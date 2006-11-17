|Account: 61446
|Name: Fernanda
|Currency: USD
|2006 December 1, 16:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1895801
|2006.11.17 14:25
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1895847
|2006.11.17 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.35
|0.00
|118.05
|2006.11.17 16:50
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|25.41
|10201
|RF1[tp]
|1895849
|2006.11.17 14:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|0.0000
|1.2558
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.38
|10201
|RF1
|1895850
|2006.11.17 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|1.8893
|2006.11.17 16:49
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1895851
|2006.11.17 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|0.0000
|1.2740
|2006.11.17 21:55
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|10201
|RF1
|1896210
|2006.11.17 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2755
|2006.11.17 21:54
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|10201
|RF1
|1896276
|2006.11.17 15:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2542
|2006.11.17 17:02
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.47
|10201
|RF1
|1896547
|2006.11.17 16:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2527
|2006.11.17 17:02
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.78
|10201
|RF1
|1896708
|2006.11.17 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8928
|2006.11.17 17:02
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1896716
|2006.11.17 16:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.01
|0.00
|117.71
|2006.11.17 17:17
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|10201
|RF1[tp]
|1896717
|2006.11.17 16:50
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2511
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.26
|10201
|so: 98.7%/2370.0/2400.0
|1896737
|2006.11.17 16:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|1.2770
|2006.11.17 21:54
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|10201
|RF1
|1896967
|2006.11.17 17:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.17 21:54
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|10201
|RF1
|1896976
|2006.11.17 17:02
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2495
|2006.11.17 17:02
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.05
|10201
|RF1
|1896996
|2006.11.17 17:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2428
|2006.11.17 17:39
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|10201
|RF1[tp]
|1896998
|2006.11.17 17:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8963
|2006.11.17 17:38
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1897123
|2006.11.17 17:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.17 21:54
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|10201
|RF1
|1897299
|2006.11.17 17:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.67
|0.00
|117.37
|2006.11.20 08:52
|117.88
|0.00
|0.00
|-1.47
|-17.81
|10201
|RF1
|1897615
|2006.11.17 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8998
|2006.11.17 19:19
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|1897629
|2006.11.17 17:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2394
|2006.11.20 11:56
|1.2409
|0.00
|0.00
|-1.07
|12.09
|10201
|RF1
|1897683
|2006.11.17 17:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|1.8983
|2006.11.17 19:19
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|1897783
|2006.11.17 17:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2409
|2006.11.20 11:56
|1.2409
|0.00
|0.00
|-2.15
|48.35
|10201
|RF1[tp]
|1897997
|2006.11.17 18:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|1.8968
|2006.11.17 19:18
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|1898145
|2006.11.17 19:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8984
|2006.11.20 11:54
|1.8969
|0.00
|0.00
|-0.24
|15.00
|10201
|RF1
|1899450
|2006.11.17 21:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8969
|2006.11.20 11:54
|1.8969
|0.00
|0.00
|-0.48
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1899518
|2006.11.17 21:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.20 14:01
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.58
|-18.00
|10201
|RF1
|1899562
|2006.11.17 22:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.83
|0.00
|117.53
|2006.11.20 08:50
|117.89
|0.00
|0.00
|-2.94
|-10.18
|10201
|RF1
|1901253
|2006.11.20 02:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.20 14:01
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|1901826
|2006.11.20 05:21
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.98
|0.00
|117.68
|2006.11.20 08:49
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|37.33
|10201
|RF1
|1902634
|2006.11.20 08:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.55
|2006.11.20 11:56
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|10201
|RF1
|1903060
|2006.11.20 10:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.70
|2006.11.20 11:55
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|10201
|RF1
|1903158
|2006.11.20 10:15
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.85
|2006.11.20 11:55
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|37.28
|10201
|RF1
|1903747
|2006.11.20 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.9005
|2006.11.22 03:44
|1.9005
|0.00
|0.00
|-0.48
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1903780
|2006.11.20 11:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.35
|2006.11.22 19:40
|116.76
|0.00
|0.00
|2.56
|-110.48
|10201
|RF1
|1903790
|2006.11.20 11:56
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|1.2816
|2006.11.20 14:01
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1903812
|2006.11.20 11:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2403
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 09:41
|1.2373
|0.00
|0.00
|-2.08
|24.25
|10201
|RF1[tp]
|1904161
|2006.11.20 12:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8990
|2006.11.21 02:14
|1.8990
|0.00
|0.00
|-0.47
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1904535
|2006.11.20 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|1.2801
|2006.11.21 16:08
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.58
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1905190
|2006.11.20 17:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2388
|2006.11.22 06:00
|1.2388
|0.00
|0.00
|-4.16
|48.43
|10201
|RF1[tp]
|1905787
|2006.11.20 18:55
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|1.2403
|2006.11.21 21:27
|1.2403
|0.00
|0.00
|-4.16
|96.75
|10201
|RF1[tp]
|1906346
|2006.11.20 21:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2419
|2006.11.21 17:28
|1.2419
|0.00
|0.00
|-8.33
|193.25
|10201
|RF1[tp]
|1916795
|2006.11.22 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2950
|2006.11.22 17:25
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1916796
|2006.11.22 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|1.2260
|2006.11.22 17:29
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|24.47
|10201
|RF1[tp]
|1916799
|2006.11.22 16:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.16
|2006.11.22 19:40
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.13
|10201
|RF1
|1916802
|2006.11.22 16:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9151
|2006.11.22 17:23
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1917305
|2006.11.22 17:05
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.71
|0.00
|117.01
|2006.11.22 19:40
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|10201
|RF1
|1917364
|2006.11.22 17:08
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.55
|0.00
|116.85
|2006.11.22 19:40
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|137.04
|10201
|RF1
|1917531
|2006.11.22 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9187
|2006.11.24 10:03
|1.9187
|0.00
|0.00
|-0.71
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1917605
|2006.11.22 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2953
|0.0000
|1.2983
|2006.11.22 20:36
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|1917672
|2006.11.22 17:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|1.2225
|2006.11.23 11:09
|1.2240
|0.00
|0.00
|-3.12
|12.25
|10201
|RF1
|1917745
|2006.11.22 17:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|1.2240
|2006.11.23 11:09
|1.2240
|0.00
|0.00
|-6.25
|49.02
|10201
|RF1[tp]
|1917934
|2006.11.22 17:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2967
|2006.11.22 20:36
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|1918007
|2006.11.22 17:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9172
|2006.11.24 09:51
|1.9172
|0.00
|0.00
|-1.41
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1918790
|2006.11.22 19:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.81
|0.00
|117.11
|2006.11.23 12:19
|116.43
|0.00
|0.00
|3.84
|-32.64
|10201
|RF1
|1918819
|2006.11.22 19:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2922
|0.0000
|1.2952
|2006.11.22 20:36
|1.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1919127
|2006.11.22 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2904
|2006.11.23 15:12
|1.2956
|0.00
|0.00
|1.74
|-22.00
|10201
|RF1
|1919858
|2006.11.22 23:28
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.96
|2006.11.23 12:19
|116.44
|0.00
|0.00
|7.68
|-37.79
|10201
|RF1
|1922742
|2006.11.23 11:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.80
|2006.11.23 12:19
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.17
|10201
|RF1
|1922776
|2006.11.23 11:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2950
|0.0000
|1.2920
|2006.11.23 15:12
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|1922853
|2006.11.23 11:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2965
|0.0000
|1.2935
|2006.11.23 15:12
|1.2954
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1922857
|2006.11.23 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|0.0000
|1.2204
|2006.11.24 10:25
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|24.58
|10201
|RF1[tp]
|1922969
|2006.11.23 11:36
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.65
|2006.11.23 12:19
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|82.42
|10201
|RF1
|1923096
|2006.11.23 12:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.46
|0.00
|116.76
|2006.11.27 03:16
|115.74
|0.00
|0.00
|2.56
|-62.21
|10201
|RF1
|1923148
|2006.11.23 12:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.30
|0.00
|116.60
|2006.11.27 03:16
|115.75
|0.00
|0.00
|5.12
|-95.03
|10201
|RF1
|1923564
|2006.11.23 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2922
|2006.11.27 00:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|1.16
|-217.00
|10201
|RF1
|1923855
|2006.11.23 17:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2967
|0.0000
|1.2937
|2006.11.27 00:00
|1.3168
|0.00
|0.00
|2.32
|-402.00
|10201
|RF1
|1923874
|2006.11.23 17:13
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.14
|0.00
|116.44
|2006.11.24 03:07
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|103.06
|10201
|RF1[tp]
|1933038
|2006.11.24 15:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3085
|0.0000
|1.3055
|2006.11.27 00:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|4.64
|-336.00
|10201
|RF1
|1933039
|2006.11.24 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9289
|2006.11.27 00:24
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.05
|-106.00
|10201
|RF1
|1933040
|2006.11.24 15:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|1.2054
|2006.11.24 19:08
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|10201
|RF1
|1933049
|2006.11.24 15:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.70
|0.00
|116.00
|2006.11.27 03:16
|115.75
|0.00
|0.00
|10.24
|17.28
|10201
|RF1
|1933437
|2006.11.24 16:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2099
|0.0000
|1.2069
|2006.11.24 19:08
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|10201
|RF1
|1933968
|2006.11.24 17:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3100
|0.0000
|1.3070
|2006.11.27 00:00
|1.3169
|0.00
|0.00
|9.28
|-552.00
|10201
|so: 93.6%/1497.2/1600.0
|1933975
|2006.11.24 17:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9304
|2006.11.27 00:24
|1.9426
|0.00
|0.00
|0.10
|-184.00
|10201
|RF1
|1934868
|2006.11.24 18:44
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2114
|0.0000
|1.2084
|2006.11.24 19:08
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|33.05
|10201
|RF1
|1935224
|2006.11.24 19:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2099
|0.0000
|1.2129
|2006.11.27 03:05
|1.2063
|0.00
|0.00
|1.74
|-29.84
|10201
|RF1
|1936596
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2033
|0.0000
|1.2063
|2006.11.27 03:05
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|49.74
|10201
|RF1[tp]
|1936627
|2006.11.27 00:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9425
|2006.11.27 00:24
|1.9425
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|10201
|RF1[tp]
|1936684
|2006.11.27 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3199
|2006.11.27 09:07
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10201
|RF1
|1936738
|2006.11.27 00:02
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.55
|0.00
|115.85
|2006.11.27 03:16
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|145.13
|10201
|RF1
|1937080
|2006.11.27 00:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9456
|2006.11.27 00:36
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|10201
|RF1
|1937082
|2006.11.27 00:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3184
|2006.11.27 09:07
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|10201
|RF1
|1937135
|2006.11.27 00:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9411
|0.0000
|1.9441
|2006.11.27 00:36
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1937180
|2006.11.27 00:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|1.9426
|2006.11.27 00:36
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|1937278
|2006.11.27 00:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9411
|0.0000
|1.9441
|2006.11.27 03:44
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10201
|RF1
|1937304
|2006.11.27 00:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|1.9426
|2006.11.27 03:44
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1938798
|2006.11.27 02:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3168
|2006.11.27 09:06
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|1944537
|2006.11.27 03:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|1.2097
|2006.11.27 08:41
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|10201
|RF1
|1945498
|2006.11.27 03:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|1.9411
|2006.11.27 03:44
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|1946576
|2006.11.27 03:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.75
|0.00
|115.45
|2006.11.27 08:07
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.29
|10201
|RF1
|1948336
|2006.11.27 03:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|1.9426
|2006.11.27 07:34
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10201
|RF1
|1948431
|2006.11.27 03:49
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2052
|0.0000
|1.2082
|2006.11.27 08:41
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|49.66
|10201
|RF1[tp]
|1952791
|2006.11.27 06:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.61
|2006.11.27 08:07
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.73
|10201
|RF1
|1952928
|2006.11.27 06:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|1.9410
|2006.11.27 07:34
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1953600
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3122
|0.0000
|1.3152
|2006.11.27 09:06
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10201
|RF1
|1953709
|2006.11.27 07:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|1.9393
|2006.11.27 07:34
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1953918
|2006.11.27 07:29
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.06
|0.00
|115.76
|2006.11.27 08:07
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.34
|10201
|RF1
|1954113
|2006.11.27 07:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|1.9407
|2006.11.27 07:49
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|10201
|RF1
|1954379
|2006.11.27 07:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9362
|0.0000
|1.9392
|2006.11.27 07:49
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1954602
|2006.11.27 07:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|1.9375
|2006.11.27 07:49
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1954741
|2006.11.27 07:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9360
|0.0000
|1.9390
|2006.11.27 10:13
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1955021
|2006.11.27 07:57
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.92
|2006.11.27 08:07
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|89.59
|10201
|RF1
|1955299
|2006.11.27 08:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.06
|0.00
|115.76
|2006.11.27 11:25
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.49
|10201
|RF1
|1956319
|2006.11.27 08:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2088
|0.0000
|1.2118
|2006.11.27 09:59
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.91
|10201
|RF1
|1956944
|2006.11.27 09:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2103
|2006.11.27 09:59
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.63
|10201
|RF1
|1957103
|2006.11.27 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3138
|0.0000
|1.3168
|2006.11.27 11:03
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10201
|RF1
|1957459
|2006.11.27 09:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3153
|2006.11.27 11:03
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|10201
|RF1
|1957801
|2006.11.27 09:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2088
|2006.11.27 09:59
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|33.15
|10201
|RF1
|1958526
|2006.11.27 09:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|1.2106
|2006.11.27 10:58
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|24.78
|10201
|RF1[tp]
|1959078
|2006.11.27 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9396
|0.0000
|1.9426
|2006.11.27 10:40
|1.9362
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10201
|RF1
|1959243
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|1.9410
|2006.11.27 10:40
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|10201
|RF1
|1959611
|2006.11.27 10:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9364
|0.0000
|1.9394
|2006.11.27 10:40
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|1959731
|2006.11.27 10:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3138
|2006.11.27 11:03
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|1959825
|2006.11.27 10:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9348
|0.0000
|1.9378
|2006.11.27 10:40
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10201
|RF1
|1960275
|2006.11.27 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9366
|0.0000
|1.9396
|2006.11.27 10:58
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10201
|RF1
|1960516
|2006.11.27 10:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9351
|0.0000
|1.9381
|2006.11.27 10:58
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|10201
|RF1
|1960640
|2006.11.27 10:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.92
|2006.11.27 11:25
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|10201
|RF1
|1960734
|2006.11.27 10:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9336
|0.0000
|1.9366
|2006.11.27 10:58
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|10201
|so: 96.4%/1831.8/1900.0
|1960827
|2006.11.27 10:58
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.37
|0.00
|116.07
|2006.11.27 11:24
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|37.85
|10201
|RF1
|1960837
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|1.9351
|2006.11.27 10:58
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|10201
|RF1
|1960849
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3093
|0.0000
|1.3123
|2006.11.27 11:03
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|1960862
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|1.2142
|2006.11.27 14:53
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.54
|10201
|RF1
|1960879
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|1.9340
|2006.11.27 11:03
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1961161
|2006.11.27 11:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2127
|2006.11.27 14:53
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|10201
|RF1
|1961212
|2006.11.27 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3108
|0.0000
|1.3138
|2006.11.27 21:13
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1961229
|2006.11.27 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|0.0000
|1.9374
|2006.11.27 11:38
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1961893
|2006.11.27 11:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2112
|2006.11.27 14:53
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|33.08
|10201
|RF1
|1961946
|2006.11.27 11:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.91
|2006.11.28 15:35
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|13.79
|10201
|RF1
|1962352
|2006.11.27 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9378
|0.0000
|1.9408
|2006.11.27 15:23
|1.9359
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10201
|RF1
|1963665
|2006.11.27 12:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|1.9393
|2006.11.27 15:23
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|1966624
|2006.11.27 14:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2098
|0.0000
|1.2128
|2006.11.28 10:27
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.83
|10201
|RF1
|1966755
|2006.11.27 14:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9347
|0.0000
|1.9377
|2006.11.27 15:23
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1967155
|2006.11.27 15:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2083
|0.0000
|1.2113
|2006.11.28 10:27
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.77
|10201
|RF1
|1967180
|2006.11.27 15:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|1.9393
|2006.11.27 17:23
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10201
|RF1
|1967563
|2006.11.27 15:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9347
|0.0000
|1.9377
|2006.11.27 17:23
|1.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1970101
|2006.11.27 17:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|1.9415
|2006.11.28 03:43
|1.9401
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10201
|RF1
|1970778
|2006.11.27 17:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9369
|0.0000
|1.9399
|2006.11.28 03:43
|1.9399
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1974361
|2006.11.27 21:11
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2067
|0.0000
|1.2097
|2006.11.28 10:27
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.43
|10201
|RF1
|1974461
|2006.11.27 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3141
|0.0000
|1.3171
|2006.11.28 10:07
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10201
|RF1
|1980245
|2006.11.28 03:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|1.9436
|2006.11.28 09:11
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|1980401
|2006.11.28 03:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|1.9421
|2006.11.28 09:11
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1983689
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9376
|0.0000
|1.9406
|2006.11.28 09:11
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|1983782
|2006.11.28 07:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3126
|0.0000
|1.3156
|2006.11.28 10:07
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1985782
|2006.11.28 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|1.9421
|2006.11.28 09:54
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1987253
|2006.11.28 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9456
|2006.11.28 10:40
|1.9456
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1987810
|2006.11.28 10:06
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2052
|0.0000
|1.2082
|2006.11.28 10:27
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.92
|10201
|RF1
|1987943
|2006.11.28 10:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3188
|2006.11.28 15:34
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|10201
|RF1
|1988153
|2006.11.28 10:11
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|1.2067
|2006.11.28 10:27
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|172.61
|10201
|RF1
|1988675
|2006.11.28 10:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2049
|0.0000
|1.2019
|2006.11.28 15:35
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|10201
|RF1
|1989294
|2006.11.28 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 11:15
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|1989509
|2006.11.28 10:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3173
|2006.11.28 15:34
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|1989532
|2006.11.28 10:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|1.9474
|2006.11.28 11:15
|1.9438
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1989635
|2006.11.28 10:48
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2065
|0.0000
|1.2035
|2006.11.28 15:35
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|49.85
|10201
|RF1[tp]
|1990047
|2006.11.28 11:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|1.9458
|2006.11.28 11:15
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|1990352
|2006.11.28 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|1.9473
|2006.11.28 15:30
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|1994875
|2006.11.28 14:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.06
|2006.11.28 15:35
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|51.70
|10201
|RF1[tp]
|1996444
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9508
|2006.11.28 20:14
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|1996857
|2006.11.28 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3180
|0.0000
|1.3210
|2006.11.28 18:48
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|1996913
|2006.11.28 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|1.2002
|2006.11.28 16:50
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|10201
|RF1
|1996916
|2006.11.28 15:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|0.00
|115.72
|2006.11.29 02:15
|115.88
|0.00
|0.00
|-2.92
|12.08
|10201
|RF1
|1997062
|2006.11.28 15:37
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2017
|2006.11.28 16:50
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|10201
|RF1
|1997096
|2006.11.28 15:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3195
|2006.11.28 18:48
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|1997483
|2006.11.28 15:48
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.17
|0.00
|115.87
|2006.11.29 02:15
|115.87
|0.00
|0.00
|-5.86
|51.78
|10201
|RF1[tp]
|1999546
|2006.11.28 16:30
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2033
|2006.11.28 16:50
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|36.51
|10201
|RF1
|2000362
|2006.11.28 16:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2016
|2006.11.28 17:11
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.49
|10201
|RF1
|2000525
|2006.11.28 16:53
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|1.2031
|2006.11.28 17:11
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.80
|10201
|RF1
|2000922
|2006.11.28 17:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|1.2046
|2006.11.28 17:11
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|10201
|RF1
|2001108
|2006.11.28 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3150
|0.0000
|1.3180
|2006.11.28 18:48
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|2001227
|2006.11.28 17:04
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2091
|0.0000
|1.2061
|2006.11.28 17:10
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|79.48
|10201
|RF1
|2001574
|2006.11.28 17:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2108
|2006.11.28 20:39
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.40
|10201
|RF1
|2003736
|2006.11.28 18:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9463
|0.0000
|1.9493
|2006.11.28 20:14
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2005271
|2006.11.28 18:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3192
|2006.11.28 20:15
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10201
|RF1
|2005848
|2006.11.28 19:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2093
|2006.11.28 20:39
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.89
|10201
|RF1
|2006303
|2006.11.28 19:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|0.0000
|1.3176
|2006.11.28 20:15
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2007744
|2006.11.28 20:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 23:03
|1.9528
|0.00
|0.00
|-0.24
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2007800
|2006.11.28 20:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3208
|2006.11.28 23:04
|1.3208
|0.00
|0.00
|-0.79
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2007864
|2006.11.28 20:16
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2077
|2006.11.28 20:39
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|10201
|RF1
|2009041
|2006.11.28 20:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|1.2062
|2006.11.28 20:39
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|79.71
|10201
|RF1
|2009214
|2006.11.28 20:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2016
|2006.11.29 01:53
|1.2016
|0.00
|0.00
|-2.08
|24.97
|10201
|RF1[tp]
|2012801
|2006.11.28 23:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9563
|2006.11.29 10:17
|1.9501
|0.00
|0.00
|-0.24
|-32.00
|10201
|RF1
|2012850
|2006.11.28 23:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3211
|0.0000
|1.3241
|2006.11.29 14:13
|1.3147
|0.00
|0.00
|-0.79
|-64.00
|10201
|RF1
|2013534
|2006.11.28 23:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9548
|2006.11.29 10:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|-0.47
|-36.00
|10201
|RF1
|2014369
|2006.11.29 00:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3225
|2006.11.29 14:12
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|10201
|RF1
|2015930
|2006.11.29 01:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2011
|0.0000
|1.1981
|2006.11.29 08:25
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.45
|10201
|RF1
|2016258
|2006.11.29 02:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2027
|0.0000
|1.1997
|2006.11.29 08:25
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.97
|10201
|RF1
|2016738
|2006.11.29 02:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.84
|0.00
|115.54
|2006.11.29 16:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.12
|10201
|RF1
|2020434
|2006.11.29 07:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2043
|0.0000
|1.2013
|2006.11.29 08:24
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|36.57
|10201
|RF1
|2021033
|2006.11.29 08:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2027
|0.0000
|1.1997
|2006.11.29 10:52
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.02
|10201
|RF1
|2022294
|2006.11.29 09:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2043
|0.0000
|1.2013
|2006.11.29 10:52
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.16
|10201
|RF1
|2022528
|2006.11.29 09:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3209
|2006.11.29 14:12
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|10201
|RF1
|2022531
|2006.11.29 09:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9533
|2006.11.29 10:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|2022919
|2006.11.29 10:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2028
|2006.11.29 10:52
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|10201
|RF1
|2022961
|2006.11.29 10:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9516
|2006.11.29 10:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10201
|RF1
|2022997
|2006.11.29 10:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.00
|0.00
|115.70
|2006.11.29 16:02
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.42
|10201
|RF1
|2023362
|2006.11.29 10:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9534
|2006.11.29 15:07
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|2023507
|2006.11.29 10:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.15
|0.00
|115.85
|2006.11.29 16:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.77
|10201
|RF1
|2023576
|2006.11.29 10:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|1.9518
|2006.11.29 15:07
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2023653
|2006.11.29 10:28
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2043
|2006.11.29 10:52
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|79.60
|10201
|RF1
|2024135
|2006.11.29 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2093
|2006.11.29 15:30
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|24.81
|10201
|RF1[tp]
|2024570
|2006.11.29 11:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3194
|2006.11.29 14:12
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|10201
|so: 93.9%/2347.0/2500.0
|2027545
|2006.11.29 14:02
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.31
|0.00
|116.01
|2006.11.29 16:02
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|89.52
|10201
|RF1
|2027680
|2006.11.29 14:12
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3179
|2006.11.29 14:12
|1.3146
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|10201
|RF1
|2027695
|2006.11.29 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3179
|2006.11.30 04:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|-2.37
|15.00
|10201
|RF1
|2028644
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9552
|2006.11.29 15:31
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|10201
|RF1
|2029021
|2006.11.29 15:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9535
|2006.11.29 15:31
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|2029105
|2006.11.29 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2097
|0.0000
|1.2127
|2006.11.29 15:40
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.22
|10201
|RF1
|2029115
|2006.11.29 15:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9517
|2006.11.29 15:31
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|10201
|RF1
|2029230
|2006.11.29 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9535
|2006.11.29 15:34
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2029264
|2006.11.29 15:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2082
|0.0000
|1.2112
|2006.11.29 15:40
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.94
|10201
|RF1
|2029458
|2006.11.29 15:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|1.2096
|2006.11.29 15:40
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|36.43
|10201
|RF1
|2029466
|2006.11.29 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9571
|2006.11.29 16:03
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|10201
|RF1
|2029559
|2006.11.29 15:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9556
|2006.11.29 16:03
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|10201
|RF1
|2029753
|2006.11.29 15:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2109
|2006.11.29 18:02
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|10201
|RF1
|2029919
|2006.11.29 15:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9540
|2006.11.29 16:03
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|2030260
|2006.11.29 15:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9494
|0.0000
|1.9524
|2006.11.29 16:03
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|10201
|RF1
|2030495
|2006.11.29 16:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.16
|0.00
|115.86
|2006.11.30 04:04
|116.34
|0.00
|0.00
|-4.39
|-15.47
|10201
|RF1
|2030528
|2006.11.29 16:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|1.9542
|2006.11.29 19:00
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|10201
|RF1
|2031779
|2006.11.29 16:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2094
|2006.11.29 18:02
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|49.61
|10201
|RF1[tp]
|2032312
|2006.11.29 17:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9527
|2006.11.29 19:00
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|10201
|RF1
|2033392
|2006.11.29 18:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2100
|0.0000
|1.2130
|2006.11.30 11:31
|1.2065
|0.00
|0.00
|2.60
|-29.01
|10201
|RF1
|2033519
|2006.11.29 18:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9482
|0.0000
|1.9512
|2006.11.29 19:00
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|10201
|RF1
|2033817
|2006.11.29 18:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.31
|0.00
|116.01
|2006.11.30 04:04
|116.35
|0.00
|0.00
|-8.78
|-6.88
|10201
|RF1
|2034417
|2006.11.29 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9497
|0.0000
|1.9527
|2006.11.29 20:54
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|10201
|RF1
|2035016
|2006.11.29 20:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9482
|0.0000
|1.9512
|2006.11.29 20:54
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|10201
|RF1
|2035225
|2006.11.29 20:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9466
|0.0000
|1.9496
|2006.11.29 20:54
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|10201
|RF1
|2035312
|2006.11.29 20:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|1.9481
|2006.11.29 20:54
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|2035445
|2006.11.29 20:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3164
|2006.11.30 04:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|-4.74
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2035818
|2006.11.29 20:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9466
|0.0000
|1.9496
|2006.11.30 04:05
|1.9481
|0.00
|0.00
|-0.71
|15.00
|10201
|RF1
|2036974
|2006.11.29 22:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|1.9481
|2006.11.30 04:05
|1.9481
|0.00
|0.00
|-1.41
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2039888
|2006.11.30 03:39
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.47
|0.00
|116.17
|2006.11.30 04:04
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|37.81
|10201
|RF1
|2040128
|2006.11.30 04:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.31
|0.00
|116.01
|2006.11.30 09:23
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|25.86
|10201
|RF1[tp]
|2040199
|2006.11.30 04:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3196
|2006.11.30 11:20
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2040228
|2006.11.30 04:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9516
|2006.11.30 08:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10201
|RF1
|2040303
|2006.11.30 04:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9501
|2006.11.30 08:43
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2040452
|2006.11.30 04:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2115
|2006.11.30 11:31
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.49
|10201
|RF1
|2042705
|2006.11.30 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9507
|0.0000
|1.9537
|2006.11.30 09:22
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2043285
|2006.11.30 09:03
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2099
|2006.11.30 11:31
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|10201
|RF1
|2043788
|2006.11.30 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9572
|2006.11.30 11:23
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|2043890
|2006.11.30 09:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.98
|0.00
|115.68
|2006.11.30 17:05
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|10201
|RF1
|2044484
|2006.11.30 09:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9556
|2006.11.30 11:23
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2045110
|2006.11.30 10:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.84
|2006.11.30 17:05
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|10201
|RF1[tp]
|2046382
|2006.11.30 11:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3199
|0.0000
|1.3229
|2006.11.30 17:04
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2046485
|2006.11.30 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9592
|2006.11.30 15:09
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|2046561
|2006.11.30 11:24
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2084
|2006.11.30 11:31
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|79.56
|10201
|RF1
|2046798
|2006.11.30 11:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2034
|2006.11.30 16:57
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|24.93
|10201
|RF1[tp]
|2048174
|2006.11.30 12:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 15:09
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2049993
|2006.11.30 15:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9581
|0.0000
|1.9611
|2006.11.30 16:57
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|10201
|RF1
|2050745
|2006.11.30 15:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9594
|2006.11.30 16:57
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2052149
|2006.11.30 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|1.2000
|2006.11.30 17:08
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|10201
|RF1[tp]
|2052192
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9600
|0.0000
|1.9630
|2006.11.30 17:07
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|10201
|RF1
|2052527
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9615
|2006.11.30 17:07
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2052679
|2006.11.30 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3233
|0.0000
|1.3263
|2006.11.30 18:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2052761
|2006.11.30 17:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.80
|0.00
|115.50
|2006.12.01 13:25
|116.17
|0.00
|0.00
|-1.46
|-31.85
|10201
|RF1
|2052862
|2006.11.30 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9651
|2006.11.30 17:57
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2053057
|2006.11.30 17:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2003
|0.0000
|1.1973
|2006.11.30 18:14
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|25.06
|10201
|RF1[tp]
|2054294
|2006.11.30 17:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9687
|2006.11.30 18:15
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2054956
|2006.11.30 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3266
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 01:52
|1.3246
|0.00
|0.00
|-0.79
|-20.00
|10201
|RF1
|2054963
|2006.11.30 18:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1969
|0.0000
|1.1939
|2006.12.01 08:39
|1.1955
|0.00
|0.00
|-1.04
|11.71
|10201
|RF1
|2055006
|2006.11.30 18:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9723
|2006.12.01 04:28
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.24
|-20.00
|10201
|RF1
|2055420
|2006.11.30 18:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9713
|2006.12.01 04:25
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.47
|-10.00
|10201
|RF1
|2057982
|2006.11.30 21:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9697
|2006.12.01 04:25
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.94
|44.00
|10201
|RF1
|2058057
|2006.11.30 21:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3251
|0.0000
|1.3281
|2006.12.01 01:52
|1.3247
|0.00
|0.00
|-1.58
|-8.00
|10201
|RF1
|2058272
|2006.11.30 21:24
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1985
|0.0000
|1.1955
|2006.12.01 08:39
|1.1955
|0.00
|0.00
|-2.08
|50.19
|10201
|RF1[tp]
|2060610
|2006.12.01 01:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3265
|2006.12.01 01:52
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|2060906
|2006.12.01 01:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3280
|2006.12.01 09:54
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2062106
|2006.12.01 04:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|1.9714
|2006.12.01 08:26
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|10201
|RF1
|2063369
|2006.12.01 07:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9698
|2006.12.01 08:26
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|10201
|RF1[tp]
|2064376
|2006.12.01 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9737
|2006.12.01 08:29
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2064684
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9772
|2006.12.01 11:07
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|10201
|RF1
|2064879
|2006.12.01 08:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.95
|0.00
|115.65
|2006.12.01 13:24
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.16
|10201
|RF1
|2065078
|2006.12.01 08:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1951
|0.0000
|1.1921
|2006.12.01 15:02
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.70
|10201
|RF1
|2066390
|2006.12.01 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3283
|0.0000
|1.3313
|2006.12.01 12:23
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|10201
|RF1
|2066603
|2006.12.01 10:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3268
|0.0000
|1.3298
|2006.12.01 12:23
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|10201
|RF1
|2066622
|2006.12.01 10:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9757
|2006.12.01 11:07
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10201
|RF1
|2066952
|2006.12.01 10:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1966
|0.0000
|1.1936
|2006.12.01 15:02
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.04
|10201
|RF1
|2067043
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3253
|0.0000
|1.3283
|2006.12.01 12:23
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|10201
|so: 93.5%/2804.4/3000.0
|2067051
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9741
|2006.12.01 11:07
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|10201
|RF1
|2067132
|2006.12.01 10:24
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.11
|0.00
|115.81
|2006.12.01 13:24
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.78
|10201
|RF1
|2067291
|2006.12.01 10:29
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1982
|0.0000
|1.1952
|2006.12.01 15:02
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.01
|10201
|RF1
|2067297
|2006.12.01 10:29
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9726
|2006.12.01 11:07
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|2067974
|2006.12.01 10:56
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9711
|2006.12.01 11:07
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|10201
|RF1
|2068281
|2006.12.01 11:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9732
|2006.12.01 11:39
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|10201
|RF1
|2068981
|2006.12.01 11:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9717
|2006.12.01 11:38
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|10201
|RF1
|2069089
|2006.12.01 11:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9701
|2006.12.01 11:38
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|2069225
|2006.12.01 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9718
|2006.12.01 12:27
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|10201
|RF1
|2069426
|2006.12.01 11:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9703
|2006.12.01 12:27
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|10201
|RF1
|2069449
|2006.12.01 11:48
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3237
|0.0000
|1.3267
|2006.12.01 12:23
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|10201
|RF1
|2069598
|2006.12.01 11:51
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1997
|0.0000
|1.1967
|2006.12.01 15:02
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|80.10
|10201
|RF1
|2069829
|2006.12.01 11:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9658
|0.0000
|1.9688
|2006.12.01 12:27
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|2070044
|2006.12.01 12:03
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.26
|0.00
|115.96
|2006.12.01 13:24
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|82.66
|10201
|RF1
|2070613
|2006.12.01 12:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9673
|2006.12.01 12:27
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|10201
|RF1
|2070665
|2006.12.01 12:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3255
|2006.12.01 16:14
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|2070792
|2006.12.01 12:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9692
|2006.12.01 15:02
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|10201
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|-27.12
|743.53
|Closed P/L:
|716.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2072293
|2006.12.01 13:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|0.00
|115.82
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.48
|10201
|RF1
|2073734
|2006.12.01 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9727
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|10201
|RF1
|2073747
|2006.12.01 15:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1981
|0.0000
|1.2011
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|10201
|RF1
|2074078
|2006.12.01 15:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9712
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|10201
|RF1
|2074628
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3258
|0.0000
|1.3288
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|58.62
|Floating P/L:
|58.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|716.41
|Floating P/L:
|58.62
|Margin:
|300.00
|Balance:
|3 716.41
|Equity:
|3 775.03
|Free Margin:
|3 416.41
|Details:
|Gross Profit:
|7 059.24
|Gross Loss:
|6 342.83
|Total Net Profit:
|716.41
|Profit Factor:
|1.11
|Expected Payoff:
|2.45
|Absolute Drawdown:
|933.07
|Maximal Drawdown:
|1 740.03 (45.71%)
|Relative Drawdown:
|45.71% (1 740.03)
|Total Trades:
|292
|Short Positions (won %):
|92 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|200 (51.50%)
|Profit Trades (% of total):
|149 (51.03%)
|Loss trades (% of total):
|143 (48.97%)
|Largest
|profit trade:
|224.00
|loss trade:
|-542.72
|Average
|profit trade:
|47.38
|loss trade:
|-44.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (524.88)
|consecutive losses ($):
|8 (-562.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|705.64 (12)
|consecutive loss (count):
|-1 508.61 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3