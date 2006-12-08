|Account: 1300791
|Name: CA_Trend_RSI_v4_M15
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17407028
|2006.12.08 18:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3529
|0.0000
|2.3520
|2006.12.08 19:42
|2.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|17404114
|2006.12.08 18:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3524
|0.0000
|2.3520
|2006.12.08 19:42
|2.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17402948
|2006.12.08 17:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3513
|0.0000
|2.3520
|2006.12.08 19:42
|2.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|17402955
|2006.12.08 17:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.85
|0.00
|153.73
|2006.12.08 18:56
|153.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|17397774
|2006.12.08 17:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.76
|0.00
|153.73
|2006.12.08 18:56
|153.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17392155
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.56
|0.00
|153.73
|2006.12.08 18:56
|153.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|17373088
|2006.12.08 16:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.81
|0.00
|153.67
|2006.12.08 16:56
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|17368483
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.71
|0.00
|153.67
|2006.12.08 16:56
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|17365660
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.59
|0.00
|153.67
|2006.12.08 16:56
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|17354231
|2006.12.08 14:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.49
|0.00
|153.67
|2006.12.08 16:56
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|17351077
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.44
|0.00
|153.67
|2006.12.08 16:56
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|17368494
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3313
|2006.12.08 16:25
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17365824
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3313
|2006.12.08 16:25
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17365724
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1940
|0.0000
|1.1936
|2006.12.08 16:00
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17368514
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1936
|2006.12.08 16:00
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17365835
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7909
|0.0000
|0.7904
|2006.12.08 15:59
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17267069
|2006.12.07 16:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6767
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.98
|17337077
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6782
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|17271023
|2006.12.07 16:45
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6772
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|17348240
|2006.12.08 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1913
|2006.12.08 14:01
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17348334
|2006.12.08 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3336
|0.0000
|1.3341
|2006.12.08 14:01
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17323039
|2006.12.08 12:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1964
|2006.12.08 13:45
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17327395
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1972
|0.0000
|1.1964
|2006.12.08 13:45
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17327576
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3278
|2006.12.08 13:42
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17321609
|2006.12.08 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3278
|2006.12.08 13:42
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17307347
|2006.12.08 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.10
|0.00
|153.39
|2006.12.08 13:30
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17318447
|2006.12.08 10:15
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.56
|0.00
|153.39
|2006.12.08 13:30
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|23.50
|17316657
|2006.12.08 10:00
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.42
|0.00
|153.39
|2006.12.08 13:30
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|17312538
|2006.12.08 09:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.25
|0.00
|153.39
|2006.12.08 13:30
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|17308340
|2006.12.08 07:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.16
|0.00
|153.39
|2006.12.08 13:30
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|17319494
|2006.12.08 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7885
|0.0000
|0.7890
|2006.12.08 12:37
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17319434
|2006.12.08 10:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3449
|0.0000
|2.3454
|2006.12.08 11:02
|2.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|17311305
|2006.12.08 08:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3282
|2006.12.08 08:39
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17311341
|2006.12.08 08:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1961
|0.0000
|1.1956
|2006.12.08 08:36
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17306975
|2006.12.08 06:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1957
|2006.12.08 08:03
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|17310253
|2006.12.08 07:45
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|1.1957
|2006.12.08 08:03
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|17308458
|2006.12.08 07:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1959
|0.0000
|1.1957
|2006.12.08 08:03
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17306263
|2006.12.08 06:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7889
|0.0000
|0.7894
|2006.12.08 06:46
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17300236
|2006.12.08 03:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1959
|2006.12.08 05:44
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17301849
|2006.12.08 04:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7897
|0.0000
|0.7892
|2006.12.08 05:03
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17298309
|2006.12.08 02:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|153.04
|0.00
|153.11
|2006.12.08 05:00
|153.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|17295973
|2006.12.08 00:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.10
|0.00
|153.11
|2006.12.08 05:00
|153.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|17285707
|2006.12.07 20:46
|buy
|0.01
|audusd
|0.7897
|0.0000
|0.7893
|2006.12.08 02:28
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|17295505
|2006.12.08 00:15
|buy
|0.04
|audusd
|0.7885
|0.0000
|0.7893
|2006.12.08 02:28
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17291583
|2006.12.07 22:17
|buy
|0.02
|audusd
|0.7890
|0.0000
|0.7893
|2006.12.08 02:28
|0.7893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17256857
|2006.12.07 14:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.97
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.43
|17260369
|2006.12.07 14:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.03
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.17
|17263319
|2006.12.07 15:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.12
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.45
|3.47
|17286782
|2006.12.07 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3291
|2006.12.07 21:14
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17275700
|2006.12.07 17:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1948
|2006.12.07 18:31
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17268260
|2006.12.07 16:15
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3461
|0.0000
|2.3468
|2006.12.07 17:14
|2.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|17265468
|2006.12.07 15:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3466
|0.0000
|2.3468
|2006.12.07 17:14
|2.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17214890
|2006.12.07 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7884
|0.0000
|0.7900
|2006.12.07 15:15
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17215732
|2006.12.07 06:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7889
|0.0000
|0.7900
|2006.12.07 15:15
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17230315
|2006.12.07 09:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7905
|0.0000
|0.7900
|2006.12.07 15:15
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17238031
|2006.12.07 11:45
|sell
|0.16
|audusd
|0.7911
|0.0000
|0.7900
|2006.12.07 15:15
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|17226331
|2006.12.07 08:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7898
|0.0000
|0.7900
|2006.12.07 15:15
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17236353
|2006.12.07 11:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6757
|0.0000
|0.6762
|2006.12.07 13:35
|0.6762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|17237878
|2006.12.07 11:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|1.1939
|2006.12.07 13:00
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17237913
|2006.12.07 11:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3296
|0.0000
|1.3296
|2006.12.07 12:49
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17241318
|2006.12.07 12:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3296
|2006.12.07 12:49
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17240599
|2006.12.07 12:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3499
|0.0000
|2.3504
|2006.12.07 12:43
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17236861
|2006.12.07 11:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.79
|0.00
|152.84
|2006.12.07 11:52
|152.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17235181
|2006.12.07 11:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3516
|0.0000
|2.3511
|2006.12.07 11:06
|2.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17225771
|2006.12.07 08:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6760
|0.0000
|0.6755
|2006.12.07 10:21
|0.6755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|17227485
|2006.12.07 08:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1938
|2006.12.07 09:28
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17227447
|2006.12.07 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3307
|2006.12.07 09:28
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17225728
|2006.12.07 08:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3491
|0.0000
|2.3496
|2006.12.07 08:43
|2.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17221075
|2006.12.07 07:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1927
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17224335
|2006.12.07 08:00
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1922
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|17214043
|2006.12.07 05:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1947
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|17219724
|2006.12.07 07:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1934
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|17216800
|2006.12.07 06:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1940
|0.0000
|1.1932
|2006.12.07 08:40
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|17224257
|2006.12.07 08:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3311
|2006.12.07 08:40
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|17215764
|2006.12.07 06:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3311
|2006.12.07 08:40
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17214078
|2006.12.07 05:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3311
|2006.12.07 08:40
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17219761
|2006.12.07 07:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3311
|2006.12.07 08:40
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17119998
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6759
|0.0000
|0.6764
|2006.12.07 07:56
|0.6764
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.99
|17214862
|2006.12.07 06:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3519
|0.0000
|2.3517
|2006.12.07 06:59
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|17216779
|2006.12.07 06:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3508
|0.0000
|2.3517
|2006.12.07 06:59
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|17207826
|2006.12.07 04:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3510
|0.0000
|2.3510
|2006.12.07 05:58
|2.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17209952
|2006.12.07 05:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3502
|0.0000
|2.3510
|2006.12.07 05:58
|2.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17201208
|2006.12.07 01:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|152.97
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17208616
|2006.12.07 04:45
|buy
|0.04
|eurjpy
|152.92
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|17199652
|2006.12.07 01:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.02
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|17192510
|2006.12.06 23:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1959
|0.0000
|1.1952
|2006.12.07 01:03
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|17197408
|2006.12.07 00:45
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3521
|0.0000
|2.3512
|2006.12.07 01:03
|2.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|17186082
|2006.12.06 20:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3508
|0.0000
|2.3512
|2006.12.07 01:03
|2.3512
|0.00
|0.00
|-0.62
|-0.33
|17187395
|2006.12.06 21:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3514
|0.0000
|2.3512
|2006.12.07 01:03
|2.3512
|0.00
|0.00
|-1.24
|0.34
|17186684
|2006.12.06 20:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1952
|2006.12.07 01:03
|1.1952
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.08
|17155351
|2006.12.06 15:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.84
|0.00
|153.05
|2006.12.07 00:38
|153.05
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.83
|17189259
|2006.12.06 21:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.15
|0.00
|153.05
|2006.12.07 00:38
|153.05
|0.00
|0.00
|-5.38
|13.90
|17166133
|2006.12.06 16:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.02
|0.00
|153.05
|2006.12.07 00:38
|153.05
|0.00
|0.00
|-1.34
|-1.04
|17170355
|2006.12.06 17:00
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.10
|0.00
|153.05
|2006.12.07 00:38
|153.05
|0.00
|0.00
|-2.69
|3.47
|17161154
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.97
|0.00
|153.05
|2006.12.07 00:38
|153.05
|0.00
|0.00
|-0.67
|-1.39
|17180497
|2006.12.06 19:16
|buy
|0.01
|audusd
|0.7865
|0.0000
|0.7857
|2006.12.07 00:30
|0.7857
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.80
|17187410
|2006.12.06 21:00
|buy
|0.04
|audusd
|0.7847
|0.0000
|0.7857
|2006.12.07 00:30
|0.7857
|0.00
|0.00
|0.14
|4.00
|17186074
|2006.12.06 20:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7855
|0.0000
|0.7857
|2006.12.07 00:30
|0.7857
|0.00
|0.00
|0.07
|0.40
|17191400
|2006.12.06 22:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3285
|0.0000
|1.3292
|2006.12.07 00:09
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17186693
|2006.12.06 20:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3292
|2006.12.07 00:09
|1.3292
|0.00
|0.00
|-0.23
|0.10
|17168988
|2006.12.06 16:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7875
|0.0000
|0.7870
|2006.12.06 18:25
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17167548
|2006.12.06 16:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3300
|2006.12.06 18:09
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17167533
|2006.12.06 16:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1938
|2006.12.06 17:27
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17166174
|2006.12.06 16:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3493
|0.0000
|2.3498
|2006.12.06 16:39
|2.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17147731
|2006.12.06 14:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3278
|0.0000
|1.3285
|2006.12.06 14:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17146834
|2006.12.06 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3284
|0.0000
|1.3285
|2006.12.06 14:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17144990
|2006.12.06 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|2006.12.06 14:07
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17130941
|2006.12.06 11:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1949
|2006.12.06 11:29
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17112317
|2006.12.06 08:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|152.75
|0.00
|152.69
|2006.12.06 10:56
|152.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|17125782
|2006.12.06 09:45
|buy
|0.08
|eurjpy
|152.57
|0.00
|152.69
|2006.12.06 10:56
|152.69
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|17113495
|2006.12.06 08:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|152.70
|0.00
|152.69
|2006.12.06 10:56
|152.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|17106612
|2006.12.06 07:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.81
|0.00
|152.69
|2006.12.06 10:56
|152.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|17125771
|2006.12.06 09:45
|buy
|0.04
|audusd
|0.7855
|0.0000
|0.7864
|2006.12.06 10:32
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|17109125
|2006.12.06 07:47
|buy
|0.01
|audusd
|0.7869
|0.0000
|0.7864
|2006.12.06 10:32
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17110743
|2006.12.06 08:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7863
|0.0000
|0.7864
|2006.12.06 10:32
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17112288
|2006.12.06 08:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3535
|0.0000
|2.3540
|2006.12.06 08:31
|2.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16943309
|2006.12.05 01:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6739
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.76
|16899018
|2006.12.04 14:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.37
|17104639
|2006.12.06 06:45
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.6755
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.00
|28.39
|17020967
|2006.12.05 13:46
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6745
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.79
|17046308
|2006.12.05 15:32
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6751
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.39
|7.89
|17108432
|2006.12.06 07:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3510
|0.0000
|2.3517
|2006.12.06 08:11
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|17104566
|2006.12.06 06:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3517
|0.0000
|2.3517
|2006.12.06 08:11
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17105862
|2006.12.06 07:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3318
|2006.12.06 07:25
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17104570
|2006.12.06 06:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1923
|2006.12.06 07:03
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17074611
|2006.12.05 23:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1919
|0.0000
|1.1914
|2006.12.06 06:19
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17086830
|2006.12.06 01:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3519
|0.0000
|2.3514
|2006.12.06 05:28
|2.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17090382
|2006.12.06 02:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7872
|2006.12.06 03:14
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17074628
|2006.12.05 23:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3320
|2006.12.06 01:07
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17063027
|2006.12.05 19:49
|sell
|0.01
|audusd
|0.7868
|0.0000
|0.7863
|2006.12.05 22:17
|0.7863
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.50
|17057122
|2006.12.05 16:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3516
|0.0000
|2.3512
|2006.12.05 19:38
|2.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17059598
|2006.12.05 17:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3503
|0.0000
|2.3512
|2006.12.05 19:38
|2.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|17059978
|2006.12.05 18:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.15
|0.00
|153.10
|2006.12.05 18:37
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17034022
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7871
|0.0000
|0.7859
|2006.12.05 16:59
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17041039
|2006.12.05 15:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7857
|0.0000
|0.7859
|2006.12.05 16:59
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17048554
|2006.12.05 15:45
|buy
|0.04
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7859
|2006.12.05 16:59
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|17051009
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3311
|2006.12.05 16:10
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17031588
|2006.12.05 14:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.96
|0.00
|152.91
|2006.12.05 15:00
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17024476
|2006.12.05 14:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3553
|2006.12.05 14:07
|2.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17024579
|2006.12.05 14:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1913
|0.0000
|1.1918
|2006.12.05 14:03
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17024507
|2006.12.05 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3330
|2006.12.05 14:03
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17008916
|2006.12.05 12:45
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3554
|2006.12.05 13:49
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|17007996
|2006.12.05 12:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3583
|0.0000
|2.3554
|2006.12.05 13:49
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|17020711
|2006.12.05 13:45
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3542
|0.0000
|2.3554
|2006.12.05 13:49
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|17013993
|2006.12.05 13:30
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3554
|2006.12.05 13:49
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|17011488
|2006.12.05 13:15
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3561
|0.0000
|2.3554
|2006.12.05 13:49
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|17006656
|2006.12.05 12:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|152.77
|0.00
|152.82
|2006.12.05 13:28
|152.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16999155
|2006.12.05 11:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7876
|0.0000
|0.7881
|2006.12.05 11:24
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16994206
|2006.12.05 10:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 10:23
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16994188
|2006.12.05 10:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3317
|2006.12.05 10:18
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16990322
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7880
|0.0000
|0.7875
|2006.12.05 10:00
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16979171
|2006.12.05 08:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 09:02
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16979164
|2006.12.05 08:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3325
|2006.12.05 09:02
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16971043
|2006.12.05 07:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3319
|2006.12.05 07:34
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16953631
|2006.12.05 03:30
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3615
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|16908559
|2006.12.04 17:15
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.67
|-5.70
|16897376
|2006.12.04 14:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3657
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.17
|-3.18
|16941512
|2006.12.05 00:30
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3620
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16960553
|2006.12.05 05:45
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3607
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|32.16
|16898126
|2006.12.04 14:30
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3641
|0.0000
|2.3619
|2006.12.05 07:12
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.33
|-3.69
|16948777
|2006.12.05 02:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1938
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 07:09
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16952593
|2006.12.05 03:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1945
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 07:09
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|16961942
|2006.12.05 06:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7881
|2006.12.05 06:46
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|16949415
|2006.12.05 02:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7885
|0.0000
|0.7881
|2006.12.05 06:46
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16948739
|2006.12.05 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3333
|2006.12.05 06:13
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16951764
|2006.12.05 03:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3326
|0.0000
|1.3333
|2006.12.05 06:13
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|16937753
|2006.12.04 23:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1938
|0.0000
|1.1943
|2006.12.05 01:24
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16937610
|2006.12.04 23:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3336
|0.0000
|1.3331
|2006.12.05 01:24
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16937622
|2006.12.04 23:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.81
|0.00
|153.76
|2006.12.05 01:03
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16918391
|2006.12.04 19:46
|sell
|0.02
|audusd
|0.7897
|0.0000
|0.7890
|2006.12.04 21:24
|0.7890
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.40
|16913354
|2006.12.04 18:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7891
|0.0000
|0.7890
|2006.12.04 21:24
|0.7890
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.10
|16908577
|2006.12.04 17:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1943
|0.0000
|1.1950
|2006.12.04 19:21
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|16907901
|2006.12.04 17:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1950
|2006.12.04 19:21
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16907930
|2006.12.04 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3325
|0.0000
|1.3320
|2006.12.04 18:16
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16900691
|2006.12.04 15:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.73
|0.00
|153.78
|2006.12.04 15:57
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16883359
|2006.12.04 09:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6730
|0.0000
|0.6735
|2006.12.04 14:24
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16896404
|2006.12.04 14:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3305
|2006.12.04 14:06
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16891512
|2006.12.04 12:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.86
|0.00
|153.91
|2006.12.04 13:19
|153.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16885507
|2006.12.04 10:15
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3683
|0.0000
|2.3671
|2006.12.04 12:17
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|16883821
|2006.12.04 09:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3651
|0.0000
|2.3671
|2006.12.04 12:17
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|16884877
|2006.12.04 10:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3676
|0.0000
|2.3671
|2006.12.04 12:17
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|16884884
|2006.12.04 10:00
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1982
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 10:46
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|16880028
|2006.12.04 08:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 10:46
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|16882580
|2006.12.04 09:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 10:46
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16882496
|2006.12.04 09:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.94
|0.00
|153.99
|2006.12.04 09:43
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16880064
|2006.12.04 08:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7865
|0.0000
|0.7870
|2006.12.04 09:34
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16880024
|2006.12.04 08:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|0.0000
|1.3307
|2006.12.04 09:17
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16882594
|2006.12.04 09:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3300
|0.0000
|1.3307
|2006.12.04 09:17
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|16870504
|2006.12.04 08:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|153.87
|0.00
|153.86
|2006.12.04 09:14
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|16869150
|2006.12.04 07:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|153.94
|0.00
|153.86
|2006.12.04 09:14
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|16875028
|2006.12.04 08:15
|buy
|0.08
|eurjpy
|153.73
|0.00
|153.86
|2006.12.04 09:14
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|16867580
|2006.12.04 07:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.99
|0.00
|153.86
|2006.12.04 09:14
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|16877503
|2006.12.04 08:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3626
|0.0000
|2.3621
|2006.12.04 08:38
|2.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16874771
|2006.12.04 08:15
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3646
|0.0000
|2.3635
|2006.12.04 08:23
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|16865674
|2006.12.04 07:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3635
|2006.12.04 08:23
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16862980
|2006.12.04 06:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3627
|0.0000
|2.3635
|2006.12.04 08:23
|2.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16829550
|2006.12.03 23:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.6729
|2006.12.04 07:04
|0.6729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|16859733
|2006.12.04 05:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|154.04
|0.00
|153.99
|2006.12.04 06:24
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16849515
|2006.12.04 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7875
|2006.12.04 05:32
|0.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16847987
|2006.12.04 02:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|16851511
|2006.12.04 03:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1936
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16856617
|2006.12.04 04:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1947
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|16858056
|2006.12.04 04:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3327
|2006.12.04 05:30
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16847932
|2006.12.04 02:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3337
|2006.12.04 02:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16840136
|2006.12.04 00:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3340
|2006.12.04 01:12
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|16838984
|2006.12.04 00:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3340
|2006.12.04 01:12
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16822057
|2006.12.01 20:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1931
|0.0000
|1.1922
|2006.12.04 00:55
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.75
|16825446
|2006.12.03 22:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1923
|0.0000
|1.1922
|2006.12.04 00:55
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16829515
|2006.12.03 23:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1911
|0.0000
|1.1922
|2006.12.04 00:55
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|16829491
|2006.12.03 23:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3621
|0.0000
|2.3617
|2006.12.04 00:54
|2.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|16835468
|2006.12.03 23:46
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3615
|0.0000
|2.3617
|2006.12.04 00:54
|2.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16836365
|2006.12.04 00:00
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3609
|0.0000
|2.3617
|2006.12.04 00:54
|2.3617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|16829482
|2006.12.03 23:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.83
|0.00
|153.85
|2006.12.04 00:41
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|16840166
|2006.12.04 00:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.93
|0.00
|153.85
|2006.12.04 00:41
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|16825604
|2006.12.03 22:46
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|16832056
|2006.12.03 23:15
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3358
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|16819281
|2006.12.01 20:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.48
|-5.60
|16814680
|2006.12.01 18:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.40
|16817451
|2006.12.01 19:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3327
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.24
|-6.00
|16809782
|2006.12.01 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3342
|2006.12.04 00:13
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.80
|16817498
|2006.12.01 19:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7898
|0.0000
|0.7898
|2006.12.03 22:55
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|16819266
|2006.12.01 20:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7891
|0.0000
|0.7898
|2006.12.03 22:55
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.02
|1.40
|16812786
|2006.12.01 17:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3627
|0.0000
|2.3630
|2006.12.01 19:46
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|16817016
|2006.12.01 19:15
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3639
|0.0000
|2.3630
|2006.12.01 19:46
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16810564
|2006.12.01 17:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.62
|0.00
|153.64
|2006.12.01 19:23
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16812797
|2006.12.01 17:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|153.57
|0.00
|153.64
|2006.12.01 19:23
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|16802266
|2006.12.01 16:00
|sell
|0.04
|audusd
|0.7918
|0.0000
|0.7909
|2006.12.01 17:31
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|16771207
|2006.12.01 14:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7901
|0.0000
|0.7909
|2006.12.01 17:31
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16790230
|2006.12.01 15:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7911
|0.0000
|0.7909
|2006.12.01 17:31
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16773500
|2006.12.01 14:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1978
|0.0000
|1.1934
|2006.12.01 16:32
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|16776313
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1956
|0.0000
|1.1934
|2006.12.01 16:32
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|16784476
|2006.12.01 15:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1943
|0.0000
|1.1934
|2006.12.01 16:32
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|16790472
|2006.12.01 15:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1909
|0.0000
|1.1934
|2006.12.01 16:32
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|16790196
|2006.12.01 15:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.81
|0.00
|153.76
|2006.12.01 15:34
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16774783
|2006.12.01 15:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.82
|0.00
|153.90
|2006.12.01 15:27
|153.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|16784590
|2006.12.01 15:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|154.01
|0.00
|153.90
|2006.12.01 15:27
|153.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16775785
|2006.12.01 15:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3592
|2006.12.01 15:00
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16611378
|2006.11.30 07:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6755
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.34
|16615602
|2006.11.30 08:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.14
|-6.32
|16641429
|2006.11.30 14:15
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6743
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.28
|-7.89
|16714102
|2006.12.01 06:30
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.6727
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|16670781
|2006.11.30 16:45
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.6738
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.56
|-7.90
|16721323
|2006.12.01 07:30
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.6721
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|75.81
|16743750
|2006.12.01 10:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1994
|0.0000
|1.1985
|2006.12.01 13:01
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16737378
|2006.12.01 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1983
|0.0000
|1.1985
|2006.12.01 13:01
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16751586
|2006.12.01 11:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.83
|0.00
|153.78
|2006.12.01 11:24
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16743684
|2006.12.01 10:00
|buy
|0.04
|audusd
|0.7882
|0.0000
|0.7892
|2006.12.01 11:23
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16737357
|2006.12.01 09:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7903
|0.0000
|0.7892
|2006.12.01 11:23
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16740904
|2006.12.01 09:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.7889
|0.0000
|0.7892
|2006.12.01 11:23
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16750413
|2006.12.01 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3234
|0.0000
|1.3239
|2006.12.01 10:51
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16737402
|2006.12.01 09:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3238
|2006.12.01 10:30
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16743695
|2006.12.01 10:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3238
|2006.12.01 10:30
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16746733
|2006.12.01 10:15
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3238
|2006.12.01 10:30
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16740848
|2006.12.01 09:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3576
|2006.12.01 09:57
|2.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16727325
|2006.12.01 08:15
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3588
|0.0000
|2.3586
|2006.12.01 09:32
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16731042
|2006.12.01 08:30
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3595
|0.0000
|2.3586
|2006.12.01 09:32
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|16722592
|2006.12.01 07:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3586
|2006.12.01 09:32
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|16727342
|2006.12.01 08:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.75
|0.00
|153.79
|2006.12.01 09:18
|153.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|16733685
|2006.12.01 08:45
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.88
|0.00
|153.79
|2006.12.01 09:18
|153.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|16720338
|2006.12.01 07:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3261
|0.0000
|1.3260
|2006.12.01 08:22
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16721316
|2006.12.01 07:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3267
|0.0000
|1.3260
|2006.12.01 08:22
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|16727356
|2006.12.01 08:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|1.1970
|2006.12.01 08:21
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|16722624
|2006.12.01 07:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1962
|2006.12.01 08:12
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|16718910
|2006.12.01 07:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1963
|0.0000
|1.1962
|2006.12.01 08:12
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16636060
|2006.11.30 13:30
|sell
|0.32
|audusd
|0.7881
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.77
|-54.40
|16596875
|2006.11.30 05:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7852
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.05
|-9.20
|16721257
|2006.12.01 07:30
|sell
|2.56
|audusd
|0.7913
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|16611444
|2006.11.30 07:45
|sell
|0.04
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.10
|-16.00
|16653454
|2006.11.30 15:15
|sell
|0.64
|audusd
|0.7896
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-1.54
|-12.80
|16702819
|2006.12.01 03:32
|sell
|1.28
|audusd
|0.7901
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|16614711
|2006.11.30 08:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.19
|-22.40
|16632373
|2006.11.30 12:30
|sell
|0.16
|audusd
|0.7876
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.38
|-35.20
|16591964
|2006.11.30 03:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 08:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.20
|16702300
|2006.12.01 03:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|1.1974
|2006.12.01 04:51
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16703476
|2006.12.01 04:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1967
|0.0000
|1.1974
|2006.12.01 04:51
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|16701817
|2006.12.01 03:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3254
|2006.12.01 04:28
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16699538
|2006.12.01 02:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.21
|0.00
|153.26
|2006.12.01 03:46
|153.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16695808
|2006.12.01 00:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3245
|2006.12.01 01:19
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|
|0.00
|0.00
|-14.67
|678.96
|Closed P/L:
|664.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17369494
|2006.12.08 16:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6772
|0.0000
|0.6766
|
|0.6757
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.93
|17392325
|2006.12.08 17:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6756
|0.0000
|0.6766
|
|0.6757
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.39
|17412055
|2006.12.08 20:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|1.2032
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.91
|17412446
|2006.12.08 20:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3214
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.60
|
|0.00
|0.00
|-0.41
|-4.05
|
|Floating P/L:
|-4.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|664.29
|Floating P/L:
|-4.46
|Margin:
|50.00
|Balance:
|13 616.82
|Equity:
|13 612.36
|Free Margin:
|13 562.36
|
|Details:
|Gross Profit:
|969.68
|Gross Loss:
|305.39
|Total Net Profit:
|664.29
|Profit Factor:
|3.18
|Expected Payoff:
|2.39
|
|Absolute Drawdown:
|60.79
|Maximal Drawdown:
|64.42 (0.48%)
|Relative Drawdown:
|0.49% (63.39)
|
|Total Trades:
|278
|Short Positions (won %):
|141 (63.83%)
|Long Positions (won %):
|137 (71.53%)
|Profit Trades (% of total):
|188 (67.63%)
|Loss trades (% of total):
|90 (32.37%)
|Largest
|profit trade:
|384.00
|loss trade:
|-55.17
|Average
|profit trade:
|5.16
|loss trade:
|-3.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (14.30)
|consecutive losses ($):
|5 (-6.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|384.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-64.42 (2)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2