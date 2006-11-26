Interbank FX, LLC

Account: 1273915 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 30, 01:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
162178582006.11.26 22:30buy0.01eurusd1.31471.29961.31672006.11.27 07:061.31370.000.000.00-1.00
162385602006.11.27 01:05buy0.02eurusd1.31321.29961.31522006.11.27 07:061.31370.000.000.001.00
162610792006.11.27 05:43buy0.04eurusd1.31161.29951.31362006.11.27 07:061.31360.000.000.008.00
162683002006.11.27 07:06sell0.01eurusd1.31381.32891.31182006.11.27 08:211.31180.000.000.002.00
162738712006.11.27 08:21sell0.01eurusd1.31161.32671.30962006.11.27 08:581.30960.000.000.002.00
162809232006.11.27 08:58sell0.01eurusd1.30941.32451.30742006.11.27 13:411.31030.000.000.00-0.90
162834682006.11.27 09:03sell0.02eurusd1.31091.32451.30892006.11.27 13:411.31040.000.000.001.00
162860882006.11.27 09:32sell0.04eurusd1.31241.32451.31042006.11.27 13:411.31040.000.000.008.00
162996242006.11.27 13:41sell0.01eurusd1.31021.32531.30822006.11.28 05:541.31280.000.000.06-2.60
163017792006.11.27 14:24sell0.02eurusd1.31171.32531.30972006.11.28 05:541.31270.000.000.12-2.00
163061592006.11.27 15:26sell0.04eurusd1.31331.32541.31132006.11.28 05:541.31280.000.000.242.00
163379772006.11.28 03:49sell0.08eurusd1.31481.32541.31282006.11.28 05:541.31280.000.000.0016.00
163416912006.11.28 05:54sell0.01eurusd1.31251.32761.31052006.11.28 08:481.31350.000.000.00-1.00
163496352006.11.28 07:53sell0.02eurusd1.31401.32761.31202006.11.28 08:481.31360.000.000.000.80
163538222006.11.28 08:07sell0.04eurusd1.31561.32771.31362006.11.28 08:481.31360.000.000.008.00
163629822006.11.28 08:48sell0.01eurusd1.31311.32821.31112006.11.28 11:331.31410.000.000.00-1.00
163671452006.11.28 09:29sell0.02eurusd1.31461.32821.31262006.11.28 11:331.31400.000.000.001.20
163728812006.11.28 10:24sell0.04eurusd1.31611.32821.31412006.11.28 11:321.31410.000.000.008.00
163776252006.11.28 11:33sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.11.28 15:021.31520.000.000.00-1.20
163869702006.11.28 13:32sell0.02eurusd1.31561.32921.31362006.11.28 15:021.31530.000.000.000.60
163894782006.11.28 13:34sell0.04eurusd1.31721.32931.31522006.11.28 15:011.31520.000.000.008.00
164029522006.11.28 15:02sell0.01eurusd1.31471.32981.31272006.11.28 18:201.31730.000.000.00-2.60
164155442006.11.28 16:58sell0.02eurusd1.31621.32981.31422006.11.28 18:201.31710.000.000.00-1.80
164219062006.11.28 18:15sell0.04eurusd1.31771.32981.31572006.11.28 18:201.31730.000.000.001.60
164240602006.11.28 18:16sell0.08eurusd1.31931.32991.31732006.11.28 18:201.31730.000.000.0016.00
164277422006.11.28 18:21buy0.01eurusd1.31751.30241.31952006.11.28 18:371.31950.000.000.002.00
164320612006.11.28 18:37buy0.01eurusd1.31971.30461.32172006.11.28 19:301.31860.000.000.00-1.10
164341072006.11.28 18:39buy0.02eurusd1.31821.30461.32022006.11.28 19:301.31870.000.000.001.00
164363622006.11.28 18:51buy0.04eurusd1.31671.30461.31872006.11.28 19:301.31870.000.000.008.00
164398852006.11.28 19:30buy0.01eurusd1.31891.30381.32092006.11.28 21:041.32090.000.00-0.082.00
164494032006.11.28 21:04buy0.01eurusd1.32101.30591.32302006.11.28 23:521.32150.000.000.000.50
164552692006.11.28 22:27buy0.02eurusd1.31951.30591.32152006.11.28 23:521.32150.000.000.004.00
164612852006.11.28 23:52buy0.01eurusd1.32161.30651.32362006.11.29 06:261.32050.000.000.00-1.10
164636342006.11.28 23:58buy0.02eurusd1.32011.30651.32212006.11.29 06:261.32060.000.000.001.00
164856722006.11.29 05:33buy0.04eurusd1.31861.30651.32062006.11.29 06:261.32060.000.000.008.00
164885362006.11.29 06:26buy0.01eurusd1.32061.30551.32262006.11.29 13:331.31590.000.000.00-4.70
164923912006.11.29 07:39buy0.02eurusd1.31911.30551.32112006.11.29 13:331.31600.000.000.00-6.20
164957792006.11.29 08:04buy0.04eurusd1.31741.30531.31942006.11.29 13:331.31610.000.000.00-5.20
165135402006.11.29 11:43buy0.08eurusd1.31581.30521.31782006.11.29 13:331.31600.000.000.001.60
165232412006.11.29 13:30buy0.16eurusd1.31401.30491.31602006.11.29 13:331.31600.000.000.0032.00
165261572006.11.29 13:33sell0.01eurusd1.31581.33091.31382006.11.29 15:061.31500.000.000.000.80
165381362006.11.29 14:29sell0.02eurusd1.31741.33101.31542006.11.29 15:061.31540.000.000.004.00
162176552006.11.26 22:30buy0.01gbpusd1.93881.92371.94082006.11.26 23:291.94080.000.000.002.00
162291062006.11.26 23:29buy0.01gbpusd1.94141.92631.94342006.11.27 01:481.94050.000.000.00-0.90
162303362006.11.26 23:49buy0.02gbpusd1.93991.92631.94192006.11.27 01:481.94040.000.000.001.00
162386892006.11.27 01:05buy0.04gbpusd1.93841.92631.94042006.11.27 01:481.94040.000.000.008.00
162433832006.11.27 01:48buy0.01gbpusd1.94121.92611.94322006.11.27 06:271.93730.000.000.00-3.90
162458142006.11.27 02:27buy0.02gbpusd1.93971.92611.94172006.11.27 06:271.93720.000.000.00-5.00
162533112006.11.27 04:54buy0.04gbpusd1.93821.92611.94022006.11.27 06:271.93720.000.000.00-4.00
162557832006.11.27 05:24buy0.08gbpusd1.93661.92601.93862006.11.27 06:271.93710.000.000.004.00
162615312006.11.27 05:46buy0.16gbpusd1.93511.92601.93712006.11.27 06:271.93710.000.000.0032.00
162649532006.11.27 06:27sell0.01gbpusd1.93731.95241.93532006.11.27 06:411.93530.000.000.002.00
162660942006.11.27 06:41sell0.01gbpusd1.93481.94991.93282006.11.27 07:231.93610.000.000.00-1.30
162673582006.11.27 06:56sell0.02gbpusd1.93641.95001.93442006.11.27 07:221.93590.000.000.001.00
162680442006.11.27 07:04sell0.04gbpusd1.93791.95001.93592006.11.27 07:221.93590.000.000.008.00
162691562006.11.27 07:23sell0.01gbpusd1.93581.95091.93382006.11.27 07:591.93690.000.000.00-1.10
162694102006.11.27 07:25sell0.02gbpusd1.93731.95091.93532006.11.27 07:591.93680.000.000.001.00
162710362006.11.27 07:52sell0.04gbpusd1.93881.95091.93682006.11.27 07:591.93680.000.000.008.00
162715462006.11.27 07:59sell0.01gbpusd1.93661.95171.93462006.11.27 08:271.93620.000.000.000.40
162724082006.11.27 08:12sell0.02gbpusd1.93821.95181.93622006.11.27 08:271.93620.000.000.004.00
162744702006.11.27 08:27sell0.01gbpusd1.93601.95111.93402006.11.27 08:311.93400.000.000.002.00
162771692006.11.27 08:31sell0.01gbpusd1.93361.94871.93162006.11.27 08:571.93310.000.000.000.50
162777152006.11.27 08:33sell0.02gbpusd1.93511.94871.93312006.11.27 08:571.93310.000.000.004.00
162806142006.11.27 08:57sell0.01gbpusd1.93251.94761.93052006.11.27 10:161.93680.000.000.00-4.30
162835422006.11.27 09:04sell0.02gbpusd1.93421.94781.93222006.11.27 10:161.93670.000.000.00-5.00
162849142006.11.27 09:25sell0.04gbpusd1.93571.94781.93372006.11.27 10:161.93680.000.000.00-4.40
162868192006.11.27 09:37sell0.08gbpusd1.93721.94781.93522006.11.27 10:161.93670.000.000.004.00
162880452006.11.27 09:54sell0.16gbpusd1.93871.94781.93672006.11.27 10:161.93670.000.000.0032.00
162895982006.11.27 10:16sell0.01gbpusd1.93651.95161.93452006.11.27 12:271.93610.000.000.000.40
162917642006.11.27 11:03sell0.02gbpusd1.93811.95171.93612006.11.27 12:271.93610.000.000.004.00
162955272006.11.27 12:27sell0.01gbpusd1.93561.95071.93362006.11.27 15:441.93660.000.000.00-1.00
163049432006.11.27 15:16sell0.02gbpusd1.93711.95071.93512006.11.27 15:441.93660.000.000.001.00
163056172006.11.27 15:23sell0.04gbpusd1.93861.95071.93662006.11.27 15:441.93660.000.000.008.00
163077062006.11.27 15:44sell0.01gbpusd1.93621.95131.93422006.11.28 06:001.93740.000.000.01-1.20
163157702006.11.27 18:48sell0.02gbpusd1.93771.95131.93572006.11.28 06:001.93730.000.000.010.80
163333662006.11.28 01:37sell0.04gbpusd1.93921.95131.93722006.11.28 06:001.93720.000.000.008.00
163425642006.11.28 06:00sell0.01gbpusd1.93701.95211.93502006.11.28 08:271.94310.000.000.00-6.10
163462612006.11.28 07:10sell0.02gbpusd1.93861.95221.93662006.11.28 08:271.94300.000.000.00-8.80
163492012006.11.28 07:51sell0.04gbpusd1.94021.95231.93822006.11.28 08:271.94300.000.000.00-11.20
163504822006.11.28 07:54sell0.08gbpusd1.94171.95231.93972006.11.28 08:271.94310.000.000.00-11.20
163528542006.11.28 08:05sell0.16gbpusd1.94321.95231.94122006.11.28 08:271.94310.000.000.001.60
163540012006.11.28 08:08sell0.32gbpusd1.94511.95271.94312006.11.28 08:271.94310.000.000.0064.00
163583442006.11.28 08:27buy0.01gbpusd1.94291.92781.94492006.11.28 08:401.94490.000.000.002.00
163606912006.11.28 08:40buy0.01gbpusd1.94531.93021.94732006.11.28 13:301.94580.000.000.000.50
163629512006.11.28 08:48buy0.02gbpusd1.94371.93011.94572006.11.28 13:301.94570.000.000.004.00
163853952006.11.28 13:30buy0.01gbpusd1.94801.93261.94972006.11.28 14:511.94970.000.000.001.70
164000752006.11.28 14:51buy0.01gbpusd1.95011.93501.95212006.11.28 15:121.94870.000.000.00-1.40
164023442006.11.28 15:01buy0.02gbpusd1.94841.93481.95042006.11.28 15:111.94870.000.000.000.60
164033412006.11.28 15:03buy0.04gbpusd1.94681.93471.94882006.11.28 15:111.94880.000.000.008.00
164058312006.11.28 15:12buy0.01gbpusd1.94911.93401.95112006.11.28 16:411.94800.000.000.00-1.10
164063652006.11.28 15:14buy0.02gbpusd1.94761.93401.94962006.11.28 16:411.94810.000.000.001.00
164108282006.11.28 16:06buy0.04gbpusd1.94611.93401.94812006.11.28 16:411.94810.000.000.008.00
164137412006.11.28 16:41buy0.01gbpusd1.94841.93331.95042006.11.28 18:071.94870.000.000.000.30
164173502006.11.28 17:29buy0.02gbpusd1.94681.93321.94882006.11.28 18:071.94880.000.000.004.00
164208802006.11.28 18:07buy0.01gbpusd1.94901.93391.95102006.11.28 18:161.95100.000.000.002.00
164235482006.11.28 18:16buy0.01gbpusd1.95141.93631.95342006.11.28 18:351.95160.000.000.000.20
164275932006.11.28 18:20buy0.02gbpusd1.94971.93611.95172006.11.28 18:351.95170.000.000.004.00
164314772006.11.28 18:35buy0.01gbpusd1.95201.93691.95402006.11.28 18:571.95080.000.000.00-1.20
164338962006.11.28 18:39buy0.02gbpusd1.95051.93691.95252006.11.28 18:571.95090.000.000.000.80
164365092006.11.28 18:51buy0.04gbpusd1.94891.93681.95092006.11.28 18:571.95090.000.000.008.00
164373962006.11.28 18:58buy0.01gbpusd1.95111.93601.95312006.11.28 21:031.95310.000.00-0.022.00
164492002006.11.28 21:04buy0.01gbpusd1.95351.93841.95552006.11.28 23:521.95400.000.000.000.50
164521392006.11.28 21:40buy0.02gbpusd1.95201.93841.95402006.11.28 23:521.95400.000.000.004.00
164607572006.11.28 23:52buy0.01gbpusd1.95421.93911.95622006.11.29 08:141.94920.000.000.00-5.00
164643232006.11.29 00:02buy0.02gbpusd1.95261.93901.95462006.11.29 08:141.94920.000.000.00-6.80
164931042006.11.29 07:44buy0.04gbpusd1.95101.93891.95302006.11.29 08:141.94930.000.000.00-6.80
164959522006.11.29 08:04buy0.08gbpusd1.94931.93871.95132006.11.29 08:141.94940.000.000.000.80
164972372006.11.29 08:08buy0.16gbpusd1.94741.93831.94942006.11.29 08:141.94940.000.000.0032.00
164983962006.11.29 08:14sell0.01gbpusd1.94931.96441.94732006.11.29 13:461.95030.000.000.00-1.00
165187992006.11.29 12:43sell0.02gbpusd1.95081.96441.94882006.11.29 13:461.95040.000.000.000.80
165260252006.11.29 13:33sell0.04gbpusd1.95241.96451.95042006.11.29 13:461.95040.000.000.008.00
165300502006.11.29 13:46sell0.01gbpusd1.94971.96481.94772006.11.29 15:071.95000.000.000.00-0.30
165350802006.11.29 14:13sell0.02gbpusd1.95121.96481.94922006.11.29 15:061.94990.000.000.002.60
165375212006.11.29 14:28sell0.04gbpusd1.95271.96481.95072006.11.29 15:061.95070.000.000.008.00
165434472006.11.29 15:07sell0.01gbpusd1.94941.96451.94742006.11.29 16:041.94890.000.000.000.50
165444652006.11.29 15:11sell0.02gbpusd1.95091.96451.94892006.11.29 16:041.94890.000.000.004.00
165478412006.11.29 16:04sell0.01gbpusd1.94861.96371.94662006.11.29 18:231.94660.000.000.002.00
162175762006.11.26 22:30sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.27 09:211.20830.000.000.00-3.39
162356522006.11.27 00:36sell0.02usdchf1.20571.21931.20372006.11.27 09:211.20840.000.000.00-4.47
162567972006.11.27 05:26sell0.04usdchf1.20721.21931.20522006.11.27 09:201.20830.000.000.00-3.64
162750742006.11.27 08:28sell0.08usdchf1.20871.21931.20672006.11.27 09:191.20840.000.000.001.99
162813442006.11.27 08:58sell0.16usdchf1.21041.21951.20842006.11.27 09:191.20840.000.000.0026.48
162844472006.11.27 09:22buy0.01usdchf1.20821.19311.21022006.11.27 14:141.21020.000.000.001.66
163010442006.11.27 14:14buy0.01usdchf1.21071.19561.21272006.11.28 10:571.20630.000.000.09-3.65
163017012006.11.27 14:24buy0.02usdchf1.20921.19561.21122006.11.28 10:571.20640.000.000.19-4.64
163054722006.11.27 15:23buy0.04usdchf1.20771.19561.20972006.11.28 10:571.20650.000.000.38-3.98
163163992006.11.27 19:11buy0.08usdchf1.20621.19561.20822006.11.28 10:571.20640.000.000.761.33
163533102006.11.28 08:06buy0.16usdchf1.20451.19541.20652006.11.28 10:571.20650.000.000.0026.52
163753312006.11.28 10:57buy0.01usdchf1.20671.19161.20872006.11.28 13:481.20590.000.000.00-0.66
163877262006.11.28 13:33buy0.02usdchf1.20521.19161.20722006.11.28 13:481.20570.000.000.000.83
163900212006.11.28 13:35buy0.04usdchf1.20371.19161.20572006.11.28 13:481.20570.000.000.006.64
163935002006.11.28 13:48sell0.01usdchf1.20601.22111.20402006.11.28 15:121.20720.000.000.00-0.99
164022112006.11.28 15:01sell0.02usdchf1.20751.22111.20552006.11.28 15:111.20700.000.000.000.83
164039592006.11.28 15:04sell0.04usdchf1.20901.22111.20702006.11.28 15:111.20700.000.000.006.63
164058152006.11.28 15:12buy0.01usdchf1.20711.19201.20912006.11.28 16:061.20910.000.000.001.65
164111642006.11.28 16:06buy0.01usdchf1.20941.19431.21142006.11.28 18:211.20500.000.000.00-3.65
164127372006.11.28 16:30buy0.02usdchf1.20791.19431.20992006.11.28 18:201.20510.000.000.00-4.65
164145002006.11.28 16:48buy0.04usdchf1.20641.19431.20842006.11.28 18:201.20520.000.000.00-3.98
164218112006.11.28 18:15buy0.08usdchf1.20481.19421.20682006.11.28 18:201.20530.000.000.003.32
164246902006.11.28 18:17buy0.16usdchf1.20331.19421.20532006.11.28 18:201.20530.000.000.0026.55
164277592006.11.28 18:21sell0.01usdchf1.20491.22001.20292006.11.28 18:371.20290.000.000.001.66
164323022006.11.28 18:37sell0.01usdchf1.20251.21761.20052006.11.28 19:301.20340.000.000.00-0.75
164339762006.11.28 18:39sell0.02usdchf1.20401.21761.20202006.11.28 19:301.20350.000.000.000.83
164362252006.11.28 18:51sell0.04usdchf1.20551.21761.20352006.11.28 19:301.20350.000.000.006.65
164401552006.11.28 19:30sell0.01usdchf1.20311.21821.20112006.11.29 14:181.20730.000.00-0.12-3.48
164934402006.11.29 07:46sell0.02usdchf1.20471.21831.20272006.11.29 14:181.20720.000.000.00-4.14
164994152006.11.29 08:23sell0.04usdchf1.20631.21841.20432006.11.29 14:181.20730.000.000.00-3.31
165141612006.11.29 11:47sell0.08usdchf1.20781.21841.20582006.11.29 14:181.20730.000.000.003.31
165313922006.11.29 13:53sell0.16usdchf1.20931.21841.20732006.11.29 14:181.20730.000.000.0026.51
162183892006.11.26 22:30sell0.01usdjpy115.51117.02115.312006.11.27 06:32115.970.000.000.00-3.97
162379142006.11.27 00:59sell0.02usdjpy115.67117.03115.472006.11.27 06:32115.960.000.000.00-5.00
162522082006.11.27 04:47sell0.04usdjpy115.83117.04115.632006.11.27 06:31115.950.000.000.00-4.14
162572182006.11.27 05:26sell0.08usdjpy115.98117.04115.782006.11.27 06:31115.940.000.000.002.76
162600782006.11.27 05:42sell0.16usdjpy116.14117.05115.942006.11.27 06:31115.940.000.000.0027.60
162653452006.11.27 06:33buy0.01usdjpy115.98114.47116.182006.11.27 08:31116.180.000.000.001.72
162770832006.11.27 08:31buy0.01usdjpy116.20114.69116.402006.11.27 14:14116.240.000.000.000.34
162865042006.11.27 09:34buy0.02usdjpy116.05114.69116.252006.11.27 14:14116.250.000.000.003.44
163011002006.11.27 14:14buy0.01usdjpy116.28114.77116.482006.11.28 07:29116.180.000.000.12-0.86
163021542006.11.27 14:25buy0.02usdjpy116.13114.77116.332006.11.28 07:29116.170.000.000.250.69
163175712006.11.27 19:18buy0.04usdjpy115.97114.76116.172006.11.28 07:29116.170.000.000.506.89
163479562006.11.28 07:29buy0.01usdjpy116.21114.70116.412006.11.28 08:48116.250.000.000.000.34
163535262006.11.28 08:07buy0.02usdjpy116.05114.69116.252006.11.28 08:48116.250.000.000.003.44
163628442006.11.28 08:48buy0.01usdjpy116.29114.78116.492006.11.28 22:34116.190.000.000.12-0.86
163879192006.11.28 13:33buy0.02usdjpy116.14114.78116.342006.11.28 22:34116.190.000.000.250.86
164224192006.11.28 18:16buy0.04usdjpy115.99114.78116.192006.11.28 22:34116.190.000.000.506.89
164558402006.11.28 22:34buy0.01usdjpy116.23114.72116.432006.11.29 04:17115.810.000.000.00-3.63
164605222006.11.28 23:52buy0.02usdjpy116.08114.72116.282006.11.29 04:17115.800.000.000.00-4.84
164656612006.11.29 00:10buy0.04usdjpy115.92114.71116.122006.11.29 04:17115.810.000.000.00-3.80
164680812006.11.29 00:23buy0.08usdjpy115.77114.71115.972006.11.29 04:16115.800.000.000.002.07
164759812006.11.29 01:31buy0.16usdjpy115.61114.70115.812006.11.29 04:16115.810.000.000.0027.63
164832932006.11.29 04:17buy0.01usdjpy115.83114.32116.032006.11.29 07:39115.870.000.000.000.35
164888322006.11.29 06:29buy0.02usdjpy115.67114.31115.872006.11.29 07:39115.870.000.000.003.45
164924832006.11.29 07:39buy0.01usdjpy115.91114.40116.112006.11.29 08:23116.110.000.000.001.72
164994602006.11.29 08:23buy0.01usdjpy116.16114.65116.362006.11.29 12:28116.360.000.000.001.72
165173392006.11.29 12:28buy0.01usdjpy116.40114.89116.602006.11.29 15:36116.120.000.000.00-2.41
165209912006.11.29 13:08buy0.02usdjpy116.25114.89116.452006.11.29 15:36116.130.000.000.00-2.07
165346572006.11.29 14:10buy0.04usdjpy116.10114.89116.302006.11.29 15:36116.140.000.000.001.38
165387842006.11.29 14:32buy0.08usdjpy115.94114.88116.142006.11.29 15:36116.140.000.000.0013.78
  0.00 0.00 3.38 505.20
Closed P/L: 508.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
165434002006.11.29 15:07sell0.01eurusd1.31491.33001.3129 1.31470.000.000.180.20
165356762006.11.29 14:18sell0.01usdchf1.20691.22201.2049 1.21040.000.00-0.36-2.89
165425822006.11.29 15:05sell0.02usdchf1.20851.22211.2065 1.21040.000.00-0.72-3.14
165497222006.11.29 16:19sell0.04usdchf1.21001.22211.2080 1.21040.000.00-1.43-1.32
165463152006.11.29 15:36sell0.01usdjpy116.13117.64115.93 116.480.000.00-0.45-3.00
165500202006.11.29 16:19sell0.02usdjpy116.28117.64116.08 116.480.000.00-0.91-3.43
165795402006.11.29 22:54buy0.01gbpusd1.94641.93131.9484 1.94540.000.000.00-1.00
165856642006.11.30 01:38sell0.04usdjpy116.43117.64116.23 116.480.000.000.00-1.72
  0.00 0.00 -3.69 -16.30
 Floating P/L: -19.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 508.58 Floating P/L: -19.99 Margin: 160.00
Balance: 2 382.97 Equity: 2 362.98 Free Margin: 2 202.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 713.97 Gross Loss: 205.39 Total Net Profit: 508.58
Profit Factor: 3.48 Expected Payoff: 2.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 37.30 (1.75%) Relative Drawdown: 1.75% (37.30)
 
Total Trades: 178 Short Positions (won %): 86 (62.79%) Long Positions (won %): 92 (67.39%)
Profit Trades (% of total): 116 (65.17%) Loss trades (% of total): 62 (34.83%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -11.20
Average profit trade: 6.15 loss trade: -3.31
Maximum consecutive wins ($): 10 (45.09) consecutive losses ($): 4 (-37.30)
Maximal consecutive profit (count): 65.60 (2) consecutive loss (count): -37.30 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2