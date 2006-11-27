MoneyTec LLC

Account: 63343 Name: Cost Avaraging Currency: USD 2006 December 1, 16:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19721712006.11.27 18:44balanceDeposit3 000.00
19731612006.11.27 19:36buy0.10usdchf1.20781.15781.25782006.11.27 21:571.20640.000.000.00-11.60
19731662006.11.27 19:36sell0.10eurusd1.31241.36241.26242006.11.28 06:491.31380.000.000.00-14.00
19737322006.11.27 20:20sell0.10gbpusd1.93691.98871.88872006.11.28 06:541.93850.000.000.00-16.00
19745712006.11.27 21:16buy0.10usdjpy116.04111.04121.042006.11.28 07:05116.040.000.000.000.00
19752962006.11.27 21:58sell0.10usdchf1.20641.25641.15642006.11.28 01:471.20610.000.000.002.49
19784092006.11.28 01:50buy0.10usdchf1.20601.15601.25602006.11.28 06:501.20610.000.000.000.83
19802972006.11.28 03:45sell0.20gbpusd1.93961.98871.88872006.11.28 06:541.93850.000.000.0022.00
19828382006.11.28 06:55sell0.10usdchf1.20611.25611.15612006.11.28 09:161.20620.000.000.00-0.83
19831382006.11.28 07:12buy0.10eurusd1.31341.26341.36342006.11.28 10:071.31510.000.000.0017.00
19831712006.11.28 07:14sell0.10usdjpy116.07121.07111.072006.11.28 12:25116.220.000.000.00-12.91
19832132006.11.28 07:16buy0.10gbpusd1.93811.88811.98812006.11.28 09:131.93890.000.000.008.00
19860492006.11.28 09:17sell0.10gbpusd1.93941.99301.89302006.11.28 13:361.94310.000.000.00-37.00
19861202006.11.28 09:20buy0.10usdchf1.20611.15611.25612006.11.28 10:491.20650.000.000.003.32
19874082006.11.28 09:57sell0.20gbpusd1.94201.99301.89302006.11.28 13:361.94310.000.000.00-22.00
19882422006.11.28 10:13sell0.10eurusd1.31551.36551.26552006.11.28 10:491.31320.000.000.0023.00
19892622006.11.28 10:40sell0.30gbpusd1.94481.99611.89612006.11.28 18:061.94620.000.000.00-42.00
19897402006.11.28 10:51sell0.10usdchf1.20591.25591.15592006.11.28 12:031.20560.000.000.002.49
19897592006.11.28 10:51buy0.10eurusd1.31381.26381.36382006.11.28 12:031.31530.000.000.0015.00
19914362006.11.28 12:04sell0.10eurusd1.31531.36531.26532006.11.28 13:331.31400.000.000.0013.00
19914372006.11.28 12:04buy0.10usdchf1.20571.15571.25572006.11.28 12:451.20640.000.000.005.80
19921142006.11.28 12:26buy0.10usdjpy116.22111.22121.222006.11.28 12:41116.300.000.000.006.88
19925612006.11.28 12:42sell0.10usdjpy116.31121.31111.312006.11.28 15:05116.340.000.000.00-2.58
19926612006.11.28 12:46sell0.10usdchf1.20621.25621.15622006.11.28 15:331.20570.000.000.004.15
19939812006.11.28 13:37buy0.10eurusd1.31391.26391.36392006.11.28 15:051.31490.000.000.0010.00
19957162006.11.28 15:06buy0.10usdjpy116.33111.33121.332006.11.28 17:02116.190.000.000.00-12.05
19957882006.11.28 15:08sell0.10eurusd1.31511.36511.26512006.11.28 15:261.31380.000.000.0013.00
19962902006.11.28 15:27buy0.10eurusd1.31411.26411.36412006.11.28 15:331.31590.000.000.0018.00
19970592006.11.28 15:37buy0.10usdchf1.20501.15501.25502006.11.28 17:021.20810.000.000.0025.66
19970602006.11.28 15:37sell0.10eurusd1.31651.36651.26652006.11.28 17:021.31530.000.000.0012.00
19980852006.11.28 15:59sell0.20gbpusd1.94801.99611.89612006.11.28 18:061.94610.000.000.0038.00
20010832006.11.28 17:03sell0.10usdjpy116.16121.16111.162006.11.28 20:04116.170.000.000.00-0.86
20013542006.11.28 17:07sell0.10usdchf1.20811.25811.15812006.11.28 18:501.20700.000.000.009.11
20013592006.11.28 17:07buy0.10eurusd1.31531.26531.36532006.11.28 18:501.31550.000.000.002.00
20038602006.11.28 18:08buy0.10gbpusd1.94611.89611.99612006.11.28 18:411.94810.000.000.0020.00
20051142006.11.28 18:44sell0.10gbpusd1.94811.99811.89812006.11.28 19:301.94710.000.000.0010.00
20053502006.11.28 18:50sell0.10eurusd1.31551.36551.26552006.11.28 19:291.31550.000.000.000.00
20053532006.11.28 18:50buy0.10usdchf1.20701.15701.25702006.11.28 19:301.20770.000.000.005.80
20064922006.11.28 19:33buy0.10gbpusd1.94741.89741.99742006.11.28 20:071.94860.000.000.0012.00
20075602006.11.28 20:09buy0.10usdjpy116.13111.13121.132006.11.28 21:56116.120.000.000.00-0.86
20075682006.11.28 20:09sell0.10gbpusd1.94812.00021.90022006.11.28 22:061.95080.000.000.00-27.00
20075712006.11.28 20:09buy0.10usdchf1.20601.15371.25372006.11.29 04:421.20340.000.001.74-21.61
20075782006.11.28 20:09sell0.10eurusd1.31641.36821.26822006.11.28 23:461.31980.000.000.58-34.00
20107402006.11.28 21:32sell0.20gbpusd1.95122.00021.90022006.11.28 22:061.95080.000.000.008.00
20111322006.11.28 21:49sell0.20eurusd1.31911.36821.26822006.11.28 23:461.31980.000.001.16-14.00
20114352006.11.28 21:57sell0.10usdjpy116.08121.08111.082006.11.29 01:41116.250.000.00-2.92-14.62
20117312006.11.28 22:08buy0.10gbpusd1.95101.90102.00102006.11.28 22:401.95140.000.000.004.00
20122312006.11.28 22:41sell0.10gbpusd1.95152.00151.90152006.11.28 23:471.95180.000.000.03-3.00
20124952006.11.28 22:49buy0.20usdchf1.20251.15371.25372006.11.29 04:421.20330.000.003.4813.30
20135542006.11.28 23:47buy0.10eurusd1.32001.27001.37002006.11.29 01:531.32150.000.00-0.7915.00
20136172006.11.28 23:51buy0.10gbpusd1.95211.90212.00212006.11.29 01:531.95380.000.00-0.2417.00
20155642006.11.29 01:42buy0.10usdjpy116.26111.00121.002006.11.29 02:57115.850.000.000.00-35.39
20160452006.11.29 01:55sell0.10gbpusd1.95322.00321.90322006.11.29 04:491.95210.000.000.0011.00
20161052006.11.29 01:56sell0.10eurusd1.32081.37081.27082006.11.29 05:541.31870.000.000.0021.00
20168452006.11.29 02:18buy0.20usdjpy115.87111.00121.002006.11.29 02:57115.860.000.000.00-1.73
20182112006.11.29 02:58sell0.10usdjpy115.84120.84110.842006.11.29 03:17115.690.000.000.0012.97
20184102006.11.29 03:22buy0.10usdjpy115.68110.68120.682006.11.29 09:01115.790.000.000.009.50
20190492006.11.29 04:43sell0.10usdchf1.20341.25341.15342006.11.29 08:081.20360.000.000.00-1.66
20191482006.11.29 04:52buy0.10gbpusd1.95221.90222.00222006.11.29 08:011.95230.000.000.001.00
20196372006.11.29 05:58buy0.10eurusd1.31921.26921.36922006.11.29 06:321.31940.000.000.002.00
20198932006.11.29 06:33sell0.10eurusd1.31931.36931.26932006.11.29 09:401.31880.000.000.005.00
20206862006.11.29 08:03sell0.10gbpusd1.95222.00221.90222006.11.29 09:021.95170.000.000.005.00
20208132006.11.29 08:14buy0.10usdchf1.20351.15351.25352006.11.29 08:501.20340.000.000.00-0.83
20213942006.11.29 08:51sell0.10usdchf1.20321.25511.15512006.11.29 11:461.20590.000.000.00-22.39
20216752006.11.29 09:03buy0.10gbpusd1.95221.89941.99942006.11.29 11:441.94970.000.000.00-25.00
20217922006.11.29 09:08sell0.10usdjpy115.84121.04111.042006.11.29 12:46116.190.000.000.00-30.12
20223482006.11.29 09:42buy0.10eurusd1.31891.26721.36722006.11.29 11:411.31700.000.000.00-19.00
20231212006.11.29 10:10buy0.20gbpusd1.94801.89941.99942006.11.29 11:441.94970.000.000.0034.00
20231222006.11.29 10:10sell0.20usdchf1.20611.25511.15512006.11.29 11:461.20590.000.000.003.32
20236342006.11.29 10:27sell0.20usdjpy116.14121.04111.042006.11.29 12:46116.190.000.000.00-8.61
20247352006.11.29 11:20buy0.20eurusd1.31631.26721.36722006.11.29 11:411.31700.000.000.0014.00
20250192006.11.29 11:42sell0.10eurusd1.31701.36701.26702006.11.29 13:371.31550.000.000.0015.00
20251742006.11.29 11:47sell0.10gbpusd1.94961.99961.89962006.11.29 16:001.94910.000.000.005.00
20251802006.11.29 11:47buy0.10usdchf1.20621.15621.25622006.11.29 12:311.20740.000.000.009.94
20259592006.11.29 12:33sell0.10usdchf1.20721.25721.15722006.11.29 15:061.20760.000.000.00-3.31
20262682006.11.29 12:51buy0.10usdjpy116.21111.21121.212006.11.29 14:03116.300.000.000.007.74
20271262006.11.29 13:38buy0.10eurusd1.31571.26571.36572006.11.29 16:291.31720.000.000.0015.00
20276092006.11.29 14:06sell0.10usdjpy116.32121.32111.322006.11.29 15:05116.320.000.000.000.00
20286312006.11.29 15:07buy0.10usdjpy116.33111.14121.142006.11.29 18:21116.310.000.000.00-1.72
20286322006.11.29 15:07buy0.10usdchf1.20761.15761.25762006.11.29 17:061.20830.000.000.005.79
20304192006.11.29 16:01buy0.10gbpusd1.95021.90022.00022006.11.29 16:271.95220.000.000.0020.00
20311012006.11.29 16:27buy0.20usdjpy116.04111.14121.142006.11.29 18:21116.310.000.000.0046.43
20312722006.11.29 16:31sell0.10eurusd1.31701.36701.26702006.11.29 18:061.31470.000.000.0023.00
20312762006.11.29 16:31sell0.10gbpusd1.95302.00301.90302006.11.29 17:071.95000.000.000.0030.00
20324792006.11.29 17:10sell0.10usdchf1.20821.26001.16002006.11.30 04:061.20890.000.00-3.12-5.79
20324882006.11.29 17:10buy0.10gbpusd1.95061.89871.99872006.11.29 19:301.94990.000.000.00-7.00
20335762006.11.29 18:08buy0.10eurusd1.31461.26461.36462006.11.29 19:281.31540.000.000.008.00
20338822006.11.29 18:22buy0.20gbpusd1.94781.89871.99872006.11.29 19:301.94990.000.000.0042.00
20338862006.11.29 18:22sell0.10usdjpy116.30121.30111.302006.11.30 03:04116.370.000.00-4.39-6.02
20347612006.11.29 19:32sell0.10gbpusd1.94951.99951.89952006.11.29 20:021.94790.000.000.0016.00
20347682006.11.29 19:33sell0.10eurusd1.31521.36521.26522006.11.29 20:251.31430.000.000.009.00
20350742006.11.29 20:04buy0.10gbpusd1.94811.89611.99612006.11.29 23:391.94600.000.000.00-21.00
20354002006.11.29 20:26buy0.10eurusd1.31451.26451.36452006.11.29 23:411.31520.000.000.007.00
20354832006.11.29 20:29sell0.20usdchf1.21091.26001.16002006.11.30 04:061.20880.000.00-6.2534.75
20355162006.11.29 20:30buy0.20gbpusd1.94511.89611.99612006.11.29 23:391.94600.000.000.0018.00
20377332006.11.29 23:42sell0.10eurusd1.31531.36721.26722006.11.30 10:481.31840.000.001.74-31.00
20377422006.11.29 23:43sell0.10gbpusd1.94601.99601.89602006.11.30 02:531.94600.000.000.080.00
20395622006.11.30 02:54buy0.10gbpusd1.94621.89621.99622006.11.30 04:061.94820.000.000.0020.00
20396702006.11.30 03:06buy0.10usdjpy116.37111.37121.372006.11.30 03:40116.480.000.000.009.44
20399142006.11.30 03:42sell0.10usdjpy116.45121.45111.452006.11.30 04:02116.380.000.000.006.01
20401222006.11.30 04:04buy0.10usdjpy116.38110.83120.832006.11.30 19:47115.710.000.000.00-57.90
20402732006.11.30 04:07buy0.10usdchf1.20931.15751.25752006.11.30 10:481.20730.000.000.00-16.57
20402742006.11.30 04:07sell0.10gbpusd1.94712.00221.90222006.11.30 12:121.95580.000.000.00-87.00
20418132006.11.30 07:34buy0.20usdjpy116.13110.83120.832006.11.30 19:47115.720.000.000.00-70.86
20429142006.11.30 08:49sell0.20gbpusd1.95032.00221.90222006.11.30 12:121.95580.000.000.00-110.00
20433792006.11.30 09:07sell0.20eurusd1.31811.36721.26722006.11.30 10:481.31840.000.000.00-6.00
20436422006.11.30 09:17buy0.20usdchf1.20661.15751.25752006.11.30 10:481.20730.000.000.0011.60
20440442006.11.30 09:26sell0.30gbpusd1.95522.00221.90222006.11.30 12:121.95580.000.000.00-18.00
20459452006.11.30 10:49sell0.10usdchf1.20721.25721.15722006.11.30 11:241.20600.000.000.009.95
20459482006.11.30 10:49buy0.10eurusd1.31871.26871.36872006.11.30 11:211.31940.000.000.007.00
20464332006.11.30 11:22sell0.10eurusd1.31951.37341.27342006.11.30 21:211.32470.000.000.00-52.00
20466932006.11.30 11:27buy0.10usdchf1.20621.15621.25622006.11.30 13:561.20690.000.000.005.80
20475772006.11.30 12:13buy0.10gbpusd1.95621.90622.00622006.11.30 14:501.95670.000.000.005.00
20491022006.11.30 13:57sell0.10usdchf1.20701.25701.15702006.11.30 14:161.20660.000.000.003.32
20493792006.11.30 14:17buy0.10usdchf1.20651.14951.24952006.11.30 19:501.19740.000.000.00-76.00
20497072006.11.30 14:51sell0.10gbpusd1.95622.01571.91572006.11.30 20:011.96760.000.000.00-114.00
20525572006.11.30 17:03buy0.20usdchf1.20251.14951.24952006.11.30 19:501.19740.000.000.00-85.18
20528332006.11.30 17:07sell0.20gbpusd1.96102.01371.91372006.11.30 19:041.96940.000.000.00-168.00
20528352006.11.30 17:07sell0.20eurusd1.32261.37341.27342006.11.30 21:211.32480.000.000.00-44.00
20528392006.11.30 17:07buy0.30usdjpy115.88110.83120.832006.11.30 19:47115.720.000.000.00-41.48
20532482006.11.30 17:17buy0.30usdchf1.19951.14951.24952006.11.30 19:501.19740.000.000.00-52.61
20540382006.11.30 17:49sell0.30gbpusd1.96362.01371.91372006.11.30 18:221.96950.000.000.00-177.00
20540432006.11.30 17:49sell0.30eurusd1.32531.37341.27342006.11.30 21:211.32480.000.000.0015.00
20545972006.11.30 18:03sell0.50gbpusd1.96632.01371.91372006.11.30 19:051.96950.000.000.00-160.00
20552732006.11.30 18:20buy0.50usdjpy115.57110.83120.832006.11.30 19:47115.720.000.000.0064.81
20564182006.11.30 19:04buy0.50usdchf1.19681.14951.24952006.11.30 19:501.19750.000.000.0029.23
20564422006.11.30 19:05sell0.30gbpusd1.96892.01571.91572006.11.30 20:011.96760.000.000.0039.00
20571242006.11.30 19:51sell0.10usdchf1.19741.24741.14742006.12.01 01:541.19770.000.00-1.04-2.50
20571722006.11.30 19:55sell0.10usdjpy115.73120.73110.732006.11.30 22:41115.700.000.000.002.59
20572932006.11.30 20:05buy0.10gbpusd1.96791.91792.01792006.11.30 22:051.96630.000.000.00-16.00
20582592006.11.30 21:24buy0.10eurusd1.32461.27461.37462006.12.01 03:521.32520.000.00-0.796.00
20590712006.11.30 22:42buy0.10usdjpy115.69110.69120.692006.12.01 06:49115.670.000.001.28-1.73
20592572006.11.30 23:05buy0.10gbpusd1.96591.91592.01592006.11.30 23:491.96600.000.000.001.00
20597042006.11.30 23:56sell0.10gbpusd1.96632.01631.91632006.12.01 05:141.96710.000.000.03-8.00
20609422006.12.01 01:55buy0.10usdchf1.19811.14811.24812006.12.01 05:151.19710.000.000.00-8.35
20617482006.12.01 03:53sell0.10eurusd1.32531.37531.27532006.12.01 05:151.32550.000.000.00-2.00
20625152006.12.01 05:16buy0.10gbpusd1.96731.91732.01732006.12.01 05:521.96770.000.000.004.00
20625212006.12.01 05:17sell0.10usdchf1.19681.24681.14682006.12.01 08:291.19620.000.000.005.02
20625422006.12.01 05:18buy0.10eurusd1.32571.27571.37572006.12.01 08:241.32620.000.000.005.00
20627372006.12.01 05:53sell0.10gbpusd1.96752.02141.92142006.12.01 10:031.97220.000.000.00-47.00
20633242006.12.01 06:58sell0.10usdjpy115.73120.73110.732006.12.01 09:52115.830.000.000.00-8.63
20647632006.12.01 08:31buy0.10usdchf1.19651.14651.24652006.12.01 10:031.19620.000.000.00-2.51
20647872006.12.01 08:31sell0.10eurusd1.32651.37651.27652006.12.01 09:111.32640.000.000.001.00
20649182006.12.01 08:34sell0.20gbpusd1.97332.02141.92142006.12.01 10:031.97220.000.000.0022.00
20656232006.12.01 09:12buy0.10eurusd1.32631.27631.37632006.12.01 09:501.32760.000.000.0013.00
20663282006.12.01 09:52sell0.10eurusd1.32761.37761.27762006.12.01 10:041.32650.000.000.0011.00
20663752006.12.01 09:53buy0.10usdjpy115.84110.84120.842006.12.01 10:24116.040.000.000.0017.24
20667142006.12.01 10:05buy0.10gbpusd1.97241.92012.02012006.12.01 11:271.97050.000.000.00-19.00
20667152006.12.01 10:05buy0.10eurusd1.32641.27441.37442006.12.01 12:321.32370.000.000.00-27.00
20667192006.12.01 10:05sell0.10usdchf1.19601.24831.14832006.12.01 15:031.19830.000.000.00-19.19
20671962006.12.01 10:27sell0.10usdjpy116.02121.02111.022006.12.01 11:16116.130.000.000.00-9.47
20675482006.12.01 10:38buy0.20gbpusd1.96891.92012.02012006.12.01 11:271.97050.000.000.0032.00
20682062006.12.01 11:04sell0.20usdchf1.19941.24831.14832006.12.01 15:031.19830.000.000.0018.36
20685542006.12.01 11:17buy0.10usdjpy116.15111.15121.152006.12.01 12:11116.300.000.000.0012.90
20688752006.12.01 11:29sell0.10gbpusd1.97002.02001.92002006.12.01 11:361.96750.000.000.0025.00
20691802006.12.01 11:37buy0.10gbpusd1.96771.91552.01552006.12.01 13:231.96830.000.000.006.00
20697012006.12.01 11:54buy0.20eurusd1.32341.27441.37442006.12.01 12:321.32370.000.000.006.00
20703132006.12.01 12:12sell0.10usdjpy116.31121.31111.312006.12.01 13:18116.190.000.000.0010.33
20707032006.12.01 12:25buy0.20gbpusd1.96441.91552.01552006.12.01 13:231.96830.000.000.0078.00
20721482006.12.01 13:19buy0.10usdjpy116.18111.18121.182006.12.01 14:33116.190.000.000.000.86
20723022006.12.01 13:26sell0.10gbpusd1.96812.01811.91812006.12.01 14:191.96750.000.000.006.00
20732352006.12.01 14:20buy0.10gbpusd1.96801.91802.01802006.12.01 15:531.96910.000.000.0011.00
  0.00 0.00 -9.42 -706.74
Closed P/L: -716.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20710762006.12.01 12:33sell0.10eurusd1.32351.37351.2735 1.32560.000.000.00-21.00
20733892006.12.01 14:36sell0.10usdjpy116.15121.15111.15 116.100.000.000.004.31
20737682006.12.01 15:04buy0.10usdchf1.19861.14861.2486 1.19790.000.000.00-5.84
20743262006.12.01 15:56sell0.10gbpusd1.96892.01891.9189 1.96950.000.000.00-6.00
  0.00 0.00 0.00 -28.53
 Floating P/L: -28.53
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -716.16 Floating P/L: -28.53 Margin: 200.00
Balance: 2 283.84 Equity: 2 255.31 Free Margin: 2 083.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 304.22 Gross Loss: 2 020.38 Total Net Profit: -716.16
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -4.45  
Absolute Drawdown: 876.42 Maximal Drawdown: 1 213.01 (36.35%) Relative Drawdown: 36.35% (1 213.01)
 
Total Trades: 161 Short Positions (won %): 81 (51.85%) Long Positions (won %): 80 (68.75%)
Profit Trades (% of total): 97 (60.25%) Loss trades (% of total): 64 (39.75%)
Largest profit trade: 78.00 loss trade: -177.00
Average profit trade: 13.45 loss trade: -31.57
Maximum consecutive wins ($): 7 (145.22) consecutive losses ($): 4 (-66.77)
Maximal consecutive profit (count): 145.22 (7) consecutive loss (count): -505.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2