Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1[1].94ppf Euro
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.09.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
OneTradePerBar=false;
ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=1; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=0.1; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|14576
|Ticks modelled
|987207
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|371.55
|Gross profit
|1689.90
|Gross loss
|-1318.35
|Profit factor
|1.28
|Expected payoff
|1.71
|Absolute drawdown
|37.22
|Maximal drawdown
|113.88 (1.09%)
|Relative drawdown
|1.09% (113.88)
|Total trades
|217
|Short positions (won %)
|204 (64.22%)
|Long positions (won %)
|13 (61.54%)
|Profit trades (% of total)
|139 (64.06%)
|Loss trades (% of total)
|78 (35.94%)
|Largest
|profit trade
|46.00
|loss trade
|-17.78
|Average
|profit trade
|12.16
|loss trade
|-16.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (118.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-85.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|139.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-85.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.05 00:43
|sell
|1
|0.10
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|2
|2006.01.05 01:47
|close
|1
|0.10
|1.2103
|1.2131
|1.2017
|11.00
|10011.00
|3
|2006.01.05 16:07
|sell
|2
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|4
|2006.01.05 16:28
|close
|2
|0.10
|1.2079
|1.2107
|1.1993
|11.00
|10022.00
|5
|2006.01.05 16:32
|sell
|3
|0.10
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|6
|2006.01.05 16:38
|close
|3
|0.10
|1.2082
|1.2109
|1.1995
|10.00
|10032.00
|7
|2006.01.05 16:42
|sell
|4
|0.10
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|8
|2006.01.05 17:10
|s/l
|4
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.1993
|-17.00
|10015.00
|9
|2006.01.09 16:32
|sell
|5
|0.10
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|10
|2006.01.09 16:46
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2104
|1.1991
|11
|2006.01.09 16:46
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2103
|1.1991
|12
|2006.01.09 16:49
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2102
|1.1991
|13
|2006.01.09 16:49
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2101
|1.1991
|14
|2006.01.09 16:49
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2100
|1.1991
|15
|2006.01.09 16:49
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2100
|1.1991
|16
|2006.01.09 16:50
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2099
|1.1991
|17
|2006.01.09 16:50
|modify
|5
|0.10
|1.2088
|1.2098
|1.1991
|18
|2006.01.09 17:00
|close
|5
|0.10
|1.2077
|1.2098
|1.1991
|11.00
|10026.00
|19
|2006.01.09 18:32
|sell
|6
|0.10
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|20
|2006.01.09 18:37
|s/l
|6
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.1973
|-17.00
|10009.00
|21
|2006.01.09 18:37
|sell
|7
|0.10
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|22
|2006.01.09 18:51
|close
|7
|0.10
|1.2078
|1.2105
|1.1991
|10.00
|10019.00
|23
|2006.01.09 18:53
|sell
|8
|0.10
|1.2078
|1.2095
|1.1981
|24
|2006.01.10 01:04
|modify
|8
|0.10
|1.2078
|1.2095
|1.1981
|25
|2006.01.10 01:04
|modify
|8
|0.10
|1.2078
|1.2092
|1.1981
|26
|2006.01.10 01:04
|modify
|8
|0.10
|1.2078
|1.2090
|1.1981
|27
|2006.01.10 01:04
|modify
|8
|0.10
|1.2078
|1.2090
|1.1981
|28
|2006.01.10 01:33
|modify
|8
|0.10
|1.2078
|1.2089
|1.1981
|29
|2006.01.10 02:00
|close
|8
|0.10
|1.2069
|1.2089
|1.1981
|9.52
|10028.52
|30
|2006.01.10 13:13
|buy
|9
|0.10
|1.2083
|1.2066
|1.2180
|31
|2006.01.10 14:02
|s/l
|9
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2180
|-17.00
|10011.52
|32
|2006.01.10 15:58
|sell
|10
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|33
|2006.01.10 17:03
|s/l
|10
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.1966
|-17.00
|9994.52
|34
|2006.01.10 17:03
|sell
|11
|0.10
|1.2078
|1.2095
|1.1981
|35
|2006.01.10 17:37
|close
|11
|0.10
|1.2066
|1.2095
|1.1981
|12.00
|10006.52
|36
|2006.01.10 18:30
|sell
|12
|0.10
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|37
|2006.01.10 23:23
|close
|12
|0.10
|1.2057
|1.2084
|1.1970
|10.00
|10016.52
|38
|2006.01.12 16:58
|sell
|13
|0.10
|1.2036
|1.2053
|1.1939
|39
|2006.01.12 17:46
|close
|13
|0.10
|1.2024
|1.2053
|1.1939
|12.00
|10028.52
|40
|2006.01.12 19:28
|sell
|14
|0.10
|1.2034
|1.2051
|1.1937
|41
|2006.01.13 00:22
|s/l
|14
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.1937
|-16.48
|10012.04
|42
|2006.01.13 00:22
|sell
|15
|0.10
|1.2052
|1.2069
|1.1955
|43
|2006.01.13 00:31
|close
|15
|0.10
|1.2042
|1.2069
|1.1955
|10.00
|10022.04
|44
|2006.01.13 00:42
|sell
|16
|0.10
|1.2044
|1.2061
|1.1947
|45
|2006.01.13 01:07
|close
|16
|0.10
|1.2034
|1.2061
|1.1947
|10.00
|10032.04
|46
|2006.01.13 16:04
|sell
|17
|0.10
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|47
|2006.01.13 16:42
|s/l
|17
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.1964
|-17.00
|10015.04
|48
|2006.01.17 13:33
|sell
|18
|0.10
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|49
|2006.01.17 14:08
|close
|18
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.1990
|11.00
|10026.04
|50
|2006.01.17 17:08
|sell
|19
|0.10
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|51
|2006.01.17 17:45
|close
|19
|0.10
|1.2061
|1.2090
|1.1976
|12.00
|10038.04
|52
|2006.01.17 17:55
|sell
|20
|0.10
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|53
|2006.01.17 19:46
|s/l
|20
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.1976
|-17.00
|10021.04
|54
|2006.01.17 19:46
|sell
|21
|0.10
|1.2088
|1.2105
|1.1991
|55
|2006.01.17 21:24
|s/l
|21
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.1991
|-17.00
|10004.04
|56
|2006.01.23 10:15
|sell
|22
|0.10
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|57
|2006.01.23 10:37
|s/l
|22
|0.10
|1.2256
|1.2256
|1.2142
|-17.00
|9987.04
|58
|2006.01.25 16:03
|sell
|23
|0.10
|1.2267
|1.2284
|1.2170
|59
|2006.01.25 16:42
|close
|23
|0.10
|1.2257
|1.2284
|1.2170
|10.00
|9997.04
|60
|2006.01.25 18:20
|sell
|24
|0.10
|1.2263
|1.2280
|1.2166
|61
|2006.01.25 18:26
|s/l
|24
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2166
|-17.00
|9980.04
|62
|2006.01.25 18:26
|sell
|25
|0.10
|1.2278
|1.2295
|1.2181
|63
|2006.01.25 19:04
|close
|25
|0.10
|1.2266
|1.2295
|1.2181
|12.00
|9992.04
|64
|2006.01.27 14:32
|sell
|26
|0.10
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|65
|2006.01.27 14:33
|modify
|26
|0.10
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|66
|2006.01.27 14:34
|modify
|26
|0.10
|1.2220
|1.2230
|1.2123
|67
|2006.01.27 14:34
|close
|26
|0.10
|1.2206
|1.2230
|1.2123
|14.00
|10006.04
|68
|2006.01.27 14:34
|sell
|27
|0.10
|1.2207
|1.2224
|1.2110
|69
|2006.01.27 14:38
|s/l
|27
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2110
|-17.00
|9989.04
|70
|2006.01.27 14:38
|sell
|28
|0.10
|1.2222
|1.2239
|1.2125
|71
|2006.01.27 14:39
|modify
|28
|0.10
|1.2222
|1.2238
|1.2125
|72
|2006.01.27 14:39
|modify
|28
|0.10
|1.2222
|1.2238
|1.2125
|73
|2006.01.27 14:49
|modify
|28
|0.10
|1.2222
|1.2237
|1.2125
|74
|2006.01.27 15:08
|close
|28
|0.10
|1.2212
|1.2237
|1.2125
|10.00
|9999.04
|75
|2006.01.30 20:20
|sell
|29
|0.10
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|76
|2006.01.31 03:04
|s/l
|29
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.1987
|-16.48
|9982.56
|77
|2006.01.31 23:25
|buy
|30
|0.10
|1.2148
|1.2131
|1.2245
|78
|2006.02.01 06:46
|modify
|30
|0.10
|1.2148
|1.2132
|1.2245
|79
|2006.02.01 07:00
|close
|30
|0.10
|1.2159
|1.2132
|1.2245
|10.22
|9992.78
|80
|2006.02.01 22:56
|sell
|31
|0.10
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|81
|2006.02.01 23:53
|close
|31
|0.10
|1.2056
|1.2083
|1.1969
|10.00
|10002.78
|82
|2006.02.03 16:00
|sell
|32
|0.10
|1.1989
|1.2006
|1.1892
|83
|2006.02.03 16:09
|s/l
|32
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.1892
|-17.00
|9985.78
|84
|2006.02.03 16:09
|sell
|33
|0.10
|1.2005
|1.2022
|1.1908
|85
|2006.02.03 16:11
|close
|33
|0.10
|1.1994
|1.2022
|1.1908
|11.00
|9996.78
|86
|2006.02.03 16:11
|sell
|34
|0.10
|1.1993
|1.2010
|1.1896
|87
|2006.02.03 17:04
|s/l
|34
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.1896
|-17.00
|9979.78
|88
|2006.02.03 17:04
|sell
|35
|0.10
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|89
|2006.02.03 17:34
|s/l
|35
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.1911
|-17.00
|9962.78
|90
|2006.02.03 17:34
|sell
|36
|0.10
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|91
|2006.02.03 18:28
|close
|36
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1929
|13.00
|9975.78
|92
|2006.02.06 01:21
|sell
|37
|0.10
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|93
|2006.02.06 02:12
|close
|37
|0.10
|1.2028
|1.2056
|1.1942
|11.00
|9986.78
|94
|2006.02.07 17:19
|sell
|38
|0.10
|1.1967
|1.1984
|1.1870
|95
|2006.02.07 19:10
|s/l
|38
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.1870
|-17.00
|9969.78
|96
|2006.02.07 19:10
|sell
|39
|0.10
|1.1983
|1.2000
|1.1886
|97
|2006.02.07 19:45
|close
|39
|0.10
|1.1973
|1.2000
|1.1886
|10.00
|9979.78
|98
|2006.02.10 17:34
|sell
|40
|0.10
|1.1924
|1.1941
|1.1827
|99
|2006.02.10 19:04
|close
|40
|0.10
|1.1912
|1.1941
|1.1827
|12.00
|9991.78
|100
|2006.02.10 20:31
|sell
|41
|0.10
|1.1919
|1.1936
|1.1822
|101
|2006.02.10 20:43
|close
|41
|0.10
|1.1910
|1.1936
|1.1822
|9.00
|10000.78
|102
|2006.02.15 18:15
|sell
|42
|0.10
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|103
|2006.02.15 18:27
|modify
|42
|0.10
|1.1892
|1.1908
|1.1795
|104
|2006.02.15 18:27
|close
|42
|0.10
|1.1882
|1.1908
|1.1795
|10.00
|10010.78
|105
|2006.02.23 16:17
|buy
|43
|0.10
|1.1912
|1.1895
|1.2009
|106
|2006.02.23 17:00
|close
|43
|0.10
|1.1921
|1.1895
|1.2009
|9.00
|10019.78
|107
|2006.02.23 18:18
|sell
|44
|0.10
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|108
|2006.02.23 18:28
|close
|44
|0.10
|1.1919
|1.1945
|1.1831
|9.00
|10028.78
|109
|2006.02.23 18:31
|sell
|45
|0.10
|1.1929
|1.1946
|1.1832
|110
|2006.02.23 19:04
|close
|45
|0.10
|1.1919
|1.1946
|1.1832
|10.00
|10038.78
|111
|2006.02.23 19:58
|sell
|46
|0.10
|1.1930
|1.1947
|1.1833
|112
|2006.02.23 20:53
|close
|46
|0.10
|1.1920
|1.1947
|1.1833
|10.00
|10048.78
|113
|2006.03.03 02:29
|sell
|47
|0.10
|1.2025
|1.2042
|1.1928
|114
|2006.03.03 02:46
|close
|47
|0.10
|1.2015
|1.2042
|1.1928
|10.00
|10058.78
|115
|2006.03.07 13:32
|sell
|48
|0.10
|1.1908
|1.1925
|1.1811
|116
|2006.03.07 14:21
|close
|48
|0.10
|1.1897
|1.1925
|1.1811
|11.00
|10069.78
|117
|2006.03.07 16:27
|sell
|49
|0.10
|1.1906
|1.1923
|1.1809
|118
|2006.03.07 16:32
|close
|49
|0.10
|1.1897
|1.1923
|1.1809
|9.00
|10078.78
|119
|2006.03.07 17:21
|sell
|50
|0.10
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|120
|2006.03.07 17:39
|close
|50
|0.10
|1.1880
|1.1906
|1.1792
|9.00
|10087.78
|121
|2006.03.07 20:31
|sell
|51
|0.10
|1.1878
|1.1895
|1.1781
|122
|2006.03.08 04:22
|s/l
|51
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1781
|-16.48
|10071.30
|123
|2006.03.16 21:14
|buy
|52
|0.10
|1.2173
|1.2156
|1.2270
|124
|2006.03.17 03:30
|s/l
|52
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2270
|-17.78
|10053.52
|125
|2006.03.17 18:36
|buy
|53
|0.10
|1.2187
|1.2170
|1.2284
|126
|2006.03.17 21:28
|modify
|53
|0.10
|1.2187
|1.2170
|1.2284
|127
|2006.03.17 21:28
|modify
|53
|0.10
|1.2187
|1.2172
|1.2284
|128
|2006.03.17 21:28
|modify
|53
|0.10
|1.2187
|1.2173
|1.2284
|129
|2006.03.20 01:12
|s/l
|53
|0.10
|1.217345
|1.2173
|1.2284
|-14.33
|10039.19
|130
|2006.03.21 17:21
|sell
|54
|0.10
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|131
|2006.03.21 17:33
|close
|54
|0.10
|1.2092
|1.2119
|1.2005
|10.00
|10049.19
|132
|2006.03.21 19:30
|sell
|55
|0.10
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|133
|2006.03.21 19:38
|close
|55
|0.10
|1.2088
|1.2115
|1.2001
|10.00
|10059.19
|134
|2006.03.21 23:56
|sell
|56
|0.10
|1.2104
|1.2121
|1.2007
|135
|2006.03.22 01:56
|close
|56
|0.10
|1.2095
|1.2121
|1.2007
|9.52
|10068.71
|136
|2006.03.28 21:17
|buy
|57
|0.10
|1.2058
|1.2041
|1.2155
|137
|2006.03.28 21:18
|s/l
|57
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.2155
|-17.00
|10051.71
|138
|2006.03.28 22:12
|sell
|58
|0.10
|1.2013
|1.2030
|1.1916
|139
|2006.03.28 22:16
|close
|58
|0.10
|1.2004
|1.2030
|1.1916
|9.00
|10060.71
|140
|2006.03.28 22:33
|sell
|59
|0.10
|1.2012
|1.2029
|1.1915
|141
|2006.03.28 23:17
|close
|59
|0.10
|1.2003
|1.2029
|1.1915
|9.00
|10069.71
|142
|2006.03.29 00:41
|sell
|60
|0.10
|1.2007
|1.2024
|1.1910
|143
|2006.03.29 03:04
|close
|60
|0.10
|1.1998
|1.2024
|1.1910
|9.00
|10078.71
|144
|2006.03.31 17:09
|sell
|61
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|145
|2006.03.31 17:12
|modify
|61
|0.10
|1.2122
|1.2137
|1.2025
|146
|2006.03.31 17:12
|close
|61
|0.10
|1.2110
|1.2137
|1.2025
|12.00
|10090.71
|147
|2006.03.31 17:45
|sell
|62
|0.10
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|148
|2006.03.31 17:53
|close
|62
|0.10
|1.2113
|1.2139
|1.2025
|9.00
|10099.71
|149
|2006.03.31 18:35
|sell
|63
|0.10
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|150
|2006.03.31 19:50
|close
|63
|0.10
|1.2119
|1.2145
|1.2031
|9.00
|10108.71
|151
|2006.04.03 02:13
|sell
|64
|0.10
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|152
|2006.04.03 02:30
|close
|64
|0.10
|1.2104
|1.2130
|1.2016
|9.00
|10117.71
|153
|2006.04.03 12:37
|sell
|65
|0.10
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|154
|2006.04.03 16:01
|s/l
|65
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.1966
|-17.00
|10100.71
|155
|2006.04.06 16:25
|sell
|66
|0.10
|1.2222
|1.2239
|1.2125
|156
|2006.04.06 16:30
|s/l
|66
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2125
|-17.00
|10083.71
|157
|2006.04.06 16:30
|sell
|67
|0.10
|1.2238
|1.2255
|1.2141
|158
|2006.04.06 16:45
|close
|67
|0.10
|1.2229
|1.2255
|1.2141
|9.00
|10092.71
|159
|2006.04.06 16:45
|sell
|68
|0.10
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|160
|2006.04.06 17:26
|close
|68
|0.10
|1.2219
|1.2245
|1.2131
|9.00
|10101.71
|161
|2006.04.06 18:53
|sell
|69
|0.10
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|162
|2006.04.06 20:13
|close
|69
|0.10
|1.2215
|1.2242
|1.2128
|10.00
|10111.71
|163
|2006.04.07 17:04
|sell
|70
|0.10
|1.2118
|1.2135
|1.2021
|164
|2006.04.07 17:56
|close
|70
|0.10
|1.2107
|1.2135
|1.2021
|11.00
|10122.71
|165
|2006.04.12 16:13
|sell
|71
|0.10
|1.2126
|1.2143
|1.2029
|166
|2006.04.12 16:53
|modify
|71
|0.10
|1.2126
|1.2142
|1.2029
|167
|2006.04.12 16:53
|close
|71
|0.10
|1.2116
|1.2142
|1.2029
|10.00
|10132.71
|168
|2006.04.17 15:09
|buy
|72
|0.10
|1.2234
|1.2217
|1.2331
|169
|2006.04.17 16:22
|close
|72
|0.10
|1.2243
|1.2217
|1.2331
|9.00
|10141.71
|170
|2006.04.17 17:07
|buy
|73
|0.10
|1.2271
|1.2254
|1.2368
|171
|2006.04.17 20:00
|close
|73
|0.10
|1.2280
|1.2254
|1.2368
|9.00
|10150.71
|172
|2006.04.19 15:56
|sell
|74
|0.10
|1.2321
|1.2338
|1.2224
|173
|2006.04.19 16:05
|s/l
|74
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2224
|-17.00
|10133.71
|174
|2006.04.19 16:05
|sell
|75
|0.10
|1.2336
|1.2353
|1.2239
|175
|2006.04.19 16:24
|close
|75
|0.10
|1.2325
|1.2353
|1.2239
|11.00
|10144.71
|176
|2006.04.19 16:28
|sell
|76
|0.10
|1.2332
|1.2349
|1.2235
|177
|2006.04.19 17:10
|s/l
|76
|0.10
|1.2349
|1.2349
|1.2235
|-17.00
|10127.71
|178
|2006.04.19 17:10
|sell
|77
|0.10
|1.2347
|1.2364
|1.2250
|179
|2006.04.19 17:20
|close
|77
|0.10
|1.2337
|1.2364
|1.2250
|10.00
|10137.71
|180
|2006.04.20 17:02
|sell
|78
|0.10
|1.2313
|1.2330
|1.2216
|181
|2006.04.20 17:13
|s/l
|78
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2216
|-17.00
|10120.71
|182
|2006.04.20 17:13
|sell
|79
|0.10
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|183
|2006.04.20 17:17
|close
|79
|0.10
|1.2321
|1.2347
|1.2233
|9.00
|10129.71
|184
|2006.04.20 17:19
|sell
|80
|0.10
|1.2326
|1.2343
|1.2229
|185
|2006.04.20 17:28
|close
|80
|0.10
|1.2316
|1.2343
|1.2229
|10.00
|10139.71
|186
|2006.04.20 17:29
|sell
|81
|0.10
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|187
|2006.04.21 00:35
|modify
|81
|0.10
|1.2314
|1.2329
|1.2217
|188
|2006.04.21 00:38
|modify
|81
|0.10
|1.2314
|1.2328
|1.2217
|189
|2006.04.21 01:07
|close
|81
|0.10
|1.2305
|1.2328
|1.2217
|9.52
|10149.23
|190
|2006.04.21 22:32
|buy
|82
|0.10
|1.2340
|1.2323
|1.2437
|191
|2006.04.24 00:00
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2336
|1.2437
|192
|2006.04.24 00:01
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2336
|1.2437
|193
|2006.04.24 00:01
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2337
|1.2437
|194
|2006.04.24 00:03
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2338
|1.2437
|195
|2006.04.24 00:03
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2339
|1.2437
|196
|2006.04.24 00:09
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2437
|197
|2006.04.24 00:16
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2341
|1.2437
|198
|2006.04.24 00:26
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2342
|1.2437
|199
|2006.04.24 00:29
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2343
|1.2437
|200
|2006.04.24 00:29
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2343
|1.2437
|201
|2006.04.24 00:29
|modify
|82
|0.10
|1.2340
|1.2344
|1.2437
|202
|2006.04.24 01:00
|close
|82
|0.10
|1.2374
|1.2344
|1.2437
|33.22
|10182.45
|203
|2006.04.24 01:11
|buy
|83
|0.10
|1.2368
|1.2351
|1.2465
|204
|2006.04.24 02:31
|s/l
|83
|0.10
|1.2351
|1.2351
|1.2465
|-17.00
|10165.45
|205
|2006.04.24 16:53
|sell
|84
|0.10
|1.2362
|1.2379
|1.2265
|206
|2006.04.24 18:06
|s/l
|84
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2265
|-17.00
|10148.45
|207
|2006.04.28 18:39
|buy
|85
|0.10
|1.2618
|1.2601
|1.2715
|208
|2006.04.28 18:52
|close
|85
|0.10
|1.2627
|1.2601
|1.2715
|9.00
|10157.45
|209
|2006.04.28 20:42
|buy
|86
|0.10
|1.2619
|1.2602
|1.2716
|210
|2006.04.28 22:14
|modify
|86
|0.10
|1.2619
|1.2602
|1.2716
|211
|2006.04.28 22:15
|modify
|86
|0.10
|1.2619
|1.2603
|1.2716
|212
|2006.04.28 22:15
|modify
|86
|0.10
|1.2619
|1.2604
|1.2716
|213
|2006.04.28 22:15
|modify
|86
|0.10
|1.2619
|1.2604
|1.2716
|214
|2006.05.01 04:43
|close
|86
|0.10
|1.2629
|1.2604
|1.2716
|9.22
|10166.67
|215
|2006.05.01 17:06
|sell
|87
|0.10
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|216
|2006.05.01 17:10
|modify
|87
|0.10
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|217
|2006.05.01 17:10
|close
|87
|0.10
|1.2613
|1.2642
|1.2528
|12.00
|10178.67
|218
|2006.05.01 17:15
|sell
|88
|0.10
|1.2626
|1.2643
|1.2529
|219
|2006.05.01 17:26
|modify
|88
|0.10
|1.2626
|1.2643
|1.2529
|220
|2006.05.01 17:26
|close
|88
|0.10
|1.2614
|1.2643
|1.2529
|12.00
|10190.67
|221
|2006.05.02 19:07
|sell
|89
|0.10
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|222
|2006.05.03 01:11
|close
|89
|0.10
|1.2610
|1.2637
|1.2523
|10.52
|10201.19
|223
|2006.05.03 17:04
|sell
|90
|0.10
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|224
|2006.05.03 17:23
|s/l
|90
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2527
|-17.00
|10184.19
|225
|2006.05.03 17:24
|sell
|91
|0.10
|1.2643
|1.2660
|1.2546
|226
|2006.05.03 17:58
|modify
|91
|0.10
|1.2643
|1.2660
|1.2546
|227
|2006.05.03 18:18
|s/l
|91
|0.10
|1.265996
|1.2660
|1.2546
|-16.96
|10167.23
|228
|2006.05.03 20:19
|sell
|92
|0.10
|1.2633
|1.2650
|1.2536
|229
|2006.05.03 22:16
|close
|92
|0.10
|1.2624
|1.2650
|1.2536
|9.00
|10176.23
|230
|2006.05.04 00:59
|buy
|93
|0.10
|1.2622
|1.2605
|1.2719
|231
|2006.05.04 02:23
|modify
|93
|0.10
|1.2622
|1.2606
|1.2719
|232
|2006.05.04 02:26
|modify
|93
|0.10
|1.2622
|1.2607
|1.2719
|233
|2006.05.04 03:37
|modify
|93
|0.10
|1.2622
|1.2607
|1.2719
|234
|2006.05.04 03:37
|close
|93
|0.10
|1.2635
|1.2607
|1.2719
|13.00
|10189.23
|235
|2006.05.08 16:31
|sell
|94
|0.10
|1.2723
|1.2740
|1.2626
|236
|2006.05.08 16:41
|close
|94
|0.10
|1.2712
|1.2740
|1.2626
|11.00
|10200.23
|237
|2006.05.10 19:09
|sell
|95
|0.10
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|238
|2006.05.10 20:13
|s/l
|95
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2695
|-17.00
|10183.23
|239
|2006.05.10 20:18
|sell
|96
|0.10
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|240
|2006.05.10 20:18
|modify
|96
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2711
|241
|2006.05.10 20:18
|close
|96
|0.10
|1.2779
|1.2808
|1.2711
|29.00
|10212.23
|242
|2006.05.10 20:18
|sell
|97
|0.10
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|243
|2006.05.10 20:18
|modify
|97
|0.10
|1.2808
|1.2817
|1.2711
|244
|2006.05.10 20:18
|close
|97
|0.10
|1.2788
|1.2817
|1.2711
|20.00
|10232.23
|245
|2006.05.10 20:41
|sell
|98
|0.10
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|246
|2006.05.10 20:43
|s/l
|98
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2706
|-17.00
|10215.23
|247
|2006.05.10 23:22
|sell
|99
|0.10
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|248
|2006.05.11 00:25
|close
|99
|0.10
|1.2779
|1.2809
|1.2695
|14.56
|10229.79
|249
|2006.05.11 04:23
|sell
|100
|0.10
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|250
|2006.05.11 08:30
|s/l
|100
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2634
|-17.00
|10212.79
|251
|2006.05.11 08:37
|sell
|101
|0.10
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|252
|2006.05.11 08:50
|close
|101
|0.10
|1.2738
|1.2768
|1.2654
|13.00
|10225.79
|253
|2006.05.11 09:05
|sell
|102
|0.10
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|254
|2006.05.11 09:16
|close
|102
|0.10
|1.2733
|1.2759
|1.2645
|9.00
|10234.79
|255
|2006.05.11 10:10
|sell
|103
|0.10
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|256
|2006.05.11 14:21
|s/l
|103
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2616
|-17.00
|10217.79
|257
|2006.05.11 14:21
|sell
|104
|0.10
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|258
|2006.05.11 14:30
|s/l
|104
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2631
|-17.00
|10200.79
|259
|2006.05.11 14:30
|sell
|105
|0.10
|1.2743
|1.2760
|1.2646
|260
|2006.05.11 14:31
|s/l
|105
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2646
|-17.00
|10183.79
|261
|2006.05.12 00:40
|sell
|106
|0.10
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|262
|2006.05.12 01:30
|s/l
|106
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2748
|-17.00
|10166.79
|263
|2006.05.12 16:01
|sell
|107
|0.10
|1.2898
|1.2915
|1.2801
|264
|2006.05.12 16:02
|s/l
|107
|0.10
|1.2915
|1.2915
|1.2801
|-17.00
|10149.79
|265
|2006.05.12 16:02
|sell
|108
|0.10
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|266
|2006.05.12 16:02
|close
|108
|0.10
|1.2901
|1.2931
|1.2817
|13.00
|10162.79
|267
|2006.05.12 16:02
|sell
|109
|0.10
|1.2900
|1.2917
|1.2803
|268
|2006.05.12 16:03
|s/l
|109
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2803
|-17.00
|10145.79
|269
|2006.05.12 16:10
|sell
|110
|0.10
|1.2900
|1.2917
|1.2803
|270
|2006.05.12 16:15
|close
|110
|0.10
|1.2884
|1.2917
|1.2803
|16.00
|10161.79
|271
|2006.05.12 16:19
|sell
|111
|0.10
|1.2897
|1.2914
|1.2800
|272
|2006.05.12 16:19
|close
|111
|0.10
|1.2885
|1.2914
|1.2800
|12.00
|10173.79
|273
|2006.05.12 16:20
|sell
|112
|0.10
|1.2897
|1.2914
|1.2800
|274
|2006.05.12 16:36
|close
|112
|0.10
|1.2885
|1.2914
|1.2800
|12.00
|10185.79
|275
|2006.05.12 17:03
|sell
|113
|0.10
|1.2892
|1.2909
|1.2795
|276
|2006.05.12 17:32
|close
|113
|0.10
|1.2880
|1.2909
|1.2795
|12.00
|10197.79
|277
|2006.05.12 20:15
|sell
|114
|0.10
|1.2908
|1.2925
|1.2811
|278
|2006.05.12 21:55
|s/l
|114
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2811
|-17.00
|10180.79
|279
|2006.05.15 04:12
|sell
|115
|0.10
|1.2934
|1.2951
|1.2837
|280
|2006.05.15 04:43
|close
|115
|0.10
|1.2922
|1.2951
|1.2837
|12.00
|10192.79
|281
|2006.05.15 11:01
|sell
|116
|0.10
|1.2847
|1.2864
|1.2750
|282
|2006.05.15 11:21
|close
|116
|0.10
|1.2835
|1.2864
|1.2750
|12.00
|10204.79
|283
|2006.05.15 13:09
|sell
|117
|0.10
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|284
|2006.05.15 13:59
|s/l
|117
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2716
|-17.00
|10187.79
|285
|2006.05.15 13:59
|sell
|118
|0.10
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|286
|2006.05.15 14:30
|s/l
|118
|0.10
|1.2845
|1.2845
|1.2731
|-17.00
|10170.79
|287
|2006.05.15 16:40
|sell
|119
|0.10
|1.2839
|1.2856
|1.2742
|288
|2006.05.15 17:05
|close
|119
|0.10
|1.2827
|1.2856
|1.2742
|12.00
|10182.79
|289
|2006.05.15 19:00
|sell
|120
|0.10
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|290
|2006.05.15 19:00
|close
|120
|0.10
|1.2793
|1.2824
|1.2710
|14.00
|10196.79
|291
|2006.05.15 19:00
|sell
|121
|0.10
|1.2805
|1.2822
|1.2708
|292
|2006.05.15 22:00
|close
|121
|0.10
|1.2787
|1.2822
|1.2708
|18.00
|10214.79
|293
|2006.05.17 01:34
|sell
|122
|0.10
|1.2855
|1.2872
|1.2758
|294
|2006.05.17 02:04
|close
|122
|0.10
|1.2846
|1.2872
|1.2758
|9.00
|10223.79
|295
|2006.05.17 16:05
|sell
|123
|0.10
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|296
|2006.05.17 16:08
|close
|123
|0.10
|1.2834
|1.2862
|1.2748
|11.00
|10234.79
|297
|2006.05.17 16:08
|sell
|124
|0.10
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|298
|2006.05.17 16:08
|close
|124
|0.10
|1.2829
|1.2862
|1.2748
|16.00
|10250.79
|299
|2006.05.17 16:25
|sell
|125
|0.10
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|300
|2006.05.17 16:25
|modify
|125
|0.10
|1.2845
|1.2835
|1.2748
|301
|2006.05.17 16:25
|close
|125
|0.10
|1.2799
|1.2835
|1.2748
|46.00
|10296.79
|302
|2006.05.17 18:05
|sell
|126
|0.10
|1.2735
|1.2752
|1.2638
|303
|2006.05.17 19:59
|close
|126
|0.10
|1.2722
|1.2752
|1.2638
|13.00
|10309.79
|304
|2006.05.17 20:47
|sell
|127
|0.10
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|305
|2006.05.17 20:58
|s/l
|127
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2631
|-17.00
|10292.79
|306
|2006.05.17 20:58
|sell
|128
|0.10
|1.2746
|1.2763
|1.2649
|307
|2006.05.17 23:18
|close
|128
|0.10
|1.2735
|1.2763
|1.2649
|11.00
|10303.79
|308
|2006.05.18 02:23
|sell
|129
|0.10
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|309
|2006.05.18 03:01
|close
|129
|0.10
|1.2745
|1.2773
|1.2659
|11.00
|10314.79
|310
|2006.05.19 12:35
|sell
|130
|0.10
|1.2760
|1.2777
|1.2663
|311
|2006.05.19 14:30
|modify
|130
|0.10
|1.2760
|1.2776
|1.2663
|312
|2006.05.19 14:30
|close
|130
|0.10
|1.2745
|1.2776
|1.2663
|15.00
|10329.79
|313
|2006.05.19 15:26
|sell
|131
|0.10
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|314
|2006.05.19 15:37
|s/l
|131
|0.10
|1.2754
|1.2754
|1.2640
|-17.00
|10312.79
|315
|2006.05.19 15:37
|sell
|132
|0.10
|1.2752
|1.2769
|1.2655
|316
|2006.05.19 15:54
|modify
|132
|0.10
|1.2752
|1.2769
|1.2655
|317
|2006.05.19 16:00
|close
|132
|0.10
|1.2741
|1.2769
|1.2655
|11.00
|10323.79
|318
|2006.05.19 17:31
|sell
|133
|0.10
|1.2722
|1.2739
|1.2625
|319
|2006.05.19 17:55
|s/l
|133
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2625
|-17.00
|10306.79
|320
|2006.05.19 17:55
|sell
|134
|0.10
|1.2738
|1.2755
|1.2641
|321
|2006.05.19 17:58
|s/l
|134
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2641
|-17.00
|10289.79
|322
|2006.05.19 17:58
|sell
|135
|0.10
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|323
|2006.05.19 18:10
|close
|135
|0.10
|1.2741
|1.2770
|1.2656
|12.00
|10301.79
|324
|2006.05.19 20:42
|sell
|136
|0.10
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|325
|2006.05.22 00:00
|close
|136
|0.10
|1.2762
|1.2797
|1.2683
|18.52
|10320.31
|326
|2006.05.22 05:24
|sell
|137
|0.10
|1.2743
|1.2760
|1.2646
|327
|2006.05.22 06:40
|close
|137
|0.10
|1.2731
|1.2760
|1.2646
|12.00
|10332.31
|328
|2006.05.23 13:46
|sell
|138
|0.10
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|329
|2006.05.23 14:11
|modify
|138
|0.10
|1.2854
|1.2870
|1.2757
|330
|2006.05.23 14:11
|close
|138
|0.10
|1.2842
|1.2870
|1.2757
|12.00
|10344.31
|331
|2006.05.23 16:28
|sell
|139
|0.10
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|332
|2006.05.23 16:31
|s/l
|139
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2747
|-17.00
|10327.31
|333
|2006.05.23 16:31
|sell
|140
|0.10
|1.2865
|1.2882
|1.2768
|334
|2006.05.23 16:44
|close
|140
|0.10
|1.2854
|1.2882
|1.2768
|11.00
|10338.31
|335
|2006.05.23 16:54
|sell
|141
|0.10
|1.2846
|1.2863
|1.2749
|336
|2006.05.23 17:08
|close
|141
|0.10
|1.2828
|1.2863
|1.2749
|18.00
|10356.31
|337
|2006.05.24 02:14
|sell
|142
|0.10
|1.2808
|1.2825
|1.2711
|338
|2006.05.24 02:40
|close
|142
|0.10
|1.2793
|1.2825
|1.2711
|15.00
|10371.31
|339
|2006.05.24 03:29
|sell
|143
|0.10
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|340
|2006.05.24 04:33
|s/l
|143
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2690
|-17.00
|10354.31
|341
|2006.05.24 08:24
|sell
|144
|0.10
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|342
|2006.05.24 08:53
|s/l
|144
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2693
|-17.00
|10337.31
|343
|2006.05.24 08:53
|sell
|145
|0.10
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|344
|2006.05.24 09:00
|s/l
|145
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2710
|-17.00
|10320.31
|345
|2006.05.24 19:42
|sell
|146
|0.10
|1.2772
|1.2789
|1.2675
|346
|2006.05.24 19:57
|close
|146
|0.10
|1.2759
|1.2789
|1.2675
|13.00
|10333.31
|347
|2006.05.24 20:49
|sell
|147
|0.10
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|348
|2006.05.24 22:14
|close
|147
|0.10
|1.2766
|1.2798
|1.2684
|15.00
|10348.31
|349
|2006.05.25 14:30
|sell
|148
|0.10
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|350
|2006.05.25 14:30
|modify
|148
|0.10
|1.2779
|1.2795
|1.2682
|351
|2006.05.25 14:31
|modify
|148
|0.10
|1.2779
|1.2793
|1.2682
|352
|2006.05.25 14:31
|close
|148
|0.10
|1.2766
|1.2793
|1.2682
|13.00
|10361.31
|353
|2006.05.25 14:31
|sell
|149
|0.10
|1.2784
|1.2801
|1.2687
|354
|2006.05.25 14:31
|modify
|149
|0.10
|1.2784
|1.2801
|1.2687
|355
|2006.05.25 14:32
|modify
|149
|0.10
|1.2784
|1.2800
|1.2687
|356
|2006.05.25 14:32
|modify
|149
|0.10
|1.2784
|1.2800
|1.2687
|357
|2006.05.25 14:33
|modify
|149
|0.10
|1.2784
|1.2799
|1.2687
|358
|2006.05.25 14:33
|close
|149
|0.10
|1.2772
|1.2799
|1.2687
|12.00
|10373.31
|359
|2006.05.25 14:35
|sell
|150
|0.10
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|360
|2006.05.25 14:38
|s/l
|150
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2682
|-17.00
|10356.31
|361
|2006.05.26 17:04
|sell
|151
|0.10
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|362
|2006.05.26 17:28
|s/l
|151
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2631
|-17.00
|10339.31
|363
|2006.05.26 17:28
|sell
|152
|0.10
|1.2743
|1.2760
|1.2646
|364
|2006.05.26 18:47
|close
|152
|0.10
|1.2732
|1.2760
|1.2646
|11.00
|10350.31
|365
|2006.05.26 19:36
|sell
|153
|0.10
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|366
|2006.05.29 01:35
|s/l
|153
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2632
|-16.48
|10333.83
|367
|2006.05.29 01:35
|sell
|154
|0.10
|1.2752
|1.2769
|1.2655
|368
|2006.05.29 02:23
|close
|154
|0.10
|1.2739
|1.2769
|1.2655
|13.00
|10346.83
|369
|2006.05.30 14:11
|sell
|155
|0.10
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|370
|2006.05.30 14:14
|close
|155
|0.10
|1.2836
|1.2866
|1.2752
|13.00
|10359.83
|371
|2006.05.30 15:20
|sell
|156
|0.10
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|372
|2006.05.30 15:52
|s/l
|156
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2746
|-17.00
|10342.83
|373
|2006.05.30 15:52
|sell
|157
|0.10
|1.2861
|1.2878
|1.2764
|374
|2006.05.30 16:02
|s/l
|157
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2764
|-17.00
|10325.83
|375
|2006.05.31 17:01
|sell
|158
|0.10
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|376
|2006.05.31 17:08
|close
|158
|0.10
|1.2845
|1.2871
|1.2757
|9.00
|10334.83
|377
|2006.05.31 20:09
|sell
|159
|0.10
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|378
|2006.05.31 20:20
|close
|159
|0.10
|1.2839
|1.2866
|1.2752
|10.00
|10344.83
|379
|2006.06.01 11:07
|sell
|160
|0.10
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|380
|2006.06.01 11:17
|close
|160
|0.10
|1.2786
|1.2812
|1.2698
|9.00
|10353.83
|381
|2006.06.01 15:31
|sell
|161
|0.10
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|382
|2006.06.01 15:35
|close
|161
|0.10
|1.2734
|1.2761
|1.2647
|10.00
|10363.83
|383
|2006.06.01 16:00
|sell
|162
|0.10
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|384
|2006.06.01 16:01
|close
|162
|0.10
|1.2738
|1.2766
|1.2652
|11.00
|10374.83
|385
|2006.06.01 16:01
|sell
|163
|0.10
|1.2748
|1.2765
|1.2651
|386
|2006.06.01 16:01
|s/l
|163
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2651
|-17.00
|10357.83
|387
|2006.06.01 16:01
|sell
|164
|0.10
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|388
|2006.06.01 16:01
|close
|164
|0.10
|1.2755
|1.2783
|1.2669
|11.00
|10368.83
|389
|2006.06.01 16:01
|sell
|165
|0.10
|1.2773
|1.2790
|1.2676
|390
|2006.06.01 16:01
|modify
|165
|0.10
|1.2773
|1.2783
|1.2676
|391
|2006.06.01 16:01
|close
|165
|0.10
|1.2750
|1.2783
|1.2676
|23.00
|10391.83
|392
|2006.06.01 16:01
|sell
|166
|0.10
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|393
|2006.06.01 16:02
|close
|166
|0.10
|1.2744
|1.2773
|1.2659
|12.00
|10403.83
|394
|2006.06.01 16:02
|sell
|167
|0.10
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|395
|2006.06.01 16:02
|s/l
|167
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2653
|-17.00
|10386.83
|396
|2006.06.01 16:02
|sell
|168
|0.10
|1.2773
|1.2790
|1.2676
|397
|2006.06.01 16:02
|modify
|168
|0.10
|1.2773
|1.2785
|1.2676
|398
|2006.06.01 16:02
|close
|168
|0.10
|1.2752
|1.2785
|1.2676
|21.00
|10407.83
|399
|2006.06.01 16:02
|sell
|169
|0.10
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|400
|2006.06.01 16:02
|s/l
|169
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-17.00
|10390.83
|401
|2006.06.01 16:02
|sell
|170
|0.10
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|402
|2006.06.01 16:02
|close
|170
|0.10
|1.2767
|1.2798
|1.2684
|14.00
|10404.83
|403
|2006.06.01 16:02
|sell
|171
|0.10
|1.2768
|1.2785
|1.2671
|404
|2006.06.01 16:02
|modify
|171
|0.10
|1.2768
|1.2781
|1.2671
|405
|2006.06.01 16:02
|close
|171
|0.10
|1.2748
|1.2781
|1.2671
|20.00
|10424.83
|406
|2006.06.01 16:03
|sell
|172
|0.10
|1.2748
|1.2765
|1.2651
|407
|2006.06.01 16:04
|s/l
|172
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2651
|-17.00
|10407.83
|408
|2006.06.01 16:04
|sell
|173
|0.10
|1.2763
|1.2780
|1.2666
|409
|2006.06.01 16:08
|s/l
|173
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2666
|-17.00
|10390.83
|410
|2006.06.01 16:08
|sell
|174
|0.10
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|411
|2006.06.01 16:11
|close
|174
|0.10
|1.2769
|1.2796
|1.2682
|10.00
|10400.83
|412
|2006.06.01 16:11
|sell
|175
|0.10
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|413
|2006.06.01 16:32
|s/l
|175
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2667
|-17.00
|10383.83
|414
|2006.06.01 16:32
|sell
|176
|0.10
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|415
|2006.06.01 16:41
|s/l
|176
|0.10
|1.2798
|1.2798
|1.2684
|-17.00
|10366.83
|416
|2006.06.01 16:41
|sell
|177
|0.10
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|417
|2006.06.01 16:47
|s/l
|177
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2699
|-17.00
|10349.83
|418
|2006.06.06 17:39
|sell
|178
|0.10
|1.2835
|1.2852
|1.2738
|419
|2006.06.06 17:50
|close
|178
|0.10
|1.2825
|1.2852
|1.2738
|10.00
|10359.83
|420
|2006.06.06 18:37
|sell
|179
|0.10
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|421
|2006.06.06 23:10
|modify
|179
|0.10
|1.2832
|1.2846
|1.2735
|422
|2006.06.06 23:10
|modify
|179
|0.10
|1.2832
|1.2844
|1.2735
|423
|2006.06.07 00:01
|close
|179
|0.10
|1.2823
|1.2844
|1.2735
|9.52
|10369.35
|424
|2006.06.07 01:48
|sell
|180
|0.10
|1.2833
|1.2850
|1.2736
|425
|2006.06.07 02:52
|close
|180
|0.10
|1.2824
|1.2850
|1.2736
|9.00
|10378.35
|426
|2006.06.07 16:11
|sell
|181
|0.10
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|427
|2006.06.07 16:28
|close
|181
|0.10
|1.2773
|1.2802
|1.2688
|12.00
|10390.35
|428
|2006.06.07 18:02
|sell
|182
|0.10
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|429
|2006.06.07 19:22
|close
|182
|0.10
|1.2797
|1.2827
|1.2713
|13.00
|10403.35
|430
|2006.06.07 23:27
|sell
|183
|0.10
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|431
|2006.06.08 01:14
|s/l
|183
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2696
|-15.44
|10387.91
|432
|2006.06.08 17:59
|sell
|184
|0.10
|1.2650
|1.2667
|1.2553
|433
|2006.06.08 18:09
|s/l
|184
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2553
|-17.00
|10370.91
|434
|2006.06.08 18:09
|sell
|185
|0.10
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|435
|2006.06.08 18:58
|close
|185
|0.10
|1.2656
|1.2682
|1.2568
|9.00
|10379.91
|436
|2006.06.08 21:12
|sell
|186
|0.10
|1.2646
|1.2663
|1.2549
|437
|2006.06.09 04:27
|close
|186
|0.10
|1.2637
|1.2663
|1.2549
|9.52
|10389.43
|438
|2006.06.09 15:19
|sell
|187
|0.10
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|439
|2006.06.09 15:28
|s/l
|187
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2542
|-17.00
|10372.43
|440
|2006.06.09 15:28
|sell
|188
|0.10
|1.2655
|1.2672
|1.2558
|441
|2006.06.09 15:29
|s/l
|188
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2558
|-17.00
|10355.43
|442
|2006.06.09 15:29
|sell
|189
|0.10
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|443
|2006.06.09 15:32
|modify
|189
|0.10
|1.2671
|1.2687
|1.2574
|444
|2006.06.09 15:32
|modify
|189
|0.10
|1.2671
|1.2686
|1.2574
|445
|2006.06.09 15:34
|modify
|189
|0.10
|1.2671
|1.2685
|1.2574
|446
|2006.06.09 15:37
|modify
|189
|0.10
|1.2671
|1.2683
|1.2574
|447
|2006.06.09 15:37
|close
|189
|0.10
|1.2658
|1.2683
|1.2574
|13.00
|10368.43
|448
|2006.06.09 15:37
|sell
|190
|0.10
|1.2655
|1.2672
|1.2558
|449
|2006.06.09 16:08
|s/l
|190
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2558
|-17.00
|10351.43
|450
|2006.06.12 02:56
|sell
|191
|0.10
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|451
|2006.06.12 08:31
|s/l
|191
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2527
|-17.00
|10334.43
|452
|2006.06.12 18:44
|sell
|192
|0.10
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|453
|2006.06.12 20:33
|s/l
|192
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2497
|-17.00
|10317.43
|454
|2006.06.13 17:09
|sell
|193
|0.10
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|455
|2006.06.13 19:05
|close
|193
|0.10
|1.2560
|1.2587
|1.2473
|10.00
|10327.43
|456
|2006.06.13 23:06
|sell
|194
|0.10
|1.2541
|1.2558
|1.2444
|457
|2006.06.14 06:31
|s/l
|194
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2444
|-16.48
|10310.95
|458
|2006.06.14 14:33
|sell
|195
|0.10
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|459
|2006.06.14 14:33
|modify
|195
|0.10
|1.2582
|1.2589
|1.2485
|460
|2006.06.14 14:33
|close
|195
|0.10
|1.2565
|1.2589
|1.2485
|17.00
|10327.95
|461
|2006.06.14 14:34
|sell
|196
|0.10
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|462
|2006.06.14 14:34
|modify
|196
|0.10
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|463
|2006.06.14 14:34
|modify
|196
|0.10
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|464
|2006.06.14 14:34
|modify
|196
|0.10
|1.2583
|1.2598
|1.2486
|465
|2006.06.14 14:34
|modify
|196
|0.10
|1.2583
|1.2595
|1.2486
|466
|2006.06.14 14:34
|close
|196
|0.10
|1.2571
|1.2595
|1.2486
|12.00
|10339.95
|467
|2006.06.14 14:34
|sell
|197
|0.10
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|468
|2006.06.14 14:34
|modify
|197
|0.10
|1.2583
|1.2580
|1.2486
|469
|2006.06.14 14:34
|close
|197
|0.10
|1.2556
|1.2580
|1.2486
|27.00
|10366.95
|470
|2006.06.14 14:36
|sell
|198
|0.10
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|471
|2006.06.14 14:36
|modify
|198
|0.10
|1.2581
|1.2595
|1.2484
|472
|2006.06.14 14:36
|close
|198
|0.10
|1.2571
|1.2595
|1.2484
|10.00
|10376.95
|473
|2006.06.14 14:36
|sell
|199
|0.10
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|474
|2006.06.14 14:37
|modify
|199
|0.10
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|475
|2006.06.14 14:38
|modify
|199
|0.10
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|476
|2006.06.14 14:38
|modify
|199
|0.10
|1.2581
|1.2596
|1.2484
|477
|2006.06.14 14:38
|close
|199
|0.10
|1.2572
|1.2596
|1.2484
|9.00
|10385.95
|478
|2006.06.14 15:03
|sell
|200
|0.10
|1.2551
|1.2568
|1.2454
|479
|2006.06.14 15:04
|s/l
|200
|0.10
|1.2568
|1.2568
|1.2454
|-17.00
|10368.95
|480
|2006.06.14 15:04
|sell
|201
|0.10
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|481
|2006.06.14 15:16
|s/l
|201
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2471
|-17.00
|10351.95
|482
|2006.06.14 15:16
|sell
|202
|0.10
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|483
|2006.06.14 15:18
|s/l
|202
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2486
|-17.00
|10334.95
|484
|2006.06.14 15:18
|sell
|203
|0.10
|1.2595
|1.2612
|1.2498
|485
|2006.06.14 15:19
|s/l
|203
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2498
|-17.00
|10317.95
|486
|2006.06.15 19:19
|sell
|204
|0.10
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|487
|2006.06.15 20:12
|close
|204
|0.10
|1.2614
|1.2641
|1.2527
|10.00
|10327.95
|488
|2006.06.22 16:45
|sell
|205
|0.10
|1.2576
|1.2593
|1.2479
|489
|2006.06.22 18:21
|s/l
|205
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2479
|-17.00
|10310.95
|490
|2006.06.22 19:31
|sell
|206
|0.10
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|491
|2006.06.22 23:53
|modify
|206
|0.10
|1.2582
|1.2598
|1.2485
|492
|2006.06.23 00:00
|close
|206
|0.10
|1.2572
|1.2598
|1.2485
|10.52
|10321.47
|493
|2006.06.23 18:22
|sell
|207
|0.10
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|494
|2006.06.23 19:48
|modify
|207
|0.10
|1.2527
|1.2543
|1.2430
|495
|2006.06.23 19:48
|close
|207
|0.10
|1.2516
|1.2543
|1.2430
|11.00
|10332.47
|496
|2006.06.27 16:17
|sell
|208
|0.10
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|497
|2006.06.27 17:47
|close
|208
|0.10
|1.2588
|1.2616
|1.2502
|11.00
|10343.47
|498
|2006.07.05 10:19
|sell
|209
|0.10
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|499
|2006.07.05 11:01
|close
|209
|0.10
|1.2756
|1.2783
|1.2669
|10.00
|10353.47
|500
|2006.07.05 12:48
|sell
|210
|0.10
|1.2772
|1.2789
|1.2675
|501
|2006.07.05 13:51
|s/l
|210
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2675
|-17.00
|10336.47
|502
|2006.07.05 17:06
|sell
|211
|0.10
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|503
|2006.07.06 08:24
|s/l
|211
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2628
|-15.44
|10321.03
|504
|2006.07.10 20:43
|sell
|212
|0.10
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|505
|2006.07.11 07:32
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2752
|1.2639
|506
|2006.07.11 07:33
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2751
|1.2639
|507
|2006.07.11 07:33
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2750
|1.2639
|508
|2006.07.11 07:36
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2749
|1.2639
|509
|2006.07.11 07:37
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2748
|1.2639
|510
|2006.07.11 07:37
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2747
|1.2639
|511
|2006.07.11 07:59
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2746
|1.2639
|512
|2006.07.11 08:00
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2746
|1.2639
|513
|2006.07.11 08:01
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2745
|1.2639
|514
|2006.07.11 08:02
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2745
|1.2639
|515
|2006.07.11 08:04
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2744
|1.2639
|516
|2006.07.11 08:07
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2744
|1.2639
|517
|2006.07.11 08:07
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2741
|1.2639
|518
|2006.07.11 08:07
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2739
|1.2639
|519
|2006.07.11 08:08
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2738
|1.2639
|520
|2006.07.11 08:10
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2735
|1.2639
|521
|2006.07.11 08:53
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2734
|1.2639
|522
|2006.07.11 08:54
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2729
|1.2639
|523
|2006.07.11 08:54
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2729
|1.2639
|524
|2006.07.11 08:57
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2728
|1.2639
|525
|2006.07.11 08:57
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2727
|1.2639
|526
|2006.07.11 08:58
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2726
|1.2639
|527
|2006.07.11 08:58
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2726
|1.2639
|528
|2006.07.11 08:59
|modify
|212
|0.10
|1.2736
|1.2725
|1.2639
|529
|2006.07.11 09:00
|close
|212
|0.10
|1.2709
|1.2725
|1.2639
|27.52
|10348.55
|530
|2006.07.12 17:37
|sell
|213
|0.10
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|531
|2006.07.12 19:25
|close
|213
|0.10
|1.2692
|1.2718
|1.2604
|9.00
|10357.55
|532
|2006.07.14 15:47
|sell
|214
|0.10
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|533
|2006.07.14 15:47
|close
|214
|0.10
|1.2653
|1.2679
|1.2565
|9.00
|10366.55
|534
|2006.07.14 15:48
|sell
|215
|0.10
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|535
|2006.07.14 15:50
|modify
|215
|0.10
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|536
|2006.07.14 15:50
|close
|215
|0.10
|1.2652
|1.2679
|1.2565
|10.00
|10376.55
|537
|2006.07.14 16:13
|sell
|216
|0.10
|1.2638
|1.2655
|1.2541
|538
|2006.07.14 20:45
|s/l
|216
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2541
|-17.00
|10359.55
|539
|2006.07.17 17:01
|sell
|217
|0.10
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|540
|2006.07.17 22:38
|modify
|217
|0.10
|1.2527
|1.2543
|1.2430
|541
|2006.07.17 23:00
|close
|217
|0.10
|1.2515
|1.2543
|1.2430
|12.00
|10371.55