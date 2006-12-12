Interbank FX, LLC
|Account: 1323876
|Name: ssds1e
|Currency: USD
|2006 December 14, 11:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17535741
|2006.12.12 01:18
|balance
|Deposit
|50 000.00
|17542956
|2006.12.12 04:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9613
|2.0113
|1.9603
|2006.12.12 07:50
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17624450
|2006.12.12 22:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|2.0203
|1.9693
|2006.12.13 07:03
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17645394
|2006.12.13 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9198
|1.9708
|2006.12.13 07:53
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17659197
|2006.12.13 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2009
|1.2548
|1.2038
|2006.12.14 08:00
|1.2045
|0.00
|0.00
|-3.58
|-29.89
|17691367
|2006.12.13 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.33
|122.33
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|17700619
|2006.12.13 15:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2067
|1.2548
|1.2038
|2006.12.14 08:00
|1.2045
|0.00
|0.00
|-7.17
|36.53
|17700674
|2006.12.13 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9653
|1.9153
|1.9663
|2006.12.13 15:53
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17700698
|2006.12.13 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|1.9153
|1.9663
|2006.12.13 15:53
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|17766372
|2006.12.14 08:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2047
|1.1547
|1.2057
|2006.12.14 08:36
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|17766404
|2006.12.14 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|2.0185
|1.9675
|2006.12.14 08:48
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17766416
|2006.12.14 08:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|2.0185
|1.9675
|2006.12.14 08:48
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-10.75
|94.46
|Closed P/L:
|83.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|83.71
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|50 083.71
|Equity:
|50 083.71
|Free Margin:
|50 083.71