Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 7, 13:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
168235452006.12.03 22:30sell0.01eurusd1.33361.35321.33162006.12.04 01:151.33320.000.000.000.40
168274842006.12.03 22:55sell0.02eurusd1.33521.35331.33322006.12.04 01:151.33320.000.000.004.00
168440122006.12.04 01:16sell0.01eurusd1.33301.35411.33102006.12.04 07:501.33100.000.000.002.00
168695362006.12.04 07:50sell0.01eurusd1.33081.35191.32882006.12.04 08:231.32880.000.000.002.00
168763822006.12.04 08:23sell0.01eurusd1.32861.34971.32662006.12.04 13:301.32980.000.000.00-1.20
168786472006.12.04 08:37sell0.02eurusd1.33011.34971.32812006.12.04 13:301.32970.000.000.000.80
168884362006.12.04 11:08sell0.03eurusd1.33171.34981.32972006.12.04 13:301.32970.000.000.006.00
168946202006.12.04 13:30sell0.01eurusd1.32951.35061.32752006.12.05 07:341.33200.000.000.06-2.50
168972472006.12.04 14:12sell0.02eurusd1.33101.35061.32902006.12.05 07:341.33210.000.000.12-2.20
169035732006.12.04 15:56sell0.03eurusd1.33251.35061.33052006.12.05 07:341.33200.000.000.181.50
169255242006.12.04 21:50sell0.05eurusd1.33401.35061.33202006.12.05 07:341.33200.000.000.0010.00
169719332006.12.05 07:34sell0.01eurusd1.33201.35311.33002006.12.05 09:591.33000.000.000.002.00
169924062006.12.05 09:59sell0.01eurusd1.32981.35091.32782006.12.05 13:481.33380.000.000.00-4.00
169942612006.12.05 10:16sell0.02eurusd1.33141.35101.32942006.12.05 13:481.33370.000.000.00-4.60
170013962006.12.05 11:22sell0.03eurusd1.33291.35101.33092006.12.05 13:471.33380.000.000.00-2.70
170136042006.12.05 13:28sell0.05eurusd1.33441.35101.33242006.12.05 13:471.33390.000.000.002.50
170171582006.12.05 13:32sell0.08eurusd1.33591.35101.33392006.12.05 13:471.33390.000.000.0016.00
170219342006.12.05 13:48buy0.01eurusd1.33391.31281.33592006.12.05 14:511.33410.000.000.000.20
170253912006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33201.31241.33402006.12.05 14:511.33400.000.000.004.00
170325722006.12.05 14:51buy0.01eurusd1.33441.31331.33642006.12.05 16:101.33150.000.000.00-2.90
170343002006.12.05 15:00buy0.02eurusd1.33281.31321.33482006.12.05 16:101.33160.000.000.00-2.40
170350292006.12.05 15:00buy0.03eurusd1.33131.31321.33332006.12.05 16:101.33150.000.000.000.60
170400282006.12.05 15:13buy0.05eurusd1.32951.31291.33152006.12.05 16:101.33150.000.000.0010.00
170528632006.12.05 16:10sell0.01eurusd1.33141.35251.32942006.12.06 07:571.33080.000.000.060.60
170563502006.12.05 16:35sell0.02eurusd1.33291.35251.33092006.12.06 07:571.33090.000.000.124.00
171102322006.12.06 07:58sell0.01eurusd1.33041.34551.32842006.12.06 09:181.32840.000.000.002.00
171167802006.12.06 09:18sell0.01eurusd1.32821.34331.32622006.12.06 09:401.32620.000.000.002.00
171236812006.12.06 09:40sell0.01eurusd1.32601.34111.32402006.12.06 19:281.32850.000.000.00-2.50
171300872006.12.06 10:51sell0.02eurusd1.32761.34121.32562006.12.06 19:281.32840.000.000.00-1.60
171510502006.12.06 14:52sell0.04eurusd1.32911.34121.32712006.12.06 19:281.32850.000.000.002.40
171562642006.12.06 15:21sell0.08eurusd1.33061.34121.32862006.12.06 19:281.32860.000.000.0016.00
171820622006.12.06 19:28sell0.01eurusd1.32841.34351.32642006.12.07 10:151.32930.000.000.18-0.90
172091322006.12.07 04:57sell0.02eurusd1.32991.34351.32792006.12.07 10:151.32950.000.000.000.80
172194542006.12.07 07:13sell0.04eurusd1.33151.34361.32952006.12.07 10:151.32950.000.000.008.00
168237132006.12.03 22:30sell0.01gbpusd1.97791.99751.97592006.12.04 01:141.98030.000.000.00-2.40
168248632006.12.03 22:38sell0.02gbpusd1.97941.99751.97742006.12.04 01:141.98030.000.000.00-1.80
168274272006.12.03 22:55sell0.04gbpusd1.98091.99751.97892006.12.04 01:141.98040.000.000.002.00
168283152006.12.03 22:57sell0.08gbpusd1.98251.99761.98052006.12.04 01:131.98050.000.000.0016.00
168435962006.12.04 01:14sell0.01gbpusd1.97992.00101.97792006.12.04 04:061.97790.000.000.002.00
168551932006.12.04 04:06sell0.01gbpusd1.97761.99871.97562006.12.04 06:151.97870.000.000.00-1.10
168598542006.12.04 05:30sell0.02gbpusd1.97911.99871.97712006.12.04 06:151.97870.000.000.000.80
168604202006.12.04 05:33sell0.03gbpusd1.98071.99881.97872006.12.04 06:151.97870.000.000.006.00
168631262006.12.04 06:15sell0.01gbpusd1.97831.99941.97632006.12.04 07:411.97780.000.000.000.50
168678732006.12.04 07:32sell0.02gbpusd1.97981.99941.97782006.12.04 07:411.97780.000.000.004.00
168689242006.12.04 07:41sell0.01gbpusd1.97731.99841.97532006.12.04 08:081.97530.000.000.002.00
168725792006.12.04 08:08sell0.01gbpusd1.97471.99581.97272006.12.04 09:061.97720.000.000.00-2.50
168794232006.12.04 08:43sell0.02gbpusd1.97621.99581.97422006.12.04 09:061.97730.000.000.00-2.20
168797102006.12.04 08:43sell0.03gbpusd1.97771.99581.97572006.12.04 09:061.97720.000.000.001.50
168809122006.12.04 08:59sell0.05gbpusd1.97921.99581.97722006.12.04 09:061.97720.000.000.0010.00
168818212006.12.04 09:06sell0.01gbpusd1.97701.99811.97502006.12.04 09:551.97680.000.000.000.20
168828652006.12.04 09:16sell0.02gbpusd1.97871.99831.97672006.12.04 09:551.97670.000.000.004.00
168843392006.12.04 09:55sell0.01gbpusd1.97631.99741.97432006.12.04 12:521.97710.000.000.00-0.80
168864432006.12.04 10:39sell0.02gbpusd1.97781.99741.97582006.12.04 12:521.97730.000.000.001.00
168873632006.12.04 10:48sell0.03gbpusd1.97931.99741.97732006.12.04 12:521.97730.000.000.006.00
168917832006.12.04 12:52sell0.01gbpusd1.97681.99791.97482006.12.04 13:301.97480.000.000.002.00
168944052006.12.04 13:30sell0.01gbpusd1.97451.99561.97252006.12.05 00:231.97850.000.000.01-4.00
168965992006.12.04 14:05sell0.02gbpusd1.97601.99561.97402006.12.05 00:231.97850.000.000.01-5.00
169022122006.12.04 15:43sell0.03gbpusd1.97751.99561.97552006.12.05 00:231.97860.000.000.02-3.30
169029162006.12.04 15:46sell0.05gbpusd1.97901.99561.97702006.12.05 00:231.97850.000.000.032.50
169246012006.12.04 21:47sell0.08gbpusd1.98061.99571.97862006.12.05 00:231.97860.000.000.0016.00
169408732006.12.05 00:23sell0.01gbpusd1.97801.99911.97602006.12.05 07:431.97600.000.000.002.00
169750672006.12.05 07:43sell0.01gbpusd1.97571.99681.97372006.12.05 08:201.97370.000.000.002.00
169800552006.12.05 08:20sell0.01gbpusd1.97341.99451.97142006.12.05 09:161.97590.000.000.00-2.50
169810312006.12.05 08:27sell0.02gbpusd1.97491.99451.97292006.12.05 09:161.97590.000.000.00-2.00
169844342006.12.05 08:48sell0.03gbpusd1.97651.99461.97452006.12.05 09:161.97600.000.000.001.50
169865682006.12.05 09:02sell0.05gbpusd1.97801.99461.97602006.12.05 09:161.97600.000.000.0010.00
169888962006.12.05 09:16sell0.01gbpusd1.97531.99641.97332006.12.05 09:501.97490.000.000.000.40
169903262006.12.05 09:30sell0.02gbpusd1.97691.99651.97492006.12.05 09:501.97490.000.000.004.00
169915702006.12.05 09:50sell0.01gbpusd1.97441.99551.97242006.12.05 11:111.97530.000.000.00-0.90
169932922006.12.05 10:03sell0.02gbpusd1.97591.99551.97392006.12.05 11:111.97540.000.000.001.00
169946242006.12.05 10:18sell0.03gbpusd1.97741.99551.97542006.12.05 11:111.97540.000.000.006.00
170002012006.12.05 11:11sell0.01gbpusd1.97491.99601.97292006.12.05 13:471.97740.000.000.00-2.50
170009982006.12.05 11:22sell0.02gbpusd1.97651.99611.97452006.12.05 13:471.97740.000.000.00-1.80
170132782006.12.05 13:28sell0.03gbpusd1.97801.99611.97602006.12.05 13:471.97750.000.000.001.50
170168542006.12.05 13:32sell0.05gbpusd1.97951.99611.97752006.12.05 13:471.97750.000.000.0010.00
170215902006.12.05 13:47buy0.01gbpusd1.97731.95621.97932006.12.05 15:541.97040.000.000.00-6.90
170236162006.12.05 13:54buy0.02gbpusd1.97581.95621.97782006.12.05 15:541.97050.000.000.00-10.60
170345712006.12.05 15:00buy0.03gbpusd1.97401.95591.97602006.12.05 15:541.97060.000.000.00-10.20
170383182006.12.05 15:11buy0.05gbpusd1.97241.95581.97442006.12.05 15:541.97070.000.000.00-8.50
170398592006.12.05 15:13buy0.08gbpusd1.97021.95511.97222006.12.05 15:541.97070.000.000.004.00
170432232006.12.05 15:23buy0.12gbpusd1.96871.95511.97072006.12.05 15:541.97070.000.000.0024.00
170500152006.12.05 15:54sell0.01gbpusd1.97051.99161.96852006.12.06 07:261.97150.000.000.01-1.00
170534912006.12.05 16:15sell0.02gbpusd1.97201.99161.97002006.12.06 07:261.97160.000.000.010.80
170553202006.12.05 16:30sell0.03gbpusd1.97361.99171.97162006.12.06 07:261.97160.000.000.026.00
171078892006.12.06 07:26sell0.01gbpusd1.97131.98641.96932006.12.06 08:341.97080.000.000.000.50
171120842006.12.06 08:11sell0.02gbpusd1.97281.98641.97082006.12.06 08:341.97080.000.000.004.00
171140592006.12.06 08:34sell0.01gbpusd1.97051.98561.96852006.12.06 09:171.97000.000.000.000.50
171147342006.12.06 08:53sell0.02gbpusd1.97201.98561.97002006.12.06 09:171.97000.000.000.004.00
171164662006.12.06 09:17sell0.01gbpusd1.96951.98461.96752006.12.06 09:301.96750.000.000.002.00
171196152006.12.06 09:30sell0.01gbpusd1.96581.98091.96382006.12.06 09:401.96380.000.000.002.00
171241422006.12.06 09:40sell0.01gbpusd1.96341.97851.96142006.12.06 13:161.96420.000.000.00-0.80
171273972006.12.06 09:56sell0.02gbpusd1.96491.97851.96292006.12.06 13:151.96450.000.000.000.80
171333202006.12.06 11:28sell0.04gbpusd1.96651.97861.96452006.12.06 13:151.96450.000.000.008.00
171393822006.12.06 13:16sell0.01gbpusd1.96401.97911.96202006.12.06 13:401.96200.000.000.002.00
171430482006.12.06 13:40sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.06 16:231.96900.000.000.00-7.40
171434142006.12.06 13:41sell0.02gbpusd1.96311.97671.96112006.12.06 16:231.96900.000.000.00-11.80
171439352006.12.06 13:44sell0.04gbpusd1.96471.97681.96272006.12.06 16:231.96910.000.000.00-17.60
171490352006.12.06 14:34sell0.08gbpusd1.96621.97681.96422006.12.06 16:231.96910.000.000.00-23.20
171535152006.12.06 15:04sell0.16gbpusd1.96771.97681.96572006.12.06 16:231.96900.000.000.00-20.80
171583062006.12.06 15:38sell0.32gbpusd1.96921.97681.96722006.12.06 16:231.96880.000.000.0012.80
171607752006.12.06 15:44sell0.64gbpusd1.97081.97691.96882006.12.06 16:221.96880.000.000.00128.00
171668822006.12.06 16:23buy0.01gbpusd1.96891.95381.97092006.12.07 05:011.96810.000.00-0.06-0.80
171772652006.12.06 18:40buy0.02gbpusd1.96741.95381.96942006.12.07 05:011.96790.000.00-0.121.00
171819322006.12.06 19:28buy0.04gbpusd1.96591.95381.96792006.12.07 05:011.96790.000.00-0.248.00
172103152006.12.07 05:01buy0.01gbpusd1.96851.95341.97052006.12.07 07:131.97050.000.000.002.00
172194122006.12.07 07:13buy0.01gbpusd1.97101.95591.97302006.12.07 13:061.96820.000.000.00-2.80
172222852006.12.07 07:36buy0.02gbpusd1.96951.95591.97152006.12.07 13:061.96830.000.000.00-2.40
172324762006.12.07 10:15buy0.04gbpusd1.96801.95591.97002006.12.07 13:061.96820.000.000.000.80
172357562006.12.07 11:07buy0.08gbpusd1.96611.95551.96812006.12.07 13:061.96810.000.000.0016.00
172437832006.12.07 13:06buy0.01gbpusd1.96871.95361.97072006.12.07 13:361.96760.000.000.00-1.10
172441792006.12.07 13:14buy0.02gbpusd1.96711.95351.96912006.12.07 13:361.96750.000.000.000.80
172452612006.12.07 13:30buy0.04gbpusd1.96551.95341.96752006.12.07 13:361.96750.000.000.008.00
168238972006.12.03 22:31buy0.01usdchf1.19341.17381.19542006.12.04 01:311.19380.000.000.000.34
168262582006.12.03 22:50buy0.02usdchf1.19181.17371.19382006.12.04 01:311.19380.000.000.003.35
168462012006.12.04 01:31buy0.01usdchf1.19411.17301.19612006.12.04 08:021.19610.000.000.001.67
168711252006.12.04 08:02buy0.01usdchf1.19651.17541.19852006.12.04 13:331.19850.000.000.001.67
168952122006.12.04 13:33buy0.01usdchf1.19881.17771.20082006.12.05 09:591.19600.000.000.09-2.34
168959952006.12.04 13:52buy0.02usdchf1.19731.17771.19932006.12.05 09:591.19620.000.000.19-1.84
169000832006.12.04 15:00buy0.03usdchf1.19581.17771.19782006.12.05 09:591.19630.000.000.281.25
169043132006.12.04 16:05buy0.05usdchf1.19431.17771.19632006.12.05 09:591.19630.000.000.478.36
169926772006.12.05 10:00buy0.01usdchf1.19631.17521.19832006.12.05 13:481.19090.000.000.00-4.53
169945042006.12.05 10:18buy0.02usdchf1.19471.17511.19672006.12.05 13:471.19100.000.000.00-6.21
170012242006.12.05 11:22buy0.03usdchf1.19321.17511.19522006.12.05 13:471.19070.000.000.00-6.30
170107442006.12.05 13:09buy0.05usdchf1.19171.17511.19372006.12.05 13:471.19070.000.000.00-4.20
170133392006.12.05 13:28buy0.08usdchf1.19011.17501.19212006.12.05 13:471.19070.000.000.004.03
170170622006.12.05 13:32buy0.12usdchf1.18851.17491.19052006.12.05 13:471.19050.000.000.0020.16
170219952006.12.05 13:48sell0.01usdchf1.19081.21191.18882006.12.05 14:481.19040.000.000.000.34
170255062006.12.05 14:04sell0.02usdchf1.19241.21201.19042006.12.05 14:481.19040.000.000.003.36
170319762006.12.05 14:48sell0.01usdchf1.19011.21121.18812006.12.05 15:041.19110.000.000.00-0.84
170344382006.12.05 15:00sell0.02usdchf1.19161.21121.18962006.12.05 15:041.19120.000.000.000.67
170356062006.12.05 15:01sell0.03usdchf1.19321.21131.19122006.12.05 15:041.19120.000.000.005.04
170369082006.12.05 15:04sell0.01usdchf1.19081.21191.18882006.12.05 15:541.19240.000.000.00-1.34
170397652006.12.05 15:13sell0.02usdchf1.19311.21271.19112006.12.05 15:541.19250.000.000.001.01
170445762006.12.05 15:27sell0.03usdchf1.19461.21271.19262006.12.05 15:541.19260.000.000.005.03
170499292006.12.05 15:54buy0.01usdchf1.19251.17141.19452006.12.06 08:011.19280.000.000.090.25
170562992006.12.05 16:35buy0.02usdchf1.19091.17131.19292006.12.06 08:011.19290.000.000.193.35
171109152006.12.06 08:01buy0.01usdchf1.19331.17821.19532006.12.06 09:181.19530.000.000.001.67
171173002006.12.06 09:18buy0.01usdchf1.19621.18111.19822006.12.06 09:401.19820.000.000.001.67
171240502006.12.06 09:40buy0.01usdchf1.19861.18351.20062006.12.06 13:161.19750.000.000.00-0.92
171272852006.12.06 09:56buy0.02usdchf1.19711.18351.19912006.12.06 13:161.19760.000.000.000.84
171304622006.12.06 10:56buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.06 13:161.19760.000.000.006.68
171396272006.12.06 13:16buy0.01usdchf1.19771.18261.19972006.12.06 18:501.19500.000.000.00-2.26
171461002006.12.06 14:12buy0.02usdchf1.19621.18261.19822006.12.06 18:491.19510.000.000.00-1.84
171528002006.12.06 15:03buy0.04usdchf1.19461.18251.19662006.12.06 18:491.19500.000.000.001.34
171563412006.12.06 15:22buy0.08usdchf1.19311.18251.19512006.12.06 18:481.19510.000.000.0013.39
171784712006.12.06 18:50buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.07 10:151.19470.000.000.28-0.67
172103092006.12.07 05:01buy0.02usdchf1.19401.18041.19602006.12.07 10:151.19480.000.000.001.34
172217722006.12.07 07:33buy0.04usdchf1.19251.18041.19452006.12.07 10:151.19450.000.000.006.70
172326232006.12.07 10:16buy0.01usdchf1.19521.18011.19722006.12.07 13:411.19440.000.000.00-0.67
172434622006.12.07 13:01buy0.02usdchf1.19371.18011.19572006.12.07 13:411.19430.000.000.001.00
172482272006.12.07 13:36buy0.04usdchf1.19221.18011.19422006.12.07 13:411.19420.000.000.006.70
168239042006.12.03 22:31buy0.01usdjpy115.37113.41115.572006.12.04 01:26115.420.000.000.000.43
168269042006.12.03 22:54buy0.02usdjpy115.22113.41115.422006.12.04 01:26115.420.000.000.003.47
168455152006.12.04 01:26buy0.01usdjpy115.44113.33115.642006.12.04 03:41115.640.000.000.001.73
168534382006.12.04 03:41buy0.01usdjpy115.66113.55115.862006.12.04 13:32115.700.000.000.000.35
168882882006.12.04 11:07buy0.02usdjpy115.50113.54115.702006.12.04 13:32115.700.000.000.003.46
168949042006.12.04 13:32buy0.01usdjpy115.72113.61115.922006.12.05 13:48114.680.000.000.12-9.07
168966242006.12.04 14:05buy0.02usdjpy115.57113.61115.772006.12.05 13:48114.690.000.000.25-15.35
169001042006.12.04 15:00buy0.03usdjpy115.41113.60115.612006.12.05 13:47114.690.000.000.37-18.83
169276602006.12.04 22:06buy0.05usdjpy115.25113.59115.452006.12.05 13:47114.680.000.000.00-24.85
169691982006.12.05 07:21buy0.08usdjpy115.10113.59115.302006.12.05 13:47114.680.000.000.00-29.30
169739982006.12.05 07:41buy0.12usdjpy114.94113.58115.142006.12.05 13:47114.660.000.000.00-29.30
169834422006.12.05 08:44buy0.18usdjpy114.78113.57114.982006.12.05 13:47114.670.000.000.00-17.27
169956252006.12.05 10:29buy0.27usdjpy114.63113.57114.832006.12.05 13:47114.660.000.000.007.06
170185742006.12.05 13:35buy0.41usdjpy114.47113.56114.672006.12.05 13:47114.670.000.000.0071.51
170219852006.12.05 13:48buy0.01usdjpy114.72112.61114.922006.12.05 15:12114.920.000.000.001.74
170401422006.12.05 15:13buy0.01usdjpy114.98112.87115.182006.12.06 07:27114.720.000.000.12-2.27
170611702006.12.05 18:39buy0.02usdjpy114.83112.87115.032006.12.06 07:27114.740.000.000.25-1.57
170960402006.12.06 05:00buy0.04usdjpy114.67113.46114.872006.12.06 07:27114.720.000.000.001.74
171039372006.12.06 06:32buy0.08usdjpy114.52113.46114.722006.12.06 07:27114.720.000.000.0013.95
171082912006.12.06 07:27buy0.01usdjpy114.76113.25114.962006.12.06 09:43114.960.000.000.001.74
171255592006.12.06 09:43buy0.01usdjpy114.99113.48115.192006.12.06 13:40115.190.000.000.001.74
171430862006.12.06 13:40buy0.01usdjpy115.22113.71115.422006.12.06 18:40115.130.000.000.00-0.78
171466362006.12.06 14:14buy0.02usdjpy115.07113.71115.272006.12.06 18:40115.110.000.000.000.69
171541762006.12.06 15:05buy0.04usdjpy114.91113.70115.112006.12.06 18:40115.110.000.000.006.95
171773222006.12.06 18:40buy0.01usdjpy115.17113.66115.372006.12.07 13:30115.070.000.000.37-0.87
172016962006.12.07 01:55buy0.02usdjpy115.02113.66115.222006.12.07 13:30115.060.000.000.000.70
172163132006.12.07 06:21buy0.04usdjpy114.86113.65115.062006.12.07 13:30115.060.000.000.006.95
  0.00 0.00 3.48 304.50
Closed P/L: 307.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
172324202006.12.07 10:15sell0.01eurusd1.32901.34411.3270 1.32970.000.000.00-0.70
172456762006.12.07 13:30buy0.01usdjpy115.12113.61115.32 115.080.000.000.00-0.35
172468882006.12.07 13:36sell0.02eurusd1.33051.34411.3285 1.32970.000.000.001.60
172476472006.12.07 13:36buy0.02usdjpy114.97113.61115.17 115.080.000.000.001.91
172480392006.12.07 13:36buy0.01gbpusd1.96841.95331.9704 1.96510.000.000.00-3.30
172499412006.12.07 13:39buy0.02gbpusd1.96681.95321.9688 1.96510.000.000.00-3.40
172513212006.12.07 13:41buy0.04gbpusd1.96531.95321.9673 1.96510.000.000.00-0.80
172515322006.12.07 13:41buy0.01usdchf1.19471.17961.1967 1.19420.000.000.00-0.42
  0.00 0.00 0.00 -5.46
 Floating P/L: -5.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 307.98 Floating P/L: -5.46 Margin: 140.00
Balance: 2 867.07 Equity: 2 861.61 Free Margin: 2 721.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 675.21 Gross Loss: 367.23 Total Net Profit: 307.98
Profit Factor: 1.84 Expected Payoff: 1.73  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 157.54 (5.65%) Relative Drawdown: 5.65% (157.54)
 
Total Trades: 178 Short Positions (won %): 97 (67.01%) Long Positions (won %): 81 (60.49%)
Profit Trades (% of total): 114 (64.04%) Loss trades (% of total): 64 (35.96%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -29.30
Average profit trade: 5.92 loss trade: -5.74
Maximum consecutive wins ($): 17 (39.54) consecutive losses ($): 9 (-89.40)
Maximal consecutive profit (count): 144.54 (4) consecutive loss (count): -89.40 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2