|Account: 1273915
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 13, 19:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17440552
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.3292
|1.3121
|2006.12.11 03:17
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17440553
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3141
|1.3292
|1.3121
|2006.12.11 03:16
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17440707
|2006.12.11 03:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3142
|1.3293
|1.3122
|2006.12.11 08:58
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|17442487
|2006.12.11 03:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3157
|1.3293
|1.3137
|2006.12.11 08:58
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17450101
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3173
|1.3294
|1.3153
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|17456375
|2006.12.11 07:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3188
|1.3294
|1.3168
|2006.12.11 08:57
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17459799
|2006.12.11 07:48
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3203
|1.3294
|1.3183
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|17465869
|2006.12.11 08:16
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3220
|1.3296
|1.3200
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17469189
|2006.12.11 08:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3051
|1.3222
|2006.12.11 15:31
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17473915
|2006.12.11 09:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3187
|1.3051
|1.3207
|2006.12.11 15:31
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17498162
|2006.12.11 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3208
|1.3057
|1.3228
|2006.12.11 16:32
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17504307
|2006.12.11 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3230
|1.3079
|1.3250
|2006.12.11 17:16
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17510544
|2006.12.11 17:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3253
|1.3102
|1.3273
|2006.12.11 23:16
|1.3256
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.30
|17524112
|2006.12.11 21:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3237
|1.3101
|1.3257
|2006.12.11 23:16
|1.3257
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.00
|17529911
|2006.12.11 23:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3258
|1.3107
|1.3278
|2006.12.12 09:49
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17553246
|2006.12.12 07:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3243
|1.3107
|1.3263
|2006.12.12 09:49
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17556389
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3228
|1.3107
|1.3248
|2006.12.12 09:49
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17562758
|2006.12.12 09:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3250
|1.3099
|1.3270
|2006.12.12 14:35
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17569122
|2006.12.12 10:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3235
|1.3099
|1.3255
|2006.12.12 14:35
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17583654
|2006.12.12 13:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3219
|1.3098
|1.3239
|2006.12.12 14:35
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17587519
|2006.12.12 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3091
|1.3262
|2006.12.12 14:41
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17590413
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3264
|1.3113
|1.3284
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17592342
|2006.12.12 14:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3249
|1.3113
|1.3269
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17597727
|2006.12.12 16:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3234
|1.3113
|1.3254
|2006.12.12 19:20
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17606499
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|2006.12.12 19:32
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17611741
|2006.12.12 19:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3135
|1.3306
|2006.12.13 16:08
|1.3233
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.30
|17617269
|2006.12.12 19:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3271
|1.3135
|1.3291
|2006.12.13 16:08
|1.3232
|0.00
|0.00
|-0.15
|-7.80
|17653322
|2006.12.13 09:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3256
|1.3135
|1.3276
|2006.12.13 16:08
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17673790
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3239
|1.3133
|1.3259
|2006.12.13 16:08
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17677353
|2006.12.13 13:34
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3224
|1.3133
|1.3244
|2006.12.13 16:07
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|17680242
|2006.12.13 13:35
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3209
|1.3133
|1.3229
|2006.12.13 16:07
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17440534
|2006.12.11 03:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9470
|1.9621
|1.9450
|2006.12.11 03:14
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17440536
|2006.12.11 03:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9470
|1.9621
|1.9450
|2006.12.11 03:14
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17440616
|2006.12.11 03:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|1.9622
|1.9451
|2006.12.11 07:00
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17441375
|2006.12.11 03:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9486
|1.9622
|1.9466
|2006.12.11 06:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17443023
|2006.12.11 03:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9502
|1.9623
|1.9482
|2006.12.11 06:59
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17450042
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9518
|1.9624
|1.9498
|2006.12.11 06:59
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17453496
|2006.12.11 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9499
|1.9348
|1.9519
|2006.12.11 07:13
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17454796
|2006.12.11 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9523
|1.9372
|1.9543
|2006.12.11 07:48
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17459866
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|1.9397
|1.9568
|2006.12.11 13:35
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|17469013
|2006.12.11 08:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9533
|1.9397
|1.9553
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17474050
|2006.12.11 09:38
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9518
|1.9397
|1.9538
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17477317
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9503
|1.9397
|1.9523
|2006.12.11 13:35
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17483822
|2006.12.11 12:07
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9487
|1.9396
|1.9507
|2006.12.11 13:35
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17490685
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9508
|1.9357
|1.9528
|2006.12.11 15:37
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17498983
|2006.12.11 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9533
|1.9382
|1.9553
|2006.12.11 16:29
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17503909
|2006.12.11 16:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9556
|1.9405
|1.9576
|2006.12.11 17:02
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17507573
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|1.9424
|1.9595
|2006.12.11 23:12
|1.9595
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.00
|17529061
|2006.12.11 23:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|1.9449
|1.9620
|2006.12.12 02:58
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17539905
|2006.12.12 02:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9622
|1.9471
|1.9642
|2006.12.12 09:25
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17553280
|2006.12.12 07:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9606
|1.9470
|1.9626
|2006.12.12 09:25
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17554752
|2006.12.12 07:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9590
|1.9469
|1.9610
|2006.12.12 09:25
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17559818
|2006.12.12 09:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9610
|1.9761
|1.9590
|2006.12.12 10:23
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17560386
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9627
|1.9763
|1.9607
|2006.12.12 10:23
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17562854
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9642
|1.9763
|1.9622
|2006.12.12 10:22
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17566514
|2006.12.12 10:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|1.9475
|1.9646
|2006.12.12 12:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17568912
|2006.12.12 10:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9608
|1.9472
|1.9628
|2006.12.12 12:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17573095
|2006.12.12 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|1.9481
|1.9652
|2006.12.12 13:33
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17577935
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9616
|1.9480
|1.9636
|2006.12.12 13:33
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17578304
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9596
|1.9475
|1.9616
|2006.12.12 13:33
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17580932
|2006.12.12 13:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9620
|1.9771
|1.9600
|2006.12.12 16:18
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17585189
|2006.12.12 14:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9635
|1.9771
|1.9615
|2006.12.12 16:18
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17586895
|2006.12.12 14:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9650
|1.9771
|1.9630
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|17588389
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9666
|1.9772
|1.9646
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17590579
|2006.12.12 14:42
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9681
|1.9772
|1.9661
|2006.12.12 16:18
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17596984
|2006.12.12 16:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|1.9509
|1.9680
|2006.12.12 19:15
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17599289
|2006.12.12 17:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9645
|1.9509
|1.9665
|2006.12.12 19:15
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17604863
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9651
|1.9802
|1.9631
|2006.12.12 19:39
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17605854
|2006.12.12 19:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9667
|1.9803
|1.9647
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17607060
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9682
|1.9803
|1.9662
|2006.12.12 19:39
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17610543
|2006.12.12 19:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9697
|1.9803
|1.9677
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17614293
|2006.12.12 19:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9712
|1.9803
|1.9692
|2006.12.12 19:39
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17615998
|2006.12.12 19:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.12.12 21:59
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17623531
|2006.12.12 21:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9718
|1.9567
|1.9738
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.10
|17626839
|2006.12.12 23:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9703
|1.9567
|1.9723
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17645121
|2006.12.13 07:42
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9687
|1.9566
|1.9707
|2006.12.13 07:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17646035
|2006.12.13 07:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9708
|1.9859
|1.9688
|2006.12.13 08:22
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17648773
|2006.12.13 08:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|1.9836
|1.9665
|2006.12.13 13:26
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|17655947
|2006.12.13 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9710
|1.9846
|1.9690
|2006.12.13 13:25
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17663831
|2006.12.13 11:17
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9726
|1.9847
|1.9706
|2006.12.13 13:25
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17671410
|2006.12.13 13:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9701
|1.9852
|1.9681
|2006.12.13 13:30
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17672569
|2006.12.13 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|1.9820
|1.9649
|2006.12.13 13:34
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17674942
|2006.12.13 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9685
|1.9821
|1.9665
|2006.12.13 13:34
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17677135
|2006.12.13 13:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9655
|1.9809
|1.9638
|2006.12.13 13:35
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|17680447
|2006.12.13 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9782
|1.9611
|2006.12.13 14:08
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17683366
|2006.12.13 13:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|1.9784
|1.9628
|2006.12.13 14:08
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17685296
|2006.12.13 13:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9785
|1.9644
|2006.12.13 14:08
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17688660
|2006.12.13 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|1.9786
|1.9615
|2006.12.13 14:36
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17693434
|2006.12.13 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|1.9760
|1.9589
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|17696720
|2006.12.13 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|1.9761
|1.9605
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17698566
|2006.12.13 15:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|1.9761
|1.9620
|2006.12.13 16:36
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|17699924
|2006.12.13 15:07
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9655
|1.9761
|1.9635
|2006.12.13 16:36
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17705716
|2006.12.13 15:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|1.9761
|1.9650
|2006.12.13 16:35
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17707705
|2006.12.13 16:08
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9689
|1.9765
|1.9669
|2006.12.13 16:35
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17440556
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.2241
|1.2070
|2006.12.11 03:16
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|17440558
|2006.12.11 03:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.2241
|1.2070
|2006.12.11 03:14
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|17440685
|2006.12.11 03:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2089
|1.2240
|1.2069
|2006.12.11 06:15
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17450000
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2062
|1.2213
|1.2042
|2006.12.11 07:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|17453256
|2006.12.11 06:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2077
|1.2213
|1.2057
|2006.12.11 07:45
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|17458267
|2006.12.11 07:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2052
|1.2203
|1.2032
|2006.12.11 07:53
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17462617
|2006.12.11 07:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.2178
|1.2007
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|17464320
|2006.12.11 08:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2043
|1.2179
|1.2023
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|17475417
|2006.12.11 09:45
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2058
|1.2179
|1.2038
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17487639
|2006.12.11 12:58
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2073
|1.2179
|1.2053
|2006.12.11 15:23
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|17497194
|2006.12.11 15:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.2201
|1.2030
|2006.12.11 16:08
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17502397
|2006.12.11 16:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.2178
|1.2007
|2006.12.11 17:16
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17511113
|2006.12.11 17:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2003
|1.2154
|1.1983
|2006.12.12 13:38
|1.2026
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.91
|17519378
|2006.12.11 20:27
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2018
|1.2154
|1.1998
|2006.12.12 13:38
|1.2027
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.50
|17572777
|2006.12.12 12:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2033
|1.2154
|1.2013
|2006.12.12 13:38
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17578233
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2048
|1.2154
|1.2028
|2006.12.12 13:38
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|17582100
|2006.12.12 13:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2027
|1.1876
|1.2047
|2006.12.12 13:56
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17583748
|2006.12.12 13:56
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.12.12 16:32
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|17584948
|2006.12.12 14:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2033
|1.1897
|1.2053
|2006.12.12 16:32
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|17588244
|2006.12.12 14:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2018
|1.1897
|1.2038
|2006.12.12 16:32
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17590430
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2003
|1.1897
|1.2023
|2006.12.12 16:32
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|17597521
|2006.12.12 16:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2025
|1.1874
|1.2045
|2006.12.12 19:14
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17604089
|2006.12.12 19:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2033
|1.1882
|1.2053
|2006.12.13 07:07
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.25
|17606305
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2018
|1.1882
|1.2038
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.83
|17607572
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2003
|1.1882
|1.2023
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.38
|1.33
|17614027
|2006.12.12 19:35
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1987
|1.1881
|1.2007
|2006.12.13 07:07
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.76
|13.33
|17642032
|2006.12.13 07:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2009
|1.1858
|1.2029
|2006.12.13 08:08
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17644226
|2006.12.13 07:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1994
|1.1858
|1.2014
|2006.12.13 08:08
|1.2014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17647920
|2006.12.13 08:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2017
|1.1866
|1.2037
|2006.12.13 13:30
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17672861
|2006.12.13 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.1899
|1.2070
|2006.12.13 13:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17679181
|2006.12.13 13:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2076
|1.1925
|1.2096
|2006.12.13 18:05
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|17685193
|2006.12.13 13:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2061
|1.1925
|1.2081
|2006.12.13 18:05
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|17440528
|2006.12.11 03:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.80
|115.29
|117.00
|2006.12.11 03:18
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17440529
|2006.12.11 03:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.79
|115.28
|116.99
|2006.12.11 03:16
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17440723
|2006.12.11 03:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.79
|115.28
|116.99
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17459762
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.64
|115.28
|116.84
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17470518
|2006.12.11 09:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.82
|118.33
|116.62
|2006.12.11 16:09
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|17473552
|2006.12.11 09:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.97
|118.33
|116.77
|2006.12.11 16:08
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17486221
|2006.12.11 12:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.33
|116.92
|2006.12.11 16:08
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|17502521
|2006.12.11 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.90
|118.41
|116.70
|2006.12.12 09:49
|116.70
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.71
|17562837
|2006.12.12 09:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.68
|118.19
|116.48
|2006.12.12 14:36
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|17567201
|2006.12.12 10:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.84
|118.20
|116.64
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|17572289
|2006.12.12 12:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.00
|118.21
|116.80
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17583839
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.15
|118.21
|116.95
|2006.12.12 14:36
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|17587836
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.90
|118.41
|116.70
|2006.12.12 19:21
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17595919
|2006.12.12 15:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.06
|118.42
|116.86
|2006.12.12 19:21
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17608199
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.81
|118.32
|116.61
|2006.12.13 16:09
|117.25
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.75
|17631425
|2006.12.13 01:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.97
|118.33
|116.77
|2006.12.13 16:08
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.61
|17667327
|2006.12.13 12:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.12
|118.33
|116.92
|2006.12.13 16:08
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.43
|17675830
|2006.12.13 13:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.28
|118.34
|117.08
|2006.12.13 16:08
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|17680142
|2006.12.13 13:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.43
|118.34
|117.23
|2006.12.13 16:07
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|27.30
|0.00
|0.00
|0.26
|406.51
|Closed P/L:
|406.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17707756
|2006.12.13 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3235
|1.3084
|1.3255
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|17708010
|2006.12.13 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.23
|118.74
|117.03
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|17711934
|2006.12.13 16:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|1.9521
|1.9692
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|17712270
|2006.12.13 16:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3219
|1.3083
|1.3239
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17712307
|2006.12.13 16:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.40
|118.76
|117.20
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|17717454
|2006.12.13 17:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9657
|1.9521
|1.9677
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17720199
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3204
|1.3083
|1.3224
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17720223
|2006.12.13 17:53
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.56
|118.77
|117.36
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|17720417
|2006.12.13 17:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9642
|1.9521
|1.9662
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|17722124
|2006.12.13 18:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2085
|1.1934
|1.2105
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|17723269
|2006.12.13 18:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2069
|1.1933
|1.2089
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|Floating P/L:
|-6.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|406.77
|Floating P/L:
|-6.54
|Margin:
|240.00
|Balance:
|3 320.27
|Equity:
|3 313.73
|Free Margin:
|3 073.73
|Details:
|Gross Profit:
|608.32
|Gross Loss:
|201.55
|Total Net Profit:
|406.77
|Profit Factor:
|3.02
|Expected Payoff:
|2.81
|Absolute Drawdown:
|2.77
|Maximal Drawdown:
|39.94 (1.20%)
|Relative Drawdown:
|1.20% (36.10)
|Total Trades:
|145
|Short Positions (won %):
|76 (52.63%)
|Long Positions (won %):
|69 (71.01%)
|Profit Trades (% of total):
|89 (61.38%)
|Loss trades (% of total):
|56 (38.62%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-12.40
|Average
|profit trade:
|6.84
|loss trade:
|-3.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (26.52)
|consecutive losses ($):
|8 (-2.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|102.90 (4)
|consecutive loss (count):
|-39.60 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2