FXDD

Account: 469966 Name: Guilherme Scripes Currency: USD 2006 November 29, 20:01
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Closed P/L: 61.40
Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 61.40 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 561.40 Equity: 561.40 Free Margin: 561.40
 
Details:
Graph
Gross Profit: 176.90 Gross Loss: 115.50 Total Net Profit: 61.40
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 2.19  
Absolute Drawdown: 6.50 Maximal Drawdown (%): 52.80 (9.67%)  
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 19 (73.68%) Long Positions (won %): 9 (88.89%)
Profit Trades (% of total): 22 (78.57%) Loss trades (% of total): 6 (21.43%)
Largest profit trade: 11.70 loss trade: -23.80
Average profit trade: 8.04 loss trade: -19.25
Maximum consecutive wins ($): 13 (101.10) consecutive losses ($): 3 (-52.80)
Maximal consecutive profit (count): 101.10 (13) consecutive loss (count): -52.80 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2