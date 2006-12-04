|Account: 1318534
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 12, 21:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16922736
|2006.12.04 21:23
|balance
|Deposit
|20 000.00
|16922904
|2006.12.04 21:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3322
|0.0000
|1.3282
|2006.12.04 21:59
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|16924753
|2006.12.04 21:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|1.3297
|2006.12.04 22:00
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|16922739
|2006.12.04 21:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9750
|2006.12.04 22:00
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|16924555
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9766
|2006.12.04 22:00
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|16922737
|2006.12.04 21:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1946
|0.0000
|1.1986
|2006.12.04 22:00
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.77
|16925604
|2006.12.04 21:50
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1931
|0.0000
|1.1971
|2006.12.04 22:00
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.39
|16922933
|2006.12.04 21:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|0.00
|115.76
|2006.12.04 22:00
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.54
|16927425
|2006.12.04 22:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3340
|1.3490
|1.3302
|2006.12.04 22:06
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16927479
|2006.12.04 22:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1930
|1.1780
|1.1968
|2006.12.04 22:06
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|16927671
|2006.12.04 22:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1782
|1.1970
|2006.12.04 22:06
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|16927683
|2006.12.04 22:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3342
|1.3492
|1.3304
|2006.12.04 22:06
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16927694
|2006.12.04 22:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1929
|1.1779
|1.1967
|2006.12.04 22:06
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|16927446
|2006.12.04 22:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.75
|114.87
|2006.12.04 22:06
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|16954786
|2006.12.05 03:57
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.40
|116.75
|115.02
|2006.12.05 07:28
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|66.08
|16928316
|2006.12.04 22:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.25
|116.75
|114.87
|2006.12.05 07:28
|115.02
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|16967400
|2006.12.05 07:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9789
|1.9924
|1.9751
|2006.12.05 08:20
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|16944694
|2006.12.05 01:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|1.9924
|1.9736
|2006.12.05 08:20
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|16928025
|2006.12.04 22:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3339
|1.3489
|1.3301
|2006.12.05 09:59
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|16985776
|2006.12.05 08:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9776
|1.9896
|1.9738
|2006.12.05 09:59
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|16981681
|2006.12.05 08:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9761
|1.9896
|1.9723
|2006.12.05 09:59
|1.9738
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|16979776
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9746
|1.9896
|1.9708
|2006.12.05 09:59
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|16970630
|2006.12.05 07:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.00
|116.50
|114.62
|2006.12.05 10:31
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|16993844
|2006.12.05 10:12
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9765
|1.9884
|1.9727
|2006.12.05 13:54
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|16995975
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9780
|1.9884
|1.9742
|2006.12.05 13:54
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17016809
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9795
|1.9884
|1.9757
|2006.12.05 13:54
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|16992557
|2006.12.05 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|1.9884
|1.9696
|2006.12.05 13:54
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|16993016
|2006.12.05 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9749
|1.9884
|1.9711
|2006.12.05 13:54
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|17017070
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3359
|1.3448
|1.3321
|2006.12.05 14:03
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17013213
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3344
|1.3448
|1.3306
|2006.12.05 14:04
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17001386
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3329
|1.3448
|1.3291
|2006.12.05 14:04
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|16994274
|2006.12.05 10:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3314
|1.3448
|1.3276
|2006.12.05 14:04
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|16992362
|2006.12.05 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3298
|1.3448
|1.3260
|2006.12.05 14:04
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|17016027
|2006.12.05 13:31
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1888
|1.1784
|1.1926
|2006.12.05 14:07
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|159.32
|17010585
|2006.12.05 13:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1919
|1.1784
|1.1957
|2006.12.05 14:07
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|17013076
|2006.12.05 13:28
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1904
|1.1784
|1.1942
|2006.12.05 14:07
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|55.34
|16928151
|2006.12.04 22:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1934
|1.1784
|1.1972
|2006.12.05 14:07
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.71
|17031341
|2006.12.05 14:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9769
|1.9903
|1.9731
|2006.12.05 15:00
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17023651
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9753
|1.9903
|1.9715
|2006.12.05 15:00
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17035319
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9721
|1.9874
|1.9686
|2006.12.05 15:04
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|17036881
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9747
|1.9897
|1.9709
|2006.12.05 15:12
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17029368
|2006.12.05 14:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3335
|1.3469
|1.3297
|2006.12.05 15:12
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17032537
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1901
|1.1781
|1.1939
|2006.12.05 15:22
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|95.49
|17027466
|2006.12.05 14:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1916
|1.1781
|1.1954
|2006.12.05 15:22
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|38.53
|17026312
|2006.12.05 14:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1931
|1.1781
|1.1969
|2006.12.05 15:22
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|17045937
|2006.12.05 15:30
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.06
|116.10
|114.68
|2006.12.06 05:00
|114.68
|0.00
|0.00
|-7.55
|165.68
|17023513
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.75
|116.10
|114.37
|2006.12.06 05:00
|114.67
|0.00
|0.00
|-3.02
|13.95
|16995807
|2006.12.05 10:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.60
|116.10
|114.22
|2006.12.06 05:00
|114.67
|0.00
|0.00
|-1.51
|-6.10
|17035569
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.30
|usdjpy
|114.91
|116.10
|114.53
|2006.12.06 05:00
|114.68
|0.00
|0.00
|-4.53
|60.17
|17055903
|2006.12.05 16:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9741
|1.9844
|1.9703
|2006.12.06 07:50
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.28
|190.00
|17054054
|2006.12.05 16:22
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9726
|1.9844
|1.9688
|2006.12.06 07:50
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.17
|72.00
|17050372
|2006.12.05 15:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9710
|1.9844
|1.9672
|2006.12.06 07:50
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.11
|16.00
|17039760
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|1.9844
|1.9656
|2006.12.06 07:50
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.00
|17102810
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3335
|1.3469
|1.3297
|2006.12.06 08:27
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17025631
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3319
|1.3469
|1.3281
|2006.12.06 08:27
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.61
|21.00
|17053189
|2006.12.05 16:12
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1912
|1.1793
|1.1950
|2006.12.06 09:16
|1.1950
|0.00
|0.00
|2.84
|95.40
|17049812
|2006.12.05 15:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1927
|1.1793
|1.1965
|2006.12.06 09:16
|1.1950
|0.00
|0.00
|1.89
|38.49
|17042563
|2006.12.05 15:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1943
|1.1793
|1.1981
|2006.12.06 09:16
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.95
|5.86
|17112059
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9728
|1.9848
|1.9690
|2006.12.06 09:18
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17109483
|2006.12.06 07:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9848
|1.9660
|2006.12.06 09:18
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17111266
|2006.12.06 08:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|1.9848
|1.9675
|2006.12.06 09:30
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17118994
|2006.12.06 09:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9695
|1.9830
|1.9657
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17117184
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|1.9830
|1.9642
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|17113250
|2006.12.06 08:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3295
|1.3445
|1.3257
|2006.12.06 09:40
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17133506
|2006.12.06 11:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9669
|1.9804
|1.9631
|2006.12.06 13:18
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17121535
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9804
|1.9616
|2006.12.06 15:04
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17116238
|2006.12.06 09:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1953
|1.1803
|1.1991
|2006.12.06 15:40
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.53
|17153935
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1938
|1.1788
|1.1976
|2006.12.06 15:40
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.94
|17158624
|2006.12.06 15:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1923
|1.1788
|1.1961
|2006.12.06 15:40
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|17160196
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9702
|1.9821
|1.9664
|2006.12.06 19:20
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17153218
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|1.9821
|1.9633
|2006.12.06 19:20
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17156214
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|1.9821
|1.9649
|2006.12.06 19:20
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|17159223
|2006.12.06 15:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1923
|1.1773
|1.1961
|2006.12.06 19:53
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|31.77
|17160601
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3318
|1.3407
|1.3280
|2006.12.06 20:07
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17153774
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3303
|1.3407
|1.3265
|2006.12.06 20:07
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17127545
|2006.12.06 09:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3273
|1.3407
|1.3235
|2006.12.06 20:07
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|17134608
|2006.12.06 11:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3288
|1.3407
|1.3250
|2006.12.06 20:07
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17124266
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3257
|1.3407
|1.3219
|2006.12.06 20:07
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|17184478
|2006.12.06 19:52
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.27
|116.15
|114.89
|2006.12.07 06:20
|114.89
|0.00
|0.00
|-36.24
|264.60
|17113609
|2006.12.06 08:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.81
|116.15
|114.43
|2006.12.07 06:20
|114.89
|0.00
|0.00
|-9.06
|-13.93
|17139767
|2006.12.06 13:17
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.12
|116.15
|114.74
|2006.12.07 06:20
|114.89
|0.00
|0.00
|-22.65
|100.10
|17126003
|2006.12.06 09:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|114.97
|116.15
|114.59
|2006.12.07 06:20
|114.89
|0.00
|0.00
|-13.59
|20.89
|17096061
|2006.12.06 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.65
|116.15
|114.27
|2006.12.07 06:20
|114.89
|0.00
|0.00
|-4.53
|-20.89
|17219391
|2006.12.07 07:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9705
|1.9809
|1.9667
|2006.12.07 11:07
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17210633
|2006.12.07 05:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9689
|1.9809
|1.9651
|2006.12.07 11:07
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|17196989
|2006.12.07 00:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9674
|1.9809
|1.9636
|2006.12.07 11:07
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17180909
|2006.12.06 19:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|1.9809
|1.9621
|2006.12.07 11:07
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.17
|-8.00
|17247981
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9676
|1.9811
|1.9638
|2006.12.07 14:00
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17235647
|2006.12.07 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9661
|1.9811
|1.9623
|2006.12.07 14:00
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|17257410
|2006.12.07 14:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9654
|1.9789
|1.9616
|2006.12.07 19:42
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17254709
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|1.9789
|1.9601
|2006.12.07 19:42
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17282666
|2006.12.07 19:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|1.9761
|1.9573
|2006.12.07 19:56
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17283644
|2006.12.07 19:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9761
|1.9589
|2006.12.07 19:56
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17216221
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.88
|113.38
|115.26
|2006.12.07 22:17
|115.26
|0.00
|0.00
|1.24
|32.97
|17288480
|2006.12.07 21:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9643
|1.9777
|1.9605
|2006.12.08 07:37
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.11
|76.00
|17283657
|2006.12.07 19:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9627
|1.9777
|1.9589
|2006.12.08 07:37
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.06
|22.00
|17210509
|2006.12.07 05:03
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3310
|1.3429
|1.3272
|2006.12.08 07:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|1.82
|114.00
|17198904
|2006.12.07 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3295
|1.3429
|1.3257
|2006.12.08 07:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|1.21
|46.00
|17185845
|2006.12.06 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3279
|1.3429
|1.3241
|2006.12.08 07:38
|1.3272
|0.00
|0.00
|2.42
|7.00
|17295183
|2006.12.08 00:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.14
|113.79
|115.52
|2006.12.08 09:51
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|65.79
|17291615
|2006.12.07 22:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.29
|113.79
|115.67
|2006.12.08 09:51
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|17210899
|2006.12.07 05:04
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1933
|1.1814
|1.1971
|2006.12.08 11:18
|1.1971
|0.00
|0.00
|2.84
|95.23
|17209144
|2006.12.07 04:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1948
|1.1814
|1.1986
|2006.12.08 11:18
|1.1970
|0.00
|0.00
|1.89
|36.76
|17184610
|2006.12.06 19:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1964
|1.1814
|1.2002
|2006.12.08 11:18
|1.1970
|0.00
|0.00
|3.79
|5.01
|17311031
|2006.12.08 08:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9618
|1.9753
|1.9580
|2006.12.08 12:11
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17309323
|2006.12.08 07:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9603
|1.9753
|1.9565
|2006.12.08 12:11
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17323052
|2006.12.08 12:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9592
|1.9727
|1.9554
|2006.12.08 13:30
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17322205
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|1.9727
|1.9539
|2006.12.08 13:30
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17312858
|2006.12.08 09:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3286
|1.3421
|1.3248
|2006.12.08 13:30
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17309542
|2006.12.08 07:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3271
|1.3421
|1.3233
|2006.12.08 13:30
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|17330420
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9552
|1.9687
|1.9514
|2006.12.08 13:31
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|17328300
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9537
|1.9687
|1.9499
|2006.12.08 13:31
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|17331209
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|1.9721
|1.9533
|2006.12.08 13:45
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|17337950
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1958
|1.1823
|1.1996
|2006.12.08 13:45
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.51
|17320749
|2006.12.08 11:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1973
|1.1823
|1.2011
|2006.12.08 13:45
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.32
|17338326
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9742
|1.9554
|2006.12.08 13:45
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|17339084
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1942
|1.1792
|1.1980
|2006.12.08 13:52
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.46
|17342647
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.24
|114.06
|115.62
|2006.12.08 15:26
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.61
|17339011
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.41
|114.06
|115.79
|2006.12.08 15:26
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.82
|17345277
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.08
|114.06
|115.46
|2006.12.08 15:26
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|95.40
|17315775
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.56
|114.06
|115.94
|2006.12.08 15:26
|115.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.55
|17350100
|2006.12.08 14:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9687
|1.9791
|1.9649
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|17351562
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9703
|1.9791
|1.9665
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|17345183
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9671
|1.9791
|1.9633
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|17343717
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9656
|1.9791
|1.9618
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|17339157
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9609
|1.9759
|1.9571
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|17343198
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|1.9791
|1.9603
|2006.12.08 15:28
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|17340032
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|1.9759
|1.9587
|2006.12.08 15:28
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|17351397
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1907
|1.1773
|1.1945
|2006.12.08 16:25
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|63.62
|17344427
|2006.12.08 13:53
|sell
|3.40
|eurusd
|1.3342
|1.3383
|1.3304
|2006.12.08 16:26
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|1 292.00
|17363854
|2006.12.08 15:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.32
|113.82
|115.70
|2006.12.08 16:41
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|17364729
|2006.12.08 15:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9677
|1.9827
|1.9639
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17343374
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1923
|1.1773
|1.1961
|2006.12.08 16:43
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|31.76
|17365149
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1930
|1.2034
|1.1892
|2006.12.08 16:43
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.43
|17373775
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1946
|1.2034
|1.1908
|2006.12.08 16:43
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.71
|17361877
|2006.12.08 15:16
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1914
|1.2034
|1.1876
|2006.12.08 16:43
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.37
|17360408
|2006.12.08 15:13
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1899
|1.2034
|1.1861
|2006.12.08 16:43
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.98
|17343154
|2006.12.08 13:52
|sell
|2.10
|eurusd
|1.3326
|1.3383
|1.3288
|2006.12.08 16:43
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|798.00
|17338920
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3310
|1.3383
|1.3272
|2006.12.08 16:49
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|494.00
|17374394
|2006.12.08 16:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.71
|114.21
|116.09
|2006.12.08 16:50
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|32.73
|17337846
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3295
|1.3383
|1.3257
|2006.12.08 16:51
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17377377
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1978
|1.2113
|1.1940
|2006.12.08 16:51
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.34
|17375556
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1963
|1.2113
|1.1925
|2006.12.08 16:51
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.17
|17336766
|2006.12.08 13:42
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3279
|1.3383
|1.3241
|2006.12.08 16:52
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17331079
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3264
|1.3383
|1.3226
|2006.12.08 16:54
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17379719
|2006.12.08 16:51
|buy
|3.40
|eurusd
|1.3255
|1.3214
|1.3293
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 394.00
|17377746
|2006.12.08 16:49
|buy
|2.10
|eurusd
|1.3272
|1.3214
|1.3310
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 218.00
|17364993
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3318
|1.3214
|1.3356
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|17381657
|2006.12.08 16:52
|buy
|5.40
|eurusd
|1.3238
|1.3214
|1.3276
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 296.00
|17361436
|2006.12.08 15:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3334
|1.3214
|1.3372
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|17360154
|2006.12.08 15:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3349
|1.3214
|1.3387
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|17375737
|2006.12.08 16:43
|buy
|1.30
|eurusd
|1.3288
|1.3214
|1.3326
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-962.00
|17379917
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1997
|1.1847
|1.2035
|2006.12.08 16:54
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|31.57
|17373679
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3303
|1.3214
|1.3341
|2006.12.08 16:54
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-712.00
|17330389
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3248
|1.3383
|1.3210
|2006.12.08 16:54
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|17328702
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3233
|1.3383
|1.3195
|2006.12.08 16:54
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17379288
|2006.12.08 16:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.11
|114.61
|116.49
|2006.12.08 16:55
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|32.62
|17386732
|2006.12.08 16:55
|buy
|5.40
|gbpusd
|1.9515
|1.9489
|1.9553
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|2 052.00
|17385689
|2006.12.08 16:55
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.9530
|1.9489
|1.9568
|2006.12.08 16:57
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|748.00
|17381742
|2006.12.08 16:52
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9562
|1.9489
|1.9600
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|17384096
|2006.12.08 16:54
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9546
|1.9489
|1.9584
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|147.00
|17380286
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9577
|1.9489
|1.9615
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|17379601
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9592
|1.9489
|1.9630
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|17377981
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9607
|1.9489
|1.9645
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|17377200
|2006.12.08 16:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9623
|1.9489
|1.9661
|2006.12.08 16:57
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.00
|17375304
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9639
|1.9489
|1.9677
|2006.12.08 16:57
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|17393080
|2006.12.08 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|1.9407
|1.9580
|2006.12.08 17:24
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17390535
|2006.12.08 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9557
|1.9407
|1.9595
|2006.12.08 17:24
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|17400599
|2006.12.08 17:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9567
|1.9433
|1.9605
|2006.12.08 18:17
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|17399970
|2006.12.08 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9433
|1.9621
|2006.12.08 18:17
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|17403042
|2006.12.08 17:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2015
|1.1896
|1.2053
|2006.12.10 22:30
|1.2053
|0.00
|0.00
|2.84
|94.57
|17395237
|2006.12.08 17:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2030
|1.1896
|1.2068
|2006.12.10 22:30
|1.2054
|0.00
|0.00
|1.89
|39.82
|17384326
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2046
|1.1896
|1.2084
|2006.12.10 22:30
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.95
|6.64
|17395076
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3225
|1.3360
|1.3187
|2006.12.10 22:44
|1.3187
|0.00
|0.00
|1.21
|76.00
|17384518
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.3360
|1.3172
|2006.12.10 22:44
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.61
|23.00
|17389857
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.24
|115.04
|116.62
|2006.12.11 01:16
|116.62
|0.00
|0.00
|3.72
|97.75
|17388620
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|115.04
|116.77
|2006.12.11 01:16
|116.61
|0.00
|0.00
|2.48
|37.73
|17387727
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.54
|115.04
|116.92
|2006.12.11 01:16
|116.62
|0.00
|0.00
|1.24
|6.86
|17415721
|2006.12.10 22:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3186
|1.3336
|1.3148
|2006.12.11 01:54
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17414483
|2006.12.10 22:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2058
|1.1908
|1.2096
|2006.12.11 02:19
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|17433927
|2006.12.11 01:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9483
|1.9395
|1.9521
|2006.12.11 06:25
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17430147
|2006.12.11 01:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9498
|1.9395
|1.9536
|2006.12.11 06:25
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17409004
|2006.12.08 19:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9528
|1.9395
|1.9566
|2006.12.11 06:25
|1.9520
|0.00
|0.00
|-0.40
|-16.00
|17405428
|2006.12.08 18:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9395
|1.9583
|2006.12.11 06:25
|1.9520
|0.00
|0.00
|-0.20
|-25.00
|17425035
|2006.12.11 00:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9513
|1.9395
|1.9551
|2006.12.11 06:25
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17451728
|2006.12.11 06:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9509
|1.9375
|1.9547
|2006.12.11 07:50
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17451028
|2006.12.11 06:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9525
|1.9375
|1.9563
|2006.12.11 07:53
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17428565
|2006.12.11 01:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.66
|115.16
|117.04
|2006.12.11 09:43
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|32.47
|17460819
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2038
|1.1950
|1.2076
|2006.12.11 13:00
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|251.74
|17458844
|2006.12.11 07:47
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2053
|1.1950
|1.2091
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|91.10
|17449973
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2068
|1.1950
|1.2106
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|17.39
|17441448
|2006.12.11 03:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2085
|1.1950
|1.2123
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.56
|17438104
|2006.12.11 02:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|1.1950
|1.2138
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.70
|17478969
|2006.12.11 10:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9490
|1.9402
|1.9528
|2006.12.11 15:37
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17477132
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9506
|1.9402
|1.9544
|2006.12.11 15:37
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17468748
|2006.12.11 08:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9537
|1.9402
|1.9575
|2006.12.11 15:37
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17473894
|2006.12.11 09:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9522
|1.9402
|1.9560
|2006.12.11 15:37
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|17460857
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9552
|1.9402
|1.9590
|2006.12.11 15:37
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|17503365
|2006.12.11 16:29
|sell
|1.30
|eurusd
|1.3223
|1.3297
|1.3185
|2006.12.11 17:02
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.00
|17499026
|2006.12.11 15:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9535
|1.9385
|1.9573
|2006.12.11 17:02
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17457854
|2006.12.11 07:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3193
|1.3297
|1.3155
|2006.12.11 17:02
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.00
|17450786
|2006.12.11 06:25
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3177
|1.3297
|1.3139
|2006.12.11 17:02
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.00
|17445667
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3162
|1.3297
|1.3124
|2006.12.11 17:02
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|17433716
|2006.12.11 01:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3147
|1.3297
|1.3109
|2006.12.11 17:02
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|17507583
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|1.9425
|1.9613
|2006.12.12 02:57
|1.9613
|0.00
|0.00
|-0.20
|38.00
|17553839
|2006.12.12 07:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9602
|1.9467
|1.9640
|2006.12.12 08:05
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|17539087
|2006.12.12 02:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9467
|1.9655
|2006.12.12 08:05
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|17556244
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9584
|1.9434
|1.9622
|2006.12.12 09:30
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17569236
|2006.12.12 10:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9602
|1.9482
|1.9640
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17568373
|2006.12.12 10:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9617
|1.9482
|1.9655
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|17560171
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9482
|1.9670
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17514664
|2006.12.11 17:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.74
|115.55
|117.12
|2006.12.12 13:30
|117.12
|0.00
|0.00
|3.72
|97.33
|17480247
|2006.12.11 10:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.89
|115.55
|117.27
|2006.12.12 13:30
|117.13
|0.00
|0.00
|2.48
|40.98
|17474973
|2006.12.11 09:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.05
|115.55
|117.43
|2006.12.12 13:30
|117.13
|0.00
|0.00
|1.24
|6.83
|17578186
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9604
|1.9492
|1.9642
|2006.12.12 14:26
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17577742
|2006.12.12 13:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9627
|1.9492
|1.9665
|2006.12.12 14:26
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|17575180
|2006.12.12 12:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9642
|1.9492
|1.9680
|2006.12.12 14:26
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17590421
|2006.12.12 14:41
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2003
|1.1929
|1.2041
|2006.12.12 19:14
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|410.23
|17526634
|2006.12.11 22:20
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2018
|1.1929
|1.2056
|2006.12.12 19:14
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|159.44
|17498307
|2006.12.11 15:32
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2048
|1.1929
|1.2086
|2006.12.12 19:14
|1.2023
|0.00
|0.00
|2.84
|-62.38
|17490811
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2064
|1.1929
|1.2102
|2006.12.12 19:14
|1.2022
|0.00
|0.00
|1.89
|-69.87
|17487993
|2006.12.11 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1929
|1.2117
|2006.12.12 19:15
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.95
|-47.41
|17586387
|2006.12.12 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9496
|1.9684
|2006.12.12 19:15
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17604881
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9653
|1.9518
|1.9691
|2006.12.12 19:21
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17604808
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9518
|1.9706
|2006.12.12 19:21
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|17556113
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3230
|1.3095
|1.3268
|2006.12.12 19:21
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17507543
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3245
|1.3095
|1.3283
|2006.12.12 19:21
|1.3268
|0.00
|0.00
|-0.76
|23.00
|17460757
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3208
|1.3297
|1.3170
|2006.12.12 19:21
|1.3274
|0.00
|0.00
|4.84
|-528.00
|0.00
|0.00
|-48.88
|4 231.91
|Closed P/L:
|4 183.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17500752
|2006.12.11 15:53
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2033
|1.1929
|1.2071
|1.1993
|0.00
|0.00
|4.72
|-166.76
|17578590
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.15
|115.65
|117.53
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.12
|17581868
|2006.12.12 13:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.00
|115.65
|117.38
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.54
|17589067
|2006.12.12 14:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.85
|115.65
|117.23
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.27
|17604354
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2031
|1.1881
|1.2069
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.69
|17606330
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2016
|1.1881
|1.2054
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.36
|17607478
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9697
|1.9547
|1.9735
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|17607769
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3276
|1.3126
|1.3314
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17609221
|2006.12.12 19:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3260
|1.3126
|1.3298
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17609240
|2006.12.12 19:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9682
|1.9547
|1.9720
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17614108
|2006.12.12 19:36
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1985
|1.1881
|1.2023
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|33.35
|17619900
|2006.12.12 20:21
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.69
|115.65
|117.07
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|21.42
|0.00
|0.00
|4.72
|-200.97
|Floating P/L:
|-196.25
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 183.03
|Floating P/L:
|-196.25
|Margin:
|3 000.00
|Balance:
|24 183.03
|Equity:
|23 986.78
|Free Margin:
|20 986.78
|Details:
|Gross Profit:
|15 436.99
|Gross Loss:
|11 253.96
|Total Net Profit:
|4 183.03
|Profit Factor:
|1.37
|Expected Payoff:
|18.43
|Absolute Drawdown:
|141.30
|Maximal Drawdown:
|6 700.43 (24.43%)
|Relative Drawdown:
|24.43% (6 700.43)
|Total Trades:
|227
|Short Positions (won %):
|118 (63.56%)
|Long Positions (won %):
|109 (61.47%)
|Profit Trades (% of total):
|142 (62.56%)
|Loss trades (% of total):
|85 (37.44%)
|Largest
|profit trade:
|2 052.00
|loss trade:
|-1 394.00
|Average
|profit trade:
|108.71
|loss trade:
|-132.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (835.59)
|consecutive losses ($):
|13 (-141.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 162.62 (4)
|consecutive loss (count):
|-6 020.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3