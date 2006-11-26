Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 1, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
8692152006.11.26 22:01sell0.01usdchf1.20600.00001.20402006.11.26 22:011.20400.000.000.001.66
8692122006.11.26 22:01buy0.01eurusd1.31310.00001.31512006.11.26 22:011.31510.000.000.002.00
8692652006.11.26 22:01sell0.01gbpusd1.94540.00001.94342006.11.26 22:151.94340.000.000.002.00
8692242006.11.26 22:01sell0.01gbpusd1.93270.00001.93072006.11.26 22:151.94330.000.000.00-10.60
8691932006.11.26 22:01sell0.01usdjpy115.690.00115.492006.11.26 22:43115.490.000.000.001.73
8698812006.11.26 22:29buy0.04gbpusd1.93880.00001.94082006.11.27 01:491.94080.000.000.008.00
8697752006.11.26 22:28buy0.02gbpusd1.94040.00001.94242006.11.27 01:491.94070.000.000.000.60
8696612006.11.26 22:25buy0.01gbpusd1.94210.00001.94412006.11.27 01:491.94060.000.000.00-1.50
8695282006.11.26 22:15buy0.01gbpusd1.94360.00001.94562006.11.27 01:491.94070.000.000.00-2.90
8720822006.11.27 05:46buy0.07gbpusd1.93480.00001.93682006.11.27 06:111.93680.000.000.0014.00
8716692006.11.27 05:24buy0.04gbpusd1.93640.00001.93842006.11.27 06:111.93680.000.000.001.60
8713942006.11.27 04:54buy0.02gbpusd1.93810.00001.94012006.11.27 06:111.93670.000.000.00-2.80
8710882006.11.27 02:31buy0.01gbpusd1.93960.00001.94162006.11.27 06:111.93680.000.000.00-2.80
8708402006.11.27 01:49buy0.01gbpusd1.94110.00001.94312006.11.27 06:111.93670.000.000.00-4.40
8723612006.11.27 06:32sell0.01gbpusd1.93840.00001.93642006.11.27 06:401.93640.000.000.002.00
8722722006.11.27 06:11sell0.01gbpusd1.93680.00001.93482006.11.27 06:401.93610.000.000.000.70
8720212006.11.27 05:43buy0.04eurusd1.31170.00001.31372006.11.27 07:061.31370.000.000.008.00
8704032006.11.27 00:38buy0.02eurusd1.31330.00001.31532006.11.27 07:071.31370.000.000.000.80
8699052006.11.26 22:30buy0.01eurusd1.31480.00001.31682006.11.27 07:071.31380.000.000.00-1.00
8692992006.11.26 22:01buy0.01eurusd1.31630.00001.31832006.11.27 07:071.31380.000.000.00-2.50
8720362006.11.27 05:44sell0.04usdchf1.20790.00001.20592006.11.27 07:291.20590.000.000.006.64
8705702006.11.27 01:00sell0.02usdchf1.20640.00001.20442006.11.27 07:291.20580.000.000.001.00
8698332006.11.26 22:29sell0.01usdchf1.20480.00001.20282006.11.27 07:301.20600.000.000.00-1.00
8693042006.11.26 22:01sell0.01usdchf1.20330.00001.20132006.11.27 07:301.20580.000.000.00-2.07
8719712006.11.27 05:42sell0.11usdjpy116.150.00115.952006.11.27 08:13115.950.000.000.0018.97
8717642006.11.27 05:26sell0.07usdjpy116.000.00115.802006.11.27 08:13115.940.000.000.003.62
8712592006.11.27 04:47sell0.04usdjpy115.840.00115.642006.11.27 08:13115.930.000.000.00-3.11
8705732006.11.27 01:01sell0.02usdjpy115.680.00115.482006.11.27 08:13115.940.000.000.00-4.49
8701862006.11.27 00:05sell0.01usdjpy115.530.00115.332006.11.27 08:13115.930.000.000.00-3.45
8700562006.11.26 22:44sell0.01usdjpy115.380.00115.202006.11.27 08:14115.930.000.000.00-4.74
8726302006.11.27 07:30buy0.01usdchf1.20600.00001.20802006.11.27 08:211.20800.000.000.001.66
8725552006.11.27 07:07sell0.01eurusd1.31370.00001.31172006.11.27 08:211.31170.000.000.002.00
8726672006.11.27 07:52sell0.02gbpusd1.93870.00001.93672006.11.27 08:261.93670.000.000.004.00
8724842006.11.27 06:56sell0.01gbpusd1.93720.00001.93522006.11.27 08:261.93650.000.000.000.70
8723872006.11.27 06:40sell0.01gbpusd1.93570.00001.93372006.11.27 08:261.93640.000.000.00-0.70
8728992006.11.27 08:26sell0.01gbpusd1.93610.00001.93412006.11.27 08:311.93410.000.000.002.00
8730892006.11.27 08:33sell0.01gbpusd1.93530.00001.93332006.11.27 08:571.93330.000.000.002.00
8730452006.11.27 08:31sell0.01gbpusd1.93380.00001.93182006.11.27 08:571.93350.000.000.000.30
8728842006.11.27 08:21sell0.01eurusd1.31160.00001.30962006.11.27 08:581.30960.000.000.002.00
8728802006.11.27 08:21buy0.01usdchf1.20830.00001.21032006.11.27 08:581.21030.000.000.001.65
8733152006.11.27 08:59sell0.04usdjpy116.390.00116.192006.11.27 09:26116.190.000.000.006.89
8731632006.11.27 08:55sell0.02usdjpy116.230.00116.032006.11.27 09:27116.190.000.000.000.69
8729232006.11.27 08:28sell0.01usdjpy116.080.00115.882006.11.27 09:27116.200.000.000.00-1.03
8728172006.11.27 08:14sell0.01usdjpy115.920.00115.722006.11.27 09:27116.210.000.000.00-2.50
8736412006.11.27 09:54sell0.07gbpusd1.93910.00001.93712006.11.27 10:141.93710.000.000.0014.00
8735412006.11.27 09:39sell0.04gbpusd1.93760.00001.93562006.11.27 10:141.93700.000.000.002.40
8734872006.11.27 09:32sell0.02gbpusd1.93610.00001.93412006.11.27 10:141.93680.000.000.00-1.40
8734512006.11.27 09:21sell0.01gbpusd1.93450.00001.93252006.11.27 10:141.93690.000.000.00-2.40
8732072006.11.27 08:57sell0.01gbpusd1.93290.00001.93092006.11.27 10:141.93680.000.000.00-3.90
8738712006.11.27 11:04sell0.01gbpusd1.93820.00001.93622006.11.27 12:271.93620.000.000.002.00
8737662006.11.27 10:14sell0.01gbpusd1.93660.00001.93462006.11.27 12:271.93610.000.000.000.50
8735282006.11.27 09:37buy0.02usdchf1.20750.00001.20952006.11.27 12:531.20950.000.000.003.31
8734312006.11.27 09:13buy0.01usdchf1.20900.00001.21102006.11.27 12:531.20960.000.000.000.50
8732492006.11.27 08:58buy0.01usdchf1.21060.00001.21262006.11.27 12:531.20950.000.000.00-0.91
8735122006.11.27 09:33sell0.02eurusd1.31240.00001.31042006.11.27 13:411.31040.000.000.004.00
8734082006.11.27 09:04sell0.01eurusd1.31090.00001.30892006.11.27 13:411.31030.000.000.000.60
8732292006.11.27 08:58sell0.01eurusd1.30940.00001.30742006.11.27 13:411.31040.000.000.00-1.00
8735212006.11.27 09:34buy0.01usdjpy116.050.00116.252006.11.27 14:10116.250.000.000.001.72
8734762006.11.27 09:27buy0.01usdjpy116.200.00116.402006.11.27 14:11116.240.000.000.000.34
8741572006.11.27 13:24buy0.01usdchf1.20810.00001.21012006.11.27 14:111.21010.000.000.001.65
8740522006.11.27 12:53buy0.01usdchf1.20970.00001.21172006.11.27 14:111.21010.000.000.000.33
8744652006.11.27 15:24sell0.02gbpusd1.93870.00001.93672006.11.27 15:441.93670.000.000.004.00
8744352006.11.27 15:16sell0.01gbpusd1.93710.00001.93512006.11.27 15:441.93670.000.000.000.40
8740222006.11.27 12:27sell0.01gbpusd1.93560.00001.93362006.11.27 15:441.93660.000.000.00-1.00
8751372006.11.27 19:19buy0.02usdjpy115.940.00116.142006.11.28 05:57116.140.000.000.263.44
8756102006.11.27 23:47sell0.02gbpusd1.93920.00001.93722006.11.28 05:571.93720.000.000.004.00
8744412006.11.27 15:18buy0.01usdjpy116.100.00116.302006.11.28 05:57116.130.000.000.130.26
8749772006.11.27 18:48sell0.01gbpusd1.93770.00001.93572006.11.28 05:571.93730.000.000.020.40
8745702006.11.27 15:44sell0.01gbpusd1.93620.00001.93422006.11.28 05:581.93720.000.000.02-1.00
8742442006.11.27 14:11buy0.01usdjpy116.250.00116.452006.11.28 05:59116.120.000.000.13-1.12
8766522006.11.28 08:07buy0.01usdjpy115.990.00116.192006.11.28 08:34116.190.000.000.001.72
8760472006.11.28 05:59buy0.01usdjpy116.150.00116.352006.11.28 08:34116.190.000.000.000.34
8766092006.11.28 08:07buy0.07usdchf1.20390.00001.20592006.11.28 08:461.20590.000.000.0011.61
8763612006.11.28 07:54buy0.04usdchf1.20540.00001.20742006.11.28 08:461.20600.000.000.001.99
8750292006.11.27 19:11buy0.02usdchf1.20690.00001.20892006.11.28 08:461.20590.000.000.20-1.66
8742872006.11.27 14:25buy0.01usdchf1.20850.00001.21052006.11.28 08:461.20610.000.000.10-1.99
8742422006.11.27 14:11buy0.01usdchf1.21020.00001.21222006.11.28 08:461.20600.000.000.10-3.48
8765352006.11.28 08:06sell0.04eurusd1.31490.00001.31292006.11.28 08:491.31290.000.000.008.00
8744892006.11.27 15:26sell0.02eurusd1.31340.00001.31142006.11.28 08:491.31300.000.000.140.80
8742842006.11.27 14:25sell0.01eurusd1.31180.00001.30982006.11.28 08:491.31320.000.000.07-1.40
8742012006.11.27 13:41sell0.01eurusd1.31030.00001.30832006.11.28 08:491.31330.000.000.07-3.00
8766142006.11.28 08:07sell0.11gbpusd1.94470.00001.94272006.11.28 09:021.94270.000.000.0022.00
8765032006.11.28 08:05sell0.07gbpusd1.94320.00001.94122006.11.28 09:021.94270.000.000.003.50
8763522006.11.28 07:54sell0.04gbpusd1.94170.00001.93972006.11.28 09:021.94280.000.000.00-4.40
8762672006.11.28 07:52sell0.02gbpusd1.94020.00001.93822006.11.28 09:021.94290.000.000.00-5.40
8761692006.11.28 07:11sell0.01gbpusd1.93860.00001.93662006.11.28 09:021.94300.000.000.00-4.40
8760442006.11.28 05:58sell0.01gbpusd1.93700.00001.93502006.11.28 09:021.94290.000.000.00-5.90
8772252006.11.28 09:02buy0.01gbpusd1.94300.00001.94502006.11.28 09:571.94500.000.000.002.00
8776722006.11.28 10:24sell0.02eurusd1.31600.00001.31402006.11.28 11:321.31400.000.000.004.00
8772612006.11.28 09:29sell0.01eurusd1.31450.00001.31252006.11.28 11:331.31400.000.000.000.50
8771772006.11.28 08:49sell0.01eurusd1.31300.00001.31102006.11.28 11:331.31410.000.000.00-1.10
8776182006.11.28 10:09buy0.01gbpusd1.94380.00001.94582006.11.28 13:301.94580.000.000.002.00
8774762006.11.28 09:57buy0.01gbpusd1.94530.00001.94732006.11.28 13:301.94590.000.000.000.60
8781172006.11.28 13:30buy0.01gbpusd1.94650.00001.94852006.11.28 13:351.94850.000.000.002.00
8783482006.11.28 13:34buy0.01usdchf1.20460.00001.20662006.11.28 15:011.20660.000.000.001.66
8771432006.11.28 08:46buy0.01usdchf1.20620.00001.20822006.11.28 15:011.20670.000.000.000.41
8783362006.11.28 13:34sell0.02eurusd1.31700.00001.31502006.11.28 15:081.31500.000.000.004.00
8781242006.11.28 13:30sell0.01eurusd1.31550.00001.31352006.11.28 15:081.31500.000.000.000.50
8778722006.11.28 11:33sell0.01eurusd1.31380.00001.31182006.11.28 15:081.31510.000.000.00-1.30
8790692006.11.28 16:05buy0.02gbpusd1.94620.00001.94822006.11.28 16:411.94820.000.000.004.00
8784892006.11.28 13:36buy0.01gbpusd1.94770.00001.94972006.11.28 16:411.94830.000.000.000.60
8784212006.11.28 13:35buy0.01gbpusd1.94920.00001.95122006.11.28 16:411.94840.000.000.00-0.80
8792692006.11.28 17:29buy0.01gbpusd1.94720.00001.94922006.11.28 18:141.94920.000.000.002.00
8791622006.11.28 16:41buy0.01gbpusd1.94870.00001.95072006.11.28 18:141.94940.000.000.000.70
8794622006.11.28 18:14buy0.01gbpusd1.94950.00001.95152006.11.28 18:171.95150.000.000.002.00
8795822006.11.28 18:17sell0.04eurusd1.31920.00001.31722006.11.28 18:201.31720.000.000.008.00
8794912006.11.28 18:16sell0.02eurusd1.31760.00001.31562006.11.28 18:211.31720.000.000.000.80
8791952006.11.28 16:48sell0.01eurusd1.31610.00001.31412006.11.28 18:211.31770.000.000.00-1.60
8788962006.11.28 15:08sell0.01eurusd1.31460.00001.31262006.11.28 18:211.31780.000.000.00-3.20
8797552006.11.28 18:21buy0.01eurusd1.31770.00001.31972006.11.28 18:371.31970.000.000.002.00
8797012006.11.28 18:19buy0.01gbpusd1.95050.00001.95252006.11.28 18:371.95250.000.000.002.00
8795972006.11.28 18:17buy0.01gbpusd1.95240.00001.95442006.11.28 18:371.95260.000.000.000.20
8801392006.11.28 18:51buy0.02eurusd1.31680.00001.31882006.11.28 19:301.31880.000.000.004.00
8800202006.11.28 18:39buy0.01eurusd1.31830.00001.32032006.11.28 19:301.31890.000.000.000.60
8799512006.11.28 18:37buy0.01eurusd1.32010.00001.32212006.11.28 19:301.31870.000.000.00-1.40
8800232006.11.28 18:39buy0.02gbpusd1.94960.00001.95162006.11.28 19:391.95160.000.000.004.00
8799842006.11.28 18:38buy0.01gbpusd1.95130.00001.95332006.11.28 19:391.95150.000.000.000.20
8799702006.11.28 18:37buy0.01gbpusd1.95290.00001.95492006.11.28 19:391.95160.000.000.00-1.30
8802112006.11.28 19:31buy0.01eurusd1.31870.00001.32072006.11.28 21:041.32070.000.000.002.00
8794152006.11.28 18:06buy0.01usdjpy116.070.00116.272006.11.28 23:22116.270.000.000.131.72
8769702006.11.28 08:34buy0.01usdjpy116.220.00116.422006.11.28 23:22116.260.000.000.130.34
8802152006.11.28 19:39buy0.01gbpusd1.95180.00001.95382006.11.28 23:521.95380.000.00-0.042.00
8808062006.11.28 21:04buy0.01eurusd1.32090.00001.32292006.11.28 23:531.32170.000.00-0.090.80
8814942006.11.28 22:28buy0.01eurusd1.31940.00001.32142006.11.28 23:531.32140.000.000.002.00
8824342006.11.29 01:17buy0.07usdjpy115.660.00115.862006.11.29 05:17115.860.000.000.0012.08
8819632006.11.29 00:16buy0.04usdjpy115.820.00116.022006.11.29 05:17115.860.000.000.001.38
8818962006.11.29 00:09buy0.02usdjpy115.970.00116.172006.11.29 05:18115.840.000.000.00-2.24
8816272006.11.28 23:50buy0.01usdjpy116.130.00116.332006.11.29 05:18115.830.000.000.00-2.59
8815882006.11.28 23:22buy0.01usdjpy116.290.00116.492006.11.29 05:18115.840.000.000.00-3.88
8830862006.11.29 06:30buy0.01usdjpy115.690.00115.892006.11.29 07:06115.890.000.000.001.73
8829632006.11.29 05:18buy0.01usdjpy115.850.00116.052006.11.29 07:06115.890.000.000.000.35
8805492006.11.28 20:41buy0.04usdchf1.20280.00001.20482006.11.29 07:441.20480.000.000.416.64
8795202006.11.28 18:16buy0.02usdchf1.20450.00001.20652006.11.29 07:451.20480.000.000.200.50
8794132006.11.28 18:06buy0.01usdchf1.20600.00001.20802006.11.29 07:451.20470.000.000.10-1.08
8788052006.11.28 15:01buy0.01usdchf1.20750.00001.20952006.11.29 07:451.20480.000.000.10-2.24
8834602006.11.29 08:06buy0.07gbpusd1.94780.00001.94982006.11.29 08:161.94980.000.000.0014.00
8834202006.11.29 08:04buy0.04gbpusd1.94930.00001.95132006.11.29 08:161.94970.000.000.001.60
8832762006.11.29 07:45buy0.02gbpusd1.95090.00001.95292006.11.29 08:161.94990.000.000.00-2.00
8818402006.11.29 00:03buy0.01gbpusd1.95260.00001.95462006.11.29 08:161.94980.000.000.00-2.80
8816742006.11.28 23:53buy0.01gbpusd1.95420.00001.95622006.11.29 08:161.95000.000.000.00-4.20
8831972006.11.29 07:06buy0.01usdjpy115.900.00116.102006.11.29 08:18116.100.000.000.001.72
8832812006.11.29 07:45buy0.01usdchf1.20500.00001.20702006.11.29 08:241.20700.000.000.001.66
8835622006.11.29 08:17sell0.01gbpusd1.95010.00001.94812006.11.29 09:171.94810.000.000.002.00
8837682006.11.29 09:04buy0.01usdchf1.20580.00001.20782006.11.29 10:371.20780.000.000.001.66
8835822006.11.29 08:18buy0.01usdjpy116.130.00116.332006.11.29 12:03116.330.000.000.001.72
8836362006.11.29 08:24buy0.01usdchf1.20730.00001.20932006.11.29 13:301.20930.000.000.001.65
8849992006.11.29 13:05sell0.02gbpusd1.95180.00001.94982006.11.29 13:301.94980.000.000.004.00
8848812006.11.29 12:34sell0.01gbpusd1.95020.00001.94822006.11.29 13:301.94930.000.000.000.90
8846022006.11.29 11:48sell0.01gbpusd1.94860.00001.94662006.11.29 13:301.94940.000.000.00-0.80
8852552006.11.29 13:33sell0.02gbpusd1.95240.00001.95042006.11.29 13:461.95040.000.000.004.00
8852172006.11.29 13:32sell0.01gbpusd1.95070.00001.94872006.11.29 13:461.95030.000.000.000.40
8851512006.11.29 13:30sell0.01gbpusd1.94890.00001.94692006.11.29 13:461.95010.000.000.00-1.20
8853122006.11.29 13:34buy0.02usdchf1.20700.00001.20902006.11.29 13:461.20900.000.000.003.31
8852322006.11.29 13:32buy0.01usdchf1.20860.00001.21062006.11.29 13:471.20890.000.000.000.25
8851142006.11.29 13:30buy0.01usdchf1.21010.00001.21212006.11.29 13:471.20900.000.000.00-0.91
8846052006.11.29 11:49buy0.07eurusd1.31520.00001.31722006.11.29 14:291.31720.000.000.0014.00
8834102006.11.29 08:04buy0.04eurusd1.31720.00001.31922006.11.29 14:291.31720.000.000.000.00
8827732006.11.29 02:52buy0.02eurusd1.31870.00001.32072006.11.29 14:291.31730.000.000.00-2.80
8817852006.11.28 23:58buy0.01eurusd1.32020.00001.32222006.11.29 14:291.31720.000.000.00-3.00
8816862006.11.28 23:53buy0.01eurusd1.32170.00001.32372006.11.29 14:301.31700.000.000.00-4.70
8859442006.11.29 14:54buy0.02usdchf1.20620.00001.20822006.11.29 15:051.20820.000.000.003.31
8857062006.11.29 14:12buy0.01usdchf1.20770.00001.20972006.11.29 15:051.20820.000.000.000.41
8855072006.11.29 13:47buy0.01usdchf1.20920.00001.21122006.11.29 15:051.20860.000.000.00-0.50
8857822006.11.29 14:28sell0.02gbpusd1.95320.00001.95122006.11.29 15:061.95120.000.000.004.00
8857682006.11.29 14:25sell0.01gbpusd1.95160.00001.94962006.11.29 15:061.95070.000.000.000.90
8854942006.11.29 13:46sell0.01gbpusd1.95000.00001.94802006.11.29 15:061.95020.000.000.00-0.20
8861822006.11.29 15:11sell0.01gbpusd1.95140.00001.94942006.11.29 15:381.94940.000.000.002.00
8861022006.11.29 15:06sell0.01gbpusd1.94960.00001.94762006.11.29 15:381.94940.000.000.000.20
8857472006.11.29 14:22buy0.02usdjpy116.020.00116.222006.11.29 16:05116.220.000.000.003.44
8856402006.11.29 14:01buy0.01usdjpy116.190.00116.392006.11.29 16:05116.220.000.000.000.26
8846912006.11.29 12:03buy0.01usdjpy116.350.00116.552006.11.29 16:05116.230.000.000.00-1.03
8862352006.11.29 15:38sell0.01gbpusd1.94920.00001.94722006.11.29 18:231.94720.000.000.002.00
8860642006.11.29 15:05buy0.01usdchf1.20900.00001.21102006.11.29 18:271.21100.000.000.001.65
8863292006.11.29 16:05buy0.01usdjpy116.260.00116.462006.11.30 01:40116.460.000.000.391.72
8878172006.11.30 01:47buy0.01gbpusd1.94510.00001.94712006.11.30 02:051.94710.000.000.002.00
8875452006.11.29 23:00buy0.01gbpusd1.94660.00001.94862006.11.30 02:051.94760.000.000.001.00
8861082006.11.29 15:06buy0.01eurusd1.31490.00001.31692006.11.30 02:151.31690.000.00-0.262.00
8858222006.11.29 14:30buy0.01eurusd1.31700.00001.31902006.11.30 02:151.31700.000.00-0.260.00
8879182006.11.30 02:05buy0.01gbpusd1.94780.00001.94982006.11.30 06:421.94980.000.000.002.00
8875422006.11.29 22:59sell0.01usdchf1.20950.00001.20752006.11.30 07:021.20750.000.000.001.66
8886002006.11.30 06:42buy0.01gbpusd1.95020.00001.95222006.11.30 07:021.95220.000.000.002.00
8888222006.11.30 07:02buy0.01gbpusd1.95260.00001.95462006.11.30 07:221.95460.000.000.002.00
8880122006.11.30 02:15buy0.01eurusd1.31740.00001.31942006.11.30 07:231.31940.000.000.002.00
8893232006.11.30 07:35buy0.02gbpusd1.95220.00001.95422006.11.30 08:261.95420.000.000.004.00
8893022006.11.30 07:35buy0.01gbpusd1.95370.00001.95572006.11.30 08:261.95410.000.000.000.40
8890182006.11.30 07:22buy0.01gbpusd1.95530.00001.95732006.11.30 08:261.95400.000.000.00-1.30
8894052006.11.30 08:07buy0.01eurusd1.31790.00001.31992006.11.30 09:231.31990.000.000.002.00
8891172006.11.30 07:24buy0.01eurusd1.31960.00001.32162006.11.30 09:231.31990.000.000.000.30
8894762006.11.30 08:27buy0.01gbpusd1.95440.00001.95642006.11.30 09:241.95640.000.000.002.00
8899342006.11.30 09:31buy0.01gbpusd1.95530.00001.95732006.11.30 09:471.95730.000.000.002.00
8897302006.11.30 09:24buy0.01gbpusd1.95680.00001.95882006.11.30 09:471.95730.000.000.000.50
8889762006.11.30 07:18buy0.04usdjpy116.030.00116.232006.11.30 10:01116.230.000.000.006.88
8880092006.11.30 02:15buy0.02usdjpy116.190.00116.392006.11.30 10:01116.220.000.000.000.52
8878872006.11.30 02:04buy0.01usdjpy116.340.00116.542006.11.30 10:01116.200.000.000.00-1.20
8877852006.11.30 01:40buy0.01usdjpy116.500.00116.702006.11.30 10:01116.190.000.000.00-2.67
8903832006.11.30 10:52buy0.02gbpusd1.95450.00001.95652006.11.30 11:361.95650.000.000.004.00
8902442006.11.30 10:10buy0.01gbpusd1.95600.00001.95802006.11.30 11:361.95650.000.000.000.50
8901012006.11.30 09:48buy0.01gbpusd1.95750.00001.95952006.11.30 11:361.95640.000.000.00-1.10
8906502006.11.30 11:36buy0.01gbpusd1.95680.00001.95882006.11.30 13:301.95880.000.000.002.00
8888272006.11.30 07:03sell0.01usdchf1.20700.00001.20502006.11.30 13:301.20500.000.000.001.66
8914072006.11.30 13:34sell0.01usdchf1.20670.00001.20472006.11.30 14:271.20470.000.000.001.66
8914512006.11.30 13:35buy0.02gbpusd1.95620.00001.95822006.11.30 14:271.95820.000.000.004.00
8913272006.11.30 13:30sell0.01usdchf1.20490.00001.20292006.11.30 14:271.20480.000.000.000.08
8913832006.11.30 13:32buy0.01gbpusd1.95770.00001.95972006.11.30 14:271.95850.000.000.000.80
8913152006.11.30 13:30buy0.01gbpusd1.95930.00001.96132006.11.30 14:281.95850.000.000.00-0.80
8917902006.11.30 14:28sell0.01usdchf1.20460.00001.20262006.11.30 14:571.20260.000.000.001.66
8896822006.11.30 09:23buy0.01eurusd1.32000.00001.32202006.11.30 15:041.32200.000.000.002.00
8918022006.11.30 14:28buy0.01gbpusd1.95850.00001.96052006.11.30 15:041.96050.000.000.002.00
8919922006.11.30 14:57sell0.01usdchf1.20160.00001.19962006.11.30 15:131.19960.000.000.001.67
8922412006.11.30 15:04buy0.01eurusd1.32240.00001.32442006.11.30 15:151.32440.000.000.002.00
8922562006.11.30 15:04buy0.01gbpusd1.96110.00001.96312006.11.30 15:311.96310.000.000.002.00
8928292006.11.30 15:31buy0.01gbpusd1.96340.00001.96542006.11.30 15:571.96540.000.000.002.00
8932652006.11.30 15:57buy0.01gbpusd1.96590.00001.96792006.11.30 16:131.96790.000.000.002.00
8926422006.11.30 15:13sell0.01usdchf1.19910.00001.19712006.11.30 16:151.19710.000.000.001.67
8927322006.11.30 15:16buy0.01eurusd1.32470.00001.32672006.11.30 16:151.32670.000.000.002.00
8935732006.11.30 16:13buy0.01gbpusd1.96780.00001.96982006.11.30 17:021.96980.000.000.002.00
8936132006.11.30 16:14buy0.07usdjpy115.580.00115.782006.11.30 19:13115.780.000.000.0012.09
8928622006.11.30 15:32buy0.04usdjpy115.750.00115.952006.11.30 19:13115.780.000.000.001.04
8922342006.11.30 15:04buy0.02usdjpy115.910.00116.112006.11.30 19:14115.770.000.000.00-2.42
8919312006.11.30 14:57buy0.01usdjpy116.070.00116.272006.11.30 19:14115.780.000.000.00-2.50
8902012006.11.30 10:01buy0.01usdjpy116.220.00116.422006.11.30 19:14115.770.000.000.00-3.89
8951762006.11.30 22:33buy0.02eurusd1.32380.00001.32582006.12.01 00:001.32580.000.000.004.00
8942132006.11.30 17:49buy0.01eurusd1.32540.00001.32742006.12.01 00:001.32590.000.00-0.090.50
8936432006.11.30 16:15buy0.01eurusd1.32690.00001.32892006.12.01 00:011.32570.000.00-0.09-1.20
8946302006.11.30 19:38buy0.04gbpusd1.96540.00001.96742006.12.01 01:421.96740.000.00-0.148.00
8943602006.11.30 18:54buy0.02gbpusd1.96690.00001.96892006.12.01 01:421.96750.000.00-0.071.20
8941462006.11.30 17:28buy0.01gbpusd1.96860.00001.97062006.12.01 01:421.96730.000.00-0.04-1.30
8941002006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97010.00001.97212006.12.01 01:431.96750.000.00-0.04-2.60
8959472006.12.01 02:37sell0.01gbpusd1.96880.00001.96682006.12.01 05:051.96680.000.000.002.00
8957472006.12.01 01:44sell0.01gbpusd1.96730.00001.96532006.12.01 05:051.96670.000.000.000.60
8953442006.11.30 23:38buy0.01usdjpy115.640.00115.842006.12.01 05:28115.840.000.000.001.73
8944632006.11.30 19:15buy0.01usdjpy115.800.00116.002006.12.01 05:28115.850.000.000.130.43
8944102006.11.30 19:05sell0.01usdchf1.19830.00001.19632006.12.01 06:291.19630.000.00-0.121.67
8936392006.11.30 16:15sell0.01usdchf1.19670.00001.19472006.12.01 06:291.19610.000.00-0.120.50
8955012006.12.01 00:01buy0.01eurusd1.32580.00001.32782006.12.01 07:521.32780.000.000.002.00
8973422006.12.01 07:24sell0.11gbpusd1.97480.00001.97282006.12.01 08:021.97280.000.000.0022.00
8967872006.12.01 06:29sell0.07gbpusd1.97320.00001.97122006.12.01 08:021.97280.000.000.002.80
8966332006.12.01 06:26sell0.04gbpusd1.97140.00001.96942006.12.01 08:021.97250.000.000.00-4.40
8966082006.12.01 06:26sell0.02gbpusd1.96970.00001.96772006.12.01 08:021.97240.000.000.00-5.40
8965202006.12.01 06:21sell0.01gbpusd1.96820.00001.96622006.12.01 08:021.97230.000.000.00-4.10
8962412006.12.01 05:06sell0.01gbpusd1.96670.00001.96472006.12.01 08:021.97220.000.000.00-5.50
8963542006.12.01 05:28buy0.01usdjpy115.860.00116.062006.12.01 08:24116.060.000.000.001.72
8976812006.12.01 08:03sell0.01gbpusd1.97160.00001.96962006.12.01 08:291.96960.000.000.002.00
8979172006.12.01 08:29sell0.01gbpusd1.96910.00001.96712006.12.01 09:131.96900.000.000.000.10
8978282006.12.01 08:24buy0.01usdjpy116.110.00116.312006.12.01 09:14116.110.000.000.000.00
8980482006.12.01 08:54sell0.02usdchf1.19900.00001.19702006.12.01 09:261.19880.000.000.000.33
8977732006.12.01 08:22sell0.01usdchf1.19750.00001.19552006.12.01 09:261.19880.000.000.00-1.08
8968072006.12.01 06:30sell0.01usdchf1.19600.00001.19402006.12.01 09:261.19880.000.000.00-2.34
8975682006.12.01 07:52buy0.01eurusd1.32800.00001.33002006.12.01 11:231.32410.000.000.00-3.90
8976542006.12.01 08:02buy0.01eurusd1.32650.00001.32852006.12.01 11:231.32410.000.000.00-2.40
8979042006.12.01 08:29buy0.02eurusd1.32500.00001.32702006.12.01 11:231.32410.000.000.00-1.80
  0.00 0.00 1.47 283.04
Closed P/L: 284.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 284.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 242.48 Equity: 7 242.48 Free Margin: 7 242.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 478.77 Gross Loss: 194.26 Total Net Profit: 284.51
Profit Factor: 2.46 Expected Payoff: 1.13  
Absolute Drawdown: 4.94 Maximal Drawdown: 26.77 (0.37%) Relative Drawdown: 0.37% (26.77)
 
Total Trades: 251 Short Positions (won %): 99 (64.65%) Long Positions (won %): 152 (71.05%)
Profit Trades (% of total): 172 (68.53%) Loss trades (% of total): 79 (31.47%)
Largest profit trade: 22.00 loss trade: -10.60
Average profit trade: 2.78 loss trade: -2.46
Maximum consecutive wins ($): 13 (34.13) consecutive losses ($): 5 (-11.52)
Maximal consecutive profit (count): 34.13 (13) consecutive loss (count): -20.10 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2