|Account: 1319358
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 12, 21:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17061071
|2006.12.05 18:36
|balance
|Deposit
|20 000.00
|17113132
|2006.12.06 08:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3297
|1.3178
|1.3335
|2006.12.06 09:18
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|17071424
|2006.12.05 22:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3313
|1.3178
|1.3351
|2006.12.06 09:19
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|17061136
|2006.12.05 18:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3328
|1.3178
|1.3366
|2006.12.06 09:19
|1.3273
|0.00
|0.00
|-0.76
|-55.00
|17098938
|2006.12.06 05:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|114.57
|113.37
|114.95
|2006.12.06 09:40
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|99.17
|17095132
|2006.12.06 04:50
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.72
|113.37
|115.10
|2006.12.06 09:40
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|40.02
|17061077
|2006.12.05 18:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.87
|113.37
|115.25
|2006.12.06 09:40
|114.95
|0.00
|0.00
|1.24
|6.96
|17123572
|2006.12.06 09:40
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9641
|1.9592
|1.9679
|2006.12.06 15:05
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|798.00
|17121474
|2006.12.06 09:39
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9657
|1.9592
|1.9695
|2006.12.06 15:05
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|286.00
|17110367
|2006.12.06 07:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9696
|1.9592
|1.9734
|2006.12.06 15:05
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|17062048
|2006.12.05 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9592
|1.9780
|2006.12.06 15:05
|1.9683
|0.00
|0.00
|-0.20
|-59.00
|17072077
|2006.12.05 22:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9727
|1.9592
|1.9765
|2006.12.06 15:05
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|17108127
|2006.12.06 07:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9711
|1.9592
|1.9749
|2006.12.06 15:05
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|17121348
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1968
|1.2057
|1.1930
|2006.12.06 15:35
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|254.82
|17116786
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1953
|1.2057
|1.1915
|2006.12.06 15:35
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|96.40
|17071557
|2006.12.05 22:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1923
|1.2057
|1.1885
|2006.12.06 15:35
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.74
|17113012
|2006.12.06 08:26
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1938
|1.2057
|1.1900
|2006.12.06 15:35
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|17061144
|2006.12.05 18:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1907
|1.2057
|1.1869
|2006.12.06 15:35
|1.1929
|0.00
|0.00
|-1.20
|-18.44
|17119448
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9672
|1.9592
|1.9710
|2006.12.06 15:36
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|17153995
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|1.9535
|1.9723
|2006.12.06 15:36
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17163223
|2006.12.06 15:58
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3320
|1.3425
|1.3282
|2006.12.06 19:54
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17154186
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3305
|1.3425
|1.3267
|2006.12.06 19:54
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17119177
|2006.12.06 09:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3290
|1.3425
|1.3252
|2006.12.06 19:54
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17117585
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3275
|1.3425
|1.3237
|2006.12.06 19:54
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17124299
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.97
|113.47
|115.35
|2006.12.06 23:42
|115.35
|0.00
|0.00
|3.72
|32.94
|17180962
|2006.12.06 19:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9661
|1.9541
|1.9699
|2006.12.07 07:12
|1.9699
|0.00
|0.00
|-1.80
|114.00
|17176992
|2006.12.06 18:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9676
|1.9541
|1.9714
|2006.12.07 07:12
|1.9699
|0.00
|0.00
|-1.20
|46.00
|17158153
|2006.12.06 15:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9541
|1.9729
|2006.12.07 07:12
|1.9699
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.00
|17184797
|2006.12.06 19:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|1.3134
|1.3322
|2006.12.07 07:33
|1.3322
|0.00
|0.00
|-2.27
|38.00
|17211108
|2006.12.07 05:04
|buy
|0.50
|usdjpy
|114.91
|113.87
|115.29
|2006.12.07 23:50
|115.29
|0.00
|0.00
|6.20
|164.80
|17197907
|2006.12.07 00:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.07
|113.87
|115.45
|2006.12.07 23:50
|115.29
|0.00
|0.00
|3.72
|57.25
|17195905
|2006.12.07 00:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.22
|113.87
|115.60
|2006.12.07 23:50
|115.29
|0.00
|0.00
|2.48
|12.14
|17193876
|2006.12.06 23:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.37
|113.87
|115.75
|2006.12.07 23:50
|115.28
|0.00
|0.00
|1.24
|-7.81
|17295184
|2006.12.08 00:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.14
|113.80
|115.52
|2006.12.08 09:51
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|65.79
|17294284
|2006.12.07 23:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.30
|113.80
|115.68
|2006.12.08 09:51
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|17219182
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|1.9555
|1.9743
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-0.20
|-150.00
|17246188
|2006.12.07 13:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9653
|1.9555
|1.9691
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-1.00
|-490.00
|17309063
|2006.12.08 07:36
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9607
|1.9555
|1.9645
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 092.00
|17225673
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9689
|1.9555
|1.9727
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-0.40
|-268.00
|17317721
|2006.12.08 10:08
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.9592
|1.9555
|1.9630
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 258.00
|17232662
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9674
|1.9555
|1.9712
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-0.60
|-357.00
|17309922
|2006.12.08 07:41
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1969
|1.2074
|1.1931
|2006.12.08 13:30
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.24
|17254682
|2006.12.07 14:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9638
|1.9555
|1.9676
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-1.60
|-664.00
|17326616
|2006.12.08 13:29
|buy
|5.40
|gbpusd
|1.9577
|1.9555
|1.9615
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 188.00
|17271166
|2006.12.07 16:46
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9623
|1.9555
|1.9661
|2006.12.08 13:30
|1.9555
|0.00
|0.00
|-2.60
|-884.00
|17174197
|2006.12.06 17:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1939
|1.2074
|1.1901
|2006.12.08 13:30
|1.2004
|0.00
|0.00
|-9.56
|-108.30
|17157901
|2006.12.06 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1924
|1.2074
|1.1886
|2006.12.08 13:30
|1.2004
|0.00
|0.00
|-4.78
|-66.64
|17255045
|2006.12.07 14:02
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3278
|1.3174
|1.3316
|2006.12.08 13:30
|1.3232
|0.00
|0.00
|-3.78
|-230.00
|17232318
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3294
|1.3174
|1.3332
|2006.12.08 13:30
|1.3232
|0.00
|0.00
|-2.27
|-186.00
|17227199
|2006.12.07 08:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3309
|1.3174
|1.3347
|2006.12.08 13:30
|1.3232
|0.00
|0.00
|-1.51
|-154.00
|17221818
|2006.12.07 07:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3324
|1.3174
|1.3362
|2006.12.08 13:30
|1.3234
|0.00
|0.00
|-0.76
|-90.00
|17326282
|2006.12.08 13:28
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3262
|1.3174
|1.3300
|2006.12.08 13:45
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17339878
|2006.12.08 13:45
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9676
|1.9585
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-399.00
|17338875
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9605
|1.9676
|1.9567
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-481.00
|17330565
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9557
|1.9676
|1.9519
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.00
|17329668
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9542
|1.9676
|1.9504
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|17338060
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9588
|1.9676
|1.9550
|2006.12.08 13:46
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|17331243
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9573
|1.9676
|1.9535
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-345.00
|17328851
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9526
|1.9676
|1.9488
|2006.12.08 13:46
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|17181026
|2006.12.06 19:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1954
|1.2074
|1.1916
|2006.12.08 13:53
|1.1916
|0.00
|0.00
|-14.34
|95.67
|17349902
|2006.12.08 14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9685
|1.9786
|1.9647
|2006.12.08 15:02
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|17344769
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9669
|1.9786
|1.9631
|2006.12.08 15:02
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.00
|17343473
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9654
|1.9786
|1.9616
|2006.12.08 15:02
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|17351691
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3348
|1.3452
|1.3310
|2006.12.08 15:26
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17339597
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3317
|1.3452
|1.3279
|2006.12.08 15:26
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17337689
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3291
|1.3385
|1.3253
|2006.12.08 15:26
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|17343453
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3333
|1.3452
|1.3295
|2006.12.08 15:26
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|17335472
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3276
|1.3385
|1.3238
|2006.12.08 15:26
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|17330688
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3260
|1.3385
|1.3222
|2006.12.08 15:26
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|17351839
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.80
|usdjpy
|114.96
|114.08
|115.34
|2006.12.08 15:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|263.57
|17345022
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.11
|114.08
|115.49
|2006.12.08 15:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|99.71
|17342620
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.27
|114.08
|115.65
|2006.12.08 15:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|18.21
|17338680
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.42
|114.08
|115.80
|2006.12.08 15:29
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.87
|17315802
|2006.12.08 09:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.58
|114.08
|115.96
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.94
|17351502
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9700
|1.9786
|1.9662
|2006.12.08 16:25
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17366664
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.50
|116.85
|115.12
|2006.12.08 16:40
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.85
|17365028
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.35
|116.85
|114.97
|2006.12.08 16:40
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.39
|17339014
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1943
|1.1855
|1.1981
|2006.12.08 16:49
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|253.74
|17377198
|2006.12.08 16:48
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.9623
|1.9564
|1.9661
|2006.12.08 16:49
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-651.00
|17340855
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|1.9786
|1.9598
|2006.12.08 16:49
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17360748
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9699
|1.9564
|1.9737
|2006.12.08 16:49
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|17364160
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9684
|1.9564
|1.9722
|2006.12.08 16:49
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.00
|17375564
|2006.12.08 16:43
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9638
|1.9564
|1.9676
|2006.12.08 16:49
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-598.00
|17373693
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9653
|1.9564
|1.9691
|2006.12.08 16:49
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-488.00
|17365685
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9668
|1.9564
|1.9706
|2006.12.08 16:49
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-385.00
|17359230
|2006.12.08 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9714
|1.9564
|1.9752
|2006.12.08 16:49
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.00
|17337982
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1958
|1.1855
|1.1996
|2006.12.08 16:51
|1.1996
|0.00
|0.00
|0.00
|158.39
|17379668
|2006.12.08 16:51
|sell
|1.30
|usdchf
|1.1992
|1.2066
|1.1954
|2006.12.08 16:52
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.86
|17337289
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1974
|1.1855
|1.2012
|2006.12.08 16:52
|1.2012
|0.00
|0.00
|0.00
|94.88
|17373772
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1946
|1.2066
|1.1908
|2006.12.08 16:52
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.25
|17375472
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1962
|1.2066
|1.1924
|2006.12.08 16:52
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.56
|17328009
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2005
|1.1855
|1.2043
|2006.12.08 16:52
|1.2012
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|17343547
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1916
|1.2066
|1.1878
|2006.12.08 16:52
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.22
|17365221
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1931
|1.2066
|1.1893
|2006.12.08 16:52
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.48
|17380544
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.30
|eurusd
|1.3248
|1.3177
|1.3286
|2006.12.08 16:54
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-234.00
|17365613
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3312
|1.3177
|1.3350
|2006.12.08 16:54
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.00
|17377313
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3278
|1.3177
|1.3316
|2006.12.08 16:54
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.00
|17378735
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3263
|1.3177
|1.3301
|2006.12.08 16:54
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|17374954
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3296
|1.3177
|1.3334
|2006.12.08 16:54
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.00
|17364011
|2006.12.08 15:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3327
|1.3177
|1.3365
|2006.12.08 16:54
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|17382209
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2016
|1.1866
|1.2054
|2006.12.08 16:55
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|17386790
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9515
|1.9365
|1.9553
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17384549
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9534
|1.9446
|1.9572
|2006.12.08 16:57
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|17381583
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9566
|1.9446
|1.9604
|2006.12.08 16:57
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|17383829
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9549
|1.9446
|1.9587
|2006.12.08 16:57
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17380138
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9581
|1.9446
|1.9619
|2006.12.08 16:57
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|17378846
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9446
|1.9634
|2006.12.08 16:57
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|17393132
|2006.12.08 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9538
|1.9404
|1.9576
|2006.12.08 17:06
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17391173
|2006.12.08 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9554
|1.9404
|1.9592
|2006.12.08 17:06
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|17395337
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|1.9727
|1.9539
|2006.12.08 18:57
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17383490
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|1.3376
|1.3188
|2006.12.10 22:35
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.61
|38.00
|17395530
|2006.12.08 17:07
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2026
|1.1909
|1.2064
|2006.12.11 00:12
|1.2064
|0.00
|0.00
|2.84
|94.50
|17389795
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2042
|1.1909
|1.2080
|2006.12.11 00:12
|1.2064
|0.00
|0.00
|1.89
|36.47
|17386552
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2059
|1.1909
|1.2097
|2006.12.11 00:12
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.95
|4.14
|17407684
|2006.12.08 18:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9686
|1.9498
|2006.12.11 01:27
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.06
|38.00
|17382448
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|117.16
|115.90
|2006.12.11 01:48
|116.76
|0.00
|0.00
|-12.08
|-328.88
|17428456
|2006.12.11 01:16
|sell
|2.10
|usdjpy
|116.59
|117.16
|116.21
|2006.12.11 01:48
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-305.76
|17386946
|2006.12.08 16:55
|sell
|1.30
|usdjpy
|116.44
|117.16
|116.06
|2006.12.11 01:48
|116.76
|0.00
|0.00
|-19.63
|-356.29
|17373929
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|117.16
|115.28
|2006.12.11 01:48
|116.76
|0.00
|0.00
|-1.51
|-94.21
|17377865
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.97
|117.16
|115.59
|2006.12.11 01:48
|116.77
|0.00
|0.00
|-4.53
|-205.53
|17379519
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.12
|117.16
|115.74
|2006.12.11 01:48
|116.77
|0.00
|0.00
|-7.55
|-278.32
|17375624
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|117.16
|115.43
|2006.12.11 01:48
|116.77
|0.00
|0.00
|-3.02
|-164.43
|17415347
|2006.12.10 22:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3187
|1.3337
|1.3149
|2006.12.11 01:54
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17460688
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3207
|1.3296
|1.3169
|2006.12.11 08:18
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|17457738
|2006.12.11 07:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.3192
|1.3296
|1.3154
|2006.12.11 08:18
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.00
|17450645
|2006.12.11 06:24
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3176
|1.3296
|1.3138
|2006.12.11 08:18
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|17445536
|2006.12.11 04:12
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3161
|1.3296
|1.3123
|2006.12.11 08:18
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|17433653
|2006.12.11 01:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3146
|1.3296
|1.3108
|2006.12.11 08:18
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|17461847
|2006.12.11 07:52
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9556
|1.9645
|1.9518
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|17459439
|2006.12.11 07:48
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9541
|1.9645
|1.9503
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|17457498
|2006.12.11 07:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9526
|1.9645
|1.9488
|2006.12.11 09:38
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|17449126
|2006.12.11 06:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9510
|1.9645
|1.9472
|2006.12.11 09:38
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|17430170
|2006.12.11 01:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9495
|1.9645
|1.9457
|2006.12.11 09:38
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|17460088
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.63
|115.28
|117.01
|2006.12.11 09:42
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|64.95
|17432370
|2006.12.11 01:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.78
|115.28
|117.16
|2006.12.11 09:42
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|17460860
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2038
|1.1918
|1.2076
|2006.12.11 13:00
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|94.40
|17423083
|2006.12.11 00:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2068
|1.1918
|1.2106
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|17458850
|2006.12.11 07:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2053
|1.1918
|1.2091
|2006.12.11 13:00
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|36.44
|17484294
|2006.12.11 12:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9485
|1.9366
|1.9523
|2006.12.11 15:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17477346
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9501
|1.9366
|1.9539
|2006.12.11 15:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|17474060
|2006.12.11 09:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9516
|1.9366
|1.9554
|2006.12.11 15:31
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|17489031
|2006.12.11 13:17
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3175
|1.3070
|1.3213
|2006.12.11 15:38
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17466363
|2006.12.11 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3220
|1.3070
|1.3258
|2006.12.11 15:38
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17473452
|2006.12.11 09:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3190
|1.3070
|1.3228
|2006.12.11 15:38
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|17468779
|2006.12.11 08:55
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3205
|1.3070
|1.3243
|2006.12.11 15:38
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17498161
|2006.12.11 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9528
|1.9378
|1.9566
|2006.12.11 17:01
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17499297
|2006.12.11 15:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3214
|1.3064
|1.3252
|2006.12.11 17:16
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|17506918
|2006.12.11 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|1.9422
|1.9610
|2006.12.12 02:56
|1.9610
|0.00
|0.00
|-0.20
|38.00
|17556150
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9585
|1.9465
|1.9623
|2006.12.12 09:30
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17538870
|2006.12.12 02:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9615
|1.9465
|1.9653
|2006.12.12 09:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|17553998
|2006.12.12 07:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9600
|1.9465
|1.9638
|2006.12.12 09:30
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|17561111
|2006.12.12 09:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9637
|1.9772
|1.9599
|2006.12.12 10:56
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|17560153
|2006.12.12 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|1.9772
|1.9584
|2006.12.12 10:56
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|17540949
|2006.12.12 03:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.71
|115.52
|117.09
|2006.12.12 13:30
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|97.36
|17575512
|2006.12.12 12:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9642
|1.9746
|1.9604
|2006.12.12 13:30
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|17578030
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3223
|1.3105
|1.3261
|2006.12.12 14:41
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17520248
|2006.12.11 20:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3239
|1.3105
|1.3277
|2006.12.12 14:41
|1.3261
|0.00
|0.00
|-1.51
|44.00
|17510619
|2006.12.11 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3255
|1.3105
|1.3293
|2006.12.12 14:41
|1.3261
|0.00
|0.00
|-0.76
|6.00
|17500753
|2006.12.11 15:53
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2033
|1.1929
|1.2071
|2006.12.12 14:41
|1.2000
|0.00
|0.00
|4.72
|-137.50
|17526635
|2006.12.11 22:20
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2018
|1.1929
|1.2056
|2006.12.12 14:41
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|17498308
|2006.12.11 15:32
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2048
|1.1929
|1.2086
|2006.12.12 14:41
|1.2000
|0.00
|0.00
|2.84
|-120.00
|17487994
|2006.12.11 13:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1929
|1.2117
|2006.12.12 14:41
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.95
|-65.83
|17490810
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2064
|1.1929
|1.2102
|2006.12.12 14:41
|1.2000
|0.00
|0.00
|1.89
|-106.67
|17590521
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2005
|1.1855
|1.2043
|2006.12.12 19:14
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|31.55
|17585608
|2006.12.12 14:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9638
|1.9742
|1.9600
|2006.12.12 19:14
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|17581082
|2006.12.12 13:33
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9623
|1.9742
|1.9585
|2006.12.12 19:14
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|17579871
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9607
|1.9742
|1.9569
|2006.12.12 19:14
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|17578256
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9592
|1.9742
|1.9554
|2006.12.12 19:15
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|17573051
|2006.12.12 12:06
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9627
|1.9746
|1.9589
|2006.12.12 19:15
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|17569963
|2006.12.12 11:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9611
|1.9746
|1.9573
|2006.12.12 19:15
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|17569353
|2006.12.12 10:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9746
|1.9558
|2006.12.12 19:15
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.00
|17597977
|2006.12.12 16:34
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3231
|1.3111
|1.3269
|2006.12.12 19:21
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|17594985
|2006.12.12 15:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3246
|1.3111
|1.3284
|2006.12.12 19:21
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|17590264
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3261
|1.3111
|1.3299
|2006.12.12 19:21
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|0.00
|0.00
|-66.87
|-12 622.77
|Closed P/L:
|-12 689.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17474643
|2006.12.11 09:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.02
|115.52
|117.40
|116.75
|0.00
|0.00
|1.24
|-23.13
|17526714
|2006.12.11 22:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.86
|115.52
|117.24
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.84
|17581869
|2006.12.12 13:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.00
|115.66
|117.38
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.83
|17586987
|2006.12.12 14:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9653
|1.9742
|1.9615
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-432.00
|17589055
|2006.12.12 14:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.85
|115.66
|117.23
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.70
|17604434
|2006.12.12 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9796
|1.9608
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|17604461
|2006.12.12 19:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.1883
|1.2071
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.52
|17606318
|2006.12.12 19:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2018
|1.1883
|1.2056
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.02
|17606656
|2006.12.12 19:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9676
|1.9796
|1.9638
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|17607412
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9691
|1.9796
|1.9653
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|17607566
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2003
|1.1883
|1.2041
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.51
|17607909
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3277
|1.3127
|1.3315
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17609095
|2006.12.12 19:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3262
|1.3127
|1.3300
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|17612971
|2006.12.12 19:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9707
|1.9796
|1.9669
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17614008
|2006.12.12 19:35
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1987
|1.1883
|1.2025
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|29.18
|17619907
|2006.12.12 20:21
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.69
|115.66
|117.07
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|0.00
|0.00
|1.24
|-780.67
|Floating P/L:
|-779.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-12 689.64
|Floating P/L:
|-779.43
|Margin:
|5 200.00
|Balance:
|7 310.36
|Equity:
|6 530.93
|Free Margin:
|1 330.93
|Details:
|Gross Profit:
|7 099.27
|Gross Loss:
|19 788.91
|Total Net Profit:
|-12 689.64
|Profit Factor:
|0.36
|Expected Payoff:
|-73.35
|Absolute Drawdown:
|13 609.73
|Maximal Drawdown:
|15 652.76 (71.01%)
|Relative Drawdown:
|71.01% (15 652.76)
|Total Trades:
|173
|Short Positions (won %):
|69 (30.43%)
|Long Positions (won %):
|104 (56.73%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (46.24%)
|Loss trades (% of total):
|93 (53.76%)
|Largest
|profit trade:
|798.00
|loss trade:
|-1 258.00
|Average
|profit trade:
|88.74
|loss trade:
|-212.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (905.89)
|consecutive losses ($):
|16 (-7 373.24)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 231.39 (5)
|consecutive loss (count):
|-7 373.24 (16)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4