Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.01.07 - 2006.12.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ProfitMade=4; LossLimit=20; BDistance=1; BPeriod=4; Deviation=4; Lots=1; LotIncrease=true;
|Bars in test
|15418
|Ticks modelled
|1053787
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|71944.55
|Gross profit
|411026.39
|Gross loss
|-339081.84
|Profit factor
|1.21
|Expected payoff
|41.40
|Absolute drawdown
|774.00
|Maximal drawdown
|21973.18 (35.86%)
|Relative drawdown
|39.30% (6507.53)
|Total trades
|1738
|Short positions (won %)
|908 (79.63%)
|Long positions (won %)
|830 (85.90%)
|Profit trades (% of total)
|1436 (82.62%)
|Loss trades (% of total)
|302 (17.38%)
|Largest
|profit trade
|2338.00
|loss trade
|-4732.00
|Average
|profit trade
|286.23
|loss trade
|-1122.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|43 (5379.04)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1700.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|20169.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-9004.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.09 08:00
|buy
|1
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2142
|2
|2006.01.09 08:13
|close
|1
|1.00
|1.2133
|1.2098
|1.2142
|50.00
|5050.00
|3
|2006.01.09 08:13
|buy
|2
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2150
|4
|2006.01.09 09:00
|s/l
|2
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2150
|-300.00
|4750.00
|5
|2006.01.09 09:00
|buy
|3
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2121
|6
|2006.01.09 09:15
|close
|3
|1.00
|1.2112
|1.2077
|1.2121
|50.00
|4800.00
|7
|2006.01.09 09:15
|buy
|4
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2125
|8
|2006.01.09 09:17
|close
|4
|1.00
|1.2115
|1.2081
|1.2125
|40.00
|4840.00
|9
|2006.01.09 09:19
|buy
|5
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2125
|10
|2006.01.09 10:00
|close
|5
|1.00
|1.2088
|1.2081
|1.2125
|-230.00
|4610.00
|11
|2006.01.09 18:02
|buy
|6
|0.90
|1.2060
|1.2030
|1.2074
|12
|2006.01.09 18:04
|close
|6
|0.90
|1.2065
|1.2030
|1.2074
|44.99
|4654.99
|13
|2006.01.10 01:59
|buy
|7
|0.90
|1.2074
|1.2044
|1.2088
|14
|2006.01.10 03:01
|close
|7
|0.90
|1.2078
|1.2044
|1.2088
|36.00
|4690.99
|15
|2006.01.10 04:00
|buy
|8
|0.90
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|16
|2006.01.10 04:13
|close
|8
|0.90
|1.2063
|1.2028
|1.2072
|45.00
|4735.99
|17
|2006.01.10 04:25
|buy
|9
|0.90
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|18
|2006.01.10 04:51
|close
|9
|0.90
|1.2063
|1.2028
|1.2072
|45.00
|4780.99
|19
|2006.01.10 08:28
|buy
|10
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2062
|20
|2006.01.10 08:57
|close
|10
|1.00
|1.2052
|1.2018
|1.2062
|40.00
|4820.99
|21
|2006.01.10 10:00
|sell
|11
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2056
|22
|2006.01.10 12:00
|s/l
|11
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2056
|-300.00
|4520.99
|23
|2006.01.10 12:00
|sell
|12
|0.90
|1.2105
|1.2135
|1.2091
|24
|2006.01.10 12:02
|close
|12
|0.90
|1.2101
|1.2135
|1.2091
|36.00
|4556.99
|25
|2006.01.10 12:59
|sell
|13
|0.90
|1.2109
|1.2139
|1.2095
|26
|2006.01.10 13:00
|t/p
|13
|0.90
|1.2095
|1.2139
|1.2095
|126.00
|4682.99
|27
|2006.01.10 20:12
|sell
|14
|0.90
|1.2075
|1.2105
|1.2061
|28
|2006.01.10 20:25
|close
|14
|0.90
|1.2070
|1.2105
|1.2061
|45.00
|4727.99
|29
|2006.01.11 00:01
|buy
|15
|0.90
|1.2060
|1.2030
|1.2074
|30
|2006.01.11 00:28
|close
|15
|0.90
|1.2066
|1.2030
|1.2074
|53.99
|4781.98
|31
|2006.01.11 00:37
|buy
|16
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2075
|32
|2006.01.11 03:20
|close
|16
|1.00
|1.2065
|1.2031
|1.2075
|40.01
|4821.99
|33
|2006.01.11 04:02
|sell
|17
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2060
|34
|2006.01.11 04:28
|close
|17
|1.00
|1.2068
|1.2104
|1.2060
|60.00
|4881.99
|35
|2006.01.11 04:59
|sell
|18
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.2060
|36
|2006.01.11 05:07
|close
|18
|1.00
|1.2070
|1.2104
|1.2060
|40.00
|4921.99
|37
|2006.01.11 07:05
|buy
|19
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2070
|38
|2006.01.11 07:35
|close
|19
|1.00
|1.2061
|1.2026
|1.2070
|50.00
|4971.99
|39
|2006.01.11 07:49
|buy
|20
|1.00
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|40
|2006.01.11 08:14
|close
|20
|1.00
|1.2062
|1.2027
|1.2071
|50.00
|5021.99
|41
|2006.01.11 12:10
|sell
|21
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2051
|42
|2006.01.11 13:20
|close
|21
|1.00
|1.2086
|1.2095
|1.2051
|-209.99
|4812.00
|43
|2006.01.11 13:20
|sell
|22
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2068
|44
|2006.01.11 16:00
|close
|22
|1.00
|1.2110
|1.2112
|1.2068
|-280.01
|4531.99
|45
|2006.01.12 00:00
|sell
|23
|0.90
|1.2138
|1.2168
|1.2124
|46
|2006.01.12 14:00
|close
|23
|0.90
|1.2133
|1.2168
|1.2124
|45.00
|4576.99
|47
|2006.01.12 14:12
|buy
|24
|0.90
|1.2128
|1.2098
|1.2142
|48
|2006.01.12 14:59
|close
|24
|0.90
|1.2135
|1.2098
|1.2142
|63.00
|4639.99
|49
|2006.01.12 15:00
|buy
|25
|0.90
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|50
|2006.01.12 16:00
|s/l
|25
|0.90
|1.2050
|1.2050
|1.2094
|-270.00
|4369.99
|51
|2006.01.12 16:05
|buy
|26
|0.90
|1.2016
|1.1986
|1.2030
|52
|2006.01.12 16:26
|close
|26
|0.90
|1.2021
|1.1986
|1.2030
|45.00
|4414.99
|53
|2006.01.13 08:00
|sell
|27
|0.90
|1.2058
|1.2088
|1.2044
|54
|2006.01.13 10:39
|close
|27
|0.90
|1.2079
|1.2088
|1.2044
|-188.99
|4226.00
|55
|2006.01.13 14:00
|buy
|28
|0.80
|1.2041
|1.2011
|1.2055
|56
|2006.01.13 14:26
|close
|28
|0.80
|1.2046
|1.2011
|1.2055
|40.00
|4266.00
|57
|2006.01.13 14:30
|buy
|29
|0.90
|1.2040
|1.2010
|1.2054
|58
|2006.01.13 14:30
|close
|29
|0.90
|1.2050
|1.2010
|1.2054
|90.00
|4356.00
|59
|2006.01.13 17:26
|sell
|30
|0.90
|1.2089
|1.2119
|1.2075
|60
|2006.01.13 17:59
|close
|30
|0.90
|1.2080
|1.2119
|1.2075
|81.00
|4437.00
|61
|2006.01.13 18:38
|sell
|31
|0.90
|1.2116
|1.2146
|1.2102
|62
|2006.01.13 18:59
|close
|31
|0.90
|1.2104
|1.2146
|1.2102
|108.00
|4545.00
|63
|2006.01.16 07:36
|buy
|32
|0.90
|1.2136
|1.2106
|1.2150
|64
|2006.01.16 07:43
|close
|32
|0.90
|1.2141
|1.2106
|1.2150
|45.00
|4590.00
|65
|2006.01.16 13:14
|buy
|33
|0.90
|1.2133
|1.2103
|1.2147
|66
|2006.01.16 15:31
|close
|33
|0.90
|1.2112
|1.2103
|1.2147
|-189.00
|4401.00
|67
|2006.01.16 15:34
|buy
|34
|0.90
|1.2111
|1.2081
|1.2125
|68
|2006.01.16 15:59
|close
|34
|0.90
|1.2117
|1.2081
|1.2125
|54.00
|4455.00
|69
|2006.01.17 00:01
|buy
|35
|0.90
|1.2114
|1.2084
|1.2128
|70
|2006.01.17 01:08
|close
|35
|0.90
|1.2119
|1.2084
|1.2128
|45.00
|4500.00
|71
|2006.01.17 02:00
|buy
|36
|0.90
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|72
|2006.01.17 02:46
|close
|36
|0.90
|1.2093
|1.2057
|1.2101
|54.00
|4554.00
|73
|2006.01.17 02:47
|buy
|37
|0.90
|1.2094
|1.2064
|1.2108
|74
|2006.01.17 03:02
|close
|37
|0.90
|1.2099
|1.2064
|1.2108
|45.00
|4599.00
|75
|2006.01.17 08:20
|sell
|38
|0.90
|1.2133
|1.2163
|1.2119
|76
|2006.01.17 08:59
|close
|38
|0.90
|1.2123
|1.2163
|1.2119
|90.00
|4689.00
|77
|2006.01.17 09:00
|sell
|39
|0.90
|1.2134
|1.2164
|1.2120
|78
|2006.01.17 09:21
|close
|39
|0.90
|1.2129
|1.2164
|1.2120
|45.00
|4734.00
|79
|2006.01.17 09:51
|sell
|40
|0.90
|1.2131
|1.2161
|1.2117
|80
|2006.01.17 10:09
|close
|40
|0.90
|1.2126
|1.2161
|1.2117
|45.00
|4779.00
|81
|2006.01.17 13:00
|buy
|41
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2087
|82
|2006.01.17 13:33
|close
|41
|1.00
|1.2080
|1.2043
|1.2087
|70.00
|4849.00
|83
|2006.01.17 13:33
|buy
|42
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2089
|84
|2006.01.17 13:33
|close
|42
|1.00
|1.2080
|1.2045
|1.2089
|50.00
|4899.00
|85
|2006.01.17 13:59
|buy
|43
|1.00
|1.2075
|1.2045
|1.2089
|86
|2006.01.17 14:00
|close
|43
|1.00
|1.2084
|1.2045
|1.2089
|90.00
|4989.00
|87
|2006.01.17 20:12
|sell
|44
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2070
|88
|2006.01.17 20:17
|close
|44
|1.00
|1.2079
|1.2114
|1.2070
|50.00
|5039.00
|89
|2006.01.17 20:25
|sell
|45
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2070
|90
|2006.01.17 22:02
|close
|45
|1.00
|1.2105
|1.2114
|1.2070
|-210.00
|4829.00
|91
|2006.01.18 09:00
|sell
|46
|1.00
|1.2121
|1.2151
|1.2107
|92
|2006.01.18 10:27
|close
|46
|1.00
|1.2117
|1.2151
|1.2107
|40.00
|4869.00
|93
|2006.01.18 15:34
|sell
|47
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2136
|94
|2006.01.18 15:34
|close
|47
|1.00
|1.2146
|1.2180
|1.2136
|40.00
|4909.00
|95
|2006.01.18 15:35
|sell
|48
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2136
|96
|2006.01.18 15:39
|close
|48
|1.00
|1.2146
|1.2180
|1.2136
|40.00
|4949.00
|97
|2006.01.18 15:39
|sell
|49
|1.00
|1.2146
|1.2176
|1.2132
|98
|2006.01.18 15:40
|close
|49
|1.00
|1.2141
|1.2176
|1.2132
|50.00
|4999.00
|99
|2006.01.18 15:44
|sell
|50
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2133
|100
|2006.01.18 15:46
|close
|50
|1.00
|1.2140
|1.2177
|1.2133
|70.00
|5069.00
|101
|2006.01.18 15:47
|sell
|51
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2134
|102
|2006.01.18 15:47
|close
|51
|1.00
|1.2143
|1.2178
|1.2134
|50.00
|5119.00
|103
|2006.01.18 15:47
|sell
|52
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2134
|104
|2006.01.18 15:58
|close
|52
|1.00
|1.2143
|1.2178
|1.2134
|50.00
|5169.00
|105
|2006.01.18 15:58
|sell
|53
|1.00
|1.2147
|1.2177
|1.2133
|106
|2006.01.18 15:59
|close
|53
|1.00
|1.2139
|1.2177
|1.2133
|80.00
|5249.00
|107
|2006.01.18 17:35
|buy
|54
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2104
|108
|2006.01.18 17:39
|close
|54
|1.00
|1.2094
|1.2060
|1.2104
|40.01
|5289.01
|109
|2006.01.18 17:41
|buy
|55
|1.10
|1.2090
|1.2060
|1.2104
|110
|2006.01.18 17:59
|close
|55
|1.10
|1.2101
|1.2060
|1.2104
|121.00
|5410.01
|111
|2006.01.19 02:00
|buy
|56
|1.10
|1.2094
|1.2064
|1.2108
|112
|2006.01.19 02:11
|close
|56
|1.10
|1.2099
|1.2064
|1.2108
|55.00
|5465.01
|113
|2006.01.19 08:06
|sell
|57
|1.10
|1.2102
|1.2132
|1.2088
|114
|2006.01.19 08:19
|close
|57
|1.10
|1.2096
|1.2132
|1.2088
|65.98
|5530.99
|115
|2006.01.19 09:00
|buy
|58
|1.10
|1.2087
|1.2057
|1.2101
|116
|2006.01.19 09:12
|close
|58
|1.10
|1.2091
|1.2057
|1.2101
|44.00
|5574.99
|117
|2006.01.19 09:18
|buy
|59
|1.10
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|118
|2006.01.19 10:04
|close
|59
|1.10
|1.2068
|1.2058
|1.2102
|-220.00
|5354.99
|119
|2006.01.19 10:04
|buy
|60
|1.10
|1.2071
|1.2041
|1.2085
|120
|2006.01.19 10:18
|close
|60
|1.10
|1.2076
|1.2041
|1.2085
|55.00
|5409.99
|121
|2006.01.19 15:00
|buy
|61
|1.10
|1.2060
|1.2030
|1.2074
|122
|2006.01.19 15:04
|close
|61
|1.10
|1.2065
|1.2030
|1.2074
|55.00
|5464.99
|123
|2006.01.19 15:04
|buy
|62
|1.10
|1.2065
|1.2035
|1.2079
|124
|2006.01.19 15:38
|close
|62
|1.10
|1.2069
|1.2035
|1.2079
|44.00
|5508.99
|125
|2006.01.19 17:00
|sell
|63
|1.10
|1.2111
|1.2141
|1.2097
|126
|2006.01.19 17:19
|close
|63
|1.10
|1.2107
|1.2141
|1.2097
|44.00
|5552.99
|127
|2006.01.19 17:19
|sell
|64
|1.10
|1.2112
|1.2142
|1.2098
|128
|2006.01.19 17:19
|close
|64
|1.10
|1.2107
|1.2142
|1.2098
|55.00
|5607.99
|129
|2006.01.19 17:20
|sell
|65
|1.10
|1.2106
|1.2136
|1.2092
|130
|2006.01.19 17:49
|close
|65
|1.10
|1.2101
|1.2136
|1.2092
|55.00
|5662.99
|131
|2006.01.19 17:49
|sell
|66
|1.10
|1.2101
|1.2131
|1.2087
|132
|2006.01.19 20:00
|close
|66
|1.10
|1.2090
|1.2131
|1.2087
|121.01
|5784.00
|133
|2006.01.20 03:00
|buy
|67
|1.20
|1.2081
|1.2051
|1.2095
|134
|2006.01.20 15:00
|close
|67
|1.20
|1.2089
|1.2051
|1.2095
|95.99
|5879.99
|135
|2006.01.20 15:00
|sell
|68
|1.20
|1.2096
|1.2126
|1.2082
|136
|2006.01.20 15:00
|close
|68
|1.20
|1.2091
|1.2126
|1.2082
|60.00
|5939.99
|137
|2006.01.20 15:06
|sell
|69
|1.20
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|138
|2006.01.20 15:48
|close
|69
|1.20
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|48.02
|5988.01
|139
|2006.01.20 15:49
|sell
|70
|1.20
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|140
|2006.01.20 15:49
|close
|70
|1.20
|1.2087
|1.2124
|1.2080
|84.01
|6072.02
|141
|2006.01.20 15:59
|sell
|71
|1.20
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|142
|2006.01.20 16:25
|close
|71
|1.20
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|48.01
|6120.03
|143
|2006.01.20 19:14
|sell
|72
|1.20
|1.2106
|1.2136
|1.2092
|144
|2006.01.20 19:59
|close
|72
|1.20
|1.2101
|1.2136
|1.2092
|60.00
|6180.03
|145
|2006.01.20 20:00
|sell
|73
|1.20
|1.2127
|1.2157
|1.2113
|146
|2006.01.23 00:11
|close
|73
|1.20
|1.2148
|1.2157
|1.2113
|-245.27
|5934.76
|147
|2006.01.23 01:00
|sell
|74
|1.20
|1.2164
|1.2194
|1.2150
|148
|2006.01.23 02:00
|s/l
|74
|1.20
|1.2194
|1.2194
|1.2150
|-360.00
|5574.76
|149
|2006.01.23 02:00
|sell
|75
|1.10
|1.2221
|1.2251
|1.2207
|150
|2006.01.23 02:02
|close
|75
|1.10
|1.2216
|1.2251
|1.2207
|55.00
|5629.76
|151
|2006.01.23 02:02
|sell
|76
|1.10
|1.2212
|1.2242
|1.2198
|152
|2006.01.23 02:18
|close
|76
|1.10
|1.2232
|1.2242
|1.2198
|-220.00
|5409.76
|153
|2006.01.23 02:18
|sell
|77
|1.10
|1.2231
|1.2261
|1.2217
|154
|2006.01.23 02:19
|close
|77
|1.10
|1.2224
|1.2261
|1.2217
|77.00
|5486.76
|155
|2006.01.23 02:19
|sell
|78
|1.10
|1.2225
|1.2255
|1.2211
|156
|2006.01.23 02:30
|close
|78
|1.10
|1.2221
|1.2255
|1.2211
|44.00
|5530.76
|157
|2006.01.23 02:30
|sell
|79
|1.10
|1.2221
|1.2251
|1.2207
|158
|2006.01.23 03:29
|close
|79
|1.10
|1.2244
|1.2251
|1.2207
|-253.00
|5277.76
|159
|2006.01.23 10:36
|sell
|80
|1.10
|1.2251
|1.2281
|1.2237
|160
|2006.01.23 10:59
|t/p
|80
|1.10
|1.2237
|1.2281
|1.2237
|154.00
|5431.76
|161
|2006.01.23 11:00
|sell
|81
|1.10
|1.2260
|1.2290
|1.2246
|162
|2006.01.23 12:00
|close
|81
|1.10
|1.2283
|1.2290
|1.2246
|-253.00
|5178.76
|163
|2006.01.23 19:00
|sell
|82
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2278
|164
|2006.01.23 19:02
|close
|82
|1.00
|1.2285
|1.2322
|1.2278
|70.00
|5248.76
|165
|2006.01.23 19:21
|sell
|83
|1.00
|1.2292
|1.2322
|1.2278
|166
|2006.01.23 19:23
|close
|83
|1.00
|1.2287
|1.2322
|1.2278
|50.00
|5298.76
|167
|2006.01.23 19:31
|sell
|84
|1.10
|1.2292
|1.2322
|1.2278
|168
|2006.01.23 19:46
|close
|84
|1.10
|1.2287
|1.2322
|1.2278
|55.00
|5353.76
|169
|2006.01.23 19:59
|sell
|85
|1.10
|1.2295
|1.2325
|1.2281
|170
|2006.01.23 20:00
|close
|85
|1.10
|1.2290
|1.2325
|1.2281
|54.99
|5408.75
|171
|2006.01.24 02:13
|buy
|86
|1.10
|1.2292
|1.2262
|1.2306
|172
|2006.01.24 02:25
|close
|86
|1.10
|1.2298
|1.2262
|1.2306
|66.00
|5474.75
|173
|2006.01.24 02:41
|buy
|87
|1.10
|1.2293
|1.2263
|1.2307
|174
|2006.01.24 02:59
|close
|87
|1.10
|1.2301
|1.2263
|1.2307
|88.00
|5562.75
|175
|2006.01.24 04:00
|buy
|88
|1.10
|1.2286
|1.2256
|1.2300
|176
|2006.01.24 07:00
|t/p
|88
|1.10
|1.2300
|1.2256
|1.2300
|154.00
|5716.75
|177
|2006.01.24 07:59
|sell
|89
|1.10
|1.2305
|1.2335
|1.2291
|178
|2006.01.24 08:00
|close
|89
|1.10
|1.2297
|1.2335
|1.2291
|87.99
|5804.74
|179
|2006.01.24 10:01
|buy
|90
|1.20
|1.2269
|1.2239
|1.2283
|180
|2006.01.24 10:14
|close
|90
|1.20
|1.2273
|1.2239
|1.2283
|48.01
|5852.75
|181
|2006.01.25 10:00
|sell
|91
|1.20
|1.2285
|1.2315
|1.2271
|182
|2006.01.25 11:00
|s/l
|91
|1.20
|1.2315
|1.2315
|1.2271
|-360.00
|5492.75
|183
|2006.01.25 11:00
|sell
|92
|1.10
|1.2318
|1.2348
|1.2304
|184
|2006.01.25 11:04
|close
|92
|1.10
|1.2313
|1.2348
|1.2304
|55.00
|5547.75
|185
|2006.01.25 11:04
|sell
|93
|1.10
|1.2312
|1.2342
|1.2298
|186
|2006.01.25 11:27
|close
|93
|1.10
|1.2306
|1.2342
|1.2298
|66.00
|5613.75
|187
|2006.01.25 11:28
|sell
|94
|1.10
|1.2306
|1.2336
|1.2292
|188
|2006.01.25 11:43
|close
|94
|1.10
|1.2301
|1.2336
|1.2292
|55.00
|5668.75
|189
|2006.01.25 11:43
|sell
|95
|1.10
|1.2302
|1.2332
|1.2288
|190
|2006.01.25 11:43
|close
|95
|1.10
|1.2296
|1.2332
|1.2288
|66.00
|5734.75
|191
|2006.01.25 11:59
|sell
|96
|1.10
|1.2320
|1.2350
|1.2306
|192
|2006.01.25 12:00
|t/p
|96
|1.10
|1.2306
|1.2350
|1.2306
|154.00
|5888.75
|193
|2006.01.25 15:00
|buy
|97
|1.20
|1.2270
|1.2240
|1.2284
|194
|2006.01.25 15:11
|close
|97
|1.20
|1.2274
|1.2240
|1.2284
|48.00
|5936.75
|195
|2006.01.25 15:11
|buy
|98
|1.20
|1.2274
|1.2244
|1.2288
|196
|2006.01.25 16:01
|close
|98
|1.20
|1.2254
|1.2244
|1.2288
|-240.00
|5696.75
|197
|2006.01.26 02:00
|sell
|99
|1.10
|1.2250
|1.2280
|1.2236
|198
|2006.01.26 10:00
|close
|99
|1.10
|1.2246
|1.2280
|1.2236
|44.00
|5740.75
|199
|2006.01.26 18:00
|buy
|100
|1.10
|1.2230
|1.2200
|1.2244
|200
|2006.01.26 18:11
|close
|100
|1.10
|1.2236
|1.2200
|1.2244
|66.00
|5806.75
|201
|2006.01.26 18:11
|buy
|101
|1.20
|1.2235
|1.2205
|1.2249
|202
|2006.01.26 20:00
|close
|101
|1.20
|1.2209
|1.2205
|1.2249
|-311.99
|5494.76
|203
|2006.01.27 03:19
|buy
|102
|1.10
|1.2197
|1.2167
|1.2211
|204
|2006.01.27 03:45
|close
|102
|1.10
|1.2201
|1.2167
|1.2211
|44.00
|5538.76
|205
|2006.01.27 12:00
|buy
|103
|1.10
|1.2184
|1.2154
|1.2198
|206
|2006.01.27 14:30
|close
|103
|1.10
|1.2188
|1.2154
|1.2198
|44.00
|5582.76
|207
|2006.01.30 02:20
|buy
|104
|1.10
|1.2099
|1.2069
|1.2113
|208
|2006.01.30 02:59
|close
|104
|1.10
|1.2107
|1.2069
|1.2113
|88.00
|5670.76
|209
|2006.01.30 03:00
|buy
|105
|1.10
|1.2095
|1.2065
|1.2109
|210
|2006.01.30 07:03
|close
|105
|1.10
|1.2100
|1.2065
|1.2109
|55.00
|5725.76
|211
|2006.01.30 08:30
|sell
|106
|1.10
|1.2108
|1.2138
|1.2094
|212
|2006.01.30 08:51
|close
|106
|1.10
|1.2104
|1.2138
|1.2094
|44.01
|5769.77
|213
|2006.01.30 08:55
|sell
|107
|1.20
|1.2108
|1.2138
|1.2094
|214
|2006.01.30 09:19
|close
|107
|1.20
|1.2104
|1.2138
|1.2094
|48.02
|5817.79
|215
|2006.01.30 16:45
|sell
|108
|1.20
|1.2098
|1.2128
|1.2084
|216
|2006.01.30 16:48
|close
|108
|1.20
|1.2093
|1.2128
|1.2084
|60.00
|5877.79
|217
|2006.01.30 17:33
|sell
|109
|1.20
|1.2097
|1.2127
|1.2083
|218
|2006.01.30 17:42
|close
|109
|1.20
|1.2092
|1.2127
|1.2083
|60.00
|5937.79
|219
|2006.01.30 18:07
|sell
|110
|1.20
|1.2090
|1.2120
|1.2076
|220
|2006.01.30 18:18
|close
|110
|1.20
|1.2085
|1.2120
|1.2076
|60.00
|5997.79
|221
|2006.01.31 07:11
|buy
|111
|1.20
|1.2093
|1.2063
|1.2107
|222
|2006.01.31 07:29
|close
|111
|1.20
|1.2098
|1.2063
|1.2107
|60.00
|6057.79
|223
|2006.01.31 07:37
|buy
|112
|1.20
|1.2093
|1.2063
|1.2107
|224
|2006.01.31 07:46
|close
|112
|1.20
|1.2098
|1.2063
|1.2107
|60.00
|6117.79
|225
|2006.01.31 08:00
|buy
|113
|1.20
|1.2094
|1.2064
|1.2108
|226
|2006.01.31 08:45
|close
|113
|1.20
|1.2099
|1.2064
|1.2108
|60.00
|6177.79
|227
|2006.01.31 09:39
|buy
|114
|1.20
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|228
|2006.01.31 09:42
|close
|114
|1.20
|1.2093
|1.2059
|1.2103
|48.01
|6225.80
|229
|2006.01.31 14:00
|sell
|115
|1.20
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|230
|2006.01.31 14:05
|close
|115
|1.20
|1.2115
|1.2150
|1.2106
|60.00
|6285.80
|231
|2006.01.31 14:58
|sell
|116
|1.30
|1.2118
|1.2148
|1.2104
|232
|2006.01.31 17:00
|close
|116
|1.30
|1.2140
|1.2148
|1.2104
|-285.99
|5999.81
|233
|2006.02.01 01:10
|buy
|117
|1.20
|1.2141
|1.2111
|1.2155
|234
|2006.02.01 01:24
|close
|117
|1.20
|1.2146
|1.2111
|1.2155
|60.00
|6059.81
|235
|2006.02.01 02:01
|buy
|118
|1.20
|1.2143
|1.2113
|1.2157
|236
|2006.02.01 03:04
|close
|118
|1.20
|1.2150
|1.2113
|1.2157
|84.00
|6143.81
|237
|2006.02.01 11:46
|buy
|119
|1.20
|1.2118
|1.2088
|1.2132
|238
|2006.02.01 11:59
|close
|119
|1.20
|1.2126
|1.2088
|1.2132
|96.00
|6239.81
|239
|2006.02.01 12:03
|buy
|120
|1.20
|1.2105
|1.2075
|1.2119
|240
|2006.02.01 12:15
|close
|120
|1.20
|1.2110
|1.2075
|1.2119
|60.00
|6299.81
|241
|2006.02.01 12:59
|buy
|121
|1.30
|1.2104
|1.2074
|1.2118
|242
|2006.02.01 12:59
|close
|121
|1.30
|1.2113
|1.2074
|1.2118
|117.00
|6416.81
|243
|2006.02.01 19:00
|buy
|122
|1.30
|1.2082
|1.2052
|1.2096
|244
|2006.02.01 21:00
|close
|122
|1.30
|1.2059
|1.2052
|1.2096
|-299.00
|6117.81
|245
|2006.02.01 21:00
|buy
|123
|1.20
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|246
|2006.02.01 21:28
|close
|123
|1.20
|1.2063
|1.2028
|1.2072
|60.00
|6177.81
|247
|2006.02.01 21:45
|buy
|124
|1.20
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|248
|2006.02.01 22:54
|close
|124
|1.20
|1.2063
|1.2028
|1.2072
|60.00
|6237.81
|249
|2006.02.02 01:11
|sell
|125
|1.20
|1.2070
|1.2100
|1.2056
|250
|2006.02.02 03:00
|close
|125
|1.20
|1.2066
|1.2100
|1.2056
|48.00
|6285.81
|251
|2006.02.02 06:34
|buy
|126
|1.30
|1.2057
|1.2027
|1.2071
|252
|2006.02.02 09:00
|close
|126
|1.30
|1.2064
|1.2027
|1.2071
|91.00
|6376.81
|253
|2006.02.02 15:00
|buy
|127
|1.30
|1.2047
|1.2017
|1.2061
|254
|2006.02.02 15:03
|close
|127
|1.30
|1.2051
|1.2017
|1.2061
|52.02
|6428.83
|255
|2006.02.02 15:03
|buy
|128
|1.30
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|256
|2006.02.02 15:19
|close
|128
|1.30
|1.2056
|1.2022
|1.2066
|52.00
|6480.83
|257
|2006.02.02 15:55
|buy
|129
|1.30
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|258
|2006.02.02 15:59
|close
|129
|1.30
|1.2058
|1.2022
|1.2066
|78.00
|6558.83
|259
|2006.02.02 15:59
|buy
|130
|1.30
|1.2050
|1.2020
|1.2064
|260
|2006.02.02 16:00
|close
|130
|1.30
|1.2058
|1.2020
|1.2064
|104.01
|6662.84
|261
|2006.02.02 17:00
|sell
|131
|1.30
|1.2086
|1.2116
|1.2072
|262
|2006.02.03 01:00
|close
|131
|1.30
|1.2082
|1.2116
|1.2072
|59.31
|6722.15
|263
|2006.02.03 07:00
|buy
|132
|1.30
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|264
|2006.02.03 11:54
|close
|132
|1.30
|1.2068
|1.2059
|1.2103
|-272.99
|6449.16
|265
|2006.02.03 13:00
|buy
|133
|1.30
|1.2064
|1.2034
|1.2078
|266
|2006.02.03 13:34
|close
|133
|1.30
|1.2068
|1.2034
|1.2078
|52.00
|6501.16
|267
|2006.02.03 13:39
|buy
|134
|1.30
|1.2065
|1.2035
|1.2079
|268
|2006.02.03 14:30
|close
|134
|1.30
|1.2070
|1.2035
|1.2079
|65.00
|6566.16
|269
|2006.02.03 15:00
|buy
|135
|1.30
|1.2015
|1.1985
|1.2029
|270
|2006.02.03 15:03
|close
|135
|1.30
|1.1995
|1.1985
|1.2029
|-260.00
|6306.16
|271
|2006.02.03 15:03
|buy
|136
|1.30
|1.1998
|1.1968
|1.2012
|272
|2006.02.03 15:04
|close
|136
|1.30
|1.2002
|1.1968
|1.2012
|52.00
|6358.16
|273
|2006.02.03 15:04
|buy
|137
|1.30
|1.2001
|1.1971
|1.2015
|274
|2006.02.03 15:59
|close
|137
|1.30
|1.2006
|1.1971
|1.2015
|65.00
|6423.16
|275
|2006.02.06 09:00
|buy
|138
|1.30
|1.1997
|1.1967
|1.2011
|276
|2006.02.06 09:05
|close
|138
|1.30
|1.2002
|1.1967
|1.2011
|65.00
|6488.16
|277
|2006.02.06 09:05
|buy
|139
|1.30
|1.2001
|1.1971
|1.2015
|278
|2006.02.06 13:00
|close
|139
|1.30
|1.1973
|1.1971
|1.2015
|-364.01
|6124.15
|279
|2006.02.06 13:30
|buy
|140
|1.20
|1.1973
|1.1943
|1.1987
|280
|2006.02.06 13:48
|close
|140
|1.20
|1.1978
|1.1943
|1.1987
|59.99
|6184.14
|281
|2006.02.06 19:22
|buy
|141
|1.20
|1.1952
|1.1922
|1.1966
|282
|2006.02.06 19:59
|close
|141
|1.20
|1.1962
|1.1922
|1.1966
|119.99
|6304.13
|283
|2006.02.07 08:50
|sell
|142
|1.30
|1.1984
|1.2014
|1.1970
|284
|2006.02.07 08:54
|close
|142
|1.30
|1.1979
|1.2014
|1.1970
|65.00
|6369.13
|285
|2006.02.07 08:55
|sell
|143
|1.30
|1.1984
|1.2014
|1.1970
|286
|2006.02.07 08:59
|close
|143
|1.30
|1.1979
|1.2014
|1.1970
|65.00
|6434.13
|287
|2006.02.07 10:32
|sell
|144
|1.30
|1.2001
|1.2031
|1.1987
|288
|2006.02.07 10:32
|close
|144
|1.30
|1.1996
|1.2031
|1.1987
|65.00
|6499.13
|289
|2006.02.07 10:32
|sell
|145
|1.30
|1.2002
|1.2032
|1.1988
|290
|2006.02.07 10:59
|close
|145
|1.30
|1.1989
|1.2032
|1.1988
|169.00
|6668.13
|291
|2006.02.07 11:15
|sell
|146
|1.30
|1.2001
|1.2031
|1.1987
|292
|2006.02.07 11:24
|close
|146
|1.30
|1.1996
|1.2031
|1.1987
|65.00
|6733.13
|293
|2006.02.07 17:00
|buy
|147
|1.30
|1.1951
|1.1921
|1.1965
|294
|2006.02.07 17:05
|close
|147
|1.30
|1.1955
|1.1921
|1.1965
|52.00
|6785.13
|295
|2006.02.07 22:00
|buy
|148
|1.40
|1.1969
|1.1939
|1.1983
|296
|2006.02.07 22:05
|close
|148
|1.40
|1.1974
|1.1939
|1.1983
|70.00
|6855.13
|297
|2006.02.07 22:59
|buy
|149
|1.40
|1.1970
|1.1940
|1.1984
|298
|2006.02.07 23:00
|close
|149
|1.40
|1.1979
|1.1940
|1.1984
|126.01
|6981.14
|299
|2006.02.07 23:04
|sell
|150
|1.40
|1.1983
|1.2013
|1.1969
|300
|2006.02.08 02:00
|close
|150
|1.40
|1.1975
|1.2013
|1.1969
|119.87
|7101.01
|301
|2006.02.08 06:02
|buy
|151
|1.40
|1.1969
|1.1939
|1.1983
|302
|2006.02.08 06:56
|close
|151
|1.40
|1.1974
|1.1939
|1.1983
|70.00
|7171.01
|303
|2006.02.08 06:57
|buy
|152
|1.40
|1.1974
|1.1944
|1.1988
|304
|2006.02.08 08:00
|close
|152
|1.40
|1.1978
|1.1944
|1.1988
|56.02
|7227.03
|305
|2006.02.08 14:00
|buy
|153
|1.40
|1.1953
|1.1923
|1.1967
|306
|2006.02.08 14:34
|close
|153
|1.40
|1.1957
|1.1923
|1.1967
|56.01
|7283.04
|307
|2006.02.08 18:00
|buy
|154
|1.50
|1.1936
|1.1906
|1.1950
|308
|2006.02.08 18:50
|close
|154
|1.50
|1.1943
|1.1906
|1.1950
|105.00
|7388.04
|309
|2006.02.08 18:50
|buy
|155
|1.50
|1.1940
|1.1910
|1.1954
|310
|2006.02.08 18:50
|close
|155
|1.50
|1.1944
|1.1910
|1.1954
|60.00
|7448.04
|311
|2006.02.08 18:50
|buy
|156
|1.50
|1.1942
|1.1912
|1.1956
|312
|2006.02.08 18:51
|close
|156
|1.50
|1.1948
|1.1912
|1.1956
|90.00
|7538.04
|313
|2006.02.08 18:58
|buy
|157
|1.50
|1.1942
|1.1912
|1.1956
|314
|2006.02.08 19:23
|close
|157
|1.50
|1.1948
|1.1912
|1.1956
|90.00
|7628.04
|315
|2006.02.08 23:00
|sell
|158
|1.50
|1.1962
|1.1992
|1.1948
|316
|2006.02.08 23:46
|close
|158
|1.50
|1.1957
|1.1992
|1.1948
|75.00
|7703.04
|317
|2006.02.08 23:59
|sell
|159
|1.50
|1.1961
|1.1991
|1.1947
|318
|2006.02.09 02:00
|close
|159
|1.50
|1.1986
|1.1991
|1.1947
|-349.75
|7353.29
|319
|2006.02.09 02:00
|sell
|160
|1.50
|1.1984
|1.2014
|1.1970
|320
|2006.02.09 02:04
|close
|160
|1.50
|1.1979
|1.2014
|1.1970
|75.00
|7428.29
|321
|2006.02.09 02:04
|sell
|161
|1.50
|1.1977
|1.2007
|1.1963
|322
|2006.02.09 02:09
|close
|161
|1.50
|1.1972
|1.2007
|1.1963
|75.00
|7503.29
|323
|2006.02.09 02:59
|sell
|162
|1.50
|1.1987
|1.2017
|1.1973
|324
|2006.02.09 03:00
|t/p
|162
|1.50
|1.1973
|1.2017
|1.1973
|210.00
|7713.29
|325
|2006.02.09 17:00
|buy
|163
|1.50
|1.1951
|1.1921
|1.1965
|326
|2006.02.09 17:03
|close
|163
|1.50
|1.1957
|1.1921
|1.1965
|90.00
|7803.29
|327
|2006.02.10 09:00
|buy
|164
|1.60
|1.1974
|1.1944
|1.1988
|328
|2006.02.10 11:00
|close
|164
|1.60
|1.1978
|1.1944
|1.1988
|64.02
|7867.31
|329
|2006.02.10 15:00
|sell
|165
|1.60
|1.2016
|1.2046
|1.2002
|330
|2006.02.10 15:01
|close
|165
|1.60
|1.2012
|1.2046
|1.2002
|64.00
|7931.31
|331
|2006.02.10 15:01
|sell
|166
|1.60
|1.2012
|1.2042
|1.1998
|332
|2006.02.10 15:36
|close
|166
|1.60
|1.2005
|1.2042
|1.1998
|112.00
|8043.31
|333
|2006.02.10 15:36
|sell
|167
|1.60
|1.2003
|1.2033
|1.1989
|334
|2006.02.10 15:50
|close
|167
|1.60
|1.2023
|1.2033
|1.1989
|-320.01
|7723.30
|335
|2006.02.10 15:51
|sell
|168
|1.50
|1.2020
|1.2050
|1.2006
|336
|2006.02.10 15:53
|close
|168
|1.50
|1.2015
|1.2050
|1.2006
|75.00
|7798.30
|337
|2006.02.10 15:53
|sell
|169
|1.60
|1.2016
|1.2046
|1.2002
|338
|2006.02.10 15:57
|close
|169
|1.60
|1.2011
|1.2046
|1.2002
|79.99
|7878.29
|339
|2006.02.10 15:57
|sell
|170
|1.60
|1.2009
|1.2039
|1.1995
|340
|2006.02.10 16:15
|close
|170
|1.60
|1.2004
|1.2039
|1.1995
|79.99
|7958.28
|341
|2006.02.10 17:11
|buy
|171
|1.60
|1.1909
|1.1879
|1.1923
|342
|2006.02.10 17:16
|close
|171
|1.60
|1.1914
|1.1879
|1.1923
|80.00
|8038.28
|343
|2006.02.13 02:17
|buy
|172
|1.60
|1.1889
|1.1859
|1.1903
|344
|2006.02.13 02:24
|close
|172
|1.60
|1.1894
|1.1859
|1.1903
|80.00
|8118.28
|345
|2006.02.13 02:30
|buy
|173
|1.60
|1.1890
|1.1860
|1.1904
|346
|2006.02.13 02:59
|close
|173
|1.60
|1.1894
|1.1860
|1.1904
|64.00
|8182.28
|347
|2006.02.13 06:00
|sell
|174
|1.60
|1.1899
|1.1929
|1.1885
|348
|2006.02.13 06:26
|close
|174
|1.60
|1.1895
|1.1929
|1.1885
|64.02
|8246.30
|349
|2006.02.13 06:59
|sell
|175
|1.60
|1.1898
|1.1928
|1.1884
|350
|2006.02.13 07:00
|close
|175
|1.60
|1.1893
|1.1928
|1.1884
|80.00
|8326.30
|351
|2006.02.13 08:06
|sell
|176
|1.70
|1.1905
|1.1935
|1.1891
|352
|2006.02.13 09:00
|close
|176
|1.70
|1.1901
|1.1935
|1.1891
|68.00
|8394.30
|353
|2006.02.13 11:12
|buy
|177
|1.70
|1.1887
|1.1857
|1.1901
|354
|2006.02.13 12:31
|close
|177
|1.70
|1.1892
|1.1857
|1.1901
|84.99
|8479.29
|355
|2006.02.13 16:07
|sell
|178
|1.70
|1.1899
|1.1929
|1.1885
|356
|2006.02.13 16:09
|close
|178
|1.70
|1.1895
|1.1929
|1.1885
|68.02
|8547.31
|357
|2006.02.13 16:11
|sell
|179
|1.70
|1.1898
|1.1928
|1.1884
|358
|2006.02.14 09:30
|close
|179
|1.70
|1.1919
|1.1928
|1.1884
|-347.46
|8199.85
|359
|2006.02.14 12:03
|buy
|180
|1.60
|1.1905
|1.1875
|1.1919
|360
|2006.02.14 15:00
|close
|180
|1.60
|1.1875
|1.1875
|1.1919
|-480.00
|7719.85
|361
|2006.02.14 15:00
|buy
|181
|1.50
|1.1876
|1.1846
|1.1890
|362
|2006.02.14 15:43
|close
|181
|1.50
|1.1880
|1.1846
|1.1890
|60.00
|7779.85
|363
|2006.02.14 15:43
|buy
|182
|1.60
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|364
|2006.02.14 15:49
|close
|182
|1.60
|1.1887
|1.1853
|1.1897
|64.00
|7843.85
|365
|2006.02.14 15:53
|buy
|183
|1.60
|1.1883
|1.1853
|1.1897
|366
|2006.02.14 17:07
|close
|183
|1.60
|1.1887
|1.1853
|1.1897
|64.00
|7907.85
|367
|2006.02.15 01:32
|sell
|184
|1.60
|1.1925
|1.1955
|1.1911
|368
|2006.02.15 01:41
|close
|184
|1.60
|1.1920
|1.1955
|1.1911
|80.00
|7987.85
|369
|2006.02.15 02:41
|sell
|185
|1.60
|1.1924
|1.1954
|1.1910
|370
|2006.02.15 02:59
|close
|185
|1.60
|1.1919
|1.1954
|1.1910
|80.00
|8067.85
|371
|2006.02.15 03:00
|sell
|186
|1.60
|1.1927
|1.1957
|1.1913
|372
|2006.02.15 03:16
|close
|186
|1.60
|1.1921
|1.1957
|1.1913
|96.00
|8163.85
|373
|2006.02.15 03:43
|sell
|187
|1.60
|1.1924
|1.1954
|1.1910
|374
|2006.02.15 08:00
|close
|187
|1.60
|1.1916
|1.1954
|1.1910
|127.99
|8291.84
|375
|2006.02.15 08:01
|buy
|188
|1.70
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|376
|2006.02.15 15:00
|close
|188
|1.70
|1.1927
|1.1885
|1.1929
|203.99
|8495.83
|377
|2006.02.15 16:14
|sell
|189
|1.70
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|378
|2006.02.15 16:27
|t/p
|189
|1.70
|1.1925
|1.1969
|1.1925
|238.00
|8733.83
|379
|2006.02.16 02:11
|buy
|190
|1.70
|1.1876
|1.1846
|1.1890
|380
|2006.02.16 02:37
|close
|190
|1.70
|1.1881
|1.1846
|1.1890
|85.00
|8818.83
|381
|2006.02.16 06:53
|buy
|191
|1.80
|1.1877
|1.1847
|1.1891
|382
|2006.02.16 06:59
|close
|191
|1.80
|1.1885
|1.1847
|1.1891
|144.00
|8962.83
|383
|2006.02.16 10:15
|buy
|192
|1.80
|1.1874
|1.1844
|1.1888
|384
|2006.02.16 10:31
|close
|192
|1.80
|1.1879
|1.1844
|1.1888
|90.00
|9052.83
|385
|2006.02.16 10:31
|buy
|193
|1.80
|1.1873
|1.1843
|1.1887
|386
|2006.02.16 10:32
|close
|193
|1.80
|1.1880
|1.1843
|1.1887
|125.98
|9178.81
|387
|2006.02.16 10:47
|buy
|194
|1.80
|1.1874
|1.1844
|1.1888
|388
|2006.02.16 15:36
|close
|194
|1.80
|1.1878
|1.1844
|1.1888
|72.01
|9250.82
|389
|2006.02.16 15:36
|sell
|195
|1.90
|1.1877
|1.1907
|1.1863
|390
|2006.02.16 16:10
|close
|195
|1.90
|1.1872
|1.1907
|1.1863
|95.00
|9345.82
|391
|2006.02.16 21:00
|sell
|196
|1.90
|1.1892
|1.1922
|1.1878
|392
|2006.02.16 21:09
|close
|196
|1.90
|1.1888
|1.1922
|1.1878
|76.01
|9421.83
|393
|2006.02.16 21:23
|sell
|197
|1.90
|1.1892
|1.1922
|1.1878
|394
|2006.02.16 21:43
|close
|197
|1.90
|1.1888
|1.1922
|1.1878
|76.01
|9497.84
|395
|2006.02.16 21:49
|sell
|198
|1.90
|1.1892
|1.1922
|1.1878
|396
|2006.02.17 03:00
|close
|198
|1.90
|1.1881
|1.1922
|1.1878
|219.67
|9717.51
|397
|2006.02.17 03:00
|buy
|199
|1.90
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|398
|2006.02.17 03:09
|close
|199
|1.90
|1.1886
|1.1852
|1.1896
|76.00
|9793.51
|399
|2006.02.17 03:09
|buy
|200
|2.00
|1.1887
|1.1857
|1.1901
|400
|2006.02.17 07:59
|close
|200
|2.00
|1.1892
|1.1857
|1.1901
|99.99
|9893.50
|401
|2006.02.17 10:28
|buy
|201
|2.00
|1.1875
|1.1845
|1.1889
|402
|2006.02.17 10:37
|close
|201
|2.00
|1.1880
|1.1845
|1.1889
|100.00
|9993.50
|403
|2006.02.17 10:59
|buy
|202
|2.00
|1.1876
|1.1846
|1.1890
|404
|2006.02.17 11:00
|close
|202
|2.00
|1.1883
|1.1846
|1.1890
|140.00
|10133.50
|405
|2006.02.17 16:02
|sell
|203
|2.00
|1.1894
|1.1924
|1.1880
|406
|2006.02.17 17:00
|s/l
|203
|2.00
|1.1924
|1.1924
|1.1880
|-600.00
|9533.50
|407
|2006.02.17 17:00
|sell
|204
|1.90
|1.1926
|1.1956
|1.1912
|408
|2006.02.17 17:00
|close
|204
|1.90
|1.1922
|1.1956
|1.1912
|76.00
|9609.50
|409
|2006.02.17 17:00
|sell
|205
|1.90
|1.1922
|1.1952
|1.1908
|410
|2006.02.17 17:20
|close
|205
|1.90
|1.1942
|1.1952
|1.1908
|-380.00
|9229.50
|411
|2006.02.17 17:20
|sell
|206
|1.80
|1.1940
|1.1970
|1.1926
|412
|2006.02.17 17:21
|close
|206
|1.80
|1.1936
|1.1970
|1.1926
|72.00
|9301.50
|413
|2006.02.17 17:21
|sell
|207
|1.90
|1.1934
|1.1964
|1.1920
|414
|2006.02.17 17:59
|close
|207
|1.90
|1.1922
|1.1964
|1.1920
|228.00
|9529.50
|415
|2006.02.20 01:00
|sell
|208
|1.90
|1.1945
|1.1975
|1.1931
|416
|2006.02.20 01:31
|close
|208
|1.90
|1.1940
|1.1975
|1.1931
|95.00
|9624.50
|417
|2006.02.20 01:31
|sell
|209
|1.90
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|418
|2006.02.20 04:00
|s/l
|209
|1.90
|1.1969
|1.1969
|1.1925
|-570.00
|9054.50
|419
|2006.02.20 10:00
|buy
|210
|1.80
|1.1937
|1.1907
|1.1951
|420
|2006.02.20 10:27
|close
|210
|1.80
|1.1942
|1.1907
|1.1951
|90.00
|9144.50
|421
|2006.02.20 20:00
|buy
|211
|1.80
|1.1938
|1.1908
|1.1952
|422
|2006.02.20 21:52
|close
|211
|1.80
|1.1942
|1.1908
|1.1952
|72.01
|9216.51
|423
|2006.02.21 01:31
|buy
|212
|1.80
|1.1927
|1.1897
|1.1941
|424
|2006.02.21 01:59
|close
|212
|1.80
|1.1933
|1.1897
|1.1941
|108.00
|9324.51
|425
|2006.02.21 03:00
|buy
|213
|1.90
|1.1926
|1.1896
|1.1940
|426
|2006.02.21 13:00
|close
|213
|1.90
|1.1903
|1.1896
|1.1940
|-437.00
|8887.51
|427
|2006.02.21 13:00
|buy
|214
|1.80
|1.1906
|1.1876
|1.1920
|428
|2006.02.21 13:17
|close
|214
|1.80
|1.1910
|1.1876
|1.1920
|72.00
|8959.51
|429
|2006.02.21 13:19
|buy
|215
|1.80
|1.1908
|1.1878
|1.1922
|430
|2006.02.21 13:35
|close
|215
|1.80
|1.1912
|1.1878
|1.1922
|72.00
|9031.51
|431
|2006.02.21 13:59
|buy
|216
|1.80
|1.1905
|1.1875
|1.1919
|432
|2006.02.21 14:00
|close
|216
|1.80
|1.1912
|1.1875
|1.1919
|126.00
|9157.51
|433
|2006.02.22 09:00
|buy
|217
|1.80
|1.1913
|1.1883
|1.1927
|434
|2006.02.22 12:00
|s/l
|217
|1.80
|1.1883
|1.1883
|1.1927
|-540.00
|8617.51
|435
|2006.02.22 12:00
|buy
|218
|1.70
|1.1880
|1.1850
|1.1894
|436
|2006.02.22 12:08
|close
|218
|1.70
|1.1885
|1.1850
|1.1894
|85.00
|8702.51
|437
|2006.02.22 12:51
|buy
|219
|1.70
|1.1881
|1.1851
|1.1895
|438
|2006.02.22 15:07
|close
|219
|1.70
|1.1886
|1.1851
|1.1895
|85.00
|8787.51
|439
|2006.02.22 18:00
|sell
|220
|1.80
|1.1904
|1.1934
|1.1890
|440
|2006.02.22 21:00
|close
|220
|1.80
|1.1897
|1.1934
|1.1890
|126.00
|8913.51
|441
|2006.02.23 11:00
|sell
|221
|1.80
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|442
|2006.02.23 12:00
|close
|221
|1.80
|1.1962
|1.1966
|1.1922
|-467.99
|8445.52
|443
|2006.02.23 16:00
|buy
|222
|1.70
|1.1921
|1.1891
|1.1935
|444
|2006.02.23 18:15
|close
|222
|1.70
|1.1926
|1.1891
|1.1935
|85.00
|8530.52
|445
|2006.02.23 20:27
|sell
|223
|1.70
|1.1928
|1.1958
|1.1914
|446
|2006.02.23 20:29
|close
|223
|1.70
|1.1924
|1.1958
|1.1914
|68.02
|8598.54
|447
|2006.02.23 20:59
|sell
|224
|1.70
|1.1930
|1.1960
|1.1916
|448
|2006.02.23 21:00
|close
|224
|1.70
|1.1922
|1.1960
|1.1916
|136.00
|8734.54
|449
|2006.02.24 01:15
|buy
|225
|1.70
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|450
|2006.02.24 01:17
|close
|225
|1.70
|1.1922
|1.1885
|1.1929
|118.99
|8853.53
|451
|2006.02.24 01:17
|buy
|226
|1.80
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|452
|2006.02.24 01:17
|close
|226
|1.80
|1.1922
|1.1885
|1.1929
|126.00
|8979.53
|453
|2006.02.24 02:04
|sell
|227
|1.80
|1.1924
|1.1954
|1.1910
|454
|2006.02.24 02:29
|close
|227
|1.80
|1.1919
|1.1954
|1.1910
|90.00
|9069.53
|455
|2006.02.24 02:38
|sell
|228
|1.80
|1.1924
|1.1954
|1.1910
|456
|2006.02.24 03:03
|close
|228
|1.80
|1.1919
|1.1954
|1.1910
|90.00
|9159.53
|457
|2006.02.24 03:57
|sell
|229
|1.80
|1.1927
|1.1957
|1.1913
|458
|2006.02.24 04:08
|close
|229
|1.80
|1.1922
|1.1957
|1.1913
|89.99
|9249.52
|459
|2006.02.24 08:00
|buy
|230
|1.80
|1.1921
|1.1891
|1.1935
|460
|2006.02.24 08:25
|close
|230
|1.80
|1.1926
|1.1891
|1.1935
|90.00
|9339.52
|461
|2006.02.24 08:34
|buy
|231
|1.90
|1.1921
|1.1891
|1.1935
|462
|2006.02.24 10:00
|close
|231
|1.90
|1.1898
|1.1891
|1.1935
|-437.00
|8902.52
|463
|2006.02.24 10:00
|buy
|232
|1.80
|1.1902
|1.1872
|1.1916
|464
|2006.02.24 10:09
|close
|232
|1.80
|1.1906
|1.1872
|1.1916
|72.01
|8974.53
|465
|2006.02.24 10:09
|buy
|233
|1.80
|1.1907
|1.1877
|1.1921
|466
|2006.02.24 12:25
|close
|233
|1.80
|1.1887
|1.1877
|1.1921
|-360.01
|8614.52
|467
|2006.02.24 14:17
|buy
|234
|1.70
|1.1891
|1.1861
|1.1905
|468
|2006.02.24 14:27
|close
|234
|1.70
|1.1895
|1.1861
|1.1905
|68.00
|8682.52
|469
|2006.02.24 14:46
|buy
|235
|1.70
|1.1891
|1.1861
|1.1905
|470
|2006.02.24 14:56
|close
|235
|1.70
|1.1896
|1.1861
|1.1905
|85.00
|8767.52
|471
|2006.02.24 17:00
|buy
|236
|1.80
|1.1869
|1.1839
|1.1883
|472
|2006.02.24 17:09
|close
|236
|1.80
|1.1874
|1.1839
|1.1883
|90.00
|8857.52
|473
|2006.02.24 17:10
|buy
|237
|1.80
|1.1875
|1.1845
|1.1889
|474
|2006.02.24 17:41
|close
|237
|1.80
|1.1880
|1.1845
|1.1889
|90.00
|8947.52
|475
|2006.02.24 17:42
|buy
|238
|1.80
|1.1881
|1.1851
|1.1895
|476
|2006.02.27 01:00
|s/l
|238
|1.80
|1.1851
|1.1851
|1.1895
|-553.56
|8393.97
|477
|2006.02.27 01:00
|buy
|239
|1.70
|1.1837
|1.1807
|1.1851
|478
|2006.02.27 01:18
|close
|239
|1.70
|1.1842
|1.1807
|1.1851
|85.00
|8478.97
|479
|2006.02.27 01:18
|buy
|240
|1.70
|1.1841
|1.1811
|1.1855
|480
|2006.02.27 02:01
|close
|240
|1.70
|1.1845
|1.1811
|1.1855
|68.00
|8546.97
|481
|2006.02.27 08:06
|buy
|241
|1.70
|1.1854
|1.1824
|1.1868
|482
|2006.02.27 09:04
|close
|241
|1.70
|1.1859
|1.1824
|1.1868
|85.00
|8631.97
|483
|2006.02.27 16:00
|buy
|242
|1.70
|1.1843
|1.1813
|1.1857
|484
|2006.02.27 16:39
|close
|242
|1.70
|1.1848
|1.1813
|1.1857
|84.99
|8716.96
|485
|2006.02.28 02:00
|buy
|243
|1.70
|1.1838
|1.1808
|1.1852
|486
|2006.02.28 02:19
|close
|243
|1.70
|1.1842
|1.1808
|1.1852
|68.02
|8784.98
|487
|2006.02.28 02:20
|buy
|244
|1.80
|1.1842
|1.1812
|1.1856
|488
|2006.02.28 03:33
|close
|244
|1.80
|1.1847
|1.1812
|1.1856
|90.00
|8874.98
|489
|2006.02.28 09:01
|buy
|245
|1.80
|1.1849
|1.1819
|1.1863
|490
|2006.02.28 09:08
|close
|245
|1.80
|1.1854
|1.1819
|1.1863
|90.00
|8964.98
|491
|2006.02.28 17:00
|sell
|246
|1.80
|1.1920
|1.1950
|1.1906
|492
|2006.02.28 17:05
|close
|246
|1.80
|1.1911
|1.1950
|1.1906
|162.00
|9126.98
|493
|2006.02.28 17:05
|sell
|247
|1.80
|1.1912
|1.1942
|1.1898
|494
|2006.02.28 19:52
|close
|247
|1.80
|1.1932
|1.1942
|1.1898
|-360.00
|8766.98
|495
|2006.03.01 01:23
|sell
|248
|1.80
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|496
|2006.03.01 01:59
|close
|248
|1.80
|1.1934
|1.1969
|1.1925
|90.00
|8856.98
|497
|2006.03.01 15:00
|sell
|249
|1.80
|1.1961
|1.1991
|1.1947
|498
|2006.03.01 15:40
|close
|249
|1.80
|1.1956
|1.1991
|1.1947
|90.00
|8946.98
|499
|2006.03.01 15:40
|sell
|250
|1.80
|1.1957
|1.1987
|1.1943
|500
|2006.03.01 15:41
|close
|250
|1.80
|1.1953
|1.1987
|1.1943
|72.01
|9018.99
|501
|2006.03.01 15:59
|sell
|251
|1.80
|1.1961
|1.1991
|1.1947
|502
|2006.03.01 16:00
|close
|251
|1.80
|1.1955
|1.1991
|1.1947
|108.00
|9126.99
|503
|2006.03.01 18:00
|buy
|252
|1.80
|1.1899
|1.1869
|1.1913
|504
|2006.03.01 18:07
|close
|252
|1.80
|1.1904
|1.1869
|1.1913
|90.00
|9216.99
|505
|2006.03.01 23:00
|sell
|253
|1.80
|1.1923
|1.1953
|1.1909
|506
|2006.03.01 23:14
|close
|253
|1.80
|1.1918
|1.1953
|1.1909
|90.00
|9306.99
|507
|2006.03.01 23:32
|sell
|254
|1.90
|1.1921
|1.1951
|1.1907
|508
|2006.03.02 02:00
|close
|254
|1.90
|1.1917
|1.1951
|1.1907
|108.01
|9414.99
|509
|2006.03.02 08:00
|sell
|255
|1.90
|1.1928
|1.1958
|1.1914
|510
|2006.03.02 15:14
|close
|255
|1.90
|1.1950
|1.1958
|1.1914
|-418.00
|8996.99
|511
|2006.03.02 15:14
|sell
|256
|1.80
|1.1946
|1.1976
|1.1932
|512
|2006.03.02 15:35
|close
|256
|1.80
|1.1942
|1.1976
|1.1932
|72.00
|9068.99
|513
|2006.03.02 15:38
|sell
|257
|1.80
|1.1946
|1.1976
|1.1932
|514
|2006.03.02 17:00
|s/l
|257
|1.80
|1.1976
|1.1976
|1.1932
|-540.00
|8528.99
|515
|2006.03.02 17:00
|sell
|258
|1.70
|1.1982
|1.2012
|1.1968
|516
|2006.03.02 17:20
|close
|258
|1.70
|1.2002
|1.2012
|1.1968
|-340.01
|8188.98
|517
|2006.03.02 17:21
|sell
|259
|1.60
|1.1999
|1.2029
|1.1985
|518
|2006.03.02 17:57
|close
|259
|1.60
|1.1995
|1.2029
|1.1985
|64.00
|8252.98
|519
|2006.03.02 17:57
|sell
|260
|1.70
|1.1993
|1.2023
|1.1979
|520
|2006.03.02 17:59
|close
|260
|1.70
|1.1985
|1.2023
|1.1979
|136.01
|8388.99
|521
|2006.03.03 02:06
|buy
|261
|1.70
|1.2019
|1.1989
|1.2033
|522
|2006.03.03 02:28
|close
|261
|1.70
|1.2024
|1.1989
|1.2033
|84.99
|8473.98
|523
|2006.03.03 02:29
|buy
|262
|1.70
|1.2027
|1.1997
|1.2041
|524
|2006.03.03 14:36
|close
|262
|1.70
|1.2031
|1.1997
|1.2041
|68.00
|8541.98
|525
|2006.03.03 14:37
|sell
|263
|1.70
|1.2030
|1.2060
|1.2016
|526
|2006.03.03 16:00
|close
|263
|1.70
|1.2050
|1.2060
|1.2016
|-340.01
|8201.97
|527
|2006.03.06 01:00
|sell
|264
|1.60
|1.2083
|1.2113
|1.2069
|528
|2006.03.06 01:12
|close
|264
|1.60
|1.2078
|1.2113
|1.2069
|80.00
|8281.97
|529
|2006.03.06 01:12
|sell
|265
|1.70
|1.2075
|1.2105
|1.2061
|530
|2006.03.06 01:26
|close
|265
|1.70
|1.2070
|1.2105
|1.2061
|85.00
|8366.97
|531
|2006.03.06 01:26
|sell
|266
|1.70
|1.2074
|1.2104
|1.2060
|532
|2006.03.06 01:27
|close
|266
|1.70
|1.2069
|1.2104
|1.2060
|85.00
|8451.97
|533
|2006.03.06 01:31
|sell
|267
|1.70
|1.2074
|1.2104
|1.2060
|534
|2006.03.06 05:30
|close
|267
|1.70
|1.2069
|1.2104
|1.2060
|84.99
|8536.96
|535
|2006.03.06 05:59
|buy
|268
|1.70
|1.2069
|1.2039
|1.2083
|536
|2006.03.06 08:09
|close
|268
|1.70
|1.2074
|1.2039
|1.2083
|85.00
|8621.96
|537
|2006.03.06 10:00
|buy
|269
|1.70
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|538
|2006.03.06 12:20
|close
|269
|1.70
|1.2032
|1.2022
|1.2066
|-340.00
|8281.96
|539
|2006.03.07 02:00
|buy
|270
|1.70
|1.1992
|1.1962
|1.2006
|540
|2006.03.07 02:35
|close
|270
|1.70
|1.1997
|1.1962
|1.2006
|85.00
|8366.96
|541
|2006.03.07 02:35
|buy
|271
|1.70
|1.1998
|1.1968
|1.2012
|542
|2006.03.07 04:00
|close
|271
|1.70
|1.2004
|1.1968
|1.2012
|102.00
|8468.96
|543
|2006.03.07 06:00
|buy
|272
|1.70
|1.1961
|1.1931
|1.1975
|544
|2006.03.07 06:33
|close
|272
|1.70
|1.1965
|1.1931
|1.1975
|68.01
|8536.97
|545
|2006.03.07 06:33
|buy
|273
|1.70
|1.1967
|1.1937
|1.1981
|546
|2006.03.07 08:04
|close
|273
|1.70
|1.1971
|1.1937
|1.1981
|68.02
|8604.99
|547
|2006.03.07 16:36
|buy
|274
|1.70
|1.1886
|1.1856
|1.1900
|548
|2006.03.07 16:39
|close
|274
|1.70
|1.1890
|1.1856
|1.1900
|68.00
|8672.99
|549
|2006.03.07 16:41
|buy
|275
|1.70
|1.1886
|1.1856
|1.1900
|550
|2006.03.07 16:59
|close
|275
|1.70
|1.1898
|1.1856
|1.1900
|204.00
|8876.99
|551
|2006.03.07 17:12
|buy
|276
|1.80
|1.1879
|1.1849
|1.1893
|552
|2006.03.07 17:17
|close
|276
|1.80
|1.1884
|1.1849
|1.1893
|90.00
|8966.99
|553
|2006.03.07 17:39
|buy
|277
|1.80
|1.1879
|1.1849
|1.1893
|554
|2006.03.07 17:47
|close
|277
|1.80
|1.1885
|1.1849
|1.1893
|108.00
|9074.99
|555
|2006.03.08 09:00
|sell
|278
|1.80
|1.1917
|1.1947
|1.1903
|556
|2006.03.08 09:11
|close
|278
|1.80
|1.1912
|1.1947
|1.1903
|90.00
|9164.99
|557
|2006.03.08 09:11
|sell
|279
|1.80
|1.1910
|1.1940
|1.1896
|558
|2006.03.08 09:49
|close
|279
|1.80
|1.1904
|1.1940
|1.1896
|108.01
|9273.00
|559
|2006.03.08 09:49
|sell
|280
|1.90
|1.1903
|1.1933
|1.1889
|560
|2006.03.08 10:57
|close
|280
|1.90
|1.1923
|1.1933
|1.1889
|-380.00
|8893.00
|561
|2006.03.09 02:01
|sell
|281
|1.80
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|562
|2006.03.09 02:26
|close
|281
|1.80
|1.1930
|1.1966
|1.1922
|108.00
|9001.00
|563
|2006.03.09 02:59
|sell
|282
|1.80
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|564
|2006.03.09 03:00
|close
|282
|1.80
|1.1931
|1.1966
|1.1922
|90.01
|9091.01
|565
|2006.03.09 06:00
|sell
|283
|1.80
|1.1945
|1.1975
|1.1931
|566
|2006.03.09 06:08
|close
|283
|1.80
|1.1940
|1.1975
|1.1931
|89.99
|9181.00
|567
|2006.03.09 06:19
|sell
|284
|1.80
|1.1944
|1.1974
|1.1930
|568
|2006.03.09 06:38
|close
|284
|1.80
|1.1940
|1.1974
|1.1930
|72.00
|9253.00
|569
|2006.03.09 06:46
|sell
|285
|1.90
|1.1944
|1.1974
|1.1930
|570
|2006.03.09 06:48
|close
|285
|1.90
|1.1936
|1.1974
|1.1930
|151.99
|9404.99
|571
|2006.03.09 06:59
|sell
|286
|1.90
|1.1948
|1.1978
|1.1934
|572
|2006.03.09 07:00
|t/p
|286
|1.90
|1.1934
|1.1978
|1.1934
|266.00
|9670.99
|573
|2006.03.09 15:00
|buy
|287
|1.90
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|574
|2006.03.09 15:09
|close
|287
|1.90
|1.1920
|1.1885
|1.1929
|94.99
|9765.98
|575
|2006.03.09 15:55
|buy
|288
|2.00
|1.1915
|1.1885
|1.1929
|576
|2006.03.09 16:59
|close
|288
|2.00
|1.1920
|1.1885
|1.1929
|99.99
|9865.97
|577
|2006.03.09 19:00
|buy
|289
|2.00
|1.1910
|1.1880
|1.1924
|578
|2006.03.09 22:28
|close
|289
|2.00
|1.1914
|1.1880
|1.1924
|80.02
|9945.99
|579
|2006.03.10 00:00
|buy
|290
|2.00
|1.1905
|1.1875
|1.1919
|580
|2006.03.10 06:51
|close
|290
|2.00
|1.1910
|1.1875
|1.1919
|100.00
|10045.99
|581
|2006.03.10 09:57
|sell
|291
|2.00
|1.1923
|1.1953
|1.1909
|582
|2006.03.10 10:50
|close
|291
|2.00
|1.1918
|1.1953
|1.1909
|100.00
|10145.99
|583
|2006.03.10 15:00
|buy
|292
|2.00
|1.1903
|1.1873
|1.1917
|584
|2006.03.10 15:20
|close
|292
|2.00
|1.1883
|1.1873
|1.1917
|-400.00
|9745.99
|585
|2006.03.10 15:20
|buy
|293
|1.90
|1.1885
|1.1855
|1.1899
|586
|2006.03.10 15:59
|t/p
|293
|1.90
|1.1899
|1.1855
|1.1899
|266.00
|10011.99
|587
|2006.03.10 15:59
|buy
|294
|2.00
|1.1907
|1.1877
|1.1921
|588
|2006.03.10 16:00
|s/l
|294
|2.00
|1.1877
|1.1877
|1.1921
|-600.00
|9411.99
|589
|2006.03.10 16:00
|buy
|295
|1.90
|1.1874
|1.1844
|1.1888
|590
|2006.03.10 16:01
|close
|295
|1.90
|1.1878
|1.1844
|1.1888
|76.01
|9488.00
|591
|2006.03.10 16:01
|buy
|296
|1.90
|1.1880
|1.1850
|1.1894
|592
|2006.03.10 16:06
|close
|296
|1.90
|1.1884
|1.1850
|1.1894
|76.01
|9564.01
|593
|2006.03.10 16:07
|buy
|297
|1.90
|1.1887
|1.1857
|1.1901
|594
|2006.03.10 16:29
|close
|297
|1.90
|1.1867
|1.1857
|1.1901
|-380.01
|9184.00
|595
|2006.03.10 16:29
|buy
|298
|1.80
|1.1869
|1.1839
|1.1883
|596
|2006.03.10 16:42
|close
|298
|1.80
|1.1874
|1.1839
|1.1883
|90.00
|9274.00
|597
|2006.03.10 16:42
|buy
|299
|1.90
|1.1877
|1.1847
|1.1891
|598
|2006.03.10 16:50
|close
|299
|1.90
|1.1882
|1.1847
|1.1891
|95.00
|9369.00
|599
|2006.03.10 16:50
|buy
|300
|1.90
|1.1882
|1.1852
|1.1896
|600
|2006.03.10 17:02
|close
|300
|1.90
|1.1886
|1.1852
|1.1896
|76.00
|9445.00
|601
|2006.03.13 01:02
|sell
|301
|1.90
|1.1921
|1.1951
|1.1907
|602
|2006.03.13 03:00
|close
|301
|1.90
|1.1942
|1.1951
|1.1907
|-398.99
|9046.01
|603
|2006.03.13 03:00
|sell
|302
|1.80
|1.1939
|1.1969
|1.1925
|604
|2006.03.13 09:00
|close
|302
|1.80
|1.1961
|1.1969
|1.1925
|-396.00
|8650.01
|605
|2006.03.13 09:00
|sell
|303
|1.70
|1.1958
|1.1988
|1.1944
|606
|2006.03.13 09:32
|close
|303
|1.70
|1.1953
|1.1988
|1.1944
|84.99
|8735.00
|607
|2006.03.13 09:59
|sell
|304
|1.70
|1.1960
|1.1990
|1.1946
|608
|2006.03.13 10:00
|t/p
|304
|1.70
|1.1946
|1.1990
|1.1946
|238.00
|8973.00
|609
|2006.03.13 14:08
|buy
|305
|1.80
|1.1923
|1.1893
|1.1937
|610
|2006.03.13 14:22
|close
|305
|1.80
|1.1927
|1.1893
|1.1937
|72.01
|9045.01
|611
|2006.03.13 14:55
|buy
|306
|1.80
|1.1923
|1.1893
|1.1937
|612
|2006.03.13 14:59
|close
|306
|1.80
|1.1928
|1.1893
|1.1937
|89.99
|9135.00
|613
|2006.03.13 15:00
|buy
|307
|1.80
|1.1922
|1.1892
|1.1936
|614
|2006.03.13 16:02
|close
|307
|1.80
|1.1927
|1.1892
|1.1936
|89.99
|9224.99
|615
|2006.03.13 17:08
|sell
|308
|1.80
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|616
|2006.03.13 17:59
|close
|308
|1.80
|1.1929
|1.1966
|1.1922
|126.00
|9350.99
|617
|2006.03.13 18:00
|sell
|309
|1.90
|1.1941
|1.1971
|1.1927
|618
|2006.03.13 18:08
|close
|309
|1.90
|1.1937
|1.1971
|1.1927
|76.00
|9426.99
|619
|2006.03.13 18:08
|sell
|310
|1.90
|1.1936
|1.1966
|1.1922
|620
|2006.03.13 18:57
|close
|310
|1.90
|1.1932
|1.1966
|1.1922
|76.01
|9503.00
|621
|2006.03.13 18:59
|sell
|311
|1.90
|1.1943
|1.1973
|1.1929
|622
|2006.03.13 19:00
|close
|311
|1.90
|1.1935
|1.1973
|1.1929
|152.00
|9655.00
|623
|2006.03.14 02:00
|sell
|312
|1.90
|1.1977
|1.2007
|1.1963
|624
|2006.03.14 02:08
|close
|312
|1.90
|1.1972
|1.2007
|1.1963
|94.99
|9749.99
|625
|2006.03.14 02:59
|sell
|313
|1.90
|1.1981
|1.2011
|1.1967
|626
|2006.03.14 03:00
|t/p
|313
|1.90
|1.1967
|1.2011
|1.1967
|266.00
|10015.99
|627
|2006.03.14 12:01
|buy
|314
|2.00
|1.1954
|1.1924
|1.1968
|628
|2006.03.14 15:10
|close
|314
|2.00
|1.1959
|1.1924
|1.1968
|99.99
|10115.98
|629
|2006.03.14 16:00
|sell
|315
|2.00
|1.1985
|1.2015
|1.1971
|630
|2006.03.14 17:00
|s/l
|315
|2.00
|1.2015
|1.2015
|1.1971
|-600.00
|9515.98
|631
|2006.03.14 17:19
|sell
|316
|1.90
|1.2022
|1.2052
|1.2008
|632
|2006.03.14 17:21
|close
|316
|1.90
|1.2018
|1.2052
|1.2008
|76.01
|9591.99
|633
|2006.03.14 17:25
|sell
|317
|1.90
|1.2022
|1.2052
|1.2008
|634
|2006.03.14 17:27
|close
|317
|1.90
|1.2018
|1.2052
|1.2008
|76.01
|9668.00
|635
|2006.03.14 17:56
|sell
|318
|1.90
|1.2025
|1.2055
|1.2011
|636
|2006.03.14 17:59
|close
|318
|1.90
|1.2020
|1.2055
|1.2011
|95.00
|9763.00
|637
|2006.03.14 17:59
|sell
|319
|2.00
|1.2022
|1.2052
|1.2008
|638
|2006.03.14 18:16
|close
|319
|2.00
|1.2018
|1.2052
|1.2008
|80.02
|9843.02
|639
|2006.03.15 02:22
|sell
|320
|2.00
|1.2024
|1.2054
|1.2010
|640
|2006.03.15 02:26
|close
|320
|2.00
|1.2020
|1.2054
|1.2010
|80.00
|9923.02
|641
|2006.03.15 16:18
|sell
|321
|2.00
|1.2056
|1.2086
|1.2042
|642
|2006.03.15 16:24
|close
|321
|2.00
|1.2050
|1.2086
|1.2042
|120.00
|10043.02
|643
|2006.03.15 21:59
|sell
|322
|2.00
|1.2073
|1.2103
|1.2059
|644
|2006.03.16 00:05
|close
|322
|2.00
|1.2068
|1.2103
|1.2059
|133.68
|10176.71
|645
|2006.03.16 02:00
|buy
|323
|2.00
|1.2060
|1.2030
|1.2074
|646
|2006.03.16 10:05
|close
|323
|2.00
|1.2065
|1.2030
|1.2074
|100.00
|10276.71
|647
|2006.03.16 15:00
|sell
|324
|2.10
|1.2127
|1.2157
|1.2113
|648
|2006.03.16 15:16
|close
|324
|2.10
|1.2122
|1.2157
|1.2113
|105.00
|10381.71
|649
|2006.03.16 15:16
|sell
|325
|2.10
|1.2123
|1.2153
|1.2109
|650
|2006.03.16 16:04
|close
|325
|2.10
|1.2145
|1.2153
|1.2109
|-462.01
|9919.70
|651
|2006.03.17 08:00
|buy
|326
|2.00
|1.2163
|1.2133
|1.2177
|652
|2006.03.17 10:00
|close
|326
|2.00
|1.2168
|1.2133
|1.2177
|99.99
|10019.69
|653
|2006.03.17 16:00
|buy
|327
|2.00
|1.2156
|1.2126
|1.2170
|654
|2006.03.17 16:15
|close
|327
|2.00
|1.2160
|1.2126
|1.2170
|80.00
|10099.69
|655
|2006.03.17 16:15
|buy
|328
|2.00
|1.2163
|1.2133
|1.2177
|656
|2006.03.17 16:32
|close
|328
|2.00
|1.2168
|1.2133
|1.2177
|99.99
|10199.68
|657
|2006.03.17 16:32
|buy
|329
|2.00
|1.2167
|1.2137
|1.2181
|658
|2006.03.17 16:33
|close
|329
|2.00
|1.2173
|1.2137
|1.2181
|120.00
|10319.68
|659
|2006.03.17 16:59
|buy
|330
|2.10
|1.2156
|1.2126
|1.2170
|660
|2006.03.17 17:00
|close
|330
|2.10
|1.2169
|1.2126
|1.2170
|273.00
|10592.68
|661
|2006.03.20 04:12
|buy
|331
|2.10
|1.2174
|1.2144
|1.2188
|662
|2006.03.20 09:00
|close
|331
|2.10
|1.2184
|1.2144
|1.2188
|210.00
|10802.68
|663
|2006.03.20 13:00
|buy
|332
|2.20
|1.2171
|1.2141
|1.2185
|664
|2006.03.20 13:53
|close
|332
|2.20
|1.2176
|1.2141
|1.2185
|110.00
|10912.68
|665
|2006.03.20 13:59
|buy
|333
|2.20
|1.2169
|1.2139
|1.2183
|666
|2006.03.20 14:00
|close
|333
|2.20
|1.2180
|1.2139
|1.2183
|242.01
|11154.69
|667
|2006.03.21 00:41
|buy
|334
|2.20
|1.2156
|1.2126
|1.2170
|668
|2006.03.21 00:59
|close
|334
|2.20
|1.2162
|1.2126
|1.2170
|132.00
|11286.69
|669
|2006.03.21 02:00
|buy
|335
|2.30
|1.2146
|1.2116
|1.2160
|670
|2006.03.21 03:59
|close
|335
|2.30
|1.2151
|1.2116
|1.2160
|114.99
|11401.68
|671
|2006.03.21 10:02
|buy
|336
|2.30
|1.2132
|1.2102
|1.2146
|672
|2006.03.21 10:57
|close
|336
|2.30
|1.2137
|1.2102
|1.2146
|115.00
|11516.68
|673
|2006.03.21 10:59
|sell
|337
|2.30
|1.2143
|1.2173
|1.2129
|674
|2006.03.21 11:35
|close
|337
|2.30
|1.2138
|1.2173
|1.2129
|114.99
|11631.67
|675
|2006.03.21 11:35
|buy
|338
|2.30
|1.2136
|1.2106
|1.2150
|676
|2006.03.21 11:59
|close
|338
|2.30
|1.2143
|1.2106
|1.2150
|161.00
|11792.67
|677
|2006.03.21 15:00
|buy
|339
|2.40
|1.2133
|1.2103
|1.2147
|678
|2006.03.21 16:02
|close
|339
|2.40
|1.2113
|1.2103
|1.2147
|-480.00
|11312.67
|679
|2006.03.21 16:02
|buy
|340
|2.30
|1.2116
|1.2086
|1.2130
|680
|2006.03.21 16:03
|close
|340
|2.30
|1.2120
|1.2086
|1.2130
|92.00
|11404.67
|681
|2006.03.21 16:04
|buy
|341
|2.30
|1.2117
|1.2087
|1.2131
|682
|2006.03.21 17:00
|close
|341
|2.30
|1.2090
|1.2087
|1.2131
|-621.00
|10783.67
|683
|2006.03.21 17:00
|buy
|342
|2.20
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|684
|2006.03.21 17:11
|close
|342
|2.20
|1.2093
|1.2059
|1.2103
|88.02
|10871.69
|685
|2006.03.21 17:38
|buy
|343
|2.20
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|686
|2006.03.21 19:01
|close
|343
|2.20
|1.2094
|1.2059
|1.2103
|110.02
|10981.71
|687
|2006.03.22 10:00
|buy
|344
|2.20
|1.2080
|1.2050
|1.2094
|688
|2006.03.22 14:24
|close
|344
|2.20
|1.2085
|1.2050
|1.2094
|110.00
|11091.71
|689
|2006.03.22 15:00
|sell
|345
|2.20
|1.2094
|1.2124
|1.2080
|690
|2006.03.22 15:08
|close
|345
|2.20
|1.2090
|1.2124
|1.2080
|88.01
|11179.72
|691
|2006.03.22 15:08
|sell
|346
|2.20
|1.2092
|1.2122
|1.2078
|692
|2006.03.22 15:10
|close
|346
|2.20
|1.2087
|1.2122
|1.2078
|110.00
|11289.72
|693
|2006.03.22 15:19
|sell
|347
|2.30
|1.2092
|1.2122
|1.2078
|694
|2006.03.22 16:59
|close
|347
|2.30
|1.2088
|1.2122
|1.2078
|92.00
|11381.72
|695
|2006.03.23 02:00
|buy
|348
|2.30
|1.2060
|1.2030
|1.2074
|696
|2006.03.23 07:59
|close
|348
|2.30
|1.2065
|1.2030
|1.2074
|114.99
|11496.71
|697
|2006.03.23 13:00
|buy
|349
|2.30
|1.2055
|1.2025
|1.2069
|698
|2006.03.23 13:20
|close
|349
|2.30
|1.2059
|1.2025
|1.2069
|92.01
|11588.72
|699
|2006.03.23 13:33
|buy
|350
|2.30
|1.2058
|1.2028
|1.2072
|700
|2006.03.23 15:23
|close
|350
|2.30
|1.2063
|1.2028
|1.2072
|114.99
|11703.71
|701
|2006.03.23 17:00
|buy
|351
|2.30
|1.1984
|1.1954
|1.1998
|702
|2006.03.23 17:19
|close
|351
|2.30
|1.1988
|1.1954
|1.1998
|92.00
|11795.71
|703
|2006.03.23 17:19
|buy
|352
|2.40
|1.1991
|1.1961
|1.2005
|704
|2006.03.23 20:01
|close
|352
|2.40
|1.1970
|1.1961
|1.2005
|-504.00
|11291.71
|705
|2006.03.23 21:00
|buy
|353
|2.30
|1.1966
|1.1936
|1.1980
|706
|2006.03.23 21:57
|close
|353
|2.30
|1.1971
|1.1936
|1.1980
|115.00
|11406.71
|707
|2006.03.23 21:59
|buy
|354
|2.30
|1.1968
|1.1938
|1.1982
|708
|2006.03.23 22:04
|close
|354
|2.30
|1.1973
|1.1938
|1.1982
|114.99
|11521.70
|709
|2006.03.24 08:01
|sell
|355
|2.30
|1.1974
|1.2004
|1.1960
|710
|2006.03.24 08:41
|close
|355
|2.30
|1.1969
|1.2004
|1.1960
|115.00
|11636.70
|711
|2006.03.24 16:00
|sell
|356
|2.30
|1.1980
|1.2010
|1.1966
|712
|2006.03.24 16:00
|close
|356
|2.30
|1.1975
|1.2010
|1.1966
|115.00
|11751.70
|713
|2006.03.24 16:59
|sell
|357
|2.40
|1.1980
|1.2010
|1.1966
|714
|2006.03.24 16:59
|close
|357
|2.40
|1.1974
|1.2010
|1.1966
|144.00
|11895.70
|715
|2006.03.24 17:00
|sell
|358
|2.40
|1.2009
|1.2039
|1.1995
|716
|2006.03.24 18:00
|close
|358
|2.40
|1.2037
|1.2039
|1.1995
|-672.01
|11223.69
|717
|2006.03.27 03:41
|buy
|359
|2.20
|1.2023
|1.1993
|1.2037
|718
|2006.03.27 04:17
|close
|359
|2.20
|1.2027
|1.1993
|1.2037
|88.00
|11311.69
|719
|2006.03.27 11:18
|buy
|360
|2.30
|1.2029
|1.1999
|1.2043
|720
|2006.03.27 16:00
|close
|360
|2.30
|1.2034
|1.1999
|1.2043
|115.00
|11426.69
|721
|2006.03.27 18:06
|buy
|361
|2.30
|1.2011
|1.1981
|1.2025
|722
|2006.03.27 18:06
|close
|361
|2.30
|1.2015
|1.1981
|1.2025
|92.02
|11518.71
|723
|2006.03.27 18:06
|buy
|362
|2.30
|1.2013
|1.1983
|1.2027
|724
|2006.03.27 18:18
|close
|362
|2.30
|1.2018
|1.1983
|1.2027
|115.00
|11633.71
|725
|2006.03.27 18:21
|buy
|363
|2.30
|1.2011
|1.1981
|1.2025
|726
|2006.03.27 18:59
|close
|363
|2.30
|1.2015
|1.1981
|1.2025
|92.01
|11725.72
|727
|2006.03.28 05:50
|buy
|364
|2.30
|1.1997
|1.1967
|1.2011
|728
|2006.03.28 05:59
|close
|364
|2.30
|1.2003
|1.1967
|1.2011
|138.01
|11863.73
|729
|2006.03.28 08:23
|sell
|365
|2.40
|1.2011
|1.2041
|1.1997
|730
|2006.03.28 09:59
|close
|365
|2.40
|1.2031
|1.2041
|1.1997
|-480.00
|11383.73
|731
|2006.03.28 10:01
|sell
|366
|2.30
|1.2055
|1.2085
|1.2041
|732
|2006.03.28 10:01
|close
|366
|2.30
|1.2046
|1.2085
|1.2041
|207.01
|11590.74
|733
|2006.03.28 10:10
|sell
|367
|2.30
|1.2055
|1.2085
|1.2041
|734
|2006.03.28 10:23
|close
|367
|2.30
|1.2075
|1.2085
|1.2041
|-460.00
|11130.74
|735
|2006.03.28 10:23
|sell
|368
|2.20
|1.2071
|1.2101
|1.2057
|736
|2006.03.28 10:27
|close
|368
|2.20
|1.2066
|1.2101
|1.2057
|110.00
|11240.74
|737
|2006.03.28 10:27
|sell
|369
|2.20
|1.2065
|1.2095
|1.2051
|738
|2006.03.28 10:42
|close
|369
|2.20
|1.2059
|1.2095
|1.2051
|132.00
|11372.74
|739
|2006.03.28 10:42
|sell
|370
|2.30
|1.2056
|1.2086
|1.2042
|740
|2006.03.28 13:58
|close
|370
|2.30
|1.2077
|1.2086
|1.2042
|-483.00
|10889.74
|741
|2006.03.28 21:17
|buy
|371
|2.20
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|742
|2006.03.28 21:17
|close
|371
|2.20
|1.2064
|1.2022
|1.2066
|264.00
|11153.74
|743
|2006.03.28 21:17
|buy
|372
|2.20
|1.2052
|1.2022
|1.2066
|744
|2006.03.28 21:21
|close
|372
|2.20
|1.2028
|1.2022
|1.2066
|-528.01
|10625.73
|745
|2006.03.28 21:21
|buy
|373
|2.10
|1.2028
|1.1998
|1.2042
|746
|2006.03.28 21:24
|close
|373
|2.10
|1.2007
|1.1998
|1.2042
|-440.99
|10184.74
|747
|2006.03.28 21:24
|buy
|374
|2.00
|1.2009
|1.1979
|1.2023
|748
|2006.03.28 21:24
|close
|374
|2.00
|1.2015
|1.1979
|1.2023
|120.01
|10304.75
|749
|2006.03.28 21:25
|buy
|375
|2.10
|1.2018
|1.1988
|1.2032
|750
|2006.03.28 21:29
|close
|375
|2.10
|1.2026
|1.1988
|1.2032
|168.01
|10472.76
|751
|2006.03.28 21:29
|buy
|376
|2.10
|1.2028
|1.1998
|1.2042
|752
|2006.03.28 21:36
|close
|376
|2.10
|1.2007
|1.1998
|1.2042
|-441.00
|10031.76
|753
|2006.03.28 21:36
|buy
|377
|2.00
|1.2006
|1.1976
|1.2020
|754
|2006.03.28 21:36
|close
|377
|2.00
|1.2010
|1.1976
|1.2020
|80.00
|10111.76
|755
|2006.03.28 21:36
|buy
|378
|2.00
|1.2014
|1.1984
|1.2028
|756
|2006.03.28 21:57
|close
|378
|2.00
|1.1994
|1.1984
|1.2028
|-400.00
|9711.76
|757
|2006.03.28 21:57
|buy
|379
|1.90
|1.1997
|1.1967
|1.2011
|758
|2006.03.28 21:58
|close
|379
|1.90
|1.2005
|1.1967
|1.2011
|152.00
|9863.76
|759
|2006.03.28 21:58
|buy
|380
|2.00
|1.2006
|1.1976
|1.2020
|760
|2006.03.28 22:08
|close
|380
|2.00
|1.2010
|1.1976
|1.2020
|80.00
|9943.76
|761
|2006.03.29 07:24
|sell
|381
|2.00
|1.2007
|1.2037
|1.1993
|762
|2006.03.29 08:24
|close
|381
|2.00
|1.2003
|1.2037
|1.1993
|80.01
|10023.77
|763
|2006.03.29 09:58
|buy
|382
|2.00
|1.1987
|1.1957
|1.2001
|764
|2006.03.29 10:16
|close
|382
|2.00
|1.1993
|1.1957
|1.2001
|120.01
|10143.78
|765
|2006.03.29 18:20
|sell
|383
|2.00
|1.2028
|1.2058
|1.2014
|766
|2006.03.29 20:14
|close
|383
|2.00
|1.2049
|1.2058
|1.2014
|-420.00
|9723.78
|767
|2006.03.30 11:59
|sell
|384
|1.90
|1.2080
|1.2110
|1.2066
|768
|2006.03.30 12:02
|close
|384
|1.90
|1.2075
|1.2110
|1.2066
|95.01
|9818.79
|769
|2006.03.30 16:30
|sell
|385
|2.00
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|770
|2006.03.30 16:31
|close
|385
|2.00
|1.2144
|1.2150
|1.2106
|-480.00
|9338.79
|771
|2006.03.30 16:31
|sell
|386
|1.90
|1.2132
|1.2162
|1.2118
|772
|2006.03.30 16:38
|close
|386
|1.90
|1.2152
|1.2162
|1.2118
|-380.01
|8958.78
|773
|2006.03.30 16:38
|sell
|387
|1.80
|1.2150
|1.2180
|1.2136
|774
|2006.03.30 16:38
|close
|387
|1.80
|1.2145
|1.2180
|1.2136
|90.00
|9048.78
|775
|2006.03.30 16:39
|sell
|388
|1.80
|1.2144
|1.2174
|1.2130
|776
|2006.03.30 16:39
|close
|388
|1.80
|1.2140
|1.2174
|1.2130
|72.02
|9120.80
|777
|2006.03.30 16:39
|sell
|389
|1.80
|1.2138
|1.2168
|1.2124
|778
|2006.03.30 16:41
|close
|389
|1.80
|1.2133
|1.2168
|1.2124
|90.01
|9210.81
|779
|2006.03.30 16:41
|sell
|390
|1.80
|1.2133
|1.2163
|1.2119
|780
|2006.03.30 17:03
|close
|390
|1.80
|1.2153
|1.2163
|1.2119
|-360.01
|8850.80
|781
|2006.03.31 02:13
|buy
|391
|1.80
|1.2157
|1.2127
|1.2171
|782
|2006.03.31 02:57
|close
|391
|1.80
|1.2163
|1.2127
|1.2171
|108.00
|8958.80
|783
|2006.03.31 06:10
|buy
|392
|1.80
|1.2158
|1.2128
|1.2172
|784
|2006.03.31 08:46
|close
|392
|1.80
|1.2137
|1.2128
|1.2172
|-377.99
|8580.81
|785
|2006.03.31 08:47
|buy
|393
|1.70
|1.2132
|1.2102
|1.2146
|786
|2006.03.31 08:51
|close
|393
|1.70
|1.2136
|1.2102
|1.2146
|68.01
|8648.82
|787
|2006.03.31 15:33
|sell
|394
|1.70
|1.2132
|1.2162
|1.2118
|788
|2006.03.31 15:33
|close
|394
|1.70
|1.2127
|1.2162
|1.2118
|85.00
|8733.82
|789
|2006.03.31 15:34
|sell
|395
|1.70
|1.2130
|1.2160
|1.2116
|790
|2006.03.31 15:35
|close
|395
|1.70
|1.2125
|1.2160
|1.2116
|85.00
|8818.82
|791
|2006.03.31 15:36
|sell
|396
|1.80
|1.2131
|1.2161
|1.2117
|792
|2006.03.31 15:36
|close
|396
|1.80
|1.2126
|1.2161
|1.2117
|90.00
|8908.82
|793
|2006.03.31 16:04
|sell
|397
|1.80
|1.2126
|1.2156
|1.2112
|794
|2006.03.31 16:05
|close
|397
|1.80
|1.2116
|1.2156
|1.2112
|179.99
|9088.81
|795
|2006.03.31 16:05
|sell
|398
|1.80
|1.2126
|1.2156
|1.2112
|796
|2006.03.31 16:05
|close
|398
|1.80
|1.2118
|1.2156
|1.2112
|144.01
|9232.82
|797
|2006.03.31 17:00
|buy
|399
|1.80
|1.2100
|1.2070
|1.2114
|798
|2006.03.31 17:07
|close
|399
|1.80
|1.2107
|1.2070
|1.2114
|126.01
|9358.83
|799
|2006.03.31 17:07
|buy
|400
|1.90
|1.2095
|1.2065
|1.2109
|800
|2006.03.31 17:07
|close
|400
|1.90
|1.2104
|1.2065
|1.2109
|170.99
|9529.82
|801
|2006.03.31 17:08
|sell
|401
|1.90
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|802
|2006.03.31 17:08
|close
|401
|1.90
|1.2114
|1.2150
|1.2106
|114.00
|9643.82
|803
|2006.03.31 17:08
|sell
|402
|1.90
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|804
|2006.03.31 17:08
|close
|402
|1.90
|1.2106
|1.2145
|1.2101
|171.00
|9814.82
|805
|2006.03.31 17:08
|sell
|403
|2.00
|1.2120
|1.2150
|1.2106
|806
|2006.03.31 17:09
|close
|403
|2.00
|1.2114
|1.2150
|1.2106
|120.00
|9934.82
|807
|2006.03.31 17:09
|sell
|404
|2.00
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|808
|2006.03.31 17:12
|close
|404
|2.00
|1.2110
|1.2145
|1.2101
|99.99
|10034.81
|809
|2006.03.31 17:16
|sell
|405
|2.00
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|810
|2006.03.31 17:26
|close
|405
|2.00
|1.2111
|1.2145
|1.2101
|80.01
|10114.82
|811
|2006.03.31 17:36
|sell
|406
|2.00
|1.2118
|1.2148
|1.2104
|812
|2006.03.31 17:36
|close
|406
|2.00
|1.2113
|1.2148
|1.2104
|100.00
|10214.82
|813
|2006.03.31 17:36
|sell
|407
|2.00
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|814
|2006.03.31 17:58
|close
|407
|2.00
|1.2109
|1.2145
|1.2101
|120.00
|10334.82
|815
|2006.03.31 17:59
|sell
|408
|2.10
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|816
|2006.03.31 18:36
|close
|408
|2.10
|1.2136
|1.2145
|1.2101
|-441.00
|9893.82
|817
|2006.03.31 18:36
|sell
|409
|2.00
|1.2131
|1.2161
|1.2117
|818
|2006.03.31 19:09
|close
|409
|2.00
|1.2127
|1.2161
|1.2117
|80.00
|9973.82
|819
|2006.04.03 02:00
|buy
|410
|2.00
|1.2106
|1.2076
|1.2120
|820
|2006.04.03 02:01
|close
|410
|2.00
|1.2110
|1.2076
|1.2120
|80.00
|10053.82
|821
|2006.04.03 02:01
|buy
|411
|2.00
|1.2108
|1.2078
|1.2122
|822
|2006.04.03 02:13
|close
|411
|2.00
|1.2113
|1.2078
|1.2122
|100.00
|10153.82
|823
|2006.04.03 02:28
|buy
|412
|2.00
|1.2109
|1.2079
|1.2123
|824
|2006.04.03 04:00
|close
|412
|2.00
|1.2089
|1.2079
|1.2123
|-400.01
|9753.81
|825
|2006.04.03 06:01
|buy
|413
|2.00
|1.2070
|1.2040
|1.2084
|826
|2006.04.03 07:00
|close
|413
|2.00
|1.2046
|1.2040
|1.2084
|-480.00
|9273.81
|827
|2006.04.03 07:01
|buy
|414
|1.90
|1.2049
|1.2019
|1.2063
|828
|2006.04.03 08:12
|close
|414
|1.90
|1.2053
|1.2019
|1.2063
|76.00
|9349.81
|829
|2006.04.03 11:00
|sell
|415
|1.90
|1.2062
|1.2092
|1.2048
|830
|2006.04.03 11:11
|close
|415
|1.90
|1.2056
|1.2092
|1.2048
|114.00
|9463.81
|831
|2006.04.03 11:58
|sell
|416
|1.90
|1.2060
|1.2090
|1.2046
|832
|2006.04.03 12:00
|close
|416
|1.90
|1.2055
|1.2090
|1.2046
|95.00
|9558.81
|833
|2006.04.03 17:00
|sell
|417
|1.90
|1.2112
|1.2142
|1.2098
|834
|2006.04.03 17:05
|close
|417
|1.90
|1.2107
|1.2142
|1.2098
|95.00
|9653.81
|835
|2006.04.03 17:05
|sell
|418
|1.90
|1.2106
|1.2136
|1.2092
|836
|2006.04.03 18:02
|close
|418
|1.90
|1.2126
|1.2136
|1.2092
|-380.00
|9273.81
|837
|2006.04.04 15:00
|sell
|419
|1.90
|1.2235
|1.2265
|1.2221
|838
|2006.04.04 15:02
|close
|419
|1.90
|1.2230
|1.2265
|1.2221
|95.00
|9368.81
|839
|2006.04.04 15:02
|sell
|420
|1.90
|1.2228
|1.2258
|1.2214
|840
|2006.04.04 15:25
|close
|420
|1.90
|1.2249
|1.2258
|1.2214
|-399.00
|8969.81
|841
|2006.04.04 15:25
|sell
|421
|1.80
|1.2251
|1.2281
|1.2237
|842
|2006.04.04 15:25
|close
|421
|1.80
|1.2247
|1.2281
|1.2237
|72.02
|9041.83
|843
|2006.04.04 15:26
|sell
|422
|1.80
|1.2244
|1.2274
|1.2230
|844
|2006.04.04 15:59
|close
|422
|1.80
|1.2236
|1.2274
|1.2230
|144.01
|9185.84
|845
|2006.04.05 02:01
|buy
|423
|1.80
|1.2255
|1.2225
|1.2269
|846
|2006.04.05 04:00
|close
|423
|1.80
|1.2265
|1.2225
|1.2269
|180.02
|9365.86
|847
|2006.04.05 10:00
|buy
|424
|1.90
|1.2256
|1.2226
|1.2270
|848
|2006.04.05 10:03
|close
|424
|1.90
|1.2262
|1.2226
|1.2270
|114.01
|9479.87
|849
|2006.04.05 10:12
|buy
|425
|1.90
|1.2256
|1.2226
|1.2270
|850
|2006.04.05 10:16
|close
|425
|1.90
|1.2261
|1.2226
|1.2270
|95.01
|9574.88
|851
|2006.04.05 15:00
|sell
|426
|1.90
|1.2289
|1.2319
|1.2275
|852
|2006.04.05 15:06
|close
|426
|1.90
|1.2285
|1.2319
|1.2275
|76.00
|9650.88
|853
|2006.04.05 15:35
|sell
|427
|1.90
|1.2291
|1.2321
|1.2277
|854
|2006.04.05 16:00
|close
|427
|1.90
|1.2284
|1.2321
|1.2277
|133.01
|9783.89
|855
|2006.04.06 09:21
|sell
|428
|2.00
|1.2296
|1.2326
|1.2282
|856
|2006.04.06 09:49
|close
|428
|2.00
|1.2291
|1.2326
|1.2282
|99.99
|9883.88
|857
|2006.04.06 10:10
|sell
|429
|2.00
|1.2296
|1.2326
|1.2282
|858
|2006.04.06 10:57
|close
|429
|2.00
|1.2316
|1.2326
|1.2282
|-400.01
|9483.87
|859
|2006.04.06 10:57
|sell
|430
|1.90
|1.2312
|1.2342
|1.2298
|860
|2006.04.06 10:59
|t/p
|430
|1.90
|1.2298
|1.2342
|1.2298
|266.00
|9749.87
|861
|2006.04.06 11:00
|sell
|431
|1.90
|1.2315
|1.2345
|1.2301
|862
|2006.04.06 13:00
|close
|431
|1.90
|1.2308
|1.2345
|1.2301
|133.01
|9882.88
|863
|2006.04.06 15:00
|buy
|432
|2.00
|1.2282
|1.2252
|1.2296
|864
|2006.04.06 15:00
|s/l
|432
|2.00
|1.2252
|1.2252
|1.2296
|-600.00
|9282.88
|865
|2006.04.06 15:00
|buy
|433
|1.90
|1.2250
|1.2220
|1.2264
|866
|2006.04.06 15:05
|close
|433
|1.90
|1.2226
|1.2220
|1.2264
|-456.00
|8826.88
|867
|2006.04.06 15:05
|buy
|434
|1.80
|1.2230
|1.2200
|1.2244
|868
|2006.04.06 15:05
|close
|434
|1.80
|1.2236
|1.2200
|1.2244
|108.00
|8934.88
|869
|2006.04.06 15:05
|buy
|435
|1.80
|1.2237
|1.2207
|1.2251
|870
|2006.04.06 15:11
|close
|435
|1.80
|1.2217
|1.2207
|1.2251
|-360.00
|8574.88
|871
|2006.04.06 15:11
|buy
|436
|1.70
|1.2228
|1.2198
|1.2242
|872
|2006.04.06 15:12
|close
|436
|1.70
|1.2233
|1.2198
|1.2242
|85.00
|8659.88
|873
|2006.04.06 15:12
|buy
|437
|1.70
|1.2233
|1.2203
|1.2247
|874
|2006.04.06 15:14
|close
|437
|1.70
|1.2237
|1.2203
|1.2247
|68.01
|8727.89
|875
|2006.04.06 15:14
|buy
|438
|1.70
|1.2238
|1.2208
|1.2252
|876
|2006.04.06 15:31
|close
|438
|1.70
|1.2218
|1.2208
|1.2252
|-340.00
|8387.89
|877
|2006.04.06 15:31
|buy
|439
|1.70
|1.2217
|1.2187
|1.2231
|878
|2006.04.06 15:31
|close
|439
|1.70
|1.2223
|1.2187
|1.2231
|102.01
|8489.90
|879
|2006.04.06 15:31
|buy
|440
|1.70
|1.2222
|1.2192
|1.2236
|880
|2006.04.06 15:59
|t/p
|440
|1.70
|1.2236
|1.2192
|1.2236
|238.00
|8727.90
|881
|2006.04.06 15:59
|buy
|441
|1.70
|1.2245
|1.2215
|1.2259
|882
|2006.04.06 16:00
|s/l
|441
|1.70
|1.2215
|1.2215
|1.2259
|-510.00
|8217.90
|883
|2006.04.07 08:30
|sell
|442
|1.60
|1.2207
|1.2237
|1.2193
|884
|2006.04.07 08:32
|close
|442
|1.60
|1.2201
|1.2237
|1.2193
|96.00
|8313.90
|885
|2006.04.07 08:59
|sell
|443
|1.70
|1.2206
|1.2236
|1.2192
|886
|2006.04.07 09:00
|close
|443
|1.70
|1.2195
|1.2236
|1.2192
|187.00
|8500.90
|887
|2006.04.07 09:01
|buy
|444
|1.70
|1.2191
|1.2161
|1.2205
|888
|2006.04.07 09:59
|close
|444
|1.70
|1.2196
|1.2161
|1.2205
|85.00
|8585.90
|889
|2006.04.07 10:00
|buy
|445
|1.70
|1.2186
|1.2156
|1.2200
|890
|2006.04.07 10:11
|close
|445
|1.70
|1.2190
|1.2156
|1.2200
|68.00
|8653.90
|891
|2006.04.07 10:36
|buy
|446
|1.70
|1.2187
|1.2157
|1.2201
|892
|2006.04.07 10:40
|close
|446
|1.70
|1.2192
|1.2157
|1.2201
|85.00
|8738.90
|893
|2006.04.07 10:49
|buy
|447
|1.70
|1.2187
|1.2157
|1.2201
|894
|2006.04.07 11:16
|close
|447
|1.70
|1.2192
|1.2157
|1.2201
|85.00
|8823.90
|895
|2006.04.07 16:00
|buy
|448
|1.80
|1.2158
|1.2128
|1.2172
|896
|2006.04.07 17:00
|s/l
|448
|1.80
|1.2128
|1.2128
|1.2172
|-540.00
|8283.90
|897
|2006.04.07 17:00
|buy
|449
|1.70
|1.2116
|1.2086
|1.2130
|898
|2006.04.07 17:05
|close
|449
|1.70
|1.2120
|1.2086
|1.2130
|68.00
|8351.90
|899
|2006.04.07 17:05
|buy
|450
|1.70
|1.2124
|1.2094
|1.2138
|900
|2006.04.07 18:00
|close
|450
|1.70
|1.2104
|1.2094
|1.2138
|-340.00
|8011.90
|901
|2006.04.07 21:03
|buy
|451
|1.60
|1.2102
|1.2072
|1.2116
|902
|2006.04.10 00:01
|close
|451
|1.60
|1.2107
|1.2072
|1.2116
|67.93
|8079.83
|903
|2006.04.10 10:00
|sell
|452
|1.60
|1.2121
|1.2151
|1.2107
|904
|2006.04.10 10:29
|close
|452
|1.60
|1.2117
|1.2151
|1.2107
|64.00
|8143.83
|905
|2006.04.10 10:30
|sell
|453
|1.60
|1.2118
|1.2148
|1.2104
|906
|2006.04.10 13:00
|close
|453
|1.60
|1.2111
|1.2148
|1.2104
|112.01
|8255.84
|907
|2006.04.10 14:13
|buy
|454
|1.70
|1.2100
|1.2070
|1.2114
|908
|2006.04.10 14:21
|close
|454
|1.70
|1.2105
|1.2070
|1.2114
|85.00
|8340.84
|909
|2006.04.11 03:00
|buy
|455
|1.70
|1.2096
|1.2066
|1.2110
|910
|2006.04.11 04:14
|close
|455
|1.70
|1.2101
|1.2066
|1.2110
|85.00
|8425.84
|911
|2006.04.11 13:59
|buy
|456
|1.70
|1.2106
|1.2076
|1.2120
|912
|2006.04.11 13:59
|close
|456
|1.70
|1.2110
|1.2076
|1.2120
|68.00
|8493.84
|913
|2006.04.11 22:12
|sell
|457
|1.70
|1.2149
|1.2179
|1.2135
|914
|2006.04.11 22:51
|close
|457
|1.70
|1.2144
|1.2179
|1.2135
|85.00
|8578.84
|915
|2006.04.12 02:00
|sell
|458
|1.70
|1.2154
|1.2184
|1.2140
|916
|2006.04.12 08:00
|close
|458
|1.70
|1.2149
|1.2184
|1.2140
|85.00
|8663.84
|917
|2006.04.12 08:01
|buy
|459
|1.70
|1.2150
|1.2120
|1.2164
|918
|2006.04.12 09:31
|close
|459
|1.70
|1.2155
|1.2120
|1.2164
|85.00
|8748.84
|919
|2006.04.12 15:00
|buy
|460
|1.70
|1.2089
|1.2059
|1.2103
|920
|2006.04.12 15:18
|close
|460
|1.70
|1.2093
|1.2059
|1.2103
|68.01
|8816.85
|921
|2006.04.12 15:18
|buy
|461
|1.80
|1.2093
|1.2063
|1.2107
|922
|2006.04.12 15:22
|close
|461
|1.80
|1.2098
|1.2063
|1.2107
|90.00
|8906.85
|923
|2006.04.12 15:22
|buy
|462
|1.80
|1.2099
|1.2069
|1.2113
|924
|2006.04.12 15:23
|close
|462
|1.80
|1.2103
|1.2069
|1.2113
|72.00
|8978.85
|925
|2006.04.12 15:23
|buy
|463
|1.80
|1.2103
|1.2073
|1.2117
|926
|2006.04.12 15:23
|close
|463
|1.80
|1.2107
|1.2073
|1.2117
|72.01
|9050.86
|927
|2006.04.12 15:24
|buy
|464
|1.80
|1.2108
|1.2078
|1.2122
|928
|2006.04.12 15:56
|close
|464
|1.80
|1.2117
|1.2078
|1.2122
|162.00
|9212.86
|929
|2006.04.12 15:57
|buy
|465
|1.80
|1.2118
|1.2088
|1.2132
|930
|2006.04.12 15:59
|s/l
|465
|1.80
|1.2088
|1.2088
|1.2132
|-540.00
|8672.86
|931
|2006.04.12 15:59
|buy
|466
|1.70
|1.2088
|1.2058
|1.2102
|932
|2006.04.12 16:00
|t/p
|466
|1.70
|1.2102
|1.2058
|1.2102
|238.00
|8910.86
|933
|2006.04.13 01:00
|sell
|467
|1.80
|1.2111
|1.2141
|1.2097
|934
|2006.04.13 01:53
|close
|467
|1.80
|1.2105
|1.2141
|1.2097
|108.01
|9018.87
|935
|2006.04.13 01:54
|buy
|468
|1.80
|1.2104
|1.2074
|1.2118
|936
|2006.04.13 01:59
|close
|468
|1.80
|1.2113
|1.2074
|1.2118
|162.01
|9180.88
|937
|2006.04.13 08:05
|sell
|469
|1.80
|1.2108
|1.2138
|1.2094
|938
|2006.04.13 08:59
|close
|469
|1.80
|1.2104
|1.2138
|1.2094
|72.01
|9252.89
|939
|2006.04.13 09:00
|sell
|470
|1.90
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|940
|2006.04.13 12:01
|close
|470
|1.90
|1.2110
|1.2145
|1.2101
|95.00
|9347.89
|941
|2006.04.13 13:00
|buy
|471
|1.90
|1.2101
|1.2071
|1.2115
|942
|2006.04.13 15:05
|close
|471
|1.90
|1.2080
|1.2071
|1.2115
|-399.00
|8948.89
|943
|2006.04.13 18:59
|sell
|472
|1.80
|1.2106
|1.2136
|1.2092
|944
|2006.04.13 19:01
|close
|472
|1.80
|1.2100
|1.2136
|1.2092
|108.00
|9056.89
|945
|2006.04.14 10:00
|buy
|473
|1.80
|1.2102
|1.2072
|1.2116
|946
|2006.04.14 13:27
|close
|473
|1.80
|1.2107
|1.2072
|1.2116
|90.00
|9146.89
|947
|2006.04.14 17:06
|buy
|474
|1.80
|1.2105
|1.2075
|1.2119
|948
|2006.04.14 19:00
|close
|474
|1.80
|1.2112
|1.2075
|1.2119
|126.01
|9272.90
|949
|2006.04.14 19:59
|sell
|475
|1.90
|1.2115
|1.2145
|1.2101
|950
|2006.04.14 22:09
|close
|475
|1.90
|1.2111
|1.2145
|1.2101
|76.01
|9348.91
|951
|2006.04.17 03:00
|sell
|476
|1.90
|1.2167
|1.2197
|1.2153
|952
|2006.04.17 04:00
|close
|476
|1.90
|1.2188
|1.2197
|1.2153
|-399.02
|8949.89
|953
|2006.04.17 13:38
|sell
|477
|1.80
|1.2196
|1.2226
|1.2182
|954
|2006.04.17 14:00
|s/l
|477
|1.80
|1.2226
|1.2226
|1.2182
|-540.00
|8409.89
|955
|2006.04.17 14:00
|sell
|478
|1.70
|1.2229
|1.2259
|1.2215
|956
|2006.04.17 15:00
|close
|478
|1.70
|1.2254
|1.2259
|1.2215
|-425.00
|7984.89
|957
|2006.04.18 08:00
|buy
|479
|1.60
|1.2257
|1.2227
|1.2271
|958
|2006.04.18 09:00
|close
|479
|1.60
|1.2236
|1.2227
|1.2271
|-336.00
|7648.89
|959
|2006.04.18 09:00
|buy
|480
|1.50
|1.2239
|1.2209
|1.2253
|960
|2006.04.18 09:06
|close
|480
|1.50
|1.2244
|1.2209
|1.2253
|75.00
|7723.89
|961
|2006.04.18 09:07
|buy
|481
|1.50
|1.2247
|1.2217
|1.2261
|962
|2006.04.18 12:00
|close
|481
|1.50
|1.2255
|1.2217
|1.2261
|120.01
|7843.90
|963
|2006.04.18 15:00
|sell
|482
|1.60
|1.2292
|1.2322
|1.2278
|964
|2006.04.18 15:08
|close
|482
|1.60
|1.2284
|1.2322
|1.2278
|128.00
|7971.90
|965
|2006.04.18 15:08
|sell
|483
|1.60
|1.2289
|1.2319
|1.2275
|966
|2006.04.18 15:08
|close
|483
|1.60
|1.2284
|1.2319
|1.2275
|79.99
|8051.89
|967
|2006.04.18 15:19
|sell
|484
|1.60
|1.2289
|1.2319
|1.2275
|968
|2006.04.18 15:26
|close
|484
|1.60
|1.2284
|1.2319
|1.2275
|80.01
|8131.90
|969
|2006.04.18 15:31
|sell
|485
|1.60
|1.2291
|1.2321
|1.2277
|970
|2006.04.18 15:40
|close
|485
|1.60
|1.2284
|1.2321
|1.2277
|112.01
|8243.91
|971
|2006.04.18 15:40
|sell
|486
|1.60
|1.2289
|1.2319
|1.2275
|972
|2006.04.18 16:06
|close
|486
|1.60
|1.2285
|1.2319
|1.2275
|64.00
|8307.91
|973
|2006.04.18 21:00
|sell
|487
|1.70
|1.2310
|1.2340
|1.2296
|974
|2006.04.18 21:05
|close
|487
|1.70
|1.2304
|1.2340
|1.2296
|101.98
|8409.89
|975
|2006.04.18 21:05
|sell
|488
|1.70
|1.2304
|1.2334
|1.2290
|976
|2006.04.18 21:07
|close
|488
|1.70
|1.2300
|1.2334
|1.2290
|68.00
|8477.89
|977
|2006.04.18 21:10
|sell
|489
|1.70
|1.2304
|1.2334
|1.2290
|978
|2006.04.18 23:00
|s/l
|489
|1.70
|1.2334
|1.2334
|1.2290
|-510.00
|7967.89
|979
|2006.04.19 04:16
|buy
|490
|1.60
|1.2349
|1.2319
|1.2363
|980
|2006.04.19 04:59
|close
|490
|1.60
|1.2354
|1.2319
|1.2363
|80.00
|8047.89
|981
|2006.04.19 13:02
|buy
|491
|1.60
|1.2341
|1.2311
|1.2355
|982
|2006.04.19 13:59
|close
|491
|1.60
|1.2345
|1.2311
|1.2355
|64.01
|8111.90
|983
|2006.04.19 14:00
|buy
|492
|1.60
|1.2336
|1.2306
|1.2350
|984
|2006.04.19 14:05
|close
|492
|1.60
|1.2341
|1.2306
|1.2350
|80.00
|8191.90
|985
|2006.04.19 14:07
|buy
|493
|1.60
|1.2337
|1.2307
|1.2351
|986
|2006.04.19 14:14
|close
|493
|1.60
|1.2345
|1.2307
|1.2351
|128.01
|8319.91
|987
|2006.04.19 14:30
|buy
|494
|1.70
|1.2333
|1.2303
|1.2347
|988
|2006.04.19 14:30
|close
|494
|1.70
|1.2338
|1.2303
|1.2347
|85.00
|8404.91
|989
|2006.04.19 14:30
|buy
|495
|1.70
|1.2337
|1.2307
|1.2351
|990
|2006.04.19 14:30
|close
|495
|1.70
|1.2342
|1.2307
|1.2351
|85.00
|8489.91
|991
|2006.04.19 14:59
|buy
|496
|1.70
|1.2333
|1.2303
|1.2347
|992
|2006.04.19 15:00
|close
|496
|1.70
|1.2308
|1.2303
|1.2347
|-425.00
|8064.91
|993
|2006.04.19 15:00
|buy
|497
|1.60
|1.2309
|1.2279
|1.2323
|994
|2006.04.19 15:52
|close
|497
|1.60
|1.2313
|1.2279
|1.2323
|64.00
|8128.91
|995
|2006.04.19 15:52
|buy
|498
|1.60
|1.2316
|1.2286
|1.2330
|996
|2006.04.19 15:56
|close
|498
|1.60
|1.2321
|1.2286
|1.2330
|80.00
|8208.91
|997
|2006.04.19 15:59
|buy
|499
|1.60
|1.2320
|1.2290
|1.2334
|998
|2006.04.19 16:04
|close
|499
|1.60
|1.2326
|1.2290
|1.2334
|96.01
|8304.92
|999
|2006.04.19 19:01
|sell
|500
|1.70
|1.2381
|1.2411
|1.2367
|1000
|2006.04.19 19:05
|close
|500
|1.70
|1.2377
|1.2411
|1.2367
|68.01
|8372.93
|1001
|2006.04.19 19:17
|sell
|501
|1.70
|1.2383
|1.2413
|1.2369
|1002
|2006.04.19 22:43
|close
|501
|1.70
|1.2378
|1.2413
|1.2369
|85.00
|8457.93
|1003
|2006.04.20 03:00
|buy
|502
|1.70
|1.2356
|1.2326
|1.2370
|1004
|2006.04.20 03:57
|close
|502
|1.70
|1.2360
|1.2326
|1.2370
|68.01
|8525.94
|1005
|2006.04.20 03:57
|buy
|503
|1.70
|1.2359
|1.2329
|1.2373
|1006
|2006.04.20 09:00
|close
|503
|1.70
|1.2337
|1.2329
|1.2373
|-374.00
|8151.94
|1007
|2006.04.20 09:00
|buy
|504
|1.60
|1.2339
|1.2309
|1.2353
|1008
|2006.04.20 09:09
|close
|504
|1.60
|1.2344
|1.2309
|1.2353
|80.00
|8231.94
|1009
|2006.04.20 09:09
|buy
|505
|1.60
|1.2345
|1.2315
|1.2359
|1010
|2006.04.20 09:39
|close
|505
|1.60
|1.2350
|1.2315
|1.2359
|80.00
|8311.94
|1011
|2006.04.20 09:45
|buy
|506
|1.70
|1.2346
|1.2316
|1.2360
|1012
|2006.04.20 09:58
|close
|506
|1.70
|1.2352
|1.2316
|1.2360
|102.00
|8413.94
|1013
|2006.04.20 09:59
|buy
|507
|1.70
|1.2339
|1.2309
|1.2353
|1014
|2006.04.20 10:00
|close
|507
|1.70
|1.2349
|1.2309
|1.2353
|170.00
|8583.94
|1015
|2006.04.20 13:00
|buy
|508
|1.70
|1.2324
|1.2294
|1.2338
|1016
|2006.04.20 13:23
|close
|508
|1.70
|1.2328
|1.2294
|1.2338
|68.00
|8651.94
|1017
|2006.04.20 13:26
|buy
|509
|1.70
|1.2325
|1.2295
|1.2339
|1018
|2006.04.20 14:01
|close
|509
|1.70
|1.2330
|1.2295
|1.2339
|84.99
|8736.93
|1019
|2006.04.20 17:00
|buy
|510
|1.70
|1.2306
|1.2276
|1.2320
|1020
|2006.04.20 17:01
|close
|510
|1.70
|1.2311
|1.2276
|1.2320
|84.99
|8821.92
|1021
|2006.04.20 17:01
|buy
|511
|1.80
|1.2312
|1.2282
|1.2326
|1022
|2006.04.20 17:07
|close
|511
|1.80
|1.2316
|1.2282
|1.2326
|72.01
|8893.93
|1023
|2006.04.20 17:07
|buy
|512
|1.80
|1.2317
|1.2287
|1.2331
|1024
|2006.04.20 17:07
|close
|512
|1.80
|1.2324
|1.2287
|1.2331
|125.98
|9019.91
|1025
|2006.04.20 17:27
|buy
|513
|1.80
|1.2317
|1.2287
|1.2331
|1026
|2006.04.20 17:48
|close
|513
|1.80
|1.2323
|1.2287
|1.2331
|108.00
|9127.91
|1027
|2006.04.20 17:59
|buy
|514
|1.80
|1.2308
|1.2278
|1.2322
|1028
|2006.04.20 18:00
|close
|514
|1.80
|1.2319
|1.2278
|1.2322
|198.00
|9325.91
|1029
|2006.04.21 01:00
|buy
|515
|1.90
|1.2307
|1.2277
|1.2321
|1030
|2006.04.21 04:41
|close
|515
|1.90
|1.2312
|1.2277
|1.2321
|95.00
|9420.91
|1031
|2006.04.21 08:05
|buy
|516
|1.90
|1.2303
|1.2273
|1.2317
|1032
|2006.04.21 09:31
|close
|516
|1.90
|1.2283
|1.2273
|1.2317
|-380.01
|9040.90
|1033
|2006.04.21 09:31
|buy
|517
|1.80
|1.2285
|1.2255
|1.2299
|1034
|2006.04.21 09:45
|close
|517
|1.80
|1.2291
|1.2255
|1.2299
|108.00
|9148.90
|1035
|2006.04.21 09:45
|buy
|518
|1.80
|1.2294
|1.2264
|1.2308
|1036
|2006.04.21 10:02
|close
|518
|1.80
|1.2299
|1.2264
|1.2308
|90.00
|9238.90
|1037
|2006.04.21 11:09
|sell
|519
|1.80
|1.2330
|1.2360
|1.2316
|1038
|2006.04.21 11:59
|close
|519
|1.80
|1.2326
|1.2360
|1.2316
|72.01
|9310.91
|1039
|2006.04.21 17:08
|sell
|520
|1.90
|1.2347
|1.2377
|1.2333
|1040
|2006.04.21 17:32
|close
|520
|1.90
|1.2343
|1.2377
|1.2333
|76.00
|9386.91
|1041
|2006.04.21 17:34
|sell
|521
|1.90
|1.2347
|1.2377
|1.2333
|1042
|2006.04.21 17:39
|close
|521
|1.90
|1.2342
|1.2377
|1.2333
|95.00
|9481.91
|1043
|2006.04.21 17:42
|sell
|522
|1.90
|1.2347
|1.2377
|1.2333
|1044
|2006.04.21 17:50
|close
|522
|1.90
|1.2342
|1.2377
|1.2333
|95.00
|9576.91
|1045
|2006.04.21 22:14
|sell
|523
|1.90
|1.2349
|1.2379
|1.2335
|1046
|2006.04.21 22:29
|close
|523
|1.90
|1.2344
|1.2379
|1.2335
|95.00
|9671.91
|1047
|2006.04.24 03:00
|buy
|524
|1.90
|1.2358
|1.2328
|1.2372
|1048
|2006.04.24 08:04
|close
|524
|1.90
|1.2363
|1.2328
|1.2372
|95.00
|9766.91
|1049
|2006.04.24 09:00
|sell
|525
|2.00
|1.2386
|1.2416
|1.2372
|1050
|2006.04.24 09:06
|close
|525
|2.00
|1.2381
|1.2416
|1.2372
|100.00
|9866.91
|1051
|2006.04.24 09:06
|sell
|526
|2.00
|1.2380
|1.2410
|1.2366
|1052
|2006.04.24 09:11
|close
|526
|2.00
|1.2376
|1.2410
|1.2366
|80.01
|9946.92
|1053
|2006.04.24 09:12
|sell
|527
|2.00
|1.2377
|1.2407
|1.2363
|1054
|2006.04.24 14:00
|close
|527
|2.00
|1.2370
|1.2407
|1.2363
|140.01
|10086.93
|1055
|2006.04.24 14:06
|buy
|528
|2.00
|1.2368
|1.2338
|1.2382
|1056
|2006.04.24 14:59
|close
|528
|2.00
|1.2374
|1.2338
|1.2382
|119.99
|10206.92
|1057
|2006.04.24 15:00
|buy
|529
|2.00
|1.2362
|1.2332
|1.2376
|1058
|2006.04.24 17:02
|close
|529
|2.00
|1.2366
|1.2332
|1.2376
|80.01
|10286.93
|1059
|2006.04.24 19:57
|sell
|530
|2.10
|1.2402
|1.2432
|1.2388
|1060
|2006.04.24 19:59
|close
|530
|2.10
|1.2396
|1.2432
|1.2388
|126.01
|10412.94
|1061
|2006.04.25 03:00
|buy
|531
|2.10
|1.2377
|1.2347
|1.2391
|1062
|2006.04.25 07:21
|close
|531
|2.10
|1.2381
|1.2347
|1.2391
|84.02
|10496.96
|1063
|2006.04.25 08:02
|sell
|532
|2.10
|1.2388
|1.2418
|1.2374
|1064
|2006.04.25 08:11
|close
|532
|2.10
|1.2379
|1.2418
|1.2374
|189.01
|10685.97
|1065
|2006.04.25 08:11
|sell
|533
|2.10
|1.2388
|1.2418
|1.2374
|1066
|2006.04.25 08:11
|close
|533
|2.10
|1.2384
|1.2418
|1.2374
|84.01
|10769.98
|1067
|2006.04.25 10:00
|sell
|534
|2.20
|1.2397
|1.2427
|1.2383
|1068
|2006.04.25 10:00
|close
|534
|2.20
|1.2391
|1.2427
|1.2383
|131.99
|10901.97
|1069
|2006.04.25 10:01
|sell
|535
|2.20
|1.2402
|1.2432
|1.2388
|1070
|2006.04.25 10:01
|close
|535
|2.20
|1.2397
|1.2432
|1.2388
|110.00
|11011.97
|1071
|2006.04.25 10:02
|sell
|536
|2.20
|1.2402
|1.2432
|1.2388
|1072
|2006.04.25 10:10
|close
|536
|2.20
|1.2397
|1.2432
|1.2388
|109.99
|11121.96
|1073
|2006.04.25 10:10
|sell
|537
|2.20
|1.2397
|1.2427
|1.2383
|1074
|2006.04.25 10:11
|close
|537
|2.20
|1.2391
|1.2427
|1.2383
|132.01
|11253.97
|1075
|2006.04.25 10:20
|sell
|538
|2.30
|1.2397
|1.2427
|1.2383
|1076
|2006.04.25 10:58
|close
|538
|2.30
|1.2392
|1.2427
|1.2383
|115.00
|11368.97
|1077
|2006.04.25 15:00
|sell
|539
|2.30
|1.2421
|1.2451
|1.2407
|1078
|2006.04.25 15:59
|close
|539
|2.30
|1.2417
|1.2451
|1.2407
|92.00
|11460.97
|1079
|2006.04.25 15:59
|sell
|540
|2.30
|1.2416
|1.2446
|1.2402
|1080
|2006.04.25 17:00
|close
|540
|2.30
|1.2407
|1.2446
|1.2402
|207.01
|11667.98
|1081
|2006.04.25 21:00
|sell
|541
|2.30
|1.2430
|1.2460
|1.2416
|1082
|2006.04.26 01:20
|close
|541
|2.30
|1.2425
|1.2460
|1.2416
|127.91
|11795.88
|1083
|2006.04.26 02:00
|buy
|542
|2.40
|1.2425
|1.2395
|1.2439
|1084
|2006.04.26 02:39
|close
|542
|2.40
|1.2432
|1.2395
|1.2439
|167.98
|11963.86
|1085
|2006.04.26 03:41
|buy
|543
|2.40
|1.2424
|1.2394
|1.2438
|1086
|2006.04.26 03:59
|close
|543
|2.40
|1.2434
|1.2394
|1.2438
|240.00
|12203.86
|1087
|2006.04.26 10:00
|buy
|544
|2.40
|1.2402
|1.2372
|1.2416
|1088
|2006.04.26 10:09
|close
|544
|2.40
|1.2407
|1.2372
|1.2416
|120.00
|12323.86
|1089
|2006.04.26 10:12
|buy
|545
|2.50
|1.2404
|1.2374
|1.2418
|1090
|2006.04.26 10:27
|close
|545
|2.50
|1.2409
|1.2374
|1.2418
|125.00
|12448.86
|1091
|2006.04.26 10:31
|buy
|546
|2.50
|1.2404
|1.2374
|1.2418
|1092
|2006.04.26 11:24
|close
|546
|2.50
|1.2409
|1.2374
|1.2418
|125.00
|12573.86
|1093
|2006.04.26 16:06
|sell
|547
|2.50
|1.2444
|1.2474
|1.2430
|1094
|2006.04.26 16:06
|close
|547
|2.50
|1.2438
|1.2474
|1.2430
|150.01
|12723.87
|1095
|2006.04.26 16:07
|sell
|548
|2.50
|1.2453
|1.2483
|1.2439
|1096
|2006.04.26 16:07
|close
|548
|2.50
|1.2444
|1.2483
|1.2439
|225.00
|12948.87
|1097
|2006.04.26 16:07
|sell
|549
|2.60
|1.2444
|1.2474
|1.2430
|1098
|2006.04.26 16:16
|close
|549
|2.60
|1.2437
|1.2474
|1.2430
|182.00
|13130.87
|1099
|2006.04.26 18:00
|sell
|550
|2.60
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1100
|2006.04.26 18:02
|close
|550
|2.60
|1.2461
|1.2496
|1.2452
|129.99
|13260.86
|1101
|2006.04.26 18:03
|sell
|551
|2.70
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1102
|2006.04.26 18:04
|close
|551
|2.70
|1.2462
|1.2496
|1.2452
|108.01
|13368.87
|1103
|2006.04.26 18:10
|sell
|552
|2.70
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1104
|2006.04.26 18:13
|close
|552
|2.70
|1.2461
|1.2496
|1.2452
|135.01
|13503.88
|1105
|2006.04.26 18:15
|sell
|553
|2.70
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1106
|2006.04.26 18:20
|close
|553
|2.70
|1.2462
|1.2496
|1.2452
|108.01
|13611.89
|1107
|2006.04.26 18:44
|sell
|554
|2.70
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1108
|2006.04.26 18:45
|close
|554
|2.70
|1.2462
|1.2496
|1.2452
|108.01
|13719.90
|1109
|2006.04.26 18:46
|sell
|555
|2.70
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1110
|2006.04.26 19:02
|close
|555
|2.70
|1.2461
|1.2496
|1.2452
|135.00
|13854.90
|1111
|2006.04.27 03:00
|sell
|556
|2.80
|1.2460
|1.2490
|1.2446
|1112
|2006.04.27 03:49
|close
|556
|2.80
|1.2456
|1.2490
|1.2446
|112.02
|13966.92
|1113
|2006.04.27 03:59
|sell
|557
|2.80
|1.2463
|1.2493
|1.2449
|1114
|2006.04.27 04:00
|close
|557
|2.80
|1.2457
|1.2493
|1.2449
|168.00
|14134.92
|1115
|2006.04.27 09:05
|buy
|558
|2.80
|1.2449
|1.2419
|1.2463
|1116
|2006.04.27 09:59
|close
|558
|2.80
|1.2454
|1.2419
|1.2463
|140.01
|14274.93
|1117
|2006.04.27 10:00
|buy
|559
|2.90
|1.2433
|1.2403
|1.2447
|1118
|2006.04.27 10:06
|close
|559
|2.90
|1.2438
|1.2403
|1.2447
|145.00
|14419.93
|1119
|2006.04.27 10:06
|buy
|560
|2.90
|1.2439
|1.2409
|1.2453
|1120
|2006.04.27 14:00
|close
|560
|2.90
|1.2414
|1.2409
|1.2453
|-725.01
|13694.92
|1121
|2006.04.27 14:00
|buy
|561
|2.70
|1.2414
|1.2384
|1.2428
|1122
|2006.04.27 14:21
|close
|561
|2.70
|1.2421
|1.2384
|1.2428
|189.01
|13883.93
|1123
|2006.04.27 17:00
|sell
|562
|2.80
|1.2536
|1.2566
|1.2522
|1124
|2006.04.27 17:06
|close
|562
|2.80
|1.2532
|1.2566
|1.2522
|112.00
|13995.93
|1125
|2006.04.27 17:06
|sell
|563
|2.80
|1.2531
|1.2561
|1.2517
|1126
|2006.04.27 17:15
|close
|563
|2.80
|1.2527
|1.2561
|1.2517
|112.00
|14107.93
|1127
|2006.04.27 17:15
|sell
|564
|2.80
|1.2526
|1.2556
|1.2512
|1128
|2006.04.27 17:21
|close
|564
|2.80
|1.2522
|1.2556
|1.2512
|112.01
|14219.94
|1129
|2006.04.27 17:21
|sell
|565
|2.80
|1.2521
|1.2551
|1.2507
|1130
|2006.04.27 17:52
|t/p
|565
|2.80
|1.2507
|1.2551
|1.2507
|392.00
|14611.94
|1131
|2006.04.27 17:52
|sell
|566
|2.90
|1.2504
|1.2534
|1.2490
|1132
|2006.04.27 17:52
|close
|566
|2.90
|1.2528
|1.2534
|1.2490
|-696.02
|13915.92
|1133
|2006.04.27 17:52
|sell
|567
|2.80
|1.2530
|1.2560
|1.2516
|1134
|2006.04.27 17:52
|close
|567
|2.80
|1.2525
|1.2560
|1.2516
|140.00
|14055.92
|1135
|2006.04.27 17:52
|sell
|568
|2.80
|1.2511
|1.2541
|1.2497
|1136
|2006.04.27 17:52
|close
|568
|2.80
|1.2506
|1.2541
|1.2497
|140.01
|14195.93
|1137
|2006.04.27 17:53
|sell
|569
|2.80
|1.2502
|1.2532
|1.2488
|1138
|2006.04.27 17:53
|close
|569
|2.80
|1.2497
|1.2532
|1.2488
|140.00
|14335.93
|1139
|2006.04.27 17:53
|sell
|570
|2.90
|1.2497
|1.2527
|1.2483
|1140
|2006.04.27 17:53
|close
|570
|2.90
|1.2517
|1.2527
|1.2483
|-580.00
|13755.93
|1141
|2006.04.27 17:53
|sell
|571
|2.80
|1.2521
|1.2551
|1.2507
|1142
|2006.04.27 17:53
|close
|571
|2.80
|1.2510
|1.2551
|1.2507
|308.00
|14063.93
|1143
|2006.04.27 17:53
|sell
|572
|2.80
|1.2495
|1.2525
|1.2481
|1144
|2006.04.27 17:53
|t/p
|572
|2.80
|1.2481
|1.2525
|1.2481
|392.00
|14455.93
|1145
|2006.04.27 17:53
|sell
|573
|2.90
|1.2466
|1.2496
|1.2452
|1146
|2006.04.27 17:53
|s/l
|573
|2.90
|1.2496
|1.2496
|1.2452
|-870.00
|13585.93
|1147
|2006.04.27 17:53
|sell
|574
|2.70
|1.2517
|1.2547
|1.2503
|1148
|2006.04.27 17:59
|close
|574
|2.70
|1.2541
|1.2547
|1.2503
|-647.99
|12937.94
|1149
|2006.04.28 02:00
|sell
|575
|2.60
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|1150
|2006.04.28 02:08
|close
|575
|2.60
|1.2536
|1.2571
|1.2527
|130.00
|13067.94
|1151
|2006.04.28 02:59
|sell
|576
|2.60
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|1152
|2006.04.28 03:02
|close
|576
|2.60
|1.2536
|1.2571
|1.2527
|130.01
|13197.95
|1153
|2006.04.28 09:00
|sell
|577
|2.60
|1.2535
|1.2565
|1.2521
|1154
|2006.04.28 09:52
|close
|577
|2.60
|1.2555
|1.2565
|1.2521
|-520.01
|12677.94
|1155
|2006.04.28 09:52
|sell
|578
|2.50
|1.2552
|1.2582
|1.2538
|1156
|2006.04.28 09:54
|close
|578
|2.50
|1.2548
|1.2582
|1.2538
|100.01
|12777.95
|1157
|2006.04.28 09:54
|sell
|579
|2.60
|1.2547
|1.2577
|1.2533
|1158
|2006.04.28 09:59
|close
|579
|2.60
|1.2540
|1.2577
|1.2533
|182.00
|12959.95
|1159
|2006.04.28 10:08
|sell
|580
|2.60
|1.2550
|1.2580
|1.2536
|1160
|2006.04.28 10:15
|close
|580
|2.60
|1.2545
|1.2580
|1.2536
|130.00
|13089.95
|1161
|2006.04.28 10:27
|sell
|581
|2.60
|1.2550
|1.2580
|1.2536
|1162
|2006.04.28 10:59
|close
|581
|2.60
|1.2545
|1.2580
|1.2536
|130.00
|13219.95
|1163
|2006.04.28 11:28
|sell
|582
|2.60
|1.2561
|1.2591
|1.2547
|1164
|2006.04.28 11:34
|close
|582
|2.60
|1.2555
|1.2591
|1.2547
|156.00
|13375.95
|1165
|2006.04.28 11:59
|sell
|583
|2.70
|1.2562
|1.2592
|1.2548
|1166
|2006.04.28 12:00
|close
|583
|2.70
|1.2554
|1.2592
|1.2548
|215.99
|13591.94
|1167
|2006.04.28 16:18
|sell
|584
|2.70
|1.2579
|1.2609
|1.2565
|1168
|2006.04.28 16:26
|close
|584
|2.70
|1.2571
|1.2609
|1.2565
|216.01
|13807.95
|1169
|2006.04.28 16:37
|sell
|585
|2.80
|1.2579
|1.2609
|1.2565
|1170
|2006.04.28 16:59
|close
|585
|2.80
|1.2571
|1.2609
|1.2565
|224.00
|14031.95
|1171
|2006.04.28 17:03
|sell
|586
|2.80
|1.2597
|1.2627
|1.2583
|1172
|2006.04.28 18:00
|close
|586
|2.80
|1.2624
|1.2627
|1.2583
|-756.02
|13275.93
|1173
|2006.05.01 10:01
|buy
|587
|2.70
|1.2619
|1.2589
|1.2633
|1174
|2006.05.01 14:00
|close
|587
|2.70
|1.2628
|1.2589
|1.2633
|242.99
|13518.92
|1175
|2006.05.01 14:01
|sell
|588
|2.70
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|1176
|2006.05.01 15:00
|s/l
|588
|2.70
|1.2657
|1.2657
|1.2613
|-810.00
|12708.92
|1177
|2006.05.01 15:00
|sell
|589
|2.50
|1.2664
|1.2694
|1.2650
|1178
|2006.05.01 15:52
|close
|589
|2.50
|1.2660
|1.2694
|1.2650
|100.00
|12808.92
|1179
|2006.05.01 15:52
|sell
|590
|2.60
|1.2660
|1.2690
|1.2646
|1180
|2006.05.01 17:00
|t/p
|590
|2.60
|1.2646
|1.2690
|1.2646
|364.00
|13172.92
|1181
|2006.05.01 22:00
|buy
|591
|2.60
|1.2589
|1.2559
|1.2603
|1182
|2006.05.01 22:08
|close
|591
|2.60
|1.2597
|1.2559
|1.2603
|208.00
|13380.92
|1183
|2006.05.01 22:16
|buy
|592
|2.70
|1.2590
|1.2560
|1.2604
|1184
|2006.05.02 00:00
|close
|592
|2.70
|1.2565
|1.2560
|1.2604
|-695.34
|12685.58
|1185
|2006.05.02 08:00
|buy
|593
|2.50
|1.2569
|1.2539
|1.2583
|1186
|2006.05.02 08:08
|close
|593
|2.50
|1.2573
|1.2539
|1.2583
|100.00
|12785.58
|1187
|2006.05.02 08:36
|buy
|594
|2.60
|1.2572
|1.2542
|1.2586
|1188
|2006.05.02 09:20
|close
|594
|2.60
|1.2576
|1.2542
|1.2586
|104.01
|12889.59
|1189
|2006.05.02 10:32
|sell
|595
|2.60
|1.2605
|1.2635
|1.2591
|1190
|2006.05.02 10:59
|close
|595
|2.60
|1.2596
|1.2635
|1.2591
|233.99
|13123.58
|1191
|2006.05.02 11:13
|sell
|596
|2.60
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|1192
|2006.05.02 11:59
|close
|596
|2.60
|1.2622
|1.2657
|1.2613
|129.99
|13253.57
|1193
|2006.05.02 17:03
|sell
|597
|2.70
|1.2646
|1.2676
|1.2632
|1194
|2006.05.02 17:04
|close
|597
|2.70
|1.2642
|1.2676
|1.2632
|108.01
|13361.58
|1195
|2006.05.02 17:05
|sell
|598
|2.70
|1.2646
|1.2676
|1.2632
|1196
|2006.05.02 17:08
|close
|598
|2.70
|1.2641
|1.2676
|1.2632
|135.01
|13496.59
|1197
|2006.05.02 17:43
|sell
|599
|2.70
|1.2649
|1.2679
|1.2635
|1198
|2006.05.02 17:59
|close
|599
|2.70
|1.2644
|1.2679
|1.2635
|135.00
|13631.59
|1199
|2006.05.02 17:59
|sell
|600
|2.70
|1.2646
|1.2676
|1.2632
|1200
|2006.05.02 18:01
|close
|600
|2.70
|1.2639
|1.2676
|1.2632
|189.01
|13820.60
|1201
|2006.05.02 19:00
|buy
|601
|2.80
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|1202
|2006.05.02 19:04
|close
|601
|2.80
|1.2618
|1.2581
|1.2625
|196.00
|14016.60
|1203
|2006.05.02 19:04
|buy
|602
|2.80
|1.2618
|1.2588
|1.2632
|1204
|2006.05.02 19:12
|close
|602
|2.80
|1.2623
|1.2588
|1.2632
|140.00
|14156.60
|1205
|2006.05.02 19:12
|buy
|603
|2.80
|1.2624
|1.2594
|1.2638
|1206
|2006.05.02 21:11
|close
|603
|2.80
|1.2630
|1.2594
|1.2638
|168.00
|14324.60
|1207
|2006.05.03 04:00
|sell
|604
|2.90
|1.2633
|1.2663
|1.2619
|1208
|2006.05.03 08:27
|close
|604
|2.90
|1.2653
|1.2663
|1.2619
|-580.02
|13744.58
|1209
|2006.05.03 09:01
|sell
|605
|2.70
|1.2656
|1.2686
|1.2642
|1210
|2006.05.03 09:05
|close
|605
|2.70
|1.2652
|1.2686
|1.2642
|108.00
|13852.58
|1211
|2006.05.03 09:59
|sell
|606
|2.80
|1.2656
|1.2686
|1.2642
|1212
|2006.05.03 10:02
|t/p
|606
|2.80
|1.2642
|1.2686
|1.2642
|392.00
|14244.58
|1213
|2006.05.03 10:02
|buy
|607
|2.80
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|1214
|2006.05.03 10:09
|close
|607
|2.80
|1.2628
|1.2593
|1.2637
|139.99
|14384.57
|1215
|2006.05.03 10:09
|buy
|608
|2.90
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|1216
|2006.05.03 10:39
|close
|608
|2.90
|1.2633
|1.2599
|1.2643
|116.01
|14500.58
|1217
|2006.05.03 10:59
|buy
|609
|2.90
|1.2624
|1.2594
|1.2638
|1218
|2006.05.03 11:00
|t/p
|609
|2.90
|1.2638
|1.2594
|1.2638
|406.00
|14906.58
|1219
|2006.05.03 16:00
|buy
|610
|3.00
|1.2614
|1.2584
|1.2628
|1220
|2006.05.03 16:00
|close
|610
|3.00
|1.2621
|1.2584
|1.2628
|210.00
|15116.58
|1221
|2006.05.03 16:02
|buy
|611
|3.00
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|1222
|2006.05.03 16:05
|close
|611
|3.00
|1.2615
|1.2581
|1.2625
|120.00
|15236.58
|1223
|2006.05.03 16:05
|buy
|612
|3.00
|1.2618
|1.2588
|1.2632
|1224
|2006.05.03 16:59
|close
|612
|3.00
|1.2625
|1.2588
|1.2632
|209.99
|15446.57
|1225
|2006.05.03 17:00
|buy
|613
|3.10
|1.2608
|1.2578
|1.2622
|1226
|2006.05.03 17:01
|close
|613
|3.10
|1.2612
|1.2578
|1.2622
|124.01
|15570.58
|1227
|2006.05.03 17:01
|buy
|614
|3.10
|1.2613
|1.2583
|1.2627
|1228
|2006.05.03 17:03
|close
|614
|3.10
|1.2620
|1.2583
|1.2627
|217.00
|15787.58
|1229
|2006.05.03 17:59
|buy
|615
|3.20
|1.2613
|1.2583
|1.2627
|1230
|2006.05.03 18:00
|t/p
|615
|3.20
|1.2627
|1.2583
|1.2627
|448.00
|16235.58
|1231
|2006.05.04 06:00
|buy
|616
|3.20
|1.2613
|1.2583
|1.2627
|1232
|2006.05.04 06:35
|close
|616
|3.20
|1.2618
|1.2583
|1.2627
|159.98
|16395.56
|1233
|2006.05.04 06:35
|buy
|617
|3.30
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|1234
|2006.05.04 08:59
|close
|617
|3.30
|1.2627
|1.2592
|1.2636
|165.00
|16560.56
|1235
|2006.05.04 15:02
|sell
|618
|3.30
|1.2613
|1.2643
|1.2599
|1236
|2006.05.04 15:04
|close
|618
|3.30
|1.2634
|1.2643
|1.2599
|-693.01
|15867.55
|1237
|2006.05.04 15:04
|sell
|619
|3.20
|1.2624
|1.2654
|1.2610
|1238
|2006.05.04 15:59
|close
|619
|3.20
|1.2612
|1.2654
|1.2610
|384.01
|16251.56
|1239
|2006.05.04 16:00
|sell
|620
|3.30
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|1240
|2006.05.04 17:00
|s/l
|620
|3.30
|1.2673
|1.2673
|1.2629
|-990.00
|15261.56
|1241
|2006.05.04 17:09
|sell
|621
|3.10
|1.2695
|1.2725
|1.2681
|1242
|2006.05.04 17:10
|close
|621
|3.10
|1.2691
|1.2725
|1.2681
|124.00
|15385.56
|1243
|2006.05.04 17:40
|sell
|622
|3.10
|1.2695
|1.2725
|1.2681
|1244
|2006.05.04 17:41
|close
|622
|3.10
|1.2688
|1.2725
|1.2681
|217.00
|15602.56
|1245
|2006.05.04 21:00
|sell
|623
|3.10
|1.2714
|1.2744
|1.2700
|1246
|2006.05.04 21:58
|close
|623
|3.10
|1.2709
|1.2744
|1.2700
|155.00
|15757.56
|1247
|2006.05.04 21:58
|sell
|624
|3.20
|1.2706
|1.2736
|1.2692
|1248
|2006.05.04 23:00
|close
|624
|3.20
|1.2693
|1.2736
|1.2692
|416.00
|16173.56
|1249
|2006.05.05 07:15
|sell
|625
|3.20
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|1250
|2006.05.05 07:37
|close
|625
|3.20
|1.2698
|1.2733
|1.2689
|160.00
|16333.56
|1251
|2006.05.05 09:00
|buy
|626
|3.30
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|1252
|2006.05.05 09:43
|close
|626
|3.30
|1.2687
|1.2652
|1.2696
|165.00
|16498.56
|1253
|2006.05.05 15:00
|sell
|627
|3.30
|1.2700
|1.2730
|1.2686
|1254
|2006.05.05 15:00
|s/l
|627
|3.30
|1.2730
|1.2730
|1.2686
|-990.00
|15508.56
|1255
|2006.05.05 15:00
|sell
|628
|3.10
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|1256
|2006.05.05 15:10
|close
|628
|3.10
|1.2760
|1.2768
|1.2724
|-682.00
|14826.56
|1257
|2006.05.05 15:10
|sell
|629
|3.00
|1.2757
|1.2787
|1.2743
|1258
|2006.05.05 15:10
|close
|629
|3.00
|1.2751
|1.2787
|1.2743
|180.00
|15006.56
|1259
|2006.05.05 15:10
|sell
|630
|3.00
|1.2750
|1.2780
|1.2736
|1260
|2006.05.05 15:21
|close
|630
|3.00
|1.2744
|1.2780
|1.2736
|180.00
|15186.56
|1261
|2006.05.05 15:21
|sell
|631
|3.00
|1.2749
|1.2779
|1.2735
|1262
|2006.05.05 15:22
|close
|631
|3.00
|1.2744
|1.2779
|1.2735
|149.99
|15336.55
|1263
|2006.05.05 15:22
|sell
|632
|3.10
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|1264
|2006.05.05 15:26
|close
|632
|3.10
|1.2757
|1.2767
|1.2723
|-620.00
|14716.55
|1265
|2006.05.05 15:26
|sell
|633
|2.90
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|1266
|2006.05.05 15:26
|close
|633
|2.90
|1.2750
|1.2785
|1.2741
|145.04
|14861.59
|1267
|2006.05.05 15:26
|sell
|634
|3.00
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|1268
|2006.05.05 15:40
|close
|634
|3.00
|1.2743
|1.2778
|1.2734
|150.02
|15011.61
|1269
|2006.05.05 15:40
|sell
|635
|3.00
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|1270
|2006.05.05 15:50
|close
|635
|3.00
|1.2737
|1.2771
|1.2727
|120.01
|15131.62
|1271
|2006.05.05 15:50
|sell
|636
|3.00
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|1272
|2006.05.05 16:00
|close
|636
|3.00
|1.2754
|1.2763
|1.2719
|-630.00
|14501.62
|1273
|2006.05.08 07:00
|sell
|637
|2.90
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|1274
|2006.05.08 09:05
|close
|637
|2.90
|1.2753
|1.2762
|1.2718
|-608.99
|13892.63
|1275
|2006.05.08 09:18
|sell
|638
|2.80
|1.2753
|1.2783
|1.2739
|1276
|2006.05.08 09:48
|close
|638
|2.80
|1.2748
|1.2783
|1.2739
|140.00
|14032.63
|1277
|2006.05.08 11:00
|sell
|639
|2.80
|1.2771
|1.2801
|1.2757
|1278
|2006.05.08 11:02
|close
|639
|2.80
|1.2766
|1.2801
|1.2757
|140.00
|14172.63
|1279
|2006.05.08 11:10
|sell
|640
|2.80
|1.2770
|1.2800
|1.2756
|1280
|2006.05.08 12:24
|close
|640
|2.80
|1.2765
|1.2800
|1.2756
|139.99
|14312.62
|1281
|2006.05.08 16:00
|buy
|641
|2.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|1282
|2006.05.08 16:31
|close
|641
|2.90
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|145.00
|14457.62
|1283
|2006.05.08 16:32
|buy
|642
|2.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|1284
|2006.05.08 16:33
|close
|642
|2.90
|1.2726
|1.2688
|1.2732
|232.00
|14689.62
|1285
|2006.05.08 16:39
|buy
|643
|2.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|1286
|2006.05.08 17:23
|close
|643
|2.90
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|145.00
|14834.62
|1287
|2006.05.08 20:00
|buy
|644
|3.00
|1.2703
|1.2673
|1.2717
|1288
|2006.05.08 20:30
|close
|644
|3.00
|1.2708
|1.2673
|1.2717
|150.00
|14984.62
|1289
|2006.05.08 20:47
|buy
|645
|3.00
|1.2704
|1.2674
|1.2718
|1290
|2006.05.08 23:00
|close
|645
|3.00
|1.2712
|1.2674
|1.2718
|240.00
|15224.62
|1291
|2006.05.09 04:00
|buy
|646
|3.00
|1.2692
|1.2662
|1.2706
|1292
|2006.05.09 07:21
|close
|646
|3.00
|1.2697
|1.2662
|1.2706
|150.00
|15374.62
|1293
|2006.05.09 09:06
|buy
|647
|3.10
|1.2672
|1.2642
|1.2686
|1294
|2006.05.09 09:59
|close
|647
|3.10
|1.2678
|1.2642
|1.2686
|186.00
|15560.62
|1295
|2006.05.09 15:04
|sell
|648
|3.10
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|1296
|2006.05.09 16:00
|s/l
|648
|3.10
|1.2742
|1.2742
|1.2698
|-930.00
|14630.62
|1297
|2006.05.09 16:00
|sell
|649
|2.90
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|1298
|2006.05.09 17:00
|close
|649
|2.90
|1.2765
|1.2771
|1.2727
|-696.02
|13934.60
|1299
|2006.05.09 23:09
|sell
|650
|2.80
|1.2762
|1.2792
|1.2748
|1300
|2006.05.09 23:21
|close
|650
|2.80
|1.2758
|1.2792
|1.2748
|112.03
|14046.63
|1301
|2006.05.09 23:55
|sell
|651
|2.80
|1.2762
|1.2792
|1.2748
|1302
|2006.05.10 00:08
|close
|651
|2.80
|1.2758
|1.2792
|1.2748
|127.73
|14174.36
|1303
|2006.05.10 09:00
|sell
|652
|2.80
|1.2783
|1.2813
|1.2769
|1304
|2006.05.10 09:25
|close
|652
|2.80
|1.2805
|1.2813
|1.2769
|-616.00
|13558.36
|1305
|2006.05.10 09:25
|sell
|653
|2.70
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|1306
|2006.05.10 09:27
|close
|653
|2.70
|1.2797
|1.2833
|1.2789
|162.00
|13720.36
|1307
|2006.05.10 09:27
|sell
|654
|2.70
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|1308
|2006.05.10 09:39
|close
|654
|2.70
|1.2792
|1.2826
|1.2782
|108.00
|13828.36
|1309
|2006.05.10 09:39
|sell
|655
|2.80
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|1310
|2006.05.10 10:16
|close
|655
|2.80
|1.2784
|1.2819
|1.2775
|140.00
|13968.36
|1311
|2006.05.10 17:27
|sell
|656
|2.80
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|1312
|2006.05.10 17:59
|close
|656
|2.80
|1.2798
|1.2833
|1.2789
|140.00
|14108.36
|1313
|2006.05.10 21:08
|sell
|657
|2.80
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|1314
|2006.05.10 21:08
|close
|657
|2.80
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|139.99
|14248.35
|1315
|2006.05.10 21:32
|sell
|658
|2.80
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|1316
|2006.05.10 21:55
|close
|658
|2.80
|1.2811
|1.2845
|1.2801
|112.00
|14360.35
|1317
|2006.05.11 04:00
|buy
|659
|2.90
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|1318
|2006.05.11 04:02
|close
|659
|2.90
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|145.00
|14505.35
|1319
|2006.05.11 04:59
|buy
|660
|2.90
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|1320
|2006.05.11 05:00
|t/p
|660
|2.90
|1.2734
|1.2690
|1.2734
|406.00
|14911.35
|1321
|2006.05.11 10:00
|buy
|661
|3.00
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|1322
|2006.05.11 10:09
|close
|661
|3.00
|1.2704
|1.2669
|1.2713
|149.98
|15061.33
|1323
|2006.05.11 10:09
|buy
|662
|3.00
|1.2707
|1.2677
|1.2721
|1324
|2006.05.11 10:10
|close
|662
|3.00
|1.2712
|1.2677
|1.2721
|150.00
|15211.33
|1325
|2006.05.11 10:10
|buy
|663
|3.00
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|1326
|2006.05.11 10:30
|close
|663
|3.00
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|120.03
|15331.36
|1327
|2006.05.11 10:30
|buy
|664
|3.10
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|1328
|2006.05.11 10:31
|close
|664
|3.10
|1.2726
|1.2692
|1.2736
|124.02
|15455.38
|1329
|2006.05.11 10:33
|buy
|665
|3.10
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|1330
|2006.05.11 10:59
|close
|665
|3.10
|1.2697
|1.2691
|1.2735
|-744.02
|14711.36
|1331
|2006.05.11 15:00
|sell
|666
|2.90
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|1332
|2006.05.11 15:30
|close
|666
|2.90
|1.2757
|1.2767
|1.2723
|-580.00
|14131.36
|1333
|2006.05.11 15:30
|sell
|667
|2.80
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|1334
|2006.05.11 15:35
|close
|667
|2.80
|1.2750
|1.2784
|1.2740
|112.02
|14243.38
|1335
|2006.05.11 15:35
|sell
|668
|2.80
|1.2749
|1.2779
|1.2735
|1336
|2006.05.11 15:46
|close
|668
|2.80
|1.2769
|1.2779
|1.2735
|-560.00
|13683.38
|1337
|2006.05.11 15:46
|sell
|669
|2.70
|1.2766
|1.2796
|1.2752
|1338
|2006.05.11 15:59
|t/p
|669
|2.70
|1.2752
|1.2796
|1.2752
|378.00
|14061.38
|1339
|2006.05.11 15:59
|sell
|670
|2.80
|1.2740
|1.2770
|1.2726
|1340
|2006.05.11 16:00
|s/l
|670
|2.80
|1.2770
|1.2770
|1.2726
|-840.00
|13221.38
|1341
|2006.05.11 16:00
|sell
|671
|2.60
|1.2777
|1.2807
|1.2763
|1342
|2006.05.11 16:02
|close
|671
|2.60
|1.2772
|1.2807
|1.2763
|129.99
|13351.37
|1343
|2006.05.11 16:02
|sell
|672
|2.70
|1.2767
|1.2797
|1.2753
|1344
|2006.05.11 16:11
|close
|672
|2.70
|1.2789
|1.2797
|1.2753
|-593.99
|12757.38
|1345
|2006.05.11 16:11
|sell
|673
|2.60
|1.2786
|1.2816
|1.2772
|1346
|2006.05.11 16:59
|close
|673
|2.60
|1.2781
|1.2816
|1.2772
|130.00
|12887.38
|1347
|2006.05.12 07:02
|sell
|674
|2.60
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|1348
|2006.05.12 07:25
|close
|674
|2.60
|1.2858
|1.2893
|1.2849
|130.00
|13017.38
|1349
|2006.05.12 07:44
|sell
|675
|2.60
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|1350
|2006.05.12 09:08
|close
|675
|2.60
|1.2883
|1.2893
|1.2849
|-520.01
|12497.37
|1351
|2006.05.12 10:20
|sell
|676
|2.50
|1.2902
|1.2932
|1.2888
|1352
|2006.05.12 10:22
|close
|676
|2.50
|1.2897
|1.2932
|1.2888
|125.00
|12622.37
|1353
|2006.05.12 10:22
|sell
|677
|2.50
|1.2901
|1.2931
|1.2887
|1354
|2006.05.12 10:23
|close
|677
|2.50
|1.2897
|1.2931
|1.2887
|100.00
|12722.37
|1355
|2006.05.12 11:34
|sell
|678
|2.50
|1.2907
|1.2937
|1.2893
|1356
|2006.05.12 11:59
|close
|678
|2.50
|1.2901
|1.2937
|1.2893
|150.00
|12872.37
|1357
|2006.05.12 12:06
|sell
|679
|2.60
|1.2928
|1.2958
|1.2914
|1358
|2006.05.12 12:18
|close
|679
|2.60
|1.2924
|1.2958
|1.2914
|104.01
|12976.38
|1359
|2006.05.12 12:19
|sell
|680
|2.60
|1.2928
|1.2958
|1.2914
|1360
|2006.05.12 12:22
|close
|680
|2.60
|1.2922
|1.2958
|1.2914
|155.99
|13132.37
|1361
|2006.05.12 12:30
|sell
|681
|2.60
|1.2926
|1.2956
|1.2912
|1362
|2006.05.12 12:33
|close
|681
|2.60
|1.2920
|1.2956
|1.2912
|156.00
|13288.37
|1363
|2006.05.12 12:45
|sell
|682
|2.70
|1.2926
|1.2956
|1.2912
|1364
|2006.05.12 12:51
|close
|682
|2.70
|1.2922
|1.2956
|1.2912
|108.01
|13396.38
|1365
|2006.05.12 16:16
|buy
|683
|2.70
|1.2878
|1.2848
|1.2892
|1366
|2006.05.12 16:16
|close
|683
|2.70
|1.2885
|1.2848
|1.2892
|188.99
|13585.37
|1367
|2006.05.12 16:19
|buy
|684
|2.70
|1.2878
|1.2848
|1.2892
|1368
|2006.05.12 16:19
|t/p
|684
|2.70
|1.2892
|1.2848
|1.2892
|378.00
|13963.37
|1369
|2006.05.12 16:36
|buy
|685
|2.80
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|1370
|2006.05.12 16:36
|close
|685
|2.80
|1.2883
|1.2847
|1.2891
|167.99
|14131.36
|1371
|2006.05.12 16:36
|buy
|686
|2.80
|1.2877
|1.2847
|1.2891
|1372
|2006.05.12 16:37
|close
|686
|2.80
|1.2883
|1.2847
|1.2891
|168.00
|14299.36
|1373
|2006.05.12 16:37
|buy
|687
|2.90
|1.2879
|1.2849
|1.2893
|1374
|2006.05.12 16:37
|close
|687
|2.90
|1.2889
|1.2849
|1.2893
|290.00
|14589.36
|1375
|2006.05.12 16:37
|buy
|688
|2.90
|1.2879
|1.2849
|1.2893
|1376
|2006.05.12 16:40
|close
|688
|2.90
|1.2883
|1.2849
|1.2893
|116.01
|14705.37
|1377
|2006.05.12 16:48
|buy
|689
|2.90
|1.2879
|1.2849
|1.2893
|1378
|2006.05.12 16:59
|close
|689
|2.90
|1.2886
|1.2849
|1.2893
|202.98
|14908.35
|1379
|2006.05.12 21:32
|sell
|690
|3.00
|1.2912
|1.2942
|1.2898
|1380
|2006.05.15 00:00
|s/l
|690
|3.00
|1.2942
|1.2942
|1.2898
|-883.16
|14025.19
|1381
|2006.05.15 08:00
|sell
|691
|2.80
|1.2933
|1.2963
|1.2919
|1382
|2006.05.15 08:02
|close
|691
|2.80
|1.2928
|1.2963
|1.2919
|140.00
|14165.19
|1383
|2006.05.15 08:59
|sell
|692
|2.80
|1.2933
|1.2963
|1.2919
|1384
|2006.05.15 09:00
|t/p
|692
|2.80
|1.2919
|1.2963
|1.2919
|392.00
|14557.19
|1385
|2006.05.15 09:00
|buy
|693
|2.90
|1.2905
|1.2875
|1.2919
|1386
|2006.05.15 10:00
|s/l
|693
|2.90
|1.2875
|1.2875
|1.2919
|-870.00
|13687.19
|1387
|2006.05.15 10:00
|buy
|694
|2.70
|1.2874
|1.2844
|1.2888
|1388
|2006.05.15 11:00
|close
|694
|2.70
|1.2844
|1.2844
|1.2888
|-809.99
|12877.20
|1389
|2006.05.15 19:00
|buy
|695
|2.60
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|1390
|2006.05.15 19:00
|close
|695
|2.60
|1.2805
|1.2771
|1.2815
|104.01
|12981.21
|1391
|2006.05.15 19:03
|buy
|696
|2.60
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|1392
|2006.05.15 19:05
|close
|696
|2.60
|1.2806
|1.2771
|1.2815
|130.00
|13111.21
|1393
|2006.05.15 19:13
|buy
|697
|2.60
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|1394
|2006.05.15 19:23
|close
|697
|2.60
|1.2805
|1.2771
|1.2815
|104.01
|13215.22
|1395
|2006.05.15 19:29
|buy
|698
|2.60
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|1396
|2006.05.15 19:39
|close
|698
|2.60
|1.2804
|1.2769
|1.2813
|130.00
|13345.22
|1397
|2006.05.15 19:59
|buy
|699
|2.70
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|1398
|2006.05.15 20:00
|t/p
|699
|2.70
|1.2809
|1.2765
|1.2809
|378.00
|13723.22
|1399
|2006.05.16 11:00
|buy
|700
|2.70
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|1400
|2006.05.16 11:00
|close
|700
|2.70
|1.2794
|1.2760
|1.2804
|108.00
|13831.22
|1401
|2006.05.16 11:00
|buy
|701
|2.80
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|1402
|2006.05.16 11:00
|close
|701
|2.80
|1.2800
|1.2764
|1.2808
|168.00
|13999.22
|1403
|2006.05.16 11:00
|buy
|702
|2.80
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|1404
|2006.05.16 11:01
|close
|702
|2.80
|1.2794
|1.2759
|1.2803
|140.00
|14139.22
|1405
|2006.05.16 11:01
|buy
|703
|2.80
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|1406
|2006.05.16 11:02
|close
|703
|2.80
|1.2804
|1.2764
|1.2808
|280.00
|14419.22
|1407
|2006.05.16 11:02
|buy
|704
|2.90
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|1408
|2006.05.16 11:02
|close
|704
|2.90
|1.2782
|1.2747
|1.2791
|145.00
|14564.22
|1409
|2006.05.16 11:03
|buy
|705
|2.90
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|1410
|2006.05.16 11:03
|close
|705
|2.90
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|144.99
|14709.21
|1411
|2006.05.16 11:03
|buy
|706
|2.90
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|1412
|2006.05.16 11:04
|close
|706
|2.90
|1.2796
|1.2760
|1.2804
|174.01
|14883.22
|1413
|2006.05.16 11:04
|buy
|707
|3.00
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|1414
|2006.05.16 11:06
|close
|707
|3.00
|1.2796
|1.2761
|1.2805
|150.00
|15033.22
|1415
|2006.05.16 11:06
|buy
|708
|3.00
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|1416
|2006.05.16 11:18
|close
|708
|3.00
|1.2772
|1.2764
|1.2808
|-660.00
|14373.22
|1417
|2006.05.16 11:18
|buy
|709
|2.90
|1.2775
|1.2745
|1.2789
|1418
|2006.05.16 11:18
|close
|709
|2.90
|1.2780
|1.2745
|1.2789
|145.00
|14518.22
|1419
|2006.05.16 11:18
|buy
|710
|2.90
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|1420
|2006.05.16 11:27
|close
|710
|2.90
|1.2789
|1.2753
|1.2797
|174.01
|14692.23
|1421
|2006.05.16 11:27
|buy
|711
|2.90
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|1422
|2006.05.16 11:34
|close
|711
|2.90
|1.2795
|1.2761
|1.2805
|116.00
|14808.23
|1423
|2006.05.16 11:34
|buy
|712
|3.00
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|1424
|2006.05.16 11:48
|close
|712
|3.00
|1.2801
|1.2765
|1.2809
|180.00
|14988.23
|1425
|2006.05.16 14:20
|sell
|713
|3.00
|1.2821
|1.2851
|1.2807
|1426
|2006.05.16 14:30
|close
|713
|3.00
|1.2841
|1.2851
|1.2807
|-600.01
|14388.22
|1427
|2006.05.16 14:30
|sell
|714
|2.90
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|1428
|2006.05.16 14:30
|close
|714
|2.90
|1.2834
|1.2869
|1.2825
|145.01
|14533.23
|1429
|2006.05.16 14:30
|sell
|715
|2.90
|1.2839
|1.2869
|1.2825
|1430
|2006.05.16 14:31
|close
|715
|2.90
|1.2826
|1.2869
|1.2825
|377.01
|14910.24
|1431
|2006.05.16 14:31
|sell
|716
|3.00
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|1432
|2006.05.16 14:31
|close
|716
|3.00
|1.2858
|1.2866
|1.2822
|-660.00
|14250.24
|1433
|2006.05.16 14:31
|sell
|717
|2.90
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|1434
|2006.05.16 14:40
|close
|717
|2.90
|1.2858
|1.2868
|1.2824
|-580.00
|13670.24
|1435
|2006.05.16 14:40
|sell
|718
|2.70
|1.2855
|1.2885
|1.2841
|1436
|2006.05.16 14:50
|close
|718
|2.70
|1.2851
|1.2885
|1.2841
|108.01
|13778.25
|1437
|2006.05.16 14:50
|sell
|719
|2.80
|1.2850
|1.2880
|1.2836
|1438
|2006.05.16 15:11
|close
|719
|2.80
|1.2845
|1.2880
|1.2836
|140.01
|13918.26
|1439
|2006.05.17 00:14
|buy
|720
|2.80
|1.2855
|1.2825
|1.2869
|1440
|2006.05.17 04:02
|close
|720
|2.80
|1.2860
|1.2825
|1.2869
|140.00
|14058.26
|1441
|2006.05.17 10:00
|sell
|721
|2.80
|1.2896
|1.2926
|1.2882
|1442
|2006.05.17 10:15
|close
|721
|2.80
|1.2891
|1.2926
|1.2882
|140.00
|14198.26
|1443
|2006.05.17 10:15
|sell
|722
|2.80
|1.2889
|1.2919
|1.2875
|1444
|2006.05.17 11:00
|close
|722
|2.80
|1.2911
|1.2919
|1.2875
|-616.00
|13582.26
|1445
|2006.05.17 15:16
|buy
|723
|2.70
|1.2865
|1.2835
|1.2879
|1446
|2006.05.17 15:59
|t/p
|723
|2.70
|1.2879
|1.2835
|1.2879
|378.00
|13960.26
|1447
|2006.05.17 16:00
|buy
|724
|2.80
|1.2871
|1.2841
|1.2885
|1448
|2006.05.17 16:00
|s/l
|724
|2.80
|1.2841
|1.2841
|1.2885
|-840.00
|13120.26
|1449
|2006.05.17 16:00
|buy
|725
|2.60
|1.2839
|1.2809
|1.2853
|1450
|2006.05.17 16:05
|close
|725
|2.60
|1.2844
|1.2809
|1.2853
|130.00
|13250.26
|1451
|2006.05.17 16:05
|buy
|726
|2.70
|1.2845
|1.2815
|1.2859
|1452
|2006.05.17 17:00
|s/l
|726
|2.70
|1.2815
|1.2815
|1.2859
|-810.00
|12440.26
|1453
|2006.05.17 17:01
|buy
|727
|2.50
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|1454
|2006.05.17 17:23
|close
|727
|2.50
|1.2765
|1.2755
|1.2799
|-500.01
|11940.25
|1455
|2006.05.17 17:23
|buy
|728
|2.40
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|1456
|2006.05.17 17:59
|t/p
|728
|2.40
|1.2782
|1.2738
|1.2782
|336.00
|12276.25
|1457
|2006.05.18 08:00
|buy
|729
|2.50
|1.2749
|1.2719
|1.2763
|1458
|2006.05.18 09:01
|close
|729
|2.50
|1.2754
|1.2719
|1.2763
|125.00
|12401.25
|1459
|2006.05.18 11:00
|sell
|730
|2.50
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|1460
|2006.05.18 11:12
|close
|730
|2.50
|1.2788
|1.2822
|1.2778
|100.01
|12501.26
|1461
|2006.05.18 11:26
|sell
|731
|2.50
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|1462
|2006.05.18 11:32
|close
|731
|2.50
|1.2786
|1.2821
|1.2777
|124.99
|12626.25
|1463
|2006.05.18 11:40
|sell
|732
|2.50
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|1464
|2006.05.18 12:06
|close
|732
|2.50
|1.2786
|1.2821
|1.2777
|124.99
|12751.24
|1465
|2006.05.18 16:00
|sell
|733
|2.60
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|1466
|2006.05.18 16:00
|close
|733
|2.60
|1.2818
|1.2853
|1.2809
|130.00
|12881.24
|1467
|2006.05.18 16:00
|sell
|734
|2.60
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|1468
|2006.05.18 16:14
|close
|734
|2.60
|1.2814
|1.2849
|1.2805
|130.00
|13011.24
|1469
|2006.05.18 16:14
|sell
|735
|2.60
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|1470
|2006.05.18 16:15
|close
|735
|2.60
|1.2809
|1.2843
|1.2799
|104.00
|13115.24
|1471
|2006.05.18 16:15
|sell
|736
|2.60
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|1472
|2006.05.18 16:16
|close
|736
|2.60
|1.2803
|1.2838
|1.2794
|130.00
|13245.24
|1473
|2006.05.18 16:18
|sell
|737
|2.60
|1.2808
|1.2838
|1.2794
|1474
|2006.05.18 16:25
|close
|737
|2.60
|1.2803
|1.2838
|1.2794
|130.00
|13375.24
|1475
|2006.05.18 16:26
|sell
|738
|2.70
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|1476
|2006.05.18 16:26
|t/p
|738
|2.70
|1.2796
|1.2840
|1.2796
|378.00
|13753.24
|1477
|2006.05.18 16:45
|sell
|739
|2.80
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|1478
|2006.05.18 16:51
|close
|739
|2.80
|1.2830
|1.2839
|1.2795
|-588.00
|13165.24
|1479
|2006.05.18 16:51
|sell
|740
|2.60
|1.2829
|1.2859
|1.2815
|1480
|2006.05.18 16:53
|close
|740
|2.60
|1.2820
|1.2859
|1.2815
|233.98
|13399.22
|1481
|2006.05.18 16:53
|sell
|741
|2.70
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|1482
|2006.05.18 16:55
|close
|741
|2.70
|1.2813
|1.2848
|1.2804
|134.99
|13534.21
|1483
|2006.05.18 16:55
|sell
|742
|2.70
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|1484
|2006.05.18 17:34
|close
|742
|2.70
|1.2808
|1.2842
|1.2798
|108.01
|13642.22
|1485
|2006.05.18 23:00
|sell
|743
|2.70
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|1486
|2006.05.19 02:00
|close
|743
|2.70
|1.2865
|1.2875
|1.2831
|-524.85
|13117.37
|1487
|2006.05.19 04:00
|buy
|744
|2.60
|1.2839
|1.2809
|1.2853
|1488
|2006.05.19 05:15
|close
|744
|2.60
|1.2844
|1.2809
|1.2853
|130.00
|13247.37
|1489
|2006.05.19 09:00
|buy
|745
|2.60
|1.2815
|1.2785
|1.2829
|1490
|2006.05.19 10:00
|s/l
|745
|2.60
|1.2785
|1.2785
|1.2829
|-780.00
|12467.37
|1491
|2006.05.19 10:00
|buy
|746
|2.50
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|1492
|2006.05.19 12:00
|s/l
|746
|2.50
|1.2753
|1.2753
|1.2797
|-750.00
|11717.37
|1493
|2006.05.22 03:01
|buy
|747
|2.30
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|1494
|2006.05.22 08:00
|close
|747
|2.30
|1.2720
|1.2716
|1.2760
|-598.01
|11119.36
|1495
|2006.05.22 08:00
|buy
|748
|2.20
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|1496
|2006.05.22 08:07
|close
|748
|2.20
|1.2724
|1.2690
|1.2734
|88.00
|11207.36
|1497
|2006.05.22 08:09
|buy
|749
|2.20
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|1498
|2006.05.22 08:12
|close
|749
|2.20
|1.2726
|1.2692
|1.2736
|88.02
|11295.38
|1499
|2006.05.22 08:26
|buy
|750
|2.30
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|1500
|2006.05.22 08:28
|close
|750
|2.30
|1.2729
|1.2693
|1.2737
|138.00
|11433.38
|1501
|2006.05.22 08:42
|buy
|751
|2.30
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|1502
|2006.05.22 09:00
|close
|751
|2.30
|1.2699
|1.2692
|1.2736
|-529.01
|10904.37
|1503
|2006.05.22 16:00
|sell
|752
|2.20
|1.2788
|1.2818
|1.2774
|1504
|2006.05.22 17:00
|close
|752
|2.20
|1.2815
|1.2818
|1.2774
|-594.00
|10310.37
|1505
|2006.05.23 04:23
|sell
|753
|2.10
|1.2867
|1.2897
|1.2853
|1506
|2006.05.23 05:08
|close
|753
|2.10
|1.2862
|1.2897
|1.2853
|105.00
|10415.37
|1507
|2006.05.23 09:28
|buy
|754
|2.10
|1.2844
|1.2814
|1.2858
|1508
|2006.05.23 09:59
|close
|754
|2.10
|1.2857
|1.2814
|1.2858
|273.00
|10688.37
|1509
|2006.05.23 10:00
|buy
|755
|2.10
|1.2833
|1.2803
|1.2847
|1510
|2006.05.23 10:24
|close
|755
|2.10
|1.2837
|1.2803
|1.2847
|84.00
|10772.37
|1511
|2006.05.23 10:24
|buy
|756
|2.20
|1.2836
|1.2806
|1.2850
|1512
|2006.05.23 10:49
|close
|756
|2.20
|1.2842
|1.2806
|1.2850
|131.98
|10904.35
|1513
|2006.05.23 10:59
|buy
|757
|2.20
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|1514
|2006.05.23 11:00
|close
|757
|2.20
|1.2840
|1.2804
|1.2848
|132.01
|11036.36
|1515
|2006.05.23 21:00
|sell
|758
|2.20
|1.2870
|1.2900
|1.2856
|1516
|2006.05.23 21:03
|close
|758
|2.20
|1.2865
|1.2900
|1.2856
|110.00
|11146.36
|1517
|2006.05.23 21:05
|sell
|759
|2.20
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|1518
|2006.05.23 21:55
|close
|759
|2.20
|1.2858
|1.2893
|1.2849
|110.00
|11256.36
|1519
|2006.05.23 21:59
|sell
|760
|2.30
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|1520
|2006.05.23 22:00
|close
|760
|2.30
|1.2856
|1.2899
|1.2855
|298.99
|11555.35
|1521
|2006.05.23 23:00
|buy
|761
|2.30
|1.2817
|1.2787
|1.2831
|1522
|2006.05.23 23:23
|close
|761
|2.30
|1.2821
|1.2787
|1.2831
|92.00
|11647.35
|1523
|2006.05.23 23:23
|buy
|762
|2.30
|1.2821
|1.2791
|1.2835
|1524
|2006.05.24 00:00
|s/l
|762
|2.30
|1.2791
|1.2791
|1.2835
|-707.32
|10940.03
|1525
|2006.05.24 08:00
|buy
|763
|2.20
|1.2779
|1.2749
|1.2793
|1526
|2006.05.24 08:10
|close
|763
|2.20
|1.2783
|1.2749
|1.2793
|88.01
|11028.04
|1527
|2006.05.24 08:12
|buy
|764
|2.20
|1.2779
|1.2749
|1.2793
|1528
|2006.05.24 08:14
|close
|764
|2.20
|1.2783
|1.2749
|1.2793
|88.02
|11116.06
|1529
|2006.05.24 09:00
|sell
|765
|2.20
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|1530
|2006.05.24 10:00
|close
|765
|2.20
|1.2845
|1.2849
|1.2805
|-572.00
|10544.06
|1531
|2006.05.24 10:03
|sell
|766
|2.10
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|1532
|2006.05.24 10:16
|close
|766
|2.10
|1.2848
|1.2883
|1.2839
|105.00
|10649.06
|1533
|2006.05.24 10:20
|sell
|767
|2.10
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|1534
|2006.05.24 10:21
|close
|767
|2.10
|1.2848
|1.2883
|1.2839
|105.00
|10754.06
|1535
|2006.05.24 10:26
|sell
|768
|2.20
|1.2853
|1.2883
|1.2839
|1536
|2006.05.24 10:59
|t/p
|768
|2.20
|1.2839
|1.2883
|1.2839
|308.00
|11062.06
|1537
|2006.05.24 16:01
|buy
|769
|2.20
|1.2828
|1.2798
|1.2842
|1538
|2006.05.24 16:59
|close
|769
|2.20
|1.2837
|1.2798
|1.2842
|198.00
|11260.06
|1539
|2006.05.24 17:00
|buy
|770
|2.30
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|1540
|2006.05.24 17:03
|close
|770
|2.30
|1.2775
|1.2740
|1.2784
|114.99
|11375.05
|1541
|2006.05.24 17:03
|buy
|771
|2.30
|1.2774
|1.2744
|1.2788
|1542
|2006.05.24 17:17
|close
|771
|2.30
|1.2751
|1.2744
|1.2788
|-529.00
|10846.05
|1543
|2006.05.24 17:17
|buy
|772
|2.20
|1.2754
|1.2724
|1.2768
|1544
|2006.05.24 17:39
|close
|772
|2.20
|1.2759
|1.2724
|1.2768
|110.00
|10956.05
|1545
|2006.05.24 17:39
|buy
|773
|2.20
|1.2760
|1.2730
|1.2774
|1546
|2006.05.24 18:01
|close
|773
|2.20
|1.2739
|1.2730
|1.2774
|-462.00
|10494.05
|1547
|2006.05.25 08:01
|sell
|774
|2.10
|1.2764
|1.2794
|1.2750
|1548
|2006.05.25 09:00
|close
|774
|2.10
|1.2785
|1.2794
|1.2750
|-441.02
|10053.03
|1549
|2006.05.25 09:00
|sell
|775
|2.00
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|1550
|2006.05.25 09:04
|close
|775
|2.00
|1.2775
|1.2811
|1.2767
|120.00
|10173.03
|1551
|2006.05.25 09:04
|sell
|776
|2.00
|1.2777
|1.2807
|1.2763
|1552
|2006.05.25 09:29
|close
|776
|2.00
|1.2772
|1.2807
|1.2763
|99.99
|10273.02
|1553
|2006.05.25 09:59
|sell
|777
|2.10
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|1554
|2006.05.25 10:00
|t/p
|777
|2.10
|1.2767
|1.2811
|1.2767
|294.00
|10567.02
|1555
|2006.05.25 16:00
|sell
|778
|2.10
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|1556
|2006.05.25 16:00
|close
|778
|2.10
|1.2787
|1.2823
|1.2779
|125.99
|10693.01
|1557
|2006.05.25 21:00
|sell
|779
|2.10
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|1558
|2006.05.25 21:15
|close
|779
|2.10
|1.2801
|1.2836
|1.2792
|105.00
|10798.01
|1559
|2006.05.25 21:59
|sell
|780
|2.20
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|1560
|2006.05.25 22:00
|close
|780
|2.20
|1.2795
|1.2837
|1.2793
|264.01
|11062.02
|1561
|2006.05.26 09:29
|sell
|781
|2.20
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|1562
|2006.05.26 09:29
|close
|781
|2.20
|1.2792
|1.2827
|1.2783
|109.99
|11172.01
|1563
|2006.05.26 09:30
|sell
|782
|2.20
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|1564
|2006.05.26 09:36
|close
|782
|2.20
|1.2794
|1.2828
|1.2784
|88.01
|11260.02
|1565
|2006.05.26 09:40
|sell
|783
|2.30
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|1566
|2006.05.26 09:59
|t/p
|783
|2.30
|1.2782
|1.2826
|1.2782
|322.00
|11582.02
|1567
|2006.05.26 10:00
|sell
|784
|2.30
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|1568
|2006.05.26 12:42
|close
|784
|2.30
|1.2808
|1.2843
|1.2799
|114.99
|11697.01
|1569
|2006.05.26 14:00
|buy
|785
|2.30
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|1570
|2006.05.26 14:31
|close
|785
|2.30
|1.2812
|1.2776
|1.2820
|137.99
|11835.00
|1571
|2006.05.26 14:31
|buy
|786
|2.40
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|1572
|2006.05.26 14:31
|close
|786
|2.40
|1.2812
|1.2776
|1.2820
|143.99
|11978.99
|1573
|2006.05.26 14:32
|sell
|787
|2.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1574
|2006.05.26 14:33
|close
|787
|2.40
|1.2812
|1.2850
|1.2806
|192.00
|12170.99
|1575
|2006.05.26 14:33
|sell
|788
|2.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1576
|2006.05.26 14:33
|close
|788
|2.40
|1.2810
|1.2850
|1.2806
|239.99
|12410.98
|1577
|2006.05.26 14:34
|buy
|789
|2.50
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|1578
|2006.05.26 14:36
|close
|789
|2.50
|1.2811
|1.2776
|1.2820
|125.00
|12535.98
|1579
|2006.05.26 14:37
|buy
|790
|2.50
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|1580
|2006.05.26 14:37
|close
|790
|2.50
|1.2810
|1.2775
|1.2819
|125.00
|12660.98
|1581
|2006.05.26 14:38
|buy
|791
|2.50
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|1582
|2006.05.26 14:38
|close
|791
|2.50
|1.2810
|1.2775
|1.2819
|125.00
|12785.98
|1583
|2006.05.26 14:38
|buy
|792
|2.60
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|1584
|2006.05.26 14:39
|close
|792
|2.60
|1.2812
|1.2776
|1.2820
|156.00
|12941.98
|1585
|2006.05.26 14:59
|buy
|793
|2.60
|1.2807
|1.2777
|1.2821
|1586
|2006.05.26 15:00
|close
|793
|2.60
|1.2817
|1.2777
|1.2821
|260.00
|13201.98
|1587
|2006.05.26 15:21
|buy
|794
|2.60
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|1588
|2006.05.26 15:59
|t/p
|794
|2.60
|1.2803
|1.2759
|1.2803
|364.00
|13565.98
|1589
|2006.05.26 16:00
|buy
|795
|2.70
|1.2741
|1.2711
|1.2755
|1590
|2006.05.26 17:00
|close
|795
|2.70
|1.2721
|1.2711
|1.2755
|-540.01
|13025.97
|1591
|2006.05.29 16:01
|buy
|796
|2.60
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|1592
|2006.05.29 18:00
|close
|796
|2.60
|1.2737
|1.2727
|1.2771
|-520.02
|12505.95
|1593
|2006.05.29 18:02
|buy
|797
|2.50
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|1594
|2006.05.29 18:34
|close
|797
|2.50
|1.2743
|1.2708
|1.2752
|124.99
|12630.94
|1595
|2006.05.29 18:35
|buy
|798
|2.50
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|1596
|2006.05.29 19:00
|close
|798
|2.50
|1.2751
|1.2716
|1.2760
|125.00
|12755.94
|1597
|2006.05.30 02:00
|buy
|799
|2.60
|1.2750
|1.2720
|1.2764
|1598
|2006.05.30 02:20
|close
|799
|2.60
|1.2754
|1.2720
|1.2764
|104.02
|12859.96
|1599
|2006.05.30 02:25
|sell
|800
|2.60
|1.2755
|1.2785
|1.2741
|1600
|2006.05.30 05:00
|s/l
|800
|2.60
|1.2785
|1.2785
|1.2741
|-780.00
|12079.96
|1601
|2006.05.30 05:00
|sell
|801
|2.40
|1.2804
|1.2834
|1.2790
|1602
|2006.05.30 08:05
|close
|801
|2.40
|1.2825
|1.2834
|1.2790
|-503.99
|11575.97
|1603
|2006.05.30 09:00
|sell
|802
|2.30
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|1604
|2006.05.30 10:48
|close
|802
|2.30
|1.2858
|1.2867
|1.2823
|-482.99
|11092.98
|1605
|2006.05.31 09:00
|sell
|803
|2.20
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|1606
|2006.05.31 09:03
|close
|803
|2.20
|1.2885
|1.2920
|1.2876
|109.99
|11202.97
|1607
|2006.05.31 09:03
|sell
|804
|2.20
|1.2885
|1.2915
|1.2871
|1608
|2006.05.31 09:38
|close
|804
|2.20
|1.2880
|1.2915
|1.2871
|110.00
|11312.97
|1609
|2006.05.31 09:39
|sell
|805
|2.30
|1.2886
|1.2916
|1.2872
|1610
|2006.05.31 09:55
|close
|805
|2.30
|1.2881
|1.2916
|1.2872
|114.99
|11427.96
|1611
|2006.05.31 09:59
|sell
|806
|2.30
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|1612
|2006.05.31 10:00
|close
|806
|2.30
|1.2876
|1.2917
|1.2873
|253.00
|11680.96
|1613
|2006.05.31 21:00
|buy
|807
|2.30
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|1614
|2006.06.01 00:03
|close
|807
|2.30
|1.2820
|1.2786
|1.2830
|40.05
|11721.00
|1615
|2006.06.01 03:00
|buy
|808
|2.30
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|1616
|2006.06.01 03:33
|close
|808
|2.30
|1.2798
|1.2763
|1.2807
|115.02
|11836.02
|1617
|2006.06.01 03:33
|buy
|809
|2.40
|1.2799
|1.2769
|1.2813
|1618
|2006.06.01 04:37
|close
|809
|2.40
|1.2779
|1.2769
|1.2813
|-480.00
|11356.02
|1619
|2006.06.01 11:03
|sell
|810
|2.30
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|1620
|2006.06.01 11:17
|close
|810
|2.30
|1.2786
|1.2820
|1.2776
|92.02
|11448.04
|1621
|2006.06.01 14:00
|buy
|811
|2.30
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|1622
|2006.06.01 14:30
|close
|811
|2.30
|1.2745
|1.2708
|1.2752
|161.00
|11609.04
|1623
|2006.06.01 14:30
|buy
|812
|2.30
|1.2738
|1.2708
|1.2752
|1624
|2006.06.01 14:31
|close
|812
|2.30
|1.2743
|1.2708
|1.2752
|115.00
|11724.04
|1625
|2006.06.01 14:32
|buy
|813
|2.30
|1.2740
|1.2710
|1.2754
|1626
|2006.06.01 14:36
|close
|813
|2.30
|1.2746
|1.2710
|1.2754
|138.00
|11862.04
|1627
|2006.06.01 14:41
|buy
|814
|2.40
|1.2740
|1.2710
|1.2754
|1628
|2006.06.01 16:00
|close
|814
|2.40
|1.2745
|1.2710
|1.2754
|120.00
|11982.04
|1629
|2006.06.01 17:00
|sell
|815
|2.40
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|1630
|2006.06.01 17:02
|close
|815
|2.40
|1.2812
|1.2847
|1.2803
|120.00
|12102.04
|1631
|2006.06.01 17:02
|sell
|816
|2.40
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|1632
|2006.06.01 17:20
|close
|816
|2.40
|1.2805
|1.2840
|1.2796
|119.99
|12222.03
|1633
|2006.06.01 17:20
|sell
|817
|2.40
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|1634
|2006.06.01 17:55
|close
|817
|2.40
|1.2824
|1.2833
|1.2789
|-504.00
|11718.03
|1635
|2006.06.01 17:55
|sell
|818
|2.30
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1636
|2006.06.01 18:20
|close
|818
|2.30
|1.2815
|1.2850
|1.2806
|114.99
|11833.02
|1637
|2006.06.02 07:03
|sell
|819
|2.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1638
|2006.06.02 07:44
|close
|819
|2.40
|1.2815
|1.2850
|1.2806
|119.97
|11952.99
|1639
|2006.06.02 09:08
|buy
|820
|2.40
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|1640
|2006.06.02 10:24
|close
|820
|2.40
|1.2809
|1.2775
|1.2819
|96.02
|12049.01
|1641
|2006.06.02 13:53
|sell
|821
|2.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1642
|2006.06.02 13:59
|close
|821
|2.40
|1.2811
|1.2850
|1.2806
|215.99
|12265.00
|1643
|2006.06.02 14:07
|sell
|822
|2.50
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1644
|2006.06.02 14:16
|close
|822
|2.50
|1.2815
|1.2850
|1.2806
|125.00
|12390.00
|1645
|2006.06.02 14:26
|sell
|823
|2.50
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|1646
|2006.06.02 15:00
|s/l
|823
|2.50
|1.2850
|1.2850
|1.2806
|-750.00
|11640.00
|1647
|2006.06.02 15:00
|sell
|824
|2.30
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|1648
|2006.06.02 15:00
|s/l
|824
|2.30
|1.2899
|1.2899
|1.2855
|-690.00
|10950.00
|1649
|2006.06.02 15:00
|sell
|825
|2.20
|1.2923
|1.2953
|1.2909
|1650
|2006.06.02 15:01
|close
|825
|2.20
|1.2918
|1.2953
|1.2909
|110.00
|11060.00
|1651
|2006.06.02 15:01
|sell
|826
|2.20
|1.2917
|1.2947
|1.2903
|1652
|2006.06.02 15:01
|close
|826
|2.20
|1.2913
|1.2947
|1.2903
|88.00
|11148.00
|1653
|2006.06.02 15:01
|sell
|827
|2.20
|1.2910
|1.2940
|1.2896
|1654
|2006.06.02 15:05
|close
|827
|2.20
|1.2930
|1.2940
|1.2896
|-440.00
|10708.00
|1655
|2006.06.02 15:05
|sell
|828
|2.10
|1.2925
|1.2955
|1.2911
|1656
|2006.06.02 15:07
|close
|828
|2.10
|1.2920
|1.2955
|1.2911
|105.00
|10813.00
|1657
|2006.06.02 15:07
|sell
|829
|2.20
|1.2917
|1.2947
|1.2903
|1658
|2006.06.02 15:40
|close
|829
|2.20
|1.2913
|1.2947
|1.2903
|88.00
|10901.00
|1659
|2006.06.02 15:40
|sell
|830
|2.20
|1.2912
|1.2942
|1.2898
|1660
|2006.06.02 15:40
|close
|830
|2.20
|1.2908
|1.2942
|1.2898
|88.01
|10989.01
|1661
|2006.06.02 15:40
|sell
|831
|2.20
|1.2906
|1.2936
|1.2892
|1662
|2006.06.02 15:49
|close
|831
|2.20
|1.2902
|1.2936
|1.2892
|88.01
|11077.02
|1663
|2006.06.02 15:49
|sell
|832
|2.20
|1.2900
|1.2930
|1.2886
|1664
|2006.06.02 15:51
|close
|832
|2.20
|1.2920
|1.2930
|1.2886
|-440.00
|10637.02
|1665
|2006.06.02 15:51
|sell
|833
|2.10
|1.2919
|1.2949
|1.2905
|1666
|2006.06.02 15:51
|close
|833
|2.10
|1.2913
|1.2949
|1.2905
|126.00
|10763.02
|1667
|2006.06.02 15:51
|sell
|834
|2.20
|1.2913
|1.2943
|1.2899
|1668
|2006.06.02 15:52
|close
|834
|2.20
|1.2909
|1.2943
|1.2899
|88.01
|10851.03
|1669
|2006.06.02 15:52
|sell
|835
|2.20
|1.2907
|1.2937
|1.2893
|1670
|2006.06.02 16:03
|close
|835
|2.20
|1.2902
|1.2937
|1.2893
|110.00
|10961.03
|1671
|2006.06.05 10:00
|sell
|836
|2.20
|1.2961
|1.2991
|1.2947
|1672
|2006.06.05 10:16
|close
|836
|2.20
|1.2956
|1.2991
|1.2947
|110.00
|11071.03
|1673
|2006.06.05 10:19
|sell
|837
|2.20
|1.2956
|1.2986
|1.2942
|1674
|2006.06.05 15:00
|t/p
|837
|2.20
|1.2942
|1.2986
|1.2942
|308.00
|11379.03
|1675
|2006.06.05 21:00
|buy
|838
|2.30
|1.2920
|1.2890
|1.2934
|1676
|2006.06.06 01:00
|close
|838
|2.30
|1.2898
|1.2890
|1.2934
|-523.31
|10855.72
|1677
|2006.06.06 06:02
|buy
|839
|2.20
|1.2891
|1.2861
|1.2905
|1678
|2006.06.06 07:45
|close
|839
|2.20
|1.2896
|1.2861
|1.2905
|110.00
|10965.72
|1679
|2006.06.06 07:45
|sell
|840
|2.20
|1.2899
|1.2929
|1.2885
|1680
|2006.06.06 07:59
|close
|840
|2.20
|1.2894
|1.2929
|1.2885
|109.99
|11075.71
|1681
|2006.06.06 08:00
|sell
|841
|2.20
|1.2900
|1.2930
|1.2886
|1682
|2006.06.06 09:00
|close
|841
|2.20
|1.2926
|1.2930
|1.2886
|-572.01
|10503.70
|1683
|2006.06.06 09:00
|sell
|842
|2.10
|1.2924
|1.2954
|1.2910
|1684
|2006.06.06 09:42
|close
|842
|2.10
|1.2919
|1.2954
|1.2910
|105.00
|10608.70
|1685
|2006.06.06 09:42
|sell
|843
|2.10
|1.2918
|1.2948
|1.2904
|1686
|2006.06.06 10:12
|close
|843
|2.10
|1.2913
|1.2948
|1.2904
|105.00
|10713.70
|1687
|2006.06.07 04:32
|sell
|844
|2.10
|1.2836
|1.2866
|1.2822
|1688
|2006.06.07 04:43
|close
|844
|2.10
|1.2831
|1.2866
|1.2822
|105.00
|10818.70
|1689
|2006.06.07 08:00
|buy
|845
|2.20
|1.2818
|1.2788
|1.2832
|1690
|2006.06.07 09:00
|close
|845
|2.20
|1.2788
|1.2788
|1.2832
|-660.00
|10158.70
|1691
|2006.06.07 09:00
|buy
|846
|2.00
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|1692
|2006.06.07 09:06
|close
|846
|2.00
|1.2797
|1.2762
|1.2806
|99.99
|10258.69
|1693
|2006.06.07 09:06
|buy
|847
|2.10
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|1694
|2006.06.07 09:14
|close
|847
|2.10
|1.2803
|1.2768
|1.2812
|104.99
|10363.68
|1695
|2006.06.07 09:17
|buy
|848
|2.10
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|1696
|2006.06.07 09:53
|close
|848
|2.10
|1.2803
|1.2768
|1.2812
|104.99
|10468.67
|1697
|2006.06.07 09:59
|buy
|849
|2.10
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|1698
|2006.06.07 10:00
|t/p
|849
|2.10
|1.2805
|1.2761
|1.2805
|294.00
|10762.67
|1699
|2006.06.07 14:00
|buy
|850
|2.20
|1.2779
|1.2749
|1.2793
|1700
|2006.06.07 14:05
|close
|850
|2.20
|1.2783
|1.2749
|1.2793
|88.02
|10850.69
|1701
|2006.06.07 14:05
|buy
|851
|2.20
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|1702
|2006.06.07 14:13
|close
|851
|2.20
|1.2788
|1.2754
|1.2798
|88.00
|10938.69
|1703
|2006.06.07 14:13
|buy
|852
|2.20
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|1704
|2006.06.07 14:21
|close
|852
|2.20
|1.2793
|1.2758
|1.2802
|110.00
|11048.69
|1705
|2006.06.07 14:21
|buy
|853
|2.20
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|1706
|2006.06.07 14:57
|close
|853
|2.20
|1.2799
|1.2764
|1.2808
|109.99
|11158.68
|1707
|2006.06.07 14:59
|buy
|854
|2.20
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|1708
|2006.06.07 15:00
|t/p
|854
|2.20
|1.2795
|1.2751
|1.2795
|308.00
|11466.68
|1709
|2006.06.07 22:00
|buy
|855
|2.30
|1.2795
|1.2765
|1.2809
|1710
|2006.06.08 00:00
|close
|855
|2.30
|1.2803
|1.2765
|1.2809
|132.05
|11598.73
|1711
|2006.06.08 08:01
|sell
|856
|2.30
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|1712
|2006.06.08 08:33
|close
|856
|2.30
|1.2784
|1.2819
|1.2775
|115.00
|11713.73
|1713
|2006.06.08 08:34
|buy
|857
|2.30
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|1714
|2006.06.08 08:59
|close
|857
|2.30
|1.2786
|1.2747
|1.2791
|207.00
|11920.73
|1715
|2006.06.08 09:00
|buy
|858
|2.40
|1.2775
|1.2745
|1.2789
|1716
|2006.06.08 10:00
|close
|858
|2.40
|1.2752
|1.2745
|1.2789
|-552.00
|11368.73
|1717
|2006.06.08 10:00
|buy
|859
|2.30
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|1718
|2006.06.08 10:02
|close
|859
|2.30
|1.2759
|1.2725
|1.2769
|92.00
|11460.73
|1719
|2006.06.08 10:02
|buy
|860
|2.30
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|1720
|2006.06.08 10:28
|close
|860
|2.30
|1.2766
|1.2731
|1.2775
|115.00
|11575.73
|1721
|2006.06.08 10:28
|buy
|861
|2.30
|1.2766
|1.2736
|1.2780
|1722
|2006.06.08 10:32
|close
|861
|2.30
|1.2770
|1.2736
|1.2780
|92.01
|11667.74
|1723
|2006.06.08 10:33
|buy
|862
|2.30
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|1724
|2006.06.08 10:35
|close
|862
|2.30
|1.2770
|1.2735
|1.2779
|115.01
|11782.75
|1725
|2006.06.08 10:35
|buy
|863
|2.40
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|1726
|2006.06.08 10:35
|close
|863
|2.40
|1.2771
|1.2733
|1.2777
|192.00
|11974.75
|1727
|2006.06.08 10:51
|buy
|864
|2.40
|1.2766
|1.2736
|1.2780
|1728
|2006.06.08 10:56
|close
|864
|2.40
|1.2770
|1.2736
|1.2780
|96.01
|12070.76
|1729
|2006.06.08 10:59
|buy
|865
|2.40
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|1730
|2006.06.08 11:01
|t/p
|865
|2.40
|1.2771
|1.2727
|1.2771
|336.00
|12406.76
|1731
|2006.06.08 14:00
|buy
|866
|2.50
|1.2741
|1.2711
|1.2755
|1732
|2006.06.08 15:00
|s/l
|866
|2.50
|1.2711
|1.2711
|1.2755
|-750.00
|11656.76
|1733
|2006.06.08 15:00
|buy
|867
|2.30
|1.2686
|1.2656
|1.2700
|1734
|2006.06.08 15:12
|close
|867
|2.30
|1.2665
|1.2656
|1.2700
|-483.00
|11173.76
|1735
|2006.06.08 15:12
|buy
|868
|2.20
|1.2668
|1.2638
|1.2682
|1736
|2006.06.08 15:13
|close
|868
|2.20
|1.2674
|1.2638
|1.2682
|132.01
|11305.77
|1737
|2006.06.08 15:13
|buy
|869
|2.30
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|1738
|2006.06.08 15:18
|close
|869
|2.30
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|115.00
|11420.77
|1739
|2006.06.08 15:18
|buy
|870
|2.30
|1.2681
|1.2651
|1.2695
|1740
|2006.06.08 15:28
|close
|870
|2.30
|1.2661
|1.2651
|1.2695
|-460.00
|10960.77
|1741
|2006.06.08 15:28
|buy
|871
|2.20
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|1742
|2006.06.08 15:59
|t/p
|871
|2.20
|1.2678
|1.2634
|1.2678
|308.00
|11268.77
|1743
|2006.06.08 15:59
|buy
|872
|2.30
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|1744
|2006.06.08 16:00
|close
|872
|2.30
|1.2663
|1.2658
|1.2702
|-575.00
|10693.77
|1745
|2006.06.09 12:00
|sell
|873
|2.10
|1.2664
|1.2694
|1.2650
|1746
|2006.06.09 12:48
|close
|873
|2.10
|1.2659
|1.2694
|1.2650
|105.00
|10798.77
|1747
|2006.06.09 12:59
|sell
|874
|2.20
|1.2664
|1.2694
|1.2650
|1748
|2006.06.09 13:00
|close
|874
|2.20
|1.2655
|1.2694
|1.2650
|198.00
|10996.77
|1749
|2006.06.09 15:00
|buy
|875
|2.20
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|1750
|2006.06.09 15:04
|close
|875
|2.20
|1.2616
|1.2581
|1.2625
|110.00
|11106.77
|1751
|2006.06.09 15:04
|buy
|876
|2.20
|1.2617
|1.2587
|1.2631
|1752
|2006.06.09 15:07
|close
|876
|2.20
|1.2622
|1.2587
|1.2631
|110.00
|11216.77
|1753
|2006.06.09 15:07
|buy
|877
|2.20
|1.2624
|1.2594
|1.2638
|1754
|2006.06.09 15:18
|close
|877
|2.20
|1.2632
|1.2594
|1.2638
|176.01
|11392.78
|1755
|2006.06.09 15:18
|buy
|878
|2.30
|1.2630
|1.2600
|1.2644
|1756
|2006.06.09 15:19
|close
|878
|2.30
|1.2634
|1.2600
|1.2644
|92.00
|11484.78
|1757
|2006.06.09 15:19
|buy
|879
|2.30
|1.2635
|1.2605
|1.2649
|1758
|2006.06.09 15:19
|close
|879
|2.30
|1.2639
|1.2605
|1.2649
|92.01
|11576.79
|1759
|2006.06.09 15:23
|buy
|880
|2.30
|1.2636
|1.2606
|1.2650
|1760
|2006.06.09 15:24
|close
|880
|2.30
|1.2640
|1.2606
|1.2650
|92.01
|11668.80
|1761
|2006.06.09 15:59
|buy
|881
|2.30
|1.2608
|1.2578
|1.2622
|1762
|2006.06.09 16:00
|t/p
|881
|2.30
|1.2622
|1.2578
|1.2622
|322.00
|11990.80
|1763
|2006.06.12 10:00
|buy
|882
|2.40
|1.2618
|1.2588
|1.2632
|1764
|2006.06.12 10:17
|close
|882
|2.40
|1.2624
|1.2588
|1.2632
|144.00
|12134.80
|1765
|2006.06.12 10:17
|buy
|883
|2.40
|1.2622
|1.2592
|1.2636
|1766
|2006.06.12 10:33
|close
|883
|2.40
|1.2626
|1.2592
|1.2636
|96.01
|12230.81
|1767
|2006.06.12 10:35
|buy
|884
|2.40
|1.2623
|1.2593
|1.2637
|1768
|2006.06.12 12:01
|close
|884
|2.40
|1.2602
|1.2593
|1.2637
|-503.99
|11726.82
|1769
|2006.06.12 14:00
|buy
|885
|2.30
|1.2581
|1.2551
|1.2595
|1770
|2006.06.12 14:02
|close
|885
|2.30
|1.2586
|1.2551
|1.2595
|115.00
|11841.82
|1771
|2006.06.12 14:02
|buy
|886
|2.40
|1.2586
|1.2556
|1.2600
|1772
|2006.06.12 15:00
|close
|886
|2.40
|1.2590
|1.2556
|1.2600
|96.01
|11937.83
|1773
|2006.06.13 09:00
|buy
|887
|2.40
|1.2567
|1.2537
|1.2581
|1774
|2006.06.13 09:10
|close
|887
|2.40
|1.2571
|1.2537
|1.2581
|96.00
|12033.83
|1775
|2006.06.13 09:10
|buy
|888
|2.40
|1.2571
|1.2541
|1.2585
|1776
|2006.06.13 09:16
|close
|888
|2.40
|1.2575
|1.2541
|1.2585
|96.01
|12129.84
|1777
|2006.06.13 09:38
|buy
|889
|2.40
|1.2571
|1.2541
|1.2585
|1778
|2006.06.13 10:04
|close
|889
|2.40
|1.2575
|1.2541
|1.2585
|96.01
|12225.85
|1779
|2006.06.14 04:38
|sell
|890
|2.40
|1.2554
|1.2584
|1.2540
|1780
|2006.06.14 05:26
|close
|890
|2.40
|1.2549
|1.2584
|1.2540
|120.00
|12345.85
|1781
|2006.06.14 07:00
|sell
|891
|2.50
|1.2567
|1.2597
|1.2553
|1782
|2006.06.14 09:36
|close
|891
|2.50
|1.2588
|1.2597
|1.2553
|-524.99
|11820.86
|1783
|2006.06.14 13:00
|buy
|892
|2.40
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|1784
|2006.06.14 14:30
|close
|892
|2.40
|1.2579
|1.2544
|1.2588
|120.00
|11940.86
|1785
|2006.06.14 15:00
|buy
|893
|2.40
|1.2543
|1.2513
|1.2557
|1786
|2006.06.14 15:02
|close
|893
|2.40
|1.2548
|1.2513
|1.2557
|119.99
|12060.85
|1787
|2006.06.14 15:02
|buy
|894
|2.40
|1.2551
|1.2521
|1.2565
|1788
|2006.06.14 15:03
|close
|894
|2.40
|1.2556
|1.2521
|1.2565
|120.00
|12180.85
|1789
|2006.06.14 15:03
|buy
|895
|2.40
|1.2554
|1.2524
|1.2568
|1790
|2006.06.14 15:04
|close
|895
|2.40
|1.2558
|1.2524
|1.2568
|96.00
|12276.85
|1791
|2006.06.14 15:04
|buy
|896
|2.50
|1.2551
|1.2521
|1.2565
|1792
|2006.06.14 15:04
|close
|896
|2.50
|1.2558
|1.2521
|1.2565
|175.00
|12451.85
|1793
|2006.06.14 15:59
|buy
|897
|2.50
|1.2543
|1.2513
|1.2557
|1794
|2006.06.14 16:00
|t/p
|897
|2.50
|1.2557
|1.2513
|1.2557
|350.00
|12801.85
|1795
|2006.06.14 16:06
|sell
|898
|2.60
|1.2636
|1.2666
|1.2622
|1796
|2006.06.14 16:16
|close
|898
|2.60
|1.2629
|1.2666
|1.2622
|182.01
|12983.86
|1797
|2006.06.14 21:00
|buy
|899
|2.60
|1.2593
|1.2563
|1.2607
|1798
|2006.06.14 21:06
|close
|899
|2.60
|1.2597
|1.2563
|1.2607
|104.01
|13087.87
|1799
|2006.06.14 21:51
|buy
|900
|2.60
|1.2593
|1.2563
|1.2607
|1800
|2006.06.14 22:52
|close
|900
|2.60
|1.2598
|1.2563
|1.2607
|129.99
|13217.86
|1801
|2006.06.15 09:00
|sell
|901
|2.60
|1.2628
|1.2658
|1.2614
|1802
|2006.06.15 09:03
|close
|901
|2.60
|1.2623
|1.2658
|1.2614
|129.99
|13347.85
|1803
|2006.06.15 14:31
|buy
|902
|2.70
|1.2604
|1.2574
|1.2618
|1804
|2006.06.15 14:31
|t/p
|902
|2.70
|1.2618
|1.2574
|1.2618
|378.00
|13725.85
|1805
|2006.06.15 14:33
|buy
|903
|2.70
|1.2606
|1.2576
|1.2620
|1806
|2006.06.15 14:33
|close
|903
|2.70
|1.2612
|1.2576
|1.2620
|161.99
|13887.84
|1807
|2006.06.15 14:33
|buy
|904
|2.80
|1.2605
|1.2575
|1.2619
|1808
|2006.06.15 14:33
|close
|904
|2.80
|1.2615
|1.2575
|1.2619
|280.00
|14167.84
|1809
|2006.06.15 14:33
|buy
|905
|2.80
|1.2600
|1.2570
|1.2614
|1810
|2006.06.15 14:59
|t/p
|905
|2.80
|1.2614
|1.2570
|1.2614
|392.00
|14559.84
|1811
|2006.06.15 15:00
|sell
|906
|2.90
|1.2626
|1.2656
|1.2612
|1812
|2006.06.15 16:00
|close
|906
|2.90
|1.2620
|1.2656
|1.2612
|174.00
|14733.84
|1813
|2006.06.15 16:00
|sell
|907
|2.90
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|1814
|2006.06.15 16:02
|close
|907
|2.90
|1.2638
|1.2673
|1.2629
|145.00
|14878.84
|1815
|2006.06.15 16:02
|sell
|908
|3.00
|1.2636
|1.2666
|1.2622
|1816
|2006.06.15 16:04
|close
|908
|3.00
|1.2631
|1.2666
|1.2622
|150.00
|15028.84
|1817
|2006.06.15 16:04
|sell
|909
|3.00
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|1818
|2006.06.15 16:59
|close
|909
|3.00
|1.2622
|1.2657
|1.2613
|150.01
|15178.85
|1819
|2006.06.15 16:59
|sell
|910
|3.00
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|1820
|2006.06.15 17:00
|t/p
|910
|3.00
|1.2629
|1.2673
|1.2629
|420.00
|15598.85
|1821
|2006.06.15 23:00
|sell
|911
|3.10
|1.2637
|1.2667
|1.2623
|1822
|2006.06.15 23:26
|close
|911
|3.10
|1.2632
|1.2667
|1.2623
|155.00
|15753.85
|1823
|2006.06.15 23:27
|sell
|912
|3.20
|1.2631
|1.2661
|1.2617
|1824
|2006.06.15 23:37
|close
|912
|3.20
|1.2625
|1.2661
|1.2617
|192.01
|15945.86
|1825
|2006.06.15 23:38
|sell
|913
|3.20
|1.2628
|1.2658
|1.2614
|1826
|2006.06.16 03:00
|close
|913
|3.20
|1.2648
|1.2658
|1.2614
|-622.06
|15323.80
|1827
|2006.06.16 08:08
|sell
|914
|3.10
|1.2651
|1.2681
|1.2637
|1828
|2006.06.16 08:17
|close
|914
|3.10
|1.2647
|1.2681
|1.2637
|124.00
|15447.80
|1829
|2006.06.16 08:18
|sell
|915
|3.10
|1.2650
|1.2680
|1.2636
|1830
|2006.06.16 11:00
|close
|915
|3.10
|1.2670
|1.2680
|1.2636
|-620.00
|14827.80
|1831
|2006.06.16 15:23
|buy
|916
|3.00
|1.2641
|1.2611
|1.2655
|1832
|2006.06.16 15:59
|close
|916
|3.00
|1.2650
|1.2611
|1.2655
|269.99
|15097.79
|1833
|2006.06.16 16:00
|buy
|917
|3.00
|1.2625
|1.2595
|1.2639
|1834
|2006.06.16 16:22
|close
|917
|3.00
|1.2630
|1.2595
|1.2639
|150.00
|15247.79
|1835
|2006.06.16 16:22
|buy
|918
|3.00
|1.2631
|1.2601
|1.2645
|1836
|2006.06.16 16:54
|close
|918
|3.00
|1.2636
|1.2601
|1.2645
|150.00
|15397.79
|1837
|2006.06.16 16:55
|buy
|919
|3.10
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|1838
|2006.06.16 21:00
|close
|919
|3.10
|1.2647
|1.2609
|1.2653
|248.02
|15645.81
|1839
|2006.06.19 03:00
|buy
|920
|3.10
|1.2615
|1.2585
|1.2629
|1840
|2006.06.19 04:00
|s/l
|920
|3.10
|1.2585
|1.2585
|1.2629
|-930.00
|14715.81
|1841
|2006.06.19 04:00
|buy
|921
|2.90
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|1842
|2006.06.19 04:06
|close
|921
|2.90
|1.2582
|1.2548
|1.2592
|116.02
|14831.83
|1843
|2006.06.19 04:37
|buy
|922
|3.00
|1.2578
|1.2548
|1.2592
|1844
|2006.06.19 04:50
|close
|922
|3.00
|1.2582
|1.2548
|1.2592
|120.03
|14951.86
|1845
|2006.06.19 08:00
|sell
|923
|3.00
|1.2595
|1.2625
|1.2581
|1846
|2006.06.19 08:17
|close
|923
|3.00
|1.2591
|1.2625
|1.2581
|120.01
|15071.87
|1847
|2006.06.19 08:28
|sell
|924
|3.00
|1.2595
|1.2625
|1.2581
|1848
|2006.06.19 08:28
|close
|924
|3.00
|1.2590
|1.2625
|1.2581
|149.99
|15221.86
|1849
|2006.06.19 08:59
|sell
|925
|3.00
|1.2596
|1.2626
|1.2582
|1850
|2006.06.19 09:57
|close
|925
|3.00
|1.2592
|1.2626
|1.2582
|120.00
|15341.86
|1851
|2006.06.19 15:00
|buy
|926
|3.10
|1.2569
|1.2539
|1.2583
|1852
|2006.06.19 15:43
|close
|926
|3.10
|1.2573
|1.2539
|1.2583
|124.00
|15465.86
|1853
|2006.06.19 15:43
|buy
|927
|3.10
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|1854
|2006.06.19 17:00
|close
|927
|3.10
|1.2553
|1.2544
|1.2588
|-651.00
|14814.86
|1855
|2006.06.20 02:00
|buy
|928
|3.00
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|1856
|2006.06.20 08:00
|close
|928
|3.00
|1.2587
|1.2544
|1.2588
|390.00
|15204.86
|1857
|2006.06.20 08:00
|sell
|929
|3.00
|1.2586
|1.2616
|1.2572
|1858
|2006.06.20 08:15
|close
|929
|3.00
|1.2581
|1.2616
|1.2572
|150.00
|15354.86
|1859
|2006.06.20 08:16
|sell
|930
|3.10
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|1860
|2006.06.20 08:35
|close
|930
|3.10
|1.2578
|1.2612
|1.2568
|124.04
|15478.90
|1861
|2006.06.20 08:38
|sell
|931
|3.10
|1.2581
|1.2611
|1.2567
|1862
|2006.06.20 11:00
|close
|931
|3.10
|1.2573
|1.2611
|1.2567
|248.01
|15726.91
|1863
|2006.06.20 12:00
|buy
|932
|3.10
|1.2557
|1.2527
|1.2571
|1864
|2006.06.20 12:09
|close
|932
|3.10
|1.2561
|1.2527
|1.2571
|124.01
|15850.92
|1865
|2006.06.20 12:09
|buy
|933
|3.20
|1.2560
|1.2530
|1.2574
|1866
|2006.06.20 12:19
|close
|933
|3.20
|1.2565
|1.2530
|1.2574
|160.00
|16010.92
|1867
|2006.06.20 12:23
|buy
|934
|3.20
|1.2564
|1.2534
|1.2578
|1868
|2006.06.20 13:02
|close
|934
|3.20
|1.2568
|1.2534
|1.2578
|128.01
|16138.93
|1869
|2006.06.20 19:00
|sell
|935
|3.20
|1.2587
|1.2617
|1.2573
|1870
|2006.06.20 23:05
|close
|935
|3.20
|1.2582
|1.2617
|1.2573
|160.00
|16298.93
|1871
|2006.06.21 02:00
|sell
|936
|3.30
|1.2598
|1.2628
|1.2584
|1872
|2006.06.21 02:50
|close
|936
|3.30
|1.2593
|1.2628
|1.2584
|165.00
|16463.93
|1873
|2006.06.21 02:51
|sell
|937
|3.30
|1.2595
|1.2625
|1.2581
|1874
|2006.06.21 04:01
|close
|937
|3.30
|1.2616
|1.2625
|1.2581
|-692.99
|15770.94
|1875
|2006.06.21 04:05
|sell
|938
|3.20
|1.2616
|1.2646
|1.2602
|1876
|2006.06.21 12:01
|close
|938
|3.20
|1.2637
|1.2646
|1.2602
|-671.98
|15098.96
|1877
|2006.06.21 12:01
|sell
|939
|3.00
|1.2635
|1.2665
|1.2621
|1878
|2006.06.21 12:14
|close
|939
|3.00
|1.2631
|1.2665
|1.2621
|120.00
|15218.96
|1879
|2006.06.21 15:03
|sell
|940
|3.00
|1.2641
|1.2671
|1.2627
|1880
|2006.06.21 15:54
|close
|940
|3.00
|1.2637
|1.2671
|1.2627
|120.01
|15338.97
|1881
|2006.06.21 18:00
|sell
|941
|3.10
|1.2665
|1.2695
|1.2651
|1882
|2006.06.21 18:34
|close
|941
|3.10
|1.2660
|1.2695
|1.2651
|155.00
|15493.97
|1883
|2006.06.21 18:34
|sell
|942
|3.10
|1.2659
|1.2689
|1.2645
|1884
|2006.06.22 07:03
|close
|942
|3.10
|1.2680
|1.2689
|1.2645
|-598.80
|14895.17
|1885
|2006.06.22 10:00
|buy
|943
|3.00
|1.2637
|1.2607
|1.2651
|1886
|2006.06.22 10:14
|close
|943
|3.00
|1.2642
|1.2607
|1.2651
|149.99
|15045.16
|1887
|2006.06.22 10:14
|buy
|944
|3.00
|1.2643
|1.2613
|1.2657
|1888
|2006.06.22 10:33
|close
|944
|3.00
|1.2647
|1.2613
|1.2657
|120.03
|15165.19
|1889
|2006.06.22 10:33
|buy
|945
|3.00
|1.2650
|1.2620
|1.2664
|1890
|2006.06.22 12:01
|close
|945
|3.00
|1.2629
|1.2620
|1.2664
|-629.99
|14535.20
|1891
|2006.06.22 13:15
|buy
|946
|2.90
|1.2593
|1.2563
|1.2607
|1892
|2006.06.22 16:00
|close
|946
|2.90
|1.2567
|1.2563
|1.2607
|-754.00
|13781.20
|1893
|2006.06.23 00:04
|buy
|947
|2.80
|1.2571
|1.2541
|1.2585
|1894
|2006.06.23 00:26
|close
|947
|2.80
|1.2575
|1.2541
|1.2585
|112.02
|13893.22
|1895
|2006.06.23 00:59
|buy
|948
|2.80
|1.2569
|1.2539
|1.2583
|1896
|2006.06.23 01:00
|close
|948
|2.80
|1.2582
|1.2539
|1.2583
|364.01
|14257.23
|1897
|2006.06.23 09:01
|sell
|949
|2.90
|1.2584
|1.2614
|1.2570
|1898
|2006.06.23 09:17
|close
|949
|2.90
|1.2579
|1.2614
|1.2570
|145.01
|14402.24
|1899
|2006.06.23 11:00
|buy
|950
|2.90
|1.2554
|1.2524
|1.2568
|1900
|2006.06.23 14:00
|s/l
|950
|2.90
|1.2524
|1.2524
|1.2568
|-870.00
|13532.24
|1901
|2006.06.23 14:00
|buy
|951
|2.70
|1.2507
|1.2477
|1.2521
|1902
|2006.06.23 16:00
|close
|951
|2.70
|1.2516
|1.2477
|1.2521
|243.01
|13775.25
|1903
|2006.06.26 00:13
|buy
|952
|2.80
|1.2506
|1.2476
|1.2520
|1904
|2006.06.26 00:44
|close
|952
|2.80
|1.2510
|1.2476
|1.2520
|112.01
|13887.26
|1905
|2006.06.26 09:00
|sell
|953
|2.80
|1.2526
|1.2556
|1.2512
|1906
|2006.06.26 10:00
|s/l
|953
|2.80
|1.2556
|1.2556
|1.2512
|-840.00
|13047.26
|1907
|2006.06.26 10:00
|sell
|954
|2.60
|1.2568
|1.2598
|1.2554
|1908
|2006.06.26 10:51
|close
|954
|2.60
|1.2564
|1.2598
|1.2554
|104.01
|13151.27
|1909
|2006.06.26 10:51
|sell
|955
|2.60
|1.2564
|1.2594
|1.2550
|1910
|2006.06.26 12:00
|t/p
|955
|2.60
|1.2550
|1.2594
|1.2550
|364.00
|13515.27
|1911
|2006.06.26 17:03
|buy
|956
|2.70
|1.2548
|1.2518
|1.2562
|1912
|2006.06.26 17:43
|close
|956
|2.70
|1.2554
|1.2518
|1.2562
|161.97
|13677.24
|1913
|2006.06.26 20:00
|sell
|957
|2.70
|1.2593
|1.2623
|1.2579
|1914
|2006.06.26 20:23
|close
|957
|2.70
|1.2588
|1.2623
|1.2579
|135.00
|13812.24
|1915
|2006.06.26 20:23
|sell
|958
|2.80
|1.2587
|1.2617
|1.2573
|1916
|2006.06.26 20:53
|close
|958
|2.80
|1.2582
|1.2617
|1.2573
|140.00
|13952.24
|1917
|2006.06.26 20:53
|sell
|959
|2.80
|1.2582
|1.2612
|1.2568
|1918
|2006.06.26 22:03
|close
|959
|2.80
|1.2577
|1.2612
|1.2568
|139.99
|14092.23
|1919
|2006.06.27 02:00
|sell
|960
|2.80
|1.2605
|1.2635
|1.2591
|1920
|2006.06.27 07:48
|close
|960
|2.80
|1.2600
|1.2635
|1.2591
|140.00
|14232.23
|1921
|2006.06.27 07:49
|buy
|961
|2.80
|1.2599
|1.2569
|1.2613
|1922
|2006.06.27 07:59
|close
|961
|2.80
|1.2603
|1.2569
|1.2613
|112.02
|14344.25
|1923
|2006.06.27 08:00
|buy
|962
|2.90
|1.2597
|1.2567
|1.2611
|1924
|2006.06.27 08:58
|close
|962
|2.90
|1.2602
|1.2567
|1.2611
|145.01
|14489.26
|1925
|2006.06.27 10:17
|buy
|963
|2.90
|1.2588
|1.2558
|1.2602
|1926
|2006.06.27 10:18
|close
|963
|2.90
|1.2593
|1.2558
|1.2602
|145.00
|14634.26
|1927
|2006.06.27 10:18
|buy
|964
|2.90
|1.2583
|1.2553
|1.2597
|1928
|2006.06.27 10:25
|close
|964
|2.90
|1.2588
|1.2553
|1.2597
|145.00
|14779.26
|1929
|2006.06.27 10:25
|buy
|965
|3.00
|1.2587
|1.2557
|1.2601
|1930
|2006.06.27 10:29
|close
|965
|3.00
|1.2594
|1.2557
|1.2601
|210.01
|14989.27
|1931
|2006.06.27 10:33
|buy
|966
|3.00
|1.2588
|1.2558
|1.2602
|1932
|2006.06.27 10:53
|close
|966
|3.00
|1.2592
|1.2558
|1.2602
|120.00
|15109.27
|1933
|2006.06.27 11:03
|buy
|967
|3.00
|1.2585
|1.2555
|1.2599
|1934
|2006.06.27 11:59
|close
|967
|3.00
|1.2593
|1.2555
|1.2599
|240.02
|15349.29
|1935
|2006.06.27 12:00
|buy
|968
|3.10
|1.2582
|1.2552
|1.2596
|1936
|2006.06.27 15:00
|close
|968
|3.10
|1.2592
|1.2552
|1.2596
|309.98
|15659.27
|1937
|2006.06.27 20:22
|buy
|969
|3.10
|1.2582
|1.2552
|1.2596
|1938
|2006.06.27 20:39
|close
|969
|3.10
|1.2587
|1.2552
|1.2596
|155.00
|15814.27
|1939
|2006.06.28 00:01
|buy
|970
|3.20
|1.2576
|1.2546
|1.2590
|1940
|2006.06.28 03:02
|close
|970
|3.20
|1.2580
|1.2546
|1.2590
|128.01
|15942.28
|1941
|2006.06.28 09:07
|buy
|971
|3.20
|1.2566
|1.2536
|1.2580
|1942
|2006.06.28 09:59
|close
|971
|3.20
|1.2574
|1.2536
|1.2580
|256.00
|16198.28
|1943
|2006.06.28 10:00
|buy
|972
|3.20
|1.2567
|1.2537
|1.2581
|1944
|2006.06.28 10:55
|close
|972
|3.20
|1.2571
|1.2537
|1.2581
|128.00
|16326.28
|1945
|2006.06.28 10:56
|buy
|973
|3.30
|1.2573
|1.2543
|1.2587
|1946
|2006.06.28 15:00
|close
|973
|3.30
|1.2551
|1.2543
|1.2587
|-726.00
|15600.28
|1947
|2006.06.28 15:00
|buy
|974
|3.10
|1.2553
|1.2523
|1.2567
|1948
|2006.06.28 15:33
|close
|974
|3.10
|1.2559
|1.2523
|1.2567
|186.01
|15786.29
|1949
|2006.06.28 15:33
|buy
|975
|3.20
|1.2560
|1.2530
|1.2574
|1950
|2006.06.28 17:00
|s/l
|975
|3.20
|1.2530
|1.2530
|1.2574
|-960.00
|14826.29
|1951
|2006.06.28 17:00
|buy
|976
|3.00
|1.2530
|1.2500
|1.2544
|1952
|2006.06.28 17:05
|close
|976
|3.00
|1.2534
|1.2500
|1.2544
|120.00
|14946.29
|1953
|2006.06.28 17:06
|buy
|977
|3.00
|1.2534
|1.2504
|1.2548
|1954
|2006.06.28 17:27
|close
|977
|3.00
|1.2539
|1.2504
|1.2548
|150.00
|15096.29
|1955
|2006.06.28 17:32
|buy
|978
|3.00
|1.2533
|1.2503
|1.2547
|1956
|2006.06.28 18:26
|close
|978
|3.00
|1.2539
|1.2503
|1.2547
|180.01
|15276.30
|1957
|2006.06.29 05:00
|sell
|979
|3.10
|1.2548
|1.2578
|1.2534
|1958
|2006.06.29 05:34
|close
|979
|3.10
|1.2543
|1.2578
|1.2534
|154.99
|15431.29
|1959
|2006.06.29 05:59
|sell
|980
|3.10
|1.2548
|1.2578
|1.2534
|1960
|2006.06.29 09:00
|close
|980
|3.10
|1.2543
|1.2578
|1.2534
|155.00
|15586.29
|1961
|2006.06.29 12:01
|buy
|981
|3.10
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|1962
|2006.06.29 12:08
|close
|981
|3.10
|1.2533
|1.2499
|1.2543
|124.00
|15710.29
|1963
|2006.06.29 12:40
|buy
|982
|3.10
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|1964
|2006.06.29 15:00
|t/p
|982
|3.10
|1.2543
|1.2499
|1.2543
|434.00
|16144.29
|1965
|2006.06.29 20:02
|buy
|983
|3.20
|1.2528
|1.2498
|1.2542
|1966
|2006.06.29 20:07
|close
|983
|3.20
|1.2532
|1.2498
|1.2542
|128.00
|16272.29
|1967
|2006.06.29 20:11
|buy
|984
|3.30
|1.2529
|1.2499
|1.2543
|1968
|2006.06.29 20:15
|close
|984
|3.30
|1.2535
|1.2499
|1.2543
|198.00
|16470.29
|1969
|2006.06.29 20:16
|sell
|985
|3.30
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|1970
|2006.06.29 20:16
|close
|985
|3.30
|1.2543
|1.2579
|1.2535
|198.00
|16668.29
|1971
|2006.06.29 20:16
|sell
|986
|3.30
|1.2548
|1.2578
|1.2534
|1972
|2006.06.29 20:16
|close
|986
|3.30
|1.2542
|1.2578
|1.2534
|198.00
|16866.29
|1973
|2006.06.29 20:16
|sell
|987
|3.40
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|1974
|2006.06.29 20:59
|close
|987
|3.40
|1.2535
|1.2579
|1.2535
|476.00
|17342.29
|1975
|2006.06.29 21:00
|sell
|988
|3.50
|1.2664
|1.2694
|1.2650
|1976
|2006.06.29 21:01
|close
|988
|3.50
|1.2656
|1.2694
|1.2650
|279.99
|17622.28
|1977
|2006.06.29 21:01
|sell
|989
|3.50
|1.2652
|1.2682
|1.2638
|1978
|2006.06.29 21:10
|close
|989
|3.50
|1.2646
|1.2682
|1.2638
|210.01
|17832.29
|1979
|2006.06.29 21:10
|sell
|990
|3.60
|1.2648
|1.2678
|1.2634
|1980
|2006.06.29 21:11
|close
|990
|3.60
|1.2643
|1.2678
|1.2634
|180.02
|18012.31
|1981
|2006.06.29 21:12
|sell
|991
|3.60
|1.2643
|1.2673
|1.2629
|1982
|2006.06.29 21:59
|close
|991
|3.60
|1.2667
|1.2673
|1.2629
|-864.00
|17148.31
|1983
|2006.06.30 03:03
|sell
|992
|3.40
|1.2674
|1.2704
|1.2660
|1984
|2006.06.30 04:00
|s/l
|992
|3.40
|1.2704
|1.2704
|1.2660
|-1020.00
|16128.31
|1985
|2006.06.30 04:00
|sell
|993
|3.20
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|1986
|2006.06.30 04:59
|close
|993
|3.20
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|128.02
|16256.33
|1987
|2006.06.30 04:59
|sell
|994
|3.30
|1.2697
|1.2727
|1.2683
|1988
|2006.06.30 05:48
|close
|994
|3.30
|1.2718
|1.2727
|1.2683
|-693.00
|15563.33
|1989
|2006.06.30 14:00
|buy
|995
|3.10
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|1990
|2006.06.30 14:06
|close
|995
|3.10
|1.2712
|1.2678
|1.2722
|124.00
|15687.33
|1991
|2006.06.30 15:00
|sell
|996
|3.10
|1.2726
|1.2756
|1.2712
|1992
|2006.06.30 15:00
|close
|996
|3.10
|1.2748
|1.2756
|1.2712
|-682.00
|15005.33
|1993
|2006.06.30 15:00
|sell
|997
|3.00
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|1994
|2006.06.30 15:49
|close
|997
|3.00
|1.2767
|1.2777
|1.2733
|-600.00
|14405.33
|1995
|2006.06.30 15:49
|sell
|998
|2.90
|1.2767
|1.2797
|1.2753
|1996
|2006.06.30 15:59
|t/p
|998
|2.90
|1.2753
|1.2797
|1.2753
|406.00
|14811.33
|1997
|2006.06.30 15:59
|sell
|999
|3.00
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|1998
|2006.06.30 16:00
|close
|999
|3.00
|1.2773
|1.2778
|1.2734
|-749.99
|14061.34
|1999
|2006.07.03 04:00
|buy
|1000
|2.80
|1.2774
|1.2744
|1.2788
|2000
|2006.07.03 04:06
|close
|1000
|2.80
|1.2779
|1.2744
|1.2788
|139.99
|14201.33
|2001
|2006.07.03 04:07
|buy
|1001
|2.80
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|2002
|2006.07.03 04:36
|close
|1001
|2.80
|1.2781
|1.2746
|1.2790
|140.00
|14341.33
|2003
|2006.07.03 04:59
|buy
|1002
|2.90
|1.2776
|1.2746
|1.2790
|2004
|2006.07.03 05:01
|close
|1002
|2.90
|1.2781
|1.2746
|1.2790
|145.00
|14486.33
|2005
|2006.07.03 11:29
|buy
|1003
|2.90
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|2006
|2006.07.03 11:33
|close
|1003
|2.90
|1.2773
|1.2738
|1.2782
|145.00
|14631.33
|2007
|2006.07.04 09:00
|sell
|1004
|2.90
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2008
|2006.07.04 09:14
|close
|1004
|2.90
|1.2812
|1.2846
|1.2802
|116.00
|14747.33
|2009
|2006.07.04 09:22
|sell
|1005
|2.90
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2010
|2006.07.04 10:00
|close
|1005
|2.90
|1.2811
|1.2846
|1.2802
|145.00
|14892.33
|2011
|2006.07.04 13:00
|buy
|1006
|3.00
|1.2797
|1.2767
|1.2811
|2012
|2006.07.04 16:00
|close
|1006
|3.00
|1.2802
|1.2767
|1.2811
|150.00
|15042.33
|2013
|2006.07.05 06:01
|sell
|1007
|3.00
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|2014
|2006.07.05 07:03
|close
|1007
|3.00
|1.2811
|1.2821
|1.2777
|-600.02
|14442.31
|2015
|2006.07.05 07:03
|sell
|1008
|2.90
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|2016
|2006.07.05 08:00
|close
|1008
|2.90
|1.2827
|1.2836
|1.2792
|-609.00
|13833.31
|2017
|2006.07.05 08:05
|sell
|1009
|2.80
|1.2833
|1.2863
|1.2819
|2018
|2006.07.05 08:14
|close
|1009
|2.80
|1.2829
|1.2863
|1.2819
|112.02
|13945.33
|2019
|2006.07.05 14:00
|sell
|1010
|2.80
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|2020
|2006.07.05 14:15
|close
|1010
|2.80
|1.2784
|1.2820
|1.2776
|168.01
|14113.34
|2021
|2006.07.05 14:15
|sell
|1011
|2.80
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|2022
|2006.07.05 14:15
|close
|1011
|2.80
|1.2786
|1.2822
|1.2778
|167.99
|14281.33
|2023
|2006.07.05 14:15
|sell
|1012
|2.90
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2024
|2006.07.05 14:15
|close
|1012
|2.90
|1.2784
|1.2823
|1.2779
|261.00
|14542.33
|2025
|2006.07.05 14:15
|sell
|1013
|2.90
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|2026
|2006.07.05 14:15
|close
|1013
|2.90
|1.2786
|1.2822
|1.2778
|174.00
|14716.33
|2027
|2006.07.05 14:16
|sell
|1014
|2.90
|1.2790
|1.2820
|1.2776
|2028
|2006.07.05 14:16
|close
|1014
|2.90
|1.2776
|1.2820
|1.2776
|406.00
|15122.33
|2029
|2006.07.05 14:16
|sell
|1015
|3.00
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2030
|2006.07.05 14:16
|t/p
|1015
|3.00
|1.2779
|1.2823
|1.2779
|420.00
|15542.33
|2031
|2006.07.07 09:03
|sell
|1016
|3.10
|1.2779
|1.2809
|1.2765
|2032
|2006.07.07 11:00
|close
|1016
|3.10
|1.2773
|1.2809
|1.2765
|186.00
|15728.33
|2033
|2006.07.07 15:00
|sell
|1017
|3.10
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2034
|2006.07.07 15:00
|close
|1017
|3.10
|1.2821
|1.2827
|1.2783
|-744.00
|14984.33
|2035
|2006.07.07 15:00
|sell
|1018
|3.00
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|2036
|2006.07.07 15:03
|close
|1018
|3.00
|1.2816
|1.2850
|1.2806
|120.01
|15104.34
|2037
|2006.07.07 15:03
|sell
|1019
|3.00
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|2038
|2006.07.07 15:07
|close
|1019
|3.00
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|150.00
|15254.34
|2039
|2006.07.07 15:07
|sell
|1020
|3.10
|1.2807
|1.2837
|1.2793
|2040
|2006.07.07 15:15
|close
|1020
|3.10
|1.2827
|1.2837
|1.2793
|-620.01
|14634.33
|2041
|2006.07.07 15:15
|sell
|1021
|2.90
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|2042
|2006.07.07 15:25
|close
|1021
|2.90
|1.2822
|1.2856
|1.2812
|116.01
|14750.34
|2043
|2006.07.07 15:25
|sell
|1022
|3.00
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|2044
|2006.07.07 15:44
|close
|1022
|3.00
|1.2817
|1.2852
|1.2808
|149.99
|14900.33
|2045
|2006.07.07 15:44
|sell
|1023
|3.00
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2046
|2006.07.10 01:00
|close
|1023
|3.00
|1.2808
|1.2846
|1.2802
|256.85
|15157.17
|2047
|2006.07.10 03:01
|buy
|1024
|3.00
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|2048
|2006.07.10 03:43
|close
|1024
|3.00
|1.2797
|1.2763
|1.2807
|120.03
|15277.20
|2049
|2006.07.10 03:59
|buy
|1025
|3.10
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|2050
|2006.07.10 04:00
|close
|1025
|3.10
|1.2799
|1.2764
|1.2808
|154.99
|15432.19
|2051
|2006.07.10 08:00
|buy
|1026
|3.10
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|2052
|2006.07.10 08:10
|close
|1026
|3.10
|1.2797
|1.2762
|1.2806
|154.99
|15587.18
|2053
|2006.07.10 08:59
|buy
|1027
|3.10
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|2054
|2006.07.10 09:04
|close
|1027
|3.10
|1.2797
|1.2763
|1.2807
|124.00
|15711.18
|2055
|2006.07.10 10:26
|sell
|1028
|3.10
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2056
|2006.07.10 10:41
|close
|1028
|3.10
|1.2803
|1.2839
|1.2795
|186.00
|15897.18
|2057
|2006.07.11 08:00
|buy
|1029
|3.20
|1.2729
|1.2699
|1.2743
|2058
|2006.07.11 09:00
|close
|1029
|3.20
|1.2709
|1.2699
|1.2743
|-640.00
|15257.18
|2059
|2006.07.11 09:00
|buy
|1030
|3.10
|1.2710
|1.2680
|1.2724
|2060
|2006.07.11 09:05
|close
|1030
|3.10
|1.2714
|1.2680
|1.2724
|124.00
|15381.18
|2061
|2006.07.11 09:05
|buy
|1031
|3.10
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2062
|2006.07.11 09:14
|close
|1031
|3.10
|1.2721
|1.2685
|1.2729
|186.00
|15567.18
|2063
|2006.07.11 09:59
|buy
|1032
|3.10
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|2064
|2006.07.11 10:00
|t/p
|1032
|3.10
|1.2722
|1.2678
|1.2722
|434.00
|16001.18
|2065
|2006.07.11 16:49
|sell
|1033
|3.20
|1.2752
|1.2782
|1.2738
|2066
|2006.07.11 16:52
|close
|1033
|3.20
|1.2747
|1.2782
|1.2738
|160.00
|16161.18
|2067
|2006.07.11 16:59
|sell
|1034
|3.20
|1.2752
|1.2782
|1.2738
|2068
|2006.07.11 16:59
|t/p
|1034
|3.20
|1.2738
|1.2782
|1.2738
|448.00
|16609.18
|2069
|2006.07.11 17:01
|sell
|1035
|3.30
|1.2750
|1.2780
|1.2736
|2070
|2006.07.11 19:00
|close
|1035
|3.30
|1.2745
|1.2780
|1.2736
|165.00
|16774.18
|2071
|2006.07.12 04:00
|buy
|1036
|3.40
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|2072
|2006.07.12 04:37
|close
|1036
|3.40
|1.2762
|1.2728
|1.2772
|136.02
|16910.20
|2073
|2006.07.12 04:37
|buy
|1037
|3.40
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|2074
|2006.07.12 08:01
|close
|1037
|3.40
|1.2766
|1.2731
|1.2775
|170.00
|17080.20
|2075
|2006.07.12 08:11
|sell
|1038
|3.40
|1.2769
|1.2799
|1.2755
|2076
|2006.07.12 10:00
|close
|1038
|3.40
|1.2755
|1.2799
|1.2755
|475.99
|17556.19
|2077
|2006.07.12 10:00
|buy
|1039
|3.50
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|2078
|2006.07.12 12:00
|close
|1039
|3.50
|1.2734
|1.2725
|1.2769
|-735.02
|16821.17
|2079
|2006.07.12 14:30
|buy
|1040
|3.40
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2080
|2006.07.12 14:30
|close
|1040
|3.40
|1.2720
|1.2685
|1.2729
|170.00
|16991.17
|2081
|2006.07.12 14:30
|buy
|1041
|3.40
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2082
|2006.07.12 15:00
|close
|1041
|3.40
|1.2720
|1.2685
|1.2729
|170.00
|17161.17
|2083
|2006.07.12 15:51
|buy
|1042
|3.40
|1.2695
|1.2665
|1.2709
|2084
|2006.07.12 15:59
|close
|1042
|3.40
|1.2700
|1.2665
|1.2709
|169.99
|17331.16
|2085
|2006.07.12 23:00
|sell
|1043
|3.50
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|2086
|2006.07.12 23:18
|close
|1043
|3.50
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|140.04
|17471.20
|2087
|2006.07.12 23:59
|sell
|1044
|3.50
|1.2704
|1.2734
|1.2690
|2088
|2006.07.13 00:03
|close
|1044
|3.50
|1.2700
|1.2734
|1.2690
|198.95
|17670.15
|2089
|2006.07.13 01:00
|sell
|1045
|3.50
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|2090
|2006.07.13 01:18
|close
|1045
|3.50
|1.2706
|1.2742
|1.2698
|209.96
|17880.11
|2091
|2006.07.13 01:59
|sell
|1046
|3.60
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|2092
|2006.07.13 02:00
|close
|1046
|3.60
|1.2700
|1.2742
|1.2698
|432.00
|18312.11
|2093
|2006.07.13 09:00
|buy
|1047
|3.70
|1.2712
|1.2682
|1.2726
|2094
|2006.07.13 10:00
|close
|1047
|3.70
|1.2722
|1.2682
|1.2726
|369.99
|18682.10
|2095
|2006.07.13 10:00
|sell
|1048
|3.70
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|2096
|2006.07.13 10:16
|close
|1048
|3.70
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|185.00
|18867.10
|2097
|2006.07.13 10:16
|sell
|1049
|3.80
|1.2716
|1.2746
|1.2702
|2098
|2006.07.13 12:00
|close
|1049
|3.80
|1.2706
|1.2746
|1.2702
|379.98
|19247.08
|2099
|2006.07.13 12:00
|buy
|1050
|3.80
|1.2704
|1.2674
|1.2718
|2100
|2006.07.13 15:20
|close
|1050
|3.80
|1.2709
|1.2674
|1.2718
|189.99
|19437.07
|2101
|2006.07.13 18:00
|buy
|1051
|3.90
|1.2672
|1.2642
|1.2686
|2102
|2006.07.13 18:07
|close
|1051
|3.90
|1.2676
|1.2642
|1.2686
|156.04
|19593.11
|2103
|2006.07.14 03:00
|buy
|1052
|3.90
|1.2679
|1.2649
|1.2693
|2104
|2006.07.14 07:00
|close
|1052
|3.90
|1.2685
|1.2649
|1.2693
|233.99
|19827.10
|2105
|2006.07.14 07:22
|sell
|1053
|4.00
|1.2686
|1.2716
|1.2672
|2106
|2006.07.14 08:14
|close
|1053
|4.00
|1.2681
|1.2716
|1.2672
|199.99
|20027.09
|2107
|2006.07.14 09:02
|buy
|1054
|4.00
|1.2658
|1.2628
|1.2672
|2108
|2006.07.14 09:18
|close
|1054
|4.00
|1.2663
|1.2628
|1.2672
|200.00
|20227.09
|2109
|2006.07.14 09:19
|buy
|1055
|4.00
|1.2658
|1.2628
|1.2672
|2110
|2006.07.14 09:29
|close
|1055
|4.00
|1.2663
|1.2628
|1.2672
|200.00
|20427.09
|2111
|2006.07.14 16:00
|buy
|1056
|4.10
|1.2633
|1.2603
|1.2647
|2112
|2006.07.14 16:13
|close
|1056
|4.10
|1.2638
|1.2603
|1.2647
|204.99
|20632.08
|2113
|2006.07.14 16:13
|buy
|1057
|4.10
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|2114
|2006.07.14 16:16
|close
|1057
|4.10
|1.2644
|1.2609
|1.2653
|205.00
|20837.08
|2115
|2006.07.14 16:19
|buy
|1058
|4.20
|1.2643
|1.2613
|1.2657
|2116
|2006.07.14 21:00
|close
|1058
|4.20
|1.2649
|1.2613
|1.2657
|252.02
|21089.10
|2117
|2006.07.14 21:01
|sell
|1059
|4.20
|1.2653
|1.2683
|1.2639
|2118
|2006.07.14 21:43
|close
|1059
|4.20
|1.2648
|1.2683
|1.2639
|209.99
|21299.09
|2119
|2006.07.14 21:59
|sell
|1060
|4.30
|1.2653
|1.2683
|1.2639
|2120
|2006.07.14 22:00
|close
|1060
|4.30
|1.2648
|1.2683
|1.2639
|214.98
|21514.07
|2121
|2006.07.17 05:02
|buy
|1061
|4.30
|1.2626
|1.2596
|1.2640
|2122
|2006.07.17 08:07
|close
|1061
|4.30
|1.2633
|1.2596
|1.2640
|300.97
|21815.04
|2123
|2006.07.17 09:22
|sell
|1062
|4.40
|1.2632
|1.2662
|1.2618
|2124
|2006.07.17 09:52
|close
|1062
|4.40
|1.2628
|1.2662
|1.2618
|176.04
|21991.08
|2125
|2006.07.17 11:00
|buy
|1063
|4.40
|1.2556
|1.2526
|1.2570
|2126
|2006.07.17 11:16
|close
|1063
|4.40
|1.2560
|1.2526
|1.2570
|176.02
|22167.10
|2127
|2006.07.17 11:17
|buy
|1064
|4.40
|1.2563
|1.2533
|1.2577
|2128
|2006.07.17 12:00
|close
|1064
|4.40
|1.2534
|1.2533
|1.2577
|-1276.04
|20891.06
|2129
|2006.07.17 16:16
|buy
|1065
|4.20
|1.2527
|1.2497
|1.2541
|2130
|2006.07.17 16:59
|close
|1065
|4.20
|1.2538
|1.2497
|1.2541
|461.98
|21353.04
|2131
|2006.07.17 17:00
|buy
|1066
|4.30
|1.2523
|1.2493
|1.2537
|2132
|2006.07.17 17:01
|close
|1066
|4.30
|1.2528
|1.2493
|1.2537
|214.99
|21568.03
|2133
|2006.07.17 17:01
|buy
|1067
|4.30
|1.2523
|1.2493
|1.2537
|2134
|2006.07.17 17:02
|close
|1067
|4.30
|1.2528
|1.2493
|1.2537
|214.99
|21783.02
|2135
|2006.07.17 17:12
|buy
|1068
|4.40
|1.2525
|1.2495
|1.2539
|2136
|2006.07.17 19:00
|close
|1068
|4.40
|1.2530
|1.2495
|1.2539
|219.99
|22003.01
|2137
|2006.07.17 23:00
|buy
|1069
|4.40
|1.2520
|1.2490
|1.2534
|2138
|2006.07.18 02:02
|close
|1069
|4.40
|1.2524
|1.2490
|1.2534
|142.89
|22145.90
|2139
|2006.07.18 09:09
|sell
|1070
|4.40
|1.2538
|1.2568
|1.2524
|2140
|2006.07.18 10:34
|close
|1070
|4.40
|1.2533
|1.2568
|1.2524
|219.98
|22365.88
|2141
|2006.07.18 17:00
|buy
|1071
|4.50
|1.2491
|1.2461
|1.2505
|2142
|2006.07.18 17:30
|close
|1071
|4.50
|1.2496
|1.2461
|1.2505
|224.99
|22590.87
|2143
|2006.07.18 17:30
|buy
|1072
|4.50
|1.2497
|1.2467
|1.2511
|2144
|2006.07.18 17:32
|close
|1072
|4.50
|1.2503
|1.2467
|1.2511
|270.02
|22860.89
|2145
|2006.07.18 17:46
|buy
|1073
|4.60
|1.2500
|1.2470
|1.2514
|2146
|2006.07.18 18:05
|close
|1073
|4.60
|1.2505
|1.2470
|1.2514
|230.02
|23090.91
|2147
|2006.07.18 21:49
|sell
|1074
|4.60
|1.2510
|1.2540
|1.2496
|2148
|2006.07.18 23:00
|close
|1074
|4.60
|1.2506
|1.2540
|1.2496
|184.04
|23274.95
|2149
|2006.07.19 03:00
|buy
|1075
|4.70
|1.2483
|1.2453
|1.2497
|2150
|2006.07.19 03:23
|close
|1075
|4.70
|1.2488
|1.2453
|1.2497
|235.00
|23509.95
|2151
|2006.07.19 03:23
|buy
|1076
|4.70
|1.2487
|1.2457
|1.2501
|2152
|2006.07.19 05:00
|close
|1076
|4.70
|1.2495
|1.2457
|1.2501
|376.02
|23885.97
|2153
|2006.07.19 09:04
|sell
|1077
|4.80
|1.2505
|1.2535
|1.2491
|2154
|2006.07.19 09:21
|close
|1077
|4.80
|1.2500
|1.2535
|1.2491
|239.98
|24125.95
|2155
|2006.07.19 15:00
|buy
|1078
|4.80
|1.2475
|1.2445
|1.2489
|2156
|2006.07.19 15:44
|close
|1078
|4.80
|1.2480
|1.2445
|1.2489
|239.99
|24365.94
|2157
|2006.07.19 15:44
|buy
|1079
|4.90
|1.2483
|1.2453
|1.2497
|2158
|2006.07.19 15:58
|close
|1079
|4.90
|1.2488
|1.2453
|1.2497
|245.00
|24610.94
|2159
|2006.07.19 15:58
|buy
|1080
|4.90
|1.2490
|1.2460
|1.2504
|2160
|2006.07.19 17:00
|t/p
|1080
|4.90
|1.2504
|1.2460
|1.2504
|686.00
|25296.94
|2161
|2006.07.19 17:00
|sell
|1081
|5.10
|1.2566
|1.2596
|1.2552
|2162
|2006.07.19 17:02
|close
|1081
|5.10
|1.2561
|1.2596
|1.2552
|255.01
|25551.95
|2163
|2006.07.19 17:02
|sell
|1082
|5.10
|1.2561
|1.2591
|1.2547
|2164
|2006.07.19 17:03
|close
|1082
|5.10
|1.2557
|1.2591
|1.2547
|204.02
|25755.97
|2165
|2006.07.19 17:03
|sell
|1083
|5.20
|1.2556
|1.2586
|1.2542
|2166
|2006.07.19 17:04
|close
|1083
|5.20
|1.2551
|1.2586
|1.2542
|259.99
|26015.96
|2167
|2006.07.19 17:04
|sell
|1084
|5.20
|1.2548
|1.2578
|1.2534
|2168
|2006.07.19 17:04
|close
|1084
|5.20
|1.2542
|1.2578
|1.2534
|312.00
|26327.96
|2169
|2006.07.19 17:04
|sell
|1085
|5.30
|1.2543
|1.2573
|1.2529
|2170
|2006.07.19 17:16
|close
|1085
|5.30
|1.2563
|1.2573
|1.2529
|-1060.03
|25267.93
|2171
|2006.07.19 17:16
|sell
|1086
|5.10
|1.2560
|1.2590
|1.2546
|2172
|2006.07.19 17:23
|close
|1086
|5.10
|1.2556
|1.2590
|1.2546
|204.03
|25471.96
|2173
|2006.07.19 17:23
|sell
|1087
|5.10
|1.2555
|1.2585
|1.2541
|2174
|2006.07.19 19:00
|s/l
|1087
|5.10
|1.2585
|1.2585
|1.2541
|-1530.00
|23941.96
|2175
|2006.07.20 04:40
|sell
|1088
|4.80
|1.2613
|1.2643
|1.2599
|2176
|2006.07.20 07:59
|close
|1088
|4.80
|1.2606
|1.2643
|1.2599
|335.98
|24277.94
|2177
|2006.07.20 09:06
|buy
|1089
|4.90
|1.2598
|1.2568
|1.2612
|2178
|2006.07.20 09:37
|close
|1089
|4.90
|1.2603
|1.2568
|1.2612
|245.00
|24522.94
|2179
|2006.07.20 11:00
|sell
|1090
|4.90
|1.2609
|1.2639
|1.2595
|2180
|2006.07.20 11:05
|close
|1090
|4.90
|1.2605
|1.2639
|1.2595
|196.01
|24718.95
|2181
|2006.07.20 11:05
|buy
|1091
|4.90
|1.2604
|1.2574
|1.2618
|2182
|2006.07.20 11:59
|close
|1091
|4.90
|1.2609
|1.2574
|1.2618
|244.99
|24963.94
|2183
|2006.07.20 13:00
|sell
|1092
|5.00
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|2184
|2006.07.20 14:13
|close
|1092
|5.00
|1.2647
|1.2657
|1.2613
|-1000.02
|23963.92
|2185
|2006.07.21 08:00
|buy
|1093
|4.80
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|2186
|2006.07.21 09:00
|close
|1093
|4.80
|1.2644
|1.2609
|1.2653
|240.00
|24203.92
|2187
|2006.07.21 10:00
|sell
|1094
|4.80
|1.2662
|1.2692
|1.2648
|2188
|2006.07.21 14:06
|close
|1094
|4.80
|1.2682
|1.2692
|1.2648
|-960.00
|23243.92
|2189
|2006.07.21 21:09
|sell
|1095
|4.60
|1.2694
|1.2724
|1.2680
|2190
|2006.07.21 21:59
|close
|1095
|4.60
|1.2690
|1.2724
|1.2680
|184.00
|23427.92
|2191
|2006.07.21 22:00
|sell
|1096
|4.70
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|2192
|2006.07.24 03:02
|t/p
|1096
|4.70
|1.2682
|1.2726
|1.2682
|684.38
|24112.30
|2193
|2006.07.24 03:02
|buy
|1097
|4.80
|1.2661
|1.2631
|1.2675
|2194
|2006.07.24 08:01
|close
|1097
|4.80
|1.2640
|1.2631
|1.2675
|-1008.00
|23104.30
|2195
|2006.07.24 08:01
|buy
|1098
|4.60
|1.2640
|1.2610
|1.2654
|2196
|2006.07.24 08:01
|close
|1098
|4.60
|1.2644
|1.2610
|1.2654
|184.00
|23288.30
|2197
|2006.07.24 08:01
|buy
|1099
|4.70
|1.2645
|1.2615
|1.2659
|2198
|2006.07.24 10:00
|close
|1099
|4.70
|1.2620
|1.2615
|1.2659
|-1175.02
|22113.28
|2199
|2006.07.25 07:16
|sell
|1100
|4.40
|1.2638
|1.2668
|1.2624
|2200
|2006.07.25 08:00
|close
|1100
|4.40
|1.2661
|1.2668
|1.2624
|-1012.00
|21101.28
|2201
|2006.07.25 08:00
|sell
|1101
|4.20
|1.2659
|1.2689
|1.2645
|2202
|2006.07.25 10:00
|close
|1101
|4.20
|1.2649
|1.2689
|1.2645
|419.98
|21521.26
|2203
|2006.07.25 16:00
|sell
|1102
|4.30
|1.2650
|1.2680
|1.2636
|2204
|2006.07.25 16:00
|close
|1102
|4.30
|1.2645
|1.2680
|1.2636
|215.00
|21736.26
|2205
|2006.07.25 16:00
|sell
|1103
|4.30
|1.2653
|1.2683
|1.2639
|2206
|2006.07.25 16:01
|close
|1103
|4.30
|1.2649
|1.2683
|1.2639
|172.00
|21908.26
|2207
|2006.07.25 16:01
|sell
|1104
|4.40
|1.2649
|1.2679
|1.2635
|2208
|2006.07.25 16:03
|close
|1104
|4.40
|1.2644
|1.2679
|1.2635
|220.01
|22128.27
|2209
|2006.07.25 16:06
|buy
|1105
|4.40
|1.2639
|1.2609
|1.2653
|2210
|2006.07.25 16:59
|t/p
|1105
|4.40
|1.2653
|1.2609
|1.2653
|616.00
|22744.27
|2211
|2006.07.25 16:59
|sell
|1106
|4.50
|1.2663
|1.2693
|1.2649
|2212
|2006.07.25 17:00
|t/p
|1106
|4.50
|1.2649
|1.2693
|1.2649
|630.00
|23374.27
|2213
|2006.07.25 18:00
|buy
|1107
|4.70
|1.2577
|1.2547
|1.2591
|2214
|2006.07.25 21:00
|close
|1107
|4.70
|1.2583
|1.2547
|1.2591
|281.95
|23656.22
|2215
|2006.07.26 03:00
|buy
|1108
|4.70
|1.2574
|1.2544
|1.2588
|2216
|2006.07.26 03:42
|close
|1108
|4.70
|1.2581
|1.2544
|1.2588
|329.02
|23985.24
|2217
|2006.07.26 15:19
|sell
|1109
|4.80
|1.2601
|1.2631
|1.2587
|2218
|2006.07.26 15:28
|close
|1109
|4.80
|1.2596
|1.2631
|1.2587
|240.00
|24225.24
|2219
|2006.07.27 07:18
|sell
|1110
|4.80
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|2220
|2006.07.27 13:00
|close
|1110
|4.80
|1.2750
|1.2757
|1.2713
|-1103.99
|23121.25
|2221
|2006.07.27 13:00
|sell
|1111
|4.60
|1.2748
|1.2778
|1.2734
|2222
|2006.07.27 13:04
|close
|1111
|4.60
|1.2744
|1.2778
|1.2734
|184.02
|23305.27
|2223
|2006.07.27 13:04
|sell
|1112
|4.70
|1.2744
|1.2774
|1.2730
|2224
|2006.07.27 13:29
|close
|1112
|4.70
|1.2739
|1.2774
|1.2730
|235.00
|23540.27
|2225
|2006.07.27 13:38
|sell
|1113
|4.70
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|2226
|2006.07.27 15:59
|close
|1113
|4.70
|1.2736
|1.2771
|1.2727
|234.97
|23775.24
|2227
|2006.07.27 18:55
|buy
|1114
|4.80
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|2228
|2006.07.27 18:59
|close
|1114
|4.80
|1.2729
|1.2691
|1.2735
|383.97
|24159.21
|2229
|2006.07.27 19:01
|buy
|1115
|4.80
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|2230
|2006.07.27 19:37
|close
|1115
|4.80
|1.2724
|1.2688
|1.2732
|288.00
|24447.21
|2231
|2006.07.28 13:05
|buy
|1116
|4.90
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2232
|2006.07.28 15:00
|t/p
|1116
|4.90
|1.2688
|1.2644
|1.2688
|686.00
|25133.21
|2233
|2006.07.28 15:04
|sell
|1117
|5.00
|1.2737
|1.2767
|1.2723
|2234
|2006.07.28 15:04
|close
|1117
|5.00
|1.2733
|1.2767
|1.2723
|200.00
|25333.21
|2235
|2006.07.28 15:04
|sell
|1118
|5.10
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|2236
|2006.07.28 15:59
|close
|1118
|5.10
|1.2726
|1.2764
|1.2720
|408.00
|25741.21
|2237
|2006.07.31 03:00
|buy
|1119
|5.10
|1.2756
|1.2726
|1.2770
|2238
|2006.07.31 03:07
|close
|1119
|5.10
|1.2761
|1.2726
|1.2770
|255.00
|25996.21
|2239
|2006.07.31 03:15
|buy
|1120
|5.20
|1.2756
|1.2726
|1.2770
|2240
|2006.07.31 06:00
|close
|1120
|5.20
|1.2767
|1.2726
|1.2770
|571.99
|26568.20
|2241
|2006.07.31 14:00
|sell
|1121
|5.30
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|2242
|2006.07.31 14:01
|close
|1121
|5.30
|1.2762
|1.2798
|1.2754
|318.01
|26886.21
|2243
|2006.07.31 14:01
|sell
|1122
|5.40
|1.2761
|1.2791
|1.2747
|2244
|2006.07.31 15:00
|close
|1122
|5.40
|1.2781
|1.2791
|1.2747
|-1080.00
|25806.21
|2245
|2006.07.31 20:00
|sell
|1123
|5.20
|1.2772
|1.2802
|1.2758
|2246
|2006.07.31 20:07
|close
|1123
|5.20
|1.2767
|1.2802
|1.2758
|259.99
|26066.20
|2247
|2006.07.31 20:34
|sell
|1124
|5.20
|1.2769
|1.2799
|1.2755
|2248
|2006.08.01 00:27
|close
|1124
|5.20
|1.2765
|1.2799
|1.2755
|237.21
|26303.41
|2249
|2006.08.01 03:00
|buy
|1125
|5.30
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|2250
|2006.08.01 07:00
|close
|1125
|5.30
|1.2734
|1.2725
|1.2769
|-1113.04
|25190.37
|2251
|2006.08.01 11:00
|sell
|1126
|5.00
|1.2742
|1.2772
|1.2728
|2252
|2006.08.01 13:00
|close
|1126
|5.00
|1.2767
|1.2772
|1.2728
|-1250.01
|23940.36
|2253
|2006.08.01 13:00
|sell
|1127
|4.80
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|2254
|2006.08.01 15:00
|t/p
|1127
|4.80
|1.2749
|1.2793
|1.2749
|672.00
|24612.36
|2255
|2006.08.01 19:01
|sell
|1128
|4.90
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2256
|2006.08.01 19:27
|close
|1128
|4.90
|1.2810
|1.2846
|1.2802
|294.01
|24906.37
|2257
|2006.08.01 19:59
|sell
|1129
|5.00
|1.2816
|1.2846
|1.2802
|2258
|2006.08.01 20:00
|close
|1129
|5.00
|1.2808
|1.2846
|1.2802
|400.02
|25306.39
|2259
|2006.08.02 10:01
|buy
|1130
|5.10
|1.2809
|1.2779
|1.2823
|2260
|2006.08.02 16:34
|close
|1130
|5.10
|1.2813
|1.2779
|1.2823
|204.00
|25510.39
|2261
|2006.08.02 16:34
|sell
|1131
|5.10
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|2262
|2006.08.02 16:59
|close
|1131
|5.10
|1.2803
|1.2842
|1.2798
|459.03
|25969.42
|2263
|2006.08.02 17:00
|sell
|1132
|5.20
|1.2810
|1.2840
|1.2796
|2264
|2006.08.02 17:04
|close
|1132
|5.20
|1.2806
|1.2840
|1.2796
|208.01
|26177.43
|2265
|2006.08.02 17:59
|sell
|1133
|5.20
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2266
|2006.08.02 18:00
|close
|1133
|5.20
|1.2798
|1.2839
|1.2795
|571.99
|26749.42
|2267
|2006.08.02 18:10
|buy
|1134
|5.30
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|2268
|2006.08.02 18:50
|close
|1134
|5.30
|1.2795
|1.2760
|1.2804
|264.99
|27014.41
|2269
|2006.08.02 22:00
|buy
|1135
|5.40
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|2270
|2006.08.03 01:14
|close
|1135
|5.40
|1.2792
|1.2758
|1.2802
|94.01
|27108.41
|2271
|2006.08.03 03:00
|buy
|1136
|5.40
|1.2759
|1.2729
|1.2773
|2272
|2006.08.03 09:00
|close
|1136
|5.40
|1.2766
|1.2729
|1.2773
|378.00
|27486.41
|2273
|2006.08.03 09:00
|sell
|1137
|5.50
|1.2766
|1.2796
|1.2752
|2274
|2006.08.03 12:00
|close
|1137
|5.50
|1.2757
|1.2796
|1.2752
|495.00
|27981.41
|2275
|2006.08.03 14:00
|sell
|1138
|5.60
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2276
|2006.08.03 15:00
|s/l
|1138
|5.60
|1.2811
|1.2811
|1.2767
|-1680.00
|26301.41
|2277
|2006.08.03 15:00
|sell
|1139
|5.30
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|2278
|2006.08.03 15:11
|close
|1139
|5.30
|1.2811
|1.2847
|1.2803
|318.01
|26619.42
|2279
|2006.08.03 15:11
|sell
|1140
|5.30
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2280
|2006.08.03 15:28
|close
|1140
|5.30
|1.2802
|1.2839
|1.2795
|371.00
|26990.42
|2281
|2006.08.03 15:28
|sell
|1141
|5.40
|1.2804
|1.2834
|1.2790
|2282
|2006.08.03 15:28
|close
|1141
|5.40
|1.2796
|1.2834
|1.2790
|432.00
|27422.42
|2283
|2006.08.03 15:28
|sell
|1142
|5.50
|1.2804
|1.2834
|1.2790
|2284
|2006.08.03 16:00
|close
|1142
|5.50
|1.2825
|1.2834
|1.2790
|-1154.98
|26267.44
|2285
|2006.08.04 01:00
|buy
|1143
|5.30
|1.2798
|1.2768
|1.2812
|2286
|2006.08.04 03:02
|close
|1143
|5.30
|1.2803
|1.2768
|1.2812
|265.00
|26532.44
|2287
|2006.08.04 15:00
|sell
|1144
|5.30
|1.2838
|1.2868
|1.2824
|2288
|2006.08.04 15:00
|s/l
|1144
|5.30
|1.2868
|1.2868
|1.2824
|-1590.00
|24942.44
|2289
|2006.08.04 15:00
|sell
|1145
|5.00
|1.2880
|1.2910
|1.2866
|2290
|2006.08.04 15:02
|close
|1145
|5.00
|1.2875
|1.2910
|1.2866
|250.00
|25192.44
|2291
|2006.08.04 15:02
|sell
|1146
|5.00
|1.2874
|1.2904
|1.2860
|2292
|2006.08.04 15:21
|close
|1146
|5.00
|1.2870
|1.2904
|1.2860
|200.00
|25392.44
|2293
|2006.08.04 15:21
|sell
|1147
|5.10
|1.2867
|1.2897
|1.2853
|2294
|2006.08.04 16:00
|close
|1147
|5.10
|1.2890
|1.2897
|1.2853
|-1172.99
|24219.45
|2295
|2006.08.07 04:55
|buy
|1148
|4.80
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2296
|2006.08.07 04:59
|close
|1148
|4.80
|1.2885
|1.2850
|1.2894
|240.02
|24459.47
|2297
|2006.08.07 05:01
|buy
|1149
|4.90
|1.2880
|1.2850
|1.2894
|2298
|2006.08.07 12:00
|close
|1149
|4.90
|1.2855
|1.2850
|1.2894
|-1225.00
|23234.47
|2299
|2006.08.08 00:00
|buy
|1150
|4.60
|1.2818
|1.2788
|1.2832
|2300
|2006.08.08 02:01
|close
|1150
|4.60
|1.2823
|1.2788
|1.2832
|230.00
|23464.47
|2301
|2006.08.08 09:00
|sell
|1151
|4.70
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2302
|2006.08.08 13:11
|close
|1151
|4.70
|1.2851
|1.2861
|1.2817
|-940.00
|22524.47
|2303
|2006.08.08 15:05
|buy
|1152
|4.50
|1.2834
|1.2804
|1.2848
|2304
|2006.08.08 15:58
|close
|1152
|4.50
|1.2841
|1.2804
|1.2848
|314.99
|22839.46
|2305
|2006.08.08 21:00
|sell
|1153
|4.60
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|2306
|2006.08.08 21:02
|close
|1153
|4.60
|1.2865
|1.2875
|1.2831
|-920.00
|21919.46
|2307
|2006.08.08 21:02
|sell
|1154
|4.40
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|2308
|2006.08.08 21:05
|close
|1154
|4.40
|1.2859
|1.2894
|1.2850
|220.00
|22139.46
|2309
|2006.08.08 21:05
|sell
|1155
|4.40
|1.2860
|1.2890
|1.2846
|2310
|2006.08.08 21:13
|close
|1155
|4.40
|1.2856
|1.2890
|1.2846
|176.01
|22315.47
|2311
|2006.08.08 21:13
|sell
|1156
|4.50
|1.2852
|1.2882
|1.2838
|2312
|2006.08.08 21:19
|close
|1156
|4.50
|1.2847
|1.2882
|1.2838
|225.00
|22540.47
|2313
|2006.08.08 21:19
|sell
|1157
|4.50
|1.2849
|1.2879
|1.2835
|2314
|2006.08.08 21:19
|close
|1157
|4.50
|1.2841
|1.2879
|1.2835
|360.00
|22900.47
|2315
|2006.08.08 21:19
|sell
|1158
|4.60
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|2316
|2006.08.08 21:19
|close
|1158
|4.60
|1.2836
|1.2874
|1.2830
|367.97
|23268.44
|2317
|2006.08.08 21:25
|sell
|1159
|4.70
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|2318
|2006.08.08 22:18
|close
|1159
|4.70
|1.2839
|1.2874
|1.2830
|235.00
|23503.44
|2319
|2006.08.09 01:00
|buy
|1160
|4.70
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|2320
|2006.08.09 01:00
|close
|1160
|4.70
|1.2776
|1.2741
|1.2785
|234.98
|23738.42
|2321
|2006.08.09 01:00
|buy
|1161
|4.70
|1.2778
|1.2748
|1.2792
|2322
|2006.08.09 01:26
|close
|1161
|4.70
|1.2783
|1.2748
|1.2792
|234.98
|23973.40
|2323
|2006.08.09 01:26
|buy
|1162
|4.80
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|2324
|2006.08.09 01:33
|close
|1162
|4.80
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|240.02
|24213.42
|2325
|2006.08.09 01:59
|buy
|1163
|4.80
|1.2771
|1.2741
|1.2785
|2326
|2006.08.09 02:00
|t/p
|1163
|4.80
|1.2785
|1.2741
|1.2785
|672.00
|24885.42
|2327
|2006.08.09 18:02
|sell
|1164
|5.00
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|2328
|2006.08.09 20:00
|close
|1164
|5.00
|1.2877
|1.2917
|1.2873
|499.98
|25385.40
|2329
|2006.08.09 21:01
|buy
|1165
|5.10
|1.2861
|1.2831
|1.2875
|2330
|2006.08.09 21:31
|close
|1165
|5.10
|1.2866
|1.2831
|1.2875
|255.00
|25640.40
|2331
|2006.08.09 21:59
|buy
|1166
|5.10
|1.2862
|1.2832
|1.2876
|2332
|2006.08.10 00:41
|close
|1166
|5.10
|1.2867
|1.2832
|1.2876
|139.76
|25780.17
|2333
|2006.08.10 01:00
|sell
|1167
|5.20
|1.2870
|1.2900
|1.2856
|2334
|2006.08.10 01:18
|close
|1167
|5.20
|1.2865
|1.2900
|1.2856
|260.00
|26040.17
|2335
|2006.08.10 01:29
|sell
|1168
|5.20
|1.2869
|1.2899
|1.2855
|2336
|2006.08.10 02:06
|close
|1168
|5.20
|1.2865
|1.2899
|1.2855
|208.02
|26248.19
|2337
|2006.08.10 04:13
|sell
|1169
|5.20
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2338
|2006.08.10 06:18
|close
|1169
|5.20
|1.2877
|1.2911
|1.2867
|208.00
|26456.19
|2339
|2006.08.10 09:00
|sell
|1170
|5.30
|1.2896
|1.2926
|1.2882
|2340
|2006.08.10 09:08
|close
|1170
|5.30
|1.2892
|1.2926
|1.2882
|212.00
|26668.19
|2341
|2006.08.10 09:08
|sell
|1171
|5.30
|1.2892
|1.2922
|1.2878
|2342
|2006.08.10 09:25
|close
|1171
|5.30
|1.2887
|1.2922
|1.2878
|264.97
|26933.16
|2343
|2006.08.10 09:30
|sell
|1172
|5.40
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|2344
|2006.08.10 09:30
|close
|1172
|5.40
|1.2885
|1.2920
|1.2876
|270.00
|27203.16
|2345
|2006.08.10 09:30
|sell
|1173
|5.40
|1.2888
|1.2918
|1.2874
|2346
|2006.08.10 10:00
|t/p
|1173
|5.40
|1.2874
|1.2918
|1.2874
|756.00
|27959.16
|2347
|2006.08.10 15:00
|buy
|1174
|5.60
|1.2837
|1.2807
|1.2851
|2348
|2006.08.10 17:00
|s/l
|1174
|5.60
|1.2807
|1.2807
|1.2851
|-1680.00
|26279.16
|2349
|2006.08.10 17:00
|buy
|1175
|5.30
|1.2774
|1.2744
|1.2788
|2350
|2006.08.10 17:28
|close
|1175
|5.30
|1.2778
|1.2744
|1.2788
|212.00
|26491.16
|2351
|2006.08.10 17:28
|buy
|1176
|5.30
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|2352
|2006.08.10 17:40
|close
|1176
|5.30
|1.2760
|1.2751
|1.2795
|-1112.98
|25378.18
|2353
|2006.08.10 17:40
|buy
|1177
|5.10
|1.2764
|1.2734
|1.2778
|2354
|2006.08.10 17:51
|close
|1177
|5.10
|1.2769
|1.2734
|1.2778
|255.00
|25633.18
|2355
|2006.08.10 17:51
|buy
|1178
|5.10
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|2356
|2006.08.10 18:19
|close
|1178
|5.10
|1.2775
|1.2740
|1.2784
|255.00
|25888.18
|2357
|2006.08.11 03:00
|buy
|1179
|5.20
|1.2786
|1.2756
|1.2800
|2358
|2006.08.11 05:20
|close
|1179
|5.20
|1.2765
|1.2756
|1.2800
|-1091.97
|24796.21
|2359
|2006.08.11 08:01
|sell
|1180
|5.00
|1.2780
|1.2810
|1.2766
|2360
|2006.08.11 08:15
|close
|1180
|5.00
|1.2775
|1.2810
|1.2766
|250.00
|25046.21
|2361
|2006.08.11 10:11
|sell
|1181
|5.00
|1.2791
|1.2821
|1.2777
|2362
|2006.08.11 10:18
|close
|1181
|5.00
|1.2786
|1.2821
|1.2777
|250.03
|25296.24
|2363
|2006.08.11 15:00
|buy
|1182
|5.10
|1.2728
|1.2698
|1.2742
|2364
|2006.08.11 15:05
|close
|1182
|5.10
|1.2733
|1.2698
|1.2742
|255.00
|25551.24
|2365
|2006.08.11 15:05
|buy
|1183
|5.10
|1.2733
|1.2703
|1.2747
|2366
|2006.08.11 15:35
|close
|1183
|5.10
|1.2739
|1.2703
|1.2747
|305.99
|25857.23
|2367
|2006.08.11 15:35
|buy
|1184
|5.20
|1.2740
|1.2710
|1.2754
|2368
|2006.08.11 15:36
|close
|1184
|5.20
|1.2745
|1.2710
|1.2754
|260.01
|26117.24
|2369
|2006.08.11 15:36
|buy
|1185
|5.20
|1.2747
|1.2717
|1.2761
|2370
|2006.08.11 15:46
|t/p
|1185
|5.20
|1.2761
|1.2717
|1.2761
|728.00
|26845.24
|2371
|2006.08.11 15:46
|buy
|1186
|5.40
|1.2754
|1.2724
|1.2768
|2372
|2006.08.11 15:46
|close
|1186
|5.40
|1.2758
|1.2724
|1.2768
|216.00
|27061.24
|2373
|2006.08.11 15:46
|buy
|1187
|5.40
|1.2754
|1.2724
|1.2768
|2374
|2006.08.11 15:46
|close
|1187
|5.40
|1.2763
|1.2724
|1.2768
|486.00
|27547.24
|2375
|2006.08.11 15:55
|buy
|1188
|5.50
|1.2755
|1.2725
|1.2769
|2376
|2006.08.11 15:59
|close
|1188
|5.50
|1.2730
|1.2725
|1.2769
|-1375.01
|26172.23
|2377
|2006.08.14 00:08
|buy
|1189
|5.20
|1.2712
|1.2682
|1.2726
|2378
|2006.08.14 00:09
|close
|1189
|5.20
|1.2716
|1.2682
|1.2726
|208.00
|26380.23
|2379
|2006.08.14 07:01
|sell
|1190
|5.30
|1.2754
|1.2784
|1.2740
|2380
|2006.08.14 07:44
|close
|1190
|5.30
|1.2750
|1.2784
|1.2740
|212.05
|26592.28
|2381
|2006.08.14 14:06
|buy
|1191
|5.30
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2382
|2006.08.14 14:13
|close
|1191
|5.30
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|212.03
|26804.31
|2383
|2006.08.14 14:24
|buy
|1192
|5.40
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2384
|2006.08.14 14:32
|close
|1192
|5.40
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|216.03
|27020.34
|2385
|2006.08.14 19:47
|buy
|1193
|5.40
|1.2726
|1.2696
|1.2740
|2386
|2006.08.14 19:59
|close
|1193
|5.40
|1.2735
|1.2696
|1.2740
|485.99
|27506.33
|2387
|2006.08.14 20:00
|buy
|1194
|5.50
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|2388
|2006.08.14 20:06
|close
|1194
|5.50
|1.2726
|1.2691
|1.2735
|275.00
|27781.33
|2389
|2006.08.14 20:16
|buy
|1195
|5.60
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|2390
|2006.08.15 03:07
|close
|1195
|5.60
|1.2728
|1.2693
|1.2737
|237.81
|28019.13
|2391
|2006.08.15 04:00
|buy
|1196
|5.60
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|2392
|2006.08.15 04:08
|close
|1196
|5.60
|1.2725
|1.2690
|1.2734
|280.00
|28299.13
|2393
|2006.08.15 04:08
|buy
|1197
|5.70
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|2394
|2006.08.15 04:08
|close
|1197
|5.70
|1.2725
|1.2690
|1.2734
|285.00
|28584.13
|2395
|2006.08.15 04:58
|sell
|1198
|5.70
|1.2727
|1.2757
|1.2713
|2396
|2006.08.15 04:59
|close
|1198
|5.70
|1.2721
|1.2757
|1.2713
|341.97
|28926.10
|2397
|2006.08.15 06:01
|sell
|1199
|5.80
|1.2738
|1.2768
|1.2724
|2398
|2006.08.15 06:37
|close
|1199
|5.80
|1.2734
|1.2768
|1.2724
|232.01
|29158.11
|2399
|2006.08.15 15:00
|sell
|1200
|5.80
|1.2735
|1.2765
|1.2721
|2400
|2006.08.15 15:00
|close
|1200
|5.80
|1.2756
|1.2765
|1.2721
|-1218.02
|27940.09
|2401
|2006.08.15 15:00
|sell
|1201
|5.60
|1.2751
|1.2781
|1.2737
|2402
|2006.08.15 15:00
|close
|1201
|5.60
|1.2744
|1.2781
|1.2737
|392.00
|28332.09
|2403
|2006.08.15 15:00
|sell
|1202
|5.70
|1.2745
|1.2775
|1.2731
|2404
|2006.08.15 15:00
|s/l
|1202
|5.70
|1.2775
|1.2775
|1.2731
|-1710.00
|26622.09
|2405
|2006.08.15 15:00
|sell
|1203
|5.30
|1.2775
|1.2805
|1.2761
|2406
|2006.08.15 15:00
|close
|1203
|5.30
|1.2764
|1.2805
|1.2761
|583.02
|27205.11
|2407
|2006.08.15 15:00
|sell
|1204
|5.40
|1.2775
|1.2805
|1.2761
|2408
|2006.08.15 15:00
|close
|1204
|5.40
|1.2769
|1.2805
|1.2761
|324.02
|27529.13
|2409
|2006.08.15 15:00
|sell
|1205
|5.50
|1.2769
|1.2799
|1.2755
|2410
|2006.08.15 15:00
|close
|1205
|5.50
|1.2764
|1.2799
|1.2755
|275.00
|27804.13
|2411
|2006.08.15 15:00
|sell
|1206
|5.60
|1.2763
|1.2793
|1.2749
|2412
|2006.08.15 15:00
|close
|1206
|5.60
|1.2757
|1.2793
|1.2749
|336.00
|28140.13
|2413
|2006.08.15 15:00
|sell
|1207
|5.60
|1.2765
|1.2795
|1.2751
|2414
|2006.08.15 15:00
|close
|1207
|5.60
|1.2760
|1.2795
|1.2751
|280.00
|28420.13
|2415
|2006.08.15 15:00
|sell
|1208
|5.70
|1.2761
|1.2791
|1.2747
|2416
|2006.08.15 16:00
|s/l
|1208
|5.70
|1.2791
|1.2791
|1.2747
|-1710.00
|26710.13
|2417
|2006.08.16 01:01
|sell
|1209
|5.30
|1.2789
|1.2819
|1.2775
|2418
|2006.08.16 08:11
|close
|1209
|5.30
|1.2785
|1.2819
|1.2775
|212.01
|26922.14
|2419
|2006.08.16 09:05
|buy
|1210
|5.40
|1.2784
|1.2754
|1.2798
|2420
|2006.08.16 09:28
|close
|1210
|5.40
|1.2789
|1.2754
|1.2798
|269.99
|27192.13
|2421
|2006.08.16 11:00
|sell
|1211
|5.40
|1.2793
|1.2823
|1.2779
|2422
|2006.08.16 11:07
|close
|1211
|5.40
|1.2788
|1.2823
|1.2779
|269.99
|27462.12
|2423
|2006.08.16 13:00
|buy
|1212
|5.50
|1.2781
|1.2751
|1.2795
|2424
|2006.08.16 14:00
|close
|1212
|5.50
|1.2785
|1.2751
|1.2795
|220.01
|27682.13
|2425
|2006.08.16 15:00
|sell
|1213
|5.50
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|2426
|2006.08.16 18:02
|close
|1213
|5.50
|1.2863
|1.2871
|1.2827
|-1209.97
|26472.16
|2427
|2006.08.17 02:00
|sell
|1214
|5.30
|1.2852
|1.2882
|1.2838
|2428
|2006.08.17 02:01
|close
|1214
|5.30
|1.2847
|1.2882
|1.2838
|265.00
|26737.16
|2429
|2006.08.17 02:01
|sell
|1215
|5.30
|1.2850
|1.2880
|1.2836
|2430
|2006.08.17 10:00
|close
|1215
|5.30
|1.2872
|1.2880
|1.2836
|-1165.99
|25571.17
|2431
|2006.08.17 10:00
|sell
|1216
|5.10
|1.2870
|1.2900
|1.2856
|2432
|2006.08.17 10:06
|close
|1216
|5.10
|1.2864
|1.2900
|1.2856
|305.98
|25877.15
|2433
|2006.08.17 10:06
|sell
|1217
|5.20
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|2434
|2006.08.17 10:07
|close
|1217
|5.20
|1.2860
|1.2894
|1.2850
|208.01
|26085.16
|2435
|2006.08.17 10:07
|sell
|1218
|5.20
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|2436
|2006.08.17 14:00
|close
|1218
|5.20
|1.2883
|1.2888
|1.2844
|-1300.00
|24785.16
|2437
|2006.08.17 14:00
|sell
|1219
|5.00
|1.2882
|1.2912
|1.2868
|2438
|2006.08.17 14:07
|close
|1219
|5.00
|1.2877
|1.2912
|1.2868
|249.99
|25035.15
|2439
|2006.08.17 14:23
|sell
|1220
|5.00
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|2440
|2006.08.17 15:00
|close
|1220
|5.00
|1.2875
|1.2911
|1.2867
|300.00
|25335.15
|2441
|2006.08.17 19:01
|buy
|1221
|5.10
|1.2843
|1.2813
|1.2857
|2442
|2006.08.17 20:04
|close
|1221
|5.10
|1.2816
|1.2813
|1.2857
|-1377.00
|23958.15
|2443
|2006.08.18 01:01
|sell
|1222
|4.80
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2444
|2006.08.18 01:12
|close
|1222
|4.80
|1.2827
|1.2861
|1.2817
|192.00
|24150.15
|2445
|2006.08.18 02:24
|buy
|1223
|4.80
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|2446
|2006.08.18 02:59
|close
|1223
|4.80
|1.2831
|1.2795
|1.2839
|288.00
|24438.15
|2447
|2006.08.18 03:08
|buy
|1224
|4.90
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|2448
|2006.08.18 07:01
|close
|1224
|4.90
|1.2830
|1.2795
|1.2839
|245.00
|24683.15
|2449
|2006.08.18 07:02
|sell
|1225
|4.90
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2450
|2006.08.18 12:00
|close
|1225
|4.90
|1.2826
|1.2861
|1.2817
|245.00
|24928.15
|2451
|2006.08.18 14:00
|buy
|1226
|5.00
|1.2802
|1.2772
|1.2816
|2452
|2006.08.18 16:00
|t/p
|1226
|5.00
|1.2816
|1.2772
|1.2816
|700.00
|25628.15
|2453
|2006.08.21 04:00
|sell
|1227
|5.10
|1.2876
|1.2906
|1.2862
|2454
|2006.08.21 07:10
|close
|1227
|5.10
|1.2872
|1.2906
|1.2862
|204.05
|25832.20
|2455
|2006.08.21 09:02
|sell
|1228
|5.20
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|2456
|2006.08.21 09:10
|close
|1228
|5.20
|1.2886
|1.2920
|1.2876
|208.02
|26040.22
|2457
|2006.08.21 09:16
|sell
|1229
|5.20
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|2458
|2006.08.21 15:53
|close
|1229
|5.20
|1.2911
|1.2920
|1.2876
|-1091.98
|24948.24
|2459
|2006.08.21 15:54
|sell
|1230
|5.00
|1.2910
|1.2940
|1.2896
|2460
|2006.08.21 15:59
|close
|1230
|5.00
|1.2902
|1.2940
|1.2896
|400.00
|25348.24
|2461
|2006.08.21 16:00
|sell
|1231
|5.10
|1.2927
|1.2957
|1.2913
|2462
|2006.08.21 16:25
|close
|1231
|5.10
|1.2923
|1.2957
|1.2913
|204.05
|25552.29
|2463
|2006.08.21 16:25
|sell
|1232
|5.10
|1.2923
|1.2953
|1.2909
|2464
|2006.08.21 18:00
|close
|1232
|5.10
|1.2915
|1.2953
|1.2909
|407.96
|25960.25
|2465
|2006.08.22 01:00
|buy
|1233
|5.20
|1.2872
|1.2842
|1.2886
|2466
|2006.08.22 01:26
|close
|1233
|5.20
|1.2876
|1.2842
|1.2886
|208.05
|26168.30
|2467
|2006.08.22 01:32
|buy
|1234
|5.20
|1.2873
|1.2843
|1.2887
|2468
|2006.08.22 09:00
|close
|1234
|5.20
|1.2877
|1.2843
|1.2887
|208.05
|26376.35
|2469
|2006.08.22 12:00
|buy
|1235
|5.30
|1.2841
|1.2811
|1.2855
|2470
|2006.08.22 14:00
|close
|1235
|5.30
|1.2812
|1.2811
|1.2855
|-1536.98
|24839.37
|2471
|2006.08.22 20:00
|buy
|1236
|5.00
|1.2789
|1.2759
|1.2803
|2472
|2006.08.22 20:35
|close
|1236
|5.00
|1.2793
|1.2759
|1.2803
|200.00
|25039.37
|2473
|2006.08.22 20:59
|buy
|1237
|5.00
|1.2788
|1.2758
|1.2802
|2474
|2006.08.22 21:00
|close
|1237
|5.00
|1.2799
|1.2758
|1.2802
|549.98
|25589.35
|2475
|2006.08.23 09:00
|sell
|1238
|5.10
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|2476
|2006.08.23 10:00
|close
|1238
|5.10
|1.2829
|1.2836
|1.2792
|-1172.99
|24416.36
|2477
|2006.08.23 10:00
|sell
|1239
|4.90
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|2478
|2006.08.23 10:08
|close
|1239
|4.90
|1.2823
|1.2857
|1.2813
|196.02
|24612.38
|2479
|2006.08.23 10:08
|sell
|1240
|4.90
|1.2822
|1.2852
|1.2808
|2480
|2006.08.23 11:00
|close
|1240
|4.90
|1.2818
|1.2852
|1.2808
|196.00
|24808.38
|2481
|2006.08.23 15:00
|sell
|1241
|5.00
|1.2821
|1.2851
|1.2807
|2482
|2006.08.23 17:00
|t/p
|1241
|5.00
|1.2807
|1.2851
|1.2807
|700.00
|25508.38
|2483
|2006.08.23 17:00
|buy
|1242
|5.10
|1.2794
|1.2764
|1.2808
|2484
|2006.08.23 17:54
|close
|1242
|5.10
|1.2798
|1.2764
|1.2808
|204.03
|25712.41
|2485
|2006.08.24 04:00
|buy
|1243
|5.10
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|2486
|2006.08.24 04:47
|close
|1243
|5.10
|1.2771
|1.2737
|1.2781
|204.01
|25916.42
|2487
|2006.08.24 04:52
|buy
|1244
|5.20
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|2488
|2006.08.24 08:00
|close
|1244
|5.20
|1.2773
|1.2737
|1.2781
|312.01
|26228.43
|2489
|2006.08.24 08:04
|sell
|1245
|5.20
|1.2776
|1.2806
|1.2762
|2490
|2006.08.24 08:32
|close
|1245
|5.20
|1.2771
|1.2806
|1.2762
|260.00
|26488.43
|2491
|2006.08.24 11:00
|sell
|1246
|5.30
|1.2831
|1.2861
|1.2817
|2492
|2006.08.24 11:14
|close
|1246
|5.30
|1.2826
|1.2861
|1.2817
|264.99
|26753.42
|2493
|2006.08.24 11:14
|sell
|1247
|5.40
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|2494
|2006.08.24 11:47
|close
|1247
|5.40
|1.2822
|1.2857
|1.2813
|270.00
|27023.42
|2495
|2006.08.24 11:47
|sell
|1248
|5.40
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|2496
|2006.08.24 15:17
|close
|1248
|5.40
|1.2816
|1.2850
|1.2806
|216.02
|27239.44
|2497
|2006.08.24 17:00
|buy
|1249
|5.40
|1.2796
|1.2766
|1.2810
|2498
|2006.08.24 18:00
|s/l
|1249
|5.40
|1.2766
|1.2766
|1.2810
|-1620.00
|25619.44
|2499
|2006.08.25 09:00
|buy
|1250
|5.10
|1.2757
|1.2727
|1.2771
|2500
|2006.08.25 09:05
|close
|1250
|5.10
|1.2761
|1.2727
|1.2771
|204.02
|25823.46
|2501
|2006.08.25 09:59
|buy
|1251
|5.20
|1.2758
|1.2728
|1.2772
|2502
|2006.08.25 10:00
|close
|1251
|5.20
|1.2770
|1.2728
|1.2772
|624.00
|26447.46
|2503
|2006.08.25 14:14
|buy
|1252
|5.30
|1.2765
|1.2735
|1.2779
|2504
|2006.08.25 15:00
|close
|1252
|5.30
|1.2769
|1.2735
|1.2779
|212.02
|26659.48
|2505
|2006.08.25 15:00
|buy
|1253
|5.30
|1.2762
|1.2732
|1.2776
|2506
|2006.08.25 18:03
|close
|1253
|5.30
|1.2767
|1.2732
|1.2776
|265.00
|26924.48
|2507
|2006.08.28 06:00
|sell
|1254
|5.40
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2508
|2006.08.28 06:17
|close
|1254
|5.40
|1.2791
|1.2827
|1.2783
|324.01
|27248.49
|2509
|2006.08.28 06:17
|sell
|1255
|5.40
|1.2795
|1.2825
|1.2781
|2510
|2006.08.28 06:23
|close
|1255
|5.40
|1.2791
|1.2825
|1.2781
|216.00
|27464.49
|2511
|2006.08.28 06:34
|sell
|1256
|5.50
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|2512
|2006.08.28 10:04
|close
|1256
|5.50
|1.2812
|1.2822
|1.2778
|-1100.03
|26364.46
|2513
|2006.08.28 10:04
|sell
|1257
|5.30
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2514
|2006.08.28 10:23
|close
|1257
|5.30
|1.2805
|1.2839
|1.2795
|212.00
|26576.46
|2515
|2006.08.28 10:23
|sell
|1258
|5.30
|1.2803
|1.2833
|1.2789
|2516
|2006.08.28 15:15
|close
|1258
|5.30
|1.2799
|1.2833
|1.2789
|212.01
|26788.47
|2517
|2006.08.28 17:00
|buy
|1259
|5.40
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|2518
|2006.08.29 03:00
|t/p
|1259
|5.40
|1.2805
|1.2761
|1.2805
|715.33
|27503.81
|2519
|2006.08.29 03:00
|sell
|1260
|5.50
|1.2809
|1.2839
|1.2795
|2520
|2006.08.29 10:00
|close
|1260
|5.50
|1.2830
|1.2839
|1.2795
|-1154.98
|26348.83
|2521
|2006.08.29 10:27
|sell
|1261
|5.30
|1.2834
|1.2864
|1.2820
|2522
|2006.08.29 10:32
|close
|1261
|5.30
|1.2830
|1.2864
|1.2820
|212.05
|26560.88
|2523
|2006.08.29 17:00
|buy
|1262
|5.30
|1.2756
|1.2726
|1.2770
|2524
|2006.08.29 17:17
|close
|1262
|5.30
|1.2760
|1.2726
|1.2770
|212.01
|26772.89
|2525
|2006.08.29 17:18
|buy
|1263
|5.40
|1.2763
|1.2733
|1.2777
|2526
|2006.08.29 18:00
|close
|1263
|5.40
|1.2768
|1.2733
|1.2777
|269.98
|27042.87
|2527
|2006.08.29 21:00
|sell
|1264
|5.40
|1.2833
|1.2863
|1.2819
|2528
|2006.08.29 21:07
|close
|1264
|5.40
|1.2829
|1.2863
|1.2819
|216.05
|27258.92
|2529
|2006.08.29 21:07
|sell
|1265
|5.50
|1.2826
|1.2856
|1.2812
|2530
|2006.08.30 03:03
|close
|1265
|5.50
|1.2847
|1.2856
|1.2812
|-1124.11
|26134.80
|2531
|2006.08.30 03:03
|sell
|1266
|5.20
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|2532
|2006.08.30 03:09
|close
|1266
|5.20
|1.2839
|1.2874
|1.2830
|260.01
|26394.81
|2533
|2006.08.30 03:11
|sell
|1267
|5.30
|1.2844
|1.2874
|1.2830
|2534
|2006.08.30 03:36
|close
|1267
|5.30
|1.2839
|1.2874
|1.2830
|264.99
|26659.80
|2535
|2006.08.30 03:36
|sell
|1268
|5.30
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|2536
|2006.08.30 03:36
|close
|1268
|5.30
|1.2840
|1.2875
|1.2831
|265.00
|26924.80
|2537
|2006.08.30 03:36
|sell
|1269
|5.40
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|2538
|2006.08.30 03:36
|close
|1269
|5.40
|1.2840
|1.2875
|1.2831
|270.00
|27194.80
|2539
|2006.08.30 03:59
|sell
|1270
|5.40
|1.2845
|1.2875
|1.2831
|2540
|2006.08.30 04:00
|close
|1270
|5.40
|1.2832
|1.2875
|1.2831
|702.00
|27896.80
|2541
|2006.08.30 12:00
|buy
|1271
|5.60
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|2542
|2006.08.30 12:08
|close
|1271
|5.60
|1.2828
|1.2793
|1.2837
|279.98
|28176.78
|2543
|2006.08.30 12:59
|buy
|1272
|5.60
|1.2821
|1.2791
|1.2835
|2544
|2006.08.30 15:00
|close
|1272
|5.60
|1.2827
|1.2791
|1.2835
|335.97
|28512.75
|2545
|2006.08.30 18:40
|buy
|1273
|5.70
|1.2819
|1.2789
|1.2833
|2546
|2006.08.30 18:48
|close
|1273
|5.70
|1.2824
|1.2789
|1.2833
|285.00
|28797.75
|2547
|2006.08.31 06:01
|buy
|1274
|5.80
|1.2827
|1.2797
|1.2841
|2548
|2006.08.31 09:00
|close
|1274
|5.80
|1.2838
|1.2797
|1.2841
|638.00
|29435.75
|2549
|2006.08.31 15:12
|sell
|1275
|5.90
|1.2878
|1.2908
|1.2864
|2550
|2006.08.31 15:16
|close
|1275
|5.90
|1.2873
|1.2908
|1.2864
|295.00
|29730.75
|2551
|2006.08.31 17:00
|buy
|1276
|5.90
|1.2800
|1.2770
|1.2814
|2552
|2006.08.31 17:04
|close
|1276
|5.90
|1.2804
|1.2770
|1.2814
|236.02
|29966.77
|2553
|2006.08.31 17:04
|buy
|1277
|6.00
|1.2805
|1.2775
|1.2819
|2554
|2006.08.31 17:06
|close
|1277
|6.00
|1.2809
|1.2775
|1.2819
|240.00
|30206.77
|2555
|2006.08.31 17:06
|buy
|1278
|6.00
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|2556
|2006.08.31 17:09
|close
|1278
|6.00
|1.2810
|1.2776
|1.2820
|240.01
|30446.78
|2557
|2006.08.31 17:11
|buy
|1279
|6.10
|1.2807
|1.2777
|1.2821
|2558
|2006.08.31 22:00
|close
|1279
|6.10
|1.2812
|1.2777
|1.2821
|304.97
|30751.75
|2559
|2006.09.01 08:00
|sell
|1280
|6.20
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|2560
|2006.09.01 08:32
|close
|1280
|6.20
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|310.00
|31061.75
|2561
|2006.09.01 08:59
|sell
|1281
|6.20
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|2562
|2006.09.01 09:00
|close
|1281
|6.20
|1.2809
|1.2843
|1.2799
|248.02
|31309.77
|2563
|2006.09.01 15:00
|buy
|1282
|6.30
|1.2783
|1.2753
|1.2797
|2564
|2006.09.01 15:08
|close
|1282
|6.30
|1.2762
|1.2753
|1.2797
|-1322.97
|29986.80
|2565
|2006.09.01 15:08
|buy
|1283
|6.00
|1.2764
|1.2734
|1.2778
|2566
|2006.09.01 15:17
|close
|1283
|6.00
|1.2768
|1.2734
|1.2778
|240.02
|30226.82
|2567
|2006.09.01 15:17
|buy
|1284
|6.00
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|2568
|2006.09.01 15:36
|close
|1284
|6.00
|1.2774
|1.2740
|1.2784
|240.01
|30466.83
|2569
|2006.09.01 15:36
|buy
|1285
|6.10
|1.2774
|1.2744
|1.2788
|2570
|2006.09.01 15:59
|close
|1285
|6.10
|1.2778
|1.2744
|1.2788
|244.01
|30710.84
|2571
|2006.09.04 09:00
|buy
|1286
|6.10
|1.2854
|1.2824
|1.2868
|2572
|2006.09.04 11:15
|close
|1286
|6.10
|1.2859
|1.2824
|1.2868
|305.00
|31015.84
|2573
|2006.09.05 09:01
|sell
|1287
|6.20
|1.2837
|1.2867
|1.2823
|2574
|2006.09.05 09:25
|close
|1287
|6.20
|1.2831
|1.2867
|1.2823
|371.99
|31387.83
|2575
|2006.09.05 09:26
|buy
|1288
|6.30
|1.2831
|1.2801
|1.2845
|2576
|2006.09.05 09:59
|close
|1288
|6.30
|1.2836
|1.2801
|1.2845
|315.00
|31702.83
|2577
|2006.09.05 10:00
|buy
|1289
|6.30
|1.2825
|1.2795
|1.2839
|2578
|2006.09.05 10:08
|close
|1289
|6.30
|1.2829
|1.2795
|1.2839
|252.00
|31954.83
|2579
|2006.09.05 10:17
|buy
|1290
|6.40
|1.2827
|1.2797
|1.2841
|2580
|2006.09.05 11:00
|close
|1290
|6.40
|1.2838
|1.2797
|1.2841
|703.98
|32658.81
|2581
|2006.09.05 21:00
|sell
|1291
|6.50
|1.2817
|1.2847
|1.2803
|2582
|2006.09.06 03:30
|close
|1291
|6.50
|1.2813
|1.2847
|1.2803
|296.49
|32955.30
|2583
|2006.09.06 10:00
|sell
|1292
|6.60
|1.2830
|1.2860
|1.2816
|2584
|2006.09.06 10:33
|close
|1292
|6.60
|1.2825
|1.2860
|1.2816
|329.99
|33285.29
|2585
|2006.09.06 10:59
|sell
|1293
|6.70
|1.2830
|1.2860
|1.2816
|2586
|2006.09.06 11:00
|close
|1293
|6.70
|1.2819
|1.2860
|1.2816
|736.99
|34022.28
|2587
|2006.09.06 14:03
|buy
|1294
|6.80
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|2588
|2006.09.06 14:12
|close
|1294
|6.80
|1.2795
|1.2760
|1.2804
|340.01
|34362.29
|2589
|2006.09.06 14:22
|buy
|1295
|6.90
|1.2790
|1.2760
|1.2804
|2590
|2006.09.06 14:41
|close
|1295
|6.90
|1.2795
|1.2760
|1.2804
|344.99
|34707.28
|2591
|2006.09.06 19:00
|buy
|1296
|6.90
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|2592
|2006.09.06 19:35
|close
|1296
|6.90
|1.2782
|1.2747
|1.2791
|345.00
|35052.28
|2593
|2006.09.06 19:59
|buy
|1297
|7.00
|1.2777
|1.2747
|1.2791
|2594
|2006.09.06 20:00
|close
|1297
|7.00
|1.2786
|1.2747
|1.2791
|629.98
|35682.26
|2595
|2006.09.06 21:00
|sell
|1298
|7.10
|1.2813
|1.2843
|1.2799
|2596
|2006.09.06 22:09
|close
|1298
|7.10
|1.2808
|1.2843
|1.2799
|354.96
|36037.22
|2597
|2006.09.07 08:00
|buy
|1299
|7.20
|1.2815
|1.2785
|1.2829
|2598
|2006.09.07 09:01
|close
|1299
|7.20
|1.2819
|1.2785
|1.2829
|288.03
|36325.25
|2599
|2006.09.07 14:20
|buy
|1300
|7.30
|1.2731
|1.2701
|1.2745
|2600
|2006.09.07 14:29
|close
|1300
|7.30
|1.2735
|1.2701
|1.2745
|292.00
|36617.25
|2601
|2006.09.07 14:41
|buy
|1301
|7.30
|1.2730
|1.2700
|1.2744
|2602
|2006.09.07 15:01
|close
|1301
|7.30
|1.2709
|1.2700
|1.2744
|-1532.97
|35084.28
|2603
|2006.09.08 08:00
|buy
|1302
|7.00
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|2604
|2006.09.08 09:00
|close
|1302
|7.00
|1.2721
|1.2687
|1.2731
|280.01
|35364.29
|2605
|2006.09.08 13:00
|buy
|1303
|7.10
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|2606
|2006.09.08 13:01
|close
|1303
|7.10
|1.2712
|1.2678
|1.2722
|284.00
|35648.29
|2607
|2006.09.08 13:08
|buy
|1304
|7.10
|1.2708
|1.2678
|1.2722
|2608
|2006.09.08 14:00
|close
|1304
|7.10
|1.2712
|1.2678
|1.2722
|284.00
|35932.29
|2609
|2006.09.08 15:00
|buy
|1305
|7.20
|1.2674
|1.2644
|1.2688
|2610
|2006.09.08 15:25
|close
|1305
|7.20
|1.2678
|1.2644
|1.2688
|288.00
|36220.29
|2611
|2006.09.08 15:25
|buy
|1306
|7.20
|1.2680
|1.2650
|1.2694
|2612
|2006.09.11 03:24
|close
|1306
|7.20
|1.2656
|1.2650
|1.2694
|-1782.20
|34438.08
|2613
|2006.09.11 03:24
|buy
|1307
|6.90
|1.2659
|1.2629
|1.2673
|2614
|2006.09.11 03:37
|close
|1307
|6.90
|1.2664
|1.2629
|1.2673
|345.00
|34783.08
|2615
|2006.09.11 03:59
|buy
|1308
|7.00
|1.2658
|1.2628
|1.2672
|2616
|2006.09.11 04:00
|close
|1308
|7.00
|1.2663
|1.2628
|1.2672
|349.97
|35133.05
|2617
|2006.09.11 11:00
|sell
|1309
|7.00
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|2618
|2006.09.11 11:24
|close
|1309
|7.00
|1.2704
|1.2739
|1.2695
|350.00
|35483.05
|2619
|2006.09.11 11:24
|sell
|1310
|7.10
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|2620
|2006.09.11 12:00
|s/l
|1310
|7.10
|1.2732
|1.2732
|1.2688
|-2130.00
|33353.05
|2621
|2006.09.11 12:02
|sell
|1311
|6.70
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|2622
|2006.09.11 12:24
|close
|1311
|6.70
|1.2728
|1.2762
|1.2718
|268.02
|33621.07
|2623
|2006.09.11 17:00
|buy
|1312
|6.70
|1.2692
|1.2662
|1.2706
|2624
|2006.09.11 17:20
|close
|1312
|6.70
|1.2698
|1.2662
|1.2706
|401.92
|34022.99
|2625
|2006.09.11 17:21
|buy
|1313
|6.80
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|2626
|2006.09.11 19:00
|close
|1313
|6.80
|1.2702
|1.2666
|1.2710
|408.00
|34430.99
|2627
|2006.09.12 01:02
|sell
|1314
|6.90
|1.2707
|1.2737
|1.2693
|2628
|2006.09.12 01:30
|close
|1314
|6.90
|1.2702
|1.2737
|1.2693
|344.99
|34775.98
|2629
|2006.09.12 01:59
|sell
|1315
|7.00
|1.2708
|1.2738
|1.2694
|2630
|2006.09.12 02:00
|close
|1315
|7.00
|1.2703
|1.2738
|1.2694
|350.00
|35125.98
|2631
|2006.09.12 03:00
|sell
|1316
|7.00
|1.2715
|1.2745
|1.2701
|2632
|2006.09.12 05:03
|close
|1316
|7.00
|1.2710
|1.2745
|1.2701
|349.99
|35475.97
|2633
|2006.09.12 10:02
|buy
|1317
|7.10
|1.2711
|1.2681
|1.2725
|2634
|2006.09.12 10:18
|close
|1317
|7.10
|1.2717
|1.2681
|1.2725
|426.01
|35901.98
|2635
|2006.09.12 10:26
|sell
|1318
|7.20
|1.2725
|1.2755
|1.2711
|2636
|2006.09.12 10:59
|close
|1318
|7.20
|1.2715
|1.2755
|1.2711
|720.00
|36621.98
|2637
|2006.09.12 14:30
|sell
|1319
|7.30
|1.2716
|1.2746
|1.2702
|2638
|2006.09.12 14:30
|close
|1319
|7.30
|1.2710
|1.2746
|1.2702
|438.00
|37059.98
|2639
|2006.09.12 14:30
|sell
|1320
|7.40
|1.2716
|1.2746
|1.2702
|2640
|2006.09.12 14:59
|close
|1320
|7.40
|1.2711
|1.2746
|1.2702
|370.00
|37429.98
|2641
|2006.09.12 15:00
|sell
|1321
|7.50
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|2642
|2006.09.12 15:11
|close
|1321
|7.50
|1.2717
|1.2752
|1.2708
|375.00
|37804.98
|2643
|2006.09.12 15:13
|sell
|1322
|7.60
|1.2716
|1.2746
|1.2702
|2644
|2006.09.12 15:32
|close
|1322
|7.60
|1.2712
|1.2746
|1.2702
|304.01
|38108.99
|2645
|2006.09.12 15:33
|buy
|1323
|7.60
|1.2705
|1.2675
|1.2719
|2646
|2006.09.12 15:59
|t/p
|1323
|7.60
|1.2719
|1.2675
|1.2719
|1064.00
|39172.99
|2647
|2006.09.12 15:59
|sell
|1324
|7.80
|1.2722
|1.2752
|1.2708
|2648
|2006.09.12 16:00
|t/p
|1324
|7.80
|1.2708
|1.2752
|1.2708
|1092.00
|40264.99
|2649
|2006.09.13 03:19
|buy
|1325
|8.10
|1.2672
|1.2642
|1.2686
|2650
|2006.09.13 03:27
|close
|1325
|8.10
|1.2677
|1.2642
|1.2686
|404.97
|40669.96
|2651
|2006.09.13 09:00
|sell
|1326
|8.10
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|2652
|2006.09.13 10:00
|t/p
|1326
|8.10
|1.2682
|1.2726
|1.2682
|1134.00
|41803.96
|2653
|2006.09.13 16:00
|buy
|1327
|8.40
|1.2677
|1.2647
|1.2691
|2654
|2006.09.13 16:09
|close
|1327
|8.40
|1.2682
|1.2647
|1.2691
|419.99
|42223.95
|2655
|2006.09.13 16:23
|buy
|1328
|8.40
|1.2677
|1.2647
|1.2691
|2656
|2006.09.13 17:03
|close
|1328
|8.40
|1.2682
|1.2647
|1.2691
|419.99
|42643.94
|2657
|2006.09.13 18:00
|sell
|1329
|8.50
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|2658
|2006.09.13 18:06
|close
|1329
|8.50
|1.2707
|1.2741
|1.2697
|340.05
|42983.99
|2659
|2006.09.13 18:06
|sell
|1330
|8.60
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|2660
|2006.09.13 18:11
|close
|1330
|8.60
|1.2697
|1.2732
|1.2688
|429.99
|43413.98
|2661
|2006.09.13 18:11
|sell
|1331
|8.70
|1.2696
|1.2726
|1.2682
|2662
|2006.09.13 20:18
|close
|1331
|8.70
|1.2692
|1.2726
|1.2682
|348.03
|43762.01
|2663
|2006.09.14 06:01
|buy
|1332
|8.80
|1.2689
|1.2659
|1.2703
|2664
|2006.09.14 12:00
|close
|1332
|8.80
|1.2696
|1.2659
|1.2703
|616.03
|44378.04
|2665
|2006.09.14 12:00
|sell
|1333
|8.90
|1.2695
|1.2725
|1.2681
|2666
|2006.09.14 13:00
|close
|1333
|8.90
|1.2717
|1.2725
|1.2681
|-1957.97
|42420.07
|2667
|2006.09.14 13:00
|sell
|1334
|8.50
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|2668
|2006.09.14 14:01
|close
|1334
|8.50
|1.2733
|1.2743
|1.2699
|-1700.06
|40720.01
|2669
|2006.09.14 17:00
|sell
|1335
|8.10
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|2670
|2006.09.14 17:11
|close
|1335
|8.10
|1.2743
|1.2777
|1.2733
|324.08
|41044.09
|2671
|2006.09.14 17:59
|sell
|1336
|8.20
|1.2747
|1.2777
|1.2733
|2672
|2006.09.14 18:00
|close
|1336
|8.20
|1.2739
|1.2777
|1.2733
|656.00
|41700.09
|2673
|2006.09.15 07:01
|sell
|1337
|8.30
|1.2725
|1.2755
|1.2711
|2674
|2006.09.15 09:00
|close
|1337
|8.30
|1.2721
|1.2755
|1.2711
|332.03
|42032.12
|2675
|2006.09.15 16:00
|buy
|1338
|8.40
|1.2643
|1.2613
|1.2657
|2676
|2006.09.15 16:03
|close
|1338
|8.40
|1.2648
|1.2613
|1.2657
|420.00
|42452.12
|2677
|2006.09.15 16:03
|buy
|1339
|8.50
|1.2648
|1.2618
|1.2662
|2678
|2006.09.15 16:26
|close
|1339
|8.50
|1.2655
|1.2618
|1.2662
|594.97
|43047.09
|2679
|2006.09.15 16:26
|buy
|1340
|8.60
|1.2650
|1.2620
|1.2664
|2680
|2006.09.15 16:26
|close
|1340
|8.60
|1.2657
|1.2620
|1.2664
|602.04
|43649.13
|2681
|2006.09.15 16:26
|buy
|1341
|8.70
|1.2645
|1.2615
|1.2659
|2682
|2006.09.15 16:28
|close
|1341
|8.70
|1.2649
|1.2615
|1.2659
|348.01
|43997.14
|2683
|2006.09.15 16:28
|buy
|1342
|8.80
|1.2648
|1.2618
|1.2662
|2684
|2006.09.15 16:28
|close
|1342
|8.80
|1.2652
|1.2618
|1.2662
|352.02
|44349.16
|2685
|2006.09.15 16:28
|buy
|1343
|8.90
|1.2648
|1.2618
|1.2662
|2686
|2006.09.15 16:36
|close
|1343
|8.90
|1.2653
|1.2618
|1.2662
|445.00
|44794.16
|2687
|2006.09.15 16:47
|buy
|1344
|9.00
|1.2649
|1.2619
|1.2663
|2688
|2006.09.15 21:00
|close
|1344
|9.00
|1.2659
|1.2619
|1.2663
|899.95
|45694.11
|2689
|2006.09.15 21:00
|sell
|1345
|9.10
|1.2658
|1.2688
|1.2644
|2690
|2006.09.18 00:00
|close
|1345
|9.10
|1.2645
|1.2688
|1.2644
|1234.07
|46928.18
|2691
|2006.09.18 09:02
|sell
|1346
|9.40
|1.2682
|1.2712
|1.2668
|2692
|2006.09.18 09:09
|close
|1346
|9.40
|1.2677
|1.2712
|1.2668
|469.96
|47398.14
|2693
|2006.09.18 09:34
|sell
|1347
|9.50
|1.2679
|1.2709
|1.2665
|2694
|2006.09.18 10:11
|close
|1347
|9.50
|1.2674
|1.2709
|1.2665
|474.99
|47873.13
|2695
|2006.09.18 16:09
|sell
|1348
|9.60
|1.2682
|1.2712
|1.2668
|2696
|2006.09.18 16:20
|close
|1348
|9.60
|1.2678
|1.2712
|1.2668
|384.04
|48257.17
|2697
|2006.09.18 16:24
|sell
|1349
|9.70
|1.2682
|1.2712
|1.2668
|2698
|2006.09.18 16:36
|close
|1349
|9.70
|1.2677
|1.2712
|1.2668
|485.00
|48742.17
|2699
|2006.09.18 16:38
|sell
|1350
|9.70
|1.2682
|1.2712
|1.2668
|2700
|2006.09.18 16:59
|close
|1350
|9.70
|1.2677
|1.2712
|1.2668
|485.04
|49227.21
|2701
|2006.09.19 03:00
|sell
|1351
|9.80
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|2702
|2006.09.19 08:12
|close
|1351
|9.80
|1.2708
|1.2743
|1.2699
|489.96
|49717.17
|2703
|2006.09.19 10:00
|buy
|1352
|9.90
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|2704
|2006.09.19 11:00
|close
|1352
|9.90
|1.2662
|1.2653
|1.2697
|-2079.02
|47638.15
|2705
|2006.09.19 15:00
|sell
|1353
|9.50
|1.2698
|1.2728
|1.2684
|2706
|2006.09.19 18:00
|t/p
|1353
|9.50
|1.2684
|1.2728
|1.2684
|1330.00
|48968.15
|2707
|2006.09.20 00:01
|buy
|1354
|9.80
|1.2673
|1.2643
|1.2687
|2708
|2006.09.20 01:20
|close
|1354
|9.80
|1.2677
|1.2643
|1.2687
|392.00
|49360.15
|2709
|2006.09.20 07:00
|buy
|1355
|9.90
|1.2677
|1.2647
|1.2691
|2710
|2006.09.20 16:00
|close
|1355
|9.90
|1.2684
|1.2647
|1.2691
|692.95
|50053.10
|2711
|2006.09.20 17:00
|sell
|1356
|10.00
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|2712
|2006.09.20 21:01
|close
|1356
|10.00
|1.2696
|1.2732
|1.2688
|600.00
|50653.10
|2713
|2006.09.20 21:34
|buy
|1357
|10.10
|1.2689
|1.2659
|1.2703
|2714
|2006.09.20 21:59
|close
|1357
|10.10
|1.2696
|1.2659
|1.2703
|707.00
|51360.10
|2715
|2006.09.20 22:04
|buy
|1358
|10.30
|1.2682
|1.2652
|1.2696
|2716
|2006.09.20 22:22
|close
|1358
|10.30
|1.2687
|1.2652
|1.2696
|515.00
|51875.10
|2717
|2006.09.21 02:00
|sell
|1359
|10.40
|1.2693
|1.2723
|1.2679
|2718
|2006.09.21 03:04
|close
|1359
|10.40
|1.2718
|1.2723
|1.2679
|-2600.03
|49275.07
|2719
|2006.09.21 03:04
|sell
|1360
|9.90
|1.2713
|1.2743
|1.2699
|2720
|2006.09.21 09:06
|close
|1360
|9.90
|1.2709
|1.2743
|1.2699
|396.00
|49671.07
|2721
|2006.09.21 09:06
|buy
|1361
|9.90
|1.2709
|1.2679
|1.2723
|2722
|2006.09.21 09:20
|close
|1361
|9.90
|1.2714
|1.2679
|1.2723
|495.00
|50166.07
|2723
|2006.09.21 17:00
|buy
|1362
|10.00
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|2724
|2006.09.21 17:03
|close
|1362
|10.00
|1.2726
|1.2692
|1.2736
|400.04
|50566.11
|2725
|2006.09.21 17:39
|buy
|1363
|10.10
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|2726
|2006.09.21 17:54
|close
|1363
|10.10
|1.2725
|1.2690
|1.2734
|505.00
|51071.11
|2727
|2006.09.21 17:59
|buy
|1364
|10.20
|1.2722
|1.2692
|1.2736
|2728
|2006.09.21 18:00
|close
|1364
|10.20
|1.2727
|1.2692
|1.2736
|510.00
|51581.11
|2729
|2006.09.21 19:00
|sell
|1365
|10.30
|1.2776
|1.2806
|1.2762
|2730
|2006.09.21 19:15
|close
|1365
|10.30
|1.2772
|1.2806
|1.2762
|412.10
|51993.21
|2731
|2006.09.21 19:15
|sell
|1366
|10.40
|1.2772
|1.2802
|1.2758
|2732
|2006.09.21 22:09
|close
|1366
|10.40
|1.2792
|1.2802
|1.2758
|-2080.07
|49913.14
|2733
|2006.09.22 08:19
|sell
|1367
|10.00
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2734
|2006.09.22 08:20
|close
|1367
|10.00
|1.2793
|1.2827
|1.2783
|400.04
|50313.18
|2735
|2006.09.22 08:20
|sell
|1368
|10.10
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|2736
|2006.09.22 08:20
|close
|1368
|10.10
|1.2791
|1.2827
|1.2783
|605.97
|50919.15
|2737
|2006.09.22 08:34
|sell
|1369
|10.20
|1.2798
|1.2828
|1.2784
|2738
|2006.09.22 08:46
|close
|1369
|10.20
|1.2794
|1.2828
|1.2784
|408.00
|51327.15
|2739
|2006.09.22 09:03
|sell
|1370
|10.30
|1.2799
|1.2829
|1.2785
|2740
|2006.09.22 10:00
|close
|1370
|10.30
|1.2821
|1.2829
|1.2785
|-2266.10
|49061.05
|2741
|2006.09.22 10:01
|sell
|1371
|9.80
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|2742
|2006.09.22 12:00
|close
|1371
|9.80
|1.2810
|1.2848
|1.2804
|784.04
|49845.09
|2743
|2006.09.22 21:00
|buy
|1372
|10.00
|1.2785
|1.2755
|1.2799
|2744
|2006.09.22 21:08
|close
|1372
|10.00
|1.2790
|1.2755
|1.2799
|499.99
|50345.08
|2745
|2006.09.22 21:40
|buy
|1373
|10.10
|1.2787
|1.2757
|1.2801
|2746
|2006.09.22 22:12
|close
|1373
|10.10
|1.2791
|1.2757
|1.2801
|404.04
|50749.12
|2747
|2006.09.25 10:00
|buy
|1374
|10.10
|1.2786
|1.2756
|1.2800
|2748
|2006.09.25 10:13
|close
|1374
|10.10
|1.2790
|1.2756
|1.2800
|404.10
|51153.22
|2749
|2006.09.25 10:13
|buy
|1375
|10.20
|1.2792
|1.2762
|1.2806
|2750
|2006.09.25 12:04
|close
|1375
|10.20
|1.2772
|1.2762
|1.2806
|-2040.02
|49113.20
|2751
|2006.09.25 17:00
|buy
|1376
|9.80
|1.2741
|1.2711
|1.2755
|2752
|2006.09.25 17:08
|close
|1376
|9.80
|1.2746
|1.2711
|1.2755
|490.00
|49603.20
|2753
|2006.09.25 17:08
|buy
|1377
|9.90
|1.2746
|1.2716
|1.2760
|2754
|2006.09.25 18:45
|close
|1377
|9.90
|1.2750
|1.2716
|1.2760
|396.00
|49999.20
|2755
|2006.09.26 08:00
|sell
|1378
|10.00
|1.2758
|1.2788
|1.2744
|2756
|2006.09.26 08:02
|close
|1378
|10.00
|1.2752
|1.2788
|1.2744
|600.01
|50599.21
|2757
|2006.09.26 08:02
|sell
|1379
|10.10
|1.2753
|1.2783
|1.2739
|2758
|2006.09.26 09:00
|close
|1379
|10.10
|1.2746
|1.2783
|1.2739
|707.00
|51306.21
|2759
|2006.09.26 11:00
|buy
|1380
|10.30
|1.2715
|1.2685
|1.2729
|2760
|2006.09.26 11:18
|close
|1380
|10.30
|1.2719
|1.2685
|1.2729
|412.10
|51718.31
|2761
|2006.09.26 11:18
|buy
|1381
|10.30
|1.2721
|1.2691
|1.2735
|2762
|2006.09.26 12:00
|close
|1381
|10.30
|1.2698
|1.2691
|1.2735
|-2369.05
|49349.26
|2763
|2006.09.26 17:00
|buy
|1382
|9.90
|1.2675
|1.2645
|1.2689
|2764
|2006.09.26 17:08
|close
|1382
|9.90
|1.2680
|1.2645
|1.2689
|494.99
|49844.25
|2765
|2006.09.26 17:08
|buy
|1383
|10.00
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|2766
|2006.09.26 17:50
|close
|1383
|10.00
|1.2688
|1.2653
|1.2697
|500.00
|50344.25
|2767
|2006.09.26 17:50
|buy
|1384
|10.10
|1.2686
|1.2656
|1.2700
|2768
|2006.09.26 17:53
|close
|1384
|10.10
|1.2690
|1.2656
|1.2700
|404.05
|50748.30
|2769
|2006.09.26 17:59
|buy
|1385
|10.10
|1.2676
|1.2646
|1.2690
|2770
|2006.09.26 18:00
|close
|1385
|10.10
|1.2687
|1.2646
|1.2690
|1111.00
|51859.30
|2771
|2006.09.27 02:04
|sell
|1386
|10.40
|1.2697
|1.2727
|1.2683
|2772
|2006.09.27 08:00
|close
|1386
|10.40
|1.2689
|1.2727
|1.2683
|832.05
|52691.35
|2773
|2006.09.27 08:01
|buy
|1387
|10.50
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|2774
|2006.09.27 10:50
|close
|1387
|10.50
|1.2695
|1.2660
|1.2704
|524.98
|53216.33
|2775
|2006.09.27 15:58
|sell
|1388
|10.60
|1.2703
|1.2733
|1.2689
|2776
|2006.09.27 15:59
|close
|1388
|10.60
|1.2690
|1.2733
|1.2689
|1378.03
|54594.36
|2777
|2006.09.28 02:00
|sell
|1389
|10.90
|1.2714
|1.2744
|1.2700
|2778
|2006.09.28 15:00
|close
|1389
|10.90
|1.2703
|1.2744
|1.2700
|1198.97
|55793.33
|2779
|2006.09.28 15:00
|buy
|1390
|11.20
|1.2701
|1.2671
|1.2715
|2780
|2006.09.28 21:00
|close
|1390
|11.20
|1.2710
|1.2671
|1.2715
|1008.07
|56801.40
|2781
|2006.09.29 09:04
|buy
|1391
|11.40
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|2782
|2006.09.29 10:05
|close
|1391
|11.40
|1.2662
|1.2654
|1.2698
|-2508.05
|54293.35
|2783
|2006.09.29 15:00
|buy
|1392
|10.90
|1.2652
|1.2622
|1.2666
|2784
|2006.09.29 15:23
|close
|1392
|10.90
|1.2656
|1.2622
|1.2666
|436.02
|54729.37
|2785
|2006.09.29 18:14
|sell
|1393
|10.90
|1.2690
|1.2720
|1.2676
|2786
|2006.09.29 18:54
|close
|1393
|10.90
|1.2685
|1.2720
|1.2676
|544.94
|55274.31
|2787
|2006.09.29 22:13
|buy
|1394
|11.10
|1.2680
|1.2650
|1.2694
|2788
|2006.10.02 00:00
|close
|1394
|11.10
|1.2685
|1.2650
|1.2694
|471.43
|55745.75
|2789
|2006.10.02 12:00
|sell
|1395
|11.10
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|2790
|2006.10.02 16:00
|s/l
|1395
|11.10
|1.2722
|1.2722
|1.2678
|-3330.00
|52415.75
|2791
|2006.10.02 16:00
|sell
|1396
|10.50
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|2792
|2006.10.02 17:09
|close
|1396
|10.50
|1.2755
|1.2763
|1.2719
|-2309.98
|50105.77
|2793
|2006.10.03 01:00
|sell
|1397
|10.00
|1.2739
|1.2769
|1.2725
|2794
|2006.10.03 14:21
|close
|1397
|10.00
|1.2734
|1.2769
|1.2725
|500.03
|50605.80
|2795
|2006.10.03 18:01
|buy
|1398
|10.10
|1.2727
|1.2697
|1.2741
|2796
|2006.10.03 23:00
|close
|1398
|10.10
|1.2732
|1.2697
|1.2741
|504.96
|51110.76
|2797
|2006.10.04 04:01
|buy
|1399
|10.20
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|2798
|2006.10.04 06:00
|close
|1399
|10.20
|1.2724
|1.2687
|1.2731
|714.01
|51824.77
|2799
|2006.10.04 09:00
|sell
|1400
|10.40
|1.2734
|1.2764
|1.2720
|2800
|2006.10.04 09:29
|close
|1400
|10.40
|1.2730
|1.2764
|1.2720
|416.03
|52240.80
|2801
|2006.10.04 09:59
|sell
|1401
|10.40
|1.2733
|1.2763
|1.2719
|2802
|2006.10.04 10:00
|t/p
|1401
|10.40
|1.2719
|1.2763
|1.2719
|1456.00
|53696.80
|2803
|2006.10.04 11:00
|buy
|1402
|10.70
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|2804
|2006.10.04 11:45
|close
|1402
|10.70
|1.2694
|1.2660
|1.2704
|428.00
|54124.80
|2805
|2006.10.04 11:45
|buy
|1403
|10.80
|1.2695
|1.2665
|1.2709
|2806
|2006.10.04 13:01
|close
|1403
|10.80
|1.2674
|1.2665
|1.2709
|-2267.97
|51856.83
|2807
|2006.10.04 19:11
|sell
|1404
|10.40
|1.2692
|1.2722
|1.2678
|2808
|2006.10.04 21:00
|close
|1404
|10.40
|1.2714
|1.2722
|1.2678
|-2287.97
|49568.86
|2809
|2006.10.04 21:00
|sell
|1405
|9.90
|1.2709
|1.2739
|1.2695
|2810
|2006.10.05 03:16
|close
|1405
|9.90
|1.2704
|1.2739
|1.2695
|661.67
|50230.53
|2811
|2006.10.05 03:16
|buy
|1406
|10.00
|1.2706
|1.2676
|1.2720
|2812
|2006.10.05 09:00
|close
|1406
|10.00
|1.2711
|1.2676
|1.2720
|499.95
|50730.48
|2813
|2006.10.05 09:00
|sell
|1407
|10.10
|1.2712
|1.2742
|1.2698
|2814
|2006.10.05 11:00
|close
|1407
|10.10
|1.2707
|1.2742
|1.2698
|505.00
|51235.48
|2815
|2006.10.05 15:00
|buy
|1408
|10.20
|1.2690
|1.2660
|1.2704
|2816
|2006.10.05 15:18
|close
|1408
|10.20
|1.2695
|1.2660
|1.2704
|510.02
|51745.50
|2817
|2006.10.05 15:18
|buy
|1409
|10.30
|1.2696
|1.2666
|1.2710
|2818
|2006.10.05 16:02
|close
|1409
|10.30
|1.2675
|1.2666
|1.2710
|-2162.96
|49582.54
|2819
|2006.10.06 01:07
|sell
|1410
|9.90
|1.2694
|1.2724
|1.2680
|2820
|2006.10.06 03:00
|close
|1410
|9.90
|1.2689
|1.2724
|1.2680
|495.00
|50077.54
|2821
|2006.10.06 03:00
|buy
|1411
|10.00
|1.2687
|1.2657
|1.2701
|2822
|2006.10.06 14:00
|close
|1411
|10.00
|1.2663
|1.2657
|1.2701
|-2400.04
|47677.50
|2823
|2006.10.06 14:00
|buy
|1412
|9.50
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|2824
|2006.10.06 14:02
|close
|1412
|9.50
|1.2669
|1.2634
|1.2678
|474.95
|48152.45
|2825
|2006.10.06 14:05
|buy
|1413
|9.60
|1.2667
|1.2637
|1.2681
|2826
|2006.10.06 14:30
|close
|1413
|9.60
|1.2677
|1.2637
|1.2681
|959.96
|49112.41
|2827
|2006.10.06 14:30
|buy
|1414
|9.80
|1.2665
|1.2635
|1.2679
|2828
|2006.10.06 14:30
|close
|1414
|9.80
|1.2677
|1.2635
|1.2679
|1176.04
|50288.45
|2829
|2006.10.06 14:31
|buy
|1415
|10.10
|1.2665
|1.2635
|1.2679
|2830
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1415
|10.10
|1.2679
|1.2635
|1.2679
|1414.00
|51702.45
|2831
|2006.10.06 14:31
|buy
|1416
|10.30
|1.2666
|1.2636
|1.2680
|2832
|2006.10.06 14:31
|close
|1416
|10.30
|1.2676
|1.2636
|1.2680
|1030.00
|52732.45
|2833
|2006.10.06 14:31
|buy
|1417
|10.50
|1.2666
|1.2636
|1.2680
|2834
|2006.10.06 14:31
|close
|1417
|10.50
|1.2676
|1.2636
|1.2680
|1050.00
|53782.45
|2835
|2006.10.06 14:31
|buy
|1418
|10.80
|1.2666
|1.2636
|1.2680
|2836
|2006.10.06 14:31
|close
|1418
|10.80
|1.2676
|1.2636
|1.2680
|1080.00
|54862.45
|2837
|2006.10.06 14:31
|buy
|1419
|11.00
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|2838
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1419
|11.00
|1.2678
|1.2634
|1.2678
|1540.00
|56402.45
|2839
|2006.10.06 14:31
|buy
|1420
|11.30
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|2840
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1420
|11.30
|1.2678
|1.2634
|1.2678
|1582.00
|57984.45
|2841
|2006.10.06 14:31
|buy
|1421
|11.60
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|2842
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1421
|11.60
|1.2678
|1.2634
|1.2678
|1624.00
|59608.45
|2843
|2006.10.06 14:31
|buy
|1422
|11.90
|1.2664
|1.2634
|1.2678
|2844
|2006.10.06 14:31
|t/p
|1422
|11.90
|1.2678
|1.2634
|1.2678
|1666.00
|61274.45
|2845
|2006.10.06 14:59
|buy
|1423
|12.30
|1.2665
|1.2635
|1.2679
|2846
|2006.10.06 15:00
|s/l
|1423
|12.30
|1.2635
|1.2635
|1.2679
|-3690.00
|57584.45
|2847
|2006.10.06 15:00
|buy
|1424
|11.50
|1.2603
|1.2573
|1.2617
|2848
|2006.10.06 15:03
|close
|1424
|11.50
|1.2609
|1.2573
|1.2617
|690.01
|58274.46
|2849
|2006.10.06 15:03
|buy
|1425
|11.70
|1.2611
|1.2581
|1.2625
|2850
|2006.10.06 16:00
|close
|1425
|11.70
|1.2588
|1.2581
|1.2625
|-2690.97
|55583.49
|2851
|2006.10.09 06:00
|sell
|1426
|11.10
|1.2601
|1.2631
|1.2587
|2852
|2006.10.09 08:07
|close
|1426
|11.10
|1.2597
|1.2631
|1.2587
|444.01
|56027.50
|2853
|2006.10.10 11:00
|buy
|1427
|11.20
|1.2570
|1.2540
|1.2584
|2854
|2006.10.10 14:00
|s/l
|1427
|11.20
|1.2540
|1.2540
|1.2584
|-3360.00
|52667.50
|2855
|2006.10.11 09:00
|buy
|1428
|10.50
|1.2534
|1.2504
|1.2548
|2856
|2006.10.11 09:05
|close
|1428
|10.50
|1.2539
|1.2504
|1.2548
|524.94
|53192.44
|2857
|2006.10.11 09:17
|buy
|1429
|10.60
|1.2534
|1.2504
|1.2548
|2858
|2006.10.11 09:19
|close
|1429
|10.60
|1.2538
|1.2504
|1.2548
|424.04
|53616.48
|2859
|2006.10.11 16:03
|buy
|1430
|10.70
|1.2544
|1.2514
|1.2558
|2860
|2006.10.11 16:08
|close
|1430
|10.70
|1.2549
|1.2514
|1.2558
|535.00
|54151.48
|2861
|2006.10.11 19:17
|sell
|1431
|10.80
|1.2553
|1.2583
|1.2539
|2862
|2006.10.11 19:32
|close
|1431
|10.80
|1.2549
|1.2583
|1.2539
|432.05
|54583.53
|2863
|2006.10.11 21:00
|buy
|1432
|10.90
|1.2517
|1.2487
|1.2531
|2864
|2006.10.11 21:05
|close
|1432
|10.90
|1.2522
|1.2487
|1.2531
|545.00
|55128.53
|2865
|2006.10.11 21:05
|buy
|1433
|11.00
|1.2524
|1.2494
|1.2538
|2866
|2006.10.11 21:34
|close
|1433
|11.00
|1.2529
|1.2494
|1.2538
|550.00
|55678.53
|2867
|2006.10.11 21:35
|buy
|1434
|11.10
|1.2530
|1.2500
|1.2544
|2868
|2006.10.12 06:50
|close
|1434
|11.10
|1.2534
|1.2500
|1.2544
|193.22
|55871.75
|2869
|2006.10.12 09:04
|sell
|1435
|11.20
|1.2541
|1.2571
|1.2527
|2870
|2006.10.12 09:59
|close
|1435
|11.20
|1.2535
|1.2571
|1.2527
|672.00
|56543.75
|2871
|2006.10.12 10:00
|sell
|1436
|11.30
|1.2557
|1.2587
|1.2543
|2872
|2006.10.12 10:20
|close
|1436
|11.30
|1.2552
|1.2587
|1.2543
|565.00
|57108.75
|2873
|2006.10.12 10:21
|sell
|1437
|11.40
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|2874
|2006.10.12 10:25
|close
|1437
|11.40
|1.2544
|1.2579
|1.2535
|570.00
|57678.75
|2875
|2006.10.12 10:25
|sell
|1438
|11.50
|1.2542
|1.2572
|1.2528
|2876
|2006.10.12 14:00
|close
|1438
|11.50
|1.2530
|1.2572
|1.2528
|1380.01
|59058.76
|2877
|2006.10.12 20:01
|sell
|1439
|11.80
|1.2550
|1.2580
|1.2536
|2878
|2006.10.12 20:03
|close
|1439
|11.80
|1.2545
|1.2580
|1.2536
|589.99
|59648.75
|2879
|2006.10.12 20:59
|sell
|1440
|11.90
|1.2549
|1.2579
|1.2535
|2880
|2006.10.13 04:09
|close
|1440
|11.90
|1.2569
|1.2579
|1.2535
|-2313.27
|57335.49
|2881
|2006.10.13 04:09
|sell
|1441
|11.50
|1.2568
|1.2598
|1.2554
|2882
|2006.10.13 09:38
|close
|1441
|11.50
|1.2562
|1.2598
|1.2554
|690.01
|58025.50
|2883
|2006.10.13 09:38
|buy
|1442
|11.60
|1.2562
|1.2532
|1.2576
|2884
|2006.10.13 09:50
|close
|1442
|11.60
|1.2567
|1.2532
|1.2576
|580.00
|58605.50
|2885
|2006.10.13 10:00
|buy
|1443
|11.70
|1.2565
|1.2535
|1.2579
|2886
|2006.10.13 14:32
|close
|1443
|11.70
|1.2543
|1.2535
|1.2579
|-2573.97
|56031.53
|2887
|2006.10.13 15:01
|buy
|1444
|11.20
|1.2521
|1.2491
|1.2535
|2888
|2006.10.13 15:04
|close
|1444
|11.20
|1.2526
|1.2491
|1.2535
|560.00
|56591.53
|2889
|2006.10.13 15:04
|buy
|1445
|11.30
|1.2526
|1.2496
|1.2540
|2890
|2006.10.13 17:00
|s/l
|1445
|11.30
|1.2496
|1.2496
|1.2540
|-3390.00
|53201.53
|2891
|2006.10.16 14:31
|buy
|1446
|10.60
|1.2508
|1.2478
|1.2522
|2892
|2006.10.16 14:31
|close
|1446
|10.60
|1.2515
|1.2478
|1.2522
|742.02
|53943.55
|2893
|2006.10.16 15:00
|sell
|1447
|10.80
|1.2521
|1.2551
|1.2507
|2894
|2006.10.16 20:02
|close
|1447
|10.80
|1.2516
|1.2551
|1.2507
|540.00
|54483.55
|2895
|2006.10.16 21:06
|sell
|1448
|10.90
|1.2526
|1.2556
|1.2512
|2896
|2006.10.17 10:59
|close
|1448
|10.90
|1.2546
|1.2556
|1.2512
|-2118.88
|52364.67
|2897
|2006.10.17 16:00
|sell
|1449
|10.50
|1.2546
|1.2576
|1.2532
|2898
|2006.10.17 16:31
|close
|1449
|10.50
|1.2542
|1.2576
|1.2532
|420.10
|52784.77
|2899
|2006.10.17 16:59
|sell
|1450
|10.60
|1.2545
|1.2575
|1.2531
|2900
|2006.10.17 17:00
|close
|1450
|10.60
|1.2538
|1.2575
|1.2531
|742.00
|53526.77
|2901
|2006.10.18 07:47
|sell
|1451
|10.70
|1.2547
|1.2577
|1.2533
|2902
|2006.10.18 11:00
|close
|1451
|10.70
|1.2541
|1.2577
|1.2533
|641.89
|54168.66
|2903
|2006.10.18 11:01
|buy
|1452
|10.80
|1.2540
|1.2510
|1.2554
|2904
|2006.10.18 13:32
|close
|1452
|10.80
|1.2545
|1.2510
|1.2554
|539.96
|54708.62
|2905
|2006.10.18 15:00
|buy
|1453
|10.90
|1.2526
|1.2496
|1.2540
|2906
|2006.10.18 16:28
|close
|1453
|10.90
|1.2506
|1.2496
|1.2540
|-2180.06
|52528.56
|2907
|2006.10.19 01:04
|sell
|1454
|10.50
|1.2537
|1.2567
|1.2523
|2908
|2006.10.19 10:00
|close
|1454
|10.50
|1.2559
|1.2567
|1.2523
|-2309.97
|50218.59
|2909
|2006.10.19 10:01
|sell
|1455
|10.00
|1.2556
|1.2586
|1.2542
|2910
|2006.10.19 10:13
|close
|1455
|10.00
|1.2551
|1.2586
|1.2542
|500.00
|50718.59
|2911
|2006.10.19 10:41
|sell
|1456
|10.10
|1.2554
|1.2584
|1.2540
|2912
|2006.10.19 12:00
|close
|1456
|10.10
|1.2576
|1.2584
|1.2540
|-2222.10
|48496.49
|2913
|2006.10.19 16:00
|sell
|1457
|9.70
|1.2584
|1.2614
|1.2570
|2914
|2006.10.19 17:02
|close
|1457
|9.70
|1.2604
|1.2614
|1.2570
|-1940.02
|46556.47
|2915
|2006.10.19 17:02
|sell
|1458
|9.30
|1.2600
|1.2630
|1.2586
|2916
|2006.10.19 17:53
|close
|1458
|9.30
|1.2595
|1.2630
|1.2586
|465.01
|47021.48
|2917
|2006.10.20 03:00
|sell
|1459
|9.40
|1.2634
|1.2664
|1.2620
|2918
|2006.10.20 08:02
|close
|1459
|9.40
|1.2628
|1.2664
|1.2620
|563.96
|47585.44
|2919
|2006.10.20 08:03
|buy
|1460
|9.50
|1.2629
|1.2599
|1.2643
|2920
|2006.10.20 11:00
|close
|1460
|9.50
|1.2633
|1.2599
|1.2643
|380.04
|47965.48
|2921
|2006.10.20 12:00
|buy
|1461
|9.60
|1.2607
|1.2577
|1.2621
|2922
|2006.10.20 12:33
|close
|1461
|9.60
|1.2611
|1.2577
|1.2621
|384.09
|48349.57
|2923
|2006.10.20 12:34
|buy
|1462
|9.70
|1.2612
|1.2582
|1.2626
|2924
|2006.10.20 14:08
|close
|1462
|9.70
|1.2617
|1.2582
|1.2626
|484.96
|48834.53
|2925
|2006.10.23 09:00
|buy
|1463
|9.80
|1.2592
|1.2562
|1.2606
|2926
|2006.10.23 12:00
|s/l
|1463
|9.80
|1.2562
|1.2562
|1.2606
|-2940.00
|45894.53
|2927
|2006.10.24 03:00
|buy
|1464
|9.20
|1.2546
|1.2516
|1.2560
|2928
|2006.10.24 18:00
|t/p
|1464
|9.20
|1.2560
|1.2516
|1.2560
|1288.00
|47182.53
|2929
|2006.10.24 18:00
|sell
|1465
|9.40
|1.2563
|1.2593
|1.2549
|2930
|2006.10.24 23:00
|close
|1465
|9.40
|1.2558
|1.2593
|1.2549
|469.97
|47652.50
|2931
|2006.10.25 03:00
|sell
|1466
|9.50
|1.2562
|1.2592
|1.2548
|2932
|2006.10.25 13:00
|close
|1466
|9.50
|1.2584
|1.2592
|1.2548
|-2090.09
|45562.41
|2933
|2006.10.25 13:01
|sell
|1467
|9.10
|1.2586
|1.2616
|1.2572
|2934
|2006.10.25 13:24
|close
|1467
|9.10
|1.2581
|1.2616
|1.2572
|455.00
|46017.41
|2935
|2006.10.25 21:00
|sell
|1468
|9.20
|1.2611
|1.2641
|1.2597
|2936
|2006.10.25 23:00
|close
|1468
|9.20
|1.2602
|1.2641
|1.2597
|828.06
|46845.47
|2937
|2006.10.26 04:00
|sell
|1469
|9.40
|1.2627
|1.2657
|1.2613
|2938
|2006.10.26 09:01
|close
|1469
|9.40
|1.2647
|1.2657
|1.2613
|-1880.06
|44965.41
|2939
|2006.10.26 19:00
|sell
|1470
|9.00
|1.2695
|1.2725
|1.2681
|2940
|2006.10.26 21:01
|close
|1470
|9.00
|1.2690
|1.2725
|1.2681
|450.00
|45415.41
|2941
|2006.10.27 03:01
|sell
|1471
|9.10
|1.2702
|1.2732
|1.2688
|2942
|2006.10.27 08:07
|close
|1471
|9.10
|1.2698
|1.2732
|1.2688
|364.01
|45779.42
|2943
|2006.10.27 09:00
|buy
|1472
|9.20
|1.2678
|1.2648
|1.2692
|2944
|2006.10.27 09:57
|close
|1472
|9.20
|1.2683
|1.2648
|1.2692
|460.00
|46239.42
|2945
|2006.10.27 09:57
|buy
|1473
|9.20
|1.2684
|1.2654
|1.2698
|2946
|2006.10.27 15:00
|t/p
|1473
|9.20
|1.2698
|1.2654
|1.2698
|1288.00
|47527.42
|2947
|2006.10.27 15:00
|sell
|1474
|9.50
|1.2711
|1.2741
|1.2697
|2948
|2006.10.27 16:00
|close
|1474
|9.50
|1.2739
|1.2741
|1.2697
|-2659.96
|44867.46
|2949
|2006.10.30 04:00
|buy
|1475
|9.00
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|2950
|2006.10.30 04:38
|close
|1475
|9.00
|1.2727
|1.2693
|1.2737
|360.03
|45227.49
|2951
|2006.10.30 04:59
|buy
|1476
|9.00
|1.2723
|1.2693
|1.2737
|2952
|2006.10.30 05:00
|close
|1476
|9.00
|1.2728
|1.2693
|1.2737
|449.97
|45677.46
|2953
|2006.10.30 16:00
|buy
|1477
|9.10
|1.2716
|1.2686
|1.2730
|2954
|2006.10.30 16:10
|close
|1477
|9.10
|1.2721
|1.2686
|1.2730
|454.99
|46132.45
|2955
|2006.10.30 16:10
|buy
|1478
|9.20
|1.2718
|1.2688
|1.2732
|2956
|2006.10.30 16:23
|close
|1478
|9.20
|1.2723
|1.2688
|1.2732
|459.99
|46592.44
|2957
|2006.10.30 16:36
|buy
|1479
|9.30
|1.2717
|1.2687
|1.2731
|2958
|2006.10.30 19:31
|close
|1479
|9.30
|1.2722
|1.2687
|1.2731
|465.00
|47057.44
|2959
|2006.10.31 00:14
|buy
|1480
|9.40
|1.2720
|1.2690
|1.2734
|2960
|2006.10.31 09:27
|close
|1480
|9.40
|1.2700
|1.2690
|1.2734
|-1880.04
|45177.40
|2961
|2006.10.31 09:27
|buy
|1481
|9.00
|1.2701
|1.2671
|1.2715
|2962
|2006.10.31 09:45
|close
|1481
|9.00
|1.2679
|1.2671
|1.2715
|-1980.00
|43197.40
|2963
|2006.10.31 09:45
|buy
|1482
|8.60
|1.2683
|1.2653
|1.2697
|2964
|2006.10.31 10:00
|close
|1482
|8.60
|1.2687
|1.2653
|1.2697
|344.00
|43541.40
|2965
|2006.10.31 15:28
|sell
|1483
|8.70
|1.2708
|1.2738
|1.2694
|2966
|2006.10.31 15:35
|close
|1483
|8.70
|1.2703
|1.2738
|1.2694
|435.00
|43976.40
|2967
|2006.10.31 16:59
|sell
|1484
|8.80
|1.2720
|1.2750
|1.2706
|2968
|2006.10.31 17:07
|close
|1484
|8.80
|1.2740
|1.2750
|1.2706
|-1760.04
|42216.36
|2969
|2006.10.31 17:07
|sell
|1485
|8.40
|1.2741
|1.2771
|1.2727
|2970
|2006.10.31 17:12
|close
|1485
|8.40
|1.2761
|1.2771
|1.2727
|-1680.06
|40536.30
|2971
|2006.10.31 17:12
|sell
|1486
|8.10
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|2972
|2006.10.31 17:18
|close
|1486
|8.10
|1.2754
|1.2789
|1.2745
|404.99
|40941.29
|2973
|2006.10.31 17:18
|sell
|1487
|8.20
|1.2751
|1.2781
|1.2737
|2974
|2006.10.31 17:27
|close
|1487
|8.20
|1.2771
|1.2781
|1.2737
|-1640.01
|39301.28
|2975
|2006.10.31 17:27
|sell
|1488
|7.90
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|2976
|2006.10.31 20:19
|close
|1488
|7.90
|1.2763
|1.2798
|1.2754
|394.97
|39696.25
|2977
|2006.11.01 09:57
|buy
|1489
|7.90
|1.2748
|1.2718
|1.2762
|2978
|2006.11.01 10:16
|close
|1489
|7.90
|1.2753
|1.2718
|1.2762
|395.00
|40091.25
|2979
|2006.11.01 17:02
|sell
|1490
|8.00
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|2980
|2006.11.01 17:02
|close
|1490
|8.00
|1.2774
|1.2812
|1.2768
|640.02
|40731.27
|2981
|2006.11.01 17:02
|sell
|1491
|8.10
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|2982
|2006.11.01 17:03
|close
|1491
|8.10
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|405.02
|41136.29
|2983
|2006.11.01 17:03
|sell
|1492
|8.20
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2984
|2006.11.01 17:13
|close
|1492
|8.20
|1.2775
|1.2811
|1.2767
|492.00
|41628.29
|2985
|2006.11.01 17:13
|sell
|1493
|8.30
|1.2786
|1.2816
|1.2772
|2986
|2006.11.01 17:13
|close
|1493
|8.30
|1.2779
|1.2816
|1.2772
|581.00
|42209.29
|2987
|2006.11.01 17:13
|sell
|1494
|8.40
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|2988
|2006.11.01 17:13
|close
|1494
|8.40
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|420.00
|42629.29
|2989
|2006.11.01 17:30
|sell
|1495
|8.50
|1.2781
|1.2811
|1.2767
|2990
|2006.11.01 17:41
|close
|1495
|8.50
|1.2776
|1.2811
|1.2767
|425.00
|43054.29
|2991
|2006.11.02 02:02
|buy
|1496
|8.60
|1.2754
|1.2724
|1.2768
|2992
|2006.11.02 08:08
|close
|1496
|8.60
|1.2760
|1.2724
|1.2768
|516.01
|43570.30
|2993
|2006.11.02 08:09
|sell
|1497
|8.70
|1.2761
|1.2791
|1.2747
|2994
|2006.11.02 08:46
|close
|1497
|8.70
|1.2756
|1.2791
|1.2747
|434.99
|44005.29
|2995
|2006.11.02 08:46
|sell
|1498
|8.80
|1.2759
|1.2789
|1.2745
|2996
|2006.11.02 08:50
|close
|1498
|8.80
|1.2753
|1.2789
|1.2745
|528.01
|44533.30
|2997
|2006.11.02 09:25
|buy
|1499
|8.90
|1.2745
|1.2715
|1.2759
|2998
|2006.11.02 10:07
|close
|1499
|8.90
|1.2749
|1.2715
|1.2759
|356.02
|44889.32
|2999
|2006.11.02 18:35
|sell
|1500
|9.00
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3000
|2006.11.02 19:00
|close
|1500
|9.00
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|449.97
|45339.29
|3001
|2006.11.03 09:01
|buy
|1501
|9.10
|1.2767
|1.2737
|1.2781
|3002
|2006.11.03 09:48
|close
|1501
|9.10
|1.2772
|1.2737
|1.2781
|454.99
|45794.28
|3003
|2006.11.03 09:48
|buy
|1502
|9.20
|1.2773
|1.2743
|1.2787
|3004
|2006.11.03 11:59
|close
|1502
|9.20
|1.2777
|1.2743
|1.2787
|368.03
|46162.31
|3005
|2006.11.03 15:00
|buy
|1503
|9.20
|1.2688
|1.2658
|1.2702
|3006
|2006.11.03 15:02
|close
|1503
|9.20
|1.2692
|1.2658
|1.2702
|368.01
|46530.32
|3007
|2006.11.03 15:02
|buy
|1504
|9.30
|1.2692
|1.2662
|1.2706
|3008
|2006.11.03 15:11
|close
|1504
|9.30
|1.2696
|1.2662
|1.2706
|372.00
|46902.32
|3009
|2006.11.03 15:11
|buy
|1505
|9.40
|1.2699
|1.2669
|1.2713
|3010
|2006.11.03 15:43
|close
|1505
|9.40
|1.2704
|1.2669
|1.2713
|469.99
|47372.31
|3011
|2006.11.03 15:43
|buy
|1506
|9.50
|1.2705
|1.2675
|1.2719
|3012
|2006.11.03 15:59
|close
|1506
|9.50
|1.2685
|1.2675
|1.2719
|-1900.00
|45472.31
|3013
|2006.11.06 03:00
|buy
|1507
|9.10
|1.2711
|1.2681
|1.2725
|3014
|2006.11.06 16:48
|close
|1507
|9.10
|1.2717
|1.2681
|1.2725
|545.99
|46018.30
|3015
|2006.11.06 16:48
|sell
|1508
|9.20
|1.2716
|1.2746
|1.2702
|3016
|2006.11.06 17:00
|close
|1508
|9.20
|1.2712
|1.2746
|1.2702
|368.01
|46386.31
|3017
|2006.11.07 00:00
|sell
|1509
|9.30
|1.2731
|1.2761
|1.2717
|3018
|2006.11.07 00:31
|close
|1509
|9.30
|1.2727
|1.2761
|1.2717
|372.02
|46758.33
|3019
|2006.11.07 00:59
|sell
|1510
|9.40
|1.2732
|1.2762
|1.2718
|3020
|2006.11.07 01:00
|close
|1510
|9.40
|1.2727
|1.2762
|1.2718
|469.96
|47228.29
|3021
|2006.11.07 06:00
|sell
|1511
|9.40
|1.2768
|1.2798
|1.2754
|3022
|2006.11.07 08:00
|close
|1511
|9.40
|1.2757
|1.2798
|1.2754
|1033.97
|48262.26
|3023
|2006.11.07 15:00
|sell
|1512
|9.70
|1.2783
|1.2813
|1.2769
|3024
|2006.11.07 16:00
|close
|1512
|9.70
|1.2810
|1.2813
|1.2769
|-2618.99
|45643.27
|3025
|2006.11.07 16:17
|sell
|1513
|9.10
|1.2815
|1.2845
|1.2801
|3026
|2006.11.07 16:36
|close
|1513
|9.10
|1.2810
|1.2845
|1.2801
|454.99
|46098.26
|3027
|2006.11.07 21:00
|buy
|1514
|9.20
|1.2768
|1.2738
|1.2782
|3028
|2006.11.07 22:47
|close
|1514
|9.20
|1.2773
|1.2738
|1.2782
|460.00
|46558.26
|3029
|2006.11.08 09:05
|buy
|1515
|9.30
|1.2770
|1.2740
|1.2784
|3030
|2006.11.08 09:29
|close
|1515
|9.30
|1.2775
|1.2740
|1.2784
|465.00
|47023.26
|3031
|2006.11.08 22:00
|buy
|1516
|9.40
|1.2761
|1.2731
|1.2775
|3032
|2006.11.09 06:00
|close
|1516
|9.40
|1.2767
|1.2731
|1.2775
|351.63
|47374.89
|3033
|2006.11.09 09:00
|sell
|1517
|9.50
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3034
|2006.11.09 12:05
|close
|1517
|9.50
|1.2776
|1.2812
|1.2768
|570.01
|47944.90
|3035
|2006.11.09 14:03
|sell
|1518
|9.60
|1.2795
|1.2825
|1.2781
|3036
|2006.11.09 14:30
|close
|1518
|9.60
|1.2788
|1.2825
|1.2781
|672.01
|48616.91
|3037
|2006.11.09 14:30
|sell
|1519
|9.70
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|3038
|2006.11.09 14:30
|close
|1519
|9.70
|1.2788
|1.2826
|1.2782
|776.00
|49392.91
|3039
|2006.11.09 14:30
|sell
|1520
|9.90
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|3040
|2006.11.09 14:30
|close
|1520
|9.90
|1.2788
|1.2826
|1.2782
|792.00
|50184.91
|3041
|2006.11.09 14:33
|sell
|1521
|10.00
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|3042
|2006.11.09 14:33
|t/p
|1521
|10.00
|1.2782
|1.2826
|1.2782
|1400.00
|51584.91
|3043
|2006.11.09 14:34
|sell
|1522
|10.30
|1.2794
|1.2824
|1.2780
|3044
|2006.11.09 14:34
|close
|1522
|10.30
|1.2789
|1.2824
|1.2780
|515.00
|52099.91
|3045
|2006.11.09 14:34
|sell
|1523
|10.40
|1.2796
|1.2826
|1.2782
|3046
|2006.11.09 15:00
|t/p
|1523
|10.40
|1.2782
|1.2826
|1.2782
|1456.00
|53555.91
|3047
|2006.11.09 18:00
|sell
|1524
|10.70
|1.2833
|1.2863
|1.2819
|3048
|2006.11.09 18:01
|close
|1524
|10.70
|1.2828
|1.2863
|1.2819
|534.95
|54090.86
|3049
|2006.11.09 18:01
|sell
|1525
|10.80
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|3050
|2006.11.10 03:00
|close
|1525
|10.80
|1.2847
|1.2857
|1.2813
|-2099.45
|51991.41
|3051
|2006.11.10 04:02
|sell
|1526
|10.40
|1.2864
|1.2894
|1.2850
|3052
|2006.11.10 04:13
|close
|1526
|10.40
|1.2859
|1.2894
|1.2850
|520.00
|52511.41
|3053
|2006.11.10 09:16
|sell
|1527
|10.50
|1.2867
|1.2897
|1.2853
|3054
|2006.11.10 09:59
|close
|1527
|10.50
|1.2859
|1.2897
|1.2853
|840.01
|53351.42
|3055
|2006.11.10 10:00
|sell
|1528
|10.70
|1.2887
|1.2917
|1.2873
|3056
|2006.11.10 10:24
|close
|1528
|10.70
|1.2882
|1.2917
|1.2873
|534.99
|53886.41
|3057
|2006.11.10 10:25
|sell
|1529
|10.80
|1.2881
|1.2911
|1.2867
|3058
|2006.11.10 11:18
|close
|1529
|10.80
|1.2877
|1.2911
|1.2867
|432.00
|54318.41
|3059
|2006.11.10 14:01
|buy
|1530
|10.90
|1.2868
|1.2838
|1.2882
|3060
|2006.11.10 14:33
|close
|1530
|10.90
|1.2873
|1.2838
|1.2882
|544.99
|54863.40
|3061
|2006.11.13 02:00
|sell
|1531
|11.00
|1.2863
|1.2893
|1.2849
|3062
|2006.11.13 09:00
|close
|1531
|11.00
|1.2858
|1.2893
|1.2849
|549.94
|55413.34
|3063
|2006.11.13 09:00
|buy
|1532
|11.10
|1.2858
|1.2828
|1.2872
|3064
|2006.11.13 12:01
|close
|1532
|11.10
|1.2836
|1.2828
|1.2872
|-2441.94
|52971.40
|3065
|2006.11.13 16:00
|buy
|1533
|10.60
|1.2823
|1.2793
|1.2837
|3066
|2006.11.13 19:00
|close
|1533
|10.60
|1.2802
|1.2793
|1.2837
|-2225.96
|50745.44
|3067
|2006.11.14 01:00
|sell
|1534
|10.10
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|3068
|2006.11.14 01:08
|close
|1534
|10.10
|1.2816
|1.2850
|1.2806
|404.04
|51149.48
|3069
|2006.11.14 01:15
|sell
|1535
|10.20
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|3070
|2006.11.14 01:54
|close
|1535
|10.20
|1.2815
|1.2850
|1.2806
|509.99
|51659.47
|3071
|2006.11.14 01:59
|sell
|1536
|10.30
|1.2820
|1.2850
|1.2806
|3072
|2006.11.14 02:00
|close
|1536
|10.30
|1.2812
|1.2850
|1.2806
|823.98
|52483.45
|3073
|2006.11.14 10:00
|sell
|1537
|10.50
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|3074
|2006.11.14 10:41
|close
|1537
|10.50
|1.2830
|1.2865
|1.2821
|524.95
|53008.40
|3075
|2006.11.14 10:59
|sell
|1538
|10.60
|1.2835
|1.2865
|1.2821
|3076
|2006.11.14 11:00
|close
|1538
|10.60
|1.2829
|1.2865
|1.2821
|636.00
|53644.40
|3077
|2006.11.14 15:00
|sell
|1539
|10.70
|1.2856
|1.2886
|1.2842
|3078
|2006.11.14 15:31
|close
|1539
|10.70
|1.2850
|1.2886
|1.2842
|641.94
|54286.34
|3079
|2006.11.14 15:32
|sell
|1540
|10.90
|1.2851
|1.2881
|1.2837
|3080
|2006.11.14 15:38
|close
|1540
|10.90
|1.2846
|1.2881
|1.2837
|544.98
|54831.32
|3081
|2006.11.14 15:59
|sell
|1541
|11.00
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|3082
|2006.11.14 16:00
|t/p
|1541
|11.00
|1.2844
|1.2888
|1.2844
|1540.00
|56371.32
|3083
|2006.11.15 08:00
|buy
|1542
|11.30
|1.2806
|1.2776
|1.2820
|3084
|2006.11.15 08:09
|close
|1542
|11.30
|1.2811
|1.2776
|1.2820
|564.96
|56936.28
|3085
|2006.11.15 09:07
|sell
|1543
|11.40
|1.2825
|1.2855
|1.2811
|3086
|2006.11.15 11:00
|close
|1543
|11.40
|1.2813
|1.2855
|1.2811
|1367.99
|58304.27
|3087
|2006.11.15 17:00
|sell
|1544
|11.70
|1.2806
|1.2836
|1.2792
|3088
|2006.11.15 21:17
|close
|1544
|11.70
|1.2826
|1.2836
|1.2792
|-2340.07
|55964.20
|3089
|2006.11.15 21:17
|sell
|1545
|11.20
|1.2824
|1.2854
|1.2810
|3090
|2006.11.16 08:09
|close
|1545
|11.20
|1.2819
|1.2854
|1.2810
|748.54
|56712.74
|3091
|2006.11.16 08:09
|buy
|1546
|11.30
|1.2820
|1.2790
|1.2834
|3092
|2006.11.16 08:19
|close
|1546
|11.30
|1.2825
|1.2790
|1.2834
|564.96
|57277.70
|3093
|2006.11.16 10:04
|buy
|1547
|11.50
|1.2810
|1.2780
|1.2824
|3094
|2006.11.16 15:00
|close
|1547
|11.50
|1.2822
|1.2780
|1.2824
|1380.00
|58657.70
|3095
|2006.11.16 15:00
|sell
|1548
|11.70
|1.2823
|1.2853
|1.2809
|3096
|2006.11.16 15:00
|close
|1548
|11.70
|1.2817
|1.2853
|1.2809
|701.99
|59359.69
|3097
|2006.11.16 15:00
|sell
|1549
|11.90
|1.2814
|1.2844
|1.2800
|3098
|2006.11.16 15:01
|close
|1549
|11.90
|1.2808
|1.2844
|1.2800
|714.00
|60073.69
|3099
|2006.11.16 15:09
|sell
|1550
|12.00
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|3100
|2006.11.16 15:09
|close
|1550
|12.00
|1.2808
|1.2842
|1.2798
|480.12
|60553.81
|3101
|2006.11.16 15:13
|sell
|1551
|12.10
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|3102
|2006.11.16 15:14
|close
|1551
|12.10
|1.2808
|1.2842
|1.2798
|484.06
|61037.87
|3103
|2006.11.16 15:23
|sell
|1552
|12.20
|1.2812
|1.2842
|1.2798
|3104
|2006.11.16 15:32
|close
|1552
|12.20
|1.2806
|1.2842
|1.2798
|732.01
|61769.88
|3105
|2006.11.16 15:46
|sell
|1553
|12.40
|1.2814
|1.2844
|1.2800
|3106
|2006.11.16 16:01
|close
|1553
|12.40
|1.2808
|1.2844
|1.2800
|744.02
|62513.90
|3107
|2006.11.16 19:00
|buy
|1554
|12.50
|1.2793
|1.2763
|1.2807
|3108
|2006.11.16 21:03
|close
|1554
|12.50
|1.2797
|1.2763
|1.2807
|500.00
|63013.90
|3109
|2006.11.17 01:01
|buy
|1555
|12.60
|1.2791
|1.2761
|1.2805
|3110
|2006.11.17 07:33
|close
|1555
|12.60
|1.2771
|1.2761
|1.2805
|-2520.03
|60493.87
|3111
|2006.11.17 10:14
|sell
|1556
|12.10
|1.2792
|1.2822
|1.2778
|3112
|2006.11.17 11:03
|close
|1556
|12.10
|1.2787
|1.2822
|1.2778
|605.00
|61098.87
|3113
|2006.11.17 15:30
|sell
|1557
|12.20
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3114
|2006.11.17 15:31
|close
|1557
|12.20
|1.2777
|1.2812
|1.2768
|610.00
|61708.87
|3115
|2006.11.17 15:32
|sell
|1558
|12.30
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3116
|2006.11.17 15:39
|close
|1558
|12.30
|1.2775
|1.2812
|1.2768
|861.00
|62569.87
|3117
|2006.11.17 15:45
|sell
|1559
|12.50
|1.2782
|1.2812
|1.2768
|3118
|2006.11.17 16:50
|close
|1559
|12.50
|1.2802
|1.2812
|1.2768
|-2500.00
|60069.87
|3119
|2006.11.17 16:50
|sell
|1560
|12.00
|1.2797
|1.2827
|1.2783
|3120
|2006.11.17 17:01
|close
|1560
|12.00
|1.2817
|1.2827
|1.2783
|-2400.00
|57669.87
|3121
|2006.11.17 17:17
|sell
|1561
|11.50
|1.2843
|1.2873
|1.2829
|3122
|2006.11.17 17:19
|close
|1561
|11.50
|1.2837
|1.2873
|1.2829
|690.00
|58359.87
|3123
|2006.11.17 17:38
|sell
|1562
|11.70
|1.2842
|1.2872
|1.2828
|3124
|2006.11.17 17:41
|close
|1562
|11.70
|1.2837
|1.2872
|1.2828
|585.00
|58944.87
|3125
|2006.11.17 21:54
|buy
|1563
|11.80
|1.2816
|1.2786
|1.2830
|3126
|2006.11.17 22:43
|close
|1563
|11.80
|1.2821
|1.2786
|1.2830
|590.00
|59534.87
|3127
|2006.11.20 17:48
|buy
|1564
|11.90
|1.2819
|1.2789
|1.2833
|3128
|2006.11.21 02:13
|close
|1564
|11.90
|1.2829
|1.2789
|1.2833
|1100.38
|60635.25
|3129
|2006.11.21 02:13
|sell
|1565
|12.10
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|3130
|2006.11.21 02:14
|close
|1565
|12.10
|1.2838
|1.2848
|1.2804
|-2420.00
|58215.25
|3131
|2006.11.21 02:14
|sell
|1566
|11.60
|1.2834
|1.2864
|1.2820
|3132
|2006.11.21 02:15
|close
|1566
|11.60
|1.2830
|1.2864
|1.2820
|464.00
|58679.25
|3133
|2006.11.21 02:15
|sell
|1567
|11.70
|1.2827
|1.2857
|1.2813
|3134
|2006.11.21 02:16
|close
|1567
|11.70
|1.2820
|1.2857
|1.2813
|819.00
|59498.25
|3135
|2006.11.21 02:16
|sell
|1568
|11.90
|1.2819
|1.2849
|1.2805
|3136
|2006.11.21 02:25
|close
|1568
|11.90
|1.2814
|1.2849
|1.2805
|595.00
|60093.25
|3137
|2006.11.21 02:40
|sell
|1569
|12.00
|1.2818
|1.2848
|1.2804
|3138
|2006.11.21 06:39
|close
|1569
|12.00
|1.2814
|1.2848
|1.2804
|480.00
|60573.25
|3139
|2006.11.21 09:42
|sell
|1570
|12.10
|1.2828
|1.2858
|1.2814
|3140
|2006.11.21 10:47
|close
|1570
|12.10
|1.2823
|1.2858
|1.2814
|605.00
|61178.25
|3141
|2006.11.21 16:08
|buy
|1571
|12.20
|1.2801
|1.2771
|1.2815
|3142
|2006.11.21 16:18
|close
|1571
|12.20
|1.2807
|1.2771
|1.2815
|732.00
|61910.25
|3143
|2006.11.21 17:27
|sell
|1572
|12.40
|1.2821
|1.2851
|1.2807
|3144
|2006.11.21 21:26
|close
|1572
|12.40
|1.2842
|1.2851
|1.2807
|-2604.00
|59306.25
|3145
|2006.11.21 21:26
|sell
|1573
|11.90
|1.2841
|1.2871
|1.2827
|3146
|2006.11.22 03:55
|close
|1573
|11.90
|1.2861
|1.2871
|1.2827
|-2313.22
|56993.03
|3147
|2006.11.22 03:55
|sell
|1574
|11.40
|1.2858
|1.2888
|1.2844
|3148
|2006.11.22 04:00
|close
|1574
|11.40
|1.2853
|1.2888
|1.2844
|570.00
|57563.03
|3149
|2006.11.22 13:47
|sell
|1575
|11.50
|1.2876
|1.2906
|1.2862
|3150
|2006.11.22 14:23
|close
|1575
|11.50
|1.2896
|1.2906
|1.2862
|-2300.00
|55263.03
|3151
|2006.11.22 14:23
|sell
|1576
|11.10
|1.2891
|1.2921
|1.2877
|3152
|2006.11.22 14:25
|close
|1576
|11.10
|1.2886
|1.2921
|1.2877
|555.00
|55818.03
|3153
|2006.11.22 14:39
|sell
|1577
|11.20
|1.2890
|1.2920
|1.2876
|3154
|2006.11.22 14:53
|close
|1577
|11.20
|1.2885
|1.2920
|1.2876
|560.00
|56378.03
|3155
|2006.11.22 15:28
|sell
|1578
|11.30
|1.2908
|1.2938
|1.2894
|3156
|2006.11.22 15:33
|close
|1578
|11.30
|1.2928
|1.2938
|1.2894
|-2260.00
|54118.03
|3157
|2006.11.22 15:34
|sell
|1579
|10.80
|1.2921
|1.2951
|1.2907
|3158
|2006.11.22 15:35
|close
|1579
|10.80
|1.2915
|1.2951
|1.2907
|648.00
|54766.03
|3159
|2006.11.22 15:35
|sell
|1580
|11.00
|1.2914
|1.2944
|1.2900
|3160
|2006.11.22 15:38
|close
|1580
|11.00
|1.2909
|1.2944
|1.2900
|550.00
|55316.03
|3161
|2006.11.22 15:38
|sell
|1581
|11.10
|1.2909
|1.2939
|1.2895
|3162
|2006.11.22 16:52
|close
|1581
|11.10
|1.2929
|1.2939
|1.2895
|-2220.00
|53096.03
|3163
|2006.11.23 09:30
|buy
|1582
|10.60
|1.2930
|1.2900
|1.2944
|3164
|2006.11.23 09:36
|close
|1582
|10.60
|1.2934
|1.2900
|1.2944
|424.00
|53520.03
|3165
|2006.11.23 10:06
|sell
|1583
|10.70
|1.2943
|1.2973
|1.2929
|3166
|2006.11.23 10:41
|close
|1583
|10.70
|1.2938
|1.2973
|1.2929
|535.00
|54055.03
|3167
|2006.11.23 11:00
|sell
|1584
|10.80
|1.2945
|1.2975
|1.2931
|3168
|2006.11.23 11:08
|close
|1584
|10.80
|1.2965
|1.2975
|1.2931
|-2160.00
|51895.03
|3169
|2006.11.23 11:08
|sell
|1585
|10.40
|1.2962
|1.2992
|1.2948
|3170
|2006.11.23 13:06
|close
|1585
|10.40
|1.2957
|1.2992
|1.2948
|520.00
|52415.03
|3171
|2006.11.23 17:02
|sell
|1586
|10.50
|1.2964
|1.2994
|1.2950
|3172
|2006.11.23 17:32
|close
|1586
|10.50
|1.2959
|1.2994
|1.2950
|525.00
|52940.03
|3173
|2006.11.23 17:37
|buy
|1587
|10.60
|1.2952
|1.2922
|1.2966
|3174
|2006.11.24 00:10
|close
|1587
|10.60
|1.2956
|1.2922
|1.2966
|344.17
|53284.20
|3175
|2006.11.24 00:10
|sell
|1588
|10.70
|1.2957
|1.2987
|1.2943
|3176
|2006.11.24 00:10
|close
|1588
|10.70
|1.2951
|1.2987
|1.2943
|642.00
|53926.20
|3177
|2006.11.24 00:27
|sell
|1589
|10.80
|1.2956
|1.2986
|1.2942
|3178
|2006.11.24 00:37
|close
|1589
|10.80
|1.2952
|1.2986
|1.2942
|432.00
|54358.20
|3179
|2006.11.24 10:04
|sell
|1590
|10.90
|1.2989
|1.3019
|1.2975
|3180
|2006.11.24 10:05
|s/l
|1590
|10.90
|1.3019
|1.3019
|1.2975
|-3270.00
|51088.20
|3181
|2006.11.24 10:05
|sell
|1591
|10.20
|1.3020
|1.3050
|1.3006
|3182
|2006.11.24 10:05
|t/p
|1591
|10.20
|1.3006
|1.3050
|1.3006
|1428.00
|52516.20
|3183
|2006.11.24 10:05
|sell
|1592
|10.50
|1.2992
|1.3022
|1.2978
|3184
|2006.11.24 10:05
|close
|1592
|10.50
|1.3014
|1.3022
|1.2978
|-2310.00
|50206.20
|3185
|2006.11.24 10:05
|sell
|1593
|10.00
|1.3016
|1.3046
|1.3002
|3186
|2006.11.24 10:07
|close
|1593
|10.00
|1.3044
|1.3046
|1.3002
|-2800.00
|47406.20
|3187
|2006.11.24 10:07
|sell
|1594
|9.50
|1.3043
|1.3073
|1.3029
|3188
|2006.11.24 10:08
|close
|1594
|9.50
|1.3035
|1.3073
|1.3029
|760.00
|48166.20
|3189
|2006.11.24 10:08
|sell
|1595
|9.60
|1.3032
|1.3062
|1.3018
|3190
|2006.11.24 10:15
|close
|1595
|9.60
|1.3053
|1.3062
|1.3018
|-2016.00
|46150.20
|3191
|2006.11.24 10:15
|sell
|1596
|9.20
|1.3052
|1.3082
|1.3038
|3192
|2006.11.24 10:22
|close
|1596
|9.20
|1.3044
|1.3082
|1.3038
|736.00
|46886.20
|3193
|2006.11.24 10:22
|sell
|1597
|9.40
|1.3041
|1.3071
|1.3027
|3194
|2006.11.24 10:30
|s/l
|1597
|9.40
|1.3071
|1.3071
|1.3027
|-2820.00
|44066.20
|3195
|2006.11.24 10:30
|sell
|1598
|8.80
|1.3078
|1.3108
|1.3064
|3196
|2006.11.24 10:30
|t/p
|1598
|8.80
|1.3064
|1.3108
|1.3064
|1232.00
|45298.20
|3197
|2006.11.24 10:30
|sell
|1599
|9.10
|1.3053
|1.3083
|1.3039
|3198
|2006.11.24 10:31
|close
|1599
|9.10
|1.3073
|1.3083
|1.3039
|-1820.00
|43478.20
|3199
|2006.11.24 10:31
|sell
|1600
|8.70
|1.3074
|1.3104
|1.3060
|3200
|2006.11.24 10:37
|close
|1600
|8.70
|1.3068
|1.3104
|1.3060
|522.00
|44000.20
|3201
|2006.11.24 10:37
|sell
|1601
|8.80
|1.3063
|1.3093
|1.3049
|3202
|2006.11.24 10:43
|close
|1601
|8.80
|1.3058
|1.3093
|1.3049
|440.00
|44440.20
|3203
|2006.11.24 10:44
|sell
|1602
|8.90
|1.3055
|1.3085
|1.3041
|3204
|2006.11.24 10:53
|close
|1602
|8.90
|1.3076
|1.3085
|1.3041
|-1869.00
|42571.20
|3205
|2006.11.24 10:53
|sell
|1603
|8.50
|1.3073
|1.3103
|1.3059
|3206
|2006.11.24 11:00
|close
|1603
|8.50
|1.3068
|1.3103
|1.3059
|425.00
|42996.20
|3207
|2006.11.24 17:52
|sell
|1604
|8.60
|1.3100
|1.3130
|1.3086
|3208
|2006.11.24 17:59
|close
|1604
|8.60
|1.3092
|1.3130
|1.3086
|688.00
|43684.20
|3209
|2006.11.27 07:44
|buy
|1605
|8.70
|1.3114
|1.3084
|1.3128
|3210
|2006.11.27 07:48
|close
|1605
|8.70
|1.3118
|1.3084
|1.3128
|348.00
|44032.20
|3211
|2006.11.27 10:29
|buy
|1606
|8.80
|1.3101
|1.3071
|1.3115
|3212
|2006.11.27 10:32
|close
|1606
|8.80
|1.3106
|1.3071
|1.3115
|440.00
|44472.20
|3213
|2006.11.27 10:32
|buy
|1607
|8.90
|1.3102
|1.3072
|1.3116
|3214
|2006.11.27 10:33
|close
|1607
|8.90
|1.3107
|1.3072
|1.3116
|445.00
|44917.20
|3215
|2006.11.27 10:56
|buy
|1608
|9.00
|1.3102
|1.3072
|1.3116
|3216
|2006.11.27 11:03
|close
|1608
|9.00
|1.3109
|1.3072
|1.3116
|630.00
|45547.20
|3217
|2006.11.27 17:19
|sell
|1609
|9.10
|1.3124
|1.3154
|1.3110
|3218
|2006.11.27 17:44
|close
|1609
|9.10
|1.3119
|1.3154
|1.3110
|455.00
|46002.20
|3219
|2006.11.27 17:56
|sell
|1610
|9.20
|1.3124
|1.3154
|1.3110
|3220
|2006.11.27 18:01
|close
|1610
|9.20
|1.3119
|1.3154
|1.3110
|460.00
|46462.20
|3221
|2006.11.27 21:19
|sell
|1611
|9.30
|1.3142
|1.3172
|1.3128
|3222
|2006.11.27 21:28
|close
|1611
|9.30
|1.3136
|1.3172
|1.3128
|558.00
|47020.20
|3223
|2006.11.27 21:41
|sell
|1612
|9.40
|1.3140
|1.3170
|1.3126
|3224
|2006.11.27 21:51
|close
|1612
|9.40
|1.3135
|1.3170
|1.3126
|470.00
|47490.20
|3225
|2006.11.28 07:54
|buy
|1613
|9.50
|1.3127
|1.3097
|1.3141
|3226
|2006.11.28 07:54
|close
|1613
|9.50
|1.3132
|1.3097
|1.3141
|475.00
|47965.20
|3227
|2006.11.28 07:54
|buy
|1614
|9.60
|1.3127
|1.3097
|1.3141
|3228
|2006.11.28 08:40
|close
|1614
|9.60
|1.3132
|1.3097
|1.3141
|480.00
|48445.20
|3229
|2006.11.28 10:07
|sell
|1615
|9.70
|1.3162
|1.3192
|1.3148
|3230
|2006.11.28 10:08
|close
|1615
|9.70
|1.3157
|1.3192
|1.3148
|485.00
|48930.20
|3231
|2006.11.28 10:11
|sell
|1616
|9.80
|1.3161
|1.3191
|1.3147
|3232
|2006.11.28 10:12
|close
|1616
|9.80
|1.3157
|1.3191
|1.3147
|392.00
|49322.20
|3233
|2006.11.28 10:12
|sell
|1617
|9.90
|1.3161
|1.3191
|1.3147
|3234
|2006.11.28 10:12
|close
|1617
|9.90
|1.3157
|1.3191
|1.3147
|396.00
|49718.20
|3235
|2006.11.28 10:14
|sell
|1618
|9.90
|1.3161
|1.3191
|1.3147
|3236
|2006.11.28 10:20
|close
|1618
|9.90
|1.3157
|1.3191
|1.3147
|396.00
|50114.20
|3237
|2006.11.28 15:30
|sell
|1619
|10.00
|1.3158
|1.3188
|1.3144
|3238
|2006.11.28 15:30
|close
|1619
|10.00
|1.3151
|1.3188
|1.3144
|700.00
|50814.20
|3239
|2006.11.28 15:30
|sell
|1620
|10.20
|1.3158
|1.3188
|1.3144
|3240
|2006.11.28 15:30
|t/p
|1620
|10.20
|1.3144
|1.3188
|1.3144
|1428.00
|52242.20
|3241
|2006.11.28 15:32
|sell
|1621
|10.40
|1.3157
|1.3187
|1.3143
|3242
|2006.11.28 15:34
|close
|1621
|10.40
|1.3178
|1.3187
|1.3143
|-2184.00
|50058.20
|3243
|2006.11.28 15:34
|sell
|1622
|10.00
|1.3177
|1.3207
|1.3163
|3244
|2006.11.28 15:36
|close
|1622
|10.00
|1.3171
|1.3207
|1.3163
|600.00
|50658.20
|3245
|2006.11.28 15:36
|sell
|1623
|10.10
|1.3164
|1.3194
|1.3150
|3246
|2006.11.28 15:48
|close
|1623
|10.10
|1.3158
|1.3194
|1.3150
|606.00
|51264.20
|3247
|2006.11.28 15:48
|sell
|1624
|10.30
|1.3159
|1.3189
|1.3145
|3248
|2006.11.28 16:08
|close
|1624
|10.30
|1.3155
|1.3189
|1.3145
|412.00
|51676.20
|3249
|2006.11.28 20:06
|sell
|1625
|10.30
|1.3179
|1.3209
|1.3165
|3250
|2006.11.28 20:06
|close
|1625
|10.30
|1.3175
|1.3209
|1.3165
|412.00
|52088.20
|3251
|2006.11.28 20:15
|sell
|1626
|10.40
|1.3176
|1.3206
|1.3162
|3252
|2006.11.28 20:17
|close
|1626
|10.40
|1.3198
|1.3206
|1.3162
|-2288.00
|49800.20
|3253
|2006.11.28 20:17
|sell
|1627
|10.00
|1.3195
|1.3225
|1.3181
|3254
|2006.11.28 20:19
|close
|1627
|10.00
|1.3185
|1.3225
|1.3181
|1000.00
|50800.20
|3255
|2006.11.28 20:19
|sell
|1628
|10.20
|1.3176
|1.3206
|1.3162
|3256
|2006.11.28 20:20
|close
|1628
|10.20
|1.3169
|1.3206
|1.3162
|714.00
|51514.20
|3257
|2006.11.28 20:20
|sell
|1629
|10.30
|1.3176
|1.3206
|1.3162
|3258
|2006.11.28 20:20
|close
|1629
|10.30
|1.3171
|1.3206
|1.3162
|515.00
|52029.20
|3259
|2006.11.28 20:22
|sell
|1630
|10.40
|1.3176
|1.3206
|1.3162
|3260
|2006.11.28 20:37
|close
|1630
|10.40
|1.3197
|1.3206
|1.3162
|-2184.00
|49845.20
|3261
|2006.11.28 20:37
|sell
|1631
|10.00
|1.3194
|1.3224
|1.3180
|3262
|2006.11.28 20:38
|close
|1631
|10.00
|1.3189
|1.3224
|1.3180
|500.00
|50345.20
|3263
|2006.11.28 20:38
|sell
|1632
|10.10
|1.3188
|1.3218
|1.3174
|3264
|2006.11.28 20:39
|close
|1632
|10.10
|1.3182
|1.3218
|1.3174
|606.00
|50951.20
|3265
|2006.11.28 20:39
|sell
|1633
|10.20
|1.3178
|1.3208
|1.3164
|3266
|2006.11.28 20:50
|close
|1633
|10.20
|1.3174
|1.3208
|1.3164
|408.00
|51359.20
|3267
|2006.11.28 20:57
|sell
|1634
|10.30
|1.3176
|1.3206
|1.3162
|3268
|2006.11.28 21:46
|close
|1634
|10.30
|1.3197
|1.3206
|1.3162
|-2163.00
|49196.20
|3269
|2006.11.29 01:52
|sell
|1635
|9.80
|1.3215
|1.3245
|1.3201
|3270
|2006.11.29 01:53
|close
|1635
|9.80
|1.3210
|1.3245
|1.3201
|490.00
|49686.20
|3271
|2006.11.29 01:53
|sell
|1636
|9.90
|1.3216
|1.3246
|1.3202
|3272
|2006.11.29 01:53
|close
|1636
|9.90
|1.3212
|1.3246
|1.3202
|396.00
|50082.20
|3273
|2006.11.29 01:54
|sell
|1637
|10.00
|1.3212
|1.3242
|1.3198
|3274
|2006.11.29 01:56
|close
|1637
|10.00
|1.3207
|1.3242
|1.3198
|500.00
|50582.20
|3275
|2006.11.29 02:24
|sell
|1638
|10.10
|1.3214
|1.3244
|1.3200
|3276
|2006.11.29 02:34
|close
|1638
|10.10
|1.3209
|1.3244
|1.3200
|505.00
|51087.20
|3277
|2006.11.29 08:10
|sell
|1639
|10.20
|1.3199
|1.3229
|1.3185
|3278
|2006.11.29 09:01
|close
|1639
|10.20
|1.3195
|1.3229
|1.3185
|408.00
|51495.20
|3279
|2006.11.29 15:30
|buy
|1640
|10.30
|1.3142
|1.3112
|1.3156
|3280
|2006.11.29 15:30
|close
|1640
|10.30
|1.3151
|1.3112
|1.3156
|927.00
|52422.20
|3281
|2006.11.29 15:30
|buy
|1641
|10.50
|1.3142
|1.3112
|1.3156
|3282
|2006.11.29 15:30
|close
|1641
|10.50
|1.3150
|1.3112
|1.3156
|840.00
|53262.20
|3283
|2006.11.29 15:30
|buy
|1642
|10.70
|1.3133
|1.3103
|1.3147
|3284
|2006.11.29 15:30
|close
|1642
|10.70
|1.3137
|1.3103
|1.3147
|428.00
|53690.20
|3285
|2006.11.29 15:30
|buy
|1643
|10.70
|1.3133
|1.3103
|1.3147
|3286
|2006.11.29 15:31
|close
|1643
|10.70
|1.3138
|1.3103
|1.3147
|535.00
|54225.20
|3287
|2006.11.29 15:31
|buy
|1644
|10.80
|1.3142
|1.3112
|1.3156
|3288
|2006.11.29 15:31
|t/p
|1644
|10.80
|1.3156
|1.3112
|1.3156
|1512.00
|55737.20
|3289
|2006.11.29 15:31
|buy
|1645
|11.10
|1.3142
|1.3112
|1.3156
|3290
|2006.11.29 15:32
|close
|1645
|11.10
|1.3153
|1.3112
|1.3156
|1221.00
|56958.20
|3291
|2006.11.29 15:32
|buy
|1646
|11.40
|1.3143
|1.3113
|1.3157
|3292
|2006.11.29 15:32
|close
|1646
|11.40
|1.3151
|1.3113
|1.3157
|912.00
|57870.20
|3293
|2006.11.29 15:46
|buy
|1647
|11.60
|1.3143
|1.3113
|1.3157
|3294
|2006.11.29 15:52
|close
|1647
|11.60
|1.3149
|1.3113
|1.3157
|696.00
|58566.20
|3295
|2006.11.29 15:57
|buy
|1648
|11.70
|1.3143
|1.3113
|1.3157
|3296
|2006.11.29 16:01
|close
|1648
|11.70
|1.3148
|1.3113
|1.3157
|585.00
|59151.20
|3297
|2006.11.30 04:04
|sell
|1649
|11.80
|1.3160
|1.3190
|1.3146
|3298
|2006.11.30 07:29
|close
|1649
|11.80
|1.3181
|1.3190
|1.3146
|-2478.00
|56673.20
|3299
|2006.11.30 08:43
|sell
|1650
|11.30
|1.3178
|1.3208
|1.3164
|3300
|2006.11.30 08:50
|close
|1650
|11.30
|1.3174
|1.3208
|1.3164
|452.00
|57125.20
|3301
|2006.11.30 09:23
|sell
|1651
|11.40
|1.3192
|1.3222
|1.3178
|3302
|2006.11.30 09:27
|close
|1651
|11.40
|1.3187
|1.3222
|1.3178
|570.00
|57695.20
|3303
|2006.11.30 09:31
|sell
|1652
|11.50
|1.3192
|1.3222
|1.3178
|3304
|2006.11.30 09:35
|close
|1652
|11.50
|1.3187
|1.3222
|1.3178
|575.00
|58270.20
|3305
|2006.11.30 09:35
|sell
|1653
|11.70
|1.3191
|1.3221
|1.3177
|3306
|2006.11.30 09:37
|close
|1653
|11.70
|1.3186
|1.3221
|1.3177
|585.00
|58855.20
|3307
|2006.11.30 09:41
|sell
|1654
|11.80
|1.3191
|1.3221
|1.3177
|3308
|2006.11.30 09:43
|close
|1654
|11.80
|1.3186
|1.3221
|1.3177
|590.00
|59445.20
|3309
|2006.11.30 09:51
|sell
|1655
|11.90
|1.3191
|1.3221
|1.3177
|3310
|2006.11.30 09:54
|close
|1655
|11.90
|1.3186
|1.3221
|1.3177
|595.00
|60040.20
|3311
|2006.11.30 11:24
|sell
|1656
|12.00
|1.3209
|1.3239
|1.3195
|3312
|2006.11.30 11:25
|close
|1656
|12.00
|1.3204
|1.3239
|1.3195
|600.00
|60640.20
|3313
|2006.11.30 11:25
|sell
|1657
|12.10
|1.3210
|1.3240
|1.3196
|3314
|2006.11.30 11:25
|close
|1657
|12.10
|1.3204
|1.3240
|1.3196
|726.00
|61366.20
|3315
|2006.11.30 16:57
|sell
|1658
|12.30
|1.3214
|1.3244
|1.3200
|3316
|2006.11.30 16:57
|close
|1658
|12.30
|1.3208
|1.3244
|1.3200
|738.00
|62104.20
|3317
|2006.11.30 16:57
|sell
|1659
|12.40
|1.3213
|1.3243
|1.3199
|3318
|2006.11.30 16:58
|close
|1659
|12.40
|1.3208
|1.3243
|1.3199
|620.00
|62724.20
|3319
|2006.11.30 16:58
|sell
|1660
|12.50
|1.3210
|1.3240
|1.3196
|3320
|2006.11.30 17:04
|close
|1660
|12.50
|1.3231
|1.3240
|1.3196
|-2625.00
|60099.20
|3321
|2006.11.30 17:04
|sell
|1661
|12.00
|1.3228
|1.3258
|1.3214
|3322
|2006.11.30 17:31
|close
|1661
|12.00
|1.3249
|1.3258
|1.3214
|-2520.00
|57579.20
|3323
|2006.11.30 17:31
|sell
|1662
|11.50
|1.3244
|1.3274
|1.3230
|3324
|2006.11.30 18:14
|close
|1662
|11.50
|1.3264
|1.3274
|1.3230
|-2300.00
|55279.20
|3325
|2006.11.30 21:24
|buy
|1663
|11.10
|1.3244
|1.3214
|1.3258
|3326
|2006.11.30 21:59
|close
|1663
|11.10
|1.3249
|1.3214
|1.3258
|555.00
|55834.20
|3327
|2006.12.01 14:36
|sell
|1664
|11.20
|1.3246
|1.3276
|1.3232
|3328
|2006.12.01 16:14
|close
|1664
|11.20
|1.3266
|1.3276
|1.3232
|-2240.00
|53594.20
|3329
|2006.12.01 16:14
|sell
|1665
|10.70
|1.3266
|1.3296
|1.3252
|3330
|2006.12.01 16:21
|close
|1665
|10.70
|1.3286
|1.3296
|1.3252
|-2140.00
|51454.20
|3331
|2006.12.01 16:21
|sell
|1666
|10.30
|1.3280
|1.3310
|1.3266
|3332
|2006.12.01 16:23
|close
|1666
|10.30
|1.3274
|1.3310
|1.3266
|618.00
|52072.20
|3333
|2006.12.01 16:23
|sell
|1667
|10.40
|1.3274
|1.3304
|1.3260
|3334
|2006.12.01 16:30
|close
|1667
|10.40
|1.3265
|1.3304
|1.3260
|936.00
|53008.20
|3335
|2006.12.01 16:30
|sell
|1668
|10.60
|1.3269
|1.3299
|1.3255
|3336
|2006.12.01 16:31
|close
|1668
|10.60
|1.3264
|1.3299
|1.3255
|530.00
|53538.20
|3337
|2006.12.01 16:32
|sell
|1669
|10.70
|1.3267
|1.3297
|1.3253
|3338
|2006.12.01 17:01
|close
|1669
|10.70
|1.3287
|1.3297
|1.3253
|-2140.00
|51398.20
|3339
|2006.12.01 17:02
|sell
|1670
|10.30
|1.3327
|1.3357
|1.3313
|3340
|2006.12.01 17:02
|close
|1670
|10.30
|1.3319
|1.3357
|1.3313
|824.00
|52222.20
|3341
|2006.12.01 17:02
|sell
|1671
|10.40
|1.3313
|1.3343
|1.3299
|3342
|2006.12.01 17:02
|close
|1671
|10.40
|1.3305
|1.3343
|1.3299
|832.00
|53054.20
|3343
|2006.12.01 17:09
|sell
|1672
|10.60
|1.3319
|1.3349
|1.3305
|3344
|2006.12.01 17:10
|close
|1672
|10.60
|1.3314
|1.3349
|1.3305
|530.00
|53584.20
|3345
|2006.12.01 17:10
|sell
|1673
|10.70
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|3346
|2006.12.01 17:14
|close
|1673
|10.70
|1.3308
|1.3344
|1.3300
|642.00
|54226.20
|3347
|2006.12.01 17:14
|sell
|1674
|10.80
|1.3313
|1.3343
|1.3299
|3348
|2006.12.01 17:14
|close
|1674
|10.80
|1.3308
|1.3343
|1.3299
|540.00
|54766.20
|3349
|2006.12.01 17:19
|sell
|1675
|11.00
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|3350
|2006.12.01 17:19
|close
|1675
|11.00
|1.3309
|1.3344
|1.3300
|550.00
|55316.20
|3351
|2006.12.01 17:19
|sell
|1676
|11.10
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|3352
|2006.12.01 17:29
|close
|1676
|11.10
|1.3334
|1.3344
|1.3300
|-2220.00
|53096.20
|3353
|2006.12.01 17:29
|sell
|1677
|10.60
|1.3334
|1.3364
|1.3320
|3354
|2006.12.01 17:30
|close
|1677
|10.60
|1.3329
|1.3364
|1.3320
|530.00
|53626.20
|3355
|2006.12.01 17:30
|sell
|1678
|10.70
|1.3328
|1.3358
|1.3314
|3356
|2006.12.01 17:33
|close
|1678
|10.70
|1.3323
|1.3358
|1.3314
|535.00
|54161.20
|3357
|2006.12.01 17:33
|sell
|1679
|10.80
|1.3322
|1.3352
|1.3308
|3358
|2006.12.01 17:37
|close
|1679
|10.80
|1.3342
|1.3352
|1.3308
|-2160.00
|52001.20
|3359
|2006.12.01 17:37
|sell
|1680
|10.40
|1.3344
|1.3374
|1.3330
|3360
|2006.12.01 17:37
|close
|1680
|10.40
|1.3339
|1.3374
|1.3330
|520.00
|52521.20
|3361
|2006.12.01 17:37
|sell
|1681
|10.50
|1.3335
|1.3365
|1.3321
|3362
|2006.12.01 18:04
|close
|1681
|10.50
|1.3330
|1.3365
|1.3321
|525.00
|53046.20
|3363
|2006.12.04 00:55
|sell
|1682
|10.60
|1.3354
|1.3384
|1.3340
|3364
|2006.12.04 02:01
|close
|1682
|10.60
|1.3349
|1.3384
|1.3340
|530.00
|53576.20
|3365
|2006.12.04 17:56
|sell
|1683
|10.70
|1.3326
|1.3356
|1.3312
|3366
|2006.12.04 20:15
|close
|1683
|10.70
|1.3321
|1.3356
|1.3312
|535.00
|54111.20
|3367
|2006.12.04 21:21
|buy
|1684
|10.80
|1.3314
|1.3284
|1.3328
|3368
|2006.12.04 21:26
|close
|1684
|10.80
|1.3318
|1.3284
|1.3328
|432.00
|54543.20
|3369
|2006.12.04 23:50
|sell
|1685
|10.90
|1.3339
|1.3369
|1.3325
|3370
|2006.12.05 01:59
|close
|1685
|10.90
|1.3335
|1.3369
|1.3325
|497.17
|55040.37
|3371
|2006.12.05 03:25
|buy
|1686
|11.00
|1.3329
|1.3299
|1.3343
|3372
|2006.12.05 08:24
|close
|1686
|11.00
|1.3334
|1.3299
|1.3343
|550.00
|55590.37
|3373
|2006.12.05 08:24
|sell
|1687
|11.10
|1.3333
|1.3363
|1.3319
|3374
|2006.12.05 09:26
|close
|1687
|11.10
|1.3328
|1.3363
|1.3319
|555.00
|56145.37
|3375
|2006.12.05 09:35
|buy
|1688
|11.20
|1.3313
|1.3283
|1.3327
|3376
|2006.12.05 09:36
|close
|1688
|11.20
|1.3317
|1.3283
|1.3327
|448.00
|56593.37
|3377
|2006.12.05 09:38
|buy
|1689
|11.30
|1.3313
|1.3283
|1.3327
|3378
|2006.12.05 09:41
|close
|1689
|11.30
|1.3321
|1.3283
|1.3327
|904.00
|57497.37
|3379
|2006.12.05 09:48
|buy
|1690
|11.50
|1.3313
|1.3283
|1.3327
|3380
|2006.12.05 09:48
|close
|1690
|11.50
|1.3317
|1.3283
|1.3327
|460.00
|57957.37
|3381
|2006.12.05 09:48
|buy
|1691
|11.60
|1.3313
|1.3283
|1.3327
|3382
|2006.12.05 10:04
|close
|1691
|11.60
|1.3317
|1.3283
|1.3327
|464.00
|58421.37
|3383
|2006.12.05 15:30
|sell
|1692
|11.70
|1.3358
|1.3388
|1.3344
|3384
|2006.12.05 15:34
|close
|1692
|11.70
|1.3354
|1.3388
|1.3344
|468.00
|58889.37
|3385
|2006.12.05 15:35
|sell
|1693
|11.80
|1.3358
|1.3388
|1.3344
|3386
|2006.12.05 15:39
|close
|1693
|11.80
|1.3354
|1.3388
|1.3344
|472.00
|59361.37
|3387
|2006.12.05 17:12
|buy
|1694
|11.90
|1.3298
|1.3268
|1.3312
|3388
|2006.12.05 17:12
|close
|1694
|11.90
|1.3303
|1.3268
|1.3312
|595.00
|59956.37
|3389
|2006.12.05 17:12
|buy
|1695
|12.00
|1.3299
|1.3269
|1.3313
|3390
|2006.12.05 17:16
|close
|1695
|12.00
|1.3306
|1.3269
|1.3313
|840.00
|60796.37
|3391
|2006.12.05 17:22
|buy
|1696
|12.20
|1.3296
|1.3266
|1.3310
|3392
|2006.12.05 17:22
|close
|1696
|12.20
|1.3300
|1.3266
|1.3310
|488.00
|61284.37
|3393
|2006.12.05 17:22
|buy
|1697
|12.30
|1.3297
|1.3267
|1.3311
|3394
|2006.12.05 17:24
|close
|1697
|12.30
|1.3302
|1.3267
|1.3311
|615.00
|61899.37
|3395
|2006.12.05 17:24
|buy
|1698
|12.40
|1.3298
|1.3268
|1.3312
|3396
|2006.12.05 17:24
|close
|1698
|12.40
|1.3302
|1.3268
|1.3312
|496.00
|62395.37
|3397
|2006.12.05 17:25
|buy
|1699
|12.50
|1.3298
|1.3268
|1.3312
|3398
|2006.12.05 17:39
|close
|1699
|12.50
|1.3302
|1.3268
|1.3312
|500.00
|62895.37
|3399
|2006.12.05 17:40
|buy
|1700
|12.60
|1.3299
|1.3269
|1.3313
|3400
|2006.12.05 17:53
|close
|1700
|12.60
|1.3304
|1.3269
|1.3313
|630.00
|63525.37
|3401
|2006.12.05 23:32
|buy
|1701
|12.70
|1.3322
|1.3292
|1.3336
|3402
|2006.12.06 06:45
|close
|1701
|12.70
|1.3327
|1.3292
|1.3336
|539.35
|64064.72
|3403
|2006.12.06 09:57
|buy
|1702
|12.80
|1.3310
|1.3280
|1.3324
|3404
|2006.12.06 10:05
|close
|1702
|12.80
|1.3318
|1.3280
|1.3324
|1024.00
|65088.72
|3405
|2006.12.06 15:15
|buy
|1703
|13.00
|1.3263
|1.3233
|1.3277
|3406
|2006.12.06 15:24
|close
|1703
|13.00
|1.3268
|1.3233
|1.3277
|650.00
|65738.72
|3407
|2006.12.06 15:27
|buy
|1704
|13.10
|1.3264
|1.3234
|1.3278
|3408
|2006.12.06 15:44
|close
|1704
|13.10
|1.3271
|1.3234
|1.3278
|917.00
|66655.72
|3409
|2006.12.07 02:10
|sell
|1705
|13.30
|1.3295
|1.3325
|1.3281
|3410
|2006.12.07 02:13
|close
|1705
|13.30
|1.3290
|1.3325
|1.3281
|665.00
|67320.72
|3411
|2006.12.07 06:34
|sell
|1706
|13.50
|1.3294
|1.3324
|1.3280
|3412
|2006.12.07 07:04
|close
|1706
|13.50
|1.3314
|1.3324
|1.3280
|-2700.00
|64620.72
|3413
|2006.12.07 16:00
|buy
|1707
|12.90
|1.3280
|1.3250
|1.3294
|3414
|2006.12.07 16:00
|close
|1707
|12.90
|1.3288
|1.3250
|1.3294
|1032.00
|65652.72
|3415
|2006.12.07 16:01
|buy
|1708
|13.10
|1.3280
|1.3250
|1.3294
|3416
|2006.12.07 16:01
|close
|1708
|13.10
|1.3286
|1.3250
|1.3294
|786.00
|66438.72
|3417
|2006.12.07 16:01
|buy
|1709
|13.30
|1.3280
|1.3250
|1.3294
|3418
|2006.12.07 16:02
|close
|1709
|13.30
|1.3285
|1.3250
|1.3294
|665.00
|67103.72
|3419
|2006.12.07 16:02
|buy
|1710
|13.40
|1.3278
|1.3248
|1.3292
|3420
|2006.12.07 16:02
|close
|1710
|13.40
|1.3283
|1.3248
|1.3292
|670.00
|67773.72
|3421
|2006.12.07 16:18
|sell
|1711
|13.60
|1.3306
|1.3336
|1.3292
|3422
|2006.12.07 16:34
|close
|1711
|13.60
|1.3300
|1.3336
|1.3292
|816.00
|68589.72
|3423
|2006.12.07 21:32
|buy
|1712
|13.70
|1.3287
|1.3257
|1.3301
|3424
|2006.12.08 11:13
|close
|1712
|13.70
|1.3293
|1.3257
|1.3301
|718.82
|69308.55
|3425
|2006.12.08 15:29
|buy
|1713
|13.90
|1.3261
|1.3231
|1.3275
|3426
|2006.12.08 15:29
|close
|1713
|13.90
|1.3269
|1.3231
|1.3275
|1112.00
|70420.55
|3427
|2006.12.08 15:30
|buy
|1714
|14.10
|1.3260
|1.3230
|1.3274
|3428
|2006.12.08 15:30
|close
|1714
|14.10
|1.3265
|1.3230
|1.3274
|705.00
|71125.55
|3429
|2006.12.08 15:30
|buy
|1715
|14.20
|1.3257
|1.3227
|1.3271
|3430
|2006.12.08 15:30
|close
|1715
|14.20
|1.3266
|1.3227
|1.3271
|1278.00
|72403.55
|3431
|2006.12.08 15:30
|buy
|1716
|14.50
|1.3260
|1.3230
|1.3274
|3432
|2006.12.08 15:30
|close
|1716
|14.50
|1.3235
|1.3230
|1.3274
|-3625.00
|68778.55
|3433
|2006.12.08 15:30
|buy
|1717
|13.80
|1.3242
|1.3212
|1.3256
|3434
|2006.12.08 15:30
|close
|1717
|13.80
|1.3255
|1.3212
|1.3256
|1794.00
|70572.55
|3435
|2006.12.08 15:31
|buy
|1718
|14.10
|1.3256
|1.3226
|1.3270
|3436
|2006.12.08 15:31
|t/p
|1718
|14.10
|1.3270
|1.3226
|1.3270
|1974.00
|72546.55
|3437
|2006.12.08 15:31
|buy
|1719
|14.50
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|3438
|2006.12.08 15:31
|close
|1719
|14.50
|1.3262
|1.3225
|1.3269
|1015.00
|73561.55
|3439
|2006.12.08 15:32
|buy
|1720
|14.70
|1.3261
|1.3231
|1.3275
|3440
|2006.12.08 15:34
|close
|1720
|14.70
|1.3266
|1.3231
|1.3275
|735.00
|74296.55
|3441
|2006.12.08 15:34
|buy
|1721
|14.90
|1.3257
|1.3227
|1.3271
|3442
|2006.12.08 15:34
|close
|1721
|14.90
|1.3264
|1.3227
|1.3271
|1043.00
|75339.55
|3443
|2006.12.08 15:34
|buy
|1722
|15.10
|1.3260
|1.3230
|1.3274
|3444
|2006.12.08 15:35
|close
|1722
|15.10
|1.3266
|1.3230
|1.3274
|906.00
|76245.55
|3445
|2006.12.08 15:45
|sell
|1723
|15.20
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|3446
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1723
|15.20
|1.3303
|1.3347
|1.3303
|2128.00
|78373.55
|3447
|2006.12.08 15:45
|buy
|1724
|15.70
|1.3237
|1.3207
|1.3251
|3448
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1724
|15.70
|1.3251
|1.3207
|1.3251
|2198.00
|80571.55
|3449
|2006.12.08 15:45
|sell
|1725
|16.10
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|3450
|2006.12.08 15:45
|close
|1725
|16.10
|1.3304
|1.3344
|1.3300
|1610.00
|82181.55
|3451
|2006.12.08 15:45
|sell
|1726
|16.40
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|3452
|2006.12.08 15:45
|close
|1726
|16.40
|1.3309
|1.3347
|1.3303
|1312.00
|83493.55
|3453
|2006.12.08 15:45
|buy
|1727
|16.70
|1.3255
|1.3225
|1.3269
|3454
|2006.12.08 15:45
|t/p
|1727
|16.70
|1.3269
|1.3225
|1.3269
|2338.00
|85831.55
|3455
|2006.12.08 15:45
|sell
|1728
|17.20
|1.3317
|1.3347
|1.3303
|3456
|2006.12.08 15:45
|close
|1728
|17.20
|1.3304
|1.3347
|1.3303
|2236.00
|88067.55
|3457
|2006.12.08 15:45
|sell
|1729
|17.60
|1.3314
|1.3344
|1.3300
|3458
|2006.12.08 15:46
|close
|1729
|17.60
|1.3309
|1.3344
|1.3300
|880.00
|88947.55
|3459
|2006.12.08 15:46
|sell
|1730
|17.80
|1.3312
|1.3342
|1.3298
|3460
|2006.12.08 15:46
|close
|1730
|17.80
|1.3336
|1.3342
|1.3298
|-4272.00
|84675.55
|3461
|2006.12.08 15:46
|sell
|1731
|16.90
|1.3310
|1.3340
|1.3296
|3462
|2006.12.08 15:52
|close
|1731
|16.90
|1.3338
|1.3340
|1.3296
|-4732.00
|79943.55
|3463
|2006.12.08 15:52
|sell
|1732
|16.00
|1.3335
|1.3365
|1.3321
|3464
|2006.12.08 15:54
|close
|1732
|16.00
|1.3330
|1.3365
|1.3321
|800.00
|80743.55
|3465
|2006.12.08 15:54
|sell
|1733
|16.10
|1.3333
|1.3363
|1.3319
|3466
|2006.12.08 17:01
|close
|1733
|16.10
|1.3356
|1.3363
|1.3319
|-3703.00
|77040.55
|3467
|2006.12.08 18:54
|buy
|1734
|15.40
|1.3215
|1.3185
|1.3229
|3468
|2006.12.08 18:55
|close
|1734
|15.40
|1.3193
|1.3185
|1.3229
|-3388.00
|73652.55
|3469
|2006.12.08 18:55
|buy
|1735
|14.70
|1.3194
|1.3164
|1.3208
|3470
|2006.12.08 18:55
|close
|1735
|14.70
|1.3200
|1.3164
|1.3208
|882.00
|74534.55
|3471
|2006.12.08 18:56
|buy
|1736
|14.90
|1.3204
|1.3174
|1.3218
|3472
|2006.12.08 18:56
|close
|1736
|14.90
|1.3210
|1.3174
|1.3218
|894.00
|75428.55
|3473
|2006.12.08 18:56
|buy
|1737
|15.10
|1.3217
|1.3187
|1.3231
|3474
|2006.12.08 18:57
|close
|1737
|15.10
|1.3221
|1.3187
|1.3231
|604.00
|76032.55
|3475
|2006.12.08 18:57
|buy
|1738
|15.20
|1.3217
|1.3187
|1.3231
|3476
|2006.12.08 19:06
|close
|1738
|15.20
|1.3223
|1.3187
|1.3231
|912.00
|76944.55