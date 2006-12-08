Interbank FX, LLC

Account: 1317494 Name: CA_Aggressive_mini Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174024562006.12.08 17:40sell0.04eurjpym153.850.00153.742006.12.08 18:16153.740.000.000.000.38
173967222006.12.08 17:10sell0.02eurjpym153.770.00153.742006.12.08 18:16153.740.000.000.000.05
173921562006.12.08 17:00sell0.01eurjpym153.560.00153.742006.12.08 18:16153.740.000.000.00-0.16
174024742006.12.08 17:40sell0.01usdchfm1.20200.00001.20152006.12.08 17:451.20150.000.000.000.04
173676092006.12.08 15:40buy0.01eurusdm1.33210.00001.33262006.12.08 15:441.33260.000.000.000.05
173625362006.12.08 15:20sell0.01audusdm0.79170.00000.79122006.12.08 15:300.79120.000.000.000.05
173612942006.12.08 15:15sell0.01eurusdm1.33370.00001.33322006.12.08 15:151.33320.000.000.000.05
173612022006.12.08 15:15buy0.01usdchfm1.19050.00001.19102006.12.08 15:151.19100.000.000.000.04
173370802006.12.08 13:45sell0.16eurgbpm0.67820.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.003.16
173168932006.12.08 10:02sell0.08eurgbpm0.67760.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.000.63
172678152006.12.07 16:10sell0.04eurgbpm0.67700.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.02-0.16
172503362006.12.07 13:40sell0.02eurgbpm0.67650.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.01-0.27
172464532006.12.07 13:35sell0.01eurgbpm0.67580.00000.67722006.12.08 15:130.67720.000.000.00-0.28
173468812006.12.08 13:55sell0.01eurjpym153.530.00153.482006.12.08 14:14153.480.000.000.000.04
173363942006.12.08 13:40buy0.01audusdm0.78860.00000.78912006.12.08 13:450.78910.000.000.000.05
173370652006.12.08 13:45sell0.01usdchfm1.19750.00001.19702006.12.08 13:451.19700.000.000.000.04
173364052006.12.08 13:40buy0.01eurusdm1.32690.00001.32742006.12.08 13:411.32740.000.000.000.05
173173142006.12.08 10:05sell0.16eurjpym153.610.00153.432006.12.08 13:30153.430.000.000.002.49
173163762006.12.08 09:55sell0.08eurjpym153.460.00153.432006.12.08 13:30153.430.000.000.000.21
173125372006.12.08 09:00sell0.04eurjpym153.250.00153.432006.12.08 13:30153.430.000.000.00-0.63
173036562006.12.08 05:05sell0.02eurjpym153.150.00153.432006.12.08 13:30153.430.000.000.00-0.48
173004962006.12.08 03:10sell0.01eurjpym153.060.00153.432006.12.08 13:30153.430.000.000.00-0.32
173242602006.12.08 13:05sell0.02audusdm0.78900.00000.78832006.12.08 13:270.78830.000.000.000.14
173240302006.12.08 13:00sell0.01audusdm0.78850.00000.78832006.12.08 13:270.78830.000.000.000.02
173231572006.12.08 12:35buy0.01usdchfm1.19670.00001.19722006.12.08 13:241.19720.000.000.000.04
173204702006.12.08 11:10buy0.01eurusdm1.32770.00001.32822006.12.08 12:391.32820.000.000.000.05
173194922006.12.08 10:30buy0.01audusdm0.78850.00000.78902006.12.08 12:370.78900.000.000.000.05
173216892006.12.08 11:50sell0.01usdchfm1.19730.00001.19682006.12.08 12:261.19680.000.000.000.04
173138292006.12.08 09:20buy0.01usdchfm1.19560.00001.19612006.12.08 09:521.19610.000.000.000.04
173144352006.12.08 09:30sell0.01eurusdm1.32880.00001.32832006.12.08 09:511.32830.000.000.000.05
173072822006.12.08 06:55sell0.01audusdm0.78920.00000.78872006.12.08 09:250.78870.000.000.000.05
173111722006.12.08 08:05buy0.01eurusdm1.32800.00001.32852006.12.08 09:061.32850.000.000.000.05
173089032006.12.08 07:35sell0.02usdchfm1.19630.00001.19562006.12.08 08:361.19560.000.000.000.12
173056642006.12.08 06:00sell0.01usdchfm1.19570.00001.19562006.12.08 08:361.19560.000.000.000.01
173098172006.12.08 07:40buy0.04eurusdm1.32720.00001.32812006.12.08 08:031.32810.000.000.000.36
173070312006.12.08 06:50buy0.02eurusdm1.32790.00001.32812006.12.08 08:031.32810.000.000.000.04
173046032006.12.08 05:25buy0.01eurusdm1.32860.00001.32812006.12.08 08:031.32810.000.000.00-0.05
173059112006.12.08 06:06buy0.01audusdm0.78900.00000.78952006.12.08 06:470.78950.000.000.000.05
172997122006.12.08 02:45buy0.01usdchfm1.19510.00001.19562006.12.08 05:441.19560.000.000.000.04
173012432006.12.08 03:35sell0.01audusdm0.78970.00000.78922006.12.08 05:030.78920.000.000.000.05
172994042006.12.08 02:35sell0.01eurusdm1.32860.00001.32812006.12.08 05:031.32810.000.000.000.05
172954782006.12.08 00:15buy0.01eurjpym153.050.00153.102006.12.08 03:03153.100.000.000.000.04
172956132006.12.08 00:20buy0.04audusdm0.78840.00000.78922006.12.08 02:220.78920.000.000.000.32
172916982006.12.07 22:22buy0.02audusdm0.78890.00000.78922006.12.08 02:220.78920.000.000.000.06
172842102006.12.07 20:05buy0.01audusdm0.78950.00000.78922006.12.08 02:220.78920.000.000.00-0.03
172912442006.12.07 22:10sell0.01usdchfm1.19530.00001.19482006.12.08 02:211.19480.000.000.000.04
172917132006.12.07 22:25buy0.01eurusdm1.32810.00001.32862006.12.08 02:201.32860.000.000.000.05
172633182006.12.07 15:00sell0.08eurjpym153.120.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.090.69
172558322006.12.07 14:05sell0.01eurjpym152.930.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.01-0.08
172565812006.12.07 14:10sell0.02eurjpym152.990.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.02-0.05
172623152006.12.07 14:50sell0.04eurjpym153.060.00153.022006.12.07 23:59153.020.000.00-0.040.14
172882552006.12.07 21:15buy0.02usdchfm1.19460.00001.19532006.12.07 22:031.19530.000.000.020.12
172807732006.12.07 19:30buy0.01usdchfm1.19530.00001.19532006.12.07 22:031.19530.000.000.010.00
172897692006.12.07 21:40sell0.01eurusdm1.32880.00001.32832006.12.07 22:021.32830.000.000.010.05
172842222006.12.07 20:06buy0.01eurusdm1.32830.00001.32882006.12.07 21:111.32880.000.000.000.05
172732012006.12.07 17:05sell0.01audusdm0.79040.00000.78992006.12.07 19:300.78990.000.000.000.05
172736712006.12.07 17:10sell0.02usdchfm1.19550.00001.19482006.12.07 18:311.19480.000.000.000.12
172725012006.12.07 16:55sell0.01usdchfm1.19480.00001.19482006.12.07 18:311.19480.000.000.000.00
172652202006.12.07 15:25buy0.01audusdm0.79040.00000.79092006.12.07 16:530.79090.000.000.000.05
171990742006.12.07 01:05sell0.02audusdm0.78710.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-0.56
171981972006.12.07 00:55sell0.01audusdm0.78640.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-0.35
172259562006.12.07 08:20sell0.32audusdm0.78980.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-0.32
172296642006.12.07 09:25sell0.64audusdm0.79050.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.003.84
172331722006.12.07 10:20sell1.28audusdm0.79100.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.0014.08
172099482006.12.07 05:00sell0.16audusdm0.78910.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-1.28
172070272006.12.07 04:15sell0.08audusdm0.78850.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-1.12
172065712006.12.07 04:10sell0.04audusdm0.78790.00000.78992006.12.07 15:150.78990.000.000.00-0.80
172558352006.12.07 14:05buy0.04eurusdm1.32870.00001.32982006.12.07 14:161.32980.000.000.000.44
172535892006.12.07 13:50buy0.02eurusdm1.32960.00001.32982006.12.07 14:161.32980.000.000.000.04
172502182006.12.07 13:40buy0.01eurusdm1.33080.00001.32982006.12.07 14:161.32980.000.000.00-0.10
172419162006.12.07 12:50sell0.02eurjpym152.900.00152.952006.12.07 14:01152.950.000.000.00-0.08
172392302006.12.07 12:05sell0.01eurjpym152.810.00152.952006.12.07 14:01152.950.000.000.00-0.12
172502762006.12.07 13:40sell0.04eurjpym153.090.00152.952006.12.07 14:01152.950.000.000.000.48
172445762006.12.07 13:20buy0.01usdchfm1.19430.00001.19482006.12.07 13:301.19480.000.000.000.04
172442062006.12.07 13:15sell0.01eurusdm1.32980.00001.32932006.12.07 13:251.32930.000.000.000.05
172353452006.12.07 11:05buy0.01eurgbpm0.67560.00000.67612006.12.07 13:220.67610.000.000.000.09
172345602006.12.07 10:45sell0.04usdchfm1.19520.00001.19422006.12.07 12:521.19420.000.000.000.33
172322352006.12.07 10:15sell0.02usdchfm1.19440.00001.19422006.12.07 12:521.19420.000.000.000.03
172307162006.12.07 09:40sell0.01usdchfm1.19330.00001.19422006.12.07 12:521.19420.000.000.00-0.08
172306962006.12.07 09:40buy0.01eurusdm1.33100.00001.32942006.12.07 11:381.32940.000.000.00-0.16
172335682006.12.07 10:25buy0.04eurusdm1.32910.00001.32942006.12.07 11:381.32940.000.000.000.12
172322022006.12.07 10:15buy0.02eurusdm1.32970.00001.32942006.12.07 11:381.32940.000.000.00-0.06
172360422006.12.07 11:10buy0.08eurusdm1.32840.00001.32942006.12.07 11:381.32940.000.000.000.80
172321732006.12.07 10:15buy0.04eurjpym152.810.00152.772006.12.07 11:27152.770.000.000.00-0.14
172335572006.12.07 10:25buy0.08eurjpym152.710.00152.772006.12.07 11:27152.770.000.000.000.42
172316282006.12.07 10:10buy0.02eurjpym152.880.00152.772006.12.07 11:27152.770.000.000.00-0.19
172345232006.12.07 10:45buy0.16eurjpym152.660.00152.772006.12.07 11:27152.770.000.000.001.54
172306772006.12.07 09:40buy0.01eurjpym152.970.00152.772006.12.07 11:27152.770.000.000.00-0.18
171516372006.12.06 14:55sell0.02eurgbpm0.67590.00000.67522006.12.07 10:450.67520.000.000.030.28
171313632006.12.06 11:06sell0.01eurgbpm0.67520.00000.67522006.12.07 10:450.67520.000.000.010.00
172274152006.12.07 08:45sell0.01eurjpym153.000.00152.952006.12.07 09:28152.950.000.000.000.04
172197232006.12.07 07:15buy0.02usdchfm1.19340.00001.19312006.12.07 08:401.19310.000.000.00-0.05
172210712006.12.07 07:30buy0.04usdchfm1.19270.00001.19312006.12.07 08:401.19310.000.000.000.13
172243362006.12.07 08:00buy0.08usdchfm1.19220.00001.19312006.12.07 08:401.19310.000.000.000.60
172124942006.12.07 05:20buy0.01usdchfm1.19430.00001.19312006.12.07 08:401.19310.000.000.00-0.10
172211402006.12.07 07:30sell0.02eurusdm1.33180.00001.33162006.12.07 08:331.33160.000.000.000.04
172220882006.12.07 07:35sell0.04eurusdm1.33240.00001.33162006.12.07 08:331.33160.000.000.000.32
172204542006.12.07 07:25sell0.01eurusdm1.33130.00001.33162006.12.07 08:331.33160.000.000.00-0.03
172124702006.12.07 05:20sell0.01eurusdm1.33030.00001.33032006.12.07 06:341.33030.000.000.000.00
172167732006.12.07 06:30sell0.02eurusdm1.33100.00001.33032006.12.07 06:341.33030.000.000.000.14
172083442006.12.07 04:40buy0.04eurjpym152.910.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.000.31
171990702006.12.07 01:05buy0.01eurjpym153.030.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.00-0.03
172007182006.12.07 01:35buy0.02eurjpym152.980.00153.002006.12.07 05:12153.000.000.000.000.04
171746822006.12.06 17:56sell0.01usdchfm1.19380.00001.19492006.12.07 04:571.19490.000.00-0.04-0.09
171780742006.12.06 18:47sell0.04usdchfm1.19500.00001.19492006.12.07 04:571.19490.000.00-0.140.03
171824942006.12.06 19:30sell0.08usdchfm1.19600.00001.19492006.12.07 04:571.19490.000.00-0.290.74
171766622006.12.06 18:30sell0.02usdchfm1.19440.00001.19492006.12.07 04:571.19490.000.00-0.07-0.08
171963152006.12.07 00:30sell0.01eurusdm1.32890.00001.32882006.12.07 02:281.32880.000.000.000.01
171990872006.12.07 01:05sell0.02eurusdm1.32950.00001.32882006.12.07 02:281.32880.000.000.000.14
171449522006.12.06 14:00sell0.01eurjpym152.750.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-0.03-0.27
171711422006.12.06 17:10sell0.32eurjpym153.110.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-1.081.39
171505352006.12.06 14:45sell0.04eurjpym152.880.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-0.13-0.63
171591382006.12.06 15:40sell0.08eurjpym152.980.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-0.27-0.56
171456022006.12.06 14:10sell0.02eurjpym152.800.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-0.07-0.45
171939702006.12.06 23:45sell0.64eurjpym153.180.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.000.006.67
171620662006.12.06 15:50sell0.16eurjpym153.050.00153.062006.12.07 00:31153.060.000.00-0.54-0.14
171824492006.12.06 19:30buy0.02audusdm0.78610.00000.78522006.12.07 00:300.78520.000.000.01-0.18
171874002006.12.06 21:00buy0.08audusdm0.78480.00000.78522006.12.07 00:300.78520.000.000.030.32
171789742006.12.06 18:55buy0.01audusdm0.78670.00000.78522006.12.07 00:300.78520.000.000.00-0.15
171922032006.12.06 22:50buy0.16audusdm0.78420.00000.78522006.12.07 00:300.78520.000.000.001.60
171860732006.12.06 20:15buy0.04audusdm0.78550.00000.78522006.12.07 00:300.78520.000.000.01-0.12
171755902006.12.06 18:10buy0.02eurusdm1.32970.00001.32902006.12.07 00:051.32900.000.00-0.05-0.14
171746882006.12.06 17:56buy0.01eurusdm1.33030.00001.32902006.12.07 00:051.32900.000.00-0.02-0.13
171923712006.12.06 22:56buy0.16eurusdm1.32800.00001.32902006.12.07 00:051.32900.000.000.001.60
171824052006.12.06 19:30buy0.08eurusdm1.32860.00001.32902006.12.07 00:051.32900.000.00-0.180.32
171779832006.12.06 18:46buy0.04eurusdm1.32920.00001.32902006.12.07 00:051.32900.000.00-0.09-0.08
171559272006.12.06 15:20sell0.02audusdm0.78720.00000.78722006.12.06 18:200.78720.000.000.000.00
171612212006.12.06 15:45sell0.04audusdm0.78820.00000.78722006.12.06 18:200.78720.000.000.000.40
171470322006.12.06 14:20sell0.01audusdm0.78640.00000.78722006.12.06 18:200.78720.000.000.00-0.08
171655922006.12.06 16:10sell0.01eurusdm1.33080.00001.33032006.12.06 17:441.33030.000.000.000.05
171655972006.12.06 16:10buy0.01usdchfm1.19270.00001.19322006.12.06 16:451.19320.000.000.000.04
171522092006.12.06 15:00sell0.02eurusdm1.32910.00001.33072006.12.06 16:081.33070.000.000.00-0.32
171536862006.12.06 15:05sell0.04eurusdm1.33020.00001.33072006.12.06 16:081.33070.000.000.00-0.20
171592062006.12.06 15:40sell0.08eurusdm1.33120.00001.33072006.12.06 16:081.33070.000.000.000.40
171611172006.12.06 15:45sell0.16eurusdm1.33190.00001.33072006.12.06 16:081.33070.000.000.001.92
171505472006.12.06 14:45sell0.01eurusdm1.32850.00001.33072006.12.06 16:081.33070.000.000.00-0.22
171441592006.12.06 13:45sell0.01usdchfm1.19650.00001.19642006.12.06 14:121.19640.000.000.000.01
171446422006.12.06 13:55sell0.02usdchfm1.19710.00001.19642006.12.06 14:121.19640.000.000.000.12
171413632006.12.06 13:20buy0.02eurusdm1.32620.00001.32732006.12.06 14:111.32730.000.000.000.22
171386252006.12.06 13:10buy0.01eurusdm1.32790.00001.32732006.12.06 14:111.32730.000.000.00-0.06
171428062006.12.06 13:40sell0.04usdchfm1.19820.00001.19722006.12.06 13:441.19720.000.000.000.33
171386642006.12.06 13:10sell0.01usdchfm1.19610.00001.19722006.12.06 13:441.19720.000.000.00-0.09
171422372006.12.06 13:30sell0.02usdchfm1.19740.00001.19722006.12.06 13:441.19720.000.000.000.03
171413702006.12.06 13:20buy0.02audusdm0.78530.00000.78602006.12.06 13:250.78600.000.000.000.14
171384062006.12.06 13:05buy0.01audusdm0.78600.00000.78602006.12.06 13:250.78600.000.000.000.00
171340322006.12.06 11:35sell0.01eurjpym152.640.00152.652006.12.06 13:15152.650.000.000.00-0.01
171360842006.12.06 12:20sell0.02eurjpym152.730.00152.652006.12.06 13:15152.650.000.000.000.14
171330252006.12.06 11:25sell0.02eurusdm1.32820.00001.32752006.12.06 12:511.32750.000.000.000.14
171311862006.12.06 11:05sell0.01eurusdm1.32760.00001.32752006.12.06 12:511.32750.000.000.000.01
171319172006.12.06 11:10sell0.01audusdm0.78640.00000.78592006.12.06 12:490.78590.000.000.000.05
171311922006.12.06 11:05buy0.01usdchfm1.19600.00001.19602006.12.06 12:471.19600.000.000.000.00
171329702006.12.06 11:25buy0.02usdchfm1.19520.00001.19602006.12.06 12:471.19600.000.000.000.13
171258112006.12.06 09:45buy0.16eurusdm1.32680.00001.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.002.56
171119832006.12.06 08:10buy0.01eurusdm1.33100.00001.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.26
171128132006.12.06 08:20buy0.02eurusdm1.33030.00001.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.38
171135062006.12.06 08:30buy0.04eurusdm1.32970.00001.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.52
171185042006.12.06 09:20buy0.08eurusdm1.32840.00001.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.000.00
171184452006.12.06 09:20sell0.16usdchfm1.19520.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.00-0.13
171257312006.12.06 09:45sell0.32usdchfm1.19700.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.004.55
171128082006.12.06 08:20sell0.04usdchfm1.19340.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.00-0.64
171142882006.12.06 08:40sell0.08usdchfm1.19430.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.00-0.67
171064132006.12.06 07:10sell0.01usdchfm1.19190.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.00-0.28
171107282006.12.06 08:00sell0.02usdchfm1.19260.00001.19532006.12.06 10:571.19530.000.000.00-0.45
171134852006.12.06 08:30buy0.64eurjpym152.700.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.00-2.78
171244322006.12.06 09:40buy2.56eurjpym152.500.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.0033.41
170651382006.12.05 20:40buy0.02eurjpym153.050.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.02-0.69
170992912006.12.06 05:40buy0.32eurjpym152.760.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.00-3.06
171184062006.12.06 09:20buy1.28eurjpym152.630.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.002.23
170966732006.12.06 05:05buy0.16eurjpym152.810.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.00-2.23
170959202006.12.06 05:00buy0.08eurjpym152.870.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.00-1.53
170624362006.12.05 19:25buy0.01eurjpym153.100.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.01-0.39
170674502006.12.05 21:30buy0.04eurjpym153.000.00152.652006.12.06 10:47152.650.000.000.00-1.22
171257692006.12.06 09:45buy0.04audusdm0.78550.00000.78652006.12.06 10:460.78650.000.000.000.40
171074312006.12.06 07:25buy0.01audusdm0.78730.00000.78652006.12.06 10:460.78650.000.000.00-0.08
171107162006.12.06 08:00buy0.02audusdm0.78630.00000.78652006.12.06 10:460.78650.000.000.000.04
171157292006.12.06 09:15buy0.01eurgbpm0.67470.00000.67522006.12.06 09:300.67520.000.000.000.10
169432822006.12.05 00:59sell0.02eurgbpm0.67390.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.01-0.28
170209652006.12.05 13:46sell0.04eurgbpm0.67450.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.02-0.08
168982952006.12.04 14:35sell0.01eurgbpm0.67320.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.00-0.28
170993482006.12.06 05:40sell0.16eurgbpm0.67560.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.003.16
170420602006.12.05 15:20sell0.08eurgbpm0.67500.00000.67462006.12.06 08:300.67460.000.000.040.63
171064212006.12.06 07:10buy0.01eurusdm1.33220.00001.33272006.12.06 07:241.33270.000.000.000.05
170959592006.12.06 05:00sell0.01eurusdm1.33230.00001.33272006.12.06 06:471.33270.000.000.00-0.04
171040812006.12.06 06:35sell0.04eurusdm1.33350.00001.33272006.12.06 06:471.33270.000.000.000.32
171005932006.12.06 05:55sell0.02eurusdm1.33290.00001.33272006.12.06 06:471.33270.000.000.000.04
170986832006.12.06 05:35sell0.02audusdm0.78810.00000.78792006.12.06 06:420.78790.000.000.000.04
170992982006.12.06 05:40sell0.04audusdm0.78880.00000.78792006.12.06 06:420.78790.000.000.000.36
170851152006.12.06 01:15sell0.01audusdm0.78750.00000.78792006.12.06 06:420.78790.000.000.00-0.04
170702932006.12.05 22:00sell0.01usdchfm1.19190.00001.19142006.12.06 06:191.19140.000.000.000.04
170741642006.12.05 22:52buy0.01eurusdm1.33150.00001.33202006.12.06 01:071.33200.000.000.000.05
170736662006.12.05 22:45buy0.01audusdm0.78640.00000.78692006.12.06 00:290.78690.000.000.000.05
170606762006.12.05 18:21sell0.02audusdm0.78660.00000.78592006.12.05 22:360.78590.000.000.000.14
170586072006.12.05 17:12sell0.01audusdm0.78600.00000.78592006.12.05 22:360.78590.000.000.000.01
170569432006.12.05 16:40buy0.01usdchfm1.19180.00001.19182006.12.05 21:331.19180.000.000.010.00
170578822006.12.05 17:00buy0.02usdchfm1.19100.00001.19182006.12.05 21:331.19180.000.000.020.13
170597392006.12.05 17:50sell0.01eurusdm1.33260.00001.33212006.12.05 21:321.33210.000.000.010.05
170500642006.12.05 15:55sell0.01eurjpym153.040.00153.102006.12.05 18:37153.100.000.000.00-0.05
170508692006.12.05 16:00sell0.02eurjpym153.100.00153.102006.12.05 18:37153.100.000.000.000.00
170519302006.12.05 16:05sell0.04eurjpym153.210.00153.102006.12.05 18:37153.100.000.000.000.38
170207422006.12.05 13:45buy0.02audusdm0.78670.00000.78632006.12.05 17:000.78630.000.000.00-0.08
170076392006.12.05 12:25buy0.01audusdm0.78720.00000.78632006.12.05 17:000.78630.000.000.00-0.09
170457862006.12.05 15:30buy0.08audusdm0.78530.00000.78632006.12.05 17:000.78630.000.000.000.80
170258272006.12.05 14:05buy0.04audusdm0.78610.00000.78632006.12.05 17:000.78630.000.000.000.08
170571292006.12.05 16:45sell0.01eurusdm1.33200.00001.33152006.12.05 16:471.33150.000.000.000.05
170489992006.12.05 15:50buy0.01eurusdm1.33010.00001.33062006.12.05 15:541.33060.000.000.000.05
170479222006.12.05 15:40sell0.01usdchfm1.19350.00001.19302006.12.05 15:511.19300.000.000.000.04
170457742006.12.05 15:30buy0.01eurjpym152.970.00153.022006.12.05 15:33153.020.000.000.000.04
170302832006.12.05 14:35sell0.01eurjpym152.960.00152.912006.12.05 15:00152.910.000.000.000.04
170223652006.12.05 13:50sell0.01eurusdm1.33350.00001.33302006.12.05 13:501.33300.000.000.000.05
170143612006.12.05 13:30buy0.16usdchfm1.18950.00001.19142006.12.05 13:501.19140.000.000.002.55
169967762006.12.05 10:40buy0.01usdchfm1.19470.00001.19142006.12.05 13:501.19140.000.000.00-0.28
169978592006.12.05 10:50buy0.02usdchfm1.19410.00001.19142006.12.05 13:501.19140.000.000.00-0.45
170108952006.12.05 13:10buy0.08usdchfm1.19140.00001.19142006.12.05 13:501.19140.000.000.000.00
170022972006.12.05 11:25buy0.04usdchfm1.19270.00001.19142006.12.05 13:501.19140.000.000.00-0.44
170139872006.12.05 13:30sell0.02eurusdm1.33450.00001.33432006.12.05 13:471.33430.000.000.000.04
170182352006.12.05 13:35sell0.04eurusdm1.33540.00001.33432006.12.05 13:471.33430.000.000.000.44
170119672006.12.05 13:20sell0.01eurusdm1.33310.00001.33432006.12.05 13:471.33430.000.000.00-0.12
169872442006.12.05 09:05buy0.01eurjpym152.930.00152.792006.12.05 13:26152.790.000.000.00-0.12
169926672006.12.05 10:00buy0.04eurjpym152.670.00152.792006.12.05 13:26152.790.000.000.000.41
169910532006.12.05 09:35buy0.02eurjpym152.800.00152.792006.12.05 13:26152.790.000.000.00-0.02
169967722006.12.05 10:40sell0.01eurusdm1.33130.00001.33202006.12.05 11:571.33200.000.000.00-0.07
170023132006.12.05 11:25sell0.04eurusdm1.33300.00001.33202006.12.05 11:571.33200.000.000.000.40
169978982006.12.05 10:50sell0.02eurusdm1.33210.00001.33202006.12.05 11:571.33200.000.000.000.02
169968022006.12.05 10:40buy0.02audusdm0.78720.00000.78792006.12.05 11:230.78790.000.000.000.14
169937122006.12.05 10:10buy0.01audusdm0.78780.00000.78792006.12.05 11:230.78790.000.000.000.01
169913732006.12.05 09:45sell0.01usdchfm1.19550.00001.19502006.12.05 10:151.19500.000.000.000.04
169913502006.12.05 09:45buy0.01eurusdm1.33110.00001.33102006.12.05 10:121.33100.000.000.00-0.01
169927362006.12.05 10:00buy0.02eurusdm1.33020.00001.33102006.12.05 10:121.33100.000.000.000.16
169884342006.12.05 09:14sell0.01audusdm0.78860.00000.78812006.12.05 09:260.78810.000.000.000.05
169885312006.12.05 09:15buy0.01usdchfm1.19460.00001.19512006.12.05 09:241.19510.000.000.000.04
169737062006.12.05 07:40sell0.04usdchfm1.19510.00001.19422006.12.05 09:041.19420.000.000.000.30
169409802006.12.05 00:25sell0.01usdchfm1.19340.00001.19422006.12.05 09:041.19420.000.000.00-0.07
169462312006.12.05 01:25sell0.02usdchfm1.19440.00001.19422006.12.05 09:041.19420.000.000.000.03
169827962006.12.05 08:40buy0.04eurjpym152.940.00152.902006.12.05 09:04152.900.000.000.00-0.14
169822532006.12.05 08:35buy0.02eurjpym153.020.00152.902006.12.05 09:04152.900.000.000.00-0.21
169835142006.12.05 08:45buy0.08eurjpym152.880.00152.902006.12.05 09:04152.900.000.000.000.14
169847342006.12.05 08:50buy0.16eurjpym152.780.00152.902006.12.05 09:04152.900.000.000.001.68
169806772006.12.05 08:25buy0.01eurjpym153.090.00152.902006.12.05 09:04152.900.000.000.00-0.17
169756032006.12.05 07:45buy0.01eurusdm1.33230.00001.33232006.12.05 09:021.33230.000.000.000.00
169764532006.12.05 07:50buy0.02eurusdm1.33160.00001.33232006.12.05 09:021.33230.000.000.000.14
169645802006.12.05 06:41sell0.01eurusdm1.33320.00001.33302006.12.05 07:251.33300.000.000.000.02
169657462006.12.05 06:55sell0.02eurusdm1.33360.00001.33302006.12.05 07:251.33300.000.000.000.12
169235312006.12.04 21:35buy0.01audusdm0.78940.00000.78832006.12.05 07:100.78830.000.000.00-0.11
169389492006.12.05 00:00buy0.02audusdm0.78870.00000.78832006.12.05 07:100.78830.000.000.00-0.08
169468852006.12.05 01:30buy0.04audusdm0.78800.00000.78832006.12.05 07:100.78830.000.000.000.12
169619342006.12.05 06:00buy0.08audusdm0.78730.00000.78832006.12.05 07:100.78830.000.000.000.80
169558362006.12.05 04:15sell0.01eurjpym153.710.00153.702006.12.05 06:59153.700.000.000.000.01
169572332006.12.05 04:40sell0.02eurjpym153.770.00153.702006.12.05 06:59153.700.000.000.000.12
169460182006.12.05 01:25buy0.02eurusdm1.33290.00001.33322006.12.05 06:111.33320.000.000.000.06
169409752006.12.05 00:25buy0.01eurusdm1.33360.00001.33322006.12.05 06:111.33320.000.000.00-0.04
169544112006.12.05 03:45buy0.04eurusdm1.33230.00001.33322006.12.05 06:111.33320.000.000.000.36
169496902006.12.05 02:20buy0.02eurjpym153.690.00153.762006.12.05 03:57153.760.000.000.000.12
169459982006.12.05 01:25buy0.01eurjpym153.760.00153.762006.12.05 03:57153.760.000.000.000.00
169188472006.12.04 19:55buy0.01usdchfm1.19450.00001.19382006.12.05 00:171.19380.000.000.01-0.06
169357392006.12.04 23:15buy0.04usdchfm1.19290.00001.19382006.12.05 00:171.19380.000.000.000.30
169254102006.12.04 21:50buy0.02usdchfm1.19350.00001.19382006.12.05 00:171.19380.000.000.000.05
169369652006.12.04 23:35sell0.01eurjpym153.830.00153.782006.12.05 00:04153.780.000.000.000.05
169188412006.12.04 19:55sell0.01eurusdm1.33250.00001.33342006.12.05 00:021.33340.000.000.01-0.09
169275132006.12.04 22:05sell0.04eurusdm1.33430.00001.33342006.12.05 00:021.33340.000.000.000.36
169253972006.12.04 21:50sell0.02eurusdm1.33370.00001.33342006.12.05 00:021.33340.000.000.000.06
169149222006.12.04 18:40buy0.01eurjpym153.760.00153.812006.12.04 22:50153.810.000.000.010.04
169091732006.12.04 17:26sell0.01audusdm0.78950.00000.78902006.12.04 21:240.78900.000.000.000.05
169160062006.12.04 19:03sell0.01usdchfm1.19480.00001.19432006.12.04 19:391.19430.000.000.000.04
169141072006.12.04 18:26buy0.01eurusdm1.33240.00001.33252006.12.04 19:351.33250.000.000.000.01
169151992006.12.04 18:45buy0.02eurusdm1.33180.00001.33252006.12.04 19:351.33250.000.000.000.14
169070402006.12.04 16:35buy0.02usdchfm1.19420.00001.19492006.12.04 18:501.19490.000.000.000.12
169051882006.12.04 16:15buy0.01usdchfm1.19490.00001.19492006.12.04 18:501.19490.000.000.000.00
169070392006.12.04 16:35sell0.02eurusdm1.33320.00001.33242006.12.04 17:041.33240.000.000.000.16
169061382006.12.04 16:25sell0.01eurusdm1.33240.00001.33242006.12.04 17:041.33240.000.000.000.00
169051842006.12.04 16:15sell0.01eurjpym153.790.00153.742006.12.04 16:47153.740.000.000.000.05
169004082006.12.04 15:05buy0.01eurjpym153.730.00153.782006.12.04 15:57153.780.000.000.000.04
168928562006.12.04 13:10buy0.01audusdm0.78780.00000.78772006.12.04 15:430.78770.000.000.00-0.01
168935782006.12.04 13:20buy0.02audusdm0.78690.00000.78772006.12.04 15:430.78770.000.000.000.16
168942152006.12.04 13:30sell0.01eurjpym153.800.00153.752006.12.04 14:45153.750.000.000.000.04
168805622006.12.04 08:55buy0.02eurgbpm0.67280.00000.67352006.12.04 14:240.67350.000.000.000.28
168470872006.12.04 01:40buy0.01eurgbpm0.67340.00000.67352006.12.04 14:240.67350.000.000.000.02
168961702006.12.04 13:55buy0.01eurusdm1.33040.00001.33092006.12.04 14:111.33090.000.000.000.05
168955602006.12.04 13:40sell0.01usdchfm1.19760.00001.19712006.12.04 13:541.19710.000.000.000.04
168905632006.12.04 12:15buy0.02usdchfm1.19610.00001.19682006.12.04 13:151.19680.000.000.000.12
168880122006.12.04 11:00buy0.01usdchfm1.19670.00001.19682006.12.04 13:151.19680.000.000.000.01
168901722006.12.04 12:05buy0.01eurjpym153.790.00153.842006.12.04 13:02153.840.000.000.000.05
168905402006.12.04 12:15sell0.02eurusdm1.33190.00001.33112006.12.04 13:001.33110.000.000.000.16
168879612006.12.04 11:00sell0.01eurusdm1.33110.00001.33112006.12.04 13:001.33110.000.000.000.00
168860332006.12.04 10:30sell0.02audusdm0.78750.00000.78722006.12.04 12:520.78720.000.000.000.06
168911142006.12.04 12:35sell0.04audusdm0.78800.00000.78722006.12.04 12:520.78720.000.000.000.32
168841132006.12.04 09:50sell0.01audusdm0.78670.00000.78722006.12.04 12:520.78720.000.000.00-0.05
168849282006.12.04 10:00sell0.01eurjpym153.910.00153.862006.12.04 11:05153.860.000.000.000.05
168860292006.12.04 10:30sell0.01usdchfm1.19730.00001.19682006.12.04 10:461.19680.000.000.000.04
168438732006.12.04 01:15buy0.16audusdm0.78670.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.000.00
168420722006.12.04 01:00buy0.08audusdm0.78770.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.00-0.80
168661912006.12.04 07:06buy0.32audusdm0.78610.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.001.92
168739542006.12.04 08:10buy0.64audusdm0.78560.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.007.04
168404242006.12.04 00:35buy0.02audusdm0.78880.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.00-0.42
168390072006.12.04 00:15buy0.01audusdm0.78940.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.00-0.27
168415902006.12.04 00:55buy0.04audusdm0.78820.00000.78672006.12.04 09:290.78670.000.000.00-0.60
168671612006.12.04 07:20buy0.01eurjpym153.960.00153.832006.12.04 09:14153.830.000.000.00-0.11
168737572006.12.04 08:10buy0.04eurjpym153.790.00153.832006.12.04 09:14153.830.000.000.000.14
168693442006.12.04 07:50buy0.02eurjpym153.860.00153.832006.12.04 09:14153.830.000.000.00-0.06
168747732006.12.04 08:15buy0.08eurjpym153.730.00153.832006.12.04 09:14153.830.000.000.000.69
168790692006.12.04 08:40buy0.01eurusdm1.33030.00001.33082006.12.04 08:431.33080.000.000.000.05
168779602006.12.04 08:35sell0.01usdchfm1.19690.00001.19642006.12.04 08:371.19640.000.000.000.04
168539532006.12.04 03:45sell0.08eurjpym154.060.00153.962006.12.04 06:44153.960.000.000.000.69
168475322006.12.04 01:50sell0.01eurjpym153.860.00153.962006.12.04 06:44153.960.000.000.00-0.09
168530722006.12.04 03:40sell0.04eurjpym153.990.00153.962006.12.04 06:44153.960.000.000.000.10
168486692006.12.04 02:10sell0.02eurjpym153.920.00153.962006.12.04 06:44153.960.000.000.00-0.07
168618432006.12.04 05:50buy0.01usdchfm1.19380.00001.19392006.12.04 06:141.19390.000.000.000.01
168621662006.12.04 06:01buy0.02usdchfm1.19320.00001.19392006.12.04 06:141.19390.000.000.000.12
168619612006.12.04 05:55sell0.01eurusdm1.33320.00001.33272006.12.04 06:111.33270.000.000.000.05
168475552006.12.04 01:50sell0.01usdchfm1.19320.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.00-0.03
168561762006.12.04 04:11sell0.04usdchfm1.19450.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.000.30
168526172006.12.04 03:32sell0.02usdchfm1.19390.00001.19362006.12.04 05:301.19360.000.000.000.05
168560752006.12.04 04:10buy0.04eurusdm1.33140.00001.33252006.12.04 05:291.33250.000.000.000.44
168516492006.12.04 03:20buy0.02eurusdm1.33260.00001.33252006.12.04 05:291.33250.000.000.00-0.02
168513152006.12.04 03:10buy0.01eurusdm1.33320.00001.33252006.12.04 05:291.33250.000.000.00-0.07
168452322006.12.04 01:25buy0.04eurusdm1.33280.00001.33372006.12.04 02:141.33370.000.000.000.36
168438412006.12.04 01:15buy0.02eurusdm1.33350.00001.33372006.12.04 02:141.33370.000.000.000.04
168392882006.12.04 00:20buy0.01eurusdm1.33450.00001.33372006.12.04 02:141.33370.000.000.00-0.08
168451892006.12.04 01:25buy0.01eurjpym153.820.00153.872006.12.04 01:35153.870.000.000.000.04
168341222006.12.03 23:30buy0.01usdchfm1.19130.00001.19182006.12.04 00:081.19180.000.000.000.04
168341292006.12.03 23:30sell0.01eurusdm1.33570.00001.33522006.12.04 00:011.33520.000.000.000.05
168341252006.12.03 23:30sell0.01audusdm0.79010.00000.78962006.12.04 00:010.78960.000.000.000.05
168293602006.12.03 22:59balanceDeposit1 000.00
  0.00 0.00 -2.83 91.14
Closed P/L: 88.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173689672006.12.08 15:53buy0.01eurgbpm0.67730.00000.6767 0.67570.000.00-0.01-0.32
173854272006.12.08 16:55buy0.02eurgbpm0.67660.00000.6767 0.67570.000.00-0.01-0.35
173923262006.12.08 17:00buy0.04eurgbpm0.67570.00000.6767 0.67570.000.00-0.030.00
173988792006.12.08 17:20buy0.01audusdm0.78700.00000.7866 0.78540.000.000.00-0.16
174024542006.12.08 17:40buy0.02audusdm0.78640.00000.7866 0.78540.000.000.00-0.20
174024882006.12.08 17:40buy0.01eurusdm1.32290.00001.3213 1.32030.000.00-0.01-0.26
174046902006.12.08 18:10buy0.02eurusdm1.32230.00001.3213 1.32030.000.00-0.02-0.40
174070312006.12.08 18:45buy0.04eurusdm1.32170.00001.3213 1.32030.000.00-0.03-0.56
174075822006.12.08 18:55buy0.04audusdm0.78570.00000.7866 0.78540.000.000.00-0.12
174080822006.12.08 19:00buy0.08eurusdm1.32080.00001.3213 1.32030.000.00-0.06-0.40
174091232006.12.08 19:15buy0.16eurusdm1.32020.00001.3213 1.32030.000.00-0.120.16
174099472006.12.08 19:30sell0.01usdchfm1.20400.00001.2039 1.20480.000.00-0.01-0.07
174112472006.12.08 20:00sell0.02usdchfm1.20460.00001.2039 1.20480.000.00-0.02-0.03
174116492006.12.08 20:15buy0.01eurjpym153.740.00153.74 153.590.000.000.01-0.13
174127402006.12.08 20:55buy0.02eurjpym153.660.00153.74 153.590.000.000.02-0.12
  0.00 0.00 -0.29 -2.96
 Floating P/L: -3.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 88.31 Floating P/L: -3.25 Margin: 25.50
Balance: 1 088.31 Equity: 1 085.06 Free Margin: 1 059.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 123.30 Gross Loss: 34.99 Total Net Profit: 88.31
Profit Factor: 3.52 Expected Payoff: 0.28  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.86 (0.67%) Relative Drawdown: 0.67% (6.86)
 
Total Trades: 321 Short Positions (won %): 163 (68.10%) Long Positions (won %): 158 (65.82%)
Profit Trades (% of total): 215 (66.98%) Loss trades (% of total): 106 (33.02%)
Largest profit trade: 33.41 loss trade: -3.06
Average profit trade: 0.57 loss trade: -0.33
Maximum consecutive wins ($): 13 (1.18) consecutive losses ($): 5 (-4.82)
Maximal consecutive profit (count): 33.41 (1) consecutive loss (count): -5.36 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2