Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1[1].94ppf Euro

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.09.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=1; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test14576Ticks modelled987207Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit371.55Gross profit1689.90Gross loss-1318.35
Profit factor1.28Expected payoff1.71
Absolute drawdown37.22Maximal drawdown113.88 (1.09%)Relative drawdown1.09% (113.88)
Total trades217Short positions (won %)204 (64.22%)Long positions (won %)13 (61.54%)
Profit trades (% of total)139 (64.06%)Loss trades (% of total)78 (35.94%)
Largestprofit trade46.00loss trade-17.78
Averageprofit trade12.16loss trade-16.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (118.00)consecutive losses (loss in money)5 (-85.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)139.00 (8)consecutive loss (count of losses)-85.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.05 00:43sell10.101.21141.21311.2017
22006.01.05 01:47close10.101.21031.21311.201711.0010011.00
32006.01.05 16:07sell20.101.20901.21071.1993
42006.01.05 16:28close20.101.20791.21071.199311.0010022.00
52006.01.05 16:32sell30.101.20921.21091.1995
62006.01.05 16:38close30.101.20821.21091.199510.0010032.00
72006.01.05 16:42sell40.101.20901.21071.1993
82006.01.05 17:10s/l40.101.21071.21071.1993-17.0010015.00
92006.01.09 16:32sell50.101.20881.21051.1991
102006.01.09 16:46modify50.101.20881.21041.1991
112006.01.09 16:46modify50.101.20881.21031.1991
122006.01.09 16:49modify50.101.20881.21021.1991
132006.01.09 16:49modify50.101.20881.21011.1991
142006.01.09 16:49modify50.101.20881.21001.1991
152006.01.09 16:49modify50.101.20881.21001.1991
162006.01.09 16:50modify50.101.20881.20991.1991
172006.01.09 16:50modify50.101.20881.20981.1991
182006.01.09 17:00close50.101.20771.20981.199111.0010026.00
192006.01.09 18:32sell60.101.20701.20871.1973
202006.01.09 18:37s/l60.101.20871.20871.1973-17.0010009.00
212006.01.09 18:37sell70.101.20881.21051.1991
222006.01.09 18:51close70.101.20781.21051.199110.0010019.00
232006.01.09 18:53sell80.101.20781.20951.1981
242006.01.10 01:04modify80.101.20781.20951.1981
252006.01.10 01:04modify80.101.20781.20921.1981
262006.01.10 01:04modify80.101.20781.20901.1981
272006.01.10 01:04modify80.101.20781.20901.1981
282006.01.10 01:33modify80.101.20781.20891.1981
292006.01.10 02:00close80.101.20691.20891.19819.5210028.52
302006.01.10 13:13buy90.101.20831.20661.2180
312006.01.10 14:02s/l90.101.20661.20661.2180-17.0010011.52
322006.01.10 15:58sell100.101.20631.20801.1966
332006.01.10 17:03s/l100.101.20801.20801.1966-17.009994.52
342006.01.10 17:03sell110.101.20781.20951.1981
352006.01.10 17:37close110.101.20661.20951.198112.0010006.52
362006.01.10 18:30sell120.101.20671.20841.1970
372006.01.10 23:23close120.101.20571.20841.197010.0010016.52
382006.01.12 16:58sell130.101.20361.20531.1939
392006.01.12 17:46close130.101.20241.20531.193912.0010028.52
402006.01.12 19:28sell140.101.20341.20511.1937
412006.01.13 00:22s/l140.101.20511.20511.1937-16.4810012.04
422006.01.13 00:22sell150.101.20521.20691.1955
432006.01.13 00:31close150.101.20421.20691.195510.0010022.04
442006.01.13 00:42sell160.101.20441.20611.1947
452006.01.13 01:07close160.101.20341.20611.194710.0010032.04
462006.01.13 16:04sell170.101.20611.20781.1964
472006.01.13 16:42s/l170.101.20781.20781.1964-17.0010015.04
482006.01.17 13:33sell180.101.20871.21041.1990
492006.01.17 14:08close180.101.20761.21041.199011.0010026.04
502006.01.17 17:08sell190.101.20731.20901.1976
512006.01.17 17:45close190.101.20611.20901.197612.0010038.04
522006.01.17 17:55sell200.101.20731.20901.1976
532006.01.17 19:46s/l200.101.20901.20901.1976-17.0010021.04
542006.01.17 19:46sell210.101.20881.21051.1991
552006.01.17 21:24s/l210.101.21051.21051.1991-17.0010004.04
562006.01.23 10:15sell220.101.22391.22561.2142
572006.01.23 10:37s/l220.101.22561.22561.2142-17.009987.04
582006.01.25 16:03sell230.101.22671.22841.2170
592006.01.25 16:42close230.101.22571.22841.217010.009997.04
602006.01.25 18:20sell240.101.22631.22801.2166
612006.01.25 18:26s/l240.101.22801.22801.2166-17.009980.04
622006.01.25 18:26sell250.101.22781.22951.2181
632006.01.25 19:04close250.101.22661.22951.218112.009992.04
642006.01.27 14:32sell260.101.22201.22371.2123
652006.01.27 14:33modify260.101.22201.22371.2123
662006.01.27 14:34modify260.101.22201.22301.2123
672006.01.27 14:34close260.101.22061.22301.212314.0010006.04
682006.01.27 14:34sell270.101.22071.22241.2110
692006.01.27 14:38s/l270.101.22241.22241.2110-17.009989.04
702006.01.27 14:38sell280.101.22221.22391.2125
712006.01.27 14:39modify280.101.22221.22381.2125
722006.01.27 14:39modify280.101.22221.22381.2125
732006.01.27 14:49modify280.101.22221.22371.2125
742006.01.27 15:08close280.101.22121.22371.212510.009999.04
752006.01.30 20:20sell290.101.20841.21011.1987
762006.01.31 03:04s/l290.101.21011.21011.1987-16.489982.56
772006.01.31 23:25buy300.101.21481.21311.2245
782006.02.01 06:46modify300.101.21481.21321.2245
792006.02.01 07:00close300.101.21591.21321.224510.229992.78
802006.02.01 22:56sell310.101.20661.20831.1969
812006.02.01 23:53close310.101.20561.20831.196910.0010002.78
822006.02.03 16:00sell320.101.19891.20061.1892
832006.02.03 16:09s/l320.101.20061.20061.1892-17.009985.78
842006.02.03 16:09sell330.101.20051.20221.1908
852006.02.03 16:11close330.101.19941.20221.190811.009996.78
862006.02.03 16:11sell340.101.19931.20101.1896
872006.02.03 17:04s/l340.101.20101.20101.1896-17.009979.78
882006.02.03 17:04sell350.101.20081.20251.1911
892006.02.03 17:34s/l350.101.20251.20251.1911-17.009962.78
902006.02.03 17:34sell360.101.20261.20431.1929
912006.02.03 18:28close360.101.20131.20431.192913.009975.78
922006.02.06 01:21sell370.101.20391.20561.1942
932006.02.06 02:12close370.101.20281.20561.194211.009986.78
942006.02.07 17:19sell380.101.19671.19841.1870
952006.02.07 19:10s/l380.101.19841.19841.1870-17.009969.78
962006.02.07 19:10sell390.101.19831.20001.1886
972006.02.07 19:45close390.101.19731.20001.188610.009979.78
982006.02.10 17:34sell400.101.19241.19411.1827
992006.02.10 19:04close400.101.19121.19411.182712.009991.78
1002006.02.10 20:31sell410.101.19191.19361.1822
1012006.02.10 20:43close410.101.19101.19361.18229.0010000.78
1022006.02.15 18:15sell420.101.18921.19091.1795
1032006.02.15 18:27modify420.101.18921.19081.1795
1042006.02.15 18:27close420.101.18821.19081.179510.0010010.78
1052006.02.23 16:17buy430.101.19121.18951.2009
1062006.02.23 17:00close430.101.19211.18951.20099.0010019.78
1072006.02.23 18:18sell440.101.19281.19451.1831
1082006.02.23 18:28close440.101.19191.19451.18319.0010028.78
1092006.02.23 18:31sell450.101.19291.19461.1832
1102006.02.23 19:04close450.101.19191.19461.183210.0010038.78
1112006.02.23 19:58sell460.101.19301.19471.1833
1122006.02.23 20:53close460.101.19201.19471.183310.0010048.78
1132006.03.03 02:29sell470.101.20251.20421.1928
1142006.03.03 02:46close470.101.20151.20421.192810.0010058.78
1152006.03.07 13:32sell480.101.19081.19251.1811
1162006.03.07 14:21close480.101.18971.19251.181111.0010069.78
1172006.03.07 16:27sell490.101.19061.19231.1809
1182006.03.07 16:32close490.101.18971.19231.18099.0010078.78
1192006.03.07 17:21sell500.101.18891.19061.1792
1202006.03.07 17:39close500.101.18801.19061.17929.0010087.78
1212006.03.07 20:31sell510.101.18781.18951.1781
1222006.03.08 04:22s/l510.101.18951.18951.1781-16.4810071.30
1232006.03.16 21:14buy520.101.21731.21561.2270
1242006.03.17 03:30s/l520.101.21561.21561.2270-17.7810053.52
1252006.03.17 18:36buy530.101.21871.21701.2284
1262006.03.17 21:28modify530.101.21871.21701.2284
1272006.03.17 21:28modify530.101.21871.21721.2284
1282006.03.17 21:28modify530.101.21871.21731.2284
1292006.03.20 01:12s/l530.101.2173451.21731.2284-14.3310039.19
1302006.03.21 17:21sell540.101.21021.21191.2005
1312006.03.21 17:33close540.101.20921.21191.200510.0010049.19
1322006.03.21 19:30sell550.101.20981.21151.2001
1332006.03.21 19:38close550.101.20881.21151.200110.0010059.19
1342006.03.21 23:56sell560.101.21041.21211.2007
1352006.03.22 01:56close560.101.20951.21211.20079.5210068.71
1362006.03.28 21:17buy570.101.20581.20411.2155
1372006.03.28 21:18s/l570.101.20411.20411.2155-17.0010051.71
1382006.03.28 22:12sell580.101.20131.20301.1916
1392006.03.28 22:16close580.101.20041.20301.19169.0010060.71
1402006.03.28 22:33sell590.101.20121.20291.1915
1412006.03.28 23:17close590.101.20031.20291.19159.0010069.71
1422006.03.29 00:41sell600.101.20071.20241.1910
1432006.03.29 03:04close600.101.19981.20241.19109.0010078.71
1442006.03.31 17:09sell610.101.21221.21391.2025
1452006.03.31 17:12modify610.101.21221.21371.2025
1462006.03.31 17:12close610.101.21101.21371.202512.0010090.71
1472006.03.31 17:45sell620.101.21221.21391.2025
1482006.03.31 17:53close620.101.21131.21391.20259.0010099.71
1492006.03.31 18:35sell630.101.21281.21451.2031
1502006.03.31 19:50close630.101.21191.21451.20319.0010108.71
1512006.04.03 02:13sell640.101.21131.21301.2016
1522006.04.03 02:30close640.101.21041.21301.20169.0010117.71
1532006.04.03 12:37sell650.101.20631.20801.1966
1542006.04.03 16:01s/l650.101.20801.20801.1966-17.0010100.71
1552006.04.06 16:25sell660.101.22221.22391.2125
1562006.04.06 16:30s/l660.101.22391.22391.2125-17.0010083.71
1572006.04.06 16:30sell670.101.22381.22551.2141
1582006.04.06 16:45close670.101.22291.22551.21419.0010092.71
1592006.04.06 16:45sell680.101.22281.22451.2131
1602006.04.06 17:26close680.101.22191.22451.21319.0010101.71
1612006.04.06 18:53sell690.101.22251.22421.2128
1622006.04.06 20:13close690.101.22151.22421.212810.0010111.71
1632006.04.07 17:04sell700.101.21181.21351.2021
1642006.04.07 17:56close700.101.21071.21351.202111.0010122.71
1652006.04.12 16:13sell710.101.21261.21431.2029
1662006.04.12 16:53modify710.101.21261.21421.2029
1672006.04.12 16:53close710.101.21161.21421.202910.0010132.71
1682006.04.17 15:09buy720.101.22341.22171.2331
1692006.04.17 16:22close720.101.22431.22171.23319.0010141.71
1702006.04.17 17:07buy730.101.22711.22541.2368
1712006.04.17 20:00close730.101.22801.22541.23689.0010150.71
1722006.04.19 15:56sell740.101.23211.23381.2224
1732006.04.19 16:05s/l740.101.23381.23381.2224-17.0010133.71
1742006.04.19 16:05sell750.101.23361.23531.2239
1752006.04.19 16:24close750.101.23251.23531.223911.0010144.71
1762006.04.19 16:28sell760.101.23321.23491.2235
1772006.04.19 17:10s/l760.101.23491.23491.2235-17.0010127.71
1782006.04.19 17:10sell770.101.23471.23641.2250
1792006.04.19 17:20close770.101.23371.23641.225010.0010137.71
1802006.04.20 17:02sell780.101.23131.23301.2216
1812006.04.20 17:13s/l780.101.23301.23301.2216-17.0010120.71
1822006.04.20 17:13sell790.101.23301.23471.2233
1832006.04.20 17:17close790.101.23211.23471.22339.0010129.71
1842006.04.20 17:19sell800.101.23261.23431.2229
1852006.04.20 17:28close800.101.23161.23431.222910.0010139.71
1862006.04.20 17:29sell810.101.23141.23311.2217
1872006.04.21 00:35modify810.101.23141.23291.2217
1882006.04.21 00:38modify810.101.23141.23281.2217
1892006.04.21 01:07close810.101.23051.23281.22179.5210149.23
1902006.04.21 22:32buy820.101.23401.23231.2437
1912006.04.24 00:00modify820.101.23401.23361.2437
1922006.04.24 00:01modify820.101.23401.23361.2437
1932006.04.24 00:01modify820.101.23401.23371.2437
1942006.04.24 00:03modify820.101.23401.23381.2437
1952006.04.24 00:03modify820.101.23401.23391.2437
1962006.04.24 00:09modify820.101.23401.23401.2437
1972006.04.24 00:16modify820.101.23401.23411.2437
1982006.04.24 00:26modify820.101.23401.23421.2437
1992006.04.24 00:29modify820.101.23401.23431.2437
2002006.04.24 00:29modify820.101.23401.23431.2437
2012006.04.24 00:29modify820.101.23401.23441.2437
2022006.04.24 01:00close820.101.23741.23441.243733.2210182.45
2032006.04.24 01:11buy830.101.23681.23511.2465
2042006.04.24 02:31s/l830.101.23511.23511.2465-17.0010165.45
2052006.04.24 16:53sell840.101.23621.23791.2265
2062006.04.24 18:06s/l840.101.23791.23791.2265-17.0010148.45
2072006.04.28 18:39buy850.101.26181.26011.2715
2082006.04.28 18:52close850.101.26271.26011.27159.0010157.45
2092006.04.28 20:42buy860.101.26191.26021.2716
2102006.04.28 22:14modify860.101.26191.26021.2716
2112006.04.28 22:15modify860.101.26191.26031.2716
2122006.04.28 22:15modify860.101.26191.26041.2716
2132006.04.28 22:15modify860.101.26191.26041.2716
2142006.05.01 04:43close860.101.26291.26041.27169.2210166.67
2152006.05.01 17:06sell870.101.26251.26421.2528
2162006.05.01 17:10modify870.101.26251.26421.2528
2172006.05.01 17:10close870.101.26131.26421.252812.0010178.67
2182006.05.01 17:15sell880.101.26261.26431.2529
2192006.05.01 17:26modify880.101.26261.26431.2529
2202006.05.01 17:26close880.101.26141.26431.252912.0010190.67
2212006.05.02 19:07sell890.101.26201.26371.2523
2222006.05.03 01:11close890.101.26101.26371.252310.5210201.19
2232006.05.03 17:04sell900.101.26241.26411.2527
2242006.05.03 17:23s/l900.101.26411.26411.2527-17.0010184.19
2252006.05.03 17:24sell910.101.26431.26601.2546
2262006.05.03 17:58modify910.101.26431.26601.2546
2272006.05.03 18:18s/l910.101.2659961.26601.2546-16.9610167.23
2282006.05.03 20:19sell920.101.26331.26501.2536
2292006.05.03 22:16close920.101.26241.26501.25369.0010176.23
2302006.05.04 00:59buy930.101.26221.26051.2719
2312006.05.04 02:23modify930.101.26221.26061.2719
2322006.05.04 02:26modify930.101.26221.26071.2719
2332006.05.04 03:37modify930.101.26221.26071.2719
2342006.05.04 03:37close930.101.26351.26071.271913.0010189.23
2352006.05.08 16:31sell940.101.27231.27401.2626
2362006.05.08 16:41close940.101.27121.27401.262611.0010200.23
2372006.05.10 19:09sell950.101.27921.28091.2695
2382006.05.10 20:13s/l950.101.28091.28091.2695-17.0010183.23
2392006.05.10 20:18sell960.101.28081.28251.2711
2402006.05.10 20:18modify960.101.28081.28081.2711
2412006.05.10 20:18close960.101.27791.28081.271129.0010212.23
2422006.05.10 20:18sell970.101.28081.28251.2711
2432006.05.10 20:18modify970.101.28081.28171.2711
2442006.05.10 20:18close970.101.27881.28171.271120.0010232.23
2452006.05.10 20:41sell980.101.28031.28201.2706
2462006.05.10 20:43s/l980.101.28201.28201.2706-17.0010215.23
2472006.05.10 23:22sell990.101.27921.28091.2695
2482006.05.11 00:25close990.101.27791.28091.269514.5610229.79
2492006.05.11 04:23sell1000.101.27311.27481.2634
2502006.05.11 08:30s/l1000.101.27481.27481.2634-17.0010212.79
2512006.05.11 08:37sell1010.101.27511.27681.2654
2522006.05.11 08:50close1010.101.27381.27681.265413.0010225.79
2532006.05.11 09:05sell1020.101.27421.27591.2645
2542006.05.11 09:16close1020.101.27331.27591.26459.0010234.79
2552006.05.11 10:10sell1030.101.27131.27301.2616
2562006.05.11 14:21s/l1030.101.27301.27301.2616-17.0010217.79
2572006.05.11 14:21sell1040.101.27281.27451.2631
2582006.05.11 14:30s/l1040.101.27451.27451.2631-17.0010200.79
2592006.05.11 14:30sell1050.101.27431.27601.2646
2602006.05.11 14:31s/l1050.101.27601.27601.2646-17.0010183.79
2612006.05.12 00:40sell1060.101.28451.28621.2748
2622006.05.12 01:30s/l1060.101.28621.28621.2748-17.0010166.79
2632006.05.12 16:01sell1070.101.28981.29151.2801
2642006.05.12 16:02s/l1070.101.29151.29151.2801-17.0010149.79
2652006.05.12 16:02sell1080.101.29141.29311.2817
2662006.05.12 16:02close1080.101.29011.29311.281713.0010162.79
2672006.05.12 16:02sell1090.101.29001.29171.2803
2682006.05.12 16:03s/l1090.101.29171.29171.2803-17.0010145.79
2692006.05.12 16:10sell1100.101.29001.29171.2803
2702006.05.12 16:15close1100.101.28841.29171.280316.0010161.79
2712006.05.12 16:19sell1110.101.28971.29141.2800
2722006.05.12 16:19close1110.101.28851.29141.280012.0010173.79
2732006.05.12 16:20sell1120.101.28971.29141.2800
2742006.05.12 16:36close1120.101.28851.29141.280012.0010185.79
2752006.05.12 17:03sell1130.101.28921.29091.2795
2762006.05.12 17:32close1130.101.28801.29091.279512.0010197.79
2772006.05.12 20:15sell1140.101.29081.29251.2811
2782006.05.12 21:55s/l1140.101.29251.29251.2811-17.0010180.79
2792006.05.15 04:12sell1150.101.29341.29511.2837
2802006.05.15 04:43close1150.101.29221.29511.283712.0010192.79
2812006.05.15 11:01sell1160.101.28471.28641.2750
2822006.05.15 11:21close1160.101.28351.28641.275012.0010204.79
2832006.05.15 13:09sell1170.101.28131.28301.2716
2842006.05.15 13:59s/l1170.101.28301.28301.2716-17.0010187.79
2852006.05.15 13:59sell1180.101.28281.28451.2731
2862006.05.15 14:30s/l1180.101.28451.28451.2731-17.0010170.79
2872006.05.15 16:40sell1190.101.28391.28561.2742
2882006.05.15 17:05close1190.101.28271.28561.274212.0010182.79
2892006.05.15 19:00sell1200.101.28071.28241.2710
2902006.05.15 19:00close1200.101.27931.28241.271014.0010196.79
2912006.05.15 19:00sell1210.101.28051.28221.2708
2922006.05.15 22:00close1210.101.27871.28221.270818.0010214.79
2932006.05.17 01:34sell1220.101.28551.28721.2758
2942006.05.17 02:04close1220.101.28461.28721.27589.0010223.79
2952006.05.17 16:05sell1230.101.28451.28621.2748
2962006.05.17 16:08close1230.101.28341.28621.274811.0010234.79
2972006.05.17 16:08sell1240.101.28451.28621.2748
2982006.05.17 16:08close1240.101.28291.28621.274816.0010250.79
2992006.05.17 16:25sell1250.101.28451.28621.2748
3002006.05.17 16:25modify1250.101.28451.28351.2748
3012006.05.17 16:25close1250.101.27991.28351.274846.0010296.79
3022006.05.17 18:05sell1260.101.27351.27521.2638
3032006.05.17 19:59close1260.101.27221.27521.263813.0010309.79
3042006.05.17 20:47sell1270.101.27281.27451.2631
3052006.05.17 20:58s/l1270.101.27451.27451.2631-17.0010292.79
3062006.05.17 20:58sell1280.101.27461.27631.2649
3072006.05.17 23:18close1280.101.27351.27631.264911.0010303.79
3082006.05.18 02:23sell1290.101.27561.27731.2659
3092006.05.18 03:01close1290.101.27451.27731.265911.0010314.79
3102006.05.19 12:35sell1300.101.27601.27771.2663
3112006.05.19 14:30modify1300.101.27601.27761.2663
3122006.05.19 14:30close1300.101.27451.27761.266315.0010329.79
3132006.05.19 15:26sell1310.101.27371.27541.2640
3142006.05.19 15:37s/l1310.101.27541.27541.2640-17.0010312.79
3152006.05.19 15:37sell1320.101.27521.27691.2655
3162006.05.19 15:54modify1320.101.27521.27691.2655
3172006.05.19 16:00close1320.101.27411.27691.265511.0010323.79
3182006.05.19 17:31sell1330.101.27221.27391.2625
3192006.05.19 17:55s/l1330.101.27391.27391.2625-17.0010306.79
3202006.05.19 17:55sell1340.101.27381.27551.2641
3212006.05.19 17:58s/l1340.101.27551.27551.2641-17.0010289.79
3222006.05.19 17:58sell1350.101.27531.27701.2656
3232006.05.19 18:10close1350.101.27411.27701.265612.0010301.79
3242006.05.19 20:42sell1360.101.27801.27971.2683
3252006.05.22 00:00close1360.101.27621.27971.268318.5210320.31
3262006.05.22 05:24sell1370.101.27431.27601.2646
3272006.05.22 06:40close1370.101.27311.27601.264612.0010332.31
3282006.05.23 13:46sell1380.101.28541.28711.2757
3292006.05.23 14:11modify1380.101.28541.28701.2757
3302006.05.23 14:11close1380.101.28421.28701.275712.0010344.31
3312006.05.23 16:28sell1390.101.28441.28611.2747
3322006.05.23 16:31s/l1390.101.28611.28611.2747-17.0010327.31
3332006.05.23 16:31sell1400.101.28651.28821.2768
3342006.05.23 16:44close1400.101.28541.28821.276811.0010338.31
3352006.05.23 16:54sell1410.101.28461.28631.2749
3362006.05.23 17:08close1410.101.28281.28631.274918.0010356.31
3372006.05.24 02:14sell1420.101.28081.28251.2711
3382006.05.24 02:40close1420.101.27931.28251.271115.0010371.31
3392006.05.24 03:29sell1430.101.27871.28041.2690
3402006.05.24 04:33s/l1430.101.28041.28041.2690-17.0010354.31
3412006.05.24 08:24sell1440.101.27901.28071.2693
3422006.05.24 08:53s/l1440.101.28071.28071.2693-17.0010337.31
3432006.05.24 08:53sell1450.101.28071.28241.2710
3442006.05.24 09:00s/l1450.101.28241.28241.2710-17.0010320.31
3452006.05.24 19:42sell1460.101.27721.27891.2675
3462006.05.24 19:57close1460.101.27591.27891.267513.0010333.31
3472006.05.24 20:49sell1470.101.27811.27981.2684
3482006.05.24 22:14close1470.101.27661.27981.268415.0010348.31
3492006.05.25 14:30sell1480.101.27791.27961.2682
3502006.05.25 14:30modify1480.101.27791.27951.2682
3512006.05.25 14:31modify1480.101.27791.27931.2682
3522006.05.25 14:31close1480.101.27661.27931.268213.0010361.31
3532006.05.25 14:31sell1490.101.27841.28011.2687
3542006.05.25 14:31modify1490.101.27841.28011.2687
3552006.05.25 14:32modify1490.101.27841.28001.2687
3562006.05.25 14:32modify1490.101.27841.28001.2687
3572006.05.25 14:33modify1490.101.27841.27991.2687
3582006.05.25 14:33close1490.101.27721.27991.268712.0010373.31
3592006.05.25 14:35sell1500.101.27791.27961.2682
3602006.05.25 14:38s/l1500.101.27961.27961.2682-17.0010356.31
3612006.05.26 17:04sell1510.101.27281.27451.2631
3622006.05.26 17:28s/l1510.101.27451.27451.2631-17.0010339.31
3632006.05.26 17:28sell1520.101.27431.27601.2646
3642006.05.26 18:47close1520.101.27321.27601.264611.0010350.31
3652006.05.26 19:36sell1530.101.27291.27461.2632
3662006.05.29 01:35s/l1530.101.27461.27461.2632-16.4810333.83
3672006.05.29 01:35sell1540.101.27521.27691.2655
3682006.05.29 02:23close1540.101.27391.27691.265513.0010346.83
3692006.05.30 14:11sell1550.101.28491.28661.2752
3702006.05.30 14:14close1550.101.28361.28661.275213.0010359.83
3712006.05.30 15:20sell1560.101.28431.28601.2746
3722006.05.30 15:52s/l1560.101.28601.28601.2746-17.0010342.83
3732006.05.30 15:52sell1570.101.28611.28781.2764
3742006.05.30 16:02s/l1570.101.28781.28781.2764-17.0010325.83
3752006.05.31 17:01sell1580.101.28541.28711.2757
3762006.05.31 17:08close1580.101.28451.28711.27579.0010334.83
3772006.05.31 20:09sell1590.101.28491.28661.2752
3782006.05.31 20:20close1590.101.28391.28661.275210.0010344.83
3792006.06.01 11:07sell1600.101.27951.28121.2698
3802006.06.01 11:17close1600.101.27861.28121.26989.0010353.83
3812006.06.01 15:31sell1610.101.27441.27611.2647
3822006.06.01 15:35close1610.101.27341.27611.264710.0010363.83
3832006.06.01 16:00sell1620.101.27491.27661.2652
3842006.06.01 16:01close1620.101.27381.27661.265211.0010374.83
3852006.06.01 16:01sell1630.101.27481.27651.2651
3862006.06.01 16:01s/l1630.101.27651.27651.2651-17.0010357.83
3872006.06.01 16:01sell1640.101.27661.27831.2669
3882006.06.01 16:01close1640.101.27551.27831.266911.0010368.83
3892006.06.01 16:01sell1650.101.27731.27901.2676
3902006.06.01 16:01modify1650.101.27731.27831.2676
3912006.06.01 16:01close1650.101.27501.27831.267623.0010391.83
3922006.06.01 16:01sell1660.101.27561.27731.2659
3932006.06.01 16:02close1660.101.27441.27731.265912.0010403.83
3942006.06.01 16:02sell1670.101.27501.27671.2653
3952006.06.01 16:02s/l1670.101.27671.27671.2653-17.0010386.83
3962006.06.01 16:02sell1680.101.27731.27901.2676
3972006.06.01 16:02modify1680.101.27731.27851.2676
3982006.06.01 16:02close1680.101.27521.27851.267621.0010407.83
3992006.06.01 16:02sell1690.101.27531.27701.2656
4002006.06.01 16:02s/l1690.101.27701.27701.2656-17.0010390.83
4012006.06.01 16:02sell1700.101.27811.27981.2684
4022006.06.01 16:02close1700.101.27671.27981.268414.0010404.83
4032006.06.01 16:02sell1710.101.27681.27851.2671
4042006.06.01 16:02modify1710.101.27681.27811.2671
4052006.06.01 16:02close1710.101.27481.27811.267120.0010424.83
4062006.06.01 16:03sell1720.101.27481.27651.2651
4072006.06.01 16:04s/l1720.101.27651.27651.2651-17.0010407.83
4082006.06.01 16:04sell1730.101.27631.27801.2666
4092006.06.01 16:08s/l1730.101.27801.27801.2666-17.0010390.83
4102006.06.01 16:08sell1740.101.27791.27961.2682
4112006.06.01 16:11close1740.101.27691.27961.268210.0010400.83
4122006.06.01 16:11sell1750.101.27641.27811.2667
4132006.06.01 16:32s/l1750.101.27811.27811.2667-17.0010383.83
4142006.06.01 16:32sell1760.101.27811.27981.2684
4152006.06.01 16:41s/l1760.101.27981.27981.2684-17.0010366.83
4162006.06.01 16:41sell1770.101.27961.28131.2699
4172006.06.01 16:47s/l1770.101.28131.28131.2699-17.0010349.83
4182006.06.06 17:39sell1780.101.28351.28521.2738
4192006.06.06 17:50close1780.101.28251.28521.273810.0010359.83
4202006.06.06 18:37sell1790.101.28321.28491.2735
4212006.06.06 23:10modify1790.101.28321.28461.2735
4222006.06.06 23:10modify1790.101.28321.28441.2735
4232006.06.07 00:01close1790.101.28231.28441.27359.5210369.35
4242006.06.07 01:48sell1800.101.28331.28501.2736
4252006.06.07 02:52close1800.101.28241.28501.27369.0010378.35
4262006.06.07 16:11sell1810.101.27851.28021.2688
4272006.06.07 16:28close1810.101.27731.28021.268812.0010390.35
4282006.06.07 18:02sell1820.101.28101.28271.2713
4292006.06.07 19:22close1820.101.27971.28271.271313.0010403.35
4302006.06.07 23:27sell1830.101.27931.28101.2696
4312006.06.08 01:14s/l1830.101.28101.28101.2696-15.4410387.91
4322006.06.08 17:59sell1840.101.26501.26671.2553
4332006.06.08 18:09s/l1840.101.26671.26671.2553-17.0010370.91
4342006.06.08 18:09sell1850.101.26651.26821.2568
4352006.06.08 18:58close1850.101.26561.26821.25689.0010379.91
4362006.06.08 21:12sell1860.101.26461.26631.2549
4372006.06.09 04:27close1860.101.26371.26631.25499.5210389.43
4382006.06.09 15:19sell1870.101.26391.26561.2542
4392006.06.09 15:28s/l1870.101.26561.26561.2542-17.0010372.43
4402006.06.09 15:28sell1880.101.26551.26721.2558
4412006.06.09 15:29s/l1880.101.26721.26721.2558-17.0010355.43
4422006.06.09 15:29sell1890.101.26711.26881.2574
4432006.06.09 15:32modify1890.101.26711.26871.2574
4442006.06.09 15:32modify1890.101.26711.26861.2574
4452006.06.09 15:34modify1890.101.26711.26851.2574
4462006.06.09 15:37modify1890.101.26711.26831.2574
4472006.06.09 15:37close1890.101.26581.26831.257413.0010368.43
4482006.06.09 15:37sell1900.101.26551.26721.2558
4492006.06.09 16:08s/l1900.101.26721.26721.2558-17.0010351.43
4502006.06.12 02:56sell1910.101.26241.26411.2527
4512006.06.12 08:31s/l1910.101.26411.26411.2527-17.0010334.43
4522006.06.12 18:44sell1920.101.25941.26111.2497
4532006.06.12 20:33s/l1920.101.26111.26111.2497-17.0010317.43
4542006.06.13 17:09sell1930.101.25701.25871.2473
4552006.06.13 19:05close1930.101.25601.25871.247310.0010327.43
4562006.06.13 23:06sell1940.101.25411.25581.2444
4572006.06.14 06:31s/l1940.101.25581.25581.2444-16.4810310.95
4582006.06.14 14:33sell1950.101.25821.25991.2485
4592006.06.14 14:33modify1950.101.25821.25891.2485
4602006.06.14 14:33close1950.101.25651.25891.248517.0010327.95
4612006.06.14 14:34sell1960.101.25831.26001.2486
4622006.06.14 14:34modify1960.101.25831.26001.2486
4632006.06.14 14:34modify1960.101.25831.25991.2486
4642006.06.14 14:34modify1960.101.25831.25981.2486
4652006.06.14 14:34modify1960.101.25831.25951.2486
4662006.06.14 14:34close1960.101.25711.25951.248612.0010339.95
4672006.06.14 14:34sell1970.101.25831.26001.2486
4682006.06.14 14:34modify1970.101.25831.25801.2486
4692006.06.14 14:34close1970.101.25561.25801.248627.0010366.95
4702006.06.14 14:36sell1980.101.25811.25981.2484
4712006.06.14 14:36modify1980.101.25811.25951.2484
4722006.06.14 14:36close1980.101.25711.25951.248410.0010376.95
4732006.06.14 14:36sell1990.101.25811.25981.2484
4742006.06.14 14:37modify1990.101.25811.25981.2484
4752006.06.14 14:38modify1990.101.25811.25971.2484
4762006.06.14 14:38modify1990.101.25811.25961.2484
4772006.06.14 14:38close1990.101.25721.25961.24849.0010385.95
4782006.06.14 15:03sell2000.101.25511.25681.2454
4792006.06.14 15:04s/l2000.101.25681.25681.2454-17.0010368.95
4802006.06.14 15:04sell2010.101.25681.25851.2471
4812006.06.14 15:16s/l2010.101.25851.25851.2471-17.0010351.95
4822006.06.14 15:16sell2020.101.25831.26001.2486
4832006.06.14 15:18s/l2020.101.26001.26001.2486-17.0010334.95
4842006.06.14 15:18sell2030.101.25951.26121.2498
4852006.06.14 15:19s/l2030.101.26121.26121.2498-17.0010317.95
4862006.06.15 19:19sell2040.101.26241.26411.2527
4872006.06.15 20:12close2040.101.26141.26411.252710.0010327.95
4882006.06.22 16:45sell2050.101.25761.25931.2479
4892006.06.22 18:21s/l2050.101.25931.25931.2479-17.0010310.95
4902006.06.22 19:31sell2060.101.25821.25991.2485
4912006.06.22 23:53modify2060.101.25821.25981.2485
4922006.06.23 00:00close2060.101.25721.25981.248510.5210321.47
4932006.06.23 18:22sell2070.101.25271.25441.2430
4942006.06.23 19:48modify2070.101.25271.25431.2430
4952006.06.23 19:48close2070.101.25161.25431.243011.0010332.47
4962006.06.27 16:17sell2080.101.25991.26161.2502
4972006.06.27 17:47close2080.101.25881.26161.250211.0010343.47
4982006.07.05 10:19sell2090.101.27661.27831.2669
4992006.07.05 11:01close2090.101.27561.27831.266910.0010353.47
5002006.07.05 12:48sell2100.101.27721.27891.2675
5012006.07.05 13:51s/l2100.101.27891.27891.2675-17.0010336.47
5022006.07.05 17:06sell2110.101.27251.27421.2628
5032006.07.06 08:24s/l2110.101.27421.27421.2628-15.4410321.03
5042006.07.10 20:43sell2120.101.27361.27531.2639
5052006.07.11 07:32modify2120.101.27361.27521.2639
5062006.07.11 07:33modify2120.101.27361.27511.2639
5072006.07.11 07:33modify2120.101.27361.27501.2639
5082006.07.11 07:36modify2120.101.27361.27491.2639
5092006.07.11 07:37modify2120.101.27361.27481.2639
5102006.07.11 07:37modify2120.101.27361.27471.2639
5112006.07.11 07:59modify2120.101.27361.27461.2639
5122006.07.11 08:00modify2120.101.27361.27461.2639
5132006.07.11 08:01modify2120.101.27361.27451.2639
5142006.07.11 08:02modify2120.101.27361.27451.2639
5152006.07.11 08:04modify2120.101.27361.27441.2639
5162006.07.11 08:07modify2120.101.27361.27441.2639
5172006.07.11 08:07modify2120.101.27361.27411.2639
5182006.07.11 08:07modify2120.101.27361.27391.2639
5192006.07.11 08:08modify2120.101.27361.27381.2639
5202006.07.11 08:10modify2120.101.27361.27351.2639
5212006.07.11 08:53modify2120.101.27361.27341.2639
5222006.07.11 08:54modify2120.101.27361.27291.2639
5232006.07.11 08:54modify2120.101.27361.27291.2639
5242006.07.11 08:57modify2120.101.27361.27281.2639
5252006.07.11 08:57modify2120.101.27361.27271.2639
5262006.07.11 08:58modify2120.101.27361.27261.2639
5272006.07.11 08:58modify2120.101.27361.27261.2639
5282006.07.11 08:59modify2120.101.27361.27251.2639
5292006.07.11 09:00close2120.101.27091.27251.263927.5210348.55
5302006.07.12 17:37sell2130.101.27011.27181.2604
5312006.07.12 19:25close2130.101.26921.27181.26049.0010357.55
5322006.07.14 15:47sell2140.101.26621.26791.2565
5332006.07.14 15:47close2140.101.26531.26791.25659.0010366.55
5342006.07.14 15:48sell2150.101.26621.26791.2565
5352006.07.14 15:50modify2150.101.26621.26791.2565
5362006.07.14 15:50close2150.101.26521.26791.256510.0010376.55
5372006.07.14 16:13sell2160.101.26381.26551.2541
5382006.07.14 20:45s/l2160.101.26551.26551.2541-17.0010359.55
5392006.07.17 17:01sell2170.101.25271.25441.2430
5402006.07.17 22:38modify2170.101.25271.25431.2430
5412006.07.17 23:00close2170.101.25151.25431.243012.0010371.55