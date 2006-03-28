Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.01.07 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersProfitMade=4; LossLimit=20; BDistance=1; BPeriod=4; Deviation=4; Lots=1; LotIncrease=true;
Bars in test15418Ticks modelled1053787Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit71944.55Gross profit411026.39Gross loss-339081.84
Profit factor1.21Expected payoff41.40
Absolute drawdown774.00Maximal drawdown21973.18 (35.86%)Relative drawdown39.30% (6507.53)
Total trades1738Short positions (won %)908 (79.63%)Long positions (won %)830 (85.90%)
Profit trades (% of total)1436 (82.62%)Loss trades (% of total)302 (17.38%)
Largestprofit trade2338.00loss trade-4732.00
Averageprofit trade286.23loss trade-1122.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)43 (5379.04)consecutive losses (loss in money)4 (-1700.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)20169.00 (13)consecutive loss (count of losses)-9004.00 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.09 08:00buy11.001.21281.20981.2142
22006.01.09 08:13close11.001.21331.20981.214250.005050.00
32006.01.09 08:13buy21.001.21361.21061.2150
42006.01.09 09:00s/l21.001.21061.21061.2150-300.004750.00
52006.01.09 09:00buy31.001.21071.20771.2121
62006.01.09 09:15close31.001.21121.20771.212150.004800.00
72006.01.09 09:15buy41.001.21111.20811.2125
82006.01.09 09:17close41.001.21151.20811.212540.004840.00
92006.01.09 09:19buy51.001.21111.20811.2125
102006.01.09 10:00close51.001.20881.20811.2125-230.004610.00
112006.01.09 18:02buy60.901.20601.20301.2074
122006.01.09 18:04close60.901.20651.20301.207444.994654.99
132006.01.10 01:59buy70.901.20741.20441.2088
142006.01.10 03:01close70.901.20781.20441.208836.004690.99
152006.01.10 04:00buy80.901.20581.20281.2072
162006.01.10 04:13close80.901.20631.20281.207245.004735.99
172006.01.10 04:25buy90.901.20581.20281.2072
182006.01.10 04:51close90.901.20631.20281.207245.004780.99
192006.01.10 08:28buy101.001.20481.20181.2062
202006.01.10 08:57close101.001.20521.20181.206240.004820.99
212006.01.10 10:00sell111.001.20701.21001.2056
222006.01.10 12:00s/l111.001.21001.21001.2056-300.004520.99
232006.01.10 12:00sell120.901.21051.21351.2091
242006.01.10 12:02close120.901.21011.21351.209136.004556.99
252006.01.10 12:59sell130.901.21091.21391.2095
262006.01.10 13:00t/p130.901.20951.21391.2095126.004682.99
272006.01.10 20:12sell140.901.20751.21051.2061
282006.01.10 20:25close140.901.20701.21051.206145.004727.99
292006.01.11 00:01buy150.901.20601.20301.2074
302006.01.11 00:28close150.901.20661.20301.207453.994781.98
312006.01.11 00:37buy161.001.20611.20311.2075
322006.01.11 03:20close161.001.20651.20311.207540.014821.99
332006.01.11 04:02sell171.001.20741.21041.2060
342006.01.11 04:28close171.001.20681.21041.206060.004881.99
352006.01.11 04:59sell181.001.20741.21041.2060
362006.01.11 05:07close181.001.20701.21041.206040.004921.99
372006.01.11 07:05buy191.001.20561.20261.2070
382006.01.11 07:35close191.001.20611.20261.207050.004971.99
392006.01.11 07:49buy201.001.20571.20271.2071
402006.01.11 08:14close201.001.20621.20271.207150.005021.99
412006.01.11 12:10sell211.001.20651.20951.2051
422006.01.11 13:20close211.001.20861.20951.2051-209.994812.00
432006.01.11 13:20sell221.001.20821.21121.2068
442006.01.11 16:00close221.001.21101.21121.2068-280.014531.99
452006.01.12 00:00sell230.901.21381.21681.2124
462006.01.12 14:00close230.901.21331.21681.212445.004576.99
472006.01.12 14:12buy240.901.21281.20981.2142
482006.01.12 14:59close240.901.21351.20981.214263.004639.99
492006.01.12 15:00buy250.901.20801.20501.2094
502006.01.12 16:00s/l250.901.20501.20501.2094-270.004369.99
512006.01.12 16:05buy260.901.20161.19861.2030
522006.01.12 16:26close260.901.20211.19861.203045.004414.99
532006.01.13 08:00sell270.901.20581.20881.2044
542006.01.13 10:39close270.901.20791.20881.2044-188.994226.00
552006.01.13 14:00buy280.801.20411.20111.2055
562006.01.13 14:26close280.801.20461.20111.205540.004266.00
572006.01.13 14:30buy290.901.20401.20101.2054
582006.01.13 14:30close290.901.20501.20101.205490.004356.00
592006.01.13 17:26sell300.901.20891.21191.2075
602006.01.13 17:59close300.901.20801.21191.207581.004437.00
612006.01.13 18:38sell310.901.21161.21461.2102
622006.01.13 18:59close310.901.21041.21461.2102108.004545.00
632006.01.16 07:36buy320.901.21361.21061.2150
642006.01.16 07:43close320.901.21411.21061.215045.004590.00
652006.01.16 13:14buy330.901.21331.21031.2147
662006.01.16 15:31close330.901.21121.21031.2147-189.004401.00
672006.01.16 15:34buy340.901.21111.20811.2125
682006.01.16 15:59close340.901.21171.20811.212554.004455.00
692006.01.17 00:01buy350.901.21141.20841.2128
702006.01.17 01:08close350.901.21191.20841.212845.004500.00
712006.01.17 02:00buy360.901.20871.20571.2101
722006.01.17 02:46close360.901.20931.20571.210154.004554.00
732006.01.17 02:47buy370.901.20941.20641.2108
742006.01.17 03:02close370.901.20991.20641.210845.004599.00
752006.01.17 08:20sell380.901.21331.21631.2119
762006.01.17 08:59close380.901.21231.21631.211990.004689.00
772006.01.17 09:00sell390.901.21341.21641.2120
782006.01.17 09:21close390.901.21291.21641.212045.004734.00
792006.01.17 09:51sell400.901.21311.21611.2117
802006.01.17 10:09close400.901.21261.21611.211745.004779.00
812006.01.17 13:00buy411.001.20731.20431.2087
822006.01.17 13:33close411.001.20801.20431.208770.004849.00
832006.01.17 13:33buy421.001.20751.20451.2089
842006.01.17 13:33close421.001.20801.20451.208950.004899.00
852006.01.17 13:59buy431.001.20751.20451.2089
862006.01.17 14:00close431.001.20841.20451.208990.004989.00
872006.01.17 20:12sell441.001.20841.21141.2070
882006.01.17 20:17close441.001.20791.21141.207050.005039.00
892006.01.17 20:25sell451.001.20841.21141.2070
902006.01.17 22:02close451.001.21051.21141.2070-210.004829.00
912006.01.18 09:00sell461.001.21211.21511.2107
922006.01.18 10:27close461.001.21171.21511.210740.004869.00
932006.01.18 15:34sell471.001.21501.21801.2136
942006.01.18 15:34close471.001.21461.21801.213640.004909.00
952006.01.18 15:35sell481.001.21501.21801.2136
962006.01.18 15:39close481.001.21461.21801.213640.004949.00
972006.01.18 15:39sell491.001.21461.21761.2132
982006.01.18 15:40close491.001.21411.21761.213250.004999.00
992006.01.18 15:44sell501.001.21471.21771.2133
1002006.01.18 15:46close501.001.21401.21771.213370.005069.00
1012006.01.18 15:47sell511.001.21481.21781.2134
1022006.01.18 15:47close511.001.21431.21781.213450.005119.00
1032006.01.18 15:47sell521.001.21481.21781.2134
1042006.01.18 15:58close521.001.21431.21781.213450.005169.00
1052006.01.18 15:58sell531.001.21471.21771.2133
1062006.01.18 15:59close531.001.21391.21771.213380.005249.00
1072006.01.18 17:35buy541.001.20901.20601.2104
1082006.01.18 17:39close541.001.20941.20601.210440.015289.01
1092006.01.18 17:41buy551.101.20901.20601.2104
1102006.01.18 17:59close551.101.21011.20601.2104121.005410.01
1112006.01.19 02:00buy561.101.20941.20641.2108
1122006.01.19 02:11close561.101.20991.20641.210855.005465.01
1132006.01.19 08:06sell571.101.21021.21321.2088
1142006.01.19 08:19close571.101.20961.21321.208865.985530.99
1152006.01.19 09:00buy581.101.20871.20571.2101
1162006.01.19 09:12close581.101.20911.20571.210144.005574.99
1172006.01.19 09:18buy591.101.20881.20581.2102
1182006.01.19 10:04close591.101.20681.20581.2102-220.005354.99
1192006.01.19 10:04buy601.101.20711.20411.2085
1202006.01.19 10:18close601.101.20761.20411.208555.005409.99
1212006.01.19 15:00buy611.101.20601.20301.2074
1222006.01.19 15:04close611.101.20651.20301.207455.005464.99
1232006.01.19 15:04buy621.101.20651.20351.2079
1242006.01.19 15:38close621.101.20691.20351.207944.005508.99
1252006.01.19 17:00sell631.101.21111.21411.2097
1262006.01.19 17:19close631.101.21071.21411.209744.005552.99
1272006.01.19 17:19sell641.101.21121.21421.2098
1282006.01.19 17:19close641.101.21071.21421.209855.005607.99
1292006.01.19 17:20sell651.101.21061.21361.2092
1302006.01.19 17:49close651.101.21011.21361.209255.005662.99
1312006.01.19 17:49sell661.101.21011.21311.2087
1322006.01.19 20:00close661.101.20901.21311.2087121.015784.00
1332006.01.20 03:00buy671.201.20811.20511.2095
1342006.01.20 15:00close671.201.20891.20511.209595.995879.99
1352006.01.20 15:00sell681.201.20961.21261.2082
1362006.01.20 15:00close681.201.20911.21261.208260.005939.99
1372006.01.20 15:06sell691.201.20941.21241.2080
1382006.01.20 15:48close691.201.20901.21241.208048.025988.01
1392006.01.20 15:49sell701.201.20941.21241.2080
1402006.01.20 15:49close701.201.20871.21241.208084.016072.02
1412006.01.20 15:59sell711.201.20941.21241.2080
1422006.01.20 16:25close711.201.20901.21241.208048.016120.03
1432006.01.20 19:14sell721.201.21061.21361.2092
1442006.01.20 19:59close721.201.21011.21361.209260.006180.03
1452006.01.20 20:00sell731.201.21271.21571.2113
1462006.01.23 00:11close731.201.21481.21571.2113-245.275934.76
1472006.01.23 01:00sell741.201.21641.21941.2150
1482006.01.23 02:00s/l741.201.21941.21941.2150-360.005574.76
1492006.01.23 02:00sell751.101.22211.22511.2207
1502006.01.23 02:02close751.101.22161.22511.220755.005629.76
1512006.01.23 02:02sell761.101.22121.22421.2198
1522006.01.23 02:18close761.101.22321.22421.2198-220.005409.76
1532006.01.23 02:18sell771.101.22311.22611.2217
1542006.01.23 02:19close771.101.22241.22611.221777.005486.76
1552006.01.23 02:19sell781.101.22251.22551.2211
1562006.01.23 02:30close781.101.22211.22551.221144.005530.76
1572006.01.23 02:30sell791.101.22211.22511.2207
1582006.01.23 03:29close791.101.22441.22511.2207-253.005277.76
1592006.01.23 10:36sell801.101.22511.22811.2237
1602006.01.23 10:59t/p801.101.22371.22811.2237154.005431.76
1612006.01.23 11:00sell811.101.22601.22901.2246
1622006.01.23 12:00close811.101.22831.22901.2246-253.005178.76
1632006.01.23 19:00sell821.001.22921.23221.2278
1642006.01.23 19:02close821.001.22851.23221.227870.005248.76
1652006.01.23 19:21sell831.001.22921.23221.2278
1662006.01.23 19:23close831.001.22871.23221.227850.005298.76
1672006.01.23 19:31sell841.101.22921.23221.2278
1682006.01.23 19:46close841.101.22871.23221.227855.005353.76
1692006.01.23 19:59sell851.101.22951.23251.2281
1702006.01.23 20:00close851.101.22901.23251.228154.995408.75
1712006.01.24 02:13buy861.101.22921.22621.2306
1722006.01.24 02:25close861.101.22981.22621.230666.005474.75
1732006.01.24 02:41buy871.101.22931.22631.2307
1742006.01.24 02:59close871.101.23011.22631.230788.005562.75
1752006.01.24 04:00buy881.101.22861.22561.2300
1762006.01.24 07:00t/p881.101.23001.22561.2300154.005716.75
1772006.01.24 07:59sell891.101.23051.23351.2291
1782006.01.24 08:00close891.101.22971.23351.229187.995804.74
1792006.01.24 10:01buy901.201.22691.22391.2283
1802006.01.24 10:14close901.201.22731.22391.228348.015852.75
1812006.01.25 10:00sell911.201.22851.23151.2271
1822006.01.25 11:00s/l911.201.23151.23151.2271-360.005492.75
1832006.01.25 11:00sell921.101.23181.23481.2304
1842006.01.25 11:04close921.101.23131.23481.230455.005547.75
1852006.01.25 11:04sell931.101.23121.23421.2298
1862006.01.25 11:27close931.101.23061.23421.229866.005613.75
1872006.01.25 11:28sell941.101.23061.23361.2292
1882006.01.25 11:43close941.101.23011.23361.229255.005668.75
1892006.01.25 11:43sell951.101.23021.23321.2288
1902006.01.25 11:43close951.101.22961.23321.228866.005734.75
1912006.01.25 11:59sell961.101.23201.23501.2306
1922006.01.25 12:00t/p961.101.23061.23501.2306154.005888.75
1932006.01.25 15:00buy971.201.22701.22401.2284
1942006.01.25 15:11close971.201.22741.22401.228448.005936.75
1952006.01.25 15:11buy981.201.22741.22441.2288
1962006.01.25 16:01close981.201.22541.22441.2288-240.005696.75
1972006.01.26 02:00sell991.101.22501.22801.2236
1982006.01.26 10:00close991.101.22461.22801.223644.005740.75
1992006.01.26 18:00buy1001.101.22301.22001.2244
2002006.01.26 18:11close1001.101.22361.22001.224466.005806.75
2012006.01.26 18:11buy1011.201.22351.22051.2249
2022006.01.26 20:00close1011.201.22091.22051.2249-311.995494.76
2032006.01.27 03:19buy1021.101.21971.21671.2211
2042006.01.27 03:45close1021.101.22011.21671.221144.005538.76
2052006.01.27 12:00buy1031.101.21841.21541.2198
2062006.01.27 14:30close1031.101.21881.21541.219844.005582.76
2072006.01.30 02:20buy1041.101.20991.20691.2113
2082006.01.30 02:59close1041.101.21071.20691.211388.005670.76
2092006.01.30 03:00buy1051.101.20951.20651.2109
2102006.01.30 07:03close1051.101.21001.20651.210955.005725.76
2112006.01.30 08:30sell1061.101.21081.21381.2094
2122006.01.30 08:51close1061.101.21041.21381.209444.015769.77
2132006.01.30 08:55sell1071.201.21081.21381.2094
2142006.01.30 09:19close1071.201.21041.21381.209448.025817.79
2152006.01.30 16:45sell1081.201.20981.21281.2084
2162006.01.30 16:48close1081.201.20931.21281.208460.005877.79
2172006.01.30 17:33sell1091.201.20971.21271.2083
2182006.01.30 17:42close1091.201.20921.21271.208360.005937.79
2192006.01.30 18:07sell1101.201.20901.21201.2076
2202006.01.30 18:18close1101.201.20851.21201.207660.005997.79
2212006.01.31 07:11buy1111.201.20931.20631.2107
2222006.01.31 07:29close1111.201.20981.20631.210760.006057.79
2232006.01.31 07:37buy1121.201.20931.20631.2107
2242006.01.31 07:46close1121.201.20981.20631.210760.006117.79
2252006.01.31 08:00buy1131.201.20941.20641.2108
2262006.01.31 08:45close1131.201.20991.20641.210860.006177.79
2272006.01.31 09:39buy1141.201.20891.20591.2103
2282006.01.31 09:42close1141.201.20931.20591.210348.016225.80
2292006.01.31 14:00sell1151.201.21201.21501.2106
2302006.01.31 14:05close1151.201.21151.21501.210660.006285.80
2312006.01.31 14:58sell1161.301.21181.21481.2104
2322006.01.31 17:00close1161.301.21401.21481.2104-285.995999.81
2332006.02.01 01:10buy1171.201.21411.21111.2155
2342006.02.01 01:24close1171.201.21461.21111.215560.006059.81
2352006.02.01 02:01buy1181.201.21431.21131.2157
2362006.02.01 03:04close1181.201.21501.21131.215784.006143.81
2372006.02.01 11:46buy1191.201.21181.20881.2132
2382006.02.01 11:59close1191.201.21261.20881.213296.006239.81
2392006.02.01 12:03buy1201.201.21051.20751.2119
2402006.02.01 12:15close1201.201.21101.20751.211960.006299.81
2412006.02.01 12:59buy1211.301.21041.20741.2118
2422006.02.01 12:59close1211.301.21131.20741.2118117.006416.81
2432006.02.01 19:00buy1221.301.20821.20521.2096
2442006.02.01 21:00close1221.301.20591.20521.2096-299.006117.81
2452006.02.01 21:00buy1231.201.20581.20281.2072
2462006.02.01 21:28close1231.201.20631.20281.207260.006177.81
2472006.02.01 21:45buy1241.201.20581.20281.2072
2482006.02.01 22:54close1241.201.20631.20281.207260.006237.81
2492006.02.02 01:11sell1251.201.20701.21001.2056
2502006.02.02 03:00close1251.201.20661.21001.205648.006285.81
2512006.02.02 06:34buy1261.301.20571.20271.2071
2522006.02.02 09:00close1261.301.20641.20271.207191.006376.81
2532006.02.02 15:00buy1271.301.20471.20171.2061
2542006.02.02 15:03close1271.301.20511.20171.206152.026428.83
2552006.02.02 15:03buy1281.301.20521.20221.2066
2562006.02.02 15:19close1281.301.20561.20221.206652.006480.83
2572006.02.02 15:55buy1291.301.20521.20221.2066
2582006.02.02 15:59close1291.301.20581.20221.206678.006558.83
2592006.02.02 15:59buy1301.301.20501.20201.2064
2602006.02.02 16:00close1301.301.20581.20201.2064104.016662.84
2612006.02.02 17:00sell1311.301.20861.21161.2072
2622006.02.03 01:00close1311.301.20821.21161.207259.316722.15
2632006.02.03 07:00buy1321.301.20891.20591.2103
2642006.02.03 11:54close1321.301.20681.20591.2103-272.996449.16
2652006.02.03 13:00buy1331.301.20641.20341.2078
2662006.02.03 13:34close1331.301.20681.20341.207852.006501.16
2672006.02.03 13:39buy1341.301.20651.20351.2079
2682006.02.03 14:30close1341.301.20701.20351.207965.006566.16
2692006.02.03 15:00buy1351.301.20151.19851.2029
2702006.02.03 15:03close1351.301.19951.19851.2029-260.006306.16
2712006.02.03 15:03buy1361.301.19981.19681.2012
2722006.02.03 15:04close1361.301.20021.19681.201252.006358.16
2732006.02.03 15:04buy1371.301.20011.19711.2015
2742006.02.03 15:59close1371.301.20061.19711.201565.006423.16
2752006.02.06 09:00buy1381.301.19971.19671.2011
2762006.02.06 09:05close1381.301.20021.19671.201165.006488.16
2772006.02.06 09:05buy1391.301.20011.19711.2015
2782006.02.06 13:00close1391.301.19731.19711.2015-364.016124.15
2792006.02.06 13:30buy1401.201.19731.19431.1987
2802006.02.06 13:48close1401.201.19781.19431.198759.996184.14
2812006.02.06 19:22buy1411.201.19521.19221.1966
2822006.02.06 19:59close1411.201.19621.19221.1966119.996304.13
2832006.02.07 08:50sell1421.301.19841.20141.1970
2842006.02.07 08:54close1421.301.19791.20141.197065.006369.13
2852006.02.07 08:55sell1431.301.19841.20141.1970
2862006.02.07 08:59close1431.301.19791.20141.197065.006434.13
2872006.02.07 10:32sell1441.301.20011.20311.1987
2882006.02.07 10:32close1441.301.19961.20311.198765.006499.13
2892006.02.07 10:32sell1451.301.20021.20321.1988
2902006.02.07 10:59close1451.301.19891.20321.1988169.006668.13
2912006.02.07 11:15sell1461.301.20011.20311.1987
2922006.02.07 11:24close1461.301.19961.20311.198765.006733.13
2932006.02.07 17:00buy1471.301.19511.19211.1965
2942006.02.07 17:05close1471.301.19551.19211.196552.006785.13
2952006.02.07 22:00buy1481.401.19691.19391.1983
2962006.02.07 22:05close1481.401.19741.19391.198370.006855.13
2972006.02.07 22:59buy1491.401.19701.19401.1984
2982006.02.07 23:00close1491.401.19791.19401.1984126.016981.14
2992006.02.07 23:04sell1501.401.19831.20131.1969
3002006.02.08 02:00close1501.401.19751.20131.1969119.877101.01
3012006.02.08 06:02buy1511.401.19691.19391.1983
3022006.02.08 06:56close1511.401.19741.19391.198370.007171.01
3032006.02.08 06:57buy1521.401.19741.19441.1988
3042006.02.08 08:00close1521.401.19781.19441.198856.027227.03
3052006.02.08 14:00buy1531.401.19531.19231.1967
3062006.02.08 14:34close1531.401.19571.19231.196756.017283.04
3072006.02.08 18:00buy1541.501.19361.19061.1950
3082006.02.08 18:50close1541.501.19431.19061.1950105.007388.04
3092006.02.08 18:50buy1551.501.19401.19101.1954
3102006.02.08 18:50close1551.501.19441.19101.195460.007448.04
3112006.02.08 18:50buy1561.501.19421.19121.1956
3122006.02.08 18:51close1561.501.19481.19121.195690.007538.04
3132006.02.08 18:58buy1571.501.19421.19121.1956
3142006.02.08 19:23close1571.501.19481.19121.195690.007628.04
3152006.02.08 23:00sell1581.501.19621.19921.1948
3162006.02.08 23:46close1581.501.19571.19921.194875.007703.04
3172006.02.08 23:59sell1591.501.19611.19911.1947
3182006.02.09 02:00close1591.501.19861.19911.1947-349.757353.29
3192006.02.09 02:00sell1601.501.19841.20141.1970
3202006.02.09 02:04close1601.501.19791.20141.197075.007428.29
3212006.02.09 02:04sell1611.501.19771.20071.1963
3222006.02.09 02:09close1611.501.19721.20071.196375.007503.29
3232006.02.09 02:59sell1621.501.19871.20171.1973
3242006.02.09 03:00t/p1621.501.19731.20171.1973210.007713.29
3252006.02.09 17:00buy1631.501.19511.19211.1965
3262006.02.09 17:03close1631.501.19571.19211.196590.007803.29
3272006.02.10 09:00buy1641.601.19741.19441.1988
3282006.02.10 11:00close1641.601.19781.19441.198864.027867.31
3292006.02.10 15:00sell1651.601.20161.20461.2002
3302006.02.10 15:01close1651.601.20121.20461.200264.007931.31
3312006.02.10 15:01sell1661.601.20121.20421.1998
3322006.02.10 15:36close1661.601.20051.20421.1998112.008043.31
3332006.02.10 15:36sell1671.601.20031.20331.1989
3342006.02.10 15:50close1671.601.20231.20331.1989-320.017723.30
3352006.02.10 15:51sell1681.501.20201.20501.2006
3362006.02.10 15:53close1681.501.20151.20501.200675.007798.30
3372006.02.10 15:53sell1691.601.20161.20461.2002
3382006.02.10 15:57close1691.601.20111.20461.200279.997878.29
3392006.02.10 15:57sell1701.601.20091.20391.1995
3402006.02.10 16:15close1701.601.20041.20391.199579.997958.28
3412006.02.10 17:11buy1711.601.19091.18791.1923
3422006.02.10 17:16close1711.601.19141.18791.192380.008038.28
3432006.02.13 02:17buy1721.601.18891.18591.1903
3442006.02.13 02:24close1721.601.18941.18591.190380.008118.28
3452006.02.13 02:30buy1731.601.18901.18601.1904
3462006.02.13 02:59close1731.601.18941.18601.190464.008182.28
3472006.02.13 06:00sell1741.601.18991.19291.1885
3482006.02.13 06:26close1741.601.18951.19291.188564.028246.30
3492006.02.13 06:59sell1751.601.18981.19281.1884
3502006.02.13 07:00close1751.601.18931.19281.188480.008326.30
3512006.02.13 08:06sell1761.701.19051.19351.1891
3522006.02.13 09:00close1761.701.19011.19351.189168.008394.30
3532006.02.13 11:12buy1771.701.18871.18571.1901
3542006.02.13 12:31close1771.701.18921.18571.190184.998479.29
3552006.02.13 16:07sell1781.701.18991.19291.1885
3562006.02.13 16:09close1781.701.18951.19291.188568.028547.31
3572006.02.13 16:11sell1791.701.18981.19281.1884
3582006.02.14 09:30close1791.701.19191.19281.1884-347.468199.85
3592006.02.14 12:03buy1801.601.19051.18751.1919
3602006.02.14 15:00close1801.601.18751.18751.1919-480.007719.85
3612006.02.14 15:00buy1811.501.18761.18461.1890
3622006.02.14 15:43close1811.501.18801.18461.189060.007779.85
3632006.02.14 15:43buy1821.601.18831.18531.1897
3642006.02.14 15:49close1821.601.18871.18531.189764.007843.85
3652006.02.14 15:53buy1831.601.18831.18531.1897
3662006.02.14 17:07close1831.601.18871.18531.189764.007907.85
3672006.02.15 01:32sell1841.601.19251.19551.1911
3682006.02.15 01:41close1841.601.19201.19551.191180.007987.85
3692006.02.15 02:41sell1851.601.19241.19541.1910
3702006.02.15 02:59close1851.601.19191.19541.191080.008067.85
3712006.02.15 03:00sell1861.601.19271.19571.1913
3722006.02.15 03:16close1861.601.19211.19571.191396.008163.85
3732006.02.15 03:43sell1871.601.19241.19541.1910
3742006.02.15 08:00close1871.601.19161.19541.1910127.998291.84
3752006.02.15 08:01buy1881.701.19151.18851.1929
3762006.02.15 15:00close1881.701.19271.18851.1929203.998495.83
3772006.02.15 16:14sell1891.701.19391.19691.1925
3782006.02.15 16:27t/p1891.701.19251.19691.1925238.008733.83
3792006.02.16 02:11buy1901.701.18761.18461.1890
3802006.02.16 02:37close1901.701.18811.18461.189085.008818.83
3812006.02.16 06:53buy1911.801.18771.18471.1891
3822006.02.16 06:59close1911.801.18851.18471.1891144.008962.83
3832006.02.16 10:15buy1921.801.18741.18441.1888
3842006.02.16 10:31close1921.801.18791.18441.188890.009052.83
3852006.02.16 10:31buy1931.801.18731.18431.1887
3862006.02.16 10:32close1931.801.18801.18431.1887125.989178.81
3872006.02.16 10:47buy1941.801.18741.18441.1888
3882006.02.16 15:36close1941.801.18781.18441.188872.019250.82
3892006.02.16 15:36sell1951.901.18771.19071.1863
3902006.02.16 16:10close1951.901.18721.19071.186395.009345.82
3912006.02.16 21:00sell1961.901.18921.19221.1878
3922006.02.16 21:09close1961.901.18881.19221.187876.019421.83
3932006.02.16 21:23sell1971.901.18921.19221.1878
3942006.02.16 21:43close1971.901.18881.19221.187876.019497.84
3952006.02.16 21:49sell1981.901.18921.19221.1878
3962006.02.17 03:00close1981.901.18811.19221.1878219.679717.51
3972006.02.17 03:00buy1991.901.18821.18521.1896
3982006.02.17 03:09close1991.901.18861.18521.189676.009793.51
3992006.02.17 03:09buy2002.001.18871.18571.1901
4002006.02.17 07:59close2002.001.18921.18571.190199.999893.50
4012006.02.17 10:28buy2012.001.18751.18451.1889
4022006.02.17 10:37close2012.001.18801.18451.1889100.009993.50
4032006.02.17 10:59buy2022.001.18761.18461.1890
4042006.02.17 11:00close2022.001.18831.18461.1890140.0010133.50
4052006.02.17 16:02sell2032.001.18941.19241.1880
4062006.02.17 17:00s/l2032.001.19241.19241.1880-600.009533.50
4072006.02.17 17:00sell2041.901.19261.19561.1912
4082006.02.17 17:00close2041.901.19221.19561.191276.009609.50
4092006.02.17 17:00sell2051.901.19221.19521.1908
4102006.02.17 17:20close2051.901.19421.19521.1908-380.009229.50
4112006.02.17 17:20sell2061.801.19401.19701.1926
4122006.02.17 17:21close2061.801.19361.19701.192672.009301.50
4132006.02.17 17:21sell2071.901.19341.19641.1920
4142006.02.17 17:59close2071.901.19221.19641.1920228.009529.50
4152006.02.20 01:00sell2081.901.19451.19751.1931
4162006.02.20 01:31close2081.901.19401.19751.193195.009624.50
4172006.02.20 01:31sell2091.901.19391.19691.1925
4182006.02.20 04:00s/l2091.901.19691.19691.1925-570.009054.50
4192006.02.20 10:00buy2101.801.19371.19071.1951
4202006.02.20 10:27close2101.801.19421.19071.195190.009144.50
4212006.02.20 20:00buy2111.801.19381.19081.1952
4222006.02.20 21:52close2111.801.19421.19081.195272.019216.51
4232006.02.21 01:31buy2121.801.19271.18971.1941
4242006.02.21 01:59close2121.801.19331.18971.1941108.009324.51
4252006.02.21 03:00buy2131.901.19261.18961.1940
4262006.02.21 13:00close2131.901.19031.18961.1940-437.008887.51
4272006.02.21 13:00buy2141.801.19061.18761.1920
4282006.02.21 13:17close2141.801.19101.18761.192072.008959.51
4292006.02.21 13:19buy2151.801.19081.18781.1922
4302006.02.21 13:35close2151.801.19121.18781.192272.009031.51
4312006.02.21 13:59buy2161.801.19051.18751.1919
4322006.02.21 14:00close2161.801.19121.18751.1919126.009157.51
4332006.02.22 09:00buy2171.801.19131.18831.1927
4342006.02.22 12:00s/l2171.801.18831.18831.1927-540.008617.51
4352006.02.22 12:00buy2181.701.18801.18501.1894
4362006.02.22 12:08close2181.701.18851.18501.189485.008702.51
4372006.02.22 12:51buy2191.701.18811.18511.1895
4382006.02.22 15:07close2191.701.18861.18511.189585.008787.51
4392006.02.22 18:00sell2201.801.19041.19341.1890
4402006.02.22 21:00close2201.801.18971.19341.1890126.008913.51
4412006.02.23 11:00sell2211.801.19361.19661.1922
4422006.02.23 12:00close2211.801.19621.19661.1922-467.998445.52
4432006.02.23 16:00buy2221.701.19211.18911.1935
4442006.02.23 18:15close2221.701.19261.18911.193585.008530.52
4452006.02.23 20:27sell2231.701.19281.19581.1914
4462006.02.23 20:29close2231.701.19241.19581.191468.028598.54
4472006.02.23 20:59sell2241.701.19301.19601.1916
4482006.02.23 21:00close2241.701.19221.19601.1916136.008734.54
4492006.02.24 01:15buy2251.701.19151.18851.1929
4502006.02.24 01:17close2251.701.19221.18851.1929118.998853.53
4512006.02.24 01:17buy2261.801.19151.18851.1929
4522006.02.24 01:17close2261.801.19221.18851.1929126.008979.53
4532006.02.24 02:04sell2271.801.19241.19541.1910
4542006.02.24 02:29close2271.801.19191.19541.191090.009069.53
4552006.02.24 02:38sell2281.801.19241.19541.1910
4562006.02.24 03:03close2281.801.19191.19541.191090.009159.53
4572006.02.24 03:57sell2291.801.19271.19571.1913
4582006.02.24 04:08close2291.801.19221.19571.191389.999249.52
4592006.02.24 08:00buy2301.801.19211.18911.1935
4602006.02.24 08:25close2301.801.19261.18911.193590.009339.52
4612006.02.24 08:34buy2311.901.19211.18911.1935
4622006.02.24 10:00close2311.901.18981.18911.1935-437.008902.52
4632006.02.24 10:00buy2321.801.19021.18721.1916
4642006.02.24 10:09close2321.801.19061.18721.191672.018974.53
4652006.02.24 10:09buy2331.801.19071.18771.1921
4662006.02.24 12:25close2331.801.18871.18771.1921-360.018614.52
4672006.02.24 14:17buy2341.701.18911.18611.1905
4682006.02.24 14:27close2341.701.18951.18611.190568.008682.52
4692006.02.24 14:46buy2351.701.18911.18611.1905
4702006.02.24 14:56close2351.701.18961.18611.190585.008767.52
4712006.02.24 17:00buy2361.801.18691.18391.1883
4722006.02.24 17:09close2361.801.18741.18391.188390.008857.52
4732006.02.24 17:10buy2371.801.18751.18451.1889
4742006.02.24 17:41close2371.801.18801.18451.188990.008947.52
4752006.02.24 17:42buy2381.801.18811.18511.1895
4762006.02.27 01:00s/l2381.801.18511.18511.1895-553.568393.97
4772006.02.27 01:00buy2391.701.18371.18071.1851
4782006.02.27 01:18close2391.701.18421.18071.185185.008478.97
4792006.02.27 01:18buy2401.701.18411.18111.1855
4802006.02.27 02:01close2401.701.18451.18111.185568.008546.97
4812006.02.27 08:06buy2411.701.18541.18241.1868
4822006.02.27 09:04close2411.701.18591.18241.186885.008631.97
4832006.02.27 16:00buy2421.701.18431.18131.1857
4842006.02.27 16:39close2421.701.18481.18131.185784.998716.96
4852006.02.28 02:00buy2431.701.18381.18081.1852
4862006.02.28 02:19close2431.701.18421.18081.185268.028784.98
4872006.02.28 02:20buy2441.801.18421.18121.1856
4882006.02.28 03:33close2441.801.18471.18121.185690.008874.98
4892006.02.28 09:01buy2451.801.18491.18191.1863
4902006.02.28 09:08close2451.801.18541.18191.186390.008964.98
4912006.02.28 17:00sell2461.801.19201.19501.1906
4922006.02.28 17:05close2461.801.19111.19501.1906162.009126.98
4932006.02.28 17:05sell2471.801.19121.19421.1898
4942006.02.28 19:52close2471.801.19321.19421.1898-360.008766.98
4952006.03.01 01:23sell2481.801.19391.19691.1925
4962006.03.01 01:59close2481.801.19341.19691.192590.008856.98
4972006.03.01 15:00sell2491.801.19611.19911.1947
4982006.03.01 15:40close2491.801.19561.19911.194790.008946.98
4992006.03.01 15:40sell2501.801.19571.19871.1943
5002006.03.01 15:41close2501.801.19531.19871.194372.019018.99
5012006.03.01 15:59sell2511.801.19611.19911.1947
5022006.03.01 16:00close2511.801.19551.19911.1947108.009126.99
5032006.03.01 18:00buy2521.801.18991.18691.1913
5042006.03.01 18:07close2521.801.19041.18691.191390.009216.99
5052006.03.01 23:00sell2531.801.19231.19531.1909
5062006.03.01 23:14close2531.801.19181.19531.190990.009306.99
5072006.03.01 23:32sell2541.901.19211.19511.1907
5082006.03.02 02:00close2541.901.19171.19511.1907108.019414.99
5092006.03.02 08:00sell2551.901.19281.19581.1914
5102006.03.02 15:14close2551.901.19501.19581.1914-418.008996.99
5112006.03.02 15:14sell2561.801.19461.19761.1932
5122006.03.02 15:35close2561.801.19421.19761.193272.009068.99
5132006.03.02 15:38sell2571.801.19461.19761.1932
5142006.03.02 17:00s/l2571.801.19761.19761.1932-540.008528.99
5152006.03.02 17:00sell2581.701.19821.20121.1968
5162006.03.02 17:20close2581.701.20021.20121.1968-340.018188.98
5172006.03.02 17:21sell2591.601.19991.20291.1985
5182006.03.02 17:57close2591.601.19951.20291.198564.008252.98
5192006.03.02 17:57sell2601.701.19931.20231.1979
5202006.03.02 17:59close2601.701.19851.20231.1979136.018388.99
5212006.03.03 02:06buy2611.701.20191.19891.2033
5222006.03.03 02:28close2611.701.20241.19891.203384.998473.98
5232006.03.03 02:29buy2621.701.20271.19971.2041
5242006.03.03 14:36close2621.701.20311.19971.204168.008541.98
5252006.03.03 14:37sell2631.701.20301.20601.2016
5262006.03.03 16:00close2631.701.20501.20601.2016-340.018201.97
5272006.03.06 01:00sell2641.601.20831.21131.2069
5282006.03.06 01:12close2641.601.20781.21131.206980.008281.97
5292006.03.06 01:12sell2651.701.20751.21051.2061
5302006.03.06 01:26close2651.701.20701.21051.206185.008366.97
5312006.03.06 01:26sell2661.701.20741.21041.2060
5322006.03.06 01:27close2661.701.20691.21041.206085.008451.97
5332006.03.06 01:31sell2671.701.20741.21041.2060
5342006.03.06 05:30close2671.701.20691.21041.206084.998536.96
5352006.03.06 05:59buy2681.701.20691.20391.2083
5362006.03.06 08:09close2681.701.20741.20391.208385.008621.96
5372006.03.06 10:00buy2691.701.20521.20221.2066
5382006.03.06 12:20close2691.701.20321.20221.2066-340.008281.96
5392006.03.07 02:00buy2701.701.19921.19621.2006
5402006.03.07 02:35close2701.701.19971.19621.200685.008366.96
5412006.03.07 02:35buy2711.701.19981.19681.2012
5422006.03.07 04:00close2711.701.20041.19681.2012102.008468.96
5432006.03.07 06:00buy2721.701.19611.19311.1975
5442006.03.07 06:33close2721.701.19651.19311.197568.018536.97
5452006.03.07 06:33buy2731.701.19671.19371.1981
5462006.03.07 08:04close2731.701.19711.19371.198168.028604.99
5472006.03.07 16:36buy2741.701.18861.18561.1900
5482006.03.07 16:39close2741.701.18901.18561.190068.008672.99
5492006.03.07 16:41buy2751.701.18861.18561.1900
5502006.03.07 16:59close2751.701.18981.18561.1900204.008876.99
5512006.03.07 17:12buy2761.801.18791.18491.1893
5522006.03.07 17:17close2761.801.18841.18491.189390.008966.99
5532006.03.07 17:39buy2771.801.18791.18491.1893
5542006.03.07 17:47close2771.801.18851.18491.1893108.009074.99
5552006.03.08 09:00sell2781.801.19171.19471.1903
5562006.03.08 09:11close2781.801.19121.19471.190390.009164.99
5572006.03.08 09:11sell2791.801.19101.19401.1896
5582006.03.08 09:49close2791.801.19041.19401.1896108.019273.00
5592006.03.08 09:49sell2801.901.19031.19331.1889
5602006.03.08 10:57close2801.901.19231.19331.1889-380.008893.00
5612006.03.09 02:01sell2811.801.19361.19661.1922
5622006.03.09 02:26close2811.801.19301.19661.1922108.009001.00
5632006.03.09 02:59sell2821.801.19361.19661.1922
5642006.03.09 03:00close2821.801.19311.19661.192290.019091.01
5652006.03.09 06:00sell2831.801.19451.19751.1931
5662006.03.09 06:08close2831.801.19401.19751.193189.999181.00
5672006.03.09 06:19sell2841.801.19441.19741.1930
5682006.03.09 06:38close2841.801.19401.19741.193072.009253.00
5692006.03.09 06:46sell2851.901.19441.19741.1930
5702006.03.09 06:48close2851.901.19361.19741.1930151.999404.99
5712006.03.09 06:59sell2861.901.19481.19781.1934
5722006.03.09 07:00t/p2861.901.19341.19781.1934266.009670.99
5732006.03.09 15:00buy2871.901.19151.18851.1929
5742006.03.09 15:09close2871.901.19201.18851.192994.999765.98
5752006.03.09 15:55buy2882.001.19151.18851.1929
5762006.03.09 16:59close2882.001.19201.18851.192999.999865.97
5772006.03.09 19:00buy2892.001.19101.18801.1924
5782006.03.09 22:28close2892.001.19141.18801.192480.029945.99
5792006.03.10 00:00buy2902.001.19051.18751.1919
5802006.03.10 06:51close2902.001.19101.18751.1919100.0010045.99
5812006.03.10 09:57sell2912.001.19231.19531.1909
5822006.03.10 10:50close2912.001.19181.19531.1909100.0010145.99
5832006.03.10 15:00buy2922.001.19031.18731.1917
5842006.03.10 15:20close2922.001.18831.18731.1917-400.009745.99
5852006.03.10 15:20buy2931.901.18851.18551.1899
5862006.03.10 15:59t/p2931.901.18991.18551.1899266.0010011.99
5872006.03.10 15:59buy2942.001.19071.18771.1921
5882006.03.10 16:00s/l2942.001.18771.18771.1921-600.009411.99
5892006.03.10 16:00buy2951.901.18741.18441.1888
5902006.03.10 16:01close2951.901.18781.18441.188876.019488.00
5912006.03.10 16:01buy2961.901.18801.18501.1894
5922006.03.10 16:06close2961.901.18841.18501.189476.019564.01
5932006.03.10 16:07buy2971.901.18871.18571.1901
5942006.03.10 16:29close2971.901.18671.18571.1901-380.019184.00
5952006.03.10 16:29buy2981.801.18691.18391.1883
5962006.03.10 16:42close2981.801.18741.18391.188390.009274.00
5972006.03.10 16:42buy2991.901.18771.18471.1891
5982006.03.10 16:50close2991.901.18821.18471.189195.009369.00
5992006.03.10 16:50buy3001.901.18821.18521.1896
6002006.03.10 17:02close3001.901.18861.18521.189676.009445.00
6012006.03.13 01:02sell3011.901.19211.19511.1907
6022006.03.13 03:00close3011.901.19421.19511.1907-398.999046.01
6032006.03.13 03:00sell3021.801.19391.19691.1925
6042006.03.13 09:00close3021.801.19611.19691.1925-396.008650.01
6052006.03.13 09:00sell3031.701.19581.19881.1944
6062006.03.13 09:32close3031.701.19531.19881.194484.998735.00
6072006.03.13 09:59sell3041.701.19601.19901.1946
6082006.03.13 10:00t/p3041.701.19461.19901.1946238.008973.00
6092006.03.13 14:08buy3051.801.19231.18931.1937
6102006.03.13 14:22close3051.801.19271.18931.193772.019045.01
6112006.03.13 14:55buy3061.801.19231.18931.1937
6122006.03.13 14:59close3061.801.19281.18931.193789.999135.00
6132006.03.13 15:00buy3071.801.19221.18921.1936
6142006.03.13 16:02close3071.801.19271.18921.193689.999224.99
6152006.03.13 17:08sell3081.801.19361.19661.1922
6162006.03.13 17:59close3081.801.19291.19661.1922126.009350.99
6172006.03.13 18:00sell3091.901.19411.19711.1927
6182006.03.13 18:08close3091.901.19371.19711.192776.009426.99
6192006.03.13 18:08sell3101.901.19361.19661.1922
6202006.03.13 18:57close3101.901.19321.19661.192276.019503.00
6212006.03.13 18:59sell3111.901.19431.19731.1929
6222006.03.13 19:00close3111.901.19351.19731.1929152.009655.00
6232006.03.14 02:00sell3121.901.19771.20071.1963
6242006.03.14 02:08close3121.901.19721.20071.196394.999749.99
6252006.03.14 02:59sell3131.901.19811.20111.1967
6262006.03.14 03:00t/p3131.901.19671.20111.1967266.0010015.99
6272006.03.14 12:01buy3142.001.19541.19241.1968
6282006.03.14 15:10close3142.001.19591.19241.196899.9910115.98
6292006.03.14 16:00sell3152.001.19851.20151.1971
6302006.03.14 17:00s/l3152.001.20151.20151.1971-600.009515.98
6312006.03.14 17:19sell3161.901.20221.20521.2008
6322006.03.14 17:21close3161.901.20181.20521.200876.019591.99
6332006.03.14 17:25sell3171.901.20221.20521.2008
6342006.03.14 17:27close3171.901.20181.20521.200876.019668.00
6352006.03.14 17:56sell3181.901.20251.20551.2011
6362006.03.14 17:59close3181.901.20201.20551.201195.009763.00
6372006.03.14 17:59sell3192.001.20221.20521.2008
6382006.03.14 18:16close3192.001.20181.20521.200880.029843.02
6392006.03.15 02:22sell3202.001.20241.20541.2010
6402006.03.15 02:26close3202.001.20201.20541.201080.009923.02
6412006.03.15 16:18sell3212.001.20561.20861.2042
6422006.03.15 16:24close3212.001.20501.20861.2042120.0010043.02
6432006.03.15 21:59sell3222.001.20731.21031.2059
6442006.03.16 00:05close3222.001.20681.21031.2059133.6810176.71
6452006.03.16 02:00buy3232.001.20601.20301.2074
6462006.03.16 10:05close3232.001.20651.20301.2074100.0010276.71
6472006.03.16 15:00sell3242.101.21271.21571.2113
6482006.03.16 15:16close3242.101.21221.21571.2113105.0010381.71
6492006.03.16 15:16sell3252.101.21231.21531.2109
6502006.03.16 16:04close3252.101.21451.21531.2109-462.019919.70
6512006.03.17 08:00buy3262.001.21631.21331.2177
6522006.03.17 10:00close3262.001.21681.21331.217799.9910019.69
6532006.03.17 16:00buy3272.001.21561.21261.2170
6542006.03.17 16:15close3272.001.21601.21261.217080.0010099.69
6552006.03.17 16:15buy3282.001.21631.21331.2177
6562006.03.17 16:32close3282.001.21681.21331.217799.9910199.68
6572006.03.17 16:32buy3292.001.21671.21371.2181
6582006.03.17 16:33close3292.001.21731.21371.2181120.0010319.68
6592006.03.17 16:59buy3302.101.21561.21261.2170
6602006.03.17 17:00close3302.101.21691.21261.2170273.0010592.68
6612006.03.20 04:12buy3312.101.21741.21441.2188
6622006.03.20 09:00close3312.101.21841.21441.2188210.0010802.68
6632006.03.20 13:00buy3322.201.21711.21411.2185
6642006.03.20 13:53close3322.201.21761.21411.2185110.0010912.68
6652006.03.20 13:59buy3332.201.21691.21391.2183
6662006.03.20 14:00close3332.201.21801.21391.2183242.0111154.69
6672006.03.21 00:41buy3342.201.21561.21261.2170
6682006.03.21 00:59close3342.201.21621.21261.2170132.0011286.69
6692006.03.21 02:00buy3352.301.21461.21161.2160
6702006.03.21 03:59close3352.301.21511.21161.2160114.9911401.68
6712006.03.21 10:02buy3362.301.21321.21021.2146
6722006.03.21 10:57close3362.301.21371.21021.2146115.0011516.68
6732006.03.21 10:59sell3372.301.21431.21731.2129
6742006.03.21 11:35close3372.301.21381.21731.2129114.9911631.67
6752006.03.21 11:35buy3382.301.21361.21061.2150
6762006.03.21 11:59close3382.301.21431.21061.2150161.0011792.67
6772006.03.21 15:00buy3392.401.21331.21031.2147
6782006.03.21 16:02close3392.401.21131.21031.2147-480.0011312.67
6792006.03.21 16:02buy3402.301.21161.20861.2130
6802006.03.21 16:03close3402.301.21201.20861.213092.0011404.67
6812006.03.21 16:04buy3412.301.21171.20871.2131
6822006.03.21 17:00close3412.301.20901.20871.2131-621.0010783.67
6832006.03.21 17:00buy3422.201.20891.20591.2103
6842006.03.21 17:11close3422.201.20931.20591.210388.0210871.69
6852006.03.21 17:38buy3432.201.20891.20591.2103
6862006.03.21 19:01close3432.201.20941.20591.2103110.0210981.71
6872006.03.22 10:00buy3442.201.20801.20501.2094
6882006.03.22 14:24close3442.201.20851.20501.2094110.0011091.71
6892006.03.22 15:00sell3452.201.20941.21241.2080
6902006.03.22 15:08close3452.201.20901.21241.208088.0111179.72
6912006.03.22 15:08sell3462.201.20921.21221.2078
6922006.03.22 15:10close3462.201.20871.21221.2078110.0011289.72
6932006.03.22 15:19sell3472.301.20921.21221.2078
6942006.03.22 16:59close3472.301.20881.21221.207892.0011381.72
6952006.03.23 02:00buy3482.301.20601.20301.2074
6962006.03.23 07:59close3482.301.20651.20301.2074114.9911496.71
6972006.03.23 13:00buy3492.301.20551.20251.2069
6982006.03.23 13:20close3492.301.20591.20251.206992.0111588.72
6992006.03.23 13:33buy3502.301.20581.20281.2072
7002006.03.23 15:23close3502.301.20631.20281.2072114.9911703.71
7012006.03.23 17:00buy3512.301.19841.19541.1998
7022006.03.23 17:19close3512.301.19881.19541.199892.0011795.71
7032006.03.23 17:19buy3522.401.19911.19611.2005
7042006.03.23 20:01close3522.401.19701.19611.2005-504.0011291.71
7052006.03.23 21:00buy3532.301.19661.19361.1980
7062006.03.23 21:57close3532.301.19711.19361.1980115.0011406.71
7072006.03.23 21:59buy3542.301.19681.19381.1982
7082006.03.23 22:04close3542.301.19731.19381.1982114.9911521.70
7092006.03.24 08:01sell3552.301.19741.20041.1960
7102006.03.24 08:41close3552.301.19691.20041.1960115.0011636.70
7112006.03.24 16:00sell3562.301.19801.20101.1966
7122006.03.24 16:00close3562.301.19751.20101.1966115.0011751.70
7132006.03.24 16:59sell3572.401.19801.20101.1966
7142006.03.24 16:59close3572.401.19741.20101.1966144.0011895.70
7152006.03.24 17:00sell3582.401.20091.20391.1995
7162006.03.24 18:00close3582.401.20371.20391.1995-672.0111223.69
7172006.03.27 03:41buy3592.201.20231.19931.2037
7182006.03.27 04:17close3592.201.20271.19931.203788.0011311.69
7192006.03.27 11:18buy3602.301.20291.19991.2043
7202006.03.27 16:00close3602.301.20341.19991.2043115.0011426.69
7212006.03.27 18:06buy3612.301.20111.19811.2025
7222006.03.27 18:06close3612.301.20151.19811.202592.0211518.71
7232006.03.27 18:06buy3622.301.20131.19831.2027
7242006.03.27 18:18close3622.301.20181.19831.2027115.0011633.71
7252006.03.27 18:21buy3632.301.20111.19811.2025
7262006.03.27 18:59close3632.301.20151.19811.202592.0111725.72
7272006.03.28 05:50buy3642.301.19971.19671.2011
7282006.03.28 05:59close3642.301.20031.19671.2011138.0111863.73
7292006.03.28 08:23sell3652.401.20111.20411.1997
7302006.03.28 09:59close3652.401.20311.20411.1997-480.0011383.73
7312006.03.28 10:01sell3662.301.20551.20851.2041
7322006.03.28 10:01close3662.301.20461.20851.2041207.0111590.74
7332006.03.28 10:10sell3672.301.20551.20851.2041
7342006.03.28 10:23close3672.301.20751.20851.2041-460.0011130.74
7352006.03.28 10:23sell3682.201.20711.21011.2057
7362006.03.28 10:27close3682.201.20661.21011.2057110.0011240.74
7372006.03.28 10:27sell3692.201.20651.20951.2051
7382006.03.28 10:42close3692.201.20591.20951.2051132.0011372.74
7392006.03.28 10:42sell3702.301.20561.20861.2042
7402006.03.28 13:58close3702.301.20771.20861.2042-483.0010889.74
7412006.03.28 21:17buy3712.201.20521.20221.2066
7422006.03.28 21:17close3712.201.20641.20221.2066264.0011153.74
7432006.03.28 21:17buy3722.201.20521.20221.2066
7442006.03.28 21:21close3722.201.20281.20221.2066-528.0110625.73
7452006.03.28 21:21buy3732.101.20281.19981.2042
7462006.03.28 21:24close3732.101.20071.19981.2042-440.9910184.74
7472006.03.28 21:24buy3742.001.20091.19791.2023
7482006.03.28 21:24close3742.001.20151.19791.2023120.0110304.75
7492006.03.28 21:25buy3752.101.20181.19881.2032
7502006.03.28 21:29close3752.101.20261.19881.2032168.0110472.76
7512006.03.28 21:29buy3762.101.20281.19981.2042
7522006.03.28 21:36close3762.101.20071.19981.2042-441.0010031.76
7532006.03.28 21:36buy3772.001.20061.19761.2020
7542006.03.28 21:36close3772.001.20101.19761.202080.0010111.76
7552006.03.28 21:36buy3782.001.20141.19841.2028
7562006.03.28 21:57close3782.001.19941.19841.2028-400.009711.76
7572006.03.28 21:57buy3791.901.19971.19671.2011
7582006.03.28 21:58close3791.901.20051.19671.2011152.009863.76
7592006.03.28 21:58buy3802.001.20061.19761.2020
7602006.03.28 22:08close3802.001.20101.19761.202080.009943.76
7612006.03.29 07:24sell3812.001.20071.20371.1993
7622006.03.29 08:24close3812.001.20031.20371.199380.0110023.77
7632006.03.29 09:58buy3822.001.19871.19571.2001
7642006.03.29 10:16close3822.001.19931.19571.2001120.0110143.78
7652006.03.29 18:20sell3832.001.20281.20581.2014
7662006.03.29 20:14close3832.001.20491.20581.2014-420.009723.78
7672006.03.30 11:59sell3841.901.20801.21101.2066
7682006.03.30 12:02close3841.901.20751.21101.206695.019818.79
7692006.03.30 16:30sell3852.001.21201.21501.2106
7702006.03.30 16:31close3852.001.21441.21501.2106-480.009338.79
7712006.03.30 16:31sell3861.901.21321.21621.2118
7722006.03.30 16:38close3861.901.21521.21621.2118-380.018958.78
7732006.03.30 16:38sell3871.801.21501.21801.2136
7742006.03.30 16:38close3871.801.21451.21801.213690.009048.78
7752006.03.30 16:39sell3881.801.21441.21741.2130
7762006.03.30 16:39close3881.801.21401.21741.213072.029120.80
7772006.03.30 16:39sell3891.801.21381.21681.2124
7782006.03.30 16:41close3891.801.21331.21681.212490.019210.81
7792006.03.30 16:41sell3901.801.21331.21631.2119
7802006.03.30 17:03close3901.801.21531.21631.2119-360.018850.80
7812006.03.31 02:13buy3911.801.21571.21271.2171
7822006.03.31 02:57close3911.801.21631.21271.2171108.008958.80
7832006.03.31 06:10buy3921.801.21581.21281.2172
7842006.03.31 08:46close3921.801.21371.21281.2172-377.998580.81
7852006.03.31 08:47buy3931.701.21321.21021.2146
7862006.03.31 08:51close3931.701.21361.21021.214668.018648.82
7872006.03.31 15:33sell3941.701.21321.21621.2118
7882006.03.31 15:33close3941.701.21271.21621.211885.008733.82
7892006.03.31 15:34sell3951.701.21301.21601.2116
7902006.03.31 15:35close3951.701.21251.21601.211685.008818.82
7912006.03.31 15:36sell3961.801.21311.21611.2117
7922006.03.31 15:36close3961.801.21261.21611.211790.008908.82
7932006.03.31 16:04sell3971.801.21261.21561.2112
7942006.03.31 16:05close3971.801.21161.21561.2112179.999088.81
7952006.03.31 16:05sell3981.801.21261.21561.2112
7962006.03.31 16:05close3981.801.21181.21561.2112144.019232.82
7972006.03.31 17:00buy3991.801.21001.20701.2114
7982006.03.31 17:07close3991.801.21071.20701.2114126.019358.83
7992006.03.31 17:07buy4001.901.20951.20651.2109
8002006.03.31 17:07close4001.901.21041.20651.2109170.999529.82
8012006.03.31 17:08sell4011.901.21201.21501.2106
8022006.03.31 17:08close4011.901.21141.21501.2106114.009643.82
8032006.03.31 17:08sell4021.901.21151.21451.2101
8042006.03.31 17:08close4021.901.21061.21451.2101171.009814.82
8052006.03.31 17:08sell4032.001.21201.21501.2106
8062006.03.31 17:09close4032.001.21141.21501.2106120.009934.82
8072006.03.31 17:09sell4042.001.21151.21451.2101
8082006.03.31 17:12close4042.001.21101.21451.210199.9910034.81
8092006.03.31 17:16sell4052.001.21151.21451.2101
8102006.03.31 17:26close4052.001.21111.21451.210180.0110114.82
8112006.03.31 17:36sell4062.001.21181.21481.2104
8122006.03.31 17:36close4062.001.21131.21481.2104100.0010214.82
8132006.03.31 17:36sell4072.001.21151.21451.2101
8142006.03.31 17:58close4072.001.21091.21451.2101120.0010334.82
8152006.03.31 17:59sell4082.101.21151.21451.2101
8162006.03.31 18:36close4082.101.21361.21451.2101-441.009893.82
8172006.03.31 18:36sell4092.001.21311.21611.2117
8182006.03.31 19:09close4092.001.21271.21611.211780.009973.82
8192006.04.03 02:00buy4102.001.21061.20761.2120
8202006.04.03 02:01close4102.001.21101.20761.212080.0010053.82
8212006.04.03 02:01buy4112.001.21081.20781.2122
8222006.04.03 02:13close4112.001.21131.20781.2122100.0010153.82
8232006.04.03 02:28buy4122.001.21091.20791.2123
8242006.04.03 04:00close4122.001.20891.20791.2123-400.019753.81
8252006.04.03 06:01buy4132.001.20701.20401.2084
8262006.04.03 07:00close4132.001.20461.20401.2084-480.009273.81
8272006.04.03 07:01buy4141.901.20491.20191.2063
8282006.04.03 08:12close4141.901.20531.20191.206376.009349.81
8292006.04.03 11:00sell4151.901.20621.20921.2048
8302006.04.03 11:11close4151.901.20561.20921.2048114.009463.81
8312006.04.03 11:58sell4161.901.20601.20901.2046
8322006.04.03 12:00close4161.901.20551.20901.204695.009558.81
8332006.04.03 17:00sell4171.901.21121.21421.2098
8342006.04.03 17:05close4171.901.21071.21421.209895.009653.81
8352006.04.03 17:05sell4181.901.21061.21361.2092
8362006.04.03 18:02close4181.901.21261.21361.2092-380.009273.81
8372006.04.04 15:00sell4191.901.22351.22651.2221
8382006.04.04 15:02close4191.901.22301.22651.222195.009368.81
8392006.04.04 15:02sell4201.901.22281.22581.2214
8402006.04.04 15:25close4201.901.22491.22581.2214-399.008969.81
8412006.04.04 15:25sell4211.801.22511.22811.2237
8422006.04.04 15:25close4211.801.22471.22811.223772.029041.83
8432006.04.04 15:26sell4221.801.22441.22741.2230
8442006.04.04 15:59close4221.801.22361.22741.2230144.019185.84
8452006.04.05 02:01buy4231.801.22551.22251.2269
8462006.04.05 04:00close4231.801.22651.22251.2269180.029365.86
8472006.04.05 10:00buy4241.901.22561.22261.2270
8482006.04.05 10:03close4241.901.22621.22261.2270114.019479.87
8492006.04.05 10:12buy4251.901.22561.22261.2270
8502006.04.05 10:16close4251.901.22611.22261.227095.019574.88
8512006.04.05 15:00sell4261.901.22891.23191.2275
8522006.04.05 15:06close4261.901.22851.23191.227576.009650.88
8532006.04.05 15:35sell4271.901.22911.23211.2277
8542006.04.05 16:00close4271.901.22841.23211.2277133.019783.89
8552006.04.06 09:21sell4282.001.22961.23261.2282
8562006.04.06 09:49close4282.001.22911.23261.228299.999883.88
8572006.04.06 10:10sell4292.001.22961.23261.2282
8582006.04.06 10:57close4292.001.23161.23261.2282-400.019483.87
8592006.04.06 10:57sell4301.901.23121.23421.2298
8602006.04.06 10:59t/p4301.901.22981.23421.2298266.009749.87
8612006.04.06 11:00sell4311.901.23151.23451.2301
8622006.04.06 13:00close4311.901.23081.23451.2301133.019882.88
8632006.04.06 15:00buy4322.001.22821.22521.2296
8642006.04.06 15:00s/l4322.001.22521.22521.2296-600.009282.88
8652006.04.06 15:00buy4331.901.22501.22201.2264
8662006.04.06 15:05close4331.901.22261.22201.2264-456.008826.88
8672006.04.06 15:05buy4341.801.22301.22001.2244
8682006.04.06 15:05close4341.801.22361.22001.2244108.008934.88
8692006.04.06 15:05buy4351.801.22371.22071.2251
8702006.04.06 15:11close4351.801.22171.22071.2251-360.008574.88
8712006.04.06 15:11buy4361.701.22281.21981.2242
8722006.04.06 15:12close4361.701.22331.21981.224285.008659.88
8732006.04.06 15:12buy4371.701.22331.22031.2247
8742006.04.06 15:14close4371.701.22371.22031.224768.018727.89
8752006.04.06 15:14buy4381.701.22381.22081.2252
8762006.04.06 15:31close4381.701.22181.22081.2252-340.008387.89
8772006.04.06 15:31buy4391.701.22171.21871.2231
8782006.04.06 15:31close4391.701.22231.21871.2231102.018489.90
8792006.04.06 15:31buy4401.701.22221.21921.2236
8802006.04.06 15:59t/p4401.701.22361.21921.2236238.008727.90
8812006.04.06 15:59buy4411.701.22451.22151.2259
8822006.04.06 16:00s/l4411.701.22151.22151.2259-510.008217.90
8832006.04.07 08:30sell4421.601.22071.22371.2193
8842006.04.07 08:32close4421.601.22011.22371.219396.008313.90
8852006.04.07 08:59sell4431.701.22061.22361.2192
8862006.04.07 09:00close4431.701.21951.22361.2192187.008500.90
8872006.04.07 09:01buy4441.701.21911.21611.2205
8882006.04.07 09:59close4441.701.21961.21611.220585.008585.90
8892006.04.07 10:00buy4451.701.21861.21561.2200
8902006.04.07 10:11close4451.701.21901.21561.220068.008653.90
8912006.04.07 10:36buy4461.701.21871.21571.2201
8922006.04.07 10:40close4461.701.21921.21571.220185.008738.90
8932006.04.07 10:49buy4471.701.21871.21571.2201
8942006.04.07 11:16close4471.701.21921.21571.220185.008823.90
8952006.04.07 16:00buy4481.801.21581.21281.2172
8962006.04.07 17:00s/l4481.801.21281.21281.2172-540.008283.90
8972006.04.07 17:00buy4491.701.21161.20861.2130
8982006.04.07 17:05close4491.701.21201.20861.213068.008351.90
8992006.04.07 17:05buy4501.701.21241.20941.2138
9002006.04.07 18:00close4501.701.21041.20941.2138-340.008011.90
9012006.04.07 21:03buy4511.601.21021.20721.2116
9022006.04.10 00:01close4511.601.21071.20721.211667.938079.83
9032006.04.10 10:00sell4521.601.21211.21511.2107
9042006.04.10 10:29close4521.601.21171.21511.210764.008143.83
9052006.04.10 10:30sell4531.601.21181.21481.2104
9062006.04.10 13:00close4531.601.21111.21481.2104112.018255.84
9072006.04.10 14:13buy4541.701.21001.20701.2114
9082006.04.10 14:21close4541.701.21051.20701.211485.008340.84
9092006.04.11 03:00buy4551.701.20961.20661.2110
9102006.04.11 04:14close4551.701.21011.20661.211085.008425.84
9112006.04.11 13:59buy4561.701.21061.20761.2120
9122006.04.11 13:59close4561.701.21101.20761.212068.008493.84
9132006.04.11 22:12sell4571.701.21491.21791.2135
9142006.04.11 22:51close4571.701.21441.21791.213585.008578.84
9152006.04.12 02:00sell4581.701.21541.21841.2140
9162006.04.12 08:00close4581.701.21491.21841.214085.008663.84
9172006.04.12 08:01buy4591.701.21501.21201.2164
9182006.04.12 09:31close4591.701.21551.21201.216485.008748.84
9192006.04.12 15:00buy4601.701.20891.20591.2103
9202006.04.12 15:18close4601.701.20931.20591.210368.018816.85
9212006.04.12 15:18buy4611.801.20931.20631.2107
9222006.04.12 15:22close4611.801.20981.20631.210790.008906.85
9232006.04.12 15:22buy4621.801.20991.20691.2113
9242006.04.12 15:23close4621.801.21031.20691.211372.008978.85
9252006.04.12 15:23buy4631.801.21031.20731.2117
9262006.04.12 15:23close4631.801.21071.20731.211772.019050.86
9272006.04.12 15:24buy4641.801.21081.20781.2122
9282006.04.12 15:56close4641.801.21171.20781.2122162.009212.86
9292006.04.12 15:57buy4651.801.21181.20881.2132
9302006.04.12 15:59s/l4651.801.20881.20881.2132-540.008672.86
9312006.04.12 15:59buy4661.701.20881.20581.2102
9322006.04.12 16:00t/p4661.701.21021.20581.2102238.008910.86
9332006.04.13 01:00sell4671.801.21111.21411.2097
9342006.04.13 01:53close4671.801.21051.21411.2097108.019018.87
9352006.04.13 01:54buy4681.801.21041.20741.2118
9362006.04.13 01:59close4681.801.21131.20741.2118162.019180.88
9372006.04.13 08:05sell4691.801.21081.21381.2094
9382006.04.13 08:59close4691.801.21041.21381.209472.019252.89
9392006.04.13 09:00sell4701.901.21151.21451.2101
9402006.04.13 12:01close4701.901.21101.21451.210195.009347.89
9412006.04.13 13:00buy4711.901.21011.20711.2115
9422006.04.13 15:05close4711.901.20801.20711.2115-399.008948.89
9432006.04.13 18:59sell4721.801.21061.21361.2092
9442006.04.13 19:01close4721.801.21001.21361.2092108.009056.89
9452006.04.14 10:00buy4731.801.21021.20721.2116
9462006.04.14 13:27close4731.801.21071.20721.211690.009146.89
9472006.04.14 17:06buy4741.801.21051.20751.2119
9482006.04.14 19:00close4741.801.21121.20751.2119126.019272.90
9492006.04.14 19:59sell4751.901.21151.21451.2101
9502006.04.14 22:09close4751.901.21111.21451.210176.019348.91
9512006.04.17 03:00sell4761.901.21671.21971.2153
9522006.04.17 04:00close4761.901.21881.21971.2153-399.028949.89
9532006.04.17 13:38sell4771.801.21961.22261.2182
9542006.04.17 14:00s/l4771.801.22261.22261.2182-540.008409.89
9552006.04.17 14:00sell4781.701.22291.22591.2215
9562006.04.17 15:00close4781.701.22541.22591.2215-425.007984.89
9572006.04.18 08:00buy4791.601.22571.22271.2271
9582006.04.18 09:00close4791.601.22361.22271.2271-336.007648.89
9592006.04.18 09:00buy4801.501.22391.22091.2253
9602006.04.18 09:06close4801.501.22441.22091.225375.007723.89
9612006.04.18 09:07buy4811.501.22471.22171.2261
9622006.04.18 12:00close4811.501.22551.22171.2261120.017843.90
9632006.04.18 15:00sell4821.601.22921.23221.2278
9642006.04.18 15:08close4821.601.22841.23221.2278128.007971.90
9652006.04.18 15:08sell4831.601.22891.23191.2275
9662006.04.18 15:08close4831.601.22841.23191.227579.998051.89
9672006.04.18 15:19sell4841.601.22891.23191.2275
9682006.04.18 15:26close4841.601.22841.23191.227580.018131.90
9692006.04.18 15:31sell4851.601.22911.23211.2277
9702006.04.18 15:40close4851.601.22841.23211.2277112.018243.91
9712006.04.18 15:40sell4861.601.22891.23191.2275
9722006.04.18 16:06close4861.601.22851.23191.227564.008307.91
9732006.04.18 21:00sell4871.701.23101.23401.2296
9742006.04.18 21:05close4871.701.23041.23401.2296101.988409.89
9752006.04.18 21:05sell4881.701.23041.23341.2290
9762006.04.18 21:07close4881.701.23001.23341.229068.008477.89
9772006.04.18 21:10sell4891.701.23041.23341.2290
9782006.04.18 23:00s/l4891.701.23341.23341.2290-510.007967.89
9792006.04.19 04:16buy4901.601.23491.23191.2363
9802006.04.19 04:59close4901.601.23541.23191.236380.008047.89
9812006.04.19 13:02buy4911.601.23411.23111.2355
9822006.04.19 13:59close4911.601.23451.23111.235564.018111.90
9832006.04.19 14:00buy4921.601.23361.23061.2350
9842006.04.19 14:05close4921.601.23411.23061.235080.008191.90
9852006.04.19 14:07buy4931.601.23371.23071.2351
9862006.04.19 14:14close4931.601.23451.23071.2351128.018319.91
9872006.04.19 14:30buy4941.701.23331.23031.2347
9882006.04.19 14:30close4941.701.23381.23031.234785.008404.91
9892006.04.19 14:30buy4951.701.23371.23071.2351
9902006.04.19 14:30close4951.701.23421.23071.235185.008489.91
9912006.04.19 14:59buy4961.701.23331.23031.2347
9922006.04.19 15:00close4961.701.23081.23031.2347-425.008064.91
9932006.04.19 15:00buy4971.601.23091.22791.2323
9942006.04.19 15:52close4971.601.23131.22791.232364.008128.91
9952006.04.19 15:52buy4981.601.23161.22861.2330
9962006.04.19 15:56close4981.601.23211.22861.233080.008208.91
9972006.04.19 15:59buy4991.601.23201.22901.2334
9982006.04.19 16:04close4991.601.23261.22901.233496.018304.92
9992006.04.19 19:01sell5001.701.23811.24111.2367
10002006.04.19 19:05close5001.701.23771.24111.236768.018372.93
10012006.04.19 19:17sell5011.701.23831.24131.2369
10022006.04.19 22:43close5011.701.23781.24131.236985.008457.93
10032006.04.20 03:00buy5021.701.23561.23261.2370
10042006.04.20 03:57close5021.701.23601.23261.237068.018525.94
10052006.04.20 03:57buy5031.701.23591.23291.2373
10062006.04.20 09:00close5031.701.23371.23291.2373-374.008151.94
10072006.04.20 09:00buy5041.601.23391.23091.2353
10082006.04.20 09:09close5041.601.23441.23091.235380.008231.94
10092006.04.20 09:09buy5051.601.23451.23151.2359
10102006.04.20 09:39close5051.601.23501.23151.235980.008311.94
10112006.04.20 09:45buy5061.701.23461.23161.2360
10122006.04.20 09:58close5061.701.23521.23161.2360102.008413.94
10132006.04.20 09:59buy5071.701.23391.23091.2353
10142006.04.20 10:00close5071.701.23491.23091.2353170.008583.94
10152006.04.20 13:00buy5081.701.23241.22941.2338
10162006.04.20 13:23close5081.701.23281.22941.233868.008651.94
10172006.04.20 13:26buy5091.701.23251.22951.2339
10182006.04.20 14:01close5091.701.23301.22951.233984.998736.93
10192006.04.20 17:00buy5101.701.23061.22761.2320
10202006.04.20 17:01close5101.701.23111.22761.232084.998821.92
10212006.04.20 17:01buy5111.801.23121.22821.2326
10222006.04.20 17:07close5111.801.23161.22821.232672.018893.93
10232006.04.20 17:07buy5121.801.23171.22871.2331
10242006.04.20 17:07close5121.801.23241.22871.2331125.989019.91
10252006.04.20 17:27buy5131.801.23171.22871.2331
10262006.04.20 17:48close5131.801.23231.22871.2331108.009127.91
10272006.04.20 17:59buy5141.801.23081.22781.2322
10282006.04.20 18:00close5141.801.23191.22781.2322198.009325.91
10292006.04.21 01:00buy5151.901.23071.22771.2321
10302006.04.21 04:41close5151.901.23121.22771.232195.009420.91
10312006.04.21 08:05buy5161.901.23031.22731.2317
10322006.04.21 09:31close5161.901.22831.22731.2317-380.019040.90
10332006.04.21 09:31buy5171.801.22851.22551.2299
10342006.04.21 09:45close5171.801.22911.22551.2299108.009148.90
10352006.04.21 09:45buy5181.801.22941.22641.2308
10362006.04.21 10:02close5181.801.22991.22641.230890.009238.90
10372006.04.21 11:09sell5191.801.23301.23601.2316
10382006.04.21 11:59close5191.801.23261.23601.231672.019310.91
10392006.04.21 17:08sell5201.901.23471.23771.2333
10402006.04.21 17:32close5201.901.23431.23771.233376.009386.91
10412006.04.21 17:34sell5211.901.23471.23771.2333
10422006.04.21 17:39close5211.901.23421.23771.233395.009481.91
10432006.04.21 17:42sell5221.901.23471.23771.2333
10442006.04.21 17:50close5221.901.23421.23771.233395.009576.91
10452006.04.21 22:14sell5231.901.23491.23791.2335
10462006.04.21 22:29close5231.901.23441.23791.233595.009671.91
10472006.04.24 03:00buy5241.901.23581.23281.2372
10482006.04.24 08:04close5241.901.23631.23281.237295.009766.91
10492006.04.24 09:00sell5252.001.23861.24161.2372
10502006.04.24 09:06close5252.001.23811.24161.2372100.009866.91
10512006.04.24 09:06sell5262.001.23801.24101.2366
10522006.04.24 09:11close5262.001.23761.24101.236680.019946.92
10532006.04.24 09:12sell5272.001.23771.24071.2363
10542006.04.24 14:00close5272.001.23701.24071.2363140.0110086.93
10552006.04.24 14:06buy5282.001.23681.23381.2382
10562006.04.24 14:59close5282.001.23741.23381.2382119.9910206.92
10572006.04.24 15:00buy5292.001.23621.23321.2376
10582006.04.24 17:02close5292.001.23661.23321.237680.0110286.93
10592006.04.24 19:57sell5302.101.24021.24321.2388
10602006.04.24 19:59close5302.101.23961.24321.2388126.0110412.94
10612006.04.25 03:00buy5312.101.23771.23471.2391
10622006.04.25 07:21close5312.101.23811.23471.239184.0210496.96
10632006.04.25 08:02sell5322.101.23881.24181.2374
10642006.04.25 08:11close5322.101.23791.24181.2374189.0110685.97
10652006.04.25 08:11sell5332.101.23881.24181.2374
10662006.04.25 08:11close5332.101.23841.24181.237484.0110769.98
10672006.04.25 10:00sell5342.201.23971.24271.2383
10682006.04.25 10:00close5342.201.23911.24271.2383131.9910901.97
10692006.04.25 10:01sell5352.201.24021.24321.2388
10702006.04.25 10:01close5352.201.23971.24321.2388110.0011011.97
10712006.04.25 10:02sell5362.201.24021.24321.2388
10722006.04.25 10:10close5362.201.23971.24321.2388109.9911121.96
10732006.04.25 10:10sell5372.201.23971.24271.2383
10742006.04.25 10:11close5372.201.23911.24271.2383132.0111253.97
10752006.04.25 10:20sell5382.301.23971.24271.2383
10762006.04.25 10:58close5382.301.23921.24271.2383115.0011368.97
10772006.04.25 15:00sell5392.301.24211.24511.2407
10782006.04.25 15:59close5392.301.24171.24511.240792.0011460.97
10792006.04.25 15:59sell5402.301.24161.24461.2402
10802006.04.25 17:00close5402.301.24071.24461.2402207.0111667.98
10812006.04.25 21:00sell5412.301.24301.24601.2416
10822006.04.26 01:20close5412.301.24251.24601.2416127.9111795.88
10832006.04.26 02:00buy5422.401.24251.23951.2439
10842006.04.26 02:39close5422.401.24321.23951.2439167.9811963.86
10852006.04.26 03:41buy5432.401.24241.23941.2438
10862006.04.26 03:59close5432.401.24341.23941.2438240.0012203.86
10872006.04.26 10:00buy5442.401.24021.23721.2416
10882006.04.26 10:09close5442.401.24071.23721.2416120.0012323.86
10892006.04.26 10:12buy5452.501.24041.23741.2418
10902006.04.26 10:27close5452.501.24091.23741.2418125.0012448.86
10912006.04.26 10:31buy5462.501.24041.23741.2418
10922006.04.26 11:24close5462.501.24091.23741.2418125.0012573.86
10932006.04.26 16:06sell5472.501.24441.24741.2430
10942006.04.26 16:06close5472.501.24381.24741.2430150.0112723.87
10952006.04.26 16:07sell5482.501.24531.24831.2439
10962006.04.26 16:07close5482.501.24441.24831.2439225.0012948.87
10972006.04.26 16:07sell5492.601.24441.24741.2430
10982006.04.26 16:16close5492.601.24371.24741.2430182.0013130.87
10992006.04.26 18:00sell5502.601.24661.24961.2452
11002006.04.26 18:02close5502.601.24611.24961.2452129.9913260.86
11012006.04.26 18:03sell5512.701.24661.24961.2452
11022006.04.26 18:04close5512.701.24621.24961.2452108.0113368.87
11032006.04.26 18:10sell5522.701.24661.24961.2452
11042006.04.26 18:13close5522.701.24611.24961.2452135.0113503.88
11052006.04.26 18:15sell5532.701.24661.24961.2452
11062006.04.26 18:20close5532.701.24621.24961.2452108.0113611.89
11072006.04.26 18:44sell5542.701.24661.24961.2452
11082006.04.26 18:45close5542.701.24621.24961.2452108.0113719.90
11092006.04.26 18:46sell5552.701.24661.24961.2452
11102006.04.26 19:02close5552.701.24611.24961.2452135.0013854.90
11112006.04.27 03:00sell5562.801.24601.24901.2446
11122006.04.27 03:49close5562.801.24561.24901.2446112.0213966.92
11132006.04.27 03:59sell5572.801.24631.24931.2449
11142006.04.27 04:00close5572.801.24571.24931.2449168.0014134.92
11152006.04.27 09:05buy5582.801.24491.24191.2463
11162006.04.27 09:59close5582.801.24541.24191.2463140.0114274.93
11172006.04.27 10:00buy5592.901.24331.24031.2447
11182006.04.27 10:06close5592.901.24381.24031.2447145.0014419.93
11192006.04.27 10:06buy5602.901.24391.24091.2453
11202006.04.27 14:00close5602.901.24141.24091.2453-725.0113694.92
11212006.04.27 14:00buy5612.701.24141.23841.2428
11222006.04.27 14:21close5612.701.24211.23841.2428189.0113883.93
11232006.04.27 17:00sell5622.801.25361.25661.2522
11242006.04.27 17:06close5622.801.25321.25661.2522112.0013995.93
11252006.04.27 17:06sell5632.801.25311.25611.2517
11262006.04.27 17:15close5632.801.25271.25611.2517112.0014107.93
11272006.04.27 17:15sell5642.801.25261.25561.2512
11282006.04.27 17:21close5642.801.25221.25561.2512112.0114219.94
11292006.04.27 17:21sell5652.801.25211.25511.2507
11302006.04.27 17:52t/p5652.801.25071.25511.2507392.0014611.94
11312006.04.27 17:52sell5662.901.25041.25341.2490
11322006.04.27 17:52close5662.901.25281.25341.2490-696.0213915.92
11332006.04.27 17:52sell5672.801.25301.25601.2516
11342006.04.27 17:52close5672.801.25251.25601.2516140.0014055.92
11352006.04.27 17:52sell5682.801.25111.25411.2497
11362006.04.27 17:52close5682.801.25061.25411.2497140.0114195.93
11372006.04.27 17:53sell5692.801.25021.25321.2488
11382006.04.27 17:53close5692.801.24971.25321.2488140.0014335.93
11392006.04.27 17:53sell5702.901.24971.25271.2483
11402006.04.27 17:53close5702.901.25171.25271.2483-580.0013755.93
11412006.04.27 17:53sell5712.801.25211.25511.2507
11422006.04.27 17:53close5712.801.25101.25511.2507308.0014063.93
11432006.04.27 17:53sell5722.801.24951.25251.2481
11442006.04.27 17:53t/p5722.801.24811.25251.2481392.0014455.93
11452006.04.27 17:53sell5732.901.24661.24961.2452
11462006.04.27 17:53s/l5732.901.24961.24961.2452-870.0013585.93
11472006.04.27 17:53sell5742.701.25171.25471.2503
11482006.04.27 17:59close5742.701.25411.25471.2503-647.9912937.94
11492006.04.28 02:00sell5752.601.25411.25711.2527
11502006.04.28 02:08close5752.601.25361.25711.2527130.0013067.94
11512006.04.28 02:59sell5762.601.25411.25711.2527
11522006.04.28 03:02close5762.601.25361.25711.2527130.0113197.95
11532006.04.28 09:00sell5772.601.25351.25651.2521
11542006.04.28 09:52close5772.601.25551.25651.2521-520.0112677.94
11552006.04.28 09:52sell5782.501.25521.25821.2538
11562006.04.28 09:54close5782.501.25481.25821.2538100.0112777.95
11572006.04.28 09:54sell5792.601.25471.25771.2533
11582006.04.28 09:59close5792.601.25401.25771.2533182.0012959.95
11592006.04.28 10:08sell5802.601.25501.25801.2536
11602006.04.28 10:15close5802.601.25451.25801.2536130.0013089.95
11612006.04.28 10:27sell5812.601.25501.25801.2536
11622006.04.28 10:59close5812.601.25451.25801.2536130.0013219.95
11632006.04.28 11:28sell5822.601.25611.25911.2547
11642006.04.28 11:34close5822.601.25551.25911.2547156.0013375.95
11652006.04.28 11:59sell5832.701.25621.25921.2548
11662006.04.28 12:00close5832.701.25541.25921.2548215.9913591.94
11672006.04.28 16:18sell5842.701.25791.26091.2565
11682006.04.28 16:26close5842.701.25711.26091.2565216.0113807.95
11692006.04.28 16:37sell5852.801.25791.26091.2565
11702006.04.28 16:59close5852.801.25711.26091.2565224.0014031.95
11712006.04.28 17:03sell5862.801.25971.26271.2583
11722006.04.28 18:00close5862.801.26241.26271.2583-756.0213275.93
11732006.05.01 10:01buy5872.701.26191.25891.2633
11742006.05.01 14:00close5872.701.26281.25891.2633242.9913518.92
11752006.05.01 14:01sell5882.701.26271.26571.2613
11762006.05.01 15:00s/l5882.701.26571.26571.2613-810.0012708.92
11772006.05.01 15:00sell5892.501.26641.26941.2650
11782006.05.01 15:52close5892.501.26601.26941.2650100.0012808.92
11792006.05.01 15:52sell5902.601.26601.26901.2646
11802006.05.01 17:00t/p5902.601.26461.26901.2646364.0013172.92
11812006.05.01 22:00buy5912.601.25891.25591.2603
11822006.05.01 22:08close5912.601.25971.25591.2603208.0013380.92
11832006.05.01 22:16buy5922.701.25901.25601.2604
11842006.05.02 00:00close5922.701.25651.25601.2604-695.3412685.58
11852006.05.02 08:00buy5932.501.25691.25391.2583
11862006.05.02 08:08close5932.501.25731.25391.2583100.0012785.58
11872006.05.02 08:36buy5942.601.25721.25421.2586
11882006.05.02 09:20close5942.601.25761.25421.2586104.0112889.59
11892006.05.02 10:32sell5952.601.26051.26351.2591
11902006.05.02 10:59close5952.601.25961.26351.2591233.9913123.58
11912006.05.02 11:13sell5962.601.26271.26571.2613
11922006.05.02 11:59close5962.601.26221.26571.2613129.9913253.57
11932006.05.02 17:03sell5972.701.26461.26761.2632
11942006.05.02 17:04close5972.701.26421.26761.2632108.0113361.58
11952006.05.02 17:05sell5982.701.26461.26761.2632
11962006.05.02 17:08close5982.701.26411.26761.2632135.0113496.59
11972006.05.02 17:43sell5992.701.26491.26791.2635
11982006.05.02 17:59close5992.701.26441.26791.2635135.0013631.59
11992006.05.02 17:59sell6002.701.26461.26761.2632
12002006.05.02 18:01close6002.701.26391.26761.2632189.0113820.60
12012006.05.02 19:00buy6012.801.26111.25811.2625
12022006.05.02 19:04close6012.801.26181.25811.2625196.0014016.60
12032006.05.02 19:04buy6022.801.26181.25881.2632
12042006.05.02 19:12close6022.801.26231.25881.2632140.0014156.60
12052006.05.02 19:12buy6032.801.26241.25941.2638
12062006.05.02 21:11close6032.801.26301.25941.2638168.0014324.60
12072006.05.03 04:00sell6042.901.26331.26631.2619
12082006.05.03 08:27close6042.901.26531.26631.2619-580.0213744.58
12092006.05.03 09:01sell6052.701.26561.26861.2642
12102006.05.03 09:05close6052.701.26521.26861.2642108.0013852.58
12112006.05.03 09:59sell6062.801.26561.26861.2642
12122006.05.03 10:02t/p6062.801.26421.26861.2642392.0014244.58
12132006.05.03 10:02buy6072.801.26231.25931.2637
12142006.05.03 10:09close6072.801.26281.25931.2637139.9914384.57
12152006.05.03 10:09buy6082.901.26291.25991.2643
12162006.05.03 10:39close6082.901.26331.25991.2643116.0114500.58
12172006.05.03 10:59buy6092.901.26241.25941.2638
12182006.05.03 11:00t/p6092.901.26381.25941.2638406.0014906.58
12192006.05.03 16:00buy6103.001.26141.25841.2628
12202006.05.03 16:00close6103.001.26211.25841.2628210.0015116.58
12212006.05.03 16:02buy6113.001.26111.25811.2625
12222006.05.03 16:05close6113.001.26151.25811.2625120.0015236.58
12232006.05.03 16:05buy6123.001.26181.25881.2632
12242006.05.03 16:59close6123.001.26251.25881.2632209.9915446.57
12252006.05.03 17:00buy6133.101.26081.25781.2622
12262006.05.03 17:01close6133.101.26121.25781.2622124.0115570.58
12272006.05.03 17:01buy6143.101.26131.25831.2627
12282006.05.03 17:03close6143.101.26201.25831.2627217.0015787.58
12292006.05.03 17:59buy6153.201.26131.25831.2627
12302006.05.03 18:00t/p6153.201.26271.25831.2627448.0016235.58
12312006.05.04 06:00buy6163.201.26131.25831.2627
12322006.05.04 06:35close6163.201.26181.25831.2627159.9816395.56
12332006.05.04 06:35buy6173.301.26221.25921.2636
12342006.05.04 08:59close6173.301.26271.25921.2636165.0016560.56
12352006.05.04 15:02sell6183.301.26131.26431.2599
12362006.05.04 15:04close6183.301.26341.26431.2599-693.0115867.55
12372006.05.04 15:04sell6193.201.26241.26541.2610
12382006.05.04 15:59close6193.201.26121.26541.2610384.0116251.56
12392006.05.04 16:00sell6203.301.26431.26731.2629
12402006.05.04 17:00s/l6203.301.26731.26731.2629-990.0015261.56
12412006.05.04 17:09sell6213.101.26951.27251.2681
12422006.05.04 17:10close6213.101.26911.27251.2681124.0015385.56
12432006.05.04 17:40sell6223.101.26951.27251.2681
12442006.05.04 17:41close6223.101.26881.27251.2681217.0015602.56
12452006.05.04 21:00sell6233.101.27141.27441.2700
12462006.05.04 21:58close6233.101.27091.27441.2700155.0015757.56
12472006.05.04 21:58sell6243.201.27061.27361.2692
12482006.05.04 23:00close6243.201.26931.27361.2692416.0016173.56
12492006.05.05 07:15sell6253.201.27031.27331.2689
12502006.05.05 07:37close6253.201.26981.27331.2689160.0016333.56
12512006.05.05 09:00buy6263.301.26821.26521.2696
12522006.05.05 09:43close6263.301.26871.26521.2696165.0016498.56
12532006.05.05 15:00sell6273.301.27001.27301.2686
12542006.05.05 15:00s/l6273.301.27301.27301.2686-990.0015508.56
12552006.05.05 15:00sell6283.101.27381.27681.2724
12562006.05.05 15:10close6283.101.27601.27681.2724-682.0014826.56
12572006.05.05 15:10sell6293.001.27571.27871.2743
12582006.05.05 15:10close6293.001.27511.27871.2743180.0015006.56
12592006.05.05 15:10sell6303.001.27501.27801.2736
12602006.05.05 15:21close6303.001.27441.27801.2736180.0015186.56
12612006.05.05 15:21sell6313.001.27491.27791.2735
12622006.05.05 15:22close6313.001.27441.27791.2735149.9915336.55
12632006.05.05 15:22sell6323.101.27371.27671.2723
12642006.05.05 15:26close6323.101.27571.27671.2723-620.0014716.55
12652006.05.05 15:26sell6332.901.27551.27851.2741
12662006.05.05 15:26close6332.901.27501.27851.2741145.0414861.59
12672006.05.05 15:26sell6343.001.27481.27781.2734
12682006.05.05 15:40close6343.001.27431.27781.2734150.0215011.61
12692006.05.05 15:40sell6353.001.27411.27711.2727
12702006.05.05 15:50close6353.001.27371.27711.2727120.0115131.62
12712006.05.05 15:50sell6363.001.27331.27631.2719
12722006.05.05 16:00close6363.001.27541.27631.2719-630.0014501.62
12732006.05.08 07:00sell6372.901.27321.27621.2718
12742006.05.08 09:05close6372.901.27531.27621.2718-608.9913892.63
12752006.05.08 09:18sell6382.801.27531.27831.2739
12762006.05.08 09:48close6382.801.27481.27831.2739140.0014032.63
12772006.05.08 11:00sell6392.801.27711.28011.2757
12782006.05.08 11:02close6392.801.27661.28011.2757140.0014172.63
12792006.05.08 11:10sell6402.801.27701.28001.2756
12802006.05.08 12:24close6402.801.27651.28001.2756139.9914312.62
12812006.05.08 16:00buy6412.901.27181.26881.2732
12822006.05.08 16:31close6412.901.27231.26881.2732145.0014457.62
12832006.05.08 16:32buy6422.901.27181.26881.2732
12842006.05.08 16:33close6422.901.27261.26881.2732232.0014689.62
12852006.05.08 16:39buy6432.901.27181.26881.2732
12862006.05.08 17:23close6432.901.27231.26881.2732145.0014834.62
12872006.05.08 20:00buy6443.001.27031.26731.2717
12882006.05.08 20:30close6443.001.27081.26731.2717150.0014984.62
12892006.05.08 20:47buy6453.001.27041.26741.2718
12902006.05.08 23:00close6453.001.27121.26741.2718240.0015224.62
12912006.05.09 04:00buy6463.001.26921.26621.2706
12922006.05.09 07:21close6463.001.26971.26621.2706150.0015374.62
12932006.05.09 09:06buy6473.101.26721.26421.2686
12942006.05.09 09:59close6473.101.26781.26421.2686186.0015560.62
12952006.05.09 15:04sell6483.101.27121.27421.2698
12962006.05.09 16:00s/l6483.101.27421.27421.2698-930.0014630.62
12972006.05.09 16:00sell6492.901.27411.27711.2727
12982006.05.09 17:00close6492.901.27651.27711.2727-696.0213934.60
12992006.05.09 23:09sell6502.801.27621.27921.2748
13002006.05.09 23:21close6502.801.27581.27921.2748112.0314046.63
13012006.05.09 23:55sell6512.801.27621.27921.2748
13022006.05.10 00:08close6512.801.27581.27921.2748127.7314174.36
13032006.05.10 09:00sell6522.801.27831.28131.2769
13042006.05.10 09:25close6522.801.28051.28131.2769-616.0013558.36
13052006.05.10 09:25sell6532.701.28031.28331.2789
13062006.05.10 09:27close6532.701.27971.28331.2789162.0013720.36
13072006.05.10 09:27sell6542.701.27961.28261.2782
13082006.05.10 09:39close6542.701.27921.28261.2782108.0013828.36
13092006.05.10 09:39sell6552.801.27891.28191.2775
13102006.05.10 10:16close6552.801.27841.28191.2775140.0013968.36
13112006.05.10 17:27sell6562.801.28031.28331.2789
13122006.05.10 17:59close6562.801.27981.28331.2789140.0014108.36
13132006.05.10 21:08sell6572.801.28151.28451.2801
13142006.05.10 21:08close6572.801.28101.28451.2801139.9914248.35
13152006.05.10 21:32sell6582.801.28151.28451.2801
13162006.05.10 21:55close6582.801.28111.28451.2801112.0014360.35
13172006.05.11 04:00buy6592.901.27181.26881.2732
13182006.05.11 04:02close6592.901.27231.26881.2732145.0014505.35
13192006.05.11 04:59buy6602.901.27201.26901.2734
13202006.05.11 05:00t/p6602.901.27341.26901.2734406.0014911.35
13212006.05.11 10:00buy6613.001.26991.26691.2713
13222006.05.11 10:09close6613.001.27041.26691.2713149.9815061.33
13232006.05.11 10:09buy6623.001.27071.26771.2721
13242006.05.11 10:10close6623.001.27121.26771.2721150.0015211.33
13252006.05.11 10:10buy6633.001.27151.26851.2729
13262006.05.11 10:30close6633.001.27191.26851.2729120.0315331.36
13272006.05.11 10:30buy6643.101.27221.26921.2736
13282006.05.11 10:31close6643.101.27261.26921.2736124.0215455.38
13292006.05.11 10:33buy6653.101.27211.26911.2735
13302006.05.11 10:59close6653.101.26971.26911.2735-744.0214711.36
13312006.05.11 15:00sell6662.901.27371.27671.2723
13322006.05.11 15:30close6662.901.27571.27671.2723-580.0014131.36
13332006.05.11 15:30sell6672.801.27541.27841.2740
13342006.05.11 15:35close6672.801.27501.27841.2740112.0214243.38
13352006.05.11 15:35sell6682.801.27491.27791.2735
13362006.05.11 15:46close6682.801.27691.27791.2735-560.0013683.38
13372006.05.11 15:46sell6692.701.27661.27961.2752
13382006.05.11 15:59t/p6692.701.27521.27961.2752378.0014061.38
13392006.05.11 15:59sell6702.801.27401.27701.2726
13402006.05.11 16:00s/l6702.801.27701.27701.2726-840.0013221.38
13412006.05.11 16:00sell6712.601.27771.28071.2763
13422006.05.11 16:02close6712.601.27721.28071.2763129.9913351.37
13432006.05.11 16:02sell6722.701.27671.27971.2753
13442006.05.11 16:11close6722.701.27891.27971.2753-593.9912757.38
13452006.05.11 16:11sell6732.601.27861.28161.2772
13462006.05.11 16:59close6732.601.27811.28161.2772130.0012887.38
13472006.05.12 07:02sell6742.601.28631.28931.2849
13482006.05.12 07:25close6742.601.28581.28931.2849130.0013017.38
13492006.05.12 07:44sell6752.601.28631.28931.2849
13502006.05.12 09:08close6752.601.28831.28931.2849-520.0112497.37
13512006.05.12 10:20sell6762.501.29021.29321.2888
13522006.05.12 10:22close6762.501.28971.29321.2888125.0012622.37
13532006.05.12 10:22sell6772.501.29011.29311.2887
13542006.05.12 10:23close6772.501.28971.29311.2887100.0012722.37
13552006.05.12 11:34sell6782.501.29071.29371.2893
13562006.05.12 11:59close6782.501.29011.29371.2893150.0012872.37
13572006.05.12 12:06sell6792.601.29281.29581.2914
13582006.05.12 12:18close6792.601.29241.29581.2914104.0112976.38
13592006.05.12 12:19sell6802.601.29281.29581.2914
13602006.05.12 12:22close6802.601.29221.29581.2914155.9913132.37
13612006.05.12 12:30sell6812.601.29261.29561.2912
13622006.05.12 12:33close6812.601.29201.29561.2912156.0013288.37
13632006.05.12 12:45sell6822.701.29261.29561.2912
13642006.05.12 12:51close6822.701.29221.29561.2912108.0113396.38
13652006.05.12 16:16buy6832.701.28781.28481.2892
13662006.05.12 16:16close6832.701.28851.28481.2892188.9913585.37
13672006.05.12 16:19buy6842.701.28781.28481.2892
13682006.05.12 16:19t/p6842.701.28921.28481.2892378.0013963.37
13692006.05.12 16:36buy6852.801.28771.28471.2891
13702006.05.12 16:36close6852.801.28831.28471.2891167.9914131.36
13712006.05.12 16:36buy6862.801.28771.28471.2891
13722006.05.12 16:37close6862.801.28831.28471.2891168.0014299.36
13732006.05.12 16:37buy6872.901.28791.28491.2893
13742006.05.12 16:37close6872.901.28891.28491.2893290.0014589.36
13752006.05.12 16:37buy6882.901.28791.28491.2893
13762006.05.12 16:40close6882.901.28831.28491.2893116.0114705.37
13772006.05.12 16:48buy6892.901.28791.28491.2893
13782006.05.12 16:59close6892.901.28861.28491.2893202.9814908.35
13792006.05.12 21:32sell6903.001.29121.29421.2898
13802006.05.15 00:00s/l6903.001.29421.29421.2898-883.1614025.19
13812006.05.15 08:00sell6912.801.29331.29631.2919
13822006.05.15 08:02close6912.801.29281.29631.2919140.0014165.19
13832006.05.15 08:59sell6922.801.29331.29631.2919
13842006.05.15 09:00t/p6922.801.29191.29631.2919392.0014557.19
13852006.05.15 09:00buy6932.901.29051.28751.2919
13862006.05.15 10:00s/l6932.901.28751.28751.2919-870.0013687.19
13872006.05.15 10:00buy6942.701.28741.28441.2888
13882006.05.15 11:00close6942.701.28441.28441.2888-809.9912877.20
13892006.05.15 19:00buy6952.601.28011.27711.2815
13902006.05.15 19:00close6952.601.28051.27711.2815104.0112981.21
13912006.05.15 19:03buy6962.601.28011.27711.2815
13922006.05.15 19:05close6962.601.28061.27711.2815130.0013111.21
13932006.05.15 19:13buy6972.601.28011.27711.2815
13942006.05.15 19:23close6972.601.28051.27711.2815104.0113215.22
13952006.05.15 19:29buy6982.601.27991.27691.2813
13962006.05.15 19:39close6982.601.28041.27691.2813130.0013345.22
13972006.05.15 19:59buy6992.701.27951.27651.2809
13982006.05.15 20:00t/p6992.701.28091.27651.2809378.0013723.22
13992006.05.16 11:00buy7002.701.27901.27601.2804
14002006.05.16 11:00close7002.701.27941.27601.2804108.0013831.22
14012006.05.16 11:00buy7012.801.27941.27641.2808
14022006.05.16 11:00close7012.801.28001.27641.2808168.0013999.22
14032006.05.16 11:00buy7022.801.27891.27591.2803
14042006.05.16 11:01close7022.801.27941.27591.2803140.0014139.22
14052006.05.16 11:01buy7032.801.27941.27641.2808
14062006.05.16 11:02close7032.801.28041.27641.2808280.0014419.22
14072006.05.16 11:02buy7042.901.27771.27471.2791
14082006.05.16 11:02close7042.901.27821.27471.2791145.0014564.22
14092006.05.16 11:03buy7052.901.27851.27551.2799
14102006.05.16 11:03close7052.901.27901.27551.2799144.9914709.21
14112006.05.16 11:03buy7062.901.27901.27601.2804
14122006.05.16 11:04close7062.901.27961.27601.2804174.0114883.22
14132006.05.16 11:04buy7073.001.27911.27611.2805
14142006.05.16 11:06close7073.001.27961.27611.2805150.0015033.22
14152006.05.16 11:06buy7083.001.27941.27641.2808
14162006.05.16 11:18close7083.001.27721.27641.2808-660.0014373.22
14172006.05.16 11:18buy7092.901.27751.27451.2789
14182006.05.16 11:18close7092.901.27801.27451.2789145.0014518.22
14192006.05.16 11:18buy7102.901.27831.27531.2797
14202006.05.16 11:27close7102.901.27891.27531.2797174.0114692.23
14212006.05.16 11:27buy7112.901.27911.27611.2805
14222006.05.16 11:34close7112.901.27951.27611.2805116.0014808.23
14232006.05.16 11:34buy7123.001.27951.27651.2809
14242006.05.16 11:48close7123.001.28011.27651.2809180.0014988.23
14252006.05.16 14:20sell7133.001.28211.28511.2807
14262006.05.16 14:30close7133.001.28411.28511.2807-600.0114388.22
14272006.05.16 14:30sell7142.901.28391.28691.2825
14282006.05.16 14:30close7142.901.28341.28691.2825145.0114533.23
14292006.05.16 14:30sell7152.901.28391.28691.2825
14302006.05.16 14:31close7152.901.28261.28691.2825377.0114910.24
14312006.05.16 14:31sell7163.001.28361.28661.2822
14322006.05.16 14:31close7163.001.28581.28661.2822-660.0014250.24
14332006.05.16 14:31sell7172.901.28381.28681.2824
14342006.05.16 14:40close7172.901.28581.28681.2824-580.0013670.24
14352006.05.16 14:40sell7182.701.28551.28851.2841
14362006.05.16 14:50close7182.701.28511.28851.2841108.0113778.25
14372006.05.16 14:50sell7192.801.28501.28801.2836
14382006.05.16 15:11close7192.801.28451.28801.2836140.0113918.26
14392006.05.17 00:14buy7202.801.28551.28251.2869
14402006.05.17 04:02close7202.801.28601.28251.2869140.0014058.26
14412006.05.17 10:00sell7212.801.28961.29261.2882
14422006.05.17 10:15close7212.801.28911.29261.2882140.0014198.26
14432006.05.17 10:15sell7222.801.28891.29191.2875
14442006.05.17 11:00close7222.801.29111.29191.2875-616.0013582.26
14452006.05.17 15:16buy7232.701.28651.28351.2879
14462006.05.17 15:59t/p7232.701.28791.28351.2879378.0013960.26
14472006.05.17 16:00buy7242.801.28711.28411.2885
14482006.05.17 16:00s/l7242.801.28411.28411.2885-840.0013120.26
14492006.05.17 16:00buy7252.601.28391.28091.2853
14502006.05.17 16:05close7252.601.28441.28091.2853130.0013250.26
14512006.05.17 16:05buy7262.701.28451.28151.2859
14522006.05.17 17:00s/l7262.701.28151.28151.2859-810.0012440.26
14532006.05.17 17:01buy7272.501.27851.27551.2799
14542006.05.17 17:23close7272.501.27651.27551.2799-500.0111940.25
14552006.05.17 17:23buy7282.401.27681.27381.2782
14562006.05.17 17:59t/p7282.401.27821.27381.2782336.0012276.25
14572006.05.18 08:00buy7292.501.27491.27191.2763
14582006.05.18 09:01close7292.501.27541.27191.2763125.0012401.25
14592006.05.18 11:00sell7302.501.27921.28221.2778
14602006.05.18 11:12close7302.501.27881.28221.2778100.0112501.26
14612006.05.18 11:26sell7312.501.27911.28211.2777
14622006.05.18 11:32close7312.501.27861.28211.2777124.9912626.25
14632006.05.18 11:40sell7322.501.27911.28211.2777
14642006.05.18 12:06close7322.501.27861.28211.2777124.9912751.24
14652006.05.18 16:00sell7332.601.28231.28531.2809
14662006.05.18 16:00close7332.601.28181.28531.2809130.0012881.24
14672006.05.18 16:00sell7342.601.28191.28491.2805
14682006.05.18 16:14close7342.601.28141.28491.2805130.0013011.24
14692006.05.18 16:14sell7352.601.28131.28431.2799
14702006.05.18 16:15close7352.601.28091.28431.2799104.0013115.24
14712006.05.18 16:15sell7362.601.28081.28381.2794
14722006.05.18 16:16close7362.601.28031.28381.2794130.0013245.24
14732006.05.18 16:18sell7372.601.28081.28381.2794
14742006.05.18 16:25close7372.601.28031.28381.2794130.0013375.24
14752006.05.18 16:26sell7382.701.28101.28401.2796
14762006.05.18 16:26t/p7382.701.27961.28401.2796378.0013753.24
14772006.05.18 16:45sell7392.801.28091.28391.2795
14782006.05.18 16:51close7392.801.28301.28391.2795-588.0013165.24
14792006.05.18 16:51sell7402.601.28291.28591.2815
14802006.05.18 16:53close7402.601.28201.28591.2815233.9813399.22
14812006.05.18 16:53sell7412.701.28181.28481.2804
14822006.05.18 16:55close7412.701.28131.28481.2804134.9913534.21
14832006.05.18 16:55sell7422.701.28121.28421.2798
14842006.05.18 17:34close7422.701.28081.28421.2798108.0113642.22
14852006.05.18 23:00sell7432.701.28451.28751.2831
14862006.05.19 02:00close7432.701.28651.28751.2831-524.8513117.37
14872006.05.19 04:00buy7442.601.28391.28091.2853
14882006.05.19 05:15close7442.601.28441.28091.2853130.0013247.37
14892006.05.19 09:00buy7452.601.28151.27851.2829
14902006.05.19 10:00s/l7452.601.27851.27851.2829-780.0012467.37
14912006.05.19 10:00buy7462.501.27831.27531.2797
14922006.05.19 12:00s/l7462.501.27531.27531.2797-750.0011717.37
14932006.05.22 03:01buy7472.301.27461.27161.2760
14942006.05.22 08:00close7472.301.27201.27161.2760-598.0111119.36
14952006.05.22 08:00buy7482.201.27201.26901.2734
14962006.05.22 08:07close7482.201.27241.26901.273488.0011207.36
14972006.05.22 08:09buy7492.201.27221.26921.2736
14982006.05.22 08:12close7492.201.27261.26921.273688.0211295.38
14992006.05.22 08:26buy7502.301.27231.26931.2737
15002006.05.22 08:28close7502.301.27291.26931.2737138.0011433.38
15012006.05.22 08:42buy7512.301.27221.26921.2736
15022006.05.22 09:00close7512.301.26991.26921.2736-529.0110904.37
15032006.05.22 16:00sell7522.201.27881.28181.2774
15042006.05.22 17:00close7522.201.28151.28181.2774-594.0010310.37
15052006.05.23 04:23sell7532.101.28671.28971.2853
15062006.05.23 05:08close7532.101.28621.28971.2853105.0010415.37
15072006.05.23 09:28buy7542.101.28441.28141.2858
15082006.05.23 09:59close7542.101.28571.28141.2858273.0010688.37
15092006.05.23 10:00buy7552.101.28331.28031.2847
15102006.05.23 10:24close7552.101.28371.28031.284784.0010772.37
15112006.05.23 10:24buy7562.201.28361.28061.2850
15122006.05.23 10:49close7562.201.28421.28061.2850131.9810904.35
15132006.05.23 10:59buy7572.201.28341.28041.2848
15142006.05.23 11:00close7572.201.28401.28041.2848132.0111036.36
15152006.05.23 21:00sell7582.201.28701.29001.2856
15162006.05.23 21:03close7582.201.28651.29001.2856110.0011146.36
15172006.05.23 21:05sell7592.201.28631.28931.2849
15182006.05.23 21:55close7592.201.28581.28931.2849110.0011256.36
15192006.05.23 21:59sell7602.301.28691.28991.2855
15202006.05.23 22:00close7602.301.28561.28991.2855298.9911555.35
15212006.05.23 23:00buy7612.301.28171.27871.2831
15222006.05.23 23:23close7612.301.28211.27871.283192.0011647.35
15232006.05.23 23:23buy7622.301.28211.27911.2835
15242006.05.24 00:00s/l7622.301.27911.27911.2835-707.3210940.03
15252006.05.24 08:00buy7632.201.27791.27491.2793
15262006.05.24 08:10close7632.201.27831.27491.279388.0111028.04
15272006.05.24 08:12buy7642.201.27791.27491.2793
15282006.05.24 08:14close7642.201.27831.27491.279388.0211116.06
15292006.05.24 09:00sell7652.201.28191.28491.2805
15302006.05.24 10:00close7652.201.28451.28491.2805-572.0010544.06
15312006.05.24 10:03sell7662.101.28531.28831.2839
15322006.05.24 10:16close7662.101.28481.28831.2839105.0010649.06
15332006.05.24 10:20sell7672.101.28531.28831.2839
15342006.05.24 10:21close7672.101.28481.28831.2839105.0010754.06
15352006.05.24 10:26sell7682.201.28531.28831.2839
15362006.05.24 10:59t/p7682.201.28391.28831.2839308.0011062.06
15372006.05.24 16:01buy7692.201.28281.27981.2842
15382006.05.24 16:59close7692.201.28371.27981.2842198.0011260.06
15392006.05.24 17:00buy7702.301.27701.27401.2784
15402006.05.24 17:03close7702.301.27751.27401.2784114.9911375.05
15412006.05.24 17:03buy7712.301.27741.27441.2788
15422006.05.24 17:17close7712.301.27511.27441.2788-529.0010846.05
15432006.05.24 17:17buy7722.201.27541.27241.2768
15442006.05.24 17:39close7722.201.27591.27241.2768110.0010956.05
15452006.05.24 17:39buy7732.201.27601.27301.2774
15462006.05.24 18:01close7732.201.27391.27301.2774-462.0010494.05
15472006.05.25 08:01sell7742.101.27641.27941.2750
15482006.05.25 09:00close7742.101.27851.27941.2750-441.0210053.03
15492006.05.25 09:00sell7752.001.27811.28111.2767
15502006.05.25 09:04close7752.001.27751.28111.2767120.0010173.03
15512006.05.25 09:04sell7762.001.27771.28071.2763
15522006.05.25 09:29close7762.001.27721.28071.276399.9910273.02
15532006.05.25 09:59sell7772.101.27811.28111.2767
15542006.05.25 10:00t/p7772.101.27671.28111.2767294.0010567.02
15552006.05.25 16:00sell7782.101.27931.28231.2779
15562006.05.25 16:00close7782.101.27871.28231.2779125.9910693.01
15572006.05.25 21:00sell7792.101.28061.28361.2792
15582006.05.25 21:15close7792.101.28011.28361.2792105.0010798.01
15592006.05.25 21:59sell7802.201.28071.28371.2793
15602006.05.25 22:00close7802.201.27951.28371.2793264.0111062.02
15612006.05.26 09:29sell7812.201.27971.28271.2783
15622006.05.26 09:29close7812.201.27921.28271.2783109.9911172.01
15632006.05.26 09:30sell7822.201.27981.28281.2784
15642006.05.26 09:36close7822.201.27941.28281.278488.0111260.02
15652006.05.26 09:40sell7832.301.27961.28261.2782
15662006.05.26 09:59t/p7832.301.27821.28261.2782322.0011582.02
15672006.05.26 10:00sell7842.301.28131.28431.2799
15682006.05.26 12:42close7842.301.28081.28431.2799114.9911697.01
15692006.05.26 14:00buy7852.301.28061.27761.2820
15702006.05.26 14:31close7852.301.28121.27761.2820137.9911835.00
15712006.05.26 14:31buy7862.401.28061.27761.2820
15722006.05.26 14:31close7862.401.28121.27761.2820143.9911978.99
15732006.05.26 14:32sell7872.401.28201.28501.2806
15742006.05.26 14:33close7872.401.28121.28501.2806192.0012170.99
15752006.05.26 14:33sell7882.401.28201.28501.2806
15762006.05.26 14:33close7882.401.28101.28501.2806239.9912410.98
15772006.05.26 14:34buy7892.501.28061.27761.2820
15782006.05.26 14:36close7892.501.28111.27761.2820125.0012535.98
15792006.05.26 14:37buy7902.501.28051.27751.2819
15802006.05.26 14:37close7902.501.28101.27751.2819125.0012660.98
15812006.05.26 14:38buy7912.501.28051.27751.2819
15822006.05.26 14:38close7912.501.28101.27751.2819125.0012785.98
15832006.05.26 14:38buy7922.601.28061.27761.2820
15842006.05.26 14:39close7922.601.28121.27761.2820156.0012941.98
15852006.05.26 14:59buy7932.601.28071.27771.2821
15862006.05.26 15:00close7932.601.28171.27771.2821260.0013201.98
15872006.05.26 15:21buy7942.601.27891.27591.2803
15882006.05.26 15:59t/p7942.601.28031.27591.2803364.0013565.98
15892006.05.26 16:00buy7952.701.27411.27111.2755
15902006.05.26 17:00close7952.701.27211.27111.2755-540.0113025.97
15912006.05.29 16:01buy7962.601.27571.27271.2771
15922006.05.29 18:00close7962.601.27371.27271.2771-520.0212505.95
15932006.05.29 18:02buy7972.501.27381.27081.2752
15942006.05.29 18:34close7972.501.27431.27081.2752124.9912630.94
15952006.05.29 18:35buy7982.501.27461.27161.2760
15962006.05.29 19:00close7982.501.27511.27161.2760125.0012755.94
15972006.05.30 02:00buy7992.601.27501.27201.2764
15982006.05.30 02:20close7992.601.27541.27201.2764104.0212859.96
15992006.05.30 02:25sell8002.601.27551.27851.2741
16002006.05.30 05:00s/l8002.601.27851.27851.2741-780.0012079.96
16012006.05.30 05:00sell8012.401.28041.28341.2790
16022006.05.30 08:05close8012.401.28251.28341.2790-503.9911575.97
16032006.05.30 09:00sell8022.301.28371.28671.2823
16042006.05.30 10:48close8022.301.28581.28671.2823-482.9911092.98
16052006.05.31 09:00sell8032.201.28901.29201.2876
16062006.05.31 09:03close8032.201.28851.29201.2876109.9911202.97
16072006.05.31 09:03sell8042.201.28851.29151.2871
16082006.05.31 09:38close8042.201.28801.29151.2871110.0011312.97
16092006.05.31 09:39sell8052.301.28861.29161.2872
16102006.05.31 09:55close8052.301.28811.29161.2872114.9911427.96
16112006.05.31 09:59sell8062.301.28871.29171.2873
16122006.05.31 10:00close8062.301.28761.29171.2873253.0011680.96
16132006.05.31 21:00buy8072.301.28161.27861.2830
16142006.06.01 00:03close8072.301.28201.27861.283040.0511721.00
16152006.06.01 03:00buy8082.301.27931.27631.2807
16162006.06.01 03:33close8082.301.27981.27631.2807115.0211836.02
16172006.06.01 03:33buy8092.401.27991.27691.2813
16182006.06.01 04:37close8092.401.27791.27691.2813-480.0011356.02
16192006.06.01 11:03sell8102.301.27901.28201.2776
16202006.06.01 11:17close8102.301.27861.28201.277692.0211448.04
16212006.06.01 14:00buy8112.301.27381.27081.2752
16222006.06.01 14:30close8112.301.27451.27081.2752161.0011609.04
16232006.06.01 14:30buy8122.301.27381.27081.2752
16242006.06.01 14:31close8122.301.27431.27081.2752115.0011724.04
16252006.06.01 14:32buy8132.301.27401.27101.2754
16262006.06.01 14:36close8132.301.27461.27101.2754138.0011862.04
16272006.06.01 14:41buy8142.401.27401.27101.2754
16282006.06.01 16:00close8142.401.27451.27101.2754120.0011982.04
16292006.06.01 17:00sell8152.401.28171.28471.2803
16302006.06.01 17:02close8152.401.28121.28471.2803120.0012102.04
16312006.06.01 17:02sell8162.401.28101.28401.2796
16322006.06.01 17:20close8162.401.28051.28401.2796119.9912222.03
16332006.06.01 17:20sell8172.401.28031.28331.2789
16342006.06.01 17:55close8172.401.28241.28331.2789-504.0011718.03
16352006.06.01 17:55sell8182.301.28201.28501.2806
16362006.06.01 18:20close8182.301.28151.28501.2806114.9911833.02
16372006.06.02 07:03sell8192.401.28201.28501.2806
16382006.06.02 07:44close8192.401.28151.28501.2806119.9711952.99
16392006.06.02 09:08buy8202.401.28051.27751.2819
16402006.06.02 10:24close8202.401.28091.27751.281996.0212049.01
16412006.06.02 13:53sell8212.401.28201.28501.2806
16422006.06.02 13:59close8212.401.28111.28501.2806215.9912265.00
16432006.06.02 14:07sell8222.501.28201.28501.2806
16442006.06.02 14:16close8222.501.28151.28501.2806125.0012390.00
16452006.06.02 14:26sell8232.501.28201.28501.2806
16462006.06.02 15:00s/l8232.501.28501.28501.2806-750.0011640.00
16472006.06.02 15:00sell8242.301.28691.28991.2855
16482006.06.02 15:00s/l8242.301.28991.28991.2855-690.0010950.00
16492006.06.02 15:00sell8252.201.29231.29531.2909
16502006.06.02 15:01close8252.201.29181.29531.2909110.0011060.00
16512006.06.02 15:01sell8262.201.29171.29471.2903
16522006.06.02 15:01close8262.201.29131.29471.290388.0011148.00
16532006.06.02 15:01sell8272.201.29101.29401.2896
16542006.06.02 15:05close8272.201.29301.29401.2896-440.0010708.00
16552006.06.02 15:05sell8282.101.29251.29551.2911
16562006.06.02 15:07close8282.101.29201.29551.2911105.0010813.00
16572006.06.02 15:07sell8292.201.29171.29471.2903
16582006.06.02 15:40close8292.201.29131.29471.290388.0010901.00
16592006.06.02 15:40sell8302.201.29121.29421.2898
16602006.06.02 15:40close8302.201.29081.29421.289888.0110989.01
16612006.06.02 15:40sell8312.201.29061.29361.2892
16622006.06.02 15:49close8312.201.29021.29361.289288.0111077.02
16632006.06.02 15:49sell8322.201.29001.29301.2886
16642006.06.02 15:51close8322.201.29201.29301.2886-440.0010637.02
16652006.06.02 15:51sell8332.101.29191.29491.2905
16662006.06.02 15:51close8332.101.29131.29491.2905126.0010763.02
16672006.06.02 15:51sell8342.201.29131.29431.2899
16682006.06.02 15:52close8342.201.29091.29431.289988.0110851.03
16692006.06.02 15:52sell8352.201.29071.29371.2893
16702006.06.02 16:03close8352.201.29021.29371.2893110.0010961.03
16712006.06.05 10:00sell8362.201.29611.29911.2947
16722006.06.05 10:16close8362.201.29561.29911.2947110.0011071.03
16732006.06.05 10:19sell8372.201.29561.29861.2942
16742006.06.05 15:00t/p8372.201.29421.29861.2942308.0011379.03
16752006.06.05 21:00buy8382.301.29201.28901.2934
16762006.06.06 01:00close8382.301.28981.28901.2934-523.3110855.72
16772006.06.06 06:02buy8392.201.28911.28611.2905
16782006.06.06 07:45close8392.201.28961.28611.2905110.0010965.72
16792006.06.06 07:45sell8402.201.28991.29291.2885
16802006.06.06 07:59close8402.201.28941.29291.2885109.9911075.71
16812006.06.06 08:00sell8412.201.29001.29301.2886
16822006.06.06 09:00close8412.201.29261.29301.2886-572.0110503.70
16832006.06.06 09:00sell8422.101.29241.29541.2910
16842006.06.06 09:42close8422.101.29191.29541.2910105.0010608.70
16852006.06.06 09:42sell8432.101.29181.29481.2904
16862006.06.06 10:12close8432.101.29131.29481.2904105.0010713.70
16872006.06.07 04:32sell8442.101.28361.28661.2822
16882006.06.07 04:43close8442.101.28311.28661.2822105.0010818.70
16892006.06.07 08:00buy8452.201.28181.27881.2832
16902006.06.07 09:00close8452.201.27881.27881.2832-660.0010158.70
16912006.06.07 09:00buy8462.001.27921.27621.2806
16922006.06.07 09:06close8462.001.27971.27621.280699.9910258.69
16932006.06.07 09:06buy8472.101.27981.27681.2812
16942006.06.07 09:14close8472.101.28031.27681.2812104.9910363.68
16952006.06.07 09:17buy8482.101.27981.27681.2812
16962006.06.07 09:53close8482.101.28031.27681.2812104.9910468.67
16972006.06.07 09:59buy8492.101.27911.27611.2805
16982006.06.07 10:00t/p8492.101.28051.27611.2805294.0010762.67
16992006.06.07 14:00buy8502.201.27791.27491.2793
17002006.06.07 14:05close8502.201.27831.27491.279388.0210850.69
17012006.06.07 14:05buy8512.201.27841.27541.2798
17022006.06.07 14:13close8512.201.27881.27541.279888.0010938.69
17032006.06.07 14:13buy8522.201.27881.27581.2802
17042006.06.07 14:21close8522.201.27931.27581.2802110.0011048.69
17052006.06.07 14:21buy8532.201.27941.27641.2808
17062006.06.07 14:57close8532.201.27991.27641.2808109.9911158.68
17072006.06.07 14:59buy8542.201.27811.27511.2795
17082006.06.07 15:00t/p8542.201.27951.27511.2795308.0011466.68
17092006.06.07 22:00buy8552.301.27951.27651.2809
17102006.06.08 00:00close8552.301.28031.27651.2809132.0511598.73
17112006.06.08 08:01sell8562.301.27891.28191.2775
17122006.06.08 08:33close8562.301.27841.28191.2775115.0011713.73
17132006.06.08 08:34buy8572.301.27771.27471.2791
17142006.06.08 08:59close8572.301.27861.27471.2791207.0011920.73
17152006.06.08 09:00buy8582.401.27751.27451.2789
17162006.06.08 10:00close8582.401.27521.27451.2789-552.0011368.73
17172006.06.08 10:00buy8592.301.27551.27251.2769
17182006.06.08 10:02close8592.301.27591.27251.276992.0011460.73
17192006.06.08 10:02buy8602.301.27611.27311.2775
17202006.06.08 10:28close8602.301.27661.27311.2775115.0011575.73
17212006.06.08 10:28buy8612.301.27661.27361.2780
17222006.06.08 10:32close8612.301.27701.27361.278092.0111667.74
17232006.06.08 10:33buy8622.301.27651.27351.2779
17242006.06.08 10:35close8622.301.27701.27351.2779115.0111782.75
17252006.06.08 10:35buy8632.401.27631.27331.2777
17262006.06.08 10:35close8632.401.27711.27331.2777192.0011974.75
17272006.06.08 10:51buy8642.401.27661.27361.2780
17282006.06.08 10:56close8642.401.27701.27361.278096.0112070.76
17292006.06.08 10:59buy8652.401.27571.27271.2771
17302006.06.08 11:01t/p8652.401.27711.27271.2771336.0012406.76
17312006.06.08 14:00buy8662.501.27411.27111.2755
17322006.06.08 15:00s/l8662.501.27111.27111.2755-750.0011656.76
17332006.06.08 15:00buy8672.301.26861.26561.2700
17342006.06.08 15:12close8672.301.26651.26561.2700-483.0011173.76
17352006.06.08 15:12buy8682.201.26681.26381.2682
17362006.06.08 15:13close8682.201.26741.26381.2682132.0111305.77
17372006.06.08 15:13buy8692.301.26751.26451.2689
17382006.06.08 15:18close8692.301.26801.26451.2689115.0011420.77
17392006.06.08 15:18buy8702.301.26811.26511.2695
17402006.06.08 15:28close8702.301.26611.26511.2695-460.0010960.77
17412006.06.08 15:28buy8712.201.26641.26341.2678
17422006.06.08 15:59t/p8712.201.26781.26341.2678308.0011268.77
17432006.06.08 15:59buy8722.301.26881.26581.2702
17442006.06.08 16:00close8722.301.26631.26581.2702-575.0010693.77
17452006.06.09 12:00sell8732.101.26641.26941.2650
17462006.06.09 12:48close8732.101.26591.26941.2650105.0010798.77
17472006.06.09 12:59sell8742.201.26641.26941.2650
17482006.06.09 13:00close8742.201.26551.26941.2650198.0010996.77
17492006.06.09 15:00buy8752.201.26111.25811.2625
17502006.06.09 15:04close8752.201.26161.25811.2625110.0011106.77
17512006.06.09 15:04buy8762.201.26171.25871.2631
17522006.06.09 15:07close8762.201.26221.25871.2631110.0011216.77
17532006.06.09 15:07buy8772.201.26241.25941.2638
17542006.06.09 15:18close8772.201.26321.25941.2638176.0111392.78
17552006.06.09 15:18buy8782.301.26301.26001.2644
17562006.06.09 15:19close8782.301.26341.26001.264492.0011484.78
17572006.06.09 15:19buy8792.301.26351.26051.2649
17582006.06.09 15:19close8792.301.26391.26051.264992.0111576.79
17592006.06.09 15:23buy8802.301.26361.26061.2650
17602006.06.09 15:24close8802.301.26401.26061.265092.0111668.80
17612006.06.09 15:59buy8812.301.26081.25781.2622
17622006.06.09 16:00t/p8812.301.26221.25781.2622322.0011990.80
17632006.06.12 10:00buy8822.401.26181.25881.2632
17642006.06.12 10:17close8822.401.26241.25881.2632144.0012134.80
17652006.06.12 10:17buy8832.401.26221.25921.2636
17662006.06.12 10:33close8832.401.26261.25921.263696.0112230.81
17672006.06.12 10:35buy8842.401.26231.25931.2637
17682006.06.12 12:01close8842.401.26021.25931.2637-503.9911726.82
17692006.06.12 14:00buy8852.301.25811.25511.2595
17702006.06.12 14:02close8852.301.25861.25511.2595115.0011841.82
17712006.06.12 14:02buy8862.401.25861.25561.2600
17722006.06.12 15:00close8862.401.25901.25561.260096.0111937.83
17732006.06.13 09:00buy8872.401.25671.25371.2581
17742006.06.13 09:10close8872.401.25711.25371.258196.0012033.83
17752006.06.13 09:10buy8882.401.25711.25411.2585
17762006.06.13 09:16close8882.401.25751.25411.258596.0112129.84
17772006.06.13 09:38buy8892.401.25711.25411.2585
17782006.06.13 10:04close8892.401.25751.25411.258596.0112225.85
17792006.06.14 04:38sell8902.401.25541.25841.2540
17802006.06.14 05:26close8902.401.25491.25841.2540120.0012345.85
17812006.06.14 07:00sell8912.501.25671.25971.2553
17822006.06.14 09:36close8912.501.25881.25971.2553-524.9911820.86
17832006.06.14 13:00buy8922.401.25741.25441.2588
17842006.06.14 14:30close8922.401.25791.25441.2588120.0011940.86
17852006.06.14 15:00buy8932.401.25431.25131.2557
17862006.06.14 15:02close8932.401.25481.25131.2557119.9912060.85
17872006.06.14 15:02buy8942.401.25511.25211.2565
17882006.06.14 15:03close8942.401.25561.25211.2565120.0012180.85
17892006.06.14 15:03buy8952.401.25541.25241.2568
17902006.06.14 15:04close8952.401.25581.25241.256896.0012276.85
17912006.06.14 15:04buy8962.501.25511.25211.2565
17922006.06.14 15:04close8962.501.25581.25211.2565175.0012451.85
17932006.06.14 15:59buy8972.501.25431.25131.2557
17942006.06.14 16:00t/p8972.501.25571.25131.2557350.0012801.85
17952006.06.14 16:06sell8982.601.26361.26661.2622
17962006.06.14 16:16close8982.601.26291.26661.2622182.0112983.86
17972006.06.14 21:00buy8992.601.25931.25631.2607
17982006.06.14 21:06close8992.601.25971.25631.2607104.0113087.87
17992006.06.14 21:51buy9002.601.25931.25631.2607
18002006.06.14 22:52close9002.601.25981.25631.2607129.9913217.86
18012006.06.15 09:00sell9012.601.26281.26581.2614
18022006.06.15 09:03close9012.601.26231.26581.2614129.9913347.85
18032006.06.15 14:31buy9022.701.26041.25741.2618
18042006.06.15 14:31t/p9022.701.26181.25741.2618378.0013725.85
18052006.06.15 14:33buy9032.701.26061.25761.2620
18062006.06.15 14:33close9032.701.26121.25761.2620161.9913887.84
18072006.06.15 14:33buy9042.801.26051.25751.2619
18082006.06.15 14:33close9042.801.26151.25751.2619280.0014167.84
18092006.06.15 14:33buy9052.801.26001.25701.2614
18102006.06.15 14:59t/p9052.801.26141.25701.2614392.0014559.84
18112006.06.15 15:00sell9062.901.26261.26561.2612
18122006.06.15 16:00close9062.901.26201.26561.2612174.0014733.84
18132006.06.15 16:00sell9072.901.26431.26731.2629
18142006.06.15 16:02close9072.901.26381.26731.2629145.0014878.84
18152006.06.15 16:02sell9083.001.26361.26661.2622
18162006.06.15 16:04close9083.001.26311.26661.2622150.0015028.84
18172006.06.15 16:04sell9093.001.26271.26571.2613
18182006.06.15 16:59close9093.001.26221.26571.2613150.0115178.85
18192006.06.15 16:59sell9103.001.26431.26731.2629
18202006.06.15 17:00t/p9103.001.26291.26731.2629420.0015598.85
18212006.06.15 23:00sell9113.101.26371.26671.2623
18222006.06.15 23:26close9113.101.26321.26671.2623155.0015753.85
18232006.06.15 23:27sell9123.201.26311.26611.2617
18242006.06.15 23:37close9123.201.26251.26611.2617192.0115945.86
18252006.06.15 23:38sell9133.201.26281.26581.2614
18262006.06.16 03:00close9133.201.26481.26581.2614-622.0615323.80
18272006.06.16 08:08sell9143.101.26511.26811.2637
18282006.06.16 08:17close9143.101.26471.26811.2637124.0015447.80
18292006.06.16 08:18sell9153.101.26501.26801.2636
18302006.06.16 11:00close9153.101.26701.26801.2636-620.0014827.80
18312006.06.16 15:23buy9163.001.26411.26111.2655
18322006.06.16 15:59close9163.001.26501.26111.2655269.9915097.79
18332006.06.16 16:00buy9173.001.26251.25951.2639
18342006.06.16 16:22close9173.001.26301.25951.2639150.0015247.79
18352006.06.16 16:22buy9183.001.26311.26011.2645
18362006.06.16 16:54close9183.001.26361.26011.2645150.0015397.79
18372006.06.16 16:55buy9193.101.26391.26091.2653
18382006.06.16 21:00close9193.101.26471.26091.2653248.0215645.81
18392006.06.19 03:00buy9203.101.26151.25851.2629
18402006.06.19 04:00s/l9203.101.25851.25851.2629-930.0014715.81
18412006.06.19 04:00buy9212.901.25781.25481.2592
18422006.06.19 04:06close9212.901.25821.25481.2592116.0214831.83
18432006.06.19 04:37buy9223.001.25781.25481.2592
18442006.06.19 04:50close9223.001.25821.25481.2592120.0314951.86
18452006.06.19 08:00sell9233.001.25951.26251.2581
18462006.06.19 08:17close9233.001.25911.26251.2581120.0115071.87
18472006.06.19 08:28sell9243.001.25951.26251.2581
18482006.06.19 08:28close9243.001.25901.26251.2581149.9915221.86
18492006.06.19 08:59sell9253.001.25961.26261.2582
18502006.06.19 09:57close9253.001.25921.26261.2582120.0015341.86
18512006.06.19 15:00buy9263.101.25691.25391.2583
18522006.06.19 15:43close9263.101.25731.25391.2583124.0015465.86
18532006.06.19 15:43buy9273.101.25741.25441.2588
18542006.06.19 17:00close9273.101.25531.25441.2588-651.0014814.86
18552006.06.20 02:00buy9283.001.25741.25441.2588
18562006.06.20 08:00close9283.001.25871.25441.2588390.0015204.86
18572006.06.20 08:00sell9293.001.25861.26161.2572
18582006.06.20 08:15close9293.001.25811.26161.2572150.0015354.86
18592006.06.20 08:16sell9303.101.25821.26121.2568
18602006.06.20 08:35close9303.101.25781.26121.2568124.0415478.90
18612006.06.20 08:38sell9313.101.25811.26111.2567
18622006.06.20 11:00close9313.101.25731.26111.2567248.0115726.91
18632006.06.20 12:00buy9323.101.25571.25271.2571
18642006.06.20 12:09close9323.101.25611.25271.2571124.0115850.92
18652006.06.20 12:09buy9333.201.25601.25301.2574
18662006.06.20 12:19close9333.201.25651.25301.2574160.0016010.92
18672006.06.20 12:23buy9343.201.25641.25341.2578
18682006.06.20 13:02close9343.201.25681.25341.2578128.0116138.93
18692006.06.20 19:00sell9353.201.25871.26171.2573
18702006.06.20 23:05close9353.201.25821.26171.2573160.0016298.93
18712006.06.21 02:00sell9363.301.25981.26281.2584
18722006.06.21 02:50close9363.301.25931.26281.2584165.0016463.93
18732006.06.21 02:51sell9373.301.25951.26251.2581
18742006.06.21 04:01close9373.301.26161.26251.2581-692.9915770.94
18752006.06.21 04:05sell9383.201.26161.26461.2602
18762006.06.21 12:01close9383.201.26371.26461.2602-671.9815098.96
18772006.06.21 12:01sell9393.001.26351.26651.2621
18782006.06.21 12:14close9393.001.26311.26651.2621120.0015218.96
18792006.06.21 15:03sell9403.001.26411.26711.2627
18802006.06.21 15:54close9403.001.26371.26711.2627120.0115338.97
18812006.06.21 18:00sell9413.101.26651.26951.2651
18822006.06.21 18:34close9413.101.26601.26951.2651155.0015493.97
18832006.06.21 18:34sell9423.101.26591.26891.2645
18842006.06.22 07:03close9423.101.26801.26891.2645-598.8014895.17
18852006.06.22 10:00buy9433.001.26371.26071.2651
18862006.06.22 10:14close9433.001.26421.26071.2651149.9915045.16
18872006.06.22 10:14buy9443.001.26431.26131.2657
18882006.06.22 10:33close9443.001.26471.26131.2657120.0315165.19
18892006.06.22 10:33buy9453.001.26501.26201.2664
18902006.06.22 12:01close9453.001.26291.26201.2664-629.9914535.20
18912006.06.22 13:15buy9462.901.25931.25631.2607
18922006.06.22 16:00close9462.901.25671.25631.2607-754.0013781.20
18932006.06.23 00:04buy9472.801.25711.25411.2585
18942006.06.23 00:26close9472.801.25751.25411.2585112.0213893.22
18952006.06.23 00:59buy9482.801.25691.25391.2583
18962006.06.23 01:00close9482.801.25821.25391.2583364.0114257.23
18972006.06.23 09:01sell9492.901.25841.26141.2570
18982006.06.23 09:17close9492.901.25791.26141.2570145.0114402.24
18992006.06.23 11:00buy9502.901.25541.25241.2568
19002006.06.23 14:00s/l9502.901.25241.25241.2568-870.0013532.24
19012006.06.23 14:00buy9512.701.25071.24771.2521
19022006.06.23 16:00close9512.701.25161.24771.2521243.0113775.25
19032006.06.26 00:13buy9522.801.25061.24761.2520
19042006.06.26 00:44close9522.801.25101.24761.2520112.0113887.26
19052006.06.26 09:00sell9532.801.25261.25561.2512
19062006.06.26 10:00s/l9532.801.25561.25561.2512-840.0013047.26
19072006.06.26 10:00sell9542.601.25681.25981.2554
19082006.06.26 10:51close9542.601.25641.25981.2554104.0113151.27
19092006.06.26 10:51sell9552.601.25641.25941.2550
19102006.06.26 12:00t/p9552.601.25501.25941.2550364.0013515.27
19112006.06.26 17:03buy9562.701.25481.25181.2562
19122006.06.26 17:43close9562.701.25541.25181.2562161.9713677.24
19132006.06.26 20:00sell9572.701.25931.26231.2579
19142006.06.26 20:23close9572.701.25881.26231.2579135.0013812.24
19152006.06.26 20:23sell9582.801.25871.26171.2573
19162006.06.26 20:53close9582.801.25821.26171.2573140.0013952.24
19172006.06.26 20:53sell9592.801.25821.26121.2568
19182006.06.26 22:03close9592.801.25771.26121.2568139.9914092.23
19192006.06.27 02:00sell9602.801.26051.26351.2591
19202006.06.27 07:48close9602.801.26001.26351.2591140.0014232.23
19212006.06.27 07:49buy9612.801.25991.25691.2613
19222006.06.27 07:59close9612.801.26031.25691.2613112.0214344.25
19232006.06.27 08:00buy9622.901.25971.25671.2611
19242006.06.27 08:58close9622.901.26021.25671.2611145.0114489.26
19252006.06.27 10:17buy9632.901.25881.25581.2602
19262006.06.27 10:18close9632.901.25931.25581.2602145.0014634.26
19272006.06.27 10:18buy9642.901.25831.25531.2597
19282006.06.27 10:25close9642.901.25881.25531.2597145.0014779.26
19292006.06.27 10:25buy9653.001.25871.25571.2601
19302006.06.27 10:29close9653.001.25941.25571.2601210.0114989.27
19312006.06.27 10:33buy9663.001.25881.25581.2602
19322006.06.27 10:53close9663.001.25921.25581.2602120.0015109.27
19332006.06.27 11:03buy9673.001.25851.25551.2599
19342006.06.27 11:59close9673.001.25931.25551.2599240.0215349.29
19352006.06.27 12:00buy9683.101.25821.25521.2596
19362006.06.27 15:00close9683.101.25921.25521.2596309.9815659.27
19372006.06.27 20:22buy9693.101.25821.25521.2596
19382006.06.27 20:39close9693.101.25871.25521.2596155.0015814.27
19392006.06.28 00:01buy9703.201.25761.25461.2590
19402006.06.28 03:02close9703.201.25801.25461.2590128.0115942.28
19412006.06.28 09:07buy9713.201.25661.25361.2580
19422006.06.28 09:59close9713.201.25741.25361.2580256.0016198.28
19432006.06.28 10:00buy9723.201.25671.25371.2581
19442006.06.28 10:55close9723.201.25711.25371.2581128.0016326.28
19452006.06.28 10:56buy9733.301.25731.25431.2587
19462006.06.28 15:00close9733.301.25511.25431.2587-726.0015600.28
19472006.06.28 15:00buy9743.101.25531.25231.2567
19482006.06.28 15:33close9743.101.25591.25231.2567186.0115786.29
19492006.06.28 15:33buy9753.201.25601.25301.2574
19502006.06.28 17:00s/l9753.201.25301.25301.2574-960.0014826.29
19512006.06.28 17:00buy9763.001.25301.25001.2544
19522006.06.28 17:05close9763.001.25341.25001.2544120.0014946.29
19532006.06.28 17:06buy9773.001.25341.25041.2548
19542006.06.28 17:27close9773.001.25391.25041.2548150.0015096.29
19552006.06.28 17:32buy9783.001.25331.25031.2547
19562006.06.28 18:26close9783.001.25391.25031.2547180.0115276.30
19572006.06.29 05:00sell9793.101.25481.25781.2534
19582006.06.29 05:34close9793.101.25431.25781.2534154.9915431.29
19592006.06.29 05:59sell9803.101.25481.25781.2534
19602006.06.29 09:00close9803.101.25431.25781.2534155.0015586.29
19612006.06.29 12:01buy9813.101.25291.24991.2543
19622006.06.29 12:08close9813.101.25331.24991.2543124.0015710.29
19632006.06.29 12:40buy9823.101.25291.24991.2543
19642006.06.29 15:00t/p9823.101.25431.24991.2543434.0016144.29
19652006.06.29 20:02buy9833.201.25281.24981.2542
19662006.06.29 20:07close9833.201.25321.24981.2542128.0016272.29
19672006.06.29 20:11buy9843.301.25291.24991.2543
19682006.06.29 20:15close9843.301.25351.24991.2543198.0016470.29
19692006.06.29 20:16sell9853.301.25491.25791.2535
19702006.06.29 20:16close9853.301.25431.25791.2535198.0016668.29
19712006.06.29 20:16sell9863.301.25481.25781.2534
19722006.06.29 20:16close9863.301.25421.25781.2534198.0016866.29
19732006.06.29 20:16sell9873.401.25491.25791.2535
19742006.06.29 20:59close9873.401.25351.25791.2535476.0017342.29
19752006.06.29 21:00sell9883.501.26641.26941.2650
19762006.06.29 21:01close9883.501.26561.26941.2650279.9917622.28
19772006.06.29 21:01sell9893.501.26521.26821.2638
19782006.06.29 21:10close9893.501.26461.26821.2638210.0117832.29
19792006.06.29 21:10sell9903.601.26481.26781.2634
19802006.06.29 21:11close9903.601.26431.26781.2634180.0218012.31
19812006.06.29 21:12sell9913.601.26431.26731.2629
19822006.06.29 21:59close9913.601.26671.26731.2629-864.0017148.31
19832006.06.30 03:03sell9923.401.26741.27041.2660
19842006.06.30 04:00s/l9923.401.27041.27041.2660-1020.0016128.31
19852006.06.30 04:00sell9933.201.27041.27341.2690
19862006.06.30 04:59close9933.201.27001.27341.2690128.0216256.33
19872006.06.30 04:59sell9943.301.26971.27271.2683
19882006.06.30 05:48close9943.301.27181.27271.2683-693.0015563.33
19892006.06.30 14:00buy9953.101.27081.26781.2722
19902006.06.30 14:06close9953.101.27121.26781.2722124.0015687.33
19912006.06.30 15:00sell9963.101.27261.27561.2712
19922006.06.30 15:00close9963.101.27481.27561.2712-682.0015005.33
19932006.06.30 15:00sell9973.001.27471.27771.2733
19942006.06.30 15:49close9973.001.27671.27771.2733-600.0014405.33
19952006.06.30 15:49sell9982.901.27671.27971.2753
19962006.06.30 15:59t/p9982.901.27531.27971.2753406.0014811.33
19972006.06.30 15:59sell9993.001.27481.27781.2734
19982006.06.30 16:00close9993.001.27731.27781.2734-749.9914061.34
19992006.07.03 04:00buy10002.801.27741.27441.2788
20002006.07.03 04:06close10002.801.27791.27441.2788139.9914201.33
20012006.07.03 04:07buy10012.801.27761.27461.2790
20022006.07.03 04:36close10012.801.27811.27461.2790140.0014341.33
20032006.07.03 04:59buy10022.901.27761.27461.2790
20042006.07.03 05:01close10022.901.27811.27461.2790145.0014486.33
20052006.07.03 11:29buy10032.901.27681.27381.2782
20062006.07.03 11:33close10032.901.27731.27381.2782145.0014631.33
20072006.07.04 09:00sell10042.901.28161.28461.2802
20082006.07.04 09:14close10042.901.28121.28461.2802116.0014747.33
20092006.07.04 09:22sell10052.901.28161.28461.2802
20102006.07.04 10:00close10052.901.28111.28461.2802145.0014892.33
20112006.07.04 13:00buy10063.001.27971.27671.2811
20122006.07.04 16:00close10063.001.28021.27671.2811150.0015042.33
20132006.07.05 06:01sell10073.001.27911.28211.2777
20142006.07.05 07:03close10073.001.28111.28211.2777-600.0214442.31
20152006.07.05 07:03sell10082.901.28061.28361.2792
20162006.07.05 08:00close10082.901.28271.28361.2792-609.0013833.31
20172006.07.05 08:05sell10092.801.28331.28631.2819
20182006.07.05 08:14close10092.801.28291.28631.2819112.0213945.33
20192006.07.05 14:00sell10102.801.27901.28201.2776
20202006.07.05 14:15close10102.801.27841.28201.2776168.0114113.34
20212006.07.05 14:15sell10112.801.27921.28221.2778
20222006.07.05 14:15close10112.801.27861.28221.2778167.9914281.33
20232006.07.05 14:15sell10122.901.27931.28231.2779
20242006.07.05 14:15close10122.901.27841.28231.2779261.0014542.33
20252006.07.05 14:15sell10132.901.27921.28221.2778
20262006.07.05 14:15close10132.901.27861.28221.2778174.0014716.33
20272006.07.05 14:16sell10142.901.27901.28201.2776
20282006.07.05 14:16close10142.901.27761.28201.2776406.0015122.33
20292006.07.05 14:16sell10153.001.27931.28231.2779
20302006.07.05 14:16t/p10153.001.27791.28231.2779420.0015542.33
20312006.07.07 09:03sell10163.101.27791.28091.2765
20322006.07.07 11:00close10163.101.27731.28091.2765186.0015728.33
20332006.07.07 15:00sell10173.101.27971.28271.2783
20342006.07.07 15:00close10173.101.28211.28271.2783-744.0014984.33
20352006.07.07 15:00sell10183.001.28201.28501.2806
20362006.07.07 15:03close10183.001.28161.28501.2806120.0115104.34
20372006.07.07 15:03sell10193.001.28151.28451.2801
20382006.07.07 15:07close10193.001.28101.28451.2801150.0015254.34
20392006.07.07 15:07sell10203.101.28071.28371.2793
20402006.07.07 15:15close10203.101.28271.28371.2793-620.0114634.33
20412006.07.07 15:15sell10212.901.28261.28561.2812
20422006.07.07 15:25close10212.901.28221.28561.2812116.0114750.34
20432006.07.07 15:25sell10223.001.28221.28521.2808
20442006.07.07 15:44close10223.001.28171.28521.2808149.9914900.33
20452006.07.07 15:44sell10233.001.28161.28461.2802
20462006.07.10 01:00close10233.001.28081.28461.2802256.8515157.17
20472006.07.10 03:01buy10243.001.27931.27631.2807
20482006.07.10 03:43close10243.001.27971.27631.2807120.0315277.20
20492006.07.10 03:59buy10253.101.27941.27641.2808
20502006.07.10 04:00close10253.101.27991.27641.2808154.9915432.19
20512006.07.10 08:00buy10263.101.27921.27621.2806
20522006.07.10 08:10close10263.101.27971.27621.2806154.9915587.18
20532006.07.10 08:59buy10273.101.27931.27631.2807
20542006.07.10 09:04close10273.101.27971.27631.2807124.0015711.18
20552006.07.10 10:26sell10283.101.28091.28391.2795
20562006.07.10 10:41close10283.101.28031.28391.2795186.0015897.18
20572006.07.11 08:00buy10293.201.27291.26991.2743
20582006.07.11 09:00close10293.201.27091.26991.2743-640.0015257.18
20592006.07.11 09:00buy10303.101.27101.26801.2724
20602006.07.11 09:05close10303.101.27141.26801.2724124.0015381.18
20612006.07.11 09:05buy10313.101.27151.26851.2729
20622006.07.11 09:14close10313.101.27211.26851.2729186.0015567.18
20632006.07.11 09:59buy10323.101.27081.26781.2722
20642006.07.11 10:00t/p10323.101.27221.26781.2722434.0016001.18
20652006.07.11 16:49sell10333.201.27521.27821.2738
20662006.07.11 16:52close10333.201.27471.27821.2738160.0016161.18
20672006.07.11 16:59sell10343.201.27521.27821.2738
20682006.07.11 16:59t/p10343.201.27381.27821.2738448.0016609.18
20692006.07.11 17:01sell10353.301.27501.27801.2736
20702006.07.11 19:00close10353.301.27451.27801.2736165.0016774.18
20712006.07.12 04:00buy10363.401.27581.27281.2772
20722006.07.12 04:37close10363.401.27621.27281.2772136.0216910.20
20732006.07.12 04:37buy10373.401.27611.27311.2775
20742006.07.12 08:01close10373.401.27661.27311.2775170.0017080.20
20752006.07.12 08:11sell10383.401.27691.27991.2755
20762006.07.12 10:00close10383.401.27551.27991.2755475.9917556.19
20772006.07.12 10:00buy10393.501.27551.27251.2769
20782006.07.12 12:00close10393.501.27341.27251.2769-735.0216821.17
20792006.07.12 14:30buy10403.401.27151.26851.2729
20802006.07.12 14:30close10403.401.27201.26851.2729170.0016991.17
20812006.07.12 14:30buy10413.401.27151.26851.2729
20822006.07.12 15:00close10413.401.27201.26851.2729170.0017161.17
20832006.07.12 15:51buy10423.401.26951.26651.2709
20842006.07.12 15:59close10423.401.27001.26651.2709169.9917331.16
20852006.07.12 23:00sell10433.501.27041.27341.2690
20862006.07.12 23:18close10433.501.27001.27341.2690140.0417471.20
20872006.07.12 23:59sell10443.501.27041.27341.2690
20882006.07.13 00:03close10443.501.27001.27341.2690198.9517670.15
20892006.07.13 01:00sell10453.501.27121.27421.2698
20902006.07.13 01:18close10453.501.27061.27421.2698209.9617880.11
20912006.07.13 01:59sell10463.601.27121.27421.2698
20922006.07.13 02:00close10463.601.27001.27421.2698432.0018312.11
20932006.07.13 09:00buy10473.701.27121.26821.2726
20942006.07.13 10:00close10473.701.27221.26821.2726369.9918682.10
20952006.07.13 10:00sell10483.701.27221.27521.2708
20962006.07.13 10:16close10483.701.27171.27521.2708185.0018867.10
20972006.07.13 10:16sell10493.801.27161.27461.2702
20982006.07.13 12:00close10493.801.27061.27461.2702379.9819247.08
20992006.07.13 12:00buy10503.801.27041.26741.2718
21002006.07.13 15:20close10503.801.27091.26741.2718189.9919437.07
21012006.07.13 18:00buy10513.901.26721.26421.2686
21022006.07.13 18:07close10513.901.26761.26421.2686156.0419593.11
21032006.07.14 03:00buy10523.901.26791.26491.2693
21042006.07.14 07:00close10523.901.26851.26491.2693233.9919827.10
21052006.07.14 07:22sell10534.001.26861.27161.2672
21062006.07.14 08:14close10534.001.26811.27161.2672199.9920027.09
21072006.07.14 09:02buy10544.001.26581.26281.2672
21082006.07.14 09:18close10544.001.26631.26281.2672200.0020227.09
21092006.07.14 09:19buy10554.001.26581.26281.2672
21102006.07.14 09:29close10554.001.26631.26281.2672200.0020427.09
21112006.07.14 16:00buy10564.101.26331.26031.2647
21122006.07.14 16:13close10564.101.26381.26031.2647204.9920632.08
21132006.07.14 16:13buy10574.101.26391.26091.2653
21142006.07.14 16:16close10574.101.26441.26091.2653205.0020837.08
21152006.07.14 16:19buy10584.201.26431.26131.2657
21162006.07.14 21:00close10584.201.26491.26131.2657252.0221089.10
21172006.07.14 21:01sell10594.201.26531.26831.2639
21182006.07.14 21:43close10594.201.26481.26831.2639209.9921299.09
21192006.07.14 21:59sell10604.301.26531.26831.2639
21202006.07.14 22:00close10604.301.26481.26831.2639214.9821514.07
21212006.07.17 05:02buy10614.301.26261.25961.2640
21222006.07.17 08:07close10614.301.26331.25961.2640300.9721815.04
21232006.07.17 09:22sell10624.401.26321.26621.2618
21242006.07.17 09:52close10624.401.26281.26621.2618176.0421991.08
21252006.07.17 11:00buy10634.401.25561.25261.2570
21262006.07.17 11:16close10634.401.25601.25261.2570176.0222167.10
21272006.07.17 11:17buy10644.401.25631.25331.2577
21282006.07.17 12:00close10644.401.25341.25331.2577-1276.0420891.06
21292006.07.17 16:16buy10654.201.25271.24971.2541
21302006.07.17 16:59close10654.201.25381.24971.2541461.9821353.04
21312006.07.17 17:00buy10664.301.25231.24931.2537
21322006.07.17 17:01close10664.301.25281.24931.2537214.9921568.03
21332006.07.17 17:01buy10674.301.25231.24931.2537
21342006.07.17 17:02close10674.301.25281.24931.2537214.9921783.02
21352006.07.17 17:12buy10684.401.25251.24951.2539
21362006.07.17 19:00close10684.401.25301.24951.2539219.9922003.01
21372006.07.17 23:00buy10694.401.25201.24901.2534
21382006.07.18 02:02close10694.401.25241.24901.2534142.8922145.90
21392006.07.18 09:09sell10704.401.25381.25681.2524
21402006.07.18 10:34close10704.401.25331.25681.2524219.9822365.88
21412006.07.18 17:00buy10714.501.24911.24611.2505
21422006.07.18 17:30close10714.501.24961.24611.2505224.9922590.87
21432006.07.18 17:30buy10724.501.24971.24671.2511
21442006.07.18 17:32close10724.501.25031.24671.2511270.0222860.89
21452006.07.18 17:46buy10734.601.25001.24701.2514
21462006.07.18 18:05close10734.601.25051.24701.2514230.0223090.91
21472006.07.18 21:49sell10744.601.25101.25401.2496
21482006.07.18 23:00close10744.601.25061.25401.2496184.0423274.95
21492006.07.19 03:00buy10754.701.24831.24531.2497
21502006.07.19 03:23close10754.701.24881.24531.2497235.0023509.95
21512006.07.19 03:23buy10764.701.24871.24571.2501
21522006.07.19 05:00close10764.701.24951.24571.2501376.0223885.97
21532006.07.19 09:04sell10774.801.25051.25351.2491
21542006.07.19 09:21close10774.801.25001.25351.2491239.9824125.95
21552006.07.19 15:00buy10784.801.24751.24451.2489
21562006.07.19 15:44close10784.801.24801.24451.2489239.9924365.94
21572006.07.19 15:44buy10794.901.24831.24531.2497
21582006.07.19 15:58close10794.901.24881.24531.2497245.0024610.94
21592006.07.19 15:58buy10804.901.24901.24601.2504
21602006.07.19 17:00t/p10804.901.25041.24601.2504686.0025296.94
21612006.07.19 17:00sell10815.101.25661.25961.2552
21622006.07.19 17:02close10815.101.25611.25961.2552255.0125551.95
21632006.07.19 17:02sell10825.101.25611.25911.2547
21642006.07.19 17:03close10825.101.25571.25911.2547204.0225755.97
21652006.07.19 17:03sell10835.201.25561.25861.2542
21662006.07.19 17:04close10835.201.25511.25861.2542259.9926015.96
21672006.07.19 17:04sell10845.201.25481.25781.2534
21682006.07.19 17:04close10845.201.25421.25781.2534312.0026327.96
21692006.07.19 17:04sell10855.301.25431.25731.2529
21702006.07.19 17:16close10855.301.25631.25731.2529-1060.0325267.93
21712006.07.19 17:16sell10865.101.25601.25901.2546
21722006.07.19 17:23close10865.101.25561.25901.2546204.0325471.96
21732006.07.19 17:23sell10875.101.25551.25851.2541
21742006.07.19 19:00s/l10875.101.25851.25851.2541-1530.0023941.96
21752006.07.20 04:40sell10884.801.26131.26431.2599
21762006.07.20 07:59close10884.801.26061.26431.2599335.9824277.94
21772006.07.20 09:06buy10894.901.25981.25681.2612
21782006.07.20 09:37close10894.901.26031.25681.2612245.0024522.94
21792006.07.20 11:00sell10904.901.26091.26391.2595
21802006.07.20 11:05close10904.901.26051.26391.2595196.0124718.95
21812006.07.20 11:05buy10914.901.26041.25741.2618
21822006.07.20 11:59close10914.901.26091.25741.2618244.9924963.94
21832006.07.20 13:00sell10925.001.26271.26571.2613
21842006.07.20 14:13close10925.001.26471.26571.2613-1000.0223963.92
21852006.07.21 08:00buy10934.801.26391.26091.2653
21862006.07.21 09:00close10934.801.26441.26091.2653240.0024203.92
21872006.07.21 10:00sell10944.801.26621.26921.2648
21882006.07.21 14:06close10944.801.26821.26921.2648-960.0023243.92
21892006.07.21 21:09sell10954.601.26941.27241.2680
21902006.07.21 21:59close10954.601.26901.27241.2680184.0023427.92
21912006.07.21 22:00sell10964.701.26961.27261.2682
21922006.07.24 03:02t/p10964.701.26821.27261.2682684.3824112.30
21932006.07.24 03:02buy10974.801.26611.26311.2675
21942006.07.24 08:01close10974.801.26401.26311.2675-1008.0023104.30
21952006.07.24 08:01buy10984.601.26401.26101.2654
21962006.07.24 08:01close10984.601.26441.26101.2654184.0023288.30
21972006.07.24 08:01buy10994.701.26451.26151.2659
21982006.07.24 10:00close10994.701.26201.26151.2659-1175.0222113.28
21992006.07.25 07:16sell11004.401.26381.26681.2624
22002006.07.25 08:00close11004.401.26611.26681.2624-1012.0021101.28
22012006.07.25 08:00sell11014.201.26591.26891.2645
22022006.07.25 10:00close11014.201.26491.26891.2645419.9821521.26
22032006.07.25 16:00sell11024.301.26501.26801.2636
22042006.07.25 16:00close11024.301.26451.26801.2636215.0021736.26
22052006.07.25 16:00sell11034.301.26531.26831.2639
22062006.07.25 16:01close11034.301.26491.26831.2639172.0021908.26
22072006.07.25 16:01sell11044.401.26491.26791.2635
22082006.07.25 16:03close11044.401.26441.26791.2635220.0122128.27
22092006.07.25 16:06buy11054.401.26391.26091.2653
22102006.07.25 16:59t/p11054.401.26531.26091.2653616.0022744.27
22112006.07.25 16:59sell11064.501.26631.26931.2649
22122006.07.25 17:00t/p11064.501.26491.26931.2649630.0023374.27
22132006.07.25 18:00buy11074.701.25771.25471.2591
22142006.07.25 21:00close11074.701.25831.25471.2591281.9523656.22
22152006.07.26 03:00buy11084.701.25741.25441.2588
22162006.07.26 03:42close11084.701.25811.25441.2588329.0223985.24
22172006.07.26 15:19sell11094.801.26011.26311.2587
22182006.07.26 15:28close11094.801.25961.26311.2587240.0024225.24
22192006.07.27 07:18sell11104.801.27271.27571.2713
22202006.07.27 13:00close11104.801.27501.27571.2713-1103.9923121.25
22212006.07.27 13:00sell11114.601.27481.27781.2734
22222006.07.27 13:04close11114.601.27441.27781.2734184.0223305.27
22232006.07.27 13:04sell11124.701.27441.27741.2730
22242006.07.27 13:29close11124.701.27391.27741.2730235.0023540.27
22252006.07.27 13:38sell11134.701.27411.27711.2727
22262006.07.27 15:59close11134.701.27361.27711.2727234.9723775.24
22272006.07.27 18:55buy11144.801.27211.26911.2735
22282006.07.27 18:59close11144.801.27291.26911.2735383.9724159.21
22292006.07.27 19:01buy11154.801.27181.26881.2732
22302006.07.27 19:37close11154.801.27241.26881.2732288.0024447.21
22312006.07.28 13:05buy11164.901.26741.26441.2688
22322006.07.28 15:00t/p11164.901.26881.26441.2688686.0025133.21
22332006.07.28 15:04sell11175.001.27371.27671.2723
22342006.07.28 15:04close11175.001.27331.27671.2723200.0025333.21
22352006.07.28 15:04sell11185.101.27341.27641.2720
22362006.07.28 15:59close11185.101.27261.27641.2720408.0025741.21
22372006.07.31 03:00buy11195.101.27561.27261.2770
22382006.07.31 03:07close11195.101.27611.27261.2770255.0025996.21
22392006.07.31 03:15buy11205.201.27561.27261.2770
22402006.07.31 06:00close11205.201.27671.27261.2770571.9926568.20
22412006.07.31 14:00sell11215.301.27681.27981.2754
22422006.07.31 14:01close11215.301.27621.27981.2754318.0126886.21
22432006.07.31 14:01sell11225.401.27611.27911.2747
22442006.07.31 15:00close11225.401.27811.27911.2747-1080.0025806.21
22452006.07.31 20:00sell11235.201.27721.28021.2758
22462006.07.31 20:07close11235.201.27671.28021.2758259.9926066.20
22472006.07.31 20:34sell11245.201.27691.27991.2755
22482006.08.01 00:27close11245.201.27651.27991.2755237.2126303.41
22492006.08.01 03:00buy11255.301.27551.27251.2769
22502006.08.01 07:00close11255.301.27341.27251.2769-1113.0425190.37
22512006.08.01 11:00sell11265.001.27421.27721.2728
22522006.08.01 13:00close11265.001.27671.27721.2728-1250.0123940.36
22532006.08.01 13:00sell11274.801.27631.27931.2749
22542006.08.01 15:00t/p11274.801.27491.27931.2749672.0024612.36
22552006.08.01 19:01sell11284.901.28161.28461.2802
22562006.08.01 19:27close11284.901.28101.28461.2802294.0124906.37
22572006.08.01 19:59sell11295.001.28161.28461.2802
22582006.08.01 20:00close11295.001.28081.28461.2802400.0225306.39
22592006.08.02 10:01buy11305.101.28091.27791.2823
22602006.08.02 16:34close11305.101.28131.27791.2823204.0025510.39
22612006.08.02 16:34sell11315.101.28121.28421.2798
22622006.08.02 16:59close11315.101.28031.28421.2798459.0325969.42
22632006.08.02 17:00sell11325.201.28101.28401.2796
22642006.08.02 17:04close11325.201.28061.28401.2796208.0126177.43
22652006.08.02 17:59sell11335.201.28091.28391.2795
22662006.08.02 18:00close11335.201.27981.28391.2795571.9926749.42
22672006.08.02 18:10buy11345.301.27901.27601.2804
22682006.08.02 18:50close11345.301.27951.27601.2804264.9927014.41
22692006.08.02 22:00buy11355.401.27881.27581.2802
22702006.08.03 01:14close11355.401.27921.27581.280294.0127108.41
22712006.08.03 03:00buy11365.401.27591.27291.2773
22722006.08.03 09:00close11365.401.27661.27291.2773378.0027486.41
22732006.08.03 09:00sell11375.501.27661.27961.2752
22742006.08.03 12:00close11375.501.27571.27961.2752495.0027981.41
22752006.08.03 14:00sell11385.601.27811.28111.2767
22762006.08.03 15:00s/l11385.601.28111.28111.2767-1680.0026301.41
22772006.08.03 15:00sell11395.301.28171.28471.2803
22782006.08.03 15:11close11395.301.28111.28471.2803318.0126619.42
22792006.08.03 15:11sell11405.301.28091.28391.2795
22802006.08.03 15:28close11405.301.28021.28391.2795371.0026990.42
22812006.08.03 15:28sell11415.401.28041.28341.2790
22822006.08.03 15:28close11415.401.27961.28341.2790432.0027422.42
22832006.08.03 15:28sell11425.501.28041.28341.2790
22842006.08.03 16:00close11425.501.28251.28341.2790-1154.9826267.44
22852006.08.04 01:00buy11435.301.27981.27681.2812
22862006.08.04 03:02close11435.301.28031.27681.2812265.0026532.44
22872006.08.04 15:00sell11445.301.28381.28681.2824
22882006.08.04 15:00s/l11445.301.28681.28681.2824-1590.0024942.44
22892006.08.04 15:00sell11455.001.28801.29101.2866
22902006.08.04 15:02close11455.001.28751.29101.2866250.0025192.44
22912006.08.04 15:02sell11465.001.28741.29041.2860
22922006.08.04 15:21close11465.001.28701.29041.2860200.0025392.44
22932006.08.04 15:21sell11475.101.28671.28971.2853
22942006.08.04 16:00close11475.101.28901.28971.2853-1172.9924219.45
22952006.08.07 04:55buy11484.801.28801.28501.2894
22962006.08.07 04:59close11484.801.28851.28501.2894240.0224459.47
22972006.08.07 05:01buy11494.901.28801.28501.2894
22982006.08.07 12:00close11494.901.28551.28501.2894-1225.0023234.47
22992006.08.08 00:00buy11504.601.28181.27881.2832
23002006.08.08 02:01close11504.601.28231.27881.2832230.0023464.47
23012006.08.08 09:00sell11514.701.28311.28611.2817
23022006.08.08 13:11close11514.701.28511.28611.2817-940.0022524.47
23032006.08.08 15:05buy11524.501.28341.28041.2848
23042006.08.08 15:58close11524.501.28411.28041.2848314.9922839.46
23052006.08.08 21:00sell11534.601.28451.28751.2831
23062006.08.08 21:02close11534.601.28651.28751.2831-920.0021919.46
23072006.08.08 21:02sell11544.401.28641.28941.2850
23082006.08.08 21:05close11544.401.28591.28941.2850220.0022139.46
23092006.08.08 21:05sell11554.401.28601.28901.2846
23102006.08.08 21:13close11554.401.28561.28901.2846176.0122315.47
23112006.08.08 21:13sell11564.501.28521.28821.2838
23122006.08.08 21:19close11564.501.28471.28821.2838225.0022540.47
23132006.08.08 21:19sell11574.501.28491.28791.2835
23142006.08.08 21:19close11574.501.28411.28791.2835360.0022900.47
23152006.08.08 21:19sell11584.601.28441.28741.2830
23162006.08.08 21:19close11584.601.28361.28741.2830367.9723268.44
23172006.08.08 21:25sell11594.701.28441.28741.2830
23182006.08.08 22:18close11594.701.28391.28741.2830235.0023503.44
23192006.08.09 01:00buy11604.701.27711.27411.2785
23202006.08.09 01:00close11604.701.27761.27411.2785234.9823738.42
23212006.08.09 01:00buy11614.701.27781.27481.2792
23222006.08.09 01:26close11614.701.27831.27481.2792234.9823973.40
23232006.08.09 01:26buy11624.801.27851.27551.2799
23242006.08.09 01:33close11624.801.27901.27551.2799240.0224213.42
23252006.08.09 01:59buy11634.801.27711.27411.2785
23262006.08.09 02:00t/p11634.801.27851.27411.2785672.0024885.42
23272006.08.09 18:02sell11645.001.28871.29171.2873
23282006.08.09 20:00close11645.001.28771.29171.2873499.9825385.40
23292006.08.09 21:01buy11655.101.28611.28311.2875
23302006.08.09 21:31close11655.101.28661.28311.2875255.0025640.40
23312006.08.09 21:59buy11665.101.28621.28321.2876
23322006.08.10 00:41close11665.101.28671.28321.2876139.7625780.17
23332006.08.10 01:00sell11675.201.28701.29001.2856
23342006.08.10 01:18close11675.201.28651.29001.2856260.0026040.17
23352006.08.10 01:29sell11685.201.28691.28991.2855
23362006.08.10 02:06close11685.201.28651.28991.2855208.0226248.19
23372006.08.10 04:13sell11695.201.28811.29111.2867
23382006.08.10 06:18close11695.201.28771.29111.2867208.0026456.19
23392006.08.10 09:00sell11705.301.28961.29261.2882
23402006.08.10 09:08close11705.301.28921.29261.2882212.0026668.19
23412006.08.10 09:08sell11715.301.28921.29221.2878
23422006.08.10 09:25close11715.301.28871.29221.2878264.9726933.16
23432006.08.10 09:30sell11725.401.28901.29201.2876
23442006.08.10 09:30close11725.401.28851.29201.2876270.0027203.16
23452006.08.10 09:30sell11735.401.28881.29181.2874
23462006.08.10 10:00t/p11735.401.28741.29181.2874756.0027959.16
23472006.08.10 15:00buy11745.601.28371.28071.2851
23482006.08.10 17:00s/l11745.601.28071.28071.2851-1680.0026279.16
23492006.08.10 17:00buy11755.301.27741.27441.2788
23502006.08.10 17:28close11755.301.27781.27441.2788212.0026491.16
23512006.08.10 17:28buy11765.301.27811.27511.2795
23522006.08.10 17:40close11765.301.27601.27511.2795-1112.9825378.18
23532006.08.10 17:40buy11775.101.27641.27341.2778
23542006.08.10 17:51close11775.101.27691.27341.2778255.0025633.18
23552006.08.10 17:51buy11785.101.27701.27401.2784
23562006.08.10 18:19close11785.101.27751.27401.2784255.0025888.18
23572006.08.11 03:00buy11795.201.27861.27561.2800
23582006.08.11 05:20close11795.201.27651.27561.2800-1091.9724796.21
23592006.08.11 08:01sell11805.001.27801.28101.2766
23602006.08.11 08:15close11805.001.27751.28101.2766250.0025046.21
23612006.08.11 10:11sell11815.001.27911.28211.2777
23622006.08.11 10:18close11815.001.27861.28211.2777250.0325296.24
23632006.08.11 15:00buy11825.101.27281.26981.2742
23642006.08.11 15:05close11825.101.27331.26981.2742255.0025551.24
23652006.08.11 15:05buy11835.101.27331.27031.2747
23662006.08.11 15:35close11835.101.27391.27031.2747305.9925857.23
23672006.08.11 15:35buy11845.201.27401.27101.2754
23682006.08.11 15:36close11845.201.27451.27101.2754260.0126117.24
23692006.08.11 15:36buy11855.201.27471.27171.2761
23702006.08.11 15:46t/p11855.201.27611.27171.2761728.0026845.24
23712006.08.11 15:46buy11865.401.27541.27241.2768
23722006.08.11 15:46close11865.401.27581.27241.2768216.0027061.24
23732006.08.11 15:46buy11875.401.27541.27241.2768
23742006.08.11 15:46close11875.401.27631.27241.2768486.0027547.24
23752006.08.11 15:55buy11885.501.27551.27251.2769
23762006.08.11 15:59close11885.501.27301.27251.2769-1375.0126172.23
23772006.08.14 00:08buy11895.201.27121.26821.2726
23782006.08.14 00:09close11895.201.27161.26821.2726208.0026380.23
23792006.08.14 07:01sell11905.301.27541.27841.2740
23802006.08.14 07:44close11905.301.27501.27841.2740212.0526592.28
23812006.08.14 14:06buy11915.301.27151.26851.2729
23822006.08.14 14:13close11915.301.27191.26851.2729212.0326804.31
23832006.08.14 14:24buy11925.401.27151.26851.2729
23842006.08.14 14:32close11925.401.27191.26851.2729216.0327020.34
23852006.08.14 19:47buy11935.401.27261.26961.2740
23862006.08.14 19:59close11935.401.27351.26961.2740485.9927506.33
23872006.08.14 20:00buy11945.501.27211.26911.2735
23882006.08.14 20:06close11945.501.27261.26911.2735275.0027781.33
23892006.08.14 20:16buy11955.601.27231.26931.2737
23902006.08.15 03:07close11955.601.27281.26931.2737237.8128019.13
23912006.08.15 04:00buy11965.601.27201.26901.2734
23922006.08.15 04:08close11965.601.27251.26901.2734280.0028299.13
23932006.08.15 04:08buy11975.701.27201.26901.2734
23942006.08.15 04:08close11975.701.27251.26901.2734285.0028584.13
23952006.08.15 04:58sell11985.701.27271.27571.2713
23962006.08.15 04:59close11985.701.27211.27571.2713341.9728926.10
23972006.08.15 06:01sell11995.801.27381.27681.2724
23982006.08.15 06:37close11995.801.27341.27681.2724232.0129158.11
23992006.08.15 15:00sell12005.801.27351.27651.2721
24002006.08.15 15:00close12005.801.27561.27651.2721-1218.0227940.09
24012006.08.15 15:00sell12015.601.27511.27811.2737
24022006.08.15 15:00close12015.601.27441.27811.2737392.0028332.09
24032006.08.15 15:00sell12025.701.27451.27751.2731
24042006.08.15 15:00s/l12025.701.27751.27751.2731-1710.0026622.09
24052006.08.15 15:00sell12035.301.27751.28051.2761
24062006.08.15 15:00close12035.301.27641.28051.2761583.0227205.11
24072006.08.15 15:00sell12045.401.27751.28051.2761
24082006.08.15 15:00close12045.401.27691.28051.2761324.0227529.13
24092006.08.15 15:00sell12055.501.27691.27991.2755
24102006.08.15 15:00close12055.501.27641.27991.2755275.0027804.13
24112006.08.15 15:00sell12065.601.27631.27931.2749
24122006.08.15 15:00close12065.601.27571.27931.2749336.0028140.13
24132006.08.15 15:00sell12075.601.27651.27951.2751
24142006.08.15 15:00close12075.601.27601.27951.2751280.0028420.13
24152006.08.15 15:00sell12085.701.27611.27911.2747
24162006.08.15 16:00s/l12085.701.27911.27911.2747-1710.0026710.13
24172006.08.16 01:01sell12095.301.27891.28191.2775
24182006.08.16 08:11close12095.301.27851.28191.2775212.0126922.14
24192006.08.16 09:05buy12105.401.27841.27541.2798
24202006.08.16 09:28close12105.401.27891.27541.2798269.9927192.13
24212006.08.16 11:00sell12115.401.27931.28231.2779
24222006.08.16 11:07close12115.401.27881.28231.2779269.9927462.12
24232006.08.16 13:00buy12125.501.27811.27511.2795
24242006.08.16 14:00close12125.501.27851.27511.2795220.0127682.13
24252006.08.16 15:00sell12135.501.28411.28711.2827
24262006.08.16 18:02close12135.501.28631.28711.2827-1209.9726472.16
24272006.08.17 02:00sell12145.301.28521.28821.2838
24282006.08.17 02:01close12145.301.28471.28821.2838265.0026737.16
24292006.08.17 02:01sell12155.301.28501.28801.2836
24302006.08.17 10:00close12155.301.28721.28801.2836-1165.9925571.17
24312006.08.17 10:00sell12165.101.28701.29001.2856
24322006.08.17 10:06close12165.101.28641.29001.2856305.9825877.15
24332006.08.17 10:06sell12175.201.28641.28941.2850
24342006.08.17 10:07close12175.201.28601.28941.2850208.0126085.16
24352006.08.17 10:07sell12185.201.28581.28881.2844
24362006.08.17 14:00close12185.201.28831.28881.2844-1300.0024785.16
24372006.08.17 14:00sell12195.001.28821.29121.2868
24382006.08.17 14:07close12195.001.28771.29121.2868249.9925035.15
24392006.08.17 14:23sell12205.001.28811.29111.2867
24402006.08.17 15:00close12205.001.28751.29111.2867300.0025335.15
24412006.08.17 19:01buy12215.101.28431.28131.2857
24422006.08.17 20:04close12215.101.28161.28131.2857-1377.0023958.15
24432006.08.18 01:01sell12224.801.28311.28611.2817
24442006.08.18 01:12close12224.801.28271.28611.2817192.0024150.15
24452006.08.18 02:24buy12234.801.28251.27951.2839
24462006.08.18 02:59close12234.801.28311.27951.2839288.0024438.15
24472006.08.18 03:08buy12244.901.28251.27951.2839
24482006.08.18 07:01close12244.901.28301.27951.2839245.0024683.15
24492006.08.18 07:02sell12254.901.28311.28611.2817
24502006.08.18 12:00close12254.901.28261.28611.2817245.0024928.15
24512006.08.18 14:00buy12265.001.28021.27721.2816
24522006.08.18 16:00t/p12265.001.28161.27721.2816700.0025628.15
24532006.08.21 04:00sell12275.101.28761.29061.2862
24542006.08.21 07:10close12275.101.28721.29061.2862204.0525832.20
24552006.08.21 09:02sell12285.201.28901.29201.2876
24562006.08.21 09:10close12285.201.28861.29201.2876208.0226040.22
24572006.08.21 09:16sell12295.201.28901.29201.2876
24582006.08.21 15:53close12295.201.29111.29201.2876-1091.9824948.24
24592006.08.21 15:54sell12305.001.29101.29401.2896
24602006.08.21 15:59close12305.001.29021.29401.2896400.0025348.24
24612006.08.21 16:00sell12315.101.29271.29571.2913
24622006.08.21 16:25close12315.101.29231.29571.2913204.0525552.29
24632006.08.21 16:25sell12325.101.29231.29531.2909
24642006.08.21 18:00close12325.101.29151.29531.2909407.9625960.25
24652006.08.22 01:00buy12335.201.28721.28421.2886
24662006.08.22 01:26close12335.201.28761.28421.2886208.0526168.30
24672006.08.22 01:32buy12345.201.28731.28431.2887
24682006.08.22 09:00close12345.201.28771.28431.2887208.0526376.35
24692006.08.22 12:00buy12355.301.28411.28111.2855
24702006.08.22 14:00close12355.301.28121.28111.2855-1536.9824839.37
24712006.08.22 20:00buy12365.001.27891.27591.2803
24722006.08.22 20:35close12365.001.27931.27591.2803200.0025039.37
24732006.08.22 20:59buy12375.001.27881.27581.2802
24742006.08.22 21:00close12375.001.27991.27581.2802549.9825589.35
24752006.08.23 09:00sell12385.101.28061.28361.2792
24762006.08.23 10:00close12385.101.28291.28361.2792-1172.9924416.36
24772006.08.23 10:00sell12394.901.28271.28571.2813
24782006.08.23 10:08close12394.901.28231.28571.2813196.0224612.38
24792006.08.23 10:08sell12404.901.28221.28521.2808
24802006.08.23 11:00close12404.901.28181.28521.2808196.0024808.38
24812006.08.23 15:00sell12415.001.28211.28511.2807
24822006.08.23 17:00t/p12415.001.28071.28511.2807700.0025508.38
24832006.08.23 17:00buy12425.101.27941.27641.2808
24842006.08.23 17:54close12425.101.27981.27641.2808204.0325712.41
24852006.08.24 04:00buy12435.101.27671.27371.2781
24862006.08.24 04:47close12435.101.27711.27371.2781204.0125916.42
24872006.08.24 04:52buy12445.201.27671.27371.2781
24882006.08.24 08:00close12445.201.27731.27371.2781312.0126228.43
24892006.08.24 08:04sell12455.201.27761.28061.2762
24902006.08.24 08:32close12455.201.27711.28061.2762260.0026488.43
24912006.08.24 11:00sell12465.301.28311.28611.2817
24922006.08.24 11:14close12465.301.28261.28611.2817264.9926753.42
24932006.08.24 11:14sell12475.401.28271.28571.2813
24942006.08.24 11:47close12475.401.28221.28571.2813270.0027023.42
24952006.08.24 11:47sell12485.401.28201.28501.2806
24962006.08.24 15:17close12485.401.28161.28501.2806216.0227239.44
24972006.08.24 17:00buy12495.401.27961.27661.2810
24982006.08.24 18:00s/l12495.401.27661.27661.2810-1620.0025619.44
24992006.08.25 09:00buy12505.101.27571.27271.2771
25002006.08.25 09:05close12505.101.27611.27271.2771204.0225823.46
25012006.08.25 09:59buy12515.201.27581.27281.2772
25022006.08.25 10:00close12515.201.27701.27281.2772624.0026447.46
25032006.08.25 14:14buy12525.301.27651.27351.2779
25042006.08.25 15:00close12525.301.27691.27351.2779212.0226659.48
25052006.08.25 15:00buy12535.301.27621.27321.2776
25062006.08.25 18:03close12535.301.27671.27321.2776265.0026924.48
25072006.08.28 06:00sell12545.401.27971.28271.2783
25082006.08.28 06:17close12545.401.27911.28271.2783324.0127248.49
25092006.08.28 06:17sell12555.401.27951.28251.2781
25102006.08.28 06:23close12555.401.27911.28251.2781216.0027464.49
25112006.08.28 06:34sell12565.501.27921.28221.2778
25122006.08.28 10:04close12565.501.28121.28221.2778-1100.0326364.46
25132006.08.28 10:04sell12575.301.28091.28391.2795
25142006.08.28 10:23close12575.301.28051.28391.2795212.0026576.46
25152006.08.28 10:23sell12585.301.28031.28331.2789
25162006.08.28 15:15close12585.301.27991.28331.2789212.0126788.47
25172006.08.28 17:00buy12595.401.27911.27611.2805
25182006.08.29 03:00t/p12595.401.28051.27611.2805715.3327503.81
25192006.08.29 03:00sell12605.501.28091.28391.2795
25202006.08.29 10:00close12605.501.28301.28391.2795-1154.9826348.83
25212006.08.29 10:27sell12615.301.28341.28641.2820
25222006.08.29 10:32close12615.301.28301.28641.2820212.0526560.88
25232006.08.29 17:00buy12625.301.27561.27261.2770
25242006.08.29 17:17close12625.301.27601.27261.2770212.0126772.89
25252006.08.29 17:18buy12635.401.27631.27331.2777
25262006.08.29 18:00close12635.401.27681.27331.2777269.9827042.87
25272006.08.29 21:00sell12645.401.28331.28631.2819
25282006.08.29 21:07close12645.401.28291.28631.2819216.0527258.92
25292006.08.29 21:07sell12655.501.28261.28561.2812
25302006.08.30 03:03close12655.501.28471.28561.2812-1124.1126134.80
25312006.08.30 03:03sell12665.201.28441.28741.2830
25322006.08.30 03:09close12665.201.28391.28741.2830260.0126394.81
25332006.08.30 03:11sell12675.301.28441.28741.2830
25342006.08.30 03:36close12675.301.28391.28741.2830264.9926659.80
25352006.08.30 03:36sell12685.301.28451.28751.2831
25362006.08.30 03:36close12685.301.28401.28751.2831265.0026924.80
25372006.08.30 03:36sell12695.401.28451.28751.2831
25382006.08.30 03:36close12695.401.28401.28751.2831270.0027194.80
25392006.08.30 03:59sell12705.401.28451.28751.2831
25402006.08.30 04:00close12705.401.28321.28751.2831702.0027896.80
25412006.08.30 12:00buy12715.601.28231.27931.2837
25422006.08.30 12:08close12715.601.28281.27931.2837279.9828176.78
25432006.08.30 12:59buy12725.601.28211.27911.2835
25442006.08.30 15:00close12725.601.28271.27911.2835335.9728512.75
25452006.08.30 18:40buy12735.701.28191.27891.2833
25462006.08.30 18:48close12735.701.28241.27891.2833285.0028797.75
25472006.08.31 06:01buy12745.801.28271.27971.2841
25482006.08.31 09:00close12745.801.28381.27971.2841638.0029435.75
25492006.08.31 15:12sell12755.901.28781.29081.2864
25502006.08.31 15:16close12755.901.28731.29081.2864295.0029730.75
25512006.08.31 17:00buy12765.901.28001.27701.2814
25522006.08.31 17:04close12765.901.28041.27701.2814236.0229966.77
25532006.08.31 17:04buy12776.001.28051.27751.2819
25542006.08.31 17:06close12776.001.28091.27751.2819240.0030206.77
25552006.08.31 17:06buy12786.001.28061.27761.2820
25562006.08.31 17:09close12786.001.28101.27761.2820240.0130446.78
25572006.08.31 17:11buy12796.101.28071.27771.2821
25582006.08.31 22:00close12796.101.28121.27771.2821304.9730751.75
25592006.09.01 08:00sell12806.201.28151.28451.2801
25602006.09.01 08:32close12806.201.28101.28451.2801310.0031061.75
25612006.09.01 08:59sell12816.201.28131.28431.2799
25622006.09.01 09:00close12816.201.28091.28431.2799248.0231309.77
25632006.09.01 15:00buy12826.301.27831.27531.2797
25642006.09.01 15:08close12826.301.27621.27531.2797-1322.9729986.80
25652006.09.01 15:08buy12836.001.27641.27341.2778
25662006.09.01 15:17close12836.001.27681.27341.2778240.0230226.82
25672006.09.01 15:17buy12846.001.27701.27401.2784
25682006.09.01 15:36close12846.001.27741.27401.2784240.0130466.83
25692006.09.01 15:36buy12856.101.27741.27441.2788
25702006.09.01 15:59close12856.101.27781.27441.2788244.0130710.84
25712006.09.04 09:00buy12866.101.28541.28241.2868
25722006.09.04 11:15close12866.101.28591.28241.2868305.0031015.84
25732006.09.05 09:01sell12876.201.28371.28671.2823
25742006.09.05 09:25close12876.201.28311.28671.2823371.9931387.83
25752006.09.05 09:26buy12886.301.28311.28011.2845
25762006.09.05 09:59close12886.301.28361.28011.2845315.0031702.83
25772006.09.05 10:00buy12896.301.28251.27951.2839
25782006.09.05 10:08close12896.301.28291.27951.2839252.0031954.83
25792006.09.05 10:17buy12906.401.28271.27971.2841
25802006.09.05 11:00close12906.401.28381.27971.2841703.9832658.81
25812006.09.05 21:00sell12916.501.28171.28471.2803
25822006.09.06 03:30close12916.501.28131.28471.2803296.4932955.30
25832006.09.06 10:00sell12926.601.28301.28601.2816
25842006.09.06 10:33close12926.601.28251.28601.2816329.9933285.29
25852006.09.06 10:59sell12936.701.28301.28601.2816
25862006.09.06 11:00close12936.701.28191.28601.2816736.9934022.28
25872006.09.06 14:03buy12946.801.27901.27601.2804
25882006.09.06 14:12close12946.801.27951.27601.2804340.0134362.29
25892006.09.06 14:22buy12956.901.27901.27601.2804
25902006.09.06 14:41close12956.901.27951.27601.2804344.9934707.28
25912006.09.06 19:00buy12966.901.27771.27471.2791
25922006.09.06 19:35close12966.901.27821.27471.2791345.0035052.28
25932006.09.06 19:59buy12977.001.27771.27471.2791
25942006.09.06 20:00close12977.001.27861.27471.2791629.9835682.26
25952006.09.06 21:00sell12987.101.28131.28431.2799
25962006.09.06 22:09close12987.101.28081.28431.2799354.9636037.22
25972006.09.07 08:00buy12997.201.28151.27851.2829
25982006.09.07 09:01close12997.201.28191.27851.2829288.0336325.25
25992006.09.07 14:20buy13007.301.27311.27011.2745
26002006.09.07 14:29close13007.301.27351.27011.2745292.0036617.25
26012006.09.07 14:41buy13017.301.27301.27001.2744
26022006.09.07 15:01close13017.301.27091.27001.2744-1532.9735084.28
26032006.09.08 08:00buy13027.001.27171.26871.2731
26042006.09.08 09:00close13027.001.27211.26871.2731280.0135364.29
26052006.09.08 13:00buy13037.101.27081.26781.2722
26062006.09.08 13:01close13037.101.27121.26781.2722284.0035648.29
26072006.09.08 13:08buy13047.101.27081.26781.2722
26082006.09.08 14:00close13047.101.27121.26781.2722284.0035932.29
26092006.09.08 15:00buy13057.201.26741.26441.2688
26102006.09.08 15:25close13057.201.26781.26441.2688288.0036220.29
26112006.09.08 15:25buy13067.201.26801.26501.2694
26122006.09.11 03:24close13067.201.26561.26501.2694-1782.2034438.08
26132006.09.11 03:24buy13076.901.26591.26291.2673
26142006.09.11 03:37close13076.901.26641.26291.2673345.0034783.08
26152006.09.11 03:59buy13087.001.26581.26281.2672
26162006.09.11 04:00close13087.001.26631.26281.2672349.9735133.05
26172006.09.11 11:00sell13097.001.27091.27391.2695
26182006.09.11 11:24close13097.001.27041.27391.2695350.0035483.05
26192006.09.11 11:24sell13107.101.27021.27321.2688
26202006.09.11 12:00s/l13107.101.27321.27321.2688-2130.0033353.05
26212006.09.11 12:02sell13116.701.27321.27621.2718
26222006.09.11 12:24close13116.701.27281.27621.2718268.0233621.07
26232006.09.11 17:00buy13126.701.26921.26621.2706
26242006.09.11 17:20close13126.701.26981.26621.2706401.9234022.99
26252006.09.11 17:21buy13136.801.26961.26661.2710
26262006.09.11 19:00close13136.801.27021.26661.2710408.0034430.99
26272006.09.12 01:02sell13146.901.27071.27371.2693
26282006.09.12 01:30close13146.901.27021.27371.2693344.9934775.98
26292006.09.12 01:59sell13157.001.27081.27381.2694
26302006.09.12 02:00close13157.001.27031.27381.2694350.0035125.98
26312006.09.12 03:00sell13167.001.27151.27451.2701
26322006.09.12 05:03close13167.001.27101.27451.2701349.9935475.97
26332006.09.12 10:02buy13177.101.27111.26811.2725
26342006.09.12 10:18close13177.101.27171.26811.2725426.0135901.98
26352006.09.12 10:26sell13187.201.27251.27551.2711
26362006.09.12 10:59close13187.201.27151.27551.2711720.0036621.98
26372006.09.12 14:30sell13197.301.27161.27461.2702
26382006.09.12 14:30close13197.301.27101.27461.2702438.0037059.98
26392006.09.12 14:30sell13207.401.27161.27461.2702
26402006.09.12 14:59close13207.401.27111.27461.2702370.0037429.98
26412006.09.12 15:00sell13217.501.27221.27521.2708
26422006.09.12 15:11close13217.501.27171.27521.2708375.0037804.98
26432006.09.12 15:13sell13227.601.27161.27461.2702
26442006.09.12 15:32close13227.601.27121.27461.2702304.0138108.99
26452006.09.12 15:33buy13237.601.27051.26751.2719
26462006.09.12 15:59t/p13237.601.27191.26751.27191064.0039172.99
26472006.09.12 15:59sell13247.801.27221.27521.2708
26482006.09.12 16:00t/p13247.801.27081.27521.27081092.0040264.99
26492006.09.13 03:19buy13258.101.26721.26421.2686
26502006.09.13 03:27close13258.101.26771.26421.2686404.9740669.96
26512006.09.13 09:00sell13268.101.26961.27261.2682
26522006.09.13 10:00t/p13268.101.26821.27261.26821134.0041803.96
26532006.09.13 16:00buy13278.401.26771.26471.2691
26542006.09.13 16:09close13278.401.26821.26471.2691419.9942223.95
26552006.09.13 16:23buy13288.401.26771.26471.2691
26562006.09.13 17:03close13288.401.26821.26471.2691419.9942643.94
26572006.09.13 18:00sell13298.501.27111.27411.2697
26582006.09.13 18:06close13298.501.27071.27411.2697340.0542983.99
26592006.09.13 18:06sell13308.601.27021.27321.2688
26602006.09.13 18:11close13308.601.26971.27321.2688429.9943413.98
26612006.09.13 18:11sell13318.701.26961.27261.2682
26622006.09.13 20:18close13318.701.26921.27261.2682348.0343762.01
26632006.09.14 06:01buy13328.801.26891.26591.2703
26642006.09.14 12:00close13328.801.26961.26591.2703616.0344378.04
26652006.09.14 12:00sell13338.901.26951.27251.2681
26662006.09.14 13:00close13338.901.27171.27251.2681-1957.9742420.07
26672006.09.14 13:00sell13348.501.27131.27431.2699
26682006.09.14 14:01close13348.501.27331.27431.2699-1700.0640720.01
26692006.09.14 17:00sell13358.101.27471.27771.2733
26702006.09.14 17:11close13358.101.27431.27771.2733324.0841044.09
26712006.09.14 17:59sell13368.201.27471.27771.2733
26722006.09.14 18:00close13368.201.27391.27771.2733656.0041700.09
26732006.09.15 07:01sell13378.301.27251.27551.2711
26742006.09.15 09:00close13378.301.27211.27551.2711332.0342032.12
26752006.09.15 16:00buy13388.401.26431.26131.2657
26762006.09.15 16:03close13388.401.26481.26131.2657420.0042452.12
26772006.09.15 16:03buy13398.501.26481.26181.2662
26782006.09.15 16:26close13398.501.26551.26181.2662594.9743047.09
26792006.09.15 16:26buy13408.601.26501.26201.2664
26802006.09.15 16:26close13408.601.26571.26201.2664602.0443649.13
26812006.09.15 16:26buy13418.701.26451.26151.2659
26822006.09.15 16:28close13418.701.26491.26151.2659348.0143997.14
26832006.09.15 16:28buy13428.801.26481.26181.2662
26842006.09.15 16:28close13428.801.26521.26181.2662352.0244349.16
26852006.09.15 16:28buy13438.901.26481.26181.2662
26862006.09.15 16:36close13438.901.26531.26181.2662445.0044794.16
26872006.09.15 16:47buy13449.001.26491.26191.2663
26882006.09.15 21:00close13449.001.26591.26191.2663899.9545694.11
26892006.09.15 21:00sell13459.101.26581.26881.2644
26902006.09.18 00:00close13459.101.26451.26881.26441234.0746928.18
26912006.09.18 09:02sell13469.401.26821.27121.2668
26922006.09.18 09:09close13469.401.26771.27121.2668469.9647398.14
26932006.09.18 09:34sell13479.501.26791.27091.2665
26942006.09.18 10:11close13479.501.26741.27091.2665474.9947873.13
26952006.09.18 16:09sell13489.601.26821.27121.2668
26962006.09.18 16:20close13489.601.26781.27121.2668384.0448257.17
26972006.09.18 16:24sell13499.701.26821.27121.2668
26982006.09.18 16:36close13499.701.26771.27121.2668485.0048742.17
26992006.09.18 16:38sell13509.701.26821.27121.2668
27002006.09.18 16:59close13509.701.26771.27121.2668485.0449227.21
27012006.09.19 03:00sell13519.801.27131.27431.2699
27022006.09.19 08:12close13519.801.27081.27431.2699489.9649717.17
27032006.09.19 10:00buy13529.901.26831.26531.2697
27042006.09.19 11:00close13529.901.26621.26531.2697-2079.0247638.15
27052006.09.19 15:00sell13539.501.26981.27281.2684
27062006.09.19 18:00t/p13539.501.26841.27281.26841330.0048968.15
27072006.09.20 00:01buy13549.801.26731.26431.2687
27082006.09.20 01:20close13549.801.26771.26431.2687392.0049360.15
27092006.09.20 07:00buy13559.901.26771.26471.2691
27102006.09.20 16:00close13559.901.26841.26471.2691692.9550053.10
27112006.09.20 17:00sell135610.001.27021.27321.2688
27122006.09.20 21:01close135610.001.26961.27321.2688600.0050653.10
27132006.09.20 21:34buy135710.101.26891.26591.2703
27142006.09.20 21:59close135710.101.26961.26591.2703707.0051360.10
27152006.09.20 22:04buy135810.301.26821.26521.2696
27162006.09.20 22:22close135810.301.26871.26521.2696515.0051875.10
27172006.09.21 02:00sell135910.401.26931.27231.2679
27182006.09.21 03:04close135910.401.27181.27231.2679-2600.0349275.07
27192006.09.21 03:04sell13609.901.27131.27431.2699
27202006.09.21 09:06close13609.901.27091.27431.2699396.0049671.07
27212006.09.21 09:06buy13619.901.27091.26791.2723
27222006.09.21 09:20close13619.901.27141.26791.2723495.0050166.07
27232006.09.21 17:00buy136210.001.27221.26921.2736
27242006.09.21 17:03close136210.001.27261.26921.2736400.0450566.11
27252006.09.21 17:39buy136310.101.27201.26901.2734
27262006.09.21 17:54close136310.101.27251.26901.2734505.0051071.11
27272006.09.21 17:59buy136410.201.27221.26921.2736
27282006.09.21 18:00close136410.201.27271.26921.2736510.0051581.11
27292006.09.21 19:00sell136510.301.27761.28061.2762
27302006.09.21 19:15close136510.301.27721.28061.2762412.1051993.21
27312006.09.21 19:15sell136610.401.27721.28021.2758
27322006.09.21 22:09close136610.401.27921.28021.2758-2080.0749913.14
27332006.09.22 08:19sell136710.001.27971.28271.2783
27342006.09.22 08:20close136710.001.27931.28271.2783400.0450313.18
27352006.09.22 08:20sell136810.101.27971.28271.2783
27362006.09.22 08:20close136810.101.27911.28271.2783605.9750919.15
27372006.09.22 08:34sell136910.201.27981.28281.2784
27382006.09.22 08:46close136910.201.27941.28281.2784408.0051327.15
27392006.09.22 09:03sell137010.301.27991.28291.2785
27402006.09.22 10:00close137010.301.28211.28291.2785-2266.1049061.05
27412006.09.22 10:01sell13719.801.28181.28481.2804
27422006.09.22 12:00close13719.801.28101.28481.2804784.0449845.09
27432006.09.22 21:00buy137210.001.27851.27551.2799
27442006.09.22 21:08close137210.001.27901.27551.2799499.9950345.08
27452006.09.22 21:40buy137310.101.27871.27571.2801
27462006.09.22 22:12close137310.101.27911.27571.2801404.0450749.12
27472006.09.25 10:00buy137410.101.27861.27561.2800
27482006.09.25 10:13close137410.101.27901.27561.2800404.1051153.22
27492006.09.25 10:13buy137510.201.27921.27621.2806
27502006.09.25 12:04close137510.201.27721.27621.2806-2040.0249113.20
27512006.09.25 17:00buy13769.801.27411.27111.2755
27522006.09.25 17:08close13769.801.27461.27111.2755490.0049603.20
27532006.09.25 17:08buy13779.901.27461.27161.2760
27542006.09.25 18:45close13779.901.27501.27161.2760396.0049999.20
27552006.09.26 08:00sell137810.001.27581.27881.2744
27562006.09.26 08:02close137810.001.27521.27881.2744600.0150599.21
27572006.09.26 08:02sell137910.101.27531.27831.2739
27582006.09.26 09:00close137910.101.27461.27831.2739707.0051306.21
27592006.09.26 11:00buy138010.301.27151.26851.2729
27602006.09.26 11:18close138010.301.27191.26851.2729412.1051718.31
27612006.09.26 11:18buy138110.301.27211.26911.2735
27622006.09.26 12:00close138110.301.26981.26911.2735-2369.0549349.26
27632006.09.26 17:00buy13829.901.26751.26451.2689
27642006.09.26 17:08close13829.901.26801.26451.2689494.9949844.25
27652006.09.26 17:08buy138310.001.26831.26531.2697
27662006.09.26 17:50close138310.001.26881.26531.2697500.0050344.25
27672006.09.26 17:50buy138410.101.26861.26561.2700
27682006.09.26 17:53close138410.101.26901.26561.2700404.0550748.30
27692006.09.26 17:59buy138510.101.26761.26461.2690
27702006.09.26 18:00close138510.101.26871.26461.26901111.0051859.30
27712006.09.27 02:04sell138610.401.26971.27271.2683
27722006.09.27 08:00close138610.401.26891.27271.2683832.0552691.35
27732006.09.27 08:01buy138710.501.26901.26601.2704
27742006.09.27 10:50close138710.501.26951.26601.2704524.9853216.33
27752006.09.27 15:58sell138810.601.27031.27331.2689
27762006.09.27 15:59close138810.601.26901.27331.26891378.0354594.36
27772006.09.28 02:00sell138910.901.27141.27441.2700
27782006.09.28 15:00close138910.901.27031.27441.27001198.9755793.33
27792006.09.28 15:00buy139011.201.27011.26711.2715
27802006.09.28 21:00close139011.201.27101.26711.27151008.0756801.40
27812006.09.29 09:04buy139111.401.26841.26541.2698
27822006.09.29 10:05close139111.401.26621.26541.2698-2508.0554293.35
27832006.09.29 15:00buy139210.901.26521.26221.2666
27842006.09.29 15:23close139210.901.26561.26221.2666436.0254729.37
27852006.09.29 18:14sell139310.901.26901.27201.2676
27862006.09.29 18:54close139310.901.26851.27201.2676544.9455274.31
27872006.09.29 22:13buy139411.101.26801.26501.2694
27882006.10.02 00:00close139411.101.26851.26501.2694471.4355745.75
27892006.10.02 12:00sell139511.101.26921.27221.2678
27902006.10.02 16:00s/l139511.101.27221.27221.2678-3330.0052415.75
27912006.10.02 16:00sell139610.501.27331.27631.2719
27922006.10.02 17:09close139610.501.27551.27631.2719-2309.9850105.77
27932006.10.03 01:00sell139710.001.27391.27691.2725
27942006.10.03 14:21close139710.001.27341.27691.2725500.0350605.80
27952006.10.03 18:01buy139810.101.27271.26971.2741
27962006.10.03 23:00close139810.101.27321.26971.2741504.9651110.76
27972006.10.04 04:01buy139910.201.27171.26871.2731
27982006.10.04 06:00close139910.201.27241.26871.2731714.0151824.77
27992006.10.04 09:00sell140010.401.27341.27641.2720
28002006.10.04 09:29close140010.401.27301.27641.2720416.0352240.80
28012006.10.04 09:59sell140110.401.27331.27631.2719
28022006.10.04 10:00t/p140110.401.27191.27631.27191456.0053696.80
28032006.10.04 11:00buy140210.701.26901.26601.2704
28042006.10.04 11:45close140210.701.26941.26601.2704428.0054124.80
28052006.10.04 11:45buy140310.801.26951.26651.2709
28062006.10.04 13:01close140310.801.26741.26651.2709-2267.9751856.83
28072006.10.04 19:11sell140410.401.26921.27221.2678
28082006.10.04 21:00close140410.401.27141.27221.2678-2287.9749568.86
28092006.10.04 21:00sell14059.901.27091.27391.2695
28102006.10.05 03:16close14059.901.27041.27391.2695661.6750230.53
28112006.10.05 03:16buy140610.001.27061.26761.2720
28122006.10.05 09:00close140610.001.27111.26761.2720499.9550730.48
28132006.10.05 09:00sell140710.101.27121.27421.2698
28142006.10.05 11:00close140710.101.27071.27421.2698505.0051235.48
28152006.10.05 15:00buy140810.201.26901.26601.2704
28162006.10.05 15:18close140810.201.26951.26601.2704510.0251745.50
28172006.10.05 15:18buy140910.301.26961.26661.2710
28182006.10.05 16:02close140910.301.26751.26661.2710-2162.9649582.54
28192006.10.06 01:07sell14109.901.26941.27241.2680
28202006.10.06 03:00close14109.901.26891.27241.2680495.0050077.54
28212006.10.06 03:00buy141110.001.26871.26571.2701
28222006.10.06 14:00close141110.001.26631.26571.2701-2400.0447677.50
28232006.10.06 14:00buy14129.501.26641.26341.2678
28242006.10.06 14:02close14129.501.26691.26341.2678474.9548152.45
28252006.10.06 14:05buy14139.601.26671.26371.2681
28262006.10.06 14:30close14139.601.26771.26371.2681959.9649112.41
28272006.10.06 14:30buy14149.801.26651.26351.2679
28282006.10.06 14:30close14149.801.26771.26351.26791176.0450288.45
28292006.10.06 14:31buy141510.101.26651.26351.2679
28302006.10.06 14:31t/p141510.101.26791.26351.26791414.0051702.45
28312006.10.06 14:31buy141610.301.26661.26361.2680
28322006.10.06 14:31close141610.301.26761.26361.26801030.0052732.45
28332006.10.06 14:31buy141710.501.26661.26361.2680
28342006.10.06 14:31close141710.501.26761.26361.26801050.0053782.45
28352006.10.06 14:31buy141810.801.26661.26361.2680
28362006.10.06 14:31close141810.801.26761.26361.26801080.0054862.45
28372006.10.06 14:31buy141911.001.26641.26341.2678
28382006.10.06 14:31t/p141911.001.26781.26341.26781540.0056402.45
28392006.10.06 14:31buy142011.301.26641.26341.2678
28402006.10.06 14:31t/p142011.301.26781.26341.26781582.0057984.45
28412006.10.06 14:31buy142111.601.26641.26341.2678
28422006.10.06 14:31t/p142111.601.26781.26341.26781624.0059608.45
28432006.10.06 14:31buy142211.901.26641.26341.2678
28442006.10.06 14:31t/p142211.901.26781.26341.26781666.0061274.45
28452006.10.06 14:59buy142312.301.26651.26351.2679
28462006.10.06 15:00s/l142312.301.26351.26351.2679-3690.0057584.45
28472006.10.06 15:00buy142411.501.26031.25731.2617
28482006.10.06 15:03close142411.501.26091.25731.2617690.0158274.46
28492006.10.06 15:03buy142511.701.26111.25811.2625
28502006.10.06 16:00close142511.701.25881.25811.2625-2690.9755583.49
28512006.10.09 06:00sell142611.101.26011.26311.2587
28522006.10.09 08:07close142611.101.25971.26311.2587444.0156027.50
28532006.10.10 11:00buy142711.201.25701.25401.2584
28542006.10.10 14:00s/l142711.201.25401.25401.2584-3360.0052667.50
28552006.10.11 09:00buy142810.501.25341.25041.2548
28562006.10.11 09:05close142810.501.25391.25041.2548524.9453192.44
28572006.10.11 09:17buy142910.601.25341.25041.2548
28582006.10.11 09:19close142910.601.25381.25041.2548424.0453616.48
28592006.10.11 16:03buy143010.701.25441.25141.2558
28602006.10.11 16:08close143010.701.25491.25141.2558535.0054151.48
28612006.10.11 19:17sell143110.801.25531.25831.2539
28622006.10.11 19:32close143110.801.25491.25831.2539432.0554583.53
28632006.10.11 21:00buy143210.901.25171.24871.2531
28642006.10.11 21:05close143210.901.25221.24871.2531545.0055128.53
28652006.10.11 21:05buy143311.001.25241.24941.2538
28662006.10.11 21:34close143311.001.25291.24941.2538550.0055678.53
28672006.10.11 21:35buy143411.101.25301.25001.2544
28682006.10.12 06:50close143411.101.25341.25001.2544193.2255871.75
28692006.10.12 09:04sell143511.201.25411.25711.2527
28702006.10.12 09:59close143511.201.25351.25711.2527672.0056543.75
28712006.10.12 10:00sell143611.301.25571.25871.2543
28722006.10.12 10:20close143611.301.25521.25871.2543565.0057108.75
28732006.10.12 10:21sell143711.401.25491.25791.2535
28742006.10.12 10:25close143711.401.25441.25791.2535570.0057678.75
28752006.10.12 10:25sell143811.501.25421.25721.2528
28762006.10.12 14:00close143811.501.25301.25721.25281380.0159058.76
28772006.10.12 20:01sell143911.801.25501.25801.2536
28782006.10.12 20:03close143911.801.25451.25801.2536589.9959648.75
28792006.10.12 20:59sell144011.901.25491.25791.2535
28802006.10.13 04:09close144011.901.25691.25791.2535-2313.2757335.49
28812006.10.13 04:09sell144111.501.25681.25981.2554
28822006.10.13 09:38close144111.501.25621.25981.2554690.0158025.50
28832006.10.13 09:38buy144211.601.25621.25321.2576
28842006.10.13 09:50close144211.601.25671.25321.2576580.0058605.50
28852006.10.13 10:00buy144311.701.25651.25351.2579
28862006.10.13 14:32close144311.701.25431.25351.2579-2573.9756031.53
28872006.10.13 15:01buy144411.201.25211.24911.2535
28882006.10.13 15:04close144411.201.25261.24911.2535560.0056591.53
28892006.10.13 15:04buy144511.301.25261.24961.2540
28902006.10.13 17:00s/l144511.301.24961.24961.2540-3390.0053201.53
28912006.10.16 14:31buy144610.601.25081.24781.2522
28922006.10.16 14:31close144610.601.25151.24781.2522742.0253943.55
28932006.10.16 15:00sell144710.801.25211.25511.2507
28942006.10.16 20:02close144710.801.25161.25511.2507540.0054483.55
28952006.10.16 21:06sell144810.901.25261.25561.2512
28962006.10.17 10:59close144810.901.25461.25561.2512-2118.8852364.67
28972006.10.17 16:00sell144910.501.25461.25761.2532
28982006.10.17 16:31close144910.501.25421.25761.2532420.1052784.77
28992006.10.17 16:59sell145010.601.25451.25751.2531
29002006.10.17 17:00close145010.601.25381.25751.2531742.0053526.77
29012006.10.18 07:47sell145110.701.25471.25771.2533
29022006.10.18 11:00close145110.701.25411.25771.2533641.8954168.66
29032006.10.18 11:01buy145210.801.25401.25101.2554
29042006.10.18 13:32close145210.801.25451.25101.2554539.9654708.62
29052006.10.18 15:00buy145310.901.25261.24961.2540
29062006.10.18 16:28close145310.901.25061.24961.2540-2180.0652528.56
29072006.10.19 01:04sell145410.501.25371.25671.2523
29082006.10.19 10:00close145410.501.25591.25671.2523-2309.9750218.59
29092006.10.19 10:01sell145510.001.25561.25861.2542
29102006.10.19 10:13close145510.001.25511.25861.2542500.0050718.59
29112006.10.19 10:41sell145610.101.25541.25841.2540
29122006.10.19 12:00close145610.101.25761.25841.2540-2222.1048496.49
29132006.10.19 16:00sell14579.701.25841.26141.2570
29142006.10.19 17:02close14579.701.26041.26141.2570-1940.0246556.47
29152006.10.19 17:02sell14589.301.26001.26301.2586
29162006.10.19 17:53close14589.301.25951.26301.2586465.0147021.48
29172006.10.20 03:00sell14599.401.26341.26641.2620
29182006.10.20 08:02close14599.401.26281.26641.2620563.9647585.44
29192006.10.20 08:03buy14609.501.26291.25991.2643
29202006.10.20 11:00close14609.501.26331.25991.2643380.0447965.48
29212006.10.20 12:00buy14619.601.26071.25771.2621
29222006.10.20 12:33close14619.601.26111.25771.2621384.0948349.57
29232006.10.20 12:34buy14629.701.26121.25821.2626
29242006.10.20 14:08close14629.701.26171.25821.2626484.9648834.53
29252006.10.23 09:00buy14639.801.25921.25621.2606
29262006.10.23 12:00s/l14639.801.25621.25621.2606-2940.0045894.53
29272006.10.24 03:00buy14649.201.25461.25161.2560
29282006.10.24 18:00t/p14649.201.25601.25161.25601288.0047182.53
29292006.10.24 18:00sell14659.401.25631.25931.2549
29302006.10.24 23:00close14659.401.25581.25931.2549469.9747652.50
29312006.10.25 03:00sell14669.501.25621.25921.2548
29322006.10.25 13:00close14669.501.25841.25921.2548-2090.0945562.41
29332006.10.25 13:01sell14679.101.25861.26161.2572
29342006.10.25 13:24close14679.101.25811.26161.2572455.0046017.41
29352006.10.25 21:00sell14689.201.26111.26411.2597
29362006.10.25 23:00close14689.201.26021.26411.2597828.0646845.47
29372006.10.26 04:00sell14699.401.26271.26571.2613
29382006.10.26 09:01close14699.401.26471.26571.2613-1880.0644965.41
29392006.10.26 19:00sell14709.001.26951.27251.2681
29402006.10.26 21:01close14709.001.26901.27251.2681450.0045415.41
29412006.10.27 03:01sell14719.101.27021.27321.2688
29422006.10.27 08:07close14719.101.26981.27321.2688364.0145779.42
29432006.10.27 09:00buy14729.201.26781.26481.2692
29442006.10.27 09:57close14729.201.26831.26481.2692460.0046239.42
29452006.10.27 09:57buy14739.201.26841.26541.2698
29462006.10.27 15:00t/p14739.201.26981.26541.26981288.0047527.42
29472006.10.27 15:00sell14749.501.27111.27411.2697
29482006.10.27 16:00close14749.501.27391.27411.2697-2659.9644867.46
29492006.10.30 04:00buy14759.001.27231.26931.2737
29502006.10.30 04:38close14759.001.27271.26931.2737360.0345227.49
29512006.10.30 04:59buy14769.001.27231.26931.2737
29522006.10.30 05:00close14769.001.27281.26931.2737449.9745677.46
29532006.10.30 16:00buy14779.101.27161.26861.2730
29542006.10.30 16:10close14779.101.27211.26861.2730454.9946132.45
29552006.10.30 16:10buy14789.201.27181.26881.2732
29562006.10.30 16:23close14789.201.27231.26881.2732459.9946592.44
29572006.10.30 16:36buy14799.301.27171.26871.2731
29582006.10.30 19:31close14799.301.27221.26871.2731465.0047057.44
29592006.10.31 00:14buy14809.401.27201.26901.2734
29602006.10.31 09:27close14809.401.27001.26901.2734-1880.0445177.40
29612006.10.31 09:27buy14819.001.27011.26711.2715
29622006.10.31 09:45close14819.001.26791.26711.2715-1980.0043197.40
29632006.10.31 09:45buy14828.601.26831.26531.2697
29642006.10.31 10:00close14828.601.26871.26531.2697344.0043541.40
29652006.10.31 15:28sell14838.701.27081.27381.2694
29662006.10.31 15:35close14838.701.27031.27381.2694435.0043976.40
29672006.10.31 16:59sell14848.801.27201.27501.2706
29682006.10.31 17:07close14848.801.27401.27501.2706-1760.0442216.36
29692006.10.31 17:07sell14858.401.27411.27711.2727
29702006.10.31 17:12close14858.401.27611.27711.2727-1680.0640536.30
29712006.10.31 17:12sell14868.101.27591.27891.2745
29722006.10.31 17:18close14868.101.27541.27891.2745404.9940941.29
29732006.10.31 17:18sell14878.201.27511.27811.2737
29742006.10.31 17:27close14878.201.27711.27811.2737-1640.0139301.28
29752006.10.31 17:27sell14887.901.27681.27981.2754
29762006.10.31 20:19close14887.901.27631.27981.2754394.9739696.25
29772006.11.01 09:57buy14897.901.27481.27181.2762
29782006.11.01 10:16close14897.901.27531.27181.2762395.0040091.25
29792006.11.01 17:02sell14908.001.27821.28121.2768
29802006.11.01 17:02close14908.001.27741.28121.2768640.0240731.27
29812006.11.01 17:02sell14918.101.27821.28121.2768
29822006.11.01 17:03close14918.101.27771.28121.2768405.0241136.29
29832006.11.01 17:03sell14928.201.27811.28111.2767
29842006.11.01 17:13close14928.201.27751.28111.2767492.0041628.29
29852006.11.01 17:13sell14938.301.27861.28161.2772
29862006.11.01 17:13close14938.301.27791.28161.2772581.0042209.29
29872006.11.01 17:13sell14948.401.27821.28121.2768
29882006.11.01 17:13close14948.401.27771.28121.2768420.0042629.29
29892006.11.01 17:30sell14958.501.27811.28111.2767
29902006.11.01 17:41close14958.501.27761.28111.2767425.0043054.29
29912006.11.02 02:02buy14968.601.27541.27241.2768
29922006.11.02 08:08close14968.601.27601.27241.2768516.0143570.30
29932006.11.02 08:09sell14978.701.27611.27911.2747
29942006.11.02 08:46close14978.701.27561.27911.2747434.9944005.29
29952006.11.02 08:46sell14988.801.27591.27891.2745
29962006.11.02 08:50close14988.801.27531.27891.2745528.0144533.30
29972006.11.02 09:25buy14998.901.27451.27151.2759
29982006.11.02 10:07close14998.901.27491.27151.2759356.0244889.32
29992006.11.02 18:35sell15009.001.27821.28121.2768
30002006.11.02 19:00close15009.001.27771.28121.2768449.9745339.29
30012006.11.03 09:01buy15019.101.27671.27371.2781
30022006.11.03 09:48close15019.101.27721.27371.2781454.9945794.28
30032006.11.03 09:48buy15029.201.27731.27431.2787
30042006.11.03 11:59close15029.201.27771.27431.2787368.0346162.31
30052006.11.03 15:00buy15039.201.26881.26581.2702
30062006.11.03 15:02close15039.201.26921.26581.2702368.0146530.32
30072006.11.03 15:02buy15049.301.26921.26621.2706
30082006.11.03 15:11close15049.301.26961.26621.2706372.0046902.32
30092006.11.03 15:11buy15059.401.26991.26691.2713
30102006.11.03 15:43close15059.401.27041.26691.2713469.9947372.31
30112006.11.03 15:43buy15069.501.27051.26751.2719
30122006.11.03 15:59close15069.501.26851.26751.2719-1900.0045472.31
30132006.11.06 03:00buy15079.101.27111.26811.2725
30142006.11.06 16:48close15079.101.27171.26811.2725545.9946018.30
30152006.11.06 16:48sell15089.201.27161.27461.2702
30162006.11.06 17:00close15089.201.27121.27461.2702368.0146386.31
30172006.11.07 00:00sell15099.301.27311.27611.2717
30182006.11.07 00:31close15099.301.27271.27611.2717372.0246758.33
30192006.11.07 00:59sell15109.401.27321.27621.2718
30202006.11.07 01:00close15109.401.27271.27621.2718469.9647228.29
30212006.11.07 06:00sell15119.401.27681.27981.2754
30222006.11.07 08:00close15119.401.27571.27981.27541033.9748262.26
30232006.11.07 15:00sell15129.701.27831.28131.2769
30242006.11.07 16:00close15129.701.28101.28131.2769-2618.9945643.27
30252006.11.07 16:17sell15139.101.28151.28451.2801
30262006.11.07 16:36close15139.101.28101.28451.2801454.9946098.26
30272006.11.07 21:00buy15149.201.27681.27381.2782
30282006.11.07 22:47close15149.201.27731.27381.2782460.0046558.26
30292006.11.08 09:05buy15159.301.27701.27401.2784
30302006.11.08 09:29close15159.301.27751.27401.2784465.0047023.26
30312006.11.08 22:00buy15169.401.27611.27311.2775
30322006.11.09 06:00close15169.401.27671.27311.2775351.6347374.89
30332006.11.09 09:00sell15179.501.27821.28121.2768
30342006.11.09 12:05close15179.501.27761.28121.2768570.0147944.90
30352006.11.09 14:03sell15189.601.27951.28251.2781
30362006.11.09 14:30close15189.601.27881.28251.2781672.0148616.91
30372006.11.09 14:30sell15199.701.27961.28261.2782
30382006.11.09 14:30close15199.701.27881.28261.2782776.0049392.91
30392006.11.09 14:30sell15209.901.27961.28261.2782
30402006.11.09 14:30close15209.901.27881.28261.2782792.0050184.91
30412006.11.09 14:33sell152110.001.27961.28261.2782
30422006.11.09 14:33t/p152110.001.27821.28261.27821400.0051584.91
30432006.11.09 14:34sell152210.301.27941.28241.2780
30442006.11.09 14:34close152210.301.27891.28241.2780515.0052099.91
30452006.11.09 14:34sell152310.401.27961.28261.2782
30462006.11.09 15:00t/p152310.401.27821.28261.27821456.0053555.91
30472006.11.09 18:00sell152410.701.28331.28631.2819
30482006.11.09 18:01close152410.701.28281.28631.2819534.9554090.86
30492006.11.09 18:01sell152510.801.28271.28571.2813
30502006.11.10 03:00close152510.801.28471.28571.2813-2099.4551991.41
30512006.11.10 04:02sell152610.401.28641.28941.2850
30522006.11.10 04:13close152610.401.28591.28941.2850520.0052511.41
30532006.11.10 09:16sell152710.501.28671.28971.2853
30542006.11.10 09:59close152710.501.28591.28971.2853840.0153351.42
30552006.11.10 10:00sell152810.701.28871.29171.2873
30562006.11.10 10:24close152810.701.28821.29171.2873534.9953886.41
30572006.11.10 10:25sell152910.801.28811.29111.2867
30582006.11.10 11:18close152910.801.28771.29111.2867432.0054318.41
30592006.11.10 14:01buy153010.901.28681.28381.2882
30602006.11.10 14:33close153010.901.28731.28381.2882544.9954863.40
30612006.11.13 02:00sell153111.001.28631.28931.2849
30622006.11.13 09:00close153111.001.28581.28931.2849549.9455413.34
30632006.11.13 09:00buy153211.101.28581.28281.2872
30642006.11.13 12:01close153211.101.28361.28281.2872-2441.9452971.40
30652006.11.13 16:00buy153310.601.28231.27931.2837
30662006.11.13 19:00close153310.601.28021.27931.2837-2225.9650745.44
30672006.11.14 01:00sell153410.101.28201.28501.2806
30682006.11.14 01:08close153410.101.28161.28501.2806404.0451149.48
30692006.11.14 01:15sell153510.201.28201.28501.2806
30702006.11.14 01:54close153510.201.28151.28501.2806509.9951659.47
30712006.11.14 01:59sell153610.301.28201.28501.2806
30722006.11.14 02:00close153610.301.28121.28501.2806823.9852483.45
30732006.11.14 10:00sell153710.501.28351.28651.2821
30742006.11.14 10:41close153710.501.28301.28651.2821524.9553008.40
30752006.11.14 10:59sell153810.601.28351.28651.2821
30762006.11.14 11:00close153810.601.28291.28651.2821636.0053644.40
30772006.11.14 15:00sell153910.701.28561.28861.2842
30782006.11.14 15:31close153910.701.28501.28861.2842641.9454286.34
30792006.11.14 15:32sell154010.901.28511.28811.2837
30802006.11.14 15:38close154010.901.28461.28811.2837544.9854831.32
30812006.11.14 15:59sell154111.001.28581.28881.2844
30822006.11.14 16:00t/p154111.001.28441.28881.28441540.0056371.32
30832006.11.15 08:00buy154211.301.28061.27761.2820
30842006.11.15 08:09close154211.301.28111.27761.2820564.9656936.28
30852006.11.15 09:07sell154311.401.28251.28551.2811
30862006.11.15 11:00close154311.401.28131.28551.28111367.9958304.27
30872006.11.15 17:00sell154411.701.28061.28361.2792
30882006.11.15 21:17close154411.701.28261.28361.2792-2340.0755964.20
30892006.11.15 21:17sell154511.201.28241.28541.2810
30902006.11.16 08:09close154511.201.28191.28541.2810748.5456712.74
30912006.11.16 08:09buy154611.301.28201.27901.2834
30922006.11.16 08:19close154611.301.28251.27901.2834564.9657277.70
30932006.11.16 10:04buy154711.501.28101.27801.2824
30942006.11.16 15:00close154711.501.28221.27801.28241380.0058657.70
30952006.11.16 15:00sell154811.701.28231.28531.2809
30962006.11.16 15:00close154811.701.28171.28531.2809701.9959359.69
30972006.11.16 15:00sell154911.901.28141.28441.2800
30982006.11.16 15:01close154911.901.28081.28441.2800714.0060073.69
30992006.11.16 15:09sell155012.001.28121.28421.2798
31002006.11.16 15:09close155012.001.28081.28421.2798480.1260553.81
31012006.11.16 15:13sell155112.101.28121.28421.2798
31022006.11.16 15:14close155112.101.28081.28421.2798484.0661037.87
31032006.11.16 15:23sell155212.201.28121.28421.2798
31042006.11.16 15:32close155212.201.28061.28421.2798732.0161769.88
31052006.11.16 15:46sell155312.401.28141.28441.2800
31062006.11.16 16:01close155312.401.28081.28441.2800744.0262513.90
31072006.11.16 19:00buy155412.501.27931.27631.2807
31082006.11.16 21:03close155412.501.27971.27631.2807500.0063013.90
31092006.11.17 01:01buy155512.601.27911.27611.2805
31102006.11.17 07:33close155512.601.27711.27611.2805-2520.0360493.87
31112006.11.17 10:14sell155612.101.27921.28221.2778
31122006.11.17 11:03close155612.101.27871.28221.2778605.0061098.87
31132006.11.17 15:30sell155712.201.27821.28121.2768
31142006.11.17 15:31close155712.201.27771.28121.2768610.0061708.87
31152006.11.17 15:32sell155812.301.27821.28121.2768
31162006.11.17 15:39close155812.301.27751.28121.2768861.0062569.87
31172006.11.17 15:45sell155912.501.27821.28121.2768
31182006.11.17 16:50close155912.501.28021.28121.2768-2500.0060069.87
31192006.11.17 16:50sell156012.001.27971.28271.2783
31202006.11.17 17:01close156012.001.28171.28271.2783-2400.0057669.87
31212006.11.17 17:17sell156111.501.28431.28731.2829
31222006.11.17 17:19close156111.501.28371.28731.2829690.0058359.87
31232006.11.17 17:38sell156211.701.28421.28721.2828
31242006.11.17 17:41close156211.701.28371.28721.2828585.0058944.87
31252006.11.17 21:54buy156311.801.28161.27861.2830
31262006.11.17 22:43close156311.801.28211.27861.2830590.0059534.87
31272006.11.20 17:48buy156411.901.28191.27891.2833
31282006.11.21 02:13close156411.901.28291.27891.28331100.3860635.25
31292006.11.21 02:13sell156512.101.28181.28481.2804
31302006.11.21 02:14close156512.101.28381.28481.2804-2420.0058215.25
31312006.11.21 02:14sell156611.601.28341.28641.2820
31322006.11.21 02:15close156611.601.28301.28641.2820464.0058679.25
31332006.11.21 02:15sell156711.701.28271.28571.2813
31342006.11.21 02:16close156711.701.28201.28571.2813819.0059498.25
31352006.11.21 02:16sell156811.901.28191.28491.2805
31362006.11.21 02:25close156811.901.28141.28491.2805595.0060093.25
31372006.11.21 02:40sell156912.001.28181.28481.2804
31382006.11.21 06:39close156912.001.28141.28481.2804480.0060573.25
31392006.11.21 09:42sell157012.101.28281.28581.2814
31402006.11.21 10:47close157012.101.28231.28581.2814605.0061178.25
31412006.11.21 16:08buy157112.201.28011.27711.2815
31422006.11.21 16:18close157112.201.28071.27711.2815732.0061910.25
31432006.11.21 17:27sell157212.401.28211.28511.2807
31442006.11.21 21:26close157212.401.28421.28511.2807-2604.0059306.25
31452006.11.21 21:26sell157311.901.28411.28711.2827
31462006.11.22 03:55close157311.901.28611.28711.2827-2313.2256993.03
31472006.11.22 03:55sell157411.401.28581.28881.2844
31482006.11.22 04:00close157411.401.28531.28881.2844570.0057563.03
31492006.11.22 13:47sell157511.501.28761.29061.2862
31502006.11.22 14:23close157511.501.28961.29061.2862-2300.0055263.03
31512006.11.22 14:23sell157611.101.28911.29211.2877
31522006.11.22 14:25close157611.101.28861.29211.2877555.0055818.03
31532006.11.22 14:39sell157711.201.28901.29201.2876
31542006.11.22 14:53close157711.201.28851.29201.2876560.0056378.03
31552006.11.22 15:28sell157811.301.29081.29381.2894
31562006.11.22 15:33close157811.301.29281.29381.2894-2260.0054118.03
31572006.11.22 15:34sell157910.801.29211.29511.2907
31582006.11.22 15:35close157910.801.29151.29511.2907648.0054766.03
31592006.11.22 15:35sell158011.001.29141.29441.2900
31602006.11.22 15:38close158011.001.29091.29441.2900550.0055316.03
31612006.11.22 15:38sell158111.101.29091.29391.2895
31622006.11.22 16:52close158111.101.29291.29391.2895-2220.0053096.03
31632006.11.23 09:30buy158210.601.29301.29001.2944
31642006.11.23 09:36close158210.601.29341.29001.2944424.0053520.03
31652006.11.23 10:06sell158310.701.29431.29731.2929
31662006.11.23 10:41close158310.701.29381.29731.2929535.0054055.03
31672006.11.23 11:00sell158410.801.29451.29751.2931
31682006.11.23 11:08close158410.801.29651.29751.2931-2160.0051895.03
31692006.11.23 11:08sell158510.401.29621.29921.2948
31702006.11.23 13:06close158510.401.29571.29921.2948520.0052415.03
31712006.11.23 17:02sell158610.501.29641.29941.2950
31722006.11.23 17:32close158610.501.29591.29941.2950525.0052940.03
31732006.11.23 17:37buy158710.601.29521.29221.2966
31742006.11.24 00:10close158710.601.29561.29221.2966344.1753284.20
31752006.11.24 00:10sell158810.701.29571.29871.2943
31762006.11.24 00:10close158810.701.29511.29871.2943642.0053926.20
31772006.11.24 00:27sell158910.801.29561.29861.2942
31782006.11.24 00:37close158910.801.29521.29861.2942432.0054358.20
31792006.11.24 10:04sell159010.901.29891.30191.2975
31802006.11.24 10:05s/l159010.901.30191.30191.2975-3270.0051088.20
31812006.11.24 10:05sell159110.201.30201.30501.3006
31822006.11.24 10:05t/p159110.201.30061.30501.30061428.0052516.20
31832006.11.24 10:05sell159210.501.29921.30221.2978
31842006.11.24 10:05close159210.501.30141.30221.2978-2310.0050206.20
31852006.11.24 10:05sell159310.001.30161.30461.3002
31862006.11.24 10:07close159310.001.30441.30461.3002-2800.0047406.20
31872006.11.24 10:07sell15949.501.30431.30731.3029
31882006.11.24 10:08close15949.501.30351.30731.3029760.0048166.20
31892006.11.24 10:08sell15959.601.30321.30621.3018
31902006.11.24 10:15close15959.601.30531.30621.3018-2016.0046150.20
31912006.11.24 10:15sell15969.201.30521.30821.3038
31922006.11.24 10:22close15969.201.30441.30821.3038736.0046886.20
31932006.11.24 10:22sell15979.401.30411.30711.3027
31942006.11.24 10:30s/l15979.401.30711.30711.3027-2820.0044066.20
31952006.11.24 10:30sell15988.801.30781.31081.3064
31962006.11.24 10:30t/p15988.801.30641.31081.30641232.0045298.20
31972006.11.24 10:30sell15999.101.30531.30831.3039
31982006.11.24 10:31close15999.101.30731.30831.3039-1820.0043478.20
31992006.11.24 10:31sell16008.701.30741.31041.3060
32002006.11.24 10:37close16008.701.30681.31041.3060522.0044000.20
32012006.11.24 10:37sell16018.801.30631.30931.3049
32022006.11.24 10:43close16018.801.30581.30931.3049440.0044440.20
32032006.11.24 10:44sell16028.901.30551.30851.3041
32042006.11.24 10:53close16028.901.30761.30851.3041-1869.0042571.20
32052006.11.24 10:53sell16038.501.30731.31031.3059
32062006.11.24 11:00close16038.501.30681.31031.3059425.0042996.20
32072006.11.24 17:52sell16048.601.31001.31301.3086
32082006.11.24 17:59close16048.601.30921.31301.3086688.0043684.20
32092006.11.27 07:44buy16058.701.31141.30841.3128
32102006.11.27 07:48close16058.701.31181.30841.3128348.0044032.20
32112006.11.27 10:29buy16068.801.31011.30711.3115
32122006.11.27 10:32close16068.801.31061.30711.3115440.0044472.20
32132006.11.27 10:32buy16078.901.31021.30721.3116
32142006.11.27 10:33close16078.901.31071.30721.3116445.0044917.20
32152006.11.27 10:56buy16089.001.31021.30721.3116
32162006.11.27 11:03close16089.001.31091.30721.3116630.0045547.20
32172006.11.27 17:19sell16099.101.31241.31541.3110
32182006.11.27 17:44close16099.101.31191.31541.3110455.0046002.20
32192006.11.27 17:56sell16109.201.31241.31541.3110
32202006.11.27 18:01close16109.201.31191.31541.3110460.0046462.20
32212006.11.27 21:19sell16119.301.31421.31721.3128
32222006.11.27 21:28close16119.301.31361.31721.3128558.0047020.20
32232006.11.27 21:41sell16129.401.31401.31701.3126
32242006.11.27 21:51close16129.401.31351.31701.3126470.0047490.20
32252006.11.28 07:54buy16139.501.31271.30971.3141
32262006.11.28 07:54close16139.501.31321.30971.3141475.0047965.20
32272006.11.28 07:54buy16149.601.31271.30971.3141
32282006.11.28 08:40close16149.601.31321.30971.3141480.0048445.20
32292006.11.28 10:07sell16159.701.31621.31921.3148
32302006.11.28 10:08close16159.701.31571.31921.3148485.0048930.20
32312006.11.28 10:11sell16169.801.31611.31911.3147
32322006.11.28 10:12close16169.801.31571.31911.3147392.0049322.20
32332006.11.28 10:12sell16179.901.31611.31911.3147
32342006.11.28 10:12close16179.901.31571.31911.3147396.0049718.20
32352006.11.28 10:14sell16189.901.31611.31911.3147
32362006.11.28 10:20close16189.901.31571.31911.3147396.0050114.20
32372006.11.28 15:30sell161910.001.31581.31881.3144
32382006.11.28 15:30close161910.001.31511.31881.3144700.0050814.20
32392006.11.28 15:30sell162010.201.31581.31881.3144
32402006.11.28 15:30t/p162010.201.31441.31881.31441428.0052242.20
32412006.11.28 15:32sell162110.401.31571.31871.3143
32422006.11.28 15:34close162110.401.31781.31871.3143-2184.0050058.20
32432006.11.28 15:34sell162210.001.31771.32071.3163
32442006.11.28 15:36close162210.001.31711.32071.3163600.0050658.20
32452006.11.28 15:36sell162310.101.31641.31941.3150
32462006.11.28 15:48close162310.101.31581.31941.3150606.0051264.20
32472006.11.28 15:48sell162410.301.31591.31891.3145
32482006.11.28 16:08close162410.301.31551.31891.3145412.0051676.20
32492006.11.28 20:06sell162510.301.31791.32091.3165
32502006.11.28 20:06close162510.301.31751.32091.3165412.0052088.20
32512006.11.28 20:15sell162610.401.31761.32061.3162
32522006.11.28 20:17close162610.401.31981.32061.3162-2288.0049800.20
32532006.11.28 20:17sell162710.001.31951.32251.3181
32542006.11.28 20:19close162710.001.31851.32251.31811000.0050800.20
32552006.11.28 20:19sell162810.201.31761.32061.3162
32562006.11.28 20:20close162810.201.31691.32061.3162714.0051514.20
32572006.11.28 20:20sell162910.301.31761.32061.3162
32582006.11.28 20:20close162910.301.31711.32061.3162515.0052029.20
32592006.11.28 20:22sell163010.401.31761.32061.3162
32602006.11.28 20:37close163010.401.31971.32061.3162-2184.0049845.20
32612006.11.28 20:37sell163110.001.31941.32241.3180
32622006.11.28 20:38close163110.001.31891.32241.3180500.0050345.20
32632006.11.28 20:38sell163210.101.31881.32181.3174
32642006.11.28 20:39close163210.101.31821.32181.3174606.0050951.20
32652006.11.28 20:39sell163310.201.31781.32081.3164
32662006.11.28 20:50close163310.201.31741.32081.3164408.0051359.20
32672006.11.28 20:57sell163410.301.31761.32061.3162
32682006.11.28 21:46close163410.301.31971.32061.3162-2163.0049196.20
32692006.11.29 01:52sell16359.801.32151.32451.3201
32702006.11.29 01:53close16359.801.32101.32451.3201490.0049686.20
32712006.11.29 01:53sell16369.901.32161.32461.3202
32722006.11.29 01:53close16369.901.32121.32461.3202396.0050082.20
32732006.11.29 01:54sell163710.001.32121.32421.3198
32742006.11.29 01:56close163710.001.32071.32421.3198500.0050582.20
32752006.11.29 02:24sell163810.101.32141.32441.3200
32762006.11.29 02:34close163810.101.32091.32441.3200505.0051087.20
32772006.11.29 08:10sell163910.201.31991.32291.3185
32782006.11.29 09:01close163910.201.31951.32291.3185408.0051495.20
32792006.11.29 15:30buy164010.301.31421.31121.3156
32802006.11.29 15:30close164010.301.31511.31121.3156927.0052422.20
32812006.11.29 15:30buy164110.501.31421.31121.3156
32822006.11.29 15:30close164110.501.31501.31121.3156840.0053262.20
32832006.11.29 15:30buy164210.701.31331.31031.3147
32842006.11.29 15:30close164210.701.31371.31031.3147428.0053690.20
32852006.11.29 15:30buy164310.701.31331.31031.3147
32862006.11.29 15:31close164310.701.31381.31031.3147535.0054225.20
32872006.11.29 15:31buy164410.801.31421.31121.3156
32882006.11.29 15:31t/p164410.801.31561.31121.31561512.0055737.20
32892006.11.29 15:31buy164511.101.31421.31121.3156
32902006.11.29 15:32close164511.101.31531.31121.31561221.0056958.20
32912006.11.29 15:32buy164611.401.31431.31131.3157
32922006.11.29 15:32close164611.401.31511.31131.3157912.0057870.20
32932006.11.29 15:46buy164711.601.31431.31131.3157
32942006.11.29 15:52close164711.601.31491.31131.3157696.0058566.20
32952006.11.29 15:57buy164811.701.31431.31131.3157
32962006.11.29 16:01close164811.701.31481.31131.3157585.0059151.20
32972006.11.30 04:04sell164911.801.31601.31901.3146
32982006.11.30 07:29close164911.801.31811.31901.3146-2478.0056673.20
32992006.11.30 08:43sell165011.301.31781.32081.3164
33002006.11.30 08:50close165011.301.31741.32081.3164452.0057125.20
33012006.11.30 09:23sell165111.401.31921.32221.3178
33022006.11.30 09:27close165111.401.31871.32221.3178570.0057695.20
33032006.11.30 09:31sell165211.501.31921.32221.3178
33042006.11.30 09:35close165211.501.31871.32221.3178575.0058270.20
33052006.11.30 09:35sell165311.701.31911.32211.3177
33062006.11.30 09:37close165311.701.31861.32211.3177585.0058855.20
33072006.11.30 09:41sell165411.801.31911.32211.3177
33082006.11.30 09:43close165411.801.31861.32211.3177590.0059445.20
33092006.11.30 09:51sell165511.901.31911.32211.3177
33102006.11.30 09:54close165511.901.31861.32211.3177595.0060040.20
33112006.11.30 11:24sell165612.001.32091.32391.3195
33122006.11.30 11:25close165612.001.32041.32391.3195600.0060640.20
33132006.11.30 11:25sell165712.101.32101.32401.3196
33142006.11.30 11:25close165712.101.32041.32401.3196726.0061366.20
33152006.11.30 16:57sell165812.301.32141.32441.3200
33162006.11.30 16:57close165812.301.32081.32441.3200738.0062104.20
33172006.11.30 16:57sell165912.401.32131.32431.3199
33182006.11.30 16:58close165912.401.32081.32431.3199620.0062724.20
33192006.11.30 16:58sell166012.501.32101.32401.3196
33202006.11.30 17:04close166012.501.32311.32401.3196-2625.0060099.20
33212006.11.30 17:04sell166112.001.32281.32581.3214
33222006.11.30 17:31close166112.001.32491.32581.3214-2520.0057579.20
33232006.11.30 17:31sell166211.501.32441.32741.3230
33242006.11.30 18:14close166211.501.32641.32741.3230-2300.0055279.20
33252006.11.30 21:24buy166311.101.32441.32141.3258
33262006.11.30 21:59close166311.101.32491.32141.3258555.0055834.20
33272006.12.01 14:36sell166411.201.32461.32761.3232
33282006.12.01 16:14close166411.201.32661.32761.3232-2240.0053594.20
33292006.12.01 16:14sell166510.701.32661.32961.3252
33302006.12.01 16:21close166510.701.32861.32961.3252-2140.0051454.20
33312006.12.01 16:21sell166610.301.32801.33101.3266
33322006.12.01 16:23close166610.301.32741.33101.3266618.0052072.20
33332006.12.01 16:23sell166710.401.32741.33041.3260
33342006.12.01 16:30close166710.401.32651.33041.3260936.0053008.20
33352006.12.01 16:30sell166810.601.32691.32991.3255
33362006.12.01 16:31close166810.601.32641.32991.3255530.0053538.20
33372006.12.01 16:32sell166910.701.32671.32971.3253
33382006.12.01 17:01close166910.701.32871.32971.3253-2140.0051398.20
33392006.12.01 17:02sell167010.301.33271.33571.3313
33402006.12.01 17:02close167010.301.33191.33571.3313824.0052222.20
33412006.12.01 17:02sell167110.401.33131.33431.3299
33422006.12.01 17:02close167110.401.33051.33431.3299832.0053054.20
33432006.12.01 17:09sell167210.601.33191.33491.3305
33442006.12.01 17:10close167210.601.33141.33491.3305530.0053584.20
33452006.12.01 17:10sell167310.701.33141.33441.3300
33462006.12.01 17:14close167310.701.33081.33441.3300642.0054226.20
33472006.12.01 17:14sell167410.801.33131.33431.3299
33482006.12.01 17:14close167410.801.33081.33431.3299540.0054766.20
33492006.12.01 17:19sell167511.001.33141.33441.3300
33502006.12.01 17:19close167511.001.33091.33441.3300550.0055316.20
33512006.12.01 17:19sell167611.101.33141.33441.3300
33522006.12.01 17:29close167611.101.33341.33441.3300-2220.0053096.20
33532006.12.01 17:29sell167710.601.33341.33641.3320
33542006.12.01 17:30close167710.601.33291.33641.3320530.0053626.20
33552006.12.01 17:30sell167810.701.33281.33581.3314
33562006.12.01 17:33close167810.701.33231.33581.3314535.0054161.20
33572006.12.01 17:33sell167910.801.33221.33521.3308
33582006.12.01 17:37close167910.801.33421.33521.3308-2160.0052001.20
33592006.12.01 17:37sell168010.401.33441.33741.3330
33602006.12.01 17:37close168010.401.33391.33741.3330520.0052521.20
33612006.12.01 17:37sell168110.501.33351.33651.3321
33622006.12.01 18:04close168110.501.33301.33651.3321525.0053046.20
33632006.12.04 00:55sell168210.601.33541.33841.3340
33642006.12.04 02:01close168210.601.33491.33841.3340530.0053576.20
33652006.12.04 17:56sell168310.701.33261.33561.3312
33662006.12.04 20:15close168310.701.33211.33561.3312535.0054111.20
33672006.12.04 21:21buy168410.801.33141.32841.3328
33682006.12.04 21:26close168410.801.33181.32841.3328432.0054543.20
33692006.12.04 23:50sell168510.901.33391.33691.3325
33702006.12.05 01:59close168510.901.33351.33691.3325497.1755040.37
33712006.12.05 03:25buy168611.001.33291.32991.3343
33722006.12.05 08:24close168611.001.33341.32991.3343550.0055590.37
33732006.12.05 08:24sell168711.101.33331.33631.3319
33742006.12.05 09:26close168711.101.33281.33631.3319555.0056145.37
33752006.12.05 09:35buy168811.201.33131.32831.3327
33762006.12.05 09:36close168811.201.33171.32831.3327448.0056593.37
33772006.12.05 09:38buy168911.301.33131.32831.3327
33782006.12.05 09:41close168911.301.33211.32831.3327904.0057497.37
33792006.12.05 09:48buy169011.501.33131.32831.3327
33802006.12.05 09:48close169011.501.33171.32831.3327460.0057957.37
33812006.12.05 09:48buy169111.601.33131.32831.3327
33822006.12.05 10:04close169111.601.33171.32831.3327464.0058421.37
33832006.12.05 15:30sell169211.701.33581.33881.3344
33842006.12.05 15:34close169211.701.33541.33881.3344468.0058889.37
33852006.12.05 15:35sell169311.801.33581.33881.3344
33862006.12.05 15:39close169311.801.33541.33881.3344472.0059361.37
33872006.12.05 17:12buy169411.901.32981.32681.3312
33882006.12.05 17:12close169411.901.33031.32681.3312595.0059956.37
33892006.12.05 17:12buy169512.001.32991.32691.3313
33902006.12.05 17:16close169512.001.33061.32691.3313840.0060796.37
33912006.12.05 17:22buy169612.201.32961.32661.3310
33922006.12.05 17:22close169612.201.33001.32661.3310488.0061284.37
33932006.12.05 17:22buy169712.301.32971.32671.3311
33942006.12.05 17:24close169712.301.33021.32671.3311615.0061899.37
33952006.12.05 17:24buy169812.401.32981.32681.3312
33962006.12.05 17:24close169812.401.33021.32681.3312496.0062395.37
33972006.12.05 17:25buy169912.501.32981.32681.3312
33982006.12.05 17:39close169912.501.33021.32681.3312500.0062895.37
33992006.12.05 17:40buy170012.601.32991.32691.3313
34002006.12.05 17:53close170012.601.33041.32691.3313630.0063525.37
34012006.12.05 23:32buy170112.701.33221.32921.3336
34022006.12.06 06:45close170112.701.33271.32921.3336539.3564064.72
34032006.12.06 09:57buy170212.801.33101.32801.3324
34042006.12.06 10:05close170212.801.33181.32801.33241024.0065088.72
34052006.12.06 15:15buy170313.001.32631.32331.3277
34062006.12.06 15:24close170313.001.32681.32331.3277650.0065738.72
34072006.12.06 15:27buy170413.101.32641.32341.3278
34082006.12.06 15:44close170413.101.32711.32341.3278917.0066655.72
34092006.12.07 02:10sell170513.301.32951.33251.3281
34102006.12.07 02:13close170513.301.32901.33251.3281665.0067320.72
34112006.12.07 06:34sell170613.501.32941.33241.3280
34122006.12.07 07:04close170613.501.33141.33241.3280-2700.0064620.72
34132006.12.07 16:00buy170712.901.32801.32501.3294
34142006.12.07 16:00close170712.901.32881.32501.32941032.0065652.72
34152006.12.07 16:01buy170813.101.32801.32501.3294
34162006.12.07 16:01close170813.101.32861.32501.3294786.0066438.72
34172006.12.07 16:01buy170913.301.32801.32501.3294
34182006.12.07 16:02close170913.301.32851.32501.3294665.0067103.72
34192006.12.07 16:02buy171013.401.32781.32481.3292
34202006.12.07 16:02close171013.401.32831.32481.3292670.0067773.72
34212006.12.07 16:18sell171113.601.33061.33361.3292
34222006.12.07 16:34close171113.601.33001.33361.3292816.0068589.72
34232006.12.07 21:32buy171213.701.32871.32571.3301
34242006.12.08 11:13close171213.701.32931.32571.3301718.8269308.55
34252006.12.08 15:29buy171313.901.32611.32311.3275
34262006.12.08 15:29close171313.901.32691.32311.32751112.0070420.55
34272006.12.08 15:30buy171414.101.32601.32301.3274
34282006.12.08 15:30close171414.101.32651.32301.3274705.0071125.55
34292006.12.08 15:30buy171514.201.32571.32271.3271
34302006.12.08 15:30close171514.201.32661.32271.32711278.0072403.55
34312006.12.08 15:30buy171614.501.32601.32301.3274
34322006.12.08 15:30close171614.501.32351.32301.3274-3625.0068778.55
34332006.12.08 15:30buy171713.801.32421.32121.3256
34342006.12.08 15:30close171713.801.32551.32121.32561794.0070572.55
34352006.12.08 15:31buy171814.101.32561.32261.3270
34362006.12.08 15:31t/p171814.101.32701.32261.32701974.0072546.55
34372006.12.08 15:31buy171914.501.32551.32251.3269
34382006.12.08 15:31close171914.501.32621.32251.32691015.0073561.55
34392006.12.08 15:32buy172014.701.32611.32311.3275
34402006.12.08 15:34close172014.701.32661.32311.3275735.0074296.55
34412006.12.08 15:34buy172114.901.32571.32271.3271
34422006.12.08 15:34close172114.901.32641.32271.32711043.0075339.55
34432006.12.08 15:34buy172215.101.32601.32301.3274
34442006.12.08 15:35close172215.101.32661.32301.3274906.0076245.55
34452006.12.08 15:45sell172315.201.33171.33471.3303
34462006.12.08 15:45t/p172315.201.33031.33471.33032128.0078373.55
34472006.12.08 15:45buy172415.701.32371.32071.3251
34482006.12.08 15:45t/p172415.701.32511.32071.32512198.0080571.55
34492006.12.08 15:45sell172516.101.33141.33441.3300
34502006.12.08 15:45close172516.101.33041.33441.33001610.0082181.55
34512006.12.08 15:45sell172616.401.33171.33471.3303
34522006.12.08 15:45close172616.401.33091.33471.33031312.0083493.55
34532006.12.08 15:45buy172716.701.32551.32251.3269
34542006.12.08 15:45t/p172716.701.32691.32251.32692338.0085831.55
34552006.12.08 15:45sell172817.201.33171.33471.3303
34562006.12.08 15:45close172817.201.33041.33471.33032236.0088067.55
34572006.12.08 15:45sell172917.601.33141.33441.3300
34582006.12.08 15:46close172917.601.33091.33441.3300880.0088947.55
34592006.12.08 15:46sell173017.801.33121.33421.3298
34602006.12.08 15:46close173017.801.33361.33421.3298-4272.0084675.55
34612006.12.08 15:46sell173116.901.33101.33401.3296
34622006.12.08 15:52close173116.901.33381.33401.3296-4732.0079943.55
34632006.12.08 15:52sell173216.001.33351.33651.3321
34642006.12.08 15:54close173216.001.33301.33651.3321800.0080743.55
34652006.12.08 15:54sell173316.101.33331.33631.3319
34662006.12.08 17:01close173316.101.33561.33631.3319-3703.0077040.55
34672006.12.08 18:54buy173415.401.32151.31851.3229
34682006.12.08 18:55close173415.401.31931.31851.3229-3388.0073652.55
34692006.12.08 18:55buy173514.701.31941.31641.3208
34702006.12.08 18:55close173514.701.32001.31641.3208882.0074534.55
34712006.12.08 18:56buy173614.901.32041.31741.3218
34722006.12.08 18:56close173614.901.32101.31741.3218894.0075428.55
34732006.12.08 18:56buy173715.101.32171.31871.3231
34742006.12.08 18:57close173715.101.32211.31871.3231604.0076032.55
34752006.12.08 18:57buy173815.201.32171.31871.3231
34762006.12.08 19:06close173815.201.32231.31871.3231912.0076944.55