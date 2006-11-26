|Account: 9001198
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 1, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|869215
|2006.11.26 22:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|2006.11.26 22:01
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|869212
|2006.11.26 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|0.0000
|1.3151
|2006.11.26 22:01
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|869265
|2006.11.26 22:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|1.9434
|2006.11.26 22:15
|1.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|869224
|2006.11.26 22:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9327
|0.0000
|1.9307
|2006.11.26 22:15
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|869193
|2006.11.26 22:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.69
|0.00
|115.49
|2006.11.26 22:43
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|869881
|2006.11.26 22:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9388
|0.0000
|1.9408
|2006.11.27 01:49
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|869775
|2006.11.26 22:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|1.9424
|2006.11.27 01:49
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|869661
|2006.11.26 22:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9421
|0.0000
|1.9441
|2006.11.27 01:49
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|869528
|2006.11.26 22:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|1.9456
|2006.11.27 01:49
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|872082
|2006.11.27 05:46
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9348
|0.0000
|1.9368
|2006.11.27 06:11
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|871669
|2006.11.27 05:24
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9364
|0.0000
|1.9384
|2006.11.27 06:11
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|871394
|2006.11.27 04:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|1.9401
|2006.11.27 06:11
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|871088
|2006.11.27 02:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|1.9416
|2006.11.27 06:11
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|870840
|2006.11.27 01:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9411
|0.0000
|1.9431
|2006.11.27 06:11
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|872361
|2006.11.27 06:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9384
|0.0000
|1.9364
|2006.11.27 06:40
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|872272
|2006.11.27 06:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9368
|0.0000
|1.9348
|2006.11.27 06:40
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|872021
|2006.11.27 05:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3117
|0.0000
|1.3137
|2006.11.27 07:06
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|870403
|2006.11.27 00:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3133
|0.0000
|1.3153
|2006.11.27 07:07
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|869905
|2006.11.26 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3168
|2006.11.27 07:07
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|869299
|2006.11.26 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3183
|2006.11.27 07:07
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|872036
|2006.11.27 05:44
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|2006.11.27 07:29
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|870570
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|2006.11.27 07:29
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|869833
|2006.11.26 22:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2028
|2006.11.27 07:30
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|869304
|2006.11.26 22:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|1.2013
|2006.11.27 07:30
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|871971
|2006.11.27 05:42
|sell
|0.11
|usdjpy
|116.15
|0.00
|115.95
|2006.11.27 08:13
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|871764
|2006.11.27 05:26
|sell
|0.07
|usdjpy
|116.00
|0.00
|115.80
|2006.11.27 08:13
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|871259
|2006.11.27 04:47
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.84
|0.00
|115.64
|2006.11.27 08:13
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|870573
|2006.11.27 01:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.68
|0.00
|115.48
|2006.11.27 08:13
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|870186
|2006.11.27 00:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.53
|0.00
|115.33
|2006.11.27 08:13
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|870056
|2006.11.26 22:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.38
|0.00
|115.20
|2006.11.27 08:14
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|872630
|2006.11.27 07:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2080
|2006.11.27 08:21
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|872555
|2006.11.27 07:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3137
|0.0000
|1.3117
|2006.11.27 08:21
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|872667
|2006.11.27 07:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|1.9367
|2006.11.27 08:26
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|872484
|2006.11.27 06:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9372
|0.0000
|1.9352
|2006.11.27 08:26
|1.9365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|872387
|2006.11.27 06:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9357
|0.0000
|1.9337
|2006.11.27 08:26
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|872899
|2006.11.27 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9361
|0.0000
|1.9341
|2006.11.27 08:31
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|873089
|2006.11.27 08:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9353
|0.0000
|1.9333
|2006.11.27 08:57
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|873045
|2006.11.27 08:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9338
|0.0000
|1.9318
|2006.11.27 08:57
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|872884
|2006.11.27 08:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3116
|0.0000
|1.3096
|2006.11.27 08:58
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|872880
|2006.11.27 08:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2083
|0.0000
|1.2103
|2006.11.27 08:58
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|873315
|2006.11.27 08:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.19
|2006.11.27 09:26
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|873163
|2006.11.27 08:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.23
|0.00
|116.03
|2006.11.27 09:27
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|872923
|2006.11.27 08:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.88
|2006.11.27 09:27
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|872817
|2006.11.27 08:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.92
|0.00
|115.72
|2006.11.27 09:27
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|873641
|2006.11.27 09:54
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|1.9371
|2006.11.27 10:14
|1.9371
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|873541
|2006.11.27 09:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9376
|0.0000
|1.9356
|2006.11.27 10:14
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|873487
|2006.11.27 09:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9361
|0.0000
|1.9341
|2006.11.27 10:14
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|873451
|2006.11.27 09:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|1.9325
|2006.11.27 10:14
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|873207
|2006.11.27 08:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9309
|2006.11.27 10:14
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|873871
|2006.11.27 11:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9382
|0.0000
|1.9362
|2006.11.27 12:27
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|873766
|2006.11.27 10:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9366
|0.0000
|1.9346
|2006.11.27 12:27
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|873528
|2006.11.27 09:37
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2095
|2006.11.27 12:53
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|873431
|2006.11.27 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2110
|2006.11.27 12:53
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|873249
|2006.11.27 08:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2126
|2006.11.27 12:53
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|873512
|2006.11.27 09:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|2006.11.27 13:41
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|873408
|2006.11.27 09:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3109
|0.0000
|1.3089
|2006.11.27 13:41
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|873229
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3074
|2006.11.27 13:41
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|873521
|2006.11.27 09:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.05
|0.00
|116.25
|2006.11.27 14:10
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|873476
|2006.11.27 09:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.20
|0.00
|116.40
|2006.11.27 14:11
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|874157
|2006.11.27 13:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2101
|2006.11.27 14:11
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|874052
|2006.11.27 12:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2117
|2006.11.27 14:11
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|874465
|2006.11.27 15:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9387
|0.0000
|1.9367
|2006.11.27 15:44
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|874435
|2006.11.27 15:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9371
|0.0000
|1.9351
|2006.11.27 15:44
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|874022
|2006.11.27 12:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9356
|0.0000
|1.9336
|2006.11.27 15:44
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|875137
|2006.11.27 19:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.94
|0.00
|116.14
|2006.11.28 05:57
|116.14
|0.00
|0.00
|0.26
|3.44
|875610
|2006.11.27 23:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|1.9372
|2006.11.28 05:57
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|874441
|2006.11.27 15:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.10
|0.00
|116.30
|2006.11.28 05:57
|116.13
|0.00
|0.00
|0.13
|0.26
|874977
|2006.11.27 18:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|1.9357
|2006.11.28 05:57
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|874570
|2006.11.27 15:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9362
|0.0000
|1.9342
|2006.11.28 05:58
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|874244
|2006.11.27 14:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.25
|0.00
|116.45
|2006.11.28 05:59
|116.12
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.12
|876652
|2006.11.28 08:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.99
|0.00
|116.19
|2006.11.28 08:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|876047
|2006.11.28 05:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.15
|0.00
|116.35
|2006.11.28 08:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|876609
|2006.11.28 08:07
|buy
|0.07
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.2059
|2006.11.28 08:46
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|876361
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2074
|2006.11.28 08:46
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|875029
|2006.11.27 19:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2089
|2006.11.28 08:46
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.66
|874287
|2006.11.27 14:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2105
|2006.11.28 08:46
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.99
|874242
|2006.11.27 14:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2102
|0.0000
|1.2122
|2006.11.28 08:46
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.48
|876535
|2006.11.28 08:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3129
|2006.11.28 08:49
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|874489
|2006.11.27 15:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3114
|2006.11.28 08:49
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.14
|0.80
|874284
|2006.11.27 14:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|2006.11.28 08:49
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.40
|874201
|2006.11.27 13:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3103
|0.0000
|1.3083
|2006.11.28 08:49
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.07
|-3.00
|876614
|2006.11.28 08:07
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|1.9427
|2006.11.28 09:02
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|876503
|2006.11.28 08:05
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9432
|0.0000
|1.9412
|2006.11.28 09:02
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|876352
|2006.11.28 07:54
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9417
|0.0000
|1.9397
|2006.11.28 09:02
|1.9428
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|876267
|2006.11.28 07:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9402
|0.0000
|1.9382
|2006.11.28 09:02
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|876169
|2006.11.28 07:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|1.9366
|2006.11.28 09:02
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|876044
|2006.11.28 05:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9370
|0.0000
|1.9350
|2006.11.28 09:02
|1.9429
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|877225
|2006.11.28 09:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|1.9450
|2006.11.28 09:57
|1.9450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|877672
|2006.11.28 10:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|2006.11.28 11:32
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|877261
|2006.11.28 09:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3125
|2006.11.28 11:33
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|877177
|2006.11.28 08:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|2006.11.28 11:33
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|877618
|2006.11.28 10:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9438
|0.0000
|1.9458
|2006.11.28 13:30
|1.9458
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|877476
|2006.11.28 09:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9473
|2006.11.28 13:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|878117
|2006.11.28 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|1.9485
|2006.11.28 13:35
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|878348
|2006.11.28 13:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2066
|2006.11.28 15:01
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|877143
|2006.11.28 08:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2082
|2006.11.28 15:01
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|878336
|2006.11.28 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3150
|2006.11.28 15:08
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|878124
|2006.11.28 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3135
|2006.11.28 15:08
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|877872
|2006.11.28 11:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3118
|2006.11.28 15:08
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|879069
|2006.11.28 16:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9462
|0.0000
|1.9482
|2006.11.28 16:41
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|878489
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9497
|2006.11.28 16:41
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|878421
|2006.11.28 13:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 16:41
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|879269
|2006.11.28 17:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9492
|2006.11.28 18:14
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|879162
|2006.11.28 16:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9507
|2006.11.28 18:14
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|879462
|2006.11.28 18:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9515
|2006.11.28 18:17
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|879582
|2006.11.28 18:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|2006.11.28 18:20
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|879491
|2006.11.28 18:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|2006.11.28 18:21
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|879195
|2006.11.28 16:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3161
|0.0000
|1.3141
|2006.11.28 18:21
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|878896
|2006.11.28 15:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|2006.11.28 18:21
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|879755
|2006.11.28 18:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3197
|2006.11.28 18:37
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|879701
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9525
|2006.11.28 18:37
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|879597
|2006.11.28 18:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9544
|2006.11.28 18:37
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|880139
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3188
|2006.11.28 19:30
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|880020
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3203
|2006.11.28 19:30
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|879951
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3221
|2006.11.28 19:30
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|880023
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9516
|2006.11.28 19:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|879984
|2006.11.28 18:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9533
|2006.11.28 19:39
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|879970
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9549
|2006.11.28 19:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|880211
|2006.11.28 19:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|2006.11.28 21:04
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|879415
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.27
|2006.11.28 23:22
|116.27
|0.00
|0.00
|0.13
|1.72
|876970
|2006.11.28 08:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.22
|0.00
|116.42
|2006.11.28 23:22
|116.26
|0.00
|0.00
|0.13
|0.34
|880215
|2006.11.28 19:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9538
|2006.11.28 23:52
|1.9538
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.00
|880806
|2006.11.28 21:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3229
|2006.11.28 23:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.80
|881494
|2006.11.28 22:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|0.0000
|1.3214
|2006.11.28 23:53
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|882434
|2006.11.29 01:17
|buy
|0.07
|usdjpy
|115.66
|0.00
|115.86
|2006.11.29 05:17
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|881963
|2006.11.29 00:16
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.82
|0.00
|116.02
|2006.11.29 05:17
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|881896
|2006.11.29 00:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.97
|0.00
|116.17
|2006.11.29 05:18
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|881627
|2006.11.28 23:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.33
|2006.11.29 05:18
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.59
|881588
|2006.11.28 23:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.49
|2006.11.29 05:18
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.88
|883086
|2006.11.29 06:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.69
|0.00
|115.89
|2006.11.29 07:06
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|882963
|2006.11.29 05:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.85
|0.00
|116.05
|2006.11.29 07:06
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|880549
|2006.11.28 20:41
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2028
|0.0000
|1.2048
|2006.11.29 07:44
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.41
|6.64
|879520
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2065
|2006.11.29 07:45
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.20
|0.50
|879413
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2080
|2006.11.29 07:45
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.08
|878805
|2006.11.28 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2095
|2006.11.29 07:45
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.24
|883460
|2006.11.29 08:06
|buy
|0.07
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9498
|2006.11.29 08:16
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|883420
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9513
|2006.11.29 08:16
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|883276
|2006.11.29 07:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9529
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|881840
|2006.11.29 00:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9546
|2006.11.29 08:16
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|881674
|2006.11.28 23:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9562
|2006.11.29 08:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|883197
|2006.11.29 07:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.90
|0.00
|116.10
|2006.11.29 08:18
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|883281
|2006.11.29 07:45
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|1.2070
|2006.11.29 08:24
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|883562
|2006.11.29 08:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9501
|0.0000
|1.9481
|2006.11.29 09:17
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|883768
|2006.11.29 09:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2078
|2006.11.29 10:37
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|883582
|2006.11.29 08:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.33
|2006.11.29 12:03
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|883636
|2006.11.29 08:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2093
|2006.11.29 13:30
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|884999
|2006.11.29 13:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9498
|2006.11.29 13:30
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|884881
|2006.11.29 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|1.9482
|2006.11.29 13:30
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|884602
|2006.11.29 11:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9466
|2006.11.29 13:30
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|885255
|2006.11.29 13:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9504
|2006.11.29 13:46
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|885217
|2006.11.29 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|1.9487
|2006.11.29 13:46
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|885151
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9469
|2006.11.29 13:46
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|885312
|2006.11.29 13:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|1.2090
|2006.11.29 13:46
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|885232
|2006.11.29 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2086
|0.0000
|1.2106
|2006.11.29 13:47
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|885114
|2006.11.29 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2101
|0.0000
|1.2121
|2006.11.29 13:47
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|884605
|2006.11.29 11:49
|buy
|0.07
|eurusd
|1.3152
|0.0000
|1.3172
|2006.11.29 14:29
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|883410
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3192
|2006.11.29 14:29
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|882773
|2006.11.29 02:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3207
|2006.11.29 14:29
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|881785
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3222
|2006.11.29 14:29
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|881686
|2006.11.28 23:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3237
|2006.11.29 14:30
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|885944
|2006.11.29 14:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2082
|2006.11.29 15:05
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|885706
|2006.11.29 14:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2097
|2006.11.29 15:05
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|885507
|2006.11.29 13:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2092
|0.0000
|1.2112
|2006.11.29 15:05
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|885782
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9532
|0.0000
|1.9512
|2006.11.29 15:06
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|885768
|2006.11.29 14:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9496
|2006.11.29 15:06
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|885494
|2006.11.29 13:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9480
|2006.11.29 15:06
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|886182
|2006.11.29 15:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9514
|0.0000
|1.9494
|2006.11.29 15:38
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|886102
|2006.11.29 15:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9476
|2006.11.29 15:38
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|885747
|2006.11.29 14:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.02
|0.00
|116.22
|2006.11.29 16:05
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|885640
|2006.11.29 14:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.19
|0.00
|116.39
|2006.11.29 16:05
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|884691
|2006.11.29 12:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.55
|2006.11.29 16:05
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|886235
|2006.11.29 15:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9472
|2006.11.29 18:23
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|886064
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2110
|2006.11.29 18:27
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|886329
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.26
|0.00
|116.46
|2006.11.30 01:40
|116.46
|0.00
|0.00
|0.39
|1.72
|887817
|2006.11.30 01:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|1.9471
|2006.11.30 02:05
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|887545
|2006.11.29 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9466
|0.0000
|1.9486
|2006.11.30 02:05
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|886108
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3169
|2006.11.30 02:15
|1.3169
|0.00
|0.00
|-0.26
|2.00
|885822
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3170
|0.0000
|1.3190
|2006.11.30 02:15
|1.3170
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.00
|887918
|2006.11.30 02:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9498
|2006.11.30 06:42
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|887542
|2006.11.29 22:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|1.2075
|2006.11.30 07:02
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|888600
|2006.11.30 06:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9502
|0.0000
|1.9522
|2006.11.30 07:02
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|888822
|2006.11.30 07:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9546
|2006.11.30 07:22
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|888012
|2006.11.30 02:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3194
|2006.11.30 07:23
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|889323
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9542
|2006.11.30 08:26
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|889302
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9557
|2006.11.30 08:26
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|889018
|2006.11.30 07:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 08:26
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|889405
|2006.11.30 08:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3199
|2006.11.30 09:23
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|889117
|2006.11.30 07:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3196
|0.0000
|1.3216
|2006.11.30 09:23
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|889476
|2006.11.30 08:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 09:24
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|889934
|2006.11.30 09:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 09:47
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|889730
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 09:47
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|888976
|2006.11.30 07:18
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.03
|0.00
|116.23
|2006.11.30 10:01
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|888009
|2006.11.30 02:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.19
|0.00
|116.39
|2006.11.30 10:01
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|887887
|2006.11.30 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.34
|0.00
|116.54
|2006.11.30 10:01
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|887785
|2006.11.30 01:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.70
|2006.11.30 10:01
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|890383
|2006.11.30 10:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9565
|2006.11.30 11:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|890244
|2006.11.30 10:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9580
|2006.11.30 11:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|890101
|2006.11.30 09:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9595
|2006.11.30 11:36
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|890650
|2006.11.30 11:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 13:30
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|888827
|2006.11.30 07:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|2006.11.30 13:30
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|891407
|2006.11.30 13:34
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|2006.11.30 14:27
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|891451
|2006.11.30 13:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9582
|2006.11.30 14:27
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|891327
|2006.11.30 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|2006.11.30 14:27
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|891383
|2006.11.30 13:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9597
|2006.11.30 14:27
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|891315
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9593
|0.0000
|1.9613
|2006.11.30 14:28
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|891790
|2006.11.30 14:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2026
|2006.11.30 14:57
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|889682
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3220
|2006.11.30 15:04
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|891802
|2006.11.30 14:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9605
|2006.11.30 15:04
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|891992
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|2006.11.30 15:13
|1.1996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|892241
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3224
|0.0000
|1.3244
|2006.11.30 15:15
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|892256
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|1.9631
|2006.11.30 15:31
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|892829
|2006.11.30 15:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9654
|2006.11.30 15:57
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|893265
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9679
|2006.11.30 16:13
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|892642
|2006.11.30 15:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1991
|0.0000
|1.1971
|2006.11.30 16:15
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|892732
|2006.11.30 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3247
|0.0000
|1.3267
|2006.11.30 16:15
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|893573
|2006.11.30 16:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9678
|0.0000
|1.9698
|2006.11.30 17:02
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|893613
|2006.11.30 16:14
|buy
|0.07
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.78
|2006.11.30 19:13
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|892862
|2006.11.30 15:32
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.75
|0.00
|115.95
|2006.11.30 19:13
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|892234
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.91
|0.00
|116.11
|2006.11.30 19:14
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|891931
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.27
|2006.11.30 19:14
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|890201
|2006.11.30 10:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.22
|0.00
|116.42
|2006.11.30 19:14
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.89
|895176
|2006.11.30 22:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3258
|2006.12.01 00:00
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|894213
|2006.11.30 17:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3274
|2006.12.01 00:00
|1.3259
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.50
|893643
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3289
|2006.12.01 00:01
|1.3257
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.20
|894630
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9674
|2006.12.01 01:42
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.14
|8.00
|894360
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9689
|2006.12.01 01:42
|1.9675
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.20
|894146
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9706
|2006.12.01 01:42
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.30
|894100
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9721
|2006.12.01 01:43
|1.9675
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.60
|895947
|2006.12.01 02:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9668
|2006.12.01 05:05
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|895747
|2006.12.01 01:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9653
|2006.12.01 05:05
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|895344
|2006.11.30 23:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.64
|0.00
|115.84
|2006.12.01 05:28
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|894463
|2006.11.30 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.80
|0.00
|116.00
|2006.12.01 05:28
|115.85
|0.00
|0.00
|0.13
|0.43
|894410
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1983
|0.0000
|1.1963
|2006.12.01 06:29
|1.1963
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.67
|893639
|2006.11.30 16:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|2006.12.01 06:29
|1.1961
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|895501
|2006.12.01 00:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3278
|2006.12.01 07:52
|1.3278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|897342
|2006.12.01 07:24
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9728
|2006.12.01 08:02
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|896787
|2006.12.01 06:29
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9712
|2006.12.01 08:02
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|896633
|2006.12.01 06:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9694
|2006.12.01 08:02
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|896608
|2006.12.01 06:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9677
|2006.12.01 08:02
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|896520
|2006.12.01 06:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9662
|2006.12.01 08:02
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|896241
|2006.12.01 05:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9647
|2006.12.01 08:02
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|896354
|2006.12.01 05:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.86
|0.00
|116.06
|2006.12.01 08:24
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|897681
|2006.12.01 08:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9696
|2006.12.01 08:29
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|897917
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|1.9671
|2006.12.01 09:13
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|897828
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.11
|0.00
|116.31
|2006.12.01 09:14
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|898048
|2006.12.01 08:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|2006.12.01 09:26
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|897773
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1975
|0.0000
|1.1955
|2006.12.01 09:26
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|896807
|2006.12.01 06:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1960
|0.0000
|1.1940
|2006.12.01 09:26
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|897568
|2006.12.01 07:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3300
|2006.12.01 11:23
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|897654
|2006.12.01 08:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3265
|0.0000
|1.3285
|2006.12.01 11:23
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|897904
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3270
|2006.12.01 11:23
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|0.00
|0.00
|1.47
|283.04
|Closed P/L:
|284.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|284.51
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|7 242.48
|Equity:
|7 242.48
|Free Margin:
|7 242.48
|Details:
|Gross Profit:
|478.77
|Gross Loss:
|194.26
|Total Net Profit:
|284.51
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|1.13
|Absolute Drawdown:
|4.94
|Maximal Drawdown:
|26.77 (0.37%)
|Relative Drawdown:
|0.37% (26.77)
|Total Trades:
|251
|Short Positions (won %):
|99 (64.65%)
|Long Positions (won %):
|152 (71.05%)
|Profit Trades (% of total):
|172 (68.53%)
|Loss trades (% of total):
|79 (31.47%)
|Largest
|profit trade:
|22.00
|loss trade:
|-10.60
|Average
|profit trade:
|2.78
|loss trade:
|-2.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (34.13)
|consecutive losses ($):
|5 (-11.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|34.13 (13)
|consecutive loss (count):
|-20.10 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2