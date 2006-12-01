Interbank FX, LLC

Account: 1311492 Name: CA_RSI_Trend_v4_Aggressive Currency: USD 2006 December 1, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
168106952006.12.01 17:04buy0.02eurgbpm0.67280.00000.67352006.12.01 20:220.67350.000.000.000.28
167999172006.12.01 15:45buy0.01eurgbpm0.67330.00000.67352006.12.01 20:220.67350.000.000.000.04
168172672006.12.01 19:25sell0.01gbpchfm2.36340.00002.36292006.12.01 19:472.36290.000.000.000.05
167998702006.12.01 15:45buy0.01eurjpym153.700.00153.602006.12.01 19:13153.600.000.000.00-0.08
168004442006.12.01 15:50buy0.02eurjpym153.560.00153.602006.12.01 19:13153.600.000.000.000.07
168052082006.12.01 16:15buy0.04eurjpym153.510.00153.602006.12.01 19:13153.600.000.000.000.31
167792052006.12.01 15:05sell0.02audusdm0.79090.00000.79112006.12.01 17:280.79110.000.000.00-0.04
167858822006.12.01 15:20sell0.08audusdm0.79120.00000.79112006.12.01 17:280.79110.000.000.000.08
167651302006.12.01 14:10sell0.01audusdm0.79040.00000.79112006.12.01 17:280.79110.000.000.00-0.07
168004462006.12.01 15:50sell0.16audusdm0.79220.00000.79112006.12.01 17:280.79110.000.000.001.76
167845912006.12.01 15:15sell0.04audusdm0.79070.00000.79112006.12.01 17:280.79110.000.000.00-0.16
168104992006.12.01 17:00sell0.02gbpchfm2.36400.00002.36382006.12.01 17:242.36380.000.000.000.03
168103082006.12.01 16:55sell0.01gbpchfm2.36310.00002.36382006.12.01 17:242.36380.000.000.00-0.06
168112492006.12.01 17:10sell0.04gbpchfm2.36470.00002.36382006.12.01 17:242.36380.000.000.000.30
168097652006.12.01 16:45sell0.01usdchfm1.19440.00001.19392006.12.01 17:151.19390.000.000.000.04
167901952006.12.01 15:30sell0.16eurusdm1.33320.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.001.12
167790992006.12.01 15:05sell0.04eurusdm1.33020.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.00-0.92
167737292006.12.01 14:50sell0.02eurusdm1.32740.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.00-1.02
167724882006.12.01 14:35sell0.01eurusdm1.32680.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.00-0.57
167979122006.12.01 15:40sell0.32eurusdm1.33410.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.005.12
167816662006.12.01 15:10sell0.08eurusdm1.33150.00001.33252006.12.01 16:111.33250.000.000.00-0.80
168004512006.12.01 15:50buy0.64usdchfm1.19050.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.008.59
167791382006.12.01 15:05buy0.08usdchfm1.19520.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.00-2.08
167818732006.12.01 15:10buy0.16usdchfm1.19330.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.00-1.61
167902832006.12.01 15:30buy0.32usdchfm1.19100.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.002.95
167724982006.12.01 14:35buy0.01usdchfm1.19840.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.00-0.53
167735012006.12.01 14:45buy0.02usdchfm1.19780.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.00-0.96
167751352006.12.01 15:00buy0.04usdchfm1.19610.00001.19212006.12.01 16:041.19210.000.000.00-1.34
167857672006.12.01 15:20sell0.01eurjpym154.000.00153.952006.12.01 15:26153.950.000.000.000.05
166227052006.11.30 09:40buy0.02eurgbpm0.67480.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.01-0.59
167173952006.12.01 06:40buy0.32eurgbpm0.67220.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.000.006.95
167737262006.12.01 14:50sell0.01gbpchfm2.36060.00002.36012006.12.01 15:002.36010.000.000.000.04
167141032006.12.01 06:30buy0.16eurgbpm0.67270.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.000.001.90
166099582006.11.30 07:35buy0.01eurgbpm0.67540.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.01-0.41
166716162006.11.30 16:55buy0.08eurgbpm0.67360.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.06-0.47
166416932006.11.30 14:21buy0.04eurgbpm0.67420.00000.67332006.12.01 15:000.67330.000.00-0.03-0.72
167734812006.12.01 14:45sell0.01eurjpym153.860.00153.852006.12.01 14:59153.850.000.000.000.01
167739972006.12.01 14:55sell0.02eurjpym153.920.00153.852006.12.01 14:59153.850.000.000.000.12
167620202006.12.01 13:10buy0.01usdchfm1.19890.00001.19832006.12.01 14:311.19830.000.000.00-0.05
167661762006.12.01 14:15buy0.04usdchfm1.19730.00001.19832006.12.01 14:311.19830.000.000.000.33
167650072006.12.01 14:05buy0.02usdchfm1.19840.00001.19832006.12.01 14:311.19830.000.000.00-0.02
167620302006.12.01 13:10sell0.01eurusdm1.32490.00001.32442006.12.01 13:291.32440.000.000.000.05
167551262006.12.01 11:40buy0.01eurjpym153.880.00153.852006.12.01 12:32153.850.000.000.00-0.03
167573662006.12.01 12:00buy0.02eurjpym153.810.00153.852006.12.01 12:32153.850.000.000.000.06
167577132006.12.01 12:05buy0.04eurjpym153.770.00153.852006.12.01 12:32153.850.000.000.000.28
167580012006.12.01 12:10sell0.01audusdm0.78940.00000.78892006.12.01 12:190.78890.000.000.000.05
167564822006.12.01 11:50sell0.01eurusdm1.32450.00001.32402006.12.01 11:571.32400.000.000.000.05
167479792006.12.01 10:25buy0.01audusdm0.78810.00000.78862006.12.01 11:210.78860.000.000.000.05
167489512006.12.01 10:30buy0.01eurusdm1.32390.00001.32412006.12.01 11:171.32410.000.000.000.02
167504162006.12.01 10:45buy0.02eurusdm1.32350.00001.32412006.12.01 11:171.32410.000.000.000.12
167499972006.12.01 10:40sell5.12eurjpym153.930.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.0052.88
167014942006.12.01 02:45sell0.01eurjpym153.220.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-0.51
167164622006.12.01 06:35sell1.28eurjpym153.810.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.000.00
167036572006.12.01 04:05sell0.02eurjpym153.270.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-0.93
167114712006.12.01 06:25sell0.64eurjpym153.690.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-6.61
167051192006.12.01 04:50sell0.04eurjpym153.330.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-1.66
167074682006.12.01 05:25sell0.08eurjpym153.480.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-2.28
167094492006.12.01 06:05sell0.16eurjpym153.560.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-3.44
167106172006.12.01 06:20sell0.32eurjpym153.610.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.00-5.51
167296772006.12.01 08:25sell2.56eurjpym153.860.00153.812006.12.01 11:14153.810.000.000.0011.01
167373792006.12.01 09:15sell0.01usdchfm1.19830.00001.19912006.12.01 10:371.19910.000.000.00-0.07
167414642006.12.01 09:50sell0.02usdchfm1.19880.00001.19912006.12.01 10:371.19910.000.000.00-0.05
167437732006.12.01 10:00sell0.04usdchfm1.19940.00001.19912006.12.01 10:371.19910.000.000.000.10
167471772006.12.01 10:20sell0.08usdchfm1.20010.00001.19912006.12.01 10:371.19910.000.000.000.67
167368502006.12.01 09:10buy0.01eurusdm1.32450.00001.32352006.12.01 10:291.32350.000.000.00-0.10
167471422006.12.01 10:20buy0.08eurusdm1.32260.00001.32352006.12.01 10:291.32350.000.000.000.72
167431912006.12.01 09:55buy0.02eurusdm1.32370.00001.32352006.12.01 10:291.32350.000.000.00-0.04
167446142006.12.01 10:05buy0.04eurusdm1.32320.00001.32352006.12.01 10:291.32350.000.000.000.12
167452492006.12.01 10:10buy0.01gbpchfm2.35890.00002.35872006.12.01 10:282.35870.000.000.00-0.01
167479452006.12.01 10:25buy0.02gbpchfm2.35790.00002.35872006.12.01 10:282.35870.000.000.000.13
167373542006.12.01 09:15sell0.01gbpchfm2.35960.00002.35942006.12.01 09:322.35940.000.000.000.01
167381422006.12.01 09:25sell0.02gbpchfm2.36010.00002.35942006.12.01 09:322.35940.000.000.000.12
167310612006.12.01 08:30buy0.02audusdm0.78960.00000.78982006.12.01 09:080.78980.000.000.000.04
167277892006.12.01 08:20buy0.01audusdm0.79040.00000.78982006.12.01 09:080.78980.000.000.00-0.06
167342852006.12.01 08:50buy0.04audusdm0.78880.00000.78982006.12.01 09:080.78980.000.000.000.40
167185442006.12.01 06:55sell0.01audusdm0.79030.00000.79052006.12.01 08:090.79050.000.000.00-0.02
167212562006.12.01 07:30sell0.02audusdm0.79130.00000.79052006.12.01 08:090.79050.000.000.000.16
167252552006.12.01 08:00buy0.01usdchfm1.19550.00001.19602006.12.01 08:031.19600.000.000.000.04
167252172006.12.01 08:00sell0.01eurusdm1.32700.00001.32652006.12.01 08:021.32650.000.000.000.05
167198212006.12.01 07:10sell0.02gbpchfm2.36000.00002.35922006.12.01 07:432.35920.000.000.000.13
167194162006.12.01 07:05sell0.01gbpchfm2.35900.00002.35922006.12.01 07:432.35920.000.000.00-0.02
167185182006.12.01 06:55sell0.01eurusdm1.32660.00001.32612006.12.01 07:121.32610.000.000.000.05
167001852006.12.01 02:20buy0.02usdchfm1.19710.00001.19642006.12.01 06:551.19640.000.000.00-0.12
167174312006.12.01 06:40buy0.08usdchfm1.19540.00001.19642006.12.01 06:551.19640.000.000.000.67
167141872006.12.01 06:30buy0.04usdchfm1.19590.00001.19642006.12.01 06:551.19640.000.000.000.17
166952712006.12.01 00:15buy0.01usdchfm1.19770.00001.19642006.12.01 06:551.19640.000.000.00-0.11
167063852006.12.01 05:10buy0.01audusdm0.79000.00000.79052006.12.01 06:470.79050.000.000.000.05
167057182006.12.01 04:55buy0.02eurusdm1.32510.00001.32582006.12.01 05:241.32580.000.000.000.14
167045852006.12.01 04:35buy0.01eurusdm1.32570.00001.32582006.12.01 05:241.32580.000.000.000.01
167004102006.12.01 02:25buy0.01gbpchfm2.35510.00002.35562006.12.01 04:512.35560.000.000.000.04
167042202006.12.01 04:25sell0.08audusdm0.79070.00000.78982006.12.01 04:490.78980.000.000.000.72
166964862006.12.01 00:55sell0.01audusdm0.78900.00000.78982006.12.01 04:490.78980.000.000.00-0.08
166990652006.12.01 01:50sell0.02audusdm0.78960.00000.78982006.12.01 04:490.78980.000.000.00-0.04
167028182006.12.01 03:32sell0.04audusdm0.79010.00000.78982006.12.01 04:490.78980.000.000.000.12
167018162006.12.01 03:00sell0.01eurusdm1.32590.00001.32542006.12.01 04:281.32540.000.000.000.05
166990662006.12.01 01:50buy0.01eurjpym153.140.00153.192006.12.01 01:56153.190.000.000.000.04
166979712006.12.01 01:27buy0.01eurusdm1.32490.00001.32542006.12.01 01:441.32540.000.000.000.05
166952552006.12.01 00:15sell0.01eurusdm1.32520.00001.32472006.12.01 01:151.32470.000.000.000.05
166952512006.12.01 00:15sell0.01eurjpym153.290.00153.242006.12.01 01:00153.240.000.000.000.04
166920762006.11.30 23:40buy0.01audusdm0.78860.00000.78912006.12.01 00:190.78910.000.000.000.05
  0.00 0.00 -0.11 65.46
Closed P/L: 65.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
168137112006.12.01 17:55buy0.01audusdm0.79130.00000.7898 0.78820.000.000.00-0.31
168151712006.12.01 18:25buy0.02audusdm0.79080.00000.7898 0.78820.000.000.00-0.52
168157692006.12.01 18:40buy0.04audusdm0.79020.00000.7898 0.78820.000.000.00-0.80
168160092006.12.01 18:45buy0.08audusdm0.78970.00000.7898 0.78820.000.000.01-1.20
168186992006.12.01 19:50buy0.16audusdm0.78860.00000.7898 0.78820.000.000.02-0.64
168220162006.12.01 20:45sell0.01eurgbpm0.67340.00000.6729 0.67380.000.000.00-0.08
168177972006.12.01 19:40sell0.01eurusdm1.33270.00001.3331 1.33390.000.000.01-0.12
168187122006.12.01 19:50sell0.02eurusdm1.33330.00001.3331 1.33390.000.000.01-0.12
168207372006.12.01 20:25sell0.04eurusdm1.33400.00001.3331 1.33390.000.000.020.04
168216532006.12.01 20:40buy0.01gbpchfm2.36210.00002.3626 2.36140.000.000.02-0.06
168188842006.12.01 19:55buy0.01usdchfm1.19330.00001.1932 1.19290.000.000.01-0.03
168207392006.12.01 20:25buy0.02usdchfm1.19240.00001.1932 1.19290.000.000.020.08
  0.00 0.00 0.12 -3.76
 Floating P/L: -3.64
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 65.35 Floating P/L: -3.64 Margin: 21.50
Balance: 10 178.98 Equity: 10 175.34 Free Margin: 10 153.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 99.65 Gross Loss: 34.30 Total Net Profit: 65.35
Profit Factor: 2.91 Expected Payoff: 0.65  
Absolute Drawdown: 5.71 Maximal Drawdown: 20.94 (0.21%) Relative Drawdown: 0.21% (20.94)
 
Total Trades: 100 Short Positions (won %): 52 (59.62%) Long Positions (won %): 48 (60.42%)
Profit Trades (% of total): 60 (60.00%) Loss trades (% of total): 40 (40.00%)
Largest profit trade: 52.88 loss trade: -6.61
Average profit trade: 1.66 loss trade: -0.86
Maximum consecutive wins ($): 8 (53.51) consecutive losses ($): 6 (-20.43)
Maximal consecutive profit (count): 53.51 (8) consecutive loss (count): -20.43 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2