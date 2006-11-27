|Account: 1311791
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2006 November 30, 21:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16239086
|2006.11.27 01:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|16472338
|2006.11.29 00:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|1.2199
|1.1989
|2006.11.30 08:07
|1.2074
|0.00
|0.00
|-3.58
|-37.27
|16493013
|2006.11.29 07:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2045
|1.2181
|1.2005
|2006.11.30 08:07
|1.2075
|0.00
|0.00
|-7.17
|-49.69
|16427453
|2006.11.28 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2049
|1.2034
|1.1954
|2006.11.29 00:54
|1.2034
|0.00
|0.00
|-1.20
|12.46
|16361910
|2006.11.28 08:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.2220
|1.2010
|2006.11.28 18:20
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|16250916
|2006.11.27 04:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2058
|1.2076
|1.2156
|2006.11.27 08:40
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|16497056
|2006.11.29 08:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2060
|1.2181
|1.2020
|2006.11.30 08:07
|1.2074
|0.00
|0.00
|-14.34
|-46.38
|16375404
|2006.11.28 10:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2066
|1.2221
|1.2026
|2006.11.28 18:20
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|23.23
|16613273
|2006.11.30 08:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2069
|1.1980
|1.1900
|2006.11.30 19:01
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|74.29
|16509587
|2006.11.29 10:31
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2075
|1.2181
|1.2035
|2006.11.30 08:07
|1.2075
|0.00
|0.00
|-28.68
|0.00
|16314521
|2006.11.27 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2055
|1.1975
|2006.11.28 08:45
|1.2055
|0.00
|0.00
|-1.20
|17.42
|16402711
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.2051
|1.1971
|2006.11.28 18:20
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|99.58
|16530187
|2006.11.29 13:46
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2090
|1.2075
|1.1995
|2006.11.30 08:07
|1.2075
|0.00
|0.00
|-57.36
|198.76
|16255914
|2006.11.27 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3122
|1.2967
|1.3162
|2006.11.27 05:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|16314806
|2006.11.27 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3127
|1.3158
|1.3238
|2006.11.28 13:48
|1.3158
|0.00
|0.00
|-0.76
|31.00
|16250808
|2006.11.27 04:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|1.3117
|1.3177
|2006.11.27 05:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|16523152
|2006.11.29 13:30
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3139
|1.3156
|1.3236
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|16557854
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3142
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-4.53
|96.00
|16403691
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|16513619
|2006.11.29 11:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3155
|1.3049
|1.3195
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16553469
|2006.11.29 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3157
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-2.27
|33.00
|16393315
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16497090
|2006.11.29 08:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3171
|1.3050
|1.3211
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|16426433
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.76
|20.00
|16485656
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3186
|1.3050
|1.3226
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|16625386
|2006.11.30 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3193
|1.3042
|1.3233
|2006.11.30 15:04
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16463641
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3201
|1.3031
|1.3241
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|16648222
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3237
|1.3254
|1.3334
|2006.11.30 17:48
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|16315763
|2006.11.27 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9381
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.20
|50.00
|16357933
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|16410954
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9457
|1.9492
|1.9572
|2006.11.28 18:16
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|16556706
|2006.11.29 18:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9465
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-9.60
|1 232.00
|16391265
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9302
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16548395
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9482
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-4.80
|480.00
|16543257
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9497
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-2.40
|180.00
|16444229
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9508
|1.9524
|1.9604
|2006.11.29 07:00
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.40
|32.00
|16542315
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9521
|1.9541
|1.9621
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-1.20
|42.00
|16441644
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9354
|1.9564
|2006.11.29 07:00
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.00
|16610156
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9528
|1.9559
|1.9639
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|16537618
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9385
|1.9576
|2006.11.30 07:27
|1.9541
|0.00
|0.00
|-0.60
|5.00
|16608409
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9394
|1.9585
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|16627719
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9546
|1.9562
|1.9642
|2006.11.30 13:29
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16620723
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|1.9411
|1.9602
|2006.11.30 13:30
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16636104
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9566
|1.9586
|1.9666
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16636068
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|1.9431
|1.9622
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16646189
|2006.11.30 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9679
|1.9759
|2006.11.30 17:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|16482063
|2006.11.29 03:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.75
|117.26
|115.35
|2006.11.29 15:07
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.15
|16492537
|2006.11.29 07:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.90
|117.26
|115.50
|2006.11.29 15:07
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.17
|16305712
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|117.72
|115.62
|2006.11.28 18:44
|116.11
|0.00
|0.00
|-1.51
|-7.75
|16543595
|2006.11.29 15:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.05
|117.56
|115.65
|2006.11.30 08:07
|116.17
|0.00
|0.00
|-4.53
|-10.33
|16498960
|2006.11.29 08:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.06
|117.27
|115.66
|2006.11.29 15:07
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.78
|16435052
|2006.11.28 18:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.09
|115.80
|115.00
|2006.11.29 03:46
|115.78
|0.00
|0.00
|-1.51
|26.77
|16613223
|2006.11.30 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.15
|115.71
|114.91
|2006.11.30 17:46
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|38.03
|16312608
|2006.11.27 17:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.17
|117.72
|115.77
|2006.11.28 18:44
|116.10
|0.00
|0.00
|-3.02
|12.06
|16548116
|2006.11.29 16:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|117.56
|115.80
|2006.11.30 08:07
|116.18
|0.00
|0.00
|-9.06
|3.44
|16504484
|2006.11.29 09:20
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.22
|117.28
|115.82
|2006.11.29 15:06
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|75.79
|16458098
|2006.11.28 23:22
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.25
|115.79
|114.99
|2006.11.29 03:46
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|79.45
|16375533
|2006.11.28 10:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.33
|116.10
|115.30
|2006.11.28 18:43
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|79.24
|16559723
|2006.11.29 18:27
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.36
|116.19
|115.39
|2006.11.30 08:07
|116.17
|0.00
|0.00
|-18.12
|65.42
|16517311
|2006.11.29 12:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.37
|116.09
|115.29
|2006.11.29 15:06
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|385.91
|16586302
|2006.11.30 01:47
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.51
|116.18
|115.38
|2006.11.30 08:07
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|227.23
|0.00
|0.00
|-179.00
|4 035.98
|Closed P/L:
|3 856.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16674799
|2006.11.30 17:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.67
|117.18
|115.27
|115.77
|0.00
|0.00
|-1.51
|-8.64
|16675141
|2006.11.30 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9683
|1.9532
|1.9723
|1.9651
|0.00
|0.00
|-0.20
|-32.00
|16675177
|2006.11.30 17:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3257
|1.3106
|1.3297
|1.3242
|0.00
|0.00
|-0.76
|-15.00
|16678451
|2006.11.30 19:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9667
|1.9531
|1.9707
|1.9651
|0.00
|0.00
|-0.40
|-32.00
|16678643
|2006.11.30 19:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1976
|1.2127
|1.1936
|1.1982
|0.00
|0.00
|-1.20
|-5.01
|16681252
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|1.3106
|1.3282
|1.3242
|0.00
|0.00
|-1.51
|0.00
|16685154
|2006.11.30 21:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9651
|1.9530
|1.9691
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|-92.65
|Floating P/L:
|-98.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 856.98
|Floating P/L:
|-98.23
|Margin:
|1 200.00
|Balance:
|13 856.98
|Equity:
|13 758.75
|Free Margin:
|12 558.75
|Details:
|Gross Profit:
|4 357.62
|Gross Loss:
|500.64
|Total Net Profit:
|3 856.98
|Profit Factor:
|8.70
|Expected Payoff:
|64.28
|Absolute Drawdown:
|30.00
|Maximal Drawdown:
|187.11 (1.39%)
|Relative Drawdown:
|1.52% (167.00)
|Total Trades:
|60
|Short Positions (won %):
|26 (57.69%)
|Long Positions (won %):
|34 (79.41%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|18 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|1 222.40
|loss trade:
|-62.00
|Average
|profit trade:
|103.75
|loss trade:
|-27.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (493.98)
|consecutive losses ($):
|4 (-187.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 289.03 (7)
|consecutive loss (count):
|-187.11 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2