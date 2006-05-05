Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.12.08 22:30 (2006.01.07 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersProfitMade=4; LossLimit=20; BDistance=1; BPeriod=4; Deviation=4; Lots=1; LotIncrease=true;
Bars in test30809Ticks modelled1182885Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit262565.99Gross profit1646762.66Gross loss-1384196.67
Profit factor1.19Expected payoff82.49
Absolute drawdown2514.66Maximal drawdown140608.35 (50.76%)Relative drawdown64.06% (4429.68)
Total trades3183Short positions (won %)1641 (78.06%)Long positions (won %)1542 (83.07%)
Profit trades (% of total)2562 (80.49%)Loss trades (% of total)621 (19.51%)
Largestprofit trade9884.00loss trade-20048.00
Averageprofit trade642.76loss trade-2228.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)60 (56576.84)consecutive losses (loss in money)4 (-13591.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)92723.00 (16)consecutive loss (count of losses)-38727.00 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.09 07:44buy11.001.21321.21021.2146
22006.01.09 08:26close11.001.21121.21021.2146-200.014799.99
32006.01.09 10:19buy21.001.20661.20361.2080
42006.01.09 10:20close21.001.20701.20361.208040.004839.99
52006.01.09 17:16buy31.001.20611.20311.2075
62006.01.09 17:16close31.001.20671.20311.207560.004899.99
72006.01.09 17:16buy41.001.20611.20311.2075
82006.01.09 17:34close41.001.20691.20311.207580.004979.99
92006.01.09 23:39buy51.001.20801.20501.2094
102006.01.10 03:30close51.001.20581.20501.2094-227.524752.47
112006.01.10 03:31buy61.001.20451.20151.2059
122006.01.10 03:32close61.001.20511.20151.205960.014812.48
132006.01.10 08:07sell71.001.20641.20941.2050
142006.01.10 08:17close71.001.20581.20941.205060.004872.48
152006.01.10 08:29buy81.001.20471.20171.2061
162006.01.10 08:56close81.001.20511.20171.206140.014912.49
172006.01.10 11:09sell91.001.20911.21211.2077
182006.01.10 12:23close91.001.20871.21211.207740.004952.49
192006.01.10 20:12sell101.001.20751.21051.2061
202006.01.10 20:25close101.001.20701.21051.206150.005002.49
212006.01.10 22:11buy111.001.20661.20361.2080
222006.01.11 03:36close111.001.20711.20361.208042.475044.96
232006.01.11 03:55sell121.001.20731.21031.2059
242006.01.11 04:28close121.001.20681.21031.205949.995094.95
252006.01.11 06:25buy131.001.20581.20281.2072
262006.01.11 06:29close131.001.20651.20281.207270.015164.96
272006.01.11 06:44buy141.001.20571.20271.2071
282006.01.11 07:36close141.001.20621.20271.207150.005214.96
292006.01.11 09:41buy151.001.20491.20191.2063
302006.01.11 09:43close151.001.20541.20191.206350.005264.96
312006.01.11 09:54buy161.101.20491.20191.2063
322006.01.11 10:16close161.101.20551.20191.206366.005330.96
332006.01.11 11:40sell171.101.20701.21001.2056
342006.01.11 11:59close171.101.20661.21001.205644.005374.96
352006.01.11 15:25sell181.101.21011.21311.2087
362006.01.11 15:25close181.101.20971.21311.208744.015418.97
372006.01.11 15:25sell191.101.21011.21311.2087
382006.01.11 16:19close191.101.20961.21311.208755.015473.98
392006.01.11 17:56sell201.101.21331.21631.2119
402006.01.11 18:30close201.101.21291.21631.211944.005517.98
412006.01.11 23:23sell211.101.21321.21621.2118
422006.01.12 02:42close211.101.21521.21621.2118-201.485316.50
432006.01.12 02:42sell221.101.21491.21791.2135
442006.01.12 04:14close221.101.21431.21791.213566.005382.50
452006.01.12 10:10sell231.101.21591.21891.2145
462006.01.12 10:17close231.101.21531.21891.214565.985448.48
472006.01.12 14:14buy241.101.21211.20911.2135
482006.01.12 14:30close241.101.20971.20911.2135-264.005184.48
492006.01.12 14:55buy251.001.20841.20541.2098
502006.01.12 14:55close251.001.20901.20541.209860.005244.48
512006.01.12 14:56buy261.001.20871.20571.2101
522006.01.12 14:57close261.001.20931.20571.210160.005304.48
532006.01.12 14:59buy271.101.20831.20531.2097
542006.01.12 15:01close271.101.20631.20531.2097-220.005084.48
552006.01.12 15:28buy281.001.20221.19921.2036
562006.01.12 15:31close281.001.20261.19921.203640.005124.48
572006.01.12 20:55sell291.001.20391.20691.2025
582006.01.12 21:10close291.001.20341.20691.202550.005174.48
592006.01.13 00:16sell301.001.20401.20701.2026
602006.01.13 01:07close301.001.20351.20701.202650.005224.48
612006.01.13 12:09buy311.001.20521.20221.2066
622006.01.13 12:30close311.001.20571.20221.206650.005274.48
632006.01.13 13:58buy321.101.20431.20131.2057
642006.01.13 14:26close321.101.20481.20131.205755.005329.48
652006.01.13 14:39sell331.101.20771.21071.2063
662006.01.13 14:43close331.101.20691.21071.206388.005417.48
672006.01.13 14:47sell341.101.20771.21071.2063
682006.01.13 14:49close341.101.20721.21071.206355.005472.48
692006.01.13 16:43sell351.101.20781.21081.2064
702006.01.13 17:00close351.101.20731.21081.206455.005527.48
712006.01.13 22:50sell361.101.21391.21691.2125
722006.01.16 00:39close361.101.21601.21691.2125-224.845302.64
732006.01.16 04:58sell371.101.21561.21861.2142
742006.01.16 06:19close371.101.21491.21861.214277.005379.64
752006.01.16 06:43buy381.101.21361.21061.2150
762006.01.16 06:46close381.101.21411.21061.215055.005434.64
772006.01.16 08:46sell391.101.21511.21811.2137
782006.01.16 08:51close391.101.21461.21811.213755.005489.64
792006.01.16 14:14buy401.101.21141.20841.2128
802006.01.16 14:26close401.101.21191.20841.212855.005544.64
812006.01.16 16:34sell411.101.21251.21551.2111
822006.01.16 16:51close411.101.21201.21551.211155.005599.64
832006.01.16 18:01buy421.101.21171.20871.2131
842006.01.16 22:05close421.101.21231.20871.213165.985665.62
852006.01.16 22:46buy431.101.21181.20881.2132
862006.01.16 22:59close431.101.21231.20881.213255.005720.62
872006.01.16 22:59sell441.101.21241.21541.2110
882006.01.16 23:25close441.101.21191.21541.211055.005775.62
892006.01.17 01:22buy451.201.21071.20771.2121
902006.01.17 01:56close451.201.20861.20771.2121-252.005523.62
912006.01.17 01:56buy461.101.20861.20561.2100
922006.01.17 02:36close461.101.20901.20561.210044.005567.62
932006.01.17 06:44sell471.101.21191.21491.2105
942006.01.17 08:00close471.101.21141.21491.210555.005622.62
952006.01.17 08:21sell481.101.21361.21661.2122
962006.01.17 08:31close481.101.21301.21661.212266.005688.62
972006.01.17 10:51buy491.101.21011.20711.2115
982006.01.17 10:56close491.101.21051.20711.211544.005732.62
992006.01.17 12:17buy501.101.20891.20591.2103
1002006.01.17 12:41close501.101.20661.20591.2103-253.005479.62
1012006.01.17 17:11sell511.101.20791.21091.2065
1022006.01.17 17:13close511.101.20751.21091.206544.015523.63
1032006.01.17 17:22sell521.101.20791.21091.2065
1042006.01.17 17:30close521.101.20711.21091.206588.015611.64
1052006.01.17 19:14sell531.101.20821.21121.2068
1062006.01.17 21:20close531.101.21021.21121.2068-220.005391.64
1072006.01.17 23:24sell541.101.21121.21421.2098
1082006.01.18 00:55close541.101.21071.21421.209861.175452.81
1092006.01.18 01:11buy551.101.20971.20671.2111
1102006.01.18 01:22close551.101.21011.20671.211144.015496.82
1112006.01.18 05:14buy561.101.20911.20611.2105
1122006.01.18 06:26close561.101.20961.20611.210555.005551.82
1132006.01.18 08:46sell571.101.21011.21311.2087
1142006.01.18 08:59close571.101.21221.21311.2087-230.995320.83
1152006.01.18 08:59sell581.101.21211.21511.2107
1162006.01.18 09:00close581.101.21161.21511.210755.005375.83
1172006.01.18 13:28buy591.101.21081.20781.2122
1182006.01.18 13:29close591.101.21131.20781.212255.005430.83
1192006.01.18 14:45sell601.101.21401.21701.2126
1202006.01.18 14:51close601.101.21351.21701.212655.005485.83
1212006.01.18 15:34sell611.101.21531.21831.2139
1222006.01.18 15:34close611.101.21481.21831.213955.005540.83
1232006.01.18 15:34sell621.101.21531.21831.2139
1242006.01.18 15:35close621.101.21481.21831.213955.005595.83
1252006.01.18 15:36sell631.101.21581.21881.2144
1262006.01.18 15:37close631.101.21531.21881.214455.005650.83
1272006.01.18 15:37sell641.101.21521.21821.2138
1282006.01.18 15:39close641.101.21461.21821.213865.995716.82
1292006.01.18 16:14buy651.101.21001.20701.2114
1302006.01.18 16:15close651.101.21061.20701.211466.005782.82
1312006.01.18 16:16buy661.201.21031.20731.2117
1322006.01.18 16:24close661.201.21071.20731.211748.005830.82
1332006.01.18 16:24buy671.201.21031.20731.2117
1342006.01.18 16:25close671.201.21101.20731.211783.995914.81
1352006.01.18 20:54sell681.201.21061.21361.2092
1362006.01.19 01:15close681.201.21021.21361.209268.205983.01
1372006.01.19 01:26buy691.201.20941.20641.2108
1382006.01.19 02:11close691.201.20991.20641.210860.006043.01
1392006.01.19 07:22sell701.201.20981.21281.2084
1402006.01.19 08:26close701.201.20921.21281.208472.006115.01
1412006.01.19 13:36buy711.201.20691.20391.2083
1422006.01.19 13:47close711.201.20731.20391.208348.006163.01
1432006.01.19 13:52sell721.201.20791.21091.2065
1442006.01.19 13:57close721.201.20751.21091.206548.026211.03
1452006.01.19 14:32buy731.201.20651.20351.2079
1462006.01.19 14:32close731.201.20731.20351.207995.996307.02
1472006.01.19 14:32buy741.301.20701.20401.2084
1482006.01.19 15:43close741.301.20771.20401.208491.006398.02
1492006.01.19 19:49buy751.301.20881.20581.2102
1502006.01.19 19:52close751.301.20931.20581.210265.006463.02
1512006.01.19 19:56buy761.301.20821.20521.2096
1522006.01.19 19:56close761.301.20871.20521.209665.006528.02
1532006.01.19 19:56buy771.301.20851.20551.2099
1542006.01.19 20:06close771.301.20901.20551.209965.006593.02
1552006.01.20 01:12buy781.301.20841.20541.2098
1562006.01.20 01:55close781.301.20881.20541.209852.006645.02
1572006.01.20 06:27buy791.301.20761.20461.2090
1582006.01.20 08:07close791.301.20801.20461.209052.006697.02
1592006.01.20 08:29sell801.301.20881.21181.2074
1602006.01.20 08:44close801.301.20821.21181.207478.006775.02
1612006.01.20 09:37buy811.401.20481.20181.2062
1622006.01.20 09:38close811.401.20531.20181.206270.006845.02
1632006.01.20 09:38buy821.401.20481.20181.2062
1642006.01.20 09:38close821.401.20531.20181.206270.006915.02
1652006.01.20 14:45sell831.401.20861.21161.2072
1662006.01.20 15:17close831.401.21081.21161.2072-308.006607.02
1672006.01.20 16:42buy841.301.20771.20471.2091
1682006.01.20 16:51close841.301.20841.20471.209191.006698.02
1692006.01.20 17:36sell851.301.21001.21301.2086
1702006.01.20 17:36close851.301.20961.21301.208652.006750.02
1712006.01.20 17:36sell861.401.20991.21291.2085
1722006.01.20 18:38close861.401.20941.21291.208570.006820.02
1732006.01.20 19:19sell871.401.21131.21431.2099
1742006.01.20 19:20close871.401.21071.21431.209984.006904.02
1752006.01.20 19:42sell881.401.21191.21491.2105
1762006.01.20 20:04close881.401.21401.21491.2105-293.996610.03
1772006.01.23 00:26sell891.301.21511.21811.2137
1782006.01.23 01:03close891.301.21721.21811.2137-272.996337.04
1792006.01.23 01:40sell901.301.22031.22331.2189
1802006.01.23 01:40close901.301.22261.22331.2189-299.006038.04
1812006.01.23 01:40sell911.201.22081.22381.2194
1822006.01.23 01:41close911.201.22331.22381.2194-299.995738.05
1832006.01.23 01:41sell921.101.22371.22671.2223
1842006.01.23 01:42close921.101.22311.22671.222366.015804.06
1852006.01.23 01:42sell931.201.22241.22541.2210
1862006.01.23 01:44close931.201.22451.22541.2210-252.015552.05
1872006.01.23 01:44sell941.101.22431.22731.2229
1882006.01.23 01:45t/p941.101.22291.22731.2229154.005706.05
1892006.01.23 01:45sell951.101.22271.22571.2213
1902006.01.23 01:50close951.101.22211.22571.221366.005772.05
1912006.01.23 01:50sell961.201.22211.22511.2207
1922006.01.23 01:52close961.201.22161.22511.220760.005832.05
1932006.01.23 01:52sell971.201.22131.22431.2199
1942006.01.23 02:18close971.201.22331.22431.2199-240.005592.05
1952006.01.23 04:55sell981.101.22551.22851.2241
1962006.01.23 05:00close981.101.22501.22851.224155.005647.05
1972006.01.23 07:06sell991.101.22451.22751.2231
1982006.01.23 07:39close991.101.22401.22751.223155.005702.05
1992006.01.23 08:11sell1001.101.22491.22791.2235
2002006.01.23 08:28close1001.101.22421.22791.223577.005779.05
2012006.01.23 10:38sell1011.201.22601.22901.2246
2022006.01.23 10:42close1011.201.22561.22901.224648.005827.05
2032006.01.23 10:42sell1021.201.22601.22901.2246
2042006.01.23 11:39close1021.201.22801.22901.2246-240.015587.04
2052006.01.23 16:32sell1031.101.22841.23141.2270
2062006.01.23 16:42close1031.101.22781.23141.227066.005653.04
2072006.01.23 18:41sell1041.101.22951.23251.2281
2082006.01.23 19:02close1041.101.22851.23251.2281110.015763.05
2092006.01.23 20:35sell1051.201.23001.23301.2286
2102006.01.23 23:25close1051.201.22951.23301.228660.005823.05
2112006.01.23 23:25buy1061.201.22961.22661.2310
2122006.01.24 00:02close1061.201.23011.22661.231050.965874.01
2132006.01.24 03:28buy1071.201.22901.22601.2304
2142006.01.24 06:24close1071.201.22951.22601.230460.005934.01
2152006.01.24 06:24sell1081.201.22941.23241.2280
2162006.01.24 08:03close1081.201.22881.23241.228072.006006.01
2172006.01.24 09:20buy1091.201.22751.22451.2289
2182006.01.24 09:31close1091.201.22811.22451.228971.986077.99
2192006.01.24 11:01sell1101.201.22831.23131.2269
2202006.01.24 11:20close1101.201.22781.23131.226960.006137.99
2212006.01.24 12:12buy1111.201.22671.22371.2281
2222006.01.24 12:16close1111.201.22711.22371.228148.006185.99
2232006.01.24 12:37buy1121.201.22661.22361.2280
2242006.01.24 13:03close1121.201.22721.22361.228072.006257.99
2252006.01.24 13:23sell1131.301.22821.23121.2268
2262006.01.24 14:01close1131.301.22781.23121.226852.006309.99
2272006.01.24 17:59sell1141.301.22851.23151.2271
2282006.01.24 20:20close1141.301.22801.23151.227165.006374.99
2292006.01.24 20:21buy1151.301.22781.22481.2292
2302006.01.24 20:25close1151.301.22561.22481.2292-286.006088.99
2312006.01.24 20:25buy1161.201.22571.22271.2271
2322006.01.24 20:25close1161.201.22631.22271.227172.006160.99
2332006.01.24 20:26buy1171.201.22661.22361.2280
2342006.01.24 20:30close1171.201.22711.22361.228060.006220.99
2352006.01.24 23:15buy1181.201.22701.22401.2284
2362006.01.24 23:24close1181.201.22751.22401.228460.006280.99
2372006.01.25 01:15buy1191.301.22551.22251.2269
2382006.01.25 01:23close1191.301.22591.22251.226952.026333.01
2392006.01.25 03:42buy1201.301.22551.22251.2269
2402006.01.25 03:58close1201.301.22591.22251.226952.016385.02
2412006.01.25 06:48buy1211.301.22631.22331.2277
2422006.01.25 06:58close1211.301.22671.22331.227752.006437.02
2432006.01.25 10:16sell1221.301.23101.23401.2296
2442006.01.25 10:27close1221.301.23061.23401.229652.006489.02
2452006.01.25 16:50buy1231.301.22391.22091.2253
2462006.01.25 16:51close1231.301.22511.22091.2253155.996645.01
2472006.01.25 20:27buy1241.301.22561.22261.2270
2482006.01.25 21:30close1241.301.22341.22261.2270-286.006359.01
2492006.01.26 01:28sell1251.301.22491.22791.2235
2502006.01.26 08:58close1251.301.22701.22791.2235-273.006086.01
2512006.01.26 08:58sell1261.201.22651.22951.2251
2522006.01.26 09:02close1261.201.22561.22951.2251108.006194.01
2532006.01.26 14:32buy1271.201.22361.22061.2250
2542006.01.26 14:42t/p1271.201.22501.22061.2250168.006362.01
2552006.01.26 14:42buy1281.301.22371.22071.2251
2562006.01.26 14:42close1281.301.22481.22071.2251143.006505.01
2572006.01.26 14:45sell1291.301.22541.22841.2240
2582006.01.26 15:20close1291.301.22491.22841.224065.006570.01
2592006.01.26 17:26buy1301.301.22321.22021.2246
2602006.01.26 17:33close1301.301.22371.22021.224665.006635.01
2612006.01.26 19:01buy1311.301.22191.21891.2233
2622006.01.26 19:05close1311.301.22231.21891.223352.016687.02
2632006.01.26 19:06buy1321.301.22201.21901.2234
2642006.01.26 20:18close1321.301.21991.21901.2234-273.006414.02
2652006.01.27 02:28buy1331.301.21981.21681.2212
2662006.01.27 02:35close1331.301.22041.21681.221278.006492.02
2672006.01.27 06:25buy1341.301.22041.21741.2218
2682006.01.27 07:19close1341.301.22081.21741.221852.026544.04
2692006.01.27 11:35buy1351.301.22091.21791.2223
2702006.01.27 11:52close1351.301.21891.21791.2223-260.006284.04
2712006.01.27 11:52buy1361.301.21901.21601.2204
2722006.01.27 12:09close1361.301.21691.21601.2204-273.006011.04
2732006.01.27 14:30sell1371.201.22021.22321.2188
2742006.01.27 14:32close1371.201.22221.22321.2188-240.015771.03
2752006.01.27 14:32sell1381.201.22221.22521.2208
2762006.01.27 14:32close1381.201.22151.22521.220884.005855.03
2772006.01.27 14:33sell1391.201.22121.22421.2198
2782006.01.27 14:34close1391.201.22061.22421.219872.005927.03
2792006.01.27 14:34sell1401.201.22041.22341.2190
2802006.01.27 14:38close1401.201.22241.22341.2190-240.005687.03
2812006.01.27 14:38sell1411.101.22241.22541.2210
2822006.01.27 14:39close1411.101.22141.22541.2210110.005797.03
2832006.01.27 14:39sell1421.201.22121.22421.2198
2842006.01.27 14:41close1421.201.22331.22421.2198-251.995545.04
2852006.01.27 14:41sell1431.101.22281.22581.2214
2862006.01.27 14:46close1431.101.22241.22581.221444.005589.04
2872006.01.27 14:46sell1441.101.22241.22541.2210
2882006.01.27 14:48close1441.101.22191.22541.221055.005644.04
2892006.01.27 14:48sell1451.101.22181.22481.2204
2902006.01.27 14:49close1451.101.22131.22481.220455.005699.04
2912006.01.27 14:49sell1461.101.22151.22451.2201
2922006.01.27 16:02close1461.101.22041.22451.2201121.015820.05
2932006.01.27 16:56buy1471.201.21281.20981.2142
2942006.01.27 16:57close1471.201.21351.20981.214284.005904.05
2952006.01.27 19:20buy1481.201.21021.20721.2116
2962006.01.27 20:28close1481.201.21071.20721.211660.005964.05
2972006.01.27 22:44buy1491.201.20961.20661.2110
2982006.01.30 00:00close1491.201.21031.20661.211074.956039.01
2992006.01.30 01:09buy1501.201.20991.20691.2113
3002006.01.30 01:54close1501.201.21051.20691.211372.006111.01
3012006.01.30 06:08sell1511.201.20901.21201.2076
3022006.01.30 08:30close1511.201.21101.21201.2076-240.005871.01
3032006.01.30 09:05sell1521.201.21131.21431.2099
3042006.01.30 09:10close1521.201.21081.21431.209960.005931.01
3052006.01.30 09:21buy1531.201.21001.20701.2114
3062006.01.30 09:31close1531.201.20771.20701.2114-276.005655.01
3072006.01.30 16:45sell1541.101.20981.21281.2084
3082006.01.30 16:48close1541.101.20931.21281.208455.005710.01
3092006.01.30 19:46buy1551.101.20771.20471.2091
3102006.01.30 20:13close1551.101.20821.20471.209155.005765.01
3112006.01.30 22:11sell1561.201.20891.21191.2075
3122006.01.31 00:37close1561.201.20841.21191.207566.735831.74
3132006.01.31 00:39buy1571.201.20821.20521.2096
3142006.01.31 01:32close1571.201.20861.20521.209648.025879.76
3152006.01.31 02:51sell1581.201.20941.21241.2080
3162006.01.31 06:08close1581.201.20901.21241.208048.025927.78
3172006.01.31 06:09buy1591.201.20891.20591.2103
3182006.01.31 06:21close1591.201.20931.20591.210348.015975.79
3192006.01.31 08:08buy1601.201.20871.20571.2101
3202006.01.31 08:11close1601.201.20921.20571.210160.006035.79
3212006.01.31 12:24sell1611.201.21071.21371.2093
3222006.01.31 13:27close1611.201.21281.21371.2093-252.005783.79
3232006.01.31 13:27sell1621.201.21261.21561.2112
3242006.01.31 14:02close1621.201.21211.21561.211260.005843.79
3252006.01.31 16:18sell1631.201.21291.21591.2115
3262006.01.31 16:21close1631.201.21251.21591.211548.015891.80
3272006.01.31 16:46sell1641.201.21351.21651.2121
3282006.01.31 17:06close1641.201.21311.21651.212148.005939.80
3292006.01.31 20:14buy1651.201.21631.21331.2177
3302006.01.31 20:14close1651.201.21671.21331.217748.005987.80
3312006.01.31 20:15buy1661.201.21581.21281.2172
3322006.01.31 20:15close1661.201.21661.21281.217296.006083.80
3332006.01.31 20:15buy1671.201.21581.21281.2172
3342006.01.31 20:18close1671.201.21681.21281.2172120.006203.80
3352006.01.31 20:19buy1681.201.21611.21311.2175
3362006.01.31 20:22close1681.201.21371.21311.2175-287.995915.81
3372006.01.31 20:22buy1691.201.21411.21111.2155
3382006.01.31 20:31close1691.201.21211.21111.2155-240.005675.81
3392006.02.01 02:05buy1701.101.21401.21101.2154
3402006.02.01 02:32close1701.101.21441.21101.215444.025719.83
3412006.02.01 03:11sell1711.101.21561.21861.2142
3422006.02.01 03:18close1711.101.21511.21861.214255.005774.83
3432006.02.01 08:19buy1721.201.21431.21131.2157
3442006.02.01 08:23close1721.201.21501.21131.215784.005858.83
3452006.02.01 08:59buy1731.201.21381.21081.2152
3462006.02.01 09:29close1731.201.21431.21081.215260.005918.83
3472006.02.01 14:17buy1741.201.20881.20581.2102
3482006.02.01 15:24close1741.201.20931.20581.210259.995978.82
3492006.02.01 16:00sell1751.201.20951.21251.2081
3502006.02.01 17:06close1751.201.20911.21251.208148.006026.82
3512006.02.01 20:18buy1761.201.20631.20331.2077
3522006.02.02 01:06close1761.201.20671.20331.207720.896047.71
3532006.02.02 01:11sell1771.201.20751.21051.2061
3542006.02.02 01:53close1771.201.20701.21051.206160.006107.71
3552006.02.02 05:24buy1781.201.20561.20261.2070
3562006.02.02 05:29close1781.201.20611.20261.207060.006167.71
3572006.02.02 06:47buy1791.201.20471.20171.2061
3582006.02.02 07:54close1791.201.20511.20171.206148.016215.72
3592006.02.02 14:55buy1801.201.20451.20151.2059
3602006.02.02 15:03close1801.201.20501.20151.205959.996275.71
3612006.02.02 16:23sell1811.301.20921.21221.2078
3622006.02.02 16:41close1811.301.20871.21221.207865.006340.71
3632006.02.02 22:49buy1821.301.20941.20641.2108
3642006.02.03 01:43close1821.301.20991.20641.210855.216395.93
3652006.02.03 01:45sell1831.301.21011.21311.2087
3662006.02.03 02:00close1831.301.20971.21311.208752.026447.95
3672006.02.03 06:44buy1841.301.20871.20571.2101
3682006.02.03 07:10close1841.301.20921.20571.210165.006512.95
3692006.02.03 08:06buy1851.301.20861.20561.2100
3702006.02.03 11:52close1851.301.20641.20561.2100-286.006226.95
3712006.02.03 11:52buy1861.201.20671.20371.2081
3722006.02.03 11:55close1861.201.20711.20371.208148.006274.95
3732006.02.03 12:10buy1871.301.20651.20351.2079
3742006.02.03 12:40close1871.301.20691.20351.207952.006326.95
3752006.02.03 14:24buy1881.301.20531.20231.2067
3762006.02.03 14:26close1881.301.20581.20231.206764.996391.94
3772006.02.03 14:30sell1891.301.20771.21071.2063
3782006.02.03 14:30close1891.301.20661.21071.2063143.006534.94
3792006.02.03 14:30sell1901.301.20721.21021.2058
3802006.02.03 14:30close1901.301.20951.21021.2058-299.006235.94
3812006.02.03 14:30sell1911.201.20871.21171.2073
3822006.02.03 14:30close1911.201.20761.21171.2073132.006367.94
3832006.02.03 14:31sell1921.301.20731.21031.2059
3842006.02.03 14:31close1921.301.20681.21031.205964.996432.93
3852006.02.03 14:31buy1931.301.20571.20271.2071
3862006.02.03 14:31close1931.301.20641.20271.207191.006523.93
3872006.02.03 14:31sell1941.301.20731.21031.2059
3882006.02.03 14:31close1941.301.20631.21031.2059129.996653.92
3892006.02.03 14:32buy1951.301.20561.20261.2070
3902006.02.03 14:32close1951.301.20621.20261.207078.006731.92
3912006.02.03 14:32buy1961.301.20571.20271.2071
3922006.02.03 14:35close1961.301.20311.20271.2071-338.006393.92
3932006.02.03 14:35buy1971.301.20261.19961.2040
3942006.02.03 14:35close1971.301.20301.19961.204052.006445.92
3952006.02.03 14:35buy1981.301.20311.20011.2045
3962006.02.03 14:35close1981.301.20391.20011.2045104.006549.92
3972006.02.03 14:35buy1991.301.20361.20061.2050
3982006.02.03 14:35close1991.301.20161.20061.2050-260.006289.92
3992006.02.03 14:35buy2001.301.20211.19911.2035
4002006.02.03 14:37close2001.301.20271.19911.203578.006367.92
4012006.02.03 14:37buy2011.301.20301.20001.2044
4022006.02.03 14:38close2011.301.20341.20001.204452.006419.92
4032006.02.03 14:38buy2021.301.20341.20041.2048
4042006.02.03 14:53close2021.301.20131.20041.2048-273.006146.92
4052006.02.03 14:53buy2031.201.20131.19831.2027
4062006.02.03 14:53close2031.201.20211.19831.202796.006242.92
4072006.02.03 14:54buy2041.201.20241.19941.2038
4082006.02.03 14:57close2041.201.20041.19941.2038-240.016002.91
4092006.02.03 14:57buy2051.201.20071.19771.2021
4102006.02.03 15:00close2051.201.20131.19771.202172.006074.91
4112006.02.03 20:26sell2061.201.20171.20471.2003
4122006.02.06 01:04close2061.201.20391.20471.2003-257.265817.65
4132006.02.06 01:21sell2071.201.20411.20711.2027
4142006.02.06 01:43close2071.201.20361.20711.202760.005877.65
4152006.02.06 03:50buy2081.201.20211.19911.2035
4162006.02.06 06:43close2081.201.20261.19911.203560.005937.65
4172006.02.06 06:43sell2091.201.20261.20561.2012
4182006.02.06 07:19close2091.201.20211.20561.201260.005997.65
4192006.02.06 08:26buy2101.201.20061.19761.2020
4202006.02.06 10:00close2101.201.19851.19761.2020-252.005745.65
4212006.02.06 16:13sell2111.101.19821.20121.1968
4222006.02.06 16:17close2111.101.19751.20121.196877.005822.65
4232006.02.06 18:13buy2121.201.19521.19221.1966
4242006.02.06 18:13close2121.201.19591.19221.196683.995906.64
4252006.02.06 18:13buy2131.201.19581.19281.1972
4262006.02.06 18:13close2131.201.19631.19281.197260.005966.64
4272006.02.06 18:13buy2141.201.19561.19261.1970
4282006.02.06 18:41close2141.201.19621.19261.197072.006038.64
4292006.02.06 23:37sell2151.201.19731.20031.1959
4302006.02.07 00:06close2151.201.19681.20031.195966.726105.36
4312006.02.07 07:35sell2161.201.19791.20091.1965
4322006.02.07 08:18close2161.201.19751.20091.196548.026153.38
4332006.02.07 09:09sell2171.201.19971.20271.1983
4342006.02.07 09:19close2171.201.19921.20271.198360.006213.38
4352006.02.07 10:32sell2181.201.20051.20351.1991
4362006.02.07 10:49close2181.201.20001.20351.199160.006273.38
4372006.02.07 13:21buy2191.301.19641.19341.1978
4382006.02.07 13:26close2191.301.19691.19341.197865.006338.38
4392006.02.07 16:14buy2201.301.19651.19351.1979
4402006.02.07 17:01close2201.301.19451.19351.1979-260.006078.38
4412006.02.07 19:10sell2211.201.19831.20131.1969
4422006.02.07 19:17close2211.201.19781.20131.196960.006138.38
4432006.02.07 22:05sell2221.201.19731.20031.1959
4442006.02.07 23:16close2221.201.19941.20031.1959-252.015886.37
4452006.02.08 13:23buy2231.201.19561.19261.1970
4462006.02.08 14:34close2231.201.19611.19261.197060.005946.37
4472006.02.08 15:07sell2241.201.19621.19921.1948
4482006.02.08 15:20close2241.201.19581.19921.194848.005994.37
4492006.02.08 16:21buy2251.201.19471.19171.1961
4502006.02.08 16:22close2251.201.19511.19171.196148.006042.37
4512006.02.08 16:50buy2261.201.19501.19201.1964
4522006.02.08 17:07close2261.201.19261.19201.1964-288.005754.37
4532006.02.08 17:07buy2271.201.19271.18971.1941
4542006.02.08 17:08close2271.201.19321.18971.194160.005814.37
4552006.02.08 17:08buy2281.201.19371.19071.1951
4562006.02.08 18:50close2281.201.19431.19071.195171.995886.36
4572006.02.09 01:41sell2291.201.19681.19981.1954
4582006.02.09 01:58close2291.201.19881.19981.1954-240.005646.36
4592006.02.09 01:58sell2301.101.19861.20161.1972
4602006.02.09 02:04close2301.101.19791.20161.197277.015723.37
4612006.02.09 06:06sell2311.101.19841.20141.1970
4622006.02.09 06:09close2311.101.19791.20141.197055.005778.37
4632006.02.09 06:09sell2321.201.19821.20121.1968
4642006.02.09 06:55close2321.201.19771.20121.196860.005838.37
4652006.02.09 10:37buy2331.201.19691.19391.1983
4662006.02.09 11:21close2331.201.19741.19391.198360.005898.37
4672006.02.09 12:50sell2341.201.19921.20221.1978
4682006.02.09 12:57close2341.201.19881.20221.197848.005946.37
4692006.02.09 21:43sell2351.201.19801.20101.1966
4702006.02.10 01:02close2351.201.20001.20101.1966-233.285713.09
4712006.02.10 01:02sell2361.101.20031.20331.1989
4722006.02.10 01:04close2361.101.19981.20331.198955.005768.09
4732006.02.10 01:04sell2371.201.20041.20341.1990
4742006.02.10 01:04close2371.201.19981.20341.199072.005840.09
4752006.02.10 01:38buy2381.201.19701.19401.1984
4762006.02.10 02:27close2381.201.19751.19401.198460.005900.09
4772006.02.10 04:51sell2391.201.19861.20161.1972
4782006.02.10 06:44close2391.201.20091.20161.1972-276.005624.09
4792006.02.10 06:44sell2401.101.20061.20361.1992
4802006.02.10 06:45close2401.101.20011.20361.199255.005679.09
4812006.02.10 06:45sell2411.101.20011.20311.1987
4822006.02.10 06:49close2411.101.19941.20311.198777.005756.09
4832006.02.10 08:14buy2421.201.19791.19491.1993
4842006.02.10 08:28close2421.201.19831.19491.199348.005804.09
4852006.02.10 08:33buy2431.201.19791.19491.1993
4862006.02.10 08:37close2431.201.19841.19491.199360.005864.09
4872006.02.10 08:41buy2441.201.19811.19511.1995
4882006.02.10 09:30close2441.201.19611.19511.1995-240.015624.08
4892006.02.10 12:29sell2451.101.19851.20151.1971
4902006.02.10 12:31close2451.101.19801.20151.197155.005679.08
4912006.02.10 14:30sell2461.101.19751.20051.1961
4922006.02.10 14:30close2461.101.19681.20051.196177.005756.08
4932006.02.10 14:30buy2471.201.19651.19351.1979
4942006.02.10 14:30close2471.201.19701.19351.197960.005816.08
4952006.02.10 14:30buy2481.201.19701.19401.1984
4962006.02.10 14:33close2481.201.19751.19401.198460.005876.08
4972006.02.10 14:33sell2491.201.19741.20041.1960
4982006.02.10 14:44close2491.201.19941.20041.1960-240.005636.08
4992006.02.10 14:44sell2501.101.19911.20211.1977
5002006.02.10 14:55close2501.101.20111.20211.1977-220.005416.08
5012006.02.10 14:55sell2511.101.20101.20401.1996
5022006.02.10 15:36close2511.101.20051.20401.199655.005471.08
5032006.02.10 16:53buy2521.101.19151.18851.1929
5042006.02.10 16:53close2521.101.19251.18851.1929110.005581.08
5052006.02.10 16:53buy2531.101.19241.18941.1938
5062006.02.10 16:54close2531.101.18961.18941.1938-308.005273.08
5072006.02.10 16:54buy2541.101.19041.18741.1918
5082006.02.10 16:54close2541.101.19091.18741.191855.005328.08
5092006.02.10 16:54buy2551.101.19101.18801.1924
5102006.02.10 17:00close2551.101.19171.18801.192477.005405.08
5112006.02.10 20:48buy2561.101.19061.18761.1920
5122006.02.13 01:43close2561.101.18861.18761.1920-228.295176.79
5132006.02.13 07:22sell2571.001.19071.19371.1893
5142006.02.13 07:46close2571.001.19031.19371.189340.015216.80
5152006.02.13 14:41sell2581.001.18911.19211.1877
5162006.02.13 14:54close2581.001.18861.19211.187750.005266.80
5172006.02.13 15:05buy2591.101.18821.18521.1896
5182006.02.13 15:22close2591.101.18871.18521.189655.005321.80
5192006.02.13 15:25sell2601.101.18901.19201.1876
5202006.02.13 16:37close2601.101.19111.19201.1876-231.005090.80
5212006.02.13 19:47sell2611.001.19081.19381.1894
5222006.02.13 22:21close2611.001.19041.19381.189440.005130.80
5232006.02.13 22:47buy2621.001.18971.18671.1911
5242006.02.14 00:08close2621.001.19021.18671.191142.475173.27
5252006.02.14 00:17sell2631.001.19101.19401.1896
5262006.02.14 01:11close2631.001.19051.19401.189650.005223.27
5272006.02.14 06:35sell2641.001.19101.19401.1896
5282006.02.14 08:14close2641.001.19051.19401.189650.005273.27
5292006.02.14 14:30buy2651.101.18801.18501.1894
5302006.02.14 14:30close2651.101.18911.18501.1894120.995394.26
5312006.02.14 14:30buy2661.101.18831.18531.1897
5322006.02.14 14:39close2661.101.18621.18531.1897-231.005163.26
5332006.02.14 14:39buy2671.001.18651.18351.1879
5342006.02.14 14:40close2671.001.18691.18351.187940.005203.26
5352006.02.14 14:40buy2681.001.18671.18371.1881
5362006.02.14 14:48close2681.001.18711.18371.188140.015243.27
5372006.02.14 14:48buy2691.001.18721.18421.1886
5382006.02.14 14:50close2691.001.18761.18421.188640.005283.27
5392006.02.14 14:50buy2701.101.18751.18451.1889
5402006.02.14 15:43close2701.101.18801.18451.188955.005338.27
5412006.02.14 17:20sell2711.101.18951.19251.1881
5422006.02.14 20:40close2711.101.19161.19251.1881-231.015107.26
5432006.02.14 23:40buy2721.001.19111.18811.1925
5442006.02.15 00:06close2721.001.19161.18811.192542.475149.73
5452006.02.15 00:14sell2731.001.19191.19491.1905
5462006.02.15 00:37close2731.001.19141.19491.190550.005199.73
5472006.02.15 01:29sell2741.001.19231.19531.1909
5482006.02.15 01:42close2741.001.19191.19531.190940.005239.73
5492006.02.15 05:48buy2751.001.19191.18891.1933
5502006.02.15 15:00t/p2751.001.19331.18891.1933140.005379.73
5512006.02.15 15:00sell2761.101.19391.19691.1925
5522006.02.15 15:00close2761.101.19251.19691.1925154.005533.73
5532006.02.15 15:09sell2771.101.19381.19681.1924
5542006.02.15 15:10close2771.101.19341.19681.192444.005577.73
5552006.02.15 15:10sell2781.101.19371.19671.1923
5562006.02.15 15:11close2781.101.19331.19671.192344.005621.73
5572006.02.15 15:11sell2791.101.19361.19661.1922
5582006.02.15 15:14close2791.101.19301.19661.192266.005687.73
5592006.02.15 15:21sell2801.101.19361.19661.1922
5602006.02.15 15:23close2801.101.19321.19661.192244.015731.74
5612006.02.15 16:36buy2811.101.19031.18731.1917
5622006.02.15 16:45close2811.101.18811.18731.1917-242.005489.74
5632006.02.15 16:45buy2821.101.18831.18531.1897
5642006.02.15 16:48close2821.101.18901.18531.189777.005566.74
5652006.02.15 16:48buy2831.101.18931.18631.1907
5662006.02.15 16:56close2831.101.18981.18631.190755.005621.74
5672006.02.15 16:56buy2841.101.19011.18711.1915
5682006.02.15 17:07close2841.101.19051.18711.191544.005665.74
5692006.02.15 19:04buy2851.101.18761.18461.1890
5702006.02.15 19:14close2851.101.18801.18461.189044.005709.74
5712006.02.15 19:21buy2861.101.18761.18461.1890
5722006.02.15 20:22close2861.101.18811.18461.189055.005764.74
5732006.02.16 00:56buy2871.201.18851.18551.1899
5742006.02.16 07:48close2871.201.18901.18551.189960.005824.74
5752006.02.16 09:11buy2881.201.18821.18521.1896
5762006.02.16 12:06close2881.201.18611.18521.1896-252.005572.74
5772006.02.16 12:07buy2891.101.18621.18321.1876
5782006.02.16 13:07close2891.101.18661.18321.187644.005616.74
5792006.02.16 14:52sell2901.101.18751.19051.1861
5802006.02.16 16:11close2901.101.18701.19051.186155.005671.74
5812006.02.16 20:05buy2911.101.18751.18451.1889
5822006.02.16 20:08close2911.101.18791.18451.188944.005715.74
5832006.02.16 20:21sell2921.101.18831.19131.1869
5842006.02.16 22:24close2921.101.19031.19131.1869-220.005495.74
5852006.02.17 00:08buy2931.101.18981.18681.1912
5862006.02.17 00:45close2931.101.19031.18681.191255.005550.74
5872006.02.17 00:50sell2941.101.19071.19371.1893
5882006.02.17 01:05close2941.101.19031.19371.189344.005594.74
5892006.02.17 01:06buy2951.101.18991.18691.1913
5902006.02.17 01:47close2951.101.19051.18691.191366.005660.74
5912006.02.17 01:48sell2961.101.19061.19361.1892
5922006.02.17 01:58close2961.101.19021.19361.189244.005704.74
5932006.02.17 02:05buy2971.101.18991.18691.1913
5942006.02.17 02:45close2971.101.18791.18691.1913-220.015484.73
5952006.02.17 07:46buy2981.101.18841.18541.1898
5962006.02.17 13:06close2981.101.18641.18541.1898-220.005264.73
5972006.02.17 15:48sell2991.101.18931.19231.1879
5982006.02.17 16:18close2991.101.19181.19231.1879-275.014989.72
5992006.02.17 16:18sell3001.001.19161.19461.1902
6002006.02.17 16:31close3001.001.19371.19461.1902-210.004779.72
6012006.02.17 18:24buy3011.001.18831.18531.1897
6022006.02.17 18:25close3011.001.18921.18531.189790.004869.72
6032006.02.17 18:27buy3021.001.18821.18521.1896
6042006.02.17 18:30close3021.001.18921.18521.1896100.004969.72
6052006.02.17 21:50sell3031.001.19351.19651.1921
6062006.02.17 21:56close3031.001.19311.19651.192140.015009.73
6072006.02.17 22:22sell3041.001.19351.19651.1921
6082006.02.20 00:00close3041.001.19271.19651.192185.615095.34
6092006.02.20 03:20sell3051.001.19641.19941.1950
6102006.02.20 08:21close3051.001.19591.19941.195050.005145.34
6112006.02.20 08:22buy3061.001.19571.19271.1971
6122006.02.20 08:36close3061.001.19621.19271.197150.005195.34
6132006.02.20 12:11buy3071.001.19381.19081.1952
6142006.02.20 14:52close3071.001.19431.19081.195250.005245.34
6152006.02.20 14:52sell3081.001.19421.19721.1928
6162006.02.20 20:00close3081.001.19371.19721.192850.005295.34
6172006.02.21 00:18buy3091.101.19271.18971.1941
6182006.02.21 00:51close3091.101.19321.18971.194155.005350.34
6192006.02.21 02:17buy3101.101.19251.18951.1939
6202006.02.21 12:32close3101.101.19041.18951.1939-231.005119.34
6212006.02.21 12:32buy3111.001.19041.18741.1918
6222006.02.21 12:42close3111.001.19081.18741.191840.005159.34
6232006.02.21 12:46buy3121.001.19041.18741.1918
6242006.02.21 12:54close3121.001.19101.18741.191860.005219.34
6252006.02.21 16:06buy3131.001.18991.18691.1913
6262006.02.21 16:12close3131.001.19041.18691.191350.005269.34
6272006.02.21 16:21buy3141.101.18991.18691.1913
6282006.02.21 17:21close3141.101.19041.18691.191355.005324.34
6292006.02.21 19:40sell3151.101.19141.19441.1900
6302006.02.21 21:59close3151.101.19101.19441.190044.015368.35
6312006.02.22 00:49sell3161.101.19141.19441.1900
6322006.02.22 02:04close3161.101.19101.19441.190044.025412.37
6332006.02.22 02:44sell3171.101.19221.19521.1908
6342006.02.22 08:01close3171.101.19171.19521.190855.005467.37
6352006.02.22 08:16buy3181.101.19121.18821.1926
6362006.02.22 11:20close3181.101.18911.18821.1926-231.005236.37
6372006.02.22 11:25buy3191.001.18821.18521.1896
6382006.02.22 12:08close3191.001.18861.18521.189640.005276.37
6392006.02.22 14:19buy3201.101.18681.18381.1882
6402006.02.22 14:31close3201.101.18791.18381.1882120.995397.36
6412006.02.22 16:59buy3211.101.18771.18471.1891
6422006.02.22 17:02close3211.101.18821.18471.189155.005452.36
6432006.02.22 17:44sell3221.101.19051.19351.1891
6442006.02.22 20:22close3221.101.19001.19351.189155.005507.36
6452006.02.22 22:18sell3231.101.19091.19391.1895
6462006.02.23 01:17close3231.101.19031.19391.189584.525591.88
6472006.02.23 01:18buy3241.101.19041.18741.1918
6482006.02.23 05:40close3241.101.19091.18741.191855.005646.88
6492006.02.23 08:38buy3251.101.19011.18711.1915
6502006.02.23 08:43close3251.101.19061.18711.191555.005701.88
6512006.02.23 08:53buy3261.101.19011.18711.1915
6522006.02.23 09:06close3261.101.19061.18711.191555.005756.88
6532006.02.23 10:10sell3271.201.19221.19521.1908
6542006.02.23 11:17close3271.201.19431.19521.1908-252.005504.88
6552006.02.23 14:34buy3281.101.19471.19171.1961
6562006.02.23 14:34close3281.101.19521.19171.196155.005559.88
6572006.02.23 14:34buy3291.101.19461.19161.1960
6582006.02.23 14:47close3291.101.19501.19161.196044.025603.90
6592006.02.23 15:06sell3301.101.19611.19911.1947
6602006.02.23 15:09close3301.101.19551.19911.194766.005669.90
6612006.02.23 15:14sell3311.101.19611.19911.1947
6622006.02.23 15:16close3311.101.19561.19911.194755.005724.90
6632006.02.23 15:23buy3321.101.19471.19171.1961
6642006.02.23 15:46close3321.101.19261.19171.1961-231.005493.90
6652006.02.23 15:46buy3331.101.19291.18991.1943
6662006.02.23 15:56close3331.101.19091.18991.1943-220.005273.90
6672006.02.23 15:57buy3341.101.19121.18821.1926
6682006.02.23 15:58close3341.101.19161.18821.192644.005317.90
6692006.02.23 15:58buy3351.101.19171.18871.1931
6702006.02.23 16:00close3351.101.19211.18871.193144.015361.91
6712006.02.23 18:31sell3361.101.19291.19591.1915
6722006.02.23 18:37close3361.101.19241.19591.191555.005416.91
6732006.02.23 18:41sell3371.101.19291.19591.1915
6742006.02.23 18:54close3371.101.19241.19591.191555.005471.91
6752006.02.23 19:57sell3381.101.19291.19591.1915
6762006.02.23 20:02close3381.101.19231.19591.191565.985537.89
6772006.02.24 00:50buy3391.101.19151.18851.1929
6782006.02.24 00:59close3391.101.19201.18851.192955.005592.89
6792006.02.24 01:16buy3401.101.19141.18841.1928
6802006.02.24 01:17close3401.101.19231.18841.192899.005691.89
6812006.02.24 01:17sell3411.101.19231.19531.1909
6822006.02.24 01:17close3411.101.19141.19531.190999.005790.89
6832006.02.24 01:17sell3421.201.19231.19531.1909
6842006.02.24 03:03close3421.201.19181.19531.190960.005850.89
6852006.02.24 03:57sell3431.201.19271.19571.1913
6862006.02.24 04:08close3431.201.19221.19571.191360.005910.89
6872006.02.24 06:38sell3441.201.19271.19571.1913
6882006.02.24 07:05close3441.201.19221.19571.191360.005970.89
6892006.02.24 07:06buy3451.201.19221.18921.1936
6902006.02.24 09:08close3451.201.19021.18921.1936-240.005730.89
6912006.02.24 09:08buy3461.101.19031.18731.1917
6922006.02.24 10:10close3461.101.19071.18731.191744.005774.89
6932006.02.24 11:53buy3471.201.18891.18591.1903
6942006.02.24 11:57close3471.201.18931.18591.190348.005822.89
6952006.02.24 14:30sell3481.201.19081.19381.1894
6962006.02.24 14:31close3481.201.18991.19381.1894107.995930.88
6972006.02.24 14:33sell3491.201.19091.19391.1895
6982006.02.24 14:38close3491.201.19021.19391.189583.996014.87
6992006.02.24 16:22buy3501.201.18861.18561.1900
7002006.02.24 16:30close3501.201.18911.18561.190060.006074.87
7012006.02.24 16:33buy3511.201.18831.18531.1897
7022006.02.24 16:57close3511.201.18621.18531.1897-252.005822.87
7032006.02.24 16:57buy3521.201.18661.18361.1880
7042006.02.24 17:06close3521.201.18711.18361.188060.005882.87
7052006.02.27 00:19buy3531.201.18441.18141.1858
7062006.02.27 00:20close3531.201.18511.18141.185883.995966.86
7072006.02.27 00:20buy3541.201.18481.18181.1862
7082006.02.27 01:44close3541.201.18271.18181.1862-252.005714.86
7092006.02.27 02:59sell3551.101.18551.18851.1841
7102006.02.27 05:47close3551.101.18761.18851.1841-231.005483.86
7112006.02.27 05:47sell3561.101.18771.19071.1863
7122006.02.27 06:00close3561.101.18721.19071.186355.005538.86
7132006.02.27 09:25buy3571.101.18391.18091.1853
7142006.02.27 09:31close3571.101.18441.18091.185355.005593.86
7152006.02.27 14:59buy3581.101.18511.18211.1865
7162006.02.27 16:43close3581.101.18561.18211.186555.005648.86
7172006.02.27 16:43sell3591.101.18601.18901.1846
7182006.02.27 17:04close3591.101.18551.18901.184655.005703.86
7192006.02.27 18:32buy3601.101.18441.18141.1858
7202006.02.27 18:57close3601.101.18491.18141.185854.995758.85
7212006.02.27 21:47buy3611.201.18491.18191.1863
7222006.02.28 03:41close3611.201.18541.18191.186350.965809.81
7232006.02.28 03:41sell3621.201.18541.18841.1840
7242006.02.28 04:04close3621.201.18491.18841.184060.005869.81
7252006.02.28 07:10sell3631.201.18651.18951.1851
7262006.02.28 07:19close3631.201.18601.18951.185160.005929.81
7272006.02.28 08:17buy3641.201.18491.18191.1863
7282006.02.28 09:08close3641.201.18541.18191.186360.005989.81
7292006.02.28 09:48sell3651.201.18641.18941.1850
7302006.02.28 11:34close3651.201.18851.18941.1850-252.005737.81
7312006.02.28 14:40sell3661.101.18841.19141.1870
7322006.02.28 14:57close3661.101.18801.19141.187044.005781.81
7332006.02.28 15:50sell3671.201.18831.19131.1869
7342006.02.28 16:11close3671.201.19061.19131.1869-276.005505.81
7352006.02.28 16:12sell3681.101.19031.19331.1889
7362006.02.28 16:24close3681.101.19281.19331.1889-275.005230.81
7372006.02.28 16:24sell3691.001.19261.19561.1912
7382006.02.28 16:39close3691.001.19211.19561.191250.005280.81
7392006.02.28 19:29sell3701.101.19301.19601.1916
7402006.02.28 20:58close3701.101.19251.19601.191655.005335.81
7412006.03.01 01:23sell3711.101.19391.19691.1925
7422006.03.01 02:00close3711.101.19341.19691.192555.005390.81
7432006.03.01 03:58sell3721.101.19471.19771.1933
7442006.03.01 04:50close3721.101.19421.19771.193355.005445.81
7452006.03.01 11:56buy3731.101.19341.19041.1948
7462006.03.01 12:30close3731.101.19381.19041.194844.025489.83
7472006.03.01 14:06sell3741.101.19531.19831.1939
7482006.03.01 15:24close3741.101.19741.19831.1939-230.995258.84
7492006.03.01 21:54buy3751.101.19121.18821.1926
7502006.03.01 22:42close3751.101.19171.18821.192655.005313.84
7512006.03.01 22:45sell3761.101.19161.19461.1902
7522006.03.02 09:00close3761.101.19361.19461.1902-201.485112.36
7532006.03.02 14:44sell3771.001.19571.19871.1943
7542006.03.02 14:48close3771.001.19501.19871.194370.005182.36
7552006.03.02 16:09sell3781.001.19901.20201.1976
7562006.03.02 16:14close3781.001.19861.20201.197640.005222.36
7572006.03.02 16:19sell3791.001.19901.20201.1976
7582006.03.02 16:56close3791.001.19861.20201.197640.005262.36
7592006.03.02 20:22sell3801.101.20231.20531.2009
7602006.03.02 21:33close3801.101.20431.20531.2009-220.015042.35
7612006.03.03 01:40buy3811.001.20261.19961.2040
7622006.03.03 14:33close3811.001.20301.19961.204040.005082.35
7632006.03.03 14:57sell3821.001.20371.20671.2023
7642006.03.03 16:01close3821.001.20271.20671.202399.995182.34
7652006.03.03 16:06buy3831.001.20031.19731.2017
7662006.03.03 16:09close3831.001.20071.19731.201740.005222.34
7672006.03.03 21:14sell3841.001.20401.20701.2026
7682006.03.06 00:13close3841.001.20641.20701.2026-234.394987.95
7692006.03.06 00:13sell3851.001.20651.20951.2051
7702006.03.06 00:30close3851.001.20921.20951.2051-270.004717.95
7712006.03.06 05:59buy3860.901.20621.20321.2076
7722006.03.06 06:06close3860.901.20671.20321.207645.004762.95
7732006.03.06 08:11sell3871.001.20771.21071.2063
7742006.03.06 08:17close3871.001.20721.21071.206350.004812.95
7752006.03.06 09:52buy3881.001.20571.20271.2071
7762006.03.06 11:38close3881.001.20361.20271.2071-210.004602.95
7772006.03.06 11:42buy3890.901.20331.20031.2047
7782006.03.06 14:34close3890.901.20121.20031.2047-189.004413.95
7792006.03.06 15:57sell3900.901.20301.20601.2016
7802006.03.06 16:06close3900.901.20251.20601.201645.004458.95
7812006.03.06 18:56buy3910.901.19901.19601.2004
7822006.03.06 18:59close3910.901.19941.19601.200436.004494.95
7832006.03.06 23:38buy3920.901.20151.19851.2029
7842006.03.07 01:05close3920.901.20201.19851.202938.224533.17
7852006.03.07 01:46buy3930.901.19911.19611.2005
7862006.03.07 02:20close3930.901.19961.19611.200545.004578.17
7872006.03.07 05:53buy3940.901.19781.19481.1992
7882006.03.07 05:57close3940.901.19571.19481.1992-189.004389.17
7892006.03.07 05:57buy3950.901.19611.19311.1975
7902006.03.07 07:30close3950.901.19661.19311.197545.004434.17
7912006.03.07 08:44buy3960.901.19591.19291.1973
7922006.03.07 09:31close3960.901.19381.19291.1973-189.004245.17
7932006.03.07 15:13buy3970.801.18871.18571.1901
7942006.03.07 15:14close3970.801.18921.18571.190140.004285.17
7952006.03.07 15:14buy3980.901.18881.18581.1902
7962006.03.07 15:15close3980.901.18921.18581.190236.004321.17
7972006.03.07 16:09buy3990.901.18911.18611.1905
7982006.03.07 16:14close3990.901.18961.18611.190545.004366.17
7992006.03.07 16:34buy4000.901.18911.18611.1905
8002006.03.07 19:58close4000.901.18691.18611.1905-198.004168.17
8012006.03.07 19:58buy4010.801.18721.18421.1886
8022006.03.07 20:30close4010.801.18771.18421.188640.004208.17
8032006.03.08 00:07sell4020.801.18911.19211.1877
8042006.03.08 01:12close4020.801.18861.19211.187740.004248.17
8052006.03.08 01:16buy4030.801.18841.18541.1898
8062006.03.08 02:36close4030.801.18891.18541.189840.004288.17
8072006.03.08 04:26sell4040.901.19001.19301.1886
8082006.03.08 04:58close4040.901.18961.19301.188636.004324.17
8092006.03.08 07:38sell4050.901.19031.19331.1889
8102006.03.08 07:42close4050.901.18981.19331.188945.004369.17
8112006.03.08 08:11sell4060.901.19051.19351.1891
8122006.03.08 10:52close4060.901.19261.19351.1891-189.004180.17
8132006.03.08 11:04sell4070.801.19371.19671.1923
8142006.03.08 11:30close4070.801.19321.19671.192340.004220.17
8152006.03.09 05:14sell4080.801.19351.19651.1921
8162006.03.09 06:50close4080.801.19301.19651.192140.004260.17
8172006.03.09 18:40buy4090.901.19071.18771.1921
8182006.03.09 18:45close4090.901.19131.18771.192154.004314.17
8192006.03.09 18:55buy4100.901.19071.18771.1921
8202006.03.09 19:05close4100.901.19111.18771.192136.004350.17
8212006.03.09 22:28sell4110.901.19141.19441.1900
8222006.03.09 22:51close4110.901.19101.19441.190036.004386.17
8232006.03.09 23:10buy4120.901.19041.18741.1918
8242006.03.10 05:09close4120.901.19081.18741.191829.224415.40
8252006.03.10 07:42sell4130.901.19131.19431.1899
8262006.03.10 08:01close4130.901.19091.19431.189936.004451.40
8272006.03.10 08:28sell4140.901.19201.19501.1906
8282006.03.10 14:03close4140.901.19161.19501.190636.004487.40
8292006.03.10 14:48buy4150.901.18861.18561.1900
8302006.03.10 14:50close4150.901.18941.18561.190072.004559.40
8312006.03.10 15:20buy4160.901.18811.18511.1895
8322006.03.10 15:37close4160.901.18601.18511.1895-189.004370.40
8332006.03.10 17:10sell4170.901.18941.19241.1880
8342006.03.10 17:14close4170.901.18891.19241.188045.004415.40
8352006.03.10 20:22sell4180.901.19061.19361.1892
8362006.03.13 01:28close4180.901.19281.19361.1892-192.954222.45
8372006.03.13 01:28sell4190.801.19271.19571.1913
8382006.03.13 03:05close4190.801.19481.19571.1913-168.004054.45
8392006.03.13 04:02sell4200.801.19421.19721.1928
8402006.03.13 06:30close4200.801.19371.19721.192840.004094.45
8412006.03.13 08:18sell4210.801.19481.19781.1934
8422006.03.13 08:24close4210.801.19431.19781.193440.004134.45
8432006.03.13 08:36sell4220.801.19511.19811.1937
8442006.03.13 08:36close4220.801.19451.19811.193748.004182.45
8452006.03.13 08:36sell4230.801.19461.19761.1932
8462006.03.13 08:37close4230.801.19671.19761.1932-168.004014.45
8472006.03.13 08:37sell4240.801.19661.19961.1952
8482006.03.13 08:39close4240.801.19621.19961.195232.004046.45
8492006.03.13 08:39sell4250.801.19601.19901.1946
8502006.03.13 08:49close4250.801.19531.19901.194656.004102.45
8512006.03.13 08:49sell4260.801.19501.19801.1936
8522006.03.13 09:40close4260.801.19461.19801.193632.004134.45
8532006.03.13 17:19sell4270.801.19461.19761.1932
8542006.03.13 17:44close4270.801.19411.19761.193240.004174.45
8552006.03.13 20:27sell4280.801.19561.19861.1942
8562006.03.14 01:42close4280.801.19771.19861.1942-163.514010.94
8572006.03.14 01:42sell4290.801.19751.20051.1961
8582006.03.14 02:09close4290.801.19691.20051.196148.004058.94
8592006.03.14 04:46buy4300.801.19601.19301.1974
8602006.03.14 05:01close4300.801.19641.19301.197432.004090.94
8612006.03.14 05:24sell4310.801.19701.20001.1956
8622006.03.14 07:23close4310.801.19651.20001.195640.004130.94
8632006.03.14 07:23buy4320.801.19661.19361.1980
8642006.03.14 08:03close4320.801.19711.19361.198040.004170.94
8652006.03.14 11:00buy4330.801.19611.19311.1975
8662006.03.14 11:00close4330.801.19661.19311.197540.004210.94
8672006.03.14 11:00buy4340.801.19581.19281.1972
8682006.03.14 11:02close4340.801.19631.19281.197240.004250.94
8692006.03.14 11:03buy4350.901.19611.19311.1975
8702006.03.14 11:08close4350.901.19661.19311.197545.004295.94
8712006.03.14 11:14buy4360.901.19611.19311.1975
8722006.03.14 12:12close4360.901.19401.19311.1975-189.004106.94
8732006.03.14 14:21sell4370.801.19531.19831.1939
8742006.03.14 14:30close4370.801.19731.19831.1939-160.003946.94
8752006.03.14 14:30sell4380.801.19761.20061.1962
8762006.03.14 14:30close4380.801.19641.20061.196296.004042.94
8772006.03.14 15:53sell4390.801.19801.20101.1966
8782006.03.14 16:03close4390.801.20001.20101.1966-160.003882.94
8792006.03.14 16:29sell4400.801.20141.20441.2000
8802006.03.14 16:34close4400.801.20101.20441.200032.003914.94
8812006.03.15 02:08buy4410.801.20101.19801.2024
8822006.03.15 02:17close4410.801.20141.19801.202432.003946.94
8832006.03.15 03:12sell4420.801.20251.20551.2011
8842006.03.15 03:50close4420.801.20191.20551.201148.003994.94
8852006.03.15 09:15sell4430.801.20361.20661.2022
8862006.03.15 09:39close4430.801.20321.20661.202232.004026.94
8872006.03.15 13:36sell4440.801.20301.20601.2016
8882006.03.15 14:14close4440.801.20261.20601.201632.004058.94
8892006.03.15 14:37buy4450.801.20141.19841.2028
8902006.03.15 14:46close4450.801.20191.19841.202840.004098.94
8912006.03.15 14:57buy4460.801.20151.19851.2029
8922006.03.15 15:00close4460.801.20231.19851.202964.004162.94
8932006.03.15 15:12sell4470.801.20511.20811.2037
8942006.03.15 15:13close4470.801.20441.20811.203756.004218.94
8952006.03.15 15:22sell4480.801.20521.20821.2038
8962006.03.15 15:39close4480.801.20471.20821.203840.004258.94
8972006.03.15 20:06sell4490.901.20561.20861.2042
8982006.03.16 02:17close4490.901.20511.20861.204260.154319.09
8992006.03.16 05:29buy4500.901.20531.20231.2067
9002006.03.16 08:58close4500.901.20581.20231.206744.994364.08
9012006.03.16 11:16sell4510.901.20841.21141.2070
9022006.03.16 11:21close4510.901.20791.21141.207045.004409.08
9032006.03.16 11:23sell4520.901.20831.21131.2069
9042006.03.16 11:38close4520.901.20781.21131.206945.004454.08
9052006.03.16 14:30sell4530.901.20941.21241.2080
9062006.03.16 14:30close4530.901.20901.21241.208036.014490.09
9072006.03.16 14:30sell4540.901.20941.21241.2080
9082006.03.16 14:33close4540.901.21151.21241.2080-188.994301.10
9092006.03.16 14:33sell4550.901.21121.21421.2098
9102006.03.16 14:35close4550.901.21061.21421.209854.004355.10
9112006.03.16 14:35sell4560.901.21031.21331.2089
9122006.03.16 14:41close4560.901.21251.21331.2089-198.004157.10
9132006.03.16 14:41sell4570.801.21221.21521.2108
9142006.03.16 14:46close4570.801.21181.21521.210832.004189.10
9152006.03.16 14:46sell4580.801.21161.21461.2102
9162006.03.16 14:58close4580.801.21371.21461.2102-168.004021.10
9172006.03.16 14:58sell4590.801.21331.21631.2119
9182006.03.16 14:58close4590.801.21291.21631.211932.004053.10
9192006.03.16 14:58sell4600.801.21241.21541.2110
9202006.03.16 15:03close4600.801.21441.21541.2110-160.003893.10
9212006.03.16 18:00sell4610.801.21581.21881.2144
9222006.03.16 18:00close4610.801.21541.21881.214432.003925.10
9232006.03.16 18:01sell4620.801.21571.21871.2143
9242006.03.16 18:27close4620.801.21781.21871.2143-168.003757.10
9252006.03.16 18:27sell4630.801.21751.22051.2161
9262006.03.16 18:58close4630.801.21691.22051.216148.003805.10
9272006.03.16 20:05sell4640.801.21811.22111.2167
9282006.03.16 20:19close4640.801.21761.22111.216740.003845.10
9292006.03.16 20:35sell4650.801.21791.22091.2165
9302006.03.16 21:14close4650.801.21731.22091.216548.003893.10
9312006.03.17 01:57sell4660.801.21821.22121.2168
9322006.03.17 02:04close4660.801.21771.22121.216840.003933.10
9332006.03.17 07:59buy4670.801.21611.21311.2175
9342006.03.17 09:08close4670.801.21651.21311.217532.003965.10
9352006.03.17 10:50sell4680.801.21921.22221.2178
9362006.03.17 10:52close4680.801.21861.22221.217848.004013.10
9372006.03.17 15:41buy4690.801.21711.21411.2185
9382006.03.17 15:47close4690.801.21761.21411.218540.004053.10
9392006.03.17 15:49buy4700.801.21711.21411.2185
9402006.03.17 15:57close4700.801.21501.21411.2185-168.003885.10
9412006.03.17 15:57buy4710.801.21531.21231.2167
9422006.03.17 15:58close4710.801.21581.21231.216740.003925.10
9432006.03.17 15:58buy4720.801.21601.21301.2174
9442006.03.17 16:01close4720.801.21401.21301.2174-160.003765.10
9452006.03.17 21:28sell4730.801.22031.22331.2189
9462006.03.17 21:29close4730.801.21971.22331.218948.003813.10
9472006.03.20 06:16buy4740.801.21641.21341.2178
9482006.03.20 07:03close4740.801.21691.21341.217840.003853.10
9492006.03.20 07:58buy4750.801.21601.21301.2174
9502006.03.20 08:07close4750.801.21651.21301.217440.003893.10
9512006.03.20 10:23sell4760.801.21951.22251.2181
9522006.03.20 10:30close4760.801.21891.22251.218148.003941.10
9532006.03.20 12:46buy4770.801.21751.21451.2189
9542006.03.20 13:55close4770.801.21801.21451.218940.003981.10
9552006.03.20 15:49buy4780.801.21561.21261.2170
9562006.03.20 15:50close4780.801.21611.21261.217040.004021.10
9572006.03.20 22:59buy4790.801.21621.21321.2176
9582006.03.21 01:27close4790.801.21391.21321.2176-190.023831.07
9592006.03.21 01:27buy4800.801.21421.21121.2156
9602006.03.21 02:03close4800.801.21471.21121.215640.003871.07
9612006.03.21 07:43buy4810.801.21251.20951.2139
9622006.03.21 07:48close4810.801.21291.20951.213932.003903.07
9632006.03.21 08:32sell4820.801.21411.21711.2127
9642006.03.21 08:43close4820.801.21371.21711.212732.003935.07
9652006.03.21 09:17buy4830.801.21281.20981.2142
9662006.03.21 09:33close4830.801.21331.20981.214240.003975.07
9672006.03.21 14:26sell4840.801.21531.21831.2139
9682006.03.21 14:41close4840.801.21491.21831.213932.004007.07
9692006.03.21 23:59sell4850.801.21101.21401.2096
9702006.03.22 00:22close4850.801.21051.21401.209644.494051.56
9712006.03.22 04:38buy4860.801.20811.20511.2095
9722006.03.22 04:39close4860.801.20851.20511.209532.004083.56
9732006.03.22 04:52buy4870.801.20791.20491.2093
9742006.03.22 04:54close4870.801.20851.20491.209348.004131.56
9752006.03.22 08:21sell4880.801.21011.21311.2087
9762006.03.22 08:23close4880.801.20961.21311.208740.004171.56
9772006.03.22 11:03buy4890.801.20761.20461.2090
9782006.03.22 12:12close4890.801.20811.20461.209040.004211.56
9792006.03.22 14:14buy4900.801.20691.20391.2083
9802006.03.22 14:18close4900.801.20731.20391.208332.004243.56
9812006.03.22 14:24sell4910.801.20851.21151.2071
9822006.03.22 15:31close4910.801.21061.21151.2071-168.004075.56
9832006.03.23 01:56buy4920.801.20641.20341.2078
9842006.03.23 08:23close4920.801.20691.20341.207840.004115.56
9852006.03.23 09:32sell4930.801.20741.21041.2060
9862006.03.23 09:57close4930.801.20701.21041.206032.004147.56
9872006.03.23 10:01sell4940.801.20711.21011.2057
9882006.03.23 10:19close4940.801.20671.21011.205732.004179.56
9892006.03.23 14:43buy4950.801.20451.20151.2059
9902006.03.23 14:44close4950.801.20501.20151.205940.004219.56
9912006.03.23 16:01buy4960.801.20511.20211.2065
9922006.03.23 16:03close4960.801.20311.20211.2065-160.004059.56
9932006.03.23 16:03buy4970.801.20361.20061.2050
9942006.03.23 16:19close4970.801.20131.20061.2050-184.003875.56
9952006.03.23 16:19buy4980.801.20171.19871.2031
9962006.03.23 16:27close4980.801.19961.19871.2031-168.003707.56
9972006.03.23 16:27buy4990.701.19971.19671.2011
9982006.03.23 16:29close4990.701.19771.19671.2011-140.003567.56
9992006.03.23 16:29buy5000.701.19781.19481.1992
10002006.03.23 16:31close5000.701.19851.19481.199249.003616.56
10012006.03.23 19:47buy5010.701.19751.19451.1989
10022006.03.23 20:19close5010.701.19541.19451.1989-147.003469.56
10032006.03.23 20:19buy5020.701.19581.19281.1972
10042006.03.23 20:24close5020.701.19621.19281.197228.003497.56
10052006.03.23 20:24buy5030.701.19631.19331.1977
10062006.03.23 21:24close5030.701.19681.19331.197735.003532.56
10072006.03.24 08:23sell5040.701.19781.20081.1964
10082006.03.24 08:34close5040.701.19731.20081.196435.003567.56
10092006.03.24 08:55buy5050.701.19611.19311.1975
10102006.03.24 09:00close5050.701.19651.19311.197528.003595.56
10112006.03.24 13:13buy5060.701.19561.19261.1970
10122006.03.24 13:23close5060.701.19611.19261.197035.003630.56
10132006.03.24 14:31sell5070.701.19771.20071.1963
10142006.03.24 14:31close5070.701.19731.20071.196328.003658.56
10152006.03.24 14:32sell5080.701.19771.20071.1963
10162006.03.24 14:32close5080.701.19721.20071.196335.003693.56
10172006.03.24 14:39sell5090.701.19791.20091.1965
10182006.03.24 14:46close5090.701.19751.20091.196528.003721.56
10192006.03.24 14:46sell5100.701.19791.20091.1965
10202006.03.24 14:47close5100.701.19741.20091.196535.003756.56
10212006.03.24 14:51buy5110.801.19531.19231.1967
10222006.03.24 14:53close5110.801.19571.19231.196732.003788.56
10232006.03.24 16:00sell5120.801.19901.20201.1976
10242006.03.24 16:00close5120.801.19821.20201.197664.003852.56
10252006.03.24 16:01sell5130.801.20001.20301.1986
10262006.03.24 16:01close5130.801.19951.20301.198640.003892.56
10272006.03.24 16:01sell5140.801.19911.20211.1977
10282006.03.24 16:06close5140.801.20111.20211.1977-160.003732.56
10292006.03.24 16:06sell5150.701.20081.20381.1994
10302006.03.24 16:08close5150.701.20041.20381.199428.003760.56
10312006.03.24 16:08sell5160.801.19981.20281.1984
10322006.03.24 16:13close5160.801.20201.20281.1984-176.003584.56
10332006.03.24 16:13sell5170.701.20171.20471.2003
10342006.03.24 16:23close5170.701.20111.20471.200342.003626.56
10352006.03.24 16:23sell5180.701.20091.20391.1995
10362006.03.24 17:29close5180.701.20291.20391.1995-140.003486.56
10372006.03.27 00:53buy5190.701.20281.19981.2042
10382006.03.27 01:10close5190.701.20331.19981.204235.003521.56
10392006.03.27 03:41buy5200.701.20231.19931.2037
10402006.03.27 04:17close5200.701.20271.19931.203728.003549.56
10412006.03.27 11:18buy5210.701.20291.19991.2043
10422006.03.27 16:00close5210.701.20341.19991.204335.003584.56
10432006.03.27 17:16buy5220.701.20221.19921.2036
10442006.03.27 17:29close5220.701.20281.19921.203642.003626.56
10452006.03.27 17:54buy5230.701.20221.19921.2036
10462006.03.28 00:48close5230.701.20011.19921.2036-152.273474.29
10472006.03.28 02:11sell5240.701.20221.20521.2008
10482006.03.28 02:19close5240.701.20171.20521.200835.003509.29
10492006.03.28 05:50buy5250.701.19981.19681.2012
10502006.03.28 06:03close5250.701.20031.19681.201235.003544.29
10512006.03.28 06:20sell5260.701.20071.20371.1993
10522006.03.28 06:35close5260.701.20031.20371.199328.003572.29
10532006.03.28 10:01sell5270.701.20551.20851.2041
10542006.03.28 10:01close5270.701.20461.20851.204163.003635.29
10552006.03.28 10:02sell5280.701.20511.20811.2037
10562006.03.28 10:06close5280.701.20471.20811.203728.003663.29
10572006.03.28 10:06sell5290.701.20471.20771.2033
10582006.03.28 10:15close5290.701.20671.20771.2033-140.003523.29
10592006.03.28 10:15sell5300.701.20631.20931.2049
10602006.03.28 10:42close5300.701.20591.20931.204928.003551.29
10612006.03.28 13:56sell5310.701.20701.21001.2056
10622006.03.28 14:04close5310.701.20911.21001.2056-147.003404.29
10632006.03.28 20:21buy5320.701.20681.20381.2082
10642006.03.28 21:15close5320.701.20721.20381.208228.003432.29
10652006.03.28 21:18buy5330.701.20411.20111.2055
10662006.03.28 21:18close5330.701.20461.20111.205535.003467.29
10672006.03.28 21:18buy5340.701.20361.20061.2050
10682006.03.28 21:18close5340.701.20451.20061.205063.003530.29
10692006.03.28 21:19buy5350.701.20441.20141.2058
10702006.03.28 21:19close5350.701.20491.20141.205835.003565.29
10712006.03.28 21:19buy5360.701.20411.20111.2055
10722006.03.28 21:20close5360.701.20471.20111.205542.003607.29
10732006.03.28 21:20buy5370.701.20471.20171.2061
10742006.03.28 21:20close5370.701.20511.20171.206128.003635.29
10752006.03.28 21:20buy5380.701.20391.20091.2053
10762006.03.28 21:22close5380.701.20191.20091.2053-140.003495.29
10772006.03.28 21:22buy5390.701.20201.19901.2034
10782006.03.28 21:29close5390.701.20261.19901.203442.003537.29
10792006.03.28 21:29buy5400.701.20281.19981.2042
10802006.03.28 21:36close5400.701.20071.19981.2042-147.003390.29
10812006.03.29 02:45buy5410.701.19981.19681.2012
10822006.03.29 03:09close5410.701.20031.19681.201235.003425.29
10832006.03.29 07:24sell5420.701.20081.20381.1994
10842006.03.29 08:24close5420.701.20031.20381.199435.003460.29
10852006.03.29 09:58buy5430.701.19911.19611.2005
10862006.03.29 10:27close5430.701.19961.19611.200535.003495.29
10872006.03.29 12:08sell5440.701.20111.20411.1997
10882006.03.29 13:25close5440.701.20061.20411.199735.003530.29
10892006.03.30 02:57sell5450.701.20331.20631.2019
10902006.03.30 04:43close5450.701.20531.20631.2019-140.003390.29
10912006.03.30 04:46sell5460.701.20591.20891.2045
10922006.03.30 04:47close5460.701.20541.20891.204535.003425.29
10932006.03.30 04:59sell5470.701.20591.20891.2045
10942006.03.30 07:25close5470.701.20791.20891.2045-140.003285.29
10952006.03.30 11:23sell5480.701.20731.21031.2059
10962006.03.30 12:37close5480.701.20681.21031.205935.003320.29
10972006.03.30 15:46buy5490.701.20731.20431.2087
10982006.03.30 16:00close5490.701.20781.20431.208735.003355.29
10992006.03.30 16:29sell5500.701.21021.21321.2088
11002006.03.30 16:30close5500.701.21221.21321.2088-140.003215.29
11012006.03.30 16:31sell5510.601.21221.21521.2108
11022006.03.30 16:31close5510.601.21431.21521.2108-126.003089.29
11032006.03.30 16:31sell5520.601.21321.21621.2118
11042006.03.30 16:38close5520.601.21521.21621.2118-120.002969.29
11052006.03.30 16:38sell5530.601.21501.21801.2136
11062006.03.30 16:38close5530.601.21451.21801.213630.002999.29
11072006.03.30 16:39sell5540.601.21441.21741.2130
11082006.03.30 16:39close5540.601.21401.21741.213024.003023.29
11092006.03.30 16:39sell5550.601.21381.21681.2124
11102006.03.30 16:41close5550.601.21331.21681.212430.003053.29
11112006.03.30 16:41sell5560.601.21331.21631.2119
11122006.03.30 17:03close5560.601.21531.21631.2119-120.002933.29
11132006.03.30 20:36sell5570.601.21491.21791.2135
11142006.03.30 20:42close5570.601.21441.21791.213530.002963.29
11152006.03.30 20:44sell5580.601.21481.21781.2134
11162006.03.30 23:03close5580.601.21691.21781.2134-126.002837.29
11172006.03.31 02:11buy5590.601.21601.21301.2174
11182006.03.31 03:09close5590.601.21651.21301.217430.002867.29
11192006.03.31 06:10buy5600.601.21581.21281.2172
11202006.03.31 08:46close5600.601.21371.21281.2172-126.002741.29
11212006.03.31 08:47buy5610.501.21321.21021.2146
11222006.03.31 08:51close5610.501.21361.21021.214620.002761.29
11232006.03.31 12:04buy5620.601.20911.20611.2105
11242006.03.31 12:22close5620.601.20961.20611.210530.002791.29
11252006.03.31 15:33sell5630.601.21281.21581.2114
11262006.03.31 15:37close5630.601.21211.21581.211442.002833.29
11272006.03.31 15:50buy5640.601.20851.20551.2099
11282006.03.31 15:50close5640.601.20901.20551.209930.002863.29
11292006.03.31 16:04sell5650.601.21261.21561.2112
11302006.03.31 16:05close5650.601.21161.21561.211260.002923.29
11312006.03.31 16:05sell5660.601.21261.21561.2112
11322006.03.31 16:05close5660.601.21181.21561.211248.002971.29
11332006.03.31 17:03buy5670.601.20911.20611.2105
11342006.03.31 17:07t/p5670.601.21051.20611.210584.003055.29
11352006.03.31 17:08sell5680.601.21201.21501.2106
11362006.03.31 17:08close5680.601.21141.21501.210636.003091.29
11372006.03.31 17:08sell5690.601.21201.21501.2106
11382006.03.31 17:09close5690.601.21141.21501.210636.003127.29
11392006.03.31 17:09sell5700.601.21221.21521.2108
11402006.03.31 17:09close5700.601.21181.21521.210824.003151.29
11412006.03.31 17:10sell5710.601.21161.21461.2102
11422006.03.31 17:12close5710.601.21101.21461.210236.003187.29
11432006.03.31 17:17sell5720.601.21171.21471.2103
11442006.03.31 17:21close5720.601.21121.21471.210330.003217.29
11452006.03.31 17:21sell5730.601.21171.21471.2103
11462006.03.31 17:25close5730.601.21121.21471.210330.003247.29
11472006.03.31 17:36sell5740.601.21181.21481.2104
11482006.03.31 17:36close5740.601.21131.21481.210430.003277.29
11492006.03.31 17:36sell5750.701.21171.21471.2103
11502006.03.31 17:53close5750.701.21131.21471.210328.003305.29
11512006.03.31 21:24buy5760.701.21201.20901.2134
11522006.04.03 02:30close5760.701.20991.20901.2134-152.273153.02
11532006.04.03 04:47buy5770.601.20841.20541.2098
11542006.04.03 04:55close5770.601.20891.20541.209830.003183.02
11552006.04.03 05:01buy5780.601.20791.20491.2093
11562006.04.03 05:01close5780.601.20841.20491.209330.003213.02
11572006.04.03 05:01buy5790.601.20691.20391.2083
11582006.04.03 05:47close5790.601.20741.20391.208330.003243.02
11592006.04.03 06:43buy5800.601.20341.20041.2048
11602006.04.03 06:43close5800.601.20401.20041.204836.003279.02
11612006.04.03 06:45buy5810.701.20381.20081.2052
11622006.04.03 06:48close5810.701.20421.20081.205228.003307.02
11632006.04.03 06:48buy5820.701.20381.20081.2052
11642006.04.03 06:52close5820.701.20431.20081.205235.003342.02
11652006.04.03 09:11buy5830.701.20371.20071.2051
11662006.04.03 09:16close5830.701.20441.20071.205149.003391.02
11672006.04.03 10:45sell5840.701.20581.20881.2044
11682006.04.03 11:11close5840.701.20541.20881.204428.003419.02
11692006.04.03 16:04sell5850.701.20811.21111.2067
11702006.04.03 16:08close5850.701.20751.21111.206742.003461.02
11712006.04.03 16:19sell5860.701.20821.21121.2068
11722006.04.03 16:23close5860.701.20781.21121.206828.003489.02
11732006.04.03 16:23sell5870.701.20821.21121.2068
11742006.04.03 16:40close5870.701.21021.21121.2068-140.003349.02
11752006.04.03 16:55sell5880.701.21171.21471.2103
11762006.04.03 16:57close5880.701.21121.21471.210335.003384.02
11772006.04.03 22:10buy5890.701.21391.21091.2153
11782006.04.04 01:10close5890.701.21441.21091.215329.733413.75
11792006.04.04 01:10sell5900.701.21451.21751.2131
11802006.04.04 01:15close5900.701.21411.21751.213128.003441.75
11812006.04.04 01:37sell5910.701.21461.21761.2132
11822006.04.04 02:06close5910.701.21411.21761.213235.003476.75
11832006.04.04 04:04sell5920.701.21461.21761.2132
11842006.04.04 04:05close5920.701.21411.21761.213235.003511.75
11852006.04.04 04:06sell5930.701.21441.21741.2130
11862006.04.04 04:11close5930.701.21401.21741.213028.003539.75
11872006.04.04 04:48sell5940.701.21441.21741.2130
11882006.04.04 05:01close5940.701.21401.21741.213028.003567.75
11892006.04.04 06:09sell5950.701.21471.21771.2133
11902006.04.04 08:29close5950.701.21421.21771.213335.003602.75
11912006.04.04 08:57buy5960.701.21251.20951.2139
11922006.04.04 09:11close5960.701.21301.20951.213935.003637.75
11932006.04.04 11:35sell5970.701.21721.22021.2158
11942006.04.04 12:43close5970.701.21681.22021.215828.003665.75
11952006.04.04 14:04sell5980.701.22091.22391.2195
11962006.04.04 14:05close5980.701.22381.22391.2195-203.003462.75
11972006.04.04 14:05sell5990.701.22161.22461.2202
11982006.04.04 14:21close5990.701.22381.22461.2202-154.003308.75
11992006.04.04 14:21sell6000.701.22351.22651.2221
12002006.04.04 15:02close6000.701.22301.22651.222135.003343.75
12012006.04.04 20:17sell6010.701.22601.22901.2246
12022006.04.04 22:54close6010.701.22561.22901.224628.003371.75
12032006.04.04 23:07buy6020.701.22551.22251.2269
12042006.04.04 23:58close6020.701.22591.22251.226928.003399.75
12052006.04.05 00:28sell6030.701.22651.22951.2251
12062006.04.05 00:32close6030.701.22611.22951.225128.003427.75
12072006.04.05 03:23sell6040.701.22651.22951.2251
12082006.04.05 09:34close6040.701.22541.22951.225177.003504.75
12092006.04.05 09:34buy6050.701.22591.22291.2273
12102006.04.05 09:34close6050.701.22651.22291.227342.003546.75
12112006.04.05 09:34buy6060.701.22551.22251.2269
12122006.04.05 09:40close6060.701.22591.22251.226928.003574.75
12132006.04.05 09:57buy6070.701.22581.22281.2272
12142006.04.05 10:26close6070.701.22631.22281.227235.003609.75
12152006.04.05 14:23sell6080.701.22751.23051.2261
12162006.04.05 14:36close6080.701.22951.23051.2261-140.003469.75
12172006.04.05 16:06buy6090.701.22671.22371.2281
12182006.04.05 16:07close6090.701.22711.22371.228128.003497.75
12192006.04.05 16:07buy6100.701.22671.22371.2281
12202006.04.05 16:08close6100.701.22721.22371.228135.003532.75
12212006.04.05 16:28buy6110.701.22671.22371.2281
12222006.04.05 17:03close6110.701.22721.22371.228135.003567.75
12232006.04.05 18:51sell6120.701.22841.23141.2270
12242006.04.05 20:23close6120.701.23041.23141.2270-140.003427.75
12252006.04.06 05:28sell6130.701.22931.23231.2279
12262006.04.06 05:56close6130.701.22881.23231.227935.003462.75
12272006.04.06 08:56sell6140.701.22931.23231.2279
12282006.04.06 09:00close6140.701.22891.23231.227928.003490.75
12292006.04.06 09:21sell6150.701.22961.23261.2282
12302006.04.06 09:49close6150.701.22911.23261.228235.003525.75
12312006.04.06 10:58sell6160.701.23301.23601.2316
12322006.04.06 10:59close6160.701.23251.23601.231635.003560.75
12332006.04.06 10:59sell6170.701.23271.23571.2313
12342006.04.06 10:59close6170.701.23201.23571.231349.003609.75
12352006.04.06 14:01sell6180.701.23141.23441.2300
12362006.04.06 14:15close6180.701.23101.23441.230028.003637.75
12372006.04.06 14:20buy6190.701.23011.22711.2315
12382006.04.06 14:32close6190.701.23061.22711.231535.003672.75
12392006.04.06 14:32buy6200.701.22971.22671.2311
12402006.04.06 14:33close6200.701.23021.22671.231135.003707.75
12412006.04.06 14:33buy6210.701.22981.22681.2312
12422006.04.06 14:34close6210.701.23041.22681.231242.003749.75
12432006.04.06 14:34buy6220.701.22971.22671.2311
12442006.04.06 14:35close6220.701.23021.22671.231135.003784.75
12452006.04.06 14:36buy6230.801.22941.22641.2308
12462006.04.06 14:42close6230.801.22731.22641.2308-168.003616.75
12472006.04.06 14:42buy6240.701.22741.22441.2288
12482006.04.06 14:44close6240.701.22811.22441.228849.003665.75
12492006.04.06 14:44buy6250.701.22831.22531.2297
12502006.04.06 14:46close6250.701.22621.22531.2297-147.003518.75
12512006.04.06 14:46buy6260.701.22681.22381.2282
12522006.04.06 14:46close6260.701.22471.22381.2282-147.003371.75
12532006.04.06 14:46buy6270.701.22491.22191.2263
12542006.04.06 14:46close6270.701.22561.22191.226349.003420.75
12552006.04.06 14:46buy6280.701.22571.22271.2271
12562006.04.06 14:47close6280.701.22371.22271.2271-140.003280.75
12572006.04.06 14:47buy6290.701.22381.22081.2252
12582006.04.06 14:47close6290.701.22471.22081.225263.003343.75
12592006.04.06 14:48buy6300.701.22471.22171.2261
12602006.04.06 14:55close6300.701.22241.22171.2261-161.003182.75
12612006.04.06 14:55buy6310.601.22251.21951.2239
12622006.04.06 14:58close6310.601.22311.21951.223936.003218.75
12632006.04.06 14:58buy6320.601.22401.22101.2254
12642006.04.06 14:59close6320.601.22441.22101.225424.003242.75
12652006.04.06 14:59buy6330.601.22461.22161.2260
12662006.04.06 15:05close6330.601.22261.22161.2260-120.003122.75
12672006.04.06 23:29buy6340.601.22211.21911.2235
12682006.04.07 01:28close6340.601.22001.21911.2235-130.522992.23
12692006.04.07 01:28buy6350.601.22011.21711.2215
12702006.04.07 01:43close6350.601.22061.21711.221530.003022.23
12712006.04.07 03:27buy6360.601.21901.21601.2204
12722006.04.07 03:27close6360.601.21941.21601.220424.003046.23
12732006.04.07 03:27buy6370.601.21901.21601.2204
12742006.04.07 03:32close6370.601.21941.21601.220424.003070.23
12752006.04.07 06:11sell6380.601.22071.22371.2193
12762006.04.07 06:48close6380.601.22021.22371.219330.003100.23
12772006.04.07 08:46buy6390.601.21931.21631.2207
12782006.04.07 08:58close6390.601.21971.21631.220724.003124.23
12792006.04.07 09:16buy6400.601.21831.21531.2197
12802006.04.07 09:39close6400.601.21881.21531.219730.003154.23
12812006.04.07 14:31sell6410.601.22051.22351.2191
12822006.04.07 14:32close6410.601.22261.22351.2191-126.003028.23
12832006.04.07 14:32sell6420.601.22191.22491.2205
12842006.04.07 14:33close6420.601.22111.22491.220548.003076.23
12852006.04.07 14:33sell6430.601.22091.22391.2195
12862006.04.07 14:34close6430.601.22041.22391.219530.003106.23
12872006.04.07 14:34sell6440.601.22041.22341.2190
12882006.04.07 14:38close6440.601.21991.22341.219030.003136.23
12892006.04.07 14:41sell6450.601.22051.22351.2191
12902006.04.07 14:52close6450.601.22001.22351.219130.003166.23
12912006.04.07 14:52sell6460.601.22041.22341.2190
12922006.04.07 14:52close6460.601.21991.22341.219030.003196.23
12932006.04.07 15:21buy6470.601.21571.21271.2171
12942006.04.07 15:29close6470.601.21621.21271.217130.003226.23
12952006.04.07 20:19buy6480.601.21071.20771.2121
12962006.04.10 00:15close6480.601.21141.20771.212137.483263.71
12972006.04.10 00:59sell6490.701.21091.21391.2095
12982006.04.10 01:30close6490.701.21041.21391.209535.003298.71
12992006.04.10 02:27sell6500.701.21161.21461.2102
13002006.04.10 02:43close6500.701.21111.21461.210235.003333.71
13012006.04.10 05:26sell6510.701.21141.21441.2100
13022006.04.10 08:25close6510.701.21101.21441.210028.003361.71
13032006.04.10 08:29buy6520.701.21041.20741.2118
13042006.04.10 08:59close6520.701.21101.20741.211842.003403.71
13052006.04.10 12:09buy6530.701.21141.20841.2128
13062006.04.10 15:41close6530.701.21181.20841.212828.003431.71
13072006.04.10 15:41sell6540.701.21191.21491.2105
13082006.04.10 16:20close6540.701.21131.21491.210542.003473.71
13092006.04.11 01:38buy6550.701.21031.20731.2117
13102006.04.11 06:03close6550.701.21101.20731.211749.003522.71
13112006.04.11 12:26buy6560.701.21041.20741.2118
13122006.04.11 12:38close6560.701.21081.20741.211828.003550.71
13132006.04.11 18:43sell6570.701.21341.21641.2120
13142006.04.11 21:50close6570.701.21551.21641.2120-147.003403.71
13152006.04.11 21:50sell6580.701.21501.21801.2136
13162006.04.11 21:56close6580.701.21451.21801.213635.003438.71
13172006.04.11 21:56sell6590.701.21421.21721.2128
13182006.04.12 01:56close6590.701.21631.21721.2128-143.073295.64
13192006.04.12 01:56sell6600.701.21601.21901.2146
13202006.04.12 02:03close6600.701.21541.21901.214642.003337.64
13212006.04.12 02:23sell6610.701.21671.21971.2153
13222006.04.12 02:41close6610.701.21621.21971.215335.003372.64
13232006.04.12 07:27buy6620.701.21531.21231.2167
13242006.04.12 09:34close6620.701.21581.21231.216735.003407.64
13252006.04.12 13:58buy6630.701.21351.21051.2149
13262006.04.12 14:30close6630.701.21091.21051.2149-182.003225.64
13272006.04.12 14:36buy6640.601.20831.20531.2097
13282006.04.12 14:37close6640.601.20891.20531.209736.003261.64
13292006.04.12 14:37buy6650.701.20871.20571.2101
13302006.04.12 14:38close6650.701.20921.20571.210135.003296.64
13312006.04.12 14:38buy6660.701.20871.20571.2101
13322006.04.12 14:39close6660.701.20921.20571.210135.003331.64
13332006.04.12 14:40buy6670.701.20881.20581.2102
13342006.04.12 14:41close6670.701.20931.20581.210235.003366.64
13352006.04.12 14:44buy6680.701.20881.20581.2102
13362006.04.12 14:48close6680.701.20651.20581.2102-161.003205.64
13372006.04.12 14:48buy6690.601.20691.20391.2083
13382006.04.12 14:52close6690.601.20751.20391.208336.003241.64
13392006.04.12 14:52buy6700.601.20771.20471.2091
13402006.04.12 14:58close6700.601.20851.20471.209148.003289.64
13412006.04.12 14:58buy6710.701.20851.20551.2099
13422006.04.12 15:03close6710.701.20891.20551.209928.003317.64
13432006.04.12 19:14buy6720.701.20951.20651.2109
13442006.04.12 19:30close6720.701.21001.20651.210935.003352.64
13452006.04.12 23:07buy6730.701.21001.20701.2114
13462006.04.12 23:18close6730.701.21051.20701.211435.003387.64
13472006.04.13 00:46sell6740.701.21091.21391.2095
13482006.04.13 01:54close6740.701.21041.21391.209535.003422.64
13492006.04.13 06:13sell6750.701.21071.21371.2093
13502006.04.13 07:48close6750.701.21031.21371.209328.003450.64
13512006.04.13 07:52buy6760.701.20951.20651.2109
13522006.04.13 07:56close6760.701.21001.20651.210935.003485.64
13532006.04.13 08:28sell6770.701.21151.21451.2101
13542006.04.13 08:38close6770.701.21061.21451.210163.003548.64
13552006.04.13 12:43buy6780.701.20981.20681.2112
13562006.04.13 12:46close6780.701.21021.20681.211228.003576.64
13572006.04.13 12:46buy6790.701.21011.20711.2115
13582006.04.13 14:32close6790.701.21081.20711.211549.003625.64
13592006.04.13 14:57buy6800.701.20831.20531.2097
13602006.04.13 14:58close6800.701.20881.20531.209735.003660.64
13612006.04.13 15:05buy6810.701.20801.20501.2094
13622006.04.13 15:20close6810.701.20841.20501.209428.003688.64
13632006.04.13 15:20buy6820.701.20801.20501.2094
13642006.04.13 15:26close6820.701.20851.20501.209435.003723.64
13652006.04.13 15:52buy6830.701.20801.20501.2094
13662006.04.13 16:01close6830.701.20841.20501.209428.003751.64
13672006.04.13 16:46sell6840.801.20971.21271.2083
13682006.04.13 16:57close6840.801.20911.21271.208348.003799.64
13692006.04.13 17:06sell6850.801.20941.21241.2080
13702006.04.13 17:07close6850.801.20901.21241.208032.003831.64
13712006.04.13 17:08sell6860.801.20931.21231.2079
13722006.04.13 17:38close6860.801.20881.21231.207940.003871.64
13732006.04.13 21:55buy6870.801.21091.20791.2123
13742006.04.13 22:15close6870.801.21141.20791.212340.003911.64
13752006.04.13 22:49buy6880.801.21101.20801.2124
13762006.04.13 23:05close6880.801.21161.20801.212448.003959.64
13772006.04.14 06:24sell6890.801.21131.21431.2099
13782006.04.14 09:02close6890.801.21081.21431.209940.003999.64
13792006.04.14 09:17buy6900.801.21021.20721.2116
13802006.04.14 13:27close6900.801.21071.20721.211640.004039.64
13812006.04.14 13:33sell6910.801.21131.21431.2099
13822006.04.14 13:36close6910.801.21081.21431.209940.004079.64
13832006.04.14 15:39buy6920.801.21071.20771.2121
13842006.04.14 18:41close6920.801.21121.20771.212140.004119.64
13852006.04.14 18:42sell6930.801.21111.21411.2097
13862006.04.14 22:55close6930.801.21061.21411.209740.004159.64
13872006.04.17 02:07sell6940.801.21491.21791.2135
13882006.04.17 02:24close6940.801.21711.21791.2135-176.003983.64
13892006.04.17 02:24sell6950.801.21671.21971.2153
13902006.04.17 02:41close6950.801.21621.21971.215340.004023.64
13912006.04.17 07:40buy6960.801.21741.21441.2188
13922006.04.17 08:06close6960.801.21791.21441.218840.004063.64
13932006.04.17 13:41sell6970.801.22051.22351.2191
13942006.04.17 13:42close6970.801.22261.22351.2191-168.003895.64
13952006.04.17 13:42sell6980.801.22261.22561.2212
13962006.04.17 13:44close6980.801.22211.22561.221240.003935.64
13972006.04.17 13:44sell6990.801.22151.22451.2201
13982006.04.17 13:52close6990.801.22361.22451.2201-168.003767.64
13992006.04.17 13:52sell7000.801.22321.22621.2218
14002006.04.17 14:31close7000.801.22541.22621.2218-176.003591.64
14012006.04.17 16:50sell7010.701.22771.23071.2263
14022006.04.17 17:07close7010.701.22711.23071.226342.003633.64
14032006.04.17 19:00sell7020.701.22751.23051.2261
14042006.04.17 19:00close7020.701.22701.23051.226135.003668.64
14052006.04.17 19:00sell7030.701.22741.23041.2260
14062006.04.17 19:02close7030.701.22691.23041.226035.003703.64
14072006.04.17 19:51sell7040.701.22791.23091.2265
14082006.04.17 20:26close7040.701.22741.23091.226535.003738.64
14092006.04.18 03:14sell7050.701.22651.22951.2251
14102006.04.18 04:05close7050.701.22611.22951.225128.003766.64
14112006.04.18 08:48buy7060.801.22501.22201.2264
14122006.04.18 09:58close7060.801.22291.22201.2264-168.003598.64
14132006.04.18 11:20sell7070.701.22591.22891.2245
14142006.04.18 11:57close7070.701.22531.22891.224542.003640.64
14152006.04.18 14:31sell7080.701.22771.23071.2263
14162006.04.18 14:31close7080.701.22671.23071.226370.003710.64
14172006.04.18 14:31sell7090.701.22761.23061.2262
14182006.04.18 14:37close7090.701.22701.23061.226242.003752.64
14192006.04.18 14:37sell7100.801.22681.22981.2254
14202006.04.18 14:52close7100.801.22881.22981.2254-160.003592.64
14212006.04.18 14:52sell7110.701.22871.23171.2273
14222006.04.18 15:08close7110.701.22831.23171.227328.003620.64
14232006.04.18 16:34buy7120.701.22761.22461.2290
14242006.04.18 16:34close7120.701.22801.22461.229028.003648.64
14252006.04.18 16:48buy7130.701.22761.22461.2290
14262006.04.18 16:54close7130.701.22801.22461.229028.003676.64
14272006.04.18 17:09buy7140.701.22761.22461.2290
14282006.04.18 17:10close7140.701.22801.22461.229028.003704.64
14292006.04.18 17:13buy7150.701.22761.22461.2290
14302006.04.18 17:45close7150.701.22801.22461.229028.003732.64
14312006.04.18 20:00sell7160.701.22971.23271.2283
14322006.04.18 20:00close7160.701.22861.23271.228377.003809.64
14332006.04.18 20:00sell7170.801.22951.23251.2281
14342006.04.18 20:03close7170.801.23171.23251.2281-176.003633.64
14352006.04.18 20:03sell7180.701.23161.23461.2302
14362006.04.18 20:05close7180.701.23121.23461.230228.003661.64
14372006.04.18 20:05sell7190.701.23101.23401.2296
14382006.04.18 20:06close7190.701.23041.23401.229642.003703.64
14392006.04.18 20:06sell7200.701.23011.23311.2287
14402006.04.18 20:09close7200.701.22951.23311.228742.003745.64
14412006.04.18 20:09sell7210.701.22931.23231.2279
14422006.04.18 20:18close7210.701.23141.23231.2279-147.003598.64
14432006.04.18 20:18sell7220.701.23101.23401.2296
14442006.04.18 20:39close7220.701.23061.23401.229628.003626.64
14452006.04.18 22:28sell7230.701.23211.23511.2307
14462006.04.18 22:50close7230.701.23441.23511.2307-161.003465.64
14472006.04.18 22:50sell7240.701.23411.23711.2327
14482006.04.18 22:51close7240.701.23611.23711.2327-140.003325.64
14492006.04.18 22:51sell7250.701.23581.23881.2344
14502006.04.18 22:51close7250.701.23511.23881.234449.003374.64
14512006.04.18 22:52sell7260.701.23501.23801.2336
14522006.04.18 22:52close7260.701.23461.23801.233628.003402.64
14532006.04.18 22:52sell7270.701.23451.23751.2331
14542006.04.18 23:25close7270.701.23651.23751.2331-140.003262.64
14552006.04.19 11:14sell7280.701.23681.23981.2354
14562006.04.19 11:25close7280.701.23641.23981.235428.003290.64
14572006.04.19 14:30buy7290.701.23131.22831.2327
14582006.04.19 14:30t/p7290.701.23271.22831.232798.003388.64
14592006.04.19 14:30buy7300.701.23231.22931.2337
14602006.04.19 14:30t/p7300.701.23371.22931.233798.003486.64
14612006.04.19 14:30buy7310.701.23131.22831.2327
14622006.04.19 14:31close7310.701.23191.22831.232742.003528.64
14632006.04.19 14:31buy7320.701.23231.22931.2337
14642006.04.19 14:35close7320.701.23031.22931.2337-140.003388.64
14652006.04.19 14:35buy7330.701.23061.22761.2320
14662006.04.19 14:36close7330.701.23151.22761.232063.003451.64
14672006.04.19 14:36buy7340.701.23181.22881.2332
14682006.04.19 15:00close7340.701.22951.22881.2332-161.003290.64
14692006.04.19 18:13sell7350.701.23581.23881.2344
14702006.04.19 18:21close7350.701.23791.23881.2344-147.003143.64
14712006.04.19 18:21sell7360.601.23731.24031.2359
14722006.04.19 18:32close7360.601.23681.24031.235930.003173.64
14732006.04.19 21:05buy7370.601.23821.23521.2396
14742006.04.19 21:39close7370.601.23881.23521.239636.003209.64
14752006.04.19 21:40sell7380.601.23881.24181.2374
14762006.04.19 22:12close7380.601.23841.24181.237424.003233.64
14772006.04.20 02:19buy7390.601.23611.23311.2375
14782006.04.20 03:20close7390.601.23411.23311.2375-120.003113.64
14792006.04.20 04:19sell7400.601.23631.23931.2349
14802006.04.20 04:22close7400.601.23581.23931.234930.003143.64
14812006.04.20 08:22buy7410.601.23451.23151.2359
14822006.04.20 09:39close7410.601.23501.23151.235930.003173.64
14832006.04.20 12:40buy7420.601.23381.23081.2352
14842006.04.20 13:05close7420.601.23181.23081.2352-120.003053.64
14852006.04.20 16:47buy7430.601.23061.22761.2320
14862006.04.20 16:51close7430.601.22861.22761.2320-120.002933.64
14872006.04.20 16:51buy7440.601.22871.22571.2301
14882006.04.20 16:52close7440.601.22951.22571.230148.002981.64
14892006.04.20 16:52buy7450.601.22951.22651.2309
14902006.04.20 16:54close7450.601.23021.22651.230942.003023.64
14912006.04.20 16:54buy7460.601.23041.22741.2318
14922006.04.20 16:56close7460.601.23131.22741.231854.003077.64
14932006.04.20 16:56buy7470.601.23061.22761.2320
14942006.04.20 16:56close7470.601.23101.22761.232024.003101.64
14952006.04.20 16:58buy7480.601.23061.22761.2320
14962006.04.20 16:58close7480.601.23111.22761.232030.003131.64
14972006.04.20 16:59buy7490.601.23061.22761.2320
14982006.04.20 16:59close7490.601.23101.22761.232024.003155.64
14992006.04.21 00:28buy7500.601.23081.22781.2322
15002006.04.21 01:50close7500.601.22871.22781.2322-126.003029.64
15012006.04.21 01:50buy7510.601.22821.22521.2296
15022006.04.21 01:55close7510.601.22911.22521.229654.003083.64
15032006.04.21 01:55buy7520.601.22851.22551.2299
15042006.04.21 01:56close7520.601.22911.22551.229936.003119.64
15052006.04.21 04:42sell7530.601.23161.23461.2302
15062006.04.21 04:51close7530.601.23121.23461.230224.003143.64
15072006.04.21 08:09buy7540.601.22941.22641.2308
15082006.04.21 08:43close7540.601.22721.22641.2308-132.003011.64
15092006.04.21 08:43buy7550.601.22751.22451.2289
15102006.04.21 08:53close7550.601.22791.22451.228924.003035.64
15112006.04.21 10:02sell7560.601.23021.23321.2288
15122006.04.21 10:07close7560.601.23271.23321.2288-150.002885.64
15132006.04.21 10:07sell7570.601.23241.23541.2310
15142006.04.21 10:08close7570.601.23451.23541.2310-126.002759.64
15152006.04.21 10:08sell7580.601.23421.23721.2328
15162006.04.21 10:09close7580.601.23341.23721.232848.002807.64
15172006.04.21 10:09sell7590.601.23311.23611.2317
15182006.04.21 10:13close7590.601.23251.23611.231736.002843.64
15192006.04.21 10:13sell7600.601.23241.23541.2310
15202006.04.21 10:15close7600.601.23201.23541.231024.002867.64
15212006.04.21 10:15sell7610.601.23181.23481.2304
15222006.04.21 10:18close7610.601.23131.23481.230430.002897.64
15232006.04.21 10:18sell7620.601.23101.23401.2296
15242006.04.21 11:09close7620.601.23301.23401.2296-120.002777.64
15252006.04.21 16:35sell7630.601.23411.23711.2327
15262006.04.21 16:43close7630.601.23331.23711.232748.002825.64
15272006.04.21 16:43sell7640.601.23391.23691.2325
15282006.04.21 16:44close7640.601.23341.23691.232530.002855.64
15292006.04.21 16:44sell7650.601.23391.23691.2325
15302006.04.21 16:48close7650.601.23351.23691.232524.002879.64
15312006.04.21 16:49sell7660.601.23401.23701.2326
15322006.04.21 16:59close7660.601.23321.23701.232648.002927.64
15332006.04.21 17:12sell7670.601.23541.23841.2340
15342006.04.21 17:13close7670.601.23471.23841.234042.002969.64
15352006.04.21 17:13sell7680.601.23581.23881.2344
15362006.04.21 17:13close7680.601.23531.23881.234430.002999.64
15372006.04.21 17:17sell7690.601.23551.23851.2341
15382006.04.21 17:18close7690.601.23491.23851.234136.003035.64
15392006.04.21 17:22sell7700.601.23541.23841.2340
15402006.04.21 17:31close7700.601.23451.23841.234054.003089.64
15412006.04.21 19:38sell7710.601.23441.23741.2330
15422006.04.21 19:46close7710.601.23391.23741.233030.003119.64
15432006.04.24 00:00sell7720.601.23701.24001.2356
15442006.04.24 01:15close7720.601.23651.24001.235630.003149.64
15452006.04.24 02:26buy7730.601.23601.23301.2374
15462006.04.24 05:34close7730.601.23401.23301.2374-120.003029.64
15472006.04.24 05:35buy7740.601.23401.23101.2354
15482006.04.24 06:05close7740.601.23451.23101.235430.003059.64
15492006.04.24 08:37sell7750.601.23731.24031.2359
15502006.04.24 09:29close7750.601.23941.24031.2359-126.002933.64
15512006.04.24 10:34buy7760.601.23731.23431.2387
15522006.04.24 10:35close7760.601.23781.23431.238730.002963.64
15532006.04.24 10:39buy7770.601.23741.23441.2388
15542006.04.24 10:41close7770.601.23781.23441.238824.002987.64
15552006.04.24 10:44buy7780.601.23741.23441.2388
15562006.04.24 10:48close7780.601.23791.23441.238830.003017.64
15572006.04.25 01:10buy7790.601.23791.23491.2393
15582006.04.25 01:30close7790.601.23841.23491.239330.003047.64
15592006.04.25 01:39buy7800.601.23801.23501.2394
15602006.04.25 07:59close7800.601.23851.23501.239430.003077.64
15612006.04.25 09:13sell7810.601.23921.24221.2378
15622006.04.25 09:15close7810.601.23881.24221.237824.003101.64
15632006.04.25 09:27sell7820.601.23931.24231.2379
15642006.04.25 09:32close7820.601.23871.24231.237936.003137.64
15652006.04.25 11:25buy7830.601.23861.23561.2400
15662006.04.25 11:29close7830.601.23921.23561.240036.003173.64
15672006.04.25 11:52buy7840.601.23861.23561.2400
15682006.04.25 13:04close7840.601.23911.23561.240030.003203.64
15692006.04.25 14:09sell7850.601.24171.24471.2403
15702006.04.25 15:37close7850.601.24391.24471.2403-132.003071.64
15712006.04.25 16:00buy7860.601.24031.23731.2417
15722006.04.25 16:00close7860.601.24141.23731.241766.003137.64
15732006.04.25 16:00buy7870.601.23991.23691.2413
15742006.04.25 16:00close7870.601.23741.23691.2413-150.002987.64
15752006.04.25 16:00buy7880.601.23831.23531.2397
15762006.04.25 16:01close7880.601.23951.23531.239772.003059.64
15772006.04.25 16:01buy7890.601.23981.23681.2412
15782006.04.25 16:02close7890.601.24041.23681.241236.003095.64
15792006.04.25 16:02buy7900.601.24031.23731.2417
15802006.04.25 16:03close7900.601.24111.23731.241748.003143.64
15812006.04.25 16:05buy7910.601.23991.23691.2413
15822006.04.25 16:08close7910.601.23781.23691.2413-126.003017.64
15832006.04.25 16:08buy7920.601.23781.23481.2392
15842006.04.25 16:10close7920.601.23841.23481.239236.003053.64
15852006.04.25 16:10buy7930.601.23861.23561.2400
15862006.04.25 16:11close7930.601.23921.23561.240036.003089.64
15872006.04.25 16:11buy7940.601.23931.23631.2407
15882006.04.25 16:22close7940.601.23731.23631.2407-120.002969.64
15892006.04.25 16:22buy7950.601.23741.23441.2388
15902006.04.25 16:26close7950.601.23821.23441.238848.003017.64
15912006.04.25 16:26buy7960.601.23851.23551.2399
15922006.04.25 16:34close7960.601.23901.23551.239930.003047.64
15932006.04.25 20:44sell7970.601.24291.24591.2415
15942006.04.25 20:44close7970.601.24201.24591.241554.003101.64
15952006.04.25 20:44sell7980.601.24251.24551.2411
15962006.04.25 20:46close7980.601.24201.24551.241130.003131.64
15972006.04.25 20:46sell7990.601.24191.24491.2405
15982006.04.26 05:57close7990.601.24141.24491.240533.373165.01
15992006.04.26 05:57buy8000.601.24161.23861.2430
16002006.04.26 06:29close8000.601.24211.23861.243030.003195.01
16012006.04.26 07:35sell8010.601.24281.24581.2414
16022006.04.26 07:35close8010.601.24201.24581.241448.003243.01
16032006.04.26 07:35sell8020.601.24281.24581.2414
16042006.04.26 07:36close8020.601.24231.24581.241430.003273.01
16052006.04.26 07:56sell8030.701.24281.24581.2414
16062006.04.26 08:05close8030.701.24221.24581.241442.003315.01
16072006.04.26 09:55buy8040.701.23991.23691.2413
16082006.04.26 09:56close8040.701.24031.23691.241328.003343.01
16092006.04.26 09:58buy8050.701.24001.23701.2414
16102006.04.26 10:07close8050.701.24041.23701.241428.003371.01
16112006.04.26 14:31buy8060.701.23901.23601.2404
16122006.04.26 14:31close8060.701.23961.23601.240442.003413.01
16132006.04.26 14:44buy8070.701.23881.23581.2402
16142006.04.26 14:47close8070.701.23981.23581.240270.003483.01
16152006.04.26 15:04sell8080.701.24381.24681.2424
16162006.04.26 15:06close8080.701.24311.24681.242449.003532.01
16172006.04.26 15:20sell8090.701.24371.24671.2423
16182006.04.26 15:27close8090.701.24321.24671.242335.003567.01
16192006.04.26 15:50sell8100.701.24411.24711.2427
16202006.04.26 15:57close8100.701.24361.24711.242735.003602.01
16212006.04.26 16:07sell8110.701.24541.24841.2440
16222006.04.26 16:07close8110.701.24441.24841.244070.003672.01
16232006.04.26 16:07sell8120.701.24531.24831.2439
16242006.04.26 16:09close8120.701.24491.24831.243928.003700.01
16252006.04.26 16:09sell8130.701.24531.24831.2439
16262006.04.26 16:10close8130.701.24491.24831.243928.003728.01
16272006.04.26 17:59sell8140.701.24611.24911.2447
16282006.04.26 18:28close8140.701.24571.24911.244728.003756.01
16292006.04.26 23:43buy8150.801.24461.24161.2460
16302006.04.27 00:32close8150.801.24511.24161.246021.933777.93
16312006.04.27 01:56sell8160.801.24511.24811.2437
16322006.04.27 08:09close8160.801.24471.24811.243732.003809.93
16332006.04.27 08:18buy8170.801.24451.24151.2459
16342006.04.27 08:51close8170.801.24511.24151.245948.003857.93
16352006.04.27 12:36buy8180.801.24321.24021.2446
16362006.04.27 13:43close8180.801.24121.24021.2446-160.003697.93
16372006.04.27 13:53buy8190.701.24061.23761.2420
16382006.04.27 13:57close8190.701.24101.23761.242028.003725.93
16392006.04.27 16:00sell8200.701.24591.24891.2445
16402006.04.27 16:00close8200.701.24551.24891.244528.003753.93
16412006.04.27 16:00sell8210.801.24591.24891.2445
16422006.04.27 16:01close8210.801.24811.24891.2445-176.003577.93
16432006.04.27 16:01sell8220.701.24771.25071.2463
16442006.04.27 16:01close8220.701.24701.25071.246349.003626.93
16452006.04.27 16:01sell8230.701.24641.24941.2450
16462006.04.27 16:08close8230.701.24851.24941.2450-147.003479.93
16472006.04.27 16:08sell8240.701.24831.25131.2469
16482006.04.27 16:27close8240.701.25031.25131.2469-140.003339.93
16492006.04.27 16:27sell8250.701.25021.25321.2488
16502006.04.27 16:30close8250.701.25221.25321.2488-140.003199.93
16512006.04.28 01:55sell8260.601.25361.25661.2522
16522006.04.28 02:37close8260.601.25321.25661.252224.003223.93
16532006.04.28 08:21sell8270.601.25321.25621.2518
16542006.04.28 08:28close8270.601.25531.25621.2518-126.003097.93
16552006.04.28 08:28sell8280.601.25541.25841.2540
16562006.04.28 08:29close8280.601.25481.25841.254036.003133.93
16572006.04.28 08:29sell8290.601.25461.25761.2532
16582006.04.28 08:32close8290.601.25381.25761.253248.003181.93
16592006.04.28 10:33sell8300.601.25571.25871.2543
16602006.04.28 11:09close8300.601.25521.25871.254330.003211.93
16612006.04.28 13:22buy8310.601.25341.25041.2548
16622006.04.28 13:25close8310.601.25381.25041.254824.003235.93
16632006.04.28 13:29buy8320.601.25341.25041.2548
16642006.04.28 13:54close8320.601.25391.25041.254830.003265.93
16652006.04.28 16:58sell8330.701.25941.26241.2580
16662006.04.28 17:05close8330.701.26171.26241.2580-161.003104.93
16672006.04.28 17:09sell8340.601.26321.26621.2618
16682006.04.28 17:10close8340.601.26231.26621.261854.003158.93
16692006.04.28 17:10sell8350.601.26311.26611.2617
16702006.04.28 17:10close8350.601.26231.26611.261748.003206.93
16712006.04.28 19:35buy8360.601.26181.25881.2632
16722006.04.28 19:46close8360.601.26231.25881.263230.003236.93
16732006.04.28 20:41buy8370.601.26151.25851.2629
16742006.04.28 22:05close8370.601.26191.25851.262924.003260.93
16752006.04.28 22:12sell8380.701.26331.26631.2619
16762006.05.01 00:00close8380.701.26281.26631.261938.933299.86
16772006.05.01 03:03buy8390.701.26121.25821.2626
16782006.05.01 04:13close8390.701.26171.25821.262635.003334.86
16792006.05.01 04:17sell8400.701.26231.26531.2609
16802006.05.01 09:45close8400.701.26181.26531.260935.003369.86
16812006.05.01 09:45buy8410.701.26171.25871.2631
16822006.05.01 13:11close8410.701.26221.25871.263135.003404.86
16832006.05.01 13:19sell8420.701.26271.26571.2613
16842006.05.01 13:34close8420.701.26211.26571.261342.003446.86
16852006.05.01 14:54sell8430.701.26501.26801.2636
16862006.05.01 14:57close8430.701.26701.26801.2636-140.003306.86
16872006.05.01 14:57sell8440.701.26671.26971.2653
16882006.05.01 15:09close8440.701.26871.26971.2653-140.003166.86
16892006.05.01 16:41buy8450.601.26421.26121.2656
16902006.05.01 16:49close8450.601.26221.26121.2656-120.003046.86
16912006.05.01 16:49buy8460.601.26281.25981.2642
16922006.05.01 16:53close8460.601.26321.25981.264224.003070.86
16932006.05.01 16:53buy8470.601.26331.26031.2647
16942006.05.01 16:59close8470.601.26121.26031.2647-126.002944.86
16952006.05.01 16:59buy8480.601.26141.25841.2628
16962006.05.01 17:00close8480.601.26181.25841.262824.002968.86
16972006.05.01 20:48buy8490.601.26111.25811.2625
16982006.05.01 21:17close8490.601.25871.25811.2625-144.002824.86
16992006.05.01 21:17buy8500.601.25911.25611.2605
17002006.05.01 21:26close8500.601.25961.25611.260530.002854.86
17012006.05.01 21:26buy8510.601.25981.25681.2612
17022006.05.01 21:40close8510.601.25781.25681.2612-120.002734.86
17032006.05.01 21:42buy8520.501.25651.25351.2579
17042006.05.01 21:51close8520.501.25701.25351.257925.002759.86
17052006.05.01 23:57buy8530.601.25661.25361.2580
17062006.05.02 00:27close8530.601.25731.25361.258037.482797.34
17072006.05.02 06:29buy8540.601.25751.25451.2589
17082006.05.02 06:46close8540.601.25801.25451.258930.002827.34
17092006.05.02 09:39sell8550.601.25941.26241.2580
17102006.05.02 10:05close8550.601.25891.26241.258030.002857.34
17112006.05.02 16:10buy8560.601.26221.25921.2636
17122006.05.02 16:14close8560.601.26281.25921.263636.002893.34
17132006.05.02 16:35sell8570.601.26471.26771.2633
17142006.05.02 16:38close8570.601.26431.26771.263324.002917.34
17152006.05.02 16:56sell8580.601.26461.26761.2632
17162006.05.02 17:00close8580.601.26421.26761.263224.002941.34
17172006.05.02 17:44sell8590.601.26511.26811.2637
17182006.05.02 17:44close8590.601.26461.26811.263730.002971.34
17192006.05.02 17:44sell8600.601.26501.26801.2636
17202006.05.02 17:59close8600.601.26441.26801.263636.003007.34
17212006.05.02 18:01buy8610.601.26391.26091.2653
17222006.05.02 18:11close8610.601.26191.26091.2653-120.002887.34
17232006.05.02 18:11buy8620.601.26221.25921.2636
17242006.05.02 18:12close8620.601.26271.25921.263630.002917.34
17252006.05.02 18:12buy8630.601.26291.25991.2643
17262006.05.02 18:14close8630.601.26351.25991.264336.002953.34
17272006.05.02 18:14buy8640.601.26361.26061.2650
17282006.05.02 18:25close8640.601.26151.26061.2650-126.002827.34
17292006.05.02 18:25buy8650.601.26261.25961.2640
17302006.05.02 18:27close8650.601.26311.25961.264030.002857.34
17312006.05.02 18:27buy8660.601.26331.26031.2647
17322006.05.02 18:58close8660.601.26111.26031.2647-132.002725.34
17332006.05.02 18:58buy8670.501.26121.25821.2626
17342006.05.02 19:04close8670.501.26181.25821.262630.002755.34
17352006.05.03 03:28sell8680.601.26301.26601.2616
17362006.05.03 07:46close8680.601.26521.26601.2616-132.002623.34
17372006.05.03 09:51buy8690.501.26291.25991.2643
17382006.05.03 09:51close8690.501.26331.25991.264320.002643.34
17392006.05.03 09:51buy8700.501.26291.25991.2643
17402006.05.03 09:56close8700.501.26331.25991.264320.002663.34
17412006.05.03 09:58buy8710.501.26281.25981.2642
17422006.05.03 10:38close8710.501.26321.25981.264220.002683.34
17432006.05.03 15:13buy8720.501.26131.25831.2627
17442006.05.03 15:15close8720.501.26231.25831.262750.002733.34
17452006.05.03 15:39buy8730.501.26161.25861.2630
17462006.05.03 15:55close8730.501.26211.25861.263025.002758.34
17472006.05.03 15:55buy8740.601.26161.25861.2630
17482006.05.03 15:55close8740.601.26211.25861.263030.002788.34
17492006.05.03 15:55buy8750.601.26161.25861.2630
17502006.05.03 15:57close8750.601.26211.25861.263030.002818.34
17512006.05.03 16:00buy8760.601.26071.25771.2621
17522006.05.03 16:00close8760.601.26121.25771.262130.002848.34
17532006.05.03 16:00buy8770.601.26151.25851.2629
17542006.05.03 16:00close8770.601.26251.25851.262960.002908.34
17552006.05.03 16:00buy8780.601.26031.25731.2617
17562006.05.03 16:01close8780.601.26081.25731.261730.002938.34
17572006.05.03 16:01buy8790.601.26091.25791.2623
17582006.05.03 16:05close8790.601.26141.25791.262330.002968.34
17592006.05.03 16:05buy8800.601.26171.25871.2631
17602006.05.03 16:39close8800.601.25921.25871.2631-150.002818.34
17612006.05.03 16:39buy8810.601.25971.25671.2611
17622006.05.03 16:43close8810.601.26011.25671.261124.002842.34
17632006.05.03 16:43buy8820.601.26001.25701.2614
17642006.05.03 16:54close8820.601.26061.25701.261436.002878.34
17652006.05.03 17:24sell8830.601.26431.26731.2629
17662006.05.03 17:28close8830.601.26381.26731.262930.002908.34
17672006.05.03 19:21sell8840.601.26481.26781.2634
17682006.05.03 19:29close8840.601.26401.26781.263448.002956.34
17692006.05.03 19:29sell8850.601.26461.26761.2632
17702006.05.03 19:30close8850.601.26391.26761.263242.002998.34
17712006.05.03 19:43buy8860.601.26311.26011.2645
17722006.05.03 23:11close8860.601.26361.26011.264530.003028.34
17732006.05.03 23:14sell8870.601.26391.26691.2625
17742006.05.03 23:36close8870.601.26351.26691.262524.003052.34
17752006.05.04 00:59buy8880.601.26201.25901.2634
17762006.05.04 01:17close8880.601.26261.25901.263436.003088.34
17772006.05.04 05:16buy8890.601.26291.25991.2643
17782006.05.04 05:55close8890.601.26071.25991.2643-132.002956.34
17792006.05.04 05:55buy8900.601.26111.25811.2625
17802006.05.04 06:29close8900.601.26161.25811.262530.002986.34
17812006.05.04 10:03buy8910.601.25961.25661.2610
17822006.05.04 10:35close8910.601.25761.25661.2610-120.002866.34
17832006.05.04 10:35buy8920.601.25761.25461.2590
17842006.05.04 10:37close8920.601.25811.25461.259030.002896.34
17852006.05.04 10:38buy8930.601.25761.25461.2590
17862006.05.04 10:40close8930.601.25811.25461.259030.002926.34
17872006.05.04 10:48buy8940.601.25781.25481.2592
17882006.05.04 10:58close8940.601.25821.25481.259224.002950.34
17892006.05.04 10:58buy8950.601.25781.25481.2592
17902006.05.04 10:58close8950.601.25821.25481.259224.002974.34
17912006.05.04 14:33sell8960.601.26141.26441.2600
17922006.05.04 14:33close8960.601.26071.26441.260042.003016.34
17932006.05.04 14:33sell8970.601.26141.26441.2600
17942006.05.04 14:34close8970.601.26351.26441.2600-126.002890.34
17952006.05.04 14:34sell8980.601.26351.26651.2621
17962006.05.04 14:35close8980.601.26291.26651.262136.002926.34
17972006.05.04 14:35sell8990.601.26291.26591.2615
17982006.05.04 14:42close8990.601.26221.26591.261542.002968.34
17992006.05.04 14:42sell9000.601.26201.26501.2606
18002006.05.04 14:50close9000.601.26151.26501.260630.002998.34
18012006.05.04 14:50sell9010.601.26201.26501.2606
18022006.05.04 14:52close9010.601.26151.26501.260630.003028.34
18032006.05.04 14:52sell9020.601.26171.26471.2603
18042006.05.04 14:52close9020.601.26121.26471.260330.003058.34
18052006.05.04 14:53sell9030.601.26131.26431.2599
18062006.05.04 14:54close9030.601.26091.26431.259924.003082.34
18072006.05.04 15:03sell9040.601.26221.26521.2608
18082006.05.04 15:03close9040.601.26171.26521.260830.003112.34
18092006.05.04 15:03sell9050.601.26221.26521.2608
18102006.05.04 15:48close9050.601.26431.26521.2608-126.002986.34
18112006.05.04 16:22sell9060.601.26871.27171.2673
18122006.05.04 16:25close9060.601.26831.27171.267324.003010.34
18132006.05.04 18:13buy9070.601.26671.26371.2681
18142006.05.04 18:14close9070.601.26721.26371.268130.003040.34
18152006.05.04 20:10sell9080.601.27091.27391.2695
18162006.05.04 22:31close9080.601.27041.27391.269530.003070.34
18172006.05.05 01:10sell9090.601.27051.27351.2691
18182006.05.05 01:42close9090.601.27011.27351.269124.003094.34
18192006.05.05 06:43sell9100.601.27011.27311.2687
18202006.05.05 07:41close9100.601.26961.27311.268730.003124.34
18212006.05.05 09:59sell9110.601.27031.27331.2689
18222006.05.05 10:03close9110.601.26981.27331.268930.003154.34
18232006.05.05 14:30sell9120.601.27151.27451.2701
18242006.05.05 14:30close9120.601.27111.27451.270124.003178.34
18252006.05.05 14:30sell9130.601.27131.27431.2699
18262006.05.05 14:30close9130.601.27071.27431.269936.003214.34
18272006.05.05 14:30sell9140.601.27131.27431.2699
18282006.05.05 14:30close9140.601.27371.27431.2699-144.003070.34
18292006.05.05 14:30sell9150.601.27241.27541.2710
18302006.05.05 14:30close9150.601.27471.27541.2710-138.002932.34
18312006.05.05 14:30sell9160.601.27451.27751.2731
18322006.05.05 14:30close9160.601.27321.27751.273178.003010.34
18332006.05.05 14:30sell9170.601.27451.27751.2731
18342006.05.05 14:30t/p9170.601.27311.27751.273184.003094.34
18352006.05.05 14:30sell9180.601.27131.27431.2699
18362006.05.05 14:30close9180.601.27051.27431.269948.003142.34
18372006.05.05 14:30sell9190.601.27081.27381.2694
18382006.05.05 14:30t/p9190.601.26941.27381.269484.003226.34
18392006.05.05 14:30sell9200.601.27151.27451.2701
18402006.05.05 14:30close9200.601.27071.27451.270148.003274.34
18412006.05.05 14:30sell9210.701.27131.27431.2699
18422006.05.05 14:30close9210.701.27071.27431.269942.003316.34
18432006.05.05 14:30sell9220.701.27091.27391.2695
18442006.05.05 14:30close9220.701.27321.27391.2695-161.003155.34
18452006.05.05 14:30sell9230.601.27451.27751.2731
18462006.05.05 14:30close9230.601.27401.27751.273130.003185.34
18472006.05.05 14:30sell9240.601.27251.27551.2711
18482006.05.05 14:30close9240.601.27471.27551.2711-132.003053.34
18492006.05.05 14:30sell9250.601.27381.27681.2724
18502006.05.05 14:30close9250.601.27271.27681.272466.003119.34
18512006.05.05 14:30sell9260.601.27131.27431.2699
18522006.05.05 14:30t/p9260.601.26991.27431.269984.003203.34
18532006.05.05 14:30sell9270.601.27431.27731.2729
18542006.05.05 14:31close9270.601.27651.27731.2729-132.003071.34
18552006.05.05 14:31sell9280.601.27571.27871.2743
18562006.05.05 14:31close9280.601.27521.27871.274330.003101.34
18572006.05.05 14:31sell9290.601.27551.27851.2741
18582006.05.05 14:31t/p9290.601.27411.27851.274184.003185.34
18592006.05.05 14:31sell9300.601.27551.27851.2741
18602006.05.05 14:31close9300.601.27511.27851.274124.003209.34
18612006.05.05 14:31sell9310.601.27631.27931.2749
18622006.05.05 14:31t/p9310.601.27491.27931.274984.003293.34
18632006.05.05 14:31sell9320.701.27391.27691.2725
18642006.05.05 14:31t/p9320.701.27251.27691.272598.003391.34
18652006.05.05 14:31sell9330.701.27371.27671.2723
18662006.05.05 14:31close9330.701.27321.27671.272335.003426.34
18672006.05.05 14:31sell9340.701.27351.27651.2721
18682006.05.05 14:31close9340.701.27651.27651.2721-210.003216.34
18692006.05.05 14:31sell9350.601.27381.27681.2724
18702006.05.05 14:31close9350.601.27651.27681.2724-162.003054.34
18712006.05.05 14:31sell9360.601.27541.27841.2740
18722006.05.05 14:31close9360.601.27491.27841.274030.003084.34
18732006.05.05 14:31sell9370.601.27421.27721.2728
18742006.05.05 14:31close9370.601.27641.27721.2728-132.002952.34
18752006.05.05 14:31sell9380.601.27521.27821.2738
18762006.05.05 14:31t/p9380.601.27381.27821.273884.003036.34
18772006.05.05 14:31sell9390.601.27341.27641.2720
18782006.05.05 14:31s/l9390.601.27641.27641.2720-180.002856.34
18792006.05.05 14:31sell9400.601.27631.27931.2749
18802006.05.05 14:31t/p9400.601.27491.27931.274984.002940.34
18812006.05.05 14:31sell9410.601.27361.27661.2722
18822006.05.05 14:31close9410.601.27311.27661.272230.002970.34
18832006.05.05 14:31sell9420.601.27351.27651.2721
18842006.05.05 14:31close9420.601.27651.27651.2721-180.002790.34
18852006.05.05 14:31sell9430.601.27471.27771.2733
18862006.05.05 14:31close9430.601.27371.27771.273360.002850.34
18872006.05.05 14:31sell9440.601.27581.27881.2744
18882006.05.05 14:32close9440.601.27441.27881.274484.002934.34
18892006.05.05 14:32sell9450.601.27431.27731.2729
18902006.05.05 14:32close9450.601.27651.27731.2729-132.002802.34
18912006.05.05 14:32sell9460.601.27441.27741.2730
18922006.05.05 14:32close9460.601.27651.27741.2730-126.002676.34
18932006.05.05 14:32sell9470.501.27521.27821.2738
18942006.05.05 14:34close9470.501.27481.27821.273820.002696.34
18952006.05.05 14:34sell9480.501.27451.27751.2731
18962006.05.05 14:37close9480.501.27391.27751.273130.002726.34
18972006.05.05 14:37sell9490.501.27381.27681.2724
18982006.05.05 14:39close9490.501.27301.27681.272440.002766.34
18992006.05.05 14:39sell9500.601.27271.27571.2713
19002006.05.05 14:51close9500.601.27481.27571.2713-126.002640.34
19012006.05.05 14:51sell9510.501.27421.27721.2728
19022006.05.05 15:10close9510.501.27621.27721.2728-100.002540.34
19032006.05.05 16:46buy9520.501.27281.26981.2742
19042006.05.05 16:47close9520.501.27321.26981.274220.002560.34
19052006.05.05 16:47buy9530.501.27281.26981.2742
19062006.05.05 16:54close9530.501.27331.26981.274225.002585.34
19072006.05.05 16:54buy9540.501.27281.26981.2742
19082006.05.05 16:54close9540.501.27321.26981.274220.002605.34
19092006.05.05 21:59buy9550.501.27311.27011.2745
19102006.05.05 22:25close9550.501.27361.27011.274525.002630.34
19112006.05.08 02:58buy9560.501.27231.26931.2737
19122006.05.08 03:07close9560.501.27301.26931.273735.002665.34
19132006.05.08 06:39sell9570.501.27331.27631.2719
19142006.05.08 08:34close9570.501.27291.27631.271920.002685.34
19152006.05.08 08:56sell9580.501.27471.27771.2733
19162006.05.08 08:56close9580.501.27421.27771.273325.002710.34
19172006.05.08 08:56sell9590.501.27491.27791.2735
19182006.05.08 08:56close9590.501.27371.27791.273560.002770.34
19192006.05.08 08:56sell9600.601.27461.27761.2732
19202006.05.08 08:56close9600.601.27411.27761.273230.002800.34
19212006.05.08 08:56sell9610.601.27491.27791.2735
19222006.05.08 09:02close9610.601.27441.27791.273530.002830.34
19232006.05.08 10:28sell9620.601.27771.28071.2763
19242006.05.08 10:54close9620.601.27721.28071.276330.002860.34
19252006.05.08 12:28buy9630.601.27631.27331.2777
19262006.05.08 12:41close9630.601.27671.27331.277724.002884.34
19272006.05.08 14:20buy9640.601.27521.27221.2766
19282006.05.08 15:35close9640.601.27311.27221.2766-126.002758.34
19292006.05.08 15:51buy9650.601.27251.26951.2739
19302006.05.08 16:12close9650.601.27021.26951.2739-138.002620.34
19312006.05.08 19:16buy9660.501.27031.26731.2717
19322006.05.08 20:30close9660.501.27081.26731.271725.002645.34
19332006.05.08 22:15sell9670.501.27151.27451.2701
19342006.05.08 22:46close9670.501.27101.27451.270125.002670.34
19352006.05.09 02:17buy9680.501.26921.26621.2706
19362006.05.09 02:34close9680.501.26971.26621.270625.002695.34
19372006.05.09 08:02sell9690.501.27041.27341.2690
19382006.05.09 08:07close9690.501.26941.27341.269050.002745.34
19392006.05.09 08:08buy9700.501.26911.26611.2705
19402006.05.09 08:56close9700.501.26711.26611.2705-100.002645.34
19412006.05.09 08:56buy9710.501.26751.26451.2689
19422006.05.09 10:11close9710.501.26811.26451.268930.002675.34
19432006.05.09 10:54sell9720.501.26981.27281.2684
19442006.05.09 11:09close9720.501.26941.27281.268420.002695.34
19452006.05.09 14:59sell9730.501.27101.27401.2696
19462006.05.09 15:27close9730.501.27311.27401.2696-105.002590.34
19472006.05.09 15:27sell9740.501.27281.27581.2714
19482006.05.09 16:01close9740.501.27491.27581.2714-105.002485.34
19492006.05.09 21:36buy9750.501.27521.27221.2766
19502006.05.09 22:44close9750.501.27581.27221.276630.002515.34
19512006.05.09 22:49sell9760.501.27601.27901.2746
19522006.05.09 23:23close9760.501.27551.27901.274625.002540.34
19532006.05.10 00:57sell9770.501.27681.27981.2754
19542006.05.10 01:22close9770.501.27631.27981.275425.002565.34
19552006.05.10 03:49sell9780.501.27651.27951.2751
19562006.05.10 04:31close9780.501.27601.27951.275125.002590.34
19572006.05.10 07:33sell9790.501.27711.28011.2757
19582006.05.10 07:33close9790.501.27661.28011.275725.002615.34
19592006.05.10 07:33sell9800.501.27681.27981.2754
19602006.05.10 08:51close9800.501.27881.27981.2754-100.002515.34
19612006.05.10 08:51sell9810.501.27871.28171.2773
19622006.05.10 09:05close9810.501.27821.28171.277325.002540.34
19632006.05.10 14:18buy9820.501.27761.27461.2790
19642006.05.10 14:21close9820.501.27811.27461.279025.002565.34
19652006.05.10 16:19sell9830.501.28001.28301.2786
19662006.05.10 16:38close9830.501.27961.28301.278620.002585.34
19672006.05.10 20:13sell9840.501.28051.28351.2791
19682006.05.10 20:15close9840.501.27981.28351.279135.002620.34
19692006.05.10 20:17buy9850.501.27691.27391.2783
19702006.05.10 20:17close9850.501.27731.27391.278320.002640.34
19712006.05.10 20:17buy9860.501.27691.27391.2783
19722006.05.10 20:17close9860.501.27731.27391.278320.002660.34
19732006.05.10 20:17buy9870.501.27671.27371.2781
19742006.05.10 20:18close9870.501.27731.27371.278130.002690.34
19752006.05.10 20:18buy9880.501.27711.27411.2785
19762006.05.10 20:18close9880.501.27751.27411.278520.002710.34
19772006.05.10 20:18buy9890.501.27591.27291.2773
19782006.05.10 20:18close9890.501.27681.27291.277345.002755.34
19792006.05.10 20:18buy9900.601.27721.27421.2786
19802006.05.10 20:18close9900.601.27761.27421.278624.002779.34
19812006.05.10 20:18buy9910.601.27681.27381.2782
19822006.05.10 20:18close9910.601.27751.27381.278242.002821.34
19832006.05.10 20:18buy9920.601.27671.27371.2781
19842006.05.10 20:18t/p9920.601.27811.27371.278184.002905.34
19852006.05.10 20:18buy9930.601.27721.27421.2786
19862006.05.10 20:18close9930.601.27791.27421.278642.002947.34
19872006.05.10 20:18sell9940.601.28081.28381.2794
19882006.05.10 20:18t/p9940.601.27941.28381.279484.003031.34
19892006.05.10 20:18buy9950.601.27721.27421.2786
19902006.05.10 20:18t/p9950.601.27861.27421.278684.003115.34
19912006.05.10 20:18sell9960.601.28081.28381.2794
19922006.05.10 20:18t/p9960.601.27941.28381.279484.003199.34
19932006.05.10 20:19sell9970.601.28051.28351.2791
19942006.05.10 20:19close9970.601.28001.28351.279130.003229.34
19952006.05.10 20:19sell9980.601.28081.28381.2794
19962006.05.10 20:19t/p9980.601.27941.28381.279484.003313.34
19972006.05.10 20:19buy9990.701.27691.27391.2783
19982006.05.10 20:19close9990.701.27771.27391.278356.003369.34
19992006.05.10 20:20sell10000.701.28051.28351.2791
20002006.05.10 20:20close10000.701.27921.28351.279191.003460.34
20012006.05.10 20:21sell10010.701.28051.28351.2791
20022006.05.10 20:21close10010.701.27951.28351.279170.003530.34
20032006.05.10 20:21sell10020.701.28051.28351.2791
20042006.05.10 20:21close10020.701.27951.28351.279170.003600.34
20052006.05.10 20:22buy10030.701.27701.27401.2784
20062006.05.10 20:22close10030.701.27741.27401.278428.003628.34
20072006.05.10 20:23buy10040.701.27631.27331.2777
20082006.05.10 20:23close10040.701.27731.27331.277770.003698.34
20092006.05.10 20:23buy10050.701.27721.27421.2786
20102006.05.10 20:23close10050.701.27761.27421.278628.003726.34
20112006.05.10 20:23buy10060.701.27691.27391.2783
20122006.05.10 20:24close10060.701.27741.27391.278335.003761.34
20132006.05.10 20:24buy10070.801.27651.27351.2779
20142006.05.10 20:24close10070.801.27701.27351.277940.003801.34
20152006.05.10 20:24buy10080.801.27681.27381.2782
20162006.05.10 20:25close10080.801.27741.27381.278248.003849.34
20172006.05.10 20:25buy10090.801.27721.27421.2786
20182006.05.10 20:25close10090.801.27781.27421.278648.003897.34
20192006.05.10 20:25buy10100.801.27721.27421.2786
20202006.05.10 20:25close10100.801.27761.27421.278632.003929.34
20212006.05.10 20:25buy10110.801.27661.27361.2780
20222006.05.10 20:26close10110.801.27711.27361.278040.003969.34
20232006.05.10 20:26buy10120.801.27721.27421.2786
20242006.05.10 20:26close10120.801.27761.27421.278632.004001.34
20252006.05.10 20:26buy10130.801.27721.27421.2786
20262006.05.10 20:27close10130.801.27761.27421.278632.004033.34
20272006.05.10 20:27buy10140.801.27711.27411.2785
20282006.05.10 20:27close10140.801.27751.27411.278532.004065.34
20292006.05.10 20:27buy10150.801.27721.27421.2786
20302006.05.10 20:28close10150.801.27781.27421.278648.004113.34
20312006.05.10 20:28buy10160.801.27651.27351.2779
20322006.05.10 20:28close10160.801.27701.27351.277940.004153.34
20332006.05.10 20:28buy10170.801.27701.27401.2784
20342006.05.10 20:28close10170.801.27741.27401.278432.004185.34
20352006.05.10 20:28buy10180.801.27721.27421.2786
20362006.05.10 20:31close10180.801.27761.27421.278632.004217.34
20372006.05.10 20:43sell10190.801.28251.28551.2811
20382006.05.10 20:43close10190.801.28161.28551.281172.004289.34
20392006.05.10 20:43sell10200.901.28221.28521.2808
20402006.05.10 20:43close10200.901.28161.28521.280854.004343.34
20412006.05.10 20:43sell10210.901.28181.28481.2804
20422006.05.10 20:52close10210.901.28121.28481.280454.004397.34
20432006.05.11 03:06buy10220.901.27411.27111.2755
20442006.05.11 03:19close10220.901.27211.27111.2755-180.004217.34
20452006.05.11 03:19buy10230.801.27231.26931.2737
20462006.05.11 03:28close10230.801.27281.26931.273740.004257.34
20472006.05.11 03:28buy10240.901.27291.26991.2743
20482006.05.11 04:15close10240.901.27331.26991.274336.004293.34
20492006.05.11 08:37sell10250.901.27541.27841.2740
20502006.05.11 08:38close10250.901.27501.27841.274036.014329.35
20512006.05.11 08:45sell10260.901.27551.27851.2741
20522006.05.11 08:45close10260.901.27491.27851.274154.014383.36
20532006.05.11 08:45sell10270.901.27551.27851.2741
20542006.05.11 08:45close10270.901.27491.27851.274154.004437.36
20552006.05.11 09:17buy10280.901.27211.26911.2735
20562006.05.11 09:20close10280.901.27251.26911.273536.004473.36
20572006.05.11 09:22buy10290.901.27211.26911.2735
20582006.05.11 09:30close10290.901.27011.26911.2735-180.004293.36
20592006.05.11 13:35buy10300.901.27141.26841.2728
20602006.05.11 14:05close10300.901.27181.26841.272836.014329.37
20612006.05.11 14:09sell10310.901.27181.27481.2704
20622006.05.11 14:30close10310.901.27411.27481.2704-207.004122.37
20632006.05.11 14:30sell10320.801.27431.27731.2729
20642006.05.11 14:31s/l10320.801.27731.27731.2729-240.003882.37
20652006.05.11 14:31sell10330.801.27741.28041.2760
20662006.05.11 14:31t/p10330.801.27601.28041.2760112.003994.37
20672006.05.11 14:31sell10340.801.27481.27781.2734
20682006.05.11 14:32close10340.801.27681.27781.2734-160.003834.37
20692006.05.11 14:32sell10350.801.27701.28001.2756
20702006.05.11 14:32close10350.801.27661.28001.275632.003866.37
20712006.05.11 14:33sell10360.801.27621.27921.2748
20722006.05.11 14:33close10360.801.27561.27921.274848.003914.37
20732006.05.11 14:33sell10370.801.27541.27841.2740
20742006.05.11 14:33close10370.801.27751.27841.2740-168.003746.37
20752006.05.11 14:33sell10380.701.27741.28041.2760
20762006.05.11 14:33close10380.701.27631.28041.276077.003823.37
20772006.05.11 14:34sell10390.801.27601.27901.2746
20782006.05.11 14:39close10390.801.27561.27901.274632.003855.37
20792006.05.11 14:39sell10400.801.27521.27821.2738
20802006.05.11 14:49close10400.801.27471.27821.273840.003895.37
20812006.05.11 14:49sell10410.801.27441.27741.2730
20822006.05.11 14:55close10410.801.27371.27741.273056.003951.37
20832006.05.11 14:55sell10420.801.27471.27771.2733
20842006.05.11 14:55close10420.801.27411.27771.273348.003999.37
20852006.05.11 14:58sell10430.801.27421.27721.2728
20862006.05.11 14:58close10430.801.27371.27721.272840.004039.37
20872006.05.11 14:59sell10440.801.27421.27721.2728
20882006.05.11 15:02close10440.801.27371.27721.272840.004079.37
20892006.05.11 21:28buy10450.801.28461.28161.2860
20902006.05.12 00:59close10450.801.28511.28161.286033.984113.35
20912006.05.12 00:59sell10460.801.28501.28801.2836
20922006.05.12 02:09close10460.801.28701.28801.2836-160.003953.35
20932006.05.12 06:39sell10470.801.28581.28881.2844
20942006.05.12 08:19close10470.801.28781.28881.2844-160.003793.35
20952006.05.12 11:34sell10480.801.29181.29481.2904
20962006.05.12 11:35close10480.801.29111.29481.290456.003849.35
20972006.05.12 11:35sell10490.801.29221.29521.2908
20982006.05.12 11:35close10490.801.29131.29521.290872.003921.35
20992006.05.12 11:37sell10500.801.29181.29481.2904
21002006.05.12 11:38close10500.801.29401.29481.2904-176.003745.35
21012006.05.12 11:38sell10510.701.29351.29651.2921
21022006.05.12 11:41close10510.701.29571.29651.2921-154.003591.35
21032006.05.12 11:41sell10520.701.29551.29851.2941
21042006.05.12 11:41close10520.701.29491.29851.294142.003633.35
21052006.05.12 11:42sell10530.701.29461.29761.2932
21062006.05.12 11:43close10530.701.29421.29761.293228.003661.35
21072006.05.12 11:43sell10540.701.29411.29711.2927
21082006.05.12 11:46close10540.701.29351.29711.292742.003703.35
21092006.05.12 11:46sell10550.701.29341.29641.2920
21102006.05.12 11:50close10550.701.29271.29641.292049.003752.35
21112006.05.12 11:50sell10560.801.29271.29571.2913
21122006.05.12 11:59close10560.801.29221.29571.291340.003792.35
21132006.05.12 11:59sell10570.801.29191.29491.2905
21142006.05.12 12:34close10570.801.29121.29491.290556.003848.35
21152006.05.12 13:51buy10580.801.29041.28741.2918
21162006.05.12 13:51close10580.801.29091.28741.291840.003888.35
21172006.05.12 13:51buy10590.801.29071.28771.2921
21182006.05.12 13:54close10590.801.29111.28771.292132.003920.35
21192006.05.12 13:56buy10600.801.29071.28771.2921
21202006.05.12 14:06close10600.801.29131.28771.292148.003968.35
21212006.05.12 14:30buy10610.801.28811.28511.2895
21222006.05.12 14:30close10610.801.28931.28511.289596.004064.35
21232006.05.12 14:30buy10620.801.28801.28501.2894
21242006.05.12 14:30close10620.801.28881.28501.289464.004128.35
21252006.05.12 14:30buy10630.801.28661.28361.2880
21262006.05.12 14:30close10630.801.28791.28361.2880104.004232.35
21272006.05.12 14:30buy10640.801.28661.28361.2880
21282006.05.12 14:30close10640.801.28711.28361.288040.004272.35
21292006.05.12 14:30buy10650.901.28661.28361.2880
21302006.05.12 14:30close10650.901.28711.28361.288045.004317.35
21312006.05.12 14:30buy10660.901.28831.28531.2897
21322006.05.12 14:30t/p10660.901.28971.28531.2897126.004443.35
21332006.05.12 14:30buy10670.901.28811.28511.2895
21342006.05.12 14:30t/p10670.901.28951.28511.2895126.004569.35
21352006.05.12 14:30buy10680.901.28781.28481.2892
21362006.05.12 14:31close10680.901.28901.28481.2892108.004677.35
21372006.05.12 14:31buy10690.901.28781.28481.2892
21382006.05.12 14:31close10690.901.28861.28481.289272.004749.35
21392006.05.12 14:31buy10700.901.28741.28441.2888
21402006.05.12 14:31close10700.901.28791.28441.288845.004794.35
21412006.05.12 14:31buy10711.001.28831.28531.2897
21422006.05.12 14:31t/p10711.001.28971.28531.2897140.004934.35
21432006.05.12 14:31buy10721.001.28821.28521.2896
21442006.05.12 14:31close10721.001.28951.28521.2896130.005064.35
21452006.05.12 14:31buy10731.001.28821.28521.2896
21462006.05.12 14:31close10731.001.28911.28521.289690.005154.35
21472006.05.12 14:31buy10741.001.28821.28521.2896
21482006.05.12 14:31t/p10741.001.28961.28521.2896140.005294.35
21492006.05.12 14:31buy10751.101.28821.28521.2896
21502006.05.12 14:32close10751.101.28861.28521.289644.005338.35
21512006.05.12 14:32buy10761.101.28691.28391.2883
21522006.05.12 14:32t/p10761.101.28831.28391.2883154.005492.35
21532006.05.12 14:32buy10771.101.28831.28531.2897
21542006.05.12 14:32t/p10771.101.28971.28531.2897154.005646.35
21552006.05.12 14:33buy10781.101.28751.28451.2889
21562006.05.12 14:33close10781.101.28801.28451.288955.005701.35
21572006.05.12 14:33buy10791.101.28811.28511.2895
21582006.05.12 14:34close10791.101.28891.28511.289588.005789.35
21592006.05.12 14:34buy10801.201.28771.28471.2891
21602006.05.12 14:34close10801.201.28871.28471.2891120.005909.35
21612006.05.12 14:34buy10811.201.28841.28541.2898
21622006.05.12 14:34close10811.201.28951.28541.2898132.006041.35
21632006.05.12 14:34buy10821.201.28801.28501.2894
21642006.05.12 14:35close10821.201.28841.28501.289448.016089.36
21652006.05.12 14:35buy10831.201.28841.28541.2898
21662006.05.12 14:35close10831.201.28931.28541.2898108.006197.36
21672006.05.12 14:35buy10841.201.28841.28541.2898
21682006.05.12 14:36close10841.201.28921.28541.289896.006293.36
21692006.05.12 14:36buy10851.301.28831.28531.2897
21702006.05.12 14:37close10851.301.28881.28531.289765.006358.36
21712006.05.12 14:37buy10861.301.28771.28471.2891
21722006.05.12 14:37close10861.301.28821.28471.289165.006423.36
21732006.05.12 14:37buy10871.301.28741.28441.2888
21742006.05.12 14:38close10871.301.28781.28441.288852.006475.36
21752006.05.12 14:38buy10881.301.28741.28441.2888
21762006.05.12 14:38close10881.301.28791.28441.288865.006540.36
21772006.05.12 14:38buy10891.301.28801.28501.2894
21782006.05.12 14:38close10891.301.28591.28501.2894-273.006267.36
21792006.05.12 14:38buy10901.301.28631.28331.2877
21802006.05.12 14:38close10901.301.28681.28331.287765.006332.36
21812006.05.12 14:38buy10911.301.28771.28471.2891
21822006.05.12 14:38close10911.301.28561.28471.2891-273.016059.35
21832006.05.12 14:38buy10921.201.28581.28281.2872
21842006.05.12 14:39close10921.201.28641.28281.287272.006131.35
21852006.05.12 14:39buy10931.201.28661.28361.2880
21862006.05.12 14:39close10931.201.28701.28361.288048.006179.35
21872006.05.12 14:39buy10941.201.28641.28341.2878
21882006.05.12 14:40close10941.201.28681.28341.287848.006227.35
21892006.05.12 14:40buy10951.201.28711.28411.2885
21902006.05.12 14:41close10951.201.28751.28411.288548.006275.35
21912006.05.12 14:41buy10961.301.28831.28531.2897
21922006.05.12 14:41close10961.301.28631.28531.2897-260.016015.34
21932006.05.12 14:41buy10971.201.28651.28351.2879
21942006.05.12 14:41close10971.201.28721.28351.287984.006099.34
21952006.05.12 14:42buy10981.201.28731.28431.2887
21962006.05.12 14:44close10981.201.28841.28431.2887132.016231.35
21972006.05.12 14:44buy10991.201.28801.28501.2894
21982006.05.12 14:44close10991.201.28871.28501.289484.006315.35
21992006.05.12 14:44buy11001.301.28771.28471.2891
22002006.05.12 14:44close11001.301.28901.28471.2891169.006484.35
22012006.05.12 14:44buy11011.301.28711.28411.2885
22022006.05.12 14:44close11011.301.28811.28411.2885129.996614.34
22032006.05.12 14:44buy11021.301.28791.28491.2893
22042006.05.12 14:44close11021.301.28861.28491.289391.006705.34
22052006.05.12 14:45buy11031.301.28841.28541.2898
22062006.05.12 14:45close11031.301.28971.28541.2898169.006874.34
22072006.05.12 14:45buy11041.401.28821.28521.2896
22082006.05.12 14:45close11041.401.28891.28521.289698.006972.34
22092006.05.12 14:45buy11051.401.28811.28511.2895
22102006.05.12 14:45close11051.401.28871.28511.289584.007056.34
22112006.05.12 15:06buy11061.401.28821.28521.2896
22122006.05.12 15:06close11061.401.28891.28521.289698.007154.34
22132006.05.12 15:10buy11071.401.28801.28501.2894
22142006.05.12 15:11close11071.401.28871.28501.289498.007252.34
22152006.05.12 15:11buy11081.501.28811.28511.2895
22162006.05.12 15:12close11081.501.28871.28511.289590.007342.34
22172006.05.12 15:13buy11091.501.28821.28521.2896
22182006.05.12 15:14close11091.501.28871.28521.289675.007417.34
22192006.05.12 15:15buy11101.501.28791.28491.2893
22202006.05.12 15:15close11101.501.28841.28491.289375.007492.34
22212006.05.12 15:15buy11111.501.28781.28481.2892
22222006.05.12 15:16close11111.501.28841.28481.289290.007582.34
22232006.05.12 15:16buy11121.501.28751.28451.2889
22242006.05.12 15:16close11121.501.28801.28451.288975.007657.34
22252006.05.12 15:17buy11131.501.28811.28511.2895
22262006.05.12 15:18close11131.501.28861.28511.289575.007732.34
22272006.05.12 17:32buy11141.501.28731.28431.2887
22282006.05.12 17:44close11141.501.28791.28431.288790.017822.35
22292006.05.12 18:27buy11151.601.28711.28411.2885
22302006.05.12 18:27close11151.601.28751.28411.288564.007886.35
22312006.05.12 18:28buy11161.601.28711.28411.2885
22322006.05.12 18:38close11161.601.28771.28411.288596.007982.35
22332006.05.15 06:46sell11171.601.29291.29591.2915
22342006.05.15 06:56close11171.601.29211.29591.2915127.988110.33
22352006.05.15 07:40sell11181.601.29321.29621.2918
22362006.05.15 08:02close11181.601.29261.29621.291896.008206.33
22372006.05.15 08:28buy11191.601.29111.28811.2925
22382006.05.15 08:51close11191.601.29151.28811.292564.008270.33
22392006.05.15 10:08buy11201.701.28371.28071.2851
22402006.05.15 10:08close11201.701.28421.28071.285185.008355.33
22412006.05.15 10:14buy11211.701.28381.28081.2852
22422006.05.15 10:17close11211.701.28431.28081.285284.998440.32
22432006.05.15 10:19buy11221.701.28371.28071.2851
22442006.05.15 10:19close11221.701.28421.28071.285185.008525.32
22452006.05.15 10:19buy11231.701.28351.28051.2849
22462006.05.15 10:19close11231.701.28391.28051.284968.008593.32
22472006.05.15 10:20buy11241.701.28341.28041.2848
22482006.05.15 10:22close11241.701.28401.28041.2848102.008695.32
22492006.05.15 10:22buy11251.701.28381.28081.2852
22502006.05.15 10:35close11251.701.28431.28081.285284.998780.31
22512006.05.15 12:35buy11261.801.28311.28011.2845
22522006.05.15 12:49close11261.801.28101.28011.2845-378.008402.31
22532006.05.15 12:49buy11271.701.28131.27831.2827
22542006.05.15 13:24close11271.701.28171.27831.282768.008470.31
22552006.05.15 17:52buy11281.701.28201.27901.2834
22562006.05.15 17:58close11281.701.28251.27901.283485.008555.31
22572006.05.15 18:09buy11291.701.28171.27871.2831
22582006.05.15 18:59close11291.701.27891.27871.2831-476.008079.31
22592006.05.15 21:35buy11301.601.28021.27721.2816
22602006.05.15 22:01close11301.601.27811.27721.2816-336.007743.31
22612006.05.16 00:59buy11311.501.27891.27591.2803
22622006.05.16 01:16close11311.501.27951.27591.280390.007833.31
22632006.05.16 05:51sell11321.601.28281.28581.2814
22642006.05.16 06:45close11321.601.28231.28581.281480.007913.31
22652006.05.16 08:24buy11331.601.28071.27771.2821
22662006.05.16 08:24close11331.601.28121.27771.282179.997993.30
22672006.05.16 08:24buy11341.601.28071.27771.2821
22682006.05.16 08:57close11341.601.28121.27771.282179.998073.29
22692006.05.16 11:00buy11351.601.27891.27591.2803
22702006.05.16 11:00close11351.601.27941.27591.280380.008153.29
22712006.05.16 11:00buy11361.601.27891.27591.2803
22722006.05.16 11:01close11361.601.27941.27591.280380.008233.29
22732006.05.16 11:01buy11371.601.27891.27591.2803
22742006.05.16 11:02t/p11371.601.28031.27591.2803224.008457.29
22752006.05.16 11:02buy11381.701.27771.27471.2791
22762006.05.16 11:02close11381.701.27821.27471.279185.008542.29
22772006.05.16 11:03buy11391.701.27851.27551.2799
22782006.05.16 11:03close11391.701.27901.27551.279984.998627.28
22792006.05.16 11:03buy11401.701.27891.27591.2803
22802006.05.16 11:04close11401.701.27961.27591.2803119.008746.28
22812006.05.16 11:06buy11411.701.27881.27581.2802
22822006.05.16 11:34close11411.701.27951.27581.2802119.008865.28
22832006.05.16 14:30sell11421.801.28311.28611.2817
22842006.05.16 14:30close11421.801.28261.28611.281790.008955.28
22852006.05.16 14:30sell11431.801.28311.28611.2817
22862006.05.16 14:31close11431.801.28261.28611.281790.009045.28
22872006.05.16 14:31sell11441.801.28361.28661.2822
22882006.05.16 14:31close11441.801.28581.28661.2822-396.008649.28
22892006.05.16 14:31sell11451.701.28381.28681.2824
22902006.05.16 14:40close11451.701.28581.28681.2824-340.008309.28
22912006.05.16 14:40sell11461.701.28551.28851.2841
22922006.05.16 14:50close11461.701.28511.28851.284168.018377.29
22932006.05.16 14:50sell11471.701.28501.28801.2836
22942006.05.16 15:11close11471.701.28451.28801.283685.018462.30
22952006.05.16 16:44buy11481.701.28471.28171.2861
22962006.05.16 16:45close11481.701.28521.28171.286185.008547.30
22972006.05.16 17:06buy11491.701.28431.28131.2857
22982006.05.16 17:06close11491.701.28481.28131.285785.008632.30
22992006.05.16 17:06buy11501.701.28401.28101.2854
23002006.05.16 17:18close11501.701.28201.28101.2854-340.008292.30
23012006.05.16 17:18buy11511.701.28191.27891.2833
23022006.05.16 17:47close11511.701.28251.27891.2833102.008394.30
23032006.05.17 00:57buy11521.701.28481.28181.2862
23042006.05.17 01:06close11521.701.28531.28181.286285.008479.30
23052006.05.17 05:32sell11531.701.28781.29081.2864
23062006.05.17 05:36close11531.701.28711.29081.2864118.988598.28
23072006.05.17 05:43sell11541.701.28781.29081.2864
23082006.05.17 05:52close11541.701.28731.29081.286485.008683.28
23092006.05.17 08:34buy11551.701.28581.28281.2872
23102006.05.17 08:36close11551.701.28631.28281.287285.008768.28
23112006.05.17 09:09sell11561.801.28861.29161.2872
23122006.05.17 09:09close11561.801.28791.29161.2872125.998894.27
23132006.05.17 09:09sell11571.801.29001.29301.2886
23142006.05.17 09:09t/p11571.801.28861.29301.2886252.009146.27
23152006.05.17 09:09sell11581.801.28871.29171.2873
23162006.05.17 10:49close11581.801.29071.29171.2873-360.008786.27
23172006.05.17 14:07buy11591.801.28771.28471.2891
23182006.05.17 14:13close11591.801.28821.28471.289190.008876.27
23192006.05.17 14:30buy11601.801.28681.28381.2882
23202006.05.17 14:30close11601.801.28751.28381.2882126.009002.27
23212006.05.17 14:30buy11611.801.28711.28411.2885
23222006.05.17 14:30close11611.801.28781.28411.2885126.009128.27
23232006.05.17 14:30buy11621.801.28731.28431.2887
23242006.05.17 14:31close11621.801.28781.28431.288790.009218.27
23252006.05.17 14:31buy11631.801.28721.28421.2886
23262006.05.17 14:31close11631.801.28811.28421.2886162.009380.27
23272006.05.17 14:32buy11641.901.28731.28431.2887
23282006.05.17 14:33close11641.901.28771.28431.288776.019456.28
23292006.05.17 14:33buy11651.901.28731.28431.2887
23302006.05.17 14:37close11651.901.28771.28431.288776.009532.28
23312006.05.17 14:37buy11661.901.28731.28431.2887
23322006.05.17 14:38close11661.901.28811.28431.2887152.009684.28
23332006.05.17 14:38buy11671.901.28731.28431.2887
23342006.05.17 14:38close11671.901.28821.28431.2887171.009855.28
23352006.05.17 14:42sell11682.001.29041.29341.2890
23362006.05.17 14:42close11682.001.28981.29341.2890120.009975.28
23372006.05.17 14:42sell11692.001.29051.29351.2891
23382006.05.17 14:47close11692.001.29001.29351.289199.9910075.27
23392006.05.17 14:47sell11702.001.29021.29321.2888
23402006.05.17 14:48close11702.001.28951.29321.2888140.0110215.28
23412006.05.17 14:48sell11712.001.29021.29321.2888
23422006.05.17 14:48close11712.001.28951.29321.2888140.0110355.29
23432006.05.17 15:12buy11722.101.28741.28441.2888
23442006.05.17 15:12close11722.101.28781.28441.288884.0010439.29
23452006.05.17 15:12buy11732.101.28711.28411.2885
23462006.05.17 15:20close11732.101.28481.28411.2885-483.009956.29
23472006.05.17 15:20buy11742.001.28521.28221.2866
23482006.05.17 15:23close11742.001.28581.28221.2866120.0010076.29
23492006.05.17 15:23buy11752.001.28601.28301.2874
23502006.05.17 15:44close11752.001.28391.28301.2874-420.009656.29
23512006.05.18 02:05sell11761.901.27481.27781.2734
23522006.05.18 03:57close11761.901.27681.27781.2734-380.019276.28
23532006.05.18 07:52buy11771.901.27501.27201.2764
23542006.05.18 08:58close11771.901.27541.27201.276476.019352.29
23552006.05.18 09:28sell11781.901.27661.27961.2752
23562006.05.18 09:49close11781.901.27611.27961.275295.009447.29
23572006.05.18 12:09buy11791.901.27801.27501.2794
23582006.05.18 12:16close11791.901.27851.27501.279494.999542.28
23592006.05.18 12:41buy11801.901.27751.27451.2789
23602006.05.18 12:50close11801.901.27801.27451.278995.009637.28
23612006.05.18 15:06sell11811.901.27931.28231.2779
23622006.05.18 15:10close11811.901.27871.28231.2779114.019751.29
23632006.05.18 15:11sell11822.001.27931.28231.2779
23642006.05.18 15:18close11822.001.27881.28231.277999.999851.28
23652006.05.18 15:28sell11832.001.27931.28231.2779
23662006.05.18 15:28close11832.001.27891.28231.277980.009931.28
23672006.05.18 15:28sell11842.001.27951.28251.2781
23682006.05.18 15:32close11842.001.28181.28251.2781-460.009471.28
23692006.05.18 15:33sell11851.901.28221.28521.2808
23702006.05.18 15:34close11851.901.28171.28521.280895.009566.28
23712006.05.18 15:34sell11861.901.28221.28521.2808
23722006.05.18 15:53close11861.901.28181.28521.280876.009642.28
23732006.05.18 22:39sell11871.901.28411.28711.2827
23742006.05.18 23:08close11871.901.28621.28711.2827-398.999243.29
23752006.05.18 23:08sell11881.801.28671.28971.2853
23762006.05.18 23:09close11881.801.28611.28971.2853108.009351.29
23772006.05.18 23:17sell11891.901.28661.28961.2852
23782006.05.18 23:33close11891.901.28611.28961.285295.009446.29
23792006.05.19 05:47buy11901.901.28301.28001.2844
23802006.05.19 06:12close11901.901.28341.28001.284476.019522.30
23812006.05.19 08:16buy11911.901.28231.27931.2837
23822006.05.19 08:31close11911.901.28281.27931.283794.999617.29
23832006.05.19 09:23buy11921.901.27991.27691.2813
23842006.05.19 09:31close11921.901.27791.27691.2813-380.009237.29
23852006.05.19 11:46buy11931.801.27591.27291.2773
23862006.05.19 11:47close11931.801.27641.27291.277389.999327.28
23872006.05.19 11:48buy11941.901.27591.27291.2773
23882006.05.19 12:03close11941.901.27371.27291.2773-417.998909.29
23892006.05.19 16:26buy11951.801.27091.26791.2723
23902006.05.19 16:28close11951.801.27161.26791.2723126.009035.29
23912006.05.19 16:29buy11961.801.27091.26791.2723
23922006.05.19 16:30close11961.801.27141.26791.272390.009125.29
23932006.05.19 22:31sell11971.801.27841.28141.2770
23942006.05.19 22:32close11971.801.27791.28141.277090.009215.29
23952006.05.22 00:00buy11981.801.27621.27321.2776
23962006.05.22 00:44close11981.801.27681.27321.2776108.019323.30
23972006.05.22 02:09buy11991.901.27571.27271.2771
23982006.05.22 03:23close11991.901.27371.27271.2771-380.018943.29
23992006.05.22 05:37sell12001.801.27541.27841.2740
24002006.05.22 05:58close12001.801.27491.27841.274090.009033.29
24012006.05.22 07:58buy12011.801.27171.26871.2731
24022006.05.22 08:04close12011.801.27221.26871.273190.009123.29
24032006.05.22 12:09sell12021.801.27741.28041.2760
24042006.05.22 12:16close12021.801.27681.28041.2760108.009231.29
24052006.05.22 12:23sell12031.801.27781.28081.2764
24062006.05.22 12:23close12031.801.27741.28081.276472.009303.29
24072006.05.22 12:23sell12041.901.27741.28041.2760
24082006.05.22 12:55close12041.901.27701.28041.276076.009379.29
24092006.05.22 15:42sell12051.901.27701.28001.2756
24102006.05.22 15:48close12051.901.27901.28001.2756-380.018999.28
24112006.05.22 15:48sell12061.801.27871.28171.2773
24122006.05.22 15:53close12061.801.27811.28171.2773108.009107.28
24132006.05.22 15:53sell12071.801.27811.28111.2767
24142006.05.22 16:06close12071.801.28011.28111.2767-360.008747.28
24152006.05.22 20:02sell12081.701.28611.28911.2847
24162006.05.22 20:13close12081.701.28821.28911.2847-357.008390.28
24172006.05.22 20:13sell12091.701.28791.29091.2865
24182006.05.22 20:18close12091.701.28751.29091.286568.008458.28
24192006.05.22 20:18sell12101.701.28741.29041.2860
24202006.05.22 20:36close12101.701.28681.29041.2860102.008560.28
24212006.05.23 02:46buy12111.701.28481.28181.2862
24222006.05.23 02:52close12111.701.28531.28181.286285.008645.28
24232006.05.23 02:53sell12121.701.28551.28851.2841
24242006.05.23 02:58close12121.701.28501.28851.284184.998730.27
24252006.05.23 03:20sell12131.701.28591.28891.2845
24262006.05.23 07:52close12131.701.28541.28891.284585.008815.27
24272006.05.23 08:18buy12141.801.28441.28141.2858
24282006.05.23 08:21close12141.801.28481.28141.285872.028887.29
24292006.05.23 11:05sell12151.801.28531.28831.2839
24302006.05.23 11:22close12151.801.28441.28831.2839162.019049.30
24312006.05.23 11:39sell12161.801.28511.28811.2837
24322006.05.23 11:41close12161.801.28461.28811.283790.009139.30
24332006.05.23 20:13sell12171.801.28741.29041.2860
24342006.05.23 20:19close12171.801.28691.29041.286090.009229.30
24352006.05.23 20:21sell12181.801.28701.29001.2856
24362006.05.23 21:03close12181.801.28651.29001.285690.009319.30
24372006.05.23 22:08buy12191.901.28371.28071.2851
24382006.05.23 22:19close12191.901.28421.28071.285195.009414.30
24392006.05.23 22:26buy12201.901.28351.28051.2849
24402006.05.23 22:59close12201.901.28141.28051.2849-399.029015.28
24412006.05.24 01:36sell12211.801.27871.28171.2773
24422006.05.24 02:13close12211.801.28081.28171.2773-377.998637.29
24432006.05.24 02:13sell12221.701.28061.28361.2792
24442006.05.24 02:17close12221.701.28021.28361.279268.008705.29
24452006.05.24 02:18sell12231.701.28021.28321.2788
24462006.05.24 02:28close12231.701.27961.28321.2788102.008807.29
24472006.05.24 07:44buy12241.801.27761.27461.2790
24482006.05.24 07:54close12241.801.27831.27461.2790126.018933.30
24492006.05.24 08:51sell12251.801.28001.28301.2786
24502006.05.24 08:55close12251.801.28201.28301.2786-360.018573.29
24512006.05.24 08:55sell12261.701.28161.28461.2802
24522006.05.24 08:58close12261.701.28081.28461.2802136.018709.30
24532006.05.24 08:58sell12271.701.28091.28391.2795
24542006.05.24 09:04close12271.701.28291.28391.2795-340.008369.30
24552006.05.24 14:31sell12281.701.28781.29081.2864
24562006.05.24 14:31close12281.701.28651.29081.2864221.018590.31
24572006.05.24 14:45sell12291.701.28811.29111.2867
24582006.05.24 14:57close12291.701.28741.29111.2867119.008709.31
24592006.05.24 15:14buy12301.701.28231.27931.2837
24602006.05.24 15:15close12301.701.28271.27931.283768.018777.32
24612006.05.24 15:15buy12311.801.28241.27941.2838
24622006.05.24 15:16close12311.801.28291.27941.283890.008867.32
24632006.05.24 15:16buy12321.801.28261.27961.2840
24642006.05.24 15:20close12321.801.28371.27961.2840198.009065.32
24652006.05.24 16:09buy12331.801.27891.27591.2803
24662006.05.24 16:09close12331.801.27941.27591.280390.009155.32
24672006.05.24 16:09buy12341.801.27941.27641.2808
24682006.05.24 16:10close12341.801.27991.27641.280889.999245.31
24692006.05.24 16:10buy12351.801.27951.27651.2809
24702006.05.24 16:11close12351.801.28041.27651.2809162.019407.32
24712006.05.24 16:19buy12361.901.27921.27621.2806
24722006.05.24 16:19close12361.901.27981.27621.2806113.999521.31
24732006.05.24 16:19buy12371.901.27921.27621.2806
24742006.05.24 16:36close12371.901.27711.27621.2806-399.019122.30
24752006.05.24 19:38sell12381.801.27641.27941.2750
24762006.05.24 19:57close12381.801.27591.27941.275089.999212.29
24772006.05.24 22:14buy12391.801.27661.27361.2780
24782006.05.25 01:00close12391.801.27711.27361.278049.349261.63
24792006.05.25 03:04buy12401.901.27591.27291.2773
24802006.05.25 07:57close12401.901.27641.27291.277394.999356.62
24812006.05.25 07:58sell12411.901.27641.27941.2750
24822006.05.25 08:21close12411.901.27851.27941.2750-399.028957.60
24832006.05.25 08:21sell12421.801.27801.28101.2766
24842006.05.25 08:35close12421.801.27751.28101.276690.009047.60
24852006.05.25 10:43sell12431.801.27981.28281.2784
24862006.05.25 10:45close12431.801.27941.28281.278472.019119.61
24872006.05.25 14:39sell12441.801.27971.28271.2783
24882006.05.25 14:40close12441.801.27911.28271.2783108.009227.61
24892006.05.25 14:40sell12451.801.27961.28261.2782
24902006.05.25 14:40close12451.801.27911.28261.278290.009317.61
24912006.05.25 15:13sell12461.901.27811.28111.2767
24922006.05.25 15:13close12461.901.27771.28111.276776.009393.61
24932006.05.25 15:14sell12471.901.27801.28101.2766
24942006.05.25 15:15close12471.901.27741.28101.2766114.009507.61
24952006.05.25 15:50sell12481.901.27891.28191.2775
24962006.05.25 15:56close12481.901.27851.28191.277576.019583.62
24972006.05.25 19:55sell12491.901.27831.28131.2769
24982006.05.25 20:30close12491.901.28061.28131.2769-437.009146.62
24992006.05.25 23:29sell12501.801.28081.28381.2794
25002006.05.25 23:59close12501.801.28291.28381.2794-377.998768.63
25012006.05.26 03:20buy12511.801.27871.27571.2801
25022006.05.26 05:15close12511.801.27641.27571.2801-414.008354.63
25032006.05.26 05:15buy12521.701.27691.27391.2783
25042006.05.26 05:23close12521.701.27741.27391.278385.008439.63
25052006.05.26 05:23buy12531.701.27731.27431.2787
25062006.05.26 05:50close12531.701.27781.27431.278784.998524.62
25072006.05.26 07:38sell12541.701.27791.28091.2765
25082006.05.26 08:05close12541.701.27741.28091.276585.008609.62
25092006.05.26 08:26sell12551.701.27811.28111.2767
25102006.05.26 09:09close12551.701.27761.28111.276785.008694.62
25112006.05.26 09:15sell12561.701.27911.28211.2777
25122006.05.26 09:23close12561.701.27851.28211.2777101.988796.60
25132006.05.26 09:27sell12571.801.27911.28211.2777
25142006.05.26 09:27close12571.801.27871.28211.277772.018868.61
25152006.05.26 09:28sell12581.801.27911.28211.2777
25162006.05.26 09:57close12581.801.28121.28211.2777-378.018490.60
25172006.05.26 13:27sell12591.701.28191.28491.2805
25182006.05.26 13:32close12591.701.28151.28491.280568.028558.62
25192006.05.26 14:11buy12601.701.27911.27611.2805
25202006.05.26 14:14close12601.701.27971.27611.2805102.018660.63
25212006.05.26 15:50buy12611.701.27381.27081.2752
25222006.05.26 15:50close12611.701.27431.27081.275285.008745.63
25232006.05.26 15:52buy12621.701.27361.27061.2750
25242006.05.26 16:01close12621.701.27411.27061.275084.998830.62
25252006.05.26 22:50sell12631.801.27411.27711.2727
25262006.05.29 00:10close12631.801.27271.27711.2727262.089092.70
25272006.05.29 01:55sell12641.801.27541.27841.2740
25282006.05.29 01:58close12641.801.27501.27841.274072.029164.72
25292006.05.29 05:57buy12651.801.27431.27131.2757
25302006.05.29 06:20close12651.801.27471.27131.275772.029236.74
25312006.05.29 11:09sell12661.801.27641.27941.2750
25322006.05.29 11:17close12661.801.27591.27941.275089.999326.73
25332006.05.29 13:36buy12671.901.27621.27321.2776
25342006.05.29 17:48close12671.901.27421.27321.2776-380.018946.72
25352006.05.29 21:49buy12681.801.27481.27181.2762
25362006.05.29 21:50close12681.801.27531.27181.276289.999036.71
25372006.05.29 21:52buy12691.801.27481.27181.2762
25382006.05.29 22:56close12691.801.27531.27181.276289.999126.70
25392006.05.30 02:08buy12701.801.27451.27151.2759
25402006.05.30 02:16close12701.801.27501.27151.275990.009216.70
25412006.05.30 04:47sell12711.801.27931.28231.2779
25422006.05.30 04:49close12711.801.27891.28231.277972.009288.70
25432006.05.30 04:49sell12721.901.27931.28231.2779
25442006.05.30 05:03close12721.901.28151.28231.2779-417.998870.71
25452006.05.30 08:10sell12731.801.28321.28621.2818
25462006.05.30 09:02close12731.801.28531.28621.2818-378.008492.71
25472006.05.30 09:05sell12741.701.28651.28951.2851
25482006.05.30 09:08close12741.701.28571.28951.2851135.998628.70
25492006.05.30 11:08sell12751.701.28551.28851.2841
25502006.05.30 11:34close12751.701.28511.28851.284168.028696.72
25512006.05.30 11:50sell12761.701.28651.28951.2851
25522006.05.30 13:28close12761.701.28611.28951.285168.008764.72
25532006.05.30 13:37buy12771.801.28501.28201.2864
25542006.05.30 14:17close12771.801.28271.28201.2864-414.018350.71
25552006.05.31 00:56buy12781.701.28661.28361.2880
25562006.05.31 02:58close12781.701.28451.28361.2880-356.997993.72
25572006.05.31 02:58buy12791.601.28461.28161.2860
25582006.05.31 03:04close12791.601.28521.28161.286096.008089.72
25592006.05.31 06:21sell12801.601.28751.29051.2861
25602006.05.31 07:07close12801.601.28701.29051.286180.008169.72
25612006.05.31 08:15buy12811.601.28691.28391.2883
25622006.05.31 08:16close12811.601.28741.28391.288380.008249.72
25632006.05.31 08:16sell12821.601.28781.29081.2864
25642006.05.31 08:16close12821.601.28711.29081.2864111.998361.71
25652006.05.31 08:16buy12831.701.28691.28391.2883
25662006.05.31 08:16close12831.701.28751.28391.2883102.008463.71
25672006.05.31 08:16sell12841.701.28791.29091.2865
25682006.05.31 08:16close12841.701.28741.29091.286585.008548.71
25692006.05.31 08:16buy12851.701.28701.28401.2884
25702006.05.31 08:16close12851.701.28801.28401.2884170.008718.71
25712006.05.31 08:17sell12861.701.28811.29111.2867
25722006.05.31 08:17close12861.701.28761.29111.286785.008803.71
25732006.05.31 08:17sell12871.801.28811.29111.2867
25742006.05.31 08:51close12871.801.29041.29111.2867-414.008389.71
25752006.05.31 08:51sell12881.701.29001.29301.2886
25762006.05.31 08:53close12881.701.28961.29301.288668.008457.71
25772006.05.31 15:12sell12891.701.28761.29061.2862
25782006.05.31 15:20close12891.701.28701.29061.2862102.018559.72
25792006.05.31 15:20sell12901.701.28771.29071.2863
25802006.05.31 15:20close12901.701.28701.29071.2863119.008678.72
25812006.05.31 15:30buy12911.701.28551.28251.2869
25822006.05.31 15:39close12911.701.28601.28251.286985.008763.72
25832006.05.31 15:41buy12921.801.28551.28251.2869
25842006.05.31 15:47close12921.801.28601.28251.286990.008853.72
25852006.05.31 15:51buy12931.801.28551.28251.2869
25862006.05.31 15:51close12931.801.28621.28251.2869126.018979.73
25872006.05.31 15:53buy12941.801.28551.28251.2869
25882006.05.31 16:04close12941.801.28601.28251.286990.009069.73
25892006.05.31 16:16buy12951.801.28421.28121.2856
25902006.05.31 16:16close12951.801.28471.28121.285690.009159.73
25912006.05.31 16:16buy12961.801.28411.28111.2855
25922006.05.31 16:17close12961.801.28461.28111.285590.009249.73
25932006.05.31 16:17buy12971.801.28421.28121.2856
25942006.05.31 16:17close12971.801.28481.28121.2856108.009357.73
25952006.05.31 16:17buy12981.901.28411.28111.2855
25962006.05.31 16:17close12981.901.28461.28111.285595.009452.73
25972006.05.31 16:17buy12991.901.28421.28121.2856
25982006.05.31 16:18close12991.901.28461.28121.285676.009528.73
25992006.05.31 16:19buy13001.901.28421.28121.2856
26002006.05.31 16:20close13001.901.28471.28121.285695.009623.73
26012006.05.31 20:33buy13011.901.28161.27861.2830
26022006.05.31 20:34close13011.901.28201.27861.283076.019699.74
26032006.05.31 20:36buy13021.901.28151.27851.2829
26042006.05.31 20:47close13021.901.28191.27851.282976.019775.75
26052006.05.31 20:52buy13032.001.28161.27861.2830
26062006.06.01 02:34close13032.001.27951.27861.2830-465.179310.58
26072006.06.01 02:34buy13041.901.27891.27591.2803
26082006.06.01 02:51close13041.901.27931.27591.280376.009386.58
26092006.06.01 04:43buy13051.901.27741.27441.2788
26102006.06.01 04:45close13051.901.27791.27441.278895.009481.58
26112006.06.01 09:14buy13061.901.27581.27281.2772
26122006.06.01 09:19close13061.901.27621.27281.277276.019557.59
26132006.06.01 09:21buy13071.901.27581.27281.2772
26142006.06.01 09:25close13071.901.27621.27281.277276.019633.60
26152006.06.01 10:07sell13081.901.27901.28201.2776
26162006.06.01 10:31close13081.901.27861.28201.277676.019709.61
26172006.06.01 12:06buy13091.901.27681.27381.2782
26182006.06.01 13:10close13091.901.27481.27381.2782-380.009329.61
26192006.06.01 16:01sell13101.901.27571.27871.2743
26202006.06.01 16:01close13101.901.27501.27871.2743132.999462.60
26212006.06.01 16:01sell13111.901.27571.27871.2743
26222006.06.01 16:01close13111.901.27461.27871.2743209.009671.60
26232006.06.01 16:01sell13121.901.27571.27871.2743
26242006.06.01 16:01close13121.901.27501.27871.2743133.009804.60
26252006.06.01 16:02sell13132.001.27571.27871.2743
26262006.06.01 16:02close13132.001.27491.27871.2743159.999964.59
26272006.06.01 16:02sell13142.001.27571.27871.2743
26282006.06.01 16:02close13142.001.27511.27871.2743120.0010084.59
26292006.06.01 16:02sell13152.001.27731.28031.2759
26302006.06.01 16:02t/p13152.001.27591.28031.2759280.0010364.59
26312006.06.01 16:02sell13162.101.27631.27931.2749
26322006.06.01 16:02t/p13162.101.27491.27931.2749294.0010658.59
26332006.06.01 16:03sell13172.101.27591.27891.2745
26342006.06.01 16:03close13172.101.27541.27891.2745105.0010763.59
26352006.06.01 16:03sell13182.201.27591.27891.2745
26362006.06.01 16:03close13182.201.27541.27891.2745110.0010873.59
26372006.06.01 16:03sell13192.201.27581.27881.2744
26382006.06.01 16:04close13192.201.27541.27881.274488.0010961.59
26392006.06.01 16:04sell13202.201.27581.27881.2744
26402006.06.01 16:04close13202.201.27521.27881.2744132.0011093.59
26412006.06.01 16:04sell13212.201.27581.27881.2744
26422006.06.01 16:08close13212.201.27781.27881.2744-440.0010653.59
26432006.06.01 16:08sell13222.101.27741.28041.2760
26442006.06.01 16:11close13222.101.27691.28041.2760105.0010758.59
26452006.06.01 16:11sell13232.201.27641.27941.2750
26462006.06.01 16:35close13232.201.27841.27941.2750-440.0110318.58
26472006.06.01 16:46sell13242.101.28011.28311.2787
26482006.06.01 16:51close13242.101.28211.28311.2787-420.009898.58
26492006.06.01 16:51sell13252.001.28181.28481.2804
26502006.06.01 17:02close13252.001.28121.28481.2804120.0010018.58
26512006.06.01 19:19buy13262.001.28001.27701.2814
26522006.06.01 19:30close13262.001.28051.27701.2814100.0010118.58
26532006.06.02 06:17sell13272.001.28171.28471.2803
26542006.06.02 08:16close13272.001.28101.28471.2803139.9610258.54
26552006.06.02 08:17buy13282.101.27991.27691.2813
26562006.06.02 08:19close13282.101.28031.27691.281384.0210342.56
26572006.06.02 10:03buy13292.101.28021.27721.2816
26582006.06.02 10:03close13292.101.28061.27721.281684.0110426.57
26592006.06.02 10:03buy13302.101.28041.27741.2818
26602006.06.02 10:24close13302.101.28091.27741.2818105.0210531.59
26612006.06.02 10:24sell13312.101.28101.28401.2796
26622006.06.02 14:29close13312.101.28341.28401.2796-504.0010027.59
26632006.06.02 14:29sell13322.001.28331.28631.2819
26642006.06.02 14:30close13322.001.28211.28631.2819240.0010267.59
26652006.06.02 14:30sell13332.101.28601.28901.2846
26662006.06.02 14:30s/l13332.101.28901.28901.2846-630.009637.59
26672006.06.02 14:30sell13341.901.28961.29261.2882
26682006.06.02 14:30close13341.901.28831.29261.2882247.009884.59
26692006.06.02 14:30sell13352.001.28861.29161.2872
26702006.06.02 14:30t/p13352.001.28721.29161.2872280.0010164.59
26712006.06.02 14:30sell13362.001.28611.28911.2847
26722006.06.02 14:30close13362.001.28551.28911.2847120.0010284.59
26732006.06.02 14:30sell13372.101.28661.28961.2852
26742006.06.02 14:30close13372.101.28881.28961.2852-462.009822.59
26752006.06.02 14:30sell13382.001.28831.29131.2869
26762006.06.02 14:30s/l13382.001.29131.29131.2869-600.009222.59
26772006.06.02 14:30sell13391.801.29141.29441.2900
26782006.06.02 14:30close13391.801.29061.29441.2900144.009366.59
26792006.06.02 14:30sell13401.901.29071.29371.2893
26802006.06.02 14:30t/p13401.901.28931.29371.2893266.009632.59
26812006.06.02 14:30sell13411.901.28881.29181.2874
26822006.06.02 14:31close13411.901.28841.29181.287476.009708.59
26832006.06.02 14:31sell13421.901.28831.29131.2869
26842006.06.02 14:31close13421.901.28771.29131.2869114.009822.59
26852006.06.02 14:31sell13432.001.28791.29091.2865
26862006.06.02 14:31close13432.001.28741.29091.2865100.009922.59
26872006.06.02 14:31sell13442.001.28851.29151.2871
26882006.06.02 14:31close13442.001.28751.29151.2871200.0010122.59
26892006.06.02 14:31sell13452.001.28731.29031.2859
26902006.06.02 14:31close13452.001.28951.29031.2859-440.009682.59
26912006.06.02 14:31sell13461.901.29141.29441.2900
26922006.06.02 14:31t/p13461.901.29001.29441.2900266.009948.59
26932006.06.02 14:31sell13472.001.28771.29071.2863
26942006.06.02 14:31t/p13472.001.28631.29071.2863280.0010228.59
26952006.06.02 14:31sell13482.001.28911.29211.2877
26962006.06.02 14:31close13482.001.28851.29211.2877120.0010348.59
26972006.06.02 14:31sell13492.101.28841.29141.2870
26982006.06.02 14:31s/l13492.101.29141.29141.2870-630.009718.59
26992006.06.02 14:31sell13501.901.29141.29441.2900
27002006.06.02 14:31t/p13501.901.29001.29441.2900266.009984.59
27012006.06.02 14:31sell13512.001.28871.29171.2873
27022006.06.02 14:31close13512.001.29071.29171.2873-400.009584.59
27032006.06.02 14:31sell13521.901.29021.29321.2888
27042006.06.02 14:31s/l13521.901.29321.29321.2888-570.009014.59
27052006.06.02 14:31sell13531.801.29341.29641.2920
27062006.06.02 14:31close13531.801.29211.29641.2920234.009248.59
27072006.06.02 14:31sell13541.801.29221.29521.2908
27082006.06.02 14:31t/p13541.801.29081.29521.2908252.009500.59
27092006.06.02 14:31sell13551.901.28991.29291.2885
27102006.06.02 14:31t/p13551.901.28851.29291.2885266.009766.59
27112006.06.02 14:31sell13562.001.28761.29061.2862
27122006.06.02 14:32close13562.001.29031.29061.2862-539.999226.60
27132006.06.02 14:32sell13571.801.28981.29281.2884
27142006.06.02 14:32t/p13571.801.28841.29281.2884252.009478.60
27152006.06.02 14:32sell13581.901.28811.29111.2867
27162006.06.02 14:32close13581.901.29011.29111.2867-380.009098.60
27172006.06.02 14:32sell13591.801.28981.29281.2884
27182006.06.02 14:33close13591.801.28941.29281.288472.009170.60
27192006.06.02 14:33sell13601.801.28911.29211.2877
27202006.06.02 14:33close13601.801.28861.29211.287790.009260.60
27212006.06.02 14:33sell13611.901.28861.29161.2872
27222006.06.02 14:40close13611.901.29101.29161.2872-456.008804.60
27232006.06.02 14:40sell13621.801.29091.29391.2895
27242006.06.02 14:40close13621.801.29031.29391.2895108.008912.60
27252006.06.02 14:40sell13631.801.29041.29341.2890
27262006.06.02 14:41close13631.801.28931.29341.2890198.009110.60
27272006.06.02 14:41sell13641.801.28941.29241.2880
27282006.06.02 14:41t/p13641.801.28801.29241.2880252.009362.60
27292006.06.02 14:41sell13651.901.28771.29071.2863
27302006.06.02 14:41s/l13651.901.29071.29071.2863-570.008792.60
27312006.06.02 14:41sell13661.801.29271.29571.2913
27322006.06.02 14:41t/p13661.801.29131.29571.2913252.009044.60
27332006.06.02 14:41sell13671.801.29051.29351.2891
27342006.06.02 14:42close13671.801.29011.29351.289172.019116.61
27352006.06.02 14:42sell13681.801.29021.29321.2888
27362006.06.02 14:43close13681.801.29231.29321.2888-378.008738.61
27372006.06.02 14:43sell13691.701.29231.29531.2909
27382006.06.02 14:43close13691.701.29171.29531.2909102.008840.61
27392006.06.02 14:43sell13701.801.29141.29441.2900
27402006.06.02 14:43close13701.801.29061.29441.2900144.008984.61
27412006.06.02 14:43sell13711.801.29051.29351.2891
27422006.06.02 14:43close13711.801.29251.29351.2891-360.008624.61
27432006.06.02 14:43sell13721.701.29191.29491.2905
27442006.06.02 14:44close13721.701.29151.29491.290568.008692.61
27452006.06.02 14:44sell13731.701.29171.29471.2903
27462006.06.02 14:44close13731.701.29411.29471.2903-408.008284.61
27472006.06.02 14:44sell13741.701.29281.29581.2914
27482006.06.02 14:50close13741.701.29241.29581.291468.018352.62
27492006.06.02 14:50sell13751.701.29221.29521.2908
27502006.06.02 14:52close13751.701.29171.29521.290885.008437.62
27512006.06.02 14:52sell13761.701.29151.29451.2901
27522006.06.02 15:40close13761.701.29091.29451.2901102.008539.62
27532006.06.02 16:42sell13771.701.29311.29611.2917
27542006.06.02 16:45close13771.701.29261.29611.291785.008624.62
27552006.06.02 16:51sell13781.701.29311.29611.2917
27562006.06.02 17:14close13781.701.29231.29611.2917136.018760.63
27572006.06.02 20:59buy13791.801.29211.28911.2935
27582006.06.02 22:07close13791.801.29261.28911.293590.008850.63
27592006.06.05 02:25sell13801.801.29341.29641.2920
27602006.06.05 08:12close13801.801.29551.29641.2920-377.998472.64
27612006.06.05 14:39buy13811.701.29491.29191.2963
27622006.06.05 15:04close13811.701.29271.29191.2963-373.998098.65
27632006.06.05 20:23buy13821.601.29491.29191.2963
27642006.06.05 20:42close13821.601.29291.29191.2963-320.017778.64
27652006.06.05 20:43buy13831.601.29261.28961.2940
27662006.06.05 20:43close13831.601.29311.28961.294080.007858.64
27672006.06.05 20:43buy13841.601.29241.28941.2938
27682006.06.05 23:01close13841.601.29031.28941.2938-336.007522.64
27692006.06.06 07:45sell13851.501.28991.29291.2885
27702006.06.06 08:31close13851.501.29191.29291.2885-300.017222.63
27712006.06.06 10:47buy13861.401.29021.28721.2916
27722006.06.06 11:12close13861.401.29071.28721.291670.007292.63
27732006.06.06 12:16buy13871.501.28691.28391.2883
27742006.06.06 12:19close13871.501.28741.28391.288375.007367.63
27752006.06.06 12:21buy13881.501.28691.28391.2883
27762006.06.06 12:25close13881.501.28761.28391.2883105.007472.63
27772006.06.06 12:25buy13891.501.28601.28301.2874
27782006.06.06 12:25close13891.501.28651.28301.287475.007547.63
27792006.06.06 12:25buy13901.501.28661.28361.2880
27802006.06.06 12:36close13901.501.28711.28361.288074.997622.62
27812006.06.06 14:16buy13911.501.28461.28161.2860
27822006.06.06 15:35close13911.501.28251.28161.2860-315.007307.62
27832006.06.06 16:13buy13921.501.28291.27991.2843
27842006.06.06 16:14close13921.501.28331.27991.284360.007367.62
27852006.06.06 16:42buy13931.501.28291.27991.2843
27862006.06.06 17:39close13931.501.28351.27991.284390.007457.62
27872006.06.06 23:09buy13941.501.28211.27911.2835
27882006.06.06 23:09close13941.501.28291.27911.2835119.997577.61
27892006.06.06 23:09buy13951.501.28211.27911.2835
27902006.06.06 23:09close13951.501.28321.27911.2835165.007742.61
27912006.06.06 23:09buy13961.501.28221.27921.2836
27922006.06.06 23:10close13961.501.28331.27921.2836165.027907.63
27932006.06.06 23:10buy13971.601.28131.27831.2827
27942006.06.06 23:10close13971.601.28251.27831.2827192.008099.63
27952006.06.06 23:10buy13981.601.28231.27931.2837
27962006.06.07 01:19close13981.601.28281.27931.283767.948167.57
27972006.06.07 05:38sell13991.601.28351.28651.2821
27982006.06.07 06:27close13991.601.28301.28651.282179.998247.56
27992006.06.07 06:27buy14001.601.28281.27981.2842
28002006.06.07 08:06close14001.601.28081.27981.2842-320.017927.55
28012006.06.07 08:54buy14011.601.27841.27541.2798
28022006.06.07 08:57close14011.601.27891.27541.279880.008007.55
28032006.06.07 17:16sell14021.601.27891.28191.2775
28042006.06.07 17:52close14021.601.28101.28191.2775-336.007671.55
28052006.06.07 20:55buy14031.501.27951.27651.2809
28062006.06.07 23:57close14031.501.28001.27651.280975.007746.55
28072006.06.08 02:33buy14041.501.27981.27681.2812
28082006.06.08 03:24close14041.501.27781.27681.2812-300.017446.54
28092006.06.08 05:40buy14051.501.27801.27501.2794
28102006.06.08 05:59close14051.501.27851.27501.279475.007521.54
28112006.06.08 06:36buy14061.501.27811.27511.2795
28122006.06.08 07:59close14061.501.27851.27511.279560.007581.54
28132006.06.08 08:10sell14071.501.27971.28271.2783
28142006.06.08 08:14close14071.501.27931.28271.278360.017641.55
28152006.06.08 09:09buy14081.501.27591.27291.2773
28162006.06.08 09:11close14081.501.27631.27291.277360.007701.55
28172006.06.08 09:11buy14091.501.27591.27291.2773
28182006.06.08 09:12close14091.501.27641.27291.277375.007776.55
28192006.06.08 09:19buy14101.601.27541.27241.2768
28202006.06.08 09:19close14101.601.27591.27241.276880.007856.55
28212006.06.08 09:19buy14111.601.27591.27291.2773
28222006.06.08 09:19close14111.601.27651.27291.277396.007952.55
28232006.06.08 09:19buy14121.601.27591.27291.2773
28242006.06.08 10:24close14121.601.27641.27291.277380.008032.55
28252006.06.08 12:08buy14131.601.27621.27321.2776
28262006.06.08 13:15close14131.601.27671.27321.277680.008112.55
28272006.06.08 13:49buy14141.601.27381.27081.2752
28282006.06.08 13:49close14141.601.27421.27081.275264.008176.55
28292006.06.08 13:49buy14151.601.27461.27161.2760
28302006.06.08 14:03close14151.601.27201.27161.2760-416.017760.54
28312006.06.08 14:33buy14161.601.26821.26521.2696
28322006.06.08 14:33close14161.601.26891.26521.2696112.007872.54
28332006.06.08 14:33buy14171.601.26751.26451.2689
28342006.06.08 14:33close14171.601.26851.26451.2689160.008032.54
28352006.06.08 14:33buy14181.601.26741.26441.2688
28362006.06.08 14:34close14181.601.26821.26441.2688128.018160.55
28372006.06.08 14:34buy14191.601.26821.26521.2696
28382006.06.08 14:37close14191.601.26881.26521.269696.008256.55
28392006.06.08 14:43buy14201.701.26751.26451.2689
28402006.06.08 14:43close14201.701.26801.26451.268985.008341.55
28412006.06.08 14:43buy14211.701.26801.26501.2694
28422006.06.08 14:43close14211.701.26851.26501.269485.008426.55
28432006.06.08 14:43buy14221.701.26821.26521.2696
28442006.06.08 14:43close14221.701.26891.26521.2696119.018545.56
28452006.06.08 14:43buy14231.701.26751.26451.2689
28462006.06.08 14:44close14231.701.26811.26451.2689102.008647.56
28472006.06.08 14:44buy14241.701.26801.26501.2694
28482006.06.08 14:44close14241.701.26851.26501.269484.998732.55
28492006.06.08 14:44buy14251.701.26821.26521.2696
28502006.06.08 14:45close14251.701.26621.26521.2696-340.008392.55
28512006.06.08 14:45buy14261.701.26631.26331.2677
28522006.06.08 14:45close14261.701.26701.26331.2677119.008511.55
28532006.06.08 14:45buy14271.701.26741.26441.2688
28542006.06.08 14:53close14271.701.26821.26441.2688136.008647.55
28552006.06.08 14:53buy14281.701.26741.26441.2688
28562006.06.08 14:54close14281.701.26851.26441.2688187.008834.55
28572006.06.08 14:54buy14291.801.26741.26441.2688
28582006.06.08 14:54close14291.801.26831.26441.2688162.008996.55
28592006.06.08 14:54buy14301.801.26821.26521.2696
28602006.06.08 14:59close14301.801.26871.26521.269690.009086.55
28612006.06.08 18:09sell14311.801.26651.26951.2651
28622006.06.08 18:11close14311.801.26601.26951.265190.009176.55
28632006.06.08 18:14sell14321.801.26641.26941.2650
28642006.06.08 18:31close14321.801.26601.26941.265072.009248.55
28652006.06.08 21:27sell14331.801.26511.26811.2637
28662006.06.09 01:26close14331.801.26471.26811.263782.109330.65
28672006.06.09 08:17buy14341.901.26321.26021.2646
28682006.06.09 08:32close14341.901.26361.26021.264676.009406.65
28692006.06.09 11:09sell14351.901.26581.26881.2644
28702006.06.09 14:06close14351.901.26531.26881.264495.009501.65
28712006.06.09 14:30buy14361.901.26371.26071.2651
28722006.06.09 14:30close14361.901.26451.26071.2651152.009653.65
28732006.06.09 14:30buy14371.901.26191.25891.2633
28742006.06.09 14:30close14371.901.26241.25891.263394.999748.64
28752006.06.09 14:30buy14381.901.26311.26011.2645
28762006.06.09 14:30t/p14381.901.26451.26011.2645266.0010014.64
28772006.06.09 14:30buy14392.001.26381.26081.2652
28782006.06.09 14:30close14392.001.26431.26081.2652100.0010114.64
28792006.06.09 14:30buy14402.001.26391.26091.2653
28802006.06.09 14:30close14402.001.26191.26091.2653-400.019714.63
28812006.06.09 14:31buy14411.901.26231.25931.2637
28822006.06.09 14:31close14411.901.26271.25931.263776.009790.63
28832006.06.09 14:31buy14422.001.26301.26001.2644
28842006.06.09 14:31t/p14422.001.26441.26001.2644280.0010070.63
28852006.06.09 14:31buy14432.001.26201.25901.2634
28862006.06.09 14:31close14432.001.26271.25901.2634140.0010210.63
28872006.06.09 14:31buy14442.001.26151.25851.2629
28882006.06.09 14:31close14442.001.26231.25851.2629160.0110370.64
28892006.06.09 14:31buy14452.101.26241.25941.2638
28902006.06.09 14:31t/p14452.101.26381.25941.2638294.0010664.64
28912006.06.09 14:31buy14462.101.26221.25921.2636
28922006.06.09 14:31t/p14462.101.26361.25921.2636294.0010958.64
28932006.06.09 14:31buy14472.201.26101.25801.2624
28942006.06.09 14:31close14472.201.26161.25801.2624132.0011090.64
28952006.06.09 14:32buy14482.201.26191.25891.2633
28962006.06.09 14:32close14482.201.26241.25891.2633109.9911200.63
28972006.06.09 14:32buy14492.201.26261.25961.2640
28982006.06.09 14:33close14492.201.26311.25961.2640109.9911310.62
28992006.06.09 14:33buy14502.301.26231.25931.2637
29002006.06.09 14:35close14502.301.25981.25931.2637-575.0010735.62
29012006.06.09 14:35buy14512.101.26011.25711.2615
29022006.06.09 14:36close14512.101.26081.25711.2615147.0010882.62
29032006.06.09 14:36buy14522.201.26091.25791.2623
29042006.06.09 14:36close14522.201.26131.25791.262388.0010970.62
29052006.06.09 14:36buy14532.201.26141.25841.2628
29062006.06.09 14:38close14532.201.26181.25841.262888.0111058.63
29072006.06.09 14:38buy14542.201.26201.25901.2634
29082006.06.09 14:41close14542.201.26001.25901.2634-440.0010618.63
29092006.06.09 14:41buy14552.101.26041.25741.2618
29102006.06.09 14:41close14552.101.26121.25741.2618168.0010786.63
29112006.06.09 14:41buy14562.201.26161.25861.2630
29122006.06.09 14:41close14562.201.26211.25861.2630110.0010896.63
29132006.06.09 14:41buy14572.201.26211.25911.2635
29142006.06.09 15:17close14572.201.26261.25911.2635110.0011006.63
29152006.06.09 17:20buy14582.201.26191.25891.2633
29162006.06.09 17:20close14582.201.26251.25891.2633131.9911138.62
29172006.06.09 17:20buy14592.201.26251.25951.2639
29182006.06.09 17:20close14592.201.26301.25951.2639110.0011248.62
29192006.06.09 17:20buy14602.201.26221.25921.2636
29202006.06.09 17:20close14602.201.26331.25921.2636241.9911490.61
29212006.06.09 17:20buy14612.301.26241.25941.2638
29222006.06.09 17:27close14612.301.26321.25941.2638184.0111674.62
29232006.06.12 02:42sell14622.301.26231.26531.2609
29242006.06.12 08:32close14622.301.26441.26531.2609-482.9911191.63
29252006.06.12 08:32sell14632.201.26411.26711.2627
29262006.06.12 08:54close14632.201.26361.26711.2627110.0011301.63
29272006.06.12 09:35buy14642.301.26211.25911.2635
29282006.06.12 10:20close14642.301.26251.25911.263592.0211393.65
29292006.06.12 13:25buy14652.301.25921.25621.2606
29302006.06.12 14:06close14652.301.25691.25621.2606-528.9910864.66
29312006.06.12 15:28sell14662.201.26001.26301.2586
29322006.06.12 16:37close14662.201.25951.26301.2586110.0010974.66
29332006.06.12 18:44sell14672.201.25941.26241.2580
29342006.06.12 18:47close14672.201.25891.26241.2580110.0011084.66
29352006.06.12 18:57sell14682.201.25941.26241.2580
29362006.06.12 20:38close14682.201.26161.26241.2580-484.0010600.66
29372006.06.12 20:42sell14692.101.26151.26451.2601
29382006.06.12 20:59close14692.101.26101.26451.2601105.0010705.66
29392006.06.13 02:13sell14702.101.25921.26221.2578
29402006.06.13 03:01close14702.101.25871.26221.2578105.0010810.66
29412006.06.13 06:13buy14712.201.25761.25461.2590
29422006.06.13 07:27close14712.201.25811.25461.2590110.0010920.66
29432006.06.13 14:31buy14722.201.25561.25261.2570
29442006.06.13 14:31close14722.201.25611.25261.2570110.0011030.66
29452006.06.13 14:31buy14732.201.25571.25271.2571
29462006.06.13 14:32close14732.201.25621.25271.2571110.0111140.67
29472006.06.13 14:32buy14742.201.25581.25281.2572
29482006.06.13 14:32close14742.201.25661.25281.2572176.0011316.67
29492006.06.13 14:32buy14752.301.25561.25261.2570
29502006.06.13 14:33close14752.301.25601.25261.257092.0211408.69
29512006.06.13 14:33buy14762.301.25581.25281.2572
29522006.06.13 14:33close14762.301.25651.25281.2572161.0011569.69
29532006.06.13 14:33buy14772.301.25571.25271.2571
29542006.06.13 14:33close14772.301.25621.25271.2571115.0011684.69
29552006.06.13 14:33buy14782.301.25571.25271.2571
29562006.06.13 14:34close14782.301.25691.25271.2571276.0011960.69
29572006.06.13 14:34buy14792.401.25581.25281.2572
29582006.06.13 14:34close14792.401.25681.25281.2572240.0212200.71
29592006.06.13 14:42buy14802.401.25561.25261.2570
29602006.06.13 14:42close14802.401.25601.25261.257096.0112296.72
29612006.06.13 14:42buy14812.501.25581.25281.2572
29622006.06.13 14:43close14812.501.25641.25281.2572150.0012446.72
29632006.06.13 15:35sell14822.501.25861.26161.2572
29642006.06.13 15:44close14822.501.26061.26161.2572-500.0011946.72
29652006.06.13 15:44sell14832.401.26051.26351.2591
29662006.06.13 15:53close14832.401.26011.26351.259196.0112042.73
29672006.06.13 15:53sell14842.401.26001.26301.2586
29682006.06.13 16:07close14842.401.25911.26301.2586215.9912258.72
29692006.06.13 19:08buy14852.501.25591.25291.2573
29702006.06.13 19:17close14852.501.25381.25291.2573-525.0011733.72
29712006.06.13 19:17buy14862.301.25381.25081.2552
29722006.06.13 19:19close14862.301.25431.25081.2552115.0011848.72
29732006.06.13 19:20buy14872.401.25461.25161.2560
29742006.06.14 01:49close14872.401.25511.25161.2560101.9311950.65
29752006.06.14 01:49sell14882.401.25491.25791.2535
29762006.06.14 02:25close14882.401.25441.25791.2535119.9912070.64
29772006.06.14 05:39buy14892.401.25421.25121.2556
29782006.06.14 05:40close14892.401.25471.25121.2556120.0012190.64
29792006.06.14 06:46sell14902.401.25641.25941.2550
29802006.06.14 08:26close14902.401.25841.25941.2550-480.0011710.64
29812006.06.14 10:08sell14912.301.25961.26261.2582
29822006.06.14 10:43close14912.301.25921.26261.258292.0111802.65
29832006.06.14 14:08buy14922.401.25671.25371.2581
29842006.06.14 14:28close14922.401.25721.25371.2581120.0011922.65
29852006.06.14 14:30buy14932.401.25601.25301.2574
29862006.06.14 14:30close14932.401.25691.25301.2574216.0012138.65
29872006.06.14 14:30buy14942.401.25551.25251.2569
29882006.06.14 14:30close14942.401.25641.25251.2569216.0012354.65
29892006.06.14 14:30buy14952.501.25641.25341.2578
29902006.06.14 14:30close14952.501.25701.25341.2578150.0012504.65
29912006.06.14 14:30buy14962.501.25661.25361.2580
29922006.06.14 14:30close14962.501.25721.25361.2580150.0012654.65
29932006.06.14 14:30sell14972.501.25831.26131.2569
29942006.06.14 14:30close14972.501.25781.26131.2569124.9912779.64
29952006.06.14 14:30buy14982.601.25511.25211.2565
29962006.06.14 14:31close14982.601.25581.25211.2565182.0112961.65
29972006.06.14 14:31buy14992.601.25411.25111.2555
29982006.06.14 14:31close14992.601.25461.25111.2555129.9913091.64
29992006.06.14 14:31buy15002.601.25491.25191.2563
30002006.06.14 14:31close15002.601.25531.25191.2563104.0013195.64
30012006.06.14 14:31buy15012.601.25421.25121.2556
30022006.06.14 14:31close15012.601.25481.25121.2556156.0013351.64
30032006.06.14 14:31buy15022.701.25521.25221.2566
30042006.06.14 14:31t/p15022.701.25661.25221.2566378.0013729.64
30052006.06.14 14:31buy15032.701.25501.25201.2564
30062006.06.14 14:32close15032.701.25541.25201.2564108.0013837.64
30072006.06.14 14:32buy15042.801.25411.25111.2555
30082006.06.14 14:33close15042.801.25481.25111.2555195.9814033.62
30092006.06.14 14:33buy15052.801.25511.25211.2565
30102006.06.14 14:33close15052.801.25581.25211.2565196.0014229.62
30112006.06.14 14:33buy15062.801.25591.25291.2573
30122006.06.14 14:33close15062.801.25641.25291.2573140.0014369.62
30132006.06.14 14:33buy15072.901.25651.25351.2579
30142006.06.14 14:33close15072.901.25781.25351.2579377.0014746.62
30152006.06.14 14:33sell15082.901.25821.26121.2568
30162006.06.14 14:33t/p15082.901.25681.26121.2568406.0015152.62
30172006.06.14 14:33buy15093.001.25651.25351.2579
30182006.06.14 14:33close15093.001.25431.25351.2579-660.0014492.62
30192006.06.14 14:33buy15102.901.25461.25161.2560
30202006.06.14 14:33t/p15102.901.25601.25161.2560406.0014898.62
30212006.06.14 14:33buy15113.001.25651.25351.2579
30222006.06.14 14:34close15113.001.25691.25351.2579120.0115018.63
30232006.06.14 14:34sell15123.001.25831.26131.2569
30242006.06.14 14:34close15123.001.25761.26131.2569209.9815228.61
30252006.06.14 14:34sell15133.001.25831.26131.2569
30262006.06.14 14:34t/p15133.001.25691.26131.2569420.0015648.61
30272006.06.14 14:34buy15143.101.25561.25261.2570
30282006.06.14 14:34close15143.101.25681.25261.2570372.0216020.63
30292006.06.14 14:35buy15153.201.25641.25341.2578
30302006.06.14 14:35close15153.201.25691.25341.2578159.9816180.61
30312006.06.14 14:36sell15163.201.25831.26131.2569
30322006.06.14 14:36close15163.201.25711.26131.2569383.9816564.59
30332006.06.14 14:36buy15173.301.25631.25331.2577
30342006.06.14 14:36close15173.301.25681.25331.2577165.0016729.59
30352006.06.14 14:38sell15183.301.25821.26121.2568
30362006.06.14 14:38close15183.301.25741.26121.2568264.0016993.59
30372006.06.14 14:41buy15193.401.25671.25371.2581
30382006.06.14 14:41close15193.401.25721.25371.2581170.0017163.59
30392006.06.14 14:42buy15203.401.25651.25351.2579
30402006.06.14 14:49close15203.401.25431.25351.2579-748.0016415.59
30412006.06.14 14:49buy15213.301.25461.25161.2560
30422006.06.14 15:03close15213.301.25511.25161.2560165.0016580.59
30432006.06.14 15:20sell15223.301.26331.26631.2619
30442006.06.14 15:20close15223.301.26291.26631.2619132.0016712.59
30452006.06.14 15:21sell15233.301.26261.26561.2612
30462006.06.14 15:21close15233.301.26171.26561.2612297.0017009.59
30472006.06.14 15:27sell15243.401.26251.26551.2611
30482006.06.14 15:29close15243.401.26451.26551.2611-680.0016329.59
30492006.06.14 15:29sell15253.301.26451.26751.2631
30502006.06.14 15:31close15253.301.26401.26751.2631165.0016494.59
30512006.06.14 20:46buy15263.301.25901.25601.2604
30522006.06.14 20:48close15263.301.25951.25601.2604165.0016659.59
30532006.06.15 01:45sell15273.301.26101.26401.2596
30542006.06.15 02:04close15273.301.26051.26401.2596165.0016824.59
30552006.06.15 02:07buy15283.401.26021.25721.2616
30562006.06.15 03:21close15283.401.26081.25721.2616204.0017028.59
30572006.06.15 05:45buy15293.401.26071.25771.2621
30582006.06.15 07:42close15293.401.26111.25771.2621136.0417164.63
30592006.06.15 07:42sell15303.401.26101.26401.2596
30602006.06.15 08:55close15303.401.26311.26401.2596-713.9916450.64
30612006.06.15 13:08buy15313.301.26091.25791.2623
30622006.06.15 13:52close15313.301.26131.25791.2623132.0016582.64
30632006.06.15 14:27sell15323.301.26271.26571.2613
30642006.06.15 14:30close15323.301.26211.26571.2613197.9916780.63
30652006.06.15 14:33buy15333.401.25931.25631.2607
30662006.06.15 14:33close15333.401.25981.25631.2607170.0116950.64
30672006.06.15 14:33buy15343.401.25981.25681.2612
30682006.06.15 14:40close15343.401.26071.25681.2612306.0017256.64
30692006.06.15 14:40buy15353.501.25971.25671.2611
30702006.06.15 14:40close15353.501.26061.25671.2611314.9817571.62
30712006.06.15 15:00sell15363.501.26391.26691.2625
30722006.06.15 15:00close15363.501.26341.26691.2625175.0017746.62
30732006.06.15 15:00sell15373.501.26421.26721.2628
30742006.06.15 15:02close15373.501.26361.26721.2628210.0017956.62
30752006.06.15 15:02sell15383.601.26501.26801.2636
30762006.06.15 15:02close15383.601.26381.26801.2636432.0018388.62
30772006.06.15 15:02sell15393.701.26381.26681.2624
30782006.06.15 15:10close15393.701.26581.26681.2624-740.0017648.62
30792006.06.15 15:10sell15403.501.26571.26871.2643
30802006.06.15 15:11close15403.501.26491.26871.2643279.9917928.61
30812006.06.15 15:11sell15413.601.26521.26821.2638
30822006.06.15 15:13close15413.601.26481.26821.2638144.0118072.62
30832006.06.15 15:13sell15423.601.26421.26721.2628
30842006.06.15 15:29close15423.601.26371.26721.2628179.9918252.61
30852006.06.15 19:19sell15433.701.26251.26551.2611
30862006.06.15 19:40close15433.701.26211.26551.2611148.0218400.63
30872006.06.15 22:07sell15443.701.26201.26501.2606
30882006.06.16 01:02close15443.701.26401.26501.2606-719.2617681.37
30892006.06.16 07:05sell15453.501.26481.26781.2634
30902006.06.16 10:09close15453.501.26691.26781.2634-735.0216946.35
30912006.06.16 10:09sell15463.401.26661.26961.2652
30922006.06.16 10:34close15463.401.26611.26961.2652169.9917116.34
30932006.06.16 15:24buy15473.401.26351.26051.2649
30942006.06.16 16:59close15473.401.26411.26051.2649203.9817320.32
30952006.06.16 19:59sell15483.501.26371.26671.2623
30962006.06.19 02:12close15483.501.26321.26671.2623194.6417514.96
30972006.06.19 02:47buy15493.501.26251.25951.2639
30982006.06.19 03:02close15493.501.26051.25951.2639-700.0316814.93
30992006.06.19 03:13buy15503.401.25921.25621.2606
31002006.06.19 03:36close15503.401.25711.25621.2606-714.0016100.93
31012006.06.19 07:58sell15513.201.25951.26251.2581
31022006.06.19 08:17close15513.201.25911.26251.2581128.0116228.94
31032006.06.19 14:27buy15523.201.25731.25431.2587
31042006.06.19 17:00close15523.201.25521.25431.2587-671.9915556.95
31052006.06.19 22:11sell15533.101.25841.26141.2570
31062006.06.19 22:45close15533.101.25791.26141.2570155.0015711.95
31072006.06.20 00:41sell15543.101.25791.26091.2565
31082006.06.20 01:50close15543.101.25741.26091.2565155.0015866.95
31092006.06.20 01:51buy15553.201.25731.25431.2587
31102006.06.20 01:52close15553.201.25771.25431.2587128.0015994.95
31112006.06.20 01:53sell15563.201.25811.26111.2567
31122006.06.20 02:00close15563.201.25741.26111.2567224.0116218.96
31132006.06.20 02:00buy15573.201.25741.25441.2588
31142006.06.20 07:14close15573.201.25791.25441.2588160.0016378.96
31152006.06.20 07:14sell15583.301.25771.26071.2563
31162006.06.20 09:03close15583.301.25971.26071.2563-660.0215718.94
31172006.06.20 10:29buy15593.101.25731.25431.2587
31182006.06.20 12:01close15593.101.25531.25431.2587-620.0015098.94
31192006.06.20 14:12buy15603.001.25501.25201.2564
31202006.06.20 14:28close15603.001.25551.25201.2564150.0015248.94
31212006.06.20 14:30buy15613.001.25471.25171.2561
31222006.06.20 14:30close15613.001.25521.25171.2561150.0015398.94
31232006.06.20 14:30buy15623.101.25451.25151.2559
31242006.06.20 14:31close15623.101.25491.25151.2559124.0015522.94
31252006.06.20 14:35buy15633.101.25471.25171.2561
31262006.06.20 14:41close15633.101.25531.25171.2561185.9915708.93
31272006.06.20 17:45buy15643.101.25631.25331.2577
31282006.06.20 17:56close15643.101.25671.25331.2577124.0115832.94
31292006.06.20 18:29sell15653.201.25881.26181.2574
31302006.06.20 18:55close15653.201.25831.26181.2574160.0015992.94
31312006.06.20 19:29sell15663.201.26151.26451.2601
31322006.06.20 19:34close15663.201.26101.26451.2601160.0016152.94
31332006.06.21 01:06sell15673.201.25901.26201.2576
31342006.06.21 03:33close15673.201.26101.26201.2576-640.0215512.92
31352006.06.21 03:35sell15683.101.26121.26421.2598
31362006.06.21 05:03close15683.101.26321.26421.2598-620.0214892.90
31372006.06.21 11:22sell15693.001.26411.26711.2627
31382006.06.21 11:43close15693.001.26361.26711.2627150.0015042.90
31392006.06.21 14:10sell15703.001.26341.26641.2620
31402006.06.21 14:27close15703.001.26291.26641.2620150.0015192.90
31412006.06.21 14:57sell15713.001.26341.26641.2620
31422006.06.21 17:53close15713.001.26541.26641.2620-600.0114592.89
31432006.06.21 17:53sell15722.901.26581.26881.2644
31442006.06.21 19:26close15722.901.26781.26881.2644-580.0214012.87
31452006.06.22 05:28sell15732.801.26691.26991.2655
31462006.06.22 07:24close15732.801.26641.26991.2655140.0014152.87
31472006.06.22 09:11buy15742.801.26511.26211.2665
31482006.06.22 09:18close15742.801.26551.26211.2665112.0114264.88
31492006.06.22 09:53buy15752.901.26351.26051.2649
31502006.06.22 10:13close15752.901.26401.26051.2649145.0014409.88
31512006.06.22 12:29buy15762.901.26101.25801.2624
31522006.06.22 12:48close15762.901.25881.25801.2624-638.0013771.88
31532006.06.22 15:20buy15772.801.25711.25411.2585
31542006.06.22 16:20close15772.801.25501.25411.2585-587.9913183.89
31552006.06.22 23:37buy15782.601.25741.25441.2588
31562006.06.23 00:56close15782.601.25791.25441.2588110.4213294.31
31572006.06.23 03:11buy15792.701.25701.25401.2584
31582006.06.23 06:38close15792.701.25751.25401.2584135.0013429.31
31592006.06.23 06:38sell15802.701.25761.26061.2562
31602006.06.23 07:20close15802.701.25711.26061.2562134.9913564.30
31612006.06.23 13:47buy15812.701.25351.25051.2549
31622006.06.23 13:48close15812.701.25151.25051.2549-540.0013024.30
31632006.06.23 13:48buy15822.601.25201.24901.2534
31642006.06.23 14:11close15822.601.25001.24901.2534-520.0012504.30
31652006.06.23 15:46sell15832.501.25161.25461.2502
31662006.06.23 21:58close15832.501.25111.25461.2502124.9912629.29
31672006.06.23 22:09buy15842.501.25051.24751.2519
31682006.06.23 22:11close15842.501.25101.24751.2519124.9912754.28
31692006.06.26 01:17sell15852.601.25111.25411.2497
31702006.06.26 02:42close15852.601.25061.25411.2497130.0012884.28
31712006.06.26 07:08buy15862.601.25141.24841.2528
31722006.06.26 08:48close15862.601.25191.24841.2528130.0013014.28
31732006.06.26 09:05sell15872.601.25411.25711.2527
31742006.06.26 09:18close15872.601.25611.25711.2527-520.0212494.26
31752006.06.26 09:18sell15882.501.25581.25881.2544
31762006.06.26 09:18close15882.501.25501.25881.2544200.0012694.26
31772006.06.26 09:18sell15892.501.25491.25791.2535
31782006.06.26 09:18close15892.501.25411.25791.2535199.9912894.25
31792006.06.26 09:18sell15902.601.25581.25881.2544
31802006.06.26 09:19t/p15902.601.25441.25881.2544364.0013258.25
31812006.06.26 09:19sell15912.701.25591.25891.2545
31822006.06.26 09:19close15912.701.25531.25891.2545162.0013420.25
31832006.06.26 09:19sell15922.701.25511.25811.2537
31842006.06.26 09:19close15922.701.25471.25811.2537108.0013528.25
31852006.06.26 09:19sell15932.701.25571.25871.2543
31862006.06.26 09:19close15932.701.25491.25871.2543216.0013744.25
31872006.06.26 09:19sell15942.701.25761.26061.2562
31882006.06.26 09:19t/p15942.701.25621.26061.2562378.0014122.25
31892006.06.26 09:19sell15952.801.25501.25801.2536
31902006.06.26 09:20close15952.801.25761.25801.2536-728.0113394.24
31912006.06.26 09:20sell15962.701.25761.26061.2562
31922006.06.26 09:21close15962.701.25661.26061.2562269.9913664.23
31932006.06.26 09:21sell15972.701.25651.25951.2551
31942006.06.26 09:43close15972.701.25861.25951.2551-566.9913097.24
31952006.06.26 11:53buy15982.601.25451.25151.2559
31962006.06.26 12:01close15982.601.25501.25151.2559130.0013227.24
31972006.06.26 16:07buy15992.601.25431.25131.2557
31982006.06.26 16:08close15992.601.25481.25131.2557130.0113357.25
31992006.06.26 18:06sell16002.701.25591.25891.2545
32002006.06.26 19:12close16002.701.25801.25891.2545-567.0012790.25
32012006.06.26 19:13sell16012.601.25821.26121.2568
32022006.06.26 19:39close16012.601.26021.26121.2568-520.0012270.25
32032006.06.26 22:34sell16022.501.25821.26121.2568
32042006.06.27 01:56close16022.501.26051.26121.2568-560.9611709.29
32052006.06.27 01:56sell16032.301.26081.26381.2594
32062006.06.27 01:56close16032.301.26041.26381.259492.0011801.29
32072006.06.27 01:56sell16042.401.26001.26301.2586
32082006.06.27 03:13close16042.401.26201.26301.2586-480.0111321.28
32092006.06.27 06:09buy16052.301.25961.25661.2610
32102006.06.27 06:32close16052.301.26021.25661.2610138.0011459.28
32112006.06.27 10:18buy16062.301.25781.25481.2592
32122006.06.27 10:19close16062.301.25821.25481.259292.0111551.29
32132006.06.27 10:19buy16072.301.25781.25481.2592
32142006.06.27 10:19close16072.301.25831.25481.2592115.0011666.29
32152006.06.27 11:08buy16082.301.25761.25461.2590
32162006.06.27 11:21close16082.301.25811.25461.2590115.0011781.29
32172006.06.27 14:24sell16092.401.25821.26121.2568
32182006.06.27 15:08close16092.401.26031.26121.2568-504.0011277.29
32192006.06.27 22:09buy16102.301.25761.25461.2590
32202006.06.27 22:36close16102.301.25811.25461.2590115.0011392.29
32212006.06.28 02:21sell16112.301.25771.26071.2563
32222006.06.28 03:18close16112.301.25721.26071.2563115.0011507.29
32232006.06.28 04:53sell16122.301.25841.26141.2570
32242006.06.28 05:03close16122.301.25791.26141.2570115.0011622.29
32252006.06.28 08:12buy16132.301.25711.25411.2585
32262006.06.28 08:45close16132.301.25751.25411.258592.0111714.30
32272006.06.28 09:08buy16142.301.25591.25291.2573
32282006.06.28 09:13close16142.301.25641.25291.2573115.0011829.30
32292006.06.28 09:18buy16152.401.25611.25311.2575
32302006.06.28 09:25close16152.401.25661.25311.2575119.9911949.29
32312006.06.28 09:29buy16162.401.25611.25311.2575
32322006.06.28 10:00close16162.401.25661.25311.2575120.0012069.29
32332006.06.28 14:56buy16172.401.25541.25241.2568
32342006.06.28 15:33close16172.401.25591.25241.2568120.0112189.30
32352006.06.28 16:24buy16182.401.25321.25021.2546
32362006.06.28 17:27close16182.401.25391.25021.2546168.0012357.30
32372006.06.28 20:54sell16192.501.25531.25831.2539
32382006.06.28 23:54close16192.501.25491.25831.2539100.0112457.31
32392006.06.28 23:55buy16202.501.25481.25181.2562
32402006.06.29 07:20close16202.501.25531.25181.256268.5312525.83
32412006.06.29 08:57buy16212.501.25431.25131.2557
32422006.06.29 09:06close16212.501.25471.25131.2557100.0112625.84
32432006.06.29 14:33sell16222.501.25331.25631.2519
32442006.06.29 14:54close16222.501.25531.25631.2519-500.0112125.83
32452006.06.29 14:54sell16232.401.25511.25811.2537
32462006.06.29 15:01close16232.401.25471.25811.253796.0012221.83
32472006.06.29 20:16sell16242.401.25671.25971.2553
32482006.06.29 20:16close16242.401.25571.25971.2553240.0012461.83
32492006.06.29 20:16sell16252.501.25721.26021.2558
32502006.06.29 20:16close16252.501.25631.26021.2558225.0012686.83
32512006.06.29 20:16sell16262.501.25641.25941.2550
32522006.06.29 20:17s/l16262.501.25941.25941.2550-750.0011936.83
32532006.06.29 20:17sell16272.401.25931.26231.2579
32542006.06.29 20:17close16272.401.25861.26231.2579168.0012104.83
32552006.06.29 20:17sell16282.401.25931.26231.2579
32562006.06.29 20:17close16282.401.25831.26231.2579240.0012344.83
32572006.06.29 20:17sell16292.501.25751.26051.2561
32582006.06.29 20:17t/p16292.501.25611.26051.2561350.0012694.83
32592006.06.29 20:17sell16302.501.25811.26111.2567
32602006.06.29 20:17close16302.501.25721.26111.2567225.0012919.83
32612006.06.29 20:17sell16312.601.25811.26111.2567
32622006.06.29 20:17close16312.601.25761.26111.2567130.0013049.83
32632006.06.29 20:17sell16322.601.25721.26021.2558
32642006.06.29 20:17t/p16322.601.25581.26021.2558364.0013413.83
32652006.06.29 20:17sell16332.701.25721.26021.2558
32662006.06.29 20:17close16332.701.25951.26021.2558-621.0012792.83
32672006.06.29 20:17sell16342.601.25751.26051.2561
32682006.06.29 20:17close16342.601.25951.26051.2561-520.0012272.83
32692006.06.29 20:17sell16352.501.25911.26211.2577
32702006.06.29 20:17s/l16352.501.26211.26211.2577-750.0011522.83
32712006.06.29 20:17sell16362.301.26241.26541.2610
32722006.06.29 20:17close16362.301.26191.26541.2610115.0111637.84
32732006.06.29 20:17sell16372.301.26071.26371.2593
32742006.06.29 20:17t/p16372.301.25931.26371.2593322.0011959.84
32752006.06.29 20:17sell16382.401.25881.26181.2574
32762006.06.29 20:18close16382.401.25801.26181.2574192.0112151.85
32772006.06.29 20:18sell16392.401.25771.26071.2563
32782006.06.29 20:21s/l16392.401.26071.26071.2563-720.0011431.85
32792006.06.29 20:21sell16402.301.26081.26381.2594
32802006.06.29 20:22close16402.301.26021.26381.2594138.0011569.85
32812006.06.29 20:22sell16412.301.26001.26301.2586
32822006.06.29 20:22close16412.301.26221.26301.2586-506.0011063.85
32832006.06.29 20:22sell16422.201.26211.26511.2607
32842006.06.29 20:22close16422.201.26111.26511.2607220.0011283.85
32852006.06.29 20:23sell16432.301.26101.26401.2596
32862006.06.29 20:24close16432.301.25981.26401.2596276.0011559.85
32872006.06.29 20:24sell16442.301.25961.26261.2582
32882006.06.29 20:27close16442.301.26251.26261.2582-667.0010892.85
32892006.06.29 20:27sell16452.201.26211.26511.2607
32902006.06.29 20:27close16452.201.26091.26511.2607264.0011156.85
32912006.06.29 20:27sell16462.201.26111.26411.2597
32922006.06.29 20:33close16462.201.26321.26411.2597-462.0010694.85
32932006.06.30 02:48sell16472.101.26691.26991.2655
32942006.06.30 03:08close16472.101.26901.26991.2655-441.0110253.84
32952006.06.30 03:08sell16482.101.26891.27191.2675
32962006.06.30 03:09close16482.101.26851.27191.267584.0110337.85
32972006.06.30 03:09sell16492.101.26851.27151.2671
32982006.06.30 03:19close16492.101.26811.27151.267184.0010421.85
32992006.06.30 03:19sell16502.101.26811.27111.2667
33002006.06.30 03:35close16502.101.27031.27111.2667-462.009959.85
33012006.06.30 12:21sell16512.001.27191.27491.2705
33022006.06.30 12:34close16512.001.27151.27491.270580.0210039.87
33032006.06.30 14:31sell16522.001.27351.27651.2721
33042006.06.30 14:31close16522.001.27291.27651.2721119.9910159.86
33052006.06.30 14:31sell16532.001.27351.27651.2721
33062006.06.30 14:31close16532.001.27271.27651.2721159.9910319.85
33072006.06.30 14:31sell16542.101.27331.27631.2719
33082006.06.30 14:31close16542.101.27251.27631.2719168.0010487.85
33092006.06.30 14:31sell16552.101.27301.27601.2716
33102006.06.30 14:32s/l16552.101.27601.27601.2716-630.009857.85
33112006.06.30 14:32sell16562.001.27661.27961.2752
33122006.06.30 14:32close16562.001.27531.27961.2752260.0010117.85
33132006.06.30 14:32sell16572.001.27371.27671.2723
33142006.06.30 14:41close16572.001.27571.27671.2723-400.009717.85
33152006.06.30 14:41sell16581.901.27561.27861.2742
33162006.06.30 14:58close16581.901.27521.27861.274276.009793.85
33172006.06.30 14:58sell16592.001.27501.27801.2736
33182006.06.30 14:59close16592.001.27451.27801.2736100.009893.85
33192006.06.30 14:59sell16602.001.27421.27721.2728
33202006.06.30 15:16close16602.001.27621.27721.2728-400.009493.85
33212006.06.30 16:58sell16611.901.27881.28181.2774
33222006.06.30 17:00close16611.901.27831.28181.277495.009588.85
33232006.07.03 03:25buy16621.901.27711.27411.2785
33242006.07.03 03:28close16621.901.27761.27411.278595.009683.85
33252006.07.03 07:12buy16631.901.27831.27531.2797
33262006.07.03 08:37close16631.901.27881.27531.279795.009778.85
33272006.07.03 08:38sell16642.001.27901.28201.2776
33282006.07.03 09:00close16642.001.27851.28201.2776100.009878.85
33292006.07.03 12:32sell16652.001.27861.28161.2772
33302006.07.03 13:21close16652.001.28061.28161.2772-400.009478.85
33312006.07.03 14:42buy16661.901.27861.27561.2800
33322006.07.03 15:11close16661.901.27901.27561.280076.019554.86
33332006.07.03 16:01sell16671.901.28211.28511.2807
33342006.07.03 16:01t/p16671.901.28071.28511.2807266.009820.86
33352006.07.03 16:14sell16682.001.28071.28371.2793
33362006.07.03 16:52close16682.001.28031.28371.279380.009900.86
33372006.07.03 19:09sell16692.001.28061.28361.2792
33382006.07.03 20:29close16692.001.28011.28361.2792100.0010000.86
33392006.07.04 03:25sell16702.001.28081.28381.2794
33402006.07.04 04:23close16702.001.28031.28381.2794100.0010100.86
33412006.07.04 08:06sell16712.001.28131.28431.2799
33422006.07.04 09:14close16712.001.28071.28431.2799119.9810220.84
33432006.07.04 14:54sell16722.001.28011.28311.2787
33442006.07.04 16:45close16722.001.27961.28311.2787100.0010320.84
33452006.07.04 19:55sell16732.101.28051.28351.2791
33462006.07.04 20:05close16732.101.28011.28351.279184.0210404.86
33472006.07.04 21:48buy16742.101.27991.27691.2813
33482006.07.04 22:07close16742.101.28041.27691.2813105.0010509.86
33492006.07.04 23:36buy16752.101.27911.27611.2805
33502006.07.05 03:17close16752.101.27711.27611.2805-435.8210074.04
33512006.07.05 03:17buy16762.001.27731.27431.2787
33522006.07.05 03:55close16762.001.27781.27431.2787100.0010174.04
33532006.07.05 06:52sell16772.001.28041.28341.2790
33542006.07.05 07:34close16772.001.28241.28341.2790-400.009774.04
33552006.07.05 08:57buy16782.001.27821.27521.2796
33562006.07.05 09:07close16782.001.27871.27521.2796100.009874.04
33572006.07.05 12:55sell16792.001.27791.28091.2765
33582006.07.05 14:16close16792.001.27741.28091.2765100.009974.04
33592006.07.05 20:04sell16802.001.27321.27621.2718
33602006.07.05 20:23close16802.001.27281.27621.271880.0010054.04
33612006.07.05 20:36sell16812.001.27351.27651.2721
33622006.07.05 21:10close16812.001.27291.27651.2721120.0010174.04
33632006.07.06 00:13sell16822.001.27331.27631.2719
33642006.07.06 00:14close16822.001.27291.27631.271980.0210254.06
33652006.07.06 00:15sell16832.101.27321.27621.2718
33662006.07.06 00:20close16832.101.27261.27621.2718126.0110380.07
33672006.07.06 02:55buy16842.101.27241.26941.2738
33682006.07.06 03:27close16842.101.27291.26941.2738105.0010485.07
33692006.07.06 05:20sell16852.101.27351.27651.2721
33702006.07.06 06:05close16852.101.27301.27651.2721105.0010590.07
33712006.07.06 06:50buy16862.101.27271.26971.2741
33722006.07.06 08:00close16862.101.27321.26971.2741105.0010695.07
33732006.07.06 09:50sell16872.101.27481.27781.2734
33742006.07.06 09:55close16872.101.27431.27781.2734105.0010800.07
33752006.07.06 10:05buy16882.201.27291.26991.2743
33762006.07.06 10:14close16882.201.27331.26991.274388.0110888.08
33772006.07.06 10:14buy16892.201.27281.26981.2742
33782006.07.06 10:28close16892.201.27331.26981.2742110.0010998.08
33792006.07.06 12:11buy16902.201.27291.26991.2743
33802006.07.06 12:34close16902.201.27331.26991.274388.0211086.10
33812006.07.06 12:45sell16912.201.27381.27681.2724
33822006.07.06 13:19close16912.201.27321.27681.2724132.0011218.10
33832006.07.06 14:33sell16922.201.27591.27891.2745
33842006.07.06 14:33close16922.201.27531.27891.2745132.0011350.10
33852006.07.06 14:33sell16932.301.27551.27851.2741
33862006.07.06 14:33close16932.301.27751.27851.2741-460.0010890.10
33872006.07.06 14:33sell16942.201.27821.28121.2768
33882006.07.06 14:33close16942.201.27741.28121.2768176.0111066.11
33892006.07.06 14:34sell16952.201.27701.28001.2756
33902006.07.06 14:44close16952.201.27651.28001.2756109.9911176.10
33912006.07.06 14:44sell16962.201.27641.27941.2750
33922006.07.06 14:44close16962.201.27841.27941.2750-440.0110736.09
33932006.07.06 14:44sell16972.101.27821.28121.2768
33942006.07.06 14:44close16972.101.27771.28121.2768105.0010841.09
33952006.07.06 14:44sell16982.201.27781.28081.2764
33962006.07.06 14:44close16982.201.27691.28081.2764198.0011039.09
33972006.07.06 14:44sell16992.201.27651.27951.2751
33982006.07.06 15:00close16992.201.27581.27951.2751154.0011193.09
33992006.07.07 00:28buy17002.201.27751.27451.2789
34002006.07.07 09:03close17002.201.27801.27451.2789110.0011303.09
34012006.07.07 09:21sell17012.301.27871.28171.2773
34022006.07.07 09:21close17012.301.27801.28171.2773161.0011464.09
34032006.07.07 09:21sell17022.301.27871.28171.2773
34042006.07.07 09:23close17022.301.27791.28171.2773184.0111648.10
34052006.07.07 09:23sell17032.301.27841.28141.2770
34062006.07.07 09:24close17032.301.27791.28141.2770115.0011763.10
34072006.07.07 10:48buy17042.401.27701.27401.2784
34082006.07.07 11:06close17042.401.27751.27401.2784119.9911883.09
34092006.07.07 11:39sell17052.401.27911.28211.2777
34102006.07.07 11:40close17052.401.27841.28211.2777167.9812051.07
34112006.07.07 14:08sell17062.401.27781.28081.2764
34122006.07.07 14:29s/l17062.401.28081.28081.2764-720.0011331.07
34132006.07.07 14:29sell17072.301.28121.28421.2798
34142006.07.07 14:29close17072.301.27991.28421.2798299.0111630.08
34152006.07.07 14:29sell17082.301.28001.28301.2786
34162006.07.07 14:30close17082.301.28231.28301.2786-529.0011101.08
34172006.07.07 14:30sell17092.201.28581.28881.2844
34182006.07.07 14:30close17092.201.28541.28881.284488.0011189.08
34192006.07.07 14:30sell17102.201.28581.28881.2844
34202006.07.07 14:30close17102.201.28481.28881.2844220.0011409.08
34212006.07.07 14:30sell17112.301.28601.28901.2846
34222006.07.07 14:30close17112.301.28531.28901.2846161.0011570.08
34232006.07.07 14:30sell17122.301.28531.28831.2839
34242006.07.07 14:30close17122.301.28461.28831.2839161.0011731.08
34252006.07.07 14:30sell17132.301.28491.28791.2835
34262006.07.07 14:30t/p17132.301.28351.28791.2835322.0012053.08
34272006.07.07 14:30sell17142.401.28561.28861.2842
34282006.07.07 14:30close17142.401.28451.28861.2842264.0012317.08
34292006.07.07 14:30sell17152.501.28601.28901.2846
34302006.07.07 14:30close17152.501.28491.28901.2846275.0012592.08
34312006.07.07 14:30sell17162.501.28451.28751.2831
34322006.07.07 14:31close17162.501.28371.28751.2831200.0112792.09
34332006.07.07 14:31sell17172.601.28521.28821.2838
34342006.07.07 14:32close17172.601.28471.28821.2838130.0012922.09
34352006.07.07 14:32sell17182.601.28451.28751.2831
34362006.07.07 14:32close17182.601.28401.28751.2831130.0013052.09
34372006.07.07 14:32sell17192.601.28511.28811.2837
34382006.07.07 14:32t/p17192.601.28371.28811.2837364.0013416.09
34392006.07.07 14:34sell17202.701.28461.28761.2832
34402006.07.07 14:35close17202.701.28401.28761.2832162.0013578.09
34412006.07.07 14:35sell17212.701.28491.28791.2835
34422006.07.07 14:35close17212.701.28421.28791.2835189.0013767.09
34432006.07.07 14:35sell17222.801.28481.28781.2834
34442006.07.07 14:38close17222.801.28421.28781.2834168.0013935.09
34452006.07.07 14:38sell17232.801.28491.28791.2835
34462006.07.07 14:38close17232.801.28441.28791.2835140.0114075.10
34472006.07.07 14:39sell17242.801.28451.28751.2831
34482006.07.07 14:40close17242.801.28341.28751.2831308.0014383.10
34492006.07.07 14:40sell17252.901.28541.28841.2840
34502006.07.07 14:40close17252.901.28471.28841.2840203.0014586.10
34512006.07.07 14:40sell17262.901.28461.28761.2832
34522006.07.07 14:41close17262.901.28401.28761.2832174.0014760.10
34532006.07.07 14:41sell17273.001.28471.28771.2833
34542006.07.07 14:46close17273.001.28411.28771.2833180.0014940.10
34552006.07.07 14:46sell17283.001.28451.28751.2831
34562006.07.07 14:47close17283.001.28361.28751.2831269.9815210.08
34572006.07.07 14:47sell17293.001.28451.28751.2831
34582006.07.07 14:47close17293.001.28401.28751.2831150.0015360.08
34592006.07.07 14:58sell17303.101.28471.28771.2833
34602006.07.07 14:58close17303.101.28401.28771.2833217.0015577.08
34612006.07.07 17:35buy17313.101.28141.27841.2828
34622006.07.07 17:59close17313.101.28191.27841.2828154.9815732.06
34632006.07.07 20:08buy17323.101.28191.27891.2833
34642006.07.10 02:12close17323.101.27941.27891.2833-798.3414933.72
34652006.07.10 02:12buy17333.001.27961.27661.2810
34662006.07.10 02:12close17333.001.28011.27661.2810150.0015083.72
34672006.07.10 02:12buy17343.001.28021.27721.2816
34682006.07.10 08:14close17343.001.28071.27721.2816149.9915233.71
34692006.07.10 08:19sell17353.001.28071.28371.2793
34702006.07.10 08:35close17353.001.28021.28371.2793149.9915383.70
34712006.07.10 11:24buy17363.101.27931.27631.2807
34722006.07.10 11:35close17363.101.27721.27631.2807-650.9814732.72
34732006.07.10 13:04buy17372.901.27591.27291.2773
34742006.07.10 14:41close17372.901.27361.27291.2773-667.0114065.71
34752006.07.10 21:23sell17382.801.27441.27741.2730
34762006.07.10 21:41close17382.801.27391.27741.2730140.0014205.71
34772006.07.11 07:37buy17392.801.27301.27001.2744
34782006.07.11 08:57close17392.801.27091.27001.2744-587.9913617.72
34792006.07.11 08:57buy17402.701.27101.26801.2724
34802006.07.11 09:05close17402.701.27141.26801.2724108.0013725.72
34812006.07.11 13:23sell17412.701.27491.27791.2735
34822006.07.11 13:58close17412.701.27441.27791.2735135.0013860.72
34832006.07.11 15:02buy17422.801.27221.26921.2736
34842006.07.11 15:03close17422.801.27271.26921.2736140.0014000.72
34852006.07.11 15:14buy17432.801.27231.26931.2737
34862006.07.11 15:19close17432.801.27291.26931.2737168.0014168.72
34872006.07.11 18:37buy17442.801.27431.27131.2757
34882006.07.11 19:08close17442.801.27471.27131.2757112.0314280.75
34892006.07.11 19:25sell17452.901.27641.27941.2750
34902006.07.11 19:28close17452.901.27581.27941.2750174.0014454.75
34912006.07.11 23:24buy17462.901.27711.27411.2785
34922006.07.12 08:37close17462.901.27751.27411.278594.1714548.92
34932006.07.12 08:38sell17472.901.27781.28081.2764
34942006.07.12 08:42close17472.901.27721.28081.2764173.9914722.91
34952006.07.12 08:50sell17482.901.27761.28061.2762
34962006.07.12 08:55close17482.901.27701.28061.2762174.0014896.91
34972006.07.12 09:56buy17493.001.27561.27261.2770
34982006.07.12 10:41close17493.001.27361.27261.2770-600.0214296.89
34992006.07.12 13:27buy17502.901.27151.26851.2729
35002006.07.12 13:40close17502.901.27191.26851.2729116.0214412.91
35012006.07.12 14:31buy17512.901.26951.26651.2709
35022006.07.12 14:31t/p17512.901.27091.26651.2709406.0014818.91
35032006.07.12 14:31buy17523.001.26881.26581.2702
35042006.07.12 14:31close17523.001.26921.26581.2702120.0014938.91
35052006.07.12 14:31buy17533.001.26881.26581.2702
35062006.07.12 14:31close17533.001.26971.26581.2702270.0015208.91
35072006.07.12 14:31buy17543.001.26951.26651.2709
35082006.07.12 14:31t/p17543.001.27091.26651.2709420.0015628.91
35092006.07.12 14:31buy17553.101.26901.26601.2704
35102006.07.12 14:31close17553.101.27021.26601.2704372.0016000.91
35112006.07.12 14:31buy17563.201.26901.26601.2704
35122006.07.12 14:32close17563.201.26951.26601.2704160.0016160.91
35132006.07.12 14:32buy17573.201.26891.26591.2703
35142006.07.12 14:32t/p17573.201.27031.26591.2703448.0016608.91
35152006.07.12 14:32buy17583.301.26881.26581.2702
35162006.07.12 14:32close17583.301.26961.26581.2702264.0116872.92
35172006.07.12 14:33buy17593.401.26951.26651.2709
35182006.07.12 14:33close17593.401.27061.26651.2709373.9917246.91
35192006.07.13 08:35buy17603.401.27081.26781.2722
35202006.07.13 09:00close17603.401.27121.26781.2722136.0117382.92
35212006.07.13 09:03sell17613.501.27171.27471.2703
35222006.07.13 11:12close17613.501.27121.27471.2703175.0017557.92
35232006.07.13 11:53buy17623.501.27081.26781.2722
35242006.07.13 13:00close17623.501.26871.26781.2722-734.9916822.93
35252006.07.13 14:42sell17633.401.27031.27331.2689
35262006.07.13 16:11close17633.401.27231.27331.2689-680.0016142.93
35272006.07.13 17:18buy17643.201.26711.26411.2685
35282006.07.13 17:18close17643.201.26751.26411.2685128.0216270.95
35292006.07.13 17:19buy17653.301.26721.26421.2686
35302006.07.13 17:28close17653.301.26761.26421.2686132.0216402.97
35312006.07.13 20:54sell17663.301.27021.27321.2688
35322006.07.13 20:55close17663.301.26971.27321.2688164.9916567.96
35332006.07.14 02:52buy17673.301.26821.26521.2696
35342006.07.14 06:13close17673.301.26871.26521.2696165.0016732.96
35352006.07.14 06:13sell17683.301.26871.27171.2673
35362006.07.14 06:51close17683.301.26811.27171.2673198.0016930.96
35372006.07.14 08:21buy17693.401.26691.26391.2683
35382006.07.14 09:06close17693.401.26491.26391.2683-680.0016250.96
35392006.07.14 14:30sell17703.301.26861.27161.2672
35402006.07.14 14:30close17703.301.26791.27161.2672231.0016481.96
35412006.07.14 14:30sell17713.301.26901.27201.2676
35422006.07.14 14:30close17713.301.26831.27201.2676231.0216712.98
35432006.07.14 14:30sell17723.301.26861.27161.2672
35442006.07.14 14:30close17723.301.26811.27161.2672165.0016877.98
35452006.07.14 14:30sell17733.401.26841.27141.2670
35462006.07.14 14:31close17733.401.26761.27141.2670271.9917149.97
35472006.07.14 14:31sell17743.401.26871.27171.2673
35482006.07.14 14:31close17743.401.26791.27171.2673272.0017421.97
35492006.07.14 14:31sell17753.501.26831.27131.2669
35502006.07.14 14:32close17753.501.26791.27131.2669140.0217561.99
35512006.07.14 14:33sell17763.501.26831.27131.2669
35522006.07.14 14:38close17763.501.26781.27131.2669174.9817736.97
35532006.07.14 14:44sell17773.501.26831.27131.2669
35542006.07.14 14:45close17773.501.26791.27131.2669140.0417877.01
35552006.07.14 15:55buy17783.601.26291.25991.2643
35562006.07.14 15:57close17783.601.26341.25991.2643179.9918057.00
35572006.07.14 20:45sell17793.601.26531.26831.2639
35582006.07.14 21:43close17793.601.26481.26831.2639179.9918236.99
35592006.07.17 04:18buy17803.601.26271.25971.2641
35602006.07.17 07:38close17803.601.26321.25971.2641180.0018416.99
35612006.07.17 07:38sell17813.701.26311.26611.2617
35622006.07.17 09:05close17813.701.26261.26611.2617184.9918601.98
35632006.07.17 10:05buy17823.701.26041.25741.2618
35642006.07.17 10:15close17823.701.25841.25741.2618-740.0017861.98
35652006.07.17 10:15buy17833.601.25881.25581.2602
35662006.07.17 10:37close17833.601.25671.25581.2602-756.0017105.98
35672006.07.17 14:09sell17843.401.25461.25761.2532
35682006.07.17 14:14close17843.401.25421.25761.2532136.0217242.00
35692006.07.17 14:31buy17853.401.25291.24991.2543
35702006.07.17 15:34close17853.401.25341.24991.2543170.0017412.00
35712006.07.17 19:15buy17863.501.25231.24931.2537
35722006.07.18 04:57close17863.501.25281.24931.2537148.6917560.69
35732006.07.18 08:09sell17873.501.25361.25661.2522
35742006.07.18 08:13close17873.501.25321.25661.2522140.0017700.69
35752006.07.18 08:46sell17883.501.25361.25661.2522
35762006.07.18 09:04close17883.501.25321.25661.2522140.0017840.69
35772006.07.18 09:16sell17893.601.25471.25771.2533
35782006.07.18 09:20close17893.601.25421.25771.2533180.0018020.69
35792006.07.18 09:28sell17903.601.25471.25771.2533
35802006.07.18 09:29close17903.601.25421.25771.2533179.9818200.67
35812006.07.18 10:56buy17913.601.25271.24971.2541
35822006.07.18 11:03close17913.601.25051.24971.2541-792.0217408.65
35832006.07.18 11:03buy17923.501.25061.24761.2520
35842006.07.18 11:14close17923.501.25111.24761.2520174.9817583.63
35852006.07.18 11:14buy17933.501.25121.24821.2526
35862006.07.18 11:16close17933.501.25171.24821.2526174.9817758.61
35872006.07.18 11:16buy17943.601.25191.24891.2533
35882006.07.18 11:58close17943.601.25241.24891.2533179.9817938.59
35892006.07.18 16:28buy17953.601.24991.24691.2513
35902006.07.18 16:46close17953.601.24781.24691.2513-756.0017182.59
35912006.07.18 18:09sell17963.401.25081.25381.2494
35922006.07.18 18:32close17963.401.25031.25381.2494169.9917352.58
35932006.07.19 00:18buy17973.501.25001.24701.2514
35942006.07.19 00:26close17973.501.25051.24701.2514175.0017527.58
35952006.07.19 02:03buy17983.501.24941.24641.2508
35962006.07.19 05:10close17983.501.25001.24641.2508210.0017737.58
35972006.07.19 08:07buy17993.501.24891.24591.2503
35982006.07.19 08:09close17993.501.24941.24591.2503175.0017912.58
35992006.07.19 08:24sell18003.601.25041.25341.2490
36002006.07.19 08:30close18003.601.24991.25341.2490180.0018092.58
36012006.07.19 08:37sell18013.601.25091.25391.2495
36022006.07.19 08:37close18013.601.25051.25391.2495144.0118236.59
36032006.07.19 08:38sell18023.601.25091.25391.2495
36042006.07.19 08:44close18023.601.25041.25391.2495180.0018416.59
36052006.07.19 13:25buy18033.701.24921.24621.2506
36062006.07.19 14:06close18033.701.24961.24621.2506148.0218564.61
36072006.07.19 14:10buy18043.701.24881.24581.2502
36082006.07.19 14:10close18043.701.24931.24581.2502185.0018749.61
36092006.07.19 14:14buy18053.701.24861.24561.2500
36102006.07.19 14:21close18053.701.24901.24561.2500148.0118897.62
36112006.07.19 14:21buy18063.801.24871.24571.2501
36122006.07.19 14:22close18063.801.24921.24571.2501189.9919087.61
36132006.07.19 14:30buy18073.801.24851.24551.2499
36142006.07.19 14:30close18073.801.24611.24551.2499-912.0018175.61
36152006.07.19 14:30buy18083.601.24591.24291.2473
36162006.07.19 14:30close18083.601.24681.24291.2473324.0018499.61
36172006.07.19 14:30buy18093.701.24791.24491.2493
36182006.07.19 14:30close18093.701.24901.24491.2493407.0018906.61
36192006.07.19 14:30buy18103.801.24831.24531.2497
36202006.07.19 14:30close18103.801.24881.24531.2497190.0019096.61
36212006.07.19 14:30buy18113.801.24841.24541.2498
36222006.07.19 14:30close18113.801.24891.24541.2498190.0019286.61
36232006.07.19 14:30buy18123.901.24861.24561.2500
36242006.07.19 14:30close18123.901.24651.24561.2500-818.9918467.62
36252006.07.19 14:31buy18133.701.24641.24341.2478
36262006.07.19 14:31close18133.701.24701.24341.2478222.0118689.63
36272006.07.19 14:31buy18143.701.24711.24411.2485
36282006.07.19 14:31close18143.701.24751.24411.2485148.0018837.63
36292006.07.19 14:31buy18153.801.24761.24461.2490
36302006.07.19 14:31close18153.801.24871.24461.2490418.0019255.63
36312006.07.19 14:31buy18163.901.24771.24471.2491
36322006.07.19 14:31t/p18163.901.24911.24471.2491546.0019801.63
36332006.07.19 14:31buy18174.001.24711.24411.2485
36342006.07.19 14:32close18174.001.24751.24411.2485160.0019961.63
36352006.07.19 14:32buy18184.001.24781.24481.2492
36362006.07.19 14:41close18184.001.24571.24481.2492-840.0019121.63
36372006.07.19 14:41buy18193.801.24781.24481.2492
36382006.07.19 14:42close18193.801.24881.24481.2492380.0219501.65
36392006.07.19 14:42buy18203.901.24851.24551.2499
36402006.07.19 14:54close18203.901.24651.24551.2499-780.0018721.65
36412006.07.19 14:54buy18213.701.24661.24361.2480
36422006.07.19 14:57close18213.701.24701.24361.2480148.0018869.65
36432006.07.19 14:57buy18223.801.24711.24411.2485
36442006.07.19 15:16close18223.801.24771.24411.2485227.9919097.64
36452006.07.19 16:00sell18233.801.25231.25531.2509
36462006.07.19 16:01close18233.801.25151.25531.2509304.0119401.65
36472006.07.19 16:01sell18243.901.25231.25531.2509
36482006.07.19 16:01t/p18243.901.25091.25531.2509546.0019947.65
36492006.07.19 16:01sell18254.001.25201.25501.2506
36502006.07.19 16:01close18254.001.25141.25501.2506240.0220187.67
36512006.07.19 16:01sell18264.001.25191.25491.2505
36522006.07.19 16:01close18264.001.25141.25491.2505200.0020387.67
36532006.07.19 16:01sell18274.101.25161.25461.2502
36542006.07.19 16:01close18274.101.25381.25461.2502-902.0019485.67
36552006.07.19 16:01sell18283.901.25401.25701.2526
36562006.07.19 16:01close18283.901.25351.25701.2526195.0019680.67
36572006.07.19 16:01sell18293.901.25321.25621.2518
36582006.07.19 16:01close18293.901.25191.25621.2518507.0020187.67
36592006.07.19 16:01sell18304.001.25431.25731.2529
36602006.07.19 16:01close18304.001.25371.25731.2529240.0020427.67
36612006.07.19 16:01sell18314.101.25421.25721.2528
36622006.07.19 16:01close18314.101.25631.25721.2528-861.0019566.67
36632006.07.19 16:01sell18323.901.25511.25811.2537
36642006.07.19 16:01close18323.901.25751.25811.2537-936.0118630.66
36652006.07.19 16:01sell18333.701.25351.25651.2521
36662006.07.19 16:01close18333.701.25251.25651.2521370.0019000.66
36672006.07.19 16:01sell18343.801.25421.25721.2528
36682006.07.19 16:02close18343.801.25371.25721.2528190.0019190.66
36692006.07.19 16:02sell18353.801.25291.25591.2515
36702006.07.19 16:02close18353.801.25491.25591.2515-760.0018430.66
36712006.07.19 16:02sell18363.701.25321.25621.2518
36722006.07.19 16:02close18363.701.25541.25621.2518-814.0017616.66
36732006.07.19 16:02sell18373.501.25421.25721.2528
36742006.07.19 16:02close18373.501.25301.25721.2528420.0018036.66
36752006.07.19 16:03sell18383.601.25311.25611.2517
36762006.07.19 16:03close18383.601.25261.25611.2517180.0018216.66
36772006.07.19 16:03sell18393.601.25241.25541.2510
36782006.07.19 16:04close18393.601.25191.25541.2510179.9818396.64
36792006.07.19 16:04sell18403.701.25171.25471.2503
36802006.07.19 16:06close18403.701.25371.25471.2503-740.0017656.64
36812006.07.19 16:06sell18413.501.25391.25691.2525
36822006.07.19 16:06close18413.501.25341.25691.2525174.9817831.62
36832006.07.19 16:07sell18423.601.25311.25611.2517
36842006.07.19 16:08close18423.601.25611.25611.2517-1079.9916751.63
36852006.07.19 16:08sell18433.401.25561.25861.2542
36862006.07.19 16:19close18433.401.25521.25861.2542136.0016887.63
36872006.07.19 16:19sell18443.401.25511.25811.2537
36882006.07.19 16:28close18443.401.25721.25811.2537-714.0016173.63
36892006.07.19 16:28sell18453.201.25691.25991.2555
36902006.07.19 16:37close18453.201.25651.25991.2555128.0116301.64
36912006.07.19 18:46sell18463.301.25761.26061.2562
36922006.07.19 18:59close18463.301.25971.26061.2562-693.0215608.62
36932006.07.19 18:59sell18473.101.25961.26261.2582
36942006.07.19 19:01close18473.101.25921.26261.2582124.0215732.64
36952006.07.20 06:46buy18483.101.26051.25751.2619
36962006.07.20 07:04close18483.101.26101.25751.2619155.0015887.64
36972006.07.20 07:38buy18493.201.26061.25761.2620
36982006.07.20 10:23close18493.201.26111.25761.2620160.0016047.64
36992006.07.20 12:26sell18503.201.26131.26431.2599
37002006.07.20 12:37close18503.201.26351.26431.2599-704.0115343.63
37012006.07.20 12:56sell18513.101.26341.26641.2620
37022006.07.20 13:00close18513.101.26291.26641.2620155.0015498.63
37032006.07.20 20:00sell18523.101.26421.26721.2628
37042006.07.20 20:01close18523.101.26351.26721.2628216.9915715.62
37052006.07.20 20:01sell18533.101.26401.26701.2626
37062006.07.20 20:02close18533.101.26361.26701.2626124.0115839.63
37072006.07.20 20:02sell18543.201.26391.26691.2625
37082006.07.20 20:04close18543.201.26341.26691.2625159.9915999.62
37092006.07.20 20:04sell18553.201.26381.26681.2624
37102006.07.20 21:36close18553.201.26311.26681.2624224.0116223.63
37112006.07.20 22:56buy18563.201.26291.25991.2643
37122006.07.21 00:40close18563.201.26341.25991.2643135.9016359.53
37132006.07.21 00:40sell18573.301.26351.26651.2621
37142006.07.21 01:41close18573.301.26301.26651.2621165.0016524.53
37152006.07.21 02:43sell18583.301.26361.26661.2622
37162006.07.21 08:17close18583.301.26311.26661.2622165.0016689.53
37172006.07.21 09:15sell18593.301.26591.26891.2645
37182006.07.21 09:15close18593.301.26541.26891.2645165.0016854.53
37192006.07.21 09:15sell18603.401.26581.26881.2644
37202006.07.21 10:33close18603.401.26781.26881.2644-680.0016174.53
37212006.07.21 12:23sell18613.201.26801.27101.2666
37222006.07.21 12:26close18613.201.26731.27101.2666224.0016398.53
37232006.07.21 12:27sell18623.301.26791.27091.2665
37242006.07.21 12:42close18623.301.26741.27091.2665165.0016563.53
37252006.07.21 14:19sell18633.301.26841.27141.2670
37262006.07.21 14:53close18633.301.26801.27141.2670132.0116695.54
37272006.07.21 20:02sell18643.301.26921.27221.2678
37282006.07.21 20:02close18643.301.26871.27221.2678165.0116860.55
37292006.07.21 20:02sell18653.401.26921.27221.2678
37302006.07.21 20:02close18653.401.26871.27221.2678170.0017030.55
37312006.07.21 20:02sell18663.401.26921.27221.2678
37322006.07.21 20:15close18663.401.26881.27221.2678136.0017166.55
37332006.07.21 20:54sell18673.401.26921.27221.2678
37342006.07.24 02:00close18673.401.26871.27221.2678189.0717355.62
37352006.07.24 02:00buy18683.501.26841.26541.2698
37362006.07.24 02:49close18683.501.26611.26541.2698-805.0016550.62
37372006.07.24 07:31buy18693.301.26461.26161.2660
37382006.07.24 07:47close18693.301.26261.26161.2660-660.0215890.60
37392006.07.24 07:47buy18703.201.26281.25981.2642
37402006.07.24 07:47close18703.201.26321.25981.2642128.0116018.61
37412006.07.24 07:47buy18713.201.26331.26031.2647
37422006.07.24 07:55close18713.201.26381.26031.2647160.0116178.62
37432006.07.24 07:55buy18723.201.26351.26051.2649
37442006.07.24 07:57close18723.201.26401.26051.2649160.0416338.66
37452006.07.24 07:58buy18733.301.26431.26131.2657
37462006.07.24 07:59close18733.301.26481.26131.2657165.0116503.67
37472006.07.24 08:01buy18743.301.26421.26121.2656
37482006.07.24 09:24close18743.301.26221.26121.2656-660.0015843.67
37492006.07.24 11:08buy18753.201.26181.25881.2632
37502006.07.24 11:17close18753.201.26231.25881.2632159.9916003.66
37512006.07.24 11:21sell18763.201.26271.26571.2613
37522006.07.24 11:36close18763.201.26221.26571.2613160.0116163.67
37532006.07.24 19:00sell18773.201.26321.26621.2618
37542006.07.24 19:23close18773.201.26281.26621.2618128.0316291.70
37552006.07.24 19:23buy18783.301.26291.25991.2643
37562006.07.24 21:00close18783.301.26331.25991.2643132.0116423.71
37572006.07.25 00:48buy18793.301.26271.25971.2641
37582006.07.25 02:36close18793.301.26071.25971.2641-660.0215763.69
37592006.07.25 06:15sell18803.201.26351.26651.2621
37602006.07.25 07:27close18803.201.26551.26651.2621-640.0215123.67
37612006.07.25 09:50buy18813.001.26441.26141.2658
37622006.07.25 10:02close18813.001.26491.26141.2658150.0015273.67
37632006.07.25 12:09sell18823.101.26491.26791.2635
37642006.07.25 12:28close18823.101.26451.26791.2635124.0015397.67
37652006.07.25 12:54sell18833.101.26521.26821.2638
37662006.07.25 12:57close18833.101.26471.26821.2638154.9915552.66
37672006.07.25 14:13buy18843.101.26371.26071.2651
37682006.07.25 14:31close18843.101.26411.26071.2651124.0115676.67
37692006.07.25 15:49sell18853.101.26541.26841.2640
37702006.07.25 16:00close18853.101.26481.26841.2640185.9915862.66
37712006.07.25 20:57sell18863.201.25811.26111.2567
37722006.07.26 01:16close18863.201.25761.26111.2567177.9616040.61
37732006.07.26 01:46sell18873.201.25861.26161.2572
37742006.07.26 01:56close18873.201.25811.26161.2572160.0016200.61
37752006.07.26 02:28buy18883.201.25751.25451.2589
37762006.07.26 03:42close18883.201.25811.25451.2589192.0016392.61
37772006.07.26 04:50sell18893.301.25791.26091.2565
37782006.07.26 07:57close18893.301.25741.26091.2565165.0016557.61
37792006.07.26 07:57buy18903.301.25731.25431.2587
37802006.07.26 08:35close18903.301.25771.25431.2587132.0016689.61
37812006.07.26 12:16sell18913.301.25921.26221.2578
37822006.07.26 12:28close18913.301.25861.26221.2578198.0016887.61
37832006.07.26 12:28sell18923.401.25911.26211.2577
37842006.07.26 12:28close18923.401.25871.26211.2577136.0117023.62
37852006.07.26 12:33sell18933.401.25931.26231.2579
37862006.07.26 13:41close18933.401.25881.26231.2579170.0017193.62
37872006.07.26 18:29sell18943.401.26431.26731.2629
37882006.07.26 19:36close18943.401.26631.26731.2629-680.0216513.60
37892006.07.26 20:17sell18953.301.26791.27091.2665
37902006.07.26 20:25close18953.301.26991.27091.2665-660.0015853.60
37912006.07.26 20:25sell18963.201.26961.27261.2682
37922006.07.26 22:51close18963.201.27171.27261.2682-671.9915181.61
37932006.07.27 01:58buy18973.001.27101.26801.2724
37942006.07.27 02:30close18973.001.27141.26801.2724120.0015301.61
37952006.07.27 02:46sell18983.101.27221.27521.2708
37962006.07.27 02:55close18983.101.27171.27521.2708155.0015456.61
37972006.07.27 06:20sell18993.101.27251.27551.2711
37982006.07.27 06:20close18993.101.27191.27551.2711186.0015642.61
37992006.07.27 06:20sell19003.101.27251.27551.2711
38002006.07.27 09:11close19003.101.27461.27551.2711-650.9914991.62
38012006.07.27 12:24sell19013.001.27431.27731.2729
38022006.07.27 13:30close19013.001.27381.27731.2729150.0015141.62
38032006.07.27 14:30buy19023.001.27181.26881.2732
38042006.07.27 14:31t/p19023.001.27321.26881.2732420.0015561.62
38052006.07.27 14:31buy19033.101.27131.26831.2727
38062006.07.27 14:31t/p19033.101.27271.26831.2727434.0015995.62
38072006.07.27 14:31buy19043.201.27131.26831.2727
38082006.07.27 14:31t/p19043.201.27271.26831.2727448.0016443.62
38092006.07.27 14:31buy19053.301.27101.26801.2724
38102006.07.27 14:31t/p19053.301.27241.26801.2724462.0016905.62
38112006.07.27 14:31buy19063.401.27101.26801.2724
38122006.07.27 14:31close19063.401.27141.26801.2724136.0017041.62
38132006.07.27 14:31buy19073.401.27141.26841.2728
38142006.07.27 14:31t/p19073.401.27281.26841.2728476.0017517.62
38152006.07.27 14:31buy19083.501.27101.26801.2724
38162006.07.27 14:32close19083.501.27151.26801.2724175.0017692.62
38172006.07.27 14:32buy19093.501.27181.26881.2732
38182006.07.27 14:51close19093.501.27231.26881.2732175.0017867.62
38192006.07.27 14:52buy19103.601.27201.26901.2734
38202006.07.27 14:54close19103.601.27251.26901.2734179.9918047.61
38212006.07.27 15:05sell19113.601.27501.27801.2736
38222006.07.27 15:30close19113.601.27711.27801.2736-756.0217291.59
38232006.07.27 22:48sell19123.501.27021.27321.2688
38242006.07.27 23:01close19123.501.26981.27321.2688140.0017431.59
38252006.07.28 00:43buy19133.501.26971.26671.2711
38262006.07.28 04:00close19133.501.26771.26671.2711-700.0316731.56
38272006.07.28 05:50sell19143.301.26921.27221.2678
38282006.07.28 06:51close19143.301.26871.27221.2678164.9916896.55
38292006.07.28 10:07buy19153.401.26871.26571.2701
38302006.07.28 11:46close19153.401.26911.26571.2701136.0117032.56
38312006.07.28 14:30sell19163.401.26911.27211.2677
38322006.07.28 14:30close19163.401.26861.27211.2677170.0017202.56
38332006.07.28 14:30sell19173.401.26931.27231.2679
38342006.07.28 14:30close19173.401.26861.27231.2679238.0017440.56
38352006.07.28 14:30sell19183.501.26931.27231.2679
38362006.07.28 14:30t/p19183.501.26791.27231.2679490.0017930.56
38372006.07.28 14:30sell19193.601.27051.27351.2691
38382006.07.28 14:31t/p19193.601.26911.27351.2691504.0018434.56
38392006.07.28 14:31sell19203.701.27121.27421.2698
38402006.07.28 14:31close19203.701.27081.27421.2698148.0018582.56
38412006.07.28 14:31sell19213.701.27111.27411.2697
38422006.07.28 14:31close19213.701.27061.27411.2697185.0018767.56
38432006.07.28 14:31sell19223.801.27001.27301.2686
38442006.07.28 14:31t/p19223.801.26861.27301.2686532.0019299.56
38452006.07.28 14:31sell19233.901.26971.27271.2683
38462006.07.28 14:31close19233.901.27171.27271.2683-780.0018519.56
38472006.07.28 14:31sell19243.701.27151.27451.2701
38482006.07.28 14:35close19243.701.27351.27451.2701-740.0017779.56
38492006.07.28 14:35sell19253.601.27351.27651.2721
38502006.07.28 14:37close19253.601.27301.27651.2721180.0017959.56
38512006.07.28 14:37sell19263.601.27281.27581.2714
38522006.07.28 14:40close19263.601.27231.27581.2714180.0018139.56
38532006.07.28 14:40sell19273.601.27221.27521.2708
38542006.07.28 14:42close19273.601.27171.27521.2708180.0018319.56
38552006.07.28 14:42sell19283.701.27151.27451.2701
38562006.07.28 14:43close19283.701.27351.27451.2701-740.0017579.56
38572006.07.28 14:43sell19293.501.27351.27651.2721
38582006.07.28 14:43close19293.501.27311.27651.2721140.0017719.56
38592006.07.28 14:43sell19303.501.27271.27571.2713
38602006.07.28 14:48close19303.501.27221.27571.2713175.0017894.56
38612006.07.28 14:48sell19313.601.27341.27641.2720
38622006.07.28 14:52close19313.601.27291.27641.2720179.9818074.54
38632006.07.28 14:52sell19323.601.27221.27521.2708
38642006.07.28 15:04close19323.601.27421.27521.2708-720.0217354.52
38652006.07.28 19:42sell19333.501.27531.27831.2739
38662006.07.28 21:48close19333.501.27481.27831.2739175.0017529.52
38672006.07.28 21:54buy19343.501.27471.27171.2761
38682006.07.28 22:03close19343.501.27521.27171.2761175.0017704.52
38692006.07.28 22:24sell19353.501.27601.27901.2746
38702006.07.28 22:24close19353.501.27551.27901.2746175.0017879.52
38712006.07.28 22:24sell19363.601.27601.27901.2746
38722006.07.28 22:24close19363.601.27551.27901.2746180.0018059.52
38732006.07.28 22:24sell19373.601.27591.27891.2745
38742006.07.31 03:16close19373.601.27511.27891.2745308.2118367.73
38752006.07.31 07:40buy19383.701.27571.27271.2771
38762006.07.31 08:00close19383.701.27621.27271.2771185.0018552.73
38772006.07.31 09:49buy19393.701.27471.27171.2761
38782006.07.31 09:59close19393.701.27521.27171.2761185.0018737.73
38792006.07.31 12:11sell19403.701.27591.27891.2745
38802006.07.31 12:24close19403.701.27551.27891.2745148.0018885.73
38812006.07.31 12:28buy19413.801.27491.27191.2763
38822006.07.31 12:28close19413.801.27541.27191.2763189.9819075.71
38832006.07.31 12:28buy19423.801.27521.27221.2766
38842006.07.31 12:28close19423.801.27561.27221.2766152.0019227.71
38852006.07.31 12:28buy19433.801.27511.27211.2765
38862006.07.31 13:08close19433.801.27551.27211.2765152.0219379.73
38872006.07.31 13:39sell19443.901.27631.27931.2749
38882006.07.31 14:52close19443.901.27561.27931.2749272.9819652.71
38892006.07.31 17:07buy19453.901.27471.27171.2761
38902006.07.31 17:11close19453.901.27551.27171.2761312.0219964.73
38912006.08.01 00:47sell19464.001.27721.28021.2758
38922006.08.01 01:44close19464.001.27671.28021.2758200.0020164.73
38932006.08.01 03:58buy19474.001.27421.27121.2756
38942006.08.01 04:03close19474.001.27481.27121.2756239.9620404.69
38952006.08.01 06:41buy19484.101.27421.27121.2756
38962006.08.01 08:45close19484.101.27221.27121.2756-820.0219584.67
38972006.08.01 08:46buy19493.901.27231.26931.2737
38982006.08.01 08:51close19493.901.27281.26931.2737195.0019779.67
38992006.08.01 08:51buy19504.001.27291.26991.2743
39002006.08.01 09:00close19504.001.27331.26991.2743160.0019939.67
39012006.08.01 09:32sell19514.001.27371.27671.2723
39022006.08.01 12:42close19514.001.27581.27671.2723-839.9819099.69
39032006.08.01 12:45sell19523.801.27621.27921.2748
39042006.08.01 14:16close19523.801.27581.27921.2748152.0219251.71
39052006.08.01 14:30sell19533.901.27791.28091.2765
39062006.08.01 14:30close19533.901.27701.28091.2765351.0019602.71
39072006.08.01 14:30sell19543.901.27741.28041.2760
39082006.08.01 14:33close19543.901.27701.28041.2760156.0019758.71
39092006.08.01 14:33sell19554.001.27731.28031.2759
39102006.08.01 14:33close19554.001.27641.28031.2759359.9820118.69
39112006.08.01 14:34buy19564.001.27581.27281.2772
39122006.08.01 14:34close19564.001.27641.27281.2772240.0120358.70
39132006.08.01 14:34buy19574.101.27581.27281.2772
39142006.08.01 14:35close19574.101.27641.27281.2772246.0020604.70
39152006.08.01 14:35buy19584.101.27611.27311.2775
39162006.08.01 14:38close19584.101.27361.27311.2775-1025.0019579.70
39172006.08.01 14:38buy19593.901.27391.27091.2753
39182006.08.01 14:38close19593.901.27451.27091.2753234.0019813.70
39192006.08.01 14:39buy19604.001.27461.27161.2760
39202006.08.01 15:26close19604.001.27501.27161.2760160.0019973.70
39212006.08.01 18:16sell19614.001.28181.28481.2804
39222006.08.01 18:18close19614.001.28091.28481.2804360.0120333.71
39232006.08.01 18:24sell19624.101.28181.28481.2804
39242006.08.01 18:27close19624.101.28111.28481.2804287.0120620.72
39252006.08.02 01:44sell19634.101.28251.28551.2811
39262006.08.02 02:12close19634.101.28201.28551.2811204.9920825.71
39272006.08.02 04:35sell19644.201.28271.28571.2813
39282006.08.02 06:17close19644.201.28221.28571.2813210.0021035.71
39292006.08.02 09:57buy19654.201.28091.27791.2823
39302006.08.02 14:29close19654.201.27881.27791.2823-881.9920153.72
39312006.08.02 15:20sell19664.001.28131.28431.2799
39322006.08.02 15:44close19664.001.28081.28431.2799200.0220353.74
39332006.08.02 17:07buy19674.101.27901.27601.2804
39342006.08.02 17:26close19674.101.27951.27601.2804205.0020558.74
39352006.08.02 20:53sell19684.101.28021.28321.2788
39362006.08.02 21:26close19684.101.27971.28321.2788205.0020763.74
39372006.08.02 21:49buy19694.201.27801.27501.2794
39382006.08.02 21:56close19694.201.27851.27501.2794210.0020973.74
39392006.08.03 02:21buy19704.201.27831.27531.2797
39402006.08.03 02:37close19704.201.27621.27531.2797-882.0120091.73
39412006.08.03 08:20sell19714.001.27601.27901.2746
39422006.08.03 11:52close19714.001.27551.27901.2746199.9920291.72
39432006.08.03 11:52buy19724.101.27551.27251.2769
39442006.08.03 12:03close19724.101.27591.27251.2769164.0020455.72
39452006.08.03 13:01sell19734.101.27701.28001.2756
39462006.08.03 13:01close19734.101.27561.28001.2756573.9621029.68
39472006.08.03 13:01sell19744.201.27701.28001.2756
39482006.08.03 13:01close19744.201.27561.28001.2756587.9621617.64
39492006.08.03 13:01sell19754.301.27701.28001.2756
39502006.08.03 13:01close19754.301.27641.28001.2756257.9821875.62
39512006.08.03 13:01sell19764.401.27701.28001.2756
39522006.08.03 13:01close19764.401.27651.28001.2756219.9822095.60
39532006.08.03 13:01sell19774.401.27831.28131.2769
39542006.08.03 13:01close19774.401.27731.28131.2769440.0222535.62
39552006.08.03 13:05sell19784.501.27731.28031.2759
39562006.08.03 14:30close19784.501.27951.28031.2759-990.0021545.62
39572006.08.03 14:36sell19794.301.28221.28521.2808
39582006.08.03 14:36close19794.301.28111.28521.2808473.0022018.62
39592006.08.03 14:40sell19804.401.28191.28491.2805
39602006.08.03 15:11close19804.401.28111.28491.2805352.0022370.62
39612006.08.03 16:57buy19814.501.27881.27581.2802
39622006.08.03 16:58close19814.501.27921.27581.2802180.0122550.63
39632006.08.03 16:58buy19824.501.27921.27621.2806
39642006.08.03 17:13close19824.501.27691.27621.2806-1035.0021515.63
39652006.08.03 17:13buy19834.301.27701.27401.2784
39662006.08.03 17:21close19834.301.27741.27401.2784172.0121687.64
39672006.08.04 01:28buy19844.301.27891.27591.2803
39682006.08.04 01:45close19844.301.27931.27591.2803172.0421859.68
39692006.08.04 03:44sell19854.401.28101.28401.2796
39702006.08.04 04:20close19854.401.28051.28401.2796220.0522079.73
39712006.08.04 07:08buy19864.401.27961.27661.2810
39722006.08.04 07:45close19864.401.28011.27661.2810219.9422299.67
39732006.08.04 07:57sell19874.501.28031.28331.2789
39742006.08.04 08:07close19874.501.27981.28331.2789225.0022524.67
39752006.08.04 10:40buy19884.501.27851.27551.2799
39762006.08.04 12:24close19884.501.27911.27551.2799269.9522794.62
39772006.08.04 14:26sell19894.601.28021.28321.2788
39782006.08.04 14:27close19894.601.27981.28321.2788184.0022978.62
39792006.08.04 14:29sell19904.601.28031.28331.2789
39802006.08.04 14:30close19904.601.28241.28331.2789-966.0022012.62
39812006.08.04 14:30sell19914.401.28311.28611.2817
39822006.08.04 14:30close19914.401.28241.28611.2817308.0022320.62
39832006.08.04 14:30sell19924.501.28331.28631.2819
39842006.08.04 14:30close19924.501.28241.28631.2819405.0022725.62
39852006.08.04 14:30sell19934.501.28371.28671.2823
39862006.08.04 14:30t/p19934.501.28231.28671.2823630.0023355.62
39872006.08.04 14:30sell19944.701.28311.28611.2817
39882006.08.04 14:30t/p19944.701.28171.28611.2817658.0024013.62
39892006.08.04 14:30sell19954.801.28371.28671.2823
39902006.08.04 14:30close19954.801.28321.28671.2823240.0024253.62
39912006.08.04 14:30sell19964.901.28351.28651.2821
39922006.08.04 14:30close19964.901.28311.28651.2821196.0024449.62
39932006.08.04 14:30sell19974.901.28371.28671.2823
39942006.08.04 14:30close19974.901.28281.28671.2823441.0024890.62
39952006.08.04 14:30sell19985.001.28301.28601.2816
39962006.08.04 14:30close19985.001.28511.28601.2816-1050.0023840.62
39972006.08.04 14:30sell19994.801.28441.28741.2830
39982006.08.04 14:30close19994.801.28681.28741.2830-1152.0022688.62
39992006.08.04 14:30sell20004.501.28731.29031.2859
40002006.08.04 14:30close20004.501.28611.29031.2859540.0023228.62
40012006.08.04 14:30sell20014.601.28731.29031.2859
40022006.08.04 14:30close20014.601.28681.29031.2859230.0023458.62
40032006.08.04 14:30sell20024.701.28701.29001.2856
40042006.08.04 14:30t/p20024.701.28561.29001.2856658.0024116.62
40052006.08.04 14:30sell20034.801.28521.28821.2838
40062006.08.04 14:30close20034.801.28401.28821.2838576.0024692.62
40072006.08.04 14:31sell20044.901.28481.28781.2834
40082006.08.04 14:31close20044.901.28441.28781.2834196.0324888.65
40092006.08.04 14:31sell20055.001.28381.28681.2824
40102006.08.04 14:31close20055.001.28281.28681.2824500.0025388.65
40112006.08.04 14:31sell20065.101.28471.28771.2833
40122006.08.04 14:31close20065.101.28421.28771.2833255.0025643.65
40132006.08.04 14:31sell20075.101.28431.28731.2829
40142006.08.04 14:31close20075.101.28641.28731.2829-1071.0024572.65
40152006.08.04 14:31sell20084.901.28411.28711.2827
40162006.08.04 14:31s/l20084.901.28711.28711.2827-1470.0023102.65
40172006.08.04 14:31sell20094.601.28851.29151.2871
40182006.08.04 14:31t/p20094.601.28711.29151.2871644.0023746.65
40192006.08.04 14:31sell20104.701.28571.28871.2843
40202006.08.04 14:31close20104.701.28781.28871.2843-987.0222759.63
40212006.08.04 14:31sell20114.601.28811.29111.2867
40222006.08.04 14:31t/p20114.601.28671.29111.2867644.0023403.63
40232006.08.04 14:31sell20124.701.28531.28831.2839
40242006.08.04 14:32close20124.701.28811.28831.2839-1315.9922087.64
40252006.08.04 14:32sell20134.401.28851.29151.2871
40262006.08.04 14:32t/p20134.401.28711.29151.2871616.0022703.64
40272006.08.04 14:32sell20144.501.28641.28941.2850
40282006.08.04 14:32close20144.501.28871.28941.2850-1034.9821668.66
40292006.08.04 14:32sell20154.301.28791.29091.2865
40302006.08.04 14:32close20154.301.28691.29091.2865430.0022098.66
40312006.08.04 14:33sell20164.401.28711.29011.2857
40322006.08.04 14:33close20164.401.28631.29011.2857351.9822450.64
40332006.08.04 14:33sell20174.501.28571.28871.2843
40342006.08.04 14:33close20174.501.28781.28871.2843-945.0021505.64
40352006.08.04 14:33sell20184.301.28771.29071.2863
40362006.08.04 14:33close20184.301.28631.29071.2863601.9922107.63
40372006.08.04 14:34sell20194.401.28601.28901.2846
40382006.08.04 14:39close20194.401.28811.28901.2846-923.9921183.64
40392006.08.04 14:39sell20204.201.28801.29101.2866
40402006.08.04 14:40close20204.201.28751.29101.2866210.0021393.64
40412006.08.04 14:40sell20214.301.28741.29041.2860
40422006.08.04 14:52close20214.301.28701.29041.2860172.0021565.64
40432006.08.04 14:52sell20224.301.28691.28991.2855
40442006.08.04 15:51close20224.301.28901.28991.2855-903.0020662.64
40452006.08.07 01:27sell20234.101.28901.29201.2876
40462006.08.07 02:03close20234.101.28841.29201.2876246.0120908.65
40472006.08.07 08:57buy20244.201.28741.28441.2888
40482006.08.07 09:58close20244.201.28781.28441.2888168.0121076.66
40492006.08.07 21:06sell20254.201.28471.28771.2833
40502006.08.07 21:31close20254.201.28421.28771.2833210.0021286.66
40512006.08.07 23:24buy20264.301.28311.28011.2845
40522006.08.08 00:11close20264.301.28081.28011.2845-1021.3720265.29
40532006.08.08 08:02buy20274.101.28171.27871.2831
40542006.08.08 08:06close20274.101.28231.27871.2831246.0020511.29
40552006.08.08 08:46sell20284.101.28261.28561.2812
40562006.08.08 09:02close20284.101.28481.28561.2812-901.9919609.30
40572006.08.08 09:03sell20293.901.28411.28711.2827
40582006.08.08 09:16close20293.901.28371.28711.2827156.0219765.32
40592006.08.08 09:22sell20304.001.28401.28701.2826
40602006.08.08 09:28close20304.001.28351.28701.2826200.0019965.32
40612006.08.08 14:31buy20314.001.28281.27981.2842
40622006.08.08 14:32close20314.001.28331.27981.2842200.0020165.32
40632006.08.08 14:32buy20324.001.28311.28011.2845
40642006.08.08 14:54close20324.001.28351.28011.2845160.0120325.33
40652006.08.08 15:17buy20334.101.28311.28011.2845
40662006.08.08 15:24close20334.101.28351.28011.2845164.0120489.34
40672006.08.08 19:39buy20344.101.28361.28061.2850
40682006.08.08 20:13close20344.101.28411.28061.2850204.9820694.32
40692006.08.08 20:13sell20354.101.28431.28731.2829
40702006.08.08 20:14close20354.101.28651.28731.2829-902.0119792.31
40712006.08.08 20:14sell20364.001.28521.28821.2838
40722006.08.08 20:14close20364.001.28811.28821.2838-1160.0018632.31
40732006.08.08 20:14sell20373.701.28681.28981.2854
40742006.08.08 20:14close20373.701.28891.28981.2854-776.9917855.32
40752006.08.08 20:14sell20383.601.28591.28891.2845
40762006.08.08 20:14close20383.601.28831.28891.2845-864.0016991.32
40772006.08.08 20:14sell20393.401.28741.29041.2860
40782006.08.08 20:14close20393.401.28691.29041.2860170.0017161.32
40792006.08.08 20:14sell20403.401.28711.29011.2857
40802006.08.08 20:14t/p20403.401.28571.29011.2857476.0017637.32
40812006.08.08 20:14sell20413.501.28691.28991.2855
40822006.08.08 20:14close20413.501.28601.28991.2855315.0017952.32
40832006.08.08 20:14sell20423.601.28691.28991.2855
40842006.08.08 20:14t/p20423.601.28551.28991.2855504.0018456.32
40852006.08.08 20:14sell20433.701.28511.28811.2837
40862006.08.08 20:14close20433.701.28421.28811.2837332.9918789.31
40872006.08.08 20:14sell20443.801.28711.29011.2857
40882006.08.08 20:14t/p20443.801.28571.29011.2857532.0019321.31
40892006.08.08 20:14sell20453.901.28471.28771.2833
40902006.08.08 20:14s/l20453.901.28771.28771.2833-1170.0018151.31
40912006.08.08 20:14sell20463.601.28781.29081.2864
40922006.08.08 20:14t/p20463.601.28641.29081.2864504.0018655.31
40932006.08.08 20:14sell20473.701.28591.28891.2845
40942006.08.08 20:14close20473.701.28791.28891.2845-740.0217915.29
40952006.08.08 20:15sell20483.601.28801.29101.2866
40962006.08.08 20:15close20483.601.28751.29101.2866180.0018095.29
40972006.08.08 20:15sell20493.601.28611.28911.2847
40982006.08.08 20:15close20493.601.28831.28911.2847-792.0017303.29
40992006.08.08 20:15sell20503.501.28681.28981.2854
41002006.08.08 20:15close20503.501.28891.28981.2854-734.9916568.30
41012006.08.08 20:15sell20513.301.28731.29031.2859
41022006.08.08 20:15close20513.301.28931.29031.2859-660.0215908.28
41032006.08.08 20:15sell20523.201.28841.29141.2870
41042006.08.08 20:15close20523.201.28751.29141.2870288.0016196.28
41052006.08.08 20:16sell20533.201.28751.29051.2861
41062006.08.08 20:16close20533.201.28691.29051.2861192.0116388.29
41072006.08.08 20:16sell20543.301.28681.28981.2854
41082006.08.08 20:18close20543.301.28911.28981.2854-759.0015629.29
41092006.08.08 20:18sell20553.101.28901.29201.2876
41102006.08.08 20:18close20553.101.28801.29201.2876310.0015939.29
41112006.08.08 20:18sell20563.201.28771.29071.2863
41122006.08.08 20:22close20563.201.28671.29071.2863320.0016259.29
41132006.08.08 20:22sell20573.301.28661.28961.2852
41142006.08.08 20:23close20573.301.28591.28961.2852231.0016490.29
41152006.08.08 20:23sell20583.301.28411.28711.2827
41162006.08.08 20:23s/l20583.301.28711.28711.2827-990.0015500.29
41172006.08.08 20:23sell20593.101.28711.29011.2857
41182006.08.08 20:23close20593.101.28641.29011.2857217.0015717.29
41192006.08.08 20:23sell20603.101.28611.28911.2847
41202006.08.08 20:24t/p20603.101.28471.28911.2847434.0016151.29
41212006.08.08 20:24buy20613.201.28291.27991.2843
41222006.08.08 20:24t/p20613.201.28431.27991.2843448.0016599.29
41232006.08.08 20:24sell20623.301.28501.28801.2836
41242006.08.08 20:24close20623.301.28441.28801.2836198.0016797.29
41252006.08.08 20:24sell20633.401.28441.28741.2830
41262006.08.08 20:24close20633.401.28361.28741.2830272.0017069.29
41272006.08.08 20:24buy20643.401.28331.28031.2847
41282006.08.08 20:25close20643.401.28381.28031.2847170.0017239.29
41292006.08.08 20:25buy20653.401.28331.28031.2847
41302006.08.08 20:25close20653.401.28431.28031.2847340.0017579.29
41312006.08.08 20:25buy20663.501.28301.28001.2844
41322006.08.08 20:25close20663.501.28341.28001.2844140.0017719.29
41332006.08.08 20:25sell20673.501.28411.28711.2827
41342006.08.08 20:25close20673.501.28341.28711.2827245.0017964.29
41352006.08.08 20:25sell20683.601.28411.28711.2827
41362006.08.08 20:25close20683.601.28351.28711.2827216.0018180.29
41372006.08.08 20:25sell20693.601.28431.28731.2829
41382006.08.08 20:25close20693.601.28371.28731.2829216.0018396.29
41392006.08.08 20:25sell20703.701.28441.28741.2830
41402006.08.08 20:25close20703.701.28321.28741.2830444.0018840.29
41412006.08.08 20:25buy20713.801.28311.28011.2845
41422006.08.08 20:25close20713.801.28371.28011.2845228.0019068.29
41432006.08.08 20:25sell20723.801.28441.28741.2830
41442006.08.08 20:25t/p20723.801.28301.28741.2830532.0019600.29
41452006.08.08 20:25buy20733.901.28171.27871.2831
41462006.08.08 20:25close20733.901.28271.27871.2831390.0019990.29
41472006.08.08 20:25buy20744.001.28161.27861.2830
41482006.08.08 20:25t/p20744.001.28301.27861.2830560.0020550.29
41492006.08.08 20:25buy20754.101.28331.28031.2847
41502006.08.08 20:25close20754.101.28111.28031.2847-901.9919648.30
41512006.08.08 20:25buy20763.901.28301.28001.2844
41522006.08.08 20:26close20763.901.28341.28001.2844156.0219804.32
41532006.08.08 20:26buy20774.001.28331.28031.2847
41542006.08.08 20:26close20774.001.28381.28031.2847200.0020004.32
41552006.08.08 20:26buy20784.001.28181.27881.2832
41562006.08.08 20:26close20784.001.28281.27881.2832399.9820404.30
41572006.08.08 20:27buy20794.101.28281.27981.2842
41582006.08.08 20:27close20794.101.28351.27981.2842286.9820691.28
41592006.08.08 20:27buy20804.101.28341.28041.2848
41602006.08.08 20:27close20804.101.28391.28041.2848205.0020896.28
41612006.08.08 20:27buy20814.201.28321.28021.2846
41622006.08.08 20:28close20814.201.28361.28021.2846168.0021064.28
41632006.08.08 20:28buy20824.201.28341.28041.2848
41642006.08.08 20:29close20824.201.28401.28041.2848252.0021316.28
41652006.08.08 20:29sell20834.301.28411.28711.2827
41662006.08.08 20:29close20834.301.28311.28711.2827430.0021746.28
41672006.08.08 20:29buy20844.301.28321.28021.2846
41682006.08.08 20:33t/p20844.301.28461.28021.2846602.0022348.28
41692006.08.08 20:33sell20854.501.28461.28761.2832
41702006.08.08 20:33close20854.501.28351.28761.2832495.0122843.29
41712006.08.08 20:33sell20864.601.28461.28761.2832
41722006.08.08 20:34close20864.601.28401.28761.2832276.0123119.30
41732006.08.08 20:34buy20874.601.28241.27941.2838
41742006.08.08 20:34t/p20874.601.28381.27941.2838644.0023763.30
41752006.08.08 20:34sell20884.801.28621.28921.2848
41762006.08.08 20:34t/p20884.801.28481.28921.2848672.0024435.30
41772006.08.08 20:34sell20894.901.28441.28741.2830
41782006.08.08 20:34close20894.901.28391.28741.2830245.0124680.31
41792006.08.08 20:34sell20904.901.28441.28741.2830
41802006.08.08 20:34close20904.901.28371.28741.2830343.0025023.31
41812006.08.08 20:34sell20915.001.28571.28871.2843
41822006.08.08 20:35close20915.001.28501.28871.2843349.9525373.26
41832006.08.08 20:35sell20925.101.28481.28781.2834
41842006.08.08 20:35close20925.101.28431.28781.2834255.0025628.26
41852006.08.08 20:35sell20935.101.28621.28921.2848
41862006.08.08 20:35close20935.101.28561.28921.2848306.0225934.28
41872006.08.08 20:35sell20945.201.28551.28851.2841
41882006.08.08 20:36close20945.201.28511.28851.2841208.0326142.31
41892006.08.08 20:36sell20955.201.28491.28791.2835
41902006.08.08 20:50close20955.201.28721.28791.2835-1196.0024946.31
41912006.08.08 20:50sell20965.001.28691.28991.2855
41922006.08.08 20:50close20965.001.28641.28991.2855250.0025196.31
41932006.08.08 20:50sell20975.001.28641.28941.2850
41942006.08.08 20:58close20975.001.28581.28941.2850300.0025496.31
41952006.08.08 20:58sell20985.101.28551.28851.2841
41962006.08.08 21:13close20985.101.28511.28851.2841204.0325700.34
41972006.08.09 00:48buy20995.101.27911.27611.2805
41982006.08.09 00:49close20995.101.27961.27611.2805254.9925955.33
41992006.08.09 00:49buy21005.201.27891.27591.2803
42002006.08.09 00:49close21005.201.27661.27591.2803-1196.0024759.33
42012006.08.09 00:49buy21015.001.27691.27391.2783
42022006.08.09 00:50close21015.001.27731.27391.2783200.0024959.33
42032006.08.09 00:50buy21025.001.27791.27491.2793
42042006.08.09 00:51close21025.001.27831.27491.2793200.0225159.35
42052006.08.09 00:51buy21035.001.27851.27551.2799
42062006.08.09 00:59close21035.001.27641.27551.2799-1050.0124109.34
42072006.08.09 00:59buy21044.801.27701.27401.2784
42082006.08.09 00:59close21044.801.27751.27401.2784240.0024349.34
42092006.08.09 00:59buy21054.901.27761.27461.2790
42102006.08.09 01:12close21054.901.27811.27461.2790245.0124594.35
42112006.08.09 05:41sell21064.901.27941.28241.2780
42122006.08.09 07:53close21064.901.28141.28241.2780-980.0023614.35
42132006.08.09 07:53sell21074.701.28131.28431.2799
42142006.08.09 07:55close21074.701.28081.28431.2799235.0023849.35
42152006.08.09 07:55sell21084.801.28071.28371.2793
42162006.08.09 08:14close21084.801.28271.28371.2793-960.0022889.35
42172006.08.09 08:23sell21094.601.28301.28601.2816
42182006.08.09 08:33close21094.601.28251.28601.2816230.0023119.35
42192006.08.09 12:44sell21104.601.28951.29251.2881
42202006.08.09 13:23close21104.601.28901.29251.2881230.0023349.35
42212006.08.09 15:27buy21114.701.28751.28451.2889
42222006.08.09 16:03close21114.701.28801.28451.2889234.9923584.34
42232006.08.09 18:04sell21124.701.28931.29231.2879
42242006.08.09 18:17close21124.701.28881.29231.2879235.0023819.34
42252006.08.10 00:49sell21134.801.28721.29021.2858
42262006.08.10 01:17close21134.801.28671.29021.2858240.0024059.34
42272006.08.10 08:04sell21144.801.28791.29091.2865
42282006.08.10 08:15close21144.801.29011.29091.2865-1055.9623003.38
42292006.08.10 08:15sell21154.601.29011.29311.2887
42302006.08.10 08:17close21154.601.28931.29311.2887367.9723371.35
42312006.08.10 08:17sell21164.701.28911.29211.2877
42322006.08.10 08:32close21164.701.28861.29211.2877235.0023606.35
42332006.08.10 09:54buy21174.701.28541.28241.2868
42342006.08.10 10:00close21174.701.28591.28241.2868235.0023841.35
42352006.08.10 14:02sell21184.801.28631.28931.2849
42362006.08.10 14:14close21184.801.28581.28931.2849240.0024081.35
42372006.08.10 14:30sell21194.801.28631.28931.2849
42382006.08.10 14:30close21194.801.28571.28931.2849288.0024369.35
42392006.08.10 14:30buy21204.901.28341.28041.2848
42402006.08.10 14:30t/p21204.901.28481.28041.2848686.0025055.35
42412006.08.10 14:31buy21215.001.28491.28191.2863
42422006.08.10 14:31close21215.001.28531.28191.2863200.0025255.35
42432006.08.10 14:31buy21225.101.28501.28201.2864
42442006.08.10 14:31close21225.101.28541.28201.2864204.0025459.35
42452006.08.10 14:31sell21235.101.28641.28941.2850
42462006.08.10 14:31close21235.101.28571.28941.2850356.9825816.33
42472006.08.10 14:31buy21245.201.28491.28191.2863
42482006.08.10 14:32close21245.201.28211.28191.2863-1456.0224360.31
42492006.08.10 14:32buy21254.901.28501.28201.2864
42502006.08.10 14:37close21254.901.28301.28201.2864-980.0323380.28
42512006.08.10 14:37buy21264.701.28331.28031.2847
42522006.08.10 14:59close21264.701.28381.28031.2847235.0023615.28
42532006.08.10 14:59buy21274.701.28381.28081.2852
42542006.08.10 16:02close21274.701.28121.28081.2852-1221.9722393.31
42552006.08.10 16:24buy21284.501.27881.27581.2802
42562006.08.10 16:35close21284.501.27671.27581.2802-945.0021448.31
42572006.08.11 00:43sell21294.301.27971.28271.2783
42582006.08.11 00:45close21294.301.27931.28271.2783172.0521620.36
42592006.08.11 00:46buy21304.301.27921.27621.2806
42602006.08.11 01:31close21304.301.27971.27621.2806215.0021835.36
42612006.08.11 01:56buy21314.401.27901.27601.2804
42622006.08.11 03:42close21314.401.27701.27601.2804-880.0020955.36
42632006.08.11 05:20buy21324.201.27671.27371.2781
42642006.08.11 05:43close21324.201.27711.27371.2781168.0121123.37
42652006.08.11 08:25buy21334.201.27561.27261.2770
42662006.08.11 08:28close21334.201.27621.27261.2770252.0021375.37
42672006.08.11 08:33buy21344.301.27441.27141.2758
42682006.08.11 08:33close21344.301.27481.27141.2758172.0221547.39
42692006.08.11 08:33buy21354.301.27441.27141.2758
42702006.08.11 08:34close21354.301.27541.27141.2758430.0421977.43
42712006.08.11 08:34buy21364.401.27431.27131.2757
42722006.08.11 08:34close21364.401.27501.27131.2757308.0222285.45
42732006.08.11 14:30buy21374.501.27571.27271.2771
42742006.08.11 14:30close21374.501.27671.27271.2771450.0022735.45
42752006.08.11 14:30buy21384.501.27431.27131.2757
42762006.08.11 14:30t/p21384.501.27571.27131.2757630.0023365.45
42772006.08.11 14:30buy21394.701.27581.27281.2772
42782006.08.11 14:31close21394.701.27361.27281.2772-1034.0022331.45
42792006.08.11 14:31buy21404.501.27351.27051.2749
42802006.08.11 14:31close21404.501.27421.27051.2749315.0022646.45
42812006.08.11 14:31buy21414.501.27461.27161.2760
42822006.08.11 14:31close21414.501.27511.27161.2760225.0022871.45
42832006.08.11 14:31buy21424.601.27491.27191.2763
42842006.08.11 14:31close21424.601.27251.27191.2763-1104.0021767.45
42852006.08.11 14:31buy21434.401.27421.27121.2756
42862006.08.11 14:31close21434.401.27481.27121.2756264.0322031.48
42872006.08.11 14:31buy21444.401.27481.27181.2762
42882006.08.11 14:31t/p21444.401.27621.27181.2762616.0022647.48
42892006.08.11 14:31buy21454.501.27391.27091.2753
42902006.08.11 14:31close21454.501.27161.27091.2753-1035.0021612.48
42912006.08.11 14:31buy21464.301.27241.26941.2738
42922006.08.11 14:31t/p21464.301.27381.26941.2738602.0022214.48
42932006.08.11 14:31buy21474.401.27241.26941.2738
42942006.08.11 14:32close21474.401.27341.26941.2738440.0022654.48
42952006.08.11 14:32buy21484.501.27351.27051.2749
42962006.08.11 14:33close21484.501.27151.27051.2749-900.0021754.48
42972006.08.11 14:33buy21494.401.27171.26871.2731
42982006.08.11 14:34close21494.401.27221.26871.2731219.9421974.42
42992006.08.11 14:34buy21504.401.27261.26961.2740
43002006.08.11 14:34close21504.401.27341.26961.2740352.0022326.42
43012006.08.11 14:34buy21514.501.27271.26971.2741
43022006.08.11 14:36close21514.501.27321.26971.2741225.0022551.42
43032006.08.11 14:36buy21524.501.27241.26941.2738
43042006.08.11 14:36close21524.501.27291.26941.2738224.9922776.41
43052006.08.11 14:37buy21534.601.27301.27001.2744
43062006.08.11 15:35close21534.601.27351.27001.2744229.9623006.37
43072006.08.11 18:28buy21544.601.27461.27161.2760
43082006.08.11 19:02close21544.601.27261.27161.2760-920.0022086.37
43092006.08.14 05:43buy21554.401.27461.27161.2760
43102006.08.14 06:44close21554.401.27511.27161.2760220.0022306.37
43112006.08.14 06:45sell21564.501.27531.27831.2739
43122006.08.14 07:48close21564.501.27491.27831.2739180.0122486.38
43132006.08.14 09:13buy21574.501.27351.27051.2749
43142006.08.14 09:13close21574.501.27451.27051.2749450.0122936.39
43152006.08.14 09:25buy21584.601.27371.27071.2751
43162006.08.14 09:27close21584.601.27171.27071.2751-920.0022016.39
43172006.08.14 09:27buy21594.401.27171.26871.2731
43182006.08.14 09:28close21594.401.27221.26871.2731219.9922236.38
43192006.08.14 09:28buy21604.401.27241.26941.2738
43202006.08.14 09:37close21604.401.27291.26941.2738220.0022456.38
43212006.08.14 12:52buy21614.501.27261.26961.2740
43222006.08.14 14:49close21614.501.27311.26961.2740225.0122681.39
43232006.08.14 21:59sell21624.501.27231.27531.2709
43242006.08.14 22:25close21624.501.27181.27531.2709225.0022906.39
43252006.08.15 02:20sell21634.601.27271.27571.2713
43262006.08.15 03:19close21634.601.27221.27571.2713230.0023136.39
43272006.08.15 03:50buy21644.601.27111.26811.2725
43282006.08.15 03:54close21644.601.27151.26811.2725184.0023320.39
43292006.08.15 03:54buy21654.701.27101.26801.2724
43302006.08.15 03:54close21654.701.27141.26801.2724188.0023508.39
43312006.08.15 05:25sell21664.701.27361.27661.2722
43322006.08.15 05:55close21664.701.27311.27661.2722235.0023743.39
43332006.08.15 07:25sell21674.701.27411.27711.2727
43342006.08.15 08:11close21674.701.27361.27711.2727235.0023978.39
43352006.08.15 13:08sell21684.801.27291.27591.2715
43362006.08.15 13:52close21684.801.27241.27591.2715240.0024218.39
43372006.08.15 14:30sell21694.801.27641.27941.2750
43382006.08.15 14:30close21694.801.27551.27941.2750431.9924650.38
43392006.08.15 14:30sell21704.901.27571.27871.2743
43402006.08.15 14:30t/p21704.901.27431.27871.2743686.0025336.38
43412006.08.15 14:30sell21715.101.27321.27621.2718
43422006.08.15 14:30s/l21715.101.27621.27621.2718-1530.0023806.38
43432006.08.15 14:30sell21724.801.27601.27901.2746
43442006.08.15 14:31close21724.801.27551.27901.2746240.0124046.39
43452006.08.15 14:31sell21734.801.27421.27721.2728
43462006.08.15 14:31close21734.801.27721.27721.2728-1439.9822606.41
43472006.08.15 14:31sell21744.501.27701.28001.2756
43482006.08.15 14:31t/p21744.501.27561.28001.2756630.0023236.41
43492006.08.15 14:31sell21754.601.27691.27991.2755
43502006.08.15 14:31t/p21754.601.27551.27991.2755644.0023880.41
43512006.08.15 14:31sell21764.801.27631.27931.2749
43522006.08.15 14:31close21764.801.27521.27931.2749528.0124408.42
43532006.08.15 14:31sell21774.901.27501.27801.2736
43542006.08.15 14:31close21774.901.27791.27801.2736-1420.9722987.45
43552006.08.15 14:31sell21784.601.27571.27871.2743
43562006.08.15 14:31t/p21784.601.27431.27871.2743644.0023631.45
43572006.08.15 14:31sell21794.701.27351.27651.2721
43582006.08.15 14:31s/l21794.701.27651.27651.2721-1410.0022221.45
43592006.08.15 14:31sell21804.401.27681.27981.2754
43602006.08.15 14:32close21804.401.27641.27981.2754176.0222397.47
43612006.08.15 14:32sell21814.501.27611.27911.2747
43622006.08.15 14:35close21814.501.27561.27911.2747225.0022622.47
43632006.08.15 14:35sell21824.501.27531.27831.2739
43642006.08.15 14:41close21824.501.27791.27831.2739-1169.9821452.49
43652006.08.15 14:41sell21834.301.27671.27971.2753
43662006.08.15 14:41close21834.301.27611.27971.2753258.0121710.50
43672006.08.15 14:41sell21844.301.27601.27901.2746
43682006.08.15 15:01close21844.301.27851.27901.2746-1075.0220635.48
43692006.08.15 18:14buy21854.101.27811.27511.2795
43702006.08.15 18:21close21854.101.27851.27511.2795164.0120799.49
43712006.08.15 18:29buy21864.201.27811.27511.2795
43722006.08.15 19:00close21864.201.27871.27511.2795252.0121051.50
43732006.08.16 00:34sell21874.201.27891.28191.2775
43742006.08.16 01:43close21874.201.27851.28191.2775168.0121219.51
43752006.08.16 01:51buy21884.201.27811.27511.2795
43762006.08.16 01:59close21884.201.27861.27511.2795210.0021429.51
43772006.08.16 02:39buy21894.301.27851.27551.2799
43782006.08.16 02:45close21894.301.27901.27551.2799215.0021644.51
43792006.08.16 02:46sell21904.301.27911.28211.2777
43802006.08.16 03:26close21904.301.27861.28211.2777214.9921859.50
43812006.08.16 04:02sell21914.401.27901.28201.2776
43822006.08.16 06:04close21914.401.27861.28201.2776176.0422035.54
43832006.08.16 06:06buy21924.401.27791.27491.2793
43842006.08.16 06:06close21924.401.27861.27491.2793308.0122343.55
43852006.08.16 06:06buy21934.501.27831.27531.2797
43862006.08.16 06:07close21934.501.27881.27531.2797225.0022568.55
43872006.08.16 06:39buy21944.501.27841.27541.2798
43882006.08.16 06:40close21944.501.27911.27541.2798314.9622883.51
43892006.08.16 10:55sell21954.601.27951.28251.2781
43902006.08.16 11:07close21954.601.27891.28251.2781276.0023159.51
43912006.08.16 14:15sell21964.601.27921.28221.2778
43922006.08.16 14:30s/l21964.601.28221.28221.2778-1380.0021779.51
43932006.08.16 14:30sell21974.401.28291.28591.2815
43942006.08.16 14:30close21974.401.28201.28591.2815395.9922175.50
43952006.08.16 14:30sell21984.401.28291.28591.2815
43962006.08.16 14:30t/p21984.401.28151.28591.2815616.0022791.50
43972006.08.16 14:30sell21994.601.28101.28401.2796
43982006.08.16 14:30close21994.601.28031.28401.2796322.0023113.50
43992006.08.16 14:30sell22004.601.28071.28371.2793
44002006.08.16 14:30close22004.601.28001.28371.2793322.0023435.50
44012006.08.16 14:30sell22014.701.28281.28581.2814
44022006.08.16 14:31t/p22014.701.28141.28581.2814658.0024093.50
44032006.08.16 14:31sell22024.801.28101.28401.2796
44042006.08.16 14:31s/l22024.801.28401.28401.2796-1440.0022653.50
44052006.08.16 14:31sell22034.501.28391.28691.2825
44062006.08.16 14:31t/p22034.501.28251.28691.2825630.0023283.50
44072006.08.16 14:31sell22044.701.28151.28451.2801
44082006.08.16 14:31close22044.701.28411.28451.2801-1222.0122061.49
44092006.08.16 14:31sell22054.401.28391.28691.2825
44102006.08.16 14:31t/p22054.401.28251.28691.2825616.0022677.49
44112006.08.16 14:31sell22064.501.28391.28691.2825
44122006.08.16 14:31close22064.501.28311.28691.2825360.0123037.50
44132006.08.16 14:31sell22074.601.28361.28661.2822
44142006.08.16 14:31close22074.601.28231.28661.2822598.0223635.52
44152006.08.16 14:31sell22084.701.28211.28511.2807
44162006.08.16 14:31t/p22084.701.28071.28511.2807658.0024293.52
44172006.08.16 14:31sell22094.901.28471.28771.2833
44182006.08.16 14:31t/p22094.901.28331.28771.2833686.0024979.52
44192006.08.16 14:31sell22105.001.28371.28671.2823
44202006.08.16 14:33close22105.001.28311.28671.2823299.9925279.51
44212006.08.16 14:33sell22115.101.28291.28591.2815
44222006.08.16 14:51close22115.101.28491.28591.2815-1020.0324259.48
44232006.08.16 14:51sell22124.901.28471.28771.2833
44242006.08.16 14:54close22124.901.28421.28771.2833244.9824504.46
44252006.08.16 14:54sell22134.901.28411.28711.2827
44262006.08.16 15:16close22134.901.28611.28711.2827-980.0023524.46
44272006.08.16 23:09sell22144.701.28451.28751.2831
44282006.08.16 23:31close22144.701.28401.28751.2831235.0023759.46
44292006.08.16 23:54sell22154.801.28441.28741.2830
44302006.08.17 00:12close22154.801.28391.28741.2830320.8024080.26
44312006.08.17 01:31sell22164.801.28451.28751.2831
44322006.08.17 09:20close22164.801.28661.28751.2831-1007.9823072.28
44332006.08.17 09:20sell22174.601.28631.28931.2849
44342006.08.17 10:08close22174.601.28591.28931.2849184.0223256.30
44352006.08.17 11:18buy22184.701.28601.28301.2874
44362006.08.17 11:32close22184.701.28651.28301.2874235.0023491.30
44372006.08.17 13:46sell22194.701.28791.29091.2865
44382006.08.17 14:35close22194.701.28731.29091.2865282.0023773.30
44392006.08.17 18:28buy22204.801.28511.28211.2865
44402006.08.17 19:19close22204.801.28301.28211.2865-1007.9822765.32
44412006.08.17 22:53buy22214.601.28261.27961.2840
44422006.08.17 23:15close22214.601.28311.27961.2840229.9922995.31
44432006.08.17 23:15sell22224.601.28301.28601.2816
44442006.08.17 23:39close22224.601.28241.28601.2816276.0123271.32
44452006.08.18 07:25sell22234.701.28361.28661.2822
44462006.08.18 08:44close22234.701.28311.28661.2822235.0023506.32
44472006.08.18 09:33sell22244.701.28391.28691.2825
44482006.08.18 09:57close22244.701.28331.28691.2825282.0023788.32
44492006.08.18 09:57buy22254.801.28311.28011.2845
44502006.08.18 10:32close22254.801.28351.28011.2845192.0123980.33
44512006.08.18 13:17buy22264.801.28121.27821.2826
44522006.08.18 13:50close22264.801.27911.27821.2826-1008.0422972.29
44532006.08.18 15:48sell22274.601.28271.28571.2813
44542006.08.18 16:12close22274.601.28211.28571.2813276.0023248.29
44552006.08.18 19:24sell22284.601.28141.28441.2800
44562006.08.21 00:12close22284.601.28341.28441.2800-894.2222354.07
44572006.08.21 00:41sell22294.501.28401.28701.2826
44582006.08.21 02:16close22294.501.28331.28701.2826315.0222669.09
44592006.08.21 02:51sell22304.501.28411.28711.2827
44602006.08.21 03:16close22304.501.28631.28711.2827-989.9821679.11
44612006.08.21 03:17sell22314.301.28651.28951.2851
44622006.08.21 08:54close22314.301.28851.28951.2851-860.0220819.09
44632006.08.21 08:54sell22324.201.28871.29171.2873
44642006.08.21 08:55close22324.201.28821.29171.2873210.0121029.10
44652006.08.21 08:55sell22334.201.28791.29091.2865
44662006.08.21 09:25close22334.201.28991.29091.2865-840.0120189.09
44672006.08.21 11:54buy22344.001.28891.28591.2903
44682006.08.21 12:00close22344.001.28931.28591.2903160.0120349.10
44692006.08.21 13:23buy22354.101.28871.28571.2901
44702006.08.21 14:02close22354.101.28911.28571.2901164.0420513.14
44712006.08.21 14:08sell22364.101.29041.29341.2890
44722006.08.21 14:13close22364.101.29241.29341.2890-820.0019693.14
44732006.08.21 14:13sell22373.901.29241.29541.2910
44742006.08.21 14:14close22373.901.29191.29541.2910195.0019888.14
44752006.08.21 14:14sell22384.001.29171.29471.2903
44762006.08.21 14:21close22384.001.29121.29471.2903200.0020088.14
44772006.08.21 14:21sell22394.001.29111.29411.2897
44782006.08.21 14:22close22394.001.29071.29411.2897160.0120248.15
44792006.08.21 14:22sell22404.001.29051.29351.2891
44802006.08.21 14:41close22404.001.29011.29351.2891160.0420408.19
44812006.08.21 20:00buy22414.101.28961.28661.2910
44822006.08.21 20:00close22414.101.29061.28661.2910409.9920818.18
44832006.08.21 20:00buy22424.201.28971.28671.2911
44842006.08.21 20:05close22424.201.29031.28671.2911252.0021070.18
44852006.08.21 20:24buy22434.201.28971.28671.2911
44862006.08.21 20:39close22434.201.29021.28671.2911210.0021280.18
44872006.08.21 23:07sell22444.301.28961.29261.2882
44882006.08.21 23:32close22444.301.28911.29261.2882215.0021495.18
44892006.08.21 23:52buy22454.301.28861.28561.2900
44902006.08.22 00:23close22454.301.28661.28561.2900-892.4020602.78
44912006.08.22 00:23buy22464.101.28691.28391.2883
44922006.08.22 01:09close22464.101.28741.28391.2883205.0020807.78
44932006.08.22 04:00buy22474.201.28631.28331.2877
44942006.08.22 05:30close22474.201.28681.28331.2877210.0121017.79
44952006.08.22 08:49sell22484.201.28851.29151.2871
44962006.08.22 08:50close22484.201.28791.29151.2871251.9621269.75
44972006.08.22 08:50sell22494.301.28851.29151.2871
44982006.08.22 08:50close22494.301.28791.29151.2871257.9621527.71
44992006.08.22 10:04buy22504.301.28691.28391.2883
45002006.08.22 10:50close22504.301.28741.28391.2883215.0021742.71
45012006.08.22 11:00buy22514.301.28571.28271.2871
45022006.08.22 11:01close22514.301.28631.28271.2871258.0022000.71
45032006.08.22 11:01buy22524.401.28611.28311.2875
45042006.08.22 11:01close22524.401.28741.28311.2875572.0022572.71
45052006.08.22 11:01buy22534.501.28611.28311.2875
45062006.08.22 11:01close22534.501.28681.28311.2875315.0022887.71
45072006.08.22 11:01buy22544.601.28551.28251.2869
45082006.08.22 11:03close22544.601.28601.28251.2869229.9923117.70
45092006.08.22 11:03buy22554.601.28481.28181.2862
45102006.08.22 11:04close22554.601.28561.28181.2862367.9923485.69
45112006.08.22 11:04buy22564.701.28571.28271.2871
45122006.08.22 11:04close22564.701.28621.28271.2871235.0023720.69
45132006.08.22 11:04buy22574.701.28631.28331.2877
45142006.08.22 11:54close22574.701.28421.28331.2877-987.0022733.69
45152006.08.22 13:51buy22584.501.28331.28031.2847
45162006.08.22 13:56close22584.501.28131.28031.2847-900.0021833.69
45172006.08.22 13:56buy22594.401.28161.27861.2830
45182006.08.22 16:24close22594.401.27961.27861.2830-880.0020953.69
45192006.08.22 16:24buy22604.201.27971.27671.2811
45202006.08.22 16:27close22604.201.28021.27671.2811210.0021163.69
45212006.08.22 19:29buy22614.201.27951.27651.2809
45222006.08.22 21:01close22614.201.28021.27651.2809294.0121457.70
45232006.08.22 23:26sell22624.301.28101.28401.2796
45242006.08.22 23:32close22624.301.28041.28401.2796258.0121715.71
45252006.08.23 00:45sell22634.301.28121.28421.2798
45262006.08.23 01:35close22634.301.28081.28421.2798172.0421887.75
45272006.08.23 03:53buy22644.401.27921.27621.2806
45282006.08.23 05:36close22644.401.27971.27621.2806220.0022107.75
45292006.08.23 05:36sell22654.401.27961.28261.2782
45302006.08.23 06:25close22654.401.27911.28261.2782220.0022327.75
45312006.08.23 07:01buy22664.501.27881.27581.2802
45322006.08.23 07:42close22664.501.27931.27581.2802225.0022552.75
45332006.08.23 08:26sell22674.501.27941.28241.2780
45342006.08.23 09:02close22674.501.28141.28241.2780-900.0021652.75
45352006.08.23 09:27sell22684.301.28241.28541.2810
45362006.08.23 10:42close22684.301.28201.28541.2810172.0121824.76
45372006.08.23 13:20sell22694.401.28221.28521.2808
45382006.08.23 14:00close22694.401.28171.28521.2808220.0022044.76
45392006.08.23 14:12buy22704.401.28131.27831.2827
45402006.08.23 14:45close22704.401.28181.27831.2827219.9922264.75
45412006.08.23 16:36buy22714.501.27911.27611.2805
45422006.08.23 16:40close22714.501.27961.27611.2805225.0022489.75
45432006.08.23 22:44buy22724.501.27851.27551.2799
45442006.08.23 23:24close22724.501.27901.27551.2799225.0022714.75
45452006.08.24 00:09buy22734.501.27801.27501.2794
45462006.08.24 00:09close22734.501.27851.27501.2794225.0022939.75
45472006.08.24 03:02buy22744.601.27671.27371.2781
45482006.08.24 03:02close22744.601.27761.27371.2781414.0323353.78
45492006.08.24 03:02buy22754.701.27701.27401.2784
45502006.08.24 07:13close22754.701.27741.27401.2784188.0123541.79
45512006.08.24 07:13sell22764.701.27741.28041.2760
45522006.08.24 08:34close22764.701.27701.28041.2760188.0023729.79
45532006.08.24 09:46buy22774.701.27681.27381.2782
45542006.08.24 10:00t/p22774.701.27821.27381.2782658.0024387.79
45552006.08.24 10:00sell22784.901.27971.28271.2783
45562006.08.24 10:00t/p22784.901.27831.28271.2783686.0025073.79
45572006.08.24 10:00sell22795.001.27941.28241.2780
45582006.08.24 10:00close22795.001.27901.28241.2780200.0025273.79
45592006.08.24 10:00buy22805.101.27521.27221.2766
45602006.08.24 10:00t/p22805.101.27661.27221.2766714.0025987.79
45612006.08.24 10:01sell22815.201.27941.28241.2780
45622006.08.24 10:01close22815.201.27881.28241.2780312.0026299.79
45632006.08.24 10:01sell22825.301.28071.28371.2793
45642006.08.24 10:01t/p22825.301.27931.28371.2793742.0027041.79
45652006.08.24 10:01buy22835.401.27521.27221.2766
45662006.08.24 10:01t/p22835.401.27661.27221.2766756.0027797.79
45672006.08.24 10:01sell22845.601.28051.28351.2791
45682006.08.24 10:01close22845.601.27961.28351.2791504.0028301.79
45692006.08.24 10:01sell22855.701.27981.28281.2784
45702006.08.24 10:01t/p22855.701.27841.28281.2784798.0029099.79
45712006.08.24 10:01sell22865.801.27981.28281.2784
45722006.08.24 10:01t/p22865.801.27841.28281.2784812.0029911.79
45732006.08.24 10:01sell22876.001.27941.28241.2780
45742006.08.24 10:01close22876.001.27901.28241.2780240.0030151.79
45752006.08.24 10:01sell22886.001.27981.28281.2784
45762006.08.24 10:01close22886.001.28241.28281.2784-1559.9928591.80
45772006.08.24 10:01sell22895.701.28011.28311.2787
45782006.08.24 10:01t/p22895.701.27871.28311.2787798.0029389.80
45792006.08.24 10:01sell22905.901.27951.28251.2781
45802006.08.24 10:02close22905.901.28151.28251.2781-1180.0028209.80
45812006.08.24 10:02sell22915.601.28161.28461.2802
45822006.08.24 10:03close22915.601.28081.28461.2802448.0328657.83
45832006.08.24 10:03sell22925.701.28061.28361.2792
45842006.08.24 10:08close22925.701.28001.28361.2792342.0028999.83
45852006.08.24 10:08sell22935.801.27981.28281.2784
45862006.08.24 10:14close22935.801.28191.28281.2784-1217.9827781.85
45872006.08.24 10:14sell22945.601.28171.28471.2803
45882006.08.24 10:14close22945.601.28131.28471.2803224.0028005.85
45892006.08.24 10:14sell22955.601.28121.28421.2798
45902006.08.24 10:48close22955.601.28321.28421.2798-1120.0026885.85
45912006.08.24 14:30buy22965.401.28221.27921.2836
45922006.08.24 14:30close22965.401.28271.27921.2836270.0327155.88
45932006.08.24 14:30buy22975.401.28221.27921.2836
45942006.08.24 14:30close22975.401.28331.27921.2836594.0027749.88
45952006.08.24 14:30buy22985.501.28251.27951.2839
45962006.08.24 14:30close22985.501.28331.27951.2839440.0028189.88
45972006.08.24 14:30buy22995.601.28251.27951.2839
45982006.08.24 14:30close22995.601.28311.27951.2839336.0128525.89
45992006.08.24 14:31buy23005.701.28161.27861.2830
46002006.08.24 14:31close23005.701.28201.27861.2830228.0228753.91
46012006.08.24 14:31buy23015.801.28191.27891.2833
46022006.08.24 14:31close23015.801.28261.27891.2833406.0029159.91
46032006.08.24 14:31buy23025.801.28251.27951.2839
46042006.08.24 14:31close23025.801.28321.27951.2839406.0029565.91
46052006.08.24 14:31buy23035.901.28221.27921.2836
46062006.08.24 14:31close23035.901.28271.27921.2836295.0029860.91
46072006.08.24 14:31buy23046.001.28251.27951.2839
46082006.08.24 14:32close23046.001.28301.27951.2839300.0030160.91
46092006.08.24 14:32buy23056.001.28171.27871.2831
46102006.08.24 14:32t/p23056.001.28311.27871.2831840.0031000.91
46112006.08.24 14:32buy23066.201.28161.27861.2830
46122006.08.24 14:33close23066.201.28211.27861.2830310.0031310.91
46132006.08.24 14:33buy23076.301.28211.27911.2835
46142006.08.24 14:48close23076.301.28261.27911.2835315.0331625.94
46152006.08.24 14:50buy23086.301.28241.27941.2838
46162006.08.24 15:08close23086.301.28291.27941.2838315.0031940.94
46172006.08.24 16:53buy23096.401.27941.27641.2808
46182006.08.24 17:45close23096.401.27731.27641.2808-1343.9730596.97
46192006.08.24 21:08buy23106.101.27611.27311.2775
46202006.08.24 23:02close23106.101.27661.27311.2775305.0030901.97
46212006.08.25 04:54sell23116.201.27761.28061.2762
46222006.08.25 07:28close23116.201.27721.28061.2762248.0631150.03
46232006.08.25 07:28buy23126.201.27691.27391.2783
46242006.08.25 08:30close23126.201.27491.27391.2783-1240.0129910.02
46252006.08.25 13:41sell23136.001.27731.28031.2759
46262006.08.25 13:53close23136.001.27691.28031.2759240.0030150.02
46272006.08.25 14:18buy23146.001.27611.27311.2775
46282006.08.25 16:07close23146.001.27411.27311.2775-1200.0028950.02
46292006.08.25 16:07buy23155.801.27441.27141.2758
46302006.08.25 16:07close23155.801.27521.27141.2758464.0029414.02
46312006.08.25 16:07buy23165.901.27441.27141.2758
46322006.08.25 16:07close23165.901.27501.27141.2758354.0029768.02
46332006.08.25 16:07buy23176.001.27431.27131.2757
46342006.08.25 16:07close23176.001.27551.27131.2757720.0030488.02
46352006.08.25 16:07buy23186.101.27431.27131.2757
46362006.08.25 16:07close23186.101.27551.27131.2757732.0031220.02
46372006.08.25 16:07buy23196.201.27381.27081.2752
46382006.08.25 16:46close23196.201.27421.27081.2752248.0131468.03
46392006.08.25 22:29buy23206.301.27531.27231.2767
46402006.08.28 00:00close23206.301.27581.27231.2767267.5531735.59
46412006.08.28 04:42sell23216.301.27781.28081.2764
46422006.08.28 05:27close23216.301.27981.28081.2764-1260.0230475.57
46432006.08.28 05:27sell23226.101.27921.28221.2778
46442006.08.28 09:26close23226.101.28121.28221.2778-1220.0329255.54
46452006.08.28 09:26sell23235.901.28111.28411.2797
46462006.08.28 10:19close23235.901.28051.28411.2797353.9929609.53
46472006.08.28 12:35sell23245.901.28151.28451.2801
46482006.08.28 13:02close23245.901.28101.28451.2801294.9929904.52
46492006.08.28 13:27buy23256.001.28081.27781.2822
46502006.08.28 15:59close23256.001.28121.27781.2822240.0630144.58
46512006.08.28 15:59sell23266.001.28121.28421.2798
46522006.08.28 16:38close23266.001.28081.28421.2798240.0330384.61
46532006.08.29 06:17sell23276.101.28261.28561.2812
46542006.08.29 06:19close23276.101.28221.28561.2812244.0630628.67
46552006.08.29 06:26sell23286.101.28241.28541.2810
46562006.08.29 07:49close23286.101.28201.28541.2810244.0130872.68
46572006.08.29 09:13sell23296.201.28321.28621.2818
46582006.08.29 09:24close23296.201.28261.28621.2818372.0131244.69
46592006.08.29 09:26sell23306.201.28321.28621.2818
46602006.08.29 09:38close23306.201.28271.28621.2818309.9831554.67
46612006.08.29 10:27sell23316.301.28341.28641.2820
46622006.08.29 10:32close23316.301.28301.28641.2820252.0731806.74
46632006.08.29 10:53buy23326.401.28171.27871.2831
46642006.08.29 15:37close23326.401.27961.27871.2831-1343.9930462.75
46652006.08.29 16:16buy23336.101.27841.27541.2798
46662006.08.29 16:23close23336.101.27641.27541.2798-1220.0229242.73
46672006.08.29 16:23buy23345.801.27651.27351.2779
46682006.08.29 19:15close23345.801.27711.27351.2779347.9829590.71
46692006.08.29 20:02sell23355.901.27921.28221.2778
46702006.08.29 20:02close23355.901.27811.28221.2778649.0030239.71
46712006.08.29 20:05sell23366.001.27861.28161.2772
46722006.08.29 20:15close23366.001.28061.28161.2772-1200.0029039.71
46732006.08.29 20:15sell23375.801.28011.28311.2787
46742006.08.29 20:29close23375.801.28211.28311.2787-1160.0327879.68
46752006.08.29 20:29sell23385.601.28151.28451.2801
46762006.08.29 20:37close23385.601.28351.28451.2801-1120.0126759.67
46772006.08.30 02:26sell23395.401.28381.28681.2824
46782006.08.30 03:37close23395.401.28331.28681.2824270.0027029.67
46792006.08.30 06:27sell23405.401.28391.28691.2825
46802006.08.30 07:32close23405.401.28351.28691.2825216.0127245.68
46812006.08.30 08:18buy23415.401.28351.28051.2849
46822006.08.30 08:58close23415.401.28401.28051.2849270.0027515.68
46832006.08.30 15:10sell23425.501.28371.28671.2823
46842006.08.30 15:40close23425.501.28321.28671.2823274.9927790.67
46852006.08.30 23:17sell23435.601.28381.28681.2824
46862006.08.30 23:39close23435.601.28331.28681.2824279.9928070.66
46872006.08.30 23:42buy23445.601.28281.27981.2842
46882006.08.30 23:43close23445.601.28361.27981.2842447.9528518.61
46892006.08.30 23:43buy23455.701.28271.27971.2841
46902006.08.30 23:43close23455.701.28361.27971.2841513.0029031.61
46912006.08.30 23:43buy23465.801.28271.27971.2841
46922006.08.30 23:50close23465.801.28351.27971.2841463.9729495.58
46932006.08.30 23:54buy23475.901.28281.27981.2842
46942006.08.30 23:54close23475.901.28361.27981.2842471.9529967.53
46952006.08.30 23:55buy23486.001.28311.28011.2845
46962006.08.30 23:56close23486.001.28361.28011.2845299.9930267.52
46972006.08.30 23:57buy23496.101.28321.28021.2846
46982006.08.30 23:58close23496.101.28371.28021.2846304.9930572.51
46992006.08.31 00:08buy23506.101.28251.27951.2839
47002006.08.31 00:08close23506.101.28361.27951.2839670.9831243.49
47012006.08.31 01:26sell23516.201.28431.28731.2829
47022006.08.31 01:50close23516.201.28381.28731.2829309.9831553.47
47032006.08.31 08:11sell23526.301.28311.28611.2817
47042006.08.31 09:21close23526.301.28571.28611.2817-1637.9929915.48
47052006.08.31 09:24sell23536.001.28561.28861.2842
47062006.08.31 09:24close23536.001.28521.28861.2842240.0030155.48
47072006.08.31 09:24sell23546.001.28561.28861.2842
47082006.08.31 09:25close23546.001.28501.28861.2842359.9730515.45
47092006.08.31 09:25sell23556.101.28581.28881.2844
47102006.08.31 09:25close23556.101.28511.28881.2844427.0230942.47
47112006.08.31 09:27sell23566.201.28571.28871.2843
47122006.08.31 09:54close23566.201.28521.28871.2843310.0031252.47
47132006.08.31 12:57sell23576.301.28561.28861.2842
47142006.08.31 14:36close23576.301.28791.28861.2842-1449.0729803.40
47152006.08.31 14:36sell23586.001.28761.29061.2862
47162006.08.31 14:47close23586.001.28721.29061.2862240.0430043.44
47172006.08.31 14:47sell23596.001.28731.29031.2859
47182006.08.31 14:52close23596.001.28681.29031.2859300.0030343.44
47192006.08.31 14:52sell23606.101.28661.28961.2852
47202006.08.31 15:24close23606.101.28611.28961.2852305.0030648.44
47212006.08.31 15:43buy23616.101.28341.28041.2848
47222006.08.31 15:44close23616.101.28391.28041.2848304.9930953.43
47232006.08.31 15:44buy23626.201.28351.28051.2849
47242006.08.31 15:50close23626.201.28401.28051.2849310.0231263.45
47252006.08.31 16:28buy23636.301.28051.27751.2819
47262006.08.31 16:29close23636.301.28101.27751.2819314.9931578.44
47272006.08.31 16:29buy23646.301.28001.27701.2814
47282006.08.31 16:39close23646.301.28051.27701.2814314.9931893.43
47292006.08.31 23:48buy23656.401.28001.27701.2814
47302006.08.31 23:54close23656.401.28051.27701.2814319.9932213.42
47312006.09.01 01:33sell23666.401.28111.28411.2797
47322006.09.01 03:50close23666.401.28061.28411.2797320.0032533.42
47332006.09.01 03:54buy23676.501.28031.27731.2817
47342006.09.01 06:13close23676.501.28081.27731.2817325.0032858.42
47352006.09.01 10:52sell23686.601.28231.28531.2809
47362006.09.01 11:11close23686.601.28181.28531.2809330.0033188.42
47372006.09.01 14:21sell23696.601.28251.28551.2811
47382006.09.01 14:21close23696.601.28191.28551.2811395.9933584.41
47392006.09.01 14:28sell23706.701.28251.28551.2811
47402006.09.01 14:28close23706.701.28211.28551.2811268.0233852.43
47412006.09.01 14:28sell23716.801.28251.28551.2811
47422006.09.01 14:29close23716.801.28191.28551.2811408.0034260.43
47432006.09.01 14:29buy23726.901.28011.27711.2815
47442006.09.01 14:29t/p23726.901.28151.27711.2815966.0035226.43
47452006.09.01 14:29buy23737.001.28021.27721.2816
47462006.09.01 14:29close23737.001.28071.27721.2816350.0035576.43
47472006.09.01 14:29buy23747.101.28031.27731.2817
47482006.09.01 14:29close23747.101.28121.27731.2817639.0036215.43
47492006.09.01 14:29buy23757.201.28091.27791.2823
47502006.09.01 14:29t/p23757.201.28231.27791.28231008.0037223.43
47512006.09.01 14:29sell23767.401.28281.28581.2814
47522006.09.01 14:29close23767.401.28151.28581.2814961.9738185.40
47532006.09.01 14:29sell23777.601.28281.28581.2814
47542006.09.01 14:29close23777.601.28151.28581.2814987.9739173.37
47552006.09.01 14:29sell23787.801.28271.28571.2813
47562006.09.01 14:29t/p23787.801.28131.28571.28131092.0040265.37
47572006.09.01 14:29buy23798.101.28081.27781.2822
47582006.09.01 14:29t/p23798.101.28221.27781.28221134.0041399.37
47592006.09.01 14:29buy23808.301.28011.27711.2815
47602006.09.01 14:29close23808.301.28061.27711.2815415.0441814.41
47612006.09.01 14:29buy23818.401.28011.27711.2815
47622006.09.01 14:29t/p23818.401.28151.27711.28151176.0042990.41
47632006.09.01 14:29sell23828.601.28281.28581.2814
47642006.09.01 14:29t/p23828.601.28141.28581.28141204.0044194.41
47652006.09.01 14:29buy23838.801.28041.27741.2818
47662006.09.01 14:29close23838.801.28111.27741.2818616.0044810.41
47672006.09.01 14:29buy23849.001.28041.27741.2818
47682006.09.01 14:29t/p23849.001.28181.27741.28181260.0046070.41
47692006.09.01 14:29buy23859.201.28011.27711.2815
47702006.09.01 14:29close23859.201.28121.27711.28151012.0447082.45
47712006.09.01 14:29buy23869.401.28081.27781.2822
47722006.09.01 14:29t/p23869.401.28221.27781.28221316.0048398.45
47732006.09.01 14:29sell23879.701.28281.28581.2814
47742006.09.01 14:29close23879.701.28151.28581.28141260.9649659.41
47752006.09.01 14:29sell23889.901.28281.28581.2814
47762006.09.01 14:29close23889.901.28151.28581.28141286.9650946.37
47772006.09.01 14:29sell238910.201.28281.28581.2814
47782006.09.01 14:29close238910.201.28181.28581.28141019.9651966.33
47792006.09.01 14:29sell239010.401.28261.28561.2812
47802006.09.01 14:29close239010.401.28151.28561.28121144.0053110.33
47812006.09.01 14:29sell239110.601.28281.28581.2814
47822006.09.01 14:29close239110.601.28191.28581.2814953.9654064.29
47832006.09.01 14:29sell239210.801.28281.28581.2814
47842006.09.01 14:29close239210.801.28191.28581.2814971.9655036.25
47852006.09.01 14:30buy239311.001.27941.27641.2808
47862006.09.01 14:30close239311.001.28041.27641.28081100.0056136.25
47872006.09.01 14:30buy239411.201.27941.27641.2808
47882006.09.01 14:30close239411.201.28061.27641.28081344.0057480.25
47892006.09.01 14:30buy239511.501.27881.27581.2802
47902006.09.01 14:30close239511.501.27971.27581.28021035.0358515.28
47912006.09.01 14:30buy239611.701.27891.27591.2803
47922006.09.01 14:30close239611.701.27951.27591.2803702.0059217.28
47932006.09.01 14:30buy239711.801.27951.27651.2809
47942006.09.01 14:30close239711.801.28031.27651.2809944.0060161.28
47952006.09.01 14:30buy239812.001.27881.27581.2802
47962006.09.01 14:30t/p239812.001.28021.27581.28021680.0061841.28
47972006.09.01 14:30buy239912.401.27921.27621.2806
47982006.09.01 14:30close239912.401.27971.27621.2806620.0062461.28
47992006.09.01 14:30buy240012.501.27931.27631.2807
48002006.09.01 14:30close240012.501.27971.27631.2807500.0062961.28
48012006.09.01 14:30buy240112.601.27921.27621.2806
48022006.09.01 14:30t/p240112.601.28061.27621.28061764.0064725.28
48032006.09.01 14:30buy240212.901.27881.27581.2802
48042006.09.01 14:30close240212.901.27951.27581.2802903.0065628.28
48052006.09.01 14:30buy240313.101.27881.27581.2802
48062006.09.01 14:30close240313.101.27941.27581.2802786.0366414.31
48072006.09.01 14:30buy240413.301.27881.27581.2802
48082006.09.01 14:30t/p240413.301.28021.27581.28021862.0068276.31
48092006.09.01 14:30buy240513.701.27881.27581.2802
48102006.09.01 14:30t/p240513.701.28021.27581.28021918.0070194.31
48112006.09.01 14:30buy240614.001.27811.27511.2795
48122006.09.01 14:30t/p240614.001.27951.27511.27951960.0072154.31
48132006.09.01 14:30buy240714.401.27881.27581.2802
48142006.09.01 14:30close240714.401.27931.27581.2802720.0072874.31
48152006.09.01 14:30buy240814.601.27811.27511.2795
48162006.09.01 14:30close240814.601.27931.27511.27951752.0074626.31
48172006.09.01 14:30buy240914.901.27651.27351.2779
48182006.09.01 14:30t/p240914.901.27791.27351.27792086.0076712.31
48192006.09.01 14:30buy241015.301.27901.27601.2804
48202006.09.01 14:31close241015.301.27961.27601.2804917.9877630.29
48212006.09.01 14:31buy241115.501.27951.27651.2809
48222006.09.01 14:31close241115.501.28071.27651.28091860.0079490.29
48232006.09.01 14:31buy241215.901.27921.27621.2806
48242006.09.01 14:31close241215.901.27961.27621.2806636.0080126.29
48252006.09.01 14:31buy241316.001.27951.27651.2809
48262006.09.01 14:31close241316.001.28011.27651.2809960.0081086.29
48272006.09.01 14:31buy241416.201.27921.27621.2806
48282006.09.01 14:31close241416.201.27961.27621.2806648.0081734.29
48292006.09.01 14:31buy241516.301.27871.27571.2801
48302006.09.01 14:31close241516.301.27961.27571.28011467.0083201.29
48312006.09.01 14:31buy241616.601.27931.27631.2807
48322006.09.01 14:31t/p241616.601.28071.27631.28072324.0085525.29
48332006.09.01 14:31buy241717.101.27841.27541.2798
48342006.09.01 14:32close241717.101.27891.27541.2798854.9586380.24
48352006.09.01 14:32buy241817.301.27951.27651.2809
48362006.09.01 14:32close241817.301.27691.27651.2809-4497.9181882.33
48372006.09.01 14:32buy241916.401.27711.27411.2785
48382006.09.01 14:32close241916.401.27751.27411.2785656.0582538.38
48392006.09.01 14:33buy242016.501.27781.27481.2792
48402006.09.01 14:33t/p242016.501.27921.27481.27922310.0084848.38
48412006.09.01 14:33buy242117.001.27951.27651.2809
48422006.09.01 14:33close242117.001.27751.27651.2809-3400.0081448.38
48432006.09.01 14:33buy242216.301.27761.27461.2790
48442006.09.01 14:33t/p242216.301.27901.27461.27902282.0083730.38
48452006.09.01 14:33buy242316.701.27921.27621.2806
48462006.09.01 14:35close242316.701.28001.27621.28061335.9385066.31
48472006.09.01 14:35buy242417.001.27941.27641.2808
48482006.09.01 14:35close242417.001.27991.27641.2808849.9285916.23
48492006.09.01 14:36buy242517.201.27951.27651.2809
48502006.09.01 14:37close242517.201.27991.27651.2809688.0486604.27
48512006.09.01 14:37buy242617.301.27951.27651.2809
48522006.09.01 14:38close242617.301.28001.27651.2809865.0487469.31
48532006.09.01 14:38buy242717.501.27951.27651.2809
48542006.09.01 14:39close242717.501.28001.27651.2809874.9588344.26
48552006.09.01 14:40buy242817.701.27951.27651.2809
48562006.09.01 14:40close242817.701.28021.27651.28091239.0189583.27
48572006.09.01 14:40buy242917.901.27951.27651.2809
48582006.09.01 14:40close242917.901.28001.27651.2809895.0090478.27
48592006.09.01 14:41buy243018.101.27951.27651.2809
48602006.09.01 14:41close243018.101.28011.27651.28091085.9891564.25
48612006.09.01 14:42buy243118.301.27951.27651.2809
48622006.09.01 14:44close243118.301.27751.27651.2809-3660.0087904.25
48632006.09.01 14:44buy243217.601.27841.27541.2798
48642006.09.01 14:44close243217.601.27941.27541.27981760.0089664.25
48652006.09.01 14:44buy243317.901.27951.27651.2809
48662006.09.01 14:44close243317.901.27731.27651.2809-3938.0085726.25
48672006.09.01 14:44buy243417.101.27841.27541.2798
48682006.09.01 14:52close243417.101.27641.27541.2798-3420.0582306.20
48692006.09.01 14:52buy243516.501.27701.27401.2784
48702006.09.01 14:53close243516.501.27741.27401.2784660.0082966.20
48712006.09.01 14:53buy243616.601.27751.27451.2789
48722006.09.01 15:00close243616.601.27811.27451.2789996.0283962.22
48732006.09.01 16:38sell243716.801.27891.28191.2775
48742006.09.01 16:59close243716.801.28101.28191.2775-3527.9280434.30
48752006.09.01 16:59sell243816.101.28051.28351.2791
48762006.09.01 17:00close243816.101.28001.28351.2791805.0081239.30
48772006.09.04 03:11sell243916.201.28581.28881.2844
48782006.09.04 08:03close243916.201.28501.28881.28441295.8882535.18
48792006.09.04 08:03buy244016.501.28501.28201.2864
48802006.09.04 08:47close244016.501.28551.28201.2864825.0883360.26
48812006.09.04 10:13sell244116.701.28561.28861.2842
48822006.09.04 10:38close244116.701.28511.28861.2842834.9984195.25
48832006.09.04 10:45buy244216.801.28471.28171.2861
48842006.09.04 11:09close244216.801.28521.28171.2861840.0085035.25
48852006.09.04 11:15sell244317.001.28601.28901.2846
48862006.09.04 11:18close244317.001.28551.28901.2846849.9785885.22
48872006.09.04 14:08buy244417.201.28611.28311.2875
48882006.09.04 16:03close244417.201.28651.28311.2875688.0186573.23
48892006.09.04 22:20sell244517.301.28721.29021.2858
48902006.09.04 23:27close244517.301.28671.29021.2858865.0087438.23
48912006.09.05 02:10buy244617.501.28521.28221.2866
48922006.09.05 05:23close244617.501.28311.28221.2866-3674.9883763.25
48932006.09.05 09:27buy244716.801.28291.27991.2843
48942006.09.05 10:41close244716.801.28331.27991.2843672.0784435.32
48952006.09.05 12:41buy244816.901.28351.28051.2849
48962006.09.05 13:42close244816.901.28151.28051.2849-3380.0781055.25
48972006.09.05 15:38buy244916.201.28111.27811.2825
48982006.09.05 16:00close244916.201.28161.27811.2825810.0081865.25
48992006.09.05 16:21buy245016.401.28081.27781.2822
49002006.09.05 17:08close245016.401.28121.27781.2822656.1682521.41
49012006.09.05 19:22buy245116.501.28081.27781.2822
49022006.09.05 20:38close245116.501.28121.27781.2822660.0883181.49
49032006.09.05 22:53buy245216.601.28141.27841.2828
49042006.09.05 22:53close245216.601.28201.27841.2828995.8284177.31
49052006.09.05 22:56sell245316.801.28231.28531.2809
49062006.09.05 22:58close245316.801.28171.28531.28091008.0285185.33
49072006.09.06 01:59buy245417.001.28171.27871.2831
49082006.09.06 09:08close245417.001.28211.27871.2831680.0385865.36
49092006.09.06 09:13sell245517.201.28261.28561.2812
49102006.09.06 10:34close245517.201.28201.28561.28121031.9586897.31
49112006.09.06 13:27buy245617.401.27981.27681.2812
49122006.09.06 14:31close245617.401.27781.27681.2812-3480.0483417.27
49132006.09.06 16:00buy245716.701.27771.27471.2791
49142006.09.06 16:00close245716.701.27821.27471.2791835.0084252.27
49152006.09.06 18:12buy245816.901.27781.27481.2792
49162006.09.06 18:32close245816.901.27821.27481.2792676.0584928.32
49172006.09.06 20:12sell245917.001.28011.28311.2787
49182006.09.07 01:02close245917.001.28211.28311.2787-3113.9281814.40
49192006.09.07 06:19buy246016.401.28261.27961.2840
49202006.09.07 09:46close246016.401.28061.27961.2840-3280.1078534.30
49212006.09.07 09:49buy246115.701.28021.27721.2816
49222006.09.07 10:56close246115.701.27811.27721.2816-3297.0075237.30
49232006.09.07 12:36buy246215.001.27631.27331.2777
49242006.09.07 13:07close246215.001.27371.27331.2777-3900.0671337.24
49252006.09.07 13:07buy246314.301.27371.27071.2751
49262006.09.07 13:27close246314.301.27421.27071.2751714.9572052.19
49272006.09.07 13:27buy246414.401.27411.27111.2755
49282006.09.07 14:43close246414.401.27201.27111.2755-3024.1169028.08
49292006.09.07 20:46buy246513.801.27261.26961.2740
49302006.09.07 20:50close246513.801.27311.26961.2740690.0069718.08
49312006.09.08 07:43buy246613.901.27181.26881.2732
49322006.09.08 08:51close246613.901.27231.26881.2732695.0070413.08
49332006.09.08 12:36buy246714.101.27141.26841.2728
49342006.09.08 14:08close246714.101.27191.26841.2728705.1671118.24
49352006.09.08 14:36buy246814.201.26901.26601.2704
49362006.09.08 14:36close246814.201.26941.26601.2704568.0071686.24
49372006.09.08 14:36buy246914.301.26881.26581.2702
49382006.09.08 14:37close246914.301.26931.26581.2702715.0072401.24
49392006.09.08 14:37buy247014.501.26901.26601.2704
49402006.09.08 14:37close247014.501.26941.26601.2704580.0072981.24
49412006.09.08 14:37buy247114.601.26791.26491.2693
49422006.09.08 14:37close247114.601.26861.26491.26931021.9874003.22
49432006.09.08 14:37buy247214.801.26771.26471.2691
49442006.09.08 14:37close247214.801.26851.26471.26911184.0075187.22
49452006.09.08 14:37buy247315.001.26901.26601.2704
49462006.09.08 14:44close247315.001.26691.26601.2704-3150.0072037.22
49472006.09.08 14:44buy247414.401.26701.26401.2684
49482006.09.08 14:52close247414.401.26751.26401.2684720.0672757.28
49492006.09.08 14:52buy247514.601.26771.26471.2691
49502006.09.08 16:15close247514.601.26551.26471.2691-3212.0069545.28
49512006.09.11 02:52buy247613.901.26621.26321.2676
49522006.09.11 03:56close247613.901.26671.26321.2676694.9970240.27
49532006.09.11 06:57sell247714.001.26831.27131.2669
49542006.09.11 08:09close247714.001.26781.27131.2669700.0070940.27
49552006.09.11 10:09sell247814.201.27061.27361.2692
49562006.09.11 11:45close247814.201.27261.27361.2692-2840.0368100.24
49572006.09.11 16:02buy247913.601.26981.26681.2712
49582006.09.11 18:53close247913.601.27021.26681.2712544.0268644.26
49592006.09.11 23:20buy248013.701.26991.26691.2713
49602006.09.11 23:28close248013.701.27041.26691.2713684.9969329.25
49612006.09.11 23:40buy248113.901.26991.26691.2713
49622006.09.12 00:46close248113.901.27041.26691.2713590.3369919.58
49632006.09.12 00:56sell248214.001.27111.27411.2697
49642006.09.12 01:00close248214.001.27071.27411.2697560.1470479.72
49652006.09.12 02:43sell248314.101.27121.27421.2698
49662006.09.12 09:15close248314.101.27031.27421.26981268.9271748.64
49672006.09.12 09:35sell248414.301.27241.27541.2710
49682006.09.12 09:52close248414.301.27191.27541.2710714.9672463.60
49692006.09.12 10:21sell248514.501.27231.27531.2709
49702006.09.12 10:28close248514.501.27161.27531.27091015.0473478.64
49712006.09.12 14:28buy248614.701.27051.26751.2719
49722006.09.12 14:29close248614.701.27101.26751.2719734.9974213.63
49732006.09.12 14:29buy248714.801.27061.26761.2720
49742006.09.12 14:29close248714.801.27111.26761.2720740.0074953.63
49752006.09.12 14:29buy248815.001.27061.26761.2720
49762006.09.12 14:29close248815.001.27111.26761.2720750.0775703.70
49772006.09.12 14:29buy248915.101.27061.26761.2720
49782006.09.12 14:30t/p248915.101.27201.26761.27202114.0077817.70
49792006.09.12 14:30sell249015.601.27271.27571.2713
49802006.09.12 14:30t/p249015.601.27131.27571.27132184.0080001.70
49812006.09.12 14:31sell249116.001.27181.27481.2704
49822006.09.12 14:31close249116.001.27121.27481.2704959.9680961.66
49832006.09.12 14:31sell249216.201.27321.27621.2718
49842006.09.12 14:31t/p249216.201.27181.27621.27182268.0083229.66
49852006.09.12 14:31sell249316.601.27231.27531.2709
49862006.09.12 14:31close249316.601.27171.27531.2709996.0184225.67
49872006.09.12 14:32sell249416.801.27181.27481.2704
49882006.09.12 14:33close249416.801.27121.27481.27041008.0785233.74
49892006.09.12 14:33buy249517.001.27031.26731.2717
49902006.09.12 14:33close249517.001.27121.26731.27171530.0086763.74
49912006.09.12 14:33buy249617.401.26981.26681.2712
49922006.09.12 14:34close249617.401.27031.26681.2712869.9487633.68
49932006.09.12 14:34buy249717.501.27031.26731.2717
49942006.09.12 14:34close249717.501.27081.26731.2717875.0088508.68
49952006.09.12 14:34buy249817.701.27031.26731.2717
49962006.09.12 14:34t/p249817.701.27171.26731.27172478.0090986.68
49972006.09.12 14:34sell249918.201.27191.27491.2705
49982006.09.12 14:34t/p249918.201.27051.27491.27052548.0093534.68
49992006.09.12 14:34buy250018.701.27031.26731.2717
50002006.09.12 14:44close250018.701.27091.26731.27171122.0094656.68
50012006.09.12 14:44buy250118.901.26961.26661.2710
50022006.09.12 14:44close250118.901.27021.26661.27101134.0095790.68
50032006.09.12 14:44buy250219.201.27011.26711.2715
50042006.09.12 14:50close250219.201.27061.26711.2715960.0096750.68
50052006.09.12 14:56sell250319.401.27181.27481.2704
50062006.09.12 15:32close250319.401.27141.27481.2704776.1197526.79
50072006.09.12 16:13buy250419.501.26761.26461.2690
50082006.09.12 16:14close250419.501.26811.26461.2690975.0098501.79
50092006.09.12 16:16buy250519.701.26761.26461.2690
50102006.09.12 16:19close250519.701.26821.26461.26901182.0399683.82
50112006.09.12 16:26buy250619.901.26751.26451.2689
50122006.09.12 16:28close250619.901.26801.26451.2689995.00100678.82
50132006.09.12 22:43buy250720.101.26881.26581.2702
50142006.09.13 00:51close250720.101.26931.26581.2702853.65101532.47
50152006.09.13 03:14buy250820.301.26741.26441.2688
50162006.09.13 03:51close250820.301.26791.26441.26881014.98102547.45
50172006.09.13 08:52sell250920.501.26981.27281.2684
50182006.09.13 09:03close250920.501.26931.27281.26841024.99103572.44
50192006.09.13 09:30buy251020.701.26781.26481.2692
50202006.09.13 09:30close251020.701.26831.26481.26921035.12104607.56
50212006.09.13 09:37buy251120.901.26791.26491.2693
50222006.09.13 09:41close251120.901.26831.26491.2693836.21105443.77
50232006.09.13 09:54buy251221.101.26791.26491.2693
50242006.09.13 10:06close251221.101.26831.26491.2693844.21106287.98
50252006.09.13 14:08buy251321.301.26751.26451.2689
50262006.09.13 14:43close251321.301.26801.26451.26891064.98107352.96
50272006.09.13 17:49sell251421.501.27081.27381.2694
50282006.09.13 18:10close251421.501.27031.27381.26941075.01108427.97
50292006.09.13 20:12buy251521.701.26841.26541.2698
50302006.09.13 20:12close251521.701.26891.26541.26981084.99109512.96
50312006.09.13 20:12buy251621.901.26841.26541.2698
50322006.09.13 20:17close251621.901.26891.26541.26981094.99110607.95
50332006.09.14 05:57buy251722.101.26911.26611.2705
50342006.09.14 11:44close251722.101.26951.26611.2705884.04111491.99
50352006.09.14 11:45sell251822.301.26961.27261.2682
50362006.09.14 12:46close251822.301.27171.27261.2682-4682.92106809.07
50372006.09.14 14:31buy251921.401.26981.26681.2712
50382006.09.14 14:31t/p251921.401.27121.26681.27122996.00109805.07
50392006.09.14 14:40buy252022.001.27011.26711.2715
50402006.09.14 14:40close252022.001.27071.26711.27151320.00111125.07
50412006.09.14 14:41buy252122.201.27001.26701.2714
50422006.09.14 14:41close252122.201.27041.26701.2714888.11112013.18
50432006.09.14 14:41buy252222.401.27001.26701.2714
50442006.09.14 14:42close252222.401.27041.26701.2714896.11112909.29
50452006.09.14 14:42buy252322.601.26991.26691.2713
50462006.09.14 14:44close252322.601.27031.26691.2713904.07113813.36
50472006.09.14 14:44buy252422.801.27021.26721.2716
50482006.09.14 14:52close252422.801.27071.26721.27161139.95114953.31
50492006.09.14 16:55sell252523.001.27401.27701.2726
50502006.09.14 17:38close252523.001.27331.27701.27261609.96116563.27
50512006.09.14 20:57buy252623.301.27251.26951.2739
50522006.09.14 21:35close252623.301.27301.26951.27391164.99117728.26
50532006.09.15 05:19sell252723.501.27221.27521.2708
50542006.09.15 09:05close252723.501.27171.27521.27081174.99118903.25
50552006.09.15 11:45buy252823.801.27001.26701.2714
50562006.09.15 13:18close252823.801.26761.26701.2714-5711.74113191.51
50572006.09.15 13:51buy252922.601.26731.26431.2687
50582006.09.15 13:51close252922.601.26771.26431.2687904.00114095.51
50592006.09.15 13:51buy253022.801.26731.26431.2687
50602006.09.15 14:30t/p253022.801.26871.26431.26873192.00117287.51
50612006.09.15 15:31buy253123.501.26631.26331.2677
50622006.09.15 15:34close253123.501.26431.26331.2677-4700.12112587.39
50632006.09.15 15:34buy253222.501.26451.26151.2659
50642006.09.15 15:34close253222.501.26501.26151.26591125.00113712.39
50652006.09.15 15:35buy253322.701.26501.26201.2664
50662006.09.15 16:36close253322.701.26541.26201.2664908.11114620.50
50672006.09.15 20:14sell253422.901.26511.26811.2637
50682006.09.18 00:00t/p253422.901.26371.26811.26373334.49117954.99
50692006.09.18 02:13sell253523.601.26491.26791.2635
50702006.09.18 02:13close253523.601.26441.26791.26351180.00119134.99
50712006.09.18 02:15sell253623.801.26491.26791.2635
50722006.09.18 02:59close253623.801.26441.26791.26351190.00120324.99
50732006.09.18 05:10sell253724.101.26511.26811.2637
50742006.09.18 08:14close253724.101.26721.26811.2637-5060.89115264.10
50752006.09.18 08:14sell253823.101.26691.26991.2655
50762006.09.18 11:11close253823.101.26641.26991.26551154.99116419.09
50772006.09.18 15:00sell253923.301.26841.27141.2670
50782006.09.18 15:00close253923.301.26791.27141.26701165.00117584.09
50792006.09.18 15:00sell254023.501.26841.27141.2670
50802006.09.18 15:00close254023.501.26771.27141.26701645.00119229.09
50812006.09.18 15:00sell254123.801.26841.27141.2670
50822006.09.18 15:01close254123.801.26781.27141.26701427.89120656.98
50832006.09.18 15:01sell254224.101.26881.27181.2674
50842006.09.18 15:01close254224.101.26751.27181.26743133.00123789.98
50852006.09.18 15:01sell254324.801.26851.27151.2671
50862006.09.18 15:01t/p254324.801.26711.27151.26713472.00127261.98
50872006.09.18 15:01sell254425.501.26841.27141.2670
50882006.09.18 15:01t/p254425.501.26701.27141.26703570.00130831.98
50892006.09.18 15:01sell254526.201.26841.27141.2670
50902006.09.18 15:01close254526.201.26791.27141.26701310.11132142.09
50912006.09.18 15:01sell254626.401.26901.27201.2676
50922006.09.18 15:01close254626.401.26801.27201.26762640.00134782.09
50932006.09.18 15:01sell254727.001.26911.27211.2677
50942006.09.18 15:01close254727.001.26831.27211.26772159.87136941.96
50952006.09.18 15:01sell254827.401.26851.27151.2671
50962006.09.18 15:01close254827.401.26721.27151.26713562.00140503.96
50972006.09.18 15:01sell254928.101.26841.27141.2670
50982006.09.18 15:01close254928.101.26751.27141.26702529.00143032.96
50992006.09.18 15:01sell255028.601.26911.27211.2677
51002006.09.18 15:01close255028.601.26861.27211.26771429.86144462.82
51012006.09.18 15:02sell255128.901.26841.27141.2670
51022006.09.18 15:05close255128.901.26791.27141.26701444.87145907.69
51032006.09.18 15:05sell255229.201.26861.27161.2672
51042006.09.18 15:05close255229.201.26801.27161.26721752.08147659.77
51052006.09.18 15:34sell255329.501.26671.26971.2653
51062006.09.18 16:51close255329.501.26881.26971.2653-6194.96141464.81
51072006.09.19 06:08buy255428.301.27111.26811.2725
51082006.09.19 07:25close255428.301.27161.26811.27251414.99142879.80
51092006.09.19 09:53buy255528.601.26791.26491.2693
51102006.09.19 10:00close255528.601.26831.26491.26931144.28144024.08
51112006.09.19 14:10buy255628.801.26541.26241.2668
51122006.09.19 14:26close255628.801.26591.26241.26681440.00145464.08
51132006.09.19 14:30sell255729.101.26771.27071.2663
51142006.09.19 14:30close255729.101.26711.27071.26631746.00147210.08
51152006.09.19 14:30sell255829.401.26691.26991.2655
51162006.09.19 14:31close255829.401.26891.26991.2655-5880.00141330.08
51172006.09.19 14:31sell255928.301.26861.27161.2672
51182006.09.19 14:35close255928.301.26811.27161.26721415.00142745.08
51192006.09.19 14:35sell256028.501.26751.27051.2661
51202006.09.19 14:51close256028.501.26961.27051.2661-5984.88136760.20
51212006.09.19 14:51sell256127.401.26931.27231.2679
51222006.09.19 15:11close256127.401.27131.27231.2679-5480.12131280.08
51232006.09.19 17:04buy256226.301.26931.26631.2707
51242006.09.19 17:22close256226.301.26721.26631.2707-5523.00125757.08
51252006.09.19 17:22buy256325.201.26751.26451.2689
51262006.09.19 17:25close256325.201.26801.26451.26891260.02127017.10
51272006.09.19 17:25buy256425.401.26831.26531.2697
51282006.09.19 18:59close256425.401.26631.26531.2697-5080.09121937.01
51292006.09.19 22:52sell256524.401.26841.27141.2670
51302006.09.19 22:59close256524.401.26791.27141.26701220.00123157.01
51312006.09.19 23:10buy256624.601.26741.26441.2688
51322006.09.19 23:10close256624.601.26791.26441.26881229.98124386.99
51332006.09.19 23:20buy256724.901.26711.26411.2685
51342006.09.19 23:20close256724.901.26761.26411.26851245.29125632.28
51352006.09.20 02:45buy256825.101.26741.26441.2688
51362006.09.20 03:11close256825.101.26781.26441.26881004.02126636.30
51372006.09.20 03:11sell256925.301.26791.27091.2665
51382006.09.20 07:03close256925.301.26741.27091.26651264.99127901.29
51392006.09.20 08:32buy257025.601.26691.26391.2683
51402006.09.20 08:54close257025.601.26751.26391.26831536.03129437.32
51412006.09.20 09:13sell257125.901.26791.27091.2665
51422006.09.20 09:22close257125.901.26741.27091.26651295.00130732.32
51432006.09.20 09:50buy257226.101.26701.26401.2684
51442006.09.20 09:56close257226.101.26751.26401.26841304.88132037.20
51452006.09.20 10:53sell257326.401.26801.27101.2666
51462006.09.20 11:28close257326.401.26751.27101.26661319.97133357.17
51472006.09.20 12:26buy257426.701.26731.26431.2687
51482006.09.20 13:05close257426.701.26771.26431.26871068.06134425.23
51492006.09.20 15:02sell257526.901.26851.27151.2671
51502006.09.20 15:13close257526.901.26811.27151.26711076.03135501.26
51512006.09.20 15:22sell257627.101.26851.27151.2671
51522006.09.20 16:59close257627.101.27051.27151.2671-5420.16130081.10
51532006.09.20 19:40sell257726.001.27041.27341.2690
51542006.09.20 20:14close257726.001.26991.27341.26901300.12131381.22
51552006.09.20 20:20sell257826.301.27201.27501.2706
51562006.09.20 20:20close257826.301.27121.27501.27062104.00133485.22
51572006.09.20 20:21sell257926.701.27221.27521.2708
51582006.09.20 20:23close257926.701.27171.27521.27081335.02134820.24
51592006.09.20 20:23sell258027.001.27201.27501.2706
51602006.09.20 20:25close258027.001.27161.27501.27061080.07135900.31
51612006.09.21 02:23sell258127.201.27021.27321.2688
51622006.09.21 03:46close258127.201.27231.27321.2688-5711.92130188.39
51632006.09.21 08:15buy258226.001.27091.26791.2723
51642006.09.21 09:02close258226.001.27141.26791.27231299.99131488.38
51652006.09.21 12:36sell258326.301.27441.27741.2730
51662006.09.21 12:37close258326.301.27391.27741.27301315.00132803.38
51672006.09.21 12:40sell258426.601.27451.27751.2731
51682006.09.21 12:42close258426.601.27401.27751.27311329.99134133.37
51692006.09.21 16:04buy258526.801.27311.27011.2745
51702006.09.21 16:04close258526.801.27351.27011.27451072.00135205.37
51712006.09.21 16:04buy258627.001.27331.27031.2747
51722006.09.21 16:21close258627.001.27121.27031.2747-5670.16129535.21
51732006.09.21 16:21buy258725.901.27151.26851.2729
51742006.09.21 16:26close258725.901.27191.26851.27291036.15130571.36
51752006.09.21 16:26buy258826.101.27201.26901.2734
51762006.09.21 16:41close258826.101.27251.26901.27341304.99131876.35
51772006.09.21 18:01sell258926.401.27421.27721.2728
51782006.09.21 18:01close258926.401.27361.27721.27281584.13133460.48
51792006.09.21 18:02sell259026.701.27421.27721.2728
51802006.09.21 18:03close259026.701.27631.27721.2728-5607.00127853.48
51812006.09.21 18:03sell259125.601.27601.27901.2746
51822006.09.21 18:03close259125.601.27821.27901.2746-5632.00122221.48
51832006.09.21 18:03sell259224.401.27871.28171.2773
51842006.09.21 18:03t/p259224.401.27731.28171.27733416.00125637.48
51852006.09.21 18:03sell259325.101.27571.27871.2743
51862006.09.21 18:14close259325.101.27791.27871.2743-5522.07120115.41
51872006.09.21 18:14sell259424.001.27761.28061.2762
51882006.09.21 18:15close259424.001.27691.28061.27621680.12121795.53
51892006.09.21 18:15sell259524.401.27731.28031.2759
51902006.09.21 19:28close259524.401.27681.28031.27591219.99123015.52
51912006.09.22 01:10sell259624.601.27851.28151.2771
51922006.09.22 01:24close259624.601.27801.28151.27711229.99124245.51
51932006.09.22 01:43sell259724.801.27871.28171.2773
51942006.09.22 03:01close259724.801.27821.28171.27731240.00125485.51
51952006.09.22 05:39buy259825.101.27801.27501.2794
51962006.09.22 05:39close259825.101.27891.27501.27942259.16127744.67
51972006.09.22 05:39buy259925.501.27801.27501.2794
51982006.09.22 05:40close259925.501.27851.27501.27941274.99129019.66
51992006.09.22 09:04sell260025.801.28071.28371.2793
52002006.09.22 10:20close260025.801.28281.28371.2793-5418.12123601.54
52012006.09.22 14:20sell260124.701.28231.28531.2809
52022006.09.22 14:35close260124.701.28181.28531.28091235.00124836.54
52032006.09.22 20:47buy260225.001.27821.27521.2796
52042006.09.22 21:04close260225.001.27881.27521.27961500.04126336.58
52052006.09.25 02:42buy260325.301.27811.27511.2795
52062006.09.25 02:47close260325.301.27861.27511.27951264.99127601.57
52072006.09.25 09:05buy260425.501.28021.27721.2816
52082006.09.25 11:00s/l260425.501.27721.27721.2816-7650.00119951.57
52092006.09.25 11:00buy260524.001.27691.27391.2783
52102006.09.25 11:05close260524.001.27741.27391.27831199.95121151.52
52112006.09.25 11:15buy260624.201.27691.27391.2783
52122006.09.25 11:42close260624.201.27741.27391.27831209.99122361.51
52132006.09.25 15:17buy260724.501.27611.27311.2775
52142006.09.25 15:58close260724.501.27661.27311.27751224.99123586.50
52152006.09.25 16:00buy260824.701.27451.27151.2759
52162006.09.25 16:00close260824.701.27491.27151.2759988.05124574.55
52172006.09.25 16:00buy260924.901.27501.27201.2764
52182006.09.25 16:00close260924.901.27561.27201.27641494.00126068.55
52192006.09.25 16:00buy261025.201.27451.27151.2759
52202006.09.25 16:01close261025.201.27491.27151.27591008.05127076.60
52212006.09.25 16:01buy261125.401.27431.27131.2757
52222006.09.25 16:01close261125.401.27491.27131.27571524.00128600.60
52232006.09.25 16:01buy261225.701.27421.27121.2756
52242006.09.25 16:01close261225.701.27471.27121.27561284.88129885.48
52252006.09.25 16:01buy261326.001.27511.27211.2765
52262006.09.25 16:08close261326.001.27571.27211.27651560.04131445.52
52272006.09.25 16:29buy261426.301.27511.27211.2765
52282006.09.25 16:29close261426.301.27551.27211.27651052.11132497.63
52292006.09.25 16:29buy261526.501.27521.27221.2766
52302006.09.25 16:37close261526.501.27311.27221.2766-5564.95126932.68
52312006.09.25 22:29buy261625.401.27461.27161.2760
52322006.09.25 22:38close261625.401.27511.27161.27601269.99128202.67
52332006.09.26 03:34buy261725.601.27521.27221.2766
52342006.09.26 07:59close261725.601.27571.27221.27661279.99129482.66
52352006.09.26 09:12buy261825.901.27321.27021.2746
52362006.09.26 09:35close261825.901.27371.27021.27461295.00130777.66
52372006.09.26 10:50buy261926.201.27191.26891.2733
52382006.09.26 11:55close261926.201.26991.26891.2733-5240.00125537.66
52392006.09.26 16:00buy262025.101.26861.26561.2700
52402006.09.26 16:00close262025.101.26901.26561.27001004.12126541.78
52412006.09.26 16:01buy262125.301.26871.26571.2701
52422006.09.26 16:01close262125.301.26921.26571.27011265.00127806.78
52432006.09.26 16:02buy262225.601.26871.26571.2701
52442006.09.26 16:46close262225.601.26641.26571.2701-5887.92121918.86
52452006.09.26 20:59sell262324.401.26971.27271.2683
52462006.09.26 21:25close262324.401.26931.27271.2683976.24122895.10
52472006.09.27 07:40buy262424.601.26901.26601.2704
52482006.09.27 09:59close262424.601.26951.26601.27041229.99124125.09
52492006.09.27 12:38sell262524.801.27011.27311.2687
52502006.09.27 12:45close262524.801.26961.27311.26871239.99125365.08
52512006.09.27 14:19buy262625.101.26841.26541.2698
52522006.09.27 14:29close262625.101.26891.26541.26981254.90126619.98
52532006.09.27 14:30sell262725.301.27041.27341.2690
52542006.09.27 14:36close262725.301.26981.27341.26901518.00128137.98
52552006.09.27 14:36sell262825.601.27021.27321.2688
52562006.09.27 14:37close262825.601.26971.27321.26881280.00129417.98
52572006.09.27 14:44buy262925.901.26831.26531.2697
52582006.09.27 14:50close262925.901.26881.26531.26971294.99130712.97
52592006.09.27 15:16sell263026.101.26961.27261.2682
52602006.09.27 16:02close263026.101.26881.27261.26822088.09132801.06
52612006.09.27 23:35buy263126.601.26981.26681.2712
52622006.09.28 00:00close263126.601.27041.26681.2712995.15133796.22
52632006.09.28 00:06sell263226.801.27061.27361.2692
52642006.09.28 00:17close263226.801.27011.27361.26921340.00135136.22
52652006.09.28 01:43sell263327.001.27111.27411.2697
52662006.09.28 07:04close263327.001.27321.27411.2697-5669.88129466.34
52672006.09.28 08:20buy263425.901.27121.26821.2726
52682006.09.28 08:30close263425.901.27171.26821.27261294.99130761.33
52692006.09.28 11:11buy263526.201.27081.26781.2722
52702006.09.28 11:12close263526.201.27131.26781.27221310.10132071.43
52712006.09.28 11:12buy263626.401.27091.26791.2723
52722006.09.28 11:28close263626.401.27131.26791.27231056.00133127.43
52732006.09.28 13:14buy263726.601.27131.26831.2727
52742006.09.28 14:00close263726.601.27181.26831.27271329.99134457.42
52752006.09.28 14:11buy263826.901.27121.26821.2726
52762006.09.28 14:37close263826.901.26921.26821.2726-5380.07129077.35
52772006.09.28 14:37buy263925.801.26901.26601.2704
52782006.09.28 14:39close263925.801.26961.26601.27041548.04130625.39
52792006.09.28 16:21buy264026.101.26921.26621.2706
52802006.09.28 18:33close264026.101.26971.26621.27061304.99131930.38
52812006.09.28 20:45sell264126.401.27091.27391.2695
52822006.09.28 20:45close264126.401.27051.27391.26951056.03132986.41
52832006.09.28 20:45sell264226.601.27091.27391.2695
52842006.09.28 21:44close264226.601.27021.27391.26951862.05134848.46
52852006.09.28 23:39buy264327.001.26991.26691.2713
52862006.09.29 01:01close264327.001.27041.26691.27131146.68135995.14
52872006.09.29 03:17buy264427.201.27011.26711.2715
52882006.09.29 04:49close264427.201.27061.26711.27151359.99137355.13
52892006.09.29 07:22buy264527.501.27031.26731.2717
52902006.09.29 08:53close264527.501.26821.26731.2717-5774.88131580.25
52912006.09.29 14:16buy264626.301.26611.26311.2675
52922006.09.29 14:30close264626.301.26661.26311.26751314.96132895.21
52932006.09.29 14:32buy264726.601.26591.26291.2673
52942006.09.29 15:34close264726.601.26641.26291.26731330.00134225.21
52952006.09.29 17:03sell264826.801.26811.27111.2667
52962006.09.29 17:03close264826.801.26761.27111.26671340.00135565.21
52972006.09.29 17:03sell264927.101.26811.27111.2667
52982006.09.29 17:04close264927.101.26761.27111.26671355.00136920.21
52992006.09.29 17:22sell265027.401.26831.27131.2669
53002006.09.29 17:22close265027.401.26781.27131.26691369.84138290.05
53012006.09.29 17:22sell265127.701.26821.27121.2668
53022006.09.29 17:31close265127.701.27021.27121.2668-5540.00132750.05
53032006.10.02 08:10sell265226.601.26841.27141.2670
53042006.10.02 08:17close265226.601.26791.27141.26701329.99134080.04
53052006.10.02 09:04buy265326.801.26671.26371.2681
53062006.10.02 09:19close265326.801.26721.26371.26811340.01135420.05
53072006.10.02 12:28sell265427.101.27041.27341.2690
53082006.10.02 12:58close265427.101.27001.27341.26901084.27136504.32
53092006.10.02 15:17sell265527.301.27061.27361.2692
53102006.10.02 15:35close265527.301.27261.27361.2692-5460.17131044.15
53112006.10.02 15:46sell265626.201.27361.27661.2722
53122006.10.02 15:46close265626.201.27301.27661.27221571.95132616.10
53132006.10.02 15:46sell265726.501.27351.27651.2721
53142006.10.02 16:23close265726.501.27571.27651.2721-5830.09126786.01
53152006.10.03 00:41sell265825.401.27421.27721.2728
53162006.10.03 08:08close265825.401.27621.27721.2728-5080.15121705.86
53172006.10.03 09:46buy265924.301.27461.27161.2760
53182006.10.03 09:58close265924.301.27501.27161.2760972.01122677.87
53192006.10.03 10:01buy266024.501.27441.27141.2758
53202006.10.03 11:26close266024.501.27501.27141.27581470.09124147.96
53212006.10.03 16:45sell266124.801.27431.27731.2729
53222006.10.03 17:02close266124.801.27381.27731.27291239.99125387.95
53232006.10.03 17:57buy266225.101.27281.26981.2742
53242006.10.03 23:00close266225.101.27331.26981.27421254.99126642.94
53252006.10.04 03:11buy266325.301.27221.26921.2736
53262006.10.04 03:32close266325.301.27261.26921.27361012.25127655.19
53272006.10.04 05:59sell266425.501.27261.27561.2712
53282006.10.04 06:18close266425.501.27221.27561.27121020.25128675.44
53292006.10.04 09:57buy266525.701.27141.26841.2728
53302006.10.04 10:00close266525.701.27181.26841.27281028.11129703.55
53312006.10.04 12:32buy266625.901.26841.26541.2698
53322006.10.04 16:01close266625.901.26901.26541.26981553.90131257.45
53332006.10.04 18:39sell266726.301.26941.27241.2680
53342006.10.04 18:47close266726.301.26891.27241.26801314.99132572.44
53352006.10.04 19:19sell266826.501.26961.27261.2682
53362006.10.04 21:30close266826.501.27171.27261.2682-5564.98127007.46
53372006.10.05 00:22buy266925.401.27121.26821.2726
53382006.10.05 01:53close266925.401.27171.26821.27261269.99128277.45
53392006.10.05 06:53sell267025.701.27041.27341.2690
53402006.10.05 07:17close267025.701.27001.27341.26901028.25129305.70
53412006.10.05 08:21sell267125.901.27081.27381.2694
53422006.10.05 08:44close267125.901.27031.27381.26941295.01130600.71
53432006.10.05 10:17buy267226.101.27041.26741.2718
53442006.10.05 11:05close267226.101.27111.26741.27181827.08132427.79
53452006.10.05 14:06sell267326.501.27211.27511.2707
53462006.10.05 14:31close267326.501.27151.27511.27071589.93134017.72
53472006.10.05 14:41buy267426.801.26981.26681.2712
53482006.10.05 14:41close267426.801.27061.26681.27122144.00136161.72
53492006.10.05 14:41buy267527.201.26961.26661.2710
53502006.10.05 14:42close267527.201.27021.26661.27101632.04137793.76
53512006.10.05 14:42buy267627.601.26981.26681.2712
53522006.10.05 14:42close267627.601.27041.26681.27121656.00139449.76
53532006.10.05 14:42buy267727.901.26911.26611.2705
53542006.10.05 14:44close267727.901.26961.26611.27051394.90140844.66
53552006.10.05 14:44buy267828.201.26981.26681.2712
53562006.10.05 14:45close267828.201.27031.26681.27121410.09142254.75
53572006.10.05 14:53buy267928.501.26971.26671.2711
53582006.10.05 14:53close267928.501.27041.26671.27111994.95144249.70
53592006.10.05 14:53buy268028.801.26971.26671.2711
53602006.10.05 15:50close268028.801.26771.26671.2711-5760.17138489.53
53612006.10.05 18:15sell268127.701.26951.27251.2681
53622006.10.05 18:35close268127.701.26891.27251.26811661.99140151.52
53632006.10.06 02:58buy268228.001.26871.26571.2701
53642006.10.06 06:54close268228.001.26921.26571.27011399.99141551.51
53652006.10.06 06:55sell268328.301.26921.27221.2678
53662006.10.06 08:02close268328.301.26851.27221.26781980.75143532.26
53672006.10.06 08:06buy268428.701.26831.26531.2697
53682006.10.06 14:00close268428.701.26631.26531.2697-5740.18137792.08
53692006.10.06 14:31sell268527.601.27141.27441.2700
53702006.10.06 14:31close268527.601.27021.27441.27003311.93141104.01
53712006.10.06 14:31sell268628.201.27071.27371.2693
53722006.10.06 14:31close268628.201.27001.27371.26931974.00143078.01
53732006.10.06 14:31sell268728.601.27031.27331.2689
53742006.10.06 14:31t/p268728.601.26891.27331.26894004.00147082.01
53752006.10.06 14:31sell268829.401.27001.27301.2686
53762006.10.06 14:31t/p268829.401.26861.27301.26864116.00151198.01
53772006.10.06 14:31sell268930.201.27071.27371.2693
53782006.10.06 14:31close268930.201.27001.27371.26932114.00153312.01
53792006.10.06 14:31sell269030.701.27031.27331.2689
53802006.10.06 14:31t/p269030.701.26891.27331.26894298.00157610.01
53812006.10.06 14:31sell269131.501.27031.27331.2689
53822006.10.06 14:31t/p269131.501.26891.27331.26894410.00162020.01
53832006.10.06 14:31sell269232.401.27141.27441.2700
53842006.10.06 14:31t/p269232.401.27001.27441.27004536.00166556.01
53852006.10.06 14:32sell269333.301.26971.27271.2683
53862006.10.06 14:32t/p269333.301.26831.27271.26834662.00171218.01
53872006.10.06 14:32sell269434.201.27141.27441.2700
53882006.10.06 14:32t/p269434.201.27001.27441.27004788.00176006.01
53892006.10.06 14:32sell269535.201.27021.27321.2688
53902006.10.06 14:32t/p269535.201.26881.27321.26884928.00180934.01
53912006.10.06 14:34buy269636.201.26411.26111.2655
53922006.10.06 14:34close269636.201.26481.26111.26552534.00183468.01
53932006.10.06 14:34buy269736.701.26441.26141.2658
53942006.10.06 14:34t/p269736.701.26581.26141.26585138.00188606.01
53952006.10.06 14:34buy269837.701.26351.26051.2649
53962006.10.06 14:35close269837.701.26391.26051.26491508.22190114.23
53972006.10.06 14:35buy269938.001.26341.26041.2648
53982006.10.06 14:35t/p269938.001.26481.26041.26485320.00195434.23
53992006.10.06 14:35buy270039.101.26301.26001.2644
54002006.10.06 14:35t/p270039.101.26441.26001.26445474.00200908.23
54012006.10.06 14:35buy270140.201.26231.25931.2637
54022006.10.06 14:35close270140.201.26001.25931.2637-9246.00191662.23
54032006.10.06 14:35buy270238.301.26191.25891.2633
54042006.10.06 14:35close270238.301.26271.25891.26333064.00194726.23
54052006.10.06 14:35buy270338.901.26161.25861.2630
54062006.10.06 14:35close270338.901.26221.25861.26302333.99197060.22
54072006.10.06 14:36buy270439.401.26231.25931.2637
54082006.10.06 14:36close270439.401.26311.25931.26373152.07200212.29
54092006.10.06 14:36buy270540.001.26341.26041.2648
54102006.10.06 14:36close270540.001.26481.26041.26485599.81205812.10
54112006.10.06 14:36buy270641.201.26371.26071.2651
54122006.10.06 14:36close270641.201.26471.26071.26514120.00209932.10
54132006.10.06 14:36buy270742.001.26311.26011.2645
54142006.10.06 14:39close270742.001.26351.26011.26451680.00211612.10
54152006.10.06 14:39buy270842.301.26321.26021.2646
54162006.10.06 14:40close270842.301.26361.26021.26461692.00213304.10
54172006.10.06 14:40buy270942.701.26391.26091.2653
54182006.10.06 14:40close270942.701.26441.26091.26532135.02215439.12
54192006.10.06 14:40buy271043.101.26441.26141.2658
54202006.10.06 14:43close271043.101.26501.26141.26582586.00218025.12
54212006.10.06 14:43buy271143.601.26411.26111.2655
54222006.10.06 14:53close271143.601.26201.26111.2655-9156.00208869.12
54232006.10.06 14:53buy271241.801.26211.25911.2635
54242006.10.06 14:57close271241.801.26001.25911.2635-8777.78200091.34
54252006.10.06 14:57buy271340.001.26021.25721.2616
54262006.10.06 15:03close271340.001.26091.25721.26162800.12202891.46
54272006.10.06 17:42sell271440.601.26031.26331.2589
54282006.10.06 17:50close271440.601.25991.26331.25891624.24204515.70
54292006.10.06 17:56sell271540.901.26061.26361.2592
54302006.10.06 18:00close271540.901.26011.26361.25922044.88206560.58
54312006.10.09 01:45sell271641.301.25951.26251.2581
54322006.10.09 02:18close271641.301.25911.26251.25811652.11208212.69
54332006.10.09 05:13sell271741.601.25991.26291.2585
54342006.10.09 08:53close271741.601.25941.26291.25852079.99210292.68
54352006.10.09 08:54buy271842.101.25911.25611.2605
54362006.10.09 09:47close271842.101.25971.25611.26052525.55212818.23
54372006.10.09 16:00sell271942.601.26041.26341.2590
54382006.10.09 16:59close271942.601.26001.26341.25901704.42214522.65
54392006.10.09 17:04buy272042.901.25991.25691.2613
54402006.10.09 17:09close272042.901.26031.25691.26131716.42216239.07
54412006.10.09 17:09sell272143.201.26031.26331.2589
54422006.10.09 17:38close272143.201.25991.26331.25891728.26217967.33
54432006.10.09 17:38buy272243.601.25981.25681.2612
54442006.10.09 19:47close272243.601.26031.25681.26122179.99220147.32
54452006.10.09 19:47sell272344.001.26021.26321.2588
54462006.10.09 23:00close272344.001.25971.26321.25882199.98222347.30
54472006.10.10 08:17sell272444.501.26061.26361.2592
54482006.10.10 08:54close272444.501.26011.26361.25922224.99224572.29
54492006.10.10 10:09buy272544.901.25851.25551.2599
54502006.10.10 10:12close272544.901.25891.25551.25991796.45226368.74
54512006.10.10 10:20buy272645.301.25851.25551.2599
54522006.10.10 10:33close272645.301.25641.25551.2599-9512.76216855.98
54532006.10.10 13:09buy272743.401.25501.25201.2564
54542006.10.10 13:48close272743.401.25281.25201.2564-9548.05207307.93
54552006.10.10 15:38buy272841.501.25211.24911.2535
54562006.10.10 15:38close272841.501.25261.24911.25352074.99209382.92
54572006.10.10 15:38buy272941.901.25211.24911.2535
54582006.10.10 15:48close272941.901.25251.24911.25351676.24211059.16
54592006.10.10 15:51buy273042.201.25191.24891.2533
54602006.10.10 15:51close273042.201.25241.24891.25332109.82213168.98
54612006.10.10 15:51buy273142.601.25221.24921.2536
54622006.10.10 15:55close273142.601.25271.24921.25362129.88215298.86
54632006.10.10 22:49sell273243.101.25381.25681.2524
54642006.10.10 23:05close273243.101.25331.25681.25242154.99217453.85
54652006.10.11 04:19sell273343.501.25411.25711.2527
54662006.10.11 08:32close273343.501.25361.25711.25272174.99219628.84
54672006.10.11 08:34buy273443.901.25331.25031.2547
54682006.10.11 09:04close273443.901.25381.25031.25472194.99221823.83
54692006.10.11 14:08buy273544.401.25461.25161.2560
54702006.10.11 16:50close273544.401.25511.25161.25602220.05224043.88
54712006.10.11 17:48sell273644.801.25531.25831.2539
54722006.10.11 17:57close273644.801.25491.25831.25391792.44225836.32
54732006.10.11 18:08sell273745.201.25521.25821.2538
54742006.10.11 20:00close273745.201.25441.25821.25383616.13229452.45
54752006.10.11 20:00buy273845.901.25421.25121.2556
54762006.10.11 20:00close273845.901.25461.25121.25561836.24231288.69
54772006.10.11 20:00buy273946.301.25451.25151.2559
54782006.10.11 20:18close273946.301.25241.25151.2559-9723.00221565.69
54792006.10.11 20:18buy274044.301.25251.24951.2539
54802006.10.11 20:33close274044.301.25031.24951.2539-9745.89211819.80
54812006.10.12 02:06sell274142.401.25251.25551.2511
54822006.10.12 02:57close274142.401.25211.25551.25111696.42213516.22
54832006.10.12 08:15buy274242.701.25291.24991.2543
54842006.10.12 08:22close274242.701.25341.24991.25432134.98215651.20
54852006.10.12 08:31sell274343.101.25381.25681.2524
54862006.10.12 08:52close274343.101.25331.25681.25242154.84217806.04
54872006.10.12 09:03sell274443.601.25381.25681.2524
54882006.10.12 09:03close274443.601.25321.25681.25242616.06220422.10
54892006.10.12 09:03sell274544.101.25381.25681.2524
54902006.10.12 09:11close274544.101.25601.25681.2524-9701.85210720.25
54912006.10.12 09:11sell274642.101.25591.25891.2545
54922006.10.12 09:16close274642.101.25541.25891.25452104.88212825.13
54932006.10.12 09:17sell274742.601.25531.25831.2539
54942006.10.12 10:24close274742.601.25481.25831.25392130.19214955.32
54952006.10.12 13:31buy274843.001.25281.24981.2542
54962006.10.12 14:08close274843.001.25321.24981.25421720.23216675.55
54972006.10.12 14:30sell274943.301.25571.25871.2543
54982006.10.12 14:30close274943.301.25501.25871.25433030.97219706.52
54992006.10.12 14:30sell275043.901.25571.25871.2543
55002006.10.12 14:30close275043.901.25511.25871.25432633.97222340.49
55012006.10.12 15:46sell275144.501.25411.25711.2527
55022006.10.12 16:43close275144.501.25361.25711.25272224.98224565.47
55032006.10.12 19:37sell275244.901.25471.25771.2533
55042006.10.12 20:13close275244.901.25431.25771.25331796.16226361.63
55052006.10.13 03:16sell275345.301.25691.25991.2555
55062006.10.13 03:21close275345.301.25641.25991.25552264.99228626.62
55072006.10.13 03:21sell275445.701.25691.25991.2555
55082006.10.13 03:21close275445.701.25651.25991.25551828.13230454.75
55092006.10.13 07:38sell275546.101.25761.26061.2562
55102006.10.13 07:57close275546.101.25711.26061.25622304.99232759.74
55112006.10.13 08:17buy275646.601.25651.25351.2579
55122006.10.13 08:58close275646.601.25691.25351.25791864.13234623.87
55132006.10.13 14:31sell275746.901.25681.25981.2554
55142006.10.13 14:31close275746.901.25591.25981.25544221.26238845.13
55152006.10.13 14:31sell275847.801.25691.25991.2555
55162006.10.13 14:31t/p275847.801.25551.25991.25556692.00245537.13
55172006.10.13 14:33buy275949.101.25351.25051.2549
55182006.10.13 14:38close275949.101.25131.25051.2549-10801.87234735.26
55192006.10.13 14:38buy276046.901.25151.24851.2529
55202006.10.13 14:40close276046.901.25201.24851.25292344.88237080.14
55212006.10.13 14:40buy276147.401.25221.24921.2536
55222006.10.13 14:49close276147.401.25281.24921.25362843.94239924.08
55232006.10.13 14:50buy276248.001.25291.24991.2543
55242006.10.13 16:02close276248.001.25081.24991.2543-10079.86229844.22
55252006.10.13 16:41buy276346.001.24861.24561.2500
55262006.10.13 16:43close276346.001.24911.24561.25002300.00232144.22
55272006.10.13 16:54buy276446.401.24861.24561.2500
55282006.10.13 17:00close276446.401.24931.24561.25003248.14235392.36
55292006.10.13 19:49sell276547.101.25171.25471.2503
55302006.10.13 21:02close276547.101.25131.25471.25031884.47237276.83
55312006.10.16 12:39sell276647.501.25191.25491.2505
55322006.10.16 12:58close276647.501.25141.25491.25052374.99239651.82
55332006.10.16 13:24buy276747.901.25061.24761.2520
55342006.10.16 13:28close276747.901.25101.24761.25201916.47241568.29
55352006.10.16 14:41sell276848.301.25281.25581.2514
55362006.10.16 14:55close276848.301.25231.25581.25142414.98243983.27
55372006.10.16 15:52sell276948.801.25361.25661.2522
55382006.10.16 15:59close276948.801.25311.25661.25222439.99246423.26
55392006.10.16 20:49sell277049.301.25281.25581.2514
55402006.10.17 12:47close277049.301.25231.25581.25142741.67249164.93
55412006.10.17 14:31buy277149.801.25101.24801.2524
55422006.10.17 14:31close277149.801.25151.24801.25242489.93251654.86
55432006.10.17 14:31buy277250.301.25101.24801.2524
55442006.10.17 14:31close277250.301.25181.24801.25244023.93255678.79
55452006.10.17 15:19sell277351.101.25421.25721.2528
55462006.10.17 16:43close277351.101.25371.25721.25282554.99258233.78
55472006.10.17 17:48sell277451.601.25641.25941.2550
55482006.10.17 18:11close277451.601.25591.25941.25502579.98260813.76
55492006.10.17 20:20buy277552.201.25451.25151.2559
55502006.10.17 21:39close277552.201.25491.25151.25592088.01262901.77
55512006.10.17 23:10buy277652.601.25401.25101.2554
55522006.10.18 00:11close277652.601.25451.25101.25542234.10265135.87
55532006.10.18 00:17sell277753.001.25521.25821.2538
55542006.10.18 00:24close277753.001.25481.25821.25382120.15267256.02
55552006.10.18 00:24sell277853.501.25511.25811.2537
55562006.10.18 00:45close277853.501.25471.25811.25372140.00269396.02
55572006.10.18 07:50sell277953.901.25481.25781.2534
55582006.10.18 08:18close277953.901.25431.25781.25342694.99272091.01
55592006.10.18 10:08buy278054.401.25421.25121.2556
55602006.10.18 10:23close278054.401.25461.25121.25562176.54274267.55
55612006.10.18 10:46buy278154.901.25381.25081.2552
55622006.10.18 12:21close278154.901.25431.25081.25522744.98277012.53
55632006.10.18 14:39buy278255.401.25311.25011.2545
55642006.10.18 15:12close278255.401.25111.25011.2545-11080.02265932.51
55652006.10.18 18:48sell278353.201.25211.25511.2507
55662006.10.19 01:13close278353.201.25411.25511.2507-9744.81256187.70
55672006.10.19 09:39sell278451.201.25571.25871.2543
55682006.10.19 10:10close278451.201.25521.25871.25432559.98258747.68
55692006.10.19 15:26sell278551.701.25771.26071.2563
55702006.10.19 16:36close278551.701.25971.26071.2563-10340.00248407.68
55712006.10.19 18:01sell278649.701.26131.26431.2599
55722006.10.19 18:01close278649.701.26081.26431.25992484.84250892.52
55732006.10.19 18:02sell278750.201.26121.26421.2598
55742006.10.19 18:02close278750.201.26071.26421.25982509.75253402.27
55752006.10.19 18:02sell278850.701.26121.26421.2598
55762006.10.19 18:02close278850.701.26061.26421.25983041.46256443.73
55772006.10.19 22:41sell278951.301.26271.26571.2613
55782006.10.20 08:29close278951.301.26221.26571.26132852.64259296.38
55792006.10.20 11:58buy279051.901.26091.25791.2623
55802006.10.20 13:24close279051.901.26131.25791.26232076.00261372.38
55812006.10.23 07:39buy279152.301.26131.25831.2627
55822006.10.23 08:22close279152.301.25921.25831.2627-10983.28250389.10
55832006.10.23 08:22buy279250.101.25951.25651.2609
55842006.10.23 10:50close279250.101.25751.25651.2609-10020.00240369.10
55852006.10.23 11:28buy279348.101.25621.25321.2576
55862006.10.23 14:48close279348.101.25421.25321.2576-9620.29230748.81
55872006.10.23 14:48buy279446.101.25441.25141.2558
55882006.10.23 16:12close279446.101.25491.25141.25582304.90233053.71
55892006.10.24 02:28buy279546.601.25451.25151.2559
55902006.10.24 09:35close279546.601.25241.25151.2559-9785.81223267.90
55912006.10.24 17:11sell279644.701.25541.25841.2540
55922006.10.24 17:41close279644.701.25741.25841.2540-8940.26214327.64
55932006.10.24 20:49buy279742.901.25671.25371.2581
55942006.10.25 04:36close279742.901.25721.25371.25811821.96216149.59
55952006.10.25 10:01sell279843.201.25721.26021.2558
55962006.10.25 10:01close279843.201.25681.26021.25581728.01217877.60
55972006.10.25 10:01sell279943.601.25701.26001.2556
55982006.10.25 10:20close279943.601.25651.26001.25562179.99220057.59
55992006.10.25 12:25sell280044.001.25791.26091.2565
56002006.10.25 15:21close280044.001.25731.26091.25652640.06222697.65
56012006.10.25 15:21buy280144.501.25771.25471.2591
56022006.10.25 16:05close280144.501.25811.25471.25911780.15224477.80
56032006.10.25 20:14buy280244.901.25761.25461.2590
56042006.10.25 20:14close280244.901.25831.25461.25903142.60227620.40
56052006.10.25 20:16buy280345.501.25761.25461.2590
56062006.10.25 20:16close280345.501.25841.25461.25903639.84231260.24
56072006.10.25 20:16buy280446.301.25761.25461.2590
56082006.10.25 20:16close280446.301.25811.25461.25902314.83233575.07
56092006.10.25 20:18sell280546.701.25931.26231.2579
56102006.10.25 20:21close280546.701.26131.26231.2579-9340.03224235.04
56112006.10.25 20:21sell280644.801.26081.26381.2594
56122006.10.25 20:26close280644.801.26031.26381.25942239.97226475.01
56132006.10.25 20:26sell280745.301.26021.26321.2588
56142006.10.25 20:27close280745.301.25941.26321.25883624.10230099.11
56152006.10.25 20:27sell280846.001.25931.26231.2579
56162006.10.25 20:31close280846.001.25881.26231.25792300.00232399.11
56172006.10.25 20:48sell280946.501.26091.26391.2595
56182006.10.25 22:05close280946.501.26041.26391.25952324.99234724.10
56192006.10.26 00:25sell281046.901.26151.26451.2601
56202006.10.26 04:10close281046.901.26361.26451.2601-9849.00224875.10
56212006.10.26 04:11sell281145.001.26371.26671.2623
56222006.10.26 04:23close281145.001.26331.26671.26231800.04226675.14
56232006.10.26 08:54sell281245.301.26391.26691.2625
56242006.10.26 09:09close281245.301.26601.26691.2625-9513.00217162.14
56252006.10.26 09:26sell281343.401.26601.26901.2646
56262006.10.26 09:26close281343.401.26551.26901.26462170.00219332.14
56272006.10.26 09:26sell281443.901.26601.26901.2646
56282006.10.26 09:31close281443.901.26551.26901.26462194.84221526.98
56292006.10.26 12:35buy281544.301.26551.26251.2669
56302006.10.26 14:25close281544.301.26601.26251.26692214.98223741.96
56312006.10.26 14:31sell281644.701.26631.26931.2649
56322006.10.26 14:31close281644.701.26581.26931.26492234.83225976.79
56332006.10.26 14:31sell281745.201.26631.26931.2649
56342006.10.26 15:16close281745.201.26581.26931.26492259.83228236.62
56352006.10.26 18:21sell281845.601.26721.27021.2658
56362006.10.26 18:28close281845.601.26931.27021.2658-9576.03218660.59
56372006.10.26 18:28sell281943.701.26921.27221.2678
56382006.10.26 18:32close281943.701.26881.27221.26781748.06220408.65
56392006.10.26 20:11buy282044.101.26901.26601.2704
56402006.10.26 20:54close282044.101.26941.26601.27041764.00222172.65
56412006.10.27 07:18buy282144.401.26961.26661.2710
56422006.10.27 07:33close282144.401.27021.26661.27102664.06224836.71
56432006.10.27 08:09buy282245.001.26931.26631.2707
56442006.10.27 09:03close282245.001.26721.26631.2707-9450.03215386.68
56452006.10.27 11:22buy282343.101.26651.26351.2679
56462006.10.27 12:27close282343.101.26701.26351.26792154.83217541.51
56472006.10.27 14:31sell282443.501.27011.27311.2687
56482006.10.27 14:32close282443.501.27231.27311.2687-9569.89207971.62
56492006.10.27 14:32sell282541.601.27231.27531.2709
56502006.10.27 14:34close282541.601.27171.27531.27092496.04210467.66
56512006.10.27 14:34sell282642.101.27151.27451.2701
56522006.10.27 14:37close282642.101.27111.27451.27011684.00212151.66
56532006.10.27 14:37sell282742.401.27111.27411.2697
56542006.10.27 14:45close282742.401.27071.27411.26971696.23213847.89
56552006.10.27 14:45sell282842.801.27041.27341.2690
56562006.10.27 14:45close282842.801.27001.27341.26901712.22215560.11
56572006.10.27 14:45sell282943.101.27021.27321.2688
56582006.10.27 14:56close282943.101.27231.27321.2688-9050.94206509.17
56592006.10.27 14:56sell283041.301.27221.27521.2708
56602006.10.27 15:00close283041.301.27131.27521.27083716.77210225.94
56612006.10.30 07:46buy283142.001.27261.26961.2740
56622006.10.30 14:22close283142.001.27321.26961.27402520.06212746.00
56632006.10.30 14:22sell283242.501.27321.27621.2718
56642006.10.30 14:42close283242.501.27271.27621.27182124.84214870.84
56652006.10.30 15:40buy283343.001.27021.26721.2716
56662006.10.30 15:45close283343.001.27061.26721.27161720.08216590.92
56672006.10.30 23:04sell283443.301.27301.27601.2716
56682006.10.30 23:39close283443.301.27251.27601.27162164.99218755.91
56692006.10.30 23:41buy283543.801.27261.26961.2740
56702006.10.31 02:33close283543.801.27061.26961.2740-9090.07209665.84
56712006.10.31 04:12sell283641.901.27151.27451.2701
56722006.10.31 07:06close283641.901.27101.27451.27012094.98211760.82
56732006.10.31 09:24buy283742.401.27071.26771.2721
56742006.10.31 09:39close283742.401.26861.26771.2721-8903.77202857.05
56752006.10.31 14:01sell283840.601.26961.27261.2682
56762006.10.31 16:59close283840.601.27181.27261.2682-8931.86193925.19
56772006.10.31 17:02sell283938.801.27341.27641.2720
56782006.10.31 17:03close283938.801.27301.27641.27201552.00195477.19
56792006.10.31 17:03sell284039.101.27341.27641.2720
56802006.10.31 17:03close284039.101.27301.27641.27201564.12197041.31
56812006.10.31 17:07sell284139.401.27341.27641.2720
56822006.10.31 17:09close284139.401.27551.27641.2720-8274.00188767.31
56832006.10.31 17:09sell284237.801.27561.27861.2742
56842006.10.31 17:30close284237.801.27761.27861.2742-7560.22181207.09
56852006.10.31 20:19buy284336.201.27631.27331.2777
56862006.11.01 10:05close284336.201.27421.27331.2777-7874.86173332.23
56872006.11.01 16:06sell284434.701.27651.27951.2751
56882006.11.01 16:11close284434.701.27601.27951.27511734.99175067.22
56892006.11.01 17:02sell284535.001.27821.28121.2768
56902006.11.01 17:02close284535.001.27741.28121.27682800.11177867.33
56912006.11.01 17:02sell284635.601.27821.28121.2768
56922006.11.01 17:03close284635.601.27771.28121.27681780.11179647.44
56932006.11.01 17:03sell284735.901.27851.28151.2771
56942006.11.01 17:13close284735.901.27751.28151.27713590.00183237.44
56952006.11.01 17:13sell284836.601.27861.28161.2772
56962006.11.01 17:13close284836.601.27791.28161.27722562.00185799.44
56972006.11.01 17:13sell284937.201.27821.28121.2768
56982006.11.01 17:13close284937.201.27771.28121.27681860.00187659.44
56992006.11.02 02:52buy285037.501.27481.27181.2762
57002006.11.02 03:58close285037.501.27521.27181.27621500.04189159.48
57012006.11.02 08:09sell285137.801.27611.27911.2747
57022006.11.02 08:46close285137.801.27561.27911.27471889.99191049.47
57032006.11.02 13:41sell285238.201.27681.27981.2754
57042006.11.02 15:40close285238.201.27631.27981.27541910.00192959.47
57052006.11.02 15:44buy285338.601.27601.27301.2774
57062006.11.02 15:45close285338.601.27651.27301.27741929.95194889.42
57072006.11.02 18:35sell285439.001.27821.28121.2768
57082006.11.02 19:00close285439.001.27771.28121.27681949.87196839.29
57092006.11.02 23:16sell285539.401.27811.28111.2767
57102006.11.03 01:41close285539.401.27761.28111.27672191.05199030.34
57112006.11.03 08:35buy285639.801.27721.27421.2786
57122006.11.03 09:54close285639.801.27761.27421.27861592.40200622.74
57132006.11.03 14:11buy285740.101.27621.27321.2776
57142006.11.03 14:27close285740.101.27691.27321.27762807.12203429.86
57152006.11.03 14:30sell285840.701.27901.28201.2776
57162006.11.03 14:30t/p285840.701.27761.28201.27765698.00209127.86
57172006.11.03 14:31buy285941.801.27621.27321.2776
57182006.11.03 14:31s/l285941.801.27321.27321.2776-12540.00196587.86
57192006.11.03 14:31buy286039.301.27231.26931.2737
57202006.11.03 14:31close286039.301.27281.26931.27371965.11198552.97
57212006.11.03 14:31buy286139.701.27241.26941.2738
57222006.11.03 14:31close286139.701.27291.26941.27381985.00200537.97
57232006.11.03 14:31buy286240.101.27321.27021.2746
57242006.11.03 14:31close286240.101.27371.27021.27462005.00202542.97
57252006.11.03 14:31buy286340.501.27481.27181.2762
57262006.11.03 14:31t/p286340.501.27621.27181.27625670.00208212.97
57272006.11.03 14:31buy286441.601.27611.27311.2775
57282006.11.03 14:31s/l286441.601.27311.27311.2775-12480.00195732.97
57292006.11.03 14:31buy286539.101.27321.27021.2746
57302006.11.03 14:32close286539.101.27081.27021.2746-9384.01186348.96
57312006.11.03 14:32buy286637.301.27091.26791.2723
57322006.11.03 14:32close286637.301.27141.26791.27231865.00188213.96
57332006.11.03 14:32buy286737.601.27181.26881.2732
57342006.11.03 14:32close286737.601.27251.26881.27322632.00190845.96
57352006.11.03 14:32buy286838.201.27291.26991.2743
57362006.11.03 14:32s/l286838.201.26991.26991.2743-11460.00179385.96
57372006.11.03 14:32buy286935.901.26861.26561.2700
57382006.11.03 14:32t/p286935.901.27001.26561.27005026.00184411.96
57392006.11.03 14:32sell287036.901.27901.28201.2776
57402006.11.03 14:32t/p287036.901.27761.28201.27765166.00189577.96
57412006.11.03 14:32buy287137.901.27181.26881.2732
57422006.11.03 14:33close287137.901.27311.26881.27324926.97194504.93
57432006.11.03 14:33buy287238.901.27341.27041.2748
57442006.11.03 14:33close287238.901.27391.27041.27481945.00196449.93
57452006.11.03 14:33buy287339.301.27381.27081.2752
57462006.11.03 14:33close287339.301.27151.27081.2752-9039.03187410.90
57472006.11.03 14:33buy287437.501.27141.26841.2728
57482006.11.03 14:33t/p287437.501.27281.26841.27285250.00192660.90
57492006.11.03 14:33buy287538.501.27361.27061.2750
57502006.11.03 14:35close287538.501.27151.27061.2750-8084.80184576.10
57512006.11.03 14:35buy287636.901.27161.26861.2730
57522006.11.03 14:37close287636.901.27211.26861.27301845.09186421.19
57532006.11.03 14:37buy287737.301.27211.26911.2735
57542006.11.03 14:38close287737.301.27011.26911.2735-7460.00178961.19
57552006.11.03 14:38buy287835.801.27091.26791.2723
57562006.11.03 14:46close287835.801.26881.26791.2723-7518.00171443.19
57572006.11.03 14:46buy287934.301.26961.26661.2710
57582006.11.03 14:49close287934.301.27011.26661.27101715.00173158.19
57592006.11.03 14:49buy288034.601.27041.26741.2718
57602006.11.03 14:59close288034.601.26841.26741.2718-6920.21166237.98
57612006.11.03 14:59buy288133.201.26861.26561.2700
57622006.11.03 15:01close288133.201.26901.26561.27001328.18167566.16
57632006.11.03 18:16buy288233.501.26971.26671.2711
57642006.11.03 18:19close288233.501.27021.26671.27111674.99169241.15
57652006.11.03 18:45sell288333.801.27071.27371.2693
57662006.11.06 06:39close288333.801.27031.27371.26931541.99170783.15
57672006.11.06 07:31sell288434.201.27071.27371.2693
57682006.11.06 09:13close288434.201.27021.27371.26931709.59172492.74
57692006.11.06 09:24buy288534.501.26971.26671.2711
57702006.11.06 09:29close288534.501.27021.26671.27111724.99174217.73
57712006.11.06 14:23sell288634.801.27051.27351.2691
57722006.11.06 14:48close288634.801.26991.27351.26912087.63176305.36
57732006.11.06 15:48sell288735.301.27151.27451.2701
57742006.11.06 16:20close288735.301.27111.27451.27011412.00177717.36
57752006.11.06 17:44sell288835.501.27151.27451.2701
57762006.11.07 02:25close288835.501.27351.27451.2701-6901.02170816.34
57772006.11.07 02:26sell288934.201.27341.27641.2720
57782006.11.07 05:16close288934.201.27541.27641.2720-6840.20163976.14
57792006.11.07 05:16sell289032.801.27511.27811.2737
57802006.11.07 05:19close289032.801.27451.27811.27371968.07165944.21
57812006.11.07 05:23sell289133.201.27481.27781.2734
57822006.11.07 05:42close289133.201.27681.27781.2734-6640.19159304.02
57832006.11.07 05:42sell289231.901.27671.27971.2753
57842006.11.07 07:28close289231.901.27621.27971.27531594.93160898.95
57852006.11.07 07:44buy289332.201.27551.27251.2769
57862006.11.07 08:13close289332.201.27601.27251.27691609.99162508.94
57872006.11.07 10:31sell289432.501.27621.27921.2748
57882006.11.07 11:08close289432.501.27571.27921.27481624.81164133.75
57892006.11.07 14:22sell289532.801.27641.27941.2750
57902006.11.07 14:59close289532.801.27851.27941.2750-6888.10157245.65
57912006.11.07 14:59sell289631.401.27831.28131.2769
57922006.11.07 15:33close289631.401.28031.28131.2769-6280.00150965.65
57932006.11.07 19:43buy289730.201.27981.27681.2812
57942006.11.07 20:43close289730.201.27781.27681.2812-6040.18144925.47
57952006.11.07 23:06sell289829.001.27801.28101.2766
57962006.11.08 00:34close289829.001.27741.28101.27661902.76146828.22
57972006.11.08 08:02buy289929.401.27721.27421.2786
57982006.11.08 09:30close289929.401.27761.27421.27861176.30148004.52
57992006.11.08 13:12buy290029.601.27851.27551.2799
58002006.11.08 14:40close290029.601.27651.27551.2799-5920.18142084.34
58012006.11.09 05:18sell290128.401.27631.27931.2749
58022006.11.09 08:57close290128.401.27831.27931.2749-5680.17136404.17
58032006.11.09 10:36sell290227.301.27871.28171.2773
58042006.11.09 10:50close290227.301.27821.28171.27731364.99137769.16
58052006.11.09 10:51buy290327.601.27801.27501.2794
58062006.11.09 12:03close290327.601.27861.27501.27941656.04139425.20
58072006.11.09 13:51sell290427.901.27941.28241.2780
58082006.11.09 14:30close290427.901.27881.28241.27801673.97141099.17
58092006.11.09 14:48buy290528.201.27621.27321.2776
58102006.11.09 14:52close290528.201.27671.27321.27761410.06142509.23
58112006.11.09 17:27sell290628.501.28271.28571.2813
58122006.11.09 17:29close290628.501.28191.28571.28132279.84144789.07
58132006.11.09 20:39buy290729.001.28281.27981.2842
58142006.11.09 23:19close290729.001.28331.27981.28421449.87146238.94
58152006.11.09 23:25sell290829.201.28351.28651.2821
58162006.11.10 03:01close290829.201.28561.28651.2821-5968.29140270.65
58172006.11.10 03:01sell290928.101.28561.28861.2842
58182006.11.10 07:28close290928.101.28511.28861.28421404.99141675.64
58192006.11.10 07:29buy291028.301.28511.28211.2865
58202006.11.10 08:01close291028.301.28551.28211.28651132.00142807.64
58212006.11.10 09:58sell291128.601.28891.29191.2875
58222006.11.10 10:13close291128.601.28851.29191.28751144.05143951.69
58232006.11.10 16:03buy291228.801.28581.28281.2872
58242006.11.10 16:22close291228.801.28631.28281.28721440.00145391.69
58252006.11.10 16:26buy291329.101.28591.28291.2873
58262006.11.10 16:37close291329.101.28641.28291.28731455.11146846.80
58272006.11.10 16:52buy291429.401.28511.28211.2865
58282006.11.10 16:53close291429.401.28571.28211.28651764.15148610.95
58292006.11.10 18:53buy291529.701.28541.28241.2868
58302006.11.10 19:23close291529.701.28591.28241.28681484.99150095.94
58312006.11.10 22:24buy291630.001.28441.28141.2858
58322006.11.13 00:00close291630.001.28501.28141.28581574.14151670.09
58332006.11.13 05:51sell291730.301.28721.29021.2858
58342006.11.13 07:14close291730.301.28671.29021.28581514.99153185.08
58352006.11.13 07:16buy291830.601.28651.28351.2879
58362006.11.13 07:48close291830.601.28691.28351.28791224.13154409.21
58372006.11.13 09:07buy291930.901.28501.28201.2864
58382006.11.13 09:17close291930.901.28541.28201.28641236.10155645.31
58392006.11.13 10:54buy292031.101.28441.28141.2858
58402006.11.13 15:20close292031.101.28241.28141.2858-6220.00149425.31
58412006.11.13 15:32buy292129.901.28231.27931.2837
58422006.11.13 16:23close292129.901.28021.27931.2837-6278.88143146.43
58432006.11.13 16:23buy292228.601.28051.27751.2819
58442006.11.13 16:46close292228.601.28091.27751.28191144.00144290.43
58452006.11.13 18:45buy292328.901.28031.27731.2817
58462006.11.13 19:13close292328.901.28081.27731.28171444.99145735.42
58472006.11.13 20:57sell292429.101.28091.28391.2795
58482006.11.13 21:33close292429.101.28041.28391.27951454.99147190.41
58492006.11.14 00:52sell292529.401.28201.28501.2806
58502006.11.14 01:54close292529.401.28151.28501.28061469.99148660.40
58512006.11.14 05:16sell292629.701.28221.28521.2808
58522006.11.14 08:28close292629.701.28171.28521.28081484.99150145.39
58532006.11.14 08:28buy292730.001.28171.27871.2831
58542006.11.14 08:47close292730.001.28231.27871.28311799.99151945.38
58552006.11.14 11:54buy292830.401.28251.27951.2839
58562006.11.14 14:03close292830.401.28291.27951.28391216.01153161.39
58572006.11.14 14:30sell292930.601.28341.28641.2820
58582006.11.14 14:31close292930.601.28551.28641.2820-6426.00146735.39
58592006.11.14 14:31sell293029.301.28491.28791.2835
58602006.11.14 14:32close293029.301.28441.28791.28351465.00148200.39
58612006.11.14 14:32sell293129.601.28421.28721.2828
58622006.11.14 14:34close293129.601.28631.28721.2828-6216.23141984.16
58632006.11.14 14:34sell293228.401.28601.28901.2846
58642006.11.14 14:41close293228.401.28551.28901.28461419.95143404.11
58652006.11.14 14:41sell293328.701.28541.28841.2840
58662006.11.14 15:31close293328.701.28501.28841.28401148.00144552.11
58672006.11.14 16:13buy293428.901.27961.27661.2810
58682006.11.14 16:15close293428.901.28011.27661.28101445.00145997.11
58692006.11.14 20:26sell293529.201.28261.28561.2812
58702006.11.14 20:41close293529.201.28221.28561.28121168.29147165.40
58712006.11.14 22:14buy293629.401.28111.27811.2825
58722006.11.15 02:12close293629.401.28161.27811.28251248.62148414.02
58732006.11.15 02:12sell293729.701.28151.28451.2801
58742006.11.15 05:19close293729.701.28101.28451.28011484.99149899.01
58752006.11.15 07:19buy293830.001.28031.27731.2817
58762006.11.15 07:37close293830.001.28081.27731.28171499.95151398.96
58772006.11.15 08:28sell293930.301.28261.28561.2812
58782006.11.15 08:45close293930.301.28221.28561.28121212.30152611.26
58792006.11.15 10:36buy294030.501.28141.27841.2828
58802006.11.15 11:31close294030.501.27941.27841.2828-6100.03146511.23
58812006.11.15 13:34sell294129.301.27931.28231.2779
58822006.11.15 14:30close294129.301.27871.28231.27791758.04148269.27
58832006.11.15 16:12sell294229.701.28111.28411.2797
58842006.11.15 16:17close294229.701.28061.28411.27971485.00149754.27
58852006.11.15 20:00buy294330.001.28041.27741.2818
58862006.11.15 20:00close294330.001.28101.27741.28181799.99151554.26
58872006.11.15 20:00buy294430.301.28041.27741.2818
58882006.11.15 20:02close294430.301.28091.27741.28181515.00153069.26
58892006.11.15 20:02buy294530.601.28061.27761.2820
58902006.11.15 20:05close294530.601.28111.27761.28201529.88154599.14
58912006.11.15 20:05sell294630.901.28171.28471.2803
58922006.11.15 20:05close294630.901.28131.28471.28031236.05155835.19
58932006.11.15 20:07sell294731.201.28191.28491.2805
58942006.11.16 07:40close294731.201.28141.28491.28052085.03157920.22
58952006.11.16 09:15buy294831.601.28121.27821.2826
58962006.11.16 14:30close294831.601.28191.27821.28262211.94160132.16
58972006.11.16 14:30sell294932.001.28311.28611.2817
58982006.11.16 14:30close294932.001.28221.28611.28172880.00163012.16
58992006.11.16 14:30sell295032.601.28191.28491.2805
59002006.11.16 14:30close295032.601.28141.28491.28051630.00164642.16
59012006.11.16 14:30sell295132.901.28151.28451.2801
59022006.11.16 14:30close295132.901.28361.28451.2801-6909.00157733.16
59032006.11.16 14:30sell295231.501.28371.28671.2823
59042006.11.16 14:31close295231.501.28321.28671.28231574.97159308.13
59052006.11.16 14:31sell295331.901.28291.28591.2815
59062006.11.16 14:32close295331.901.28241.28591.28151595.00160903.13
59072006.11.16 14:32sell295432.201.28221.28521.2808
59082006.11.16 14:36close295432.201.28171.28521.28081609.99162513.12
59092006.11.16 14:36sell295532.501.28151.28451.2801
59102006.11.16 14:55close295532.501.28111.28451.28011300.00163813.12
59112006.11.16 14:58sell295632.801.28141.28441.2800
59122006.11.16 15:01close295632.801.28081.28441.28001968.00165781.12
59132006.11.16 15:02buy295733.201.27981.27681.2812
59142006.11.16 15:03close295733.201.28031.27681.28121660.00167441.12
59152006.11.16 15:03buy295833.501.27991.27691.2813
59162006.11.16 15:03close295833.501.28041.27691.28131674.99169116.11
59172006.11.16 15:04buy295933.801.28011.27711.2815
59182006.11.16 15:05close295933.801.28051.27711.28151352.33170468.44
59192006.11.16 16:06buy296034.101.28041.27741.2818
59202006.11.16 16:22close296034.101.28091.27741.28181705.00172173.44
59212006.11.16 16:34buy296134.401.28021.27721.2816
59222006.11.16 16:40close296134.401.28091.27721.28162408.01174581.45
59232006.11.16 16:52buy296234.901.28041.27741.2818
59242006.11.16 16:56close296234.901.28091.27741.28181744.99176326.44
59252006.11.16 17:39buy296335.301.28041.27741.2818
59262006.11.16 18:00close296335.301.28111.27741.28182471.10178797.54
59272006.11.16 18:07buy296435.801.28021.27721.2816
59282006.11.17 05:50close296435.801.27811.27721.2816-7787.47171010.07
59292006.11.17 06:14buy296534.201.27801.27501.2794
59302006.11.17 09:15close296534.201.27851.27501.27941710.00172720.07
59312006.11.17 13:44buy296634.501.27671.27371.2781
59322006.11.17 14:00close296634.501.27721.27371.27811725.00174445.07
59332006.11.17 15:05sell296734.901.27801.28101.2766
59342006.11.17 15:06close296734.901.27751.28101.27661745.00176190.07
59352006.11.17 15:09sell296835.201.27811.28111.2767
59362006.11.17 15:10close296835.201.27741.28111.27672464.00178654.07
59372006.11.17 16:52sell296935.701.28061.28361.2792
59382006.11.17 17:04close296935.701.28261.28361.2792-7140.00171514.07
59392006.11.17 17:16sell297034.301.28351.28651.2821
59402006.11.17 17:16close297034.301.28311.28651.28211372.00172886.07
59412006.11.17 17:17sell297134.601.28361.28661.2822
59422006.11.17 17:49close297134.601.28321.28661.28221384.00174270.07
59432006.11.17 21:54buy297234.901.28161.27861.2830
59442006.11.17 22:43close297234.901.28211.27861.28301745.00176015.07
59452006.11.20 01:45buy297335.201.28201.27901.2834
59462006.11.20 02:44close297335.201.28251.27901.28341760.00177775.07
59472006.11.20 11:03buy297435.601.28321.28021.2846
59482006.11.20 11:36close297435.601.28371.28021.28461780.00179555.07
59492006.11.20 11:36sell297535.901.28371.28671.2823
59502006.11.20 16:59close297535.901.28321.28671.28231795.00181350.07
59512006.11.20 17:24buy297636.301.28221.27921.2836
59522006.11.21 02:13close297636.301.28291.27921.28362267.66183617.73
59532006.11.21 02:14sell297736.701.28231.28531.2809
59542006.11.21 02:24close297736.701.28151.28531.28092936.00186553.73
59552006.11.21 02:40sell297837.301.28181.28481.2804
59562006.11.21 06:39close297837.301.28141.28481.28041492.00188045.73
59572006.11.21 06:50buy297937.601.28091.27791.2823
59582006.11.21 07:20close297937.601.28131.27791.28231504.00189549.73
59592006.11.21 09:24sell298037.901.28231.28531.2809
59602006.11.21 11:06close298037.901.28181.28531.28091895.00191444.73
59612006.11.21 12:08buy298138.301.28161.27861.2830
59622006.11.21 17:27close298138.301.28211.27861.28301915.00193359.73
59632006.11.21 17:29sell298238.701.28221.28521.2808
59642006.11.21 21:26close298238.701.28421.28521.2808-7740.00185619.73
59652006.11.21 21:26sell298337.101.28411.28711.2827
59662006.11.22 03:55close298337.101.28611.28711.2827-7211.83178407.90
59672006.11.22 03:55sell298435.701.28581.28881.2844
59682006.11.22 04:00close298435.701.28531.28881.28441785.00180192.90
59692006.11.22 05:49sell298536.001.28641.28941.2850
59702006.11.22 08:42close298536.001.28591.28941.28501800.00181992.90
59712006.11.22 09:35sell298636.401.28691.28991.2855
59722006.11.22 10:14close298636.401.28641.28991.28551820.00183812.90
59732006.11.22 12:46buy298736.801.28591.28291.2873
59742006.11.22 12:52close298736.801.28641.28291.28731840.00185652.90
59752006.11.22 14:23sell298837.101.28911.29211.2877
59762006.11.22 14:25close298837.101.28861.29211.28771855.00187507.90
59772006.11.22 15:27sell298937.501.29041.29341.2890
59782006.11.22 15:32close298937.501.29241.29341.2890-7500.00180007.90
59792006.11.22 17:07sell299036.001.29361.29661.2922
59802006.11.22 17:26close299036.001.29561.29661.2922-7200.00172807.90
59812006.11.22 17:26sell299134.601.29551.29851.2941
59822006.11.22 17:32close299134.601.29491.29851.29412076.00174883.90
59832006.11.22 19:49buy299235.001.29191.28891.2933
59842006.11.22 19:55close299235.001.29241.28891.29331750.00176633.90
59852006.11.22 20:36sell299335.301.29351.29651.2921
59862006.11.23 04:36close299335.301.29311.29651.29212006.20178640.10
59872006.11.23 09:09buy299435.701.29341.29041.2948
59882006.11.23 09:59close299435.701.29381.29041.29481428.00180068.10
59892006.11.23 10:11sell299536.001.29501.29801.2936
59902006.11.23 10:14close299536.001.29451.29801.29361800.00181868.10
59912006.11.23 11:07sell299636.401.29621.29921.2948
59922006.11.23 13:06close299636.401.29571.29921.29481820.00183688.10
59932006.11.23 13:07buy299736.701.29561.29261.2970
59942006.11.23 13:15close299736.701.29611.29261.29701835.00185523.10
59952006.11.23 15:12buy299837.101.29531.29231.2967
59962006.11.23 15:19close299837.101.29571.29231.29671484.00187007.10
59972006.11.23 17:02sell299937.401.29641.29941.2950
59982006.11.23 17:32close299937.401.29591.29941.29501870.00188877.10
59992006.11.23 20:18buy300037.801.29441.29141.2958
60002006.11.24 00:02close300037.801.29511.29141.29582361.37191238.47
60012006.11.24 00:02sell300138.201.29531.29831.2939
60022006.11.24 00:02close300138.201.29471.29831.29392292.00193530.47
60032006.11.24 00:02sell300238.701.29491.29791.2935
60042006.11.24 00:50close300238.701.29441.29791.29351935.00195465.47
60052006.11.24 02:36sell300339.101.29511.29811.2937
60062006.11.24 09:31close300339.101.29711.29811.2937-7820.00187645.47
60072006.11.24 10:00sell300437.501.29821.30121.2968
60082006.11.24 10:09close300437.501.29771.30121.29681875.00189520.47
60092006.11.24 10:23sell300537.901.29811.30111.2967
60102006.11.24 10:30s/l300537.901.30111.30111.2967-11370.00178150.47
60112006.11.24 10:30sell300635.601.30771.31071.3063
60122006.11.24 10:30close300635.601.30711.31071.30632136.00180286.47
60132006.11.24 10:30sell300736.101.30741.31041.3060
60142006.11.24 10:30t/p300736.101.30601.31041.30605054.00185340.47
60152006.11.24 10:30sell300837.101.30521.30821.3038
60162006.11.24 10:30t/p300837.101.30381.30821.30385194.00190534.47
60172006.11.24 10:30sell300938.101.30771.31071.3063
60182006.11.24 10:31close300938.101.30721.31071.30631905.00192439.47
60192006.11.24 10:31sell301038.501.30721.31021.3058
60202006.11.24 10:31close301038.501.30671.31021.30581925.00194364.47
60212006.11.24 10:31sell301138.901.30701.31001.3056
60222006.11.24 10:32t/p301138.901.30561.31001.30565446.00199810.47
60232006.11.24 10:32sell301240.001.30541.30841.3040
60242006.11.24 10:33close301240.001.30491.30841.30402000.00201810.47
60252006.11.24 10:33sell301340.401.30431.30731.3029
60262006.11.24 10:38close301340.401.30371.30731.30292424.00204234.47
60272006.11.24 10:38sell301440.801.30451.30751.3031
60282006.11.24 10:38close301440.801.30391.30751.30312448.00206682.47
60292006.11.24 10:38sell301541.301.30361.30661.3022
60302006.11.24 10:38close301541.301.30241.30661.30224956.00211638.47
60312006.11.24 10:38sell301642.301.30321.30621.3018
60322006.11.24 10:39close301642.301.30251.30621.30182961.00214599.47
60332006.11.24 10:46sell301742.901.30371.30671.3023
60342006.11.24 10:46t/p301742.901.30231.30671.30236006.00220605.47
60352006.11.24 10:50sell301844.101.30321.30621.3018
60362006.11.24 10:52close301844.101.30541.30621.3018-9702.00210903.47
60372006.11.24 10:52sell301942.201.30531.30831.3039
60382006.11.24 10:53close301942.201.30471.30831.30392532.00213435.47
60392006.11.24 10:53sell302042.701.30471.30771.3033
60402006.11.24 10:54close302042.701.30421.30771.30332135.00215570.47
60412006.11.24 10:54sell302143.101.30341.30641.3020
60422006.11.24 10:56close302143.101.30551.30641.3020-9051.00206519.47
60432006.11.24 10:56sell302241.301.30521.30821.3038
60442006.11.24 10:56close302241.301.30761.30821.3038-9912.00196607.47
60452006.11.24 10:56sell302339.301.30651.30951.3051
60462006.11.24 10:58close302339.301.30851.30951.3051-7860.00188747.47
60472006.11.24 10:58sell302437.701.30841.31141.3070
60482006.11.24 10:59t/p302437.701.30701.31141.30705278.00194025.47
60492006.11.24 10:59sell302538.801.30681.30981.3054
60502006.11.24 11:07close302538.801.30631.30981.30541940.00195965.47
60512006.11.24 15:05buy302639.201.30751.30451.3089
60522006.11.24 15:25close302639.201.30811.30451.30892352.00198317.47
60532006.11.24 17:21sell302739.701.30991.31291.3085
60542006.11.24 17:29close302739.701.30931.31291.30852382.00200699.47
60552006.11.27 02:33buy302840.101.31311.31011.3145
60562006.11.27 02:40close302840.101.31371.31011.31452406.00203105.47
60572006.11.27 07:24buy302940.601.31241.30941.3138
60582006.11.27 08:21close302940.601.31311.30941.31382842.00205947.47
60592006.11.27 10:18buy303041.201.31191.30891.3133
60602006.11.27 10:18close303041.201.31241.30891.31332060.00208007.47
60612006.11.27 10:19buy303141.601.31211.30911.3135
60622006.11.27 10:29close303141.601.31011.30911.3135-8320.00199687.47
60632006.11.27 10:29buy303239.901.31011.30711.3115
60642006.11.27 10:32close303239.901.31061.30711.31151995.00201682.47
60652006.11.27 15:41buy303340.301.31041.30741.3118
60662006.11.27 15:47close303340.301.31091.30741.31182015.00203697.47
60672006.11.27 17:26sell303440.701.31321.31621.3118
60682006.11.27 17:33close303440.701.31271.31621.31182035.00205732.47
60692006.11.27 21:13sell303541.101.31381.31681.3124
60702006.11.27 21:16close303541.101.31331.31681.31242055.00207787.47
60712006.11.27 21:19sell303641.601.31381.31681.3124
60722006.11.27 21:54close303641.601.31341.31681.31241664.00209451.47
60732006.11.28 04:32sell303741.901.31441.31741.3130
60742006.11.28 06:48close303741.901.31381.31741.31302514.00211965.47
60752006.11.28 09:54sell303842.401.31431.31731.3129
60762006.11.28 10:07close303842.401.31641.31731.3129-8904.00203061.47
60772006.11.28 10:07sell303940.601.31591.31891.3145
60782006.11.28 10:21close303940.601.31551.31891.31451624.00204685.47
60792006.11.28 10:21sell304040.901.31561.31861.3142
60802006.11.28 10:24close304040.901.31511.31861.31422045.00206730.47
60812006.11.28 12:02sell304141.301.31601.31901.3146
60822006.11.28 12:04close304141.301.31561.31901.31461652.00208382.47
60832006.11.28 12:24sell304241.701.31611.31911.3147
60842006.11.28 12:25close304241.701.31551.31911.31472502.00210884.47
60852006.11.28 13:55buy304342.201.31351.31051.3149
60862006.11.28 14:03close304342.201.31391.31051.31491688.00212572.47
60872006.11.28 15:30sell304442.501.31491.31791.3135
60882006.11.28 15:30close304442.501.31441.31791.31352125.00214697.47
60892006.11.28 15:30sell304542.901.31551.31851.3141
60902006.11.28 15:30close304542.901.31411.31851.31416006.00220703.47
60912006.11.28 15:30sell304644.101.31491.31791.3135
60922006.11.28 15:33close304644.101.31701.31791.3135-9261.00211442.47
60932006.11.28 15:33sell304742.301.31691.31991.3155
60942006.11.28 15:37close304742.301.31641.31991.31552115.00213557.47
60952006.11.28 15:37sell304842.701.31631.31931.3149
60962006.11.28 15:48close304842.701.31581.31931.31492135.00215692.47
60972006.11.28 15:48sell304943.101.31591.31891.3145
60982006.11.28 16:08close304943.101.31551.31891.31451724.00217416.47
60992006.11.28 18:06buy305043.501.31391.31091.3153
61002006.11.28 18:08close305043.501.31441.31091.31532175.00219591.47
61012006.11.28 20:06sell305143.901.31791.32091.3165
61022006.11.28 20:06close305143.901.31751.32091.31651756.00221347.47
61032006.11.28 20:15sell305244.301.31771.32071.3163
61042006.11.28 20:17close305244.301.31981.32071.3163-9303.00212044.47
61052006.11.28 20:17sell305342.401.31951.32251.3181
61062006.11.28 20:19close305342.401.31851.32251.31814240.00216284.47
61072006.11.28 20:19sell305443.301.31771.32071.3163
61082006.11.28 20:20close305443.301.31691.32071.31633464.00219748.47
61092006.11.28 20:20sell305543.901.31811.32111.3167
61102006.11.28 20:20close305543.901.31711.32111.31674390.00224138.47
61112006.11.28 20:23sell305644.801.31771.32071.3163
61122006.11.28 20:37close305644.801.31981.32071.3163-9408.00214730.47
61132006.11.28 23:04sell305742.901.32081.32381.3194
61142006.11.28 23:08close305742.901.32031.32381.31942145.00216875.47
61152006.11.29 01:52sell305843.401.32111.32411.3197
61162006.11.29 01:52close305843.401.32021.32411.31973906.00220781.47
61172006.11.29 01:52sell305944.201.32081.32381.3194
61182006.11.29 01:52close305944.201.32011.32381.31943094.00223875.47
61192006.11.29 01:52sell306044.801.32151.32451.3201
61202006.11.29 01:53close306044.801.32101.32451.32012240.00226115.47
61212006.11.29 01:53sell306145.201.32091.32391.3195
61222006.11.29 01:58close306145.201.32011.32391.31953616.00229731.47
61232006.11.29 02:23sell306245.901.32131.32431.3199
61242006.11.29 02:34close306245.901.32081.32431.31992295.00232026.47
61252006.11.29 04:47buy306346.401.31901.31601.3204
61262006.11.29 05:39close306346.401.31951.31601.32042320.00234346.47
61272006.11.29 09:48buy306446.901.31771.31471.3191
61282006.11.29 09:54close306446.901.31811.31471.31911876.00236222.47
61292006.11.29 13:44buy306547.201.31541.31241.3168
61302006.11.29 13:59close306547.201.31581.31241.31681888.00238110.47
61312006.11.29 14:02buy306647.601.31541.31241.3168
61322006.11.29 15:04close306647.601.31581.31241.31681904.00240014.47
61332006.11.29 15:30buy306748.001.31331.31031.3147
61342006.11.29 15:30close306748.001.31371.31031.31471920.00241934.47
61352006.11.29 15:30buy306848.401.31331.31031.3147
61362006.11.29 15:31close306848.401.31381.31031.31472420.00244354.47
61372006.11.29 15:31buy306948.901.31411.31111.3155
61382006.11.29 15:31t/p306948.901.31551.31111.31556846.00251200.47
61392006.11.29 15:31buy307050.201.31411.31111.3155
61402006.11.29 15:32close307050.201.31531.31111.31556024.00257224.47
61412006.11.29 15:46buy307151.401.31411.31111.3155
61422006.11.29 15:49close307151.401.31461.31111.31552570.00259794.47
61432006.11.29 15:59buy307252.001.31411.31111.3155
61442006.11.29 16:00close307252.001.31471.31111.31553120.00262914.47
61452006.11.29 22:52buy307352.601.31411.31111.3155
61462006.11.29 22:57close307352.601.31461.31111.31552630.00265544.47
61472006.11.30 01:58buy307453.101.31471.31171.3161
61482006.11.30 03:03close307453.101.31521.31171.31612655.00268199.47
61492006.11.30 04:04sell307553.601.31551.31851.3141
61502006.11.30 04:15close307553.601.31751.31851.3141-10720.00257479.47
61512006.11.30 04:15sell307651.501.31711.32011.3157
61522006.11.30 04:22close307651.501.31661.32011.31572575.00260054.47
61532006.11.30 04:22sell307752.001.31681.31981.3154
61542006.11.30 05:15close307752.001.31621.31981.31543120.00263174.47
61552006.11.30 07:29sell307852.601.31771.32071.3163
61562006.11.30 07:39close307852.601.31701.32071.31633682.00266856.47
61572006.11.30 09:24sell307953.401.31961.32261.3182
61582006.11.30 09:26close307953.401.31901.32261.31823204.00270060.47
61592006.11.30 11:23sell308054.001.32001.32301.3186
61602006.11.30 11:30close308054.001.31941.32301.31863240.00273300.47
61612006.11.30 16:57sell308154.701.32141.32441.3200
61622006.11.30 16:57close308154.701.32081.32441.32003282.00276582.47
61632006.11.30 16:57sell308255.301.32131.32431.3199
61642006.11.30 16:58close308255.301.32081.32431.31992765.00279347.47
61652006.11.30 16:58sell308355.901.32141.32441.3200
61662006.11.30 16:58close308355.901.32091.32441.32002795.00282142.47
61672006.11.30 16:58sell308456.401.32141.32441.3200
61682006.11.30 17:00close308456.401.32081.32441.32003384.00285526.47
61692006.11.30 17:04sell308557.101.32241.32541.3210
61702006.11.30 17:14close308557.101.32441.32541.3210-11420.00274106.47
61712006.11.30 17:14sell308654.801.32381.32681.3224
61722006.11.30 17:19close308654.801.32341.32681.32242192.00276298.47
61732006.11.30 17:19sell308755.301.32331.32631.3219
61742006.11.30 17:45close308755.301.32541.32631.3219-11613.00264685.47
61752006.11.30 21:20buy308852.901.32461.32161.3260
61762006.11.30 22:04close308852.901.32511.32161.32602645.00267330.47
61772006.12.01 00:32buy308953.501.32401.32101.3254
61782006.12.01 01:40close308953.501.32451.32101.32542675.00270005.47
61792006.12.01 01:53sell309054.001.32491.32791.3235
61802006.12.01 08:23close309054.001.32691.32791.3235-10800.00259205.47
61812006.12.01 08:23sell309151.801.32651.32951.3251
61822006.12.01 09:13close309151.801.32601.32951.32512590.00261795.47
61832006.12.01 10:22buy309252.401.32581.32281.3272
61842006.12.01 10:54close309252.401.32371.32281.3272-11004.00250791.47
61852006.12.01 12:10buy309350.201.32241.31941.3238
61862006.12.01 12:27close309350.201.32331.31941.32384518.00255309.47
61872006.12.01 13:40sell309451.101.32441.32741.3230
61882006.12.01 13:58close309451.101.32391.32741.32302555.00257864.47
61892006.12.01 14:07sell309551.601.32411.32711.3227
61902006.12.01 14:18close309551.601.32371.32711.32272064.00259928.47
61912006.12.01 14:36sell309652.001.32451.32751.3231
61922006.12.01 16:14close309652.001.32661.32751.3231-10920.00249008.47
61932006.12.01 16:15sell309749.801.32701.33001.3256
61942006.12.01 16:15close309749.801.32631.33001.32563486.00252494.47
61952006.12.01 16:19sell309850.501.32701.33001.3256
61962006.12.01 16:30close309850.501.32651.33001.32562525.00255019.47
61972006.12.01 17:02sell309951.001.33211.33511.3307
61982006.12.01 17:02close309951.001.33171.33511.33072040.00257059.47
61992006.12.01 17:09sell310051.401.33191.33491.3305
62002006.12.01 17:10close310051.401.33141.33491.33052570.00259629.47
62012006.12.01 17:10sell310151.901.33181.33481.3304
62022006.12.01 17:12close310151.901.33141.33481.33042076.00261705.47
62032006.12.01 17:27sell310252.301.33181.33481.3304
62042006.12.01 17:37close310252.301.33421.33481.3304-12552.00249153.47
62052006.12.04 00:34sell310349.801.33421.33721.3328
62062006.12.04 00:55close310349.801.33631.33721.3328-10458.00238695.47
62072006.12.04 00:55sell310447.701.33631.33931.3349
62082006.12.04 01:04close310447.701.33561.33931.33493339.00242034.47
62092006.12.04 03:17buy310548.401.33291.32991.3343
62102006.12.04 04:06close310548.401.33351.32991.33432904.00244938.47
62112006.12.04 07:33sell310649.001.33351.33651.3321
62122006.12.04 08:09close310649.001.33291.33651.33212940.00247878.47
62132006.12.04 10:08buy310749.601.32961.32661.3310
62142006.12.04 10:37close310749.601.33001.32661.33101984.00249862.47
62152006.12.04 15:27buy310850.001.33021.32721.3316
62162006.12.04 16:06close310850.001.33071.32721.33162500.00252362.47
62172006.12.04 17:44sell310950.501.33191.33491.3305
62182006.12.04 21:21close310950.501.33141.33491.33052525.00254887.47
62192006.12.04 23:47sell311051.001.33351.33651.3321
62202006.12.05 03:24close311051.001.33301.33651.33212836.16257723.63
62212006.12.05 03:26buy311151.501.33281.32981.3342
62222006.12.05 04:10close311151.501.33331.32981.33422575.00260298.63
62232006.12.05 06:35sell311252.101.33281.33581.3314
62242006.12.05 09:33close311252.101.33231.33581.33142605.00262903.63
62252006.12.05 09:35buy311352.601.33111.32811.3325
62262006.12.05 09:36close311352.601.33171.32811.33253156.00266059.63
62272006.12.05 15:26sell311453.201.33381.33681.3324
62282006.12.05 15:30close311453.201.33601.33681.3324-11704.00254355.63
62292006.12.05 15:32sell311550.901.33631.33931.3349
62302006.12.05 15:33close311550.901.33561.33931.33493563.00257918.63
62312006.12.05 17:00buy311651.601.33121.32821.3326
62322006.12.05 17:00close311651.601.33181.32821.33263096.00261014.63
62332006.12.05 17:00buy311752.201.33221.32921.3336
62342006.12.05 17:00close311752.201.33321.32921.33365220.00266234.63
62352006.12.05 17:00buy311853.201.33141.32841.3328
62362006.12.05 17:02close311853.201.33211.32841.33283724.00269958.63
62372006.12.05 17:02buy311954.001.33221.32921.3336
62382006.12.05 17:04close311954.001.33321.32921.33365400.00275358.63
62392006.12.05 17:04buy312055.101.33181.32881.3332
62402006.12.05 17:04close312055.101.33261.32881.33324408.00279766.63
62412006.12.05 17:08buy312156.001.33211.32911.3335
62422006.12.05 17:11close312156.001.33001.32911.3335-11760.00268006.63
62432006.12.05 17:11buy312253.601.33141.32841.3328
62442006.12.05 17:12close312253.601.32921.32841.3328-11792.00256214.63
62452006.12.05 17:12buy312351.201.32981.32681.3312
62462006.12.05 17:15close312351.201.33031.32681.33122560.00258774.63
62472006.12.05 17:15buy312451.801.33041.32741.3318
62482006.12.05 17:54close312451.801.33091.32741.33182590.00261364.63
62492006.12.05 23:32buy312552.301.33221.32921.3336
62502006.12.06 06:45close312552.301.33271.32921.33362221.19263585.82
62512006.12.06 06:46sell312652.701.33271.33571.3313
62522006.12.06 09:02close312652.701.33221.33571.33132635.00266220.82
62532006.12.06 11:39buy312753.201.32721.32421.3286
62542006.12.06 11:57close312753.201.32771.32421.32862660.00268880.82
62552006.12.06 14:53buy312853.801.32771.32471.3291
62562006.12.06 15:11close312853.801.32811.32471.32912152.00271032.82
62572006.12.06 15:15buy312954.201.32651.32351.3279
62582006.12.06 15:15close312954.201.32711.32351.32793252.00274284.82
62592006.12.06 15:15buy313054.901.32631.32331.3277
62602006.12.06 15:24close313054.901.32681.32331.32772745.00277029.82
62612006.12.06 15:27buy313155.401.32641.32341.3278
62622006.12.06 15:44close313155.401.32711.32341.32783878.00280907.82
62632006.12.06 16:53sell313256.201.32941.33241.3280
62642006.12.06 17:39close313256.201.33141.33241.3280-11240.00269667.82
62652006.12.06 20:09buy313353.901.32961.32661.3310
62662006.12.07 00:54close313353.901.32761.32661.3310-11997.58257670.24
62672006.12.07 02:10sell313451.501.32941.33241.3280
62682006.12.07 02:29close313451.501.32891.33241.32802575.00260245.24
62692006.12.07 03:32sell313552.001.32941.33241.3280
62702006.12.07 04:05close313552.001.32891.33241.32802600.00262845.24
62712006.12.07 04:50sell313652.601.32941.33241.3280
62722006.12.07 07:04close313652.601.33141.33241.3280-10520.00252325.24
62732006.12.07 09:13sell313750.501.33161.33461.3302
62742006.12.07 09:21close313750.501.33111.33461.33022525.00254850.24
62752006.12.07 09:26sell313851.001.33151.33451.3301
62762006.12.07 10:40close313851.001.33101.33451.33012550.00257400.24
62772006.12.07 11:28buy313951.501.33051.32751.3319
62782006.12.07 12:45close313951.501.32851.32751.3319-10300.00247100.24
62792006.12.07 15:31buy314049.401.32821.32521.3296
62802006.12.07 15:33close314049.401.32881.32521.32962964.00250064.24
62812006.12.07 15:36sell314150.001.33171.33471.3303
62822006.12.07 15:36close314150.001.33101.33471.33033500.00253564.24
62832006.12.07 15:36sell314250.701.33051.33351.3291
62842006.12.07 15:36close314250.701.33001.33351.32912535.00256099.24
62852006.12.07 15:36sell314351.201.33161.33461.3302
62862006.12.07 15:38close314351.201.33111.33461.33022560.00258659.24
62872006.12.07 15:38sell314451.701.33101.33401.3296
62882006.12.07 15:39close314451.701.33051.33401.32962585.00261244.24
62892006.12.07 15:39sell314552.201.33051.33351.3291
62902006.12.07 15:41close314552.201.32961.33351.32914698.00265942.24
62912006.12.07 15:41sell314653.201.33051.33351.3291
62922006.12.07 15:41close314653.201.32951.33351.32915320.00271262.24
62932006.12.07 15:47sell314754.301.33061.33361.3292
62942006.12.07 15:47close314754.301.33001.33361.32923258.00274520.24
62952006.12.07 16:00buy314854.901.32801.32501.3294
62962006.12.07 16:00close314854.901.32881.32501.32944392.00278912.24
62972006.12.07 16:00buy314955.801.32831.32531.3297
62982006.12.07 16:01close314955.801.32891.32531.32973348.00282260.24
62992006.12.07 16:01buy315056.501.32851.32551.3299
63002006.12.07 16:03close315056.501.32901.32551.32992825.00285085.24
63012006.12.07 16:04buy315157.001.32851.32551.3299
63022006.12.07 16:07close315157.001.32901.32551.32992850.00287935.24
63032006.12.07 16:17sell315257.601.33041.33341.3290
63042006.12.07 16:34close315257.601.32991.33341.32902880.00290815.24
63052006.12.07 21:29buy315358.201.32881.32581.3302
63062006.12.08 11:13close315358.201.32931.32581.33022471.76293286.99
63072006.12.08 15:28buy315458.701.32651.32351.3279
63082006.12.08 15:28close315458.701.32701.32351.32792935.00296221.99
63092006.12.08 15:28buy315559.201.32651.32351.3279
63102006.12.08 15:28close315559.201.32741.32351.32795328.00301549.99
63112006.12.08 15:28buy315660.301.32671.32371.3281
63122006.12.08 15:30s/l315660.301.32371.32371.3281-18090.00283459.99
63132006.12.08 15:30buy315756.701.32371.32071.3251
63142006.12.08 15:30close315756.701.32411.32071.32512268.00285727.99
63152006.12.08 15:31buy315857.101.32561.32261.3270
63162006.12.08 15:31t/p315857.101.32701.32261.32707994.00293721.99
63172006.12.08 15:31buy315958.701.32551.32251.3269
63182006.12.08 15:31close315958.701.32621.32251.32694109.00297830.99
63192006.12.08 15:32buy316059.601.32561.32261.3270
63202006.12.08 15:32close316059.601.32641.32261.32704768.00302598.99
63212006.12.08 15:32buy316160.501.32471.32171.3261
63222006.12.08 15:33close316160.501.32551.32171.32614840.00307438.99
63232006.12.08 15:33buy316261.501.32561.32261.3270
63242006.12.08 15:33close316261.501.32601.32261.32702460.00309898.99
63252006.12.08 15:33buy316362.001.32521.32221.3266
63262006.12.08 15:33close316362.001.32571.32221.32663100.00312998.99
63272006.12.08 15:34buy316462.601.32551.32251.3269
63282006.12.08 15:34close316462.601.32591.32251.32692504.00315502.99
63292006.12.08 15:34buy316563.101.32551.32251.3269
63302006.12.08 15:35close316563.101.32661.32251.32696941.00322443.99
63312006.12.08 15:45sell316664.501.33171.33471.3303
63322006.12.08 15:45t/p316664.501.33031.33471.33039030.00331473.99
63332006.12.08 15:45buy316766.301.32371.32071.3251
63342006.12.08 15:45t/p316766.301.32511.32071.32519282.00340755.99
63352006.12.08 15:45sell316868.201.33141.33441.3300
63362006.12.08 15:45close316868.201.33041.33441.33006820.00347575.99
63372006.12.08 15:45sell316969.501.33171.33471.3303
63382006.12.08 15:45close316969.501.33091.33471.33035560.00353135.99
63392006.12.08 15:45buy317070.601.32551.32251.3269
63402006.12.08 15:45t/p317070.601.32691.32251.32699884.00363019.99
63412006.12.08 15:45sell317172.601.33171.33471.3303
63422006.12.08 15:45close317172.601.33041.33471.33039438.00372457.99
63432006.12.08 15:45sell317274.501.33141.33441.3300
63442006.12.08 15:46close317274.501.33091.33441.33003725.00376182.99
63452006.12.08 15:46sell317375.201.33121.33421.3298
63462006.12.08 15:46close317375.201.33361.33421.3298-18048.00358134.99
63472006.12.08 15:46sell317471.601.33101.33401.3296
63482006.12.08 15:52close317471.601.33381.33401.3296-20048.00338086.99
63492006.12.08 15:52sell317567.601.33351.33651.3321
63502006.12.08 15:54close317567.601.33301.33651.33213380.00341466.99
63512006.12.08 15:54sell317668.301.33331.33631.3319
63522006.12.08 17:01close317668.301.33561.33631.3319-15709.00325757.99
63532006.12.08 18:49buy317765.201.32701.32401.3284
63542006.12.08 18:51close317765.201.32501.32401.3284-13040.00312717.99
63552006.12.08 18:51buy317862.501.32481.32181.3262
63562006.12.08 18:52close317862.501.32531.32181.32623125.00315842.99
63572006.12.08 18:52buy317963.201.32541.32241.3268
63582006.12.08 18:53close317963.201.32331.32241.3268-13272.00302570.99
63592006.12.08 18:53buy318060.501.32411.32111.3255
63602006.12.08 18:54close318060.501.32181.32111.3255-13915.00288655.99
63612006.12.08 18:54buy318157.701.32221.31921.3236
63622006.12.08 18:55close318157.701.32021.31921.3236-11540.00277115.99
63632006.12.08 18:55buy318255.401.32051.31751.3219
63642006.12.08 18:56close318255.401.32101.31751.32192770.00279885.99
63652006.12.08 18:56buy318356.001.32201.31901.3234
63662006.12.08 19:02close318356.001.31981.31901.3234-12320.00267565.99