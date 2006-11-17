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Account: 469966 Name: Guilherme Scripes Currency: USD 2006 November 29, 20:01

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

4409189 balance Deposit 500.00

4412807 sell 0.12 eurusd 1.2786 1.2791 1.2689 1.2777 0.00 0.00 0.00 10.80

4414454 sell 0.12 eurusd 1.2796 1.2805 1.2699 1.2791 0.00 0.00 0.00 6.00

4415934 buy 0.12 eurusd 1.2779 1.2768 1.2876 1.2784 0.00 0.00 0.00 6.00

4416218 buy 0.12 eurusd 1.2779 1.2768 1.2876 1.2784 0.00 0.00 0.00 6.00

4416611 buy 0.12 eurusd 1.2779 1.2769 1.2876 1.2786 0.00 0.00 0.00 8.40

4417511 sell 0.13 eurusd 1.2782 1.2793 1.2685 1.2775 0.00 0.00 0.00 9.10

4420989 sell 0.13 eurusd 1.2779 1.2791 1.2682 1.2791 0.00 0.00 0.00 -15.60

4438138 sell 0.12 eurusd 1.2826 1.2843 1.2729 1.2843 0.00 0.00 0.00 -20.40

4457644 sell 0.12 eurusd 1.2820 1.2834 1.2723 1.2834 0.00 0.00 0.00 -16.80

4457838 sell 0.12 eurusd 1.2832 1.2838 1.2735 1.2824 0.00 0.00 0.00 9.60

4458339 sell 0.12 eurusd 1.2819 1.2828 1.2722 1.2810 0.00 0.00 0.00 10.80

4474415 sell 0.12 eurusd 1.2816 1.2830 1.2719 1.2830 0.00 0.00 0.00 -16.80

4486461 buy 0.12 eurusd 1.2853 1.2844 1.2950 1.2860 0.00 0.00 0.00 8.40

4550904 buy 0.12 eurusd 1.3063 1.3046 1.3160 1.3069 0.00 0.00 0.00 7.20

4552296 buy 0.12 eurusd 1.3063 1.3046 1.3160 1.3070 0.00 0.00 0.00 8.40

4566871 buy 0.12 eurusd 1.3085 1.3068 1.3182 1.3092 0.00 0.00 0.00 8.40

4581599 sell 0.12 eurusd 1.3126 1.3143 1.3029 1.3121 0.00 0.00 0.00 6.00

4583014 sell 0.12 eurusd 1.3126 1.3143 1.3029 1.3121 0.00 0.00 0.00 6.00

4585018 sell 0.12 eurusd 1.3136 1.3153 1.3039 1.3131 0.00 0.00 0.00 6.00

4590578 sell 0.13 eurusd 1.3120 1.3137 1.3023 1.3114 0.00 0.00 0.00 7.80

4596738 sell 0.13 eurusd 1.3119 1.3136 1.3022 1.3111 0.00 0.00 0.00 10.40

4598827 sell 0.13 eurusd 1.3117 1.3134 1.3020 1.3112 0.00 0.00 0.00 6.50

4601461 sell 0.13 eurusd 1.3134 1.3134 1.3037 1.3128 0.00 0.00 0.00 7.80

4615224 sell 0.13 eurusd 1.3130 1.3140 1.3033 1.3125 0.00 0.00 0.00 6.50

4654729 buy 0.13 eurusd 1.3198 1.3180 1.3295 1.3207 0.00 0.00 0.00 11.70

4665806 buy 0.14 eurusd 1.3193 1.3176 1.3290 1.3176 0.00 0.00 0.00 -23.80

4681814 sell 0.13 eurusd 1.3151 1.3168 1.3054 1.3168 0.00 0.00 0.00 -22.10

4682630 sell 0.13 eurusd 1.3165 1.3182 1.3068 1.3158 0.00 0.00 0.00 9.10

0.00 0.00 0.00 61.40

Closed P/L: 61.40

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 61.40 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 561.40 Equity: 561.40 Free Margin: 561.40

Details:

Gross Profit: 176.90 Gross Loss: 115.50 Total Net Profit: 61.40

Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 2.19

Absolute Drawdown: 6.50 Maximal Drawdown (%): 52.80 (9.67%)

Total Trades: 28 Short Positions (won %): 19 (73.68%) Long Positions (won %): 9 (88.89%)

Profit Trades (% of total): 22 (78.57%) Loss trades (% of total): 6 (21.43%)

Largest profit trade: 11.70 loss trade: -23.80

Average profit trade: 8.04 loss trade: -19.25

Maximum consecutive wins ($): 13 (101.10) consecutive losses ($): 3 (-52.80)

Maximal consecutive profit (count): 101.10 (13) consecutive loss (count): -52.80 (3)