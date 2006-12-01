|Account: 1311492
|Name: CA_RSI_Trend_v4_Aggressive
|Currency: USD
|2006 December 1, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16810695
|2006.12.01 17:04
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6728
|0.0000
|0.6735
|2006.12.01 20:22
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16799917
|2006.12.01 15:45
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6733
|0.0000
|0.6735
|2006.12.01 20:22
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16817267
|2006.12.01 19:25
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3634
|0.0000
|2.3629
|2006.12.01 19:47
|2.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16799870
|2006.12.01 15:45
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.70
|0.00
|153.60
|2006.12.01 19:13
|153.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16800444
|2006.12.01 15:50
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.56
|0.00
|153.60
|2006.12.01 19:13
|153.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|16805208
|2006.12.01 16:15
|buy
|0.04
|eurjpym
|153.51
|0.00
|153.60
|2006.12.01 19:13
|153.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|16779205
|2006.12.01 15:05
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7909
|0.0000
|0.7911
|2006.12.01 17:28
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16785882
|2006.12.01 15:20
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7912
|0.0000
|0.7911
|2006.12.01 17:28
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16765130
|2006.12.01 14:10
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7904
|0.0000
|0.7911
|2006.12.01 17:28
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16800446
|2006.12.01 15:50
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7922
|0.0000
|0.7911
|2006.12.01 17:28
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|16784591
|2006.12.01 15:15
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7907
|0.0000
|0.7911
|2006.12.01 17:28
|0.7911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16810499
|2006.12.01 17:00
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3640
|0.0000
|2.3638
|2006.12.01 17:24
|2.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|16810308
|2006.12.01 16:55
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3631
|0.0000
|2.3638
|2006.12.01 17:24
|2.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16811249
|2006.12.01 17:10
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3647
|0.0000
|2.3638
|2006.12.01 17:24
|2.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16809765
|2006.12.01 16:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1939
|2006.12.01 17:15
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16790195
|2006.12.01 15:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|16779099
|2006.12.01 15:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|16773729
|2006.12.01 14:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3274
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|16772488
|2006.12.01 14:35
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3268
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|16797912
|2006.12.01 15:40
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3341
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|16781666
|2006.12.01 15:10
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3325
|2006.12.01 16:11
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16800451
|2006.12.01 15:50
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.1905
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|16779138
|2006.12.01 15:05
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1952
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|16781873
|2006.12.01 15:10
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1933
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|16790283
|2006.12.01 15:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.1910
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|16772498
|2006.12.01 14:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1984
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|16773501
|2006.12.01 14:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1978
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|16775135
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1961
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 16:04
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|16785767
|2006.12.01 15:20
|sell
|0.01
|eurjpym
|154.00
|0.00
|153.95
|2006.12.01 15:26
|153.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16622705
|2006.11.30 09:40
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.6748
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.59
|16717395
|2006.12.01 06:40
|buy
|0.32
|eurgbpm
|0.6722
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|16773726
|2006.12.01 14:50
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3606
|0.0000
|2.3601
|2006.12.01 15:00
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16714103
|2006.12.01 06:30
|buy
|0.16
|eurgbpm
|0.6727
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16609958
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.6754
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.41
|16671616
|2006.11.30 16:55
|buy
|0.08
|eurgbpm
|0.6736
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.47
|16641693
|2006.11.30 14:21
|buy
|0.04
|eurgbpm
|0.6742
|0.0000
|0.6733
|2006.12.01 15:00
|0.6733
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.72
|16773481
|2006.12.01 14:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.86
|0.00
|153.85
|2006.12.01 14:59
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16773997
|2006.12.01 14:55
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.92
|0.00
|153.85
|2006.12.01 14:59
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16762020
|2006.12.01 13:10
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1989
|0.0000
|1.1983
|2006.12.01 14:31
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16766176
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1973
|0.0000
|1.1983
|2006.12.01 14:31
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16765007
|2006.12.01 14:05
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1984
|0.0000
|1.1983
|2006.12.01 14:31
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16762030
|2006.12.01 13:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3249
|0.0000
|1.3244
|2006.12.01 13:29
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16755126
|2006.12.01 11:40
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.88
|0.00
|153.85
|2006.12.01 12:32
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|16757366
|2006.12.01 12:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.81
|0.00
|153.85
|2006.12.01 12:32
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16757713
|2006.12.01 12:05
|buy
|0.04
|eurjpym
|153.77
|0.00
|153.85
|2006.12.01 12:32
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16758001
|2006.12.01 12:10
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7894
|0.0000
|0.7889
|2006.12.01 12:19
|0.7889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16756482
|2006.12.01 11:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3245
|0.0000
|1.3240
|2006.12.01 11:57
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16747979
|2006.12.01 10:25
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7886
|2006.12.01 11:21
|0.7886
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16748951
|2006.12.01 10:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3239
|0.0000
|1.3241
|2006.12.01 11:17
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16750416
|2006.12.01 10:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3235
|0.0000
|1.3241
|2006.12.01 11:17
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16749997
|2006.12.01 10:40
|sell
|5.12
|eurjpym
|153.93
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|52.88
|16701494
|2006.12.01 02:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.22
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|16716462
|2006.12.01 06:35
|sell
|1.28
|eurjpym
|153.81
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16703657
|2006.12.01 04:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.27
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|16711471
|2006.12.01 06:25
|sell
|0.64
|eurjpym
|153.69
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|16705119
|2006.12.01 04:50
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.33
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|16707468
|2006.12.01 05:25
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.48
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|16709449
|2006.12.01 06:05
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.56
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|16710617
|2006.12.01 06:20
|sell
|0.32
|eurjpym
|153.61
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|16729677
|2006.12.01 08:25
|sell
|2.56
|eurjpym
|153.86
|0.00
|153.81
|2006.12.01 11:14
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|11.01
|16737379
|2006.12.01 09:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1983
|0.0000
|1.1991
|2006.12.01 10:37
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16741464
|2006.12.01 09:50
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1988
|0.0000
|1.1991
|2006.12.01 10:37
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16743773
|2006.12.01 10:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1994
|0.0000
|1.1991
|2006.12.01 10:37
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16747177
|2006.12.01 10:20
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2001
|0.0000
|1.1991
|2006.12.01 10:37
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16736850
|2006.12.01 09:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3245
|0.0000
|1.3235
|2006.12.01 10:29
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16747142
|2006.12.01 10:20
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3226
|0.0000
|1.3235
|2006.12.01 10:29
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|16743191
|2006.12.01 09:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3237
|0.0000
|1.3235
|2006.12.01 10:29
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16744614
|2006.12.01 10:05
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3232
|0.0000
|1.3235
|2006.12.01 10:29
|1.3235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16745249
|2006.12.01 10:10
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3589
|0.0000
|2.3587
|2006.12.01 10:28
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|16747945
|2006.12.01 10:25
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3579
|0.0000
|2.3587
|2006.12.01 10:28
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16737354
|2006.12.01 09:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3596
|0.0000
|2.3594
|2006.12.01 09:32
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16738142
|2006.12.01 09:25
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3601
|0.0000
|2.3594
|2006.12.01 09:32
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16731061
|2006.12.01 08:30
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7896
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 09:08
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16727789
|2006.12.01 08:20
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7904
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 09:08
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16734285
|2006.12.01 08:50
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 09:08
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16718544
|2006.12.01 06:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7903
|0.0000
|0.7905
|2006.12.01 08:09
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16721256
|2006.12.01 07:30
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7913
|0.0000
|0.7905
|2006.12.01 08:09
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16725255
|2006.12.01 08:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1955
|0.0000
|1.1960
|2006.12.01 08:03
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16725217
|2006.12.01 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3270
|0.0000
|1.3265
|2006.12.01 08:02
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16719821
|2006.12.01 07:10
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3600
|0.0000
|2.3592
|2006.12.01 07:43
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16719416
|2006.12.01 07:05
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3590
|0.0000
|2.3592
|2006.12.01 07:43
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|16718518
|2006.12.01 06:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3266
|0.0000
|1.3261
|2006.12.01 07:12
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16700185
|2006.12.01 02:20
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1971
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 06:55
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16717431
|2006.12.01 06:40
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1954
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 06:55
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16714187
|2006.12.01 06:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1959
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 06:55
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16695271
|2006.12.01 00:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1977
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 06:55
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|16706385
|2006.12.01 05:10
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7900
|0.0000
|0.7905
|2006.12.01 06:47
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16705718
|2006.12.01 04:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3251
|0.0000
|1.3258
|2006.12.01 05:24
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16704585
|2006.12.01 04:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3258
|2006.12.01 05:24
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16700410
|2006.12.01 02:25
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3551
|0.0000
|2.3556
|2006.12.01 04:51
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16704220
|2006.12.01 04:25
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7907
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 04:49
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|16696486
|2006.12.01 00:55
|sell
|0.01
|audusdm
|0.7890
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 04:49
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16699065
|2006.12.01 01:50
|sell
|0.02
|audusdm
|0.7896
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 04:49
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|16702818
|2006.12.01 03:32
|sell
|0.04
|audusdm
|0.7901
|0.0000
|0.7898
|2006.12.01 04:49
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16701816
|2006.12.01 03:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3259
|0.0000
|1.3254
|2006.12.01 04:28
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16699066
|2006.12.01 01:50
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.14
|0.00
|153.19
|2006.12.01 01:56
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16697971
|2006.12.01 01:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3249
|0.0000
|1.3254
|2006.12.01 01:44
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16695255
|2006.12.01 00:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3252
|0.0000
|1.3247
|2006.12.01 01:15
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16695251
|2006.12.01 00:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.29
|0.00
|153.24
|2006.12.01 01:00
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16692076
|2006.11.30 23:40
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7891
|2006.12.01 00:19
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|0.00
|0.00
|-0.11
|65.46
|Closed P/L:
|65.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16813711
|2006.12.01 17:55
|buy
|0.01
|audusdm
|0.7913
|0.0000
|0.7898
|
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|16815171
|2006.12.01 18:25
|buy
|0.02
|audusdm
|0.7908
|0.0000
|0.7898
|
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|16815769
|2006.12.01 18:40
|buy
|0.04
|audusdm
|0.7902
|0.0000
|0.7898
|
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16816009
|2006.12.01 18:45
|buy
|0.08
|audusdm
|0.7897
|0.0000
|0.7898
|
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.20
|16818699
|2006.12.01 19:50
|buy
|0.16
|audusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7898
|
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.64
|16822016
|2006.12.01 20:45
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.6734
|0.0000
|0.6729
|
|0.6738
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|16817797
|2006.12.01 19:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3327
|0.0000
|1.3331
|
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|16818712
|2006.12.01 19:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3333
|0.0000
|1.3331
|
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|16820737
|2006.12.01 20:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3331
|
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.02
|0.04
|16821653
|2006.12.01 20:40
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3621
|0.0000
|2.3626
|
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.06
|16818884
|2006.12.01 19:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1933
|0.0000
|1.1932
|
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|16820739
|2006.12.01 20:25
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1924
|0.0000
|1.1932
|
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.02
|0.08
|
|0.00
|0.00
|0.12
|-3.76
|
|Floating P/L:
|-3.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|65.35
|Floating P/L:
|-3.64
|Margin:
|21.50
|Balance:
|10 178.98
|Equity:
|10 175.34
|Free Margin:
|10 153.84
|
|Details:
|Gross Profit:
|99.65
|Gross Loss:
|34.30
|Total Net Profit:
|65.35
|Profit Factor:
|2.91
|Expected Payoff:
|0.65
|
|Absolute Drawdown:
|5.71
|Maximal Drawdown:
|20.94 (0.21%)
|Relative Drawdown:
|0.21% (20.94)
|
|Total Trades:
|100
|Short Positions (won %):
|52 (59.62%)
|Long Positions (won %):
|48 (60.42%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|40 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|52.88
|loss trade:
|-6.61
|Average
|profit trade:
|1.66
|loss trade:
|-0.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (53.51)
|consecutive losses ($):
|6 (-20.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|53.51 (8)
|consecutive loss (count):
|-20.43 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2