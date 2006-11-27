|Account: 63343
|Name: Cost Avaraging
|Currency: USD
|2006 December 1, 16:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1972171
|2006.11.27 18:44
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1973161
|2006.11.27 19:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2078
|1.1578
|1.2578
|2006.11.27 21:57
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|1973166
|2006.11.27 19:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3124
|1.3624
|1.2624
|2006.11.28 06:49
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1973732
|2006.11.27 20:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9369
|1.9887
|1.8887
|2006.11.28 06:54
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1974571
|2006.11.27 21:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.04
|111.04
|121.04
|2006.11.28 07:05
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1975296
|2006.11.27 21:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.2564
|1.1564
|2006.11.28 01:47
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1978409
|2006.11.28 01:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.1560
|1.2560
|2006.11.28 06:50
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1980297
|2006.11.28 03:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9396
|1.9887
|1.8887
|2006.11.28 06:54
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1982838
|2006.11.28 06:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2061
|1.2561
|1.1561
|2006.11.28 09:16
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|1983138
|2006.11.28 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3134
|1.2634
|1.3634
|2006.11.28 10:07
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|1983171
|2006.11.28 07:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|121.07
|111.07
|2006.11.28 12:25
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.91
|1983213
|2006.11.28 07:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9381
|1.8881
|1.9881
|2006.11.28 09:13
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1986049
|2006.11.28 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9394
|1.9930
|1.8930
|2006.11.28 13:36
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|1986120
|2006.11.28 09:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2061
|1.1561
|1.2561
|2006.11.28 10:49
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|1987408
|2006.11.28 09:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9420
|1.9930
|1.8930
|2006.11.28 13:36
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|1988242
|2006.11.28 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3655
|1.2655
|2006.11.28 10:49
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1989262
|2006.11.28 10:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9448
|1.9961
|1.8961
|2006.11.28 18:06
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1989740
|2006.11.28 10:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2059
|1.2559
|1.1559
|2006.11.28 12:03
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|1989759
|2006.11.28 10:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|1.2638
|1.3638
|2006.11.28 12:03
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1991436
|2006.11.28 12:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3153
|1.3653
|1.2653
|2006.11.28 13:33
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1991437
|2006.11.28 12:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2057
|1.1557
|1.2557
|2006.11.28 12:45
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|1992114
|2006.11.28 12:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.22
|111.22
|121.22
|2006.11.28 12:41
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|1992561
|2006.11.28 12:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.31
|121.31
|111.31
|2006.11.28 15:05
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|1992661
|2006.11.28 12:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2062
|1.2562
|1.1562
|2006.11.28 15:33
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|1993981
|2006.11.28 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3139
|1.2639
|1.3639
|2006.11.28 15:05
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1995716
|2006.11.28 15:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|111.33
|121.33
|2006.11.28 17:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.05
|1995788
|2006.11.28 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3151
|1.3651
|1.2651
|2006.11.28 15:26
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1996290
|2006.11.28 15:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.2641
|1.3641
|2006.11.28 15:33
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1997059
|2006.11.28 15:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.1550
|1.2550
|2006.11.28 17:02
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|25.66
|1997060
|2006.11.28 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3665
|1.2665
|2006.11.28 17:02
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1998085
|2006.11.28 15:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9480
|1.9961
|1.8961
|2006.11.28 18:06
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|2001083
|2006.11.28 17:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.16
|121.16
|111.16
|2006.11.28 20:04
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2001354
|2006.11.28 17:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2081
|1.2581
|1.1581
|2006.11.28 18:50
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|2001359
|2006.11.28 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3153
|1.2653
|1.3653
|2006.11.28 18:50
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2003860
|2006.11.28 18:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9461
|1.8961
|1.9961
|2006.11.28 18:41
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2005114
|2006.11.28 18:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9481
|1.9981
|1.8981
|2006.11.28 19:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2005350
|2006.11.28 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3155
|1.3655
|1.2655
|2006.11.28 19:29
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2005353
|2006.11.28 18:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.1570
|1.2570
|2006.11.28 19:30
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|2006492
|2006.11.28 19:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9474
|1.8974
|1.9974
|2006.11.28 20:07
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2007560
|2006.11.28 20:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.13
|111.13
|121.13
|2006.11.28 21:56
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2007568
|2006.11.28 20:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9481
|2.0002
|1.9002
|2006.11.28 22:06
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|2007571
|2006.11.28 20:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.1537
|1.2537
|2006.11.29 04:42
|1.2034
|0.00
|0.00
|1.74
|-21.61
|2007578
|2006.11.28 20:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|1.3682
|1.2682
|2006.11.28 23:46
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.58
|-34.00
|2010740
|2006.11.28 21:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9512
|2.0002
|1.9002
|2006.11.28 22:06
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2011132
|2006.11.28 21:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.3682
|1.2682
|2006.11.28 23:46
|1.3198
|0.00
|0.00
|1.16
|-14.00
|2011435
|2006.11.28 21:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|121.08
|111.08
|2006.11.29 01:41
|116.25
|0.00
|0.00
|-2.92
|-14.62
|2011731
|2006.11.28 22:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9010
|2.0010
|2006.11.28 22:40
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2012231
|2006.11.28 22:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9515
|2.0015
|1.9015
|2006.11.28 23:47
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.00
|2012495
|2006.11.28 22:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2025
|1.1537
|1.2537
|2006.11.29 04:42
|1.2033
|0.00
|0.00
|3.48
|13.30
|2013554
|2006.11.28 23:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3200
|1.2700
|1.3700
|2006.11.29 01:53
|1.3215
|0.00
|0.00
|-0.79
|15.00
|2013617
|2006.11.28 23:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9521
|1.9021
|2.0021
|2006.11.29 01:53
|1.9538
|0.00
|0.00
|-0.24
|17.00
|2015564
|2006.11.29 01:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.26
|111.00
|121.00
|2006.11.29 02:57
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.39
|2016045
|2006.11.29 01:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9532
|2.0032
|1.9032
|2006.11.29 04:49
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2016105
|2006.11.29 01:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|1.3708
|1.2708
|2006.11.29 05:54
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|2016845
|2006.11.29 02:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.87
|111.00
|121.00
|2006.11.29 02:57
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|2018211
|2006.11.29 02:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.84
|120.84
|110.84
|2006.11.29 03:17
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|2018410
|2006.11.29 03:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.68
|110.68
|120.68
|2006.11.29 09:01
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|2019049
|2006.11.29 04:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|1.2534
|1.1534
|2006.11.29 08:08
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|2019148
|2006.11.29 04:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|1.9022
|2.0022
|2006.11.29 08:01
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2019637
|2006.11.29 05:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3192
|1.2692
|1.3692
|2006.11.29 06:32
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2019893
|2006.11.29 06:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3193
|1.3693
|1.2693
|2006.11.29 09:40
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2020686
|2006.11.29 08:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|2.0022
|1.9022
|2006.11.29 09:02
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2020813
|2006.11.29 08:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2035
|1.1535
|1.2535
|2006.11.29 08:50
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|2021394
|2006.11.29 08:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2032
|1.2551
|1.1551
|2006.11.29 11:46
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|2021675
|2006.11.29 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|1.8994
|1.9994
|2006.11.29 11:44
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2021792
|2006.11.29 09:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.84
|121.04
|111.04
|2006.11.29 12:46
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.12
|2022348
|2006.11.29 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3189
|1.2672
|1.3672
|2006.11.29 11:41
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|2023121
|2006.11.29 10:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9480
|1.8994
|1.9994
|2006.11.29 11:44
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|2023122
|2006.11.29 10:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2061
|1.2551
|1.1551
|2006.11.29 11:46
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|2023634
|2006.11.29 10:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|121.04
|111.04
|2006.11.29 12:46
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.61
|2024735
|2006.11.29 11:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|1.2672
|1.3672
|2006.11.29 11:41
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2025019
|2006.11.29 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3170
|1.3670
|1.2670
|2006.11.29 13:37
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2025174
|2006.11.29 11:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9496
|1.9996
|1.8996
|2006.11.29 16:00
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2025180
|2006.11.29 11:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2062
|1.1562
|1.2562
|2006.11.29 12:31
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|2025959
|2006.11.29 12:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2572
|1.1572
|2006.11.29 15:06
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|2026268
|2006.11.29 12:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.21
|111.21
|121.21
|2006.11.29 14:03
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|2027126
|2006.11.29 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.2657
|1.3657
|2006.11.29 16:29
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2027609
|2006.11.29 14:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|121.32
|111.32
|2006.11.29 15:05
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2028631
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|111.14
|121.14
|2006.11.29 18:21
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|2028632
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.1576
|1.2576
|2006.11.29 17:06
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|2030419
|2006.11.29 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9002
|2.0002
|2006.11.29 16:27
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2031101
|2006.11.29 16:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.04
|111.14
|121.14
|2006.11.29 18:21
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|46.43
|2031272
|2006.11.29 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3170
|1.3670
|1.2670
|2006.11.29 18:06
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|2031276
|2006.11.29 16:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|2.0030
|1.9030
|2006.11.29 17:07
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2032479
|2006.11.29 17:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2082
|1.2600
|1.1600
|2006.11.30 04:06
|1.2089
|0.00
|0.00
|-3.12
|-5.79
|2032488
|2006.11.29 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9506
|1.8987
|1.9987
|2006.11.29 19:30
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2033576
|2006.11.29 18:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3146
|1.2646
|1.3646
|2006.11.29 19:28
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2033882
|2006.11.29 18:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9478
|1.8987
|1.9987
|2006.11.29 19:30
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|2033886
|2006.11.29 18:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.30
|121.30
|111.30
|2006.11.30 03:04
|116.37
|0.00
|0.00
|-4.39
|-6.02
|2034761
|2006.11.29 19:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9495
|1.9995
|1.8995
|2006.11.29 20:02
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2034768
|2006.11.29 19:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3652
|1.2652
|2006.11.29 20:25
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2035074
|2006.11.29 20:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9481
|1.8961
|1.9961
|2006.11.29 23:39
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2035400
|2006.11.29 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3145
|1.2645
|1.3645
|2006.11.29 23:41
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2035483
|2006.11.29 20:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2109
|1.2600
|1.1600
|2006.11.30 04:06
|1.2088
|0.00
|0.00
|-6.25
|34.75
|2035516
|2006.11.29 20:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9451
|1.8961
|1.9961
|2006.11.29 23:39
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2037733
|2006.11.29 23:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3153
|1.3672
|1.2672
|2006.11.30 10:48
|1.3184
|0.00
|0.00
|1.74
|-31.00
|2037742
|2006.11.29 23:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9960
|1.8960
|2006.11.30 02:53
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|2039562
|2006.11.30 02:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9462
|1.8962
|1.9962
|2006.11.30 04:06
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2039670
|2006.11.30 03:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.37
|111.37
|121.37
|2006.11.30 03:40
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|2039914
|2006.11.30 03:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.45
|121.45
|111.45
|2006.11.30 04:02
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|2040122
|2006.11.30 04:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.38
|110.83
|120.83
|2006.11.30 19:47
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.90
|2040273
|2006.11.30 04:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2093
|1.1575
|1.2575
|2006.11.30 10:48
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|2040274
|2006.11.30 04:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9471
|2.0022
|1.9022
|2006.11.30 12:12
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|2041813
|2006.11.30 07:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.13
|110.83
|120.83
|2006.11.30 19:47
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.86
|2042914
|2006.11.30 08:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9503
|2.0022
|1.9022
|2006.11.30 12:12
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|2043379
|2006.11.30 09:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3181
|1.3672
|1.2672
|2006.11.30 10:48
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|2043642
|2006.11.30 09:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2066
|1.1575
|1.2575
|2006.11.30 10:48
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|2044044
|2006.11.30 09:26
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9552
|2.0022
|1.9022
|2006.11.30 12:12
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|2045945
|2006.11.30 10:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2572
|1.1572
|2006.11.30 11:24
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|2045948
|2006.11.30 10:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3187
|1.2687
|1.3687
|2006.11.30 11:21
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2046433
|2006.11.30 11:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3734
|1.2734
|2006.11.30 21:21
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|2046693
|2006.11.30 11:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2062
|1.1562
|1.2562
|2006.11.30 13:56
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|2047577
|2006.11.30 12:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9062
|2.0062
|2006.11.30 14:50
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2049102
|2006.11.30 13:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.2570
|1.1570
|2006.11.30 14:16
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|2049379
|2006.11.30 14:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2065
|1.1495
|1.2495
|2006.11.30 19:50
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|2049707
|2006.11.30 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|2.0157
|1.9157
|2006.11.30 20:01
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|2052557
|2006.11.30 17:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2025
|1.1495
|1.2495
|2006.11.30 19:50
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.18
|2052833
|2006.11.30 17:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9610
|2.0137
|1.9137
|2006.11.30 19:04
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|2052835
|2006.11.30 17:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3226
|1.3734
|1.2734
|2006.11.30 21:21
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|2052839
|2006.11.30 17:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.88
|110.83
|120.83
|2006.11.30 19:47
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.48
|2053248
|2006.11.30 17:17
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1995
|1.1495
|1.2495
|2006.11.30 19:50
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.61
|2054038
|2006.11.30 17:49
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9636
|2.0137
|1.9137
|2006.11.30 18:22
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.00
|2054043
|2006.11.30 17:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3253
|1.3734
|1.2734
|2006.11.30 21:21
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2054597
|2006.11.30 18:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9663
|2.0137
|1.9137
|2006.11.30 19:05
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|2055273
|2006.11.30 18:20
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.57
|110.83
|120.83
|2006.11.30 19:47
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|64.81
|2056418
|2006.11.30 19:04
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1968
|1.1495
|1.2495
|2006.11.30 19:50
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|29.23
|2056442
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9689
|2.0157
|1.9157
|2006.11.30 20:01
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|2057124
|2006.11.30 19:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1974
|1.2474
|1.1474
|2006.12.01 01:54
|1.1977
|0.00
|0.00
|-1.04
|-2.50
|2057172
|2006.11.30 19:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.73
|120.73
|110.73
|2006.11.30 22:41
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|2057293
|2006.11.30 20:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|1.9179
|2.0179
|2006.11.30 22:05
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|2058259
|2006.11.30 21:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3246
|1.2746
|1.3746
|2006.12.01 03:52
|1.3252
|0.00
|0.00
|-0.79
|6.00
|2059071
|2006.11.30 22:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.69
|110.69
|120.69
|2006.12.01 06:49
|115.67
|0.00
|0.00
|1.28
|-1.73
|2059257
|2006.11.30 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9159
|2.0159
|2006.11.30 23:49
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2059704
|2006.11.30 23:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9663
|2.0163
|1.9163
|2006.12.01 05:14
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.03
|-8.00
|2060942
|2006.12.01 01:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1981
|1.1481
|1.2481
|2006.12.01 05:15
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|2061748
|2006.12.01 03:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3253
|1.3753
|1.2753
|2006.12.01 05:15
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2062515
|2006.12.01 05:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|1.9173
|2.0173
|2006.12.01 05:52
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2062521
|2006.12.01 05:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1968
|1.2468
|1.1468
|2006.12.01 08:29
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|2062542
|2006.12.01 05:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3257
|1.2757
|1.3757
|2006.12.01 08:24
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2062737
|2006.12.01 05:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|2.0214
|1.9214
|2006.12.01 10:03
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|2063324
|2006.12.01 06:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.73
|120.73
|110.73
|2006.12.01 09:52
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.63
|2064763
|2006.12.01 08:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1965
|1.1465
|1.2465
|2006.12.01 10:03
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|2064787
|2006.12.01 08:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3265
|1.3765
|1.2765
|2006.12.01 09:11
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2064918
|2006.12.01 08:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9733
|2.0214
|1.9214
|2006.12.01 10:03
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2065623
|2006.12.01 09:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3263
|1.2763
|1.3763
|2006.12.01 09:50
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2066328
|2006.12.01 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3276
|1.3776
|1.2776
|2006.12.01 10:04
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|2066375
|2006.12.01 09:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.84
|110.84
|120.84
|2006.12.01 10:24
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|2066714
|2006.12.01 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9724
|1.9201
|2.0201
|2006.12.01 11:27
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|2066715
|2006.12.01 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3264
|1.2744
|1.3744
|2006.12.01 12:32
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|2066719
|2006.12.01 10:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1960
|1.2483
|1.1483
|2006.12.01 15:03
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.19
|2067196
|2006.12.01 10:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|121.02
|111.02
|2006.12.01 11:16
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|2067548
|2006.12.01 10:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9689
|1.9201
|2.0201
|2006.12.01 11:27
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2068206
|2006.12.01 11:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1994
|1.2483
|1.1483
|2006.12.01 15:03
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|18.36
|2068554
|2006.12.01 11:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.15
|111.15
|121.15
|2006.12.01 12:11
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|2068875
|2006.12.01 11:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|2.0200
|1.9200
|2006.12.01 11:36
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2069180
|2006.12.01 11:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9155
|2.0155
|2006.12.01 13:23
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2069701
|2006.12.01 11:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3234
|1.2744
|1.3744
|2006.12.01 12:32
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2070313
|2006.12.01 12:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.31
|121.31
|111.31
|2006.12.01 13:18
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|2070703
|2006.12.01 12:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9644
|1.9155
|2.0155
|2006.12.01 13:23
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2072148
|2006.12.01 13:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.18
|111.18
|121.18
|2006.12.01 14:33
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2072302
|2006.12.01 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|2.0181
|1.9181
|2006.12.01 14:19
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2073235
|2006.12.01 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|1.9180
|2.0180
|2006.12.01 15:53
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|-706.74
|Closed P/L:
|-716.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2071076
|2006.12.01 12:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|1.3735
|1.2735
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|2073389
|2006.12.01 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.15
|121.15
|111.15
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|2073768
|2006.12.01 15:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1986
|1.1486
|1.2486
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.84
|2074326
|2006.12.01 15:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|2.0189
|1.9189
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.53
|Floating P/L:
|-28.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-716.16
|Floating P/L:
|-28.53
|Margin:
|200.00
|Balance:
|2 283.84
|Equity:
|2 255.31
|Free Margin:
|2 083.84
|Details:
|Gross Profit:
|1 304.22
|Gross Loss:
|2 020.38
|Total Net Profit:
|-716.16
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-4.45
|Absolute Drawdown:
|876.42
|Maximal Drawdown:
|1 213.01 (36.35%)
|Relative Drawdown:
|36.35% (1 213.01)
|Total Trades:
|161
|Short Positions (won %):
|81 (51.85%)
|Long Positions (won %):
|80 (68.75%)
|Profit Trades (% of total):
|97 (60.25%)
|Loss trades (% of total):
|64 (39.75%)
|Largest
|profit trade:
|78.00
|loss trade:
|-177.00
|Average
|profit trade:
|13.45
|loss trade:
|-31.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (145.22)
|consecutive losses ($):
|4 (-66.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|145.22 (7)
|consecutive loss (count):
|-505.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2