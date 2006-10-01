Strategy Tester Report
Cyberia Trader_extended profits
|Symbol
|GBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.01 21:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.10.01 - 2006.12.04)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Bars in test
|2500
|Ticks modelled
|13112
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|750.00
|Total net profit
|452241.00
|Gross profit
|594721.00
|Gross loss
|-142480.00
|Profit factor
|4.17
|Expected payoff
|1020.86
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|4800.00 (1.81%)
|Relative drawdown
|21.55% (416.00)
|Total trades
|443
|Short positions (won %)
|214 (76.64%)
|Long positions (won %)
|229 (82.53%)
|Profit trades (% of total)
|353 (79.68%)
|Loss trades (% of total)
|90 (20.32%)
|Largest
|profit trade
|7300.00
|loss trade
|-1600.00
|Average
|profit trade
|1684.76
|loss trade
|-1583.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (19400.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-4800.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|21500.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-4800.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.01 21:15
|sell
|1
|1.00
|1.8762
|1.8778
|0.0000
|2
|2006.10.01 21:29
|close
|1
|1.00
|1.8743
|1.8778
|0.0000
|190.00
|940.00
|3
|2006.10.01 22:35
|buy
|2
|1.30
|1.8706
|1.8690
|0.0000
|4
|2006.10.01 22:45
|close
|2
|1.30
|1.8736
|1.8690
|0.0000
|390.00
|1330.00
|5
|2006.10.01 22:59
|buy
|3
|1.80
|1.8713
|1.8697
|0.0000
|6
|2006.10.01 23:10
|close
|3
|1.80
|1.8723
|1.8697
|0.0000
|180.00
|1510.00
|7
|2006.10.02 06:30
|sell
|4
|2.00
|1.8721
|1.8737
|0.0000
|8
|2006.10.02 07:05
|close
|4
|2.00
|1.8700
|1.8737
|0.0000
|420.00
|1930.00
|9
|2006.10.02 07:10
|buy
|5
|2.60
|1.8712
|1.8696
|0.0000
|10
|2006.10.02 07:15
|s/l
|5
|2.60
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|-416.00
|1514.00
|11
|2006.10.02 07:15
|buy
|6
|2.00
|1.8688
|1.8672
|0.0000
|12
|2006.10.02 07:20
|close
|6
|2.00
|1.8725
|1.8672
|0.0000
|740.00
|2254.00
|13
|2006.10.02 07:29
|buy
|7
|3.00
|1.8691
|1.8675
|0.0000
|14
|2006.10.02 08:35
|close
|7
|3.00
|1.8742
|1.8675
|0.0000
|1530.00
|3784.00
|15
|2006.10.02 08:40
|sell
|8
|5.00
|1.8747
|1.8763
|0.0000
|16
|2006.10.02 08:45
|close
|8
|5.00
|1.8704
|1.8763
|0.0000
|2150.00
|5934.00
|17
|2006.10.02 08:59
|sell
|9
|7.90
|1.8733
|1.8749
|0.0000
|18
|2006.10.02 09:05
|s/l
|9
|7.90
|1.8749
|1.8749
|0.0000
|-1264.00
|4670.00
|19
|2006.10.02 10:40
|sell
|10
|6.20
|1.8747
|1.8763
|0.0000
|20
|2006.10.02 11:00
|close
|10
|6.20
|1.8733
|1.8763
|0.0000
|868.00
|5538.00
|21
|2006.10.02 14:20
|sell
|11
|7.30
|1.8865
|1.8881
|0.0000
|22
|2006.10.02 14:29
|close
|11
|7.30
|1.8856
|1.8881
|0.0000
|657.00
|6195.00
|23
|2006.10.02 14:50
|sell
|12
|8.20
|1.8864
|1.8880
|0.0000
|24
|2006.10.02 14:59
|close
|12
|8.20
|1.8848
|1.8880
|0.0000
|1312.00
|7507.00
|25
|2006.10.04 00:05
|sell
|13
|9.90
|1.8872
|1.8888
|0.0000
|26
|2006.10.04 00:15
|close
|13
|9.90
|1.8856
|1.8888
|0.0000
|1584.00
|9091.00
|27
|2006.10.04 00:29
|sell
|14
|10.00
|1.8872
|1.8888
|0.0000
|28
|2006.10.04 01:05
|close
|14
|10.00
|1.8858
|1.8888
|0.0000
|1400.00
|10491.00
|29
|2006.10.04 01:40
|buy
|15
|10.00
|1.8839
|1.8823
|0.0000
|30
|2006.10.04 01:45
|close
|15
|10.00
|1.8868
|1.8823
|0.0000
|2900.00
|13391.00
|31
|2006.10.04 01:50
|buy
|16
|10.00
|1.8852
|1.8836
|0.0000
|32
|2006.10.04 03:15
|s/l
|16
|10.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-1600.00
|11791.00
|33
|2006.10.04 03:15
|buy
|17
|10.00
|1.8831
|1.8815
|0.0000
|34
|2006.10.04 03:35
|close
|17
|10.00
|1.8857
|1.8815
|0.0000
|2600.00
|14391.00
|35
|2006.10.04 06:29
|sell
|18
|10.00
|1.8847
|1.8863
|0.0000
|36
|2006.10.04 06:35
|s/l
|18
|10.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-1600.00
|12791.00
|37
|2006.10.04 06:35
|sell
|19
|10.00
|1.8870
|1.8886
|0.0000
|38
|2006.10.04 06:45
|close
|19
|10.00
|1.8853
|1.8886
|0.0000
|1700.00
|14491.00
|39
|2006.10.04 06:59
|sell
|20
|10.00
|1.8869
|1.8885
|0.0000
|40
|2006.10.04 08:05
|close
|20
|10.00
|1.8850
|1.8885
|0.0000
|1900.00
|16391.00
|41
|2006.10.04 08:35
|buy
|21
|10.00
|1.8812
|1.8796
|0.0000
|42
|2006.10.04 08:40
|close
|21
|10.00
|1.8851
|1.8796
|0.0000
|3900.00
|20291.00
|43
|2006.10.04 08:59
|buy
|22
|10.00
|1.8813
|1.8797
|0.0000
|44
|2006.10.04 10:40
|s/l
|22
|10.00
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|-1600.00
|18691.00
|45
|2006.10.04 11:20
|buy
|23
|10.00
|1.8786
|1.8770
|0.0000
|46
|2006.10.04 12:05
|close
|23
|10.00
|1.8811
|1.8770
|0.0000
|2500.00
|21191.00
|47
|2006.10.05 08:15
|buy
|24
|10.00
|1.8848
|1.8832
|0.0000
|48
|2006.10.05 08:20
|close
|24
|10.00
|1.8862
|1.8832
|0.0000
|1400.00
|22591.00
|49
|2006.10.05 09:10
|sell
|25
|10.00
|1.8857
|1.8873
|0.0000
|50
|2006.10.05 11:05
|close
|25
|10.00
|1.8816
|1.8873
|0.0000
|4100.00
|26691.00
|51
|2006.10.05 11:29
|buy
|26
|10.00
|1.8822
|1.8806
|0.0000
|52
|2006.10.05 12:20
|s/l
|26
|10.00
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-1600.00
|25091.00
|53
|2006.10.05 12:35
|buy
|27
|10.00
|1.8803
|1.8787
|0.0000
|54
|2006.10.05 12:45
|s/l
|27
|10.00
|1.8787
|1.8787
|0.0000
|-1600.00
|23491.00
|55
|2006.10.05 12:45
|buy
|28
|10.00
|1.8788
|1.8772
|0.0000
|56
|2006.10.05 13:05
|close
|28
|10.00
|1.8798
|1.8772
|0.0000
|1000.00
|24491.00
|57
|2006.10.05 23:35
|sell
|29
|10.00
|1.8793
|1.8809
|0.0000
|58
|2006.10.05 23:50
|close
|29
|10.00
|1.8782
|1.8809
|0.0000
|1100.00
|25591.00
|59
|2006.10.06 04:20
|sell
|30
|10.00
|1.8780
|1.8796
|0.0000
|60
|2006.10.06 05:40
|close
|30
|10.00
|1.8774
|1.8796
|0.0000
|600.00
|26191.00
|61
|2006.10.06 07:29
|sell
|31
|10.00
|1.8744
|1.8760
|0.0000
|62
|2006.10.06 08:15
|close
|31
|10.00
|1.8736
|1.8760
|0.0000
|800.00
|26991.00
|63
|2006.10.06 08:40
|buy
|32
|10.00
|1.8733
|1.8717
|0.0000
|64
|2006.10.06 08:50
|close
|32
|10.00
|1.8742
|1.8717
|0.0000
|900.00
|27891.00
|65
|2006.10.06 09:10
|sell
|33
|10.00
|1.8768
|1.8784
|0.0000
|66
|2006.10.06 09:35
|close
|33
|10.00
|1.8755
|1.8784
|0.0000
|1300.00
|29191.00
|67
|2006.10.06 09:40
|sell
|34
|10.00
|1.8761
|1.8777
|0.0000
|68
|2006.10.06 11:35
|s/l
|34
|10.00
|1.8777
|1.8777
|0.0000
|-1600.00
|27591.00
|69
|2006.10.06 11:35
|sell
|35
|10.00
|1.8802
|1.8818
|0.0000
|70
|2006.10.06 11:40
|close
|35
|10.00
|1.8782
|1.8818
|0.0000
|2000.00
|29591.00
|71
|2006.10.06 11:59
|sell
|36
|10.00
|1.8788
|1.8804
|0.0000
|72
|2006.10.06 12:05
|s/l
|36
|10.00
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|-1600.00
|27991.00
|73
|2006.10.06 12:35
|buy
|37
|10.00
|1.8764
|1.8748
|0.0000
|74
|2006.10.06 12:40
|s/l
|37
|10.00
|1.8748
|1.8748
|0.0000
|-1600.00
|26391.00
|75
|2006.10.06 12:40
|buy
|38
|10.00
|1.8744
|1.8728
|0.0000
|76
|2006.10.06 12:45
|close
|38
|10.00
|1.8780
|1.8728
|0.0000
|3600.00
|29991.00
|77
|2006.10.06 12:59
|buy
|39
|10.00
|1.8750
|1.8734
|0.0000
|78
|2006.10.06 13:05
|s/l
|39
|10.00
|1.8734
|1.8734
|0.0000
|-1600.00
|28391.00
|79
|2006.10.06 13:05
|buy
|40
|10.00
|1.8729
|1.8713
|0.0000
|80
|2006.10.06 13:15
|close
|40
|10.00
|1.8741
|1.8713
|0.0000
|1200.00
|29591.00
|81
|2006.10.06 13:59
|buy
|41
|10.00
|1.8715
|1.8699
|0.0000
|82
|2006.10.06 14:15
|s/l
|41
|10.00
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-1600.00
|27991.00
|83
|2006.10.06 15:35
|sell
|42
|10.00
|1.8717
|1.8733
|0.0000
|84
|2006.10.06 15:40
|close
|42
|10.00
|1.8707
|1.8733
|0.0000
|1000.00
|28991.00
|85
|2006.10.09 07:29
|buy
|43
|10.00
|1.8664
|1.8648
|0.0000
|86
|2006.10.09 07:45
|close
|43
|10.00
|1.8679
|1.8648
|0.0000
|1500.00
|30491.00
|87
|2006.10.09 09:15
|sell
|44
|10.00
|1.8677
|1.8693
|0.0000
|88
|2006.10.09 10:15
|close
|44
|10.00
|1.8658
|1.8693
|0.0000
|1900.00
|32391.00
|89
|2006.10.09 12:29
|buy
|45
|10.00
|1.8653
|1.8637
|0.0000
|90
|2006.10.09 13:50
|s/l
|45
|10.00
|1.8637
|1.8637
|0.0000
|-1600.00
|30791.00
|91
|2006.10.10 01:40
|sell
|46
|10.00
|1.8669
|1.8685
|0.0000
|92
|2006.10.10 02:35
|close
|46
|10.00
|1.8652
|1.8685
|0.0000
|1700.00
|32491.00
|93
|2006.10.10 02:59
|buy
|47
|10.00
|1.8652
|1.8636
|0.0000
|94
|2006.10.10 04:10
|close
|47
|10.00
|1.8662
|1.8636
|0.0000
|1000.00
|33491.00
|95
|2006.10.10 06:10
|sell
|48
|10.00
|1.8683
|1.8699
|0.0000
|96
|2006.10.10 06:20
|s/l
|48
|10.00
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|-1600.00
|31891.00
|97
|2006.10.10 06:20
|sell
|49
|10.00
|1.8700
|1.8716
|0.0000
|98
|2006.10.10 06:29
|close
|49
|10.00
|1.8684
|1.8716
|0.0000
|1600.00
|33491.00
|99
|2006.10.10 06:30
|sell
|50
|10.00
|1.8682
|1.8698
|0.0000
|100
|2006.10.10 06:45
|s/l
|50
|10.00
|1.8698
|1.8698
|0.0000
|-1600.00
|31891.00
|101
|2006.10.10 06:45
|sell
|51
|10.00
|1.8702
|1.8718
|0.0000
|102
|2006.10.10 06:50
|close
|51
|10.00
|1.8683
|1.8718
|0.0000
|1900.00
|33791.00
|103
|2006.10.10 06:59
|sell
|52
|10.00
|1.8689
|1.8705
|0.0000
|104
|2006.10.10 07:05
|close
|52
|10.00
|1.8673
|1.8705
|0.0000
|1600.00
|35391.00
|105
|2006.10.10 07:15
|buy
|53
|10.00
|1.8668
|1.8652
|0.0000
|106
|2006.10.10 07:20
|close
|53
|10.00
|1.8697
|1.8652
|0.0000
|2900.00
|38291.00
|107
|2006.10.10 07:40
|buy
|54
|10.00
|1.8667
|1.8651
|0.0000
|108
|2006.10.10 07:45
|close
|54
|10.00
|1.8677
|1.8651
|0.0000
|1000.00
|39291.00
|109
|2006.10.10 07:59
|buy
|55
|10.00
|1.8667
|1.8651
|0.0000
|110
|2006.10.10 08:05
|s/l
|55
|10.00
|1.8651
|1.8651
|0.0000
|-1600.00
|37691.00
|111
|2006.10.10 11:20
|buy
|56
|10.00
|1.8554
|1.8538
|0.0000
|112
|2006.10.10 11:35
|close
|56
|10.00
|1.8565
|1.8538
|0.0000
|1100.00
|38791.00
|113
|2006.10.10 11:50
|buy
|57
|10.00
|1.8553
|1.8537
|0.0000
|114
|2006.10.10 11:59
|close
|57
|10.00
|1.8563
|1.8537
|0.0000
|1000.00
|39791.00
|115
|2006.10.10 16:45
|sell
|58
|10.00
|1.8557
|1.8573
|0.0000
|116
|2006.10.10 17:15
|close
|58
|10.00
|1.8547
|1.8573
|0.0000
|1000.00
|40791.00
|117
|2006.10.11 06:35
|buy
|59
|10.00
|1.8518
|1.8502
|0.0000
|118
|2006.10.11 06:40
|close
|59
|10.00
|1.8529
|1.8502
|0.0000
|1100.00
|41891.00
|119
|2006.10.11 07:15
|sell
|60
|10.00
|1.8559
|1.8575
|0.0000
|120
|2006.10.11 07:20
|close
|60
|10.00
|1.8525
|1.8575
|0.0000
|3400.00
|45291.00
|121
|2006.10.11 07:29
|sell
|61
|10.00
|1.8554
|1.8570
|0.0000
|122
|2006.10.11 08:35
|s/l
|61
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-1600.00
|43691.00
|123
|2006.10.11 09:45
|buy
|62
|10.00
|1.8565
|1.8549
|0.0000
|124
|2006.10.11 10:40
|close
|62
|10.00
|1.8581
|1.8549
|0.0000
|1600.00
|45291.00
|125
|2006.10.11 11:05
|sell
|63
|10.00
|1.8588
|1.8604
|0.0000
|126
|2006.10.11 11:15
|close
|63
|10.00
|1.8574
|1.8604
|0.0000
|1400.00
|46691.00
|127
|2006.10.11 11:29
|sell
|64
|10.00
|1.8584
|1.8600
|0.0000
|128
|2006.10.11 11:45
|close
|64
|10.00
|1.8577
|1.8600
|0.0000
|700.00
|47391.00
|129
|2006.10.11 11:50
|sell
|65
|10.00
|1.8586
|1.8602
|0.0000
|130
|2006.10.11 11:59
|close
|65
|10.00
|1.8581
|1.8602
|0.0000
|500.00
|47891.00
|131
|2006.10.11 12:15
|buy
|66
|10.00
|1.8561
|1.8545
|0.0000
|132
|2006.10.11 12:20
|close
|66
|10.00
|1.8579
|1.8545
|0.0000
|1800.00
|49691.00
|133
|2006.10.11 12:29
|buy
|67
|10.00
|1.8561
|1.8545
|0.0000
|134
|2006.10.11 12:35
|s/l
|67
|10.00
|1.8545
|1.8545
|0.0000
|-1600.00
|48091.00
|135
|2006.10.11 12:35
|buy
|68
|10.00
|1.8539
|1.8523
|0.0000
|136
|2006.10.11 12:45
|close
|68
|10.00
|1.8562
|1.8523
|0.0000
|2300.00
|50391.00
|137
|2006.10.11 12:59
|buy
|69
|10.00
|1.8539
|1.8523
|0.0000
|138
|2006.10.11 13:35
|close
|69
|10.00
|1.8561
|1.8523
|0.0000
|2200.00
|52591.00
|139
|2006.10.11 13:50
|buy
|70
|10.00
|1.8534
|1.8518
|0.0000
|140
|2006.10.11 13:59
|close
|70
|10.00
|1.8552
|1.8518
|0.0000
|1800.00
|54391.00
|141
|2006.10.11 15:05
|buy
|71
|10.00
|1.8552
|1.8536
|0.0000
|142
|2006.10.11 15:20
|close
|71
|10.00
|1.8571
|1.8536
|0.0000
|1900.00
|56291.00
|143
|2006.10.11 16:45
|sell
|72
|10.00
|1.8577
|1.8593
|0.0000
|144
|2006.10.11 17:00
|close
|72
|10.00
|1.8567
|1.8593
|0.0000
|1000.00
|57291.00
|145
|2006.10.11 18:05
|buy
|73
|10.00
|1.8522
|1.8506
|0.0000
|146
|2006.10.11 18:10
|close
|73
|10.00
|1.8569
|1.8506
|0.0000
|4700.00
|61991.00
|147
|2006.10.11 18:29
|buy
|74
|10.00
|1.8524
|1.8508
|0.0000
|148
|2006.10.11 18:35
|close
|74
|10.00
|1.8560
|1.8508
|0.0000
|3600.00
|65591.00
|149
|2006.10.11 18:40
|buy
|75
|10.00
|1.8518
|1.8502
|0.0000
|150
|2006.10.11 18:45
|close
|75
|10.00
|1.8527
|1.8502
|0.0000
|900.00
|66491.00
|151
|2006.10.11 19:35
|sell
|76
|10.00
|1.8555
|1.8571
|0.0000
|152
|2006.10.11 19:45
|close
|76
|10.00
|1.8544
|1.8571
|0.0000
|1100.00
|67591.00
|153
|2006.10.12 00:29
|sell
|77
|10.00
|1.8554
|1.8570
|0.0000
|154
|2006.10.12 03:20
|s/l
|77
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-1600.00
|65991.00
|155
|2006.10.12 09:10
|buy
|78
|10.00
|1.8555
|1.8539
|0.0000
|156
|2006.10.12 09:15
|close
|78
|10.00
|1.8589
|1.8539
|0.0000
|3400.00
|69391.00
|157
|2006.10.12 09:20
|buy
|79
|10.00
|1.8570
|1.8554
|0.0000
|158
|2006.10.12 09:40
|close
|79
|10.00
|1.8581
|1.8554
|0.0000
|1100.00
|70491.00
|159
|2006.10.12 09:45
|buy
|80
|10.00
|1.8567
|1.8551
|0.0000
|160
|2006.10.12 09:59
|close
|80
|10.00
|1.8581
|1.8551
|0.0000
|1400.00
|71891.00
|161
|2006.10.12 10:50
|buy
|81
|10.00
|1.8563
|1.8547
|0.0000
|162
|2006.10.12 11:05
|close
|81
|10.00
|1.8573
|1.8547
|0.0000
|1000.00
|72891.00
|163
|2006.10.12 12:35
|sell
|82
|10.00
|1.8585
|1.8601
|0.0000
|164
|2006.10.12 12:40
|close
|82
|10.00
|1.8559
|1.8601
|0.0000
|2600.00
|75491.00
|165
|2006.10.12 12:45
|sell
|83
|10.00
|1.8579
|1.8595
|0.0000
|166
|2006.10.12 12:50
|close
|83
|10.00
|1.8548
|1.8595
|0.0000
|3100.00
|78591.00
|167
|2006.10.12 13:15
|buy
|84
|10.00
|1.8543
|1.8527
|0.0000
|168
|2006.10.12 13:29
|close
|84
|10.00
|1.8554
|1.8527
|0.0000
|1100.00
|79691.00
|169
|2006.10.12 13:30
|sell
|85
|10.00
|1.8556
|1.8572
|0.0000
|170
|2006.10.12 13:35
|s/l
|85
|10.00
|1.8572
|1.8572
|0.0000
|-1600.00
|78091.00
|171
|2006.10.12 13:35
|sell
|86
|10.00
|1.8573
|1.8589
|0.0000
|172
|2006.10.12 13:40
|close
|86
|10.00
|1.8557
|1.8589
|0.0000
|1600.00
|79691.00
|173
|2006.10.13 01:05
|sell
|87
|10.00
|1.8602
|1.8618
|0.0000
|174
|2006.10.13 01:10
|s/l
|87
|10.00
|1.8618
|1.8618
|0.0000
|-1600.00
|78091.00
|175
|2006.10.13 01:10
|sell
|88
|10.00
|1.8623
|1.8639
|0.0000
|176
|2006.10.13 01:15
|close
|88
|10.00
|1.8603
|1.8639
|0.0000
|2000.00
|80091.00
|177
|2006.10.13 01:29
|sell
|89
|10.00
|1.8605
|1.8621
|0.0000
|178
|2006.10.13 02:45
|s/l
|89
|10.00
|1.8621
|1.8621
|0.0000
|-1600.00
|78491.00
|179
|2006.10.13 06:35
|sell
|90
|10.00
|1.8633
|1.8649
|0.0000
|180
|2006.10.13 06:40
|close
|90
|10.00
|1.8612
|1.8649
|0.0000
|2100.00
|80591.00
|181
|2006.10.13 06:59
|sell
|91
|10.00
|1.8625
|1.8641
|0.0000
|182
|2006.10.13 07:20
|close
|91
|10.00
|1.8617
|1.8641
|0.0000
|800.00
|81391.00
|183
|2006.10.13 07:59
|buy
|92
|10.00
|1.8619
|1.8603
|0.0000
|184
|2006.10.13 10:15
|s/l
|92
|10.00
|1.8603
|1.8603
|0.0000
|-1600.00
|79791.00
|185
|2006.10.13 11:35
|sell
|93
|10.00
|1.8617
|1.8633
|0.0000
|186
|2006.10.13 11:40
|close
|93
|10.00
|1.8610
|1.8633
|0.0000
|700.00
|80491.00
|187
|2006.10.13 12:50
|sell
|94
|10.00
|1.8639
|1.8655
|0.0000
|188
|2006.10.13 12:59
|close
|94
|10.00
|1.8566
|1.8655
|0.0000
|7300.00
|87791.00
|189
|2006.10.13 13:50
|buy
|95
|10.00
|1.8553
|1.8537
|0.0000
|190
|2006.10.13 13:59
|close
|95
|10.00
|1.8571
|1.8537
|0.0000
|1800.00
|89591.00
|191
|2006.10.16 11:35
|sell
|96
|10.00
|1.8603
|1.8619
|0.0000
|192
|2006.10.16 11:50
|close
|96
|10.00
|1.8585
|1.8619
|0.0000
|1800.00
|91391.00
|193
|2006.10.16 11:59
|sell
|97
|10.00
|1.8603
|1.8619
|0.0000
|194
|2006.10.16 12:35
|s/l
|97
|10.00
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|-1600.00
|89791.00
|195
|2006.10.16 14:35
|buy
|98
|10.00
|1.8605
|1.8589
|0.0000
|196
|2006.10.16 14:40
|close
|98
|10.00
|1.8617
|1.8589
|0.0000
|1200.00
|90991.00
|197
|2006.10.16 14:59
|buy
|99
|10.00
|1.8607
|1.8591
|0.0000
|198
|2006.10.16 20:35
|close
|99
|10.00
|1.8615
|1.8591
|0.0000
|800.00
|91791.00
|199
|2006.10.16 21:50
|sell
|100
|10.00
|1.8625
|1.8641
|0.0000
|200
|2006.10.16 22:05
|close
|100
|10.00
|1.8615
|1.8641
|0.0000
|1000.00
|92791.00
|201
|2006.10.17 06:10
|buy
|101
|10.00
|1.8616
|1.8600
|0.0000
|202
|2006.10.17 06:50
|close
|101
|10.00
|1.8633
|1.8600
|0.0000
|1700.00
|94491.00
|203
|2006.10.17 12:50
|buy
|102
|10.00
|1.8658
|1.8642
|0.0000
|204
|2006.10.17 12:59
|close
|102
|10.00
|1.8679
|1.8642
|0.0000
|2100.00
|96591.00
|205
|2006.10.17 15:40
|sell
|103
|10.00
|1.8731
|1.8747
|0.0000
|206
|2006.10.17 15:50
|close
|103
|10.00
|1.8715
|1.8747
|0.0000
|1600.00
|98191.00
|207
|2006.10.17 15:59
|sell
|104
|10.00
|1.8733
|1.8749
|0.0000
|208
|2006.10.17 16:15
|close
|104
|10.00
|1.8715
|1.8749
|0.0000
|1800.00
|99991.00
|209
|2006.10.17 21:45
|buy
|105
|10.00
|1.8695
|1.8679
|0.0000
|210
|2006.10.17 21:50
|close
|105
|10.00
|1.8718
|1.8679
|0.0000
|2300.00
|102291.00
|211
|2006.10.17 22:15
|sell
|106
|10.00
|1.8725
|1.8741
|0.0000
|212
|2006.10.17 22:20
|close
|106
|10.00
|1.8713
|1.8741
|0.0000
|1200.00
|103491.00
|213
|2006.10.18 08:10
|buy
|107
|10.00
|1.8712
|1.8696
|0.0000
|214
|2006.10.18 08:20
|close
|107
|10.00
|1.8726
|1.8696
|0.0000
|1400.00
|104891.00
|215
|2006.10.18 08:59
|buy
|108
|10.00
|1.8710
|1.8694
|0.0000
|216
|2006.10.18 10:20
|s/l
|108
|10.00
|1.8694
|1.8694
|0.0000
|-1600.00
|103291.00
|217
|2006.10.18 10:29
|sell
|109
|10.00
|1.8714
|1.8730
|0.0000
|218
|2006.10.18 12:35
|close
|109
|10.00
|1.8699
|1.8730
|0.0000
|1500.00
|104791.00
|219
|2006.10.18 12:40
|buy
|110
|10.00
|1.8672
|1.8656
|0.0000
|220
|2006.10.18 12:45
|close
|110
|10.00
|1.8689
|1.8656
|0.0000
|1700.00
|106491.00
|221
|2006.10.18 12:59
|buy
|111
|10.00
|1.8685
|1.8669
|0.0000
|222
|2006.10.18 13:05
|s/l
|111
|10.00
|1.8669
|1.8669
|0.0000
|-1600.00
|104891.00
|223
|2006.10.18 13:05
|buy
|112
|10.00
|1.8666
|1.8650
|0.0000
|224
|2006.10.18 13:15
|close
|112
|10.00
|1.8677
|1.8650
|0.0000
|1100.00
|105991.00
|225
|2006.10.18 13:50
|buy
|113
|10.00
|1.8673
|1.8657
|0.0000
|226
|2006.10.18 13:59
|close
|113
|10.00
|1.8685
|1.8657
|0.0000
|1200.00
|107191.00
|227
|2006.10.18 17:10
|sell
|114
|10.00
|1.8688
|1.8704
|0.0000
|228
|2006.10.18 17:35
|close
|114
|10.00
|1.8669
|1.8704
|0.0000
|1900.00
|109091.00
|229
|2006.10.19 00:20
|sell
|115
|10.00
|1.8690
|1.8706
|0.0000
|230
|2006.10.19 00:40
|close
|115
|10.00
|1.8667
|1.8706
|0.0000
|2300.00
|111391.00
|231
|2006.10.19 08:05
|buy
|116
|10.00
|1.8715
|1.8699
|0.0000
|232
|2006.10.19 08:15
|close
|116
|10.00
|1.8722
|1.8699
|0.0000
|700.00
|112091.00
|233
|2006.10.19 08:35
|buy
|117
|10.00
|1.8666
|1.8650
|0.0000
|234
|2006.10.19 08:40
|close
|117
|10.00
|1.8673
|1.8650
|0.0000
|700.00
|112791.00
|235
|2006.10.19 08:45
|buy
|118
|10.00
|1.8686
|1.8670
|0.0000
|236
|2006.10.19 08:50
|close
|118
|10.00
|1.8722
|1.8670
|0.0000
|3600.00
|116391.00
|237
|2006.10.19 08:59
|buy
|119
|10.00
|1.8679
|1.8663
|0.0000
|238
|2006.10.19 09:15
|close
|119
|10.00
|1.8695
|1.8663
|0.0000
|1600.00
|117991.00
|239
|2006.10.19 09:29
|sell
|120
|10.00
|1.8695
|1.8711
|0.0000
|240
|2006.10.19 10:15
|close
|120
|10.00
|1.8685
|1.8711
|0.0000
|1000.00
|118991.00
|241
|2006.10.20 07:20
|buy
|121
|10.00
|1.8755
|1.8739
|0.0000
|242
|2006.10.20 07:35
|close
|121
|10.00
|1.8778
|1.8739
|0.0000
|2300.00
|121291.00
|243
|2006.10.20 10:15
|sell
|122
|10.00
|1.8818
|1.8834
|0.0000
|244
|2006.10.20 11:05
|s/l
|122
|10.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-1600.00
|119691.00
|245
|2006.10.20 11:05
|sell
|123
|10.00
|1.8847
|1.8863
|0.0000
|246
|2006.10.20 11:15
|close
|123
|10.00
|1.8823
|1.8863
|0.0000
|2400.00
|122091.00
|247
|2006.10.20 11:20
|sell
|124
|10.00
|1.8841
|1.8857
|0.0000
|248
|2006.10.20 13:10
|s/l
|124
|10.00
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-1600.00
|120491.00
|249
|2006.10.20 13:30
|sell
|125
|10.00
|1.8857
|1.8873
|0.0000
|250
|2006.10.20 13:35
|close
|125
|10.00
|1.8847
|1.8873
|0.0000
|1000.00
|121491.00
|251
|2006.10.20 13:45
|buy
|126
|10.00
|1.8828
|1.8812
|0.0000
|252
|2006.10.20 13:50
|close
|126
|10.00
|1.8858
|1.8812
|0.0000
|3000.00
|124491.00
|253
|2006.10.20 13:59
|buy
|127
|10.00
|1.8835
|1.8819
|0.0000
|254
|2006.10.20 14:05
|s/l
|127
|10.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-1600.00
|122891.00
|255
|2006.10.20 14:50
|buy
|128
|10.00
|1.8799
|1.8783
|0.0000
|256
|2006.10.20 15:05
|close
|128
|10.00
|1.8824
|1.8783
|0.0000
|2500.00
|125391.00
|257
|2006.10.20 15:35
|sell
|129
|10.00
|1.8836
|1.8852
|0.0000
|258
|2006.10.20 15:45
|close
|129
|10.00
|1.8822
|1.8852
|0.0000
|1400.00
|126791.00
|259
|2006.10.23 08:45
|buy
|130
|10.00
|1.8752
|1.8736
|0.0000
|260
|2006.10.23 09:20
|s/l
|130
|10.00
|1.8736
|1.8736
|0.0000
|-1600.00
|125191.00
|261
|2006.10.23 15:35
|buy
|131
|10.00
|1.8709
|1.8693
|0.0000
|262
|2006.10.23 15:50
|close
|131
|10.00
|1.8722
|1.8693
|0.0000
|1300.00
|126491.00
|263
|2006.10.23 15:59
|buy
|132
|10.00
|1.8709
|1.8693
|0.0000
|264
|2006.10.23 16:15
|close
|132
|10.00
|1.8722
|1.8693
|0.0000
|1300.00
|127791.00
|265
|2006.10.24 05:40
|buy
|133
|10.00
|1.8712
|1.8696
|0.0000
|266
|2006.10.24 05:45
|s/l
|133
|10.00
|1.8696
|1.8696
|0.0000
|-1600.00
|126191.00
|267
|2006.10.24 05:45
|buy
|134
|10.00
|1.8694
|1.8678
|0.0000
|268
|2006.10.24 05:50
|close
|134
|10.00
|1.8707
|1.8678
|0.0000
|1300.00
|127491.00
|269
|2006.10.24 05:59
|buy
|135
|10.00
|1.8695
|1.8679
|0.0000
|270
|2006.10.24 06:35
|close
|135
|10.00
|1.8707
|1.8679
|0.0000
|1200.00
|128691.00
|271
|2006.10.24 07:20
|buy
|136
|10.00
|1.8678
|1.8662
|0.0000
|272
|2006.10.24 07:35
|close
|136
|10.00
|1.8689
|1.8662
|0.0000
|1100.00
|129791.00
|273
|2006.10.24 07:45
|buy
|137
|10.00
|1.8677
|1.8661
|0.0000
|274
|2006.10.24 07:59
|close
|137
|10.00
|1.8686
|1.8661
|0.0000
|900.00
|130691.00
|275
|2006.10.24 09:10
|buy
|138
|10.00
|1.8694
|1.8678
|0.0000
|276
|2006.10.24 10:05
|s/l
|138
|10.00
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|-1600.00
|129091.00
|277
|2006.10.24 15:05
|sell
|139
|10.00
|1.8741
|1.8757
|0.0000
|278
|2006.10.24 15:10
|close
|139
|10.00
|1.8714
|1.8757
|0.0000
|2700.00
|131791.00
|279
|2006.10.24 15:50
|sell
|140
|10.00
|1.8756
|1.8772
|0.0000
|280
|2006.10.24 16:00
|close
|140
|10.00
|1.8745
|1.8772
|0.0000
|1100.00
|132891.00
|281
|2006.10.25 03:59
|sell
|141
|10.00
|1.8746
|1.8762
|0.0000
|282
|2006.10.25 04:40
|close
|141
|10.00
|1.8736
|1.8762
|0.0000
|1000.00
|133891.00
|283
|2006.10.25 06:40
|sell
|142
|10.00
|1.8748
|1.8764
|0.0000
|284
|2006.10.25 07:00
|close
|142
|10.00
|1.8743
|1.8764
|0.0000
|500.00
|134391.00
|285
|2006.10.25 07:20
|sell
|143
|10.00
|1.8760
|1.8776
|0.0000
|286
|2006.10.25 10:45
|s/l
|143
|10.00
|1.8776
|1.8776
|0.0000
|-1600.00
|132791.00
|287
|2006.10.25 13:20
|buy
|144
|10.00
|1.8752
|1.8736
|0.0000
|288
|2006.10.25 13:40
|close
|144
|10.00
|1.8759
|1.8736
|0.0000
|700.00
|133491.00
|289
|2006.10.25 13:45
|buy
|145
|10.00
|1.8752
|1.8736
|0.0000
|290
|2006.10.25 14:05
|close
|145
|10.00
|1.8781
|1.8736
|0.0000
|2900.00
|136391.00
|291
|2006.10.25 14:29
|sell
|146
|10.00
|1.8774
|1.8790
|0.0000
|292
|2006.10.25 14:50
|close
|146
|10.00
|1.8766
|1.8790
|0.0000
|800.00
|137191.00
|293
|2006.10.25 17:05
|buy
|147
|10.00
|1.8761
|1.8745
|0.0000
|294
|2006.10.25 18:05
|close
|147
|10.00
|1.8798
|1.8745
|0.0000
|3700.00
|140891.00
|295
|2006.10.25 18:15
|sell
|148
|10.00
|1.8785
|1.8801
|0.0000
|296
|2006.10.25 18:20
|close
|148
|10.00
|1.8748
|1.8801
|0.0000
|3700.00
|144591.00
|297
|2006.10.25 18:35
|sell
|149
|10.00
|1.8790
|1.8806
|0.0000
|298
|2006.10.25 18:45
|close
|149
|10.00
|1.8773
|1.8806
|0.0000
|1700.00
|146291.00
|299
|2006.10.25 18:59
|sell
|150
|10.00
|1.8786
|1.8802
|0.0000
|300
|2006.10.25 20:05
|close
|150
|10.00
|1.8775
|1.8802
|0.0000
|1100.00
|147391.00
|301
|2006.10.25 20:29
|buy
|151
|10.00
|1.8779
|1.8763
|0.0000
|302
|2006.10.25 22:05
|close
|151
|10.00
|1.8793
|1.8763
|0.0000
|1400.00
|148791.00
|303
|2006.10.26 06:05
|sell
|152
|10.00
|1.8817
|1.8833
|0.0000
|304
|2006.10.26 06:10
|close
|152
|10.00
|1.8804
|1.8833
|0.0000
|1300.00
|150091.00
|305
|2006.10.26 06:59
|sell
|153
|10.00
|1.8817
|1.8833
|0.0000
|306
|2006.10.26 07:05
|s/l
|153
|10.00
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-1600.00
|148491.00
|307
|2006.10.26 07:05
|sell
|154
|10.00
|1.8840
|1.8856
|0.0000
|308
|2006.10.26 07:10
|close
|154
|10.00
|1.8830
|1.8856
|0.0000
|1000.00
|149491.00
|309
|2006.10.26 07:20
|sell
|155
|10.00
|1.8840
|1.8856
|0.0000
|310
|2006.10.26 07:35
|close
|155
|10.00
|1.8833
|1.8856
|0.0000
|700.00
|150191.00
|311
|2006.10.26 07:45
|sell
|156
|10.00
|1.8835
|1.8851
|0.0000
|312
|2006.10.26 09:20
|s/l
|156
|10.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-1600.00
|148591.00
|313
|2006.10.26 12:50
|sell
|157
|10.00
|1.8872
|1.8888
|0.0000
|314
|2006.10.26 12:59
|close
|157
|10.00
|1.8861
|1.8888
|0.0000
|1100.00
|149691.00
|315
|2006.10.26 13:05
|buy
|158
|10.00
|1.8857
|1.8841
|0.0000
|316
|2006.10.26 13:20
|close
|158
|10.00
|1.8871
|1.8841
|0.0000
|1400.00
|151091.00
|317
|2006.10.26 14:05
|buy
|159
|10.00
|1.8852
|1.8836
|0.0000
|318
|2006.10.26 14:15
|close
|159
|10.00
|1.8868
|1.8836
|0.0000
|1600.00
|152691.00
|319
|2006.10.26 17:05
|buy
|160
|10.00
|1.8906
|1.8890
|0.0000
|320
|2006.10.26 17:20
|close
|160
|10.00
|1.8918
|1.8890
|0.0000
|1200.00
|153891.00
|321
|2006.10.26 17:29
|buy
|161
|10.00
|1.8913
|1.8897
|0.0000
|322
|2006.10.26 18:05
|s/l
|161
|10.00
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|-1600.00
|152291.00
|323
|2006.10.26 23:40
|buy
|162
|10.00
|1.8890
|1.8874
|0.0000
|324
|2006.10.26 23:45
|close
|162
|10.00
|1.8901
|1.8874
|0.0000
|1100.00
|153391.00
|325
|2006.10.26 23:59
|buy
|163
|10.00
|1.8894
|1.8878
|0.0000
|326
|2006.10.27 00:20
|close
|163
|10.00
|1.8903
|1.8878
|0.0000
|900.00
|154291.00
|327
|2006.10.27 06:05
|buy
|164
|10.00
|1.8898
|1.8882
|0.0000
|328
|2006.10.27 06:10
|close
|164
|10.00
|1.8915
|1.8882
|0.0000
|1700.00
|155991.00
|329
|2006.10.27 06:15
|buy
|165
|10.00
|1.8898
|1.8882
|0.0000
|330
|2006.10.27 06:20
|close
|165
|10.00
|1.8914
|1.8882
|0.0000
|1600.00
|157591.00
|331
|2006.10.27 06:35
|buy
|166
|10.00
|1.8899
|1.8883
|0.0000
|332
|2006.10.27 06:50
|close
|166
|10.00
|1.8907
|1.8883
|0.0000
|800.00
|158391.00
|333
|2006.10.27 06:59
|buy
|167
|10.00
|1.8886
|1.8870
|0.0000
|334
|2006.10.27 10:40
|close
|167
|10.00
|1.8903
|1.8870
|0.0000
|1700.00
|160091.00
|335
|2006.10.27 10:50
|sell
|168
|10.00
|1.8910
|1.8926
|0.0000
|336
|2006.10.27 12:40
|s/l
|168
|10.00
|1.8926
|1.8926
|0.0000
|-1600.00
|158491.00
|337
|2006.10.27 12:40
|sell
|169
|10.00
|1.8956
|1.8972
|0.0000
|338
|2006.10.27 13:20
|s/l
|169
|10.00
|1.8972
|1.8972
|0.0000
|-1600.00
|156891.00
|339
|2006.10.27 14:35
|buy
|170
|10.00
|1.8966
|1.8950
|0.0000
|340
|2006.10.27 14:40
|close
|170
|10.00
|1.8982
|1.8950
|0.0000
|1600.00
|158491.00
|341
|2006.10.27 14:45
|sell
|171
|10.00
|1.8993
|1.9009
|0.0000
|342
|2006.10.27 14:59
|close
|171
|10.00
|1.8966
|1.9009
|0.0000
|2700.00
|161191.00
|343
|2006.10.27 19:05
|sell
|172
|10.00
|1.8969
|1.8985
|0.0000
|344
|2006.10.27 19:20
|close
|172
|10.00
|1.8961
|1.8985
|0.0000
|800.00
|161991.00
|345
|2006.10.29 22:15
|buy
|173
|10.00
|1.8957
|1.8941
|0.0000
|346
|2006.10.29 22:29
|close
|173
|10.00
|1.8965
|1.8941
|0.0000
|800.00
|162791.00
|347
|2006.10.30 01:10
|buy
|174
|10.00
|1.8966
|1.8950
|0.0000
|348
|2006.10.30 01:15
|close
|174
|10.00
|1.8973
|1.8950
|0.0000
|700.00
|163491.00
|349
|2006.10.30 01:35
|buy
|175
|10.00
|1.8966
|1.8950
|0.0000
|350
|2006.10.30 02:40
|close
|175
|10.00
|1.8984
|1.8950
|0.0000
|1800.00
|165291.00
|351
|2006.10.30 06:45
|sell
|176
|10.00
|1.8990
|1.9006
|0.0000
|352
|2006.10.30 06:50
|close
|176
|10.00
|1.8967
|1.9006
|0.0000
|2300.00
|167591.00
|353
|2006.10.30 06:59
|sell
|177
|10.00
|1.8987
|1.9003
|0.0000
|354
|2006.10.30 07:20
|close
|177
|10.00
|1.8964
|1.9003
|0.0000
|2300.00
|169891.00
|355
|2006.10.30 07:45
|buy
|178
|10.00
|1.8956
|1.8940
|0.0000
|356
|2006.10.30 07:50
|close
|178
|10.00
|1.8986
|1.8940
|0.0000
|3000.00
|172891.00
|357
|2006.10.30 08:40
|sell
|179
|10.00
|1.8994
|1.9010
|0.0000
|358
|2006.10.30 08:45
|close
|179
|10.00
|1.8976
|1.9010
|0.0000
|1800.00
|174691.00
|359
|2006.10.30 13:35
|buy
|180
|10.00
|1.9008
|1.8992
|0.0000
|360
|2006.10.30 13:40
|close
|180
|10.00
|1.9022
|1.8992
|0.0000
|1400.00
|176091.00
|361
|2006.10.30 14:05
|buy
|181
|10.00
|1.9023
|1.9007
|0.0000
|362
|2006.10.30 14:15
|close
|181
|10.00
|1.9035
|1.9007
|0.0000
|1200.00
|177291.00
|363
|2006.10.30 14:35
|buy
|182
|10.00
|1.9022
|1.9006
|0.0000
|364
|2006.10.30 14:50
|close
|182
|10.00
|1.9033
|1.9006
|0.0000
|1100.00
|178391.00
|365
|2006.10.30 14:59
|buy
|183
|10.00
|1.9024
|1.9008
|0.0000
|366
|2006.10.30 15:05
|s/l
|183
|10.00
|1.9008
|1.9008
|0.0000
|-1600.00
|176791.00
|367
|2006.10.30 15:50
|buy
|184
|10.00
|1.9012
|1.8996
|0.0000
|368
|2006.10.30 15:59
|close
|184
|10.00
|1.9024
|1.8996
|0.0000
|1200.00
|177991.00
|369
|2006.10.30 22:05
|buy
|185
|10.00
|1.8985
|1.8969
|0.0000
|370
|2006.10.30 22:15
|close
|185
|10.00
|1.9001
|1.8969
|0.0000
|1600.00
|179591.00
|371
|2006.10.30 22:29
|buy
|186
|10.00
|1.8986
|1.8970
|0.0000
|372
|2006.10.30 23:05
|close
|186
|10.00
|1.9000
|1.8970
|0.0000
|1400.00
|180991.00
|373
|2006.10.30 23:29
|sell
|187
|10.00
|1.9001
|1.9017
|0.0000
|374
|2006.10.30 23:45
|close
|187
|10.00
|1.8992
|1.9017
|0.0000
|900.00
|181891.00
|375
|2006.10.31 00:45
|sell
|188
|10.00
|1.9003
|1.9019
|0.0000
|376
|2006.10.31 01:05
|close
|188
|10.00
|1.8992
|1.9019
|0.0000
|1100.00
|182991.00
|377
|2006.10.31 02:29
|sell
|189
|10.00
|1.9007
|1.9023
|0.0000
|378
|2006.10.31 03:35
|close
|189
|10.00
|1.8999
|1.9023
|0.0000
|800.00
|183791.00
|379
|2006.10.31 05:45
|sell
|190
|10.00
|1.9002
|1.9018
|0.0000
|380
|2006.10.31 07:10
|close
|190
|10.00
|1.8977
|1.9018
|0.0000
|2500.00
|186291.00
|381
|2006.10.31 07:29
|buy
|191
|10.00
|1.8969
|1.8953
|0.0000
|382
|2006.10.31 07:40
|close
|191
|10.00
|1.8977
|1.8953
|0.0000
|800.00
|187091.00
|383
|2006.10.31 07:45
|buy
|192
|10.00
|1.8975
|1.8959
|0.0000
|384
|2006.10.31 08:05
|close
|192
|10.00
|1.8992
|1.8959
|0.0000
|1700.00
|188791.00
|385
|2006.10.31 08:10
|sell
|193
|10.00
|1.8991
|1.9007
|0.0000
|386
|2006.10.31 08:20
|close
|193
|10.00
|1.8971
|1.9007
|0.0000
|2000.00
|190791.00
|387
|2006.10.31 08:29
|sell
|194
|10.00
|1.8990
|1.9006
|0.0000
|388
|2006.10.31 08:35
|s/l
|194
|10.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-1600.00
|189191.00
|389
|2006.10.31 08:35
|sell
|195
|10.00
|1.9027
|1.9043
|0.0000
|390
|2006.10.31 08:45
|close
|195
|10.00
|1.8986
|1.9043
|0.0000
|4100.00
|193291.00
|391
|2006.10.31 08:59
|sell
|196
|10.00
|1.9015
|1.9031
|0.0000
|392
|2006.10.31 09:15
|close
|196
|10.00
|1.9001
|1.9031
|0.0000
|1400.00
|194691.00
|393
|2006.10.31 10:35
|buy
|197
|10.00
|1.8969
|1.8953
|0.0000
|394
|2006.10.31 10:40
|close
|197
|10.00
|1.9004
|1.8953
|0.0000
|3500.00
|198191.00
|395
|2006.10.31 10:59
|buy
|198
|10.00
|1.8970
|1.8954
|0.0000
|396
|2006.10.31 11:05
|close
|198
|10.00
|1.8981
|1.8954
|0.0000
|1100.00
|199291.00
|397
|2006.10.31 11:35
|sell
|199
|10.00
|1.8993
|1.9009
|0.0000
|398
|2006.10.31 11:50
|close
|199
|10.00
|1.8976
|1.9009
|0.0000
|1700.00
|200991.00
|399
|2006.10.31 11:59
|sell
|200
|10.00
|1.8987
|1.9003
|0.0000
|400
|2006.10.31 13:15
|s/l
|200
|10.00
|1.9003
|1.9003
|0.0000
|-1600.00
|199391.00
|401
|2006.10.31 15:10
|sell
|201
|10.00
|1.9073
|1.9089
|0.0000
|402
|2006.10.31 15:15
|close
|201
|10.00
|1.9014
|1.9089
|0.0000
|5900.00
|205291.00
|403
|2006.10.31 15:20
|sell
|202
|10.00
|1.9048
|1.9064
|0.0000
|404
|2006.10.31 15:29
|s/l
|202
|10.00
|1.9064
|1.9064
|0.0000
|-1600.00
|203691.00
|405
|2006.10.31 15:29
|sell
|203
|10.00
|1.9070
|1.9086
|0.0000
|406
|2006.10.31 15:35
|s/l
|203
|10.00
|1.9086
|1.9086
|0.0000
|-1600.00
|202091.00
|407
|2006.10.31 15:35
|sell
|204
|10.00
|1.9091
|1.9107
|0.0000
|408
|2006.10.31 15:40
|close
|204
|10.00
|1.9070
|1.9107
|0.0000
|2100.00
|204191.00
|409
|2006.10.31 15:45
|sell
|205
|10.00
|1.9082
|1.9098
|0.0000
|410
|2006.10.31 15:50
|s/l
|205
|10.00
|1.9098
|1.9098
|0.0000
|-1600.00
|202591.00
|411
|2006.10.31 15:50
|sell
|206
|10.00
|1.9097
|1.9113
|0.0000
|412
|2006.10.31 15:59
|close
|206
|10.00
|1.9072
|1.9113
|0.0000
|2500.00
|205091.00
|413
|2006.10.31 23:45
|buy
|207
|10.00
|1.9073
|1.9057
|0.0000
|414
|2006.10.31 23:50
|close
|207
|10.00
|1.9085
|1.9057
|0.0000
|1200.00
|206291.00
|415
|2006.11.01 09:40
|buy
|208
|10.00
|1.9079
|1.9063
|0.0000
|416
|2006.11.01 09:50
|close
|208
|10.00
|1.9093
|1.9063
|0.0000
|1400.00
|207691.00
|417
|2006.11.01 09:59
|buy
|209
|10.00
|1.9080
|1.9064
|0.0000
|418
|2006.11.01 10:15
|close
|209
|10.00
|1.9104
|1.9064
|0.0000
|2400.00
|210091.00
|419
|2006.11.01 12:40
|buy
|210
|10.00
|1.9077
|1.9061
|0.0000
|420
|2006.11.01 12:50
|close
|210
|10.00
|1.9088
|1.9061
|0.0000
|1100.00
|211191.00
|421
|2006.11.01 12:59
|buy
|211
|10.00
|1.9077
|1.9061
|0.0000
|422
|2006.11.01 13:15
|close
|211
|10.00
|1.9085
|1.9061
|0.0000
|800.00
|211991.00
|423
|2006.11.01 15:35
|buy
|212
|10.00
|1.9063
|1.9047
|0.0000
|424
|2006.11.01 15:45
|close
|212
|10.00
|1.9078
|1.9047
|0.0000
|1500.00
|213491.00
|425
|2006.11.01 15:59
|buy
|213
|10.00
|1.9072
|1.9056
|0.0000
|426
|2006.11.01 16:29
|close
|213
|10.00
|1.9082
|1.9056
|0.0000
|1000.00
|214491.00
|427
|2006.11.01 18:05
|buy
|214
|10.00
|1.9086
|1.9070
|0.0000
|428
|2006.11.01 18:20
|close
|214
|10.00
|1.9095
|1.9070
|0.0000
|900.00
|215391.00
|429
|2006.11.01 18:35
|buy
|215
|10.00
|1.9087
|1.9071
|0.0000
|430
|2006.11.01 18:50
|close
|215
|10.00
|1.9096
|1.9071
|0.0000
|900.00
|216291.00
|431
|2006.11.01 20:10
|buy
|216
|10.00
|1.9085
|1.9069
|0.0000
|432
|2006.11.01 20:20
|close
|216
|10.00
|1.9120
|1.9069
|0.0000
|3500.00
|219791.00
|433
|2006.11.01 20:29
|buy
|217
|10.00
|1.9091
|1.9075
|0.0000
|434
|2006.11.01 22:45
|s/l
|217
|10.00
|1.9075
|1.9075
|0.0000
|-1600.00
|218191.00
|435
|2006.11.02 10:50
|sell
|218
|10.00
|1.9102
|1.9118
|0.0000
|436
|2006.11.02 10:59
|close
|218
|10.00
|1.9093
|1.9118
|0.0000
|900.00
|219091.00
|437
|2006.11.02 13:10
|sell
|219
|10.00
|1.9087
|1.9103
|0.0000
|438
|2006.11.02 13:20
|close
|219
|10.00
|1.9071
|1.9103
|0.0000
|1600.00
|220691.00
|439
|2006.11.02 15:05
|buy
|220
|10.00
|1.9075
|1.9059
|0.0000
|440
|2006.11.02 15:10
|close
|220
|10.00
|1.9106
|1.9059
|0.0000
|3100.00
|223791.00
|441
|2006.11.02 15:29
|buy
|221
|10.00
|1.9081
|1.9065
|0.0000
|442
|2006.11.02 16:40
|close
|221
|10.00
|1.9097
|1.9065
|0.0000
|1600.00
|225391.00
|443
|2006.11.02 16:59
|sell
|222
|10.00
|1.9086
|1.9102
|0.0000
|444
|2006.11.03 04:35
|close
|222
|10.00
|1.9077
|1.9102
|0.0000
|900.00
|226291.00
|445
|2006.11.03 07:35
|buy
|223
|10.00
|1.9060
|1.9044
|0.0000
|446
|2006.11.03 07:50
|close
|223
|10.00
|1.9074
|1.9044
|0.0000
|1400.00
|227691.00
|447
|2006.11.03 08:35
|sell
|224
|10.00
|1.9085
|1.9101
|0.0000
|448
|2006.11.03 08:50
|close
|224
|10.00
|1.9074
|1.9101
|0.0000
|1100.00
|228791.00
|449
|2006.11.03 08:59
|sell
|225
|10.00
|1.9090
|1.9106
|0.0000
|450
|2006.11.03 09:50
|s/l
|225
|10.00
|1.9106
|1.9106
|0.0000
|-1600.00
|227191.00
|451
|2006.11.03 10:35
|buy
|226
|10.00
|1.9075
|1.9059
|0.0000
|452
|2006.11.03 10:40
|close
|226
|10.00
|1.9094
|1.9059
|0.0000
|1900.00
|229091.00
|453
|2006.11.03 11:40
|sell
|227
|10.00
|1.9091
|1.9107
|0.0000
|454
|2006.11.03 11:50
|close
|227
|10.00
|1.9075
|1.9107
|0.0000
|1600.00
|230691.00
|455
|2006.11.03 11:59
|sell
|228
|10.00
|1.9092
|1.9108
|0.0000
|456
|2006.11.03 12:45
|close
|228
|10.00
|1.9081
|1.9108
|0.0000
|1100.00
|231791.00
|457
|2006.11.03 15:15
|buy
|229
|10.00
|1.8977
|1.8961
|0.0000
|458
|2006.11.03 15:29
|close
|229
|10.00
|1.8990
|1.8961
|0.0000
|1300.00
|233091.00
|459
|2006.11.03 17:35
|buy
|230
|10.00
|1.8997
|1.8981
|0.0000
|460
|2006.11.03 18:40
|close
|230
|10.00
|1.9009
|1.8981
|0.0000
|1200.00
|234291.00
|461
|2006.11.03 20:35
|buy
|231
|10.00
|1.8999
|1.8983
|0.0000
|462
|2006.11.05 22:05
|close
|231
|10.00
|1.9007
|1.8983
|0.0000
|800.00
|235091.00
|463
|2006.11.06 10:35
|sell
|232
|10.00
|1.8977
|1.8993
|0.0000
|464
|2006.11.06 10:40
|close
|232
|10.00
|1.8967
|1.8993
|0.0000
|1000.00
|236091.00
|465
|2006.11.06 15:40
|buy
|233
|10.00
|1.8957
|1.8941
|0.0000
|466
|2006.11.06 15:50
|close
|233
|10.00
|1.8965
|1.8941
|0.0000
|800.00
|236891.00
|467
|2006.11.06 17:50
|sell
|234
|10.00
|1.8974
|1.8990
|0.0000
|468
|2006.11.06 19:05
|close
|234
|10.00
|1.8963
|1.8990
|0.0000
|1100.00
|237991.00
|469
|2006.11.07 01:05
|sell
|235
|10.00
|1.9016
|1.9032
|0.0000
|470
|2006.11.07 01:15
|close
|235
|10.00
|1.8987
|1.9032
|0.0000
|2900.00
|240891.00
|471
|2006.11.07 01:20
|sell
|236
|10.00
|1.9004
|1.9020
|0.0000
|472
|2006.11.07 04:05
|s/l
|236
|10.00
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-1600.00
|239291.00
|473
|2006.11.07 04:05
|sell
|237
|10.00
|1.9027
|1.9043
|0.0000
|474
|2006.11.07 04:10
|close
|237
|10.00
|1.9006
|1.9043
|0.0000
|2100.00
|241391.00
|475
|2006.11.07 04:15
|sell
|238
|10.00
|1.9019
|1.9035
|0.0000
|476
|2006.11.07 04:40
|s/l
|238
|10.00
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-1600.00
|239791.00
|477
|2006.11.07 04:40
|sell
|239
|10.00
|1.9046
|1.9062
|0.0000
|478
|2006.11.07 06:05
|close
|239
|10.00
|1.9039
|1.9062
|0.0000
|700.00
|240491.00
|479
|2006.11.07 10:05
|buy
|240
|10.00
|1.9039
|1.9023
|0.0000
|480
|2006.11.07 10:20
|close
|240
|10.00
|1.9055
|1.9023
|0.0000
|1600.00
|242091.00
|481
|2006.11.07 10:29
|buy
|241
|10.00
|1.9043
|1.9027
|0.0000
|482
|2006.11.07 13:10
|close
|241
|10.00
|1.9057
|1.9027
|0.0000
|1400.00
|243491.00
|483
|2006.11.07 17:29
|buy
|242
|10.00
|1.9088
|1.9072
|0.0000
|484
|2006.11.07 18:40
|close
|242
|10.00
|1.9097
|1.9072
|0.0000
|900.00
|244391.00
|485
|2006.11.07 19:29
|buy
|243
|10.00
|1.9074
|1.9058
|0.0000
|486
|2006.11.07 19:35
|s/l
|243
|10.00
|1.9058
|1.9058
|0.0000
|-1600.00
|242791.00
|487
|2006.11.07 19:35
|buy
|244
|10.00
|1.9059
|1.9043
|0.0000
|488
|2006.11.07 19:50
|close
|244
|10.00
|1.9075
|1.9043
|0.0000
|1600.00
|244391.00
|489
|2006.11.07 19:59
|buy
|245
|10.00
|1.9054
|1.9038
|0.0000
|490
|2006.11.07 22:10
|close
|245
|10.00
|1.9067
|1.9038
|0.0000
|1300.00
|245691.00
|491
|2006.11.07 23:10
|buy
|246
|10.00
|1.9050
|1.9034
|0.0000
|492
|2006.11.07 23:20
|close
|246
|10.00
|1.9072
|1.9034
|0.0000
|2200.00
|247891.00
|493
|2006.11.07 23:29
|buy
|247
|10.00
|1.9055
|1.9039
|0.0000
|494
|2006.11.08 00:15
|close
|247
|10.00
|1.9067
|1.9039
|0.0000
|1200.00
|249091.00
|495
|2006.11.08 07:10
|buy
|248
|10.00
|1.9050
|1.9034
|0.0000
|496
|2006.11.08 07:35
|close
|248
|10.00
|1.9068
|1.9034
|0.0000
|1800.00
|250891.00
|497
|2006.11.08 07:40
|buy
|249
|10.00
|1.9041
|1.9025
|0.0000
|498
|2006.11.08 07:50
|close
|249
|10.00
|1.9068
|1.9025
|0.0000
|2700.00
|253591.00
|499
|2006.11.08 08:50
|sell
|250
|10.00
|1.9079
|1.9095
|0.0000
|500
|2006.11.08 09:50
|s/l
|250
|10.00
|1.9095
|1.9095
|0.0000
|-1600.00
|251991.00
|501
|2006.11.08 13:05
|buy
|251
|10.00
|1.9047
|1.9031
|0.0000
|502
|2006.11.08 14:15
|s/l
|251
|10.00
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-1600.00
|250391.00
|503
|2006.11.08 14:20
|buy
|252
|10.00
|1.9018
|1.9002
|0.0000
|504
|2006.11.08 14:29
|close
|252
|10.00
|1.9029
|1.9002
|0.0000
|1100.00
|251491.00
|505
|2006.11.08 14:40
|buy
|253
|10.00
|1.9016
|1.9000
|0.0000
|506
|2006.11.08 15:05
|close
|253
|10.00
|1.9035
|1.9000
|0.0000
|1900.00
|253391.00
|507
|2006.11.08 16:05
|sell
|254
|10.00
|1.9060
|1.9076
|0.0000
|508
|2006.11.08 16:10
|close
|254
|10.00
|1.9043
|1.9076
|0.0000
|1700.00
|255091.00
|509
|2006.11.08 16:20
|sell
|255
|10.00
|1.9045
|1.9061
|0.0000
|510
|2006.11.08 17:20
|s/l
|255
|10.00
|1.9061
|1.9061
|0.0000
|-1600.00
|253491.00
|511
|2006.11.09 00:40
|buy
|256
|10.00
|1.9031
|1.9015
|0.0000
|512
|2006.11.09 01:20
|close
|256
|10.00
|1.9042
|1.9015
|0.0000
|1100.00
|254591.00
|513
|2006.11.09 01:35
|sell
|257
|10.00
|1.9047
|1.9063
|0.0000
|514
|2006.11.09 01:50
|close
|257
|10.00
|1.9037
|1.9063
|0.0000
|1000.00
|255591.00
|515
|2006.11.09 04:30
|sell
|258
|10.00
|1.9045
|1.9061
|0.0000
|516
|2006.11.09 07:45
|s/l
|258
|10.00
|1.9061
|1.9061
|0.0000
|-1600.00
|253991.00
|517
|2006.11.09 12:05
|buy
|259
|10.00
|1.9032
|1.9016
|0.0000
|518
|2006.11.09 12:15
|close
|259
|10.00
|1.9073
|1.9016
|0.0000
|4100.00
|258091.00
|519
|2006.11.09 12:20
|buy
|260
|10.00
|1.9052
|1.9036
|0.0000
|520
|2006.11.09 12:29
|s/l
|260
|10.00
|1.9036
|1.9036
|0.0000
|-1600.00
|256491.00
|521
|2006.11.09 12:29
|buy
|261
|10.00
|1.9036
|1.9020
|0.0000
|522
|2006.11.09 12:40
|close
|261
|10.00
|1.9048
|1.9020
|0.0000
|1200.00
|257691.00
|523
|2006.11.09 12:45
|buy
|262
|10.00
|1.9043
|1.9027
|0.0000
|524
|2006.11.09 13:20
|s/l
|262
|10.00
|1.9027
|1.9027
|0.0000
|-1600.00
|256091.00
|525
|2006.11.09 13:20
|buy
|263
|10.00
|1.9015
|1.8999
|0.0000
|526
|2006.11.09 13:29
|close
|263
|10.00
|1.9027
|1.8999
|0.0000
|1200.00
|257291.00
|527
|2006.11.09 13:45
|buy
|264
|10.00
|1.8976
|1.8960
|0.0000
|528
|2006.11.09 14:05
|close
|264
|10.00
|1.8996
|1.8960
|0.0000
|2000.00
|259291.00
|529
|2006.11.09 14:59
|sell
|265
|10.00
|1.9001
|1.9017
|0.0000
|530
|2006.11.09 15:05
|s/l
|265
|10.00
|1.9017
|1.9017
|0.0000
|-1600.00
|257691.00
|531
|2006.11.09 15:05
|sell
|266
|10.00
|1.9033
|1.9049
|0.0000
|532
|2006.11.09 15:15
|close
|266
|10.00
|1.8999
|1.9049
|0.0000
|3400.00
|261091.00
|533
|2006.11.09 15:35
|sell
|267
|10.00
|1.9024
|1.9040
|0.0000
|534
|2006.11.09 15:40
|close
|267
|10.00
|1.8987
|1.9040
|0.0000
|3700.00
|264791.00
|535
|2006.11.09 16:10
|sell
|268
|10.00
|1.8996
|1.9012
|0.0000
|536
|2006.11.09 16:15
|s/l
|268
|10.00
|1.9012
|1.9012
|0.0000
|-1600.00
|263191.00
|537
|2006.11.09 16:15
|sell
|269
|10.00
|1.9012
|1.9028
|0.0000
|538
|2006.11.09 16:20
|s/l
|269
|10.00
|1.9028
|1.9028
|0.0000
|-1600.00
|261591.00
|539
|2006.11.09 16:20
|sell
|270
|10.00
|1.9052
|1.9068
|0.0000
|540
|2006.11.09 16:45
|s/l
|270
|10.00
|1.9068
|1.9068
|0.0000
|-1600.00
|259991.00
|541
|2006.11.09 16:45
|sell
|271
|10.00
|1.9083
|1.9099
|0.0000
|542
|2006.11.09 16:50
|close
|271
|10.00
|1.9039
|1.9099
|0.0000
|4400.00
|264391.00
|543
|2006.11.09 16:59
|sell
|272
|10.00
|1.9067
|1.9083
|0.0000
|544
|2006.11.09 19:45
|close
|272
|10.00
|1.9054
|1.9083
|0.0000
|1300.00
|265691.00
|545
|2006.11.09 19:50
|buy
|273
|10.00
|1.9052
|1.9036
|0.0000
|546
|2006.11.09 22:50
|close
|273
|10.00
|1.9077
|1.9036
|0.0000
|2500.00
|268191.00
|547
|2006.11.10 02:15
|sell
|274
|10.00
|1.9096
|1.9112
|0.0000
|548
|2006.11.10 05:20
|close
|274
|10.00
|1.9085
|1.9112
|0.0000
|1100.00
|269291.00
|549
|2006.11.10 06:10
|buy
|275
|10.00
|1.9078
|1.9062
|0.0000
|550
|2006.11.10 06:15
|close
|275
|10.00
|1.9088
|1.9062
|0.0000
|1000.00
|270291.00
|551
|2006.11.10 09:20
|sell
|276
|10.00
|1.9172
|1.9188
|0.0000
|552
|2006.11.10 09:29
|close
|276
|10.00
|1.9146
|1.9188
|0.0000
|2600.00
|272891.00
|553
|2006.11.10 10:40
|sell
|277
|10.00
|1.9176
|1.9192
|0.0000
|554
|2006.11.10 11:05
|close
|277
|10.00
|1.9163
|1.9192
|0.0000
|1300.00
|274191.00
|555
|2006.11.10 11:10
|buy
|278
|10.00
|1.9157
|1.9141
|0.0000
|556
|2006.11.10 11:15
|close
|278
|10.00
|1.9167
|1.9141
|0.0000
|1000.00
|275191.00
|557
|2006.11.10 11:59
|buy
|279
|10.00
|1.9158
|1.9142
|0.0000
|558
|2006.11.10 12:05
|s/l
|279
|10.00
|1.9142
|1.9142
|0.0000
|-1600.00
|273591.00
|559
|2006.11.10 15:40
|buy
|280
|10.00
|1.9117
|1.9101
|0.0000
|560
|2006.11.10 15:45
|close
|280
|10.00
|1.9133
|1.9101
|0.0000
|1600.00
|275191.00
|561
|2006.11.10 15:59
|buy
|281
|10.00
|1.9122
|1.9106
|0.0000
|562
|2006.11.10 17:35
|close
|281
|10.00
|1.9138
|1.9106
|0.0000
|1600.00
|276791.00
|563
|2006.11.10 19:35
|buy
|282
|10.00
|1.9112
|1.9096
|0.0000
|564
|2006.11.10 19:40
|close
|282
|10.00
|1.9120
|1.9096
|0.0000
|800.00
|277591.00
|565
|2006.11.10 19:50
|buy
|283
|10.00
|1.9112
|1.9096
|0.0000
|566
|2006.11.12 22:35
|close
|283
|10.00
|1.9128
|1.9096
|0.0000
|1600.00
|279191.00
|567
|2006.11.12 22:45
|sell
|284
|10.00
|1.9114
|1.9130
|0.0000
|568
|2006.11.13 00:15
|s/l
|284
|10.00
|1.9130
|1.9130
|0.0000
|-1600.00
|277591.00
|569
|2006.11.13 09:40
|buy
|285
|10.00
|1.9073
|1.9057
|0.0000
|570
|2006.11.13 11:15
|s/l
|285
|10.00
|1.9057
|1.9057
|0.0000
|-1600.00
|275991.00
|571
|2006.11.13 12:20
|buy
|286
|10.00
|1.9038
|1.9022
|0.0000
|572
|2006.11.13 12:35
|close
|286
|10.00
|1.9053
|1.9022
|0.0000
|1500.00
|277491.00
|573
|2006.11.13 16:29
|buy
|287
|10.00
|1.9018
|1.9002
|0.0000
|574
|2006.11.13 17:35
|s/l
|287
|10.00
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-1600.00
|275891.00
|575
|2006.11.13 17:35
|buy
|288
|10.00
|1.9001
|1.8985
|0.0000
|576
|2006.11.13 17:40
|close
|288
|10.00
|1.9021
|1.8985
|0.0000
|2000.00
|277891.00
|577
|2006.11.14 09:35
|buy
|289
|10.00
|1.8982
|1.8966
|0.0000
|578
|2006.11.14 09:40
|close
|289
|10.00
|1.9027
|1.8966
|0.0000
|4500.00
|282391.00
|579
|2006.11.14 09:45
|buy
|290
|10.00
|1.9009
|1.8993
|0.0000
|580
|2006.11.14 09:50
|close
|290
|10.00
|1.9038
|1.8993
|0.0000
|2900.00
|285291.00
|581
|2006.11.14 09:59
|buy
|291
|10.00
|1.8997
|1.8981
|0.0000
|582
|2006.11.14 10:10
|s/l
|291
|10.00
|1.8981
|1.8981
|0.0000
|-1600.00
|283691.00
|583
|2006.11.14 10:29
|buy
|292
|10.00
|1.8981
|1.8965
|0.0000
|584
|2006.11.14 11:15
|s/l
|292
|10.00
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|-1600.00
|282091.00
|585
|2006.11.14 11:35
|sell
|293
|10.00
|1.8977
|1.8993
|0.0000
|586
|2006.11.14 11:40
|close
|293
|10.00
|1.8970
|1.8993
|0.0000
|700.00
|282791.00
|587
|2006.11.14 11:59
|sell
|294
|10.00
|1.8975
|1.8991
|0.0000
|588
|2006.11.14 12:20
|close
|294
|10.00
|1.8969
|1.8991
|0.0000
|600.00
|283391.00
|589
|2006.11.14 13:40
|sell
|295
|10.00
|1.9028
|1.9044
|0.0000
|590
|2006.11.14 13:45
|close
|295
|10.00
|1.9012
|1.9044
|0.0000
|1600.00
|284991.00
|591
|2006.11.14 13:50
|sell
|296
|10.00
|1.9032
|1.9048
|0.0000
|592
|2006.11.14 14:00
|close
|296
|10.00
|1.9023
|1.9048
|0.0000
|900.00
|285891.00
|593
|2006.11.14 16:10
|sell
|297
|10.00
|1.8949
|1.8965
|0.0000
|594
|2006.11.14 16:20
|close
|297
|10.00
|1.8932
|1.8965
|0.0000
|1700.00
|287591.00
|595
|2006.11.14 16:29
|sell
|298
|10.00
|1.8951
|1.8967
|0.0000
|596
|2006.11.14 17:00
|close
|298
|10.00
|1.8946
|1.8967
|0.0000
|500.00
|288091.00
|597
|2006.11.15 06:10
|buy
|299
|10.00
|1.8920
|1.8904
|0.0000
|598
|2006.11.15 06:20
|close
|299
|10.00
|1.8943
|1.8904
|0.0000
|2300.00
|290391.00
|599
|2006.11.15 07:10
|sell
|300
|10.00
|1.8961
|1.8977
|0.0000
|600
|2006.11.15 07:20
|close
|300
|10.00
|1.8934
|1.8977
|0.0000
|2700.00
|293091.00
|601
|2006.11.15 07:29
|sell
|301
|10.00
|1.8960
|1.8976
|0.0000
|602
|2006.11.15 07:45
|close
|301
|10.00
|1.8941
|1.8976
|0.0000
|1900.00
|294991.00
|603
|2006.11.15 09:40
|buy
|302
|10.00
|1.8901
|1.8885
|0.0000
|604
|2006.11.15 09:45
|close
|302
|10.00
|1.8933
|1.8885
|0.0000
|3200.00
|298191.00
|605
|2006.11.15 09:59
|buy
|303
|10.00
|1.8917
|1.8901
|0.0000
|606
|2006.11.15 10:05
|s/l
|303
|10.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-1600.00
|296591.00
|607
|2006.11.15 15:05
|sell
|304
|10.00
|1.8873
|1.8889
|0.0000
|608
|2006.11.15 15:15
|close
|304
|10.00
|1.8863
|1.8889
|0.0000
|1000.00
|297591.00
|609
|2006.11.15 15:29
|sell
|305
|10.00
|1.8875
|1.8891
|0.0000
|610
|2006.11.15 15:45
|close
|305
|10.00
|1.8863
|1.8891
|0.0000
|1200.00
|298791.00
|611
|2006.11.15 15:59
|sell
|306
|10.00
|1.8874
|1.8890
|0.0000
|612
|2006.11.15 17:50
|s/l
|306
|10.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-1600.00
|297191.00
|613
|2006.11.16 07:59
|buy
|307
|10.00
|1.8874
|1.8858
|0.0000
|614
|2006.11.16 08:35
|s/l
|307
|10.00
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|-1600.00
|295591.00
|615
|2006.11.16 09:35
|sell
|308
|10.00
|1.8903
|1.8919
|0.0000
|616
|2006.11.16 09:40
|close
|308
|10.00
|1.8886
|1.8919
|0.0000
|1700.00
|297291.00
|617
|2006.11.16 09:59
|sell
|309
|10.00
|1.8886
|1.8902
|0.0000
|618
|2006.11.16 11:10
|close
|309
|10.00
|1.8876
|1.8902
|0.0000
|1000.00
|298291.00
|619
|2006.11.16 13:45
|sell
|310
|10.00
|1.8923
|1.8939
|0.0000
|620
|2006.11.16 13:59
|close
|310
|10.00
|1.8902
|1.8939
|0.0000
|2100.00
|300391.00
|621
|2006.11.16 14:05
|buy
|311
|10.00
|1.8874
|1.8858
|0.0000
|622
|2006.11.16 14:15
|close
|311
|10.00
|1.8885
|1.8858
|0.0000
|1100.00
|301491.00
|623
|2006.11.16 23:30
|buy
|312
|10.00
|1.8878
|1.8862
|0.0000
|624
|2006.11.17 00:40
|close
|312
|10.00
|1.8885
|1.8862
|0.0000
|700.00
|302191.00
|625
|2006.11.17 04:05
|buy
|313
|10.00
|1.8863
|1.8847
|0.0000
|626
|2006.11.17 04:20
|close
|313
|10.00
|1.8876
|1.8847
|0.0000
|1300.00
|303491.00
|627
|2006.11.17 06:35
|sell
|314
|10.00
|1.8875
|1.8891
|0.0000
|628
|2006.11.17 06:50
|close
|314
|10.00
|1.8863
|1.8891
|0.0000
|1200.00
|304691.00
|629
|2006.11.17 06:59
|sell
|315
|10.00
|1.8872
|1.8888
|0.0000
|630
|2006.11.17 07:40
|close
|315
|10.00
|1.8853
|1.8888
|0.0000
|1900.00
|306591.00
|631
|2006.11.17 07:59
|buy
|316
|10.00
|1.8854
|1.8838
|0.0000
|632
|2006.11.17 08:05
|s/l
|316
|10.00
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-1600.00
|304991.00
|633
|2006.11.17 08:15
|sell
|317
|10.00
|1.8864
|1.8880
|0.0000
|634
|2006.11.17 09:15
|close
|317
|10.00
|1.8847
|1.8880
|0.0000
|1700.00
|306691.00
|635
|2006.11.17 09:50
|buy
|318
|10.00
|1.8850
|1.8834
|0.0000
|636
|2006.11.17 10:10
|close
|318
|10.00
|1.8875
|1.8834
|0.0000
|2500.00
|309191.00
|637
|2006.11.17 10:40
|sell
|319
|10.00
|1.8864
|1.8880
|0.0000
|638
|2006.11.17 11:10
|close
|319
|10.00
|1.8847
|1.8880
|0.0000
|1700.00
|310891.00
|639
|2006.11.17 12:29
|sell
|320
|10.00
|1.8862
|1.8878
|0.0000
|640
|2006.11.17 13:15
|close
|320
|10.00
|1.8849
|1.8878
|0.0000
|1300.00
|312191.00
|641
|2006.11.17 14:10
|sell
|321
|10.00
|1.8879
|1.8895
|0.0000
|642
|2006.11.17 14:15
|close
|321
|10.00
|1.8867
|1.8895
|0.0000
|1200.00
|313391.00
|643
|2006.11.17 14:35
|sell
|322
|10.00
|1.8916
|1.8932
|0.0000
|644
|2006.11.17 14:40
|close
|322
|10.00
|1.8875
|1.8932
|0.0000
|4100.00
|317491.00
|645
|2006.11.17 14:45
|sell
|323
|10.00
|1.8887
|1.8903
|0.0000
|646
|2006.11.17 14:59
|s/l
|323
|10.00
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|-1600.00
|315891.00
|647
|2006.11.17 14:59
|sell
|324
|10.00
|1.8911
|1.8927
|0.0000
|648
|2006.11.17 15:20
|s/l
|324
|10.00
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-1600.00
|314291.00
|649
|2006.11.17 15:20
|sell
|325
|10.00
|1.8964
|1.8980
|0.0000
|650
|2006.11.17 15:29
|close
|325
|10.00
|1.8946
|1.8980
|0.0000
|1800.00
|316091.00
|651
|2006.11.17 15:45
|sell
|326
|10.00
|1.8951
|1.8967
|0.0000
|652
|2006.11.17 15:50
|s/l
|326
|10.00
|1.8967
|1.8967
|0.0000
|-1600.00
|314491.00
|653
|2006.11.17 15:50
|sell
|327
|10.00
|1.8966
|1.8982
|0.0000
|654
|2006.11.17 15:59
|close
|327
|10.00
|1.8945
|1.8982
|0.0000
|2100.00
|316591.00
|655
|2006.11.17 20:35
|sell
|328
|10.00
|1.8950
|1.8966
|0.0000
|656
|2006.11.17 20:40
|close
|328
|10.00
|1.8940
|1.8966
|0.0000
|1000.00
|317591.00
|657
|2006.11.17 20:59
|sell
|329
|10.00
|1.8947
|1.8963
|0.0000
|658
|2006.11.20 00:20
|close
|329
|10.00
|1.8938
|1.8963
|0.0000
|900.00
|318491.00
|659
|2006.11.20 03:15
|buy
|330
|10.00
|1.8943
|1.8927
|0.0000
|660
|2006.11.20 06:35
|close
|330
|10.00
|1.8959
|1.8927
|0.0000
|1600.00
|320091.00
|661
|2006.11.20 09:05
|sell
|331
|10.00
|1.8956
|1.8972
|0.0000
|662
|2006.11.20 09:10
|close
|331
|10.00
|1.8949
|1.8972
|0.0000
|700.00
|320791.00
|663
|2006.11.20 09:35
|sell
|332
|10.00
|1.8964
|1.8980
|0.0000
|664
|2006.11.20 09:40
|s/l
|332
|10.00
|1.8980
|1.8980
|0.0000
|-1600.00
|319191.00
|665
|2006.11.20 09:40
|sell
|333
|10.00
|1.8982
|1.8998
|0.0000
|666
|2006.11.20 09:45
|close
|333
|10.00
|1.8952
|1.8998
|0.0000
|3000.00
|322191.00
|667
|2006.11.20 09:50
|sell
|334
|10.00
|1.8982
|1.8998
|0.0000
|668
|2006.11.20 10:35
|close
|334
|10.00
|1.8954
|1.8998
|0.0000
|2800.00
|324991.00
|669
|2006.11.20 10:40
|buy
|335
|10.00
|1.8957
|1.8941
|0.0000
|670
|2006.11.20 10:50
|close
|335
|10.00
|1.8976
|1.8941
|0.0000
|1900.00
|326891.00
|671
|2006.11.20 11:05
|buy
|336
|10.00
|1.8956
|1.8940
|0.0000
|672
|2006.11.20 13:05
|close
|336
|10.00
|1.8975
|1.8940
|0.0000
|1900.00
|328791.00
|673
|2006.11.20 13:50
|sell
|337
|10.00
|1.8971
|1.8987
|0.0000
|674
|2006.11.20 14:50
|s/l
|337
|10.00
|1.8987
|1.8987
|0.0000
|-1600.00
|327191.00
|675
|2006.11.20 17:05
|sell
|338
|10.00
|1.8970
|1.8986
|0.0000
|676
|2006.11.20 17:15
|close
|338
|10.00
|1.8961
|1.8986
|0.0000
|900.00
|328091.00
|677
|2006.11.20 17:45
|sell
|339
|10.00
|1.8971
|1.8987
|0.0000
|678
|2006.11.20 18:15
|close
|339
|10.00
|1.8959
|1.8987
|0.0000
|1200.00
|329291.00
|679
|2006.11.20 18:59
|buy
|340
|10.00
|1.8961
|1.8945
|0.0000
|680
|2006.11.20 21:20
|close
|340
|10.00
|1.8968
|1.8945
|0.0000
|700.00
|329991.00
|681
|2006.11.20 23:05
|buy
|341
|10.00
|1.8967
|1.8951
|0.0000
|682
|2006.11.20 23:15
|close
|341
|10.00
|1.8976
|1.8951
|0.0000
|900.00
|330891.00
|683
|2006.11.20 23:29
|buy
|342
|10.00
|1.8968
|1.8952
|0.0000
|684
|2006.11.21 00:05
|close
|342
|10.00
|1.8994
|1.8952
|0.0000
|2600.00
|333491.00
|685
|2006.11.21 05:50
|sell
|343
|10.00
|1.8974
|1.8990
|0.0000
|686
|2006.11.21 07:05
|close
|343
|10.00
|1.8964
|1.8990
|0.0000
|1000.00
|334491.00
|687
|2006.11.21 11:35
|buy
|344
|10.00
|1.8973
|1.8957
|0.0000
|688
|2006.11.21 11:40
|close
|344
|10.00
|1.8994
|1.8957
|0.0000
|2100.00
|336591.00
|689
|2006.11.21 14:05
|buy
|345
|10.00
|1.8973
|1.8957
|0.0000
|690
|2006.11.21 14:10
|close
|345
|10.00
|1.8982
|1.8957
|0.0000
|900.00
|337491.00
|691
|2006.11.21 14:50
|buy
|346
|10.00
|1.8975
|1.8959
|0.0000
|692
|2006.11.21 14:59
|close
|346
|10.00
|1.8986
|1.8959
|0.0000
|1100.00
|338591.00
|693
|2006.11.21 16:10
|buy
|347
|10.00
|1.8978
|1.8962
|0.0000
|694
|2006.11.21 16:15
|close
|347
|10.00
|1.8991
|1.8962
|0.0000
|1300.00
|339891.00
|695
|2006.11.21 19:05
|sell
|348
|10.00
|1.9003
|1.9019
|0.0000
|696
|2006.11.21 19:10
|close
|348
|10.00
|1.8985
|1.9019
|0.0000
|1800.00
|341691.00
|697
|2006.11.21 19:20
|sell
|349
|10.00
|1.9003
|1.9019
|0.0000
|698
|2006.11.21 21:05
|close
|349
|10.00
|1.8991
|1.9019
|0.0000
|1200.00
|342891.00
|699
|2006.11.21 21:45
|buy
|350
|10.00
|1.8984
|1.8968
|0.0000
|700
|2006.11.21 22:05
|close
|350
|10.00
|1.8992
|1.8968
|0.0000
|800.00
|343691.00
|701
|2006.11.22 09:35
|buy
|351
|10.00
|1.9028
|1.9012
|0.0000
|702
|2006.11.22 09:40
|close
|351
|10.00
|1.9047
|1.9012
|0.0000
|1900.00
|345591.00
|703
|2006.11.22 10:15
|sell
|352
|10.00
|1.9062
|1.9078
|0.0000
|704
|2006.11.22 10:20
|close
|352
|10.00
|1.9052
|1.9078
|0.0000
|1000.00
|346591.00
|705
|2006.11.22 11:29
|sell
|353
|10.00
|1.9078
|1.9094
|0.0000
|706
|2006.11.22 12:20
|s/l
|353
|10.00
|1.9094
|1.9094
|0.0000
|-1600.00
|344991.00
|707
|2006.11.22 17:50
|buy
|354
|10.00
|1.9131
|1.9115
|0.0000
|708
|2006.11.22 18:15
|close
|354
|10.00
|1.9139
|1.9115
|0.0000
|800.00
|345791.00
|709
|2006.11.22 23:15
|buy
|355
|10.00
|1.9141
|1.9125
|0.0000
|710
|2006.11.23 04:59
|close
|355
|10.00
|1.9146
|1.9125
|0.0000
|500.00
|346291.00
|711
|2006.11.23 07:29
|buy
|356
|10.00
|1.9133
|1.9117
|0.0000
|712
|2006.11.23 08:10
|close
|356
|10.00
|1.9150
|1.9117
|0.0000
|1700.00
|347991.00
|713
|2006.11.23 10:05
|buy
|357
|10.00
|1.9137
|1.9121
|0.0000
|714
|2006.11.23 10:20
|close
|357
|10.00
|1.9155
|1.9121
|0.0000
|1800.00
|349791.00
|715
|2006.11.23 10:29
|buy
|358
|10.00
|1.9145
|1.9129
|0.0000
|716
|2006.11.23 13:05
|close
|358
|10.00
|1.9156
|1.9129
|0.0000
|1100.00
|350891.00
|717
|2006.11.23 15:50
|sell
|359
|10.00
|1.9166
|1.9182
|0.0000
|718
|2006.11.23 15:59
|close
|359
|10.00
|1.9153
|1.9182
|0.0000
|1300.00
|352191.00
|719
|2006.11.23 22:40
|buy
|360
|10.00
|1.9150
|1.9134
|0.0000
|720
|2006.11.23 22:50
|close
|360
|10.00
|1.9162
|1.9134
|0.0000
|1200.00
|353391.00
|721
|2006.11.24 05:05
|buy
|361
|10.00
|1.9150
|1.9134
|0.0000
|722
|2006.11.24 05:15
|close
|361
|10.00
|1.9157
|1.9134
|0.0000
|700.00
|354091.00
|723
|2006.11.24 05:30
|buy
|362
|10.00
|1.9152
|1.9136
|0.0000
|724
|2006.11.24 05:40
|close
|362
|10.00
|1.9157
|1.9136
|0.0000
|500.00
|354591.00
|725
|2006.11.24 05:50
|buy
|363
|10.00
|1.9151
|1.9135
|0.0000
|726
|2006.11.24 05:59
|close
|363
|10.00
|1.9156
|1.9135
|0.0000
|500.00
|355091.00
|727
|2006.11.24 06:05
|sell
|364
|10.00
|1.9160
|1.9176
|0.0000
|728
|2006.11.24 07:50
|s/l
|364
|10.00
|1.9176
|1.9176
|0.0000
|-1600.00
|353491.00
|729
|2006.11.24 07:59
|sell
|365
|10.00
|1.9177
|1.9193
|0.0000
|730
|2006.11.24 08:10
|s/l
|365
|10.00
|1.9193
|1.9193
|0.0000
|-1600.00
|351891.00
|731
|2006.11.24 09:20
|sell
|366
|10.00
|1.9327
|1.9343
|0.0000
|732
|2006.11.24 09:29
|close
|366
|10.00
|1.9306
|1.9343
|0.0000
|2100.00
|353991.00
|733
|2006.11.24 09:35
|buy
|367
|10.00
|1.9290
|1.9274
|0.0000
|734
|2006.11.24 09:45
|close
|367
|10.00
|1.9300
|1.9274
|0.0000
|1000.00
|354991.00
|735
|2006.11.24 10:05
|buy
|368
|10.00
|1.9304
|1.9288
|0.0000
|736
|2006.11.24 10:10
|close
|368
|10.00
|1.9315
|1.9288
|0.0000
|1100.00
|356091.00
|737
|2006.11.24 10:15
|sell
|369
|10.00
|1.9337
|1.9353
|0.0000
|738
|2006.11.24 10:35
|close
|369
|10.00
|1.9323
|1.9353
|0.0000
|1400.00
|357491.00
|739
|2006.11.24 10:40
|sell
|370
|10.00
|1.9350
|1.9366
|0.0000
|740
|2006.11.24 10:59
|close
|370
|10.00
|1.9324
|1.9366
|0.0000
|2600.00
|360091.00
|741
|2006.11.24 13:05
|buy
|371
|10.00
|1.9311
|1.9295
|0.0000
|742
|2006.11.24 13:10
|close
|371
|10.00
|1.9320
|1.9295
|0.0000
|900.00
|360991.00
|743
|2006.11.24 13:45
|sell
|372
|10.00
|1.9333
|1.9349
|0.0000
|744
|2006.11.24 13:50
|close
|372
|10.00
|1.9317
|1.9349
|0.0000
|1600.00
|362591.00
|745
|2006.11.24 13:59
|sell
|373
|10.00
|1.9328
|1.9344
|0.0000
|746
|2006.11.24 14:05
|close
|373
|10.00
|1.9321
|1.9344
|0.0000
|700.00
|363291.00
|747
|2006.11.24 14:15
|buy
|374
|10.00
|1.9313
|1.9297
|0.0000
|748
|2006.11.24 14:35
|close
|374
|10.00
|1.9330
|1.9297
|0.0000
|1700.00
|364991.00
|749
|2006.11.24 14:40
|buy
|375
|10.00
|1.9314
|1.9298
|0.0000
|750
|2006.11.24 15:05
|close
|375
|10.00
|1.9324
|1.9298
|0.0000
|1000.00
|365991.00
|751
|2006.11.24 15:15
|sell
|376
|10.00
|1.9333
|1.9349
|0.0000
|752
|2006.11.24 15:20
|close
|376
|10.00
|1.9312
|1.9349
|0.0000
|2100.00
|368091.00
|753
|2006.11.26 22:05
|buy
|377
|10.00
|1.9403
|1.9387
|0.0000
|754
|2006.11.26 22:30
|s/l
|377
|10.00
|1.9387
|1.9387
|0.0000
|-1600.00
|366491.00
|755
|2006.11.26 22:30
|buy
|378
|10.00
|1.9387
|1.9371
|0.0000
|756
|2006.11.26 23:00
|close
|378
|10.00
|1.9400
|1.9371
|0.0000
|1300.00
|367791.00
|757
|2006.11.26 23:05
|buy
|379
|10.00
|1.9389
|1.9373
|0.0000
|758
|2006.11.26 23:29
|close
|379
|10.00
|1.9408
|1.9373
|0.0000
|1900.00
|369691.00
|759
|2006.11.26 23:40
|buy
|380
|10.00
|1.9395
|1.9379
|0.0000
|760
|2006.11.26 23:45
|close
|380
|10.00
|1.9407
|1.9379
|0.0000
|1200.00
|370891.00
|761
|2006.11.27 00:05
|buy
|381
|10.00
|1.9389
|1.9373
|0.0000
|762
|2006.11.27 00:10
|close
|381
|10.00
|1.9394
|1.9373
|0.0000
|500.00
|371391.00
|763
|2006.11.27 00:35
|buy
|382
|10.00
|1.9387
|1.9371
|0.0000
|764
|2006.11.27 00:45
|close
|382
|10.00
|1.9395
|1.9371
|0.0000
|800.00
|372191.00
|765
|2006.11.27 03:30
|buy
|383
|10.00
|1.9392
|1.9376
|0.0000
|766
|2006.11.27 05:10
|s/l
|383
|10.00
|1.9376
|1.9376
|0.0000
|-1600.00
|370591.00
|767
|2006.11.27 06:45
|buy
|384
|10.00
|1.9346
|1.9330
|0.0000
|768
|2006.11.27 06:59
|close
|384
|10.00
|1.9373
|1.9330
|0.0000
|2700.00
|373291.00
|769
|2006.11.27 08:10
|sell
|385
|10.00
|1.9394
|1.9410
|0.0000
|770
|2006.11.27 08:20
|close
|385
|10.00
|1.9384
|1.9410
|0.0000
|1000.00
|374291.00
|771
|2006.11.27 09:10
|sell
|386
|10.00
|1.9356
|1.9372
|0.0000
|772
|2006.11.27 09:15
|close
|386
|10.00
|1.9345
|1.9372
|0.0000
|1100.00
|375391.00
|773
|2006.11.27 09:29
|sell
|387
|10.00
|1.9352
|1.9368
|0.0000
|774
|2006.11.27 09:35
|s/l
|387
|10.00
|1.9368
|1.9368
|0.0000
|-1600.00
|373791.00
|775
|2006.11.27 09:35
|sell
|388
|10.00
|1.9391
|1.9407
|0.0000
|776
|2006.11.27 09:45
|close
|388
|10.00
|1.9376
|1.9407
|0.0000
|1500.00
|375291.00
|777
|2006.11.27 09:50
|sell
|389
|10.00
|1.9353
|1.9369
|0.0000
|778
|2006.11.27 09:59
|s/l
|389
|10.00
|1.9369
|1.9369
|0.0000
|-1600.00
|373691.00
|779
|2006.11.27 09:59
|sell
|390
|10.00
|1.9389
|1.9405
|0.0000
|780
|2006.11.27 10:15
|close
|390
|10.00
|1.9356
|1.9405
|0.0000
|3300.00
|376991.00
|781
|2006.11.27 10:40
|buy
|391
|10.00
|1.9358
|1.9342
|0.0000
|782
|2006.11.27 10:50
|close
|391
|10.00
|1.9373
|1.9342
|0.0000
|1500.00
|378491.00
|783
|2006.11.27 11:15
|sell
|392
|10.00
|1.9381
|1.9397
|0.0000
|784
|2006.11.27 11:35
|close
|392
|10.00
|1.9366
|1.9397
|0.0000
|1500.00
|379991.00
|785
|2006.11.27 12:15
|buy
|393
|10.00
|1.9358
|1.9342
|0.0000
|786
|2006.11.27 13:20
|s/l
|393
|10.00
|1.9342
|1.9342
|0.0000
|-1600.00
|378391.00
|787
|2006.11.27 13:29
|sell
|394
|10.00
|1.9361
|1.9377
|0.0000
|788
|2006.11.27 13:50
|close
|394
|10.00
|1.9346
|1.9377
|0.0000
|1500.00
|379891.00
|789
|2006.11.27 19:35
|buy
|395
|10.00
|1.9368
|1.9352
|0.0000
|790
|2006.11.27 23:40
|close
|395
|10.00
|1.9392
|1.9352
|0.0000
|2400.00
|382291.00
|791
|2006.11.28 13:35
|sell
|396
|10.00
|1.9471
|1.9487
|0.0000
|792
|2006.11.28 13:40
|close
|396
|10.00
|1.9449
|1.9487
|0.0000
|2200.00
|384491.00
|793
|2006.11.28 13:45
|sell
|397
|10.00
|1.9479
|1.9495
|0.0000
|794
|2006.11.28 14:05
|close
|397
|10.00
|1.9468
|1.9495
|0.0000
|1100.00
|385591.00
|795
|2006.11.28 15:05
|buy
|398
|10.00
|1.9464
|1.9448
|0.0000
|796
|2006.11.28 15:20
|close
|398
|10.00
|1.9500
|1.9448
|0.0000
|3600.00
|389191.00
|797
|2006.11.28 15:29
|buy
|399
|10.00
|1.9476
|1.9460
|0.0000
|798
|2006.11.28 16:20
|s/l
|399
|10.00
|1.9460
|1.9460
|0.0000
|-1600.00
|387591.00
|799
|2006.11.28 16:20
|buy
|400
|10.00
|1.9454
|1.9438
|0.0000
|800
|2006.11.28 16:35
|close
|400
|10.00
|1.9474
|1.9438
|0.0000
|2000.00
|389591.00
|801
|2006.11.28 18:05
|sell
|401
|10.00
|1.9505
|1.9521
|0.0000
|802
|2006.11.28 18:10
|close
|401
|10.00
|1.9472
|1.9521
|0.0000
|3300.00
|392891.00
|803
|2006.11.28 18:15
|sell
|402
|10.00
|1.9521
|1.9537
|0.0000
|804
|2006.11.28 18:20
|close
|402
|10.00
|1.9494
|1.9537
|0.0000
|2700.00
|395591.00
|805
|2006.11.28 18:29
|sell
|403
|10.00
|1.9506
|1.9522
|0.0000
|806
|2006.11.28 18:35
|close
|403
|10.00
|1.9486
|1.9522
|0.0000
|2000.00
|397591.00
|807
|2006.11.28 18:40
|sell
|404
|10.00
|1.9528
|1.9544
|0.0000
|808
|2006.11.28 18:45
|close
|404
|10.00
|1.9506
|1.9544
|0.0000
|2200.00
|399791.00
|809
|2006.11.28 18:50
|sell
|405
|10.00
|1.9510
|1.9526
|0.0000
|810
|2006.11.28 20:45
|s/l
|405
|10.00
|1.9526
|1.9526
|0.0000
|-1600.00
|398191.00
|811
|2006.11.29 00:15
|buy
|406
|10.00
|1.9518
|1.9502
|0.0000
|812
|2006.11.29 00:29
|close
|406
|10.00
|1.9535
|1.9502
|0.0000
|1700.00
|399891.00
|813
|2006.11.29 01:59
|buy
|407
|10.00
|1.9525
|1.9509
|0.0000
|814
|2006.11.29 02:10
|close
|407
|10.00
|1.9530
|1.9509
|0.0000
|500.00
|400391.00
|815
|2006.11.29 06:05
|sell
|408
|10.00
|1.9534
|1.9550
|0.0000
|816
|2006.11.29 06:20
|close
|408
|10.00
|1.9519
|1.9550
|0.0000
|1500.00
|401891.00
|817
|2006.11.29 06:29
|sell
|409
|10.00
|1.9535
|1.9551
|0.0000
|818
|2006.11.29 07:05
|close
|409
|10.00
|1.9514
|1.9551
|0.0000
|2100.00
|403991.00
|819
|2006.11.29 07:35
|buy
|410
|10.00
|1.9497
|1.9481
|0.0000
|820
|2006.11.29 07:45
|close
|410
|10.00
|1.9524
|1.9481
|0.0000
|2700.00
|406691.00
|821
|2006.11.29 09:35
|sell
|411
|10.00
|1.9510
|1.9526
|0.0000
|822
|2006.11.29 09:40
|close
|411
|10.00
|1.9490
|1.9526
|0.0000
|2000.00
|408691.00
|823
|2006.11.29 11:05
|sell
|412
|10.00
|1.9508
|1.9524
|0.0000
|824
|2006.11.29 11:10
|close
|412
|10.00
|1.9491
|1.9524
|0.0000
|1700.00
|410391.00
|825
|2006.11.29 12:45
|sell
|413
|10.00
|1.9512
|1.9528
|0.0000
|826
|2006.11.29 12:59
|close
|413
|10.00
|1.9506
|1.9528
|0.0000
|600.00
|410991.00
|827
|2006.11.29 13:45
|buy
|414
|10.00
|1.9484
|1.9468
|0.0000
|828
|2006.11.29 13:50
|close
|414
|10.00
|1.9539
|1.9468
|0.0000
|5500.00
|416491.00
|829
|2006.11.29 13:59
|buy
|415
|10.00
|1.9487
|1.9471
|0.0000
|830
|2006.11.29 14:05
|close
|415
|10.00
|1.9493
|1.9471
|0.0000
|600.00
|417091.00
|831
|2006.11.29 18:05
|buy
|416
|10.00
|1.9471
|1.9455
|0.0000
|832
|2006.11.29 18:10
|s/l
|416
|10.00
|1.9455
|1.9455
|0.0000
|-1600.00
|415491.00
|833
|2006.11.29 18:10
|buy
|417
|10.00
|1.9440
|1.9424
|0.0000
|834
|2006.11.29 18:15
|close
|417
|10.00
|1.9462
|1.9424
|0.0000
|2200.00
|417691.00
|835
|2006.11.29 18:29
|buy
|418
|10.00
|1.9447
|1.9431
|0.0000
|836
|2006.11.29 18:45
|close
|418
|10.00
|1.9464
|1.9431
|0.0000
|1700.00
|419391.00
|837
|2006.11.29 18:50
|buy
|419
|10.00
|1.9452
|1.9436
|0.0000
|838
|2006.11.29 19:05
|close
|419
|10.00
|1.9466
|1.9436
|0.0000
|1400.00
|420791.00
|839
|2006.11.30 07:10
|sell
|420
|10.00
|1.9562
|1.9578
|0.0000
|840
|2006.11.30 07:20
|close
|420
|10.00
|1.9516
|1.9578
|0.0000
|4600.00
|425391.00
|841
|2006.11.30 07:29
|sell
|421
|10.00
|1.9540
|1.9556
|0.0000
|842
|2006.11.30 07:35
|close
|421
|10.00
|1.9527
|1.9556
|0.0000
|1300.00
|426691.00
|843
|2006.11.30 07:45
|sell
|422
|10.00
|1.9518
|1.9534
|0.0000
|844
|2006.11.30 07:50
|s/l
|422
|10.00
|1.9534
|1.9534
|0.0000
|-1600.00
|425091.00
|845
|2006.11.30 07:50
|sell
|423
|10.00
|1.9552
|1.9568
|0.0000
|846
|2006.11.30 07:59
|close
|423
|10.00
|1.9529
|1.9568
|0.0000
|2300.00
|427391.00
|847
|2006.11.30 08:10
|buy
|424
|10.00
|1.9516
|1.9500
|0.0000
|848
|2006.11.30 08:15
|close
|424
|10.00
|1.9526
|1.9500
|0.0000
|1000.00
|428391.00
|849
|2006.11.30 10:05
|buy
|425
|10.00
|1.9548
|1.9532
|0.0000
|850
|2006.11.30 10:15
|close
|425
|10.00
|1.9561
|1.9532
|0.0000
|1300.00
|429691.00
|851
|2006.11.30 10:40
|buy
|426
|10.00
|1.9540
|1.9524
|0.0000
|852
|2006.11.30 10:45
|close
|426
|10.00
|1.9553
|1.9524
|0.0000
|1300.00
|430991.00
|853
|2006.11.30 14:30
|sell
|427
|10.00
|1.9579
|1.9595
|0.0000
|854
|2006.11.30 14:40
|s/l
|427
|10.00
|1.9595
|1.9595
|0.0000
|-1600.00
|429391.00
|855
|2006.11.30 14:40
|sell
|428
|10.00
|1.9604
|1.9620
|0.0000
|856
|2006.11.30 14:50
|close
|428
|10.00
|1.9588
|1.9620
|0.0000
|1600.00
|430991.00
|857
|2006.11.30 17:35
|buy
|429
|10.00
|1.9677
|1.9661
|0.0000
|858
|2006.11.30 17:40
|close
|429
|10.00
|1.9684
|1.9661
|0.0000
|700.00
|431691.00
|859
|2006.11.30 17:59
|buy
|430
|10.00
|1.9677
|1.9661
|0.0000
|860
|2006.11.30 19:15
|s/l
|430
|10.00
|1.9661
|1.9661
|0.0000
|-1600.00
|430091.00
|861
|2006.12.01 06:05
|sell
|431
|10.00
|1.9737
|1.9753
|0.0000
|862
|2006.12.01 06:10
|close
|431
|10.00
|1.9687
|1.9753
|0.0000
|5000.00
|435091.00
|863
|2006.12.01 06:20
|sell
|432
|10.00
|1.9693
|1.9709
|0.0000
|864
|2006.12.01 06:29
|s/l
|432
|10.00
|1.9709
|1.9709
|0.0000
|-1600.00
|433491.00
|865
|2006.12.01 06:29
|sell
|433
|10.00
|1.9736
|1.9752
|0.0000
|866
|2006.12.01 07:05
|close
|433
|10.00
|1.9725
|1.9752
|0.0000
|1100.00
|434591.00
|867
|2006.12.01 07:20
|sell
|434
|10.00
|1.9748
|1.9764
|0.0000
|868
|2006.12.01 07:40
|close
|434
|10.00
|1.9731
|1.9764
|0.0000
|1700.00
|436291.00
|869
|2006.12.01 07:50
|sell
|435
|10.00
|1.9746
|1.9762
|0.0000
|870
|2006.12.01 08:00
|close
|435
|10.00
|1.9734
|1.9762
|0.0000
|1200.00
|437491.00
|871
|2006.12.01 08:05
|buy
|436
|10.00
|1.9691
|1.9675
|0.0000
|872
|2006.12.01 08:10
|close
|436
|10.00
|1.9729
|1.9675
|0.0000
|3800.00
|441291.00
|873
|2006.12.01 08:29
|buy
|437
|10.00
|1.9696
|1.9680
|0.0000
|874
|2006.12.01 08:40
|s/l
|437
|10.00
|1.9680
|1.9680
|0.0000
|-1600.00
|439691.00
|875
|2006.12.01 08:40
|buy
|438
|10.00
|1.9677
|1.9661
|0.0000
|876
|2006.12.01 08:45
|close
|438
|10.00
|1.9697
|1.9661
|0.0000
|2000.00
|441691.00
|877
|2006.12.01 08:50
|buy
|439
|10.00
|1.9681
|1.9665
|0.0000
|878
|2006.12.01 09:05
|close
|439
|10.00
|1.9697
|1.9665
|0.0000
|1600.00
|443291.00
|879
|2006.12.01 09:10
|sell
|440
|10.00
|1.9707
|1.9723
|0.0000
|880
|2006.12.01 09:20
|close
|440
|10.00
|1.9677
|1.9723
|0.0000
|3000.00
|446291.00
|881
|2006.12.01 09:29
|sell
|441
|10.00
|1.9702
|1.9718
|0.0000
|882
|2006.12.01 09:45
|close
|441
|10.00
|1.9667
|1.9718
|0.0000
|3500.00
|449791.00
|883
|2006.12.01 09:50
|buy
|442
|10.00
|1.9654
|1.9638
|0.0000
|884
|2006.12.01 10:05
|close
|442
|10.00
|1.9672
|1.9638
|0.0000
|1800.00
|451591.00
|885
|2006.12.01 17:50
|buy
|443
|10.00
|1.9786
|1.9770
|0.0000
|886
|2006.12.01 17:59
|close
|443
|10.00
|1.9800
|1.9770
|0.0000
|1400.00
|452991.00