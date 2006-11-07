|Account: 93535
|Name: Matt Tabone
|Currency: USD
|2006 December 4, 15:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3354214
|2006.11.07 23:01
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3354302
|2006.11.07 23:11
|buy
|0.50
|gbpjpy
|224.35
|0.00
|0.00
|2006.11.08 21:21
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|3354307
|2006.11.07 23:11
|sell
|0.90
|chfjpy
|94.16
|0.00
|0.00
|2006.11.08 21:22
|94.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.93
|3366628
|2006.11.08 21:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|1.9099
|2006.11.08 22:09
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3373491
|2006.11.09 13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9044
|1.9004
|1.9098
|2006.11.09 13:02
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|3373712
|2006.11.09 13:12
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9044
|1.9004
|1.9098
|2006.11.09 14:30
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|3383138
|2006.11.09 21:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9047
|1.9067
|1.9007
|2006.11.09 21:56
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3383140
|2006.11.09 21:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9048
|1.9068
|1.9008
|2006.11.09 21:56
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3383141
|2006.11.09 21:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.94
|118.14
|117.54
|2006.11.09 21:56
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|3383145
|2006.11.09 21:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2823
|1.2843
|1.2783
|2006.11.09 21:57
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3383152
|2006.11.09 21:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.93
|118.13
|117.53
|2006.11.09 22:24
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|3383154
|2006.11.09 21:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.92
|118.12
|117.52
|2006.11.09 22:24
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|3383246
|2006.11.09 22:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.94
|117.74
|118.34
|2006.11.09 22:32
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|3383247
|2006.11.09 22:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2432
|1.2412
|1.2472
|2006.11.09 22:32
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|3383248
|2006.11.09 22:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9053
|1.9033
|1.9093
|2006.11.09 22:33
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3383249
|2006.11.09 22:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2809
|1.2869
|2006.11.09 22:34
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3383266
|2006.11.09 22:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9055
|1.9035
|1.9095
|2006.11.10 03:04
|1.9095
|0.00
|0.00
|-0.35
|40.00
|3383267
|2006.11.09 22:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|1.9072
|1.9012
|2006.11.09 23:36
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.20
|-20.00
|3383270
|2006.11.09 22:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2435
|1.2415
|1.2475
|2006.11.09 23:36
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.96
|-16.11
|3383271
|2006.11.09 22:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2432
|1.2452
|1.2392
|2006.11.10 03:01
|1.2392
|0.00
|0.00
|-1.21
|32.28
|3383294
|2006.11.09 22:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.2808
|1.2868
|2006.11.10 08:37
|1.2868
|0.00
|0.00
|-0.90
|40.00
|3383295
|2006.11.09 22:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.2846
|1.2786
|2006.11.10 02:59
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.70
|-20.00
|3383296
|2006.11.09 22:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.92
|117.72
|118.32
|2006.11.10 02:33
|117.72
|0.00
|0.00
|1.23
|-16.99
|3383297
|2006.11.09 22:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.90
|118.10
|117.50
|2006.11.10 03:34
|117.50
|0.00
|0.00
|-1.44
|34.05
|3451631
|2006.11.15 21:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2822
|1.2672
|1.2860
|2006.11.15 22:04
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3451756
|2006.11.15 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.2676
|1.2864
|2006.11.15 22:04
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3451862
|2006.11.15 22:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.2678
|1.2866
|2006.11.15 22:20
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3451867
|2006.11.15 22:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2827
|1.2677
|1.2865
|2006.11.15 22:54
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3451983
|2006.11.15 22:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|1.2680
|1.2868
|2006.11.15 22:54
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3452043
|2006.11.15 22:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2679
|1.2867
|2006.11.16 07:40
|1.2812
|0.00
|0.00
|-2.25
|-17.00
|3455562
|2006.11.16 07:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2665
|1.2853
|2006.11.16 10:35
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3457988
|2006.11.16 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2654
|1.2842
|2006.11.16 16:56
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3464805
|2006.11.16 16:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2811
|1.2654
|1.2849
|2006.11.16 16:56
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3464807
|2006.11.16 16:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2811
|1.2654
|1.2849
|2006.11.16 16:56
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3464809
|2006.11.16 16:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2811
|1.2654
|1.2849
|2006.11.16 16:56
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3464812
|2006.11.16 16:55
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2811
|1.2654
|1.2849
|2006.11.16 16:57
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3464843
|2006.11.16 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2658
|1.2846
|2006.11.16 18:53
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3466064
|2006.11.16 18:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2794
|1.2658
|1.2832
|2006.11.16 18:51
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3466080
|2006.11.16 18:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2794
|1.2658
|1.2832
|2006.11.16 18:53
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3467248
|2006.11.16 18:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2648
|1.2836
|2006.11.16 18:54
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3467253
|2006.11.16 18:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2648
|1.2836
|2006.11.17 16:00
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.75
|16.00
|3470942
|2006.11.17 02:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2785
|1.2648
|1.2823
|2006.11.17 16:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3472222
|2006.11.17 06:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2772
|1.2648
|1.2810
|2006.11.17 16:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|3480577
|2006.11.17 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2814
|1.2664
|1.2852
|2006.11.21 20:26
|1.2839
|0.00
|0.00
|-1.50
|25.00
|3510375
|2006.11.21 15:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2801
|1.2664
|1.2839
|2006.11.21 20:26
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3513823
|2006.11.21 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.2690
|1.2878
|2006.11.22 13:05
|1.2878
|0.00
|0.00
|-0.75
|38.00
|3523157
|2006.11.22 13:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2879
|1.2729
|1.2917
|2006.11.22 14:32
|1.2917
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3525838
|2006.11.22 14:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2916
|1.2766
|1.2954
|2006.11.22 16:25
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3526157
|2006.11.22 14:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2153
|1.2341
|2006.11.23 16:03
|1.2209
|0.00
|0.00
|2.57
|-76.99
|3526161
|2006.11.22 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9118
|1.8968
|1.9156
|2006.11.22 16:24
|1.9156
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3526165
|2006.11.22 14:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.88
|115.38
|117.26
|2006.11.22 18:43
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|3526242
|2006.11.22 14:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2291
|1.2153
|1.2329
|2006.11.23 16:03
|1.2209
|0.00
|0.00
|5.13
|-134.33
|3527184
|2006.11.22 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2923
|1.2773
|1.2961
|2006.11.22 15:43
|1.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3527185
|2006.11.22 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9126
|1.8976
|1.9164
|2006.11.22 15:43
|1.9123
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3527192
|2006.11.22 15:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.79
|115.29
|117.17
|2006.11.22 15:43
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|3527383
|2006.11.22 15:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.75
|115.38
|117.13
|2006.11.22 18:43
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|3527763
|2006.11.22 16:05
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2279
|1.2153
|1.2317
|2006.11.23 16:03
|1.2209
|0.00
|0.00
|7.70
|-172.00
|3527864
|2006.11.22 16:07
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.62
|115.38
|117.00
|2006.11.22 18:43
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|59.05
|3528296
|2006.11.22 16:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9158
|1.9008
|1.9196
|2006.11.24 08:19
|1.9171
|0.00
|0.00
|-0.40
|13.00
|3528308
|2006.11.22 16:24
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2267
|1.2153
|1.2305
|2006.11.23 16:03
|1.2208
|0.00
|0.00
|12.84
|-241.64
|3528410
|2006.11.22 16:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2955
|1.2805
|1.2993
|2006.11.23 10:09
|1.2966
|0.00
|0.00
|-2.25
|11.00
|3529045
|2006.11.22 16:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2942
|1.2805
|1.2980
|2006.11.23 10:09
|1.2967
|0.00
|0.00
|-4.50
|50.00
|3529124
|2006.11.22 16:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9146
|1.9008
|1.9184
|2006.11.24 08:19
|1.9172
|0.00
|0.00
|-0.80
|52.00
|3529872
|2006.11.22 17:59
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2929
|1.2805
|1.2967
|2006.11.23 10:09
|1.2967
|0.00
|0.00
|-6.75
|114.00
|3530212
|2006.11.22 18:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9134
|1.9008
|1.9172
|2006.11.24 08:19
|1.9172
|0.00
|0.00
|-1.20
|114.00
|3530356
|2006.11.22 18:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.83
|115.33
|117.21
|2006.11.24 09:30
|115.98
|0.00
|0.00
|5.14
|-73.29
|3532620
|2006.11.22 22:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.69
|115.33
|117.07
|2006.11.24 09:30
|115.98
|0.00
|0.00
|10.28
|-122.43
|3536510
|2006.11.23 07:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.55
|115.33
|116.93
|2006.11.24 09:30
|115.95
|0.00
|0.00
|3.87
|-155.24
|3538610
|2006.11.23 10:06
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2254
|1.2153
|1.2292
|2006.11.23 16:03
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-301.44
|3538690
|2006.11.23 10:07
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2242
|1.2153
|1.2280
|2006.11.23 16:02
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-362.06
|3538794
|2006.11.23 10:09
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.41
|115.33
|116.79
|2006.11.24 09:30
|115.95
|0.00
|0.00
|6.45
|-198.36
|3538841
|2006.11.23 10:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2969
|1.2819
|1.3007
|2006.11.24 09:30
|1.3007
|0.00
|0.00
|-0.75
|38.00
|3539682
|2006.11.23 10:59
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.27
|115.33
|116.65
|2006.11.24 09:30
|115.96
|0.00
|0.00
|10.32
|-213.87
|3539791
|2006.11.23 11:05
|buy
|2.10
|usdchf
|1.2229
|1.2153
|1.2267
|2006.11.23 16:02
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-361.24
|3540678
|2006.11.23 12:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2954
|1.2819
|1.2992
|2006.11.24 09:26
|1.2992
|0.00
|0.00
|-1.50
|76.00
|3542768
|2006.11.23 16:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2212
|1.2062
|1.2250
|2006.11.23 22:14
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|31.02
|3542970
|2006.11.23 16:14
|buy
|1.30
|usdjpy
|116.13
|115.33
|116.51
|2006.11.24 09:30
|115.96
|0.00
|0.00
|16.77
|-190.58
|3546302
|2006.11.23 22:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2941
|1.2819
|1.2979
|2006.11.24 09:25
|1.2979
|0.00
|0.00
|-2.25
|114.00
|3546338
|2006.11.23 22:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2252
|1.2102
|1.2290
|2006.11.24 09:26
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.86
|-57.46
|3546583
|2006.11.23 23:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2240
|1.2102
|1.2278
|2006.11.24 09:26
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.57
|3549856
|2006.11.24 08:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9173
|1.9023
|1.9211
|2006.11.24 09:24
|1.9211
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3549899
|2006.11.24 08:24
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2226
|1.2102
|1.2264
|2006.11.24 09:26
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.94
|3550292
|2006.11.24 08:52
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2212
|1.2102
|1.2250
|2006.11.24 09:26
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.68
|3551077
|2006.11.24 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9214
|1.9064
|1.9252
|2006.11.24 09:32
|1.9252
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3551087
|2006.11.24 09:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2984
|1.2834
|1.3022
|2006.11.24 09:31
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3551129
|2006.11.24 09:25
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2200
|1.2102
|1.2238
|2006.11.24 09:26
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.06
|3551331
|2006.11.24 09:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2184
|1.2034
|1.2222
|2006.11.26 23:01
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.87
|-124.66
|3551609
|2006.11.24 09:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2171
|1.2034
|1.2209
|2006.11.26 23:01
|1.2034
|0.00
|0.00
|1.74
|-227.71
|3551753
|2006.11.24 09:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.01
|114.51
|116.39
|2006.11.27 06:04
|115.85
|0.00
|0.00
|1.29
|-13.81
|3551832
|2006.11.24 09:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2158
|1.2034
|1.2196
|2006.11.26 23:01
|1.2034
|0.00
|0.00
|2.61
|-309.15
|3551875
|2006.11.24 09:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3026
|1.2876
|1.3064
|2006.11.24 09:33
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3551924
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9258
|1.9108
|1.9296
|2006.11.24 09:45
|1.9296
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3551980
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.86
|114.51
|116.24
|2006.11.27 06:04
|115.85
|0.00
|0.00
|2.59
|-1.73
|3552022
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2137
|1.1987
|1.2175
|2006.11.27 06:44
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.87
|-49.68
|3552269
|2006.11.24 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3066
|1.2916
|1.3104
|2006.11.24 11:29
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3552660
|2006.11.24 09:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3053
|1.2916
|1.3091
|2006.11.24 11:29
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3553489
|2006.11.24 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9300
|1.9150
|1.9338
|2006.11.24 11:30
|1.9338
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3553611
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2111
|1.1987
|1.2149
|2006.11.27 06:44
|1.2077
|0.00
|0.00
|2.61
|-84.46
|3553680
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.70
|114.51
|116.08
|2006.11.27 06:04
|115.85
|0.00
|0.00
|3.88
|38.84
|3553829
|2006.11.24 09:48
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2099
|1.1987
|1.2137
|2006.11.27 06:44
|1.2077
|0.00
|0.00
|4.34
|-91.08
|3557784
|2006.11.24 11:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3091
|1.2941
|1.3129
|2006.11.26 23:00
|1.3129
|0.00
|0.00
|-0.75
|38.00
|3557828
|2006.11.24 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9342
|1.9192
|1.9380
|2006.11.26 23:01
|1.9380
|0.00
|0.00
|-0.10
|38.00
|3557946
|2006.11.24 11:31
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2082
|1.1987
|1.2120
|2006.11.27 06:44
|1.2077
|0.00
|0.00
|6.95
|-33.12
|3558958
|2006.11.24 11:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9329
|1.9192
|1.9367
|2006.11.26 23:01
|1.9367
|0.00
|0.00
|-0.20
|76.00
|3559311
|2006.11.24 12:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3077
|1.2941
|1.3115
|2006.11.26 23:00
|1.3115
|0.00
|0.00
|-1.50
|76.00
|3559345
|2006.11.24 12:07
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9316
|1.9192
|1.9354
|2006.11.26 23:01
|1.9354
|0.00
|0.00
|-0.30
|114.00
|3575539
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3017
|1.3205
|2006.11.27 20:19
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3575603
|2006.11.26 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9462
|1.9312
|1.9500
|2006.11.26 23:03
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3575629
|2006.11.26 23:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2035
|1.1885
|1.2073
|2006.11.27 06:26
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|31.48
|3575748
|2006.11.26 23:02
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.53
|114.51
|115.91
|2006.11.27 05:52
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|163.92
|3575818
|2006.11.26 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9447
|1.9297
|1.9485
|2006.11.26 23:16
|1.9434
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3576137
|2006.11.26 23:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9438
|1.9288
|1.9476
|2006.11.26 23:24
|1.9419
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|3576359
|2006.11.26 23:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9423
|1.9273
|1.9461
|2006.11.26 23:27
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|3576371
|2006.11.26 23:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3154
|1.3017
|1.3192
|2006.11.27 20:19
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3576480
|2006.11.26 23:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|1.9258
|1.9446
|2006.11.26 23:28
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3576564
|2006.11.26 23:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9392
|1.9242
|1.9430
|2006.11.27 10:03
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|3578702
|2006.11.27 01:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3140
|1.3017
|1.3178
|2006.11.27 20:19
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3579219
|2006.11.27 02:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9379
|1.9242
|1.9417
|2006.11.27 10:03
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|3581850
|2006.11.27 06:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.91
|114.41
|116.29
|2006.11.27 09:55
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|32.68
|3582171
|2006.11.27 06:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9357
|1.9242
|1.9395
|2006.11.27 10:03
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|3582490
|2006.11.27 06:37
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3124
|1.3017
|1.3162
|2006.11.27 20:19
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|3582782
|2006.11.27 06:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|1.1929
|1.2117
|2006.11.27 09:59
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|18.18
|3585223
|2006.11.27 08:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2063
|1.1929
|1.2101
|2006.11.27 09:58
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|62.79
|3587787
|2006.11.27 09:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9345
|1.9242
|1.9383
|2006.11.27 10:03
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3588678
|2006.11.27 10:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.29
|114.79
|116.67
|2006.11.29 02:34
|115.60
|0.00
|0.00
|2.58
|-59.69
|3589086
|2006.11.27 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2081
|1.1931
|1.2119
|2006.11.28 12:55
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.87
|-1.66
|3589319
|2006.11.27 10:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.15
|114.79
|116.53
|2006.11.29 02:34
|115.59
|0.00
|0.00
|5.16
|-96.89
|3590515
|2006.11.27 10:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9388
|1.9238
|1.9426
|2006.11.27 16:26
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3591038
|2006.11.27 11:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9365
|1.9238
|1.9403
|2006.11.27 16:26
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3591513
|2006.11.27 11:37
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.02
|114.79
|116.40
|2006.11.29 02:33
|115.59
|0.00
|0.00
|7.74
|-111.60
|3592153
|2006.11.27 12:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2069
|1.1931
|1.2107
|2006.11.28 12:55
|1.2080
|0.00
|0.00
|1.74
|18.21
|3594151
|2006.11.27 13:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9353
|1.9238
|1.9391
|2006.11.27 16:26
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|3595554
|2006.11.27 14:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3104
|1.2967
|1.3142
|2006.11.27 20:19
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3598661
|2006.11.27 16:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9395
|1.9245
|1.9433
|2006.11.28 08:53
|1.9411
|0.00
|0.00
|-0.10
|16.00
|3598776
|2006.11.27 16:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9383
|1.9245
|1.9421
|2006.11.28 08:53
|1.9408
|0.00
|0.00
|-0.20
|50.00
|3599136
|2006.11.27 16:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9370
|1.9245
|1.9408
|2006.11.28 08:53
|1.9408
|0.00
|0.00
|-0.30
|114.00
|3603541
|2006.11.27 20:13
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2056
|1.1931
|1.2094
|2006.11.28 12:55
|1.2080
|0.00
|0.00
|2.61
|59.60
|3603893
|2006.11.27 20:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3143
|1.2993
|1.3181
|2006.11.28 14:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|-0.75
|24.00
|3604620
|2006.11.27 20:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3129
|1.2993
|1.3167
|2006.11.28 14:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|-1.50
|76.00
|3612984
|2006.11.28 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9417
|1.9267
|1.9455
|2006.11.28 09:40
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3613624
|2006.11.28 09:06
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2042
|1.1931
|1.2080
|2006.11.28 12:55
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|157.28
|3614719
|2006.11.28 09:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9310
|1.9498
|2006.11.28 14:30
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3614873
|2006.11.28 09:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9448
|1.9310
|1.9486
|2006.11.28 14:34
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3615011
|2006.11.28 09:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9436
|1.9310
|1.9474
|2006.11.28 14:30
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|3618535
|2006.11.28 12:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2081
|1.1931
|1.2119
|2006.11.28 16:01
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|3619367
|2006.11.28 14:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2069
|1.1931
|1.2107
|2006.11.28 16:01
|1.2080
|0.00
|0.00
|0.00
|18.21
|3620029
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9475
|1.9325
|1.9513
|2006.11.28 19:16
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3620169
|2006.11.28 14:32
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2057
|1.1931
|1.2095
|2006.11.28 16:01
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|62.08
|3620372
|2006.11.28 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3170
|1.3020
|1.3208
|2006.11.28 22:04
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3620449
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2044
|1.1931
|1.2082
|2006.11.28 16:01
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|157.26
|3621284
|2006.11.28 14:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.3020
|1.3194
|2006.11.28 19:16
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3623426
|2006.11.28 16:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2085
|1.1935
|1.2123
|2006.11.29 09:07
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.87
|-19.90
|3623576
|2006.11.28 16:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3143
|1.3020
|1.3181
|2006.11.28 19:16
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|3623628
|2006.11.28 16:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9463
|1.9325
|1.9501
|2006.11.28 19:16
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3623919
|2006.11.28 16:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2072
|1.1935
|1.2110
|2006.11.29 09:07
|1.2062
|0.00
|0.00
|1.75
|-16.58
|3627308
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2060
|1.1935
|1.2098
|2006.11.29 09:07
|1.2061
|0.00
|0.00
|2.62
|2.49
|3627680
|2006.11.28 19:16
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2048
|1.1935
|1.2086
|2006.11.29 09:07
|1.2060
|0.00
|0.00
|4.36
|49.75
|3627720
|2006.11.28 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|1.9355
|1.9543
|2006.11.28 22:03
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|3627840
|2006.11.28 19:17
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2036
|1.1935
|1.2074
|2006.11.29 09:07
|1.2061
|0.00
|0.00
|6.98
|165.82
|3628210
|2006.11.28 19:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3174
|1.3037
|1.3212
|2006.11.28 22:04
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|3629233
|2006.11.28 19:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9490
|1.9355
|1.9528
|2006.11.28 22:02
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3631204
|2006.11.28 21:41
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2023
|1.1935
|1.2061
|2006.11.29 09:06
|1.2061
|0.00
|0.00
|11.34
|409.58
|3631780
|2006.11.28 22:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9532
|1.9382
|1.9570
|2006.11.29 14:33
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|3631836
|2006.11.28 22:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3209
|1.3059
|1.3247
|2006.11.29 14:30
|1.3137
|0.00
|0.00
|-0.75
|-72.00
|3632180
|2006.11.28 22:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9520
|1.9382
|1.9558
|2006.11.29 14:33
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.20
|8.00
|3632234
|2006.11.28 22:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3196
|1.3059
|1.3234
|2006.11.29 14:30
|1.3139
|0.00
|0.00
|-1.50
|-114.00
|3634085
|2006.11.29 01:13
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.88
|114.79
|116.26
|2006.11.29 02:33
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.78
|3634354
|2006.11.29 01:24
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.74
|114.79
|116.12
|2006.11.29 02:33
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.75
|3635249
|2006.11.29 02:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.62
|114.12
|116.00
|2006.11.29 09:05
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32.76
|3639114
|2006.11.29 08:44
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3183
|1.3059
|1.3221
|2006.11.29 14:30
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|3639168
|2006.11.29 08:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9508
|1.9382
|1.9546
|2006.11.29 14:33
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|3639563
|2006.11.29 09:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9496
|1.9382
|1.9534
|2006.11.29 14:33
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|3639619
|2006.11.29 09:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9484
|1.9382
|1.9522
|2006.11.29 14:33
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|3639643
|2006.11.29 09:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|114.53
|116.41
|2006.11.29 13:28
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|32.64
|3639713
|2006.11.29 09:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2102
|2006.11.29 17:19
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|31.40
|3639745
|2006.11.29 09:08
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3170
|1.3059
|1.3208
|2006.11.29 14:30
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|3642904
|2006.11.29 12:48
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3152
|1.3059
|1.3190
|2006.11.29 16:00
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3643664
|2006.11.29 13:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.45
|114.95
|116.83
|2006.11.29 17:07
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|3644341
|2006.11.29 14:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|114.95
|116.70
|2006.11.29 17:07
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|3644970
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3136
|1.2986
|1.3174
|2006.11.29 16:00
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3645288
|2006.11.29 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|1.9380
|1.9568
|2006.11.29 14:46
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3645339
|2006.11.29 14:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9515
|1.9380
|1.9553
|2006.11.29 14:46
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3645773
|2006.11.29 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9508
|1.9358
|1.9546
|2006.11.29 15:29
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3646029
|2006.11.29 14:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9495
|1.9358
|1.9533
|2006.11.29 15:28
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3646375
|2006.11.29 15:02
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.18
|114.95
|116.56
|2006.11.29 17:06
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|3646743
|2006.11.29 15:22
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.05
|114.95
|116.43
|2006.11.29 17:06
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|98.90
|3646935
|2006.11.29 15:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9540
|1.9390
|1.9578
|2006.11.30 03:16
|1.9485
|0.00
|0.00
|-0.30
|-55.00
|3647186
|2006.11.29 15:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9527
|1.9390
|1.9565
|2006.11.30 03:16
|1.9485
|0.00
|0.00
|-0.60
|-84.00
|3647631
|2006.11.29 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3015
|1.3203
|2006.11.30 06:29
|1.3175
|0.00
|0.00
|-2.25
|10.00
|3647863
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9514
|1.9390
|1.9552
|2006.11.30 03:16
|1.9486
|0.00
|0.00
|-0.90
|-84.00
|3647962
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3152
|1.3015
|1.3190
|2006.11.30 06:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|-4.50
|48.00
|3648107
|2006.11.29 16:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9488
|1.9351
|1.9526
|2006.11.30 03:15
|1.9486
|0.00
|0.00
|-0.60
|-4.00
|3649142
|2006.11.29 17:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.26
|114.76
|116.64
|2006.11.30 15:24
|116.12
|0.00
|0.00
|3.87
|-12.06
|3649370
|2006.11.29 17:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2106
|1.1956
|1.2144
|2006.11.30 15:24
|1.2046
|0.00
|0.00
|2.60
|-49.81
|3649681
|2006.11.29 17:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2093
|1.1956
|1.2131
|2006.11.30 15:24
|1.2047
|0.00
|0.00
|5.20
|-76.37
|3650707
|2006.11.29 19:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9463
|1.9351
|1.9501
|2006.11.30 03:15
|1.9486
|0.00
|0.00
|-1.50
|115.00
|3650848
|2006.11.29 19:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9447
|1.9351
|1.9485
|2006.11.30 03:15
|1.9485
|0.00
|0.00
|-2.40
|304.00
|3650987
|2006.11.29 19:27
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3138
|1.3015
|1.3176
|2006.11.30 06:28
|1.3176
|0.00
|0.00
|-6.75
|114.00
|3656222
|2006.11.30 03:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9487
|1.9337
|1.9525
|2006.11.30 08:04
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3657463
|2006.11.30 06:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.13
|114.76
|116.51
|2006.11.30 16:58
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.75
|3657678
|2006.11.30 06:28
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2081
|1.1956
|1.2119
|2006.11.30 15:24
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.67
|3657694
|2006.11.30 06:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.3028
|1.3216
|2006.11.30 10:24
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3657902
|2006.11.30 06:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3165
|1.3028
|1.3203
|2006.11.30 10:24
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3659141
|2006.11.30 08:03
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2068
|1.1956
|1.2106
|2006.11.30 15:24
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.84
|3659158
|2006.11.30 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9528
|1.9378
|1.9566
|2006.11.30 10:24
|1.9566
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3661423
|2006.11.30 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3205
|1.3055
|1.3243
|2006.11.30 15:24
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3661474
|2006.11.30 10:24
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2056
|1.1956
|1.2094
|2006.11.30 15:24
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.12
|3661500
|2006.11.30 10:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9575
|1.9425
|1.9613
|2006.11.30 15:17
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3661621
|2006.11.30 10:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9563
|1.9425
|1.9601
|2006.11.30 15:17
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3661857
|2006.11.30 10:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3192
|1.3055
|1.3230
|2006.11.30 15:23
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3662685
|2006.11.30 11:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9550
|1.9425
|1.9588
|2006.11.30 15:17
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|3667581
|2006.11.30 15:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|1.9431
|1.9619
|2006.11.30 16:07
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3667672
|2006.11.30 15:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3199
|1.3049
|1.3237
|2006.11.30 16:08
|1.3237
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3667686
|2006.11.30 15:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.1900
|1.2088
|2006.11.30 16:08
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.69
|3668400
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2033
|1.1900
|1.2071
|2006.11.30 16:08
|1.1994
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.03
|3668987
|2006.11.30 16:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.99
|114.64
|116.37
|2006.11.30 16:58
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.27
|3669185
|2006.11.30 16:03
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2018
|1.1900
|1.2056
|2006.11.30 16:08
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.52
|3669455
|2006.11.30 16:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.82
|114.64
|116.20
|2006.11.30 16:58
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.30
|3669608
|2006.11.30 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9620
|1.9470
|1.9658
|2006.11.30 16:57
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3669652
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3238
|1.3088
|1.3276
|2006.12.01 08:46
|1.3276
|0.00
|0.00
|-0.75
|38.00
|3669753
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1997
|1.1847
|1.2035
|2006.12.01 09:54
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.88
|-7.51
|3671300
|2006.11.30 16:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1982
|1.1847
|1.2020
|2006.12.01 09:54
|1.1988
|0.00
|0.00
|1.75
|10.01
|3671730
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|1.9514
|1.9702
|2006.12.01 07:26
|1.9702
|0.00
|0.00
|-0.10
|38.00
|3671794
|2006.11.30 16:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.67
|114.17
|116.05
|2006.12.01 07:07
|115.91
|0.00
|0.00
|1.30
|20.71
|3672569
|2006.11.30 17:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1966
|1.1847
|1.2004
|2006.12.01 09:54
|1.1988
|0.00
|0.00
|2.63
|55.06
|3672763
|2006.11.30 17:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.52
|114.17
|115.90
|2006.12.01 07:07
|115.90
|0.00
|0.00
|2.59
|65.56
|3682002
|2006.12.01 07:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.92
|114.42
|116.30
|2006.12.01 11:09
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|32.67
|3682302
|2006.12.01 07:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9713
|1.9563
|1.9751
|2006.12.01 14:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3684133
|2006.12.01 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3277
|1.3127
|1.3315
|2006.12.01 09:29
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|3684234
|2006.12.01 08:52
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1950
|1.1847
|1.1988
|2006.12.01 09:54
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|158.49
|3684710
|2006.12.01 09:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3262
|1.3127
|1.3300
|2006.12.01 09:29
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3685442
|2006.12.01 09:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9698
|1.9563
|1.9736
|2006.12.01 14:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3685504
|2006.12.01 09:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3244
|1.3094
|1.3282
|2006.12.01 15:15
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3686038
|2006.12.01 09:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9683
|1.9563
|1.9721
|2006.12.01 14:02
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3686055
|2006.12.01 09:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1996
|1.1846
|1.2034
|2006.12.01 17:38
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.97
|3686743
|2006.12.01 10:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9667
|1.9563
|1.9705
|2006.12.01 14:02
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|3687117
|2006.12.01 10:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3228
|1.3094
|1.3266
|2006.12.01 15:15
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3687368
|2006.12.01 11:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9649
|1.9563
|1.9687
|2006.12.01 14:02
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|3687490
|2006.12.01 11:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|114.83
|116.71
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.22
|3688726
|2006.12.01 12:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.17
|114.83
|116.55
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.73
|3690283
|2006.12.01 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9548
|1.9736
|2006.12.01 15:20
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|3690303
|2006.12.01 14:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1981
|1.1846
|1.2019
|2006.12.01 17:38
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.17
|3690459
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9683
|1.9548
|1.9721
|2006.12.01 15:20
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3691442
|2006.12.01 15:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.02
|114.83
|116.40
|2006.12.01 21:53
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.50
|3691546
|2006.12.01 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|1.3122
|1.3310
|2006.12.01 16:00
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3691866
|2006.12.01 15:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9728
|1.9578
|1.9766
|2006.12.01 16:09
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3691917
|2006.12.01 15:21
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1964
|1.1846
|1.2002
|2006.12.01 17:38
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.61
|3692346
|2006.12.01 15:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|1.9578
|1.9751
|2006.12.01 16:00
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3693126
|2006.12.01 16:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.86
|114.83
|116.24
|2006.12.01 21:53
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.22
|3693373
|2006.12.01 16:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1947
|1.1846
|1.1985
|2006.12.01 17:38
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|20.92
|3693413
|2006.12.01 16:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3308
|1.3158
|1.3346
|2006.12.01 16:39
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3693461
|2006.12.01 16:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.70
|114.20
|116.08
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.65
|3694143
|2006.12.01 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9770
|1.9620
|1.9808
|2006.12.01 16:29
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|3694205
|2006.12.01 16:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1932
|1.1846
|1.1970
|2006.12.01 17:38
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|127.19
|3695213
|2006.12.01 16:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.55
|114.20
|115.93
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.32
|3695359
|2006.12.01 16:29
|buy
|1.30
|usdchf
|1.1913
|1.1846
|1.1951
|2006.12.01 17:38
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|413.35
|3695441
|2006.12.01 16:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.37
|114.20
|115.75
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|3695487
|2006.12.01 16:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9814
|1.9664
|1.9852
|2006.12.03 23:48
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|3695804
|2006.12.01 16:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9799
|1.9664
|1.9837
|2006.12.01 16:37
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3695938
|2006.12.01 16:35
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.22
|114.20
|115.60
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|99.61
|3696240
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.07
|114.20
|115.45
|2006.12.01 21:53
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|263.32
|3696423
|2006.12.01 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3349
|1.3199
|1.3387
|2006.12.03 23:55
|1.3359
|0.00
|0.00
|-0.75
|10.00
|3696637
|2006.12.01 16:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9831
|1.9697
|1.9869
|2006.12.03 23:48
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.20
|-50.00
|3697237
|2006.12.01 16:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9815
|1.9697
|1.9853
|2006.12.03 23:48
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.30
|-27.00
|3697531
|2006.12.01 17:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3334
|1.3199
|1.3372
|2006.12.03 23:55
|1.3357
|0.00
|0.00
|-1.50
|46.00
|3697959
|2006.12.01 17:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9800
|1.9697
|1.9838
|2006.12.03 23:48
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.50
|30.00
|3697989
|2006.12.01 17:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3318
|1.3199
|1.3356
|2006.12.03 23:55
|1.3356
|0.00
|0.00
|-2.25
|114.00
|3698594
|2006.12.01 17:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1957
|1.1807
|1.1995
|2006.12.03 23:57
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.88
|-42.84
|3699233
|2006.12.01 18:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1942
|1.1807
|1.1980
|2006.12.03 23:57
|1.1906
|0.00
|0.00
|1.76
|-60.47
|3701338
|2006.12.01 21:24
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1926
|1.1807
|1.1964
|2006.12.03 23:57
|1.1906
|0.00
|0.00
|2.64
|-50.39
|3701618
|2006.12.01 21:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.45
|113.95
|115.83
|2006.12.04 02:35
|115.52
|0.00
|0.00
|1.30
|6.06
|3702773
|2006.12.03 23:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9767
|1.9633
|1.9805
|2006.12.03 23:48
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|3703688
|2006.12.03 23:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.30
|113.95
|115.68
|2006.12.04 02:35
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|38.09
|3703713
|2006.12.03 23:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|1.9656
|1.9844
|2006.12.04 06:35
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3703935
|2006.12.03 23:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3361
|1.3211
|1.3399
|2006.12.04 09:28
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|3704003
|2006.12.03 23:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1909
|1.1759
|1.1947
|2006.12.04 05:06
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|31.81
|3704084
|2006.12.03 23:58
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.14
|113.95
|115.52
|2006.12.04 02:35
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|98.68
|3705234
|2006.12.04 01:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3346
|1.3211
|1.3384
|2006.12.04 09:28
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|3706317
|2006.12.04 02:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3331
|1.3211
|1.3369
|2006.12.04 09:28
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3706375
|2006.12.04 02:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9789
|1.9656
|1.9827
|2006.12.04 06:35
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|3706743
|2006.12.04 02:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.54
|114.04
|115.92
|2006.12.04 05:15
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|23.31
|3707174
|2006.12.04 03:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.39
|114.04
|115.77
|2006.12.04 05:15
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|65.62
|3707969
|2006.12.04 04:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9774
|1.9656
|1.9812
|2006.12.04 06:35
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|3708327
|2006.12.04 05:06
|buy
|0.50
|eurusd
|1.3316
|1.3211
|1.3354
|2006.12.04 09:28
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.00
|3708348
|2006.12.04 05:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1949
|1.1799
|1.1987
|2006.12.04 09:09
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|3709278
|2006.12.04 06:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|1.9666
|1.9854
|2006.12.04 09:44
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|3709282
|2006.12.04 06:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1936
|1.1786
|1.1974
|2006.12.04 09:09
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|31.74
|3709722
|2006.12.04 07:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|1.9666
|1.9839
|2006.12.04 09:43
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|3709843
|2006.12.04 07:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9786
|1.9666
|1.9824
|2006.12.04 09:43
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|3710780
|2006.12.04 08:17
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9770
|1.9666
|1.9808
|2006.12.04 09:43
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3711978
|2006.12.04 09:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3300
|1.3211
|1.3338
|2006.12.04 09:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3712166
|2006.12.04 09:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9754
|1.9666
|1.9792
|2006.12.04 09:43
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|3712678
|2006.12.04 09:22
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.9737
|1.9666
|1.9775
|2006.12.04 09:43
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|494.00
|0.00
|0.00
|124.74
|1 841.27
|Closed P/L:
|1 966.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3708556
|2006.12.04 05:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.83
|114.33
|116.21
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.43
|3708976
|2006.12.04 06:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.67
|114.33
|116.05
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.19
|3709261
|2006.12.04 06:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.52
|114.33
|115.90
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|31.13
|3712291
|2006.12.04 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1980
|1.1830
|1.2018
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|3712845
|2006.12.04 09:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3286
|1.3136
|1.3324
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3713033
|2006.12.04 09:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1965
|1.1830
|1.2003
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|18.37
|3713265
|2006.12.04 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|1.9635
|1.9823
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|3713374
|2006.12.04 09:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9769
|1.9635
|1.9807
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|3718018
|2006.12.04 14:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9753
|1.9635
|1.9791
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3718232
|2006.12.04 14:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9738
|1.9635
|1.9776
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.46
|Floating P/L:
|-18.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 966.01
|Floating P/L:
|-18.46
|Margin:
|1 602.79
|Balance:
|6 966.01
|Equity:
|6 947.55
|Free Margin:
|5 344.76
|Details:
|Gross Profit:
|10 621.49
|Gross Loss:
|8 655.48
|Total Net Profit:
|1 966.01
|Profit Factor:
|1.23
|Expected Payoff:
|6.73
|Absolute Drawdown:
|2 498.98
|Maximal Drawdown:
|2 787.74 (52.71%)
|Relative Drawdown:
|52.71% (2 787.74)
|Total Trades:
|292
|Short Positions (won %):
|11 (18.18%)
|Long Positions (won %):
|281 (56.23%)
|Profit Trades (% of total):
|160 (54.79%)
|Loss trades (% of total):
|132 (45.21%)
|Largest
|profit trade:
|494.00
|loss trade:
|-362.06
|Average
|profit trade:
|66.38
|loss trade:
|-65.57
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (1 041.13)
|consecutive losses ($):
|15 (-340.14)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 062.46 (13)
|consecutive loss (count):
|-1 621.46 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4