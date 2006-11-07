MIG Investments SA

Account: 93535 Name: Matt Tabone Currency: USD 2006 December 4, 15:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
33542142006.11.07 23:01balanceDeposit5 000.00
33543022006.11.07 23:11buy0.50gbpjpy224.350.000.002006.11.08 21:21224.360.000.000.004.25
33543072006.11.07 23:11sell0.90chfjpy94.160.000.002006.11.08 21:2294.190.000.000.00-22.93
33666282006.11.08 21:27buy0.10gbpusd1.90610.00001.90992006.11.08 22:091.90500.000.000.00-11.00
33734912006.11.09 13:01buy0.50gbpusd1.90441.90041.90982006.11.09 13:021.90550.000.000.0055.00
33737122006.11.09 13:12buy0.60gbpusd1.90441.90041.90982006.11.09 14:301.90040.000.000.00-240.00
33831382006.11.09 21:54sell0.10gbpusd1.90471.90671.90072006.11.09 21:561.90500.000.000.00-3.00
33831402006.11.09 21:55sell0.10gbpusd1.90481.90681.90082006.11.09 21:561.90510.000.000.00-3.00
33831412006.11.09 21:55sell0.10usdjpy117.94118.14117.542006.11.09 21:56117.970.000.000.00-2.54
33831452006.11.09 21:56sell0.10eurusd1.28231.28431.27832006.11.09 21:571.28260.000.000.00-3.00
33831522006.11.09 21:59sell0.10usdjpy117.93118.13117.532006.11.09 22:24117.980.000.000.00-4.24
33831542006.11.09 21:59sell0.10usdjpy117.92118.12117.522006.11.09 22:24117.980.000.000.00-5.09
33832462006.11.09 22:31buy0.10usdjpy117.94117.74118.342006.11.09 22:32117.930.000.000.00-0.85
33832472006.11.09 22:31buy0.10usdchf1.24321.24121.24722006.11.09 22:321.24290.000.000.00-2.41
33832482006.11.09 22:31buy0.10gbpusd1.90531.90331.90932006.11.09 22:331.90500.000.000.00-3.00
33832492006.11.09 22:31buy0.10eurusd1.28291.28091.28692006.11.09 22:341.28260.000.000.00-3.00
33832662006.11.09 22:38buy0.10gbpusd1.90551.90351.90952006.11.10 03:041.90950.000.00-0.3540.00
33832672006.11.09 22:38sell0.10gbpusd1.90521.90721.90122006.11.09 23:361.90720.000.000.20-20.00
33832702006.11.09 22:39buy0.10usdchf1.24351.24151.24752006.11.09 23:361.24150.000.000.96-16.11
33832712006.11.09 22:39sell0.10usdchf1.24321.24521.23922006.11.10 03:011.23920.000.00-1.2132.28
33832942006.11.09 22:46buy0.10eurusd1.28281.28081.28682006.11.10 08:371.28680.000.00-0.9040.00
33832952006.11.09 22:46sell0.10eurusd1.28261.28461.27862006.11.10 02:591.28460.000.000.70-20.00
33832962006.11.09 22:46buy0.10usdjpy117.92117.72118.322006.11.10 02:33117.720.000.001.23-16.99
33832972006.11.09 22:46sell0.10usdjpy117.90118.10117.502006.11.10 03:34117.500.000.00-1.4434.05
34516312006.11.15 21:45buy0.10eurusd1.28221.26721.28602006.11.15 22:041.28220.000.000.000.00
34517562006.11.15 22:00buy0.10eurusd1.28261.26761.28642006.11.15 22:041.28230.000.000.00-3.00
34518622006.11.15 22:19buy0.10eurusd1.28281.26781.28662006.11.15 22:201.28260.000.000.00-2.00
34518672006.11.15 22:20buy0.10eurusd1.28271.26771.28652006.11.15 22:541.28260.000.000.00-1.00
34519832006.11.15 22:40buy0.10eurusd1.28301.26801.28682006.11.15 22:541.28270.000.000.00-3.00
34520432006.11.15 22:53buy0.10eurusd1.28291.26791.28672006.11.16 07:401.28120.000.00-2.25-17.00
34555622006.11.16 07:40buy0.10eurusd1.28151.26651.28532006.11.16 10:351.28010.000.000.00-14.00
34579882006.11.16 10:35buy0.10eurusd1.28041.26541.28422006.11.16 16:561.28090.000.000.005.00
34648052006.11.16 16:55buy1.60eurusd1.28111.26541.28492006.11.16 16:561.28080.000.000.00-48.00
34648072006.11.16 16:55buy1.60eurusd1.28111.26541.28492006.11.16 16:561.28090.000.000.00-32.00
34648092006.11.16 16:55buy1.60eurusd1.28111.26541.28492006.11.16 16:561.28090.000.000.00-32.00
34648122006.11.16 16:55buy1.60eurusd1.28111.26541.28492006.11.16 16:571.28090.000.000.00-32.00
34648432006.11.16 16:59buy0.10eurusd1.28081.26581.28462006.11.16 18:531.27950.000.000.00-13.00
34660642006.11.16 18:13buy0.20eurusd1.27941.26581.28322006.11.16 18:511.27950.000.000.002.00
34660802006.11.16 18:13buy0.20eurusd1.27941.26581.28322006.11.16 18:531.27960.000.000.004.00
34672482006.11.16 18:54buy0.10eurusd1.27981.26481.28362006.11.16 18:541.27950.000.000.00-3.00
34672532006.11.16 18:54buy0.10eurusd1.27981.26481.28362006.11.17 16:001.28140.000.00-0.7516.00
34709422006.11.17 02:48buy0.20eurusd1.27851.26481.28232006.11.17 16:001.28100.000.000.0050.00
34722222006.11.17 06:43buy0.30eurusd1.27721.26481.28102006.11.17 16:001.28100.000.000.00114.00
34805772006.11.17 16:00buy0.10eurusd1.28141.26641.28522006.11.21 20:261.28390.000.00-1.5025.00
35103752006.11.21 15:09buy0.20eurusd1.28011.26641.28392006.11.21 20:261.28390.000.000.0076.00
35138232006.11.21 20:26buy0.10eurusd1.28401.26901.28782006.11.22 13:051.28780.000.00-0.7538.00
35231572006.11.22 13:06buy0.10eurusd1.28791.27291.29172006.11.22 14:321.29170.000.000.0038.00
35258382006.11.22 14:36buy0.10eurusd1.29161.27661.29542006.11.22 16:251.29540.000.000.0038.00
35261572006.11.22 14:45buy0.10usdchf1.23031.21531.23412006.11.23 16:031.22090.000.002.57-76.99
35261612006.11.22 14:45buy0.10gbpusd1.91181.89681.91562006.11.22 16:241.91560.000.000.0038.00
35261652006.11.22 14:46buy0.10usdjpy116.88115.38117.262006.11.22 18:43116.820.000.000.00-5.14
35262422006.11.22 14:49buy0.20usdchf1.22911.21531.23292006.11.23 16:031.22090.000.005.13-134.33
35271842006.11.22 15:42buy0.10eurusd1.29231.27731.29612006.11.22 15:431.29210.000.000.00-2.00
35271852006.11.22 15:42buy0.10gbpusd1.91261.89761.91642006.11.22 15:431.91230.000.000.00-3.00
35271922006.11.22 15:42buy0.10usdjpy116.79115.29117.172006.11.22 15:43116.770.000.000.00-1.71
35273832006.11.22 15:52buy0.20usdjpy116.75115.38117.132006.11.22 18:43116.830.000.000.0013.70
35277632006.11.22 16:05buy0.30usdchf1.22791.21531.23172006.11.23 16:031.22090.000.007.70-172.00
35278642006.11.22 16:07buy0.30usdjpy116.62115.38117.002006.11.22 18:43116.850.000.000.0059.05
35282962006.11.22 16:24buy0.10gbpusd1.91581.90081.91962006.11.24 08:191.91710.000.00-0.4013.00
35283082006.11.22 16:24buy0.50usdchf1.22671.21531.23052006.11.23 16:031.22080.000.0012.84-241.64
35284102006.11.22 16:25buy0.10eurusd1.29551.28051.29932006.11.23 10:091.29660.000.00-2.2511.00
35290452006.11.22 16:52buy0.20eurusd1.29421.28051.29802006.11.23 10:091.29670.000.00-4.5050.00
35291242006.11.22 16:54buy0.20gbpusd1.91461.90081.91842006.11.24 08:191.91720.000.00-0.8052.00
35298722006.11.22 17:59buy0.30eurusd1.29291.28051.29672006.11.23 10:091.29670.000.00-6.75114.00
35302122006.11.22 18:33buy0.30gbpusd1.91341.90081.91722006.11.24 08:191.91720.000.00-1.20114.00
35303562006.11.22 18:43buy0.10usdjpy116.83115.33117.212006.11.24 09:30115.980.000.005.14-73.29
35326202006.11.22 22:10buy0.20usdjpy116.69115.33117.072006.11.24 09:30115.980.000.0010.28-122.43
35365102006.11.23 07:16buy0.30usdjpy116.55115.33116.932006.11.24 09:30115.950.000.003.87-155.24
35386102006.11.23 10:06buy0.80usdchf1.22541.21531.22922006.11.23 16:031.22080.000.000.00-301.44
35386902006.11.23 10:07buy1.30usdchf1.22421.21531.22802006.11.23 16:021.22080.000.000.00-362.06
35387942006.11.23 10:09buy0.50usdjpy116.41115.33116.792006.11.24 09:30115.950.000.006.45-198.36
35388412006.11.23 10:09buy0.10eurusd1.29691.28191.30072006.11.24 09:301.30070.000.00-0.7538.00
35396822006.11.23 10:59buy0.80usdjpy116.27115.33116.652006.11.24 09:30115.960.000.0010.32-213.87
35397912006.11.23 11:05buy2.10usdchf1.22291.21531.22672006.11.23 16:021.22080.000.000.00-361.24
35406782006.11.23 12:07buy0.20eurusd1.29541.28191.29922006.11.24 09:261.29920.000.00-1.5076.00
35427682006.11.23 16:03buy0.10usdchf1.22121.20621.22502006.11.23 22:141.22500.000.000.0031.02
35429702006.11.23 16:14buy1.30usdjpy116.13115.33116.512006.11.24 09:30115.960.000.0016.77-190.58
35463022006.11.23 22:12buy0.30eurusd1.29411.28191.29792006.11.24 09:251.29790.000.00-2.25114.00
35463382006.11.23 22:15buy0.10usdchf1.22521.21021.22902006.11.24 09:261.21820.000.000.86-57.46
35465832006.11.23 23:02buy0.20usdchf1.22401.21021.22782006.11.24 09:261.21830.000.000.00-93.57
35498562006.11.24 08:19buy0.10gbpusd1.91731.90231.92112006.11.24 09:241.92110.000.000.0038.00
35498992006.11.24 08:24buy0.30usdchf1.22261.21021.22642006.11.24 09:261.21850.000.000.00-100.94
35502922006.11.24 08:52buy0.50usdchf1.22121.21021.22502006.11.24 09:261.21860.000.000.00-106.68
35510772006.11.24 09:25buy0.10gbpusd1.92141.90641.92522006.11.24 09:321.92520.000.000.0038.00
35510872006.11.24 09:25buy0.10eurusd1.29841.28341.30222006.11.24 09:311.30220.000.000.0038.00
35511292006.11.24 09:25buy0.80usdchf1.22001.21021.22382006.11.24 09:261.21840.000.000.00-105.06
35513312006.11.24 09:27buy0.10usdchf1.21841.20341.22222006.11.26 23:011.20340.000.000.87-124.66
35516092006.11.24 09:30buy0.20usdchf1.21711.20341.22092006.11.26 23:011.20340.000.001.74-227.71
35517532006.11.24 09:31buy0.10usdjpy116.01114.51116.392006.11.27 06:04115.850.000.001.29-13.81
35518322006.11.24 09:31buy0.30usdchf1.21581.20341.21962006.11.26 23:011.20340.000.002.61-309.15
35518752006.11.24 09:31buy0.10eurusd1.30261.28761.30642006.11.24 09:331.30640.000.000.0038.00
35519242006.11.24 09:32buy0.10gbpusd1.92581.91081.92962006.11.24 09:451.92960.000.000.0038.00
35519802006.11.24 09:32buy0.20usdjpy115.86114.51116.242006.11.27 06:04115.850.000.002.59-1.73
35520222006.11.24 09:32buy0.10usdchf1.21371.19871.21752006.11.27 06:441.20770.000.000.87-49.68
35522692006.11.24 09:33buy0.10eurusd1.30661.29161.31042006.11.24 11:291.30910.000.000.0025.00
35526602006.11.24 09:35buy0.20eurusd1.30531.29161.30912006.11.24 11:291.30910.000.000.0076.00
35534892006.11.24 09:46buy0.10gbpusd1.93001.91501.93382006.11.24 11:301.93380.000.000.0038.00
35536112006.11.24 09:47buy0.30usdchf1.21111.19871.21492006.11.27 06:441.20770.000.002.61-84.46
35536802006.11.24 09:47buy0.30usdjpy115.70114.51116.082006.11.27 06:04115.850.000.003.8838.84
35538292006.11.24 09:48buy0.50usdchf1.20991.19871.21372006.11.27 06:441.20770.000.004.34-91.08
35577842006.11.24 11:29buy0.10eurusd1.30911.29411.31292006.11.26 23:001.31290.000.00-0.7538.00
35578282006.11.24 11:30buy0.10gbpusd1.93421.91921.93802006.11.26 23:011.93800.000.00-0.1038.00
35579462006.11.24 11:31buy0.80usdchf1.20821.19871.21202006.11.27 06:441.20770.000.006.95-33.12
35589582006.11.24 11:56buy0.20gbpusd1.93291.91921.93672006.11.26 23:011.93670.000.00-0.2076.00
35593112006.11.24 12:07buy0.20eurusd1.30771.29411.31152006.11.26 23:001.31150.000.00-1.5076.00
35593452006.11.24 12:07buy0.30gbpusd1.93161.91921.93542006.11.26 23:011.93540.000.00-0.30114.00
35755392006.11.26 23:00buy0.10eurusd1.31671.30171.32052006.11.27 20:191.31450.000.000.00-22.00
35756032006.11.26 23:01buy0.10gbpusd1.94621.93121.95002006.11.26 23:031.94460.000.000.00-16.00
35756292006.11.26 23:01buy0.10usdchf1.20351.18851.20732006.11.27 06:261.20730.000.000.0031.48
35757482006.11.26 23:02buy0.50usdjpy115.53114.51115.912006.11.27 05:52115.910.000.000.00163.92
35758182006.11.26 23:03buy0.10gbpusd1.94471.92971.94852006.11.26 23:161.94340.000.000.00-13.00
35761372006.11.26 23:16buy0.10gbpusd1.94381.92881.94762006.11.26 23:241.94190.000.000.00-19.00
35763592006.11.26 23:24buy0.10gbpusd1.94231.92731.94612006.11.26 23:271.94060.000.000.00-17.00
35763712006.11.26 23:25buy0.20eurusd1.31541.30171.31922006.11.27 20:191.31450.000.000.00-18.00
35764802006.11.26 23:27buy0.10gbpusd1.94081.92581.94462006.11.26 23:281.93920.000.000.00-16.00
35765642006.11.26 23:29buy0.10gbpusd1.93921.92421.94302006.11.27 10:031.93350.000.000.00-57.00
35787022006.11.27 01:36buy0.30eurusd1.31401.30171.31782006.11.27 20:191.31450.000.000.0015.00
35792192006.11.27 02:11buy0.20gbpusd1.93791.92421.94172006.11.27 10:031.93350.000.000.00-88.00
35818502006.11.27 06:07buy0.10usdjpy115.91114.41116.292006.11.27 09:55116.290.000.000.0032.68
35821712006.11.27 06:26buy0.30gbpusd1.93571.92421.93952006.11.27 10:031.93350.000.000.00-66.00
35824902006.11.27 06:37buy0.50eurusd1.31241.30171.31622006.11.27 20:191.31420.000.000.0090.00
35827822006.11.27 06:48buy0.10usdchf1.20791.19291.21172006.11.27 09:591.21010.000.000.0018.18
35852232006.11.27 08:27buy0.20usdchf1.20631.19291.21012006.11.27 09:581.21010.000.000.0062.79
35877872006.11.27 09:55buy0.50gbpusd1.93451.92421.93832006.11.27 10:031.93350.000.000.00-50.00
35886782006.11.27 10:09buy0.10usdjpy116.29114.79116.672006.11.29 02:34115.600.000.002.58-59.69
35890862006.11.27 10:23buy0.10usdchf1.20811.19311.21192006.11.28 12:551.20790.000.000.87-1.66
35893192006.11.27 10:30buy0.20usdjpy116.15114.79116.532006.11.29 02:34115.590.000.005.16-96.89
35905152006.11.27 10:56buy0.10gbpusd1.93881.92381.94262006.11.27 16:261.93900.000.000.002.00
35910382006.11.27 11:16buy0.20gbpusd1.93651.92381.94032006.11.27 16:261.93910.000.000.0052.00
35915132006.11.27 11:37buy0.30usdjpy116.02114.79116.402006.11.29 02:33115.590.000.007.74-111.60
35921532006.11.27 12:03buy0.20usdchf1.20691.19311.21072006.11.28 12:551.20800.000.001.7418.21
35941512006.11.27 13:53buy0.30gbpusd1.93531.92381.93912006.11.27 16:261.93910.000.000.00114.00
35955542006.11.27 14:41buy0.20eurusd1.31041.29671.31422006.11.27 20:191.31420.000.000.0076.00
35986612006.11.27 16:26buy0.10gbpusd1.93951.92451.94332006.11.28 08:531.94110.000.00-0.1016.00
35987762006.11.27 16:29buy0.20gbpusd1.93831.92451.94212006.11.28 08:531.94080.000.00-0.2050.00
35991362006.11.27 16:39buy0.30gbpusd1.93701.92451.94082006.11.28 08:531.94080.000.00-0.30114.00
36035412006.11.27 20:13buy0.30usdchf1.20561.19311.20942006.11.28 12:551.20800.000.002.6159.60
36038932006.11.27 20:19buy0.10eurusd1.31431.29931.31812006.11.28 14:331.31670.000.00-0.7524.00
36046202006.11.27 20:59buy0.20eurusd1.31291.29931.31672006.11.28 14:331.31670.000.00-1.5076.00
36129842006.11.28 08:53buy0.10gbpusd1.94171.92671.94552006.11.28 09:401.94550.000.000.0038.00
36136242006.11.28 09:06buy0.50usdchf1.20421.19311.20802006.11.28 12:551.20800.000.000.00157.28
36147192006.11.28 09:40buy0.10gbpusd1.94601.93101.94982006.11.28 14:301.94680.000.000.008.00
36148732006.11.28 09:46buy0.20gbpusd1.94481.93101.94862006.11.28 14:341.94860.000.000.0076.00
36150112006.11.28 09:48buy0.30gbpusd1.94361.93101.94742006.11.28 14:301.94740.000.000.00114.00
36185352006.11.28 12:55buy0.10usdchf1.20811.19311.21192006.11.28 16:011.20820.000.000.000.83
36193672006.11.28 14:02buy0.20usdchf1.20691.19311.21072006.11.28 16:011.20800.000.000.0018.21
36200292006.11.28 14:30buy0.10gbpusd1.94751.93251.95132006.11.28 19:161.95130.000.000.0038.00
36201692006.11.28 14:32buy0.30usdchf1.20571.19311.20952006.11.28 16:011.20820.000.000.0062.08
36203722006.11.28 14:33buy0.10eurusd1.31701.30201.32082006.11.28 22:041.32080.000.000.0038.00
36204492006.11.28 14:34buy0.50usdchf1.20441.19311.20822006.11.28 16:011.20820.000.000.00157.26
36212842006.11.28 14:49buy0.20eurusd1.31561.30201.31942006.11.28 19:161.31940.000.000.0076.00
36234262006.11.28 16:02buy0.10usdchf1.20851.19351.21232006.11.29 09:071.20610.000.000.87-19.90
36235762006.11.28 16:04buy0.30eurusd1.31431.30201.31812006.11.28 19:161.31810.000.000.00114.00
36236282006.11.28 16:05buy0.20gbpusd1.94631.93251.95012006.11.28 19:161.95010.000.000.0076.00
36239192006.11.28 16:11buy0.20usdchf1.20721.19351.21102006.11.29 09:071.20620.000.001.75-16.58
36273082006.11.28 19:06buy0.30usdchf1.20601.19351.20982006.11.29 09:071.20610.000.002.622.49
36276802006.11.28 19:16buy0.50usdchf1.20481.19351.20862006.11.29 09:071.20600.000.004.3649.75
36277202006.11.28 19:16buy0.10gbpusd1.95051.93551.95432006.11.28 22:031.95280.000.000.0023.00
36278402006.11.28 19:17buy0.80usdchf1.20361.19351.20742006.11.29 09:071.20610.000.006.98165.82
36282102006.11.28 19:20buy0.20eurusd1.31741.30371.32122006.11.28 22:041.32070.000.000.0066.00
36292332006.11.28 19:51buy0.20gbpusd1.94901.93551.95282006.11.28 22:021.95280.000.000.0076.00
36312042006.11.28 21:41buy1.30usdchf1.20231.19351.20612006.11.29 09:061.20610.000.0011.34409.58
36317802006.11.28 22:03buy0.10gbpusd1.95321.93821.95702006.11.29 14:331.95240.000.00-0.10-8.00
36318362006.11.28 22:04buy0.10eurusd1.32091.30591.32472006.11.29 14:301.31370.000.00-0.75-72.00
36321802006.11.28 22:40buy0.20gbpusd1.95201.93821.95582006.11.29 14:331.95240.000.00-0.208.00
36322342006.11.28 22:45buy0.20eurusd1.31961.30591.32342006.11.29 14:301.31390.000.00-1.50-114.00
36340852006.11.29 01:13buy0.50usdjpy115.88114.79116.262006.11.29 02:33115.580.000.000.00-129.78
36343542006.11.29 01:24buy0.80usdjpy115.74114.79116.122006.11.29 02:33115.580.000.000.00-110.75
36352492006.11.29 02:34buy0.10usdjpy115.62114.12116.002006.11.29 09:05116.000.000.000.0032.76
36391142006.11.29 08:44buy0.30eurusd1.31831.30591.32212006.11.29 14:301.31370.000.000.00-138.00
36391682006.11.29 08:46buy0.30gbpusd1.95081.93821.95462006.11.29 14:331.95260.000.000.0054.00
36395632006.11.29 09:04buy0.50gbpusd1.94961.93821.95342006.11.29 14:331.95220.000.000.00130.00
36396192006.11.29 09:05buy0.80gbpusd1.94841.93821.95222006.11.29 14:331.95220.000.000.00304.00
36396432006.11.29 09:06buy0.10usdjpy116.03114.53116.412006.11.29 13:28116.410.000.000.0032.64
36397132006.11.29 09:07buy0.10usdchf1.20641.19141.21022006.11.29 17:191.21020.000.000.0031.40
36397452006.11.29 09:08buy0.50eurusd1.31701.30591.32082006.11.29 14:301.31400.000.000.00-150.00
36429042006.11.29 12:48buy0.80eurusd1.31521.30591.31902006.11.29 16:001.31770.000.000.00200.00
36436642006.11.29 13:28buy0.10usdjpy116.45114.95116.832006.11.29 17:07116.250.000.000.00-17.20
36443412006.11.29 14:05buy0.20usdjpy116.32114.95116.702006.11.29 17:07116.250.000.000.00-12.04
36449702006.11.29 14:30buy0.10eurusd1.31361.29861.31742006.11.29 16:001.31740.000.000.0038.00
36452882006.11.29 14:33buy0.10gbpusd1.95301.93801.95682006.11.29 14:461.95050.000.000.00-25.00
36453392006.11.29 14:34buy0.20gbpusd1.95151.93801.95532006.11.29 14:461.95060.000.000.00-18.00
36457732006.11.29 14:46buy0.10gbpusd1.95081.93581.95462006.11.29 15:291.95340.000.000.0026.00
36460292006.11.29 14:54buy0.20gbpusd1.94951.93581.95332006.11.29 15:281.95330.000.000.0076.00
36463752006.11.29 15:02buy0.30usdjpy116.18114.95116.562006.11.29 17:06116.250.000.000.0018.06
36467432006.11.29 15:22buy0.50usdjpy116.05114.95116.432006.11.29 17:06116.280.000.000.0098.90
36469352006.11.29 15:29buy0.10gbpusd1.95401.93901.95782006.11.30 03:161.94850.000.00-0.30-55.00
36471862006.11.29 15:39buy0.20gbpusd1.95271.93901.95652006.11.30 03:161.94850.000.00-0.60-84.00
36476312006.11.29 16:00buy0.10eurusd1.31651.30151.32032006.11.30 06:291.31750.000.00-2.2510.00
36478632006.11.29 16:05buy0.30gbpusd1.95141.93901.95522006.11.30 03:161.94860.000.00-0.90-84.00
36479622006.11.29 16:06buy0.20eurusd1.31521.30151.31902006.11.30 06:281.31760.000.00-4.5048.00
36481072006.11.29 16:08buy0.20gbpusd1.94881.93511.95262006.11.30 03:151.94860.000.00-0.60-4.00
36491422006.11.29 17:07buy0.10usdjpy116.26114.76116.642006.11.30 15:24116.120.000.003.87-12.06
36493702006.11.29 17:19buy0.10usdchf1.21061.19561.21442006.11.30 15:241.20460.000.002.60-49.81
36496812006.11.29 17:40buy0.20usdchf1.20931.19561.21312006.11.30 15:241.20470.000.005.20-76.37
36507072006.11.29 19:23buy0.50gbpusd1.94631.93511.95012006.11.30 03:151.94860.000.00-1.50115.00
36508482006.11.29 19:24buy0.80gbpusd1.94471.93511.94852006.11.30 03:151.94850.000.00-2.40304.00
36509872006.11.29 19:27buy0.30eurusd1.31381.30151.31762006.11.30 06:281.31760.000.00-6.75114.00
36562222006.11.30 03:16buy0.10gbpusd1.94871.93371.95252006.11.30 08:041.95250.000.000.0038.00
36574632006.11.30 06:01buy0.20usdjpy116.13114.76116.512006.11.30 16:58115.640.000.000.00-84.75
36576782006.11.30 06:28buy0.30usdchf1.20811.19561.21192006.11.30 15:241.20490.000.000.00-79.67
36576942006.11.30 06:29buy0.10eurusd1.31781.30281.32162006.11.30 10:241.32030.000.000.0025.00
36579022006.11.30 06:40buy0.20eurusd1.31651.30281.32032006.11.30 10:241.32030.000.000.0076.00
36591412006.11.30 08:03buy0.50usdchf1.20681.19561.21062006.11.30 15:241.20490.000.000.00-78.84
36591582006.11.30 08:04buy0.10gbpusd1.95281.93781.95662006.11.30 10:241.95660.000.000.0038.00
36614232006.11.30 10:24buy0.10eurusd1.32051.30551.32432006.11.30 15:241.31980.000.000.00-7.00
36614742006.11.30 10:24buy0.80usdchf1.20561.19561.20942006.11.30 15:241.20480.000.000.00-53.12
36615002006.11.30 10:25buy0.10gbpusd1.95751.94251.96132006.11.30 15:171.95780.000.000.003.00
36616212006.11.30 10:26buy0.20gbpusd1.95631.94251.96012006.11.30 15:171.95790.000.000.0032.00
36618572006.11.30 10:30buy0.20eurusd1.31921.30551.32302006.11.30 15:231.31960.000.000.008.00
36626852006.11.30 11:11buy0.30gbpusd1.95501.94251.95882006.11.30 15:171.95790.000.000.0087.00
36675812006.11.30 15:18buy0.10gbpusd1.95811.94311.96192006.11.30 16:071.96190.000.000.0038.00
36676722006.11.30 15:24buy0.10eurusd1.31991.30491.32372006.11.30 16:081.32370.000.000.0038.00
36676862006.11.30 15:25buy0.10usdchf1.20501.19001.20882006.11.30 16:081.19940.000.000.00-46.69
36684002006.11.30 15:57buy0.20usdchf1.20331.19001.20712006.11.30 16:081.19940.000.000.00-65.03
36689872006.11.30 16:01buy0.20usdjpy115.99114.64116.372006.11.30 16:58115.630.000.000.00-62.27
36691852006.11.30 16:03buy0.30usdchf1.20181.19001.20562006.11.30 16:081.19950.000.000.00-57.52
36694552006.11.30 16:05buy0.30usdjpy115.82114.64116.202006.11.30 16:58115.630.000.000.00-49.30
36696082006.11.30 16:07buy0.10gbpusd1.96201.94701.96582006.11.30 16:571.96580.000.000.0038.00
36696522006.11.30 16:08buy0.10eurusd1.32381.30881.32762006.12.01 08:461.32760.000.00-0.7538.00
36697532006.11.30 16:08buy0.10usdchf1.19971.18471.20352006.12.01 09:541.19880.000.000.88-7.51
36713002006.11.30 16:46buy0.20usdchf1.19821.18471.20202006.12.01 09:541.19880.000.001.7510.01
36717302006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.96641.95141.97022006.12.01 07:261.97020.000.00-0.1038.00
36717942006.11.30 16:58buy0.10usdjpy115.67114.17116.052006.12.01 07:07115.910.000.001.3020.71
36725692006.11.30 17:15buy0.30usdchf1.19661.18471.20042006.12.01 09:541.19880.000.002.6355.06
36727632006.11.30 17:17buy0.20usdjpy115.52114.17115.902006.12.01 07:07115.900.000.002.5965.56
36820022006.12.01 07:07buy0.10usdjpy115.92114.42116.302006.12.01 11:09116.300.000.000.0032.67
36823022006.12.01 07:26buy0.10gbpusd1.97131.95631.97512006.12.01 14:021.96910.000.000.00-22.00
36841332006.12.01 08:47buy0.10eurusd1.32771.31271.33152006.12.01 09:291.32420.000.000.00-35.00
36842342006.12.01 08:52buy0.50usdchf1.19501.18471.19882006.12.01 09:541.19880.000.000.00158.49
36847102006.12.01 09:03buy0.20eurusd1.32621.31271.33002006.12.01 09:291.32460.000.000.00-32.00
36854422006.12.01 09:29buy0.20gbpusd1.96981.95631.97362006.12.01 14:021.96910.000.000.00-14.00
36855042006.12.01 09:29buy0.10eurusd1.32441.30941.32822006.12.01 15:151.32660.000.000.0022.00
36860382006.12.01 09:54buy0.30gbpusd1.96831.95631.97212006.12.01 14:021.96890.000.000.0018.00
36860552006.12.01 09:54buy0.10usdchf1.19961.18461.20342006.12.01 17:381.19530.000.000.00-35.97
36867432006.12.01 10:35buy0.50gbpusd1.96671.95631.97052006.12.01 14:021.96890.000.000.00110.00
36871172006.12.01 10:51buy0.20eurusd1.32281.30941.32662006.12.01 15:151.32660.000.000.0076.00
36873682006.12.01 11:02buy0.80gbpusd1.96491.95631.96872006.12.01 14:021.96870.000.000.00304.00
36874902006.12.01 11:09buy0.10usdjpy116.33114.83116.712006.12.01 21:53115.450.000.000.00-76.22
36887262006.12.01 12:17buy0.20usdjpy116.17114.83116.552006.12.01 21:53115.450.000.000.00-124.73
36902832006.12.01 14:02buy0.10gbpusd1.96981.95481.97362006.12.01 15:201.97210.000.000.0023.00
36903032006.12.01 14:03buy0.20usdchf1.19811.18461.20192006.12.01 17:381.19540.000.000.00-45.17
36904592006.12.01 14:15buy0.20gbpusd1.96831.95481.97212006.12.01 15:201.97210.000.000.0076.00
36914422006.12.01 15:14buy0.30usdjpy116.02114.83116.402006.12.01 21:53115.460.000.000.00-145.50
36915462006.12.01 15:15buy0.10eurusd1.32721.31221.33102006.12.01 16:001.33100.000.000.0038.00
36918662006.12.01 15:20buy0.10gbpusd1.97281.95781.97662006.12.01 16:091.97660.000.000.0038.00
36919172006.12.01 15:21buy0.30usdchf1.19641.18461.20022006.12.01 17:381.19530.000.000.00-27.61
36923462006.12.01 15:30buy0.20gbpusd1.97131.95781.97512006.12.01 16:001.97510.000.000.0076.00
36931262006.12.01 16:00buy0.50usdjpy115.86114.83116.242006.12.01 21:53115.460.000.000.00-173.22
36933732006.12.01 16:00buy0.50usdchf1.19471.18461.19852006.12.01 17:381.19520.000.000.0020.92
36934132006.12.01 16:01buy0.10eurusd1.33081.31581.33462006.12.01 16:391.33460.000.000.0038.00
36934612006.12.01 16:01buy0.10usdjpy115.70114.20116.082006.12.01 21:53115.450.000.000.00-21.65
36941432006.12.01 16:09buy0.10gbpusd1.97701.96201.98082006.12.01 16:291.98080.000.000.0038.00
36942052006.12.01 16:09buy0.80usdchf1.19321.18461.19702006.12.01 17:381.19510.000.000.00127.19
36952132006.12.01 16:28buy0.20usdjpy115.55114.20115.932006.12.01 21:53115.450.000.000.00-17.32
36953592006.12.01 16:29buy1.30usdchf1.19131.18461.19512006.12.01 17:381.19510.000.000.00413.35
36954412006.12.01 16:29buy0.30usdjpy115.37114.20115.752006.12.01 21:53115.450.000.000.0020.79
36954872006.12.01 16:29buy0.10gbpusd1.98141.96641.98522006.12.03 23:481.98060.000.00-0.10-8.00
36958042006.12.01 16:34buy0.20gbpusd1.97991.96641.98372006.12.01 16:371.98370.000.000.0076.00
36959382006.12.01 16:35buy0.50usdjpy115.22114.20115.602006.12.01 21:53115.450.000.000.0099.61
36962402006.12.01 16:38buy0.80usdjpy115.07114.20115.452006.12.01 21:53115.450.000.000.00263.32
36964232006.12.01 16:39buy0.10eurusd1.33491.31991.33872006.12.03 23:551.33590.000.00-0.7510.00
36966372006.12.01 16:41buy0.20gbpusd1.98311.96971.98692006.12.03 23:481.98060.000.00-0.20-50.00
36972372006.12.01 16:56buy0.30gbpusd1.98151.96971.98532006.12.03 23:481.98060.000.00-0.30-27.00
36975312006.12.01 17:03buy0.20eurusd1.33341.31991.33722006.12.03 23:551.33570.000.00-1.5046.00
36979592006.12.01 17:14buy0.50gbpusd1.98001.96971.98382006.12.03 23:481.98060.000.00-0.5030.00
36979892006.12.01 17:14buy0.30eurusd1.33181.31991.33562006.12.03 23:551.33560.000.00-2.25114.00
36985942006.12.01 17:38buy0.10usdchf1.19571.18071.19952006.12.03 23:571.19060.000.000.88-42.84
36992332006.12.01 18:14buy0.20usdchf1.19421.18071.19802006.12.03 23:571.19060.000.001.76-60.47
37013382006.12.01 21:24buy0.30usdchf1.19261.18071.19642006.12.03 23:571.19060.000.002.64-50.39
37016182006.12.01 21:54buy0.10usdjpy115.45113.95115.832006.12.04 02:35115.520.000.001.306.06
37027732006.12.03 23:01buy0.20gbpusd1.97671.96331.98052006.12.03 23:481.98050.000.000.0076.00
37036882006.12.03 23:48buy0.20usdjpy115.30113.95115.682006.12.04 02:35115.520.000.000.0038.09
37037132006.12.03 23:48buy0.10gbpusd1.98061.96561.98442006.12.04 06:351.98120.000.000.006.00
37039352006.12.03 23:55buy0.10eurusd1.33611.32111.33992006.12.04 09:281.32830.000.000.00-78.00
37040032006.12.03 23:57buy0.10usdchf1.19091.17591.19472006.12.04 05:061.19470.000.000.0031.81
37040842006.12.03 23:58buy0.30usdjpy115.14113.95115.522006.12.04 02:35115.520.000.000.0098.68
37052342006.12.04 01:02buy0.20eurusd1.33461.32111.33842006.12.04 09:281.32830.000.000.00-126.00
37063172006.12.04 02:16buy0.30eurusd1.33311.32111.33692006.12.04 09:281.32830.000.000.00-144.00
37063752006.12.04 02:17buy0.20gbpusd1.97891.96561.98272006.12.04 06:351.98110.000.000.0044.00
37067432006.12.04 02:35buy0.10usdjpy115.54114.04115.922006.12.04 05:15115.810.000.000.0023.31
37071742006.12.04 03:19buy0.20usdjpy115.39114.04115.772006.12.04 05:15115.770.000.000.0065.62
37079692006.12.04 04:36buy0.30gbpusd1.97741.96561.98122006.12.04 06:351.98120.000.000.00114.00
37083272006.12.04 05:06buy0.50eurusd1.33161.32111.33542006.12.04 09:281.32830.000.000.00-165.00
37083482006.12.04 05:06buy0.10usdchf1.19491.17991.19872006.12.04 09:091.19740.000.000.0020.88
37092782006.12.04 06:36buy0.10gbpusd1.98161.96661.98542006.12.04 09:441.97780.000.000.00-38.00
37092822006.12.04 06:36buy0.10usdchf1.19361.17861.19742006.12.04 09:091.19740.000.000.0031.74
37097222006.12.04 07:09buy0.20gbpusd1.98011.96661.98392006.12.04 09:431.97780.000.000.00-46.00
37098432006.12.04 07:15buy0.30gbpusd1.97861.96661.98242006.12.04 09:431.97770.000.000.00-27.00
37107802006.12.04 08:17buy0.50gbpusd1.97701.96661.98082006.12.04 09:431.97760.000.000.0030.00
37119782006.12.04 09:02buy0.80eurusd1.33001.32111.33382006.12.04 09:281.32840.000.000.00-128.00
37121662006.12.04 09:08buy0.80gbpusd1.97541.96661.97922006.12.04 09:431.97750.000.000.00168.00
37126782006.12.04 09:22buy1.30gbpusd1.97371.96661.97752006.12.04 09:431.97750.000.000.00494.00
  0.00 0.00 124.74 1 841.27
Closed P/L: 1 966.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
37085562006.12.04 05:16buy0.10usdjpy115.83114.33116.21 115.640.000.000.00-16.43
37089762006.12.04 06:26buy0.20usdjpy115.67114.33116.05 115.640.000.000.00-5.19
37092612006.12.04 06:35buy0.30usdjpy115.52114.33115.90 115.640.000.000.0031.13
37122912006.12.04 09:09buy0.10usdchf1.19801.18301.2018 1.19760.000.000.00-3.34
37128452006.12.04 09:28buy0.10eurusd1.32861.31361.3324 1.32980.000.000.0012.00
37130332006.12.04 09:38buy0.20usdchf1.19651.18301.2003 1.19760.000.000.0018.37
37132652006.12.04 09:44buy0.10gbpusd1.97851.96351.9823 1.97470.000.000.00-38.00
37133742006.12.04 09:47buy0.20gbpusd1.97691.96351.9807 1.97470.000.000.00-44.00
37180182006.12.04 14:28buy0.30gbpusd1.97531.96351.9791 1.97470.000.000.00-18.00
37182322006.12.04 14:33buy0.50gbpusd1.97381.96351.9776 1.97470.000.000.0045.00
  0.00 0.00 0.00 -18.46
 Floating P/L: -18.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 966.01 Floating P/L: -18.46 Margin: 1 602.79
Balance: 6 966.01 Equity: 6 947.55 Free Margin: 5 344.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 621.49 Gross Loss: 8 655.48 Total Net Profit: 1 966.01
Profit Factor: 1.23 Expected Payoff: 6.73  
Absolute Drawdown: 2 498.98 Maximal Drawdown: 2 787.74 (52.71%) Relative Drawdown: 52.71% (2 787.74)
 
Total Trades: 292 Short Positions (won %): 11 (18.18%) Long Positions (won %): 281 (56.23%)
Profit Trades (% of total): 160 (54.79%) Loss trades (% of total): 132 (45.21%)
Largest profit trade: 494.00 loss trade: -362.06
Average profit trade: 66.38 loss trade: -65.57
Maximum consecutive wins ($): 17 (1 041.13) consecutive losses ($): 15 (-340.14)
Maximal consecutive profit (count): 1 062.46 (13) consecutive loss (count): -1 621.46 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4