Interbank FX, LLC

Account: 1311791 Name: Goblin Currency: USD 2006 November 30, 21:34
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
16239086 2006.11.27 01:06 balance Deposit 10 000.00
16472338 2006.11.29 00:54 sell 0.10 usdchf 1.2029 1.2199 1.1989 2006.11.30 08:07 1.2074 0.00 0.00 -3.58 -37.27
16493013 2006.11.29 07:44 sell 0.20 usdchf 1.2045 1.2181 1.2005 2006.11.30 08:07 1.2075 0.00 0.00 -7.17 -49.69
16427453 2006.11.28 18:20 sell 0.10 usdchf 1.2049 1.2034 1.1954 2006.11.29 00:54 1.2034 0.00 0.00 -1.20 12.46
16361910 2006.11.28 08:45 sell 0.10 usdchf 1.2050 1.2220 1.2010 2006.11.28 18:20 1.2053 0.00 0.00 0.00 -2.49
16250916 2006.11.27 04:18 buy 0.10 usdchf 1.2058 1.2076 1.2156 2006.11.27 08:40 1.2076 0.00 0.00 0.00 14.91
16497056 2006.11.29 08:07 sell 0.40 usdchf 1.2060 1.2181 1.2020 2006.11.30 08:07 1.2074 0.00 0.00 -14.34 -46.38
16375404 2006.11.28 10:58 sell 0.20 usdchf 1.2066 1.2221 1.2026 2006.11.28 18:20 1.2052 0.00 0.00 0.00 23.23
16613273 2006.11.30 08:08 sell 0.10 usdchf 1.2069 1.1980 1.1900 2006.11.30 19:01 1.1980 0.00 0.00 0.00 74.29
16509587 2006.11.29 10:31 sell 0.80 usdchf 1.2075 1.2181 1.2035 2006.11.30 08:07 1.2075 0.00 0.00 -28.68 0.00
16314521 2006.11.27 18:00 sell 0.10 usdchf 1.2076 1.2055 1.1975 2006.11.28 08:45 1.2055 0.00 0.00 -1.20 17.42
16402711 2006.11.28 15:01 sell 0.40 usdchf 1.2081 1.2051 1.1971 2006.11.28 18:20 1.2051 0.00 0.00 0.00 99.58
16530187 2006.11.29 13:46 sell 1.60 usdchf 1.2090 1.2075 1.1995 2006.11.30 08:07 1.2075 0.00 0.00 -57.36 198.76
16255914 2006.11.27 05:24 buy 0.20 eurusd 1.3122 1.2967 1.3162 2006.11.27 05:25 1.3117 0.00 0.00 0.00 -10.00
16314806 2006.11.27 18:11 buy 0.10 eurusd 1.3127 1.3158 1.3238 2006.11.28 13:48 1.3158 0.00 0.00 -0.76 31.00
16250808 2006.11.27 04:15 buy 0.10 eurusd 1.3137 1.3117 1.3177 2006.11.27 05:25 1.3117 0.00 0.00 0.00 -20.00
16523152 2006.11.29 13:30 buy 1.60 eurusd 1.3139 1.3156 1.3236 2006.11.29 15:05 1.3156 0.00 0.00 0.00 272.00
16557854 2006.11.29 18:24 buy 0.20 eurusd 1.3142 1.3190 1.3270 2006.11.30 10:15 1.3190 0.00 0.00 -4.53 96.00
16403691 2006.11.28 15:04 buy 0.20 eurusd 1.3146 1.3177 1.3257 2006.11.28 18:19 1.3177 0.00 0.00 0.00 62.00
16513619 2006.11.29 11:44 buy 0.80 eurusd 1.3155 1.3049 1.3195 2006.11.29 15:05 1.3156 0.00 0.00 0.00 8.00
16553469 2006.11.29 17:27 buy 0.10 eurusd 1.3157 1.3189 1.3269 2006.11.30 10:15 1.3190 0.00 0.00 -2.27 33.00
16393315 2006.11.28 13:48 buy 0.10 eurusd 1.3161 1.3177 1.3257 2006.11.28 18:19 1.3177 0.00 0.00 0.00 16.00
16497090 2006.11.29 08:07 buy 0.40 eurusd 1.3171 1.3050 1.3211 2006.11.29 15:05 1.3156 0.00 0.00 0.00 -60.00
16426433 2006.11.28 18:19 buy 0.10 eurusd 1.3179 1.3199 1.3279 2006.11.28 23:58 1.3199 0.00 0.00 -0.76 20.00
16485656 2006.11.29 05:33 buy 0.20 eurusd 1.3186 1.3050 1.3226 2006.11.29 15:05 1.3155 0.00 0.00 0.00 -62.00
16625386 2006.11.30 10:15 buy 0.10 eurusd 1.3193 1.3042 1.3233 2006.11.30 15:04 1.3233 0.00 0.00 0.00 40.00
16463641 2006.11.28 23:58 buy 0.10 eurusd 1.3201 1.3031 1.3241 2006.11.29 15:05 1.3156 0.00 0.00 0.00 -45.00
16648222 2006.11.30 15:05 buy 0.10 eurusd 1.3237 1.3254 1.3334 2006.11.30 17:48 1.3254 0.00 0.00 0.00 17.00
16315763 2006.11.27 18:48 buy 0.10 gbpusd 1.9381 1.9431 1.9511 2006.11.28 08:26 1.9431 0.00 0.00 -0.20 50.00
16357933 2006.11.28 08:26 buy 0.10 gbpusd 1.9436 1.9466 1.9546 2006.11.28 13:36 1.9466 0.00 0.00 0.00 30.00
16410954 2006.11.28 16:06 buy 0.20 gbpusd 1.9457 1.9492 1.9572 2006.11.28 18:16 1.9513 0.00 0.00 0.00 112.00
16556706 2006.11.29 18:23 buy 1.60 gbpusd 1.9465 1.9542 1.9622 2006.11.30 07:27 1.9542 0.00 0.00 -9.60 1 232.00
16391265 2006.11.28 13:36 buy 0.10 gbpusd 1.9472 1.9302 1.9512 2006.11.28 18:16 1.9512 0.00 0.00 0.00 40.00
16548395 2006.11.29 16:06 buy 0.80 gbpusd 1.9482 1.9542 1.9622 2006.11.30 07:27 1.9542 0.00 0.00 -4.80 480.00
16543257 2006.11.29 15:06 buy 0.40 gbpusd 1.9497 1.9542 1.9622 2006.11.30 07:27 1.9542 0.00 0.00 -2.40 180.00
16444229 2006.11.28 20:05 buy 0.20 gbpusd 1.9508 1.9524 1.9604 2006.11.29 07:00 1.9524 0.00 0.00 -0.40 32.00
16542315 2006.11.29 15:05 buy 0.20 gbpusd 1.9521 1.9541 1.9621 2006.11.30 07:27 1.9542 0.00 0.00 -1.20 42.00
16441644 2006.11.28 19:46 buy 0.10 gbpusd 1.9524 1.9354 1.9564 2006.11.29 07:00 1.9523 0.00 0.00 -0.20 -1.00
16610156 2006.11.30 07:35 buy 0.20 gbpusd 1.9528 1.9559 1.9639 2006.11.30 09:26 1.9559 0.00 0.00 0.00 62.00
16537618 2006.11.29 14:28 buy 0.10 gbpusd 1.9536 1.9385 1.9576 2006.11.30 07:27 1.9541 0.00 0.00 -0.60 5.00
16608409 2006.11.30 07:27 buy 0.10 gbpusd 1.9545 1.9394 1.9585 2006.11.30 09:26 1.9559 0.00 0.00 0.00 14.00
16627719 2006.11.30 10:51 buy 0.20 gbpusd 1.9546 1.9562 1.9642 2006.11.30 13:29 1.9562 0.00 0.00 0.00 32.00
16620723 2006.11.30 09:26 buy 0.10 gbpusd 1.9562 1.9411 1.9602 2006.11.30 13:30 1.9559 0.00 0.00 0.00 -3.00
16636104 2006.11.30 13:30 buy 0.20 gbpusd 1.9566 1.9586 1.9666 2006.11.30 14:59 1.9586 0.00 0.00 0.00 40.00
16636068 2006.11.30 13:30 buy 0.10 gbpusd 1.9582 1.9431 1.9622 2006.11.30 14:59 1.9586 0.00 0.00 0.00 4.00
16646189 2006.11.30 14:59 buy 0.10 gbpusd 1.9592 1.9679 1.9759 2006.11.30 17:48 1.9679 0.00 0.00 0.00 87.00
16482063 2006.11.29 03:46 sell 0.10 usdjpy 115.75 117.26 115.35 2006.11.29 15:07 116.10 0.00 0.00 0.00 -30.15
16492537 2006.11.29 07:39 sell 0.20 usdjpy 115.90 117.26 115.50 2006.11.29 15:07 116.11 0.00 0.00 0.00 -36.17
16305712 2006.11.27 15:23 sell 0.10 usdjpy 116.02 117.72 115.62 2006.11.28 18:44 116.11 0.00 0.00 -1.51 -7.75
16543595 2006.11.29 15:07 sell 0.10 usdjpy 116.05 117.56 115.65 2006.11.30 08:07 116.17 0.00 0.00 -4.53 -10.33
16498960 2006.11.29 08:18 sell 0.40 usdjpy 116.06 117.27 115.66 2006.11.29 15:07 116.10 0.00 0.00 0.00 -13.78
16435052 2006.11.28 18:44 sell 0.10 usdjpy 116.09 115.80 115.00 2006.11.29 03:46 115.78 0.00 0.00 -1.51 26.77
16613223 2006.11.30 08:07 sell 0.10 usdjpy 116.15 115.71 114.91 2006.11.30 17:46 115.71 0.00 0.00 0.00 38.03
16312608 2006.11.27 17:18 sell 0.20 usdjpy 116.17 117.72 115.77 2006.11.28 18:44 116.10 0.00 0.00 -3.02 12.06
16548116 2006.11.29 16:05 sell 0.20 usdjpy 116.20 117.56 115.80 2006.11.30 08:07 116.18 0.00 0.00 -9.06 3.44
16504484 2006.11.29 09:20 sell 0.80 usdjpy 116.22 117.28 115.82 2006.11.29 15:06 116.11 0.00 0.00 0.00 75.79
16458098 2006.11.28 23:22 sell 0.20 usdjpy 116.25 115.79 114.99 2006.11.29 03:46 115.79 0.00 0.00 0.00 79.45
16375533 2006.11.28 10:59 sell 0.40 usdjpy 116.33 116.10 115.30 2006.11.28 18:43 116.10 0.00 0.00 0.00 79.24
16559723 2006.11.29 18:27 sell 0.40 usdjpy 116.36 116.19 115.39 2006.11.30 08:07 116.17 0.00 0.00 -18.12 65.42
16517311 2006.11.29 12:28 sell 1.60 usdjpy 116.37 116.09 115.29 2006.11.29 15:06 116.09 0.00 0.00 0.00 385.91
16586302 2006.11.30 01:47 sell 0.80 usdjpy 116.51 116.18 115.38 2006.11.30 08:07 116.18 0.00 0.00 0.00 227.23
  0.00 0.00 -179.00 4 035.98
Closed P/L: 3 856.98
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
16674799 2006.11.30 17:46 sell 0.10 usdjpy 115.67 117.18 115.27   115.77 0.00 0.00 -1.51 -8.64
16675141 2006.11.30 17:48 buy 0.10 gbpusd 1.9683 1.9532 1.9723   1.9651 0.00 0.00 -0.20 -32.00
16675177 2006.11.30 17:49 buy 0.10 eurusd 1.3257 1.3106 1.3297   1.3242 0.00 0.00 -0.76 -15.00
16678451 2006.11.30 19:00 buy 0.20 gbpusd 1.9667 1.9531 1.9707   1.9651 0.00 0.00 -0.40 -32.00
16678643 2006.11.30 19:01 sell 0.10 usdchf 1.1976 1.2127 1.1936   1.1982 0.00 0.00 -1.20 -5.01
16681252 2006.11.30 19:38 buy 0.20 eurusd 1.3242 1.3106 1.3282   1.3242 0.00 0.00 -1.51 0.00
16685154 2006.11.30 21:14 buy 0.40 gbpusd 1.9651 1.9530 1.9691   1.9651 0.00 0.00 0.00 0.00
  0.00 0.00 -5.58 -92.65
  Floating P/L: -98.23
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 856.98 Floating P/L: -98.23 Margin: 1 200.00
Balance: 13 856.98 Equity: 13 758.75 Free Margin: 12 558.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 357.62 Gross Loss: 500.64 Total Net Profit: 3 856.98
Profit Factor: 8.70 Expected Payoff: 64.28  
Absolute Drawdown: 30.00 Maximal Drawdown: 187.11 (1.39%) Relative Drawdown: 1.52% (167.00)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 26 (57.69%) Long Positions (won %): 34 (79.41%)
Profit Trades (% of total): 42 (70.00%) Loss trades (% of total): 18 (30.00%)
Largest profit trade: 1 222.40 loss trade: -62.00
Average profit trade: 103.75 loss trade: -27.81
Maximum consecutive wins ($): 11 (493.98) consecutive losses ($): 4 (-187.11)
Maximal consecutive profit (count): 2 289.03 (7) consecutive loss (count): -187.11 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2