Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 13, 19:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174405522006.12.11 03:12sell0.01eurusd1.31411.32921.31212006.12.11 03:171.31450.000.000.00-0.40
174405532006.12.11 03:12sell0.01eurusd1.31411.32921.31212006.12.11 03:161.31440.000.000.00-0.30
174407072006.12.11 03:17sell0.01eurusd1.31421.32931.31222006.12.11 08:581.32010.000.000.00-5.90
174424872006.12.11 03:35sell0.02eurusd1.31571.32931.31372006.12.11 08:581.32020.000.000.00-9.00
174501012006.12.11 06:15sell0.04eurusd1.31731.32941.31532006.12.11 08:571.32000.000.000.00-10.80
174563752006.12.11 07:28sell0.08eurusd1.31881.32941.31682006.12.11 08:571.32010.000.000.00-10.40
174597992006.12.11 07:48sell0.16eurusd1.32031.32941.31832006.12.11 08:571.32000.000.000.004.80
174658692006.12.11 08:16sell0.32eurusd1.32201.32961.32002006.12.11 08:571.32000.000.000.0064.00
174691892006.12.11 08:58buy0.01eurusd1.32021.30511.32222006.12.11 15:311.32070.000.000.000.50
174739152006.12.11 09:37buy0.02eurusd1.31871.30511.32072006.12.11 15:311.32070.000.000.004.00
174981622006.12.11 15:31buy0.01eurusd1.32081.30571.32282006.12.11 16:321.32280.000.000.002.00
175043072006.12.11 16:32buy0.01eurusd1.32301.30791.32502006.12.11 17:161.32500.000.000.002.00
175105442006.12.11 17:16buy0.01eurusd1.32531.31021.32732006.12.11 23:161.32560.000.00-0.080.30
175241122006.12.11 21:14buy0.02eurusd1.32371.31011.32572006.12.11 23:161.32570.000.00-0.154.00
175299112006.12.11 23:16buy0.01eurusd1.32581.31071.32782006.12.12 09:491.32470.000.000.00-1.10
175532462006.12.12 07:49buy0.02eurusd1.32431.31071.32632006.12.12 09:491.32480.000.000.001.00
175563892006.12.12 08:05buy0.04eurusd1.32281.31071.32482006.12.12 09:491.32480.000.000.008.00
175627582006.12.12 09:49buy0.01eurusd1.32501.30991.32702006.12.12 14:351.32390.000.000.00-1.10
175691222006.12.12 10:56buy0.02eurusd1.32351.30991.32552006.12.12 14:351.32380.000.000.000.60
175836542006.12.12 13:56buy0.04eurusd1.32191.30981.32392006.12.12 14:351.32390.000.000.008.00
175875192006.12.12 14:35buy0.01eurusd1.32421.30911.32622006.12.12 14:411.32620.000.000.002.00
175904132006.12.12 14:41buy0.01eurusd1.32641.31131.32842006.12.12 19:201.32540.000.000.00-1.00
175923422006.12.12 14:57buy0.02eurusd1.32491.31131.32692006.12.12 19:201.32540.000.000.001.00
175977272006.12.12 16:34buy0.04eurusd1.32341.31131.32542006.12.12 19:201.32540.000.000.008.00
176064992006.12.12 19:20buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.12 19:321.32790.000.000.002.00
176117412006.12.12 19:32buy0.01eurusd1.32861.31351.33062006.12.13 16:081.32330.000.00-0.08-5.30
176172692006.12.12 19:53buy0.02eurusd1.32711.31351.32912006.12.13 16:081.32320.000.00-0.15-7.80
176533222006.12.13 09:06buy0.04eurusd1.32561.31351.32762006.12.13 16:081.32310.000.000.00-10.00
176737902006.12.13 13:30buy0.08eurusd1.32391.31331.32592006.12.13 16:081.32310.000.000.00-6.40
176773532006.12.13 13:34buy0.16eurusd1.32241.31331.32442006.12.13 16:071.32300.000.000.009.60
176802422006.12.13 13:35buy0.32eurusd1.32091.31331.32292006.12.13 16:071.32290.000.000.0064.00
174405342006.12.11 03:11sell0.01gbpusd1.94701.96211.94502006.12.11 03:141.94750.000.000.00-0.50
174405362006.12.11 03:11sell0.01gbpusd1.94701.96211.94502006.12.11 03:141.94740.000.000.00-0.40
174406162006.12.11 03:14sell0.01gbpusd1.94711.96221.94512006.12.11 07:001.94980.000.000.00-2.70
174413752006.12.11 03:26sell0.02gbpusd1.94861.96221.94662006.12.11 06:591.94990.000.000.00-2.60
174430232006.12.11 03:39sell0.04gbpusd1.95021.96231.94822006.12.11 06:591.94980.000.000.001.60
174500422006.12.11 06:15sell0.08gbpusd1.95181.96241.94982006.12.11 06:591.94980.000.000.0016.00
174534962006.12.11 07:00buy0.01gbpusd1.94991.93481.95192006.12.11 07:131.95190.000.000.002.00
174547962006.12.11 07:13buy0.01gbpusd1.95231.93721.95432006.12.11 07:481.95430.000.000.002.00
174598662006.12.11 07:48buy0.01gbpusd1.95481.93971.95682006.12.11 13:351.95030.000.000.00-4.50
174690132006.12.11 08:57buy0.02gbpusd1.95331.93971.95532006.12.11 13:351.95040.000.000.00-5.80
174740502006.12.11 09:38buy0.04gbpusd1.95181.93971.95382006.12.11 13:351.95040.000.000.00-5.60
174773172006.12.11 10:05buy0.08gbpusd1.95031.93971.95232006.12.11 13:351.95040.000.000.000.80
174838222006.12.11 12:07buy0.16gbpusd1.94871.93961.95072006.12.11 13:351.95070.000.000.0032.00
174906852006.12.11 13:35buy0.01gbpusd1.95081.93571.95282006.12.11 15:371.95280.000.000.002.00
174989832006.12.11 15:37buy0.01gbpusd1.95331.93821.95532006.12.11 16:291.95530.000.000.002.00
175039092006.12.11 16:29buy0.01gbpusd1.95561.94051.95762006.12.11 17:021.95760.000.000.002.00
175075732006.12.11 17:02buy0.01gbpusd1.95751.94241.95952006.12.11 23:121.95950.000.00-0.022.00
175290612006.12.11 23:12buy0.01gbpusd1.96001.94491.96202006.12.12 02:581.96200.000.000.002.00
175399052006.12.12 02:58buy0.01gbpusd1.96221.94711.96422006.12.12 09:251.96110.000.000.00-1.10
175532802006.12.12 07:49buy0.02gbpusd1.96061.94701.96262006.12.12 09:251.96100.000.000.000.80
175547522006.12.12 07:54buy0.04gbpusd1.95901.94691.96102006.12.12 09:251.96100.000.000.008.00
175598182006.12.12 09:25sell0.01gbpusd1.96101.97611.95902006.12.12 10:231.96260.000.000.00-1.60
175603862006.12.12 09:30sell0.02gbpusd1.96271.97631.96072006.12.12 10:231.96280.000.000.00-0.20
175628542006.12.12 09:49sell0.04gbpusd1.96421.97631.96222006.12.12 10:221.96220.000.000.008.00
175665142006.12.12 10:23buy0.01gbpusd1.96261.94751.96462006.12.12 12:061.96280.000.000.000.20
175689122006.12.12 10:55buy0.02gbpusd1.96081.94721.96282006.12.12 12:061.96280.000.000.004.00
175730952006.12.12 12:06buy0.01gbpusd1.96321.94811.96522006.12.12 13:331.96190.000.000.00-1.30
175779352006.12.12 13:30buy0.02gbpusd1.96161.94801.96362006.12.12 13:331.96160.000.000.000.00
175783042006.12.12 13:30buy0.04gbpusd1.95961.94751.96162006.12.12 13:331.96160.000.000.008.00
175809322006.12.12 13:33sell0.01gbpusd1.96201.97711.96002006.12.12 16:181.96600.000.000.00-4.00
175851892006.12.12 14:06sell0.02gbpusd1.96351.97711.96152006.12.12 16:181.96600.000.000.00-5.00
175868952006.12.12 14:33sell0.04gbpusd1.96501.97711.96302006.12.12 16:181.96610.000.000.00-4.40
175883892006.12.12 14:36sell0.08gbpusd1.96661.97721.96462006.12.12 16:181.96610.000.000.004.00
175905792006.12.12 14:42sell0.16gbpusd1.96811.97721.96612006.12.12 16:181.96610.000.000.0032.00
175969842006.12.12 16:18buy0.01gbpusd1.96601.95091.96802006.12.12 19:151.96520.000.000.00-0.80
175992892006.12.12 17:02buy0.02gbpusd1.96451.95091.96652006.12.12 19:151.96650.000.000.004.00
176048632006.12.12 19:15sell0.01gbpusd1.96511.98021.96312006.12.12 19:391.96930.000.000.00-4.20
176058542006.12.12 19:18sell0.02gbpusd1.96671.98031.96472006.12.12 19:391.96920.000.000.00-5.00
176070602006.12.12 19:21sell0.04gbpusd1.96821.98031.96622006.12.12 19:391.96910.000.000.00-3.60
176105432006.12.12 19:32sell0.08gbpusd1.96971.98031.96772006.12.12 19:391.96920.000.000.004.00
176142932006.12.12 19:36sell0.16gbpusd1.97121.98031.96922006.12.12 19:391.96920.000.000.0032.00
176159982006.12.12 19:39buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.12.12 21:591.97140.000.000.002.00
176235312006.12.12 21:59buy0.01gbpusd1.97181.95671.97382006.12.13 07:531.97070.000.00-0.02-1.10
176268392006.12.12 23:32buy0.02gbpusd1.97031.95671.97232006.12.13 07:531.97070.000.000.000.80
176451212006.12.13 07:42buy0.04gbpusd1.96871.95661.97072006.12.13 07:531.97070.000.000.008.00
176460352006.12.13 07:53sell0.01gbpusd1.97081.98591.96882006.12.13 08:221.96880.000.000.002.00
176487732006.12.13 08:22sell0.01gbpusd1.96851.98361.96652006.12.13 13:261.97060.000.000.00-2.10
176559472006.12.13 09:30sell0.02gbpusd1.97101.98461.96902006.12.13 13:251.97060.000.000.000.80
176638312006.12.13 11:17sell0.04gbpusd1.97261.98471.97062006.12.13 13:251.97060.000.000.008.00
176714102006.12.13 13:26sell0.01gbpusd1.97011.98521.96812006.12.13 13:301.96810.000.000.002.00
176725692006.12.13 13:30sell0.01gbpusd1.96691.98201.96492006.12.13 13:341.96640.000.000.000.50
176749422006.12.13 13:31sell0.02gbpusd1.96851.98211.96652006.12.13 13:341.96650.000.000.004.00
176771352006.12.13 13:34sell0.01gbpusd1.96551.98091.96382006.12.13 13:351.96380.000.000.001.70
176804472006.12.13 13:35sell0.01gbpusd1.96311.97821.96112006.12.13 14:081.96410.000.000.00-1.00
176833662006.12.13 13:37sell0.02gbpusd1.96481.97841.96282006.12.13 14:081.96440.000.000.000.80
176852962006.12.13 13:41sell0.04gbpusd1.96641.97851.96442006.12.13 14:081.96440.000.000.008.00
176886602006.12.13 14:08sell0.01gbpusd1.96351.97861.96152006.12.13 14:361.96150.000.000.002.00
176934342006.12.13 14:36sell0.01gbpusd1.96091.97601.95892006.12.13 16:361.96710.000.000.00-6.20
176967202006.12.13 14:54sell0.02gbpusd1.96251.97611.96052006.12.13 16:361.96700.000.000.00-9.00
176985662006.12.13 15:04sell0.04gbpusd1.96401.97611.96202006.12.13 16:361.96710.000.000.00-12.40
176999242006.12.13 15:07sell0.08gbpusd1.96551.97611.96352006.12.13 16:361.96700.000.000.00-12.00
177057162006.12.13 15:59sell0.16gbpusd1.96701.97611.96502006.12.13 16:351.96690.000.000.001.60
177077052006.12.13 16:08sell0.32gbpusd1.96891.97651.96692006.12.13 16:351.96690.000.000.0064.00
174405562006.12.11 03:12sell0.01usdchf1.20901.22411.20702006.12.11 03:161.20950.000.000.00-0.41
174405582006.12.11 03:12sell0.01usdchf1.20901.22411.20702006.12.11 03:141.20940.000.000.00-0.33
174406852006.12.11 03:16sell0.01usdchf1.20891.22401.20692006.12.11 06:151.20690.000.000.001.66
174500002006.12.11 06:15sell0.01usdchf1.20621.22131.20422006.12.11 07:451.20570.000.000.000.41
174532562006.12.11 06:59sell0.02usdchf1.20771.22131.20572006.12.11 07:451.20570.000.000.003.32
174582672006.12.11 07:45sell0.01usdchf1.20521.22031.20322006.12.11 07:531.20320.000.000.001.66
174626172006.12.11 07:53sell0.01usdchf1.20271.21781.20072006.12.11 15:231.20530.000.000.00-2.16
174643202006.12.11 08:01sell0.02usdchf1.20431.21791.20232006.12.11 15:231.20530.000.000.00-1.66
174754172006.12.11 09:45sell0.04usdchf1.20581.21791.20382006.12.11 15:231.20530.000.000.001.66
174876392006.12.11 12:58sell0.08usdchf1.20731.21791.20532006.12.11 15:231.20530.000.000.0013.27
174971942006.12.11 15:23sell0.01usdchf1.20501.22011.20302006.12.11 16:081.20300.000.000.001.66
175023972006.12.11 16:08sell0.01usdchf1.20271.21781.20072006.12.11 17:161.20070.000.000.001.67
175111132006.12.11 17:16sell0.01usdchf1.20031.21541.19832006.12.12 13:381.20260.000.00-0.12-1.91
175193782006.12.11 20:27sell0.02usdchf1.20181.21541.19982006.12.12 13:381.20270.000.00-0.24-1.50
175727772006.12.12 12:04sell0.04usdchf1.20331.21541.20132006.12.12 13:381.20280.000.000.001.66
175782332006.12.12 13:30sell0.08usdchf1.20481.21541.20282006.12.12 13:381.20280.000.000.0013.30
175821002006.12.12 13:38buy0.01usdchf1.20271.18761.20472006.12.12 13:561.20470.000.000.001.66
175837482006.12.12 13:56buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.12.12 16:321.20220.000.000.00-2.41
175849482006.12.12 14:05buy0.02usdchf1.20331.18971.20532006.12.12 16:321.20220.000.000.00-1.83
175882442006.12.12 14:36buy0.04usdchf1.20181.18971.20382006.12.12 16:321.20230.000.000.001.66
175904302006.12.12 14:41buy0.08usdchf1.20031.18971.20232006.12.12 16:321.20230.000.000.0013.31
175975212006.12.12 16:32buy0.01usdchf1.20251.18741.20452006.12.12 19:141.20450.000.000.001.66
176040892006.12.12 19:14buy0.01usdchf1.20331.18821.20532006.12.13 07:071.20060.000.000.09-2.25
176063052006.12.12 19:20buy0.02usdchf1.20181.18821.20382006.12.13 07:071.20070.000.000.19-1.83
176075722006.12.12 19:21buy0.04usdchf1.20031.18821.20232006.12.13 07:071.20070.000.000.381.33
176140272006.12.12 19:35buy0.08usdchf1.19871.18811.20072006.12.13 07:071.20070.000.000.7613.33
176420322006.12.13 07:08buy0.01usdchf1.20091.18581.20292006.12.13 08:081.20130.000.000.000.33
176442262006.12.13 07:33buy0.02usdchf1.19941.18581.20142006.12.13 08:081.20140.000.000.003.33
176479202006.12.13 08:08buy0.01usdchf1.20171.18661.20372006.12.13 13:301.20370.000.000.001.66
176728612006.12.13 13:30buy0.01usdchf1.20501.18991.20702006.12.13 13:341.20700.000.000.001.66
176791812006.12.13 13:34buy0.01usdchf1.20761.19251.20962006.12.13 18:051.20810.000.000.000.41
176851932006.12.13 13:41buy0.02usdchf1.20611.19251.20812006.12.13 18:051.20810.000.000.003.31
174405282006.12.11 03:10buy0.01usdjpy116.80115.29117.002006.12.11 03:18116.760.000.000.00-0.34
174405292006.12.11 03:10buy0.01usdjpy116.79115.28116.992006.12.11 03:16116.780.000.000.00-0.09
174407232006.12.11 03:18buy0.01usdjpy116.79115.28116.992006.12.11 09:13116.840.000.000.000.43
174597622006.12.11 07:48buy0.02usdjpy116.64115.28116.842006.12.11 09:13116.840.000.000.003.42
174705182006.12.11 09:13sell0.01usdjpy116.82118.33116.622006.12.11 16:09116.920.000.000.00-0.86
174735522006.12.11 09:36sell0.02usdjpy116.97118.33116.772006.12.11 16:08116.930.000.000.000.68
174862212006.12.11 12:31sell0.04usdjpy117.12118.33116.922006.12.11 16:08116.920.000.000.006.84
175025212006.12.11 16:09sell0.01usdjpy116.90118.41116.702006.12.12 09:49116.700.000.00-0.151.71
175628372006.12.12 09:49sell0.01usdjpy116.68118.19116.482006.12.12 14:36116.940.000.000.00-2.22
175672012006.12.12 10:32sell0.02usdjpy116.84118.20116.642006.12.12 14:36116.950.000.000.00-1.88
175722892006.12.12 12:01sell0.04usdjpy117.00118.21116.802006.12.12 14:36116.950.000.000.001.71
175838392006.12.12 13:56sell0.08usdjpy117.15118.21116.952006.12.12 14:36116.950.000.000.0013.68
175878362006.12.12 14:36sell0.01usdjpy116.90118.41116.702006.12.12 19:21116.860.000.000.000.34
175959192006.12.12 15:58sell0.02usdjpy117.06118.42116.862006.12.12 19:21116.860.000.000.003.42
176081992006.12.12 19:21sell0.01usdjpy116.81118.32116.612006.12.13 16:09117.250.000.00-0.15-3.75
176314252006.12.13 01:48sell0.02usdjpy116.97118.33116.772006.12.13 16:08117.240.000.000.00-4.61
176673272006.12.13 12:19sell0.04usdjpy117.12118.33116.922006.12.13 16:08117.250.000.000.00-4.43
176758302006.12.13 13:33sell0.08usdjpy117.28118.34117.082006.12.13 16:08117.240.000.000.002.73
176801422006.12.13 13:35sell0.16usdjpy117.43118.34117.232006.12.13 16:07117.230.000.000.0027.30
  0.00 0.00 0.26 406.51
Closed P/L: 406.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
177077562006.12.13 16:08buy0.01eurusd1.32351.30841.3255 1.32040.000.000.00-3.10
177080102006.12.13 16:09sell0.01usdjpy117.23118.74117.03 117.500.000.000.00-2.30
177119342006.12.13 16:36buy0.01gbpusd1.96721.95211.9692 1.96550.000.000.00-1.70
177122702006.12.13 16:38buy0.02eurusd1.32191.30831.3239 1.32040.000.000.00-3.00
177123072006.12.13 16:38sell0.02usdjpy117.40118.76117.20 117.500.000.000.00-1.70
177174542006.12.13 17:35buy0.02gbpusd1.96571.95211.9677 1.96550.000.000.00-0.40
177201992006.12.13 17:53buy0.04eurusd1.32041.30831.3224 1.32040.000.000.000.00
177202232006.12.13 17:53sell0.04usdjpy117.56118.77117.36 117.500.000.000.002.04
177204172006.12.13 17:53buy0.04gbpusd1.96421.95211.9662 1.96550.000.000.005.20
177221242006.12.13 18:05buy0.01usdchf1.20851.19341.2105 1.20680.000.000.00-1.41
177232692006.12.13 18:11buy0.02usdchf1.20691.19331.2089 1.20680.000.000.00-0.17
  0.00 0.00 0.00 -6.54
 Floating P/L: -6.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 406.77 Floating P/L: -6.54 Margin: 240.00
Balance: 3 320.27 Equity: 3 313.73 Free Margin: 3 073.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 608.32 Gross Loss: 201.55 Total Net Profit: 406.77
Profit Factor: 3.02 Expected Payoff: 2.81  
Absolute Drawdown: 2.77 Maximal Drawdown: 39.94 (1.20%) Relative Drawdown: 1.20% (36.10)
 
Total Trades: 145 Short Positions (won %): 76 (52.63%) Long Positions (won %): 69 (71.01%)
Profit Trades (% of total): 89 (61.38%) Loss trades (% of total): 56 (38.62%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -12.40
Average profit trade: 6.84 loss trade: -3.60
Maximum consecutive wins ($): 11 (26.52) consecutive losses ($): 8 (-2.77)
Maximal consecutive profit (count): 102.90 (4) consecutive loss (count): -39.60 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2