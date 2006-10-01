Strategy Tester Report
Cyberia Trader_extended profits

SymbolGBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))
Period1 Hour (H1) 2006.10.01 21:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.10.01 - 2006.12.04)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Bars in test2500Ticks modelled13112Modelling quality50.00%
Initial deposit750.00
Total net profit452241.00Gross profit594721.00Gross loss-142480.00
Profit factor4.17Expected payoff1020.86
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown4800.00 (1.81%)Relative drawdown21.55% (416.00)
Total trades443Short positions (won %)214 (76.64%)Long positions (won %)229 (82.53%)
Profit trades (% of total)353 (79.68%)Loss trades (% of total)90 (20.32%)
Largestprofit trade7300.00loss trade-1600.00
Averageprofit trade1684.76loss trade-1583.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (19400.00)consecutive losses (loss in money)3 (-4800.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)21500.00 (13)consecutive loss (count of losses)-4800.00 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.01 21:15sell11.001.87621.87780.0000
22006.10.01 21:29close11.001.87431.87780.0000190.00940.00
32006.10.01 22:35buy21.301.87061.86900.0000
42006.10.01 22:45close21.301.87361.86900.0000390.001330.00
52006.10.01 22:59buy31.801.87131.86970.0000
62006.10.01 23:10close31.801.87231.86970.0000180.001510.00
72006.10.02 06:30sell42.001.87211.87370.0000
82006.10.02 07:05close42.001.87001.87370.0000420.001930.00
92006.10.02 07:10buy52.601.87121.86960.0000
102006.10.02 07:15s/l52.601.86961.86960.0000-416.001514.00
112006.10.02 07:15buy62.001.86881.86720.0000
122006.10.02 07:20close62.001.87251.86720.0000740.002254.00
132006.10.02 07:29buy73.001.86911.86750.0000
142006.10.02 08:35close73.001.87421.86750.00001530.003784.00
152006.10.02 08:40sell85.001.87471.87630.0000
162006.10.02 08:45close85.001.87041.87630.00002150.005934.00
172006.10.02 08:59sell97.901.87331.87490.0000
182006.10.02 09:05s/l97.901.87491.87490.0000-1264.004670.00
192006.10.02 10:40sell106.201.87471.87630.0000
202006.10.02 11:00close106.201.87331.87630.0000868.005538.00
212006.10.02 14:20sell117.301.88651.88810.0000
222006.10.02 14:29close117.301.88561.88810.0000657.006195.00
232006.10.02 14:50sell128.201.88641.88800.0000
242006.10.02 14:59close128.201.88481.88800.00001312.007507.00
252006.10.04 00:05sell139.901.88721.88880.0000
262006.10.04 00:15close139.901.88561.88880.00001584.009091.00
272006.10.04 00:29sell1410.001.88721.88880.0000
282006.10.04 01:05close1410.001.88581.88880.00001400.0010491.00
292006.10.04 01:40buy1510.001.88391.88230.0000
302006.10.04 01:45close1510.001.88681.88230.00002900.0013391.00
312006.10.04 01:50buy1610.001.88521.88360.0000
322006.10.04 03:15s/l1610.001.88361.88360.0000-1600.0011791.00
332006.10.04 03:15buy1710.001.88311.88150.0000
342006.10.04 03:35close1710.001.88571.88150.00002600.0014391.00
352006.10.04 06:29sell1810.001.88471.88630.0000
362006.10.04 06:35s/l1810.001.88631.88630.0000-1600.0012791.00
372006.10.04 06:35sell1910.001.88701.88860.0000
382006.10.04 06:45close1910.001.88531.88860.00001700.0014491.00
392006.10.04 06:59sell2010.001.88691.88850.0000
402006.10.04 08:05close2010.001.88501.88850.00001900.0016391.00
412006.10.04 08:35buy2110.001.88121.87960.0000
422006.10.04 08:40close2110.001.88511.87960.00003900.0020291.00
432006.10.04 08:59buy2210.001.88131.87970.0000
442006.10.04 10:40s/l2210.001.87971.87970.0000-1600.0018691.00
452006.10.04 11:20buy2310.001.87861.87700.0000
462006.10.04 12:05close2310.001.88111.87700.00002500.0021191.00
472006.10.05 08:15buy2410.001.88481.88320.0000
482006.10.05 08:20close2410.001.88621.88320.00001400.0022591.00
492006.10.05 09:10sell2510.001.88571.88730.0000
502006.10.05 11:05close2510.001.88161.88730.00004100.0026691.00
512006.10.05 11:29buy2610.001.88221.88060.0000
522006.10.05 12:20s/l2610.001.88061.88060.0000-1600.0025091.00
532006.10.05 12:35buy2710.001.88031.87870.0000
542006.10.05 12:45s/l2710.001.87871.87870.0000-1600.0023491.00
552006.10.05 12:45buy2810.001.87881.87720.0000
562006.10.05 13:05close2810.001.87981.87720.00001000.0024491.00
572006.10.05 23:35sell2910.001.87931.88090.0000
582006.10.05 23:50close2910.001.87821.88090.00001100.0025591.00
592006.10.06 04:20sell3010.001.87801.87960.0000
602006.10.06 05:40close3010.001.87741.87960.0000600.0026191.00
612006.10.06 07:29sell3110.001.87441.87600.0000
622006.10.06 08:15close3110.001.87361.87600.0000800.0026991.00
632006.10.06 08:40buy3210.001.87331.87170.0000
642006.10.06 08:50close3210.001.87421.87170.0000900.0027891.00
652006.10.06 09:10sell3310.001.87681.87840.0000
662006.10.06 09:35close3310.001.87551.87840.00001300.0029191.00
672006.10.06 09:40sell3410.001.87611.87770.0000
682006.10.06 11:35s/l3410.001.87771.87770.0000-1600.0027591.00
692006.10.06 11:35sell3510.001.88021.88180.0000
702006.10.06 11:40close3510.001.87821.88180.00002000.0029591.00
712006.10.06 11:59sell3610.001.87881.88040.0000
722006.10.06 12:05s/l3610.001.88041.88040.0000-1600.0027991.00
732006.10.06 12:35buy3710.001.87641.87480.0000
742006.10.06 12:40s/l3710.001.87481.87480.0000-1600.0026391.00
752006.10.06 12:40buy3810.001.87441.87280.0000
762006.10.06 12:45close3810.001.87801.87280.00003600.0029991.00
772006.10.06 12:59buy3910.001.87501.87340.0000
782006.10.06 13:05s/l3910.001.87341.87340.0000-1600.0028391.00
792006.10.06 13:05buy4010.001.87291.87130.0000
802006.10.06 13:15close4010.001.87411.87130.00001200.0029591.00
812006.10.06 13:59buy4110.001.87151.86990.0000
822006.10.06 14:15s/l4110.001.86991.86990.0000-1600.0027991.00
832006.10.06 15:35sell4210.001.87171.87330.0000
842006.10.06 15:40close4210.001.87071.87330.00001000.0028991.00
852006.10.09 07:29buy4310.001.86641.86480.0000
862006.10.09 07:45close4310.001.86791.86480.00001500.0030491.00
872006.10.09 09:15sell4410.001.86771.86930.0000
882006.10.09 10:15close4410.001.86581.86930.00001900.0032391.00
892006.10.09 12:29buy4510.001.86531.86370.0000
902006.10.09 13:50s/l4510.001.86371.86370.0000-1600.0030791.00
912006.10.10 01:40sell4610.001.86691.86850.0000
922006.10.10 02:35close4610.001.86521.86850.00001700.0032491.00
932006.10.10 02:59buy4710.001.86521.86360.0000
942006.10.10 04:10close4710.001.86621.86360.00001000.0033491.00
952006.10.10 06:10sell4810.001.86831.86990.0000
962006.10.10 06:20s/l4810.001.86991.86990.0000-1600.0031891.00
972006.10.10 06:20sell4910.001.87001.87160.0000
982006.10.10 06:29close4910.001.86841.87160.00001600.0033491.00
992006.10.10 06:30sell5010.001.86821.86980.0000
1002006.10.10 06:45s/l5010.001.86981.86980.0000-1600.0031891.00
1012006.10.10 06:45sell5110.001.87021.87180.0000
1022006.10.10 06:50close5110.001.86831.87180.00001900.0033791.00
1032006.10.10 06:59sell5210.001.86891.87050.0000
1042006.10.10 07:05close5210.001.86731.87050.00001600.0035391.00
1052006.10.10 07:15buy5310.001.86681.86520.0000
1062006.10.10 07:20close5310.001.86971.86520.00002900.0038291.00
1072006.10.10 07:40buy5410.001.86671.86510.0000
1082006.10.10 07:45close5410.001.86771.86510.00001000.0039291.00
1092006.10.10 07:59buy5510.001.86671.86510.0000
1102006.10.10 08:05s/l5510.001.86511.86510.0000-1600.0037691.00
1112006.10.10 11:20buy5610.001.85541.85380.0000
1122006.10.10 11:35close5610.001.85651.85380.00001100.0038791.00
1132006.10.10 11:50buy5710.001.85531.85370.0000
1142006.10.10 11:59close5710.001.85631.85370.00001000.0039791.00
1152006.10.10 16:45sell5810.001.85571.85730.0000
1162006.10.10 17:15close5810.001.85471.85730.00001000.0040791.00
1172006.10.11 06:35buy5910.001.85181.85020.0000
1182006.10.11 06:40close5910.001.85291.85020.00001100.0041891.00
1192006.10.11 07:15sell6010.001.85591.85750.0000
1202006.10.11 07:20close6010.001.85251.85750.00003400.0045291.00
1212006.10.11 07:29sell6110.001.85541.85700.0000
1222006.10.11 08:35s/l6110.001.85701.85700.0000-1600.0043691.00
1232006.10.11 09:45buy6210.001.85651.85490.0000
1242006.10.11 10:40close6210.001.85811.85490.00001600.0045291.00
1252006.10.11 11:05sell6310.001.85881.86040.0000
1262006.10.11 11:15close6310.001.85741.86040.00001400.0046691.00
1272006.10.11 11:29sell6410.001.85841.86000.0000
1282006.10.11 11:45close6410.001.85771.86000.0000700.0047391.00
1292006.10.11 11:50sell6510.001.85861.86020.0000
1302006.10.11 11:59close6510.001.85811.86020.0000500.0047891.00
1312006.10.11 12:15buy6610.001.85611.85450.0000
1322006.10.11 12:20close6610.001.85791.85450.00001800.0049691.00
1332006.10.11 12:29buy6710.001.85611.85450.0000
1342006.10.11 12:35s/l6710.001.85451.85450.0000-1600.0048091.00
1352006.10.11 12:35buy6810.001.85391.85230.0000
1362006.10.11 12:45close6810.001.85621.85230.00002300.0050391.00
1372006.10.11 12:59buy6910.001.85391.85230.0000
1382006.10.11 13:35close6910.001.85611.85230.00002200.0052591.00
1392006.10.11 13:50buy7010.001.85341.85180.0000
1402006.10.11 13:59close7010.001.85521.85180.00001800.0054391.00
1412006.10.11 15:05buy7110.001.85521.85360.0000
1422006.10.11 15:20close7110.001.85711.85360.00001900.0056291.00
1432006.10.11 16:45sell7210.001.85771.85930.0000
1442006.10.11 17:00close7210.001.85671.85930.00001000.0057291.00
1452006.10.11 18:05buy7310.001.85221.85060.0000
1462006.10.11 18:10close7310.001.85691.85060.00004700.0061991.00
1472006.10.11 18:29buy7410.001.85241.85080.0000
1482006.10.11 18:35close7410.001.85601.85080.00003600.0065591.00
1492006.10.11 18:40buy7510.001.85181.85020.0000
1502006.10.11 18:45close7510.001.85271.85020.0000900.0066491.00
1512006.10.11 19:35sell7610.001.85551.85710.0000
1522006.10.11 19:45close7610.001.85441.85710.00001100.0067591.00
1532006.10.12 00:29sell7710.001.85541.85700.0000
1542006.10.12 03:20s/l7710.001.85701.85700.0000-1600.0065991.00
1552006.10.12 09:10buy7810.001.85551.85390.0000
1562006.10.12 09:15close7810.001.85891.85390.00003400.0069391.00
1572006.10.12 09:20buy7910.001.85701.85540.0000
1582006.10.12 09:40close7910.001.85811.85540.00001100.0070491.00
1592006.10.12 09:45buy8010.001.85671.85510.0000
1602006.10.12 09:59close8010.001.85811.85510.00001400.0071891.00
1612006.10.12 10:50buy8110.001.85631.85470.0000
1622006.10.12 11:05close8110.001.85731.85470.00001000.0072891.00
1632006.10.12 12:35sell8210.001.85851.86010.0000
1642006.10.12 12:40close8210.001.85591.86010.00002600.0075491.00
1652006.10.12 12:45sell8310.001.85791.85950.0000
1662006.10.12 12:50close8310.001.85481.85950.00003100.0078591.00
1672006.10.12 13:15buy8410.001.85431.85270.0000
1682006.10.12 13:29close8410.001.85541.85270.00001100.0079691.00
1692006.10.12 13:30sell8510.001.85561.85720.0000
1702006.10.12 13:35s/l8510.001.85721.85720.0000-1600.0078091.00
1712006.10.12 13:35sell8610.001.85731.85890.0000
1722006.10.12 13:40close8610.001.85571.85890.00001600.0079691.00
1732006.10.13 01:05sell8710.001.86021.86180.0000
1742006.10.13 01:10s/l8710.001.86181.86180.0000-1600.0078091.00
1752006.10.13 01:10sell8810.001.86231.86390.0000
1762006.10.13 01:15close8810.001.86031.86390.00002000.0080091.00
1772006.10.13 01:29sell8910.001.86051.86210.0000
1782006.10.13 02:45s/l8910.001.86211.86210.0000-1600.0078491.00
1792006.10.13 06:35sell9010.001.86331.86490.0000
1802006.10.13 06:40close9010.001.86121.86490.00002100.0080591.00
1812006.10.13 06:59sell9110.001.86251.86410.0000
1822006.10.13 07:20close9110.001.86171.86410.0000800.0081391.00
1832006.10.13 07:59buy9210.001.86191.86030.0000
1842006.10.13 10:15s/l9210.001.86031.86030.0000-1600.0079791.00
1852006.10.13 11:35sell9310.001.86171.86330.0000
1862006.10.13 11:40close9310.001.86101.86330.0000700.0080491.00
1872006.10.13 12:50sell9410.001.86391.86550.0000
1882006.10.13 12:59close9410.001.85661.86550.00007300.0087791.00
1892006.10.13 13:50buy9510.001.85531.85370.0000
1902006.10.13 13:59close9510.001.85711.85370.00001800.0089591.00
1912006.10.16 11:35sell9610.001.86031.86190.0000
1922006.10.16 11:50close9610.001.85851.86190.00001800.0091391.00
1932006.10.16 11:59sell9710.001.86031.86190.0000
1942006.10.16 12:35s/l9710.001.86191.86190.0000-1600.0089791.00
1952006.10.16 14:35buy9810.001.86051.85890.0000
1962006.10.16 14:40close9810.001.86171.85890.00001200.0090991.00
1972006.10.16 14:59buy9910.001.86071.85910.0000
1982006.10.16 20:35close9910.001.86151.85910.0000800.0091791.00
1992006.10.16 21:50sell10010.001.86251.86410.0000
2002006.10.16 22:05close10010.001.86151.86410.00001000.0092791.00
2012006.10.17 06:10buy10110.001.86161.86000.0000
2022006.10.17 06:50close10110.001.86331.86000.00001700.0094491.00
2032006.10.17 12:50buy10210.001.86581.86420.0000
2042006.10.17 12:59close10210.001.86791.86420.00002100.0096591.00
2052006.10.17 15:40sell10310.001.87311.87470.0000
2062006.10.17 15:50close10310.001.87151.87470.00001600.0098191.00
2072006.10.17 15:59sell10410.001.87331.87490.0000
2082006.10.17 16:15close10410.001.87151.87490.00001800.0099991.00
2092006.10.17 21:45buy10510.001.86951.86790.0000
2102006.10.17 21:50close10510.001.87181.86790.00002300.00102291.00
2112006.10.17 22:15sell10610.001.87251.87410.0000
2122006.10.17 22:20close10610.001.87131.87410.00001200.00103491.00
2132006.10.18 08:10buy10710.001.87121.86960.0000
2142006.10.18 08:20close10710.001.87261.86960.00001400.00104891.00
2152006.10.18 08:59buy10810.001.87101.86940.0000
2162006.10.18 10:20s/l10810.001.86941.86940.0000-1600.00103291.00
2172006.10.18 10:29sell10910.001.87141.87300.0000
2182006.10.18 12:35close10910.001.86991.87300.00001500.00104791.00
2192006.10.18 12:40buy11010.001.86721.86560.0000
2202006.10.18 12:45close11010.001.86891.86560.00001700.00106491.00
2212006.10.18 12:59buy11110.001.86851.86690.0000
2222006.10.18 13:05s/l11110.001.86691.86690.0000-1600.00104891.00
2232006.10.18 13:05buy11210.001.86661.86500.0000
2242006.10.18 13:15close11210.001.86771.86500.00001100.00105991.00
2252006.10.18 13:50buy11310.001.86731.86570.0000
2262006.10.18 13:59close11310.001.86851.86570.00001200.00107191.00
2272006.10.18 17:10sell11410.001.86881.87040.0000
2282006.10.18 17:35close11410.001.86691.87040.00001900.00109091.00
2292006.10.19 00:20sell11510.001.86901.87060.0000
2302006.10.19 00:40close11510.001.86671.87060.00002300.00111391.00
2312006.10.19 08:05buy11610.001.87151.86990.0000
2322006.10.19 08:15close11610.001.87221.86990.0000700.00112091.00
2332006.10.19 08:35buy11710.001.86661.86500.0000
2342006.10.19 08:40close11710.001.86731.86500.0000700.00112791.00
2352006.10.19 08:45buy11810.001.86861.86700.0000
2362006.10.19 08:50close11810.001.87221.86700.00003600.00116391.00
2372006.10.19 08:59buy11910.001.86791.86630.0000
2382006.10.19 09:15close11910.001.86951.86630.00001600.00117991.00
2392006.10.19 09:29sell12010.001.86951.87110.0000
2402006.10.19 10:15close12010.001.86851.87110.00001000.00118991.00
2412006.10.20 07:20buy12110.001.87551.87390.0000
2422006.10.20 07:35close12110.001.87781.87390.00002300.00121291.00
2432006.10.20 10:15sell12210.001.88181.88340.0000
2442006.10.20 11:05s/l12210.001.88341.88340.0000-1600.00119691.00
2452006.10.20 11:05sell12310.001.88471.88630.0000
2462006.10.20 11:15close12310.001.88231.88630.00002400.00122091.00
2472006.10.20 11:20sell12410.001.88411.88570.0000
2482006.10.20 13:10s/l12410.001.88571.88570.0000-1600.00120491.00
2492006.10.20 13:30sell12510.001.88571.88730.0000
2502006.10.20 13:35close12510.001.88471.88730.00001000.00121491.00
2512006.10.20 13:45buy12610.001.88281.88120.0000
2522006.10.20 13:50close12610.001.88581.88120.00003000.00124491.00
2532006.10.20 13:59buy12710.001.88351.88190.0000
2542006.10.20 14:05s/l12710.001.88191.88190.0000-1600.00122891.00
2552006.10.20 14:50buy12810.001.87991.87830.0000
2562006.10.20 15:05close12810.001.88241.87830.00002500.00125391.00
2572006.10.20 15:35sell12910.001.88361.88520.0000
2582006.10.20 15:45close12910.001.88221.88520.00001400.00126791.00
2592006.10.23 08:45buy13010.001.87521.87360.0000
2602006.10.23 09:20s/l13010.001.87361.87360.0000-1600.00125191.00
2612006.10.23 15:35buy13110.001.87091.86930.0000
2622006.10.23 15:50close13110.001.87221.86930.00001300.00126491.00
2632006.10.23 15:59buy13210.001.87091.86930.0000
2642006.10.23 16:15close13210.001.87221.86930.00001300.00127791.00
2652006.10.24 05:40buy13310.001.87121.86960.0000
2662006.10.24 05:45s/l13310.001.86961.86960.0000-1600.00126191.00
2672006.10.24 05:45buy13410.001.86941.86780.0000
2682006.10.24 05:50close13410.001.87071.86780.00001300.00127491.00
2692006.10.24 05:59buy13510.001.86951.86790.0000
2702006.10.24 06:35close13510.001.87071.86790.00001200.00128691.00
2712006.10.24 07:20buy13610.001.86781.86620.0000
2722006.10.24 07:35close13610.001.86891.86620.00001100.00129791.00
2732006.10.24 07:45buy13710.001.86771.86610.0000
2742006.10.24 07:59close13710.001.86861.86610.0000900.00130691.00
2752006.10.24 09:10buy13810.001.86941.86780.0000
2762006.10.24 10:05s/l13810.001.86781.86780.0000-1600.00129091.00
2772006.10.24 15:05sell13910.001.87411.87570.0000
2782006.10.24 15:10close13910.001.87141.87570.00002700.00131791.00
2792006.10.24 15:50sell14010.001.87561.87720.0000
2802006.10.24 16:00close14010.001.87451.87720.00001100.00132891.00
2812006.10.25 03:59sell14110.001.87461.87620.0000
2822006.10.25 04:40close14110.001.87361.87620.00001000.00133891.00
2832006.10.25 06:40sell14210.001.87481.87640.0000
2842006.10.25 07:00close14210.001.87431.87640.0000500.00134391.00
2852006.10.25 07:20sell14310.001.87601.87760.0000
2862006.10.25 10:45s/l14310.001.87761.87760.0000-1600.00132791.00
2872006.10.25 13:20buy14410.001.87521.87360.0000
2882006.10.25 13:40close14410.001.87591.87360.0000700.00133491.00
2892006.10.25 13:45buy14510.001.87521.87360.0000
2902006.10.25 14:05close14510.001.87811.87360.00002900.00136391.00
2912006.10.25 14:29sell14610.001.87741.87900.0000
2922006.10.25 14:50close14610.001.87661.87900.0000800.00137191.00
2932006.10.25 17:05buy14710.001.87611.87450.0000
2942006.10.25 18:05close14710.001.87981.87450.00003700.00140891.00
2952006.10.25 18:15sell14810.001.87851.88010.0000
2962006.10.25 18:20close14810.001.87481.88010.00003700.00144591.00
2972006.10.25 18:35sell14910.001.87901.88060.0000
2982006.10.25 18:45close14910.001.87731.88060.00001700.00146291.00
2992006.10.25 18:59sell15010.001.87861.88020.0000
3002006.10.25 20:05close15010.001.87751.88020.00001100.00147391.00
3012006.10.25 20:29buy15110.001.87791.87630.0000
3022006.10.25 22:05close15110.001.87931.87630.00001400.00148791.00
3032006.10.26 06:05sell15210.001.88171.88330.0000
3042006.10.26 06:10close15210.001.88041.88330.00001300.00150091.00
3052006.10.26 06:59sell15310.001.88171.88330.0000
3062006.10.26 07:05s/l15310.001.88331.88330.0000-1600.00148491.00
3072006.10.26 07:05sell15410.001.88401.88560.0000
3082006.10.26 07:10close15410.001.88301.88560.00001000.00149491.00
3092006.10.26 07:20sell15510.001.88401.88560.0000
3102006.10.26 07:35close15510.001.88331.88560.0000700.00150191.00
3112006.10.26 07:45sell15610.001.88351.88510.0000
3122006.10.26 09:20s/l15610.001.88511.88510.0000-1600.00148591.00
3132006.10.26 12:50sell15710.001.88721.88880.0000
3142006.10.26 12:59close15710.001.88611.88880.00001100.00149691.00
3152006.10.26 13:05buy15810.001.88571.88410.0000
3162006.10.26 13:20close15810.001.88711.88410.00001400.00151091.00
3172006.10.26 14:05buy15910.001.88521.88360.0000
3182006.10.26 14:15close15910.001.88681.88360.00001600.00152691.00
3192006.10.26 17:05buy16010.001.89061.88900.0000
3202006.10.26 17:20close16010.001.89181.88900.00001200.00153891.00
3212006.10.26 17:29buy16110.001.89131.88970.0000
3222006.10.26 18:05s/l16110.001.88971.88970.0000-1600.00152291.00
3232006.10.26 23:40buy16210.001.88901.88740.0000
3242006.10.26 23:45close16210.001.89011.88740.00001100.00153391.00
3252006.10.26 23:59buy16310.001.88941.88780.0000
3262006.10.27 00:20close16310.001.89031.88780.0000900.00154291.00
3272006.10.27 06:05buy16410.001.88981.88820.0000
3282006.10.27 06:10close16410.001.89151.88820.00001700.00155991.00
3292006.10.27 06:15buy16510.001.88981.88820.0000
3302006.10.27 06:20close16510.001.89141.88820.00001600.00157591.00
3312006.10.27 06:35buy16610.001.88991.88830.0000
3322006.10.27 06:50close16610.001.89071.88830.0000800.00158391.00
3332006.10.27 06:59buy16710.001.88861.88700.0000
3342006.10.27 10:40close16710.001.89031.88700.00001700.00160091.00
3352006.10.27 10:50sell16810.001.89101.89260.0000
3362006.10.27 12:40s/l16810.001.89261.89260.0000-1600.00158491.00
3372006.10.27 12:40sell16910.001.89561.89720.0000
3382006.10.27 13:20s/l16910.001.89721.89720.0000-1600.00156891.00
3392006.10.27 14:35buy17010.001.89661.89500.0000
3402006.10.27 14:40close17010.001.89821.89500.00001600.00158491.00
3412006.10.27 14:45sell17110.001.89931.90090.0000
3422006.10.27 14:59close17110.001.89661.90090.00002700.00161191.00
3432006.10.27 19:05sell17210.001.89691.89850.0000
3442006.10.27 19:20close17210.001.89611.89850.0000800.00161991.00
3452006.10.29 22:15buy17310.001.89571.89410.0000
3462006.10.29 22:29close17310.001.89651.89410.0000800.00162791.00
3472006.10.30 01:10buy17410.001.89661.89500.0000
3482006.10.30 01:15close17410.001.89731.89500.0000700.00163491.00
3492006.10.30 01:35buy17510.001.89661.89500.0000
3502006.10.30 02:40close17510.001.89841.89500.00001800.00165291.00
3512006.10.30 06:45sell17610.001.89901.90060.0000
3522006.10.30 06:50close17610.001.89671.90060.00002300.00167591.00
3532006.10.30 06:59sell17710.001.89871.90030.0000
3542006.10.30 07:20close17710.001.89641.90030.00002300.00169891.00
3552006.10.30 07:45buy17810.001.89561.89400.0000
3562006.10.30 07:50close17810.001.89861.89400.00003000.00172891.00
3572006.10.30 08:40sell17910.001.89941.90100.0000
3582006.10.30 08:45close17910.001.89761.90100.00001800.00174691.00
3592006.10.30 13:35buy18010.001.90081.89920.0000
3602006.10.30 13:40close18010.001.90221.89920.00001400.00176091.00
3612006.10.30 14:05buy18110.001.90231.90070.0000
3622006.10.30 14:15close18110.001.90351.90070.00001200.00177291.00
3632006.10.30 14:35buy18210.001.90221.90060.0000
3642006.10.30 14:50close18210.001.90331.90060.00001100.00178391.00
3652006.10.30 14:59buy18310.001.90241.90080.0000
3662006.10.30 15:05s/l18310.001.90081.90080.0000-1600.00176791.00
3672006.10.30 15:50buy18410.001.90121.89960.0000
3682006.10.30 15:59close18410.001.90241.89960.00001200.00177991.00
3692006.10.30 22:05buy18510.001.89851.89690.0000
3702006.10.30 22:15close18510.001.90011.89690.00001600.00179591.00
3712006.10.30 22:29buy18610.001.89861.89700.0000
3722006.10.30 23:05close18610.001.90001.89700.00001400.00180991.00
3732006.10.30 23:29sell18710.001.90011.90170.0000
3742006.10.30 23:45close18710.001.89921.90170.0000900.00181891.00
3752006.10.31 00:45sell18810.001.90031.90190.0000
3762006.10.31 01:05close18810.001.89921.90190.00001100.00182991.00
3772006.10.31 02:29sell18910.001.90071.90230.0000
3782006.10.31 03:35close18910.001.89991.90230.0000800.00183791.00
3792006.10.31 05:45sell19010.001.90021.90180.0000
3802006.10.31 07:10close19010.001.89771.90180.00002500.00186291.00
3812006.10.31 07:29buy19110.001.89691.89530.0000
3822006.10.31 07:40close19110.001.89771.89530.0000800.00187091.00
3832006.10.31 07:45buy19210.001.89751.89590.0000
3842006.10.31 08:05close19210.001.89921.89590.00001700.00188791.00
3852006.10.31 08:10sell19310.001.89911.90070.0000
3862006.10.31 08:20close19310.001.89711.90070.00002000.00190791.00
3872006.10.31 08:29sell19410.001.89901.90060.0000
3882006.10.31 08:35s/l19410.001.90061.90060.0000-1600.00189191.00
3892006.10.31 08:35sell19510.001.90271.90430.0000
3902006.10.31 08:45close19510.001.89861.90430.00004100.00193291.00
3912006.10.31 08:59sell19610.001.90151.90310.0000
3922006.10.31 09:15close19610.001.90011.90310.00001400.00194691.00
3932006.10.31 10:35buy19710.001.89691.89530.0000
3942006.10.31 10:40close19710.001.90041.89530.00003500.00198191.00
3952006.10.31 10:59buy19810.001.89701.89540.0000
3962006.10.31 11:05close19810.001.89811.89540.00001100.00199291.00
3972006.10.31 11:35sell19910.001.89931.90090.0000
3982006.10.31 11:50close19910.001.89761.90090.00001700.00200991.00
3992006.10.31 11:59sell20010.001.89871.90030.0000
4002006.10.31 13:15s/l20010.001.90031.90030.0000-1600.00199391.00
4012006.10.31 15:10sell20110.001.90731.90890.0000
4022006.10.31 15:15close20110.001.90141.90890.00005900.00205291.00
4032006.10.31 15:20sell20210.001.90481.90640.0000
4042006.10.31 15:29s/l20210.001.90641.90640.0000-1600.00203691.00
4052006.10.31 15:29sell20310.001.90701.90860.0000
4062006.10.31 15:35s/l20310.001.90861.90860.0000-1600.00202091.00
4072006.10.31 15:35sell20410.001.90911.91070.0000
4082006.10.31 15:40close20410.001.90701.91070.00002100.00204191.00
4092006.10.31 15:45sell20510.001.90821.90980.0000
4102006.10.31 15:50s/l20510.001.90981.90980.0000-1600.00202591.00
4112006.10.31 15:50sell20610.001.90971.91130.0000
4122006.10.31 15:59close20610.001.90721.91130.00002500.00205091.00
4132006.10.31 23:45buy20710.001.90731.90570.0000
4142006.10.31 23:50close20710.001.90851.90570.00001200.00206291.00
4152006.11.01 09:40buy20810.001.90791.90630.0000
4162006.11.01 09:50close20810.001.90931.90630.00001400.00207691.00
4172006.11.01 09:59buy20910.001.90801.90640.0000
4182006.11.01 10:15close20910.001.91041.90640.00002400.00210091.00
4192006.11.01 12:40buy21010.001.90771.90610.0000
4202006.11.01 12:50close21010.001.90881.90610.00001100.00211191.00
4212006.11.01 12:59buy21110.001.90771.90610.0000
4222006.11.01 13:15close21110.001.90851.90610.0000800.00211991.00
4232006.11.01 15:35buy21210.001.90631.90470.0000
4242006.11.01 15:45close21210.001.90781.90470.00001500.00213491.00
4252006.11.01 15:59buy21310.001.90721.90560.0000
4262006.11.01 16:29close21310.001.90821.90560.00001000.00214491.00
4272006.11.01 18:05buy21410.001.90861.90700.0000
4282006.11.01 18:20close21410.001.90951.90700.0000900.00215391.00
4292006.11.01 18:35buy21510.001.90871.90710.0000
4302006.11.01 18:50close21510.001.90961.90710.0000900.00216291.00
4312006.11.01 20:10buy21610.001.90851.90690.0000
4322006.11.01 20:20close21610.001.91201.90690.00003500.00219791.00
4332006.11.01 20:29buy21710.001.90911.90750.0000
4342006.11.01 22:45s/l21710.001.90751.90750.0000-1600.00218191.00
4352006.11.02 10:50sell21810.001.91021.91180.0000
4362006.11.02 10:59close21810.001.90931.91180.0000900.00219091.00
4372006.11.02 13:10sell21910.001.90871.91030.0000
4382006.11.02 13:20close21910.001.90711.91030.00001600.00220691.00
4392006.11.02 15:05buy22010.001.90751.90590.0000
4402006.11.02 15:10close22010.001.91061.90590.00003100.00223791.00
4412006.11.02 15:29buy22110.001.90811.90650.0000
4422006.11.02 16:40close22110.001.90971.90650.00001600.00225391.00
4432006.11.02 16:59sell22210.001.90861.91020.0000
4442006.11.03 04:35close22210.001.90771.91020.0000900.00226291.00
4452006.11.03 07:35buy22310.001.90601.90440.0000
4462006.11.03 07:50close22310.001.90741.90440.00001400.00227691.00
4472006.11.03 08:35sell22410.001.90851.91010.0000
4482006.11.03 08:50close22410.001.90741.91010.00001100.00228791.00
4492006.11.03 08:59sell22510.001.90901.91060.0000
4502006.11.03 09:50s/l22510.001.91061.91060.0000-1600.00227191.00
4512006.11.03 10:35buy22610.001.90751.90590.0000
4522006.11.03 10:40close22610.001.90941.90590.00001900.00229091.00
4532006.11.03 11:40sell22710.001.90911.91070.0000
4542006.11.03 11:50close22710.001.90751.91070.00001600.00230691.00
4552006.11.03 11:59sell22810.001.90921.91080.0000
4562006.11.03 12:45close22810.001.90811.91080.00001100.00231791.00
4572006.11.03 15:15buy22910.001.89771.89610.0000
4582006.11.03 15:29close22910.001.89901.89610.00001300.00233091.00
4592006.11.03 17:35buy23010.001.89971.89810.0000
4602006.11.03 18:40close23010.001.90091.89810.00001200.00234291.00
4612006.11.03 20:35buy23110.001.89991.89830.0000
4622006.11.05 22:05close23110.001.90071.89830.0000800.00235091.00
4632006.11.06 10:35sell23210.001.89771.89930.0000
4642006.11.06 10:40close23210.001.89671.89930.00001000.00236091.00
4652006.11.06 15:40buy23310.001.89571.89410.0000
4662006.11.06 15:50close23310.001.89651.89410.0000800.00236891.00
4672006.11.06 17:50sell23410.001.89741.89900.0000
4682006.11.06 19:05close23410.001.89631.89900.00001100.00237991.00
4692006.11.07 01:05sell23510.001.90161.90320.0000
4702006.11.07 01:15close23510.001.89871.90320.00002900.00240891.00
4712006.11.07 01:20sell23610.001.90041.90200.0000
4722006.11.07 04:05s/l23610.001.90201.90200.0000-1600.00239291.00
4732006.11.07 04:05sell23710.001.90271.90430.0000
4742006.11.07 04:10close23710.001.90061.90430.00002100.00241391.00
4752006.11.07 04:15sell23810.001.90191.90350.0000
4762006.11.07 04:40s/l23810.001.90351.90350.0000-1600.00239791.00
4772006.11.07 04:40sell23910.001.90461.90620.0000
4782006.11.07 06:05close23910.001.90391.90620.0000700.00240491.00
4792006.11.07 10:05buy24010.001.90391.90230.0000
4802006.11.07 10:20close24010.001.90551.90230.00001600.00242091.00
4812006.11.07 10:29buy24110.001.90431.90270.0000
4822006.11.07 13:10close24110.001.90571.90270.00001400.00243491.00
4832006.11.07 17:29buy24210.001.90881.90720.0000
4842006.11.07 18:40close24210.001.90971.90720.0000900.00244391.00
4852006.11.07 19:29buy24310.001.90741.90580.0000
4862006.11.07 19:35s/l24310.001.90581.90580.0000-1600.00242791.00
4872006.11.07 19:35buy24410.001.90591.90430.0000
4882006.11.07 19:50close24410.001.90751.90430.00001600.00244391.00
4892006.11.07 19:59buy24510.001.90541.90380.0000
4902006.11.07 22:10close24510.001.90671.90380.00001300.00245691.00
4912006.11.07 23:10buy24610.001.90501.90340.0000
4922006.11.07 23:20close24610.001.90721.90340.00002200.00247891.00
4932006.11.07 23:29buy24710.001.90551.90390.0000
4942006.11.08 00:15close24710.001.90671.90390.00001200.00249091.00
4952006.11.08 07:10buy24810.001.90501.90340.0000
4962006.11.08 07:35close24810.001.90681.90340.00001800.00250891.00
4972006.11.08 07:40buy24910.001.90411.90250.0000
4982006.11.08 07:50close24910.001.90681.90250.00002700.00253591.00
4992006.11.08 08:50sell25010.001.90791.90950.0000
5002006.11.08 09:50s/l25010.001.90951.90950.0000-1600.00251991.00
5012006.11.08 13:05buy25110.001.90471.90310.0000
5022006.11.08 14:15s/l25110.001.90311.90310.0000-1600.00250391.00
5032006.11.08 14:20buy25210.001.90181.90020.0000
5042006.11.08 14:29close25210.001.90291.90020.00001100.00251491.00
5052006.11.08 14:40buy25310.001.90161.90000.0000
5062006.11.08 15:05close25310.001.90351.90000.00001900.00253391.00
5072006.11.08 16:05sell25410.001.90601.90760.0000
5082006.11.08 16:10close25410.001.90431.90760.00001700.00255091.00
5092006.11.08 16:20sell25510.001.90451.90610.0000
5102006.11.08 17:20s/l25510.001.90611.90610.0000-1600.00253491.00
5112006.11.09 00:40buy25610.001.90311.90150.0000
5122006.11.09 01:20close25610.001.90421.90150.00001100.00254591.00
5132006.11.09 01:35sell25710.001.90471.90630.0000
5142006.11.09 01:50close25710.001.90371.90630.00001000.00255591.00
5152006.11.09 04:30sell25810.001.90451.90610.0000
5162006.11.09 07:45s/l25810.001.90611.90610.0000-1600.00253991.00
5172006.11.09 12:05buy25910.001.90321.90160.0000
5182006.11.09 12:15close25910.001.90731.90160.00004100.00258091.00
5192006.11.09 12:20buy26010.001.90521.90360.0000
5202006.11.09 12:29s/l26010.001.90361.90360.0000-1600.00256491.00
5212006.11.09 12:29buy26110.001.90361.90200.0000
5222006.11.09 12:40close26110.001.90481.90200.00001200.00257691.00
5232006.11.09 12:45buy26210.001.90431.90270.0000
5242006.11.09 13:20s/l26210.001.90271.90270.0000-1600.00256091.00
5252006.11.09 13:20buy26310.001.90151.89990.0000
5262006.11.09 13:29close26310.001.90271.89990.00001200.00257291.00
5272006.11.09 13:45buy26410.001.89761.89600.0000
5282006.11.09 14:05close26410.001.89961.89600.00002000.00259291.00
5292006.11.09 14:59sell26510.001.90011.90170.0000
5302006.11.09 15:05s/l26510.001.90171.90170.0000-1600.00257691.00
5312006.11.09 15:05sell26610.001.90331.90490.0000
5322006.11.09 15:15close26610.001.89991.90490.00003400.00261091.00
5332006.11.09 15:35sell26710.001.90241.90400.0000
5342006.11.09 15:40close26710.001.89871.90400.00003700.00264791.00
5352006.11.09 16:10sell26810.001.89961.90120.0000
5362006.11.09 16:15s/l26810.001.90121.90120.0000-1600.00263191.00
5372006.11.09 16:15sell26910.001.90121.90280.0000
5382006.11.09 16:20s/l26910.001.90281.90280.0000-1600.00261591.00
5392006.11.09 16:20sell27010.001.90521.90680.0000
5402006.11.09 16:45s/l27010.001.90681.90680.0000-1600.00259991.00
5412006.11.09 16:45sell27110.001.90831.90990.0000
5422006.11.09 16:50close27110.001.90391.90990.00004400.00264391.00
5432006.11.09 16:59sell27210.001.90671.90830.0000
5442006.11.09 19:45close27210.001.90541.90830.00001300.00265691.00
5452006.11.09 19:50buy27310.001.90521.90360.0000
5462006.11.09 22:50close27310.001.90771.90360.00002500.00268191.00
5472006.11.10 02:15sell27410.001.90961.91120.0000
5482006.11.10 05:20close27410.001.90851.91120.00001100.00269291.00
5492006.11.10 06:10buy27510.001.90781.90620.0000
5502006.11.10 06:15close27510.001.90881.90620.00001000.00270291.00
5512006.11.10 09:20sell27610.001.91721.91880.0000
5522006.11.10 09:29close27610.001.91461.91880.00002600.00272891.00
5532006.11.10 10:40sell27710.001.91761.91920.0000
5542006.11.10 11:05close27710.001.91631.91920.00001300.00274191.00
5552006.11.10 11:10buy27810.001.91571.91410.0000
5562006.11.10 11:15close27810.001.91671.91410.00001000.00275191.00
5572006.11.10 11:59buy27910.001.91581.91420.0000
5582006.11.10 12:05s/l27910.001.91421.91420.0000-1600.00273591.00
5592006.11.10 15:40buy28010.001.91171.91010.0000
5602006.11.10 15:45close28010.001.91331.91010.00001600.00275191.00
5612006.11.10 15:59buy28110.001.91221.91060.0000
5622006.11.10 17:35close28110.001.91381.91060.00001600.00276791.00
5632006.11.10 19:35buy28210.001.91121.90960.0000
5642006.11.10 19:40close28210.001.91201.90960.0000800.00277591.00
5652006.11.10 19:50buy28310.001.91121.90960.0000
5662006.11.12 22:35close28310.001.91281.90960.00001600.00279191.00
5672006.11.12 22:45sell28410.001.91141.91300.0000
5682006.11.13 00:15s/l28410.001.91301.91300.0000-1600.00277591.00
5692006.11.13 09:40buy28510.001.90731.90570.0000
5702006.11.13 11:15s/l28510.001.90571.90570.0000-1600.00275991.00
5712006.11.13 12:20buy28610.001.90381.90220.0000
5722006.11.13 12:35close28610.001.90531.90220.00001500.00277491.00
5732006.11.13 16:29buy28710.001.90181.90020.0000
5742006.11.13 17:35s/l28710.001.90021.90020.0000-1600.00275891.00
5752006.11.13 17:35buy28810.001.90011.89850.0000
5762006.11.13 17:40close28810.001.90211.89850.00002000.00277891.00
5772006.11.14 09:35buy28910.001.89821.89660.0000
5782006.11.14 09:40close28910.001.90271.89660.00004500.00282391.00
5792006.11.14 09:45buy29010.001.90091.89930.0000
5802006.11.14 09:50close29010.001.90381.89930.00002900.00285291.00
5812006.11.14 09:59buy29110.001.89971.89810.0000
5822006.11.14 10:10s/l29110.001.89811.89810.0000-1600.00283691.00
5832006.11.14 10:29buy29210.001.89811.89650.0000
5842006.11.14 11:15s/l29210.001.89651.89650.0000-1600.00282091.00
5852006.11.14 11:35sell29310.001.89771.89930.0000
5862006.11.14 11:40close29310.001.89701.89930.0000700.00282791.00
5872006.11.14 11:59sell29410.001.89751.89910.0000
5882006.11.14 12:20close29410.001.89691.89910.0000600.00283391.00
5892006.11.14 13:40sell29510.001.90281.90440.0000
5902006.11.14 13:45close29510.001.90121.90440.00001600.00284991.00
5912006.11.14 13:50sell29610.001.90321.90480.0000
5922006.11.14 14:00close29610.001.90231.90480.0000900.00285891.00
5932006.11.14 16:10sell29710.001.89491.89650.0000
5942006.11.14 16:20close29710.001.89321.89650.00001700.00287591.00
5952006.11.14 16:29sell29810.001.89511.89670.0000
5962006.11.14 17:00close29810.001.89461.89670.0000500.00288091.00
5972006.11.15 06:10buy29910.001.89201.89040.0000
5982006.11.15 06:20close29910.001.89431.89040.00002300.00290391.00
5992006.11.15 07:10sell30010.001.89611.89770.0000
6002006.11.15 07:20close30010.001.89341.89770.00002700.00293091.00
6012006.11.15 07:29sell30110.001.89601.89760.0000
6022006.11.15 07:45close30110.001.89411.89760.00001900.00294991.00
6032006.11.15 09:40buy30210.001.89011.88850.0000
6042006.11.15 09:45close30210.001.89331.88850.00003200.00298191.00
6052006.11.15 09:59buy30310.001.89171.89010.0000
6062006.11.15 10:05s/l30310.001.89011.89010.0000-1600.00296591.00
6072006.11.15 15:05sell30410.001.88731.88890.0000
6082006.11.15 15:15close30410.001.88631.88890.00001000.00297591.00
6092006.11.15 15:29sell30510.001.88751.88910.0000
6102006.11.15 15:45close30510.001.88631.88910.00001200.00298791.00
6112006.11.15 15:59sell30610.001.88741.88900.0000
6122006.11.15 17:50s/l30610.001.88901.88900.0000-1600.00297191.00
6132006.11.16 07:59buy30710.001.88741.88580.0000
6142006.11.16 08:35s/l30710.001.88581.88580.0000-1600.00295591.00
6152006.11.16 09:35sell30810.001.89031.89190.0000
6162006.11.16 09:40close30810.001.88861.89190.00001700.00297291.00
6172006.11.16 09:59sell30910.001.88861.89020.0000
6182006.11.16 11:10close30910.001.88761.89020.00001000.00298291.00
6192006.11.16 13:45sell31010.001.89231.89390.0000
6202006.11.16 13:59close31010.001.89021.89390.00002100.00300391.00
6212006.11.16 14:05buy31110.001.88741.88580.0000
6222006.11.16 14:15close31110.001.88851.88580.00001100.00301491.00
6232006.11.16 23:30buy31210.001.88781.88620.0000
6242006.11.17 00:40close31210.001.88851.88620.0000700.00302191.00
6252006.11.17 04:05buy31310.001.88631.88470.0000
6262006.11.17 04:20close31310.001.88761.88470.00001300.00303491.00
6272006.11.17 06:35sell31410.001.88751.88910.0000
6282006.11.17 06:50close31410.001.88631.88910.00001200.00304691.00
6292006.11.17 06:59sell31510.001.88721.88880.0000
6302006.11.17 07:40close31510.001.88531.88880.00001900.00306591.00
6312006.11.17 07:59buy31610.001.88541.88380.0000
6322006.11.17 08:05s/l31610.001.88381.88380.0000-1600.00304991.00
6332006.11.17 08:15sell31710.001.88641.88800.0000
6342006.11.17 09:15close31710.001.88471.88800.00001700.00306691.00
6352006.11.17 09:50buy31810.001.88501.88340.0000
6362006.11.17 10:10close31810.001.88751.88340.00002500.00309191.00
6372006.11.17 10:40sell31910.001.88641.88800.0000
6382006.11.17 11:10close31910.001.88471.88800.00001700.00310891.00
6392006.11.17 12:29sell32010.001.88621.88780.0000
6402006.11.17 13:15close32010.001.88491.88780.00001300.00312191.00
6412006.11.17 14:10sell32110.001.88791.88950.0000
6422006.11.17 14:15close32110.001.88671.88950.00001200.00313391.00
6432006.11.17 14:35sell32210.001.89161.89320.0000
6442006.11.17 14:40close32210.001.88751.89320.00004100.00317491.00
6452006.11.17 14:45sell32310.001.88871.89030.0000
6462006.11.17 14:59s/l32310.001.89031.89030.0000-1600.00315891.00
6472006.11.17 14:59sell32410.001.89111.89270.0000
6482006.11.17 15:20s/l32410.001.89271.89270.0000-1600.00314291.00
6492006.11.17 15:20sell32510.001.89641.89800.0000
6502006.11.17 15:29close32510.001.89461.89800.00001800.00316091.00
6512006.11.17 15:45sell32610.001.89511.89670.0000
6522006.11.17 15:50s/l32610.001.89671.89670.0000-1600.00314491.00
6532006.11.17 15:50sell32710.001.89661.89820.0000
6542006.11.17 15:59close32710.001.89451.89820.00002100.00316591.00
6552006.11.17 20:35sell32810.001.89501.89660.0000
6562006.11.17 20:40close32810.001.89401.89660.00001000.00317591.00
6572006.11.17 20:59sell32910.001.89471.89630.0000
6582006.11.20 00:20close32910.001.89381.89630.0000900.00318491.00
6592006.11.20 03:15buy33010.001.89431.89270.0000
6602006.11.20 06:35close33010.001.89591.89270.00001600.00320091.00
6612006.11.20 09:05sell33110.001.89561.89720.0000
6622006.11.20 09:10close33110.001.89491.89720.0000700.00320791.00
6632006.11.20 09:35sell33210.001.89641.89800.0000
6642006.11.20 09:40s/l33210.001.89801.89800.0000-1600.00319191.00
6652006.11.20 09:40sell33310.001.89821.89980.0000
6662006.11.20 09:45close33310.001.89521.89980.00003000.00322191.00
6672006.11.20 09:50sell33410.001.89821.89980.0000
6682006.11.20 10:35close33410.001.89541.89980.00002800.00324991.00
6692006.11.20 10:40buy33510.001.89571.89410.0000
6702006.11.20 10:50close33510.001.89761.89410.00001900.00326891.00
6712006.11.20 11:05buy33610.001.89561.89400.0000
6722006.11.20 13:05close33610.001.89751.89400.00001900.00328791.00
6732006.11.20 13:50sell33710.001.89711.89870.0000
6742006.11.20 14:50s/l33710.001.89871.89870.0000-1600.00327191.00
6752006.11.20 17:05sell33810.001.89701.89860.0000
6762006.11.20 17:15close33810.001.89611.89860.0000900.00328091.00
6772006.11.20 17:45sell33910.001.89711.89870.0000
6782006.11.20 18:15close33910.001.89591.89870.00001200.00329291.00
6792006.11.20 18:59buy34010.001.89611.89450.0000
6802006.11.20 21:20close34010.001.89681.89450.0000700.00329991.00
6812006.11.20 23:05buy34110.001.89671.89510.0000
6822006.11.20 23:15close34110.001.89761.89510.0000900.00330891.00
6832006.11.20 23:29buy34210.001.89681.89520.0000
6842006.11.21 00:05close34210.001.89941.89520.00002600.00333491.00
6852006.11.21 05:50sell34310.001.89741.89900.0000
6862006.11.21 07:05close34310.001.89641.89900.00001000.00334491.00
6872006.11.21 11:35buy34410.001.89731.89570.0000
6882006.11.21 11:40close34410.001.89941.89570.00002100.00336591.00
6892006.11.21 14:05buy34510.001.89731.89570.0000
6902006.11.21 14:10close34510.001.89821.89570.0000900.00337491.00
6912006.11.21 14:50buy34610.001.89751.89590.0000
6922006.11.21 14:59close34610.001.89861.89590.00001100.00338591.00
6932006.11.21 16:10buy34710.001.89781.89620.0000
6942006.11.21 16:15close34710.001.89911.89620.00001300.00339891.00
6952006.11.21 19:05sell34810.001.90031.90190.0000
6962006.11.21 19:10close34810.001.89851.90190.00001800.00341691.00
6972006.11.21 19:20sell34910.001.90031.90190.0000
6982006.11.21 21:05close34910.001.89911.90190.00001200.00342891.00
6992006.11.21 21:45buy35010.001.89841.89680.0000
7002006.11.21 22:05close35010.001.89921.89680.0000800.00343691.00
7012006.11.22 09:35buy35110.001.90281.90120.0000
7022006.11.22 09:40close35110.001.90471.90120.00001900.00345591.00
7032006.11.22 10:15sell35210.001.90621.90780.0000
7042006.11.22 10:20close35210.001.90521.90780.00001000.00346591.00
7052006.11.22 11:29sell35310.001.90781.90940.0000
7062006.11.22 12:20s/l35310.001.90941.90940.0000-1600.00344991.00
7072006.11.22 17:50buy35410.001.91311.91150.0000
7082006.11.22 18:15close35410.001.91391.91150.0000800.00345791.00
7092006.11.22 23:15buy35510.001.91411.91250.0000
7102006.11.23 04:59close35510.001.91461.91250.0000500.00346291.00
7112006.11.23 07:29buy35610.001.91331.91170.0000
7122006.11.23 08:10close35610.001.91501.91170.00001700.00347991.00
7132006.11.23 10:05buy35710.001.91371.91210.0000
7142006.11.23 10:20close35710.001.91551.91210.00001800.00349791.00
7152006.11.23 10:29buy35810.001.91451.91290.0000
7162006.11.23 13:05close35810.001.91561.91290.00001100.00350891.00
7172006.11.23 15:50sell35910.001.91661.91820.0000
7182006.11.23 15:59close35910.001.91531.91820.00001300.00352191.00
7192006.11.23 22:40buy36010.001.91501.91340.0000
7202006.11.23 22:50close36010.001.91621.91340.00001200.00353391.00
7212006.11.24 05:05buy36110.001.91501.91340.0000
7222006.11.24 05:15close36110.001.91571.91340.0000700.00354091.00
7232006.11.24 05:30buy36210.001.91521.91360.0000
7242006.11.24 05:40close36210.001.91571.91360.0000500.00354591.00
7252006.11.24 05:50buy36310.001.91511.91350.0000
7262006.11.24 05:59close36310.001.91561.91350.0000500.00355091.00
7272006.11.24 06:05sell36410.001.91601.91760.0000
7282006.11.24 07:50s/l36410.001.91761.91760.0000-1600.00353491.00
7292006.11.24 07:59sell36510.001.91771.91930.0000
7302006.11.24 08:10s/l36510.001.91931.91930.0000-1600.00351891.00
7312006.11.24 09:20sell36610.001.93271.93430.0000
7322006.11.24 09:29close36610.001.93061.93430.00002100.00353991.00
7332006.11.24 09:35buy36710.001.92901.92740.0000
7342006.11.24 09:45close36710.001.93001.92740.00001000.00354991.00
7352006.11.24 10:05buy36810.001.93041.92880.0000
7362006.11.24 10:10close36810.001.93151.92880.00001100.00356091.00
7372006.11.24 10:15sell36910.001.93371.93530.0000
7382006.11.24 10:35close36910.001.93231.93530.00001400.00357491.00
7392006.11.24 10:40sell37010.001.93501.93660.0000
7402006.11.24 10:59close37010.001.93241.93660.00002600.00360091.00
7412006.11.24 13:05buy37110.001.93111.92950.0000
7422006.11.24 13:10close37110.001.93201.92950.0000900.00360991.00
7432006.11.24 13:45sell37210.001.93331.93490.0000
7442006.11.24 13:50close37210.001.93171.93490.00001600.00362591.00
7452006.11.24 13:59sell37310.001.93281.93440.0000
7462006.11.24 14:05close37310.001.93211.93440.0000700.00363291.00
7472006.11.24 14:15buy37410.001.93131.92970.0000
7482006.11.24 14:35close37410.001.93301.92970.00001700.00364991.00
7492006.11.24 14:40buy37510.001.93141.92980.0000
7502006.11.24 15:05close37510.001.93241.92980.00001000.00365991.00
7512006.11.24 15:15sell37610.001.93331.93490.0000
7522006.11.24 15:20close37610.001.93121.93490.00002100.00368091.00
7532006.11.26 22:05buy37710.001.94031.93870.0000
7542006.11.26 22:30s/l37710.001.93871.93870.0000-1600.00366491.00
7552006.11.26 22:30buy37810.001.93871.93710.0000
7562006.11.26 23:00close37810.001.94001.93710.00001300.00367791.00
7572006.11.26 23:05buy37910.001.93891.93730.0000
7582006.11.26 23:29close37910.001.94081.93730.00001900.00369691.00
7592006.11.26 23:40buy38010.001.93951.93790.0000
7602006.11.26 23:45close38010.001.94071.93790.00001200.00370891.00
7612006.11.27 00:05buy38110.001.93891.93730.0000
7622006.11.27 00:10close38110.001.93941.93730.0000500.00371391.00
7632006.11.27 00:35buy38210.001.93871.93710.0000
7642006.11.27 00:45close38210.001.93951.93710.0000800.00372191.00
7652006.11.27 03:30buy38310.001.93921.93760.0000
7662006.11.27 05:10s/l38310.001.93761.93760.0000-1600.00370591.00
7672006.11.27 06:45buy38410.001.93461.93300.0000
7682006.11.27 06:59close38410.001.93731.93300.00002700.00373291.00
7692006.11.27 08:10sell38510.001.93941.94100.0000
7702006.11.27 08:20close38510.001.93841.94100.00001000.00374291.00
7712006.11.27 09:10sell38610.001.93561.93720.0000
7722006.11.27 09:15close38610.001.93451.93720.00001100.00375391.00
7732006.11.27 09:29sell38710.001.93521.93680.0000
7742006.11.27 09:35s/l38710.001.93681.93680.0000-1600.00373791.00
7752006.11.27 09:35sell38810.001.93911.94070.0000
7762006.11.27 09:45close38810.001.93761.94070.00001500.00375291.00
7772006.11.27 09:50sell38910.001.93531.93690.0000
7782006.11.27 09:59s/l38910.001.93691.93690.0000-1600.00373691.00
7792006.11.27 09:59sell39010.001.93891.94050.0000
7802006.11.27 10:15close39010.001.93561.94050.00003300.00376991.00
7812006.11.27 10:40buy39110.001.93581.93420.0000
7822006.11.27 10:50close39110.001.93731.93420.00001500.00378491.00
7832006.11.27 11:15sell39210.001.93811.93970.0000
7842006.11.27 11:35close39210.001.93661.93970.00001500.00379991.00
7852006.11.27 12:15buy39310.001.93581.93420.0000
7862006.11.27 13:20s/l39310.001.93421.93420.0000-1600.00378391.00
7872006.11.27 13:29sell39410.001.93611.93770.0000
7882006.11.27 13:50close39410.001.93461.93770.00001500.00379891.00
7892006.11.27 19:35buy39510.001.93681.93520.0000
7902006.11.27 23:40close39510.001.93921.93520.00002400.00382291.00
7912006.11.28 13:35sell39610.001.94711.94870.0000
7922006.11.28 13:40close39610.001.94491.94870.00002200.00384491.00
7932006.11.28 13:45sell39710.001.94791.94950.0000
7942006.11.28 14:05close39710.001.94681.94950.00001100.00385591.00
7952006.11.28 15:05buy39810.001.94641.94480.0000
7962006.11.28 15:20close39810.001.95001.94480.00003600.00389191.00
7972006.11.28 15:29buy39910.001.94761.94600.0000
7982006.11.28 16:20s/l39910.001.94601.94600.0000-1600.00387591.00
7992006.11.28 16:20buy40010.001.94541.94380.0000
8002006.11.28 16:35close40010.001.94741.94380.00002000.00389591.00
8012006.11.28 18:05sell40110.001.95051.95210.0000
8022006.11.28 18:10close40110.001.94721.95210.00003300.00392891.00
8032006.11.28 18:15sell40210.001.95211.95370.0000
8042006.11.28 18:20close40210.001.94941.95370.00002700.00395591.00
8052006.11.28 18:29sell40310.001.95061.95220.0000
8062006.11.28 18:35close40310.001.94861.95220.00002000.00397591.00
8072006.11.28 18:40sell40410.001.95281.95440.0000
8082006.11.28 18:45close40410.001.95061.95440.00002200.00399791.00
8092006.11.28 18:50sell40510.001.95101.95260.0000
8102006.11.28 20:45s/l40510.001.95261.95260.0000-1600.00398191.00
8112006.11.29 00:15buy40610.001.95181.95020.0000
8122006.11.29 00:29close40610.001.95351.95020.00001700.00399891.00
8132006.11.29 01:59buy40710.001.95251.95090.0000
8142006.11.29 02:10close40710.001.95301.95090.0000500.00400391.00
8152006.11.29 06:05sell40810.001.95341.95500.0000
8162006.11.29 06:20close40810.001.95191.95500.00001500.00401891.00
8172006.11.29 06:29sell40910.001.95351.95510.0000
8182006.11.29 07:05close40910.001.95141.95510.00002100.00403991.00
8192006.11.29 07:35buy41010.001.94971.94810.0000
8202006.11.29 07:45close41010.001.95241.94810.00002700.00406691.00
8212006.11.29 09:35sell41110.001.95101.95260.0000
8222006.11.29 09:40close41110.001.94901.95260.00002000.00408691.00
8232006.11.29 11:05sell41210.001.95081.95240.0000
8242006.11.29 11:10close41210.001.94911.95240.00001700.00410391.00
8252006.11.29 12:45sell41310.001.95121.95280.0000
8262006.11.29 12:59close41310.001.95061.95280.0000600.00410991.00
8272006.11.29 13:45buy41410.001.94841.94680.0000
8282006.11.29 13:50close41410.001.95391.94680.00005500.00416491.00
8292006.11.29 13:59buy41510.001.94871.94710.0000
8302006.11.29 14:05close41510.001.94931.94710.0000600.00417091.00
8312006.11.29 18:05buy41610.001.94711.94550.0000
8322006.11.29 18:10s/l41610.001.94551.94550.0000-1600.00415491.00
8332006.11.29 18:10buy41710.001.94401.94240.0000
8342006.11.29 18:15close41710.001.94621.94240.00002200.00417691.00
8352006.11.29 18:29buy41810.001.94471.94310.0000
8362006.11.29 18:45close41810.001.94641.94310.00001700.00419391.00
8372006.11.29 18:50buy41910.001.94521.94360.0000
8382006.11.29 19:05close41910.001.94661.94360.00001400.00420791.00
8392006.11.30 07:10sell42010.001.95621.95780.0000
8402006.11.30 07:20close42010.001.95161.95780.00004600.00425391.00
8412006.11.30 07:29sell42110.001.95401.95560.0000
8422006.11.30 07:35close42110.001.95271.95560.00001300.00426691.00
8432006.11.30 07:45sell42210.001.95181.95340.0000
8442006.11.30 07:50s/l42210.001.95341.95340.0000-1600.00425091.00
8452006.11.30 07:50sell42310.001.95521.95680.0000
8462006.11.30 07:59close42310.001.95291.95680.00002300.00427391.00
8472006.11.30 08:10buy42410.001.95161.95000.0000
8482006.11.30 08:15close42410.001.95261.95000.00001000.00428391.00
8492006.11.30 10:05buy42510.001.95481.95320.0000
8502006.11.30 10:15close42510.001.95611.95320.00001300.00429691.00
8512006.11.30 10:40buy42610.001.95401.95240.0000
8522006.11.30 10:45close42610.001.95531.95240.00001300.00430991.00
8532006.11.30 14:30sell42710.001.95791.95950.0000
8542006.11.30 14:40s/l42710.001.95951.95950.0000-1600.00429391.00
8552006.11.30 14:40sell42810.001.96041.96200.0000
8562006.11.30 14:50close42810.001.95881.96200.00001600.00430991.00
8572006.11.30 17:35buy42910.001.96771.96610.0000
8582006.11.30 17:40close42910.001.96841.96610.0000700.00431691.00
8592006.11.30 17:59buy43010.001.96771.96610.0000
8602006.11.30 19:15s/l43010.001.96611.96610.0000-1600.00430091.00
8612006.12.01 06:05sell43110.001.97371.97530.0000
8622006.12.01 06:10close43110.001.96871.97530.00005000.00435091.00
8632006.12.01 06:20sell43210.001.96931.97090.0000
8642006.12.01 06:29s/l43210.001.97091.97090.0000-1600.00433491.00
8652006.12.01 06:29sell43310.001.97361.97520.0000
8662006.12.01 07:05close43310.001.97251.97520.00001100.00434591.00
8672006.12.01 07:20sell43410.001.97481.97640.0000
8682006.12.01 07:40close43410.001.97311.97640.00001700.00436291.00
8692006.12.01 07:50sell43510.001.97461.97620.0000
8702006.12.01 08:00close43510.001.97341.97620.00001200.00437491.00
8712006.12.01 08:05buy43610.001.96911.96750.0000
8722006.12.01 08:10close43610.001.97291.96750.00003800.00441291.00
8732006.12.01 08:29buy43710.001.96961.96800.0000
8742006.12.01 08:40s/l43710.001.96801.96800.0000-1600.00439691.00
8752006.12.01 08:40buy43810.001.96771.96610.0000
8762006.12.01 08:45close43810.001.96971.96610.00002000.00441691.00
8772006.12.01 08:50buy43910.001.96811.96650.0000
8782006.12.01 09:05close43910.001.96971.96650.00001600.00443291.00
8792006.12.01 09:10sell44010.001.97071.97230.0000
8802006.12.01 09:20close44010.001.96771.97230.00003000.00446291.00
8812006.12.01 09:29sell44110.001.97021.97180.0000
8822006.12.01 09:45close44110.001.96671.97180.00003500.00449791.00
8832006.12.01 09:50buy44210.001.96541.96380.0000
8842006.12.01 10:05close44210.001.96721.96380.00001800.00451591.00
8852006.12.01 17:50buy44310.001.97861.97700.0000
8862006.12.01 17:59close44310.001.98001.97700.00001400.00452991.00