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|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
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|0.00
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|561.40
|Details:
|Gross Profit:
|176.90
|Gross Loss:
|115.50
|Total Net Profit:
|61.40
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|2.19
|Absolute Drawdown:
|6.50
|Maximal Drawdown (%):
|52.80 (9.67%)
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|19 (73.68%)
|Long Positions (won %):
|9 (88.89%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (78.57%)
|Loss trades (% of total):
|6 (21.43%)
|Largest
|profit trade:
|11.70
|loss trade:
|-23.80
|Average
|profit trade:
|8.04
|loss trade:
|-19.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (101.10)
|consecutive losses ($):
|3 (-52.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|101.10 (13)
|consecutive loss (count):
|-52.80 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2