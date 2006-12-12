Interbank FX, LLC

Account: 1323869 Name: ssds1e Currency: USD 2006 December 14, 11:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
175353792006.12.12 01:10balanceDeposit50 000.00
175359692006.12.12 01:26buy0.10usdchf1.20200.00001.20302006.12.12 10:561.20300.000.000.008.31
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175359842006.12.12 01:26sell0.10gbpusd1.95930.00001.95832006.12.12 08:051.95830.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175359862006.12.12 01:26sell0.10eurusd1.32480.00001.32382006.12.12 07:511.32380.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175359962006.12.12 01:26buy0.10usdjpy116.840.00116.942006.12.12 10:55116.940.000.000.008.55
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175360032006.12.12 01:27buy0.10eurjpy154.820.00154.922006.12.12 04:13154.920.000.000.008.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175360092006.12.12 01:27buy0.10gbpjpy229.020.00229.122006.12.12 03:50229.120.000.000.008.57
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175429482006.12.12 04:00sell0.10gbpjpy229.040.00229.152006.12.12 07:47229.150.000.000.00-9.42
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175435612006.12.12 04:15buy0.10eurjpy154.950.00154.802006.12.12 10:31154.800.000.000.00-12.84
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175475412006.12.12 06:15sell0.20gbpjpy229.360.00229.152006.12.12 07:48229.150.000.000.0035.95
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175538022006.12.12 07:51sell0.10eurusd1.32360.00001.32262006.12.12 13:301.32260.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175554922006.12.12 08:00buy0.20eurjpy154.580.00154.802006.12.12 10:31154.800.000.000.0037.66
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175569032006.12.12 08:15sell0.10gbpusd1.95840.00001.96072006.12.12 10:551.96070.000.000.00-23.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175623072006.12.12 09:45sell0.20gbpusd1.96340.00001.96072006.12.12 10:551.96070.000.000.0054.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175678942006.12.12 10:45buy0.10eurjpy154.890.00154.992006.12.12 14:44154.990.000.000.008.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175699172006.12.12 11:00buy0.10usdjpy116.910.00117.012006.12.12 12:02117.010.000.000.008.55
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175700132006.12.12 11:00sell0.10gbpusd1.96110.00001.96012006.12.12 13:301.96010.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175701132006.12.12 11:00buy0.10usdchf1.20280.00001.20382006.12.12 13:301.20380.000.000.008.31
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175740322006.12.12 12:15sell0.10usdjpy116.920.00116.822006.12.12 14:41116.820.000.000.008.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175801002006.12.12 13:31sell0.10eurusd1.32260.00001.32402006.12.12 15:581.32400.000.000.00-14.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175825712006.12.12 13:45sell0.10gbpusd1.96200.00001.96492006.12.12 17:011.96490.000.000.00-29.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175826392006.12.12 13:45buy0.10usdchf1.20370.00001.20472006.12.12 13:561.20470.000.000.008.30
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175846942006.12.12 14:00buy0.10usdchf1.20410.00001.20202006.12.12 15:581.20200.000.000.00-17.47
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175905452006.12.12 14:42sell0.20eurusd1.32620.00001.32402006.12.12 15:581.32400.000.000.0044.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175911672006.12.12 14:45buy0.10eurjpy155.030.00155.132006.12.12 19:32155.130.000.000.008.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175912152006.12.12 14:45buy0.20usdchf1.19950.00001.20202006.12.12 15:581.20200.000.000.0041.60
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175912682006.12.12 14:45sell0.20gbpusd1.96780.00001.96492006.12.12 17:011.96490.000.000.0058.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
175912962006.12.12 14:45sell0.10usdjpy116.790.00116.912006.12.12 19:20116.910.000.000.00-10.26
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175960012006.12.12 15:59buy0.10eurusd1.32430.00001.32532006.12.12 19:201.32530.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175962222006.12.12 16:00buy0.10usdchf1.20250.00001.20352006.12.12 17:031.20350.000.000.008.31
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
175990212006.12.12 17:00sell0.20usdjpy117.120.00116.912006.12.12 19:20116.910.000.000.0035.93
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
176000662006.12.12 17:15sell0.10gbpusd1.96500.00001.96402006.12.12 19:071.96400.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176000902006.12.12 17:15buy0.10usdchf1.20310.00001.20412006.12.12 19:141.20410.000.000.008.30
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176043272006.12.12 19:15sell0.10gbpusd1.96510.00001.96862006.12.13 08:331.96860.000.000.06-35.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176067612006.12.12 19:21buy0.10eurusd1.32630.00001.32732006.12.12 19:321.32730.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176101552006.12.12 19:30sell0.10usdchf1.19990.00001.19892006.12.12 19:341.19890.000.000.008.34
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176101782006.12.12 19:30sell0.20gbpusd1.96870.00001.96862006.12.13 08:331.96860.000.000.112.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
176102282006.12.12 19:30sell0.10usdjpy116.860.00116.762006.12.12 20:11116.760.000.000.008.56
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176122582006.12.12 19:33buy0.10eurusd1.32840.00001.32472006.12.14 08:061.32470.000.00-3.03-37.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176164752006.12.12 19:45buy0.10eurjpy155.210.00155.312006.12.13 01:48155.310.000.000.858.55
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176194012006.12.12 20:15sell0.10usdjpy116.750.00116.652006.12.12 23:08116.650.000.00-1.518.57
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176318332006.12.13 02:00buy0.10eurjpy155.350.00155.202006.12.13 17:11155.200.000.000.00-12.77
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176348922006.12.13 04:30sell0.30gbpusd1.97170.00001.96862006.12.13 08:331.96860.000.000.0093.00
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
176510752006.12.13 08:45sell0.10gbpusd1.96820.00001.96722006.12.13 09:061.96720.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176546492006.12.13 09:15sell0.10gbpusd1.96890.00001.97022006.12.13 13:261.97020.000.000.00-13.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176636862006.12.13 11:15sell0.20gbpusd1.97230.00001.97022006.12.13 13:261.97020.000.000.0042.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
176721392006.12.13 13:30sell0.10gbpusd1.97030.00001.96932006.12.13 13:301.96930.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176742182006.12.13 13:31buy0.20eurusd1.32450.00001.32472006.12.14 08:061.32470.000.00-4.534.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
176795382006.12.13 13:35buy0.30eurusd1.32150.00001.32472006.12.14 08:061.32470.000.00-6.8096.00
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
176862452006.12.13 13:45sell0.10gbpusd1.96640.00001.96542006.12.13 13:481.96540.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176876262006.12.13 14:00sell0.10gbpusd1.96530.00001.96432006.12.13 14:081.96430.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176898102006.12.13 14:15sell0.10gbpusd1.96390.00001.96292006.12.13 14:311.96290.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176957172006.12.13 14:45sell0.10gbpusd1.96140.00001.96532006.12.13 17:471.96530.000.000.00-39.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
176975562006.12.13 15:00buy0.20eurjpy154.980.00155.202006.12.13 17:11155.200.000.000.0037.47
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
177006712006.12.13 15:15sell0.20gbpusd1.96490.00001.96532006.12.13 17:471.96530.000.000.00-8.00
 12324CostAvg-Pyramid-1[tp]
177090652006.12.13 16:15sell0.30gbpusd1.96880.00001.96532006.12.13 17:471.96530.000.000.00105.00
 12324CostAvg-Pyramid-2[tp]
177155602006.12.13 17:15buy0.10eurjpy155.210.00155.312006.12.13 21:08155.310.000.000.008.51
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
177211202006.12.13 18:00sell0.10gbpusd1.96430.00001.96332006.12.13 18:051.96330.000.000.0010.00
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
177318832006.12.13 21:15buy0.10eurjpy155.380.00155.482006.12.14 08:06155.480.000.002.558.52
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
177647142006.12.14 08:15sell0.10eurjpy155.340.00155.242006.12.14 09:50155.240.000.000.008.52
 12324CostAvg-Pyramid-0[tp]
  0.00 0.00 -12.30 716.86
Closed P/L: 704.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
175554162006.12.12 08:00sell0.10gbpjpy228.820.00230.51 230.920.000.00-10.60-178.70
 12324CostAvg-Pyramid-0
175623392006.12.12 09:45sell0.20gbpjpy229.300.00230.51 230.920.000.00-21.20-275.72
 12324CostAvg-Pyramid-1
175749722006.12.12 12:45sell0.30gbpjpy229.610.00230.51 230.920.000.00-31.80-334.44
 12324CostAvg-Pyramid-2
175936422006.12.12 15:15sell0.50gbpjpy230.030.00230.51 230.920.000.00-53.00-378.69
 12324CostAvg-Pyramid-3
176306792006.12.13 01:30sell0.80gbpjpy230.340.00230.51 230.920.000.00-63.60-394.86
 12324CostAvg-Pyramid-4
176591992006.12.13 10:00sell1.30gbpjpy230.670.00230.51 230.920.000.00-103.35-276.58
 12324CostAvg-Pyramid-5
177289692006.12.13 20:15sell2.10gbpjpy231.170.00230.51 230.920.000.00-166.95446.77
 12324CostAvg-Pyramid-6
177236832006.12.13 18:15sell0.10gbpusd1.96420.00001.9653 1.96580.000.000.17-16.00
 12324CostAvg-Pyramid-0
177407562006.12.14 00:00sell0.20gbpusd1.96740.00001.9653 1.96580.000.000.0032.00
 12324CostAvg-Pyramid-1
176164832006.12.12 19:45sell0.10usdchf1.19950.00001.2058 1.21100.000.00-4.78-94.96
 12324CostAvg-Pyramid-0
176679642006.12.13 12:30sell0.20usdchf1.20270.00001.2058 1.21100.000.00-7.17-137.08
 12324CostAvg-Pyramid-1
176877042006.12.13 14:00sell0.30usdchf1.20610.00001.2058 1.21100.000.00-10.75-121.39
 12324CostAvg-Pyramid-2
176262432006.12.12 23:15sell0.10usdjpy116.690.00117.01 117.510.000.00-4.53-69.78
 12324CostAvg-Pyramid-0
176454362006.12.13 07:45sell0.20usdjpy117.000.00117.01 117.510.000.00-9.06-86.80
 12324CostAvg-Pyramid-1
176876562006.12.13 14:00sell0.30usdjpy117.330.00117.01 117.510.000.00-13.59-45.95
 12324CostAvg-Pyramid-2
177637522006.12.14 08:07buy0.10eurusd1.32500.00001.3238 1.32050.000.000.00-45.00
 12324CostAvg-Pyramid-0
177730812006.12.14 10:00sell0.10eurjpy155.210.00155.11 155.160.000.000.004.26
 12324CostAvg-Pyramid-0
177763382006.12.14 11:08buy0.20eurusd1.32170.00001.3238 1.32050.000.000.00-24.00
 12324CostAvg-Pyramid-1
177779902006.12.14 11:15sell0.50usdchf1.21030.00001.2058 1.21100.000.000.00-28.90
 12324CostAvg-Pyramid-3
  0.00 0.00 -500.21 -2 025.82
 Floating P/L: -2 526.03
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 704.56 Floating P/L: -2 526.03 Margin: 7 700.00
Balance: 50 704.56 Equity: 48 178.53 Free Margin: 40 478.53