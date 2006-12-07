Interbank FX, LLC

Account: 1320981 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 12, 21:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
172602672006.12.07 14:29balanceDeposit200 000.00
172604182006.12.07 14:30buy0.01eurusd1.33081.31581.33462006.12.07 15:141.32900.000.000.00-1.80
172604492006.12.07 14:30sell0.01gbpusd1.96561.98061.96182006.12.07 16:461.96180.000.000.003.80
172714942006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96151.97651.95772006.12.07 16:531.96340.000.000.00-1.90
172605252006.12.07 14:32buy0.01audusd0.79100.77600.79482006.12.07 19:330.78920.000.000.00-1.80
172814352006.12.07 19:33buy0.02audusd0.78950.77600.79332006.12.07 19:330.78920.000.000.00-0.60
172641402006.12.07 15:14buy0.01eurusd1.32941.31441.33322006.12.07 19:421.32770.000.000.00-1.70
172824182006.12.07 19:42buy0.02eurusd1.32781.31441.33162006.12.07 19:421.32770.000.000.00-0.20
172605762006.12.07 14:32sell0.01euraud1.68181.69681.67802006.12.07 19:581.68430.000.000.00-1.97
172837292006.12.07 19:58sell0.02euraud1.68331.69681.67952006.12.07 19:581.68430.000.000.00-1.58
172886552006.12.07 21:18sell0.02gbpusd1.96461.97801.96082006.12.08 07:331.96080.000.000.017.60
172722842006.12.07 16:53sell0.01gbpusd1.96301.97801.95922006.12.08 07:331.96080.000.000.012.20
172952342006.12.08 00:06buy0.02eurjpy152.98151.63153.362006.12.08 09:51153.360.000.000.006.58
172670232006.12.07 16:00buy0.01eurjpy153.13151.63153.512006.12.08 10:01153.510.000.000.093.29
173042212006.12.08 05:19buy0.02gbpjpy226.18224.83226.562006.12.08 10:04226.560.000.000.006.58
172667282006.12.07 15:56buy0.01usdjpy115.20113.70115.582006.12.08 10:04115.580.000.000.123.29
173034422006.12.08 05:02buy0.01gbpjpy226.33224.83226.712006.12.08 10:04226.570.000.000.002.08
173111332006.12.08 08:04sell0.02gbpusd1.96211.97561.95832006.12.08 12:111.95830.000.000.007.60
173087712006.12.08 07:33sell0.01gbpusd1.96061.97561.95682006.12.08 12:111.95830.000.000.002.30
172670092006.12.07 16:00buy0.01usdchf1.19471.17971.19852006.12.08 13:301.19850.000.000.093.17
172884972006.12.07 21:17sell0.02eurusd1.32921.34261.32542006.12.08 13:301.32540.000.000.127.60
173234132006.12.08 12:40sell0.02gbpusd1.95961.97311.95582006.12.08 13:301.95580.000.000.007.60
173221202006.12.08 12:11sell0.01gbpusd1.95811.97311.95432006.12.08 13:301.95430.000.000.003.80
173233622006.12.08 12:40buy0.02usdjpy115.49114.14115.872006.12.08 13:32115.870.000.000.006.56
173173062006.12.08 10:05buy0.01usdjpy115.64114.14116.022006.12.08 13:32115.860.000.000.001.90
172670122006.12.07 16:00sell0.01gbpchf2.34622.36122.34242006.12.08 13:452.34240.000.00-0.213.17
173395012006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.96161.96891.95782006.12.08 13:541.96890.000.000.00-58.40
173434822006.12.08 13:52sell0.21gbpusd1.96541.96891.96162006.12.08 13:541.96890.000.000.00-73.50
173387262006.12.08 13:45sell0.05gbpusd1.96011.96891.95632006.12.08 13:541.96890.000.000.00-44.00
173305082006.12.08 13:31sell0.02gbpusd1.95541.96891.95162006.12.08 13:541.96890.000.000.00-27.00
173280102006.12.08 13:30sell0.01gbpusd1.95391.96891.95012006.12.08 13:541.96890.000.000.00-15.00
173311162006.12.08 13:31sell0.03gbpusd1.95691.96891.95312006.12.08 13:541.96890.000.000.00-36.00
173403752006.12.08 13:46sell0.13gbpusd1.96321.96891.95942006.12.08 13:541.96890.000.000.00-74.10
172966102006.12.08 00:51buy0.02audusd0.78810.77460.79192006.12.08 14:150.79190.000.000.007.60
172814362006.12.07 19:33buy0.01audusd0.78960.77460.79342006.12.08 14:150.79190.000.000.012.30
173233372006.12.08 12:40buy0.03gbpjpy226.35225.16226.732006.12.08 15:15226.730.000.000.009.90
173172552006.12.08 10:04buy0.01gbpjpy226.68225.16227.042006.12.08 15:15226.730.000.000.000.43
173177222006.12.08 10:08buy0.02gbpjpy226.53225.16226.892006.12.08 15:15226.720.000.000.003.31
173573412006.12.08 15:02sell0.21eurusd1.33601.34001.33222006.12.08 15:271.33220.000.000.0079.80
173394032006.12.08 13:45sell0.08eurusd1.33141.34001.32762006.12.08 15:271.33220.000.000.00-6.40
173432212006.12.08 13:52sell0.13eurusd1.33291.34001.32912006.12.08 15:271.33220.000.000.009.10
173311512006.12.08 13:31sell0.02eurusd1.32651.34001.32272006.12.08 15:271.33230.000.000.00-11.60
173370982006.12.08 13:45sell0.03eurusd1.32801.34001.32422006.12.08 15:271.33230.000.000.00-12.90
173379262006.12.08 13:45sell0.05eurusd1.32971.34001.32592006.12.08 15:271.33220.000.000.00-12.50
173278692006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32501.34001.32122006.12.08 15:271.33220.000.000.00-7.20
172824742006.12.07 19:42sell0.01eurusd1.32761.34261.32382006.12.08 15:271.33220.000.000.06-4.60
173517032006.12.08 14:16buy0.13usdjpy114.97114.40115.352006.12.08 15:29115.350.000.000.0042.83
173385712006.12.08 13:45buy0.05usdjpy115.44114.40115.822006.12.08 15:29115.350.000.000.00-3.90
173425992006.12.08 13:51buy0.08usdjpy115.28114.40115.662006.12.08 15:29115.350.000.000.004.85
173345332006.12.08 13:33buy0.02usdjpy115.75114.40116.132006.12.08 15:29115.350.000.000.00-6.94
173371612006.12.08 13:45buy0.03usdjpy115.60114.40115.982006.12.08 15:29115.350.000.000.00-6.50
173335922006.12.08 13:32buy0.01usdjpy115.90114.40116.282006.12.08 15:29115.350.000.000.00-4.77
173513832006.12.08 14:15sell0.03gbpusd1.96951.98151.96572006.12.08 15:291.96720.000.000.006.90
173474442006.12.08 13:56sell0.01gbpusd1.96651.98151.96272006.12.08 15:291.96720.000.000.00-0.70
173488022006.12.08 14:01sell0.02gbpusd1.96801.98151.96422006.12.08 15:291.96720.000.000.001.60
173431732006.12.08 13:52buy0.08usdchf1.19271.18571.19652006.12.08 15:291.19350.000.000.005.36
173571592006.12.08 15:01buy0.13usdchf1.18971.18571.19352006.12.08 15:291.19350.000.000.0041.39
173305612006.12.08 13:31buy0.02usdchf1.19891.18571.20272006.12.08 15:291.19350.000.000.00-9.05
173390602006.12.08 13:45buy0.05usdchf1.19431.18571.19812006.12.08 15:291.19350.000.000.00-3.35
173276042006.12.08 13:30buy0.01usdchf1.20071.18571.20452006.12.08 15:291.19350.000.000.00-6.03
173372822006.12.08 13:45buy0.03usdchf1.19741.18571.20122006.12.08 15:291.19350.000.000.00-9.80
173416912006.12.08 13:47sell0.03euraud1.68651.69831.68272006.12.08 15:321.68270.000.000.009.02
172947822006.12.07 23:59sell0.02euraud1.68481.69831.68102006.12.08 15:321.68270.000.000.003.33
172837342006.12.07 19:58sell0.01euraud1.68331.69831.67952006.12.08 15:321.68270.000.000.090.48
173614012006.12.08 15:15buy0.01gbpjpy226.82225.32227.202006.12.08 15:56227.200.000.000.003.29
173654472006.12.08 15:29sell0.01gbpusd1.96701.98201.96322006.12.08 16:411.96480.000.000.002.20
173706412006.12.08 16:11sell0.02gbpusd1.96861.98201.96482006.12.08 16:411.96480.000.000.007.60
173158342006.12.08 09:52buy0.01eurjpy153.51152.01153.892006.12.08 16:42153.890.000.000.003.29
173651062006.12.08 15:29buy0.01usdjpy115.39113.89115.772006.12.08 16:42115.770.000.000.003.28
173683092006.12.08 15:44buy0.02usdchf1.19251.17901.19632006.12.08 16:431.19630.000.000.006.35
173656142006.12.08 15:29buy0.01usdchf1.19401.17901.19782006.12.08 16:431.19640.000.000.002.01
173598732006.12.08 15:11buy0.03usdcad1.14501.13311.14882006.12.08 16:491.14880.000.000.009.92
173750502006.12.08 16:42buy0.01usdjpy115.79114.29116.172006.12.08 16:51116.170.000.000.003.27
173712322006.12.08 16:21sell0.05euraud1.68651.69701.68272006.12.08 16:521.68270.000.000.0014.96
173694072006.12.08 15:59sell0.03euraud1.68501.69701.68122006.12.08 16:521.68280.000.000.005.20
173682052006.12.08 15:44sell0.02euraud1.68351.69701.67972006.12.08 16:521.68280.000.000.001.10
173663982006.12.08 15:32sell0.01euraud1.68201.69701.67822006.12.08 16:521.68280.000.000.00-0.63
173595512006.12.08 15:07buy0.02usdcad1.14651.13311.15032006.12.08 16:541.15030.000.000.006.61
173595812006.12.08 15:07buy0.02eurchf1.58761.57411.59142006.12.08 16:541.59140.000.000.006.31
172682282006.12.07 16:14buy0.01eurchf1.58911.57411.59292006.12.08 16:541.59140.000.000.051.91
173798372006.12.08 16:51buy0.08gbpusd1.95861.94981.96242006.12.08 17:001.95610.000.000.00-20.00
173834612006.12.08 16:54buy0.21gbpusd1.95551.94981.95932006.12.08 17:001.95620.000.000.0014.70
173805912006.12.08 16:51buy0.13gbpusd1.95701.94981.96082006.12.08 17:001.95610.000.000.00-11.70
173742912006.12.08 16:41buy0.01gbpusd1.96481.94981.96862006.12.08 17:001.95620.000.000.00-8.60
173758032006.12.08 16:43buy0.02gbpusd1.96331.94981.96712006.12.08 17:001.95620.000.000.00-14.20
173786332006.12.08 16:49buy0.05gbpusd1.96021.94981.96402006.12.08 17:001.95610.000.000.00-20.50
173774442006.12.08 16:49buy0.03gbpusd1.96181.94981.96562006.12.08 17:001.95610.000.000.00-17.10
173419982006.12.08 13:48sell0.02gbpchf2.34332.35672.33952006.12.08 17:042.35670.000.000.00-22.25
173384942006.12.08 13:45sell0.01gbpchf2.34172.35672.33792006.12.08 17:042.35670.000.000.00-12.45
173618482006.12.08 15:16sell0.03gbpchf2.34642.35672.34262006.12.08 17:042.35670.000.000.00-25.66
173884242006.12.08 16:56sell0.34gbpchf2.35412.35672.35032006.12.08 17:042.35670.000.000.00-73.40
173868872006.12.08 16:55sell0.21gbpchf2.35252.35672.34872006.12.08 17:042.35670.000.000.00-73.23
173773732006.12.08 16:49sell0.08gbpchf2.34942.35672.34562006.12.08 17:042.35670.000.000.00-48.49
173830912006.12.08 16:53sell0.13gbpchf2.35092.35672.34712006.12.08 17:042.35670.000.000.00-62.61
173753812006.12.08 16:43sell0.05gbpchf2.34792.35672.34412006.12.08 17:042.35670.000.000.00-36.53
173692322006.12.08 15:56buy0.01gbpjpy227.29225.79227.672006.12.08 17:05227.670.000.000.003.27
173865662006.12.08 16:55buy0.34eurusd1.31961.31731.32342006.12.08 17:231.32340.000.000.00129.20
173836222006.12.08 16:54buy0.21eurusd1.32301.31731.32682006.12.08 17:231.32330.000.000.006.30
173751722006.12.08 16:42buy0.03eurusd1.32921.31731.33302006.12.08 17:231.32330.000.000.00-17.70
173795082006.12.08 16:51buy0.08eurusd1.32601.31731.32982006.12.08 17:231.32330.000.000.00-21.60
173774992006.12.08 16:49buy0.05eurusd1.32761.31731.33142006.12.08 17:231.32330.000.000.00-21.50
173812212006.12.08 16:52buy0.13eurusd1.32451.31731.32832006.12.08 17:231.32330.000.000.00-15.60
173644812006.12.08 15:27buy0.01eurusd1.33231.31731.33612006.12.08 17:231.32330.000.000.00-9.00
173720622006.12.08 16:25buy0.02eurusd1.33071.31731.33452006.12.08 17:231.32330.000.000.00-14.80
173789192006.12.08 16:49sell0.01usdcad1.14881.16381.14502006.12.08 18:591.15010.000.000.00-1.13
172605162006.12.07 14:31buy0.01usdcad1.14811.13311.15192006.12.08 18:591.14960.000.000.021.30
173999412006.12.08 17:24sell0.01eurusd1.32341.33841.31962006.12.10 22:301.31960.000.000.063.80
174032432006.12.08 17:49buy0.02gbpchf2.35192.34162.35572006.12.10 23:402.35570.000.000.336.31
173941922006.12.08 17:04buy0.01gbpchf2.35662.34162.36042006.12.10 23:402.35540.000.000.17-0.99
173801362006.12.08 16:51buy0.01usdjpy116.23114.73116.612006.12.11 01:16116.610.000.000.123.26
174263512006.12.11 00:29buy0.08gbpjpy227.10226.26227.482006.12.11 01:16227.480.000.000.0026.07
174138142006.12.10 22:30buy0.05gbpjpy227.26226.26227.642006.12.11 01:16227.480.000.000.009.43
174056312006.12.08 18:18buy0.03gbpjpy227.45226.26227.832006.12.11 01:16227.470.000.000.620.52
173996872006.12.08 17:23buy0.02gbpjpy227.60226.26227.982006.12.11 01:16227.460.000.000.41-2.40
173942842006.12.08 17:05buy0.01gbpjpy227.76226.26228.142006.12.11 01:16227.450.000.000.21-2.66
174257612006.12.11 00:28buy0.05eurjpy153.26152.44153.642006.12.11 01:19153.640.000.000.0016.28
173850272006.12.08 16:54buy0.02eurjpy153.79152.44154.172006.12.11 01:19153.640.000.000.17-2.57
173913952006.12.08 16:58buy0.03eurjpy153.64152.44154.022006.12.11 01:19153.640.000.000.260.00
173747992006.12.08 16:42buy0.01eurjpy153.94152.44154.322006.12.11 01:19153.640.000.000.09-2.57
174143912006.12.10 22:31sell0.01eurusd1.31881.33381.31502006.12.11 01:541.31500.000.000.003.80
174374622006.12.11 02:18buy0.21gbpusd1.94731.94161.95112006.12.11 06:121.95110.000.000.0079.80
174314862006.12.11 01:33buy0.13gbpusd1.94881.94161.95262006.12.11 06:121.95110.000.000.0029.90
174230722006.12.11 00:12buy0.05gbpusd1.95191.94161.95572006.12.11 06:121.95110.000.000.00-4.00
174261382006.12.11 00:28buy0.08gbpusd1.95041.94161.95422006.12.11 06:121.95110.000.000.005.60
174078082006.12.08 18:57buy0.03gbpusd1.95351.94161.95732006.12.11 06:121.95110.000.00-0.06-7.20
173927362006.12.08 17:01buy0.02gbpusd1.95501.94161.95882006.12.11 06:121.95110.000.00-0.04-7.80
173922422006.12.08 17:00buy0.01gbpusd1.95661.94161.96042006.12.11 06:121.95110.000.00-0.02-5.50
174393852006.12.11 02:40buy0.02gbpjpy227.35226.00227.732006.12.11 06:15227.730.000.000.006.51
174286412006.12.11 01:16buy0.01gbpjpy227.50226.00227.882006.12.11 06:15227.730.000.000.001.98
174393502006.12.11 02:38buy0.03eurjpy153.38152.18153.762006.12.11 06:43153.760.000.000.009.76
174290922006.12.11 01:19buy0.01eurjpy153.68152.18154.062006.12.11 06:43153.770.000.000.000.77
174350852006.12.11 02:03buy0.02eurjpy153.53152.18153.912006.12.11 06:43153.770.000.000.004.11
174340552006.12.11 01:55sell0.34usdchf1.20901.21151.20522006.12.11 07:481.20520.000.000.00107.20
174252002006.12.11 00:27sell0.21usdchf1.20751.21151.20372006.12.11 07:481.20520.000.000.0040.08
174218892006.12.11 00:06sell0.13usdchf1.20601.21151.20222006.12.11 07:481.20520.000.000.008.63
173859402006.12.08 16:55sell0.08usdchf1.20451.21151.20072006.12.11 07:481.20520.000.00-0.96-4.65
173775342006.12.08 16:49sell0.02usdchf1.19811.21151.19432006.12.11 07:481.20510.000.00-0.24-11.62
173802692006.12.08 16:51sell0.03usdchf1.19961.21151.19582006.12.11 07:481.20520.000.00-0.36-13.94
173839332006.12.08 16:54sell0.05usdchf1.20291.21151.19912006.12.11 07:481.20520.000.00-0.60-9.54
173756372006.12.08 16:43sell0.01usdchf1.19651.21151.19272006.12.11 07:481.20520.000.00-0.12-7.22
173841412006.12.08 16:54buy0.02euraud1.68171.66831.68552006.12.11 07:501.68400.000.00-0.223.60
173820842006.12.08 16:52buy0.01euraud1.68331.66831.68712006.12.11 07:501.68400.000.00-0.110.54
174011522006.12.08 17:30buy0.03euraud1.68021.66831.68402006.12.11 07:501.68400.000.00-0.328.94
174520332006.12.11 06:43buy0.01eurjpy153.81152.31154.192006.12.11 09:13154.190.000.000.003.25
174500722006.12.11 06:15buy0.01gbpjpy227.81226.31228.192006.12.11 09:16228.190.000.000.003.26
174618542006.12.11 07:52sell0.05gbpusd1.95561.96601.95182006.12.11 09:381.95180.000.000.0019.00
174594132006.12.11 07:48sell0.03gbpusd1.95411.96601.95032006.12.11 09:381.95180.000.000.006.90
174574942006.12.11 07:42sell0.02gbpusd1.95261.96601.94882006.12.11 09:381.95180.000.000.001.60
174492762006.12.11 06:12sell0.01gbpusd1.95101.96601.94722006.12.11 09:381.95180.000.000.00-0.80
174285072006.12.11 01:16buy0.01usdjpy116.64115.14117.022006.12.11 09:43117.020.000.000.003.25
174789702006.12.11 10:32buy0.03gbpjpy227.98226.78228.362006.12.11 12:53228.360.000.000.009.73
174770652006.12.11 10:05buy0.02gbpjpy228.13226.78228.512006.12.11 12:53228.360.000.000.003.93
174708452006.12.11 09:16buy0.01gbpjpy228.28226.78228.662006.12.11 12:53228.360.000.000.000.68
174623582006.12.11 07:53buy0.02usdchf1.20351.19011.20732006.12.11 12:571.20730.000.000.006.30
174593072006.12.11 07:48buy0.01usdchf1.20511.19011.20892006.12.11 12:571.20730.000.000.001.82
174785032006.12.11 10:24buy0.05gbpchf2.35032.34132.35412006.12.11 13:232.35410.000.000.0015.73
174683852006.12.11 08:50buy0.03gbpchf2.35182.34132.35562006.12.11 13:232.35410.000.000.005.71
174191912006.12.10 23:40buy0.01gbpchf2.35632.34132.36012006.12.11 13:232.35410.000.000.00-1.82
174273762006.12.11 00:56buy0.02gbpchf2.35482.34132.35862006.12.11 13:232.35410.000.000.00-1.16
174705002006.12.11 09:13buy0.01eurjpy154.22152.72154.602006.12.11 15:17154.600.000.000.003.25
174883082006.12.11 13:06buy0.02gbpjpy228.29226.94228.672006.12.11 15:33228.670.000.000.006.49
174873812006.12.11 12:53buy0.01gbpjpy228.44226.94228.822006.12.11 15:33228.670.000.000.001.97
174336762006.12.11 01:54buy0.34audusd0.78170.77720.78552006.12.11 17:310.78550.000.000.00129.20
174316022006.12.11 01:34buy0.21audusd0.78320.77720.78702006.12.11 17:310.78550.000.000.0048.30
174173862006.12.10 23:13buy0.13audusd0.78470.77720.78852006.12.11 17:310.78560.000.000.0011.70
173716362006.12.08 16:25buy0.03audusd0.78920.77720.79302006.12.11 17:310.78550.000.000.03-11.10
173841182006.12.08 16:54buy0.08audusd0.78620.77720.79002006.12.11 17:310.78550.000.000.09-5.60
173691342006.12.08 15:55buy0.02audusd0.79070.77720.79452006.12.11 17:310.78550.000.000.02-10.40
173796282006.12.08 16:51buy0.05audusd0.78770.77720.79152006.12.11 17:310.78550.000.000.06-11.00
173513452006.12.08 14:15buy0.01audusd0.79220.77720.79602006.12.11 17:310.78550.000.000.01-6.70
175026812006.12.11 16:12buy0.02gbpjpy228.60227.26228.982006.12.11 21:53228.980.000.000.006.50
174983852006.12.11 15:33buy0.01gbpjpy228.76227.26229.142006.12.11 21:53228.990.000.000.001.97
175154582006.12.11 18:00buy0.05gbpchf2.35042.33992.35422006.12.11 21:532.35420.000.000.0015.80
174893412006.12.11 13:23buy0.01gbpchf2.35492.33992.35872006.12.11 21:532.35420.000.000.00-0.58
174906242006.12.11 13:35buy0.02gbpchf2.35342.33992.35722006.12.11 21:532.35420.000.000.001.33
174998912006.12.11 15:44buy0.03gbpchf2.35192.33992.35572006.12.11 21:532.35420.000.000.005.74
174609892006.12.11 07:50buy0.01euraud1.68471.66971.68852006.12.12 03:021.68850.000.00-0.112.98
175255202006.12.11 21:53buy0.01gbpjpy229.08227.58229.462006.12.12 06:01229.300.000.000.211.88
175397622006.12.12 02:58sell0.21gbpusd1.96191.96621.95812006.12.12 08:051.95810.000.000.0079.80
175297072006.12.11 23:16sell0.13gbpusd1.96041.96621.95662006.12.12 08:051.95810.000.000.0029.90
175106342006.12.11 17:16sell0.08gbpusd1.95881.96621.95502006.12.12 08:051.95800.000.000.046.40
174988862006.12.11 15:37sell0.02gbpusd1.95271.96621.94892006.12.12 08:051.95810.000.000.01-10.80
175045462006.12.11 16:32sell0.05gbpusd1.95581.96621.95202006.12.12 08:051.95810.000.000.03-11.50
175017622006.12.11 16:05sell0.03gbpusd1.95431.96621.95052006.12.12 08:051.95810.000.000.02-11.40
174740612006.12.11 09:38sell0.01gbpusd1.95121.96621.94742006.12.12 08:051.95810.000.000.01-6.90
174082272006.12.08 19:01sell0.01usdcad1.14961.16461.14582006.12.12 08:301.14580.000.00-0.083.32
175564962006.12.12 08:05buy0.01gbpusd1.95801.94301.96182006.12.12 09:301.96180.000.000.003.80
175544122006.12.12 07:53buy0.05gbpjpy228.92227.88229.302006.12.12 09:30229.300.000.000.0016.28
175470082006.12.12 06:02buy0.01gbpjpy229.38227.88229.762006.12.12 09:31229.310.000.000.00-0.60
175538602006.12.12 07:51buy0.03gbpjpy229.07227.88229.452006.12.12 09:31229.310.000.000.006.17
175528712006.12.12 07:46buy0.02gbpjpy229.23227.88229.612006.12.12 09:31229.310.000.000.001.37
175255432006.12.11 21:53buy0.01gbpchf2.35502.34002.35882006.12.12 09:312.35880.000.000.173.17
175642062006.12.12 09:56buy0.02gbpjpy229.25227.90229.632006.12.12 12:02229.630.000.000.006.50
175610402006.12.12 09:31buy0.01gbpjpy229.40227.90229.782006.12.12 12:02229.630.000.000.001.97
175602102006.12.12 09:30buy0.01gbpchf2.35842.34342.36222006.12.12 12:042.36220.000.000.003.16
175692372006.12.12 10:56buy0.03gbpusd1.96021.94821.96402006.12.12 12:481.96400.000.000.0011.40
175601662006.12.12 09:30buy0.01gbpusd1.96321.94821.96702006.12.12 12:481.96400.000.000.000.80
175683742006.12.12 10:53buy0.02gbpusd1.96171.94821.96552006.12.12 12:481.96400.000.000.004.60
175023682006.12.11 16:08buy0.05usdchf1.20301.19271.20682006.12.12 13:301.20420.000.000.474.98
175145532006.12.11 17:38buy0.08usdchf1.20001.19271.20382006.12.12 13:301.20380.000.000.7625.24
174985772006.12.11 15:35buy0.03usdchf1.20461.19271.20842006.12.12 13:301.20420.000.000.28-1.00
174938852006.12.11 14:43buy0.02usdchf1.20621.19271.21002006.12.12 13:301.20420.000.000.19-3.32
175146682006.12.11 17:40buy0.03usdjpy116.74115.54117.122006.12.12 13:30117.120.000.000.379.73
175297802006.12.11 23:16sell0.34eurusd1.32551.32971.32192006.12.12 13:561.32190.000.000.00122.40
175033722006.12.11 16:29sell0.13eurusd1.32231.32971.31852006.12.12 13:561.32190.000.000.795.20
175200502006.12.11 20:33sell0.21eurusd1.32421.32971.32042006.12.12 13:561.32190.000.001.2748.30
174608162006.12.11 07:50sell0.08eurusd1.32081.32971.31702006.12.12 13:561.32190.000.000.48-8.80
174578832006.12.11 07:43sell0.05eurusd1.31931.32971.31552006.12.12 13:561.32190.000.000.30-13.00
174508002006.12.11 06:25sell0.03eurusd1.31771.32971.31392006.12.12 13:561.32190.000.000.18-12.60
174335422006.12.11 01:54sell0.01eurusd1.31471.32971.31092006.12.12 13:561.32190.000.000.06-7.20
174456612006.12.11 04:13sell0.02eurusd1.31621.32971.31242006.12.12 13:561.32190.000.000.12-11.40
175781532006.12.12 13:30buy0.03gbpusd1.96041.94921.96422006.12.12 14:261.96420.000.000.0011.40
175777412006.12.12 13:29buy0.02gbpusd1.96271.94921.96652006.12.12 14:261.96420.000.000.003.00
175751842006.12.12 12:50buy0.01gbpusd1.96421.94921.96802006.12.12 14:261.96430.000.000.000.10
175785292006.12.12 13:30buy0.02gbpjpy229.56228.22229.942006.12.12 14:34229.940.000.000.006.50
175724382006.12.12 12:02buy0.01gbpjpy229.72228.22230.102006.12.12 14:34229.950.000.000.001.97
174876432006.12.11 12:58buy0.01usdchf1.20771.19271.21152006.12.12 14:371.20080.000.000.09-5.75
175783342006.12.12 13:30sell0.01usdchf1.20501.22001.20122006.12.12 14:371.20120.000.000.003.16
175552392006.12.12 07:59buy0.08euraud1.68361.67471.68742006.12.12 14:411.68740.000.000.0023.88
175517562006.12.12 07:18buy0.05euraud1.68511.67471.68892006.12.12 14:411.68740.000.000.009.03
175456692006.12.12 05:14buy0.02euraud1.68821.67471.69202006.12.12 14:411.68740.000.000.00-1.26
175403342006.12.12 03:02buy0.01euraud1.68971.67471.69352006.12.12 14:411.68740.000.000.00-1.81
175469322006.12.12 06:00buy0.03euraud1.68661.67471.69042006.12.12 14:411.68740.000.000.001.89
174964252006.12.11 15:17buy0.01eurjpy154.64153.14155.022006.12.12 15:59155.020.000.000.093.25
175903792006.12.12 14:41sell0.03eurusd1.32631.33661.32252006.12.12 17:051.32250.000.000.0011.40
175883232006.12.12 14:36sell0.02eurusd1.32481.33661.32102006.12.12 17:051.32250.000.000.004.60
175838202006.12.12 13:56sell0.01eurusd1.32161.33661.31782006.12.12 17:051.32260.000.000.00-1.00
175863882006.12.12 14:26buy0.01gbpusd1.96461.94961.96842006.12.12 19:181.96640.000.000.001.80
175940942006.12.12 15:25buy0.03euraud1.68521.67331.68902006.12.12 19:211.68900.000.000.008.95
175933952006.12.12 15:09buy0.02euraud1.68671.67331.69052006.12.12 19:211.68900.000.000.003.61
175902222006.12.12 14:41buy0.01euraud1.68831.67331.69212006.12.12 19:211.68900.000.000.000.55
176034392006.12.12 19:09sell0.03usdchf1.20381.21571.20002006.12.12 19:211.20000.000.000.009.50
175975072006.12.12 16:32sell0.02usdchf1.20231.21571.19852006.12.12 19:211.20000.000.000.003.83
175889622006.12.12 14:37sell0.01usdchf1.20071.21571.19692006.12.12 19:211.20000.000.000.000.58
176058992006.12.12 19:18buy0.01gbpusd1.96721.95221.97102006.12.12 19:361.97100.000.000.003.80
  0.00 0.00 5.81 507.21
Closed P/L: 513.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
175137102006.12.11 17:31buy0.01audusd0.78620.77120.7900 0.78620.000.000.010.00
175200732006.12.11 20:33buy0.02audusd0.78460.77120.7884 0.78620.000.000.023.20
173850962006.12.08 16:54buy0.01eurchf1.59171.57671.5955 1.59310.000.000.101.17
174016062006.12.08 17:32buy0.02eurchf1.59011.57671.5939 1.59310.000.000.205.00
172713472006.12.07 16:46buy0.01eurgbp0.67770.66270.6815 0.67370.000.00-0.21-7.88
175255252006.12.11 21:53buy0.02eurgbp0.67620.66270.6800 0.67370.000.00-0.14-9.85
174749092006.12.11 09:43buy0.01usdjpy117.04115.54117.42 116.740.000.000.12-2.57
174802392006.12.11 10:46buy0.02usdjpy116.89115.54117.27 116.740.000.000.25-2.57
175573112006.12.12 08:30sell0.01usdcad1.14551.16051.1417 1.15240.000.000.00-5.99
175590892006.12.12 09:19sell0.02usdcad1.14701.16051.1432 1.15240.000.000.00-9.37
175610202006.12.12 09:30buy0.03eurgbp0.67470.66270.6785 0.67370.000.000.00-5.91
175667112006.12.12 10:26sell0.03usdcad1.14851.16051.1447 1.15240.000.000.00-10.15
175671622006.12.12 10:31sell0.05usdcad1.15011.16051.1463 1.15240.000.000.00-9.98
175676732006.12.12 10:42sell0.08usdcad1.15161.16051.1478 1.15240.000.000.00-5.55
175728902006.12.12 12:04buy0.01gbpchf2.36282.34782.3666 2.36360.000.000.000.67
175739362006.12.12 12:13buy0.02gbpchf2.36132.34782.3651 2.36360.000.000.003.83
175784222006.12.12 13:30buy0.01usdjpy117.16115.66117.54 116.740.000.000.00-3.60
175812082006.12.12 13:34sell0.13usdcad1.15311.16051.1493 1.15240.000.000.007.90
175818702006.12.12 13:38buy0.02usdjpy117.00115.66117.38 116.740.000.000.00-4.45
175840592006.12.12 13:56sell0.21usdcad1.15461.16051.1508 1.15240.000.000.0040.09
175872442006.12.12 14:34buy0.01gbpjpy230.05228.55230.43 230.090.000.000.000.34
175890262006.12.12 14:37buy0.03usdjpy116.85115.66117.23 116.740.000.000.00-2.83
175960482006.12.12 15:59buy0.01eurjpy155.06153.56155.44 155.050.000.000.00-0.08
175996952006.12.12 17:06sell0.01eurusd1.32251.33751.3187 1.32820.000.000.00-5.70
176015382006.12.12 18:14sell0.02eurusd1.32401.33751.3202 1.32820.000.000.00-8.40
176066392006.12.12 19:20sell0.03eurusd1.32561.33751.3218 1.32820.000.000.00-7.80
176076122006.12.12 19:21buy0.01euraud1.69051.67551.6943 1.68840.000.000.00-1.65
176079422006.12.12 19:21sell0.05eurusd1.32721.33751.3234 1.32820.000.000.00-5.00
176079942006.12.12 19:21sell0.01usdchf1.19921.21421.1954 1.19980.000.000.00-0.50
176090542006.12.12 19:22sell0.02usdchf1.20071.21421.1969 1.19980.000.000.001.50
176128052006.12.12 19:33sell0.08eurusd1.32871.33751.3249 1.32820.000.000.004.00
176142612006.12.12 19:36buy0.01gbpusd1.97151.95651.9753 1.97050.000.000.00-1.00
176152822006.12.12 19:38buy0.02gbpusd1.97001.95651.9738 1.97050.000.000.001.00
176174392006.12.12 19:53buy0.03gbpusd1.96851.95651.9723 1.97050.000.000.006.00
176177032006.12.12 19:59buy0.02euraud1.68881.67551.6926 1.68840.000.000.00-0.63
176199012006.12.12 20:21buy0.05usdjpy116.69115.66117.07 116.740.000.000.002.14
  0.00 0.00 0.35 -34.62
 Floating P/L: -34.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 513.02 Floating P/L: -34.27 Margin: 1 150.00
Balance: 200 513.02 Equity: 200 478.75 Free Margin: 199 328.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 746.96 Gross Loss: 1 233.94 Total Net Profit: 513.02
Profit Factor: 1.42 Expected Payoff: 2.19  
Absolute Drawdown: 493.38 Maximal Drawdown: 561.18 (0.28%) Relative Drawdown: 0.28% (561.18)
 
Total Trades: 234 Short Positions (won %): 85 (49.41%) Long Positions (won %): 149 (67.79%)
Profit Trades (% of total): 143 (61.11%) Loss trades (% of total): 91 (38.89%)
Largest profit trade: 129.20 loss trade: -74.10
Average profit trade: 12.22 loss trade: -13.56
Maximum consecutive wins ($): 16 (75.55) consecutive losses ($): 14 (-446.72)
Maximal consecutive profit (count): 200.91 (6) consecutive loss (count): -446.72 (14)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3