Interbank FX, LLC

Account: 1319362 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 7, 14:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
170611202006.12.05 18:38balanceDeposit200 000.00
170616752006.12.05 19:00sell0.10euraud1.69381.70881.69002006.12.06 05:401.69000.000.000.9229.99
170985262006.12.06 05:33buy0.80gbpjpy226.07225.18226.452006.12.06 08:54226.450.000.000.00264.81
170979692006.12.06 05:29buy0.50gbpjpy226.23225.18226.612006.12.06 08:54226.450.000.000.0095.82
170959822006.12.06 05:00buy0.30gbpjpy226.38225.18226.762006.12.06 08:54226.450.000.000.0018.29
170612252006.12.05 18:40buy0.10gbpjpy226.68225.18227.062006.12.06 08:54226.450.000.002.06-20.03
170945132006.12.06 04:43buy0.20gbpjpy226.53225.18226.912006.12.06 08:54226.450.000.000.00-13.94
171066412006.12.06 07:16sell0.50euraud1.69391.70431.69012006.12.06 09:181.69010.000.000.00149.32
171001082006.12.06 05:49sell0.20euraud1.69081.70431.68702006.12.06 09:181.69080.000.000.000.00
170993502006.12.06 05:40sell0.10euraud1.68931.70431.68552006.12.06 09:181.69090.000.000.00-12.57
171147952006.12.06 08:54sell0.10gbpjpy226.46227.96226.082006.12.06 09:30226.080.000.000.0033.08
171137872006.12.06 08:32sell0.50gbpchf2.35422.36462.35042006.12.06 09:302.35040.000.000.00158.96
170882062006.12.06 02:13sell0.30gbpchf2.35272.36462.34892006.12.06 09:302.35040.000.000.0057.72
170628182006.12.05 19:38sell0.20gbpchf2.35122.36462.34742006.12.06 09:302.35040.000.00-4.1313.38
170612422006.12.05 18:40sell0.10gbpchf2.34962.36462.34582006.12.06 09:302.35040.000.00-2.07-6.69
171043492006.12.06 06:42sell0.30euraud1.69241.70431.68862006.12.06 09:401.68860.000.000.0089.58
171237142006.12.06 09:40buy0.80eurjpy152.48151.58152.862006.12.06 14:33152.860.000.000.00264.24
171167392006.12.06 09:18buy0.50eurjpy152.63151.58153.012006.12.06 14:33152.860.000.000.0099.96
170951222006.12.06 04:50buy0.20eurjpy152.93151.58153.312006.12.06 14:33152.860.000.000.00-12.17
170612282006.12.05 18:40buy0.10eurjpy153.08151.58153.462006.12.06 14:33152.850.000.000.85-20.00
170984022006.12.06 05:32buy0.30eurjpy152.78151.58153.162006.12.06 14:33152.860.000.000.0020.87
170612272006.12.05 18:40buy0.10usdcad1.14121.12621.14502006.12.06 15:001.14500.000.000.2333.19
171586942006.12.06 15:38buy0.20gbpchf2.34882.33542.35262006.12.06 22:012.35260.000.009.9963.54
171200242006.12.06 09:30buy0.10gbpchf2.35042.33542.35422006.12.06 22:012.35270.000.004.9919.22
171873772006.12.06 20:59sell0.30euraud1.69321.70521.68942006.12.07 00:301.68940.000.008.2489.76
171862732006.12.06 20:22sell0.20euraud1.69171.70521.68792006.12.07 00:301.68890.000.005.4944.10
171173922006.12.06 09:19sell0.10euraud1.68971.70521.68642006.12.07 00:301.68910.000.002.754.73
171923042006.12.06 22:53sell1.30gbpjpy226.71227.44226.332006.12.07 00:59226.330.000.000.00429.31
171618192006.12.06 15:48sell0.50gbpjpy226.40227.44226.022006.12.07 00:59226.320.000.00-39.7534.76
171707722006.12.06 17:05sell0.80gbpjpy226.55227.44226.172006.12.07 00:59226.320.000.00-63.60159.90
171321102006.12.06 11:12sell0.30gbpjpy226.24227.44225.862006.12.07 00:59226.320.000.00-23.85-20.85
171194402006.12.06 09:30sell0.10gbpjpy225.94227.44225.562006.12.07 00:59226.320.000.00-7.95-33.03
171313032006.12.06 11:06sell0.20gbpjpy226.09227.44225.712006.12.07 00:59226.320.000.00-15.90-39.98
171980442006.12.07 00:54sell0.20euraud1.68961.70311.68582006.12.07 04:141.68580.000.000.0059.94
171963072006.12.07 00:30sell0.10euraud1.68811.70311.68432006.12.07 04:141.68570.000.000.0018.92
171260462006.12.06 09:47buy0.20audusd0.78530.77180.78912006.12.07 04:580.78910.000.000.6976.00
170617212006.12.05 19:00buy0.10audusd0.78680.77180.79062006.12.07 04:580.78910.000.000.4723.00
172186542006.12.07 07:06sell0.30euraud1.68771.69961.68392006.12.07 09:221.68390.000.000.0090.16
172081472006.12.07 04:38sell0.20euraud1.68621.69961.68242006.12.07 09:221.68380.000.000.0037.96
172069762006.12.07 04:14sell0.10euraud1.68461.69961.68082006.12.07 09:221.68380.000.000.006.33
172230422006.12.07 07:44buy0.50gbpchf2.34872.33832.35252006.12.07 10:352.35250.000.000.00159.05
171904612006.12.06 22:01buy0.10gbpchf2.35332.33832.35712006.12.07 10:352.35240.000.000.00-7.53
172068042006.12.07 04:11buy0.30gbpchf2.35022.33832.35402006.12.07 10:352.35250.000.000.0057.76
171906832006.12.06 22:08buy0.20gbpchf2.35172.33832.35552006.12.07 10:352.35240.000.000.0011.72
171523942006.12.06 15:00buy0.10usdcad1.14571.13071.14952006.12.07 12:431.14950.000.000.6833.06
172329212006.12.07 10:17buy0.20eurjpy152.75151.40153.132006.12.07 13:37153.130.000.000.0066.12
171484572006.12.06 14:33buy0.10eurjpy152.90151.40153.282006.12.07 13:37153.130.000.002.5520.00
172488072006.12.07 13:37sell0.20euraud1.68441.69811.68082006.12.07 14:011.68080.000.000.0056.91
172296102006.12.07 09:22sell0.10euraud1.68311.69811.67932006.12.07 14:021.68120.000.000.0015.02
  0.00 0.00 -117.34 2 719.69
Closed P/L: 2 602.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
172094362006.12.07 04:58buy0.10audusd0.78940.77440.7932 0.79000.000.000.006.00
170612922006.12.05 18:41sell0.10eurchf1.58741.60241.5836 1.58840.000.00-2.68-8.36
171005432006.12.06 05:54sell0.20eurchf1.58891.60241.5851 1.58840.000.00-4.028.36
170613882006.12.05 18:44buy0.10eurgbp0.67550.66050.6793 0.67640.000.00-2.8017.67
172340912006.12.07 10:35buy0.10gbpchf2.35332.33832.3571 2.34700.000.000.00-52.70
172353352006.12.07 11:05buy0.20gbpchf2.35182.33832.3556 2.34700.000.000.00-80.31
172387032006.12.07 11:56buy0.30gbpchf2.35032.33832.3541 2.34700.000.000.00-82.83
171984892006.12.07 00:59buy0.10gbpjpy226.31224.81226.69 225.950.000.000.00-31.27
172082092006.12.07 04:39buy0.20gbpjpy226.16224.81226.54 225.950.000.000.00-36.49
172354962006.12.07 11:06buy0.30gbpjpy226.03224.81226.39 225.950.000.000.00-20.85
172461732006.12.07 13:32buy0.10usdcad1.14921.13421.1530 1.14810.000.000.00-9.58
172465232006.12.07 13:35buy0.50gbpchf2.34862.33832.3524 2.34700.000.000.00-66.93
172477812006.12.07 13:36buy0.80gbpchf2.34702.33832.3508 2.34700.000.000.000.00
172489072006.12.07 13:37buy0.10eurjpy153.18151.68153.56 152.930.000.000.00-21.72
172546212006.12.07 14:00buy0.20eurjpy153.02151.68153.40 152.930.000.000.00-15.63
172552052006.12.07 14:02sell0.10euraud1.68021.69551.6767 1.68190.000.000.00-13.44
  0.00 0.00 -9.50 -408.08
 Floating P/L: -417.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 602.35 Floating P/L: -417.58 Margin: 3 500.00
Balance: 202 602.35 Equity: 202 184.77 Free Margin: 198 684.77
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 840.99 Gross Loss: 238.64 Total Net Profit: 2 602.35
Profit Factor: 11.90 Expected Payoff: 54.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 96.86 (0.05%) Relative Drawdown: 0.05% (96.86)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 26 (76.92%) Long Positions (won %): 22 (77.27%)
Profit Trades (% of total): 37 (77.08%) Loss trades (% of total): 11 (22.92%)
Largest profit trade: 429.31 loss trade: -55.88
Average profit trade: 76.78 loss trade: -21.69
Maximum consecutive wins ($): 9 (530.28) consecutive losses ($): 2 (-96.86)
Maximal consecutive profit (count): 736.41 (8) consecutive loss (count): -96.86 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1