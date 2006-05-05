Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.12.08 22:30 (2006.01.07 - 2006.12.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ProfitMade=4; LossLimit=20; BDistance=1; BPeriod=4; Deviation=4; Lots=1; LotIncrease=true;
|Bars in test
|30809
|Ticks modelled
|1182885
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|262565.99
|Gross profit
|1646762.66
|Gross loss
|-1384196.67
|Profit factor
|1.19
|Expected payoff
|82.49
|Absolute drawdown
|2514.66
|Maximal drawdown
|140608.35 (50.76%)
|Relative drawdown
|64.06% (4429.68)
|Total trades
|3183
|Short positions (won %)
|1641 (78.06%)
|Long positions (won %)
|1542 (83.07%)
|Profit trades (% of total)
|2562 (80.49%)
|Loss trades (% of total)
|621 (19.51%)
|Largest
|profit trade
|9884.00
|loss trade
|-20048.00
|Average
|profit trade
|642.76
|loss trade
|-2228.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|60 (56576.84)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-13591.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|92723.00 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-38727.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.09 07:44
|buy
|1
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2146
|2
|2006.01.09 08:26
|close
|1
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2146
|-200.01
|4799.99
|3
|2006.01.09 10:19
|buy
|2
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2080
|4
|2006.01.09 10:20
|close
|2
|1.00
|1.2070
|1.2036
|1.2080
|40.00
|4839.99
|5
|2006.01.09 17:16
|buy
|3
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2075
|6
|2006.01.09 17:16
|close
|3
|1.00
|1.2067
|1.2031
|1.2075
|60.00
|4899.99
|7
|2006.01.09 17:16
|buy
|4
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2075
|8
|2006.01.09 17:34
|close
|4
|1.00
|1.2069
|1.2031
|1.2075
|80.00
|4979.99
|9
|2006.01.09 23:39
|buy
|5
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|10
|2006.01.10 03:30
|close
|5
|1.00
|1.2058
|1.2050
|1.2094
|-227.52
|4752.47
|11
|2006.01.10 03:31
|buy
|6
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2059
|12
|2006.01.10 03:32
|close
|6
|1.00
|1.2051
|1.2015
|1.2059
|60.01
|4812.48
|13
|2006.01.10 08:07
|sell
|7
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2050
|14
|2006.01.10 08:17
|close
|7
|1.00
|1.2058
|1.2094
|1.2050
|60.00
|4872.48
|15
|2006.01.10 08:29
|buy
|8
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2061
|16
|2006.01.10 08:56
|close
|8
|1.00
|1.2051
|1.2017
|1.2061
|40.01
|4912.49
|17
|2006.01.10 11:09
|sell
|9
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2077
|18
|2006.01.10 12:23
|close
|9
|1.00
|1.2087
|1.2121
|1.2077
|40.00
|4952.49
|19
|2006.01.10 20:12
|sell
|10
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.2061
|20
|2006.01.10 20:25
|close
|10
|1.00
|1.2070
|1.2105
|1.2061
|50.00
|5002.49
|21
|2006.01.10 22:11
|buy
|11
|1.00
|1.2066
|1.2036
|1.2080
|22
|2006.01.11 03:36
|close
|11
|1.00
|1.2071
|1.2036
|1.2080
|42.47
|5044.96
|23
|2006.01.11 03:55
|sell
|12
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2059
|24
|2006.01.11 04:28
|close
|12
|1.00
|1.2068
|1.2103
|1.2059
|49.99
|5094.95
|25
|2006.01.11 06:25
|buy
|13
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|26
|2006.01.11 06:29
|close
|13
|1.00
|1.2065
|1.2028
|1.2072
|70.01
|5164.96
|27
|2006.01.11 06:44
|buy
|14
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|28
|2006.01.11 07:36
|close
|14
|1.00
|1.2062
|1.2027
|1.2071
|50.00
|5214.96
|29
|2006.01.11 09:41
|buy
|15
|1.00
|1.2049
|1.2019
|1.2063
|30
|2006.01.11 09:43
|close
|15
|1.00
|1.2054
|1.2019
|1.2063
|50.00
|5264.96
|31
|2006.01.11 09:54
|buy
|16
|1.10
|1.2049
|1.2019
|1.2063
|32
|2006.01.11 10:16
|close
|16
|1.10
|1.2055
|1.2019
|1.2063
|66.00
|5330.96
|33
|2006.01.11 11:40
|sell
|17
|1.10
|1.2070
|1.2100
|1.2056
|34
|2006.01.11 11:59
|close
|17
|1.10
|1.2066
|1.2100
|1.2056
|44.00
|5374.96
|35
|2006.01.11 15:25
|sell
|18
|1.10
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|36
|2006.01.11 15:25
|close
|18
|1.10
|1.2097
|1.2131
|1.2087
|44.01
|5418.97
|37
|2006.01.11 15:25
|sell
|19
|1.10
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|38
|2006.01.11 16:19
|close
|19
|1.10
|1.2096
|1.2131
|1.2087
|55.01
|5473.98
|39
|2006.01.11 17:56
|sell
|20
|1.10
|1.2133
|1.2163
|1.2119
|40
|2006.01.11 18:30
|close
|20
|1.10
|1.2129
|1.2163
|1.2119
|44.00
|5517.98
|41
|2006.01.11 23:23
|sell
|21
|1.10
|1.2132
|1.2162
|1.2118
|42
|2006.01.12 02:42
|close
|21
|1.10
|1.2152
|1.2162
|1.2118
|-201.48
|5316.50
|43
|2006.01.12 02:42
|sell
|22
|1.10
|1.2149
|1.2179
|1.2135
|44
|2006.01.12 04:14
|close
|22
|1.10
|1.2143
|1.2179
|1.2135
|66.00
|5382.50
|45
|2006.01.12 10:10
|sell
|23
|1.10
|1.2159
|1.2189
|1.2145
|46
|2006.01.12 10:17
|close
|23
|1.10
|1.2153
|1.2189
|1.2145
|65.98
|5448.48
|47
|2006.01.12 14:14
|buy
|24
|1.10
|1.2121
|1.2091
|1.2135
|48
|2006.01.12 14:30
|close
|24
|1.10
|1.2097
|1.2091
|1.2135
|-264.00
|5184.48
|49
|2006.01.12 14:55
|buy
|25
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2098
|50
|2006.01.12 14:55
|close
|25
|1.00
|1.2090
|1.2054
|1.2098
|60.00
|5244.48
|51
|2006.01.12 14:56
|buy
|26
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|52
|2006.01.12 14:57
|close
|26
|1.00
|1.2093
|1.2057
|1.2101
|60.00
|5304.48
|53
|2006.01.12 14:59
|buy
|27
|1.10
|1.2083
|1.2053
|1.2097
|54
|2006.01.12 15:01
|close
|27
|1.10
|1.2063
|1.2053
|1.2097
|-220.00
|5084.48
|55
|2006.01.12 15:28
|buy
|28
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2036
|56
|2006.01.12 15:31
|close
|28
|1.00
|1.2026
|1.1992
|1.2036
|40.00
|5124.48
|57
|2006.01.12 20:55
|sell
|29
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.2025
|58
|2006.01.12 21:10
|close
|29
|1.00
|1.2034
|1.2069
|1.2025
|50.00
|5174.48
|59
|2006.01.13 00:16
|sell
|30
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2026
|60
|2006.01.13 01:07
|close
|30
|1.00
|1.2035
|1.2070
|1.2026
|50.00
|5224.48
|61
|2006.01.13 12:09
|buy
|31
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|62
|2006.01.13 12:30
|close
|31
|1.00
|1.2057
|1.2022
|1.2066
|50.00
|5274.48
|63
|2006.01.13 13:58
|buy
|32
|1.10
|1.2043
|1.2013
|1.2057
|64
|2006.01.13 14:26
|close
|32
|1.10
|1.2048
|1.2013
|1.2057
|55.00
|5329.48
|65
|2006.01.13 14:39
|sell
|33
|1.10
|1.2077
|1.2107
|1.2063
|66
|2006.01.13 14:43
|close
|33
|1.10
|1.2069
|1.2107
|1.2063
|88.00
|5417.48
|67
|2006.01.13 14:47
|sell
|34
|1.10
|1.2077
|1.2107
|1.2063
|68
|2006.01.13 14:49
|close
|34
|1.10
|1.2072
|1.2107
|1.2063
|55.00
|5472.48
|69
|2006.01.13 16:43
|sell
|35
|1.10
|1.2078
|1.2108
|1.2064
|70
|2006.01.13 17:00
|close
|35
|1.10
|1.2073
|1.2108
|1.2064
|55.00
|5527.48
|71
|2006.01.13 22:50
|sell
|36
|1.10
|1.2139
|1.2169
|1.2125
|72
|2006.01.16 00:39
|close
|36
|1.10
|1.2160
|1.2169
|1.2125
|-224.84
|5302.64
|73
|2006.01.16 04:58
|sell
|37
|1.10
|1.2156
|1.2186
|1.2142
|74
|2006.01.16 06:19
|close
|37
|1.10
|1.2149
|1.2186
|1.2142
|77.00
|5379.64
|75
|2006.01.16 06:43
|buy
|38
|1.10
|1.2136
|1.2106
|1.2150
|76
|2006.01.16 06:46
|close
|38
|1.10
|1.2141
|1.2106
|1.2150
|55.00
|5434.64
|77
|2006.01.16 08:46
|sell
|39
|1.10
|1.2151
|1.2181
|1.2137
|78
|2006.01.16 08:51
|close
|39
|1.10
|1.2146
|1.2181
|1.2137
|55.00
|5489.64
|79
|2006.01.16 14:14
|buy
|40
|1.10
|1.2114
|1.2084
|1.2128
|80
|2006.01.16 14:26
|close
|40
|1.10
|1.2119
|1.2084
|1.2128
|55.00
|5544.64
|81
|2006.01.16 16:34
|sell
|41
|1.10
|1.2125
|1.2155
|1.2111
|82
|2006.01.16 16:51
|close
|41
|1.10
|1.2120
|1.2155
|1.2111
|55.00
|5599.64
|83
|2006.01.16 18:01
|buy
|42
|1.10
|1.2117
|1.2087
|1.2131
|84
|2006.01.16 22:05
|close
|42
|1.10
|1.2123
|1.2087
|1.2131
|65.98
|5665.62
|85
|2006.01.16 22:46
|buy
|43
|1.10
|1.2118
|1.2088
|1.2132
|86
|2006.01.16 22:59
|close
|43
|1.10
|1.2123
|1.2088
|1.2132
|55.00
|5720.62
|87
|2006.01.16 22:59
|sell
|44
|1.10
|1.2124
|1.2154
|1.2110
|88
|2006.01.16 23:25
|close
|44
|1.10
|1.2119
|1.2154
|1.2110
|55.00
|5775.62
|89
|2006.01.17 01:22
|buy
|45
|1.20
|1.2107
|1.2077
|1.2121
|90
|2006.01.17 01:56
|close
|45
|1.20
|1.2086
|1.2077
|1.2121
|-252.00
|5523.62
|91
|2006.01.17 01:56
|buy
|46
|1.10
|1.2086
|1.2056
|1.2100
|92
|2006.01.17 02:36
|close
|46
|1.10
|1.2090
|1.2056
|1.2100
|44.00
|5567.62
|93
|2006.01.17 06:44
|sell
|47
|1.10
|1.2119
|1.2149
|1.2105
|94
|2006.01.17 08:00
|close
|47
|1.10
|1.2114
|1.2149
|1.2105
|55.00
|5622.62
|95
|2006.01.17 08:21
|sell
|48
|1.10
|1.2136
|1.2166
|1.2122
|96
|2006.01.17 08:31
|close
|48
|1.10
|1.2130
|1.2166
|1.2122
|66.00
|5688.62
|97
|2006.01.17 10:51
|buy
|49
|1.10
|1.2101
|1.2071
|1.2115
|98
|2006.01.17 10:56
|close
|49
|1.10
|1.2105
|1.2071
|1.2115
|44.00
|5732.62
|99
|2006.01.17 12:17
|buy
|50
|1.10
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|100
|2006.01.17 12:41
|close
|50
|1.10
|1.2066
|1.2059
|1.2103
|-253.00
|5479.62
|101
|2006.01.17 17:11
|sell
|51
|1.10
|1.2079
|1.2109
|1.2065
|102
|2006.01.17 17:13
|close
|51
|1.10
|1.2075
|1.2109
|1.2065
|44.01
|5523.63
|103
|2006.01.17 17:22
|sell
|52
|1.10
|1.2079
|1.2109
|1.2065
|104
|2006.01.17 17:30
|close
|52
|1.10
|1.2071
|1.2109
|1.2065
|88.01
|5611.64
|105
|2006.01.17 19:14
|sell
|53
|1.10
|1.2082
|1.2112
|1.2068
|106
|2006.01.17 21:20
|close
|53
|1.10
|1.2102
|1.2112
|1.2068
|-220.00
|5391.64
|107
|2006.01.17 23:24
|sell
|54
|1.10
|1.2112
|1.2142
|1.2098
|108
|2006.01.18 00:55
|close
|54
|1.10
|1.2107
|1.2142
|1.2098
|61.17
|5452.81
|109
|2006.01.18 01:11
|buy
|55
|1.10
|1.2097
|1.2067
|1.2111
|110
|2006.01.18 01:22
|close
|55
|1.10
|1.2101
|1.2067
|1.2111
|44.01
|5496.82
|111
|2006.01.18 05:14
|buy
|56
|1.10
|1.2091
|1.2061
|1.2105
|112
|2006.01.18 06:26
|close
|56
|1.10
|1.2096
|1.2061
|1.2105
|55.00
|5551.82
|113
|2006.01.18 08:46
|sell
|57
|1.10
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|114
|2006.01.18 08:59
|close
|57
|1.10
|1.2122
|1.2131
|1.2087
|-230.99
|5320.83
|115
|2006.01.18 08:59
|sell
|58
|1.10
|1.2121
|1.2151
|1.2107
|116
|2006.01.18 09:00
|close
|58
|1.10
|1.2116
|1.2151
|1.2107
|55.00
|5375.83
|117
|2006.01.18 13:28
|buy
|59
|1.10
|1.2108
|1.2078
|1.2122
|118
|2006.01.18 13:29
|close
|59
|1.10
|1.2113
|1.2078
|1.2122
|55.00
|5430.83
|119
|2006.01.18 14:45
|sell
|60
|1.10
|1.2140
|1.2170
|1.2126
|120
|2006.01.18 14:51
|close
|60
|1.10
|1.2135
|1.2170
|1.2126
|55.00
|5485.83
|121
|2006.01.18 15:34
|sell
|61
|1.10
|1.2153
|1.2183
|1.2139
|122
|2006.01.18 15:34
|close
|61
|1.10
|1.2148
|1.2183
|1.2139
|55.00
|5540.83
|123
|2006.01.18 15:34
|sell
|62
|1.10
|1.2153
|1.2183
|1.2139
|124
|2006.01.18 15:35
|close
|62
|1.10
|1.2148
|1.2183
|1.2139
|55.00
|5595.83
|125
|2006.01.18 15:36
|sell
|63
|1.10
|1.2158
|1.2188
|1.2144
|126
|2006.01.18 15:37
|close
|63
|1.10
|1.2153
|1.2188
|1.2144
|55.00
|5650.83
|127
|2006.01.18 15:37
|sell
|64
|1.10
|1.2152
|1.2182
|1.2138
|128
|2006.01.18 15:39
|close
|64
|1.10
|1.2146
|1.2182
|1.2138
|65.99
|5716.82
|129
|2006.01.18 16:14
|buy
|65
|1.10
|1.2100
|1.2070
|1.2114
|130
|2006.01.18 16:15
|close
|65
|1.10
|1.2106
|1.2070
|1.2114
|66.00
|5782.82
|131
|2006.01.18 16:16
|buy
|66
|1.20
|1.2103
|1.2073
|1.2117
|132
|2006.01.18 16:24
|close
|66
|1.20
|1.2107
|1.2073
|1.2117
|48.00
|5830.82
|133
|2006.01.18 16:24
|buy
|67
|1.20
|1.2103
|1.2073
|1.2117
|134
|2006.01.18 16:25
|close
|67
|1.20
|1.2110
|1.2073
|1.2117
|83.99
|5914.81
|135
|2006.01.18 20:54
|sell
|68
|1.20
|1.2106
|1.2136
|1.2092
|136
|2006.01.19 01:15
|close
|68
|1.20
|1.2102
|1.2136
|1.2092
|68.20
|5983.01
|137
|2006.01.19 01:26
|buy
|69
|1.20
|1.2094
|1.2064
|1.2108
|138
|2006.01.19 02:11
|close
|69
|1.20
|1.2099
|1.2064
|1.2108
|60.00
|6043.01
|139
|2006.01.19 07:22
|sell
|70
|1.20
|1.2098
|1.2128
|1.2084
|140
|2006.01.19 08:26
|close
|70
|1.20
|1.2092
|1.2128
|1.2084
|72.00
|6115.01
|141
|2006.01.19 13:36
|buy
|71
|1.20
|1.2069
|1.2039
|1.2083
|142
|2006.01.19 13:47
|close
|71
|1.20
|1.2073
|1.2039
|1.2083
|48.00
|6163.01
|143
|2006.01.19 13:52
|sell
|72
|1.20
|1.2079
|1.2109
|1.2065
|144
|2006.01.19 13:57
|close
|72
|1.20
|1.2075
|1.2109
|1.2065
|48.02
|6211.03
|145
|2006.01.19 14:32
|buy
|73
|1.20
|1.2065
|1.2035
|1.2079
|146
|2006.01.19 14:32
|close
|73
|1.20
|1.2073
|1.2035
|1.2079
|95.99
|6307.02
|147
|2006.01.19 14:32
|buy
|74
|1.30
|1.2070
|1.2040
|1.2084
|148
|2006.01.19 15:43
|close
|74
|1.30
|1.2077
|1.2040
|1.2084
|91.00
|6398.02
|149
|2006.01.19 19:49
|buy
|75
|1.30
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|150
|2006.01.19 19:52
|close
|75
|1.30
|1.2093
|1.2058
|1.2102
|65.00
|6463.02
|151
|2006.01.19 19:56
|buy
|76
|1.30
|1.2082
|1.2052
|1.2096
|152
|2006.01.19 19:56
|close
|76
|1.30
|1.2087
|1.2052
|1.2096
|65.00
|6528.02
|153
|2006.01.19 19:56
|buy
|77
|1.30
|1.2085
|1.2055
|1.2099
|154
|2006.01.19 20:06
|close
|77
|1.30
|1.2090
|1.2055
|1.2099
|65.00
|6593.02
|155
|2006.01.20 01:12
|buy
|78
|1.30
|1.2084
|1.2054
|1.2098
|156
|2006.01.20 01:55
|close
|78
|1.30
|1.2088
|1.2054
|1.2098
|52.00
|6645.02
|157
|2006.01.20 06:27
|buy
|79
|1.30
|1.2076
|1.2046
|1.2090
|158
|2006.01.20 08:07
|close
|79
|1.30
|1.2080
|1.2046
|1.2090
|52.00
|6697.02
|159
|2006.01.20 08:29
|sell
|80
|1.30
|1.2088
|1.2118
|1.2074
|160
|2006.01.20 08:44
|close
|80
|1.30
|1.2082
|1.2118
|1.2074
|78.00
|6775.02
|161
|2006.01.20 09:37
|buy
|81
|1.40
|1.2048
|1.2018
|1.2062
|162
|2006.01.20 09:38
|close
|81
|1.40
|1.2053
|1.2018
|1.2062
|70.00
|6845.02
|163
|2006.01.20 09:38
|buy
|82
|1.40
|1.2048
|1.2018
|1.2062
|164
|2006.01.20 09:38
|close
|82
|1.40
|1.2053
|1.2018
|1.2062
|70.00
|6915.02
|165
|2006.01.20 14:45
|sell
|83
|1.40
|1.2086
|1.2116
|1.2072
|166
|2006.01.20 15:17
|close
|83
|1.40
|1.2108
|1.2116
|1.2072
|-308.00
|6607.02
|167
|2006.01.20 16:42
|buy
|84
|1.30
|1.2077
|1.2047
|1.2091
|168
|2006.01.20 16:51
|close
|84
|1.30
|1.2084
|1.2047
|1.2091
|91.00
|6698.02
|169
|2006.01.20 17:36
|sell
|85
|1.30
|1.2100
|1.2130
|1.2086
|170
|2006.01.20 17:36
|close
|85
|1.30
|1.2096
|1.2130
|1.2086
|52.00
|6750.02
|171
|2006.01.20 17:36
|sell
|86
|1.40
|1.2099
|1.2129
|1.2085
|172
|2006.01.20 18:38
|close
|86
|1.40
|1.2094
|1.2129
|1.2085
|70.00
|6820.02
|173
|2006.01.20 19:19
|sell
|87
|1.40
|1.2113
|1.2143
|1.2099
|174
|2006.01.20 19:20
|close
|87
|1.40
|1.2107
|1.2143
|1.2099
|84.00
|6904.02
|175
|2006.01.20 19:42
|sell
|88
|1.40
|1.2119
|1.2149
|1.2105
|176
|2006.01.20 20:04
|close
|88
|1.40
|1.2140
|1.2149
|1.2105
|-293.99
|6610.03
|177
|2006.01.23 00:26
|sell
|89
|1.30
|1.2151
|1.2181
|1.2137
|178
|2006.01.23 01:03
|close
|89
|1.30
|1.2172
|1.2181
|1.2137
|-272.99
|6337.04
|179
|2006.01.23 01:40
|sell
|90
|1.30
|1.2203
|1.2233
|1.2189
|180
|2006.01.23 01:40
|close
|90
|1.30
|1.2226
|1.2233
|1.2189
|-299.00
|6038.04
|181
|2006.01.23 01:40
|sell
|91
|1.20
|1.2208
|1.2238
|1.2194
|182
|2006.01.23 01:41
|close
|91
|1.20
|1.2233
|1.2238
|1.2194
|-299.99
|5738.05
|183
|2006.01.23 01:41
|sell
|92
|1.10
|1.2237
|1.2267
|1.2223
|184
|2006.01.23 01:42
|close
|92
|1.10
|1.2231
|1.2267
|1.2223
|66.01
|5804.06
|185
|2006.01.23 01:42
|sell
|93
|1.20
|1.2224
|1.2254
|1.2210
|186
|2006.01.23 01:44
|close
|93
|1.20
|1.2245
|1.2254
|1.2210
|-252.01
|5552.05
|187
|2006.01.23 01:44
|sell
|94
|1.10
|1.2243
|1.2273
|1.2229
|188
|2006.01.23 01:45
|t/p
|94
|1.10
|1.2229
|1.2273
|1.2229
|154.00
|5706.05
|189
|2006.01.23 01:45
|sell
|95
|1.10
|1.2227
|1.2257
|1.2213
|190
|2006.01.23 01:50
|close
|95
|1.10
|1.2221
|1.2257
|1.2213
|66.00
|5772.05
|191
|2006.01.23 01:50
|sell
|96
|1.20
|1.2221
|1.2251
|1.2207
|192
|2006.01.23 01:52
|close
|96
|1.20
|1.2216
|1.2251
|1.2207
|60.00
|5832.05
|193
|2006.01.23 01:52
|sell
|97
|1.20
|1.2213
|1.2243
|1.2199
|194
|2006.01.23 02:18
|close
|97
|1.20
|1.2233
|1.2243
|1.2199
|-240.00
|5592.05
|195
|2006.01.23 04:55
|sell
|98
|1.10
|1.2255
|1.2285
|1.2241
|196
|2006.01.23 05:00
|close
|98
|1.10
|1.2250
|1.2285
|1.2241
|55.00
|5647.05
|197
|2006.01.23 07:06
|sell
|99
|1.10
|1.2245
|1.2275
|1.2231
|198
|2006.01.23 07:39
|close
|99
|1.10
|1.2240
|1.2275
|1.2231
|55.00
|5702.05
|199
|2006.01.23 08:11
|sell
|100
|1.10
|1.2249
|1.2279
|1.2235
|200
|2006.01.23 08:28
|close
|100
|1.10
|1.2242
|1.2279
|1.2235
|77.00
|5779.05
|201
|2006.01.23 10:38
|sell
|101
|1.20
|1.2260
|1.2290
|1.2246
|202
|2006.01.23 10:42
|close
|101
|1.20
|1.2256
|1.2290
|1.2246
|48.00
|5827.05
|203
|2006.01.23 10:42
|sell
|102
|1.20
|1.2260
|1.2290
|1.2246
|204
|2006.01.23 11:39
|close
|102
|1.20
|1.2280
|1.2290
|1.2246
|-240.01
|5587.04
|205
|2006.01.23 16:32
|sell
|103
|1.10
|1.2284
|1.2314
|1.2270
|206
|2006.01.23 16:42
|close
|103
|1.10
|1.2278
|1.2314
|1.2270
|66.00
|5653.04
|207
|2006.01.23 18:41
|sell
|104
|1.10
|1.2295
|1.2325
|1.2281
|208
|2006.01.23 19:02
|close
|104
|1.10
|1.2285
|1.2325
|1.2281
|110.01
|5763.05
|209
|2006.01.23 20:35
|sell
|105
|1.20
|1.2300
|1.2330
|1.2286
|210
|2006.01.23 23:25
|close
|105
|1.20
|1.2295
|1.2330
|1.2286
|60.00
|5823.05
|211
|2006.01.23 23:25
|buy
|106
|1.20
|1.2296
|1.2266
|1.2310
|212
|2006.01.24 00:02
|close
|106
|1.20
|1.2301
|1.2266
|1.2310
|50.96
|5874.01
|213
|2006.01.24 03:28
|buy
|107
|1.20
|1.2290
|1.2260
|1.2304
|214
|2006.01.24 06:24
|close
|107
|1.20
|1.2295
|1.2260
|1.2304
|60.00
|5934.01
|215
|2006.01.24 06:24
|sell
|108
|1.20
|1.2294
|1.2324
|1.2280
|216
|2006.01.24 08:03
|close
|108
|1.20
|1.2288
|1.2324
|1.2280
|72.00
|6006.01
|217
|2006.01.24 09:20
|buy
|109
|1.20
|1.2275
|1.2245
|1.2289
|218
|2006.01.24 09:31
|close
|109
|1.20
|1.2281
|1.2245
|1.2289
|71.98
|6077.99
|219
|2006.01.24 11:01
|sell
|110
|1.20
|1.2283
|1.2313
|1.2269
|220
|2006.01.24 11:20
|close
|110
|1.20
|1.2278
|1.2313
|1.2269
|60.00
|6137.99
|221
|2006.01.24 12:12
|buy
|111
|1.20
|1.2267
|1.2237
|1.2281
|222
|2006.01.24 12:16
|close
|111
|1.20
|1.2271
|1.2237
|1.2281
|48.00
|6185.99
|223
|2006.01.24 12:37
|buy
|112
|1.20
|1.2266
|1.2236
|1.2280
|224
|2006.01.24 13:03
|close
|112
|1.20
|1.2272
|1.2236
|1.2280
|72.00
|6257.99
|225
|2006.01.24 13:23
|sell
|113
|1.30
|1.2282
|1.2312
|1.2268
|226
|2006.01.24 14:01
|close
|113
|1.30
|1.2278
|1.2312
|1.2268
|52.00
|6309.99
|227
|2006.01.24 17:59
|sell
|114
|1.30
|1.2285
|1.2315
|1.2271
|228
|2006.01.24 20:20
|close
|114
|1.30
|1.2280
|1.2315
|1.2271
|65.00
|6374.99
|229
|2006.01.24 20:21
|buy
|115
|1.30
|1.2278
|1.2248
|1.2292
|230
|2006.01.24 20:25
|close
|115
|1.30
|1.2256
|1.2248
|1.2292
|-286.00
|6088.99
|231
|2006.01.24 20:25
|buy
|116
|1.20
|1.2257
|1.2227
|1.2271
|232
|2006.01.24 20:25
|close
|116
|1.20
|1.2263
|1.2227
|1.2271
|72.00
|6160.99
|233
|2006.01.24 20:26
|buy
|117
|1.20
|1.2266
|1.2236
|1.2280
|234
|2006.01.24 20:30
|close
|117
|1.20
|1.2271
|1.2236
|1.2280
|60.00
|6220.99
|235
|2006.01.24 23:15
|buy
|118
|1.20
|1.2270
|1.2240
|1.2284
|236
|2006.01.24 23:24
|close
|118
|1.20
|1.2275
|1.2240
|1.2284
|60.00
|6280.99
|237
|2006.01.25 01:15
|buy
|119
|1.30
|1.2255
|1.2225
|1.2269
|238
|2006.01.25 01:23
|close
|119
|1.30
|1.2259
|1.2225
|1.2269
|52.02
|6333.01
|239
|2006.01.25 03:42
|buy
|120
|1.30
|1.2255
|1.2225
|1.2269
|240
|2006.01.25 03:58
|close
|120
|1.30
|1.2259
|1.2225
|1.2269
|52.01
|6385.02
|241
|2006.01.25 06:48
|buy
|121
|1.30
|1.2263
|1.2233
|1.2277
|242
|2006.01.25 06:58
|close
|121
|1.30
|1.2267
|1.2233
|1.2277
|52.00
|6437.02
|243
|2006.01.25 10:16
|sell
|122
|1.30
|1.2310
|1.2340
|1.2296
|244
|2006.01.25 10:27
|close
|122
|1.30
|1.2306
|1.2340
|1.2296
|52.00
|6489.02
|245
|2006.01.25 16:50
|buy
|123
|1.30
|1.2239
|1.2209
|1.2253
|246
|2006.01.25 16:51
|close
|123
|1.30
|1.2251
|1.2209
|1.2253
|155.99
|6645.01
|247
|2006.01.25 20:27
|buy
|124
|1.30
|1.2256
|1.2226
|1.2270
|248
|2006.01.25 21:30
|close
|124
|1.30
|1.2234
|1.2226
|1.2270
|-286.00
|6359.01
|249
|2006.01.26 01:28
|sell
|125
|1.30
|1.2249
|1.2279
|1.2235
|250
|2006.01.26 08:58
|close
|125
|1.30
|1.2270
|1.2279
|1.2235
|-273.00
|6086.01
|251
|2006.01.26 08:58
|sell
|126
|1.20
|1.2265
|1.2295
|1.2251
|252
|2006.01.26 09:02
|close
|126
|1.20
|1.2256
|1.2295
|1.2251
|108.00
|6194.01
|253
|2006.01.26 14:32
|buy
|127
|1.20
|1.2236
|1.2206
|1.2250
|254
|2006.01.26 14:42
|t/p
|127
|1.20
|1.2250
|1.2206
|1.2250
|168.00
|6362.01
|255
|2006.01.26 14:42
|buy
|128
|1.30
|1.2237
|1.2207
|1.2251
|256
|2006.01.26 14:42
|close
|128
|1.30
|1.2248
|1.2207
|1.2251
|143.00
|6505.01
|257
|2006.01.26 14:45
|sell
|129
|1.30
|1.2254
|1.2284
|1.2240
|258
|2006.01.26 15:20
|close
|129
|1.30
|1.2249
|1.2284
|1.2240
|65.00
|6570.01
|259
|2006.01.26 17:26
|buy
|130
|1.30
|1.2232
|1.2202
|1.2246
|260
|2006.01.26 17:33
|close
|130
|1.30
|1.2237
|1.2202
|1.2246
|65.00
|6635.01
|261
|2006.01.26 19:01
|buy
|131
|1.30
|1.2219
|1.2189
|1.2233
|262
|2006.01.26 19:05
|close
|131
|1.30
|1.2223
|1.2189
|1.2233
|52.01
|6687.02
|263
|2006.01.26 19:06
|buy
|132
|1.30
|1.2220
|1.2190
|1.2234
|264
|2006.01.26 20:18
|close
|132
|1.30
|1.2199
|1.2190
|1.2234
|-273.00
|6414.02
|265
|2006.01.27 02:28
|buy
|133
|1.30
|1.2198
|1.2168
|1.2212
|266
|2006.01.27 02:35
|close
|133
|1.30
|1.2204
|1.2168
|1.2212
|78.00
|6492.02
|267
|2006.01.27 06:25
|buy
|134
|1.30
|1.2204
|1.2174
|1.2218
|268
|2006.01.27 07:19
|close
|134
|1.30
|1.2208
|1.2174
|1.2218
|52.02
|6544.04
|269
|2006.01.27 11:35
|buy
|135
|1.30
|1.2209
|1.2179
|1.2223
|270
|2006.01.27 11:52
|close
|135
|1.30
|1.2189
|1.2179
|1.2223
|-260.00
|6284.04
|271
|2006.01.27 11:52
|buy
|136
|1.30
|1.2190
|1.2160
|1.2204
|272
|2006.01.27 12:09
|close
|136
|1.30
|1.2169
|1.2160
|1.2204
|-273.00
|6011.04
|273
|2006.01.27 14:30
|sell
|137
|1.20
|1.2202
|1.2232
|1.2188
|274
|2006.01.27 14:32
|close
|137
|1.20
|1.2222
|1.2232
|1.2188
|-240.01
|5771.03
|275
|2006.01.27 14:32
|sell
|138
|1.20
|1.2222
|1.2252
|1.2208
|276
|2006.01.27 14:32
|close
|138
|1.20
|1.2215
|1.2252
|1.2208
|84.00
|5855.03
|277
|2006.01.27 14:33
|sell
|139
|1.20
|1.2212
|1.2242
|1.2198
|278
|2006.01.27 14:34
|close
|139
|1.20
|1.2206
|1.2242
|1.2198
|72.00
|5927.03
|279
|2006.01.27 14:34
|sell
|140
|1.20
|1.2204
|1.2234
|1.2190
|280
|2006.01.27 14:38
|close
|140
|1.20
|1.2224
|1.2234
|1.2190
|-240.00
|5687.03
|281
|2006.01.27 14:38
|sell
|141
|1.10
|1.2224
|1.2254
|1.2210
|282
|2006.01.27 14:39
|close
|141
|1.10
|1.2214
|1.2254
|1.2210
|110.00
|5797.03
|283
|2006.01.27 14:39
|sell
|142
|1.20
|1.2212
|1.2242
|1.2198
|284
|2006.01.27 14:41
|close
|142
|1.20
|1.2233
|1.2242
|1.2198
|-251.99
|5545.04
|285
|2006.01.27 14:41
|sell
|143
|1.10
|1.2228
|1.2258
|1.2214
|286
|2006.01.27 14:46
|close
|143
|1.10
|1.2224
|1.2258
|1.2214
|44.00
|5589.04
|287
|2006.01.27 14:46
|sell
|144
|1.10
|1.2224
|1.2254
|1.2210
|288
|2006.01.27 14:48
|close
|144
|1.10
|1.2219
|1.2254
|1.2210
|55.00
|5644.04
|289
|2006.01.27 14:48
|sell
|145
|1.10
|1.2218
|1.2248
|1.2204
|290
|2006.01.27 14:49
|close
|145
|1.10
|1.2213
|1.2248
|1.2204
|55.00
|5699.04
|291
|2006.01.27 14:49
|sell
|146
|1.10
|1.2215
|1.2245
|1.2201
|292
|2006.01.27 16:02
|close
|146
|1.10
|1.2204
|1.2245
|1.2201
|121.01
|5820.05
|293
|2006.01.27 16:56
|buy
|147
|1.20
|1.2128
|1.2098
|1.2142
|294
|2006.01.27 16:57
|close
|147
|1.20
|1.2135
|1.2098
|1.2142
|84.00
|5904.05
|295
|2006.01.27 19:20
|buy
|148
|1.20
|1.2102
|1.2072
|1.2116
|296
|2006.01.27 20:28
|close
|148
|1.20
|1.2107
|1.2072
|1.2116
|60.00
|5964.05
|297
|2006.01.27 22:44
|buy
|149
|1.20
|1.2096
|1.2066
|1.2110
|298
|2006.01.30 00:00
|close
|149
|1.20
|1.2103
|1.2066
|1.2110
|74.95
|6039.01
|299
|2006.01.30 01:09
|buy
|150
|1.20
|1.2099
|1.2069
|1.2113
|300
|2006.01.30 01:54
|close
|150
|1.20
|1.2105
|1.2069
|1.2113
|72.00
|6111.01
|301
|2006.01.30 06:08
|sell
|151
|1.20
|1.2090
|1.2120
|1.2076
|302
|2006.01.30 08:30
|close
|151
|1.20
|1.2110
|1.2120
|1.2076
|-240.00
|5871.01
|303
|2006.01.30 09:05
|sell
|152
|1.20
|1.2113
|1.2143
|1.2099
|304
|2006.01.30 09:10
|close
|152
|1.20
|1.2108
|1.2143
|1.2099
|60.00
|5931.01
|305
|2006.01.30 09:21
|buy
|153
|1.20
|1.2100
|1.2070
|1.2114
|306
|2006.01.30 09:31
|close
|153
|1.20
|1.2077
|1.2070
|1.2114
|-276.00
|5655.01
|307
|2006.01.30 16:45
|sell
|154
|1.10
|1.2098
|1.2128
|1.2084
|308
|2006.01.30 16:48
|close
|154
|1.10
|1.2093
|1.2128
|1.2084
|55.00
|5710.01
|309
|2006.01.30 19:46
|buy
|155
|1.10
|1.2077
|1.2047
|1.2091
|310
|2006.01.30 20:13
|close
|155
|1.10
|1.2082
|1.2047
|1.2091
|55.00
|5765.01
|311
|2006.01.30 22:11
|sell
|156
|1.20
|1.2089
|1.2119
|1.2075
|312
|2006.01.31 00:37
|close
|156
|1.20
|1.2084
|1.2119
|1.2075
|66.73
|5831.74
|313
|2006.01.31 00:39
|buy
|157
|1.20
|1.2082
|1.2052
|1.2096
|314
|2006.01.31 01:32
|close
|157
|1.20
|1.2086
|1.2052
|1.2096
|48.02
|5879.76
|315
|2006.01.31 02:51
|sell
|158
|1.20
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|316
|2006.01.31 06:08
|close
|158
|1.20
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|48.02
|5927.78
|317
|2006.01.31 06:09
|buy
|159
|1.20
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|318
|2006.01.31 06:21
|close
|159
|1.20
|1.2093
|1.2059
|1.2103
|48.01
|5975.79
|319
|2006.01.31 08:08
|buy
|160
|1.20
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|320
|2006.01.31 08:11
|close
|160
|1.20
|1.2092
|1.2057
|1.2101
|60.00
|6035.79
|321
|2006.01.31 12:24
|sell
|161
|1.20
|1.2107
|1.2137
|1.2093
|322
|2006.01.31 13:27
|close
|161
|1.20
|1.2128
|1.2137
|1.2093
|-252.00
|5783.79
|323
|2006.01.31 13:27
|sell
|162
|1.20
|1.2126
|1.2156
|1.2112
|324
|2006.01.31 14:02
|close
|162
|1.20
|1.2121
|1.2156
|1.2112
|60.00
|5843.79
|325
|2006.01.31 16:18
|sell
|163
|1.20
|1.2129
|1.2159
|1.2115
|326
|2006.01.31 16:21
|close
|163
|1.20
|1.2125
|1.2159
|1.2115
|48.01
|5891.80
|327
|2006.01.31 16:46
|sell
|164
|1.20
|1.2135
|1.2165
|1.2121
|328
|2006.01.31 17:06
|close
|164
|1.20
|1.2131
|1.2165
|1.2121
|48.00
|5939.80
|329
|2006.01.31 20:14
|buy
|165
|1.20
|1.2163
|1.2133
|1.2177
|330
|2006.01.31 20:14
|close
|165
|1.20
|1.2167
|1.2133
|1.2177
|48.00
|5987.80
|331
|2006.01.31 20:15
|buy
|166
|1.20
|1.2158
|1.2128
|1.2172
|332
|2006.01.31 20:15
|close
|166
|1.20
|1.2166
|1.2128
|1.2172
|96.00
|6083.80
|333
|2006.01.31 20:15
|buy
|167
|1.20
|1.2158
|1.2128
|1.2172
|334
|2006.01.31 20:18
|close
|167
|1.20
|1.2168
|1.2128
|1.2172
|120.00
|6203.80
|335
|2006.01.31 20:19
|buy
|168
|1.20
|1.2161
|1.2131
|1.2175
|336
|2006.01.31 20:22
|close
|168
|1.20
|1.2137
|1.2131
|1.2175
|-287.99
|5915.81
|337
|2006.01.31 20:22
|buy
|169
|1.20
|1.2141
|1.2111
|1.2155
|338
|2006.01.31 20:31
|close
|169
|1.20
|1.2121
|1.2111
|1.2155
|-240.00
|5675.81
|339
|2006.02.01 02:05
|buy
|170
|1.10
|1.2140
|1.2110
|1.2154
|340
|2006.02.01 02:32
|close
|170
|1.10
|1.2144
|1.2110
|1.2154
|44.02
|5719.83
|341
|2006.02.01 03:11
|sell
|171
|1.10
|1.2156
|1.2186
|1.2142
|342
|2006.02.01 03:18
|close
|171
|1.10
|1.2151
|1.2186
|1.2142
|55.00
|5774.83
|343
|2006.02.01 08:19
|buy
|172
|1.20
|1.2143
|1.2113
|1.2157
|344
|2006.02.01 08:23
|close
|172
|1.20
|1.2150
|1.2113
|1.2157
|84.00
|5858.83
|345
|2006.02.01 08:59
|buy
|173
|1.20
|1.2138
|1.2108
|1.2152
|346
|2006.02.01 09:29
|close
|173
|1.20
|1.2143
|1.2108
|1.2152
|60.00
|5918.83
|347
|2006.02.01 14:17
|buy
|174
|1.20
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|348
|2006.02.01 15:24
|close
|174
|1.20
|1.2093
|1.2058
|1.2102
|59.99
|5978.82
|349
|2006.02.01 16:00
|sell
|175
|1.20
|1.2095
|1.2125
|1.2081
|350
|2006.02.01 17:06
|close
|175
|1.20
|1.2091
|1.2125
|1.2081
|48.00
|6026.82
|351
|2006.02.01 20:18
|buy
|176
|1.20
|1.2063
|1.2033
|1.2077
|352
|2006.02.02 01:06
|close
|176
|1.20
|1.2067
|1.2033
|1.2077
|20.89
|6047.71
|353
|2006.02.02 01:11
|sell
|177
|1.20
|1.2075
|1.2105
|1.2061
|354
|2006.02.02 01:53
|close
|177
|1.20
|1.2070
|1.2105
|1.2061
|60.00
|6107.71
|355
|2006.02.02 05:24
|buy
|178
|1.20
|1.2056
|1.2026
|1.2070
|356
|2006.02.02 05:29
|close
|178
|1.20
|1.2061
|1.2026
|1.2070
|60.00
|6167.71
|357
|2006.02.02 06:47
|buy
|179
|1.20
|1.2047
|1.2017
|1.2061
|358
|2006.02.02 07:54
|close
|179
|1.20
|1.2051
|1.2017
|1.2061
|48.01
|6215.72
|359
|2006.02.02 14:55
|buy
|180
|1.20
|1.2045
|1.2015
|1.2059
|360
|2006.02.02 15:03
|close
|180
|1.20
|1.2050
|1.2015
|1.2059
|59.99
|6275.71
|361
|2006.02.02 16:23
|sell
|181
|1.30
|1.2092
|1.2122
|1.2078
|362
|2006.02.02 16:41
|close
|181
|1.30
|1.2087
|1.2122
|1.2078
|65.00
|6340.71
|363
|2006.02.02 22:49
|buy
|182
|1.30
|1.2094
|1.2064
|1.2108
|364
|2006.02.03 01:43
|close
|182
|1.30
|1.2099
|1.2064
|1.2108
|55.21
|6395.93
|365
|2006.02.03 01:45
|sell
|183
|1.30
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|366
|2006.02.03 02:00
|close
|183
|1.30
|1.2097
|1.2131
|1.2087
|52.02
|6447.95
|367
|2006.02.03 06:44
|buy
|184
|1.30
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|368
|2006.02.03 07:10
|close
|184
|1.30
|1.2092
|1.2057
|1.2101
|65.00
|6512.95
|369
|2006.02.03 08:06
|buy
|185
|1.30
|1.2086
|1.2056
|1.2100
|370
|2006.02.03 11:52
|close
|185
|1.30
|1.2064
|1.2056
|1.2100
|-286.00
|6226.95
|371
|2006.02.03 11:52
|buy
|186
|1.20
|1.2067
|1.2037
|1.2081
|372
|2006.02.03 11:55
|close
|186
|1.20
|1.2071
|1.2037
|1.2081
|48.00
|6274.95
|373
|2006.02.03 12:10
|buy
|187
|1.30
|1.2065
|1.2035
|1.2079
|374
|2006.02.03 12:40
|close
|187
|1.30
|1.2069
|1.2035
|1.2079
|52.00
|6326.95
|375
|2006.02.03 14:24
|buy
|188
|1.30
|1.2053
|1.2023
|1.2067
|376
|2006.02.03 14:26
|close
|188
|1.30
|1.2058
|1.2023
|1.2067
|64.99
|6391.94
|377
|2006.02.03 14:30
|sell
|189
|1.30
|1.2077
|1.2107
|1.2063
|378
|2006.02.03 14:30
|close
|189
|1.30
|1.2066
|1.2107
|1.2063
|143.00
|6534.94
|379
|2006.02.03 14:30
|sell
|190
|1.30
|1.2072
|1.2102
|1.2058
|380
|2006.02.03 14:30
|close
|190
|1.30
|1.2095
|1.2102
|1.2058
|-299.00
|6235.94
|381
|2006.02.03 14:30
|sell
|191
|1.20
|1.2087
|1.2117
|1.2073
|382
|2006.02.03 14:30
|close
|191
|1.20
|1.2076
|1.2117
|1.2073
|132.00
|6367.94
|383
|2006.02.03 14:31
|sell
|192
|1.30
|1.2073
|1.2103
|1.2059
|384
|2006.02.03 14:31
|close
|192
|1.30
|1.2068
|1.2103
|1.2059
|64.99
|6432.93
|385
|2006.02.03 14:31
|buy
|193
|1.30
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|386
|2006.02.03 14:31
|close
|193
|1.30
|1.2064
|1.2027
|1.2071
|91.00
|6523.93
|387
|2006.02.03 14:31
|sell
|194
|1.30
|1.2073
|1.2103
|1.2059
|388
|2006.02.03 14:31
|close
|194
|1.30
|1.2063
|1.2103
|1.2059
|129.99
|6653.92
|389
|2006.02.03 14:32
|buy
|195
|1.30
|1.2056
|1.2026
|1.2070
|390
|2006.02.03 14:32
|close
|195
|1.30
|1.2062
|1.2026
|1.2070
|78.00
|6731.92
|391
|2006.02.03 14:32
|buy
|196
|1.30
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|392
|2006.02.03 14:35
|close
|196
|1.30
|1.2031
|1.2027
|1.2071
|-338.00
|6393.92
|393
|2006.02.03 14:35
|buy
|197
|1.30
|1.2026
|1.1996
|1.2040
|394
|2006.02.03 14:35
|close
|197
|1.30
|1.2030
|1.1996
|1.2040
|52.00
|6445.92
|395
|2006.02.03 14:35
|buy
|198
|1.30
|1.2031
|1.2001
|1.2045
|396
|2006.02.03 14:35
|close
|198
|1.30
|1.2039
|1.2001
|1.2045
|104.00
|6549.92
|397
|2006.02.03 14:35
|buy
|199
|1.30
|1.2036
|1.2006
|1.2050
|398
|2006.02.03 14:35
|close
|199
|1.30
|1.2016
|1.2006
|1.2050
|-260.00
|6289.92
|399
|2006.02.03 14:35
|buy
|200
|1.30
|1.2021
|1.1991
|1.2035
|400
|2006.02.03 14:37
|close
|200
|1.30
|1.2027
|1.1991
|1.2035
|78.00
|6367.92
|401
|2006.02.03 14:37
|buy
|201
|1.30
|1.2030
|1.2000
|1.2044
|402
|2006.02.03 14:38
|close
|201
|1.30
|1.2034
|1.2000
|1.2044
|52.00
|6419.92
|403
|2006.02.03 14:38
|buy
|202
|1.30
|1.2034
|1.2004
|1.2048
|404
|2006.02.03 14:53
|close
|202
|1.30
|1.2013
|1.2004
|1.2048
|-273.00
|6146.92
|405
|2006.02.03 14:53
|buy
|203
|1.20
|1.2013
|1.1983
|1.2027
|406
|2006.02.03 14:53
|close
|203
|1.20
|1.2021
|1.1983
|1.2027
|96.00
|6242.92
|407
|2006.02.03 14:54
|buy
|204
|1.20
|1.2024
|1.1994
|1.2038
|408
|2006.02.03 14:57
|close
|204
|1.20
|1.2004
|1.1994
|1.2038
|-240.01
|6002.91
|409
|2006.02.03 14:57
|buy
|205
|1.20
|1.2007
|1.1977
|1.2021
|410
|2006.02.03 15:00
|close
|205
|1.20
|1.2013
|1.1977
|1.2021
|72.00
|6074.91
|411
|2006.02.03 20:26
|sell
|206
|1.20
|1.2017
|1.2047
|1.2003
|412
|2006.02.06 01:04
|close
|206
|1.20
|1.2039
|1.2047
|1.2003
|-257.26
|5817.65
|413
|2006.02.06 01:21
|sell
|207
|1.20
|1.2041
|1.2071
|1.2027
|414
|2006.02.06 01:43
|close
|207
|1.20
|1.2036
|1.2071
|1.2027
|60.00
|5877.65
|415
|2006.02.06 03:50
|buy
|208
|1.20
|1.2021
|1.1991
|1.2035
|416
|2006.02.06 06:43
|close
|208
|1.20
|1.2026
|1.1991
|1.2035
|60.00
|5937.65
|417
|2006.02.06 06:43
|sell
|209
|1.20
|1.2026
|1.2056
|1.2012
|418
|2006.02.06 07:19
|close
|209
|1.20
|1.2021
|1.2056
|1.2012
|60.00
|5997.65
|419
|2006.02.06 08:26
|buy
|210
|1.20
|1.2006
|1.1976
|1.2020
|420
|2006.02.06 10:00
|close
|210
|1.20
|1.1985
|1.1976
|1.2020
|-252.00
|5745.65
|421
|2006.02.06 16:13
|sell
|211
|1.10
|1.1982
|1.2012
|1.1968
|422
|2006.02.06 16:17
|close
|211
|1.10
|1.1975
|1.2012
|1.1968
|77.00
|5822.65
|423
|2006.02.06 18:13
|buy
|212
|1.20
|1.1952
|1.1922
|1.1966
|424
|2006.02.06 18:13
|close
|212
|1.20
|1.1959
|1.1922
|1.1966
|83.99
|5906.64
|425
|2006.02.06 18:13
|buy
|213
|1.20
|1.1958
|1.1928
|1.1972
|426
|2006.02.06 18:13
|close
|213
|1.20
|1.1963
|1.1928
|1.1972
|60.00
|5966.64
|427
|2006.02.06 18:13
|buy
|214
|1.20
|1.1956
|1.1926
|1.1970
|428
|2006.02.06 18:41
|close
|214
|1.20
|1.1962
|1.1926
|1.1970
|72.00
|6038.64
|429
|2006.02.06 23:37
|sell
|215
|1.20
|1.1973
|1.2003
|1.1959
|430
|2006.02.07 00:06
|close
|215
|1.20
|1.1968
|1.2003
|1.1959
|66.72
|6105.36
|431
|2006.02.07 07:35
|sell
|216
|1.20
|1.1979
|1.2009
|1.1965
|432
|2006.02.07 08:18
|close
|216
|1.20
|1.1975
|1.2009
|1.1965
|48.02
|6153.38
|433
|2006.02.07 09:09
|sell
|217
|1.20
|1.1997
|1.2027
|1.1983
|434
|2006.02.07 09:19
|close
|217
|1.20
|1.1992
|1.2027
|1.1983
|60.00
|6213.38
|435
|2006.02.07 10:32
|sell
|218
|1.20
|1.2005
|1.2035
|1.1991
|436
|2006.02.07 10:49
|close
|218
|1.20
|1.2000
|1.2035
|1.1991
|60.00
|6273.38
|437
|2006.02.07 13:21
|buy
|219
|1.30
|1.1964
|1.1934
|1.1978
|438
|2006.02.07 13:26
|close
|219
|1.30
|1.1969
|1.1934
|1.1978
|65.00
|6338.38
|439
|2006.02.07 16:14
|buy
|220
|1.30
|1.1965
|1.1935
|1.1979
|440
|2006.02.07 17:01
|close
|220
|1.30
|1.1945
|1.1935
|1.1979
|-260.00
|6078.38
|441
|2006.02.07 19:10
|sell
|221
|1.20
|1.1983
|1.2013
|1.1969
|442
|2006.02.07 19:17
|close
|221
|1.20
|1.1978
|1.2013
|1.1969
|60.00
|6138.38
|443
|2006.02.07 22:05
|sell
|222
|1.20
|1.1973
|1.2003
|1.1959
|444
|2006.02.07 23:16
|close
|222
|1.20
|1.1994
|1.2003
|1.1959
|-252.01
|5886.37
|445
|2006.02.08 13:23
|buy
|223
|1.20
|1.1956
|1.1926
|1.1970
|446
|2006.02.08 14:34
|close
|223
|1.20
|1.1961
|1.1926
|1.1970
|60.00
|5946.37
|447
|2006.02.08 15:07
|sell
|224
|1.20
|1.1962
|1.1992
|1.1948
|448
|2006.02.08 15:20
|close
|224
|1.20
|1.1958
|1.1992
|1.1948
|48.00
|5994.37
|449
|2006.02.08 16:21
|buy
|225
|1.20
|1.1947
|1.1917
|1.1961
|450
|2006.02.08 16:22
|close
|225
|1.20
|1.1951
|1.1917
|1.1961
|48.00
|6042.37
|451
|2006.02.08 16:50
|buy
|226
|1.20
|1.1950
|1.1920
|1.1964
|452
|2006.02.08 17:07
|close
|226
|1.20
|1.1926
|1.1920
|1.1964
|-288.00
|5754.37
|453
|2006.02.08 17:07
|buy
|227
|1.20
|1.1927
|1.1897
|1.1941
|454
|2006.02.08 17:08
|close
|227
|1.20
|1.1932
|1.1897
|1.1941
|60.00
|5814.37
|455
|2006.02.08 17:08
|buy
|228
|1.20
|1.1937
|1.1907
|1.1951
|456
|2006.02.08 18:50
|close
|228
|1.20
|1.1943
|1.1907
|1.1951
|71.99
|5886.36
|457
|2006.02.09 01:41
|sell
|229
|1.20
|1.1968
|1.1998
|1.1954
|458
|2006.02.09 01:58
|close
|229
|1.20
|1.1988
|1.1998
|1.1954
|-240.00
|5646.36
|459
|2006.02.09 01:58
|sell
|230
|1.10
|1.1986
|1.2016
|1.1972
|460
|2006.02.09 02:04
|close
|230
|1.10
|1.1979
|1.2016
|1.1972
|77.01
|5723.37
|461
|2006.02.09 06:06
|sell
|231
|1.10
|1.1984
|1.2014
|1.1970
|462
|2006.02.09 06:09
|close
|231
|1.10
|1.1979
|1.2014
|1.1970
|55.00
|5778.37
|463
|2006.02.09 06:09
|sell
|232
|1.20
|1.1982
|1.2012
|1.1968
|464
|2006.02.09 06:55
|close
|232
|1.20
|1.1977
|1.2012
|1.1968
|60.00
|5838.37
|465
|2006.02.09 10:37
|buy
|233
|1.20
|1.1969
|1.1939
|1.1983
|466
|2006.02.09 11:21
|close
|233
|1.20
|1.1974
|1.1939
|1.1983
|60.00
|5898.37
|467
|2006.02.09 12:50
|sell
|234
|1.20
|1.1992
|1.2022
|1.1978
|468
|2006.02.09 12:57
|close
|234
|1.20
|1.1988
|1.2022
|1.1978
|48.00
|5946.37
|469
|2006.02.09 21:43
|sell
|235
|1.20
|1.1980
|1.2010
|1.1966
|470
|2006.02.10 01:02
|close
|235
|1.20
|1.2000
|1.2010
|1.1966
|-233.28
|5713.09
|471
|2006.02.10 01:02
|sell
|236
|1.10
|1.2003
|1.2033
|1.1989
|472
|2006.02.10 01:04
|close
|236
|1.10
|1.1998
|1.2033
|1.1989
|55.00
|5768.09
|473
|2006.02.10 01:04
|sell
|237
|1.20
|1.2004
|1.2034
|1.1990
|474
|2006.02.10 01:04
|close
|237
|1.20
|1.1998
|1.2034
|1.1990
|72.00
|5840.09
|475
|2006.02.10 01:38
|buy
|238
|1.20
|1.1970
|1.1940
|1.1984
|476
|2006.02.10 02:27
|close
|238
|1.20
|1.1975
|1.1940
|1.1984
|60.00
|5900.09
|477
|2006.02.10 04:51
|sell
|239
|1.20
|1.1986
|1.2016
|1.1972
|478
|2006.02.10 06:44
|close
|239
|1.20
|1.2009
|1.2016
|1.1972
|-276.00
|5624.09
|479
|2006.02.10 06:44
|sell
|240
|1.10
|1.2006
|1.2036
|1.1992
|480
|2006.02.10 06:45
|close
|240
|1.10
|1.2001
|1.2036
|1.1992
|55.00
|5679.09
|481
|2006.02.10 06:45
|sell
|241
|1.10
|1.2001
|1.2031
|1.1987
|482
|2006.02.10 06:49
|close
|241
|1.10
|1.1994
|1.2031
|1.1987
|77.00
|5756.09
|483
|2006.02.10 08:14
|buy
|242
|1.20
|1.1979
|1.1949
|1.1993
|484
|2006.02.10 08:28
|close
|242
|1.20
|1.1983
|1.1949
|1.1993
|48.00
|5804.09
|485
|2006.02.10 08:33
|buy
|243
|1.20
|1.1979
|1.1949
|1.1993
|486
|2006.02.10 08:37
|close
|243
|1.20
|1.1984
|1.1949
|1.1993
|60.00
|5864.09
|487
|2006.02.10 08:41
|buy
|244
|1.20
|1.1981
|1.1951
|1.1995
|488
|2006.02.10 09:30
|close
|244
|1.20
|1.1961
|1.1951
|1.1995
|-240.01
|5624.08
|489
|2006.02.10 12:29
|sell
|245
|1.10
|1.1985
|1.2015
|1.1971
|490
|2006.02.10 12:31
|close
|245
|1.10
|1.1980
|1.2015
|1.1971
|55.00
|5679.08
|491
|2006.02.10 14:30
|sell
|246
|1.10
|1.1975
|1.2005
|1.1961
|492
|2006.02.10 14:30
|close
|246
|1.10
|1.1968
|1.2005
|1.1961
|77.00
|5756.08
|493
|2006.02.10 14:30
|buy
|247
|1.20
|1.1965
|1.1935
|1.1979
|494
|2006.02.10 14:30
|close
|247
|1.20
|1.1970
|1.1935
|1.1979
|60.00
|5816.08
|495
|2006.02.10 14:30
|buy
|248
|1.20
|1.1970
|1.1940
|1.1984
|496
|2006.02.10 14:33
|close
|248
|1.20
|1.1975
|1.1940
|1.1984
|60.00
|5876.08
|497
|2006.02.10 14:33
|sell
|249
|1.20
|1.1974
|1.2004
|1.1960
|498
|2006.02.10 14:44
|close
|249
|1.20
|1.1994
|1.2004
|1.1960
|-240.00
|5636.08
|499
|2006.02.10 14:44
|sell
|250
|1.10
|1.1991
|1.2021
|1.1977
|500
|2006.02.10 14:55
|close
|250
|1.10
|1.2011
|1.2021
|1.1977
|-220.00
|5416.08
|501
|2006.02.10 14:55
|sell
|251
|1.10
|1.2010
|1.2040
|1.1996
|502
|2006.02.10 15:36
|close
|251
|1.10
|1.2005
|1.2040
|1.1996
|55.00
|5471.08
|503
|2006.02.10 16:53
|buy
|252
|1.10
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|504
|2006.02.10 16:53
|close
|252
|1.10
|1.1925
|1.1885
|1.1929
|110.00
|5581.08
|505
|2006.02.10 16:53
|buy
|253
|1.10
|1.1924
|1.1894
|1.1938
|506
|2006.02.10 16:54
|close
|253
|1.10
|1.1896
|1.1894
|1.1938
|-308.00
|5273.08
|507
|2006.02.10 16:54
|buy
|254
|1.10
|1.1904
|1.1874
|1.1918
|508
|2006.02.10 16:54
|close
|254
|1.10
|1.1909
|1.1874
|1.1918
|55.00
|5328.08
|509
|2006.02.10 16:54
|buy
|255
|1.10
|1.1910
|1.1880
|1.1924
|510
|2006.02.10 17:00
|close
|255
|1.10
|1.1917
|1.1880
|1.1924
|77.00
|5405.08
|511
|2006.02.10 20:48
|buy
|256
|1.10
|1.1906
|1.1876
|1.1920
|512
|2006.02.13 01:43
|close
|256
|1.10
|1.1886
|1.1876
|1.1920
|-228.29
|5176.79
|513
|2006.02.13 07:22
|sell
|257
|1.00
|1.1907
|1.1937
|1.1893
|514
|2006.02.13 07:46
|close
|257
|1.00
|1.1903
|1.1937
|1.1893
|40.01
|5216.80
|515
|2006.02.13 14:41
|sell
|258
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.1877
|516
|2006.02.13 14:54
|close
|258
|1.00
|1.1886
|1.1921
|1.1877
|50.00
|5266.80
|517
|2006.02.13 15:05
|buy
|259
|1.10
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|518
|2006.02.13 15:22
|close
|259
|1.10
|1.1887
|1.1852
|1.1896
|55.00
|5321.80
|519
|2006.02.13 15:25
|sell
|260
|1.10
|1.1890
|1.1920
|1.1876
|520
|2006.02.13 16:37
|close
|260
|1.10
|1.1911
|1.1920
|1.1876
|-231.00
|5090.80
|521
|2006.02.13 19:47
|sell
|261
|1.00
|1.1908
|1.1938
|1.1894
|522
|2006.02.13 22:21
|close
|261
|1.00
|1.1904
|1.1938
|1.1894
|40.00
|5130.80
|523
|2006.02.13 22:47
|buy
|262
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1911
|524
|2006.02.14 00:08
|close
|262
|1.00
|1.1902
|1.1867
|1.1911
|42.47
|5173.27
|525
|2006.02.14 00:17
|sell
|263
|1.00
|1.1910
|1.1940
|1.1896
|526
|2006.02.14 01:11
|close
|263
|1.00
|1.1905
|1.1940
|1.1896
|50.00
|5223.27
|527
|2006.02.14 06:35
|sell
|264
|1.00
|1.1910
|1.1940
|1.1896
|528
|2006.02.14 08:14
|close
|264
|1.00
|1.1905
|1.1940
|1.1896
|50.00
|5273.27
|529
|2006.02.14 14:30
|buy
|265
|1.10
|1.1880
|1.1850
|1.1894
|530
|2006.02.14 14:30
|close
|265
|1.10
|1.1891
|1.1850
|1.1894
|120.99
|5394.26
|531
|2006.02.14 14:30
|buy
|266
|1.10
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|532
|2006.02.14 14:39
|close
|266
|1.10
|1.1862
|1.1853
|1.1897
|-231.00
|5163.26
|533
|2006.02.14 14:39
|buy
|267
|1.00
|1.1865
|1.1835
|1.1879
|534
|2006.02.14 14:40
|close
|267
|1.00
|1.1869
|1.1835
|1.1879
|40.00
|5203.26
|535
|2006.02.14 14:40
|buy
|268
|1.00
|1.1867
|1.1837
|1.1881
|536
|2006.02.14 14:48
|close
|268
|1.00
|1.1871
|1.1837
|1.1881
|40.01
|5243.27
|537
|2006.02.14 14:48
|buy
|269
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1886
|538
|2006.02.14 14:50
|close
|269
|1.00
|1.1876
|1.1842
|1.1886
|40.00
|5283.27
|539
|2006.02.14 14:50
|buy
|270
|1.10
|1.1875
|1.1845
|1.1889
|540
|2006.02.14 15:43
|close
|270
|1.10
|1.1880
|1.1845
|1.1889
|55.00
|5338.27
|541
|2006.02.14 17:20
|sell
|271
|1.10
|1.1895
|1.1925
|1.1881
|542
|2006.02.14 20:40
|close
|271
|1.10
|1.1916
|1.1925
|1.1881
|-231.01
|5107.26
|543
|2006.02.14 23:40
|buy
|272
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.1925
|544
|2006.02.15 00:06
|close
|272
|1.00
|1.1916
|1.1881
|1.1925
|42.47
|5149.73
|545
|2006.02.15 00:14
|sell
|273
|1.00
|1.1919
|1.1949
|1.1905
|546
|2006.02.15 00:37
|close
|273
|1.00
|1.1914
|1.1949
|1.1905
|50.00
|5199.73
|547
|2006.02.15 01:29
|sell
|274
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1909
|548
|2006.02.15 01:42
|close
|274
|1.00
|1.1919
|1.1953
|1.1909
|40.00
|5239.73
|549
|2006.02.15 05:48
|buy
|275
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1933
|550
|2006.02.15 15:00
|t/p
|275
|1.00
|1.1933
|1.1889
|1.1933
|140.00
|5379.73
|551
|2006.02.15 15:00
|sell
|276
|1.10
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|552
|2006.02.15 15:00
|close
|276
|1.10
|1.1925
|1.1969
|1.1925
|154.00
|5533.73
|553
|2006.02.15 15:09
|sell
|277
|1.10
|1.1938
|1.1968
|1.1924
|554
|2006.02.15 15:10
|close
|277
|1.10
|1.1934
|1.1968
|1.1924
|44.00
|5577.73
|555
|2006.02.15 15:10
|sell
|278
|1.10
|1.1937
|1.1967
|1.1923
|556
|2006.02.15 15:11
|close
|278
|1.10
|1.1933
|1.1967
|1.1923
|44.00
|5621.73
|557
|2006.02.15 15:11
|sell
|279
|1.10
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|558
|2006.02.15 15:14
|close
|279
|1.10
|1.1930
|1.1966
|1.1922
|66.00
|5687.73
|559
|2006.02.15 15:21
|sell
|280
|1.10
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|560
|2006.02.15 15:23
|close
|280
|1.10
|1.1932
|1.1966
|1.1922
|44.01
|5731.74
|561
|2006.02.15 16:36
|buy
|281
|1.10
|1.1903
|1.1873
|1.1917
|562
|2006.02.15 16:45
|close
|281
|1.10
|1.1881
|1.1873
|1.1917
|-242.00
|5489.74
|563
|2006.02.15 16:45
|buy
|282
|1.10
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|564
|2006.02.15 16:48
|close
|282
|1.10
|1.1890
|1.1853
|1.1897
|77.00
|5566.74
|565
|2006.02.15 16:48
|buy
|283
|1.10
|1.1893
|1.1863
|1.1907
|566
|2006.02.15 16:56
|close
|283
|1.10
|1.1898
|1.1863
|1.1907
|55.00
|5621.74
|567
|2006.02.15 16:56
|buy
|284
|1.10
|1.1901
|1.1871
|1.1915
|568
|2006.02.15 17:07
|close
|284
|1.10
|1.1905
|1.1871
|1.1915
|44.00
|5665.74
|569
|2006.02.15 19:04
|buy
|285
|1.10
|1.1876
|1.1846
|1.1890
|570
|2006.02.15 19:14
|close
|285
|1.10
|1.1880
|1.1846
|1.1890
|44.00
|5709.74
|571
|2006.02.15 19:21
|buy
|286
|1.10
|1.1876
|1.1846
|1.1890
|572
|2006.02.15 20:22
|close
|286
|1.10
|1.1881
|1.1846
|1.1890
|55.00
|5764.74
|573
|2006.02.16 00:56
|buy
|287
|1.20
|1.1885
|1.1855
|1.1899
|574
|2006.02.16 07:48
|close
|287
|1.20
|1.1890
|1.1855
|1.1899
|60.00
|5824.74
|575
|2006.02.16 09:11
|buy
|288
|1.20
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|576
|2006.02.16 12:06
|close
|288
|1.20
|1.1861
|1.1852
|1.1896
|-252.00
|5572.74
|577
|2006.02.16 12:07
|buy
|289
|1.10
|1.1862
|1.1832
|1.1876
|578
|2006.02.16 13:07
|close
|289
|1.10
|1.1866
|1.1832
|1.1876
|44.00
|5616.74
|579
|2006.02.16 14:52
|sell
|290
|1.10
|1.1875
|1.1905
|1.1861
|580
|2006.02.16 16:11
|close
|290
|1.10
|1.1870
|1.1905
|1.1861
|55.00
|5671.74
|581
|2006.02.16 20:05
|buy
|291
|1.10
|1.1875
|1.1845
|1.1889
|582
|2006.02.16 20:08
|close
|291
|1.10
|1.1879
|1.1845
|1.1889
|44.00
|5715.74
|583
|2006.02.16 20:21
|sell
|292
|1.10
|1.1883
|1.1913
|1.1869
|584
|2006.02.16 22:24
|close
|292
|1.10
|1.1903
|1.1913
|1.1869
|-220.00
|5495.74
|585
|2006.02.17 00:08
|buy
|293
|1.10
|1.1898
|1.1868
|1.1912
|586
|2006.02.17 00:45
|close
|293
|1.10
|1.1903
|1.1868
|1.1912
|55.00
|5550.74
|587
|2006.02.17 00:50
|sell
|294
|1.10
|1.1907
|1.1937
|1.1893
|588
|2006.02.17 01:05
|close
|294
|1.10
|1.1903
|1.1937
|1.1893
|44.00
|5594.74
|589
|2006.02.17 01:06
|buy
|295
|1.10
|1.1899
|1.1869
|1.1913
|590
|2006.02.17 01:47
|close
|295
|1.10
|1.1905
|1.1869
|1.1913
|66.00
|5660.74
|591
|2006.02.17 01:48
|sell
|296
|1.10
|1.1906
|1.1936
|1.1892
|592
|2006.02.17 01:58
|close
|296
|1.10
|1.1902
|1.1936
|1.1892
|44.00
|5704.74
|593
|2006.02.17 02:05
|buy
|297
|1.10
|1.1899
|1.1869
|1.1913
|594
|2006.02.17 02:45
|close
|297
|1.10
|1.1879
|1.1869
|1.1913
|-220.01
|5484.73
|595
|2006.02.17 07:46
|buy
|298
|1.10
|1.1884
|1.1854
|1.1898
|596
|2006.02.17 13:06
|close
|298
|1.10
|1.1864
|1.1854
|1.1898
|-220.00
|5264.73
|597
|2006.02.17 15:48
|sell
|299
|1.10
|1.1893
|1.1923
|1.1879
|598
|2006.02.17 16:18
|close
|299
|1.10
|1.1918
|1.1923
|1.1879
|-275.01
|4989.72
|599
|2006.02.17 16:18
|sell
|300
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1902
|600
|2006.02.17 16:31
|close
|300
|1.00
|1.1937
|1.1946
|1.1902
|-210.00
|4779.72
|601
|2006.02.17 18:24
|buy
|301
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|602
|2006.02.17 18:25
|close
|301
|1.00
|1.1892
|1.1853
|1.1897
|90.00
|4869.72
|603
|2006.02.17 18:27
|buy
|302
|1.00
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|604
|2006.02.17 18:30
|close
|302
|1.00
|1.1892
|1.1852
|1.1896
|100.00
|4969.72
|605
|2006.02.17 21:50
|sell
|303
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1921
|606
|2006.02.17 21:56
|close
|303
|1.00
|1.1931
|1.1965
|1.1921
|40.01
|5009.73
|607
|2006.02.17 22:22
|sell
|304
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1921
|608
|2006.02.20 00:00
|close
|304
|1.00
|1.1927
|1.1965
|1.1921
|85.61
|5095.34
|609
|2006.02.20 03:20
|sell
|305
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1950
|610
|2006.02.20 08:21
|close
|305
|1.00
|1.1959
|1.1994
|1.1950
|50.00
|5145.34
|611
|2006.02.20 08:22
|buy
|306
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1971
|612
|2006.02.20 08:36
|close
|306
|1.00
|1.1962
|1.1927
|1.1971
|50.00
|5195.34
|613
|2006.02.20 12:11
|buy
|307
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1952
|614
|2006.02.20 14:52
|close
|307
|1.00
|1.1943
|1.1908
|1.1952
|50.00
|5245.34
|615
|2006.02.20 14:52
|sell
|308
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1928
|616
|2006.02.20 20:00
|close
|308
|1.00
|1.1937
|1.1972
|1.1928
|50.00
|5295.34
|617
|2006.02.21 00:18
|buy
|309
|1.10
|1.1927
|1.1897
|1.1941
|618
|2006.02.21 00:51
|close
|309
|1.10
|1.1932
|1.1897
|1.1941
|55.00
|5350.34
|619
|2006.02.21 02:17
|buy
|310
|1.10
|1.1925
|1.1895
|1.1939
|620
|2006.02.21 12:32
|close
|310
|1.10
|1.1904
|1.1895
|1.1939
|-231.00
|5119.34
|621
|2006.02.21 12:32
|buy
|311
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1918
|622
|2006.02.21 12:42
|close
|311
|1.00
|1.1908
|1.1874
|1.1918
|40.00
|5159.34
|623
|2006.02.21 12:46
|buy
|312
|1.00
|1.1904
|1.1874
|1.1918
|624
|2006.02.21 12:54
|close
|312
|1.00
|1.1910
|1.1874
|1.1918
|60.00
|5219.34
|625
|2006.02.21 16:06
|buy
|313
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1913
|626
|2006.02.21 16:12
|close
|313
|1.00
|1.1904
|1.1869
|1.1913
|50.00
|5269.34
|627
|2006.02.21 16:21
|buy
|314
|1.10
|1.1899
|1.1869
|1.1913
|628
|2006.02.21 17:21
|close
|314
|1.10
|1.1904
|1.1869
|1.1913
|55.00
|5324.34
|629
|2006.02.21 19:40
|sell
|315
|1.10
|1.1914
|1.1944
|1.1900
|630
|2006.02.21 21:59
|close
|315
|1.10
|1.1910
|1.1944
|1.1900
|44.01
|5368.35
|631
|2006.02.22 00:49
|sell
|316
|1.10
|1.1914
|1.1944
|1.1900
|632
|2006.02.22 02:04
|close
|316
|1.10
|1.1910
|1.1944
|1.1900
|44.02
|5412.37
|633
|2006.02.22 02:44
|sell
|317
|1.10
|1.1922
|1.1952
|1.1908
|634
|2006.02.22 08:01
|close
|317
|1.10
|1.1917
|1.1952
|1.1908
|55.00
|5467.37
|635
|2006.02.22 08:16
|buy
|318
|1.10
|1.1912
|1.1882
|1.1926
|636
|2006.02.22 11:20
|close
|318
|1.10
|1.1891
|1.1882
|1.1926
|-231.00
|5236.37
|637
|2006.02.22 11:25
|buy
|319
|1.00
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|638
|2006.02.22 12:08
|close
|319
|1.00
|1.1886
|1.1852
|1.1896
|40.00
|5276.37
|639
|2006.02.22 14:19
|buy
|320
|1.10
|1.1868
|1.1838
|1.1882
|640
|2006.02.22 14:31
|close
|320
|1.10
|1.1879
|1.1838
|1.1882
|120.99
|5397.36
|641
|2006.02.22 16:59
|buy
|321
|1.10
|1.1877
|1.1847
|1.1891
|642
|2006.02.22 17:02
|close
|321
|1.10
|1.1882
|1.1847
|1.1891
|55.00
|5452.36
|643
|2006.02.22 17:44
|sell
|322
|1.10
|1.1905
|1.1935
|1.1891
|644
|2006.02.22 20:22
|close
|322
|1.10
|1.1900
|1.1935
|1.1891
|55.00
|5507.36
|645
|2006.02.22 22:18
|sell
|323
|1.10
|1.1909
|1.1939
|1.1895
|646
|2006.02.23 01:17
|close
|323
|1.10
|1.1903
|1.1939
|1.1895
|84.52
|5591.88
|647
|2006.02.23 01:18
|buy
|324
|1.10
|1.1904
|1.1874
|1.1918
|648
|2006.02.23 05:40
|close
|324
|1.10
|1.1909
|1.1874
|1.1918
|55.00
|5646.88
|649
|2006.02.23 08:38
|buy
|325
|1.10
|1.1901
|1.1871
|1.1915
|650
|2006.02.23 08:43
|close
|325
|1.10
|1.1906
|1.1871
|1.1915
|55.00
|5701.88
|651
|2006.02.23 08:53
|buy
|326
|1.10
|1.1901
|1.1871
|1.1915
|652
|2006.02.23 09:06
|close
|326
|1.10
|1.1906
|1.1871
|1.1915
|55.00
|5756.88
|653
|2006.02.23 10:10
|sell
|327
|1.20
|1.1922
|1.1952
|1.1908
|654
|2006.02.23 11:17
|close
|327
|1.20
|1.1943
|1.1952
|1.1908
|-252.00
|5504.88
|655
|2006.02.23 14:34
|buy
|328
|1.10
|1.1947
|1.1917
|1.1961
|656
|2006.02.23 14:34
|close
|328
|1.10
|1.1952
|1.1917
|1.1961
|55.00
|5559.88
|657
|2006.02.23 14:34
|buy
|329
|1.10
|1.1946
|1.1916
|1.1960
|658
|2006.02.23 14:47
|close
|329
|1.10
|1.1950
|1.1916
|1.1960
|44.02
|5603.90
|659
|2006.02.23 15:06
|sell
|330
|1.10
|1.1961
|1.1991
|1.1947
|660
|2006.02.23 15:09
|close
|330
|1.10
|1.1955
|1.1991
|1.1947
|66.00
|5669.90
|661
|2006.02.23 15:14
|sell
|331
|1.10
|1.1961
|1.1991
|1.1947
|662
|2006.02.23 15:16
|close
|331
|1.10
|1.1956
|1.1991
|1.1947
|55.00
|5724.90
|663
|2006.02.23 15:23
|buy
|332
|1.10
|1.1947
|1.1917
|1.1961
|664
|2006.02.23 15:46
|close
|332
|1.10
|1.1926
|1.1917
|1.1961
|-231.00
|5493.90
|665
|2006.02.23 15:46
|buy
|333
|1.10
|1.1929
|1.1899
|1.1943
|666
|2006.02.23 15:56
|close
|333
|1.10
|1.1909
|1.1899
|1.1943
|-220.00
|5273.90
|667
|2006.02.23 15:57
|buy
|334
|1.10
|1.1912
|1.1882
|1.1926
|668
|2006.02.23 15:58
|close
|334
|1.10
|1.1916
|1.1882
|1.1926
|44.00
|5317.90
|669
|2006.02.23 15:58
|buy
|335
|1.10
|1.1917
|1.1887
|1.1931
|670
|2006.02.23 16:00
|close
|335
|1.10
|1.1921
|1.1887
|1.1931
|44.01
|5361.91
|671
|2006.02.23 18:31
|sell
|336
|1.10
|1.1929
|1.1959
|1.1915
|672
|2006.02.23 18:37
|close
|336
|1.10
|1.1924
|1.1959
|1.1915
|55.00
|5416.91
|673
|2006.02.23 18:41
|sell
|337
|1.10
|1.1929
|1.1959
|1.1915
|674
|2006.02.23 18:54
|close
|337
|1.10
|1.1924
|1.1959
|1.1915
|55.00
|5471.91
|675
|2006.02.23 19:57
|sell
|338
|1.10
|1.1929
|1.1959
|1.1915
|676
|2006.02.23 20:02
|close
|338
|1.10
|1.1923
|1.1959
|1.1915
|65.98
|5537.89
|677
|2006.02.24 00:50
|buy
|339
|1.10
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|678
|2006.02.24 00:59
|close
|339
|1.10
|1.1920
|1.1885
|1.1929
|55.00
|5592.89
|679
|2006.02.24 01:16
|buy
|340
|1.10
|1.1914
|1.1884
|1.1928
|680
|2006.02.24 01:17
|close
|340
|1.10
|1.1923
|1.1884
|1.1928
|99.00
|5691.89
|681
|2006.02.24 01:17
|sell
|341
|1.10
|1.1923
|1.1953
|1.1909
|682
|2006.02.24 01:17
|close
|341
|1.10
|1.1914
|1.1953
|1.1909
|99.00
|5790.89
|683
|2006.02.24 01:17
|sell
|342
|1.20
|1.1923
|1.1953
|1.1909
|684
|2006.02.24 03:03
|close
|342
|1.20
|1.1918
|1.1953
|1.1909
|60.00
|5850.89
|685
|2006.02.24 03:57
|sell
|343
|1.20
|1.1927
|1.1957
|1.1913
|686
|2006.02.24 04:08
|close
|343
|1.20
|1.1922
|1.1957
|1.1913
|60.00
|5910.89
|687
|2006.02.24 06:38
|sell
|344
|1.20
|1.1927
|1.1957
|1.1913
|688
|2006.02.24 07:05
|close
|344
|1.20
|1.1922
|1.1957
|1.1913
|60.00
|5970.89
|689
|2006.02.24 07:06
|buy
|345
|1.20
|1.1922
|1.1892
|1.1936
|690
|2006.02.24 09:08
|close
|345
|1.20
|1.1902
|1.1892
|1.1936
|-240.00
|5730.89
|691
|2006.02.24 09:08
|buy
|346
|1.10
|1.1903
|1.1873
|1.1917
|692
|2006.02.24 10:10
|close
|346
|1.10
|1.1907
|1.1873
|1.1917
|44.00
|5774.89
|693
|2006.02.24 11:53
|buy
|347
|1.20
|1.1889
|1.1859
|1.1903
|694
|2006.02.24 11:57
|close
|347
|1.20
|1.1893
|1.1859
|1.1903
|48.00
|5822.89
|695
|2006.02.24 14:30
|sell
|348
|1.20
|1.1908
|1.1938
|1.1894
|696
|2006.02.24 14:31
|close
|348
|1.20
|1.1899
|1.1938
|1.1894
|107.99
|5930.88
|697
|2006.02.24 14:33
|sell
|349
|1.20
|1.1909
|1.1939
|1.1895
|698
|2006.02.24 14:38
|close
|349
|1.20
|1.1902
|1.1939
|1.1895
|83.99
|6014.87
|699
|2006.02.24 16:22
|buy
|350
|1.20
|1.1886
|1.1856
|1.1900
|700
|2006.02.24 16:30
|close
|350
|1.20
|1.1891
|1.1856
|1.1900
|60.00
|6074.87
|701
|2006.02.24 16:33
|buy
|351
|1.20
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|702
|2006.02.24 16:57
|close
|351
|1.20
|1.1862
|1.1853
|1.1897
|-252.00
|5822.87
|703
|2006.02.24 16:57
|buy
|352
|1.20
|1.1866
|1.1836
|1.1880
|704
|2006.02.24 17:06
|close
|352
|1.20
|1.1871
|1.1836
|1.1880
|60.00
|5882.87
|705
|2006.02.27 00:19
|buy
|353
|1.20
|1.1844
|1.1814
|1.1858
|706
|2006.02.27 00:20
|close
|353
|1.20
|1.1851
|1.1814
|1.1858
|83.99
|5966.86
|707
|2006.02.27 00:20
|buy
|354
|1.20
|1.1848
|1.1818
|1.1862
|708
|2006.02.27 01:44
|close
|354
|1.20
|1.1827
|1.1818
|1.1862
|-252.00
|5714.86
|709
|2006.02.27 02:59
|sell
|355
|1.10
|1.1855
|1.1885
|1.1841
|710
|2006.02.27 05:47
|close
|355
|1.10
|1.1876
|1.1885
|1.1841
|-231.00
|5483.86
|711
|2006.02.27 05:47
|sell
|356
|1.10
|1.1877
|1.1907
|1.1863
|712
|2006.02.27 06:00
|close
|356
|1.10
|1.1872
|1.1907
|1.1863
|55.00
|5538.86
|713
|2006.02.27 09:25
|buy
|357
|1.10
|1.1839
|1.1809
|1.1853
|714
|2006.02.27 09:31
|close
|357
|1.10
|1.1844
|1.1809
|1.1853
|55.00
|5593.86
|715
|2006.02.27 14:59
|buy
|358
|1.10
|1.1851
|1.1821
|1.1865
|716
|2006.02.27 16:43
|close
|358
|1.10
|1.1856
|1.1821
|1.1865
|55.00
|5648.86
|717
|2006.02.27 16:43
|sell
|359
|1.10
|1.1860
|1.1890
|1.1846
|718
|2006.02.27 17:04
|close
|359
|1.10
|1.1855
|1.1890
|1.1846
|55.00
|5703.86
|719
|2006.02.27 18:32
|buy
|360
|1.10
|1.1844
|1.1814
|1.1858
|720
|2006.02.27 18:57
|close
|360
|1.10
|1.1849
|1.1814
|1.1858
|54.99
|5758.85
|721
|2006.02.27 21:47
|buy
|361
|1.20
|1.1849
|1.1819
|1.1863
|722
|2006.02.28 03:41
|close
|361
|1.20
|1.1854
|1.1819
|1.1863
|50.96
|5809.81
|723
|2006.02.28 03:41
|sell
|362
|1.20
|1.1854
|1.1884
|1.1840
|724
|2006.02.28 04:04
|close
|362
|1.20
|1.1849
|1.1884
|1.1840
|60.00
|5869.81
|725
|2006.02.28 07:10
|sell
|363
|1.20
|1.1865
|1.1895
|1.1851
|726
|2006.02.28 07:19
|close
|363
|1.20
|1.1860
|1.1895
|1.1851
|60.00
|5929.81
|727
|2006.02.28 08:17
|buy
|364
|1.20
|1.1849
|1.1819
|1.1863
|728
|2006.02.28 09:08
|close
|364
|1.20
|1.1854
|1.1819
|1.1863
|60.00
|5989.81
|729
|2006.02.28 09:48
|sell
|365
|1.20
|1.1864
|1.1894
|1.1850
|730
|2006.02.28 11:34
|close
|365
|1.20
|1.1885
|1.1894
|1.1850
|-252.00
|5737.81
|731
|2006.02.28 14:40
|sell
|366
|1.10
|1.1884
|1.1914
|1.1870
|732
|2006.02.28 14:57
|close
|366
|1.10
|1.1880
|1.1914
|1.1870
|44.00
|5781.81
|733
|2006.02.28 15:50
|sell
|367
|1.20
|1.1883
|1.1913
|1.1869
|734
|2006.02.28 16:11
|close
|367
|1.20
|1.1906
|1.1913
|1.1869
|-276.00
|5505.81
|735
|2006.02.28 16:12
|sell
|368
|1.10
|1.1903
|1.1933
|1.1889
|736
|2006.02.28 16:24
|close
|368
|1.10
|1.1928
|1.1933
|1.1889
|-275.00
|5230.81
|737
|2006.02.28 16:24
|sell
|369
|1.00
|1.1926
|1.1956
|1.1912
|738
|2006.02.28 16:39
|close
|369
|1.00
|1.1921
|1.1956
|1.1912
|50.00
|5280.81
|739
|2006.02.28 19:29
|sell
|370
|1.10
|1.1930
|1.1960
|1.1916
|740
|2006.02.28 20:58
|close
|370
|1.10
|1.1925
|1.1960
|1.1916
|55.00
|5335.81
|741
|2006.03.01 01:23
|sell
|371
|1.10
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|742
|2006.03.01 02:00
|close
|371
|1.10
|1.1934
|1.1969
|1.1925
|55.00
|5390.81
|743
|2006.03.01 03:58
|sell
|372
|1.10
|1.1947
|1.1977
|1.1933
|744
|2006.03.01 04:50
|close
|372
|1.10
|1.1942
|1.1977
|1.1933
|55.00
|5445.81
|745
|2006.03.01 11:56
|buy
|373
|1.10
|1.1934
|1.1904
|1.1948
|746
|2006.03.01 12:30
|close
|373
|1.10
|1.1938
|1.1904
|1.1948
|44.02
|5489.83
|747
|2006.03.01 14:06
|sell
|374
|1.10
|1.1953
|1.1983
|1.1939
|748
|2006.03.01 15:24
|close
|374
|1.10
|1.1974
|1.1983
|1.1939
|-230.99
|5258.84
|749
|2006.03.01 21:54
|buy
|375
|1.10
|1.1912
|1.1882
|1.1926
|750
|2006.03.01 22:42
|close
|375
|1.10
|1.1917
|1.1882
|1.1926
|55.00
|5313.84
|751
|2006.03.01 22:45
|sell
|376
|1.10
|1.1916
|1.1946
|1.1902
|752
|2006.03.02 09:00
|close
|376
|1.10
|1.1936
|1.1946
|1.1902
|-201.48
|5112.36
|753
|2006.03.02 14:44
|sell
|377
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1943
|754
|2006.03.02 14:48
|close
|377
|1.00
|1.1950
|1.1987
|1.1943
|70.00
|5182.36
|755
|2006.03.02 16:09
|sell
|378
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1976
|756
|2006.03.02 16:14
|close
|378
|1.00
|1.1986
|1.2020
|1.1976
|40.00
|5222.36
|757
|2006.03.02 16:19
|sell
|379
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1976
|758
|2006.03.02 16:56
|close
|379
|1.00
|1.1986
|1.2020
|1.1976
|40.00
|5262.36
|759
|2006.03.02 20:22
|sell
|380
|1.10
|1.2023
|1.2053
|1.2009
|760
|2006.03.02 21:33
|close
|380
|1.10
|1.2043
|1.2053
|1.2009
|-220.01
|5042.35
|761
|2006.03.03 01:40
|buy
|381
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2040
|762
|2006.03.03 14:33
|close
|381
|1.00
|1.2030
|1.1996
|1.2040
|40.00
|5082.35
|763
|2006.03.03 14:57
|sell
|382
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.2023
|764
|2006.03.03 16:01
|close
|382
|1.00
|1.2027
|1.2067
|1.2023
|99.99
|5182.34
|765
|2006.03.03 16:06
|buy
|383
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2017
|766
|2006.03.03 16:09
|close
|383
|1.00
|1.2007
|1.1973
|1.2017
|40.00
|5222.34
|767
|2006.03.03 21:14
|sell
|384
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2026
|768
|2006.03.06 00:13
|close
|384
|1.00
|1.2064
|1.2070
|1.2026
|-234.39
|4987.95
|769
|2006.03.06 00:13
|sell
|385
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2051
|770
|2006.03.06 00:30
|close
|385
|1.00
|1.2092
|1.2095
|1.2051
|-270.00
|4717.95
|771
|2006.03.06 05:59
|buy
|386
|0.90
|1.2062
|1.2032
|1.2076
|772
|2006.03.06 06:06
|close
|386
|0.90
|1.2067
|1.2032
|1.2076
|45.00
|4762.95
|773
|2006.03.06 08:11
|sell
|387
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2063
|774
|2006.03.06 08:17
|close
|387
|1.00
|1.2072
|1.2107
|1.2063
|50.00
|4812.95
|775
|2006.03.06 09:52
|buy
|388
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|776
|2006.03.06 11:38
|close
|388
|1.00
|1.2036
|1.2027
|1.2071
|-210.00
|4602.95
|777
|2006.03.06 11:42
|buy
|389
|0.90
|1.2033
|1.2003
|1.2047
|778
|2006.03.06 14:34
|close
|389
|0.90
|1.2012
|1.2003
|1.2047
|-189.00
|4413.95
|779
|2006.03.06 15:57
|sell
|390
|0.90
|1.2030
|1.2060
|1.2016
|780
|2006.03.06 16:06
|close
|390
|0.90
|1.2025
|1.2060
|1.2016
|45.00
|4458.95
|781
|2006.03.06 18:56
|buy
|391
|0.90
|1.1990
|1.1960
|1.2004
|782
|2006.03.06 18:59
|close
|391
|0.90
|1.1994
|1.1960
|1.2004
|36.00
|4494.95
|783
|2006.03.06 23:38
|buy
|392
|0.90
|1.2015
|1.1985
|1.2029
|784
|2006.03.07 01:05
|close
|392
|0.90
|1.2020
|1.1985
|1.2029
|38.22
|4533.17
|785
|2006.03.07 01:46
|buy
|393
|0.90
|1.1991
|1.1961
|1.2005
|786
|2006.03.07 02:20
|close
|393
|0.90
|1.1996
|1.1961
|1.2005
|45.00
|4578.17
|787
|2006.03.07 05:53
|buy
|394
|0.90
|1.1978
|1.1948
|1.1992
|788
|2006.03.07 05:57
|close
|394
|0.90
|1.1957
|1.1948
|1.1992
|-189.00
|4389.17
|789
|2006.03.07 05:57
|buy
|395
|0.90
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|790
|2006.03.07 07:30
|close
|395
|0.90
|1.1966
|1.1931
|1.1975
|45.00
|4434.17
|791
|2006.03.07 08:44
|buy
|396
|0.90
|1.1959
|1.1929
|1.1973
|792
|2006.03.07 09:31
|close
|396
|0.90
|1.1938
|1.1929
|1.1973
|-189.00
|4245.17
|793
|2006.03.07 15:13
|buy
|397
|0.80
|1.1887
|1.1857
|1.1901
|794
|2006.03.07 15:14
|close
|397
|0.80
|1.1892
|1.1857
|1.1901
|40.00
|4285.17
|795
|2006.03.07 15:14
|buy
|398
|0.90
|1.1888
|1.1858
|1.1902
|796
|2006.03.07 15:15
|close
|398
|0.90
|1.1892
|1.1858
|1.1902
|36.00
|4321.17
|797
|2006.03.07 16:09
|buy
|399
|0.90
|1.1891
|1.1861
|1.1905
|798
|2006.03.07 16:14
|close
|399
|0.90
|1.1896
|1.1861
|1.1905
|45.00
|4366.17
|799
|2006.03.07 16:34
|buy
|400
|0.90
|1.1891
|1.1861
|1.1905
|800
|2006.03.07 19:58
|close
|400
|0.90
|1.1869
|1.1861
|1.1905
|-198.00
|4168.17
|801
|2006.03.07 19:58
|buy
|401
|0.80
|1.1872
|1.1842
|1.1886
|802
|2006.03.07 20:30
|close
|401
|0.80
|1.1877
|1.1842
|1.1886
|40.00
|4208.17
|803
|2006.03.08 00:07
|sell
|402
|0.80
|1.1891
|1.1921
|1.1877
|804
|2006.03.08 01:12
|close
|402
|0.80
|1.1886
|1.1921
|1.1877
|40.00
|4248.17
|805
|2006.03.08 01:16
|buy
|403
|0.80
|1.1884
|1.1854
|1.1898
|806
|2006.03.08 02:36
|close
|403
|0.80
|1.1889
|1.1854
|1.1898
|40.00
|4288.17
|807
|2006.03.08 04:26
|sell
|404
|0.90
|1.1900
|1.1930
|1.1886
|808
|2006.03.08 04:58
|close
|404
|0.90
|1.1896
|1.1930
|1.1886
|36.00
|4324.17
|809
|2006.03.08 07:38
|sell
|405
|0.90
|1.1903
|1.1933
|1.1889
|810
|2006.03.08 07:42
|close
|405
|0.90
|1.1898
|1.1933
|1.1889
|45.00
|4369.17
|811
|2006.03.08 08:11
|sell
|406
|0.90
|1.1905
|1.1935
|1.1891
|812
|2006.03.08 10:52
|close
|406
|0.90
|1.1926
|1.1935
|1.1891
|-189.00
|4180.17
|813
|2006.03.08 11:04
|sell
|407
|0.80
|1.1937
|1.1967
|1.1923
|814
|2006.03.08 11:30
|close
|407
|0.80
|1.1932
|1.1967
|1.1923
|40.00
|4220.17
|815
|2006.03.09 05:14
|sell
|408
|0.80
|1.1935
|1.1965
|1.1921
|816
|2006.03.09 06:50
|close
|408
|0.80
|1.1930
|1.1965
|1.1921
|40.00
|4260.17
|817
|2006.03.09 18:40
|buy
|409
|0.90
|1.1907
|1.1877
|1.1921
|818
|2006.03.09 18:45
|close
|409
|0.90
|1.1913
|1.1877
|1.1921
|54.00
|4314.17
|819
|2006.03.09 18:55
|buy
|410
|0.90
|1.1907
|1.1877
|1.1921
|820
|2006.03.09 19:05
|close
|410
|0.90
|1.1911
|1.1877
|1.1921
|36.00
|4350.17
|821
|2006.03.09 22:28
|sell
|411
|0.90
|1.1914
|1.1944
|1.1900
|822
|2006.03.09 22:51
|close
|411
|0.90
|1.1910
|1.1944
|1.1900
|36.00
|4386.17
|823
|2006.03.09 23:10
|buy
|412
|0.90
|1.1904
|1.1874
|1.1918
|824
|2006.03.10 05:09
|close
|412
|0.90
|1.1908
|1.1874
|1.1918
|29.22
|4415.40
|825
|2006.03.10 07:42
|sell
|413
|0.90
|1.1913
|1.1943
|1.1899
|826
|2006.03.10 08:01
|close
|413
|0.90
|1.1909
|1.1943
|1.1899
|36.00
|4451.40
|827
|2006.03.10 08:28
|sell
|414
|0.90
|1.1920
|1.1950
|1.1906
|828
|2006.03.10 14:03
|close
|414
|0.90
|1.1916
|1.1950
|1.1906
|36.00
|4487.40
|829
|2006.03.10 14:48
|buy
|415
|0.90
|1.1886
|1.1856
|1.1900
|830
|2006.03.10 14:50
|close
|415
|0.90
|1.1894
|1.1856
|1.1900
|72.00
|4559.40
|831
|2006.03.10 15:20
|buy
|416
|0.90
|1.1881
|1.1851
|1.1895
|832
|2006.03.10 15:37
|close
|416
|0.90
|1.1860
|1.1851
|1.1895
|-189.00
|4370.40
|833
|2006.03.10 17:10
|sell
|417
|0.90
|1.1894
|1.1924
|1.1880
|834
|2006.03.10 17:14
|close
|417
|0.90
|1.1889
|1.1924
|1.1880
|45.00
|4415.40
|835
|2006.03.10 20:22
|sell
|418
|0.90
|1.1906
|1.1936
|1.1892
|836
|2006.03.13 01:28
|close
|418
|0.90
|1.1928
|1.1936
|1.1892
|-192.95
|4222.45
|837
|2006.03.13 01:28
|sell
|419
|0.80
|1.1927
|1.1957
|1.1913
|838
|2006.03.13 03:05
|close
|419
|0.80
|1.1948
|1.1957
|1.1913
|-168.00
|4054.45
|839
|2006.03.13 04:02
|sell
|420
|0.80
|1.1942
|1.1972
|1.1928
|840
|2006.03.13 06:30
|close
|420
|0.80
|1.1937
|1.1972
|1.1928
|40.00
|4094.45
|841
|2006.03.13 08:18
|sell
|421
|0.80
|1.1948
|1.1978
|1.1934
|842
|2006.03.13 08:24
|close
|421
|0.80
|1.1943
|1.1978
|1.1934
|40.00
|4134.45
|843
|2006.03.13 08:36
|sell
|422
|0.80
|1.1951
|1.1981
|1.1937
|844
|2006.03.13 08:36
|close
|422
|0.80
|1.1945
|1.1981
|1.1937
|48.00
|4182.45
|845
|2006.03.13 08:36
|sell
|423
|0.80
|1.1946
|1.1976
|1.1932
|846
|2006.03.13 08:37
|close
|423
|0.80
|1.1967
|1.1976
|1.1932
|-168.00
|4014.45
|847
|2006.03.13 08:37
|sell
|424
|0.80
|1.1966
|1.1996
|1.1952
|848
|2006.03.13 08:39
|close
|424
|0.80
|1.1962
|1.1996
|1.1952
|32.00
|4046.45
|849
|2006.03.13 08:39
|sell
|425
|0.80
|1.1960
|1.1990
|1.1946
|850
|2006.03.13 08:49
|close
|425
|0.80
|1.1953
|1.1990
|1.1946
|56.00
|4102.45
|851
|2006.03.13 08:49
|sell
|426
|0.80
|1.1950
|1.1980
|1.1936
|852
|2006.03.13 09:40
|close
|426
|0.80
|1.1946
|1.1980
|1.1936
|32.00
|4134.45
|853
|2006.03.13 17:19
|sell
|427
|0.80
|1.1946
|1.1976
|1.1932
|854
|2006.03.13 17:44
|close
|427
|0.80
|1.1941
|1.1976
|1.1932
|40.00
|4174.45
|855
|2006.03.13 20:27
|sell
|428
|0.80
|1.1956
|1.1986
|1.1942
|856
|2006.03.14 01:42
|close
|428
|0.80
|1.1977
|1.1986
|1.1942
|-163.51
|4010.94
|857
|2006.03.14 01:42
|sell
|429
|0.80
|1.1975
|1.2005
|1.1961
|858
|2006.03.14 02:09
|close
|429
|0.80
|1.1969
|1.2005
|1.1961
|48.00
|4058.94
|859
|2006.03.14 04:46
|buy
|430
|0.80
|1.1960
|1.1930
|1.1974
|860
|2006.03.14 05:01
|close
|430
|0.80
|1.1964
|1.1930
|1.1974
|32.00
|4090.94
|861
|2006.03.14 05:24
|sell
|431
|0.80
|1.1970
|1.2000
|1.1956
|862
|2006.03.14 07:23
|close
|431
|0.80
|1.1965
|1.2000
|1.1956
|40.00
|4130.94
|863
|2006.03.14 07:23
|buy
|432
|0.80
|1.1966
|1.1936
|1.1980
|864
|2006.03.14 08:03
|close
|432
|0.80
|1.1971
|1.1936
|1.1980
|40.00
|4170.94
|865
|2006.03.14 11:00
|buy
|433
|0.80
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|866
|2006.03.14 11:00
|close
|433
|0.80
|1.1966
|1.1931
|1.1975
|40.00
|4210.94
|867
|2006.03.14 11:00
|buy
|434
|0.80
|1.1958
|1.1928
|1.1972
|868
|2006.03.14 11:02
|close
|434
|0.80
|1.1963
|1.1928
|1.1972
|40.00
|4250.94
|869
|2006.03.14 11:03
|buy
|435
|0.90
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|870
|2006.03.14 11:08
|close
|435
|0.90
|1.1966
|1.1931
|1.1975
|45.00
|4295.94
|871
|2006.03.14 11:14
|buy
|436
|0.90
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|872
|2006.03.14 12:12
|close
|436
|0.90
|1.1940
|1.1931
|1.1975
|-189.00
|4106.94
|873
|2006.03.14 14:21
|sell
|437
|0.80
|1.1953
|1.1983
|1.1939
|874
|2006.03.14 14:30
|close
|437
|0.80
|1.1973
|1.1983
|1.1939
|-160.00
|3946.94
|875
|2006.03.14 14:30
|sell
|438
|0.80
|1.1976
|1.2006
|1.1962
|876
|2006.03.14 14:30
|close
|438
|0.80
|1.1964
|1.2006
|1.1962
|96.00
|4042.94
|877
|2006.03.14 15:53
|sell
|439
|0.80
|1.1980
|1.2010
|1.1966
|878
|2006.03.14 16:03
|close
|439
|0.80
|1.2000
|1.2010
|1.1966
|-160.00
|3882.94
|879
|2006.03.14 16:29
|sell
|440
|0.80
|1.2014
|1.2044
|1.2000
|880
|2006.03.14 16:34
|close
|440
|0.80
|1.2010
|1.2044
|1.2000
|32.00
|3914.94
|881
|2006.03.15 02:08
|buy
|441
|0.80
|1.2010
|1.1980
|1.2024
|882
|2006.03.15 02:17
|close
|441
|0.80
|1.2014
|1.1980
|1.2024
|32.00
|3946.94
|883
|2006.03.15 03:12
|sell
|442
|0.80
|1.2025
|1.2055
|1.2011
|884
|2006.03.15 03:50
|close
|442
|0.80
|1.2019
|1.2055
|1.2011
|48.00
|3994.94
|885
|2006.03.15 09:15
|sell
|443
|0.80
|1.2036
|1.2066
|1.2022
|886
|2006.03.15 09:39
|close
|443
|0.80
|1.2032
|1.2066
|1.2022
|32.00
|4026.94
|887
|2006.03.15 13:36
|sell
|444
|0.80
|1.2030
|1.2060
|1.2016
|888
|2006.03.15 14:14
|close
|444
|0.80
|1.2026
|1.2060
|1.2016
|32.00
|4058.94
|889
|2006.03.15 14:37
|buy
|445
|0.80
|1.2014
|1.1984
|1.2028
|890
|2006.03.15 14:46
|close
|445
|0.80
|1.2019
|1.1984
|1.2028
|40.00
|4098.94
|891
|2006.03.15 14:57
|buy
|446
|0.80
|1.2015
|1.1985
|1.2029
|892
|2006.03.15 15:00
|close
|446
|0.80
|1.2023
|1.1985
|1.2029
|64.00
|4162.94
|893
|2006.03.15 15:12
|sell
|447
|0.80
|1.2051
|1.2081
|1.2037
|894
|2006.03.15 15:13
|close
|447
|0.80
|1.2044
|1.2081
|1.2037
|56.00
|4218.94
|895
|2006.03.15 15:22
|sell
|448
|0.80
|1.2052
|1.2082
|1.2038
|896
|2006.03.15 15:39
|close
|448
|0.80
|1.2047
|1.2082
|1.2038
|40.00
|4258.94
|897
|2006.03.15 20:06
|sell
|449
|0.90
|1.2056
|1.2086
|1.2042
|898
|2006.03.16 02:17
|close
|449
|0.90
|1.2051
|1.2086
|1.2042
|60.15
|4319.09
|899
|2006.03.16 05:29
|buy
|450
|0.90
|1.2053
|1.2023
|1.2067
|900
|2006.03.16 08:58
|close
|450
|0.90
|1.2058
|1.2023
|1.2067
|44.99
|4364.08
|901
|2006.03.16 11:16
|sell
|451
|0.90
|1.2084
|1.2114
|1.2070
|902
|2006.03.16 11:21
|close
|451
|0.90
|1.2079
|1.2114
|1.2070
|45.00
|4409.08
|903
|2006.03.16 11:23
|sell
|452
|0.90
|1.2083
|1.2113
|1.2069
|904
|2006.03.16 11:38
|close
|452
|0.90
|1.2078
|1.2113
|1.2069
|45.00
|4454.08
|905
|2006.03.16 14:30
|sell
|453
|0.90
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|906
|2006.03.16 14:30
|close
|453
|0.90
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|36.01
|4490.09
|907
|2006.03.16 14:30
|sell
|454
|0.90
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|908
|2006.03.16 14:33
|close
|454
|0.90
|1.2115
|1.2124
|1.2080
|-188.99
|4301.10
|909
|2006.03.16 14:33
|sell
|455
|0.90
|1.2112
|1.2142
|1.2098
|910
|2006.03.16 14:35
|close
|455
|0.90
|1.2106
|1.2142
|1.2098
|54.00
|4355.10
|911
|2006.03.16 14:35
|sell
|456
|0.90
|1.2103
|1.2133
|1.2089
|912
|2006.03.16 14:41
|close
|456
|0.90
|1.2125
|1.2133
|1.2089
|-198.00
|4157.10
|913
|2006.03.16 14:41
|sell
|457
|0.80
|1.2122
|1.2152
|1.2108
|914
|2006.03.16 14:46
|close
|457
|0.80
|1.2118
|1.2152
|1.2108
|32.00
|4189.10
|915
|2006.03.16 14:46
|sell
|458
|0.80
|1.2116
|1.2146
|1.2102
|916
|2006.03.16 14:58
|close
|458
|0.80
|1.2137
|1.2146
|1.2102
|-168.00
|4021.10
|917
|2006.03.16 14:58
|sell
|459
|0.80
|1.2133
|1.2163
|1.2119
|918
|2006.03.16 14:58
|close
|459
|0.80
|1.2129
|1.2163
|1.2119
|32.00
|4053.10
|919
|2006.03.16 14:58
|sell
|460
|0.80
|1.2124
|1.2154
|1.2110
|920
|2006.03.16 15:03
|close
|460
|0.80
|1.2144
|1.2154
|1.2110
|-160.00
|3893.10
|921
|2006.03.16 18:00
|sell
|461
|0.80
|1.2158
|1.2188
|1.2144
|922
|2006.03.16 18:00
|close
|461
|0.80
|1.2154
|1.2188
|1.2144
|32.00
|3925.10
|923
|2006.03.16 18:01
|sell
|462
|0.80
|1.2157
|1.2187
|1.2143
|924
|2006.03.16 18:27
|close
|462
|0.80
|1.2178
|1.2187
|1.2143
|-168.00
|3757.10
|925
|2006.03.16 18:27
|sell
|463
|0.80
|1.2175
|1.2205
|1.2161
|926
|2006.03.16 18:58
|close
|463
|0.80
|1.2169
|1.2205
|1.2161
|48.00
|3805.10
|927
|2006.03.16 20:05
|sell
|464
|0.80
|1.2181
|1.2211
|1.2167
|928
|2006.03.16 20:19
|close
|464
|0.80
|1.2176
|1.2211
|1.2167
|40.00
|3845.10
|929
|2006.03.16 20:35
|sell
|465
|0.80
|1.2179
|1.2209
|1.2165
|930
|2006.03.16 21:14
|close
|465
|0.80
|1.2173
|1.2209
|1.2165
|48.00
|3893.10
|931
|2006.03.17 01:57
|sell
|466
|0.80
|1.2182
|1.2212
|1.2168
|932
|2006.03.17 02:04
|close
|466
|0.80
|1.2177
|1.2212
|1.2168
|40.00
|3933.10
|933
|2006.03.17 07:59
|buy
|467
|0.80
|1.2161
|1.2131
|1.2175
|934
|2006.03.17 09:08
|close
|467
|0.80
|1.2165
|1.2131
|1.2175
|32.00
|3965.10
|935
|2006.03.17 10:50
|sell
|468
|0.80
|1.2192
|1.2222
|1.2178
|936
|2006.03.17 10:52
|close
|468
|0.80
|1.2186
|1.2222
|1.2178
|48.00
|4013.10
|937
|2006.03.17 15:41
|buy
|469
|0.80
|1.2171
|1.2141
|1.2185
|938
|2006.03.17 15:47
|close
|469
|0.80
|1.2176
|1.2141
|1.2185
|40.00
|4053.10
|939
|2006.03.17 15:49
|buy
|470
|0.80
|1.2171
|1.2141
|1.2185
|940
|2006.03.17 15:57
|close
|470
|0.80
|1.2150
|1.2141
|1.2185
|-168.00
|3885.10
|941
|2006.03.17 15:57
|buy
|471
|0.80
|1.2153
|1.2123
|1.2167
|942
|2006.03.17 15:58
|close
|471
|0.80
|1.2158
|1.2123
|1.2167
|40.00
|3925.10
|943
|2006.03.17 15:58
|buy
|472
|0.80
|1.2160
|1.2130
|1.2174
|944
|2006.03.17 16:01
|close
|472
|0.80
|1.2140
|1.2130
|1.2174
|-160.00
|3765.10
|945
|2006.03.17 21:28
|sell
|473
|0.80
|1.2203
|1.2233
|1.2189
|946
|2006.03.17 21:29
|close
|473
|0.80
|1.2197
|1.2233
|1.2189
|48.00
|3813.10
|947
|2006.03.20 06:16
|buy
|474
|0.80
|1.2164
|1.2134
|1.2178
|948
|2006.03.20 07:03
|close
|474
|0.80
|1.2169
|1.2134
|1.2178
|40.00
|3853.10
|949
|2006.03.20 07:58
|buy
|475
|0.80
|1.2160
|1.2130
|1.2174
|950
|2006.03.20 08:07
|close
|475
|0.80
|1.2165
|1.2130
|1.2174
|40.00
|3893.10
|951
|2006.03.20 10:23
|sell
|476
|0.80
|1.2195
|1.2225
|1.2181
|952
|2006.03.20 10:30
|close
|476
|0.80
|1.2189
|1.2225
|1.2181
|48.00
|3941.10
|953
|2006.03.20 12:46
|buy
|477
|0.80
|1.2175
|1.2145
|1.2189
|954
|2006.03.20 13:55
|close
|477
|0.80
|1.2180
|1.2145
|1.2189
|40.00
|3981.10
|955
|2006.03.20 15:49
|buy
|478
|0.80
|1.2156
|1.2126
|1.2170
|956
|2006.03.20 15:50
|close
|478
|0.80
|1.2161
|1.2126
|1.2170
|40.00
|4021.10
|957
|2006.03.20 22:59
|buy
|479
|0.80
|1.2162
|1.2132
|1.2176
|958
|2006.03.21 01:27
|close
|479
|0.80
|1.2139
|1.2132
|1.2176
|-190.02
|3831.07
|959
|2006.03.21 01:27
|buy
|480
|0.80
|1.2142
|1.2112
|1.2156
|960
|2006.03.21 02:03
|close
|480
|0.80
|1.2147
|1.2112
|1.2156
|40.00
|3871.07
|961
|2006.03.21 07:43
|buy
|481
|0.80
|1.2125
|1.2095
|1.2139
|962
|2006.03.21 07:48
|close
|481
|0.80
|1.2129
|1.2095
|1.2139
|32.00
|3903.07
|963
|2006.03.21 08:32
|sell
|482
|0.80
|1.2141
|1.2171
|1.2127
|964
|2006.03.21 08:43
|close
|482
|0.80
|1.2137
|1.2171
|1.2127
|32.00
|3935.07
|965
|2006.03.21 09:17
|buy
|483
|0.80
|1.2128
|1.2098
|1.2142
|966
|2006.03.21 09:33
|close
|483
|0.80
|1.2133
|1.2098
|1.2142
|40.00
|3975.07
|967
|2006.03.21 14:26
|sell
|484
|0.80
|1.2153
|1.2183
|1.2139
|968
|2006.03.21 14:41
|close
|484
|0.80
|1.2149
|1.2183
|1.2139
|32.00
|4007.07
|969
|2006.03.21 23:59
|sell
|485
|0.80
|1.2110
|1.2140
|1.2096
|970
|2006.03.22 00:22
|close
|485
|0.80
|1.2105
|1.2140
|1.2096
|44.49
|4051.56
|971
|2006.03.22 04:38
|buy
|486
|0.80
|1.2081
|1.2051
|1.2095
|972
|2006.03.22 04:39
|close
|486
|0.80
|1.2085
|1.2051
|1.2095
|32.00
|4083.56
|973
|2006.03.22 04:52
|buy
|487
|0.80
|1.2079
|1.2049
|1.2093
|974
|2006.03.22 04:54
|close
|487
|0.80
|1.2085
|1.2049
|1.2093
|48.00
|4131.56
|975
|2006.03.22 08:21
|sell
|488
|0.80
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|976
|2006.03.22 08:23
|close
|488
|0.80
|1.2096
|1.2131
|1.2087
|40.00
|4171.56
|977
|2006.03.22 11:03
|buy
|489
|0.80
|1.2076
|1.2046
|1.2090
|978
|2006.03.22 12:12
|close
|489
|0.80
|1.2081
|1.2046
|1.2090
|40.00
|4211.56
|979
|2006.03.22 14:14
|buy
|490
|0.80
|1.2069
|1.2039
|1.2083
|980
|2006.03.22 14:18
|close
|490
|0.80
|1.2073
|1.2039
|1.2083
|32.00
|4243.56
|981
|2006.03.22 14:24
|sell
|491
|0.80
|1.2085
|1.2115
|1.2071
|982
|2006.03.22 15:31
|close
|491
|0.80
|1.2106
|1.2115
|1.2071
|-168.00
|4075.56
|983
|2006.03.23 01:56
|buy
|492
|0.80
|1.2064
|1.2034
|1.2078
|984
|2006.03.23 08:23
|close
|492
|0.80
|1.2069
|1.2034
|1.2078
|40.00
|4115.56
|985
|2006.03.23 09:32
|sell
|493
|0.80
|1.2074
|1.2104
|1.2060
|986
|2006.03.23 09:57
|close
|493
|0.80
|1.2070
|1.2104
|1.2060
|32.00
|4147.56
|987
|2006.03.23 10:01
|sell
|494
|0.80
|1.2071
|1.2101
|1.2057
|988
|2006.03.23 10:19
|close
|494
|0.80
|1.2067
|1.2101
|1.2057
|32.00
|4179.56
|989
|2006.03.23 14:43
|buy
|495
|0.80
|1.2045
|1.2015
|1.2059
|990
|2006.03.23 14:44
|close
|495
|0.80
|1.2050
|1.2015
|1.2059
|40.00
|4219.56
|991
|2006.03.23 16:01
|buy
|496
|0.80
|1.2051
|1.2021
|1.2065
|992
|2006.03.23 16:03
|close
|496
|0.80
|1.2031
|1.2021
|1.2065
|-160.00
|4059.56
|993
|2006.03.23 16:03
|buy
|497
|0.80
|1.2036
|1.2006
|1.2050
|994
|2006.03.23 16:19
|close
|497
|0.80
|1.2013
|1.2006
|1.2050
|-184.00
|3875.56
|995
|2006.03.23 16:19
|buy
|498
|0.80
|1.2017
|1.1987
|1.2031
|996
|2006.03.23 16:27
|close
|498
|0.80
|1.1996
|1.1987
|1.2031
|-168.00
|3707.56
|997
|2006.03.23 16:27
|buy
|499
|0.70
|1.1997
|1.1967
|1.2011
|998
|2006.03.23 16:29
|close
|499
|0.70
|1.1977
|1.1967
|1.2011
|-140.00
|3567.56
|999
|2006.03.23 16:29
|buy
|500
|0.70
|1.1978
|1.1948
|1.1992
|1000
|2006.03.23 16:31
|close
|500
|0.70
|1.1985
|1.1948
|1.1992
|49.00
|3616.56
|1001
|2006.03.23 19:47
|buy
|501
|0.70
|1.1975
|1.1945
|1.1989
|1002
|2006.03.23 20:19
|close
|501
|0.70
|1.1954
|1.1945
|1.1989
|-147.00
|3469.56
|1003
|2006.03.23 20:19
|buy
|502
|0.70
|1.1958
|1.1928
|1.1972
|1004
|2006.03.23 20:24
|close
|502
|0.70
|1.1962
|1.1928
|1.1972
|28.00
|3497.56
|1005
|2006.03.23 20:24
|buy
|503
|0.70
|1.1963
|1.1933
|1.1977
|1006
|2006.03.23 21:24
|close
|503
|0.70
|1.1968
|1.1933
|1.1977
|35.00
|3532.56
|1007
|2006.03.24 08:23
|sell
|504
|0.70
|1.1978
|1.2008
|1.1964
|1008
|2006.03.24 08:34
|close
|504
|0.70
|1.1973
|1.2008
|1.1964
|35.00
|3567.56
|1009
|2006.03.24 08:55
|buy
|505
|0.70
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|1010
|2006.03.24 09:00
|close
|505
|0.70
|1.1965
|1.1931
|1.1975
|28.00
|3595.56
|1011
|2006.03.24 13:13
|buy
|506
|0.70
|1.1956
|1.1926
|1.1970
|1012
|2006.03.24 13:23
|close
|506
|0.70
|1.1961
|1.1926
|1.1970
|35.00
|3630.56
|1013
|2006.03.24 14:31
|sell
|507
|0.70
|1.1977
|1.2007
|1.1963
|1014
|2006.03.24 14:31
|close
|507
|0.70
|1.1973
|1.2007
|1.1963
|28.00
|3658.56
|1015
|2006.03.24 14:32
|sell
|508
|0.70
|1.1977
|1.2007
|1.1963
|1016
|2006.03.24 14:32
|close
|508
|0.70
|1.1972
|1.2007
|1.1963
|35.00
|3693.56
|1017
|2006.03.24 14:39
|sell
|509
|0.70
|1.1979
|1.2009
|1.1965
|1018
|2006.03.24 14:46
|close
|509
|0.70
|1.1975
|1.2009
|1.1965
|28.00
|3721.56
|1019
|2006.03.24 14:46
|sell
|510
|0.70
|1.1979
|1.2009
|1.1965
|1020
|2006.03.24 14:47
|close
|510
|0.70
|1.1974
|1.2009
|1.1965
|35.00
|3756.56
|1021
|2006.03.24 14:51
|buy
|511
|0.80
|1.1953
|1.1923
|1.1967
|1022
|2006.03.24 14:53
|close
|511
|0.80
|1.1957
|1.1923
|1.1967
|32.00
|3788.56
|1023
|2006.03.24 16:00
|sell
|512
|0.80
|1.1990
|1.2020
|1.1976
|1024
|2006.03.24 16:00
|close
|512
|0.80
|1.1982
|1.2020
|1.1976
|64.00
|3852.56
|1025
|2006.03.24 16:01
|sell
|513
|0.80
|1.2000
|1.2030
|1.1986
|1026
|2006.03.24 16:01
|close
|513
|0.80
|1.1995
|1.2030
|1.1986
|40.00
|3892.56
|1027
|2006.03.24 16:01
|sell
|514
|0.80
|1.1991
|1.2021
|1.1977
|1028
|2006.03.24 16:06
|close
|514
|0.80
|1.2011
|1.2021
|1.1977
|-160.00
|3732.56
|1029
|2006.03.24 16:06
|sell
|515
|0.70
|1.2008
|1.2038
|1.1994
|1030
|2006.03.24 16:08
|close
|515
|0.70
|1.2004
|1.2038
|1.1994
|28.00
|3760.56
|1031
|2006.03.24 16:08
|sell
|516
|0.80
|1.1998
|1.2028
|1.1984
|1032
|2006.03.24 16:13
|close
|516
|0.80
|1.2020
|1.2028
|1.1984
|-176.00
|3584.56
|1033
|2006.03.24 16:13
|sell
|517
|0.70
|1.2017
|1.2047
|1.2003
|1034
|2006.03.24 16:23
|close
|517
|0.70
|1.2011
|1.2047
|1.2003
|42.00
|3626.56
|1035
|2006.03.24 16:23
|sell
|518
|0.70
|1.2009
|1.2039
|1.1995
|1036
|2006.03.24 17:29
|close
|518
|0.70
|1.2029
|1.2039
|1.1995
|-140.00
|3486.56
|1037
|2006.03.27 00:53
|buy
|519
|0.70
|1.2028
|1.1998
|1.2042
|1038
|2006.03.27 01:10
|close
|519
|0.70
|1.2033
|1.1998
|1.2042
|35.00
|3521.56
|1039
|2006.03.27 03:41
|buy
|520
|0.70
|1.2023
|1.1993
|1.2037
|1040
|2006.03.27 04:17
|close
|520
|0.70
|1.2027
|1.1993
|1.2037
|28.00
|3549.56
|1041
|2006.03.27 11:18
|buy
|521
|0.70
|1.2029
|1.1999
|1.2043
|1042
|2006.03.27 16:00
|close
|521
|0.70
|1.2034
|1.1999
|1.2043
|35.00
|3584.56
|1043
|2006.03.27 17:16
|buy
|522
|0.70
|1.2022
|1.1992
|1.2036
|1044
|2006.03.27 17:29
|close
|522
|0.70
|1.2028
|1.1992
|1.2036
|42.00
|3626.56
|1045
|2006.03.27 17:54
|buy
|523
|0.70
|1.2022
|1.1992
|1.2036
|1046
|2006.03.28 00:48
|close
|523
|0.70
|1.2001
|1.1992
|1.2036
|-152.27
|3474.29
|1047
|2006.03.28 02:11
|sell
|524
|0.70
|1.2022
|1.2052
|1.2008
|1048
|2006.03.28 02:19
|close
|524
|0.70
|1.2017
|1.2052
|1.2008
|35.00
|3509.29
|1049
|2006.03.28 05:50
|buy
|525
|0.70
|1.1998
|1.1968
|1.2012
|1050
|2006.03.28 06:03
|close
|525
|0.70
|1.2003
|1.1968
|1.2012
|35.00
|3544.29
|1051
|2006.03.28 06:20
|sell
|526
|0.70
|1.2007
|1.2037
|1.1993
|1052
|2006.03.28 06:35
|close
|526
|0.70
|1.2003
|1.2037
|1.1993
|28.00
|3572.29
|1053
|2006.03.28 10:01
|sell
|527
|0.70
|1.2055
|1.2085
|1.2041
|1054
|2006.03.28 10:01
|close
|527
|0.70
|1.2046
|1.2085
|1.2041
|63.00
|3635.29
|1055
|2006.03.28 10:02
|sell
|528
|0.70
|1.2051
|1.2081
|1.2037
|1056
|2006.03.28 10:06
|close
|528
|0.70
|1.2047
|1.2081
|1.2037
|28.00
|3663.29
|1057
|2006.03.28 10:06
|sell
|529
|0.70
|1.2047
|1.2077
|1.2033
|1058
|2006.03.28 10:15
|close
|529
|0.70
|1.2067
|1.2077
|1.2033
|-140.00
|3523.29
|1059
|2006.03.28 10:15
|sell
|530
|0.70
|1.2063
|1.2093
|1.2049
|1060
|2006.03.28 10:42
|close
|530
|0.70
|1.2059
|1.2093
|1.2049
|28.00
|3551.29
|1061
|2006.03.28 13:56
|sell
|531
|0.70
|1.2070
|1.2100
|1.2056
|1062
|2006.03.28 14:04
|close
|531
|0.70
|1.2091
|1.2100
|1.2056
|-147.00
|3404.29
|1063
|2006.03.28 20:21
|buy
|532
|0.70
|1.2068
|1.2038
|1.2082
|1064
|2006.03.28 21:15
|close
|532
|0.70
|1.2072
|1.2038
|1.2082
|28.00
|3432.29
|1065
|2006.03.28 21:18
|buy
|533
|0.70
|1.2041
|1.2011
|1.2055
|1066
|2006.03.28 21:18
|close
|533
|0.70
|1.2046
|1.2011
|1.2055
|35.00
|3467.29
|1067
|2006.03.28 21:18
|buy
|534
|0.70
|1.2036
|1.2006
|1.2050
|1068
|2006.03.28 21:18
|close
|534
|0.70
|1.2045
|1.2006
|1.2050
|63.00
|3530.29
|1069
|2006.03.28 21:19
|buy
|535
|0.70
|1.2044
|1.2014
|1.2058
|1070
|2006.03.28 21:19
|close
|535
|0.70
|1.2049
|1.2014
|1.2058
|35.00
|3565.29
|1071
|2006.03.28 21:19
|buy
|536
|0.70
|1.2041
|1.2011
|1.2055
|1072
|2006.03.28 21:20
|close
|536
|0.70
|1.2047
|1.2011
|1.2055
|42.00
|3607.29
|1073
|2006.03.28 21:20
|buy
|537
|0.70
|1.2047
|1.2017
|1.2061
|1074
|2006.03.28 21:20
|close
|537
|0.70
|1.2051
|1.2017
|1.2061
|28.00
|3635.29
|1075
|2006.03.28 21:20
|buy
|538
|0.70
|1.2039
|1.2009
|1.2053
|1076
|2006.03.28 21:22
|close
|538
|0.70
|1.2019
|1.2009
|1.2053
|-140.00
|3495.29
|1077
|2006.03.28 21:22
|buy
|539
|0.70
|1.2020
|1.1990
|1.2034
|1078
|2006.03.28 21:29
|close
|539
|0.70
|1.2026
|1.1990
|1.2034
|42.00
|3537.29
|1079
|2006.03.28 21:29
|buy
|540
|0.70
|1.2028
|1.1998
|1.2042
|1080
|2006.03.28 21:36
|close
|540
|0.70
|1.2007
|1.1998
|1.2042
|-147.00
|3390.29
|1081
|2006.03.29 02:45
|buy
|541
|0.70
|1.1998
|1.1968
|1.2012
|1082
|2006.03.29 03:09
|close
|541
|0.70
|1.2003
|1.1968
|1.2012
|35.00
|3425.29
|1083
|2006.03.29 07:24
|sell
|542
|0.70
|1.2008
|1.2038
|1.1994
|1084
|2006.03.29 08:24
|close
|542
|0.70
|1.2003
|1.2038
|1.1994
|35.00
|3460.29
|1085
|2006.03.29 09:58
|buy
|543
|0.70
|1.1991
|1.1961
|1.2005
|1086
|2006.03.29 10:27
|close
|543
|0.70
|1.1996
|1.1961
|1.2005
|35.00
|3495.29
|1087
|2006.03.29 12:08
|sell
|544
|0.70
|1.2011
|1.2041
|1.1997
|1088
|2006.03.29 13:25
|close
|544
|0.70
|1.2006
|1.2041
|1.1997
|35.00
|3530.29
|1089
|2006.03.30 02:57
|sell
|545
|0.70
|1.2033
|1.2063
|1.2019
|1090
|2006.03.30 04:43
|close
|545
|0.70
|1.2053
|1.2063
|1.2019
|-140.00
|3390.29
|1091
|2006.03.30 04:46
|sell
|546
|0.70
|1.2059
|1.2089
|1.2045
|1092
|2006.03.30 04:47
|close
|546
|0.70
|1.2054
|1.2089
|1.2045
|35.00
|3425.29
|1093
|2006.03.30 04:59
|sell
|547
|0.70
|1.2059
|1.2089
|1.2045
|1094
|2006.03.30 07:25
|close
|547
|0.70
|1.2079
|1.2089
|1.2045
|-140.00
|3285.29
|1095
|2006.03.30 11:23
|sell
|548
|0.70
|1.2073
|1.2103
|1.2059
|1096
|2006.03.30 12:37
|close
|548
|0.70
|1.2068
|1.2103
|1.2059
|35.00
|3320.29
|1097
|2006.03.30 15:46
|buy
|549
|0.70
|1.2073
|1.2043
|1.2087
|1098
|2006.03.30 16:00
|close
|549
|0.70
|1.2078
|1.2043
|1.2087
|35.00
|3355.29
|1099
|2006.03.30 16:29
|sell
|550
|0.70
|1.2102
|1.2132
|1.2088
|1100
|2006.03.30 16:30
|close
|550
|0.70
|1.2122
|1.2132
|1.2088
|-140.00
|3215.29
|1101
|2006.03.30 16:31
|sell
|551
|0.60
|1.2122
|1.2152
|1.2108
|1102
|2006.03.30 16:31
|close
|551
|0.60
|1.2143
|1.2152
|1.2108
|-126.00
|3089.29
|1103
|2006.03.30 16:31
|sell
|552
|0.60
|1.2132
|1.2162
|1.2118
|1104
|2006.03.30 16:38
|close
|552
|0.60
|1.2152
|1.2162
|1.2118
|-120.00
|2969.29
|1105
|2006.03.30 16:38
|sell
|553
|0.60
|1.2150
|1.2180
|1.2136
|1106
|2006.03.30 16:38
|close
|553
|0.60
|1.2145
|1.2180
|1.2136
|30.00
|2999.29
|1107
|2006.03.30 16:39
|sell
|554
|0.60
|1.2144
|1.2174
|1.2130
|1108
|2006.03.30 16:39
|close
|554
|0.60
|1.2140
|1.2174
|1.2130
|24.00
|3023.29
|1109
|2006.03.30 16:39
|sell
|555
|0.60
|1.2138
|1.2168
|1.2124
|1110
|2006.03.30 16:41
|close
|555
|0.60
|1.2133
|1.2168
|1.2124
|30.00
|3053.29
|1111
|2006.03.30 16:41
|sell
|556
|0.60
|1.2133
|1.2163
|1.2119
|1112
|2006.03.30 17:03
|close
|556
|0.60
|1.2153
|1.2163
|1.2119
|-120.00
|2933.29
|1113
|2006.03.30 20:36
|sell
|557
|0.60
|1.2149
|1.2179
|1.2135
|1114
|2006.03.30 20:42
|close
|557
|0.60
|1.2144
|1.2179
|1.2135
|30.00
|2963.29
|1115
|2006.03.30 20:44
|sell
|558
|0.60
|1.2148
|1.2178
|1.2134
|1116
|2006.03.30 23:03
|close
|558
|0.60
|1.2169
|1.2178
|1.2134
|-126.00
|2837.29
|1117
|2006.03.31 02:11
|buy
|559
|0.60
|1.2160
|1.2130
|1.2174
|1118
|2006.03.31 03:09
|close
|559
|0.60
|1.2165
|1.2130
|1.2174
|30.00
|2867.29
|1119
|2006.03.31 06:10
|buy
|560
|0.60
|1.2158
|1.2128
|1.2172
|1120
|2006.03.31 08:46
|close
|560
|0.60
|1.2137
|1.2128
|1.2172
|-126.00
|2741.29
|1121
|2006.03.31 08:47
|buy
|561
|0.50
|1.2132
|1.2102
|1.2146
|1122
|2006.03.31 08:51
|close
|561
|0.50
|1.2136
|1.2102
|1.2146
|20.00
|2761.29
|1123
|2006.03.31 12:04
|buy
|562
|0.60
|1.2091
|1.2061
|1.2105
|1124
|2006.03.31 12:22
|close
|562
|0.60
|1.2096
|1.2061
|1.2105
|30.00
|2791.29
|1125
|2006.03.31 15:33
|sell
|563
|0.60
|1.2128
|1.2158
|1.2114
|1126
|2006.03.31 15:37
|close
|563
|0.60
|1.2121
|1.2158
|1.2114
|42.00
|2833.29
|1127
|2006.03.31 15:50
|buy
|564
|0.60
|1.2085
|1.2055
|1.2099
|1128
|2006.03.31 15:50
|close
|564
|0.60
|1.2090
|1.2055
|1.2099
|30.00
|2863.29
|1129
|2006.03.31 16:04
|sell
|565
|0.60
|1.2126
|1.2156
|1.2112
|1130
|2006.03.31 16:05
|close
|565
|0.60
|1.2116
|1.2156
|1.2112
|60.00
|2923.29
|1131
|2006.03.31 16:05
|sell
|566
|0.60
|1.2126
|1.2156
|1.2112
|1132
|2006.03.31 16:05
|close
|566
|0.60
|1.2118
|1.2156
|1.2112
|48.00
|2971.29
|1133
|2006.03.31 17:03
|buy
|567
|0.60
|1.2091
|1.2061
|1.2105
|1134
|2006.03.31 17:07
|t/p
|567
|0.60
|1.2105
|1.2061
|1.2105
|84.00
|3055.29
|1135
|2006.03.31 17:08
|sell
|568
|0.60
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|1136
|2006.03.31 17:08
|close
|568
|0.60
|1.2114
|1.2150
|1.2106
|36.00
|3091.29
|1137
|2006.03.31 17:08
|sell
|569
|0.60
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|1138
|2006.03.31 17:09
|close
|569
|0.60
|1.2114
|1.2150
|1.2106
|36.00
|3127.29
|1139
|2006.03.31 17:09
|sell
|570
|0.60
|1.2122
|1.2152
|1.2108
|1140
|2006.03.31 17:09
|close
|570
|0.60
|1.2118
|1.2152
|1.2108
|24.00
|3151.29
|1141
|2006.03.31 17:10
|sell
|571
|0.60
|1.2116
|1.2146
|1.2102
|1142
|2006.03.31 17:12
|close
|571
|0.60
|1.2110
|1.2146
|1.2102
|36.00
|3187.29
|1143
|2006.03.31 17:17
|sell
|572
|0.60
|1.2117
|1.2147
|1.2103
|1144
|2006.03.31 17:21
|close
|572
|0.60
|1.2112
|1.2147
|1.2103
|30.00
|3217.29
|1145
|2006.03.31 17:21
|sell
|573
|0.60
|1.2117
|1.2147
|1.2103
|1146
|2006.03.31 17:25
|close
|573
|0.60
|1.2112
|1.2147
|1.2103
|30.00
|3247.29
|1147
|2006.03.31 17:36
|sell
|574
|0.60
|1.2118
|1.2148
|1.2104
|1148
|2006.03.31 17:36
|close
|574
|0.60
|1.2113
|1.2148
|1.2104
|30.00
|3277.29
|1149
|2006.03.31 17:36
|sell
|575
|0.70
|1.2117
|1.2147
|1.2103
|1150
|2006.03.31 17:53
|close
|575
|0.70
|1.2113
|1.2147
|1.2103
|28.00
|3305.29
|1151
|2006.03.31 21:24
|buy
|576
|0.70
|1.2120
|1.2090
|1.2134
|1152
|2006.04.03 02:30
|close
|576
|0.70
|1.2099
|1.2090
|1.2134
|-152.27
|3153.02
|1153
|2006.04.03 04:47
|buy
|577
|0.60
|1.2084
|1.2054
|1.2098
|1154
|2006.04.03 04:55
|close
|577
|0.60
|1.2089
|1.2054
|1.2098
|30.00
|3183.02
|1155
|2006.04.03 05:01
|buy
|578
|0.60
|1.2079
|1.2049
|1.2093
|1156
|2006.04.03 05:01
|close
|578
|0.60
|1.2084
|1.2049
|1.2093
|30.00
|3213.02
|1157
|2006.04.03 05:01
|buy
|579
|0.60
|1.2069
|1.2039
|1.2083
|1158
|2006.04.03 05:47
|close
|579
|0.60
|1.2074
|1.2039
|1.2083
|30.00
|3243.02
|1159
|2006.04.03 06:43
|buy
|580
|0.60
|1.2034
|1.2004
|1.2048
|1160
|2006.04.03 06:43
|close
|580
|0.60
|1.2040
|1.2004
|1.2048
|36.00
|3279.02
|1161
|2006.04.03 06:45
|buy
|581
|0.70
|1.2038
|1.2008
|1.2052
|1162
|2006.04.03 06:48
|close
|581
|0.70
|1.2042
|1.2008
|1.2052
|28.00
|3307.02
|1163
|2006.04.03 06:48
|buy
|582
|0.70
|1.2038
|1.2008
|1.2052
|1164
|2006.04.03 06:52
|close
|582
|0.70
|1.2043
|1.2008
|1.2052
|35.00
|3342.02
|1165
|2006.04.03 09:11
|buy
|583
|0.70
|1.2037
|1.2007
|1.2051
|1166
|2006.04.03 09:16
|close
|583
|0.70
|1.2044
|1.2007
|1.2051
|49.00
|3391.02
|1167
|2006.04.03 10:45
|sell
|584
|0.70
|1.2058
|1.2088
|1.2044
|1168
|2006.04.03 11:11
|close
|584
|0.70
|1.2054
|1.2088
|1.2044
|28.00
|3419.02
|1169
|2006.04.03 16:04
|sell
|585
|0.70
|1.2081
|1.2111
|1.2067
|1170
|2006.04.03 16:08
|close
|585
|0.70
|1.2075
|1.2111
|1.2067
|42.00
|3461.02
|1171
|2006.04.03 16:19
|sell
|586
|0.70
|1.2082
|1.2112
|1.2068
|1172
|2006.04.03 16:23
|close
|586
|0.70
|1.2078
|1.2112
|1.2068
|28.00
|3489.02
|1173
|2006.04.03 16:23
|sell
|587
|0.70
|1.2082
|1.2112
|1.2068
|1174
|2006.04.03 16:40
|close
|587
|0.70
|1.2102
|1.2112
|1.2068
|-140.00
|3349.02
|1175
|2006.04.03 16:55
|sell
|588
|0.70
|1.2117
|1.2147
|1.2103
|1176
|2006.04.03 16:57
|close
|588
|0.70
|1.2112
|1.2147
|1.2103
|35.00
|3384.02
|1177
|2006.04.03 22:10
|buy
|589
|0.70
|1.2139
|1.2109
|1.2153
|1178
|2006.04.04 01:10
|close
|589
|0.70
|1.2144
|1.2109
|1.2153
|29.73
|3413.75
|1179
|2006.04.04 01:10
|sell
|590
|0.70
|1.2145
|1.2175
|1.2131
|1180
|2006.04.04 01:15
|close
|590
|0.70
|1.2141
|1.2175
|1.2131
|28.00
|3441.75
|1181
|2006.04.04 01:37
|sell
|591
|0.70
|1.2146
|1.2176
|1.2132
|1182
|2006.04.04 02:06
|close
|591
|0.70
|1.2141
|1.2176
|1.2132
|35.00
|3476.75
|1183
|2006.04.04 04:04
|sell
|592
|0.70
|1.2146
|1.2176
|1.2132
|1184
|2006.04.04 04:05
|close
|592
|0.70
|1.2141
|1.2176
|1.2132
|35.00
|3511.75
|1185
|2006.04.04 04:06
|sell
|593
|0.70
|1.2144
|1.2174
|1.2130
|1186
|2006.04.04 04:11
|close
|593
|0.70
|1.2140
|1.2174
|1.2130
|28.00
|3539.75
|1187
|2006.04.04 04:48
|sell
|594
|0.70
|1.2144
|1.2174
|1.2130
|1188
|2006.04.04 05:01
|close
|594
|0.70
|1.2140
|1.2174
|1.2130
|28.00
|3567.75
|1189
|2006.04.04 06:09
|sell
|595
|0.70
|1.2147
|1.2177
|1.2133
|1190
|2006.04.04 08:29
|close
|595
|0.70
|1.2142
|1.2177
|1.2133
|35.00
|3602.75
|1191
|2006.04.04 08:57
|buy
|596
|0.70
|1.2125
|1.2095
|1.2139
|1192
|2006.04.04 09:11
|close
|596
|0.70
|1.2130
|1.2095
|1.2139
|35.00
|3637.75
|1193
|2006.04.04 11:35
|sell
|597
|0.70
|1.2172
|1.2202
|1.2158
|1194
|2006.04.04 12:43
|close
|597
|0.70
|1.2168
|1.2202
|1.2158
|28.00
|3665.75
|1195
|2006.04.04 14:04
|sell
|598
|0.70
|1.2209
|1.2239
|1.2195
|1196
|2006.04.04 14:05
|close
|598
|0.70
|1.2238
|1.2239
|1.2195
|-203.00
|3462.75
|1197
|2006.04.04 14:05
|sell
|599
|0.70
|1.2216
|1.2246
|1.2202
|1198
|2006.04.04 14:21
|close
|599
|0.70
|1.2238
|1.2246
|1.2202
|-154.00
|3308.75
|1199
|2006.04.04 14:21
|sell
|600
|0.70
|1.2235
|1.2265
|1.2221
|1200
|2006.04.04 15:02
|close
|600
|0.70
|1.2230
|1.2265
|1.2221
|35.00
|3343.75
|1201
|2006.04.04 20:17
|sell
|601
|0.70
|1.2260
|1.2290
|1.2246
|1202
|2006.04.04 22:54
|close
|601
|0.70
|1.2256
|1.2290
|1.2246
|28.00
|3371.75
|1203
|2006.04.04 23:07
|buy
|602
|0.70
|1.2255
|1.2225
|1.2269
|1204
|2006.04.04 23:58
|close
|602
|0.70
|1.2259
|1.2225
|1.2269
|28.00
|3399.75
|1205
|2006.04.05 00:28
|sell
|603
|0.70
|1.2265
|1.2295
|1.2251
|1206
|2006.04.05 00:32
|close
|603
|0.70
|1.2261
|1.2295
|1.2251
|28.00
|3427.75
|1207
|2006.04.05 03:23
|sell
|604
|0.70
|1.2265
|1.2295
|1.2251
|1208
|2006.04.05 09:34
|close
|604
|0.70
|1.2254
|1.2295
|1.2251
|77.00
|3504.75
|1209
|2006.04.05 09:34
|buy
|605
|0.70
|1.2259
|1.2229
|1.2273
|1210
|2006.04.05 09:34
|close
|605
|0.70
|1.2265
|1.2229
|1.2273
|42.00
|3546.75
|1211
|2006.04.05 09:34
|buy
|606
|0.70
|1.2255
|1.2225
|1.2269
|1212
|2006.04.05 09:40
|close
|606
|0.70
|1.2259
|1.2225
|1.2269
|28.00
|3574.75
|1213
|2006.04.05 09:57
|buy
|607
|0.70
|1.2258
|1.2228
|1.2272
|1214
|2006.04.05 10:26
|close
|607
|0.70
|1.2263
|1.2228
|1.2272
|35.00
|3609.75
|1215
|2006.04.05 14:23
|sell
|608
|0.70
|1.2275
|1.2305
|1.2261
|1216
|2006.04.05 14:36
|close
|608
|0.70
|1.2295
|1.2305
|1.2261
|-140.00
|3469.75
|1217
|2006.04.05 16:06
|buy
|609
|0.70
|1.2267
|1.2237
|1.2281
|1218
|2006.04.05 16:07
|close
|609
|0.70
|1.2271
|1.2237
|1.2281
|28.00
|3497.75
|1219
|2006.04.05 16:07
|buy
|610
|0.70
|1.2267
|1.2237
|1.2281
|1220
|2006.04.05 16:08
|close
|610
|0.70
|1.2272
|1.2237
|1.2281
|35.00
|3532.75
|1221
|2006.04.05 16:28
|buy
|611
|0.70
|1.2267
|1.2237
|1.2281
|1222
|2006.04.05 17:03
|close
|611
|0.70
|1.2272
|1.2237
|1.2281
|35.00
|3567.75
|1223
|2006.04.05 18:51
|sell
|612
|0.70
|1.2284
|1.2314
|1.2270
|1224
|2006.04.05 20:23
|close
|612
|0.70
|1.2304
|1.2314
|1.2270
|-140.00
|3427.75
|1225
|2006.04.06 05:28
|sell
|613
|0.70
|1.2293
|1.2323
|1.2279
|1226
|2006.04.06 05:56
|close
|613
|0.70
|1.2288
|1.2323
|1.2279
|35.00
|3462.75
|1227
|2006.04.06 08:56
|sell
|614
|0.70
|1.2293
|1.2323
|1.2279
|1228
|2006.04.06 09:00
|close
|614
|0.70
|1.2289
|1.2323
|1.2279
|28.00
|3490.75
|1229
|2006.04.06 09:21
|sell
|615
|0.70
|1.2296
|1.2326
|1.2282
|1230
|2006.04.06 09:49
|close
|615
|0.70
|1.2291
|1.2326
|1.2282
|35.00
|3525.75
|1231
|2006.04.06 10:58
|sell
|616
|0.70
|1.2330
|1.2360
|1.2316
|1232
|2006.04.06 10:59
|close
|616
|0.70
|1.2325
|1.2360
|1.2316
|35.00
|3560.75
|1233
|2006.04.06 10:59
|sell
|617
|0.70
|1.2327
|1.2357
|1.2313
|1234
|2006.04.06 10:59
|close
|617
|0.70
|1.2320
|1.2357
|1.2313
|49.00
|3609.75
|1235
|2006.04.06 14:01
|sell
|618
|0.70
|1.2314
|1.2344
|1.2300
|1236
|2006.04.06 14:15
|close
|618
|0.70
|1.2310
|1.2344
|1.2300
|28.00
|3637.75
|1237
|2006.04.06 14:20
|buy
|619
|0.70
|1.2301
|1.2271
|1.2315
|1238
|2006.04.06 14:32
|close
|619
|0.70
|1.2306
|1.2271
|1.2315
|35.00
|3672.75
|1239
|2006.04.06 14:32
|buy
|620
|0.70
|1.2297
|1.2267
|1.2311
|1240
|2006.04.06 14:33
|close
|620
|0.70
|1.2302
|1.2267
|1.2311
|35.00
|3707.75
|1241
|2006.04.06 14:33
|buy
|621
|0.70
|1.2298
|1.2268
|1.2312
|1242
|2006.04.06 14:34
|close
|621
|0.70
|1.2304
|1.2268
|1.2312
|42.00
|3749.75
|1243
|2006.04.06 14:34
|buy
|622
|0.70
|1.2297
|1.2267
|1.2311
|1244
|2006.04.06 14:35
|close
|622
|0.70
|1.2302
|1.2267
|1.2311
|35.00
|3784.75
|1245
|2006.04.06 14:36
|buy
|623
|0.80
|1.2294
|1.2264
|1.2308
|1246
|2006.04.06 14:42
|close
|623
|0.80
|1.2273
|1.2264
|1.2308
|-168.00
|3616.75
|1247
|2006.04.06 14:42
|buy
|624
|0.70
|1.2274
|1.2244
|1.2288
|1248
|2006.04.06 14:44
|close
|624
|0.70
|1.2281
|1.2244
|1.2288
|49.00
|3665.75
|1249
|2006.04.06 14:44
|buy
|625
|0.70
|1.2283
|1.2253
|1.2297
|1250
|2006.04.06 14:46
|close
|625
|0.70
|1.2262
|1.2253
|1.2297
|-147.00
|3518.75
|1251
|2006.04.06 14:46
|buy
|626
|0.70
|1.2268
|1.2238
|1.2282
|1252
|2006.04.06 14:46
|close
|626
|0.70
|1.2247
|1.2238
|1.2282
|-147.00
|3371.75
|1253
|2006.04.06 14:46
|buy
|627
|0.70
|1.2249
|1.2219
|1.2263
|1254
|2006.04.06 14:46
|close
|627
|0.70
|1.2256
|1.2219
|1.2263
|49.00
|3420.75
|1255
|2006.04.06 14:46
|buy
|628
|0.70
|1.2257
|1.2227
|1.2271
|1256
|2006.04.06 14:47
|close
|628
|0.70
|1.2237
|1.2227
|1.2271
|-140.00
|3280.75
|1257
|2006.04.06 14:47
|buy
|629
|0.70
|1.2238
|1.2208
|1.2252
|1258
|2006.04.06 14:47
|close
|629
|0.70
|1.2247
|1.2208
|1.2252
|63.00
|3343.75
|1259
|2006.04.06 14:48
|buy
|630
|0.70
|1.2247
|1.2217
|1.2261
|1260
|2006.04.06 14:55
|close
|630
|0.70
|1.2224
|1.2217
|1.2261
|-161.00
|3182.75
|1261
|2006.04.06 14:55
|buy
|631
|0.60
|1.2225
|1.2195
|1.2239
|1262
|2006.04.06 14:58
|close
|631
|0.60
|1.2231
|1.2195
|1.2239
|36.00
|3218.75
|1263
|2006.04.06 14:58
|buy
|632
|0.60
|1.2240
|1.2210
|1.2254
|1264
|2006.04.06 14:59
|close
|632
|0.60
|1.2244
|1.2210
|1.2254
|24.00
|3242.75
|1265
|2006.04.06 14:59
|buy
|633
|0.60
|1.2246
|1.2216
|1.2260
|1266
|2006.04.06 15:05
|close
|633
|0.60
|1.2226
|1.2216
|1.2260
|-120.00
|3122.75
|1267
|2006.04.06 23:29
|buy
|634
|0.60
|1.2221
|1.2191
|1.2235
|1268
|2006.04.07 01:28
|close
|634
|0.60
|1.2200
|1.2191
|1.2235
|-130.52
|2992.23
|1269
|2006.04.07 01:28
|buy
|635
|0.60
|1.2201
|1.2171
|1.2215
|1270
|2006.04.07 01:43
|close
|635
|0.60
|1.2206
|1.2171
|1.2215
|30.00
|3022.23
|1271
|2006.04.07 03:27
|buy
|636
|0.60
|1.2190
|1.2160
|1.2204
|1272
|2006.04.07 03:27
|close
|636
|0.60
|1.2194
|1.2160
|1.2204
|24.00
|3046.23
|1273
|2006.04.07 03:27
|buy
|637
|0.60
|1.2190
|1.2160
|1.2204
|1274
|2006.04.07 03:32
|close
|637
|0.60
|1.2194
|1.2160
|1.2204
|24.00
|3070.23
|1275
|2006.04.07 06:11
|sell
|638
|0.60
|1.2207
|1.2237
|1.2193
|1276
|2006.04.07 06:48
|close
|638
|0.60
|1.2202
|1.2237
|1.2193
|30.00
|3100.23
|1277
|2006.04.07 08:46
|buy
|639
|0.60
|1.2193
|1.2163
|1.2207
|1278
|2006.04.07 08:58
|close
|639
|0.60
|1.2197
|1.2163
|1.2207
|24.00
|3124.23
|1279
|2006.04.07 09:16
|buy
|640
|0.60
|1.2183
|1.2153
|1.2197
|1280
|2006.04.07 09:39
|close
|640
|0.60
|1.2188
|1.2153
|1.2197
|30.00
|3154.23
|1281
|2006.04.07 14:31
|sell
|641
|0.60
|1.2205
|1.2235
|1.2191
|1282
|2006.04.07 14:32
|close
|641
|0.60
|1.2226
|1.2235
|1.2191
|-126.00
|3028.23
|1283
|2006.04.07 14:32
|sell
|642
|0.60
|1.2219
|1.2249
|1.2205
|1284
|2006.04.07 14:33
|close
|642
|0.60
|1.2211
|1.2249
|1.2205
|48.00
|3076.23
|1285
|2006.04.07 14:33
|sell
|643
|0.60
|1.2209
|1.2239
|1.2195
|1286
|2006.04.07 14:34
|close
|643
|0.60
|1.2204
|1.2239
|1.2195
|30.00
|3106.23
|1287
|2006.04.07 14:34
|sell
|644
|0.60
|1.2204
|1.2234
|1.2190
|1288
|2006.04.07 14:38
|close
|644
|0.60
|1.2199
|1.2234
|1.2190
|30.00
|3136.23
|1289
|2006.04.07 14:41
|sell
|645
|0.60
|1.2205
|1.2235
|1.2191
|1290
|2006.04.07 14:52
|close
|645
|0.60
|1.2200
|1.2235
|1.2191
|30.00
|3166.23
|1291
|2006.04.07 14:52
|sell
|646
|0.60
|1.2204
|1.2234
|1.2190
|1292
|2006.04.07 14:52
|close
|646
|0.60
|1.2199
|1.2234
|1.2190
|30.00
|3196.23
|1293
|2006.04.07 15:21
|buy
|647
|0.60
|1.2157
|1.2127
|1.2171
|1294
|2006.04.07 15:29
|close
|647
|0.60
|1.2162
|1.2127
|1.2171
|30.00
|3226.23
|1295
|2006.04.07 20:19
|buy
|648
|0.60
|1.2107
|1.2077
|1.2121
|1296
|2006.04.10 00:15
|close
|648
|0.60
|1.2114
|1.2077
|1.2121
|37.48
|3263.71
|1297
|2006.04.10 00:59
|sell
|649
|0.70
|1.2109
|1.2139
|1.2095
|1298
|2006.04.10 01:30
|close
|649
|0.70
|1.2104
|1.2139
|1.2095
|35.00
|3298.71
|1299
|2006.04.10 02:27
|sell
|650
|0.70
|1.2116
|1.2146
|1.2102
|1300
|2006.04.10 02:43
|close
|650
|0.70
|1.2111
|1.2146
|1.2102
|35.00
|3333.71
|1301
|2006.04.10 05:26
|sell
|651
|0.70
|1.2114
|1.2144
|1.2100
|1302
|2006.04.10 08:25
|close
|651
|0.70
|1.2110
|1.2144
|1.2100
|28.00
|3361.71
|1303
|2006.04.10 08:29
|buy
|652
|0.70
|1.2104
|1.2074
|1.2118
|1304
|2006.04.10 08:59
|close
|652
|0.70
|1.2110
|1.2074
|1.2118
|42.00
|3403.71
|1305
|2006.04.10 12:09
|buy
|653
|0.70
|1.2114
|1.2084
|1.2128
|1306
|2006.04.10 15:41
|close
|653
|0.70
|1.2118
|1.2084
|1.2128
|28.00
|3431.71
|1307
|2006.04.10 15:41
|sell
|654
|0.70
|1.2119
|1.2149
|1.2105
|1308
|2006.04.10 16:20
|close
|654
|0.70
|1.2113
|1.2149
|1.2105
|42.00
|3473.71
|1309
|2006.04.11 01:38
|buy
|655
|0.70
|1.2103
|1.2073
|1.2117
|1310
|2006.04.11 06:03
|close
|655
|0.70
|1.2110
|1.2073
|1.2117
|49.00
|3522.71
|1311
|2006.04.11 12:26
|buy
|656
|0.70
|1.2104
|1.2074
|1.2118
|1312
|2006.04.11 12:38
|close
|656
|0.70
|1.2108
|1.2074
|1.2118
|28.00
|3550.71
|1313
|2006.04.11 18:43
|sell
|657
|0.70
|1.2134
|1.2164
|1.2120
|1314
|2006.04.11 21:50
|close
|657
|0.70
|1.2155
|1.2164
|1.2120
|-147.00
|3403.71
|1315
|2006.04.11 21:50
|sell
|658
|0.70
|1.2150
|1.2180
|1.2136
|1316
|2006.04.11 21:56
|close
|658
|0.70
|1.2145
|1.2180
|1.2136
|35.00
|3438.71
|1317
|2006.04.11 21:56
|sell
|659
|0.70
|1.2142
|1.2172
|1.2128
|1318
|2006.04.12 01:56
|close
|659
|0.70
|1.2163
|1.2172
|1.2128
|-143.07
|3295.64
|1319
|2006.04.12 01:56
|sell
|660
|0.70
|1.2160
|1.2190
|1.2146
|1320
|2006.04.12 02:03
|close
|660
|0.70
|1.2154
|1.2190
|1.2146
|42.00
|3337.64
|1321
|2006.04.12 02:23
|sell
|661
|0.70
|1.2167
|1.2197
|1.2153
|1322
|2006.04.12 02:41
|close
|661
|0.70
|1.2162
|1.2197
|1.2153
|35.00
|3372.64
|1323
|2006.04.12 07:27
|buy
|662
|0.70
|1.2153
|1.2123
|1.2167
|1324
|2006.04.12 09:34
|close
|662
|0.70
|1.2158
|1.2123
|1.2167
|35.00
|3407.64
|1325
|2006.04.12 13:58
|buy
|663
|0.70
|1.2135
|1.2105
|1.2149
|1326
|2006.04.12 14:30
|close
|663
|0.70
|1.2109
|1.2105
|1.2149
|-182.00
|3225.64
|1327
|2006.04.12 14:36
|buy
|664
|0.60
|1.2083
|1.2053
|1.2097
|1328
|2006.04.12 14:37
|close
|664
|0.60
|1.2089
|1.2053
|1.2097
|36.00
|3261.64
|1329
|2006.04.12 14:37
|buy
|665
|0.70
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|1330
|2006.04.12 14:38
|close
|665
|0.70
|1.2092
|1.2057
|1.2101
|35.00
|3296.64
|1331
|2006.04.12 14:38
|buy
|666
|0.70
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|1332
|2006.04.12 14:39
|close
|666
|0.70
|1.2092
|1.2057
|1.2101
|35.00
|3331.64
|1333
|2006.04.12 14:40
|buy
|667
|0.70
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|1334
|2006.04.12 14:41
|close
|667
|0.70
|1.2093
|1.2058
|1.2102
|35.00
|3366.64
|1335
|2006.04.12 14:44
|buy
|668
|0.70
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|1336
|2006.04.12 14:48
|close
|668
|0.70
|1.2065
|1.2058
|1.2102
|-161.00
|3205.64
|1337
|2006.04.12 14:48
|buy
|669
|0.60
|1.2069
|1.2039
|1.2083
|1338
|2006.04.12 14:52
|close
|669
|0.60
|1.2075
|1.2039
|1.2083
|36.00
|3241.64
|1339
|2006.04.12 14:52
|buy
|670
|0.60
|1.2077
|1.2047
|1.2091
|1340
|2006.04.12 14:58
|close
|670
|0.60
|1.2085
|1.2047
|1.2091
|48.00
|3289.64
|1341
|2006.04.12 14:58
|buy
|671
|0.70
|1.2085
|1.2055
|1.2099
|1342
|2006.04.12 15:03
|close
|671
|0.70
|1.2089
|1.2055
|1.2099
|28.00
|3317.64
|1343
|2006.04.12 19:14
|buy
|672
|0.70
|1.2095
|1.2065
|1.2109
|1344
|2006.04.12 19:30
|close
|672
|0.70
|1.2100
|1.2065
|1.2109
|35.00
|3352.64
|1345
|2006.04.12 23:07
|buy
|673
|0.70
|1.2100
|1.2070
|1.2114
|1346
|2006.04.12 23:18
|close
|673
|0.70
|1.2105
|1.2070
|1.2114
|35.00
|3387.64
|1347
|2006.04.13 00:46
|sell
|674
|0.70
|1.2109
|1.2139
|1.2095
|1348
|2006.04.13 01:54
|close
|674
|0.70
|1.2104
|1.2139
|1.2095
|35.00
|3422.64
|1349
|2006.04.13 06:13
|sell
|675
|0.70
|1.2107
|1.2137
|1.2093
|1350
|2006.04.13 07:48
|close
|675
|0.70
|1.2103
|1.2137
|1.2093
|28.00
|3450.64
|1351
|2006.04.13 07:52
|buy
|676
|0.70
|1.2095
|1.2065
|1.2109
|1352
|2006.04.13 07:56
|close
|676
|0.70
|1.2100
|1.2065
|1.2109
|35.00
|3485.64
|1353
|2006.04.13 08:28
|sell
|677
|0.70
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|1354
|2006.04.13 08:38
|close
|677
|0.70
|1.2106
|1.2145
|1.2101
|63.00
|3548.64
|1355
|2006.04.13 12:43
|buy
|678
|0.70
|1.2098
|1.2068
|1.2112
|1356
|2006.04.13 12:46
|close
|678
|0.70
|1.2102
|1.2068
|1.2112
|28.00
|3576.64
|1357
|2006.04.13 12:46
|buy
|679
|0.70
|1.2101
|1.2071
|1.2115
|1358
|2006.04.13 14:32
|close
|679
|0.70
|1.2108
|1.2071
|1.2115
|49.00
|3625.64
|1359
|2006.04.13 14:57
|buy
|680
|0.70
|1.2083
|1.2053
|1.2097
|1360
|2006.04.13 14:58
|close
|680
|0.70
|1.2088
|1.2053
|1.2097
|35.00
|3660.64
|1361
|2006.04.13 15:05
|buy
|681
|0.70
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|1362
|2006.04.13 15:20
|close
|681
|0.70
|1.2084
|1.2050
|1.2094
|28.00
|3688.64
|1363
|2006.04.13 15:20
|buy
|682
|0.70
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|1364
|2006.04.13 15:26
|close
|682
|0.70
|1.2085
|1.2050
|1.2094
|35.00
|3723.64
|1365
|2006.04.13 15:52
|buy
|683
|0.70
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|1366
|2006.04.13 16:01
|close
|683
|0.70
|1.2084
|1.2050
|1.2094
|28.00
|3751.64
|1367
|2006.04.13 16:46
|sell
|684
|0.80
|1.2097
|1.2127
|1.2083
|1368
|2006.04.13 16:57
|close
|684
|0.80
|1.2091
|1.2127
|1.2083
|48.00
|3799.64
|1369
|2006.04.13 17:06
|sell
|685
|0.80
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|1370
|2006.04.13 17:07
|close
|685
|0.80
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|32.00
|3831.64
|1371
|2006.04.13 17:08
|sell
|686
|0.80
|1.2093
|1.2123
|1.2079
|1372
|2006.04.13 17:38
|close
|686
|0.80
|1.2088
|1.2123
|1.2079
|40.00
|3871.64
|1373
|2006.04.13 21:55
|buy
|687
|0.80
|1.2109
|1.2079
|1.2123
|1374
|2006.04.13 22:15
|close
|687
|0.80
|1.2114
|1.2079
|1.2123
|40.00
|3911.64
|1375
|2006.04.13 22:49
|buy
|688
|0.80
|1.2110
|1.2080
|1.2124
|1376
|2006.04.13 23:05
|close
|688
|0.80
|1.2116
|1.2080
|1.2124
|48.00
|3959.64
|1377
|2006.04.14 06:24
|sell
|689
|0.80
|1.2113
|1.2143
|1.2099
|1378
|2006.04.14 09:02
|close
|689
|0.80
|1.2108
|1.2143
|1.2099
|40.00
|3999.64
|1379
|2006.04.14 09:17
|buy
|690
|0.80
|1.2102
|1.2072
|1.2116
|1380
|2006.04.14 13:27
|close
|690
|0.80
|1.2107
|1.2072
|1.2116
|40.00
|4039.64
|1381
|2006.04.14 13:33
|sell
|691
|0.80
|1.2113
|1.2143
|1.2099
|1382
|2006.04.14 13:36
|close
|691
|0.80
|1.2108
|1.2143
|1.2099
|40.00
|4079.64
|1383
|2006.04.14 15:39
|buy
|692
|0.80
|1.2107
|1.2077
|1.2121
|1384
|2006.04.14 18:41
|close
|692
|0.80
|1.2112
|1.2077
|1.2121
|40.00
|4119.64
|1385
|2006.04.14 18:42
|sell
|693
|0.80
|1.2111
|1.2141
|1.2097
|1386
|2006.04.14 22:55
|close
|693
|0.80
|1.2106
|1.2141
|1.2097
|40.00
|4159.64
|1387
|2006.04.17 02:07
|sell
|694
|0.80
|1.2149
|1.2179
|1.2135
|1388
|2006.04.17 02:24
|close
|694
|0.80
|1.2171
|1.2179
|1.2135
|-176.00
|3983.64
|1389
|2006.04.17 02:24
|sell
|695
|0.80
|1.2167
|1.2197
|1.2153
|1390
|2006.04.17 02:41
|close
|695
|0.80
|1.2162
|1.2197
|1.2153
|40.00
|4023.64
|1391
|2006.04.17 07:40
|buy
|696
|0.80
|1.2174
|1.2144
|1.2188
|1392
|2006.04.17 08:06
|close
|696
|0.80
|1.2179
|1.2144
|1.2188
|40.00
|4063.64
|1393
|2006.04.17 13:41
|sell
|697
|0.80
|1.2205
|1.2235
|1.2191
|1394
|2006.04.17 13:42
|close
|697
|0.80
|1.2226
|1.2235
|1.2191
|-168.00
|3895.64
|1395
|2006.04.17 13:42
|sell
|698
|0.80
|1.2226
|1.2256
|1.2212
|1396
|2006.04.17 13:44
|close
|698
|0.80
|1.2221
|1.2256
|1.2212
|40.00
|3935.64
|1397
|2006.04.17 13:44
|sell
|699
|0.80
|1.2215
|1.2245
|1.2201
|1398
|2006.04.17 13:52
|close
|699
|0.80
|1.2236
|1.2245
|1.2201
|-168.00
|3767.64
|1399
|2006.04.17 13:52
|sell
|700
|0.80
|1.2232
|1.2262
|1.2218
|1400
|2006.04.17 14:31
|close
|700
|0.80
|1.2254
|1.2262
|1.2218
|-176.00
|3591.64
|1401
|2006.04.17 16:50
|sell
|701
|0.70
|1.2277
|1.2307
|1.2263
|1402
|2006.04.17 17:07
|close
|701
|0.70
|1.2271
|1.2307
|1.2263
|42.00
|3633.64
|1403
|2006.04.17 19:00
|sell
|702
|0.70
|1.2275
|1.2305
|1.2261
|1404
|2006.04.17 19:00
|close
|702
|0.70
|1.2270
|1.2305
|1.2261
|35.00
|3668.64
|1405
|2006.04.17 19:00
|sell
|703
|0.70
|1.2274
|1.2304
|1.2260
|1406
|2006.04.17 19:02
|close
|703
|0.70
|1.2269
|1.2304
|1.2260
|35.00
|3703.64
|1407
|2006.04.17 19:51
|sell
|704
|0.70
|1.2279
|1.2309
|1.2265
|1408
|2006.04.17 20:26
|close
|704
|0.70
|1.2274
|1.2309
|1.2265
|35.00
|3738.64
|1409
|2006.04.18 03:14
|sell
|705
|0.70
|1.2265
|1.2295
|1.2251
|1410
|2006.04.18 04:05
|close
|705
|0.70
|1.2261
|1.2295
|1.2251
|28.00
|3766.64
|1411
|2006.04.18 08:48
|buy
|706
|0.80
|1.2250
|1.2220
|1.2264
|1412
|2006.04.18 09:58
|close
|706
|0.80
|1.2229
|1.2220
|1.2264
|-168.00
|3598.64
|1413
|2006.04.18 11:20
|sell
|707
|0.70
|1.2259
|1.2289
|1.2245
|1414
|2006.04.18 11:57
|close
|707
|0.70
|1.2253
|1.2289
|1.2245
|42.00
|3640.64
|1415
|2006.04.18 14:31
|sell
|708
|0.70
|1.2277
|1.2307
|1.2263
|1416
|2006.04.18 14:31
|close
|708
|0.70
|1.2267
|1.2307
|1.2263
|70.00
|3710.64
|1417
|2006.04.18 14:31
|sell
|709
|0.70
|1.2276
|1.2306
|1.2262
|1418
|2006.04.18 14:37
|close
|709
|0.70
|1.2270
|1.2306
|1.2262
|42.00
|3752.64
|1419
|2006.04.18 14:37
|sell
|710
|0.80
|1.2268
|1.2298
|1.2254
|1420
|2006.04.18 14:52
|close
|710
|0.80
|1.2288
|1.2298
|1.2254
|-160.00
|3592.64
|1421
|2006.04.18 14:52
|sell
|711
|0.70
|1.2287
|1.2317
|1.2273
|1422
|2006.04.18 15:08
|close
|711
|0.70
|1.2283
|1.2317
|1.2273
|28.00
|3620.64
|1423
|2006.04.18 16:34
|buy
|712
|0.70
|1.2276
|1.2246
|1.2290
|1424
|2006.04.18 16:34
|close
|712
|0.70
|1.2280
|1.2246
|1.2290
|28.00
|3648.64
|1425
|2006.04.18 16:48
|buy
|713
|0.70
|1.2276
|1.2246
|1.2290
|1426
|2006.04.18 16:54
|close
|713
|0.70
|1.2280
|1.2246
|1.2290
|28.00
|3676.64
|1427
|2006.04.18 17:09
|buy
|714
|0.70
|1.2276
|1.2246
|1.2290
|1428
|2006.04.18 17:10
|close
|714
|0.70
|1.2280
|1.2246
|1.2290
|28.00
|3704.64
|1429
|2006.04.18 17:13
|buy
|715
|0.70
|1.2276
|1.2246
|1.2290
|1430
|2006.04.18 17:45
|close
|715
|0.70
|1.2280
|1.2246
|1.2290
|28.00
|3732.64
|1431
|2006.04.18 20:00
|sell
|716
|0.70
|1.2297
|1.2327
|1.2283
|1432
|2006.04.18 20:00
|close
|716
|0.70
|1.2286
|1.2327
|1.2283
|77.00
|3809.64
|1433
|2006.04.18 20:00
|sell
|717
|0.80
|1.2295
|1.2325
|1.2281
|1434
|2006.04.18 20:03
|close
|717
|0.80
|1.2317
|1.2325
|1.2281
|-176.00
|3633.64
|1435
|2006.04.18 20:03
|sell
|718
|0.70
|1.2316
|1.2346
|1.2302
|1436
|2006.04.18 20:05
|close
|718
|0.70
|1.2312
|1.2346
|1.2302
|28.00
|3661.64
|1437
|2006.04.18 20:05
|sell
|719
|0.70
|1.2310
|1.2340
|1.2296
|1438
|2006.04.18 20:06
|close
|719
|0.70
|1.2304
|1.2340
|1.2296
|42.00
|3703.64
|1439
|2006.04.18 20:06
|sell
|720
|0.70
|1.2301
|1.2331
|1.2287
|1440
|2006.04.18 20:09
|close
|720
|0.70
|1.2295
|1.2331
|1.2287
|42.00
|3745.64
|1441
|2006.04.18 20:09
|sell
|721
|0.70
|1.2293
|1.2323
|1.2279
|1442
|2006.04.18 20:18
|close
|721
|0.70
|1.2314
|1.2323
|1.2279
|-147.00
|3598.64
|1443
|2006.04.18 20:18
|sell
|722
|0.70
|1.2310
|1.2340
|1.2296
|1444
|2006.04.18 20:39
|close
|722
|0.70
|1.2306
|1.2340
|1.2296
|28.00
|3626.64
|1445
|2006.04.18 22:28
|sell
|723
|0.70
|1.2321
|1.2351
|1.2307
|1446
|2006.04.18 22:50
|close
|723
|0.70
|1.2344
|1.2351
|1.2307
|-161.00
|3465.64
|1447
|2006.04.18 22:50
|sell
|724
|0.70
|1.2341
|1.2371
|1.2327
|1448
|2006.04.18 22:51
|close
|724
|0.70
|1.2361
|1.2371
|1.2327
|-140.00
|3325.64
|1449
|2006.04.18 22:51
|sell
|725
|0.70
|1.2358
|1.2388
|1.2344
|1450
|2006.04.18 22:51
|close
|725
|0.70
|1.2351
|1.2388
|1.2344
|49.00
|3374.64
|1451
|2006.04.18 22:52
|sell
|726
|0.70
|1.2350
|1.2380
|1.2336
|1452
|2006.04.18 22:52
|close
|726
|0.70
|1.2346
|1.2380
|1.2336
|28.00
|3402.64
|1453
|2006.04.18 22:52
|sell
|727
|0.70
|1.2345
|1.2375
|1.2331
|1454
|2006.04.18 23:25
|close
|727
|0.70
|1.2365
|1.2375
|1.2331
|-140.00
|3262.64
|1455
|2006.04.19 11:14
|sell
|728
|0.70
|1.2368
|1.2398
|1.2354
|1456
|2006.04.19 11:25
|close
|728
|0.70
|1.2364
|1.2398
|1.2354
|28.00
|3290.64
|1457
|2006.04.19 14:30
|buy
|729
|0.70
|1.2313
|1.2283
|1.2327
|1458
|2006.04.19 14:30
|t/p
|729
|0.70
|1.2327
|1.2283
|1.2327
|98.00
|3388.64
|1459
|2006.04.19 14:30
|buy
|730
|0.70
|1.2323
|1.2293
|1.2337
|1460
|2006.04.19 14:30
|t/p
|730
|0.70
|1.2337
|1.2293
|1.2337
|98.00
|3486.64
|1461
|2006.04.19 14:30
|buy
|731
|0.70
|1.2313
|1.2283
|1.2327
|1462
|2006.04.19 14:31
|close
|731
|0.70
|1.2319
|1.2283
|1.2327
|42.00
|3528.64
|1463
|2006.04.19 14:31
|buy
|732
|0.70
|1.2323
|1.2293
|1.2337
|1464
|2006.04.19 14:35
|close
|732
|0.70
|1.2303
|1.2293
|1.2337
|-140.00
|3388.64
|1465
|2006.04.19 14:35
|buy
|733
|0.70
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1466
|2006.04.19 14:36
|close
|733
|0.70
|1.2315
|1.2276
|1.2320
|63.00
|3451.64
|1467
|2006.04.19 14:36
|buy
|734
|0.70
|1.2318
|1.2288
|1.2332
|1468
|2006.04.19 15:00
|close
|734
|0.70
|1.2295
|1.2288
|1.2332
|-161.00
|3290.64
|1469
|2006.04.19 18:13
|sell
|735
|0.70
|1.2358
|1.2388
|1.2344
|1470
|2006.04.19 18:21
|close
|735
|0.70
|1.2379
|1.2388
|1.2344
|-147.00
|3143.64
|1471
|2006.04.19 18:21
|sell
|736
|0.60
|1.2373
|1.2403
|1.2359
|1472
|2006.04.19 18:32
|close
|736
|0.60
|1.2368
|1.2403
|1.2359
|30.00
|3173.64
|1473
|2006.04.19 21:05
|buy
|737
|0.60
|1.2382
|1.2352
|1.2396
|1474
|2006.04.19 21:39
|close
|737
|0.60
|1.2388
|1.2352
|1.2396
|36.00
|3209.64
|1475
|2006.04.19 21:40
|sell
|738
|0.60
|1.2388
|1.2418
|1.2374
|1476
|2006.04.19 22:12
|close
|738
|0.60
|1.2384
|1.2418
|1.2374
|24.00
|3233.64
|1477
|2006.04.20 02:19
|buy
|739
|0.60
|1.2361
|1.2331
|1.2375
|1478
|2006.04.20 03:20
|close
|739
|0.60
|1.2341
|1.2331
|1.2375
|-120.00
|3113.64
|1479
|2006.04.20 04:19
|sell
|740
|0.60
|1.2363
|1.2393
|1.2349
|1480
|2006.04.20 04:22
|close
|740
|0.60
|1.2358
|1.2393
|1.2349
|30.00
|3143.64
|1481
|2006.04.20 08:22
|buy
|741
|0.60
|1.2345
|1.2315
|1.2359
|1482
|2006.04.20 09:39
|close
|741
|0.60
|1.2350
|1.2315
|1.2359
|30.00
|3173.64
|1483
|2006.04.20 12:40
|buy
|742
|0.60
|1.2338
|1.2308
|1.2352
|1484
|2006.04.20 13:05
|close
|742
|0.60
|1.2318
|1.2308
|1.2352
|-120.00
|3053.64
|1485
|2006.04.20 16:47
|buy
|743
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1486
|2006.04.20 16:51
|close
|743
|0.60
|1.2286
|1.2276
|1.2320
|-120.00
|2933.64
|1487
|2006.04.20 16:51
|buy
|744
|0.60
|1.2287
|1.2257
|1.2301
|1488
|2006.04.20 16:52
|close
|744
|0.60
|1.2295
|1.2257
|1.2301
|48.00
|2981.64
|1489
|2006.04.20 16:52
|buy
|745
|0.60
|1.2295
|1.2265
|1.2309
|1490
|2006.04.20 16:54
|close
|745
|0.60
|1.2302
|1.2265
|1.2309
|42.00
|3023.64
|1491
|2006.04.20 16:54
|buy
|746
|0.60
|1.2304
|1.2274
|1.2318
|1492
|2006.04.20 16:56
|close
|746
|0.60
|1.2313
|1.2274
|1.2318
|54.00
|3077.64
|1493
|2006.04.20 16:56
|buy
|747
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1494
|2006.04.20 16:56
|close
|747
|0.60
|1.2310
|1.2276
|1.2320
|24.00
|3101.64
|1495
|2006.04.20 16:58
|buy
|748
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1496
|2006.04.20 16:58
|close
|748
|0.60
|1.2311
|1.2276
|1.2320
|30.00
|3131.64
|1497
|2006.04.20 16:59
|buy
|749
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1498
|2006.04.20 16:59
|close
|749
|0.60
|1.2310
|1.2276
|1.2320
|24.00
|3155.64
|1499
|2006.04.21 00:28
|buy
|750
|0.60
|1.2308
|1.2278
|1.2322
|1500
|2006.04.21 01:50
|close
|750
|0.60
|1.2287
|1.2278
|1.2322
|-126.00
|3029.64
|1501
|2006.04.21 01:50
|buy
|751
|0.60
|1.2282
|1.2252
|1.2296
|1502
|2006.04.21 01:55
|close
|751
|0.60
|1.2291
|1.2252
|1.2296
|54.00
|3083.64
|1503
|2006.04.21 01:55
|buy
|752
|0.60
|1.2285
|1.2255
|1.2299
|1504
|2006.04.21 01:56
|close
|752
|0.60
|1.2291
|1.2255
|1.2299
|36.00
|3119.64
|1505
|2006.04.21 04:42
|sell
|753
|0.60
|1.2316
|1.2346
|1.2302
|1506
|2006.04.21 04:51
|close
|753
|0.60
|1.2312
|1.2346
|1.2302
|24.00
|3143.64
|1507
|2006.04.21 08:09
|buy
|754
|0.60
|1.2294
|1.2264
|1.2308
|1508
|2006.04.21 08:43
|close
|754
|0.60
|1.2272
|1.2264
|1.2308
|-132.00
|3011.64
|1509
|2006.04.21 08:43
|buy
|755
|0.60
|1.2275
|1.2245
|1.2289
|1510
|2006.04.21 08:53
|close
|755
|0.60
|1.2279
|1.2245
|1.2289
|24.00
|3035.64
|1511
|2006.04.21 10:02
|sell
|756
|0.60
|1.2302
|1.2332
|1.2288
|1512
|2006.04.21 10:07
|close
|756
|0.60
|1.2327
|1.2332
|1.2288
|-150.00
|2885.64
|1513
|2006.04.21 10:07
|sell
|757
|0.60
|1.2324
|1.2354
|1.2310
|1514
|2006.04.21 10:08
|close
|757
|0.60
|1.2345
|1.2354
|1.2310
|-126.00
|2759.64
|1515
|2006.04.21 10:08
|sell
|758
|0.60
|1.2342
|1.2372
|1.2328
|1516
|2006.04.21 10:09
|close
|758
|0.60
|1.2334
|1.2372
|1.2328
|48.00
|2807.64
|1517
|2006.04.21 10:09
|sell
|759
|0.60
|1.2331
|1.2361
|1.2317
|1518
|2006.04.21 10:13
|close
|759
|0.60
|1.2325
|1.2361
|1.2317
|36.00
|2843.64
|1519
|2006.04.21 10:13
|sell
|760
|0.60
|1.2324
|1.2354
|1.2310
|1520
|2006.04.21 10:15
|close
|760
|0.60
|1.2320
|1.2354
|1.2310
|24.00
|2867.64
|1521
|2006.04.21 10:15
|sell
|761
|0.60
|1.2318
|1.2348
|1.2304
|1522
|2006.04.21 10:18
|close
|761
|0.60
|1.2313
|1.2348
|1.2304
|30.00
|2897.64
|1523
|2006.04.21 10:18
|sell
|762
|0.60
|1.2310
|1.2340
|1.2296
|1524
|2006.04.21 11:09
|close
|762
|0.60
|1.2330
|1.2340
|1.2296
|-120.00
|2777.64
|1525
|2006.04.21 16:35
|sell
|763
|0.60
|1.2341
|1.2371
|1.2327
|1526
|2006.04.21 16:43
|close
|763
|0.60
|1.2333
|1.2371
|1.2327
|48.00
|2825.64
|1527
|2006.04.21 16:43
|sell
|764
|0.60
|1.2339
|1.2369
|1.2325
|1528
|2006.04.21 16:44
|close
|764
|0.60
|1.2334
|1.2369
|1.2325
|30.00
|2855.64
|1529
|2006.04.21 16:44
|sell
|765
|0.60
|1.2339
|1.2369
|1.2325
|1530
|2006.04.21 16:48
|close
|765
|0.60
|1.2335
|1.2369
|1.2325
|24.00
|2879.64
|1531
|2006.04.21 16:49
|sell
|766
|0.60
|1.2340
|1.2370
|1.2326
|1532
|2006.04.21 16:59
|close
|766
|0.60
|1.2332
|1.2370
|1.2326
|48.00
|2927.64
|1533
|2006.04.21 17:12
|sell
|767
|0.60
|1.2354
|1.2384
|1.2340
|1534
|2006.04.21 17:13
|close
|767
|0.60
|1.2347
|1.2384
|1.2340
|42.00
|2969.64
|1535
|2006.04.21 17:13
|sell
|768
|0.60
|1.2358
|1.2388
|1.2344
|1536
|2006.04.21 17:13
|close
|768
|0.60
|1.2353
|1.2388
|1.2344
|30.00
|2999.64
|1537
|2006.04.21 17:17
|sell
|769
|0.60
|1.2355
|1.2385
|1.2341
|1538
|2006.04.21 17:18
|close
|769
|0.60
|1.2349
|1.2385
|1.2341
|36.00
|3035.64
|1539
|2006.04.21 17:22
|sell
|770
|0.60
|1.2354
|1.2384
|1.2340
|1540
|2006.04.21 17:31
|close
|770
|0.60
|1.2345
|1.2384
|1.2340
|54.00
|3089.64
|1541
|2006.04.21 19:38
|sell
|771
|0.60
|1.2344
|1.2374
|1.2330
|1542
|2006.04.21 19:46
|close
|771
|0.60
|1.2339
|1.2374
|1.2330
|30.00
|3119.64
|1543
|2006.04.24 00:00
|sell
|772
|0.60
|1.2370
|1.2400
|1.2356
|1544
|2006.04.24 01:15
|close
|772
|0.60
|1.2365
|1.2400
|1.2356
|30.00
|3149.64
|1545
|2006.04.24 02:26
|buy
|773
|0.60
|1.2360
|1.2330
|1.2374
|1546
|2006.04.24 05:34
|close
|773
|0.60
|1.2340
|1.2330
|1.2374
|-120.00
|3029.64
|1547
|2006.04.24 05:35
|buy
|774
|0.60
|1.2340
|1.2310
|1.2354
|1548
|2006.04.24 06:05
|close
|774
|0.60
|1.2345
|1.2310
|1.2354
|30.00
|3059.64
|1549
|2006.04.24 08:37
|sell
|775
|0.60
|1.2373
|1.2403
|1.2359
|1550
|2006.04.24 09:29
|close
|775
|0.60
|1.2394
|1.2403
|1.2359
|-126.00
|2933.64
|1551
|2006.04.24 10:34
|buy
|776
|0.60
|1.2373
|1.2343
|1.2387
|1552
|2006.04.24 10:35
|close
|776
|0.60
|1.2378
|1.2343
|1.2387
|30.00
|2963.64
|1553
|2006.04.24 10:39
|buy
|777
|0.60
|1.2374
|1.2344
|1.2388
|1554
|2006.04.24 10:41
|close
|777
|0.60
|1.2378
|1.2344
|1.2388
|24.00
|2987.64
|1555
|2006.04.24 10:44
|buy
|778
|0.60
|1.2374
|1.2344
|1.2388
|1556
|2006.04.24 10:48
|close
|778
|0.60
|1.2379
|1.2344
|1.2388
|30.00
|3017.64
|1557
|2006.04.25 01:10
|buy
|779
|0.60
|1.2379
|1.2349
|1.2393
|1558
|2006.04.25 01:30
|close
|779
|0.60
|1.2384
|1.2349
|1.2393
|30.00
|3047.64
|1559
|2006.04.25 01:39
|buy
|780
|0.60
|1.2380
|1.2350
|1.2394
|1560
|2006.04.25 07:59
|close
|780
|0.60
|1.2385
|1.2350
|1.2394
|30.00
|3077.64
|1561
|2006.04.25 09:13
|sell
|781
|0.60
|1.2392
|1.2422
|1.2378
|1562
|2006.04.25 09:15
|close
|781
|0.60
|1.2388
|1.2422
|1.2378
|24.00
|3101.64
|1563
|2006.04.25 09:27
|sell
|782
|0.60
|1.2393
|1.2423
|1.2379
|1564
|2006.04.25 09:32
|close
|782
|0.60
|1.2387
|1.2423
|1.2379
|36.00
|3137.64
|1565
|2006.04.25 11:25
|buy
|783
|0.60
|1.2386
|1.2356
|1.2400
|1566
|2006.04.25 11:29
|close
|783
|0.60
|1.2392
|1.2356
|1.2400
|36.00
|3173.64
|1567
|2006.04.25 11:52
|buy
|784
|0.60
|1.2386
|1.2356
|1.2400
|1568
|2006.04.25 13:04
|close
|784
|0.60
|1.2391
|1.2356
|1.2400
|30.00
|3203.64
|1569
|2006.04.25 14:09
|sell
|785
|0.60
|1.2417
|1.2447
|1.2403
|1570
|2006.04.25 15:37
|close
|785
|0.60
|1.2439
|1.2447
|1.2403
|-132.00
|3071.64
|1571
|2006.04.25 16:00
|buy
|786
|0.60
|1.2403
|1.2373
|1.2417
|1572
|2006.04.25 16:00
|close
|786
|0.60
|1.2414
|1.2373
|1.2417
|66.00
|3137.64
|1573
|2006.04.25 16:00
|buy
|787
|0.60
|1.2399
|1.2369
|1.2413
|1574
|2006.04.25 16:00
|close
|787
|0.60
|1.2374
|1.2369
|1.2413
|-150.00
|2987.64
|1575
|2006.04.25 16:00
|buy
|788
|0.60
|1.2383
|1.2353
|1.2397
|1576
|2006.04.25 16:01
|close
|788
|0.60
|1.2395
|1.2353
|1.2397
|72.00
|3059.64
|1577
|2006.04.25 16:01
|buy
|789
|0.60
|1.2398
|1.2368
|1.2412
|1578
|2006.04.25 16:02
|close
|789
|0.60
|1.2404
|1.2368
|1.2412
|36.00
|3095.64
|1579
|2006.04.25 16:02
|buy
|790
|0.60
|1.2403
|1.2373
|1.2417
|1580
|2006.04.25 16:03
|close
|790
|0.60
|1.2411
|1.2373
|1.2417
|48.00
|3143.64
|1581
|2006.04.25 16:05
|buy
|791
|0.60
|1.2399
|1.2369
|1.2413
|1582
|2006.04.25 16:08
|close
|791
|0.60
|1.2378
|1.2369
|1.2413
|-126.00
|3017.64
|1583
|2006.04.25 16:08
|buy
|792
|0.60
|1.2378
|1.2348
|1.2392
|1584
|2006.04.25 16:10
|close
|792
|0.60
|1.2384
|1.2348
|1.2392
|36.00
|3053.64
|1585
|2006.04.25 16:10
|buy
|793
|0.60
|1.2386
|1.2356
|1.2400
|1586
|2006.04.25 16:11
|close
|793
|0.60
|1.2392
|1.2356
|1.2400
|36.00
|3089.64
|1587
|2006.04.25 16:11
|buy
|794
|0.60
|1.2393
|1.2363
|1.2407
|1588
|2006.04.25 16:22
|close
|794
|0.60
|1.2373
|1.2363
|1.2407
|-120.00
|2969.64
|1589
|2006.04.25 16:22
|buy
|795
|0.60
|1.2374
|1.2344
|1.2388
|1590
|2006.04.25 16:26
|close
|795
|0.60
|1.2382
|1.2344
|1.2388
|48.00
|3017.64
|1591
|2006.04.25 16:26
|buy
|796
|0.60
|1.2385
|1.2355
|1.2399
|1592
|2006.04.25 16:34
|close
|796
|0.60
|1.2390
|1.2355
|1.2399
|30.00
|3047.64
|1593
|2006.04.25 20:44
|sell
|797
|0.60
|1.2429
|1.2459
|1.2415
|1594
|2006.04.25 20:44
|close
|797
|0.60
|1.2420
|1.2459
|1.2415
|54.00
|3101.64
|1595
|2006.04.25 20:44
|sell
|798
|0.60
|1.2425
|1.2455
|1.2411
|1596
|2006.04.25 20:46
|close
|798
|0.60
|1.2420
|1.2455
|1.2411
|30.00
|3131.64
|1597
|2006.04.25 20:46
|sell
|799
|0.60
|1.2419
|1.2449
|1.2405
|1598
|2006.04.26 05:57
|close
|799
|0.60
|1.2414
|1.2449
|1.2405
|33.37
|3165.01
|1599
|2006.04.26 05:57
|buy
|800
|0.60
|1.2416
|1.2386
|1.2430
|1600
|2006.04.26 06:29
|close
|800
|0.60
|1.2421
|1.2386
|1.2430
|30.00
|3195.01
|1601
|2006.04.26 07:35
|sell
|801
|0.60
|1.2428
|1.2458
|1.2414
|1602
|2006.04.26 07:35
|close
|801
|0.60
|1.2420
|1.2458
|1.2414
|48.00
|3243.01
|1603
|2006.04.26 07:35
|sell
|802
|0.60
|1.2428
|1.2458
|1.2414
|1604
|2006.04.26 07:36
|close
|802
|0.60
|1.2423
|1.2458
|1.2414
|30.00
|3273.01
|1605
|2006.04.26 07:56
|sell
|803
|0.70
|1.2428
|1.2458
|1.2414
|1606
|2006.04.26 08:05
|close
|803
|0.70
|1.2422
|1.2458
|1.2414
|42.00
|3315.01
|1607
|2006.04.26 09:55
|buy
|804
|0.70
|1.2399
|1.2369
|1.2413
|1608
|2006.04.26 09:56
|close
|804
|0.70
|1.2403
|1.2369
|1.2413
|28.00
|3343.01
|1609
|2006.04.26 09:58
|buy
|805
|0.70
|1.2400
|1.2370
|1.2414
|1610
|2006.04.26 10:07
|close
|805
|0.70
|1.2404
|1.2370
|1.2414
|28.00
|3371.01
|1611
|2006.04.26 14:31
|buy
|806
|0.70
|1.2390
|1.2360
|1.2404
|1612
|2006.04.26 14:31
|close
|806
|0.70
|1.2396
|1.2360
|1.2404
|42.00
|3413.01
|1613
|2006.04.26 14:44
|buy
|807
|0.70
|1.2388
|1.2358
|1.2402
|1614
|2006.04.26 14:47
|close
|807
|0.70
|1.2398
|1.2358
|1.2402
|70.00
|3483.01
|1615
|2006.04.26 15:04
|sell
|808
|0.70
|1.2438
|1.2468
|1.2424
|1616
|2006.04.26 15:06
|close
|808
|0.70
|1.2431
|1.2468
|1.2424
|49.00
|3532.01
|1617
|2006.04.26 15:20
|sell
|809
|0.70
|1.2437
|1.2467
|1.2423
|1618
|2006.04.26 15:27
|close
|809
|0.70
|1.2432
|1.2467
|1.2423
|35.00
|3567.01
|1619
|2006.04.26 15:50
|sell
|810
|0.70
|1.2441
|1.2471
|1.2427
|1620
|2006.04.26 15:57
|close
|810
|0.70
|1.2436
|1.2471
|1.2427
|35.00
|3602.01
|1621
|2006.04.26 16:07
|sell
|811
|0.70
|1.2454
|1.2484
|1.2440
|1622
|2006.04.26 16:07
|close
|811
|0.70
|1.2444
|1.2484
|1.2440
|70.00
|3672.01
|1623
|2006.04.26 16:07
|sell
|812
|0.70
|1.2453
|1.2483
|1.2439
|1624
|2006.04.26 16:09
|close
|812
|0.70
|1.2449
|1.2483
|1.2439
|28.00
|3700.01
|1625
|2006.04.26 16:09
|sell
|813
|0.70
|1.2453
|1.2483
|1.2439
|1626
|2006.04.26 16:10
|close
|813
|0.70
|1.2449
|1.2483
|1.2439
|28.00
|3728.01
|1627
|2006.04.26 17:59
|sell
|814
|0.70
|1.2461
|1.2491
|1.2447
|1628
|2006.04.26 18:28
|close
|814
|0.70
|1.2457
|1.2491
|1.2447
|28.00
|3756.01
|1629
|2006.04.26 23:43
|buy
|815
|0.80
|1.2446
|1.2416
|1.2460
|1630
|2006.04.27 00:32
|close
|815
|0.80
|1.2451
|1.2416
|1.2460
|21.93
|3777.93
|1631
|2006.04.27 01:56
|sell
|816
|0.80
|1.2451
|1.2481
|1.2437
|1632
|2006.04.27 08:09
|close
|816
|0.80
|1.2447
|1.2481
|1.2437
|32.00
|3809.93
|1633
|2006.04.27 08:18
|buy
|817
|0.80
|1.2445
|1.2415
|1.2459
|1634
|2006.04.27 08:51
|close
|817
|0.80
|1.2451
|1.2415
|1.2459
|48.00
|3857.93
|1635
|2006.04.27 12:36
|buy
|818
|0.80
|1.2432
|1.2402
|1.2446
|1636
|2006.04.27 13:43
|close
|818
|0.80
|1.2412
|1.2402
|1.2446
|-160.00
|3697.93
|1637
|2006.04.27 13:53
|buy
|819
|0.70
|1.2406
|1.2376
|1.2420
|1638
|2006.04.27 13:57
|close
|819
|0.70
|1.2410
|1.2376
|1.2420
|28.00
|3725.93
|1639
|2006.04.27 16:00
|sell
|820
|0.70
|1.2459
|1.2489
|1.2445
|1640
|2006.04.27 16:00
|close
|820
|0.70
|1.2455
|1.2489
|1.2445
|28.00
|3753.93
|1641
|2006.04.27 16:00
|sell
|821
|0.80
|1.2459
|1.2489
|1.2445
|1642
|2006.04.27 16:01
|close
|821
|0.80
|1.2481
|1.2489
|1.2445
|-176.00
|3577.93
|1643
|2006.04.27 16:01
|sell
|822
|0.70
|1.2477
|1.2507
|1.2463
|1644
|2006.04.27 16:01
|close
|822
|0.70
|1.2470
|1.2507
|1.2463
|49.00
|3626.93
|1645
|2006.04.27 16:01
|sell
|823
|0.70
|1.2464
|1.2494
|1.2450
|1646
|2006.04.27 16:08
|close
|823
|0.70
|1.2485
|1.2494
|1.2450
|-147.00
|3479.93
|1647
|2006.04.27 16:08
|sell
|824
|0.70
|1.2483
|1.2513
|1.2469
|1648
|2006.04.27 16:27
|close
|824
|0.70
|1.2503
|1.2513
|1.2469
|-140.00
|3339.93
|1649
|2006.04.27 16:27
|sell
|825
|0.70
|1.2502
|1.2532
|1.2488
|1650
|2006.04.27 16:30
|close
|825
|0.70
|1.2522
|1.2532
|1.2488
|-140.00
|3199.93
|1651
|2006.04.28 01:55
|sell
|826
|0.60
|1.2536
|1.2566
|1.2522
|1652
|2006.04.28 02:37
|close
|826
|0.60
|1.2532
|1.2566
|1.2522
|24.00
|3223.93
|1653
|2006.04.28 08:21
|sell
|827
|0.60
|1.2532
|1.2562
|1.2518
|1654
|2006.04.28 08:28
|close
|827
|0.60
|1.2553
|1.2562
|1.2518
|-126.00
|3097.93
|1655
|2006.04.28 08:28
|sell
|828
|0.60
|1.2554
|1.2584
|1.2540
|1656
|2006.04.28 08:29
|close
|828
|0.60
|1.2548
|1.2584
|1.2540
|36.00
|3133.93
|1657
|2006.04.28 08:29
|sell
|829
|0.60
|1.2546
|1.2576
|1.2532
|1658
|2006.04.28 08:32
|close
|829
|0.60
|1.2538
|1.2576
|1.2532
|48.00
|3181.93
|1659
|2006.04.28 10:33
|sell
|830
|0.60
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|1660
|2006.04.28 11:09
|close
|830
|0.60
|1.2552
|1.2587
|1.2543
|30.00
|3211.93
|1661
|2006.04.28 13:22
|buy
|831
|0.60
|1.2534
|1.2504
|1.2548
|1662
|2006.04.28 13:25
|close
|831
|0.60
|1.2538
|1.2504
|1.2548
|24.00
|3235.93
|1663
|2006.04.28 13:29
|buy
|832
|0.60
|1.2534
|1.2504
|1.2548
|1664
|2006.04.28 13:54
|close
|832
|0.60
|1.2539
|1.2504
|1.2548
|30.00
|3265.93
|1665
|2006.04.28 16:58
|sell
|833
|0.70
|1.2594
|1.2624
|1.2580
|1666
|2006.04.28 17:05
|close
|833
|0.70
|1.2617
|1.2624
|1.2580
|-161.00
|3104.93
|1667
|2006.04.28 17:09
|sell
|834
|0.60
|1.2632
|1.2662
|1.2618
|1668
|2006.04.28 17:10
|close
|834
|0.60
|1.2623
|1.2662
|1.2618
|54.00
|3158.93
|1669
|2006.04.28 17:10
|sell
|835
|0.60
|1.2631
|1.2661
|1.2617
|1670
|2006.04.28 17:10
|close
|835
|0.60
|1.2623
|1.2661
|1.2617
|48.00
|3206.93
|1671
|2006.04.28 19:35
|buy
|836
|0.60
|1.2618
|1.2588
|1.2632
|1672
|2006.04.28 19:46
|close
|836
|0.60
|1.2623
|1.2588
|1.2632
|30.00
|3236.93
|1673
|2006.04.28 20:41
|buy
|837
|0.60
|1.2615
|1.2585
|1.2629
|1674
|2006.04.28 22:05
|close
|837
|0.60
|1.2619
|1.2585
|1.2629
|24.00
|3260.93
|1675
|2006.04.28 22:12
|sell
|838
|0.70
|1.2633
|1.2663
|1.2619
|1676
|2006.05.01 00:00
|close
|838
|0.70
|1.2628
|1.2663
|1.2619
|38.93
|3299.86
|1677
|2006.05.01 03:03
|buy
|839
|0.70
|1.2612
|1.2582
|1.2626
|1678
|2006.05.01 04:13
|close
|839
|0.70
|1.2617
|1.2582
|1.2626
|35.00
|3334.86
|1679
|2006.05.01 04:17
|sell
|840
|0.70
|1.2623
|1.2653
|1.2609
|1680
|2006.05.01 09:45
|close
|840
|0.70
|1.2618
|1.2653
|1.2609
|35.00
|3369.86
|1681
|2006.05.01 09:45
|buy
|841
|0.70
|1.2617
|1.2587
|1.2631
|1682
|2006.05.01 13:11
|close
|841
|0.70
|1.2622
|1.2587
|1.2631
|35.00
|3404.86
|1683
|2006.05.01 13:19
|sell
|842
|0.70
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|1684
|2006.05.01 13:34
|close
|842
|0.70
|1.2621
|1.2657
|1.2613
|42.00
|3446.86
|1685
|2006.05.01 14:54
|sell
|843
|0.70
|1.2650
|1.2680
|1.2636
|1686
|2006.05.01 14:57
|close
|843
|0.70
|1.2670
|1.2680
|1.2636
|-140.00
|3306.86
|1687
|2006.05.01 14:57
|sell
|844
|0.70
|1.2667
|1.2697
|1.2653
|1688
|2006.05.01 15:09
|close
|844
|0.70
|1.2687
|1.2697
|1.2653
|-140.00
|3166.86
|1689
|2006.05.01 16:41
|buy
|845
|0.60
|1.2642
|1.2612
|1.2656
|1690
|2006.05.01 16:49
|close
|845
|0.60
|1.2622
|1.2612
|1.2656
|-120.00
|3046.86
|1691
|2006.05.01 16:49
|buy
|846
|0.60
|1.2628
|1.2598
|1.2642
|1692
|2006.05.01 16:53
|close
|846
|0.60
|1.2632
|1.2598
|1.2642
|24.00
|3070.86
|1693
|2006.05.01 16:53
|buy
|847
|0.60
|1.2633
|1.2603
|1.2647
|1694
|2006.05.01 16:59
|close
|847
|0.60
|1.2612
|1.2603
|1.2647
|-126.00
|2944.86
|1695
|2006.05.01 16:59
|buy
|848
|0.60
|1.2614
|1.2584
|1.2628
|1696
|2006.05.01 17:00
|close
|848
|0.60
|1.2618
|1.2584
|1.2628
|24.00
|2968.86
|1697
|2006.05.01 20:48
|buy
|849
|0.60
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|1698
|2006.05.01 21:17
|close
|849
|0.60
|1.2587
|1.2581
|1.2625
|-144.00
|2824.86
|1699
|2006.05.01 21:17
|buy
|850
|0.60
|1.2591
|1.2561
|1.2605
|1700
|2006.05.01 21:26
|close
|850
|0.60
|1.2596
|1.2561
|1.2605
|30.00
|2854.86
|1701
|2006.05.01 21:26
|buy
|851
|0.60
|1.2598
|1.2568
|1.2612
|1702
|2006.05.01 21:40
|close
|851
|0.60
|1.2578
|1.2568
|1.2612
|-120.00
|2734.86
|1703
|2006.05.01 21:42
|buy
|852
|0.50
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|1704
|2006.05.01 21:51
|close
|852
|0.50
|1.2570
|1.2535
|1.2579
|25.00
|2759.86
|1705
|2006.05.01 23:57
|buy
|853
|0.60
|1.2566
|1.2536
|1.2580
|1706
|2006.05.02 00:27
|close
|853
|0.60
|1.2573
|1.2536
|1.2580
|37.48
|2797.34
|1707
|2006.05.02 06:29
|buy
|854
|0.60
|1.2575
|1.2545
|1.2589
|1708
|2006.05.02 06:46
|close
|854
|0.60
|1.2580
|1.2545
|1.2589
|30.00
|2827.34
|1709
|2006.05.02 09:39
|sell
|855
|0.60
|1.2594
|1.2624
|1.2580
|1710
|2006.05.02 10:05
|close
|855
|0.60
|1.2589
|1.2624
|1.2580
|30.00
|2857.34
|1711
|2006.05.02 16:10
|buy
|856
|0.60
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|1712
|2006.05.02 16:14
|close
|856
|0.60
|1.2628
|1.2592
|1.2636
|36.00
|2893.34
|1713
|2006.05.02 16:35
|sell
|857
|0.60
|1.2647
|1.2677
|1.2633
|1714
|2006.05.02 16:38
|close
|857
|0.60
|1.2643
|1.2677
|1.2633
|24.00
|2917.34
|1715
|2006.05.02 16:56
|sell
|858
|0.60
|1.2646
|1.2676
|1.2632
|1716
|2006.05.02 17:00
|close
|858
|0.60
|1.2642
|1.2676
|1.2632
|24.00
|2941.34
|1717
|2006.05.02 17:44
|sell
|859
|0.60
|1.2651
|1.2681
|1.2637
|1718
|2006.05.02 17:44
|close
|859
|0.60
|1.2646
|1.2681
|1.2637
|30.00
|2971.34
|1719
|2006.05.02 17:44
|sell
|860
|0.60
|1.2650
|1.2680
|1.2636
|1720
|2006.05.02 17:59
|close
|860
|0.60
|1.2644
|1.2680
|1.2636
|36.00
|3007.34
|1721
|2006.05.02 18:01
|buy
|861
|0.60
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|1722
|2006.05.02 18:11
|close
|861
|0.60
|1.2619
|1.2609
|1.2653
|-120.00
|2887.34
|1723
|2006.05.02 18:11
|buy
|862
|0.60
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|1724
|2006.05.02 18:12
|close
|862
|0.60
|1.2627
|1.2592
|1.2636
|30.00
|2917.34
|1725
|2006.05.02 18:12
|buy
|863
|0.60
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|1726
|2006.05.02 18:14
|close
|863
|0.60
|1.2635
|1.2599
|1.2643
|36.00
|2953.34
|1727
|2006.05.02 18:14
|buy
|864
|0.60
|1.2636
|1.2606
|1.2650
|1728
|2006.05.02 18:25
|close
|864
|0.60
|1.2615
|1.2606
|1.2650
|-126.00
|2827.34
|1729
|2006.05.02 18:25
|buy
|865
|0.60
|1.2626
|1.2596
|1.2640
|1730
|2006.05.02 18:27
|close
|865
|0.60
|1.2631
|1.2596
|1.2640
|30.00
|2857.34
|1731
|2006.05.02 18:27
|buy
|866
|0.60
|1.2633
|1.2603
|1.2647
|1732
|2006.05.02 18:58
|close
|866
|0.60
|1.2611
|1.2603
|1.2647
|-132.00
|2725.34
|1733
|2006.05.02 18:58
|buy
|867
|0.50
|1.2612
|1.2582
|1.2626
|1734
|2006.05.02 19:04
|close
|867
|0.50
|1.2618
|1.2582
|1.2626
|30.00
|2755.34
|1735
|2006.05.03 03:28
|sell
|868
|0.60
|1.2630
|1.2660
|1.2616
|1736
|2006.05.03 07:46
|close
|868
|0.60
|1.2652
|1.2660
|1.2616
|-132.00
|2623.34
|1737
|2006.05.03 09:51
|buy
|869
|0.50
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|1738
|2006.05.03 09:51
|close
|869
|0.50
|1.2633
|1.2599
|1.2643
|20.00
|2643.34
|1739
|2006.05.03 09:51
|buy
|870
|0.50
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|1740
|2006.05.03 09:56
|close
|870
|0.50
|1.2633
|1.2599
|1.2643
|20.00
|2663.34
|1741
|2006.05.03 09:58
|buy
|871
|0.50
|1.2628
|1.2598
|1.2642
|1742
|2006.05.03 10:38
|close
|871
|0.50
|1.2632
|1.2598
|1.2642
|20.00
|2683.34
|1743
|2006.05.03 15:13
|buy
|872
|0.50
|1.2613
|1.2583
|1.2627
|1744
|2006.05.03 15:15
|close
|872
|0.50
|1.2623
|1.2583
|1.2627
|50.00
|2733.34
|1745
|2006.05.03 15:39
|buy
|873
|0.50
|1.2616
|1.2586
|1.2630
|1746
|2006.05.03 15:55
|close
|873
|0.50
|1.2621
|1.2586
|1.2630
|25.00
|2758.34
|1747
|2006.05.03 15:55
|buy
|874
|0.60
|1.2616
|1.2586
|1.2630
|1748
|2006.05.03 15:55
|close
|874
|0.60
|1.2621
|1.2586
|1.2630
|30.00
|2788.34
|1749
|2006.05.03 15:55
|buy
|875
|0.60
|1.2616
|1.2586
|1.2630
|1750
|2006.05.03 15:57
|close
|875
|0.60
|1.2621
|1.2586
|1.2630
|30.00
|2818.34
|1751
|2006.05.03 16:00
|buy
|876
|0.60
|1.2607
|1.2577
|1.2621
|1752
|2006.05.03 16:00
|close
|876
|0.60
|1.2612
|1.2577
|1.2621
|30.00
|2848.34
|1753
|2006.05.03 16:00
|buy
|877
|0.60
|1.2615
|1.2585
|1.2629
|1754
|2006.05.03 16:00
|close
|877
|0.60
|1.2625
|1.2585
|1.2629
|60.00
|2908.34
|1755
|2006.05.03 16:00
|buy
|878
|0.60
|1.2603
|1.2573
|1.2617
|1756
|2006.05.03 16:01
|close
|878
|0.60
|1.2608
|1.2573
|1.2617
|30.00
|2938.34
|1757
|2006.05.03 16:01
|buy
|879
|0.60
|1.2609
|1.2579
|1.2623
|1758
|2006.05.03 16:05
|close
|879
|0.60
|1.2614
|1.2579
|1.2623
|30.00
|2968.34
|1759
|2006.05.03 16:05
|buy
|880
|0.60
|1.2617
|1.2587
|1.2631
|1760
|2006.05.03 16:39
|close
|880
|0.60
|1.2592
|1.2587
|1.2631
|-150.00
|2818.34
|1761
|2006.05.03 16:39
|buy
|881
|0.60
|1.2597
|1.2567
|1.2611
|1762
|2006.05.03 16:43
|close
|881
|0.60
|1.2601
|1.2567
|1.2611
|24.00
|2842.34
|1763
|2006.05.03 16:43
|buy
|882
|0.60
|1.2600
|1.2570
|1.2614
|1764
|2006.05.03 16:54
|close
|882
|0.60
|1.2606
|1.2570
|1.2614
|36.00
|2878.34
|1765
|2006.05.03 17:24
|sell
|883
|0.60
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|1766
|2006.05.03 17:28
|close
|883
|0.60
|1.2638
|1.2673
|1.2629
|30.00
|2908.34
|1767
|2006.05.03 19:21
|sell
|884
|0.60
|1.2648
|1.2678
|1.2634
|1768
|2006.05.03 19:29
|close
|884
|0.60
|1.2640
|1.2678
|1.2634
|48.00
|2956.34
|1769
|2006.05.03 19:29
|sell
|885
|0.60
|1.2646
|1.2676
|1.2632
|1770
|2006.05.03 19:30
|close
|885
|0.60
|1.2639
|1.2676
|1.2632
|42.00
|2998.34
|1771
|2006.05.03 19:43
|buy
|886
|0.60
|1.2631
|1.2601
|1.2645
|1772
|2006.05.03 23:11
|close
|886
|0.60
|1.2636
|1.2601
|1.2645
|30.00
|3028.34
|1773
|2006.05.03 23:14
|sell
|887
|0.60
|1.2639
|1.2669
|1.2625
|1774
|2006.05.03 23:36
|close
|887
|0.60
|1.2635
|1.2669
|1.2625
|24.00
|3052.34
|1775
|2006.05.04 00:59
|buy
|888
|0.60
|1.2620
|1.2590
|1.2634
|1776
|2006.05.04 01:17
|close
|888
|0.60
|1.2626
|1.2590
|1.2634
|36.00
|3088.34
|1777
|2006.05.04 05:16
|buy
|889
|0.60
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|1778
|2006.05.04 05:55
|close
|889
|0.60
|1.2607
|1.2599
|1.2643
|-132.00
|2956.34
|1779
|2006.05.04 05:55
|buy
|890
|0.60
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|1780
|2006.05.04 06:29
|close
|890
|0.60
|1.2616
|1.2581
|1.2625
|30.00
|2986.34
|1781
|2006.05.04 10:03
|buy
|891
|0.60
|1.2596
|1.2566
|1.2610
|1782
|2006.05.04 10:35
|close
|891
|0.60
|1.2576
|1.2566
|1.2610
|-120.00
|2866.34
|1783
|2006.05.04 10:35
|buy
|892
|0.60
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|1784
|2006.05.04 10:37
|close
|892
|0.60
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|30.00
|2896.34
|1785
|2006.05.04 10:38
|buy
|893
|0.60
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|1786
|2006.05.04 10:40
|close
|893
|0.60
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|30.00
|2926.34
|1787
|2006.05.04 10:48
|buy
|894
|0.60
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|1788
|2006.05.04 10:58
|close
|894
|0.60
|1.2582
|1.2548
|1.2592
|24.00
|2950.34
|1789
|2006.05.04 10:58
|buy
|895
|0.60
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|1790
|2006.05.04 10:58
|close
|895
|0.60
|1.2582
|1.2548
|1.2592
|24.00
|2974.34
|1791
|2006.05.04 14:33
|sell
|896
|0.60
|1.2614
|1.2644
|1.2600
|1792
|2006.05.04 14:33
|close
|896
|0.60
|1.2607
|1.2644
|1.2600
|42.00
|3016.34
|1793
|2006.05.04 14:33
|sell
|897
|0.60
|1.2614
|1.2644
|1.2600
|1794
|2006.05.04 14:34
|close
|897
|0.60
|1.2635
|1.2644
|1.2600
|-126.00
|2890.34
|1795
|2006.05.04 14:34
|sell
|898
|0.60
|1.2635
|1.2665
|1.2621
|1796
|2006.05.04 14:35
|close
|898
|0.60
|1.2629
|1.2665
|1.2621
|36.00
|2926.34
|1797
|2006.05.04 14:35
|sell
|899
|0.60
|1.2629
|1.2659
|1.2615
|1798
|2006.05.04 14:42
|close
|899
|0.60
|1.2622
|1.2659
|1.2615
|42.00
|2968.34
|1799
|2006.05.04 14:42
|sell
|900
|0.60
|1.2620
|1.2650
|1.2606
|1800
|2006.05.04 14:50
|close
|900
|0.60
|1.2615
|1.2650
|1.2606
|30.00
|2998.34
|1801
|2006.05.04 14:50
|sell
|901
|0.60
|1.2620
|1.2650
|1.2606
|1802
|2006.05.04 14:52
|close
|901
|0.60
|1.2615
|1.2650
|1.2606
|30.00
|3028.34
|1803
|2006.05.04 14:52
|sell
|902
|0.60
|1.2617
|1.2647
|1.2603
|1804
|2006.05.04 14:52
|close
|902
|0.60
|1.2612
|1.2647
|1.2603
|30.00
|3058.34
|1805
|2006.05.04 14:53
|sell
|903
|0.60
|1.2613
|1.2643
|1.2599
|1806
|2006.05.04 14:54
|close
|903
|0.60
|1.2609
|1.2643
|1.2599
|24.00
|3082.34
|1807
|2006.05.04 15:03
|sell
|904
|0.60
|1.2622
|1.2652
|1.2608
|1808
|2006.05.04 15:03
|close
|904
|0.60
|1.2617
|1.2652
|1.2608
|30.00
|3112.34
|1809
|2006.05.04 15:03
|sell
|905
|0.60
|1.2622
|1.2652
|1.2608
|1810
|2006.05.04 15:48
|close
|905
|0.60
|1.2643
|1.2652
|1.2608
|-126.00
|2986.34
|1811
|2006.05.04 16:22
|sell
|906
|0.60
|1.2687
|1.2717
|1.2673
|1812
|2006.05.04 16:25
|close
|906
|0.60
|1.2683
|1.2717
|1.2673
|24.00
|3010.34
|1813
|2006.05.04 18:13
|buy
|907
|0.60
|1.2667
|1.2637
|1.2681
|1814
|2006.05.04 18:14
|close
|907
|0.60
|1.2672
|1.2637
|1.2681
|30.00
|3040.34
|1815
|2006.05.04 20:10
|sell
|908
|0.60
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|1816
|2006.05.04 22:31
|close
|908
|0.60
|1.2704
|1.2739
|1.2695
|30.00
|3070.34
|1817
|2006.05.05 01:10
|sell
|909
|0.60
|1.2705
|1.2735
|1.2691
|1818
|2006.05.05 01:42
|close
|909
|0.60
|1.2701
|1.2735
|1.2691
|24.00
|3094.34
|1819
|2006.05.05 06:43
|sell
|910
|0.60
|1.2701
|1.2731
|1.2687
|1820
|2006.05.05 07:41
|close
|910
|0.60
|1.2696
|1.2731
|1.2687
|30.00
|3124.34
|1821
|2006.05.05 09:59
|sell
|911
|0.60
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|1822
|2006.05.05 10:03
|close
|911
|0.60
|1.2698
|1.2733
|1.2689
|30.00
|3154.34
|1823
|2006.05.05 14:30
|sell
|912
|0.60
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|1824
|2006.05.05 14:30
|close
|912
|0.60
|1.2711
|1.2745
|1.2701
|24.00
|3178.34
|1825
|2006.05.05 14:30
|sell
|913
|0.60
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|1826
|2006.05.05 14:30
|close
|913
|0.60
|1.2707
|1.2743
|1.2699
|36.00
|3214.34
|1827
|2006.05.05 14:30
|sell
|914
|0.60
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|1828
|2006.05.05 14:30
|close
|914
|0.60
|1.2737
|1.2743
|1.2699
|-144.00
|3070.34
|1829
|2006.05.05 14:30
|sell
|915
|0.60
|1.2724
|1.2754
|1.2710
|1830
|2006.05.05 14:30
|close
|915
|0.60
|1.2747
|1.2754
|1.2710
|-138.00
|2932.34
|1831
|2006.05.05 14:30
|sell
|916
|0.60
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|1832
|2006.05.05 14:30
|close
|916
|0.60
|1.2732
|1.2775
|1.2731
|78.00
|3010.34
|1833
|2006.05.05 14:30
|sell
|917
|0.60
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|1834
|2006.05.05 14:30
|t/p
|917
|0.60
|1.2731
|1.2775
|1.2731
|84.00
|3094.34
|1835
|2006.05.05 14:30
|sell
|918
|0.60
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|1836
|2006.05.05 14:30
|close
|918
|0.60
|1.2705
|1.2743
|1.2699
|48.00
|3142.34
|1837
|2006.05.05 14:30
|sell
|919
|0.60
|1.2708
|1.2738
|1.2694
|1838
|2006.05.05 14:30
|t/p
|919
|0.60
|1.2694
|1.2738
|1.2694
|84.00
|3226.34
|1839
|2006.05.05 14:30
|sell
|920
|0.60
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|1840
|2006.05.05 14:30
|close
|920
|0.60
|1.2707
|1.2745
|1.2701
|48.00
|3274.34
|1841
|2006.05.05 14:30
|sell
|921
|0.70
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|1842
|2006.05.05 14:30
|close
|921
|0.70
|1.2707
|1.2743
|1.2699
|42.00
|3316.34
|1843
|2006.05.05 14:30
|sell
|922
|0.70
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|1844
|2006.05.05 14:30
|close
|922
|0.70
|1.2732
|1.2739
|1.2695
|-161.00
|3155.34
|1845
|2006.05.05 14:30
|sell
|923
|0.60
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|1846
|2006.05.05 14:30
|close
|923
|0.60
|1.2740
|1.2775
|1.2731
|30.00
|3185.34
|1847
|2006.05.05 14:30
|sell
|924
|0.60
|1.2725
|1.2755
|1.2711
|1848
|2006.05.05 14:30
|close
|924
|0.60
|1.2747
|1.2755
|1.2711
|-132.00
|3053.34
|1849
|2006.05.05 14:30
|sell
|925
|0.60
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|1850
|2006.05.05 14:30
|close
|925
|0.60
|1.2727
|1.2768
|1.2724
|66.00
|3119.34
|1851
|2006.05.05 14:30
|sell
|926
|0.60
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|1852
|2006.05.05 14:30
|t/p
|926
|0.60
|1.2699
|1.2743
|1.2699
|84.00
|3203.34
|1853
|2006.05.05 14:30
|sell
|927
|0.60
|1.2743
|1.2773
|1.2729
|1854
|2006.05.05 14:31
|close
|927
|0.60
|1.2765
|1.2773
|1.2729
|-132.00
|3071.34
|1855
|2006.05.05 14:31
|sell
|928
|0.60
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|1856
|2006.05.05 14:31
|close
|928
|0.60
|1.2752
|1.2787
|1.2743
|30.00
|3101.34
|1857
|2006.05.05 14:31
|sell
|929
|0.60
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|1858
|2006.05.05 14:31
|t/p
|929
|0.60
|1.2741
|1.2785
|1.2741
|84.00
|3185.34
|1859
|2006.05.05 14:31
|sell
|930
|0.60
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|1860
|2006.05.05 14:31
|close
|930
|0.60
|1.2751
|1.2785
|1.2741
|24.00
|3209.34
|1861
|2006.05.05 14:31
|sell
|931
|0.60
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|1862
|2006.05.05 14:31
|t/p
|931
|0.60
|1.2749
|1.2793
|1.2749
|84.00
|3293.34
|1863
|2006.05.05 14:31
|sell
|932
|0.70
|1.2739
|1.2769
|1.2725
|1864
|2006.05.05 14:31
|t/p
|932
|0.70
|1.2725
|1.2769
|1.2725
|98.00
|3391.34
|1865
|2006.05.05 14:31
|sell
|933
|0.70
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|1866
|2006.05.05 14:31
|close
|933
|0.70
|1.2732
|1.2767
|1.2723
|35.00
|3426.34
|1867
|2006.05.05 14:31
|sell
|934
|0.70
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|1868
|2006.05.05 14:31
|close
|934
|0.70
|1.2765
|1.2765
|1.2721
|-210.00
|3216.34
|1869
|2006.05.05 14:31
|sell
|935
|0.60
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|1870
|2006.05.05 14:31
|close
|935
|0.60
|1.2765
|1.2768
|1.2724
|-162.00
|3054.34
|1871
|2006.05.05 14:31
|sell
|936
|0.60
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|1872
|2006.05.05 14:31
|close
|936
|0.60
|1.2749
|1.2784
|1.2740
|30.00
|3084.34
|1873
|2006.05.05 14:31
|sell
|937
|0.60
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|1874
|2006.05.05 14:31
|close
|937
|0.60
|1.2764
|1.2772
|1.2728
|-132.00
|2952.34
|1875
|2006.05.05 14:31
|sell
|938
|0.60
|1.2752
|1.2782
|1.2738
|1876
|2006.05.05 14:31
|t/p
|938
|0.60
|1.2738
|1.2782
|1.2738
|84.00
|3036.34
|1877
|2006.05.05 14:31
|sell
|939
|0.60
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|1878
|2006.05.05 14:31
|s/l
|939
|0.60
|1.2764
|1.2764
|1.2720
|-180.00
|2856.34
|1879
|2006.05.05 14:31
|sell
|940
|0.60
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|1880
|2006.05.05 14:31
|t/p
|940
|0.60
|1.2749
|1.2793
|1.2749
|84.00
|2940.34
|1881
|2006.05.05 14:31
|sell
|941
|0.60
|1.2736
|1.2766
|1.2722
|1882
|2006.05.05 14:31
|close
|941
|0.60
|1.2731
|1.2766
|1.2722
|30.00
|2970.34
|1883
|2006.05.05 14:31
|sell
|942
|0.60
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|1884
|2006.05.05 14:31
|close
|942
|0.60
|1.2765
|1.2765
|1.2721
|-180.00
|2790.34
|1885
|2006.05.05 14:31
|sell
|943
|0.60
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|1886
|2006.05.05 14:31
|close
|943
|0.60
|1.2737
|1.2777
|1.2733
|60.00
|2850.34
|1887
|2006.05.05 14:31
|sell
|944
|0.60
|1.2758
|1.2788
|1.2744
|1888
|2006.05.05 14:32
|close
|944
|0.60
|1.2744
|1.2788
|1.2744
|84.00
|2934.34
|1889
|2006.05.05 14:32
|sell
|945
|0.60
|1.2743
|1.2773
|1.2729
|1890
|2006.05.05 14:32
|close
|945
|0.60
|1.2765
|1.2773
|1.2729
|-132.00
|2802.34
|1891
|2006.05.05 14:32
|sell
|946
|0.60
|1.2744
|1.2774
|1.2730
|1892
|2006.05.05 14:32
|close
|946
|0.60
|1.2765
|1.2774
|1.2730
|-126.00
|2676.34
|1893
|2006.05.05 14:32
|sell
|947
|0.50
|1.2752
|1.2782
|1.2738
|1894
|2006.05.05 14:34
|close
|947
|0.50
|1.2748
|1.2782
|1.2738
|20.00
|2696.34
|1895
|2006.05.05 14:34
|sell
|948
|0.50
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|1896
|2006.05.05 14:37
|close
|948
|0.50
|1.2739
|1.2775
|1.2731
|30.00
|2726.34
|1897
|2006.05.05 14:37
|sell
|949
|0.50
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|1898
|2006.05.05 14:39
|close
|949
|0.50
|1.2730
|1.2768
|1.2724
|40.00
|2766.34
|1899
|2006.05.05 14:39
|sell
|950
|0.60
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|1900
|2006.05.05 14:51
|close
|950
|0.60
|1.2748
|1.2757
|1.2713
|-126.00
|2640.34
|1901
|2006.05.05 14:51
|sell
|951
|0.50
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|1902
|2006.05.05 15:10
|close
|951
|0.50
|1.2762
|1.2772
|1.2728
|-100.00
|2540.34
|1903
|2006.05.05 16:46
|buy
|952
|0.50
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|1904
|2006.05.05 16:47
|close
|952
|0.50
|1.2732
|1.2698
|1.2742
|20.00
|2560.34
|1905
|2006.05.05 16:47
|buy
|953
|0.50
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|1906
|2006.05.05 16:54
|close
|953
|0.50
|1.2733
|1.2698
|1.2742
|25.00
|2585.34
|1907
|2006.05.05 16:54
|buy
|954
|0.50
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|1908
|2006.05.05 16:54
|close
|954
|0.50
|1.2732
|1.2698
|1.2742
|20.00
|2605.34
|1909
|2006.05.05 21:59
|buy
|955
|0.50
|1.2731
|1.2701
|1.2745
|1910
|2006.05.05 22:25
|close
|955
|0.50
|1.2736
|1.2701
|1.2745
|25.00
|2630.34
|1911
|2006.05.08 02:58
|buy
|956
|0.50
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|1912
|2006.05.08 03:07
|close
|956
|0.50
|1.2730
|1.2693
|1.2737
|35.00
|2665.34
|1913
|2006.05.08 06:39
|sell
|957
|0.50
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|1914
|2006.05.08 08:34
|close
|957
|0.50
|1.2729
|1.2763
|1.2719
|20.00
|2685.34
|1915
|2006.05.08 08:56
|sell
|958
|0.50
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|1916
|2006.05.08 08:56
|close
|958
|0.50
|1.2742
|1.2777
|1.2733
|25.00
|2710.34
|1917
|2006.05.08 08:56
|sell
|959
|0.50
|1.2749
|1.2779
|1.2735
|1918
|2006.05.08 08:56
|close
|959
|0.50
|1.2737
|1.2779
|1.2735
|60.00
|2770.34
|1919
|2006.05.08 08:56
|sell
|960
|0.60
|1.2746
|1.2776
|1.2732
|1920
|2006.05.08 08:56
|close
|960
|0.60
|1.2741
|1.2776
|1.2732
|30.00
|2800.34
|1921
|2006.05.08 08:56
|sell
|961
|0.60
|1.2749
|1.2779
|1.2735
|1922
|2006.05.08 09:02
|close
|961
|0.60
|1.2744
|1.2779
|1.2735
|30.00
|2830.34
|1923
|2006.05.08 10:28
|sell
|962
|0.60
|1.2777
|1.2807
|1.2763
|1924
|2006.05.08 10:54
|close
|962
|0.60
|1.2772
|1.2807
|1.2763
|30.00
|2860.34
|1925
|2006.05.08 12:28
|buy
|963
|0.60
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|1926
|2006.05.08 12:41
|close
|963
|0.60
|1.2767
|1.2733
|1.2777
|24.00
|2884.34
|1927
|2006.05.08 14:20
|buy
|964
|0.60
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|1928
|2006.05.08 15:35
|close
|964
|0.60
|1.2731
|1.2722
|1.2766
|-126.00
|2758.34
|1929
|2006.05.08 15:51
|buy
|965
|0.60
|1.2725
|1.2695
|1.2739
|1930
|2006.05.08 16:12
|close
|965
|0.60
|1.2702
|1.2695
|1.2739
|-138.00
|2620.34
|1931
|2006.05.08 19:16
|buy
|966
|0.50
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|1932
|2006.05.08 20:30
|close
|966
|0.50
|1.2708
|1.2673
|1.2717
|25.00
|2645.34
|1933
|2006.05.08 22:15
|sell
|967
|0.50
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|1934
|2006.05.08 22:46
|close
|967
|0.50
|1.2710
|1.2745
|1.2701
|25.00
|2670.34
|1935
|2006.05.09 02:17
|buy
|968
|0.50
|1.2692
|1.2662
|1.2706
|1936
|2006.05.09 02:34
|close
|968
|0.50
|1.2697
|1.2662
|1.2706
|25.00
|2695.34
|1937
|2006.05.09 08:02
|sell
|969
|0.50
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|1938
|2006.05.09 08:07
|close
|969
|0.50
|1.2694
|1.2734
|1.2690
|50.00
|2745.34
|1939
|2006.05.09 08:08
|buy
|970
|0.50
|1.2691
|1.2661
|1.2705
|1940
|2006.05.09 08:56
|close
|970
|0.50
|1.2671
|1.2661
|1.2705
|-100.00
|2645.34
|1941
|2006.05.09 08:56
|buy
|971
|0.50
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|1942
|2006.05.09 10:11
|close
|971
|0.50
|1.2681
|1.2645
|1.2689
|30.00
|2675.34
|1943
|2006.05.09 10:54
|sell
|972
|0.50
|1.2698
|1.2728
|1.2684
|1944
|2006.05.09 11:09
|close
|972
|0.50
|1.2694
|1.2728
|1.2684
|20.00
|2695.34
|1945
|2006.05.09 14:59
|sell
|973
|0.50
|1.2710
|1.2740
|1.2696
|1946
|2006.05.09 15:27
|close
|973
|0.50
|1.2731
|1.2740
|1.2696
|-105.00
|2590.34
|1947
|2006.05.09 15:27
|sell
|974
|0.50
|1.2728
|1.2758
|1.2714
|1948
|2006.05.09 16:01
|close
|974
|0.50
|1.2749
|1.2758
|1.2714
|-105.00
|2485.34
|1949
|2006.05.09 21:36
|buy
|975
|0.50
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|1950
|2006.05.09 22:44
|close
|975
|0.50
|1.2758
|1.2722
|1.2766
|30.00
|2515.34
|1951
|2006.05.09 22:49
|sell
|976
|0.50
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|1952
|2006.05.09 23:23
|close
|976
|0.50
|1.2755
|1.2790
|1.2746
|25.00
|2540.34
|1953
|2006.05.10 00:57
|sell
|977
|0.50
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|1954
|2006.05.10 01:22
|close
|977
|0.50
|1.2763
|1.2798
|1.2754
|25.00
|2565.34
|1955
|2006.05.10 03:49
|sell
|978
|0.50
|1.2765
|1.2795
|1.2751
|1956
|2006.05.10 04:31
|close
|978
|0.50
|1.2760
|1.2795
|1.2751
|25.00
|2590.34
|1957
|2006.05.10 07:33
|sell
|979
|0.50
|1.2771
|1.2801
|1.2757
|1958
|2006.05.10 07:33
|close
|979
|0.50
|1.2766
|1.2801
|1.2757
|25.00
|2615.34
|1959
|2006.05.10 07:33
|sell
|980
|0.50
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|1960
|2006.05.10 08:51
|close
|980
|0.50
|1.2788
|1.2798
|1.2754
|-100.00
|2515.34
|1961
|2006.05.10 08:51
|sell
|981
|0.50
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|1962
|2006.05.10 09:05
|close
|981
|0.50
|1.2782
|1.2817
|1.2773
|25.00
|2540.34
|1963
|2006.05.10 14:18
|buy
|982
|0.50
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|1964
|2006.05.10 14:21
|close
|982
|0.50
|1.2781
|1.2746
|1.2790
|25.00
|2565.34
|1965
|2006.05.10 16:19
|sell
|983
|0.50
|1.2800
|1.2830
|1.2786
|1966
|2006.05.10 16:38
|close
|983
|0.50
|1.2796
|1.2830
|1.2786
|20.00
|2585.34
|1967
|2006.05.10 20:13
|sell
|984
|0.50
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|1968
|2006.05.10 20:15
|close
|984
|0.50
|1.2798
|1.2835
|1.2791
|35.00
|2620.34
|1969
|2006.05.10 20:17
|buy
|985
|0.50
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|1970
|2006.05.10 20:17
|close
|985
|0.50
|1.2773
|1.2739
|1.2783
|20.00
|2640.34
|1971
|2006.05.10 20:17
|buy
|986
|0.50
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|1972
|2006.05.10 20:17
|close
|986
|0.50
|1.2773
|1.2739
|1.2783
|20.00
|2660.34
|1973
|2006.05.10 20:17
|buy
|987
|0.50
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|1974
|2006.05.10 20:18
|close
|987
|0.50
|1.2773
|1.2737
|1.2781
|30.00
|2690.34
|1975
|2006.05.10 20:18
|buy
|988
|0.50
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|1976
|2006.05.10 20:18
|close
|988
|0.50
|1.2775
|1.2741
|1.2785
|20.00
|2710.34
|1977
|2006.05.10 20:18
|buy
|989
|0.50
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|1978
|2006.05.10 20:18
|close
|989
|0.50
|1.2768
|1.2729
|1.2773
|45.00
|2755.34
|1979
|2006.05.10 20:18
|buy
|990
|0.60
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|1980
|2006.05.10 20:18
|close
|990
|0.60
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|24.00
|2779.34
|1981
|2006.05.10 20:18
|buy
|991
|0.60
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|1982
|2006.05.10 20:18
|close
|991
|0.60
|1.2775
|1.2738
|1.2782
|42.00
|2821.34
|1983
|2006.05.10 20:18
|buy
|992
|0.60
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|1984
|2006.05.10 20:18
|t/p
|992
|0.60
|1.2781
|1.2737
|1.2781
|84.00
|2905.34
|1985
|2006.05.10 20:18
|buy
|993
|0.60
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|1986
|2006.05.10 20:18
|close
|993
|0.60
|1.2779
|1.2742
|1.2786
|42.00
|2947.34
|1987
|2006.05.10 20:18
|sell
|994
|0.60
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|1988
|2006.05.10 20:18
|t/p
|994
|0.60
|1.2794
|1.2838
|1.2794
|84.00
|3031.34
|1989
|2006.05.10 20:18
|buy
|995
|0.60
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|1990
|2006.05.10 20:18
|t/p
|995
|0.60
|1.2786
|1.2742
|1.2786
|84.00
|3115.34
|1991
|2006.05.10 20:18
|sell
|996
|0.60
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|1992
|2006.05.10 20:18
|t/p
|996
|0.60
|1.2794
|1.2838
|1.2794
|84.00
|3199.34
|1993
|2006.05.10 20:19
|sell
|997
|0.60
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|1994
|2006.05.10 20:19
|close
|997
|0.60
|1.2800
|1.2835
|1.2791
|30.00
|3229.34
|1995
|2006.05.10 20:19
|sell
|998
|0.60
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|1996
|2006.05.10 20:19
|t/p
|998
|0.60
|1.2794
|1.2838
|1.2794
|84.00
|3313.34
|1997
|2006.05.10 20:19
|buy
|999
|0.70
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|1998
|2006.05.10 20:19
|close
|999
|0.70
|1.2777
|1.2739
|1.2783
|56.00
|3369.34
|1999
|2006.05.10 20:20
|sell
|1000
|0.70
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|2000
|2006.05.10 20:20
|close
|1000
|0.70
|1.2792
|1.2835
|1.2791
|91.00
|3460.34
|2001
|2006.05.10 20:21
|sell
|1001
|0.70
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|2002
|2006.05.10 20:21
|close
|1001
|0.70
|1.2795
|1.2835
|1.2791
|70.00
|3530.34
|2003
|2006.05.10 20:21
|sell
|1002
|0.70
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|2004
|2006.05.10 20:21
|close
|1002
|0.70
|1.2795
|1.2835
|1.2791
|70.00
|3600.34
|2005
|2006.05.10 20:22
|buy
|1003
|0.70
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|2006
|2006.05.10 20:22
|close
|1003
|0.70
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|28.00
|3628.34
|2007
|2006.05.10 20:23
|buy
|1004
|0.70
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|2008
|2006.05.10 20:23
|close
|1004
|0.70
|1.2773
|1.2733
|1.2777
|70.00
|3698.34
|2009
|2006.05.10 20:23
|buy
|1005
|0.70
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2010
|2006.05.10 20:23
|close
|1005
|0.70
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|28.00
|3726.34
|2011
|2006.05.10 20:23
|buy
|1006
|0.70
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|2012
|2006.05.10 20:24
|close
|1006
|0.70
|1.2774
|1.2739
|1.2783
|35.00
|3761.34
|2013
|2006.05.10 20:24
|buy
|1007
|0.80
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|2014
|2006.05.10 20:24
|close
|1007
|0.80
|1.2770
|1.2735
|1.2779
|40.00
|3801.34
|2015
|2006.05.10 20:24
|buy
|1008
|0.80
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|2016
|2006.05.10 20:25
|close
|1008
|0.80
|1.2774
|1.2738
|1.2782
|48.00
|3849.34
|2017
|2006.05.10 20:25
|buy
|1009
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2018
|2006.05.10 20:25
|close
|1009
|0.80
|1.2778
|1.2742
|1.2786
|48.00
|3897.34
|2019
|2006.05.10 20:25
|buy
|1010
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2020
|2006.05.10 20:25
|close
|1010
|0.80
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|32.00
|3929.34
|2021
|2006.05.10 20:25
|buy
|1011
|0.80
|1.2766
|1.2736
|1.2780
|2022
|2006.05.10 20:26
|close
|1011
|0.80
|1.2771
|1.2736
|1.2780
|40.00
|3969.34
|2023
|2006.05.10 20:26
|buy
|1012
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2024
|2006.05.10 20:26
|close
|1012
|0.80
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|32.00
|4001.34
|2025
|2006.05.10 20:26
|buy
|1013
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2026
|2006.05.10 20:27
|close
|1013
|0.80
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|32.00
|4033.34
|2027
|2006.05.10 20:27
|buy
|1014
|0.80
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|2028
|2006.05.10 20:27
|close
|1014
|0.80
|1.2775
|1.2741
|1.2785
|32.00
|4065.34
|2029
|2006.05.10 20:27
|buy
|1015
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2030
|2006.05.10 20:28
|close
|1015
|0.80
|1.2778
|1.2742
|1.2786
|48.00
|4113.34
|2031
|2006.05.10 20:28
|buy
|1016
|0.80
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|2032
|2006.05.10 20:28
|close
|1016
|0.80
|1.2770
|1.2735
|1.2779
|40.00
|4153.34
|2033
|2006.05.10 20:28
|buy
|1017
|0.80
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|2034
|2006.05.10 20:28
|close
|1017
|0.80
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|32.00
|4185.34
|2035
|2006.05.10 20:28
|buy
|1018
|0.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|2036
|2006.05.10 20:31
|close
|1018
|0.80
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|32.00
|4217.34
|2037
|2006.05.10 20:43
|sell
|1019
|0.80
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|2038
|2006.05.10 20:43
|close
|1019
|0.80
|1.2816
|1.2855
|1.2811
|72.00
|4289.34
|2039
|2006.05.10 20:43
|sell
|1020
|0.90
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|2040
|2006.05.10 20:43
|close
|1020
|0.90
|1.2816
|1.2852
|1.2808
|54.00
|4343.34
|2041
|2006.05.10 20:43
|sell
|1021
|0.90
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|2042
|2006.05.10 20:52
|close
|1021
|0.90
|1.2812
|1.2848
|1.2804
|54.00
|4397.34
|2043
|2006.05.11 03:06
|buy
|1022
|0.90
|1.2741
|1.2711
|1.2755
|2044
|2006.05.11 03:19
|close
|1022
|0.90
|1.2721
|1.2711
|1.2755
|-180.00
|4217.34
|2045
|2006.05.11 03:19
|buy
|1023
|0.80
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|2046
|2006.05.11 03:28
|close
|1023
|0.80
|1.2728
|1.2693
|1.2737
|40.00
|4257.34
|2047
|2006.05.11 03:28
|buy
|1024
|0.90
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|2048
|2006.05.11 04:15
|close
|1024
|0.90
|1.2733
|1.2699
|1.2743
|36.00
|4293.34
|2049
|2006.05.11 08:37
|sell
|1025
|0.90
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|2050
|2006.05.11 08:38
|close
|1025
|0.90
|1.2750
|1.2784
|1.2740
|36.01
|4329.35
|2051
|2006.05.11 08:45
|sell
|1026
|0.90
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|2052
|2006.05.11 08:45
|close
|1026
|0.90
|1.2749
|1.2785
|1.2741
|54.01
|4383.36
|2053
|2006.05.11 08:45
|sell
|1027
|0.90
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|2054
|2006.05.11 08:45
|close
|1027
|0.90
|1.2749
|1.2785
|1.2741
|54.00
|4437.36
|2055
|2006.05.11 09:17
|buy
|1028
|0.90
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|2056
|2006.05.11 09:20
|close
|1028
|0.90
|1.2725
|1.2691
|1.2735
|36.00
|4473.36
|2057
|2006.05.11 09:22
|buy
|1029
|0.90
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|2058
|2006.05.11 09:30
|close
|1029
|0.90
|1.2701
|1.2691
|1.2735
|-180.00
|4293.36
|2059
|2006.05.11 13:35
|buy
|1030
|0.90
|1.2714
|1.2684
|1.2728
|2060
|2006.05.11 14:05
|close
|1030
|0.90
|1.2718
|1.2684
|1.2728
|36.01
|4329.37
|2061
|2006.05.11 14:09
|sell
|1031
|0.90
|1.2718
|1.2748
|1.2704
|2062
|2006.05.11 14:30
|close
|1031
|0.90
|1.2741
|1.2748
|1.2704
|-207.00
|4122.37
|2063
|2006.05.11 14:30
|sell
|1032
|0.80
|1.2743
|1.2773
|1.2729
|2064
|2006.05.11 14:31
|s/l
|1032
|0.80
|1.2773
|1.2773
|1.2729
|-240.00
|3882.37
|2065
|2006.05.11 14:31
|sell
|1033
|0.80
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|2066
|2006.05.11 14:31
|t/p
|1033
|0.80
|1.2760
|1.2804
|1.2760
|112.00
|3994.37
|2067
|2006.05.11 14:31
|sell
|1034
|0.80
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|2068
|2006.05.11 14:32
|close
|1034
|0.80
|1.2768
|1.2778
|1.2734
|-160.00
|3834.37
|2069
|2006.05.11 14:32
|sell
|1035
|0.80
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|2070
|2006.05.11 14:32
|close
|1035
|0.80
|1.2766
|1.2800
|1.2756
|32.00
|3866.37
|2071
|2006.05.11 14:33
|sell
|1036
|0.80
|1.2762
|1.2792
|1.2748
|2072
|2006.05.11 14:33
|close
|1036
|0.80
|1.2756
|1.2792
|1.2748
|48.00
|3914.37
|2073
|2006.05.11 14:33
|sell
|1037
|0.80
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|2074
|2006.05.11 14:33
|close
|1037
|0.80
|1.2775
|1.2784
|1.2740
|-168.00
|3746.37
|2075
|2006.05.11 14:33
|sell
|1038
|0.70
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|2076
|2006.05.11 14:33
|close
|1038
|0.70
|1.2763
|1.2804
|1.2760
|77.00
|3823.37
|2077
|2006.05.11 14:34
|sell
|1039
|0.80
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|2078
|2006.05.11 14:39
|close
|1039
|0.80
|1.2756
|1.2790
|1.2746
|32.00
|3855.37
|2079
|2006.05.11 14:39
|sell
|1040
|0.80
|1.2752
|1.2782
|1.2738
|2080
|2006.05.11 14:49
|close
|1040
|0.80
|1.2747
|1.2782
|1.2738
|40.00
|3895.37
|2081
|2006.05.11 14:49
|sell
|1041
|0.80
|1.2744
|1.2774
|1.2730
|2082
|2006.05.11 14:55
|close
|1041
|0.80
|1.2737
|1.2774
|1.2730
|56.00
|3951.37
|2083
|2006.05.11 14:55
|sell
|1042
|0.80
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|2084
|2006.05.11 14:55
|close
|1042
|0.80
|1.2741
|1.2777
|1.2733
|48.00
|3999.37
|2085
|2006.05.11 14:58
|sell
|1043
|0.80
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|2086
|2006.05.11 14:58
|close
|1043
|0.80
|1.2737
|1.2772
|1.2728
|40.00
|4039.37
|2087
|2006.05.11 14:59
|sell
|1044
|0.80
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|2088
|2006.05.11 15:02
|close
|1044
|0.80
|1.2737
|1.2772
|1.2728
|40.00
|4079.37
|2089
|2006.05.11 21:28
|buy
|1045
|0.80
|1.2846
|1.2816
|1.2860
|2090
|2006.05.12 00:59
|close
|1045
|0.80
|1.2851
|1.2816
|1.2860
|33.98
|4113.35
|2091
|2006.05.12 00:59
|sell
|1046
|0.80
|1.2850
|1.2880
|1.2836
|2092
|2006.05.12 02:09
|close
|1046
|0.80
|1.2870
|1.2880
|1.2836
|-160.00
|3953.35
|2093
|2006.05.12 06:39
|sell
|1047
|0.80
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|2094
|2006.05.12 08:19
|close
|1047
|0.80
|1.2878
|1.2888
|1.2844
|-160.00
|3793.35
|2095
|2006.05.12 11:34
|sell
|1048
|0.80
|1.2918
|1.2948
|1.2904
|2096
|2006.05.12 11:35
|close
|1048
|0.80
|1.2911
|1.2948
|1.2904
|56.00
|3849.35
|2097
|2006.05.12 11:35
|sell
|1049
|0.80
|1.2922
|1.2952
|1.2908
|2098
|2006.05.12 11:35
|close
|1049
|0.80
|1.2913
|1.2952
|1.2908
|72.00
|3921.35
|2099
|2006.05.12 11:37
|sell
|1050
|0.80
|1.2918
|1.2948
|1.2904
|2100
|2006.05.12 11:38
|close
|1050
|0.80
|1.2940
|1.2948
|1.2904
|-176.00
|3745.35
|2101
|2006.05.12 11:38
|sell
|1051
|0.70
|1.2935
|1.2965
|1.2921
|2102
|2006.05.12 11:41
|close
|1051
|0.70
|1.2957
|1.2965
|1.2921
|-154.00
|3591.35
|2103
|2006.05.12 11:41
|sell
|1052
|0.70
|1.2955
|1.2985
|1.2941
|2104
|2006.05.12 11:41
|close
|1052
|0.70
|1.2949
|1.2985
|1.2941
|42.00
|3633.35
|2105
|2006.05.12 11:42
|sell
|1053
|0.70
|1.2946
|1.2976
|1.2932
|2106
|2006.05.12 11:43
|close
|1053
|0.70
|1.2942
|1.2976
|1.2932
|28.00
|3661.35
|2107
|2006.05.12 11:43
|sell
|1054
|0.70
|1.2941
|1.2971
|1.2927
|2108
|2006.05.12 11:46
|close
|1054
|0.70
|1.2935
|1.2971
|1.2927
|42.00
|3703.35
|2109
|2006.05.12 11:46
|sell
|1055
|0.70
|1.2934
|1.2964
|1.2920
|2110
|2006.05.12 11:50
|close
|1055
|0.70
|1.2927
|1.2964
|1.2920
|49.00
|3752.35
|2111
|2006.05.12 11:50
|sell
|1056
|0.80
|1.2927
|1.2957
|1.2913
|2112
|2006.05.12 11:59
|close
|1056
|0.80
|1.2922
|1.2957
|1.2913
|40.00
|3792.35
|2113
|2006.05.12 11:59
|sell
|1057
|0.80
|1.2919
|1.2949
|1.2905
|2114
|2006.05.12 12:34
|close
|1057
|0.80
|1.2912
|1.2949
|1.2905
|56.00
|3848.35
|2115
|2006.05.12 13:51
|buy
|1058
|0.80
|1.2904
|1.2874
|1.2918
|2116
|2006.05.12 13:51
|close
|1058
|0.80
|1.2909
|1.2874
|1.2918
|40.00
|3888.35
|2117
|2006.05.12 13:51
|buy
|1059
|0.80
|1.2907
|1.2877
|1.2921
|2118
|2006.05.12 13:54
|close
|1059
|0.80
|1.2911
|1.2877
|1.2921
|32.00
|3920.35
|2119
|2006.05.12 13:56
|buy
|1060
|0.80
|1.2907
|1.2877
|1.2921
|2120
|2006.05.12 14:06
|close
|1060
|0.80
|1.2913
|1.2877
|1.2921
|48.00
|3968.35
|2121
|2006.05.12 14:30
|buy
|1061
|0.80
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2122
|2006.05.12 14:30
|close
|1061
|0.80
|1.2893
|1.2851
|1.2895
|96.00
|4064.35
|2123
|2006.05.12 14:30
|buy
|1062
|0.80
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2124
|2006.05.12 14:30
|close
|1062
|0.80
|1.2888
|1.2850
|1.2894
|64.00
|4128.35
|2125
|2006.05.12 14:30
|buy
|1063
|0.80
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2126
|2006.05.12 14:30
|close
|1063
|0.80
|1.2879
|1.2836
|1.2880
|104.00
|4232.35
|2127
|2006.05.12 14:30
|buy
|1064
|0.80
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2128
|2006.05.12 14:30
|close
|1064
|0.80
|1.2871
|1.2836
|1.2880
|40.00
|4272.35
|2129
|2006.05.12 14:30
|buy
|1065
|0.90
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2130
|2006.05.12 14:30
|close
|1065
|0.90
|1.2871
|1.2836
|1.2880
|45.00
|4317.35
|2131
|2006.05.12 14:30
|buy
|1066
|0.90
|1.2883
|1.2853
|1.2897
|2132
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1066
|0.90
|1.2897
|1.2853
|1.2897
|126.00
|4443.35
|2133
|2006.05.12 14:30
|buy
|1067
|0.90
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2134
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1067
|0.90
|1.2895
|1.2851
|1.2895
|126.00
|4569.35
|2135
|2006.05.12 14:30
|buy
|1068
|0.90
|1.2878
|1.2848
|1.2892
|2136
|2006.05.12 14:31
|close
|1068
|0.90
|1.2890
|1.2848
|1.2892
|108.00
|4677.35
|2137
|2006.05.12 14:31
|buy
|1069
|0.90
|1.2878
|1.2848
|1.2892
|2138
|2006.05.12 14:31
|close
|1069
|0.90
|1.2886
|1.2848
|1.2892
|72.00
|4749.35
|2139
|2006.05.12 14:31
|buy
|1070
|0.90
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|2140
|2006.05.12 14:31
|close
|1070
|0.90
|1.2879
|1.2844
|1.2888
|45.00
|4794.35
|2141
|2006.05.12 14:31
|buy
|1071
|1.00
|1.2883
|1.2853
|1.2897
|2142
|2006.05.12 14:31
|t/p
|1071
|1.00
|1.2897
|1.2853
|1.2897
|140.00
|4934.35
|2143
|2006.05.12 14:31
|buy
|1072
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2144
|2006.05.12 14:31
|close
|1072
|1.00
|1.2895
|1.2852
|1.2896
|130.00
|5064.35
|2145
|2006.05.12 14:31
|buy
|1073
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2146
|2006.05.12 14:31
|close
|1073
|1.00
|1.2891
|1.2852
|1.2896
|90.00
|5154.35
|2147
|2006.05.12 14:31
|buy
|1074
|1.00
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2148
|2006.05.12 14:31
|t/p
|1074
|1.00
|1.2896
|1.2852
|1.2896
|140.00
|5294.35
|2149
|2006.05.12 14:31
|buy
|1075
|1.10
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2150
|2006.05.12 14:32
|close
|1075
|1.10
|1.2886
|1.2852
|1.2896
|44.00
|5338.35
|2151
|2006.05.12 14:32
|buy
|1076
|1.10
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|2152
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1076
|1.10
|1.2883
|1.2839
|1.2883
|154.00
|5492.35
|2153
|2006.05.12 14:32
|buy
|1077
|1.10
|1.2883
|1.2853
|1.2897
|2154
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1077
|1.10
|1.2897
|1.2853
|1.2897
|154.00
|5646.35
|2155
|2006.05.12 14:33
|buy
|1078
|1.10
|1.2875
|1.2845
|1.2889
|2156
|2006.05.12 14:33
|close
|1078
|1.10
|1.2880
|1.2845
|1.2889
|55.00
|5701.35
|2157
|2006.05.12 14:33
|buy
|1079
|1.10
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2158
|2006.05.12 14:34
|close
|1079
|1.10
|1.2889
|1.2851
|1.2895
|88.00
|5789.35
|2159
|2006.05.12 14:34
|buy
|1080
|1.20
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|2160
|2006.05.12 14:34
|close
|1080
|1.20
|1.2887
|1.2847
|1.2891
|120.00
|5909.35
|2161
|2006.05.12 14:34
|buy
|1081
|1.20
|1.2884
|1.2854
|1.2898
|2162
|2006.05.12 14:34
|close
|1081
|1.20
|1.2895
|1.2854
|1.2898
|132.00
|6041.35
|2163
|2006.05.12 14:34
|buy
|1082
|1.20
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2164
|2006.05.12 14:35
|close
|1082
|1.20
|1.2884
|1.2850
|1.2894
|48.01
|6089.36
|2165
|2006.05.12 14:35
|buy
|1083
|1.20
|1.2884
|1.2854
|1.2898
|2166
|2006.05.12 14:35
|close
|1083
|1.20
|1.2893
|1.2854
|1.2898
|108.00
|6197.36
|2167
|2006.05.12 14:35
|buy
|1084
|1.20
|1.2884
|1.2854
|1.2898
|2168
|2006.05.12 14:36
|close
|1084
|1.20
|1.2892
|1.2854
|1.2898
|96.00
|6293.36
|2169
|2006.05.12 14:36
|buy
|1085
|1.30
|1.2883
|1.2853
|1.2897
|2170
|2006.05.12 14:37
|close
|1085
|1.30
|1.2888
|1.2853
|1.2897
|65.00
|6358.36
|2171
|2006.05.12 14:37
|buy
|1086
|1.30
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|2172
|2006.05.12 14:37
|close
|1086
|1.30
|1.2882
|1.2847
|1.2891
|65.00
|6423.36
|2173
|2006.05.12 14:37
|buy
|1087
|1.30
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|2174
|2006.05.12 14:38
|close
|1087
|1.30
|1.2878
|1.2844
|1.2888
|52.00
|6475.36
|2175
|2006.05.12 14:38
|buy
|1088
|1.30
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|2176
|2006.05.12 14:38
|close
|1088
|1.30
|1.2879
|1.2844
|1.2888
|65.00
|6540.36
|2177
|2006.05.12 14:38
|buy
|1089
|1.30
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2178
|2006.05.12 14:38
|close
|1089
|1.30
|1.2859
|1.2850
|1.2894
|-273.00
|6267.36
|2179
|2006.05.12 14:38
|buy
|1090
|1.30
|1.2863
|1.2833
|1.2877
|2180
|2006.05.12 14:38
|close
|1090
|1.30
|1.2868
|1.2833
|1.2877
|65.00
|6332.36
|2181
|2006.05.12 14:38
|buy
|1091
|1.30
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|2182
|2006.05.12 14:38
|close
|1091
|1.30
|1.2856
|1.2847
|1.2891
|-273.01
|6059.35
|2183
|2006.05.12 14:38
|buy
|1092
|1.20
|1.2858
|1.2828
|1.2872
|2184
|2006.05.12 14:39
|close
|1092
|1.20
|1.2864
|1.2828
|1.2872
|72.00
|6131.35
|2185
|2006.05.12 14:39
|buy
|1093
|1.20
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2186
|2006.05.12 14:39
|close
|1093
|1.20
|1.2870
|1.2836
|1.2880
|48.00
|6179.35
|2187
|2006.05.12 14:39
|buy
|1094
|1.20
|1.2864
|1.2834
|1.2878
|2188
|2006.05.12 14:40
|close
|1094
|1.20
|1.2868
|1.2834
|1.2878
|48.00
|6227.35
|2189
|2006.05.12 14:40
|buy
|1095
|1.20
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2190
|2006.05.12 14:41
|close
|1095
|1.20
|1.2875
|1.2841
|1.2885
|48.00
|6275.35
|2191
|2006.05.12 14:41
|buy
|1096
|1.30
|1.2883
|1.2853
|1.2897
|2192
|2006.05.12 14:41
|close
|1096
|1.30
|1.2863
|1.2853
|1.2897
|-260.01
|6015.34
|2193
|2006.05.12 14:41
|buy
|1097
|1.20
|1.2865
|1.2835
|1.2879
|2194
|2006.05.12 14:41
|close
|1097
|1.20
|1.2872
|1.2835
|1.2879
|84.00
|6099.34
|2195
|2006.05.12 14:42
|buy
|1098
|1.20
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2196
|2006.05.12 14:44
|close
|1098
|1.20
|1.2884
|1.2843
|1.2887
|132.01
|6231.35
|2197
|2006.05.12 14:44
|buy
|1099
|1.20
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2198
|2006.05.12 14:44
|close
|1099
|1.20
|1.2887
|1.2850
|1.2894
|84.00
|6315.35
|2199
|2006.05.12 14:44
|buy
|1100
|1.30
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|2200
|2006.05.12 14:44
|close
|1100
|1.30
|1.2890
|1.2847
|1.2891
|169.00
|6484.35
|2201
|2006.05.12 14:44
|buy
|1101
|1.30
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2202
|2006.05.12 14:44
|close
|1101
|1.30
|1.2881
|1.2841
|1.2885
|129.99
|6614.34
|2203
|2006.05.12 14:44
|buy
|1102
|1.30
|1.2879
|1.2849
|1.2893
|2204
|2006.05.12 14:44
|close
|1102
|1.30
|1.2886
|1.2849
|1.2893
|91.00
|6705.34
|2205
|2006.05.12 14:45
|buy
|1103
|1.30
|1.2884
|1.2854
|1.2898
|2206
|2006.05.12 14:45
|close
|1103
|1.30
|1.2897
|1.2854
|1.2898
|169.00
|6874.34
|2207
|2006.05.12 14:45
|buy
|1104
|1.40
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2208
|2006.05.12 14:45
|close
|1104
|1.40
|1.2889
|1.2852
|1.2896
|98.00
|6972.34
|2209
|2006.05.12 14:45
|buy
|1105
|1.40
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2210
|2006.05.12 14:45
|close
|1105
|1.40
|1.2887
|1.2851
|1.2895
|84.00
|7056.34
|2211
|2006.05.12 15:06
|buy
|1106
|1.40
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2212
|2006.05.12 15:06
|close
|1106
|1.40
|1.2889
|1.2852
|1.2896
|98.00
|7154.34
|2213
|2006.05.12 15:10
|buy
|1107
|1.40
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2214
|2006.05.12 15:11
|close
|1107
|1.40
|1.2887
|1.2850
|1.2894
|98.00
|7252.34
|2215
|2006.05.12 15:11
|buy
|1108
|1.50
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2216
|2006.05.12 15:12
|close
|1108
|1.50
|1.2887
|1.2851
|1.2895
|90.00
|7342.34
|2217
|2006.05.12 15:13
|buy
|1109
|1.50
|1.2882
|1.2852
|1.2896
|2218
|2006.05.12 15:14
|close
|1109
|1.50
|1.2887
|1.2852
|1.2896
|75.00
|7417.34
|2219
|2006.05.12 15:15
|buy
|1110
|1.50
|1.2879
|1.2849
|1.2893
|2220
|2006.05.12 15:15
|close
|1110
|1.50
|1.2884
|1.2849
|1.2893
|75.00
|7492.34
|2221
|2006.05.12 15:15
|buy
|1111
|1.50
|1.2878
|1.2848
|1.2892
|2222
|2006.05.12 15:16
|close
|1111
|1.50
|1.2884
|1.2848
|1.2892
|90.00
|7582.34
|2223
|2006.05.12 15:16
|buy
|1112
|1.50
|1.2875
|1.2845
|1.2889
|2224
|2006.05.12 15:16
|close
|1112
|1.50
|1.2880
|1.2845
|1.2889
|75.00
|7657.34
|2225
|2006.05.12 15:17
|buy
|1113
|1.50
|1.2881
|1.2851
|1.2895
|2226
|2006.05.12 15:18
|close
|1113
|1.50
|1.2886
|1.2851
|1.2895
|75.00
|7732.34
|2227
|2006.05.12 17:32
|buy
|1114
|1.50
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2228
|2006.05.12 17:44
|close
|1114
|1.50
|1.2879
|1.2843
|1.2887
|90.01
|7822.35
|2229
|2006.05.12 18:27
|buy
|1115
|1.60
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2230
|2006.05.12 18:27
|close
|1115
|1.60
|1.2875
|1.2841
|1.2885
|64.00
|7886.35
|2231
|2006.05.12 18:28
|buy
|1116
|1.60
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2232
|2006.05.12 18:38
|close
|1116
|1.60
|1.2877
|1.2841
|1.2885
|96.00
|7982.35
|2233
|2006.05.15 06:46
|sell
|1117
|1.60
|1.2929
|1.2959
|1.2915
|2234
|2006.05.15 06:56
|close
|1117
|1.60
|1.2921
|1.2959
|1.2915
|127.98
|8110.33
|2235
|2006.05.15 07:40
|sell
|1118
|1.60
|1.2932
|1.2962
|1.2918
|2236
|2006.05.15 08:02
|close
|1118
|1.60
|1.2926
|1.2962
|1.2918
|96.00
|8206.33
|2237
|2006.05.15 08:28
|buy
|1119
|1.60
|1.2911
|1.2881
|1.2925
|2238
|2006.05.15 08:51
|close
|1119
|1.60
|1.2915
|1.2881
|1.2925
|64.00
|8270.33
|2239
|2006.05.15 10:08
|buy
|1120
|1.70
|1.2837
|1.2807
|1.2851
|2240
|2006.05.15 10:08
|close
|1120
|1.70
|1.2842
|1.2807
|1.2851
|85.00
|8355.33
|2241
|2006.05.15 10:14
|buy
|1121
|1.70
|1.2838
|1.2808
|1.2852
|2242
|2006.05.15 10:17
|close
|1121
|1.70
|1.2843
|1.2808
|1.2852
|84.99
|8440.32
|2243
|2006.05.15 10:19
|buy
|1122
|1.70
|1.2837
|1.2807
|1.2851
|2244
|2006.05.15 10:19
|close
|1122
|1.70
|1.2842
|1.2807
|1.2851
|85.00
|8525.32
|2245
|2006.05.15 10:19
|buy
|1123
|1.70
|1.2835
|1.2805
|1.2849
|2246
|2006.05.15 10:19
|close
|1123
|1.70
|1.2839
|1.2805
|1.2849
|68.00
|8593.32
|2247
|2006.05.15 10:20
|buy
|1124
|1.70
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|2248
|2006.05.15 10:22
|close
|1124
|1.70
|1.2840
|1.2804
|1.2848
|102.00
|8695.32
|2249
|2006.05.15 10:22
|buy
|1125
|1.70
|1.2838
|1.2808
|1.2852
|2250
|2006.05.15 10:35
|close
|1125
|1.70
|1.2843
|1.2808
|1.2852
|84.99
|8780.31
|2251
|2006.05.15 12:35
|buy
|1126
|1.80
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|2252
|2006.05.15 12:49
|close
|1126
|1.80
|1.2810
|1.2801
|1.2845
|-378.00
|8402.31
|2253
|2006.05.15 12:49
|buy
|1127
|1.70
|1.2813
|1.2783
|1.2827
|2254
|2006.05.15 13:24
|close
|1127
|1.70
|1.2817
|1.2783
|1.2827
|68.00
|8470.31
|2255
|2006.05.15 17:52
|buy
|1128
|1.70
|1.2820
|1.2790
|1.2834
|2256
|2006.05.15 17:58
|close
|1128
|1.70
|1.2825
|1.2790
|1.2834
|85.00
|8555.31
|2257
|2006.05.15 18:09
|buy
|1129
|1.70
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|2258
|2006.05.15 18:59
|close
|1129
|1.70
|1.2789
|1.2787
|1.2831
|-476.00
|8079.31
|2259
|2006.05.15 21:35
|buy
|1130
|1.60
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|2260
|2006.05.15 22:01
|close
|1130
|1.60
|1.2781
|1.2772
|1.2816
|-336.00
|7743.31
|2261
|2006.05.16 00:59
|buy
|1131
|1.50
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2262
|2006.05.16 01:16
|close
|1131
|1.50
|1.2795
|1.2759
|1.2803
|90.00
|7833.31
|2263
|2006.05.16 05:51
|sell
|1132
|1.60
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|2264
|2006.05.16 06:45
|close
|1132
|1.60
|1.2823
|1.2858
|1.2814
|80.00
|7913.31
|2265
|2006.05.16 08:24
|buy
|1133
|1.60
|1.2807
|1.2777
|1.2821
|2266
|2006.05.16 08:24
|close
|1133
|1.60
|1.2812
|1.2777
|1.2821
|79.99
|7993.30
|2267
|2006.05.16 08:24
|buy
|1134
|1.60
|1.2807
|1.2777
|1.2821
|2268
|2006.05.16 08:57
|close
|1134
|1.60
|1.2812
|1.2777
|1.2821
|79.99
|8073.29
|2269
|2006.05.16 11:00
|buy
|1135
|1.60
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2270
|2006.05.16 11:00
|close
|1135
|1.60
|1.2794
|1.2759
|1.2803
|80.00
|8153.29
|2271
|2006.05.16 11:00
|buy
|1136
|1.60
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2272
|2006.05.16 11:01
|close
|1136
|1.60
|1.2794
|1.2759
|1.2803
|80.00
|8233.29
|2273
|2006.05.16 11:01
|buy
|1137
|1.60
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2274
|2006.05.16 11:02
|t/p
|1137
|1.60
|1.2803
|1.2759
|1.2803
|224.00
|8457.29
|2275
|2006.05.16 11:02
|buy
|1138
|1.70
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|2276
|2006.05.16 11:02
|close
|1138
|1.70
|1.2782
|1.2747
|1.2791
|85.00
|8542.29
|2277
|2006.05.16 11:03
|buy
|1139
|1.70
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|2278
|2006.05.16 11:03
|close
|1139
|1.70
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|84.99
|8627.28
|2279
|2006.05.16 11:03
|buy
|1140
|1.70
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2280
|2006.05.16 11:04
|close
|1140
|1.70
|1.2796
|1.2759
|1.2803
|119.00
|8746.28
|2281
|2006.05.16 11:06
|buy
|1141
|1.70
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|2282
|2006.05.16 11:34
|close
|1141
|1.70
|1.2795
|1.2758
|1.2802
|119.00
|8865.28
|2283
|2006.05.16 14:30
|sell
|1142
|1.80
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2284
|2006.05.16 14:30
|close
|1142
|1.80
|1.2826
|1.2861
|1.2817
|90.00
|8955.28
|2285
|2006.05.16 14:30
|sell
|1143
|1.80
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2286
|2006.05.16 14:31
|close
|1143
|1.80
|1.2826
|1.2861
|1.2817
|90.00
|9045.28
|2287
|2006.05.16 14:31
|sell
|1144
|1.80
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|2288
|2006.05.16 14:31
|close
|1144
|1.80
|1.2858
|1.2866
|1.2822
|-396.00
|8649.28
|2289
|2006.05.16 14:31
|sell
|1145
|1.70
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|2290
|2006.05.16 14:40
|close
|1145
|1.70
|1.2858
|1.2868
|1.2824
|-340.00
|8309.28
|2291
|2006.05.16 14:40
|sell
|1146
|1.70
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|2292
|2006.05.16 14:50
|close
|1146
|1.70
|1.2851
|1.2885
|1.2841
|68.01
|8377.29
|2293
|2006.05.16 14:50
|sell
|1147
|1.70
|1.2850
|1.2880
|1.2836
|2294
|2006.05.16 15:11
|close
|1147
|1.70
|1.2845
|1.2880
|1.2836
|85.01
|8462.30
|2295
|2006.05.16 16:44
|buy
|1148
|1.70
|1.2847
|1.2817
|1.2861
|2296
|2006.05.16 16:45
|close
|1148
|1.70
|1.2852
|1.2817
|1.2861
|85.00
|8547.30
|2297
|2006.05.16 17:06
|buy
|1149
|1.70
|1.2843
|1.2813
|1.2857
|2298
|2006.05.16 17:06
|close
|1149
|1.70
|1.2848
|1.2813
|1.2857
|85.00
|8632.30
|2299
|2006.05.16 17:06
|buy
|1150
|1.70
|1.2840
|1.2810
|1.2854
|2300
|2006.05.16 17:18
|close
|1150
|1.70
|1.2820
|1.2810
|1.2854
|-340.00
|8292.30
|2301
|2006.05.16 17:18
|buy
|1151
|1.70
|1.2819
|1.2789
|1.2833
|2302
|2006.05.16 17:47
|close
|1151
|1.70
|1.2825
|1.2789
|1.2833
|102.00
|8394.30
|2303
|2006.05.17 00:57
|buy
|1152
|1.70
|1.2848
|1.2818
|1.2862
|2304
|2006.05.17 01:06
|close
|1152
|1.70
|1.2853
|1.2818
|1.2862
|85.00
|8479.30
|2305
|2006.05.17 05:32
|sell
|1153
|1.70
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|2306
|2006.05.17 05:36
|close
|1153
|1.70
|1.2871
|1.2908
|1.2864
|118.98
|8598.28
|2307
|2006.05.17 05:43
|sell
|1154
|1.70
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|2308
|2006.05.17 05:52
|close
|1154
|1.70
|1.2873
|1.2908
|1.2864
|85.00
|8683.28
|2309
|2006.05.17 08:34
|buy
|1155
|1.70
|1.2858
|1.2828
|1.2872
|2310
|2006.05.17 08:36
|close
|1155
|1.70
|1.2863
|1.2828
|1.2872
|85.00
|8768.28
|2311
|2006.05.17 09:09
|sell
|1156
|1.80
|1.2886
|1.2916
|1.2872
|2312
|2006.05.17 09:09
|close
|1156
|1.80
|1.2879
|1.2916
|1.2872
|125.99
|8894.27
|2313
|2006.05.17 09:09
|sell
|1157
|1.80
|1.2900
|1.2930
|1.2886
|2314
|2006.05.17 09:09
|t/p
|1157
|1.80
|1.2886
|1.2930
|1.2886
|252.00
|9146.27
|2315
|2006.05.17 09:09
|sell
|1158
|1.80
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|2316
|2006.05.17 10:49
|close
|1158
|1.80
|1.2907
|1.2917
|1.2873
|-360.00
|8786.27
|2317
|2006.05.17 14:07
|buy
|1159
|1.80
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|2318
|2006.05.17 14:13
|close
|1159
|1.80
|1.2882
|1.2847
|1.2891
|90.00
|8876.27
|2319
|2006.05.17 14:30
|buy
|1160
|1.80
|1.2868
|1.2838
|1.2882
|2320
|2006.05.17 14:30
|close
|1160
|1.80
|1.2875
|1.2838
|1.2882
|126.00
|9002.27
|2321
|2006.05.17 14:30
|buy
|1161
|1.80
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2322
|2006.05.17 14:30
|close
|1161
|1.80
|1.2878
|1.2841
|1.2885
|126.00
|9128.27
|2323
|2006.05.17 14:30
|buy
|1162
|1.80
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2324
|2006.05.17 14:31
|close
|1162
|1.80
|1.2878
|1.2843
|1.2887
|90.00
|9218.27
|2325
|2006.05.17 14:31
|buy
|1163
|1.80
|1.2872
|1.2842
|1.2886
|2326
|2006.05.17 14:31
|close
|1163
|1.80
|1.2881
|1.2842
|1.2886
|162.00
|9380.27
|2327
|2006.05.17 14:32
|buy
|1164
|1.90
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2328
|2006.05.17 14:33
|close
|1164
|1.90
|1.2877
|1.2843
|1.2887
|76.01
|9456.28
|2329
|2006.05.17 14:33
|buy
|1165
|1.90
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2330
|2006.05.17 14:37
|close
|1165
|1.90
|1.2877
|1.2843
|1.2887
|76.00
|9532.28
|2331
|2006.05.17 14:37
|buy
|1166
|1.90
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2332
|2006.05.17 14:38
|close
|1166
|1.90
|1.2881
|1.2843
|1.2887
|152.00
|9684.28
|2333
|2006.05.17 14:38
|buy
|1167
|1.90
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2334
|2006.05.17 14:38
|close
|1167
|1.90
|1.2882
|1.2843
|1.2887
|171.00
|9855.28
|2335
|2006.05.17 14:42
|sell
|1168
|2.00
|1.2904
|1.2934
|1.2890
|2336
|2006.05.17 14:42
|close
|1168
|2.00
|1.2898
|1.2934
|1.2890
|120.00
|9975.28
|2337
|2006.05.17 14:42
|sell
|1169
|2.00
|1.2905
|1.2935
|1.2891
|2338
|2006.05.17 14:47
|close
|1169
|2.00
|1.2900
|1.2935
|1.2891
|99.99
|10075.27
|2339
|2006.05.17 14:47
|sell
|1170
|2.00
|1.2902
|1.2932
|1.2888
|2340
|2006.05.17 14:48
|close
|1170
|2.00
|1.2895
|1.2932
|1.2888
|140.01
|10215.28
|2341
|2006.05.17 14:48
|sell
|1171
|2.00
|1.2902
|1.2932
|1.2888
|2342
|2006.05.17 14:48
|close
|1171
|2.00
|1.2895
|1.2932
|1.2888
|140.01
|10355.29
|2343
|2006.05.17 15:12
|buy
|1172
|2.10
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|2344
|2006.05.17 15:12
|close
|1172
|2.10
|1.2878
|1.2844
|1.2888
|84.00
|10439.29
|2345
|2006.05.17 15:12
|buy
|1173
|2.10
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|2346
|2006.05.17 15:20
|close
|1173
|2.10
|1.2848
|1.2841
|1.2885
|-483.00
|9956.29
|2347
|2006.05.17 15:20
|buy
|1174
|2.00
|1.2852
|1.2822
|1.2866
|2348
|2006.05.17 15:23
|close
|1174
|2.00
|1.2858
|1.2822
|1.2866
|120.00
|10076.29
|2349
|2006.05.17 15:23
|buy
|1175
|2.00
|1.2860
|1.2830
|1.2874
|2350
|2006.05.17 15:44
|close
|1175
|2.00
|1.2839
|1.2830
|1.2874
|-420.00
|9656.29
|2351
|2006.05.18 02:05
|sell
|1176
|1.90
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|2352
|2006.05.18 03:57
|close
|1176
|1.90
|1.2768
|1.2778
|1.2734
|-380.01
|9276.28
|2353
|2006.05.18 07:52
|buy
|1177
|1.90
|1.2750
|1.2720
|1.2764
|2354
|2006.05.18 08:58
|close
|1177
|1.90
|1.2754
|1.2720
|1.2764
|76.01
|9352.29
|2355
|2006.05.18 09:28
|sell
|1178
|1.90
|1.2766
|1.2796
|1.2752
|2356
|2006.05.18 09:49
|close
|1178
|1.90
|1.2761
|1.2796
|1.2752
|95.00
|9447.29
|2357
|2006.05.18 12:09
|buy
|1179
|1.90
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|2358
|2006.05.18 12:16
|close
|1179
|1.90
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|94.99
|9542.28
|2359
|2006.05.18 12:41
|buy
|1180
|1.90
|1.2775
|1.2745
|1.2789
|2360
|2006.05.18 12:50
|close
|1180
|1.90
|1.2780
|1.2745
|1.2789
|95.00
|9637.28
|2361
|2006.05.18 15:06
|sell
|1181
|1.90
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2362
|2006.05.18 15:10
|close
|1181
|1.90
|1.2787
|1.2823
|1.2779
|114.01
|9751.29
|2363
|2006.05.18 15:11
|sell
|1182
|2.00
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2364
|2006.05.18 15:18
|close
|1182
|2.00
|1.2788
|1.2823
|1.2779
|99.99
|9851.28
|2365
|2006.05.18 15:28
|sell
|1183
|2.00
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2366
|2006.05.18 15:28
|close
|1183
|2.00
|1.2789
|1.2823
|1.2779
|80.00
|9931.28
|2367
|2006.05.18 15:28
|sell
|1184
|2.00
|1.2795
|1.2825
|1.2781
|2368
|2006.05.18 15:32
|close
|1184
|2.00
|1.2818
|1.2825
|1.2781
|-460.00
|9471.28
|2369
|2006.05.18 15:33
|sell
|1185
|1.90
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|2370
|2006.05.18 15:34
|close
|1185
|1.90
|1.2817
|1.2852
|1.2808
|95.00
|9566.28
|2371
|2006.05.18 15:34
|sell
|1186
|1.90
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|2372
|2006.05.18 15:53
|close
|1186
|1.90
|1.2818
|1.2852
|1.2808
|76.00
|9642.28
|2373
|2006.05.18 22:39
|sell
|1187
|1.90
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|2374
|2006.05.18 23:08
|close
|1187
|1.90
|1.2862
|1.2871
|1.2827
|-398.99
|9243.29
|2375
|2006.05.18 23:08
|sell
|1188
|1.80
|1.2867
|1.2897
|1.2853
|2376
|2006.05.18 23:09
|close
|1188
|1.80
|1.2861
|1.2897
|1.2853
|108.00
|9351.29
|2377
|2006.05.18 23:17
|sell
|1189
|1.90
|1.2866
|1.2896
|1.2852
|2378
|2006.05.18 23:33
|close
|1189
|1.90
|1.2861
|1.2896
|1.2852
|95.00
|9446.29
|2379
|2006.05.19 05:47
|buy
|1190
|1.90
|1.2830
|1.2800
|1.2844
|2380
|2006.05.19 06:12
|close
|1190
|1.90
|1.2834
|1.2800
|1.2844
|76.01
|9522.30
|2381
|2006.05.19 08:16
|buy
|1191
|1.90
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|2382
|2006.05.19 08:31
|close
|1191
|1.90
|1.2828
|1.2793
|1.2837
|94.99
|9617.29
|2383
|2006.05.19 09:23
|buy
|1192
|1.90
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|2384
|2006.05.19 09:31
|close
|1192
|1.90
|1.2779
|1.2769
|1.2813
|-380.00
|9237.29
|2385
|2006.05.19 11:46
|buy
|1193
|1.80
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2386
|2006.05.19 11:47
|close
|1193
|1.80
|1.2764
|1.2729
|1.2773
|89.99
|9327.28
|2387
|2006.05.19 11:48
|buy
|1194
|1.90
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2388
|2006.05.19 12:03
|close
|1194
|1.90
|1.2737
|1.2729
|1.2773
|-417.99
|8909.29
|2389
|2006.05.19 16:26
|buy
|1195
|1.80
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|2390
|2006.05.19 16:28
|close
|1195
|1.80
|1.2716
|1.2679
|1.2723
|126.00
|9035.29
|2391
|2006.05.19 16:29
|buy
|1196
|1.80
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|2392
|2006.05.19 16:30
|close
|1196
|1.80
|1.2714
|1.2679
|1.2723
|90.00
|9125.29
|2393
|2006.05.19 22:31
|sell
|1197
|1.80
|1.2784
|1.2814
|1.2770
|2394
|2006.05.19 22:32
|close
|1197
|1.80
|1.2779
|1.2814
|1.2770
|90.00
|9215.29
|2395
|2006.05.22 00:00
|buy
|1198
|1.80
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|2396
|2006.05.22 00:44
|close
|1198
|1.80
|1.2768
|1.2732
|1.2776
|108.01
|9323.30
|2397
|2006.05.22 02:09
|buy
|1199
|1.90
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|2398
|2006.05.22 03:23
|close
|1199
|1.90
|1.2737
|1.2727
|1.2771
|-380.01
|8943.29
|2399
|2006.05.22 05:37
|sell
|1200
|1.80
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|2400
|2006.05.22 05:58
|close
|1200
|1.80
|1.2749
|1.2784
|1.2740
|90.00
|9033.29
|2401
|2006.05.22 07:58
|buy
|1201
|1.80
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|2402
|2006.05.22 08:04
|close
|1201
|1.80
|1.2722
|1.2687
|1.2731
|90.00
|9123.29
|2403
|2006.05.22 12:09
|sell
|1202
|1.80
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|2404
|2006.05.22 12:16
|close
|1202
|1.80
|1.2768
|1.2804
|1.2760
|108.00
|9231.29
|2405
|2006.05.22 12:23
|sell
|1203
|1.80
|1.2778
|1.2808
|1.2764
|2406
|2006.05.22 12:23
|close
|1203
|1.80
|1.2774
|1.2808
|1.2764
|72.00
|9303.29
|2407
|2006.05.22 12:23
|sell
|1204
|1.90
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|2408
|2006.05.22 12:55
|close
|1204
|1.90
|1.2770
|1.2804
|1.2760
|76.00
|9379.29
|2409
|2006.05.22 15:42
|sell
|1205
|1.90
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|2410
|2006.05.22 15:48
|close
|1205
|1.90
|1.2790
|1.2800
|1.2756
|-380.01
|8999.28
|2411
|2006.05.22 15:48
|sell
|1206
|1.80
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|2412
|2006.05.22 15:53
|close
|1206
|1.80
|1.2781
|1.2817
|1.2773
|108.00
|9107.28
|2413
|2006.05.22 15:53
|sell
|1207
|1.80
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2414
|2006.05.22 16:06
|close
|1207
|1.80
|1.2801
|1.2811
|1.2767
|-360.00
|8747.28
|2415
|2006.05.22 20:02
|sell
|1208
|1.70
|1.2861
|1.2891
|1.2847
|2416
|2006.05.22 20:13
|close
|1208
|1.70
|1.2882
|1.2891
|1.2847
|-357.00
|8390.28
|2417
|2006.05.22 20:13
|sell
|1209
|1.70
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|2418
|2006.05.22 20:18
|close
|1209
|1.70
|1.2875
|1.2909
|1.2865
|68.00
|8458.28
|2419
|2006.05.22 20:18
|sell
|1210
|1.70
|1.2874
|1.2904
|1.2860
|2420
|2006.05.22 20:36
|close
|1210
|1.70
|1.2868
|1.2904
|1.2860
|102.00
|8560.28
|2421
|2006.05.23 02:46
|buy
|1211
|1.70
|1.2848
|1.2818
|1.2862
|2422
|2006.05.23 02:52
|close
|1211
|1.70
|1.2853
|1.2818
|1.2862
|85.00
|8645.28
|2423
|2006.05.23 02:53
|sell
|1212
|1.70
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|2424
|2006.05.23 02:58
|close
|1212
|1.70
|1.2850
|1.2885
|1.2841
|84.99
|8730.27
|2425
|2006.05.23 03:20
|sell
|1213
|1.70
|1.2859
|1.2889
|1.2845
|2426
|2006.05.23 07:52
|close
|1213
|1.70
|1.2854
|1.2889
|1.2845
|85.00
|8815.27
|2427
|2006.05.23 08:18
|buy
|1214
|1.80
|1.2844
|1.2814
|1.2858
|2428
|2006.05.23 08:21
|close
|1214
|1.80
|1.2848
|1.2814
|1.2858
|72.02
|8887.29
|2429
|2006.05.23 11:05
|sell
|1215
|1.80
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|2430
|2006.05.23 11:22
|close
|1215
|1.80
|1.2844
|1.2883
|1.2839
|162.01
|9049.30
|2431
|2006.05.23 11:39
|sell
|1216
|1.80
|1.2851
|1.2881
|1.2837
|2432
|2006.05.23 11:41
|close
|1216
|1.80
|1.2846
|1.2881
|1.2837
|90.00
|9139.30
|2433
|2006.05.23 20:13
|sell
|1217
|1.80
|1.2874
|1.2904
|1.2860
|2434
|2006.05.23 20:19
|close
|1217
|1.80
|1.2869
|1.2904
|1.2860
|90.00
|9229.30
|2435
|2006.05.23 20:21
|sell
|1218
|1.80
|1.2870
|1.2900
|1.2856
|2436
|2006.05.23 21:03
|close
|1218
|1.80
|1.2865
|1.2900
|1.2856
|90.00
|9319.30
|2437
|2006.05.23 22:08
|buy
|1219
|1.90
|1.2837
|1.2807
|1.2851
|2438
|2006.05.23 22:19
|close
|1219
|1.90
|1.2842
|1.2807
|1.2851
|95.00
|9414.30
|2439
|2006.05.23 22:26
|buy
|1220
|1.90
|1.2835
|1.2805
|1.2849
|2440
|2006.05.23 22:59
|close
|1220
|1.90
|1.2814
|1.2805
|1.2849
|-399.02
|9015.28
|2441
|2006.05.24 01:36
|sell
|1221
|1.80
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|2442
|2006.05.24 02:13
|close
|1221
|1.80
|1.2808
|1.2817
|1.2773
|-377.99
|8637.29
|2443
|2006.05.24 02:13
|sell
|1222
|1.70
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|2444
|2006.05.24 02:17
|close
|1222
|1.70
|1.2802
|1.2836
|1.2792
|68.00
|8705.29
|2445
|2006.05.24 02:18
|sell
|1223
|1.70
|1.2802
|1.2832
|1.2788
|2446
|2006.05.24 02:28
|close
|1223
|1.70
|1.2796
|1.2832
|1.2788
|102.00
|8807.29
|2447
|2006.05.24 07:44
|buy
|1224
|1.80
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|2448
|2006.05.24 07:54
|close
|1224
|1.80
|1.2783
|1.2746
|1.2790
|126.01
|8933.30
|2449
|2006.05.24 08:51
|sell
|1225
|1.80
|1.2800
|1.2830
|1.2786
|2450
|2006.05.24 08:55
|close
|1225
|1.80
|1.2820
|1.2830
|1.2786
|-360.01
|8573.29
|2451
|2006.05.24 08:55
|sell
|1226
|1.70
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2452
|2006.05.24 08:58
|close
|1226
|1.70
|1.2808
|1.2846
|1.2802
|136.01
|8709.30
|2453
|2006.05.24 08:58
|sell
|1227
|1.70
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2454
|2006.05.24 09:04
|close
|1227
|1.70
|1.2829
|1.2839
|1.2795
|-340.00
|8369.30
|2455
|2006.05.24 14:31
|sell
|1228
|1.70
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|2456
|2006.05.24 14:31
|close
|1228
|1.70
|1.2865
|1.2908
|1.2864
|221.01
|8590.31
|2457
|2006.05.24 14:45
|sell
|1229
|1.70
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2458
|2006.05.24 14:57
|close
|1229
|1.70
|1.2874
|1.2911
|1.2867
|119.00
|8709.31
|2459
|2006.05.24 15:14
|buy
|1230
|1.70
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|2460
|2006.05.24 15:15
|close
|1230
|1.70
|1.2827
|1.2793
|1.2837
|68.01
|8777.32
|2461
|2006.05.24 15:15
|buy
|1231
|1.80
|1.2824
|1.2794
|1.2838
|2462
|2006.05.24 15:16
|close
|1231
|1.80
|1.2829
|1.2794
|1.2838
|90.00
|8867.32
|2463
|2006.05.24 15:16
|buy
|1232
|1.80
|1.2826
|1.2796
|1.2840
|2464
|2006.05.24 15:20
|close
|1232
|1.80
|1.2837
|1.2796
|1.2840
|198.00
|9065.32
|2465
|2006.05.24 16:09
|buy
|1233
|1.80
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2466
|2006.05.24 16:09
|close
|1233
|1.80
|1.2794
|1.2759
|1.2803
|90.00
|9155.32
|2467
|2006.05.24 16:09
|buy
|1234
|1.80
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|2468
|2006.05.24 16:10
|close
|1234
|1.80
|1.2799
|1.2764
|1.2808
|89.99
|9245.31
|2469
|2006.05.24 16:10
|buy
|1235
|1.80
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|2470
|2006.05.24 16:11
|close
|1235
|1.80
|1.2804
|1.2765
|1.2809
|162.01
|9407.32
|2471
|2006.05.24 16:19
|buy
|1236
|1.90
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|2472
|2006.05.24 16:19
|close
|1236
|1.90
|1.2798
|1.2762
|1.2806
|113.99
|9521.31
|2473
|2006.05.24 16:19
|buy
|1237
|1.90
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|2474
|2006.05.24 16:36
|close
|1237
|1.90
|1.2771
|1.2762
|1.2806
|-399.01
|9122.30
|2475
|2006.05.24 19:38
|sell
|1238
|1.80
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|2476
|2006.05.24 19:57
|close
|1238
|1.80
|1.2759
|1.2794
|1.2750
|89.99
|9212.29
|2477
|2006.05.24 22:14
|buy
|1239
|1.80
|1.2766
|1.2736
|1.2780
|2478
|2006.05.25 01:00
|close
|1239
|1.80
|1.2771
|1.2736
|1.2780
|49.34
|9261.63
|2479
|2006.05.25 03:04
|buy
|1240
|1.90
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2480
|2006.05.25 07:57
|close
|1240
|1.90
|1.2764
|1.2729
|1.2773
|94.99
|9356.62
|2481
|2006.05.25 07:58
|sell
|1241
|1.90
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|2482
|2006.05.25 08:21
|close
|1241
|1.90
|1.2785
|1.2794
|1.2750
|-399.02
|8957.60
|2483
|2006.05.25 08:21
|sell
|1242
|1.80
|1.2780
|1.2810
|1.2766
|2484
|2006.05.25 08:35
|close
|1242
|1.80
|1.2775
|1.2810
|1.2766
|90.00
|9047.60
|2485
|2006.05.25 10:43
|sell
|1243
|1.80
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|2486
|2006.05.25 10:45
|close
|1243
|1.80
|1.2794
|1.2828
|1.2784
|72.01
|9119.61
|2487
|2006.05.25 14:39
|sell
|1244
|1.80
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2488
|2006.05.25 14:40
|close
|1244
|1.80
|1.2791
|1.2827
|1.2783
|108.00
|9227.61
|2489
|2006.05.25 14:40
|sell
|1245
|1.80
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|2490
|2006.05.25 14:40
|close
|1245
|1.80
|1.2791
|1.2826
|1.2782
|90.00
|9317.61
|2491
|2006.05.25 15:13
|sell
|1246
|1.90
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2492
|2006.05.25 15:13
|close
|1246
|1.90
|1.2777
|1.2811
|1.2767
|76.00
|9393.61
|2493
|2006.05.25 15:14
|sell
|1247
|1.90
|1.2780
|1.2810
|1.2766
|2494
|2006.05.25 15:15
|close
|1247
|1.90
|1.2774
|1.2810
|1.2766
|114.00
|9507.61
|2495
|2006.05.25 15:50
|sell
|1248
|1.90
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|2496
|2006.05.25 15:56
|close
|1248
|1.90
|1.2785
|1.2819
|1.2775
|76.01
|9583.62
|2497
|2006.05.25 19:55
|sell
|1249
|1.90
|1.2783
|1.2813
|1.2769
|2498
|2006.05.25 20:30
|close
|1249
|1.90
|1.2806
|1.2813
|1.2769
|-437.00
|9146.62
|2499
|2006.05.25 23:29
|sell
|1250
|1.80
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|2500
|2006.05.25 23:59
|close
|1250
|1.80
|1.2829
|1.2838
|1.2794
|-377.99
|8768.63
|2501
|2006.05.26 03:20
|buy
|1251
|1.80
|1.2787
|1.2757
|1.2801
|2502
|2006.05.26 05:15
|close
|1251
|1.80
|1.2764
|1.2757
|1.2801
|-414.00
|8354.63
|2503
|2006.05.26 05:15
|buy
|1252
|1.70
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|2504
|2006.05.26 05:23
|close
|1252
|1.70
|1.2774
|1.2739
|1.2783
|85.00
|8439.63
|2505
|2006.05.26 05:23
|buy
|1253
|1.70
|1.2773
|1.2743
|1.2787
|2506
|2006.05.26 05:50
|close
|1253
|1.70
|1.2778
|1.2743
|1.2787
|84.99
|8524.62
|2507
|2006.05.26 07:38
|sell
|1254
|1.70
|1.2779
|1.2809
|1.2765
|2508
|2006.05.26 08:05
|close
|1254
|1.70
|1.2774
|1.2809
|1.2765
|85.00
|8609.62
|2509
|2006.05.26 08:26
|sell
|1255
|1.70
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2510
|2006.05.26 09:09
|close
|1255
|1.70
|1.2776
|1.2811
|1.2767
|85.00
|8694.62
|2511
|2006.05.26 09:15
|sell
|1256
|1.70
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|2512
|2006.05.26 09:23
|close
|1256
|1.70
|1.2785
|1.2821
|1.2777
|101.98
|8796.60
|2513
|2006.05.26 09:27
|sell
|1257
|1.80
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|2514
|2006.05.26 09:27
|close
|1257
|1.80
|1.2787
|1.2821
|1.2777
|72.01
|8868.61
|2515
|2006.05.26 09:28
|sell
|1258
|1.80
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|2516
|2006.05.26 09:57
|close
|1258
|1.80
|1.2812
|1.2821
|1.2777
|-378.01
|8490.60
|2517
|2006.05.26 13:27
|sell
|1259
|1.70
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|2518
|2006.05.26 13:32
|close
|1259
|1.70
|1.2815
|1.2849
|1.2805
|68.02
|8558.62
|2519
|2006.05.26 14:11
|buy
|1260
|1.70
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|2520
|2006.05.26 14:14
|close
|1260
|1.70
|1.2797
|1.2761
|1.2805
|102.01
|8660.63
|2521
|2006.05.26 15:50
|buy
|1261
|1.70
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|2522
|2006.05.26 15:50
|close
|1261
|1.70
|1.2743
|1.2708
|1.2752
|85.00
|8745.63
|2523
|2006.05.26 15:52
|buy
|1262
|1.70
|1.2736
|1.2706
|1.2750
|2524
|2006.05.26 16:01
|close
|1262
|1.70
|1.2741
|1.2706
|1.2750
|84.99
|8830.62
|2525
|2006.05.26 22:50
|sell
|1263
|1.80
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|2526
|2006.05.29 00:10
|close
|1263
|1.80
|1.2727
|1.2771
|1.2727
|262.08
|9092.70
|2527
|2006.05.29 01:55
|sell
|1264
|1.80
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|2528
|2006.05.29 01:58
|close
|1264
|1.80
|1.2750
|1.2784
|1.2740
|72.02
|9164.72
|2529
|2006.05.29 05:57
|buy
|1265
|1.80
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|2530
|2006.05.29 06:20
|close
|1265
|1.80
|1.2747
|1.2713
|1.2757
|72.02
|9236.74
|2531
|2006.05.29 11:09
|sell
|1266
|1.80
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|2532
|2006.05.29 11:17
|close
|1266
|1.80
|1.2759
|1.2794
|1.2750
|89.99
|9326.73
|2533
|2006.05.29 13:36
|buy
|1267
|1.90
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|2534
|2006.05.29 17:48
|close
|1267
|1.90
|1.2742
|1.2732
|1.2776
|-380.01
|8946.72
|2535
|2006.05.29 21:49
|buy
|1268
|1.80
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|2536
|2006.05.29 21:50
|close
|1268
|1.80
|1.2753
|1.2718
|1.2762
|89.99
|9036.71
|2537
|2006.05.29 21:52
|buy
|1269
|1.80
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|2538
|2006.05.29 22:56
|close
|1269
|1.80
|1.2753
|1.2718
|1.2762
|89.99
|9126.70
|2539
|2006.05.30 02:08
|buy
|1270
|1.80
|1.2745
|1.2715
|1.2759
|2540
|2006.05.30 02:16
|close
|1270
|1.80
|1.2750
|1.2715
|1.2759
|90.00
|9216.70
|2541
|2006.05.30 04:47
|sell
|1271
|1.80
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2542
|2006.05.30 04:49
|close
|1271
|1.80
|1.2789
|1.2823
|1.2779
|72.00
|9288.70
|2543
|2006.05.30 04:49
|sell
|1272
|1.90
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2544
|2006.05.30 05:03
|close
|1272
|1.90
|1.2815
|1.2823
|1.2779
|-417.99
|8870.71
|2545
|2006.05.30 08:10
|sell
|1273
|1.80
|1.2832
|1.2862
|1.2818
|2546
|2006.05.30 09:02
|close
|1273
|1.80
|1.2853
|1.2862
|1.2818
|-378.00
|8492.71
|2547
|2006.05.30 09:05
|sell
|1274
|1.70
|1.2865
|1.2895
|1.2851
|2548
|2006.05.30 09:08
|close
|1274
|1.70
|1.2857
|1.2895
|1.2851
|135.99
|8628.70
|2549
|2006.05.30 11:08
|sell
|1275
|1.70
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|2550
|2006.05.30 11:34
|close
|1275
|1.70
|1.2851
|1.2885
|1.2841
|68.02
|8696.72
|2551
|2006.05.30 11:50
|sell
|1276
|1.70
|1.2865
|1.2895
|1.2851
|2552
|2006.05.30 13:28
|close
|1276
|1.70
|1.2861
|1.2895
|1.2851
|68.00
|8764.72
|2553
|2006.05.30 13:37
|buy
|1277
|1.80
|1.2850
|1.2820
|1.2864
|2554
|2006.05.30 14:17
|close
|1277
|1.80
|1.2827
|1.2820
|1.2864
|-414.01
|8350.71
|2555
|2006.05.31 00:56
|buy
|1278
|1.70
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2556
|2006.05.31 02:58
|close
|1278
|1.70
|1.2845
|1.2836
|1.2880
|-356.99
|7993.72
|2557
|2006.05.31 02:58
|buy
|1279
|1.60
|1.2846
|1.2816
|1.2860
|2558
|2006.05.31 03:04
|close
|1279
|1.60
|1.2852
|1.2816
|1.2860
|96.00
|8089.72
|2559
|2006.05.31 06:21
|sell
|1280
|1.60
|1.2875
|1.2905
|1.2861
|2560
|2006.05.31 07:07
|close
|1280
|1.60
|1.2870
|1.2905
|1.2861
|80.00
|8169.72
|2561
|2006.05.31 08:15
|buy
|1281
|1.60
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|2562
|2006.05.31 08:16
|close
|1281
|1.60
|1.2874
|1.2839
|1.2883
|80.00
|8249.72
|2563
|2006.05.31 08:16
|sell
|1282
|1.60
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|2564
|2006.05.31 08:16
|close
|1282
|1.60
|1.2871
|1.2908
|1.2864
|111.99
|8361.71
|2565
|2006.05.31 08:16
|buy
|1283
|1.70
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|2566
|2006.05.31 08:16
|close
|1283
|1.70
|1.2875
|1.2839
|1.2883
|102.00
|8463.71
|2567
|2006.05.31 08:16
|sell
|1284
|1.70
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|2568
|2006.05.31 08:16
|close
|1284
|1.70
|1.2874
|1.2909
|1.2865
|85.00
|8548.71
|2569
|2006.05.31 08:16
|buy
|1285
|1.70
|1.2870
|1.2840
|1.2884
|2570
|2006.05.31 08:16
|close
|1285
|1.70
|1.2880
|1.2840
|1.2884
|170.00
|8718.71
|2571
|2006.05.31 08:17
|sell
|1286
|1.70
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2572
|2006.05.31 08:17
|close
|1286
|1.70
|1.2876
|1.2911
|1.2867
|85.00
|8803.71
|2573
|2006.05.31 08:17
|sell
|1287
|1.80
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2574
|2006.05.31 08:51
|close
|1287
|1.80
|1.2904
|1.2911
|1.2867
|-414.00
|8389.71
|2575
|2006.05.31 08:51
|sell
|1288
|1.70
|1.2900
|1.2930
|1.2886
|2576
|2006.05.31 08:53
|close
|1288
|1.70
|1.2896
|1.2930
|1.2886
|68.00
|8457.71
|2577
|2006.05.31 15:12
|sell
|1289
|1.70
|1.2876
|1.2906
|1.2862
|2578
|2006.05.31 15:20
|close
|1289
|1.70
|1.2870
|1.2906
|1.2862
|102.01
|8559.72
|2579
|2006.05.31 15:20
|sell
|1290
|1.70
|1.2877
|1.2907
|1.2863
|2580
|2006.05.31 15:20
|close
|1290
|1.70
|1.2870
|1.2907
|1.2863
|119.00
|8678.72
|2581
|2006.05.31 15:30
|buy
|1291
|1.70
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|2582
|2006.05.31 15:39
|close
|1291
|1.70
|1.2860
|1.2825
|1.2869
|85.00
|8763.72
|2583
|2006.05.31 15:41
|buy
|1292
|1.80
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|2584
|2006.05.31 15:47
|close
|1292
|1.80
|1.2860
|1.2825
|1.2869
|90.00
|8853.72
|2585
|2006.05.31 15:51
|buy
|1293
|1.80
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|2586
|2006.05.31 15:51
|close
|1293
|1.80
|1.2862
|1.2825
|1.2869
|126.01
|8979.73
|2587
|2006.05.31 15:53
|buy
|1294
|1.80
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|2588
|2006.05.31 16:04
|close
|1294
|1.80
|1.2860
|1.2825
|1.2869
|90.00
|9069.73
|2589
|2006.05.31 16:16
|buy
|1295
|1.80
|1.2842
|1.2812
|1.2856
|2590
|2006.05.31 16:16
|close
|1295
|1.80
|1.2847
|1.2812
|1.2856
|90.00
|9159.73
|2591
|2006.05.31 16:16
|buy
|1296
|1.80
|1.2841
|1.2811
|1.2855
|2592
|2006.05.31 16:17
|close
|1296
|1.80
|1.2846
|1.2811
|1.2855
|90.00
|9249.73
|2593
|2006.05.31 16:17
|buy
|1297
|1.80
|1.2842
|1.2812
|1.2856
|2594
|2006.05.31 16:17
|close
|1297
|1.80
|1.2848
|1.2812
|1.2856
|108.00
|9357.73
|2595
|2006.05.31 16:17
|buy
|1298
|1.90
|1.2841
|1.2811
|1.2855
|2596
|2006.05.31 16:17
|close
|1298
|1.90
|1.2846
|1.2811
|1.2855
|95.00
|9452.73
|2597
|2006.05.31 16:17
|buy
|1299
|1.90
|1.2842
|1.2812
|1.2856
|2598
|2006.05.31 16:18
|close
|1299
|1.90
|1.2846
|1.2812
|1.2856
|76.00
|9528.73
|2599
|2006.05.31 16:19
|buy
|1300
|1.90
|1.2842
|1.2812
|1.2856
|2600
|2006.05.31 16:20
|close
|1300
|1.90
|1.2847
|1.2812
|1.2856
|95.00
|9623.73
|2601
|2006.05.31 20:33
|buy
|1301
|1.90
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|2602
|2006.05.31 20:34
|close
|1301
|1.90
|1.2820
|1.2786
|1.2830
|76.01
|9699.74
|2603
|2006.05.31 20:36
|buy
|1302
|1.90
|1.2815
|1.2785
|1.2829
|2604
|2006.05.31 20:47
|close
|1302
|1.90
|1.2819
|1.2785
|1.2829
|76.01
|9775.75
|2605
|2006.05.31 20:52
|buy
|1303
|2.00
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|2606
|2006.06.01 02:34
|close
|1303
|2.00
|1.2795
|1.2786
|1.2830
|-465.17
|9310.58
|2607
|2006.06.01 02:34
|buy
|1304
|1.90
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2608
|2006.06.01 02:51
|close
|1304
|1.90
|1.2793
|1.2759
|1.2803
|76.00
|9386.58
|2609
|2006.06.01 04:43
|buy
|1305
|1.90
|1.2774
|1.2744
|1.2788
|2610
|2006.06.01 04:45
|close
|1305
|1.90
|1.2779
|1.2744
|1.2788
|95.00
|9481.58
|2611
|2006.06.01 09:14
|buy
|1306
|1.90
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|2612
|2006.06.01 09:19
|close
|1306
|1.90
|1.2762
|1.2728
|1.2772
|76.01
|9557.59
|2613
|2006.06.01 09:21
|buy
|1307
|1.90
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|2614
|2006.06.01 09:25
|close
|1307
|1.90
|1.2762
|1.2728
|1.2772
|76.01
|9633.60
|2615
|2006.06.01 10:07
|sell
|1308
|1.90
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|2616
|2006.06.01 10:31
|close
|1308
|1.90
|1.2786
|1.2820
|1.2776
|76.01
|9709.61
|2617
|2006.06.01 12:06
|buy
|1309
|1.90
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|2618
|2006.06.01 13:10
|close
|1309
|1.90
|1.2748
|1.2738
|1.2782
|-380.00
|9329.61
|2619
|2006.06.01 16:01
|sell
|1310
|1.90
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|2620
|2006.06.01 16:01
|close
|1310
|1.90
|1.2750
|1.2787
|1.2743
|132.99
|9462.60
|2621
|2006.06.01 16:01
|sell
|1311
|1.90
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|2622
|2006.06.01 16:01
|close
|1311
|1.90
|1.2746
|1.2787
|1.2743
|209.00
|9671.60
|2623
|2006.06.01 16:01
|sell
|1312
|1.90
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|2624
|2006.06.01 16:01
|close
|1312
|1.90
|1.2750
|1.2787
|1.2743
|133.00
|9804.60
|2625
|2006.06.01 16:02
|sell
|1313
|2.00
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|2626
|2006.06.01 16:02
|close
|1313
|2.00
|1.2749
|1.2787
|1.2743
|159.99
|9964.59
|2627
|2006.06.01 16:02
|sell
|1314
|2.00
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|2628
|2006.06.01 16:02
|close
|1314
|2.00
|1.2751
|1.2787
|1.2743
|120.00
|10084.59
|2629
|2006.06.01 16:02
|sell
|1315
|2.00
|1.2773
|1.2803
|1.2759
|2630
|2006.06.01 16:02
|t/p
|1315
|2.00
|1.2759
|1.2803
|1.2759
|280.00
|10364.59
|2631
|2006.06.01 16:02
|sell
|1316
|2.10
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|2632
|2006.06.01 16:02
|t/p
|1316
|2.10
|1.2749
|1.2793
|1.2749
|294.00
|10658.59
|2633
|2006.06.01 16:03
|sell
|1317
|2.10
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|2634
|2006.06.01 16:03
|close
|1317
|2.10
|1.2754
|1.2789
|1.2745
|105.00
|10763.59
|2635
|2006.06.01 16:03
|sell
|1318
|2.20
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|2636
|2006.06.01 16:03
|close
|1318
|2.20
|1.2754
|1.2789
|1.2745
|110.00
|10873.59
|2637
|2006.06.01 16:03
|sell
|1319
|2.20
|1.2758
|1.2788
|1.2744
|2638
|2006.06.01 16:04
|close
|1319
|2.20
|1.2754
|1.2788
|1.2744
|88.00
|10961.59
|2639
|2006.06.01 16:04
|sell
|1320
|2.20
|1.2758
|1.2788
|1.2744
|2640
|2006.06.01 16:04
|close
|1320
|2.20
|1.2752
|1.2788
|1.2744
|132.00
|11093.59
|2641
|2006.06.01 16:04
|sell
|1321
|2.20
|1.2758
|1.2788
|1.2744
|2642
|2006.06.01 16:08
|close
|1321
|2.20
|1.2778
|1.2788
|1.2744
|-440.00
|10653.59
|2643
|2006.06.01 16:08
|sell
|1322
|2.10
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|2644
|2006.06.01 16:11
|close
|1322
|2.10
|1.2769
|1.2804
|1.2760
|105.00
|10758.59
|2645
|2006.06.01 16:11
|sell
|1323
|2.20
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|2646
|2006.06.01 16:35
|close
|1323
|2.20
|1.2784
|1.2794
|1.2750
|-440.01
|10318.58
|2647
|2006.06.01 16:46
|sell
|1324
|2.10
|1.2801
|1.2831
|1.2787
|2648
|2006.06.01 16:51
|close
|1324
|2.10
|1.2821
|1.2831
|1.2787
|-420.00
|9898.58
|2649
|2006.06.01 16:51
|sell
|1325
|2.00
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|2650
|2006.06.01 17:02
|close
|1325
|2.00
|1.2812
|1.2848
|1.2804
|120.00
|10018.58
|2651
|2006.06.01 19:19
|buy
|1326
|2.00
|1.2800
|1.2770
|1.2814
|2652
|2006.06.01 19:30
|close
|1326
|2.00
|1.2805
|1.2770
|1.2814
|100.00
|10118.58
|2653
|2006.06.02 06:17
|sell
|1327
|2.00
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|2654
|2006.06.02 08:16
|close
|1327
|2.00
|1.2810
|1.2847
|1.2803
|139.96
|10258.54
|2655
|2006.06.02 08:17
|buy
|1328
|2.10
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|2656
|2006.06.02 08:19
|close
|1328
|2.10
|1.2803
|1.2769
|1.2813
|84.02
|10342.56
|2657
|2006.06.02 10:03
|buy
|1329
|2.10
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|2658
|2006.06.02 10:03
|close
|1329
|2.10
|1.2806
|1.2772
|1.2816
|84.01
|10426.57
|2659
|2006.06.02 10:03
|buy
|1330
|2.10
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|2660
|2006.06.02 10:24
|close
|1330
|2.10
|1.2809
|1.2774
|1.2818
|105.02
|10531.59
|2661
|2006.06.02 10:24
|sell
|1331
|2.10
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|2662
|2006.06.02 14:29
|close
|1331
|2.10
|1.2834
|1.2840
|1.2796
|-504.00
|10027.59
|2663
|2006.06.02 14:29
|sell
|1332
|2.00
|1.2833
|1.2863
|1.2819
|2664
|2006.06.02 14:30
|close
|1332
|2.00
|1.2821
|1.2863
|1.2819
|240.00
|10267.59
|2665
|2006.06.02 14:30
|sell
|1333
|2.10
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|2666
|2006.06.02 14:30
|s/l
|1333
|2.10
|1.2890
|1.2890
|1.2846
|-630.00
|9637.59
|2667
|2006.06.02 14:30
|sell
|1334
|1.90
|1.2896
|1.2926
|1.2882
|2668
|2006.06.02 14:30
|close
|1334
|1.90
|1.2883
|1.2926
|1.2882
|247.00
|9884.59
|2669
|2006.06.02 14:30
|sell
|1335
|2.00
|1.2886
|1.2916
|1.2872
|2670
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1335
|2.00
|1.2872
|1.2916
|1.2872
|280.00
|10164.59
|2671
|2006.06.02 14:30
|sell
|1336
|2.00
|1.2861
|1.2891
|1.2847
|2672
|2006.06.02 14:30
|close
|1336
|2.00
|1.2855
|1.2891
|1.2847
|120.00
|10284.59
|2673
|2006.06.02 14:30
|sell
|1337
|2.10
|1.2866
|1.2896
|1.2852
|2674
|2006.06.02 14:30
|close
|1337
|2.10
|1.2888
|1.2896
|1.2852
|-462.00
|9822.59
|2675
|2006.06.02 14:30
|sell
|1338
|2.00
|1.2883
|1.2913
|1.2869
|2676
|2006.06.02 14:30
|s/l
|1338
|2.00
|1.2913
|1.2913
|1.2869
|-600.00
|9222.59
|2677
|2006.06.02 14:30
|sell
|1339
|1.80
|1.2914
|1.2944
|1.2900
|2678
|2006.06.02 14:30
|close
|1339
|1.80
|1.2906
|1.2944
|1.2900
|144.00
|9366.59
|2679
|2006.06.02 14:30
|sell
|1340
|1.90
|1.2907
|1.2937
|1.2893
|2680
|2006.06.02 14:30
|t/p
|1340
|1.90
|1.2893
|1.2937
|1.2893
|266.00
|9632.59
|2681
|2006.06.02 14:30
|sell
|1341
|1.90
|1.2888
|1.2918
|1.2874
|2682
|2006.06.02 14:31
|close
|1341
|1.90
|1.2884
|1.2918
|1.2874
|76.00
|9708.59
|2683
|2006.06.02 14:31
|sell
|1342
|1.90
|1.2883
|1.2913
|1.2869
|2684
|2006.06.02 14:31
|close
|1342
|1.90
|1.2877
|1.2913
|1.2869
|114.00
|9822.59
|2685
|2006.06.02 14:31
|sell
|1343
|2.00
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|2686
|2006.06.02 14:31
|close
|1343
|2.00
|1.2874
|1.2909
|1.2865
|100.00
|9922.59
|2687
|2006.06.02 14:31
|sell
|1344
|2.00
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|2688
|2006.06.02 14:31
|close
|1344
|2.00
|1.2875
|1.2915
|1.2871
|200.00
|10122.59
|2689
|2006.06.02 14:31
|sell
|1345
|2.00
|1.2873
|1.2903
|1.2859
|2690
|2006.06.02 14:31
|close
|1345
|2.00
|1.2895
|1.2903
|1.2859
|-440.00
|9682.59
|2691
|2006.06.02 14:31
|sell
|1346
|1.90
|1.2914
|1.2944
|1.2900
|2692
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1346
|1.90
|1.2900
|1.2944
|1.2900
|266.00
|9948.59
|2693
|2006.06.02 14:31
|sell
|1347
|2.00
|1.2877
|1.2907
|1.2863
|2694
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1347
|2.00
|1.2863
|1.2907
|1.2863
|280.00
|10228.59
|2695
|2006.06.02 14:31
|sell
|1348
|2.00
|1.2891
|1.2921
|1.2877
|2696
|2006.06.02 14:31
|close
|1348
|2.00
|1.2885
|1.2921
|1.2877
|120.00
|10348.59
|2697
|2006.06.02 14:31
|sell
|1349
|2.10
|1.2884
|1.2914
|1.2870
|2698
|2006.06.02 14:31
|s/l
|1349
|2.10
|1.2914
|1.2914
|1.2870
|-630.00
|9718.59
|2699
|2006.06.02 14:31
|sell
|1350
|1.90
|1.2914
|1.2944
|1.2900
|2700
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1350
|1.90
|1.2900
|1.2944
|1.2900
|266.00
|9984.59
|2701
|2006.06.02 14:31
|sell
|1351
|2.00
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|2702
|2006.06.02 14:31
|close
|1351
|2.00
|1.2907
|1.2917
|1.2873
|-400.00
|9584.59
|2703
|2006.06.02 14:31
|sell
|1352
|1.90
|1.2902
|1.2932
|1.2888
|2704
|2006.06.02 14:31
|s/l
|1352
|1.90
|1.2932
|1.2932
|1.2888
|-570.00
|9014.59
|2705
|2006.06.02 14:31
|sell
|1353
|1.80
|1.2934
|1.2964
|1.2920
|2706
|2006.06.02 14:31
|close
|1353
|1.80
|1.2921
|1.2964
|1.2920
|234.00
|9248.59
|2707
|2006.06.02 14:31
|sell
|1354
|1.80
|1.2922
|1.2952
|1.2908
|2708
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1354
|1.80
|1.2908
|1.2952
|1.2908
|252.00
|9500.59
|2709
|2006.06.02 14:31
|sell
|1355
|1.90
|1.2899
|1.2929
|1.2885
|2710
|2006.06.02 14:31
|t/p
|1355
|1.90
|1.2885
|1.2929
|1.2885
|266.00
|9766.59
|2711
|2006.06.02 14:31
|sell
|1356
|2.00
|1.2876
|1.2906
|1.2862
|2712
|2006.06.02 14:32
|close
|1356
|2.00
|1.2903
|1.2906
|1.2862
|-539.99
|9226.60
|2713
|2006.06.02 14:32
|sell
|1357
|1.80
|1.2898
|1.2928
|1.2884
|2714
|2006.06.02 14:32
|t/p
|1357
|1.80
|1.2884
|1.2928
|1.2884
|252.00
|9478.60
|2715
|2006.06.02 14:32
|sell
|1358
|1.90
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2716
|2006.06.02 14:32
|close
|1358
|1.90
|1.2901
|1.2911
|1.2867
|-380.00
|9098.60
|2717
|2006.06.02 14:32
|sell
|1359
|1.80
|1.2898
|1.2928
|1.2884
|2718
|2006.06.02 14:33
|close
|1359
|1.80
|1.2894
|1.2928
|1.2884
|72.00
|9170.60
|2719
|2006.06.02 14:33
|sell
|1360
|1.80
|1.2891
|1.2921
|1.2877
|2720
|2006.06.02 14:33
|close
|1360
|1.80
|1.2886
|1.2921
|1.2877
|90.00
|9260.60
|2721
|2006.06.02 14:33
|sell
|1361
|1.90
|1.2886
|1.2916
|1.2872
|2722
|2006.06.02 14:40
|close
|1361
|1.90
|1.2910
|1.2916
|1.2872
|-456.00
|8804.60
|2723
|2006.06.02 14:40
|sell
|1362
|1.80
|1.2909
|1.2939
|1.2895
|2724
|2006.06.02 14:40
|close
|1362
|1.80
|1.2903
|1.2939
|1.2895
|108.00
|8912.60
|2725
|2006.06.02 14:40
|sell
|1363
|1.80
|1.2904
|1.2934
|1.2890
|2726
|2006.06.02 14:41
|close
|1363
|1.80
|1.2893
|1.2934
|1.2890
|198.00
|9110.60
|2727
|2006.06.02 14:41
|sell
|1364
|1.80
|1.2894
|1.2924
|1.2880
|2728
|2006.06.02 14:41
|t/p
|1364
|1.80
|1.2880
|1.2924
|1.2880
|252.00
|9362.60
|2729
|2006.06.02 14:41
|sell
|1365
|1.90
|1.2877
|1.2907
|1.2863
|2730
|2006.06.02 14:41
|s/l
|1365
|1.90
|1.2907
|1.2907
|1.2863
|-570.00
|8792.60
|2731
|2006.06.02 14:41
|sell
|1366
|1.80
|1.2927
|1.2957
|1.2913
|2732
|2006.06.02 14:41
|t/p
|1366
|1.80
|1.2913
|1.2957
|1.2913
|252.00
|9044.60
|2733
|2006.06.02 14:41
|sell
|1367
|1.80
|1.2905
|1.2935
|1.2891
|2734
|2006.06.02 14:42
|close
|1367
|1.80
|1.2901
|1.2935
|1.2891
|72.01
|9116.61
|2735
|2006.06.02 14:42
|sell
|1368
|1.80
|1.2902
|1.2932
|1.2888
|2736
|2006.06.02 14:43
|close
|1368
|1.80
|1.2923
|1.2932
|1.2888
|-378.00
|8738.61
|2737
|2006.06.02 14:43
|sell
|1369
|1.70
|1.2923
|1.2953
|1.2909
|2738
|2006.06.02 14:43
|close
|1369
|1.70
|1.2917
|1.2953
|1.2909
|102.00
|8840.61
|2739
|2006.06.02 14:43
|sell
|1370
|1.80
|1.2914
|1.2944
|1.2900
|2740
|2006.06.02 14:43
|close
|1370
|1.80
|1.2906
|1.2944
|1.2900
|144.00
|8984.61
|2741
|2006.06.02 14:43
|sell
|1371
|1.80
|1.2905
|1.2935
|1.2891
|2742
|2006.06.02 14:43
|close
|1371
|1.80
|1.2925
|1.2935
|1.2891
|-360.00
|8624.61
|2743
|2006.06.02 14:43
|sell
|1372
|1.70
|1.2919
|1.2949
|1.2905
|2744
|2006.06.02 14:44
|close
|1372
|1.70
|1.2915
|1.2949
|1.2905
|68.00
|8692.61
|2745
|2006.06.02 14:44
|sell
|1373
|1.70
|1.2917
|1.2947
|1.2903
|2746
|2006.06.02 14:44
|close
|1373
|1.70
|1.2941
|1.2947
|1.2903
|-408.00
|8284.61
|2747
|2006.06.02 14:44
|sell
|1374
|1.70
|1.2928
|1.2958
|1.2914
|2748
|2006.06.02 14:50
|close
|1374
|1.70
|1.2924
|1.2958
|1.2914
|68.01
|8352.62
|2749
|2006.06.02 14:50
|sell
|1375
|1.70
|1.2922
|1.2952
|1.2908
|2750
|2006.06.02 14:52
|close
|1375
|1.70
|1.2917
|1.2952
|1.2908
|85.00
|8437.62
|2751
|2006.06.02 14:52
|sell
|1376
|1.70
|1.2915
|1.2945
|1.2901
|2752
|2006.06.02 15:40
|close
|1376
|1.70
|1.2909
|1.2945
|1.2901
|102.00
|8539.62
|2753
|2006.06.02 16:42
|sell
|1377
|1.70
|1.2931
|1.2961
|1.2917
|2754
|2006.06.02 16:45
|close
|1377
|1.70
|1.2926
|1.2961
|1.2917
|85.00
|8624.62
|2755
|2006.06.02 16:51
|sell
|1378
|1.70
|1.2931
|1.2961
|1.2917
|2756
|2006.06.02 17:14
|close
|1378
|1.70
|1.2923
|1.2961
|1.2917
|136.01
|8760.63
|2757
|2006.06.02 20:59
|buy
|1379
|1.80
|1.2921
|1.2891
|1.2935
|2758
|2006.06.02 22:07
|close
|1379
|1.80
|1.2926
|1.2891
|1.2935
|90.00
|8850.63
|2759
|2006.06.05 02:25
|sell
|1380
|1.80
|1.2934
|1.2964
|1.2920
|2760
|2006.06.05 08:12
|close
|1380
|1.80
|1.2955
|1.2964
|1.2920
|-377.99
|8472.64
|2761
|2006.06.05 14:39
|buy
|1381
|1.70
|1.2949
|1.2919
|1.2963
|2762
|2006.06.05 15:04
|close
|1381
|1.70
|1.2927
|1.2919
|1.2963
|-373.99
|8098.65
|2763
|2006.06.05 20:23
|buy
|1382
|1.60
|1.2949
|1.2919
|1.2963
|2764
|2006.06.05 20:42
|close
|1382
|1.60
|1.2929
|1.2919
|1.2963
|-320.01
|7778.64
|2765
|2006.06.05 20:43
|buy
|1383
|1.60
|1.2926
|1.2896
|1.2940
|2766
|2006.06.05 20:43
|close
|1383
|1.60
|1.2931
|1.2896
|1.2940
|80.00
|7858.64
|2767
|2006.06.05 20:43
|buy
|1384
|1.60
|1.2924
|1.2894
|1.2938
|2768
|2006.06.05 23:01
|close
|1384
|1.60
|1.2903
|1.2894
|1.2938
|-336.00
|7522.64
|2769
|2006.06.06 07:45
|sell
|1385
|1.50
|1.2899
|1.2929
|1.2885
|2770
|2006.06.06 08:31
|close
|1385
|1.50
|1.2919
|1.2929
|1.2885
|-300.01
|7222.63
|2771
|2006.06.06 10:47
|buy
|1386
|1.40
|1.2902
|1.2872
|1.2916
|2772
|2006.06.06 11:12
|close
|1386
|1.40
|1.2907
|1.2872
|1.2916
|70.00
|7292.63
|2773
|2006.06.06 12:16
|buy
|1387
|1.50
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|2774
|2006.06.06 12:19
|close
|1387
|1.50
|1.2874
|1.2839
|1.2883
|75.00
|7367.63
|2775
|2006.06.06 12:21
|buy
|1388
|1.50
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|2776
|2006.06.06 12:25
|close
|1388
|1.50
|1.2876
|1.2839
|1.2883
|105.00
|7472.63
|2777
|2006.06.06 12:25
|buy
|1389
|1.50
|1.2860
|1.2830
|1.2874
|2778
|2006.06.06 12:25
|close
|1389
|1.50
|1.2865
|1.2830
|1.2874
|75.00
|7547.63
|2779
|2006.06.06 12:25
|buy
|1390
|1.50
|1.2866
|1.2836
|1.2880
|2780
|2006.06.06 12:36
|close
|1390
|1.50
|1.2871
|1.2836
|1.2880
|74.99
|7622.62
|2781
|2006.06.06 14:16
|buy
|1391
|1.50
|1.2846
|1.2816
|1.2860
|2782
|2006.06.06 15:35
|close
|1391
|1.50
|1.2825
|1.2816
|1.2860
|-315.00
|7307.62
|2783
|2006.06.06 16:13
|buy
|1392
|1.50
|1.2829
|1.2799
|1.2843
|2784
|2006.06.06 16:14
|close
|1392
|1.50
|1.2833
|1.2799
|1.2843
|60.00
|7367.62
|2785
|2006.06.06 16:42
|buy
|1393
|1.50
|1.2829
|1.2799
|1.2843
|2786
|2006.06.06 17:39
|close
|1393
|1.50
|1.2835
|1.2799
|1.2843
|90.00
|7457.62
|2787
|2006.06.06 23:09
|buy
|1394
|1.50
|1.2821
|1.2791
|1.2835
|2788
|2006.06.06 23:09
|close
|1394
|1.50
|1.2829
|1.2791
|1.2835
|119.99
|7577.61
|2789
|2006.06.06 23:09
|buy
|1395
|1.50
|1.2821
|1.2791
|1.2835
|2790
|2006.06.06 23:09
|close
|1395
|1.50
|1.2832
|1.2791
|1.2835
|165.00
|7742.61
|2791
|2006.06.06 23:09
|buy
|1396
|1.50
|1.2822
|1.2792
|1.2836
|2792
|2006.06.06 23:10
|close
|1396
|1.50
|1.2833
|1.2792
|1.2836
|165.02
|7907.63
|2793
|2006.06.06 23:10
|buy
|1397
|1.60
|1.2813
|1.2783
|1.2827
|2794
|2006.06.06 23:10
|close
|1397
|1.60
|1.2825
|1.2783
|1.2827
|192.00
|8099.63
|2795
|2006.06.06 23:10
|buy
|1398
|1.60
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|2796
|2006.06.07 01:19
|close
|1398
|1.60
|1.2828
|1.2793
|1.2837
|67.94
|8167.57
|2797
|2006.06.07 05:38
|sell
|1399
|1.60
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|2798
|2006.06.07 06:27
|close
|1399
|1.60
|1.2830
|1.2865
|1.2821
|79.99
|8247.56
|2799
|2006.06.07 06:27
|buy
|1400
|1.60
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|2800
|2006.06.07 08:06
|close
|1400
|1.60
|1.2808
|1.2798
|1.2842
|-320.01
|7927.55
|2801
|2006.06.07 08:54
|buy
|1401
|1.60
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|2802
|2006.06.07 08:57
|close
|1401
|1.60
|1.2789
|1.2754
|1.2798
|80.00
|8007.55
|2803
|2006.06.07 17:16
|sell
|1402
|1.60
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|2804
|2006.06.07 17:52
|close
|1402
|1.60
|1.2810
|1.2819
|1.2775
|-336.00
|7671.55
|2805
|2006.06.07 20:55
|buy
|1403
|1.50
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|2806
|2006.06.07 23:57
|close
|1403
|1.50
|1.2800
|1.2765
|1.2809
|75.00
|7746.55
|2807
|2006.06.08 02:33
|buy
|1404
|1.50
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|2808
|2006.06.08 03:24
|close
|1404
|1.50
|1.2778
|1.2768
|1.2812
|-300.01
|7446.54
|2809
|2006.06.08 05:40
|buy
|1405
|1.50
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|2810
|2006.06.08 05:59
|close
|1405
|1.50
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|75.00
|7521.54
|2811
|2006.06.08 06:36
|buy
|1406
|1.50
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|2812
|2006.06.08 07:59
|close
|1406
|1.50
|1.2785
|1.2751
|1.2795
|60.00
|7581.54
|2813
|2006.06.08 08:10
|sell
|1407
|1.50
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2814
|2006.06.08 08:14
|close
|1407
|1.50
|1.2793
|1.2827
|1.2783
|60.01
|7641.55
|2815
|2006.06.08 09:09
|buy
|1408
|1.50
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2816
|2006.06.08 09:11
|close
|1408
|1.50
|1.2763
|1.2729
|1.2773
|60.00
|7701.55
|2817
|2006.06.08 09:11
|buy
|1409
|1.50
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2818
|2006.06.08 09:12
|close
|1409
|1.50
|1.2764
|1.2729
|1.2773
|75.00
|7776.55
|2819
|2006.06.08 09:19
|buy
|1410
|1.60
|1.2754
|1.2724
|1.2768
|2820
|2006.06.08 09:19
|close
|1410
|1.60
|1.2759
|1.2724
|1.2768
|80.00
|7856.55
|2821
|2006.06.08 09:19
|buy
|1411
|1.60
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2822
|2006.06.08 09:19
|close
|1411
|1.60
|1.2765
|1.2729
|1.2773
|96.00
|7952.55
|2823
|2006.06.08 09:19
|buy
|1412
|1.60
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2824
|2006.06.08 10:24
|close
|1412
|1.60
|1.2764
|1.2729
|1.2773
|80.00
|8032.55
|2825
|2006.06.08 12:08
|buy
|1413
|1.60
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|2826
|2006.06.08 13:15
|close
|1413
|1.60
|1.2767
|1.2732
|1.2776
|80.00
|8112.55
|2827
|2006.06.08 13:49
|buy
|1414
|1.60
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|2828
|2006.06.08 13:49
|close
|1414
|1.60
|1.2742
|1.2708
|1.2752
|64.00
|8176.55
|2829
|2006.06.08 13:49
|buy
|1415
|1.60
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|2830
|2006.06.08 14:03
|close
|1415
|1.60
|1.2720
|1.2716
|1.2760
|-416.01
|7760.54
|2831
|2006.06.08 14:33
|buy
|1416
|1.60
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2832
|2006.06.08 14:33
|close
|1416
|1.60
|1.2689
|1.2652
|1.2696
|112.00
|7872.54
|2833
|2006.06.08 14:33
|buy
|1417
|1.60
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|2834
|2006.06.08 14:33
|close
|1417
|1.60
|1.2685
|1.2645
|1.2689
|160.00
|8032.54
|2835
|2006.06.08 14:33
|buy
|1418
|1.60
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2836
|2006.06.08 14:34
|close
|1418
|1.60
|1.2682
|1.2644
|1.2688
|128.01
|8160.55
|2837
|2006.06.08 14:34
|buy
|1419
|1.60
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2838
|2006.06.08 14:37
|close
|1419
|1.60
|1.2688
|1.2652
|1.2696
|96.00
|8256.55
|2839
|2006.06.08 14:43
|buy
|1420
|1.70
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|2840
|2006.06.08 14:43
|close
|1420
|1.70
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|85.00
|8341.55
|2841
|2006.06.08 14:43
|buy
|1421
|1.70
|1.2680
|1.2650
|1.2694
|2842
|2006.06.08 14:43
|close
|1421
|1.70
|1.2685
|1.2650
|1.2694
|85.00
|8426.55
|2843
|2006.06.08 14:43
|buy
|1422
|1.70
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2844
|2006.06.08 14:43
|close
|1422
|1.70
|1.2689
|1.2652
|1.2696
|119.01
|8545.56
|2845
|2006.06.08 14:43
|buy
|1423
|1.70
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|2846
|2006.06.08 14:44
|close
|1423
|1.70
|1.2681
|1.2645
|1.2689
|102.00
|8647.56
|2847
|2006.06.08 14:44
|buy
|1424
|1.70
|1.2680
|1.2650
|1.2694
|2848
|2006.06.08 14:44
|close
|1424
|1.70
|1.2685
|1.2650
|1.2694
|84.99
|8732.55
|2849
|2006.06.08 14:44
|buy
|1425
|1.70
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2850
|2006.06.08 14:45
|close
|1425
|1.70
|1.2662
|1.2652
|1.2696
|-340.00
|8392.55
|2851
|2006.06.08 14:45
|buy
|1426
|1.70
|1.2663
|1.2633
|1.2677
|2852
|2006.06.08 14:45
|close
|1426
|1.70
|1.2670
|1.2633
|1.2677
|119.00
|8511.55
|2853
|2006.06.08 14:45
|buy
|1427
|1.70
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2854
|2006.06.08 14:53
|close
|1427
|1.70
|1.2682
|1.2644
|1.2688
|136.00
|8647.55
|2855
|2006.06.08 14:53
|buy
|1428
|1.70
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2856
|2006.06.08 14:54
|close
|1428
|1.70
|1.2685
|1.2644
|1.2688
|187.00
|8834.55
|2857
|2006.06.08 14:54
|buy
|1429
|1.80
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2858
|2006.06.08 14:54
|close
|1429
|1.80
|1.2683
|1.2644
|1.2688
|162.00
|8996.55
|2859
|2006.06.08 14:54
|buy
|1430
|1.80
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2860
|2006.06.08 14:59
|close
|1430
|1.80
|1.2687
|1.2652
|1.2696
|90.00
|9086.55
|2861
|2006.06.08 18:09
|sell
|1431
|1.80
|1.2665
|1.2695
|1.2651
|2862
|2006.06.08 18:11
|close
|1431
|1.80
|1.2660
|1.2695
|1.2651
|90.00
|9176.55
|2863
|2006.06.08 18:14
|sell
|1432
|1.80
|1.2664
|1.2694
|1.2650
|2864
|2006.06.08 18:31
|close
|1432
|1.80
|1.2660
|1.2694
|1.2650
|72.00
|9248.55
|2865
|2006.06.08 21:27
|sell
|1433
|1.80
|1.2651
|1.2681
|1.2637
|2866
|2006.06.09 01:26
|close
|1433
|1.80
|1.2647
|1.2681
|1.2637
|82.10
|9330.65
|2867
|2006.06.09 08:17
|buy
|1434
|1.90
|1.2632
|1.2602
|1.2646
|2868
|2006.06.09 08:32
|close
|1434
|1.90
|1.2636
|1.2602
|1.2646
|76.00
|9406.65
|2869
|2006.06.09 11:09
|sell
|1435
|1.90
|1.2658
|1.2688
|1.2644
|2870
|2006.06.09 14:06
|close
|1435
|1.90
|1.2653
|1.2688
|1.2644
|95.00
|9501.65
|2871
|2006.06.09 14:30
|buy
|1436
|1.90
|1.2637
|1.2607
|1.2651
|2872
|2006.06.09 14:30
|close
|1436
|1.90
|1.2645
|1.2607
|1.2651
|152.00
|9653.65
|2873
|2006.06.09 14:30
|buy
|1437
|1.90
|1.2619
|1.2589
|1.2633
|2874
|2006.06.09 14:30
|close
|1437
|1.90
|1.2624
|1.2589
|1.2633
|94.99
|9748.64
|2875
|2006.06.09 14:30
|buy
|1438
|1.90
|1.2631
|1.2601
|1.2645
|2876
|2006.06.09 14:30
|t/p
|1438
|1.90
|1.2645
|1.2601
|1.2645
|266.00
|10014.64
|2877
|2006.06.09 14:30
|buy
|1439
|2.00
|1.2638
|1.2608
|1.2652
|2878
|2006.06.09 14:30
|close
|1439
|2.00
|1.2643
|1.2608
|1.2652
|100.00
|10114.64
|2879
|2006.06.09 14:30
|buy
|1440
|2.00
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|2880
|2006.06.09 14:30
|close
|1440
|2.00
|1.2619
|1.2609
|1.2653
|-400.01
|9714.63
|2881
|2006.06.09 14:31
|buy
|1441
|1.90
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|2882
|2006.06.09 14:31
|close
|1441
|1.90
|1.2627
|1.2593
|1.2637
|76.00
|9790.63
|2883
|2006.06.09 14:31
|buy
|1442
|2.00
|1.2630
|1.2600
|1.2644
|2884
|2006.06.09 14:31
|t/p
|1442
|2.00
|1.2644
|1.2600
|1.2644
|280.00
|10070.63
|2885
|2006.06.09 14:31
|buy
|1443
|2.00
|1.2620
|1.2590
|1.2634
|2886
|2006.06.09 14:31
|close
|1443
|2.00
|1.2627
|1.2590
|1.2634
|140.00
|10210.63
|2887
|2006.06.09 14:31
|buy
|1444
|2.00
|1.2615
|1.2585
|1.2629
|2888
|2006.06.09 14:31
|close
|1444
|2.00
|1.2623
|1.2585
|1.2629
|160.01
|10370.64
|2889
|2006.06.09 14:31
|buy
|1445
|2.10
|1.2624
|1.2594
|1.2638
|2890
|2006.06.09 14:31
|t/p
|1445
|2.10
|1.2638
|1.2594
|1.2638
|294.00
|10664.64
|2891
|2006.06.09 14:31
|buy
|1446
|2.10
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|2892
|2006.06.09 14:31
|t/p
|1446
|2.10
|1.2636
|1.2592
|1.2636
|294.00
|10958.64
|2893
|2006.06.09 14:31
|buy
|1447
|2.20
|1.2610
|1.2580
|1.2624
|2894
|2006.06.09 14:31
|close
|1447
|2.20
|1.2616
|1.2580
|1.2624
|132.00
|11090.64
|2895
|2006.06.09 14:32
|buy
|1448
|2.20
|1.2619
|1.2589
|1.2633
|2896
|2006.06.09 14:32
|close
|1448
|2.20
|1.2624
|1.2589
|1.2633
|109.99
|11200.63
|2897
|2006.06.09 14:32
|buy
|1449
|2.20
|1.2626
|1.2596
|1.2640
|2898
|2006.06.09 14:33
|close
|1449
|2.20
|1.2631
|1.2596
|1.2640
|109.99
|11310.62
|2899
|2006.06.09 14:33
|buy
|1450
|2.30
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|2900
|2006.06.09 14:35
|close
|1450
|2.30
|1.2598
|1.2593
|1.2637
|-575.00
|10735.62
|2901
|2006.06.09 14:35
|buy
|1451
|2.10
|1.2601
|1.2571
|1.2615
|2902
|2006.06.09 14:36
|close
|1451
|2.10
|1.2608
|1.2571
|1.2615
|147.00
|10882.62
|2903
|2006.06.09 14:36
|buy
|1452
|2.20
|1.2609
|1.2579
|1.2623
|2904
|2006.06.09 14:36
|close
|1452
|2.20
|1.2613
|1.2579
|1.2623
|88.00
|10970.62
|2905
|2006.06.09 14:36
|buy
|1453
|2.20
|1.2614
|1.2584
|1.2628
|2906
|2006.06.09 14:38
|close
|1453
|2.20
|1.2618
|1.2584
|1.2628
|88.01
|11058.63
|2907
|2006.06.09 14:38
|buy
|1454
|2.20
|1.2620
|1.2590
|1.2634
|2908
|2006.06.09 14:41
|close
|1454
|2.20
|1.2600
|1.2590
|1.2634
|-440.00
|10618.63
|2909
|2006.06.09 14:41
|buy
|1455
|2.10
|1.2604
|1.2574
|1.2618
|2910
|2006.06.09 14:41
|close
|1455
|2.10
|1.2612
|1.2574
|1.2618
|168.00
|10786.63
|2911
|2006.06.09 14:41
|buy
|1456
|2.20
|1.2616
|1.2586
|1.2630
|2912
|2006.06.09 14:41
|close
|1456
|2.20
|1.2621
|1.2586
|1.2630
|110.00
|10896.63
|2913
|2006.06.09 14:41
|buy
|1457
|2.20
|1.2621
|1.2591
|1.2635
|2914
|2006.06.09 15:17
|close
|1457
|2.20
|1.2626
|1.2591
|1.2635
|110.00
|11006.63
|2915
|2006.06.09 17:20
|buy
|1458
|2.20
|1.2619
|1.2589
|1.2633
|2916
|2006.06.09 17:20
|close
|1458
|2.20
|1.2625
|1.2589
|1.2633
|131.99
|11138.62
|2917
|2006.06.09 17:20
|buy
|1459
|2.20
|1.2625
|1.2595
|1.2639
|2918
|2006.06.09 17:20
|close
|1459
|2.20
|1.2630
|1.2595
|1.2639
|110.00
|11248.62
|2919
|2006.06.09 17:20
|buy
|1460
|2.20
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|2920
|2006.06.09 17:20
|close
|1460
|2.20
|1.2633
|1.2592
|1.2636
|241.99
|11490.61
|2921
|2006.06.09 17:20
|buy
|1461
|2.30
|1.2624
|1.2594
|1.2638
|2922
|2006.06.09 17:27
|close
|1461
|2.30
|1.2632
|1.2594
|1.2638
|184.01
|11674.62
|2923
|2006.06.12 02:42
|sell
|1462
|2.30
|1.2623
|1.2653
|1.2609
|2924
|2006.06.12 08:32
|close
|1462
|2.30
|1.2644
|1.2653
|1.2609
|-482.99
|11191.63
|2925
|2006.06.12 08:32
|sell
|1463
|2.20
|1.2641
|1.2671
|1.2627
|2926
|2006.06.12 08:54
|close
|1463
|2.20
|1.2636
|1.2671
|1.2627
|110.00
|11301.63
|2927
|2006.06.12 09:35
|buy
|1464
|2.30
|1.2621
|1.2591
|1.2635
|2928
|2006.06.12 10:20
|close
|1464
|2.30
|1.2625
|1.2591
|1.2635
|92.02
|11393.65
|2929
|2006.06.12 13:25
|buy
|1465
|2.30
|1.2592
|1.2562
|1.2606
|2930
|2006.06.12 14:06
|close
|1465
|2.30
|1.2569
|1.2562
|1.2606
|-528.99
|10864.66
|2931
|2006.06.12 15:28
|sell
|1466
|2.20
|1.2600
|1.2630
|1.2586
|2932
|2006.06.12 16:37
|close
|1466
|2.20
|1.2595
|1.2630
|1.2586
|110.00
|10974.66
|2933
|2006.06.12 18:44
|sell
|1467
|2.20
|1.2594
|1.2624
|1.2580
|2934
|2006.06.12 18:47
|close
|1467
|2.20
|1.2589
|1.2624
|1.2580
|110.00
|11084.66
|2935
|2006.06.12 18:57
|sell
|1468
|2.20
|1.2594
|1.2624
|1.2580
|2936
|2006.06.12 20:38
|close
|1468
|2.20
|1.2616
|1.2624
|1.2580
|-484.00
|10600.66
|2937
|2006.06.12 20:42
|sell
|1469
|2.10
|1.2615
|1.2645
|1.2601
|2938
|2006.06.12 20:59
|close
|1469
|2.10
|1.2610
|1.2645
|1.2601
|105.00
|10705.66
|2939
|2006.06.13 02:13
|sell
|1470
|2.10
|1.2592
|1.2622
|1.2578
|2940
|2006.06.13 03:01
|close
|1470
|2.10
|1.2587
|1.2622
|1.2578
|105.00
|10810.66
|2941
|2006.06.13 06:13
|buy
|1471
|2.20
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|2942
|2006.06.13 07:27
|close
|1471
|2.20
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|110.00
|10920.66
|2943
|2006.06.13 14:31
|buy
|1472
|2.20
|1.2556
|1.2526
|1.2570
|2944
|2006.06.13 14:31
|close
|1472
|2.20
|1.2561
|1.2526
|1.2570
|110.00
|11030.66
|2945
|2006.06.13 14:31
|buy
|1473
|2.20
|1.2557
|1.2527
|1.2571
|2946
|2006.06.13 14:32
|close
|1473
|2.20
|1.2562
|1.2527
|1.2571
|110.01
|11140.67
|2947
|2006.06.13 14:32
|buy
|1474
|2.20
|1.2558
|1.2528
|1.2572
|2948
|2006.06.13 14:32
|close
|1474
|2.20
|1.2566
|1.2528
|1.2572
|176.00
|11316.67
|2949
|2006.06.13 14:32
|buy
|1475
|2.30
|1.2556
|1.2526
|1.2570
|2950
|2006.06.13 14:33
|close
|1475
|2.30
|1.2560
|1.2526
|1.2570
|92.02
|11408.69
|2951
|2006.06.13 14:33
|buy
|1476
|2.30
|1.2558
|1.2528
|1.2572
|2952
|2006.06.13 14:33
|close
|1476
|2.30
|1.2565
|1.2528
|1.2572
|161.00
|11569.69
|2953
|2006.06.13 14:33
|buy
|1477
|2.30
|1.2557
|1.2527
|1.2571
|2954
|2006.06.13 14:33
|close
|1477
|2.30
|1.2562
|1.2527
|1.2571
|115.00
|11684.69
|2955
|2006.06.13 14:33
|buy
|1478
|2.30
|1.2557
|1.2527
|1.2571
|2956
|2006.06.13 14:34
|close
|1478
|2.30
|1.2569
|1.2527
|1.2571
|276.00
|11960.69
|2957
|2006.06.13 14:34
|buy
|1479
|2.40
|1.2558
|1.2528
|1.2572
|2958
|2006.06.13 14:34
|close
|1479
|2.40
|1.2568
|1.2528
|1.2572
|240.02
|12200.71
|2959
|2006.06.13 14:42
|buy
|1480
|2.40
|1.2556
|1.2526
|1.2570
|2960
|2006.06.13 14:42
|close
|1480
|2.40
|1.2560
|1.2526
|1.2570
|96.01
|12296.72
|2961
|2006.06.13 14:42
|buy
|1481
|2.50
|1.2558
|1.2528
|1.2572
|2962
|2006.06.13 14:43
|close
|1481
|2.50
|1.2564
|1.2528
|1.2572
|150.00
|12446.72
|2963
|2006.06.13 15:35
|sell
|1482
|2.50
|1.2586
|1.2616
|1.2572
|2964
|2006.06.13 15:44
|close
|1482
|2.50
|1.2606
|1.2616
|1.2572
|-500.00
|11946.72
|2965
|2006.06.13 15:44
|sell
|1483
|2.40
|1.2605
|1.2635
|1.2591
|2966
|2006.06.13 15:53
|close
|1483
|2.40
|1.2601
|1.2635
|1.2591
|96.01
|12042.73
|2967
|2006.06.13 15:53
|sell
|1484
|2.40
|1.2600
|1.2630
|1.2586
|2968
|2006.06.13 16:07
|close
|1484
|2.40
|1.2591
|1.2630
|1.2586
|215.99
|12258.72
|2969
|2006.06.13 19:08
|buy
|1485
|2.50
|1.2559
|1.2529
|1.2573
|2970
|2006.06.13 19:17
|close
|1485
|2.50
|1.2538
|1.2529
|1.2573
|-525.00
|11733.72
|2971
|2006.06.13 19:17
|buy
|1486
|2.30
|1.2538
|1.2508
|1.2552
|2972
|2006.06.13 19:19
|close
|1486
|2.30
|1.2543
|1.2508
|1.2552
|115.00
|11848.72
|2973
|2006.06.13 19:20
|buy
|1487
|2.40
|1.2546
|1.2516
|1.2560
|2974
|2006.06.14 01:49
|close
|1487
|2.40
|1.2551
|1.2516
|1.2560
|101.93
|11950.65
|2975
|2006.06.14 01:49
|sell
|1488
|2.40
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|2976
|2006.06.14 02:25
|close
|1488
|2.40
|1.2544
|1.2579
|1.2535
|119.99
|12070.64
|2977
|2006.06.14 05:39
|buy
|1489
|2.40
|1.2542
|1.2512
|1.2556
|2978
|2006.06.14 05:40
|close
|1489
|2.40
|1.2547
|1.2512
|1.2556
|120.00
|12190.64
|2979
|2006.06.14 06:46
|sell
|1490
|2.40
|1.2564
|1.2594
|1.2550
|2980
|2006.06.14 08:26
|close
|1490
|2.40
|1.2584
|1.2594
|1.2550
|-480.00
|11710.64
|2981
|2006.06.14 10:08
|sell
|1491
|2.30
|1.2596
|1.2626
|1.2582
|2982
|2006.06.14 10:43
|close
|1491
|2.30
|1.2592
|1.2626
|1.2582
|92.01
|11802.65
|2983
|2006.06.14 14:08
|buy
|1492
|2.40
|1.2567
|1.2537
|1.2581
|2984
|2006.06.14 14:28
|close
|1492
|2.40
|1.2572
|1.2537
|1.2581
|120.00
|11922.65
|2985
|2006.06.14 14:30
|buy
|1493
|2.40
|1.2560
|1.2530
|1.2574
|2986
|2006.06.14 14:30
|close
|1493
|2.40
|1.2569
|1.2530
|1.2574
|216.00
|12138.65
|2987
|2006.06.14 14:30
|buy
|1494
|2.40
|1.2555
|1.2525
|1.2569
|2988
|2006.06.14 14:30
|close
|1494
|2.40
|1.2564
|1.2525
|1.2569
|216.00
|12354.65
|2989
|2006.06.14 14:30
|buy
|1495
|2.50
|1.2564
|1.2534
|1.2578
|2990
|2006.06.14 14:30
|close
|1495
|2.50
|1.2570
|1.2534
|1.2578
|150.00
|12504.65
|2991
|2006.06.14 14:30
|buy
|1496
|2.50
|1.2566
|1.2536
|1.2580
|2992
|2006.06.14 14:30
|close
|1496
|2.50
|1.2572
|1.2536
|1.2580
|150.00
|12654.65
|2993
|2006.06.14 14:30
|sell
|1497
|2.50
|1.2583
|1.2613
|1.2569
|2994
|2006.06.14 14:30
|close
|1497
|2.50
|1.2578
|1.2613
|1.2569
|124.99
|12779.64
|2995
|2006.06.14 14:30
|buy
|1498
|2.60
|1.2551
|1.2521
|1.2565
|2996
|2006.06.14 14:31
|close
|1498
|2.60
|1.2558
|1.2521
|1.2565
|182.01
|12961.65
|2997
|2006.06.14 14:31
|buy
|1499
|2.60
|1.2541
|1.2511
|1.2555
|2998
|2006.06.14 14:31
|close
|1499
|2.60
|1.2546
|1.2511
|1.2555
|129.99
|13091.64
|2999
|2006.06.14 14:31
|buy
|1500
|2.60
|1.2549
|1.2519
|1.2563
|3000
|2006.06.14 14:31
|close
|1500
|2.60
|1.2553
|1.2519
|1.2563
|104.00
|13195.64
|3001
|2006.06.14 14:31
|buy
|1501
|2.60
|1.2542
|1.2512
|1.2556
|3002
|2006.06.14 14:31
|close
|1501
|2.60
|1.2548
|1.2512
|1.2556
|156.00
|13351.64
|3003
|2006.06.14 14:31
|buy
|1502
|2.70
|1.2552
|1.2522
|1.2566
|3004
|2006.06.14 14:31
|t/p
|1502
|2.70
|1.2566
|1.2522
|1.2566
|378.00
|13729.64
|3005
|2006.06.14 14:31
|buy
|1503
|2.70
|1.2550
|1.2520
|1.2564
|3006
|2006.06.14 14:32
|close
|1503
|2.70
|1.2554
|1.2520
|1.2564
|108.00
|13837.64
|3007
|2006.06.14 14:32
|buy
|1504
|2.80
|1.2541
|1.2511
|1.2555
|3008
|2006.06.14 14:33
|close
|1504
|2.80
|1.2548
|1.2511
|1.2555
|195.98
|14033.62
|3009
|2006.06.14 14:33
|buy
|1505
|2.80
|1.2551
|1.2521
|1.2565
|3010
|2006.06.14 14:33
|close
|1505
|2.80
|1.2558
|1.2521
|1.2565
|196.00
|14229.62
|3011
|2006.06.14 14:33
|buy
|1506
|2.80
|1.2559
|1.2529
|1.2573
|3012
|2006.06.14 14:33
|close
|1506
|2.80
|1.2564
|1.2529
|1.2573
|140.00
|14369.62
|3013
|2006.06.14 14:33
|buy
|1507
|2.90
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|3014
|2006.06.14 14:33
|close
|1507
|2.90
|1.2578
|1.2535
|1.2579
|377.00
|14746.62
|3015
|2006.06.14 14:33
|sell
|1508
|2.90
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|3016
|2006.06.14 14:33
|t/p
|1508
|2.90
|1.2568
|1.2612
|1.2568
|406.00
|15152.62
|3017
|2006.06.14 14:33
|buy
|1509
|3.00
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|3018
|2006.06.14 14:33
|close
|1509
|3.00
|1.2543
|1.2535
|1.2579
|-660.00
|14492.62
|3019
|2006.06.14 14:33
|buy
|1510
|2.90
|1.2546
|1.2516
|1.2560
|3020
|2006.06.14 14:33
|t/p
|1510
|2.90
|1.2560
|1.2516
|1.2560
|406.00
|14898.62
|3021
|2006.06.14 14:33
|buy
|1511
|3.00
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|3022
|2006.06.14 14:34
|close
|1511
|3.00
|1.2569
|1.2535
|1.2579
|120.01
|15018.63
|3023
|2006.06.14 14:34
|sell
|1512
|3.00
|1.2583
|1.2613
|1.2569
|3024
|2006.06.14 14:34
|close
|1512
|3.00
|1.2576
|1.2613
|1.2569
|209.98
|15228.61
|3025
|2006.06.14 14:34
|sell
|1513
|3.00
|1.2583
|1.2613
|1.2569
|3026
|2006.06.14 14:34
|t/p
|1513
|3.00
|1.2569
|1.2613
|1.2569
|420.00
|15648.61
|3027
|2006.06.14 14:34
|buy
|1514
|3.10
|1.2556
|1.2526
|1.2570
|3028
|2006.06.14 14:34
|close
|1514
|3.10
|1.2568
|1.2526
|1.2570
|372.02
|16020.63
|3029
|2006.06.14 14:35
|buy
|1515
|3.20
|1.2564
|1.2534
|1.2578
|3030
|2006.06.14 14:35
|close
|1515
|3.20
|1.2569
|1.2534
|1.2578
|159.98
|16180.61
|3031
|2006.06.14 14:36
|sell
|1516
|3.20
|1.2583
|1.2613
|1.2569
|3032
|2006.06.14 14:36
|close
|1516
|3.20
|1.2571
|1.2613
|1.2569
|383.98
|16564.59
|3033
|2006.06.14 14:36
|buy
|1517
|3.30
|1.2563
|1.2533
|1.2577
|3034
|2006.06.14 14:36
|close
|1517
|3.30
|1.2568
|1.2533
|1.2577
|165.00
|16729.59
|3035
|2006.06.14 14:38
|sell
|1518
|3.30
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|3036
|2006.06.14 14:38
|close
|1518
|3.30
|1.2574
|1.2612
|1.2568
|264.00
|16993.59
|3037
|2006.06.14 14:41
|buy
|1519
|3.40
|1.2567
|1.2537
|1.2581
|3038
|2006.06.14 14:41
|close
|1519
|3.40
|1.2572
|1.2537
|1.2581
|170.00
|17163.59
|3039
|2006.06.14 14:42
|buy
|1520
|3.40
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|3040
|2006.06.14 14:49
|close
|1520
|3.40
|1.2543
|1.2535
|1.2579
|-748.00
|16415.59
|3041
|2006.06.14 14:49
|buy
|1521
|3.30
|1.2546
|1.2516
|1.2560
|3042
|2006.06.14 15:03
|close
|1521
|3.30
|1.2551
|1.2516
|1.2560
|165.00
|16580.59
|3043
|2006.06.14 15:20
|sell
|1522
|3.30
|1.2633
|1.2663
|1.2619
|3044
|2006.06.14 15:20
|close
|1522
|3.30
|1.2629
|1.2663
|1.2619
|132.00
|16712.59
|3045
|2006.06.14 15:21
|sell
|1523
|3.30
|1.2626
|1.2656
|1.2612
|3046
|2006.06.14 15:21
|close
|1523
|3.30
|1.2617
|1.2656
|1.2612
|297.00
|17009.59
|3047
|2006.06.14 15:27
|sell
|1524
|3.40
|1.2625
|1.2655
|1.2611
|3048
|2006.06.14 15:29
|close
|1524
|3.40
|1.2645
|1.2655
|1.2611
|-680.00
|16329.59
|3049
|2006.06.14 15:29
|sell
|1525
|3.30
|1.2645
|1.2675
|1.2631
|3050
|2006.06.14 15:31
|close
|1525
|3.30
|1.2640
|1.2675
|1.2631
|165.00
|16494.59
|3051
|2006.06.14 20:46
|buy
|1526
|3.30
|1.2590
|1.2560
|1.2604
|3052
|2006.06.14 20:48
|close
|1526
|3.30
|1.2595
|1.2560
|1.2604
|165.00
|16659.59
|3053
|2006.06.15 01:45
|sell
|1527
|3.30
|1.2610
|1.2640
|1.2596
|3054
|2006.06.15 02:04
|close
|1527
|3.30
|1.2605
|1.2640
|1.2596
|165.00
|16824.59
|3055
|2006.06.15 02:07
|buy
|1528
|3.40
|1.2602
|1.2572
|1.2616
|3056
|2006.06.15 03:21
|close
|1528
|3.40
|1.2608
|1.2572
|1.2616
|204.00
|17028.59
|3057
|2006.06.15 05:45
|buy
|1529
|3.40
|1.2607
|1.2577
|1.2621
|3058
|2006.06.15 07:42
|close
|1529
|3.40
|1.2611
|1.2577
|1.2621
|136.04
|17164.63
|3059
|2006.06.15 07:42
|sell
|1530
|3.40
|1.2610
|1.2640
|1.2596
|3060
|2006.06.15 08:55
|close
|1530
|3.40
|1.2631
|1.2640
|1.2596
|-713.99
|16450.64
|3061
|2006.06.15 13:08
|buy
|1531
|3.30
|1.2609
|1.2579
|1.2623
|3062
|2006.06.15 13:52
|close
|1531
|3.30
|1.2613
|1.2579
|1.2623
|132.00
|16582.64
|3063
|2006.06.15 14:27
|sell
|1532
|3.30
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|3064
|2006.06.15 14:30
|close
|1532
|3.30
|1.2621
|1.2657
|1.2613
|197.99
|16780.63
|3065
|2006.06.15 14:33
|buy
|1533
|3.40
|1.2593
|1.2563
|1.2607
|3066
|2006.06.15 14:33
|close
|1533
|3.40
|1.2598
|1.2563
|1.2607
|170.01
|16950.64
|3067
|2006.06.15 14:33
|buy
|1534
|3.40
|1.2598
|1.2568
|1.2612
|3068
|2006.06.15 14:40
|close
|1534
|3.40
|1.2607
|1.2568
|1.2612
|306.00
|17256.64
|3069
|2006.06.15 14:40
|buy
|1535
|3.50
|1.2597
|1.2567
|1.2611
|3070
|2006.06.15 14:40
|close
|1535
|3.50
|1.2606
|1.2567
|1.2611
|314.98
|17571.62
|3071
|2006.06.15 15:00
|sell
|1536
|3.50
|1.2639
|1.2669
|1.2625
|3072
|2006.06.15 15:00
|close
|1536
|3.50
|1.2634
|1.2669
|1.2625
|175.00
|17746.62
|3073
|2006.06.15 15:00
|sell
|1537
|3.50
|1.2642
|1.2672
|1.2628
|3074
|2006.06.15 15:02
|close
|1537
|3.50
|1.2636
|1.2672
|1.2628
|210.00
|17956.62
|3075
|2006.06.15 15:02
|sell
|1538
|3.60
|1.2650
|1.2680
|1.2636
|3076
|2006.06.15 15:02
|close
|1538
|3.60
|1.2638
|1.2680
|1.2636
|432.00
|18388.62
|3077
|2006.06.15 15:02
|sell
|1539
|3.70
|1.2638
|1.2668
|1.2624
|3078
|2006.06.15 15:10
|close
|1539
|3.70
|1.2658
|1.2668
|1.2624
|-740.00
|17648.62
|3079
|2006.06.15 15:10
|sell
|1540
|3.50
|1.2657
|1.2687
|1.2643
|3080
|2006.06.15 15:11
|close
|1540
|3.50
|1.2649
|1.2687
|1.2643
|279.99
|17928.61
|3081
|2006.06.15 15:11
|sell
|1541
|3.60
|1.2652
|1.2682
|1.2638
|3082
|2006.06.15 15:13
|close
|1541
|3.60
|1.2648
|1.2682
|1.2638
|144.01
|18072.62
|3083
|2006.06.15 15:13
|sell
|1542
|3.60
|1.2642
|1.2672
|1.2628
|3084
|2006.06.15 15:29
|close
|1542
|3.60
|1.2637
|1.2672
|1.2628
|179.99
|18252.61
|3085
|2006.06.15 19:19
|sell
|1543
|3.70
|1.2625
|1.2655
|1.2611
|3086
|2006.06.15 19:40
|close
|1543
|3.70
|1.2621
|1.2655
|1.2611
|148.02
|18400.63
|3087
|2006.06.15 22:07
|sell
|1544
|3.70
|1.2620
|1.2650
|1.2606
|3088
|2006.06.16 01:02
|close
|1544
|3.70
|1.2640
|1.2650
|1.2606
|-719.26
|17681.37
|3089
|2006.06.16 07:05
|sell
|1545
|3.50
|1.2648
|1.2678
|1.2634
|3090
|2006.06.16 10:09
|close
|1545
|3.50
|1.2669
|1.2678
|1.2634
|-735.02
|16946.35
|3091
|2006.06.16 10:09
|sell
|1546
|3.40
|1.2666
|1.2696
|1.2652
|3092
|2006.06.16 10:34
|close
|1546
|3.40
|1.2661
|1.2696
|1.2652
|169.99
|17116.34
|3093
|2006.06.16 15:24
|buy
|1547
|3.40
|1.2635
|1.2605
|1.2649
|3094
|2006.06.16 16:59
|close
|1547
|3.40
|1.2641
|1.2605
|1.2649
|203.98
|17320.32
|3095
|2006.06.16 19:59
|sell
|1548
|3.50
|1.2637
|1.2667
|1.2623
|3096
|2006.06.19 02:12
|close
|1548
|3.50
|1.2632
|1.2667
|1.2623
|194.64
|17514.96
|3097
|2006.06.19 02:47
|buy
|1549
|3.50
|1.2625
|1.2595
|1.2639
|3098
|2006.06.19 03:02
|close
|1549
|3.50
|1.2605
|1.2595
|1.2639
|-700.03
|16814.93
|3099
|2006.06.19 03:13
|buy
|1550
|3.40
|1.2592
|1.2562
|1.2606
|3100
|2006.06.19 03:36
|close
|1550
|3.40
|1.2571
|1.2562
|1.2606
|-714.00
|16100.93
|3101
|2006.06.19 07:58
|sell
|1551
|3.20
|1.2595
|1.2625
|1.2581
|3102
|2006.06.19 08:17
|close
|1551
|3.20
|1.2591
|1.2625
|1.2581
|128.01
|16228.94
|3103
|2006.06.19 14:27
|buy
|1552
|3.20
|1.2573
|1.2543
|1.2587
|3104
|2006.06.19 17:00
|close
|1552
|3.20
|1.2552
|1.2543
|1.2587
|-671.99
|15556.95
|3105
|2006.06.19 22:11
|sell
|1553
|3.10
|1.2584
|1.2614
|1.2570
|3106
|2006.06.19 22:45
|close
|1553
|3.10
|1.2579
|1.2614
|1.2570
|155.00
|15711.95
|3107
|2006.06.20 00:41
|sell
|1554
|3.10
|1.2579
|1.2609
|1.2565
|3108
|2006.06.20 01:50
|close
|1554
|3.10
|1.2574
|1.2609
|1.2565
|155.00
|15866.95
|3109
|2006.06.20 01:51
|buy
|1555
|3.20
|1.2573
|1.2543
|1.2587
|3110
|2006.06.20 01:52
|close
|1555
|3.20
|1.2577
|1.2543
|1.2587
|128.00
|15994.95
|3111
|2006.06.20 01:53
|sell
|1556
|3.20
|1.2581
|1.2611
|1.2567
|3112
|2006.06.20 02:00
|close
|1556
|3.20
|1.2574
|1.2611
|1.2567
|224.01
|16218.96
|3113
|2006.06.20 02:00
|buy
|1557
|3.20
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|3114
|2006.06.20 07:14
|close
|1557
|3.20
|1.2579
|1.2544
|1.2588
|160.00
|16378.96
|3115
|2006.06.20 07:14
|sell
|1558
|3.30
|1.2577
|1.2607
|1.2563
|3116
|2006.06.20 09:03
|close
|1558
|3.30
|1.2597
|1.2607
|1.2563
|-660.02
|15718.94
|3117
|2006.06.20 10:29
|buy
|1559
|3.10
|1.2573
|1.2543
|1.2587
|3118
|2006.06.20 12:01
|close
|1559
|3.10
|1.2553
|1.2543
|1.2587
|-620.00
|15098.94
|3119
|2006.06.20 14:12
|buy
|1560
|3.00
|1.2550
|1.2520
|1.2564
|3120
|2006.06.20 14:28
|close
|1560
|3.00
|1.2555
|1.2520
|1.2564
|150.00
|15248.94
|3121
|2006.06.20 14:30
|buy
|1561
|3.00
|1.2547
|1.2517
|1.2561
|3122
|2006.06.20 14:30
|close
|1561
|3.00
|1.2552
|1.2517
|1.2561
|150.00
|15398.94
|3123
|2006.06.20 14:30
|buy
|1562
|3.10
|1.2545
|1.2515
|1.2559
|3124
|2006.06.20 14:31
|close
|1562
|3.10
|1.2549
|1.2515
|1.2559
|124.00
|15522.94
|3125
|2006.06.20 14:35
|buy
|1563
|3.10
|1.2547
|1.2517
|1.2561
|3126
|2006.06.20 14:41
|close
|1563
|3.10
|1.2553
|1.2517
|1.2561
|185.99
|15708.93
|3127
|2006.06.20 17:45
|buy
|1564
|3.10
|1.2563
|1.2533
|1.2577
|3128
|2006.06.20 17:56
|close
|1564
|3.10
|1.2567
|1.2533
|1.2577
|124.01
|15832.94
|3129
|2006.06.20 18:29
|sell
|1565
|3.20
|1.2588
|1.2618
|1.2574
|3130
|2006.06.20 18:55
|close
|1565
|3.20
|1.2583
|1.2618
|1.2574
|160.00
|15992.94
|3131
|2006.06.20 19:29
|sell
|1566
|3.20
|1.2615
|1.2645
|1.2601
|3132
|2006.06.20 19:34
|close
|1566
|3.20
|1.2610
|1.2645
|1.2601
|160.00
|16152.94
|3133
|2006.06.21 01:06
|sell
|1567
|3.20
|1.2590
|1.2620
|1.2576
|3134
|2006.06.21 03:33
|close
|1567
|3.20
|1.2610
|1.2620
|1.2576
|-640.02
|15512.92
|3135
|2006.06.21 03:35
|sell
|1568
|3.10
|1.2612
|1.2642
|1.2598
|3136
|2006.06.21 05:03
|close
|1568
|3.10
|1.2632
|1.2642
|1.2598
|-620.02
|14892.90
|3137
|2006.06.21 11:22
|sell
|1569
|3.00
|1.2641
|1.2671
|1.2627
|3138
|2006.06.21 11:43
|close
|1569
|3.00
|1.2636
|1.2671
|1.2627
|150.00
|15042.90
|3139
|2006.06.21 14:10
|sell
|1570
|3.00
|1.2634
|1.2664
|1.2620
|3140
|2006.06.21 14:27
|close
|1570
|3.00
|1.2629
|1.2664
|1.2620
|150.00
|15192.90
|3141
|2006.06.21 14:57
|sell
|1571
|3.00
|1.2634
|1.2664
|1.2620
|3142
|2006.06.21 17:53
|close
|1571
|3.00
|1.2654
|1.2664
|1.2620
|-600.01
|14592.89
|3143
|2006.06.21 17:53
|sell
|1572
|2.90
|1.2658
|1.2688
|1.2644
|3144
|2006.06.21 19:26
|close
|1572
|2.90
|1.2678
|1.2688
|1.2644
|-580.02
|14012.87
|3145
|2006.06.22 05:28
|sell
|1573
|2.80
|1.2669
|1.2699
|1.2655
|3146
|2006.06.22 07:24
|close
|1573
|2.80
|1.2664
|1.2699
|1.2655
|140.00
|14152.87
|3147
|2006.06.22 09:11
|buy
|1574
|2.80
|1.2651
|1.2621
|1.2665
|3148
|2006.06.22 09:18
|close
|1574
|2.80
|1.2655
|1.2621
|1.2665
|112.01
|14264.88
|3149
|2006.06.22 09:53
|buy
|1575
|2.90
|1.2635
|1.2605
|1.2649
|3150
|2006.06.22 10:13
|close
|1575
|2.90
|1.2640
|1.2605
|1.2649
|145.00
|14409.88
|3151
|2006.06.22 12:29
|buy
|1576
|2.90
|1.2610
|1.2580
|1.2624
|3152
|2006.06.22 12:48
|close
|1576
|2.90
|1.2588
|1.2580
|1.2624
|-638.00
|13771.88
|3153
|2006.06.22 15:20
|buy
|1577
|2.80
|1.2571
|1.2541
|1.2585
|3154
|2006.06.22 16:20
|close
|1577
|2.80
|1.2550
|1.2541
|1.2585
|-587.99
|13183.89
|3155
|2006.06.22 23:37
|buy
|1578
|2.60
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|3156
|2006.06.23 00:56
|close
|1578
|2.60
|1.2579
|1.2544
|1.2588
|110.42
|13294.31
|3157
|2006.06.23 03:11
|buy
|1579
|2.70
|1.2570
|1.2540
|1.2584
|3158
|2006.06.23 06:38
|close
|1579
|2.70
|1.2575
|1.2540
|1.2584
|135.00
|13429.31
|3159
|2006.06.23 06:38
|sell
|1580
|2.70
|1.2576
|1.2606
|1.2562
|3160
|2006.06.23 07:20
|close
|1580
|2.70
|1.2571
|1.2606
|1.2562
|134.99
|13564.30
|3161
|2006.06.23 13:47
|buy
|1581
|2.70
|1.2535
|1.2505
|1.2549
|3162
|2006.06.23 13:48
|close
|1581
|2.70
|1.2515
|1.2505
|1.2549
|-540.00
|13024.30
|3163
|2006.06.23 13:48
|buy
|1582
|2.60
|1.2520
|1.2490
|1.2534
|3164
|2006.06.23 14:11
|close
|1582
|2.60
|1.2500
|1.2490
|1.2534
|-520.00
|12504.30
|3165
|2006.06.23 15:46
|sell
|1583
|2.50
|1.2516
|1.2546
|1.2502
|3166
|2006.06.23 21:58
|close
|1583
|2.50
|1.2511
|1.2546
|1.2502
|124.99
|12629.29
|3167
|2006.06.23 22:09
|buy
|1584
|2.50
|1.2505
|1.2475
|1.2519
|3168
|2006.06.23 22:11
|close
|1584
|2.50
|1.2510
|1.2475
|1.2519
|124.99
|12754.28
|3169
|2006.06.26 01:17
|sell
|1585
|2.60
|1.2511
|1.2541
|1.2497
|3170
|2006.06.26 02:42
|close
|1585
|2.60
|1.2506
|1.2541
|1.2497
|130.00
|12884.28
|3171
|2006.06.26 07:08
|buy
|1586
|2.60
|1.2514
|1.2484
|1.2528
|3172
|2006.06.26 08:48
|close
|1586
|2.60
|1.2519
|1.2484
|1.2528
|130.00
|13014.28
|3173
|2006.06.26 09:05
|sell
|1587
|2.60
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|3174
|2006.06.26 09:18
|close
|1587
|2.60
|1.2561
|1.2571
|1.2527
|-520.02
|12494.26
|3175
|2006.06.26 09:18
|sell
|1588
|2.50
|1.2558
|1.2588
|1.2544
|3176
|2006.06.26 09:18
|close
|1588
|2.50
|1.2550
|1.2588
|1.2544
|200.00
|12694.26
|3177
|2006.06.26 09:18
|sell
|1589
|2.50
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|3178
|2006.06.26 09:18
|close
|1589
|2.50
|1.2541
|1.2579
|1.2535
|199.99
|12894.25
|3179
|2006.06.26 09:18
|sell
|1590
|2.60
|1.2558
|1.2588
|1.2544
|3180
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1590
|2.60
|1.2544
|1.2588
|1.2544
|364.00
|13258.25
|3181
|2006.06.26 09:19
|sell
|1591
|2.70
|1.2559
|1.2589
|1.2545
|3182
|2006.06.26 09:19
|close
|1591
|2.70
|1.2553
|1.2589
|1.2545
|162.00
|13420.25
|3183
|2006.06.26 09:19
|sell
|1592
|2.70
|1.2551
|1.2581
|1.2537
|3184
|2006.06.26 09:19
|close
|1592
|2.70
|1.2547
|1.2581
|1.2537
|108.00
|13528.25
|3185
|2006.06.26 09:19
|sell
|1593
|2.70
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|3186
|2006.06.26 09:19
|close
|1593
|2.70
|1.2549
|1.2587
|1.2543
|216.00
|13744.25
|3187
|2006.06.26 09:19
|sell
|1594
|2.70
|1.2576
|1.2606
|1.2562
|3188
|2006.06.26 09:19
|t/p
|1594
|2.70
|1.2562
|1.2606
|1.2562
|378.00
|14122.25
|3189
|2006.06.26 09:19
|sell
|1595
|2.80
|1.2550
|1.2580
|1.2536
|3190
|2006.06.26 09:20
|close
|1595
|2.80
|1.2576
|1.2580
|1.2536
|-728.01
|13394.24
|3191
|2006.06.26 09:20
|sell
|1596
|2.70
|1.2576
|1.2606
|1.2562
|3192
|2006.06.26 09:21
|close
|1596
|2.70
|1.2566
|1.2606
|1.2562
|269.99
|13664.23
|3193
|2006.06.26 09:21
|sell
|1597
|2.70
|1.2565
|1.2595
|1.2551
|3194
|2006.06.26 09:43
|close
|1597
|2.70
|1.2586
|1.2595
|1.2551
|-566.99
|13097.24
|3195
|2006.06.26 11:53
|buy
|1598
|2.60
|1.2545
|1.2515
|1.2559
|3196
|2006.06.26 12:01
|close
|1598
|2.60
|1.2550
|1.2515
|1.2559
|130.00
|13227.24
|3197
|2006.06.26 16:07
|buy
|1599
|2.60
|1.2543
|1.2513
|1.2557
|3198
|2006.06.26 16:08
|close
|1599
|2.60
|1.2548
|1.2513
|1.2557
|130.01
|13357.25
|3199
|2006.06.26 18:06
|sell
|1600
|2.70
|1.2559
|1.2589
|1.2545
|3200
|2006.06.26 19:12
|close
|1600
|2.70
|1.2580
|1.2589
|1.2545
|-567.00
|12790.25
|3201
|2006.06.26 19:13
|sell
|1601
|2.60
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|3202
|2006.06.26 19:39
|close
|1601
|2.60
|1.2602
|1.2612
|1.2568
|-520.00
|12270.25
|3203
|2006.06.26 22:34
|sell
|1602
|2.50
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|3204
|2006.06.27 01:56
|close
|1602
|2.50
|1.2605
|1.2612
|1.2568
|-560.96
|11709.29
|3205
|2006.06.27 01:56
|sell
|1603
|2.30
|1.2608
|1.2638
|1.2594
|3206
|2006.06.27 01:56
|close
|1603
|2.30
|1.2604
|1.2638
|1.2594
|92.00
|11801.29
|3207
|2006.06.27 01:56
|sell
|1604
|2.40
|1.2600
|1.2630
|1.2586
|3208
|2006.06.27 03:13
|close
|1604
|2.40
|1.2620
|1.2630
|1.2586
|-480.01
|11321.28
|3209
|2006.06.27 06:09
|buy
|1605
|2.30
|1.2596
|1.2566
|1.2610
|3210
|2006.06.27 06:32
|close
|1605
|2.30
|1.2602
|1.2566
|1.2610
|138.00
|11459.28
|3211
|2006.06.27 10:18
|buy
|1606
|2.30
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|3212
|2006.06.27 10:19
|close
|1606
|2.30
|1.2582
|1.2548
|1.2592
|92.01
|11551.29
|3213
|2006.06.27 10:19
|buy
|1607
|2.30
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|3214
|2006.06.27 10:19
|close
|1607
|2.30
|1.2583
|1.2548
|1.2592
|115.00
|11666.29
|3215
|2006.06.27 11:08
|buy
|1608
|2.30
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|3216
|2006.06.27 11:21
|close
|1608
|2.30
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|115.00
|11781.29
|3217
|2006.06.27 14:24
|sell
|1609
|2.40
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|3218
|2006.06.27 15:08
|close
|1609
|2.40
|1.2603
|1.2612
|1.2568
|-504.00
|11277.29
|3219
|2006.06.27 22:09
|buy
|1610
|2.30
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|3220
|2006.06.27 22:36
|close
|1610
|2.30
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|115.00
|11392.29
|3221
|2006.06.28 02:21
|sell
|1611
|2.30
|1.2577
|1.2607
|1.2563
|3222
|2006.06.28 03:18
|close
|1611
|2.30
|1.2572
|1.2607
|1.2563
|115.00
|11507.29
|3223
|2006.06.28 04:53
|sell
|1612
|2.30
|1.2584
|1.2614
|1.2570
|3224
|2006.06.28 05:03
|close
|1612
|2.30
|1.2579
|1.2614
|1.2570
|115.00
|11622.29
|3225
|2006.06.28 08:12
|buy
|1613
|2.30
|1.2571
|1.2541
|1.2585
|3226
|2006.06.28 08:45
|close
|1613
|2.30
|1.2575
|1.2541
|1.2585
|92.01
|11714.30
|3227
|2006.06.28 09:08
|buy
|1614
|2.30
|1.2559
|1.2529
|1.2573
|3228
|2006.06.28 09:13
|close
|1614
|2.30
|1.2564
|1.2529
|1.2573
|115.00
|11829.30
|3229
|2006.06.28 09:18
|buy
|1615
|2.40
|1.2561
|1.2531
|1.2575
|3230
|2006.06.28 09:25
|close
|1615
|2.40
|1.2566
|1.2531
|1.2575
|119.99
|11949.29
|3231
|2006.06.28 09:29
|buy
|1616
|2.40
|1.2561
|1.2531
|1.2575
|3232
|2006.06.28 10:00
|close
|1616
|2.40
|1.2566
|1.2531
|1.2575
|120.00
|12069.29
|3233
|2006.06.28 14:56
|buy
|1617
|2.40
|1.2554
|1.2524
|1.2568
|3234
|2006.06.28 15:33
|close
|1617
|2.40
|1.2559
|1.2524
|1.2568
|120.01
|12189.30
|3235
|2006.06.28 16:24
|buy
|1618
|2.40
|1.2532
|1.2502
|1.2546
|3236
|2006.06.28 17:27
|close
|1618
|2.40
|1.2539
|1.2502
|1.2546
|168.00
|12357.30
|3237
|2006.06.28 20:54
|sell
|1619
|2.50
|1.2553
|1.2583
|1.2539
|3238
|2006.06.28 23:54
|close
|1619
|2.50
|1.2549
|1.2583
|1.2539
|100.01
|12457.31
|3239
|2006.06.28 23:55
|buy
|1620
|2.50
|1.2548
|1.2518
|1.2562
|3240
|2006.06.29 07:20
|close
|1620
|2.50
|1.2553
|1.2518
|1.2562
|68.53
|12525.83
|3241
|2006.06.29 08:57
|buy
|1621
|2.50
|1.2543
|1.2513
|1.2557
|3242
|2006.06.29 09:06
|close
|1621
|2.50
|1.2547
|1.2513
|1.2557
|100.01
|12625.84
|3243
|2006.06.29 14:33
|sell
|1622
|2.50
|1.2533
|1.2563
|1.2519
|3244
|2006.06.29 14:54
|close
|1622
|2.50
|1.2553
|1.2563
|1.2519
|-500.01
|12125.83
|3245
|2006.06.29 14:54
|sell
|1623
|2.40
|1.2551
|1.2581
|1.2537
|3246
|2006.06.29 15:01
|close
|1623
|2.40
|1.2547
|1.2581
|1.2537
|96.00
|12221.83
|3247
|2006.06.29 20:16
|sell
|1624
|2.40
|1.2567
|1.2597
|1.2553
|3248
|2006.06.29 20:16
|close
|1624
|2.40
|1.2557
|1.2597
|1.2553
|240.00
|12461.83
|3249
|2006.06.29 20:16
|sell
|1625
|2.50
|1.2572
|1.2602
|1.2558
|3250
|2006.06.29 20:16
|close
|1625
|2.50
|1.2563
|1.2602
|1.2558
|225.00
|12686.83
|3251
|2006.06.29 20:16
|sell
|1626
|2.50
|1.2564
|1.2594
|1.2550
|3252
|2006.06.29 20:17
|s/l
|1626
|2.50
|1.2594
|1.2594
|1.2550
|-750.00
|11936.83
|3253
|2006.06.29 20:17
|sell
|1627
|2.40
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|3254
|2006.06.29 20:17
|close
|1627
|2.40
|1.2586
|1.2623
|1.2579
|168.00
|12104.83
|3255
|2006.06.29 20:17
|sell
|1628
|2.40
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|3256
|2006.06.29 20:17
|close
|1628
|2.40
|1.2583
|1.2623
|1.2579
|240.00
|12344.83
|3257
|2006.06.29 20:17
|sell
|1629
|2.50
|1.2575
|1.2605
|1.2561
|3258
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1629
|2.50
|1.2561
|1.2605
|1.2561
|350.00
|12694.83
|3259
|2006.06.29 20:17
|sell
|1630
|2.50
|1.2581
|1.2611
|1.2567
|3260
|2006.06.29 20:17
|close
|1630
|2.50
|1.2572
|1.2611
|1.2567
|225.00
|12919.83
|3261
|2006.06.29 20:17
|sell
|1631
|2.60
|1.2581
|1.2611
|1.2567
|3262
|2006.06.29 20:17
|close
|1631
|2.60
|1.2576
|1.2611
|1.2567
|130.00
|13049.83
|3263
|2006.06.29 20:17
|sell
|1632
|2.60
|1.2572
|1.2602
|1.2558
|3264
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1632
|2.60
|1.2558
|1.2602
|1.2558
|364.00
|13413.83
|3265
|2006.06.29 20:17
|sell
|1633
|2.70
|1.2572
|1.2602
|1.2558
|3266
|2006.06.29 20:17
|close
|1633
|2.70
|1.2595
|1.2602
|1.2558
|-621.00
|12792.83
|3267
|2006.06.29 20:17
|sell
|1634
|2.60
|1.2575
|1.2605
|1.2561
|3268
|2006.06.29 20:17
|close
|1634
|2.60
|1.2595
|1.2605
|1.2561
|-520.00
|12272.83
|3269
|2006.06.29 20:17
|sell
|1635
|2.50
|1.2591
|1.2621
|1.2577
|3270
|2006.06.29 20:17
|s/l
|1635
|2.50
|1.2621
|1.2621
|1.2577
|-750.00
|11522.83
|3271
|2006.06.29 20:17
|sell
|1636
|2.30
|1.2624
|1.2654
|1.2610
|3272
|2006.06.29 20:17
|close
|1636
|2.30
|1.2619
|1.2654
|1.2610
|115.01
|11637.84
|3273
|2006.06.29 20:17
|sell
|1637
|2.30
|1.2607
|1.2637
|1.2593
|3274
|2006.06.29 20:17
|t/p
|1637
|2.30
|1.2593
|1.2637
|1.2593
|322.00
|11959.84
|3275
|2006.06.29 20:17
|sell
|1638
|2.40
|1.2588
|1.2618
|1.2574
|3276
|2006.06.29 20:18
|close
|1638
|2.40
|1.2580
|1.2618
|1.2574
|192.01
|12151.85
|3277
|2006.06.29 20:18
|sell
|1639
|2.40
|1.2577
|1.2607
|1.2563
|3278
|2006.06.29 20:21
|s/l
|1639
|2.40
|1.2607
|1.2607
|1.2563
|-720.00
|11431.85
|3279
|2006.06.29 20:21
|sell
|1640
|2.30
|1.2608
|1.2638
|1.2594
|3280
|2006.06.29 20:22
|close
|1640
|2.30
|1.2602
|1.2638
|1.2594
|138.00
|11569.85
|3281
|2006.06.29 20:22
|sell
|1641
|2.30
|1.2600
|1.2630
|1.2586
|3282
|2006.06.29 20:22
|close
|1641
|2.30
|1.2622
|1.2630
|1.2586
|-506.00
|11063.85
|3283
|2006.06.29 20:22
|sell
|1642
|2.20
|1.2621
|1.2651
|1.2607
|3284
|2006.06.29 20:22
|close
|1642
|2.20
|1.2611
|1.2651
|1.2607
|220.00
|11283.85
|3285
|2006.06.29 20:23
|sell
|1643
|2.30
|1.2610
|1.2640
|1.2596
|3286
|2006.06.29 20:24
|close
|1643
|2.30
|1.2598
|1.2640
|1.2596
|276.00
|11559.85
|3287
|2006.06.29 20:24
|sell
|1644
|2.30
|1.2596
|1.2626
|1.2582
|3288
|2006.06.29 20:27
|close
|1644
|2.30
|1.2625
|1.2626
|1.2582
|-667.00
|10892.85
|3289
|2006.06.29 20:27
|sell
|1645
|2.20
|1.2621
|1.2651
|1.2607
|3290
|2006.06.29 20:27
|close
|1645
|2.20
|1.2609
|1.2651
|1.2607
|264.00
|11156.85
|3291
|2006.06.29 20:27
|sell
|1646
|2.20
|1.2611
|1.2641
|1.2597
|3292
|2006.06.29 20:33
|close
|1646
|2.20
|1.2632
|1.2641
|1.2597
|-462.00
|10694.85
|3293
|2006.06.30 02:48
|sell
|1647
|2.10
|1.2669
|1.2699
|1.2655
|3294
|2006.06.30 03:08
|close
|1647
|2.10
|1.2690
|1.2699
|1.2655
|-441.01
|10253.84
|3295
|2006.06.30 03:08
|sell
|1648
|2.10
|1.2689
|1.2719
|1.2675
|3296
|2006.06.30 03:09
|close
|1648
|2.10
|1.2685
|1.2719
|1.2675
|84.01
|10337.85
|3297
|2006.06.30 03:09
|sell
|1649
|2.10
|1.2685
|1.2715
|1.2671
|3298
|2006.06.30 03:19
|close
|1649
|2.10
|1.2681
|1.2715
|1.2671
|84.00
|10421.85
|3299
|2006.06.30 03:19
|sell
|1650
|2.10
|1.2681
|1.2711
|1.2667
|3300
|2006.06.30 03:35
|close
|1650
|2.10
|1.2703
|1.2711
|1.2667
|-462.00
|9959.85
|3301
|2006.06.30 12:21
|sell
|1651
|2.00
|1.2719
|1.2749
|1.2705
|3302
|2006.06.30 12:34
|close
|1651
|2.00
|1.2715
|1.2749
|1.2705
|80.02
|10039.87
|3303
|2006.06.30 14:31
|sell
|1652
|2.00
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3304
|2006.06.30 14:31
|close
|1652
|2.00
|1.2729
|1.2765
|1.2721
|119.99
|10159.86
|3305
|2006.06.30 14:31
|sell
|1653
|2.00
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3306
|2006.06.30 14:31
|close
|1653
|2.00
|1.2727
|1.2765
|1.2721
|159.99
|10319.85
|3307
|2006.06.30 14:31
|sell
|1654
|2.10
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|3308
|2006.06.30 14:31
|close
|1654
|2.10
|1.2725
|1.2763
|1.2719
|168.00
|10487.85
|3309
|2006.06.30 14:31
|sell
|1655
|2.10
|1.2730
|1.2760
|1.2716
|3310
|2006.06.30 14:32
|s/l
|1655
|2.10
|1.2760
|1.2760
|1.2716
|-630.00
|9857.85
|3311
|2006.06.30 14:32
|sell
|1656
|2.00
|1.2766
|1.2796
|1.2752
|3312
|2006.06.30 14:32
|close
|1656
|2.00
|1.2753
|1.2796
|1.2752
|260.00
|10117.85
|3313
|2006.06.30 14:32
|sell
|1657
|2.00
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|3314
|2006.06.30 14:41
|close
|1657
|2.00
|1.2757
|1.2767
|1.2723
|-400.00
|9717.85
|3315
|2006.06.30 14:41
|sell
|1658
|1.90
|1.2756
|1.2786
|1.2742
|3316
|2006.06.30 14:58
|close
|1658
|1.90
|1.2752
|1.2786
|1.2742
|76.00
|9793.85
|3317
|2006.06.30 14:58
|sell
|1659
|2.00
|1.2750
|1.2780
|1.2736
|3318
|2006.06.30 14:59
|close
|1659
|2.00
|1.2745
|1.2780
|1.2736
|100.00
|9893.85
|3319
|2006.06.30 14:59
|sell
|1660
|2.00
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|3320
|2006.06.30 15:16
|close
|1660
|2.00
|1.2762
|1.2772
|1.2728
|-400.00
|9493.85
|3321
|2006.06.30 16:58
|sell
|1661
|1.90
|1.2788
|1.2818
|1.2774
|3322
|2006.06.30 17:00
|close
|1661
|1.90
|1.2783
|1.2818
|1.2774
|95.00
|9588.85
|3323
|2006.07.03 03:25
|buy
|1662
|1.90
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|3324
|2006.07.03 03:28
|close
|1662
|1.90
|1.2776
|1.2741
|1.2785
|95.00
|9683.85
|3325
|2006.07.03 07:12
|buy
|1663
|1.90
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|3326
|2006.07.03 08:37
|close
|1663
|1.90
|1.2788
|1.2753
|1.2797
|95.00
|9778.85
|3327
|2006.07.03 08:38
|sell
|1664
|2.00
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|3328
|2006.07.03 09:00
|close
|1664
|2.00
|1.2785
|1.2820
|1.2776
|100.00
|9878.85
|3329
|2006.07.03 12:32
|sell
|1665
|2.00
|1.2786
|1.2816
|1.2772
|3330
|2006.07.03 13:21
|close
|1665
|2.00
|1.2806
|1.2816
|1.2772
|-400.00
|9478.85
|3331
|2006.07.03 14:42
|buy
|1666
|1.90
|1.2786
|1.2756
|1.2800
|3332
|2006.07.03 15:11
|close
|1666
|1.90
|1.2790
|1.2756
|1.2800
|76.01
|9554.86
|3333
|2006.07.03 16:01
|sell
|1667
|1.90
|1.2821
|1.2851
|1.2807
|3334
|2006.07.03 16:01
|t/p
|1667
|1.90
|1.2807
|1.2851
|1.2807
|266.00
|9820.86
|3335
|2006.07.03 16:14
|sell
|1668
|2.00
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|3336
|2006.07.03 16:52
|close
|1668
|2.00
|1.2803
|1.2837
|1.2793
|80.00
|9900.86
|3337
|2006.07.03 19:09
|sell
|1669
|2.00
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|3338
|2006.07.03 20:29
|close
|1669
|2.00
|1.2801
|1.2836
|1.2792
|100.00
|10000.86
|3339
|2006.07.04 03:25
|sell
|1670
|2.00
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|3340
|2006.07.04 04:23
|close
|1670
|2.00
|1.2803
|1.2838
|1.2794
|100.00
|10100.86
|3341
|2006.07.04 08:06
|sell
|1671
|2.00
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|3342
|2006.07.04 09:14
|close
|1671
|2.00
|1.2807
|1.2843
|1.2799
|119.98
|10220.84
|3343
|2006.07.04 14:54
|sell
|1672
|2.00
|1.2801
|1.2831
|1.2787
|3344
|2006.07.04 16:45
|close
|1672
|2.00
|1.2796
|1.2831
|1.2787
|100.00
|10320.84
|3345
|2006.07.04 19:55
|sell
|1673
|2.10
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|3346
|2006.07.04 20:05
|close
|1673
|2.10
|1.2801
|1.2835
|1.2791
|84.02
|10404.86
|3347
|2006.07.04 21:48
|buy
|1674
|2.10
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|3348
|2006.07.04 22:07
|close
|1674
|2.10
|1.2804
|1.2769
|1.2813
|105.00
|10509.86
|3349
|2006.07.04 23:36
|buy
|1675
|2.10
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|3350
|2006.07.05 03:17
|close
|1675
|2.10
|1.2771
|1.2761
|1.2805
|-435.82
|10074.04
|3351
|2006.07.05 03:17
|buy
|1676
|2.00
|1.2773
|1.2743
|1.2787
|3352
|2006.07.05 03:55
|close
|1676
|2.00
|1.2778
|1.2743
|1.2787
|100.00
|10174.04
|3353
|2006.07.05 06:52
|sell
|1677
|2.00
|1.2804
|1.2834
|1.2790
|3354
|2006.07.05 07:34
|close
|1677
|2.00
|1.2824
|1.2834
|1.2790
|-400.00
|9774.04
|3355
|2006.07.05 08:57
|buy
|1678
|2.00
|1.2782
|1.2752
|1.2796
|3356
|2006.07.05 09:07
|close
|1678
|2.00
|1.2787
|1.2752
|1.2796
|100.00
|9874.04
|3357
|2006.07.05 12:55
|sell
|1679
|2.00
|1.2779
|1.2809
|1.2765
|3358
|2006.07.05 14:16
|close
|1679
|2.00
|1.2774
|1.2809
|1.2765
|100.00
|9974.04
|3359
|2006.07.05 20:04
|sell
|1680
|2.00
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|3360
|2006.07.05 20:23
|close
|1680
|2.00
|1.2728
|1.2762
|1.2718
|80.00
|10054.04
|3361
|2006.07.05 20:36
|sell
|1681
|2.00
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3362
|2006.07.05 21:10
|close
|1681
|2.00
|1.2729
|1.2765
|1.2721
|120.00
|10174.04
|3363
|2006.07.06 00:13
|sell
|1682
|2.00
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|3364
|2006.07.06 00:14
|close
|1682
|2.00
|1.2729
|1.2763
|1.2719
|80.02
|10254.06
|3365
|2006.07.06 00:15
|sell
|1683
|2.10
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|3366
|2006.07.06 00:20
|close
|1683
|2.10
|1.2726
|1.2762
|1.2718
|126.01
|10380.07
|3367
|2006.07.06 02:55
|buy
|1684
|2.10
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|3368
|2006.07.06 03:27
|close
|1684
|2.10
|1.2729
|1.2694
|1.2738
|105.00
|10485.07
|3369
|2006.07.06 05:20
|sell
|1685
|2.10
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3370
|2006.07.06 06:05
|close
|1685
|2.10
|1.2730
|1.2765
|1.2721
|105.00
|10590.07
|3371
|2006.07.06 06:50
|buy
|1686
|2.10
|1.2727
|1.2697
|1.2741
|3372
|2006.07.06 08:00
|close
|1686
|2.10
|1.2732
|1.2697
|1.2741
|105.00
|10695.07
|3373
|2006.07.06 09:50
|sell
|1687
|2.10
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|3374
|2006.07.06 09:55
|close
|1687
|2.10
|1.2743
|1.2778
|1.2734
|105.00
|10800.07
|3375
|2006.07.06 10:05
|buy
|1688
|2.20
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|3376
|2006.07.06 10:14
|close
|1688
|2.20
|1.2733
|1.2699
|1.2743
|88.01
|10888.08
|3377
|2006.07.06 10:14
|buy
|1689
|2.20
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|3378
|2006.07.06 10:28
|close
|1689
|2.20
|1.2733
|1.2698
|1.2742
|110.00
|10998.08
|3379
|2006.07.06 12:11
|buy
|1690
|2.20
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|3380
|2006.07.06 12:34
|close
|1690
|2.20
|1.2733
|1.2699
|1.2743
|88.02
|11086.10
|3381
|2006.07.06 12:45
|sell
|1691
|2.20
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|3382
|2006.07.06 13:19
|close
|1691
|2.20
|1.2732
|1.2768
|1.2724
|132.00
|11218.10
|3383
|2006.07.06 14:33
|sell
|1692
|2.20
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|3384
|2006.07.06 14:33
|close
|1692
|2.20
|1.2753
|1.2789
|1.2745
|132.00
|11350.10
|3385
|2006.07.06 14:33
|sell
|1693
|2.30
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|3386
|2006.07.06 14:33
|close
|1693
|2.30
|1.2775
|1.2785
|1.2741
|-460.00
|10890.10
|3387
|2006.07.06 14:33
|sell
|1694
|2.20
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3388
|2006.07.06 14:33
|close
|1694
|2.20
|1.2774
|1.2812
|1.2768
|176.01
|11066.11
|3389
|2006.07.06 14:34
|sell
|1695
|2.20
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|3390
|2006.07.06 14:44
|close
|1695
|2.20
|1.2765
|1.2800
|1.2756
|109.99
|11176.10
|3391
|2006.07.06 14:44
|sell
|1696
|2.20
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|3392
|2006.07.06 14:44
|close
|1696
|2.20
|1.2784
|1.2794
|1.2750
|-440.01
|10736.09
|3393
|2006.07.06 14:44
|sell
|1697
|2.10
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3394
|2006.07.06 14:44
|close
|1697
|2.10
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|105.00
|10841.09
|3395
|2006.07.06 14:44
|sell
|1698
|2.20
|1.2778
|1.2808
|1.2764
|3396
|2006.07.06 14:44
|close
|1698
|2.20
|1.2769
|1.2808
|1.2764
|198.00
|11039.09
|3397
|2006.07.06 14:44
|sell
|1699
|2.20
|1.2765
|1.2795
|1.2751
|3398
|2006.07.06 15:00
|close
|1699
|2.20
|1.2758
|1.2795
|1.2751
|154.00
|11193.09
|3399
|2006.07.07 00:28
|buy
|1700
|2.20
|1.2775
|1.2745
|1.2789
|3400
|2006.07.07 09:03
|close
|1700
|2.20
|1.2780
|1.2745
|1.2789
|110.00
|11303.09
|3401
|2006.07.07 09:21
|sell
|1701
|2.30
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|3402
|2006.07.07 09:21
|close
|1701
|2.30
|1.2780
|1.2817
|1.2773
|161.00
|11464.09
|3403
|2006.07.07 09:21
|sell
|1702
|2.30
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|3404
|2006.07.07 09:23
|close
|1702
|2.30
|1.2779
|1.2817
|1.2773
|184.01
|11648.10
|3405
|2006.07.07 09:23
|sell
|1703
|2.30
|1.2784
|1.2814
|1.2770
|3406
|2006.07.07 09:24
|close
|1703
|2.30
|1.2779
|1.2814
|1.2770
|115.00
|11763.10
|3407
|2006.07.07 10:48
|buy
|1704
|2.40
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|3408
|2006.07.07 11:06
|close
|1704
|2.40
|1.2775
|1.2740
|1.2784
|119.99
|11883.09
|3409
|2006.07.07 11:39
|sell
|1705
|2.40
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|3410
|2006.07.07 11:40
|close
|1705
|2.40
|1.2784
|1.2821
|1.2777
|167.98
|12051.07
|3411
|2006.07.07 14:08
|sell
|1706
|2.40
|1.2778
|1.2808
|1.2764
|3412
|2006.07.07 14:29
|s/l
|1706
|2.40
|1.2808
|1.2808
|1.2764
|-720.00
|11331.07
|3413
|2006.07.07 14:29
|sell
|1707
|2.30
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|3414
|2006.07.07 14:29
|close
|1707
|2.30
|1.2799
|1.2842
|1.2798
|299.01
|11630.08
|3415
|2006.07.07 14:29
|sell
|1708
|2.30
|1.2800
|1.2830
|1.2786
|3416
|2006.07.07 14:30
|close
|1708
|2.30
|1.2823
|1.2830
|1.2786
|-529.00
|11101.08
|3417
|2006.07.07 14:30
|sell
|1709
|2.20
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|3418
|2006.07.07 14:30
|close
|1709
|2.20
|1.2854
|1.2888
|1.2844
|88.00
|11189.08
|3419
|2006.07.07 14:30
|sell
|1710
|2.20
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|3420
|2006.07.07 14:30
|close
|1710
|2.20
|1.2848
|1.2888
|1.2844
|220.00
|11409.08
|3421
|2006.07.07 14:30
|sell
|1711
|2.30
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|3422
|2006.07.07 14:30
|close
|1711
|2.30
|1.2853
|1.2890
|1.2846
|161.00
|11570.08
|3423
|2006.07.07 14:30
|sell
|1712
|2.30
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|3424
|2006.07.07 14:30
|close
|1712
|2.30
|1.2846
|1.2883
|1.2839
|161.00
|11731.08
|3425
|2006.07.07 14:30
|sell
|1713
|2.30
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|3426
|2006.07.07 14:30
|t/p
|1713
|2.30
|1.2835
|1.2879
|1.2835
|322.00
|12053.08
|3427
|2006.07.07 14:30
|sell
|1714
|2.40
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|3428
|2006.07.07 14:30
|close
|1714
|2.40
|1.2845
|1.2886
|1.2842
|264.00
|12317.08
|3429
|2006.07.07 14:30
|sell
|1715
|2.50
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|3430
|2006.07.07 14:30
|close
|1715
|2.50
|1.2849
|1.2890
|1.2846
|275.00
|12592.08
|3431
|2006.07.07 14:30
|sell
|1716
|2.50
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|3432
|2006.07.07 14:31
|close
|1716
|2.50
|1.2837
|1.2875
|1.2831
|200.01
|12792.09
|3433
|2006.07.07 14:31
|sell
|1717
|2.60
|1.2852
|1.2882
|1.2838
|3434
|2006.07.07 14:32
|close
|1717
|2.60
|1.2847
|1.2882
|1.2838
|130.00
|12922.09
|3435
|2006.07.07 14:32
|sell
|1718
|2.60
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|3436
|2006.07.07 14:32
|close
|1718
|2.60
|1.2840
|1.2875
|1.2831
|130.00
|13052.09
|3437
|2006.07.07 14:32
|sell
|1719
|2.60
|1.2851
|1.2881
|1.2837
|3438
|2006.07.07 14:32
|t/p
|1719
|2.60
|1.2837
|1.2881
|1.2837
|364.00
|13416.09
|3439
|2006.07.07 14:34
|sell
|1720
|2.70
|1.2846
|1.2876
|1.2832
|3440
|2006.07.07 14:35
|close
|1720
|2.70
|1.2840
|1.2876
|1.2832
|162.00
|13578.09
|3441
|2006.07.07 14:35
|sell
|1721
|2.70
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|3442
|2006.07.07 14:35
|close
|1721
|2.70
|1.2842
|1.2879
|1.2835
|189.00
|13767.09
|3443
|2006.07.07 14:35
|sell
|1722
|2.80
|1.2848
|1.2878
|1.2834
|3444
|2006.07.07 14:38
|close
|1722
|2.80
|1.2842
|1.2878
|1.2834
|168.00
|13935.09
|3445
|2006.07.07 14:38
|sell
|1723
|2.80
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|3446
|2006.07.07 14:38
|close
|1723
|2.80
|1.2844
|1.2879
|1.2835
|140.01
|14075.10
|3447
|2006.07.07 14:39
|sell
|1724
|2.80
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|3448
|2006.07.07 14:40
|close
|1724
|2.80
|1.2834
|1.2875
|1.2831
|308.00
|14383.10
|3449
|2006.07.07 14:40
|sell
|1725
|2.90
|1.2854
|1.2884
|1.2840
|3450
|2006.07.07 14:40
|close
|1725
|2.90
|1.2847
|1.2884
|1.2840
|203.00
|14586.10
|3451
|2006.07.07 14:40
|sell
|1726
|2.90
|1.2846
|1.2876
|1.2832
|3452
|2006.07.07 14:41
|close
|1726
|2.90
|1.2840
|1.2876
|1.2832
|174.00
|14760.10
|3453
|2006.07.07 14:41
|sell
|1727
|3.00
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|3454
|2006.07.07 14:46
|close
|1727
|3.00
|1.2841
|1.2877
|1.2833
|180.00
|14940.10
|3455
|2006.07.07 14:46
|sell
|1728
|3.00
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|3456
|2006.07.07 14:47
|close
|1728
|3.00
|1.2836
|1.2875
|1.2831
|269.98
|15210.08
|3457
|2006.07.07 14:47
|sell
|1729
|3.00
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|3458
|2006.07.07 14:47
|close
|1729
|3.00
|1.2840
|1.2875
|1.2831
|150.00
|15360.08
|3459
|2006.07.07 14:58
|sell
|1730
|3.10
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|3460
|2006.07.07 14:58
|close
|1730
|3.10
|1.2840
|1.2877
|1.2833
|217.00
|15577.08
|3461
|2006.07.07 17:35
|buy
|1731
|3.10
|1.2814
|1.2784
|1.2828
|3462
|2006.07.07 17:59
|close
|1731
|3.10
|1.2819
|1.2784
|1.2828
|154.98
|15732.06
|3463
|2006.07.07 20:08
|buy
|1732
|3.10
|1.2819
|1.2789
|1.2833
|3464
|2006.07.10 02:12
|close
|1732
|3.10
|1.2794
|1.2789
|1.2833
|-798.34
|14933.72
|3465
|2006.07.10 02:12
|buy
|1733
|3.00
|1.2796
|1.2766
|1.2810
|3466
|2006.07.10 02:12
|close
|1733
|3.00
|1.2801
|1.2766
|1.2810
|150.00
|15083.72
|3467
|2006.07.10 02:12
|buy
|1734
|3.00
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|3468
|2006.07.10 08:14
|close
|1734
|3.00
|1.2807
|1.2772
|1.2816
|149.99
|15233.71
|3469
|2006.07.10 08:19
|sell
|1735
|3.00
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|3470
|2006.07.10 08:35
|close
|1735
|3.00
|1.2802
|1.2837
|1.2793
|149.99
|15383.70
|3471
|2006.07.10 11:24
|buy
|1736
|3.10
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|3472
|2006.07.10 11:35
|close
|1736
|3.10
|1.2772
|1.2763
|1.2807
|-650.98
|14732.72
|3473
|2006.07.10 13:04
|buy
|1737
|2.90
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|3474
|2006.07.10 14:41
|close
|1737
|2.90
|1.2736
|1.2729
|1.2773
|-667.01
|14065.71
|3475
|2006.07.10 21:23
|sell
|1738
|2.80
|1.2744
|1.2774
|1.2730
|3476
|2006.07.10 21:41
|close
|1738
|2.80
|1.2739
|1.2774
|1.2730
|140.00
|14205.71
|3477
|2006.07.11 07:37
|buy
|1739
|2.80
|1.2730
|1.2700
|1.2744
|3478
|2006.07.11 08:57
|close
|1739
|2.80
|1.2709
|1.2700
|1.2744
|-587.99
|13617.72
|3479
|2006.07.11 08:57
|buy
|1740
|2.70
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|3480
|2006.07.11 09:05
|close
|1740
|2.70
|1.2714
|1.2680
|1.2724
|108.00
|13725.72
|3481
|2006.07.11 13:23
|sell
|1741
|2.70
|1.2749
|1.2779
|1.2735
|3482
|2006.07.11 13:58
|close
|1741
|2.70
|1.2744
|1.2779
|1.2735
|135.00
|13860.72
|3483
|2006.07.11 15:02
|buy
|1742
|2.80
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|3484
|2006.07.11 15:03
|close
|1742
|2.80
|1.2727
|1.2692
|1.2736
|140.00
|14000.72
|3485
|2006.07.11 15:14
|buy
|1743
|2.80
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|3486
|2006.07.11 15:19
|close
|1743
|2.80
|1.2729
|1.2693
|1.2737
|168.00
|14168.72
|3487
|2006.07.11 18:37
|buy
|1744
|2.80
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|3488
|2006.07.11 19:08
|close
|1744
|2.80
|1.2747
|1.2713
|1.2757
|112.03
|14280.75
|3489
|2006.07.11 19:25
|sell
|1745
|2.90
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|3490
|2006.07.11 19:28
|close
|1745
|2.90
|1.2758
|1.2794
|1.2750
|174.00
|14454.75
|3491
|2006.07.11 23:24
|buy
|1746
|2.90
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|3492
|2006.07.12 08:37
|close
|1746
|2.90
|1.2775
|1.2741
|1.2785
|94.17
|14548.92
|3493
|2006.07.12 08:38
|sell
|1747
|2.90
|1.2778
|1.2808
|1.2764
|3494
|2006.07.12 08:42
|close
|1747
|2.90
|1.2772
|1.2808
|1.2764
|173.99
|14722.91
|3495
|2006.07.12 08:50
|sell
|1748
|2.90
|1.2776
|1.2806
|1.2762
|3496
|2006.07.12 08:55
|close
|1748
|2.90
|1.2770
|1.2806
|1.2762
|174.00
|14896.91
|3497
|2006.07.12 09:56
|buy
|1749
|3.00
|1.2756
|1.2726
|1.2770
|3498
|2006.07.12 10:41
|close
|1749
|3.00
|1.2736
|1.2726
|1.2770
|-600.02
|14296.89
|3499
|2006.07.12 13:27
|buy
|1750
|2.90
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|3500
|2006.07.12 13:40
|close
|1750
|2.90
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|116.02
|14412.91
|3501
|2006.07.12 14:31
|buy
|1751
|2.90
|1.2695
|1.2665
|1.2709
|3502
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1751
|2.90
|1.2709
|1.2665
|1.2709
|406.00
|14818.91
|3503
|2006.07.12 14:31
|buy
|1752
|3.00
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|3504
|2006.07.12 14:31
|close
|1752
|3.00
|1.2692
|1.2658
|1.2702
|120.00
|14938.91
|3505
|2006.07.12 14:31
|buy
|1753
|3.00
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|3506
|2006.07.12 14:31
|close
|1753
|3.00
|1.2697
|1.2658
|1.2702
|270.00
|15208.91
|3507
|2006.07.12 14:31
|buy
|1754
|3.00
|1.2695
|1.2665
|1.2709
|3508
|2006.07.12 14:31
|t/p
|1754
|3.00
|1.2709
|1.2665
|1.2709
|420.00
|15628.91
|3509
|2006.07.12 14:31
|buy
|1755
|3.10
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|3510
|2006.07.12 14:31
|close
|1755
|3.10
|1.2702
|1.2660
|1.2704
|372.00
|16000.91
|3511
|2006.07.12 14:31
|buy
|1756
|3.20
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|3512
|2006.07.12 14:32
|close
|1756
|3.20
|1.2695
|1.2660
|1.2704
|160.00
|16160.91
|3513
|2006.07.12 14:32
|buy
|1757
|3.20
|1.2689
|1.2659
|1.2703
|3514
|2006.07.12 14:32
|t/p
|1757
|3.20
|1.2703
|1.2659
|1.2703
|448.00
|16608.91
|3515
|2006.07.12 14:32
|buy
|1758
|3.30
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|3516
|2006.07.12 14:32
|close
|1758
|3.30
|1.2696
|1.2658
|1.2702
|264.01
|16872.92
|3517
|2006.07.12 14:33
|buy
|1759
|3.40
|1.2695
|1.2665
|1.2709
|3518
|2006.07.12 14:33
|close
|1759
|3.40
|1.2706
|1.2665
|1.2709
|373.99
|17246.91
|3519
|2006.07.13 08:35
|buy
|1760
|3.40
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|3520
|2006.07.13 09:00
|close
|1760
|3.40
|1.2712
|1.2678
|1.2722
|136.01
|17382.92
|3521
|2006.07.13 09:03
|sell
|1761
|3.50
|1.2717
|1.2747
|1.2703
|3522
|2006.07.13 11:12
|close
|1761
|3.50
|1.2712
|1.2747
|1.2703
|175.00
|17557.92
|3523
|2006.07.13 11:53
|buy
|1762
|3.50
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|3524
|2006.07.13 13:00
|close
|1762
|3.50
|1.2687
|1.2678
|1.2722
|-734.99
|16822.93
|3525
|2006.07.13 14:42
|sell
|1763
|3.40
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|3526
|2006.07.13 16:11
|close
|1763
|3.40
|1.2723
|1.2733
|1.2689
|-680.00
|16142.93
|3527
|2006.07.13 17:18
|buy
|1764
|3.20
|1.2671
|1.2641
|1.2685
|3528
|2006.07.13 17:18
|close
|1764
|3.20
|1.2675
|1.2641
|1.2685
|128.02
|16270.95
|3529
|2006.07.13 17:19
|buy
|1765
|3.30
|1.2672
|1.2642
|1.2686
|3530
|2006.07.13 17:28
|close
|1765
|3.30
|1.2676
|1.2642
|1.2686
|132.02
|16402.97
|3531
|2006.07.13 20:54
|sell
|1766
|3.30
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|3532
|2006.07.13 20:55
|close
|1766
|3.30
|1.2697
|1.2732
|1.2688
|164.99
|16567.96
|3533
|2006.07.14 02:52
|buy
|1767
|3.30
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|3534
|2006.07.14 06:13
|close
|1767
|3.30
|1.2687
|1.2652
|1.2696
|165.00
|16732.96
|3535
|2006.07.14 06:13
|sell
|1768
|3.30
|1.2687
|1.2717
|1.2673
|3536
|2006.07.14 06:51
|close
|1768
|3.30
|1.2681
|1.2717
|1.2673
|198.00
|16930.96
|3537
|2006.07.14 08:21
|buy
|1769
|3.40
|1.2669
|1.2639
|1.2683
|3538
|2006.07.14 09:06
|close
|1769
|3.40
|1.2649
|1.2639
|1.2683
|-680.00
|16250.96
|3539
|2006.07.14 14:30
|sell
|1770
|3.30
|1.2686
|1.2716
|1.2672
|3540
|2006.07.14 14:30
|close
|1770
|3.30
|1.2679
|1.2716
|1.2672
|231.00
|16481.96
|3541
|2006.07.14 14:30
|sell
|1771
|3.30
|1.2690
|1.2720
|1.2676
|3542
|2006.07.14 14:30
|close
|1771
|3.30
|1.2683
|1.2720
|1.2676
|231.02
|16712.98
|3543
|2006.07.14 14:30
|sell
|1772
|3.30
|1.2686
|1.2716
|1.2672
|3544
|2006.07.14 14:30
|close
|1772
|3.30
|1.2681
|1.2716
|1.2672
|165.00
|16877.98
|3545
|2006.07.14 14:30
|sell
|1773
|3.40
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|3546
|2006.07.14 14:31
|close
|1773
|3.40
|1.2676
|1.2714
|1.2670
|271.99
|17149.97
|3547
|2006.07.14 14:31
|sell
|1774
|3.40
|1.2687
|1.2717
|1.2673
|3548
|2006.07.14 14:31
|close
|1774
|3.40
|1.2679
|1.2717
|1.2673
|272.00
|17421.97
|3549
|2006.07.14 14:31
|sell
|1775
|3.50
|1.2683
|1.2713
|1.2669
|3550
|2006.07.14 14:32
|close
|1775
|3.50
|1.2679
|1.2713
|1.2669
|140.02
|17561.99
|3551
|2006.07.14 14:33
|sell
|1776
|3.50
|1.2683
|1.2713
|1.2669
|3552
|2006.07.14 14:38
|close
|1776
|3.50
|1.2678
|1.2713
|1.2669
|174.98
|17736.97
|3553
|2006.07.14 14:44
|sell
|1777
|3.50
|1.2683
|1.2713
|1.2669
|3554
|2006.07.14 14:45
|close
|1777
|3.50
|1.2679
|1.2713
|1.2669
|140.04
|17877.01
|3555
|2006.07.14 15:55
|buy
|1778
|3.60
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|3556
|2006.07.14 15:57
|close
|1778
|3.60
|1.2634
|1.2599
|1.2643
|179.99
|18057.00
|3557
|2006.07.14 20:45
|sell
|1779
|3.60
|1.2653
|1.2683
|1.2639
|3558
|2006.07.14 21:43
|close
|1779
|3.60
|1.2648
|1.2683
|1.2639
|179.99
|18236.99
|3559
|2006.07.17 04:18
|buy
|1780
|3.60
|1.2627
|1.2597
|1.2641
|3560
|2006.07.17 07:38
|close
|1780
|3.60
|1.2632
|1.2597
|1.2641
|180.00
|18416.99
|3561
|2006.07.17 07:38
|sell
|1781
|3.70
|1.2631
|1.2661
|1.2617
|3562
|2006.07.17 09:05
|close
|1781
|3.70
|1.2626
|1.2661
|1.2617
|184.99
|18601.98
|3563
|2006.07.17 10:05
|buy
|1782
|3.70
|1.2604
|1.2574
|1.2618
|3564
|2006.07.17 10:15
|close
|1782
|3.70
|1.2584
|1.2574
|1.2618
|-740.00
|17861.98
|3565
|2006.07.17 10:15
|buy
|1783
|3.60
|1.2588
|1.2558
|1.2602
|3566
|2006.07.17 10:37
|close
|1783
|3.60
|1.2567
|1.2558
|1.2602
|-756.00
|17105.98
|3567
|2006.07.17 14:09
|sell
|1784
|3.40
|1.2546
|1.2576
|1.2532
|3568
|2006.07.17 14:14
|close
|1784
|3.40
|1.2542
|1.2576
|1.2532
|136.02
|17242.00
|3569
|2006.07.17 14:31
|buy
|1785
|3.40
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|3570
|2006.07.17 15:34
|close
|1785
|3.40
|1.2534
|1.2499
|1.2543
|170.00
|17412.00
|3571
|2006.07.17 19:15
|buy
|1786
|3.50
|1.2523
|1.2493
|1.2537
|3572
|2006.07.18 04:57
|close
|1786
|3.50
|1.2528
|1.2493
|1.2537
|148.69
|17560.69
|3573
|2006.07.18 08:09
|sell
|1787
|3.50
|1.2536
|1.2566
|1.2522
|3574
|2006.07.18 08:13
|close
|1787
|3.50
|1.2532
|1.2566
|1.2522
|140.00
|17700.69
|3575
|2006.07.18 08:46
|sell
|1788
|3.50
|1.2536
|1.2566
|1.2522
|3576
|2006.07.18 09:04
|close
|1788
|3.50
|1.2532
|1.2566
|1.2522
|140.00
|17840.69
|3577
|2006.07.18 09:16
|sell
|1789
|3.60
|1.2547
|1.2577
|1.2533
|3578
|2006.07.18 09:20
|close
|1789
|3.60
|1.2542
|1.2577
|1.2533
|180.00
|18020.69
|3579
|2006.07.18 09:28
|sell
|1790
|3.60
|1.2547
|1.2577
|1.2533
|3580
|2006.07.18 09:29
|close
|1790
|3.60
|1.2542
|1.2577
|1.2533
|179.98
|18200.67
|3581
|2006.07.18 10:56
|buy
|1791
|3.60
|1.2527
|1.2497
|1.2541
|3582
|2006.07.18 11:03
|close
|1791
|3.60
|1.2505
|1.2497
|1.2541
|-792.02
|17408.65
|3583
|2006.07.18 11:03
|buy
|1792
|3.50
|1.2506
|1.2476
|1.2520
|3584
|2006.07.18 11:14
|close
|1792
|3.50
|1.2511
|1.2476
|1.2520
|174.98
|17583.63
|3585
|2006.07.18 11:14
|buy
|1793
|3.50
|1.2512
|1.2482
|1.2526
|3586
|2006.07.18 11:16
|close
|1793
|3.50
|1.2517
|1.2482
|1.2526
|174.98
|17758.61
|3587
|2006.07.18 11:16
|buy
|1794
|3.60
|1.2519
|1.2489
|1.2533
|3588
|2006.07.18 11:58
|close
|1794
|3.60
|1.2524
|1.2489
|1.2533
|179.98
|17938.59
|3589
|2006.07.18 16:28
|buy
|1795
|3.60
|1.2499
|1.2469
|1.2513
|3590
|2006.07.18 16:46
|close
|1795
|3.60
|1.2478
|1.2469
|1.2513
|-756.00
|17182.59
|3591
|2006.07.18 18:09
|sell
|1796
|3.40
|1.2508
|1.2538
|1.2494
|3592
|2006.07.18 18:32
|close
|1796
|3.40
|1.2503
|1.2538
|1.2494
|169.99
|17352.58
|3593
|2006.07.19 00:18
|buy
|1797
|3.50
|1.2500
|1.2470
|1.2514
|3594
|2006.07.19 00:26
|close
|1797
|3.50
|1.2505
|1.2470
|1.2514
|175.00
|17527.58
|3595
|2006.07.19 02:03
|buy
|1798
|3.50
|1.2494
|1.2464
|1.2508
|3596
|2006.07.19 05:10
|close
|1798
|3.50
|1.2500
|1.2464
|1.2508
|210.00
|17737.58
|3597
|2006.07.19 08:07
|buy
|1799
|3.50
|1.2489
|1.2459
|1.2503
|3598
|2006.07.19 08:09
|close
|1799
|3.50
|1.2494
|1.2459
|1.2503
|175.00
|17912.58
|3599
|2006.07.19 08:24
|sell
|1800
|3.60
|1.2504
|1.2534
|1.2490
|3600
|2006.07.19 08:30
|close
|1800
|3.60
|1.2499
|1.2534
|1.2490
|180.00
|18092.58
|3601
|2006.07.19 08:37
|sell
|1801
|3.60
|1.2509
|1.2539
|1.2495
|3602
|2006.07.19 08:37
|close
|1801
|3.60
|1.2505
|1.2539
|1.2495
|144.01
|18236.59
|3603
|2006.07.19 08:38
|sell
|1802
|3.60
|1.2509
|1.2539
|1.2495
|3604
|2006.07.19 08:44
|close
|1802
|3.60
|1.2504
|1.2539
|1.2495
|180.00
|18416.59
|3605
|2006.07.19 13:25
|buy
|1803
|3.70
|1.2492
|1.2462
|1.2506
|3606
|2006.07.19 14:06
|close
|1803
|3.70
|1.2496
|1.2462
|1.2506
|148.02
|18564.61
|3607
|2006.07.19 14:10
|buy
|1804
|3.70
|1.2488
|1.2458
|1.2502
|3608
|2006.07.19 14:10
|close
|1804
|3.70
|1.2493
|1.2458
|1.2502
|185.00
|18749.61
|3609
|2006.07.19 14:14
|buy
|1805
|3.70
|1.2486
|1.2456
|1.2500
|3610
|2006.07.19 14:21
|close
|1805
|3.70
|1.2490
|1.2456
|1.2500
|148.01
|18897.62
|3611
|2006.07.19 14:21
|buy
|1806
|3.80
|1.2487
|1.2457
|1.2501
|3612
|2006.07.19 14:22
|close
|1806
|3.80
|1.2492
|1.2457
|1.2501
|189.99
|19087.61
|3613
|2006.07.19 14:30
|buy
|1807
|3.80
|1.2485
|1.2455
|1.2499
|3614
|2006.07.19 14:30
|close
|1807
|3.80
|1.2461
|1.2455
|1.2499
|-912.00
|18175.61
|3615
|2006.07.19 14:30
|buy
|1808
|3.60
|1.2459
|1.2429
|1.2473
|3616
|2006.07.19 14:30
|close
|1808
|3.60
|1.2468
|1.2429
|1.2473
|324.00
|18499.61
|3617
|2006.07.19 14:30
|buy
|1809
|3.70
|1.2479
|1.2449
|1.2493
|3618
|2006.07.19 14:30
|close
|1809
|3.70
|1.2490
|1.2449
|1.2493
|407.00
|18906.61
|3619
|2006.07.19 14:30
|buy
|1810
|3.80
|1.2483
|1.2453
|1.2497
|3620
|2006.07.19 14:30
|close
|1810
|3.80
|1.2488
|1.2453
|1.2497
|190.00
|19096.61
|3621
|2006.07.19 14:30
|buy
|1811
|3.80
|1.2484
|1.2454
|1.2498
|3622
|2006.07.19 14:30
|close
|1811
|3.80
|1.2489
|1.2454
|1.2498
|190.00
|19286.61
|3623
|2006.07.19 14:30
|buy
|1812
|3.90
|1.2486
|1.2456
|1.2500
|3624
|2006.07.19 14:30
|close
|1812
|3.90
|1.2465
|1.2456
|1.2500
|-818.99
|18467.62
|3625
|2006.07.19 14:31
|buy
|1813
|3.70
|1.2464
|1.2434
|1.2478
|3626
|2006.07.19 14:31
|close
|1813
|3.70
|1.2470
|1.2434
|1.2478
|222.01
|18689.63
|3627
|2006.07.19 14:31
|buy
|1814
|3.70
|1.2471
|1.2441
|1.2485
|3628
|2006.07.19 14:31
|close
|1814
|3.70
|1.2475
|1.2441
|1.2485
|148.00
|18837.63
|3629
|2006.07.19 14:31
|buy
|1815
|3.80
|1.2476
|1.2446
|1.2490
|3630
|2006.07.19 14:31
|close
|1815
|3.80
|1.2487
|1.2446
|1.2490
|418.00
|19255.63
|3631
|2006.07.19 14:31
|buy
|1816
|3.90
|1.2477
|1.2447
|1.2491
|3632
|2006.07.19 14:31
|t/p
|1816
|3.90
|1.2491
|1.2447
|1.2491
|546.00
|19801.63
|3633
|2006.07.19 14:31
|buy
|1817
|4.00
|1.2471
|1.2441
|1.2485
|3634
|2006.07.19 14:32
|close
|1817
|4.00
|1.2475
|1.2441
|1.2485
|160.00
|19961.63
|3635
|2006.07.19 14:32
|buy
|1818
|4.00
|1.2478
|1.2448
|1.2492
|3636
|2006.07.19 14:41
|close
|1818
|4.00
|1.2457
|1.2448
|1.2492
|-840.00
|19121.63
|3637
|2006.07.19 14:41
|buy
|1819
|3.80
|1.2478
|1.2448
|1.2492
|3638
|2006.07.19 14:42
|close
|1819
|3.80
|1.2488
|1.2448
|1.2492
|380.02
|19501.65
|3639
|2006.07.19 14:42
|buy
|1820
|3.90
|1.2485
|1.2455
|1.2499
|3640
|2006.07.19 14:54
|close
|1820
|3.90
|1.2465
|1.2455
|1.2499
|-780.00
|18721.65
|3641
|2006.07.19 14:54
|buy
|1821
|3.70
|1.2466
|1.2436
|1.2480
|3642
|2006.07.19 14:57
|close
|1821
|3.70
|1.2470
|1.2436
|1.2480
|148.00
|18869.65
|3643
|2006.07.19 14:57
|buy
|1822
|3.80
|1.2471
|1.2441
|1.2485
|3644
|2006.07.19 15:16
|close
|1822
|3.80
|1.2477
|1.2441
|1.2485
|227.99
|19097.64
|3645
|2006.07.19 16:00
|sell
|1823
|3.80
|1.2523
|1.2553
|1.2509
|3646
|2006.07.19 16:01
|close
|1823
|3.80
|1.2515
|1.2553
|1.2509
|304.01
|19401.65
|3647
|2006.07.19 16:01
|sell
|1824
|3.90
|1.2523
|1.2553
|1.2509
|3648
|2006.07.19 16:01
|t/p
|1824
|3.90
|1.2509
|1.2553
|1.2509
|546.00
|19947.65
|3649
|2006.07.19 16:01
|sell
|1825
|4.00
|1.2520
|1.2550
|1.2506
|3650
|2006.07.19 16:01
|close
|1825
|4.00
|1.2514
|1.2550
|1.2506
|240.02
|20187.67
|3651
|2006.07.19 16:01
|sell
|1826
|4.00
|1.2519
|1.2549
|1.2505
|3652
|2006.07.19 16:01
|close
|1826
|4.00
|1.2514
|1.2549
|1.2505
|200.00
|20387.67
|3653
|2006.07.19 16:01
|sell
|1827
|4.10
|1.2516
|1.2546
|1.2502
|3654
|2006.07.19 16:01
|close
|1827
|4.10
|1.2538
|1.2546
|1.2502
|-902.00
|19485.67
|3655
|2006.07.19 16:01
|sell
|1828
|3.90
|1.2540
|1.2570
|1.2526
|3656
|2006.07.19 16:01
|close
|1828
|3.90
|1.2535
|1.2570
|1.2526
|195.00
|19680.67
|3657
|2006.07.19 16:01
|sell
|1829
|3.90
|1.2532
|1.2562
|1.2518
|3658
|2006.07.19 16:01
|close
|1829
|3.90
|1.2519
|1.2562
|1.2518
|507.00
|20187.67
|3659
|2006.07.19 16:01
|sell
|1830
|4.00
|1.2543
|1.2573
|1.2529
|3660
|2006.07.19 16:01
|close
|1830
|4.00
|1.2537
|1.2573
|1.2529
|240.00
|20427.67
|3661
|2006.07.19 16:01
|sell
|1831
|4.10
|1.2542
|1.2572
|1.2528
|3662
|2006.07.19 16:01
|close
|1831
|4.10
|1.2563
|1.2572
|1.2528
|-861.00
|19566.67
|3663
|2006.07.19 16:01
|sell
|1832
|3.90
|1.2551
|1.2581
|1.2537
|3664
|2006.07.19 16:01
|close
|1832
|3.90
|1.2575
|1.2581
|1.2537
|-936.01
|18630.66
|3665
|2006.07.19 16:01
|sell
|1833
|3.70
|1.2535
|1.2565
|1.2521
|3666
|2006.07.19 16:01
|close
|1833
|3.70
|1.2525
|1.2565
|1.2521
|370.00
|19000.66
|3667
|2006.07.19 16:01
|sell
|1834
|3.80
|1.2542
|1.2572
|1.2528
|3668
|2006.07.19 16:02
|close
|1834
|3.80
|1.2537
|1.2572
|1.2528
|190.00
|19190.66
|3669
|2006.07.19 16:02
|sell
|1835
|3.80
|1.2529
|1.2559
|1.2515
|3670
|2006.07.19 16:02
|close
|1835
|3.80
|1.2549
|1.2559
|1.2515
|-760.00
|18430.66
|3671
|2006.07.19 16:02
|sell
|1836
|3.70
|1.2532
|1.2562
|1.2518
|3672
|2006.07.19 16:02
|close
|1836
|3.70
|1.2554
|1.2562
|1.2518
|-814.00
|17616.66
|3673
|2006.07.19 16:02
|sell
|1837
|3.50
|1.2542
|1.2572
|1.2528
|3674
|2006.07.19 16:02
|close
|1837
|3.50
|1.2530
|1.2572
|1.2528
|420.00
|18036.66
|3675
|2006.07.19 16:03
|sell
|1838
|3.60
|1.2531
|1.2561
|1.2517
|3676
|2006.07.19 16:03
|close
|1838
|3.60
|1.2526
|1.2561
|1.2517
|180.00
|18216.66
|3677
|2006.07.19 16:03
|sell
|1839
|3.60
|1.2524
|1.2554
|1.2510
|3678
|2006.07.19 16:04
|close
|1839
|3.60
|1.2519
|1.2554
|1.2510
|179.98
|18396.64
|3679
|2006.07.19 16:04
|sell
|1840
|3.70
|1.2517
|1.2547
|1.2503
|3680
|2006.07.19 16:06
|close
|1840
|3.70
|1.2537
|1.2547
|1.2503
|-740.00
|17656.64
|3681
|2006.07.19 16:06
|sell
|1841
|3.50
|1.2539
|1.2569
|1.2525
|3682
|2006.07.19 16:06
|close
|1841
|3.50
|1.2534
|1.2569
|1.2525
|174.98
|17831.62
|3683
|2006.07.19 16:07
|sell
|1842
|3.60
|1.2531
|1.2561
|1.2517
|3684
|2006.07.19 16:08
|close
|1842
|3.60
|1.2561
|1.2561
|1.2517
|-1079.99
|16751.63
|3685
|2006.07.19 16:08
|sell
|1843
|3.40
|1.2556
|1.2586
|1.2542
|3686
|2006.07.19 16:19
|close
|1843
|3.40
|1.2552
|1.2586
|1.2542
|136.00
|16887.63
|3687
|2006.07.19 16:19
|sell
|1844
|3.40
|1.2551
|1.2581
|1.2537
|3688
|2006.07.19 16:28
|close
|1844
|3.40
|1.2572
|1.2581
|1.2537
|-714.00
|16173.63
|3689
|2006.07.19 16:28
|sell
|1845
|3.20
|1.2569
|1.2599
|1.2555
|3690
|2006.07.19 16:37
|close
|1845
|3.20
|1.2565
|1.2599
|1.2555
|128.01
|16301.64
|3691
|2006.07.19 18:46
|sell
|1846
|3.30
|1.2576
|1.2606
|1.2562
|3692
|2006.07.19 18:59
|close
|1846
|3.30
|1.2597
|1.2606
|1.2562
|-693.02
|15608.62
|3693
|2006.07.19 18:59
|sell
|1847
|3.10
|1.2596
|1.2626
|1.2582
|3694
|2006.07.19 19:01
|close
|1847
|3.10
|1.2592
|1.2626
|1.2582
|124.02
|15732.64
|3695
|2006.07.20 06:46
|buy
|1848
|3.10
|1.2605
|1.2575
|1.2619
|3696
|2006.07.20 07:04
|close
|1848
|3.10
|1.2610
|1.2575
|1.2619
|155.00
|15887.64
|3697
|2006.07.20 07:38
|buy
|1849
|3.20
|1.2606
|1.2576
|1.2620
|3698
|2006.07.20 10:23
|close
|1849
|3.20
|1.2611
|1.2576
|1.2620
|160.00
|16047.64
|3699
|2006.07.20 12:26
|sell
|1850
|3.20
|1.2613
|1.2643
|1.2599
|3700
|2006.07.20 12:37
|close
|1850
|3.20
|1.2635
|1.2643
|1.2599
|-704.01
|15343.63
|3701
|2006.07.20 12:56
|sell
|1851
|3.10
|1.2634
|1.2664
|1.2620
|3702
|2006.07.20 13:00
|close
|1851
|3.10
|1.2629
|1.2664
|1.2620
|155.00
|15498.63
|3703
|2006.07.20 20:00
|sell
|1852
|3.10
|1.2642
|1.2672
|1.2628
|3704
|2006.07.20 20:01
|close
|1852
|3.10
|1.2635
|1.2672
|1.2628
|216.99
|15715.62
|3705
|2006.07.20 20:01
|sell
|1853
|3.10
|1.2640
|1.2670
|1.2626
|3706
|2006.07.20 20:02
|close
|1853
|3.10
|1.2636
|1.2670
|1.2626
|124.01
|15839.63
|3707
|2006.07.20 20:02
|sell
|1854
|3.20
|1.2639
|1.2669
|1.2625
|3708
|2006.07.20 20:04
|close
|1854
|3.20
|1.2634
|1.2669
|1.2625
|159.99
|15999.62
|3709
|2006.07.20 20:04
|sell
|1855
|3.20
|1.2638
|1.2668
|1.2624
|3710
|2006.07.20 21:36
|close
|1855
|3.20
|1.2631
|1.2668
|1.2624
|224.01
|16223.63
|3711
|2006.07.20 22:56
|buy
|1856
|3.20
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|3712
|2006.07.21 00:40
|close
|1856
|3.20
|1.2634
|1.2599
|1.2643
|135.90
|16359.53
|3713
|2006.07.21 00:40
|sell
|1857
|3.30
|1.2635
|1.2665
|1.2621
|3714
|2006.07.21 01:41
|close
|1857
|3.30
|1.2630
|1.2665
|1.2621
|165.00
|16524.53
|3715
|2006.07.21 02:43
|sell
|1858
|3.30
|1.2636
|1.2666
|1.2622
|3716
|2006.07.21 08:17
|close
|1858
|3.30
|1.2631
|1.2666
|1.2622
|165.00
|16689.53
|3717
|2006.07.21 09:15
|sell
|1859
|3.30
|1.2659
|1.2689
|1.2645
|3718
|2006.07.21 09:15
|close
|1859
|3.30
|1.2654
|1.2689
|1.2645
|165.00
|16854.53
|3719
|2006.07.21 09:15
|sell
|1860
|3.40
|1.2658
|1.2688
|1.2644
|3720
|2006.07.21 10:33
|close
|1860
|3.40
|1.2678
|1.2688
|1.2644
|-680.00
|16174.53
|3721
|2006.07.21 12:23
|sell
|1861
|3.20
|1.2680
|1.2710
|1.2666
|3722
|2006.07.21 12:26
|close
|1861
|3.20
|1.2673
|1.2710
|1.2666
|224.00
|16398.53
|3723
|2006.07.21 12:27
|sell
|1862
|3.30
|1.2679
|1.2709
|1.2665
|3724
|2006.07.21 12:42
|close
|1862
|3.30
|1.2674
|1.2709
|1.2665
|165.00
|16563.53
|3725
|2006.07.21 14:19
|sell
|1863
|3.30
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|3726
|2006.07.21 14:53
|close
|1863
|3.30
|1.2680
|1.2714
|1.2670
|132.01
|16695.54
|3727
|2006.07.21 20:02
|sell
|1864
|3.30
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|3728
|2006.07.21 20:02
|close
|1864
|3.30
|1.2687
|1.2722
|1.2678
|165.01
|16860.55
|3729
|2006.07.21 20:02
|sell
|1865
|3.40
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|3730
|2006.07.21 20:02
|close
|1865
|3.40
|1.2687
|1.2722
|1.2678
|170.00
|17030.55
|3731
|2006.07.21 20:02
|sell
|1866
|3.40
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|3732
|2006.07.21 20:15
|close
|1866
|3.40
|1.2688
|1.2722
|1.2678
|136.00
|17166.55
|3733
|2006.07.21 20:54
|sell
|1867
|3.40
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|3734
|2006.07.24 02:00
|close
|1867
|3.40
|1.2687
|1.2722
|1.2678
|189.07
|17355.62
|3735
|2006.07.24 02:00
|buy
|1868
|3.50
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|3736
|2006.07.24 02:49
|close
|1868
|3.50
|1.2661
|1.2654
|1.2698
|-805.00
|16550.62
|3737
|2006.07.24 07:31
|buy
|1869
|3.30
|1.2646
|1.2616
|1.2660
|3738
|2006.07.24 07:47
|close
|1869
|3.30
|1.2626
|1.2616
|1.2660
|-660.02
|15890.60
|3739
|2006.07.24 07:47
|buy
|1870
|3.20
|1.2628
|1.2598
|1.2642
|3740
|2006.07.24 07:47
|close
|1870
|3.20
|1.2632
|1.2598
|1.2642
|128.01
|16018.61
|3741
|2006.07.24 07:47
|buy
|1871
|3.20
|1.2633
|1.2603
|1.2647
|3742
|2006.07.24 07:55
|close
|1871
|3.20
|1.2638
|1.2603
|1.2647
|160.01
|16178.62
|3743
|2006.07.24 07:55
|buy
|1872
|3.20
|1.2635
|1.2605
|1.2649
|3744
|2006.07.24 07:57
|close
|1872
|3.20
|1.2640
|1.2605
|1.2649
|160.04
|16338.66
|3745
|2006.07.24 07:58
|buy
|1873
|3.30
|1.2643
|1.2613
|1.2657
|3746
|2006.07.24 07:59
|close
|1873
|3.30
|1.2648
|1.2613
|1.2657
|165.01
|16503.67
|3747
|2006.07.24 08:01
|buy
|1874
|3.30
|1.2642
|1.2612
|1.2656
|3748
|2006.07.24 09:24
|close
|1874
|3.30
|1.2622
|1.2612
|1.2656
|-660.00
|15843.67
|3749
|2006.07.24 11:08
|buy
|1875
|3.20
|1.2618
|1.2588
|1.2632
|3750
|2006.07.24 11:17
|close
|1875
|3.20
|1.2623
|1.2588
|1.2632
|159.99
|16003.66
|3751
|2006.07.24 11:21
|sell
|1876
|3.20
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|3752
|2006.07.24 11:36
|close
|1876
|3.20
|1.2622
|1.2657
|1.2613
|160.01
|16163.67
|3753
|2006.07.24 19:00
|sell
|1877
|3.20
|1.2632
|1.2662
|1.2618
|3754
|2006.07.24 19:23
|close
|1877
|3.20
|1.2628
|1.2662
|1.2618
|128.03
|16291.70
|3755
|2006.07.24 19:23
|buy
|1878
|3.30
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|3756
|2006.07.24 21:00
|close
|1878
|3.30
|1.2633
|1.2599
|1.2643
|132.01
|16423.71
|3757
|2006.07.25 00:48
|buy
|1879
|3.30
|1.2627
|1.2597
|1.2641
|3758
|2006.07.25 02:36
|close
|1879
|3.30
|1.2607
|1.2597
|1.2641
|-660.02
|15763.69
|3759
|2006.07.25 06:15
|sell
|1880
|3.20
|1.2635
|1.2665
|1.2621
|3760
|2006.07.25 07:27
|close
|1880
|3.20
|1.2655
|1.2665
|1.2621
|-640.02
|15123.67
|3761
|2006.07.25 09:50
|buy
|1881
|3.00
|1.2644
|1.2614
|1.2658
|3762
|2006.07.25 10:02
|close
|1881
|3.00
|1.2649
|1.2614
|1.2658
|150.00
|15273.67
|3763
|2006.07.25 12:09
|sell
|1882
|3.10
|1.2649
|1.2679
|1.2635
|3764
|2006.07.25 12:28
|close
|1882
|3.10
|1.2645
|1.2679
|1.2635
|124.00
|15397.67
|3765
|2006.07.25 12:54
|sell
|1883
|3.10
|1.2652
|1.2682
|1.2638
|3766
|2006.07.25 12:57
|close
|1883
|3.10
|1.2647
|1.2682
|1.2638
|154.99
|15552.66
|3767
|2006.07.25 14:13
|buy
|1884
|3.10
|1.2637
|1.2607
|1.2651
|3768
|2006.07.25 14:31
|close
|1884
|3.10
|1.2641
|1.2607
|1.2651
|124.01
|15676.67
|3769
|2006.07.25 15:49
|sell
|1885
|3.10
|1.2654
|1.2684
|1.2640
|3770
|2006.07.25 16:00
|close
|1885
|3.10
|1.2648
|1.2684
|1.2640
|185.99
|15862.66
|3771
|2006.07.25 20:57
|sell
|1886
|3.20
|1.2581
|1.2611
|1.2567
|3772
|2006.07.26 01:16
|close
|1886
|3.20
|1.2576
|1.2611
|1.2567
|177.96
|16040.61
|3773
|2006.07.26 01:46
|sell
|1887
|3.20
|1.2586
|1.2616
|1.2572
|3774
|2006.07.26 01:56
|close
|1887
|3.20
|1.2581
|1.2616
|1.2572
|160.00
|16200.61
|3775
|2006.07.26 02:28
|buy
|1888
|3.20
|1.2575
|1.2545
|1.2589
|3776
|2006.07.26 03:42
|close
|1888
|3.20
|1.2581
|1.2545
|1.2589
|192.00
|16392.61
|3777
|2006.07.26 04:50
|sell
|1889
|3.30
|1.2579
|1.2609
|1.2565
|3778
|2006.07.26 07:57
|close
|1889
|3.30
|1.2574
|1.2609
|1.2565
|165.00
|16557.61
|3779
|2006.07.26 07:57
|buy
|1890
|3.30
|1.2573
|1.2543
|1.2587
|3780
|2006.07.26 08:35
|close
|1890
|3.30
|1.2577
|1.2543
|1.2587
|132.00
|16689.61
|3781
|2006.07.26 12:16
|sell
|1891
|3.30
|1.2592
|1.2622
|1.2578
|3782
|2006.07.26 12:28
|close
|1891
|3.30
|1.2586
|1.2622
|1.2578
|198.00
|16887.61
|3783
|2006.07.26 12:28
|sell
|1892
|3.40
|1.2591
|1.2621
|1.2577
|3784
|2006.07.26 12:28
|close
|1892
|3.40
|1.2587
|1.2621
|1.2577
|136.01
|17023.62
|3785
|2006.07.26 12:33
|sell
|1893
|3.40
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|3786
|2006.07.26 13:41
|close
|1893
|3.40
|1.2588
|1.2623
|1.2579
|170.00
|17193.62
|3787
|2006.07.26 18:29
|sell
|1894
|3.40
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|3788
|2006.07.26 19:36
|close
|1894
|3.40
|1.2663
|1.2673
|1.2629
|-680.02
|16513.60
|3789
|2006.07.26 20:17
|sell
|1895
|3.30
|1.2679
|1.2709
|1.2665
|3790
|2006.07.26 20:25
|close
|1895
|3.30
|1.2699
|1.2709
|1.2665
|-660.00
|15853.60
|3791
|2006.07.26 20:25
|sell
|1896
|3.20
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|3792
|2006.07.26 22:51
|close
|1896
|3.20
|1.2717
|1.2726
|1.2682
|-671.99
|15181.61
|3793
|2006.07.27 01:58
|buy
|1897
|3.00
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|3794
|2006.07.27 02:30
|close
|1897
|3.00
|1.2714
|1.2680
|1.2724
|120.00
|15301.61
|3795
|2006.07.27 02:46
|sell
|1898
|3.10
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|3796
|2006.07.27 02:55
|close
|1898
|3.10
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|155.00
|15456.61
|3797
|2006.07.27 06:20
|sell
|1899
|3.10
|1.2725
|1.2755
|1.2711
|3798
|2006.07.27 06:20
|close
|1899
|3.10
|1.2719
|1.2755
|1.2711
|186.00
|15642.61
|3799
|2006.07.27 06:20
|sell
|1900
|3.10
|1.2725
|1.2755
|1.2711
|3800
|2006.07.27 09:11
|close
|1900
|3.10
|1.2746
|1.2755
|1.2711
|-650.99
|14991.62
|3801
|2006.07.27 12:24
|sell
|1901
|3.00
|1.2743
|1.2773
|1.2729
|3802
|2006.07.27 13:30
|close
|1901
|3.00
|1.2738
|1.2773
|1.2729
|150.00
|15141.62
|3803
|2006.07.27 14:30
|buy
|1902
|3.00
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|3804
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1902
|3.00
|1.2732
|1.2688
|1.2732
|420.00
|15561.62
|3805
|2006.07.27 14:31
|buy
|1903
|3.10
|1.2713
|1.2683
|1.2727
|3806
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1903
|3.10
|1.2727
|1.2683
|1.2727
|434.00
|15995.62
|3807
|2006.07.27 14:31
|buy
|1904
|3.20
|1.2713
|1.2683
|1.2727
|3808
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1904
|3.20
|1.2727
|1.2683
|1.2727
|448.00
|16443.62
|3809
|2006.07.27 14:31
|buy
|1905
|3.30
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|3810
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1905
|3.30
|1.2724
|1.2680
|1.2724
|462.00
|16905.62
|3811
|2006.07.27 14:31
|buy
|1906
|3.40
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|3812
|2006.07.27 14:31
|close
|1906
|3.40
|1.2714
|1.2680
|1.2724
|136.00
|17041.62
|3813
|2006.07.27 14:31
|buy
|1907
|3.40
|1.2714
|1.2684
|1.2728
|3814
|2006.07.27 14:31
|t/p
|1907
|3.40
|1.2728
|1.2684
|1.2728
|476.00
|17517.62
|3815
|2006.07.27 14:31
|buy
|1908
|3.50
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|3816
|2006.07.27 14:32
|close
|1908
|3.50
|1.2715
|1.2680
|1.2724
|175.00
|17692.62
|3817
|2006.07.27 14:32
|buy
|1909
|3.50
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|3818
|2006.07.27 14:51
|close
|1909
|3.50
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|175.00
|17867.62
|3819
|2006.07.27 14:52
|buy
|1910
|3.60
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|3820
|2006.07.27 14:54
|close
|1910
|3.60
|1.2725
|1.2690
|1.2734
|179.99
|18047.61
|3821
|2006.07.27 15:05
|sell
|1911
|3.60
|1.2750
|1.2780
|1.2736
|3822
|2006.07.27 15:30
|close
|1911
|3.60
|1.2771
|1.2780
|1.2736
|-756.02
|17291.59
|3823
|2006.07.27 22:48
|sell
|1912
|3.50
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|3824
|2006.07.27 23:01
|close
|1912
|3.50
|1.2698
|1.2732
|1.2688
|140.00
|17431.59
|3825
|2006.07.28 00:43
|buy
|1913
|3.50
|1.2697
|1.2667
|1.2711
|3826
|2006.07.28 04:00
|close
|1913
|3.50
|1.2677
|1.2667
|1.2711
|-700.03
|16731.56
|3827
|2006.07.28 05:50
|sell
|1914
|3.30
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|3828
|2006.07.28 06:51
|close
|1914
|3.30
|1.2687
|1.2722
|1.2678
|164.99
|16896.55
|3829
|2006.07.28 10:07
|buy
|1915
|3.40
|1.2687
|1.2657
|1.2701
|3830
|2006.07.28 11:46
|close
|1915
|3.40
|1.2691
|1.2657
|1.2701
|136.01
|17032.56
|3831
|2006.07.28 14:30
|sell
|1916
|3.40
|1.2691
|1.2721
|1.2677
|3832
|2006.07.28 14:30
|close
|1916
|3.40
|1.2686
|1.2721
|1.2677
|170.00
|17202.56
|3833
|2006.07.28 14:30
|sell
|1917
|3.40
|1.2693
|1.2723
|1.2679
|3834
|2006.07.28 14:30
|close
|1917
|3.40
|1.2686
|1.2723
|1.2679
|238.00
|17440.56
|3835
|2006.07.28 14:30
|sell
|1918
|3.50
|1.2693
|1.2723
|1.2679
|3836
|2006.07.28 14:30
|t/p
|1918
|3.50
|1.2679
|1.2723
|1.2679
|490.00
|17930.56
|3837
|2006.07.28 14:30
|sell
|1919
|3.60
|1.2705
|1.2735
|1.2691
|3838
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1919
|3.60
|1.2691
|1.2735
|1.2691
|504.00
|18434.56
|3839
|2006.07.28 14:31
|sell
|1920
|3.70
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|3840
|2006.07.28 14:31
|close
|1920
|3.70
|1.2708
|1.2742
|1.2698
|148.00
|18582.56
|3841
|2006.07.28 14:31
|sell
|1921
|3.70
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|3842
|2006.07.28 14:31
|close
|1921
|3.70
|1.2706
|1.2741
|1.2697
|185.00
|18767.56
|3843
|2006.07.28 14:31
|sell
|1922
|3.80
|1.2700
|1.2730
|1.2686
|3844
|2006.07.28 14:31
|t/p
|1922
|3.80
|1.2686
|1.2730
|1.2686
|532.00
|19299.56
|3845
|2006.07.28 14:31
|sell
|1923
|3.90
|1.2697
|1.2727
|1.2683
|3846
|2006.07.28 14:31
|close
|1923
|3.90
|1.2717
|1.2727
|1.2683
|-780.00
|18519.56
|3847
|2006.07.28 14:31
|sell
|1924
|3.70
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|3848
|2006.07.28 14:35
|close
|1924
|3.70
|1.2735
|1.2745
|1.2701
|-740.00
|17779.56
|3849
|2006.07.28 14:35
|sell
|1925
|3.60
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3850
|2006.07.28 14:37
|close
|1925
|3.60
|1.2730
|1.2765
|1.2721
|180.00
|17959.56
|3851
|2006.07.28 14:37
|sell
|1926
|3.60
|1.2728
|1.2758
|1.2714
|3852
|2006.07.28 14:40
|close
|1926
|3.60
|1.2723
|1.2758
|1.2714
|180.00
|18139.56
|3853
|2006.07.28 14:40
|sell
|1927
|3.60
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|3854
|2006.07.28 14:42
|close
|1927
|3.60
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|180.00
|18319.56
|3855
|2006.07.28 14:42
|sell
|1928
|3.70
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|3856
|2006.07.28 14:43
|close
|1928
|3.70
|1.2735
|1.2745
|1.2701
|-740.00
|17579.56
|3857
|2006.07.28 14:43
|sell
|1929
|3.50
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|3858
|2006.07.28 14:43
|close
|1929
|3.50
|1.2731
|1.2765
|1.2721
|140.00
|17719.56
|3859
|2006.07.28 14:43
|sell
|1930
|3.50
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|3860
|2006.07.28 14:48
|close
|1930
|3.50
|1.2722
|1.2757
|1.2713
|175.00
|17894.56
|3861
|2006.07.28 14:48
|sell
|1931
|3.60
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|3862
|2006.07.28 14:52
|close
|1931
|3.60
|1.2729
|1.2764
|1.2720
|179.98
|18074.54
|3863
|2006.07.28 14:52
|sell
|1932
|3.60
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|3864
|2006.07.28 15:04
|close
|1932
|3.60
|1.2742
|1.2752
|1.2708
|-720.02
|17354.52
|3865
|2006.07.28 19:42
|sell
|1933
|3.50
|1.2753
|1.2783
|1.2739
|3866
|2006.07.28 21:48
|close
|1933
|3.50
|1.2748
|1.2783
|1.2739
|175.00
|17529.52
|3867
|2006.07.28 21:54
|buy
|1934
|3.50
|1.2747
|1.2717
|1.2761
|3868
|2006.07.28 22:03
|close
|1934
|3.50
|1.2752
|1.2717
|1.2761
|175.00
|17704.52
|3869
|2006.07.28 22:24
|sell
|1935
|3.50
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|3870
|2006.07.28 22:24
|close
|1935
|3.50
|1.2755
|1.2790
|1.2746
|175.00
|17879.52
|3871
|2006.07.28 22:24
|sell
|1936
|3.60
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|3872
|2006.07.28 22:24
|close
|1936
|3.60
|1.2755
|1.2790
|1.2746
|180.00
|18059.52
|3873
|2006.07.28 22:24
|sell
|1937
|3.60
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|3874
|2006.07.31 03:16
|close
|1937
|3.60
|1.2751
|1.2789
|1.2745
|308.21
|18367.73
|3875
|2006.07.31 07:40
|buy
|1938
|3.70
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|3876
|2006.07.31 08:00
|close
|1938
|3.70
|1.2762
|1.2727
|1.2771
|185.00
|18552.73
|3877
|2006.07.31 09:49
|buy
|1939
|3.70
|1.2747
|1.2717
|1.2761
|3878
|2006.07.31 09:59
|close
|1939
|3.70
|1.2752
|1.2717
|1.2761
|185.00
|18737.73
|3879
|2006.07.31 12:11
|sell
|1940
|3.70
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|3880
|2006.07.31 12:24
|close
|1940
|3.70
|1.2755
|1.2789
|1.2745
|148.00
|18885.73
|3881
|2006.07.31 12:28
|buy
|1941
|3.80
|1.2749
|1.2719
|1.2763
|3882
|2006.07.31 12:28
|close
|1941
|3.80
|1.2754
|1.2719
|1.2763
|189.98
|19075.71
|3883
|2006.07.31 12:28
|buy
|1942
|3.80
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|3884
|2006.07.31 12:28
|close
|1942
|3.80
|1.2756
|1.2722
|1.2766
|152.00
|19227.71
|3885
|2006.07.31 12:28
|buy
|1943
|3.80
|1.2751
|1.2721
|1.2765
|3886
|2006.07.31 13:08
|close
|1943
|3.80
|1.2755
|1.2721
|1.2765
|152.02
|19379.73
|3887
|2006.07.31 13:39
|sell
|1944
|3.90
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|3888
|2006.07.31 14:52
|close
|1944
|3.90
|1.2756
|1.2793
|1.2749
|272.98
|19652.71
|3889
|2006.07.31 17:07
|buy
|1945
|3.90
|1.2747
|1.2717
|1.2761
|3890
|2006.07.31 17:11
|close
|1945
|3.90
|1.2755
|1.2717
|1.2761
|312.02
|19964.73
|3891
|2006.08.01 00:47
|sell
|1946
|4.00
|1.2772
|1.2802
|1.2758
|3892
|2006.08.01 01:44
|close
|1946
|4.00
|1.2767
|1.2802
|1.2758
|200.00
|20164.73
|3893
|2006.08.01 03:58
|buy
|1947
|4.00
|1.2742
|1.2712
|1.2756
|3894
|2006.08.01 04:03
|close
|1947
|4.00
|1.2748
|1.2712
|1.2756
|239.96
|20404.69
|3895
|2006.08.01 06:41
|buy
|1948
|4.10
|1.2742
|1.2712
|1.2756
|3896
|2006.08.01 08:45
|close
|1948
|4.10
|1.2722
|1.2712
|1.2756
|-820.02
|19584.67
|3897
|2006.08.01 08:46
|buy
|1949
|3.90
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|3898
|2006.08.01 08:51
|close
|1949
|3.90
|1.2728
|1.2693
|1.2737
|195.00
|19779.67
|3899
|2006.08.01 08:51
|buy
|1950
|4.00
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|3900
|2006.08.01 09:00
|close
|1950
|4.00
|1.2733
|1.2699
|1.2743
|160.00
|19939.67
|3901
|2006.08.01 09:32
|sell
|1951
|4.00
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|3902
|2006.08.01 12:42
|close
|1951
|4.00
|1.2758
|1.2767
|1.2723
|-839.98
|19099.69
|3903
|2006.08.01 12:45
|sell
|1952
|3.80
|1.2762
|1.2792
|1.2748
|3904
|2006.08.01 14:16
|close
|1952
|3.80
|1.2758
|1.2792
|1.2748
|152.02
|19251.71
|3905
|2006.08.01 14:30
|sell
|1953
|3.90
|1.2779
|1.2809
|1.2765
|3906
|2006.08.01 14:30
|close
|1953
|3.90
|1.2770
|1.2809
|1.2765
|351.00
|19602.71
|3907
|2006.08.01 14:30
|sell
|1954
|3.90
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|3908
|2006.08.01 14:33
|close
|1954
|3.90
|1.2770
|1.2804
|1.2760
|156.00
|19758.71
|3909
|2006.08.01 14:33
|sell
|1955
|4.00
|1.2773
|1.2803
|1.2759
|3910
|2006.08.01 14:33
|close
|1955
|4.00
|1.2764
|1.2803
|1.2759
|359.98
|20118.69
|3911
|2006.08.01 14:34
|buy
|1956
|4.00
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|3912
|2006.08.01 14:34
|close
|1956
|4.00
|1.2764
|1.2728
|1.2772
|240.01
|20358.70
|3913
|2006.08.01 14:34
|buy
|1957
|4.10
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|3914
|2006.08.01 14:35
|close
|1957
|4.10
|1.2764
|1.2728
|1.2772
|246.00
|20604.70
|3915
|2006.08.01 14:35
|buy
|1958
|4.10
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|3916
|2006.08.01 14:38
|close
|1958
|4.10
|1.2736
|1.2731
|1.2775
|-1025.00
|19579.70
|3917
|2006.08.01 14:38
|buy
|1959
|3.90
|1.2739
|1.2709
|1.2753
|3918
|2006.08.01 14:38
|close
|1959
|3.90
|1.2745
|1.2709
|1.2753
|234.00
|19813.70
|3919
|2006.08.01 14:39
|buy
|1960
|4.00
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|3920
|2006.08.01 15:26
|close
|1960
|4.00
|1.2750
|1.2716
|1.2760
|160.00
|19973.70
|3921
|2006.08.01 18:16
|sell
|1961
|4.00
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|3922
|2006.08.01 18:18
|close
|1961
|4.00
|1.2809
|1.2848
|1.2804
|360.01
|20333.71
|3923
|2006.08.01 18:24
|sell
|1962
|4.10
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|3924
|2006.08.01 18:27
|close
|1962
|4.10
|1.2811
|1.2848
|1.2804
|287.01
|20620.72
|3925
|2006.08.02 01:44
|sell
|1963
|4.10
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|3926
|2006.08.02 02:12
|close
|1963
|4.10
|1.2820
|1.2855
|1.2811
|204.99
|20825.71
|3927
|2006.08.02 04:35
|sell
|1964
|4.20
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|3928
|2006.08.02 06:17
|close
|1964
|4.20
|1.2822
|1.2857
|1.2813
|210.00
|21035.71
|3929
|2006.08.02 09:57
|buy
|1965
|4.20
|1.2809
|1.2779
|1.2823
|3930
|2006.08.02 14:29
|close
|1965
|4.20
|1.2788
|1.2779
|1.2823
|-881.99
|20153.72
|3931
|2006.08.02 15:20
|sell
|1966
|4.00
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|3932
|2006.08.02 15:44
|close
|1966
|4.00
|1.2808
|1.2843
|1.2799
|200.02
|20353.74
|3933
|2006.08.02 17:07
|buy
|1967
|4.10
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|3934
|2006.08.02 17:26
|close
|1967
|4.10
|1.2795
|1.2760
|1.2804
|205.00
|20558.74
|3935
|2006.08.02 20:53
|sell
|1968
|4.10
|1.2802
|1.2832
|1.2788
|3936
|2006.08.02 21:26
|close
|1968
|4.10
|1.2797
|1.2832
|1.2788
|205.00
|20763.74
|3937
|2006.08.02 21:49
|buy
|1969
|4.20
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|3938
|2006.08.02 21:56
|close
|1969
|4.20
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|210.00
|20973.74
|3939
|2006.08.03 02:21
|buy
|1970
|4.20
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|3940
|2006.08.03 02:37
|close
|1970
|4.20
|1.2762
|1.2753
|1.2797
|-882.01
|20091.73
|3941
|2006.08.03 08:20
|sell
|1971
|4.00
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|3942
|2006.08.03 11:52
|close
|1971
|4.00
|1.2755
|1.2790
|1.2746
|199.99
|20291.72
|3943
|2006.08.03 11:52
|buy
|1972
|4.10
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|3944
|2006.08.03 12:03
|close
|1972
|4.10
|1.2759
|1.2725
|1.2769
|164.00
|20455.72
|3945
|2006.08.03 13:01
|sell
|1973
|4.10
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|3946
|2006.08.03 13:01
|close
|1973
|4.10
|1.2756
|1.2800
|1.2756
|573.96
|21029.68
|3947
|2006.08.03 13:01
|sell
|1974
|4.20
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|3948
|2006.08.03 13:01
|close
|1974
|4.20
|1.2756
|1.2800
|1.2756
|587.96
|21617.64
|3949
|2006.08.03 13:01
|sell
|1975
|4.30
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|3950
|2006.08.03 13:01
|close
|1975
|4.30
|1.2764
|1.2800
|1.2756
|257.98
|21875.62
|3951
|2006.08.03 13:01
|sell
|1976
|4.40
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|3952
|2006.08.03 13:01
|close
|1976
|4.40
|1.2765
|1.2800
|1.2756
|219.98
|22095.60
|3953
|2006.08.03 13:01
|sell
|1977
|4.40
|1.2783
|1.2813
|1.2769
|3954
|2006.08.03 13:01
|close
|1977
|4.40
|1.2773
|1.2813
|1.2769
|440.02
|22535.62
|3955
|2006.08.03 13:05
|sell
|1978
|4.50
|1.2773
|1.2803
|1.2759
|3956
|2006.08.03 14:30
|close
|1978
|4.50
|1.2795
|1.2803
|1.2759
|-990.00
|21545.62
|3957
|2006.08.03 14:36
|sell
|1979
|4.30
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|3958
|2006.08.03 14:36
|close
|1979
|4.30
|1.2811
|1.2852
|1.2808
|473.00
|22018.62
|3959
|2006.08.03 14:40
|sell
|1980
|4.40
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|3960
|2006.08.03 15:11
|close
|1980
|4.40
|1.2811
|1.2849
|1.2805
|352.00
|22370.62
|3961
|2006.08.03 16:57
|buy
|1981
|4.50
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|3962
|2006.08.03 16:58
|close
|1981
|4.50
|1.2792
|1.2758
|1.2802
|180.01
|22550.63
|3963
|2006.08.03 16:58
|buy
|1982
|4.50
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|3964
|2006.08.03 17:13
|close
|1982
|4.50
|1.2769
|1.2762
|1.2806
|-1035.00
|21515.63
|3965
|2006.08.03 17:13
|buy
|1983
|4.30
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|3966
|2006.08.03 17:21
|close
|1983
|4.30
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|172.01
|21687.64
|3967
|2006.08.04 01:28
|buy
|1984
|4.30
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|3968
|2006.08.04 01:45
|close
|1984
|4.30
|1.2793
|1.2759
|1.2803
|172.04
|21859.68
|3969
|2006.08.04 03:44
|sell
|1985
|4.40
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|3970
|2006.08.04 04:20
|close
|1985
|4.40
|1.2805
|1.2840
|1.2796
|220.05
|22079.73
|3971
|2006.08.04 07:08
|buy
|1986
|4.40
|1.2796
|1.2766
|1.2810
|3972
|2006.08.04 07:45
|close
|1986
|4.40
|1.2801
|1.2766
|1.2810
|219.94
|22299.67
|3973
|2006.08.04 07:57
|sell
|1987
|4.50
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|3974
|2006.08.04 08:07
|close
|1987
|4.50
|1.2798
|1.2833
|1.2789
|225.00
|22524.67
|3975
|2006.08.04 10:40
|buy
|1988
|4.50
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|3976
|2006.08.04 12:24
|close
|1988
|4.50
|1.2791
|1.2755
|1.2799
|269.95
|22794.62
|3977
|2006.08.04 14:26
|sell
|1989
|4.60
|1.2802
|1.2832
|1.2788
|3978
|2006.08.04 14:27
|close
|1989
|4.60
|1.2798
|1.2832
|1.2788
|184.00
|22978.62
|3979
|2006.08.04 14:29
|sell
|1990
|4.60
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|3980
|2006.08.04 14:30
|close
|1990
|4.60
|1.2824
|1.2833
|1.2789
|-966.00
|22012.62
|3981
|2006.08.04 14:30
|sell
|1991
|4.40
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|3982
|2006.08.04 14:30
|close
|1991
|4.40
|1.2824
|1.2861
|1.2817
|308.00
|22320.62
|3983
|2006.08.04 14:30
|sell
|1992
|4.50
|1.2833
|1.2863
|1.2819
|3984
|2006.08.04 14:30
|close
|1992
|4.50
|1.2824
|1.2863
|1.2819
|405.00
|22725.62
|3985
|2006.08.04 14:30
|sell
|1993
|4.50
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|3986
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1993
|4.50
|1.2823
|1.2867
|1.2823
|630.00
|23355.62
|3987
|2006.08.04 14:30
|sell
|1994
|4.70
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|3988
|2006.08.04 14:30
|t/p
|1994
|4.70
|1.2817
|1.2861
|1.2817
|658.00
|24013.62
|3989
|2006.08.04 14:30
|sell
|1995
|4.80
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|3990
|2006.08.04 14:30
|close
|1995
|4.80
|1.2832
|1.2867
|1.2823
|240.00
|24253.62
|3991
|2006.08.04 14:30
|sell
|1996
|4.90
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|3992
|2006.08.04 14:30
|close
|1996
|4.90
|1.2831
|1.2865
|1.2821
|196.00
|24449.62
|3993
|2006.08.04 14:30
|sell
|1997
|4.90
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|3994
|2006.08.04 14:30
|close
|1997
|4.90
|1.2828
|1.2867
|1.2823
|441.00
|24890.62
|3995
|2006.08.04 14:30
|sell
|1998
|5.00
|1.2830
|1.2860
|1.2816
|3996
|2006.08.04 14:30
|close
|1998
|5.00
|1.2851
|1.2860
|1.2816
|-1050.00
|23840.62
|3997
|2006.08.04 14:30
|sell
|1999
|4.80
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|3998
|2006.08.04 14:30
|close
|1999
|4.80
|1.2868
|1.2874
|1.2830
|-1152.00
|22688.62
|3999
|2006.08.04 14:30
|sell
|2000
|4.50
|1.2873
|1.2903
|1.2859
|4000
|2006.08.04 14:30
|close
|2000
|4.50
|1.2861
|1.2903
|1.2859
|540.00
|23228.62
|4001
|2006.08.04 14:30
|sell
|2001
|4.60
|1.2873
|1.2903
|1.2859
|4002
|2006.08.04 14:30
|close
|2001
|4.60
|1.2868
|1.2903
|1.2859
|230.00
|23458.62
|4003
|2006.08.04 14:30
|sell
|2002
|4.70
|1.2870
|1.2900
|1.2856
|4004
|2006.08.04 14:30
|t/p
|2002
|4.70
|1.2856
|1.2900
|1.2856
|658.00
|24116.62
|4005
|2006.08.04 14:30
|sell
|2003
|4.80
|1.2852
|1.2882
|1.2838
|4006
|2006.08.04 14:30
|close
|2003
|4.80
|1.2840
|1.2882
|1.2838
|576.00
|24692.62
|4007
|2006.08.04 14:31
|sell
|2004
|4.90
|1.2848
|1.2878
|1.2834
|4008
|2006.08.04 14:31
|close
|2004
|4.90
|1.2844
|1.2878
|1.2834
|196.03
|24888.65
|4009
|2006.08.04 14:31
|sell
|2005
|5.00
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|4010
|2006.08.04 14:31
|close
|2005
|5.00
|1.2828
|1.2868
|1.2824
|500.00
|25388.65
|4011
|2006.08.04 14:31
|sell
|2006
|5.10
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|4012
|2006.08.04 14:31
|close
|2006
|5.10
|1.2842
|1.2877
|1.2833
|255.00
|25643.65
|4013
|2006.08.04 14:31
|sell
|2007
|5.10
|1.2843
|1.2873
|1.2829
|4014
|2006.08.04 14:31
|close
|2007
|5.10
|1.2864
|1.2873
|1.2829
|-1071.00
|24572.65
|4015
|2006.08.04 14:31
|sell
|2008
|4.90
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4016
|2006.08.04 14:31
|s/l
|2008
|4.90
|1.2871
|1.2871
|1.2827
|-1470.00
|23102.65
|4017
|2006.08.04 14:31
|sell
|2009
|4.60
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|4018
|2006.08.04 14:31
|t/p
|2009
|4.60
|1.2871
|1.2915
|1.2871
|644.00
|23746.65
|4019
|2006.08.04 14:31
|sell
|2010
|4.70
|1.2857
|1.2887
|1.2843
|4020
|2006.08.04 14:31
|close
|2010
|4.70
|1.2878
|1.2887
|1.2843
|-987.02
|22759.63
|4021
|2006.08.04 14:31
|sell
|2011
|4.60
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|4022
|2006.08.04 14:31
|t/p
|2011
|4.60
|1.2867
|1.2911
|1.2867
|644.00
|23403.63
|4023
|2006.08.04 14:31
|sell
|2012
|4.70
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|4024
|2006.08.04 14:32
|close
|2012
|4.70
|1.2881
|1.2883
|1.2839
|-1315.99
|22087.64
|4025
|2006.08.04 14:32
|sell
|2013
|4.40
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|4026
|2006.08.04 14:32
|t/p
|2013
|4.40
|1.2871
|1.2915
|1.2871
|616.00
|22703.64
|4027
|2006.08.04 14:32
|sell
|2014
|4.50
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|4028
|2006.08.04 14:32
|close
|2014
|4.50
|1.2887
|1.2894
|1.2850
|-1034.98
|21668.66
|4029
|2006.08.04 14:32
|sell
|2015
|4.30
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|4030
|2006.08.04 14:32
|close
|2015
|4.30
|1.2869
|1.2909
|1.2865
|430.00
|22098.66
|4031
|2006.08.04 14:33
|sell
|2016
|4.40
|1.2871
|1.2901
|1.2857
|4032
|2006.08.04 14:33
|close
|2016
|4.40
|1.2863
|1.2901
|1.2857
|351.98
|22450.64
|4033
|2006.08.04 14:33
|sell
|2017
|4.50
|1.2857
|1.2887
|1.2843
|4034
|2006.08.04 14:33
|close
|2017
|4.50
|1.2878
|1.2887
|1.2843
|-945.00
|21505.64
|4035
|2006.08.04 14:33
|sell
|2018
|4.30
|1.2877
|1.2907
|1.2863
|4036
|2006.08.04 14:33
|close
|2018
|4.30
|1.2863
|1.2907
|1.2863
|601.99
|22107.63
|4037
|2006.08.04 14:34
|sell
|2019
|4.40
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|4038
|2006.08.04 14:39
|close
|2019
|4.40
|1.2881
|1.2890
|1.2846
|-923.99
|21183.64
|4039
|2006.08.04 14:39
|sell
|2020
|4.20
|1.2880
|1.2910
|1.2866
|4040
|2006.08.04 14:40
|close
|2020
|4.20
|1.2875
|1.2910
|1.2866
|210.00
|21393.64
|4041
|2006.08.04 14:40
|sell
|2021
|4.30
|1.2874
|1.2904
|1.2860
|4042
|2006.08.04 14:52
|close
|2021
|4.30
|1.2870
|1.2904
|1.2860
|172.00
|21565.64
|4043
|2006.08.04 14:52
|sell
|2022
|4.30
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|4044
|2006.08.04 15:51
|close
|2022
|4.30
|1.2890
|1.2899
|1.2855
|-903.00
|20662.64
|4045
|2006.08.07 01:27
|sell
|2023
|4.10
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|4046
|2006.08.07 02:03
|close
|2023
|4.10
|1.2884
|1.2920
|1.2876
|246.01
|20908.65
|4047
|2006.08.07 08:57
|buy
|2024
|4.20
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|4048
|2006.08.07 09:58
|close
|2024
|4.20
|1.2878
|1.2844
|1.2888
|168.01
|21076.66
|4049
|2006.08.07 21:06
|sell
|2025
|4.20
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|4050
|2006.08.07 21:31
|close
|2025
|4.20
|1.2842
|1.2877
|1.2833
|210.00
|21286.66
|4051
|2006.08.07 23:24
|buy
|2026
|4.30
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4052
|2006.08.08 00:11
|close
|2026
|4.30
|1.2808
|1.2801
|1.2845
|-1021.37
|20265.29
|4053
|2006.08.08 08:02
|buy
|2027
|4.10
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|4054
|2006.08.08 08:06
|close
|2027
|4.10
|1.2823
|1.2787
|1.2831
|246.00
|20511.29
|4055
|2006.08.08 08:46
|sell
|2028
|4.10
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|4056
|2006.08.08 09:02
|close
|2028
|4.10
|1.2848
|1.2856
|1.2812
|-901.99
|19609.30
|4057
|2006.08.08 09:03
|sell
|2029
|3.90
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4058
|2006.08.08 09:16
|close
|2029
|3.90
|1.2837
|1.2871
|1.2827
|156.02
|19765.32
|4059
|2006.08.08 09:22
|sell
|2030
|4.00
|1.2840
|1.2870
|1.2826
|4060
|2006.08.08 09:28
|close
|2030
|4.00
|1.2835
|1.2870
|1.2826
|200.00
|19965.32
|4061
|2006.08.08 14:31
|buy
|2031
|4.00
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|4062
|2006.08.08 14:32
|close
|2031
|4.00
|1.2833
|1.2798
|1.2842
|200.00
|20165.32
|4063
|2006.08.08 14:32
|buy
|2032
|4.00
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4064
|2006.08.08 14:54
|close
|2032
|4.00
|1.2835
|1.2801
|1.2845
|160.01
|20325.33
|4065
|2006.08.08 15:17
|buy
|2033
|4.10
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4066
|2006.08.08 15:24
|close
|2033
|4.10
|1.2835
|1.2801
|1.2845
|164.01
|20489.34
|4067
|2006.08.08 19:39
|buy
|2034
|4.10
|1.2836
|1.2806
|1.2850
|4068
|2006.08.08 20:13
|close
|2034
|4.10
|1.2841
|1.2806
|1.2850
|204.98
|20694.32
|4069
|2006.08.08 20:13
|sell
|2035
|4.10
|1.2843
|1.2873
|1.2829
|4070
|2006.08.08 20:14
|close
|2035
|4.10
|1.2865
|1.2873
|1.2829
|-902.01
|19792.31
|4071
|2006.08.08 20:14
|sell
|2036
|4.00
|1.2852
|1.2882
|1.2838
|4072
|2006.08.08 20:14
|close
|2036
|4.00
|1.2881
|1.2882
|1.2838
|-1160.00
|18632.31
|4073
|2006.08.08 20:14
|sell
|2037
|3.70
|1.2868
|1.2898
|1.2854
|4074
|2006.08.08 20:14
|close
|2037
|3.70
|1.2889
|1.2898
|1.2854
|-776.99
|17855.32
|4075
|2006.08.08 20:14
|sell
|2038
|3.60
|1.2859
|1.2889
|1.2845
|4076
|2006.08.08 20:14
|close
|2038
|3.60
|1.2883
|1.2889
|1.2845
|-864.00
|16991.32
|4077
|2006.08.08 20:14
|sell
|2039
|3.40
|1.2874
|1.2904
|1.2860
|4078
|2006.08.08 20:14
|close
|2039
|3.40
|1.2869
|1.2904
|1.2860
|170.00
|17161.32
|4079
|2006.08.08 20:14
|sell
|2040
|3.40
|1.2871
|1.2901
|1.2857
|4080
|2006.08.08 20:14
|t/p
|2040
|3.40
|1.2857
|1.2901
|1.2857
|476.00
|17637.32
|4081
|2006.08.08 20:14
|sell
|2041
|3.50
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|4082
|2006.08.08 20:14
|close
|2041
|3.50
|1.2860
|1.2899
|1.2855
|315.00
|17952.32
|4083
|2006.08.08 20:14
|sell
|2042
|3.60
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|4084
|2006.08.08 20:14
|t/p
|2042
|3.60
|1.2855
|1.2899
|1.2855
|504.00
|18456.32
|4085
|2006.08.08 20:14
|sell
|2043
|3.70
|1.2851
|1.2881
|1.2837
|4086
|2006.08.08 20:14
|close
|2043
|3.70
|1.2842
|1.2881
|1.2837
|332.99
|18789.31
|4087
|2006.08.08 20:14
|sell
|2044
|3.80
|1.2871
|1.2901
|1.2857
|4088
|2006.08.08 20:14
|t/p
|2044
|3.80
|1.2857
|1.2901
|1.2857
|532.00
|19321.31
|4089
|2006.08.08 20:14
|sell
|2045
|3.90
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|4090
|2006.08.08 20:14
|s/l
|2045
|3.90
|1.2877
|1.2877
|1.2833
|-1170.00
|18151.31
|4091
|2006.08.08 20:14
|sell
|2046
|3.60
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|4092
|2006.08.08 20:14
|t/p
|2046
|3.60
|1.2864
|1.2908
|1.2864
|504.00
|18655.31
|4093
|2006.08.08 20:14
|sell
|2047
|3.70
|1.2859
|1.2889
|1.2845
|4094
|2006.08.08 20:14
|close
|2047
|3.70
|1.2879
|1.2889
|1.2845
|-740.02
|17915.29
|4095
|2006.08.08 20:15
|sell
|2048
|3.60
|1.2880
|1.2910
|1.2866
|4096
|2006.08.08 20:15
|close
|2048
|3.60
|1.2875
|1.2910
|1.2866
|180.00
|18095.29
|4097
|2006.08.08 20:15
|sell
|2049
|3.60
|1.2861
|1.2891
|1.2847
|4098
|2006.08.08 20:15
|close
|2049
|3.60
|1.2883
|1.2891
|1.2847
|-792.00
|17303.29
|4099
|2006.08.08 20:15
|sell
|2050
|3.50
|1.2868
|1.2898
|1.2854
|4100
|2006.08.08 20:15
|close
|2050
|3.50
|1.2889
|1.2898
|1.2854
|-734.99
|16568.30
|4101
|2006.08.08 20:15
|sell
|2051
|3.30
|1.2873
|1.2903
|1.2859
|4102
|2006.08.08 20:15
|close
|2051
|3.30
|1.2893
|1.2903
|1.2859
|-660.02
|15908.28
|4103
|2006.08.08 20:15
|sell
|2052
|3.20
|1.2884
|1.2914
|1.2870
|4104
|2006.08.08 20:15
|close
|2052
|3.20
|1.2875
|1.2914
|1.2870
|288.00
|16196.28
|4105
|2006.08.08 20:16
|sell
|2053
|3.20
|1.2875
|1.2905
|1.2861
|4106
|2006.08.08 20:16
|close
|2053
|3.20
|1.2869
|1.2905
|1.2861
|192.01
|16388.29
|4107
|2006.08.08 20:16
|sell
|2054
|3.30
|1.2868
|1.2898
|1.2854
|4108
|2006.08.08 20:18
|close
|2054
|3.30
|1.2891
|1.2898
|1.2854
|-759.00
|15629.29
|4109
|2006.08.08 20:18
|sell
|2055
|3.10
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|4110
|2006.08.08 20:18
|close
|2055
|3.10
|1.2880
|1.2920
|1.2876
|310.00
|15939.29
|4111
|2006.08.08 20:18
|sell
|2056
|3.20
|1.2877
|1.2907
|1.2863
|4112
|2006.08.08 20:22
|close
|2056
|3.20
|1.2867
|1.2907
|1.2863
|320.00
|16259.29
|4113
|2006.08.08 20:22
|sell
|2057
|3.30
|1.2866
|1.2896
|1.2852
|4114
|2006.08.08 20:23
|close
|2057
|3.30
|1.2859
|1.2896
|1.2852
|231.00
|16490.29
|4115
|2006.08.08 20:23
|sell
|2058
|3.30
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4116
|2006.08.08 20:23
|s/l
|2058
|3.30
|1.2871
|1.2871
|1.2827
|-990.00
|15500.29
|4117
|2006.08.08 20:23
|sell
|2059
|3.10
|1.2871
|1.2901
|1.2857
|4118
|2006.08.08 20:23
|close
|2059
|3.10
|1.2864
|1.2901
|1.2857
|217.00
|15717.29
|4119
|2006.08.08 20:23
|sell
|2060
|3.10
|1.2861
|1.2891
|1.2847
|4120
|2006.08.08 20:24
|t/p
|2060
|3.10
|1.2847
|1.2891
|1.2847
|434.00
|16151.29
|4121
|2006.08.08 20:24
|buy
|2061
|3.20
|1.2829
|1.2799
|1.2843
|4122
|2006.08.08 20:24
|t/p
|2061
|3.20
|1.2843
|1.2799
|1.2843
|448.00
|16599.29
|4123
|2006.08.08 20:24
|sell
|2062
|3.30
|1.2850
|1.2880
|1.2836
|4124
|2006.08.08 20:24
|close
|2062
|3.30
|1.2844
|1.2880
|1.2836
|198.00
|16797.29
|4125
|2006.08.08 20:24
|sell
|2063
|3.40
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4126
|2006.08.08 20:24
|close
|2063
|3.40
|1.2836
|1.2874
|1.2830
|272.00
|17069.29
|4127
|2006.08.08 20:24
|buy
|2064
|3.40
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4128
|2006.08.08 20:25
|close
|2064
|3.40
|1.2838
|1.2803
|1.2847
|170.00
|17239.29
|4129
|2006.08.08 20:25
|buy
|2065
|3.40
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4130
|2006.08.08 20:25
|close
|2065
|3.40
|1.2843
|1.2803
|1.2847
|340.00
|17579.29
|4131
|2006.08.08 20:25
|buy
|2066
|3.50
|1.2830
|1.2800
|1.2844
|4132
|2006.08.08 20:25
|close
|2066
|3.50
|1.2834
|1.2800
|1.2844
|140.00
|17719.29
|4133
|2006.08.08 20:25
|sell
|2067
|3.50
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4134
|2006.08.08 20:25
|close
|2067
|3.50
|1.2834
|1.2871
|1.2827
|245.00
|17964.29
|4135
|2006.08.08 20:25
|sell
|2068
|3.60
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4136
|2006.08.08 20:25
|close
|2068
|3.60
|1.2835
|1.2871
|1.2827
|216.00
|18180.29
|4137
|2006.08.08 20:25
|sell
|2069
|3.60
|1.2843
|1.2873
|1.2829
|4138
|2006.08.08 20:25
|close
|2069
|3.60
|1.2837
|1.2873
|1.2829
|216.00
|18396.29
|4139
|2006.08.08 20:25
|sell
|2070
|3.70
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4140
|2006.08.08 20:25
|close
|2070
|3.70
|1.2832
|1.2874
|1.2830
|444.00
|18840.29
|4141
|2006.08.08 20:25
|buy
|2071
|3.80
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4142
|2006.08.08 20:25
|close
|2071
|3.80
|1.2837
|1.2801
|1.2845
|228.00
|19068.29
|4143
|2006.08.08 20:25
|sell
|2072
|3.80
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4144
|2006.08.08 20:25
|t/p
|2072
|3.80
|1.2830
|1.2874
|1.2830
|532.00
|19600.29
|4145
|2006.08.08 20:25
|buy
|2073
|3.90
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|4146
|2006.08.08 20:25
|close
|2073
|3.90
|1.2827
|1.2787
|1.2831
|390.00
|19990.29
|4147
|2006.08.08 20:25
|buy
|2074
|4.00
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|4148
|2006.08.08 20:25
|t/p
|2074
|4.00
|1.2830
|1.2786
|1.2830
|560.00
|20550.29
|4149
|2006.08.08 20:25
|buy
|2075
|4.10
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4150
|2006.08.08 20:25
|close
|2075
|4.10
|1.2811
|1.2803
|1.2847
|-901.99
|19648.30
|4151
|2006.08.08 20:25
|buy
|2076
|3.90
|1.2830
|1.2800
|1.2844
|4152
|2006.08.08 20:26
|close
|2076
|3.90
|1.2834
|1.2800
|1.2844
|156.02
|19804.32
|4153
|2006.08.08 20:26
|buy
|2077
|4.00
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4154
|2006.08.08 20:26
|close
|2077
|4.00
|1.2838
|1.2803
|1.2847
|200.00
|20004.32
|4155
|2006.08.08 20:26
|buy
|2078
|4.00
|1.2818
|1.2788
|1.2832
|4156
|2006.08.08 20:26
|close
|2078
|4.00
|1.2828
|1.2788
|1.2832
|399.98
|20404.30
|4157
|2006.08.08 20:27
|buy
|2079
|4.10
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|4158
|2006.08.08 20:27
|close
|2079
|4.10
|1.2835
|1.2798
|1.2842
|286.98
|20691.28
|4159
|2006.08.08 20:27
|buy
|2080
|4.10
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|4160
|2006.08.08 20:27
|close
|2080
|4.10
|1.2839
|1.2804
|1.2848
|205.00
|20896.28
|4161
|2006.08.08 20:27
|buy
|2081
|4.20
|1.2832
|1.2802
|1.2846
|4162
|2006.08.08 20:28
|close
|2081
|4.20
|1.2836
|1.2802
|1.2846
|168.00
|21064.28
|4163
|2006.08.08 20:28
|buy
|2082
|4.20
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|4164
|2006.08.08 20:29
|close
|2082
|4.20
|1.2840
|1.2804
|1.2848
|252.00
|21316.28
|4165
|2006.08.08 20:29
|sell
|2083
|4.30
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4166
|2006.08.08 20:29
|close
|2083
|4.30
|1.2831
|1.2871
|1.2827
|430.00
|21746.28
|4167
|2006.08.08 20:29
|buy
|2084
|4.30
|1.2832
|1.2802
|1.2846
|4168
|2006.08.08 20:33
|t/p
|2084
|4.30
|1.2846
|1.2802
|1.2846
|602.00
|22348.28
|4169
|2006.08.08 20:33
|sell
|2085
|4.50
|1.2846
|1.2876
|1.2832
|4170
|2006.08.08 20:33
|close
|2085
|4.50
|1.2835
|1.2876
|1.2832
|495.01
|22843.29
|4171
|2006.08.08 20:33
|sell
|2086
|4.60
|1.2846
|1.2876
|1.2832
|4172
|2006.08.08 20:34
|close
|2086
|4.60
|1.2840
|1.2876
|1.2832
|276.01
|23119.30
|4173
|2006.08.08 20:34
|buy
|2087
|4.60
|1.2824
|1.2794
|1.2838
|4174
|2006.08.08 20:34
|t/p
|2087
|4.60
|1.2838
|1.2794
|1.2838
|644.00
|23763.30
|4175
|2006.08.08 20:34
|sell
|2088
|4.80
|1.2862
|1.2892
|1.2848
|4176
|2006.08.08 20:34
|t/p
|2088
|4.80
|1.2848
|1.2892
|1.2848
|672.00
|24435.30
|4177
|2006.08.08 20:34
|sell
|2089
|4.90
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4178
|2006.08.08 20:34
|close
|2089
|4.90
|1.2839
|1.2874
|1.2830
|245.01
|24680.31
|4179
|2006.08.08 20:34
|sell
|2090
|4.90
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4180
|2006.08.08 20:34
|close
|2090
|4.90
|1.2837
|1.2874
|1.2830
|343.00
|25023.31
|4181
|2006.08.08 20:34
|sell
|2091
|5.00
|1.2857
|1.2887
|1.2843
|4182
|2006.08.08 20:35
|close
|2091
|5.00
|1.2850
|1.2887
|1.2843
|349.95
|25373.26
|4183
|2006.08.08 20:35
|sell
|2092
|5.10
|1.2848
|1.2878
|1.2834
|4184
|2006.08.08 20:35
|close
|2092
|5.10
|1.2843
|1.2878
|1.2834
|255.00
|25628.26
|4185
|2006.08.08 20:35
|sell
|2093
|5.10
|1.2862
|1.2892
|1.2848
|4186
|2006.08.08 20:35
|close
|2093
|5.10
|1.2856
|1.2892
|1.2848
|306.02
|25934.28
|4187
|2006.08.08 20:35
|sell
|2094
|5.20
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|4188
|2006.08.08 20:36
|close
|2094
|5.20
|1.2851
|1.2885
|1.2841
|208.03
|26142.31
|4189
|2006.08.08 20:36
|sell
|2095
|5.20
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|4190
|2006.08.08 20:50
|close
|2095
|5.20
|1.2872
|1.2879
|1.2835
|-1196.00
|24946.31
|4191
|2006.08.08 20:50
|sell
|2096
|5.00
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|4192
|2006.08.08 20:50
|close
|2096
|5.00
|1.2864
|1.2899
|1.2855
|250.00
|25196.31
|4193
|2006.08.08 20:50
|sell
|2097
|5.00
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|4194
|2006.08.08 20:58
|close
|2097
|5.00
|1.2858
|1.2894
|1.2850
|300.00
|25496.31
|4195
|2006.08.08 20:58
|sell
|2098
|5.10
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|4196
|2006.08.08 21:13
|close
|2098
|5.10
|1.2851
|1.2885
|1.2841
|204.03
|25700.34
|4197
|2006.08.09 00:48
|buy
|2099
|5.10
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|4198
|2006.08.09 00:49
|close
|2099
|5.10
|1.2796
|1.2761
|1.2805
|254.99
|25955.33
|4199
|2006.08.09 00:49
|buy
|2100
|5.20
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|4200
|2006.08.09 00:49
|close
|2100
|5.20
|1.2766
|1.2759
|1.2803
|-1196.00
|24759.33
|4201
|2006.08.09 00:49
|buy
|2101
|5.00
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|4202
|2006.08.09 00:50
|close
|2101
|5.00
|1.2773
|1.2739
|1.2783
|200.00
|24959.33
|4203
|2006.08.09 00:50
|buy
|2102
|5.00
|1.2779
|1.2749
|1.2793
|4204
|2006.08.09 00:51
|close
|2102
|5.00
|1.2783
|1.2749
|1.2793
|200.02
|25159.35
|4205
|2006.08.09 00:51
|buy
|2103
|5.00
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|4206
|2006.08.09 00:59
|close
|2103
|5.00
|1.2764
|1.2755
|1.2799
|-1050.01
|24109.34
|4207
|2006.08.09 00:59
|buy
|2104
|4.80
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|4208
|2006.08.09 00:59
|close
|2104
|4.80
|1.2775
|1.2740
|1.2784
|240.00
|24349.34
|4209
|2006.08.09 00:59
|buy
|2105
|4.90
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|4210
|2006.08.09 01:12
|close
|2105
|4.90
|1.2781
|1.2746
|1.2790
|245.01
|24594.35
|4211
|2006.08.09 05:41
|sell
|2106
|4.90
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|4212
|2006.08.09 07:53
|close
|2106
|4.90
|1.2814
|1.2824
|1.2780
|-980.00
|23614.35
|4213
|2006.08.09 07:53
|sell
|2107
|4.70
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|4214
|2006.08.09 07:55
|close
|2107
|4.70
|1.2808
|1.2843
|1.2799
|235.00
|23849.35
|4215
|2006.08.09 07:55
|sell
|2108
|4.80
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|4216
|2006.08.09 08:14
|close
|2108
|4.80
|1.2827
|1.2837
|1.2793
|-960.00
|22889.35
|4217
|2006.08.09 08:23
|sell
|2109
|4.60
|1.2830
|1.2860
|1.2816
|4218
|2006.08.09 08:33
|close
|2109
|4.60
|1.2825
|1.2860
|1.2816
|230.00
|23119.35
|4219
|2006.08.09 12:44
|sell
|2110
|4.60
|1.2895
|1.2925
|1.2881
|4220
|2006.08.09 13:23
|close
|2110
|4.60
|1.2890
|1.2925
|1.2881
|230.00
|23349.35
|4221
|2006.08.09 15:27
|buy
|2111
|4.70
|1.2875
|1.2845
|1.2889
|4222
|2006.08.09 16:03
|close
|2111
|4.70
|1.2880
|1.2845
|1.2889
|234.99
|23584.34
|4223
|2006.08.09 18:04
|sell
|2112
|4.70
|1.2893
|1.2923
|1.2879
|4224
|2006.08.09 18:17
|close
|2112
|4.70
|1.2888
|1.2923
|1.2879
|235.00
|23819.34
|4225
|2006.08.10 00:49
|sell
|2113
|4.80
|1.2872
|1.2902
|1.2858
|4226
|2006.08.10 01:17
|close
|2113
|4.80
|1.2867
|1.2902
|1.2858
|240.00
|24059.34
|4227
|2006.08.10 08:04
|sell
|2114
|4.80
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|4228
|2006.08.10 08:15
|close
|2114
|4.80
|1.2901
|1.2909
|1.2865
|-1055.96
|23003.38
|4229
|2006.08.10 08:15
|sell
|2115
|4.60
|1.2901
|1.2931
|1.2887
|4230
|2006.08.10 08:17
|close
|2115
|4.60
|1.2893
|1.2931
|1.2887
|367.97
|23371.35
|4231
|2006.08.10 08:17
|sell
|2116
|4.70
|1.2891
|1.2921
|1.2877
|4232
|2006.08.10 08:32
|close
|2116
|4.70
|1.2886
|1.2921
|1.2877
|235.00
|23606.35
|4233
|2006.08.10 09:54
|buy
|2117
|4.70
|1.2854
|1.2824
|1.2868
|4234
|2006.08.10 10:00
|close
|2117
|4.70
|1.2859
|1.2824
|1.2868
|235.00
|23841.35
|4235
|2006.08.10 14:02
|sell
|2118
|4.80
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|4236
|2006.08.10 14:14
|close
|2118
|4.80
|1.2858
|1.2893
|1.2849
|240.00
|24081.35
|4237
|2006.08.10 14:30
|sell
|2119
|4.80
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|4238
|2006.08.10 14:30
|close
|2119
|4.80
|1.2857
|1.2893
|1.2849
|288.00
|24369.35
|4239
|2006.08.10 14:30
|buy
|2120
|4.90
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|4240
|2006.08.10 14:30
|t/p
|2120
|4.90
|1.2848
|1.2804
|1.2848
|686.00
|25055.35
|4241
|2006.08.10 14:31
|buy
|2121
|5.00
|1.2849
|1.2819
|1.2863
|4242
|2006.08.10 14:31
|close
|2121
|5.00
|1.2853
|1.2819
|1.2863
|200.00
|25255.35
|4243
|2006.08.10 14:31
|buy
|2122
|5.10
|1.2850
|1.2820
|1.2864
|4244
|2006.08.10 14:31
|close
|2122
|5.10
|1.2854
|1.2820
|1.2864
|204.00
|25459.35
|4245
|2006.08.10 14:31
|sell
|2123
|5.10
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|4246
|2006.08.10 14:31
|close
|2123
|5.10
|1.2857
|1.2894
|1.2850
|356.98
|25816.33
|4247
|2006.08.10 14:31
|buy
|2124
|5.20
|1.2849
|1.2819
|1.2863
|4248
|2006.08.10 14:32
|close
|2124
|5.20
|1.2821
|1.2819
|1.2863
|-1456.02
|24360.31
|4249
|2006.08.10 14:32
|buy
|2125
|4.90
|1.2850
|1.2820
|1.2864
|4250
|2006.08.10 14:37
|close
|2125
|4.90
|1.2830
|1.2820
|1.2864
|-980.03
|23380.28
|4251
|2006.08.10 14:37
|buy
|2126
|4.70
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4252
|2006.08.10 14:59
|close
|2126
|4.70
|1.2838
|1.2803
|1.2847
|235.00
|23615.28
|4253
|2006.08.10 14:59
|buy
|2127
|4.70
|1.2838
|1.2808
|1.2852
|4254
|2006.08.10 16:02
|close
|2127
|4.70
|1.2812
|1.2808
|1.2852
|-1221.97
|22393.31
|4255
|2006.08.10 16:24
|buy
|2128
|4.50
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4256
|2006.08.10 16:35
|close
|2128
|4.50
|1.2767
|1.2758
|1.2802
|-945.00
|21448.31
|4257
|2006.08.11 00:43
|sell
|2129
|4.30
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|4258
|2006.08.11 00:45
|close
|2129
|4.30
|1.2793
|1.2827
|1.2783
|172.05
|21620.36
|4259
|2006.08.11 00:46
|buy
|2130
|4.30
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4260
|2006.08.11 01:31
|close
|2130
|4.30
|1.2797
|1.2762
|1.2806
|215.00
|21835.36
|4261
|2006.08.11 01:56
|buy
|2131
|4.40
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|4262
|2006.08.11 03:42
|close
|2131
|4.40
|1.2770
|1.2760
|1.2804
|-880.00
|20955.36
|4263
|2006.08.11 05:20
|buy
|2132
|4.20
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|4264
|2006.08.11 05:43
|close
|2132
|4.20
|1.2771
|1.2737
|1.2781
|168.01
|21123.37
|4265
|2006.08.11 08:25
|buy
|2133
|4.20
|1.2756
|1.2726
|1.2770
|4266
|2006.08.11 08:28
|close
|2133
|4.20
|1.2762
|1.2726
|1.2770
|252.00
|21375.37
|4267
|2006.08.11 08:33
|buy
|2134
|4.30
|1.2744
|1.2714
|1.2758
|4268
|2006.08.11 08:33
|close
|2134
|4.30
|1.2748
|1.2714
|1.2758
|172.02
|21547.39
|4269
|2006.08.11 08:33
|buy
|2135
|4.30
|1.2744
|1.2714
|1.2758
|4270
|2006.08.11 08:34
|close
|2135
|4.30
|1.2754
|1.2714
|1.2758
|430.04
|21977.43
|4271
|2006.08.11 08:34
|buy
|2136
|4.40
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|4272
|2006.08.11 08:34
|close
|2136
|4.40
|1.2750
|1.2713
|1.2757
|308.02
|22285.45
|4273
|2006.08.11 14:30
|buy
|2137
|4.50
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|4274
|2006.08.11 14:30
|close
|2137
|4.50
|1.2767
|1.2727
|1.2771
|450.00
|22735.45
|4275
|2006.08.11 14:30
|buy
|2138
|4.50
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|4276
|2006.08.11 14:30
|t/p
|2138
|4.50
|1.2757
|1.2713
|1.2757
|630.00
|23365.45
|4277
|2006.08.11 14:30
|buy
|2139
|4.70
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|4278
|2006.08.11 14:31
|close
|2139
|4.70
|1.2736
|1.2728
|1.2772
|-1034.00
|22331.45
|4279
|2006.08.11 14:31
|buy
|2140
|4.50
|1.2735
|1.2705
|1.2749
|4280
|2006.08.11 14:31
|close
|2140
|4.50
|1.2742
|1.2705
|1.2749
|315.00
|22646.45
|4281
|2006.08.11 14:31
|buy
|2141
|4.50
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|4282
|2006.08.11 14:31
|close
|2141
|4.50
|1.2751
|1.2716
|1.2760
|225.00
|22871.45
|4283
|2006.08.11 14:31
|buy
|2142
|4.60
|1.2749
|1.2719
|1.2763
|4284
|2006.08.11 14:31
|close
|2142
|4.60
|1.2725
|1.2719
|1.2763
|-1104.00
|21767.45
|4285
|2006.08.11 14:31
|buy
|2143
|4.40
|1.2742
|1.2712
|1.2756
|4286
|2006.08.11 14:31
|close
|2143
|4.40
|1.2748
|1.2712
|1.2756
|264.03
|22031.48
|4287
|2006.08.11 14:31
|buy
|2144
|4.40
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|4288
|2006.08.11 14:31
|t/p
|2144
|4.40
|1.2762
|1.2718
|1.2762
|616.00
|22647.48
|4289
|2006.08.11 14:31
|buy
|2145
|4.50
|1.2739
|1.2709
|1.2753
|4290
|2006.08.11 14:31
|close
|2145
|4.50
|1.2716
|1.2709
|1.2753
|-1035.00
|21612.48
|4291
|2006.08.11 14:31
|buy
|2146
|4.30
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|4292
|2006.08.11 14:31
|t/p
|2146
|4.30
|1.2738
|1.2694
|1.2738
|602.00
|22214.48
|4293
|2006.08.11 14:31
|buy
|2147
|4.40
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|4294
|2006.08.11 14:32
|close
|2147
|4.40
|1.2734
|1.2694
|1.2738
|440.00
|22654.48
|4295
|2006.08.11 14:32
|buy
|2148
|4.50
|1.2735
|1.2705
|1.2749
|4296
|2006.08.11 14:33
|close
|2148
|4.50
|1.2715
|1.2705
|1.2749
|-900.00
|21754.48
|4297
|2006.08.11 14:33
|buy
|2149
|4.40
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|4298
|2006.08.11 14:34
|close
|2149
|4.40
|1.2722
|1.2687
|1.2731
|219.94
|21974.42
|4299
|2006.08.11 14:34
|buy
|2150
|4.40
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|4300
|2006.08.11 14:34
|close
|2150
|4.40
|1.2734
|1.2696
|1.2740
|352.00
|22326.42
|4301
|2006.08.11 14:34
|buy
|2151
|4.50
|1.2727
|1.2697
|1.2741
|4302
|2006.08.11 14:36
|close
|2151
|4.50
|1.2732
|1.2697
|1.2741
|225.00
|22551.42
|4303
|2006.08.11 14:36
|buy
|2152
|4.50
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|4304
|2006.08.11 14:36
|close
|2152
|4.50
|1.2729
|1.2694
|1.2738
|224.99
|22776.41
|4305
|2006.08.11 14:37
|buy
|2153
|4.60
|1.2730
|1.2700
|1.2744
|4306
|2006.08.11 15:35
|close
|2153
|4.60
|1.2735
|1.2700
|1.2744
|229.96
|23006.37
|4307
|2006.08.11 18:28
|buy
|2154
|4.60
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|4308
|2006.08.11 19:02
|close
|2154
|4.60
|1.2726
|1.2716
|1.2760
|-920.00
|22086.37
|4309
|2006.08.14 05:43
|buy
|2155
|4.40
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|4310
|2006.08.14 06:44
|close
|2155
|4.40
|1.2751
|1.2716
|1.2760
|220.00
|22306.37
|4311
|2006.08.14 06:45
|sell
|2156
|4.50
|1.2753
|1.2783
|1.2739
|4312
|2006.08.14 07:48
|close
|2156
|4.50
|1.2749
|1.2783
|1.2739
|180.01
|22486.38
|4313
|2006.08.14 09:13
|buy
|2157
|4.50
|1.2735
|1.2705
|1.2749
|4314
|2006.08.14 09:13
|close
|2157
|4.50
|1.2745
|1.2705
|1.2749
|450.01
|22936.39
|4315
|2006.08.14 09:25
|buy
|2158
|4.60
|1.2737
|1.2707
|1.2751
|4316
|2006.08.14 09:27
|close
|2158
|4.60
|1.2717
|1.2707
|1.2751
|-920.00
|22016.39
|4317
|2006.08.14 09:27
|buy
|2159
|4.40
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|4318
|2006.08.14 09:28
|close
|2159
|4.40
|1.2722
|1.2687
|1.2731
|219.99
|22236.38
|4319
|2006.08.14 09:28
|buy
|2160
|4.40
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|4320
|2006.08.14 09:37
|close
|2160
|4.40
|1.2729
|1.2694
|1.2738
|220.00
|22456.38
|4321
|2006.08.14 12:52
|buy
|2161
|4.50
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|4322
|2006.08.14 14:49
|close
|2161
|4.50
|1.2731
|1.2696
|1.2740
|225.01
|22681.39
|4323
|2006.08.14 21:59
|sell
|2162
|4.50
|1.2723
|1.2753
|1.2709
|4324
|2006.08.14 22:25
|close
|2162
|4.50
|1.2718
|1.2753
|1.2709
|225.00
|22906.39
|4325
|2006.08.15 02:20
|sell
|2163
|4.60
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|4326
|2006.08.15 03:19
|close
|2163
|4.60
|1.2722
|1.2757
|1.2713
|230.00
|23136.39
|4327
|2006.08.15 03:50
|buy
|2164
|4.60
|1.2711
|1.2681
|1.2725
|4328
|2006.08.15 03:54
|close
|2164
|4.60
|1.2715
|1.2681
|1.2725
|184.00
|23320.39
|4329
|2006.08.15 03:54
|buy
|2165
|4.70
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|4330
|2006.08.15 03:54
|close
|2165
|4.70
|1.2714
|1.2680
|1.2724
|188.00
|23508.39
|4331
|2006.08.15 05:25
|sell
|2166
|4.70
|1.2736
|1.2766
|1.2722
|4332
|2006.08.15 05:55
|close
|2166
|4.70
|1.2731
|1.2766
|1.2722
|235.00
|23743.39
|4333
|2006.08.15 07:25
|sell
|2167
|4.70
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|4334
|2006.08.15 08:11
|close
|2167
|4.70
|1.2736
|1.2771
|1.2727
|235.00
|23978.39
|4335
|2006.08.15 13:08
|sell
|2168
|4.80
|1.2729
|1.2759
|1.2715
|4336
|2006.08.15 13:52
|close
|2168
|4.80
|1.2724
|1.2759
|1.2715
|240.00
|24218.39
|4337
|2006.08.15 14:30
|sell
|2169
|4.80
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|4338
|2006.08.15 14:30
|close
|2169
|4.80
|1.2755
|1.2794
|1.2750
|431.99
|24650.38
|4339
|2006.08.15 14:30
|sell
|2170
|4.90
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|4340
|2006.08.15 14:30
|t/p
|2170
|4.90
|1.2743
|1.2787
|1.2743
|686.00
|25336.38
|4341
|2006.08.15 14:30
|sell
|2171
|5.10
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|4342
|2006.08.15 14:30
|s/l
|2171
|5.10
|1.2762
|1.2762
|1.2718
|-1530.00
|23806.38
|4343
|2006.08.15 14:30
|sell
|2172
|4.80
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|4344
|2006.08.15 14:31
|close
|2172
|4.80
|1.2755
|1.2790
|1.2746
|240.01
|24046.39
|4345
|2006.08.15 14:31
|sell
|2173
|4.80
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|4346
|2006.08.15 14:31
|close
|2173
|4.80
|1.2772
|1.2772
|1.2728
|-1439.98
|22606.41
|4347
|2006.08.15 14:31
|sell
|2174
|4.50
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|4348
|2006.08.15 14:31
|t/p
|2174
|4.50
|1.2756
|1.2800
|1.2756
|630.00
|23236.41
|4349
|2006.08.15 14:31
|sell
|2175
|4.60
|1.2769
|1.2799
|1.2755
|4350
|2006.08.15 14:31
|t/p
|2175
|4.60
|1.2755
|1.2799
|1.2755
|644.00
|23880.41
|4351
|2006.08.15 14:31
|sell
|2176
|4.80
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|4352
|2006.08.15 14:31
|close
|2176
|4.80
|1.2752
|1.2793
|1.2749
|528.01
|24408.42
|4353
|2006.08.15 14:31
|sell
|2177
|4.90
|1.2750
|1.2780
|1.2736
|4354
|2006.08.15 14:31
|close
|2177
|4.90
|1.2779
|1.2780
|1.2736
|-1420.97
|22987.45
|4355
|2006.08.15 14:31
|sell
|2178
|4.60
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|4356
|2006.08.15 14:31
|t/p
|2178
|4.60
|1.2743
|1.2787
|1.2743
|644.00
|23631.45
|4357
|2006.08.15 14:31
|sell
|2179
|4.70
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|4358
|2006.08.15 14:31
|s/l
|2179
|4.70
|1.2765
|1.2765
|1.2721
|-1410.00
|22221.45
|4359
|2006.08.15 14:31
|sell
|2180
|4.40
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|4360
|2006.08.15 14:32
|close
|2180
|4.40
|1.2764
|1.2798
|1.2754
|176.02
|22397.47
|4361
|2006.08.15 14:32
|sell
|2181
|4.50
|1.2761
|1.2791
|1.2747
|4362
|2006.08.15 14:35
|close
|2181
|4.50
|1.2756
|1.2791
|1.2747
|225.00
|22622.47
|4363
|2006.08.15 14:35
|sell
|2182
|4.50
|1.2753
|1.2783
|1.2739
|4364
|2006.08.15 14:41
|close
|2182
|4.50
|1.2779
|1.2783
|1.2739
|-1169.98
|21452.49
|4365
|2006.08.15 14:41
|sell
|2183
|4.30
|1.2767
|1.2797
|1.2753
|4366
|2006.08.15 14:41
|close
|2183
|4.30
|1.2761
|1.2797
|1.2753
|258.01
|21710.50
|4367
|2006.08.15 14:41
|sell
|2184
|4.30
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|4368
|2006.08.15 15:01
|close
|2184
|4.30
|1.2785
|1.2790
|1.2746
|-1075.02
|20635.48
|4369
|2006.08.15 18:14
|buy
|2185
|4.10
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|4370
|2006.08.15 18:21
|close
|2185
|4.10
|1.2785
|1.2751
|1.2795
|164.01
|20799.49
|4371
|2006.08.15 18:29
|buy
|2186
|4.20
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|4372
|2006.08.15 19:00
|close
|2186
|4.20
|1.2787
|1.2751
|1.2795
|252.01
|21051.50
|4373
|2006.08.16 00:34
|sell
|2187
|4.20
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|4374
|2006.08.16 01:43
|close
|2187
|4.20
|1.2785
|1.2819
|1.2775
|168.01
|21219.51
|4375
|2006.08.16 01:51
|buy
|2188
|4.20
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|4376
|2006.08.16 01:59
|close
|2188
|4.20
|1.2786
|1.2751
|1.2795
|210.00
|21429.51
|4377
|2006.08.16 02:39
|buy
|2189
|4.30
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|4378
|2006.08.16 02:45
|close
|2189
|4.30
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|215.00
|21644.51
|4379
|2006.08.16 02:46
|sell
|2190
|4.30
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|4380
|2006.08.16 03:26
|close
|2190
|4.30
|1.2786
|1.2821
|1.2777
|214.99
|21859.50
|4381
|2006.08.16 04:02
|sell
|2191
|4.40
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|4382
|2006.08.16 06:04
|close
|2191
|4.40
|1.2786
|1.2820
|1.2776
|176.04
|22035.54
|4383
|2006.08.16 06:06
|buy
|2192
|4.40
|1.2779
|1.2749
|1.2793
|4384
|2006.08.16 06:06
|close
|2192
|4.40
|1.2786
|1.2749
|1.2793
|308.01
|22343.55
|4385
|2006.08.16 06:06
|buy
|2193
|4.50
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|4386
|2006.08.16 06:07
|close
|2193
|4.50
|1.2788
|1.2753
|1.2797
|225.00
|22568.55
|4387
|2006.08.16 06:39
|buy
|2194
|4.50
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|4388
|2006.08.16 06:40
|close
|2194
|4.50
|1.2791
|1.2754
|1.2798
|314.96
|22883.51
|4389
|2006.08.16 10:55
|sell
|2195
|4.60
|1.2795
|1.2825
|1.2781
|4390
|2006.08.16 11:07
|close
|2195
|4.60
|1.2789
|1.2825
|1.2781
|276.00
|23159.51
|4391
|2006.08.16 14:15
|sell
|2196
|4.60
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|4392
|2006.08.16 14:30
|s/l
|2196
|4.60
|1.2822
|1.2822
|1.2778
|-1380.00
|21779.51
|4393
|2006.08.16 14:30
|sell
|2197
|4.40
|1.2829
|1.2859
|1.2815
|4394
|2006.08.16 14:30
|close
|2197
|4.40
|1.2820
|1.2859
|1.2815
|395.99
|22175.50
|4395
|2006.08.16 14:30
|sell
|2198
|4.40
|1.2829
|1.2859
|1.2815
|4396
|2006.08.16 14:30
|t/p
|2198
|4.40
|1.2815
|1.2859
|1.2815
|616.00
|22791.50
|4397
|2006.08.16 14:30
|sell
|2199
|4.60
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|4398
|2006.08.16 14:30
|close
|2199
|4.60
|1.2803
|1.2840
|1.2796
|322.00
|23113.50
|4399
|2006.08.16 14:30
|sell
|2200
|4.60
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|4400
|2006.08.16 14:30
|close
|2200
|4.60
|1.2800
|1.2837
|1.2793
|322.00
|23435.50
|4401
|2006.08.16 14:30
|sell
|2201
|4.70
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4402
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2201
|4.70
|1.2814
|1.2858
|1.2814
|658.00
|24093.50
|4403
|2006.08.16 14:31
|sell
|2202
|4.80
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|4404
|2006.08.16 14:31
|s/l
|2202
|4.80
|1.2840
|1.2840
|1.2796
|-1440.00
|22653.50
|4405
|2006.08.16 14:31
|sell
|2203
|4.50
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|4406
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2203
|4.50
|1.2825
|1.2869
|1.2825
|630.00
|23283.50
|4407
|2006.08.16 14:31
|sell
|2204
|4.70
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|4408
|2006.08.16 14:31
|close
|2204
|4.70
|1.2841
|1.2845
|1.2801
|-1222.01
|22061.49
|4409
|2006.08.16 14:31
|sell
|2205
|4.40
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|4410
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2205
|4.40
|1.2825
|1.2869
|1.2825
|616.00
|22677.49
|4411
|2006.08.16 14:31
|sell
|2206
|4.50
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|4412
|2006.08.16 14:31
|close
|2206
|4.50
|1.2831
|1.2869
|1.2825
|360.01
|23037.50
|4413
|2006.08.16 14:31
|sell
|2207
|4.60
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|4414
|2006.08.16 14:31
|close
|2207
|4.60
|1.2823
|1.2866
|1.2822
|598.02
|23635.52
|4415
|2006.08.16 14:31
|sell
|2208
|4.70
|1.2821
|1.2851
|1.2807
|4416
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2208
|4.70
|1.2807
|1.2851
|1.2807
|658.00
|24293.52
|4417
|2006.08.16 14:31
|sell
|2209
|4.90
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|4418
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2209
|4.90
|1.2833
|1.2877
|1.2833
|686.00
|24979.52
|4419
|2006.08.16 14:31
|sell
|2210
|5.00
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|4420
|2006.08.16 14:33
|close
|2210
|5.00
|1.2831
|1.2867
|1.2823
|299.99
|25279.51
|4421
|2006.08.16 14:33
|sell
|2211
|5.10
|1.2829
|1.2859
|1.2815
|4422
|2006.08.16 14:51
|close
|2211
|5.10
|1.2849
|1.2859
|1.2815
|-1020.03
|24259.48
|4423
|2006.08.16 14:51
|sell
|2212
|4.90
|1.2847
|1.2877
|1.2833
|4424
|2006.08.16 14:54
|close
|2212
|4.90
|1.2842
|1.2877
|1.2833
|244.98
|24504.46
|4425
|2006.08.16 14:54
|sell
|2213
|4.90
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4426
|2006.08.16 15:16
|close
|2213
|4.90
|1.2861
|1.2871
|1.2827
|-980.00
|23524.46
|4427
|2006.08.16 23:09
|sell
|2214
|4.70
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|4428
|2006.08.16 23:31
|close
|2214
|4.70
|1.2840
|1.2875
|1.2831
|235.00
|23759.46
|4429
|2006.08.16 23:54
|sell
|2215
|4.80
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|4430
|2006.08.17 00:12
|close
|2215
|4.80
|1.2839
|1.2874
|1.2830
|320.80
|24080.26
|4431
|2006.08.17 01:31
|sell
|2216
|4.80
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|4432
|2006.08.17 09:20
|close
|2216
|4.80
|1.2866
|1.2875
|1.2831
|-1007.98
|23072.28
|4433
|2006.08.17 09:20
|sell
|2217
|4.60
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|4434
|2006.08.17 10:08
|close
|2217
|4.60
|1.2859
|1.2893
|1.2849
|184.02
|23256.30
|4435
|2006.08.17 11:18
|buy
|2218
|4.70
|1.2860
|1.2830
|1.2874
|4436
|2006.08.17 11:32
|close
|2218
|4.70
|1.2865
|1.2830
|1.2874
|235.00
|23491.30
|4437
|2006.08.17 13:46
|sell
|2219
|4.70
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|4438
|2006.08.17 14:35
|close
|2219
|4.70
|1.2873
|1.2909
|1.2865
|282.00
|23773.30
|4439
|2006.08.17 18:28
|buy
|2220
|4.80
|1.2851
|1.2821
|1.2865
|4440
|2006.08.17 19:19
|close
|2220
|4.80
|1.2830
|1.2821
|1.2865
|-1007.98
|22765.32
|4441
|2006.08.17 22:53
|buy
|2221
|4.60
|1.2826
|1.2796
|1.2840
|4442
|2006.08.17 23:15
|close
|2221
|4.60
|1.2831
|1.2796
|1.2840
|229.99
|22995.31
|4443
|2006.08.17 23:15
|sell
|2222
|4.60
|1.2830
|1.2860
|1.2816
|4444
|2006.08.17 23:39
|close
|2222
|4.60
|1.2824
|1.2860
|1.2816
|276.01
|23271.32
|4445
|2006.08.18 07:25
|sell
|2223
|4.70
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|4446
|2006.08.18 08:44
|close
|2223
|4.70
|1.2831
|1.2866
|1.2822
|235.00
|23506.32
|4447
|2006.08.18 09:33
|sell
|2224
|4.70
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|4448
|2006.08.18 09:57
|close
|2224
|4.70
|1.2833
|1.2869
|1.2825
|282.00
|23788.32
|4449
|2006.08.18 09:57
|buy
|2225
|4.80
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4450
|2006.08.18 10:32
|close
|2225
|4.80
|1.2835
|1.2801
|1.2845
|192.01
|23980.33
|4451
|2006.08.18 13:17
|buy
|2226
|4.80
|1.2812
|1.2782
|1.2826
|4452
|2006.08.18 13:50
|close
|2226
|4.80
|1.2791
|1.2782
|1.2826
|-1008.04
|22972.29
|4453
|2006.08.18 15:48
|sell
|2227
|4.60
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|4454
|2006.08.18 16:12
|close
|2227
|4.60
|1.2821
|1.2857
|1.2813
|276.00
|23248.29
|4455
|2006.08.18 19:24
|sell
|2228
|4.60
|1.2814
|1.2844
|1.2800
|4456
|2006.08.21 00:12
|close
|2228
|4.60
|1.2834
|1.2844
|1.2800
|-894.22
|22354.07
|4457
|2006.08.21 00:41
|sell
|2229
|4.50
|1.2840
|1.2870
|1.2826
|4458
|2006.08.21 02:16
|close
|2229
|4.50
|1.2833
|1.2870
|1.2826
|315.02
|22669.09
|4459
|2006.08.21 02:51
|sell
|2230
|4.50
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|4460
|2006.08.21 03:16
|close
|2230
|4.50
|1.2863
|1.2871
|1.2827
|-989.98
|21679.11
|4461
|2006.08.21 03:17
|sell
|2231
|4.30
|1.2865
|1.2895
|1.2851
|4462
|2006.08.21 08:54
|close
|2231
|4.30
|1.2885
|1.2895
|1.2851
|-860.02
|20819.09
|4463
|2006.08.21 08:54
|sell
|2232
|4.20
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|4464
|2006.08.21 08:55
|close
|2232
|4.20
|1.2882
|1.2917
|1.2873
|210.01
|21029.10
|4465
|2006.08.21 08:55
|sell
|2233
|4.20
|1.2879
|1.2909
|1.2865
|4466
|2006.08.21 09:25
|close
|2233
|4.20
|1.2899
|1.2909
|1.2865
|-840.01
|20189.09
|4467
|2006.08.21 11:54
|buy
|2234
|4.00
|1.2889
|1.2859
|1.2903
|4468
|2006.08.21 12:00
|close
|2234
|4.00
|1.2893
|1.2859
|1.2903
|160.01
|20349.10
|4469
|2006.08.21 13:23
|buy
|2235
|4.10
|1.2887
|1.2857
|1.2901
|4470
|2006.08.21 14:02
|close
|2235
|4.10
|1.2891
|1.2857
|1.2901
|164.04
|20513.14
|4471
|2006.08.21 14:08
|sell
|2236
|4.10
|1.2904
|1.2934
|1.2890
|4472
|2006.08.21 14:13
|close
|2236
|4.10
|1.2924
|1.2934
|1.2890
|-820.00
|19693.14
|4473
|2006.08.21 14:13
|sell
|2237
|3.90
|1.2924
|1.2954
|1.2910
|4474
|2006.08.21 14:14
|close
|2237
|3.90
|1.2919
|1.2954
|1.2910
|195.00
|19888.14
|4475
|2006.08.21 14:14
|sell
|2238
|4.00
|1.2917
|1.2947
|1.2903
|4476
|2006.08.21 14:21
|close
|2238
|4.00
|1.2912
|1.2947
|1.2903
|200.00
|20088.14
|4477
|2006.08.21 14:21
|sell
|2239
|4.00
|1.2911
|1.2941
|1.2897
|4478
|2006.08.21 14:22
|close
|2239
|4.00
|1.2907
|1.2941
|1.2897
|160.01
|20248.15
|4479
|2006.08.21 14:22
|sell
|2240
|4.00
|1.2905
|1.2935
|1.2891
|4480
|2006.08.21 14:41
|close
|2240
|4.00
|1.2901
|1.2935
|1.2891
|160.04
|20408.19
|4481
|2006.08.21 20:00
|buy
|2241
|4.10
|1.2896
|1.2866
|1.2910
|4482
|2006.08.21 20:00
|close
|2241
|4.10
|1.2906
|1.2866
|1.2910
|409.99
|20818.18
|4483
|2006.08.21 20:00
|buy
|2242
|4.20
|1.2897
|1.2867
|1.2911
|4484
|2006.08.21 20:05
|close
|2242
|4.20
|1.2903
|1.2867
|1.2911
|252.00
|21070.18
|4485
|2006.08.21 20:24
|buy
|2243
|4.20
|1.2897
|1.2867
|1.2911
|4486
|2006.08.21 20:39
|close
|2243
|4.20
|1.2902
|1.2867
|1.2911
|210.00
|21280.18
|4487
|2006.08.21 23:07
|sell
|2244
|4.30
|1.2896
|1.2926
|1.2882
|4488
|2006.08.21 23:32
|close
|2244
|4.30
|1.2891
|1.2926
|1.2882
|215.00
|21495.18
|4489
|2006.08.21 23:52
|buy
|2245
|4.30
|1.2886
|1.2856
|1.2900
|4490
|2006.08.22 00:23
|close
|2245
|4.30
|1.2866
|1.2856
|1.2900
|-892.40
|20602.78
|4491
|2006.08.22 00:23
|buy
|2246
|4.10
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|4492
|2006.08.22 01:09
|close
|2246
|4.10
|1.2874
|1.2839
|1.2883
|205.00
|20807.78
|4493
|2006.08.22 04:00
|buy
|2247
|4.20
|1.2863
|1.2833
|1.2877
|4494
|2006.08.22 05:30
|close
|2247
|4.20
|1.2868
|1.2833
|1.2877
|210.01
|21017.79
|4495
|2006.08.22 08:49
|sell
|2248
|4.20
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|4496
|2006.08.22 08:50
|close
|2248
|4.20
|1.2879
|1.2915
|1.2871
|251.96
|21269.75
|4497
|2006.08.22 08:50
|sell
|2249
|4.30
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|4498
|2006.08.22 08:50
|close
|2249
|4.30
|1.2879
|1.2915
|1.2871
|257.96
|21527.71
|4499
|2006.08.22 10:04
|buy
|2250
|4.30
|1.2869
|1.2839
|1.2883
|4500
|2006.08.22 10:50
|close
|2250
|4.30
|1.2874
|1.2839
|1.2883
|215.00
|21742.71
|4501
|2006.08.22 11:00
|buy
|2251
|4.30
|1.2857
|1.2827
|1.2871
|4502
|2006.08.22 11:01
|close
|2251
|4.30
|1.2863
|1.2827
|1.2871
|258.00
|22000.71
|4503
|2006.08.22 11:01
|buy
|2252
|4.40
|1.2861
|1.2831
|1.2875
|4504
|2006.08.22 11:01
|close
|2252
|4.40
|1.2874
|1.2831
|1.2875
|572.00
|22572.71
|4505
|2006.08.22 11:01
|buy
|2253
|4.50
|1.2861
|1.2831
|1.2875
|4506
|2006.08.22 11:01
|close
|2253
|4.50
|1.2868
|1.2831
|1.2875
|315.00
|22887.71
|4507
|2006.08.22 11:01
|buy
|2254
|4.60
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|4508
|2006.08.22 11:03
|close
|2254
|4.60
|1.2860
|1.2825
|1.2869
|229.99
|23117.70
|4509
|2006.08.22 11:03
|buy
|2255
|4.60
|1.2848
|1.2818
|1.2862
|4510
|2006.08.22 11:04
|close
|2255
|4.60
|1.2856
|1.2818
|1.2862
|367.99
|23485.69
|4511
|2006.08.22 11:04
|buy
|2256
|4.70
|1.2857
|1.2827
|1.2871
|4512
|2006.08.22 11:04
|close
|2256
|4.70
|1.2862
|1.2827
|1.2871
|235.00
|23720.69
|4513
|2006.08.22 11:04
|buy
|2257
|4.70
|1.2863
|1.2833
|1.2877
|4514
|2006.08.22 11:54
|close
|2257
|4.70
|1.2842
|1.2833
|1.2877
|-987.00
|22733.69
|4515
|2006.08.22 13:51
|buy
|2258
|4.50
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|4516
|2006.08.22 13:56
|close
|2258
|4.50
|1.2813
|1.2803
|1.2847
|-900.00
|21833.69
|4517
|2006.08.22 13:56
|buy
|2259
|4.40
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|4518
|2006.08.22 16:24
|close
|2259
|4.40
|1.2796
|1.2786
|1.2830
|-880.00
|20953.69
|4519
|2006.08.22 16:24
|buy
|2260
|4.20
|1.2797
|1.2767
|1.2811
|4520
|2006.08.22 16:27
|close
|2260
|4.20
|1.2802
|1.2767
|1.2811
|210.00
|21163.69
|4521
|2006.08.22 19:29
|buy
|2261
|4.20
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4522
|2006.08.22 21:01
|close
|2261
|4.20
|1.2802
|1.2765
|1.2809
|294.01
|21457.70
|4523
|2006.08.22 23:26
|sell
|2262
|4.30
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|4524
|2006.08.22 23:32
|close
|2262
|4.30
|1.2804
|1.2840
|1.2796
|258.01
|21715.71
|4525
|2006.08.23 00:45
|sell
|2263
|4.30
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|4526
|2006.08.23 01:35
|close
|2263
|4.30
|1.2808
|1.2842
|1.2798
|172.04
|21887.75
|4527
|2006.08.23 03:53
|buy
|2264
|4.40
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4528
|2006.08.23 05:36
|close
|2264
|4.40
|1.2797
|1.2762
|1.2806
|220.00
|22107.75
|4529
|2006.08.23 05:36
|sell
|2265
|4.40
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|4530
|2006.08.23 06:25
|close
|2265
|4.40
|1.2791
|1.2826
|1.2782
|220.00
|22327.75
|4531
|2006.08.23 07:01
|buy
|2266
|4.50
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4532
|2006.08.23 07:42
|close
|2266
|4.50
|1.2793
|1.2758
|1.2802
|225.00
|22552.75
|4533
|2006.08.23 08:26
|sell
|2267
|4.50
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|4534
|2006.08.23 09:02
|close
|2267
|4.50
|1.2814
|1.2824
|1.2780
|-900.00
|21652.75
|4535
|2006.08.23 09:27
|sell
|2268
|4.30
|1.2824
|1.2854
|1.2810
|4536
|2006.08.23 10:42
|close
|2268
|4.30
|1.2820
|1.2854
|1.2810
|172.01
|21824.76
|4537
|2006.08.23 13:20
|sell
|2269
|4.40
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|4538
|2006.08.23 14:00
|close
|2269
|4.40
|1.2817
|1.2852
|1.2808
|220.00
|22044.76
|4539
|2006.08.23 14:12
|buy
|2270
|4.40
|1.2813
|1.2783
|1.2827
|4540
|2006.08.23 14:45
|close
|2270
|4.40
|1.2818
|1.2783
|1.2827
|219.99
|22264.75
|4541
|2006.08.23 16:36
|buy
|2271
|4.50
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|4542
|2006.08.23 16:40
|close
|2271
|4.50
|1.2796
|1.2761
|1.2805
|225.00
|22489.75
|4543
|2006.08.23 22:44
|buy
|2272
|4.50
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|4544
|2006.08.23 23:24
|close
|2272
|4.50
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|225.00
|22714.75
|4545
|2006.08.24 00:09
|buy
|2273
|4.50
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|4546
|2006.08.24 00:09
|close
|2273
|4.50
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|225.00
|22939.75
|4547
|2006.08.24 03:02
|buy
|2274
|4.60
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|4548
|2006.08.24 03:02
|close
|2274
|4.60
|1.2776
|1.2737
|1.2781
|414.03
|23353.78
|4549
|2006.08.24 03:02
|buy
|2275
|4.70
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|4550
|2006.08.24 07:13
|close
|2275
|4.70
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|188.01
|23541.79
|4551
|2006.08.24 07:13
|sell
|2276
|4.70
|1.2774
|1.2804
|1.2760
|4552
|2006.08.24 08:34
|close
|2276
|4.70
|1.2770
|1.2804
|1.2760
|188.00
|23729.79
|4553
|2006.08.24 09:46
|buy
|2277
|4.70
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|4554
|2006.08.24 10:00
|t/p
|2277
|4.70
|1.2782
|1.2738
|1.2782
|658.00
|24387.79
|4555
|2006.08.24 10:00
|sell
|2278
|4.90
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|4556
|2006.08.24 10:00
|t/p
|2278
|4.90
|1.2783
|1.2827
|1.2783
|686.00
|25073.79
|4557
|2006.08.24 10:00
|sell
|2279
|5.00
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|4558
|2006.08.24 10:00
|close
|2279
|5.00
|1.2790
|1.2824
|1.2780
|200.00
|25273.79
|4559
|2006.08.24 10:00
|buy
|2280
|5.10
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|4560
|2006.08.24 10:00
|t/p
|2280
|5.10
|1.2766
|1.2722
|1.2766
|714.00
|25987.79
|4561
|2006.08.24 10:01
|sell
|2281
|5.20
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|4562
|2006.08.24 10:01
|close
|2281
|5.20
|1.2788
|1.2824
|1.2780
|312.00
|26299.79
|4563
|2006.08.24 10:01
|sell
|2282
|5.30
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|4564
|2006.08.24 10:01
|t/p
|2282
|5.30
|1.2793
|1.2837
|1.2793
|742.00
|27041.79
|4565
|2006.08.24 10:01
|buy
|2283
|5.40
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|4566
|2006.08.24 10:01
|t/p
|2283
|5.40
|1.2766
|1.2722
|1.2766
|756.00
|27797.79
|4567
|2006.08.24 10:01
|sell
|2284
|5.60
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|4568
|2006.08.24 10:01
|close
|2284
|5.60
|1.2796
|1.2835
|1.2791
|504.00
|28301.79
|4569
|2006.08.24 10:01
|sell
|2285
|5.70
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|4570
|2006.08.24 10:01
|t/p
|2285
|5.70
|1.2784
|1.2828
|1.2784
|798.00
|29099.79
|4571
|2006.08.24 10:01
|sell
|2286
|5.80
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|4572
|2006.08.24 10:01
|t/p
|2286
|5.80
|1.2784
|1.2828
|1.2784
|812.00
|29911.79
|4573
|2006.08.24 10:01
|sell
|2287
|6.00
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|4574
|2006.08.24 10:01
|close
|2287
|6.00
|1.2790
|1.2824
|1.2780
|240.00
|30151.79
|4575
|2006.08.24 10:01
|sell
|2288
|6.00
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|4576
|2006.08.24 10:01
|close
|2288
|6.00
|1.2824
|1.2828
|1.2784
|-1559.99
|28591.80
|4577
|2006.08.24 10:01
|sell
|2289
|5.70
|1.2801
|1.2831
|1.2787
|4578
|2006.08.24 10:01
|t/p
|2289
|5.70
|1.2787
|1.2831
|1.2787
|798.00
|29389.80
|4579
|2006.08.24 10:01
|sell
|2290
|5.90
|1.2795
|1.2825
|1.2781
|4580
|2006.08.24 10:02
|close
|2290
|5.90
|1.2815
|1.2825
|1.2781
|-1180.00
|28209.80
|4581
|2006.08.24 10:02
|sell
|2291
|5.60
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|4582
|2006.08.24 10:03
|close
|2291
|5.60
|1.2808
|1.2846
|1.2802
|448.03
|28657.83
|4583
|2006.08.24 10:03
|sell
|2292
|5.70
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|4584
|2006.08.24 10:08
|close
|2292
|5.70
|1.2800
|1.2836
|1.2792
|342.00
|28999.83
|4585
|2006.08.24 10:08
|sell
|2293
|5.80
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|4586
|2006.08.24 10:14
|close
|2293
|5.80
|1.2819
|1.2828
|1.2784
|-1217.98
|27781.85
|4587
|2006.08.24 10:14
|sell
|2294
|5.60
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|4588
|2006.08.24 10:14
|close
|2294
|5.60
|1.2813
|1.2847
|1.2803
|224.00
|28005.85
|4589
|2006.08.24 10:14
|sell
|2295
|5.60
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|4590
|2006.08.24 10:48
|close
|2295
|5.60
|1.2832
|1.2842
|1.2798
|-1120.00
|26885.85
|4591
|2006.08.24 14:30
|buy
|2296
|5.40
|1.2822
|1.2792
|1.2836
|4592
|2006.08.24 14:30
|close
|2296
|5.40
|1.2827
|1.2792
|1.2836
|270.03
|27155.88
|4593
|2006.08.24 14:30
|buy
|2297
|5.40
|1.2822
|1.2792
|1.2836
|4594
|2006.08.24 14:30
|close
|2297
|5.40
|1.2833
|1.2792
|1.2836
|594.00
|27749.88
|4595
|2006.08.24 14:30
|buy
|2298
|5.50
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|4596
|2006.08.24 14:30
|close
|2298
|5.50
|1.2833
|1.2795
|1.2839
|440.00
|28189.88
|4597
|2006.08.24 14:30
|buy
|2299
|5.60
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|4598
|2006.08.24 14:30
|close
|2299
|5.60
|1.2831
|1.2795
|1.2839
|336.01
|28525.89
|4599
|2006.08.24 14:31
|buy
|2300
|5.70
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|4600
|2006.08.24 14:31
|close
|2300
|5.70
|1.2820
|1.2786
|1.2830
|228.02
|28753.91
|4601
|2006.08.24 14:31
|buy
|2301
|5.80
|1.2819
|1.2789
|1.2833
|4602
|2006.08.24 14:31
|close
|2301
|5.80
|1.2826
|1.2789
|1.2833
|406.00
|29159.91
|4603
|2006.08.24 14:31
|buy
|2302
|5.80
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|4604
|2006.08.24 14:31
|close
|2302
|5.80
|1.2832
|1.2795
|1.2839
|406.00
|29565.91
|4605
|2006.08.24 14:31
|buy
|2303
|5.90
|1.2822
|1.2792
|1.2836
|4606
|2006.08.24 14:31
|close
|2303
|5.90
|1.2827
|1.2792
|1.2836
|295.00
|29860.91
|4607
|2006.08.24 14:31
|buy
|2304
|6.00
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|4608
|2006.08.24 14:32
|close
|2304
|6.00
|1.2830
|1.2795
|1.2839
|300.00
|30160.91
|4609
|2006.08.24 14:32
|buy
|2305
|6.00
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|4610
|2006.08.24 14:32
|t/p
|2305
|6.00
|1.2831
|1.2787
|1.2831
|840.00
|31000.91
|4611
|2006.08.24 14:32
|buy
|2306
|6.20
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|4612
|2006.08.24 14:33
|close
|2306
|6.20
|1.2821
|1.2786
|1.2830
|310.00
|31310.91
|4613
|2006.08.24 14:33
|buy
|2307
|6.30
|1.2821
|1.2791
|1.2835
|4614
|2006.08.24 14:48
|close
|2307
|6.30
|1.2826
|1.2791
|1.2835
|315.03
|31625.94
|4615
|2006.08.24 14:50
|buy
|2308
|6.30
|1.2824
|1.2794
|1.2838
|4616
|2006.08.24 15:08
|close
|2308
|6.30
|1.2829
|1.2794
|1.2838
|315.00
|31940.94
|4617
|2006.08.24 16:53
|buy
|2309
|6.40
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|4618
|2006.08.24 17:45
|close
|2309
|6.40
|1.2773
|1.2764
|1.2808
|-1343.97
|30596.97
|4619
|2006.08.24 21:08
|buy
|2310
|6.10
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|4620
|2006.08.24 23:02
|close
|2310
|6.10
|1.2766
|1.2731
|1.2775
|305.00
|30901.97
|4621
|2006.08.25 04:54
|sell
|2311
|6.20
|1.2776
|1.2806
|1.2762
|4622
|2006.08.25 07:28
|close
|2311
|6.20
|1.2772
|1.2806
|1.2762
|248.06
|31150.03
|4623
|2006.08.25 07:28
|buy
|2312
|6.20
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|4624
|2006.08.25 08:30
|close
|2312
|6.20
|1.2749
|1.2739
|1.2783
|-1240.01
|29910.02
|4625
|2006.08.25 13:41
|sell
|2313
|6.00
|1.2773
|1.2803
|1.2759
|4626
|2006.08.25 13:53
|close
|2313
|6.00
|1.2769
|1.2803
|1.2759
|240.00
|30150.02
|4627
|2006.08.25 14:18
|buy
|2314
|6.00
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|4628
|2006.08.25 16:07
|close
|2314
|6.00
|1.2741
|1.2731
|1.2775
|-1200.00
|28950.02
|4629
|2006.08.25 16:07
|buy
|2315
|5.80
|1.2744
|1.2714
|1.2758
|4630
|2006.08.25 16:07
|close
|2315
|5.80
|1.2752
|1.2714
|1.2758
|464.00
|29414.02
|4631
|2006.08.25 16:07
|buy
|2316
|5.90
|1.2744
|1.2714
|1.2758
|4632
|2006.08.25 16:07
|close
|2316
|5.90
|1.2750
|1.2714
|1.2758
|354.00
|29768.02
|4633
|2006.08.25 16:07
|buy
|2317
|6.00
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|4634
|2006.08.25 16:07
|close
|2317
|6.00
|1.2755
|1.2713
|1.2757
|720.00
|30488.02
|4635
|2006.08.25 16:07
|buy
|2318
|6.10
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|4636
|2006.08.25 16:07
|close
|2318
|6.10
|1.2755
|1.2713
|1.2757
|732.00
|31220.02
|4637
|2006.08.25 16:07
|buy
|2319
|6.20
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|4638
|2006.08.25 16:46
|close
|2319
|6.20
|1.2742
|1.2708
|1.2752
|248.01
|31468.03
|4639
|2006.08.25 22:29
|buy
|2320
|6.30
|1.2753
|1.2723
|1.2767
|4640
|2006.08.28 00:00
|close
|2320
|6.30
|1.2758
|1.2723
|1.2767
|267.55
|31735.59
|4641
|2006.08.28 04:42
|sell
|2321
|6.30
|1.2778
|1.2808
|1.2764
|4642
|2006.08.28 05:27
|close
|2321
|6.30
|1.2798
|1.2808
|1.2764
|-1260.02
|30475.57
|4643
|2006.08.28 05:27
|sell
|2322
|6.10
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|4644
|2006.08.28 09:26
|close
|2322
|6.10
|1.2812
|1.2822
|1.2778
|-1220.03
|29255.54
|4645
|2006.08.28 09:26
|sell
|2323
|5.90
|1.2811
|1.2841
|1.2797
|4646
|2006.08.28 10:19
|close
|2323
|5.90
|1.2805
|1.2841
|1.2797
|353.99
|29609.53
|4647
|2006.08.28 12:35
|sell
|2324
|5.90
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|4648
|2006.08.28 13:02
|close
|2324
|5.90
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|294.99
|29904.52
|4649
|2006.08.28 13:27
|buy
|2325
|6.00
|1.2808
|1.2778
|1.2822
|4650
|2006.08.28 15:59
|close
|2325
|6.00
|1.2812
|1.2778
|1.2822
|240.06
|30144.58
|4651
|2006.08.28 15:59
|sell
|2326
|6.00
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|4652
|2006.08.28 16:38
|close
|2326
|6.00
|1.2808
|1.2842
|1.2798
|240.03
|30384.61
|4653
|2006.08.29 06:17
|sell
|2327
|6.10
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|4654
|2006.08.29 06:19
|close
|2327
|6.10
|1.2822
|1.2856
|1.2812
|244.06
|30628.67
|4655
|2006.08.29 06:26
|sell
|2328
|6.10
|1.2824
|1.2854
|1.2810
|4656
|2006.08.29 07:49
|close
|2328
|6.10
|1.2820
|1.2854
|1.2810
|244.01
|30872.68
|4657
|2006.08.29 09:13
|sell
|2329
|6.20
|1.2832
|1.2862
|1.2818
|4658
|2006.08.29 09:24
|close
|2329
|6.20
|1.2826
|1.2862
|1.2818
|372.01
|31244.69
|4659
|2006.08.29 09:26
|sell
|2330
|6.20
|1.2832
|1.2862
|1.2818
|4660
|2006.08.29 09:38
|close
|2330
|6.20
|1.2827
|1.2862
|1.2818
|309.98
|31554.67
|4661
|2006.08.29 10:27
|sell
|2331
|6.30
|1.2834
|1.2864
|1.2820
|4662
|2006.08.29 10:32
|close
|2331
|6.30
|1.2830
|1.2864
|1.2820
|252.07
|31806.74
|4663
|2006.08.29 10:53
|buy
|2332
|6.40
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|4664
|2006.08.29 15:37
|close
|2332
|6.40
|1.2796
|1.2787
|1.2831
|-1343.99
|30462.75
|4665
|2006.08.29 16:16
|buy
|2333
|6.10
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|4666
|2006.08.29 16:23
|close
|2333
|6.10
|1.2764
|1.2754
|1.2798
|-1220.02
|29242.73
|4667
|2006.08.29 16:23
|buy
|2334
|5.80
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|4668
|2006.08.29 19:15
|close
|2334
|5.80
|1.2771
|1.2735
|1.2779
|347.98
|29590.71
|4669
|2006.08.29 20:02
|sell
|2335
|5.90
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|4670
|2006.08.29 20:02
|close
|2335
|5.90
|1.2781
|1.2822
|1.2778
|649.00
|30239.71
|4671
|2006.08.29 20:05
|sell
|2336
|6.00
|1.2786
|1.2816
|1.2772
|4672
|2006.08.29 20:15
|close
|2336
|6.00
|1.2806
|1.2816
|1.2772
|-1200.00
|29039.71
|4673
|2006.08.29 20:15
|sell
|2337
|5.80
|1.2801
|1.2831
|1.2787
|4674
|2006.08.29 20:29
|close
|2337
|5.80
|1.2821
|1.2831
|1.2787
|-1160.03
|27879.68
|4675
|2006.08.29 20:29
|sell
|2338
|5.60
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|4676
|2006.08.29 20:37
|close
|2338
|5.60
|1.2835
|1.2845
|1.2801
|-1120.01
|26759.67
|4677
|2006.08.30 02:26
|sell
|2339
|5.40
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|4678
|2006.08.30 03:37
|close
|2339
|5.40
|1.2833
|1.2868
|1.2824
|270.00
|27029.67
|4679
|2006.08.30 06:27
|sell
|2340
|5.40
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|4680
|2006.08.30 07:32
|close
|2340
|5.40
|1.2835
|1.2869
|1.2825
|216.01
|27245.68
|4681
|2006.08.30 08:18
|buy
|2341
|5.40
|1.2835
|1.2805
|1.2849
|4682
|2006.08.30 08:58
|close
|2341
|5.40
|1.2840
|1.2805
|1.2849
|270.00
|27515.68
|4683
|2006.08.30 15:10
|sell
|2342
|5.50
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|4684
|2006.08.30 15:40
|close
|2342
|5.50
|1.2832
|1.2867
|1.2823
|274.99
|27790.67
|4685
|2006.08.30 23:17
|sell
|2343
|5.60
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|4686
|2006.08.30 23:39
|close
|2343
|5.60
|1.2833
|1.2868
|1.2824
|279.99
|28070.66
|4687
|2006.08.30 23:42
|buy
|2344
|5.60
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|4688
|2006.08.30 23:43
|close
|2344
|5.60
|1.2836
|1.2798
|1.2842
|447.95
|28518.61
|4689
|2006.08.30 23:43
|buy
|2345
|5.70
|1.2827
|1.2797
|1.2841
|4690
|2006.08.30 23:43
|close
|2345
|5.70
|1.2836
|1.2797
|1.2841
|513.00
|29031.61
|4691
|2006.08.30 23:43
|buy
|2346
|5.80
|1.2827
|1.2797
|1.2841
|4692
|2006.08.30 23:50
|close
|2346
|5.80
|1.2835
|1.2797
|1.2841
|463.97
|29495.58
|4693
|2006.08.30 23:54
|buy
|2347
|5.90
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|4694
|2006.08.30 23:54
|close
|2347
|5.90
|1.2836
|1.2798
|1.2842
|471.95
|29967.53
|4695
|2006.08.30 23:55
|buy
|2348
|6.00
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|4696
|2006.08.30 23:56
|close
|2348
|6.00
|1.2836
|1.2801
|1.2845
|299.99
|30267.52
|4697
|2006.08.30 23:57
|buy
|2349
|6.10
|1.2832
|1.2802
|1.2846
|4698
|2006.08.30 23:58
|close
|2349
|6.10
|1.2837
|1.2802
|1.2846
|304.99
|30572.51
|4699
|2006.08.31 00:08
|buy
|2350
|6.10
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|4700
|2006.08.31 00:08
|close
|2350
|6.10
|1.2836
|1.2795
|1.2839
|670.98
|31243.49
|4701
|2006.08.31 01:26
|sell
|2351
|6.20
|1.2843
|1.2873
|1.2829
|4702
|2006.08.31 01:50
|close
|2351
|6.20
|1.2838
|1.2873
|1.2829
|309.98
|31553.47
|4703
|2006.08.31 08:11
|sell
|2352
|6.30
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|4704
|2006.08.31 09:21
|close
|2352
|6.30
|1.2857
|1.2861
|1.2817
|-1637.99
|29915.48
|4705
|2006.08.31 09:24
|sell
|2353
|6.00
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|4706
|2006.08.31 09:24
|close
|2353
|6.00
|1.2852
|1.2886
|1.2842
|240.00
|30155.48
|4707
|2006.08.31 09:24
|sell
|2354
|6.00
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|4708
|2006.08.31 09:25
|close
|2354
|6.00
|1.2850
|1.2886
|1.2842
|359.97
|30515.45
|4709
|2006.08.31 09:25
|sell
|2355
|6.10
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|4710
|2006.08.31 09:25
|close
|2355
|6.10
|1.2851
|1.2888
|1.2844
|427.02
|30942.47
|4711
|2006.08.31 09:27
|sell
|2356
|6.20
|1.2857
|1.2887
|1.2843
|4712
|2006.08.31 09:54
|close
|2356
|6.20
|1.2852
|1.2887
|1.2843
|310.00
|31252.47
|4713
|2006.08.31 12:57
|sell
|2357
|6.30
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|4714
|2006.08.31 14:36
|close
|2357
|6.30
|1.2879
|1.2886
|1.2842
|-1449.07
|29803.40
|4715
|2006.08.31 14:36
|sell
|2358
|6.00
|1.2876
|1.2906
|1.2862
|4716
|2006.08.31 14:47
|close
|2358
|6.00
|1.2872
|1.2906
|1.2862
|240.04
|30043.44
|4717
|2006.08.31 14:47
|sell
|2359
|6.00
|1.2873
|1.2903
|1.2859
|4718
|2006.08.31 14:52
|close
|2359
|6.00
|1.2868
|1.2903
|1.2859
|300.00
|30343.44
|4719
|2006.08.31 14:52
|sell
|2360
|6.10
|1.2866
|1.2896
|1.2852
|4720
|2006.08.31 15:24
|close
|2360
|6.10
|1.2861
|1.2896
|1.2852
|305.00
|30648.44
|4721
|2006.08.31 15:43
|buy
|2361
|6.10
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|4722
|2006.08.31 15:44
|close
|2361
|6.10
|1.2839
|1.2804
|1.2848
|304.99
|30953.43
|4723
|2006.08.31 15:44
|buy
|2362
|6.20
|1.2835
|1.2805
|1.2849
|4724
|2006.08.31 15:50
|close
|2362
|6.20
|1.2840
|1.2805
|1.2849
|310.02
|31263.45
|4725
|2006.08.31 16:28
|buy
|2363
|6.30
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|4726
|2006.08.31 16:29
|close
|2363
|6.30
|1.2810
|1.2775
|1.2819
|314.99
|31578.44
|4727
|2006.08.31 16:29
|buy
|2364
|6.30
|1.2800
|1.2770
|1.2814
|4728
|2006.08.31 16:39
|close
|2364
|6.30
|1.2805
|1.2770
|1.2814
|314.99
|31893.43
|4729
|2006.08.31 23:48
|buy
|2365
|6.40
|1.2800
|1.2770
|1.2814
|4730
|2006.08.31 23:54
|close
|2365
|6.40
|1.2805
|1.2770
|1.2814
|319.99
|32213.42
|4731
|2006.09.01 01:33
|sell
|2366
|6.40
|1.2811
|1.2841
|1.2797
|4732
|2006.09.01 03:50
|close
|2366
|6.40
|1.2806
|1.2841
|1.2797
|320.00
|32533.42
|4733
|2006.09.01 03:54
|buy
|2367
|6.50
|1.2803
|1.2773
|1.2817
|4734
|2006.09.01 06:13
|close
|2367
|6.50
|1.2808
|1.2773
|1.2817
|325.00
|32858.42
|4735
|2006.09.01 10:52
|sell
|2368
|6.60
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|4736
|2006.09.01 11:11
|close
|2368
|6.60
|1.2818
|1.2853
|1.2809
|330.00
|33188.42
|4737
|2006.09.01 14:21
|sell
|2369
|6.60
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|4738
|2006.09.01 14:21
|close
|2369
|6.60
|1.2819
|1.2855
|1.2811
|395.99
|33584.41
|4739
|2006.09.01 14:28
|sell
|2370
|6.70
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|4740
|2006.09.01 14:28
|close
|2370
|6.70
|1.2821
|1.2855
|1.2811
|268.02
|33852.43
|4741
|2006.09.01 14:28
|sell
|2371
|6.80
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|4742
|2006.09.01 14:29
|close
|2371
|6.80
|1.2819
|1.2855
|1.2811
|408.00
|34260.43
|4743
|2006.09.01 14:29
|buy
|2372
|6.90
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|4744
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2372
|6.90
|1.2815
|1.2771
|1.2815
|966.00
|35226.43
|4745
|2006.09.01 14:29
|buy
|2373
|7.00
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|4746
|2006.09.01 14:29
|close
|2373
|7.00
|1.2807
|1.2772
|1.2816
|350.00
|35576.43
|4747
|2006.09.01 14:29
|buy
|2374
|7.10
|1.2803
|1.2773
|1.2817
|4748
|2006.09.01 14:29
|close
|2374
|7.10
|1.2812
|1.2773
|1.2817
|639.00
|36215.43
|4749
|2006.09.01 14:29
|buy
|2375
|7.20
|1.2809
|1.2779
|1.2823
|4750
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2375
|7.20
|1.2823
|1.2779
|1.2823
|1008.00
|37223.43
|4751
|2006.09.01 14:29
|sell
|2376
|7.40
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4752
|2006.09.01 14:29
|close
|2376
|7.40
|1.2815
|1.2858
|1.2814
|961.97
|38185.40
|4753
|2006.09.01 14:29
|sell
|2377
|7.60
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4754
|2006.09.01 14:29
|close
|2377
|7.60
|1.2815
|1.2858
|1.2814
|987.97
|39173.37
|4755
|2006.09.01 14:29
|sell
|2378
|7.80
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|4756
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2378
|7.80
|1.2813
|1.2857
|1.2813
|1092.00
|40265.37
|4757
|2006.09.01 14:29
|buy
|2379
|8.10
|1.2808
|1.2778
|1.2822
|4758
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2379
|8.10
|1.2822
|1.2778
|1.2822
|1134.00
|41399.37
|4759
|2006.09.01 14:29
|buy
|2380
|8.30
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|4760
|2006.09.01 14:29
|close
|2380
|8.30
|1.2806
|1.2771
|1.2815
|415.04
|41814.41
|4761
|2006.09.01 14:29
|buy
|2381
|8.40
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|4762
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2381
|8.40
|1.2815
|1.2771
|1.2815
|1176.00
|42990.41
|4763
|2006.09.01 14:29
|sell
|2382
|8.60
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4764
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2382
|8.60
|1.2814
|1.2858
|1.2814
|1204.00
|44194.41
|4765
|2006.09.01 14:29
|buy
|2383
|8.80
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|4766
|2006.09.01 14:29
|close
|2383
|8.80
|1.2811
|1.2774
|1.2818
|616.00
|44810.41
|4767
|2006.09.01 14:29
|buy
|2384
|9.00
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|4768
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2384
|9.00
|1.2818
|1.2774
|1.2818
|1260.00
|46070.41
|4769
|2006.09.01 14:29
|buy
|2385
|9.20
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|4770
|2006.09.01 14:29
|close
|2385
|9.20
|1.2812
|1.2771
|1.2815
|1012.04
|47082.45
|4771
|2006.09.01 14:29
|buy
|2386
|9.40
|1.2808
|1.2778
|1.2822
|4772
|2006.09.01 14:29
|t/p
|2386
|9.40
|1.2822
|1.2778
|1.2822
|1316.00
|48398.45
|4773
|2006.09.01 14:29
|sell
|2387
|9.70
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4774
|2006.09.01 14:29
|close
|2387
|9.70
|1.2815
|1.2858
|1.2814
|1260.96
|49659.41
|4775
|2006.09.01 14:29
|sell
|2388
|9.90
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4776
|2006.09.01 14:29
|close
|2388
|9.90
|1.2815
|1.2858
|1.2814
|1286.96
|50946.37
|4777
|2006.09.01 14:29
|sell
|2389
|10.20
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4778
|2006.09.01 14:29
|close
|2389
|10.20
|1.2818
|1.2858
|1.2814
|1019.96
|51966.33
|4779
|2006.09.01 14:29
|sell
|2390
|10.40
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|4780
|2006.09.01 14:29
|close
|2390
|10.40
|1.2815
|1.2856
|1.2812
|1144.00
|53110.33
|4781
|2006.09.01 14:29
|sell
|2391
|10.60
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4782
|2006.09.01 14:29
|close
|2391
|10.60
|1.2819
|1.2858
|1.2814
|953.96
|54064.29
|4783
|2006.09.01 14:29
|sell
|2392
|10.80
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|4784
|2006.09.01 14:29
|close
|2392
|10.80
|1.2819
|1.2858
|1.2814
|971.96
|55036.25
|4785
|2006.09.01 14:30
|buy
|2393
|11.00
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|4786
|2006.09.01 14:30
|close
|2393
|11.00
|1.2804
|1.2764
|1.2808
|1100.00
|56136.25
|4787
|2006.09.01 14:30
|buy
|2394
|11.20
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|4788
|2006.09.01 14:30
|close
|2394
|11.20
|1.2806
|1.2764
|1.2808
|1344.00
|57480.25
|4789
|2006.09.01 14:30
|buy
|2395
|11.50
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4790
|2006.09.01 14:30
|close
|2395
|11.50
|1.2797
|1.2758
|1.2802
|1035.03
|58515.28
|4791
|2006.09.01 14:30
|buy
|2396
|11.70
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|4792
|2006.09.01 14:30
|close
|2396
|11.70
|1.2795
|1.2759
|1.2803
|702.00
|59217.28
|4793
|2006.09.01 14:30
|buy
|2397
|11.80
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4794
|2006.09.01 14:30
|close
|2397
|11.80
|1.2803
|1.2765
|1.2809
|944.00
|60161.28
|4795
|2006.09.01 14:30
|buy
|2398
|12.00
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4796
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2398
|12.00
|1.2802
|1.2758
|1.2802
|1680.00
|61841.28
|4797
|2006.09.01 14:30
|buy
|2399
|12.40
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4798
|2006.09.01 14:30
|close
|2399
|12.40
|1.2797
|1.2762
|1.2806
|620.00
|62461.28
|4799
|2006.09.01 14:30
|buy
|2400
|12.50
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|4800
|2006.09.01 14:30
|close
|2400
|12.50
|1.2797
|1.2763
|1.2807
|500.00
|62961.28
|4801
|2006.09.01 14:30
|buy
|2401
|12.60
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4802
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2401
|12.60
|1.2806
|1.2762
|1.2806
|1764.00
|64725.28
|4803
|2006.09.01 14:30
|buy
|2402
|12.90
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4804
|2006.09.01 14:30
|close
|2402
|12.90
|1.2795
|1.2758
|1.2802
|903.00
|65628.28
|4805
|2006.09.01 14:30
|buy
|2403
|13.10
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4806
|2006.09.01 14:30
|close
|2403
|13.10
|1.2794
|1.2758
|1.2802
|786.03
|66414.31
|4807
|2006.09.01 14:30
|buy
|2404
|13.30
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4808
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2404
|13.30
|1.2802
|1.2758
|1.2802
|1862.00
|68276.31
|4809
|2006.09.01 14:30
|buy
|2405
|13.70
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4810
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2405
|13.70
|1.2802
|1.2758
|1.2802
|1918.00
|70194.31
|4811
|2006.09.01 14:30
|buy
|2406
|14.00
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|4812
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2406
|14.00
|1.2795
|1.2751
|1.2795
|1960.00
|72154.31
|4813
|2006.09.01 14:30
|buy
|2407
|14.40
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|4814
|2006.09.01 14:30
|close
|2407
|14.40
|1.2793
|1.2758
|1.2802
|720.00
|72874.31
|4815
|2006.09.01 14:30
|buy
|2408
|14.60
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|4816
|2006.09.01 14:30
|close
|2408
|14.60
|1.2793
|1.2751
|1.2795
|1752.00
|74626.31
|4817
|2006.09.01 14:30
|buy
|2409
|14.90
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|4818
|2006.09.01 14:30
|t/p
|2409
|14.90
|1.2779
|1.2735
|1.2779
|2086.00
|76712.31
|4819
|2006.09.01 14:30
|buy
|2410
|15.30
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|4820
|2006.09.01 14:31
|close
|2410
|15.30
|1.2796
|1.2760
|1.2804
|917.98
|77630.29
|4821
|2006.09.01 14:31
|buy
|2411
|15.50
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4822
|2006.09.01 14:31
|close
|2411
|15.50
|1.2807
|1.2765
|1.2809
|1860.00
|79490.29
|4823
|2006.09.01 14:31
|buy
|2412
|15.90
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4824
|2006.09.01 14:31
|close
|2412
|15.90
|1.2796
|1.2762
|1.2806
|636.00
|80126.29
|4825
|2006.09.01 14:31
|buy
|2413
|16.00
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4826
|2006.09.01 14:31
|close
|2413
|16.00
|1.2801
|1.2765
|1.2809
|960.00
|81086.29
|4827
|2006.09.01 14:31
|buy
|2414
|16.20
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4828
|2006.09.01 14:31
|close
|2414
|16.20
|1.2796
|1.2762
|1.2806
|648.00
|81734.29
|4829
|2006.09.01 14:31
|buy
|2415
|16.30
|1.2787
|1.2757
|1.2801
|4830
|2006.09.01 14:31
|close
|2415
|16.30
|1.2796
|1.2757
|1.2801
|1467.00
|83201.29
|4831
|2006.09.01 14:31
|buy
|2416
|16.60
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|4832
|2006.09.01 14:31
|t/p
|2416
|16.60
|1.2807
|1.2763
|1.2807
|2324.00
|85525.29
|4833
|2006.09.01 14:31
|buy
|2417
|17.10
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|4834
|2006.09.01 14:32
|close
|2417
|17.10
|1.2789
|1.2754
|1.2798
|854.95
|86380.24
|4835
|2006.09.01 14:32
|buy
|2418
|17.30
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4836
|2006.09.01 14:32
|close
|2418
|17.30
|1.2769
|1.2765
|1.2809
|-4497.91
|81882.33
|4837
|2006.09.01 14:32
|buy
|2419
|16.40
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|4838
|2006.09.01 14:32
|close
|2419
|16.40
|1.2775
|1.2741
|1.2785
|656.05
|82538.38
|4839
|2006.09.01 14:33
|buy
|2420
|16.50
|1.2778
|1.2748
|1.2792
|4840
|2006.09.01 14:33
|t/p
|2420
|16.50
|1.2792
|1.2748
|1.2792
|2310.00
|84848.38
|4841
|2006.09.01 14:33
|buy
|2421
|17.00
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4842
|2006.09.01 14:33
|close
|2421
|17.00
|1.2775
|1.2765
|1.2809
|-3400.00
|81448.38
|4843
|2006.09.01 14:33
|buy
|2422
|16.30
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|4844
|2006.09.01 14:33
|t/p
|2422
|16.30
|1.2790
|1.2746
|1.2790
|2282.00
|83730.38
|4845
|2006.09.01 14:33
|buy
|2423
|16.70
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|4846
|2006.09.01 14:35
|close
|2423
|16.70
|1.2800
|1.2762
|1.2806
|1335.93
|85066.31
|4847
|2006.09.01 14:35
|buy
|2424
|17.00
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|4848
|2006.09.01 14:35
|close
|2424
|17.00
|1.2799
|1.2764
|1.2808
|849.92
|85916.23
|4849
|2006.09.01 14:36
|buy
|2425
|17.20
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4850
|2006.09.01 14:37
|close
|2425
|17.20
|1.2799
|1.2765
|1.2809
|688.04
|86604.27
|4851
|2006.09.01 14:37
|buy
|2426
|17.30
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4852
|2006.09.01 14:38
|close
|2426
|17.30
|1.2800
|1.2765
|1.2809
|865.04
|87469.31
|4853
|2006.09.01 14:38
|buy
|2427
|17.50
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4854
|2006.09.01 14:39
|close
|2427
|17.50
|1.2800
|1.2765
|1.2809
|874.95
|88344.26
|4855
|2006.09.01 14:40
|buy
|2428
|17.70
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4856
|2006.09.01 14:40
|close
|2428
|17.70
|1.2802
|1.2765
|1.2809
|1239.01
|89583.27
|4857
|2006.09.01 14:40
|buy
|2429
|17.90
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4858
|2006.09.01 14:40
|close
|2429
|17.90
|1.2800
|1.2765
|1.2809
|895.00
|90478.27
|4859
|2006.09.01 14:41
|buy
|2430
|18.10
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4860
|2006.09.01 14:41
|close
|2430
|18.10
|1.2801
|1.2765
|1.2809
|1085.98
|91564.25
|4861
|2006.09.01 14:42
|buy
|2431
|18.30
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4862
|2006.09.01 14:44
|close
|2431
|18.30
|1.2775
|1.2765
|1.2809
|-3660.00
|87904.25
|4863
|2006.09.01 14:44
|buy
|2432
|17.60
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|4864
|2006.09.01 14:44
|close
|2432
|17.60
|1.2794
|1.2754
|1.2798
|1760.00
|89664.25
|4865
|2006.09.01 14:44
|buy
|2433
|17.90
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|4866
|2006.09.01 14:44
|close
|2433
|17.90
|1.2773
|1.2765
|1.2809
|-3938.00
|85726.25
|4867
|2006.09.01 14:44
|buy
|2434
|17.10
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|4868
|2006.09.01 14:52
|close
|2434
|17.10
|1.2764
|1.2754
|1.2798
|-3420.05
|82306.20
|4869
|2006.09.01 14:52
|buy
|2435
|16.50
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|4870
|2006.09.01 14:53
|close
|2435
|16.50
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|660.00
|82966.20
|4871
|2006.09.01 14:53
|buy
|2436
|16.60
|1.2775
|1.2745
|1.2789
|4872
|2006.09.01 15:00
|close
|2436
|16.60
|1.2781
|1.2745
|1.2789
|996.02
|83962.22
|4873
|2006.09.01 16:38
|sell
|2437
|16.80
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|4874
|2006.09.01 16:59
|close
|2437
|16.80
|1.2810
|1.2819
|1.2775
|-3527.92
|80434.30
|4875
|2006.09.01 16:59
|sell
|2438
|16.10
|1.2805
|1.2835
|1.2791
|4876
|2006.09.01 17:00
|close
|2438
|16.10
|1.2800
|1.2835
|1.2791
|805.00
|81239.30
|4877
|2006.09.04 03:11
|sell
|2439
|16.20
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|4878
|2006.09.04 08:03
|close
|2439
|16.20
|1.2850
|1.2888
|1.2844
|1295.88
|82535.18
|4879
|2006.09.04 08:03
|buy
|2440
|16.50
|1.2850
|1.2820
|1.2864
|4880
|2006.09.04 08:47
|close
|2440
|16.50
|1.2855
|1.2820
|1.2864
|825.08
|83360.26
|4881
|2006.09.04 10:13
|sell
|2441
|16.70
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|4882
|2006.09.04 10:38
|close
|2441
|16.70
|1.2851
|1.2886
|1.2842
|834.99
|84195.25
|4883
|2006.09.04 10:45
|buy
|2442
|16.80
|1.2847
|1.2817
|1.2861
|4884
|2006.09.04 11:09
|close
|2442
|16.80
|1.2852
|1.2817
|1.2861
|840.00
|85035.25
|4885
|2006.09.04 11:15
|sell
|2443
|17.00
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|4886
|2006.09.04 11:18
|close
|2443
|17.00
|1.2855
|1.2890
|1.2846
|849.97
|85885.22
|4887
|2006.09.04 14:08
|buy
|2444
|17.20
|1.2861
|1.2831
|1.2875
|4888
|2006.09.04 16:03
|close
|2444
|17.20
|1.2865
|1.2831
|1.2875
|688.01
|86573.23
|4889
|2006.09.04 22:20
|sell
|2445
|17.30
|1.2872
|1.2902
|1.2858
|4890
|2006.09.04 23:27
|close
|2445
|17.30
|1.2867
|1.2902
|1.2858
|865.00
|87438.23
|4891
|2006.09.05 02:10
|buy
|2446
|17.50
|1.2852
|1.2822
|1.2866
|4892
|2006.09.05 05:23
|close
|2446
|17.50
|1.2831
|1.2822
|1.2866
|-3674.98
|83763.25
|4893
|2006.09.05 09:27
|buy
|2447
|16.80
|1.2829
|1.2799
|1.2843
|4894
|2006.09.05 10:41
|close
|2447
|16.80
|1.2833
|1.2799
|1.2843
|672.07
|84435.32
|4895
|2006.09.05 12:41
|buy
|2448
|16.90
|1.2835
|1.2805
|1.2849
|4896
|2006.09.05 13:42
|close
|2448
|16.90
|1.2815
|1.2805
|1.2849
|-3380.07
|81055.25
|4897
|2006.09.05 15:38
|buy
|2449
|16.20
|1.2811
|1.2781
|1.2825
|4898
|2006.09.05 16:00
|close
|2449
|16.20
|1.2816
|1.2781
|1.2825
|810.00
|81865.25
|4899
|2006.09.05 16:21
|buy
|2450
|16.40
|1.2808
|1.2778
|1.2822
|4900
|2006.09.05 17:08
|close
|2450
|16.40
|1.2812
|1.2778
|1.2822
|656.16
|82521.41
|4901
|2006.09.05 19:22
|buy
|2451
|16.50
|1.2808
|1.2778
|1.2822
|4902
|2006.09.05 20:38
|close
|2451
|16.50
|1.2812
|1.2778
|1.2822
|660.08
|83181.49
|4903
|2006.09.05 22:53
|buy
|2452
|16.60
|1.2814
|1.2784
|1.2828
|4904
|2006.09.05 22:53
|close
|2452
|16.60
|1.2820
|1.2784
|1.2828
|995.82
|84177.31
|4905
|2006.09.05 22:56
|sell
|2453
|16.80
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|4906
|2006.09.05 22:58
|close
|2453
|16.80
|1.2817
|1.2853
|1.2809
|1008.02
|85185.33
|4907
|2006.09.06 01:59
|buy
|2454
|17.00
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|4908
|2006.09.06 09:08
|close
|2454
|17.00
|1.2821
|1.2787
|1.2831
|680.03
|85865.36
|4909
|2006.09.06 09:13
|sell
|2455
|17.20
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|4910
|2006.09.06 10:34
|close
|2455
|17.20
|1.2820
|1.2856
|1.2812
|1031.95
|86897.31
|4911
|2006.09.06 13:27
|buy
|2456
|17.40
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|4912
|2006.09.06 14:31
|close
|2456
|17.40
|1.2778
|1.2768
|1.2812
|-3480.04
|83417.27
|4913
|2006.09.06 16:00
|buy
|2457
|16.70
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|4914
|2006.09.06 16:00
|close
|2457
|16.70
|1.2782
|1.2747
|1.2791
|835.00
|84252.27
|4915
|2006.09.06 18:12
|buy
|2458
|16.90
|1.2778
|1.2748
|1.2792
|4916
|2006.09.06 18:32
|close
|2458
|16.90
|1.2782
|1.2748
|1.2792
|676.05
|84928.32
|4917
|2006.09.06 20:12
|sell
|2459
|17.00
|1.2801
|1.2831
|1.2787
|4918
|2006.09.07 01:02
|close
|2459
|17.00
|1.2821
|1.2831
|1.2787
|-3113.92
|81814.40
|4919
|2006.09.07 06:19
|buy
|2460
|16.40
|1.2826
|1.2796
|1.2840
|4920
|2006.09.07 09:46
|close
|2460
|16.40
|1.2806
|1.2796
|1.2840
|-3280.10
|78534.30
|4921
|2006.09.07 09:49
|buy
|2461
|15.70
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|4922
|2006.09.07 10:56
|close
|2461
|15.70
|1.2781
|1.2772
|1.2816
|-3297.00
|75237.30
|4923
|2006.09.07 12:36
|buy
|2462
|15.00
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|4924
|2006.09.07 13:07
|close
|2462
|15.00
|1.2737
|1.2733
|1.2777
|-3900.06
|71337.24
|4925
|2006.09.07 13:07
|buy
|2463
|14.30
|1.2737
|1.2707
|1.2751
|4926
|2006.09.07 13:27
|close
|2463
|14.30
|1.2742
|1.2707
|1.2751
|714.95
|72052.19
|4927
|2006.09.07 13:27
|buy
|2464
|14.40
|1.2741
|1.2711
|1.2755
|4928
|2006.09.07 14:43
|close
|2464
|14.40
|1.2720
|1.2711
|1.2755
|-3024.11
|69028.08
|4929
|2006.09.07 20:46
|buy
|2465
|13.80
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|4930
|2006.09.07 20:50
|close
|2465
|13.80
|1.2731
|1.2696
|1.2740
|690.00
|69718.08
|4931
|2006.09.08 07:43
|buy
|2466
|13.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|4932
|2006.09.08 08:51
|close
|2466
|13.90
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|695.00
|70413.08
|4933
|2006.09.08 12:36
|buy
|2467
|14.10
|1.2714
|1.2684
|1.2728
|4934
|2006.09.08 14:08
|close
|2467
|14.10
|1.2719
|1.2684
|1.2728
|705.16
|71118.24
|4935
|2006.09.08 14:36
|buy
|2468
|14.20
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|4936
|2006.09.08 14:36
|close
|2468
|14.20
|1.2694
|1.2660
|1.2704
|568.00
|71686.24
|4937
|2006.09.08 14:36
|buy
|2469
|14.30
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|4938
|2006.09.08 14:37
|close
|2469
|14.30
|1.2693
|1.2658
|1.2702
|715.00
|72401.24
|4939
|2006.09.08 14:37
|buy
|2470
|14.50
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|4940
|2006.09.08 14:37
|close
|2470
|14.50
|1.2694
|1.2660
|1.2704
|580.00
|72981.24
|4941
|2006.09.08 14:37
|buy
|2471
|14.60
|1.2679
|1.2649
|1.2693
|4942
|2006.09.08 14:37
|close
|2471
|14.60
|1.2686
|1.2649
|1.2693
|1021.98
|74003.22
|4943
|2006.09.08 14:37
|buy
|2472
|14.80
|1.2677
|1.2647
|1.2691
|4944
|2006.09.08 14:37
|close
|2472
|14.80
|1.2685
|1.2647
|1.2691
|1184.00
|75187.22
|4945
|2006.09.08 14:37
|buy
|2473
|15.00
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|4946
|2006.09.08 14:44
|close
|2473
|15.00
|1.2669
|1.2660
|1.2704
|-3150.00
|72037.22
|4947
|2006.09.08 14:44
|buy
|2474
|14.40
|1.2670
|1.2640
|1.2684
|4948
|2006.09.08 14:52
|close
|2474
|14.40
|1.2675
|1.2640
|1.2684
|720.06
|72757.28
|4949
|2006.09.08 14:52
|buy
|2475
|14.60
|1.2677
|1.2647
|1.2691
|4950
|2006.09.08 16:15
|close
|2475
|14.60
|1.2655
|1.2647
|1.2691
|-3212.00
|69545.28
|4951
|2006.09.11 02:52
|buy
|2476
|13.90
|1.2662
|1.2632
|1.2676
|4952
|2006.09.11 03:56
|close
|2476
|13.90
|1.2667
|1.2632
|1.2676
|694.99
|70240.27
|4953
|2006.09.11 06:57
|sell
|2477
|14.00
|1.2683
|1.2713
|1.2669
|4954
|2006.09.11 08:09
|close
|2477
|14.00
|1.2678
|1.2713
|1.2669
|700.00
|70940.27
|4955
|2006.09.11 10:09
|sell
|2478
|14.20
|1.2706
|1.2736
|1.2692
|4956
|2006.09.11 11:45
|close
|2478
|14.20
|1.2726
|1.2736
|1.2692
|-2840.03
|68100.24
|4957
|2006.09.11 16:02
|buy
|2479
|13.60
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|4958
|2006.09.11 18:53
|close
|2479
|13.60
|1.2702
|1.2668
|1.2712
|544.02
|68644.26
|4959
|2006.09.11 23:20
|buy
|2480
|13.70
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|4960
|2006.09.11 23:28
|close
|2480
|13.70
|1.2704
|1.2669
|1.2713
|684.99
|69329.25
|4961
|2006.09.11 23:40
|buy
|2481
|13.90
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|4962
|2006.09.12 00:46
|close
|2481
|13.90
|1.2704
|1.2669
|1.2713
|590.33
|69919.58
|4963
|2006.09.12 00:56
|sell
|2482
|14.00
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|4964
|2006.09.12 01:00
|close
|2482
|14.00
|1.2707
|1.2741
|1.2697
|560.14
|70479.72
|4965
|2006.09.12 02:43
|sell
|2483
|14.10
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|4966
|2006.09.12 09:15
|close
|2483
|14.10
|1.2703
|1.2742
|1.2698
|1268.92
|71748.64
|4967
|2006.09.12 09:35
|sell
|2484
|14.30
|1.2724
|1.2754
|1.2710
|4968
|2006.09.12 09:52
|close
|2484
|14.30
|1.2719
|1.2754
|1.2710
|714.96
|72463.60
|4969
|2006.09.12 10:21
|sell
|2485
|14.50
|1.2723
|1.2753
|1.2709
|4970
|2006.09.12 10:28
|close
|2485
|14.50
|1.2716
|1.2753
|1.2709
|1015.04
|73478.64
|4971
|2006.09.12 14:28
|buy
|2486
|14.70
|1.2705
|1.2675
|1.2719
|4972
|2006.09.12 14:29
|close
|2486
|14.70
|1.2710
|1.2675
|1.2719
|734.99
|74213.63
|4973
|2006.09.12 14:29
|buy
|2487
|14.80
|1.2706
|1.2676
|1.2720
|4974
|2006.09.12 14:29
|close
|2487
|14.80
|1.2711
|1.2676
|1.2720
|740.00
|74953.63
|4975
|2006.09.12 14:29
|buy
|2488
|15.00
|1.2706
|1.2676
|1.2720
|4976
|2006.09.12 14:29
|close
|2488
|15.00
|1.2711
|1.2676
|1.2720
|750.07
|75703.70
|4977
|2006.09.12 14:29
|buy
|2489
|15.10
|1.2706
|1.2676
|1.2720
|4978
|2006.09.12 14:30
|t/p
|2489
|15.10
|1.2720
|1.2676
|1.2720
|2114.00
|77817.70
|4979
|2006.09.12 14:30
|sell
|2490
|15.60
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|4980
|2006.09.12 14:30
|t/p
|2490
|15.60
|1.2713
|1.2757
|1.2713
|2184.00
|80001.70
|4981
|2006.09.12 14:31
|sell
|2491
|16.00
|1.2718
|1.2748
|1.2704
|4982
|2006.09.12 14:31
|close
|2491
|16.00
|1.2712
|1.2748
|1.2704
|959.96
|80961.66
|4983
|2006.09.12 14:31
|sell
|2492
|16.20
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|4984
|2006.09.12 14:31
|t/p
|2492
|16.20
|1.2718
|1.2762
|1.2718
|2268.00
|83229.66
|4985
|2006.09.12 14:31
|sell
|2493
|16.60
|1.2723
|1.2753
|1.2709
|4986
|2006.09.12 14:31
|close
|2493
|16.60
|1.2717
|1.2753
|1.2709
|996.01
|84225.67
|4987
|2006.09.12 14:32
|sell
|2494
|16.80
|1.2718
|1.2748
|1.2704
|4988
|2006.09.12 14:33
|close
|2494
|16.80
|1.2712
|1.2748
|1.2704
|1008.07
|85233.74
|4989
|2006.09.12 14:33
|buy
|2495
|17.00
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|4990
|2006.09.12 14:33
|close
|2495
|17.00
|1.2712
|1.2673
|1.2717
|1530.00
|86763.74
|4991
|2006.09.12 14:33
|buy
|2496
|17.40
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|4992
|2006.09.12 14:34
|close
|2496
|17.40
|1.2703
|1.2668
|1.2712
|869.94
|87633.68
|4993
|2006.09.12 14:34
|buy
|2497
|17.50
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|4994
|2006.09.12 14:34
|close
|2497
|17.50
|1.2708
|1.2673
|1.2717
|875.00
|88508.68
|4995
|2006.09.12 14:34
|buy
|2498
|17.70
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|4996
|2006.09.12 14:34
|t/p
|2498
|17.70
|1.2717
|1.2673
|1.2717
|2478.00
|90986.68
|4997
|2006.09.12 14:34
|sell
|2499
|18.20
|1.2719
|1.2749
|1.2705
|4998
|2006.09.12 14:34
|t/p
|2499
|18.20
|1.2705
|1.2749
|1.2705
|2548.00
|93534.68
|4999
|2006.09.12 14:34
|buy
|2500
|18.70
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|5000
|2006.09.12 14:44
|close
|2500
|18.70
|1.2709
|1.2673
|1.2717
|1122.00
|94656.68
|5001
|2006.09.12 14:44
|buy
|2501
|18.90
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|5002
|2006.09.12 14:44
|close
|2501
|18.90
|1.2702
|1.2666
|1.2710
|1134.00
|95790.68
|5003
|2006.09.12 14:44
|buy
|2502
|19.20
|1.2701
|1.2671
|1.2715
|5004
|2006.09.12 14:50
|close
|2502
|19.20
|1.2706
|1.2671
|1.2715
|960.00
|96750.68
|5005
|2006.09.12 14:56
|sell
|2503
|19.40
|1.2718
|1.2748
|1.2704
|5006
|2006.09.12 15:32
|close
|2503
|19.40
|1.2714
|1.2748
|1.2704
|776.11
|97526.79
|5007
|2006.09.12 16:13
|buy
|2504
|19.50
|1.2676
|1.2646
|1.2690
|5008
|2006.09.12 16:14
|close
|2504
|19.50
|1.2681
|1.2646
|1.2690
|975.00
|98501.79
|5009
|2006.09.12 16:16
|buy
|2505
|19.70
|1.2676
|1.2646
|1.2690
|5010
|2006.09.12 16:19
|close
|2505
|19.70
|1.2682
|1.2646
|1.2690
|1182.03
|99683.82
|5011
|2006.09.12 16:26
|buy
|2506
|19.90
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|5012
|2006.09.12 16:28
|close
|2506
|19.90
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|995.00
|100678.82
|5013
|2006.09.12 22:43
|buy
|2507
|20.10
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|5014
|2006.09.13 00:51
|close
|2507
|20.10
|1.2693
|1.2658
|1.2702
|853.65
|101532.47
|5015
|2006.09.13 03:14
|buy
|2508
|20.30
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|5016
|2006.09.13 03:51
|close
|2508
|20.30
|1.2679
|1.2644
|1.2688
|1014.98
|102547.45
|5017
|2006.09.13 08:52
|sell
|2509
|20.50
|1.2698
|1.2728
|1.2684
|5018
|2006.09.13 09:03
|close
|2509
|20.50
|1.2693
|1.2728
|1.2684
|1024.99
|103572.44
|5019
|2006.09.13 09:30
|buy
|2510
|20.70
|1.2678
|1.2648
|1.2692
|5020
|2006.09.13 09:30
|close
|2510
|20.70
|1.2683
|1.2648
|1.2692
|1035.12
|104607.56
|5021
|2006.09.13 09:37
|buy
|2511
|20.90
|1.2679
|1.2649
|1.2693
|5022
|2006.09.13 09:41
|close
|2511
|20.90
|1.2683
|1.2649
|1.2693
|836.21
|105443.77
|5023
|2006.09.13 09:54
|buy
|2512
|21.10
|1.2679
|1.2649
|1.2693
|5024
|2006.09.13 10:06
|close
|2512
|21.10
|1.2683
|1.2649
|1.2693
|844.21
|106287.98
|5025
|2006.09.13 14:08
|buy
|2513
|21.30
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|5026
|2006.09.13 14:43
|close
|2513
|21.30
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|1064.98
|107352.96
|5027
|2006.09.13 17:49
|sell
|2514
|21.50
|1.2708
|1.2738
|1.2694
|5028
|2006.09.13 18:10
|close
|2514
|21.50
|1.2703
|1.2738
|1.2694
|1075.01
|108427.97
|5029
|2006.09.13 20:12
|buy
|2515
|21.70
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|5030
|2006.09.13 20:12
|close
|2515
|21.70
|1.2689
|1.2654
|1.2698
|1084.99
|109512.96
|5031
|2006.09.13 20:12
|buy
|2516
|21.90
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|5032
|2006.09.13 20:17
|close
|2516
|21.90
|1.2689
|1.2654
|1.2698
|1094.99
|110607.95
|5033
|2006.09.14 05:57
|buy
|2517
|22.10
|1.2691
|1.2661
|1.2705
|5034
|2006.09.14 11:44
|close
|2517
|22.10
|1.2695
|1.2661
|1.2705
|884.04
|111491.99
|5035
|2006.09.14 11:45
|sell
|2518
|22.30
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|5036
|2006.09.14 12:46
|close
|2518
|22.30
|1.2717
|1.2726
|1.2682
|-4682.92
|106809.07
|5037
|2006.09.14 14:31
|buy
|2519
|21.40
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|5038
|2006.09.14 14:31
|t/p
|2519
|21.40
|1.2712
|1.2668
|1.2712
|2996.00
|109805.07
|5039
|2006.09.14 14:40
|buy
|2520
|22.00
|1.2701
|1.2671
|1.2715
|5040
|2006.09.14 14:40
|close
|2520
|22.00
|1.2707
|1.2671
|1.2715
|1320.00
|111125.07
|5041
|2006.09.14 14:41
|buy
|2521
|22.20
|1.2700
|1.2670
|1.2714
|5042
|2006.09.14 14:41
|close
|2521
|22.20
|1.2704
|1.2670
|1.2714
|888.11
|112013.18
|5043
|2006.09.14 14:41
|buy
|2522
|22.40
|1.2700
|1.2670
|1.2714
|5044
|2006.09.14 14:42
|close
|2522
|22.40
|1.2704
|1.2670
|1.2714
|896.11
|112909.29
|5045
|2006.09.14 14:42
|buy
|2523
|22.60
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|5046
|2006.09.14 14:44
|close
|2523
|22.60
|1.2703
|1.2669
|1.2713
|904.07
|113813.36
|5047
|2006.09.14 14:44
|buy
|2524
|22.80
|1.2702
|1.2672
|1.2716
|5048
|2006.09.14 14:52
|close
|2524
|22.80
|1.2707
|1.2672
|1.2716
|1139.95
|114953.31
|5049
|2006.09.14 16:55
|sell
|2525
|23.00
|1.2740
|1.2770
|1.2726
|5050
|2006.09.14 17:38
|close
|2525
|23.00
|1.2733
|1.2770
|1.2726
|1609.96
|116563.27
|5051
|2006.09.14 20:57
|buy
|2526
|23.30
|1.2725
|1.2695
|1.2739
|5052
|2006.09.14 21:35
|close
|2526
|23.30
|1.2730
|1.2695
|1.2739
|1164.99
|117728.26
|5053
|2006.09.15 05:19
|sell
|2527
|23.50
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|5054
|2006.09.15 09:05
|close
|2527
|23.50
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|1174.99
|118903.25
|5055
|2006.09.15 11:45
|buy
|2528
|23.80
|1.2700
|1.2670
|1.2714
|5056
|2006.09.15 13:18
|close
|2528
|23.80
|1.2676
|1.2670
|1.2714
|-5711.74
|113191.51
|5057
|2006.09.15 13:51
|buy
|2529
|22.60
|1.2673
|1.2643
|1.2687
|5058
|2006.09.15 13:51
|close
|2529
|22.60
|1.2677
|1.2643
|1.2687
|904.00
|114095.51
|5059
|2006.09.15 13:51
|buy
|2530
|22.80
|1.2673
|1.2643
|1.2687
|5060
|2006.09.15 14:30
|t/p
|2530
|22.80
|1.2687
|1.2643
|1.2687
|3192.00
|117287.51
|5061
|2006.09.15 15:31
|buy
|2531
|23.50
|1.2663
|1.2633
|1.2677
|5062
|2006.09.15 15:34
|close
|2531
|23.50
|1.2643
|1.2633
|1.2677
|-4700.12
|112587.39
|5063
|2006.09.15 15:34
|buy
|2532
|22.50
|1.2645
|1.2615
|1.2659
|5064
|2006.09.15 15:34
|close
|2532
|22.50
|1.2650
|1.2615
|1.2659
|1125.00
|113712.39
|5065
|2006.09.15 15:35
|buy
|2533
|22.70
|1.2650
|1.2620
|1.2664
|5066
|2006.09.15 16:36
|close
|2533
|22.70
|1.2654
|1.2620
|1.2664
|908.11
|114620.50
|5067
|2006.09.15 20:14
|sell
|2534
|22.90
|1.2651
|1.2681
|1.2637
|5068
|2006.09.18 00:00
|t/p
|2534
|22.90
|1.2637
|1.2681
|1.2637
|3334.49
|117954.99
|5069
|2006.09.18 02:13
|sell
|2535
|23.60
|1.2649
|1.2679
|1.2635
|5070
|2006.09.18 02:13
|close
|2535
|23.60
|1.2644
|1.2679
|1.2635
|1180.00
|119134.99
|5071
|2006.09.18 02:15
|sell
|2536
|23.80
|1.2649
|1.2679
|1.2635
|5072
|2006.09.18 02:59
|close
|2536
|23.80
|1.2644
|1.2679
|1.2635
|1190.00
|120324.99
|5073
|2006.09.18 05:10
|sell
|2537
|24.10
|1.2651
|1.2681
|1.2637
|5074
|2006.09.18 08:14
|close
|2537
|24.10
|1.2672
|1.2681
|1.2637
|-5060.89
|115264.10
|5075
|2006.09.18 08:14
|sell
|2538
|23.10
|1.2669
|1.2699
|1.2655
|5076
|2006.09.18 11:11
|close
|2538
|23.10
|1.2664
|1.2699
|1.2655
|1154.99
|116419.09
|5077
|2006.09.18 15:00
|sell
|2539
|23.30
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5078
|2006.09.18 15:00
|close
|2539
|23.30
|1.2679
|1.2714
|1.2670
|1165.00
|117584.09
|5079
|2006.09.18 15:00
|sell
|2540
|23.50
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5080
|2006.09.18 15:00
|close
|2540
|23.50
|1.2677
|1.2714
|1.2670
|1645.00
|119229.09
|5081
|2006.09.18 15:00
|sell
|2541
|23.80
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5082
|2006.09.18 15:01
|close
|2541
|23.80
|1.2678
|1.2714
|1.2670
|1427.89
|120656.98
|5083
|2006.09.18 15:01
|sell
|2542
|24.10
|1.2688
|1.2718
|1.2674
|5084
|2006.09.18 15:01
|close
|2542
|24.10
|1.2675
|1.2718
|1.2674
|3133.00
|123789.98
|5085
|2006.09.18 15:01
|sell
|2543
|24.80
|1.2685
|1.2715
|1.2671
|5086
|2006.09.18 15:01
|t/p
|2543
|24.80
|1.2671
|1.2715
|1.2671
|3472.00
|127261.98
|5087
|2006.09.18 15:01
|sell
|2544
|25.50
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5088
|2006.09.18 15:01
|t/p
|2544
|25.50
|1.2670
|1.2714
|1.2670
|3570.00
|130831.98
|5089
|2006.09.18 15:01
|sell
|2545
|26.20
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5090
|2006.09.18 15:01
|close
|2545
|26.20
|1.2679
|1.2714
|1.2670
|1310.11
|132142.09
|5091
|2006.09.18 15:01
|sell
|2546
|26.40
|1.2690
|1.2720
|1.2676
|5092
|2006.09.18 15:01
|close
|2546
|26.40
|1.2680
|1.2720
|1.2676
|2640.00
|134782.09
|5093
|2006.09.18 15:01
|sell
|2547
|27.00
|1.2691
|1.2721
|1.2677
|5094
|2006.09.18 15:01
|close
|2547
|27.00
|1.2683
|1.2721
|1.2677
|2159.87
|136941.96
|5095
|2006.09.18 15:01
|sell
|2548
|27.40
|1.2685
|1.2715
|1.2671
|5096
|2006.09.18 15:01
|close
|2548
|27.40
|1.2672
|1.2715
|1.2671
|3562.00
|140503.96
|5097
|2006.09.18 15:01
|sell
|2549
|28.10
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5098
|2006.09.18 15:01
|close
|2549
|28.10
|1.2675
|1.2714
|1.2670
|2529.00
|143032.96
|5099
|2006.09.18 15:01
|sell
|2550
|28.60
|1.2691
|1.2721
|1.2677
|5100
|2006.09.18 15:01
|close
|2550
|28.60
|1.2686
|1.2721
|1.2677
|1429.86
|144462.82
|5101
|2006.09.18 15:02
|sell
|2551
|28.90
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5102
|2006.09.18 15:05
|close
|2551
|28.90
|1.2679
|1.2714
|1.2670
|1444.87
|145907.69
|5103
|2006.09.18 15:05
|sell
|2552
|29.20
|1.2686
|1.2716
|1.2672
|5104
|2006.09.18 15:05
|close
|2552
|29.20
|1.2680
|1.2716
|1.2672
|1752.08
|147659.77
|5105
|2006.09.18 15:34
|sell
|2553
|29.50
|1.2667
|1.2697
|1.2653
|5106
|2006.09.18 16:51
|close
|2553
|29.50
|1.2688
|1.2697
|1.2653
|-6194.96
|141464.81
|5107
|2006.09.19 06:08
|buy
|2554
|28.30
|1.2711
|1.2681
|1.2725
|5108
|2006.09.19 07:25
|close
|2554
|28.30
|1.2716
|1.2681
|1.2725
|1414.99
|142879.80
|5109
|2006.09.19 09:53
|buy
|2555
|28.60
|1.2679
|1.2649
|1.2693
|5110
|2006.09.19 10:00
|close
|2555
|28.60
|1.2683
|1.2649
|1.2693
|1144.28
|144024.08
|5111
|2006.09.19 14:10
|buy
|2556
|28.80
|1.2654
|1.2624
|1.2668
|5112
|2006.09.19 14:26
|close
|2556
|28.80
|1.2659
|1.2624
|1.2668
|1440.00
|145464.08
|5113
|2006.09.19 14:30
|sell
|2557
|29.10
|1.2677
|1.2707
|1.2663
|5114
|2006.09.19 14:30
|close
|2557
|29.10
|1.2671
|1.2707
|1.2663
|1746.00
|147210.08
|5115
|2006.09.19 14:30
|sell
|2558
|29.40
|1.2669
|1.2699
|1.2655
|5116
|2006.09.19 14:31
|close
|2558
|29.40
|1.2689
|1.2699
|1.2655
|-5880.00
|141330.08
|5117
|2006.09.19 14:31
|sell
|2559
|28.30
|1.2686
|1.2716
|1.2672
|5118
|2006.09.19 14:35
|close
|2559
|28.30
|1.2681
|1.2716
|1.2672
|1415.00
|142745.08
|5119
|2006.09.19 14:35
|sell
|2560
|28.50
|1.2675
|1.2705
|1.2661
|5120
|2006.09.19 14:51
|close
|2560
|28.50
|1.2696
|1.2705
|1.2661
|-5984.88
|136760.20
|5121
|2006.09.19 14:51
|sell
|2561
|27.40
|1.2693
|1.2723
|1.2679
|5122
|2006.09.19 15:11
|close
|2561
|27.40
|1.2713
|1.2723
|1.2679
|-5480.12
|131280.08
|5123
|2006.09.19 17:04
|buy
|2562
|26.30
|1.2693
|1.2663
|1.2707
|5124
|2006.09.19 17:22
|close
|2562
|26.30
|1.2672
|1.2663
|1.2707
|-5523.00
|125757.08
|5125
|2006.09.19 17:22
|buy
|2563
|25.20
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|5126
|2006.09.19 17:25
|close
|2563
|25.20
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|1260.02
|127017.10
|5127
|2006.09.19 17:25
|buy
|2564
|25.40
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|5128
|2006.09.19 18:59
|close
|2564
|25.40
|1.2663
|1.2653
|1.2697
|-5080.09
|121937.01
|5129
|2006.09.19 22:52
|sell
|2565
|24.40
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5130
|2006.09.19 22:59
|close
|2565
|24.40
|1.2679
|1.2714
|1.2670
|1220.00
|123157.01
|5131
|2006.09.19 23:10
|buy
|2566
|24.60
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|5132
|2006.09.19 23:10
|close
|2566
|24.60
|1.2679
|1.2644
|1.2688
|1229.98
|124386.99
|5133
|2006.09.19 23:20
|buy
|2567
|24.90
|1.2671
|1.2641
|1.2685
|5134
|2006.09.19 23:20
|close
|2567
|24.90
|1.2676
|1.2641
|1.2685
|1245.29
|125632.28
|5135
|2006.09.20 02:45
|buy
|2568
|25.10
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|5136
|2006.09.20 03:11
|close
|2568
|25.10
|1.2678
|1.2644
|1.2688
|1004.02
|126636.30
|5137
|2006.09.20 03:11
|sell
|2569
|25.30
|1.2679
|1.2709
|1.2665
|5138
|2006.09.20 07:03
|close
|2569
|25.30
|1.2674
|1.2709
|1.2665
|1264.99
|127901.29
|5139
|2006.09.20 08:32
|buy
|2570
|25.60
|1.2669
|1.2639
|1.2683
|5140
|2006.09.20 08:54
|close
|2570
|25.60
|1.2675
|1.2639
|1.2683
|1536.03
|129437.32
|5141
|2006.09.20 09:13
|sell
|2571
|25.90
|1.2679
|1.2709
|1.2665
|5142
|2006.09.20 09:22
|close
|2571
|25.90
|1.2674
|1.2709
|1.2665
|1295.00
|130732.32
|5143
|2006.09.20 09:50
|buy
|2572
|26.10
|1.2670
|1.2640
|1.2684
|5144
|2006.09.20 09:56
|close
|2572
|26.10
|1.2675
|1.2640
|1.2684
|1304.88
|132037.20
|5145
|2006.09.20 10:53
|sell
|2573
|26.40
|1.2680
|1.2710
|1.2666
|5146
|2006.09.20 11:28
|close
|2573
|26.40
|1.2675
|1.2710
|1.2666
|1319.97
|133357.17
|5147
|2006.09.20 12:26
|buy
|2574
|26.70
|1.2673
|1.2643
|1.2687
|5148
|2006.09.20 13:05
|close
|2574
|26.70
|1.2677
|1.2643
|1.2687
|1068.06
|134425.23
|5149
|2006.09.20 15:02
|sell
|2575
|26.90
|1.2685
|1.2715
|1.2671
|5150
|2006.09.20 15:13
|close
|2575
|26.90
|1.2681
|1.2715
|1.2671
|1076.03
|135501.26
|5151
|2006.09.20 15:22
|sell
|2576
|27.10
|1.2685
|1.2715
|1.2671
|5152
|2006.09.20 16:59
|close
|2576
|27.10
|1.2705
|1.2715
|1.2671
|-5420.16
|130081.10
|5153
|2006.09.20 19:40
|sell
|2577
|26.00
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|5154
|2006.09.20 20:14
|close
|2577
|26.00
|1.2699
|1.2734
|1.2690
|1300.12
|131381.22
|5155
|2006.09.20 20:20
|sell
|2578
|26.30
|1.2720
|1.2750
|1.2706
|5156
|2006.09.20 20:20
|close
|2578
|26.30
|1.2712
|1.2750
|1.2706
|2104.00
|133485.22
|5157
|2006.09.20 20:21
|sell
|2579
|26.70
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|5158
|2006.09.20 20:23
|close
|2579
|26.70
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|1335.02
|134820.24
|5159
|2006.09.20 20:23
|sell
|2580
|27.00
|1.2720
|1.2750
|1.2706
|5160
|2006.09.20 20:25
|close
|2580
|27.00
|1.2716
|1.2750
|1.2706
|1080.07
|135900.31
|5161
|2006.09.21 02:23
|sell
|2581
|27.20
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|5162
|2006.09.21 03:46
|close
|2581
|27.20
|1.2723
|1.2732
|1.2688
|-5711.92
|130188.39
|5163
|2006.09.21 08:15
|buy
|2582
|26.00
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|5164
|2006.09.21 09:02
|close
|2582
|26.00
|1.2714
|1.2679
|1.2723
|1299.99
|131488.38
|5165
|2006.09.21 12:36
|sell
|2583
|26.30
|1.2744
|1.2774
|1.2730
|5166
|2006.09.21 12:37
|close
|2583
|26.30
|1.2739
|1.2774
|1.2730
|1315.00
|132803.38
|5167
|2006.09.21 12:40
|sell
|2584
|26.60
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|5168
|2006.09.21 12:42
|close
|2584
|26.60
|1.2740
|1.2775
|1.2731
|1329.99
|134133.37
|5169
|2006.09.21 16:04
|buy
|2585
|26.80
|1.2731
|1.2701
|1.2745
|5170
|2006.09.21 16:04
|close
|2585
|26.80
|1.2735
|1.2701
|1.2745
|1072.00
|135205.37
|5171
|2006.09.21 16:04
|buy
|2586
|27.00
|1.2733
|1.2703
|1.2747
|5172
|2006.09.21 16:21
|close
|2586
|27.00
|1.2712
|1.2703
|1.2747
|-5670.16
|129535.21
|5173
|2006.09.21 16:21
|buy
|2587
|25.90
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|5174
|2006.09.21 16:26
|close
|2587
|25.90
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|1036.15
|130571.36
|5175
|2006.09.21 16:26
|buy
|2588
|26.10
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|5176
|2006.09.21 16:41
|close
|2588
|26.10
|1.2725
|1.2690
|1.2734
|1304.99
|131876.35
|5177
|2006.09.21 18:01
|sell
|2589
|26.40
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|5178
|2006.09.21 18:01
|close
|2589
|26.40
|1.2736
|1.2772
|1.2728
|1584.13
|133460.48
|5179
|2006.09.21 18:02
|sell
|2590
|26.70
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|5180
|2006.09.21 18:03
|close
|2590
|26.70
|1.2763
|1.2772
|1.2728
|-5607.00
|127853.48
|5181
|2006.09.21 18:03
|sell
|2591
|25.60
|1.2760
|1.2790
|1.2746
|5182
|2006.09.21 18:03
|close
|2591
|25.60
|1.2782
|1.2790
|1.2746
|-5632.00
|122221.48
|5183
|2006.09.21 18:03
|sell
|2592
|24.40
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|5184
|2006.09.21 18:03
|t/p
|2592
|24.40
|1.2773
|1.2817
|1.2773
|3416.00
|125637.48
|5185
|2006.09.21 18:03
|sell
|2593
|25.10
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|5186
|2006.09.21 18:14
|close
|2593
|25.10
|1.2779
|1.2787
|1.2743
|-5522.07
|120115.41
|5187
|2006.09.21 18:14
|sell
|2594
|24.00
|1.2776
|1.2806
|1.2762
|5188
|2006.09.21 18:15
|close
|2594
|24.00
|1.2769
|1.2806
|1.2762
|1680.12
|121795.53
|5189
|2006.09.21 18:15
|sell
|2595
|24.40
|1.2773
|1.2803
|1.2759
|5190
|2006.09.21 19:28
|close
|2595
|24.40
|1.2768
|1.2803
|1.2759
|1219.99
|123015.52
|5191
|2006.09.22 01:10
|sell
|2596
|24.60
|1.2785
|1.2815
|1.2771
|5192
|2006.09.22 01:24
|close
|2596
|24.60
|1.2780
|1.2815
|1.2771
|1229.99
|124245.51
|5193
|2006.09.22 01:43
|sell
|2597
|24.80
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|5194
|2006.09.22 03:01
|close
|2597
|24.80
|1.2782
|1.2817
|1.2773
|1240.00
|125485.51
|5195
|2006.09.22 05:39
|buy
|2598
|25.10
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|5196
|2006.09.22 05:39
|close
|2598
|25.10
|1.2789
|1.2750
|1.2794
|2259.16
|127744.67
|5197
|2006.09.22 05:39
|buy
|2599
|25.50
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|5198
|2006.09.22 05:40
|close
|2599
|25.50
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|1274.99
|129019.66
|5199
|2006.09.22 09:04
|sell
|2600
|25.80
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|5200
|2006.09.22 10:20
|close
|2600
|25.80
|1.2828
|1.2837
|1.2793
|-5418.12
|123601.54
|5201
|2006.09.22 14:20
|sell
|2601
|24.70
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|5202
|2006.09.22 14:35
|close
|2601
|24.70
|1.2818
|1.2853
|1.2809
|1235.00
|124836.54
|5203
|2006.09.22 20:47
|buy
|2602
|25.00
|1.2782
|1.2752
|1.2796
|5204
|2006.09.22 21:04
|close
|2602
|25.00
|1.2788
|1.2752
|1.2796
|1500.04
|126336.58
|5205
|2006.09.25 02:42
|buy
|2603
|25.30
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|5206
|2006.09.25 02:47
|close
|2603
|25.30
|1.2786
|1.2751
|1.2795
|1264.99
|127601.57
|5207
|2006.09.25 09:05
|buy
|2604
|25.50
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|5208
|2006.09.25 11:00
|s/l
|2604
|25.50
|1.2772
|1.2772
|1.2816
|-7650.00
|119951.57
|5209
|2006.09.25 11:00
|buy
|2605
|24.00
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|5210
|2006.09.25 11:05
|close
|2605
|24.00
|1.2774
|1.2739
|1.2783
|1199.95
|121151.52
|5211
|2006.09.25 11:15
|buy
|2606
|24.20
|1.2769
|1.2739
|1.2783
|5212
|2006.09.25 11:42
|close
|2606
|24.20
|1.2774
|1.2739
|1.2783
|1209.99
|122361.51
|5213
|2006.09.25 15:17
|buy
|2607
|24.50
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|5214
|2006.09.25 15:58
|close
|2607
|24.50
|1.2766
|1.2731
|1.2775
|1224.99
|123586.50
|5215
|2006.09.25 16:00
|buy
|2608
|24.70
|1.2745
|1.2715
|1.2759
|5216
|2006.09.25 16:00
|close
|2608
|24.70
|1.2749
|1.2715
|1.2759
|988.05
|124574.55
|5217
|2006.09.25 16:00
|buy
|2609
|24.90
|1.2750
|1.2720
|1.2764
|5218
|2006.09.25 16:00
|close
|2609
|24.90
|1.2756
|1.2720
|1.2764
|1494.00
|126068.55
|5219
|2006.09.25 16:00
|buy
|2610
|25.20
|1.2745
|1.2715
|1.2759
|5220
|2006.09.25 16:01
|close
|2610
|25.20
|1.2749
|1.2715
|1.2759
|1008.05
|127076.60
|5221
|2006.09.25 16:01
|buy
|2611
|25.40
|1.2743
|1.2713
|1.2757
|5222
|2006.09.25 16:01
|close
|2611
|25.40
|1.2749
|1.2713
|1.2757
|1524.00
|128600.60
|5223
|2006.09.25 16:01
|buy
|2612
|25.70
|1.2742
|1.2712
|1.2756
|5224
|2006.09.25 16:01
|close
|2612
|25.70
|1.2747
|1.2712
|1.2756
|1284.88
|129885.48
|5225
|2006.09.25 16:01
|buy
|2613
|26.00
|1.2751
|1.2721
|1.2765
|5226
|2006.09.25 16:08
|close
|2613
|26.00
|1.2757
|1.2721
|1.2765
|1560.04
|131445.52
|5227
|2006.09.25 16:29
|buy
|2614
|26.30
|1.2751
|1.2721
|1.2765
|5228
|2006.09.25 16:29
|close
|2614
|26.30
|1.2755
|1.2721
|1.2765
|1052.11
|132497.63
|5229
|2006.09.25 16:29
|buy
|2615
|26.50
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|5230
|2006.09.25 16:37
|close
|2615
|26.50
|1.2731
|1.2722
|1.2766
|-5564.95
|126932.68
|5231
|2006.09.25 22:29
|buy
|2616
|25.40
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|5232
|2006.09.25 22:38
|close
|2616
|25.40
|1.2751
|1.2716
|1.2760
|1269.99
|128202.67
|5233
|2006.09.26 03:34
|buy
|2617
|25.60
|1.2752
|1.2722
|1.2766
|5234
|2006.09.26 07:59
|close
|2617
|25.60
|1.2757
|1.2722
|1.2766
|1279.99
|129482.66
|5235
|2006.09.26 09:12
|buy
|2618
|25.90
|1.2732
|1.2702
|1.2746
|5236
|2006.09.26 09:35
|close
|2618
|25.90
|1.2737
|1.2702
|1.2746
|1295.00
|130777.66
|5237
|2006.09.26 10:50
|buy
|2619
|26.20
|1.2719
|1.2689
|1.2733
|5238
|2006.09.26 11:55
|close
|2619
|26.20
|1.2699
|1.2689
|1.2733
|-5240.00
|125537.66
|5239
|2006.09.26 16:00
|buy
|2620
|25.10
|1.2686
|1.2656
|1.2700
|5240
|2006.09.26 16:00
|close
|2620
|25.10
|1.2690
|1.2656
|1.2700
|1004.12
|126541.78
|5241
|2006.09.26 16:01
|buy
|2621
|25.30
|1.2687
|1.2657
|1.2701
|5242
|2006.09.26 16:01
|close
|2621
|25.30
|1.2692
|1.2657
|1.2701
|1265.00
|127806.78
|5243
|2006.09.26 16:02
|buy
|2622
|25.60
|1.2687
|1.2657
|1.2701
|5244
|2006.09.26 16:46
|close
|2622
|25.60
|1.2664
|1.2657
|1.2701
|-5887.92
|121918.86
|5245
|2006.09.26 20:59
|sell
|2623
|24.40
|1.2697
|1.2727
|1.2683
|5246
|2006.09.26 21:25
|close
|2623
|24.40
|1.2693
|1.2727
|1.2683
|976.24
|122895.10
|5247
|2006.09.27 07:40
|buy
|2624
|24.60
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|5248
|2006.09.27 09:59
|close
|2624
|24.60
|1.2695
|1.2660
|1.2704
|1229.99
|124125.09
|5249
|2006.09.27 12:38
|sell
|2625
|24.80
|1.2701
|1.2731
|1.2687
|5250
|2006.09.27 12:45
|close
|2625
|24.80
|1.2696
|1.2731
|1.2687
|1239.99
|125365.08
|5251
|2006.09.27 14:19
|buy
|2626
|25.10
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|5252
|2006.09.27 14:29
|close
|2626
|25.10
|1.2689
|1.2654
|1.2698
|1254.90
|126619.98
|5253
|2006.09.27 14:30
|sell
|2627
|25.30
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|5254
|2006.09.27 14:36
|close
|2627
|25.30
|1.2698
|1.2734
|1.2690
|1518.00
|128137.98
|5255
|2006.09.27 14:36
|sell
|2628
|25.60
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|5256
|2006.09.27 14:37
|close
|2628
|25.60
|1.2697
|1.2732
|1.2688
|1280.00
|129417.98
|5257
|2006.09.27 14:44
|buy
|2629
|25.90
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|5258
|2006.09.27 14:50
|close
|2629
|25.90
|1.2688
|1.2653
|1.2697
|1294.99
|130712.97
|5259
|2006.09.27 15:16
|sell
|2630
|26.10
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|5260
|2006.09.27 16:02
|close
|2630
|26.10
|1.2688
|1.2726
|1.2682
|2088.09
|132801.06
|5261
|2006.09.27 23:35
|buy
|2631
|26.60
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|5262
|2006.09.28 00:00
|close
|2631
|26.60
|1.2704
|1.2668
|1.2712
|995.15
|133796.22
|5263
|2006.09.28 00:06
|sell
|2632
|26.80
|1.2706
|1.2736
|1.2692
|5264
|2006.09.28 00:17
|close
|2632
|26.80
|1.2701
|1.2736
|1.2692
|1340.00
|135136.22
|5265
|2006.09.28 01:43
|sell
|2633
|27.00
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|5266
|2006.09.28 07:04
|close
|2633
|27.00
|1.2732
|1.2741
|1.2697
|-5669.88
|129466.34
|5267
|2006.09.28 08:20
|buy
|2634
|25.90
|1.2712
|1.2682
|1.2726
|5268
|2006.09.28 08:30
|close
|2634
|25.90
|1.2717
|1.2682
|1.2726
|1294.99
|130761.33
|5269
|2006.09.28 11:11
|buy
|2635
|26.20
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|5270
|2006.09.28 11:12
|close
|2635
|26.20
|1.2713
|1.2678
|1.2722
|1310.10
|132071.43
|5271
|2006.09.28 11:12
|buy
|2636
|26.40
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|5272
|2006.09.28 11:28
|close
|2636
|26.40
|1.2713
|1.2679
|1.2723
|1056.00
|133127.43
|5273
|2006.09.28 13:14
|buy
|2637
|26.60
|1.2713
|1.2683
|1.2727
|5274
|2006.09.28 14:00
|close
|2637
|26.60
|1.2718
|1.2683
|1.2727
|1329.99
|134457.42
|5275
|2006.09.28 14:11
|buy
|2638
|26.90
|1.2712
|1.2682
|1.2726
|5276
|2006.09.28 14:37
|close
|2638
|26.90
|1.2692
|1.2682
|1.2726
|-5380.07
|129077.35
|5277
|2006.09.28 14:37
|buy
|2639
|25.80
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|5278
|2006.09.28 14:39
|close
|2639
|25.80
|1.2696
|1.2660
|1.2704
|1548.04
|130625.39
|5279
|2006.09.28 16:21
|buy
|2640
|26.10
|1.2692
|1.2662
|1.2706
|5280
|2006.09.28 18:33
|close
|2640
|26.10
|1.2697
|1.2662
|1.2706
|1304.99
|131930.38
|5281
|2006.09.28 20:45
|sell
|2641
|26.40
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|5282
|2006.09.28 20:45
|close
|2641
|26.40
|1.2705
|1.2739
|1.2695
|1056.03
|132986.41
|5283
|2006.09.28 20:45
|sell
|2642
|26.60
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|5284
|2006.09.28 21:44
|close
|2642
|26.60
|1.2702
|1.2739
|1.2695
|1862.05
|134848.46
|5285
|2006.09.28 23:39
|buy
|2643
|27.00
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|5286
|2006.09.29 01:01
|close
|2643
|27.00
|1.2704
|1.2669
|1.2713
|1146.68
|135995.14
|5287
|2006.09.29 03:17
|buy
|2644
|27.20
|1.2701
|1.2671
|1.2715
|5288
|2006.09.29 04:49
|close
|2644
|27.20
|1.2706
|1.2671
|1.2715
|1359.99
|137355.13
|5289
|2006.09.29 07:22
|buy
|2645
|27.50
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|5290
|2006.09.29 08:53
|close
|2645
|27.50
|1.2682
|1.2673
|1.2717
|-5774.88
|131580.25
|5291
|2006.09.29 14:16
|buy
|2646
|26.30
|1.2661
|1.2631
|1.2675
|5292
|2006.09.29 14:30
|close
|2646
|26.30
|1.2666
|1.2631
|1.2675
|1314.96
|132895.21
|5293
|2006.09.29 14:32
|buy
|2647
|26.60
|1.2659
|1.2629
|1.2673
|5294
|2006.09.29 15:34
|close
|2647
|26.60
|1.2664
|1.2629
|1.2673
|1330.00
|134225.21
|5295
|2006.09.29 17:03
|sell
|2648
|26.80
|1.2681
|1.2711
|1.2667
|5296
|2006.09.29 17:03
|close
|2648
|26.80
|1.2676
|1.2711
|1.2667
|1340.00
|135565.21
|5297
|2006.09.29 17:03
|sell
|2649
|27.10
|1.2681
|1.2711
|1.2667
|5298
|2006.09.29 17:04
|close
|2649
|27.10
|1.2676
|1.2711
|1.2667
|1355.00
|136920.21
|5299
|2006.09.29 17:22
|sell
|2650
|27.40
|1.2683
|1.2713
|1.2669
|5300
|2006.09.29 17:22
|close
|2650
|27.40
|1.2678
|1.2713
|1.2669
|1369.84
|138290.05
|5301
|2006.09.29 17:22
|sell
|2651
|27.70
|1.2682
|1.2712
|1.2668
|5302
|2006.09.29 17:31
|close
|2651
|27.70
|1.2702
|1.2712
|1.2668
|-5540.00
|132750.05
|5303
|2006.10.02 08:10
|sell
|2652
|26.60
|1.2684
|1.2714
|1.2670
|5304
|2006.10.02 08:17
|close
|2652
|26.60
|1.2679
|1.2714
|1.2670
|1329.99
|134080.04
|5305
|2006.10.02 09:04
|buy
|2653
|26.80
|1.2667
|1.2637
|1.2681
|5306
|2006.10.02 09:19
|close
|2653
|26.80
|1.2672
|1.2637
|1.2681
|1340.01
|135420.05
|5307
|2006.10.02 12:28
|sell
|2654
|27.10
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|5308
|2006.10.02 12:58
|close
|2654
|27.10
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|1084.27
|136504.32
|5309
|2006.10.02 15:17
|sell
|2655
|27.30
|1.2706
|1.2736
|1.2692
|5310
|2006.10.02 15:35
|close
|2655
|27.30
|1.2726
|1.2736
|1.2692
|-5460.17
|131044.15
|5311
|2006.10.02 15:46
|sell
|2656
|26.20
|1.2736
|1.2766
|1.2722
|5312
|2006.10.02 15:46
|close
|2656
|26.20
|1.2730
|1.2766
|1.2722
|1571.95
|132616.10
|5313
|2006.10.02 15:46
|sell
|2657
|26.50
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|5314
|2006.10.02 16:23
|close
|2657
|26.50
|1.2757
|1.2765
|1.2721
|-5830.09
|126786.01
|5315
|2006.10.03 00:41
|sell
|2658
|25.40
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|5316
|2006.10.03 08:08
|close
|2658
|25.40
|1.2762
|1.2772
|1.2728
|-5080.15
|121705.86
|5317
|2006.10.03 09:46
|buy
|2659
|24.30
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|5318
|2006.10.03 09:58
|close
|2659
|24.30
|1.2750
|1.2716
|1.2760
|972.01
|122677.87
|5319
|2006.10.03 10:01
|buy
|2660
|24.50
|1.2744
|1.2714
|1.2758
|5320
|2006.10.03 11:26
|close
|2660
|24.50
|1.2750
|1.2714
|1.2758
|1470.09
|124147.96
|5321
|2006.10.03 16:45
|sell
|2661
|24.80
|1.2743
|1.2773
|1.2729
|5322
|2006.10.03 17:02
|close
|2661
|24.80
|1.2738
|1.2773
|1.2729
|1239.99
|125387.95
|5323
|2006.10.03 17:57
|buy
|2662
|25.10
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|5324
|2006.10.03 23:00
|close
|2662
|25.10
|1.2733
|1.2698
|1.2742
|1254.99
|126642.94
|5325
|2006.10.04 03:11
|buy
|2663
|25.30
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|5326
|2006.10.04 03:32
|close
|2663
|25.30
|1.2726
|1.2692
|1.2736
|1012.25
|127655.19
|5327
|2006.10.04 05:59
|sell
|2664
|25.50
|1.2726
|1.2756
|1.2712
|5328
|2006.10.04 06:18
|close
|2664
|25.50
|1.2722
|1.2756
|1.2712
|1020.25
|128675.44
|5329
|2006.10.04 09:57
|buy
|2665
|25.70
|1.2714
|1.2684
|1.2728
|5330
|2006.10.04 10:00
|close
|2665
|25.70
|1.2718
|1.2684
|1.2728
|1028.11
|129703.55
|5331
|2006.10.04 12:32
|buy
|2666
|25.90
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|5332
|2006.10.04 16:01
|close
|2666
|25.90
|1.2690
|1.2654
|1.2698
|1553.90
|131257.45
|5333
|2006.10.04 18:39
|sell
|2667
|26.30
|1.2694
|1.2724
|1.2680
|5334
|2006.10.04 18:47
|close
|2667
|26.30
|1.2689
|1.2724
|1.2680
|1314.99
|132572.44
|5335
|2006.10.04 19:19
|sell
|2668
|26.50
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|5336
|2006.10.04 21:30
|close
|2668
|26.50
|1.2717
|1.2726
|1.2682
|-5564.98
|127007.46
|5337
|2006.10.05 00:22
|buy
|2669
|25.40
|1.2712
|1.2682
|1.2726
|5338
|2006.10.05 01:53
|close
|2669
|25.40
|1.2717
|1.2682
|1.2726
|1269.99
|128277.45
|5339
|2006.10.05 06:53
|sell
|2670
|25.70
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|5340
|2006.10.05 07:17
|close
|2670
|25.70
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|1028.25
|129305.70
|5341
|2006.10.05 08:21
|sell
|2671
|25.90
|1.2708
|1.2738
|1.2694
|5342
|2006.10.05 08:44
|close
|2671
|25.90
|1.2703
|1.2738
|1.2694
|1295.01
|130600.71
|5343
|2006.10.05 10:17
|buy
|2672
|26.10
|1.2704
|1.2674
|1.2718
|5344
|2006.10.05 11:05
|close
|2672
|26.10
|1.2711
|1.2674
|1.2718
|1827.08
|132427.79
|5345
|2006.10.05 14:06
|sell
|2673
|26.50
|1.2721
|1.2751
|1.2707
|5346
|2006.10.05 14:31
|close
|2673
|26.50
|1.2715
|1.2751
|1.2707
|1589.93
|134017.72
|5347
|2006.10.05 14:41
|buy
|2674
|26.80
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|5348
|2006.10.05 14:41
|close
|2674
|26.80
|1.2706
|1.2668
|1.2712
|2144.00
|136161.72
|5349
|2006.10.05 14:41
|buy
|2675
|27.20
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|5350
|2006.10.05 14:42
|close
|2675
|27.20
|1.2702
|1.2666
|1.2710
|1632.04
|137793.76
|5351
|2006.10.05 14:42
|buy
|2676
|27.60
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|5352
|2006.10.05 14:42
|close
|2676
|27.60
|1.2704
|1.2668
|1.2712
|1656.00
|139449.76
|5353
|2006.10.05 14:42
|buy
|2677
|27.90
|1.2691
|1.2661
|1.2705
|5354
|2006.10.05 14:44
|close
|2677
|27.90
|1.2696
|1.2661
|1.2705
|1394.90
|140844.66
|5355
|2006.10.05 14:44
|buy
|2678
|28.20
|1.2698
|1.2668
|1.2712
|5356
|2006.10.05 14:45
|close
|2678
|28.20
|1.2703
|1.2668
|1.2712
|1410.09
|142254.75
|5357
|2006.10.05 14:53
|buy
|2679
|28.50
|1.2697
|1.2667
|1.2711
|5358
|2006.10.05 14:53
|close
|2679
|28.50
|1.2704
|1.2667
|1.2711
|1994.95
|144249.70
|5359
|2006.10.05 14:53
|buy
|2680
|28.80
|1.2697
|1.2667
|1.2711
|5360
|2006.10.05 15:50
|close
|2680
|28.80
|1.2677
|1.2667
|1.2711
|-5760.17
|138489.53
|5361
|2006.10.05 18:15
|sell
|2681
|27.70
|1.2695
|1.2725
|1.2681
|5362
|2006.10.05 18:35
|close
|2681
|27.70
|1.2689
|1.2725
|1.2681
|1661.99
|140151.52
|5363
|2006.10.06 02:58
|buy
|2682
|28.00
|1.2687
|1.2657
|1.2701
|5364
|2006.10.06 06:54
|close
|2682
|28.00
|1.2692
|1.2657
|1.2701
|1399.99
|141551.51
|5365
|2006.10.06 06:55
|sell
|2683
|28.30
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|5366
|2006.10.06 08:02
|close
|2683
|28.30
|1.2685
|1.2722
|1.2678
|1980.75
|143532.26
|5367
|2006.10.06 08:06
|buy
|2684
|28.70
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|5368
|2006.10.06 14:00
|close
|2684
|28.70
|1.2663
|1.2653
|1.2697
|-5740.18
|137792.08
|5369
|2006.10.06 14:31
|sell
|2685
|27.60
|1.2714
|1.2744
|1.2700
|5370
|2006.10.06 14:31
|close
|2685
|27.60
|1.2702
|1.2744
|1.2700
|3311.93
|141104.01
|5371
|2006.10.06 14:31
|sell
|2686
|28.20
|1.2707
|1.2737
|1.2693
|5372
|2006.10.06 14:31
|close
|2686
|28.20
|1.2700
|1.2737
|1.2693
|1974.00
|143078.01
|5373
|2006.10.06 14:31
|sell
|2687
|28.60
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|5374
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2687
|28.60
|1.2689
|1.2733
|1.2689
|4004.00
|147082.01
|5375
|2006.10.06 14:31
|sell
|2688
|29.40
|1.2700
|1.2730
|1.2686
|5376
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2688
|29.40
|1.2686
|1.2730
|1.2686
|4116.00
|151198.01
|5377
|2006.10.06 14:31
|sell
|2689
|30.20
|1.2707
|1.2737
|1.2693
|5378
|2006.10.06 14:31
|close
|2689
|30.20
|1.2700
|1.2737
|1.2693
|2114.00
|153312.01
|5379
|2006.10.06 14:31
|sell
|2690
|30.70
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|5380
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2690
|30.70
|1.2689
|1.2733
|1.2689
|4298.00
|157610.01
|5381
|2006.10.06 14:31
|sell
|2691
|31.50
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|5382
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2691
|31.50
|1.2689
|1.2733
|1.2689
|4410.00
|162020.01
|5383
|2006.10.06 14:31
|sell
|2692
|32.40
|1.2714
|1.2744
|1.2700
|5384
|2006.10.06 14:31
|t/p
|2692
|32.40
|1.2700
|1.2744
|1.2700
|4536.00
|166556.01
|5385
|2006.10.06 14:32
|sell
|2693
|33.30
|1.2697
|1.2727
|1.2683
|5386
|2006.10.06 14:32
|t/p
|2693
|33.30
|1.2683
|1.2727
|1.2683
|4662.00
|171218.01
|5387
|2006.10.06 14:32
|sell
|2694
|34.20
|1.2714
|1.2744
|1.2700
|5388
|2006.10.06 14:32
|t/p
|2694
|34.20
|1.2700
|1.2744
|1.2700
|4788.00
|176006.01
|5389
|2006.10.06 14:32
|sell
|2695
|35.20
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|5390
|2006.10.06 14:32
|t/p
|2695
|35.20
|1.2688
|1.2732
|1.2688
|4928.00
|180934.01
|5391
|2006.10.06 14:34
|buy
|2696
|36.20
|1.2641
|1.2611
|1.2655
|5392
|2006.10.06 14:34
|close
|2696
|36.20
|1.2648
|1.2611
|1.2655
|2534.00
|183468.01
|5393
|2006.10.06 14:34
|buy
|2697
|36.70
|1.2644
|1.2614
|1.2658
|5394
|2006.10.06 14:34
|t/p
|2697
|36.70
|1.2658
|1.2614
|1.2658
|5138.00
|188606.01
|5395
|2006.10.06 14:34
|buy
|2698
|37.70
|1.2635
|1.2605
|1.2649
|5396
|2006.10.06 14:35
|close
|2698
|37.70
|1.2639
|1.2605
|1.2649
|1508.22
|190114.23
|5397
|2006.10.06 14:35
|buy
|2699
|38.00
|1.2634
|1.2604
|1.2648
|5398
|2006.10.06 14:35
|t/p
|2699
|38.00
|1.2648
|1.2604
|1.2648
|5320.00
|195434.23
|5399
|2006.10.06 14:35
|buy
|2700
|39.10
|1.2630
|1.2600
|1.2644
|5400
|2006.10.06 14:35
|t/p
|2700
|39.10
|1.2644
|1.2600
|1.2644
|5474.00
|200908.23
|5401
|2006.10.06 14:35
|buy
|2701
|40.20
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|5402
|2006.10.06 14:35
|close
|2701
|40.20
|1.2600
|1.2593
|1.2637
|-9246.00
|191662.23
|5403
|2006.10.06 14:35
|buy
|2702
|38.30
|1.2619
|1.2589
|1.2633
|5404
|2006.10.06 14:35
|close
|2702
|38.30
|1.2627
|1.2589
|1.2633
|3064.00
|194726.23
|5405
|2006.10.06 14:35
|buy
|2703
|38.90
|1.2616
|1.2586
|1.2630
|5406
|2006.10.06 14:35
|close
|2703
|38.90
|1.2622
|1.2586
|1.2630
|2333.99
|197060.22
|5407
|2006.10.06 14:36
|buy
|2704
|39.40
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|5408
|2006.10.06 14:36
|close
|2704
|39.40
|1.2631
|1.2593
|1.2637
|3152.07
|200212.29
|5409
|2006.10.06 14:36
|buy
|2705
|40.00
|1.2634
|1.2604
|1.2648
|5410
|2006.10.06 14:36
|close
|2705
|40.00
|1.2648
|1.2604
|1.2648
|5599.81
|205812.10
|5411
|2006.10.06 14:36
|buy
|2706
|41.20
|1.2637
|1.2607
|1.2651
|5412
|2006.10.06 14:36
|close
|2706
|41.20
|1.2647
|1.2607
|1.2651
|4120.00
|209932.10
|5413
|2006.10.06 14:36
|buy
|2707
|42.00
|1.2631
|1.2601
|1.2645
|5414
|2006.10.06 14:39
|close
|2707
|42.00
|1.2635
|1.2601
|1.2645
|1680.00
|211612.10
|5415
|2006.10.06 14:39
|buy
|2708
|42.30
|1.2632
|1.2602
|1.2646
|5416
|2006.10.06 14:40
|close
|2708
|42.30
|1.2636
|1.2602
|1.2646
|1692.00
|213304.10
|5417
|2006.10.06 14:40
|buy
|2709
|42.70
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|5418
|2006.10.06 14:40
|close
|2709
|42.70
|1.2644
|1.2609
|1.2653
|2135.02
|215439.12
|5419
|2006.10.06 14:40
|buy
|2710
|43.10
|1.2644
|1.2614
|1.2658
|5420
|2006.10.06 14:43
|close
|2710
|43.10
|1.2650
|1.2614
|1.2658
|2586.00
|218025.12
|5421
|2006.10.06 14:43
|buy
|2711
|43.60
|1.2641
|1.2611
|1.2655
|5422
|2006.10.06 14:53
|close
|2711
|43.60
|1.2620
|1.2611
|1.2655
|-9156.00
|208869.12
|5423
|2006.10.06 14:53
|buy
|2712
|41.80
|1.2621
|1.2591
|1.2635
|5424
|2006.10.06 14:57
|close
|2712
|41.80
|1.2600
|1.2591
|1.2635
|-8777.78
|200091.34
|5425
|2006.10.06 14:57
|buy
|2713
|40.00
|1.2602
|1.2572
|1.2616
|5426
|2006.10.06 15:03
|close
|2713
|40.00
|1.2609
|1.2572
|1.2616
|2800.12
|202891.46
|5427
|2006.10.06 17:42
|sell
|2714
|40.60
|1.2603
|1.2633
|1.2589
|5428
|2006.10.06 17:50
|close
|2714
|40.60
|1.2599
|1.2633
|1.2589
|1624.24
|204515.70
|5429
|2006.10.06 17:56
|sell
|2715
|40.90
|1.2606
|1.2636
|1.2592
|5430
|2006.10.06 18:00
|close
|2715
|40.90
|1.2601
|1.2636
|1.2592
|2044.88
|206560.58
|5431
|2006.10.09 01:45
|sell
|2716
|41.30
|1.2595
|1.2625
|1.2581
|5432
|2006.10.09 02:18
|close
|2716
|41.30
|1.2591
|1.2625
|1.2581
|1652.11
|208212.69
|5433
|2006.10.09 05:13
|sell
|2717
|41.60
|1.2599
|1.2629
|1.2585
|5434
|2006.10.09 08:53
|close
|2717
|41.60
|1.2594
|1.2629
|1.2585
|2079.99
|210292.68
|5435
|2006.10.09 08:54
|buy
|2718
|42.10
|1.2591
|1.2561
|1.2605
|5436
|2006.10.09 09:47
|close
|2718
|42.10
|1.2597
|1.2561
|1.2605
|2525.55
|212818.23
|5437
|2006.10.09 16:00
|sell
|2719
|42.60
|1.2604
|1.2634
|1.2590
|5438
|2006.10.09 16:59
|close
|2719
|42.60
|1.2600
|1.2634
|1.2590
|1704.42
|214522.65
|5439
|2006.10.09 17:04
|buy
|2720
|42.90
|1.2599
|1.2569
|1.2613
|5440
|2006.10.09 17:09
|close
|2720
|42.90
|1.2603
|1.2569
|1.2613
|1716.42
|216239.07
|5441
|2006.10.09 17:09
|sell
|2721
|43.20
|1.2603
|1.2633
|1.2589
|5442
|2006.10.09 17:38
|close
|2721
|43.20
|1.2599
|1.2633
|1.2589
|1728.26
|217967.33
|5443
|2006.10.09 17:38
|buy
|2722
|43.60
|1.2598
|1.2568
|1.2612
|5444
|2006.10.09 19:47
|close
|2722
|43.60
|1.2603
|1.2568
|1.2612
|2179.99
|220147.32
|5445
|2006.10.09 19:47
|sell
|2723
|44.00
|1.2602
|1.2632
|1.2588
|5446
|2006.10.09 23:00
|close
|2723
|44.00
|1.2597
|1.2632
|1.2588
|2199.98
|222347.30
|5447
|2006.10.10 08:17
|sell
|2724
|44.50
|1.2606
|1.2636
|1.2592
|5448
|2006.10.10 08:54
|close
|2724
|44.50
|1.2601
|1.2636
|1.2592
|2224.99
|224572.29
|5449
|2006.10.10 10:09
|buy
|2725
|44.90
|1.2585
|1.2555
|1.2599
|5450
|2006.10.10 10:12
|close
|2725
|44.90
|1.2589
|1.2555
|1.2599
|1796.45
|226368.74
|5451
|2006.10.10 10:20
|buy
|2726
|45.30
|1.2585
|1.2555
|1.2599
|5452
|2006.10.10 10:33
|close
|2726
|45.30
|1.2564
|1.2555
|1.2599
|-9512.76
|216855.98
|5453
|2006.10.10 13:09
|buy
|2727
|43.40
|1.2550
|1.2520
|1.2564
|5454
|2006.10.10 13:48
|close
|2727
|43.40
|1.2528
|1.2520
|1.2564
|-9548.05
|207307.93
|5455
|2006.10.10 15:38
|buy
|2728
|41.50
|1.2521
|1.2491
|1.2535
|5456
|2006.10.10 15:38
|close
|2728
|41.50
|1.2526
|1.2491
|1.2535
|2074.99
|209382.92
|5457
|2006.10.10 15:38
|buy
|2729
|41.90
|1.2521
|1.2491
|1.2535
|5458
|2006.10.10 15:48
|close
|2729
|41.90
|1.2525
|1.2491
|1.2535
|1676.24
|211059.16
|5459
|2006.10.10 15:51
|buy
|2730
|42.20
|1.2519
|1.2489
|1.2533
|5460
|2006.10.10 15:51
|close
|2730
|42.20
|1.2524
|1.2489
|1.2533
|2109.82
|213168.98
|5461
|2006.10.10 15:51
|buy
|2731
|42.60
|1.2522
|1.2492
|1.2536
|5462
|2006.10.10 15:55
|close
|2731
|42.60
|1.2527
|1.2492
|1.2536
|2129.88
|215298.86
|5463
|2006.10.10 22:49
|sell
|2732
|43.10
|1.2538
|1.2568
|1.2524
|5464
|2006.10.10 23:05
|close
|2732
|43.10
|1.2533
|1.2568
|1.2524
|2154.99
|217453.85
|5465
|2006.10.11 04:19
|sell
|2733
|43.50
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|5466
|2006.10.11 08:32
|close
|2733
|43.50
|1.2536
|1.2571
|1.2527
|2174.99
|219628.84
|5467
|2006.10.11 08:34
|buy
|2734
|43.90
|1.2533
|1.2503
|1.2547
|5468
|2006.10.11 09:04
|close
|2734
|43.90
|1.2538
|1.2503
|1.2547
|2194.99
|221823.83
|5469
|2006.10.11 14:08
|buy
|2735
|44.40
|1.2546
|1.2516
|1.2560
|5470
|2006.10.11 16:50
|close
|2735
|44.40
|1.2551
|1.2516
|1.2560
|2220.05
|224043.88
|5471
|2006.10.11 17:48
|sell
|2736
|44.80
|1.2553
|1.2583
|1.2539
|5472
|2006.10.11 17:57
|close
|2736
|44.80
|1.2549
|1.2583
|1.2539
|1792.44
|225836.32
|5473
|2006.10.11 18:08
|sell
|2737
|45.20
|1.2552
|1.2582
|1.2538
|5474
|2006.10.11 20:00
|close
|2737
|45.20
|1.2544
|1.2582
|1.2538
|3616.13
|229452.45
|5475
|2006.10.11 20:00
|buy
|2738
|45.90
|1.2542
|1.2512
|1.2556
|5476
|2006.10.11 20:00
|close
|2738
|45.90
|1.2546
|1.2512
|1.2556
|1836.24
|231288.69
|5477
|2006.10.11 20:00
|buy
|2739
|46.30
|1.2545
|1.2515
|1.2559
|5478
|2006.10.11 20:18
|close
|2739
|46.30
|1.2524
|1.2515
|1.2559
|-9723.00
|221565.69
|5479
|2006.10.11 20:18
|buy
|2740
|44.30
|1.2525
|1.2495
|1.2539
|5480
|2006.10.11 20:33
|close
|2740
|44.30
|1.2503
|1.2495
|1.2539
|-9745.89
|211819.80
|5481
|2006.10.12 02:06
|sell
|2741
|42.40
|1.2525
|1.2555
|1.2511
|5482
|2006.10.12 02:57
|close
|2741
|42.40
|1.2521
|1.2555
|1.2511
|1696.42
|213516.22
|5483
|2006.10.12 08:15
|buy
|2742
|42.70
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|5484
|2006.10.12 08:22
|close
|2742
|42.70
|1.2534
|1.2499
|1.2543
|2134.98
|215651.20
|5485
|2006.10.12 08:31
|sell
|2743
|43.10
|1.2538
|1.2568
|1.2524
|5486
|2006.10.12 08:52
|close
|2743
|43.10
|1.2533
|1.2568
|1.2524
|2154.84
|217806.04
|5487
|2006.10.12 09:03
|sell
|2744
|43.60
|1.2538
|1.2568
|1.2524
|5488
|2006.10.12 09:03
|close
|2744
|43.60
|1.2532
|1.2568
|1.2524
|2616.06
|220422.10
|5489
|2006.10.12 09:03
|sell
|2745
|44.10
|1.2538
|1.2568
|1.2524
|5490
|2006.10.12 09:11
|close
|2745
|44.10
|1.2560
|1.2568
|1.2524
|-9701.85
|210720.25
|5491
|2006.10.12 09:11
|sell
|2746
|42.10
|1.2559
|1.2589
|1.2545
|5492
|2006.10.12 09:16
|close
|2746
|42.10
|1.2554
|1.2589
|1.2545
|2104.88
|212825.13
|5493
|2006.10.12 09:17
|sell
|2747
|42.60
|1.2553
|1.2583
|1.2539
|5494
|2006.10.12 10:24
|close
|2747
|42.60
|1.2548
|1.2583
|1.2539
|2130.19
|214955.32
|5495
|2006.10.12 13:31
|buy
|2748
|43.00
|1.2528
|1.2498
|1.2542
|5496
|2006.10.12 14:08
|close
|2748
|43.00
|1.2532
|1.2498
|1.2542
|1720.23
|216675.55
|5497
|2006.10.12 14:30
|sell
|2749
|43.30
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|5498
|2006.10.12 14:30
|close
|2749
|43.30
|1.2550
|1.2587
|1.2543
|3030.97
|219706.52
|5499
|2006.10.12 14:30
|sell
|2750
|43.90
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|5500
|2006.10.12 14:30
|close
|2750
|43.90
|1.2551
|1.2587
|1.2543
|2633.97
|222340.49
|5501
|2006.10.12 15:46
|sell
|2751
|44.50
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|5502
|2006.10.12 16:43
|close
|2751
|44.50
|1.2536
|1.2571
|1.2527
|2224.98
|224565.47
|5503
|2006.10.12 19:37
|sell
|2752
|44.90
|1.2547
|1.2577
|1.2533
|5504
|2006.10.12 20:13
|close
|2752
|44.90
|1.2543
|1.2577
|1.2533
|1796.16
|226361.63
|5505
|2006.10.13 03:16
|sell
|2753
|45.30
|1.2569
|1.2599
|1.2555
|5506
|2006.10.13 03:21
|close
|2753
|45.30
|1.2564
|1.2599
|1.2555
|2264.99
|228626.62
|5507
|2006.10.13 03:21
|sell
|2754
|45.70
|1.2569
|1.2599
|1.2555
|5508
|2006.10.13 03:21
|close
|2754
|45.70
|1.2565
|1.2599
|1.2555
|1828.13
|230454.75
|5509
|2006.10.13 07:38
|sell
|2755
|46.10
|1.2576
|1.2606
|1.2562
|5510
|2006.10.13 07:57
|close
|2755
|46.10
|1.2571
|1.2606
|1.2562
|2304.99
|232759.74
|5511
|2006.10.13 08:17
|buy
|2756
|46.60
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|5512
|2006.10.13 08:58
|close
|2756
|46.60
|1.2569
|1.2535
|1.2579
|1864.13
|234623.87
|5513
|2006.10.13 14:31
|sell
|2757
|46.90
|1.2568
|1.2598
|1.2554
|5514
|2006.10.13 14:31
|close
|2757
|46.90
|1.2559
|1.2598
|1.2554
|4221.26
|238845.13
|5515
|2006.10.13 14:31
|sell
|2758
|47.80
|1.2569
|1.2599
|1.2555
|5516
|2006.10.13 14:31
|t/p
|2758
|47.80
|1.2555
|1.2599
|1.2555
|6692.00
|245537.13
|5517
|2006.10.13 14:33
|buy
|2759
|49.10
|1.2535
|1.2505
|1.2549
|5518
|2006.10.13 14:38
|close
|2759
|49.10
|1.2513
|1.2505
|1.2549
|-10801.87
|234735.26
|5519
|2006.10.13 14:38
|buy
|2760
|46.90
|1.2515
|1.2485
|1.2529
|5520
|2006.10.13 14:40
|close
|2760
|46.90
|1.2520
|1.2485
|1.2529
|2344.88
|237080.14
|5521
|2006.10.13 14:40
|buy
|2761
|47.40
|1.2522
|1.2492
|1.2536
|5522
|2006.10.13 14:49
|close
|2761
|47.40
|1.2528
|1.2492
|1.2536
|2843.94
|239924.08
|5523
|2006.10.13 14:50
|buy
|2762
|48.00
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|5524
|2006.10.13 16:02
|close
|2762
|48.00
|1.2508
|1.2499
|1.2543
|-10079.86
|229844.22
|5525
|2006.10.13 16:41
|buy
|2763
|46.00
|1.2486
|1.2456
|1.2500
|5526
|2006.10.13 16:43
|close
|2763
|46.00
|1.2491
|1.2456
|1.2500
|2300.00
|232144.22
|5527
|2006.10.13 16:54
|buy
|2764
|46.40
|1.2486
|1.2456
|1.2500
|5528
|2006.10.13 17:00
|close
|2764
|46.40
|1.2493
|1.2456
|1.2500
|3248.14
|235392.36
|5529
|2006.10.13 19:49
|sell
|2765
|47.10
|1.2517
|1.2547
|1.2503
|5530
|2006.10.13 21:02
|close
|2765
|47.10
|1.2513
|1.2547
|1.2503
|1884.47
|237276.83
|5531
|2006.10.16 12:39
|sell
|2766
|47.50
|1.2519
|1.2549
|1.2505
|5532
|2006.10.16 12:58
|close
|2766
|47.50
|1.2514
|1.2549
|1.2505
|2374.99
|239651.82
|5533
|2006.10.16 13:24
|buy
|2767
|47.90
|1.2506
|1.2476
|1.2520
|5534
|2006.10.16 13:28
|close
|2767
|47.90
|1.2510
|1.2476
|1.2520
|1916.47
|241568.29
|5535
|2006.10.16 14:41
|sell
|2768
|48.30
|1.2528
|1.2558
|1.2514
|5536
|2006.10.16 14:55
|close
|2768
|48.30
|1.2523
|1.2558
|1.2514
|2414.98
|243983.27
|5537
|2006.10.16 15:52
|sell
|2769
|48.80
|1.2536
|1.2566
|1.2522
|5538
|2006.10.16 15:59
|close
|2769
|48.80
|1.2531
|1.2566
|1.2522
|2439.99
|246423.26
|5539
|2006.10.16 20:49
|sell
|2770
|49.30
|1.2528
|1.2558
|1.2514
|5540
|2006.10.17 12:47
|close
|2770
|49.30
|1.2523
|1.2558
|1.2514
|2741.67
|249164.93
|5541
|2006.10.17 14:31
|buy
|2771
|49.80
|1.2510
|1.2480
|1.2524
|5542
|2006.10.17 14:31
|close
|2771
|49.80
|1.2515
|1.2480
|1.2524
|2489.93
|251654.86
|5543
|2006.10.17 14:31
|buy
|2772
|50.30
|1.2510
|1.2480
|1.2524
|5544
|2006.10.17 14:31
|close
|2772
|50.30
|1.2518
|1.2480
|1.2524
|4023.93
|255678.79
|5545
|2006.10.17 15:19
|sell
|2773
|51.10
|1.2542
|1.2572
|1.2528
|5546
|2006.10.17 16:43
|close
|2773
|51.10
|1.2537
|1.2572
|1.2528
|2554.99
|258233.78
|5547
|2006.10.17 17:48
|sell
|2774
|51.60
|1.2564
|1.2594
|1.2550
|5548
|2006.10.17 18:11
|close
|2774
|51.60
|1.2559
|1.2594
|1.2550
|2579.98
|260813.76
|5549
|2006.10.17 20:20
|buy
|2775
|52.20
|1.2545
|1.2515
|1.2559
|5550
|2006.10.17 21:39
|close
|2775
|52.20
|1.2549
|1.2515
|1.2559
|2088.01
|262901.77
|5551
|2006.10.17 23:10
|buy
|2776
|52.60
|1.2540
|1.2510
|1.2554
|5552
|2006.10.18 00:11
|close
|2776
|52.60
|1.2545
|1.2510
|1.2554
|2234.10
|265135.87
|5553
|2006.10.18 00:17
|sell
|2777
|53.00
|1.2552
|1.2582
|1.2538
|5554
|2006.10.18 00:24
|close
|2777
|53.00
|1.2548
|1.2582
|1.2538
|2120.15
|267256.02
|5555
|2006.10.18 00:24
|sell
|2778
|53.50
|1.2551
|1.2581
|1.2537
|5556
|2006.10.18 00:45
|close
|2778
|53.50
|1.2547
|1.2581
|1.2537
|2140.00
|269396.02
|5557
|2006.10.18 07:50
|sell
|2779
|53.90
|1.2548
|1.2578
|1.2534
|5558
|2006.10.18 08:18
|close
|2779
|53.90
|1.2543
|1.2578
|1.2534
|2694.99
|272091.01
|5559
|2006.10.18 10:08
|buy
|2780
|54.40
|1.2542
|1.2512
|1.2556
|5560
|2006.10.18 10:23
|close
|2780
|54.40
|1.2546
|1.2512
|1.2556
|2176.54
|274267.55
|5561
|2006.10.18 10:46
|buy
|2781
|54.90
|1.2538
|1.2508
|1.2552
|5562
|2006.10.18 12:21
|close
|2781
|54.90
|1.2543
|1.2508
|1.2552
|2744.98
|277012.53
|5563
|2006.10.18 14:39
|buy
|2782
|55.40
|1.2531
|1.2501
|1.2545
|5564
|2006.10.18 15:12
|close
|2782
|55.40
|1.2511
|1.2501
|1.2545
|-11080.02
|265932.51
|5565
|2006.10.18 18:48
|sell
|2783
|53.20
|1.2521
|1.2551
|1.2507
|5566
|2006.10.19 01:13
|close
|2783
|53.20
|1.2541
|1.2551
|1.2507
|-9744.81
|256187.70
|5567
|2006.10.19 09:39
|sell
|2784
|51.20
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|5568
|2006.10.19 10:10
|close
|2784
|51.20
|1.2552
|1.2587
|1.2543
|2559.98
|258747.68
|5569
|2006.10.19 15:26
|sell
|2785
|51.70
|1.2577
|1.2607
|1.2563
|5570
|2006.10.19 16:36
|close
|2785
|51.70
|1.2597
|1.2607
|1.2563
|-10340.00
|248407.68
|5571
|2006.10.19 18:01
|sell
|2786
|49.70
|1.2613
|1.2643
|1.2599
|5572
|2006.10.19 18:01
|close
|2786
|49.70
|1.2608
|1.2643
|1.2599
|2484.84
|250892.52
|5573
|2006.10.19 18:02
|sell
|2787
|50.20
|1.2612
|1.2642
|1.2598
|5574
|2006.10.19 18:02
|close
|2787
|50.20
|1.2607
|1.2642
|1.2598
|2509.75
|253402.27
|5575
|2006.10.19 18:02
|sell
|2788
|50.70
|1.2612
|1.2642
|1.2598
|5576
|2006.10.19 18:02
|close
|2788
|50.70
|1.2606
|1.2642
|1.2598
|3041.46
|256443.73
|5577
|2006.10.19 22:41
|sell
|2789
|51.30
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|5578
|2006.10.20 08:29
|close
|2789
|51.30
|1.2622
|1.2657
|1.2613
|2852.64
|259296.38
|5579
|2006.10.20 11:58
|buy
|2790
|51.90
|1.2609
|1.2579
|1.2623
|5580
|2006.10.20 13:24
|close
|2790
|51.90
|1.2613
|1.2579
|1.2623
|2076.00
|261372.38
|5581
|2006.10.23 07:39
|buy
|2791
|52.30
|1.2613
|1.2583
|1.2627
|5582
|2006.10.23 08:22
|close
|2791
|52.30
|1.2592
|1.2583
|1.2627
|-10983.28
|250389.10
|5583
|2006.10.23 08:22
|buy
|2792
|50.10
|1.2595
|1.2565
|1.2609
|5584
|2006.10.23 10:50
|close
|2792
|50.10
|1.2575
|1.2565
|1.2609
|-10020.00
|240369.10
|5585
|2006.10.23 11:28
|buy
|2793
|48.10
|1.2562
|1.2532
|1.2576
|5586
|2006.10.23 14:48
|close
|2793
|48.10
|1.2542
|1.2532
|1.2576
|-9620.29
|230748.81
|5587
|2006.10.23 14:48
|buy
|2794
|46.10
|1.2544
|1.2514
|1.2558
|5588
|2006.10.23 16:12
|close
|2794
|46.10
|1.2549
|1.2514
|1.2558
|2304.90
|233053.71
|5589
|2006.10.24 02:28
|buy
|2795
|46.60
|1.2545
|1.2515
|1.2559
|5590
|2006.10.24 09:35
|close
|2795
|46.60
|1.2524
|1.2515
|1.2559
|-9785.81
|223267.90
|5591
|2006.10.24 17:11
|sell
|2796
|44.70
|1.2554
|1.2584
|1.2540
|5592
|2006.10.24 17:41
|close
|2796
|44.70
|1.2574
|1.2584
|1.2540
|-8940.26
|214327.64
|5593
|2006.10.24 20:49
|buy
|2797
|42.90
|1.2567
|1.2537
|1.2581
|5594
|2006.10.25 04:36
|close
|2797
|42.90
|1.2572
|1.2537
|1.2581
|1821.96
|216149.59
|5595
|2006.10.25 10:01
|sell
|2798
|43.20
|1.2572
|1.2602
|1.2558
|5596
|2006.10.25 10:01
|close
|2798
|43.20
|1.2568
|1.2602
|1.2558
|1728.01
|217877.60
|5597
|2006.10.25 10:01
|sell
|2799
|43.60
|1.2570
|1.2600
|1.2556
|5598
|2006.10.25 10:20
|close
|2799
|43.60
|1.2565
|1.2600
|1.2556
|2179.99
|220057.59
|5599
|2006.10.25 12:25
|sell
|2800
|44.00
|1.2579
|1.2609
|1.2565
|5600
|2006.10.25 15:21
|close
|2800
|44.00
|1.2573
|1.2609
|1.2565
|2640.06
|222697.65
|5601
|2006.10.25 15:21
|buy
|2801
|44.50
|1.2577
|1.2547
|1.2591
|5602
|2006.10.25 16:05
|close
|2801
|44.50
|1.2581
|1.2547
|1.2591
|1780.15
|224477.80
|5603
|2006.10.25 20:14
|buy
|2802
|44.90
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|5604
|2006.10.25 20:14
|close
|2802
|44.90
|1.2583
|1.2546
|1.2590
|3142.60
|227620.40
|5605
|2006.10.25 20:16
|buy
|2803
|45.50
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|5606
|2006.10.25 20:16
|close
|2803
|45.50
|1.2584
|1.2546
|1.2590
|3639.84
|231260.24
|5607
|2006.10.25 20:16
|buy
|2804
|46.30
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|5608
|2006.10.25 20:16
|close
|2804
|46.30
|1.2581
|1.2546
|1.2590
|2314.83
|233575.07
|5609
|2006.10.25 20:18
|sell
|2805
|46.70
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|5610
|2006.10.25 20:21
|close
|2805
|46.70
|1.2613
|1.2623
|1.2579
|-9340.03
|224235.04
|5611
|2006.10.25 20:21
|sell
|2806
|44.80
|1.2608
|1.2638
|1.2594
|5612
|2006.10.25 20:26
|close
|2806
|44.80
|1.2603
|1.2638
|1.2594
|2239.97
|226475.01
|5613
|2006.10.25 20:26
|sell
|2807
|45.30
|1.2602
|1.2632
|1.2588
|5614
|2006.10.25 20:27
|close
|2807
|45.30
|1.2594
|1.2632
|1.2588
|3624.10
|230099.11
|5615
|2006.10.25 20:27
|sell
|2808
|46.00
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|5616
|2006.10.25 20:31
|close
|2808
|46.00
|1.2588
|1.2623
|1.2579
|2300.00
|232399.11
|5617
|2006.10.25 20:48
|sell
|2809
|46.50
|1.2609
|1.2639
|1.2595
|5618
|2006.10.25 22:05
|close
|2809
|46.50
|1.2604
|1.2639
|1.2595
|2324.99
|234724.10
|5619
|2006.10.26 00:25
|sell
|2810
|46.90
|1.2615
|1.2645
|1.2601
|5620
|2006.10.26 04:10
|close
|2810
|46.90
|1.2636
|1.2645
|1.2601
|-9849.00
|224875.10
|5621
|2006.10.26 04:11
|sell
|2811
|45.00
|1.2637
|1.2667
|1.2623
|5622
|2006.10.26 04:23
|close
|2811
|45.00
|1.2633
|1.2667
|1.2623
|1800.04
|226675.14
|5623
|2006.10.26 08:54
|sell
|2812
|45.30
|1.2639
|1.2669
|1.2625
|5624
|2006.10.26 09:09
|close
|2812
|45.30
|1.2660
|1.2669
|1.2625
|-9513.00
|217162.14
|5625
|2006.10.26 09:26
|sell
|2813
|43.40
|1.2660
|1.2690
|1.2646
|5626
|2006.10.26 09:26
|close
|2813
|43.40
|1.2655
|1.2690
|1.2646
|2170.00
|219332.14
|5627
|2006.10.26 09:26
|sell
|2814
|43.90
|1.2660
|1.2690
|1.2646
|5628
|2006.10.26 09:31
|close
|2814
|43.90
|1.2655
|1.2690
|1.2646
|2194.84
|221526.98
|5629
|2006.10.26 12:35
|buy
|2815
|44.30
|1.2655
|1.2625
|1.2669
|5630
|2006.10.26 14:25
|close
|2815
|44.30
|1.2660
|1.2625
|1.2669
|2214.98
|223741.96
|5631
|2006.10.26 14:31
|sell
|2816
|44.70
|1.2663
|1.2693
|1.2649
|5632
|2006.10.26 14:31
|close
|2816
|44.70
|1.2658
|1.2693
|1.2649
|2234.83
|225976.79
|5633
|2006.10.26 14:31
|sell
|2817
|45.20
|1.2663
|1.2693
|1.2649
|5634
|2006.10.26 15:16
|close
|2817
|45.20
|1.2658
|1.2693
|1.2649
|2259.83
|228236.62
|5635
|2006.10.26 18:21
|sell
|2818
|45.60
|1.2672
|1.2702
|1.2658
|5636
|2006.10.26 18:28
|close
|2818
|45.60
|1.2693
|1.2702
|1.2658
|-9576.03
|218660.59
|5637
|2006.10.26 18:28
|sell
|2819
|43.70
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|5638
|2006.10.26 18:32
|close
|2819
|43.70
|1.2688
|1.2722
|1.2678
|1748.06
|220408.65
|5639
|2006.10.26 20:11
|buy
|2820
|44.10
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|5640
|2006.10.26 20:54
|close
|2820
|44.10
|1.2694
|1.2660
|1.2704
|1764.00
|222172.65
|5641
|2006.10.27 07:18
|buy
|2821
|44.40
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|5642
|2006.10.27 07:33
|close
|2821
|44.40
|1.2702
|1.2666
|1.2710
|2664.06
|224836.71
|5643
|2006.10.27 08:09
|buy
|2822
|45.00
|1.2693
|1.2663
|1.2707
|5644
|2006.10.27 09:03
|close
|2822
|45.00
|1.2672
|1.2663
|1.2707
|-9450.03
|215386.68
|5645
|2006.10.27 11:22
|buy
|2823
|43.10
|1.2665
|1.2635
|1.2679
|5646
|2006.10.27 12:27
|close
|2823
|43.10
|1.2670
|1.2635
|1.2679
|2154.83
|217541.51
|5647
|2006.10.27 14:31
|sell
|2824
|43.50
|1.2701
|1.2731
|1.2687
|5648
|2006.10.27 14:32
|close
|2824
|43.50
|1.2723
|1.2731
|1.2687
|-9569.89
|207971.62
|5649
|2006.10.27 14:32
|sell
|2825
|41.60
|1.2723
|1.2753
|1.2709
|5650
|2006.10.27 14:34
|close
|2825
|41.60
|1.2717
|1.2753
|1.2709
|2496.04
|210467.66
|5651
|2006.10.27 14:34
|sell
|2826
|42.10
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|5652
|2006.10.27 14:37
|close
|2826
|42.10
|1.2711
|1.2745
|1.2701
|1684.00
|212151.66
|5653
|2006.10.27 14:37
|sell
|2827
|42.40
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|5654
|2006.10.27 14:45
|close
|2827
|42.40
|1.2707
|1.2741
|1.2697
|1696.23
|213847.89
|5655
|2006.10.27 14:45
|sell
|2828
|42.80
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|5656
|2006.10.27 14:45
|close
|2828
|42.80
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|1712.22
|215560.11
|5657
|2006.10.27 14:45
|sell
|2829
|43.10
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|5658
|2006.10.27 14:56
|close
|2829
|43.10
|1.2723
|1.2732
|1.2688
|-9050.94
|206509.17
|5659
|2006.10.27 14:56
|sell
|2830
|41.30
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|5660
|2006.10.27 15:00
|close
|2830
|41.30
|1.2713
|1.2752
|1.2708
|3716.77
|210225.94
|5661
|2006.10.30 07:46
|buy
|2831
|42.00
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|5662
|2006.10.30 14:22
|close
|2831
|42.00
|1.2732
|1.2696
|1.2740
|2520.06
|212746.00
|5663
|2006.10.30 14:22
|sell
|2832
|42.50
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|5664
|2006.10.30 14:42
|close
|2832
|42.50
|1.2727
|1.2762
|1.2718
|2124.84
|214870.84
|5665
|2006.10.30 15:40
|buy
|2833
|43.00
|1.2702
|1.2672
|1.2716
|5666
|2006.10.30 15:45
|close
|2833
|43.00
|1.2706
|1.2672
|1.2716
|1720.08
|216590.92
|5667
|2006.10.30 23:04
|sell
|2834
|43.30
|1.2730
|1.2760
|1.2716
|5668
|2006.10.30 23:39
|close
|2834
|43.30
|1.2725
|1.2760
|1.2716
|2164.99
|218755.91
|5669
|2006.10.30 23:41
|buy
|2835
|43.80
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|5670
|2006.10.31 02:33
|close
|2835
|43.80
|1.2706
|1.2696
|1.2740
|-9090.07
|209665.84
|5671
|2006.10.31 04:12
|sell
|2836
|41.90
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|5672
|2006.10.31 07:06
|close
|2836
|41.90
|1.2710
|1.2745
|1.2701
|2094.98
|211760.82
|5673
|2006.10.31 09:24
|buy
|2837
|42.40
|1.2707
|1.2677
|1.2721
|5674
|2006.10.31 09:39
|close
|2837
|42.40
|1.2686
|1.2677
|1.2721
|-8903.77
|202857.05
|5675
|2006.10.31 14:01
|sell
|2838
|40.60
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|5676
|2006.10.31 16:59
|close
|2838
|40.60
|1.2718
|1.2726
|1.2682
|-8931.86
|193925.19
|5677
|2006.10.31 17:02
|sell
|2839
|38.80
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|5678
|2006.10.31 17:03
|close
|2839
|38.80
|1.2730
|1.2764
|1.2720
|1552.00
|195477.19
|5679
|2006.10.31 17:03
|sell
|2840
|39.10
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|5680
|2006.10.31 17:03
|close
|2840
|39.10
|1.2730
|1.2764
|1.2720
|1564.12
|197041.31
|5681
|2006.10.31 17:07
|sell
|2841
|39.40
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|5682
|2006.10.31 17:09
|close
|2841
|39.40
|1.2755
|1.2764
|1.2720
|-8274.00
|188767.31
|5683
|2006.10.31 17:09
|sell
|2842
|37.80
|1.2756
|1.2786
|1.2742
|5684
|2006.10.31 17:30
|close
|2842
|37.80
|1.2776
|1.2786
|1.2742
|-7560.22
|181207.09
|5685
|2006.10.31 20:19
|buy
|2843
|36.20
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|5686
|2006.11.01 10:05
|close
|2843
|36.20
|1.2742
|1.2733
|1.2777
|-7874.86
|173332.23
|5687
|2006.11.01 16:06
|sell
|2844
|34.70
|1.2765
|1.2795
|1.2751
|5688
|2006.11.01 16:11
|close
|2844
|34.70
|1.2760
|1.2795
|1.2751
|1734.99
|175067.22
|5689
|2006.11.01 17:02
|sell
|2845
|35.00
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|5690
|2006.11.01 17:02
|close
|2845
|35.00
|1.2774
|1.2812
|1.2768
|2800.11
|177867.33
|5691
|2006.11.01 17:02
|sell
|2846
|35.60
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|5692
|2006.11.01 17:03
|close
|2846
|35.60
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|1780.11
|179647.44
|5693
|2006.11.01 17:03
|sell
|2847
|35.90
|1.2785
|1.2815
|1.2771
|5694
|2006.11.01 17:13
|close
|2847
|35.90
|1.2775
|1.2815
|1.2771
|3590.00
|183237.44
|5695
|2006.11.01 17:13
|sell
|2848
|36.60
|1.2786
|1.2816
|1.2772
|5696
|2006.11.01 17:13
|close
|2848
|36.60
|1.2779
|1.2816
|1.2772
|2562.00
|185799.44
|5697
|2006.11.01 17:13
|sell
|2849
|37.20
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|5698
|2006.11.01 17:13
|close
|2849
|37.20
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|1860.00
|187659.44
|5699
|2006.11.02 02:52
|buy
|2850
|37.50
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|5700
|2006.11.02 03:58
|close
|2850
|37.50
|1.2752
|1.2718
|1.2762
|1500.04
|189159.48
|5701
|2006.11.02 08:09
|sell
|2851
|37.80
|1.2761
|1.2791
|1.2747
|5702
|2006.11.02 08:46
|close
|2851
|37.80
|1.2756
|1.2791
|1.2747
|1889.99
|191049.47
|5703
|2006.11.02 13:41
|sell
|2852
|38.20
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|5704
|2006.11.02 15:40
|close
|2852
|38.20
|1.2763
|1.2798
|1.2754
|1910.00
|192959.47
|5705
|2006.11.02 15:44
|buy
|2853
|38.60
|1.2760
|1.2730
|1.2774
|5706
|2006.11.02 15:45
|close
|2853
|38.60
|1.2765
|1.2730
|1.2774
|1929.95
|194889.42
|5707
|2006.11.02 18:35
|sell
|2854
|39.00
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|5708
|2006.11.02 19:00
|close
|2854
|39.00
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|1949.87
|196839.29
|5709
|2006.11.02 23:16
|sell
|2855
|39.40
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|5710
|2006.11.03 01:41
|close
|2855
|39.40
|1.2776
|1.2811
|1.2767
|2191.05
|199030.34
|5711
|2006.11.03 08:35
|buy
|2856
|39.80
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|5712
|2006.11.03 09:54
|close
|2856
|39.80
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|1592.40
|200622.74
|5713
|2006.11.03 14:11
|buy
|2857
|40.10
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|5714
|2006.11.03 14:27
|close
|2857
|40.10
|1.2769
|1.2732
|1.2776
|2807.12
|203429.86
|5715
|2006.11.03 14:30
|sell
|2858
|40.70
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|5716
|2006.11.03 14:30
|t/p
|2858
|40.70
|1.2776
|1.2820
|1.2776
|5698.00
|209127.86
|5717
|2006.11.03 14:31
|buy
|2859
|41.80
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|5718
|2006.11.03 14:31
|s/l
|2859
|41.80
|1.2732
|1.2732
|1.2776
|-12540.00
|196587.86
|5719
|2006.11.03 14:31
|buy
|2860
|39.30
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|5720
|2006.11.03 14:31
|close
|2860
|39.30
|1.2728
|1.2693
|1.2737
|1965.11
|198552.97
|5721
|2006.11.03 14:31
|buy
|2861
|39.70
|1.2724
|1.2694
|1.2738
|5722
|2006.11.03 14:31
|close
|2861
|39.70
|1.2729
|1.2694
|1.2738
|1985.00
|200537.97
|5723
|2006.11.03 14:31
|buy
|2862
|40.10
|1.2732
|1.2702
|1.2746
|5724
|2006.11.03 14:31
|close
|2862
|40.10
|1.2737
|1.2702
|1.2746
|2005.00
|202542.97
|5725
|2006.11.03 14:31
|buy
|2863
|40.50
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|5726
|2006.11.03 14:31
|t/p
|2863
|40.50
|1.2762
|1.2718
|1.2762
|5670.00
|208212.97
|5727
|2006.11.03 14:31
|buy
|2864
|41.60
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|5728
|2006.11.03 14:31
|s/l
|2864
|41.60
|1.2731
|1.2731
|1.2775
|-12480.00
|195732.97
|5729
|2006.11.03 14:31
|buy
|2865
|39.10
|1.2732
|1.2702
|1.2746
|5730
|2006.11.03 14:32
|close
|2865
|39.10
|1.2708
|1.2702
|1.2746
|-9384.01
|186348.96
|5731
|2006.11.03 14:32
|buy
|2866
|37.30
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|5732
|2006.11.03 14:32
|close
|2866
|37.30
|1.2714
|1.2679
|1.2723
|1865.00
|188213.96
|5733
|2006.11.03 14:32
|buy
|2867
|37.60
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|5734
|2006.11.03 14:32
|close
|2867
|37.60
|1.2725
|1.2688
|1.2732
|2632.00
|190845.96
|5735
|2006.11.03 14:32
|buy
|2868
|38.20
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|5736
|2006.11.03 14:32
|s/l
|2868
|38.20
|1.2699
|1.2699
|1.2743
|-11460.00
|179385.96
|5737
|2006.11.03 14:32
|buy
|2869
|35.90
|1.2686
|1.2656
|1.2700
|5738
|2006.11.03 14:32
|t/p
|2869
|35.90
|1.2700
|1.2656
|1.2700
|5026.00
|184411.96
|5739
|2006.11.03 14:32
|sell
|2870
|36.90
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|5740
|2006.11.03 14:32
|t/p
|2870
|36.90
|1.2776
|1.2820
|1.2776
|5166.00
|189577.96
|5741
|2006.11.03 14:32
|buy
|2871
|37.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|5742
|2006.11.03 14:33
|close
|2871
|37.90
|1.2731
|1.2688
|1.2732
|4926.97
|194504.93
|5743
|2006.11.03 14:33
|buy
|2872
|38.90
|1.2734
|1.2704
|1.2748
|5744
|2006.11.03 14:33
|close
|2872
|38.90
|1.2739
|1.2704
|1.2748
|1945.00
|196449.93
|5745
|2006.11.03 14:33
|buy
|2873
|39.30
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|5746
|2006.11.03 14:33
|close
|2873
|39.30
|1.2715
|1.2708
|1.2752
|-9039.03
|187410.90
|5747
|2006.11.03 14:33
|buy
|2874
|37.50
|1.2714
|1.2684
|1.2728
|5748
|2006.11.03 14:33
|t/p
|2874
|37.50
|1.2728
|1.2684
|1.2728
|5250.00
|192660.90
|5749
|2006.11.03 14:33
|buy
|2875
|38.50
|1.2736
|1.2706
|1.2750
|5750
|2006.11.03 14:35
|close
|2875
|38.50
|1.2715
|1.2706
|1.2750
|-8084.80
|184576.10
|5751
|2006.11.03 14:35
|buy
|2876
|36.90
|1.2716
|1.2686
|1.2730
|5752
|2006.11.03 14:37
|close
|2876
|36.90
|1.2721
|1.2686
|1.2730
|1845.09
|186421.19
|5753
|2006.11.03 14:37
|buy
|2877
|37.30
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|5754
|2006.11.03 14:38
|close
|2877
|37.30
|1.2701
|1.2691
|1.2735
|-7460.00
|178961.19
|5755
|2006.11.03 14:38
|buy
|2878
|35.80
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|5756
|2006.11.03 14:46
|close
|2878
|35.80
|1.2688
|1.2679
|1.2723
|-7518.00
|171443.19
|5757
|2006.11.03 14:46
|buy
|2879
|34.30
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|5758
|2006.11.03 14:49
|close
|2879
|34.30
|1.2701
|1.2666
|1.2710
|1715.00
|173158.19
|5759
|2006.11.03 14:49
|buy
|2880
|34.60
|1.2704
|1.2674
|1.2718
|5760
|2006.11.03 14:59
|close
|2880
|34.60
|1.2684
|1.2674
|1.2718
|-6920.21
|166237.98
|5761
|2006.11.03 14:59
|buy
|2881
|33.20
|1.2686
|1.2656
|1.2700
|5762
|2006.11.03 15:01
|close
|2881
|33.20
|1.2690
|1.2656
|1.2700
|1328.18
|167566.16
|5763
|2006.11.03 18:16
|buy
|2882
|33.50
|1.2697
|1.2667
|1.2711
|5764
|2006.11.03 18:19
|close
|2882
|33.50
|1.2702
|1.2667
|1.2711
|1674.99
|169241.15
|5765
|2006.11.03 18:45
|sell
|2883
|33.80
|1.2707
|1.2737
|1.2693
|5766
|2006.11.06 06:39
|close
|2883
|33.80
|1.2703
|1.2737
|1.2693
|1541.99
|170783.15
|5767
|2006.11.06 07:31
|sell
|2884
|34.20
|1.2707
|1.2737
|1.2693
|5768
|2006.11.06 09:13
|close
|2884
|34.20
|1.2702
|1.2737
|1.2693
|1709.59
|172492.74
|5769
|2006.11.06 09:24
|buy
|2885
|34.50
|1.2697
|1.2667
|1.2711
|5770
|2006.11.06 09:29
|close
|2885
|34.50
|1.2702
|1.2667
|1.2711
|1724.99
|174217.73
|5771
|2006.11.06 14:23
|sell
|2886
|34.80
|1.2705
|1.2735
|1.2691
|5772
|2006.11.06 14:48
|close
|2886
|34.80
|1.2699
|1.2735
|1.2691
|2087.63
|176305.36
|5773
|2006.11.06 15:48
|sell
|2887
|35.30
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|5774
|2006.11.06 16:20
|close
|2887
|35.30
|1.2711
|1.2745
|1.2701
|1412.00
|177717.36
|5775
|2006.11.06 17:44
|sell
|2888
|35.50
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|5776
|2006.11.07 02:25
|close
|2888
|35.50
|1.2735
|1.2745
|1.2701
|-6901.02
|170816.34
|5777
|2006.11.07 02:26
|sell
|2889
|34.20
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|5778
|2006.11.07 05:16
|close
|2889
|34.20
|1.2754
|1.2764
|1.2720
|-6840.20
|163976.14
|5779
|2006.11.07 05:16
|sell
|2890
|32.80
|1.2751
|1.2781
|1.2737
|5780
|2006.11.07 05:19
|close
|2890
|32.80
|1.2745
|1.2781
|1.2737
|1968.07
|165944.21
|5781
|2006.11.07 05:23
|sell
|2891
|33.20
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|5782
|2006.11.07 05:42
|close
|2891
|33.20
|1.2768
|1.2778
|1.2734
|-6640.19
|159304.02
|5783
|2006.11.07 05:42
|sell
|2892
|31.90
|1.2767
|1.2797
|1.2753
|5784
|2006.11.07 07:28
|close
|2892
|31.90
|1.2762
|1.2797
|1.2753
|1594.93
|160898.95
|5785
|2006.11.07 07:44
|buy
|2893
|32.20
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|5786
|2006.11.07 08:13
|close
|2893
|32.20
|1.2760
|1.2725
|1.2769
|1609.99
|162508.94
|5787
|2006.11.07 10:31
|sell
|2894
|32.50
|1.2762
|1.2792
|1.2748
|5788
|2006.11.07 11:08
|close
|2894
|32.50
|1.2757
|1.2792
|1.2748
|1624.81
|164133.75
|5789
|2006.11.07 14:22
|sell
|2895
|32.80
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|5790
|2006.11.07 14:59
|close
|2895
|32.80
|1.2785
|1.2794
|1.2750
|-6888.10
|157245.65
|5791
|2006.11.07 14:59
|sell
|2896
|31.40
|1.2783
|1.2813
|1.2769
|5792
|2006.11.07 15:33
|close
|2896
|31.40
|1.2803
|1.2813
|1.2769
|-6280.00
|150965.65
|5793
|2006.11.07 19:43
|buy
|2897
|30.20
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|5794
|2006.11.07 20:43
|close
|2897
|30.20
|1.2778
|1.2768
|1.2812
|-6040.18
|144925.47
|5795
|2006.11.07 23:06
|sell
|2898
|29.00
|1.2780
|1.2810
|1.2766
|5796
|2006.11.08 00:34
|close
|2898
|29.00
|1.2774
|1.2810
|1.2766
|1902.76
|146828.22
|5797
|2006.11.08 08:02
|buy
|2899
|29.40
|1.2772
|1.2742
|1.2786
|5798
|2006.11.08 09:30
|close
|2899
|29.40
|1.2776
|1.2742
|1.2786
|1176.30
|148004.52
|5799
|2006.11.08 13:12
|buy
|2900
|29.60
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|5800
|2006.11.08 14:40
|close
|2900
|29.60
|1.2765
|1.2755
|1.2799
|-5920.18
|142084.34
|5801
|2006.11.09 05:18
|sell
|2901
|28.40
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|5802
|2006.11.09 08:57
|close
|2901
|28.40
|1.2783
|1.2793
|1.2749
|-5680.17
|136404.17
|5803
|2006.11.09 10:36
|sell
|2902
|27.30
|1.2787
|1.2817
|1.2773
|5804
|2006.11.09 10:50
|close
|2902
|27.30
|1.2782
|1.2817
|1.2773
|1364.99
|137769.16
|5805
|2006.11.09 10:51
|buy
|2903
|27.60
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|5806
|2006.11.09 12:03
|close
|2903
|27.60
|1.2786
|1.2750
|1.2794
|1656.04
|139425.20
|5807
|2006.11.09 13:51
|sell
|2904
|27.90
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|5808
|2006.11.09 14:30
|close
|2904
|27.90
|1.2788
|1.2824
|1.2780
|1673.97
|141099.17
|5809
|2006.11.09 14:48
|buy
|2905
|28.20
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|5810
|2006.11.09 14:52
|close
|2905
|28.20
|1.2767
|1.2732
|1.2776
|1410.06
|142509.23
|5811
|2006.11.09 17:27
|sell
|2906
|28.50
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|5812
|2006.11.09 17:29
|close
|2906
|28.50
|1.2819
|1.2857
|1.2813
|2279.84
|144789.07
|5813
|2006.11.09 20:39
|buy
|2907
|29.00
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|5814
|2006.11.09 23:19
|close
|2907
|29.00
|1.2833
|1.2798
|1.2842
|1449.87
|146238.94
|5815
|2006.11.09 23:25
|sell
|2908
|29.20
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|5816
|2006.11.10 03:01
|close
|2908
|29.20
|1.2856
|1.2865
|1.2821
|-5968.29
|140270.65
|5817
|2006.11.10 03:01
|sell
|2909
|28.10
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|5818
|2006.11.10 07:28
|close
|2909
|28.10
|1.2851
|1.2886
|1.2842
|1404.99
|141675.64
|5819
|2006.11.10 07:29
|buy
|2910
|28.30
|1.2851
|1.2821
|1.2865
|5820
|2006.11.10 08:01
|close
|2910
|28.30
|1.2855
|1.2821
|1.2865
|1132.00
|142807.64
|5821
|2006.11.10 09:58
|sell
|2911
|28.60
|1.2889
|1.2919
|1.2875
|5822
|2006.11.10 10:13
|close
|2911
|28.60
|1.2885
|1.2919
|1.2875
|1144.05
|143951.69
|5823
|2006.11.10 16:03
|buy
|2912
|28.80
|1.2858
|1.2828
|1.2872
|5824
|2006.11.10 16:22
|close
|2912
|28.80
|1.2863
|1.2828
|1.2872
|1440.00
|145391.69
|5825
|2006.11.10 16:26
|buy
|2913
|29.10
|1.2859
|1.2829
|1.2873
|5826
|2006.11.10 16:37
|close
|2913
|29.10
|1.2864
|1.2829
|1.2873
|1455.11
|146846.80
|5827
|2006.11.10 16:52
|buy
|2914
|29.40
|1.2851
|1.2821
|1.2865
|5828
|2006.11.10 16:53
|close
|2914
|29.40
|1.2857
|1.2821
|1.2865
|1764.15
|148610.95
|5829
|2006.11.10 18:53
|buy
|2915
|29.70
|1.2854
|1.2824
|1.2868
|5830
|2006.11.10 19:23
|close
|2915
|29.70
|1.2859
|1.2824
|1.2868
|1484.99
|150095.94
|5831
|2006.11.10 22:24
|buy
|2916
|30.00
|1.2844
|1.2814
|1.2858
|5832
|2006.11.13 00:00
|close
|2916
|30.00
|1.2850
|1.2814
|1.2858
|1574.14
|151670.09
|5833
|2006.11.13 05:51
|sell
|2917
|30.30
|1.2872
|1.2902
|1.2858
|5834
|2006.11.13 07:14
|close
|2917
|30.30
|1.2867
|1.2902
|1.2858
|1514.99
|153185.08
|5835
|2006.11.13 07:16
|buy
|2918
|30.60
|1.2865
|1.2835
|1.2879
|5836
|2006.11.13 07:48
|close
|2918
|30.60
|1.2869
|1.2835
|1.2879
|1224.13
|154409.21
|5837
|2006.11.13 09:07
|buy
|2919
|30.90
|1.2850
|1.2820
|1.2864
|5838
|2006.11.13 09:17
|close
|2919
|30.90
|1.2854
|1.2820
|1.2864
|1236.10
|155645.31
|5839
|2006.11.13 10:54
|buy
|2920
|31.10
|1.2844
|1.2814
|1.2858
|5840
|2006.11.13 15:20
|close
|2920
|31.10
|1.2824
|1.2814
|1.2858
|-6220.00
|149425.31
|5841
|2006.11.13 15:32
|buy
|2921
|29.90
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|5842
|2006.11.13 16:23
|close
|2921
|29.90
|1.2802
|1.2793
|1.2837
|-6278.88
|143146.43
|5843
|2006.11.13 16:23
|buy
|2922
|28.60
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|5844
|2006.11.13 16:46
|close
|2922
|28.60
|1.2809
|1.2775
|1.2819
|1144.00
|144290.43
|5845
|2006.11.13 18:45
|buy
|2923
|28.90
|1.2803
|1.2773
|1.2817
|5846
|2006.11.13 19:13
|close
|2923
|28.90
|1.2808
|1.2773
|1.2817
|1444.99
|145735.42
|5847
|2006.11.13 20:57
|sell
|2924
|29.10
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|5848
|2006.11.13 21:33
|close
|2924
|29.10
|1.2804
|1.2839
|1.2795
|1454.99
|147190.41
|5849
|2006.11.14 00:52
|sell
|2925
|29.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|5850
|2006.11.14 01:54
|close
|2925
|29.40
|1.2815
|1.2850
|1.2806
|1469.99
|148660.40
|5851
|2006.11.14 05:16
|sell
|2926
|29.70
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|5852
|2006.11.14 08:28
|close
|2926
|29.70
|1.2817
|1.2852
|1.2808
|1484.99
|150145.39
|5853
|2006.11.14 08:28
|buy
|2927
|30.00
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|5854
|2006.11.14 08:47
|close
|2927
|30.00
|1.2823
|1.2787
|1.2831
|1799.99
|151945.38
|5855
|2006.11.14 11:54
|buy
|2928
|30.40
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|5856
|2006.11.14 14:03
|close
|2928
|30.40
|1.2829
|1.2795
|1.2839
|1216.01
|153161.39
|5857
|2006.11.14 14:30
|sell
|2929
|30.60
|1.2834
|1.2864
|1.2820
|5858
|2006.11.14 14:31
|close
|2929
|30.60
|1.2855
|1.2864
|1.2820
|-6426.00
|146735.39
|5859
|2006.11.14 14:31
|sell
|2930
|29.30
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|5860
|2006.11.14 14:32
|close
|2930
|29.30
|1.2844
|1.2879
|1.2835
|1465.00
|148200.39
|5861
|2006.11.14 14:32
|sell
|2931
|29.60
|1.2842
|1.2872
|1.2828
|5862
|2006.11.14 14:34
|close
|2931
|29.60
|1.2863
|1.2872
|1.2828
|-6216.23
|141984.16
|5863
|2006.11.14 14:34
|sell
|2932
|28.40
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|5864
|2006.11.14 14:41
|close
|2932
|28.40
|1.2855
|1.2890
|1.2846
|1419.95
|143404.11
|5865
|2006.11.14 14:41
|sell
|2933
|28.70
|1.2854
|1.2884
|1.2840
|5866
|2006.11.14 15:31
|close
|2933
|28.70
|1.2850
|1.2884
|1.2840
|1148.00
|144552.11
|5867
|2006.11.14 16:13
|buy
|2934
|28.90
|1.2796
|1.2766
|1.2810
|5868
|2006.11.14 16:15
|close
|2934
|28.90
|1.2801
|1.2766
|1.2810
|1445.00
|145997.11
|5869
|2006.11.14 20:26
|sell
|2935
|29.20
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|5870
|2006.11.14 20:41
|close
|2935
|29.20
|1.2822
|1.2856
|1.2812
|1168.29
|147165.40
|5871
|2006.11.14 22:14
|buy
|2936
|29.40
|1.2811
|1.2781
|1.2825
|5872
|2006.11.15 02:12
|close
|2936
|29.40
|1.2816
|1.2781
|1.2825
|1248.62
|148414.02
|5873
|2006.11.15 02:12
|sell
|2937
|29.70
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|5874
|2006.11.15 05:19
|close
|2937
|29.70
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|1484.99
|149899.01
|5875
|2006.11.15 07:19
|buy
|2938
|30.00
|1.2803
|1.2773
|1.2817
|5876
|2006.11.15 07:37
|close
|2938
|30.00
|1.2808
|1.2773
|1.2817
|1499.95
|151398.96
|5877
|2006.11.15 08:28
|sell
|2939
|30.30
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|5878
|2006.11.15 08:45
|close
|2939
|30.30
|1.2822
|1.2856
|1.2812
|1212.30
|152611.26
|5879
|2006.11.15 10:36
|buy
|2940
|30.50
|1.2814
|1.2784
|1.2828
|5880
|2006.11.15 11:31
|close
|2940
|30.50
|1.2794
|1.2784
|1.2828
|-6100.03
|146511.23
|5881
|2006.11.15 13:34
|sell
|2941
|29.30
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|5882
|2006.11.15 14:30
|close
|2941
|29.30
|1.2787
|1.2823
|1.2779
|1758.04
|148269.27
|5883
|2006.11.15 16:12
|sell
|2942
|29.70
|1.2811
|1.2841
|1.2797
|5884
|2006.11.15 16:17
|close
|2942
|29.70
|1.2806
|1.2841
|1.2797
|1485.00
|149754.27
|5885
|2006.11.15 20:00
|buy
|2943
|30.00
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|5886
|2006.11.15 20:00
|close
|2943
|30.00
|1.2810
|1.2774
|1.2818
|1799.99
|151554.26
|5887
|2006.11.15 20:00
|buy
|2944
|30.30
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|5888
|2006.11.15 20:02
|close
|2944
|30.30
|1.2809
|1.2774
|1.2818
|1515.00
|153069.26
|5889
|2006.11.15 20:02
|buy
|2945
|30.60
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|5890
|2006.11.15 20:05
|close
|2945
|30.60
|1.2811
|1.2776
|1.2820
|1529.88
|154599.14
|5891
|2006.11.15 20:05
|sell
|2946
|30.90
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|5892
|2006.11.15 20:05
|close
|2946
|30.90
|1.2813
|1.2847
|1.2803
|1236.05
|155835.19
|5893
|2006.11.15 20:07
|sell
|2947
|31.20
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|5894
|2006.11.16 07:40
|close
|2947
|31.20
|1.2814
|1.2849
|1.2805
|2085.03
|157920.22
|5895
|2006.11.16 09:15
|buy
|2948
|31.60
|1.2812
|1.2782
|1.2826
|5896
|2006.11.16 14:30
|close
|2948
|31.60
|1.2819
|1.2782
|1.2826
|2211.94
|160132.16
|5897
|2006.11.16 14:30
|sell
|2949
|32.00
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|5898
|2006.11.16 14:30
|close
|2949
|32.00
|1.2822
|1.2861
|1.2817
|2880.00
|163012.16
|5899
|2006.11.16 14:30
|sell
|2950
|32.60
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|5900
|2006.11.16 14:30
|close
|2950
|32.60
|1.2814
|1.2849
|1.2805
|1630.00
|164642.16
|5901
|2006.11.16 14:30
|sell
|2951
|32.90
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|5902
|2006.11.16 14:30
|close
|2951
|32.90
|1.2836
|1.2845
|1.2801
|-6909.00
|157733.16
|5903
|2006.11.16 14:30
|sell
|2952
|31.50
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|5904
|2006.11.16 14:31
|close
|2952
|31.50
|1.2832
|1.2867
|1.2823
|1574.97
|159308.13
|5905
|2006.11.16 14:31
|sell
|2953
|31.90
|1.2829
|1.2859
|1.2815
|5906
|2006.11.16 14:32
|close
|2953
|31.90
|1.2824
|1.2859
|1.2815
|1595.00
|160903.13
|5907
|2006.11.16 14:32
|sell
|2954
|32.20
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|5908
|2006.11.16 14:36
|close
|2954
|32.20
|1.2817
|1.2852
|1.2808
|1609.99
|162513.12
|5909
|2006.11.16 14:36
|sell
|2955
|32.50
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|5910
|2006.11.16 14:55
|close
|2955
|32.50
|1.2811
|1.2845
|1.2801
|1300.00
|163813.12
|5911
|2006.11.16 14:58
|sell
|2956
|32.80
|1.2814
|1.2844
|1.2800
|5912
|2006.11.16 15:01
|close
|2956
|32.80
|1.2808
|1.2844
|1.2800
|1968.00
|165781.12
|5913
|2006.11.16 15:02
|buy
|2957
|33.20
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|5914
|2006.11.16 15:03
|close
|2957
|33.20
|1.2803
|1.2768
|1.2812
|1660.00
|167441.12
|5915
|2006.11.16 15:03
|buy
|2958
|33.50
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|5916
|2006.11.16 15:03
|close
|2958
|33.50
|1.2804
|1.2769
|1.2813
|1674.99
|169116.11
|5917
|2006.11.16 15:04
|buy
|2959
|33.80
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|5918
|2006.11.16 15:05
|close
|2959
|33.80
|1.2805
|1.2771
|1.2815
|1352.33
|170468.44
|5919
|2006.11.16 16:06
|buy
|2960
|34.10
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|5920
|2006.11.16 16:22
|close
|2960
|34.10
|1.2809
|1.2774
|1.2818
|1705.00
|172173.44
|5921
|2006.11.16 16:34
|buy
|2961
|34.40
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|5922
|2006.11.16 16:40
|close
|2961
|34.40
|1.2809
|1.2772
|1.2816
|2408.01
|174581.45
|5923
|2006.11.16 16:52
|buy
|2962
|34.90
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|5924
|2006.11.16 16:56
|close
|2962
|34.90
|1.2809
|1.2774
|1.2818
|1744.99
|176326.44
|5925
|2006.11.16 17:39
|buy
|2963
|35.30
|1.2804
|1.2774
|1.2818
|5926
|2006.11.16 18:00
|close
|2963
|35.30
|1.2811
|1.2774
|1.2818
|2471.10
|178797.54
|5927
|2006.11.16 18:07
|buy
|2964
|35.80
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|5928
|2006.11.17 05:50
|close
|2964
|35.80
|1.2781
|1.2772
|1.2816
|-7787.47
|171010.07
|5929
|2006.11.17 06:14
|buy
|2965
|34.20
|1.2780
|1.2750
|1.2794
|5930
|2006.11.17 09:15
|close
|2965
|34.20
|1.2785
|1.2750
|1.2794
|1710.00
|172720.07
|5931
|2006.11.17 13:44
|buy
|2966
|34.50
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|5932
|2006.11.17 14:00
|close
|2966
|34.50
|1.2772
|1.2737
|1.2781
|1725.00
|174445.07
|5933
|2006.11.17 15:05
|sell
|2967
|34.90
|1.2780
|1.2810
|1.2766
|5934
|2006.11.17 15:06
|close
|2967
|34.90
|1.2775
|1.2810
|1.2766
|1745.00
|176190.07
|5935
|2006.11.17 15:09
|sell
|2968
|35.20
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|5936
|2006.11.17 15:10
|close
|2968
|35.20
|1.2774
|1.2811
|1.2767
|2464.00
|178654.07
|5937
|2006.11.17 16:52
|sell
|2969
|35.70
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|5938
|2006.11.17 17:04
|close
|2969
|35.70
|1.2826
|1.2836
|1.2792
|-7140.00
|171514.07
|5939
|2006.11.17 17:16
|sell
|2970
|34.30
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|5940
|2006.11.17 17:16
|close
|2970
|34.30
|1.2831
|1.2865
|1.2821
|1372.00
|172886.07
|5941
|2006.11.17 17:17
|sell
|2971
|34.60
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|5942
|2006.11.17 17:49
|close
|2971
|34.60
|1.2832
|1.2866
|1.2822
|1384.00
|174270.07
|5943
|2006.11.17 21:54
|buy
|2972
|34.90
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|5944
|2006.11.17 22:43
|close
|2972
|34.90
|1.2821
|1.2786
|1.2830
|1745.00
|176015.07
|5945
|2006.11.20 01:45
|buy
|2973
|35.20
|1.2820
|1.2790
|1.2834
|5946
|2006.11.20 02:44
|close
|2973
|35.20
|1.2825
|1.2790
|1.2834
|1760.00
|177775.07
|5947
|2006.11.20 11:03
|buy
|2974
|35.60
|1.2832
|1.2802
|1.2846
|5948
|2006.11.20 11:36
|close
|2974
|35.60
|1.2837
|1.2802
|1.2846
|1780.00
|179555.07
|5949
|2006.11.20 11:36
|sell
|2975
|35.90
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|5950
|2006.11.20 16:59
|close
|2975
|35.90
|1.2832
|1.2867
|1.2823
|1795.00
|181350.07
|5951
|2006.11.20 17:24
|buy
|2976
|36.30
|1.2822
|1.2792
|1.2836
|5952
|2006.11.21 02:13
|close
|2976
|36.30
|1.2829
|1.2792
|1.2836
|2267.66
|183617.73
|5953
|2006.11.21 02:14
|sell
|2977
|36.70
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|5954
|2006.11.21 02:24
|close
|2977
|36.70
|1.2815
|1.2853
|1.2809
|2936.00
|186553.73
|5955
|2006.11.21 02:40
|sell
|2978
|37.30
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|5956
|2006.11.21 06:39
|close
|2978
|37.30
|1.2814
|1.2848
|1.2804
|1492.00
|188045.73
|5957
|2006.11.21 06:50
|buy
|2979
|37.60
|1.2809
|1.2779
|1.2823
|5958
|2006.11.21 07:20
|close
|2979
|37.60
|1.2813
|1.2779
|1.2823
|1504.00
|189549.73
|5959
|2006.11.21 09:24
|sell
|2980
|37.90
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|5960
|2006.11.21 11:06
|close
|2980
|37.90
|1.2818
|1.2853
|1.2809
|1895.00
|191444.73
|5961
|2006.11.21 12:08
|buy
|2981
|38.30
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|5962
|2006.11.21 17:27
|close
|2981
|38.30
|1.2821
|1.2786
|1.2830
|1915.00
|193359.73
|5963
|2006.11.21 17:29
|sell
|2982
|38.70
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|5964
|2006.11.21 21:26
|close
|2982
|38.70
|1.2842
|1.2852
|1.2808
|-7740.00
|185619.73
|5965
|2006.11.21 21:26
|sell
|2983
|37.10
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|5966
|2006.11.22 03:55
|close
|2983
|37.10
|1.2861
|1.2871
|1.2827
|-7211.83
|178407.90
|5967
|2006.11.22 03:55
|sell
|2984
|35.70
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|5968
|2006.11.22 04:00
|close
|2984
|35.70
|1.2853
|1.2888
|1.2844
|1785.00
|180192.90
|5969
|2006.11.22 05:49
|sell
|2985
|36.00
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|5970
|2006.11.22 08:42
|close
|2985
|36.00
|1.2859
|1.2894
|1.2850
|1800.00
|181992.90
|5971
|2006.11.22 09:35
|sell
|2986
|36.40
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|5972
|2006.11.22 10:14
|close
|2986
|36.40
|1.2864
|1.2899
|1.2855
|1820.00
|183812.90
|5973
|2006.11.22 12:46
|buy
|2987
|36.80
|1.2859
|1.2829
|1.2873
|5974
|2006.11.22 12:52
|close
|2987
|36.80
|1.2864
|1.2829
|1.2873
|1840.00
|185652.90
|5975
|2006.11.22 14:23
|sell
|2988
|37.10
|1.2891
|1.2921
|1.2877
|5976
|2006.11.22 14:25
|close
|2988
|37.10
|1.2886
|1.2921
|1.2877
|1855.00
|187507.90
|5977
|2006.11.22 15:27
|sell
|2989
|37.50
|1.2904
|1.2934
|1.2890
|5978
|2006.11.22 15:32
|close
|2989
|37.50
|1.2924
|1.2934
|1.2890
|-7500.00
|180007.90
|5979
|2006.11.22 17:07
|sell
|2990
|36.00
|1.2936
|1.2966
|1.2922
|5980
|2006.11.22 17:26
|close
|2990
|36.00
|1.2956
|1.2966
|1.2922
|-7200.00
|172807.90
|5981
|2006.11.22 17:26
|sell
|2991
|34.60
|1.2955
|1.2985
|1.2941
|5982
|2006.11.22 17:32
|close
|2991
|34.60
|1.2949
|1.2985
|1.2941
|2076.00
|174883.90
|5983
|2006.11.22 19:49
|buy
|2992
|35.00
|1.2919
|1.2889
|1.2933
|5984
|2006.11.22 19:55
|close
|2992
|35.00
|1.2924
|1.2889
|1.2933
|1750.00
|176633.90
|5985
|2006.11.22 20:36
|sell
|2993
|35.30
|1.2935
|1.2965
|1.2921
|5986
|2006.11.23 04:36
|close
|2993
|35.30
|1.2931
|1.2965
|1.2921
|2006.20
|178640.10
|5987
|2006.11.23 09:09
|buy
|2994
|35.70
|1.2934
|1.2904
|1.2948
|5988
|2006.11.23 09:59
|close
|2994
|35.70
|1.2938
|1.2904
|1.2948
|1428.00
|180068.10
|5989
|2006.11.23 10:11
|sell
|2995
|36.00
|1.2950
|1.2980
|1.2936
|5990
|2006.11.23 10:14
|close
|2995
|36.00
|1.2945
|1.2980
|1.2936
|1800.00
|181868.10
|5991
|2006.11.23 11:07
|sell
|2996
|36.40
|1.2962
|1.2992
|1.2948
|5992
|2006.11.23 13:06
|close
|2996
|36.40
|1.2957
|1.2992
|1.2948
|1820.00
|183688.10
|5993
|2006.11.23 13:07
|buy
|2997
|36.70
|1.2956
|1.2926
|1.2970
|5994
|2006.11.23 13:15
|close
|2997
|36.70
|1.2961
|1.2926
|1.2970
|1835.00
|185523.10
|5995
|2006.11.23 15:12
|buy
|2998
|37.10
|1.2953
|1.2923
|1.2967
|5996
|2006.11.23 15:19
|close
|2998
|37.10
|1.2957
|1.2923
|1.2967
|1484.00
|187007.10
|5997
|2006.11.23 17:02
|sell
|2999
|37.40
|1.2964
|1.2994
|1.2950
|5998
|2006.11.23 17:32
|close
|2999
|37.40
|1.2959
|1.2994
|1.2950
|1870.00
|188877.10
|5999
|2006.11.23 20:18
|buy
|3000
|37.80
|1.2944
|1.2914
|1.2958
|6000
|2006.11.24 00:02
|close
|3000
|37.80
|1.2951
|1.2914
|1.2958
|2361.37
|191238.47
|6001
|2006.11.24 00:02
|sell
|3001
|38.20
|1.2953
|1.2983
|1.2939
|6002
|2006.11.24 00:02
|close
|3001
|38.20
|1.2947
|1.2983
|1.2939
|2292.00
|193530.47
|6003
|2006.11.24 00:02
|sell
|3002
|38.70
|1.2949
|1.2979
|1.2935
|6004
|2006.11.24 00:50
|close
|3002
|38.70
|1.2944
|1.2979
|1.2935
|1935.00
|195465.47
|6005
|2006.11.24 02:36
|sell
|3003
|39.10
|1.2951
|1.2981
|1.2937
|6006
|2006.11.24 09:31
|close
|3003
|39.10
|1.2971
|1.2981
|1.2937
|-7820.00
|187645.47
|6007
|2006.11.24 10:00
|sell
|3004
|37.50
|1.2982
|1.3012
|1.2968
|6008
|2006.11.24 10:09
|close
|3004
|37.50
|1.2977
|1.3012
|1.2968
|1875.00
|189520.47
|6009
|2006.11.24 10:23
|sell
|3005
|37.90
|1.2981
|1.3011
|1.2967
|6010
|2006.11.24 10:30
|s/l
|3005
|37.90
|1.3011
|1.3011
|1.2967
|-11370.00
|178150.47
|6011
|2006.11.24 10:30
|sell
|3006
|35.60
|1.3077
|1.3107
|1.3063
|6012
|2006.11.24 10:30
|close
|3006
|35.60
|1.3071
|1.3107
|1.3063
|2136.00
|180286.47
|6013
|2006.11.24 10:30
|sell
|3007
|36.10
|1.3074
|1.3104
|1.3060
|6014
|2006.11.24 10:30
|t/p
|3007
|36.10
|1.3060
|1.3104
|1.3060
|5054.00
|185340.47
|6015
|2006.11.24 10:30
|sell
|3008
|37.10
|1.3052
|1.3082
|1.3038
|6016
|2006.11.24 10:30
|t/p
|3008
|37.10
|1.3038
|1.3082
|1.3038
|5194.00
|190534.47
|6017
|2006.11.24 10:30
|sell
|3009
|38.10
|1.3077
|1.3107
|1.3063
|6018
|2006.11.24 10:31
|close
|3009
|38.10
|1.3072
|1.3107
|1.3063
|1905.00
|192439.47
|6019
|2006.11.24 10:31
|sell
|3010
|38.50
|1.3072
|1.3102
|1.3058
|6020
|2006.11.24 10:31
|close
|3010
|38.50
|1.3067
|1.3102
|1.3058
|1925.00
|194364.47
|6021
|2006.11.24 10:31
|sell
|3011
|38.90
|1.3070
|1.3100
|1.3056
|6022
|2006.11.24 10:32
|t/p
|3011
|38.90
|1.3056
|1.3100
|1.3056
|5446.00
|199810.47
|6023
|2006.11.24 10:32
|sell
|3012
|40.00
|1.3054
|1.3084
|1.3040
|6024
|2006.11.24 10:33
|close
|3012
|40.00
|1.3049
|1.3084
|1.3040
|2000.00
|201810.47
|6025
|2006.11.24 10:33
|sell
|3013
|40.40
|1.3043
|1.3073
|1.3029
|6026
|2006.11.24 10:38
|close
|3013
|40.40
|1.3037
|1.3073
|1.3029
|2424.00
|204234.47
|6027
|2006.11.24 10:38
|sell
|3014
|40.80
|1.3045
|1.3075
|1.3031
|6028
|2006.11.24 10:38
|close
|3014
|40.80
|1.3039
|1.3075
|1.3031
|2448.00
|206682.47
|6029
|2006.11.24 10:38
|sell
|3015
|41.30
|1.3036
|1.3066
|1.3022
|6030
|2006.11.24 10:38
|close
|3015
|41.30
|1.3024
|1.3066
|1.3022
|4956.00
|211638.47
|6031
|2006.11.24 10:38
|sell
|3016
|42.30
|1.3032
|1.3062
|1.3018
|6032
|2006.11.24 10:39
|close
|3016
|42.30
|1.3025
|1.3062
|1.3018
|2961.00
|214599.47
|6033
|2006.11.24 10:46
|sell
|3017
|42.90
|1.3037
|1.3067
|1.3023
|6034
|2006.11.24 10:46
|t/p
|3017
|42.90
|1.3023
|1.3067
|1.3023
|6006.00
|220605.47
|6035
|2006.11.24 10:50
|sell
|3018
|44.10
|1.3032
|1.3062
|1.3018
|6036
|2006.11.24 10:52
|close
|3018
|44.10
|1.3054
|1.3062
|1.3018
|-9702.00
|210903.47
|6037
|2006.11.24 10:52
|sell
|3019
|42.20
|1.3053
|1.3083
|1.3039
|6038
|2006.11.24 10:53
|close
|3019
|42.20
|1.3047
|1.3083
|1.3039
|2532.00
|213435.47
|6039
|2006.11.24 10:53
|sell
|3020
|42.70
|1.3047
|1.3077
|1.3033
|6040
|2006.11.24 10:54
|close
|3020
|42.70
|1.3042
|1.3077
|1.3033
|2135.00
|215570.47
|6041
|2006.11.24 10:54
|sell
|3021
|43.10
|1.3034
|1.3064
|1.3020
|6042
|2006.11.24 10:56
|close
|3021
|43.10
|1.3055
|1.3064
|1.3020
|-9051.00
|206519.47
|6043
|2006.11.24 10:56
|sell
|3022
|41.30
|1.3052
|1.3082
|1.3038
|6044
|2006.11.24 10:56
|close
|3022
|41.30
|1.3076
|1.3082
|1.3038
|-9912.00
|196607.47
|6045
|2006.11.24 10:56
|sell
|3023
|39.30
|1.3065
|1.3095
|1.3051
|6046
|2006.11.24 10:58
|close
|3023
|39.30
|1.3085
|1.3095
|1.3051
|-7860.00
|188747.47
|6047
|2006.11.24 10:58
|sell
|3024
|37.70
|1.3084
|1.3114
|1.3070
|6048
|2006.11.24 10:59
|t/p
|3024
|37.70
|1.3070
|1.3114
|1.3070
|5278.00
|194025.47
|6049
|2006.11.24 10:59
|sell
|3025
|38.80
|1.3068
|1.3098
|1.3054
|6050
|2006.11.24 11:07
|close
|3025
|38.80
|1.3063
|1.3098
|1.3054
|1940.00
|195965.47
|6051
|2006.11.24 15:05
|buy
|3026
|39.20
|1.3075
|1.3045
|1.3089
|6052
|2006.11.24 15:25
|close
|3026
|39.20
|1.3081
|1.3045
|1.3089
|2352.00
|198317.47
|6053
|2006.11.24 17:21
|sell
|3027
|39.70
|1.3099
|1.3129
|1.3085
|6054
|2006.11.24 17:29
|close
|3027
|39.70
|1.3093
|1.3129
|1.3085
|2382.00
|200699.47
|6055
|2006.11.27 02:33
|buy
|3028
|40.10
|1.3131
|1.3101
|1.3145
|6056
|2006.11.27 02:40
|close
|3028
|40.10
|1.3137
|1.3101
|1.3145
|2406.00
|203105.47
|6057
|2006.11.27 07:24
|buy
|3029
|40.60
|1.3124
|1.3094
|1.3138
|6058
|2006.11.27 08:21
|close
|3029
|40.60
|1.3131
|1.3094
|1.3138
|2842.00
|205947.47
|6059
|2006.11.27 10:18
|buy
|3030
|41.20
|1.3119
|1.3089
|1.3133
|6060
|2006.11.27 10:18
|close
|3030
|41.20
|1.3124
|1.3089
|1.3133
|2060.00
|208007.47
|6061
|2006.11.27 10:19
|buy
|3031
|41.60
|1.3121
|1.3091
|1.3135
|6062
|2006.11.27 10:29
|close
|3031
|41.60
|1.3101
|1.3091
|1.3135
|-8320.00
|199687.47
|6063
|2006.11.27 10:29
|buy
|3032
|39.90
|1.3101
|1.3071
|1.3115
|6064
|2006.11.27 10:32
|close
|3032
|39.90
|1.3106
|1.3071
|1.3115
|1995.00
|201682.47
|6065
|2006.11.27 15:41
|buy
|3033
|40.30
|1.3104
|1.3074
|1.3118
|6066
|2006.11.27 15:47
|close
|3033
|40.30
|1.3109
|1.3074
|1.3118
|2015.00
|203697.47
|6067
|2006.11.27 17:26
|sell
|3034
|40.70
|1.3132
|1.3162
|1.3118
|6068
|2006.11.27 17:33
|close
|3034
|40.70
|1.3127
|1.3162
|1.3118
|2035.00
|205732.47
|6069
|2006.11.27 21:13
|sell
|3035
|41.10
|1.3138
|1.3168
|1.3124
|6070
|2006.11.27 21:16
|close
|3035
|41.10
|1.3133
|1.3168
|1.3124
|2055.00
|207787.47
|6071
|2006.11.27 21:19
|sell
|3036
|41.60
|1.3138
|1.3168
|1.3124
|6072
|2006.11.27 21:54
|close
|3036
|41.60
|1.3134
|1.3168
|1.3124
|1664.00
|209451.47
|6073
|2006.11.28 04:32
|sell
|3037
|41.90
|1.3144
|1.3174
|1.3130
|6074
|2006.11.28 06:48
|close
|3037
|41.90
|1.3138
|1.3174
|1.3130
|2514.00
|211965.47
|6075
|2006.11.28 09:54
|sell
|3038
|42.40
|1.3143
|1.3173
|1.3129
|6076
|2006.11.28 10:07
|close
|3038
|42.40
|1.3164
|1.3173
|1.3129
|-8904.00
|203061.47
|6077
|2006.11.28 10:07
|sell
|3039
|40.60
|1.3159
|1.3189
|1.3145
|6078
|2006.11.28 10:21
|close
|3039
|40.60
|1.3155
|1.3189
|1.3145
|1624.00
|204685.47
|6079
|2006.11.28 10:21
|sell
|3040
|40.90
|1.3156
|1.3186
|1.3142
|6080
|2006.11.28 10:24
|close
|3040
|40.90
|1.3151
|1.3186
|1.3142
|2045.00
|206730.47
|6081
|2006.11.28 12:02
|sell
|3041
|41.30
|1.3160
|1.3190
|1.3146
|6082
|2006.11.28 12:04
|close
|3041
|41.30
|1.3156
|1.3190
|1.3146
|1652.00
|208382.47
|6083
|2006.11.28 12:24
|sell
|3042
|41.70
|1.3161
|1.3191
|1.3147
|6084
|2006.11.28 12:25
|close
|3042
|41.70
|1.3155
|1.3191
|1.3147
|2502.00
|210884.47
|6085
|2006.11.28 13:55
|buy
|3043
|42.20
|1.3135
|1.3105
|1.3149
|6086
|2006.11.28 14:03
|close
|3043
|42.20
|1.3139
|1.3105
|1.3149
|1688.00
|212572.47
|6087
|2006.11.28 15:30
|sell
|3044
|42.50
|1.3149
|1.3179
|1.3135
|6088
|2006.11.28 15:30
|close
|3044
|42.50
|1.3144
|1.3179
|1.3135
|2125.00
|214697.47
|6089
|2006.11.28 15:30
|sell
|3045
|42.90
|1.3155
|1.3185
|1.3141
|6090
|2006.11.28 15:30
|close
|3045
|42.90
|1.3141
|1.3185
|1.3141
|6006.00
|220703.47
|6091
|2006.11.28 15:30
|sell
|3046
|44.10
|1.3149
|1.3179
|1.3135
|6092
|2006.11.28 15:33
|close
|3046
|44.10
|1.3170
|1.3179
|1.3135
|-9261.00
|211442.47
|6093
|2006.11.28 15:33
|sell
|3047
|42.30
|1.3169
|1.3199
|1.3155
|6094
|2006.11.28 15:37
|close
|3047
|42.30
|1.3164
|1.3199
|1.3155
|2115.00
|213557.47
|6095
|2006.11.28 15:37
|sell
|3048
|42.70
|1.3163
|1.3193
|1.3149
|6096
|2006.11.28 15:48
|close
|3048
|42.70
|1.3158
|1.3193
|1.3149
|2135.00
|215692.47
|6097
|2006.11.28 15:48
|sell
|3049
|43.10
|1.3159
|1.3189
|1.3145
|6098
|2006.11.28 16:08
|close
|3049
|43.10
|1.3155
|1.3189
|1.3145
|1724.00
|217416.47
|6099
|2006.11.28 18:06
|buy
|3050
|43.50
|1.3139
|1.3109
|1.3153
|6100
|2006.11.28 18:08
|close
|3050
|43.50
|1.3144
|1.3109
|1.3153
|2175.00
|219591.47
|6101
|2006.11.28 20:06
|sell
|3051
|43.90
|1.3179
|1.3209
|1.3165
|6102
|2006.11.28 20:06
|close
|3051
|43.90
|1.3175
|1.3209
|1.3165
|1756.00
|221347.47
|6103
|2006.11.28 20:15
|sell
|3052
|44.30
|1.3177
|1.3207
|1.3163
|6104
|2006.11.28 20:17
|close
|3052
|44.30
|1.3198
|1.3207
|1.3163
|-9303.00
|212044.47
|6105
|2006.11.28 20:17
|sell
|3053
|42.40
|1.3195
|1.3225
|1.3181
|6106
|2006.11.28 20:19
|close
|3053
|42.40
|1.3185
|1.3225
|1.3181
|4240.00
|216284.47
|6107
|2006.11.28 20:19
|sell
|3054
|43.30
|1.3177
|1.3207
|1.3163
|6108
|2006.11.28 20:20
|close
|3054
|43.30
|1.3169
|1.3207
|1.3163
|3464.00
|219748.47
|6109
|2006.11.28 20:20
|sell
|3055
|43.90
|1.3181
|1.3211
|1.3167
|6110
|2006.11.28 20:20
|close
|3055
|43.90
|1.3171
|1.3211
|1.3167
|4390.00
|224138.47
|6111
|2006.11.28 20:23
|sell
|3056
|44.80
|1.3177
|1.3207
|1.3163
|6112
|2006.11.28 20:37
|close
|3056
|44.80
|1.3198
|1.3207
|1.3163
|-9408.00
|214730.47
|6113
|2006.11.28 23:04
|sell
|3057
|42.90
|1.3208
|1.3238
|1.3194
|6114
|2006.11.28 23:08
|close
|3057
|42.90
|1.3203
|1.3238
|1.3194
|2145.00
|216875.47
|6115
|2006.11.29 01:52
|sell
|3058
|43.40
|1.3211
|1.3241
|1.3197
|6116
|2006.11.29 01:52
|close
|3058
|43.40
|1.3202
|1.3241
|1.3197
|3906.00
|220781.47
|6117
|2006.11.29 01:52
|sell
|3059
|44.20
|1.3208
|1.3238
|1.3194
|6118
|2006.11.29 01:52
|close
|3059
|44.20
|1.3201
|1.3238
|1.3194
|3094.00
|223875.47
|6119
|2006.11.29 01:52
|sell
|3060
|44.80
|1.3215
|1.3245
|1.3201
|6120
|2006.11.29 01:53
|close
|3060
|44.80
|1.3210
|1.3245
|1.3201
|2240.00
|226115.47
|6121
|2006.11.29 01:53
|sell
|3061
|45.20
|1.3209
|1.3239
|1.3195
|6122
|2006.11.29 01:58
|close
|3061
|45.20
|1.3201
|1.3239
|1.3195
|3616.00
|229731.47
|6123
|2006.11.29 02:23
|sell
|3062
|45.90
|1.3213
|1.3243
|1.3199
|6124
|2006.11.29 02:34
|close
|3062
|45.90
|1.3208
|1.3243
|1.3199
|2295.00
|232026.47
|6125
|2006.11.29 04:47
|buy
|3063
|46.40
|1.3190
|1.3160
|1.3204
|6126
|2006.11.29 05:39
|close
|3063
|46.40
|1.3195
|1.3160
|1.3204
|2320.00
|234346.47
|6127
|2006.11.29 09:48
|buy
|3064
|46.90
|1.3177
|1.3147
|1.3191
|6128
|2006.11.29 09:54
|close
|3064
|46.90
|1.3181
|1.3147
|1.3191
|1876.00
|236222.47
|6129
|2006.11.29 13:44
|buy
|3065
|47.20
|1.3154
|1.3124
|1.3168
|6130
|2006.11.29 13:59
|close
|3065
|47.20
|1.3158
|1.3124
|1.3168
|1888.00
|238110.47
|6131
|2006.11.29 14:02
|buy
|3066
|47.60
|1.3154
|1.3124
|1.3168
|6132
|2006.11.29 15:04
|close
|3066
|47.60
|1.3158
|1.3124
|1.3168
|1904.00
|240014.47
|6133
|2006.11.29 15:30
|buy
|3067
|48.00
|1.3133
|1.3103
|1.3147
|6134
|2006.11.29 15:30
|close
|3067
|48.00
|1.3137
|1.3103
|1.3147
|1920.00
|241934.47
|6135
|2006.11.29 15:30
|buy
|3068
|48.40
|1.3133
|1.3103
|1.3147
|6136
|2006.11.29 15:31
|close
|3068
|48.40
|1.3138
|1.3103
|1.3147
|2420.00
|244354.47
|6137
|2006.11.29 15:31
|buy
|3069
|48.90
|1.3141
|1.3111
|1.3155
|6138
|2006.11.29 15:31
|t/p
|3069
|48.90
|1.3155
|1.3111
|1.3155
|6846.00
|251200.47
|6139
|2006.11.29 15:31
|buy
|3070
|50.20
|1.3141
|1.3111
|1.3155
|6140
|2006.11.29 15:32
|close
|3070
|50.20
|1.3153
|1.3111
|1.3155
|6024.00
|257224.47
|6141
|2006.11.29 15:46
|buy
|3071
|51.40
|1.3141
|1.3111
|1.3155
|6142
|2006.11.29 15:49
|close
|3071
|51.40
|1.3146
|1.3111
|1.3155
|2570.00
|259794.47
|6143
|2006.11.29 15:59
|buy
|3072
|52.00
|1.3141
|1.3111
|1.3155
|6144
|2006.11.29 16:00
|close
|3072
|52.00
|1.3147
|1.3111
|1.3155
|3120.00
|262914.47
|6145
|2006.11.29 22:52
|buy
|3073
|52.60
|1.3141
|1.3111
|1.3155
|6146
|2006.11.29 22:57
|close
|3073
|52.60
|1.3146
|1.3111
|1.3155
|2630.00
|265544.47
|6147
|2006.11.30 01:58
|buy
|3074
|53.10
|1.3147
|1.3117
|1.3161
|6148
|2006.11.30 03:03
|close
|3074
|53.10
|1.3152
|1.3117
|1.3161
|2655.00
|268199.47
|6149
|2006.11.30 04:04
|sell
|3075
|53.60
|1.3155
|1.3185
|1.3141
|6150
|2006.11.30 04:15
|close
|3075
|53.60
|1.3175
|1.3185
|1.3141
|-10720.00
|257479.47
|6151
|2006.11.30 04:15
|sell
|3076
|51.50
|1.3171
|1.3201
|1.3157
|6152
|2006.11.30 04:22
|close
|3076
|51.50
|1.3166
|1.3201
|1.3157
|2575.00
|260054.47
|6153
|2006.11.30 04:22
|sell
|3077
|52.00
|1.3168
|1.3198
|1.3154
|6154
|2006.11.30 05:15
|close
|3077
|52.00
|1.3162
|1.3198
|1.3154
|3120.00
|263174.47
|6155
|2006.11.30 07:29
|sell
|3078
|52.60
|1.3177
|1.3207
|1.3163
|6156
|2006.11.30 07:39
|close
|3078
|52.60
|1.3170
|1.3207
|1.3163
|3682.00
|266856.47
|6157
|2006.11.30 09:24
|sell
|3079
|53.40
|1.3196
|1.3226
|1.3182
|6158
|2006.11.30 09:26
|close
|3079
|53.40
|1.3190
|1.3226
|1.3182
|3204.00
|270060.47
|6159
|2006.11.30 11:23
|sell
|3080
|54.00
|1.3200
|1.3230
|1.3186
|6160
|2006.11.30 11:30
|close
|3080
|54.00
|1.3194
|1.3230
|1.3186
|3240.00
|273300.47
|6161
|2006.11.30 16:57
|sell
|3081
|54.70
|1.3214
|1.3244
|1.3200
|6162
|2006.11.30 16:57
|close
|3081
|54.70
|1.3208
|1.3244
|1.3200
|3282.00
|276582.47
|6163
|2006.11.30 16:57
|sell
|3082
|55.30
|1.3213
|1.3243
|1.3199
|6164
|2006.11.30 16:58
|close
|3082
|55.30
|1.3208
|1.3243
|1.3199
|2765.00
|279347.47
|6165
|2006.11.30 16:58
|sell
|3083
|55.90
|1.3214
|1.3244
|1.3200
|6166
|2006.11.30 16:58
|close
|3083
|55.90
|1.3209
|1.3244
|1.3200
|2795.00
|282142.47
|6167
|2006.11.30 16:58
|sell
|3084
|56.40
|1.3214
|1.3244
|1.3200
|6168
|2006.11.30 17:00
|close
|3084
|56.40
|1.3208
|1.3244
|1.3200
|3384.00
|285526.47
|6169
|2006.11.30 17:04
|sell
|3085
|57.10
|1.3224
|1.3254
|1.3210
|6170
|2006.11.30 17:14
|close
|3085
|57.10
|1.3244
|1.3254
|1.3210
|-11420.00
|274106.47
|6171
|2006.11.30 17:14
|sell
|3086
|54.80
|1.3238
|1.3268
|1.3224
|6172
|2006.11.30 17:19
|close
|3086
|54.80
|1.3234
|1.3268
|1.3224
|2192.00
|276298.47
|6173
|2006.11.30 17:19
|sell
|3087
|55.30
|1.3233
|1.3263
|1.3219
|6174
|2006.11.30 17:45
|close
|3087
|55.30
|1.3254
|1.3263
|1.3219
|-11613.00
|264685.47
|6175
|2006.11.30 21:20
|buy
|3088
|52.90
|1.3246
|1.3216
|1.3260
|6176
|2006.11.30 22:04
|close
|3088
|52.90
|1.3251
|1.3216
|1.3260
|2645.00
|267330.47
|6177
|2006.12.01 00:32
|buy
|3089
|53.50
|1.3240
|1.3210
|1.3254
|6178
|2006.12.01 01:40
|close
|3089
|53.50
|1.3245
|1.3210
|1.3254
|2675.00
|270005.47
|6179
|2006.12.01 01:53
|sell
|3090
|54.00
|1.3249
|1.3279
|1.3235
|6180
|2006.12.01 08:23
|close
|3090
|54.00
|1.3269
|1.3279
|1.3235
|-10800.00
|259205.47
|6181
|2006.12.01 08:23
|sell
|3091
|51.80
|1.3265
|1.3295
|1.3251
|6182
|2006.12.01 09:13
|close
|3091
|51.80
|1.3260
|1.3295
|1.3251
|2590.00
|261795.47
|6183
|2006.12.01 10:22
|buy
|3092
|52.40
|1.3258
|1.3228
|1.3272
|6184
|2006.12.01 10:54
|close
|3092
|52.40
|1.3237
|1.3228
|1.3272
|-11004.00
|250791.47
|6185
|2006.12.01 12:10
|buy
|3093
|50.20
|1.3224
|1.3194
|1.3238
|6186
|2006.12.01 12:27
|close
|3093
|50.20
|1.3233
|1.3194
|1.3238
|4518.00
|255309.47
|6187
|2006.12.01 13:40
|sell
|3094
|51.10
|1.3244
|1.3274
|1.3230
|6188
|2006.12.01 13:58
|close
|3094
|51.10
|1.3239
|1.3274
|1.3230
|2555.00
|257864.47
|6189
|2006.12.01 14:07
|sell
|3095
|51.60
|1.3241
|1.3271
|1.3227
|6190
|2006.12.01 14:18
|close
|3095
|51.60
|1.3237
|1.3271
|1.3227
|2064.00
|259928.47
|6191
|2006.12.01 14:36
|sell
|3096
|52.00
|1.3245
|1.3275
|1.3231
|6192
|2006.12.01 16:14
|close
|3096
|52.00
|1.3266
|1.3275
|1.3231
|-10920.00
|249008.47
|6193
|2006.12.01 16:15
|sell
|3097
|49.80
|1.3270
|1.3300
|1.3256
|6194
|2006.12.01 16:15
|close
|3097
|49.80
|1.3263
|1.3300
|1.3256
|3486.00
|252494.47
|6195
|2006.12.01 16:19
|sell
|3098
|50.50
|1.3270
|1.3300
|1.3256
|6196
|2006.12.01 16:30
|close
|3098
|50.50
|1.3265
|1.3300
|1.3256
|2525.00
|255019.47
|6197
|2006.12.01 17:02
|sell
|3099
|51.00
|1.3321
|1.3351
|1.3307
|6198
|2006.12.01 17:02
|close
|3099
|51.00
|1.3317
|1.3351
|1.3307
|2040.00
|257059.47
|6199
|2006.12.01 17:09
|sell
|3100
|51.40
|1.3319
|1.3349
|1.3305
|6200
|2006.12.01 17:10
|close
|3100
|51.40
|1.3314
|1.3349
|1.3305
|2570.00
|259629.47
|6201
|2006.12.01 17:10
|sell
|3101
|51.90
|1.3318
|1.3348
|1.3304
|6202
|2006.12.01 17:12
|close
|3101
|51.90
|1.3314
|1.3348
|1.3304
|2076.00
|261705.47
|6203
|2006.12.01 17:27
|sell
|3102
|52.30
|1.3318
|1.3348
|1.3304
|6204
|2006.12.01 17:37
|close
|3102
|52.30
|1.3342
|1.3348
|1.3304
|-12552.00
|249153.47
|6205
|2006.12.04 00:34
|sell
|3103
|49.80
|1.3342
|1.3372
|1.3328
|6206
|2006.12.04 00:55
|close
|3103
|49.80
|1.3363
|1.3372
|1.3328
|-10458.00
|238695.47
|6207
|2006.12.04 00:55
|sell
|3104
|47.70
|1.3363
|1.3393
|1.3349
|6208
|2006.12.04 01:04
|close
|3104
|47.70
|1.3356
|1.3393
|1.3349
|3339.00
|242034.47
|6209
|2006.12.04 03:17
|buy
|3105
|48.40
|1.3329
|1.3299
|1.3343
|6210
|2006.12.04 04:06
|close
|3105
|48.40
|1.3335
|1.3299
|1.3343
|2904.00
|244938.47
|6211
|2006.12.04 07:33
|sell
|3106
|49.00
|1.3335
|1.3365
|1.3321
|6212
|2006.12.04 08:09
|close
|3106
|49.00
|1.3329
|1.3365
|1.3321
|2940.00
|247878.47
|6213
|2006.12.04 10:08
|buy
|3107
|49.60
|1.3296
|1.3266
|1.3310
|6214
|2006.12.04 10:37
|close
|3107
|49.60
|1.3300
|1.3266
|1.3310
|1984.00
|249862.47
|6215
|2006.12.04 15:27
|buy
|3108
|50.00
|1.3302
|1.3272
|1.3316
|6216
|2006.12.04 16:06
|close
|3108
|50.00
|1.3307
|1.3272
|1.3316
|2500.00
|252362.47
|6217
|2006.12.04 17:44
|sell
|3109
|50.50
|1.3319
|1.3349
|1.3305
|6218
|2006.12.04 21:21
|close
|3109
|50.50
|1.3314
|1.3349
|1.3305
|2525.00
|254887.47
|6219
|2006.12.04 23:47
|sell
|3110
|51.00
|1.3335
|1.3365
|1.3321
|6220
|2006.12.05 03:24
|close
|3110
|51.00
|1.3330
|1.3365
|1.3321
|2836.16
|257723.63
|6221
|2006.12.05 03:26
|buy
|3111
|51.50
|1.3328
|1.3298
|1.3342
|6222
|2006.12.05 04:10
|close
|3111
|51.50
|1.3333
|1.3298
|1.3342
|2575.00
|260298.63
|6223
|2006.12.05 06:35
|sell
|3112
|52.10
|1.3328
|1.3358
|1.3314
|6224
|2006.12.05 09:33
|close
|3112
|52.10
|1.3323
|1.3358
|1.3314
|2605.00
|262903.63
|6225
|2006.12.05 09:35
|buy
|3113
|52.60
|1.3311
|1.3281
|1.3325
|6226
|2006.12.05 09:36
|close
|3113
|52.60
|1.3317
|1.3281
|1.3325
|3156.00
|266059.63
|6227
|2006.12.05 15:26
|sell
|3114
|53.20
|1.3338
|1.3368
|1.3324
|6228
|2006.12.05 15:30
|close
|3114
|53.20
|1.3360
|1.3368
|1.3324
|-11704.00
|254355.63
|6229
|2006.12.05 15:32
|sell
|3115
|50.90
|1.3363
|1.3393
|1.3349
|6230
|2006.12.05 15:33
|close
|3115
|50.90
|1.3356
|1.3393
|1.3349
|3563.00
|257918.63
|6231
|2006.12.05 17:00
|buy
|3116
|51.60
|1.3312
|1.3282
|1.3326
|6232
|2006.12.05 17:00
|close
|3116
|51.60
|1.3318
|1.3282
|1.3326
|3096.00
|261014.63
|6233
|2006.12.05 17:00
|buy
|3117
|52.20
|1.3322
|1.3292
|1.3336
|6234
|2006.12.05 17:00
|close
|3117
|52.20
|1.3332
|1.3292
|1.3336
|5220.00
|266234.63
|6235
|2006.12.05 17:00
|buy
|3118
|53.20
|1.3314
|1.3284
|1.3328
|6236
|2006.12.05 17:02
|close
|3118
|53.20
|1.3321
|1.3284
|1.3328
|3724.00
|269958.63
|6237
|2006.12.05 17:02
|buy
|3119
|54.00
|1.3322
|1.3292
|1.3336
|6238
|2006.12.05 17:04
|close
|3119
|54.00
|1.3332
|1.3292
|1.3336
|5400.00
|275358.63
|6239
|2006.12.05 17:04
|buy
|3120
|55.10
|1.3318
|1.3288
|1.3332
|6240
|2006.12.05 17:04
|close
|3120
|55.10
|1.3326
|1.3288
|1.3332
|4408.00
|279766.63
|6241
|2006.12.05 17:08
|buy
|3121
|56.00
|1.3321
|1.3291
|1.3335
|6242
|2006.12.05 17:11
|close
|3121
|56.00
|1.3300
|1.3291
|1.3335
|-11760.00
|268006.63
|6243
|2006.12.05 17:11
|buy
|3122
|53.60
|1.3314
|1.3284
|1.3328
|6244
|2006.12.05 17:12
|close
|3122
|53.60
|1.3292
|1.3284
|1.3328
|-11792.00
|256214.63
|6245
|2006.12.05 17:12
|buy
|3123
|51.20
|1.3298
|1.3268
|1.3312
|6246
|2006.12.05 17:15
|close
|3123
|51.20
|1.3303
|1.3268
|1.3312
|2560.00
|258774.63
|6247
|2006.12.05 17:15
|buy
|3124
|51.80
|1.3304
|1.3274
|1.3318
|6248
|2006.12.05 17:54
|close
|3124
|51.80
|1.3309
|1.3274
|1.3318
|2590.00
|261364.63
|6249
|2006.12.05 23:32
|buy
|3125
|52.30
|1.3322
|1.3292
|1.3336
|6250
|2006.12.06 06:45
|close
|3125
|52.30
|1.3327
|1.3292
|1.3336
|2221.19
|263585.82
|6251
|2006.12.06 06:46
|sell
|3126
|52.70
|1.3327
|1.3357
|1.3313
|6252
|2006.12.06 09:02
|close
|3126
|52.70
|1.3322
|1.3357
|1.3313
|2635.00
|266220.82
|6253
|2006.12.06 11:39
|buy
|3127
|53.20
|1.3272
|1.3242
|1.3286
|6254
|2006.12.06 11:57
|close
|3127
|53.20
|1.3277
|1.3242
|1.3286
|2660.00
|268880.82
|6255
|2006.12.06 14:53
|buy
|3128
|53.80
|1.3277
|1.3247
|1.3291
|6256
|2006.12.06 15:11
|close
|3128
|53.80
|1.3281
|1.3247
|1.3291
|2152.00
|271032.82
|6257
|2006.12.06 15:15
|buy
|3129
|54.20
|1.3265
|1.3235
|1.3279
|6258
|2006.12.06 15:15
|close
|3129
|54.20
|1.3271
|1.3235
|1.3279
|3252.00
|274284.82
|6259
|2006.12.06 15:15
|buy
|3130
|54.90
|1.3263
|1.3233
|1.3277
|6260
|2006.12.06 15:24
|close
|3130
|54.90
|1.3268
|1.3233
|1.3277
|2745.00
|277029.82
|6261
|2006.12.06 15:27
|buy
|3131
|55.40
|1.3264
|1.3234
|1.3278
|6262
|2006.12.06 15:44
|close
|3131
|55.40
|1.3271
|1.3234
|1.3278
|3878.00
|280907.82
|6263
|2006.12.06 16:53
|sell
|3132
|56.20
|1.3294
|1.3324
|1.3280
|6264
|2006.12.06 17:39
|close
|3132
|56.20
|1.3314
|1.3324
|1.3280
|-11240.00
|269667.82
|6265
|2006.12.06 20:09
|buy
|3133
|53.90
|1.3296
|1.3266
|1.3310
|6266
|2006.12.07 00:54
|close
|3133
|53.90
|1.3276
|1.3266
|1.3310
|-11997.58
|257670.24
|6267
|2006.12.07 02:10
|sell
|3134
|51.50
|1.3294
|1.3324
|1.3280
|6268
|2006.12.07 02:29
|close
|3134
|51.50
|1.3289
|1.3324
|1.3280
|2575.00
|260245.24
|6269
|2006.12.07 03:32
|sell
|3135
|52.00
|1.3294
|1.3324
|1.3280
|6270
|2006.12.07 04:05
|close
|3135
|52.00
|1.3289
|1.3324
|1.3280
|2600.00
|262845.24
|6271
|2006.12.07 04:50
|sell
|3136
|52.60
|1.3294
|1.3324
|1.3280
|6272
|2006.12.07 07:04
|close
|3136
|52.60
|1.3314
|1.3324
|1.3280
|-10520.00
|252325.24
|6273
|2006.12.07 09:13
|sell
|3137
|50.50
|1.3316
|1.3346
|1.3302
|6274
|2006.12.07 09:21
|close
|3137
|50.50
|1.3311
|1.3346
|1.3302
|2525.00
|254850.24
|6275
|2006.12.07 09:26
|sell
|3138
|51.00
|1.3315
|1.3345
|1.3301
|6276
|2006.12.07 10:40
|close
|3138
|51.00
|1.3310
|1.3345
|1.3301
|2550.00
|257400.24
|6277
|2006.12.07 11:28
|buy
|3139
|51.50
|1.3305
|1.3275
|1.3319
|6278
|2006.12.07 12:45
|close
|3139
|51.50
|1.3285
|1.3275
|1.3319
|-10300.00
|247100.24
|6279
|2006.12.07 15:31
|buy
|3140
|49.40
|1.3282
|1.3252
|1.3296
|6280
|2006.12.07 15:33
|close
|3140
|49.40
|1.3288
|1.3252
|1.3296
|2964.00
|250064.24
|6281
|2006.12.07 15:36
|sell
|3141
|50.00
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|6282
|2006.12.07 15:36
|close
|3141
|50.00
|1.3310
|1.3347
|1.3303
|3500.00
|253564.24
|6283
|2006.12.07 15:36
|sell
|3142
|50.70
|1.3305
|1.3335
|1.3291
|6284
|2006.12.07 15:36
|close
|3142
|50.70
|1.3300
|1.3335
|1.3291
|2535.00
|256099.24
|6285
|2006.12.07 15:36
|sell
|3143
|51.20
|1.3316
|1.3346
|1.3302
|6286
|2006.12.07 15:38
|close
|3143
|51.20
|1.3311
|1.3346
|1.3302
|2560.00
|258659.24
|6287
|2006.12.07 15:38
|sell
|3144
|51.70
|1.3310
|1.3340
|1.3296
|6288
|2006.12.07 15:39
|close
|3144
|51.70
|1.3305
|1.3340
|1.3296
|2585.00
|261244.24
|6289
|2006.12.07 15:39
|sell
|3145
|52.20
|1.3305
|1.3335
|1.3291
|6290
|2006.12.07 15:41
|close
|3145
|52.20
|1.3296
|1.3335
|1.3291
|4698.00
|265942.24
|6291
|2006.12.07 15:41
|sell
|3146
|53.20
|1.3305
|1.3335
|1.3291
|6292
|2006.12.07 15:41
|close
|3146
|53.20
|1.3295
|1.3335
|1.3291
|5320.00
|271262.24
|6293
|2006.12.07 15:47
|sell
|3147
|54.30
|1.3306
|1.3336
|1.3292
|6294
|2006.12.07 15:47
|close
|3147
|54.30
|1.3300
|1.3336
|1.3292
|3258.00
|274520.24
|6295
|2006.12.07 16:00
|buy
|3148
|54.90
|1.3280
|1.3250
|1.3294
|6296
|2006.12.07 16:00
|close
|3148
|54.90
|1.3288
|1.3250
|1.3294
|4392.00
|278912.24
|6297
|2006.12.07 16:00
|buy
|3149
|55.80
|1.3283
|1.3253
|1.3297
|6298
|2006.12.07 16:01
|close
|3149
|55.80
|1.3289
|1.3253
|1.3297
|3348.00
|282260.24
|6299
|2006.12.07 16:01
|buy
|3150
|56.50
|1.3285
|1.3255
|1.3299
|6300
|2006.12.07 16:03
|close
|3150
|56.50
|1.3290
|1.3255
|1.3299
|2825.00
|285085.24
|6301
|2006.12.07 16:04
|buy
|3151
|57.00
|1.3285
|1.3255
|1.3299
|6302
|2006.12.07 16:07
|close
|3151
|57.00
|1.3290
|1.3255
|1.3299
|2850.00
|287935.24
|6303
|2006.12.07 16:17
|sell
|3152
|57.60
|1.3304
|1.3334
|1.3290
|6304
|2006.12.07 16:34
|close
|3152
|57.60
|1.3299
|1.3334
|1.3290
|2880.00
|290815.24
|6305
|2006.12.07 21:29
|buy
|3153
|58.20
|1.3288
|1.3258
|1.3302
|6306
|2006.12.08 11:13
|close
|3153
|58.20
|1.3293
|1.3258
|1.3302
|2471.76
|293286.99
|6307
|2006.12.08 15:28
|buy
|3154
|58.70
|1.3265
|1.3235
|1.3279
|6308
|2006.12.08 15:28
|close
|3154
|58.70
|1.3270
|1.3235
|1.3279
|2935.00
|296221.99
|6309
|2006.12.08 15:28
|buy
|3155
|59.20
|1.3265
|1.3235
|1.3279
|6310
|2006.12.08 15:28
|close
|3155
|59.20
|1.3274
|1.3235
|1.3279
|5328.00
|301549.99
|6311
|2006.12.08 15:28
|buy
|3156
|60.30
|1.3267
|1.3237
|1.3281
|6312
|2006.12.08 15:30
|s/l
|3156
|60.30
|1.3237
|1.3237
|1.3281
|-18090.00
|283459.99
|6313
|2006.12.08 15:30
|buy
|3157
|56.70
|1.3237
|1.3207
|1.3251
|6314
|2006.12.08 15:30
|close
|3157
|56.70
|1.3241
|1.3207
|1.3251
|2268.00
|285727.99
|6315
|2006.12.08 15:31
|buy
|3158
|57.10
|1.3256
|1.3226
|1.3270
|6316
|2006.12.08 15:31
|t/p
|3158
|57.10
|1.3270
|1.3226
|1.3270
|7994.00
|293721.99
|6317
|2006.12.08 15:31
|buy
|3159
|58.70
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|6318
|2006.12.08 15:31
|close
|3159
|58.70
|1.3262
|1.3225
|1.3269
|4109.00
|297830.99
|6319
|2006.12.08 15:32
|buy
|3160
|59.60
|1.3256
|1.3226
|1.3270
|6320
|2006.12.08 15:32
|close
|3160
|59.60
|1.3264
|1.3226
|1.3270
|4768.00
|302598.99
|6321
|2006.12.08 15:32
|buy
|3161
|60.50
|1.3247
|1.3217
|1.3261
|6322
|2006.12.08 15:33
|close
|3161
|60.50
|1.3255
|1.3217
|1.3261
|4840.00
|307438.99
|6323
|2006.12.08 15:33
|buy
|3162
|61.50
|1.3256
|1.3226
|1.3270
|6324
|2006.12.08 15:33
|close
|3162
|61.50
|1.3260
|1.3226
|1.3270
|2460.00
|309898.99
|6325
|2006.12.08 15:33
|buy
|3163
|62.00
|1.3252
|1.3222
|1.3266
|6326
|2006.12.08 15:33
|close
|3163
|62.00
|1.3257
|1.3222
|1.3266
|3100.00
|312998.99
|6327
|2006.12.08 15:34
|buy
|3164
|62.60
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|6328
|2006.12.08 15:34
|close
|3164
|62.60
|1.3259
|1.3225
|1.3269
|2504.00
|315502.99
|6329
|2006.12.08 15:34
|buy
|3165
|63.10
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|6330
|2006.12.08 15:35
|close
|3165
|63.10
|1.3266
|1.3225
|1.3269
|6941.00
|322443.99
|6331
|2006.12.08 15:45
|sell
|3166
|64.50
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|6332
|2006.12.08 15:45
|t/p
|3166
|64.50
|1.3303
|1.3347
|1.3303
|9030.00
|331473.99
|6333
|2006.12.08 15:45
|buy
|3167
|66.30
|1.3237
|1.3207
|1.3251
|6334
|2006.12.08 15:45
|t/p
|3167
|66.30
|1.3251
|1.3207
|1.3251
|9282.00
|340755.99
|6335
|2006.12.08 15:45
|sell
|3168
|68.20
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|6336
|2006.12.08 15:45
|close
|3168
|68.20
|1.3304
|1.3344
|1.3300
|6820.00
|347575.99
|6337
|2006.12.08 15:45
|sell
|3169
|69.50
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|6338
|2006.12.08 15:45
|close
|3169
|69.50
|1.3309
|1.3347
|1.3303
|5560.00
|353135.99
|6339
|2006.12.08 15:45
|buy
|3170
|70.60
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|6340
|2006.12.08 15:45
|t/p
|3170
|70.60
|1.3269
|1.3225
|1.3269
|9884.00
|363019.99
|6341
|2006.12.08 15:45
|sell
|3171
|72.60
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|6342
|2006.12.08 15:45
|close
|3171
|72.60
|1.3304
|1.3347
|1.3303
|9438.00
|372457.99
|6343
|2006.12.08 15:45
|sell
|3172
|74.50
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|6344
|2006.12.08 15:46
|close
|3172
|74.50
|1.3309
|1.3344
|1.3300
|3725.00
|376182.99
|6345
|2006.12.08 15:46
|sell
|3173
|75.20
|1.3312
|1.3342
|1.3298
|6346
|2006.12.08 15:46
|close
|3173
|75.20
|1.3336
|1.3342
|1.3298
|-18048.00
|358134.99
|6347
|2006.12.08 15:46
|sell
|3174
|71.60
|1.3310
|1.3340
|1.3296
|6348
|2006.12.08 15:52
|close
|3174
|71.60
|1.3338
|1.3340
|1.3296
|-20048.00
|338086.99
|6349
|2006.12.08 15:52
|sell
|3175
|67.60
|1.3335
|1.3365
|1.3321
|6350
|2006.12.08 15:54
|close
|3175
|67.60
|1.3330
|1.3365
|1.3321
|3380.00
|341466.99
|6351
|2006.12.08 15:54
|sell
|3176
|68.30
|1.3333
|1.3363
|1.3319
|6352
|2006.12.08 17:01
|close
|3176
|68.30
|1.3356
|1.3363
|1.3319
|-15709.00
|325757.99
|6353
|2006.12.08 18:49
|buy
|3177
|65.20
|1.3270
|1.3240
|1.3284
|6354
|2006.12.08 18:51
|close
|3177
|65.20
|1.3250
|1.3240
|1.3284
|-13040.00
|312717.99
|6355
|2006.12.08 18:51
|buy
|3178
|62.50
|1.3248
|1.3218
|1.3262
|6356
|2006.12.08 18:52
|close
|3178
|62.50
|1.3253
|1.3218
|1.3262
|3125.00
|315842.99
|6357
|2006.12.08 18:52
|buy
|3179
|63.20
|1.3254
|1.3224
|1.3268
|6358
|2006.12.08 18:53
|close
|3179
|63.20
|1.3233
|1.3224
|1.3268
|-13272.00
|302570.99
|6359
|2006.12.08 18:53
|buy
|3180
|60.50
|1.3241
|1.3211
|1.3255
|6360
|2006.12.08 18:54
|close
|3180
|60.50
|1.3218
|1.3211
|1.3255
|-13915.00
|288655.99
|6361
|2006.12.08 18:54
|buy
|3181
|57.70
|1.3222
|1.3192
|1.3236
|6362
|2006.12.08 18:55
|close
|3181
|57.70
|1.3202
|1.3192
|1.3236
|-11540.00
|277115.99
|6363
|2006.12.08 18:55
|buy
|3182
|55.40
|1.3205
|1.3175
|1.3219
|6364
|2006.12.08 18:56
|close
|3182
|55.40
|1.3210
|1.3175
|1.3219
|2770.00
|279885.99
|6365
|2006.12.08 18:56
|buy
|3183
|56.00
|1.3220
|1.3190
|1.3234
|6366
|2006.12.08 19:02
|close
|3183
|56.00
|1.3198
|1.3190
|1.3234
|-12320.00
|267565.99