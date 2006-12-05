|Account: 1319362
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 7, 14:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17061120
|2006.12.05 18:38
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17061675
|2006.12.05 19:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6938
|1.7088
|1.6900
|2006.12.06 05:40
|1.6900
|0.00
|0.00
|0.92
|29.99
|17098526
|2006.12.06 05:33
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.07
|225.18
|226.45
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|264.81
|17097969
|2006.12.06 05:29
|buy
|0.50
|gbpjpy
|226.23
|225.18
|226.61
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|95.82
|17095982
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.38
|225.18
|226.76
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|18.29
|17061225
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.68
|225.18
|227.06
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|2.06
|-20.03
|17094513
|2006.12.06 04:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.53
|225.18
|226.91
|2006.12.06 08:54
|226.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.94
|17106641
|2006.12.06 07:16
|sell
|0.50
|euraud
|1.6939
|1.7043
|1.6901
|2006.12.06 09:18
|1.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|149.32
|17100108
|2006.12.06 05:49
|sell
|0.20
|euraud
|1.6908
|1.7043
|1.6870
|2006.12.06 09:18
|1.6908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17099350
|2006.12.06 05:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.6893
|1.7043
|1.6855
|2006.12.06 09:18
|1.6909
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.57
|17114795
|2006.12.06 08:54
|sell
|0.10
|gbpjpy
|226.46
|227.96
|226.08
|2006.12.06 09:30
|226.08
|0.00
|0.00
|0.00
|33.08
|17113787
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3542
|2.3646
|2.3504
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|158.96
|17088206
|2006.12.06 02:13
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3527
|2.3646
|2.3489
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|57.72
|17062818
|2006.12.05 19:38
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3512
|2.3646
|2.3474
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|-4.13
|13.38
|17061242
|2006.12.05 18:40
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3496
|2.3646
|2.3458
|2006.12.06 09:30
|2.3504
|0.00
|0.00
|-2.07
|-6.69
|17104349
|2006.12.06 06:42
|sell
|0.30
|euraud
|1.6924
|1.7043
|1.6886
|2006.12.06 09:40
|1.6886
|0.00
|0.00
|0.00
|89.58
|17123714
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.80
|eurjpy
|152.48
|151.58
|152.86
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|264.24
|17116739
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.50
|eurjpy
|152.63
|151.58
|153.01
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|99.96
|17095122
|2006.12.06 04:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.93
|151.58
|153.31
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|17061228
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.08
|151.58
|153.46
|2006.12.06 14:33
|152.85
|0.00
|0.00
|0.85
|-20.00
|17098402
|2006.12.06 05:32
|buy
|0.30
|eurjpy
|152.78
|151.58
|153.16
|2006.12.06 14:33
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|20.87
|17061227
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1412
|1.1262
|1.1450
|2006.12.06 15:00
|1.1450
|0.00
|0.00
|0.23
|33.19
|17158694
|2006.12.06 15:38
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3488
|2.3354
|2.3526
|2006.12.06 22:01
|2.3526
|0.00
|0.00
|9.99
|63.54
|17120024
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3504
|2.3354
|2.3542
|2006.12.06 22:01
|2.3527
|0.00
|0.00
|4.99
|19.22
|17187377
|2006.12.06 20:59
|sell
|0.30
|euraud
|1.6932
|1.7052
|1.6894
|2006.12.07 00:30
|1.6894
|0.00
|0.00
|8.24
|89.76
|17186273
|2006.12.06 20:22
|sell
|0.20
|euraud
|1.6917
|1.7052
|1.6879
|2006.12.07 00:30
|1.6889
|0.00
|0.00
|5.49
|44.10
|17117392
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.10
|euraud
|1.6897
|1.7052
|1.6864
|2006.12.07 00:30
|1.6891
|0.00
|0.00
|2.75
|4.73
|17192304
|2006.12.06 22:53
|sell
|1.30
|gbpjpy
|226.71
|227.44
|226.33
|2006.12.07 00:59
|226.33
|0.00
|0.00
|0.00
|429.31
|17161819
|2006.12.06 15:48
|sell
|0.50
|gbpjpy
|226.40
|227.44
|226.02
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-39.75
|34.76
|17170772
|2006.12.06 17:05
|sell
|0.80
|gbpjpy
|226.55
|227.44
|226.17
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-63.60
|159.90
|17132110
|2006.12.06 11:12
|sell
|0.30
|gbpjpy
|226.24
|227.44
|225.86
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-23.85
|-20.85
|17119440
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.94
|227.44
|225.56
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-7.95
|-33.03
|17131303
|2006.12.06 11:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|226.09
|227.44
|225.71
|2006.12.07 00:59
|226.32
|0.00
|0.00
|-15.90
|-39.98
|17198044
|2006.12.07 00:54
|sell
|0.20
|euraud
|1.6896
|1.7031
|1.6858
|2006.12.07 04:14
|1.6858
|0.00
|0.00
|0.00
|59.94
|17196307
|2006.12.07 00:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6881
|1.7031
|1.6843
|2006.12.07 04:14
|1.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|17126046
|2006.12.06 09:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7853
|0.7718
|0.7891
|2006.12.07 04:58
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.69
|76.00
|17061721
|2006.12.05 19:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7868
|0.7718
|0.7906
|2006.12.07 04:58
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.47
|23.00
|17218654
|2006.12.07 07:06
|sell
|0.30
|euraud
|1.6877
|1.6996
|1.6839
|2006.12.07 09:22
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|90.16
|17208147
|2006.12.07 04:38
|sell
|0.20
|euraud
|1.6862
|1.6996
|1.6824
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|37.96
|17206976
|2006.12.07 04:14
|sell
|0.10
|euraud
|1.6846
|1.6996
|1.6808
|2006.12.07 09:22
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|17223042
|2006.12.07 07:44
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3487
|2.3383
|2.3525
|2006.12.07 10:35
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|159.05
|17190461
|2006.12.06 22:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3533
|2.3383
|2.3571
|2006.12.07 10:35
|2.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|17206804
|2006.12.07 04:11
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3502
|2.3383
|2.3540
|2006.12.07 10:35
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|57.76
|17190683
|2006.12.06 22:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3517
|2.3383
|2.3555
|2006.12.07 10:35
|2.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|11.72
|17152394
|2006.12.06 15:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1457
|1.1307
|1.1495
|2006.12.07 12:43
|1.1495
|0.00
|0.00
|0.68
|33.06
|17232921
|2006.12.07 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.75
|151.40
|153.13
|2006.12.07 13:37
|153.13
|0.00
|0.00
|0.00
|66.12
|17148457
|2006.12.06 14:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.90
|151.40
|153.28
|2006.12.07 13:37
|153.13
|0.00
|0.00
|2.55
|20.00
|17248807
|2006.12.07 13:37
|sell
|0.20
|euraud
|1.6844
|1.6981
|1.6808
|2006.12.07 14:01
|1.6808
|0.00
|0.00
|0.00
|56.91
|17229610
|2006.12.07 09:22
|sell
|0.10
|euraud
|1.6831
|1.6981
|1.6793
|2006.12.07 14:02
|1.6812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|0.00
|0.00
|-117.34
|2 719.69
|Closed P/L:
|2 602.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17209436
|2006.12.07 04:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.7894
|0.7744
|0.7932
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17061292
|2006.12.05 18:41
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5874
|1.6024
|1.5836
|1.5884
|0.00
|0.00
|-2.68
|-8.36
|17100543
|2006.12.06 05:54
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5889
|1.6024
|1.5851
|1.5884
|0.00
|0.00
|-4.02
|8.36
|17061388
|2006.12.05 18:44
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6755
|0.6605
|0.6793
|0.6764
|0.00
|0.00
|-2.80
|17.67
|17234091
|2006.12.07 10:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3533
|2.3383
|2.3571
|2.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.70
|17235335
|2006.12.07 11:05
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3518
|2.3383
|2.3556
|2.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.31
|17238703
|2006.12.07 11:56
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3503
|2.3383
|2.3541
|2.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.83
|17198489
|2006.12.07 00:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.31
|224.81
|226.69
|225.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.27
|17208209
|2006.12.07 04:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.16
|224.81
|226.54
|225.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.49
|17235496
|2006.12.07 11:06
|buy
|0.30
|gbpjpy
|226.03
|224.81
|226.39
|225.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.85
|17246173
|2006.12.07 13:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1492
|1.1342
|1.1530
|1.1481
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|17246523
|2006.12.07 13:35
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3486
|2.3383
|2.3524
|2.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.93
|17247781
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3470
|2.3383
|2.3508
|2.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17248907
|2006.12.07 13:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.18
|151.68
|153.56
|152.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.72
|17254621
|2006.12.07 14:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.02
|151.68
|153.40
|152.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.63
|17255205
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.10
|euraud
|1.6802
|1.6955
|1.6767
|1.6819
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|0.00
|0.00
|-9.50
|-408.08
|Floating P/L:
|-417.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 602.35
|Floating P/L:
|-417.58
|Margin:
|3 500.00
|Balance:
|202 602.35
|Equity:
|202 184.77
|Free Margin:
|198 684.77
|Details:
|Gross Profit:
|2 840.99
|Gross Loss:
|238.64
|Total Net Profit:
|2 602.35
|Profit Factor:
|11.90
|Expected Payoff:
|54.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|96.86 (0.05%)
|Relative Drawdown:
|0.05% (96.86)
|Total Trades:
|48
|Short Positions (won %):
|26 (76.92%)
|Long Positions (won %):
|22 (77.27%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (77.08%)
|Loss trades (% of total):
|11 (22.92%)
|Largest
|profit trade:
|429.31
|loss trade:
|-55.88
|Average
|profit trade:
|76.78
|loss trade:
|-21.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (530.28)
|consecutive losses ($):
|2 (-96.86)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|736.41 (8)
|consecutive loss (count):
|-96.86 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1