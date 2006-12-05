Interbank FX, LLC

Account: 1319358 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 12, 21:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
170610712006.12.05 18:36balanceDeposit20 000.00
171131322006.12.06 08:27buy0.30eurusd1.32971.31781.33352006.12.06 09:181.32750.000.000.00-66.00
170714242006.12.05 22:12buy0.20eurusd1.33131.31781.33512006.12.06 09:191.32740.000.000.00-78.00
170611362006.12.05 18:38buy0.10eurusd1.33281.31781.33662006.12.06 09:191.32730.000.00-0.76-55.00
170989382006.12.06 05:37buy0.30usdjpy114.57113.37114.952006.12.06 09:40114.950.000.000.0099.17
170951322006.12.06 04:50buy0.20usdjpy114.72113.37115.102006.12.06 09:40114.950.000.000.0040.02
170610772006.12.05 18:36buy0.10usdjpy114.87113.37115.252006.12.06 09:40114.950.000.001.246.96
171235722006.12.06 09:40buy2.10gbpusd1.96411.95921.96792006.12.06 15:051.96790.000.000.00798.00
171214742006.12.06 09:39buy1.30gbpusd1.96571.95921.96952006.12.06 15:051.96790.000.000.00286.00
171103672006.12.06 07:58buy0.50gbpusd1.96961.95921.97342006.12.06 15:051.96830.000.000.00-65.00
170620482006.12.05 19:15buy0.10gbpusd1.97421.95921.97802006.12.06 15:051.96830.000.00-0.20-59.00
170720772006.12.05 22:21buy0.20gbpusd1.97271.95921.97652006.12.06 15:051.96830.000.000.00-88.00
171081272006.12.06 07:27buy0.30gbpusd1.97111.95921.97492006.12.06 15:051.96830.000.000.00-84.00
171213482006.12.06 09:39sell0.80usdchf1.19681.20571.19302006.12.06 15:351.19300.000.000.00254.82
171167862006.12.06 09:18sell0.50usdchf1.19531.20571.19152006.12.06 15:351.19300.000.000.0096.40
170715572006.12.05 22:14sell0.20usdchf1.19231.20571.18852006.12.06 15:351.19300.000.000.00-11.74
171130122006.12.06 08:26sell0.30usdchf1.19381.20571.19002006.12.06 15:351.19300.000.000.0020.12
170611442006.12.05 18:38sell0.10usdchf1.19071.20571.18692006.12.06 15:351.19290.000.00-1.20-18.44
171194482006.12.06 09:30buy0.80gbpusd1.96721.95921.97102006.12.06 15:361.96890.000.000.00136.00
171539952006.12.06 15:05buy0.10gbpusd1.96851.95351.97232006.12.06 15:361.96880.000.000.003.00
171632232006.12.06 15:58sell0.50eurusd1.33201.34251.32822006.12.06 19:541.32820.000.000.00190.00
171541862006.12.06 15:05sell0.30eurusd1.33051.34251.32672006.12.06 19:541.32820.000.000.0069.00
171191772006.12.06 09:26sell0.20eurusd1.32901.34251.32522006.12.06 19:541.32820.000.000.0016.00
171175852006.12.06 09:19sell0.10eurusd1.32751.34251.32372006.12.06 19:541.32830.000.000.00-8.00
171242992006.12.06 09:40buy0.10usdjpy114.97113.47115.352006.12.06 23:42115.350.000.003.7232.94
171809622006.12.06 19:20buy0.30gbpusd1.96611.95411.96992006.12.07 07:121.96990.000.00-1.80114.00
171769922006.12.06 18:36buy0.20gbpusd1.96761.95411.97142006.12.07 07:121.96990.000.00-1.2046.00
171581532006.12.06 15:36buy0.10gbpusd1.96911.95411.97292006.12.07 07:121.96990.000.00-0.608.00
171847972006.12.06 19:54buy0.10eurusd1.32841.31341.33222006.12.07 07:331.33220.000.00-2.2738.00
172111082006.12.07 05:04buy0.50usdjpy114.91113.87115.292006.12.07 23:50115.290.000.006.20164.80
171979072006.12.07 00:53buy0.30usdjpy115.07113.87115.452006.12.07 23:50115.290.000.003.7257.25
171959052006.12.07 00:21buy0.20usdjpy115.22113.87115.602006.12.07 23:50115.290.000.002.4812.14
171938762006.12.06 23:43buy0.10usdjpy115.37113.87115.752006.12.07 23:50115.280.000.001.24-7.81
172951842006.12.08 00:06buy0.20usdjpy115.14113.80115.522006.12.08 09:51115.520.000.000.0065.79
172942842006.12.07 23:50buy0.10usdjpy115.30113.80115.682006.12.08 09:51115.520.000.000.0019.04
172191822006.12.07 07:12buy0.10gbpusd1.97051.95551.97432006.12.08 13:301.95550.000.00-0.20-150.00
172461882006.12.07 13:32buy0.50gbpusd1.96531.95551.96912006.12.08 13:301.95550.000.00-1.00-490.00
173090632006.12.08 07:36buy2.10gbpusd1.96071.95551.96452006.12.08 13:301.95550.000.000.00-1 092.00
172256732006.12.07 08:12buy0.20gbpusd1.96891.95551.97272006.12.08 13:301.95550.000.00-0.40-268.00
173177212006.12.08 10:08buy3.40gbpusd1.95921.95551.96302006.12.08 13:301.95550.000.000.00-1 258.00
172326622006.12.07 10:16buy0.30gbpusd1.96741.95551.97122006.12.08 13:301.95550.000.00-0.60-357.00
173099222006.12.08 07:41sell0.50usdchf1.19691.20741.19312006.12.08 13:301.20070.000.000.00-158.24
172546822006.12.07 14:00buy0.80gbpusd1.96381.95551.96762006.12.08 13:301.95550.000.00-1.60-664.00
173266162006.12.08 13:29buy5.40gbpusd1.95771.95551.96152006.12.08 13:301.95550.000.000.00-1 188.00
172711662006.12.07 16:46buy1.30gbpusd1.96231.95551.96612006.12.08 13:301.95550.000.00-2.60-884.00
171741972006.12.06 17:44sell0.20usdchf1.19391.20741.19012006.12.08 13:301.20040.000.00-9.56-108.30
171579012006.12.06 15:35sell0.10usdchf1.19241.20741.18862006.12.08 13:301.20040.000.00-4.78-66.64
172550452006.12.07 14:02buy0.50eurusd1.32781.31741.33162006.12.08 13:301.32320.000.00-3.78-230.00
172323182006.12.07 10:15buy0.30eurusd1.32941.31741.33322006.12.08 13:301.32320.000.00-2.27-186.00
172271992006.12.07 08:40buy0.20eurusd1.33091.31741.33472006.12.08 13:301.32320.000.00-1.51-154.00
172218182006.12.07 07:33buy0.10eurusd1.33241.31741.33622006.12.08 13:301.32340.000.00-0.76-90.00
173262822006.12.08 13:28buy0.80eurusd1.32621.31741.33002006.12.08 13:451.33000.000.000.00304.00
173398782006.12.08 13:45sell2.10gbpusd1.96231.96761.95852006.12.08 13:461.96420.000.000.00-399.00
173388752006.12.08 13:45sell1.30gbpusd1.96051.96761.95672006.12.08 13:461.96420.000.000.00-481.00
173305652006.12.08 13:31sell0.30gbpusd1.95571.96761.95192006.12.08 13:461.96420.000.000.00-255.00
173296682006.12.08 13:30sell0.20gbpusd1.95421.96761.95042006.12.08 13:461.96420.000.000.00-200.00
173380602006.12.08 13:45sell0.80gbpusd1.95881.96761.95502006.12.08 13:461.96430.000.000.00-440.00
173312432006.12.08 13:31sell0.50gbpusd1.95731.96761.95352006.12.08 13:461.96420.000.000.00-345.00
173288512006.12.08 13:30sell0.10gbpusd1.95261.96761.94882006.12.08 13:461.96420.000.000.00-116.00
171810262006.12.06 19:20sell0.30usdchf1.19541.20741.19162006.12.08 13:531.19160.000.00-14.3495.67
173499022006.12.08 14:07sell0.50gbpusd1.96851.97861.96472006.12.08 15:021.97240.000.000.00-195.00
173447692006.12.08 13:53sell0.30gbpusd1.96691.97861.96312006.12.08 15:021.97260.000.000.00-171.00
173434732006.12.08 13:52sell0.20gbpusd1.96541.97861.96162006.12.08 15:021.97230.000.000.00-138.00
173516912006.12.08 14:15sell0.50eurusd1.33481.34521.33102006.12.08 15:261.33250.000.000.00115.00
173395972006.12.08 13:45sell0.20eurusd1.33171.34521.32792006.12.08 15:261.33250.000.000.00-16.00
173376892006.12.08 13:45sell0.50eurusd1.32911.33851.32532006.12.08 15:261.33250.000.000.00-170.00
173434532006.12.08 13:52sell0.30eurusd1.33331.34521.32952006.12.08 15:261.33250.000.000.0024.00
173354722006.12.08 13:35sell0.30eurusd1.32761.33851.32382006.12.08 15:261.33260.000.000.00-150.00
173306882006.12.08 13:31sell0.20eurusd1.32601.33851.32222006.12.08 15:261.33260.000.000.00-132.00
173518392006.12.08 14:16buy0.80usdjpy114.96114.08115.342006.12.08 15:29115.340.000.000.00263.57
173450222006.12.08 13:53buy0.50usdjpy115.11114.08115.492006.12.08 15:29115.340.000.000.0099.71
173426202006.12.08 13:51buy0.30usdjpy115.27114.08115.652006.12.08 15:29115.340.000.000.0018.21
173386802006.12.08 13:45buy0.20usdjpy115.42114.08115.802006.12.08 15:29115.340.000.000.00-13.87
173158022006.12.08 09:52buy0.10usdjpy115.58114.08115.962006.12.08 15:29115.350.000.000.00-19.94
173515022006.12.08 14:15sell0.80gbpusd1.97001.97861.96622006.12.08 16:251.96620.000.000.00304.00
173666642006.12.08 15:34sell0.20usdjpy115.50116.85115.122006.12.08 16:40115.690.000.000.00-32.85
173650282006.12.08 15:29sell0.10usdjpy115.35116.85114.972006.12.08 16:40115.690.000.000.00-29.39
173390142006.12.08 13:45buy0.80usdchf1.19431.18551.19812006.12.08 16:491.19810.000.000.00253.74
173771982006.12.08 16:48buy2.10gbpusd1.96231.95641.96612006.12.08 16:491.95920.000.000.00-651.00
173408552006.12.08 13:46sell0.10gbpusd1.96361.97861.95982006.12.08 16:491.95980.000.000.0038.00
173607482006.12.08 15:14buy0.20gbpusd1.96991.95641.97372006.12.08 16:491.95920.000.000.00-214.00
173641602006.12.08 15:27buy0.30gbpusd1.96841.95641.97222006.12.08 16:491.95920.000.000.00-276.00
173755642006.12.08 16:43buy1.30gbpusd1.96381.95641.96762006.12.08 16:491.95920.000.000.00-598.00
173736932006.12.08 16:40buy0.80gbpusd1.96531.95641.96912006.12.08 16:491.95920.000.000.00-488.00
173656852006.12.08 15:30buy0.50gbpusd1.96681.95641.97062006.12.08 16:491.95910.000.000.00-385.00
173592302006.12.08 15:05buy0.10gbpusd1.97141.95641.97522006.12.08 16:491.95910.000.000.00-123.00
173379822006.12.08 13:45buy0.50usdchf1.19581.18551.19962006.12.08 16:511.19960.000.000.00158.39
173796682006.12.08 16:51sell1.30usdchf1.19921.20661.19542006.12.08 16:521.20150.000.000.00-248.86
173372892006.12.08 13:45buy0.30usdchf1.19741.18551.20122006.12.08 16:521.20120.000.000.0094.88
173737722006.12.08 16:40sell0.30usdchf1.19461.20661.19082006.12.08 16:521.20170.000.000.00-177.25
173754722006.12.08 16:43sell0.50usdchf1.19621.20661.19242006.12.08 16:521.20150.000.000.00-220.56
173280092006.12.08 13:30buy0.10usdchf1.20051.18551.20432006.12.08 16:521.20120.000.000.005.83
173435472006.12.08 13:52sell0.10usdchf1.19161.20661.18782006.12.08 16:521.20160.000.000.00-83.22
173652212006.12.08 15:29sell0.20usdchf1.19311.20661.18932006.12.08 16:521.20160.000.000.00-141.48
173805442006.12.08 16:51buy1.30eurusd1.32481.31771.32862006.12.08 16:541.32300.000.000.00-234.00
173656132006.12.08 15:29buy0.20eurusd1.33121.31771.33502006.12.08 16:541.32290.000.000.00-166.00
173773132006.12.08 16:49buy0.50eurusd1.32781.31771.33162006.12.08 16:541.32290.000.000.00-245.00
173787352006.12.08 16:49buy0.80eurusd1.32631.31771.33012006.12.08 16:541.32300.000.000.00-264.00
173749542006.12.08 16:42buy0.30eurusd1.32961.31771.33342006.12.08 16:541.32290.000.000.00-201.00
173640112006.12.08 15:26buy0.10eurusd1.33271.31771.33652006.12.08 16:541.32290.000.000.00-98.00
173822092006.12.08 16:52buy0.10usdchf1.20161.18661.20542006.12.08 16:551.20540.000.000.0031.52
173867902006.12.08 16:55buy0.10gbpusd1.95151.93651.95532006.12.08 16:571.95530.000.000.0038.00
173845492006.12.08 16:54buy0.80gbpusd1.95341.94461.95722006.12.08 16:571.95530.000.000.00152.00
173815832006.12.08 16:52buy0.30gbpusd1.95661.94461.96042006.12.08 16:571.95510.000.000.00-45.00
173838292006.12.08 16:54buy0.50gbpusd1.95491.94461.95872006.12.08 16:571.95510.000.000.0010.00
173801382006.12.08 16:51buy0.20gbpusd1.95811.94461.96192006.12.08 16:571.95510.000.000.00-60.00
173788462006.12.08 16:49buy0.10gbpusd1.95961.94461.96342006.12.08 16:571.95510.000.000.00-45.00
173931322006.12.08 17:02buy0.20gbpusd1.95381.94041.95762006.12.08 17:061.95760.000.000.0076.00
173911732006.12.08 16:57buy0.10gbpusd1.95541.94041.95922006.12.08 17:061.95760.000.000.0022.00
173953372006.12.08 17:06sell0.10gbpusd1.95771.97271.95392006.12.08 18:571.95390.000.000.0038.00
173834902006.12.08 16:54sell0.10eurusd1.32261.33761.31882006.12.10 22:351.31880.000.000.6138.00
173955302006.12.08 17:07buy0.30usdchf1.20261.19091.20642006.12.11 00:121.20640.000.002.8494.50
173897952006.12.08 16:56buy0.20usdchf1.20421.19091.20802006.12.11 00:121.20640.000.001.8936.47
173865522006.12.08 16:55buy0.10usdchf1.20591.19091.20972006.12.11 00:121.20640.000.000.954.14
174076842006.12.08 18:57sell0.10gbpusd1.95361.96861.94982006.12.11 01:271.94980.000.000.0638.00
173824482006.12.08 16:53sell0.80usdjpy116.28117.16115.902006.12.11 01:48116.760.000.00-12.08-328.88
174284562006.12.11 01:16sell2.10usdjpy116.59117.16116.212006.12.11 01:48116.760.000.000.00-305.76
173869462006.12.08 16:55sell1.30usdjpy116.44117.16116.062006.12.11 01:48116.760.000.00-19.63-356.29
173739292006.12.08 16:40sell0.10usdjpy115.66117.16115.282006.12.11 01:48116.760.000.00-1.51-94.21
173778652006.12.08 16:49sell0.30usdjpy115.97117.16115.592006.12.11 01:48116.770.000.00-4.53-205.53
173795192006.12.08 16:51sell0.50usdjpy116.12117.16115.742006.12.11 01:48116.770.000.00-7.55-278.32
173756242006.12.08 16:43sell0.20usdjpy115.81117.16115.432006.12.11 01:48116.770.000.00-3.02-164.43
174153472006.12.10 22:36sell0.10eurusd1.31871.33371.31492006.12.11 01:541.31490.000.000.0038.00
174606882006.12.11 07:50sell0.80eurusd1.32071.32961.31692006.12.11 08:181.32230.000.000.00-128.00
174577382006.12.11 07:43sell0.50eurusd1.31921.32961.31542006.12.11 08:181.32230.000.000.00-155.00
174506452006.12.11 06:24sell0.30eurusd1.31761.32961.31382006.12.11 08:181.32210.000.000.00-135.00
174455362006.12.11 04:12sell0.20eurusd1.31611.32961.31232006.12.11 08:181.32210.000.000.00-120.00
174336532006.12.11 01:54sell0.10eurusd1.31461.32961.31082006.12.11 08:181.32210.000.000.00-75.00
174618472006.12.11 07:52sell0.80gbpusd1.95561.96451.95182006.12.11 09:381.95180.000.000.00304.00
174594392006.12.11 07:48sell0.50gbpusd1.95411.96451.95032006.12.11 09:381.95180.000.000.00115.00
174574982006.12.11 07:42sell0.30gbpusd1.95261.96451.94882006.12.11 09:381.95170.000.000.0027.00
174491262006.12.11 06:12sell0.20gbpusd1.95101.96451.94722006.12.11 09:381.95170.000.000.00-14.00
174301702006.12.11 01:27sell0.10gbpusd1.94951.96451.94572006.12.11 09:381.95170.000.000.00-22.00
174600882006.12.11 07:48buy0.20usdjpy116.63115.28117.012006.12.11 09:42117.010.000.000.0064.95
174323702006.12.11 01:48buy0.10usdjpy116.78115.28117.162006.12.11 09:42117.010.000.000.0019.66
174608602006.12.11 07:50buy0.30usdchf1.20381.19181.20762006.12.11 13:001.20760.000.000.0094.40
174230832006.12.11 00:12buy0.10usdchf1.20681.19181.21062006.12.11 13:001.20750.000.000.005.80
174588502006.12.11 07:47buy0.20usdchf1.20531.19181.20912006.12.11 13:001.20750.000.000.0036.44
174842942006.12.11 12:14buy0.30gbpusd1.94851.93661.95232006.12.11 15:311.95230.000.000.00114.00
174773462006.12.11 10:05buy0.20gbpusd1.95011.93661.95392006.12.11 15:311.95230.000.000.0044.00
174740602006.12.11 09:38buy0.10gbpusd1.95161.93661.95542006.12.11 15:311.95230.000.000.007.00
174890312006.12.11 13:17buy0.50eurusd1.31751.30701.32132006.12.11 15:381.32130.000.000.00190.00
174663632006.12.11 08:18buy0.10eurusd1.32201.30701.32582006.12.11 15:381.32120.000.000.00-8.00
174734522006.12.11 09:36buy0.30eurusd1.31901.30701.32282006.12.11 15:381.32130.000.000.0069.00
174687792006.12.11 08:55buy0.20eurusd1.32051.30701.32432006.12.11 15:381.32130.000.000.0016.00
174981612006.12.11 15:31buy0.10gbpusd1.95281.93781.95662006.12.11 17:011.95660.000.000.0038.00
174992972006.12.11 15:38buy0.10eurusd1.32141.30641.32522006.12.11 17:161.32520.000.000.0038.00
175069182006.12.11 17:02buy0.10gbpusd1.95721.94221.96102006.12.12 02:561.96100.000.00-0.2038.00
175561502006.12.12 08:05buy0.30gbpusd1.95851.94651.96232006.12.12 09:301.96230.000.000.00114.00
175388702006.12.12 02:56buy0.10gbpusd1.96151.94651.96532006.12.12 09:301.96200.000.000.005.00
175539982006.12.12 07:51buy0.20gbpusd1.96001.94651.96382006.12.12 09:301.96200.000.000.0040.00
175611112006.12.12 09:31sell0.20gbpusd1.96371.97721.95992006.12.12 10:561.95990.000.000.0076.00
175601532006.12.12 09:30sell0.10gbpusd1.96221.97721.95842006.12.12 10:561.95990.000.000.0023.00
175409492006.12.12 03:03buy0.30usdjpy116.71115.52117.092006.12.12 13:30117.090.000.000.0097.36
175755122006.12.12 12:54sell0.50gbpusd1.96421.97461.96042006.12.12 13:301.96040.000.000.00190.00
175780302006.12.12 13:30buy0.30eurusd1.32231.31051.32612006.12.12 14:411.32610.000.000.00114.00
175202482006.12.11 20:34buy0.20eurusd1.32391.31051.32772006.12.12 14:411.32610.000.00-1.5144.00
175106192006.12.11 17:16buy0.10eurusd1.32551.31051.32932006.12.12 14:411.32610.000.00-0.766.00
175007532006.12.11 15:53buy0.50usdchf1.20331.19291.20712006.12.12 14:411.20000.000.004.72-137.50
175266352006.12.11 22:20buy0.80usdchf1.20181.19291.20562006.12.12 14:411.20000.000.000.00-120.00
174983082006.12.11 15:32buy0.30usdchf1.20481.19291.20862006.12.12 14:411.20000.000.002.84-120.00
174879942006.12.11 13:00buy0.10usdchf1.20791.19291.21172006.12.12 14:411.20000.000.000.95-65.83
174908102006.12.11 13:35buy0.20usdchf1.20641.19291.21022006.12.12 14:411.20000.000.001.89-106.67
175905212006.12.12 14:41buy0.10usdchf1.20051.18551.20432006.12.12 19:141.20430.000.000.0031.55
175856082006.12.12 14:12sell0.50gbpusd1.96381.97421.96002006.12.12 19:141.96560.000.000.00-90.00
175810822006.12.12 13:33sell0.30gbpusd1.96231.97421.95852006.12.12 19:141.96560.000.000.00-99.00
175798712006.12.12 13:30sell0.20gbpusd1.96071.97421.95692006.12.12 19:141.96580.000.000.00-102.00
175782562006.12.12 13:30sell0.10gbpusd1.95921.97421.95542006.12.12 19:151.96600.000.000.00-68.00
175730512006.12.12 12:06sell0.30gbpusd1.96271.97461.95892006.12.12 19:151.96620.000.000.00-105.00
175699632006.12.12 11:00sell0.20gbpusd1.96111.97461.95732006.12.12 19:151.96600.000.000.00-98.00
175693532006.12.12 10:56sell0.10gbpusd1.95961.97461.95582006.12.12 19:151.96610.000.000.00-65.00
175979772006.12.12 16:34buy0.30eurusd1.32311.31111.32692006.12.12 19:211.32690.000.000.00114.00
175949852006.12.12 15:47buy0.20eurusd1.32461.31111.32842006.12.12 19:211.32700.000.000.0048.00
175902642006.12.12 14:41buy0.10eurusd1.32611.31111.32992006.12.12 19:211.32700.000.000.009.00
  0.00 0.00 -66.87 -12 622.77
Closed P/L: -12 689.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174746432006.12.11 09:42buy0.10usdjpy117.02115.52117.40 116.750.000.001.24-23.13
175267142006.12.11 22:21buy0.20usdjpy116.86115.52117.24 116.750.000.000.00-18.84
175818692006.12.12 13:38buy0.20usdjpy117.00115.66117.38 116.750.000.000.00-42.83
175869872006.12.12 14:33sell0.80gbpusd1.96531.97421.9615 1.97070.000.000.00-432.00
175890552006.12.12 14:37buy0.30usdjpy116.85115.66117.23 116.750.000.000.00-25.70
176044342006.12.12 19:15sell0.10gbpusd1.96461.97961.9608 1.97070.000.000.00-61.00
176044612006.12.12 19:15buy0.10usdchf1.20331.18831.2071 1.19940.000.000.00-32.52
176063182006.12.12 19:20buy0.20usdchf1.20181.18831.2056 1.19940.000.000.00-40.02
176066562006.12.12 19:20sell0.30gbpusd1.96761.97961.9638 1.97070.000.000.00-93.00
176074122006.12.12 19:21sell0.50gbpusd1.96911.97961.9653 1.97070.000.000.00-80.00
176075662006.12.12 19:21buy0.30usdchf1.20031.18831.2041 1.19940.000.000.00-22.51
176079092006.12.12 19:21buy0.10eurusd1.32771.31271.3315 1.32790.000.000.002.00
176090952006.12.12 19:22buy0.20eurusd1.32621.31271.3300 1.32790.000.000.0034.00
176129712006.12.12 19:33sell0.80gbpusd1.97071.97961.9669 1.97070.000.000.000.00
176140082006.12.12 19:35buy0.50usdchf1.19871.18831.2025 1.19940.000.000.0029.18
176199072006.12.12 20:21buy0.50usdjpy116.69115.66117.07 116.750.000.000.0025.70
  0.00 0.00 1.24 -780.67
 Floating P/L: -779.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -12 689.64 Floating P/L: -779.43 Margin: 5 200.00
Balance: 7 310.36 Equity: 6 530.93 Free Margin: 1 330.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 099.27 Gross Loss: 19 788.91 Total Net Profit: -12 689.64
Profit Factor: 0.36 Expected Payoff: -73.35  
Absolute Drawdown: 13 609.73 Maximal Drawdown: 15 652.76 (71.01%) Relative Drawdown: 71.01% (15 652.76)
 
Total Trades: 173 Short Positions (won %): 69 (30.43%) Long Positions (won %): 104 (56.73%)
Profit Trades (% of total): 80 (46.24%) Loss trades (% of total): 93 (53.76%)
Largest profit trade: 798.00 loss trade: -1 258.00
Average profit trade: 88.74 loss trade: -212.78
Maximum consecutive wins ($): 15 (905.89) consecutive losses ($): 16 (-7 373.24)
Maximal consecutive profit (count): 1 231.39 (5) consecutive loss (count): -7 373.24 (16)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4