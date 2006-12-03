|Account: 1273915
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 7, 13:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16823545
|2006.12.03 22:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3336
|1.3532
|1.3316
|2006.12.04 01:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16827484
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3352
|1.3533
|1.3332
|2006.12.04 01:15
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16844012
|2006.12.04 01:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3330
|1.3541
|1.3310
|2006.12.04 07:50
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16869536
|2006.12.04 07:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3519
|1.3288
|2006.12.04 08:23
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16876382
|2006.12.04 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3497
|1.3266
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16878647
|2006.12.04 08:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|1.3497
|1.3281
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16888436
|2006.12.04 11:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3317
|1.3498
|1.3297
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16894620
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3295
|1.3506
|1.3275
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.50
|16897247
|2006.12.04 14:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3310
|1.3506
|1.3290
|2006.12.05 07:34
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.20
|16903573
|2006.12.04 15:56
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3325
|1.3506
|1.3305
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.18
|1.50
|16925524
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3340
|1.3506
|1.3320
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16971933
|2006.12.05 07:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3320
|1.3531
|1.3300
|2006.12.05 09:59
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16992406
|2006.12.05 09:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3298
|1.3509
|1.3278
|2006.12.05 13:48
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16994261
|2006.12.05 10:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3314
|1.3510
|1.3294
|2006.12.05 13:48
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|17001396
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3329
|1.3510
|1.3309
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17013604
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3344
|1.3510
|1.3324
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17017158
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3359
|1.3510
|1.3339
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17021934
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|1.3128
|1.3359
|2006.12.05 14:51
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17025391
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|1.3124
|1.3340
|2006.12.05 14:51
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17032572
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3344
|1.3133
|1.3364
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|17034300
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3132
|1.3348
|2006.12.05 16:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17035029
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3313
|1.3132
|1.3333
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17040028
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3295
|1.3129
|1.3315
|2006.12.05 16:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17052863
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|1.3525
|1.3294
|2006.12.06 07:57
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.06
|0.60
|17056350
|2006.12.05 16:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3329
|1.3525
|1.3309
|2006.12.06 07:57
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.12
|4.00
|17110232
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3304
|1.3455
|1.3284
|2006.12.06 09:18
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17116780
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3433
|1.3262
|2006.12.06 09:40
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17123681
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3411
|1.3240
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17130087
|2006.12.06 10:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3276
|1.3412
|1.3256
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17151050
|2006.12.06 14:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3291
|1.3412
|1.3271
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|17156264
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3306
|1.3412
|1.3286
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17182062
|2006.12.06 19:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3284
|1.3435
|1.3264
|2006.12.07 10:15
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.90
|17209132
|2006.12.07 04:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3299
|1.3435
|1.3279
|2006.12.07 10:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17219454
|2006.12.07 07:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3315
|1.3436
|1.3295
|2006.12.07 10:15
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16823713
|2006.12.03 22:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9779
|1.9975
|1.9759
|2006.12.04 01:14
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16824863
|2006.12.03 22:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9794
|1.9975
|1.9774
|2006.12.04 01:14
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|16827427
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9809
|1.9975
|1.9789
|2006.12.04 01:14
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16828315
|2006.12.03 22:57
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9825
|1.9976
|1.9805
|2006.12.04 01:13
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16843596
|2006.12.04 01:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9799
|2.0010
|1.9779
|2006.12.04 04:06
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16855193
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9987
|1.9756
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16859854
|2006.12.04 05:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|1.9987
|1.9771
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16860420
|2006.12.04 05:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9807
|1.9988
|1.9787
|2006.12.04 06:15
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16863126
|2006.12.04 06:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9783
|1.9994
|1.9763
|2006.12.04 07:41
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16867873
|2006.12.04 07:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|1.9994
|1.9778
|2006.12.04 07:41
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16868924
|2006.12.04 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|1.9984
|1.9753
|2006.12.04 08:08
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16872579
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|1.9958
|1.9727
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16879423
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9958
|1.9742
|2006.12.04 09:06
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|16879710
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9777
|1.9958
|1.9757
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16880912
|2006.12.04 08:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9792
|1.9958
|1.9772
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16881821
|2006.12.04 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|1.9981
|1.9750
|2006.12.04 09:55
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16882865
|2006.12.04 09:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9787
|1.9983
|1.9767
|2006.12.04 09:55
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16884339
|2006.12.04 09:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9763
|1.9974
|1.9743
|2006.12.04 12:52
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16886443
|2006.12.04 10:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|1.9974
|1.9758
|2006.12.04 12:52
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16887363
|2006.12.04 10:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9793
|1.9974
|1.9773
|2006.12.04 12:52
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16891783
|2006.12.04 12:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9979
|1.9748
|2006.12.04 13:30
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16894405
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|1.9956
|1.9725
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.00
|16896599
|2006.12.04 14:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9760
|1.9956
|1.9740
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.00
|16902212
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9775
|1.9956
|1.9755
|2006.12.05 00:23
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.30
|16902916
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9790
|1.9956
|1.9770
|2006.12.05 00:23
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.03
|2.50
|16924601
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9806
|1.9957
|1.9786
|2006.12.05 00:23
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16940873
|2006.12.05 00:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9780
|1.9991
|1.9760
|2006.12.05 07:43
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16975067
|2006.12.05 07:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|1.9968
|1.9737
|2006.12.05 08:20
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16980055
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9734
|1.9945
|1.9714
|2006.12.05 09:16
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16981031
|2006.12.05 08:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9945
|1.9729
|2006.12.05 09:16
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16984434
|2006.12.05 08:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9765
|1.9946
|1.9745
|2006.12.05 09:16
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16986568
|2006.12.05 09:02
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9780
|1.9946
|1.9760
|2006.12.05 09:16
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16988896
|2006.12.05 09:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9753
|1.9964
|1.9733
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990326
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9769
|1.9965
|1.9749
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16991570
|2006.12.05 09:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9744
|1.9955
|1.9724
|2006.12.05 11:11
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16993292
|2006.12.05 10:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9759
|1.9955
|1.9739
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16994624
|2006.12.05 10:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9774
|1.9955
|1.9754
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17000201
|2006.12.05 11:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|1.9960
|1.9729
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17000998
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9961
|1.9745
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17013278
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9780
|1.9961
|1.9760
|2006.12.05 13:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17016854
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9795
|1.9961
|1.9775
|2006.12.05 13:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17021590
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9773
|1.9562
|1.9793
|2006.12.05 15:54
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|17023616
|2006.12.05 13:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9562
|1.9778
|2006.12.05 15:54
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|17034571
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9740
|1.9559
|1.9760
|2006.12.05 15:54
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|17038318
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9724
|1.9558
|1.9744
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|17039859
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17043223
|2006.12.05 15:23
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.05 15:54
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17050015
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9916
|1.9685
|2006.12.06 07:26
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|17053491
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|1.9916
|1.9700
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.01
|0.80
|17055320
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9736
|1.9917
|1.9716
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.02
|6.00
|17107889
|2006.12.06 07:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9713
|1.9864
|1.9693
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17112084
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9728
|1.9864
|1.9708
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17114059
|2006.12.06 08:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9856
|1.9685
|2006.12.06 09:17
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17114734
|2006.12.06 08:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9720
|1.9856
|1.9700
|2006.12.06 09:17
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17116466
|2006.12.06 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9695
|1.9846
|1.9675
|2006.12.06 09:30
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17119615
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9658
|1.9809
|1.9638
|2006.12.06 09:40
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17124142
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|1.9785
|1.9614
|2006.12.06 13:16
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17127397
|2006.12.06 09:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9649
|1.9785
|1.9629
|2006.12.06 13:15
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17133320
|2006.12.06 11:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|1.9786
|1.9645
|2006.12.06 13:15
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17139382
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|1.9791
|1.9620
|2006.12.06 13:40
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17143048
|2006.12.06 13:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|1.9767
|1.9596
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|17143414
|2006.12.06 13:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|1.9767
|1.9611
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|17143935
|2006.12.06 13:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9647
|1.9768
|1.9627
|2006.12.06 16:23
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|17149035
|2006.12.06 14:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9662
|1.9768
|1.9642
|2006.12.06 16:23
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|17153515
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9677
|1.9768
|1.9657
|2006.12.06 16:23
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|17158306
|2006.12.06 15:38
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9692
|1.9768
|1.9672
|2006.12.06 16:23
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|17160775
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9708
|1.9769
|1.9688
|2006.12.06 16:22
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17166882
|2006.12.06 16:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9689
|1.9538
|1.9709
|2006.12.07 05:01
|1.9681
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.80
|17177265
|2006.12.06 18:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9674
|1.9538
|1.9694
|2006.12.07 05:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.00
|17181932
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9659
|1.9538
|1.9679
|2006.12.07 05:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.00
|17210315
|2006.12.07 05:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|1.9534
|1.9705
|2006.12.07 07:13
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17219412
|2006.12.07 07:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|1.9559
|1.9730
|2006.12.07 13:06
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17222285
|2006.12.07 07:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9695
|1.9559
|1.9715
|2006.12.07 13:06
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17232476
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9680
|1.9559
|1.9700
|2006.12.07 13:06
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17235756
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9661
|1.9555
|1.9681
|2006.12.07 13:06
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17243783
|2006.12.07 13:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.12.07 13:36
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17244179
|2006.12.07 13:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9535
|1.9691
|2006.12.07 13:36
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17245261
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|1.9534
|1.9675
|2006.12.07 13:36
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16823897
|2006.12.03 22:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1934
|1.1738
|1.1954
|2006.12.04 01:31
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16826258
|2006.12.03 22:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1918
|1.1737
|1.1938
|2006.12.04 01:31
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|16846201
|2006.12.04 01:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1941
|1.1730
|1.1961
|2006.12.04 08:02
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16871125
|2006.12.04 08:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.1754
|1.1985
|2006.12.04 13:33
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16895212
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1988
|1.1777
|1.2008
|2006.12.05 09:59
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.34
|16895995
|2006.12.04 13:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1973
|1.1777
|1.1993
|2006.12.05 09:59
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.84
|16900083
|2006.12.04 15:00
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1958
|1.1777
|1.1978
|2006.12.05 09:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.28
|1.25
|16904313
|2006.12.04 16:05
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1943
|1.1777
|1.1963
|2006.12.05 09:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.47
|8.36
|16992677
|2006.12.05 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1963
|1.1752
|1.1983
|2006.12.05 13:48
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|16994504
|2006.12.05 10:18
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1947
|1.1751
|1.1967
|2006.12.05 13:47
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|17001224
|2006.12.05 11:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1932
|1.1751
|1.1952
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|17010744
|2006.12.05 13:09
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1917
|1.1751
|1.1937
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17013339
|2006.12.05 13:28
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1901
|1.1750
|1.1921
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|17017062
|2006.12.05 13:32
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1885
|1.1749
|1.1905
|2006.12.05 13:47
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|17021995
|2006.12.05 13:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1908
|1.2119
|1.1888
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17025506
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1924
|1.2120
|1.1904
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|17031976
|2006.12.05 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1901
|1.2112
|1.1881
|2006.12.05 15:04
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|17034438
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1916
|1.2112
|1.1896
|2006.12.05 15:04
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17035606
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1932
|1.2113
|1.1912
|2006.12.05 15:04
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|17036908
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1908
|1.2119
|1.1888
|2006.12.05 15:54
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|17039765
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1931
|1.2127
|1.1911
|2006.12.05 15:54
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|17044576
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1946
|1.2127
|1.1926
|2006.12.05 15:54
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|17049929
|2006.12.05 15:54
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1925
|1.1714
|1.1945
|2006.12.06 08:01
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.09
|0.25
|17056299
|2006.12.05 16:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1909
|1.1713
|1.1929
|2006.12.06 08:01
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.19
|3.35
|17110915
|2006.12.06 08:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1933
|1.1782
|1.1953
|2006.12.06 09:18
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17117300
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1962
|1.1811
|1.1982
|2006.12.06 09:40
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17124050
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1986
|1.1835
|1.2006
|2006.12.06 13:16
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|17127285
|2006.12.06 09:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1971
|1.1835
|1.1991
|2006.12.06 13:16
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|17130462
|2006.12.06 10:56
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1956
|1.1835
|1.1976
|2006.12.06 13:16
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|17139627
|2006.12.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1977
|1.1826
|1.1997
|2006.12.06 18:50
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|17146100
|2006.12.06 14:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1962
|1.1826
|1.1982
|2006.12.06 18:49
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|17152800
|2006.12.06 15:03
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1946
|1.1825
|1.1966
|2006.12.06 18:49
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17156341
|2006.12.06 15:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1931
|1.1825
|1.1951
|2006.12.06 18:48
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|17178471
|2006.12.06 18:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.07 10:15
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.67
|17210309
|2006.12.07 05:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1940
|1.1804
|1.1960
|2006.12.07 10:15
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17221772
|2006.12.07 07:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1925
|1.1804
|1.1945
|2006.12.07 10:15
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|17232623
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1952
|1.1801
|1.1972
|2006.12.07 13:41
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|17243462
|2006.12.07 13:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1937
|1.1801
|1.1957
|2006.12.07 13:41
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17248227
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1922
|1.1801
|1.1942
|2006.12.07 13:41
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|16823904
|2006.12.03 22:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.37
|113.41
|115.57
|2006.12.04 01:26
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16826904
|2006.12.03 22:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.22
|113.41
|115.42
|2006.12.04 01:26
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|16845515
|2006.12.04 01:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.44
|113.33
|115.64
|2006.12.04 03:41
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16853438
|2006.12.04 03:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.66
|113.55
|115.86
|2006.12.04 13:32
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16888288
|2006.12.04 11:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.50
|113.54
|115.70
|2006.12.04 13:32
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|16894904
|2006.12.04 13:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.72
|113.61
|115.92
|2006.12.05 13:48
|114.68
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.07
|16896624
|2006.12.04 14:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.57
|113.61
|115.77
|2006.12.05 13:48
|114.69
|0.00
|0.00
|0.25
|-15.35
|16900104
|2006.12.04 15:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.41
|113.60
|115.61
|2006.12.05 13:47
|114.69
|0.00
|0.00
|0.37
|-18.83
|16927660
|2006.12.04 22:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.25
|113.59
|115.45
|2006.12.05 13:47
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.85
|16969198
|2006.12.05 07:21
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.10
|113.59
|115.30
|2006.12.05 13:47
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.30
|16973998
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.12
|usdjpy
|114.94
|113.58
|115.14
|2006.12.05 13:47
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.30
|16983442
|2006.12.05 08:44
|buy
|0.18
|usdjpy
|114.78
|113.57
|114.98
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.27
|16995625
|2006.12.05 10:29
|buy
|0.27
|usdjpy
|114.63
|113.57
|114.83
|2006.12.05 13:47
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|17018574
|2006.12.05 13:35
|buy
|0.41
|usdjpy
|114.47
|113.56
|114.67
|2006.12.05 13:47
|114.67
|0.00
|0.00
|0.00
|71.51
|17021985
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.72
|112.61
|114.92
|2006.12.05 15:12
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17040142
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.98
|112.87
|115.18
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.27
|17061170
|2006.12.05 18:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.83
|112.87
|115.03
|2006.12.06 07:27
|114.74
|0.00
|0.00
|0.25
|-1.57
|17096040
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.67
|113.46
|114.87
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17103937
|2006.12.06 06:32
|buy
|0.08
|usdjpy
|114.52
|113.46
|114.72
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|17108291
|2006.12.06 07:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.76
|113.25
|114.96
|2006.12.06 09:43
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17125559
|2006.12.06 09:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.99
|113.48
|115.19
|2006.12.06 13:40
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17143086
|2006.12.06 13:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.22
|113.71
|115.42
|2006.12.06 18:40
|115.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|17146636
|2006.12.06 14:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.07
|113.71
|115.27
|2006.12.06 18:40
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|17154176
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.91
|113.70
|115.11
|2006.12.06 18:40
|115.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17177322
|2006.12.06 18:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.17
|113.66
|115.37
|2006.12.07 13:30
|115.07
|0.00
|0.00
|0.37
|-0.87
|17201696
|2006.12.07 01:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.02
|113.66
|115.22
|2006.12.07 13:30
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17216313
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.86
|113.65
|115.06
|2006.12.07 13:30
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|0.00
|0.00
|3.48
|304.50
|Closed P/L:
|307.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17232420
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3290
|1.3441
|1.3270
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17245676
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.12
|113.61
|115.32
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|17246888
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3305
|1.3441
|1.3285
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17247647
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.97
|113.61
|115.17
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|17248039
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9684
|1.9533
|1.9704
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|17249941
|2006.12.07 13:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9668
|1.9532
|1.9688
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|17251321
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|1.9532
|1.9673
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17251532
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1947
|1.1796
|1.1967
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|Floating P/L:
|-5.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|307.98
|Floating P/L:
|-5.46
|Margin:
|140.00
|Balance:
|2 867.07
|Equity:
|2 861.61
|Free Margin:
|2 721.61
|Details:
|Gross Profit:
|675.21
|Gross Loss:
|367.23
|Total Net Profit:
|307.98
|Profit Factor:
|1.84
|Expected Payoff:
|1.73
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|157.54 (5.65%)
|Relative Drawdown:
|5.65% (157.54)
|Total Trades:
|178
|Short Positions (won %):
|97 (67.01%)
|Long Positions (won %):
|81 (60.49%)
|Profit Trades (% of total):
|114 (64.04%)
|Loss trades (% of total):
|64 (35.96%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-29.30
|Average
|profit trade:
|5.92
|loss trade:
|-5.74
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (39.54)
|consecutive losses ($):
|9 (-89.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|144.54 (4)
|consecutive loss (count):
|-89.40 (9)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2