Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.94ppf Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.02.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.02.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=1; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test31028Ticks modelled96072Modelling quality90.00%
Initial deposit785.00
Total net profit30529.63Gross profit31322.51Gross loss-792.88
Profit factor39.50Expected payoff213.49
Absolute drawdown112.88Maximal drawdown170.00 (13.62%)Relative drawdown14.38% (112.88)
Total trades143Short positions (won %)136 (97.06%)Long positions (won %)7 (85.71%)
Profit trades (% of total)138 (96.50%)Loss trades (% of total)5 (3.50%)
Largestprofit trade820.00loss trade-170.00
Averageprofit trade226.97loss trade-158.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)62 (16850.01)consecutive losses (loss in money)1 (-170.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16850.01 (62)consecutive loss (count of losses)-170.00 (1)
Averageconsecutive wins28consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:01sell16.641.18221.18391.1725
22006.01.03 00:59s/l16.641.18391.18391.1725-112.88672.12
32006.01.03 17:00buy25.611.19741.19571.2071
42006.01.03 18:59close25.611.19841.19571.207156.10728.22
52006.01.03 19:04buy36.081.19771.19601.2074
62006.01.03 19:34close36.081.19861.19601.207454.72782.94
72006.01.03 19:40buy46.541.19771.19601.2074
82006.01.03 19:59modify46.541.19771.19781.2074
92006.01.03 20:00close46.541.20201.19781.2074281.221064.16
102006.01.04 08:42sell58.831.20531.20701.1956
112006.01.04 08:59close58.831.20431.20701.195688.301152.46
122006.01.04 15:18buy69.541.20771.20601.2174
132006.01.04 15:27close69.541.20871.20601.217495.391247.85
142006.01.04 21:00buy710.001.21221.21051.2219
152006.01.04 23:56s/l710.001.21051.21051.2219-170.001077.85
162006.01.05 01:38buy88.911.21051.20881.2202
172006.01.05 01:54close88.911.21161.20881.220298.011175.86
182006.01.05 11:00sell99.721.20981.21151.2001
192006.01.05 11:59close99.721.20861.21151.2001116.641292.50
202006.01.05 15:19sell1010.001.20941.21111.1997
212006.01.05 19:59s/l1010.001.21111.21111.1997-170.001122.50
222006.01.05 21:21buy119.281.20991.20821.2196
232006.01.05 22:00close119.281.21101.20821.2196102.081224.58
242006.01.06 02:29sell1210.001.20981.21151.2001
252006.01.06 03:00close1210.001.20881.21151.2001100.001324.58
262006.01.08 23:12sell1310.001.21521.21691.2055
272006.01.08 23:35close1310.001.21431.21691.205590.001414.58
282006.01.09 00:59sell1410.001.21481.21651.2051
292006.01.09 01:07close1410.001.21391.21651.205190.001504.58
302006.01.09 02:35sell1510.001.21521.21691.2055
312006.01.09 02:51close1510.001.21411.21691.2055110.001614.58
322006.01.09 14:20sell1610.001.20861.21031.1989
332006.01.09 15:00close1610.001.20761.21031.1989100.001714.58
342006.01.09 15:09sell1710.001.20821.20991.1985
352006.01.09 16:00close1710.001.20721.20991.1985100.001814.58
362006.01.09 17:00sell1810.001.20721.20891.1975
372006.01.09 17:16close1810.001.20621.20891.1975100.001914.58
382006.01.10 17:04sell1910.001.20771.20941.1980
392006.01.10 17:37close1910.001.20681.20941.198090.002004.58
402006.01.12 14:09sell2010.001.21301.21471.2033
412006.01.12 14:10modify2010.001.21301.21151.2033
422006.01.12 14:10close2010.001.20861.21151.2033440.012444.59
432006.01.12 14:10sell2110.001.21291.21461.2032
442006.01.12 14:13modify2110.001.21291.21151.2032
452006.01.12 14:13close2110.001.20861.21151.2032430.002874.59
462006.01.12 14:13sell2210.001.21211.21381.2024
472006.01.12 14:14modify2210.001.21211.21151.2024
482006.01.12 14:14close2210.001.20861.21151.2024350.003224.59
492006.01.12 14:14sell2310.001.21111.21281.2014
502006.01.12 14:15modify2310.001.21111.21151.2014
512006.01.12 14:15close2310.001.20861.21151.2014250.003474.59
522006.01.12 14:15sell2410.001.21051.21221.2008
532006.01.12 14:16modify2410.001.21051.21151.2008
542006.01.12 14:16close2410.001.20861.21151.2008190.003664.59
552006.01.12 14:16sell2510.001.21071.21241.2010
562006.01.12 14:17modify2510.001.21071.21151.2010
572006.01.12 14:17close2510.001.20861.21151.2010210.003874.59
582006.01.12 14:17sell2610.001.21081.21251.2011
592006.01.12 14:18modify2610.001.21081.21151.2011
602006.01.12 14:18close2610.001.20861.21151.2011220.014094.60
612006.01.12 14:18sell2710.001.21101.21271.2013
622006.01.12 14:20modify2710.001.21101.21151.2013
632006.01.12 14:20close2710.001.20861.21151.2013240.004334.60
642006.01.12 14:20sell2810.001.21111.21281.2014
652006.01.12 14:21modify2810.001.21111.21151.2014
662006.01.12 14:21close2810.001.20861.21151.2014250.004584.60
672006.01.12 14:21sell2910.001.21111.21281.2014
682006.01.12 14:26modify2910.001.21111.21151.2014
692006.01.12 14:26close2910.001.20861.21151.2014250.004834.60
702006.01.12 14:26sell3010.001.21131.21301.2016
712006.01.12 14:27modify3010.001.21131.21151.2016
722006.01.12 14:27close3010.001.20861.21151.2016270.005104.60
732006.01.12 14:27sell3110.001.21151.21321.2018
742006.01.12 14:28modify3110.001.21151.21151.2018
752006.01.12 14:28close3110.001.20861.21151.2018290.005394.60
762006.01.12 14:28sell3210.001.21071.21241.2010
772006.01.12 14:29modify3210.001.21071.21151.2010
782006.01.12 14:29close3210.001.20861.21151.2010210.005604.60
792006.01.12 14:29sell3310.001.21081.21251.2011
802006.01.12 14:30modify3310.001.21081.21151.2011
812006.01.12 14:30close3310.001.20861.21151.2011220.015824.61
822006.01.12 14:31sell3410.001.21001.21171.2003
832006.01.12 14:32modify3410.001.21001.21151.2003
842006.01.12 14:32close3410.001.20861.21151.2003140.005964.61
852006.01.12 14:33sell3510.001.21071.21241.2010
862006.01.12 14:34modify3510.001.21071.21151.2010
872006.01.12 14:34close3510.001.20861.21151.2010210.006174.61
882006.01.12 14:34sell3610.001.21111.21281.2014
892006.01.12 14:35modify3610.001.21111.21151.2014
902006.01.12 14:35close3610.001.20861.21151.2014250.006424.61
912006.01.12 14:35sell3710.001.21151.21321.2018
922006.01.12 14:36modify3710.001.21151.21151.2018
932006.01.12 14:36close3710.001.20861.21151.2018290.006714.61
942006.01.12 14:36sell3810.001.21141.21311.2017
952006.01.12 14:37modify3810.001.21141.21151.2017
962006.01.12 14:37close3810.001.20861.21151.2017280.006994.61
972006.01.12 14:37sell3910.001.21211.21381.2024
982006.01.12 14:38modify3910.001.21211.21151.2024
992006.01.12 14:38close3910.001.20861.21151.2024350.007344.61
1002006.01.12 14:38sell4010.001.21101.21271.2013
1012006.01.12 14:39modify4010.001.21101.21151.2013
1022006.01.12 14:39close4010.001.20861.21151.2013240.007584.61
1032006.01.12 14:39sell4110.001.21051.21221.2008
1042006.01.12 14:40modify4110.001.21051.21151.2008
1052006.01.12 14:40close4110.001.20861.21151.2008190.007774.61
1062006.01.12 14:40sell4210.001.21121.21291.2015
1072006.01.12 14:41modify4210.001.21121.21151.2015
1082006.01.12 14:41close4210.001.20861.21151.2015260.008034.61
1092006.01.12 14:41sell4310.001.21131.21301.2016
1102006.01.12 14:42modify4310.001.21131.21151.2016
1112006.01.12 14:42close4310.001.20861.21151.2016270.008304.61
1122006.01.12 14:42sell4410.001.21141.21311.2017
1132006.01.12 14:43modify4410.001.21141.21151.2017
1142006.01.12 14:43close4410.001.20861.21151.2017280.008584.61
1152006.01.12 14:43sell4510.001.21161.21331.2019
1162006.01.12 14:44modify4510.001.21161.21151.2019
1172006.01.12 14:44close4510.001.20861.21151.2019299.998884.60
1182006.01.12 14:44sell4610.001.21131.21301.2016
1192006.01.12 14:45modify4610.001.21131.21151.2016
1202006.01.12 14:45close4610.001.20861.21151.2016270.009154.60
1212006.01.12 14:45sell4710.001.21111.21281.2014
1222006.01.12 14:46modify4710.001.21111.21151.2014
1232006.01.12 14:46close4710.001.20861.21151.2014250.009404.60
1242006.01.12 14:46sell4810.001.21081.21251.2011
1252006.01.12 14:47modify4810.001.21081.21151.2011
1262006.01.12 14:47close4810.001.20861.21151.2011220.019624.61
1272006.01.12 14:47sell4910.001.21111.21281.2014
1282006.01.12 14:48modify4910.001.21111.21151.2014
1292006.01.12 14:48close4910.001.20861.21151.2014250.009874.61
1302006.01.12 14:48sell5010.001.21131.21301.2016
1312006.01.12 14:49modify5010.001.21131.21151.2016
1322006.01.12 14:49close5010.001.20861.21151.2016270.0010144.61
1332006.01.12 14:49sell5110.001.21111.21281.2014
1342006.01.12 14:50modify5110.001.21111.21151.2014
1352006.01.12 14:50close5110.001.20861.21151.2014250.0010394.61
1362006.01.12 14:50sell5210.001.21121.21291.2015
1372006.01.12 14:52modify5210.001.21121.21151.2015
1382006.01.12 14:52close5210.001.20861.21151.2015260.0010654.61
1392006.01.12 14:52sell5310.001.21121.21291.2015
1402006.01.12 14:53modify5310.001.21121.21151.2015
1412006.01.12 14:53close5310.001.20861.21151.2015260.0010914.61
1422006.01.12 14:53sell5410.001.21061.21231.2009
1432006.01.12 14:54modify5410.001.21061.21151.2009
1442006.01.12 14:54close5410.001.20861.21151.2009200.0011114.61
1452006.01.12 14:54sell5510.001.21061.21231.2009
1462006.01.12 14:55modify5510.001.21061.21151.2009
1472006.01.12 14:55close5510.001.20861.21151.2009200.0011314.61
1482006.01.12 15:00sell5610.001.20711.20881.1974
1492006.01.12 15:01modify5610.001.20711.20781.1974
1502006.01.12 15:01close5610.001.20431.20781.1974280.0011594.61
1512006.01.12 15:01sell5710.001.20611.20781.1964
1522006.01.12 15:02modify5710.001.20611.20781.1964
1532006.01.12 15:02close5710.001.20431.20781.1964180.0011774.61
1542006.01.12 15:02sell5810.001.20561.20731.1959
1552006.01.12 15:03close5810.001.20431.20731.1959130.0011904.61
1562006.01.12 15:03sell5910.001.20591.20761.1962
1572006.01.12 15:04close5910.001.20431.20761.1962160.0012064.61
1582006.01.12 15:04sell6010.001.20591.20761.1962
1592006.01.12 15:05close6010.001.20431.20761.1962160.0012224.61
1602006.01.12 15:05sell6110.001.20531.20701.1956
1612006.01.12 15:06close6110.001.20431.20701.1956100.0012324.61
1622006.01.12 15:06sell6210.001.20411.20581.1944
1632006.01.12 15:09s/l6210.001.20581.20581.1944-170.0012154.61
1642006.01.12 15:09sell6310.001.20561.20731.1959
1652006.01.12 15:10close6310.001.20431.20731.1959130.0012284.61
1662006.01.12 15:10sell6410.001.20561.20731.1959
1672006.01.12 15:11close6410.001.20431.20731.1959130.0012414.61
1682006.01.12 15:11sell6510.001.20591.20761.1962
1692006.01.12 15:12close6510.001.20431.20761.1962160.0012574.61
1702006.01.12 15:12sell6610.001.20591.20761.1962
1712006.01.12 15:13close6610.001.20431.20761.1962160.0012734.61
1722006.01.12 15:13sell6710.001.20591.20761.1962
1732006.01.12 15:14close6710.001.20431.20761.1962160.0012894.61
1742006.01.12 15:14sell6810.001.20631.20801.1966
1752006.01.12 15:15modify6810.001.20631.20781.1966
1762006.01.12 15:15close6810.001.20431.20781.1966200.0013094.61
1772006.01.12 15:15sell6910.001.20611.20781.1964
1782006.01.12 15:16modify6910.001.20611.20781.1964
1792006.01.12 15:16close6910.001.20431.20781.1964180.0013274.61
1802006.01.12 15:16sell7010.001.20631.20801.1966
1812006.01.12 15:17modify7010.001.20631.20781.1966
1822006.01.12 15:17close7010.001.20431.20781.1966200.0013474.61
1832006.01.12 15:17sell7110.001.20611.20781.1964
1842006.01.12 15:18modify7110.001.20611.20781.1964
1852006.01.12 15:18close7110.001.20431.20781.1964180.0013654.61
1862006.01.12 15:18sell7210.001.20591.20761.1962
1872006.01.12 15:19close7210.001.20431.20761.1962160.0013814.61
1882006.01.12 15:19sell7310.001.20561.20731.1959
1892006.01.12 15:20close7310.001.20431.20731.1959130.0013944.61
1902006.01.12 15:20sell7410.001.20511.20681.1954
1912006.01.12 15:27close7410.001.20421.20681.195490.0114034.62
1922006.01.12 15:27sell7510.001.20391.20561.1942
1932006.01.12 15:28close7510.001.20301.20561.194290.0014124.62
1942006.01.12 15:59sell7610.001.20401.20571.1943
1952006.01.12 16:00close7610.001.20281.20571.1943120.0014244.62
1962006.01.12 18:05sell7710.001.20391.20561.1942
1972006.01.12 18:23close7710.001.20281.20561.1942110.0014354.62
1982006.01.12 19:59sell7810.001.20421.20591.1945
1992006.01.12 20:00close7810.001.20331.20591.194590.0014444.62
2002006.01.13 01:30sell7910.001.20431.20601.1946
2012006.01.13 02:02close7910.001.20341.20601.194690.0014534.62
2022006.01.13 15:00sell8010.001.20621.20791.1965
2032006.01.13 15:23close8010.001.20521.20791.1965100.0014634.62
2042006.01.13 15:42sell8110.001.20611.20781.1964
2052006.01.13 15:59s/l8110.001.20781.20781.1964-170.0014464.62
2062006.01.17 10:15sell8210.001.21211.21381.2024
2072006.01.17 10:43close8210.001.21121.21381.202490.0014554.62
2082006.01.17 12:00sell8310.001.20951.21121.1998
2092006.01.17 12:24close8310.001.20851.21121.1998100.0014654.62
2102006.01.17 12:28sell8410.001.20811.20981.1984
2112006.01.17 12:41close8410.001.20721.20981.198490.0014744.62
2122006.01.18 16:01sell8510.001.21311.21481.2034
2132006.01.18 16:02close8510.001.21131.21481.2034180.0014924.62
2142006.01.18 16:04sell8610.001.21201.21371.2023
2152006.01.18 16:14close8610.001.21081.21371.2023120.0015044.62
2162006.01.18 17:01sell8710.001.21011.21181.2004
2172006.01.18 17:41close8710.001.20881.21181.2004130.0115174.63
2182006.01.19 00:06sell8810.001.21181.21351.2021
2192006.01.19 00:44close8810.001.21071.21351.2021110.0015284.63
2202006.01.19 19:00sell8910.001.20981.21151.2001
2212006.01.19 19:49close8910.001.20881.21151.2001100.0015384.63
2222006.01.23 09:00sell9010.001.22401.22571.2143
2232006.01.23 09:59close9010.001.22291.22571.2143110.0015494.63
2242006.01.25 14:08sell9110.001.22961.23131.2199
2252006.01.25 14:09modify9110.001.22961.23131.2199
2262006.01.25 14:09close9110.001.22811.23131.2199150.0015644.63
2272006.01.25 14:09sell9210.001.22931.23101.2196
2282006.01.25 14:10close9210.001.22811.23101.2196120.0015764.63
2292006.01.25 14:18sell9310.001.22791.22961.2182
2302006.01.25 14:43close9310.001.22691.22961.2182100.0015864.63
2312006.01.25 15:10sell9410.001.22731.22901.2176
2322006.01.25 15:15close9410.001.22621.22901.2176110.0015974.63
2332006.01.25 15:31sell9510.001.22731.22901.2176
2342006.01.25 15:50close9510.001.22601.22901.2176130.0016104.63
2352006.01.25 17:08sell9610.001.22661.22831.2169
2362006.01.25 17:44close9610.001.22521.22831.2169140.0116244.64
2372006.01.25 17:59sell9710.001.22691.22861.2172
2382006.01.25 20:27close9710.001.22571.22861.2172120.0016364.64
2392006.01.26 17:00sell9810.001.22451.22621.2148
2402006.01.26 17:26close9810.001.22341.22621.2148109.9916474.63
2412006.01.27 13:59sell9910.001.22201.22371.2123
2422006.01.27 15:59modify9910.001.22201.21701.2123
2432006.01.27 16:00close9910.001.21381.21701.2123820.0017294.63
2442006.01.27 16:00sell10010.001.22161.22331.2119
2452006.01.27 16:01modify10010.001.22161.21881.2119
2462006.01.27 16:01close10010.001.21471.21881.2119690.0117984.64
2472006.01.27 16:01sell10110.001.22131.22301.2116
2482006.01.27 16:02modify10110.001.22131.21881.2116
2492006.01.27 16:02close10110.001.21471.21881.2116660.0018644.64
2502006.01.27 16:02sell10210.001.22021.22191.2105
2512006.01.27 16:03modify10210.001.22021.21881.2105
2522006.01.27 16:03close10210.001.21471.21881.2105549.9919194.63
2532006.01.27 16:03sell10310.001.21991.22161.2102
2542006.01.27 16:04modify10310.001.21991.21881.2102
2552006.01.27 16:04close10310.001.21471.21881.2102520.0019714.63
2562006.01.27 16:04sell10410.001.21931.22101.2096
2572006.01.27 16:05modify10410.001.21931.21881.2096
2582006.01.27 16:05close10410.001.21471.21881.2096460.0020174.63
2592006.01.27 16:05sell10510.001.21911.22081.2094
2602006.01.27 16:06modify10510.001.21911.21881.2094
2612006.01.27 16:06close10510.001.21471.21881.2094440.0020614.63
2622006.01.27 16:06sell10610.001.21881.22051.2091
2632006.01.27 16:07modify10610.001.21881.21881.2091
2642006.01.27 16:07close10610.001.21471.21881.2091409.9921024.62
2652006.01.27 16:07sell10710.001.21891.22061.2092
2662006.01.27 16:08modify10710.001.21891.21881.2092
2672006.01.27 16:08close10710.001.21471.21881.2092420.0021444.62
2682006.01.27 16:08sell10810.001.21901.22071.2093
2692006.01.27 16:09modify10810.001.21901.21881.2093
2702006.01.27 16:09close10810.001.21471.21881.2093430.0021874.62
2712006.01.27 16:09sell10910.001.21961.22131.2099
2722006.01.27 16:10modify10910.001.21961.21881.2099
2732006.01.27 16:10close10910.001.21471.21881.2099490.0022364.62
2742006.01.27 16:10sell11010.001.21961.22131.2099
2752006.01.27 16:11modify11010.001.21961.21881.2099
2762006.01.27 16:11close11010.001.21471.21881.2099490.0022854.62
2772006.01.27 16:11sell11110.001.21941.22111.2097
2782006.01.27 16:12modify11110.001.21941.21881.2097
2792006.01.27 16:12close11110.001.21471.21881.2097470.0023324.62
2802006.01.27 16:12sell11210.001.21981.22151.2101
2812006.01.27 16:13modify11210.001.21981.21881.2101
2822006.01.27 16:13close11210.001.21471.21881.2101510.0023834.62
2832006.01.27 16:13sell11310.001.21931.22101.2096
2842006.01.27 16:15modify11310.001.21931.21881.2096
2852006.01.27 16:15close11310.001.21471.21881.2096460.0024294.62
2862006.01.27 16:15sell11410.001.21981.22151.2101
2872006.01.27 16:16modify11410.001.21981.21881.2101
2882006.01.27 16:16close11410.001.21471.21881.2101510.0024804.62
2892006.01.27 16:16sell11510.001.21941.22111.2097
2902006.01.27 16:17modify11510.001.21941.21881.2097
2912006.01.27 16:17close11510.001.21471.21881.2097470.0025274.62
2922006.01.27 16:17sell11610.001.21911.22081.2094
2932006.01.27 16:18modify11610.001.21911.21881.2094
2942006.01.27 16:18close11610.001.21471.21881.2094440.0025714.62
2952006.01.27 16:18sell11710.001.21871.22041.2090
2962006.01.27 16:19modify11710.001.21871.21881.2090
2972006.01.27 16:19close11710.001.21471.21881.2090400.0126114.63
2982006.01.27 16:19sell11810.001.21791.21961.2082
2992006.01.27 16:20modify11810.001.21791.21881.2082
3002006.01.27 16:20close11810.001.21471.21881.2082320.0026434.63
3012006.01.27 16:20sell11910.001.21661.21831.2069
3022006.01.27 16:21close11910.001.21471.21831.2069189.9926624.62
3032006.01.27 16:21sell12010.001.21671.21841.2070
3042006.01.27 16:22close12010.001.21471.21841.2070200.0026824.62
3052006.01.27 16:22sell12110.001.21731.21901.2076
3062006.01.27 16:23modify12110.001.21731.21881.2076
3072006.01.27 16:23close12110.001.21471.21881.2076260.0127084.63
3082006.01.27 16:23sell12210.001.21691.21861.2072
3092006.01.27 16:24close12210.001.21471.21861.2072220.0027304.63
3102006.01.27 16:24sell12310.001.21661.21831.2069
3112006.01.27 16:25close12310.001.21471.21831.2069189.9927494.62
3122006.01.27 16:25sell12410.001.21711.21881.2074
3132006.01.27 16:26close12410.001.21471.21881.2074240.0027734.62
3142006.01.27 16:26sell12510.001.21691.21861.2072
3152006.01.27 16:27close12510.001.21471.21861.2072220.0027954.62
3162006.01.27 16:27sell12610.001.21631.21801.2066
3172006.01.27 16:28close12610.001.21471.21801.2066160.0028114.62
3182006.01.27 16:28sell12710.001.21741.21911.2077
3192006.01.27 16:29modify12710.001.21741.21881.2077
3202006.01.27 16:29close12710.001.21471.21881.2077270.0028384.62
3212006.01.27 16:29sell12810.001.21711.21881.2074
3222006.01.27 16:30close12810.001.21471.21881.2074240.0028624.62
3232006.01.27 16:30sell12910.001.21711.21881.2074
3242006.01.27 16:31close12910.001.21471.21881.2074240.0028864.62
3252006.01.27 16:31sell13010.001.21701.21871.2073
3262006.01.27 16:32close13010.001.21471.21871.2073230.0029094.62
3272006.01.27 16:32sell13110.001.21731.21901.2076
3282006.01.27 16:34modify13110.001.21731.21881.2076
3292006.01.27 16:34close13110.001.21471.21881.2076260.0129354.63
3302006.01.27 16:34sell13210.001.21641.21811.2067
3312006.01.27 16:37close13210.001.21471.21811.2067170.0029524.63
3322006.01.27 16:37sell13310.001.21671.21841.2070
3332006.01.27 16:39close13310.001.21471.21841.2070200.0029724.63
3342006.01.27 16:39sell13410.001.21681.21851.2071
3352006.01.27 16:40close13410.001.21471.21851.2071210.0029934.63
3362006.01.27 16:40sell13510.001.21681.21851.2071
3372006.01.27 16:41close13510.001.21471.21851.2071210.0030144.63
3382006.01.27 16:41sell13610.001.21691.21861.2072
3392006.01.27 16:42close13610.001.21471.21861.2072220.0030364.63
3402006.01.27 16:42sell13710.001.21691.21861.2072
3412006.01.27 16:43close13710.001.21471.21861.2072220.0030584.63
3422006.01.27 16:43sell13810.001.21641.21811.2067
3432006.01.27 16:44close13810.001.21471.21811.2067170.0030754.63
3442006.01.27 16:44sell13910.001.21641.21811.2067
3452006.01.27 16:45close13910.001.21471.21811.2067170.0030924.63
3462006.01.27 16:49sell14010.001.21491.21661.2052
3472006.01.27 16:52close14010.001.21401.21661.205290.0031014.63
3482006.01.27 19:10sell14110.001.21191.21361.2022
3492006.01.27 19:18close14110.001.21081.21361.2022110.0031124.63
3502006.01.30 15:14sell14210.001.20911.21081.1994
3512006.01.30 15:59close14210.001.20821.21081.199490.0031214.63
3522006.01.30 16:44sell14310.001.20961.21131.1999
3532006.01.30 16:51close14310.001.20861.21131.1999100.0031314.63