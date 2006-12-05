Interbank FX, LLC

Account: 1319185 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 12, 21:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
170297272006.12.05 14:30balanceDeposit200 000.00
170297372006.12.05 14:30sell0.10eurjpy152.99154.49152.612006.12.06 05:33152.770.000.00-1.1219.19
170297392006.12.05 14:30buy0.10euraud1.69711.68211.70092006.12.06 18:351.69140.000.00-1.08-44.78
170297432006.12.05 14:30sell0.10gbpjpy226.68228.18226.302006.12.06 04:13226.610.000.00-2.656.10
170298052006.12.05 14:30sell0.10gbpchf2.35352.36852.34972006.12.05 16:102.34970.000.000.0031.88
170298102006.12.05 14:30sell0.10audusd0.78580.80080.78202006.12.08 16:490.78790.000.00-1.20-21.00
170298132006.12.05 14:30sell0.10usdcad1.13941.15441.13562006.12.08 15:031.14780.000.00-1.75-73.18
170341802006.12.05 15:00buy0.20euraud1.69531.68211.69912006.12.06 18:351.69140.000.00-2.15-61.28
170391132006.12.05 15:12sell0.20usdcad1.14091.15441.13712006.12.08 15:031.14770.000.00-3.50-118.50
170395062006.12.05 15:12buy0.30euraud1.69381.68211.69762006.12.06 18:351.69140.000.00-3.23-56.57
170422322006.12.05 15:21sell0.30usdcad1.14241.15441.13862006.12.08 15:031.14770.000.00-5.25-138.54
170513902006.12.05 16:03sell0.20eurjpy153.15154.49152.772006.12.06 05:33152.770.000.00-2.2466.32
170514022006.12.05 16:03sell0.20gbpjpy226.83228.18226.452006.12.06 04:13226.610.000.00-5.3038.31
170522532006.12.05 16:09sell0.30gbpjpy226.99228.18226.612006.12.06 04:13226.610.000.00-7.9599.26
170525462006.12.05 16:10sell0.10gbpchf2.34882.36382.34502006.12.06 10:572.34990.000.00-2.07-9.21
170557932006.12.05 16:32sell0.20gbpchf2.35042.36382.34662006.12.06 10:572.34990.000.00-4.138.37
170676802006.12.05 21:33sell0.30gbpchf2.35192.36382.34812006.12.06 10:572.34980.000.000.0052.70
170810062006.12.06 00:29buy0.50euraud1.69231.68211.69612006.12.06 18:351.69140.000.000.00-35.36
170811772006.12.06 00:31sell0.20audusd0.78730.80080.78352006.12.08 16:490.78790.000.00-1.92-12.00
170818662006.12.06 00:37buy0.80euraud1.69071.68211.69452006.12.06 18:351.69140.000.000.0044.00
170932062006.12.06 04:14sell0.10gbpjpy226.54228.04226.162006.12.06 05:32226.160.000.000.0033.15
170982862006.12.06 05:32sell0.10gbpjpy226.06227.56225.682006.12.06 09:30225.980.000.000.006.97
170985412006.12.06 05:33sell0.10eurjpy152.73154.23152.352006.12.07 10:15152.810.000.00-3.36-6.96
170993012006.12.06 05:40sell0.30audusd0.78880.80080.78502006.12.06 13:190.78500.000.000.00114.00
171064442006.12.06 07:10sell0.20gbpjpy226.21227.56225.832006.12.06 09:30225.980.000.000.0040.04
171129142006.12.06 08:21sell0.30gbpjpy226.37227.56225.992006.12.06 09:30225.990.000.000.0099.24
171130112006.12.06 08:26sell0.50gbpchf2.35352.36382.34972006.12.06 10:572.34970.000.000.00158.96
171195612006.12.06 09:30sell0.10gbpjpy225.87227.37225.492006.12.07 01:49226.280.000.00-7.95-35.63
171221212006.12.06 09:39buy1.30euraud1.68921.68211.69302006.12.06 18:351.69140.000.000.00224.71
171290992006.12.06 10:30buy2.10euraud1.68771.68211.69152006.12.06 18:351.69150.000.000.00626.99
171307582006.12.06 10:57sell0.10gbpchf2.34902.36402.34522006.12.06 15:392.34840.000.000.005.03
171311362006.12.06 11:04sell0.20gbpjpy226.02227.37225.642006.12.07 01:49226.280.000.00-15.90-45.19
171315652006.12.06 11:07sell0.20gbpchf2.35062.36402.34682006.12.06 15:392.34860.000.000.0033.54
171317892006.12.06 11:09sell0.30gbpjpy226.18227.37225.802006.12.07 01:49226.280.000.00-23.85-26.07
171373902006.12.06 12:53sell0.30gbpchf2.35212.36402.34832006.12.06 15:392.34830.000.000.0095.62
171472082006.12.06 14:24sell0.50usdcad1.14401.15441.14022006.12.08 15:031.14770.000.00-7.00-161.19
171504792006.12.06 14:44sell0.20eurjpy152.88154.23152.502006.12.07 10:15152.800.000.00-6.7213.93
171524202006.12.06 15:00sell0.80usdcad1.14551.15441.14172006.12.08 15:031.14780.000.00-11.20-160.31
171588282006.12.06 15:39sell0.10gbpchf2.34782.36282.34402006.12.06 15:442.35010.000.000.00-19.29
171609072006.12.06 15:44sell0.50gbpjpy226.33227.37225.952006.12.07 01:49226.280.000.00-39.7521.72
171609122006.12.06 15:44sell0.10gbpchf2.34912.36412.34532006.12.07 07:532.34830.000.00-6.206.71
171615952006.12.06 15:47sell0.30eurjpy153.03154.23152.652006.12.07 10:15152.800.000.00-10.0860.03
171634502006.12.06 15:58sell1.30usdcad1.14701.15441.14322006.12.08 15:031.14790.000.00-18.20-101.93
171683532006.12.06 16:39sell0.80gbpjpy226.49227.37226.112006.12.07 01:49226.280.000.00-63.60146.01
171727952006.12.06 17:26sell0.20gbpchf2.35062.36412.34682006.12.07 07:532.34830.000.00-12.3938.58
171769182006.12.06 18:35sell0.10euraud1.69151.70651.68772006.12.07 00:301.68890.000.002.7520.47
171846732006.12.06 19:53sell2.10usdcad1.14851.15441.14472006.12.08 15:031.14780.000.00-29.40128.07
171873742006.12.06 20:59sell0.20euraud1.69311.70651.68932006.12.07 00:301.68930.000.005.4959.84
171899012006.12.06 21:48sell0.30gbpchf2.35212.36412.34832006.12.07 07:532.34830.000.00-18.5895.61
171910722006.12.06 22:17sell1.30gbpjpy226.66227.37226.282006.12.07 01:49226.280.000.000.00429.35
171937112006.12.06 23:42sell0.50eurjpy153.18154.23152.802006.12.07 10:15152.800.000.000.00165.31
171963022006.12.07 00:30sell0.10euraud1.68761.70261.68382006.12.07 04:151.68540.000.000.0017.36
171963812006.12.07 00:30sell0.20euraud1.68911.70261.68532006.12.07 04:141.68530.000.000.0059.96
172014122006.12.07 01:49buy0.10gbpjpy226.29224.79226.672006.12.08 09:51226.400.000.002.069.53
172070282006.12.07 04:15sell0.10euraud1.68461.69961.68082006.12.07 09:221.68380.000.000.006.33
172081482006.12.07 04:38sell0.20euraud1.68621.69961.68242006.12.07 09:221.68380.000.000.0037.96
172082582006.12.07 04:39buy0.20gbpjpy226.14224.79226.522006.12.08 09:51226.380.000.004.1141.57
172088592006.12.07 04:52sell0.30audusd0.78880.80080.78502006.12.08 16:490.78790.000.00-0.7227.00
172186552006.12.07 07:06sell0.30euraud1.68771.69961.68392006.12.07 09:221.68390.000.000.0090.16
172236852006.12.07 07:53sell0.10gbpchf2.34762.36262.34382006.12.07 13:322.34900.000.000.00-11.72
172246382006.12.07 08:02sell0.20gbpchf2.34912.36262.34532006.12.07 13:322.34900.000.000.001.68
172293242006.12.07 09:16sell0.30gbpchf2.35062.36262.34682006.12.07 13:322.34900.000.000.0040.15
172295682006.12.07 09:21sell0.50audusd0.79030.80080.78652006.12.08 16:490.78790.000.00-1.20120.00
172296112006.12.07 09:22sell0.10euraud1.68311.69811.67932006.12.07 14:021.68120.000.000.0015.02
172324182006.12.07 10:15sell0.10eurjpy152.76154.26152.382006.12.08 16:25153.850.000.00-1.12-94.27
172339542006.12.07 10:33sell0.50gbpchf2.35212.36262.34832006.12.07 12:112.34830.000.000.00159.04
172355532006.12.07 11:07buy0.30gbpjpy225.98224.79226.362006.12.08 09:51226.360.000.006.1798.75
172461792006.12.07 13:32sell0.10gbpchf2.34782.36282.34402006.12.08 13:302.34400.000.00-2.0731.67
172465162006.12.07 13:35sell0.20eurjpy152.91154.26152.532006.12.08 16:25153.850.000.00-2.24-162.61
172477792006.12.07 13:36sell0.30eurjpy153.06154.26152.682006.12.08 16:25153.850.000.00-3.36-205.00
172488082006.12.07 13:37sell0.20euraud1.68441.69811.68082006.12.07 14:011.68080.000.000.0056.91
172552562006.12.07 14:02sell0.10euraud1.68021.69521.67642006.12.08 15:321.68280.000.000.92-20.59
172558052006.12.07 14:04sell0.20euraud1.68171.69521.67792006.12.08 15:321.68280.000.001.83-17.42
172637212006.12.07 15:06sell0.30euraud1.68321.69521.67942006.12.08 15:321.68270.000.002.7511.87
172938982006.12.07 23:30sell3.40usdcad1.15011.15441.14632006.12.08 15:031.14790.000.000.00651.62
172947832006.12.07 23:59sell0.50euraud1.68481.69521.68102006.12.08 15:321.68270.000.000.0083.14
173123982006.12.08 08:58sell0.50eurjpy153.21154.26152.832006.12.08 16:25153.860.000.000.00-281.12
173156402006.12.08 09:51buy0.10eurjpy153.43151.93153.812006.12.08 16:25153.810.000.000.0032.88
173157412006.12.08 09:51buy0.10gbpjpy226.58225.08226.962006.12.08 13:54226.620.000.000.003.48
173165852006.12.08 09:59buy0.20gbpjpy226.43225.08226.812006.12.08 13:54226.620.000.000.0033.00
173283892006.12.08 13:30buy0.30gbpjpy226.23225.08226.612006.12.08 13:54226.610.000.000.0098.99
173294102006.12.08 13:30sell0.10gbpchf2.34302.35802.33922006.12.08 16:552.35350.000.000.00-87.05
173296372006.12.08 13:30sell0.20gbpchf2.34452.35802.34072006.12.08 16:552.35350.000.000.00-149.23
173334672006.12.08 13:32sell5.40usdcad1.15161.15441.14782006.12.08 15:021.14780.000.000.001 787.77
173416902006.12.08 13:47sell0.80euraud1.68651.69521.68272006.12.08 15:321.68270.000.000.00240.71
173462762006.12.08 13:54buy0.10gbpjpy226.75225.25227.132006.12.08 15:23226.970.000.000.0019.10
173470272006.12.08 13:55buy0.20gbpjpy226.62225.25226.972006.12.08 15:23226.970.000.000.0060.75
173490862006.12.08 14:02sell0.80audusd0.79180.80080.78802006.12.08 16:490.78800.000.000.00304.00
173501652006.12.08 14:08sell0.30gbpchf2.34602.35802.34222006.12.08 16:552.35350.000.000.00-186.54
173580742006.12.08 15:03buy0.10usdcad1.14791.13291.15172006.12.08 16:531.15010.000.000.0019.13
173596642006.12.08 15:08buy0.20usdcad1.14631.13291.15012006.12.08 16:531.15010.000.000.0066.08
173633802006.12.08 15:23buy0.10gbpjpy227.05225.55227.432006.12.08 16:42227.430.000.000.0032.82
173663992006.12.08 15:32buy0.10euraud1.68291.66791.68672006.12.08 16:221.68670.000.000.0030.00
173713262006.12.08 16:22buy0.10euraud1.68761.67261.69142006.12.11 07:131.68320.000.00-1.08-34.44
173715172006.12.08 16:25sell0.50gbpchf2.34752.35802.34372006.12.08 16:552.35350.000.000.00-248.72
173718752006.12.08 16:25buy0.10eurjpy153.84152.34154.222006.12.11 01:19153.640.000.000.85-17.14
173749412006.12.08 16:42buy0.10gbpjpy227.54226.04227.922006.12.08 17:08227.750.000.000.0018.04
173754942006.12.08 16:43buy0.20euraud1.68611.67261.68992006.12.11 07:131.68320.000.00-2.15-45.40
173756722006.12.08 16:43sell0.80gbpchf2.34902.35802.34522006.12.08 16:552.35330.000.000.00-285.19
173763922006.12.08 16:44buy0.20gbpjpy227.39226.04227.772006.12.08 17:08227.770.000.000.0065.31
173780462006.12.08 16:49sell0.10audusd0.78760.80260.78382006.12.11 00:350.78380.000.00-0.2438.00
173785942006.12.08 16:49buy0.30euraud1.68451.67261.68832006.12.11 07:131.68320.000.00-3.23-30.52
173819332006.12.08 16:52buy0.50euraud1.68301.67261.68682006.12.11 07:131.68320.000.00-5.387.82
173830752006.12.08 16:53sell1.30gbpchf2.35072.35802.34692006.12.08 16:552.35330.000.000.00-280.22
173831602006.12.08 16:53buy0.10usdcad1.15041.13541.15422006.12.12 10:311.14970.000.000.46-6.09
173844242006.12.08 16:54buy0.80euraud1.68151.67261.68532006.12.11 07:131.68340.000.00-8.60118.96
173873132006.12.08 16:55buy0.10gbpchf2.35362.33862.35742006.12.11 00:282.35600.000.001.6719.88
173888202006.12.08 16:56buy0.20eurjpy153.69152.34154.072006.12.11 01:19153.640.000.001.70-8.57
173962492006.12.08 17:08buy0.10gbpjpy227.85226.35228.232006.12.11 01:16227.470.000.002.06-32.58
173972822006.12.08 17:12buy0.20gbpjpy227.70226.35228.082006.12.11 01:16227.440.000.004.11-44.58
173984102006.12.08 17:17buy0.20usdcad1.14891.13541.15272006.12.12 10:311.14970.000.000.9013.92
174032202006.12.08 17:49buy0.20gbpchf2.35212.33862.35592006.12.11 00:282.35590.000.003.3362.93
174051252006.12.08 18:16buy0.30gbpjpy227.54226.35227.922006.12.11 01:16227.440.000.006.17-25.72
174062082006.12.08 18:30buy0.50gbpjpy227.39226.35227.772006.12.11 01:16227.440.000.0010.2821.44
174135082006.12.10 22:30buy1.30euraud1.67971.67261.68352006.12.11 07:131.68350.000.000.00386.60
174136272006.12.10 22:30buy0.30eurjpy153.41152.34153.792006.12.11 01:19153.640.000.000.0059.12
174154442006.12.10 22:38buy0.80gbpjpy227.23226.35227.612006.12.11 01:16227.430.000.000.00137.20
174256602006.12.11 00:28buy0.10gbpchf2.35682.34182.36062006.12.12 09:302.35760.000.001.676.66
174257602006.12.11 00:28buy0.50eurjpy153.26152.34153.642006.12.11 01:19153.640.000.000.00162.81
174264082006.12.11 00:29buy0.20gbpchf2.35522.34182.35902006.12.12 09:302.35800.000.003.3346.64
174269892006.12.11 00:43buy1.30gbpjpy227.07226.35227.452006.12.11 01:16227.450.000.000.00423.64
174286232006.12.11 01:16buy0.10gbpjpy227.54226.04227.922006.12.11 06:43227.760.000.000.0018.84
174291072006.12.11 01:19buy0.10eurjpy153.69152.19154.072006.12.11 06:43153.780.000.000.007.70
174306322006.12.11 01:28buy0.20eurjpy153.54152.19153.922006.12.11 06:43153.780.000.000.0041.10
174356802006.12.11 02:05buy0.20gbpjpy227.39226.04227.772006.12.11 06:43227.770.000.000.0065.10
174391382006.12.11 02:34buy0.30eurjpy153.39152.19153.772006.12.11 06:43153.770.000.000.0097.61
174519322006.12.11 06:43buy0.10gbpjpy227.86226.36228.242006.12.11 09:18228.240.000.000.0032.51
174520092006.12.11 06:43buy0.10eurjpy153.82152.32154.202006.12.11 09:16154.200.000.000.0032.52
174548082006.12.11 07:13buy0.10euraud1.68401.66901.68782006.12.11 17:021.68780.000.000.0029.80
174607132006.12.11 07:50buy0.30gbpchf2.35362.34182.35742006.12.12 09:302.35740.000.004.9994.92
174681362006.12.11 08:47buy0.50gbpchf2.35212.34182.35592006.12.12 04:132.35590.000.008.32158.27
174707002006.12.11 09:16buy0.10eurjpy154.25152.75154.632006.12.11 15:29154.630.000.000.0032.45
174711242006.12.11 09:18buy0.10gbpjpy228.34226.84228.722006.12.11 14:03228.410.000.000.005.98
174713112006.12.11 09:18buy0.80gbpchf2.35062.34182.35442006.12.11 22:002.35440.000.0013.32252.81
174768492006.12.11 10:02buy0.20gbpjpy228.19226.84228.572006.12.11 14:03228.410.000.000.0037.57
174781232006.12.11 10:19buy0.30gbpjpy228.07226.84228.422006.12.11 14:03228.420.000.000.0089.67
174921952006.12.11 14:03buy0.10gbpjpy228.48226.98228.862006.12.11 15:34228.700.000.000.0018.79
174925682006.12.11 14:07buy0.20gbpjpy228.32226.98228.702006.12.11 15:34228.700.000.000.0064.90
174978202006.12.11 15:29buy0.10eurjpy154.67153.17155.052006.12.12 17:19155.050.000.000.8532.44
174985212006.12.11 15:34buy0.10gbpjpy228.79227.29229.172006.12.11 22:01229.040.000.002.0621.37
175021062006.12.11 16:08buy0.20gbpjpy228.64227.29229.022006.12.11 22:00229.020.000.004.1164.98
175069252006.12.11 17:02buy0.30usdcad1.14741.13541.15122006.12.12 10:311.14970.000.000.6860.02
175074752006.12.11 17:02buy0.10euraud1.68831.67331.69212006.12.12 14:421.68750.000.00-1.08-6.28
175257712006.12.11 22:01buy0.10gbpchf2.35572.34072.35952006.12.12 09:302.35800.000.000.0019.16
175257762006.12.11 22:01buy0.10gbpjpy229.12227.62229.502006.12.12 06:02229.320.000.000.0017.11
175264252006.12.11 22:16buy0.20gbpchf2.35422.34072.35802006.12.12 09:302.35800.000.000.0063.29
175267522006.12.11 22:21buy0.20gbpjpy228.97227.62229.322006.12.12 06:02229.320.000.000.0059.89
175272922006.12.11 22:25buy0.20euraud1.68671.67331.69052006.12.12 14:421.68750.000.000.0012.57
175470272006.12.12 06:02buy0.10gbpjpy229.39227.89229.772006.12.12 09:31229.310.000.000.00-6.85
175474132006.12.12 06:08buy0.50usdcad1.14591.13541.14972006.12.12 10:311.14970.000.000.00165.26
175517472006.12.12 07:18buy0.30euraud1.68521.67331.68902006.12.12 14:421.68750.000.000.0054.23
175528692006.12.12 07:46buy0.20gbpjpy229.23227.89229.612006.12.12 09:31229.310.000.000.0013.70
175538612006.12.12 07:51buy0.30gbpjpy229.07227.89229.452006.12.12 09:31229.300.000.000.0059.11
175544132006.12.12 07:53buy0.50gbpjpy228.92227.89229.302006.12.12 09:30229.300.000.000.00162.77
175552102006.12.12 07:59buy0.50euraud1.68371.67331.68752006.12.12 14:421.68750.000.000.00149.31
175606162006.12.12 09:30buy0.10gbpchf2.35892.34392.36272006.12.12 14:182.36270.000.000.0031.59
175610412006.12.12 09:31buy0.10gbpjpy229.40227.90229.782006.12.12 12:02229.630.000.000.0019.65
175642082006.12.12 09:56buy0.20gbpjpy229.25227.90229.632006.12.12 12:02229.630.000.000.0064.94
175724392006.12.12 12:02buy0.10gbpjpy229.72228.22230.102006.12.12 14:34229.950.000.000.0019.67
175785702006.12.12 13:30buy0.20gbpjpy229.56228.22229.942006.12.12 14:34229.940.000.000.0064.98
175858912006.12.12 14:18buy0.10gbpchf2.36372.34872.36752006.12.12 16:502.36450.000.000.006.65
175904282006.12.12 14:41buy0.20gbpchf2.36222.34872.36602006.12.12 16:502.36450.000.000.0038.24
175906862006.12.12 14:42buy0.10euraud1.68831.67331.69212006.12.12 19:211.68900.000.000.005.49
175911222006.12.12 14:44buy0.30gbpchf2.36072.34872.36452006.12.12 16:502.36450.000.000.0094.77
175933962006.12.12 15:09buy0.20euraud1.68671.67331.69052006.12.12 19:211.68900.000.000.0036.10
175940952006.12.12 15:25buy0.30euraud1.68521.67331.68902006.12.12 19:211.68900.000.000.0089.48
  0.00 0.00 -255.25 7 959.88
Closed P/L: 7 704.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174267522006.12.11 00:35sell0.10audusd0.78350.79850.7797 0.78660.000.00-0.24-31.00
175094522006.12.11 17:10sell0.20audusd0.78500.79850.7812 0.78660.000.00-0.48-32.00
170298462006.12.05 14:30sell0.10eurchf1.58811.60311.5843 1.59330.000.00-4.69-43.34
173214822006.12.08 11:36sell0.20eurchf1.58971.60311.5859 1.59330.000.00-2.68-60.01
173845142006.12.08 16:54sell0.30eurchf1.59121.60311.5874 1.59330.000.00-4.02-52.51
170298112006.12.05 14:30buy0.10eurgbp0.67490.65990.6787 0.67370.000.00-4.90-23.64
175445552006.12.12 04:28sell0.50eurchf1.59271.60311.5889 1.59330.000.000.00-25.01
175513232006.12.12 07:12sell0.30audusd0.78650.79850.7827 0.78660.000.000.00-3.00
175671422006.12.12 10:31sell0.10usdcad1.14981.16481.1460 1.15240.000.000.00-22.56
175676442006.12.12 10:42sell0.20usdcad1.15131.16481.1475 1.15240.000.000.00-19.09
175772422006.12.12 13:25sell0.30usdcad1.15281.16481.1490 1.15240.000.000.0010.41
175839012006.12.12 13:56sell0.50usdcad1.15431.16481.1505 1.15240.000.000.0082.44
175872462006.12.12 14:34buy0.10gbpjpy230.05228.55230.43 230.060.000.000.000.86
175949522006.12.12 15:47buy0.20eurgbp0.67340.65990.6772 0.67370.000.000.0011.82
175987642006.12.12 16:50buy0.10gbpchf2.36552.35052.3693 2.36300.000.000.00-20.85
175999042006.12.12 17:10buy0.20gbpchf2.36402.35052.3678 2.36300.000.000.00-16.68
176002392006.12.12 17:19buy0.10eurjpy155.09153.59155.47 155.050.000.000.00-3.43
176037872006.12.12 19:13buy0.20eurjpy154.94153.59155.32 155.050.000.000.0018.84
176076112006.12.12 19:21buy0.10euraud1.69051.67551.6943 1.68850.000.000.00-15.72
176132492006.12.12 19:34buy0.30gbpchf2.36252.35052.3663 2.36300.000.000.0012.51
176177062006.12.12 19:59buy0.20euraud1.68911.67551.6926 1.68850.000.000.00-9.44
  0.00 0.00 -17.01 -241.40
 Floating P/L: -258.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 704.63 Floating P/L: -258.41 Margin: 4 400.00
Balance: 207 704.63 Equity: 207 446.22 Free Margin: 203 046.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 243.27 Gross Loss: 3 538.64 Total Net Profit: 7 704.63
Profit Factor: 3.18 Expected Payoff: 46.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 810.29 (0.88%) Relative Drawdown: 0.88% (1 810.29)
 
Total Trades: 165 Short Positions (won %): 76 (63.16%) Long Positions (won %): 89 (83.15%)
Profit Trades (% of total): 122 (73.94%) Loss trades (% of total): 43 (26.06%)
Largest profit trade: 1 787.77 loss trade: -285.19
Average profit trade: 92.16 loss trade: -82.29
Maximum consecutive wins ($): 23 (1 422.67) consecutive losses ($): 6 (-1 236.95)
Maximal consecutive profit (count): 2 938.93 (13) consecutive loss (count): -1 236.95 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2