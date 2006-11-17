Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93b Euro
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.17 00:00 - 2006.11.29 19:00 (2006.11.17 - 2006.11.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=false;
Risk=0.3; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=200; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0;
|Bars in test
|49375
|Ticks modelled
|85292
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|56.54
|Gross profit
|209.50
|Gross loss
|-152.96
|Profit factor
|1.37
|Expected payoff
|1.77
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|57.13 (10.05%)
|Relative drawdown
|10.05% (57.13)
|Total trades
|32
|Short positions (won %)
|22 (72.73%)
|Long positions (won %)
|10 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|24 (75.00%)
|Loss trades (% of total)
|8 (25.00%)
|Largest
|profit trade
|11.70
|loss trade
|-22.10
|Average
|profit trade
|8.73
|loss trade
|-19.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (68.30)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-57.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|68.30 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-57.13 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.17 09:28
|sell
|1
|0.12
|1.2786
|1.2803
|1.2689
|2
|2006.11.17 09:28
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2803
|1.2689
|3
|2006.11.17 09:38
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2802
|1.2689
|4
|2006.11.17 09:47
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2801
|1.2689
|5
|2006.11.17 09:56
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2800
|1.2689
|6
|2006.11.17 09:58
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2799
|1.2689
|7
|2006.11.17 09:59
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2794
|1.2689
|8
|2006.11.17 10:00
|modify
|1
|0.12
|1.2786
|1.2791
|1.2689
|9
|2006.11.17 10:00
|close
|1
|0.12
|1.2777
|1.2791
|1.2689
|10.80
|510.80
|10
|2006.11.17 10:20
|sell
|2
|0.12
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|11
|2006.11.17 10:21
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|12
|2006.11.17 10:23
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2810
|1.2699
|13
|2006.11.17 10:26
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2809
|1.2699
|14
|2006.11.17 10:27
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2808
|1.2699
|15
|2006.11.17 10:28
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2807
|1.2699
|16
|2006.11.17 10:29
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2806
|1.2699
|17
|2006.11.17 10:31
|modify
|2
|0.12
|1.2796
|1.2805
|1.2699
|18
|2006.11.17 10:31
|close
|2
|0.12
|1.2791
|1.2805
|1.2699
|6.00
|516.80
|19
|2006.11.17 11:13
|buy
|3
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|20
|2006.11.17 11:14
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|21
|2006.11.17 11:14
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2764
|1.2876
|22
|2006.11.17 11:15
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2765
|1.2876
|23
|2006.11.17 11:15
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2766
|1.2876
|24
|2006.11.17 11:20
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2767
|1.2876
|25
|2006.11.17 11:21
|modify
|3
|0.12
|1.2779
|1.2768
|1.2876
|26
|2006.11.17 11:21
|close
|3
|0.12
|1.2784
|1.2768
|1.2876
|6.00
|522.80
|27
|2006.11.17 11:26
|buy
|4
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|28
|2006.11.17 11:26
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|29
|2006.11.17 11:26
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2763
|1.2876
|30
|2006.11.17 11:26
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2764
|1.2876
|31
|2006.11.17 11:28
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2766
|1.2876
|32
|2006.11.17 11:29
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2767
|1.2876
|33
|2006.11.17 11:34
|modify
|4
|0.12
|1.2779
|1.2768
|1.2876
|34
|2006.11.17 11:34
|close
|4
|0.12
|1.2784
|1.2768
|1.2876
|6.00
|528.80
|35
|2006.11.17 11:47
|buy
|5
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|36
|2006.11.17 11:49
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|37
|2006.11.17 12:10
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2762
|1.2876
|38
|2006.11.17 12:10
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2763
|1.2876
|39
|2006.11.17 12:10
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2764
|1.2876
|40
|2006.11.17 12:11
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2765
|1.2876
|41
|2006.11.17 12:11
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2766
|1.2876
|42
|2006.11.17 12:14
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2767
|1.2876
|43
|2006.11.17 12:14
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2768
|1.2876
|44
|2006.11.17 12:14
|modify
|5
|0.12
|1.2779
|1.2770
|1.2876
|45
|2006.11.17 12:14
|close
|5
|0.12
|1.2787
|1.2770
|1.2876
|9.60
|538.40
|46
|2006.11.17 12:15
|sell
|6
|0.13
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|47
|2006.11.17 12:17
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|48
|2006.11.17 12:17
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2798
|1.2685
|49
|2006.11.17 12:27
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2797
|1.2685
|50
|2006.11.17 12:27
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2796
|1.2685
|51
|2006.11.17 12:28
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2795
|1.2685
|52
|2006.11.17 12:28
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2793
|1.2685
|53
|2006.11.17 13:16
|modify
|6
|0.13
|1.2782
|1.2791
|1.2685
|54
|2006.11.17 13:16
|close
|6
|0.13
|1.2773
|1.2791
|1.2685
|11.70
|550.10
|55
|2006.11.17 15:05
|sell
|7
|0.13
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|56
|2006.11.17 15:06
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2796
|1.2683
|57
|2006.11.17 15:06
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2795
|1.2683
|58
|2006.11.17 15:06
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2794
|1.2683
|59
|2006.11.17 15:06
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2793
|1.2683
|60
|2006.11.17 15:10
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2792
|1.2683
|61
|2006.11.17 15:13
|modify
|7
|0.13
|1.2780
|1.2791
|1.2683
|62
|2006.11.17 15:13
|close
|7
|0.13
|1.2773
|1.2791
|1.2683
|9.10
|559.20
|63
|2006.11.17 15:30
|sell
|8
|0.13
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|64
|2006.11.17 15:31
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2796
|1.2683
|65
|2006.11.17 15:31
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2795
|1.2683
|66
|2006.11.17 15:32
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2794
|1.2683
|67
|2006.11.17 15:39
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2793
|1.2683
|68
|2006.11.17 15:39
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2792
|1.2683
|69
|2006.11.17 15:41
|modify
|8
|0.13
|1.2780
|1.2791
|1.2683
|70
|2006.11.17 15:41
|close
|8
|0.13
|1.2773
|1.2791
|1.2683
|9.10
|568.30
|71
|2006.11.17 15:45
|sell
|9
|0.13
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|72
|2006.11.17 16:45
|s/l
|9
|0.13
|1.2797
|1.2797
|1.2683
|-22.10
|546.20
|73
|2006.11.20 02:45
|sell
|10
|0.13
|1.2826
|1.2843
|1.2729
|74
|2006.11.20 04:24
|s/l
|10
|0.13
|1.2843
|1.2843
|1.2729
|-22.10
|524.10
|75
|2006.11.21 02:13
|sell
|11
|0.12
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|76
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|77
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2837
|1.2724
|78
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2836
|1.2724
|79
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2835
|1.2724
|80
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2834
|1.2724
|81
|2006.11.21 02:13
|modify
|11
|0.12
|1.2821
|1.2832
|1.2724
|82
|2006.11.21 02:14
|s/l
|11
|0.12
|1.283178
|1.2832
|1.2724
|-12.93
|511.17
|83
|2006.11.21 02:14
|sell
|12
|0.12
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|84
|2006.11.21 02:14
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2846
|1.2734
|85
|2006.11.21 02:15
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2845
|1.2734
|86
|2006.11.21 02:15
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2843
|1.2734
|87
|2006.11.21 02:15
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2842
|1.2734
|88
|2006.11.21 02:16
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2841
|1.2734
|89
|2006.11.21 02:16
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2840
|1.2734
|90
|2006.11.21 02:16
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2838
|1.2734
|91
|2006.11.21 02:16
|modify
|12
|0.12
|1.2831
|1.2837
|1.2734
|92
|2006.11.21 02:16
|close
|12
|0.12
|1.2823
|1.2837
|1.2734
|9.60
|520.77
|93
|2006.11.21 02:16
|sell
|13
|0.12
|1.2822
|1.2839
|1.2725
|94
|2006.11.21 02:16
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2837
|1.2725
|95
|2006.11.21 02:16
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2836
|1.2725
|96
|2006.11.21 02:16
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2834
|1.2725
|97
|2006.11.21 02:19
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2833
|1.2725
|98
|2006.11.21 02:24
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2832
|1.2725
|99
|2006.11.21 02:24
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2831
|1.2725
|100
|2006.11.21 02:24
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2829
|1.2725
|101
|2006.11.21 02:25
|modify
|13
|0.12
|1.2822
|1.2828
|1.2725
|102
|2006.11.21 02:25
|close
|13
|0.12
|1.2814
|1.2828
|1.2725
|9.60
|530.37
|103
|2006.11.21 02:41
|sell
|14
|0.12
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|104
|2006.11.21 02:41
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2834
|1.2722
|105
|2006.11.21 04:26
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|106
|2006.11.21 05:00
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|107
|2006.11.21 05:17
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2832
|1.2722
|108
|2006.11.21 05:19
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|109
|2006.11.21 05:20
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2830
|1.2722
|110
|2006.11.21 05:37
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2829
|1.2722
|111
|2006.11.21 06:18
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2828
|1.2722
|112
|2006.11.21 06:39
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2827
|1.2722
|113
|2006.11.21 06:39
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2826
|1.2722
|114
|2006.11.21 06:41
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2825
|1.2722
|115
|2006.11.21 06:47
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2824
|1.2722
|116
|2006.11.21 06:50
|modify
|14
|0.12
|1.2819
|1.2822
|1.2722
|117
|2006.11.21 07:00
|close
|14
|0.12
|1.2810
|1.2822
|1.2722
|10.80
|541.17
|118
|2006.11.21 17:10
|sell
|15
|0.13
|1.2816
|1.2833
|1.2719
|119
|2006.11.21 17:11
|modify
|15
|0.13
|1.2816
|1.2831
|1.2719
|120
|2006.11.21 17:12
|modify
|15
|0.13
|1.2816
|1.2830
|1.2719
|121
|2006.11.21 21:08
|s/l
|15
|0.13
|1.283019
|1.2830
|1.2719
|-18.45
|522.72
|122
|2006.11.22 05:12
|buy
|16
|0.12
|1.2853
|1.2836
|1.2950
|123
|2006.11.22 05:12
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2837
|1.2950
|124
|2006.11.22 05:25
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2839
|1.2950
|125
|2006.11.22 05:30
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2840
|1.2950
|126
|2006.11.22 05:34
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2841
|1.2950
|127
|2006.11.22 05:36
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2842
|1.2950
|128
|2006.11.22 05:41
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2843
|1.2950
|129
|2006.11.22 05:43
|modify
|16
|0.12
|1.2853
|1.2844
|1.2950
|130
|2006.11.22 05:43
|close
|16
|0.12
|1.2860
|1.2844
|1.2950
|8.40
|531.12
|131
|2006.11.24 00:10
|sell
|17
|0.12
|1.2957
|1.2974
|1.2860
|132
|2006.11.24 00:10
|modify
|17
|0.12
|1.2957
|1.2973
|1.2860
|133
|2006.11.24 00:10
|modify
|17
|0.12
|1.2957
|1.2971
|1.2860
|134
|2006.11.24 00:10
|modify
|17
|0.12
|1.2957
|1.2970
|1.2860
|135
|2006.11.24 00:10
|modify
|17
|0.12
|1.2957
|1.2968
|1.2860
|136
|2006.11.24 00:15
|modify
|17
|0.12
|1.2957
|1.2967
|1.2860
|137
|2006.11.24 00:15
|close
|17
|0.12
|1.2950
|1.2967
|1.2860
|8.40
|539.52
|138
|2006.11.24 11:01
|buy
|18
|0.12
|1.3063
|1.3046
|1.3160
|139
|2006.11.24 11:15
|close
|18
|0.12
|1.3069
|1.3046
|1.3160
|7.20
|546.72
|140
|2006.11.24 11:28
|buy
|19
|0.13
|1.3063
|1.3046
|1.3160
|141
|2006.11.24 12:10
|close
|19
|0.13
|1.3070
|1.3046
|1.3160
|9.10
|555.82
|142
|2006.11.24 18:43
|buy
|20
|0.13
|1.3084
|1.3067
|1.3181
|143
|2006.11.24 19:09
|close
|20
|0.13
|1.3091
|1.3067
|1.3181
|9.10
|564.92
|144
|2006.11.27 00:22
|buy
|21
|0.13
|1.3158
|1.3141
|1.3255
|145
|2006.11.27 02:20
|s/l
|21
|0.13
|1.3141
|1.3141
|1.3255
|-22.10
|542.82
|146
|2006.11.27 08:19
|sell
|22
|0.12
|1.3126
|1.3143
|1.3029
|147
|2006.11.27 08:39
|close
|22
|0.12
|1.3121
|1.3143
|1.3029
|6.00
|548.82
|148
|2006.11.27 08:55
|sell
|23
|0.13
|1.3126
|1.3143
|1.3029
|149
|2006.11.27 09:22
|close
|23
|0.13
|1.3120
|1.3143
|1.3029
|7.80
|556.62
|150
|2006.11.27 09:52
|sell
|24
|0.13
|1.3136
|1.3153
|1.3039
|151
|2006.11.27 09:59
|close
|24
|0.13
|1.3127
|1.3153
|1.3039
|11.70
|568.32
|152
|2006.11.27 11:32
|sell
|25
|0.13
|1.3120
|1.3137
|1.3023
|153
|2006.11.27 14:12
|close
|25
|0.13
|1.3114
|1.3137
|1.3023
|7.80
|576.12
|154
|2006.11.27 15:23
|sell
|26
|0.13
|1.3119
|1.3136
|1.3022
|155
|2006.11.27 15:35
|close
|26
|0.13
|1.3111
|1.3136
|1.3022
|10.40
|586.52
|156
|2006.11.27 16:24
|sell
|27
|0.13
|1.3117
|1.3134
|1.3020
|157
|2006.11.27 16:34
|close
|27
|0.13
|1.3112
|1.3134
|1.3020
|6.50
|593.02
|158
|2006.11.28 08:39
|sell
|28
|0.14
|1.3131
|1.3148
|1.3034
|159
|2006.11.28 08:39
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3147
|1.3034
|160
|2006.11.28 08:39
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3146
|1.3034
|161
|2006.11.28 08:40
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3144
|1.3034
|162
|2006.11.28 08:41
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3143
|1.3034
|163
|2006.11.28 08:42
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3141
|1.3034
|164
|2006.11.28 08:42
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3140
|1.3034
|165
|2006.11.28 08:43
|modify
|28
|0.14
|1.3131
|1.3139
|1.3034
|166
|2006.11.28 09:15
|s/l
|28
|0.14
|1.313891
|1.3139
|1.3034
|-11.08
|581.94
|167
|2006.11.29 02:04
|buy
|29
|0.13
|1.3197
|1.3180
|1.3294
|168
|2006.11.29 02:16
|close
|29
|0.13
|1.3205
|1.3180
|1.3294
|10.40
|592.34
|169
|2006.11.29 09:14
|buy
|30
|0.13
|1.3193
|1.3176
|1.3290
|170
|2006.11.29 09:48
|s/l
|30
|0.13
|1.3176
|1.3176
|1.3290
|-22.10
|570.24
|171
|2006.11.29 16:01
|sell
|31
|0.13
|1.3153
|1.3170
|1.3056
|172
|2006.11.29 16:28
|s/l
|31
|0.13
|1.3170
|1.3170
|1.3056
|-22.10
|548.14
|173
|2006.11.29 16:28
|sell
|32
|0.12
|1.3168
|1.3185
|1.3071
|174
|2006.11.29 17:05
|close
|32
|0.12
|1.3161
|1.3185
|1.3071
|8.40
|556.54