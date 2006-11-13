|Account: 1300791
|Name: CA_Trend_RSI_v4_M15
|Currency: USD
|2006 December 1, 01:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16675913
|2006.11.30 18:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3248
|2006.11.30 19:19
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16677265
|2006.11.30 18:30
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3554
|0.0000
|2.3562
|2006.11.30 19:05
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|16669032
|2006.11.30 16:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3559
|0.0000
|2.3562
|2006.11.30 19:05
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16662408
|2006.11.30 16:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3565
|0.0000
|2.3562
|2006.11.30 19:05
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|16677718
|2006.11.30 18:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1975
|0.0000
|1.1980
|2006.11.30 19:05
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16621403
|2006.11.30 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.29
|0.00
|153.27
|2006.11.30 13:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16615570
|2006.11.30 08:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.07
|0.00
|153.27
|2006.11.30 13:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|16624047
|2006.11.30 10:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.40
|0.00
|153.27
|2006.11.30 13:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|16611355
|2006.11.30 07:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3546
|0.0000
|2.3587
|2006.11.30 10:59
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|16626409
|2006.11.30 10:30
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3602
|0.0000
|2.3587
|2006.11.30 10:59
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|19.88
|16622966
|2006.11.30 09:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3591
|0.0000
|2.3587
|2006.11.30 10:59
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|16615581
|2006.11.30 08:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3583
|0.0000
|2.3587
|2006.11.30 10:59
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|16613519
|2006.11.30 08:15
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3563
|0.0000
|2.3587
|2006.11.30 10:59
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|16621457
|2006.11.30 09:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3188
|2006.11.30 10:21
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|16616551
|2006.11.30 09:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3188
|2006.11.30 10:21
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|16613523
|2006.11.30 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3182
|0.0000
|1.3184
|2006.11.30 08:47
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|16614763
|2006.11.30 08:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3184
|2006.11.30 08:47
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16613568
|2006.11.30 08:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2072
|0.0000
|1.2072
|2006.11.30 08:46
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16614679
|2006.11.30 08:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2072
|2006.11.30 08:46
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16600379
|2006.11.30 06:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.03
|0.00
|153.08
|2006.11.30 07:31
|153.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16569995
|2006.11.29 20:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6756
|0.0000
|0.6751
|2006.11.30 07:22
|0.6751
|0.00
|0.00
|0.15
|0.98
|16596929
|2006.11.30 05:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|16595124
|2006.11.30 05:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2083
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16592628
|2006.11.30 03:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2088
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|16598099
|2006.11.30 05:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3167
|2006.11.30 05:50
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16589805
|2006.11.30 02:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.96
|0.00
|152.95
|2006.11.30 05:40
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|16591513
|2006.11.30 02:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.02
|0.00
|152.95
|2006.11.30 05:40
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|16596900
|2006.11.30 05:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3169
|2006.11.30 05:39
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|16595296
|2006.11.30 05:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3169
|2006.11.30 05:39
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16592269
|2006.11.30 03:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3169
|2006.11.30 05:39
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|16579022
|2006.11.29 22:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.08
|0.00
|153.01
|2006.11.30 02:04
|153.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|16577381
|2006.11.29 22:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.01
|0.00
|153.01
|2006.11.30 02:04
|153.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16578182
|2006.11.29 22:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7834
|0.0000
|0.7839
|2006.11.30 00:37
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16573864
|2006.11.29 21:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3545
|0.0000
|2.3550
|2006.11.29 23:48
|2.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16244646
|2006.11.27 02:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6776
|0.0000
|0.6758
|2006.11.29 19:31
|0.6758
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.50
|16516530
|2006.11.29 12:15
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.6748
|0.0000
|0.6758
|2006.11.29 19:31
|0.6758
|0.00
|0.00
|0.00
|31.14
|16401764
|2006.11.28 15:00
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.6755
|0.0000
|0.6758
|2006.11.29 19:31
|0.6758
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.67
|16361865
|2006.11.28 08:45
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6760
|0.0000
|0.6758
|2006.11.29 19:31
|0.6758
|0.00
|0.00
|-0.28
|-1.56
|16352044
|2006.11.28 08:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.6758
|2006.11.29 19:31
|0.6758
|0.00
|0.00
|-0.14
|-3.11
|16551983
|2006.11.29 16:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|1.2094
|2006.11.29 19:01
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16560312
|2006.11.29 18:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2094
|2006.11.29 19:01
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|16553880
|2006.11.29 17:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3576
|0.0000
|2.3571
|2006.11.29 18:01
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16551952
|2006.11.29 16:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3155
|2006.11.29 17:27
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16545902
|2006.11.29 15:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.76
|0.00
|152.81
|2006.11.29 16:09
|152.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16538476
|2006.11.29 14:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7835
|2006.11.29 16:06
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|16535243
|2006.11.29 14:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7838
|0.0000
|0.7835
|2006.11.29 16:06
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16532309
|2006.11.29 14:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7835
|2006.11.29 16:06
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16538313
|2006.11.29 14:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3565
|0.0000
|2.3558
|2006.11.29 14:53
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|16535232
|2006.11.29 14:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3558
|0.0000
|2.3558
|2006.11.29 14:53
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16535267
|2006.11.29 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3167
|2006.11.29 14:24
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16522235
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7840
|0.0000
|0.7832
|2006.11.29 13:59
|0.7832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16513698
|2006.11.29 11:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7832
|0.0000
|0.7832
|2006.11.29 13:59
|0.7832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16523298
|2006.11.29 13:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3139
|0.0000
|1.3151
|2006.11.29 13:32
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16521260
|2006.11.29 13:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3151
|2006.11.29 13:32
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16519778
|2006.11.29 13:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.07
|0.00
|153.02
|2006.11.29 13:14
|153.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16516553
|2006.11.29 12:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3162
|2006.11.29 13:05
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|16508396
|2006.11.29 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3162
|2006.11.29 13:05
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16506311
|2006.11.29 09:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3162
|2006.11.29 13:05
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|16516570
|2006.11.29 12:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2073
|2006.11.29 13:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|16513732
|2006.11.29 11:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2073
|2006.11.29 13:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16512196
|2006.11.29 11:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2068
|0.0000
|1.2073
|2006.11.29 13:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|16505129
|2006.11.29 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.02
|0.00
|152.91
|2006.11.29 10:47
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16503866
|2006.11.29 09:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.85
|0.00
|152.91
|2006.11.29 10:47
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|16502601
|2006.11.29 09:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2058
|2006.11.29 09:45
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16503893
|2006.11.29 09:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2065
|0.0000
|1.2058
|2006.11.29 09:45
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|16498448
|2006.11.29 08:15
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3504
|0.0000
|2.3503
|2006.11.29 09:05
|2.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16480132
|2006.11.29 03:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3494
|0.0000
|2.3503
|2006.11.29 09:05
|2.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|16476825
|2006.11.29 01:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3488
|0.0000
|2.3503
|2006.11.29 09:05
|2.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|16475639
|2006.11.29 01:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3481
|0.0000
|2.3503
|2006.11.29 09:05
|2.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|16500667
|2006.11.29 08:30
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3517
|0.0000
|2.3503
|2006.11.29 09:05
|2.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|18.58
|16491666
|2006.11.29 07:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7828
|0.0000
|0.7823
|2006.11.29 08:23
|0.7823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16492115
|2006.11.29 07:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.84
|0.00
|152.79
|2006.11.29 07:48
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16489600
|2006.11.29 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3192
|2006.11.29 07:14
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16483191
|2006.11.29 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7830
|0.0000
|0.7835
|2006.11.29 06:57
|0.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16481400
|2006.11.29 03:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|1.2029
|2006.11.29 06:25
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16481408
|2006.11.29 03:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.69
|0.00
|152.74
|2006.11.29 04:05
|152.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16437701
|2006.11.28 19:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|1.2035
|2006.11.29 02:47
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.75
|16439905
|2006.11.28 19:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2038
|0.0000
|1.2035
|2006.11.29 02:47
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.50
|16447441
|2006.11.28 20:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2023
|0.0000
|1.2035
|2006.11.29 02:47
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.38
|3.99
|16469785
|2006.11.29 00:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3196
|2006.11.29 00:52
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16447513
|2006.11.28 20:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3196
|2006.11.29 00:52
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.24
|2.00
|16437605
|2006.11.28 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3196
|2006.11.29 00:52
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.70
|16439800
|2006.11.28 19:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3196
|2006.11.29 00:52
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.80
|16444717
|2006.11.28 20:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3489
|0.0000
|2.3487
|2006.11.29 00:39
|2.3487
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.16
|16447490
|2006.11.28 20:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3478
|0.0000
|2.3487
|2006.11.29 00:39
|2.3487
|0.00
|0.00
|0.33
|1.50
|16430253
|2006.11.28 18:30
|sell
|0.64
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-1.54
|38.40
|16397680
|2006.11.28 14:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7816
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.19
|-12.00
|16392926
|2006.11.28 13:45
|sell
|0.02
|audusd
|0.7802
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.80
|16394663
|2006.11.28 14:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.7810
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.40
|16374541
|2006.11.28 10:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7791
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.00
|16414066
|2006.11.28 16:45
|sell
|0.16
|audusd
|0.7822
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.38
|-14.40
|16454556
|2006.11.28 22:16
|sell
|1.28
|audusd
|0.7842
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|16416450
|2006.11.28 17:15
|sell
|0.32
|audusd
|0.7831
|0.0000
|0.7831
|2006.11.29 00:30
|0.7831
|0.00
|0.00
|-0.77
|0.00
|16463889
|2006.11.29 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.20
|0.00
|153.15
|2006.11.29 00:06
|153.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16448484
|2006.11.28 21:01
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.18
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|16458510
|2006.11.28 23:30
|sell
|0.64
|eurjpy
|153.39
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|66.14
|16454414
|2006.11.28 22:15
|sell
|0.32
|eurjpy
|153.32
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|16439944
|2006.11.28 19:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.90
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.19
|16443686
|2006.11.28 20:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.12
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|-0.45
|-5.17
|16450324
|2006.11.28 21:15
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.24
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|16441464
|2006.11.28 19:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.99
|0.00
|153.27
|2006.11.28 23:50
|153.27
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.82
|16401682
|2006.11.28 15:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3530
|0.0000
|2.3506
|2006.11.28 16:48
|2.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|16397662
|2006.11.28 14:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3496
|0.0000
|2.3506
|2006.11.28 16:48
|2.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|16392919
|2006.11.28 13:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3465
|0.0000
|2.3506
|2006.11.28 16:48
|2.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|16413959
|2006.11.28 16:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2064
|2006.11.28 16:48
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16396239
|2006.11.28 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3157
|2006.11.28 14:15
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16378604
|2006.11.28 11:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.77
|0.00
|152.86
|2006.11.28 14:14
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|16383727
|2006.11.28 13:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|152.96
|0.00
|152.86
|2006.11.28 14:14
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16380415
|2006.11.28 12:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.88
|0.00
|152.86
|2006.11.28 14:14
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16375658
|2006.11.28 11:00
|sell
|0.32
|gbpchf
|2.3453
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.64
|16385146
|2006.11.28 13:30
|sell
|1.28
|gbpchf
|2.3471
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|148.84
|16361809
|2006.11.28 08:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3435
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.62
|16344886
|2006.11.28 06:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3380
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|16368675
|2006.11.28 09:45
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3446
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.61
|16346635
|2006.11.28 07:15
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3389
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.29
|16351910
|2006.11.28 08:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3412
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.95
|16380406
|2006.11.28 12:15
|sell
|0.64
|gbpchf
|2.3463
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 13:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|31.90
|16374533
|2006.11.28 10:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3142
|2006.11.28 11:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16367206
|2006.11.28 09:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7793
|0.0000
|0.7798
|2006.11.28 10:20
|0.7798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16361893
|2006.11.28 08:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2059
|2006.11.28 08:48
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16361846
|2006.11.28 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3139
|2006.11.28 08:46
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16344006
|2006.11.28 06:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7785
|0.0000
|0.7790
|2006.11.28 07:15
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16342411
|2006.11.28 06:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|1.2062
|2006.11.28 07:14
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16341079
|2006.11.28 05:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2062
|2006.11.28 07:14
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16344911
|2006.11.28 06:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3131
|2006.11.28 07:02
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16341048
|2006.11.28 05:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3130
|2006.11.28 06:39
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16342496
|2006.11.28 06:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3130
|2006.11.28 06:39
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|16334682
|2006.11.28 02:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7790
|0.0000
|0.7785
|2006.11.28 05:56
|0.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16334067
|2006.11.28 01:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3133
|2006.11.28 05:06
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|16331686
|2006.11.28 00:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3133
|2006.11.28 05:06
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16330352
|2006.11.28 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3129
|0.0000
|1.3133
|2006.11.28 05:06
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16329236
|2006.11.27 23:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2063
|2006.11.28 05:06
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16321103
|2006.11.27 20:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|1.2063
|2006.11.28 05:06
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.33
|16337350
|2006.11.28 03:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2063
|2006.11.28 05:06
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|16321089
|2006.11.27 20:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3381
|0.0000
|2.3382
|2006.11.28 01:38
|2.3382
|0.00
|0.00
|0.17
|0.08
|16322532
|2006.11.27 21:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3375
|0.0000
|2.3382
|2006.11.28 01:38
|2.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|16328369
|2006.11.27 23:32
|buy
|0.01
|audusd
|0.7783
|0.0000
|0.7788
|2006.11.28 00:54
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16325139
|2006.11.27 22:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.42
|0.00
|152.40
|2006.11.28 00:45
|152.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16326506
|2006.11.27 22:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.47
|0.00
|152.40
|2006.11.28 00:45
|152.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|16302695
|2006.11.27 14:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2079
|2006.11.27 15:20
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|16304291
|2006.11.27 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2079
|2006.11.27 15:20
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16284034
|2006.11.27 09:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7786
|0.0000
|0.7791
|2006.11.27 09:32
|0.7791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16283995
|2006.11.27 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2088
|0.0000
|1.2083
|2006.11.27 09:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16284041
|2006.11.27 09:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3107
|0.0000
|1.3112
|2006.11.27 09:19
|1.3112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16278568
|2006.11.27 08:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3384
|0.0000
|2.3379
|2006.11.27 09:18
|2.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16213805
|2006.11.24 19:30
|sell
|2.56
|eurusd
|1.3104
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|15.49
|128.00
|16258340
|2006.11.27 05:30
|sell
|5.12
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|870.40
|16132258
|2006.11.24 02:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.06
|-14.50
|16134771
|2006.11.24 03:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2960
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.12
|-27.80
|16141995
|2006.11.24 07:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2966
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.24
|-53.20
|16145952
|2006.11.24 08:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2972
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.48
|-101.60
|16165445
|2006.11.24 08:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3066
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.97
|-52.80
|16178667
|2006.11.24 10:15
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3074
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|1.94
|-80.00
|16181972
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3090
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|3.87
|-57.60
|16212034
|2006.11.24 18:45
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3095
|0.0000
|1.3099
|2006.11.27 08:31
|1.3099
|0.00
|0.00
|7.74
|-51.20
|16266621
|2006.11.27 06:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.32
|0.00
|152.27
|2006.11.27 08:18
|152.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16181984
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7781
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.19
|-8.80
|16213167
|2006.11.24 19:16
|sell
|0.16
|audusd
|0.7787
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.38
|-8.00
|16165520
|2006.11.24 08:45
|sell
|0.04
|audusd
|0.7772
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|16151446
|2006.11.24 08:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7758
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.80
|16217429
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.32
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|16132655
|2006.11.24 02:36
|sell
|0.01
|audusd
|0.7752
|0.0000
|0.7792
|2006.11.27 05:24
|0.7792
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.00
|16248029
|2006.11.27 03:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3377
|0.0000
|2.3375
|2006.11.27 05:13
|2.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16249540
|2006.11.27 03:30
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3384
|0.0000
|2.3375
|2006.11.27 05:13
|2.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|16244576
|2006.11.27 02:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3370
|0.0000
|2.3375
|2006.11.27 05:13
|2.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|16213785
|2006.11.24 19:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.71
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|-0.45
|-7.27
|16209144
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.64
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|-0.22
|-4.84
|16244563
|2006.11.27 02:00
|sell
|0.32
|eurjpy
|152.07
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|16217955
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.89
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|16231285
|2006.11.27 00:00
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.94
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|16206737
|2006.11.24 16:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.55
|0.00
|151.92
|2006.11.27 03:28
|151.92
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.20
|16212056
|2006.11.24 18:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6773
|2006.11.27 01:44
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.10
|2.71
|16207040
|2006.11.24 16:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.6773
|2006.11.27 01:44
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.05
|0.20
|16232511
|2006.11.27 00:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|1.2049
|2006.11.27 00:21
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16209820
|2006.11.24 17:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3369
|0.0000
|2.3364
|2006.11.24 18:25
|2.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16192850
|2006.11.24 12:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3362
|0.0000
|2.3379
|2006.11.24 16:43
|2.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|16187707
|2006.11.24 11:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3398
|0.0000
|2.3379
|2006.11.24 16:43
|2.3379
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|16200140
|2006.11.24 14:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2099
|0.0000
|1.2098
|2006.11.24 16:08
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16202627
|2006.11.24 15:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2098
|2006.11.24 16:08
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|16192871
|2006.11.24 12:00
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|105.77
|16165490
|2006.11.24 08:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2121
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|16181930
|2006.11.24 10:30
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|16178678
|2006.11.24 10:15
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2113
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|16145861
|2006.11.24 08:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2212
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.18
|16151600
|2006.11.24 08:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2177
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.79
|16144133
|2006.11.24 07:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2102
|2006.11.24 13:04
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.58
|16191760
|2006.11.24 11:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.34
|2006.11.24 12:34
|151.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|16192798
|2006.11.24 12:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.45
|0.00
|151.34
|2006.11.24 12:34
|151.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16173126
|2006.11.24 09:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3415
|0.0000
|2.3420
|2006.11.24 09:06
|2.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16131573
|2006.11.24 02:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6761
|0.0000
|0.6765
|2006.11.24 09:03
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|16165571
|2006.11.24 08:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.6765
|2006.11.24 09:03
|0.6765
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|16165423
|2006.11.24 08:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3383
|0.0000
|2.3399
|2006.11.24 08:53
|2.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|16152211
|2006.11.24 08:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3415
|0.0000
|2.3399
|2006.11.24 08:53
|2.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16145853
|2006.11.24 08:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3423
|0.0000
|2.3435
|2006.11.24 08:24
|2.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|16130674
|2006.11.24 02:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3444
|0.0000
|2.3435
|2006.11.24 08:24
|2.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|16138402
|2006.11.24 05:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3436
|0.0000
|2.3435
|2006.11.24 08:24
|2.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16147224
|2006.11.24 08:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.81
|0.00
|150.76
|2006.11.24 08:21
|150.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16131530
|2006.11.24 02:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.76
|0.00
|150.71
|2006.11.24 03:04
|150.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16112200
|2006.11.23 09:15
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6769
|0.0000
|0.6760
|2006.11.23 16:44
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|16074070
|2006.11.22 16:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6756
|0.0000
|0.6760
|2006.11.23 16:44
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.76
|16091980
|2006.11.23 01:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6761
|0.0000
|0.6760
|2006.11.23 16:44
|0.6760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|16122979
|2006.11.23 12:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2230
|0.0000
|1.2237
|2006.11.23 16:32
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|16120201
|2006.11.23 11:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2236
|0.0000
|1.2237
|2006.11.23 16:32
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16107081
|2006.11.23 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2938
|0.0000
|1.2952
|2006.11.23 15:38
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|16112220
|2006.11.23 09:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2967
|0.0000
|1.2952
|2006.11.23 15:38
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|16122967
|2006.11.23 12:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3413
|0.0000
|2.3422
|2006.11.23 14:32
|2.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|16121611
|2006.11.23 11:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3425
|0.0000
|2.3422
|2006.11.23 14:32
|2.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|16112280
|2006.11.23 09:15
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3446
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.46
|16114061
|2006.11.23 09:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3433
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.92
|16115232
|2006.11.23 10:00
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3426
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|16083683
|2006.11.22 20:45
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3478
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|3.80
|-34.65
|16116166
|2006.11.23 10:15
|buy
|1.28
|gbpchf
|2.3418
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|73.23
|16072393
|2006.11.22 16:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3511
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.48
|-7.03
|16073092
|2006.11.22 16:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3490
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.95
|-10.62
|16119297
|2006.11.23 11:00
|buy
|2.56
|gbpchf
|2.3412
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|271.98
|16080642
|2006.11.22 18:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3485
|0.0000
|2.3425
|2006.11.23 11:07
|2.3425
|0.00
|0.00
|1.90
|-19.62
|16115260
|2006.11.23 10:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7748
|0.0000
|0.7743
|2006.11.23 10:20
|0.7743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16105804
|2006.11.23 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7744
|0.0000
|0.7749
|2006.11.23 09:10
|0.7749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16104243
|2006.11.23 08:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2269
|0.0000
|1.2264
|2006.11.23 08:08
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16103709
|2006.11.23 07:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2942
|2006.11.23 08:06
|1.2942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16102564
|2006.11.23 07:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2930
|0.0000
|1.2937
|2006.11.23 07:38
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|16096104
|2006.11.23 03:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2937
|2006.11.23 07:38
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16080203
|2006.11.22 18:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|1.2276
|2006.11.23 07:29
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.59
|0.33
|16082273
|2006.11.22 19:31
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2267
|0.0000
|1.2276
|2006.11.23 07:29
|1.2276
|0.00
|0.00
|1.19
|2.93
|16077799
|2006.11.22 17:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|1.2276
|2006.11.23 07:29
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.49
|16101137
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.74
|0.00
|150.83
|2006.11.23 07:21
|150.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|16096089
|2006.11.23 03:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.92
|0.00
|150.83
|2006.11.23 07:21
|150.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|16099696
|2006.11.23 06:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.80
|0.00
|150.83
|2006.11.23 07:21
|150.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16019347
|2006.11.22 07:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7730
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-0.36
|-9.60
|15991985
|2006.11.21 21:47
|sell
|0.01
|audusd
|0.7708
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.40
|16007489
|2006.11.22 03:00
|sell
|0.02
|audusd
|0.7714
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.60
|16015504
|2006.11.22 06:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7719
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-0.18
|-9.20
|16067541
|2006.11.22 15:30
|sell
|0.64
|audusd
|0.7755
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-2.88
|83.20
|16057221
|2006.11.22 14:45
|sell
|0.32
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-1.44
|12.80
|16054727
|2006.11.22 14:00
|sell
|0.16
|audusd
|0.7737
|0.0000
|0.7742
|2006.11.23 07:08
|0.7742
|0.00
|0.00
|-0.72
|-8.00
|16085532
|2006.11.22 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2942
|0.0000
|1.2937
|2006.11.23 00:30
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16083226
|2006.11.22 20:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.08
|0.00
|151.03
|2006.11.22 23:27
|151.03
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.43
|16073580
|2006.11.22 16:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2932
|0.0000
|1.2927
|2006.11.22 16:59
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16053509
|2006.11.22 13:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.96
|0.00
|151.01
|2006.11.22 14:23
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16032871
|2006.11.22 12:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6751
|0.0000
|0.6756
|2006.11.22 13:55
|0.6756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|16039642
|2006.11.22 12:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.94
|0.00
|150.95
|2006.11.22 13:37
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16041018
|2006.11.22 13:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.85
|0.00
|150.95
|2006.11.22 13:37
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|16032904
|2006.11.22 12:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.99
|0.00
|150.95
|2006.11.22 13:37
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|16031526
|2006.11.22 11:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3584
|0.0000
|2.3576
|2006.11.22 11:47
|2.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|16030732
|2006.11.22 11:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3575
|0.0000
|2.3576
|2006.11.22 11:47
|2.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|16004296
|2006.11.22 02:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2854
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|15978074
|2006.11.21 19:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2828
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.14
|-6.60
|15979099
|2006.11.21 19:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.29
|-11.20
|15983722
|2006.11.21 19:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.58
|-15.20
|16022933
|2006.11.22 08:45
|sell
|2.56
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|281.60
|15985894
|2006.11.21 19:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|1.15
|-20.80
|15972664
|2006.11.21 16:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.10
|16011514
|2006.11.22 04:30
|sell
|1.28
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16008880
|2006.11.22 03:45
|sell
|0.64
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2861
|2006.11.22 10:46
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|16027310
|2006.11.22 10:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.16
|0.00
|151.11
|2006.11.22 10:35
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16021446
|2006.11.22 08:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 10:06
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16022938
|2006.11.22 08:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2362
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 10:06
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|16020908
|2006.11.22 08:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 10:06
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|16015519
|2006.11.22 06:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.28
|2006.11.22 09:25
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16007463
|2006.11.22 03:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.32
|0.00
|151.28
|2006.11.22 09:25
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|16017127
|2006.11.22 07:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|151.20
|0.00
|151.28
|2006.11.22 09:25
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|15993178
|2006.11.21 22:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6761
|0.0000
|0.6756
|2006.11.22 08:34
|0.6756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|16012481
|2006.11.22 04:45
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3559
|0.0000
|2.3571
|2006.11.22 07:06
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|7.74
|15985932
|2006.11.21 19:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3571
|2006.11.22 07:06
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.63
|0.00
|15973393
|2006.11.21 16:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3571
|2006.11.22 07:06
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.89
|15974142
|2006.11.21 16:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3576
|0.0000
|2.3571
|2006.11.22 07:06
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.81
|16008174
|2006.11.22 03:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2390
|2006.11.22 07:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|16012502
|2006.11.22 04:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2379
|0.0000
|1.2390
|2006.11.22 07:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|16009771
|2006.11.22 04:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2390
|2006.11.22 07:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16008872
|2006.11.22 03:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2390
|2006.11.22 07:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15993791
|2006.11.21 22:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.38
|0.00
|151.33
|2006.11.22 01:29
|151.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15973421
|2006.11.21 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2413
|2006.11.21 21:39
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.13
|15983859
|2006.11.21 19:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2413
|2006.11.21 21:39
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.40
|0.97
|15985962
|2006.11.21 19:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2413
|2006.11.21 21:39
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.79
|7.73
|15974149
|2006.11.21 16:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2413
|2006.11.21 21:39
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.97
|15953347
|2006.11.21 11:15
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.6750
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|0.00
|133.72
|15722364
|2006.11.16 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6787
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-0.21
|-4.94
|15735261
|2006.11.16 13:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6780
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-0.42
|-7.22
|15751178
|2006.11.16 17:15
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-0.84
|-9.87
|15900837
|2006.11.20 13:45
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.6769
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-0.56
|-12.16
|15904783
|2006.11.20 15:17
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.6761
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-1.12
|0.00
|15914717
|2006.11.20 17:45
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.6756
|0.0000
|0.6761
|2006.11.21 19:27
|0.6761
|0.00
|0.00
|-2.24
|30.39
|15953293
|2006.11.21 11:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.29
|0.00
|151.31
|2006.11.21 15:17
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|15952384
|2006.11.21 10:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.35
|0.00
|151.31
|2006.11.21 15:17
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|15960685
|2006.11.21 13:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|151.23
|0.00
|151.31
|2006.11.21 15:17
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|15966206
|2006.11.21 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2814
|2006.11.21 15:09
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15964767
|2006.11.21 14:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3606
|0.0000
|2.3601
|2006.11.21 14:58
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15965258
|2006.11.21 14:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2436
|2006.11.21 14:57
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15958876
|2006.11.21 13:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.7691
|0.0000
|0.7686
|2006.11.21 14:29
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15955080
|2006.11.21 11:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3591
|2006.11.21 11:55
|2.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15948043
|2006.11.21 09:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2430
|0.0000
|1.2435
|2006.11.21 11:54
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15947628
|2006.11.21 08:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3586
|0.0000
|2.3591
|2006.11.21 09:55
|2.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15942101
|2006.11.21 07:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7688
|0.0000
|0.7695
|2006.11.21 09:41
|0.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15940407
|2006.11.21 06:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7695
|2006.11.21 09:41
|0.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15946918
|2006.11.21 08:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.37
|0.00
|151.32
|2006.11.21 09:33
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15947663
|2006.11.21 08:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|1.2818
|2006.11.21 09:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15936899
|2006.11.21 05:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2436
|2006.11.21 07:23
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15936895
|2006.11.21 05:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2821
|2006.11.21 07:22
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15939937
|2006.11.21 06:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3596
|2006.11.21 07:06
|2.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15938525
|2006.11.21 06:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.36
|0.00
|151.41
|2006.11.21 06:46
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15928784
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.26
|2006.11.21 05:20
|151.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15929483
|2006.11.21 01:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.33
|0.00
|151.26
|2006.11.21 05:20
|151.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|15928802
|2006.11.21 00:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2444
|2006.11.21 04:54
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15929158
|2006.11.21 00:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2444
|2006.11.21 04:54
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|15929459
|2006.11.21 01:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2814
|2006.11.21 04:40
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15928760
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|2006.11.21 04:40
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15918016
|2006.11.20 19:46
|sell
|0.01
|audusd
|0.7697
|0.0000
|0.7701
|2006.11.21 00:57
|0.7701
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|15919261
|2006.11.20 20:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7703
|0.0000
|0.7701
|2006.11.21 00:57
|0.7701
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.40
|15926258
|2006.11.21 00:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.7709
|0.0000
|0.7701
|2006.11.21 00:57
|0.7701
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15922340
|2006.11.20 22:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3590
|2006.11.21 00:14
|2.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15919554
|2006.11.20 20:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3590
|0.0000
|2.3590
|2006.11.21 00:14
|2.3590
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.00
|15912845
|2006.11.20 17:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2432
|0.0000
|1.2431
|2006.11.21 00:14
|1.2431
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.33
|15908888
|2006.11.20 16:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2431
|2006.11.21 00:14
|1.2431
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.13
|15910718
|2006.11.20 16:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2431
|2006.11.21 00:14
|1.2431
|0.00
|0.00
|-0.23
|-1.12
|15915956
|2006.11.20 18:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|1.2431
|2006.11.21 00:14
|1.2431
|0.00
|0.00
|-0.92
|8.36
|15922293
|2006.11.20 22:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.32
|0.00
|151.37
|2006.11.21 00:14
|151.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15917586
|2006.11.20 19:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2819
|2006.11.21 00:13
|1.2819
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.50
|15909916
|2006.11.20 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7686
|0.0000
|0.7691
|2006.11.20 17:06
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15840678
|2006.11.19 23:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.09
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|15875886
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.64
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|28.45
|15842116
|2006.11.20 00:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.15
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|15848413
|2006.11.20 03:00
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.41
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15844041
|2006.11.20 01:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.23
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|15900390
|2006.11.20 13:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7689
|0.0000
|0.7684
|2006.11.20 15:48
|0.7684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15892490
|2006.11.20 10:15
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2407
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:01
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|15898464
|2006.11.20 12:45
|buy
|0.64
|usdchf
|1.2399
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:01
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|67.03
|15837795
|2006.11.19 22:46
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:00
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|15864138
|2006.11.20 07:01
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:00
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.96
|15831061
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:00
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.90
|15891452
|2006.11.20 10:00
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2416
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:00
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|15845911
|2006.11.20 02:02
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2412
|2006.11.20 15:00
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.73
|15898442
|2006.11.20 12:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3516
|0.0000
|2.3527
|2006.11.20 13:14
|2.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|15897806
|2006.11.20 12:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3533
|0.0000
|2.3527
|2006.11.20 13:14
|2.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15894300
|2006.11.20 10:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|1.2837
|2006.11.20 11:20
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15850933
|2006.11.20 04:19
|buy
|0.01
|audusd
|0.7690
|0.0000
|0.7692
|2006.11.20 09:56
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15860011
|2006.11.20 06:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.7685
|0.0000
|0.7692
|2006.11.20 09:56
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15878945
|2006.11.20 08:30
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3542
|0.0000
|2.3552
|2006.11.20 08:57
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|15875953
|2006.11.20 08:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3549
|0.0000
|2.3552
|2006.11.20 08:57
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|15867892
|2006.11.20 07:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3560
|0.0000
|2.3552
|2006.11.20 08:57
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15840650
|2006.11.19 23:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|1.2836
|2006.11.20 07:17
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15845854
|2006.11.20 02:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|1.2836
|2006.11.20 07:17
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15847582
|2006.11.20 02:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2836
|2006.11.20 07:17
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15844743
|2006.11.20 01:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2836
|2006.11.20 07:17
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15864019
|2006.11.20 07:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|1.2836
|2006.11.20 07:17
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|15852084
|2006.11.20 05:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3559
|2006.11.20 06:52
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|15845863
|2006.11.20 02:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3566
|0.0000
|2.3559
|2006.11.20 06:52
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|15849776
|2006.11.20 03:31
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3560
|0.0000
|2.3559
|2006.11.20 06:52
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|15837709
|2006.11.19 22:45
|sell
|0.02
|audusd
|0.7696
|0.0000
|0.7688
|2006.11.20 03:35
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15831530
|2006.11.17 19:33
|sell
|0.01
|audusd
|0.7688
|0.0000
|0.7688
|2006.11.20 03:35
|0.7688
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|15829190
|2006.11.17 17:45
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.88
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15827159
|2006.11.17 16:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.97
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15826198
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.04
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|15827176
|2006.11.17 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2817
|2006.11.17 19:47
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15829794
|2006.11.17 18:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|1.2817
|2006.11.17 19:47
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15817958
|2006.11.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|15821763
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15830685
|2006.11.17 19:00
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3560
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|15827156
|2006.11.17 16:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3570
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 19:21
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|15800510
|2006.11.17 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7655
|2006.11.17 14:15
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15804111
|2006.11.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7655
|2006.11.17 14:15
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15795485
|2006.11.17 11:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3612
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|15793997
|2006.11.17 11:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15796757
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3628
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 13:36
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|15792289
|2006.11.17 10:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|15796802
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|15792990
|2006.11.17 10:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2517
|0.0000
|1.2520
|2006.11.17 13:30
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15796717
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2778
|2006.11.17 13:05
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15787099
|2006.11.17 08:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|15780996
|2006.11.17 07:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.25
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15787733
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3562
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 09:14
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|15786192
|2006.11.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3573
|2006.11.17 09:14
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|15782721
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2779
|2006.11.17 09:13
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15784692
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2779
|2006.11.17 09:13
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|15782461
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7665
|2006.11.17 08:51
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15784697
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7665
|2006.11.17 08:51
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15780956
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3577
|2006.11.17 08:01
|2.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15781531
|2006.11.17 07:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3584
|0.0000
|2.3577
|2006.11.17 08:01
|2.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15778701
|2006.11.17 06:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2497
|2006.11.17 07:27
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15778712
|2006.11.17 06:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.14
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|15765852
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15770601
|2006.11.17 03:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15769115
|2006.11.17 02:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2789
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15775346
|2006.11.17 05:45
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|15771824
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 07:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15755478
|2006.11.16 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|15756230
|2006.11.16 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7667
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.02
|0.60
|15765885
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15755797
|2006.11.16 18:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2799
|2006.11.16 21:28
|1.2799
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.60
|15753259
|2006.11.16 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2799
|2006.11.16 21:28
|1.2799
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|15745461
|2006.11.16 15:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.22
|2006.11.16 17:06
|151.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15728154
|2006.11.16 12:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3561
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15723224
|2006.11.16 10:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3556
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|15735091
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3577
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|15722345
|2006.11.16 10:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3563
|2006.11.16 15:22
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|15735135
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7690
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|15724717
|2006.11.16 11:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7663
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15725454
|2006.11.16 11:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7669
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15727443
|2006.11.16 12:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7676
|0.0000
|0.7677
|2006.11.16 15:05
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15737406
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2475
|2006.11.16 14:01
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15726573
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.20
|0.00
|151.25
|2006.11.16 13:30
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15707876
|2006.11.16 07:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|15711655
|2006.11.16 08:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15713570
|2006.11.16 08:45
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2470
|2006.11.16 13:30
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|15728751
|2006.11.16 13:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15711671
|2006.11.16 08:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|15707832
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|1.2815
|2006.11.16 13:30
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15707822
|2006.11.16 07:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.35
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15705332
|2006.11.16 06:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|15709146
|2006.11.16 07:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.40
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|15686650
|2006.11.15 21:15
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.6789
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.00
|133.04
|15533012
|2006.11.14 11:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6754
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.20
|-4.54
|15551073
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6760
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.39
|-6.80
|15624118
|2006.11.15 08:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|0.59
|-9.08
|15634026
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6771
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|1.18
|-10.58
|15642421
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.6777
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|2.35
|-3.02
|15650130
|2006.11.15 12:46
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.6783
|0.0000
|0.6778
|2006.11.16 09:33
|0.6778
|0.00
|0.00
|4.70
|30.23
|15668038
|2006.11.15 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.48
|-0.64
|15686179
|2006.11.15 21:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3543
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15669017
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.95
|-0.48
|15706497
|2006.11.16 06:30
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3537
|0.0000
|2.3547
|2006.11.16 09:30
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|15704757
|2006.11.16 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.16 08:33
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15685317
|2006.11.15 20:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2467
|2006.11.16 06:30
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|15686200
|2006.11.15 21:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2467
|2006.11.16 06:30
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15685329
|2006.11.15 20:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2819
|2006.11.16 06:29
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.22
|0.10
|15686899
|2006.11.15 21:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2819
|2006.11.16 06:29
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15696149
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7657
|2006.11.16 04:24
|0.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15693035
|2006.11.16 00:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.22
|0.00
|151.27
|2006.11.16 00:54
|151.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15687615
|2006.11.15 21:59
|sell
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7647
|2006.11.15 23:50
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15664143
|2006.11.15 15:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.63
|-0.67
|15661075
|2006.11.15 15:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-0.32
|-0.94
|15683172
|2006.11.15 19:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.36
|0.00
|151.22
|2006.11.15 23:40
|151.22
|0.00
|0.00
|-1.26
|4.75
|15672500
|2006.11.15 17:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2479
|2006.11.15 19:00
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15666081
|2006.11.15 15:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2479
|2006.11.15 19:00
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15673894
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2808
|2006.11.15 19:00
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15666074
|2006.11.15 15:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7646
|2006.11.15 16:57
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15666124
|2006.11.15 15:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|1.2801
|2006.11.15 15:53
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15657615
|2006.11.15 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2493
|2006.11.15 15:04
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15638293
|2006.11.15 10:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2489
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|15635539
|2006.11.15 10:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2478
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|15634053
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|15642296
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15628945
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|15644354
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2510
|0.0000
|1.2495
|2006.11.15 13:29
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|15650114
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2800
|2006.11.15 13:28
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15647617
|2006.11.15 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7645
|2006.11.15 12:33
|0.7645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15626752
|2006.11.15 08:45
|sell
|0.64
|eurjpy
|151.06
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|15611008
|2006.11.15 03:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|150.81
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|15622572
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.32
|eurjpy
|151.00
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|15628339
|2006.11.15 09:15
|sell
|1.28
|eurjpy
|151.12
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|119.24
|15612216
|2006.11.15 04:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|150.86
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|15616532
|2006.11.15 06:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|150.95
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|15608502
|2006.11.15 01:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|150.75
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|15607426
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.68
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|15623933
|2006.11.15 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|1.2815
|2006.11.15 09:35
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15628930
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3605
|0.0000
|2.3600
|2006.11.15 09:31
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15613905
|2006.11.15 06:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.7655
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15618154
|2006.11.15 07:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7645
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15616568
|2006.11.15 06:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3578
|2006.11.15 07:37
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15597643
|2006.11.14 20:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3577
|0.0000
|2.3578
|2006.11.15 07:37
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.16
|0.09
|15619365
|2006.11.15 07:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|1.2436
|2006.11.15 07:28
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15619384
|2006.11.15 07:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|2006.11.15 07:25
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15604448
|2006.11.14 23:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15616591
|2006.11.15 06:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2804
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15602784
|2006.11.14 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2813
|2006.11.15 07:09
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15606463
|2006.11.15 00:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.15 05:32
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15603872
|2006.11.14 23:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.70
|0.00
|150.75
|2006.11.15 00:16
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15596634
|2006.11.14 19:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 21:11
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.10
|0.40
|15579846
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|15575199
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15582989
|2006.11.14 17:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|1.2442
|2006.11.14 18:39
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|15577566
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3580
|0.0000
|2.3585
|2006.11.14 17:08
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15577570
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2807
|0.0000
|1.2812
|2006.11.14 16:24
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15556726
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.08
|eurjpy
|150.73
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15540021
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.01
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|15546510
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.95
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|15568870
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.16
|eurjpy
|150.62
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|15552778
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.79
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15505886
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7641
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|15510558
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|15546526
|2006.11.14 13:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7671
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|15499423
|2006.11.14 01:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7636
|0.0000
|0.7654
|2006.11.14 15:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|15556967
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3599
|0.0000
|2.3604
|2006.11.14 15:12
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15555823
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2843
|0.0000
|1.2838
|2006.11.14 15:00
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15548363
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|15555818
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|15551063
|2006.11.14 14:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3585
|0.0000
|2.3588
|2006.11.14 14:59
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15555846
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|1.2418
|2006.11.14 14:59
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15534767
|2006.11.14 11:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2432
|2006.11.14 13:30
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15534760
|2006.11.14 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2831
|2006.11.14 13:02
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15530974
|2006.11.14 10:30
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3595
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|41.17
|15531628
|2006.11.14 10:45
|buy
|1.28
|gbpchf
|2.3587
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|164.69
|15527308
|2006.11.14 09:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|15519090
|2006.11.14 08:30
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.46
|15508244
|2006.11.14 05:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3671
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|15516053
|2006.11.14 07:45
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3646
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.66
|15513538
|2006.11.14 07:15
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3654
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.40
|15512092
|2006.11.14 07:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3661
|0.0000
|2.3603
|2006.11.14 12:15
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.32
|15530262
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.17
|0.00
|151.12
|2006.11.14 11:20
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15527372
|2006.11.14 09:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 10:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15528987
|2006.11.14 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 10:00
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15517548
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.85
|0.00
|150.90
|2006.11.14 08:17
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15510580
|2006.11.14 06:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2436
|2006.11.14 07:29
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15496879
|2006.11.14 00:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6736
|0.0000
|0.6741
|2006.11.14 07:28
|0.6741
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|15513481
|2006.11.14 07:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2820
|2006.11.14 07:27
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15505803
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15505343
|2006.11.14 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15510574
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2819
|2006.11.14 07:08
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15504133
|2006.11.14 03:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.86
|0.00
|150.91
|2006.11.14 04:49
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15498393
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2448
|2006.11.14 01:49
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15498418
|2006.11.14 01:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2805
|2006.11.14 01:48
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15431256
|2006.11.13 02:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6722
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.29
|15446547
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6729
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.91
|15454819
|2006.11.13 11:46
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.20
|3.04
|15462053
|2006.11.13 14:15
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6744
|0.0000
|0.6734
|2006.11.13 23:59
|0.6734
|0.00
|0.00
|0.39
|15.24
|15463283
|2006.11.13 14:30
|buy
|0.64
|audusd
|0.7630
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.58
|19.20
|15450874
|2006.11.13 10:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|15454039
|2006.11.13 11:30
|buy
|0.08
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.00
|15457589
|2006.11.13 12:30
|buy
|0.16
|audusd
|0.7643
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.14
|-16.00
|15442658
|2006.11.13 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7659
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.60
|15446835
|2006.11.13 09:46
|buy
|0.02
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.20
|15468879
|2006.11.13 15:15
|buy
|1.28
|audusd
|0.7620
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|1.15
|166.40
|15460880
|2006.11.13 14:00
|buy
|0.32
|audusd
|0.7636
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.29
|-9.60
|15443061
|2006.11.13 09:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.23
|-8.68
|15478188
|2006.11.13 19:00
|sell
|2.56
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-29.44
|288.15
|15437842
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.98
|15470257
|2006.11.13 15:30
|sell
|1.28
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-14.72
|72.04
|15450876
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-1.84
|-38.59
|15446631
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2399
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.92
|-25.08
|15468860
|2006.11.13 15:15
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-7.36
|-5.15
|15453108
|2006.11.13 11:15
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-3.68
|-54.03
|15444170
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2438
|2006.11.13 23:51
|1.2438
|0.00
|0.00
|-0.46
|-14.47
|15446537
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.19
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.04
|15444041
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.37
|15477363
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.37
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-1.68
|16.27
|15450431
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.32
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.84
|4.75
|15437611
|2006.11.13 06:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.97
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.37
|15473997
|2006.11.13 16:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.40
|15477755
|2006.11.13 18:31
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.20
|15473121
|2006.11.13 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2811
|2006.11.13 23:03
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.30
|15477347
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3661
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15475137
|2006.11.13 17:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3654
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|15478752
|2006.11.13 19:15
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3667
|0.0000
|2.3658
|2006.11.13 19:51
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|15466112
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|15468846
|2006.11.13 15:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15470239
|2006.11.13 15:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|15459314
|2006.11.13 13:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|15458055
|2006.11.13 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2818
|2006.11.13 16:05
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|15450423
|2006.11.13 10:15
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3662
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.01
|15440445
|2006.11.13 08:00
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3670
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.65
|15454697
|2006.11.13 11:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3649
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.57
|15460329
|2006.11.13 13:45
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3640
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|15462036
|2006.11.13 14:15
|buy
|1.28
|gbpchf
|2.3622
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|195.47
|15427562
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3676
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|15420294
|2006.11.12 23:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3694
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|15421923
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3686
|0.0000
|2.3641
|2006.11.13 15:27
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|15436140
|2006.11.13 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7667
|2006.11.13 07:07
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15429886
|2006.11.13 02:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|1.2865
|2006.11.13 06:16
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15434957
|2006.11.13 05:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2865
|2006.11.13 06:16
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15429990
|2006.11.13 02:19
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2378
|2006.11.13 06:14
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15433309
|2006.11.13 04:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2378
|2006.11.13 06:14
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15422976
|2006.11.13 00:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7668
|0.0000
|0.7673
|2006.11.13 05:13
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15430630
|2006.11.13 02:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.92
|0.00
|150.97
|2006.11.13 04:50
|150.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15418658
|2006.11.12 23:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.05
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15421965
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.96
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15416954
|2006.11.12 22:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2383
|2006.11.13 00:20
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15415623
|2006.11.12 20:51
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|-23.07
|2 975.60
|Closed P/L:
|2 952.53
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16591964
|2006.11.30 03:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.80
|16596875
|2006.11.30 05:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.05
|-8.40
|16611378
|2006.11.30 07:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6755
|0.0000
|0.6747
|
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.32
|16611444
|2006.11.30 07:45
|sell
|0.04
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.10
|-14.40
|16614711
|2006.11.30 08:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.19
|-19.20
|16615602
|2006.11.30 08:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6747
|
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.30
|16632373
|2006.11.30 12:30
|sell
|0.16
|audusd
|0.7876
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.38
|-28.80
|16636060
|2006.11.30 13:30
|sell
|0.32
|audusd
|0.7881
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-0.77
|-41.60
|16641429
|2006.11.30 14:15
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6743
|0.0000
|0.6747
|
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.28
|-7.86
|16653454
|2006.11.30 15:15
|sell
|0.64
|audusd
|0.7896
|0.0000
|0.7881
|
|0.7894
|0.00
|0.00
|-1.54
|12.80
|16670781
|2006.11.30 16:45
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.6747
|
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.56
|-7.87
|16695808
|2006.12.01 00:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3245
|
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|0.00
|0.00
|-4.10
|-130.65
|
|Floating P/L:
|-134.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 952.53
|Floating P/L:
|-134.75
|Margin:
|1 430.00
|Balance:
|12 952.53
|Equity:
|12 817.78
|Free Margin:
|11 387.78
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 586.85
|Gross Loss:
|1 634.32
|Total Net Profit:
|2 952.53
|Profit Factor:
|2.81
|Expected Payoff:
|5.23
|
|Absolute Drawdown:
|16.94
|Maximal Drawdown:
|455.17 (3.81%)
|Relative Drawdown:
|3.81% (455.17)
|
|Total Trades:
|565
|Short Positions (won %):
|308 (57.47%)
|Long Positions (won %):
|257 (63.04%)
|Profit Trades (% of total):
|339 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|226 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|870.40
|loss trade:
|-101.12
|Average
|profit trade:
|13.53
|loss trade:
|-7.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (16.92)
|consecutive losses ($):
|8 (-423.28)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 020.24 (13)
|consecutive loss (count):
|-423.28 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2