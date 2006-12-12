Interbank FX, LLC

Account: 1323876 Name: ssds1e Currency: USD 2006 December 14, 11:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
175357412006.12.12 01:18balanceDeposit50 000.00
175429562006.12.12 04:00sell0.10gbpusd1.96132.01131.96032006.12.12 07:501.96030.000.000.0010.00
176244502006.12.12 22:30sell0.10gbpusd1.97032.02031.96932006.12.13 07:031.96930.000.000.0010.00
176453942006.12.13 07:45buy0.10gbpusd1.96981.91981.97082006.12.13 07:531.97080.000.000.0010.00
176591972006.12.13 10:00sell0.10usdchf1.20091.25481.20382006.12.14 08:001.20450.000.00-3.58-29.89
176913672006.12.13 14:30sell0.10usdjpy117.33122.33117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.008.53
177006192006.12.13 15:15sell0.20usdchf1.20671.25481.20382006.12.14 08:001.20450.000.00-7.1736.53
177006742006.12.13 15:15buy0.10gbpusd1.96531.91531.96632006.12.13 15:531.96630.000.000.0010.00
177006982006.12.13 15:15buy0.10gbpusd1.96521.91531.96632006.12.13 15:531.96630.000.000.0011.00
177663722006.12.14 08:30buy0.10usdchf1.20471.15471.20572006.12.14 08:361.20570.000.000.008.29
177664042006.12.14 08:30sell0.10gbpusd1.96852.01851.96752006.12.14 08:481.96750.000.000.0010.00
177664162006.12.14 08:30sell0.10gbpusd1.96852.01851.96752006.12.14 08:481.96750.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -10.75 94.46
Closed P/L: 83.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 83.71 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 083.71 Equity: 50 083.71 Free Margin: 50 083.71