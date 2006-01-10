Strategy Tester Report
GoblinFibo1.2

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=15; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=500; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test4513Ticks modelled826504Modelling quality99.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit4992.13Gross profit21165.27Gross loss-16173.14
Profit factor1.31Expected payoff3.63
Absolute drawdown1830.28Maximal drawdown2922.38 (26.35%)Relative drawdown26.35% (2922.38)
Total trades1377Short positions (won %)624 (73.24%)Long positions (won %)753 (73.57%)
Profit trades (% of total)1011 (73.42%)Loss trades (% of total)366 (26.58%)
Largestprofit trade377.39loss trade-503.44
Averageprofit trade20.93loss trade-44.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (357.01)consecutive losses (loss in money)12 (-2741.32)
Maximalconsecutive profit (count of wins)480.84 (11)consecutive loss (count of losses)-2741.32 (12)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 19:10buy10.101.16581.14231.1678
22006.01.02 20:58buy20.101.16401.14231.1660
32006.01.02 23:05buy30.201.16211.14221.1641
42006.01.03 03:33buy40.301.16031.14221.1623
52006.01.03 07:59t/p40.301.16231.14221.162351.6210051.62
62006.01.03 07:59close30.201.16241.14221.16415.6610057.28
72006.01.03 07:59close20.101.16241.14231.1660-13.5110043.77
82006.01.03 07:59close10.101.16261.14231.1678-27.2710016.51
92006.01.03 12:00sell50.101.15661.18011.1546
102006.01.03 14:01t/p50.101.15461.18011.154617.3210033.83
112006.01.04 04:02sell60.101.15481.17831.1528
122006.01.04 07:07t/p60.101.15281.17831.152817.3510051.18
132006.01.04 07:07sell70.101.15241.17591.1504
142006.01.04 09:03sell80.101.15431.17601.1523
152006.01.04 09:19t/p80.101.15231.17601.152317.3610068.54
162006.01.04 09:19close70.101.15231.17591.15040.8710069.41
172006.01.04 09:19sell90.101.15211.17561.1501
182006.01.04 10:33t/p90.101.15011.17561.150117.3910086.80
192006.01.04 10:33sell100.101.14971.17321.1477
202006.01.04 10:38sell110.101.15161.17331.1496
212006.01.04 12:24t/p110.101.14961.17331.149617.4010104.20
222006.01.04 12:24close100.101.14961.17321.14770.8710105.07
232006.01.04 12:24sell120.101.14941.17291.1474
242006.01.04 12:56t/p120.101.14741.17291.147417.4310122.50
252006.01.04 12:56sell130.101.14711.17061.1451
262006.01.04 18:34sell140.101.14891.17061.1469
272006.01.04 23:42t/p140.101.14691.17061.146917.4410139.94
282006.01.04 23:42close130.101.14691.17061.14511.7410141.68
292006.01.04 23:43buy150.101.14711.12361.1491
302006.01.05 04:02t/p150.101.14911.12361.149118.1510159.83
312006.01.05 04:02buy160.101.14941.12591.1514
322006.01.05 05:59t/p160.101.15141.12591.151417.3710177.20
332006.01.05 05:59buy170.101.15171.12821.1537
342006.01.05 08:38t/p170.101.15371.12821.153717.3410194.54
352006.01.05 08:38buy180.101.15401.13051.1560
362006.01.05 09:05t/p180.101.15601.13051.156017.3010211.84
372006.01.05 09:05buy190.101.15631.13281.1583
382006.01.05 10:00t/p190.101.15831.13281.158317.2710229.11
392006.01.05 10:00buy200.101.15861.13511.1606
402006.01.05 10:52t/p200.101.16061.13511.160617.2310246.34
412006.01.05 10:52buy210.101.16091.13741.1629
422006.01.05 12:12buy220.101.15911.13741.1611
432006.01.05 12:24t/p220.101.16111.13741.161117.2310263.57
442006.01.05 12:24close210.101.16111.13741.16291.7210265.29
452006.01.05 12:24buy230.101.16131.13781.1633
462006.01.05 12:46t/p230.101.16331.13781.163317.1910282.48
472006.01.05 12:46buy240.101.16371.14021.1657
482006.01.05 14:31buy250.101.16191.14021.1639
492006.01.05 15:12t/p250.101.16391.14021.163917.1810299.66
502006.01.05 15:12close240.101.16391.14021.16571.7210301.38
512006.01.05 15:12sell260.101.16381.18731.1618
522006.01.05 18:44t/p260.101.16181.18731.161817.2110318.59
532006.01.05 18:44sell270.101.16151.18501.1595
542006.01.05 20:48sell280.101.16341.18511.1614
552006.01.06 03:06sell290.201.16521.18511.1632
562006.01.06 04:56sell300.301.16701.18511.1650
572006.01.06 06:52t/p300.301.16501.18511.165051.5010370.09
582006.01.06 06:52close290.201.16501.18511.16323.4310373.52
592006.01.06 06:52close280.101.16481.18511.1614-12.3210361.20
602006.01.06 06:52close270.101.16471.18501.1595-27.7710333.42
612006.01.06 06:52sell310.101.16431.18781.1623
622006.01.06 07:00sell320.101.16631.18801.1643
632006.01.06 07:00sell330.201.16821.18811.1662
642006.01.06 07:36sell340.301.17001.18811.1680
652006.01.06 07:49sell350.501.17181.18811.1698
662006.01.06 08:19t/p350.501.16981.18811.169885.5010418.92
672006.01.06 08:19close340.301.16971.18811.16807.6910426.61
682006.01.06 08:19close330.201.16981.18811.1662-27.3610399.25
692006.01.06 08:20close320.101.16991.18801.1643-30.7710368.48
702006.01.06 08:20close310.101.17011.18781.1623-49.5710318.91
712006.01.06 08:20buy360.101.17001.14651.1720
722006.01.06 08:30buy370.101.16821.14651.1702
732006.01.06 08:34t/p370.101.17021.14651.170217.0910336.00
742006.01.06 08:34close360.101.17021.14651.17201.7110337.71
752006.01.06 08:34buy380.101.17061.14711.1726
762006.01.06 08:44buy390.101.16881.14711.1708
772006.01.06 08:51buy400.201.16701.14711.1690
782006.01.06 09:16buy410.301.16521.14711.1672
792006.01.09 02:40t/p410.301.16721.14711.167252.1610389.88
802006.01.09 02:40close400.201.16721.14711.16903.9310393.81
812006.01.09 02:40close390.101.16711.14711.1708-14.3210379.49
822006.01.09 02:41close380.101.16701.14711.1726-30.6010348.89
832006.01.09 02:41buy420.101.16741.14391.1694
842006.01.09 04:18t/p420.101.16941.14391.169417.1010365.99
852006.01.09 04:18buy430.101.16971.14621.1717
862006.01.09 05:08buy440.101.16791.14621.1699
872006.01.09 05:20t/p440.101.16991.14621.169917.1010383.09
882006.01.09 05:20close430.101.16991.14621.17171.7110384.80
892006.01.09 05:20buy450.101.17011.14661.1721
902006.01.09 08:56t/p450.101.17211.14661.172117.0610401.86
912006.01.09 08:56buy460.101.17241.14891.1744
922006.01.09 10:26buy470.101.17051.14881.1725
932006.01.09 11:52buy480.201.16861.14871.1706
942006.01.10 07:04t/p480.201.17061.14871.170634.6710436.53
952006.01.10 07:04close470.101.17061.14881.17251.1010437.64
962006.01.10 07:04close460.101.17071.14891.1744-14.2710423.37
972006.01.10 07:04buy490.101.17091.14741.1729
982006.01.10 07:16buy500.101.16911.14741.1711
992006.01.10 07:37buy510.201.16731.14741.1693
1002006.01.10 08:41t/p510.201.16931.14741.169334.2110457.58
1012006.01.10 08:41close500.101.16931.14741.17111.7110459.29
1022006.01.10 08:41close490.101.16921.14741.1729-14.5410444.75
1032006.01.10 08:41buy520.101.16951.14601.1715
1042006.01.10 09:27buy530.101.16761.14591.1696
1052006.01.10 09:52buy540.201.16581.14591.1678
1062006.01.10 11:07buy550.301.16401.14591.1660
1072006.01.10 16:40t/p550.301.16601.14591.166051.4610496.21
1082006.01.10 16:40close540.201.16601.14591.16783.4310499.64
1092006.01.10 16:40close530.101.16591.14591.1696-14.5810485.06
1102006.01.10 16:40close520.101.16601.14601.1715-30.0210455.04
1112006.01.10 16:41buy560.101.16641.14291.1684
1122006.01.10 17:54buy570.101.16461.14291.1666
1132006.01.10 18:14buy580.201.16251.14261.1645
1142006.01.10 20:08t/p580.201.16451.14261.164534.3410489.38
1152006.01.10 20:08close570.101.16461.14291.16660.0010489.38
1162006.01.10 20:08close560.101.16411.14291.1684-19.7610469.62
1172006.01.10 20:09buy590.101.16451.14101.1665
1182006.01.10 22:29t/p590.101.16651.14101.166517.1510486.77
1192006.01.10 22:29buy600.101.16681.14331.1688
1202006.01.10 22:39t/p600.101.16881.14331.168817.1110503.88
1212006.01.10 22:39buy610.101.16911.14561.1711
1222006.01.10 23:00buy620.101.16731.14561.1693
1232006.01.11 02:26buy630.201.16551.14561.1675
1242006.01.11 08:19buy640.301.16371.14561.1657
1252006.01.11 08:52buy650.501.16191.14561.1639
1262006.01.11 09:12buy660.801.16011.14561.1621
1272006.01.11 10:51t/p660.801.16211.14561.1621137.6510641.53
1282006.01.11 10:51close650.501.16231.14561.163917.2110658.74
1292006.01.11 10:51close640.301.16231.14561.1657-36.1410622.60
1302006.01.11 10:51close630.201.16221.14561.1675-56.7910565.81
1312006.01.11 10:51close620.101.16211.14561.1693-44.5010521.31
1322006.01.11 10:51close610.101.16211.14561.1711-59.9910461.32
1332006.01.11 10:51sell670.101.16201.18551.1600
1342006.01.11 11:27t/p670.101.16001.18551.160017.2410478.56
1352006.01.11 11:27sell680.101.15971.18321.1577
1362006.01.11 11:57t/p680.101.15771.18321.157717.2810495.84
1372006.01.11 11:57sell690.101.15741.18091.1554
1382006.01.11 12:41sell700.101.15921.18091.1572
1392006.01.11 14:23t/p700.101.15721.18091.157217.2810513.12
1402006.01.11 14:23close690.101.15721.18091.15541.7310514.85
1412006.01.11 14:23sell710.101.15681.18031.1548
1422006.01.11 14:59sell720.101.15861.18031.1566
1432006.01.12 01:36t/p720.101.15661.18031.156616.3810531.23
1442006.01.12 01:36close710.101.15641.18031.15482.5510533.78
1452006.01.12 01:36buy730.101.15631.13281.1583
1462006.01.12 05:32t/p730.101.15831.13281.158317.2710551.05
1472006.01.12 05:32buy740.101.15861.13511.1606
1482006.01.12 08:35buy750.101.15681.13511.1588
1492006.01.12 08:55t/p750.101.15881.13511.158817.2610568.31
1502006.01.12 08:55close740.101.15881.13511.16061.7310570.04
1512006.01.12 08:55buy760.101.15911.13561.1611
1522006.01.12 09:07t/p760.101.16111.13561.161117.2310587.27
1532006.01.12 09:07buy770.101.16141.13791.1634
1542006.01.12 10:07t/p770.101.16341.13791.163417.1910604.46
1552006.01.12 10:07buy780.101.16371.14021.1657
1562006.01.12 11:48buy790.101.16191.14021.1639
1572006.01.13 06:49buy800.201.16011.14021.1621
1582006.01.13 08:35buy810.301.15831.14021.1603
1592006.01.13 09:07t/p810.301.16031.14021.160351.7110656.17
1602006.01.13 09:07close800.201.16031.14021.16213.4510659.62
1612006.01.13 09:07close790.101.16021.14021.1639-14.4010645.22
1622006.01.13 09:07close780.101.16031.14021.1657-29.0510616.17
1632006.01.13 09:07sell820.101.16021.18371.1582
1642006.01.13 09:20sell830.101.16211.18381.1601
1652006.01.13 12:43t/p830.101.16011.18381.160117.2410633.41
1662006.01.13 12:43close820.101.16011.18371.15820.8610634.27
1672006.01.13 12:43buy840.101.16001.13651.1620
1682006.01.13 15:00t/p840.101.16201.13651.162017.2110651.48
1692006.01.13 15:00buy850.101.16231.13881.1643
1702006.01.13 15:58buy860.101.16041.13871.1624
1712006.01.15 17:00buy870.201.15841.13851.1604
1722006.01.16 00:27t/p870.201.16041.13851.160434.9710686.45
1732006.01.16 00:27close860.101.16041.13871.16240.2510686.70
1742006.01.16 00:27close850.101.16031.13881.1643-16.9910669.72
1752006.01.16 00:27buy880.101.16051.13701.1625
1762006.01.16 04:12buy890.101.15871.13701.1607
1772006.01.16 08:16t/p890.101.16071.13701.160717.2310686.95
1782006.01.16 08:16close880.101.16071.13701.16251.7210688.67
1792006.01.16 08:16buy900.101.16091.13741.1629
1802006.01.16 09:37buy910.101.15901.13731.1610
1812006.01.16 17:36buy920.201.15711.13721.1591
1822006.01.16 19:54t/p920.201.15911.13721.159134.5110723.18
1832006.01.16 19:54close910.101.15911.13731.16100.8610724.04
1842006.01.16 19:54close900.101.15921.13741.1629-14.6710709.37
1852006.01.16 19:54buy930.101.15941.13591.1614
1862006.01.17 02:23buy940.101.15761.13591.1596
1872006.01.17 06:40t/p940.101.15961.13591.159617.2510726.62
1882006.01.17 06:40close930.101.15961.13591.16141.9710728.59
1892006.01.17 06:40buy950.101.16001.13651.1620
1902006.01.17 08:19buy960.101.15821.13651.1602
1912006.01.17 09:36t/p960.101.16021.13651.160217.2410745.83
1922006.01.17 09:36close950.101.16021.13651.16201.7210747.55
1932006.01.17 09:37buy970.101.16061.13711.1626
1942006.01.17 09:55t/p970.101.16261.13711.162617.2010764.75
1952006.01.17 09:55buy980.101.16291.13941.1649
1962006.01.17 10:55t/p980.101.16491.13941.164917.1710781.92
1972006.01.17 10:55buy990.101.16521.14171.1672
1982006.01.17 15:24buy1000.101.16341.14171.1654
1992006.01.17 19:29buy1010.201.16161.14171.1636
2002006.01.17 23:39t/p1010.201.16361.14171.163634.3710816.29
2012006.01.17 23:39close1000.101.16371.14171.16542.5810818.87
2022006.01.17 23:39close990.101.16361.14171.1672-13.7510805.12
2032006.01.17 23:39sell1020.101.16341.18691.1614
2042006.01.18 01:32t/p1020.101.16141.18691.161416.9210822.03
2052006.01.18 01:32sell1030.101.16111.18461.1591
2062006.01.18 01:51sell1040.101.16291.18461.1609
2072006.01.18 07:08sell1050.201.16471.18461.1627
2082006.01.18 07:20sell1060.301.16651.18461.1645
2092006.01.18 08:16t/p1060.301.16451.18461.164551.5210873.55
2102006.01.18 08:16close1050.201.16451.18461.16273.4310876.98
2112006.01.18 08:16close1040.101.16441.18461.1609-12.8810864.10
2122006.01.18 08:16close1030.101.16451.18461.1591-29.2010834.90
2132006.01.18 08:16buy1070.101.16441.14091.1664
2142006.01.18 09:02t/p1070.101.16641.14091.166417.1510852.05
2152006.01.18 09:02buy1080.101.16671.14321.1687
2162006.01.18 09:21t/p1080.101.16871.14321.168717.1110869.16
2172006.01.18 09:21buy1090.101.16901.14551.1710
2182006.01.18 09:59t/p1090.101.17101.14551.171017.0810886.24
2192006.01.18 09:59buy1100.101.17141.14791.1734
2202006.01.18 11:09t/p1100.101.17341.14791.173417.0410903.28
2212006.01.18 11:09buy1110.101.17371.15021.1757
2222006.01.18 11:23buy1120.101.17191.15021.1739
2232006.01.18 14:42buy1130.201.17011.15021.1721
2242006.01.18 18:45t/p1130.201.17211.15021.172134.1210937.40
2252006.01.18 18:45close1120.101.17231.15021.17393.4110940.81
2262006.01.18 18:45close1110.101.17201.15021.1757-14.5110926.30
2272006.01.18 18:45sell1140.101.17231.19581.1703
2282006.01.18 19:57t/p1140.101.17031.19581.170317.0910943.39
2292006.01.18 19:57sell1150.101.17001.19351.1680
2302006.01.19 02:57sell1160.101.17181.19351.1698
2312006.01.19 03:20sell1170.201.17361.19351.1716
2322006.01.19 03:31sell1180.301.17541.19351.1734
2332006.01.19 03:32sell1190.501.17721.19351.1752
2342006.01.19 04:58sell1200.801.17901.19351.1770
2352006.01.19 07:52t/p1200.801.17701.19351.1770135.9511079.34
2362006.01.19 07:52close1190.501.17691.19351.175212.7511092.09
2372006.01.19 07:52close1180.301.17701.19351.1734-40.7811051.31
2382006.01.19 07:52close1170.201.17721.19351.1716-61.1610990.15
2392006.01.19 07:52close1160.101.17731.19351.1698-46.7210943.43
2402006.01.19 07:52close1150.101.17731.19351.1680-62.9210880.51
2412006.01.19 07:52buy1210.101.17741.15391.1794
2422006.01.19 09:35buy1220.101.17561.15391.1776
2432006.01.19 09:47buy1230.201.17371.15381.1757
2442006.01.19 10:39buy1240.301.17191.15381.1739
2452006.01.19 10:41buy1250.501.17011.15381.1721
2462006.01.19 11:15buy1260.801.16831.15381.1703
2472006.01.19 11:17buy1271.301.16651.15381.1685
2482006.01.19 12:08buy1282.101.16461.15371.1666
2492006.01.19 18:10close1271.301.16201.15381.1685-503.4410377.07
2502006.01.19 18:10close1282.101.16201.15371.1666-469.889907.19
2512006.01.19 18:10close1260.801.16161.15381.1703-461.439445.76
2522006.01.19 18:10close1250.501.16151.15381.1721-370.219075.55
2532006.01.19 18:10close1240.301.16161.15381.1739-266.018809.54
2542006.01.19 18:10close1230.201.16181.15381.1757-204.858604.69
2552006.01.19 18:10close1220.101.16171.15391.1776-119.658485.04
2562006.01.19 18:10close1210.101.16181.15391.1794-134.278350.77
2572006.01.19 18:10sell1290.101.16191.18541.1599
2582006.01.19 19:42sell1300.101.16381.18551.1618
2592006.01.20 03:05sell1310.201.16561.18551.1636
2602006.01.20 03:43t/p1310.201.16361.18551.163634.388385.15
2612006.01.20 03:43close1300.101.16361.18551.16181.428386.57
2622006.01.20 03:43close1290.101.16351.18541.1599-14.058372.52
2632006.01.20 03:43buy1320.101.16361.14011.1656
2642006.01.20 08:36buy1330.101.16181.14011.1638
2652006.01.20 08:38buy1340.201.16001.14011.1620
2662006.01.20 08:58buy1350.301.15821.14011.1602
2672006.01.20 09:58buy1360.501.15641.14011.1584
2682006.01.20 10:00buy1370.801.15451.14001.1565
2692006.01.20 10:59buy1381.301.15261.13991.1546
2702006.01.22 17:43t/p1381.301.15461.13991.1546225.198597.71
2712006.01.22 17:43close1370.801.15461.14001.15656.938604.64
2722006.01.22 17:46close1360.501.15451.14011.1584-82.298522.35
2732006.01.22 17:46close1350.301.15431.14011.1602-101.368420.99
2742006.01.22 17:46close1340.201.15411.14011.1620-102.248318.75
2752006.01.22 17:46close1330.101.15401.14011.1638-67.598251.16
2762006.01.22 17:46close1320.101.15421.14011.1656-81.448169.72
2772006.01.22 17:47buy1390.101.15441.13091.1564
2782006.01.22 19:43buy1400.101.15261.13091.1546
2792006.01.23 04:40buy1410.201.15071.13081.1527
2802006.01.23 08:23buy1420.301.14891.13081.1509
2812006.01.23 09:39t/p1420.301.15091.13081.150952.138221.85
2822006.01.23 09:39close1410.201.15091.13081.15273.488225.33
2832006.01.23 09:39close1400.101.15081.13091.1546-15.398209.94
2842006.01.23 09:39close1390.101.15071.13091.1564-31.908178.04
2852006.01.23 09:39sell1430.101.15061.17411.1486
2862006.01.23 22:20sell1440.101.15241.17411.1504
2872006.01.24 01:19t/p1440.101.15041.17411.150417.098195.12
2882006.01.24 01:19close1430.101.15041.17411.14861.448196.56
2892006.01.24 01:19buy1450.101.15031.12681.1523
2902006.01.24 02:03t/p1450.101.15231.12681.152317.368213.92
2912006.01.24 02:03buy1460.101.15261.12911.1546
2922006.01.24 07:18buy1470.101.15071.12901.1527
2932006.01.24 09:00t/p1470.101.15271.12901.152717.358231.27
2942006.01.24 09:00close1460.101.15271.12911.15460.878232.14
2952006.01.24 09:00sell1480.101.15291.17641.1509
2962006.01.24 09:10sell1490.101.15481.17651.1528
2972006.01.24 09:18sell1500.201.15661.17651.1546
2982006.01.24 13:09t/p1500.201.15461.17651.154634.648266.78
2992006.01.24 13:09close1490.101.15461.17651.15281.738268.51
3002006.01.24 13:09close1480.101.15471.17641.1509-15.598252.92
3012006.01.24 13:09buy1510.101.15461.13111.1566
3022006.01.24 14:15buy1520.101.15281.13111.1548
3032006.01.25 00:31buy1530.201.15101.13111.1530
3042006.01.25 06:12buy1540.301.14921.13111.1512
3052006.01.25 08:10t/p1540.301.15121.13111.151252.128305.04
3062006.01.25 08:10close1530.201.15121.13111.15303.478308.51
3072006.01.25 08:10close1520.101.15131.13111.1548-12.788295.73
3082006.01.25 08:10close1510.101.15121.13111.1566-29.288266.45
3092006.01.25 08:10buy1550.101.15161.12811.1536
3102006.01.25 09:02buy1560.101.14981.12811.1518
3112006.01.25 09:59t/p1560.101.15181.12811.151817.368283.81
3122006.01.25 09:59close1550.101.15181.12811.15361.748285.55
3132006.01.25 09:59buy1570.101.15201.12851.1540
3142006.01.25 10:20buy1580.101.15021.12851.1522
3152006.01.25 11:57buy1590.201.14841.12851.1504
3162006.01.25 14:37t/p1590.201.15041.12851.150434.778320.32
3172006.01.25 14:37close1580.101.15041.12851.15221.748322.06
3182006.01.25 14:37close1570.101.15031.12851.1540-14.788307.28
3192006.01.25 14:42buy1600.101.15071.12721.1527
3202006.01.26 06:03t/p1600.101.15271.12721.152718.108325.39
3212006.01.26 06:03buy1610.101.15301.12951.1550
3222006.01.26 06:16buy1620.101.15121.12951.1532
3232006.01.26 08:03t/p1620.101.15321.12951.153217.348342.73
3242006.01.26 08:03close1610.101.15321.12951.15501.738344.46
3252006.01.26 08:03buy1630.101.15361.13011.1556
3262006.01.26 08:05t/p1630.101.15561.13011.155617.318361.77
3272006.01.26 08:05buy1640.101.15591.13241.1579
3282006.01.26 08:42buy1650.101.15411.13241.1561
3292006.01.26 09:04buy1660.201.15231.13241.1543
3302006.01.26 09:58buy1670.301.15051.13241.1525
3312006.01.26 10:57buy1680.501.14861.13231.1506
3322006.01.26 11:56t/p1680.501.15061.13231.150686.918448.68
3332006.01.26 11:56close1670.301.15061.13241.15252.618451.29
3342006.01.26 11:56close1660.201.15051.13241.1543-31.298420.00
3352006.01.26 11:57close1650.101.15061.13241.1561-30.428389.58
3362006.01.26 11:57close1640.101.15051.13241.1579-46.948342.64
3372006.01.26 11:57sell1690.101.15041.17391.1484
3382006.01.27 04:15t/p1690.101.14841.17391.148417.128359.75
3392006.01.27 04:15sell1700.101.14811.17161.1461
3402006.01.27 04:17t/p1700.101.14611.17161.146117.458377.20
3412006.01.27 04:17sell1710.101.14581.16931.1438
3422006.01.27 05:02sell1720.101.14761.16931.1456
3432006.01.27 08:32sell1730.201.14941.16931.1474
3442006.01.27 09:39t/p1730.201.14741.16931.147434.868412.06
3452006.01.27 09:39close1720.101.14741.16931.14561.748413.80
3462006.01.27 09:39close1710.101.14741.16931.1438-13.948399.86
3472006.01.27 09:39buy1740.101.14731.12381.1493
3482006.01.27 11:12t/p1740.101.14931.12381.149317.408417.26
3492006.01.27 11:12buy1750.101.14961.12611.1516
3502006.01.27 11:58buy1760.101.14781.12611.1498
3512006.01.27 15:02t/p1760.101.14981.12611.149817.398434.65
3522006.01.27 15:02close1750.101.14981.12611.15161.748436.39
3532006.01.27 15:03buy1770.101.15001.12651.1520
3542006.01.29 17:00buy1780.101.14821.12651.1502
3552006.01.30 06:25buy1790.201.14631.12641.1483
3562006.01.30 08:11buy1800.301.14441.12631.1464
3572006.01.30 09:30t/p1800.301.14641.12631.146452.348488.73
3582006.01.30 09:30close1790.201.14641.12641.14831.748490.47
3592006.01.30 09:30close1780.101.14631.12651.1502-16.338474.15
3602006.01.30 09:30close1770.101.14641.12651.1520-31.158443.00
3612006.01.30 09:31sell1810.101.14631.16981.1443
3622006.01.30 11:45t/p1810.101.14431.16981.144317.488460.48
3632006.01.30 11:45sell1820.101.14391.16741.1419
3642006.01.30 12:53sell1830.101.14571.16741.1437
3652006.01.31 06:43t/p1830.101.14371.16741.143717.198477.66
3662006.01.31 06:43close1820.101.14371.16741.14191.458479.11
3672006.01.31 06:43sell1840.101.14331.16681.1413
3682006.01.31 07:53sell1850.101.14511.16681.1431
3692006.01.31 09:45t/p1850.101.14311.16681.143117.508496.61
3702006.01.31 09:45close1840.101.14311.16681.14131.758498.36
3712006.01.31 09:45sell1860.101.14271.16621.1407
3722006.01.31 12:16sell1870.101.14451.16621.1425
3732006.01.31 13:27t/p1870.101.14251.16621.142517.508515.86
3742006.01.31 13:27close1860.101.14241.16621.14072.638518.49
3752006.01.31 13:27sell1880.101.14221.16571.1402
3762006.01.31 14:49t/p1880.101.14021.16571.140217.558536.04
3772006.01.31 14:49sell1890.101.13961.16311.1376
3782006.02.01 04:52sell1900.101.14141.16311.1394
3792006.02.01 08:03t/p1900.101.13941.16311.139417.558553.59
3802006.02.01 08:03close1890.101.13941.16311.13761.468555.05
3812006.02.01 08:03buy1910.101.13951.11601.1415
3822006.02.01 09:48t/p1910.101.14151.11601.141517.528572.57
3832006.02.01 09:48buy1920.101.14181.11831.1438
3842006.02.01 11:14buy1930.101.14001.11831.1420
3852006.02.01 18:17t/p1930.101.14201.11831.142017.518590.08
3862006.02.01 18:17close1920.101.14201.11831.14381.758591.83
3872006.02.01 18:17buy1940.101.14241.11891.1444
3882006.02.01 19:11buy1950.101.14031.11861.1423
3892006.02.01 23:14t/p1950.101.14231.11861.142317.518609.34
3902006.02.01 23:14close1940.101.14231.11891.1444-0.888608.46
3912006.02.01 23:14buy1960.101.14241.11891.1444
3922006.02.02 01:01t/p1960.101.14441.11891.144418.238626.69
3932006.02.02 01:01buy1970.101.14471.12121.1467
3942006.02.02 02:44buy1980.101.14291.12121.1449
3952006.02.02 02:50buy1990.201.14101.12111.1430
3962006.02.02 03:19t/p1990.201.14301.12111.143034.998661.68
3972006.02.02 03:19close1980.101.14311.12121.14491.758663.43
3982006.02.02 03:19close1970.101.14301.12121.1467-14.878648.56
3992006.02.02 03:20sell2000.101.14291.16641.1409
4002006.02.02 08:47sell2010.101.14481.16651.1428
4012006.02.02 11:01t/p2010.101.14281.16651.142817.508666.06
4022006.02.02 11:01close2000.101.14281.16641.14090.888666.94
4032006.02.02 11:01buy2020.101.14291.11941.1449
4042006.02.02 13:21t/p2020.101.14491.11941.144917.478684.41
4052006.02.02 13:21buy2030.101.14521.12171.1472
4062006.02.02 14:53buy2040.101.14341.12171.1454
4072006.02.02 21:24t/p2040.101.14541.12171.145417.468701.87
4082006.02.02 21:24close2030.101.14541.12171.14721.758703.62
4092006.02.02 21:27buy2050.101.14581.12231.1478
4102006.02.03 08:30buy2060.101.14341.12171.1454
4112006.02.03 08:32t/p2060.101.14541.12171.145417.468721.08
4122006.02.03 08:32close2050.101.14541.12231.1478-3.248717.84
4132006.02.03 08:32sell2070.101.14531.16881.1433
4142006.02.03 08:53sell2080.101.14711.16881.1451
4152006.02.03 09:06sell2090.201.14891.16881.1469
4162006.02.03 10:08t/p2090.201.14691.16881.146934.888752.72
4172006.02.03 10:08close2080.101.14691.16881.14511.748754.46
4182006.02.03 10:08close2070.101.14681.16881.1433-13.088741.38
4192006.02.03 10:08buy2100.101.14671.12321.1487
4202006.02.03 10:27t/p2100.101.14871.12321.148717.418758.79
4212006.02.03 10:27buy2110.101.14901.12551.1510
4222006.02.03 10:57buy2120.101.14721.12551.1492
4232006.02.03 14:32buy2130.201.14531.12541.1473
4242006.02.05 17:00buy2140.301.14331.12521.1453
4252006.02.06 03:46t/p2140.301.14531.12521.145353.148811.94
4262006.02.06 03:46close2130.201.14531.12541.14730.508812.44
4272006.02.06 03:47close2120.101.14521.12551.1492-17.218795.23
4282006.02.06 03:47close2110.101.14531.12551.1510-32.068763.17
4292006.02.06 03:48buy2150.101.14551.12201.1475
4302006.02.06 06:31t/p2150.101.14751.12201.147517.438780.60
4312006.02.06 06:31buy2160.101.14781.12431.1498
4322006.02.06 06:54buy2170.101.14601.12431.1480
4332006.02.06 07:43buy2180.201.14421.12431.1462
4342006.02.06 09:36t/p2180.201.14621.12431.146234.908815.50
4352006.02.06 09:36close2170.101.14621.12431.14801.748817.24
4362006.02.06 09:36close2160.101.14611.12431.1498-14.838802.41
4372006.02.06 09:37buy2190.101.14651.12301.1485
4382006.02.07 03:47t/p2190.101.14851.12301.148517.668820.07
4392006.02.07 03:47buy2200.101.14881.12531.1508
4402006.02.07 04:39buy2210.101.14701.12531.1490
4412006.02.07 08:55t/p2210.101.14901.12531.149017.418837.48
4422006.02.07 08:55close2200.101.14901.12531.15081.748839.22
4432006.02.07 08:55sell2220.101.14921.17271.1472
4442006.02.07 09:13sell2230.101.15111.17281.1491
4452006.02.07 09:35sell2240.201.15291.17281.1509
4462006.02.07 11:49t/p2240.201.15091.17281.150934.768873.98
4472006.02.07 11:49close2230.101.15091.17281.14911.748875.72
4482006.02.07 11:49close2220.101.15081.17271.1472-13.908861.82
4492006.02.07 11:49buy2250.101.15091.12741.1529
4502006.02.07 11:57buy2260.101.14911.12741.1511
4512006.02.07 13:12t/p2260.101.15111.12741.151117.378879.19
4522006.02.07 13:12close2250.101.15111.12741.15291.748880.93
4532006.02.07 13:12buy2270.101.15131.12781.1533
4542006.02.07 14:59t/p2270.101.15331.12781.153317.348898.27
4552006.02.07 14:59buy2280.101.15371.13021.1557
4562006.02.07 22:18buy2290.101.15191.13021.1539
4572006.02.08 02:39t/p2290.101.15391.13021.153917.588915.85
4582006.02.08 02:39close2280.101.15391.13021.15571.988917.84
4592006.02.08 02:39sell2300.101.15401.17751.1520
4602006.02.08 06:32t/p2300.101.15201.17751.152017.368935.20
4612006.02.08 06:32sell2310.101.15171.17521.1497
4622006.02.08 06:40sell2320.101.15351.17521.1515
4632006.02.08 08:14sell2330.201.15531.17521.1533
4642006.02.08 08:34t/p2330.201.15331.17521.153334.688969.88
4652006.02.08 08:34close2320.101.15331.17521.15151.738971.61
4662006.02.08 08:34close2310.101.15341.17521.1497-14.748956.87
4672006.02.08 08:34sell2340.101.15301.17651.1510
4682006.02.08 12:10t/p2340.101.15101.17651.151017.388974.25
4692006.02.08 12:10sell2350.101.15071.17421.1487
4702006.02.08 16:15t/p2350.101.14871.17421.148717.418991.66
4712006.02.08 16:15sell2360.101.14841.17191.1464
4722006.02.08 18:57sell2370.101.15031.17201.1483
4732006.02.09 02:31t/p2370.101.14831.17201.148316.519008.16
4742006.02.09 02:31close2360.101.14831.17191.1464-0.049008.12
4752006.02.09 02:31sell2380.101.14811.17161.1461
4762006.02.09 04:12sell2390.101.14991.17161.1479
4772006.02.09 08:31t/p2390.101.14791.17161.147917.429025.54
4782006.02.09 08:31close2380.101.14791.17161.14611.749027.28
4792006.02.09 08:31buy2400.101.14801.12451.1500
4802006.02.09 09:34buy2410.101.14611.12441.1481
4812006.02.09 12:09buy2420.201.14431.12441.1463
4822006.02.09 14:52t/p2420.201.14631.12441.146334.899062.17
4832006.02.09 14:52close2410.101.14631.12441.14811.749063.91
4842006.02.09 14:52close2400.101.14651.12451.1500-13.089050.83
4852006.02.09 14:52buy2430.101.14671.12321.1487
4862006.02.10 00:47buy2440.101.14491.12321.1469
4872006.02.10 04:20t/p2440.101.14691.12321.146917.449068.27
4882006.02.10 04:20close2430.101.14691.12321.14871.999070.26
4892006.02.10 04:20buy2450.101.14711.12361.1491
4902006.02.10 08:10t/p2450.101.14911.12361.149117.409087.66
4912006.02.10 08:10buy2460.101.14941.12591.1514
4922006.02.10 08:30buy2470.101.14761.12591.1496
4932006.02.10 10:14t/p2470.101.14961.12591.149617.409105.06
4942006.02.10 10:14close2460.101.14961.12591.15141.749106.80
4952006.02.10 10:14buy2480.101.15011.12661.1521
4962006.02.10 10:27t/p2480.101.15211.12661.152117.369124.16
4972006.02.10 10:27buy2490.101.15241.12891.1544
4982006.02.10 11:01t/p2490.101.15441.12891.154417.339141.49
4992006.02.10 11:01buy2500.101.15471.13121.1567
5002006.02.10 11:26buy2510.101.15291.13121.1549
5012006.02.10 12:28t/p2510.101.15491.13121.154917.329158.81
5022006.02.10 12:28close2500.101.15491.13121.15671.739160.54
5032006.02.10 12:28buy2520.101.15531.13181.1573
5042006.02.10 14:14buy2530.101.15351.13181.1555
5052006.02.13 04:41t/p2530.101.15551.13181.155517.569178.11
5062006.02.13 04:41close2520.101.15551.13181.15731.989180.09
5072006.02.13 04:41sell2540.101.15541.17891.1534
5082006.02.14 04:02t/p2540.101.15341.17891.153417.049197.12
5092006.02.14 04:02sell2550.101.15311.17661.1511
5102006.02.14 04:32sell2560.101.15491.17661.1529
5112006.02.14 07:50sell2570.201.15671.17661.1547
5122006.02.14 08:07sell2580.301.15851.17661.1565
5132006.02.14 08:42sell2590.501.16051.17681.1585
5142006.02.14 09:03t/p2590.501.15851.17681.158586.329283.44
5152006.02.14 09:03close2580.301.15841.17661.15652.599286.03
5162006.02.14 09:03close2570.201.15851.17661.1547-31.079254.96
5172006.02.14 09:03close2560.101.15841.17661.1529-30.219224.75
5182006.02.14 09:03close2550.101.15831.17661.1511-44.899179.86
5192006.02.14 09:04buy2600.101.15821.13471.1602
5202006.02.14 09:27buy2610.101.15641.13471.1584
5212006.02.14 09:44buy2620.201.15451.13461.1565
5222006.02.14 12:59buy2630.301.15261.13451.1546
5232006.02.15 03:28t/p2630.301.15461.13451.154652.729232.59
5242006.02.15 03:28close2620.201.15461.13461.15652.239234.82
5252006.02.15 03:28close2610.101.15451.13471.1584-16.219218.61
5262006.02.15 03:29close2600.101.15441.13471.1602-32.679185.94
5272006.02.15 03:30buy2640.101.15481.13131.1568
5282006.02.15 07:21buy2650.101.15301.13131.1550
5292006.02.15 09:14t/p2650.101.15501.13131.155017.319203.25
5302006.02.15 09:14close2640.101.15531.13131.15684.339207.58
5312006.02.15 09:14buy2660.101.15581.13231.1578
5322006.02.15 09:32buy2670.101.15391.13221.1559
5332006.02.15 10:18buy2680.201.15211.13221.1541
5342006.02.15 10:46t/p2680.201.15411.13221.154134.669242.24
5352006.02.15 10:46close2670.101.15411.13221.15591.739243.97
5362006.02.15 10:46close2660.101.15421.13231.1578-13.869230.11
5372006.02.15 10:46sell2690.101.15411.17761.1521
5382006.02.15 12:23sell2700.101.15591.17761.1539
5392006.02.15 12:34sell2710.201.15771.17761.1557
5402006.02.16 06:42sell2720.301.15951.17761.1575
5412006.02.16 07:19t/p2720.301.15751.17761.157551.849281.95
5422006.02.16 07:19close2710.201.15751.17761.15571.649283.59
5432006.02.16 07:19close2700.101.15761.17761.1539-15.609267.99
5442006.02.16 07:19close2690.101.15771.17761.1521-32.019235.98
5452006.02.16 07:19sell2730.101.15741.18091.1554
5462006.02.16 08:32sell2740.101.15921.18091.1572
5472006.02.16 08:53t/p2740.101.15721.18091.157217.289253.26
5482006.02.16 08:53close2730.101.15721.18091.15541.739254.99
5492006.02.16 08:53sell2750.101.15701.18051.1550
5502006.02.16 10:55sell2760.101.15881.18051.1568
5512006.02.16 16:35t/p2760.101.15681.18051.156817.299272.28
5522006.02.16 16:35close2750.101.15681.18051.15501.739274.01
5532006.02.16 16:35sell2770.101.15661.18011.1546
5542006.02.16 17:31sell2780.101.15851.18021.1565
5552006.02.16 19:24t/p2780.101.15651.18021.156517.309291.31
5562006.02.16 19:24close2770.101.15641.18011.15461.739293.04
5572006.02.16 19:24sell2790.101.15621.17971.1542
5582006.02.16 21:11sell2800.101.15811.17981.1561
5592006.02.17 02:41t/p2800.101.15611.17981.156117.009310.03
5602006.02.17 02:41close2790.101.15611.17971.15420.569310.59
5612006.02.17 02:41sell2810.101.15591.17941.1539
5622006.02.17 04:12sell2820.101.15771.17941.1557
5632006.02.17 04:39t/p2820.101.15571.17941.155717.319327.90
5642006.02.17 04:39close2810.101.15571.17941.15391.739329.63
5652006.02.17 04:39sell2830.101.15551.17901.1535
5662006.02.17 07:03t/p2830.101.15351.17901.153517.349346.97
5672006.02.17 07:03sell2840.101.15321.17671.1512
5682006.02.17 07:18sell2850.101.15501.17671.1530
5692006.02.17 08:15sell2860.201.15681.17671.1548
5702006.02.17 09:16t/p2860.201.15481.17671.154834.649381.61
5712006.02.17 09:16close2850.101.15471.17671.15302.609384.21
5722006.02.17 09:16close2840.101.15461.17671.1512-12.139372.08
5732006.02.17 09:16sell2870.101.15441.17791.1524
5742006.02.17 10:08t/p2870.101.15241.17791.152417.359389.43
5752006.02.17 10:08sell2880.101.15201.17551.1500
5762006.02.20 00:06t/p2880.101.15001.17551.150017.099406.52
5772006.02.20 00:06sell2890.101.14971.17321.1477
5782006.02.20 11:47t/p2890.101.14771.17321.147717.439423.95
5792006.02.20 11:47sell2900.101.14741.17091.1454
5802006.02.21 09:43t/p2900.101.14541.17091.145417.169441.10
5812006.02.21 09:43sell2910.101.14511.16861.1431
5822006.02.21 14:55sell2920.101.14691.16861.1449
5832006.02.21 22:35sell2930.201.14871.16861.1467
5842006.02.22 06:35sell2940.301.15051.16861.1485
5852006.02.22 08:11t/p2940.301.14851.16861.148552.249493.34
5862006.02.22 08:11close2930.201.14851.16861.14672.879496.22
5872006.02.22 08:11close2920.101.14861.16861.1449-15.109481.11
5882006.02.22 08:11close2910.101.14841.16861.1431-29.049452.07
5892006.02.22 08:11sell2950.101.14821.17171.1462
5902006.02.23 04:27sell2960.101.15011.17181.1481
5912006.02.23 05:56t/p2960.101.14811.17181.148117.429469.49
5922006.02.23 05:56close2950.101.14811.17171.1462-0.049469.45
5932006.02.23 05:56sell2970.101.14791.17141.1459
5942006.02.23 08:52sell2980.101.14971.17141.1477
5952006.02.23 09:21sell2990.201.15151.17141.1495
5962006.02.23 09:54sell3000.301.15331.17141.1513
5972006.02.23 11:03t/p3000.301.15131.17141.151352.129521.57
5982006.02.23 11:03close2990.201.15131.17141.14953.479525.04
5992006.02.23 11:03close2980.101.15121.17141.1477-13.039512.01
6002006.02.23 11:04close2970.101.15131.17141.1459-29.539482.48
6012006.02.23 11:04buy3010.101.15121.12771.1532
6022006.02.23 18:18t/p3010.101.15321.12771.153217.349499.82
6032006.02.23 18:18buy3020.101.15351.13001.1555
6042006.02.24 07:21t/p3020.101.15551.13001.155517.569517.38
6052006.02.24 07:21buy3030.101.15581.13231.1578
6062006.02.24 08:09buy3040.101.15401.13231.1560
6072006.02.24 08:17buy3050.201.15221.13231.1542
6082006.02.24 10:53t/p3050.201.15421.13231.154234.669552.04
6092006.02.24 10:53close3040.101.15421.13231.15601.739553.77
6102006.02.24 10:54close3030.101.15411.13231.1578-14.739539.04
6112006.02.24 10:54sell3060.101.15421.17771.1522
6122006.02.24 11:06t/p3060.101.15221.17771.152217.369556.40
6132006.02.24 11:06sell3070.101.15191.17541.1499
6142006.02.24 13:52t/p3070.101.14991.17541.149917.399573.79
6152006.02.24 13:52sell3080.101.14961.17311.1476
6162006.02.27 17:10t/p3080.101.14761.17311.147617.239591.01
6172006.02.27 17:10sell3090.101.14081.16431.1388
6182006.02.28 06:02t/p3090.101.13881.16431.138817.269608.27
6192006.02.28 06:02buy3100.101.13871.11521.1407
6202006.02.28 10:48buy3110.101.13691.11521.1389
6212006.03.01 04:32t/p3110.101.13891.11521.138917.819626.08
6222006.03.01 04:32close3100.101.13891.11521.14072.019628.09
6232006.03.01 04:32buy3120.101.13911.11561.1411
6242006.03.01 08:24buy3130.101.13731.11561.1393
6252006.03.01 12:21buy3140.201.13551.11561.1375
6262006.03.01 12:52buy3150.301.13371.11561.1357
6272006.03.01 19:54t/p3150.301.13571.11561.135752.839680.92
6282006.03.01 19:54close3140.201.13571.11561.13753.529684.44
6292006.03.01 19:54close3130.101.13581.11561.1393-13.219671.23
6302006.03.01 19:54close3120.101.13591.11561.1411-28.179643.06
6312006.03.01 19:54buy3160.101.13631.11281.1383
6322006.03.01 22:22buy3170.101.13451.11281.1365
6332006.03.02 00:24t/p3170.101.13651.11281.136518.359661.42
6342006.03.02 00:24close3160.101.13661.11281.13833.399664.81
6352006.03.02 00:24buy3180.101.13681.11331.1388
6362006.03.02 03:32buy3190.101.13501.11331.1370
6372006.03.02 09:56buy3200.201.13321.11331.1352
6382006.03.02 10:32buy3210.301.13141.11331.1334
6392006.03.03 03:17t/p3210.301.13341.11331.133453.699718.51
6402006.03.03 03:17close3200.201.13341.11331.13524.039722.54
6412006.03.03 03:17close3190.101.13331.11331.1370-14.759707.79
6422006.03.03 03:17close3180.101.13351.11331.1388-28.869678.93
6432006.03.03 03:17buy3220.101.13371.11021.1357
6442006.03.03 10:02t/p3220.101.13571.11021.135717.619696.54
6452006.03.03 10:02buy3230.101.13601.11251.1380
6462006.03.03 10:19buy3240.101.13421.11251.1362
6472006.03.03 10:59t/p3240.101.13621.11251.136217.609714.14
6482006.03.03 10:59close3230.101.13621.11251.13801.769715.90
6492006.03.03 10:59buy3250.101.13641.11291.1384
6502006.03.03 11:13buy3260.101.13451.11281.1365
6512006.03.06 02:06t/p3260.101.13651.11281.136517.859733.75
6522006.03.06 02:06close3250.101.13651.11291.13841.139734.88
6532006.03.06 02:06buy3270.101.13691.11341.1389
6542006.03.06 05:28buy3280.101.13511.11341.1371
6552006.03.06 07:05t/p3280.101.13711.11341.137117.599752.47
6562006.03.06 07:05close3270.101.13711.11341.13891.769754.23
6572006.03.06 07:05sell3290.101.13701.16051.1350
6582006.03.06 08:10sell3300.101.13881.16051.1368
6592006.03.06 08:23t/p3300.101.13681.16051.136817.599771.82
6602006.03.06 08:23close3290.101.13681.16051.13501.769773.58
6612006.03.06 08:23buy3310.101.13691.11341.1389
6622006.03.06 10:36t/p3310.101.13891.11341.138917.569791.14
6632006.03.06 10:36buy3320.101.13921.11571.1412
6642006.03.06 12:53t/p3320.101.14121.11571.141217.539808.67
6652006.03.06 12:53buy3330.101.14151.11801.1435
6662006.03.06 14:01buy3340.101.13971.11801.1417
6672006.03.07 00:56t/p3340.101.14171.11801.141717.779826.45
6682006.03.07 00:56close3330.101.14171.11801.14352.009828.45
6692006.03.07 00:56sell3350.101.14161.16511.1396
6702006.03.07 05:17sell3360.101.14341.16511.1414
6712006.03.07 08:05sell3370.201.14521.16511.1432
6722006.03.07 08:27t/p3370.201.14321.16511.143234.999863.44
6732006.03.07 08:27close3360.101.14321.16511.14141.759865.19
6742006.03.07 08:27close3350.101.14331.16511.1396-14.879850.32
6752006.03.07 08:27buy3380.101.14341.11991.1454
6762006.03.07 09:00t/p3380.101.14541.11991.145417.469867.78
6772006.03.07 09:00buy3390.101.14581.12231.1478
6782006.03.07 10:09t/p3390.101.14781.12231.147817.429885.20
6792006.03.07 10:09buy3400.101.14811.12461.1501
6802006.03.07 10:50buy3410.101.14631.12461.1483
6812006.03.07 13:21t/p3410.101.14831.12461.148317.429902.62
6822006.03.07 13:21close3400.101.14831.12461.15011.749904.36
6832006.03.07 13:21buy3420.101.14851.12501.1505
6842006.03.07 14:00t/p3420.101.15051.12501.150517.389921.74
6852006.03.07 14:00buy3430.101.15081.12731.1528
6862006.03.07 15:08buy3440.101.14901.12731.1510
6872006.03.08 02:42buy3450.201.14721.12731.1492
6882006.03.08 04:08t/p3450.201.14921.12731.149234.819956.55
6892006.03.08 04:08close3440.101.14921.12731.15101.999958.54
6902006.03.08 04:08close3430.101.14911.12731.1528-14.549944.00
6912006.03.08 04:08sell3460.101.14921.17271.1472
6922006.03.08 05:20sell3470.101.15101.17271.1490
6932006.03.08 07:00sell3480.201.15281.17271.1508
6942006.03.08 09:51sell3490.301.15461.17271.1526
6952006.03.08 10:09t/p3490.301.15261.17271.152652.069996.06
6962006.03.08 10:09close3480.201.15261.17271.15083.479999.53
6972006.03.08 10:09close3470.101.15271.17271.1490-14.759984.78
6982006.03.08 10:09close3460.101.15261.17271.1472-29.509955.28
6992006.03.08 10:09buy3500.101.15271.12921.1547
7002006.03.08 11:15t/p3500.101.15471.12921.154717.329972.60
7012006.03.08 11:15buy3510.101.15501.13151.1570
7022006.03.08 11:49t/p3510.101.15701.13151.157017.299989.89
7032006.03.08 11:49buy3520.101.15731.13381.1593
7042006.03.08 17:39buy3530.101.15551.13381.1575
7052006.03.09 03:20buy3540.201.15371.13381.1557
7062006.03.09 07:53t/p3540.201.15571.13381.155734.6110024.50
7072006.03.09 07:53close3530.101.15581.13381.15753.3510027.85
7082006.03.09 07:53close3520.101.15571.13381.1593-13.0910014.77
7092006.03.09 07:53sell3550.101.15571.17921.1537
7102006.03.09 08:30sell3560.101.15791.17961.1559
7112006.03.09 09:02sell3570.201.15981.17971.1578
7122006.03.09 14:24sell3580.301.16161.17971.1596
7132006.03.09 21:28t/p3580.301.15961.17971.159651.7410066.51
7142006.03.09 21:28close3570.201.15961.17971.15783.4510069.96
7152006.03.09 21:28close3560.101.15951.17961.1559-13.8010056.16
7162006.03.09 21:28close3550.101.15971.17921.1537-34.4910021.67
7172006.03.09 21:28sell3590.101.15931.18281.1573
7182006.03.10 04:53sell3600.101.16111.18281.1591
7192006.03.10 06:38sell3610.201.16301.18291.1610
7202006.03.10 06:59t/p3610.201.16101.18291.161034.4510056.12
7212006.03.10 06:59close3600.101.16101.18281.15910.8610056.98
7222006.03.10 06:59close3590.101.16091.18281.1573-14.0810042.89
7232006.03.10 07:00buy3620.101.16111.13761.1631
7242006.03.10 08:03t/p3620.101.16311.13761.163117.2010060.09
7252006.03.10 08:03buy3630.101.16341.13991.1654
7262006.03.10 08:39buy3640.101.16161.13991.1636
7272006.03.10 08:46t/p3640.101.16361.13991.163617.1910077.28
7282006.03.10 08:46close3630.101.16361.13991.16541.7210079.00
7292006.03.10 08:46buy3650.101.16401.14051.1660
7302006.03.10 09:12buy3660.101.16221.14051.1642
7312006.03.10 09:34t/p3660.101.16421.14051.164217.1810096.18
7322006.03.10 09:34close3650.101.16421.14051.16601.7210097.90
7332006.03.10 09:34buy3670.101.16441.14091.1664
7342006.03.10 10:40buy3680.101.16251.14081.1645
7352006.03.10 11:07buy3690.201.16061.14071.1626
7362006.03.13 08:49t/p3690.201.16261.14071.162634.9110132.82
7372006.03.13 08:49close3680.101.16261.14081.16451.1110133.93
7382006.03.13 08:49close3670.101.16271.14091.1664-14.3710119.56
7392006.03.13 08:49buy3700.101.16291.13941.1649
7402006.03.13 12:48buy3710.101.16111.13941.1631
7412006.03.13 13:25buy3720.201.15931.13941.1613
7422006.03.13 14:56buy3730.301.15751.13941.1595
7432006.03.14 04:05t/p3730.301.15951.13941.159552.5010172.06
7442006.03.14 04:05close3720.201.15951.13941.16133.9510176.02
7452006.03.14 04:05close3710.101.15941.13941.1631-14.4110161.61
7462006.03.14 04:05close3700.101.15921.13941.1649-31.6710129.94
7472006.03.14 04:05buy3740.101.15961.13611.1616
7482006.03.14 09:44buy3750.101.15781.13611.1598
7492006.03.14 10:04buy3760.201.15601.13611.1580
7502006.03.15 02:54buy3770.301.15421.13611.1562
7512006.03.15 05:11t/p3770.301.15621.13611.156251.8910181.83
7522006.03.15 05:11close3760.201.15621.13611.15803.9610185.79
7532006.03.15 05:11close3750.101.15611.13611.1598-14.4510171.34
7542006.03.15 05:11close3740.101.15601.13611.1616-30.8910140.46
7552006.03.15 05:11buy3780.101.15641.13291.1584
7562006.03.15 07:43buy3790.101.15451.13281.1565
7572006.03.15 08:45t/p3790.101.15651.13281.156517.2910157.75
7582006.03.15 08:45close3780.101.15651.13291.15840.8610158.61
7592006.03.15 08:45buy3800.101.15671.13321.1587
7602006.03.15 09:03buy3810.101.15491.13321.1569
7612006.03.15 09:24buy3820.201.15311.13321.1551
7622006.03.15 11:59t/p3820.201.15511.13321.155134.6310193.24
7632006.03.15 11:59close3810.101.15511.13321.15691.7310194.97
7642006.03.15 11:59close3800.101.15521.13321.1587-12.9810181.99
7652006.03.15 11:59buy3830.101.15541.13191.1574
7662006.03.16 06:14t/p3830.101.15741.13191.157418.0310200.02
7672006.03.16 06:14buy3840.101.15771.13421.1597
7682006.03.16 07:02t/p3840.101.15971.13421.159717.2510217.27
7692006.03.16 07:02buy3850.101.16001.13651.1620
7702006.03.16 08:22buy3860.101.15821.13651.1602
7712006.03.16 08:39buy3870.201.15641.13651.1584
7722006.03.16 09:03buy3880.301.15451.13641.1565
7732006.03.16 09:51buy3890.501.15261.13631.1546
7742006.03.16 21:52t/p3890.501.15461.13631.154686.6110303.88
7752006.03.16 21:52close3880.301.15461.13641.15652.6010306.48
7762006.03.16 21:53close3870.201.15451.13651.1584-32.9110273.57
7772006.03.16 21:53close3860.101.15461.13651.1602-31.1810242.39
7782006.03.16 21:54close3850.101.15451.13651.1620-47.6410194.75
7792006.03.16 21:54buy3900.101.15471.13121.1567
7802006.03.17 02:44t/p3900.101.15671.13121.156717.5410212.29
7812006.03.17 02:44buy3910.101.15701.13351.1590
7822006.03.17 05:25buy3920.101.15511.13341.1571
7832006.03.17 06:17t/p3920.101.15711.13341.157117.2810229.57
7842006.03.17 06:17close3910.101.15711.13351.15900.8610230.43
7852006.03.17 06:17buy3930.101.15751.13401.1595
7862006.03.17 06:46buy3940.101.15571.13401.1577
7872006.03.17 09:19t/p3940.101.15771.13401.157717.2810247.71
7882006.03.17 09:19close3930.101.15771.13401.15951.7310249.44
7892006.03.17 09:19sell3950.101.15761.18111.1556
7902006.03.17 09:42sell3960.101.15941.18111.1574
7912006.03.17 09:46sell3970.201.16121.18111.1592
7922006.03.17 10:12t/p3970.201.15921.18111.159234.5110283.95
7932006.03.17 10:12close3960.101.15921.18111.15741.7310285.68
7942006.03.17 10:12close3950.101.15931.18111.1556-14.6610271.02
7952006.03.17 10:12buy3980.101.15921.13571.1612
7962006.03.17 10:33buy3990.101.15741.13571.1594
7972006.03.17 12:57t/p3990.101.15941.13571.159417.2510288.27
7982006.03.17 12:57close3980.101.15941.13571.16121.7310290.00
7992006.03.17 12:58sell4000.101.15931.18281.1573
8002006.03.19 20:29sell4010.101.16111.18281.1591
8012006.03.20 00:17t/p4010.101.15911.18281.159116.9510306.95
8022006.03.20 00:17close4000.101.15911.18281.15731.4310308.37
8032006.03.20 00:18sell4020.101.15871.18221.1567
8042006.03.20 02:42sell4030.101.16051.18221.1585
8052006.03.20 04:35sell4040.201.16231.18221.1603
8062006.03.20 06:12sell4050.301.16421.18231.1622
8072006.03.20 07:47sell4060.501.16611.18241.1641
8082006.03.20 08:40sell4070.801.16791.18241.1659
8092006.03.20 09:06t/p4070.801.16591.18241.1659137.2310445.60
8102006.03.20 09:06close4060.501.16591.18241.16418.5810454.18
8112006.03.20 09:06close4050.301.16601.18231.1622-46.3110407.87
8122006.03.20 09:06close4040.201.16611.18221.1603-65.1710342.70
8132006.03.20 09:06close4030.101.16621.18221.1585-48.8810293.82
8142006.03.20 09:07close4020.101.16611.18221.1567-63.4610230.36
8152006.03.20 09:07buy4080.101.16621.14271.1682
8162006.03.20 11:14buy4090.101.16441.14271.1664
8172006.03.20 11:30buy4100.201.16251.14261.1645
8182006.03.20 16:03buy4110.301.16061.14251.1626
8192006.03.20 16:12buy4120.501.15871.14241.1607
8202006.03.20 17:05t/p4120.501.16071.14241.160786.1110316.47
8212006.03.20 17:05close4110.301.16131.14251.162618.0810334.55
8222006.03.20 17:05close4100.201.16121.14261.1645-22.3910312.16
8232006.03.20 17:07close4090.101.16131.14271.1664-26.6910285.47
8242006.03.20 17:07close4080.101.16101.14271.1682-44.7910240.68
8252006.03.20 17:07sell4130.101.16111.18461.1591
8262006.03.20 18:03t/p4130.101.15911.18461.159117.2510257.93
8272006.03.20 18:03sell4140.101.15881.18231.1568
8282006.03.20 19:30sell4150.101.16061.18231.1586
8292006.03.21 03:12sell4160.201.16251.18241.1605
8302006.03.21 08:18sell4170.301.16441.18251.1624
8312006.03.21 08:30t/p4170.301.16241.18251.162451.6210309.55
8322006.03.21 08:30close4160.201.16241.18241.16051.7210311.27
8332006.03.21 08:30close4150.101.16251.18231.1586-16.6410294.63
8342006.03.21 08:30close4140.101.16261.18231.1568-32.9910261.64
8352006.03.21 08:30buy4180.101.16251.13901.1645
8362006.03.21 08:45t/p4180.101.16451.13901.164517.1710278.81
8372006.03.21 08:45buy4190.101.16481.14131.1668
8382006.03.21 12:21buy4200.101.16281.14111.1648
8392006.03.21 12:58t/p4200.101.16481.14111.164817.1710295.98
8402006.03.21 12:58close4190.101.16481.14131.16680.0010295.98
8412006.03.21 12:58buy4210.101.16521.14171.1672
8422006.03.21 13:18buy4220.101.16341.14171.1654
8432006.03.21 23:12t/p4220.101.16541.14171.165417.1610313.14
8442006.03.21 23:12close4210.101.16541.14171.16721.7210314.86
8452006.03.21 23:23buy4230.101.16561.14211.1676
8462006.03.22 03:19t/p4230.101.16761.14211.167617.3810332.24
8472006.03.22 03:19buy4240.101.16791.14441.1699
8482006.03.22 04:26t/p4240.101.16991.14441.169917.1010349.34
8492006.03.22 04:26buy4250.101.17021.14671.1722
8502006.03.22 08:48buy4260.101.16831.14661.1703
8512006.03.22 10:18buy4270.201.16651.14661.1685
8522006.03.22 11:22buy4280.301.16461.14651.1666
8532006.03.22 17:58t/p4280.301.16661.14651.166651.4310400.77
8542006.03.22 17:58close4270.201.16661.14661.16851.7110402.48
8552006.03.22 17:59close4260.101.16651.14661.1703-15.4310387.05
8562006.03.22 18:00close4250.101.16661.14671.1722-30.8610356.19
8572006.03.22 18:01sell4290.101.16671.19021.1647
8582006.03.23 05:19t/p4290.101.16471.19021.164716.2610372.45
8592006.03.23 05:19sell4300.101.16441.18791.1624
8602006.03.23 06:10sell4310.101.16631.18801.1643
8612006.03.23 10:11sell4320.201.16821.18811.1662
8622006.03.23 11:19t/p4320.201.16621.18811.166234.3010406.75
8632006.03.23 11:19close4310.101.16621.18801.16430.8610407.61
8642006.03.23 11:19close4300.101.16631.18791.1624-16.2910391.32
8652006.03.23 11:19buy4330.101.16631.14281.1683
8662006.03.24 03:10t/p4330.101.16831.14281.168317.3710408.69
8672006.03.24 03:10buy4340.101.16861.14511.1706
8682006.03.24 04:14buy4350.101.16671.14501.1687
8692006.03.24 05:10t/p4350.101.16871.14501.168717.1110425.80
8702006.03.24 05:10close4340.101.16871.14511.17060.8610426.66
8712006.03.24 05:10buy4360.101.16911.14561.1711
8722006.03.24 06:03buy4370.101.16731.14561.1693
8732006.03.24 06:28t/p4370.101.16931.14561.169317.1010443.76
8742006.03.24 06:28close4360.101.16931.14561.17111.7110445.47
8752006.03.24 06:28buy4380.101.16951.14601.1715
8762006.03.24 08:31buy4390.101.16751.14581.1695
8772006.03.27 01:15t/p4390.101.16951.14581.169517.3510462.82
8782006.03.27 01:15close4380.101.16951.14601.17150.2510463.07
8792006.03.27 01:15buy4400.101.16971.14621.1717
8802006.03.27 07:06t/p4400.101.17171.14621.171717.0710480.14
8812006.03.27 07:06buy4410.101.17201.14851.1740
8822006.03.27 08:58buy4420.101.17021.14851.1722
8832006.03.27 10:37buy4430.201.16841.14851.1704
8842006.03.27 13:25t/p4430.201.17041.14851.170434.1810514.32
8852006.03.27 13:25close4420.101.17041.14851.17221.7110516.03
8862006.03.27 13:25close4410.101.17031.14851.1740-14.5310501.50
8872006.03.27 13:25sell4440.101.17021.19371.1682
8882006.03.27 22:51t/p4440.101.16821.19371.168217.1210518.62
8892006.03.27 22:51sell4450.101.16791.19141.1659
8902006.03.28 02:04t/p4450.101.16591.19141.165916.8510535.47
8912006.03.28 02:04sell4460.101.16561.18911.1636
8922006.03.28 09:29sell4470.101.16741.18911.1654
8932006.03.28 09:46sell4480.201.16921.18911.1672
8942006.03.28 10:19sell4490.301.17101.18911.1690
8952006.03.28 11:03t/p4490.301.16901.18911.169051.3310586.80
8962006.03.28 11:03close4480.201.16901.18911.16723.4210590.22
8972006.03.28 11:03close4470.101.16891.18911.1654-12.8310577.39
8982006.03.28 11:04close4460.101.16911.18911.1636-29.9410547.45
8992006.03.28 11:04buy4500.101.16921.14571.1712
9002006.03.28 14:44t/p4500.101.17121.14571.171217.0810564.53
9012006.03.28 14:44buy4510.101.17151.14801.1735
9022006.03.28 15:25buy4520.101.16971.14801.1717
9032006.03.29 02:12t/p4520.101.17171.14801.171717.3210581.85
9042006.03.29 02:12close4510.101.17171.14801.17351.9610583.81
9052006.03.29 02:13buy4530.101.17211.14861.1741
9062006.03.29 02:45t/p4530.101.17411.14861.174117.0310600.84
9072006.03.29 02:45buy4540.101.17441.15091.1764
9082006.03.29 05:33buy4550.101.17261.15091.1746
9092006.03.29 12:15buy4560.201.17071.15081.1727
9102006.03.29 13:39t/p4560.201.17271.15081.172734.1110634.95
9112006.03.29 13:39close4550.101.17271.15091.17460.8510635.80
9122006.03.29 13:39close4540.101.17261.15091.1764-15.3510620.45
9132006.03.29 13:39sell4570.101.17251.19601.1705
9142006.03.29 20:39t/p4570.101.17051.19601.170517.0910637.54
9152006.03.29 20:39sell4580.101.17021.19371.1682
9162006.03.30 03:05t/p4580.101.16821.19371.168216.2110653.75
9172006.03.30 03:05sell4590.101.16791.19141.1659
9182006.03.30 04:22t/p4590.101.16591.19141.165917.1510670.90
9192006.03.30 04:22sell4600.101.16561.18911.1636
9202006.03.30 06:15sell4610.101.16741.18911.1654
9212006.03.30 06:51t/p4610.101.16541.18911.165417.1610688.06
9222006.03.30 06:51close4600.101.16541.18911.16361.7210689.78
9232006.03.30 06:51sell4620.101.16521.18871.1632
9242006.03.30 07:28sell4630.101.16701.18871.1650
9252006.03.30 08:32t/p4630.101.16501.18871.165017.1710706.95
9262006.03.30 08:32close4620.101.16501.18871.16321.7210708.67
9272006.03.30 08:32sell4640.101.16481.18831.1628
9282006.03.30 08:37t/p4640.101.16281.18831.162817.2010725.87
9292006.03.30 08:37sell4650.101.16251.18601.1605
9302006.03.30 09:59t/p4650.101.16051.18601.160517.2310743.10
9312006.03.30 09:59sell4660.101.16021.18371.1582
9322006.03.30 10:09sell4670.101.16211.18381.1601
9332006.03.30 15:31t/p4670.101.16011.18381.160117.2410760.34
9342006.03.30 15:31close4660.101.16011.18371.15820.8610761.20
9352006.03.30 15:31sell4680.101.15991.18341.1579
9362006.03.30 17:58t/p4680.101.15791.18341.157917.2710778.47
9372006.03.30 17:58sell4690.101.15761.18111.1556
9382006.03.30 19:18sell4700.101.15941.18111.1574
9392006.03.30 19:54sell4710.201.16121.18111.1592
9402006.03.31 04:42sell4720.301.16301.18111.1610
9412006.03.31 08:48sell4730.501.16491.18121.1629
9422006.03.31 09:25sell4740.801.16671.18121.1647
9432006.03.31 11:03t/p4740.801.16471.18121.1647137.3710915.84
9442006.03.31 11:03close4730.501.16471.18121.16298.5910924.43
9452006.03.31 11:04close4720.301.16481.18111.1610-46.3610878.07
9462006.03.31 11:04close4710.201.16491.18111.1592-64.1310813.94
9472006.03.31 11:04close4700.101.16501.18111.1574-48.3710765.57
9482006.03.31 11:04close4690.101.16511.18111.1556-64.6710700.89
9492006.03.31 11:04buy4750.101.16521.14171.1672
9502006.03.31 11:59t/p4750.101.16721.14171.167217.1310718.02
9512006.03.31 11:59buy4760.101.16761.14411.1696
9522006.04.02 20:56t/p4760.101.16961.14411.169617.1010735.12
9532006.04.02 20:56buy4770.101.16991.14641.1719
9542006.04.03 01:26t/p4770.101.17191.14641.171917.3210752.45
9552006.04.03 01:26buy4780.101.17221.14871.1742
9562006.04.03 02:41t/p4780.101.17421.14871.174217.0310769.48
9572006.04.03 02:41buy4790.101.17451.15101.1765
9582006.04.03 03:03t/p4790.101.17651.15101.176517.0010786.48
9592006.04.03 03:03buy4800.101.17681.15331.1788
9602006.04.03 03:49buy4810.101.17481.15311.1768
9612006.04.03 10:42buy4820.201.17301.15311.1750
9622006.04.03 12:03buy4830.301.17121.15311.1732
9632006.04.03 12:59t/p4830.301.17321.15311.173251.1410837.62
9642006.04.03 12:59close4820.201.17321.15311.17503.4110841.03
9652006.04.03 12:59close4810.101.17341.15311.1768-11.9310829.10
9662006.04.03 12:59close4800.101.17351.15331.1788-28.1210800.98
9672006.04.03 12:59sell4840.101.17331.19681.1713
9682006.04.03 13:40t/p4840.101.17131.19681.171317.0810818.06
9692006.04.03 13:40sell4850.101.17101.19451.1690
9702006.04.03 15:06sell4860.101.17281.19451.1708
9712006.04.03 21:35sell4870.201.17461.19451.1726
9722006.04.03 22:59t/p4870.201.17261.19451.172634.1110852.17
9732006.04.03 22:59close4860.101.17261.19451.17081.7110853.88
9742006.04.03 23:00close4850.101.17241.19451.1690-11.9410841.94
9752006.04.03 23:00buy4880.101.17251.14901.1745
9762006.04.03 23:59t/p4880.101.17451.14901.174517.0310858.97
9772006.04.03 23:59buy4890.101.17481.15131.1768
9782006.04.04 02:37buy4900.101.17301.15131.1750
9792006.04.04 02:49t/p4900.101.17501.15131.175017.0210875.99
9802006.04.04 02:49close4890.101.17501.15131.17681.9510877.94
9812006.04.04 02:49buy4910.101.17541.15191.1774
9822006.04.04 03:13buy4920.101.17351.15181.1755
9832006.04.04 03:34buy4930.201.17171.15181.1737
9842006.04.04 04:27t/p4930.201.17371.15181.173734.0710912.01
9852006.04.04 04:27close4920.101.17401.15181.17554.2610916.27
9862006.04.04 04:27close4910.101.17351.15191.1774-16.1910900.08
9872006.04.04 04:27sell4940.101.17381.19731.1718
9882006.04.04 04:42t/p4940.101.17181.19731.171817.0710917.15
9892006.04.04 04:42sell4950.101.17151.19501.1695
9902006.04.04 05:44t/p4950.101.16951.19501.169517.1010934.25
9912006.04.04 05:44sell4960.101.16921.19271.1672
9922006.04.04 05:57sell4970.101.17101.19271.1690
9932006.04.04 08:02t/p4970.101.16901.19271.169017.1110951.36
9942006.04.04 08:02close4960.101.16901.19271.16721.7110953.07
9952006.04.04 08:02sell4980.101.16881.19231.1668
9962006.04.04 09:14sell4990.101.17061.19231.1686
9972006.04.04 10:01t/p4990.101.16861.19231.168617.1110970.18
9982006.04.04 10:01close4980.101.16861.19231.16681.7110971.89
9992006.04.04 10:01sell5000.101.16821.19171.1662
10002006.04.04 10:41t/p5000.101.16621.19171.166217.1510989.04
10012006.04.04 10:41sell5010.101.16591.18941.1639
10022006.04.04 13:08t/p5010.101.16391.18941.163917.1811006.22
10032006.04.04 13:08sell5020.101.16361.18711.1616
10042006.04.05 07:39t/p5020.101.16161.18711.161616.9211023.13
10052006.04.05 07:39buy5030.101.16161.13811.1636
10062006.04.06 03:27buy5040.101.15981.13811.1618
10072006.04.06 06:53buy5050.201.15801.13811.1600
10082006.04.06 07:05buy5060.301.15621.13811.1582
10092006.04.06 09:36t/p5060.301.15821.13811.158251.8011074.93
10102006.04.06 09:36close5050.201.15831.13811.16005.1811080.11
10112006.04.06 09:36close5040.101.15811.13811.1618-14.6811065.43
10122006.04.06 09:36close5030.101.15831.13811.1636-27.7411037.70
10132006.04.06 09:36sell5070.101.15831.18181.1563
10142006.04.06 10:08t/p5070.101.15631.18181.156317.3011055.00
10152006.04.06 10:08buy5080.101.15631.13281.1583
10162006.04.06 10:58buy5090.101.15451.13281.1565
10172006.04.06 11:02buy5100.201.15261.13271.1546
10182006.04.06 20:26t/p5100.201.15461.13271.154634.6411089.64
10192006.04.06 20:26close5090.101.15461.13281.15650.8711090.51
10202006.04.06 20:26close5080.101.15471.13281.1583-13.8611076.65
10212006.04.06 20:26buy5110.101.15491.13141.1569
10222006.04.07 03:44buy5120.101.15311.13141.1551
10232006.04.07 05:10t/p5120.101.15511.13141.155117.3111093.96
10242006.04.07 05:10close5110.101.15511.13141.15691.9811095.94
10252006.04.07 05:10buy5130.101.15551.13201.1575
10262006.04.07 06:35buy5140.101.15371.13201.1557
10272006.04.07 07:00buy5150.201.15191.13201.1539
10282006.04.07 07:04buy5160.301.15011.13201.1521
10292006.04.07 07:13buy5170.501.14831.13201.1503
10302006.04.07 08:32buy5180.801.14651.13201.1485
10312006.04.07 08:48buy5191.301.14451.13181.1465
10322006.04.07 09:22t/p5191.301.14651.13181.1465226.7811322.72
10332006.04.07 09:22close5180.801.14651.13201.14850.0011322.72
10342006.04.07 09:22close5170.501.14641.13201.1503-82.8711239.85
10352006.04.07 09:22close5160.301.14651.13201.1521-94.2011145.65
10362006.04.07 09:22close5150.201.14641.13201.1539-95.9511049.70
10372006.04.07 09:22close5140.101.14641.13201.1557-63.6810986.02
10382006.04.07 09:22close5130.101.14651.13201.1575-78.5010907.52
10392006.04.07 09:22sell5200.101.14641.16991.1444
10402006.04.07 13:24sell5210.101.14821.16991.1462
10412006.04.10 08:21t/p5210.101.14621.16991.146217.1510924.66
10422006.04.10 08:21close5200.101.14621.16991.14441.4410926.10
10432006.04.10 08:21sell5220.101.14601.16951.1440
10442006.04.10 13:49sell5230.101.14781.16951.1458
10452006.04.10 21:50sell5240.201.14961.16951.1476
10462006.04.11 00:37t/p5240.201.14761.16951.147634.2510960.35
10472006.04.11 00:37close5230.101.14761.16951.14581.4410961.79
10482006.04.11 00:40close5220.101.14771.16951.1440-15.1110946.68
10492006.04.11 00:40sell5250.101.14731.17081.1453
10502006.04.11 03:08t/p5250.101.14531.17081.145317.4610964.14
10512006.04.11 03:08sell5260.101.14501.16851.1430
10522006.04.11 08:32sell5270.101.14681.16851.1448
10532006.04.11 09:59t/p5270.101.14481.16851.144817.4710981.61
10542006.04.11 09:59close5260.101.14481.16851.14301.7510983.36
10552006.04.11 09:59sell5280.101.14461.16811.1426
10562006.04.11 11:39sell5290.101.14641.16811.1444
10572006.04.11 12:50t/p5290.101.14441.16811.144417.4811000.84
10582006.04.11 12:50close5280.101.14441.16811.14261.7511002.59
10592006.04.11 12:50buy5300.101.14451.12101.1465
10602006.04.12 04:08t/p5300.101.14651.12101.146517.6911020.28
10612006.04.12 04:08buy5310.101.14681.12331.1488
10622006.04.12 05:06buy5320.101.14501.12331.1470
10632006.04.12 08:36t/p5320.101.14701.12331.147017.4411037.72
10642006.04.12 08:36close5310.101.14701.12331.14881.7411039.46
10652006.04.12 08:36buy5330.101.14721.12371.1492
10662006.04.13 04:31buy5340.101.14541.12371.1474
10672006.04.13 07:28t/p5340.101.14741.12371.147417.4311056.89
10682006.04.13 07:28close5330.101.14741.12371.14922.4911059.38
10692006.04.13 07:28sell5350.101.14731.17081.1453
10702006.04.13 08:41sell5360.101.14911.17081.1471
10712006.04.13 08:57sell5370.201.15091.17081.1489
10722006.04.13 10:32sell5380.301.15271.17081.1507
10732006.04.13 15:35t/p5380.301.15071.17081.150752.1411111.52
10742006.04.13 15:35close5370.201.15071.17081.14893.4811115.00
10752006.04.13 15:35close5360.101.15071.17081.1471-13.9011101.10
10762006.04.13 15:36close5350.101.15061.17081.1453-28.6811072.42
10772006.04.13 15:36buy5390.101.15061.12711.1526
10782006.04.16 18:06t/p5390.101.15261.12711.152617.6011090.02
10792006.04.16 18:06buy5400.101.15291.12941.1549
10802006.04.16 19:11buy5410.101.15111.12941.1531
10812006.04.16 21:37buy5420.201.14931.12941.1513
10822006.04.16 22:38buy5430.301.14741.12931.1494
10832006.04.17 08:23buy5440.501.14561.12931.1476
10842006.04.17 08:54buy5450.801.14381.12931.1458
10852006.04.17 09:00t/p5450.801.14581.12931.1458139.6411229.66
10862006.04.17 09:00close5440.501.14581.12931.14768.7311238.39
10872006.04.17 09:00close5430.301.14591.12931.1494-38.5211199.88
10882006.04.17 09:00close5420.201.14601.12941.1513-57.0911142.79
10892006.04.17 09:00close5410.101.14591.12941.1531-45.1311097.66
10902006.04.17 09:00close5400.101.14601.12941.1549-59.9611037.70
10912006.04.17 09:00sell5460.101.14581.16931.1438
10922006.04.17 10:30t/p5460.101.14381.16931.143817.4911055.19
10932006.04.17 10:30sell5470.101.14351.16701.1415
10942006.04.17 12:23sell5480.101.14531.16701.1433
10952006.04.18 09:05t/p5480.101.14331.16701.143317.1911072.38
10962006.04.18 09:05close5470.101.14331.16701.14151.4511073.83
10972006.04.18 09:05sell5490.101.14311.16661.1411
10982006.04.18 14:07t/p5490.101.14111.16661.141117.5311091.36
10992006.04.18 14:07sell5500.101.14081.16431.1388
11002006.04.19 04:02t/p5500.101.13881.16431.138817.2611108.61
11012006.04.19 04:02sell5510.101.13851.16201.1365
11022006.04.19 08:48sell5520.101.14031.16201.1383
11032006.04.19 10:02t/p5520.101.13831.16201.138317.5711126.18
11042006.04.19 10:02close5510.101.13831.16201.13651.7611127.94
11052006.04.19 10:02buy5530.101.13851.11501.1405
11062006.04.19 11:46buy5540.101.13661.11491.1386
11072006.04.20 05:13t/p5540.101.13861.11491.138618.3211146.27
11082006.04.20 05:13close5530.101.13861.11501.14051.6311147.90
11092006.04.20 05:13buy5550.101.13881.11531.1408
11102006.04.20 08:07buy5560.101.13701.11531.1390
11112006.04.20 10:19t/p5560.101.13901.11531.139017.5611165.46
11122006.04.20 10:19close5550.101.13901.11531.14081.7611167.22
11132006.04.20 10:19sell5570.101.13911.16261.1371
11142006.04.20 10:45sell5580.101.14091.16261.1389
11152006.04.20 11:07t/p5580.101.13891.16261.138917.5611184.78
11162006.04.20 11:07close5570.101.13891.16261.13711.7611186.54
11172006.04.20 11:07sell5590.101.13831.16181.1363
11182006.04.20 11:30sell5600.101.14021.16191.1382
11192006.04.21 04:03t/p5600.101.13821.16191.138217.2711203.81
11202006.04.21 04:03close5590.101.13821.16181.13630.5811204.38
11212006.04.21 04:03sell5610.101.13801.16151.1360
11222006.04.21 05:28t/p5610.101.13601.16151.136017.6111221.99
11232006.04.21 05:28sell5620.101.13571.15921.1337
11242006.04.21 07:12sell5630.101.13751.15921.1355
11252006.04.21 12:49sell5640.201.13971.15961.1377
11262006.04.21 13:24t/p5640.201.13771.15961.137735.1611257.15
11272006.04.21 13:24close5630.101.13771.15921.1355-1.7611255.39
11282006.04.21 13:25close5620.101.13761.15921.1337-16.7011238.69
11292006.04.21 13:25buy5650.101.13751.11401.1395
11302006.04.23 17:00buy5660.101.13551.11381.1375
11312006.04.24 08:40t/p5660.101.13751.11381.137517.8311256.52
11322006.04.24 08:40close5650.101.13751.11401.13950.2511256.78
11332006.04.24 08:40buy5670.101.13791.11441.1399
11342006.04.24 12:19buy5680.101.13611.11441.1381
11352006.04.25 04:58t/p5680.101.13811.11441.138117.8211274.60
11362006.04.25 04:58close5670.101.13821.11441.13992.8911277.49
11372006.04.25 04:58buy5690.101.13841.11491.1404
11382006.04.25 09:00buy5700.101.13661.11491.1386
11392006.04.25 09:12buy5710.201.13481.11491.1368
11402006.04.25 09:18buy5720.301.13301.11491.1350
11412006.04.25 11:08buy5730.501.13121.11491.1332
11422006.04.26 04:37t/p5730.501.13321.11491.133289.5111366.99
11432006.04.26 04:37close5720.301.13321.11491.13506.0411373.04
11442006.04.26 04:37close5710.201.13311.11491.1368-29.5111343.53
11452006.04.26 04:38close5700.101.13301.11491.1386-31.5211312.01
11462006.04.26 04:38close5690.101.13311.11491.1404-46.5211265.49
11472006.04.26 04:38buy5740.101.13331.10981.1353
11482006.04.26 06:09buy5750.101.13151.10981.1335
11492006.04.26 08:58buy5760.201.12961.10971.1316
11502006.04.26 09:15buy5770.301.12781.10971.1298
11512006.04.26 09:45buy5780.501.12601.10971.1280
11522006.04.26 10:46t/p5780.501.12801.10971.128088.6511354.14
11532006.04.26 10:46close5770.301.12801.10971.12985.3211359.46
11542006.04.26 10:46close5760.201.12811.10971.1316-26.5911332.87
11552006.04.26 10:46close5750.101.12801.10981.1335-31.0311301.84
11562006.04.26 10:46close5740.101.12811.10981.1353-46.1011255.74
11572006.04.26 10:46sell5790.101.12821.15171.1262
11582006.04.27 07:35sell5800.101.13011.15181.1281
11592006.04.27 09:26t/p5800.101.12811.15181.128117.7311273.47
11602006.04.27 09:26close5790.101.12811.15171.1262-0.0211273.45
11612006.04.27 09:26buy5810.101.12821.10471.1302
11622006.04.27 10:00buy5820.101.12631.10461.1283
11632006.04.27 10:08buy5830.201.12441.10451.1264
11642006.04.27 10:31buy5840.301.12261.10451.1246
11652006.04.28 07:36t/p5840.301.12461.10451.124654.1011327.56
11662006.04.28 07:36close5830.201.12461.10451.12644.0611331.62
11672006.04.28 07:38close5820.101.12451.10461.1283-15.7611315.86
11682006.04.28 07:38close5810.101.12461.10471.1302-31.7611284.10
11692006.04.28 07:39buy5850.101.12481.10131.1268
11702006.04.28 08:32buy5860.101.12301.10131.1250
11712006.04.28 09:26buy5870.201.12121.10131.1232
11722006.04.28 10:03buy5880.301.11941.10131.1214
11732006.04.28 10:24t/p5880.301.12141.10131.121453.5011337.60
11742006.04.28 10:24close5870.201.12141.10131.12323.5711341.17
11752006.04.28 10:24close5860.101.12131.10131.1250-15.1611326.01
11762006.04.28 10:24close5850.101.12141.10131.1268-30.3211295.69
11772006.04.28 10:24sell5890.101.12141.14491.1194
11782006.04.28 11:09t/p5890.101.11941.14491.119417.8711313.56
11792006.04.28 11:09sell5900.101.11911.14261.1171
11802006.04.28 12:11sell5910.101.12091.14261.1189
11812006.04.28 12:57t/p5910.101.11891.14261.118917.8811331.44
11822006.04.28 12:57close5900.101.11881.14261.11712.6811334.12
11832006.04.28 12:57sell5920.101.11851.14201.1165
11842006.04.28 15:04t/p5920.101.11651.14201.116517.9111352.03
11852006.04.28 15:04sell5930.101.11621.13971.1142
11862006.04.28 15:56sell5940.101.11811.13981.1161
11872006.05.01 01:40t/p5940.101.11611.13981.116117.6211369.65
11882006.05.01 01:40close5930.101.11611.13971.11420.6011370.25
11892006.05.01 01:44buy5950.101.11601.09251.1180
11902006.05.01 08:23t/p5950.101.11801.09251.118017.8911388.14
11912006.05.01 08:23buy5960.101.11831.09481.1203
11922006.05.01 08:56buy5970.101.11641.09471.1184
11932006.05.01 09:07buy5980.201.11461.09471.1166
11942006.05.01 13:23buy5990.301.11281.09471.1148
11952006.05.01 18:08t/p5990.301.11481.09471.114853.8211441.96
11962006.05.01 18:08close5980.201.11481.09471.11663.5911445.55
11972006.05.01 18:08close5970.101.11491.09471.1184-13.4511432.10
11982006.05.01 18:08close5960.101.11481.09481.1203-31.4011400.70
11992006.05.01 18:08buy6000.101.11501.09151.1170
12002006.05.02 04:17buy6010.101.11321.09151.1152
12012006.05.02 04:41buy6020.201.11141.09151.1134
12022006.05.02 04:51buy6030.301.10961.09151.1116
12032006.05.02 05:48buy6040.501.10781.09151.1098
12042006.05.02 16:48buy6050.801.10601.09151.1080
12052006.05.02 18:54t/p6050.801.10801.09151.1080144.4011545.10
12062006.05.02 18:54close6040.501.10801.09151.10989.0311554.13
12072006.05.02 18:55close6030.301.10791.09151.1116-46.0311508.10
12082006.05.02 18:55close6020.201.10801.09151.1134-61.3711446.73
12092006.05.02 18:55close6010.101.10811.09151.1152-46.0211400.71
12102006.05.02 18:55close6000.101.10801.09151.1170-62.9311337.78
12112006.05.02 18:57buy6060.101.10821.08471.1102
12122006.05.02 19:41buy6070.101.10631.08461.1083
12132006.05.02 20:43buy6080.201.10441.08451.1064
12142006.05.02 22:12buy6090.301.10261.08451.1046
12152006.05.03 03:01t/p6090.301.10461.08451.104655.0711392.85
12162006.05.03 03:01close6080.201.10461.08451.10644.1211396.97
12172006.05.03 03:01close6070.101.10451.08461.1083-16.0511380.93
12182006.05.03 03:02close6060.101.10461.08471.1102-32.3411348.59
12192006.05.03 03:02buy6100.101.10481.08131.1068
12202006.05.03 08:01t/p6100.101.10681.08131.106818.0711366.66
12212006.05.03 08:01buy6110.101.10711.08361.1091
12222006.05.03 10:38t/p6110.101.10911.08361.109118.0311384.69
12232006.05.03 10:38buy6120.101.10941.08591.1114
12242006.05.03 11:05buy6130.101.10761.08591.1096
12252006.05.03 12:13buy6140.201.10581.08591.1078
12262006.05.03 15:14t/p6140.201.10781.08591.107836.1111420.80
12272006.05.03 15:14close6130.101.10781.08591.10961.8111422.61
12282006.05.03 15:15close6120.101.10791.08591.1114-13.5411409.07
12292006.05.03 15:15buy6150.101.10831.08481.1103
12302006.05.04 02:12t/p6150.101.11031.08481.110318.7611427.83
12312006.05.04 02:12buy6160.101.11061.08711.1126
12322006.05.04 03:47t/p6160.101.11261.08711.112617.9811445.81
12332006.05.04 03:47buy6170.101.11291.08941.1149
12342006.05.04 08:00buy6180.101.11111.08941.1131
12352006.05.04 08:28buy6190.201.10931.08941.1113
12362006.05.04 10:00buy6200.301.10751.08941.1095
12372006.05.04 10:24buy6210.501.10571.08941.1077
12382006.05.04 11:18t/p6210.501.10771.08941.107790.2811536.09
12392006.05.04 11:18close6200.301.10771.08941.10955.4211541.51
12402006.05.04 11:19close6190.201.10761.08941.1113-30.7011510.81
12412006.05.04 11:19close6180.101.10751.08941.1131-32.5111478.30
12422006.05.04 11:19close6170.101.10741.08941.1149-49.6711428.63
12432006.05.04 11:19sell6220.101.10731.13081.1053
12442006.05.04 12:41sell6230.101.10911.13081.1071
12452006.05.04 14:17t/p6230.101.10711.13081.107118.0711446.70
12462006.05.04 14:17close6220.101.10711.13081.10531.8111448.51
12472006.05.04 14:17sell6240.101.10671.13021.1047
12482006.05.04 17:18sell6250.101.10851.13021.1065
12492006.05.05 06:04sell6260.201.11031.13021.1083
12502006.05.05 07:00t/p6260.201.10831.13021.108336.0911484.60
12512006.05.05 07:00close6250.101.10831.13021.10651.5011486.10
12522006.05.05 07:00close6240.101.10811.13021.1047-12.9311473.16
12532006.05.05 07:00sell6270.101.10771.13121.1057
12542006.05.05 12:32t/p6270.101.10571.13121.105718.0911491.25
12552006.05.05 12:32sell6280.101.10541.12891.1034
12562006.05.05 14:59sell6290.101.10721.12891.1052
12572006.05.07 19:43t/p6290.101.10521.12891.105218.1011509.35
12582006.05.07 19:43close6280.101.10521.12891.10341.8111511.16
12592006.05.07 19:43sell6300.101.10501.12851.1030
12602006.05.08 04:28t/p6300.101.10301.12851.103017.8311528.99
12612006.05.08 04:28sell6310.101.10271.12621.1007
12622006.05.08 06:48sell6320.101.10451.12621.1025
12632006.05.08 07:32sell6330.201.10631.12621.1043
12642006.05.08 08:12sell6340.301.10811.12621.1061
12652006.05.08 08:47sell6350.501.10991.12621.1079
12662006.05.08 09:38sell6360.801.11181.12631.1098
12672006.05.09 03:21sell6371.301.11361.12631.1116
12682006.05.09 04:24sell6382.101.11541.12631.1134
12692006.05.09 07:09t/p6382.101.11341.12631.1134377.2611906.25
12702006.05.09 07:09close6371.301.11331.12631.111635.0311941.28
12712006.05.09 07:09close6360.801.11321.12631.1098-103.0411838.24
12722006.05.09 07:10close6350.501.11311.12621.1079-145.2611692.98
12732006.05.09 07:10close6340.301.11321.12621.1061-138.3511554.63
12742006.05.09 07:10close6330.201.11311.12621.1043-122.7911431.84
12752006.05.09 07:10close6320.101.11321.12621.1025-78.4511353.39
12762006.05.09 07:12close6310.101.11311.12621.1007-93.7311259.66
12772006.05.09 07:12sell6390.101.11291.13641.1109
12782006.05.09 07:17t/p6390.101.11091.13641.110918.0011277.66
12792006.05.09 07:17sell6400.101.11061.13411.1086
12802006.05.09 07:54sell6410.101.11241.13411.1104
12812006.05.09 08:21t/p6410.101.11041.13411.110418.0111295.67
12822006.05.09 08:21close6400.101.11041.13411.10861.8011297.47
12832006.05.09 08:21sell6420.101.11001.13351.1080
12842006.05.09 08:59t/p6420.101.10801.13351.108018.0511315.52
12852006.05.09 08:59sell6430.101.10771.13121.1057
12862006.05.09 09:28t/p6430.101.10571.13121.105718.0911333.61
12872006.05.09 09:28sell6440.101.10541.12891.1034
12882006.05.09 09:59t/p6440.101.10341.12891.103418.1311351.74
12892006.05.09 09:59sell6450.101.10311.12661.1011
12902006.05.09 10:34t/p6450.101.10111.12661.101118.1611369.90
12912006.05.09 10:34sell6460.101.10071.12421.0987
12922006.05.09 10:51sell6470.101.10251.12421.1005
12932006.05.09 11:06t/p6470.101.10051.12421.100518.1711388.07
12942006.05.09 11:06close6460.101.10051.12421.09871.8211389.89
12952006.05.09 11:06sell6480.101.10011.12361.0981
12962006.05.09 11:39t/p6480.101.09811.12361.098118.2111408.10
12972006.05.09 11:39sell6490.101.09781.12131.0958
12982006.05.09 11:47sell6500.101.09961.12131.0976
12992006.05.09 11:58sell6510.201.10141.12131.0994
13002006.05.09 17:05t/p6510.201.09941.12131.099436.3811444.48
13012006.05.09 17:05close6500.101.09941.12131.09761.8211446.30
13022006.05.09 17:05close6490.101.09951.12131.0958-15.4611430.84
13032006.05.09 17:05sell6520.101.09921.12271.0972
13042006.05.10 02:35sell6530.101.10101.12271.0990
13052006.05.10 03:13t/p6530.101.09901.12271.099018.2011449.04
13062006.05.10 03:13close6520.101.09891.12271.09722.4311451.46
13072006.05.10 03:14buy6540.101.09881.07531.1008
13082006.05.10 04:20t/p6540.101.10081.07531.100818.1711469.63
13092006.05.10 04:20buy6550.101.10111.07761.1031
13102006.05.10 07:22buy6560.101.09921.07751.1012
13112006.05.10 08:57t/p6560.101.10121.07751.101218.1611487.79
13122006.05.10 08:57close6550.101.10121.07761.10310.9111488.70
13132006.05.10 08:57buy6570.101.10141.07791.1034
13142006.05.10 10:27buy6580.101.09961.07791.1016
13152006.05.10 10:56t/p6580.101.10161.07791.101618.1611506.86
13162006.05.10 10:56close6570.101.10161.07791.10341.8211508.68
13172006.05.10 10:56buy6590.101.10201.07851.1040
13182006.05.10 13:35buy6600.101.10011.07841.1021
13192006.05.10 14:17t/p6600.101.10211.07841.102118.1511526.83
13202006.05.10 14:17close6590.101.10211.07851.10400.9111527.74
13212006.05.10 14:17buy6610.101.10251.07901.1045
13222006.05.10 14:19buy6620.101.10071.07901.1027
13232006.05.10 16:01buy6630.201.09881.07891.1008
13242006.05.10 17:16t/p6630.201.10081.07891.100836.3311564.07
13252006.05.10 17:16close6620.101.10091.07901.10271.8211565.89
13262006.05.10 17:16close6610.101.10081.07901.1045-15.4411550.45
13272006.05.10 17:16sell6640.101.10051.12401.0985
13282006.05.10 18:54sell6650.101.10231.12401.1003
13292006.05.10 19:35sell6660.201.10411.12401.1021
13302006.05.10 21:55sell6670.301.10591.12401.1039
13312006.05.11 01:45t/p6670.301.10391.12401.103951.6211602.07
13322006.05.11 01:45close6660.201.10391.12401.10211.8011603.87
13332006.05.11 01:45close6650.101.10391.12401.1003-15.4011588.46
13342006.05.11 01:45close6640.101.10401.12401.0985-32.6111555.85
13352006.05.11 01:45buy6680.101.10391.08041.1059
13362006.05.11 03:35t/p6680.101.10591.08041.105918.0911573.94
13372006.05.11 03:35sell6690.101.10601.12951.1040
13382006.05.11 03:50sell6700.101.10781.12951.1058
13392006.05.11 04:22t/p6700.101.10581.12951.105818.0911592.03
13402006.05.11 04:22close6690.101.10581.12951.10401.8111593.84
13412006.05.11 04:22sell6710.101.10571.12921.1037
13422006.05.11 08:19t/p6710.101.10371.12921.103718.1211611.96
13432006.05.11 08:19sell6720.101.10341.12691.1014
13442006.05.11 09:53t/p6720.101.10141.12691.101418.1611630.12
13452006.05.11 09:53sell6730.101.10111.12461.0991
13462006.05.11 11:10t/p6730.101.09911.12461.099118.2011648.32
13472006.05.11 11:10sell6740.101.09871.12221.0967
13482006.05.11 13:31sell6750.101.10051.12221.0985
13492006.05.11 16:29sell6760.201.10231.12221.1003
13502006.05.11 19:00t/p6760.201.10031.12221.100336.3511684.67
13512006.05.11 19:00close6750.101.10031.12221.09851.8211686.49
13522006.05.11 19:00close6740.101.10041.12221.0967-15.4511671.04
13532006.05.11 19:00buy6770.101.10051.07701.1025
13542006.05.12 00:15t/p6770.101.10251.07701.102518.3911689.43
13552006.05.12 00:15buy6780.101.10281.07931.1048
13562006.05.12 01:49buy6790.101.10091.07921.1029
13572006.05.12 08:27t/p6790.101.10291.07921.102918.1311707.56
13582006.05.12 08:27close6780.101.10291.07931.10480.9111708.47
13592006.05.12 08:27buy6800.101.10311.07961.1051
13602006.05.12 08:31t/p6800.101.10511.07961.105118.1011726.57
13612006.05.12 08:31buy6810.101.10541.08191.1074
13622006.05.12 08:46buy6820.101.10351.08181.1055
13632006.05.12 08:50buy6830.201.10161.08171.1036
13642006.05.12 08:52buy6840.301.09981.08171.1018
13652006.05.12 08:54t/p6840.301.10181.08171.101854.4611781.03
13662006.05.12 08:54close6830.201.10181.08171.10363.6311784.66
13672006.05.12 08:54close6820.101.10171.08181.1055-16.3411768.32
13682006.05.12 08:54close6810.101.10161.08191.1074-34.5011733.82
13692006.05.12 08:55buy6850.101.10181.07831.1038
13702006.05.12 08:57buy6860.101.10001.07831.1020
13712006.05.12 09:01t/p6860.101.10201.07831.102018.1511751.97
13722006.05.12 09:01close6850.101.10201.07831.10381.8111753.78
13732006.05.12 09:01buy6870.101.10241.07891.1044
13742006.05.12 10:13t/p6870.101.10441.07891.104418.1111771.89
13752006.05.12 10:13buy6880.101.10471.08121.1067
13762006.05.12 11:23t/p6880.101.10671.08121.106718.0711789.96
13772006.05.12 11:23buy6890.101.10701.08351.1090
13782006.05.12 11:37t/p6890.101.10901.08351.109018.0311807.99
13792006.05.12 11:37buy6900.101.10931.08581.1113
13802006.05.14 22:45t/p6900.101.11131.08581.111318.0011825.99
13812006.05.14 22:45sell6910.101.11131.13481.1093
13822006.05.15 01:46t/p6910.101.10931.13481.109317.7311843.72
13832006.05.15 01:46sell6920.101.10901.13251.1070
13842006.05.15 02:27sell6930.101.11121.13291.1092
13852006.05.15 03:07sell6940.201.11301.13291.1110
13862006.05.15 04:00sell6950.301.11481.13291.1128
13872006.05.15 05:42sell6960.501.11661.13291.1146
13882006.05.15 06:06t/p6960.501.11461.13291.114689.7211933.44
13892006.05.15 06:06close6950.301.11461.13291.11285.3811938.82
13902006.05.15 06:06close6940.201.11451.13291.1110-26.9211911.90
13912006.05.15 06:06close6930.101.11441.13291.1092-28.7211883.18
13922006.05.15 06:06close6920.101.11451.13251.1070-49.3511833.83
13932006.05.15 06:06sell6970.101.11431.13781.1123
13942006.05.15 06:40sell6980.101.11611.13781.1141
13952006.05.15 08:27t/p6980.101.11411.13781.114117.9511851.78
13962006.05.15 08:27close6970.101.11411.13781.11231.8011853.58
13972006.05.15 08:27sell6990.101.11371.13721.1117
13982006.05.15 09:06sell7000.101.11551.13721.1135
13992006.05.15 10:40t/p7000.101.11351.13721.113517.9611871.54
14002006.05.15 10:40close6990.101.11351.13721.11171.8011873.34
14012006.05.15 10:40sell7010.101.11311.13661.1111
14022006.05.15 11:47sell7020.101.11491.13661.1129
14032006.05.15 13:39t/p7020.101.11291.13661.112917.9711891.31
14042006.05.15 13:39close7010.101.11291.13661.11111.8011893.11
14052006.05.15 13:39sell7030.101.11261.13611.1106
14062006.05.15 14:20sell7040.101.11441.13611.1124
14072006.05.16 00:00t/p7040.101.11241.13611.112417.6811910.79
14082006.05.16 00:00close7030.101.11241.13611.11061.5011912.28
14092006.05.16 00:01sell7050.101.11221.13571.1102
14102006.05.16 01:08sell7060.101.11401.13571.1120
14112006.05.16 03:36sell7070.201.11591.13581.1139
14122006.05.16 06:45t/p7070.201.11391.13581.113935.9111948.19
14132006.05.16 06:45close7060.101.11391.13571.11200.9011949.09
14142006.05.16 06:45close7050.101.11381.13571.1102-14.3711934.72
14152006.05.16 06:45buy7080.101.11371.09021.1157
14162006.05.16 08:32buy7090.101.11181.09011.1138
14172006.05.16 08:34buy7100.201.11001.09011.1120
14182006.05.16 08:45buy7110.301.10821.09011.1102
14192006.05.16 09:12t/p7110.301.11021.09011.110254.0411988.76
14202006.05.16 09:12close7100.201.11021.09011.11203.6011992.36
14212006.05.16 09:13close7090.101.11031.09011.1138-13.5111978.85
14222006.05.16 09:13close7080.101.11021.09021.1157-31.5311947.32
14232006.05.16 09:13sell7120.101.11011.13361.1081
14242006.05.16 11:20sell7130.101.11201.13371.1100
14252006.05.16 12:17t/p7130.101.11001.13371.110018.0211965.34
14262006.05.16 12:17close7120.101.11001.13361.10810.9011966.24
14272006.05.16 12:17sell7140.101.10961.13311.1076
14282006.05.16 14:47t/p7140.101.10761.13311.107618.0611984.30
14292006.05.16 14:47sell7150.101.10731.13081.1053
14302006.05.17 04:01t/p7150.101.10531.13081.105317.7912002.09
14312006.05.17 04:01sell7160.101.10501.12851.1030
14322006.05.17 07:01t/p7160.101.10301.12851.103018.1312020.22
14332006.05.17 07:01sell7170.101.10271.12621.1007
14342006.05.17 07:40sell7180.101.10471.12641.1027
14352006.05.17 08:43t/p7180.101.10271.12641.102718.1412038.36
14362006.05.17 08:43close7170.101.10271.12621.10070.0012038.36
14372006.05.17 08:43sell7190.101.10251.12601.1005
14382006.05.17 08:57sell7200.101.10431.12601.1023
14392006.05.17 09:06t/p7200.101.10231.12601.102318.1412056.50
14402006.05.17 09:06close7190.101.10231.12601.10051.8112058.31
14412006.05.17 09:06sell7210.101.10201.12551.1000
14422006.05.17 09:19sell7220.101.10381.12551.1018
14432006.05.17 09:24sell7230.201.10571.12561.1037
14442006.05.17 10:26sell7240.301.10751.12561.1055
14452006.05.17 10:33sell7250.501.10931.12561.1073
14462006.05.17 11:23sell7260.801.11111.12561.1091
14472006.05.17 11:45sell7271.301.11291.12561.1109
14482006.05.17 17:36sell7282.101.11471.12561.1127
14492006.05.18 05:03t/p7282.101.11271.12561.1127358.3212416.63
14502006.05.18 05:03close7271.301.11271.12561.110911.5212428.16
14512006.05.18 05:03close7260.801.11261.12561.1091-115.1512313.01
14522006.05.18 05:03close7250.501.11281.12561.1073-161.8212151.19
14532006.05.18 05:03close7240.301.11271.12561.1055-142.9312008.26
14542006.05.18 05:04close7230.201.11251.12561.1037-124.0711884.19
14552006.05.18 05:04close7220.101.11251.12551.1018-79.1111805.08
14562006.05.18 05:04close7210.101.11241.12551.1000-94.4011710.68
14572006.05.18 05:04sell7290.101.11201.13551.1100
14582006.05.18 06:37t/p7290.101.11001.13551.110018.0211728.70
14592006.05.18 06:37sell7300.101.10971.13321.1077
14602006.05.18 07:00sell7310.101.11171.13341.1097
14612006.05.18 07:03sell7320.201.11351.13341.1115
14622006.05.18 07:22sell7330.301.11541.13351.1134
14632006.05.18 08:58sell7340.501.11721.13351.1152
14642006.05.18 09:17sell7350.801.11901.13351.1170
14652006.05.18 09:35t/p7350.801.11701.13351.1170143.2411871.94
14662006.05.18 09:35close7340.501.11701.13351.11528.9511880.89
14672006.05.18 09:35close7330.301.11681.13351.1134-37.6111843.28
14682006.05.18 09:36close7320.201.11671.13341.1115-57.3111785.97
14692006.05.18 09:36close7310.101.11651.13341.1097-42.9911742.98
14702006.05.18 09:36close7300.101.11651.13321.1077-60.9011682.08
14712006.05.18 09:36buy7360.101.11641.09291.1184
14722006.05.18 09:41t/p7360.101.11841.09291.118417.8811699.96
14732006.05.18 09:41buy7370.101.11871.09521.1207
14742006.05.18 10:57t/p7370.101.12071.09521.120717.8511717.81
14752006.05.18 10:57buy7380.101.12101.09751.1230
14762006.05.18 17:23buy7390.101.11921.09751.1212
14772006.05.19 02:16t/p7390.101.12121.09751.121218.0911735.90
14782006.05.19 02:16close7380.101.12131.09751.12302.9311738.83
14792006.05.19 02:16sell7400.101.12141.14491.1194
14802006.05.19 06:00sell7410.101.12321.14491.1212
14812006.05.19 08:33sell7420.201.12511.14501.1231
14822006.05.19 08:39t/p7420.201.12311.14501.123135.6211774.45
14832006.05.19 08:39close7410.101.12311.14491.12120.8911775.34
14842006.05.19 08:39close7400.101.12331.14491.1194-16.9111758.43
14852006.05.19 08:39buy7430.101.12321.09971.1252
14862006.05.19 08:59t/p7430.101.12521.09971.125217.7711776.20
14872006.05.19 08:59buy7440.101.12551.10201.1275
14882006.05.19 11:58buy7450.101.12371.10201.1257
14892006.05.19 12:07buy7460.201.12191.10201.1239
14902006.05.19 14:48buy7470.301.12001.10191.1220
14912006.05.21 20:15t/p7470.301.12201.10191.122053.4711829.67
14922006.05.21 20:15close7460.201.12211.10201.12393.5611833.23
14932006.05.21 20:15close7450.101.12201.10201.1257-15.1511818.08
14942006.05.21 20:15close7440.101.12211.10201.1275-30.3011787.78
14952006.05.21 20:15sell7480.101.12201.14551.1200
14962006.05.22 02:21sell7490.101.12381.14551.1218
14972006.05.22 02:48sell7500.201.12561.14551.1236
14982006.05.22 09:53t/p7500.201.12361.14551.123635.6011823.38
14992006.05.22 09:53close7490.101.12361.14551.12181.7811825.16
15002006.05.22 09:53close7480.101.12351.14551.1200-13.6511811.50
15012006.05.22 09:53sell7510.101.12311.14661.1211
15022006.05.22 10:02t/p7510.101.12111.14661.121117.8411829.34
15032006.05.22 10:02sell7520.101.12081.14431.1188
15042006.05.22 12:28t/p7520.101.11881.14431.118817.8811847.22
15052006.05.22 12:28sell7530.101.11851.14201.1165
15062006.05.22 14:14t/p7530.101.11651.14201.116517.9111865.13
15072006.05.22 14:14sell7540.101.11621.13971.1142
15082006.05.22 14:22t/p7540.101.11421.13971.114217.9511883.08
15092006.05.22 14:22sell7550.101.11391.13741.1119
15102006.05.22 16:12sell7560.101.11581.13751.1138
15112006.05.23 01:53t/p7560.101.11381.13751.113817.6611900.74
15122006.05.23 01:53close7550.101.11381.13741.11190.6011901.34
15132006.05.23 01:54buy7570.101.11381.09031.1158
15142006.05.23 08:21t/p7570.101.11581.09031.115817.9211919.26
15152006.05.23 08:21buy7580.101.11621.09271.1182
15162006.05.23 08:30t/p7580.101.11821.09271.118217.8911937.15
15172006.05.23 08:30buy7590.101.11851.09501.1205
15182006.05.23 09:01t/p7590.101.12051.09501.120517.8511955.00
15192006.05.23 09:01buy7600.101.12081.09731.1228
15202006.05.23 09:51buy7610.101.11891.09721.1209
15212006.05.23 10:30buy7620.201.11711.09721.1191
15222006.05.23 12:32t/p7620.201.11911.09721.119135.7411990.74
15232006.05.23 12:32close7610.101.11911.09721.12091.7911992.53
15242006.05.23 12:32close7600.101.11931.09731.1228-13.4011979.13
15252006.05.23 12:32buy7630.101.11951.09601.1215
15262006.05.23 13:18buy7640.101.11761.09591.1196
15272006.05.23 13:28buy7650.201.11581.09591.1178
15282006.05.23 15:13t/p7650.201.11781.09591.117835.7812014.91
15292006.05.23 15:13close7640.101.11781.09591.11961.7912016.70
15302006.05.23 15:13close7630.101.11791.09601.1215-14.3112002.39
15312006.05.23 15:13buy7660.101.11821.09471.1202
15322006.05.23 15:48t/p7660.101.12021.09471.120217.8512020.24
15332006.05.23 15:48buy7670.101.12051.09701.1225
15342006.05.23 16:40t/p7670.101.12251.09701.122517.8112038.05
15352006.05.23 16:40buy7680.101.12311.09961.1251
15362006.05.23 17:06t/p7680.101.12511.09961.125117.7812055.83
15372006.05.23 17:06buy7690.101.12541.10191.1274
15382006.05.23 17:24buy7700.101.12361.10191.1256
15392006.05.23 18:03t/p7700.101.12561.10191.125617.7712073.60
15402006.05.23 18:03close7690.101.12561.10191.12741.7812075.38
15412006.05.23 18:03buy7710.101.12581.10231.1278
15422006.05.23 19:05buy7720.101.12391.10221.1259
15432006.05.23 22:20buy7730.201.12211.10221.1241
15442006.05.24 03:43buy7740.301.12011.10201.1221
15452006.05.24 08:50buy7750.501.11831.10201.1203
15462006.05.24 08:59t/p7750.501.12031.10201.120389.2612164.64
15472006.05.24 08:59close7740.301.12031.10201.12215.3612170.00
15482006.05.24 08:59close7730.201.12021.10221.1241-33.4212136.58
15492006.05.24 08:59close7720.101.12031.10221.1259-31.8812104.70
15502006.05.24 08:59close7710.101.12041.10231.1278-47.9512056.75
15512006.05.24 08:59sell7760.101.12061.14411.1186
15522006.05.24 09:01sell7770.101.12241.14411.1204
15532006.05.24 09:02sell7780.201.12431.14421.1223
15542006.05.24 09:37t/p7780.201.12231.14421.122335.6412092.39
15552006.05.24 09:37close7770.101.12231.14411.12040.8912093.28
15562006.05.24 09:37close7760.101.12251.14411.1186-16.9312076.35
15572006.05.24 09:37sell7790.101.12211.14561.1201
15582006.05.24 10:36sell7800.101.12401.14571.1220
15592006.05.24 13:38t/p7800.101.12201.14571.122017.8312094.18
15602006.05.24 13:38close7790.101.12201.14561.12010.8912095.07
15612006.05.24 13:38buy7810.101.12211.09861.1241
15622006.05.24 14:51buy7820.101.12021.09851.1222
15632006.05.24 21:53t/p7820.101.12221.09851.122217.8212112.89
15642006.05.24 21:53close7810.101.12221.09861.12410.8912113.78
15652006.05.24 21:53buy7830.101.12241.09891.1244
15662006.05.25 01:47buy7840.101.12061.09891.1226
15672006.05.25 03:08buy7850.201.11881.09891.1208
15682006.05.25 03:18buy7860.301.11701.09891.1190
15692006.05.25 04:31buy7870.501.11521.09891.1172
15702006.05.25 04:41buy7880.801.11341.09891.1154
15712006.05.25 08:07t/p7880.801.11541.09891.1154143.4512257.23
15722006.05.25 08:07close7870.501.11541.09891.11728.9712266.20
15732006.05.25 08:07close7860.301.11551.09891.1190-40.3412225.86
15742006.05.25 08:07close7850.201.11541.09891.1208-60.9612164.90
15752006.05.25 08:07close7840.101.11551.09891.1226-45.7212119.18
15762006.05.25 08:07close7830.101.11541.09891.1244-62.0112057.18
15772006.05.25 08:07sell7890.101.11551.13901.1135
15782006.05.25 08:30t/p7890.101.11351.13901.113517.9612075.14
15792006.05.25 08:30sell7900.101.11321.13671.1112
15802006.05.25 08:38t/p7900.101.11121.13671.111218.0012093.14
15812006.05.25 08:38sell7910.101.11091.13441.1089
15822006.05.25 09:39t/p7910.101.10891.13441.108918.0412111.18
15832006.05.25 09:39sell7920.101.10861.13211.1066
15842006.05.25 11:12t/p7920.101.10661.13211.106618.0712129.25
15852006.05.25 11:12sell7930.101.10631.12981.1043
15862006.05.25 12:24sell7940.101.10811.12981.1061
15872006.05.25 14:04t/p7940.101.10611.12981.106118.0812147.33
15882006.05.25 14:04close7930.101.10611.12981.10431.8112149.14
15892006.05.25 14:04buy7950.101.10621.08271.1082
15902006.05.25 19:49t/p7950.101.10821.08271.108218.0512167.19
15912006.05.25 19:49buy7960.101.10851.08501.1105
15922006.05.26 06:57buy7970.101.10671.08501.1087
15932006.05.26 08:10t/p7970.101.10871.08501.108718.0412185.23
15942006.05.26 08:10close7960.101.10881.08501.11052.9612188.19
15952006.05.26 08:10buy7980.101.10921.08571.1112
15962006.05.26 08:23buy7990.101.10741.08571.1094
15972006.05.26 08:33buy8000.201.10561.08571.1076
15982006.05.26 09:01t/p8000.201.10761.08571.107636.1112224.30
15992006.05.26 09:01close7990.101.10761.08571.10941.8112226.11
16002006.05.26 09:01close7980.101.10751.08571.1112-15.3512210.76
16012006.05.26 09:01sell8010.101.10761.13111.1056
16022006.05.26 10:14t/p8010.101.10561.13111.105618.0912228.85
16032006.05.26 10:14sell8020.101.10531.12881.1033
16042006.05.26 10:16sell8030.101.10711.12881.1051
16052006.05.26 10:29sell8040.201.10891.12881.1069
16062006.05.26 10:39sell8050.301.11071.12881.1087
16072006.05.26 11:13t/p8050.301.10871.12881.108754.1212282.97
16082006.05.26 11:13close8040.201.10871.12881.10693.6112286.58
16092006.05.26 11:13close8030.101.10861.12881.1051-13.5312273.05
16102006.05.26 11:13close8020.101.10851.12881.1033-28.8712244.18
16112006.05.26 11:13buy8060.101.10861.08511.1106
16122006.05.26 16:20buy8070.101.10671.08501.1087
16132006.05.28 17:38buy8080.201.10491.08501.1069
16142006.05.29 01:05t/p8080.201.10691.08501.106936.6412280.82
16152006.05.29 01:05close8070.101.10691.08501.10872.0612282.88
16162006.05.29 01:05close8060.101.10701.08511.1106-14.2012268.68
16172006.05.29 01:05buy8090.101.10721.08371.1092
16182006.05.29 02:58buy8100.101.10541.08371.1074
16192006.05.29 08:03buy8110.201.10361.08371.1056
16202006.05.29 16:07t/p8110.201.10561.08371.105636.1812304.86
16212006.05.29 16:07close8100.101.10561.08371.10741.8112306.67
16222006.05.29 16:07close8090.101.10561.08371.1092-14.4712292.20
16232006.05.29 16:08buy8120.101.10571.08221.1077
16242006.05.29 19:23buy8130.101.10391.08221.1059
16252006.05.30 02:07buy8140.201.10211.08221.1041
16262006.05.30 06:38buy8150.301.10021.08211.1022
16272006.05.30 07:38t/p8150.301.10221.08211.102254.4412346.64
16282006.05.30 07:38close8140.201.10221.08221.10411.8112348.45
16292006.05.30 07:38close8130.101.10211.08221.1059-16.0812332.37
16302006.05.30 07:38close8120.101.10201.08221.1077-33.3312299.05
16312006.05.30 07:38sell8160.101.10211.12561.1001
16322006.05.30 09:51t/p8160.101.10011.12561.100118.1812317.23
16332006.05.30 09:51buy8170.101.09991.07641.1019
16342006.05.30 10:03buy8180.101.09811.07641.1001
16352006.05.30 16:00t/p8180.101.10011.07641.100118.1812335.41
16362006.05.30 16:00close8170.101.10011.07641.10191.8212337.23
16372006.05.30 16:00buy8190.101.10031.07681.1023
16382006.05.30 16:39buy8200.101.09851.07681.1005
16392006.05.31 02:47buy8210.201.09671.07681.0987
16402006.05.31 03:01buy8220.301.09491.07681.0969
16412006.05.31 03:27buy8230.501.09311.07681.0951
16422006.05.31 04:06t/p8230.501.09511.07681.095191.3212428.55
16432006.05.31 04:06close8220.301.09511.07681.09695.4812434.03
16442006.05.31 04:06close8210.201.09521.07681.0987-27.3912406.64
16452006.05.31 04:06close8200.101.09531.07681.1005-28.9712377.67
16462006.05.31 04:06close8190.101.09521.07681.1023-46.3212331.35
16472006.05.31 04:06sell8240.101.09511.11861.0931
16482006.05.31 09:32sell8250.101.09691.11861.0949
16492006.05.31 10:50sell8260.201.09871.11861.0967
16502006.05.31 10:57sell8270.301.10051.11861.0985
16512006.05.31 11:04t/p8270.301.09851.11861.098554.6212385.97
16522006.05.31 11:04close8260.201.09851.11861.09673.6412389.61
16532006.05.31 11:04close8250.101.09861.11861.0949-15.4712374.14
16542006.05.31 11:04close8240.101.09851.11861.0931-30.9512343.19
16552006.05.31 11:04buy8280.101.09831.07481.1003
16562006.05.31 11:09t/p8280.101.10031.07481.100318.1812361.37
16572006.05.31 11:09buy8290.101.10061.07711.1026
16582006.05.31 11:59t/p8290.101.10261.07711.102618.1412379.51
16592006.05.31 11:59buy8300.101.10291.07941.1049
16602006.05.31 12:16buy8310.101.10111.07941.1031
16612006.05.31 13:14t/p8310.101.10311.07941.103118.1312397.64
16622006.05.31 13:14close8300.101.10311.07941.10491.8112399.45
16632006.05.31 13:14buy8320.101.10351.08001.1055
16642006.05.31 13:41buy8330.101.10171.08001.1037
16652006.05.31 22:59t/p8330.101.10371.08001.103718.1212417.57
16662006.05.31 22:59close8320.101.10371.08001.10551.8112419.38
16672006.05.31 22:59buy8340.101.10401.08051.1060
16682006.06.01 06:28t/p8340.101.10601.08051.106018.8312438.21
16692006.06.01 06:28sell8350.101.10601.12951.1040
16702006.06.01 07:39t/p8350.101.10401.12951.104018.1212456.33
16712006.06.01 07:39sell8360.101.10371.12721.1017
16722006.06.01 07:58sell8370.101.10551.12721.1035
16732006.06.01 08:50sell8380.201.10731.12721.1053
16742006.06.01 09:11sell8390.301.10911.12721.1071
16752006.06.01 10:01t/p8390.301.10711.12721.107154.2012510.53
16762006.06.01 10:01close8380.201.10711.12721.10533.6112514.14
16772006.06.01 10:01close8370.101.10701.12721.1035-13.5512500.59
16782006.06.01 10:01close8360.101.10711.12721.1017-30.7112469.88
16792006.06.01 10:01sell8400.101.10691.13041.1049
16802006.06.01 10:50t/p8400.101.10491.13041.104918.1012487.98
16812006.06.01 10:50sell8410.101.10461.12811.1026
16822006.06.01 11:00t/p8410.101.10261.12811.102618.1412506.12
16832006.06.01 11:00sell8420.101.10231.12581.1003
16842006.06.01 22:55sell8430.101.10411.12581.1021
16852006.06.02 08:32t/p8430.101.10211.12581.102117.8512523.97
16862006.06.02 08:32close8420.101.10211.12581.10031.5112525.48
16872006.06.02 08:32sell8440.101.10191.12541.0999
16882006.06.02 08:42t/p8440.101.09991.12541.099918.1812543.66
16892006.06.02 08:42sell8450.101.09961.12311.0976
16902006.06.02 10:51t/p8450.101.09761.12311.097618.2212561.88
16912006.06.02 10:51sell8460.101.09731.12081.0953
16922006.06.02 11:22sell8470.101.09911.12081.0971
16932006.06.02 14:58sell8480.201.10091.12081.0989
16942006.06.04 18:36sell8490.301.10271.12081.1007
16952006.06.04 21:40t/p8490.301.10071.12081.100754.5112616.39
16962006.06.04 21:40close8480.201.10061.12081.09895.4512621.84
16972006.06.04 21:40close8470.101.10051.12081.0971-12.7212609.12
16982006.06.04 21:40close8460.101.10041.12081.0953-28.1712580.95
16992006.06.04 21:41buy8500.101.10041.07691.1024
17002006.06.05 03:26buy8510.101.09861.07691.1006
17012006.06.05 08:38t/p8510.101.10061.07691.100618.1712599.12
17022006.06.05 08:38close8500.101.10061.07691.10242.0712601.19
17032006.06.05 08:38buy8520.101.10081.07731.1028
17042006.06.05 09:00t/p8520.101.10281.07731.102818.1412619.33
17052006.06.05 09:00buy8530.101.10311.07961.1051
17062006.06.05 09:55buy8540.101.10131.07961.1033
17072006.06.05 13:09buy8550.201.09951.07961.1015
17082006.06.05 14:24t/p8550.201.10151.07961.101536.3112655.64
17092006.06.05 14:24close8540.101.10151.07961.10331.8212657.46
17102006.06.05 14:24close8530.101.10161.07961.1051-13.6212643.84
17112006.06.05 14:24buy8560.101.10201.07851.1040
17122006.06.05 14:53t/p8560.101.10401.07851.104018.1212661.96
17132006.06.05 14:53buy8570.101.10431.08081.1063
17142006.06.05 16:06t/p8570.101.10631.08081.106318.0712680.03
17152006.06.05 16:06buy8580.101.10681.08331.1088
17162006.06.06 07:43t/p8580.101.10881.08331.108818.2912698.32
17172006.06.06 07:43sell8590.101.10881.13231.1068
17182006.06.06 08:28sell8600.101.11061.13231.1086
17192006.06.06 08:42sell8610.201.11251.13241.1105
17202006.06.06 08:55sell8620.301.11431.13241.1123
17212006.06.06 09:32sell8630.501.11611.13241.1141
17222006.06.06 10:00t/p8630.501.11411.13241.114189.7612788.08
17232006.06.06 10:00close8620.301.11411.13241.11235.3912793.47
17242006.06.06 10:00close8610.201.11401.13241.1105-26.9312766.54
17252006.06.06 10:00close8600.101.11381.13231.1086-28.7312737.81
17262006.06.06 10:00close8590.101.11391.13231.1068-45.7912692.02
17272006.06.06 10:00buy8640.101.11401.09051.1160
17282006.06.06 10:38t/p8640.101.11601.09051.116017.9212709.94
17292006.06.06 10:38buy8650.101.11631.09281.1183
17302006.06.06 11:47buy8660.101.11441.09271.1164
17312006.06.06 14:56buy8670.201.11261.09271.1146
17322006.06.07 02:32t/p8670.201.11461.09271.114636.3912746.33
17332006.06.07 02:32close8660.101.11461.09271.11642.0412748.37
17342006.06.07 02:32close8650.101.11471.09281.1183-14.1012734.27
17352006.06.07 02:32buy8680.101.11511.09161.1171
17362006.06.07 03:59buy8690.101.11331.09161.1153
17372006.06.07 04:54t/p8690.101.11531.09161.115317.9312752.20
17382006.06.07 04:54close8680.101.11531.09161.11711.7912753.99
17392006.06.07 04:54buy8700.101.11561.09211.1176
17402006.06.07 05:06buy8710.101.11381.09211.1158
17412006.06.07 07:38t/p8710.101.11581.09211.115817.9212771.91
17422006.06.07 07:38close8700.101.11581.09211.11761.7912773.70
17432006.06.07 07:38buy8720.101.11621.09271.1182
17442006.06.07 08:21buy8730.101.11431.09261.1163
17452006.06.07 09:20t/p8730.101.11631.09261.116317.9212791.62
17462006.06.07 09:20close8720.101.11631.09271.11820.9012792.52
17472006.06.07 09:20buy8740.101.11651.09301.1185
17482006.06.07 10:09buy8750.101.11471.09301.1167
17492006.06.07 10:15buy8760.201.11291.09301.1149
17502006.06.07 12:03buy8770.301.11111.09301.1131
17512006.06.07 15:32t/p8770.301.11311.09301.113153.9012846.42
17522006.06.07 15:32close8760.201.11311.09301.11493.5912850.01
17532006.06.07 15:32close8750.101.11321.09301.1167-13.4712836.54
17542006.06.07 15:32close8740.101.11331.09301.1185-28.7412807.80
17552006.06.07 15:32sell8780.101.11311.13661.1111
17562006.06.08 02:34sell8790.101.11491.13661.1129
17572006.06.08 05:33sell8800.201.11691.13681.1149
17582006.06.08 08:24sell8810.301.11871.13681.1167
17592006.06.08 08:34sell8820.501.12051.13681.1185
17602006.06.08 08:54t/p8820.501.11851.13681.118589.4112897.21
17612006.06.08 08:54close8810.301.11851.13681.11675.3612902.57
17622006.06.08 08:54close8800.201.11861.13681.1149-30.4012872.17
17632006.06.08 08:54close8790.101.11871.13661.1129-33.9712838.20
17642006.06.08 08:54close8780.101.11861.13661.1111-50.0812788.12
17652006.06.08 08:54buy8830.101.11871.09521.1207
17662006.06.08 09:38t/p8830.101.12071.09521.120717.8512805.97
17672006.06.08 09:38buy8840.101.12101.09751.1230
17682006.06.08 10:59t/p8840.101.12301.09751.123017.8112823.78
17692006.06.08 10:59buy8850.101.12331.09981.1253
17702006.06.08 12:08buy8860.101.12151.09981.1235
17712006.06.08 12:55t/p8860.101.12351.09981.123517.8012841.58
17722006.06.08 12:55close8850.101.12351.09981.12531.7812843.36
17732006.06.08 12:55buy8870.101.12371.10021.1257
17742006.06.08 15:41buy8880.101.12191.10021.1239
17752006.06.09 00:24buy8890.201.12011.10021.1221
17762006.06.09 06:16buy8900.301.11831.10021.1203
17772006.06.09 07:00buy8910.501.11631.10001.1183
17782006.06.09 07:00buy8920.801.11451.10001.1165
17792006.06.09 07:06buy8931.301.11271.10001.1147
17802006.06.09 07:30buy8942.101.11091.10001.1129
17812006.06.09 07:50t/p8942.101.11291.10001.1129377.3913220.75
17822006.06.09 07:50close8931.301.11291.10001.114723.3613244.11
17832006.06.09 07:50close8920.801.11281.10001.1165-122.2113121.90
17842006.06.09 07:50close8910.501.11271.10001.1183-161.7712960.13
17852006.06.09 07:51close8900.301.11261.10021.1203-153.6912806.44
17862006.06.09 07:51close8890.201.11251.10021.1221-136.6312669.81
17872006.06.09 07:51close8880.101.11241.10021.1239-85.1512584.66
17882006.06.09 07:51close8870.101.11231.10021.1257-102.2412482.43
17892006.06.09 07:51sell8950.101.11221.13571.1102
17902006.06.09 08:51t/p8950.101.11021.13571.110218.0112500.44
17912006.06.09 08:51sell8960.101.10991.13341.1079
17922006.06.09 09:02t/p8960.101.10791.13341.107918.0512518.49
17932006.06.09 09:02sell8970.101.10761.13111.1056
17942006.06.09 14:52t/p8970.101.10561.13111.105618.0912536.58
17952006.06.09 14:52sell8980.101.10531.12881.1033
17962006.06.09 15:27sell8990.101.10711.12881.1051
17972006.06.11 23:44t/p8990.101.10511.12881.105118.1012554.68
17982006.06.11 23:44close8980.101.10511.12881.10331.8112556.49
17992006.06.11 23:44buy9000.101.10501.08151.1070
18002006.06.12 02:53buy9010.101.10321.08151.1052
18012006.06.12 06:12t/p9010.101.10521.08151.105218.1012574.59
18022006.06.12 06:12close9000.101.10521.08151.10702.0612576.65
18032006.06.12 06:12buy9020.101.10561.08211.1076
18042006.06.12 06:20buy9030.101.10381.08211.1058
18052006.06.12 09:17buy9040.201.10201.08211.1040
18062006.06.12 11:16buy9050.301.10011.08201.1021
18072006.06.12 13:18buy9060.501.09831.08201.1003
18082006.06.12 13:35buy9070.801.09651.08201.0985
18092006.06.12 15:49t/p9070.801.09851.08201.0985145.6512722.30
18102006.06.12 15:49close9060.501.09851.08201.10039.1012731.40
18112006.06.12 15:50close9050.301.09861.08201.1021-40.9612690.44
18122006.06.12 15:50close9040.201.09851.08211.1040-63.7212626.72
18132006.06.12 15:50close9030.101.09861.08211.1058-47.3312579.39
18142006.06.12 15:50close9020.101.09851.08211.1076-64.6312514.76
18152006.06.12 15:50sell9080.101.09861.12211.0966
18162006.06.12 17:56sell9090.101.10041.12211.0984
18172006.06.12 19:10t/p9090.101.09841.12211.098418.2112532.97
18182006.06.12 19:10close9080.101.09831.12211.09662.7312535.70
18192006.06.12 19:10buy9100.101.09821.07471.1002
18202006.06.13 01:15t/p9100.101.10021.07471.100218.4312554.13
18212006.06.13 01:15buy9110.101.10051.07701.1025
18222006.06.13 02:24t/p9110.101.10251.07701.102518.1412572.27
18232006.06.13 02:24buy9120.101.10281.07931.1048
18242006.06.13 02:58t/p9120.101.10481.07931.104818.1012590.37
18252006.06.13 02:58buy9130.101.10521.08171.1072
18262006.06.13 04:10buy9140.101.10331.08161.1053
18272006.06.13 04:40buy9150.201.10151.08161.1035
18282006.06.13 05:26t/p9150.201.10351.08161.103536.2512626.62
18292006.06.13 05:26close9140.101.10351.08161.10531.8112628.43
18302006.06.13 05:27close9130.101.10341.08171.1072-16.3112612.12
18312006.06.13 05:27buy9160.101.10391.08041.1059
18322006.06.13 06:04buy9170.101.10211.08041.1041
18332006.06.13 07:27t/p9170.101.10411.08041.104118.1112630.23
18342006.06.13 07:27close9160.101.10411.08041.10591.8112632.04
18352006.06.13 07:28buy9180.101.10451.08101.1065
18362006.06.13 08:01t/p9180.101.10651.08101.106518.0812650.12
18372006.06.13 08:01buy9190.101.10681.08331.1088
18382006.06.13 09:19buy9200.101.10501.08331.1070
18392006.06.13 10:20t/p9200.101.10701.08331.107018.0712668.19
18402006.06.13 10:20close9190.101.10701.08331.10881.8112670.00
18412006.06.13 10:20buy9210.101.10731.08381.1093
18422006.06.13 10:49t/p9210.101.10931.08381.109318.0312688.03
18432006.06.13 10:49buy9220.101.10961.08611.1116
18442006.06.13 12:00buy9230.101.10771.08601.1097
18452006.06.13 12:29t/p9230.101.10971.08601.109718.0212706.05
18462006.06.13 12:29close9220.101.10971.08611.11160.9012706.95
18472006.06.13 12:29buy9240.101.11011.08661.1121
18482006.06.13 13:18t/p9240.101.11211.08661.112117.9812724.93
18492006.06.13 13:18buy9250.101.11251.08901.1145
18502006.06.14 02:48buy9260.101.11071.08901.1127
18512006.06.14 03:36buy9270.201.10891.08901.1109
18522006.06.14 04:40t/p9270.201.11091.08901.110936.0112760.94
18532006.06.14 04:40close9260.101.11091.08901.11271.8012762.74
18542006.06.14 04:40close9250.101.11111.08901.1145-12.3512750.39
18552006.06.14 04:40sell9280.101.11111.13461.1091
18562006.06.14 05:17sell9290.101.11291.13461.1109
18572006.06.14 06:40t/p9290.101.11091.13461.110918.0012768.39
18582006.06.14 06:40close9280.101.11091.13461.10911.8012770.19
18592006.06.14 06:40sell9300.101.11051.13401.1085
18602006.06.14 07:13sell9310.101.11231.13401.1103
18612006.06.14 08:20sell9320.201.11411.13401.1121
18622006.06.14 08:43sell9330.301.11601.13411.1140
18632006.06.14 09:17t/p9330.301.11401.13411.114053.8612824.05
18642006.06.14 09:17close9320.201.11401.13401.11211.8012825.85
18652006.06.14 09:17close9310.101.11411.13401.1103-16.1612809.69
18662006.06.14 09:17close9300.101.11401.13401.1085-31.4212778.27
18672006.06.14 09:17buy9340.101.11391.09041.1159
18682006.06.14 09:20buy9350.101.11211.09041.1141
18692006.06.14 09:28buy9360.201.11021.09031.1122
18702006.06.14 09:57t/p9360.201.11221.09031.112235.9612814.23
18712006.06.14 09:57close9350.101.11221.09041.11410.9012815.13
18722006.06.14 09:57close9340.101.11221.09041.1159-15.2912799.84
18732006.06.14 09:57buy9370.101.11241.08891.1144
18742006.06.14 14:59t/p9370.101.11441.08891.114417.9412817.78
18752006.06.14 14:59buy9380.101.11481.09131.1168
18762006.06.14 17:50buy9390.101.11301.09131.1150
18772006.06.15 08:30t/p9390.101.11501.09131.115018.6912836.47
18782006.06.15 08:30close9380.101.11501.09131.11682.5412839.02
18792006.06.15 08:30buy9400.101.11541.09191.1174
18802006.06.15 09:00buy9410.101.11341.09171.1154
18812006.06.15 09:38t/p9410.101.11541.09171.115417.9312856.95
18822006.06.15 09:38close9400.101.11541.09191.11740.0012856.95
18832006.06.15 09:38buy9420.101.11561.09211.1176
18842006.06.15 11:02t/p9420.101.11761.09211.117617.9012874.85
18852006.06.15 11:02buy9430.101.11791.09441.1199
18862006.06.15 13:50buy9440.101.11611.09441.1181
18872006.06.15 14:32buy9450.201.11411.09421.1161
18882006.06.15 16:14buy9460.301.11221.09411.1142
18892006.06.16 06:14t/p9460.301.11421.09411.114254.6012929.45
18902006.06.16 06:14close9450.201.11421.09421.11612.3012931.76
18912006.06.16 06:14close9440.101.11431.09441.1181-15.9012915.86
18922006.06.16 06:15close9430.101.11421.09441.1199-32.9612882.90
18932006.06.16 06:15buy9470.101.11441.09091.1164
18942006.06.16 08:30t/p9470.101.11641.09091.116417.9112900.81
18952006.06.16 08:30buy9480.101.11671.09321.1187
18962006.06.16 09:32t/p9480.101.11871.09321.118717.8812918.69
18972006.06.16 09:32buy9490.101.11901.09551.1210
18982006.06.16 10:16t/p9490.101.12101.09551.121017.8412936.53
18992006.06.16 10:16buy9500.101.12141.09791.1234
19002006.06.16 11:10t/p9500.101.12341.09791.123417.8012954.33
19012006.06.16 11:10buy9510.101.12371.10021.1257
19022006.06.16 12:00buy9520.101.12191.10021.1239
19032006.06.16 12:35t/p9520.101.12391.10021.123917.8012972.13
19042006.06.16 12:35close9510.101.12391.10021.12571.7812973.91
19052006.06.16 12:35buy9530.101.12411.10061.1261
19062006.06.16 13:30buy9540.101.12231.10061.1243
19072006.06.18 21:23t/p9540.101.12431.10061.124317.7912991.70
19082006.06.18 21:23close9530.101.12431.10061.12611.7812993.48
19092006.06.18 21:23sell9550.101.12441.14791.1224
19102006.06.19 02:54t/p9550.101.12241.14791.122417.5213010.99
19112006.06.19 02:54sell9560.101.12201.14551.1200
19122006.06.19 04:08sell9570.101.12381.14551.1218
19132006.06.19 08:04t/p9570.101.12181.14551.121817.8313028.82
19142006.06.19 08:04close9560.101.12181.14551.12001.7813030.60
19152006.06.19 08:04sell9580.101.12191.14541.1199
19162006.06.19 09:51sell9590.101.12371.14541.1217
19172006.06.19 13:30t/p9590.101.12171.14541.121717.8313048.43
19182006.06.19 13:30close9580.101.12171.14541.11991.7813050.21
19192006.06.19 13:30sell9600.101.12151.14501.1195
19202006.06.19 14:46t/p9600.101.11951.14501.119517.8713068.08
19212006.06.19 14:46sell9610.101.11921.14271.1172
19222006.06.19 19:43sell9620.101.12101.14271.1190
19232006.06.20 03:08t/p9620.101.11901.14271.119017.5713085.65
19242006.06.20 03:08close9610.101.11901.14271.11721.4913087.14
19252006.06.20 03:08sell9630.101.11861.14211.1166
19262006.06.20 03:29sell9640.101.12041.14211.1184
19272006.06.20 05:04sell9650.201.12221.14211.1202
19282006.06.20 05:56sell9660.301.12401.14211.1220
19292006.06.20 07:00t/p9660.301.12201.14211.122053.4813140.62
19302006.06.20 07:00close9650.201.12181.14211.12027.1313147.75
19312006.06.20 07:00close9640.101.12151.14211.1184-9.8113137.94
19322006.06.20 07:00close9630.101.12071.14211.1166-18.7413119.20
19332006.06.20 07:00buy9670.101.12051.09701.1225
19342006.06.20 07:01buy9680.101.11871.09701.1207
19352006.06.20 07:16buy9690.201.11691.09701.1189
19362006.06.20 08:29t/p9690.201.11891.09701.118935.7513154.95
19372006.06.20 08:29close9680.101.11891.09701.12071.7913156.74
19382006.06.20 08:29close9670.101.11881.09701.1225-15.1913141.55
19392006.06.20 08:29sell9700.101.11871.14221.1167
19402006.06.20 08:57t/p9700.101.11671.14221.116717.9113159.46
19412006.06.20 08:57sell9710.101.11641.13991.1144
19422006.06.20 16:54sell9720.101.11821.13991.1162
19432006.06.20 21:07t/p9720.101.11621.13991.116217.9213177.38
19442006.06.20 21:07close9710.101.11621.13991.11441.7913179.17
19452006.06.20 21:07sell9730.101.11601.13951.1140
19462006.06.21 02:55t/p9730.101.11401.13951.114017.6513196.81
19472006.06.21 02:55sell9740.101.11371.13721.1117
19482006.06.21 08:30t/p9740.101.11171.13721.111718.0013214.81
19492006.06.21 08:30sell9750.101.11091.13441.1089
19502006.06.21 08:32t/p9750.101.10891.13441.108918.0413232.85
19512006.06.21 08:32sell9760.101.10861.13211.1066
19522006.06.21 08:57t/p9760.101.10661.13211.106618.0713250.92
19532006.06.21 08:57sell9770.101.10631.12981.1043
19542006.06.21 12:00t/p9770.101.10431.12981.104318.1113269.03
19552006.06.21 12:00sell9780.101.10401.12751.1020
19562006.06.21 12:20sell9790.101.10591.12761.1039
19572006.06.21 14:32sell9800.201.10781.12771.1058
19582006.06.22 03:46sell9810.301.10971.12781.1077
19592006.06.22 04:05sell9820.501.11151.12781.1095
19602006.06.22 05:56t/p9820.501.10951.12781.109590.1313359.16
19612006.06.22 05:56close9810.301.10951.12781.10775.4113364.57
19622006.06.22 05:56close9800.201.10961.12771.1058-34.2613330.31
19632006.06.22 05:56close9790.101.10961.12761.1039-34.2613296.05
19642006.06.22 05:56close9780.101.10951.12751.1020-50.4813245.57
19652006.06.22 05:56buy9830.101.10961.08611.1116
19662006.06.22 06:24t/p9830.101.11161.08611.111617.9913263.56
19672006.06.22 06:24buy9840.101.11191.08841.1139
19682006.06.22 08:03t/p9840.101.11391.08841.113917.9513281.51
19692006.06.22 08:03buy9850.101.11421.09071.1162
19702006.06.22 08:33t/p9850.101.11621.09071.116217.9213299.43
19712006.06.22 08:33buy9860.101.11651.09301.1185
19722006.06.22 08:36buy9870.101.11471.09301.1167
19732006.06.22 09:00t/p9870.101.11671.09301.116717.9113317.34
19742006.06.22 09:00close9860.101.11671.09301.11851.7913319.13
19752006.06.22 09:00buy9880.101.11681.09331.1188
19762006.06.22 10:17t/p9880.101.11881.09331.118817.8813337.01
19772006.06.22 10:17buy9890.101.11911.09561.1211
19782006.06.22 10:56buy9900.101.11731.09561.1193
19792006.06.22 12:42t/p9900.101.11931.09561.119317.8713354.88
19802006.06.22 12:42close9890.101.11931.09561.12111.7913356.67
19812006.06.22 12:42buy9910.101.11951.09601.1215
19822006.06.22 14:36buy9920.101.11771.09601.1197
19832006.06.22 20:22t/p9920.101.11971.09601.119717.8613374.53
19842006.06.22 20:22close9910.101.11971.09601.12151.7913376.32
19852006.06.22 20:23sell9930.101.11981.14331.1178
19862006.06.23 04:45sell9940.101.12161.14331.1196
19872006.06.23 05:53t/p9940.101.11961.14331.119617.8613394.18
19882006.06.23 05:53close9930.101.11961.14331.11781.4913395.66
19892006.06.23 05:53sell9950.101.11951.14301.1175
19902006.06.23 06:16sell9960.101.12131.14301.1193
19912006.06.23 07:52sell9970.201.12311.14301.1211
19922006.06.23 09:21sell9980.301.12491.14301.1229
19932006.06.23 09:24sell9990.501.12671.14301.1247
19942006.06.23 09:33sell10000.801.12871.14321.1267
19952006.06.23 09:40t/p10000.801.12671.14321.1267142.0113537.67
19962006.06.23 09:40close9990.501.12671.14301.12470.0013537.67
19972006.06.23 09:40close9980.301.12661.14301.1229-45.2713492.40
19982006.06.23 09:40close9970.201.12671.14301.1211-63.9013428.50
19992006.06.23 09:40close9960.101.12661.14301.1193-47.0413381.46
20002006.06.23 09:40close9950.101.12671.14301.1175-63.9013317.56
20012006.06.23 09:40buy10010.101.12661.10311.1286
20022006.06.23 09:52buy10020.101.12481.10311.1268
20032006.06.23 10:23buy10030.201.12301.10311.1250
20042006.06.25 17:00buy10040.301.11881.10071.1208
20052006.06.25 18:01t/p10040.301.12081.10071.120853.5313371.09
20062006.06.25 18:01close10030.201.12081.10311.1250-39.2613331.83
20072006.06.25 18:01close10020.101.12091.10311.1268-34.7913297.04
20082006.06.25 18:01close10010.101.12081.10311.1286-51.7513245.29
20092006.06.25 18:01sell10050.101.12081.14431.1188
20102006.06.26 06:53t/p10050.101.11881.14431.118817.5813262.87
20112006.06.26 06:53sell10060.101.11851.14201.1165
20122006.06.26 08:24sell10070.101.12031.14201.1183
20132006.06.26 09:39t/p10070.101.11831.14201.118317.8813280.75
20142006.06.26 09:39close10060.101.11831.14201.11651.7913282.54
20152006.06.26 09:40sell10080.101.11791.14141.1159
20162006.06.26 10:00sell10090.101.11981.14151.1178
20172006.06.26 10:46sell10100.201.12161.14151.1196
20182006.06.26 10:55sell10110.301.12341.14151.1214
20192006.06.26 13:12t/p10110.301.12141.14151.121453.5013336.04
20202006.06.26 13:12close10100.201.12131.14151.11965.3513341.39
20212006.06.26 13:12close10090.101.12121.14151.1178-12.4913328.90
20222006.06.26 13:12close10080.101.12111.14141.1159-28.5413300.36
20232006.06.26 13:13buy10120.101.12101.09751.1230
20242006.06.26 13:54t/p10120.101.12301.09751.123017.8113318.17
20252006.06.26 13:54buy10130.101.12331.09981.1253
20262006.06.26 16:08buy10140.101.12151.09981.1235
20272006.06.26 17:05t/p10140.101.12351.09981.123517.8013335.97
20282006.06.26 17:05close10130.101.12351.09981.12531.7813337.75
20292006.06.26 17:05buy10150.101.12371.10021.1257
20302006.06.26 20:42buy10160.101.12191.10021.1239
20312006.06.27 02:25buy10170.201.12011.10021.1221
20322006.06.27 05:52t/p10170.201.12211.10021.122135.6513373.40
20332006.06.27 05:52close10160.101.12211.10021.12392.0313375.43
20342006.06.27 05:52close10150.101.12221.10021.1257-13.1213362.31
20352006.06.27 05:52sell10180.101.12241.14591.1204
20362006.06.27 06:17sell10190.101.12421.14591.1222
20372006.06.27 08:21t/p10190.101.12221.14591.122217.8213380.13
20382006.06.27 08:21close10180.101.12221.14591.12041.7813381.91
20392006.06.27 08:21buy10200.101.12231.09881.1243
20402006.06.27 09:06buy10210.101.12041.09871.1224
20412006.06.27 16:00t/p10210.101.12241.09871.122417.8213399.73
20422006.06.27 16:00close10200.101.12251.09881.12431.7813401.51
20432006.06.27 16:00buy10220.101.12271.09921.1247
20442006.06.28 09:06t/p10220.101.12471.09921.124718.0313419.54
20452006.06.28 09:06buy10230.101.12501.10151.1270
20462006.06.28 09:51buy10240.101.12321.10151.1252
20472006.06.28 10:25t/p10240.101.12521.10151.125217.7713437.31
20482006.06.28 10:25close10230.101.12521.10151.12701.7813439.09
20492006.06.28 10:25buy10250.101.12541.10191.1274
20502006.06.28 12:24buy10260.101.12361.10191.1256
20512006.06.28 12:29buy10270.201.12181.10191.1238
20522006.06.29 07:34buy10280.301.12001.10191.1220
20532006.06.29 08:42buy10290.501.11801.10171.1200
20542006.06.29 08:54buy10300.801.11621.10171.1182
20552006.06.29 09:18buy10311.301.11431.10161.1163
20562006.06.29 10:16buy10322.101.11251.10161.1145
20572006.06.29 11:32t/p10322.101.11451.10161.1145376.8513815.94
20582006.06.29 11:32close10311.301.11451.10161.116323.3313839.27
20592006.06.29 11:32close10300.801.11441.10171.1182-129.2213710.05
20602006.06.29 11:33close10290.501.11431.10171.1200-166.0213544.03
20612006.06.29 11:33close10280.301.11421.10191.1220-156.1713387.86
20622006.06.29 11:33close10270.201.11431.10191.1238-133.1013254.76
20632006.06.29 11:33close10260.101.11441.10191.1256-81.8113172.96
20642006.06.29 11:34close10250.101.11431.10191.1274-98.8613074.10
20652006.06.29 11:34sell10330.101.11441.13791.1124
20662006.06.29 12:00sell10340.101.11621.13791.1142
20672006.06.29 14:17t/p10340.101.11421.13791.114217.9513092.05
20682006.06.29 14:17close10330.101.11421.13791.11241.8013093.85
20692006.06.29 14:17buy10350.101.11441.09091.1164
20702006.06.29 14:21buy10360.101.11251.09081.1145
20712006.06.29 14:45buy10370.201.11071.09081.1127
20722006.06.30 01:12buy10380.301.10891.09081.1109
20732006.06.30 05:43t/p10380.301.11091.09081.110954.0113147.86
20742006.06.30 05:43close10370.201.11091.09081.11274.1013151.96
20752006.06.30 05:44close10360.101.11071.09081.1145-15.9613136.01
20762006.06.30 05:44close10350.101.11081.09091.1164-32.1613103.85
20772006.06.30 05:44buy10390.101.11101.08751.1130
20782006.06.30 08:41buy10400.101.10921.08751.1112
20792006.06.30 10:20t/p10400.101.11121.08751.111218.0013121.85
20802006.06.30 10:20close10390.101.11121.08751.11301.8013123.65
20812006.06.30 10:20buy10410.101.11161.08811.1136
20822006.06.30 10:25buy10420.101.10981.08811.1118
20832006.06.30 10:53t/p10420.101.11181.08811.111817.9913141.64
20842006.06.30 10:53close10410.101.11181.08811.11361.8013143.44
20852006.06.30 10:53buy10430.101.11221.08871.1142
20862006.06.30 11:59t/p10430.101.11421.08871.114217.9513161.39
20872006.06.30 11:59buy10440.101.11451.09101.1165
20882006.06.30 13:44t/p10440.101.11651.09101.116517.9113179.30
20892006.06.30 13:44buy10450.101.11681.09331.1188
20902006.06.30 16:17buy10460.101.11501.09331.1170
20912006.07.02 18:05t/p10460.101.11701.09331.117017.9013197.20
20922006.07.02 18:05close10450.101.11711.09331.11882.6913199.89
20932006.07.02 18:05buy10470.101.11731.09381.1193
20942006.07.02 19:58buy10480.101.11541.09371.1174
20952006.07.02 21:33t/p10480.101.11741.09371.117417.9013217.79
20962006.07.02 21:33close10470.101.11741.09381.11930.8913218.68
20972006.07.02 21:37sell10490.101.11731.14081.1153
20982006.07.03 02:10t/p10490.101.11531.14081.115317.6313236.30
20992006.07.03 02:10sell10500.101.11501.13851.1130
21002006.07.03 02:49t/p10500.101.11301.13851.113017.9713254.27
21012006.07.03 02:49sell10510.101.11271.13621.1107
21022006.07.03 03:59sell10520.101.11451.13621.1125
21032006.07.03 05:10t/p10520.101.11251.13621.112517.9813272.25
21042006.07.03 05:10close10510.101.11251.13621.11071.8013274.05
21052006.07.03 05:10sell10530.101.11231.13581.1103
21062006.07.03 12:27t/p10530.101.11031.13581.110318.0113292.06
21072006.07.03 12:27sell10540.101.11001.13351.1080
21082006.07.03 17:55sell10550.101.11201.13371.1100
21092006.07.04 05:40t/p10550.101.11001.13371.110017.7213309.78
21102006.07.04 05:40close10540.101.11001.13351.1080-0.3013309.48
21112006.07.04 05:40sell10560.101.10981.13331.1078
21122006.07.04 06:51sell10570.101.11161.13331.1096
21132006.07.04 09:31t/p10570.101.10961.13331.109618.0313327.51
21142006.07.04 09:31close10560.101.10951.13331.10782.7013330.21
21152006.07.04 09:31sell10580.101.10931.13281.1073
21162006.07.04 10:26t/p10580.101.10731.13281.107318.0613348.27
21172006.07.04 10:26sell10590.101.10701.13051.1050
21182006.07.04 17:51sell10600.101.10901.13071.1070
21192006.07.04 22:43t/p10600.101.10701.13071.107018.0713366.34
21202006.07.04 22:43close10590.101.10701.13051.10500.0013366.34
21212006.07.04 22:43buy10610.101.10711.08361.1091
21222006.07.05 00:51buy10620.101.10531.08361.1073
21232006.07.05 03:16t/p10620.101.10731.08361.107318.0613384.40
21242006.07.05 03:16close10610.101.10731.08361.10912.0613386.46
21252006.07.05 03:16buy10630.101.10771.08421.1097
21262006.07.05 07:35buy10640.101.10591.08421.1079
21272006.07.05 08:28t/p10640.101.10791.08421.107918.0513404.51
21282006.07.05 08:28close10630.101.10791.08421.10971.8113406.32
21292006.07.05 08:28buy10650.101.10811.08461.1101
21302006.07.05 10:16t/p10650.101.11011.08461.110118.0213424.34
21312006.07.05 10:16buy10660.101.11041.08691.1124
21322006.07.05 10:32t/p10660.101.11241.08691.112417.9813442.32
21332006.07.05 10:32buy10670.101.11271.08921.1147
21342006.07.06 05:18t/p10670.101.11471.08921.114718.6913461.01
21352006.07.06 05:18buy10680.101.11511.09161.1171
21362006.07.06 07:24buy10690.101.11331.09161.1153
21372006.07.06 08:32buy10700.201.11151.09161.1135
21382006.07.06 10:32buy10710.301.10971.09161.1117
21392006.07.06 12:02t/p10710.301.11171.09161.111753.9713514.98
21402006.07.06 12:02close10700.201.11171.09161.11353.6013518.58
21412006.07.06 12:03close10690.101.11181.09161.1153-13.4913505.09
21422006.07.06 12:03close10680.101.11171.09161.1171-30.5813474.51
21432006.07.06 12:04sell10720.101.11181.13531.1098
21442006.07.06 13:43sell10730.101.11361.13531.1116
21452006.07.06 16:19t/p10730.101.11161.13531.111617.9913492.50
21462006.07.06 16:19close10720.101.11161.13531.10981.8013494.30
21472006.07.06 16:19sell10740.101.11141.13491.1094
21482006.07.06 16:53sell10750.101.11321.13491.1112
21492006.07.07 03:12t/p10750.101.11121.13491.111217.7013512.00
21502006.07.07 03:12close10740.101.11121.13491.10941.5013513.49
21512006.07.07 03:12sell10760.101.11081.13431.1088
21522006.07.07 07:00sell10770.101.11261.13431.1106
21532006.07.07 07:04sell10780.201.11441.13431.1124
21542006.07.07 08:30t/p10780.201.11241.13431.112435.9913549.48
21552006.07.07 08:30close10770.101.11151.13431.11069.9013559.38
21562006.07.07 08:30close10760.101.11121.13431.1088-3.6013555.78
21572006.07.07 08:30buy10790.101.11111.08761.1131
21582006.07.07 08:46buy10800.101.10931.08761.1113
21592006.07.07 08:58t/p10800.101.11131.08761.111318.0013573.78
21602006.07.07 08:58close10790.101.11131.08761.11311.8013575.58
21612006.07.07 08:58buy10810.101.11161.08811.1136
21622006.07.07 11:43t/p10810.101.11361.08811.113617.9613593.54
21632006.07.07 11:43buy10820.101.11391.09041.1159
21642006.09.10 17:00t/p10820.101.11591.09041.115933.6913627.23
21652006.09.10 17:00buy10830.101.12031.09681.1223
21662006.09.11 03:25t/p10830.101.12231.09681.122318.0713645.30
21672006.09.11 03:25buy10840.101.12261.09911.1246
21682006.09.11 04:03buy10850.101.12081.09911.1228
21692006.09.11 04:09buy10860.201.11891.09901.1209
21702006.09.11 07:57t/p10860.201.12091.09901.120935.6913680.99
21712006.09.11 07:57close10850.101.12091.09911.12280.8913681.88
21722006.09.11 07:57close10840.101.12091.09911.1246-15.1713666.71
21732006.09.11 07:57sell10870.101.12091.14441.1189
21742006.09.12 03:04t/p10870.101.11891.14441.118917.5713684.28
21752006.09.12 03:04sell10880.101.11861.14211.1166
21762006.09.12 08:31sell10890.101.12041.14211.1184
21772006.09.12 08:57t/p10890.101.11841.14211.118417.8813702.16
21782006.09.12 08:57close10880.101.11841.14211.11661.7913703.95
21792006.09.12 08:58buy10900.101.11851.09501.1205
21802006.09.12 10:39buy10910.101.11671.09501.1187
21812006.09.12 11:47t/p10910.101.11871.09501.118717.8813721.83
21822006.09.12 11:47close10900.101.11871.09501.12051.7913723.62
21832006.09.12 11:47buy10920.101.11891.09541.1209
21842006.09.12 14:08t/p10920.101.12091.09541.120917.8413741.46
21852006.09.12 14:08buy10930.101.12121.09771.1232
21862006.09.12 15:15buy10940.101.11941.09771.1214
21872006.09.13 08:08t/p10940.101.12141.09771.121418.0813759.54
21882006.09.13 08:08close10930.101.12141.09771.12322.0313761.57
21892006.09.13 08:08buy10950.101.12161.09811.1236
21902006.09.13 11:04buy10960.101.11981.09811.1218
21912006.09.13 11:20buy10970.201.11801.09811.1200
21922006.09.13 12:52t/p10970.201.12001.09811.120035.7113797.28
21932006.09.13 12:52close10960.101.12001.09811.12181.7913799.07
21942006.09.13 12:52close10950.101.11991.09811.1236-15.1813783.89
21952006.09.13 12:53sell10980.101.12001.14351.1180
21962006.09.14 03:24t/p10980.101.11801.14351.118016.9813800.87
21972006.09.14 03:24sell10990.101.11771.14121.1157
21982006.09.14 07:29t/p10990.101.11571.14121.115717.9313818.80
21992006.09.14 07:29sell11000.101.11541.13891.1134
22002006.09.14 09:05t/p11000.101.11341.13891.113417.9613836.76
22012006.09.14 09:05sell11010.101.11311.13661.1111
22022006.09.14 09:47sell11020.101.11501.13671.1130
22032006.09.14 10:17sell11030.201.11681.13671.1148
22042006.09.14 13:23sell11040.301.11861.13671.1166
22052006.09.15 08:16sell11050.501.12051.13681.1185
22062006.09.15 08:36t/p11050.501.11851.13681.118589.4113926.17
22072006.09.15 08:36close11040.301.11851.13671.11661.7713927.94
22082006.09.15 08:36close11030.201.11841.13671.1148-29.2213898.72
22092006.09.15 08:36close11020.101.11831.13671.1130-29.8113868.91
22102006.09.15 08:36close11010.101.11841.13661.1111-47.6913821.22
22112006.09.15 08:36buy11060.101.11851.09501.1205
22122006.09.15 08:44t/p11060.101.12051.09501.120517.8513839.07
22132006.09.15 08:44buy11070.101.12081.09731.1228
22142006.09.15 09:03buy11080.101.11901.09731.1210
22152006.09.15 09:38t/p11080.101.12101.09731.121017.8413856.91
22162006.09.15 09:38close11070.101.12101.09731.12281.7813858.69
22172006.09.15 09:38buy11090.101.12141.09791.1234
22182006.09.15 12:00buy11100.101.11961.09791.1216
22192006.09.15 13:08buy11110.201.11781.09791.1198
22202006.09.17 20:26t/p11110.201.11981.09791.119835.7213894.41
22212006.09.17 20:26close11100.101.11981.09791.12161.7913896.20
22222006.09.17 20:26close11090.101.11991.09791.1234-13.3913882.81
22232006.09.17 20:29sell11120.101.11981.14331.1178
22242006.09.18 02:36t/p11120.101.11781.14331.117817.5913900.39
22252006.09.18 02:36sell11130.101.11751.14101.1155
22262006.09.18 05:11sell11140.101.11931.14101.1173
22272006.09.18 06:50sell11150.201.12121.14111.1192
22282006.09.18 10:02t/p11150.201.11921.14111.119235.7413936.13
22292006.09.18 10:02close11140.101.11921.14101.11730.8913937.02
22302006.09.18 10:02close11130.101.11911.14101.1155-14.3013922.72
22312006.09.18 10:02buy11160.101.11911.09561.1211
22322006.09.18 10:09buy11170.101.11731.09561.1193
22332006.09.19 04:29t/p11170.101.11931.09561.119318.1213940.84
22342006.09.19 04:29close11160.101.11931.09561.12112.0413942.88
22352006.09.19 04:29buy11180.101.11951.09601.1215
22362006.09.19 08:04t/p11180.101.12151.09601.121517.8313960.71
22372006.09.19 08:04buy11190.101.12181.09831.1238
22382006.09.19 08:32buy11200.101.12001.09831.1220
22392006.09.19 10:18t/p11200.101.12201.09831.122017.8313978.54
22402006.09.19 10:18close11190.101.12201.09831.12381.7813980.32
22412006.09.19 10:18buy11210.101.12221.09871.1242
22422006.09.19 11:37t/p11210.101.12421.09871.124217.7913998.11
22432006.09.19 11:37buy11220.101.12451.10101.1265
22442006.09.19 11:49buy11230.101.12271.10101.1247
22452006.09.19 12:51t/p11230.101.12471.10101.124717.7814015.89
22462006.09.19 12:51close11220.101.12471.10101.12651.7814017.67
22472006.09.19 12:51buy11240.101.12511.10161.1271
22482006.09.19 13:05t/p11240.101.12711.10161.127117.7414035.41
22492006.09.19 13:05buy11250.101.12741.10391.1294
22502006.09.21 03:16buy11260.101.12561.10391.1276
22512006.09.21 03:57buy11270.201.12381.10391.1258
22522006.09.21 08:30buy11280.301.12191.10381.1239
22532006.09.21 08:46buy11290.501.12011.10381.1221
22542006.09.21 12:03buy11300.801.11831.10381.1203
22552006.09.21 19:07t/p11300.801.12031.10381.1203142.8214178.23
22562006.09.21 19:07close11290.501.12031.10381.12218.9314187.16
22572006.09.21 19:07close11280.301.12031.10381.1239-42.8514144.31
22582006.09.21 19:07close11270.201.12031.10391.1258-62.4814081.83
22592006.09.21 19:07close11260.101.12041.10391.1276-46.4114035.42
22602006.09.21 19:07close11250.101.12031.10391.1294-62.3713973.05
22612006.09.21 19:07buy11310.101.12071.09721.1227
22622006.09.22 02:59buy11320.101.11891.09721.1209
22632006.09.22 03:45buy11330.201.11711.09721.1191
22642006.09.22 04:25buy11340.301.11531.09721.1173
22652006.09.22 05:42buy11350.501.11351.09721.1155
22662006.09.22 10:18t/p11350.501.11551.09721.115589.6514062.70
22672006.09.22 10:18close11340.301.11551.09721.11735.3814068.08
22682006.09.22 10:18close11330.201.11541.09721.1191-30.4814037.60
22692006.09.22 10:18close11320.101.11551.09721.1209-30.4814007.12
22702006.09.22 10:18close11310.101.11551.09721.1227-46.3713960.75
22712006.09.22 10:18buy11360.101.11591.09241.1179
22722006.09.22 10:54t/p11360.101.11791.09241.117917.8913978.64
22732006.09.22 10:54buy11370.101.11821.09471.1202
22742006.09.25 02:18buy11380.101.11641.09471.1184
22752006.09.25 09:45buy11390.201.11461.09471.1166
22762006.09.25 10:39t/p11390.201.11661.09471.116635.8214014.46
22772006.09.25 10:39close11380.101.11661.09471.11841.7914016.25
22782006.09.25 10:40close11370.101.11651.09471.1202-14.9814001.27
22792006.09.25 10:40sell11400.101.11661.14011.1146
22802006.09.25 14:03t/p11400.101.11461.14011.114617.9414019.21
22812006.09.25 14:03sell11410.101.11431.13781.1123
22822006.09.25 14:42sell11420.101.11611.13781.1141
22832006.09.26 02:34t/p11420.101.11411.13781.114117.6514036.86
22842006.09.26 02:34close11410.101.11411.13781.11231.5014038.36
22852006.09.26 02:35sell11430.101.11381.13731.1118
22862006.09.26 04:47sell11440.101.11561.13731.1136
22872006.09.26 10:25sell11450.201.11741.13731.1154
22882006.09.26 12:55t/p11450.201.11541.13731.115435.8614074.22
22892006.09.26 12:55close11440.101.11541.13731.11361.7914076.01
22902006.09.26 12:56close11430.101.11531.13731.1118-13.4514062.56
22912006.09.26 12:56buy11460.101.11541.09191.1174
22922006.09.26 14:59buy11470.101.11361.09191.1156
22932006.09.27 02:09t/p11470.101.11561.09191.115618.1814080.74
22942006.09.27 02:09close11460.101.11561.09191.11742.0414082.78
22952006.09.27 02:09buy11480.101.11581.09231.1178
22962006.09.27 08:20buy11490.101.11401.09231.1160
22972006.09.27 09:41t/p11490.101.11601.09231.116017.9214100.70
22982006.09.27 09:41close11480.101.11601.09231.11781.7914102.49
22992006.09.27 09:41sell11500.101.11581.13931.1138
23002006.09.27 13:56t/p11500.101.11381.13931.113817.9614120.45
23012006.09.27 13:56sell11510.101.11351.13701.1115
23022006.09.27 14:40t/p11510.101.11151.13701.111517.9914138.44
23032006.09.27 14:40sell11520.101.11121.13471.1092
23042006.09.27 14:48t/p11520.101.10921.13471.109218.0314156.47
23052006.09.27 14:48sell11530.101.10891.13241.1069
23062006.09.27 15:17sell11540.101.11071.13241.1087
23072006.09.28 08:35sell11550.201.11251.13241.1105
23082006.09.28 09:31t/p11550.201.11051.13241.110536.0214192.49
23092006.09.28 09:31close11540.101.11051.13241.10870.8914193.38
23102006.09.28 09:31close11530.101.11071.13241.1069-17.1214176.26
23112006.09.28 09:31buy11560.101.11061.08711.1126
23122006.09.29 03:24t/p11560.101.11261.08711.112618.2314194.49
23132006.09.29 03:24buy11570.101.11291.08941.1149
23142006.09.29 03:45t/p11570.101.11491.08941.114917.9414212.43
23152006.09.29 03:45buy11580.101.11541.09191.1174
23162006.09.29 06:43buy11590.101.11361.09191.1156
23172006.09.29 07:39t/p11590.101.11561.09191.115617.9314230.36
23182006.09.29 07:39close11580.101.11561.09191.11741.7914232.15
23192006.09.29 07:39buy11600.101.11581.09231.1178
23202006.09.29 08:41t/p11600.101.11781.09231.117817.8914250.04
23212006.09.29 08:41buy11610.101.11811.09461.1201
23222006.09.29 10:56buy11620.101.11621.09451.1182
23232006.09.29 11:44buy11630.201.11421.09431.1162
23242006.09.29 12:28t/p11630.201.11621.09431.116235.8414285.88
23252006.09.29 12:28close11620.101.11621.09451.11820.0014285.88
23262006.09.29 12:28close11610.101.11611.09461.1201-17.9214267.96
23272006.09.29 12:28sell11640.101.11621.13971.1142
23282006.09.29 13:18sell11650.101.11811.13981.1161
23292006.10.02 03:05sell11660.201.12001.13991.1180
23302006.10.02 05:55t/p11660.201.11801.13991.118035.7814303.74
23312006.10.02 05:55close11650.101.11801.13981.11610.5914304.32
23322006.10.02 05:55close11640.101.11791.13971.1142-15.5114288.81
23332006.10.02 05:55sell11670.101.11771.14121.1157
23342006.10.02 07:27sell11680.101.11951.14121.1175
23352006.10.02 08:32sell11690.201.12131.14121.1193
23362006.10.02 09:18t/p11690.201.11931.14121.119335.7414324.55
23372006.10.02 09:18close11680.101.11921.14121.11752.6814327.23
23382006.10.02 09:19close11670.101.11931.14121.1157-14.2914312.94
23392006.10.02 09:19sell11700.101.11901.14251.1170
23402006.10.02 09:35t/p11700.101.11701.14251.117017.9114330.85
23412006.10.02 09:35sell11710.101.11671.14021.1147
23422006.10.03 07:43sell11720.101.11851.14021.1165
23432006.10.03 08:35sell11730.201.12041.14031.1184
23442006.10.03 16:00sell11740.301.12221.14031.1202
23452006.10.04 02:29sell11750.501.12401.14031.1220
23462006.10.04 04:33sell11760.801.12591.14041.1239
23472006.10.04 04:46sell11771.301.12781.14051.1258
23482006.10.04 11:21sell11782.101.12961.14051.1276
23492006.10.04 13:13t/p11782.101.12761.14051.1276372.4714703.32
23502006.10.04 13:13close11771.301.12761.14051.125823.0614726.38
23512006.10.04 13:13close11760.801.12771.14041.1239-127.6914598.69
23522006.10.04 13:13close11750.501.12771.14031.1220-164.0514434.64
23532006.10.04 13:13close11740.301.12741.14031.1202-139.2814295.36
23542006.10.04 13:13close11730.201.12751.14031.1184-126.5514168.81
23552006.10.04 13:13close11720.101.12761.14021.1165-81.0014087.81
23562006.10.04 13:13close11710.101.12751.14021.1147-96.4013991.41
23572006.10.04 13:13sell11790.101.12731.15081.1253
23582006.10.04 19:09t/p11790.101.12531.15081.125317.7714009.18
23592006.10.04 19:09sell11800.101.12501.14851.1230
23602006.10.05 03:41sell11810.101.12681.14851.1248
23612006.10.05 16:12t/p11810.101.12481.14851.124817.7814026.96
23622006.10.05 16:12close11800.101.12481.14851.12300.8714027.83
23632006.10.05 16:12sell11820.101.12441.14791.1224
23642006.10.05 19:15sell11830.101.12621.14791.1242
23652006.10.06 03:37t/p11830.101.12421.14791.124217.4914045.31
23662006.10.06 03:37close11820.101.12421.14791.12241.4814046.79
23672006.10.06 03:37sell11840.101.12391.14741.1219
23682006.10.06 05:42t/p11840.101.12191.14741.121917.8314064.62
23692006.10.06 05:42sell11850.101.12161.14511.1196
23702006.10.06 07:58sell11860.101.12341.14511.1214
23712006.10.06 08:31t/p11860.101.12141.14511.121417.8314082.45
23722006.10.06 08:31close11850.101.12141.14511.11961.7814084.23
23732006.10.06 08:31sell11870.101.12131.14481.1193
23742006.10.06 08:31sell11880.101.12311.14481.1211
23752006.10.06 08:32sell11890.201.12491.14481.1229
23762006.10.06 09:08sell11900.301.12671.14481.1247
23772006.10.06 09:23t/p11900.301.12471.14481.124753.3514137.58
23782006.10.06 09:23close11890.201.12471.14481.12293.5614141.14
23792006.10.06 09:23close11880.101.12481.14481.1211-15.1114126.03
23802006.10.06 09:23close11870.101.12471.14481.1193-30.2314095.80
23812006.10.06 09:24buy11910.101.12461.10111.1266
23822006.10.06 09:50t/p11910.101.12661.10111.126617.7514113.55
23832006.10.06 09:50buy11920.101.12691.10341.1289
23842006.10.06 12:57buy11930.101.12511.10341.1271
23852006.10.09 07:08buy11940.201.12331.10341.1253
23862006.10.09 10:33buy11950.301.12151.10341.1235
23872006.10.09 11:29t/p11950.301.12351.10341.123553.4014166.95
23882006.10.09 11:29close11940.201.12351.10341.12533.5614170.51
23892006.10.09 11:30close11930.101.12341.10341.1271-14.8814155.63
23902006.10.09 11:30close11920.101.12351.10341.1289-30.0114125.62
23912006.10.09 11:32buy11960.101.12391.10041.1259
23922006.10.09 21:48t/p11960.101.12591.10041.125917.7614143.38
23932006.10.09 21:48buy11970.101.12621.10271.1282
23942006.10.10 04:19buy11980.101.12441.10271.1264
23952006.10.10 04:34t/p11980.101.12641.10271.126417.7614161.14
23962006.10.10 04:34close11970.101.12641.10271.12822.0314163.18
23972006.10.10 04:34sell11990.101.12651.15001.1245
23982006.10.10 06:59sell12000.101.12831.15001.1263
23992006.10.10 09:10sell12010.201.13011.15001.1281
24002006.10.10 09:45sell12020.301.13201.15011.1300
24012006.10.10 23:33sell12030.501.13391.15021.1319
24022006.10.11 02:42sell12040.801.13571.15021.1337
24032006.10.11 06:42t/p12040.801.13371.15021.1337141.1314304.31
24042006.10.11 06:42close12030.501.13371.15021.13197.3014311.61
24052006.10.11 06:42close12020.301.13381.15011.1300-48.5414263.07
24062006.10.11 06:42close12010.201.13391.15001.1281-67.6414195.43
24072006.10.11 06:42close12000.101.13381.15001.1263-48.8114146.61
24082006.10.11 06:43close11990.101.13371.15001.1245-63.8114082.80
24092006.10.11 06:43sell12050.101.13331.15681.1313
24102006.10.11 07:09sell12060.101.13511.15681.1331
24112006.10.11 09:30sell12070.201.13691.15681.1349
24122006.10.11 11:50t/p12070.201.13491.15681.134935.2514118.05
24132006.10.11 11:50close12060.101.13491.15681.13311.7614119.81
24142006.10.11 11:50close12050.101.13501.15681.1313-14.9814104.83
24152006.10.11 11:50sell12080.101.13461.15811.1326
24162006.10.11 12:58sell12090.101.13641.15811.1344
24172006.10.11 14:31sell12100.201.13831.15821.1363
24182006.10.12 02:49t/p12100.201.13631.15821.136333.3814138.21
24192006.10.12 02:49close12090.101.13631.15811.1344-0.0314138.18
24202006.10.12 02:49close12080.101.13621.15811.1326-14.9914123.19
24212006.10.12 02:49sell12110.101.13601.15951.1340
24222006.10.12 08:21sell12120.101.13791.15961.1359
24232006.10.12 08:40t/p12120.101.13591.15961.135917.6114140.80
24242006.10.12 08:40close12110.101.13591.15951.13400.8814141.68
24252006.10.12 08:40buy12130.101.13581.11231.1378
24262006.10.12 16:22buy12140.101.13401.11231.1360
24272006.10.13 08:32t/p12140.101.13601.11231.136017.8614159.54
24282006.10.13 08:32close12130.101.13601.11231.13782.0114161.55
24292006.10.13 08:32buy12150.101.13631.11281.1383
24302006.10.13 10:01t/p12150.101.13831.11281.138317.5714179.12
24312006.10.13 10:01buy12160.101.13861.11511.1406
24322006.10.13 11:45buy12170.101.13681.11511.1388
24332006.10.16 02:00t/p12170.101.13881.11511.138817.8114196.93
24342006.10.16 02:00close12160.101.13881.11511.14062.0114198.94
24352006.10.16 02:00buy12180.101.13901.11551.1410
24362006.10.16 03:24buy12190.101.13721.11551.1392
24372006.10.16 09:12buy12200.201.13541.11551.1374
24382006.10.16 10:17t/p12200.201.13741.11551.137435.1714234.11
24392006.10.16 10:17close12190.101.13741.11551.13921.7614235.87
24402006.10.16 10:17close12180.101.13751.11551.1410-13.1914222.68
24412006.10.16 10:17sell12210.101.13741.16091.1354
24422006.10.17 06:15t/p12210.101.13541.16091.135417.3114239.99
24432006.10.17 06:15sell12220.101.13511.15861.1331
24442006.10.17 08:14sell12230.101.13691.15861.1349
24452006.10.17 09:06sell12240.201.13871.15861.1367
24462006.10.17 14:51sell12250.301.14051.15861.1385
24472006.10.18 05:16t/p12250.301.13851.15861.138551.7914291.78
24482006.10.18 05:16close12240.201.13851.15861.13672.9014294.68
24492006.10.18 05:16close12230.101.13851.15861.1349-14.3514280.32
24502006.10.18 05:16close12220.101.13861.15861.1331-31.0414249.28
24512006.10.18 05:16sell12260.101.13821.16171.1362
24522006.10.18 08:31sell12270.101.14021.16191.1382
24532006.10.18 10:42t/p12270.101.13821.16191.138217.5714266.85
24542006.10.18 10:42close12260.101.13821.16171.13620.0014266.85
24552006.10.18 10:42sell12280.101.13801.16151.1360
24562006.10.18 13:37t/p12280.101.13601.16151.136017.6114284.46
24572006.10.18 13:37sell12290.101.13561.15911.1336
24582006.10.19 09:52t/p12290.101.13361.15911.133616.7314301.19
24592006.10.19 09:52sell12300.101.13331.15681.1313
24602006.10.19 10:20sell12310.101.13511.15681.1331
24612006.10.19 11:42t/p12310.101.13311.15681.133117.6514318.84
24622006.10.19 11:42close12300.101.13311.15681.13131.7714320.61
24632006.10.19 11:42sell12320.101.13301.15651.1310
24642006.10.19 12:01t/p12320.101.13101.15651.131017.6914338.30
24652006.10.19 12:01sell12330.101.13061.15411.1286
24662006.10.19 14:37t/p12330.101.12861.15411.128617.7214356.02
24672006.10.19 14:37sell12340.101.12831.15181.1263
24682006.10.20 05:00t/p12340.101.12631.15181.126317.4614373.48
24692006.10.20 05:00sell12350.101.12601.14951.1240
24702006.10.20 07:27t/p12350.101.12401.14951.124017.7914391.27
24712006.10.20 07:27sell12360.101.12371.14721.1217
24722006.10.20 08:14t/p12360.101.12171.14721.121717.8314409.10
24732006.10.20 08:14sell12370.101.12141.14491.1194
24742006.10.20 09:52sell12380.101.12321.14491.1212
24752006.10.20 11:21sell12390.201.12501.14491.1230
24762006.10.23 04:24sell12400.301.12681.14491.1248
24772006.10.23 13:01sell12410.501.12861.14491.1266
24782006.10.24 02:50sell12420.801.13051.14501.1285
24792006.10.24 11:03t/p12420.801.12851.14501.1285141.7814550.88
24802006.10.24 11:03close12410.501.12851.14491.12662.9114553.79
24812006.10.24 11:03close12400.301.12861.14491.1248-48.7614505.03
24822006.10.24 11:03close12390.201.12851.14491.1230-63.2414441.78
24832006.10.24 11:03close12380.101.12861.14491.1212-48.4614393.32
24842006.10.24 11:03close12370.101.12871.14491.1194-65.2914328.04
24852006.10.24 11:04sell12430.101.12831.15181.1263
24862006.10.24 11:42t/p12430.101.12631.15181.126317.7614345.80
24872006.10.24 11:42sell12440.101.12601.14951.1240
24882006.10.25 04:27sell12450.101.12781.14951.1258
24892006.10.25 10:35t/p12450.101.12581.14951.125817.7714363.57
24902006.10.25 10:35close12440.101.12581.14951.12401.4814365.04
24912006.10.25 10:35sell12460.101.12551.14901.1235
24922006.10.25 17:04t/p12460.101.12351.14901.123517.8014382.84
24932006.10.25 17:04sell12470.101.12321.14671.1212
24942006.10.26 06:09sell12480.101.12501.14671.1230
24952006.10.26 08:14sell12490.201.12681.14671.1248
24962006.10.26 09:13sell12500.301.12861.14671.1266
24972006.10.26 10:09sell12510.501.13041.14671.1284
24982006.10.26 10:46t/p12510.501.12841.14671.128488.6214471.46
24992006.10.26 10:46close12500.301.12841.14671.12665.3214476.78
25002006.10.26 10:46close12490.201.12851.14671.1248-30.1314446.65
25012006.10.26 10:46close12480.101.12841.14671.1230-30.1314416.52
25022006.10.26 10:46close12470.101.12851.14671.1212-47.8714368.65
25032006.10.26 10:46buy12520.101.12851.10501.1305
25042006.10.26 11:01buy12530.101.12671.10501.1287
25052006.10.26 11:59buy12540.201.12491.10501.1269
25062006.10.26 12:24buy12550.301.12311.10501.1251
25072006.10.27 02:51t/p12550.301.12511.10501.125154.0814422.74
25082006.10.27 02:51close12540.201.12511.10501.12694.0614426.80
25092006.10.27 02:51close12530.101.12501.10501.1287-14.8614411.94
25102006.10.27 02:53close12520.101.12491.10501.1305-31.7514380.19
25112006.10.27 02:53buy12560.101.12531.10181.1273
25122006.10.27 07:01buy12570.101.12351.10181.1255
25132006.10.27 07:14t/p12570.101.12551.10181.125517.7714397.96
25142006.10.27 07:14close12560.101.12551.10181.12731.7814399.74
25152006.10.27 07:14buy12580.101.12561.10211.1276
25162006.10.27 08:26buy12590.101.12381.10211.1258
25172006.10.27 08:44buy12600.201.12201.10211.1240
25182006.10.27 09:12buy12610.301.12021.10211.1222
25192006.10.27 09:13buy12620.501.11831.10201.1203
25202006.10.29 20:52t/p12620.501.12031.10201.120389.2614489.00
25212006.10.29 20:52close12610.301.12031.10211.12222.6814491.68
25222006.10.29 20:53close12600.201.12021.10211.1240-32.1414459.54
25232006.10.29 21:00close12590.101.12011.10211.1258-33.0314426.51
25242006.10.29 21:00close12580.101.12001.10211.1276-50.0014376.51
25252006.10.29 21:00buy12630.101.12031.09681.1223
25262006.10.29 21:51buy12640.101.11841.09671.1204
25272006.10.30 04:25t/p12640.101.12041.09671.120418.1014394.61
25282006.10.30 04:25close12630.101.12041.09681.12231.1414395.75
25292006.10.30 04:25buy12650.101.12081.09731.1228
25302006.10.30 06:03t/p12650.101.12281.09731.122817.8114413.56
25312006.10.30 06:03buy12660.101.12311.09961.1251
25322006.10.30 07:12buy12670.101.12131.09961.1233
25332006.10.30 10:36t/p12670.101.12331.09961.123317.8014431.36
25342006.10.30 10:36close12660.101.12331.09961.12511.7814433.14
25352006.10.30 10:36buy12680.101.12371.10021.1257
25362006.10.30 13:03t/p12680.101.12571.10021.125717.7714450.91
25372006.10.30 13:03buy12690.101.12601.10251.1280
25382006.10.31 04:43t/p12690.101.12801.10251.128017.9814468.90
25392006.10.31 04:43buy12700.101.12831.10481.1303
25402006.10.31 08:52buy12710.101.12651.10481.1285
25412006.10.31 10:02buy12720.201.12471.10481.1267
25422006.10.31 10:31buy12730.301.12291.10481.1249
25432006.10.31 11:00buy12740.501.12111.10481.1231
25442006.10.31 16:01t/p12740.501.12311.10481.123189.0314557.93
25452006.10.31 16:01close12730.301.12321.10481.12498.0114565.94
25462006.10.31 16:01close12720.201.12301.10481.1267-30.2814535.66
25472006.10.31 16:01close12710.101.12291.10481.1285-32.0614503.60
25482006.10.31 16:01close12700.101.12281.10481.1303-48.9814454.62
25492006.10.31 16:01sell12750.101.12291.14641.1209
25502006.10.31 23:33sell12760.101.12471.14641.1227
25512006.11.01 01:56sell12770.201.12651.14641.1245
25522006.11.01 02:18sell12780.301.12831.14641.1263
25532006.11.01 02:39sell12790.501.13041.14671.1284
25542006.11.01 07:19sell12800.801.13231.14681.1303
25552006.11.01 07:30sell12811.301.13411.14681.1321
25562006.11.01 09:01t/p12811.301.13211.14681.1321229.6914684.31
25572006.11.01 09:01close12800.801.13201.14681.130321.2014705.51
25582006.11.01 09:01close12790.501.13191.14671.1284-66.2614639.25
25592006.11.01 09:01close12780.301.13201.14641.1263-98.0614541.19
25602006.11.01 09:01close12770.201.13211.14641.1245-98.9314442.26
25612006.11.01 09:01close12760.101.13201.14641.1227-64.7914377.46
25622006.11.01 09:01close12750.101.13211.14641.1209-81.5614295.90
25632006.11.01 09:01buy12820.101.13201.10851.1340
25642006.11.01 10:07buy12830.101.13021.10851.1322
25652006.11.01 10:10buy12840.201.12841.10851.1304
25662006.11.01 10:17t/p12840.201.13041.10851.130435.3914331.29
25672006.11.01 10:17close12830.101.13041.10851.13221.7714333.06
25682006.11.01 10:17close12820.101.13041.10851.1340-14.1514318.91
25692006.11.01 10:17sell12850.101.13041.15391.1284
25702006.11.01 12:08sell12860.101.13221.15391.1302
25712006.11.02 08:13sell12870.201.13411.15401.1321
25722006.11.02 09:00sell12880.301.13601.15411.1340
25732006.11.02 15:06t/p12880.301.13401.15411.134052.9114371.82
25742006.11.02 15:06close12870.201.13401.15401.13211.7614373.58
25752006.11.02 15:06close12860.101.13391.15391.1302-15.9014357.68
25762006.11.02 15:06close12850.101.13391.15391.1284-31.7814325.90
25772006.11.02 15:06sell12890.101.13371.15721.1317
25782006.11.03 07:01t/p12890.101.13171.15721.131717.3714343.26
25792006.11.03 07:01buy12900.101.13151.10801.1335
25802006.11.03 07:01buy12910.101.12971.10801.1317
25812006.11.03 08:16buy12920.201.12791.10801.1299
25822006.11.03 08:31t/p12920.201.12991.10801.129935.4014378.66
25832006.11.03 08:31close12910.101.12991.10801.13171.7714380.43
25842006.11.03 08:31close12900.101.13011.10801.1335-12.3914368.04
25852006.11.03 08:31sell12930.101.13021.15371.1282
25862006.11.06 03:38sell12940.101.13201.15371.1300
25872006.11.06 05:03sell12950.201.13391.15381.1319
25882006.11.06 06:16sell12960.301.13571.15381.1337
25892006.11.06 09:06t/p12960.301.13371.15381.133752.9214420.96
25902006.11.06 09:06close12950.201.13371.15381.13193.5314424.49
25912006.11.06 09:06close12940.101.13371.15371.1300-15.0014409.49
25922006.11.06 09:06close12930.101.13351.15371.1282-29.4114380.08
25932006.11.06 09:06sell12970.101.13311.15661.1311
25942006.11.06 10:58t/p12970.101.13111.15661.131117.6814397.76
25952006.11.06 10:58sell12980.101.13081.15431.1288
25962006.11.06 19:53t/p12980.101.12881.15431.128817.7214415.48
25972006.11.06 19:53sell12990.101.12851.15201.1265
25982006.11.07 05:07sell13000.101.13031.15201.1283
25992006.11.07 08:00t/p13000.101.12831.15201.128317.7314433.21
26002006.11.07 08:00close12990.101.12831.15201.12651.4714434.67
26012006.11.07 08:00buy13010.101.12831.10481.1303
26022006.11.07 08:58buy13020.101.12651.10481.1285
26032006.11.07 11:10t/p13020.101.12851.10481.128517.7214452.39
26042006.11.07 11:10close13010.101.12911.10481.13037.0914459.48
26052006.11.07 11:10buy13030.101.12951.10601.1315
26062006.11.07 11:59buy13040.101.12771.10601.1297
26072006.11.07 18:19t/p13040.101.12971.10601.129717.7014477.18
26082006.11.07 18:19close13030.101.12971.10601.13151.7714478.95
26092006.11.07 18:19buy13050.101.13021.10671.1322
26102006.11.08 04:50buy13060.101.12841.10671.1304
26112006.11.08 05:37t/p13060.101.13041.10671.130417.6914496.64
26122006.11.08 05:37close13050.101.13041.10671.13222.0214498.67
26132006.11.08 05:37sell13070.101.13031.15381.1283
26142006.11.08 09:11sell13080.101.13221.15391.1302
26152006.11.08 10:27t/p13080.101.13021.15391.130217.7014516.37
26162006.11.08 10:27close13070.101.13021.15381.12830.8814517.25
26172006.11.08 10:27sell13090.101.12981.15331.1278
26182006.11.08 11:06t/p13090.101.12781.15331.127817.7314534.98
26192006.11.08 11:06sell13100.101.12751.15101.1255
26202006.11.08 14:07sell13110.101.12931.15101.1273
26212006.11.08 21:08sell13120.201.13111.15101.1291
26222006.11.09 08:20sell13130.301.13291.15101.1309
26232006.11.09 10:02t/p13130.301.13091.15101.130953.0614588.04
26242006.11.09 10:02close13120.201.13091.15101.12911.7214589.75
26252006.11.09 10:02close13110.101.13091.15101.1273-15.0614574.69
26262006.11.09 10:03close13100.101.13091.15101.1255-30.9714543.72
26272006.11.09 10:03buy13140.101.13071.10721.1327
26282006.11.09 12:05buy13150.101.12881.10711.1308
26292006.11.09 23:56buy13160.201.12701.10711.1290
26302006.11.10 02:57t/p13160.201.12901.10711.129035.9314579.65
26312006.11.10 02:57close13150.101.12901.10711.13082.0214581.68
26322006.11.10 02:57close13140.101.12911.10721.1327-13.9214567.76
26332006.11.10 02:57buy13170.101.12951.10601.1315
26342006.11.10 03:55buy13180.101.12771.10601.1297
26352006.11.10 06:28t/p13180.101.12971.10601.129717.7014585.46
26362006.11.10 06:28close13170.101.12971.10601.13151.7714587.23
26372006.11.10 06:28buy13190.101.12991.10641.1319
26382006.11.10 10:16t/p13190.101.13191.10641.131917.6714604.90
26392006.11.10 10:16buy13200.101.13231.10881.1343
26402006.11.10 11:56buy13210.101.13051.10881.1325
26412006.11.13 04:16t/p13210.101.13251.10881.132517.9114622.81
26422006.11.13 04:16close13200.101.13251.10881.13432.0214624.83
26432006.11.13 04:16sell13220.101.13251.15601.1305
26442006.11.13 05:25sell13230.101.13431.15601.1323
26452006.11.13 08:19sell13240.201.13621.15611.1342
26462006.11.13 12:19sell13250.301.13811.15621.1361
26472006.11.14 03:51t/p13250.301.13611.15621.136151.9014676.73
26482006.11.14 03:51close13240.201.13611.15611.13421.1514677.88
26492006.11.14 03:51close13230.101.13601.15601.1323-15.2614662.62
26502006.11.14 03:51close13220.101.13611.15601.1305-31.9914630.62
26512006.11.14 03:51sell13260.101.13571.15921.1337
26522006.11.14 04:25sell13270.101.13751.15921.1355
26532006.11.14 04:47sell13280.201.13931.15921.1373
26542006.11.14 08:32t/p13280.201.13731.15921.137335.1714665.79
26552006.11.14 08:32close13270.101.13721.15921.13552.6414668.43
26562006.11.14 08:33close13260.101.13731.15921.1337-14.0714654.36
26572006.11.14 08:33sell13290.101.13711.16061.1351
26582006.11.14 09:05t/p13290.101.13511.16061.135117.6214671.98
26592006.11.14 09:05sell13300.101.13481.15831.1328
26602006.11.14 09:32sell13310.101.13661.15831.1346
26612006.11.14 10:05sell13320.201.13841.15831.1364
26622006.11.15 03:55t/p13320.201.13641.15831.136434.5914706.58
26632006.11.15 03:55close13310.101.13641.15831.13461.4614708.03
26642006.11.15 03:55close13300.101.13651.15831.1328-15.2614692.77
26652006.11.15 03:55sell13330.101.13611.15961.1341
26662006.11.15 04:28sell13340.101.13801.15971.1360
26672006.11.15 05:21sell13350.201.13981.15971.1378
26682006.11.15 08:33sell13360.301.14181.15991.1398
26692006.11.15 11:51t/p13360.301.13981.15991.139852.6414745.41
26702006.11.15 11:51close13350.201.13981.15971.13780.0014745.41
26712006.11.15 11:51close13340.101.13981.15971.1360-15.7914729.62
26722006.11.15 11:51close13330.101.13971.15961.1341-31.5914698.03
26732006.11.15 11:51buy13370.101.13981.11631.1418
26742006.11.15 20:11buy13380.101.13801.11631.1400
26752006.11.16 03:42t/p13380.101.14001.11631.140018.2914716.32
26762006.11.16 03:42close13370.101.14001.11631.14182.5014718.83
26772006.11.16 03:42buy13390.101.14041.11691.1424
26782006.11.16 08:02buy13400.101.13851.11681.1405
26792006.11.16 10:03t/p13400.101.14051.11681.140517.5414736.37
26802006.11.16 10:03close13390.101.14051.11691.14240.8814737.25
26812006.11.16 10:03buy13410.101.14081.11731.1428
26822006.11.17 04:13t/p13410.101.14281.11731.142817.7514755.00
26832006.11.17 04:13sell13420.101.14281.16631.1408
26842006.11.17 04:50sell13430.101.14461.16631.1426
26852006.11.17 07:25sell13440.201.14641.16631.1444
26862006.11.17 09:41t/p13440.201.14441.16631.144434.9514789.95
26872006.11.17 09:41close13430.101.14441.16631.14261.7514791.70
26882006.11.17 09:41close13420.101.14431.16631.1408-13.1114778.59
26892006.11.17 09:41buy13450.101.14441.12091.1464
26902006.11.17 14:59t/p13450.101.14641.12091.146417.4514796.04
26912006.11.17 14:59sell13460.101.14641.16991.1444
26922006.11.19 22:11t/p13460.101.14441.16991.144417.4814813.52
26932006.11.19 22:11sell13470.101.14411.16761.1421
26942006.11.20 00:00sell13480.101.14591.16761.1439
26952006.11.20 03:49t/p13480.101.14391.16761.143917.4814831.00
26962006.11.20 03:49close13470.101.14391.16761.14211.4514832.44
26972006.11.20 03:49sell13490.101.14371.16721.1417
26982006.11.20 08:55sell13500.101.14551.16721.1435
26992006.11.20 10:45sell13510.201.14741.16731.1454
27002006.11.20 19:25t/p13510.201.14541.16731.145434.9214867.36
27012006.11.20 19:25close13500.101.14531.16721.14351.7514869.11
27022006.11.20 19:25close13490.101.14511.16721.1417-12.2314856.88
27032006.11.20 19:25sell13520.101.14491.16841.1429
27042006.11.20 23:52sell13530.101.14671.16841.1447
27052006.11.21 04:25t/p13530.101.14471.16841.144717.1714874.05
27062006.11.21 04:25close13520.101.14471.16841.14291.4514875.50
27072006.11.21 04:26sell13540.101.14451.16801.1425
27082006.11.21 06:15sell13550.101.14631.16801.1443
27092006.11.21 09:17sell13560.201.14821.16811.1462
27102006.11.21 12:13t/p13560.201.14621.16811.146234.9014910.40
27112006.11.21 12:13close13550.101.14601.16801.14432.6214913.02
27122006.11.21 12:13close13540.101.14601.16801.1425-13.0914899.93
27132006.11.21 12:13buy13570.101.14611.12261.1481
27142006.11.22 03:37buy13580.101.14431.12261.1463
27152006.11.22 07:02buy13590.201.14251.12261.1445
27162006.11.22 07:14buy13600.301.14061.12251.1426
27172006.11.22 08:29buy13610.501.13881.12251.1408
27182006.11.22 10:57t/p13610.501.14081.12251.140887.6614987.59
27192006.11.22 10:57close13600.301.14081.12251.14265.2614992.85
27202006.11.22 10:57close13590.201.14071.12261.1445-31.5614961.29
27212006.11.22 10:58close13580.101.14071.12261.1463-31.5614929.73
27222006.11.22 10:58close13570.101.14081.12261.1481-46.2114883.52
27232006.11.22 10:58sell13620.101.14081.16431.1388
27242006.11.22 17:24sell13630.101.14261.16431.1406
27252006.11.23 04:08t/p13630.101.14061.16431.140616.6214900.14
27262006.11.23 04:08close13620.101.14061.16431.13880.8414900.98
27272006.11.23 04:08sell13640.101.14021.16371.1382
27282006.11.23 07:46sell13650.101.14211.16381.1401
27292006.11.23 08:04t/p13650.101.14011.16381.140117.5414918.52
27302006.11.23 08:04close13640.101.14011.16371.13820.8814919.40
27312006.11.23 08:04sell13660.101.13991.16341.1379
27322006.11.23 09:42sell13670.101.14171.16341.1397
27332006.11.23 22:05t/p13670.101.13971.16341.139717.5514936.95
27342006.11.23 22:05close13660.101.13971.16341.13791.7514938.70
27352006.11.23 22:06sell13680.101.13951.16301.1375
27362006.11.24 02:46sell13690.101.14141.16311.1394
27372006.11.24 03:33t/p13690.101.13941.16311.139417.5514956.25
27382006.11.24 03:33close13680.101.13941.16301.13750.5814956.82
27392006.11.24 03:33sell13700.101.13921.16271.1372
27402006.11.24 03:46t/p13700.101.13721.16271.137217.5914974.41
27412006.11.24 03:46sell13710.101.13671.16021.1347
27422006.11.24 05:18t/p13710.101.13471.16021.134717.6314992.04
27432006.11.24 05:18sell13720.101.13441.15791.1324
27442006.11.24 05:29t/p13720.101.13241.15791.132417.6615009.70
27452006.11.24 05:29sell13730.101.13191.15541.1299
27462006.11.24 06:42sell13740.101.13371.15541.1317
27472006.11.24 08:42t/p13740.101.13171.15541.131717.6715027.37
27482006.11.24 08:42close13730.101.13171.15541.12991.7715029.14
27492006.11.24 08:42sell13750.101.13161.15511.1296
27502006.11.24 09:15sell13760.101.13341.15511.1314
27512006.11.24 15:04sell13770.201.13521.15511.1332
27522006.11.24 16:31close at stop13770.201.13491.15511.13325.2915034.43
27532006.11.24 16:31close at stop13760.101.13491.15511.1314-13.2215021.21
27542006.11.24 16:31close at stop13750.101.13491.15511.1296-29.0814992.13