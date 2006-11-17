MoneyTec LLC

Account: 61446 Name: Fernanda Currency: USD 2006 December 1, 16:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
18958012006.11.17 14:25balanceDeposit3 000.00
18958472006.11.17 14:35sell0.10usdjpy118.350.00118.052006.11.17 16:50118.050.000.000.0025.41
 10201RF1[tp]
18958492006.11.17 14:36buy0.10usdchf1.25280.00001.25582006.11.17 17:021.24590.000.000.00-55.38
 10201RF1
18958502006.11.17 14:36buy0.10gbpusd1.88630.00001.88932006.11.17 16:491.88930.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
18958512006.11.17 14:36sell0.10eurusd1.27700.00001.27402006.11.17 21:551.28170.000.000.00-47.00
 10201RF1
18962102006.11.17 15:30sell0.20eurusd1.27850.00001.27552006.11.17 21:541.28180.000.000.00-66.00
 10201RF1
18962762006.11.17 15:35buy0.20usdchf1.25120.00001.25422006.11.17 17:021.24600.000.000.00-83.47
 10201RF1
18965472006.11.17 16:25buy0.40usdchf1.24970.00001.25272006.11.17 17:021.24600.000.000.00-118.78
 10201RF1
18967082006.11.17 16:49buy0.10gbpusd1.88980.00001.89282006.11.17 17:021.89280.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
18967162006.11.17 16:50sell0.10usdjpy118.010.00117.712006.11.17 17:17117.710.000.000.0025.49
 10201RF1[tp]
18967172006.11.17 16:50buy0.80usdchf1.24810.00001.25112006.11.17 17:021.24590.000.000.00-141.26
 10201so: 98.7%/2370.0/2400.0
18967372006.11.17 16:51sell0.40eurusd1.28000.00001.27702006.11.17 21:541.28170.000.000.00-68.00
 10201RF1
18969672006.11.17 17:02sell0.80eurusd1.28150.00001.27852006.11.17 21:541.28180.000.000.00-24.00
 10201RF1
18969762006.11.17 17:02buy1.60usdchf1.24650.00001.24952006.11.17 17:021.24590.000.000.00-77.05
 10201RF1
18969962006.11.17 17:02sell0.10usdchf1.24580.00001.24282006.11.17 17:391.24280.000.000.0024.14
 10201RF1[tp]
18969982006.11.17 17:02buy0.10gbpusd1.89330.00001.89632006.11.17 17:381.89630.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
18971232006.11.17 17:06sell1.60eurusd1.28310.00001.28012006.11.17 21:541.28170.000.000.00224.00
 10201RF1
18972992006.11.17 17:17sell0.10usdjpy117.670.00117.372006.11.20 08:52117.880.000.00-1.47-17.81
 10201RF1
18976152006.11.17 17:38buy0.10gbpusd1.89680.00001.89982006.11.17 19:191.89480.000.000.00-20.00
 10201RF1
18976292006.11.17 17:39sell0.10usdchf1.24240.00001.23942006.11.20 11:561.24090.000.00-1.0712.09
 10201RF1
18976832006.11.17 17:42buy0.20gbpusd1.89530.00001.89832006.11.17 19:191.89480.000.000.00-10.00
 10201RF1
18977832006.11.17 17:54sell0.20usdchf1.24390.00001.24092006.11.20 11:561.24090.000.00-2.1548.35
 10201RF1[tp]
18979972006.11.17 18:30buy0.40gbpusd1.89380.00001.89682006.11.17 19:181.89480.000.000.0040.00
 10201RF1
18981452006.11.17 19:19buy0.10gbpusd1.89540.00001.89842006.11.20 11:541.89690.000.00-0.2415.00
 10201RF1
18994502006.11.17 21:39buy0.20gbpusd1.89390.00001.89692006.11.20 11:541.89690.000.00-0.4860.00
 10201RF1[tp]
18995182006.11.17 21:55sell0.10eurusd1.28150.00001.27852006.11.20 14:011.28330.000.000.58-18.00
 10201RF1
18995622006.11.17 22:01sell0.20usdjpy117.830.00117.532006.11.20 08:50117.890.000.00-2.94-10.18
 10201RF1
19012532006.11.20 02:55sell0.20eurusd1.28310.00001.28012006.11.20 14:011.28340.000.000.00-6.00
 10201RF1
19018262006.11.20 05:21sell0.40usdjpy117.980.00117.682006.11.20 08:49117.870.000.000.0037.33
 10201RF1
19026342006.11.20 08:52sell0.10usdjpy117.850.00117.552006.11.20 11:56118.040.000.000.00-16.10
 10201RF1
19030602006.11.20 10:04sell0.20usdjpy118.000.00117.702006.11.20 11:55118.050.000.000.00-8.47
 10201RF1
19031582006.11.20 10:15sell0.40usdjpy118.150.00117.852006.11.20 11:55118.040.000.000.0037.28
 10201RF1
19037472006.11.20 11:54buy0.10gbpusd1.89750.00001.90052006.11.22 03:441.90050.000.00-0.4830.00
 10201RF1[tp]
19037802006.11.20 11:56buy0.10usdjpy118.050.00118.352006.11.22 19:40116.760.000.002.56-110.48
 10201RF1
19037902006.11.20 11:56sell0.40eurusd1.28460.00001.28162006.11.20 14:011.28350.000.000.0044.00
 10201RF1
19038122006.11.20 11:56sell0.10usdchf1.24030.00001.23732006.11.22 09:411.23730.000.00-2.0824.25
 10201RF1[tp]
19041612006.11.20 12:47buy0.20gbpusd1.89600.00001.89902006.11.21 02:141.89900.000.00-0.4760.00
 10201RF1[tp]
19045352006.11.20 14:01sell0.10eurusd1.28310.00001.28012006.11.21 16:081.28010.000.000.5830.00
 10201RF1[tp]
19051902006.11.20 17:02sell0.20usdchf1.24180.00001.23882006.11.22 06:001.23880.000.00-4.1648.43
 10201RF1[tp]
19057872006.11.20 18:55sell0.40usdchf1.24330.00001.24032006.11.21 21:271.24030.000.00-4.1696.75
 10201RF1[tp]
19063462006.11.20 21:03sell0.80usdchf1.24490.00001.24192006.11.21 17:281.24190.000.00-8.33193.25
 10201RF1[tp]
19167952006.11.22 16:11buy0.10eurusd1.29200.00001.29502006.11.22 17:251.29500.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19167962006.11.22 16:11sell0.10usdchf1.22900.00001.22602006.11.22 17:291.22600.000.000.0024.47
 10201RF1[tp]
19167992006.11.22 16:12buy0.20usdjpy116.860.00117.162006.11.22 19:40116.760.000.000.00-17.13
 10201RF1
19168022006.11.22 16:12buy0.10gbpusd1.91210.00001.91512006.11.22 17:231.91510.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19173052006.11.22 17:05buy0.40usdjpy116.710.00117.012006.11.22 19:40116.770.000.000.0020.55
 10201RF1
19173642006.11.22 17:08buy0.80usdjpy116.550.00116.852006.11.22 19:40116.750.000.000.00137.04
 10201RF1
19175312006.11.22 17:23buy0.10gbpusd1.91570.00001.91872006.11.24 10:031.91870.000.00-0.7130.00
 10201RF1[tp]
19176052006.11.22 17:25buy0.10eurusd1.29530.00001.29832006.11.22 20:361.29330.000.000.00-20.00
 10201RF1
19176722006.11.22 17:29sell0.10usdchf1.22550.00001.22252006.11.23 11:091.22400.000.00-3.1212.25
 10201RF1
19177452006.11.22 17:34sell0.20usdchf1.22700.00001.22402006.11.23 11:091.22400.000.00-6.2549.02
 10201RF1[tp]
19179342006.11.22 17:52buy0.20eurusd1.29370.00001.29672006.11.22 20:361.29340.000.000.00-6.00
 10201RF1
19180072006.11.22 17:58buy0.20gbpusd1.91420.00001.91722006.11.24 09:511.91720.000.00-1.4160.00
 10201RF1[tp]
19187902006.11.22 19:40buy0.10usdjpy116.810.00117.112006.11.23 12:19116.430.000.003.84-32.64
 10201RF1
19188192006.11.22 19:44buy0.40eurusd1.29220.00001.29522006.11.22 20:361.29330.000.000.0044.00
 10201RF1
19191272006.11.22 20:37sell0.10eurusd1.29340.00001.29042006.11.23 15:121.29560.000.001.74-22.00
 10201RF1
19198582006.11.22 23:28buy0.20usdjpy116.660.00116.962006.11.23 12:19116.440.000.007.68-37.79
 10201RF1
19227422006.11.23 11:01buy0.40usdjpy116.500.00116.802006.11.23 12:19116.450.000.000.00-17.17
 10201RF1
19227762006.11.23 11:05sell0.20eurusd1.29500.00001.29202006.11.23 15:121.29550.000.000.00-10.00
 10201RF1
19228532006.11.23 11:09sell0.40eurusd1.29650.00001.29352006.11.23 15:121.29540.000.000.0044.00
 10201RF1
19228572006.11.23 11:09sell0.10usdchf1.22340.00001.22042006.11.24 10:251.22040.000.000.0024.58
 10201RF1[tp]
19229692006.11.23 11:36buy0.80usdjpy116.350.00116.652006.11.23 12:19116.470.000.000.0082.42
 10201RF1
19230962006.11.23 12:19buy0.10usdjpy116.460.00116.762006.11.27 03:16115.740.000.002.56-62.21
 10201RF1
19231482006.11.23 12:45buy0.20usdjpy116.300.00116.602006.11.27 03:16115.750.000.005.12-95.03
 10201RF1
19235642006.11.23 15:12sell0.10eurusd1.29520.00001.29222006.11.27 00:001.31690.000.001.16-217.00
 10201RF1
19238552006.11.23 17:10sell0.20eurusd1.29670.00001.29372006.11.27 00:001.31680.000.002.32-402.00
 10201RF1
19238742006.11.23 17:13buy0.40usdjpy116.140.00116.442006.11.24 03:07116.440.000.000.00103.06
 10201RF1[tp]
19330382006.11.24 15:39sell0.40eurusd1.30850.00001.30552006.11.27 00:001.31690.000.004.64-336.00
 10201RF1
19330392006.11.24 15:39sell0.10gbpusd1.93190.00001.92892006.11.27 00:241.94250.000.000.05-106.00
 10201RF1
19330402006.11.24 15:39sell0.10usdchf1.20840.00001.20542006.11.24 19:081.21010.000.000.00-14.05
 10201RF1
19330492006.11.24 15:40buy0.40usdjpy115.700.00116.002006.11.27 03:16115.750.000.0010.2417.28
 10201RF1
19334372006.11.24 16:21sell0.20usdchf1.20990.00001.20692006.11.24 19:081.21020.000.000.00-4.96
 10201RF1
19339682006.11.24 17:20sell0.80eurusd1.31000.00001.30702006.11.27 00:001.31690.000.009.28-552.00
 10201so: 93.6%/1497.2/1600.0
19339752006.11.24 17:20sell0.20gbpusd1.93340.00001.93042006.11.27 00:241.94260.000.000.10-184.00
 10201RF1
19348682006.11.24 18:44sell0.40usdchf1.21140.00001.20842006.11.24 19:081.21040.000.000.0033.05
 10201RF1
19352242006.11.24 19:08buy0.10usdchf1.20990.00001.21292006.11.27 03:051.20630.000.001.74-29.84
 10201RF1
19365962006.11.27 00:00buy0.20usdchf1.20330.00001.20632006.11.27 03:051.20630.000.000.0049.74
 10201RF1[tp]
19366272006.11.27 00:00sell0.40gbpusd1.94550.00001.94252006.11.27 00:241.94250.000.000.00120.00
 10201RF1[tp]
19366842006.11.27 00:01buy0.10eurusd1.31690.00001.31992006.11.27 09:071.31360.000.000.00-33.00
 10201RF1
19367382006.11.27 00:02buy0.80usdjpy115.550.00115.852006.11.27 03:16115.760.000.000.00145.13
 10201RF1
19370802006.11.27 00:24buy0.10gbpusd1.94260.00001.94562006.11.27 00:361.94040.000.000.00-22.00
 10201RF1
19370822006.11.27 00:24buy0.20eurusd1.31540.00001.31842006.11.27 09:071.31350.000.000.00-38.00
 10201RF1
19371352006.11.27 00:27buy0.20gbpusd1.94110.00001.94412006.11.27 00:361.94050.000.000.00-12.00
 10201RF1
19371802006.11.27 00:29buy0.40gbpusd1.93960.00001.94262006.11.27 00:361.94060.000.000.0040.00
 10201RF1
19372782006.11.27 00:36buy0.10gbpusd1.94110.00001.94412006.11.27 03:441.93920.000.000.00-19.00
 10201RF1
19373042006.11.27 00:40buy0.20gbpusd1.93960.00001.94262006.11.27 03:441.93900.000.000.00-12.00
 10201RF1
19387982006.11.27 02:36buy0.40eurusd1.31380.00001.31682006.11.27 09:061.31360.000.000.00-8.00
 10201RF1
19445372006.11.27 03:05buy0.10usdchf1.20670.00001.20972006.11.27 08:411.20820.000.000.0012.42
 10201RF1
19454982006.11.27 03:10buy0.40gbpusd1.93810.00001.94112006.11.27 03:441.93910.000.000.0040.00
 10201RF1
19465762006.11.27 03:16sell0.10usdjpy115.750.00115.452006.11.27 08:07116.090.000.000.00-29.29
 10201RF1
19483362006.11.27 03:44buy0.10gbpusd1.93960.00001.94262006.11.27 07:341.93730.000.000.00-23.00
 10201RF1
19484312006.11.27 03:49buy0.20usdchf1.20520.00001.20822006.11.27 08:411.20820.000.000.0049.66
 10201RF1[tp]
19527912006.11.27 06:49sell0.20usdjpy115.910.00115.612006.11.27 08:07116.100.000.000.00-32.73
 10201RF1
19529282006.11.27 06:54buy0.20gbpusd1.93800.00001.94102006.11.27 07:341.93740.000.000.00-12.00
 10201RF1
19536002006.11.27 07:24buy0.80eurusd1.31220.00001.31522006.11.27 09:061.31350.000.000.00104.00
 10201RF1
19537092006.11.27 07:25buy0.40gbpusd1.93630.00001.93932006.11.27 07:341.93740.000.000.0044.00
 10201RF1
19539182006.11.27 07:29sell0.40usdjpy116.060.00115.762006.11.27 08:07116.090.000.000.00-10.34
 10201RF1
19541132006.11.27 07:34buy0.10gbpusd1.93770.00001.94072006.11.27 07:491.93560.000.000.00-21.00
 10201RF1
19543792006.11.27 07:42buy0.20gbpusd1.93620.00001.93922006.11.27 07:491.93560.000.000.00-12.00
 10201RF1
19546022006.11.27 07:46buy0.40gbpusd1.93450.00001.93752006.11.27 07:491.93560.000.000.0044.00
 10201RF1
19547412006.11.27 07:49buy0.10gbpusd1.93600.00001.93902006.11.27 10:131.93900.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19550212006.11.27 07:57sell0.80usdjpy116.220.00115.922006.11.27 08:07116.090.000.000.0089.59
 10201RF1
19552992006.11.27 08:07sell0.10usdjpy116.060.00115.762006.11.27 11:25116.240.000.000.00-15.49
 10201RF1
19563192006.11.27 08:41buy0.10usdchf1.20880.00001.21182006.11.27 09:591.20700.000.000.00-14.91
 10201RF1
19569442006.11.27 09:01buy0.20usdchf1.20730.00001.21032006.11.27 09:591.20690.000.000.00-6.63
 10201RF1
19571032006.11.27 09:07buy0.10eurusd1.31380.00001.31682006.11.27 11:031.31040.000.000.00-34.00
 10201RF1
19574592006.11.27 09:22buy0.20eurusd1.31230.00001.31532006.11.27 11:031.31050.000.000.00-36.00
 10201RF1
19578012006.11.27 09:30buy0.40usdchf1.20580.00001.20882006.11.27 09:591.20680.000.000.0033.15
 10201RF1
19585262006.11.27 09:59buy0.10usdchf1.20760.00001.21062006.11.27 10:581.21060.000.000.0024.78
 10201RF1[tp]
19590782006.11.27 10:13buy0.10gbpusd1.93960.00001.94262006.11.27 10:401.93620.000.000.00-34.00
 10201RF1
19592432006.11.27 10:18buy0.20gbpusd1.93800.00001.94102006.11.27 10:401.93630.000.000.00-34.00
 10201RF1
19596112006.11.27 10:26buy0.40gbpusd1.93640.00001.93942006.11.27 10:401.93630.000.000.00-4.00
 10201RF1
19597312006.11.27 10:28buy0.40eurusd1.31080.00001.31382006.11.27 11:031.31040.000.000.00-16.00
 10201RF1
19598252006.11.27 10:30buy0.80gbpusd1.93480.00001.93782006.11.27 10:401.93610.000.000.00104.00
 10201RF1
19602752006.11.27 10:40buy0.10gbpusd1.93660.00001.93962006.11.27 10:581.93060.000.000.00-60.00
 10201RF1
19605162006.11.27 10:52buy0.20gbpusd1.93510.00001.93812006.11.27 10:581.93070.000.000.00-88.00
 10201RF1
19606402006.11.27 10:55sell0.20usdjpy116.220.00115.922006.11.27 11:25116.250.000.000.00-5.16
 10201RF1
19607342006.11.27 10:57buy0.40gbpusd1.93360.00001.93662006.11.27 10:581.93130.000.000.00-92.00
 10201so: 96.4%/1831.8/1900.0
19608272006.11.27 10:58sell0.40usdjpy116.370.00116.072006.11.27 11:24116.260.000.000.0037.85
 10201RF1
19608372006.11.27 10:58buy0.80gbpusd1.93210.00001.93512006.11.27 10:581.93080.000.000.00-104.00
 10201RF1
19608492006.11.27 10:58buy0.80eurusd1.30930.00001.31232006.11.27 11:031.31050.000.000.0096.00
 10201RF1
19608622006.11.27 10:58buy0.10usdchf1.21120.00001.21422006.11.27 14:531.20920.000.000.00-16.54
 10201RF1
19608792006.11.27 10:58buy0.10gbpusd1.93100.00001.93402006.11.27 11:031.93400.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19611612006.11.27 11:02buy0.20usdchf1.20970.00001.21272006.11.27 14:531.20930.000.000.00-6.62
 10201RF1
19612122006.11.27 11:03buy0.10eurusd1.31080.00001.31382006.11.27 21:131.31380.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19612292006.11.27 11:03buy0.10gbpusd1.93440.00001.93742006.11.27 11:381.93740.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19618932006.11.27 11:22buy0.40usdchf1.20820.00001.21122006.11.27 14:531.20920.000.000.0033.08
 10201RF1
19619462006.11.27 11:25sell0.10usdjpy116.210.00115.912006.11.28 15:35116.050.000.000.0013.79
 10201RF1
19623522006.11.27 11:38buy0.10gbpusd1.93780.00001.94082006.11.27 15:231.93590.000.000.00-19.00
 10201RF1
19636652006.11.27 12:23buy0.20gbpusd1.93630.00001.93932006.11.27 15:231.93580.000.000.00-10.00
 10201RF1
19666242006.11.27 14:53buy0.10usdchf1.20980.00001.21282006.11.28 10:271.20500.000.000.00-39.83
 10201RF1
19667552006.11.27 14:59buy0.40gbpusd1.93470.00001.93772006.11.27 15:231.93580.000.000.0044.00
 10201RF1
19671552006.11.27 15:22buy0.20usdchf1.20830.00001.21132006.11.28 10:271.20500.000.000.00-54.77
 10201RF1
19671802006.11.27 15:23buy0.10gbpusd1.93630.00001.93932006.11.27 17:231.93790.000.000.0016.00
 10201RF1
19675632006.11.27 15:41buy0.20gbpusd1.93470.00001.93772006.11.27 17:231.93770.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
19701012006.11.27 17:23buy0.10gbpusd1.93850.00001.94152006.11.28 03:431.94010.000.000.0016.00
 10201RF1
19707782006.11.27 17:43buy0.20gbpusd1.93690.00001.93992006.11.28 03:431.93990.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
19743612006.11.27 21:11buy0.40usdchf1.20670.00001.20972006.11.28 10:271.20500.000.000.00-56.43
 10201RF1
19744612006.11.27 21:13buy0.10eurusd1.31410.00001.31712006.11.28 10:071.31560.000.000.0015.00
 10201RF1
19802452006.11.28 03:43buy0.10gbpusd1.94060.00001.94362006.11.28 09:111.93860.000.000.00-20.00
 10201RF1
19804012006.11.28 03:51buy0.20gbpusd1.93910.00001.94212006.11.28 09:111.93850.000.000.00-12.00
 10201RF1
19836892006.11.28 07:54buy0.40gbpusd1.93760.00001.94062006.11.28 09:111.93860.000.000.0040.00
 10201RF1
19837822006.11.28 07:56buy0.20eurusd1.31260.00001.31562006.11.28 10:071.31560.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
19857822006.11.28 09:11buy0.10gbpusd1.93910.00001.94212006.11.28 09:541.94210.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19872532006.11.28 09:54buy0.10gbpusd1.94260.00001.94562006.11.28 10:401.94560.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19878102006.11.28 10:06buy0.80usdchf1.20520.00001.20822006.11.28 10:271.20490.000.000.00-19.92
 10201RF1
19879432006.11.28 10:07buy0.10eurusd1.31580.00001.31882006.11.28 15:341.31740.000.000.0016.00
 10201RF1
19881532006.11.28 10:11buy1.60usdchf1.20370.00001.20672006.11.28 10:271.20500.000.000.00172.61
 10201RF1
19886752006.11.28 10:27sell0.10usdchf1.20490.00001.20192006.11.28 15:351.20350.000.000.0011.63
 10201RF1
19892942006.11.28 10:40buy0.10gbpusd1.94590.00001.94892006.11.28 11:151.94390.000.000.00-20.00
 10201RF1
19895092006.11.28 10:45buy0.20eurusd1.31430.00001.31732006.11.28 15:341.31730.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
19895322006.11.28 10:46buy0.20gbpusd1.94440.00001.94742006.11.28 11:151.94380.000.000.00-12.00
 10201RF1
19896352006.11.28 10:48sell0.20usdchf1.20650.00001.20352006.11.28 15:351.20350.000.000.0049.85
 10201RF1[tp]
19900472006.11.28 11:01buy0.40gbpusd1.94280.00001.94582006.11.28 11:151.94390.000.000.0044.00
 10201RF1
19903522006.11.28 11:15buy0.10gbpusd1.94430.00001.94732006.11.28 15:301.94730.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
19948752006.11.28 14:20sell0.20usdjpy116.360.00116.062006.11.28 15:35116.060.000.000.0051.70
 10201RF1[tp]
19964442006.11.28 15:30buy0.10gbpusd1.94780.00001.95082006.11.28 20:141.94920.000.000.0014.00
 10201RF1
19968572006.11.28 15:34buy0.10eurusd1.31800.00001.32102006.11.28 18:481.31600.000.000.00-20.00
 10201RF1
19969132006.11.28 15:35sell0.10usdchf1.20320.00001.20022006.11.28 16:501.20500.000.000.00-14.94
 10201RF1
19969162006.11.28 15:35sell0.10usdjpy116.020.00115.722006.11.29 02:15115.880.000.00-2.9212.08
 10201RF1
19970622006.11.28 15:37sell0.20usdchf1.20470.00001.20172006.11.28 16:501.20510.000.000.00-6.64
 10201RF1
19970962006.11.28 15:37buy0.20eurusd1.31650.00001.31952006.11.28 18:481.31590.000.000.00-12.00
 10201RF1
19974832006.11.28 15:48sell0.20usdjpy116.170.00115.872006.11.29 02:15115.870.000.00-5.8651.78
 10201RF1[tp]
19995462006.11.28 16:30sell0.40usdchf1.20630.00001.20332006.11.28 16:501.20520.000.000.0036.51
 10201RF1
20003622006.11.28 16:51sell0.10usdchf1.20460.00001.20162006.11.28 17:111.20780.000.000.00-26.49
 10201RF1
20005252006.11.28 16:53sell0.20usdchf1.20610.00001.20312006.11.28 17:111.20790.000.000.00-29.80
 10201RF1
20009222006.11.28 17:01sell0.40usdchf1.20760.00001.20462006.11.28 17:111.20780.000.000.00-6.62
 10201RF1
20011082006.11.28 17:03buy0.40eurusd1.31500.00001.31802006.11.28 18:481.31600.000.000.0040.00
 10201RF1
20012272006.11.28 17:04sell0.80usdchf1.20910.00001.20612006.11.28 17:101.20790.000.000.0079.48
 10201RF1
20015742006.11.28 17:11buy0.10usdchf1.20780.00001.21082006.11.28 20:391.20450.000.000.00-27.40
 10201RF1
20037362006.11.28 18:05buy0.20gbpusd1.94630.00001.94932006.11.28 20:141.94930.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20052712006.11.28 18:48buy0.10eurusd1.31620.00001.31922006.11.28 20:151.31740.000.000.0012.00
 10201RF1
20058482006.11.28 19:07buy0.20usdchf1.20630.00001.20932006.11.28 20:391.20450.000.000.00-29.89
 10201RF1
20063032006.11.28 19:30buy0.20eurusd1.31460.00001.31762006.11.28 20:151.31760.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20077442006.11.28 20:14buy0.10gbpusd1.94980.00001.95282006.11.28 23:031.95280.000.00-0.2430.00
 10201RF1[tp]
20078002006.11.28 20:15buy0.10eurusd1.31780.00001.32082006.11.28 23:041.32080.000.00-0.7930.00
 10201RF1[tp]
20078642006.11.28 20:16buy0.40usdchf1.20470.00001.20772006.11.28 20:391.20440.000.000.00-9.96
 10201RF1
20090412006.11.28 20:37buy0.80usdchf1.20320.00001.20622006.11.28 20:391.20440.000.000.0079.71
 10201RF1
20092142006.11.28 20:39sell0.10usdchf1.20460.00001.20162006.11.29 01:531.20160.000.00-2.0824.97
 10201RF1[tp]
20128012006.11.28 23:03buy0.10gbpusd1.95330.00001.95632006.11.29 10:171.95010.000.00-0.24-32.00
 10201RF1
20128502006.11.28 23:04buy0.10eurusd1.32110.00001.32412006.11.29 14:131.31470.000.00-0.79-64.00
 10201RF1
20135342006.11.28 23:45buy0.20gbpusd1.95180.00001.95482006.11.29 10:161.95000.000.00-0.47-36.00
 10201RF1
20143692006.11.29 00:27buy0.20eurusd1.31950.00001.32252006.11.29 14:121.31480.000.000.00-94.00
 10201RF1
20159302006.11.29 01:53sell0.10usdchf1.20110.00001.19812006.11.29 08:251.20320.000.000.00-17.45
 10201RF1
20162582006.11.29 02:01sell0.20usdchf1.20270.00001.19972006.11.29 08:251.20330.000.000.00-9.97
 10201RF1
20167382006.11.29 02:15sell0.10usdjpy115.840.00115.542006.11.29 16:02116.190.000.000.00-30.12
 10201RF1
20204342006.11.29 07:34sell0.40usdchf1.20430.00001.20132006.11.29 08:241.20320.000.000.0036.57
 10201RF1
20210332006.11.29 08:25sell0.10usdchf1.20270.00001.19972006.11.29 10:521.20620.000.000.00-29.02
 10201RF1
20222942006.11.29 09:39sell0.20usdchf1.20430.00001.20132006.11.29 10:521.20630.000.000.00-33.16
 10201RF1
20225282006.11.29 09:48buy0.40eurusd1.31790.00001.32092006.11.29 14:121.31470.000.000.00-128.00
 10201RF1
20225312006.11.29 09:48buy0.40gbpusd1.95030.00001.95332006.11.29 10:161.94990.000.000.00-16.00
 10201RF1
20229192006.11.29 10:04sell0.40usdchf1.20580.00001.20282006.11.29 10:521.20620.000.000.00-13.26
 10201RF1
20229612006.11.29 10:05buy0.80gbpusd1.94860.00001.95162006.11.29 10:161.94990.000.000.00104.00
 10201RF1
20229972006.11.29 10:05sell0.20usdjpy116.000.00115.702006.11.29 16:02116.200.000.000.00-34.42
 10201RF1
20233622006.11.29 10:17buy0.10gbpusd1.95040.00001.95342006.11.29 15:071.95180.000.000.0014.00
 10201RF1
20235072006.11.29 10:23sell0.40usdjpy116.150.00115.852006.11.29 16:02116.190.000.000.00-13.77
 10201RF1
20235762006.11.29 10:25buy0.20gbpusd1.94880.00001.95182006.11.29 15:071.95180.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20236532006.11.29 10:28sell0.80usdchf1.20730.00001.20432006.11.29 10:521.20610.000.000.0079.60
 10201RF1
20241352006.11.29 10:52buy0.10usdchf1.20630.00001.20932006.11.29 15:301.20930.000.000.0024.81
 10201RF1[tp]
20245702006.11.29 11:13buy0.80eurusd1.31640.00001.31942006.11.29 14:121.31450.000.000.00-152.00
 10201so: 93.9%/2347.0/2500.0
20275452006.11.29 14:02sell0.80usdjpy116.310.00116.012006.11.29 16:02116.180.000.000.0089.52
 10201RF1
20276802006.11.29 14:12buy1.60eurusd1.31490.00001.31792006.11.29 14:121.31460.000.000.00-48.00
 10201RF1
20276952006.11.29 14:13buy0.10eurusd1.31490.00001.31792006.11.30 04:051.31640.000.00-2.3715.00
 10201RF1
20286442006.11.29 15:07buy0.10gbpusd1.95220.00001.95522006.11.29 15:311.94990.000.000.00-23.00
 10201RF1
20290212006.11.29 15:30buy0.20gbpusd1.95050.00001.95352006.11.29 15:311.94990.000.000.00-12.00
 10201RF1
20291052006.11.29 15:30buy0.10usdchf1.20970.00001.21272006.11.29 15:401.20750.000.000.00-18.22
 10201RF1
20291152006.11.29 15:30buy0.40gbpusd1.94870.00001.95172006.11.29 15:311.94990.000.000.0048.00
 10201RF1
20292302006.11.29 15:31buy0.10gbpusd1.95050.00001.95352006.11.29 15:341.95350.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20292642006.11.29 15:32buy0.20usdchf1.20820.00001.21122006.11.29 15:401.20760.000.000.00-9.94
 10201RF1
20294582006.11.29 15:34buy0.40usdchf1.20660.00001.20962006.11.29 15:401.20770.000.000.0036.43
 10201RF1
20294662006.11.29 15:34buy0.10gbpusd1.95410.00001.95712006.11.29 16:031.95080.000.000.00-33.00
 10201RF1
20295592006.11.29 15:35buy0.20gbpusd1.95260.00001.95562006.11.29 16:031.95070.000.000.00-38.00
 10201RF1
20297532006.11.29 15:40buy0.10usdchf1.20790.00001.21092006.11.29 18:021.20940.000.000.0012.40
 10201RF1
20299192006.11.29 15:45buy0.40gbpusd1.95100.00001.95402006.11.29 16:031.95080.000.000.00-8.00
 10201RF1
20302602006.11.29 15:56buy0.80gbpusd1.94940.00001.95242006.11.29 16:031.95070.000.000.00104.00
 10201RF1
20304952006.11.29 16:02sell0.10usdjpy116.160.00115.862006.11.30 04:04116.340.000.00-4.39-15.47
 10201RF1
20305282006.11.29 16:03buy0.10gbpusd1.95120.00001.95422006.11.29 19:001.94930.000.000.00-19.00
 10201RF1
20317792006.11.29 16:54buy0.20usdchf1.20640.00001.20942006.11.29 18:021.20940.000.000.0049.61
 10201RF1[tp]
20323122006.11.29 17:06buy0.20gbpusd1.94970.00001.95272006.11.29 19:001.94920.000.000.00-10.00
 10201RF1
20333922006.11.29 18:02buy0.10usdchf1.21000.00001.21302006.11.30 11:311.20650.000.002.60-29.01
 10201RF1
20335192006.11.29 18:06buy0.40gbpusd1.94820.00001.95122006.11.29 19:001.94920.000.000.0040.00
 10201RF1
20338172006.11.29 18:19sell0.20usdjpy116.310.00116.012006.11.30 04:04116.350.000.00-8.78-6.88
 10201RF1
20344172006.11.29 19:00buy0.10gbpusd1.94970.00001.95272006.11.29 20:541.94620.000.000.00-35.00
 10201RF1
20350162006.11.29 20:00buy0.20gbpusd1.94820.00001.95122006.11.29 20:541.94630.000.000.00-38.00
 10201RF1
20352252006.11.29 20:23buy0.40gbpusd1.94660.00001.94962006.11.29 20:541.94620.000.000.00-16.00
 10201RF1
20353122006.11.29 20:24buy0.80gbpusd1.94510.00001.94812006.11.29 20:541.94630.000.000.0096.00
 10201RF1
20354452006.11.29 20:27buy0.20eurusd1.31340.00001.31642006.11.30 04:051.31640.000.00-4.7460.00
 10201RF1[tp]
20358182006.11.29 20:54buy0.10gbpusd1.94660.00001.94962006.11.30 04:051.94810.000.00-0.7115.00
 10201RF1
20369742006.11.29 22:47buy0.20gbpusd1.94510.00001.94812006.11.30 04:051.94810.000.00-1.4160.00
 10201RF1[tp]
20398882006.11.30 03:39sell0.40usdjpy116.470.00116.172006.11.30 04:04116.360.000.000.0037.81
 10201RF1
20401282006.11.30 04:04sell0.10usdjpy116.310.00116.012006.11.30 09:23116.010.000.000.0025.86
 10201RF1[tp]
20401992006.11.30 04:05buy0.10eurusd1.31660.00001.31962006.11.30 11:201.31960.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20402282006.11.30 04:05buy0.10gbpusd1.94860.00001.95162006.11.30 08:431.95010.000.000.0015.00
 10201RF1
20403032006.11.30 04:07buy0.20gbpusd1.94710.00001.95012006.11.30 08:431.95010.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20404522006.11.30 04:15buy0.20usdchf1.20850.00001.21152006.11.30 11:311.20660.000.000.00-31.49
 10201RF1
20427052006.11.30 08:43buy0.10gbpusd1.95070.00001.95372006.11.30 09:221.95370.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20432852006.11.30 09:03buy0.40usdchf1.20690.00001.20992006.11.30 11:311.20650.000.000.00-13.26
 10201RF1
20437882006.11.30 09:22buy0.10gbpusd1.95420.00001.95722006.11.30 11:231.95560.000.000.0014.00
 10201RF1
20438902006.11.30 09:23sell0.10usdjpy115.980.00115.682006.11.30 17:05115.840.000.000.0012.09
 10201RF1
20444842006.11.30 09:35buy0.20gbpusd1.95260.00001.95562006.11.30 11:231.95560.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20451102006.11.30 10:01sell0.20usdjpy116.140.00115.842006.11.30 17:05115.840.000.000.0051.80
 10201RF1[tp]
20463822006.11.30 11:20buy0.10eurusd1.31990.00001.32292006.11.30 17:041.32290.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20464852006.11.30 11:23buy0.10gbpusd1.95620.00001.95922006.11.30 15:091.95760.000.000.0014.00
 10201RF1
20465612006.11.30 11:24buy0.80usdchf1.20540.00001.20842006.11.30 11:311.20660.000.000.0079.56
 10201RF1
20467982006.11.30 11:31sell0.10usdchf1.20640.00001.20342006.11.30 16:571.20340.000.000.0024.93
 10201RF1[tp]
20481742006.11.30 12:52buy0.20gbpusd1.95460.00001.95762006.11.30 15:091.95760.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20499932006.11.30 15:09buy0.10gbpusd1.95810.00001.96112006.11.30 16:571.95940.000.000.0013.00
 10201RF1
20507452006.11.30 15:35buy0.20gbpusd1.95640.00001.95942006.11.30 16:571.95940.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20521492006.11.30 16:57sell0.10usdchf1.20300.00001.20002006.11.30 17:081.20000.000.000.0025.00
 10201RF1[tp]
20521922006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.96000.00001.96302006.11.30 17:071.96150.000.000.0015.00
 10201RF1
20525272006.11.30 17:02buy0.20gbpusd1.95850.00001.96152006.11.30 17:071.96150.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20526792006.11.30 17:04buy0.10eurusd1.32330.00001.32632006.11.30 18:141.32630.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20527612006.11.30 17:05sell0.10usdjpy115.800.00115.502006.12.01 13:25116.170.000.00-1.46-31.85
 10201RF1
20528622006.11.30 17:07buy0.10gbpusd1.96210.00001.96512006.11.30 17:571.96510.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20530572006.11.30 17:11sell0.10usdchf1.20030.00001.19732006.11.30 18:141.19730.000.000.0025.06
 10201RF1[tp]
20542942006.11.30 17:57buy0.10gbpusd1.96570.00001.96872006.11.30 18:151.96870.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20549562006.11.30 18:14buy0.10eurusd1.32660.00001.32962006.12.01 01:521.32460.000.00-0.79-20.00
 10201RF1
20549632006.11.30 18:14sell0.10usdchf1.19690.00001.19392006.12.01 08:391.19550.000.00-1.0411.71
 10201RF1
20550062006.11.30 18:15buy0.10gbpusd1.96980.00001.97232006.12.01 04:281.96780.000.00-0.24-20.00
 10201RF1
20554202006.11.30 18:25buy0.20gbpusd1.96830.00001.97132006.12.01 04:251.96780.000.00-0.47-10.00
 10201RF1
20579822006.11.30 21:00buy0.40gbpusd1.96670.00001.96972006.12.01 04:251.96780.000.00-0.9444.00
 10201RF1
20580572006.11.30 21:05buy0.20eurusd1.32510.00001.32812006.12.01 01:521.32470.000.00-1.58-8.00
 10201RF1
20582722006.11.30 21:24sell0.20usdchf1.19850.00001.19552006.12.01 08:391.19550.000.00-2.0850.19
 10201RF1[tp]
20606102006.12.01 01:30buy0.40eurusd1.32350.00001.32652006.12.01 01:521.32460.000.000.0044.00
 10201RF1
20609062006.12.01 01:52buy0.10eurusd1.32500.00001.32802006.12.01 09:541.32800.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20621062006.12.01 04:28buy0.10gbpusd1.96840.00001.97142006.12.01 08:261.96980.000.000.0014.00
 10201RF1
20633692006.12.01 07:05buy0.20gbpusd1.96680.00001.96982006.12.01 08:261.96980.000.000.0060.00
 10201RF1[tp]
20643762006.12.01 08:26buy0.10gbpusd1.97070.00001.97372006.12.01 08:291.97370.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20646842006.12.01 08:29buy0.10gbpusd1.97420.00001.97722006.12.01 11:071.96980.000.000.00-44.00
 10201RF1
20648792006.12.01 08:33sell0.20usdjpy115.950.00115.652006.12.01 13:24116.160.000.000.00-36.16
 10201RF1
20650782006.12.01 08:39sell0.10usdchf1.19510.00001.19212006.12.01 15:021.19830.000.000.00-26.70
 10201RF1
20663902006.12.01 09:54buy0.10eurusd1.32830.00001.33132006.12.01 12:231.32210.000.000.00-62.00
 10201RF1
20666032006.12.01 10:02buy0.20eurusd1.32680.00001.32982006.12.01 12:231.32200.000.000.00-96.00
 10201RF1
20666222006.12.01 10:02buy0.20gbpusd1.97270.00001.97572006.12.01 11:071.96970.000.000.00-60.00
 10201RF1
20669522006.12.01 10:19sell0.20usdchf1.19660.00001.19362006.12.01 15:021.19840.000.000.00-30.04
 10201RF1
20670432006.12.01 10:22buy0.40eurusd1.32530.00001.32832006.12.01 12:231.32210.000.000.00-128.00
 10201so: 93.5%/2804.4/3000.0
20670512006.12.01 10:22buy0.40gbpusd1.97110.00001.97412006.12.01 11:071.96960.000.000.00-60.00
 10201RF1
20671322006.12.01 10:24sell0.40usdjpy116.110.00115.812006.12.01 13:24116.150.000.000.00-13.78
 10201RF1
20672912006.12.01 10:29sell0.40usdchf1.19820.00001.19522006.12.01 15:021.19850.000.000.00-10.01
 10201RF1
20672972006.12.01 10:29buy0.80gbpusd1.96960.00001.97262006.12.01 11:071.96950.000.000.00-8.00
 10201RF1
20679742006.12.01 10:56buy1.60gbpusd1.96810.00001.97112006.12.01 11:071.96940.000.000.00208.00
 10201RF1
20682812006.12.01 11:07buy0.10gbpusd1.97020.00001.97322006.12.01 11:391.96820.000.000.00-20.00
 10201RF1
20689812006.12.01 11:32buy0.20gbpusd1.96870.00001.97172006.12.01 11:381.96810.000.000.00-12.00
 10201RF1
20690892006.12.01 11:35buy0.40gbpusd1.96710.00001.97012006.12.01 11:381.96820.000.000.0044.00
 10201RF1
20692252006.12.01 11:39buy0.10gbpusd1.96880.00001.97182006.12.01 12:271.96580.000.000.00-30.00
 10201RF1
20694262006.12.01 11:48buy0.20gbpusd1.96730.00001.97032006.12.01 12:271.96570.000.000.00-32.00
 10201RF1
20694492006.12.01 11:48buy0.80eurusd1.32370.00001.32672006.12.01 12:231.32210.000.000.00-128.00
 10201RF1
20695982006.12.01 11:51sell0.80usdchf1.19970.00001.19672006.12.01 15:021.19850.000.000.0080.10
 10201RF1
20698292006.12.01 11:59buy0.40gbpusd1.96580.00001.96882006.12.01 12:271.96560.000.000.00-8.00
 10201RF1
20700442006.12.01 12:03sell0.80usdjpy116.260.00115.962006.12.01 13:24116.140.000.000.0082.66
 10201RF1
20706132006.12.01 12:23buy0.80gbpusd1.96430.00001.96732006.12.01 12:271.96550.000.000.0096.00
 10201RF1
20706652006.12.01 12:23buy0.10eurusd1.32250.00001.32552006.12.01 16:141.32550.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
20707922006.12.01 12:27buy0.10gbpusd1.96620.00001.96922006.12.01 15:021.96920.000.000.0030.00
 10201RF1[tp]
  0.00 0.00 -27.12 743.53
Closed P/L: 716.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20722932006.12.01 13:25sell0.10usdjpy116.120.00115.82 116.010.000.000.009.48
 10201RF1
20737342006.12.01 15:02buy0.10gbpusd1.96970.00001.9727 1.97040.000.000.007.00
 10201RF1
20737472006.12.01 15:02buy0.10usdchf1.19810.00001.2011 1.19680.000.000.00-10.86
 10201RF1
20740782006.12.01 15:30buy0.20gbpusd1.96820.00001.9712 1.97040.000.000.0044.00
 10201RF1
20746282006.12.01 16:14buy0.10eurusd1.32580.00001.3288 1.32670.000.000.009.00
 10201RF1
  0.00 0.00 0.00 58.62
 Floating P/L: 58.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 716.41 Floating P/L: 58.62 Margin: 300.00
Balance: 3 716.41 Equity: 3 775.03 Free Margin: 3 416.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 059.24 Gross Loss: 6 342.83 Total Net Profit: 716.41
Profit Factor: 1.11 Expected Payoff: 2.45  
Absolute Drawdown: 933.07 Maximal Drawdown: 1 740.03 (45.71%) Relative Drawdown: 45.71% (1 740.03)
 
Total Trades: 292 Short Positions (won %): 92 (50.00%) Long Positions (won %): 200 (51.50%)
Profit Trades (% of total): 149 (51.03%) Loss trades (% of total): 143 (48.97%)
Largest profit trade: 224.00 loss trade: -542.72
Average profit trade: 47.38 loss trade: -44.36
Maximum consecutive wins ($): 16 (524.88) consecutive losses ($): 8 (-562.23)
Maximal consecutive profit (count): 705.64 (12) consecutive loss (count): -1 508.61 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3