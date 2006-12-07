|Account: 1320981
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 12, 21:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17260267
|2006.12.07 14:29
|balance
|Deposit
|200 000.00
|17260418
|2006.12.07 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3158
|1.3346
|2006.12.07 15:14
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17260449
|2006.12.07 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9656
|1.9806
|1.9618
|2006.12.07 16:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17271494
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|1.9765
|1.9577
|2006.12.07 16:53
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|17260525
|2006.12.07 14:32
|buy
|0.01
|audusd
|0.7910
|0.7760
|0.7948
|2006.12.07 19:33
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17281435
|2006.12.07 19:33
|buy
|0.02
|audusd
|0.7895
|0.7760
|0.7933
|2006.12.07 19:33
|0.7892
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|17264140
|2006.12.07 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3294
|1.3144
|1.3332
|2006.12.07 19:42
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|17282418
|2006.12.07 19:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3278
|1.3144
|1.3316
|2006.12.07 19:42
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17260576
|2006.12.07 14:32
|sell
|0.01
|euraud
|1.6818
|1.6968
|1.6780
|2006.12.07 19:58
|1.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|17283729
|2006.12.07 19:58
|sell
|0.02
|euraud
|1.6833
|1.6968
|1.6795
|2006.12.07 19:58
|1.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|17288655
|2006.12.07 21:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9646
|1.9780
|1.9608
|2006.12.08 07:33
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.01
|7.60
|17272284
|2006.12.07 16:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9630
|1.9780
|1.9592
|2006.12.08 07:33
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.01
|2.20
|17295234
|2006.12.08 00:06
|buy
|0.02
|eurjpy
|152.98
|151.63
|153.36
|2006.12.08 09:51
|153.36
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|17267023
|2006.12.07 16:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.13
|151.63
|153.51
|2006.12.08 10:01
|153.51
|0.00
|0.00
|0.09
|3.29
|17304221
|2006.12.08 05:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|226.18
|224.83
|226.56
|2006.12.08 10:04
|226.56
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|17266728
|2006.12.07 15:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.20
|113.70
|115.58
|2006.12.08 10:04
|115.58
|0.00
|0.00
|0.12
|3.29
|17303442
|2006.12.08 05:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|226.33
|224.83
|226.71
|2006.12.08 10:04
|226.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|17311133
|2006.12.08 08:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9621
|1.9756
|1.9583
|2006.12.08 12:11
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17308771
|2006.12.08 07:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9606
|1.9756
|1.9568
|2006.12.08 12:11
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|17267009
|2006.12.07 16:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1947
|1.1797
|1.1985
|2006.12.08 13:30
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.09
|3.17
|17288497
|2006.12.07 21:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3292
|1.3426
|1.3254
|2006.12.08 13:30
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.12
|7.60
|17323413
|2006.12.08 12:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9596
|1.9731
|1.9558
|2006.12.08 13:30
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17322120
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9581
|1.9731
|1.9543
|2006.12.08 13:30
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17323362
|2006.12.08 12:40
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.49
|114.14
|115.87
|2006.12.08 13:32
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|17317306
|2006.12.08 10:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.64
|114.14
|116.02
|2006.12.08 13:32
|115.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|17267012
|2006.12.07 16:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3462
|2.3612
|2.3424
|2006.12.08 13:45
|2.3424
|0.00
|0.00
|-0.21
|3.17
|17339501
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9616
|1.9689
|1.9578
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.40
|17343482
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9654
|1.9689
|1.9616
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.50
|17338726
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9601
|1.9689
|1.9563
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|17330508
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9554
|1.9689
|1.9516
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|17328010
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|1.9689
|1.9501
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|17331116
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9569
|1.9689
|1.9531
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|17340375
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9632
|1.9689
|1.9594
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|17296610
|2006.12.08 00:51
|buy
|0.02
|audusd
|0.7881
|0.7746
|0.7919
|2006.12.08 14:15
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17281436
|2006.12.07 19:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.7896
|0.7746
|0.7934
|2006.12.08 14:15
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.01
|2.30
|17323337
|2006.12.08 12:40
|buy
|0.03
|gbpjpy
|226.35
|225.16
|226.73
|2006.12.08 15:15
|226.73
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|17317255
|2006.12.08 10:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|226.68
|225.16
|227.04
|2006.12.08 15:15
|226.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|17317722
|2006.12.08 10:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|226.53
|225.16
|226.89
|2006.12.08 15:15
|226.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|17357341
|2006.12.08 15:02
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3360
|1.3400
|1.3322
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|17339403
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3314
|1.3400
|1.3276
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17343221
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3329
|1.3400
|1.3291
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|17331151
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3265
|1.3400
|1.3227
|2006.12.08 15:27
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|17337098
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3280
|1.3400
|1.3242
|2006.12.08 15:27
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|17337926
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3297
|1.3400
|1.3259
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|17327869
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3250
|1.3400
|1.3212
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17282474
|2006.12.07 19:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3276
|1.3426
|1.3238
|2006.12.08 15:27
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.60
|17351703
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.13
|usdjpy
|114.97
|114.40
|115.35
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|42.83
|17338571
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.44
|114.40
|115.82
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|17342599
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.28
|114.40
|115.66
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|17334533
|2006.12.08 13:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.75
|114.40
|116.13
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.94
|17337161
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.60
|114.40
|115.98
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|17333592
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.90
|114.40
|116.28
|2006.12.08 15:29
|115.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|17351383
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9695
|1.9815
|1.9657
|2006.12.08 15:29
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|17347444
|2006.12.08 13:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|1.9815
|1.9627
|2006.12.08 15:29
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17348802
|2006.12.08 14:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9680
|1.9815
|1.9642
|2006.12.08 15:29
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17343173
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1927
|1.1857
|1.1965
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|17357159
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.13
|usdchf
|1.1897
|1.1857
|1.1935
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|41.39
|17330561
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1989
|1.1857
|1.2027
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|17339060
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1943
|1.1857
|1.1981
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|17327604
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2007
|1.1857
|1.2045
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|17337282
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1974
|1.1857
|1.2012
|2006.12.08 15:29
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|17341691
|2006.12.08 13:47
|sell
|0.03
|euraud
|1.6865
|1.6983
|1.6827
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|17294782
|2006.12.07 23:59
|sell
|0.02
|euraud
|1.6848
|1.6983
|1.6810
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17283734
|2006.12.07 19:58
|sell
|0.01
|euraud
|1.6833
|1.6983
|1.6795
|2006.12.08 15:32
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.09
|0.48
|17361401
|2006.12.08 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|226.82
|225.32
|227.20
|2006.12.08 15:56
|227.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|17365447
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9670
|1.9820
|1.9632
|2006.12.08 16:41
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|17370641
|2006.12.08 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|1.9820
|1.9648
|2006.12.08 16:41
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|17315834
|2006.12.08 09:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.51
|152.01
|153.89
|2006.12.08 16:42
|153.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|17365106
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.39
|113.89
|115.77
|2006.12.08 16:42
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|17368309
|2006.12.08 15:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1925
|1.1790
|1.1963
|2006.12.08 16:43
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|17365614
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1940
|1.1790
|1.1978
|2006.12.08 16:43
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|17359873
|2006.12.08 15:11
|buy
|0.03
|usdcad
|1.1450
|1.1331
|1.1488
|2006.12.08 16:49
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|17375050
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.79
|114.29
|116.17
|2006.12.08 16:51
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|17371232
|2006.12.08 16:21
|sell
|0.05
|euraud
|1.6865
|1.6970
|1.6827
|2006.12.08 16:52
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|17369407
|2006.12.08 15:59
|sell
|0.03
|euraud
|1.6850
|1.6970
|1.6812
|2006.12.08 16:52
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|17368205
|2006.12.08 15:44
|sell
|0.02
|euraud
|1.6835
|1.6970
|1.6797
|2006.12.08 16:52
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|17366398
|2006.12.08 15:32
|sell
|0.01
|euraud
|1.6820
|1.6970
|1.6782
|2006.12.08 16:52
|1.6828
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|17359551
|2006.12.08 15:07
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1465
|1.1331
|1.1503
|2006.12.08 16:54
|1.1503
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|17359581
|2006.12.08 15:07
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5876
|1.5741
|1.5914
|2006.12.08 16:54
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|17268228
|2006.12.07 16:14
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5891
|1.5741
|1.5929
|2006.12.08 16:54
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.05
|1.91
|17379837
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9586
|1.9498
|1.9624
|2006.12.08 17:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17383461
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9555
|1.9498
|1.9593
|2006.12.08 17:00
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|17380591
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9570
|1.9498
|1.9608
|2006.12.08 17:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.70
|17374291
|2006.12.08 16:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9648
|1.9498
|1.9686
|2006.12.08 17:00
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|17375803
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9633
|1.9498
|1.9671
|2006.12.08 17:00
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.20
|17378633
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9602
|1.9498
|1.9640
|2006.12.08 17:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.50
|17377444
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9618
|1.9498
|1.9656
|2006.12.08 17:00
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|17341998
|2006.12.08 13:48
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3433
|2.3567
|2.3395
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.25
|17338494
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3417
|2.3567
|2.3379
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.45
|17361848
|2006.12.08 15:16
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.3464
|2.3567
|2.3426
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.66
|17388424
|2006.12.08 16:56
|sell
|0.34
|gbpchf
|2.3541
|2.3567
|2.3503
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.40
|17386887
|2006.12.08 16:55
|sell
|0.21
|gbpchf
|2.3525
|2.3567
|2.3487
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.23
|17377373
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3494
|2.3567
|2.3456
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.49
|17383091
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.13
|gbpchf
|2.3509
|2.3567
|2.3471
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.61
|17375381
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.05
|gbpchf
|2.3479
|2.3567
|2.3441
|2006.12.08 17:04
|2.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.53
|17369232
|2006.12.08 15:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|227.29
|225.79
|227.67
|2006.12.08 17:05
|227.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|17386566
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3196
|1.3173
|1.3234
|2006.12.08 17:23
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|129.20
|17383622
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3230
|1.3173
|1.3268
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|17375172
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3292
|1.3173
|1.3330
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.70
|17379508
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3260
|1.3173
|1.3298
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|17377499
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3276
|1.3173
|1.3314
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|17381221
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3245
|1.3173
|1.3283
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|17364481
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3173
|1.3361
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17372062
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3307
|1.3173
|1.3345
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|17378919
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1488
|1.1638
|1.1450
|2006.12.08 18:59
|1.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|17260516
|2006.12.07 14:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1481
|1.1331
|1.1519
|2006.12.08 18:59
|1.1496
|0.00
|0.00
|0.02
|1.30
|17399941
|2006.12.08 17:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3234
|1.3384
|1.3196
|2006.12.10 22:30
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.06
|3.80
|17403243
|2006.12.08 17:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3519
|2.3416
|2.3557
|2006.12.10 23:40
|2.3557
|0.00
|0.00
|0.33
|6.31
|17394192
|2006.12.08 17:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3566
|2.3416
|2.3604
|2006.12.10 23:40
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.99
|17380136
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.23
|114.73
|116.61
|2006.12.11 01:16
|116.61
|0.00
|0.00
|0.12
|3.26
|17426351
|2006.12.11 00:29
|buy
|0.08
|gbpjpy
|227.10
|226.26
|227.48
|2006.12.11 01:16
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|26.07
|17413814
|2006.12.10 22:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|227.26
|226.26
|227.64
|2006.12.11 01:16
|227.48
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|17405631
|2006.12.08 18:18
|buy
|0.03
|gbpjpy
|227.45
|226.26
|227.83
|2006.12.11 01:16
|227.47
|0.00
|0.00
|0.62
|0.52
|17399687
|2006.12.08 17:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|227.60
|226.26
|227.98
|2006.12.11 01:16
|227.46
|0.00
|0.00
|0.41
|-2.40
|17394284
|2006.12.08 17:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|227.76
|226.26
|228.14
|2006.12.11 01:16
|227.45
|0.00
|0.00
|0.21
|-2.66
|17425761
|2006.12.11 00:28
|buy
|0.05
|eurjpy
|153.26
|152.44
|153.64
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|17385027
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.02
|eurjpy
|153.79
|152.44
|154.17
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.57
|17391395
|2006.12.08 16:58
|buy
|0.03
|eurjpy
|153.64
|152.44
|154.02
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|17374799
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.94
|152.44
|154.32
|2006.12.11 01:19
|153.64
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.57
|17414391
|2006.12.10 22:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3188
|1.3338
|1.3150
|2006.12.11 01:54
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17437462
|2006.12.11 02:18
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9473
|1.9416
|1.9511
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|17431486
|2006.12.11 01:33
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9488
|1.9416
|1.9526
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|17423072
|2006.12.11 00:12
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9519
|1.9416
|1.9557
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|17426138
|2006.12.11 00:28
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9504
|1.9416
|1.9542
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|17407808
|2006.12.08 18:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9535
|1.9416
|1.9573
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.20
|17392736
|2006.12.08 17:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9550
|1.9416
|1.9588
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.80
|17392242
|2006.12.08 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9566
|1.9416
|1.9604
|2006.12.11 06:12
|1.9511
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.50
|17439385
|2006.12.11 02:40
|buy
|0.02
|gbpjpy
|227.35
|226.00
|227.73
|2006.12.11 06:15
|227.73
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|17428641
|2006.12.11 01:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|227.50
|226.00
|227.88
|2006.12.11 06:15
|227.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|17439350
|2006.12.11 02:38
|buy
|0.03
|eurjpy
|153.38
|152.18
|153.76
|2006.12.11 06:43
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|9.76
|17429092
|2006.12.11 01:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.68
|152.18
|154.06
|2006.12.11 06:43
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|17435085
|2006.12.11 02:03
|buy
|0.02
|eurjpy
|153.53
|152.18
|153.91
|2006.12.11 06:43
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|17434055
|2006.12.11 01:55
|sell
|0.34
|usdchf
|1.2090
|1.2115
|1.2052
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|107.20
|17425200
|2006.12.11 00:27
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2075
|1.2115
|1.2037
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|40.08
|17421889
|2006.12.11 00:06
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2060
|1.2115
|1.2022
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|17385940
|2006.12.08 16:55
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2045
|1.2115
|1.2007
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|-0.96
|-4.65
|17377534
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1981
|1.2115
|1.1943
|2006.12.11 07:48
|1.2051
|0.00
|0.00
|-0.24
|-11.62
|17380269
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1996
|1.2115
|1.1958
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|-0.36
|-13.94
|17383933
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.05
|usdchf
|1.2029
|1.2115
|1.1991
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|-0.60
|-9.54
|17375637
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.2115
|1.1927
|2006.12.11 07:48
|1.2052
|0.00
|0.00
|-0.12
|-7.22
|17384141
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.02
|euraud
|1.6817
|1.6683
|1.6855
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.60
|17382084
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.01
|euraud
|1.6833
|1.6683
|1.6871
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.54
|17401152
|2006.12.08 17:30
|buy
|0.03
|euraud
|1.6802
|1.6683
|1.6840
|2006.12.11 07:50
|1.6840
|0.00
|0.00
|-0.32
|8.94
|17452033
|2006.12.11 06:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|153.81
|152.31
|154.19
|2006.12.11 09:13
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|17450072
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|227.81
|226.31
|228.19
|2006.12.11 09:16
|228.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|17461854
|2006.12.11 07:52
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9556
|1.9660
|1.9518
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|17459413
|2006.12.11 07:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9541
|1.9660
|1.9503
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|17457494
|2006.12.11 07:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9526
|1.9660
|1.9488
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17449276
|2006.12.11 06:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9510
|1.9660
|1.9472
|2006.12.11 09:38
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17428507
|2006.12.11 01:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.64
|115.14
|117.02
|2006.12.11 09:43
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|17478970
|2006.12.11 10:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|227.98
|226.78
|228.36
|2006.12.11 12:53
|228.36
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|17477065
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.13
|226.78
|228.51
|2006.12.11 12:53
|228.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|17470845
|2006.12.11 09:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.28
|226.78
|228.66
|2006.12.11 12:53
|228.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17462358
|2006.12.11 07:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2035
|1.1901
|1.2073
|2006.12.11 12:57
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|17459307
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1901
|1.2089
|2006.12.11 12:57
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|17478503
|2006.12.11 10:24
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.3503
|2.3413
|2.3541
|2006.12.11 13:23
|2.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|15.73
|17468385
|2006.12.11 08:50
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3518
|2.3413
|2.3556
|2006.12.11 13:23
|2.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|5.71
|17419191
|2006.12.10 23:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3563
|2.3413
|2.3601
|2006.12.11 13:23
|2.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|17427376
|2006.12.11 00:56
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3548
|2.3413
|2.3586
|2006.12.11 13:23
|2.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|17470500
|2006.12.11 09:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|154.22
|152.72
|154.60
|2006.12.11 15:17
|154.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|17488308
|2006.12.11 13:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.29
|226.94
|228.67
|2006.12.11 15:33
|228.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|17487381
|2006.12.11 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.44
|226.94
|228.82
|2006.12.11 15:33
|228.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|17433676
|2006.12.11 01:54
|buy
|0.34
|audusd
|0.7817
|0.7772
|0.7855
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|129.20
|17431602
|2006.12.11 01:34
|buy
|0.21
|audusd
|0.7832
|0.7772
|0.7870
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.00
|48.30
|17417386
|2006.12.10 23:13
|buy
|0.13
|audusd
|0.7847
|0.7772
|0.7885
|2006.12.11 17:31
|0.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|17371636
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.03
|audusd
|0.7892
|0.7772
|0.7930
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.10
|17384118
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.08
|audusd
|0.7862
|0.7772
|0.7900
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.60
|17369134
|2006.12.08 15:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.7907
|0.7772
|0.7945
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.40
|17379628
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.05
|audusd
|0.7877
|0.7772
|0.7915
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.06
|-11.00
|17351345
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.7922
|0.7772
|0.7960
|2006.12.11 17:31
|0.7855
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.70
|17502681
|2006.12.11 16:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.60
|227.26
|228.98
|2006.12.11 21:53
|228.98
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|17498385
|2006.12.11 15:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.76
|227.26
|229.14
|2006.12.11 21:53
|228.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|17515458
|2006.12.11 18:00
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.3504
|2.3399
|2.3542
|2006.12.11 21:53
|2.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|17489341
|2006.12.11 13:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3549
|2.3399
|2.3587
|2006.12.11 21:53
|2.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|17490624
|2006.12.11 13:35
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3534
|2.3399
|2.3572
|2006.12.11 21:53
|2.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|17499891
|2006.12.11 15:44
|buy
|0.03
|gbpchf
|2.3519
|2.3399
|2.3557
|2006.12.11 21:53
|2.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|17460989
|2006.12.11 07:50
|buy
|0.01
|euraud
|1.6847
|1.6697
|1.6885
|2006.12.12 03:02
|1.6885
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.98
|17525520
|2006.12.11 21:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|229.08
|227.58
|229.46
|2006.12.12 06:01
|229.30
|0.00
|0.00
|0.21
|1.88
|17539762
|2006.12.12 02:58
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9619
|1.9662
|1.9581
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|79.80
|17529707
|2006.12.11 23:16
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9604
|1.9662
|1.9566
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|29.90
|17510634
|2006.12.11 17:16
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9588
|1.9662
|1.9550
|2006.12.12 08:05
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.04
|6.40
|17498886
|2006.12.11 15:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9527
|1.9662
|1.9489
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.01
|-10.80
|17504546
|2006.12.11 16:32
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9558
|1.9662
|1.9520
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.50
|17501762
|2006.12.11 16:05
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9543
|1.9662
|1.9505
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.02
|-11.40
|17474061
|2006.12.11 09:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9512
|1.9662
|1.9474
|2006.12.12 08:05
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.90
|17408227
|2006.12.08 19:01
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1496
|1.1646
|1.1458
|2006.12.12 08:30
|1.1458
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.32
|17556496
|2006.12.12 08:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9580
|1.9430
|1.9618
|2006.12.12 09:30
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17554412
|2006.12.12 07:53
|buy
|0.05
|gbpjpy
|228.92
|227.88
|229.30
|2006.12.12 09:30
|229.30
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|17547008
|2006.12.12 06:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|229.38
|227.88
|229.76
|2006.12.12 09:31
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|17553860
|2006.12.12 07:51
|buy
|0.03
|gbpjpy
|229.07
|227.88
|229.45
|2006.12.12 09:31
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|17552871
|2006.12.12 07:46
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.23
|227.88
|229.61
|2006.12.12 09:31
|229.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|17525543
|2006.12.11 21:53
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3550
|2.3400
|2.3588
|2006.12.12 09:31
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.17
|3.17
|17564206
|2006.12.12 09:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.25
|227.90
|229.63
|2006.12.12 12:02
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|17561040
|2006.12.12 09:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|229.40
|227.90
|229.78
|2006.12.12 12:02
|229.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|17560210
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3584
|2.3434
|2.3622
|2006.12.12 12:04
|2.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|17569237
|2006.12.12 10:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9602
|1.9482
|1.9640
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17560166
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|1.9482
|1.9670
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17568374
|2006.12.12 10:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|1.9482
|1.9655
|2006.12.12 12:48
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|17502368
|2006.12.11 16:08
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2030
|1.1927
|1.2068
|2006.12.12 13:30
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.47
|4.98
|17514553
|2006.12.11 17:38
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2000
|1.1927
|1.2038
|2006.12.12 13:30
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.76
|25.24
|17498577
|2006.12.11 15:35
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2046
|1.1927
|1.2084
|2006.12.12 13:30
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.28
|-1.00
|17493885
|2006.12.11 14:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.1927
|1.2100
|2006.12.12 13:30
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.19
|-3.32
|17514668
|2006.12.11 17:40
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.74
|115.54
|117.12
|2006.12.12 13:30
|117.12
|0.00
|0.00
|0.37
|9.73
|17529780
|2006.12.11 23:16
|sell
|0.34
|eurusd
|1.3255
|1.3297
|1.3219
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|122.40
|17503372
|2006.12.11 16:29
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3223
|1.3297
|1.3185
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.79
|5.20
|17520050
|2006.12.11 20:33
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3242
|1.3297
|1.3204
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|1.27
|48.30
|17460816
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3208
|1.3297
|1.3170
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.48
|-8.80
|17457883
|2006.12.11 07:43
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3193
|1.3297
|1.3155
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.30
|-13.00
|17450800
|2006.12.11 06:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3177
|1.3297
|1.3139
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.18
|-12.60
|17433542
|2006.12.11 01:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3147
|1.3297
|1.3109
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.20
|17445661
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3162
|1.3297
|1.3124
|2006.12.12 13:56
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.40
|17578153
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9604
|1.9492
|1.9642
|2006.12.12 14:26
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17577741
|2006.12.12 13:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9627
|1.9492
|1.9665
|2006.12.12 14:26
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|17575184
|2006.12.12 12:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9642
|1.9492
|1.9680
|2006.12.12 14:26
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17578529
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|229.56
|228.22
|229.94
|2006.12.12 14:34
|229.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|17572438
|2006.12.12 12:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|229.72
|228.22
|230.10
|2006.12.12 14:34
|229.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|17487643
|2006.12.11 12:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|1.1927
|1.2115
|2006.12.12 14:37
|1.2008
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.75
|17578334
|2006.12.12 13:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.2200
|1.2012
|2006.12.12 14:37
|1.2012
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|17555239
|2006.12.12 07:59
|buy
|0.08
|euraud
|1.6836
|1.6747
|1.6874
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|23.88
|17551756
|2006.12.12 07:18
|buy
|0.05
|euraud
|1.6851
|1.6747
|1.6889
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|17545669
|2006.12.12 05:14
|buy
|0.02
|euraud
|1.6882
|1.6747
|1.6920
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|17540334
|2006.12.12 03:02
|buy
|0.01
|euraud
|1.6897
|1.6747
|1.6935
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|17546932
|2006.12.12 06:00
|buy
|0.03
|euraud
|1.6866
|1.6747
|1.6904
|2006.12.12 14:41
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|17496425
|2006.12.11 15:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|154.64
|153.14
|155.02
|2006.12.12 15:59
|155.02
|0.00
|0.00
|0.09
|3.25
|17590379
|2006.12.12 14:41
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3263
|1.3366
|1.3225
|2006.12.12 17:05
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|17588323
|2006.12.12 14:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3248
|1.3366
|1.3210
|2006.12.12 17:05
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|17583820
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3366
|1.3178
|2006.12.12 17:05
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17586388
|2006.12.12 14:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9646
|1.9496
|1.9684
|2006.12.12 19:18
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|17594094
|2006.12.12 15:25
|buy
|0.03
|euraud
|1.6852
|1.6733
|1.6890
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|17593395
|2006.12.12 15:09
|buy
|0.02
|euraud
|1.6867
|1.6733
|1.6905
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|17590222
|2006.12.12 14:41
|buy
|0.01
|euraud
|1.6883
|1.6733
|1.6921
|2006.12.12 19:21
|1.6890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|17603439
|2006.12.12 19:09
|sell
|0.03
|usdchf
|1.2038
|1.2157
|1.2000
|2006.12.12 19:21
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|17597507
|2006.12.12 16:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2023
|1.2157
|1.1985
|2006.12.12 19:21
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|17588962
|2006.12.12 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2007
|1.2157
|1.1969
|2006.12.12 19:21
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|17605899
|2006.12.12 19:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|1.9522
|1.9710
|2006.12.12 19:36
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|0.00
|0.00
|5.81
|507.21
|Closed P/L:
|513.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17513710
|2006.12.11 17:31
|buy
|0.01
|audusd
|0.7862
|0.7712
|0.7900
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|17520073
|2006.12.11 20:33
|buy
|0.02
|audusd
|0.7846
|0.7712
|0.7884
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.02
|3.20
|17385096
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5917
|1.5767
|1.5955
|1.5931
|0.00
|0.00
|0.10
|1.17
|17401606
|2006.12.08 17:32
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5901
|1.5767
|1.5939
|1.5931
|0.00
|0.00
|0.20
|5.00
|17271347
|2006.12.07 16:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6777
|0.6627
|0.6815
|0.6737
|0.00
|0.00
|-0.21
|-7.88
|17525525
|2006.12.11 21:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6762
|0.6627
|0.6800
|0.6737
|0.00
|0.00
|-0.14
|-9.85
|17474909
|2006.12.11 09:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.04
|115.54
|117.42
|116.74
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.57
|17480239
|2006.12.11 10:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.89
|115.54
|117.27
|116.74
|0.00
|0.00
|0.25
|-2.57
|17557311
|2006.12.12 08:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1455
|1.1605
|1.1417
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|17559089
|2006.12.12 09:19
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1470
|1.1605
|1.1432
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.37
|17561020
|2006.12.12 09:30
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.6747
|0.6627
|0.6785
|0.6737
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|17566711
|2006.12.12 10:26
|sell
|0.03
|usdcad
|1.1485
|1.1605
|1.1447
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|17567162
|2006.12.12 10:31
|sell
|0.05
|usdcad
|1.1501
|1.1605
|1.1463
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|17567673
|2006.12.12 10:42
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1516
|1.1605
|1.1478
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.55
|17572890
|2006.12.12 12:04
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3628
|2.3478
|2.3666
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17573936
|2006.12.12 12:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3613
|2.3478
|2.3651
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|17578422
|2006.12.12 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.16
|115.66
|117.54
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17581208
|2006.12.12 13:34
|sell
|0.13
|usdcad
|1.1531
|1.1605
|1.1493
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|17581870
|2006.12.12 13:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.00
|115.66
|117.38
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|17584059
|2006.12.12 13:56
|sell
|0.21
|usdcad
|1.1546
|1.1605
|1.1508
|1.1524
|0.00
|0.00
|0.00
|40.09
|17587244
|2006.12.12 14:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|230.05
|228.55
|230.43
|230.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17589026
|2006.12.12 14:37
|buy
|0.03
|usdjpy
|116.85
|115.66
|117.23
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|17596048
|2006.12.12 15:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.06
|153.56
|155.44
|155.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|17599695
|2006.12.12 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3225
|1.3375
|1.3187
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|17601538
|2006.12.12 18:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3240
|1.3375
|1.3202
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17606639
|2006.12.12 19:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3256
|1.3375
|1.3218
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|17607612
|2006.12.12 19:21
|buy
|0.01
|euraud
|1.6905
|1.6755
|1.6943
|1.6884
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|17607942
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3272
|1.3375
|1.3234
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|17607994
|2006.12.12 19:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1992
|1.2142
|1.1954
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17609054
|2006.12.12 19:22
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2007
|1.2142
|1.1969
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17612805
|2006.12.12 19:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3287
|1.3375
|1.3249
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17614261
|2006.12.12 19:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9715
|1.9565
|1.9753
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17615282
|2006.12.12 19:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9700
|1.9565
|1.9738
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17617439
|2006.12.12 19:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9685
|1.9565
|1.9723
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17617703
|2006.12.12 19:59
|buy
|0.02
|euraud
|1.6888
|1.6755
|1.6926
|1.6884
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|17619901
|2006.12.12 20:21
|buy
|0.05
|usdjpy
|116.69
|115.66
|117.07
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|0.00
|0.00
|0.35
|-34.62
|Floating P/L:
|-34.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|513.02
|Floating P/L:
|-34.27
|Margin:
|1 150.00
|Balance:
|200 513.02
|Equity:
|200 478.75
|Free Margin:
|199 328.75
|Details:
|Gross Profit:
|1 746.96
|Gross Loss:
|1 233.94
|Total Net Profit:
|513.02
|Profit Factor:
|1.42
|Expected Payoff:
|2.19
|Absolute Drawdown:
|493.38
|Maximal Drawdown:
|561.18 (0.28%)
|Relative Drawdown:
|0.28% (561.18)
|Total Trades:
|234
|Short Positions (won %):
|85 (49.41%)
|Long Positions (won %):
|149 (67.79%)
|Profit Trades (% of total):
|143 (61.11%)
|Loss trades (% of total):
|91 (38.89%)
|Largest
|profit trade:
|129.20
|loss trade:
|-74.10
|Average
|profit trade:
|12.22
|loss trade:
|-13.56
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (75.55)
|consecutive losses ($):
|14 (-446.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|200.91 (6)
|consecutive loss (count):
|-446.72 (14)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3