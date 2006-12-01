Interbank FX, LLC

Account: 1311492 Name: CA_RSI_Trend_v4_Aggressive Currency: USD 2006 December 1, 01:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166952512006.12.01 00:15sell0.01eurjpym153.290.00153.242006.12.01 01:00153.240.000.000.000.04
166920762006.11.30 23:40buy0.01audusdm0.78860.00000.78912006.12.01 00:190.78910.000.000.000.05
166860972006.11.30 21:30sell0.01usdchfm1.19780.00001.19732006.11.30 23:531.19730.000.000.000.04
166847282006.11.30 21:10buy0.02eurusdm1.32430.00001.32502006.11.30 23:531.32500.000.000.000.14
166817842006.11.30 19:50buy0.01eurusdm1.32490.00001.32502006.11.30 23:531.32500.000.00-0.010.01
166517452006.11.30 15:10sell0.08audusdm0.78950.00000.78842006.11.30 23:310.78840.000.00-0.020.88
166414332006.11.30 14:15sell0.04audusdm0.78850.00000.78842006.11.30 23:310.78840.000.00-0.010.04
166328122006.11.30 12:46sell0.02audusdm0.78790.00000.78842006.11.30 23:310.78840.000.000.00-0.10
166307882006.11.30 11:50sell0.01audusdm0.78730.00000.78842006.11.30 23:310.78840.000.000.00-0.11
166899242006.11.30 23:10buy0.02eurjpym153.190.00153.272006.11.30 23:30153.270.000.000.000.14
166894822006.11.30 22:55buy0.01eurjpym153.290.00153.272006.11.30 23:30153.270.000.000.00-0.01
166841872006.11.30 20:55sell0.01gbpchfm2.35510.00002.35462006.11.30 22:192.35460.000.00-0.020.05
166839122006.11.30 20:50buy0.01eurjpym153.310.00153.362006.11.30 22:02153.360.000.000.010.05
166654622006.11.30 16:16buy0.64usdchfm1.19660.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.609.08
166624022006.11.30 16:00buy0.32usdchfm1.19800.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.300.80
166533672006.11.30 15:15buy0.16usdchfm1.19860.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.15-0.40
166477242006.11.30 15:05buy0.08usdchfm1.20050.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.08-1.47
166464432006.11.30 15:00buy0.04usdchfm1.20250.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.04-1.40
166432102006.11.30 14:50buy0.02usdchfm1.20370.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.02-0.90
166428022006.11.30 14:45buy0.01usdchfm1.20490.00001.19832006.11.30 21:141.19830.000.000.01-0.55
166771092006.11.30 18:25sell0.01eurjpym153.370.00153.322006.11.30 20:38153.320.000.000.000.05
166690462006.11.30 16:30sell0.01eurusdm1.32650.00001.32602006.11.30 16:451.32600.000.000.000.05
166533022006.11.30 15:15buy0.08gbpchfm2.35330.00002.35512006.11.30 15:592.35510.000.000.001.20
166482952006.11.30 15:05buy0.04gbpchfm2.35480.00002.35512006.11.30 15:592.35510.000.000.000.10
166431992006.11.30 14:50buy0.02gbpchfm2.35700.00002.35512006.11.30 15:592.35510.000.000.00-0.32
166427942006.11.30 14:45buy0.01gbpchfm2.35880.00002.35512006.11.30 15:592.35510.000.000.00-0.31
166226872006.11.30 09:40sell0.16eurjpym153.370.00153.232006.11.30 15:01153.230.000.000.001.93
166199562006.11.30 09:25sell0.08eurjpym153.290.00153.232006.11.30 15:01153.230.000.000.000.41
166098742006.11.30 07:35sell0.04eurjpym153.090.00153.232006.11.30 15:01153.230.000.000.00-0.48
166076012006.11.30 07:25sell0.02eurjpym153.030.00153.232006.11.30 15:01153.230.000.000.00-0.35
166054942006.11.30 07:20sell0.01eurjpym152.980.00153.232006.11.30 15:01153.230.000.000.00-0.21
166399782006.11.30 13:45buy0.01eurusdm1.31990.00001.32042006.11.30 14:571.32040.000.000.000.05
166334862006.11.30 12:55buy0.01gbpchfm2.35970.00002.36022006.11.30 13:312.36020.000.000.000.05
166335102006.11.30 12:55buy0.01usdchfm1.20580.00001.20632006.11.30 13:301.20630.000.000.000.04
166334792006.11.30 12:55sell0.01eurusdm1.32040.00001.31992006.11.30 13:061.31990.000.000.000.05
166315142006.11.30 12:05sell0.01gbpchfm2.36020.00002.35972006.11.30 12:312.35970.000.000.000.04
166302852006.11.30 11:40buy0.01usdchfm1.20640.00001.20692006.11.30 11:501.20690.000.000.000.04
166302302006.11.30 11:40sell0.01eurusdm1.32000.00001.31952006.11.30 11:501.31950.000.000.000.05
166300382006.11.30 11:35buy0.01gbpchfm2.35920.00002.35972006.11.30 11:402.35970.000.000.000.04
166264672006.11.30 10:30buy0.01audusdm0.78710.00000.78762006.11.30 11:230.78760.000.000.000.05
166261872006.11.30 10:25sell0.16gbpchfm2.36080.00002.35952006.11.30 10:512.35950.000.000.001.72
166233072006.11.30 09:50sell0.08gbpchfm2.35970.00002.35952006.11.30 10:512.35950.000.000.000.13
166226782006.11.30 09:40sell0.04gbpchfm2.35870.00002.35952006.11.30 10:512.35950.000.000.00-0.27
166213892006.11.30 09:30sell0.02gbpchfm2.35800.00002.35952006.11.30 10:512.35950.000.000.00-0.24
166169202006.11.30 09:05sell0.01gbpchfm2.35790.00002.35952006.11.30 10:512.35950.000.000.00-0.13
166169222006.11.30 09:05sell0.08audusdm0.78760.00000.78652006.11.30 10:230.78650.000.000.000.88
166141052006.11.30 08:25sell0.04audusdm0.78680.00000.78652006.11.30 10:230.78650.000.000.000.12
165994022006.11.30 06:05sell0.02audusdm0.78570.00000.78652006.11.30 10:230.78650.000.000.00-0.16
165962492006.11.30 05:22sell0.01audusdm0.78510.00000.78652006.11.30 10:230.78650.000.000.00-0.14
166214072006.11.30 09:30buy0.01usdchfm1.20630.00001.20682006.11.30 10:181.20680.000.000.000.04
166214002006.11.30 09:30sell0.01eurusdm1.31970.00001.31922006.11.30 10:151.31920.000.000.000.05
166155732006.11.30 08:45sell0.01eurusdm1.31880.00001.31832006.11.30 08:471.31830.000.000.000.05
166090702006.11.30 07:30sell0.01eurusdm1.31860.00001.31812006.11.30 08:071.31810.000.000.000.05
166099232006.11.30 07:35buy0.02usdchfm1.20600.00001.20672006.11.30 08:011.20670.000.000.000.12
166090492006.11.30 07:30buy0.01usdchfm1.20660.00001.20672006.11.30 08:011.20670.000.000.000.01
166076202006.11.30 07:25sell0.08gbpchfm2.35660.00002.35542006.11.30 07:352.35540.000.000.000.79
166020322006.11.30 06:50sell0.04gbpchfm2.35550.00002.35542006.11.30 07:352.35540.000.000.000.03
165989982006.11.30 05:55sell0.02gbpchfm2.35480.00002.35542006.11.30 07:352.35540.000.000.00-0.10
165815492006.11.29 23:55sell0.01gbpchfm2.35430.00002.35542006.11.30 07:352.35540.000.000.00-0.09
165654722006.11.29 19:13sell0.01eurgbpm0.67540.00000.67492006.11.30 07:220.67490.000.000.010.10
165986312006.11.30 05:50buy0.02eurjpym152.970.00153.042006.11.30 07:05153.040.000.000.000.12
165904902006.11.30 02:20buy0.01eurjpym153.040.00153.042006.11.30 07:05153.040.000.000.000.00
165991782006.11.30 06:00sell0.01usdchfm1.20810.00001.20762006.11.30 06:431.20760.000.000.000.04
165961692006.11.30 05:20sell0.04eurusdm1.31740.00001.31662006.11.30 05:501.31660.000.000.000.32
165947412006.11.30 04:55sell0.02eurusdm1.31680.00001.31662006.11.30 05:501.31660.000.000.000.04
165911602006.11.30 02:35sell0.01eurusdm1.31620.00001.31662006.11.30 05:501.31660.000.000.00-0.04
165969272006.11.30 05:30buy0.04usdchfm1.20770.00001.20852006.11.30 05:501.20850.000.000.000.26
165951872006.11.30 05:02buy0.02usdchfm1.20830.00001.20852006.11.30 05:501.20850.000.000.000.03
165917632006.11.30 02:53buy0.01usdchfm1.20890.00001.20852006.11.30 05:501.20850.000.000.00-0.03
165898202006.11.30 02:15sell0.04audusdm0.78570.00000.78462006.11.30 03:280.78460.000.000.000.44
165888682006.11.30 02:10sell0.02audusdm0.78430.00000.78462006.11.30 03:280.78460.000.000.00-0.06
165849212006.11.30 01:15sell0.01audusdm0.78410.00000.78462006.11.30 03:280.78460.000.000.00-0.05
165879162006.11.30 02:05buy0.01eurusdm1.31670.00001.31722006.11.30 02:151.31720.000.000.000.05
165811632006.11.29 23:45sell0.01usdchfm1.20960.00001.20912006.11.30 02:041.20910.000.000.000.04
165809662006.11.29 23:40buy0.01eurusdm1.31510.00001.31562006.11.30 02:041.31560.000.000.000.05
165860802006.11.30 01:45sell0.32eurjpym153.130.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.000.002.75
165776152006.11.29 22:20sell0.16eurjpym153.050.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.000.000.28
165768692006.11.29 22:05sell0.08eurjpym153.000.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.000.00-0.21
165673712006.11.29 19:35sell0.04eurjpym153.030.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.00-0.130.00
165637542006.11.29 19:00sell0.02eurjpym152.930.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.00-0.07-0.17
165550132006.11.29 17:55sell0.01eurjpym152.870.00153.032006.11.30 02:04153.030.000.00-0.03-0.14
165793542006.11.29 22:50buy0.02audusdm0.78300.00000.78372006.11.30 00:300.78370.000.000.000.14
165729062006.11.29 21:01buy0.01audusdm0.78370.00000.78372006.11.30 00:300.78370.000.000.000.00
165756132006.11.29 21:50sell0.01eurusdm1.31540.00001.31492006.11.29 23:331.31490.000.000.000.05
165682942006.11.29 19:50buy0.32gbpchfm2.35320.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.001.603.17
165661042006.11.29 19:20buy0.16gbpchfm2.35410.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.000.800.40
165646732006.11.29 19:05buy0.08gbpchfm2.35470.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.000.40-0.19
165583642006.11.29 18:25buy0.04gbpchfm2.35520.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.000.20-0.27
165563352006.11.29 18:20buy0.02gbpchfm2.35660.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.000.10-0.37
165561122006.11.29 18:15buy0.01gbpchfm2.35710.00002.35442006.11.29 22:082.35440.000.000.05-0.22
165731662006.11.29 21:05buy0.01eurusdm1.31460.00001.31512006.11.29 21:341.31510.000.000.000.05
165584632006.11.29 18:25sell0.02usdchfm1.21040.00001.20952006.11.29 19:011.20950.000.000.000.15
165511252006.11.29 16:30sell0.01usdchfm1.20920.00001.20952006.11.29 19:011.20950.000.000.00-0.02
165611222006.11.29 18:35buy0.01eurusdm1.31440.00001.31492006.11.29 18:511.31490.000.000.000.05
165542112006.11.29 17:35sell0.01eurusdm1.31540.00001.31492006.11.29 18:231.31490.000.000.000.05
165190642006.11.29 12:45buy0.32eurgbpm0.67450.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.000.006.23
165126412006.11.29 11:25buy0.16eurgbpm0.67510.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.000.001.24
163976652006.11.28 14:30buy0.08eurgbpm0.67570.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.00-0.06-0.31
163599242006.11.28 08:35buy0.04eurgbpm0.67620.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.00-0.03-0.54
163510632006.11.28 07:55buy0.02eurgbpm0.67690.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.00-0.01-0.54
162436122006.11.27 01:50buy0.01eurgbpm0.67760.00000.67552006.11.29 18:230.67550.000.00-0.02-0.41
165511212006.11.29 16:30buy0.01eurusdm1.31480.00001.31532006.11.29 17:271.31530.000.000.000.05
165501312006.11.29 16:20buy0.02eurusdm1.31390.00001.31462006.11.29 16:301.31460.000.000.000.14
165493952006.11.29 16:15buy0.01eurusdm1.31460.00001.31462006.11.29 16:301.31460.000.000.000.00
165422532006.11.29 15:05buy0.02eurjpym152.700.00152.782006.11.29 15:47152.780.000.000.000.13
165401012006.11.29 14:50buy0.01eurjpym152.780.00152.782006.11.29 15:47152.780.000.000.000.00
165404232006.11.29 14:55buy0.04gbpchfm2.35590.00002.35692006.11.29 15:012.35690.000.000.000.33
165400902006.11.29 14:50buy0.02gbpchfm2.35700.00002.35692006.11.29 15:012.35690.000.000.00-0.01
165383372006.11.29 14:30buy0.01gbpchfm2.35750.00002.35692006.11.29 15:012.35690.000.000.00-0.05
165401502006.11.29 14:50buy0.02usdchfm1.20640.00001.20712006.11.29 15:001.20710.000.000.000.12
165394062006.11.29 14:40buy0.01usdchfm1.20710.00001.20712006.11.29 15:001.20710.000.000.000.00
165401252006.11.29 14:50sell0.02eurusdm1.31720.00001.31652006.11.29 14:591.31650.000.000.000.14
165394152006.11.29 14:40sell0.01eurusdm1.31660.00001.31652006.11.29 14:591.31650.000.000.000.01
165286612006.11.29 13:40sell0.16gbpchfm2.35690.00002.35562006.11.29 14:242.35560.000.000.001.73
165189882006.11.29 12:45sell0.08gbpchfm2.35610.00002.35562006.11.29 14:242.35560.000.000.000.33
165165292006.11.29 12:15sell0.04gbpchfm2.35480.00002.35562006.11.29 14:242.35560.000.000.00-0.27
165110352006.11.29 10:55sell0.02gbpchfm2.35420.00002.35562006.11.29 14:242.35560.000.000.00-0.23
165103692006.11.29 10:50sell0.01gbpchfm2.35270.00002.35562006.11.29 14:242.35560.000.000.00-0.24
165338642006.11.29 14:05sell0.01usdchfm1.20820.00001.20772006.11.29 14:101.20770.000.000.000.04
165338992006.11.29 14:05buy0.01eurusdm1.31530.00001.31582006.11.29 14:081.31580.000.000.000.05
165273772006.11.29 13:35sell0.04audusdm0.78490.00000.78392006.11.29 13:570.78390.000.000.000.40
165223372006.11.29 13:30sell0.02audusdm0.78380.00000.78392006.11.29 13:570.78390.000.000.00-0.02
165126642006.11.29 11:25sell0.01audusdm0.78350.00000.78392006.11.29 13:570.78390.000.000.00-0.04
165195722006.11.29 12:55sell0.01eurjpym153.030.00152.982006.11.29 13:41152.980.000.000.000.04
165110472006.11.29 10:55sell0.02usdchfm1.20810.00001.20722006.11.29 13:051.20720.000.000.000.15
165100672006.11.29 10:45sell0.01usdchfm1.20690.00001.20722006.11.29 13:051.20720.000.000.00-0.02
165165522006.11.29 12:15buy0.02eurusdm1.31510.00001.31582006.11.29 13:041.31580.000.000.000.14
165146932006.11.29 11:55buy0.01eurusdm1.31580.00001.31582006.11.29 13:041.31580.000.000.000.00
165144352006.11.29 11:50buy0.02eurjpym152.880.00152.952006.11.29 12:01152.950.000.000.000.12
165113802006.11.29 11:00buy0.01eurjpym152.930.00152.952006.11.29 12:01152.950.000.000.000.02
164976702006.11.29 08:10buy0.02audusdm0.78260.00000.78332006.11.29 11:020.78330.000.000.000.14
164948022006.11.29 07:55buy0.01audusdm0.78310.00000.78332006.11.29 11:020.78330.000.000.000.02
165062402006.11.29 09:45sell0.01eurjpym152.990.00152.942006.11.29 10:46152.940.000.000.000.05
165038962006.11.29 09:15sell0.02usdchfm1.20650.00001.20572006.11.29 09:451.20570.000.000.000.13
165015252006.11.29 08:40sell0.01usdchfm1.20570.00001.20572006.11.29 09:451.20570.000.000.000.00
165047452006.11.29 09:25buy0.01eurusdm1.31690.00001.31742006.11.29 09:451.31740.000.000.000.05
165026872006.11.29 09:00sell0.02eurjpym152.960.00152.892006.11.29 09:06152.890.000.000.000.12
165017682006.11.29 08:45sell0.01eurjpym152.900.00152.892006.11.29 09:06152.890.000.000.000.01
165002422006.11.29 08:25sell0.08gbpchfm2.35170.00002.35042006.11.29 09:052.35040.000.000.000.86
164984462006.11.29 08:15sell0.04gbpchfm2.35030.00002.35042006.11.29 09:052.35040.000.000.00-0.03
164824322006.11.29 03:55sell0.02gbpchfm2.34970.00002.35042006.11.29 09:052.35040.000.000.00-0.11
164743612006.11.29 01:15sell0.01gbpchfm2.34900.00002.35042006.11.29 09:052.35040.000.000.00-0.12
165010742006.11.29 08:35buy0.01eurusdm1.31720.00001.31772006.11.29 08:371.31770.000.000.000.05
164903642006.11.29 07:00sell0.04eurjpym152.830.00152.742006.11.29 07:55152.740.000.000.000.31
164891562006.11.29 06:35sell0.02eurjpym152.760.00152.742006.11.29 07:55152.740.000.000.000.03
164839942006.11.29 04:35sell0.01eurjpym152.700.00152.742006.11.29 07:55152.740.000.000.00-0.03
164894912006.11.29 06:42sell0.01audusdm0.78310.00000.78262006.11.29 07:320.78260.000.000.000.05
164894422006.11.29 06:40sell0.01eurusdm1.31970.00001.31922006.11.29 07:141.31920.000.000.000.05
164893982006.11.29 06:40buy0.01usdchfm1.20310.00001.20362006.11.29 07:011.20360.000.000.000.04
164812552006.11.29 03:25buy0.04audusdm0.78250.00000.78332006.11.29 06:260.78330.000.000.000.32
164801222006.11.29 03:00buy0.02audusdm0.78310.00000.78332006.11.29 06:260.78330.000.000.000.04
164711232006.11.29 00:40buy0.01audusdm0.78370.00000.78332006.11.29 06:260.78330.000.000.00-0.04
164858862006.11.29 05:36sell0.02usdchfm1.20410.00001.20332006.11.29 06:071.20330.000.000.000.13
164813222006.11.29 03:26sell0.01usdchfm1.20330.00001.20332006.11.29 06:071.20330.000.000.000.00
164859102006.11.29 05:36buy0.02eurusdm1.31860.00001.31932006.11.29 06:001.31930.000.000.000.14
164848752006.11.29 05:10buy0.01eurusdm1.31920.00001.31932006.11.29 06:001.31930.000.000.000.01
164805332006.11.29 03:10buy0.01eurusdm1.31900.00001.31952006.11.29 04:301.31950.000.000.000.05
164797272006.11.29 02:50buy0.04eurjpym152.580.00152.662006.11.29 03:30152.660.000.000.000.28
164781022006.11.29 02:20buy0.02eurjpym152.640.00152.662006.11.29 03:30152.660.000.000.000.03
164770792006.11.29 01:50buy0.01eurjpym152.700.00152.662006.11.29 03:30152.660.000.000.00-0.04
164437232006.11.28 20:00buy0.32gbpchfm2.34850.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.531.06
164344452006.11.28 18:40buy0.16gbpchfm2.34910.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.27-0.26
164474912006.11.28 20:45buy0.64gbpchfm2.34780.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.001.075.85
164159712006.11.28 17:05buy0.01gbpchfm2.35090.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.02-0.17
164162412006.11.28 17:10buy0.02gbpchfm2.35040.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.03-0.25
164188702006.11.28 17:45buy0.04gbpchfm2.35010.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.07-0.40
164268672006.11.28 18:20buy0.08gbpchfm2.35000.00002.34892006.11.29 00:542.34890.000.000.13-0.73
164639772006.11.29 00:00sell0.01eurusdm1.31990.00001.32022006.11.29 00:361.32020.000.000.00-0.03
164689652006.11.29 00:25sell0.02eurusdm1.32110.00001.32022006.11.29 00:361.32020.000.000.000.18
164147102006.11.28 16:50sell0.08audusdm0.78250.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.00-0.02-0.64
164164482006.11.28 17:15sell0.16audusdm0.78310.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.00-0.04-0.32
164302402006.11.28 18:30sell0.32audusdm0.78370.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.00-0.081.28
163981962006.11.28 14:35sell0.04audusdm0.78190.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.00-0.01-0.56
163957732006.11.28 14:10sell0.01audusdm0.78050.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.000.00-0.28
164539812006.11.28 22:05sell0.64audusdm0.78440.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.000.007.04
163962442006.11.28 14:15sell0.02audusdm0.78110.00000.78332006.11.29 00:300.78330.000.000.00-0.44
164628332006.11.28 23:55buy0.08usdchfm1.20170.00001.20272006.11.29 00:031.20270.000.000.000.67
164474442006.11.28 20:45buy0.04usdchfm1.20230.00001.20272006.11.29 00:031.20270.000.000.040.13
164425412006.11.28 19:55buy0.01usdchfm1.20360.00001.20272006.11.29 00:031.20270.000.000.01-0.07
164459932006.11.28 20:40buy0.02usdchfm1.20310.00001.20272006.11.29 00:031.20270.000.000.02-0.07
164459272006.11.28 20:40sell0.16eurjpym153.240.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.00-0.180.55
164267882006.11.28 18:20sell0.02eurjpym152.950.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.00-0.02-0.43
164539622006.11.28 22:05sell0.32eurjpym153.340.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.000.003.86
164151952006.11.28 16:55sell0.01eurjpym152.840.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.00-0.01-0.31
164453522006.11.28 20:35sell0.08eurjpym153.160.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.00-0.09-0.28
164425322006.11.28 19:55sell0.04eurjpym153.080.00153.202006.11.28 23:58153.200.000.00-0.04-0.41
164425532006.11.28 19:55sell0.01eurusdm1.31890.00001.31962006.11.28 21:451.31960.000.000.01-0.07
164460042006.11.28 20:40sell0.02eurusdm1.31960.00001.31962006.11.28 21:451.31960.000.000.010.00
164496142006.11.28 21:05sell0.04eurusdm1.32070.00001.31962006.11.28 21:451.31960.000.000.000.44
164352992006.11.28 18:45buy0.01usdchfm1.20500.00001.20552006.11.28 18:511.20550.000.000.000.04
164352242006.11.28 18:45sell0.01eurusdm1.31760.00001.31712006.11.28 18:511.31710.000.000.000.05
164186192006.11.28 17:40buy0.01eurusdm1.31550.00001.31602006.11.28 18:021.31600.000.000.000.05
164168952006.11.28 17:25buy0.01usdchfm1.20680.00001.20732006.11.28 17:291.20730.000.000.000.04
164159742006.11.28 17:05sell0.01eurusdm1.31580.00001.31532006.11.28 17:291.31530.000.000.000.05
164118672006.11.28 16:15buy0.01eurusdm1.31470.00001.31522006.11.28 16:411.31520.000.000.000.05
164118912006.11.28 16:15sell0.01usdchfm1.20820.00001.20772006.11.28 16:321.20770.000.000.000.04
164016812006.11.28 15:00sell0.04gbpchfm2.35300.00002.35132006.11.28 16:312.35130.000.000.000.56
164009592006.11.28 14:55sell0.02gbpchfm2.35090.00002.35132006.11.28 16:312.35130.000.000.00-0.07
163990152006.11.28 14:40sell0.01gbpchfm2.34880.00002.35132006.11.28 16:312.35130.000.000.00-0.21
163981572006.11.28 14:35buy0.01eurjpym152.900.00152.892006.11.28 15:21152.890.000.000.00-0.01
164041582006.11.28 15:05buy0.02eurjpym152.810.00152.892006.11.28 15:21152.890.000.000.000.13
164064562006.11.28 15:15buy0.01eurusdm1.31530.00001.31582006.11.28 15:201.31580.000.000.000.05
164064872006.11.28 15:15sell0.01usdchfm1.20800.00001.20752006.11.28 15:181.20750.000.000.000.04
163705662006.11.28 10:05sell0.64eurjpym152.900.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.002.76
163589892006.11.28 08:30sell0.08eurjpym152.690.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-1.10
163480402006.11.28 07:30sell0.02eurjpym152.540.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-0.53
163686952006.11.28 09:45sell0.32eurjpym152.830.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-0.55
163509162006.11.28 07:55sell0.04eurjpym152.590.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-0.90
163837442006.11.28 13:15sell1.28eurjpym152.960.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.0012.12
163606822006.11.28 08:40sell0.16eurjpym152.750.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-1.38
163462492006.11.28 07:10sell0.01eurjpym152.440.00152.852006.11.28 14:14152.850.000.000.00-0.35
163947002006.11.28 14:00sell0.02eurusdm1.31650.00001.31572006.11.28 14:071.31570.000.000.000.16
163937332006.11.28 13:50sell0.01eurusdm1.31560.00001.31572006.11.28 14:071.31570.000.000.00-0.01
163929762006.11.28 13:45buy0.01usdchfm1.20520.00001.20572006.11.28 13:481.20570.000.000.000.04
163508912006.11.28 07:55sell0.04gbpchfm2.34030.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-1.73
163598272006.11.28 08:35sell0.16gbpchfm2.34260.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-3.85
163691892006.11.28 09:55sell1.28gbpchfm2.34490.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-6.38
163793342006.11.28 11:55sell2.56gbpchfm2.34620.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.0014.89
163473732006.11.28 07:25sell0.02gbpchfm2.33890.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-1.09
163680502006.11.28 09:40sell0.64gbpchfm2.34420.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-6.92
163842312006.11.28 13:20sell5.12gbpchfm2.34680.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.0055.30
163618082006.11.28 08:45sell0.32gbpchfm2.34350.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-5.31
163471652006.11.28 07:20sell0.01gbpchfm2.33800.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-0.62
163519112006.11.28 08:00sell0.08gbpchfm2.34110.00002.34552006.11.28 13:352.34550.000.000.00-2.92
163837262006.11.28 13:15sell0.01eurusdm1.31470.00001.31422006.11.28 13:191.31420.000.000.000.05
163729482006.11.28 10:25sell0.02audusdm0.78000.00000.77932006.11.28 11:080.77930.000.000.000.14
163717022006.11.28 10:15sell0.01audusdm0.77950.00000.77932006.11.28 11:080.77930.000.000.000.02
163716632006.11.28 10:15sell0.02eurusdm1.31520.00001.31482006.11.28 10:391.31480.000.000.000.08
163729402006.11.28 10:25sell0.04eurusdm1.31570.00001.31482006.11.28 10:391.31480.000.000.000.36
163711432006.11.28 10:10sell0.01eurusdm1.31420.00001.31482006.11.28 10:391.31480.000.000.00-0.06
163664432006.11.28 09:20buy0.01audusdm0.77850.00000.77902006.11.28 09:270.77900.000.000.000.05
163331192006.11.28 01:30sell0.01audusdm0.77880.00000.77832006.11.28 08:480.77830.000.000.000.05
163549012006.11.28 08:10buy0.04usdchfm1.20420.00001.20542006.11.28 08:461.20540.000.000.000.40
163510572006.11.28 07:55buy0.02usdchfm1.20540.00001.20542006.11.28 08:461.20540.000.000.000.00
163473942006.11.28 07:25buy0.01usdchfm1.20660.00001.20542006.11.28 08:461.20540.000.000.00-0.10
163549322006.11.28 08:10sell0.04eurusdm1.31520.00001.31462006.11.28 08:271.31460.000.000.000.24
163564012006.11.28 08:15sell0.08eurusdm1.31570.00001.31462006.11.28 08:271.31460.000.000.000.88
163473772006.11.28 07:25sell0.01eurusdm1.31330.00001.31462006.11.28 08:271.31460.000.000.00-0.13
163485932006.11.28 07:40sell0.02eurusdm1.31370.00001.31462006.11.28 08:271.31460.000.000.00-0.18
163408692006.11.28 05:22sell0.01usdchfm1.20610.00001.20602006.11.28 07:151.20600.000.000.000.01
163418112006.11.28 05:55sell0.02usdchfm1.20670.00001.20602006.11.28 07:151.20600.000.000.000.12
163168602006.11.27 19:15buy0.04gbpchfm2.33790.00002.33872006.11.28 07:112.33870.000.000.070.27
163140552006.11.27 17:45buy0.01gbpchfm2.33900.00002.33872006.11.28 07:112.33870.000.000.02-0.03
163143922006.11.27 17:55buy0.02gbpchfm2.33850.00002.33872006.11.28 07:112.33870.000.000.030.04
163439642006.11.28 06:30buy0.01eurjpym152.430.00152.482006.11.28 06:55152.480.000.000.000.04
163436662006.11.28 06:20buy0.01eurusdm1.31260.00001.31312006.11.28 06:391.31310.000.000.000.05
163354362006.11.28 02:25buy0.02eurjpym152.370.00152.452006.11.28 05:09152.450.000.000.000.13
163322262006.11.28 01:00buy0.01eurjpym152.450.00152.452006.11.28 05:09152.450.000.000.000.00
163158382006.11.27 18:50buy0.01usdchfm1.20740.00001.20642006.11.28 05:071.20640.000.000.01-0.08
163168652006.11.27 19:15buy0.02usdchfm1.20610.00001.20642006.11.28 05:071.20640.000.000.020.05
163340422006.11.28 01:45buy0.04usdchfm1.20550.00001.20642006.11.28 05:071.20640.000.000.000.30
163331632006.11.28 01:33sell0.02eurusdm1.31380.00001.31362006.11.28 04:571.31360.000.000.000.04
163359782006.11.28 02:35sell0.04eurusdm1.31440.00001.31362006.11.28 04:571.31360.000.000.000.32
163299212006.11.27 23:57sell0.01eurusdm1.31330.00001.31362006.11.28 04:571.31360.000.000.00-0.03
163265632006.11.27 22:46buy0.01audusdm0.77820.00000.77872006.11.28 00:540.77870.000.000.000.05
163033222006.11.27 14:35sell0.01eurjpym152.340.00152.382006.11.28 00:46152.380.000.00-0.01-0.03
163258832006.11.27 22:35sell0.04eurjpym152.460.00152.382006.11.28 00:46152.380.000.000.000.27
163199302006.11.27 19:46sell0.02eurjpym152.400.00152.382006.11.28 00:46152.380.000.00-0.020.03
163225952006.11.27 21:01sell0.01audusdm0.77900.00000.77852006.11.27 21:560.77850.000.000.000.05
163138662006.11.27 17:40buy0.01audusdm0.77860.00000.77912006.11.27 20:440.77910.000.000.000.05
163191842006.11.27 19:30sell0.01eurusdm1.31320.00001.31272006.11.27 19:591.31270.000.000.000.05
162989692006.11.27 13:35sell0.01audusdm0.77780.00000.77832006.11.27 17:310.77830.000.000.00-0.05
163046782006.11.27 15:10sell0.02audusdm0.77840.00000.77832006.11.27 17:310.77830.000.000.000.02
163052952006.11.27 15:20sell0.04audusdm0.77920.00000.77832006.11.27 17:310.77830.000.000.000.36
163109632006.11.27 16:40buy0.02gbpchfm2.33940.00002.34012006.11.27 17:012.34010.000.000.000.12
163107032006.11.27 16:35buy0.01gbpchfm2.34000.00002.34012006.11.27 17:012.34010.000.000.000.01
163113512006.11.27 16:45buy0.01usdchfm1.20780.00001.20832006.11.27 16:521.20830.000.000.000.04
163070232006.11.27 15:35buy0.01usdchfm1.20790.00001.20842006.11.27 15:441.20840.000.000.000.04
163070262006.11.27 15:35sell0.01eurusdm1.31250.00001.31202006.11.27 15:431.31200.000.000.000.05
163014022006.11.27 14:20sell0.01usdchfm1.20950.00001.20902006.11.27 14:241.20900.000.000.000.04
163011332006.11.27 14:15buy0.02eurusdm1.31030.00001.31112006.11.27 14:241.31110.000.000.000.16
163000602006.11.27 13:51buy0.01eurusdm1.31120.00001.31112006.11.27 14:241.31110.000.000.00-0.01
162954832006.11.27 12:27buy0.01audusdm0.77830.00000.77882006.11.27 13:230.77880.000.000.000.05
162954512006.11.27 12:26sell0.01usdchfm1.20800.00001.20802006.11.27 13:231.20800.000.000.000.00
162963072006.11.27 12:51sell0.02usdchfm1.20870.00001.20802006.11.27 13:231.20800.000.000.000.12
162954012006.11.27 12:25buy0.01eurusdm1.31190.00001.31202006.11.27 13:231.31200.000.000.000.01
162966642006.11.27 12:55buy0.02eurusdm1.31130.00001.31202006.11.27 13:231.31200.000.000.000.14
162952812006.11.27 12:20sell0.01gbpchfm2.34020.00002.33972006.11.27 13:002.33970.000.000.000.04
162937712006.11.27 11:55buy0.01eurjpym152.260.00152.272006.11.27 12:42152.270.000.000.000.01
162950692006.11.27 12:15buy0.02eurjpym152.200.00152.272006.11.27 12:42152.270.000.000.000.12
162918732006.11.27 11:05buy0.01gbpchfm2.33940.00002.33992006.11.27 11:562.33990.000.000.000.04
162874752006.11.27 09:45sell0.01audusdm0.77870.00000.77852006.11.27 11:510.77850.000.000.000.02
162909882006.11.27 10:50sell0.02audusdm0.77920.00000.77852006.11.27 11:510.77850.000.000.000.14
162889402006.11.27 10:10sell0.01gbpchfm2.33970.00002.33922006.11.27 10:462.33920.000.000.000.05
162882932006.11.27 09:55sell0.02eurusdm1.31320.00001.31242006.11.27 10:101.31240.000.000.000.16
162874632006.11.27 09:45sell0.01eurusdm1.31220.00001.31242006.11.27 10:101.31240.000.000.00-0.02
162837502006.11.27 09:10sell0.01eurjpym152.370.00152.362006.11.27 09:30152.360.000.000.000.00
162848402006.11.27 09:25sell0.02eurjpym152.430.00152.362006.11.27 09:30152.360.000.000.000.12
162793432006.11.27 08:55buy0.16audusdm0.77760.00000.77862006.11.27 09:240.77860.000.000.001.60
162518422006.11.27 04:40buy0.02audusdm0.77950.00000.77862006.11.27 09:240.77860.000.000.00-0.18
162614582006.11.27 05:45buy0.04audusdm0.77890.00000.77862006.11.27 09:240.77860.000.000.00-0.12
162787702006.11.27 08:50buy0.08audusdm0.77820.00000.77862006.11.27 09:240.77860.000.000.000.32
162436822006.11.27 01:50buy0.01audusdm0.78030.00000.77862006.11.27 09:240.77860.000.000.00-0.17
162836352006.11.27 09:05buy0.01eurusdm1.31090.00001.31142006.11.27 09:221.31140.000.000.000.05
162836252006.11.27 09:05sell0.04usdchfm1.20900.00001.20832006.11.27 09:201.20830.000.000.000.23
162781112006.11.27 08:40sell0.01usdchfm1.20790.00001.20832006.11.27 09:201.20830.000.000.00-0.03
162796022006.11.27 08:55sell0.02usdchfm1.20880.00001.20832006.11.27 09:201.20830.000.000.000.08
162778442006.11.27 08:35sell0.01gbpchfm2.33830.00002.33782006.11.27 09:192.33780.000.000.000.04
162828712006.11.27 09:00buy0.02eurusdm1.31010.00001.31102006.11.27 09:031.31100.000.000.000.18
162781492006.11.27 08:40buy0.01eurusdm1.31120.00001.31102006.11.27 09:031.31100.000.000.00-0.02
162781682006.11.27 08:40buy0.01eurjpym152.280.00152.332006.11.27 08:55152.330.000.000.000.04
162614272006.11.27 05:45sell0.04eurjpym152.340.00152.302006.11.27 08:13152.300.000.000.000.14
162582892006.11.27 05:30sell0.02eurjpym152.220.00152.302006.11.27 08:13152.300.000.000.00-0.14
162677002006.11.27 07:00sell0.08eurjpym152.410.00152.302006.11.27 08:13152.300.000.000.000.76
162560002006.11.27 05:25sell0.01eurjpym152.110.00152.302006.11.27 08:13152.300.000.000.00-0.16
162701642006.11.27 07:40buy0.01gbpchfm2.33730.00002.33782006.11.27 07:522.33780.000.000.000.04
162666092006.11.27 06:45sell0.01gbpchfm2.33780.00002.33732006.11.27 07:252.33730.000.000.000.04
162672492006.11.27 06:55sell0.01usdchfm1.20750.00001.20702006.11.27 07:011.20700.000.000.000.04
162654152006.11.27 06:35sell0.01eurusdm1.31280.00001.31232006.11.27 06:381.31230.000.000.000.05
162593522006.11.27 05:40sell0.01usdchfm1.20660.00001.20662006.11.27 06:321.20660.000.000.000.00
162614432006.11.27 05:45sell0.02usdchfm1.20730.00001.20662006.11.27 06:321.20660.000.000.000.12
162632202006.11.27 06:05buy0.08eurusdm1.31160.00001.31252006.11.27 06:181.31250.000.000.000.72
162527852006.11.27 04:50buy0.02eurusdm1.31280.00001.31252006.11.27 06:181.31250.000.000.00-0.06
162560702006.11.27 05:25buy0.04eurusdm1.31220.00001.31252006.11.27 06:181.31250.000.000.000.12
162517112006.11.27 04:36buy0.01eurusdm1.31350.00001.31252006.11.27 06:181.31250.000.000.00-0.10
162372562006.11.27 00:50sell0.01gbpchfm2.33680.00002.33742006.11.27 05:132.33740.000.000.00-0.05
162419132006.11.27 01:40sell0.04gbpchfm2.33820.00002.33742006.11.27 05:132.33740.000.000.000.27
162379512006.11.27 01:00sell0.02gbpchfm2.33770.00002.33742006.11.27 05:132.33740.000.000.000.05
162499342006.11.27 03:40buy0.01eurjpym151.950.00152.002006.11.27 04:17152.000.000.000.000.05
162398652006.11.27 01:15sell0.02eurjpym151.970.00151.952006.11.27 03:02151.950.000.000.000.03
162317792006.11.27 00:05sell0.01eurjpym151.910.00151.952006.11.27 03:02151.950.000.000.00-0.04
162442172006.11.27 01:55sell0.04eurjpym152.040.00151.952006.11.27 03:02151.950.000.000.000.31
162380052006.11.27 01:00sell0.02usdchfm1.20580.00001.20552006.11.27 01:481.20550.000.000.000.05
162406102006.11.27 01:20sell0.04usdchfm1.20640.00001.20552006.11.27 01:481.20550.000.000.000.30
162372632006.11.27 00:50sell0.01usdchfm1.20510.00001.20552006.11.27 01:481.20550.000.000.00-0.03
162387052006.11.27 01:05buy0.02eurusdm1.31310.00001.31392006.11.27 01:461.31390.000.000.000.16
162372762006.11.27 00:51buy0.01eurusdm1.31390.00001.31392006.11.27 01:461.31390.000.000.000.00
162251752006.11.26 22:55sell0.01eurgbpm0.67780.00000.67732006.11.27 01:440.67730.000.000.000.10
162275022006.11.26 23:16sell0.02audusdm0.78080.00000.78002006.11.27 01:410.78000.000.000.000.16
162254152006.11.26 22:56sell0.01audusdm0.77980.00000.78002006.11.27 01:410.78000.000.000.00-0.02
162296862006.11.26 23:35buy0.01usdchfm1.20370.00001.20422006.11.27 00:061.20420.000.000.000.04
162304392006.11.26 23:51sell0.01eurusdm1.31570.00001.31522006.11.27 00:061.31520.000.000.000.05
162269562006.11.26 23:10buy0.01gbpchfm2.33470.00002.33522006.11.26 23:292.33520.000.000.000.04
162171892006.11.26 18:30balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 5.80 107.92
Closed P/L: 113.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
166099582006.11.30 07:35buy0.01eurgbpm0.67540.00000.6745 0.67340.000.00-0.01-0.40
166227052006.11.30 09:40buy0.02eurgbpm0.67480.00000.6745 0.67340.000.00-0.01-0.55
166416932006.11.30 14:21buy0.04eurgbpm0.67420.00000.6745 0.67340.000.00-0.03-0.63
166716162006.11.30 16:55buy0.08eurgbpm0.67360.00000.6745 0.67340.000.00-0.06-0.32
166952552006.12.01 00:15sell0.01eurusdm1.32520.00001.3247 1.32500.000.000.000.02
166952712006.12.01 00:15buy0.01usdchfm1.19770.00001.1982 1.19740.000.000.00-0.03
166964862006.12.01 00:55sell0.01audusdm0.78900.00000.7885 0.78920.000.000.00-0.02
  0.00 0.00 -0.11 -1.93
 Floating P/L: -2.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 113.72 Floating P/L: -2.04 Margin: 9.00
Balance: 10 113.72 Equity: 10 111.68 Free Margin: 10 102.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 166.94 Gross Loss: 53.22 Total Net Profit: 113.72
Profit Factor: 3.14 Expected Payoff: 0.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 13.50 (0.13%) Relative Drawdown: 0.13% (13.50)
 
Total Trades: 333 Short Positions (won %): 189 (61.90%) Long Positions (won %): 144 (74.31%)
Profit Trades (% of total): 224 (67.27%) Loss trades (% of total): 109 (32.73%)
Largest profit trade: 55.30 loss trade: -6.92
Average profit trade: 0.75 loss trade: -0.49
Maximum consecutive wins ($): 14 (1.81) consecutive losses ($): 5 (-4.42)
Maximal consecutive profit (count): 55.30 (1) consecutive loss (count): -11.96 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2