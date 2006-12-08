|Account: 1317494
|Name: CA_Aggressive_mini
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17402456
|2006.12.08 17:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.85
|0.00
|153.74
|2006.12.08 18:16
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|17396722
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.77
|0.00
|153.74
|2006.12.08 18:16
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17392156
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.56
|0.00
|153.74
|2006.12.08 18:16
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|17402474
|2006.12.08 17:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2020
|0.0000
|1.2015
|2006.12.08 17:45
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17367609
|2006.12.08 15:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3326
|2006.12.08 15:44
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17362536
|2006.12.08 15:20
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7917
|0.0000
|0.7912
|2006.12.08 15:30
|0.7912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17361294
|2006.12.08 15:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3332
|2006.12.08 15:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17361202
|2006.12.08 15:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1905
|0.0000
|1.1910
|2006.12.08 15:15
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17337080
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|eurgbpm
|0.6782
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|17316893
|2006.12.08 10:02
|sell
|0.08
|eurgbpm
|0.6776
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|17267815
|2006.12.07 16:10
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.6770
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.16
|17250336
|2006.12.07 13:40
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6765
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.27
|17246453
|2006.12.07 13:35
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6758
|0.0000
|0.6772
|2006.12.08 15:13
|0.6772
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|17346881
|2006.12.08 13:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.53
|0.00
|153.48
|2006.12.08 14:14
|153.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17336394
|2006.12.08 13:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7891
|2006.12.08 13:45
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17337065
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|2006.12.08 13:45
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17336405
|2006.12.08 13:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3269
|0.0000
|1.3274
|2006.12.08 13:41
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17317314
|2006.12.08 10:05
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.61
|0.00
|153.43
|2006.12.08 13:30
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|17316376
|2006.12.08 09:55
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.46
|0.00
|153.43
|2006.12.08 13:30
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|17312537
|2006.12.08 09:00
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.25
|0.00
|153.43
|2006.12.08 13:30
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|17303656
|2006.12.08 05:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.15
|0.00
|153.43
|2006.12.08 13:30
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|17300496
|2006.12.08 03:10
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.06
|0.00
|153.43
|2006.12.08 13:30
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|17324260
|2006.12.08 13:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7890
|0.0000
|0.7883
|2006.12.08 13:27
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17324030
|2006.12.08 13:00
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7883
|2006.12.08 13:27
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17323157
|2006.12.08 12:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1967
|0.0000
|1.1972
|2006.12.08 13:24
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17320470
|2006.12.08 11:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3277
|0.0000
|1.3282
|2006.12.08 12:39
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17319492
|2006.12.08 10:30
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7890
|2006.12.08 12:37
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17321689
|2006.12.08 11:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1973
|0.0000
|1.1968
|2006.12.08 12:26
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17313829
|2006.12.08 09:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1956
|0.0000
|1.1961
|2006.12.08 09:52
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17314435
|2006.12.08 09:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3288
|0.0000
|1.3283
|2006.12.08 09:51
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17307282
|2006.12.08 06:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7892
|0.0000
|0.7887
|2006.12.08 09:25
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17311172
|2006.12.08 08:05
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3285
|2006.12.08 09:06
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17308903
|2006.12.08 07:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1963
|0.0000
|1.1956
|2006.12.08 08:36
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17305664
|2006.12.08 06:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1957
|0.0000
|1.1956
|2006.12.08 08:36
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17309817
|2006.12.08 07:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3272
|0.0000
|1.3281
|2006.12.08 08:03
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|17307031
|2006.12.08 06:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3281
|2006.12.08 08:03
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17304603
|2006.12.08 05:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3281
|2006.12.08 08:03
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|17305911
|2006.12.08 06:06
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7890
|0.0000
|0.7895
|2006.12.08 06:47
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17299712
|2006.12.08 02:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1951
|0.0000
|1.1956
|2006.12.08 05:44
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17301243
|2006.12.08 03:35
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7897
|0.0000
|0.7892
|2006.12.08 05:03
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17299404
|2006.12.08 02:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3281
|2006.12.08 05:03
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17295478
|2006.12.08 00:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.05
|0.00
|153.10
|2006.12.08 03:03
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17295613
|2006.12.08 00:20
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7884
|0.0000
|0.7892
|2006.12.08 02:22
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17291698
|2006.12.07 22:22
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7889
|0.0000
|0.7892
|2006.12.08 02:22
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|17284210
|2006.12.07 20:05
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7892
|2006.12.08 02:22
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17291244
|2006.12.07 22:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1953
|0.0000
|1.1948
|2006.12.08 02:21
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17291713
|2006.12.07 22:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3286
|2006.12.08 02:20
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17263318
|2006.12.07 15:00
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.12
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.69
|17255832
|2006.12.07 14:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.93
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|17256581
|2006.12.07 14:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.99
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.05
|17262315
|2006.12.07 14:50
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.06
|0.00
|153.02
|2006.12.07 23:59
|153.02
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.14
|17288255
|2006.12.07 21:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1946
|0.0000
|1.1953
|2006.12.07 22:03
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.02
|0.12
|17280773
|2006.12.07 19:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1953
|0.0000
|1.1953
|2006.12.07 22:03
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|17289769
|2006.12.07 21:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3288
|0.0000
|1.3283
|2006.12.07 22:02
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|17284222
|2006.12.07 20:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3283
|0.0000
|1.3288
|2006.12.07 21:11
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17273201
|2006.12.07 17:05
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7904
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 19:30
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17273671
|2006.12.07 17:10
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1955
|0.0000
|1.1948
|2006.12.07 18:31
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17272501
|2006.12.07 16:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1948
|0.0000
|1.1948
|2006.12.07 18:31
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17265220
|2006.12.07 15:25
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7904
|0.0000
|0.7909
|2006.12.07 16:53
|0.7909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17199074
|2006.12.07 01:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7871
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|17198197
|2006.12.07 00:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|17225956
|2006.12.07 08:20
|sell
|0.32
|audusdm
|0.7898
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|17229664
|2006.12.07 09:25
|sell
|0.64
|audusdm
|0.7905
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|17233172
|2006.12.07 10:20
|sell
|1.28
|audusdm
|0.7910
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|17209948
|2006.12.07 05:00
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7891
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|17207027
|2006.12.07 04:15
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|17206571
|2006.12.07 04:10
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7879
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 15:15
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17255835
|2006.12.07 14:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3298
|2006.12.07 14:16
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17253589
|2006.12.07 13:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3296
|0.0000
|1.3298
|2006.12.07 14:16
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17250218
|2006.12.07 13:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3298
|2006.12.07 14:16
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17241916
|2006.12.07 12:50
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.90
|0.00
|152.95
|2006.12.07 14:01
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17239230
|2006.12.07 12:05
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.81
|0.00
|152.95
|2006.12.07 14:01
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|17250276
|2006.12.07 13:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.09
|0.00
|152.95
|2006.12.07 14:01
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|17244576
|2006.12.07 13:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1943
|0.0000
|1.1948
|2006.12.07 13:30
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17244206
|2006.12.07 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|1.3293
|2006.12.07 13:25
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17235345
|2006.12.07 11:05
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6756
|0.0000
|0.6761
|2006.12.07 13:22
|0.6761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|17234560
|2006.12.07 10:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1952
|0.0000
|1.1942
|2006.12.07 12:52
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17232235
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1942
|2006.12.07 12:52
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17230716
|2006.12.07 09:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1933
|0.0000
|1.1942
|2006.12.07 12:52
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17230696
|2006.12.07 09:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3294
|2006.12.07 11:38
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|17233568
|2006.12.07 10:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3294
|2006.12.07 11:38
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17232202
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3294
|2006.12.07 11:38
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|17236042
|2006.12.07 11:10
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3284
|0.0000
|1.3294
|2006.12.07 11:38
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17232173
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.81
|0.00
|152.77
|2006.12.07 11:27
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|17233557
|2006.12.07 10:25
|buy
|0.08
|eurjpym
|152.71
|0.00
|152.77
|2006.12.07 11:27
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17231628
|2006.12.07 10:10
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.88
|0.00
|152.77
|2006.12.07 11:27
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|17234523
|2006.12.07 10:45
|buy
|0.16
|eurjpym
|152.66
|0.00
|152.77
|2006.12.07 11:27
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|17230677
|2006.12.07 09:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.97
|0.00
|152.77
|2006.12.07 11:27
|152.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|17151637
|2006.12.06 14:55
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6759
|0.0000
|0.6752
|2006.12.07 10:45
|0.6752
|0.00
|0.00
|0.03
|0.28
|17131363
|2006.12.06 11:06
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6752
|0.0000
|0.6752
|2006.12.07 10:45
|0.6752
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|17227415
|2006.12.07 08:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.00
|0.00
|152.95
|2006.12.07 09:28
|152.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17219723
|2006.12.07 07:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1934
|0.0000
|1.1931
|2006.12.07 08:40
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|17221071
|2006.12.07 07:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1927
|0.0000
|1.1931
|2006.12.07 08:40
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17224336
|2006.12.07 08:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1922
|0.0000
|1.1931
|2006.12.07 08:40
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17212494
|2006.12.07 05:20
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1943
|0.0000
|1.1931
|2006.12.07 08:40
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17221140
|2006.12.07 07:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3316
|2006.12.07 08:33
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17222088
|2006.12.07 07:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3316
|2006.12.07 08:33
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17220454
|2006.12.07 07:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3316
|2006.12.07 08:33
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17212470
|2006.12.07 05:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3303
|2006.12.07 06:34
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17216773
|2006.12.07 06:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3303
|2006.12.07 06:34
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17208344
|2006.12.07 04:40
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.91
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|17199070
|2006.12.07 01:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.03
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|17200718
|2006.12.07 01:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.98
|0.00
|153.00
|2006.12.07 05:12
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17174682
|2006.12.06 17:56
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1938
|0.0000
|1.1949
|2006.12.07 04:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.09
|17178074
|2006.12.06 18:47
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1950
|0.0000
|1.1949
|2006.12.07 04:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.03
|17182494
|2006.12.06 19:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1960
|0.0000
|1.1949
|2006.12.07 04:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.74
|17176662
|2006.12.06 18:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1949
|2006.12.07 04:57
|1.1949
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.08
|17196315
|2006.12.07 00:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3289
|0.0000
|1.3288
|2006.12.07 02:28
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17199087
|2006.12.07 01:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3288
|2006.12.07 02:28
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17144952
|2006.12.06 14:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.75
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.27
|17171142
|2006.12.06 17:10
|sell
|0.32
|eurjpym
|153.11
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-1.08
|1.39
|17150535
|2006.12.06 14:45
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.88
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.63
|17159138
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.08
|eurjpym
|152.98
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.27
|-0.56
|17145602
|2006.12.06 14:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.80
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.45
|17193970
|2006.12.06 23:45
|sell
|0.64
|eurjpym
|153.18
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|17162066
|2006.12.06 15:50
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.05
|0.00
|153.06
|2006.12.07 00:31
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.54
|-0.14
|17182449
|2006.12.06 19:30
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7852
|2006.12.07 00:30
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|17187400
|2006.12.06 21:00
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7848
|0.0000
|0.7852
|2006.12.07 00:30
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.03
|0.32
|17178974
|2006.12.06 18:55
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7852
|2006.12.07 00:30
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|17192203
|2006.12.06 22:50
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7842
|0.0000
|0.7852
|2006.12.07 00:30
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17186073
|2006.12.06 20:15
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7855
|0.0000
|0.7852
|2006.12.07 00:30
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|17175590
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3290
|2006.12.07 00:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.14
|17174688
|2006.12.06 17:56
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3290
|2006.12.07 00:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.13
|17192371
|2006.12.06 22:56
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3280
|0.0000
|1.3290
|2006.12.07 00:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17182405
|2006.12.06 19:30
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3286
|0.0000
|1.3290
|2006.12.07 00:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.32
|17177983
|2006.12.06 18:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3292
|0.0000
|1.3290
|2006.12.07 00:05
|1.3290
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.08
|17155927
|2006.12.06 15:20
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7872
|2006.12.06 18:20
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17161221
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7882
|0.0000
|0.7872
|2006.12.06 18:20
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17147032
|2006.12.06 14:20
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7872
|2006.12.06 18:20
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17165592
|2006.12.06 16:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3303
|2006.12.06 17:44
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17165597
|2006.12.06 16:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1927
|0.0000
|1.1932
|2006.12.06 16:45
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17152209
|2006.12.06 15:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3307
|2006.12.06 16:08
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|17153686
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3307
|2006.12.06 16:08
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17159206
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3312
|0.0000
|1.3307
|2006.12.06 16:08
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17161117
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3307
|2006.12.06 16:08
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|17150547
|2006.12.06 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3285
|0.0000
|1.3307
|2006.12.06 16:08
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|17144159
|2006.12.06 13:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1965
|0.0000
|1.1964
|2006.12.06 14:12
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17144642
|2006.12.06 13:55
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1971
|0.0000
|1.1964
|2006.12.06 14:12
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17141363
|2006.12.06 13:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3262
|0.0000
|1.3273
|2006.12.06 14:11
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|17138625
|2006.12.06 13:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3273
|2006.12.06 14:11
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|17142806
|2006.12.06 13:40
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1982
|0.0000
|1.1972
|2006.12.06 13:44
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17138664
|2006.12.06 13:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1961
|0.0000
|1.1972
|2006.12.06 13:44
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17142237
|2006.12.06 13:30
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1974
|0.0000
|1.1972
|2006.12.06 13:44
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17141370
|2006.12.06 13:20
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7853
|0.0000
|0.7860
|2006.12.06 13:25
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17138406
|2006.12.06 13:05
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7860
|0.0000
|0.7860
|2006.12.06 13:25
|0.7860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17134032
|2006.12.06 11:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.64
|0.00
|152.65
|2006.12.06 13:15
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|17136084
|2006.12.06 12:20
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.73
|0.00
|152.65
|2006.12.06 13:15
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17133025
|2006.12.06 11:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3282
|0.0000
|1.3275
|2006.12.06 12:51
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17131186
|2006.12.06 11:05
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3275
|2006.12.06 12:51
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17131917
|2006.12.06 11:10
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7859
|2006.12.06 12:49
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17131192
|2006.12.06 11:05
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|2006.12.06 12:47
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17132970
|2006.12.06 11:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1952
|0.0000
|1.1960
|2006.12.06 12:47
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17125811
|2006.12.06 09:45
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3268
|0.0000
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|17111983
|2006.12.06 08:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3310
|0.0000
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|17112813
|2006.12.06 08:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|17113506
|2006.12.06 08:30
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3297
|0.0000
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|17118504
|2006.12.06 09:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17118445
|2006.12.06 09:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.1952
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|17125731
|2006.12.06 09:45
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.1970
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|17112808
|2006.12.06 08:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1934
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|17114288
|2006.12.06 08:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1943
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|17106413
|2006.12.06 07:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1919
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|17110728
|2006.12.06 08:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1926
|0.0000
|1.1953
|2006.12.06 10:57
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|17113485
|2006.12.06 08:30
|buy
|0.64
|eurjpym
|152.70
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|17124432
|2006.12.06 09:40
|buy
|2.56
|eurjpym
|152.50
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|33.41
|17065138
|2006.12.05 20:40
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.05
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.69
|17099291
|2006.12.06 05:40
|buy
|0.32
|eurjpym
|152.76
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|17118406
|2006.12.06 09:20
|buy
|1.28
|eurjpym
|152.63
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|17096673
|2006.12.06 05:05
|buy
|0.16
|eurjpym
|152.81
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|17095920
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.08
|eurjpym
|152.87
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|17062436
|2006.12.05 19:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.10
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.39
|17067450
|2006.12.05 21:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|153.00
|0.00
|152.65
|2006.12.06 10:47
|152.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|17125769
|2006.12.06 09:45
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7855
|0.0000
|0.7865
|2006.12.06 10:46
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17107431
|2006.12.06 07:25
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7873
|0.0000
|0.7865
|2006.12.06 10:46
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17110716
|2006.12.06 08:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7863
|0.0000
|0.7865
|2006.12.06 10:46
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17115729
|2006.12.06 09:15
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6747
|0.0000
|0.6752
|2006.12.06 09:30
|0.6752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16943282
|2006.12.05 00:59
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.6739
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.28
|17020965
|2006.12.05 13:46
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.6745
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|16898295
|2006.12.04 14:35
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6732
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|17099348
|2006.12.06 05:40
|sell
|0.16
|eurgbpm
|0.6756
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|17042060
|2006.12.05 15:20
|sell
|0.08
|eurgbpm
|0.6750
|0.0000
|0.6746
|2006.12.06 08:30
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.04
|0.63
|17106421
|2006.12.06 07:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3322
|0.0000
|1.3327
|2006.12.06 07:24
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17095959
|2006.12.06 05:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3327
|2006.12.06 06:47
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|17104081
|2006.12.06 06:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3327
|2006.12.06 06:47
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17100593
|2006.12.06 05:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3327
|2006.12.06 06:47
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17098683
|2006.12.06 05:35
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7879
|2006.12.06 06:42
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17099298
|2006.12.06 05:40
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7879
|2006.12.06 06:42
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|17085115
|2006.12.06 01:15
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7875
|0.0000
|0.7879
|2006.12.06 06:42
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|17070293
|2006.12.05 22:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1919
|0.0000
|1.1914
|2006.12.06 06:19
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17074164
|2006.12.05 22:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3320
|2006.12.06 01:07
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17073666
|2006.12.05 22:45
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7869
|2006.12.06 00:29
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17060676
|2006.12.05 18:21
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7866
|0.0000
|0.7859
|2006.12.05 22:36
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17058607
|2006.12.05 17:12
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7860
|0.0000
|0.7859
|2006.12.05 22:36
|0.7859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|17056943
|2006.12.05 16:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1918
|0.0000
|1.1918
|2006.12.05 21:33
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|17057882
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1910
|0.0000
|1.1918
|2006.12.05 21:33
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|17059739
|2006.12.05 17:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3326
|0.0000
|1.3321
|2006.12.05 21:32
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|17050064
|2006.12.05 15:55
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.04
|0.00
|153.10
|2006.12.05 18:37
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|17050869
|2006.12.05 16:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.10
|0.00
|153.10
|2006.12.05 18:37
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17051930
|2006.12.05 16:05
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.21
|0.00
|153.10
|2006.12.05 18:37
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|17020742
|2006.12.05 13:45
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7863
|2006.12.05 17:00
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17007639
|2006.12.05 12:25
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7863
|2006.12.05 17:00
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17045786
|2006.12.05 15:30
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7853
|0.0000
|0.7863
|2006.12.05 17:00
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17025827
|2006.12.05 14:05
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7863
|2006.12.05 17:00
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|17057129
|2006.12.05 16:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3315
|2006.12.05 16:47
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17048999
|2006.12.05 15:50
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3301
|0.0000
|1.3306
|2006.12.05 15:54
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17047922
|2006.12.05 15:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1935
|0.0000
|1.1930
|2006.12.05 15:51
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17045774
|2006.12.05 15:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.97
|0.00
|153.02
|2006.12.05 15:33
|153.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17030283
|2006.12.05 14:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.96
|0.00
|152.91
|2006.12.05 15:00
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17022365
|2006.12.05 13:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3330
|2006.12.05 13:50
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17014361
|2006.12.05 13:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1895
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:50
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|16996776
|2006.12.05 10:40
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1947
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:50
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|16997859
|2006.12.05 10:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1941
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:50
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|17010895
|2006.12.05 13:10
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1914
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:50
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17002297
|2006.12.05 11:25
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1927
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:50
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|17013987
|2006.12.05 13:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3343
|2006.12.05 13:47
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17018235
|2006.12.05 13:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3343
|2006.12.05 13:47
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17011967
|2006.12.05 13:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3331
|0.0000
|1.3343
|2006.12.05 13:47
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16987244
|2006.12.05 09:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.93
|0.00
|152.79
|2006.12.05 13:26
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16992667
|2006.12.05 10:00
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.67
|0.00
|152.79
|2006.12.05 13:26
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16991053
|2006.12.05 09:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.80
|0.00
|152.79
|2006.12.05 13:26
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16996772
|2006.12.05 10:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3313
|0.0000
|1.3320
|2006.12.05 11:57
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17002313
|2006.12.05 11:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3320
|2006.12.05 11:57
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16997898
|2006.12.05 10:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3320
|2006.12.05 11:57
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16996802
|2006.12.05 10:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7879
|2006.12.05 11:23
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16993712
|2006.12.05 10:10
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7878
|0.0000
|0.7879
|2006.12.05 11:23
|0.7879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16991373
|2006.12.05 09:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1955
|0.0000
|1.1950
|2006.12.05 10:15
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16991350
|2006.12.05 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3311
|0.0000
|1.3310
|2006.12.05 10:12
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16992736
|2006.12.05 10:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3310
|2006.12.05 10:12
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16988434
|2006.12.05 09:14
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7881
|2006.12.05 09:26
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16988531
|2006.12.05 09:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1946
|0.0000
|1.1951
|2006.12.05 09:24
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16973706
|2006.12.05 07:40
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1951
|0.0000
|1.1942
|2006.12.05 09:04
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16940980
|2006.12.05 00:25
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1934
|0.0000
|1.1942
|2006.12.05 09:04
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16946231
|2006.12.05 01:25
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1942
|2006.12.05 09:04
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16982796
|2006.12.05 08:40
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.94
|0.00
|152.90
|2006.12.05 09:04
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|16982253
|2006.12.05 08:35
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.02
|0.00
|152.90
|2006.12.05 09:04
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|16983514
|2006.12.05 08:45
|buy
|0.08
|eurjpym
|152.88
|0.00
|152.90
|2006.12.05 09:04
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16984734
|2006.12.05 08:50
|buy
|0.16
|eurjpym
|152.78
|0.00
|152.90
|2006.12.05 09:04
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|16980677
|2006.12.05 08:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.09
|0.00
|152.90
|2006.12.05 09:04
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16975603
|2006.12.05 07:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3323
|2006.12.05 09:02
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16976453
|2006.12.05 07:50
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3316
|0.0000
|1.3323
|2006.12.05 09:02
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16964580
|2006.12.05 06:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3330
|2006.12.05 07:25
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16965746
|2006.12.05 06:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3336
|0.0000
|1.3330
|2006.12.05 07:25
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16923531
|2006.12.04 21:35
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7894
|0.0000
|0.7883
|2006.12.05 07:10
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|16938949
|2006.12.05 00:00
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7887
|0.0000
|0.7883
|2006.12.05 07:10
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16946885
|2006.12.05 01:30
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7883
|2006.12.05 07:10
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16961934
|2006.12.05 06:00
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7873
|0.0000
|0.7883
|2006.12.05 07:10
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16955836
|2006.12.05 04:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.71
|0.00
|153.70
|2006.12.05 06:59
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16957233
|2006.12.05 04:40
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.77
|0.00
|153.70
|2006.12.05 06:59
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16946018
|2006.12.05 01:25
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3332
|2006.12.05 06:11
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16940975
|2006.12.05 00:25
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3336
|0.0000
|1.3332
|2006.12.05 06:11
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16954411
|2006.12.05 03:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3332
|2006.12.05 06:11
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16949690
|2006.12.05 02:20
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.69
|0.00
|153.76
|2006.12.05 03:57
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16945998
|2006.12.05 01:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.76
|0.00
|153.76
|2006.12.05 03:57
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16918847
|2006.12.04 19:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1945
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 00:17
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|16935739
|2006.12.04 23:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1929
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 00:17
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16925410
|2006.12.04 21:50
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1935
|0.0000
|1.1938
|2006.12.05 00:17
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16936965
|2006.12.04 23:35
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.83
|0.00
|153.78
|2006.12.05 00:04
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16918841
|2006.12.04 19:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3325
|0.0000
|1.3334
|2006.12.05 00:02
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|16927513
|2006.12.04 22:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3343
|0.0000
|1.3334
|2006.12.05 00:02
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16925397
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3337
|0.0000
|1.3334
|2006.12.05 00:02
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16914922
|2006.12.04 18:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.76
|0.00
|153.81
|2006.12.04 22:50
|153.81
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|16909173
|2006.12.04 17:26
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7890
|2006.12.04 21:24
|0.7890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16916006
|2006.12.04 19:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1948
|0.0000
|1.1943
|2006.12.04 19:39
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16914107
|2006.12.04 18:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3325
|2006.12.04 19:35
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16915199
|2006.12.04 18:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3318
|0.0000
|1.3325
|2006.12.04 19:35
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16907040
|2006.12.04 16:35
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1942
|0.0000
|1.1949
|2006.12.04 18:50
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16905188
|2006.12.04 16:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1949
|0.0000
|1.1949
|2006.12.04 18:50
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16907039
|2006.12.04 16:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3324
|2006.12.04 17:04
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16906138
|2006.12.04 16:25
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3324
|2006.12.04 17:04
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16905184
|2006.12.04 16:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.79
|0.00
|153.74
|2006.12.04 16:47
|153.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16900408
|2006.12.04 15:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.73
|0.00
|153.78
|2006.12.04 15:57
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16892856
|2006.12.04 13:10
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7878
|0.0000
|0.7877
|2006.12.04 15:43
|0.7877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16893578
|2006.12.04 13:20
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7869
|0.0000
|0.7877
|2006.12.04 15:43
|0.7877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16894215
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.80
|0.00
|153.75
|2006.12.04 14:45
|153.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16880562
|2006.12.04 08:55
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6728
|0.0000
|0.6735
|2006.12.04 14:24
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16847087
|2006.12.04 01:40
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6734
|0.0000
|0.6735
|2006.12.04 14:24
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16896170
|2006.12.04 13:55
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3304
|0.0000
|1.3309
|2006.12.04 14:11
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16895560
|2006.12.04 13:40
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1976
|0.0000
|1.1971
|2006.12.04 13:54
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16890563
|2006.12.04 12:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1961
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 13:15
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16888012
|2006.12.04 11:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1967
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 13:15
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16890172
|2006.12.04 12:05
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.79
|0.00
|153.84
|2006.12.04 13:02
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16890540
|2006.12.04 12:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3319
|0.0000
|1.3311
|2006.12.04 13:00
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16887961
|2006.12.04 11:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3311
|0.0000
|1.3311
|2006.12.04 13:00
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16886033
|2006.12.04 10:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7875
|0.0000
|0.7872
|2006.12.04 12:52
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16891114
|2006.12.04 12:35
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7872
|2006.12.04 12:52
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16884113
|2006.12.04 09:50
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7872
|2006.12.04 12:52
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16884928
|2006.12.04 10:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.91
|0.00
|153.86
|2006.12.04 11:05
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16886029
|2006.12.04 10:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1973
|0.0000
|1.1968
|2006.12.04 10:46
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16843873
|2006.12.04 01:15
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7867
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16842072
|2006.12.04 01:00
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7877
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16866191
|2006.12.04 07:06
|buy
|0.32
|audusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|16873954
|2006.12.04 08:10
|buy
|0.64
|audusdm
|0.7856
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|16840424
|2006.12.04 00:35
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|16839007
|2006.12.04 00:15
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7894
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|16841590
|2006.12.04 00:55
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7882
|0.0000
|0.7867
|2006.12.04 09:29
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|16867161
|2006.12.04 07:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.96
|0.00
|153.83
|2006.12.04 09:14
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|16873757
|2006.12.04 08:10
|buy
|0.04
|eurjpym
|153.79
|0.00
|153.83
|2006.12.04 09:14
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16869344
|2006.12.04 07:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.86
|0.00
|153.83
|2006.12.04 09:14
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16874773
|2006.12.04 08:15
|buy
|0.08
|eurjpym
|153.73
|0.00
|153.83
|2006.12.04 09:14
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|16879069
|2006.12.04 08:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3303
|0.0000
|1.3308
|2006.12.04 08:43
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16877960
|2006.12.04 08:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1969
|0.0000
|1.1964
|2006.12.04 08:37
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16853953
|2006.12.04 03:45
|sell
|0.08
|eurjpym
|154.06
|0.00
|153.96
|2006.12.04 06:44
|153.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|16847532
|2006.12.04 01:50
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.86
|0.00
|153.96
|2006.12.04 06:44
|153.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|16853072
|2006.12.04 03:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.99
|0.00
|153.96
|2006.12.04 06:44
|153.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16848669
|2006.12.04 02:10
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.92
|0.00
|153.96
|2006.12.04 06:44
|153.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16861843
|2006.12.04 05:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1938
|0.0000
|1.1939
|2006.12.04 06:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16862166
|2006.12.04 06:01
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1932
|0.0000
|1.1939
|2006.12.04 06:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16861961
|2006.12.04 05:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3327
|2006.12.04 06:11
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16847555
|2006.12.04 01:50
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1932
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16856176
|2006.12.04 04:11
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1945
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16852617
|2006.12.04 03:32
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1939
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 05:30
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16856075
|2006.12.04 04:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3314
|0.0000
|1.3325
|2006.12.04 05:29
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16851649
|2006.12.04 03:20
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3326
|0.0000
|1.3325
|2006.12.04 05:29
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16851315
|2006.12.04 03:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3325
|2006.12.04 05:29
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16845232
|2006.12.04 01:25
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3337
|2006.12.04 02:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16843841
|2006.12.04 01:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3335
|0.0000
|1.3337
|2006.12.04 02:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16839288
|2006.12.04 00:20
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3345
|0.0000
|1.3337
|2006.12.04 02:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16845189
|2006.12.04 01:25
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.82
|0.00
|153.87
|2006.12.04 01:35
|153.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16834122
|2006.12.03 23:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1913
|0.0000
|1.1918
|2006.12.04 00:08
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16834129
|2006.12.03 23:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3357
|0.0000
|1.3352
|2006.12.04 00:01
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16834125
|2006.12.03 23:30
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7901
|0.0000
|0.7896
|2006.12.04 00:01
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16829360
|2006.12.03 22:59
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|91.14
|Closed P/L:
|88.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17368967
|2006.12.08 15:53
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6773
|0.0000
|0.6767
|0.6757
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.32
|17385427
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6766
|0.0000
|0.6767
|0.6757
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.35
|17392326
|2006.12.08 17:00
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6757
|0.0000
|0.6767
|0.6757
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|17398879
|2006.12.08 17:20
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7870
|0.0000
|0.7866
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|17402454
|2006.12.08 17:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7866
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17402488
|2006.12.08 17:40
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3213
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|17404690
|2006.12.08 18:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3223
|0.0000
|1.3213
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|17407031
|2006.12.08 18:45
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3213
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.56
|17407582
|2006.12.08 18:55
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7857
|0.0000
|0.7866
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|17408082
|2006.12.08 19:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3208
|0.0000
|1.3213
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.40
|17409123
|2006.12.08 19:15
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3202
|0.0000
|1.3213
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.16
|17409947
|2006.12.08 19:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|1.2039
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|17411247
|2006.12.08 20:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2039
|1.2048
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.03
|17411649
|2006.12.08 20:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.74
|0.00
|153.74
|153.59
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.13
|17412740
|2006.12.08 20:55
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.66
|0.00
|153.74
|153.59
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.12
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.96
|Floating P/L:
|-3.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|88.31
|Floating P/L:
|-3.25
|Margin:
|25.50
|Balance:
|1 088.31
|Equity:
|1 085.06
|Free Margin:
|1 059.56
|Details:
|Gross Profit:
|123.30
|Gross Loss:
|34.99
|Total Net Profit:
|88.31
|Profit Factor:
|3.52
|Expected Payoff:
|0.28
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.86 (0.67%)
|Relative Drawdown:
|0.67% (6.86)
|Total Trades:
|321
|Short Positions (won %):
|163 (68.10%)
|Long Positions (won %):
|158 (65.82%)
|Profit Trades (% of total):
|215 (66.98%)
|Loss trades (% of total):
|106 (33.02%)
|Largest
|profit trade:
|33.41
|loss trade:
|-3.06
|Average
|profit trade:
|0.57
|loss trade:
|-0.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (1.18)
|consecutive losses ($):
|5 (-4.82)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|33.41 (1)
|consecutive loss (count):
|-5.36 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2