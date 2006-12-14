STS Finance SC

Account: 213325 Name: ssds1e Currency: USD 2006 December 14, 13:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4304142006.12.14 12:47buy0.01usdchf1.20870.00001.21072006.12.14 13:321.21070.000.000.001.65
  [tp]
4303002006.12.14 10:36buy0.01usdchf1.20640.00001.20842006.12.14 12:471.20840.000.000.001.66
  [tp]
4294452006.12.13 19:36buy0.01usdchf1.20690.00001.20892006.12.14 10:361.20610.000.000.15-0.66
4301332006.12.14 09:08buy0.02usdchf1.20540.00001.20742006.12.14 10:361.20600.000.000.001.00
4302162006.12.14 10:02buy0.04usdchf1.20390.00001.20592006.12.14 10:361.20590.000.000.006.63
  [tp]
4295052006.12.13 20:05sell0.10gbpusd1.96330.00001.96132006.12.14 10:291.96860.000.000.03-53.00
4295292006.12.13 20:31sell0.20gbpusd1.96480.00001.96282006.12.14 10:281.96850.000.000.06-74.00
4295722006.12.13 21:43sell0.40gbpusd1.96640.00001.96442006.12.14 10:271.96860.000.000.12-88.00
4301682006.12.14 09:43sell0.80gbpusd1.96790.00001.96592006.12.14 10:271.96870.000.000.00-64.00
4302092006.12.14 10:01sell1.60gbpusd1.96940.00001.96742006.12.14 10:271.96890.000.000.0080.00
4302472006.12.14 10:06sell3.20gbpusd1.97090.00001.96892006.12.14 10:271.96890.000.000.00640.00
  [tp]
4272992006.12.12 21:21sell0.10usdjpy116.870.00116.672006.12.14 10:16117.340.000.00-6.45-40.05
4281462006.12.13 08:36sell0.20usdjpy117.030.00116.832006.12.14 10:16117.330.000.00-9.69-51.14
4286202006.12.13 15:30sell0.40usdjpy117.180.00116.982006.12.14 10:14117.320.000.00-19.38-47.73
4286492006.12.13 15:34sell0.80usdjpy117.340.00117.142006.12.14 10:13117.310.000.00-38.7620.46
4294352006.12.13 19:35sell1.60usdjpy117.500.00117.302006.12.14 10:12117.300.000.00-77.52272.80
  [tp]
4297432006.12.13 23:31buy0.10eurusd1.32300.00001.32502006.12.14 09:541.32340.000.00-2.704.00
4297812006.12.13 23:55buy0.20eurusd1.32150.00001.32352006.12.14 09:541.32350.000.00-5.4040.00
  [tp]
4291662006.12.13 18:08buy0.10eurusd1.32360.00001.32562006.12.13 23:311.32260.000.000.00-10.00
4292822006.12.13 18:38buy0.20eurusd1.32200.00001.32402006.12.13 23:311.32250.000.000.0010.00
4294802006.12.13 19:53buy0.40eurusd1.32050.00001.32252006.12.13 23:311.32250.000.000.0080.00
  [tp]
4292872006.12.13 18:39sell0.10gbpusd1.96570.00001.96372006.12.13 20:051.96370.000.000.0020.00
  [tp]
4286582006.12.13 15:34buy0.01usdchf1.20750.00001.20952006.12.13 19:361.20670.000.000.00-0.66
4287052006.12.13 15:44buy0.02usdchf1.20600.00001.20802006.12.13 19:361.20660.000.000.000.99
4291802006.12.13 18:11buy0.04usdchf1.20450.00001.20652006.12.13 19:351.20650.000.000.006.63
  [tp]
4287852006.12.13 16:31sell0.10gbpusd1.96260.00001.96062006.12.13 18:381.96620.000.000.00-36.00
4289422006.12.13 17:04sell0.20gbpusd1.96410.00001.96212006.12.13 18:381.96640.000.000.00-46.00
4290212006.12.13 17:27sell0.40gbpusd1.96560.00001.96362006.12.13 18:381.96650.000.000.00-36.00
4291252006.12.13 18:00sell0.80gbpusd1.96710.00001.96512006.12.13 18:381.96670.000.000.0032.00
4291622006.12.13 18:08sell1.60gbpusd1.96870.00001.96672006.12.13 18:381.96670.000.000.00320.00
  [tp]
4275112006.12.12 21:34buy0.10eurusd1.32910.00001.33112006.12.13 18:081.32320.000.00-0.88-59.00
4275702006.12.12 21:39buy0.20eurusd1.32760.00001.32962006.12.13 18:081.32330.000.00-1.76-86.00
4283602006.12.13 11:05buy0.40eurusd1.32600.00001.32802006.12.13 18:081.32320.000.000.00-112.00
4286292006.12.13 15:30buy0.80eurusd1.32430.00001.32632006.12.13 18:081.32330.000.000.00-80.00
4286522006.12.13 15:34buy1.60eurusd1.32280.00001.32482006.12.13 18:071.32320.000.000.0064.00
4286602006.12.13 15:35buy3.20eurusd1.32130.00001.32332006.12.13 18:071.32330.000.000.00640.00
  [tp]
4286562006.12.13 15:34sell0.10gbpusd1.96510.00001.96312006.12.13 16:311.96310.000.000.0020.00
  [tp]
4286252006.12.13 15:30buy0.01usdchf1.20500.00001.20702006.12.13 15:341.20700.000.000.001.66
  [tp]
4286322006.12.13 15:30sell0.10gbpusd1.96750.00001.96552006.12.13 15:341.96550.000.000.0020.00
  [tp]
4283082006.12.13 10:34sell0.10gbpusd1.96810.00001.96612006.12.13 15:301.96780.000.000.003.00
4283562006.12.13 11:03buy0.01usdchf1.20260.00001.20462006.12.13 15:301.20460.000.000.001.66
  [tp]
4284172006.12.13 11:30sell0.20gbpusd1.96960.00001.96762006.12.13 15:301.96910.000.000.0010.00
4284202006.12.13 11:30sell0.40gbpusd1.97110.00001.96912006.12.13 15:301.96910.000.000.0080.00
  [tp]
4272082006.12.12 21:15buy0.01usdchf1.20300.00001.20502006.12.13 11:031.20210.000.000.05-0.75
4272862006.12.12 21:20buy0.02usdchf1.20150.00001.20352006.12.13 11:031.20200.000.000.100.83
4273152006.12.12 21:21buy0.04usdchf1.20000.00001.20202006.12.13 11:031.20200.000.000.206.66
  [tp]
4281682006.12.13 09:03sell0.10gbpusd1.96900.00001.96702006.12.13 10:341.96860.000.000.004.00
4282422006.12.13 09:53sell0.20gbpusd1.97060.00001.96862006.12.13 10:341.96860.000.000.0040.00
  [tp]
4280292006.12.13 02:41sell0.10gbpusd1.97000.00001.96802006.12.13 09:021.96950.000.000.005.00
4280762006.12.13 04:38sell0.20gbpusd1.97150.00001.96952006.12.13 09:021.96950.000.000.0040.00
  [tp]
4277132006.12.12 22:11buy0.10gbpusd1.97140.00001.97342006.12.13 02:401.97010.000.00-0.31-13.00
4279822006.12.13 01:31buy0.20gbpusd1.96980.00001.97182006.12.13 02:401.97020.000.000.008.00
4280272006.12.13 02:37buy0.40gbpusd1.96830.00001.97032006.12.13 02:401.97030.000.000.0080.00
  [tp]
4274962006.12.12 21:33buy0.10gbpusd1.97070.00001.97272006.12.12 22:111.97100.000.000.003.00
4276492006.12.12 21:53buy0.20gbpusd1.96900.00001.97102006.12.12 22:101.97100.000.000.0040.00
  [tp]
4273092006.12.12 21:21buy0.10eurusd1.32680.00001.32882006.12.12 21:341.32880.000.000.0020.00
  [tp]
4273742006.12.12 21:25buy0.10gbpusd1.96820.00001.97022006.12.12 21:331.97020.000.000.0020.00
  [tp]
4271042006.12.12 21:07sell0.10gbpusd1.96310.00001.96112006.12.12 21:251.96800.000.000.00-49.00
4271702006.12.12 21:14sell0.20gbpusd1.96470.00001.96272006.12.12 21:251.96790.000.000.00-64.00
4272012006.12.12 21:15sell0.40gbpusd1.96660.00001.96462006.12.12 21:251.96770.000.000.00-44.00
4273012006.12.12 21:21sell0.80gbpusd1.96810.00001.96612006.12.12 21:251.96760.000.000.0040.00
4273182006.12.12 21:21sell1.60gbpusd1.96960.00001.96762006.12.12 21:251.96760.000.000.00320.00
  [tp]
4271742006.12.12 21:14buy0.10eurusd1.32440.00001.32642006.12.12 21:211.32640.000.000.0020.00
  [tp]
4266892006.12.12 16:36sell0.10usdjpy116.930.00116.732006.12.12 21:21116.890.000.000.003.42
4268452006.12.12 17:59sell0.20usdjpy117.090.00116.892006.12.12 21:21116.890.000.000.0034.22
  [tp]
4267302006.12.12 16:44sell0.01usdchf1.19980.00001.19782006.12.12 21:151.20280.000.000.00-2.49
4267652006.12.12 16:57sell0.02usdchf1.20130.00001.19932006.12.12 21:151.20210.000.000.00-1.33
4268742006.12.12 18:34sell0.04usdchf1.20280.00001.20082006.12.12 21:151.20240.000.000.001.33
4271512006.12.12 21:14sell0.08usdchf1.20450.00001.20252006.12.12 21:151.20250.000.000.0013.31
  [tp]
4266902006.12.12 16:36buy0.10eurusd1.32480.00001.32682006.12.12 21:141.32390.000.000.00-9.00
4268772006.12.12 18:34buy0.20eurusd1.32330.00001.32532006.12.12 21:141.32370.000.000.008.00
4271562006.12.12 21:14buy0.40eurusd1.32170.00001.32372006.12.12 21:141.32370.000.000.0080.00
  [tp]
4269232006.12.12 19:02sell0.10gbpusd1.96420.00001.96222006.12.12 21:071.96370.000.000.005.00
4270172006.12.12 20:28sell0.20gbpusd1.96570.00001.96372006.12.12 21:071.96370.000.000.0040.00
  [tp]
4265592006.12.12 15:33sell0.10gbpusd1.96240.00001.96042006.12.12 19:021.96480.000.000.00-24.00
4266492006.12.12 16:12sell0.20gbpusd1.96390.00001.96192006.12.12 19:021.96490.000.000.00-20.00
4266842006.12.12 16:35sell0.40gbpusd1.96540.00001.96342006.12.12 19:011.96500.000.000.0016.00
4266942006.12.12 16:37sell0.80gbpusd1.96700.00001.96502006.12.12 19:011.96500.000.000.00160.00
  [tp]
4266872006.12.12 16:36sell0.01usdchf1.20220.00001.20022006.12.12 16:441.20020.000.000.001.67
  [tp]
4262722006.12.12 12:06buy0.10eurusd1.32580.00001.32782006.12.12 16:361.32430.000.000.00-15.00
4263692006.12.12 12:54buy0.20eurusd1.32420.00001.32622006.12.12 16:361.32440.000.000.004.00
4254822006.12.11 19:02sell0.10usdjpy116.870.00116.672006.12.12 16:36116.970.000.00-1.60-8.55
4265392006.12.12 15:30buy0.40eurusd1.32240.00001.32442006.12.12 16:361.32440.000.000.0080.00
  [tp]
4264552006.12.12 14:02sell0.20usdjpy117.030.00116.832006.12.12 16:36116.980.000.000.008.55
4266012006.12.12 15:56sell0.40usdjpy117.180.00116.982006.12.12 16:36116.980.000.000.0068.39
  [tp]
4255822006.12.11 19:31sell0.01usdchf1.20000.00001.19802006.12.12 16:361.20270.000.00-0.15-2.24
4256492006.12.11 20:48sell0.02usdchf1.20150.00001.19952006.12.12 16:351.20280.000.00-0.30-2.16
4263752006.12.12 12:55sell0.04usdchf1.20300.00001.20102006.12.12 16:351.20290.000.000.000.33
4265432006.12.12 15:30sell0.08usdchf1.20490.00001.20292006.12.12 16:351.20290.000.000.0013.30
  [tp]
4264602006.12.12 14:06buy0.10gbpusd1.96340.00001.96542006.12.12 15:331.96240.000.000.00-10.00
4265402006.12.12 15:30buy0.20gbpusd1.96040.00001.96242006.12.12 15:331.96240.000.000.0040.00
  [tp]
4263022006.12.12 12:23buy0.10gbpusd1.96240.00001.96442006.12.12 14:061.96280.000.000.004.00
4263742006.12.12 12:55buy0.20gbpusd1.96080.00001.96282006.12.12 14:061.96280.000.000.0040.00
  [tp]
4261812006.12.12 11:25sell0.10gbpusd1.96100.00001.95902006.12.12 12:221.96240.000.000.00-14.00
4261932006.12.12 11:30sell0.20gbpusd1.96300.00001.96102006.12.12 12:221.96260.000.000.008.00
4262392006.12.12 11:50sell0.40gbpusd1.96460.00001.96262006.12.12 12:221.96260.000.000.0080.00
  [tp]
4259122006.12.12 05:03buy0.10eurusd1.32680.00001.32882006.12.12 12:061.32560.000.000.00-12.00
4259692006.12.12 08:17buy0.20eurusd1.32530.00001.32732006.12.12 12:061.32570.000.000.008.00
4260562006.12.12 09:54buy0.40eurusd1.32370.00001.32572006.12.12 12:061.32570.000.000.0080.00
  [tp]
4259072006.12.12 04:57buy0.10gbpusd1.96190.00001.96392006.12.12 11:251.96090.000.000.00-10.00
4260492006.12.12 09:50buy0.20gbpusd1.96040.00001.96242006.12.12 11:251.96080.000.000.008.00
4260732006.12.12 10:04buy0.40gbpusd1.95880.00001.96082006.12.12 11:251.96080.000.000.0080.00
  [tp]
4255772006.12.11 19:31buy0.10eurusd1.32590.00001.32792006.12.12 05:031.32640.000.00-0.885.00
4257112006.12.11 22:28buy0.20eurusd1.32440.00001.32642006.12.12 05:031.32640.000.00-1.7640.00
  [tp]
4258092006.12.12 00:22buy0.10gbpusd1.95940.00001.96142006.12.12 04:571.96140.000.000.0020.00
  [tp]
4255252006.12.11 19:13buy0.10gbpusd1.95820.00001.96022006.12.12 00:201.95880.000.00-0.316.00
4257262006.12.11 22:45buy0.20gbpusd1.95660.00001.95862006.12.12 00:201.95860.000.00-0.6240.00
  [tp]
4254112006.12.11 18:32sell0.01usdchf1.20240.00001.20042006.12.11 19:311.20040.000.000.001.67
  [tp]
4254772006.12.11 19:01buy0.10eurusd1.32360.00001.32562006.12.11 19:311.32560.000.000.0020.00
  [tp]
4254012006.12.11 18:29buy0.10gbpusd1.95570.00001.95772006.12.11 19:131.95770.000.000.0020.00
  [tp]
4247882006.12.11 09:48sell0.10usdjpy116.610.00116.412006.12.11 19:01116.890.000.000.00-23.95
4248812006.12.11 10:58sell0.20usdjpy116.760.00116.562006.12.11 19:01116.880.000.000.00-20.53
4249492006.12.11 11:35sell0.40usdjpy116.930.00116.732006.12.11 19:01116.880.000.000.0017.11
4251742006.12.11 14:31sell0.80usdjpy117.090.00116.892006.12.11 19:01116.890.000.000.00136.88
  [tp]
4253262006.12.11 17:38buy0.10eurusd1.32130.00001.32332006.12.11 19:011.32330.000.000.0020.00
  [tp]
4253072006.12.11 17:26sell0.01usdchf1.20500.00001.20302006.12.11 18:321.20300.000.000.001.66
  [tp]
4253192006.12.11 17:37buy0.10gbpusd1.95330.00001.95532006.12.11 18:291.95530.000.000.0020.00
  [tp]
4249522006.12.11 11:36buy0.10eurusd1.31910.00001.32112006.12.11 17:371.32110.000.000.0020.00
  [tp]
4252302006.12.11 15:34buy0.10gbpusd1.95090.00001.95292006.12.11 17:371.95290.000.000.0020.00
  [tp]
4250012006.12.11 11:47sell0.01usdchf1.20580.00001.20382006.12.11 17:261.20530.000.000.000.41
4251952006.12.11 14:57sell0.02usdchf1.20730.00001.20532006.12.11 17:261.20530.000.000.003.32
  [tp]
4248642006.12.11 10:48buy0.10gbpusd1.95430.00001.95632006.12.11 15:341.95040.000.000.00-39.00
4249102006.12.11 11:04buy0.20gbpusd1.95270.00001.95472006.12.11 15:341.95030.000.000.00-48.00
4249792006.12.11 11:43buy0.40gbpusd1.95120.00001.95322006.12.11 15:341.95020.000.000.00-40.00
4250342006.12.11 12:19buy0.80gbpusd1.94960.00001.95162006.12.11 15:341.95010.000.000.0040.00
4251592006.12.11 14:26buy1.60gbpusd1.94810.00001.95012006.12.11 15:341.95010.000.000.00320.00
  [tp]
4243262006.12.11 03:52buy0.01usdchf1.20870.00001.21072006.12.11 11:471.20570.000.000.00-2.49
4246162006.12.11 08:12buy0.02usdchf1.20720.00001.20922006.12.11 11:461.20580.000.000.00-2.32
4247792006.12.11 09:45buy0.04usdchf1.20570.00001.20772006.12.11 11:451.20590.000.000.000.66
4247962006.12.11 09:50buy0.08usdchf1.20390.00001.20592006.12.11 11:451.20590.000.000.0013.27
  [tp]
4243282006.12.11 04:09sell0.10eurusd1.31400.00001.31202006.12.11 11:361.31920.000.000.00-52.00
4244092006.12.11 05:35sell0.20eurusd1.31560.00001.31362006.12.11 11:351.31930.000.000.00-74.00
4246292006.12.11 08:15sell0.40eurusd1.31720.00001.31522006.12.11 11:351.31920.000.000.00-80.00
4247592006.12.11 09:28sell0.80eurusd1.31870.00001.31672006.12.11 11:351.31930.000.000.00-48.00
4247852006.12.11 09:48sell1.60eurusd1.32030.00001.31832006.12.11 11:351.31920.000.000.00176.00
4248372006.12.11 10:16sell3.20eurusd1.32180.00001.31982006.12.11 11:311.31980.000.000.00640.00
  [tp]
4243292006.12.11 04:19sell0.10gbpusd1.94670.00001.94472006.12.11 10:481.95420.000.000.00-75.00
4243702006.12.11 05:25sell0.20gbpusd1.94830.00001.94632006.12.11 10:471.95440.000.000.00-122.00
4244122006.12.11 05:36sell0.40gbpusd1.94980.00001.94782006.12.11 10:471.95450.000.000.00-188.00
4246232006.12.11 08:14sell0.80gbpusd1.95150.00001.94952006.12.11 10:471.95460.000.000.00-248.00
4247782006.12.11 09:45sell1.60gbpusd1.95300.00001.95102006.12.11 10:471.95470.000.000.00-272.00
4247972006.12.11 09:50sell3.20gbpusd1.95490.00001.95292006.12.11 10:471.95480.000.000.0032.00
4248382006.12.11 10:16sell6.40gbpusd1.95650.00001.95452006.12.11 10:471.95490.000.000.001 024.00
4243082006.12.11 02:51sell0.10usdjpy116.390.00116.192006.12.11 09:48116.630.000.000.00-20.58
4243142006.12.11 03:15sell0.20usdjpy116.540.00116.342006.12.11 09:48116.650.000.000.00-18.86
4243182006.12.11 03:21sell0.40usdjpy116.700.00116.502006.12.11 09:48116.660.000.000.0013.72
4247062006.12.11 08:51sell0.80usdjpy116.860.00116.662006.12.11 09:48116.660.000.000.00137.15
  [tp]
4243242006.12.11 03:28sell0.10gbpusd1.94930.00001.94732006.12.11 04:181.94730.000.000.0020.00
  [tp]
4243062006.12.11 02:47sell0.10eurusd1.31640.00001.31442006.12.11 04:091.31440.000.000.0020.00
  [tp]
4242072006.12.11 01:02buy0.01usdchf1.20630.00001.20832006.12.11 03:521.20830.000.000.001.66
  [tp]
4242852006.12.11 02:12sell0.10gbpusd1.95180.00001.94982006.12.11 03:281.94980.000.000.0020.00
  [tp]
4241932006.12.11 01:00sell0.10gbpusd1.95290.00001.95092006.12.11 02:121.95230.000.000.006.00
4242592006.12.11 01:40sell0.20gbpusd1.95450.00001.95252006.12.11 02:121.95250.000.000.0040.00
  [tp]
4241732006.12.10 15:16balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -167.76 4 247.17
Closed P/L: 4 079.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4301992006.12.14 09:54buy0.10eurusd1.32360.00001.3256 1.31940.000.000.00-42.00
4302762006.12.14 10:16sell0.10usdjpy117.320.00117.12 117.640.000.000.00-27.20
4302912006.12.14 10:29buy0.10gbpusd1.96870.00001.9707 1.96420.000.000.00-45.00
4303372006.12.14 11:05buy0.20gbpusd1.96710.00001.9691 1.96420.000.000.00-58.00
4304002006.12.14 12:32sell0.20usdjpy117.470.00117.27 117.640.000.000.00-28.90
4304132006.12.14 12:47buy0.20eurusd1.32210.00001.3241 1.31940.000.000.00-54.00
4304342006.12.14 13:11buy0.40gbpusd1.96560.00001.9676 1.96420.000.000.00-56.00
4304552006.12.14 13:30buy0.40eurusd1.32060.00001.3226 1.31940.000.000.00-48.00
4304622006.12.14 13:32buy0.01usdchf1.21110.00001.2131 1.21150.000.000.000.33
4304662006.12.14 13:33buy0.80gbpusd1.96410.00001.9661 1.96420.000.000.008.00
4304672006.12.14 13:34sell0.40usdjpy117.620.00117.42 117.640.000.000.00-6.80
  0.00 0.00 0.00 -357.57
 Floating P/L: -357.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 079.41 Floating P/L: -357.57 Margin: 916.57
Balance: 54 079.41 Equity: 53 721.84 Free Margin: 52 805.27