Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.94ppf Euro
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
OneTradePerBar=false;
ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=1; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|31028
|Ticks modelled
|96072
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|30529.63
|Gross profit
|31322.51
|Gross loss
|-792.88
|Profit factor
|39.50
|Expected payoff
|213.49
|Absolute drawdown
|112.88
|Maximal drawdown
|170.00 (13.62%)
|Relative drawdown
|14.38% (112.88)
|Total trades
|143
|Short positions (won %)
|136 (97.06%)
|Long positions (won %)
|7 (85.71%)
|Profit trades (% of total)
|138 (96.50%)
|Loss trades (% of total)
|5 (3.50%)
|Largest
|profit trade
|820.00
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|226.97
|loss trade
|-158.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|62 (16850.01)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-170.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16850.01 (62)
|consecutive loss (count of losses)
|-170.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|28
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:01
|sell
|1
|6.64
|1.1822
|1.1839
|1.1725
|2
|2006.01.03 00:59
|s/l
|1
|6.64
|1.1839
|1.1839
|1.1725
|-112.88
|672.12
|3
|2006.01.03 17:00
|buy
|2
|5.61
|1.1974
|1.1957
|1.2071
|4
|2006.01.03 18:59
|close
|2
|5.61
|1.1984
|1.1957
|1.2071
|56.10
|728.22
|5
|2006.01.03 19:04
|buy
|3
|6.08
|1.1977
|1.1960
|1.2074
|6
|2006.01.03 19:34
|close
|3
|6.08
|1.1986
|1.1960
|1.2074
|54.72
|782.94
|7
|2006.01.03 19:40
|buy
|4
|6.54
|1.1977
|1.1960
|1.2074
|8
|2006.01.03 19:59
|modify
|4
|6.54
|1.1977
|1.1978
|1.2074
|9
|2006.01.03 20:00
|close
|4
|6.54
|1.2020
|1.1978
|1.2074
|281.22
|1064.16
|10
|2006.01.04 08:42
|sell
|5
|8.83
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|11
|2006.01.04 08:59
|close
|5
|8.83
|1.2043
|1.2070
|1.1956
|88.30
|1152.46
|12
|2006.01.04 15:18
|buy
|6
|9.54
|1.2077
|1.2060
|1.2174
|13
|2006.01.04 15:27
|close
|6
|9.54
|1.2087
|1.2060
|1.2174
|95.39
|1247.85
|14
|2006.01.04 21:00
|buy
|7
|10.00
|1.2122
|1.2105
|1.2219
|15
|2006.01.04 23:56
|s/l
|7
|10.00
|1.2105
|1.2105
|1.2219
|-170.00
|1077.85
|16
|2006.01.05 01:38
|buy
|8
|8.91
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|17
|2006.01.05 01:54
|close
|8
|8.91
|1.2116
|1.2088
|1.2202
|98.01
|1175.86
|18
|2006.01.05 11:00
|sell
|9
|9.72
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|19
|2006.01.05 11:59
|close
|9
|9.72
|1.2086
|1.2115
|1.2001
|116.64
|1292.50
|20
|2006.01.05 15:19
|sell
|10
|10.00
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|21
|2006.01.05 19:59
|s/l
|10
|10.00
|1.2111
|1.2111
|1.1997
|-170.00
|1122.50
|22
|2006.01.05 21:21
|buy
|11
|9.28
|1.2099
|1.2082
|1.2196
|23
|2006.01.05 22:00
|close
|11
|9.28
|1.2110
|1.2082
|1.2196
|102.08
|1224.58
|24
|2006.01.06 02:29
|sell
|12
|10.00
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|25
|2006.01.06 03:00
|close
|12
|10.00
|1.2088
|1.2115
|1.2001
|100.00
|1324.58
|26
|2006.01.08 23:12
|sell
|13
|10.00
|1.2152
|1.2169
|1.2055
|27
|2006.01.08 23:35
|close
|13
|10.00
|1.2143
|1.2169
|1.2055
|90.00
|1414.58
|28
|2006.01.09 00:59
|sell
|14
|10.00
|1.2148
|1.2165
|1.2051
|29
|2006.01.09 01:07
|close
|14
|10.00
|1.2139
|1.2165
|1.2051
|90.00
|1504.58
|30
|2006.01.09 02:35
|sell
|15
|10.00
|1.2152
|1.2169
|1.2055
|31
|2006.01.09 02:51
|close
|15
|10.00
|1.2141
|1.2169
|1.2055
|110.00
|1614.58
|32
|2006.01.09 14:20
|sell
|16
|10.00
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|33
|2006.01.09 15:00
|close
|16
|10.00
|1.2076
|1.2103
|1.1989
|100.00
|1714.58
|34
|2006.01.09 15:09
|sell
|17
|10.00
|1.2082
|1.2099
|1.1985
|35
|2006.01.09 16:00
|close
|17
|10.00
|1.2072
|1.2099
|1.1985
|100.00
|1814.58
|36
|2006.01.09 17:00
|sell
|18
|10.00
|1.2072
|1.2089
|1.1975
|37
|2006.01.09 17:16
|close
|18
|10.00
|1.2062
|1.2089
|1.1975
|100.00
|1914.58
|38
|2006.01.10 17:04
|sell
|19
|10.00
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|39
|2006.01.10 17:37
|close
|19
|10.00
|1.2068
|1.2094
|1.1980
|90.00
|2004.58
|40
|2006.01.12 14:09
|sell
|20
|10.00
|1.2130
|1.2147
|1.2033
|41
|2006.01.12 14:10
|modify
|20
|10.00
|1.2130
|1.2115
|1.2033
|42
|2006.01.12 14:10
|close
|20
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2033
|440.01
|2444.59
|43
|2006.01.12 14:10
|sell
|21
|10.00
|1.2129
|1.2146
|1.2032
|44
|2006.01.12 14:13
|modify
|21
|10.00
|1.2129
|1.2115
|1.2032
|45
|2006.01.12 14:13
|close
|21
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2032
|430.00
|2874.59
|46
|2006.01.12 14:13
|sell
|22
|10.00
|1.2121
|1.2138
|1.2024
|47
|2006.01.12 14:14
|modify
|22
|10.00
|1.2121
|1.2115
|1.2024
|48
|2006.01.12 14:14
|close
|22
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2024
|350.00
|3224.59
|49
|2006.01.12 14:14
|sell
|23
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|50
|2006.01.12 14:15
|modify
|23
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|51
|2006.01.12 14:15
|close
|23
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|3474.59
|52
|2006.01.12 14:15
|sell
|24
|10.00
|1.2105
|1.2122
|1.2008
|53
|2006.01.12 14:16
|modify
|24
|10.00
|1.2105
|1.2115
|1.2008
|54
|2006.01.12 14:16
|close
|24
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2008
|190.00
|3664.59
|55
|2006.01.12 14:16
|sell
|25
|10.00
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|56
|2006.01.12 14:17
|modify
|25
|10.00
|1.2107
|1.2115
|1.2010
|57
|2006.01.12 14:17
|close
|25
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2010
|210.00
|3874.59
|58
|2006.01.12 14:17
|sell
|26
|10.00
|1.2108
|1.2125
|1.2011
|59
|2006.01.12 14:18
|modify
|26
|10.00
|1.2108
|1.2115
|1.2011
|60
|2006.01.12 14:18
|close
|26
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2011
|220.01
|4094.60
|61
|2006.01.12 14:18
|sell
|27
|10.00
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|62
|2006.01.12 14:20
|modify
|27
|10.00
|1.2110
|1.2115
|1.2013
|63
|2006.01.12 14:20
|close
|27
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2013
|240.00
|4334.60
|64
|2006.01.12 14:20
|sell
|28
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|65
|2006.01.12 14:21
|modify
|28
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|66
|2006.01.12 14:21
|close
|28
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|4584.60
|67
|2006.01.12 14:21
|sell
|29
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|68
|2006.01.12 14:26
|modify
|29
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|69
|2006.01.12 14:26
|close
|29
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|4834.60
|70
|2006.01.12 14:26
|sell
|30
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|71
|2006.01.12 14:27
|modify
|30
|10.00
|1.2113
|1.2115
|1.2016
|72
|2006.01.12 14:27
|close
|30
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2016
|270.00
|5104.60
|73
|2006.01.12 14:27
|sell
|31
|10.00
|1.2115
|1.2132
|1.2018
|74
|2006.01.12 14:28
|modify
|31
|10.00
|1.2115
|1.2115
|1.2018
|75
|2006.01.12 14:28
|close
|31
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2018
|290.00
|5394.60
|76
|2006.01.12 14:28
|sell
|32
|10.00
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|77
|2006.01.12 14:29
|modify
|32
|10.00
|1.2107
|1.2115
|1.2010
|78
|2006.01.12 14:29
|close
|32
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2010
|210.00
|5604.60
|79
|2006.01.12 14:29
|sell
|33
|10.00
|1.2108
|1.2125
|1.2011
|80
|2006.01.12 14:30
|modify
|33
|10.00
|1.2108
|1.2115
|1.2011
|81
|2006.01.12 14:30
|close
|33
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2011
|220.01
|5824.61
|82
|2006.01.12 14:31
|sell
|34
|10.00
|1.2100
|1.2117
|1.2003
|83
|2006.01.12 14:32
|modify
|34
|10.00
|1.2100
|1.2115
|1.2003
|84
|2006.01.12 14:32
|close
|34
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2003
|140.00
|5964.61
|85
|2006.01.12 14:33
|sell
|35
|10.00
|1.2107
|1.2124
|1.2010
|86
|2006.01.12 14:34
|modify
|35
|10.00
|1.2107
|1.2115
|1.2010
|87
|2006.01.12 14:34
|close
|35
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2010
|210.00
|6174.61
|88
|2006.01.12 14:34
|sell
|36
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|89
|2006.01.12 14:35
|modify
|36
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|90
|2006.01.12 14:35
|close
|36
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|6424.61
|91
|2006.01.12 14:35
|sell
|37
|10.00
|1.2115
|1.2132
|1.2018
|92
|2006.01.12 14:36
|modify
|37
|10.00
|1.2115
|1.2115
|1.2018
|93
|2006.01.12 14:36
|close
|37
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2018
|290.00
|6714.61
|94
|2006.01.12 14:36
|sell
|38
|10.00
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|95
|2006.01.12 14:37
|modify
|38
|10.00
|1.2114
|1.2115
|1.2017
|96
|2006.01.12 14:37
|close
|38
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2017
|280.00
|6994.61
|97
|2006.01.12 14:37
|sell
|39
|10.00
|1.2121
|1.2138
|1.2024
|98
|2006.01.12 14:38
|modify
|39
|10.00
|1.2121
|1.2115
|1.2024
|99
|2006.01.12 14:38
|close
|39
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2024
|350.00
|7344.61
|100
|2006.01.12 14:38
|sell
|40
|10.00
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|101
|2006.01.12 14:39
|modify
|40
|10.00
|1.2110
|1.2115
|1.2013
|102
|2006.01.12 14:39
|close
|40
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2013
|240.00
|7584.61
|103
|2006.01.12 14:39
|sell
|41
|10.00
|1.2105
|1.2122
|1.2008
|104
|2006.01.12 14:40
|modify
|41
|10.00
|1.2105
|1.2115
|1.2008
|105
|2006.01.12 14:40
|close
|41
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2008
|190.00
|7774.61
|106
|2006.01.12 14:40
|sell
|42
|10.00
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|107
|2006.01.12 14:41
|modify
|42
|10.00
|1.2112
|1.2115
|1.2015
|108
|2006.01.12 14:41
|close
|42
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2015
|260.00
|8034.61
|109
|2006.01.12 14:41
|sell
|43
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|110
|2006.01.12 14:42
|modify
|43
|10.00
|1.2113
|1.2115
|1.2016
|111
|2006.01.12 14:42
|close
|43
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2016
|270.00
|8304.61
|112
|2006.01.12 14:42
|sell
|44
|10.00
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|113
|2006.01.12 14:43
|modify
|44
|10.00
|1.2114
|1.2115
|1.2017
|114
|2006.01.12 14:43
|close
|44
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2017
|280.00
|8584.61
|115
|2006.01.12 14:43
|sell
|45
|10.00
|1.2116
|1.2133
|1.2019
|116
|2006.01.12 14:44
|modify
|45
|10.00
|1.2116
|1.2115
|1.2019
|117
|2006.01.12 14:44
|close
|45
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2019
|299.99
|8884.60
|118
|2006.01.12 14:44
|sell
|46
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|119
|2006.01.12 14:45
|modify
|46
|10.00
|1.2113
|1.2115
|1.2016
|120
|2006.01.12 14:45
|close
|46
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2016
|270.00
|9154.60
|121
|2006.01.12 14:45
|sell
|47
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|122
|2006.01.12 14:46
|modify
|47
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|123
|2006.01.12 14:46
|close
|47
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|9404.60
|124
|2006.01.12 14:46
|sell
|48
|10.00
|1.2108
|1.2125
|1.2011
|125
|2006.01.12 14:47
|modify
|48
|10.00
|1.2108
|1.2115
|1.2011
|126
|2006.01.12 14:47
|close
|48
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2011
|220.01
|9624.61
|127
|2006.01.12 14:47
|sell
|49
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|128
|2006.01.12 14:48
|modify
|49
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|129
|2006.01.12 14:48
|close
|49
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|9874.61
|130
|2006.01.12 14:48
|sell
|50
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|131
|2006.01.12 14:49
|modify
|50
|10.00
|1.2113
|1.2115
|1.2016
|132
|2006.01.12 14:49
|close
|50
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2016
|270.00
|10144.61
|133
|2006.01.12 14:49
|sell
|51
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|134
|2006.01.12 14:50
|modify
|51
|10.00
|1.2111
|1.2115
|1.2014
|135
|2006.01.12 14:50
|close
|51
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2014
|250.00
|10394.61
|136
|2006.01.12 14:50
|sell
|52
|10.00
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|137
|2006.01.12 14:52
|modify
|52
|10.00
|1.2112
|1.2115
|1.2015
|138
|2006.01.12 14:52
|close
|52
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2015
|260.00
|10654.61
|139
|2006.01.12 14:52
|sell
|53
|10.00
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|140
|2006.01.12 14:53
|modify
|53
|10.00
|1.2112
|1.2115
|1.2015
|141
|2006.01.12 14:53
|close
|53
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2015
|260.00
|10914.61
|142
|2006.01.12 14:53
|sell
|54
|10.00
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|143
|2006.01.12 14:54
|modify
|54
|10.00
|1.2106
|1.2115
|1.2009
|144
|2006.01.12 14:54
|close
|54
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2009
|200.00
|11114.61
|145
|2006.01.12 14:54
|sell
|55
|10.00
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|146
|2006.01.12 14:55
|modify
|55
|10.00
|1.2106
|1.2115
|1.2009
|147
|2006.01.12 14:55
|close
|55
|10.00
|1.2086
|1.2115
|1.2009
|200.00
|11314.61
|148
|2006.01.12 15:00
|sell
|56
|10.00
|1.2071
|1.2088
|1.1974
|149
|2006.01.12 15:01
|modify
|56
|10.00
|1.2071
|1.2078
|1.1974
|150
|2006.01.12 15:01
|close
|56
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1974
|280.00
|11594.61
|151
|2006.01.12 15:01
|sell
|57
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|152
|2006.01.12 15:02
|modify
|57
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|153
|2006.01.12 15:02
|close
|57
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1964
|180.00
|11774.61
|154
|2006.01.12 15:02
|sell
|58
|10.00
|1.2056
|1.2073
|1.1959
|155
|2006.01.12 15:03
|close
|58
|10.00
|1.2043
|1.2073
|1.1959
|130.00
|11904.61
|156
|2006.01.12 15:03
|sell
|59
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|157
|2006.01.12 15:04
|close
|59
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|12064.61
|158
|2006.01.12 15:04
|sell
|60
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|159
|2006.01.12 15:05
|close
|60
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|12224.61
|160
|2006.01.12 15:05
|sell
|61
|10.00
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|161
|2006.01.12 15:06
|close
|61
|10.00
|1.2043
|1.2070
|1.1956
|100.00
|12324.61
|162
|2006.01.12 15:06
|sell
|62
|10.00
|1.2041
|1.2058
|1.1944
|163
|2006.01.12 15:09
|s/l
|62
|10.00
|1.2058
|1.2058
|1.1944
|-170.00
|12154.61
|164
|2006.01.12 15:09
|sell
|63
|10.00
|1.2056
|1.2073
|1.1959
|165
|2006.01.12 15:10
|close
|63
|10.00
|1.2043
|1.2073
|1.1959
|130.00
|12284.61
|166
|2006.01.12 15:10
|sell
|64
|10.00
|1.2056
|1.2073
|1.1959
|167
|2006.01.12 15:11
|close
|64
|10.00
|1.2043
|1.2073
|1.1959
|130.00
|12414.61
|168
|2006.01.12 15:11
|sell
|65
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|169
|2006.01.12 15:12
|close
|65
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|12574.61
|170
|2006.01.12 15:12
|sell
|66
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|171
|2006.01.12 15:13
|close
|66
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|12734.61
|172
|2006.01.12 15:13
|sell
|67
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|173
|2006.01.12 15:14
|close
|67
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|12894.61
|174
|2006.01.12 15:14
|sell
|68
|10.00
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|175
|2006.01.12 15:15
|modify
|68
|10.00
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|176
|2006.01.12 15:15
|close
|68
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1966
|200.00
|13094.61
|177
|2006.01.12 15:15
|sell
|69
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|178
|2006.01.12 15:16
|modify
|69
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|179
|2006.01.12 15:16
|close
|69
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1964
|180.00
|13274.61
|180
|2006.01.12 15:16
|sell
|70
|10.00
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|181
|2006.01.12 15:17
|modify
|70
|10.00
|1.2063
|1.2078
|1.1966
|182
|2006.01.12 15:17
|close
|70
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1966
|200.00
|13474.61
|183
|2006.01.12 15:17
|sell
|71
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|184
|2006.01.12 15:18
|modify
|71
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|185
|2006.01.12 15:18
|close
|71
|10.00
|1.2043
|1.2078
|1.1964
|180.00
|13654.61
|186
|2006.01.12 15:18
|sell
|72
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|187
|2006.01.12 15:19
|close
|72
|10.00
|1.2043
|1.2076
|1.1962
|160.00
|13814.61
|188
|2006.01.12 15:19
|sell
|73
|10.00
|1.2056
|1.2073
|1.1959
|189
|2006.01.12 15:20
|close
|73
|10.00
|1.2043
|1.2073
|1.1959
|130.00
|13944.61
|190
|2006.01.12 15:20
|sell
|74
|10.00
|1.2051
|1.2068
|1.1954
|191
|2006.01.12 15:27
|close
|74
|10.00
|1.2042
|1.2068
|1.1954
|90.01
|14034.62
|192
|2006.01.12 15:27
|sell
|75
|10.00
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|193
|2006.01.12 15:28
|close
|75
|10.00
|1.2030
|1.2056
|1.1942
|90.00
|14124.62
|194
|2006.01.12 15:59
|sell
|76
|10.00
|1.2040
|1.2057
|1.1943
|195
|2006.01.12 16:00
|close
|76
|10.00
|1.2028
|1.2057
|1.1943
|120.00
|14244.62
|196
|2006.01.12 18:05
|sell
|77
|10.00
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|197
|2006.01.12 18:23
|close
|77
|10.00
|1.2028
|1.2056
|1.1942
|110.00
|14354.62
|198
|2006.01.12 19:59
|sell
|78
|10.00
|1.2042
|1.2059
|1.1945
|199
|2006.01.12 20:00
|close
|78
|10.00
|1.2033
|1.2059
|1.1945
|90.00
|14444.62
|200
|2006.01.13 01:30
|sell
|79
|10.00
|1.2043
|1.2060
|1.1946
|201
|2006.01.13 02:02
|close
|79
|10.00
|1.2034
|1.2060
|1.1946
|90.00
|14534.62
|202
|2006.01.13 15:00
|sell
|80
|10.00
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|203
|2006.01.13 15:23
|close
|80
|10.00
|1.2052
|1.2079
|1.1965
|100.00
|14634.62
|204
|2006.01.13 15:42
|sell
|81
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|205
|2006.01.13 15:59
|s/l
|81
|10.00
|1.2078
|1.2078
|1.1964
|-170.00
|14464.62
|206
|2006.01.17 10:15
|sell
|82
|10.00
|1.2121
|1.2138
|1.2024
|207
|2006.01.17 10:43
|close
|82
|10.00
|1.2112
|1.2138
|1.2024
|90.00
|14554.62
|208
|2006.01.17 12:00
|sell
|83
|10.00
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|209
|2006.01.17 12:24
|close
|83
|10.00
|1.2085
|1.2112
|1.1998
|100.00
|14654.62
|210
|2006.01.17 12:28
|sell
|84
|10.00
|1.2081
|1.2098
|1.1984
|211
|2006.01.17 12:41
|close
|84
|10.00
|1.2072
|1.2098
|1.1984
|90.00
|14744.62
|212
|2006.01.18 16:01
|sell
|85
|10.00
|1.2131
|1.2148
|1.2034
|213
|2006.01.18 16:02
|close
|85
|10.00
|1.2113
|1.2148
|1.2034
|180.00
|14924.62
|214
|2006.01.18 16:04
|sell
|86
|10.00
|1.2120
|1.2137
|1.2023
|215
|2006.01.18 16:14
|close
|86
|10.00
|1.2108
|1.2137
|1.2023
|120.00
|15044.62
|216
|2006.01.18 17:01
|sell
|87
|10.00
|1.2101
|1.2118
|1.2004
|217
|2006.01.18 17:41
|close
|87
|10.00
|1.2088
|1.2118
|1.2004
|130.01
|15174.63
|218
|2006.01.19 00:06
|sell
|88
|10.00
|1.2118
|1.2135
|1.2021
|219
|2006.01.19 00:44
|close
|88
|10.00
|1.2107
|1.2135
|1.2021
|110.00
|15284.63
|220
|2006.01.19 19:00
|sell
|89
|10.00
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|221
|2006.01.19 19:49
|close
|89
|10.00
|1.2088
|1.2115
|1.2001
|100.00
|15384.63
|222
|2006.01.23 09:00
|sell
|90
|10.00
|1.2240
|1.2257
|1.2143
|223
|2006.01.23 09:59
|close
|90
|10.00
|1.2229
|1.2257
|1.2143
|110.00
|15494.63
|224
|2006.01.25 14:08
|sell
|91
|10.00
|1.2296
|1.2313
|1.2199
|225
|2006.01.25 14:09
|modify
|91
|10.00
|1.2296
|1.2313
|1.2199
|226
|2006.01.25 14:09
|close
|91
|10.00
|1.2281
|1.2313
|1.2199
|150.00
|15644.63
|227
|2006.01.25 14:09
|sell
|92
|10.00
|1.2293
|1.2310
|1.2196
|228
|2006.01.25 14:10
|close
|92
|10.00
|1.2281
|1.2310
|1.2196
|120.00
|15764.63
|229
|2006.01.25 14:18
|sell
|93
|10.00
|1.2279
|1.2296
|1.2182
|230
|2006.01.25 14:43
|close
|93
|10.00
|1.2269
|1.2296
|1.2182
|100.00
|15864.63
|231
|2006.01.25 15:10
|sell
|94
|10.00
|1.2273
|1.2290
|1.2176
|232
|2006.01.25 15:15
|close
|94
|10.00
|1.2262
|1.2290
|1.2176
|110.00
|15974.63
|233
|2006.01.25 15:31
|sell
|95
|10.00
|1.2273
|1.2290
|1.2176
|234
|2006.01.25 15:50
|close
|95
|10.00
|1.2260
|1.2290
|1.2176
|130.00
|16104.63
|235
|2006.01.25 17:08
|sell
|96
|10.00
|1.2266
|1.2283
|1.2169
|236
|2006.01.25 17:44
|close
|96
|10.00
|1.2252
|1.2283
|1.2169
|140.01
|16244.64
|237
|2006.01.25 17:59
|sell
|97
|10.00
|1.2269
|1.2286
|1.2172
|238
|2006.01.25 20:27
|close
|97
|10.00
|1.2257
|1.2286
|1.2172
|120.00
|16364.64
|239
|2006.01.26 17:00
|sell
|98
|10.00
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|240
|2006.01.26 17:26
|close
|98
|10.00
|1.2234
|1.2262
|1.2148
|109.99
|16474.63
|241
|2006.01.27 13:59
|sell
|99
|10.00
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|242
|2006.01.27 15:59
|modify
|99
|10.00
|1.2220
|1.2170
|1.2123
|243
|2006.01.27 16:00
|close
|99
|10.00
|1.2138
|1.2170
|1.2123
|820.00
|17294.63
|244
|2006.01.27 16:00
|sell
|100
|10.00
|1.2216
|1.2233
|1.2119
|245
|2006.01.27 16:01
|modify
|100
|10.00
|1.2216
|1.2188
|1.2119
|246
|2006.01.27 16:01
|close
|100
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2119
|690.01
|17984.64
|247
|2006.01.27 16:01
|sell
|101
|10.00
|1.2213
|1.2230
|1.2116
|248
|2006.01.27 16:02
|modify
|101
|10.00
|1.2213
|1.2188
|1.2116
|249
|2006.01.27 16:02
|close
|101
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2116
|660.00
|18644.64
|250
|2006.01.27 16:02
|sell
|102
|10.00
|1.2202
|1.2219
|1.2105
|251
|2006.01.27 16:03
|modify
|102
|10.00
|1.2202
|1.2188
|1.2105
|252
|2006.01.27 16:03
|close
|102
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2105
|549.99
|19194.63
|253
|2006.01.27 16:03
|sell
|103
|10.00
|1.2199
|1.2216
|1.2102
|254
|2006.01.27 16:04
|modify
|103
|10.00
|1.2199
|1.2188
|1.2102
|255
|2006.01.27 16:04
|close
|103
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2102
|520.00
|19714.63
|256
|2006.01.27 16:04
|sell
|104
|10.00
|1.2193
|1.2210
|1.2096
|257
|2006.01.27 16:05
|modify
|104
|10.00
|1.2193
|1.2188
|1.2096
|258
|2006.01.27 16:05
|close
|104
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2096
|460.00
|20174.63
|259
|2006.01.27 16:05
|sell
|105
|10.00
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|260
|2006.01.27 16:06
|modify
|105
|10.00
|1.2191
|1.2188
|1.2094
|261
|2006.01.27 16:06
|close
|105
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2094
|440.00
|20614.63
|262
|2006.01.27 16:06
|sell
|106
|10.00
|1.2188
|1.2205
|1.2091
|263
|2006.01.27 16:07
|modify
|106
|10.00
|1.2188
|1.2188
|1.2091
|264
|2006.01.27 16:07
|close
|106
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2091
|409.99
|21024.62
|265
|2006.01.27 16:07
|sell
|107
|10.00
|1.2189
|1.2206
|1.2092
|266
|2006.01.27 16:08
|modify
|107
|10.00
|1.2189
|1.2188
|1.2092
|267
|2006.01.27 16:08
|close
|107
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2092
|420.00
|21444.62
|268
|2006.01.27 16:08
|sell
|108
|10.00
|1.2190
|1.2207
|1.2093
|269
|2006.01.27 16:09
|modify
|108
|10.00
|1.2190
|1.2188
|1.2093
|270
|2006.01.27 16:09
|close
|108
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2093
|430.00
|21874.62
|271
|2006.01.27 16:09
|sell
|109
|10.00
|1.2196
|1.2213
|1.2099
|272
|2006.01.27 16:10
|modify
|109
|10.00
|1.2196
|1.2188
|1.2099
|273
|2006.01.27 16:10
|close
|109
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2099
|490.00
|22364.62
|274
|2006.01.27 16:10
|sell
|110
|10.00
|1.2196
|1.2213
|1.2099
|275
|2006.01.27 16:11
|modify
|110
|10.00
|1.2196
|1.2188
|1.2099
|276
|2006.01.27 16:11
|close
|110
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2099
|490.00
|22854.62
|277
|2006.01.27 16:11
|sell
|111
|10.00
|1.2194
|1.2211
|1.2097
|278
|2006.01.27 16:12
|modify
|111
|10.00
|1.2194
|1.2188
|1.2097
|279
|2006.01.27 16:12
|close
|111
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2097
|470.00
|23324.62
|280
|2006.01.27 16:12
|sell
|112
|10.00
|1.2198
|1.2215
|1.2101
|281
|2006.01.27 16:13
|modify
|112
|10.00
|1.2198
|1.2188
|1.2101
|282
|2006.01.27 16:13
|close
|112
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2101
|510.00
|23834.62
|283
|2006.01.27 16:13
|sell
|113
|10.00
|1.2193
|1.2210
|1.2096
|284
|2006.01.27 16:15
|modify
|113
|10.00
|1.2193
|1.2188
|1.2096
|285
|2006.01.27 16:15
|close
|113
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2096
|460.00
|24294.62
|286
|2006.01.27 16:15
|sell
|114
|10.00
|1.2198
|1.2215
|1.2101
|287
|2006.01.27 16:16
|modify
|114
|10.00
|1.2198
|1.2188
|1.2101
|288
|2006.01.27 16:16
|close
|114
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2101
|510.00
|24804.62
|289
|2006.01.27 16:16
|sell
|115
|10.00
|1.2194
|1.2211
|1.2097
|290
|2006.01.27 16:17
|modify
|115
|10.00
|1.2194
|1.2188
|1.2097
|291
|2006.01.27 16:17
|close
|115
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2097
|470.00
|25274.62
|292
|2006.01.27 16:17
|sell
|116
|10.00
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|293
|2006.01.27 16:18
|modify
|116
|10.00
|1.2191
|1.2188
|1.2094
|294
|2006.01.27 16:18
|close
|116
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2094
|440.00
|25714.62
|295
|2006.01.27 16:18
|sell
|117
|10.00
|1.2187
|1.2204
|1.2090
|296
|2006.01.27 16:19
|modify
|117
|10.00
|1.2187
|1.2188
|1.2090
|297
|2006.01.27 16:19
|close
|117
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2090
|400.01
|26114.63
|298
|2006.01.27 16:19
|sell
|118
|10.00
|1.2179
|1.2196
|1.2082
|299
|2006.01.27 16:20
|modify
|118
|10.00
|1.2179
|1.2188
|1.2082
|300
|2006.01.27 16:20
|close
|118
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2082
|320.00
|26434.63
|301
|2006.01.27 16:20
|sell
|119
|10.00
|1.2166
|1.2183
|1.2069
|302
|2006.01.27 16:21
|close
|119
|10.00
|1.2147
|1.2183
|1.2069
|189.99
|26624.62
|303
|2006.01.27 16:21
|sell
|120
|10.00
|1.2167
|1.2184
|1.2070
|304
|2006.01.27 16:22
|close
|120
|10.00
|1.2147
|1.2184
|1.2070
|200.00
|26824.62
|305
|2006.01.27 16:22
|sell
|121
|10.00
|1.2173
|1.2190
|1.2076
|306
|2006.01.27 16:23
|modify
|121
|10.00
|1.2173
|1.2188
|1.2076
|307
|2006.01.27 16:23
|close
|121
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2076
|260.01
|27084.63
|308
|2006.01.27 16:23
|sell
|122
|10.00
|1.2169
|1.2186
|1.2072
|309
|2006.01.27 16:24
|close
|122
|10.00
|1.2147
|1.2186
|1.2072
|220.00
|27304.63
|310
|2006.01.27 16:24
|sell
|123
|10.00
|1.2166
|1.2183
|1.2069
|311
|2006.01.27 16:25
|close
|123
|10.00
|1.2147
|1.2183
|1.2069
|189.99
|27494.62
|312
|2006.01.27 16:25
|sell
|124
|10.00
|1.2171
|1.2188
|1.2074
|313
|2006.01.27 16:26
|close
|124
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2074
|240.00
|27734.62
|314
|2006.01.27 16:26
|sell
|125
|10.00
|1.2169
|1.2186
|1.2072
|315
|2006.01.27 16:27
|close
|125
|10.00
|1.2147
|1.2186
|1.2072
|220.00
|27954.62
|316
|2006.01.27 16:27
|sell
|126
|10.00
|1.2163
|1.2180
|1.2066
|317
|2006.01.27 16:28
|close
|126
|10.00
|1.2147
|1.2180
|1.2066
|160.00
|28114.62
|318
|2006.01.27 16:28
|sell
|127
|10.00
|1.2174
|1.2191
|1.2077
|319
|2006.01.27 16:29
|modify
|127
|10.00
|1.2174
|1.2188
|1.2077
|320
|2006.01.27 16:29
|close
|127
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2077
|270.00
|28384.62
|321
|2006.01.27 16:29
|sell
|128
|10.00
|1.2171
|1.2188
|1.2074
|322
|2006.01.27 16:30
|close
|128
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2074
|240.00
|28624.62
|323
|2006.01.27 16:30
|sell
|129
|10.00
|1.2171
|1.2188
|1.2074
|324
|2006.01.27 16:31
|close
|129
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2074
|240.00
|28864.62
|325
|2006.01.27 16:31
|sell
|130
|10.00
|1.2170
|1.2187
|1.2073
|326
|2006.01.27 16:32
|close
|130
|10.00
|1.2147
|1.2187
|1.2073
|230.00
|29094.62
|327
|2006.01.27 16:32
|sell
|131
|10.00
|1.2173
|1.2190
|1.2076
|328
|2006.01.27 16:34
|modify
|131
|10.00
|1.2173
|1.2188
|1.2076
|329
|2006.01.27 16:34
|close
|131
|10.00
|1.2147
|1.2188
|1.2076
|260.01
|29354.63
|330
|2006.01.27 16:34
|sell
|132
|10.00
|1.2164
|1.2181
|1.2067
|331
|2006.01.27 16:37
|close
|132
|10.00
|1.2147
|1.2181
|1.2067
|170.00
|29524.63
|332
|2006.01.27 16:37
|sell
|133
|10.00
|1.2167
|1.2184
|1.2070
|333
|2006.01.27 16:39
|close
|133
|10.00
|1.2147
|1.2184
|1.2070
|200.00
|29724.63
|334
|2006.01.27 16:39
|sell
|134
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2071
|335
|2006.01.27 16:40
|close
|134
|10.00
|1.2147
|1.2185
|1.2071
|210.00
|29934.63
|336
|2006.01.27 16:40
|sell
|135
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2071
|337
|2006.01.27 16:41
|close
|135
|10.00
|1.2147
|1.2185
|1.2071
|210.00
|30144.63
|338
|2006.01.27 16:41
|sell
|136
|10.00
|1.2169
|1.2186
|1.2072
|339
|2006.01.27 16:42
|close
|136
|10.00
|1.2147
|1.2186
|1.2072
|220.00
|30364.63
|340
|2006.01.27 16:42
|sell
|137
|10.00
|1.2169
|1.2186
|1.2072
|341
|2006.01.27 16:43
|close
|137
|10.00
|1.2147
|1.2186
|1.2072
|220.00
|30584.63
|342
|2006.01.27 16:43
|sell
|138
|10.00
|1.2164
|1.2181
|1.2067
|343
|2006.01.27 16:44
|close
|138
|10.00
|1.2147
|1.2181
|1.2067
|170.00
|30754.63
|344
|2006.01.27 16:44
|sell
|139
|10.00
|1.2164
|1.2181
|1.2067
|345
|2006.01.27 16:45
|close
|139
|10.00
|1.2147
|1.2181
|1.2067
|170.00
|30924.63
|346
|2006.01.27 16:49
|sell
|140
|10.00
|1.2149
|1.2166
|1.2052
|347
|2006.01.27 16:52
|close
|140
|10.00
|1.2140
|1.2166
|1.2052
|90.00
|31014.63
|348
|2006.01.27 19:10
|sell
|141
|10.00
|1.2119
|1.2136
|1.2022
|349
|2006.01.27 19:18
|close
|141
|10.00
|1.2108
|1.2136
|1.2022
|110.00
|31124.63
|350
|2006.01.30 15:14
|sell
|142
|10.00
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|351
|2006.01.30 15:59
|close
|142
|10.00
|1.2082
|1.2108
|1.1994
|90.00
|31214.63
|352
|2006.01.30 16:44
|sell
|143
|10.00
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|353
|2006.01.30 16:51
|close
|143
|10.00
|1.2086
|1.2113
|1.1999
|100.00
|31314.63