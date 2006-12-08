Interbank FX, LLC

Account: 1300791 Name: CA_Trend_RSI_v4_M15 Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174070282006.12.08 18:45sell0.04gbpchf2.35290.00002.35202006.12.08 19:422.35200.000.000.002.99
174041142006.12.08 18:00sell0.02gbpchf2.35240.00002.35202006.12.08 19:422.35200.000.000.000.66
174029482006.12.08 17:45sell0.01gbpchf2.35130.00002.35202006.12.08 19:422.35200.000.000.00-0.58
174029552006.12.08 17:45sell0.04eurjpy153.850.00153.732006.12.08 18:56153.730.000.000.004.12
173977742006.12.08 17:15sell0.02eurjpy153.760.00153.732006.12.08 18:56153.730.000.000.000.52
173921552006.12.08 17:00sell0.01eurjpy153.560.00153.732006.12.08 18:56153.730.000.000.00-1.46
173730882006.12.08 16:30sell0.16eurjpy153.810.00153.672006.12.08 16:56153.670.000.000.0019.27
173684832006.12.08 15:45sell0.08eurjpy153.710.00153.672006.12.08 16:56153.670.000.000.002.75
173656602006.12.08 15:30sell0.04eurjpy153.590.00153.672006.12.08 16:56153.670.000.000.00-2.75
173542312006.12.08 14:30sell0.02eurjpy153.490.00153.672006.12.08 16:56153.670.000.000.00-3.09
173510772006.12.08 14:15sell0.01eurjpy153.440.00153.672006.12.08 16:56153.670.000.000.00-1.98
173684942006.12.08 15:45sell0.02eurusd1.33230.00001.33132006.12.08 16:251.33130.000.000.002.00
173658242006.12.08 15:30sell0.01eurusd1.33090.00001.33132006.12.08 16:251.33130.000.000.00-0.40
173657242006.12.08 15:30buy0.01usdchf1.19400.00001.19362006.12.08 16:001.19360.000.000.00-0.34
173685142006.12.08 15:45buy0.02usdchf1.19260.00001.19362006.12.08 16:001.19360.000.000.001.68
173658352006.12.08 15:30sell0.01audusd0.79090.00000.79042006.12.08 15:590.79040.000.000.000.50
172670692006.12.07 16:00sell0.01eurgbp0.67670.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.05-0.98
173370772006.12.08 13:45sell0.04eurgbp0.67820.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.007.88
172710232006.12.07 16:45sell0.02eurgbp0.67720.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.100.00
173482402006.12.08 14:00sell0.01usdchf1.19180.00001.19132006.12.08 14:011.19130.000.000.000.42
173483342006.12.08 14:00buy0.01eurusd1.33360.00001.33412006.12.08 14:011.33410.000.000.000.50
173230392006.12.08 12:31sell0.01usdchf1.19640.00001.19642006.12.08 13:451.19640.000.000.000.00
173273952006.12.08 13:30sell0.02usdchf1.19720.00001.19642006.12.08 13:451.19640.000.000.001.34
173275762006.12.08 13:30buy0.02eurusd1.32700.00001.32782006.12.08 13:421.32780.000.000.001.60
173216092006.12.08 11:45buy0.01eurusd1.32780.00001.32782006.12.08 13:421.32780.000.000.000.00
173073472006.12.08 07:00sell0.01eurjpy153.100.00153.392006.12.08 13:30153.390.000.000.00-2.50
173184472006.12.08 10:15sell0.16eurjpy153.560.00153.392006.12.08 13:30153.390.000.000.0023.50
173166572006.12.08 10:00sell0.08eurjpy153.420.00153.392006.12.08 13:30153.390.000.000.002.07
173125382006.12.08 09:00sell0.04eurjpy153.250.00153.392006.12.08 13:30153.390.000.000.00-4.84
173083402006.12.08 07:30sell0.02eurjpy153.160.00153.392006.12.08 13:30153.390.000.000.00-3.97
173194942006.12.08 10:30buy0.01audusd0.78850.00000.78902006.12.08 12:370.78900.000.000.000.50
173194342006.12.08 10:30buy0.01gbpchf2.34490.00002.34542006.12.08 11:022.34540.000.000.000.41
173113052006.12.08 08:15buy0.01eurusd1.32770.00001.32822006.12.08 08:391.32820.000.000.000.50
173113412006.12.08 08:16sell0.01usdchf1.19610.00001.19562006.12.08 08:361.19560.000.000.000.42
173069752006.12.08 06:47sell0.01usdchf1.19530.00001.19572006.12.08 08:031.19570.000.000.00-0.33
173102532006.12.08 07:45sell0.04usdchf1.19650.00001.19572006.12.08 08:031.19570.000.000.002.68
173084582006.12.08 07:32sell0.02usdchf1.19590.00001.19572006.12.08 08:031.19570.000.000.000.33
173062632006.12.08 06:15buy0.01audusd0.78890.00000.78942006.12.08 06:460.78940.000.000.000.50
173002362006.12.08 03:02buy0.01usdchf1.19540.00001.19592006.12.08 05:441.19590.000.000.000.42
173018492006.12.08 04:15sell0.01audusd0.78970.00000.78922006.12.08 05:030.78920.000.000.000.50
172983092006.12.08 02:00buy0.02eurjpy153.040.00153.112006.12.08 05:00153.110.000.000.001.22
172959732006.12.08 00:30buy0.01eurjpy153.100.00153.112006.12.08 05:00153.110.000.000.000.09
172857072006.12.07 20:46buy0.01audusd0.78970.00000.78932006.12.08 02:280.78930.000.000.01-0.40
172955052006.12.08 00:15buy0.04audusd0.78850.00000.78932006.12.08 02:280.78930.000.000.003.20
172915832006.12.07 22:17buy0.02audusd0.78900.00000.78932006.12.08 02:280.78930.000.000.000.60
172568572006.12.07 14:15sell0.01eurjpy152.970.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.11-0.43
172603692006.12.07 14:30sell0.02eurjpy153.030.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.220.17
172633192006.12.07 15:00sell0.04eurjpy153.120.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.453.47
172867822006.12.07 21:00buy0.01eurusd1.32860.00001.32912006.12.07 21:141.32910.000.000.000.50
172757002006.12.07 17:45sell0.01usdchf1.19530.00001.19482006.12.07 18:311.19480.000.000.000.42
172682602006.12.07 16:15buy0.02gbpchf2.34610.00002.34682006.12.07 17:142.34680.000.000.001.17
172654682006.12.07 15:30buy0.01gbpchf2.34660.00002.34682006.12.07 17:142.34680.000.000.000.16
172148902006.12.07 06:00sell0.01audusd0.78840.00000.79002006.12.07 15:150.79000.000.000.00-1.60
172157322006.12.07 06:15sell0.02audusd0.78890.00000.79002006.12.07 15:150.79000.000.000.00-2.20
172303152006.12.07 09:30sell0.08audusd0.79050.00000.79002006.12.07 15:150.79000.000.000.004.00
172380312006.12.07 11:45sell0.16audusd0.79110.00000.79002006.12.07 15:150.79000.000.000.0017.60
172263312006.12.07 08:30sell0.04audusd0.78980.00000.79002006.12.07 15:150.79000.000.000.00-0.80
172363532006.12.07 11:16buy0.01eurgbp0.67570.00000.67622006.12.07 13:350.67620.000.000.000.98
172378782006.12.07 11:45sell0.01usdchf1.19440.00001.19392006.12.07 13:001.19390.000.000.000.42
172379132006.12.07 11:45buy0.01eurusd1.32960.00001.32962006.12.07 12:491.32960.000.000.000.00
172413182006.12.07 12:45buy0.02eurusd1.32890.00001.32962006.12.07 12:491.32960.000.000.001.40
172405992006.12.07 12:30buy0.01gbpchf2.34990.00002.35042006.12.07 12:432.35040.000.000.000.42
172368612006.12.07 11:30buy0.01eurjpy152.790.00152.842006.12.07 11:52152.840.000.000.000.43
172351812006.12.07 11:00sell0.01gbpchf2.35160.00002.35112006.12.07 11:062.35110.000.000.000.42
172257712006.12.07 08:16sell0.01eurgbp0.67600.00000.67552006.12.07 10:210.67550.000.000.000.98
172274852006.12.07 08:45buy0.01usdchf1.19330.00001.19382006.12.07 09:281.19380.000.000.000.42
172274472006.12.07 08:45sell0.01eurusd1.33120.00001.33072006.12.07 09:281.33070.000.000.000.50
172257282006.12.07 08:15buy0.01gbpchf2.34910.00002.34962006.12.07 08:432.34960.000.000.000.42
172210752006.12.07 07:30buy0.08usdchf1.19270.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.003.35
172243352006.12.07 08:00buy0.16usdchf1.19220.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.0013.41
172140432006.12.07 05:45buy0.01usdchf1.19470.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-1.26
172197242006.12.07 07:15buy0.04usdchf1.19340.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-0.67
172168002006.12.07 06:30buy0.02usdchf1.19400.00001.19322006.12.07 08:401.19320.000.000.00-1.34
172242572006.12.07 08:00sell0.08eurusd1.33220.00001.33112006.12.07 08:401.33110.000.000.008.80
172157642006.12.07 06:15sell0.02eurusd1.33050.00001.33112006.12.07 08:401.33110.000.000.00-1.20
172140782006.12.07 05:45sell0.01eurusd1.32980.00001.33112006.12.07 08:401.33110.000.000.00-1.30
172197612006.12.07 07:15sell0.04eurusd1.33150.00001.33112006.12.07 08:401.33110.000.000.001.60
171199982006.12.06 09:30buy0.01eurgbp0.67590.00000.67642006.12.07 07:560.67640.000.00-0.210.99
172148622006.12.07 06:00buy0.01gbpchf2.35190.00002.35172006.12.07 06:592.35170.000.000.00-0.17
172167792006.12.07 06:30buy0.02gbpchf2.35080.00002.35172006.12.07 06:592.35170.000.000.001.51
172078262006.12.07 04:30buy0.01gbpchf2.35100.00002.35102006.12.07 05:582.35100.000.000.000.00
172099522006.12.07 05:00buy0.02gbpchf2.35020.00002.35102006.12.07 05:582.35100.000.000.001.34
172012082006.12.07 01:45buy0.02eurjpy152.970.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.000.52
172086162006.12.07 04:45buy0.04eurjpy152.920.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.002.79
171996522006.12.07 01:15buy0.01eurjpy153.020.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.00-0.17
171925102006.12.06 23:00sell0.02usdchf1.19590.00001.19522006.12.07 01:031.19520.000.000.001.17
171974082006.12.07 00:45sell0.04gbpchf2.35210.00002.35122006.12.07 01:032.35120.000.000.003.01
171860822006.12.06 20:15sell0.01gbpchf2.35080.00002.35122006.12.07 01:032.35120.000.00-0.62-0.33
171873952006.12.06 21:00sell0.02gbpchf2.35140.00002.35122006.12.07 01:032.35120.000.00-1.240.34
171866842006.12.06 20:30sell0.01usdchf1.19530.00001.19522006.12.07 01:031.19520.000.00-0.360.08
171553512006.12.06 15:15sell0.01eurjpy152.840.00153.052006.12.07 00:38153.050.000.00-0.34-1.83
171892592006.12.06 21:30sell0.16eurjpy153.150.00153.052006.12.07 00:38153.050.000.00-5.3813.90
171661332006.12.06 16:15sell0.04eurjpy153.020.00153.052006.12.07 00:38153.050.000.00-1.34-1.04
171703552006.12.06 17:00sell0.08eurjpy153.100.00153.052006.12.07 00:38153.050.000.00-2.693.47
171611542006.12.06 15:45sell0.02eurjpy152.970.00153.052006.12.07 00:38153.050.000.00-0.67-1.39
171804972006.12.06 19:16buy0.01audusd0.78650.00000.78572006.12.07 00:300.78570.000.000.03-0.80
171874102006.12.06 21:00buy0.04audusd0.78470.00000.78572006.12.07 00:300.78570.000.000.144.00
171860742006.12.06 20:15buy0.02audusd0.78550.00000.78572006.12.07 00:300.78570.000.000.070.40
171914002006.12.06 22:31buy0.02eurusd1.32850.00001.32922006.12.07 00:091.32920.000.000.001.40
171866932006.12.06 20:30buy0.01eurusd1.32910.00001.32922006.12.07 00:091.32920.000.00-0.230.10
171689882006.12.06 16:45sell0.01audusd0.78750.00000.78702006.12.06 18:250.78700.000.000.000.50
171675482006.12.06 16:30sell0.01eurusd1.33050.00001.33002006.12.06 18:091.33000.000.000.000.50
171675332006.12.06 16:30buy0.01usdchf1.19330.00001.19382006.12.06 17:271.19380.000.000.000.42
171661742006.12.06 16:15buy0.01gbpchf2.34930.00002.34982006.12.06 16:392.34980.000.000.000.42
171477312006.12.06 14:30buy0.02eurusd1.32780.00001.32852006.12.06 14:331.32850.000.000.001.40
171468342006.12.06 14:15buy0.01eurusd1.32840.00001.32852006.12.06 14:331.32850.000.000.000.10
171449902006.12.06 14:00sell0.01usdchf1.19750.00001.19702006.12.06 14:071.19700.000.000.000.42
171309412006.12.06 11:00sell0.01usdchf1.19540.00001.19492006.12.06 11:291.19490.000.000.000.42
171123172006.12.06 08:15buy0.02eurjpy152.750.00152.692006.12.06 10:56152.690.000.000.00-1.04
171257822006.12.06 09:45buy0.08eurjpy152.570.00152.692006.12.06 10:56152.690.000.000.008.35
171134952006.12.06 08:30buy0.04eurjpy152.700.00152.692006.12.06 10:56152.690.000.000.00-0.35
171066122006.12.06 07:15buy0.01eurjpy152.810.00152.692006.12.06 10:56152.690.000.000.00-1.04
171257712006.12.06 09:45buy0.04audusd0.78550.00000.78642006.12.06 10:320.78640.000.000.003.60
171091252006.12.06 07:47buy0.01audusd0.78690.00000.78642006.12.06 10:320.78640.000.000.00-0.50
171107432006.12.06 08:00buy0.02audusd0.78630.00000.78642006.12.06 10:320.78640.000.000.000.20
171122882006.12.06 08:15buy0.01gbpchf2.35350.00002.35402006.12.06 08:312.35400.000.000.000.42
169433092006.12.05 01:00sell0.02eurgbp0.67390.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.10-2.76
168990182006.12.04 14:45sell0.01eurgbp0.67340.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.10-2.37
171046392006.12.06 06:45sell0.16eurgbp0.67550.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.0028.39
170209672006.12.05 13:46sell0.04eurgbp0.67450.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.20-0.79
170463082006.12.05 15:32sell0.08eurgbp0.67510.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.397.89
171084322006.12.06 07:30buy0.02gbpchf2.35100.00002.35172006.12.06 08:112.35170.000.000.001.17
171045662006.12.06 06:45buy0.01gbpchf2.35170.00002.35172006.12.06 08:112.35170.000.000.000.00
171058622006.12.06 07:00sell0.01eurusd1.33230.00001.33182006.12.06 07:251.33180.000.000.000.50
171045702006.12.06 06:45buy0.01usdchf1.19180.00001.19232006.12.06 07:031.19230.000.000.000.42
170746112006.12.05 23:02sell0.01usdchf1.19190.00001.19142006.12.06 06:191.19140.000.000.000.42
170868302006.12.06 01:45sell0.01gbpchf2.35190.00002.35142006.12.06 05:282.35140.000.000.000.42
170903822006.12.06 02:45sell0.01audusd0.78770.00000.78722006.12.06 03:140.78720.000.000.000.50
170746282006.12.05 23:03buy0.01eurusd1.33150.00001.33202006.12.06 01:071.33200.000.000.000.50
170630272006.12.05 19:49sell0.01audusd0.78680.00000.78632006.12.05 22:170.78630.000.00-0.020.50
170571222006.12.05 16:45buy0.01gbpchf2.35160.00002.35122006.12.05 19:382.35120.000.000.00-0.34
170595982006.12.05 17:45buy0.02gbpchf2.35030.00002.35122006.12.05 19:382.35120.000.000.001.51
170599782006.12.05 18:00sell0.01eurjpy153.150.00153.102006.12.05 18:37153.100.000.000.000.43
170340222006.12.05 15:00buy0.01audusd0.78710.00000.78592006.12.05 16:590.78590.000.000.00-1.20
170410392006.12.05 15:15buy0.02audusd0.78570.00000.78592006.12.05 16:590.78590.000.000.000.40
170485542006.12.05 15:45buy0.04audusd0.78480.00000.78592006.12.05 16:590.78590.000.000.004.40
170510092006.12.05 16:00buy0.01eurusd1.33060.00001.33112006.12.05 16:101.33110.000.000.000.50
170315882006.12.05 14:45sell0.01eurjpy152.960.00152.912006.12.05 15:00152.910.000.000.000.44
170244762006.12.05 14:00buy0.01gbpchf2.35480.00002.35532006.12.05 14:072.35530.000.000.000.42
170245792006.12.05 14:00buy0.01usdchf1.19130.00001.19182006.12.05 14:031.19180.000.000.000.42
170245072006.12.05 14:00sell0.01eurusd1.33350.00001.33302006.12.05 14:031.33300.000.000.000.50
170089162006.12.05 12:45buy0.02gbpchf2.35710.00002.35542006.12.05 13:492.35540.000.000.00-2.85
170079962006.12.05 12:30buy0.01gbpchf2.35830.00002.35542006.12.05 13:492.35540.000.000.00-2.43
170207112006.12.05 13:45buy0.16gbpchf2.35420.00002.35542006.12.05 13:492.35540.000.000.0016.11
170139932006.12.05 13:30buy0.08gbpchf2.35480.00002.35542006.12.05 13:492.35540.000.000.004.03
170114882006.12.05 13:15buy0.04gbpchf2.35610.00002.35542006.12.05 13:492.35540.000.000.00-2.35
170066562006.12.05 12:15buy0.01eurjpy152.770.00152.822006.12.05 13:28152.820.000.000.000.44
169991552006.12.05 11:00buy0.01audusd0.78760.00000.78812006.12.05 11:240.78810.000.000.000.50
169942062006.12.05 10:15sell0.01usdchf1.19480.00001.19432006.12.05 10:231.19430.000.000.000.42
169941882006.12.05 10:15buy0.01eurusd1.33120.00001.33172006.12.05 10:181.33170.000.000.000.50
169903222006.12.05 09:30sell0.01audusd0.78800.00000.78752006.12.05 10:000.78750.000.000.000.50
169791712006.12.05 08:15sell0.01usdchf1.19480.00001.19432006.12.05 09:021.19430.000.000.000.42
169791642006.12.05 08:15buy0.01eurusd1.33200.00001.33252006.12.05 09:021.33250.000.000.000.50
169710432006.12.05 07:30sell0.01eurusd1.33240.00001.33192006.12.05 07:341.33190.000.000.000.50
169536312006.12.05 03:30buy0.16gbpchf2.36150.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.005.36
169085592006.12.04 17:15buy0.04gbpchf2.36360.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.67-5.70
168973762006.12.04 14:15buy0.01gbpchf2.36570.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.17-3.18
169415122006.12.05 00:30buy0.08gbpchf2.36200.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.00-0.67
169605532006.12.05 05:45buy0.32gbpchf2.36070.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.0032.16
168981262006.12.04 14:30buy0.02gbpchf2.36410.00002.36192006.12.05 07:122.36190.000.000.33-3.69
169487772006.12.05 02:00sell0.01usdchf1.19380.00001.19382006.12.05 07:091.19380.000.000.000.00
169525932006.12.05 03:15sell0.02usdchf1.19450.00001.19382006.12.05 07:091.19380.000.000.001.17
169619422006.12.05 06:00buy0.02audusd0.78720.00000.78812006.12.05 06:460.78810.000.000.001.80
169494152006.12.05 02:15buy0.01audusd0.78850.00000.78812006.12.05 06:460.78810.000.000.00-0.40
169487392006.12.05 02:00buy0.01eurusd1.33320.00001.33332006.12.05 06:131.33330.000.000.000.10
169517642006.12.05 03:01buy0.02eurusd1.33260.00001.33332006.12.05 06:131.33330.000.000.001.40
169377532006.12.04 23:46buy0.01usdchf1.19380.00001.19432006.12.05 01:241.19430.000.000.000.42
169376102006.12.04 23:45sell0.01eurusd1.33360.00001.33312006.12.05 01:241.33310.000.000.000.50
169376222006.12.04 23:45sell0.01eurjpy153.810.00153.762006.12.05 01:03153.760.000.000.000.43
169183912006.12.04 19:46sell0.02audusd0.78970.00000.78902006.12.04 21:240.78900.000.00-0.051.40
169133542006.12.04 18:15sell0.01audusd0.78910.00000.78902006.12.04 21:240.78900.000.00-0.020.10
169085772006.12.04 17:15buy0.02usdchf1.19430.00001.19502006.12.04 19:211.19500.000.000.001.17
169079012006.12.04 17:00buy0.01usdchf1.19480.00001.19502006.12.04 19:211.19500.000.000.000.17
169079302006.12.04 17:02sell0.01eurusd1.33250.00001.33202006.12.04 18:161.33200.000.000.000.50
169006912006.12.04 15:15buy0.01eurjpy153.730.00153.782006.12.04 15:57153.780.000.000.000.43
168833592006.12.04 09:30buy0.01eurgbp0.67300.00000.67352006.12.04 14:240.67350.000.000.000.99
168964042006.12.04 14:00buy0.01eurusd1.33000.00001.33052006.12.04 14:061.33050.000.000.000.50
168915122006.12.04 12:45buy0.01eurjpy153.860.00153.912006.12.04 13:19153.910.000.000.000.44
168855072006.12.04 10:15sell0.04gbpchf2.36830.00002.36712006.12.04 12:172.36710.000.000.004.02
168838212006.12.04 09:45sell0.01gbpchf2.36510.00002.36712006.12.04 12:172.36710.000.000.00-1.67
168848772006.12.04 10:00sell0.02gbpchf2.36760.00002.36712006.12.04 12:172.36710.000.000.000.84
168848842006.12.04 10:00sell0.04usdchf1.19820.00001.19682006.12.04 10:461.19680.000.000.004.68
168800282006.12.04 08:45sell0.01usdchf1.19540.00001.19682006.12.04 10:461.19680.000.000.00-1.17
168825802006.12.04 09:15sell0.02usdchf1.19640.00001.19682006.12.04 10:461.19680.000.000.00-0.67
168824962006.12.04 09:15buy0.01eurjpy153.940.00153.992006.12.04 09:43153.990.000.000.000.43
168800642006.12.04 08:45buy0.01audusd0.78650.00000.78702006.12.04 09:340.78700.000.000.000.50
168800242006.12.04 08:45buy0.01eurusd1.33070.00001.33072006.12.04 09:171.33070.000.000.000.00
168825942006.12.04 09:15buy0.02eurusd1.33000.00001.33072006.12.04 09:171.33070.000.000.001.40
168705042006.12.04 08:00buy0.04eurjpy153.870.00153.862006.12.04 09:14153.860.000.000.00-0.35
168691502006.12.04 07:45buy0.02eurjpy153.940.00153.862006.12.04 09:14153.860.000.000.00-1.38
168750282006.12.04 08:15buy0.08eurjpy153.730.00153.862006.12.04 09:14153.860.000.000.008.99
168675802006.12.04 07:30buy0.01eurjpy153.990.00153.862006.12.04 09:14153.860.000.000.00-1.13
168775032006.12.04 08:30sell0.01gbpchf2.36260.00002.36212006.12.04 08:382.36210.000.000.000.42
168747712006.12.04 08:15sell0.04gbpchf2.36460.00002.36352006.12.04 08:232.36350.000.000.003.68
168656742006.12.04 07:00sell0.02gbpchf2.36360.00002.36352006.12.04 08:232.36350.000.000.000.17
168629802006.12.04 06:15sell0.01gbpchf2.36270.00002.36352006.12.04 08:232.36350.000.000.00-0.67
168295502006.12.03 23:00sell0.01eurgbp0.67340.00000.67292006.12.04 07:040.67290.000.000.000.99
168597332006.12.04 05:30sell0.01eurjpy154.040.00153.992006.12.04 06:24153.990.000.000.000.43
168495152006.12.04 02:30buy0.01audusd0.78700.00000.78752006.12.04 05:320.78750.000.000.000.50
168479872006.12.04 02:00sell0.01usdchf1.19300.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.00-0.50
168515112006.12.04 03:17sell0.02usdchf1.19360.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.000.00
168566172006.12.04 04:15sell0.04usdchf1.19470.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.003.69
168580562006.12.04 04:30buy0.01eurusd1.33220.00001.33272006.12.04 05:301.33270.000.000.000.50
168479322006.12.04 02:00buy0.01eurusd1.33320.00001.33372006.12.04 02:141.33370.000.000.000.50
168401362006.12.04 00:30sell0.02eurusd1.33470.00001.33402006.12.04 01:121.33400.000.000.001.40
168389842006.12.04 00:15sell0.01eurusd1.33400.00001.33402006.12.04 01:121.33400.000.000.000.00
168220572006.12.01 20:45buy0.01usdchf1.19310.00001.19222006.12.04 00:551.19220.000.000.09-0.75
168254462006.12.03 22:45buy0.02usdchf1.19230.00001.19222006.12.04 00:551.19220.000.000.00-0.17
168295152006.12.03 23:00buy0.04usdchf1.19110.00001.19222006.12.04 00:551.19220.000.000.003.69
168294912006.12.03 23:00buy0.01gbpchf2.36210.00002.36172006.12.04 00:542.36170.000.000.00-0.34
168354682006.12.03 23:46buy0.02gbpchf2.36150.00002.36172006.12.04 00:542.36170.000.000.000.33
168363652006.12.04 00:00buy0.04gbpchf2.36090.00002.36172006.12.04 00:542.36170.000.000.002.69
168294822006.12.03 23:00sell0.01eurjpy153.830.00153.852006.12.04 00:41153.850.000.000.00-0.18
168401662006.12.04 00:30sell0.02eurjpy153.930.00153.852006.12.04 00:41153.850.000.000.001.38
168256042006.12.03 22:46sell0.16eurusd1.33400.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.00-3.20
168320562006.12.03 23:15sell0.32eurusd1.33580.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.0051.20
168192812006.12.01 20:00sell0.08eurusd1.33350.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.48-5.60
168146802006.12.01 18:15sell0.02eurusd1.33200.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.12-4.40
168174512006.12.01 19:30sell0.04eurusd1.33270.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.24-6.00
168097822006.12.01 16:45sell0.01eurusd1.33140.00001.33422006.12.04 00:131.33420.000.000.06-2.80
168174982006.12.01 19:30buy0.01audusd0.78980.00000.78982006.12.03 22:550.78980.000.000.010.00
168192662006.12.01 20:00buy0.02audusd0.78910.00000.78982006.12.03 22:550.78980.000.000.021.40
168127862006.12.01 17:30sell0.01gbpchf2.36270.00002.36302006.12.01 19:462.36300.000.000.00-0.25
168170162006.12.01 19:15sell0.02gbpchf2.36390.00002.36302006.12.01 19:462.36300.000.000.001.50
168105642006.12.01 17:02buy0.01eurjpy153.620.00153.642006.12.01 19:23153.640.000.000.000.17
168127972006.12.01 17:30buy0.02eurjpy153.570.00153.642006.12.01 19:23153.640.000.000.001.22
168022662006.12.01 16:00sell0.04audusd0.79180.00000.79092006.12.01 17:310.79090.000.000.003.60
167712072006.12.01 14:30sell0.01audusd0.79010.00000.79092006.12.01 17:310.79090.000.000.00-0.80
167902302006.12.01 15:30sell0.02audusd0.79110.00000.79092006.12.01 17:310.79090.000.000.000.40
167735002006.12.01 14:45buy0.01usdchf1.19780.00001.19342006.12.01 16:321.19340.000.000.00-3.69
167763132006.12.01 15:00buy0.02usdchf1.19560.00001.19342006.12.01 16:321.19340.000.000.00-3.69
167844762006.12.01 15:15buy0.04usdchf1.19430.00001.19342006.12.01 16:321.19340.000.000.00-3.02
167904722006.12.01 15:30buy0.08usdchf1.19090.00001.19342006.12.01 16:321.19340.000.000.0016.76
167901962006.12.01 15:30sell0.01eurjpy153.810.00153.762006.12.01 15:34153.760.000.000.000.44
167747832006.12.01 15:00sell0.01eurjpy153.820.00153.902006.12.01 15:27153.900.000.000.00-0.69
167845902006.12.01 15:15sell0.02eurjpy154.010.00153.902006.12.01 15:27153.900.000.000.001.90
167757852006.12.01 15:00sell0.01gbpchf2.35970.00002.35922006.12.01 15:002.35920.000.000.000.41
166113782006.11.30 07:45buy0.01eurgbp0.67550.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.07-4.34
166156022006.11.30 08:45buy0.02eurgbp0.67490.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.14-6.32
166414292006.11.30 14:15buy0.04eurgbp0.67430.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.28-7.89
167141022006.12.01 06:30buy0.16eurgbp0.67270.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.000.0018.95
166707812006.11.30 16:45buy0.08eurgbp0.67380.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.56-7.90
167213232006.12.01 07:30buy0.32eurgbp0.67210.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.000.0075.81
167437502006.12.01 10:00sell0.02usdchf1.19940.00001.19852006.12.01 13:011.19850.000.000.001.50
167373782006.12.01 09:15sell0.01usdchf1.19830.00001.19852006.12.01 13:011.19850.000.000.00-0.17
167515862006.12.01 11:00sell0.01eurjpy153.830.00153.782006.12.01 11:24153.780.000.000.000.43
167436842006.12.01 10:00buy0.04audusd0.78820.00000.78922006.12.01 11:230.78920.000.000.004.00
167373572006.12.01 09:15buy0.01audusd0.79030.00000.78922006.12.01 11:230.78920.000.000.00-1.10
167409042006.12.01 09:45buy0.02audusd0.78890.00000.78922006.12.01 11:230.78920.000.000.000.60
167504132006.12.01 10:45buy0.01eurusd1.32340.00001.32392006.12.01 10:511.32390.000.000.000.50
167374022006.12.01 09:15buy0.01eurusd1.32470.00001.32382006.12.01 10:301.32380.000.000.00-0.90
167436952006.12.01 10:00buy0.02eurusd1.32370.00001.32382006.12.01 10:301.32380.000.000.000.20
167467332006.12.01 10:15buy0.04eurusd1.32280.00001.32382006.12.01 10:301.32380.000.000.004.00
167408482006.12.01 09:45sell0.01gbpchf2.35810.00002.35762006.12.01 09:572.35760.000.000.000.42
167273252006.12.01 08:15sell0.02gbpchf2.35880.00002.35862006.12.01 09:322.35860.000.000.000.34
167310422006.12.01 08:30sell0.04gbpchf2.35950.00002.35862006.12.01 09:322.35860.000.000.003.00
167225922006.12.01 07:45sell0.01gbpchf2.35820.00002.35862006.12.01 09:322.35860.000.000.00-0.33
167273422006.12.01 08:15sell0.01eurjpy153.750.00153.792006.12.01 09:18153.790.000.000.00-0.34
167336852006.12.01 08:45sell0.02eurjpy153.880.00153.792006.12.01 09:18153.790.000.000.001.55
167203382006.12.01 07:15sell0.01eurusd1.32610.00001.32602006.12.01 08:221.32600.000.000.000.10
167213162006.12.01 07:30sell0.02eurusd1.32670.00001.32602006.12.01 08:221.32600.000.000.001.40
167273562006.12.01 08:15buy0.01usdchf1.19650.00001.19702006.12.01 08:211.19700.000.000.000.42
167226242006.12.01 07:45buy0.02usdchf1.19540.00001.19622006.12.01 08:121.19620.000.000.001.34
167189102006.12.01 07:00buy0.01usdchf1.19630.00001.19622006.12.01 08:121.19620.000.000.00-0.08
166360602006.11.30 13:30sell0.32audusd0.78810.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.77-54.40
165968752006.11.30 05:30sell0.02audusd0.78520.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.05-9.20
167212572006.12.01 07:30sell2.56audusd0.79130.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.000.00384.00
166114442006.11.30 07:45sell0.04audusd0.78580.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.10-16.00
166534542006.11.30 15:15sell0.64audusd0.78960.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-1.54-12.80
167028192006.12.01 03:32sell1.28audusd0.79010.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.000.0038.40
166147112006.11.30 08:30sell0.08audusd0.78700.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.19-22.40
166323732006.11.30 12:30sell0.16audusd0.78760.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.38-35.20
165919642006.11.30 03:01sell0.01audusd0.78460.00000.78982006.12.01 08:120.78980.000.00-0.02-5.20
167023002006.12.01 03:15buy0.01usdchf1.19740.00001.19742006.12.01 04:511.19740.000.000.000.00
167034762006.12.01 04:00buy0.02usdchf1.19670.00001.19742006.12.01 04:511.19740.000.000.001.17
167018172006.12.01 03:00sell0.01eurusd1.32590.00001.32542006.12.01 04:281.32540.000.000.000.50
166995382006.12.01 02:00buy0.01eurjpy153.210.00153.262006.12.01 03:46153.260.000.000.000.43
166958082006.12.01 00:30sell0.01eurusd1.32500.00001.32452006.12.01 01:191.32450.000.000.000.50
  0.00 0.00 -14.67 678.96
Closed P/L: 664.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173694942006.12.08 16:00buy0.01eurgbp0.67720.00000.6766 0.67570.000.00-0.07-2.93
173923252006.12.08 17:00buy0.02eurgbp0.67560.00000.6766 0.67570.000.00-0.140.39
174120552006.12.08 20:30sell0.01usdchf1.20370.00001.2032 1.20480.000.00-0.12-0.91
174124462006.12.08 20:45buy0.01eurusd1.32090.00001.3214 1.32030.000.00-0.08-0.60
  0.00 0.00 -0.41 -4.05
 Floating P/L: -4.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 664.29 Floating P/L: -4.46 Margin: 50.00
Balance: 13 616.82 Equity: 13 612.36 Free Margin: 13 562.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 969.68 Gross Loss: 305.39 Total Net Profit: 664.29
Profit Factor: 3.18 Expected Payoff: 2.39  
Absolute Drawdown: 60.79 Maximal Drawdown: 64.42 (0.48%) Relative Drawdown: 0.49% (63.39)
 
Total Trades: 278 Short Positions (won %): 141 (63.83%) Long Positions (won %): 137 (71.53%)
Profit Trades (% of total): 188 (67.63%) Loss trades (% of total): 90 (32.37%)
Largest profit trade: 384.00 loss trade: -55.17
Average profit trade: 5.16 loss trade: -3.39
Maximum consecutive wins ($): 16 (14.30) consecutive losses ($): 5 (-6.36)
Maximal consecutive profit (count): 384.00 (1) consecutive loss (count): -64.42 (2)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2