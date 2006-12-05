Interbank FX, LLC

Account: 1319362 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 12, 21:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
170611202006.12.05 18:38balanceDeposit200 000.00
170616752006.12.05 19:00sell0.10euraud1.69381.70881.69002006.12.06 05:401.69000.000.000.9229.99
170985262006.12.06 05:33buy0.80gbpjpy226.07225.18226.452006.12.06 08:54226.450.000.000.00264.81
170979692006.12.06 05:29buy0.50gbpjpy226.23225.18226.612006.12.06 08:54226.450.000.000.0095.82
170959822006.12.06 05:00buy0.30gbpjpy226.38225.18226.762006.12.06 08:54226.450.000.000.0018.29
170945132006.12.06 04:43buy0.20gbpjpy226.53225.18226.912006.12.06 08:54226.450.000.000.00-13.94
170612252006.12.05 18:40buy0.10gbpjpy226.68225.18227.062006.12.06 08:54226.450.000.002.06-20.03
171066412006.12.06 07:16sell0.50euraud1.69391.70431.69012006.12.06 09:181.69010.000.000.00149.32
171001082006.12.06 05:49sell0.20euraud1.69081.70431.68702006.12.06 09:181.69080.000.000.000.00
170993502006.12.06 05:40sell0.10euraud1.68931.70431.68552006.12.06 09:181.69090.000.000.00-12.57
171147952006.12.06 08:54sell0.10gbpjpy226.46227.96226.082006.12.06 09:30226.080.000.000.0033.08
171137872006.12.06 08:32sell0.50gbpchf2.35422.36462.35042006.12.06 09:302.35040.000.000.00158.96
170628182006.12.05 19:38sell0.20gbpchf2.35122.36462.34742006.12.06 09:302.35040.000.00-4.1313.38
170882062006.12.06 02:13sell0.30gbpchf2.35272.36462.34892006.12.06 09:302.35040.000.000.0057.72
170612422006.12.05 18:40sell0.10gbpchf2.34962.36462.34582006.12.06 09:302.35040.000.00-2.07-6.69
171043492006.12.06 06:42sell0.30euraud1.69241.70431.68862006.12.06 09:401.68860.000.000.0089.58
171237142006.12.06 09:40buy0.80eurjpy152.48151.58152.862006.12.06 14:33152.860.000.000.00264.24
171167392006.12.06 09:18buy0.50eurjpy152.63151.58153.012006.12.06 14:33152.860.000.000.0099.96
170984022006.12.06 05:32buy0.30eurjpy152.78151.58153.162006.12.06 14:33152.860.000.000.0020.87
170612282006.12.05 18:40buy0.10eurjpy153.08151.58153.462006.12.06 14:33152.850.000.000.85-20.00
170951222006.12.06 04:50buy0.20eurjpy152.93151.58153.312006.12.06 14:33152.860.000.000.00-12.17
170612272006.12.05 18:40buy0.10usdcad1.14121.12621.14502006.12.06 15:001.14500.000.000.2333.19
171586942006.12.06 15:38buy0.20gbpchf2.34882.33542.35262006.12.06 22:012.35260.000.009.9963.54
171200242006.12.06 09:30buy0.10gbpchf2.35042.33542.35422006.12.06 22:012.35270.000.004.9919.22
171873772006.12.06 20:59sell0.30euraud1.69321.70521.68942006.12.07 00:301.68940.000.008.2489.76
171862732006.12.06 20:22sell0.20euraud1.69171.70521.68792006.12.07 00:301.68890.000.005.4944.10
171173922006.12.06 09:19sell0.10euraud1.68971.70521.68642006.12.07 00:301.68910.000.002.754.73
171923042006.12.06 22:53sell1.30gbpjpy226.71227.44226.332006.12.07 00:59226.330.000.000.00429.31
171321102006.12.06 11:12sell0.30gbpjpy226.24227.44225.862006.12.07 00:59226.320.000.00-23.85-20.85
171707722006.12.06 17:05sell0.80gbpjpy226.55227.44226.172006.12.07 00:59226.320.000.00-63.60159.90
171618192006.12.06 15:48sell0.50gbpjpy226.40227.44226.022006.12.07 00:59226.320.000.00-39.7534.76
171313032006.12.06 11:06sell0.20gbpjpy226.09227.44225.712006.12.07 00:59226.320.000.00-15.90-39.98
171194402006.12.06 09:30sell0.10gbpjpy225.94227.44225.562006.12.07 00:59226.320.000.00-7.95-33.03
171980442006.12.07 00:54sell0.20euraud1.68961.70311.68582006.12.07 04:141.68580.000.000.0059.94
171963072006.12.07 00:30sell0.10euraud1.68811.70311.68432006.12.07 04:141.68570.000.000.0018.92
171260462006.12.06 09:47buy0.20audusd0.78530.77180.78912006.12.07 04:580.78910.000.000.6976.00
170617212006.12.05 19:00buy0.10audusd0.78680.77180.79062006.12.07 04:580.78910.000.000.4723.00
172186542006.12.07 07:06sell0.30euraud1.68771.69961.68392006.12.07 09:221.68390.000.000.0090.16
172081472006.12.07 04:38sell0.20euraud1.68621.69961.68242006.12.07 09:221.68380.000.000.0037.96
172069762006.12.07 04:14sell0.10euraud1.68461.69961.68082006.12.07 09:221.68380.000.000.006.33
172230422006.12.07 07:44buy0.50gbpchf2.34872.33832.35252006.12.07 10:352.35250.000.000.00159.05
171904612006.12.06 22:01buy0.10gbpchf2.35332.33832.35712006.12.07 10:352.35240.000.000.00-7.53
171906832006.12.06 22:08buy0.20gbpchf2.35172.33832.35552006.12.07 10:352.35240.000.000.0011.72
172068042006.12.07 04:11buy0.30gbpchf2.35022.33832.35402006.12.07 10:352.35250.000.000.0057.76
171523942006.12.06 15:00buy0.10usdcad1.14571.13071.14952006.12.07 12:431.14950.000.000.6833.06
172329212006.12.07 10:17buy0.20eurjpy152.75151.40153.132006.12.07 13:37153.130.000.000.0066.12
171484572006.12.06 14:33buy0.10eurjpy152.90151.40153.282006.12.07 13:37153.130.000.002.5520.00
172488072006.12.07 13:37sell0.20euraud1.68441.69811.68082006.12.07 14:011.68080.000.000.0056.91
172296102006.12.07 09:22sell0.10euraud1.68311.69811.67932006.12.07 14:021.68120.000.000.0015.02
172354962006.12.07 11:06buy0.30gbpjpy226.03224.81226.392006.12.08 09:51226.390.000.006.1793.53
171984892006.12.07 00:59buy0.10gbpjpy226.31224.81226.692006.12.08 09:51226.400.000.002.067.80
172082092006.12.07 04:39buy0.20gbpjpy226.16224.81226.542006.12.08 09:51226.380.000.004.1138.09
172546212006.12.07 14:00buy0.20eurjpy153.02151.68153.402006.12.08 09:51153.400.000.001.7065.79
172489072006.12.07 13:37buy0.10eurjpy153.18151.68153.562006.12.08 10:03153.560.000.000.8532.90
172592932006.12.07 14:23buy0.20usdcad1.14771.13421.15152006.12.08 13:321.15150.000.000.4566.00
172461732006.12.07 13:32buy0.10usdcad1.14921.13421.15302006.12.08 13:321.15150.000.000.2319.97
173383972006.12.08 13:45buy3.40gbpchf2.34232.33832.34582006.12.08 13:542.34580.000.000.00998.33
173293772006.12.08 13:30buy2.10gbpchf2.34372.33832.34752006.12.08 13:542.34580.000.000.00369.96
173283882006.12.08 13:30buy0.30gbpjpy226.23225.09226.612006.12.08 13:54226.610.000.000.0098.99
172634952006.12.07 15:01buy1.30gbpchf2.34552.33832.34932006.12.08 13:542.34580.000.0021.6532.71
173158352006.12.08 09:52buy0.10gbpjpy226.59225.09226.972006.12.08 13:54226.650.000.000.005.21
172966122006.12.08 00:51buy0.20audusd0.78790.77440.79172006.12.08 14:020.79170.000.000.0076.00
172094362006.12.07 04:58buy0.10audusd0.78940.77440.79322006.12.08 14:020.79170.000.000.1223.00
173165782006.12.08 09:59buy0.20gbpjpy226.44225.09226.822006.12.08 15:18226.820.000.000.0066.02
173470232006.12.08 13:55buy0.20gbpjpy226.59225.25226.972006.12.08 15:18226.820.000.000.0039.96
173443902006.12.08 13:53sell0.80euraud1.68661.69551.68282006.12.08 15:321.68280.000.000.00240.71
172955042006.12.08 00:15sell0.50euraud1.68511.69551.68132006.12.08 15:321.68280.000.000.0091.06
172570122006.12.07 14:16sell0.20euraud1.68211.69551.67832006.12.08 15:321.68280.000.001.83-11.08
172874472006.12.07 21:08sell0.30euraud1.68361.69551.67982006.12.08 15:321.68280.000.002.7519.00
172552052006.12.07 14:02sell0.10euraud1.68021.69551.67672006.12.08 15:321.68280.000.000.92-20.59
173621302006.12.08 15:18buy0.10gbpjpy226.91225.41227.292006.12.08 16:25227.290.000.000.0032.88
173200442006.12.08 10:53buy0.20eurjpy153.46152.11153.842006.12.08 16:36153.840.000.000.0065.75
173170422006.12.08 10:03buy0.10eurjpy153.61152.11153.992006.12.08 16:36153.840.000.000.0019.90
173712522006.12.08 16:21sell0.50euraud1.68661.69711.68282006.12.08 16:521.68280.000.000.00149.53
173700812006.12.08 16:06sell0.30euraud1.68511.69711.68132006.12.08 16:521.68280.000.000.0054.30
173682112006.12.08 15:44sell0.20euraud1.68361.69711.67982006.12.08 16:521.68270.000.000.0014.16
173596742006.12.08 15:08buy0.80usdcad1.14611.13721.14992006.12.08 16:521.14990.000.000.00264.37
173663892006.12.08 15:32sell0.10euraud1.68211.69711.67832006.12.08 16:521.68270.000.000.00-4.72
173488322006.12.08 14:01buy0.30usdcad1.14911.13721.15292006.12.08 16:521.14990.000.000.0020.87
173583722006.12.08 15:03buy0.50usdcad1.14761.13721.15142006.12.08 16:521.14990.000.000.00100.01
173357362006.12.08 13:35buy0.20usdcad1.15061.13721.15442006.12.08 16:521.14990.000.000.00-12.17
173338752006.12.08 13:32buy0.10usdcad1.15221.13721.15602006.12.08 16:521.14990.000.000.00-20.00
172477812006.12.07 13:36buy0.80gbpchf2.34702.33832.35082006.12.08 16:532.35080.000.0013.32252.89
172465232006.12.07 13:35buy0.50gbpchf2.34862.33832.35242006.12.08 16:552.35240.000.008.32157.56
172387032006.12.07 11:56buy0.30gbpchf2.35032.33832.35412006.12.08 16:562.35410.000.004.9994.54
172353352006.12.07 11:05buy0.20gbpchf2.35182.33832.35562006.12.08 17:042.35560.000.003.3363.12
173867762006.12.08 16:55buy0.20gbpjpy227.24225.90227.622006.12.08 17:05227.620.000.000.0065.38
173916552006.12.08 16:58sell2.10gbpchf2.35482.36072.35102006.12.08 17:052.35680.000.000.00-348.77
173830222006.12.08 16:53sell0.50gbpchf2.35022.36072.34642006.12.08 17:052.35730.000.000.00-294.80
173756172006.12.08 16:43sell0.30gbpchf2.34872.36072.34492006.12.08 17:052.35740.000.000.00-216.74
173702132006.12.08 16:08sell0.20gbpchf2.34722.36072.34342006.12.08 17:052.35710.000.000.00-164.42
173462992006.12.08 13:54sell0.10gbpchf2.34572.36072.34192006.12.08 17:052.35720.000.000.00-95.50
172340912006.12.07 10:35buy0.10gbpchf2.35332.33832.35712006.12.08 17:052.35620.000.001.6724.09
173717712006.12.08 16:25buy0.10gbpjpy227.40225.90227.782006.12.08 17:08227.780.000.000.0032.64
174263812006.12.11 00:29buy1.30gbpjpy227.10226.38227.482006.12.11 01:16227.480.000.000.00423.60
174137922006.12.10 22:30buy0.80gbpjpy227.26226.38227.642006.12.11 01:16227.480.000.000.00150.89
174056492006.12.08 18:19buy0.50gbpjpy227.42226.38227.802006.12.11 01:16227.450.000.0010.2812.86
173964442006.12.08 17:08buy0.10gbpjpy227.88226.38228.262006.12.11 01:16227.410.000.002.06-40.30
173966232006.12.08 17:09buy0.20gbpjpy227.75226.38228.112006.12.11 01:16227.450.000.004.11-51.44
174050232006.12.08 18:15buy0.30gbpjpy227.57226.38227.952006.12.11 01:16227.450.000.006.17-30.87
174257702006.12.11 00:28buy0.80eurjpy153.26152.37153.642006.12.11 01:19153.640.000.000.00260.50
174136512006.12.10 22:30buy0.50eurjpy153.41152.37153.792006.12.11 01:19153.640.000.000.0098.55
173919702006.12.08 16:59buy0.30eurjpy153.56152.37153.942006.12.11 01:19153.640.000.002.5520.56
173734522006.12.08 16:36buy0.10eurjpy153.87152.37154.252006.12.11 01:19153.640.000.000.85-19.71
173882512006.12.08 16:56buy0.20eurjpy153.71152.37154.092006.12.11 01:19153.640.000.001.70-12.00
174011512006.12.08 17:30buy0.30euraud1.68021.66841.68402006.12.11 07:501.68400.000.00-3.2389.38
173841702006.12.08 16:54buy0.20euraud1.68171.66841.68552006.12.11 07:501.68400.000.00-2.1536.07
173821262006.12.08 16:52buy0.10euraud1.68341.66841.68722006.12.11 07:501.68400.000.00-1.084.70
174713342006.12.11 09:18sell2.10gbpjpy228.35228.92227.972006.12.11 10:33227.970.000.000.00682.29
174708352006.12.11 09:16sell1.30gbpjpy228.19228.92227.812006.12.11 10:33227.970.000.000.00244.55
174531352006.12.11 06:59sell0.80gbpjpy228.02228.92227.642006.12.11 10:33227.970.000.000.0034.20
174290312006.12.11 01:19sell0.20gbpjpy227.57228.92227.192006.12.11 10:33227.970.000.000.00-68.40
174497272006.12.11 06:14sell0.30gbpjpy227.72228.92227.342006.12.11 10:33227.970.000.000.00-64.13
174521332006.12.11 06:45sell0.50gbpjpy227.87228.92227.492006.12.11 10:33227.970.000.000.00-42.75
174286542006.12.11 01:16sell0.10gbpjpy227.42228.92227.042006.12.11 10:33227.970.000.000.00-47.03
173880322006.12.08 16:55sell1.30gbpchf2.35322.36072.34942006.12.11 12:042.34940.000.00-26.85409.72
174790592006.12.11 10:33buy0.10gbpjpy227.96226.46228.342006.12.11 12:53228.340.000.000.0032.44
174833932006.12.11 12:03buy1.30gbpchf2.34972.34232.35352006.12.11 13:012.35350.000.000.00409.11
173993152006.12.08 17:23buy0.30gbpchf2.35432.34232.35812006.12.11 13:012.35340.000.004.99-22.36
174705672006.12.11 09:14buy0.80gbpchf2.35122.34232.35502006.12.11 13:012.35360.000.000.00158.99
174027472006.12.08 17:44buy0.50gbpchf2.35282.34232.35662006.12.11 13:012.35360.000.008.3233.13
173945072006.12.08 17:05buy0.10gbpchf2.35732.34232.36112006.12.11 13:012.35340.000.001.67-32.29
173949772006.12.08 17:06buy0.20gbpchf2.35582.34232.35962006.12.11 13:012.35340.000.003.33-39.75
174883272006.12.11 13:06buy0.20gbpjpy228.27226.93228.652006.12.11 15:29228.650.000.000.0064.89
174873542006.12.11 12:53buy0.10gbpjpy228.43226.93228.812006.12.11 15:29228.650.000.000.0018.78
174339402006.12.11 01:55buy3.40audusd0.78150.77700.78532006.12.11 17:120.78530.000.000.001 292.00
174174082006.12.10 23:13buy1.30audusd0.78450.77700.78832006.12.11 17:120.78530.000.000.00104.00
174321402006.12.11 01:45buy2.10audusd0.78300.77700.78682006.12.11 17:120.78530.000.000.00483.00
173845172006.12.08 16:54buy0.80audusd0.78600.77700.78982006.12.11 17:120.78530.000.000.92-56.00
173803372006.12.08 16:51buy0.50audusd0.78750.77700.79132006.12.11 17:120.78530.000.000.57-110.00
173722132006.12.08 16:25buy0.30audusd0.78900.77700.79282006.12.11 17:120.78530.000.000.35-111.00
173693992006.12.08 15:59buy0.20audusd0.79050.77700.79432006.12.11 17:120.78530.000.000.23-104.00
173490412006.12.08 14:02buy0.10audusd0.79200.77700.79582006.12.11 17:120.78530.000.000.12-67.00
174979072006.12.11 15:29buy0.10gbpjpy228.74227.24229.122006.12.12 01:07229.120.000.002.0632.51
175007672006.12.11 15:53buy0.30gbpchf2.35122.33922.35502006.12.12 01:222.35500.000.004.9994.86
174880542006.12.11 13:01buy0.10gbpchf2.35422.33922.35802006.12.12 01:222.35500.000.001.676.66
174912332006.12.11 13:41buy0.20gbpchf2.35272.33922.35652006.12.12 01:222.35490.000.003.3336.61
174609752006.12.11 07:50buy0.10euraud1.68471.66971.68852006.12.12 03:021.68850.000.00-1.0829.84
175356912006.12.12 01:16buy0.20gbpjpy229.04227.69229.422006.12.12 06:06229.420.000.000.0065.01
175352722006.12.12 01:07buy0.10gbpjpy229.19227.69229.572006.12.12 06:06229.420.000.000.0019.67
173821792006.12.08 16:52sell0.10usdcad1.14981.16481.14602006.12.12 06:081.14600.000.00-0.7033.16
175551372006.12.12 07:59buy0.20gbpchf2.35422.34072.35802006.12.12 09:302.35800.000.000.0063.29
175358552006.12.12 01:22buy0.10gbpchf2.35572.34072.35952006.12.12 09:302.35790.000.000.0018.33
175547932006.12.12 07:54buy0.80gbpjpy228.89228.00229.272006.12.12 09:30229.270.000.000.00260.47
175502522006.12.12 06:59buy0.20gbpjpy229.35228.00229.732006.12.12 09:30229.250.000.000.00-17.14
175473242006.12.12 06:07buy0.10gbpjpy229.50228.00229.882006.12.12 09:30229.250.000.000.00-21.42
175538812006.12.12 07:51buy0.50gbpjpy229.04228.00229.422006.12.12 09:30229.250.000.000.0089.97
175529202006.12.12 07:47buy0.30gbpjpy229.20228.00229.582006.12.12 09:30229.250.000.000.0012.85
175605382006.12.12 09:30buy0.10gbpchf2.35902.34402.36282006.12.12 14:182.36280.000.000.0031.59
175552062006.12.12 07:59buy0.80euraud1.68361.67471.68742006.12.12 14:411.68740.000.000.00238.85
175517582006.12.12 07:18buy0.50euraud1.68511.67471.68892006.12.12 14:411.68740.000.000.0090.36
175456682006.12.12 05:14buy0.20euraud1.68821.67471.69202006.12.12 14:411.68740.000.000.00-12.57
175403352006.12.12 03:02buy0.10euraud1.68971.67471.69352006.12.12 14:411.68740.000.000.00-18.07
175469332006.12.12 06:00buy0.30euraud1.68661.67471.69042006.12.12 14:411.68740.000.000.0018.86
175909582006.12.12 14:44buy0.30gbpchf2.36082.34882.36462006.12.12 19:162.36460.000.000.0094.73
175903692006.12.12 14:41buy0.20gbpchf2.36232.34882.36612006.12.12 19:162.36470.000.000.0039.88
175940932006.12.12 15:25buy0.30euraud1.68521.67331.68902006.12.12 19:211.68900.000.000.0089.48
175933992006.12.12 15:09buy0.20euraud1.68671.67331.69052006.12.12 19:211.68900.000.000.0036.10
175902112006.12.12 14:41buy0.10euraud1.68831.67331.69212006.12.12 19:211.68900.000.000.005.49
174291092006.12.11 01:19sell0.10eurjpy153.64155.14153.262006.12.12 19:31155.140.000.00-1.12-128.28
174521742006.12.11 06:45sell0.20eurjpy153.79155.14153.412006.12.12 19:31155.140.000.00-2.24-230.90
174550602006.12.11 07:15sell0.30eurjpy153.94155.14153.562006.12.12 19:31155.140.000.00-3.36-307.88
174663132006.12.11 08:18sell0.50eurjpy154.09155.14153.712006.12.12 19:31155.140.000.00-5.60-448.99
174708842006.12.11 09:17sell0.80eurjpy154.24155.14153.862006.12.12 19:31155.140.000.00-8.96-615.76
174834972006.12.11 12:04sell1.30eurjpy154.40155.14154.022006.12.12 19:31155.140.000.00-14.56-822.71
174956112006.12.11 15:10sell2.10eurjpy154.55155.14154.172006.12.12 19:31155.140.000.00-23.52-1 059.61
175061482006.12.11 16:54sell3.40eurjpy154.71155.14154.332006.12.12 19:31155.140.000.00-38.08-1 250.32
175204872006.12.11 20:36sell5.40eurjpy154.86155.14154.482006.12.12 19:31155.140.000.00-60.48-1 293.08
175960432006.12.12 15:59sell8.60eurjpy155.02155.14154.642006.12.12 19:31155.140.000.000.00-882.58
175840882006.12.12 13:56sell2.10usdcad1.15471.16051.15092006.12.12 19:361.15090.000.000.00693.37
175671632006.12.12 10:31sell0.50usdcad1.15011.16051.14632006.12.12 19:361.15100.000.000.00-39.10
175667102006.12.12 10:26sell0.30usdcad1.14851.16051.14472006.12.12 19:361.15100.000.000.00-65.16
175812222006.12.12 13:34sell1.30usdcad1.15321.16051.14942006.12.12 19:361.15090.000.000.00259.80
175676772006.12.12 10:42sell0.80usdcad1.15171.16051.14792006.12.12 19:361.15100.000.000.0048.65
175590882006.12.12 09:19sell0.20usdcad1.14701.16051.14322006.12.12 19:361.15100.000.000.00-69.50
175474112006.12.12 06:08sell0.10usdcad1.14551.16051.14172006.12.12 19:361.15100.000.000.00-47.78
  0.00 0.00 -175.61 4 552.64
Closed P/L: 4 377.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
175101842006.12.11 17:13buy0.10audusd0.78570.77070.7895 0.78620.000.000.125.00
170612922006.12.05 18:41sell0.10eurchf1.58741.60241.5836 1.59350.000.00-4.69-50.84
171005432006.12.06 05:54sell0.20eurchf1.58891.60241.5851 1.59350.000.00-8.04-76.68
173219992006.12.08 12:05sell0.30eurchf1.59041.60241.5866 1.59350.000.00-4.02-77.51
173881702006.12.08 16:56sell0.50eurchf1.59201.60241.5882 1.59350.000.00-6.70-62.51
170613882006.12.05 18:44buy0.10eurgbp0.67550.66050.6793 0.67370.000.00-4.90-35.46
175609832006.12.12 09:30sell0.10gbpjpy229.27230.77228.89 230.160.000.000.00-76.22
175716762006.12.12 11:45sell0.20gbpjpy229.43230.77229.05 230.160.000.000.00-125.03
175723592006.12.12 12:02sell0.30gbpjpy229.58230.77229.20 230.160.000.000.00-149.01
175728622006.12.12 12:04sell0.50gbpjpy229.75230.77229.37 230.160.000.000.00-175.56
175832652006.12.12 13:55sell0.80gbpjpy229.90230.77229.52 230.160.000.000.00-178.13
175834732006.12.12 13:56buy0.20eurgbp0.67400.66050.6778 0.67370.000.000.00-11.83
175859022006.12.12 14:18buy0.10gbpchf2.36382.34882.3676 2.36330.000.000.00-4.16
175896442006.12.12 14:38sell1.30gbpjpy230.03230.77229.67 230.160.000.000.00-144.73
175953552006.12.12 15:50sell2.10gbpjpy230.21230.77229.83 230.160.000.000.0089.92
175979092006.12.12 16:34buy0.20audusd0.78420.77070.7880 0.78620.000.000.0040.00
176052522006.12.12 19:16buy0.10gbpchf2.36552.35052.3693 2.36330.000.000.00-18.34
176062772006.12.12 19:20buy0.20gbpchf2.36402.35052.3678 2.36330.000.000.00-11.67
176076282006.12.12 19:21buy0.10euraud1.69061.67561.6944 1.68840.000.000.00-17.30
176103422006.12.12 19:31buy0.10eurjpy155.12153.62155.50 155.060.000.000.00-5.14
176132422006.12.12 19:33buy0.30gbpchf2.36242.35052.3662 2.36330.000.000.0022.51
176145432006.12.12 19:36sell0.10usdcad1.15071.16571.1469 1.15240.000.000.00-14.75
176176882006.12.12 19:58buy0.20euraud1.68911.67561.6929 1.68840.000.000.00-11.01
  0.00 0.00 -28.23 -1 088.45
 Floating P/L: -1 116.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 377.03 Floating P/L: -1 116.68 Margin: 8 200.00
Balance: 204 377.03 Equity: 203 260.35 Free Margin: 195 060.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 14 182.44 Gross Loss: 9 805.41 Total Net Profit: 4 377.03
Profit Factor: 1.45 Expected Payoff: 25.01  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 7 198.03 (3.41%) Relative Drawdown: 3.41% (7 198.03)
 
Total Trades: 175 Short Positions (won %): 66 (51.52%) Long Positions (won %): 109 (77.98%)
Profit Trades (% of total): 119 (68.00%) Loss trades (% of total): 56 (32.00%)
Largest profit trade: 1 292.00 loss trade: -1 353.56
Average profit trade: 119.18 loss trade: -175.10
Maximum consecutive wins ($): 24 (2 609.43) consecutive losses ($): 10 (-7 198.03)
Maximal consecutive profit (count): 2 609.43 (24) consecutive loss (count): -7 198.03 (10)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2