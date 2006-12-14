STS Finance SC
|Account: 213325
|Name: ssds1e
|Currency: USD
|2006 December 14, 13:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|430414
|2006.12.14 12:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2107
|2006.12.14 13:32
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|
|
|[tp]
|430300
|2006.12.14 10:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2084
|2006.12.14 12:47
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|[tp]
|429445
|2006.12.13 19:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2089
|2006.12.14 10:36
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.66
|430133
|2006.12.14 09:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2074
|2006.12.14 10:36
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|430216
|2006.12.14 10:02
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|2006.12.14 10:36
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|
|[tp]
|429505
|2006.12.13 20:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9613
|2006.12.14 10:29
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.03
|-53.00
|429529
|2006.12.13 20:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9628
|2006.12.14 10:28
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.06
|-74.00
|429572
|2006.12.13 21:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9644
|2006.12.14 10:27
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.12
|-88.00
|430168
|2006.12.14 09:43
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9659
|2006.12.14 10:27
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|430209
|2006.12.14 10:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9674
|2006.12.14 10:27
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|430247
|2006.12.14 10:06
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9689
|2006.12.14 10:27
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|
|
|[tp]
|427299
|2006.12.12 21:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.67
|2006.12.14 10:16
|117.34
|0.00
|0.00
|-6.45
|-40.05
|428146
|2006.12.13 08:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.83
|2006.12.14 10:16
|117.33
|0.00
|0.00
|-9.69
|-51.14
|428620
|2006.12.13 15:30
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|116.98
|2006.12.14 10:14
|117.32
|0.00
|0.00
|-19.38
|-47.73
|428649
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.34
|0.00
|117.14
|2006.12.14 10:13
|117.31
|0.00
|0.00
|-38.76
|20.46
|429435
|2006.12.13 19:35
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.50
|0.00
|117.30
|2006.12.14 10:12
|117.30
|0.00
|0.00
|-77.52
|272.80
|
|
|[tp]
|429743
|2006.12.13 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3250
|2006.12.14 09:54
|1.3234
|0.00
|0.00
|-2.70
|4.00
|429781
|2006.12.13 23:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3215
|0.0000
|1.3235
|2006.12.14 09:54
|1.3235
|0.00
|0.00
|-5.40
|40.00
|
|
|[tp]
|429166
|2006.12.13 18:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2006.12.13 23:31
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|429282
|2006.12.13 18:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3220
|0.0000
|1.3240
|2006.12.13 23:31
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|429480
|2006.12.13 19:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3225
|2006.12.13 23:31
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|429287
|2006.12.13 18:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2006.12.13 20:05
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|428658
|2006.12.13 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2095
|2006.12.13 19:36
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|428705
|2006.12.13 15:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2080
|2006.12.13 19:36
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|429180
|2006.12.13 18:11
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2065
|2006.12.13 19:35
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|
|[tp]
|428785
|2006.12.13 16:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9606
|2006.12.13 18:38
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|428942
|2006.12.13 17:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9621
|2006.12.13 18:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|429021
|2006.12.13 17:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9636
|2006.12.13 18:38
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|429125
|2006.12.13 18:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9651
|2006.12.13 18:38
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|429162
|2006.12.13 18:08
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9667
|2006.12.13 18:38
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|
|
|[tp]
|427511
|2006.12.12 21:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3291
|0.0000
|1.3311
|2006.12.13 18:08
|1.3232
|0.00
|0.00
|-0.88
|-59.00
|427570
|2006.12.12 21:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3276
|0.0000
|1.3296
|2006.12.13 18:08
|1.3233
|0.00
|0.00
|-1.76
|-86.00
|428360
|2006.12.13 11:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3280
|2006.12.13 18:08
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|428629
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3243
|0.0000
|1.3263
|2006.12.13 18:08
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|428652
|2006.12.13 15:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3228
|0.0000
|1.3248
|2006.12.13 18:07
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|428660
|2006.12.13 15:35
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|2006.12.13 18:07
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|
|
|[tp]
|428656
|2006.12.13 15:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9631
|2006.12.13 16:31
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|428625
|2006.12.13 15:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|1.2070
|2006.12.13 15:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|[tp]
|428632
|2006.12.13 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9655
|2006.12.13 15:34
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|428308
|2006.12.13 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9661
|2006.12.13 15:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|428356
|2006.12.13 11:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2026
|0.0000
|1.2046
|2006.12.13 15:30
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|[tp]
|428417
|2006.12.13 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9676
|2006.12.13 15:30
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|428420
|2006.12.13 11:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9691
|2006.12.13 15:30
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|427208
|2006.12.12 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|1.2050
|2006.12.13 11:03
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.75
|427286
|2006.12.12 21:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2015
|0.0000
|1.2035
|2006.12.13 11:03
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.10
|0.83
|427315
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|1.2020
|2006.12.13 11:03
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.20
|6.66
|
|
|[tp]
|428168
|2006.12.13 09:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9670
|2006.12.13 10:34
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|428242
|2006.12.13 09:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9706
|0.0000
|1.9686
|2006.12.13 10:34
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|428029
|2006.12.13 02:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9680
|2006.12.13 09:02
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|428076
|2006.12.13 04:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9695
|2006.12.13 09:02
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|427713
|2006.12.12 22:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9734
|2006.12.13 02:40
|1.9701
|0.00
|0.00
|-0.31
|-13.00
|427982
|2006.12.13 01:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9718
|2006.12.13 02:40
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|428027
|2006.12.13 02:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9703
|2006.12.13 02:40
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|427496
|2006.12.12 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9727
|2006.12.12 22:11
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|427649
|2006.12.12 21:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9710
|2006.12.12 22:10
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|427309
|2006.12.12 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2006.12.12 21:34
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|427374
|2006.12.12 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9702
|2006.12.12 21:33
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|427104
|2006.12.12 21:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9611
|2006.12.12 21:25
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|427170
|2006.12.12 21:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9627
|2006.12.12 21:25
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|427201
|2006.12.12 21:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9646
|2006.12.12 21:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|427301
|2006.12.12 21:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9661
|2006.12.12 21:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|427318
|2006.12.12 21:21
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9676
|2006.12.12 21:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|
|
|[tp]
|427174
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|2006.12.12 21:21
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|426689
|2006.12.12 16:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.73
|2006.12.12 21:21
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|426845
|2006.12.12 17:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.89
|2006.12.12 21:21
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|34.22
|
|
|[tp]
|426730
|2006.12.12 16:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1998
|0.0000
|1.1978
|2006.12.12 21:15
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|426765
|2006.12.12 16:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|2006.12.12 21:15
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|426874
|2006.12.12 18:34
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|1.2008
|2006.12.12 21:15
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|427151
|2006.12.12 21:14
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2025
|2006.12.12 21:15
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|
|
|[tp]
|426690
|2006.12.12 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3248
|0.0000
|1.3268
|2006.12.12 21:14
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|426877
|2006.12.12 18:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3253
|2006.12.12 21:14
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|427156
|2006.12.12 21:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3237
|2006.12.12 21:14
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|426923
|2006.12.12 19:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|0.0000
|1.9622
|2006.12.12 21:07
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|427017
|2006.12.12 20:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9637
|2006.12.12 21:07
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|426559
|2006.12.12 15:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9604
|2006.12.12 19:02
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|426649
|2006.12.12 16:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9619
|2006.12.12 19:02
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|426684
|2006.12.12 16:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9634
|2006.12.12 19:01
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|426694
|2006.12.12 16:37
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9650
|2006.12.12 19:01
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|
|[tp]
|426687
|2006.12.12 16:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2022
|0.0000
|1.2002
|2006.12.12 16:44
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|
|
|[tp]
|426272
|2006.12.12 12:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|2006.12.12 16:36
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|426369
|2006.12.12 12:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3262
|2006.12.12 16:36
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|425482
|2006.12.11 19:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.67
|2006.12.12 16:36
|116.97
|0.00
|0.00
|-1.60
|-8.55
|426539
|2006.12.12 15:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3244
|2006.12.12 16:36
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|426455
|2006.12.12 14:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.83
|2006.12.12 16:36
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|426601
|2006.12.12 15:56
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.18
|0.00
|116.98
|2006.12.12 16:36
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|68.39
|
|
|[tp]
|425582
|2006.12.11 19:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2000
|0.0000
|1.1980
|2006.12.12 16:36
|1.2027
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.24
|425649
|2006.12.11 20:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2015
|0.0000
|1.1995
|2006.12.12 16:35
|1.2028
|0.00
|0.00
|-0.30
|-2.16
|426375
|2006.12.12 12:55
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|2006.12.12 16:35
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|426543
|2006.12.12 15:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|2006.12.12 16:35
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|13.30
|
|
|[tp]
|426460
|2006.12.12 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9654
|2006.12.12 15:33
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|426540
|2006.12.12 15:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|2006.12.12 15:33
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|426302
|2006.12.12 12:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|0.0000
|1.9644
|2006.12.12 14:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|426374
|2006.12.12 12:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9628
|2006.12.12 14:06
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|426181
|2006.12.12 11:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9590
|2006.12.12 12:22
|1.9624
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|426193
|2006.12.12 11:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9610
|2006.12.12 12:22
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|426239
|2006.12.12 11:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|1.9626
|2006.12.12 12:22
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|425912
|2006.12.12 05:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3288
|2006.12.12 12:06
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|425969
|2006.12.12 08:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3273
|2006.12.12 12:06
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|426056
|2006.12.12 09:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3257
|2006.12.12 12:06
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|425907
|2006.12.12 04:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9619
|0.0000
|1.9639
|2006.12.12 11:25
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|426049
|2006.12.12 09:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|1.9624
|2006.12.12 11:25
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|426073
|2006.12.12 10:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9588
|0.0000
|1.9608
|2006.12.12 11:25
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|425577
|2006.12.11 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3279
|2006.12.12 05:03
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.88
|5.00
|425711
|2006.12.11 22:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3244
|0.0000
|1.3264
|2006.12.12 05:03
|1.3264
|0.00
|0.00
|-1.76
|40.00
|
|
|[tp]
|425809
|2006.12.12 00:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|0.0000
|1.9614
|2006.12.12 04:57
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|425525
|2006.12.11 19:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9602
|2006.12.12 00:20
|1.9588
|0.00
|0.00
|-0.31
|6.00
|425726
|2006.12.11 22:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9586
|2006.12.12 00:20
|1.9586
|0.00
|0.00
|-0.62
|40.00
|
|
|[tp]
|425411
|2006.12.11 18:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|1.2004
|2006.12.11 19:31
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|
|
|[tp]
|425477
|2006.12.11 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|2006.12.11 19:31
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|425401
|2006.12.11 18:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|0.0000
|1.9577
|2006.12.11 19:13
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|424788
|2006.12.11 09:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.61
|0.00
|116.41
|2006.12.11 19:01
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.95
|424881
|2006.12.11 10:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.76
|0.00
|116.56
|2006.12.11 19:01
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.53
|424949
|2006.12.11 11:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.73
|2006.12.11 19:01
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|425174
|2006.12.11 14:31
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.09
|0.00
|116.89
|2006.12.11 19:01
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|136.88
|
|
|[tp]
|425326
|2006.12.11 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3213
|0.0000
|1.3233
|2006.12.11 19:01
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|425307
|2006.12.11 17:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|1.2030
|2006.12.11 18:32
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|[tp]
|425319
|2006.12.11 17:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9553
|2006.12.11 18:29
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|424952
|2006.12.11 11:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3211
|2006.12.11 17:37
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|425230
|2006.12.11 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9529
|2006.12.11 17:37
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|425001
|2006.12.11 11:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|2006.12.11 17:26
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|425195
|2006.12.11 14:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|2006.12.11 17:26
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|
|
|[tp]
|424864
|2006.12.11 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9563
|2006.12.11 15:34
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|424910
|2006.12.11 11:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9547
|2006.12.11 15:34
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|424979
|2006.12.11 11:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|1.9532
|2006.12.11 15:34
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|425034
|2006.12.11 12:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9516
|2006.12.11 15:34
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|425159
|2006.12.11 14:26
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9501
|2006.12.11 15:34
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|
|
|[tp]
|424326
|2006.12.11 03:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2107
|2006.12.11 11:47
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|424616
|2006.12.11 08:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2072
|0.0000
|1.2092
|2006.12.11 11:46
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|424779
|2006.12.11 09:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2057
|0.0000
|1.2077
|2006.12.11 11:45
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|424796
|2006.12.11 09:50
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|2006.12.11 11:45
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|
|
|[tp]
|424328
|2006.12.11 04:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3140
|0.0000
|1.3120
|2006.12.11 11:36
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|424409
|2006.12.11 05:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|2006.12.11 11:35
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|424629
|2006.12.11 08:15
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|2006.12.11 11:35
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|424759
|2006.12.11 09:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3167
|2006.12.11 11:35
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|424785
|2006.12.11 09:48
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3203
|0.0000
|1.3183
|2006.12.11 11:35
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|424837
|2006.12.11 10:16
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3218
|0.0000
|1.3198
|2006.12.11 11:31
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|
|
|[tp]
|424329
|2006.12.11 04:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9447
|2006.12.11 10:48
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|424370
|2006.12.11 05:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9463
|2006.12.11 10:47
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.00
|424412
|2006.12.11 05:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9478
|2006.12.11 10:47
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|424623
|2006.12.11 08:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9495
|2006.12.11 10:47
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|424778
|2006.12.11 09:45
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9510
|2006.12.11 10:47
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|424797
|2006.12.11 09:50
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9549
|0.0000
|1.9529
|2006.12.11 10:47
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|424838
|2006.12.11 10:16
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9545
|2006.12.11 10:47
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|424308
|2006.12.11 02:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.19
|2006.12.11 09:48
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.58
|424314
|2006.12.11 03:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.54
|0.00
|116.34
|2006.12.11 09:48
|116.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.86
|424318
|2006.12.11 03:21
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.70
|0.00
|116.50
|2006.12.11 09:48
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|424706
|2006.12.11 08:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.66
|2006.12.11 09:48
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|137.15
|
|
|[tp]
|424324
|2006.12.11 03:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9473
|2006.12.11 04:18
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|424306
|2006.12.11 02:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3144
|2006.12.11 04:09
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|424207
|2006.12.11 01:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2083
|2006.12.11 03:52
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|
|
|[tp]
|424285
|2006.12.11 02:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9498
|2006.12.11 03:28
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|424193
|2006.12.11 01:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9509
|2006.12.11 02:12
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|424259
|2006.12.11 01:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9525
|2006.12.11 02:12
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|
|[tp]
|424173
|2006.12.10 15:16
|balance
|Deposit
|50 000.00
|
|0.00
|0.00
|-167.76
|4 247.17
|Closed P/L:
|4 079.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|430199
|2006.12.14 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3256
|
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|430276
|2006.12.14 10:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.32
|0.00
|117.12
|
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|430291
|2006.12.14 10:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9707
|
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|430337
|2006.12.14 11:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9691
|
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|430400
|2006.12.14 12:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.27
|
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.90
|430413
|2006.12.14 12:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|430434
|2006.12.14 13:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9676
|
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|430455
|2006.12.14 13:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3226
|
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|430462
|2006.12.14 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2111
|0.0000
|1.2131
|
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|430466
|2006.12.14 13:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9661
|
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|430467
|2006.12.14 13:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.62
|0.00
|117.42
|
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.57
|
|Floating P/L:
|-357.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 079.41
|Floating P/L:
|-357.57
|Margin:
|916.57
|Balance:
|54 079.41
|Equity:
|53 721.84
|Free Margin:
|52 805.27