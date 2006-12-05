|Account: 1319185
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 12, 21:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17029727
|2006.12.05 14:30
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17029737
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.99
|154.49
|152.61
|2006.12.06 05:33
|152.77
|0.00
|0.00
|-1.12
|19.19
|17029739
|2006.12.05 14:30
|buy
|0.10
|euraud
|1.6971
|1.6821
|1.7009
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|-1.08
|-44.78
|17029743
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.68
|228.18
|226.30
|2006.12.06 04:13
|226.61
|0.00
|0.00
|-2.65
|6.10
|17029805
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3535
|2.3685
|2.3497
|2006.12.05 16:10
|2.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|31.88
|17029810
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7858
|0.8008
|0.7820
|2006.12.08 16:49
|0.7879
|0.00
|0.00
|-1.20
|-21.00
|17029813
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1394
|1.1544
|1.1356
|2006.12.08 15:03
|1.1478
|0.00
|0.00
|-1.75
|-73.18
|17034180
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.20
|euraud
|1.6953
|1.6821
|1.6991
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|-2.15
|-61.28
|17039113
|2006.12.05 15:12
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1409
|1.1544
|1.1371
|2006.12.08 15:03
|1.1477
|0.00
|0.00
|-3.50
|-118.50
|17039506
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.30
|euraud
|1.6938
|1.6821
|1.6976
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|-3.23
|-56.57
|17042232
|2006.12.05 15:21
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1424
|1.1544
|1.1386
|2006.12.08 15:03
|1.1477
|0.00
|0.00
|-5.25
|-138.54
|17051390
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|153.15
|154.49
|152.77
|2006.12.06 05:33
|152.77
|0.00
|0.00
|-2.24
|66.32
|17051402
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.83
|228.18
|226.45
|2006.12.06 04:13
|226.61
|0.00
|0.00
|-5.30
|38.31
|17052253
|2006.12.05 16:09
|sell
|0.30
|gbpjpy
|226.99
|228.18
|226.61
|2006.12.06 04:13
|226.61
|0.00
|0.00
|-7.95
|99.26
|17052546
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3488
|2.3638
|2.3450
|2006.12.06 10:57
|2.3499
|0.00
|0.00
|-2.07
|-9.21
|17055793
|2006.12.05 16:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3504
|2.3638
|2.3466
|2006.12.06 10:57
|2.3499
|0.00
|0.00
|-4.13
|8.37
|17067680
|2006.12.05 21:33
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3519
|2.3638
|2.3481
|2006.12.06 10:57
|2.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|52.70
|17081006
|2006.12.06 00:29
|buy
|0.50
|euraud
|1.6923
|1.6821
|1.6961
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.36
|17081177
|2006.12.06 00:31
|sell
|0.20
|audusd
|0.7873
|0.8008
|0.7835
|2006.12.08 16:49
|0.7879
|0.00
|0.00
|-1.92
|-12.00
|17081866
|2006.12.06 00:37
|buy
|0.80
|euraud
|1.6907
|1.6821
|1.6945
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|17093206
|2006.12.06 04:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.54
|228.04
|226.16
|2006.12.06 05:32
|226.16
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|17098286
|2006.12.06 05:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.06
|227.56
|225.68
|2006.12.06 09:30
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|17098541
|2006.12.06 05:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.73
|154.23
|152.35
|2006.12.07 10:15
|152.81
|0.00
|0.00
|-3.36
|-6.96
|17099301
|2006.12.06 05:40
|sell
|0.30
|audusd
|0.7888
|0.8008
|0.7850
|2006.12.06 13:19
|0.7850
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17106444
|2006.12.06 07:10
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.21
|227.56
|225.83
|2006.12.06 09:30
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|40.04
|17112914
|2006.12.06 08:21
|sell
|0.30
|gbpjpy
|226.37
|227.56
|225.99
|2006.12.06 09:30
|225.99
|0.00
|0.00
|0.00
|99.24
|17113011
|2006.12.06 08:26
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3535
|2.3638
|2.3497
|2006.12.06 10:57
|2.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|158.96
|17119561
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.87
|227.37
|225.49
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|-7.95
|-35.63
|17122121
|2006.12.06 09:39
|buy
|1.30
|euraud
|1.6892
|1.6821
|1.6930
|2006.12.06 18:35
|1.6914
|0.00
|0.00
|0.00
|224.71
|17129099
|2006.12.06 10:30
|buy
|2.10
|euraud
|1.6877
|1.6821
|1.6915
|2006.12.06 18:35
|1.6915
|0.00
|0.00
|0.00
|626.99
|17130758
|2006.12.06 10:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3490
|2.3640
|2.3452
|2006.12.06 15:39
|2.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|17131136
|2006.12.06 11:04
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.02
|227.37
|225.64
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|-15.90
|-45.19
|17131565
|2006.12.06 11:07
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3506
|2.3640
|2.3468
|2006.12.06 15:39
|2.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|33.54
|17131789
|2006.12.06 11:09
|sell
|0.30
|gbpjpy
|226.18
|227.37
|225.80
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|-23.85
|-26.07
|17137390
|2006.12.06 12:53
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3521
|2.3640
|2.3483
|2006.12.06 15:39
|2.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|95.62
|17147208
|2006.12.06 14:24
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1440
|1.1544
|1.1402
|2006.12.08 15:03
|1.1477
|0.00
|0.00
|-7.00
|-161.19
|17150479
|2006.12.06 14:44
|sell
|0.20
|eurjpy
|152.88
|154.23
|152.50
|2006.12.07 10:15
|152.80
|0.00
|0.00
|-6.72
|13.93
|17152420
|2006.12.06 15:00
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1455
|1.1544
|1.1417
|2006.12.08 15:03
|1.1478
|0.00
|0.00
|-11.20
|-160.31
|17158828
|2006.12.06 15:39
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3478
|2.3628
|2.3440
|2006.12.06 15:44
|2.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.29
|17160907
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.50
|gbpjpy
|226.33
|227.37
|225.95
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|-39.75
|21.72
|17160912
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3491
|2.3641
|2.3453
|2006.12.07 07:53
|2.3483
|0.00
|0.00
|-6.20
|6.71
|17161595
|2006.12.06 15:47
|sell
|0.30
|eurjpy
|153.03
|154.23
|152.65
|2006.12.07 10:15
|152.80
|0.00
|0.00
|-10.08
|60.03
|17163450
|2006.12.06 15:58
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1470
|1.1544
|1.1432
|2006.12.08 15:03
|1.1479
|0.00
|0.00
|-18.20
|-101.93
|17168353
|2006.12.06 16:39
|sell
|0.80
|gbpjpy
|226.49
|227.37
|226.11
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|-63.60
|146.01
|17172795
|2006.12.06 17:26
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3506
|2.3641
|2.3468
|2006.12.07 07:53
|2.3483
|0.00
|0.00
|-12.39
|38.58
|17176918
|2006.12.06 18:35
|sell
|0.10
|euraud
|1.6915
|1.7065
|1.6877
|2006.12.07 00:30
|1.6889
|0.00
|0.00
|2.75
|20.47
|17184673
|2006.12.06 19:53
|sell
|2.10
|usdcad
|1.1485
|1.1544
|1.1447
|2006.12.08 15:03
|1.1478
|0.00
|0.00
|-29.40
|128.07
|17187374
|2006.12.06 20:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.6931
|1.7065
|1.6893
|2006.12.07 00:30
|1.6893
|0.00
|0.00
|5.49
|59.84
|17189901
|2006.12.06 21:48
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3521
|2.3641
|2.3483
|2006.12.07 07:53
|2.3483
|0.00
|0.00
|-18.58
|95.61
|17191072
|2006.12.06 22:17
|sell
|1.30
|gbpjpy
|226.66
|227.37
|226.28
|2006.12.07 01:49
|226.28
|0.00
|0.00
|0.00
|429.35
|17193711
|2006.12.06 23:42
|sell
|0.50
|eurjpy
|153.18
|154.23
|152.80
|2006.12.07 10:15
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|165.31
|17196302
|2006.12.07 00:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6876
|1.7026
|1.6838
|2006.12.07 04:15
|1.6854
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|17196381
|2006.12.07 00:30
|sell
|0.20
|euraud
|1.6891
|1.7026
|1.6853
|2006.12.07 04:14
|1.6853
|0.00
|0.00
|0.00
|59.96
|17201412
|2006.12.07 01:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.29
|224.79
|226.67
|2006.12.08 09:51
|226.40
|0.00
|0.00
|2.06
|9.53
|17207028
|2006.12.07 04:15
|sell
|0.10
|euraud
|1.6846
|1.6996
|1.6808
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|17208148
|2006.12.07 04:38
|sell
|0.20
|euraud
|1.6862
|1.6996
|1.6824
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|37.96
|17208258
|2006.12.07 04:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.14
|224.79
|226.52
|2006.12.08 09:51
|226.38
|0.00
|0.00
|4.11
|41.57
|17208859
|2006.12.07 04:52
|sell
|0.30
|audusd
|0.7888
|0.8008
|0.7850
|2006.12.08 16:49
|0.7879
|0.00
|0.00
|-0.72
|27.00
|17218655
|2006.12.07 07:06
|sell
|0.30
|euraud
|1.6877
|1.6996
|1.6839
|2006.12.07 09:22
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|90.16
|17223685
|2006.12.07 07:53
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3476
|2.3626
|2.3438
|2006.12.07 13:32
|2.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.72
|17224638
|2006.12.07 08:02
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3491
|2.3626
|2.3453
|2006.12.07 13:32
|2.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17229324
|2006.12.07 09:16
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3506
|2.3626
|2.3468
|2006.12.07 13:32
|2.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|40.15
|17229568
|2006.12.07 09:21
|sell
|0.50
|audusd
|0.7903
|0.8008
|0.7865
|2006.12.08 16:49
|0.7879
|0.00
|0.00
|-1.20
|120.00
|17229611
|2006.12.07 09:22
|sell
|0.10
|euraud
|1.6831
|1.6981
|1.6793
|2006.12.07 14:02
|1.6812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|17232418
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.76
|154.26
|152.38
|2006.12.08 16:25
|153.85
|0.00
|0.00
|-1.12
|-94.27
|17233954
|2006.12.07 10:33
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3521
|2.3626
|2.3483
|2006.12.07 12:11
|2.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|159.04
|17235553
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.30
|gbpjpy
|225.98
|224.79
|226.36
|2006.12.08 09:51
|226.36
|0.00
|0.00
|6.17
|98.75
|17246179
|2006.12.07 13:32
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3478
|2.3628
|2.3440
|2006.12.08 13:30
|2.3440
|0.00
|0.00
|-2.07
|31.67
|17246516
|2006.12.07 13:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|152.91
|154.26
|152.53
|2006.12.08 16:25
|153.85
|0.00
|0.00
|-2.24
|-162.61
|17247779
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.30
|eurjpy
|153.06
|154.26
|152.68
|2006.12.08 16:25
|153.85
|0.00
|0.00
|-3.36
|-205.00
|17248808
|2006.12.07 13:37
|sell
|0.20
|euraud
|1.6844
|1.6981
|1.6808
|2006.12.07 14:01
|1.6808
|0.00
|0.00
|0.00
|56.91
|17255256
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.6802
|1.6952
|1.6764
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.92
|-20.59
|17255805
|2006.12.07 14:04
|sell
|0.20
|euraud
|1.6817
|1.6952
|1.6779
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|1.83
|-17.42
|17263721
|2006.12.07 15:06
|sell
|0.30
|euraud
|1.6832
|1.6952
|1.6794
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|2.75
|11.87
|17293898
|2006.12.07 23:30
|sell
|3.40
|usdcad
|1.1501
|1.1544
|1.1463
|2006.12.08 15:03
|1.1479
|0.00
|0.00
|0.00
|651.62
|17294783
|2006.12.07 23:59
|sell
|0.50
|euraud
|1.6848
|1.6952
|1.6810
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|83.14
|17312398
|2006.12.08 08:58
|sell
|0.50
|eurjpy
|153.21
|154.26
|152.83
|2006.12.08 16:25
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.12
|17315640
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.43
|151.93
|153.81
|2006.12.08 16:25
|153.81
|0.00
|0.00
|0.00
|32.88
|17315741
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.58
|225.08
|226.96
|2006.12.08 13:54
|226.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|17316585
|2006.12.08 09:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.43
|225.08
|226.81
|2006.12.08 13:54
|226.62
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|17328389
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.23
|225.08
|226.61
|2006.12.08 13:54
|226.61
|0.00
|0.00
|0.00
|98.99
|17329410
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3430
|2.3580
|2.3392
|2006.12.08 16:55
|2.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.05
|17329637
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3445
|2.3580
|2.3407
|2006.12.08 16:55
|2.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.23
|17333467
|2006.12.08 13:32
|sell
|5.40
|usdcad
|1.1516
|1.1544
|1.1478
|2006.12.08 15:02
|1.1478
|0.00
|0.00
|0.00
|1 787.77
|17341690
|2006.12.08 13:47
|sell
|0.80
|euraud
|1.6865
|1.6952
|1.6827
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|240.71
|17346276
|2006.12.08 13:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.75
|225.25
|227.13
|2006.12.08 15:23
|226.97
|0.00
|0.00
|0.00
|19.10
|17347027
|2006.12.08 13:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.62
|225.25
|226.97
|2006.12.08 15:23
|226.97
|0.00
|0.00
|0.00
|60.75
|17349086
|2006.12.08 14:02
|sell
|0.80
|audusd
|0.7918
|0.8008
|0.7880
|2006.12.08 16:49
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17350165
|2006.12.08 14:08
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3460
|2.3580
|2.3422
|2006.12.08 16:55
|2.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-186.54
|17358074
|2006.12.08 15:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1479
|1.1329
|1.1517
|2006.12.08 16:53
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|19.13
|17359664
|2006.12.08 15:08
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1463
|1.1329
|1.1501
|2006.12.08 16:53
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|66.08
|17363380
|2006.12.08 15:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.05
|225.55
|227.43
|2006.12.08 16:42
|227.43
|0.00
|0.00
|0.00
|32.82
|17366399
|2006.12.08 15:32
|buy
|0.10
|euraud
|1.6829
|1.6679
|1.6867
|2006.12.08 16:22
|1.6867
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17371326
|2006.12.08 16:22
|buy
|0.10
|euraud
|1.6876
|1.6726
|1.6914
|2006.12.11 07:13
|1.6832
|0.00
|0.00
|-1.08
|-34.44
|17371517
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3475
|2.3580
|2.3437
|2006.12.08 16:55
|2.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.72
|17371875
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.84
|152.34
|154.22
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.85
|-17.14
|17374941
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.54
|226.04
|227.92
|2006.12.08 17:08
|227.75
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|17375494
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.20
|euraud
|1.6861
|1.6726
|1.6899
|2006.12.11 07:13
|1.6832
|0.00
|0.00
|-2.15
|-45.40
|17375672
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3490
|2.3580
|2.3452
|2006.12.08 16:55
|2.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.19
|17376392
|2006.12.08 16:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.39
|226.04
|227.77
|2006.12.08 17:08
|227.77
|0.00
|0.00
|0.00
|65.31
|17378046
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.10
|audusd
|0.7876
|0.8026
|0.7838
|2006.12.11 00:35
|0.7838
|0.00
|0.00
|-0.24
|38.00
|17378594
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.30
|euraud
|1.6845
|1.6726
|1.6883
|2006.12.11 07:13
|1.6832
|0.00
|0.00
|-3.23
|-30.52
|17381933
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.50
|euraud
|1.6830
|1.6726
|1.6868
|2006.12.11 07:13
|1.6832
|0.00
|0.00
|-5.38
|7.82
|17383075
|2006.12.08 16:53
|sell
|1.30
|gbpchf
|2.3507
|2.3580
|2.3469
|2006.12.08 16:55
|2.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.22
|17383160
|2006.12.08 16:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1504
|1.1354
|1.1542
|2006.12.12 10:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.46
|-6.09
|17384424
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.80
|euraud
|1.6815
|1.6726
|1.6853
|2006.12.11 07:13
|1.6834
|0.00
|0.00
|-8.60
|118.96
|17387313
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3536
|2.3386
|2.3574
|2006.12.11 00:28
|2.3560
|0.00
|0.00
|1.67
|19.88
|17388820
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.69
|152.34
|154.07
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|1.70
|-8.57
|17396249
|2006.12.08 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.85
|226.35
|228.23
|2006.12.11 01:16
|227.47
|0.00
|0.00
|2.06
|-32.58
|17397282
|2006.12.08 17:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.70
|226.35
|228.08
|2006.12.11 01:16
|227.44
|0.00
|0.00
|4.11
|-44.58
|17398410
|2006.12.08 17:17
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1489
|1.1354
|1.1527
|2006.12.12 10:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.90
|13.92
|17403220
|2006.12.08 17:49
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3521
|2.3386
|2.3559
|2006.12.11 00:28
|2.3559
|0.00
|0.00
|3.33
|62.93
|17405125
|2006.12.08 18:16
|buy
|0.30
|gbpjpy
|227.54
|226.35
|227.92
|2006.12.11 01:16
|227.44
|0.00
|0.00
|6.17
|-25.72
|17406208
|2006.12.08 18:30
|buy
|0.50
|gbpjpy
|227.39
|226.35
|227.77
|2006.12.11 01:16
|227.44
|0.00
|0.00
|10.28
|21.44
|17413508
|2006.12.10 22:30
|buy
|1.30
|euraud
|1.6797
|1.6726
|1.6835
|2006.12.11 07:13
|1.6835
|0.00
|0.00
|0.00
|386.60
|17413627
|2006.12.10 22:30
|buy
|0.30
|eurjpy
|153.41
|152.34
|153.79
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|59.12
|17415444
|2006.12.10 22:38
|buy
|0.80
|gbpjpy
|227.23
|226.35
|227.61
|2006.12.11 01:16
|227.43
|0.00
|0.00
|0.00
|137.20
|17425660
|2006.12.11 00:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3568
|2.3418
|2.3606
|2006.12.12 09:30
|2.3576
|0.00
|0.00
|1.67
|6.66
|17425760
|2006.12.11 00:28
|buy
|0.50
|eurjpy
|153.26
|152.34
|153.64
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|162.81
|17426408
|2006.12.11 00:29
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3552
|2.3418
|2.3590
|2006.12.12 09:30
|2.3580
|0.00
|0.00
|3.33
|46.64
|17426989
|2006.12.11 00:43
|buy
|1.30
|gbpjpy
|227.07
|226.35
|227.45
|2006.12.11 01:16
|227.45
|0.00
|0.00
|0.00
|423.64
|17428623
|2006.12.11 01:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.54
|226.04
|227.92
|2006.12.11 06:43
|227.76
|0.00
|0.00
|0.00
|18.84
|17429107
|2006.12.11 01:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.69
|152.19
|154.07
|2006.12.11 06:43
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|17430632
|2006.12.11 01:28
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.54
|152.19
|153.92
|2006.12.11 06:43
|153.78
|0.00
|0.00
|0.00
|41.10
|17435680
|2006.12.11 02:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.39
|226.04
|227.77
|2006.12.11 06:43
|227.77
|0.00
|0.00
|0.00
|65.10
|17439138
|2006.12.11 02:34
|buy
|0.30
|eurjpy
|153.39
|152.19
|153.77
|2006.12.11 06:43
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|97.61
|17451932
|2006.12.11 06:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.86
|226.36
|228.24
|2006.12.11 09:18
|228.24
|0.00
|0.00
|0.00
|32.51
|17452009
|2006.12.11 06:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.82
|152.32
|154.20
|2006.12.11 09:16
|154.20
|0.00
|0.00
|0.00
|32.52
|17454808
|2006.12.11 07:13
|buy
|0.10
|euraud
|1.6840
|1.6690
|1.6878
|2006.12.11 17:02
|1.6878
|0.00
|0.00
|0.00
|29.80
|17460713
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3536
|2.3418
|2.3574
|2006.12.12 09:30
|2.3574
|0.00
|0.00
|4.99
|94.92
|17468136
|2006.12.11 08:47
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3521
|2.3418
|2.3559
|2006.12.12 04:13
|2.3559
|0.00
|0.00
|8.32
|158.27
|17470700
|2006.12.11 09:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.25
|152.75
|154.63
|2006.12.11 15:29
|154.63
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|17471124
|2006.12.11 09:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.34
|226.84
|228.72
|2006.12.11 14:03
|228.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|17471311
|2006.12.11 09:18
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3506
|2.3418
|2.3544
|2006.12.11 22:00
|2.3544
|0.00
|0.00
|13.32
|252.81
|17476849
|2006.12.11 10:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.19
|226.84
|228.57
|2006.12.11 14:03
|228.41
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|17478123
|2006.12.11 10:19
|buy
|0.30
|gbpjpy
|228.07
|226.84
|228.42
|2006.12.11 14:03
|228.42
|0.00
|0.00
|0.00
|89.67
|17492195
|2006.12.11 14:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.48
|226.98
|228.86
|2006.12.11 15:34
|228.70
|0.00
|0.00
|0.00
|18.79
|17492568
|2006.12.11 14:07
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.32
|226.98
|228.70
|2006.12.11 15:34
|228.70
|0.00
|0.00
|0.00
|64.90
|17497820
|2006.12.11 15:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.67
|153.17
|155.05
|2006.12.12 17:19
|155.05
|0.00
|0.00
|0.85
|32.44
|17498521
|2006.12.11 15:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.79
|227.29
|229.17
|2006.12.11 22:01
|229.04
|0.00
|0.00
|2.06
|21.37
|17502106
|2006.12.11 16:08
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.64
|227.29
|229.02
|2006.12.11 22:00
|229.02
|0.00
|0.00
|4.11
|64.98
|17506925
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1474
|1.1354
|1.1512
|2006.12.12 10:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.68
|60.02
|17507475
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.10
|euraud
|1.6883
|1.6733
|1.6921
|2006.12.12 14:42
|1.6875
|0.00
|0.00
|-1.08
|-6.28
|17525771
|2006.12.11 22:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3557
|2.3407
|2.3595
|2006.12.12 09:30
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|19.16
|17525776
|2006.12.11 22:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.12
|227.62
|229.50
|2006.12.12 06:02
|229.32
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|17526425
|2006.12.11 22:16
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3542
|2.3407
|2.3580
|2006.12.12 09:30
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|17526752
|2006.12.11 22:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.97
|227.62
|229.32
|2006.12.12 06:02
|229.32
|0.00
|0.00
|0.00
|59.89
|17527292
|2006.12.11 22:25
|buy
|0.20
|euraud
|1.6867
|1.6733
|1.6905
|2006.12.12 14:42
|1.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|17547027
|2006.12.12 06:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.39
|227.89
|229.77
|2006.12.12 09:31
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|17547413
|2006.12.12 06:08
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1459
|1.1354
|1.1497
|2006.12.12 10:31
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|165.26
|17551747
|2006.12.12 07:18
|buy
|0.30
|euraud
|1.6852
|1.6733
|1.6890
|2006.12.12 14:42
|1.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|54.23
|17552869
|2006.12.12 07:46
|buy
|0.20
|gbpjpy
|229.23
|227.89
|229.61
|2006.12.12 09:31
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|17553861
|2006.12.12 07:51
|buy
|0.30
|gbpjpy
|229.07
|227.89
|229.45
|2006.12.12 09:31
|229.30
|0.00
|0.00
|0.00
|59.11
|17554413
|2006.12.12 07:53
|buy
|0.50
|gbpjpy
|228.92
|227.89
|229.30
|2006.12.12 09:30
|229.30
|0.00
|0.00
|0.00
|162.77
|17555210
|2006.12.12 07:59
|buy
|0.50
|euraud
|1.6837
|1.6733
|1.6875
|2006.12.12 14:42
|1.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|149.31
|17560616
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3589
|2.3439
|2.3627
|2006.12.12 14:18
|2.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|17561041
|2006.12.12 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.40
|227.90
|229.78
|2006.12.12 12:02
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|17564208
|2006.12.12 09:56
|buy
|0.20
|gbpjpy
|229.25
|227.90
|229.63
|2006.12.12 12:02
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|64.94
|17572439
|2006.12.12 12:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.72
|228.22
|230.10
|2006.12.12 14:34
|229.95
|0.00
|0.00
|0.00
|19.67
|17578570
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|229.56
|228.22
|229.94
|2006.12.12 14:34
|229.94
|0.00
|0.00
|0.00
|64.98
|17585891
|2006.12.12 14:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3637
|2.3487
|2.3675
|2006.12.12 16:50
|2.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|17590428
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3622
|2.3487
|2.3660
|2006.12.12 16:50
|2.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|38.24
|17590686
|2006.12.12 14:42
|buy
|0.10
|euraud
|1.6883
|1.6733
|1.6921
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|17591122
|2006.12.12 14:44
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3607
|2.3487
|2.3645
|2006.12.12 16:50
|2.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|94.77
|17593396
|2006.12.12 15:09
|buy
|0.20
|euraud
|1.6867
|1.6733
|1.6905
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|17594095
|2006.12.12 15:25
|buy
|0.30
|euraud
|1.6852
|1.6733
|1.6890
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|89.48
|0.00
|0.00
|-255.25
|7 959.88
|Closed P/L:
|7 704.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17426752
|2006.12.11 00:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7835
|0.7985
|0.7797
|0.7866
|0.00
|0.00
|-0.24
|-31.00
|17509452
|2006.12.11 17:10
|sell
|0.20
|audusd
|0.7850
|0.7985
|0.7812
|0.7866
|0.00
|0.00
|-0.48
|-32.00
|17029846
|2006.12.05 14:30
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5881
|1.6031
|1.5843
|1.5933
|0.00
|0.00
|-4.69
|-43.34
|17321482
|2006.12.08 11:36
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5897
|1.6031
|1.5859
|1.5933
|0.00
|0.00
|-2.68
|-60.01
|17384514
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5912
|1.6031
|1.5874
|1.5933
|0.00
|0.00
|-4.02
|-52.51
|17029811
|2006.12.05 14:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6749
|0.6599
|0.6787
|0.6737
|0.00
|0.00
|-4.90
|-23.64
|17544555
|2006.12.12 04:28
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5927
|1.6031
|1.5889
|1.5933
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.01
|17551323
|2006.12.12 07:12
|sell
|0.30
|audusd
|0.7865
|0.7985
|0.7827
|0.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|17567142
|2006.12.12 10:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1498
|1.1648
|1.1460
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.56
|17567644
|2006.12.12 10:42
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1513
|1.1648
|1.1475
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|17577242
|2006.12.12 13:25
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1528
|1.1648
|1.1490
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|17583901
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1543
|1.1648
|1.1505
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|82.44
|17587246
|2006.12.12 14:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|230.05
|228.55
|230.43
|230.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|17594952
|2006.12.12 15:47
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6734
|0.6599
|0.6772
|0.6737
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|17598764
|2006.12.12 16:50
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3505
|2.3693
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.85
|17599904
|2006.12.12 17:10
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3640
|2.3505
|2.3678
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.68
|17600239
|2006.12.12 17:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.09
|153.59
|155.47
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|17603787
|2006.12.12 19:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|154.94
|153.59
|155.32
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|18.84
|17607611
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|euraud
|1.6905
|1.6755
|1.6943
|1.6885
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|17613249
|2006.12.12 19:34
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3625
|2.3505
|2.3663
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|17617706
|2006.12.12 19:59
|buy
|0.20
|euraud
|1.6891
|1.6755
|1.6926
|1.6885
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|0.00
|0.00
|-17.01
|-241.40
|Floating P/L:
|-258.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 704.63
|Floating P/L:
|-258.41
|Margin:
|4 400.00
|Balance:
|207 704.63
|Equity:
|207 446.22
|Free Margin:
|203 046.22
|Details:
|Gross Profit:
|11 243.27
|Gross Loss:
|3 538.64
|Total Net Profit:
|7 704.63
|Profit Factor:
|3.18
|Expected Payoff:
|46.69
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 810.29 (0.88%)
|Relative Drawdown:
|0.88% (1 810.29)
|Total Trades:
|165
|Short Positions (won %):
|76 (63.16%)
|Long Positions (won %):
|89 (83.15%)
|Profit Trades (% of total):
|122 (73.94%)
|Loss trades (% of total):
|43 (26.06%)
|Largest
|profit trade:
|1 787.77
|loss trade:
|-285.19
|Average
|profit trade:
|92.16
|loss trade:
|-82.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (1 422.67)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 236.95)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 938.93 (13)
|consecutive loss (count):
|-1 236.95 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2