Interbank FX, LLC

Account: 1318534 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 12, 21:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
169227362006.12.04 21:23balanceDeposit20 000.00
169229042006.12.04 21:26sell0.10eurusd1.33220.00001.32822006.12.04 21:591.33450.000.000.00-23.00
169247532006.12.04 21:48sell0.20eurusd1.33370.00001.32972006.12.04 22:001.33430.000.000.00-12.00
169227392006.12.04 21:23sell0.10gbpusd1.97900.00001.97502006.12.04 22:001.98180.000.000.00-28.00
169245552006.12.04 21:47sell0.20gbpusd1.98060.00001.97662006.12.04 22:001.98190.000.000.00-26.00
169227372006.12.04 21:23buy0.10usdchf1.19460.00001.19862006.12.04 22:001.19260.000.000.00-16.77
169256042006.12.04 21:50buy0.20usdchf1.19310.00001.19712006.12.04 22:001.19260.000.000.00-8.39
169229332006.12.04 21:26buy0.10usdjpy115.360.00115.762006.12.04 22:00115.250.000.000.00-9.54
169274252006.12.04 22:03sell0.10eurusd1.33401.34901.33022006.12.04 22:061.33430.000.000.00-3.00
169274792006.12.04 22:04buy0.10usdchf1.19301.17801.19682006.12.04 22:061.19260.000.000.00-3.35
169276712006.12.04 22:06buy0.10usdchf1.19321.17821.19702006.12.04 22:061.19260.000.000.00-5.03
169276832006.12.04 22:06sell0.10eurusd1.33421.34921.33042006.12.04 22:061.33440.000.000.00-2.00
169276942006.12.04 22:06buy0.10usdchf1.19291.17791.19672006.12.04 22:061.19250.000.000.00-3.35
169274462006.12.04 22:04sell0.10usdjpy115.25116.75114.872006.12.04 22:06115.260.000.000.00-0.87
169547862006.12.05 03:57sell0.20usdjpy115.40116.75115.022006.12.05 07:28115.020.000.000.0066.08
169283162006.12.04 22:11sell0.10usdjpy115.25116.75114.872006.12.05 07:28115.020.000.000.0020.00
169674002006.12.05 07:10sell0.20gbpusd1.97891.99241.97512006.12.05 08:201.97510.000.000.0076.00
169446942006.12.05 01:14sell0.10gbpusd1.97741.99241.97362006.12.05 08:201.97510.000.000.0023.00
169280252006.12.04 22:08sell0.10eurusd1.33391.34891.33012006.12.05 09:591.33010.000.000.0038.00
169857762006.12.05 08:56sell0.30gbpusd1.97761.98961.97382006.12.05 09:591.97380.000.000.00114.00
169816812006.12.05 08:31sell0.20gbpusd1.97611.98961.97232006.12.05 09:591.97380.000.000.0046.00
169797762006.12.05 08:20sell0.10gbpusd1.97461.98961.97082006.12.05 09:591.97390.000.000.007.00
169706302006.12.05 07:28sell0.10usdjpy115.00116.50114.622006.12.05 10:31114.620.000.000.0033.15
169938442006.12.05 10:12sell0.30gbpusd1.97651.98841.97272006.12.05 13:541.97560.000.000.0027.00
169959752006.12.05 10:33sell0.50gbpusd1.97801.98841.97422006.12.05 13:541.97570.000.000.00115.00
170168092006.12.05 13:32sell0.80gbpusd1.97951.98841.97572006.12.05 13:541.97570.000.000.00304.00
169925572006.12.05 09:59sell0.10gbpusd1.97341.98841.96962006.12.05 13:541.97560.000.000.00-22.00
169930162006.12.05 10:01sell0.20gbpusd1.97491.98841.97112006.12.05 13:541.97560.000.000.00-14.00
170170702006.12.05 13:32sell0.80eurusd1.33591.34481.33212006.12.05 14:031.33210.000.000.00304.00
170132132006.12.05 13:28sell0.50eurusd1.33441.34481.33062006.12.05 14:041.33210.000.000.00115.00
170013862006.12.05 11:22sell0.30eurusd1.33291.34481.32912006.12.05 14:041.33200.000.000.0027.00
169942742006.12.05 10:16sell0.20eurusd1.33141.34481.32762006.12.05 14:041.33210.000.000.00-14.00
169923622006.12.05 09:59sell0.10eurusd1.32981.34481.32602006.12.05 14:041.33200.000.000.00-22.00
170160272006.12.05 13:31buy0.50usdchf1.18881.17841.19262006.12.05 14:071.19260.000.000.00159.32
170105852006.12.05 13:09buy0.20usdchf1.19191.17841.19572006.12.05 14:071.19260.000.000.0011.74
170130762006.12.05 13:28buy0.30usdchf1.19041.17841.19422006.12.05 14:071.19260.000.000.0055.34
169281512006.12.04 22:09buy0.10usdchf1.19341.17841.19722006.12.05 14:071.19260.000.000.00-6.71
170313412006.12.05 14:43sell0.20gbpusd1.97691.99031.97312006.12.05 15:001.97310.000.000.0076.00
170236512006.12.05 13:54sell0.10gbpusd1.97531.99031.97152006.12.05 15:001.97310.000.000.0022.00
170353192006.12.05 15:01sell0.10gbpusd1.97211.98741.96862006.12.05 15:041.97520.000.000.00-31.00
170368812006.12.05 15:04sell0.10gbpusd1.97471.98971.97092006.12.05 15:121.97090.000.000.0038.00
170293682006.12.05 14:28sell0.20eurusd1.33351.34691.32972006.12.05 15:121.32970.000.000.0076.00
170325372006.12.05 14:51buy0.30usdchf1.19011.17811.19392006.12.05 15:221.19390.000.000.0095.49
170274662006.12.05 14:16buy0.20usdchf1.19161.17811.19542006.12.05 15:221.19390.000.000.0038.53
170263122006.12.05 14:07buy0.10usdchf1.19311.17811.19692006.12.05 15:221.19390.000.000.006.70
170459372006.12.05 15:30sell0.50usdjpy115.06116.10114.682006.12.06 05:00114.680.000.00-7.55165.68
170235132006.12.05 13:54sell0.20usdjpy114.75116.10114.372006.12.06 05:00114.670.000.00-3.0213.95
169958072006.12.05 10:31sell0.10usdjpy114.60116.10114.222006.12.06 05:00114.670.000.00-1.51-6.10
170355692006.12.05 15:01sell0.30usdjpy114.91116.10114.532006.12.06 05:00114.680.000.00-4.5360.17
170559032006.12.05 16:33sell0.50gbpusd1.97411.98441.97032006.12.06 07:501.97030.000.000.28190.00
170540542006.12.05 16:22sell0.30gbpusd1.97261.98441.96882006.12.06 07:501.97020.000.000.1772.00
170503722006.12.05 15:57sell0.20gbpusd1.97101.98441.96722006.12.06 07:501.97020.000.000.1116.00
170397602006.12.05 15:13sell0.10gbpusd1.96941.98441.96562006.12.06 07:501.97020.000.000.06-8.00
171028102006.12.06 06:26sell0.20eurusd1.33351.34691.32972006.12.06 08:271.32970.000.000.0076.00
170256312006.12.05 14:04sell0.10eurusd1.33191.34691.32812006.12.06 08:271.32980.000.000.6121.00
170531892006.12.05 16:12buy0.30usdchf1.19121.17931.19502006.12.06 09:161.19500.000.002.8495.40
170498122006.12.05 15:54buy0.20usdchf1.19271.17931.19652006.12.06 09:161.19500.000.001.8938.49
170425632006.12.05 15:22buy0.10usdchf1.19431.17931.19812006.12.06 09:161.19500.000.000.955.86
171120592006.12.06 08:11sell0.30gbpusd1.97281.98481.96902006.12.06 09:181.96900.000.000.00114.00
171094832006.12.06 07:50sell0.10gbpusd1.96981.98481.96602006.12.06 09:181.96820.000.000.0016.00
171112662006.12.06 08:04sell0.20gbpusd1.97131.98481.96752006.12.06 09:301.96750.000.000.0076.00
171189942006.12.06 09:24sell0.20gbpusd1.96951.98301.96572006.12.06 09:391.96570.000.000.0076.00
171171842006.12.06 09:18sell0.10gbpusd1.96801.98301.96422006.12.06 09:391.96570.000.000.0023.00
171132502006.12.06 08:27sell0.10eurusd1.32951.34451.32572006.12.06 09:401.32570.000.000.0038.00
171335062006.12.06 11:28sell0.20gbpusd1.96691.98041.96312006.12.06 13:181.96310.000.000.0076.00
171215352006.12.06 09:39sell0.10gbpusd1.96541.98041.96162006.12.06 15:041.96740.000.000.00-20.00
171162382006.12.06 09:16buy0.10usdchf1.19531.18031.19912006.12.06 15:401.19190.000.000.00-28.53
171539352006.12.06 15:05buy0.10usdchf1.19381.17881.19762006.12.06 15:401.19190.000.000.00-15.94
171586242006.12.06 15:38buy0.20usdchf1.19231.17881.19612006.12.06 15:401.19200.000.000.00-5.03
171601962006.12.06 15:43sell0.30gbpusd1.97021.98211.96642006.12.06 19:201.96640.000.000.00114.00
171532182006.12.06 15:04sell0.10gbpusd1.96711.98211.96332006.12.06 19:201.96640.000.000.007.00
171562142006.12.06 15:21sell0.20gbpusd1.96871.98211.96492006.12.06 19:201.96640.000.000.0046.00
171592232006.12.06 15:40buy0.10usdchf1.19231.17731.19612006.12.06 19:531.19610.000.000.0031.77
171606012006.12.06 15:44sell0.80eurusd1.33181.34071.32802006.12.06 20:071.32800.000.000.00304.00
171537742006.12.06 15:05sell0.50eurusd1.33031.34071.32652006.12.06 20:071.32800.000.000.00115.00
171275452006.12.06 09:56sell0.20eurusd1.32731.34071.32352006.12.06 20:071.32800.000.000.00-14.00
171346082006.12.06 11:51sell0.30eurusd1.32881.34071.32502006.12.06 20:071.32800.000.000.0024.00
171242662006.12.06 09:40sell0.10eurusd1.32571.34071.32192006.12.06 20:071.32800.000.000.00-23.00
171844782006.12.06 19:52sell0.80usdjpy115.27116.15114.892006.12.07 06:20114.890.000.00-36.24264.60
171136092006.12.06 08:31sell0.20usdjpy114.81116.15114.432006.12.07 06:20114.890.000.00-9.06-13.93
171397672006.12.06 13:17sell0.50usdjpy115.12116.15114.742006.12.07 06:20114.890.000.00-22.65100.10
171260032006.12.06 09:46sell0.30usdjpy114.97116.15114.592006.12.07 06:20114.890.000.00-13.5920.89
170960612006.12.06 05:00sell0.10usdjpy114.65116.15114.272006.12.07 06:20114.890.000.00-4.53-20.89
172193912006.12.07 07:13sell0.50gbpusd1.97051.98091.96672006.12.07 11:071.96670.000.000.00190.00
172106332006.12.07 05:03sell0.30gbpusd1.96891.98091.96512006.12.07 11:071.96670.000.000.0066.00
171969892006.12.07 00:36sell0.20gbpusd1.96741.98091.96362006.12.07 11:071.96670.000.000.0014.00
171809092006.12.06 19:20sell0.10gbpusd1.96591.98091.96212006.12.07 11:071.96670.000.000.17-8.00
172479812006.12.07 13:36sell0.20gbpusd1.96761.98111.96382006.12.07 14:001.96380.000.000.0076.00
172356472006.12.07 11:07sell0.10gbpusd1.96611.98111.96232006.12.07 14:001.96430.000.000.0018.00
172574102006.12.07 14:17sell0.20gbpusd1.96541.97891.96162006.12.07 19:421.96160.000.000.0076.00
172547092006.12.07 14:00sell0.10gbpusd1.96351.97891.96012006.12.07 19:421.96160.000.000.0019.00
172826662006.12.07 19:42sell0.10gbpusd1.96111.97611.95732006.12.07 19:561.96310.000.000.00-20.00
172836442006.12.07 19:56sell0.20gbpusd1.96271.97611.95892006.12.07 19:561.96310.000.000.00-8.00
172162212006.12.07 06:21buy0.10usdjpy114.88113.38115.262006.12.07 22:17115.260.000.001.2432.97
172884802006.12.07 21:17sell0.20gbpusd1.96431.97771.96052006.12.08 07:371.96050.000.000.1176.00
172836572006.12.07 19:56sell0.10gbpusd1.96271.97771.95892006.12.08 07:371.96050.000.000.0622.00
172105092006.12.07 05:03sell0.30eurusd1.33101.34291.32722006.12.08 07:381.32720.000.001.82114.00
171989042006.12.07 01:03sell0.20eurusd1.32951.34291.32572006.12.08 07:381.32720.000.001.2146.00
171858452006.12.06 20:07sell0.10eurusd1.32791.34291.32412006.12.08 07:381.32720.000.002.427.00
172951832006.12.08 00:06buy0.20usdjpy115.14113.79115.522006.12.08 09:51115.520.000.000.0065.79
172916152006.12.07 22:18buy0.10usdjpy115.29113.79115.672006.12.08 09:51115.480.000.000.0016.45
172108992006.12.07 05:04buy0.30usdchf1.19331.18141.19712006.12.08 11:181.19710.000.002.8495.23
172091442006.12.07 04:57buy0.20usdchf1.19481.18141.19862006.12.08 11:181.19700.000.001.8936.76
171846102006.12.06 19:53buy0.10usdchf1.19641.18141.20022006.12.08 11:181.19700.000.003.795.01
173110312006.12.08 08:03sell0.20gbpusd1.96181.97531.95802006.12.08 12:111.95800.000.000.0076.00
173093232006.12.08 07:37sell0.10gbpusd1.96031.97531.95652006.12.08 12:111.95810.000.000.0022.00
173230522006.12.08 12:31sell0.20gbpusd1.95921.97271.95542006.12.08 13:301.95540.000.000.0076.00
173222052006.12.08 12:11sell0.10gbpusd1.95771.97271.95392006.12.08 13:301.95500.000.000.0027.00
173128582006.12.08 09:06sell0.20eurusd1.32861.34211.32482006.12.08 13:301.32480.000.000.0076.00
173095422006.12.08 07:38sell0.10eurusd1.32711.34211.32332006.12.08 13:301.32450.000.000.0026.00
173304202006.12.08 13:31sell0.20gbpusd1.95521.96871.95142006.12.08 13:311.95800.000.000.00-56.00
173283002006.12.08 13:30sell0.10gbpusd1.95371.96871.94992006.12.08 13:311.95800.000.000.00-43.00
173312092006.12.08 13:31sell0.10gbpusd1.95711.97211.95332006.12.08 13:451.95940.000.000.00-23.00
173379502006.12.08 13:45buy0.20usdchf1.19581.18231.19962006.12.08 13:451.19380.000.000.00-33.51
173207492006.12.08 11:19buy0.10usdchf1.19731.18231.20112006.12.08 13:451.19380.000.000.00-29.32
173383262006.12.08 13:45sell0.10gbpusd1.95921.97421.95542006.12.08 13:451.96130.000.000.00-21.00
173390842006.12.08 13:45buy0.10usdchf1.19421.17921.19802006.12.08 13:521.19200.000.000.00-18.46
173426472006.12.08 13:51buy0.30usdjpy115.24114.06115.622006.12.08 15:26115.300.000.000.0015.61
173390112006.12.08 13:45buy0.20usdjpy115.41114.06115.792006.12.08 15:26115.290.000.000.00-20.82
173452772006.12.08 13:53buy0.50usdjpy115.08114.06115.462006.12.08 15:26115.300.000.000.0095.40
173157752006.12.08 09:51buy0.10usdjpy115.56114.06115.942006.12.08 15:26115.300.000.000.00-22.55
173501002006.12.08 14:08sell0.50gbpusd1.96871.97911.96492006.12.08 15:281.96800.000.000.0035.00
173515622006.12.08 14:15sell0.80gbpusd1.97031.97911.96652006.12.08 15:281.96800.000.000.00184.00
173451832006.12.08 13:53sell0.30gbpusd1.96711.97911.96332006.12.08 15:281.96800.000.000.00-27.00
173437172006.12.08 13:52sell0.20gbpusd1.96561.97911.96182006.12.08 15:281.96800.000.000.00-48.00
173391572006.12.08 13:45sell0.10gbpusd1.96091.97591.95712006.12.08 15:281.96800.000.000.00-71.00
173431982006.12.08 13:52sell0.10gbpusd1.96411.97911.96032006.12.08 15:281.96790.000.000.00-38.00
173400322006.12.08 13:45sell0.20gbpusd1.96251.97591.95872006.12.08 15:281.96800.000.000.00-110.00
173513972006.12.08 14:15buy0.20usdchf1.19071.17731.19452006.12.08 16:251.19450.000.000.0063.62
173444272006.12.08 13:53sell3.40eurusd1.33421.33831.33042006.12.08 16:261.33040.000.000.001 292.00
173638542006.12.08 15:26buy0.10usdjpy115.32113.82115.702006.12.08 16:41115.700.000.000.0032.84
173647292006.12.08 15:28sell0.10gbpusd1.96771.98271.96392006.12.08 16:421.96390.000.000.0038.00
173433742006.12.08 13:52buy0.10usdchf1.19231.17731.19612006.12.08 16:431.19610.000.000.0031.76
173651492006.12.08 15:29sell0.50usdchf1.19301.20341.18922006.12.08 16:431.19660.000.000.00-150.43
173737752006.12.08 16:40sell0.80usdchf1.19461.20341.19082006.12.08 16:431.19660.000.000.00-133.71
173618772006.12.08 15:16sell0.30usdchf1.19141.20341.18762006.12.08 16:431.19660.000.000.00-130.37
173604082006.12.08 15:13sell0.20usdchf1.18991.20341.18612006.12.08 16:431.19660.000.000.00-111.98
173431542006.12.08 13:52sell2.10eurusd1.33261.33831.32882006.12.08 16:431.32880.000.000.00798.00
173389202006.12.08 13:45sell1.30eurusd1.33101.33831.32722006.12.08 16:491.32720.000.000.00494.00
173743942006.12.08 16:41buy0.10usdjpy115.71114.21116.092006.12.08 16:50116.090.000.000.0032.73
173378462006.12.08 13:45sell0.80eurusd1.32951.33831.32572006.12.08 16:511.32570.000.000.00304.00
173773772006.12.08 16:49sell0.20usdchf1.19781.21131.19402006.12.08 16:511.19980.000.000.00-33.34
173755562006.12.08 16:43sell0.10usdchf1.19631.21131.19252006.12.08 16:511.19980.000.000.00-29.17
173367662006.12.08 13:42sell0.50eurusd1.32791.33831.32412006.12.08 16:521.32410.000.000.00190.00
173310792006.12.08 13:31sell0.30eurusd1.32641.33831.32262006.12.08 16:541.32260.000.000.00114.00
173797192006.12.08 16:51buy3.40eurusd1.32551.32141.32932006.12.08 16:541.32140.000.000.00-1 394.00
173777462006.12.08 16:49buy2.10eurusd1.32721.32141.33102006.12.08 16:541.32140.000.000.00-1 218.00
173649932006.12.08 15:29buy0.50eurusd1.33181.32141.33562006.12.08 16:541.32140.000.000.00-520.00
173816572006.12.08 16:52buy5.40eurusd1.32381.32141.32762006.12.08 16:541.32140.000.000.00-1 296.00
173614362006.12.08 15:15buy0.30eurusd1.33341.32141.33722006.12.08 16:541.32140.000.000.00-360.00
173601542006.12.08 15:13buy0.20eurusd1.33491.32141.33872006.12.08 16:541.32140.000.000.00-270.00
173757372006.12.08 16:43buy1.30eurusd1.32881.32141.33262006.12.08 16:541.32140.000.000.00-962.00
173799172006.12.08 16:51buy0.10usdchf1.19971.18471.20352006.12.08 16:541.20350.000.000.0031.57
173736792006.12.08 16:40buy0.80eurusd1.33031.32141.33412006.12.08 16:541.32140.000.000.00-712.00
173303892006.12.08 13:31sell0.20eurusd1.32481.33831.32102006.12.08 16:541.32170.000.000.0062.00
173287022006.12.08 13:30sell0.10eurusd1.32331.33831.31952006.12.08 16:541.32170.000.000.0016.00
173792882006.12.08 16:50buy0.10usdjpy116.11114.61116.492006.12.08 16:55116.490.000.000.0032.62
173867322006.12.08 16:55buy5.40gbpusd1.95151.94891.95532006.12.08 16:571.95530.000.000.002 052.00
173856892006.12.08 16:55buy3.40gbpusd1.95301.94891.95682006.12.08 16:571.95520.000.000.00748.00
173817422006.12.08 16:52buy1.30gbpusd1.95621.94891.96002006.12.08 16:571.95530.000.000.00-117.00
173840962006.12.08 16:54buy2.10gbpusd1.95461.94891.95842006.12.08 16:571.95530.000.000.00147.00
173802862006.12.08 16:51buy0.80gbpusd1.95771.94891.96152006.12.08 16:571.95530.000.000.00-192.00
173796012006.12.08 16:51buy0.50gbpusd1.95921.94891.96302006.12.08 16:571.95530.000.000.00-195.00
173779812006.12.08 16:49buy0.30gbpusd1.96071.94891.96452006.12.08 16:571.95530.000.000.00-162.00
173772002006.12.08 16:48buy0.20gbpusd1.96231.94891.96612006.12.08 16:571.95520.000.000.00-142.00
173753042006.12.08 16:42buy0.10gbpusd1.96391.94891.96772006.12.08 16:571.95520.000.000.00-87.00
173930802006.12.08 17:02buy0.20gbpusd1.95421.94071.95802006.12.08 17:241.95800.000.000.0076.00
173905352006.12.08 16:57buy0.10gbpusd1.95571.94071.95952006.12.08 17:241.95800.000.000.0023.00
174005992006.12.08 17:27buy0.20gbpusd1.95671.94331.96052006.12.08 18:171.95430.000.000.00-48.00
173999702006.12.08 17:24buy0.10gbpusd1.95831.94331.96212006.12.08 18:171.95420.000.000.00-41.00
174030422006.12.08 17:45buy0.30usdchf1.20151.18961.20532006.12.10 22:301.20530.000.002.8494.57
173952372006.12.08 17:06buy0.20usdchf1.20301.18961.20682006.12.10 22:301.20540.000.001.8939.82
173843262006.12.08 16:54buy0.10usdchf1.20461.18961.20842006.12.10 22:301.20540.000.000.956.64
173950762006.12.08 17:06sell0.20eurusd1.32251.33601.31872006.12.10 22:441.31870.000.001.2176.00
173845182006.12.08 16:54sell0.10eurusd1.32101.33601.31722006.12.10 22:441.31870.000.000.6123.00
173898572006.12.08 16:56buy0.30usdjpy116.24115.04116.622006.12.11 01:16116.620.000.003.7297.75
173886202006.12.08 16:56buy0.20usdjpy116.39115.04116.772006.12.11 01:16116.610.000.002.4837.73
173877272006.12.08 16:55buy0.10usdjpy116.54115.04116.922006.12.11 01:16116.620.000.001.246.86
174157212006.12.10 22:44sell0.10eurusd1.31861.33361.31482006.12.11 01:541.31480.000.000.0038.00
174144832006.12.10 22:31buy0.10usdchf1.20581.19081.20962006.12.11 02:191.20960.000.000.0031.42
174339272006.12.11 01:55buy0.80gbpusd1.94831.93951.95212006.12.11 06:251.95210.000.000.00304.00
174301472006.12.11 01:27buy0.50gbpusd1.94981.93951.95362006.12.11 06:251.95210.000.000.00115.00
174090042006.12.08 19:14buy0.20gbpusd1.95281.93951.95662006.12.11 06:251.95200.000.00-0.40-16.00
174054282006.12.08 18:17buy0.10gbpusd1.95451.93951.95832006.12.11 06:251.95200.000.00-0.20-25.00
174250352006.12.11 00:26buy0.30gbpusd1.95131.93951.95512006.12.11 06:251.95200.000.000.0021.00
174517282006.12.11 06:42buy0.20gbpusd1.95091.93751.95472006.12.11 07:501.95470.000.000.0076.00
174510282006.12.11 06:26buy0.10gbpusd1.95251.93751.95632006.12.11 07:531.95630.000.000.0038.00
174285652006.12.11 01:16buy0.10usdjpy116.66115.16117.042006.12.11 09:43117.040.000.000.0032.47
174608192006.12.11 07:50buy0.80usdchf1.20381.19501.20762006.12.11 13:001.20760.000.000.00251.74
174588442006.12.11 07:47buy0.50usdchf1.20531.19501.20912006.12.11 13:001.20750.000.000.0091.10
174499732006.12.11 06:15buy0.30usdchf1.20681.19501.21062006.12.11 13:001.20750.000.000.0017.39
174414482006.12.11 03:26buy0.20usdchf1.20851.19501.21232006.12.11 13:001.20750.000.000.00-16.56
174381042006.12.11 02:19buy0.10usdchf1.21001.19501.21382006.12.11 13:001.20750.000.000.00-20.70
174789692006.12.11 10:32buy0.80gbpusd1.94901.94021.95282006.12.11 15:371.95280.000.000.00304.00
174771322006.12.11 10:05buy0.50gbpusd1.95061.94021.95442006.12.11 15:371.95290.000.000.00115.00
174687482006.12.11 08:55buy0.20gbpusd1.95371.94021.95752006.12.11 15:371.95290.000.000.00-16.00
174738942006.12.11 09:37buy0.30gbpusd1.95221.94021.95602006.12.11 15:371.95290.000.000.0021.00
174608572006.12.11 07:50buy0.10gbpusd1.95521.94021.95902006.12.11 15:371.95290.000.000.00-23.00
175033652006.12.11 16:29sell1.30eurusd1.32231.32971.31852006.12.11 17:021.32440.000.000.00-273.00
174990262006.12.11 15:37buy0.10gbpusd1.95351.93851.95732006.12.11 17:021.95730.000.000.0038.00
174578542006.12.11 07:43sell0.50eurusd1.31931.32971.31552006.12.11 17:021.32500.000.000.00-285.00
174507862006.12.11 06:25sell0.30eurusd1.31771.32971.31392006.12.11 17:021.32480.000.000.00-213.00
174456672006.12.11 04:13sell0.20eurusd1.31621.32971.31242006.12.11 17:021.32470.000.000.00-170.00
174337162006.12.11 01:54sell0.10eurusd1.31471.32971.31092006.12.11 17:021.32460.000.000.00-99.00
175075832006.12.11 17:02buy0.10gbpusd1.95751.94251.96132006.12.12 02:571.96130.000.00-0.2038.00
175538392006.12.12 07:51buy0.20gbpusd1.96021.94671.96402006.12.12 08:051.95820.000.000.00-40.00
175390872006.12.12 02:57buy0.10gbpusd1.96171.94671.96552006.12.12 08:051.95820.000.000.00-35.00
175562442006.12.12 08:05buy0.10gbpusd1.95841.94341.96222006.12.12 09:301.96220.000.000.0038.00
175692362006.12.12 10:56buy0.30gbpusd1.96021.94821.96402006.12.12 12:481.96400.000.000.00114.00
175683732006.12.12 10:53buy0.20gbpusd1.96171.94821.96552006.12.12 12:481.96400.000.000.0046.00
175601712006.12.12 09:30buy0.10gbpusd1.96321.94821.96702006.12.12 12:481.96400.000.000.008.00
175146642006.12.11 17:40buy0.30usdjpy116.74115.55117.122006.12.12 13:30117.120.000.003.7297.33
174802472006.12.11 10:46buy0.20usdjpy116.89115.55117.272006.12.12 13:30117.130.000.002.4840.98
174749732006.12.11 09:43buy0.10usdjpy117.05115.55117.432006.12.12 13:30117.130.000.001.246.83
175781862006.12.12 13:30buy0.30gbpusd1.96041.94921.96422006.12.12 14:261.96420.000.000.00114.00
175777422006.12.12 13:29buy0.20gbpusd1.96271.94921.96652006.12.12 14:261.96420.000.000.0030.00
175751802006.12.12 12:50buy0.10gbpusd1.96421.94921.96802006.12.12 14:261.96430.000.000.001.00
175904212006.12.12 14:41buy1.30usdchf1.20031.19291.20412006.12.12 19:141.20410.000.000.00410.23
175266342006.12.11 22:20buy0.80usdchf1.20181.19291.20562006.12.12 19:141.20420.000.000.00159.44
174983072006.12.11 15:32buy0.30usdchf1.20481.19291.20862006.12.12 19:141.20230.000.002.84-62.38
174908112006.12.11 13:35buy0.20usdchf1.20641.19291.21022006.12.12 19:141.20220.000.001.89-69.87
174879932006.12.11 13:00buy0.10usdchf1.20791.19291.21172006.12.12 19:151.20220.000.000.95-47.41
175863872006.12.12 14:26buy0.10gbpusd1.96461.94961.96842006.12.12 19:151.96650.000.000.0019.00
176048812006.12.12 19:15buy0.20gbpusd1.96531.95181.96912006.12.12 19:211.96910.000.000.0076.00
176048082006.12.12 19:15buy0.10gbpusd1.96681.95181.97062006.12.12 19:211.96910.000.000.0023.00
175561132006.12.12 08:05buy0.20eurusd1.32301.30951.32682006.12.12 19:211.32680.000.000.0076.00
175075432006.12.11 17:02buy0.10eurusd1.32451.30951.32832006.12.12 19:211.32680.000.00-0.7623.00
174607572006.12.11 07:50sell0.80eurusd1.32081.32971.31702006.12.12 19:211.32740.000.004.84-528.00
  0.00 0.00 -48.88 4 231.91
Closed P/L: 4 183.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
175007522006.12.11 15:53buy0.50usdchf1.20331.19291.2071 1.19930.000.004.72-166.76
175785902006.12.12 13:30buy0.10usdjpy117.15115.65117.53 116.740.000.000.00-35.12
175818682006.12.12 13:38buy0.20usdjpy117.00115.65117.38 116.740.000.000.00-44.54
175890672006.12.12 14:37buy0.30usdjpy116.85115.65117.23 116.740.000.000.00-28.27
176043542006.12.12 19:15buy0.10usdchf1.20311.18811.2069 1.19930.000.000.00-31.69
176063302006.12.12 19:20buy0.20usdchf1.20161.18811.2054 1.19930.000.000.00-38.36
176074782006.12.12 19:21buy0.10gbpusd1.96971.95471.9735 1.97020.000.000.005.00
176077692006.12.12 19:21buy0.10eurusd1.32761.31261.3314 1.32800.000.000.004.00
176092212006.12.12 19:23buy0.20eurusd1.32601.31261.3298 1.32800.000.000.0040.00
176092402006.12.12 19:23buy0.20gbpusd1.96821.95471.9720 1.97020.000.000.0040.00
176141082006.12.12 19:36buy0.50usdchf1.19851.18811.2023 1.19930.000.000.0033.35
176199002006.12.12 20:21buy0.50usdjpy116.69115.65117.07 116.740.000.000.0021.42
  0.00 0.00 4.72 -200.97
 Floating P/L: -196.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 183.03 Floating P/L: -196.25 Margin: 3 000.00
Balance: 24 183.03 Equity: 23 986.78 Free Margin: 20 986.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 15 436.99 Gross Loss: 11 253.96 Total Net Profit: 4 183.03
Profit Factor: 1.37 Expected Payoff: 18.43  
Absolute Drawdown: 141.30 Maximal Drawdown: 6 700.43 (24.43%) Relative Drawdown: 24.43% (6 700.43)
 
Total Trades: 227 Short Positions (won %): 118 (63.56%) Long Positions (won %): 109 (61.47%)
Profit Trades (% of total): 142 (62.56%) Loss trades (% of total): 85 (37.44%)
Largest profit trade: 2 052.00 loss trade: -1 394.00
Average profit trade: 108.71 loss trade: -132.40
Maximum consecutive wins ($): 17 (835.59) consecutive losses ($): 13 (-141.30)
Maximal consecutive profit (count): 2 162.62 (4) consecutive loss (count): -6 020.00 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3