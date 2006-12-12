Interbank FX, LLC
|Account: 1323869
|Name: ssds1e
|Currency: USD
|2006 December 14, 11:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17535379
|2006.12.12 01:10
|balance
|Deposit
|50 000.00
|17535969
|2006.12.12 01:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2020
|0.0000
|1.2030
|2006.12.12 10:56
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17535984
|2006.12.12 01:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9583
|2006.12.12 08:05
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17535986
|2006.12.12 01:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3238
|2006.12.12 07:51
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17535996
|2006.12.12 01:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.84
|0.00
|116.94
|2006.12.12 10:55
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17536003
|2006.12.12 01:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.82
|0.00
|154.92
|2006.12.12 04:13
|154.92
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17536009
|2006.12.12 01:27
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.02
|0.00
|229.12
|2006.12.12 03:50
|229.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17542948
|2006.12.12 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.04
|0.00
|229.15
|2006.12.12 07:47
|229.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17543561
|2006.12.12 04:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.95
|0.00
|154.80
|2006.12.12 10:31
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17547541
|2006.12.12 06:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.36
|0.00
|229.15
|2006.12.12 07:48
|229.15
|0.00
|0.00
|0.00
|35.95
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17553802
|2006.12.12 07:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3226
|2006.12.12 13:30
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17555492
|2006.12.12 08:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.58
|0.00
|154.80
|2006.12.12 10:31
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|37.66
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17556903
|2006.12.12 08:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9607
|2006.12.12 10:55
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17562307
|2006.12.12 09:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9607
|2006.12.12 10:55
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17567894
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.89
|0.00
|154.99
|2006.12.12 14:44
|154.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17569917
|2006.12.12 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.01
|2006.12.12 12:02
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17570013
|2006.12.12 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9601
|2006.12.12 13:30
|1.9601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17570113
|2006.12.12 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|1.2038
|2006.12.12 13:30
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17574032
|2006.12.12 12:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.92
|0.00
|116.82
|2006.12.12 14:41
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17580100
|2006.12.12 13:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3240
|2006.12.12 15:58
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17582571
|2006.12.12 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9649
|2006.12.12 17:01
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17582639
|2006.12.12 13:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|1.2047
|2006.12.12 13:56
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17584694
|2006.12.12 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2041
|0.0000
|1.2020
|2006.12.12 15:58
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.47
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17590545
|2006.12.12 14:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|1.3240
|2006.12.12 15:58
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17591167
|2006.12.12 14:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.03
|0.00
|155.13
|2006.12.12 19:32
|155.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17591215
|2006.12.12 14:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|1.2020
|2006.12.12 15:58
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17591268
|2006.12.12 14:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9678
|0.0000
|1.9649
|2006.12.12 17:01
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17591296
|2006.12.12 14:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.79
|0.00
|116.91
|2006.12.12 19:20
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17596001
|2006.12.12 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3253
|2006.12.12 19:20
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17596222
|2006.12.12 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2025
|0.0000
|1.2035
|2006.12.12 17:03
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17599021
|2006.12.12 17:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.91
|2006.12.12 19:20
|116.91
|0.00
|0.00
|0.00
|35.93
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17600066
|2006.12.12 17:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9650
|0.0000
|1.9640
|2006.12.12 19:07
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17600090
|2006.12.12 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2031
|0.0000
|1.2041
|2006.12.12 19:14
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17604327
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9686
|2006.12.13 08:33
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.06
|-35.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17606761
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3263
|0.0000
|1.3273
|2006.12.12 19:32
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17610155
|2006.12.12 19:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1999
|0.0000
|1.1989
|2006.12.12 19:34
|1.1989
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17610178
|2006.12.12 19:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9686
|2006.12.13 08:33
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.11
|2.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17610228
|2006.12.12 19:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.76
|2006.12.12 20:11
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17612258
|2006.12.12 19:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3247
|2006.12.14 08:06
|1.3247
|0.00
|0.00
|-3.03
|-37.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17616475
|2006.12.12 19:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.21
|0.00
|155.31
|2006.12.13 01:48
|155.31
|0.00
|0.00
|0.85
|8.55
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17619401
|2006.12.12 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.65
|2006.12.12 23:08
|116.65
|0.00
|0.00
|-1.51
|8.57
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17631833
|2006.12.13 02:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.35
|0.00
|155.20
|2006.12.13 17:11
|155.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.77
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17634892
|2006.12.13 04:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|1.9686
|2006.12.13 08:33
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|17651075
|2006.12.13 08:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9672
|2006.12.13 09:06
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17654649
|2006.12.13 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|0.0000
|1.9702
|2006.12.13 13:26
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17663686
|2006.12.13 11:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9723
|0.0000
|1.9702
|2006.12.13 13:26
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17672139
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9693
|2006.12.13 13:30
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17674218
|2006.12.13 13:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3245
|0.0000
|1.3247
|2006.12.14 08:06
|1.3247
|0.00
|0.00
|-4.53
|4.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17679538
|2006.12.13 13:35
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3247
|2006.12.14 08:06
|1.3247
|0.00
|0.00
|-6.80
|96.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|17686245
|2006.12.13 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9654
|2006.12.13 13:48
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17687626
|2006.12.13 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9643
|2006.12.13 14:08
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17689810
|2006.12.13 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9629
|2006.12.13 14:31
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17695717
|2006.12.13 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9653
|2006.12.13 17:47
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17697556
|2006.12.13 15:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.98
|0.00
|155.20
|2006.12.13 17:11
|155.20
|0.00
|0.00
|0.00
|37.47
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17700671
|2006.12.13 15:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9653
|2006.12.13 17:47
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|17709065
|2006.12.13 16:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9653
|2006.12.13 17:47
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|17715560
|2006.12.13 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.21
|0.00
|155.31
|2006.12.13 21:08
|155.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17721120
|2006.12.13 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9633
|2006.12.13 18:05
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17731883
|2006.12.13 21:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.38
|0.00
|155.48
|2006.12.14 08:06
|155.48
|0.00
|0.00
|2.55
|8.52
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|17764714
|2006.12.14 08:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.34
|0.00
|155.24
|2006.12.14 09:50
|155.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.52
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|
|0.00
|0.00
|-12.30
|716.86
|Closed P/L:
|704.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17555416
|2006.12.12 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.82
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-10.60
|-178.70
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17562339
|2006.12.12 09:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.30
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-21.20
|-275.72
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|17574972
|2006.12.12 12:45
|sell
|0.30
|gbpjpy
|229.61
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-31.80
|-334.44
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|17593642
|2006.12.12 15:15
|sell
|0.50
|gbpjpy
|230.03
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-53.00
|-378.69
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3
|17630679
|2006.12.13 01:30
|sell
|0.80
|gbpjpy
|230.34
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-63.60
|-394.86
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-4
|17659199
|2006.12.13 10:00
|sell
|1.30
|gbpjpy
|230.67
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-103.35
|-276.58
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-5
|17728969
|2006.12.13 20:15
|sell
|2.10
|gbpjpy
|231.17
|0.00
|230.51
|
|230.92
|0.00
|0.00
|-166.95
|446.77
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-6
|17723683
|2006.12.13 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9653
|
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.17
|-16.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17740756
|2006.12.14 00:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|1.9653
|
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|17616483
|2006.12.12 19:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|1.2058
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|-4.78
|-94.96
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17667964
|2006.12.13 12:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2027
|0.0000
|1.2058
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|-7.17
|-137.08
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|17687704
|2006.12.13 14:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|1.2058
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|-10.75
|-121.39
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|17626243
|2006.12.12 23:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.69
|0.00
|117.01
|
|117.51
|0.00
|0.00
|-4.53
|-69.78
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17645436
|2006.12.13 07:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.00
|0.00
|117.01
|
|117.51
|0.00
|0.00
|-9.06
|-86.80
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|17687656
|2006.12.13 14:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.01
|
|117.51
|0.00
|0.00
|-13.59
|-45.95
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-2
|17763752
|2006.12.14 08:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3238
|
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17773081
|2006.12.14 10:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.21
|0.00
|155.11
|
|155.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-0
|17776338
|2006.12.14 11:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3238
|
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-1
|17777990
|2006.12.14 11:15
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2103
|0.0000
|1.2058
|
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.90
|
|12324
|CostAvg-Pyramid-3
|
|0.00
|0.00
|-500.21
|-2 025.82
|
|Floating P/L:
|-2 526.03
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|704.56
|Floating P/L:
|-2 526.03
|Margin:
|7 700.00
|Balance:
|50 704.56
|Equity:
|48 178.53
|Free Margin:
|40 478.53