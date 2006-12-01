|Account: 1311492
|Name: CA_RSI_Trend_v4_Aggressive
|Currency: USD
|2006 December 1, 01:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16695251
|2006.12.01 00:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.29
|0.00
|153.24
|2006.12.01 01:00
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16692076
|2006.11.30 23:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7891
|2006.12.01 00:19
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16686097
|2006.11.30 21:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1978
|0.0000
|1.1973
|2006.11.30 23:53
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16684728
|2006.11.30 21:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3250
|2006.11.30 23:53
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16681784
|2006.11.30 19:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3249
|0.0000
|1.3250
|2006.11.30 23:53
|1.3250
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|16651745
|2006.11.30 15:10
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7884
|2006.11.30 23:31
|0.7884
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.88
|16641433
|2006.11.30 14:15
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7884
|2006.11.30 23:31
|0.7884
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|16632812
|2006.11.30 12:46
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7879
|0.0000
|0.7884
|2006.11.30 23:31
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16630788
|2006.11.30 11:50
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7873
|0.0000
|0.7884
|2006.11.30 23:31
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|16689924
|2006.11.30 23:10
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.19
|0.00
|153.27
|2006.11.30 23:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16689482
|2006.11.30 22:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.29
|0.00
|153.27
|2006.11.30 23:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16684187
|2006.11.30 20:55
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3551
|0.0000
|2.3546
|2006.11.30 22:19
|2.3546
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.05
|16683912
|2006.11.30 20:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.31
|0.00
|153.36
|2006.11.30 22:02
|153.36
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|16665462
|2006.11.30 16:16
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.1966
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.60
|9.08
|16662402
|2006.11.30 16:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.1980
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|16653367
|2006.11.30 15:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1986
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.40
|16647724
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.47
|16646443
|2006.11.30 15:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2025
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.40
|16643210
|2006.11.30 14:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.90
|16642802
|2006.11.30 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2049
|0.0000
|1.1983
|2006.11.30 21:14
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.55
|16677109
|2006.11.30 18:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.37
|0.00
|153.32
|2006.11.30 20:38
|153.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16669046
|2006.11.30 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3265
|0.0000
|1.3260
|2006.11.30 16:45
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16653302
|2006.11.30 15:15
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3533
|0.0000
|2.3551
|2006.11.30 15:59
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16648295
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3548
|0.0000
|2.3551
|2006.11.30 15:59
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16643199
|2006.11.30 14:50
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3570
|0.0000
|2.3551
|2006.11.30 15:59
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|16642794
|2006.11.30 14:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3588
|0.0000
|2.3551
|2006.11.30 15:59
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|16622687
|2006.11.30 09:40
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.37
|0.00
|153.23
|2006.11.30 15:01
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|16619956
|2006.11.30 09:25
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.29
|0.00
|153.23
|2006.11.30 15:01
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16609874
|2006.11.30 07:35
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.09
|0.00
|153.23
|2006.11.30 15:01
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|16607601
|2006.11.30 07:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.03
|0.00
|153.23
|2006.11.30 15:01
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|16605494
|2006.11.30 07:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.98
|0.00
|153.23
|2006.11.30 15:01
|153.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|16639978
|2006.11.30 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3199
|0.0000
|1.3204
|2006.11.30 14:57
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16633486
|2006.11.30 12:55
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3597
|0.0000
|2.3602
|2006.11.30 13:31
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16633510
|2006.11.30 12:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2063
|2006.11.30 13:30
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16633479
|2006.11.30 12:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3204
|0.0000
|1.3199
|2006.11.30 13:06
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16631514
|2006.11.30 12:05
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3602
|0.0000
|2.3597
|2006.11.30 12:31
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16630285
|2006.11.30 11:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2064
|0.0000
|1.2069
|2006.11.30 11:50
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16630230
|2006.11.30 11:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3200
|0.0000
|1.3195
|2006.11.30 11:50
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16630038
|2006.11.30 11:35
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3592
|0.0000
|2.3597
|2006.11.30 11:40
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16626467
|2006.11.30 10:30
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7871
|0.0000
|0.7876
|2006.11.30 11:23
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16626187
|2006.11.30 10:25
|sell
|0.16
|gbpchfm
|2.3608
|0.0000
|2.3595
|2006.11.30 10:51
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16623307
|2006.11.30 09:50
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3597
|0.0000
|2.3595
|2006.11.30 10:51
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16622678
|2006.11.30 09:40
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3587
|0.0000
|2.3595
|2006.11.30 10:51
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|16621389
|2006.11.30 09:30
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3580
|0.0000
|2.3595
|2006.11.30 10:51
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|16616920
|2006.11.30 09:05
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3579
|0.0000
|2.3595
|2006.11.30 10:51
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|16616922
|2006.11.30 09:05
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7876
|0.0000
|0.7865
|2006.11.30 10:23
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16614105
|2006.11.30 08:25
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7868
|0.0000
|0.7865
|2006.11.30 10:23
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16599402
|2006.11.30 06:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7857
|0.0000
|0.7865
|2006.11.30 10:23
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16596249
|2006.11.30 05:22
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7851
|0.0000
|0.7865
|2006.11.30 10:23
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|16621407
|2006.11.30 09:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2063
|0.0000
|1.2068
|2006.11.30 10:18
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16621400
|2006.11.30 09:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3197
|0.0000
|1.3192
|2006.11.30 10:15
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16615573
|2006.11.30 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3188
|0.0000
|1.3183
|2006.11.30 08:47
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16609070
|2006.11.30 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3181
|2006.11.30 08:07
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16609923
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2060
|0.0000
|1.2067
|2006.11.30 08:01
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16609049
|2006.11.30 07:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|1.2067
|2006.11.30 08:01
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16607620
|2006.11.30 07:25
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3566
|0.0000
|2.3554
|2006.11.30 07:35
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|16602032
|2006.11.30 06:50
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3555
|0.0000
|2.3554
|2006.11.30 07:35
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16598998
|2006.11.30 05:55
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3548
|0.0000
|2.3554
|2006.11.30 07:35
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16581549
|2006.11.29 23:55
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3543
|0.0000
|2.3554
|2006.11.30 07:35
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|16565472
|2006.11.29 19:13
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6754
|0.0000
|0.6749
|2006.11.30 07:22
|0.6749
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|16598631
|2006.11.30 05:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.97
|0.00
|153.04
|2006.11.30 07:05
|153.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16590490
|2006.11.30 02:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.04
|0.00
|153.04
|2006.11.30 07:05
|153.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16599178
|2006.11.30 06:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|1.2076
|2006.11.30 06:43
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16596169
|2006.11.30 05:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3174
|0.0000
|1.3166
|2006.11.30 05:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16594741
|2006.11.30 04:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3166
|2006.11.30 05:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16591160
|2006.11.30 02:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3162
|0.0000
|1.3166
|2006.11.30 05:50
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16596927
|2006.11.30 05:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|16595187
|2006.11.30 05:02
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16591763
|2006.11.30 02:53
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2089
|0.0000
|1.2085
|2006.11.30 05:50
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16589820
|2006.11.30 02:15
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7857
|0.0000
|0.7846
|2006.11.30 03:28
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16588868
|2006.11.30 02:10
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7843
|0.0000
|0.7846
|2006.11.30 03:28
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16584921
|2006.11.30 01:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7841
|0.0000
|0.7846
|2006.11.30 03:28
|0.7846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16587916
|2006.11.30 02:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3167
|0.0000
|1.3172
|2006.11.30 02:15
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16581163
|2006.11.29 23:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2096
|0.0000
|1.2091
|2006.11.30 02:04
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16580966
|2006.11.29 23:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3156
|2006.11.30 02:04
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16586080
|2006.11.30 01:45
|sell
|0.32
|eurjpym
|153.13
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|16577615
|2006.11.29 22:20
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.05
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16576869
|2006.11.29 22:05
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.00
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|16567371
|2006.11.29 19:35
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.03
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.00
|16563754
|2006.11.29 19:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.93
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.17
|16555013
|2006.11.29 17:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.87
|0.00
|153.03
|2006.11.30 02:04
|153.03
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.14
|16579354
|2006.11.29 22:50
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7830
|0.0000
|0.7837
|2006.11.30 00:30
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16572906
|2006.11.29 21:01
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7837
|0.0000
|0.7837
|2006.11.30 00:30
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16575613
|2006.11.29 21:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3149
|2006.11.29 23:33
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16568294
|2006.11.29 19:50
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3532
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|1.60
|3.17
|16566104
|2006.11.29 19:20
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3541
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.80
|0.40
|16564673
|2006.11.29 19:05
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3547
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.40
|-0.19
|16558364
|2006.11.29 18:25
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3552
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.27
|16556335
|2006.11.29 18:20
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3566
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.37
|16556112
|2006.11.29 18:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3571
|0.0000
|2.3544
|2006.11.29 22:08
|2.3544
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.22
|16573166
|2006.11.29 21:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3151
|2006.11.29 21:34
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16558463
|2006.11.29 18:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2104
|0.0000
|1.2095
|2006.11.29 19:01
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|16551125
|2006.11.29 16:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|1.2095
|2006.11.29 19:01
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16561122
|2006.11.29 18:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3149
|2006.11.29 18:51
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16554211
|2006.11.29 17:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3154
|0.0000
|1.3149
|2006.11.29 18:23
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16519064
|2006.11.29 12:45
|buy
|0.32
|eurgbpm
|0.6745
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|16512641
|2006.11.29 11:25
|buy
|0.16
|eurgbpm
|0.6751
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|16397665
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.08
|eurgbpm
|0.6757
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.31
|16359924
|2006.11.28 08:35
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6762
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.54
|16351063
|2006.11.28 07:55
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6769
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.54
|16243612
|2006.11.27 01:50
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6776
|0.0000
|0.6755
|2006.11.29 18:23
|0.6755
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.41
|16551121
|2006.11.29 16:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3148
|0.0000
|1.3153
|2006.11.29 17:27
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16550131
|2006.11.29 16:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3146
|2006.11.29 16:30
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16549395
|2006.11.29 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|2006.11.29 16:30
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16542253
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.70
|0.00
|152.78
|2006.11.29 15:47
|152.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16540101
|2006.11.29 14:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.78
|0.00
|152.78
|2006.11.29 15:47
|152.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16540423
|2006.11.29 14:55
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3559
|0.0000
|2.3569
|2006.11.29 15:01
|2.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16540090
|2006.11.29 14:50
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3570
|0.0000
|2.3569
|2006.11.29 15:01
|2.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16538337
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3575
|0.0000
|2.3569
|2006.11.29 15:01
|2.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16540150
|2006.11.29 14:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2064
|0.0000
|1.2071
|2006.11.29 15:00
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16539406
|2006.11.29 14:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2071
|2006.11.29 15:00
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16540125
|2006.11.29 14:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3165
|2006.11.29 14:59
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16539415
|2006.11.29 14:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3166
|0.0000
|1.3165
|2006.11.29 14:59
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16528661
|2006.11.29 13:40
|sell
|0.16
|gbpchfm
|2.3569
|0.0000
|2.3556
|2006.11.29 14:24
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16518988
|2006.11.29 12:45
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3561
|0.0000
|2.3556
|2006.11.29 14:24
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16516529
|2006.11.29 12:15
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3548
|0.0000
|2.3556
|2006.11.29 14:24
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|16511035
|2006.11.29 10:55
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3542
|0.0000
|2.3556
|2006.11.29 14:24
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|16510369
|2006.11.29 10:50
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3527
|0.0000
|2.3556
|2006.11.29 14:24
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|16533864
|2006.11.29 14:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|1.2077
|2006.11.29 14:10
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16533899
|2006.11.29 14:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3158
|2006.11.29 14:08
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16527377
|2006.11.29 13:35
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7849
|0.0000
|0.7839
|2006.11.29 13:57
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16522337
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7838
|0.0000
|0.7839
|2006.11.29 13:57
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16512664
|2006.11.29 11:25
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7835
|0.0000
|0.7839
|2006.11.29 13:57
|0.7839
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16519572
|2006.11.29 12:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.03
|0.00
|152.98
|2006.11.29 13:41
|152.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16511047
|2006.11.29 10:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|1.2072
|2006.11.29 13:05
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|16510067
|2006.11.29 10:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2069
|0.0000
|1.2072
|2006.11.29 13:05
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16516552
|2006.11.29 12:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3151
|0.0000
|1.3158
|2006.11.29 13:04
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16514693
|2006.11.29 11:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|2006.11.29 13:04
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16514435
|2006.11.29 11:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.88
|0.00
|152.95
|2006.11.29 12:01
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16511380
|2006.11.29 11:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.93
|0.00
|152.95
|2006.11.29 12:01
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16497670
|2006.11.29 08:10
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7826
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 11:02
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16494802
|2006.11.29 07:55
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7831
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 11:02
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16506240
|2006.11.29 09:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.99
|0.00
|152.94
|2006.11.29 10:46
|152.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16503896
|2006.11.29 09:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|1.2057
|2006.11.29 09:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16501525
|2006.11.29 08:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|1.2057
|2006.11.29 09:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16504745
|2006.11.29 09:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3169
|0.0000
|1.3174
|2006.11.29 09:45
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16502687
|2006.11.29 09:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.96
|0.00
|152.89
|2006.11.29 09:06
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16501768
|2006.11.29 08:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.90
|0.00
|152.89
|2006.11.29 09:06
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16500242
|2006.11.29 08:25
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3517
|0.0000
|2.3504
|2006.11.29 09:05
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16498446
|2006.11.29 08:15
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3503
|0.0000
|2.3504
|2006.11.29 09:05
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16482432
|2006.11.29 03:55
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3497
|0.0000
|2.3504
|2006.11.29 09:05
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|16474361
|2006.11.29 01:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3490
|0.0000
|2.3504
|2006.11.29 09:05
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16501074
|2006.11.29 08:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3177
|2006.11.29 08:37
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16490364
|2006.11.29 07:00
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.83
|0.00
|152.74
|2006.11.29 07:55
|152.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|16489156
|2006.11.29 06:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.76
|0.00
|152.74
|2006.11.29 07:55
|152.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16483994
|2006.11.29 04:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.70
|0.00
|152.74
|2006.11.29 07:55
|152.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16489491
|2006.11.29 06:42
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7831
|0.0000
|0.7826
|2006.11.29 07:32
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16489442
|2006.11.29 06:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3197
|0.0000
|1.3192
|2006.11.29 07:14
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16489398
|2006.11.29 06:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2031
|0.0000
|1.2036
|2006.11.29 07:01
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16481255
|2006.11.29 03:25
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7825
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 06:26
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16480122
|2006.11.29 03:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7831
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 06:26
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16471123
|2006.11.29 00:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7837
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 06:26
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16485886
|2006.11.29 05:36
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2041
|0.0000
|1.2033
|2006.11.29 06:07
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16481322
|2006.11.29 03:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2033
|0.0000
|1.2033
|2006.11.29 06:07
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16485910
|2006.11.29 05:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3193
|2006.11.29 06:00
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16484875
|2006.11.29 05:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3192
|0.0000
|1.3193
|2006.11.29 06:00
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16480533
|2006.11.29 03:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3190
|0.0000
|1.3195
|2006.11.29 04:30
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16479727
|2006.11.29 02:50
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.58
|0.00
|152.66
|2006.11.29 03:30
|152.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16478102
|2006.11.29 02:20
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.64
|0.00
|152.66
|2006.11.29 03:30
|152.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16477079
|2006.11.29 01:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.70
|0.00
|152.66
|2006.11.29 03:30
|152.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16443723
|2006.11.28 20:00
|buy
|0.32
|gbpchfm
|2.3485
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.53
|1.06
|16434445
|2006.11.28 18:40
|buy
|0.16
|gbpchfm
|2.3491
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.26
|16447491
|2006.11.28 20:45
|buy
|0.64
|gbpchfm
|2.3478
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|1.07
|5.85
|16415971
|2006.11.28 17:05
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3509
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.17
|16416241
|2006.11.28 17:10
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3504
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.25
|16418870
|2006.11.28 17:45
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3501
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.40
|16426867
|2006.11.28 18:20
|buy
|0.08
|gbpchfm
|2.3500
|0.0000
|2.3489
|2006.11.29 00:54
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.73
|16463977
|2006.11.29 00:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3199
|0.0000
|1.3202
|2006.11.29 00:36
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16468965
|2006.11.29 00:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3211
|0.0000
|1.3202
|2006.11.29 00:36
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|16414710
|2006.11.28 16:50
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7825
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.64
|16416448
|2006.11.28 17:15
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7831
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.32
|16430240
|2006.11.28 18:30
|sell
|0.32
|audusdm
|0.7837
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.28
|16398196
|2006.11.28 14:35
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7819
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.56
|16395773
|2006.11.28 14:10
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7805
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|16453981
|2006.11.28 22:05
|sell
|0.64
|audusdm
|0.7844
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|16396244
|2006.11.28 14:15
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7811
|0.0000
|0.7833
|2006.11.29 00:30
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|16462833
|2006.11.28 23:55
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2017
|0.0000
|1.2027
|2006.11.29 00:03
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16447444
|2006.11.28 20:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2023
|0.0000
|1.2027
|2006.11.29 00:03
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.04
|0.13
|16442541
|2006.11.28 19:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2036
|0.0000
|1.2027
|2006.11.29 00:03
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|16445993
|2006.11.28 20:40
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2031
|0.0000
|1.2027
|2006.11.29 00:03
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.07
|16445927
|2006.11.28 20:40
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.24
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.55
|16426788
|2006.11.28 18:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.95
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.43
|16453962
|2006.11.28 22:05
|sell
|0.32
|eurjpym
|153.34
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|16415195
|2006.11.28 16:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.84
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|16445352
|2006.11.28 20:35
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.16
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.28
|16442532
|2006.11.28 19:55
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.08
|0.00
|153.20
|2006.11.28 23:58
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.41
|16442553
|2006.11.28 19:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3196
|2006.11.28 21:45
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|16446004
|2006.11.28 20:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|2006.11.28 21:45
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|16449614
|2006.11.28 21:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3207
|0.0000
|1.3196
|2006.11.28 21:45
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16435299
|2006.11.28 18:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2050
|0.0000
|1.2055
|2006.11.28 18:51
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16435224
|2006.11.28 18:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3176
|0.0000
|1.3171
|2006.11.28 18:51
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16418619
|2006.11.28 17:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3160
|2006.11.28 18:02
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16416895
|2006.11.28 17:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2068
|0.0000
|1.2073
|2006.11.28 17:29
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16415974
|2006.11.28 17:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3158
|0.0000
|1.3153
|2006.11.28 17:29
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16411867
|2006.11.28 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3152
|2006.11.28 16:41
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16411891
|2006.11.28 16:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|1.2077
|2006.11.28 16:32
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16401681
|2006.11.28 15:00
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3530
|0.0000
|2.3513
|2006.11.28 16:31
|2.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|16400959
|2006.11.28 14:55
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3509
|0.0000
|2.3513
|2006.11.28 16:31
|2.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16399015
|2006.11.28 14:40
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3488
|0.0000
|2.3513
|2006.11.28 16:31
|2.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|16398157
|2006.11.28 14:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.90
|0.00
|152.89
|2006.11.28 15:21
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16404158
|2006.11.28 15:05
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.81
|0.00
|152.89
|2006.11.28 15:21
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16406456
|2006.11.28 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3153
|0.0000
|1.3158
|2006.11.28 15:20
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16406487
|2006.11.28 15:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2080
|0.0000
|1.2075
|2006.11.28 15:18
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16370566
|2006.11.28 10:05
|sell
|0.64
|eurjpym
|152.90
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|16358989
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.08
|eurjpym
|152.69
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16348040
|2006.11.28 07:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.54
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|16368695
|2006.11.28 09:45
|sell
|0.32
|eurjpym
|152.83
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|16350916
|2006.11.28 07:55
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.59
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16383744
|2006.11.28 13:15
|sell
|1.28
|eurjpym
|152.96
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|16360682
|2006.11.28 08:40
|sell
|0.16
|eurjpym
|152.75
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|16346249
|2006.11.28 07:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.44
|0.00
|152.85
|2006.11.28 14:14
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|16394700
|2006.11.28 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3165
|0.0000
|1.3157
|2006.11.28 14:07
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16393733
|2006.11.28 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3156
|0.0000
|1.3157
|2006.11.28 14:07
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16392976
|2006.11.28 13:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2052
|0.0000
|1.2057
|2006.11.28 13:48
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16350891
|2006.11.28 07:55
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3403
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|16359827
|2006.11.28 08:35
|sell
|0.16
|gbpchfm
|2.3426
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|16369189
|2006.11.28 09:55
|sell
|1.28
|gbpchfm
|2.3449
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|16379334
|2006.11.28 11:55
|sell
|2.56
|gbpchfm
|2.3462
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|14.89
|16347373
|2006.11.28 07:25
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3389
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|16368050
|2006.11.28 09:40
|sell
|0.64
|gbpchfm
|2.3442
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.92
|16384231
|2006.11.28 13:20
|sell
|5.12
|gbpchfm
|2.3468
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|55.30
|16361808
|2006.11.28 08:45
|sell
|0.32
|gbpchfm
|2.3435
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|16347165
|2006.11.28 07:20
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3380
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|16351911
|2006.11.28 08:00
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3411
|0.0000
|2.3455
|2006.11.28 13:35
|2.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|16383726
|2006.11.28 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3142
|2006.11.28 13:19
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16372948
|2006.11.28 10:25
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7800
|0.0000
|0.7793
|2006.11.28 11:08
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16371702
|2006.11.28 10:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7795
|0.0000
|0.7793
|2006.11.28 11:08
|0.7793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16371663
|2006.11.28 10:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3152
|0.0000
|1.3148
|2006.11.28 10:39
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16372940
|2006.11.28 10:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3148
|2006.11.28 10:39
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16371143
|2006.11.28 10:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3148
|2006.11.28 10:39
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16366443
|2006.11.28 09:20
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7785
|0.0000
|0.7790
|2006.11.28 09:27
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16333119
|2006.11.28 01:30
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7788
|0.0000
|0.7783
|2006.11.28 08:48
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16354901
|2006.11.28 08:10
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|1.2054
|2006.11.28 08:46
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16351057
|2006.11.28 07:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|2006.11.28 08:46
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16347394
|2006.11.28 07:25
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|1.2054
|2006.11.28 08:46
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16354932
|2006.11.28 08:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3152
|0.0000
|1.3146
|2006.11.28 08:27
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|16356401
|2006.11.28 08:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3146
|2006.11.28 08:27
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|16347377
|2006.11.28 07:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3146
|2006.11.28 08:27
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|16348593
|2006.11.28 07:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3137
|0.0000
|1.3146
|2006.11.28 08:27
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|16340869
|2006.11.28 05:22
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2060
|2006.11.28 07:15
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16341811
|2006.11.28 05:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|1.2060
|2006.11.28 07:15
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16316860
|2006.11.27 19:15
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3379
|0.0000
|2.3387
|2006.11.28 07:11
|2.3387
|0.00
|0.00
|0.07
|0.27
|16314055
|2006.11.27 17:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3390
|0.0000
|2.3387
|2006.11.28 07:11
|2.3387
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.03
|16314392
|2006.11.27 17:55
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3385
|0.0000
|2.3387
|2006.11.28 07:11
|2.3387
|0.00
|0.00
|0.03
|0.04
|16343964
|2006.11.28 06:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.43
|0.00
|152.48
|2006.11.28 06:55
|152.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16343666
|2006.11.28 06:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3126
|0.0000
|1.3131
|2006.11.28 06:39
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16335436
|2006.11.28 02:25
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.37
|0.00
|152.45
|2006.11.28 05:09
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16332226
|2006.11.28 01:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.45
|0.00
|152.45
|2006.11.28 05:09
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16315838
|2006.11.27 18:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2074
|0.0000
|1.2064
|2006.11.28 05:07
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|16316865
|2006.11.27 19:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2064
|2006.11.28 05:07
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.02
|0.05
|16334042
|2006.11.28 01:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2055
|0.0000
|1.2064
|2006.11.28 05:07
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16333163
|2006.11.28 01:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3138
|0.0000
|1.3136
|2006.11.28 04:57
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16335978
|2006.11.28 02:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3144
|0.0000
|1.3136
|2006.11.28 04:57
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16329921
|2006.11.27 23:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3133
|0.0000
|1.3136
|2006.11.28 04:57
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16326563
|2006.11.27 22:46
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7782
|0.0000
|0.7787
|2006.11.28 00:54
|0.7787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16303322
|2006.11.27 14:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.34
|0.00
|152.38
|2006.11.28 00:46
|152.38
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.03
|16325883
|2006.11.27 22:35
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.46
|0.00
|152.38
|2006.11.28 00:46
|152.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|16319930
|2006.11.27 19:46
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.40
|0.00
|152.38
|2006.11.28 00:46
|152.38
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.03
|16322595
|2006.11.27 21:01
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7790
|0.0000
|0.7785
|2006.11.27 21:56
|0.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16313866
|2006.11.27 17:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7786
|0.0000
|0.7791
|2006.11.27 20:44
|0.7791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16319184
|2006.11.27 19:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3127
|2006.11.27 19:59
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16298969
|2006.11.27 13:35
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7778
|0.0000
|0.7783
|2006.11.27 17:31
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16304678
|2006.11.27 15:10
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7784
|0.0000
|0.7783
|2006.11.27 17:31
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16305295
|2006.11.27 15:20
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7792
|0.0000
|0.7783
|2006.11.27 17:31
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16310963
|2006.11.27 16:40
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3394
|0.0000
|2.3401
|2006.11.27 17:01
|2.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16310703
|2006.11.27 16:35
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3400
|0.0000
|2.3401
|2006.11.27 17:01
|2.3401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16311351
|2006.11.27 16:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|1.2083
|2006.11.27 16:52
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16307023
|2006.11.27 15:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2084
|2006.11.27 15:44
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16307026
|2006.11.27 15:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3120
|2006.11.27 15:43
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16301402
|2006.11.27 14:20
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2095
|0.0000
|1.2090
|2006.11.27 14:24
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16301133
|2006.11.27 14:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3103
|0.0000
|1.3111
|2006.11.27 14:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16300060
|2006.11.27 13:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3112
|0.0000
|1.3111
|2006.11.27 14:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16295483
|2006.11.27 12:27
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7783
|0.0000
|0.7788
|2006.11.27 13:23
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16295451
|2006.11.27 12:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2080
|0.0000
|1.2080
|2006.11.27 13:23
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16296307
|2006.11.27 12:51
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|1.2080
|2006.11.27 13:23
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16295401
|2006.11.27 12:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3119
|0.0000
|1.3120
|2006.11.27 13:23
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16296664
|2006.11.27 12:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3113
|0.0000
|1.3120
|2006.11.27 13:23
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16295281
|2006.11.27 12:20
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3402
|0.0000
|2.3397
|2006.11.27 13:00
|2.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16293771
|2006.11.27 11:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.26
|0.00
|152.27
|2006.11.27 12:42
|152.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16295069
|2006.11.27 12:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.20
|0.00
|152.27
|2006.11.27 12:42
|152.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16291873
|2006.11.27 11:05
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3394
|0.0000
|2.3399
|2006.11.27 11:56
|2.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16287475
|2006.11.27 09:45
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7787
|0.0000
|0.7785
|2006.11.27 11:51
|0.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16290988
|2006.11.27 10:50
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7792
|0.0000
|0.7785
|2006.11.27 11:51
|0.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16288940
|2006.11.27 10:10
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3397
|0.0000
|2.3392
|2006.11.27 10:46
|2.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16288293
|2006.11.27 09:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3132
|0.0000
|1.3124
|2006.11.27 10:10
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16287463
|2006.11.27 09:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3124
|2006.11.27 10:10
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16283750
|2006.11.27 09:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.37
|0.00
|152.36
|2006.11.27 09:30
|152.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16284840
|2006.11.27 09:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.43
|0.00
|152.36
|2006.11.27 09:30
|152.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16279343
|2006.11.27 08:55
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7776
|0.0000
|0.7786
|2006.11.27 09:24
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16251842
|2006.11.27 04:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7795
|0.0000
|0.7786
|2006.11.27 09:24
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|16261458
|2006.11.27 05:45
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7789
|0.0000
|0.7786
|2006.11.27 09:24
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16278770
|2006.11.27 08:50
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7782
|0.0000
|0.7786
|2006.11.27 09:24
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16243682
|2006.11.27 01:50
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7803
|0.0000
|0.7786
|2006.11.27 09:24
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16283635
|2006.11.27 09:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3109
|0.0000
|1.3114
|2006.11.27 09:22
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16283625
|2006.11.27 09:05
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|1.2083
|2006.11.27 09:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|16278111
|2006.11.27 08:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2079
|0.0000
|1.2083
|2006.11.27 09:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16279602
|2006.11.27 08:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2088
|0.0000
|1.2083
|2006.11.27 09:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16277844
|2006.11.27 08:35
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3383
|0.0000
|2.3378
|2006.11.27 09:19
|2.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16282871
|2006.11.27 09:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3101
|0.0000
|1.3110
|2006.11.27 09:03
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|16278149
|2006.11.27 08:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3112
|0.0000
|1.3110
|2006.11.27 09:03
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16278168
|2006.11.27 08:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.28
|0.00
|152.33
|2006.11.27 08:55
|152.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16261427
|2006.11.27 05:45
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.34
|0.00
|152.30
|2006.11.27 08:13
|152.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16258289
|2006.11.27 05:30
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.22
|0.00
|152.30
|2006.11.27 08:13
|152.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|16267700
|2006.11.27 07:00
|sell
|0.08
|eurjpym
|152.41
|0.00
|152.30
|2006.11.27 08:13
|152.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|16256000
|2006.11.27 05:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.11
|0.00
|152.30
|2006.11.27 08:13
|152.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16270164
|2006.11.27 07:40
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3373
|0.0000
|2.3378
|2006.11.27 07:52
|2.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16266609
|2006.11.27 06:45
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3378
|0.0000
|2.3373
|2006.11.27 07:25
|2.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16267249
|2006.11.27 06:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2070
|2006.11.27 07:01
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16265415
|2006.11.27 06:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3123
|2006.11.27 06:38
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16259352
|2006.11.27 05:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|2006.11.27 06:32
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16261443
|2006.11.27 05:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2073
|0.0000
|1.2066
|2006.11.27 06:32
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16263220
|2006.11.27 06:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3116
|0.0000
|1.3125
|2006.11.27 06:18
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|16252785
|2006.11.27 04:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3128
|0.0000
|1.3125
|2006.11.27 06:18
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16256070
|2006.11.27 05:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3122
|0.0000
|1.3125
|2006.11.27 06:18
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16251711
|2006.11.27 04:36
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3135
|0.0000
|1.3125
|2006.11.27 06:18
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16237256
|2006.11.27 00:50
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3368
|0.0000
|2.3374
|2006.11.27 05:13
|2.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16241913
|2006.11.27 01:40
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3382
|0.0000
|2.3374
|2006.11.27 05:13
|2.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|16237951
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3377
|0.0000
|2.3374
|2006.11.27 05:13
|2.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16249934
|2006.11.27 03:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.95
|0.00
|152.00
|2006.11.27 04:17
|152.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16239865
|2006.11.27 01:15
|sell
|0.02
|eurjpym
|151.97
|0.00
|151.95
|2006.11.27 03:02
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16231779
|2006.11.27 00:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.91
|0.00
|151.95
|2006.11.27 03:02
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16244217
|2006.11.27 01:55
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.04
|0.00
|151.95
|2006.11.27 03:02
|151.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|16238005
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2055
|2006.11.27 01:48
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16240610
|2006.11.27 01:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2064
|0.0000
|1.2055
|2006.11.27 01:48
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16237263
|2006.11.27 00:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2055
|2006.11.27 01:48
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16238705
|2006.11.27 01:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3131
|0.0000
|1.3139
|2006.11.27 01:46
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16237276
|2006.11.27 00:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3139
|2006.11.27 01:46
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16225175
|2006.11.26 22:55
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6778
|0.0000
|0.6773
|2006.11.27 01:44
|0.6773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16227502
|2006.11.26 23:16
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7808
|0.0000
|0.7800
|2006.11.27 01:41
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16225415
|2006.11.26 22:56
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7798
|0.0000
|0.7800
|2006.11.27 01:41
|0.7800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16229686
|2006.11.26 23:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|1.2042
|2006.11.27 00:06
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16230439
|2006.11.26 23:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3152
|2006.11.27 00:06
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16226956
|2006.11.26 23:10
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3347
|0.0000
|2.3352
|2006.11.26 23:29
|2.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16217189
|2006.11.26 18:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|5.80
|107.92
|Closed P/L:
|113.72
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16609958
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6754
|0.0000
|0.6745
|
|0.6734
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.40
|16622705
|2006.11.30 09:40
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6748
|0.0000
|0.6745
|
|0.6734
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.55
|16641693
|2006.11.30 14:21
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6742
|0.0000
|0.6745
|
|0.6734
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.63
|16671616
|2006.11.30 16:55
|buy
|0.08
|eurgbpm
|0.6736
|0.0000
|0.6745
|
|0.6734
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.32
|16695255
|2006.12.01 00:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3252
|0.0000
|1.3247
|
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16695271
|2006.12.01 00:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1977
|0.0000
|1.1982
|
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16696486
|2006.12.01 00:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7890
|0.0000
|0.7885
|
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.93
|
|Floating P/L:
|-2.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|113.72
|Floating P/L:
|-2.04
|Margin:
|9.00
|Balance:
|10 113.72
|Equity:
|10 111.68
|Free Margin:
|10 102.68
|
|Details:
|Gross Profit:
|166.94
|Gross Loss:
|53.22
|Total Net Profit:
|113.72
|Profit Factor:
|3.14
|Expected Payoff:
|0.34
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|13.50 (0.13%)
|Relative Drawdown:
|0.13% (13.50)
|
|Total Trades:
|333
|Short Positions (won %):
|189 (61.90%)
|Long Positions (won %):
|144 (74.31%)
|Profit Trades (% of total):
|224 (67.27%)
|Loss trades (% of total):
|109 (32.73%)
|Largest
|profit trade:
|55.30
|loss trade:
|-6.92
|Average
|profit trade:
|0.75
|loss trade:
|-0.49
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (1.81)
|consecutive losses ($):
|5 (-4.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|55.30 (1)
|consecutive loss (count):
|-11.96 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2