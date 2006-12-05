|Account: 1319362
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 12, 21:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17061120
|2006.12.05 18:38
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17061675
|2006.12.05 19:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6938
|1.7088
|1.6900
|2006.12.06 05:40
|1.6900
|0.00
|0.00
|0.92
|29.99
|17098526
|2006.12.06 05:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.07
|225.18
|226.45
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|264.81
|17097969
|2006.12.06 05:29
|buy
|0.50
|gbpjpy
|226.23
|225.18
|226.61
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|95.82
|17095982
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.38
|225.18
|226.76
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|17094513
|2006.12.06 04:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.53
|225.18
|226.91
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.94
|17061225
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.68
|225.18
|227.06
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|2.06
|-20.03
|17106641
|2006.12.06 07:16
|sell
|0.50
|euraud
|1.6939
|1.7043
|1.6901
|2006.12.06 09:18
|1.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|149.32
|17100108
|2006.12.06 05:49
|sell
|0.20
|euraud
|1.6908
|1.7043
|1.6870
|2006.12.06 09:18
|1.6908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17099350
|2006.12.06 05:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.6893
|1.7043
|1.6855
|2006.12.06 09:18
|1.6909
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|17114795
|2006.12.06 08:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.46
|227.96
|226.08
|2006.12.06 09:30
|226.08
|0.00
|0.00
|0.00
|33.08
|17113787
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3542
|2.3646
|2.3504
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|158.96
|17062818
|2006.12.05 19:38
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3512
|2.3646
|2.3474
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|-4.13
|13.38
|17088206
|2006.12.06 02:13
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3527
|2.3646
|2.3489
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|57.72
|17061242
|2006.12.05 18:40
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3496
|2.3646
|2.3458
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|-2.07
|-6.69
|17104349
|2006.12.06 06:42
|sell
|0.30
|euraud
|1.6924
|1.7043
|1.6886
|2006.12.06 09:40
|1.6886
|0.00
|0.00
|0.00
|89.58
|17123714
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.80
|eurjpy
|152.48
|151.58
|152.86
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|264.24
|17116739
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.50
|eurjpy
|152.63
|151.58
|153.01
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|99.96
|17098402
|2006.12.06 05:32
|buy
|0.30
|eurjpy
|152.78
|151.58
|153.16
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|17061228
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.08
|151.58
|153.46
|2006.12.06 14:33
|152.85
|0.00
|0.00
|0.85
|-20.00
|17095122
|2006.12.06 04:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.93
|151.58
|153.31
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|17061227
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1412
|1.1262
|1.1450
|2006.12.06 15:00
|1.1450
|0.00
|0.00
|0.23
|33.19
|17158694
|2006.12.06 15:38
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3488
|2.3354
|2.3526
|2006.12.06 22:01
|2.3526
|0.00
|0.00
|9.99
|63.54
|17120024
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3504
|2.3354
|2.3542
|2006.12.06 22:01
|2.3527
|0.00
|0.00
|4.99
|19.22
|17187377
|2006.12.06 20:59
|sell
|0.30
|euraud
|1.6932
|1.7052
|1.6894
|2006.12.07 00:30
|1.6894
|0.00
|0.00
|8.24
|89.76
|17186273
|2006.12.06 20:22
|sell
|0.20
|euraud
|1.6917
|1.7052
|1.6879
|2006.12.07 00:30
|1.6889
|0.00
|0.00
|5.49
|44.10
|17117392
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.10
|euraud
|1.6897
|1.7052
|1.6864
|2006.12.07 00:30
|1.6891
|0.00
|0.00
|2.75
|4.73
|17192304
|2006.12.06 22:53
|sell
|1.30
|gbpjpy
|226.71
|227.44
|226.33
|2006.12.07 00:59
|226.33
|0.00
|0.00
|0.00
|429.31
|17132110
|2006.12.06 11:12
|sell
|0.30
|gbpjpy
|226.24
|227.44
|225.86
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-23.85
|-20.85
|17170772
|2006.12.06 17:05
|sell
|0.80
|gbpjpy
|226.55
|227.44
|226.17
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-63.60
|159.90
|17161819
|2006.12.06 15:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|226.40
|227.44
|226.02
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-39.75
|34.76
|17131303
|2006.12.06 11:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.09
|227.44
|225.71
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-15.90
|-39.98
|17119440
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.94
|227.44
|225.56
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-7.95
|-33.03
|17198044
|2006.12.07 00:54
|sell
|0.20
|euraud
|1.6896
|1.7031
|1.6858
|2006.12.07 04:14
|1.6858
|0.00
|0.00
|0.00
|59.94
|17196307
|2006.12.07 00:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6881
|1.7031
|1.6843
|2006.12.07 04:14
|1.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|17126046
|2006.12.06 09:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7853
|0.7718
|0.7891
|2006.12.07 04:58
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.69
|76.00
|17061721
|2006.12.05 19:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7868
|0.7718
|0.7906
|2006.12.07 04:58
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.47
|23.00
|17218654
|2006.12.07 07:06
|sell
|0.30
|euraud
|1.6877
|1.6996
|1.6839
|2006.12.07 09:22
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|90.16
|17208147
|2006.12.07 04:38
|sell
|0.20
|euraud
|1.6862
|1.6996
|1.6824
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|37.96
|17206976
|2006.12.07 04:14
|sell
|0.10
|euraud
|1.6846
|1.6996
|1.6808
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|17223042
|2006.12.07 07:44
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3487
|2.3383
|2.3525
|2006.12.07 10:35
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|159.05
|17190461
|2006.12.06 22:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3533
|2.3383
|2.3571
|2006.12.07 10:35
|2.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|17190683
|2006.12.06 22:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3517
|2.3383
|2.3555
|2006.12.07 10:35
|2.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|17206804
|2006.12.07 04:11
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3502
|2.3383
|2.3540
|2006.12.07 10:35
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|57.76
|17152394
|2006.12.06 15:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1457
|1.1307
|1.1495
|2006.12.07 12:43
|1.1495
|0.00
|0.00
|0.68
|33.06
|17232921
|2006.12.07 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.75
|151.40
|153.13
|2006.12.07 13:37
|153.13
|0.00
|0.00
|0.00
|66.12
|17148457
|2006.12.06 14:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.90
|151.40
|153.28
|2006.12.07 13:37
|153.13
|0.00
|0.00
|2.55
|20.00
|17248807
|2006.12.07 13:37
|sell
|0.20
|euraud
|1.6844
|1.6981
|1.6808
|2006.12.07 14:01
|1.6808
|0.00
|0.00
|0.00
|56.91
|17229610
|2006.12.07 09:22
|sell
|0.10
|euraud
|1.6831
|1.6981
|1.6793
|2006.12.07 14:02
|1.6812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|17235496
|2006.12.07 11:06
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.03
|224.81
|226.39
|2006.12.08 09:51
|226.39
|0.00
|0.00
|6.17
|93.53
|17198489
|2006.12.07 00:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.31
|224.81
|226.69
|2006.12.08 09:51
|226.40
|0.00
|0.00
|2.06
|7.80
|17208209
|2006.12.07 04:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.16
|224.81
|226.54
|2006.12.08 09:51
|226.38
|0.00
|0.00
|4.11
|38.09
|17254621
|2006.12.07 14:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.02
|151.68
|153.40
|2006.12.08 09:51
|153.40
|0.00
|0.00
|1.70
|65.79
|17248907
|2006.12.07 13:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.18
|151.68
|153.56
|2006.12.08 10:03
|153.56
|0.00
|0.00
|0.85
|32.90
|17259293
|2006.12.07 14:23
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1477
|1.1342
|1.1515
|2006.12.08 13:32
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.45
|66.00
|17246173
|2006.12.07 13:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1492
|1.1342
|1.1530
|2006.12.08 13:32
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.23
|19.97
|17338397
|2006.12.08 13:45
|buy
|3.40
|gbpchf
|2.3423
|2.3383
|2.3458
|2006.12.08 13:54
|2.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|998.33
|17329377
|2006.12.08 13:30
|buy
|2.10
|gbpchf
|2.3437
|2.3383
|2.3475
|2006.12.08 13:54
|2.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|369.96
|17328388
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.23
|225.09
|226.61
|2006.12.08 13:54
|226.61
|0.00
|0.00
|0.00
|98.99
|17263495
|2006.12.07 15:01
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3455
|2.3383
|2.3493
|2006.12.08 13:54
|2.3458
|0.00
|0.00
|21.65
|32.71
|17315835
|2006.12.08 09:52
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.59
|225.09
|226.97
|2006.12.08 13:54
|226.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|17296612
|2006.12.08 00:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.7879
|0.7744
|0.7917
|2006.12.08 14:02
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17209436
|2006.12.07 04:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.7894
|0.7744
|0.7932
|2006.12.08 14:02
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.12
|23.00
|17316578
|2006.12.08 09:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.44
|225.09
|226.82
|2006.12.08 15:18
|226.82
|0.00
|0.00
|0.00
|66.02
|17347023
|2006.12.08 13:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.59
|225.25
|226.97
|2006.12.08 15:18
|226.82
|0.00
|0.00
|0.00
|39.96
|17344390
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.80
|euraud
|1.6866
|1.6955
|1.6828
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|240.71
|17295504
|2006.12.08 00:15
|sell
|0.50
|euraud
|1.6851
|1.6955
|1.6813
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|91.06
|17257012
|2006.12.07 14:16
|sell
|0.20
|euraud
|1.6821
|1.6955
|1.6783
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|1.83
|-11.08
|17287447
|2006.12.07 21:08
|sell
|0.30
|euraud
|1.6836
|1.6955
|1.6798
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|2.75
|19.00
|17255205
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.6802
|1.6955
|1.6767
|2006.12.08 15:32
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.92
|-20.59
|17362130
|2006.12.08 15:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.91
|225.41
|227.29
|2006.12.08 16:25
|227.29
|0.00
|0.00
|0.00
|32.88
|17320044
|2006.12.08 10:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.46
|152.11
|153.84
|2006.12.08 16:36
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|65.75
|17317042
|2006.12.08 10:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.61
|152.11
|153.99
|2006.12.08 16:36
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|19.90
|17371252
|2006.12.08 16:21
|sell
|0.50
|euraud
|1.6866
|1.6971
|1.6828
|2006.12.08 16:52
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|149.53
|17370081
|2006.12.08 16:06
|sell
|0.30
|euraud
|1.6851
|1.6971
|1.6813
|2006.12.08 16:52
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|54.30
|17368211
|2006.12.08 15:44
|sell
|0.20
|euraud
|1.6836
|1.6971
|1.6798
|2006.12.08 16:52
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|14.16
|17359674
|2006.12.08 15:08
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1461
|1.1372
|1.1499
|2006.12.08 16:52
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|264.37
|17366389
|2006.12.08 15:32
|sell
|0.10
|euraud
|1.6821
|1.6971
|1.6783
|2006.12.08 16:52
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|17348832
|2006.12.08 14:01
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1491
|1.1372
|1.1529
|2006.12.08 16:52
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|17358372
|2006.12.08 15:03
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1476
|1.1372
|1.1514
|2006.12.08 16:52
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|100.01
|17335736
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1506
|1.1372
|1.1544
|2006.12.08 16:52
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|17333875
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1522
|1.1372
|1.1560
|2006.12.08 16:52
|1.1499
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17247781
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3470
|2.3383
|2.3508
|2006.12.08 16:53
|2.3508
|0.00
|0.00
|13.32
|252.89
|17246523
|2006.12.07 13:35
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3486
|2.3383
|2.3524
|2006.12.08 16:55
|2.3524
|0.00
|0.00
|8.32
|157.56
|17238703
|2006.12.07 11:56
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3503
|2.3383
|2.3541
|2006.12.08 16:56
|2.3541
|0.00
|0.00
|4.99
|94.54
|17235335
|2006.12.07 11:05
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3518
|2.3383
|2.3556
|2006.12.08 17:04
|2.3556
|0.00
|0.00
|3.33
|63.12
|17386776
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.24
|225.90
|227.62
|2006.12.08 17:05
|227.62
|0.00
|0.00
|0.00
|65.38
|17391655
|2006.12.08 16:58
|sell
|2.10
|gbpchf
|2.3548
|2.3607
|2.3510
|2006.12.08 17:05
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|-348.77
|17383022
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3502
|2.3607
|2.3464
|2006.12.08 17:05
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-294.80
|17375617
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3487
|2.3607
|2.3449
|2006.12.08 17:05
|2.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.74
|17370213
|2006.12.08 16:08
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3472
|2.3607
|2.3434
|2006.12.08 17:05
|2.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|-164.42
|17346299
|2006.12.08 13:54
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3457
|2.3607
|2.3419
|2006.12.08 17:05
|2.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.50
|17234091
|2006.12.07 10:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3533
|2.3383
|2.3571
|2006.12.08 17:05
|2.3562
|0.00
|0.00
|1.67
|24.09
|17371771
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.40
|225.90
|227.78
|2006.12.08 17:08
|227.78
|0.00
|0.00
|0.00
|32.64
|17426381
|2006.12.11 00:29
|buy
|1.30
|gbpjpy
|227.10
|226.38
|227.48
|2006.12.11 01:16
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|423.60
|17413792
|2006.12.10 22:30
|buy
|0.80
|gbpjpy
|227.26
|226.38
|227.64
|2006.12.11 01:16
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|150.89
|17405649
|2006.12.08 18:19
|buy
|0.50
|gbpjpy
|227.42
|226.38
|227.80
|2006.12.11 01:16
|227.45
|0.00
|0.00
|10.28
|12.86
|17396444
|2006.12.08 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.88
|226.38
|228.26
|2006.12.11 01:16
|227.41
|0.00
|0.00
|2.06
|-40.30
|17396623
|2006.12.08 17:09
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.75
|226.38
|228.11
|2006.12.11 01:16
|227.45
|0.00
|0.00
|4.11
|-51.44
|17405023
|2006.12.08 18:15
|buy
|0.30
|gbpjpy
|227.57
|226.38
|227.95
|2006.12.11 01:16
|227.45
|0.00
|0.00
|6.17
|-30.87
|17425770
|2006.12.11 00:28
|buy
|0.80
|eurjpy
|153.26
|152.37
|153.64
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|260.50
|17413651
|2006.12.10 22:30
|buy
|0.50
|eurjpy
|153.41
|152.37
|153.79
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|98.55
|17391970
|2006.12.08 16:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|153.56
|152.37
|153.94
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|2.55
|20.56
|17373452
|2006.12.08 16:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.87
|152.37
|154.25
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.85
|-19.71
|17388251
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.71
|152.37
|154.09
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|1.70
|-12.00
|17401151
|2006.12.08 17:30
|buy
|0.30
|euraud
|1.6802
|1.6684
|1.6840
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-3.23
|89.38
|17384170
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.20
|euraud
|1.6817
|1.6684
|1.6855
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-2.15
|36.07
|17382126
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.10
|euraud
|1.6834
|1.6684
|1.6872
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-1.08
|4.70
|17471334
|2006.12.11 09:18
|sell
|2.10
|gbpjpy
|228.35
|228.92
|227.97
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|682.29
|17470835
|2006.12.11 09:16
|sell
|1.30
|gbpjpy
|228.19
|228.92
|227.81
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|244.55
|17453135
|2006.12.11 06:59
|sell
|0.80
|gbpjpy
|228.02
|228.92
|227.64
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|34.20
|17429031
|2006.12.11 01:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|227.57
|228.92
|227.19
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.40
|17449727
|2006.12.11 06:14
|sell
|0.30
|gbpjpy
|227.72
|228.92
|227.34
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.13
|17452133
|2006.12.11 06:45
|sell
|0.50
|gbpjpy
|227.87
|228.92
|227.49
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.75
|17428654
|2006.12.11 01:16
|sell
|0.10
|gbpjpy
|227.42
|228.92
|227.04
|2006.12.11 10:33
|227.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.03
|17388032
|2006.12.08 16:55
|sell
|1.30
|gbpchf
|2.3532
|2.3607
|2.3494
|2006.12.11 12:04
|2.3494
|0.00
|0.00
|-26.85
|409.72
|17479059
|2006.12.11 10:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.96
|226.46
|228.34
|2006.12.11 12:53
|228.34
|0.00
|0.00
|0.00
|32.44
|17483393
|2006.12.11 12:03
|buy
|1.30
|gbpchf
|2.3497
|2.3423
|2.3535
|2006.12.11 13:01
|2.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|409.11
|17399315
|2006.12.08 17:23
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3543
|2.3423
|2.3581
|2006.12.11 13:01
|2.3534
|0.00
|0.00
|4.99
|-22.36
|17470567
|2006.12.11 09:14
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3512
|2.3423
|2.3550
|2006.12.11 13:01
|2.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|158.99
|17402747
|2006.12.08 17:44
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3528
|2.3423
|2.3566
|2006.12.11 13:01
|2.3536
|0.00
|0.00
|8.32
|33.13
|17394507
|2006.12.08 17:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3573
|2.3423
|2.3611
|2006.12.11 13:01
|2.3534
|0.00
|0.00
|1.67
|-32.29
|17394977
|2006.12.08 17:06
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3558
|2.3423
|2.3596
|2006.12.11 13:01
|2.3534
|0.00
|0.00
|3.33
|-39.75
|17488327
|2006.12.11 13:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|228.27
|226.93
|228.65
|2006.12.11 15:29
|228.65
|0.00
|0.00
|0.00
|64.89
|17487354
|2006.12.11 12:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.43
|226.93
|228.81
|2006.12.11 15:29
|228.65
|0.00
|0.00
|0.00
|18.78
|17433940
|2006.12.11 01:55
|buy
|3.40
|audusd
|0.7815
|0.7770
|0.7853
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.00
|1 292.00
|17417408
|2006.12.10 23:13
|buy
|1.30
|audusd
|0.7845
|0.7770
|0.7883
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|17432140
|2006.12.11 01:45
|buy
|2.10
|audusd
|0.7830
|0.7770
|0.7868
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.00
|483.00
|17384517
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.80
|audusd
|0.7860
|0.7770
|0.7898
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.92
|-56.00
|17380337
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.50
|audusd
|0.7875
|0.7770
|0.7913
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.57
|-110.00
|17372213
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.30
|audusd
|0.7890
|0.7770
|0.7928
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.35
|-111.00
|17369399
|2006.12.08 15:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.7905
|0.7770
|0.7943
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.23
|-104.00
|17349041
|2006.12.08 14:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7920
|0.7770
|0.7958
|2006.12.11 17:12
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.12
|-67.00
|17497907
|2006.12.11 15:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.74
|227.24
|229.12
|2006.12.12 01:07
|229.12
|0.00
|0.00
|2.06
|32.51
|17500767
|2006.12.11 15:53
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3512
|2.3392
|2.3550
|2006.12.12 01:22
|2.3550
|0.00
|0.00
|4.99
|94.86
|17488054
|2006.12.11 13:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3542
|2.3392
|2.3580
|2006.12.12 01:22
|2.3550
|0.00
|0.00
|1.67
|6.66
|17491233
|2006.12.11 13:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3527
|2.3392
|2.3565
|2006.12.12 01:22
|2.3549
|0.00
|0.00
|3.33
|36.61
|17460975
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.10
|euraud
|1.6847
|1.6697
|1.6885
|2006.12.12 03:02
|1.6885
|0.00
|0.00
|-1.08
|29.84
|17535691
|2006.12.12 01:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|229.04
|227.69
|229.42
|2006.12.12 06:06
|229.42
|0.00
|0.00
|0.00
|65.01
|17535272
|2006.12.12 01:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.19
|227.69
|229.57
|2006.12.12 06:06
|229.42
|0.00
|0.00
|0.00
|19.67
|17382179
|2006.12.08 16:52
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1498
|1.1648
|1.1460
|2006.12.12 06:08
|1.1460
|0.00
|0.00
|-0.70
|33.16
|17555137
|2006.12.12 07:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3542
|2.3407
|2.3580
|2006.12.12 09:30
|2.3580
|0.00
|0.00
|0.00
|63.29
|17535855
|2006.12.12 01:22
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3557
|2.3407
|2.3595
|2006.12.12 09:30
|2.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|18.33
|17554793
|2006.12.12 07:54
|buy
|0.80
|gbpjpy
|228.89
|228.00
|229.27
|2006.12.12 09:30
|229.27
|0.00
|0.00
|0.00
|260.47
|17550252
|2006.12.12 06:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|229.35
|228.00
|229.73
|2006.12.12 09:30
|229.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.14
|17547324
|2006.12.12 06:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|229.50
|228.00
|229.88
|2006.12.12 09:30
|229.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.42
|17553881
|2006.12.12 07:51
|buy
|0.50
|gbpjpy
|229.04
|228.00
|229.42
|2006.12.12 09:30
|229.25
|0.00
|0.00
|0.00
|89.97
|17552920
|2006.12.12 07:47
|buy
|0.30
|gbpjpy
|229.20
|228.00
|229.58
|2006.12.12 09:30
|229.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|17560538
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3590
|2.3440
|2.3628
|2006.12.12 14:18
|2.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|17555206
|2006.12.12 07:59
|buy
|0.80
|euraud
|1.6836
|1.6747
|1.6874
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|238.85
|17551758
|2006.12.12 07:18
|buy
|0.50
|euraud
|1.6851
|1.6747
|1.6889
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|90.36
|17545668
|2006.12.12 05:14
|buy
|0.20
|euraud
|1.6882
|1.6747
|1.6920
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|17540335
|2006.12.12 03:02
|buy
|0.10
|euraud
|1.6897
|1.6747
|1.6935
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.07
|17546933
|2006.12.12 06:00
|buy
|0.30
|euraud
|1.6866
|1.6747
|1.6904
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|18.86
|17590958
|2006.12.12 14:44
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3608
|2.3488
|2.3646
|2006.12.12 19:16
|2.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|94.73
|17590369
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3623
|2.3488
|2.3661
|2006.12.12 19:16
|2.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|39.88
|17594093
|2006.12.12 15:25
|buy
|0.30
|euraud
|1.6852
|1.6733
|1.6890
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|89.48
|17593399
|2006.12.12 15:09
|buy
|0.20
|euraud
|1.6867
|1.6733
|1.6905
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|36.10
|17590211
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.10
|euraud
|1.6883
|1.6733
|1.6921
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|17429109
|2006.12.11 01:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.64
|155.14
|153.26
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-1.12
|-128.28
|17452174
|2006.12.11 06:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|153.79
|155.14
|153.41
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-2.24
|-230.90
|17455060
|2006.12.11 07:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|153.94
|155.14
|153.56
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-3.36
|-307.88
|17466313
|2006.12.11 08:18
|sell
|0.50
|eurjpy
|154.09
|155.14
|153.71
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-5.60
|-448.99
|17470884
|2006.12.11 09:17
|sell
|0.80
|eurjpy
|154.24
|155.14
|153.86
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-8.96
|-615.76
|17483497
|2006.12.11 12:04
|sell
|1.30
|eurjpy
|154.40
|155.14
|154.02
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-14.56
|-822.71
|17495611
|2006.12.11 15:10
|sell
|2.10
|eurjpy
|154.55
|155.14
|154.17
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-23.52
|-1 059.61
|17506148
|2006.12.11 16:54
|sell
|3.40
|eurjpy
|154.71
|155.14
|154.33
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-38.08
|-1 250.32
|17520487
|2006.12.11 20:36
|sell
|5.40
|eurjpy
|154.86
|155.14
|154.48
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|-60.48
|-1 293.08
|17596043
|2006.12.12 15:59
|sell
|8.60
|eurjpy
|155.02
|155.14
|154.64
|2006.12.12 19:31
|155.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-882.58
|17584088
|2006.12.12 13:56
|sell
|2.10
|usdcad
|1.1547
|1.1605
|1.1509
|2006.12.12 19:36
|1.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|693.37
|17567163
|2006.12.12 10:31
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1501
|1.1605
|1.1463
|2006.12.12 19:36
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.10
|17566710
|2006.12.12 10:26
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1485
|1.1605
|1.1447
|2006.12.12 19:36
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.16
|17581222
|2006.12.12 13:34
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1532
|1.1605
|1.1494
|2006.12.12 19:36
|1.1509
|0.00
|0.00
|0.00
|259.80
|17567677
|2006.12.12 10:42
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1517
|1.1605
|1.1479
|2006.12.12 19:36
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|48.65
|17559088
|2006.12.12 09:19
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1470
|1.1605
|1.1432
|2006.12.12 19:36
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.50
|17547411
|2006.12.12 06:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1455
|1.1605
|1.1417
|2006.12.12 19:36
|1.1510
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.78
|0.00
|0.00
|-175.61
|4 552.64
|Closed P/L:
|4 377.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17510184
|2006.12.11 17:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7857
|0.7707
|0.7895
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.12
|5.00
|17061292
|2006.12.05 18:41
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5874
|1.6024
|1.5836
|1.5935
|0.00
|0.00
|-4.69
|-50.84
|17100543
|2006.12.06 05:54
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5889
|1.6024
|1.5851
|1.5935
|0.00
|0.00
|-8.04
|-76.68
|17321999
|2006.12.08 12:05
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5904
|1.6024
|1.5866
|1.5935
|0.00
|0.00
|-4.02
|-77.51
|17388170
|2006.12.08 16:56
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5920
|1.6024
|1.5882
|1.5935
|0.00
|0.00
|-6.70
|-62.51
|17061388
|2006.12.05 18:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6755
|0.6605
|0.6793
|0.6737
|0.00
|0.00
|-4.90
|-35.46
|17560983
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|229.27
|230.77
|228.89
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.22
|17571676
|2006.12.12 11:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|229.43
|230.77
|229.05
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.03
|17572359
|2006.12.12 12:02
|sell
|0.30
|gbpjpy
|229.58
|230.77
|229.20
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.01
|17572862
|2006.12.12 12:04
|sell
|0.50
|gbpjpy
|229.75
|230.77
|229.37
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.56
|17583265
|2006.12.12 13:55
|sell
|0.80
|gbpjpy
|229.90
|230.77
|229.52
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.13
|17583473
|2006.12.12 13:56
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6740
|0.6605
|0.6778
|0.6737
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|17585902
|2006.12.12 14:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3638
|2.3488
|2.3676
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|17589644
|2006.12.12 14:38
|sell
|1.30
|gbpjpy
|230.03
|230.77
|229.67
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.73
|17595355
|2006.12.12 15:50
|sell
|2.10
|gbpjpy
|230.21
|230.77
|229.83
|230.16
|0.00
|0.00
|0.00
|89.92
|17597909
|2006.12.12 16:34
|buy
|0.20
|audusd
|0.7842
|0.7707
|0.7880
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17605252
|2006.12.12 19:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3505
|2.3693
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.34
|17606277
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3640
|2.3505
|2.3678
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.67
|17607628
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|euraud
|1.6906
|1.6756
|1.6944
|1.6884
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|17610342
|2006.12.12 19:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|155.12
|153.62
|155.50
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|17613242
|2006.12.12 19:33
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3624
|2.3505
|2.3662
|2.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|22.51
|17614543
|2006.12.12 19:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1507
|1.1657
|1.1469
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|17617688
|2006.12.12 19:58
|buy
|0.20
|euraud
|1.6891
|1.6756
|1.6929
|1.6884
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.01
|0.00
|0.00
|-28.23
|-1 088.45
|Floating P/L:
|-1 116.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 377.03
|Floating P/L:
|-1 116.68
|Margin:
|8 200.00
|Balance:
|204 377.03
|Equity:
|203 260.35
|Free Margin:
|195 060.35
|Details:
|Gross Profit:
|14 182.44
|Gross Loss:
|9 805.41
|Total Net Profit:
|4 377.03
|Profit Factor:
|1.45
|Expected Payoff:
|25.01
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|7 198.03 (3.41%)
|Relative Drawdown:
|3.41% (7 198.03)
|Total Trades:
|175
|Short Positions (won %):
|66 (51.52%)
|Long Positions (won %):
|109 (77.98%)
|Profit Trades (% of total):
|119 (68.00%)
|Loss trades (% of total):
|56 (32.00%)
|Largest
|profit trade:
|1 292.00
|loss trade:
|-1 353.56
|Average
|profit trade:
|119.18
|loss trade:
|-175.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (2 609.43)
|consecutive losses ($):
|10 (-7 198.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 609.43 (24)
|consecutive loss (count):
|-7 198.03 (10)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2