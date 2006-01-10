|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=20; FiboProgression=true; MaxTrades=13; Pips=18; SecureProfit=15; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=500; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|4513
|Ticks modelled
|826504
|Modelling quality
|99.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4992.13
|Gross profit
|21165.27
|Gross loss
|-16173.14
|Profit factor
|1.31
|Expected payoff
|3.63
|Absolute drawdown
|1830.28
|Maximal drawdown
|2922.38 (26.35%)
|Relative drawdown
|26.35% (2922.38)
|Total trades
|1377
|Short positions (won %)
|624 (73.24%)
|Long positions (won %)
|753 (73.57%)
|Profit trades (% of total)
|1011 (73.42%)
|Loss trades (% of total)
|366 (26.58%)
|Largest
|profit trade
|377.39
|loss trade
|-503.44
|Average
|profit trade
|20.93
|loss trade
|-44.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (357.01)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-2741.32)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|480.84 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-2741.32 (12)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 19:10
|buy
|1
|0.10
|1.1658
|1.1423
|1.1678
|2
|2006.01.02 20:58
|buy
|2
|0.10
|1.1640
|1.1423
|1.1660
|3
|2006.01.02 23:05
|buy
|3
|0.20
|1.1621
|1.1422
|1.1641
|4
|2006.01.03 03:33
|buy
|4
|0.30
|1.1603
|1.1422
|1.1623
|5
|2006.01.03 07:59
|t/p
|4
|0.30
|1.1623
|1.1422
|1.1623
|51.62
|10051.62
|6
|2006.01.03 07:59
|close
|3
|0.20
|1.1624
|1.1422
|1.1641
|5.66
|10057.28
|7
|2006.01.03 07:59
|close
|2
|0.10
|1.1624
|1.1423
|1.1660
|-13.51
|10043.77
|8
|2006.01.03 07:59
|close
|1
|0.10
|1.1626
|1.1423
|1.1678
|-27.27
|10016.51
|9
|2006.01.03 12:00
|sell
|5
|0.10
|1.1566
|1.1801
|1.1546
|10
|2006.01.03 14:01
|t/p
|5
|0.10
|1.1546
|1.1801
|1.1546
|17.32
|10033.83
|11
|2006.01.04 04:02
|sell
|6
|0.10
|1.1548
|1.1783
|1.1528
|12
|2006.01.04 07:07
|t/p
|6
|0.10
|1.1528
|1.1783
|1.1528
|17.35
|10051.18
|13
|2006.01.04 07:07
|sell
|7
|0.10
|1.1524
|1.1759
|1.1504
|14
|2006.01.04 09:03
|sell
|8
|0.10
|1.1543
|1.1760
|1.1523
|15
|2006.01.04 09:19
|t/p
|8
|0.10
|1.1523
|1.1760
|1.1523
|17.36
|10068.54
|16
|2006.01.04 09:19
|close
|7
|0.10
|1.1523
|1.1759
|1.1504
|0.87
|10069.41
|17
|2006.01.04 09:19
|sell
|9
|0.10
|1.1521
|1.1756
|1.1501
|18
|2006.01.04 10:33
|t/p
|9
|0.10
|1.1501
|1.1756
|1.1501
|17.39
|10086.80
|19
|2006.01.04 10:33
|sell
|10
|0.10
|1.1497
|1.1732
|1.1477
|20
|2006.01.04 10:38
|sell
|11
|0.10
|1.1516
|1.1733
|1.1496
|21
|2006.01.04 12:24
|t/p
|11
|0.10
|1.1496
|1.1733
|1.1496
|17.40
|10104.20
|22
|2006.01.04 12:24
|close
|10
|0.10
|1.1496
|1.1732
|1.1477
|0.87
|10105.07
|23
|2006.01.04 12:24
|sell
|12
|0.10
|1.1494
|1.1729
|1.1474
|24
|2006.01.04 12:56
|t/p
|12
|0.10
|1.1474
|1.1729
|1.1474
|17.43
|10122.50
|25
|2006.01.04 12:56
|sell
|13
|0.10
|1.1471
|1.1706
|1.1451
|26
|2006.01.04 18:34
|sell
|14
|0.10
|1.1489
|1.1706
|1.1469
|27
|2006.01.04 23:42
|t/p
|14
|0.10
|1.1469
|1.1706
|1.1469
|17.44
|10139.94
|28
|2006.01.04 23:42
|close
|13
|0.10
|1.1469
|1.1706
|1.1451
|1.74
|10141.68
|29
|2006.01.04 23:43
|buy
|15
|0.10
|1.1471
|1.1236
|1.1491
|30
|2006.01.05 04:02
|t/p
|15
|0.10
|1.1491
|1.1236
|1.1491
|18.15
|10159.83
|31
|2006.01.05 04:02
|buy
|16
|0.10
|1.1494
|1.1259
|1.1514
|32
|2006.01.05 05:59
|t/p
|16
|0.10
|1.1514
|1.1259
|1.1514
|17.37
|10177.20
|33
|2006.01.05 05:59
|buy
|17
|0.10
|1.1517
|1.1282
|1.1537
|34
|2006.01.05 08:38
|t/p
|17
|0.10
|1.1537
|1.1282
|1.1537
|17.34
|10194.54
|35
|2006.01.05 08:38
|buy
|18
|0.10
|1.1540
|1.1305
|1.1560
|36
|2006.01.05 09:05
|t/p
|18
|0.10
|1.1560
|1.1305
|1.1560
|17.30
|10211.84
|37
|2006.01.05 09:05
|buy
|19
|0.10
|1.1563
|1.1328
|1.1583
|38
|2006.01.05 10:00
|t/p
|19
|0.10
|1.1583
|1.1328
|1.1583
|17.27
|10229.11
|39
|2006.01.05 10:00
|buy
|20
|0.10
|1.1586
|1.1351
|1.1606
|40
|2006.01.05 10:52
|t/p
|20
|0.10
|1.1606
|1.1351
|1.1606
|17.23
|10246.34
|41
|2006.01.05 10:52
|buy
|21
|0.10
|1.1609
|1.1374
|1.1629
|42
|2006.01.05 12:12
|buy
|22
|0.10
|1.1591
|1.1374
|1.1611
|43
|2006.01.05 12:24
|t/p
|22
|0.10
|1.1611
|1.1374
|1.1611
|17.23
|10263.57
|44
|2006.01.05 12:24
|close
|21
|0.10
|1.1611
|1.1374
|1.1629
|1.72
|10265.29
|45
|2006.01.05 12:24
|buy
|23
|0.10
|1.1613
|1.1378
|1.1633
|46
|2006.01.05 12:46
|t/p
|23
|0.10
|1.1633
|1.1378
|1.1633
|17.19
|10282.48
|47
|2006.01.05 12:46
|buy
|24
|0.10
|1.1637
|1.1402
|1.1657
|48
|2006.01.05 14:31
|buy
|25
|0.10
|1.1619
|1.1402
|1.1639
|49
|2006.01.05 15:12
|t/p
|25
|0.10
|1.1639
|1.1402
|1.1639
|17.18
|10299.66
|50
|2006.01.05 15:12
|close
|24
|0.10
|1.1639
|1.1402
|1.1657
|1.72
|10301.38
|51
|2006.01.05 15:12
|sell
|26
|0.10
|1.1638
|1.1873
|1.1618
|52
|2006.01.05 18:44
|t/p
|26
|0.10
|1.1618
|1.1873
|1.1618
|17.21
|10318.59
|53
|2006.01.05 18:44
|sell
|27
|0.10
|1.1615
|1.1850
|1.1595
|54
|2006.01.05 20:48
|sell
|28
|0.10
|1.1634
|1.1851
|1.1614
|55
|2006.01.06 03:06
|sell
|29
|0.20
|1.1652
|1.1851
|1.1632
|56
|2006.01.06 04:56
|sell
|30
|0.30
|1.1670
|1.1851
|1.1650
|57
|2006.01.06 06:52
|t/p
|30
|0.30
|1.1650
|1.1851
|1.1650
|51.50
|10370.09
|58
|2006.01.06 06:52
|close
|29
|0.20
|1.1650
|1.1851
|1.1632
|3.43
|10373.52
|59
|2006.01.06 06:52
|close
|28
|0.10
|1.1648
|1.1851
|1.1614
|-12.32
|10361.20
|60
|2006.01.06 06:52
|close
|27
|0.10
|1.1647
|1.1850
|1.1595
|-27.77
|10333.42
|61
|2006.01.06 06:52
|sell
|31
|0.10
|1.1643
|1.1878
|1.1623
|62
|2006.01.06 07:00
|sell
|32
|0.10
|1.1663
|1.1880
|1.1643
|63
|2006.01.06 07:00
|sell
|33
|0.20
|1.1682
|1.1881
|1.1662
|64
|2006.01.06 07:36
|sell
|34
|0.30
|1.1700
|1.1881
|1.1680
|65
|2006.01.06 07:49
|sell
|35
|0.50
|1.1718
|1.1881
|1.1698
|66
|2006.01.06 08:19
|t/p
|35
|0.50
|1.1698
|1.1881
|1.1698
|85.50
|10418.92
|67
|2006.01.06 08:19
|close
|34
|0.30
|1.1697
|1.1881
|1.1680
|7.69
|10426.61
|68
|2006.01.06 08:19
|close
|33
|0.20
|1.1698
|1.1881
|1.1662
|-27.36
|10399.25
|69
|2006.01.06 08:20
|close
|32
|0.10
|1.1699
|1.1880
|1.1643
|-30.77
|10368.48
|70
|2006.01.06 08:20
|close
|31
|0.10
|1.1701
|1.1878
|1.1623
|-49.57
|10318.91
|71
|2006.01.06 08:20
|buy
|36
|0.10
|1.1700
|1.1465
|1.1720
|72
|2006.01.06 08:30
|buy
|37
|0.10
|1.1682
|1.1465
|1.1702
|73
|2006.01.06 08:34
|t/p
|37
|0.10
|1.1702
|1.1465
|1.1702
|17.09
|10336.00
|74
|2006.01.06 08:34
|close
|36
|0.10
|1.1702
|1.1465
|1.1720
|1.71
|10337.71
|75
|2006.01.06 08:34
|buy
|38
|0.10
|1.1706
|1.1471
|1.1726
|76
|2006.01.06 08:44
|buy
|39
|0.10
|1.1688
|1.1471
|1.1708
|77
|2006.01.06 08:51
|buy
|40
|0.20
|1.1670
|1.1471
|1.1690
|78
|2006.01.06 09:16
|buy
|41
|0.30
|1.1652
|1.1471
|1.1672
|79
|2006.01.09 02:40
|t/p
|41
|0.30
|1.1672
|1.1471
|1.1672
|52.16
|10389.88
|80
|2006.01.09 02:40
|close
|40
|0.20
|1.1672
|1.1471
|1.1690
|3.93
|10393.81
|81
|2006.01.09 02:40
|close
|39
|0.10
|1.1671
|1.1471
|1.1708
|-14.32
|10379.49
|82
|2006.01.09 02:41
|close
|38
|0.10
|1.1670
|1.1471
|1.1726
|-30.60
|10348.89
|83
|2006.01.09 02:41
|buy
|42
|0.10
|1.1674
|1.1439
|1.1694
|84
|2006.01.09 04:18
|t/p
|42
|0.10
|1.1694
|1.1439
|1.1694
|17.10
|10365.99
|85
|2006.01.09 04:18
|buy
|43
|0.10
|1.1697
|1.1462
|1.1717
|86
|2006.01.09 05:08
|buy
|44
|0.10
|1.1679
|1.1462
|1.1699
|87
|2006.01.09 05:20
|t/p
|44
|0.10
|1.1699
|1.1462
|1.1699
|17.10
|10383.09
|88
|2006.01.09 05:20
|close
|43
|0.10
|1.1699
|1.1462
|1.1717
|1.71
|10384.80
|89
|2006.01.09 05:20
|buy
|45
|0.10
|1.1701
|1.1466
|1.1721
|90
|2006.01.09 08:56
|t/p
|45
|0.10
|1.1721
|1.1466
|1.1721
|17.06
|10401.86
|91
|2006.01.09 08:56
|buy
|46
|0.10
|1.1724
|1.1489
|1.1744
|92
|2006.01.09 10:26
|buy
|47
|0.10
|1.1705
|1.1488
|1.1725
|93
|2006.01.09 11:52
|buy
|48
|0.20
|1.1686
|1.1487
|1.1706
|94
|2006.01.10 07:04
|t/p
|48
|0.20
|1.1706
|1.1487
|1.1706
|34.67
|10436.53
|95
|2006.01.10 07:04
|close
|47
|0.10
|1.1706
|1.1488
|1.1725
|1.10
|10437.64
|96
|2006.01.10 07:04
|close
|46
|0.10
|1.1707
|1.1489
|1.1744
|-14.27
|10423.37
|97
|2006.01.10 07:04
|buy
|49
|0.10
|1.1709
|1.1474
|1.1729
|98
|2006.01.10 07:16
|buy
|50
|0.10
|1.1691
|1.1474
|1.1711
|99
|2006.01.10 07:37
|buy
|51
|0.20
|1.1673
|1.1474
|1.1693
|100
|2006.01.10 08:41
|t/p
|51
|0.20
|1.1693
|1.1474
|1.1693
|34.21
|10457.58
|101
|2006.01.10 08:41
|close
|50
|0.10
|1.1693
|1.1474
|1.1711
|1.71
|10459.29
|102
|2006.01.10 08:41
|close
|49
|0.10
|1.1692
|1.1474
|1.1729
|-14.54
|10444.75
|103
|2006.01.10 08:41
|buy
|52
|0.10
|1.1695
|1.1460
|1.1715
|104
|2006.01.10 09:27
|buy
|53
|0.10
|1.1676
|1.1459
|1.1696
|105
|2006.01.10 09:52
|buy
|54
|0.20
|1.1658
|1.1459
|1.1678
|106
|2006.01.10 11:07
|buy
|55
|0.30
|1.1640
|1.1459
|1.1660
|107
|2006.01.10 16:40
|t/p
|55
|0.30
|1.1660
|1.1459
|1.1660
|51.46
|10496.21
|108
|2006.01.10 16:40
|close
|54
|0.20
|1.1660
|1.1459
|1.1678
|3.43
|10499.64
|109
|2006.01.10 16:40
|close
|53
|0.10
|1.1659
|1.1459
|1.1696
|-14.58
|10485.06
|110
|2006.01.10 16:40
|close
|52
|0.10
|1.1660
|1.1460
|1.1715
|-30.02
|10455.04
|111
|2006.01.10 16:41
|buy
|56
|0.10
|1.1664
|1.1429
|1.1684
|112
|2006.01.10 17:54
|buy
|57
|0.10
|1.1646
|1.1429
|1.1666
|113
|2006.01.10 18:14
|buy
|58
|0.20
|1.1625
|1.1426
|1.1645
|114
|2006.01.10 20:08
|t/p
|58
|0.20
|1.1645
|1.1426
|1.1645
|34.34
|10489.38
|115
|2006.01.10 20:08
|close
|57
|0.10
|1.1646
|1.1429
|1.1666
|0.00
|10489.38
|116
|2006.01.10 20:08
|close
|56
|0.10
|1.1641
|1.1429
|1.1684
|-19.76
|10469.62
|117
|2006.01.10 20:09
|buy
|59
|0.10
|1.1645
|1.1410
|1.1665
|118
|2006.01.10 22:29
|t/p
|59
|0.10
|1.1665
|1.1410
|1.1665
|17.15
|10486.77
|119
|2006.01.10 22:29
|buy
|60
|0.10
|1.1668
|1.1433
|1.1688
|120
|2006.01.10 22:39
|t/p
|60
|0.10
|1.1688
|1.1433
|1.1688
|17.11
|10503.88
|121
|2006.01.10 22:39
|buy
|61
|0.10
|1.1691
|1.1456
|1.1711
|122
|2006.01.10 23:00
|buy
|62
|0.10
|1.1673
|1.1456
|1.1693
|123
|2006.01.11 02:26
|buy
|63
|0.20
|1.1655
|1.1456
|1.1675
|124
|2006.01.11 08:19
|buy
|64
|0.30
|1.1637
|1.1456
|1.1657
|125
|2006.01.11 08:52
|buy
|65
|0.50
|1.1619
|1.1456
|1.1639
|126
|2006.01.11 09:12
|buy
|66
|0.80
|1.1601
|1.1456
|1.1621
|127
|2006.01.11 10:51
|t/p
|66
|0.80
|1.1621
|1.1456
|1.1621
|137.65
|10641.53
|128
|2006.01.11 10:51
|close
|65
|0.50
|1.1623
|1.1456
|1.1639
|17.21
|10658.74
|129
|2006.01.11 10:51
|close
|64
|0.30
|1.1623
|1.1456
|1.1657
|-36.14
|10622.60
|130
|2006.01.11 10:51
|close
|63
|0.20
|1.1622
|1.1456
|1.1675
|-56.79
|10565.81
|131
|2006.01.11 10:51
|close
|62
|0.10
|1.1621
|1.1456
|1.1693
|-44.50
|10521.31
|132
|2006.01.11 10:51
|close
|61
|0.10
|1.1621
|1.1456
|1.1711
|-59.99
|10461.32
|133
|2006.01.11 10:51
|sell
|67
|0.10
|1.1620
|1.1855
|1.1600
|134
|2006.01.11 11:27
|t/p
|67
|0.10
|1.1600
|1.1855
|1.1600
|17.24
|10478.56
|135
|2006.01.11 11:27
|sell
|68
|0.10
|1.1597
|1.1832
|1.1577
|136
|2006.01.11 11:57
|t/p
|68
|0.10
|1.1577
|1.1832
|1.1577
|17.28
|10495.84
|137
|2006.01.11 11:57
|sell
|69
|0.10
|1.1574
|1.1809
|1.1554
|138
|2006.01.11 12:41
|sell
|70
|0.10
|1.1592
|1.1809
|1.1572
|139
|2006.01.11 14:23
|t/p
|70
|0.10
|1.1572
|1.1809
|1.1572
|17.28
|10513.12
|140
|2006.01.11 14:23
|close
|69
|0.10
|1.1572
|1.1809
|1.1554
|1.73
|10514.85
|141
|2006.01.11 14:23
|sell
|71
|0.10
|1.1568
|1.1803
|1.1548
|142
|2006.01.11 14:59
|sell
|72
|0.10
|1.1586
|1.1803
|1.1566
|143
|2006.01.12 01:36
|t/p
|72
|0.10
|1.1566
|1.1803
|1.1566
|16.38
|10531.23
|144
|2006.01.12 01:36
|close
|71
|0.10
|1.1564
|1.1803
|1.1548
|2.55
|10533.78
|145
|2006.01.12 01:36
|buy
|73
|0.10
|1.1563
|1.1328
|1.1583
|146
|2006.01.12 05:32
|t/p
|73
|0.10
|1.1583
|1.1328
|1.1583
|17.27
|10551.05
|147
|2006.01.12 05:32
|buy
|74
|0.10
|1.1586
|1.1351
|1.1606
|148
|2006.01.12 08:35
|buy
|75
|0.10
|1.1568
|1.1351
|1.1588
|149
|2006.01.12 08:55
|t/p
|75
|0.10
|1.1588
|1.1351
|1.1588
|17.26
|10568.31
|150
|2006.01.12 08:55
|close
|74
|0.10
|1.1588
|1.1351
|1.1606
|1.73
|10570.04
|151
|2006.01.12 08:55
|buy
|76
|0.10
|1.1591
|1.1356
|1.1611
|152
|2006.01.12 09:07
|t/p
|76
|0.10
|1.1611
|1.1356
|1.1611
|17.23
|10587.27
|153
|2006.01.12 09:07
|buy
|77
|0.10
|1.1614
|1.1379
|1.1634
|154
|2006.01.12 10:07
|t/p
|77
|0.10
|1.1634
|1.1379
|1.1634
|17.19
|10604.46
|155
|2006.01.12 10:07
|buy
|78
|0.10
|1.1637
|1.1402
|1.1657
|156
|2006.01.12 11:48
|buy
|79
|0.10
|1.1619
|1.1402
|1.1639
|157
|2006.01.13 06:49
|buy
|80
|0.20
|1.1601
|1.1402
|1.1621
|158
|2006.01.13 08:35
|buy
|81
|0.30
|1.1583
|1.1402
|1.1603
|159
|2006.01.13 09:07
|t/p
|81
|0.30
|1.1603
|1.1402
|1.1603
|51.71
|10656.17
|160
|2006.01.13 09:07
|close
|80
|0.20
|1.1603
|1.1402
|1.1621
|3.45
|10659.62
|161
|2006.01.13 09:07
|close
|79
|0.10
|1.1602
|1.1402
|1.1639
|-14.40
|10645.22
|162
|2006.01.13 09:07
|close
|78
|0.10
|1.1603
|1.1402
|1.1657
|-29.05
|10616.17
|163
|2006.01.13 09:07
|sell
|82
|0.10
|1.1602
|1.1837
|1.1582
|164
|2006.01.13 09:20
|sell
|83
|0.10
|1.1621
|1.1838
|1.1601
|165
|2006.01.13 12:43
|t/p
|83
|0.10
|1.1601
|1.1838
|1.1601
|17.24
|10633.41
|166
|2006.01.13 12:43
|close
|82
|0.10
|1.1601
|1.1837
|1.1582
|0.86
|10634.27
|167
|2006.01.13 12:43
|buy
|84
|0.10
|1.1600
|1.1365
|1.1620
|168
|2006.01.13 15:00
|t/p
|84
|0.10
|1.1620
|1.1365
|1.1620
|17.21
|10651.48
|169
|2006.01.13 15:00
|buy
|85
|0.10
|1.1623
|1.1388
|1.1643
|170
|2006.01.13 15:58
|buy
|86
|0.10
|1.1604
|1.1387
|1.1624
|171
|2006.01.15 17:00
|buy
|87
|0.20
|1.1584
|1.1385
|1.1604
|172
|2006.01.16 00:27
|t/p
|87
|0.20
|1.1604
|1.1385
|1.1604
|34.97
|10686.45
|173
|2006.01.16 00:27
|close
|86
|0.10
|1.1604
|1.1387
|1.1624
|0.25
|10686.70
|174
|2006.01.16 00:27
|close
|85
|0.10
|1.1603
|1.1388
|1.1643
|-16.99
|10669.72
|175
|2006.01.16 00:27
|buy
|88
|0.10
|1.1605
|1.1370
|1.1625
|176
|2006.01.16 04:12
|buy
|89
|0.10
|1.1587
|1.1370
|1.1607
|177
|2006.01.16 08:16
|t/p
|89
|0.10
|1.1607
|1.1370
|1.1607
|17.23
|10686.95
|178
|2006.01.16 08:16
|close
|88
|0.10
|1.1607
|1.1370
|1.1625
|1.72
|10688.67
|179
|2006.01.16 08:16
|buy
|90
|0.10
|1.1609
|1.1374
|1.1629
|180
|2006.01.16 09:37
|buy
|91
|0.10
|1.1590
|1.1373
|1.1610
|181
|2006.01.16 17:36
|buy
|92
|0.20
|1.1571
|1.1372
|1.1591
|182
|2006.01.16 19:54
|t/p
|92
|0.20
|1.1591
|1.1372
|1.1591
|34.51
|10723.18
|183
|2006.01.16 19:54
|close
|91
|0.10
|1.1591
|1.1373
|1.1610
|0.86
|10724.04
|184
|2006.01.16 19:54
|close
|90
|0.10
|1.1592
|1.1374
|1.1629
|-14.67
|10709.37
|185
|2006.01.16 19:54
|buy
|93
|0.10
|1.1594
|1.1359
|1.1614
|186
|2006.01.17 02:23
|buy
|94
|0.10
|1.1576
|1.1359
|1.1596
|187
|2006.01.17 06:40
|t/p
|94
|0.10
|1.1596
|1.1359
|1.1596
|17.25
|10726.62
|188
|2006.01.17 06:40
|close
|93
|0.10
|1.1596
|1.1359
|1.1614
|1.97
|10728.59
|189
|2006.01.17 06:40
|buy
|95
|0.10
|1.1600
|1.1365
|1.1620
|190
|2006.01.17 08:19
|buy
|96
|0.10
|1.1582
|1.1365
|1.1602
|191
|2006.01.17 09:36
|t/p
|96
|0.10
|1.1602
|1.1365
|1.1602
|17.24
|10745.83
|192
|2006.01.17 09:36
|close
|95
|0.10
|1.1602
|1.1365
|1.1620
|1.72
|10747.55
|193
|2006.01.17 09:37
|buy
|97
|0.10
|1.1606
|1.1371
|1.1626
|194
|2006.01.17 09:55
|t/p
|97
|0.10
|1.1626
|1.1371
|1.1626
|17.20
|10764.75
|195
|2006.01.17 09:55
|buy
|98
|0.10
|1.1629
|1.1394
|1.1649
|196
|2006.01.17 10:55
|t/p
|98
|0.10
|1.1649
|1.1394
|1.1649
|17.17
|10781.92
|197
|2006.01.17 10:55
|buy
|99
|0.10
|1.1652
|1.1417
|1.1672
|198
|2006.01.17 15:24
|buy
|100
|0.10
|1.1634
|1.1417
|1.1654
|199
|2006.01.17 19:29
|buy
|101
|0.20
|1.1616
|1.1417
|1.1636
|200
|2006.01.17 23:39
|t/p
|101
|0.20
|1.1636
|1.1417
|1.1636
|34.37
|10816.29
|201
|2006.01.17 23:39
|close
|100
|0.10
|1.1637
|1.1417
|1.1654
|2.58
|10818.87
|202
|2006.01.17 23:39
|close
|99
|0.10
|1.1636
|1.1417
|1.1672
|-13.75
|10805.12
|203
|2006.01.17 23:39
|sell
|102
|0.10
|1.1634
|1.1869
|1.1614
|204
|2006.01.18 01:32
|t/p
|102
|0.10
|1.1614
|1.1869
|1.1614
|16.92
|10822.03
|205
|2006.01.18 01:32
|sell
|103
|0.10
|1.1611
|1.1846
|1.1591
|206
|2006.01.18 01:51
|sell
|104
|0.10
|1.1629
|1.1846
|1.1609
|207
|2006.01.18 07:08
|sell
|105
|0.20
|1.1647
|1.1846
|1.1627
|208
|2006.01.18 07:20
|sell
|106
|0.30
|1.1665
|1.1846
|1.1645
|209
|2006.01.18 08:16
|t/p
|106
|0.30
|1.1645
|1.1846
|1.1645
|51.52
|10873.55
|210
|2006.01.18 08:16
|close
|105
|0.20
|1.1645
|1.1846
|1.1627
|3.43
|10876.98
|211
|2006.01.18 08:16
|close
|104
|0.10
|1.1644
|1.1846
|1.1609
|-12.88
|10864.10
|212
|2006.01.18 08:16
|close
|103
|0.10
|1.1645
|1.1846
|1.1591
|-29.20
|10834.90
|213
|2006.01.18 08:16
|buy
|107
|0.10
|1.1644
|1.1409
|1.1664
|214
|2006.01.18 09:02
|t/p
|107
|0.10
|1.1664
|1.1409
|1.1664
|17.15
|10852.05
|215
|2006.01.18 09:02
|buy
|108
|0.10
|1.1667
|1.1432
|1.1687
|216
|2006.01.18 09:21
|t/p
|108
|0.10
|1.1687
|1.1432
|1.1687
|17.11
|10869.16
|217
|2006.01.18 09:21
|buy
|109
|0.10
|1.1690
|1.1455
|1.1710
|218
|2006.01.18 09:59
|t/p
|109
|0.10
|1.1710
|1.1455
|1.1710
|17.08
|10886.24
|219
|2006.01.18 09:59
|buy
|110
|0.10
|1.1714
|1.1479
|1.1734
|220
|2006.01.18 11:09
|t/p
|110
|0.10
|1.1734
|1.1479
|1.1734
|17.04
|10903.28
|221
|2006.01.18 11:09
|buy
|111
|0.10
|1.1737
|1.1502
|1.1757
|222
|2006.01.18 11:23
|buy
|112
|0.10
|1.1719
|1.1502
|1.1739
|223
|2006.01.18 14:42
|buy
|113
|0.20
|1.1701
|1.1502
|1.1721
|224
|2006.01.18 18:45
|t/p
|113
|0.20
|1.1721
|1.1502
|1.1721
|34.12
|10937.40
|225
|2006.01.18 18:45
|close
|112
|0.10
|1.1723
|1.1502
|1.1739
|3.41
|10940.81
|226
|2006.01.18 18:45
|close
|111
|0.10
|1.1720
|1.1502
|1.1757
|-14.51
|10926.30
|227
|2006.01.18 18:45
|sell
|114
|0.10
|1.1723
|1.1958
|1.1703
|228
|2006.01.18 19:57
|t/p
|114
|0.10
|1.1703
|1.1958
|1.1703
|17.09
|10943.39
|229
|2006.01.18 19:57
|sell
|115
|0.10
|1.1700
|1.1935
|1.1680
|230
|2006.01.19 02:57
|sell
|116
|0.10
|1.1718
|1.1935
|1.1698
|231
|2006.01.19 03:20
|sell
|117
|0.20
|1.1736
|1.1935
|1.1716
|232
|2006.01.19 03:31
|sell
|118
|0.30
|1.1754
|1.1935
|1.1734
|233
|2006.01.19 03:32
|sell
|119
|0.50
|1.1772
|1.1935
|1.1752
|234
|2006.01.19 04:58
|sell
|120
|0.80
|1.1790
|1.1935
|1.1770
|235
|2006.01.19 07:52
|t/p
|120
|0.80
|1.1770
|1.1935
|1.1770
|135.95
|11079.34
|236
|2006.01.19 07:52
|close
|119
|0.50
|1.1769
|1.1935
|1.1752
|12.75
|11092.09
|237
|2006.01.19 07:52
|close
|118
|0.30
|1.1770
|1.1935
|1.1734
|-40.78
|11051.31
|238
|2006.01.19 07:52
|close
|117
|0.20
|1.1772
|1.1935
|1.1716
|-61.16
|10990.15
|239
|2006.01.19 07:52
|close
|116
|0.10
|1.1773
|1.1935
|1.1698
|-46.72
|10943.43
|240
|2006.01.19 07:52
|close
|115
|0.10
|1.1773
|1.1935
|1.1680
|-62.92
|10880.51
|241
|2006.01.19 07:52
|buy
|121
|0.10
|1.1774
|1.1539
|1.1794
|242
|2006.01.19 09:35
|buy
|122
|0.10
|1.1756
|1.1539
|1.1776
|243
|2006.01.19 09:47
|buy
|123
|0.20
|1.1737
|1.1538
|1.1757
|244
|2006.01.19 10:39
|buy
|124
|0.30
|1.1719
|1.1538
|1.1739
|245
|2006.01.19 10:41
|buy
|125
|0.50
|1.1701
|1.1538
|1.1721
|246
|2006.01.19 11:15
|buy
|126
|0.80
|1.1683
|1.1538
|1.1703
|247
|2006.01.19 11:17
|buy
|127
|1.30
|1.1665
|1.1538
|1.1685
|248
|2006.01.19 12:08
|buy
|128
|2.10
|1.1646
|1.1537
|1.1666
|249
|2006.01.19 18:10
|close
|127
|1.30
|1.1620
|1.1538
|1.1685
|-503.44
|10377.07
|250
|2006.01.19 18:10
|close
|128
|2.10
|1.1620
|1.1537
|1.1666
|-469.88
|9907.19
|251
|2006.01.19 18:10
|close
|126
|0.80
|1.1616
|1.1538
|1.1703
|-461.43
|9445.76
|252
|2006.01.19 18:10
|close
|125
|0.50
|1.1615
|1.1538
|1.1721
|-370.21
|9075.55
|253
|2006.01.19 18:10
|close
|124
|0.30
|1.1616
|1.1538
|1.1739
|-266.01
|8809.54
|254
|2006.01.19 18:10
|close
|123
|0.20
|1.1618
|1.1538
|1.1757
|-204.85
|8604.69
|255
|2006.01.19 18:10
|close
|122
|0.10
|1.1617
|1.1539
|1.1776
|-119.65
|8485.04
|256
|2006.01.19 18:10
|close
|121
|0.10
|1.1618
|1.1539
|1.1794
|-134.27
|8350.77
|257
|2006.01.19 18:10
|sell
|129
|0.10
|1.1619
|1.1854
|1.1599
|258
|2006.01.19 19:42
|sell
|130
|0.10
|1.1638
|1.1855
|1.1618
|259
|2006.01.20 03:05
|sell
|131
|0.20
|1.1656
|1.1855
|1.1636
|260
|2006.01.20 03:43
|t/p
|131
|0.20
|1.1636
|1.1855
|1.1636
|34.38
|8385.15
|261
|2006.01.20 03:43
|close
|130
|0.10
|1.1636
|1.1855
|1.1618
|1.42
|8386.57
|262
|2006.01.20 03:43
|close
|129
|0.10
|1.1635
|1.1854
|1.1599
|-14.05
|8372.52
|263
|2006.01.20 03:43
|buy
|132
|0.10
|1.1636
|1.1401
|1.1656
|264
|2006.01.20 08:36
|buy
|133
|0.10
|1.1618
|1.1401
|1.1638
|265
|2006.01.20 08:38
|buy
|134
|0.20
|1.1600
|1.1401
|1.1620
|266
|2006.01.20 08:58
|buy
|135
|0.30
|1.1582
|1.1401
|1.1602
|267
|2006.01.20 09:58
|buy
|136
|0.50
|1.1564
|1.1401
|1.1584
|268
|2006.01.20 10:00
|buy
|137
|0.80
|1.1545
|1.1400
|1.1565
|269
|2006.01.20 10:59
|buy
|138
|1.30
|1.1526
|1.1399
|1.1546
|270
|2006.01.22 17:43
|t/p
|138
|1.30
|1.1546
|1.1399
|1.1546
|225.19
|8597.71
|271
|2006.01.22 17:43
|close
|137
|0.80
|1.1546
|1.1400
|1.1565
|6.93
|8604.64
|272
|2006.01.22 17:46
|close
|136
|0.50
|1.1545
|1.1401
|1.1584
|-82.29
|8522.35
|273
|2006.01.22 17:46
|close
|135
|0.30
|1.1543
|1.1401
|1.1602
|-101.36
|8420.99
|274
|2006.01.22 17:46
|close
|134
|0.20
|1.1541
|1.1401
|1.1620
|-102.24
|8318.75
|275
|2006.01.22 17:46
|close
|133
|0.10
|1.1540
|1.1401
|1.1638
|-67.59
|8251.16
|276
|2006.01.22 17:46
|close
|132
|0.10
|1.1542
|1.1401
|1.1656
|-81.44
|8169.72
|277
|2006.01.22 17:47
|buy
|139
|0.10
|1.1544
|1.1309
|1.1564
|278
|2006.01.22 19:43
|buy
|140
|0.10
|1.1526
|1.1309
|1.1546
|279
|2006.01.23 04:40
|buy
|141
|0.20
|1.1507
|1.1308
|1.1527
|280
|2006.01.23 08:23
|buy
|142
|0.30
|1.1489
|1.1308
|1.1509
|281
|2006.01.23 09:39
|t/p
|142
|0.30
|1.1509
|1.1308
|1.1509
|52.13
|8221.85
|282
|2006.01.23 09:39
|close
|141
|0.20
|1.1509
|1.1308
|1.1527
|3.48
|8225.33
|283
|2006.01.23 09:39
|close
|140
|0.10
|1.1508
|1.1309
|1.1546
|-15.39
|8209.94
|284
|2006.01.23 09:39
|close
|139
|0.10
|1.1507
|1.1309
|1.1564
|-31.90
|8178.04
|285
|2006.01.23 09:39
|sell
|143
|0.10
|1.1506
|1.1741
|1.1486
|286
|2006.01.23 22:20
|sell
|144
|0.10
|1.1524
|1.1741
|1.1504
|287
|2006.01.24 01:19
|t/p
|144
|0.10
|1.1504
|1.1741
|1.1504
|17.09
|8195.12
|288
|2006.01.24 01:19
|close
|143
|0.10
|1.1504
|1.1741
|1.1486
|1.44
|8196.56
|289
|2006.01.24 01:19
|buy
|145
|0.10
|1.1503
|1.1268
|1.1523
|290
|2006.01.24 02:03
|t/p
|145
|0.10
|1.1523
|1.1268
|1.1523
|17.36
|8213.92
|291
|2006.01.24 02:03
|buy
|146
|0.10
|1.1526
|1.1291
|1.1546
|292
|2006.01.24 07:18
|buy
|147
|0.10
|1.1507
|1.1290
|1.1527
|293
|2006.01.24 09:00
|t/p
|147
|0.10
|1.1527
|1.1290
|1.1527
|17.35
|8231.27
|294
|2006.01.24 09:00
|close
|146
|0.10
|1.1527
|1.1291
|1.1546
|0.87
|8232.14
|295
|2006.01.24 09:00
|sell
|148
|0.10
|1.1529
|1.1764
|1.1509
|296
|2006.01.24 09:10
|sell
|149
|0.10
|1.1548
|1.1765
|1.1528
|297
|2006.01.24 09:18
|sell
|150
|0.20
|1.1566
|1.1765
|1.1546
|298
|2006.01.24 13:09
|t/p
|150
|0.20
|1.1546
|1.1765
|1.1546
|34.64
|8266.78
|299
|2006.01.24 13:09
|close
|149
|0.10
|1.1546
|1.1765
|1.1528
|1.73
|8268.51
|300
|2006.01.24 13:09
|close
|148
|0.10
|1.1547
|1.1764
|1.1509
|-15.59
|8252.92
|301
|2006.01.24 13:09
|buy
|151
|0.10
|1.1546
|1.1311
|1.1566
|302
|2006.01.24 14:15
|buy
|152
|0.10
|1.1528
|1.1311
|1.1548
|303
|2006.01.25 00:31
|buy
|153
|0.20
|1.1510
|1.1311
|1.1530
|304
|2006.01.25 06:12
|buy
|154
|0.30
|1.1492
|1.1311
|1.1512
|305
|2006.01.25 08:10
|t/p
|154
|0.30
|1.1512
|1.1311
|1.1512
|52.12
|8305.04
|306
|2006.01.25 08:10
|close
|153
|0.20
|1.1512
|1.1311
|1.1530
|3.47
|8308.51
|307
|2006.01.25 08:10
|close
|152
|0.10
|1.1513
|1.1311
|1.1548
|-12.78
|8295.73
|308
|2006.01.25 08:10
|close
|151
|0.10
|1.1512
|1.1311
|1.1566
|-29.28
|8266.45
|309
|2006.01.25 08:10
|buy
|155
|0.10
|1.1516
|1.1281
|1.1536
|310
|2006.01.25 09:02
|buy
|156
|0.10
|1.1498
|1.1281
|1.1518
|311
|2006.01.25 09:59
|t/p
|156
|0.10
|1.1518
|1.1281
|1.1518
|17.36
|8283.81
|312
|2006.01.25 09:59
|close
|155
|0.10
|1.1518
|1.1281
|1.1536
|1.74
|8285.55
|313
|2006.01.25 09:59
|buy
|157
|0.10
|1.1520
|1.1285
|1.1540
|314
|2006.01.25 10:20
|buy
|158
|0.10
|1.1502
|1.1285
|1.1522
|315
|2006.01.25 11:57
|buy
|159
|0.20
|1.1484
|1.1285
|1.1504
|316
|2006.01.25 14:37
|t/p
|159
|0.20
|1.1504
|1.1285
|1.1504
|34.77
|8320.32
|317
|2006.01.25 14:37
|close
|158
|0.10
|1.1504
|1.1285
|1.1522
|1.74
|8322.06
|318
|2006.01.25 14:37
|close
|157
|0.10
|1.1503
|1.1285
|1.1540
|-14.78
|8307.28
|319
|2006.01.25 14:42
|buy
|160
|0.10
|1.1507
|1.1272
|1.1527
|320
|2006.01.26 06:03
|t/p
|160
|0.10
|1.1527
|1.1272
|1.1527
|18.10
|8325.39
|321
|2006.01.26 06:03
|buy
|161
|0.10
|1.1530
|1.1295
|1.1550
|322
|2006.01.26 06:16
|buy
|162
|0.10
|1.1512
|1.1295
|1.1532
|323
|2006.01.26 08:03
|t/p
|162
|0.10
|1.1532
|1.1295
|1.1532
|17.34
|8342.73
|324
|2006.01.26 08:03
|close
|161
|0.10
|1.1532
|1.1295
|1.1550
|1.73
|8344.46
|325
|2006.01.26 08:03
|buy
|163
|0.10
|1.1536
|1.1301
|1.1556
|326
|2006.01.26 08:05
|t/p
|163
|0.10
|1.1556
|1.1301
|1.1556
|17.31
|8361.77
|327
|2006.01.26 08:05
|buy
|164
|0.10
|1.1559
|1.1324
|1.1579
|328
|2006.01.26 08:42
|buy
|165
|0.10
|1.1541
|1.1324
|1.1561
|329
|2006.01.26 09:04
|buy
|166
|0.20
|1.1523
|1.1324
|1.1543
|330
|2006.01.26 09:58
|buy
|167
|0.30
|1.1505
|1.1324
|1.1525
|331
|2006.01.26 10:57
|buy
|168
|0.50
|1.1486
|1.1323
|1.1506
|332
|2006.01.26 11:56
|t/p
|168
|0.50
|1.1506
|1.1323
|1.1506
|86.91
|8448.68
|333
|2006.01.26 11:56
|close
|167
|0.30
|1.1506
|1.1324
|1.1525
|2.61
|8451.29
|334
|2006.01.26 11:56
|close
|166
|0.20
|1.1505
|1.1324
|1.1543
|-31.29
|8420.00
|335
|2006.01.26 11:57
|close
|165
|0.10
|1.1506
|1.1324
|1.1561
|-30.42
|8389.58
|336
|2006.01.26 11:57
|close
|164
|0.10
|1.1505
|1.1324
|1.1579
|-46.94
|8342.64
|337
|2006.01.26 11:57
|sell
|169
|0.10
|1.1504
|1.1739
|1.1484
|338
|2006.01.27 04:15
|t/p
|169
|0.10
|1.1484
|1.1739
|1.1484
|17.12
|8359.75
|339
|2006.01.27 04:15
|sell
|170
|0.10
|1.1481
|1.1716
|1.1461
|340
|2006.01.27 04:17
|t/p
|170
|0.10
|1.1461
|1.1716
|1.1461
|17.45
|8377.20
|341
|2006.01.27 04:17
|sell
|171
|0.10
|1.1458
|1.1693
|1.1438
|342
|2006.01.27 05:02
|sell
|172
|0.10
|1.1476
|1.1693
|1.1456
|343
|2006.01.27 08:32
|sell
|173
|0.20
|1.1494
|1.1693
|1.1474
|344
|2006.01.27 09:39
|t/p
|173
|0.20
|1.1474
|1.1693
|1.1474
|34.86
|8412.06
|345
|2006.01.27 09:39
|close
|172
|0.10
|1.1474
|1.1693
|1.1456
|1.74
|8413.80
|346
|2006.01.27 09:39
|close
|171
|0.10
|1.1474
|1.1693
|1.1438
|-13.94
|8399.86
|347
|2006.01.27 09:39
|buy
|174
|0.10
|1.1473
|1.1238
|1.1493
|348
|2006.01.27 11:12
|t/p
|174
|0.10
|1.1493
|1.1238
|1.1493
|17.40
|8417.26
|349
|2006.01.27 11:12
|buy
|175
|0.10
|1.1496
|1.1261
|1.1516
|350
|2006.01.27 11:58
|buy
|176
|0.10
|1.1478
|1.1261
|1.1498
|351
|2006.01.27 15:02
|t/p
|176
|0.10
|1.1498
|1.1261
|1.1498
|17.39
|8434.65
|352
|2006.01.27 15:02
|close
|175
|0.10
|1.1498
|1.1261
|1.1516
|1.74
|8436.39
|353
|2006.01.27 15:03
|buy
|177
|0.10
|1.1500
|1.1265
|1.1520
|354
|2006.01.29 17:00
|buy
|178
|0.10
|1.1482
|1.1265
|1.1502
|355
|2006.01.30 06:25
|buy
|179
|0.20
|1.1463
|1.1264
|1.1483
|356
|2006.01.30 08:11
|buy
|180
|0.30
|1.1444
|1.1263
|1.1464
|357
|2006.01.30 09:30
|t/p
|180
|0.30
|1.1464
|1.1263
|1.1464
|52.34
|8488.73
|358
|2006.01.30 09:30
|close
|179
|0.20
|1.1464
|1.1264
|1.1483
|1.74
|8490.47
|359
|2006.01.30 09:30
|close
|178
|0.10
|1.1463
|1.1265
|1.1502
|-16.33
|8474.15
|360
|2006.01.30 09:30
|close
|177
|0.10
|1.1464
|1.1265
|1.1520
|-31.15
|8443.00
|361
|2006.01.30 09:31
|sell
|181
|0.10
|1.1463
|1.1698
|1.1443
|362
|2006.01.30 11:45
|t/p
|181
|0.10
|1.1443
|1.1698
|1.1443
|17.48
|8460.48
|363
|2006.01.30 11:45
|sell
|182
|0.10
|1.1439
|1.1674
|1.1419
|364
|2006.01.30 12:53
|sell
|183
|0.10
|1.1457
|1.1674
|1.1437
|365
|2006.01.31 06:43
|t/p
|183
|0.10
|1.1437
|1.1674
|1.1437
|17.19
|8477.66
|366
|2006.01.31 06:43
|close
|182
|0.10
|1.1437
|1.1674
|1.1419
|1.45
|8479.11
|367
|2006.01.31 06:43
|sell
|184
|0.10
|1.1433
|1.1668
|1.1413
|368
|2006.01.31 07:53
|sell
|185
|0.10
|1.1451
|1.1668
|1.1431
|369
|2006.01.31 09:45
|t/p
|185
|0.10
|1.1431
|1.1668
|1.1431
|17.50
|8496.61
|370
|2006.01.31 09:45
|close
|184
|0.10
|1.1431
|1.1668
|1.1413
|1.75
|8498.36
|371
|2006.01.31 09:45
|sell
|186
|0.10
|1.1427
|1.1662
|1.1407
|372
|2006.01.31 12:16
|sell
|187
|0.10
|1.1445
|1.1662
|1.1425
|373
|2006.01.31 13:27
|t/p
|187
|0.10
|1.1425
|1.1662
|1.1425
|17.50
|8515.86
|374
|2006.01.31 13:27
|close
|186
|0.10
|1.1424
|1.1662
|1.1407
|2.63
|8518.49
|375
|2006.01.31 13:27
|sell
|188
|0.10
|1.1422
|1.1657
|1.1402
|376
|2006.01.31 14:49
|t/p
|188
|0.10
|1.1402
|1.1657
|1.1402
|17.55
|8536.04
|377
|2006.01.31 14:49
|sell
|189
|0.10
|1.1396
|1.1631
|1.1376
|378
|2006.02.01 04:52
|sell
|190
|0.10
|1.1414
|1.1631
|1.1394
|379
|2006.02.01 08:03
|t/p
|190
|0.10
|1.1394
|1.1631
|1.1394
|17.55
|8553.59
|380
|2006.02.01 08:03
|close
|189
|0.10
|1.1394
|1.1631
|1.1376
|1.46
|8555.05
|381
|2006.02.01 08:03
|buy
|191
|0.10
|1.1395
|1.1160
|1.1415
|382
|2006.02.01 09:48
|t/p
|191
|0.10
|1.1415
|1.1160
|1.1415
|17.52
|8572.57
|383
|2006.02.01 09:48
|buy
|192
|0.10
|1.1418
|1.1183
|1.1438
|384
|2006.02.01 11:14
|buy
|193
|0.10
|1.1400
|1.1183
|1.1420
|385
|2006.02.01 18:17
|t/p
|193
|0.10
|1.1420
|1.1183
|1.1420
|17.51
|8590.08
|386
|2006.02.01 18:17
|close
|192
|0.10
|1.1420
|1.1183
|1.1438
|1.75
|8591.83
|387
|2006.02.01 18:17
|buy
|194
|0.10
|1.1424
|1.1189
|1.1444
|388
|2006.02.01 19:11
|buy
|195
|0.10
|1.1403
|1.1186
|1.1423
|389
|2006.02.01 23:14
|t/p
|195
|0.10
|1.1423
|1.1186
|1.1423
|17.51
|8609.34
|390
|2006.02.01 23:14
|close
|194
|0.10
|1.1423
|1.1189
|1.1444
|-0.88
|8608.46
|391
|2006.02.01 23:14
|buy
|196
|0.10
|1.1424
|1.1189
|1.1444
|392
|2006.02.02 01:01
|t/p
|196
|0.10
|1.1444
|1.1189
|1.1444
|18.23
|8626.69
|393
|2006.02.02 01:01
|buy
|197
|0.10
|1.1447
|1.1212
|1.1467
|394
|2006.02.02 02:44
|buy
|198
|0.10
|1.1429
|1.1212
|1.1449
|395
|2006.02.02 02:50
|buy
|199
|0.20
|1.1410
|1.1211
|1.1430
|396
|2006.02.02 03:19
|t/p
|199
|0.20
|1.1430
|1.1211
|1.1430
|34.99
|8661.68
|397
|2006.02.02 03:19
|close
|198
|0.10
|1.1431
|1.1212
|1.1449
|1.75
|8663.43
|398
|2006.02.02 03:19
|close
|197
|0.10
|1.1430
|1.1212
|1.1467
|-14.87
|8648.56
|399
|2006.02.02 03:20
|sell
|200
|0.10
|1.1429
|1.1664
|1.1409
|400
|2006.02.02 08:47
|sell
|201
|0.10
|1.1448
|1.1665
|1.1428
|401
|2006.02.02 11:01
|t/p
|201
|0.10
|1.1428
|1.1665
|1.1428
|17.50
|8666.06
|402
|2006.02.02 11:01
|close
|200
|0.10
|1.1428
|1.1664
|1.1409
|0.88
|8666.94
|403
|2006.02.02 11:01
|buy
|202
|0.10
|1.1429
|1.1194
|1.1449
|404
|2006.02.02 13:21
|t/p
|202
|0.10
|1.1449
|1.1194
|1.1449
|17.47
|8684.41
|405
|2006.02.02 13:21
|buy
|203
|0.10
|1.1452
|1.1217
|1.1472
|406
|2006.02.02 14:53
|buy
|204
|0.10
|1.1434
|1.1217
|1.1454
|407
|2006.02.02 21:24
|t/p
|204
|0.10
|1.1454
|1.1217
|1.1454
|17.46
|8701.87
|408
|2006.02.02 21:24
|close
|203
|0.10
|1.1454
|1.1217
|1.1472
|1.75
|8703.62
|409
|2006.02.02 21:27
|buy
|205
|0.10
|1.1458
|1.1223
|1.1478
|410
|2006.02.03 08:30
|buy
|206
|0.10
|1.1434
|1.1217
|1.1454
|411
|2006.02.03 08:32
|t/p
|206
|0.10
|1.1454
|1.1217
|1.1454
|17.46
|8721.08
|412
|2006.02.03 08:32
|close
|205
|0.10
|1.1454
|1.1223
|1.1478
|-3.24
|8717.84
|413
|2006.02.03 08:32
|sell
|207
|0.10
|1.1453
|1.1688
|1.1433
|414
|2006.02.03 08:53
|sell
|208
|0.10
|1.1471
|1.1688
|1.1451
|415
|2006.02.03 09:06
|sell
|209
|0.20
|1.1489
|1.1688
|1.1469
|416
|2006.02.03 10:08
|t/p
|209
|0.20
|1.1469
|1.1688
|1.1469
|34.88
|8752.72
|417
|2006.02.03 10:08
|close
|208
|0.10
|1.1469
|1.1688
|1.1451
|1.74
|8754.46
|418
|2006.02.03 10:08
|close
|207
|0.10
|1.1468
|1.1688
|1.1433
|-13.08
|8741.38
|419
|2006.02.03 10:08
|buy
|210
|0.10
|1.1467
|1.1232
|1.1487
|420
|2006.02.03 10:27
|t/p
|210
|0.10
|1.1487
|1.1232
|1.1487
|17.41
|8758.79
|421
|2006.02.03 10:27
|buy
|211
|0.10
|1.1490
|1.1255
|1.1510
|422
|2006.02.03 10:57
|buy
|212
|0.10
|1.1472
|1.1255
|1.1492
|423
|2006.02.03 14:32
|buy
|213
|0.20
|1.1453
|1.1254
|1.1473
|424
|2006.02.05 17:00
|buy
|214
|0.30
|1.1433
|1.1252
|1.1453
|425
|2006.02.06 03:46
|t/p
|214
|0.30
|1.1453
|1.1252
|1.1453
|53.14
|8811.94
|426
|2006.02.06 03:46
|close
|213
|0.20
|1.1453
|1.1254
|1.1473
|0.50
|8812.44
|427
|2006.02.06 03:47
|close
|212
|0.10
|1.1452
|1.1255
|1.1492
|-17.21
|8795.23
|428
|2006.02.06 03:47
|close
|211
|0.10
|1.1453
|1.1255
|1.1510
|-32.06
|8763.17
|429
|2006.02.06 03:48
|buy
|215
|0.10
|1.1455
|1.1220
|1.1475
|430
|2006.02.06 06:31
|t/p
|215
|0.10
|1.1475
|1.1220
|1.1475
|17.43
|8780.60
|431
|2006.02.06 06:31
|buy
|216
|0.10
|1.1478
|1.1243
|1.1498
|432
|2006.02.06 06:54
|buy
|217
|0.10
|1.1460
|1.1243
|1.1480
|433
|2006.02.06 07:43
|buy
|218
|0.20
|1.1442
|1.1243
|1.1462
|434
|2006.02.06 09:36
|t/p
|218
|0.20
|1.1462
|1.1243
|1.1462
|34.90
|8815.50
|435
|2006.02.06 09:36
|close
|217
|0.10
|1.1462
|1.1243
|1.1480
|1.74
|8817.24
|436
|2006.02.06 09:36
|close
|216
|0.10
|1.1461
|1.1243
|1.1498
|-14.83
|8802.41
|437
|2006.02.06 09:37
|buy
|219
|0.10
|1.1465
|1.1230
|1.1485
|438
|2006.02.07 03:47
|t/p
|219
|0.10
|1.1485
|1.1230
|1.1485
|17.66
|8820.07
|439
|2006.02.07 03:47
|buy
|220
|0.10
|1.1488
|1.1253
|1.1508
|440
|2006.02.07 04:39
|buy
|221
|0.10
|1.1470
|1.1253
|1.1490
|441
|2006.02.07 08:55
|t/p
|221
|0.10
|1.1490
|1.1253
|1.1490
|17.41
|8837.48
|442
|2006.02.07 08:55
|close
|220
|0.10
|1.1490
|1.1253
|1.1508
|1.74
|8839.22
|443
|2006.02.07 08:55
|sell
|222
|0.10
|1.1492
|1.1727
|1.1472
|444
|2006.02.07 09:13
|sell
|223
|0.10
|1.1511
|1.1728
|1.1491
|445
|2006.02.07 09:35
|sell
|224
|0.20
|1.1529
|1.1728
|1.1509
|446
|2006.02.07 11:49
|t/p
|224
|0.20
|1.1509
|1.1728
|1.1509
|34.76
|8873.98
|447
|2006.02.07 11:49
|close
|223
|0.10
|1.1509
|1.1728
|1.1491
|1.74
|8875.72
|448
|2006.02.07 11:49
|close
|222
|0.10
|1.1508
|1.1727
|1.1472
|-13.90
|8861.82
|449
|2006.02.07 11:49
|buy
|225
|0.10
|1.1509
|1.1274
|1.1529
|450
|2006.02.07 11:57
|buy
|226
|0.10
|1.1491
|1.1274
|1.1511
|451
|2006.02.07 13:12
|t/p
|226
|0.10
|1.1511
|1.1274
|1.1511
|17.37
|8879.19
|452
|2006.02.07 13:12
|close
|225
|0.10
|1.1511
|1.1274
|1.1529
|1.74
|8880.93
|453
|2006.02.07 13:12
|buy
|227
|0.10
|1.1513
|1.1278
|1.1533
|454
|2006.02.07 14:59
|t/p
|227
|0.10
|1.1533
|1.1278
|1.1533
|17.34
|8898.27
|455
|2006.02.07 14:59
|buy
|228
|0.10
|1.1537
|1.1302
|1.1557
|456
|2006.02.07 22:18
|buy
|229
|0.10
|1.1519
|1.1302
|1.1539
|457
|2006.02.08 02:39
|t/p
|229
|0.10
|1.1539
|1.1302
|1.1539
|17.58
|8915.85
|458
|2006.02.08 02:39
|close
|228
|0.10
|1.1539
|1.1302
|1.1557
|1.98
|8917.84
|459
|2006.02.08 02:39
|sell
|230
|0.10
|1.1540
|1.1775
|1.1520
|460
|2006.02.08 06:32
|t/p
|230
|0.10
|1.1520
|1.1775
|1.1520
|17.36
|8935.20
|461
|2006.02.08 06:32
|sell
|231
|0.10
|1.1517
|1.1752
|1.1497
|462
|2006.02.08 06:40
|sell
|232
|0.10
|1.1535
|1.1752
|1.1515
|463
|2006.02.08 08:14
|sell
|233
|0.20
|1.1553
|1.1752
|1.1533
|464
|2006.02.08 08:34
|t/p
|233
|0.20
|1.1533
|1.1752
|1.1533
|34.68
|8969.88
|465
|2006.02.08 08:34
|close
|232
|0.10
|1.1533
|1.1752
|1.1515
|1.73
|8971.61
|466
|2006.02.08 08:34
|close
|231
|0.10
|1.1534
|1.1752
|1.1497
|-14.74
|8956.87
|467
|2006.02.08 08:34
|sell
|234
|0.10
|1.1530
|1.1765
|1.1510
|468
|2006.02.08 12:10
|t/p
|234
|0.10
|1.1510
|1.1765
|1.1510
|17.38
|8974.25
|469
|2006.02.08 12:10
|sell
|235
|0.10
|1.1507
|1.1742
|1.1487
|470
|2006.02.08 16:15
|t/p
|235
|0.10
|1.1487
|1.1742
|1.1487
|17.41
|8991.66
|471
|2006.02.08 16:15
|sell
|236
|0.10
|1.1484
|1.1719
|1.1464
|472
|2006.02.08 18:57
|sell
|237
|0.10
|1.1503
|1.1720
|1.1483
|473
|2006.02.09 02:31
|t/p
|237
|0.10
|1.1483
|1.1720
|1.1483
|16.51
|9008.16
|474
|2006.02.09 02:31
|close
|236
|0.10
|1.1483
|1.1719
|1.1464
|-0.04
|9008.12
|475
|2006.02.09 02:31
|sell
|238
|0.10
|1.1481
|1.1716
|1.1461
|476
|2006.02.09 04:12
|sell
|239
|0.10
|1.1499
|1.1716
|1.1479
|477
|2006.02.09 08:31
|t/p
|239
|0.10
|1.1479
|1.1716
|1.1479
|17.42
|9025.54
|478
|2006.02.09 08:31
|close
|238
|0.10
|1.1479
|1.1716
|1.1461
|1.74
|9027.28
|479
|2006.02.09 08:31
|buy
|240
|0.10
|1.1480
|1.1245
|1.1500
|480
|2006.02.09 09:34
|buy
|241
|0.10
|1.1461
|1.1244
|1.1481
|481
|2006.02.09 12:09
|buy
|242
|0.20
|1.1443
|1.1244
|1.1463
|482
|2006.02.09 14:52
|t/p
|242
|0.20
|1.1463
|1.1244
|1.1463
|34.89
|9062.17
|483
|2006.02.09 14:52
|close
|241
|0.10
|1.1463
|1.1244
|1.1481
|1.74
|9063.91
|484
|2006.02.09 14:52
|close
|240
|0.10
|1.1465
|1.1245
|1.1500
|-13.08
|9050.83
|485
|2006.02.09 14:52
|buy
|243
|0.10
|1.1467
|1.1232
|1.1487
|486
|2006.02.10 00:47
|buy
|244
|0.10
|1.1449
|1.1232
|1.1469
|487
|2006.02.10 04:20
|t/p
|244
|0.10
|1.1469
|1.1232
|1.1469
|17.44
|9068.27
|488
|2006.02.10 04:20
|close
|243
|0.10
|1.1469
|1.1232
|1.1487
|1.99
|9070.26
|489
|2006.02.10 04:20
|buy
|245
|0.10
|1.1471
|1.1236
|1.1491
|490
|2006.02.10 08:10
|t/p
|245
|0.10
|1.1491
|1.1236
|1.1491
|17.40
|9087.66
|491
|2006.02.10 08:10
|buy
|246
|0.10
|1.1494
|1.1259
|1.1514
|492
|2006.02.10 08:30
|buy
|247
|0.10
|1.1476
|1.1259
|1.1496
|493
|2006.02.10 10:14
|t/p
|247
|0.10
|1.1496
|1.1259
|1.1496
|17.40
|9105.06
|494
|2006.02.10 10:14
|close
|246
|0.10
|1.1496
|1.1259
|1.1514
|1.74
|9106.80
|495
|2006.02.10 10:14
|buy
|248
|0.10
|1.1501
|1.1266
|1.1521
|496
|2006.02.10 10:27
|t/p
|248
|0.10
|1.1521
|1.1266
|1.1521
|17.36
|9124.16
|497
|2006.02.10 10:27
|buy
|249
|0.10
|1.1524
|1.1289
|1.1544
|498
|2006.02.10 11:01
|t/p
|249
|0.10
|1.1544
|1.1289
|1.1544
|17.33
|9141.49
|499
|2006.02.10 11:01
|buy
|250
|0.10
|1.1547
|1.1312
|1.1567
|500
|2006.02.10 11:26
|buy
|251
|0.10
|1.1529
|1.1312
|1.1549
|501
|2006.02.10 12:28
|t/p
|251
|0.10
|1.1549
|1.1312
|1.1549
|17.32
|9158.81
|502
|2006.02.10 12:28
|close
|250
|0.10
|1.1549
|1.1312
|1.1567
|1.73
|9160.54
|503
|2006.02.10 12:28
|buy
|252
|0.10
|1.1553
|1.1318
|1.1573
|504
|2006.02.10 14:14
|buy
|253
|0.10
|1.1535
|1.1318
|1.1555
|505
|2006.02.13 04:41
|t/p
|253
|0.10
|1.1555
|1.1318
|1.1555
|17.56
|9178.11
|506
|2006.02.13 04:41
|close
|252
|0.10
|1.1555
|1.1318
|1.1573
|1.98
|9180.09
|507
|2006.02.13 04:41
|sell
|254
|0.10
|1.1554
|1.1789
|1.1534
|508
|2006.02.14 04:02
|t/p
|254
|0.10
|1.1534
|1.1789
|1.1534
|17.04
|9197.12
|509
|2006.02.14 04:02
|sell
|255
|0.10
|1.1531
|1.1766
|1.1511
|510
|2006.02.14 04:32
|sell
|256
|0.10
|1.1549
|1.1766
|1.1529
|511
|2006.02.14 07:50
|sell
|257
|0.20
|1.1567
|1.1766
|1.1547
|512
|2006.02.14 08:07
|sell
|258
|0.30
|1.1585
|1.1766
|1.1565
|513
|2006.02.14 08:42
|sell
|259
|0.50
|1.1605
|1.1768
|1.1585
|514
|2006.02.14 09:03
|t/p
|259
|0.50
|1.1585
|1.1768
|1.1585
|86.32
|9283.44
|515
|2006.02.14 09:03
|close
|258
|0.30
|1.1584
|1.1766
|1.1565
|2.59
|9286.03
|516
|2006.02.14 09:03
|close
|257
|0.20
|1.1585
|1.1766
|1.1547
|-31.07
|9254.96
|517
|2006.02.14 09:03
|close
|256
|0.10
|1.1584
|1.1766
|1.1529
|-30.21
|9224.75
|518
|2006.02.14 09:03
|close
|255
|0.10
|1.1583
|1.1766
|1.1511
|-44.89
|9179.86
|519
|2006.02.14 09:04
|buy
|260
|0.10
|1.1582
|1.1347
|1.1602
|520
|2006.02.14 09:27
|buy
|261
|0.10
|1.1564
|1.1347
|1.1584
|521
|2006.02.14 09:44
|buy
|262
|0.20
|1.1545
|1.1346
|1.1565
|522
|2006.02.14 12:59
|buy
|263
|0.30
|1.1526
|1.1345
|1.1546
|523
|2006.02.15 03:28
|t/p
|263
|0.30
|1.1546
|1.1345
|1.1546
|52.72
|9232.59
|524
|2006.02.15 03:28
|close
|262
|0.20
|1.1546
|1.1346
|1.1565
|2.23
|9234.82
|525
|2006.02.15 03:28
|close
|261
|0.10
|1.1545
|1.1347
|1.1584
|-16.21
|9218.61
|526
|2006.02.15 03:29
|close
|260
|0.10
|1.1544
|1.1347
|1.1602
|-32.67
|9185.94
|527
|2006.02.15 03:30
|buy
|264
|0.10
|1.1548
|1.1313
|1.1568
|528
|2006.02.15 07:21
|buy
|265
|0.10
|1.1530
|1.1313
|1.1550
|529
|2006.02.15 09:14
|t/p
|265
|0.10
|1.1550
|1.1313
|1.1550
|17.31
|9203.25
|530
|2006.02.15 09:14
|close
|264
|0.10
|1.1553
|1.1313
|1.1568
|4.33
|9207.58
|531
|2006.02.15 09:14
|buy
|266
|0.10
|1.1558
|1.1323
|1.1578
|532
|2006.02.15 09:32
|buy
|267
|0.10
|1.1539
|1.1322
|1.1559
|533
|2006.02.15 10:18
|buy
|268
|0.20
|1.1521
|1.1322
|1.1541
|534
|2006.02.15 10:46
|t/p
|268
|0.20
|1.1541
|1.1322
|1.1541
|34.66
|9242.24
|535
|2006.02.15 10:46
|close
|267
|0.10
|1.1541
|1.1322
|1.1559
|1.73
|9243.97
|536
|2006.02.15 10:46
|close
|266
|0.10
|1.1542
|1.1323
|1.1578
|-13.86
|9230.11
|537
|2006.02.15 10:46
|sell
|269
|0.10
|1.1541
|1.1776
|1.1521
|538
|2006.02.15 12:23
|sell
|270
|0.10
|1.1559
|1.1776
|1.1539
|539
|2006.02.15 12:34
|sell
|271
|0.20
|1.1577
|1.1776
|1.1557
|540
|2006.02.16 06:42
|sell
|272
|0.30
|1.1595
|1.1776
|1.1575
|541
|2006.02.16 07:19
|t/p
|272
|0.30
|1.1575
|1.1776
|1.1575
|51.84
|9281.95
|542
|2006.02.16 07:19
|close
|271
|0.20
|1.1575
|1.1776
|1.1557
|1.64
|9283.59
|543
|2006.02.16 07:19
|close
|270
|0.10
|1.1576
|1.1776
|1.1539
|-15.60
|9267.99
|544
|2006.02.16 07:19
|close
|269
|0.10
|1.1577
|1.1776
|1.1521
|-32.01
|9235.98
|545
|2006.02.16 07:19
|sell
|273
|0.10
|1.1574
|1.1809
|1.1554
|546
|2006.02.16 08:32
|sell
|274
|0.10
|1.1592
|1.1809
|1.1572
|547
|2006.02.16 08:53
|t/p
|274
|0.10
|1.1572
|1.1809
|1.1572
|17.28
|9253.26
|548
|2006.02.16 08:53
|close
|273
|0.10
|1.1572
|1.1809
|1.1554
|1.73
|9254.99
|549
|2006.02.16 08:53
|sell
|275
|0.10
|1.1570
|1.1805
|1.1550
|550
|2006.02.16 10:55
|sell
|276
|0.10
|1.1588
|1.1805
|1.1568
|551
|2006.02.16 16:35
|t/p
|276
|0.10
|1.1568
|1.1805
|1.1568
|17.29
|9272.28
|552
|2006.02.16 16:35
|close
|275
|0.10
|1.1568
|1.1805
|1.1550
|1.73
|9274.01
|553
|2006.02.16 16:35
|sell
|277
|0.10
|1.1566
|1.1801
|1.1546
|554
|2006.02.16 17:31
|sell
|278
|0.10
|1.1585
|1.1802
|1.1565
|555
|2006.02.16 19:24
|t/p
|278
|0.10
|1.1565
|1.1802
|1.1565
|17.30
|9291.31
|556
|2006.02.16 19:24
|close
|277
|0.10
|1.1564
|1.1801
|1.1546
|1.73
|9293.04
|557
|2006.02.16 19:24
|sell
|279
|0.10
|1.1562
|1.1797
|1.1542
|558
|2006.02.16 21:11
|sell
|280
|0.10
|1.1581
|1.1798
|1.1561
|559
|2006.02.17 02:41
|t/p
|280
|0.10
|1.1561
|1.1798
|1.1561
|17.00
|9310.03
|560
|2006.02.17 02:41
|close
|279
|0.10
|1.1561
|1.1797
|1.1542
|0.56
|9310.59
|561
|2006.02.17 02:41
|sell
|281
|0.10
|1.1559
|1.1794
|1.1539
|562
|2006.02.17 04:12
|sell
|282
|0.10
|1.1577
|1.1794
|1.1557
|563
|2006.02.17 04:39
|t/p
|282
|0.10
|1.1557
|1.1794
|1.1557
|17.31
|9327.90
|564
|2006.02.17 04:39
|close
|281
|0.10
|1.1557
|1.1794
|1.1539
|1.73
|9329.63
|565
|2006.02.17 04:39
|sell
|283
|0.10
|1.1555
|1.1790
|1.1535
|566
|2006.02.17 07:03
|t/p
|283
|0.10
|1.1535
|1.1790
|1.1535
|17.34
|9346.97
|567
|2006.02.17 07:03
|sell
|284
|0.10
|1.1532
|1.1767
|1.1512
|568
|2006.02.17 07:18
|sell
|285
|0.10
|1.1550
|1.1767
|1.1530
|569
|2006.02.17 08:15
|sell
|286
|0.20
|1.1568
|1.1767
|1.1548
|570
|2006.02.17 09:16
|t/p
|286
|0.20
|1.1548
|1.1767
|1.1548
|34.64
|9381.61
|571
|2006.02.17 09:16
|close
|285
|0.10
|1.1547
|1.1767
|1.1530
|2.60
|9384.21
|572
|2006.02.17 09:16
|close
|284
|0.10
|1.1546
|1.1767
|1.1512
|-12.13
|9372.08
|573
|2006.02.17 09:16
|sell
|287
|0.10
|1.1544
|1.1779
|1.1524
|574
|2006.02.17 10:08
|t/p
|287
|0.10
|1.1524
|1.1779
|1.1524
|17.35
|9389.43
|575
|2006.02.17 10:08
|sell
|288
|0.10
|1.1520
|1.1755
|1.1500
|576
|2006.02.20 00:06
|t/p
|288
|0.10
|1.1500
|1.1755
|1.1500
|17.09
|9406.52
|577
|2006.02.20 00:06
|sell
|289
|0.10
|1.1497
|1.1732
|1.1477
|578
|2006.02.20 11:47
|t/p
|289
|0.10
|1.1477
|1.1732
|1.1477
|17.43
|9423.95
|579
|2006.02.20 11:47
|sell
|290
|0.10
|1.1474
|1.1709
|1.1454
|580
|2006.02.21 09:43
|t/p
|290
|0.10
|1.1454
|1.1709
|1.1454
|17.16
|9441.10
|581
|2006.02.21 09:43
|sell
|291
|0.10
|1.1451
|1.1686
|1.1431
|582
|2006.02.21 14:55
|sell
|292
|0.10
|1.1469
|1.1686
|1.1449
|583
|2006.02.21 22:35
|sell
|293
|0.20
|1.1487
|1.1686
|1.1467
|584
|2006.02.22 06:35
|sell
|294
|0.30
|1.1505
|1.1686
|1.1485
|585
|2006.02.22 08:11
|t/p
|294
|0.30
|1.1485
|1.1686
|1.1485
|52.24
|9493.34
|586
|2006.02.22 08:11
|close
|293
|0.20
|1.1485
|1.1686
|1.1467
|2.87
|9496.22
|587
|2006.02.22 08:11
|close
|292
|0.10
|1.1486
|1.1686
|1.1449
|-15.10
|9481.11
|588
|2006.02.22 08:11
|close
|291
|0.10
|1.1484
|1.1686
|1.1431
|-29.04
|9452.07
|589
|2006.02.22 08:11
|sell
|295
|0.10
|1.1482
|1.1717
|1.1462
|590
|2006.02.23 04:27
|sell
|296
|0.10
|1.1501
|1.1718
|1.1481
|591
|2006.02.23 05:56
|t/p
|296
|0.10
|1.1481
|1.1718
|1.1481
|17.42
|9469.49
|592
|2006.02.23 05:56
|close
|295
|0.10
|1.1481
|1.1717
|1.1462
|-0.04
|9469.45
|593
|2006.02.23 05:56
|sell
|297
|0.10
|1.1479
|1.1714
|1.1459
|594
|2006.02.23 08:52
|sell
|298
|0.10
|1.1497
|1.1714
|1.1477
|595
|2006.02.23 09:21
|sell
|299
|0.20
|1.1515
|1.1714
|1.1495
|596
|2006.02.23 09:54
|sell
|300
|0.30
|1.1533
|1.1714
|1.1513
|597
|2006.02.23 11:03
|t/p
|300
|0.30
|1.1513
|1.1714
|1.1513
|52.12
|9521.57
|598
|2006.02.23 11:03
|close
|299
|0.20
|1.1513
|1.1714
|1.1495
|3.47
|9525.04
|599
|2006.02.23 11:03
|close
|298
|0.10
|1.1512
|1.1714
|1.1477
|-13.03
|9512.01
|600
|2006.02.23 11:04
|close
|297
|0.10
|1.1513
|1.1714
|1.1459
|-29.53
|9482.48
|601
|2006.02.23 11:04
|buy
|301
|0.10
|1.1512
|1.1277
|1.1532
|602
|2006.02.23 18:18
|t/p
|301
|0.10
|1.1532
|1.1277
|1.1532
|17.34
|9499.82
|603
|2006.02.23 18:18
|buy
|302
|0.10
|1.1535
|1.1300
|1.1555
|604
|2006.02.24 07:21
|t/p
|302
|0.10
|1.1555
|1.1300
|1.1555
|17.56
|9517.38
|605
|2006.02.24 07:21
|buy
|303
|0.10
|1.1558
|1.1323
|1.1578
|606
|2006.02.24 08:09
|buy
|304
|0.10
|1.1540
|1.1323
|1.1560
|607
|2006.02.24 08:17
|buy
|305
|0.20
|1.1522
|1.1323
|1.1542
|608
|2006.02.24 10:53
|t/p
|305
|0.20
|1.1542
|1.1323
|1.1542
|34.66
|9552.04
|609
|2006.02.24 10:53
|close
|304
|0.10
|1.1542
|1.1323
|1.1560
|1.73
|9553.77
|610
|2006.02.24 10:54
|close
|303
|0.10
|1.1541
|1.1323
|1.1578
|-14.73
|9539.04
|611
|2006.02.24 10:54
|sell
|306
|0.10
|1.1542
|1.1777
|1.1522
|612
|2006.02.24 11:06
|t/p
|306
|0.10
|1.1522
|1.1777
|1.1522
|17.36
|9556.40
|613
|2006.02.24 11:06
|sell
|307
|0.10
|1.1519
|1.1754
|1.1499
|614
|2006.02.24 13:52
|t/p
|307
|0.10
|1.1499
|1.1754
|1.1499
|17.39
|9573.79
|615
|2006.02.24 13:52
|sell
|308
|0.10
|1.1496
|1.1731
|1.1476
|616
|2006.02.27 17:10
|t/p
|308
|0.10
|1.1476
|1.1731
|1.1476
|17.23
|9591.01
|617
|2006.02.27 17:10
|sell
|309
|0.10
|1.1408
|1.1643
|1.1388
|618
|2006.02.28 06:02
|t/p
|309
|0.10
|1.1388
|1.1643
|1.1388
|17.26
|9608.27
|619
|2006.02.28 06:02
|buy
|310
|0.10
|1.1387
|1.1152
|1.1407
|620
|2006.02.28 10:48
|buy
|311
|0.10
|1.1369
|1.1152
|1.1389
|621
|2006.03.01 04:32
|t/p
|311
|0.10
|1.1389
|1.1152
|1.1389
|17.81
|9626.08
|622
|2006.03.01 04:32
|close
|310
|0.10
|1.1389
|1.1152
|1.1407
|2.01
|9628.09
|623
|2006.03.01 04:32
|buy
|312
|0.10
|1.1391
|1.1156
|1.1411
|624
|2006.03.01 08:24
|buy
|313
|0.10
|1.1373
|1.1156
|1.1393
|625
|2006.03.01 12:21
|buy
|314
|0.20
|1.1355
|1.1156
|1.1375
|626
|2006.03.01 12:52
|buy
|315
|0.30
|1.1337
|1.1156
|1.1357
|627
|2006.03.01 19:54
|t/p
|315
|0.30
|1.1357
|1.1156
|1.1357
|52.83
|9680.92
|628
|2006.03.01 19:54
|close
|314
|0.20
|1.1357
|1.1156
|1.1375
|3.52
|9684.44
|629
|2006.03.01 19:54
|close
|313
|0.10
|1.1358
|1.1156
|1.1393
|-13.21
|9671.23
|630
|2006.03.01 19:54
|close
|312
|0.10
|1.1359
|1.1156
|1.1411
|-28.17
|9643.06
|631
|2006.03.01 19:54
|buy
|316
|0.10
|1.1363
|1.1128
|1.1383
|632
|2006.03.01 22:22
|buy
|317
|0.10
|1.1345
|1.1128
|1.1365
|633
|2006.03.02 00:24
|t/p
|317
|0.10
|1.1365
|1.1128
|1.1365
|18.35
|9661.42
|634
|2006.03.02 00:24
|close
|316
|0.10
|1.1366
|1.1128
|1.1383
|3.39
|9664.81
|635
|2006.03.02 00:24
|buy
|318
|0.10
|1.1368
|1.1133
|1.1388
|636
|2006.03.02 03:32
|buy
|319
|0.10
|1.1350
|1.1133
|1.1370
|637
|2006.03.02 09:56
|buy
|320
|0.20
|1.1332
|1.1133
|1.1352
|638
|2006.03.02 10:32
|buy
|321
|0.30
|1.1314
|1.1133
|1.1334
|639
|2006.03.03 03:17
|t/p
|321
|0.30
|1.1334
|1.1133
|1.1334
|53.69
|9718.51
|640
|2006.03.03 03:17
|close
|320
|0.20
|1.1334
|1.1133
|1.1352
|4.03
|9722.54
|641
|2006.03.03 03:17
|close
|319
|0.10
|1.1333
|1.1133
|1.1370
|-14.75
|9707.79
|642
|2006.03.03 03:17
|close
|318
|0.10
|1.1335
|1.1133
|1.1388
|-28.86
|9678.93
|643
|2006.03.03 03:17
|buy
|322
|0.10
|1.1337
|1.1102
|1.1357
|644
|2006.03.03 10:02
|t/p
|322
|0.10
|1.1357
|1.1102
|1.1357
|17.61
|9696.54
|645
|2006.03.03 10:02
|buy
|323
|0.10
|1.1360
|1.1125
|1.1380
|646
|2006.03.03 10:19
|buy
|324
|0.10
|1.1342
|1.1125
|1.1362
|647
|2006.03.03 10:59
|t/p
|324
|0.10
|1.1362
|1.1125
|1.1362
|17.60
|9714.14
|648
|2006.03.03 10:59
|close
|323
|0.10
|1.1362
|1.1125
|1.1380
|1.76
|9715.90
|649
|2006.03.03 10:59
|buy
|325
|0.10
|1.1364
|1.1129
|1.1384
|650
|2006.03.03 11:13
|buy
|326
|0.10
|1.1345
|1.1128
|1.1365
|651
|2006.03.06 02:06
|t/p
|326
|0.10
|1.1365
|1.1128
|1.1365
|17.85
|9733.75
|652
|2006.03.06 02:06
|close
|325
|0.10
|1.1365
|1.1129
|1.1384
|1.13
|9734.88
|653
|2006.03.06 02:06
|buy
|327
|0.10
|1.1369
|1.1134
|1.1389
|654
|2006.03.06 05:28
|buy
|328
|0.10
|1.1351
|1.1134
|1.1371
|655
|2006.03.06 07:05
|t/p
|328
|0.10
|1.1371
|1.1134
|1.1371
|17.59
|9752.47
|656
|2006.03.06 07:05
|close
|327
|0.10
|1.1371
|1.1134
|1.1389
|1.76
|9754.23
|657
|2006.03.06 07:05
|sell
|329
|0.10
|1.1370
|1.1605
|1.1350
|658
|2006.03.06 08:10
|sell
|330
|0.10
|1.1388
|1.1605
|1.1368
|659
|2006.03.06 08:23
|t/p
|330
|0.10
|1.1368
|1.1605
|1.1368
|17.59
|9771.82
|660
|2006.03.06 08:23
|close
|329
|0.10
|1.1368
|1.1605
|1.1350
|1.76
|9773.58
|661
|2006.03.06 08:23
|buy
|331
|0.10
|1.1369
|1.1134
|1.1389
|662
|2006.03.06 10:36
|t/p
|331
|0.10
|1.1389
|1.1134
|1.1389
|17.56
|9791.14
|663
|2006.03.06 10:36
|buy
|332
|0.10
|1.1392
|1.1157
|1.1412
|664
|2006.03.06 12:53
|t/p
|332
|0.10
|1.1412
|1.1157
|1.1412
|17.53
|9808.67
|665
|2006.03.06 12:53
|buy
|333
|0.10
|1.1415
|1.1180
|1.1435
|666
|2006.03.06 14:01
|buy
|334
|0.10
|1.1397
|1.1180
|1.1417
|667
|2006.03.07 00:56
|t/p
|334
|0.10
|1.1417
|1.1180
|1.1417
|17.77
|9826.45
|668
|2006.03.07 00:56
|close
|333
|0.10
|1.1417
|1.1180
|1.1435
|2.00
|9828.45
|669
|2006.03.07 00:56
|sell
|335
|0.10
|1.1416
|1.1651
|1.1396
|670
|2006.03.07 05:17
|sell
|336
|0.10
|1.1434
|1.1651
|1.1414
|671
|2006.03.07 08:05
|sell
|337
|0.20
|1.1452
|1.1651
|1.1432
|672
|2006.03.07 08:27
|t/p
|337
|0.20
|1.1432
|1.1651
|1.1432
|34.99
|9863.44
|673
|2006.03.07 08:27
|close
|336
|0.10
|1.1432
|1.1651
|1.1414
|1.75
|9865.19
|674
|2006.03.07 08:27
|close
|335
|0.10
|1.1433
|1.1651
|1.1396
|-14.87
|9850.32
|675
|2006.03.07 08:27
|buy
|338
|0.10
|1.1434
|1.1199
|1.1454
|676
|2006.03.07 09:00
|t/p
|338
|0.10
|1.1454
|1.1199
|1.1454
|17.46
|9867.78
|677
|2006.03.07 09:00
|buy
|339
|0.10
|1.1458
|1.1223
|1.1478
|678
|2006.03.07 10:09
|t/p
|339
|0.10
|1.1478
|1.1223
|1.1478
|17.42
|9885.20
|679
|2006.03.07 10:09
|buy
|340
|0.10
|1.1481
|1.1246
|1.1501
|680
|2006.03.07 10:50
|buy
|341
|0.10
|1.1463
|1.1246
|1.1483
|681
|2006.03.07 13:21
|t/p
|341
|0.10
|1.1483
|1.1246
|1.1483
|17.42
|9902.62
|682
|2006.03.07 13:21
|close
|340
|0.10
|1.1483
|1.1246
|1.1501
|1.74
|9904.36
|683
|2006.03.07 13:21
|buy
|342
|0.10
|1.1485
|1.1250
|1.1505
|684
|2006.03.07 14:00
|t/p
|342
|0.10
|1.1505
|1.1250
|1.1505
|17.38
|9921.74
|685
|2006.03.07 14:00
|buy
|343
|0.10
|1.1508
|1.1273
|1.1528
|686
|2006.03.07 15:08
|buy
|344
|0.10
|1.1490
|1.1273
|1.1510
|687
|2006.03.08 02:42
|buy
|345
|0.20
|1.1472
|1.1273
|1.1492
|688
|2006.03.08 04:08
|t/p
|345
|0.20
|1.1492
|1.1273
|1.1492
|34.81
|9956.55
|689
|2006.03.08 04:08
|close
|344
|0.10
|1.1492
|1.1273
|1.1510
|1.99
|9958.54
|690
|2006.03.08 04:08
|close
|343
|0.10
|1.1491
|1.1273
|1.1528
|-14.54
|9944.00
|691
|2006.03.08 04:08
|sell
|346
|0.10
|1.1492
|1.1727
|1.1472
|692
|2006.03.08 05:20
|sell
|347
|0.10
|1.1510
|1.1727
|1.1490
|693
|2006.03.08 07:00
|sell
|348
|0.20
|1.1528
|1.1727
|1.1508
|694
|2006.03.08 09:51
|sell
|349
|0.30
|1.1546
|1.1727
|1.1526
|695
|2006.03.08 10:09
|t/p
|349
|0.30
|1.1526
|1.1727
|1.1526
|52.06
|9996.06
|696
|2006.03.08 10:09
|close
|348
|0.20
|1.1526
|1.1727
|1.1508
|3.47
|9999.53
|697
|2006.03.08 10:09
|close
|347
|0.10
|1.1527
|1.1727
|1.1490
|-14.75
|9984.78
|698
|2006.03.08 10:09
|close
|346
|0.10
|1.1526
|1.1727
|1.1472
|-29.50
|9955.28
|699
|2006.03.08 10:09
|buy
|350
|0.10
|1.1527
|1.1292
|1.1547
|700
|2006.03.08 11:15
|t/p
|350
|0.10
|1.1547
|1.1292
|1.1547
|17.32
|9972.60
|701
|2006.03.08 11:15
|buy
|351
|0.10
|1.1550
|1.1315
|1.1570
|702
|2006.03.08 11:49
|t/p
|351
|0.10
|1.1570
|1.1315
|1.1570
|17.29
|9989.89
|703
|2006.03.08 11:49
|buy
|352
|0.10
|1.1573
|1.1338
|1.1593
|704
|2006.03.08 17:39
|buy
|353
|0.10
|1.1555
|1.1338
|1.1575
|705
|2006.03.09 03:20
|buy
|354
|0.20
|1.1537
|1.1338
|1.1557
|706
|2006.03.09 07:53
|t/p
|354
|0.20
|1.1557
|1.1338
|1.1557
|34.61
|10024.50
|707
|2006.03.09 07:53
|close
|353
|0.10
|1.1558
|1.1338
|1.1575
|3.35
|10027.85
|708
|2006.03.09 07:53
|close
|352
|0.10
|1.1557
|1.1338
|1.1593
|-13.09
|10014.77
|709
|2006.03.09 07:53
|sell
|355
|0.10
|1.1557
|1.1792
|1.1537
|710
|2006.03.09 08:30
|sell
|356
|0.10
|1.1579
|1.1796
|1.1559
|711
|2006.03.09 09:02
|sell
|357
|0.20
|1.1598
|1.1797
|1.1578
|712
|2006.03.09 14:24
|sell
|358
|0.30
|1.1616
|1.1797
|1.1596
|713
|2006.03.09 21:28
|t/p
|358
|0.30
|1.1596
|1.1797
|1.1596
|51.74
|10066.51
|714
|2006.03.09 21:28
|close
|357
|0.20
|1.1596
|1.1797
|1.1578
|3.45
|10069.96
|715
|2006.03.09 21:28
|close
|356
|0.10
|1.1595
|1.1796
|1.1559
|-13.80
|10056.16
|716
|2006.03.09 21:28
|close
|355
|0.10
|1.1597
|1.1792
|1.1537
|-34.49
|10021.67
|717
|2006.03.09 21:28
|sell
|359
|0.10
|1.1593
|1.1828
|1.1573
|718
|2006.03.10 04:53
|sell
|360
|0.10
|1.1611
|1.1828
|1.1591
|719
|2006.03.10 06:38
|sell
|361
|0.20
|1.1630
|1.1829
|1.1610
|720
|2006.03.10 06:59
|t/p
|361
|0.20
|1.1610
|1.1829
|1.1610
|34.45
|10056.12
|721
|2006.03.10 06:59
|close
|360
|0.10
|1.1610
|1.1828
|1.1591
|0.86
|10056.98
|722
|2006.03.10 06:59
|close
|359
|0.10
|1.1609
|1.1828
|1.1573
|-14.08
|10042.89
|723
|2006.03.10 07:00
|buy
|362
|0.10
|1.1611
|1.1376
|1.1631
|724
|2006.03.10 08:03
|t/p
|362
|0.10
|1.1631
|1.1376
|1.1631
|17.20
|10060.09
|725
|2006.03.10 08:03
|buy
|363
|0.10
|1.1634
|1.1399
|1.1654
|726
|2006.03.10 08:39
|buy
|364
|0.10
|1.1616
|1.1399
|1.1636
|727
|2006.03.10 08:46
|t/p
|364
|0.10
|1.1636
|1.1399
|1.1636
|17.19
|10077.28
|728
|2006.03.10 08:46
|close
|363
|0.10
|1.1636
|1.1399
|1.1654
|1.72
|10079.00
|729
|2006.03.10 08:46
|buy
|365
|0.10
|1.1640
|1.1405
|1.1660
|730
|2006.03.10 09:12
|buy
|366
|0.10
|1.1622
|1.1405
|1.1642
|731
|2006.03.10 09:34
|t/p
|366
|0.10
|1.1642
|1.1405
|1.1642
|17.18
|10096.18
|732
|2006.03.10 09:34
|close
|365
|0.10
|1.1642
|1.1405
|1.1660
|1.72
|10097.90
|733
|2006.03.10 09:34
|buy
|367
|0.10
|1.1644
|1.1409
|1.1664
|734
|2006.03.10 10:40
|buy
|368
|0.10
|1.1625
|1.1408
|1.1645
|735
|2006.03.10 11:07
|buy
|369
|0.20
|1.1606
|1.1407
|1.1626
|736
|2006.03.13 08:49
|t/p
|369
|0.20
|1.1626
|1.1407
|1.1626
|34.91
|10132.82
|737
|2006.03.13 08:49
|close
|368
|0.10
|1.1626
|1.1408
|1.1645
|1.11
|10133.93
|738
|2006.03.13 08:49
|close
|367
|0.10
|1.1627
|1.1409
|1.1664
|-14.37
|10119.56
|739
|2006.03.13 08:49
|buy
|370
|0.10
|1.1629
|1.1394
|1.1649
|740
|2006.03.13 12:48
|buy
|371
|0.10
|1.1611
|1.1394
|1.1631
|741
|2006.03.13 13:25
|buy
|372
|0.20
|1.1593
|1.1394
|1.1613
|742
|2006.03.13 14:56
|buy
|373
|0.30
|1.1575
|1.1394
|1.1595
|743
|2006.03.14 04:05
|t/p
|373
|0.30
|1.1595
|1.1394
|1.1595
|52.50
|10172.06
|744
|2006.03.14 04:05
|close
|372
|0.20
|1.1595
|1.1394
|1.1613
|3.95
|10176.02
|745
|2006.03.14 04:05
|close
|371
|0.10
|1.1594
|1.1394
|1.1631
|-14.41
|10161.61
|746
|2006.03.14 04:05
|close
|370
|0.10
|1.1592
|1.1394
|1.1649
|-31.67
|10129.94
|747
|2006.03.14 04:05
|buy
|374
|0.10
|1.1596
|1.1361
|1.1616
|748
|2006.03.14 09:44
|buy
|375
|0.10
|1.1578
|1.1361
|1.1598
|749
|2006.03.14 10:04
|buy
|376
|0.20
|1.1560
|1.1361
|1.1580
|750
|2006.03.15 02:54
|buy
|377
|0.30
|1.1542
|1.1361
|1.1562
|751
|2006.03.15 05:11
|t/p
|377
|0.30
|1.1562
|1.1361
|1.1562
|51.89
|10181.83
|752
|2006.03.15 05:11
|close
|376
|0.20
|1.1562
|1.1361
|1.1580
|3.96
|10185.79
|753
|2006.03.15 05:11
|close
|375
|0.10
|1.1561
|1.1361
|1.1598
|-14.45
|10171.34
|754
|2006.03.15 05:11
|close
|374
|0.10
|1.1560
|1.1361
|1.1616
|-30.89
|10140.46
|755
|2006.03.15 05:11
|buy
|378
|0.10
|1.1564
|1.1329
|1.1584
|756
|2006.03.15 07:43
|buy
|379
|0.10
|1.1545
|1.1328
|1.1565
|757
|2006.03.15 08:45
|t/p
|379
|0.10
|1.1565
|1.1328
|1.1565
|17.29
|10157.75
|758
|2006.03.15 08:45
|close
|378
|0.10
|1.1565
|1.1329
|1.1584
|0.86
|10158.61
|759
|2006.03.15 08:45
|buy
|380
|0.10
|1.1567
|1.1332
|1.1587
|760
|2006.03.15 09:03
|buy
|381
|0.10
|1.1549
|1.1332
|1.1569
|761
|2006.03.15 09:24
|buy
|382
|0.20
|1.1531
|1.1332
|1.1551
|762
|2006.03.15 11:59
|t/p
|382
|0.20
|1.1551
|1.1332
|1.1551
|34.63
|10193.24
|763
|2006.03.15 11:59
|close
|381
|0.10
|1.1551
|1.1332
|1.1569
|1.73
|10194.97
|764
|2006.03.15 11:59
|close
|380
|0.10
|1.1552
|1.1332
|1.1587
|-12.98
|10181.99
|765
|2006.03.15 11:59
|buy
|383
|0.10
|1.1554
|1.1319
|1.1574
|766
|2006.03.16 06:14
|t/p
|383
|0.10
|1.1574
|1.1319
|1.1574
|18.03
|10200.02
|767
|2006.03.16 06:14
|buy
|384
|0.10
|1.1577
|1.1342
|1.1597
|768
|2006.03.16 07:02
|t/p
|384
|0.10
|1.1597
|1.1342
|1.1597
|17.25
|10217.27
|769
|2006.03.16 07:02
|buy
|385
|0.10
|1.1600
|1.1365
|1.1620
|770
|2006.03.16 08:22
|buy
|386
|0.10
|1.1582
|1.1365
|1.1602
|771
|2006.03.16 08:39
|buy
|387
|0.20
|1.1564
|1.1365
|1.1584
|772
|2006.03.16 09:03
|buy
|388
|0.30
|1.1545
|1.1364
|1.1565
|773
|2006.03.16 09:51
|buy
|389
|0.50
|1.1526
|1.1363
|1.1546
|774
|2006.03.16 21:52
|t/p
|389
|0.50
|1.1546
|1.1363
|1.1546
|86.61
|10303.88
|775
|2006.03.16 21:52
|close
|388
|0.30
|1.1546
|1.1364
|1.1565
|2.60
|10306.48
|776
|2006.03.16 21:53
|close
|387
|0.20
|1.1545
|1.1365
|1.1584
|-32.91
|10273.57
|777
|2006.03.16 21:53
|close
|386
|0.10
|1.1546
|1.1365
|1.1602
|-31.18
|10242.39
|778
|2006.03.16 21:54
|close
|385
|0.10
|1.1545
|1.1365
|1.1620
|-47.64
|10194.75
|779
|2006.03.16 21:54
|buy
|390
|0.10
|1.1547
|1.1312
|1.1567
|780
|2006.03.17 02:44
|t/p
|390
|0.10
|1.1567
|1.1312
|1.1567
|17.54
|10212.29
|781
|2006.03.17 02:44
|buy
|391
|0.10
|1.1570
|1.1335
|1.1590
|782
|2006.03.17 05:25
|buy
|392
|0.10
|1.1551
|1.1334
|1.1571
|783
|2006.03.17 06:17
|t/p
|392
|0.10
|1.1571
|1.1334
|1.1571
|17.28
|10229.57
|784
|2006.03.17 06:17
|close
|391
|0.10
|1.1571
|1.1335
|1.1590
|0.86
|10230.43
|785
|2006.03.17 06:17
|buy
|393
|0.10
|1.1575
|1.1340
|1.1595
|786
|2006.03.17 06:46
|buy
|394
|0.10
|1.1557
|1.1340
|1.1577
|787
|2006.03.17 09:19
|t/p
|394
|0.10
|1.1577
|1.1340
|1.1577
|17.28
|10247.71
|788
|2006.03.17 09:19
|close
|393
|0.10
|1.1577
|1.1340
|1.1595
|1.73
|10249.44
|789
|2006.03.17 09:19
|sell
|395
|0.10
|1.1576
|1.1811
|1.1556
|790
|2006.03.17 09:42
|sell
|396
|0.10
|1.1594
|1.1811
|1.1574
|791
|2006.03.17 09:46
|sell
|397
|0.20
|1.1612
|1.1811
|1.1592
|792
|2006.03.17 10:12
|t/p
|397
|0.20
|1.1592
|1.1811
|1.1592
|34.51
|10283.95
|793
|2006.03.17 10:12
|close
|396
|0.10
|1.1592
|1.1811
|1.1574
|1.73
|10285.68
|794
|2006.03.17 10:12
|close
|395
|0.10
|1.1593
|1.1811
|1.1556
|-14.66
|10271.02
|795
|2006.03.17 10:12
|buy
|398
|0.10
|1.1592
|1.1357
|1.1612
|796
|2006.03.17 10:33
|buy
|399
|0.10
|1.1574
|1.1357
|1.1594
|797
|2006.03.17 12:57
|t/p
|399
|0.10
|1.1594
|1.1357
|1.1594
|17.25
|10288.27
|798
|2006.03.17 12:57
|close
|398
|0.10
|1.1594
|1.1357
|1.1612
|1.73
|10290.00
|799
|2006.03.17 12:58
|sell
|400
|0.10
|1.1593
|1.1828
|1.1573
|800
|2006.03.19 20:29
|sell
|401
|0.10
|1.1611
|1.1828
|1.1591
|801
|2006.03.20 00:17
|t/p
|401
|0.10
|1.1591
|1.1828
|1.1591
|16.95
|10306.95
|802
|2006.03.20 00:17
|close
|400
|0.10
|1.1591
|1.1828
|1.1573
|1.43
|10308.37
|803
|2006.03.20 00:18
|sell
|402
|0.10
|1.1587
|1.1822
|1.1567
|804
|2006.03.20 02:42
|sell
|403
|0.10
|1.1605
|1.1822
|1.1585
|805
|2006.03.20 04:35
|sell
|404
|0.20
|1.1623
|1.1822
|1.1603
|806
|2006.03.20 06:12
|sell
|405
|0.30
|1.1642
|1.1823
|1.1622
|807
|2006.03.20 07:47
|sell
|406
|0.50
|1.1661
|1.1824
|1.1641
|808
|2006.03.20 08:40
|sell
|407
|0.80
|1.1679
|1.1824
|1.1659
|809
|2006.03.20 09:06
|t/p
|407
|0.80
|1.1659
|1.1824
|1.1659
|137.23
|10445.60
|810
|2006.03.20 09:06
|close
|406
|0.50
|1.1659
|1.1824
|1.1641
|8.58
|10454.18
|811
|2006.03.20 09:06
|close
|405
|0.30
|1.1660
|1.1823
|1.1622
|-46.31
|10407.87
|812
|2006.03.20 09:06
|close
|404
|0.20
|1.1661
|1.1822
|1.1603
|-65.17
|10342.70
|813
|2006.03.20 09:06
|close
|403
|0.10
|1.1662
|1.1822
|1.1585
|-48.88
|10293.82
|814
|2006.03.20 09:07
|close
|402
|0.10
|1.1661
|1.1822
|1.1567
|-63.46
|10230.36
|815
|2006.03.20 09:07
|buy
|408
|0.10
|1.1662
|1.1427
|1.1682
|816
|2006.03.20 11:14
|buy
|409
|0.10
|1.1644
|1.1427
|1.1664
|817
|2006.03.20 11:30
|buy
|410
|0.20
|1.1625
|1.1426
|1.1645
|818
|2006.03.20 16:03
|buy
|411
|0.30
|1.1606
|1.1425
|1.1626
|819
|2006.03.20 16:12
|buy
|412
|0.50
|1.1587
|1.1424
|1.1607
|820
|2006.03.20 17:05
|t/p
|412
|0.50
|1.1607
|1.1424
|1.1607
|86.11
|10316.47
|821
|2006.03.20 17:05
|close
|411
|0.30
|1.1613
|1.1425
|1.1626
|18.08
|10334.55
|822
|2006.03.20 17:05
|close
|410
|0.20
|1.1612
|1.1426
|1.1645
|-22.39
|10312.16
|823
|2006.03.20 17:07
|close
|409
|0.10
|1.1613
|1.1427
|1.1664
|-26.69
|10285.47
|824
|2006.03.20 17:07
|close
|408
|0.10
|1.1610
|1.1427
|1.1682
|-44.79
|10240.68
|825
|2006.03.20 17:07
|sell
|413
|0.10
|1.1611
|1.1846
|1.1591
|826
|2006.03.20 18:03
|t/p
|413
|0.10
|1.1591
|1.1846
|1.1591
|17.25
|10257.93
|827
|2006.03.20 18:03
|sell
|414
|0.10
|1.1588
|1.1823
|1.1568
|828
|2006.03.20 19:30
|sell
|415
|0.10
|1.1606
|1.1823
|1.1586
|829
|2006.03.21 03:12
|sell
|416
|0.20
|1.1625
|1.1824
|1.1605
|830
|2006.03.21 08:18
|sell
|417
|0.30
|1.1644
|1.1825
|1.1624
|831
|2006.03.21 08:30
|t/p
|417
|0.30
|1.1624
|1.1825
|1.1624
|51.62
|10309.55
|832
|2006.03.21 08:30
|close
|416
|0.20
|1.1624
|1.1824
|1.1605
|1.72
|10311.27
|833
|2006.03.21 08:30
|close
|415
|0.10
|1.1625
|1.1823
|1.1586
|-16.64
|10294.63
|834
|2006.03.21 08:30
|close
|414
|0.10
|1.1626
|1.1823
|1.1568
|-32.99
|10261.64
|835
|2006.03.21 08:30
|buy
|418
|0.10
|1.1625
|1.1390
|1.1645
|836
|2006.03.21 08:45
|t/p
|418
|0.10
|1.1645
|1.1390
|1.1645
|17.17
|10278.81
|837
|2006.03.21 08:45
|buy
|419
|0.10
|1.1648
|1.1413
|1.1668
|838
|2006.03.21 12:21
|buy
|420
|0.10
|1.1628
|1.1411
|1.1648
|839
|2006.03.21 12:58
|t/p
|420
|0.10
|1.1648
|1.1411
|1.1648
|17.17
|10295.98
|840
|2006.03.21 12:58
|close
|419
|0.10
|1.1648
|1.1413
|1.1668
|0.00
|10295.98
|841
|2006.03.21 12:58
|buy
|421
|0.10
|1.1652
|1.1417
|1.1672
|842
|2006.03.21 13:18
|buy
|422
|0.10
|1.1634
|1.1417
|1.1654
|843
|2006.03.21 23:12
|t/p
|422
|0.10
|1.1654
|1.1417
|1.1654
|17.16
|10313.14
|844
|2006.03.21 23:12
|close
|421
|0.10
|1.1654
|1.1417
|1.1672
|1.72
|10314.86
|845
|2006.03.21 23:23
|buy
|423
|0.10
|1.1656
|1.1421
|1.1676
|846
|2006.03.22 03:19
|t/p
|423
|0.10
|1.1676
|1.1421
|1.1676
|17.38
|10332.24
|847
|2006.03.22 03:19
|buy
|424
|0.10
|1.1679
|1.1444
|1.1699
|848
|2006.03.22 04:26
|t/p
|424
|0.10
|1.1699
|1.1444
|1.1699
|17.10
|10349.34
|849
|2006.03.22 04:26
|buy
|425
|0.10
|1.1702
|1.1467
|1.1722
|850
|2006.03.22 08:48
|buy
|426
|0.10
|1.1683
|1.1466
|1.1703
|851
|2006.03.22 10:18
|buy
|427
|0.20
|1.1665
|1.1466
|1.1685
|852
|2006.03.22 11:22
|buy
|428
|0.30
|1.1646
|1.1465
|1.1666
|853
|2006.03.22 17:58
|t/p
|428
|0.30
|1.1666
|1.1465
|1.1666
|51.43
|10400.77
|854
|2006.03.22 17:58
|close
|427
|0.20
|1.1666
|1.1466
|1.1685
|1.71
|10402.48
|855
|2006.03.22 17:59
|close
|426
|0.10
|1.1665
|1.1466
|1.1703
|-15.43
|10387.05
|856
|2006.03.22 18:00
|close
|425
|0.10
|1.1666
|1.1467
|1.1722
|-30.86
|10356.19
|857
|2006.03.22 18:01
|sell
|429
|0.10
|1.1667
|1.1902
|1.1647
|858
|2006.03.23 05:19
|t/p
|429
|0.10
|1.1647
|1.1902
|1.1647
|16.26
|10372.45
|859
|2006.03.23 05:19
|sell
|430
|0.10
|1.1644
|1.1879
|1.1624
|860
|2006.03.23 06:10
|sell
|431
|0.10
|1.1663
|1.1880
|1.1643
|861
|2006.03.23 10:11
|sell
|432
|0.20
|1.1682
|1.1881
|1.1662
|862
|2006.03.23 11:19
|t/p
|432
|0.20
|1.1662
|1.1881
|1.1662
|34.30
|10406.75
|863
|2006.03.23 11:19
|close
|431
|0.10
|1.1662
|1.1880
|1.1643
|0.86
|10407.61
|864
|2006.03.23 11:19
|close
|430
|0.10
|1.1663
|1.1879
|1.1624
|-16.29
|10391.32
|865
|2006.03.23 11:19
|buy
|433
|0.10
|1.1663
|1.1428
|1.1683
|866
|2006.03.24 03:10
|t/p
|433
|0.10
|1.1683
|1.1428
|1.1683
|17.37
|10408.69
|867
|2006.03.24 03:10
|buy
|434
|0.10
|1.1686
|1.1451
|1.1706
|868
|2006.03.24 04:14
|buy
|435
|0.10
|1.1667
|1.1450
|1.1687
|869
|2006.03.24 05:10
|t/p
|435
|0.10
|1.1687
|1.1450
|1.1687
|17.11
|10425.80
|870
|2006.03.24 05:10
|close
|434
|0.10
|1.1687
|1.1451
|1.1706
|0.86
|10426.66
|871
|2006.03.24 05:10
|buy
|436
|0.10
|1.1691
|1.1456
|1.1711
|872
|2006.03.24 06:03
|buy
|437
|0.10
|1.1673
|1.1456
|1.1693
|873
|2006.03.24 06:28
|t/p
|437
|0.10
|1.1693
|1.1456
|1.1693
|17.10
|10443.76
|874
|2006.03.24 06:28
|close
|436
|0.10
|1.1693
|1.1456
|1.1711
|1.71
|10445.47
|875
|2006.03.24 06:28
|buy
|438
|0.10
|1.1695
|1.1460
|1.1715
|876
|2006.03.24 08:31
|buy
|439
|0.10
|1.1675
|1.1458
|1.1695
|877
|2006.03.27 01:15
|t/p
|439
|0.10
|1.1695
|1.1458
|1.1695
|17.35
|10462.82
|878
|2006.03.27 01:15
|close
|438
|0.10
|1.1695
|1.1460
|1.1715
|0.25
|10463.07
|879
|2006.03.27 01:15
|buy
|440
|0.10
|1.1697
|1.1462
|1.1717
|880
|2006.03.27 07:06
|t/p
|440
|0.10
|1.1717
|1.1462
|1.1717
|17.07
|10480.14
|881
|2006.03.27 07:06
|buy
|441
|0.10
|1.1720
|1.1485
|1.1740
|882
|2006.03.27 08:58
|buy
|442
|0.10
|1.1702
|1.1485
|1.1722
|883
|2006.03.27 10:37
|buy
|443
|0.20
|1.1684
|1.1485
|1.1704
|884
|2006.03.27 13:25
|t/p
|443
|0.20
|1.1704
|1.1485
|1.1704
|34.18
|10514.32
|885
|2006.03.27 13:25
|close
|442
|0.10
|1.1704
|1.1485
|1.1722
|1.71
|10516.03
|886
|2006.03.27 13:25
|close
|441
|0.10
|1.1703
|1.1485
|1.1740
|-14.53
|10501.50
|887
|2006.03.27 13:25
|sell
|444
|0.10
|1.1702
|1.1937
|1.1682
|888
|2006.03.27 22:51
|t/p
|444
|0.10
|1.1682
|1.1937
|1.1682
|17.12
|10518.62
|889
|2006.03.27 22:51
|sell
|445
|0.10
|1.1679
|1.1914
|1.1659
|890
|2006.03.28 02:04
|t/p
|445
|0.10
|1.1659
|1.1914
|1.1659
|16.85
|10535.47
|891
|2006.03.28 02:04
|sell
|446
|0.10
|1.1656
|1.1891
|1.1636
|892
|2006.03.28 09:29
|sell
|447
|0.10
|1.1674
|1.1891
|1.1654
|893
|2006.03.28 09:46
|sell
|448
|0.20
|1.1692
|1.1891
|1.1672
|894
|2006.03.28 10:19
|sell
|449
|0.30
|1.1710
|1.1891
|1.1690
|895
|2006.03.28 11:03
|t/p
|449
|0.30
|1.1690
|1.1891
|1.1690
|51.33
|10586.80
|896
|2006.03.28 11:03
|close
|448
|0.20
|1.1690
|1.1891
|1.1672
|3.42
|10590.22
|897
|2006.03.28 11:03
|close
|447
|0.10
|1.1689
|1.1891
|1.1654
|-12.83
|10577.39
|898
|2006.03.28 11:04
|close
|446
|0.10
|1.1691
|1.1891
|1.1636
|-29.94
|10547.45
|899
|2006.03.28 11:04
|buy
|450
|0.10
|1.1692
|1.1457
|1.1712
|900
|2006.03.28 14:44
|t/p
|450
|0.10
|1.1712
|1.1457
|1.1712
|17.08
|10564.53
|901
|2006.03.28 14:44
|buy
|451
|0.10
|1.1715
|1.1480
|1.1735
|902
|2006.03.28 15:25
|buy
|452
|0.10
|1.1697
|1.1480
|1.1717
|903
|2006.03.29 02:12
|t/p
|452
|0.10
|1.1717
|1.1480
|1.1717
|17.32
|10581.85
|904
|2006.03.29 02:12
|close
|451
|0.10
|1.1717
|1.1480
|1.1735
|1.96
|10583.81
|905
|2006.03.29 02:13
|buy
|453
|0.10
|1.1721
|1.1486
|1.1741
|906
|2006.03.29 02:45
|t/p
|453
|0.10
|1.1741
|1.1486
|1.1741
|17.03
|10600.84
|907
|2006.03.29 02:45
|buy
|454
|0.10
|1.1744
|1.1509
|1.1764
|908
|2006.03.29 05:33
|buy
|455
|0.10
|1.1726
|1.1509
|1.1746
|909
|2006.03.29 12:15
|buy
|456
|0.20
|1.1707
|1.1508
|1.1727
|910
|2006.03.29 13:39
|t/p
|456
|0.20
|1.1727
|1.1508
|1.1727
|34.11
|10634.95
|911
|2006.03.29 13:39
|close
|455
|0.10
|1.1727
|1.1509
|1.1746
|0.85
|10635.80
|912
|2006.03.29 13:39
|close
|454
|0.10
|1.1726
|1.1509
|1.1764
|-15.35
|10620.45
|913
|2006.03.29 13:39
|sell
|457
|0.10
|1.1725
|1.1960
|1.1705
|914
|2006.03.29 20:39
|t/p
|457
|0.10
|1.1705
|1.1960
|1.1705
|17.09
|10637.54
|915
|2006.03.29 20:39
|sell
|458
|0.10
|1.1702
|1.1937
|1.1682
|916
|2006.03.30 03:05
|t/p
|458
|0.10
|1.1682
|1.1937
|1.1682
|16.21
|10653.75
|917
|2006.03.30 03:05
|sell
|459
|0.10
|1.1679
|1.1914
|1.1659
|918
|2006.03.30 04:22
|t/p
|459
|0.10
|1.1659
|1.1914
|1.1659
|17.15
|10670.90
|919
|2006.03.30 04:22
|sell
|460
|0.10
|1.1656
|1.1891
|1.1636
|920
|2006.03.30 06:15
|sell
|461
|0.10
|1.1674
|1.1891
|1.1654
|921
|2006.03.30 06:51
|t/p
|461
|0.10
|1.1654
|1.1891
|1.1654
|17.16
|10688.06
|922
|2006.03.30 06:51
|close
|460
|0.10
|1.1654
|1.1891
|1.1636
|1.72
|10689.78
|923
|2006.03.30 06:51
|sell
|462
|0.10
|1.1652
|1.1887
|1.1632
|924
|2006.03.30 07:28
|sell
|463
|0.10
|1.1670
|1.1887
|1.1650
|925
|2006.03.30 08:32
|t/p
|463
|0.10
|1.1650
|1.1887
|1.1650
|17.17
|10706.95
|926
|2006.03.30 08:32
|close
|462
|0.10
|1.1650
|1.1887
|1.1632
|1.72
|10708.67
|927
|2006.03.30 08:32
|sell
|464
|0.10
|1.1648
|1.1883
|1.1628
|928
|2006.03.30 08:37
|t/p
|464
|0.10
|1.1628
|1.1883
|1.1628
|17.20
|10725.87
|929
|2006.03.30 08:37
|sell
|465
|0.10
|1.1625
|1.1860
|1.1605
|930
|2006.03.30 09:59
|t/p
|465
|0.10
|1.1605
|1.1860
|1.1605
|17.23
|10743.10
|931
|2006.03.30 09:59
|sell
|466
|0.10
|1.1602
|1.1837
|1.1582
|932
|2006.03.30 10:09
|sell
|467
|0.10
|1.1621
|1.1838
|1.1601
|933
|2006.03.30 15:31
|t/p
|467
|0.10
|1.1601
|1.1838
|1.1601
|17.24
|10760.34
|934
|2006.03.30 15:31
|close
|466
|0.10
|1.1601
|1.1837
|1.1582
|0.86
|10761.20
|935
|2006.03.30 15:31
|sell
|468
|0.10
|1.1599
|1.1834
|1.1579
|936
|2006.03.30 17:58
|t/p
|468
|0.10
|1.1579
|1.1834
|1.1579
|17.27
|10778.47
|937
|2006.03.30 17:58
|sell
|469
|0.10
|1.1576
|1.1811
|1.1556
|938
|2006.03.30 19:18
|sell
|470
|0.10
|1.1594
|1.1811
|1.1574
|939
|2006.03.30 19:54
|sell
|471
|0.20
|1.1612
|1.1811
|1.1592
|940
|2006.03.31 04:42
|sell
|472
|0.30
|1.1630
|1.1811
|1.1610
|941
|2006.03.31 08:48
|sell
|473
|0.50
|1.1649
|1.1812
|1.1629
|942
|2006.03.31 09:25
|sell
|474
|0.80
|1.1667
|1.1812
|1.1647
|943
|2006.03.31 11:03
|t/p
|474
|0.80
|1.1647
|1.1812
|1.1647
|137.37
|10915.84
|944
|2006.03.31 11:03
|close
|473
|0.50
|1.1647
|1.1812
|1.1629
|8.59
|10924.43
|945
|2006.03.31 11:04
|close
|472
|0.30
|1.1648
|1.1811
|1.1610
|-46.36
|10878.07
|946
|2006.03.31 11:04
|close
|471
|0.20
|1.1649
|1.1811
|1.1592
|-64.13
|10813.94
|947
|2006.03.31 11:04
|close
|470
|0.10
|1.1650
|1.1811
|1.1574
|-48.37
|10765.57
|948
|2006.03.31 11:04
|close
|469
|0.10
|1.1651
|1.1811
|1.1556
|-64.67
|10700.89
|949
|2006.03.31 11:04
|buy
|475
|0.10
|1.1652
|1.1417
|1.1672
|950
|2006.03.31 11:59
|t/p
|475
|0.10
|1.1672
|1.1417
|1.1672
|17.13
|10718.02
|951
|2006.03.31 11:59
|buy
|476
|0.10
|1.1676
|1.1441
|1.1696
|952
|2006.04.02 20:56
|t/p
|476
|0.10
|1.1696
|1.1441
|1.1696
|17.10
|10735.12
|953
|2006.04.02 20:56
|buy
|477
|0.10
|1.1699
|1.1464
|1.1719
|954
|2006.04.03 01:26
|t/p
|477
|0.10
|1.1719
|1.1464
|1.1719
|17.32
|10752.45
|955
|2006.04.03 01:26
|buy
|478
|0.10
|1.1722
|1.1487
|1.1742
|956
|2006.04.03 02:41
|t/p
|478
|0.10
|1.1742
|1.1487
|1.1742
|17.03
|10769.48
|957
|2006.04.03 02:41
|buy
|479
|0.10
|1.1745
|1.1510
|1.1765
|958
|2006.04.03 03:03
|t/p
|479
|0.10
|1.1765
|1.1510
|1.1765
|17.00
|10786.48
|959
|2006.04.03 03:03
|buy
|480
|0.10
|1.1768
|1.1533
|1.1788
|960
|2006.04.03 03:49
|buy
|481
|0.10
|1.1748
|1.1531
|1.1768
|961
|2006.04.03 10:42
|buy
|482
|0.20
|1.1730
|1.1531
|1.1750
|962
|2006.04.03 12:03
|buy
|483
|0.30
|1.1712
|1.1531
|1.1732
|963
|2006.04.03 12:59
|t/p
|483
|0.30
|1.1732
|1.1531
|1.1732
|51.14
|10837.62
|964
|2006.04.03 12:59
|close
|482
|0.20
|1.1732
|1.1531
|1.1750
|3.41
|10841.03
|965
|2006.04.03 12:59
|close
|481
|0.10
|1.1734
|1.1531
|1.1768
|-11.93
|10829.10
|966
|2006.04.03 12:59
|close
|480
|0.10
|1.1735
|1.1533
|1.1788
|-28.12
|10800.98
|967
|2006.04.03 12:59
|sell
|484
|0.10
|1.1733
|1.1968
|1.1713
|968
|2006.04.03 13:40
|t/p
|484
|0.10
|1.1713
|1.1968
|1.1713
|17.08
|10818.06
|969
|2006.04.03 13:40
|sell
|485
|0.10
|1.1710
|1.1945
|1.1690
|970
|2006.04.03 15:06
|sell
|486
|0.10
|1.1728
|1.1945
|1.1708
|971
|2006.04.03 21:35
|sell
|487
|0.20
|1.1746
|1.1945
|1.1726
|972
|2006.04.03 22:59
|t/p
|487
|0.20
|1.1726
|1.1945
|1.1726
|34.11
|10852.17
|973
|2006.04.03 22:59
|close
|486
|0.10
|1.1726
|1.1945
|1.1708
|1.71
|10853.88
|974
|2006.04.03 23:00
|close
|485
|0.10
|1.1724
|1.1945
|1.1690
|-11.94
|10841.94
|975
|2006.04.03 23:00
|buy
|488
|0.10
|1.1725
|1.1490
|1.1745
|976
|2006.04.03 23:59
|t/p
|488
|0.10
|1.1745
|1.1490
|1.1745
|17.03
|10858.97
|977
|2006.04.03 23:59
|buy
|489
|0.10
|1.1748
|1.1513
|1.1768
|978
|2006.04.04 02:37
|buy
|490
|0.10
|1.1730
|1.1513
|1.1750
|979
|2006.04.04 02:49
|t/p
|490
|0.10
|1.1750
|1.1513
|1.1750
|17.02
|10875.99
|980
|2006.04.04 02:49
|close
|489
|0.10
|1.1750
|1.1513
|1.1768
|1.95
|10877.94
|981
|2006.04.04 02:49
|buy
|491
|0.10
|1.1754
|1.1519
|1.1774
|982
|2006.04.04 03:13
|buy
|492
|0.10
|1.1735
|1.1518
|1.1755
|983
|2006.04.04 03:34
|buy
|493
|0.20
|1.1717
|1.1518
|1.1737
|984
|2006.04.04 04:27
|t/p
|493
|0.20
|1.1737
|1.1518
|1.1737
|34.07
|10912.01
|985
|2006.04.04 04:27
|close
|492
|0.10
|1.1740
|1.1518
|1.1755
|4.26
|10916.27
|986
|2006.04.04 04:27
|close
|491
|0.10
|1.1735
|1.1519
|1.1774
|-16.19
|10900.08
|987
|2006.04.04 04:27
|sell
|494
|0.10
|1.1738
|1.1973
|1.1718
|988
|2006.04.04 04:42
|t/p
|494
|0.10
|1.1718
|1.1973
|1.1718
|17.07
|10917.15
|989
|2006.04.04 04:42
|sell
|495
|0.10
|1.1715
|1.1950
|1.1695
|990
|2006.04.04 05:44
|t/p
|495
|0.10
|1.1695
|1.1950
|1.1695
|17.10
|10934.25
|991
|2006.04.04 05:44
|sell
|496
|0.10
|1.1692
|1.1927
|1.1672
|992
|2006.04.04 05:57
|sell
|497
|0.10
|1.1710
|1.1927
|1.1690
|993
|2006.04.04 08:02
|t/p
|497
|0.10
|1.1690
|1.1927
|1.1690
|17.11
|10951.36
|994
|2006.04.04 08:02
|close
|496
|0.10
|1.1690
|1.1927
|1.1672
|1.71
|10953.07
|995
|2006.04.04 08:02
|sell
|498
|0.10
|1.1688
|1.1923
|1.1668
|996
|2006.04.04 09:14
|sell
|499
|0.10
|1.1706
|1.1923
|1.1686
|997
|2006.04.04 10:01
|t/p
|499
|0.10
|1.1686
|1.1923
|1.1686
|17.11
|10970.18
|998
|2006.04.04 10:01
|close
|498
|0.10
|1.1686
|1.1923
|1.1668
|1.71
|10971.89
|999
|2006.04.04 10:01
|sell
|500
|0.10
|1.1682
|1.1917
|1.1662
|1000
|2006.04.04 10:41
|t/p
|500
|0.10
|1.1662
|1.1917
|1.1662
|17.15
|10989.04
|1001
|2006.04.04 10:41
|sell
|501
|0.10
|1.1659
|1.1894
|1.1639
|1002
|2006.04.04 13:08
|t/p
|501
|0.10
|1.1639
|1.1894
|1.1639
|17.18
|11006.22
|1003
|2006.04.04 13:08
|sell
|502
|0.10
|1.1636
|1.1871
|1.1616
|1004
|2006.04.05 07:39
|t/p
|502
|0.10
|1.1616
|1.1871
|1.1616
|16.92
|11023.13
|1005
|2006.04.05 07:39
|buy
|503
|0.10
|1.1616
|1.1381
|1.1636
|1006
|2006.04.06 03:27
|buy
|504
|0.10
|1.1598
|1.1381
|1.1618
|1007
|2006.04.06 06:53
|buy
|505
|0.20
|1.1580
|1.1381
|1.1600
|1008
|2006.04.06 07:05
|buy
|506
|0.30
|1.1562
|1.1381
|1.1582
|1009
|2006.04.06 09:36
|t/p
|506
|0.30
|1.1582
|1.1381
|1.1582
|51.80
|11074.93
|1010
|2006.04.06 09:36
|close
|505
|0.20
|1.1583
|1.1381
|1.1600
|5.18
|11080.11
|1011
|2006.04.06 09:36
|close
|504
|0.10
|1.1581
|1.1381
|1.1618
|-14.68
|11065.43
|1012
|2006.04.06 09:36
|close
|503
|0.10
|1.1583
|1.1381
|1.1636
|-27.74
|11037.70
|1013
|2006.04.06 09:36
|sell
|507
|0.10
|1.1583
|1.1818
|1.1563
|1014
|2006.04.06 10:08
|t/p
|507
|0.10
|1.1563
|1.1818
|1.1563
|17.30
|11055.00
|1015
|2006.04.06 10:08
|buy
|508
|0.10
|1.1563
|1.1328
|1.1583
|1016
|2006.04.06 10:58
|buy
|509
|0.10
|1.1545
|1.1328
|1.1565
|1017
|2006.04.06 11:02
|buy
|510
|0.20
|1.1526
|1.1327
|1.1546
|1018
|2006.04.06 20:26
|t/p
|510
|0.20
|1.1546
|1.1327
|1.1546
|34.64
|11089.64
|1019
|2006.04.06 20:26
|close
|509
|0.10
|1.1546
|1.1328
|1.1565
|0.87
|11090.51
|1020
|2006.04.06 20:26
|close
|508
|0.10
|1.1547
|1.1328
|1.1583
|-13.86
|11076.65
|1021
|2006.04.06 20:26
|buy
|511
|0.10
|1.1549
|1.1314
|1.1569
|1022
|2006.04.07 03:44
|buy
|512
|0.10
|1.1531
|1.1314
|1.1551
|1023
|2006.04.07 05:10
|t/p
|512
|0.10
|1.1551
|1.1314
|1.1551
|17.31
|11093.96
|1024
|2006.04.07 05:10
|close
|511
|0.10
|1.1551
|1.1314
|1.1569
|1.98
|11095.94
|1025
|2006.04.07 05:10
|buy
|513
|0.10
|1.1555
|1.1320
|1.1575
|1026
|2006.04.07 06:35
|buy
|514
|0.10
|1.1537
|1.1320
|1.1557
|1027
|2006.04.07 07:00
|buy
|515
|0.20
|1.1519
|1.1320
|1.1539
|1028
|2006.04.07 07:04
|buy
|516
|0.30
|1.1501
|1.1320
|1.1521
|1029
|2006.04.07 07:13
|buy
|517
|0.50
|1.1483
|1.1320
|1.1503
|1030
|2006.04.07 08:32
|buy
|518
|0.80
|1.1465
|1.1320
|1.1485
|1031
|2006.04.07 08:48
|buy
|519
|1.30
|1.1445
|1.1318
|1.1465
|1032
|2006.04.07 09:22
|t/p
|519
|1.30
|1.1465
|1.1318
|1.1465
|226.78
|11322.72
|1033
|2006.04.07 09:22
|close
|518
|0.80
|1.1465
|1.1320
|1.1485
|0.00
|11322.72
|1034
|2006.04.07 09:22
|close
|517
|0.50
|1.1464
|1.1320
|1.1503
|-82.87
|11239.85
|1035
|2006.04.07 09:22
|close
|516
|0.30
|1.1465
|1.1320
|1.1521
|-94.20
|11145.65
|1036
|2006.04.07 09:22
|close
|515
|0.20
|1.1464
|1.1320
|1.1539
|-95.95
|11049.70
|1037
|2006.04.07 09:22
|close
|514
|0.10
|1.1464
|1.1320
|1.1557
|-63.68
|10986.02
|1038
|2006.04.07 09:22
|close
|513
|0.10
|1.1465
|1.1320
|1.1575
|-78.50
|10907.52
|1039
|2006.04.07 09:22
|sell
|520
|0.10
|1.1464
|1.1699
|1.1444
|1040
|2006.04.07 13:24
|sell
|521
|0.10
|1.1482
|1.1699
|1.1462
|1041
|2006.04.10 08:21
|t/p
|521
|0.10
|1.1462
|1.1699
|1.1462
|17.15
|10924.66
|1042
|2006.04.10 08:21
|close
|520
|0.10
|1.1462
|1.1699
|1.1444
|1.44
|10926.10
|1043
|2006.04.10 08:21
|sell
|522
|0.10
|1.1460
|1.1695
|1.1440
|1044
|2006.04.10 13:49
|sell
|523
|0.10
|1.1478
|1.1695
|1.1458
|1045
|2006.04.10 21:50
|sell
|524
|0.20
|1.1496
|1.1695
|1.1476
|1046
|2006.04.11 00:37
|t/p
|524
|0.20
|1.1476
|1.1695
|1.1476
|34.25
|10960.35
|1047
|2006.04.11 00:37
|close
|523
|0.10
|1.1476
|1.1695
|1.1458
|1.44
|10961.79
|1048
|2006.04.11 00:40
|close
|522
|0.10
|1.1477
|1.1695
|1.1440
|-15.11
|10946.68
|1049
|2006.04.11 00:40
|sell
|525
|0.10
|1.1473
|1.1708
|1.1453
|1050
|2006.04.11 03:08
|t/p
|525
|0.10
|1.1453
|1.1708
|1.1453
|17.46
|10964.14
|1051
|2006.04.11 03:08
|sell
|526
|0.10
|1.1450
|1.1685
|1.1430
|1052
|2006.04.11 08:32
|sell
|527
|0.10
|1.1468
|1.1685
|1.1448
|1053
|2006.04.11 09:59
|t/p
|527
|0.10
|1.1448
|1.1685
|1.1448
|17.47
|10981.61
|1054
|2006.04.11 09:59
|close
|526
|0.10
|1.1448
|1.1685
|1.1430
|1.75
|10983.36
|1055
|2006.04.11 09:59
|sell
|528
|0.10
|1.1446
|1.1681
|1.1426
|1056
|2006.04.11 11:39
|sell
|529
|0.10
|1.1464
|1.1681
|1.1444
|1057
|2006.04.11 12:50
|t/p
|529
|0.10
|1.1444
|1.1681
|1.1444
|17.48
|11000.84
|1058
|2006.04.11 12:50
|close
|528
|0.10
|1.1444
|1.1681
|1.1426
|1.75
|11002.59
|1059
|2006.04.11 12:50
|buy
|530
|0.10
|1.1445
|1.1210
|1.1465
|1060
|2006.04.12 04:08
|t/p
|530
|0.10
|1.1465
|1.1210
|1.1465
|17.69
|11020.28
|1061
|2006.04.12 04:08
|buy
|531
|0.10
|1.1468
|1.1233
|1.1488
|1062
|2006.04.12 05:06
|buy
|532
|0.10
|1.1450
|1.1233
|1.1470
|1063
|2006.04.12 08:36
|t/p
|532
|0.10
|1.1470
|1.1233
|1.1470
|17.44
|11037.72
|1064
|2006.04.12 08:36
|close
|531
|0.10
|1.1470
|1.1233
|1.1488
|1.74
|11039.46
|1065
|2006.04.12 08:36
|buy
|533
|0.10
|1.1472
|1.1237
|1.1492
|1066
|2006.04.13 04:31
|buy
|534
|0.10
|1.1454
|1.1237
|1.1474
|1067
|2006.04.13 07:28
|t/p
|534
|0.10
|1.1474
|1.1237
|1.1474
|17.43
|11056.89
|1068
|2006.04.13 07:28
|close
|533
|0.10
|1.1474
|1.1237
|1.1492
|2.49
|11059.38
|1069
|2006.04.13 07:28
|sell
|535
|0.10
|1.1473
|1.1708
|1.1453
|1070
|2006.04.13 08:41
|sell
|536
|0.10
|1.1491
|1.1708
|1.1471
|1071
|2006.04.13 08:57
|sell
|537
|0.20
|1.1509
|1.1708
|1.1489
|1072
|2006.04.13 10:32
|sell
|538
|0.30
|1.1527
|1.1708
|1.1507
|1073
|2006.04.13 15:35
|t/p
|538
|0.30
|1.1507
|1.1708
|1.1507
|52.14
|11111.52
|1074
|2006.04.13 15:35
|close
|537
|0.20
|1.1507
|1.1708
|1.1489
|3.48
|11115.00
|1075
|2006.04.13 15:35
|close
|536
|0.10
|1.1507
|1.1708
|1.1471
|-13.90
|11101.10
|1076
|2006.04.13 15:36
|close
|535
|0.10
|1.1506
|1.1708
|1.1453
|-28.68
|11072.42
|1077
|2006.04.13 15:36
|buy
|539
|0.10
|1.1506
|1.1271
|1.1526
|1078
|2006.04.16 18:06
|t/p
|539
|0.10
|1.1526
|1.1271
|1.1526
|17.60
|11090.02
|1079
|2006.04.16 18:06
|buy
|540
|0.10
|1.1529
|1.1294
|1.1549
|1080
|2006.04.16 19:11
|buy
|541
|0.10
|1.1511
|1.1294
|1.1531
|1081
|2006.04.16 21:37
|buy
|542
|0.20
|1.1493
|1.1294
|1.1513
|1082
|2006.04.16 22:38
|buy
|543
|0.30
|1.1474
|1.1293
|1.1494
|1083
|2006.04.17 08:23
|buy
|544
|0.50
|1.1456
|1.1293
|1.1476
|1084
|2006.04.17 08:54
|buy
|545
|0.80
|1.1438
|1.1293
|1.1458
|1085
|2006.04.17 09:00
|t/p
|545
|0.80
|1.1458
|1.1293
|1.1458
|139.64
|11229.66
|1086
|2006.04.17 09:00
|close
|544
|0.50
|1.1458
|1.1293
|1.1476
|8.73
|11238.39
|1087
|2006.04.17 09:00
|close
|543
|0.30
|1.1459
|1.1293
|1.1494
|-38.52
|11199.88
|1088
|2006.04.17 09:00
|close
|542
|0.20
|1.1460
|1.1294
|1.1513
|-57.09
|11142.79
|1089
|2006.04.17 09:00
|close
|541
|0.10
|1.1459
|1.1294
|1.1531
|-45.13
|11097.66
|1090
|2006.04.17 09:00
|close
|540
|0.10
|1.1460
|1.1294
|1.1549
|-59.96
|11037.70
|1091
|2006.04.17 09:00
|sell
|546
|0.10
|1.1458
|1.1693
|1.1438
|1092
|2006.04.17 10:30
|t/p
|546
|0.10
|1.1438
|1.1693
|1.1438
|17.49
|11055.19
|1093
|2006.04.17 10:30
|sell
|547
|0.10
|1.1435
|1.1670
|1.1415
|1094
|2006.04.17 12:23
|sell
|548
|0.10
|1.1453
|1.1670
|1.1433
|1095
|2006.04.18 09:05
|t/p
|548
|0.10
|1.1433
|1.1670
|1.1433
|17.19
|11072.38
|1096
|2006.04.18 09:05
|close
|547
|0.10
|1.1433
|1.1670
|1.1415
|1.45
|11073.83
|1097
|2006.04.18 09:05
|sell
|549
|0.10
|1.1431
|1.1666
|1.1411
|1098
|2006.04.18 14:07
|t/p
|549
|0.10
|1.1411
|1.1666
|1.1411
|17.53
|11091.36
|1099
|2006.04.18 14:07
|sell
|550
|0.10
|1.1408
|1.1643
|1.1388
|1100
|2006.04.19 04:02
|t/p
|550
|0.10
|1.1388
|1.1643
|1.1388
|17.26
|11108.61
|1101
|2006.04.19 04:02
|sell
|551
|0.10
|1.1385
|1.1620
|1.1365
|1102
|2006.04.19 08:48
|sell
|552
|0.10
|1.1403
|1.1620
|1.1383
|1103
|2006.04.19 10:02
|t/p
|552
|0.10
|1.1383
|1.1620
|1.1383
|17.57
|11126.18
|1104
|2006.04.19 10:02
|close
|551
|0.10
|1.1383
|1.1620
|1.1365
|1.76
|11127.94
|1105
|2006.04.19 10:02
|buy
|553
|0.10
|1.1385
|1.1150
|1.1405
|1106
|2006.04.19 11:46
|buy
|554
|0.10
|1.1366
|1.1149
|1.1386
|1107
|2006.04.20 05:13
|t/p
|554
|0.10
|1.1386
|1.1149
|1.1386
|18.32
|11146.27
|1108
|2006.04.20 05:13
|close
|553
|0.10
|1.1386
|1.1150
|1.1405
|1.63
|11147.90
|1109
|2006.04.20 05:13
|buy
|555
|0.10
|1.1388
|1.1153
|1.1408
|1110
|2006.04.20 08:07
|buy
|556
|0.10
|1.1370
|1.1153
|1.1390
|1111
|2006.04.20 10:19
|t/p
|556
|0.10
|1.1390
|1.1153
|1.1390
|17.56
|11165.46
|1112
|2006.04.20 10:19
|close
|555
|0.10
|1.1390
|1.1153
|1.1408
|1.76
|11167.22
|1113
|2006.04.20 10:19
|sell
|557
|0.10
|1.1391
|1.1626
|1.1371
|1114
|2006.04.20 10:45
|sell
|558
|0.10
|1.1409
|1.1626
|1.1389
|1115
|2006.04.20 11:07
|t/p
|558
|0.10
|1.1389
|1.1626
|1.1389
|17.56
|11184.78
|1116
|2006.04.20 11:07
|close
|557
|0.10
|1.1389
|1.1626
|1.1371
|1.76
|11186.54
|1117
|2006.04.20 11:07
|sell
|559
|0.10
|1.1383
|1.1618
|1.1363
|1118
|2006.04.20 11:30
|sell
|560
|0.10
|1.1402
|1.1619
|1.1382
|1119
|2006.04.21 04:03
|t/p
|560
|0.10
|1.1382
|1.1619
|1.1382
|17.27
|11203.81
|1120
|2006.04.21 04:03
|close
|559
|0.10
|1.1382
|1.1618
|1.1363
|0.58
|11204.38
|1121
|2006.04.21 04:03
|sell
|561
|0.10
|1.1380
|1.1615
|1.1360
|1122
|2006.04.21 05:28
|t/p
|561
|0.10
|1.1360
|1.1615
|1.1360
|17.61
|11221.99
|1123
|2006.04.21 05:28
|sell
|562
|0.10
|1.1357
|1.1592
|1.1337
|1124
|2006.04.21 07:12
|sell
|563
|0.10
|1.1375
|1.1592
|1.1355
|1125
|2006.04.21 12:49
|sell
|564
|0.20
|1.1397
|1.1596
|1.1377
|1126
|2006.04.21 13:24
|t/p
|564
|0.20
|1.1377
|1.1596
|1.1377
|35.16
|11257.15
|1127
|2006.04.21 13:24
|close
|563
|0.10
|1.1377
|1.1592
|1.1355
|-1.76
|11255.39
|1128
|2006.04.21 13:25
|close
|562
|0.10
|1.1376
|1.1592
|1.1337
|-16.70
|11238.69
|1129
|2006.04.21 13:25
|buy
|565
|0.10
|1.1375
|1.1140
|1.1395
|1130
|2006.04.23 17:00
|buy
|566
|0.10
|1.1355
|1.1138
|1.1375
|1131
|2006.04.24 08:40
|t/p
|566
|0.10
|1.1375
|1.1138
|1.1375
|17.83
|11256.52
|1132
|2006.04.24 08:40
|close
|565
|0.10
|1.1375
|1.1140
|1.1395
|0.25
|11256.78
|1133
|2006.04.24 08:40
|buy
|567
|0.10
|1.1379
|1.1144
|1.1399
|1134
|2006.04.24 12:19
|buy
|568
|0.10
|1.1361
|1.1144
|1.1381
|1135
|2006.04.25 04:58
|t/p
|568
|0.10
|1.1381
|1.1144
|1.1381
|17.82
|11274.60
|1136
|2006.04.25 04:58
|close
|567
|0.10
|1.1382
|1.1144
|1.1399
|2.89
|11277.49
|1137
|2006.04.25 04:58
|buy
|569
|0.10
|1.1384
|1.1149
|1.1404
|1138
|2006.04.25 09:00
|buy
|570
|0.10
|1.1366
|1.1149
|1.1386
|1139
|2006.04.25 09:12
|buy
|571
|0.20
|1.1348
|1.1149
|1.1368
|1140
|2006.04.25 09:18
|buy
|572
|0.30
|1.1330
|1.1149
|1.1350
|1141
|2006.04.25 11:08
|buy
|573
|0.50
|1.1312
|1.1149
|1.1332
|1142
|2006.04.26 04:37
|t/p
|573
|0.50
|1.1332
|1.1149
|1.1332
|89.51
|11366.99
|1143
|2006.04.26 04:37
|close
|572
|0.30
|1.1332
|1.1149
|1.1350
|6.04
|11373.04
|1144
|2006.04.26 04:37
|close
|571
|0.20
|1.1331
|1.1149
|1.1368
|-29.51
|11343.53
|1145
|2006.04.26 04:38
|close
|570
|0.10
|1.1330
|1.1149
|1.1386
|-31.52
|11312.01
|1146
|2006.04.26 04:38
|close
|569
|0.10
|1.1331
|1.1149
|1.1404
|-46.52
|11265.49
|1147
|2006.04.26 04:38
|buy
|574
|0.10
|1.1333
|1.1098
|1.1353
|1148
|2006.04.26 06:09
|buy
|575
|0.10
|1.1315
|1.1098
|1.1335
|1149
|2006.04.26 08:58
|buy
|576
|0.20
|1.1296
|1.1097
|1.1316
|1150
|2006.04.26 09:15
|buy
|577
|0.30
|1.1278
|1.1097
|1.1298
|1151
|2006.04.26 09:45
|buy
|578
|0.50
|1.1260
|1.1097
|1.1280
|1152
|2006.04.26 10:46
|t/p
|578
|0.50
|1.1280
|1.1097
|1.1280
|88.65
|11354.14
|1153
|2006.04.26 10:46
|close
|577
|0.30
|1.1280
|1.1097
|1.1298
|5.32
|11359.46
|1154
|2006.04.26 10:46
|close
|576
|0.20
|1.1281
|1.1097
|1.1316
|-26.59
|11332.87
|1155
|2006.04.26 10:46
|close
|575
|0.10
|1.1280
|1.1098
|1.1335
|-31.03
|11301.84
|1156
|2006.04.26 10:46
|close
|574
|0.10
|1.1281
|1.1098
|1.1353
|-46.10
|11255.74
|1157
|2006.04.26 10:46
|sell
|579
|0.10
|1.1282
|1.1517
|1.1262
|1158
|2006.04.27 07:35
|sell
|580
|0.10
|1.1301
|1.1518
|1.1281
|1159
|2006.04.27 09:26
|t/p
|580
|0.10
|1.1281
|1.1518
|1.1281
|17.73
|11273.47
|1160
|2006.04.27 09:26
|close
|579
|0.10
|1.1281
|1.1517
|1.1262
|-0.02
|11273.45
|1161
|2006.04.27 09:26
|buy
|581
|0.10
|1.1282
|1.1047
|1.1302
|1162
|2006.04.27 10:00
|buy
|582
|0.10
|1.1263
|1.1046
|1.1283
|1163
|2006.04.27 10:08
|buy
|583
|0.20
|1.1244
|1.1045
|1.1264
|1164
|2006.04.27 10:31
|buy
|584
|0.30
|1.1226
|1.1045
|1.1246
|1165
|2006.04.28 07:36
|t/p
|584
|0.30
|1.1246
|1.1045
|1.1246
|54.10
|11327.56
|1166
|2006.04.28 07:36
|close
|583
|0.20
|1.1246
|1.1045
|1.1264
|4.06
|11331.62
|1167
|2006.04.28 07:38
|close
|582
|0.10
|1.1245
|1.1046
|1.1283
|-15.76
|11315.86
|1168
|2006.04.28 07:38
|close
|581
|0.10
|1.1246
|1.1047
|1.1302
|-31.76
|11284.10
|1169
|2006.04.28 07:39
|buy
|585
|0.10
|1.1248
|1.1013
|1.1268
|1170
|2006.04.28 08:32
|buy
|586
|0.10
|1.1230
|1.1013
|1.1250
|1171
|2006.04.28 09:26
|buy
|587
|0.20
|1.1212
|1.1013
|1.1232
|1172
|2006.04.28 10:03
|buy
|588
|0.30
|1.1194
|1.1013
|1.1214
|1173
|2006.04.28 10:24
|t/p
|588
|0.30
|1.1214
|1.1013
|1.1214
|53.50
|11337.60
|1174
|2006.04.28 10:24
|close
|587
|0.20
|1.1214
|1.1013
|1.1232
|3.57
|11341.17
|1175
|2006.04.28 10:24
|close
|586
|0.10
|1.1213
|1.1013
|1.1250
|-15.16
|11326.01
|1176
|2006.04.28 10:24
|close
|585
|0.10
|1.1214
|1.1013
|1.1268
|-30.32
|11295.69
|1177
|2006.04.28 10:24
|sell
|589
|0.10
|1.1214
|1.1449
|1.1194
|1178
|2006.04.28 11:09
|t/p
|589
|0.10
|1.1194
|1.1449
|1.1194
|17.87
|11313.56
|1179
|2006.04.28 11:09
|sell
|590
|0.10
|1.1191
|1.1426
|1.1171
|1180
|2006.04.28 12:11
|sell
|591
|0.10
|1.1209
|1.1426
|1.1189
|1181
|2006.04.28 12:57
|t/p
|591
|0.10
|1.1189
|1.1426
|1.1189
|17.88
|11331.44
|1182
|2006.04.28 12:57
|close
|590
|0.10
|1.1188
|1.1426
|1.1171
|2.68
|11334.12
|1183
|2006.04.28 12:57
|sell
|592
|0.10
|1.1185
|1.1420
|1.1165
|1184
|2006.04.28 15:04
|t/p
|592
|0.10
|1.1165
|1.1420
|1.1165
|17.91
|11352.03
|1185
|2006.04.28 15:04
|sell
|593
|0.10
|1.1162
|1.1397
|1.1142
|1186
|2006.04.28 15:56
|sell
|594
|0.10
|1.1181
|1.1398
|1.1161
|1187
|2006.05.01 01:40
|t/p
|594
|0.10
|1.1161
|1.1398
|1.1161
|17.62
|11369.65
|1188
|2006.05.01 01:40
|close
|593
|0.10
|1.1161
|1.1397
|1.1142
|0.60
|11370.25
|1189
|2006.05.01 01:44
|buy
|595
|0.10
|1.1160
|1.0925
|1.1180
|1190
|2006.05.01 08:23
|t/p
|595
|0.10
|1.1180
|1.0925
|1.1180
|17.89
|11388.14
|1191
|2006.05.01 08:23
|buy
|596
|0.10
|1.1183
|1.0948
|1.1203
|1192
|2006.05.01 08:56
|buy
|597
|0.10
|1.1164
|1.0947
|1.1184
|1193
|2006.05.01 09:07
|buy
|598
|0.20
|1.1146
|1.0947
|1.1166
|1194
|2006.05.01 13:23
|buy
|599
|0.30
|1.1128
|1.0947
|1.1148
|1195
|2006.05.01 18:08
|t/p
|599
|0.30
|1.1148
|1.0947
|1.1148
|53.82
|11441.96
|1196
|2006.05.01 18:08
|close
|598
|0.20
|1.1148
|1.0947
|1.1166
|3.59
|11445.55
|1197
|2006.05.01 18:08
|close
|597
|0.10
|1.1149
|1.0947
|1.1184
|-13.45
|11432.10
|1198
|2006.05.01 18:08
|close
|596
|0.10
|1.1148
|1.0948
|1.1203
|-31.40
|11400.70
|1199
|2006.05.01 18:08
|buy
|600
|0.10
|1.1150
|1.0915
|1.1170
|1200
|2006.05.02 04:17
|buy
|601
|0.10
|1.1132
|1.0915
|1.1152
|1201
|2006.05.02 04:41
|buy
|602
|0.20
|1.1114
|1.0915
|1.1134
|1202
|2006.05.02 04:51
|buy
|603
|0.30
|1.1096
|1.0915
|1.1116
|1203
|2006.05.02 05:48
|buy
|604
|0.50
|1.1078
|1.0915
|1.1098
|1204
|2006.05.02 16:48
|buy
|605
|0.80
|1.1060
|1.0915
|1.1080
|1205
|2006.05.02 18:54
|t/p
|605
|0.80
|1.1080
|1.0915
|1.1080
|144.40
|11545.10
|1206
|2006.05.02 18:54
|close
|604
|0.50
|1.1080
|1.0915
|1.1098
|9.03
|11554.13
|1207
|2006.05.02 18:55
|close
|603
|0.30
|1.1079
|1.0915
|1.1116
|-46.03
|11508.10
|1208
|2006.05.02 18:55
|close
|602
|0.20
|1.1080
|1.0915
|1.1134
|-61.37
|11446.73
|1209
|2006.05.02 18:55
|close
|601
|0.10
|1.1081
|1.0915
|1.1152
|-46.02
|11400.71
|1210
|2006.05.02 18:55
|close
|600
|0.10
|1.1080
|1.0915
|1.1170
|-62.93
|11337.78
|1211
|2006.05.02 18:57
|buy
|606
|0.10
|1.1082
|1.0847
|1.1102
|1212
|2006.05.02 19:41
|buy
|607
|0.10
|1.1063
|1.0846
|1.1083
|1213
|2006.05.02 20:43
|buy
|608
|0.20
|1.1044
|1.0845
|1.1064
|1214
|2006.05.02 22:12
|buy
|609
|0.30
|1.1026
|1.0845
|1.1046
|1215
|2006.05.03 03:01
|t/p
|609
|0.30
|1.1046
|1.0845
|1.1046
|55.07
|11392.85
|1216
|2006.05.03 03:01
|close
|608
|0.20
|1.1046
|1.0845
|1.1064
|4.12
|11396.97
|1217
|2006.05.03 03:01
|close
|607
|0.10
|1.1045
|1.0846
|1.1083
|-16.05
|11380.93
|1218
|2006.05.03 03:02
|close
|606
|0.10
|1.1046
|1.0847
|1.1102
|-32.34
|11348.59
|1219
|2006.05.03 03:02
|buy
|610
|0.10
|1.1048
|1.0813
|1.1068
|1220
|2006.05.03 08:01
|t/p
|610
|0.10
|1.1068
|1.0813
|1.1068
|18.07
|11366.66
|1221
|2006.05.03 08:01
|buy
|611
|0.10
|1.1071
|1.0836
|1.1091
|1222
|2006.05.03 10:38
|t/p
|611
|0.10
|1.1091
|1.0836
|1.1091
|18.03
|11384.69
|1223
|2006.05.03 10:38
|buy
|612
|0.10
|1.1094
|1.0859
|1.1114
|1224
|2006.05.03 11:05
|buy
|613
|0.10
|1.1076
|1.0859
|1.1096
|1225
|2006.05.03 12:13
|buy
|614
|0.20
|1.1058
|1.0859
|1.1078
|1226
|2006.05.03 15:14
|t/p
|614
|0.20
|1.1078
|1.0859
|1.1078
|36.11
|11420.80
|1227
|2006.05.03 15:14
|close
|613
|0.10
|1.1078
|1.0859
|1.1096
|1.81
|11422.61
|1228
|2006.05.03 15:15
|close
|612
|0.10
|1.1079
|1.0859
|1.1114
|-13.54
|11409.07
|1229
|2006.05.03 15:15
|buy
|615
|0.10
|1.1083
|1.0848
|1.1103
|1230
|2006.05.04 02:12
|t/p
|615
|0.10
|1.1103
|1.0848
|1.1103
|18.76
|11427.83
|1231
|2006.05.04 02:12
|buy
|616
|0.10
|1.1106
|1.0871
|1.1126
|1232
|2006.05.04 03:47
|t/p
|616
|0.10
|1.1126
|1.0871
|1.1126
|17.98
|11445.81
|1233
|2006.05.04 03:47
|buy
|617
|0.10
|1.1129
|1.0894
|1.1149
|1234
|2006.05.04 08:00
|buy
|618
|0.10
|1.1111
|1.0894
|1.1131
|1235
|2006.05.04 08:28
|buy
|619
|0.20
|1.1093
|1.0894
|1.1113
|1236
|2006.05.04 10:00
|buy
|620
|0.30
|1.1075
|1.0894
|1.1095
|1237
|2006.05.04 10:24
|buy
|621
|0.50
|1.1057
|1.0894
|1.1077
|1238
|2006.05.04 11:18
|t/p
|621
|0.50
|1.1077
|1.0894
|1.1077
|90.28
|11536.09
|1239
|2006.05.04 11:18
|close
|620
|0.30
|1.1077
|1.0894
|1.1095
|5.42
|11541.51
|1240
|2006.05.04 11:19
|close
|619
|0.20
|1.1076
|1.0894
|1.1113
|-30.70
|11510.81
|1241
|2006.05.04 11:19
|close
|618
|0.10
|1.1075
|1.0894
|1.1131
|-32.51
|11478.30
|1242
|2006.05.04 11:19
|close
|617
|0.10
|1.1074
|1.0894
|1.1149
|-49.67
|11428.63
|1243
|2006.05.04 11:19
|sell
|622
|0.10
|1.1073
|1.1308
|1.1053
|1244
|2006.05.04 12:41
|sell
|623
|0.10
|1.1091
|1.1308
|1.1071
|1245
|2006.05.04 14:17
|t/p
|623
|0.10
|1.1071
|1.1308
|1.1071
|18.07
|11446.70
|1246
|2006.05.04 14:17
|close
|622
|0.10
|1.1071
|1.1308
|1.1053
|1.81
|11448.51
|1247
|2006.05.04 14:17
|sell
|624
|0.10
|1.1067
|1.1302
|1.1047
|1248
|2006.05.04 17:18
|sell
|625
|0.10
|1.1085
|1.1302
|1.1065
|1249
|2006.05.05 06:04
|sell
|626
|0.20
|1.1103
|1.1302
|1.1083
|1250
|2006.05.05 07:00
|t/p
|626
|0.20
|1.1083
|1.1302
|1.1083
|36.09
|11484.60
|1251
|2006.05.05 07:00
|close
|625
|0.10
|1.1083
|1.1302
|1.1065
|1.50
|11486.10
|1252
|2006.05.05 07:00
|close
|624
|0.10
|1.1081
|1.1302
|1.1047
|-12.93
|11473.16
|1253
|2006.05.05 07:00
|sell
|627
|0.10
|1.1077
|1.1312
|1.1057
|1254
|2006.05.05 12:32
|t/p
|627
|0.10
|1.1057
|1.1312
|1.1057
|18.09
|11491.25
|1255
|2006.05.05 12:32
|sell
|628
|0.10
|1.1054
|1.1289
|1.1034
|1256
|2006.05.05 14:59
|sell
|629
|0.10
|1.1072
|1.1289
|1.1052
|1257
|2006.05.07 19:43
|t/p
|629
|0.10
|1.1052
|1.1289
|1.1052
|18.10
|11509.35
|1258
|2006.05.07 19:43
|close
|628
|0.10
|1.1052
|1.1289
|1.1034
|1.81
|11511.16
|1259
|2006.05.07 19:43
|sell
|630
|0.10
|1.1050
|1.1285
|1.1030
|1260
|2006.05.08 04:28
|t/p
|630
|0.10
|1.1030
|1.1285
|1.1030
|17.83
|11528.99
|1261
|2006.05.08 04:28
|sell
|631
|0.10
|1.1027
|1.1262
|1.1007
|1262
|2006.05.08 06:48
|sell
|632
|0.10
|1.1045
|1.1262
|1.1025
|1263
|2006.05.08 07:32
|sell
|633
|0.20
|1.1063
|1.1262
|1.1043
|1264
|2006.05.08 08:12
|sell
|634
|0.30
|1.1081
|1.1262
|1.1061
|1265
|2006.05.08 08:47
|sell
|635
|0.50
|1.1099
|1.1262
|1.1079
|1266
|2006.05.08 09:38
|sell
|636
|0.80
|1.1118
|1.1263
|1.1098
|1267
|2006.05.09 03:21
|sell
|637
|1.30
|1.1136
|1.1263
|1.1116
|1268
|2006.05.09 04:24
|sell
|638
|2.10
|1.1154
|1.1263
|1.1134
|1269
|2006.05.09 07:09
|t/p
|638
|2.10
|1.1134
|1.1263
|1.1134
|377.26
|11906.25
|1270
|2006.05.09 07:09
|close
|637
|1.30
|1.1133
|1.1263
|1.1116
|35.03
|11941.28
|1271
|2006.05.09 07:09
|close
|636
|0.80
|1.1132
|1.1263
|1.1098
|-103.04
|11838.24
|1272
|2006.05.09 07:10
|close
|635
|0.50
|1.1131
|1.1262
|1.1079
|-145.26
|11692.98
|1273
|2006.05.09 07:10
|close
|634
|0.30
|1.1132
|1.1262
|1.1061
|-138.35
|11554.63
|1274
|2006.05.09 07:10
|close
|633
|0.20
|1.1131
|1.1262
|1.1043
|-122.79
|11431.84
|1275
|2006.05.09 07:10
|close
|632
|0.10
|1.1132
|1.1262
|1.1025
|-78.45
|11353.39
|1276
|2006.05.09 07:12
|close
|631
|0.10
|1.1131
|1.1262
|1.1007
|-93.73
|11259.66
|1277
|2006.05.09 07:12
|sell
|639
|0.10
|1.1129
|1.1364
|1.1109
|1278
|2006.05.09 07:17
|t/p
|639
|0.10
|1.1109
|1.1364
|1.1109
|18.00
|11277.66
|1279
|2006.05.09 07:17
|sell
|640
|0.10
|1.1106
|1.1341
|1.1086
|1280
|2006.05.09 07:54
|sell
|641
|0.10
|1.1124
|1.1341
|1.1104
|1281
|2006.05.09 08:21
|t/p
|641
|0.10
|1.1104
|1.1341
|1.1104
|18.01
|11295.67
|1282
|2006.05.09 08:21
|close
|640
|0.10
|1.1104
|1.1341
|1.1086
|1.80
|11297.47
|1283
|2006.05.09 08:21
|sell
|642
|0.10
|1.1100
|1.1335
|1.1080
|1284
|2006.05.09 08:59
|t/p
|642
|0.10
|1.1080
|1.1335
|1.1080
|18.05
|11315.52
|1285
|2006.05.09 08:59
|sell
|643
|0.10
|1.1077
|1.1312
|1.1057
|1286
|2006.05.09 09:28
|t/p
|643
|0.10
|1.1057
|1.1312
|1.1057
|18.09
|11333.61
|1287
|2006.05.09 09:28
|sell
|644
|0.10
|1.1054
|1.1289
|1.1034
|1288
|2006.05.09 09:59
|t/p
|644
|0.10
|1.1034
|1.1289
|1.1034
|18.13
|11351.74
|1289
|2006.05.09 09:59
|sell
|645
|0.10
|1.1031
|1.1266
|1.1011
|1290
|2006.05.09 10:34
|t/p
|645
|0.10
|1.1011
|1.1266
|1.1011
|18.16
|11369.90
|1291
|2006.05.09 10:34
|sell
|646
|0.10
|1.1007
|1.1242
|1.0987
|1292
|2006.05.09 10:51
|sell
|647
|0.10
|1.1025
|1.1242
|1.1005
|1293
|2006.05.09 11:06
|t/p
|647
|0.10
|1.1005
|1.1242
|1.1005
|18.17
|11388.07
|1294
|2006.05.09 11:06
|close
|646
|0.10
|1.1005
|1.1242
|1.0987
|1.82
|11389.89
|1295
|2006.05.09 11:06
|sell
|648
|0.10
|1.1001
|1.1236
|1.0981
|1296
|2006.05.09 11:39
|t/p
|648
|0.10
|1.0981
|1.1236
|1.0981
|18.21
|11408.10
|1297
|2006.05.09 11:39
|sell
|649
|0.10
|1.0978
|1.1213
|1.0958
|1298
|2006.05.09 11:47
|sell
|650
|0.10
|1.0996
|1.1213
|1.0976
|1299
|2006.05.09 11:58
|sell
|651
|0.20
|1.1014
|1.1213
|1.0994
|1300
|2006.05.09 17:05
|t/p
|651
|0.20
|1.0994
|1.1213
|1.0994
|36.38
|11444.48
|1301
|2006.05.09 17:05
|close
|650
|0.10
|1.0994
|1.1213
|1.0976
|1.82
|11446.30
|1302
|2006.05.09 17:05
|close
|649
|0.10
|1.0995
|1.1213
|1.0958
|-15.46
|11430.84
|1303
|2006.05.09 17:05
|sell
|652
|0.10
|1.0992
|1.1227
|1.0972
|1304
|2006.05.10 02:35
|sell
|653
|0.10
|1.1010
|1.1227
|1.0990
|1305
|2006.05.10 03:13
|t/p
|653
|0.10
|1.0990
|1.1227
|1.0990
|18.20
|11449.04
|1306
|2006.05.10 03:13
|close
|652
|0.10
|1.0989
|1.1227
|1.0972
|2.43
|11451.46
|1307
|2006.05.10 03:14
|buy
|654
|0.10
|1.0988
|1.0753
|1.1008
|1308
|2006.05.10 04:20
|t/p
|654
|0.10
|1.1008
|1.0753
|1.1008
|18.17
|11469.63
|1309
|2006.05.10 04:20
|buy
|655
|0.10
|1.1011
|1.0776
|1.1031
|1310
|2006.05.10 07:22
|buy
|656
|0.10
|1.0992
|1.0775
|1.1012
|1311
|2006.05.10 08:57
|t/p
|656
|0.10
|1.1012
|1.0775
|1.1012
|18.16
|11487.79
|1312
|2006.05.10 08:57
|close
|655
|0.10
|1.1012
|1.0776
|1.1031
|0.91
|11488.70
|1313
|2006.05.10 08:57
|buy
|657
|0.10
|1.1014
|1.0779
|1.1034
|1314
|2006.05.10 10:27
|buy
|658
|0.10
|1.0996
|1.0779
|1.1016
|1315
|2006.05.10 10:56
|t/p
|658
|0.10
|1.1016
|1.0779
|1.1016
|18.16
|11506.86
|1316
|2006.05.10 10:56
|close
|657
|0.10
|1.1016
|1.0779
|1.1034
|1.82
|11508.68
|1317
|2006.05.10 10:56
|buy
|659
|0.10
|1.1020
|1.0785
|1.1040
|1318
|2006.05.10 13:35
|buy
|660
|0.10
|1.1001
|1.0784
|1.1021
|1319
|2006.05.10 14:17
|t/p
|660
|0.10
|1.1021
|1.0784
|1.1021
|18.15
|11526.83
|1320
|2006.05.10 14:17
|close
|659
|0.10
|1.1021
|1.0785
|1.1040
|0.91
|11527.74
|1321
|2006.05.10 14:17
|buy
|661
|0.10
|1.1025
|1.0790
|1.1045
|1322
|2006.05.10 14:19
|buy
|662
|0.10
|1.1007
|1.0790
|1.1027
|1323
|2006.05.10 16:01
|buy
|663
|0.20
|1.0988
|1.0789
|1.1008
|1324
|2006.05.10 17:16
|t/p
|663
|0.20
|1.1008
|1.0789
|1.1008
|36.33
|11564.07
|1325
|2006.05.10 17:16
|close
|662
|0.10
|1.1009
|1.0790
|1.1027
|1.82
|11565.89
|1326
|2006.05.10 17:16
|close
|661
|0.10
|1.1008
|1.0790
|1.1045
|-15.44
|11550.45
|1327
|2006.05.10 17:16
|sell
|664
|0.10
|1.1005
|1.1240
|1.0985
|1328
|2006.05.10 18:54
|sell
|665
|0.10
|1.1023
|1.1240
|1.1003
|1329
|2006.05.10 19:35
|sell
|666
|0.20
|1.1041
|1.1240
|1.1021
|1330
|2006.05.10 21:55
|sell
|667
|0.30
|1.1059
|1.1240
|1.1039
|1331
|2006.05.11 01:45
|t/p
|667
|0.30
|1.1039
|1.1240
|1.1039
|51.62
|11602.07
|1332
|2006.05.11 01:45
|close
|666
|0.20
|1.1039
|1.1240
|1.1021
|1.80
|11603.87
|1333
|2006.05.11 01:45
|close
|665
|0.10
|1.1039
|1.1240
|1.1003
|-15.40
|11588.46
|1334
|2006.05.11 01:45
|close
|664
|0.10
|1.1040
|1.1240
|1.0985
|-32.61
|11555.85
|1335
|2006.05.11 01:45
|buy
|668
|0.10
|1.1039
|1.0804
|1.1059
|1336
|2006.05.11 03:35
|t/p
|668
|0.10
|1.1059
|1.0804
|1.1059
|18.09
|11573.94
|1337
|2006.05.11 03:35
|sell
|669
|0.10
|1.1060
|1.1295
|1.1040
|1338
|2006.05.11 03:50
|sell
|670
|0.10
|1.1078
|1.1295
|1.1058
|1339
|2006.05.11 04:22
|t/p
|670
|0.10
|1.1058
|1.1295
|1.1058
|18.09
|11592.03
|1340
|2006.05.11 04:22
|close
|669
|0.10
|1.1058
|1.1295
|1.1040
|1.81
|11593.84
|1341
|2006.05.11 04:22
|sell
|671
|0.10
|1.1057
|1.1292
|1.1037
|1342
|2006.05.11 08:19
|t/p
|671
|0.10
|1.1037
|1.1292
|1.1037
|18.12
|11611.96
|1343
|2006.05.11 08:19
|sell
|672
|0.10
|1.1034
|1.1269
|1.1014
|1344
|2006.05.11 09:53
|t/p
|672
|0.10
|1.1014
|1.1269
|1.1014
|18.16
|11630.12
|1345
|2006.05.11 09:53
|sell
|673
|0.10
|1.1011
|1.1246
|1.0991
|1346
|2006.05.11 11:10
|t/p
|673
|0.10
|1.0991
|1.1246
|1.0991
|18.20
|11648.32
|1347
|2006.05.11 11:10
|sell
|674
|0.10
|1.0987
|1.1222
|1.0967
|1348
|2006.05.11 13:31
|sell
|675
|0.10
|1.1005
|1.1222
|1.0985
|1349
|2006.05.11 16:29
|sell
|676
|0.20
|1.1023
|1.1222
|1.1003
|1350
|2006.05.11 19:00
|t/p
|676
|0.20
|1.1003
|1.1222
|1.1003
|36.35
|11684.67
|1351
|2006.05.11 19:00
|close
|675
|0.10
|1.1003
|1.1222
|1.0985
|1.82
|11686.49
|1352
|2006.05.11 19:00
|close
|674
|0.10
|1.1004
|1.1222
|1.0967
|-15.45
|11671.04
|1353
|2006.05.11 19:00
|buy
|677
|0.10
|1.1005
|1.0770
|1.1025
|1354
|2006.05.12 00:15
|t/p
|677
|0.10
|1.1025
|1.0770
|1.1025
|18.39
|11689.43
|1355
|2006.05.12 00:15
|buy
|678
|0.10
|1.1028
|1.0793
|1.1048
|1356
|2006.05.12 01:49
|buy
|679
|0.10
|1.1009
|1.0792
|1.1029
|1357
|2006.05.12 08:27
|t/p
|679
|0.10
|1.1029
|1.0792
|1.1029
|18.13
|11707.56
|1358
|2006.05.12 08:27
|close
|678
|0.10
|1.1029
|1.0793
|1.1048
|0.91
|11708.47
|1359
|2006.05.12 08:27
|buy
|680
|0.10
|1.1031
|1.0796
|1.1051
|1360
|2006.05.12 08:31
|t/p
|680
|0.10
|1.1051
|1.0796
|1.1051
|18.10
|11726.57
|1361
|2006.05.12 08:31
|buy
|681
|0.10
|1.1054
|1.0819
|1.1074
|1362
|2006.05.12 08:46
|buy
|682
|0.10
|1.1035
|1.0818
|1.1055
|1363
|2006.05.12 08:50
|buy
|683
|0.20
|1.1016
|1.0817
|1.1036
|1364
|2006.05.12 08:52
|buy
|684
|0.30
|1.0998
|1.0817
|1.1018
|1365
|2006.05.12 08:54
|t/p
|684
|0.30
|1.1018
|1.0817
|1.1018
|54.46
|11781.03
|1366
|2006.05.12 08:54
|close
|683
|0.20
|1.1018
|1.0817
|1.1036
|3.63
|11784.66
|1367
|2006.05.12 08:54
|close
|682
|0.10
|1.1017
|1.0818
|1.1055
|-16.34
|11768.32
|1368
|2006.05.12 08:54
|close
|681
|0.10
|1.1016
|1.0819
|1.1074
|-34.50
|11733.82
|1369
|2006.05.12 08:55
|buy
|685
|0.10
|1.1018
|1.0783
|1.1038
|1370
|2006.05.12 08:57
|buy
|686
|0.10
|1.1000
|1.0783
|1.1020
|1371
|2006.05.12 09:01
|t/p
|686
|0.10
|1.1020
|1.0783
|1.1020
|18.15
|11751.97
|1372
|2006.05.12 09:01
|close
|685
|0.10
|1.1020
|1.0783
|1.1038
|1.81
|11753.78
|1373
|2006.05.12 09:01
|buy
|687
|0.10
|1.1024
|1.0789
|1.1044
|1374
|2006.05.12 10:13
|t/p
|687
|0.10
|1.1044
|1.0789
|1.1044
|18.11
|11771.89
|1375
|2006.05.12 10:13
|buy
|688
|0.10
|1.1047
|1.0812
|1.1067
|1376
|2006.05.12 11:23
|t/p
|688
|0.10
|1.1067
|1.0812
|1.1067
|18.07
|11789.96
|1377
|2006.05.12 11:23
|buy
|689
|0.10
|1.1070
|1.0835
|1.1090
|1378
|2006.05.12 11:37
|t/p
|689
|0.10
|1.1090
|1.0835
|1.1090
|18.03
|11807.99
|1379
|2006.05.12 11:37
|buy
|690
|0.10
|1.1093
|1.0858
|1.1113
|1380
|2006.05.14 22:45
|t/p
|690
|0.10
|1.1113
|1.0858
|1.1113
|18.00
|11825.99
|1381
|2006.05.14 22:45
|sell
|691
|0.10
|1.1113
|1.1348
|1.1093
|1382
|2006.05.15 01:46
|t/p
|691
|0.10
|1.1093
|1.1348
|1.1093
|17.73
|11843.72
|1383
|2006.05.15 01:46
|sell
|692
|0.10
|1.1090
|1.1325
|1.1070
|1384
|2006.05.15 02:27
|sell
|693
|0.10
|1.1112
|1.1329
|1.1092
|1385
|2006.05.15 03:07
|sell
|694
|0.20
|1.1130
|1.1329
|1.1110
|1386
|2006.05.15 04:00
|sell
|695
|0.30
|1.1148
|1.1329
|1.1128
|1387
|2006.05.15 05:42
|sell
|696
|0.50
|1.1166
|1.1329
|1.1146
|1388
|2006.05.15 06:06
|t/p
|696
|0.50
|1.1146
|1.1329
|1.1146
|89.72
|11933.44
|1389
|2006.05.15 06:06
|close
|695
|0.30
|1.1146
|1.1329
|1.1128
|5.38
|11938.82
|1390
|2006.05.15 06:06
|close
|694
|0.20
|1.1145
|1.1329
|1.1110
|-26.92
|11911.90
|1391
|2006.05.15 06:06
|close
|693
|0.10
|1.1144
|1.1329
|1.1092
|-28.72
|11883.18
|1392
|2006.05.15 06:06
|close
|692
|0.10
|1.1145
|1.1325
|1.1070
|-49.35
|11833.83
|1393
|2006.05.15 06:06
|sell
|697
|0.10
|1.1143
|1.1378
|1.1123
|1394
|2006.05.15 06:40
|sell
|698
|0.10
|1.1161
|1.1378
|1.1141
|1395
|2006.05.15 08:27
|t/p
|698
|0.10
|1.1141
|1.1378
|1.1141
|17.95
|11851.78
|1396
|2006.05.15 08:27
|close
|697
|0.10
|1.1141
|1.1378
|1.1123
|1.80
|11853.58
|1397
|2006.05.15 08:27
|sell
|699
|0.10
|1.1137
|1.1372
|1.1117
|1398
|2006.05.15 09:06
|sell
|700
|0.10
|1.1155
|1.1372
|1.1135
|1399
|2006.05.15 10:40
|t/p
|700
|0.10
|1.1135
|1.1372
|1.1135
|17.96
|11871.54
|1400
|2006.05.15 10:40
|close
|699
|0.10
|1.1135
|1.1372
|1.1117
|1.80
|11873.34
|1401
|2006.05.15 10:40
|sell
|701
|0.10
|1.1131
|1.1366
|1.1111
|1402
|2006.05.15 11:47
|sell
|702
|0.10
|1.1149
|1.1366
|1.1129
|1403
|2006.05.15 13:39
|t/p
|702
|0.10
|1.1129
|1.1366
|1.1129
|17.97
|11891.31
|1404
|2006.05.15 13:39
|close
|701
|0.10
|1.1129
|1.1366
|1.1111
|1.80
|11893.11
|1405
|2006.05.15 13:39
|sell
|703
|0.10
|1.1126
|1.1361
|1.1106
|1406
|2006.05.15 14:20
|sell
|704
|0.10
|1.1144
|1.1361
|1.1124
|1407
|2006.05.16 00:00
|t/p
|704
|0.10
|1.1124
|1.1361
|1.1124
|17.68
|11910.79
|1408
|2006.05.16 00:00
|close
|703
|0.10
|1.1124
|1.1361
|1.1106
|1.50
|11912.28
|1409
|2006.05.16 00:01
|sell
|705
|0.10
|1.1122
|1.1357
|1.1102
|1410
|2006.05.16 01:08
|sell
|706
|0.10
|1.1140
|1.1357
|1.1120
|1411
|2006.05.16 03:36
|sell
|707
|0.20
|1.1159
|1.1358
|1.1139
|1412
|2006.05.16 06:45
|t/p
|707
|0.20
|1.1139
|1.1358
|1.1139
|35.91
|11948.19
|1413
|2006.05.16 06:45
|close
|706
|0.10
|1.1139
|1.1357
|1.1120
|0.90
|11949.09
|1414
|2006.05.16 06:45
|close
|705
|0.10
|1.1138
|1.1357
|1.1102
|-14.37
|11934.72
|1415
|2006.05.16 06:45
|buy
|708
|0.10
|1.1137
|1.0902
|1.1157
|1416
|2006.05.16 08:32
|buy
|709
|0.10
|1.1118
|1.0901
|1.1138
|1417
|2006.05.16 08:34
|buy
|710
|0.20
|1.1100
|1.0901
|1.1120
|1418
|2006.05.16 08:45
|buy
|711
|0.30
|1.1082
|1.0901
|1.1102
|1419
|2006.05.16 09:12
|t/p
|711
|0.30
|1.1102
|1.0901
|1.1102
|54.04
|11988.76
|1420
|2006.05.16 09:12
|close
|710
|0.20
|1.1102
|1.0901
|1.1120
|3.60
|11992.36
|1421
|2006.05.16 09:13
|close
|709
|0.10
|1.1103
|1.0901
|1.1138
|-13.51
|11978.85
|1422
|2006.05.16 09:13
|close
|708
|0.10
|1.1102
|1.0902
|1.1157
|-31.53
|11947.32
|1423
|2006.05.16 09:13
|sell
|712
|0.10
|1.1101
|1.1336
|1.1081
|1424
|2006.05.16 11:20
|sell
|713
|0.10
|1.1120
|1.1337
|1.1100
|1425
|2006.05.16 12:17
|t/p
|713
|0.10
|1.1100
|1.1337
|1.1100
|18.02
|11965.34
|1426
|2006.05.16 12:17
|close
|712
|0.10
|1.1100
|1.1336
|1.1081
|0.90
|11966.24
|1427
|2006.05.16 12:17
|sell
|714
|0.10
|1.1096
|1.1331
|1.1076
|1428
|2006.05.16 14:47
|t/p
|714
|0.10
|1.1076
|1.1331
|1.1076
|18.06
|11984.30
|1429
|2006.05.16 14:47
|sell
|715
|0.10
|1.1073
|1.1308
|1.1053
|1430
|2006.05.17 04:01
|t/p
|715
|0.10
|1.1053
|1.1308
|1.1053
|17.79
|12002.09
|1431
|2006.05.17 04:01
|sell
|716
|0.10
|1.1050
|1.1285
|1.1030
|1432
|2006.05.17 07:01
|t/p
|716
|0.10
|1.1030
|1.1285
|1.1030
|18.13
|12020.22
|1433
|2006.05.17 07:01
|sell
|717
|0.10
|1.1027
|1.1262
|1.1007
|1434
|2006.05.17 07:40
|sell
|718
|0.10
|1.1047
|1.1264
|1.1027
|1435
|2006.05.17 08:43
|t/p
|718
|0.10
|1.1027
|1.1264
|1.1027
|18.14
|12038.36
|1436
|2006.05.17 08:43
|close
|717
|0.10
|1.1027
|1.1262
|1.1007
|0.00
|12038.36
|1437
|2006.05.17 08:43
|sell
|719
|0.10
|1.1025
|1.1260
|1.1005
|1438
|2006.05.17 08:57
|sell
|720
|0.10
|1.1043
|1.1260
|1.1023
|1439
|2006.05.17 09:06
|t/p
|720
|0.10
|1.1023
|1.1260
|1.1023
|18.14
|12056.50
|1440
|2006.05.17 09:06
|close
|719
|0.10
|1.1023
|1.1260
|1.1005
|1.81
|12058.31
|1441
|2006.05.17 09:06
|sell
|721
|0.10
|1.1020
|1.1255
|1.1000
|1442
|2006.05.17 09:19
|sell
|722
|0.10
|1.1038
|1.1255
|1.1018
|1443
|2006.05.17 09:24
|sell
|723
|0.20
|1.1057
|1.1256
|1.1037
|1444
|2006.05.17 10:26
|sell
|724
|0.30
|1.1075
|1.1256
|1.1055
|1445
|2006.05.17 10:33
|sell
|725
|0.50
|1.1093
|1.1256
|1.1073
|1446
|2006.05.17 11:23
|sell
|726
|0.80
|1.1111
|1.1256
|1.1091
|1447
|2006.05.17 11:45
|sell
|727
|1.30
|1.1129
|1.1256
|1.1109
|1448
|2006.05.17 17:36
|sell
|728
|2.10
|1.1147
|1.1256
|1.1127
|1449
|2006.05.18 05:03
|t/p
|728
|2.10
|1.1127
|1.1256
|1.1127
|358.32
|12416.63
|1450
|2006.05.18 05:03
|close
|727
|1.30
|1.1127
|1.1256
|1.1109
|11.52
|12428.16
|1451
|2006.05.18 05:03
|close
|726
|0.80
|1.1126
|1.1256
|1.1091
|-115.15
|12313.01
|1452
|2006.05.18 05:03
|close
|725
|0.50
|1.1128
|1.1256
|1.1073
|-161.82
|12151.19
|1453
|2006.05.18 05:03
|close
|724
|0.30
|1.1127
|1.1256
|1.1055
|-142.93
|12008.26
|1454
|2006.05.18 05:04
|close
|723
|0.20
|1.1125
|1.1256
|1.1037
|-124.07
|11884.19
|1455
|2006.05.18 05:04
|close
|722
|0.10
|1.1125
|1.1255
|1.1018
|-79.11
|11805.08
|1456
|2006.05.18 05:04
|close
|721
|0.10
|1.1124
|1.1255
|1.1000
|-94.40
|11710.68
|1457
|2006.05.18 05:04
|sell
|729
|0.10
|1.1120
|1.1355
|1.1100
|1458
|2006.05.18 06:37
|t/p
|729
|0.10
|1.1100
|1.1355
|1.1100
|18.02
|11728.70
|1459
|2006.05.18 06:37
|sell
|730
|0.10
|1.1097
|1.1332
|1.1077
|1460
|2006.05.18 07:00
|sell
|731
|0.10
|1.1117
|1.1334
|1.1097
|1461
|2006.05.18 07:03
|sell
|732
|0.20
|1.1135
|1.1334
|1.1115
|1462
|2006.05.18 07:22
|sell
|733
|0.30
|1.1154
|1.1335
|1.1134
|1463
|2006.05.18 08:58
|sell
|734
|0.50
|1.1172
|1.1335
|1.1152
|1464
|2006.05.18 09:17
|sell
|735
|0.80
|1.1190
|1.1335
|1.1170
|1465
|2006.05.18 09:35
|t/p
|735
|0.80
|1.1170
|1.1335
|1.1170
|143.24
|11871.94
|1466
|2006.05.18 09:35
|close
|734
|0.50
|1.1170
|1.1335
|1.1152
|8.95
|11880.89
|1467
|2006.05.18 09:35
|close
|733
|0.30
|1.1168
|1.1335
|1.1134
|-37.61
|11843.28
|1468
|2006.05.18 09:36
|close
|732
|0.20
|1.1167
|1.1334
|1.1115
|-57.31
|11785.97
|1469
|2006.05.18 09:36
|close
|731
|0.10
|1.1165
|1.1334
|1.1097
|-42.99
|11742.98
|1470
|2006.05.18 09:36
|close
|730
|0.10
|1.1165
|1.1332
|1.1077
|-60.90
|11682.08
|1471
|2006.05.18 09:36
|buy
|736
|0.10
|1.1164
|1.0929
|1.1184
|1472
|2006.05.18 09:41
|t/p
|736
|0.10
|1.1184
|1.0929
|1.1184
|17.88
|11699.96
|1473
|2006.05.18 09:41
|buy
|737
|0.10
|1.1187
|1.0952
|1.1207
|1474
|2006.05.18 10:57
|t/p
|737
|0.10
|1.1207
|1.0952
|1.1207
|17.85
|11717.81
|1475
|2006.05.18 10:57
|buy
|738
|0.10
|1.1210
|1.0975
|1.1230
|1476
|2006.05.18 17:23
|buy
|739
|0.10
|1.1192
|1.0975
|1.1212
|1477
|2006.05.19 02:16
|t/p
|739
|0.10
|1.1212
|1.0975
|1.1212
|18.09
|11735.90
|1478
|2006.05.19 02:16
|close
|738
|0.10
|1.1213
|1.0975
|1.1230
|2.93
|11738.83
|1479
|2006.05.19 02:16
|sell
|740
|0.10
|1.1214
|1.1449
|1.1194
|1480
|2006.05.19 06:00
|sell
|741
|0.10
|1.1232
|1.1449
|1.1212
|1481
|2006.05.19 08:33
|sell
|742
|0.20
|1.1251
|1.1450
|1.1231
|1482
|2006.05.19 08:39
|t/p
|742
|0.20
|1.1231
|1.1450
|1.1231
|35.62
|11774.45
|1483
|2006.05.19 08:39
|close
|741
|0.10
|1.1231
|1.1449
|1.1212
|0.89
|11775.34
|1484
|2006.05.19 08:39
|close
|740
|0.10
|1.1233
|1.1449
|1.1194
|-16.91
|11758.43
|1485
|2006.05.19 08:39
|buy
|743
|0.10
|1.1232
|1.0997
|1.1252
|1486
|2006.05.19 08:59
|t/p
|743
|0.10
|1.1252
|1.0997
|1.1252
|17.77
|11776.20
|1487
|2006.05.19 08:59
|buy
|744
|0.10
|1.1255
|1.1020
|1.1275
|1488
|2006.05.19 11:58
|buy
|745
|0.10
|1.1237
|1.1020
|1.1257
|1489
|2006.05.19 12:07
|buy
|746
|0.20
|1.1219
|1.1020
|1.1239
|1490
|2006.05.19 14:48
|buy
|747
|0.30
|1.1200
|1.1019
|1.1220
|1491
|2006.05.21 20:15
|t/p
|747
|0.30
|1.1220
|1.1019
|1.1220
|53.47
|11829.67
|1492
|2006.05.21 20:15
|close
|746
|0.20
|1.1221
|1.1020
|1.1239
|3.56
|11833.23
|1493
|2006.05.21 20:15
|close
|745
|0.10
|1.1220
|1.1020
|1.1257
|-15.15
|11818.08
|1494
|2006.05.21 20:15
|close
|744
|0.10
|1.1221
|1.1020
|1.1275
|-30.30
|11787.78
|1495
|2006.05.21 20:15
|sell
|748
|0.10
|1.1220
|1.1455
|1.1200
|1496
|2006.05.22 02:21
|sell
|749
|0.10
|1.1238
|1.1455
|1.1218
|1497
|2006.05.22 02:48
|sell
|750
|0.20
|1.1256
|1.1455
|1.1236
|1498
|2006.05.22 09:53
|t/p
|750
|0.20
|1.1236
|1.1455
|1.1236
|35.60
|11823.38
|1499
|2006.05.22 09:53
|close
|749
|0.10
|1.1236
|1.1455
|1.1218
|1.78
|11825.16
|1500
|2006.05.22 09:53
|close
|748
|0.10
|1.1235
|1.1455
|1.1200
|-13.65
|11811.50
|1501
|2006.05.22 09:53
|sell
|751
|0.10
|1.1231
|1.1466
|1.1211
|1502
|2006.05.22 10:02
|t/p
|751
|0.10
|1.1211
|1.1466
|1.1211
|17.84
|11829.34
|1503
|2006.05.22 10:02
|sell
|752
|0.10
|1.1208
|1.1443
|1.1188
|1504
|2006.05.22 12:28
|t/p
|752
|0.10
|1.1188
|1.1443
|1.1188
|17.88
|11847.22
|1505
|2006.05.22 12:28
|sell
|753
|0.10
|1.1185
|1.1420
|1.1165
|1506
|2006.05.22 14:14
|t/p
|753
|0.10
|1.1165
|1.1420
|1.1165
|17.91
|11865.13
|1507
|2006.05.22 14:14
|sell
|754
|0.10
|1.1162
|1.1397
|1.1142
|1508
|2006.05.22 14:22
|t/p
|754
|0.10
|1.1142
|1.1397
|1.1142
|17.95
|11883.08
|1509
|2006.05.22 14:22
|sell
|755
|0.10
|1.1139
|1.1374
|1.1119
|1510
|2006.05.22 16:12
|sell
|756
|0.10
|1.1158
|1.1375
|1.1138
|1511
|2006.05.23 01:53
|t/p
|756
|0.10
|1.1138
|1.1375
|1.1138
|17.66
|11900.74
|1512
|2006.05.23 01:53
|close
|755
|0.10
|1.1138
|1.1374
|1.1119
|0.60
|11901.34
|1513
|2006.05.23 01:54
|buy
|757
|0.10
|1.1138
|1.0903
|1.1158
|1514
|2006.05.23 08:21
|t/p
|757
|0.10
|1.1158
|1.0903
|1.1158
|17.92
|11919.26
|1515
|2006.05.23 08:21
|buy
|758
|0.10
|1.1162
|1.0927
|1.1182
|1516
|2006.05.23 08:30
|t/p
|758
|0.10
|1.1182
|1.0927
|1.1182
|17.89
|11937.15
|1517
|2006.05.23 08:30
|buy
|759
|0.10
|1.1185
|1.0950
|1.1205
|1518
|2006.05.23 09:01
|t/p
|759
|0.10
|1.1205
|1.0950
|1.1205
|17.85
|11955.00
|1519
|2006.05.23 09:01
|buy
|760
|0.10
|1.1208
|1.0973
|1.1228
|1520
|2006.05.23 09:51
|buy
|761
|0.10
|1.1189
|1.0972
|1.1209
|1521
|2006.05.23 10:30
|buy
|762
|0.20
|1.1171
|1.0972
|1.1191
|1522
|2006.05.23 12:32
|t/p
|762
|0.20
|1.1191
|1.0972
|1.1191
|35.74
|11990.74
|1523
|2006.05.23 12:32
|close
|761
|0.10
|1.1191
|1.0972
|1.1209
|1.79
|11992.53
|1524
|2006.05.23 12:32
|close
|760
|0.10
|1.1193
|1.0973
|1.1228
|-13.40
|11979.13
|1525
|2006.05.23 12:32
|buy
|763
|0.10
|1.1195
|1.0960
|1.1215
|1526
|2006.05.23 13:18
|buy
|764
|0.10
|1.1176
|1.0959
|1.1196
|1527
|2006.05.23 13:28
|buy
|765
|0.20
|1.1158
|1.0959
|1.1178
|1528
|2006.05.23 15:13
|t/p
|765
|0.20
|1.1178
|1.0959
|1.1178
|35.78
|12014.91
|1529
|2006.05.23 15:13
|close
|764
|0.10
|1.1178
|1.0959
|1.1196
|1.79
|12016.70
|1530
|2006.05.23 15:13
|close
|763
|0.10
|1.1179
|1.0960
|1.1215
|-14.31
|12002.39
|1531
|2006.05.23 15:13
|buy
|766
|0.10
|1.1182
|1.0947
|1.1202
|1532
|2006.05.23 15:48
|t/p
|766
|0.10
|1.1202
|1.0947
|1.1202
|17.85
|12020.24
|1533
|2006.05.23 15:48
|buy
|767
|0.10
|1.1205
|1.0970
|1.1225
|1534
|2006.05.23 16:40
|t/p
|767
|0.10
|1.1225
|1.0970
|1.1225
|17.81
|12038.05
|1535
|2006.05.23 16:40
|buy
|768
|0.10
|1.1231
|1.0996
|1.1251
|1536
|2006.05.23 17:06
|t/p
|768
|0.10
|1.1251
|1.0996
|1.1251
|17.78
|12055.83
|1537
|2006.05.23 17:06
|buy
|769
|0.10
|1.1254
|1.1019
|1.1274
|1538
|2006.05.23 17:24
|buy
|770
|0.10
|1.1236
|1.1019
|1.1256
|1539
|2006.05.23 18:03
|t/p
|770
|0.10
|1.1256
|1.1019
|1.1256
|17.77
|12073.60
|1540
|2006.05.23 18:03
|close
|769
|0.10
|1.1256
|1.1019
|1.1274
|1.78
|12075.38
|1541
|2006.05.23 18:03
|buy
|771
|0.10
|1.1258
|1.1023
|1.1278
|1542
|2006.05.23 19:05
|buy
|772
|0.10
|1.1239
|1.1022
|1.1259
|1543
|2006.05.23 22:20
|buy
|773
|0.20
|1.1221
|1.1022
|1.1241
|1544
|2006.05.24 03:43
|buy
|774
|0.30
|1.1201
|1.1020
|1.1221
|1545
|2006.05.24 08:50
|buy
|775
|0.50
|1.1183
|1.1020
|1.1203
|1546
|2006.05.24 08:59
|t/p
|775
|0.50
|1.1203
|1.1020
|1.1203
|89.26
|12164.64
|1547
|2006.05.24 08:59
|close
|774
|0.30
|1.1203
|1.1020
|1.1221
|5.36
|12170.00
|1548
|2006.05.24 08:59
|close
|773
|0.20
|1.1202
|1.1022
|1.1241
|-33.42
|12136.58
|1549
|2006.05.24 08:59
|close
|772
|0.10
|1.1203
|1.1022
|1.1259
|-31.88
|12104.70
|1550
|2006.05.24 08:59
|close
|771
|0.10
|1.1204
|1.1023
|1.1278
|-47.95
|12056.75
|1551
|2006.05.24 08:59
|sell
|776
|0.10
|1.1206
|1.1441
|1.1186
|1552
|2006.05.24 09:01
|sell
|777
|0.10
|1.1224
|1.1441
|1.1204
|1553
|2006.05.24 09:02
|sell
|778
|0.20
|1.1243
|1.1442
|1.1223
|1554
|2006.05.24 09:37
|t/p
|778
|0.20
|1.1223
|1.1442
|1.1223
|35.64
|12092.39
|1555
|2006.05.24 09:37
|close
|777
|0.10
|1.1223
|1.1441
|1.1204
|0.89
|12093.28
|1556
|2006.05.24 09:37
|close
|776
|0.10
|1.1225
|1.1441
|1.1186
|-16.93
|12076.35
|1557
|2006.05.24 09:37
|sell
|779
|0.10
|1.1221
|1.1456
|1.1201
|1558
|2006.05.24 10:36
|sell
|780
|0.10
|1.1240
|1.1457
|1.1220
|1559
|2006.05.24 13:38
|t/p
|780
|0.10
|1.1220
|1.1457
|1.1220
|17.83
|12094.18
|1560
|2006.05.24 13:38
|close
|779
|0.10
|1.1220
|1.1456
|1.1201
|0.89
|12095.07
|1561
|2006.05.24 13:38
|buy
|781
|0.10
|1.1221
|1.0986
|1.1241
|1562
|2006.05.24 14:51
|buy
|782
|0.10
|1.1202
|1.0985
|1.1222
|1563
|2006.05.24 21:53
|t/p
|782
|0.10
|1.1222
|1.0985
|1.1222
|17.82
|12112.89
|1564
|2006.05.24 21:53
|close
|781
|0.10
|1.1222
|1.0986
|1.1241
|0.89
|12113.78
|1565
|2006.05.24 21:53
|buy
|783
|0.10
|1.1224
|1.0989
|1.1244
|1566
|2006.05.25 01:47
|buy
|784
|0.10
|1.1206
|1.0989
|1.1226
|1567
|2006.05.25 03:08
|buy
|785
|0.20
|1.1188
|1.0989
|1.1208
|1568
|2006.05.25 03:18
|buy
|786
|0.30
|1.1170
|1.0989
|1.1190
|1569
|2006.05.25 04:31
|buy
|787
|0.50
|1.1152
|1.0989
|1.1172
|1570
|2006.05.25 04:41
|buy
|788
|0.80
|1.1134
|1.0989
|1.1154
|1571
|2006.05.25 08:07
|t/p
|788
|0.80
|1.1154
|1.0989
|1.1154
|143.45
|12257.23
|1572
|2006.05.25 08:07
|close
|787
|0.50
|1.1154
|1.0989
|1.1172
|8.97
|12266.20
|1573
|2006.05.25 08:07
|close
|786
|0.30
|1.1155
|1.0989
|1.1190
|-40.34
|12225.86
|1574
|2006.05.25 08:07
|close
|785
|0.20
|1.1154
|1.0989
|1.1208
|-60.96
|12164.90
|1575
|2006.05.25 08:07
|close
|784
|0.10
|1.1155
|1.0989
|1.1226
|-45.72
|12119.18
|1576
|2006.05.25 08:07
|close
|783
|0.10
|1.1154
|1.0989
|1.1244
|-62.01
|12057.18
|1577
|2006.05.25 08:07
|sell
|789
|0.10
|1.1155
|1.1390
|1.1135
|1578
|2006.05.25 08:30
|t/p
|789
|0.10
|1.1135
|1.1390
|1.1135
|17.96
|12075.14
|1579
|2006.05.25 08:30
|sell
|790
|0.10
|1.1132
|1.1367
|1.1112
|1580
|2006.05.25 08:38
|t/p
|790
|0.10
|1.1112
|1.1367
|1.1112
|18.00
|12093.14
|1581
|2006.05.25 08:38
|sell
|791
|0.10
|1.1109
|1.1344
|1.1089
|1582
|2006.05.25 09:39
|t/p
|791
|0.10
|1.1089
|1.1344
|1.1089
|18.04
|12111.18
|1583
|2006.05.25 09:39
|sell
|792
|0.10
|1.1086
|1.1321
|1.1066
|1584
|2006.05.25 11:12
|t/p
|792
|0.10
|1.1066
|1.1321
|1.1066
|18.07
|12129.25
|1585
|2006.05.25 11:12
|sell
|793
|0.10
|1.1063
|1.1298
|1.1043
|1586
|2006.05.25 12:24
|sell
|794
|0.10
|1.1081
|1.1298
|1.1061
|1587
|2006.05.25 14:04
|t/p
|794
|0.10
|1.1061
|1.1298
|1.1061
|18.08
|12147.33
|1588
|2006.05.25 14:04
|close
|793
|0.10
|1.1061
|1.1298
|1.1043
|1.81
|12149.14
|1589
|2006.05.25 14:04
|buy
|795
|0.10
|1.1062
|1.0827
|1.1082
|1590
|2006.05.25 19:49
|t/p
|795
|0.10
|1.1082
|1.0827
|1.1082
|18.05
|12167.19
|1591
|2006.05.25 19:49
|buy
|796
|0.10
|1.1085
|1.0850
|1.1105
|1592
|2006.05.26 06:57
|buy
|797
|0.10
|1.1067
|1.0850
|1.1087
|1593
|2006.05.26 08:10
|t/p
|797
|0.10
|1.1087
|1.0850
|1.1087
|18.04
|12185.23
|1594
|2006.05.26 08:10
|close
|796
|0.10
|1.1088
|1.0850
|1.1105
|2.96
|12188.19
|1595
|2006.05.26 08:10
|buy
|798
|0.10
|1.1092
|1.0857
|1.1112
|1596
|2006.05.26 08:23
|buy
|799
|0.10
|1.1074
|1.0857
|1.1094
|1597
|2006.05.26 08:33
|buy
|800
|0.20
|1.1056
|1.0857
|1.1076
|1598
|2006.05.26 09:01
|t/p
|800
|0.20
|1.1076
|1.0857
|1.1076
|36.11
|12224.30
|1599
|2006.05.26 09:01
|close
|799
|0.10
|1.1076
|1.0857
|1.1094
|1.81
|12226.11
|1600
|2006.05.26 09:01
|close
|798
|0.10
|1.1075
|1.0857
|1.1112
|-15.35
|12210.76
|1601
|2006.05.26 09:01
|sell
|801
|0.10
|1.1076
|1.1311
|1.1056
|1602
|2006.05.26 10:14
|t/p
|801
|0.10
|1.1056
|1.1311
|1.1056
|18.09
|12228.85
|1603
|2006.05.26 10:14
|sell
|802
|0.10
|1.1053
|1.1288
|1.1033
|1604
|2006.05.26 10:16
|sell
|803
|0.10
|1.1071
|1.1288
|1.1051
|1605
|2006.05.26 10:29
|sell
|804
|0.20
|1.1089
|1.1288
|1.1069
|1606
|2006.05.26 10:39
|sell
|805
|0.30
|1.1107
|1.1288
|1.1087
|1607
|2006.05.26 11:13
|t/p
|805
|0.30
|1.1087
|1.1288
|1.1087
|54.12
|12282.97
|1608
|2006.05.26 11:13
|close
|804
|0.20
|1.1087
|1.1288
|1.1069
|3.61
|12286.58
|1609
|2006.05.26 11:13
|close
|803
|0.10
|1.1086
|1.1288
|1.1051
|-13.53
|12273.05
|1610
|2006.05.26 11:13
|close
|802
|0.10
|1.1085
|1.1288
|1.1033
|-28.87
|12244.18
|1611
|2006.05.26 11:13
|buy
|806
|0.10
|1.1086
|1.0851
|1.1106
|1612
|2006.05.26 16:20
|buy
|807
|0.10
|1.1067
|1.0850
|1.1087
|1613
|2006.05.28 17:38
|buy
|808
|0.20
|1.1049
|1.0850
|1.1069
|1614
|2006.05.29 01:05
|t/p
|808
|0.20
|1.1069
|1.0850
|1.1069
|36.64
|12280.82
|1615
|2006.05.29 01:05
|close
|807
|0.10
|1.1069
|1.0850
|1.1087
|2.06
|12282.88
|1616
|2006.05.29 01:05
|close
|806
|0.10
|1.1070
|1.0851
|1.1106
|-14.20
|12268.68
|1617
|2006.05.29 01:05
|buy
|809
|0.10
|1.1072
|1.0837
|1.1092
|1618
|2006.05.29 02:58
|buy
|810
|0.10
|1.1054
|1.0837
|1.1074
|1619
|2006.05.29 08:03
|buy
|811
|0.20
|1.1036
|1.0837
|1.1056
|1620
|2006.05.29 16:07
|t/p
|811
|0.20
|1.1056
|1.0837
|1.1056
|36.18
|12304.86
|1621
|2006.05.29 16:07
|close
|810
|0.10
|1.1056
|1.0837
|1.1074
|1.81
|12306.67
|1622
|2006.05.29 16:07
|close
|809
|0.10
|1.1056
|1.0837
|1.1092
|-14.47
|12292.20
|1623
|2006.05.29 16:08
|buy
|812
|0.10
|1.1057
|1.0822
|1.1077
|1624
|2006.05.29 19:23
|buy
|813
|0.10
|1.1039
|1.0822
|1.1059
|1625
|2006.05.30 02:07
|buy
|814
|0.20
|1.1021
|1.0822
|1.1041
|1626
|2006.05.30 06:38
|buy
|815
|0.30
|1.1002
|1.0821
|1.1022
|1627
|2006.05.30 07:38
|t/p
|815
|0.30
|1.1022
|1.0821
|1.1022
|54.44
|12346.64
|1628
|2006.05.30 07:38
|close
|814
|0.20
|1.1022
|1.0822
|1.1041
|1.81
|12348.45
|1629
|2006.05.30 07:38
|close
|813
|0.10
|1.1021
|1.0822
|1.1059
|-16.08
|12332.37
|1630
|2006.05.30 07:38
|close
|812
|0.10
|1.1020
|1.0822
|1.1077
|-33.33
|12299.05
|1631
|2006.05.30 07:38
|sell
|816
|0.10
|1.1021
|1.1256
|1.1001
|1632
|2006.05.30 09:51
|t/p
|816
|0.10
|1.1001
|1.1256
|1.1001
|18.18
|12317.23
|1633
|2006.05.30 09:51
|buy
|817
|0.10
|1.0999
|1.0764
|1.1019
|1634
|2006.05.30 10:03
|buy
|818
|0.10
|1.0981
|1.0764
|1.1001
|1635
|2006.05.30 16:00
|t/p
|818
|0.10
|1.1001
|1.0764
|1.1001
|18.18
|12335.41
|1636
|2006.05.30 16:00
|close
|817
|0.10
|1.1001
|1.0764
|1.1019
|1.82
|12337.23
|1637
|2006.05.30 16:00
|buy
|819
|0.10
|1.1003
|1.0768
|1.1023
|1638
|2006.05.30 16:39
|buy
|820
|0.10
|1.0985
|1.0768
|1.1005
|1639
|2006.05.31 02:47
|buy
|821
|0.20
|1.0967
|1.0768
|1.0987
|1640
|2006.05.31 03:01
|buy
|822
|0.30
|1.0949
|1.0768
|1.0969
|1641
|2006.05.31 03:27
|buy
|823
|0.50
|1.0931
|1.0768
|1.0951
|1642
|2006.05.31 04:06
|t/p
|823
|0.50
|1.0951
|1.0768
|1.0951
|91.32
|12428.55
|1643
|2006.05.31 04:06
|close
|822
|0.30
|1.0951
|1.0768
|1.0969
|5.48
|12434.03
|1644
|2006.05.31 04:06
|close
|821
|0.20
|1.0952
|1.0768
|1.0987
|-27.39
|12406.64
|1645
|2006.05.31 04:06
|close
|820
|0.10
|1.0953
|1.0768
|1.1005
|-28.97
|12377.67
|1646
|2006.05.31 04:06
|close
|819
|0.10
|1.0952
|1.0768
|1.1023
|-46.32
|12331.35
|1647
|2006.05.31 04:06
|sell
|824
|0.10
|1.0951
|1.1186
|1.0931
|1648
|2006.05.31 09:32
|sell
|825
|0.10
|1.0969
|1.1186
|1.0949
|1649
|2006.05.31 10:50
|sell
|826
|0.20
|1.0987
|1.1186
|1.0967
|1650
|2006.05.31 10:57
|sell
|827
|0.30
|1.1005
|1.1186
|1.0985
|1651
|2006.05.31 11:04
|t/p
|827
|0.30
|1.0985
|1.1186
|1.0985
|54.62
|12385.97
|1652
|2006.05.31 11:04
|close
|826
|0.20
|1.0985
|1.1186
|1.0967
|3.64
|12389.61
|1653
|2006.05.31 11:04
|close
|825
|0.10
|1.0986
|1.1186
|1.0949
|-15.47
|12374.14
|1654
|2006.05.31 11:04
|close
|824
|0.10
|1.0985
|1.1186
|1.0931
|-30.95
|12343.19
|1655
|2006.05.31 11:04
|buy
|828
|0.10
|1.0983
|1.0748
|1.1003
|1656
|2006.05.31 11:09
|t/p
|828
|0.10
|1.1003
|1.0748
|1.1003
|18.18
|12361.37
|1657
|2006.05.31 11:09
|buy
|829
|0.10
|1.1006
|1.0771
|1.1026
|1658
|2006.05.31 11:59
|t/p
|829
|0.10
|1.1026
|1.0771
|1.1026
|18.14
|12379.51
|1659
|2006.05.31 11:59
|buy
|830
|0.10
|1.1029
|1.0794
|1.1049
|1660
|2006.05.31 12:16
|buy
|831
|0.10
|1.1011
|1.0794
|1.1031
|1661
|2006.05.31 13:14
|t/p
|831
|0.10
|1.1031
|1.0794
|1.1031
|18.13
|12397.64
|1662
|2006.05.31 13:14
|close
|830
|0.10
|1.1031
|1.0794
|1.1049
|1.81
|12399.45
|1663
|2006.05.31 13:14
|buy
|832
|0.10
|1.1035
|1.0800
|1.1055
|1664
|2006.05.31 13:41
|buy
|833
|0.10
|1.1017
|1.0800
|1.1037
|1665
|2006.05.31 22:59
|t/p
|833
|0.10
|1.1037
|1.0800
|1.1037
|18.12
|12417.57
|1666
|2006.05.31 22:59
|close
|832
|0.10
|1.1037
|1.0800
|1.1055
|1.81
|12419.38
|1667
|2006.05.31 22:59
|buy
|834
|0.10
|1.1040
|1.0805
|1.1060
|1668
|2006.06.01 06:28
|t/p
|834
|0.10
|1.1060
|1.0805
|1.1060
|18.83
|12438.21
|1669
|2006.06.01 06:28
|sell
|835
|0.10
|1.1060
|1.1295
|1.1040
|1670
|2006.06.01 07:39
|t/p
|835
|0.10
|1.1040
|1.1295
|1.1040
|18.12
|12456.33
|1671
|2006.06.01 07:39
|sell
|836
|0.10
|1.1037
|1.1272
|1.1017
|1672
|2006.06.01 07:58
|sell
|837
|0.10
|1.1055
|1.1272
|1.1035
|1673
|2006.06.01 08:50
|sell
|838
|0.20
|1.1073
|1.1272
|1.1053
|1674
|2006.06.01 09:11
|sell
|839
|0.30
|1.1091
|1.1272
|1.1071
|1675
|2006.06.01 10:01
|t/p
|839
|0.30
|1.1071
|1.1272
|1.1071
|54.20
|12510.53
|1676
|2006.06.01 10:01
|close
|838
|0.20
|1.1071
|1.1272
|1.1053
|3.61
|12514.14
|1677
|2006.06.01 10:01
|close
|837
|0.10
|1.1070
|1.1272
|1.1035
|-13.55
|12500.59
|1678
|2006.06.01 10:01
|close
|836
|0.10
|1.1071
|1.1272
|1.1017
|-30.71
|12469.88
|1679
|2006.06.01 10:01
|sell
|840
|0.10
|1.1069
|1.1304
|1.1049
|1680
|2006.06.01 10:50
|t/p
|840
|0.10
|1.1049
|1.1304
|1.1049
|18.10
|12487.98
|1681
|2006.06.01 10:50
|sell
|841
|0.10
|1.1046
|1.1281
|1.1026
|1682
|2006.06.01 11:00
|t/p
|841
|0.10
|1.1026
|1.1281
|1.1026
|18.14
|12506.12
|1683
|2006.06.01 11:00
|sell
|842
|0.10
|1.1023
|1.1258
|1.1003
|1684
|2006.06.01 22:55
|sell
|843
|0.10
|1.1041
|1.1258
|1.1021
|1685
|2006.06.02 08:32
|t/p
|843
|0.10
|1.1021
|1.1258
|1.1021
|17.85
|12523.97
|1686
|2006.06.02 08:32
|close
|842
|0.10
|1.1021
|1.1258
|1.1003
|1.51
|12525.48
|1687
|2006.06.02 08:32
|sell
|844
|0.10
|1.1019
|1.1254
|1.0999
|1688
|2006.06.02 08:42
|t/p
|844
|0.10
|1.0999
|1.1254
|1.0999
|18.18
|12543.66
|1689
|2006.06.02 08:42
|sell
|845
|0.10
|1.0996
|1.1231
|1.0976
|1690
|2006.06.02 10:51
|t/p
|845
|0.10
|1.0976
|1.1231
|1.0976
|18.22
|12561.88
|1691
|2006.06.02 10:51
|sell
|846
|0.10
|1.0973
|1.1208
|1.0953
|1692
|2006.06.02 11:22
|sell
|847
|0.10
|1.0991
|1.1208
|1.0971
|1693
|2006.06.02 14:58
|sell
|848
|0.20
|1.1009
|1.1208
|1.0989
|1694
|2006.06.04 18:36
|sell
|849
|0.30
|1.1027
|1.1208
|1.1007
|1695
|2006.06.04 21:40
|t/p
|849
|0.30
|1.1007
|1.1208
|1.1007
|54.51
|12616.39
|1696
|2006.06.04 21:40
|close
|848
|0.20
|1.1006
|1.1208
|1.0989
|5.45
|12621.84
|1697
|2006.06.04 21:40
|close
|847
|0.10
|1.1005
|1.1208
|1.0971
|-12.72
|12609.12
|1698
|2006.06.04 21:40
|close
|846
|0.10
|1.1004
|1.1208
|1.0953
|-28.17
|12580.95
|1699
|2006.06.04 21:41
|buy
|850
|0.10
|1.1004
|1.0769
|1.1024
|1700
|2006.06.05 03:26
|buy
|851
|0.10
|1.0986
|1.0769
|1.1006
|1701
|2006.06.05 08:38
|t/p
|851
|0.10
|1.1006
|1.0769
|1.1006
|18.17
|12599.12
|1702
|2006.06.05 08:38
|close
|850
|0.10
|1.1006
|1.0769
|1.1024
|2.07
|12601.19
|1703
|2006.06.05 08:38
|buy
|852
|0.10
|1.1008
|1.0773
|1.1028
|1704
|2006.06.05 09:00
|t/p
|852
|0.10
|1.1028
|1.0773
|1.1028
|18.14
|12619.33
|1705
|2006.06.05 09:00
|buy
|853
|0.10
|1.1031
|1.0796
|1.1051
|1706
|2006.06.05 09:55
|buy
|854
|0.10
|1.1013
|1.0796
|1.1033
|1707
|2006.06.05 13:09
|buy
|855
|0.20
|1.0995
|1.0796
|1.1015
|1708
|2006.06.05 14:24
|t/p
|855
|0.20
|1.1015
|1.0796
|1.1015
|36.31
|12655.64
|1709
|2006.06.05 14:24
|close
|854
|0.10
|1.1015
|1.0796
|1.1033
|1.82
|12657.46
|1710
|2006.06.05 14:24
|close
|853
|0.10
|1.1016
|1.0796
|1.1051
|-13.62
|12643.84
|1711
|2006.06.05 14:24
|buy
|856
|0.10
|1.1020
|1.0785
|1.1040
|1712
|2006.06.05 14:53
|t/p
|856
|0.10
|1.1040
|1.0785
|1.1040
|18.12
|12661.96
|1713
|2006.06.05 14:53
|buy
|857
|0.10
|1.1043
|1.0808
|1.1063
|1714
|2006.06.05 16:06
|t/p
|857
|0.10
|1.1063
|1.0808
|1.1063
|18.07
|12680.03
|1715
|2006.06.05 16:06
|buy
|858
|0.10
|1.1068
|1.0833
|1.1088
|1716
|2006.06.06 07:43
|t/p
|858
|0.10
|1.1088
|1.0833
|1.1088
|18.29
|12698.32
|1717
|2006.06.06 07:43
|sell
|859
|0.10
|1.1088
|1.1323
|1.1068
|1718
|2006.06.06 08:28
|sell
|860
|0.10
|1.1106
|1.1323
|1.1086
|1719
|2006.06.06 08:42
|sell
|861
|0.20
|1.1125
|1.1324
|1.1105
|1720
|2006.06.06 08:55
|sell
|862
|0.30
|1.1143
|1.1324
|1.1123
|1721
|2006.06.06 09:32
|sell
|863
|0.50
|1.1161
|1.1324
|1.1141
|1722
|2006.06.06 10:00
|t/p
|863
|0.50
|1.1141
|1.1324
|1.1141
|89.76
|12788.08
|1723
|2006.06.06 10:00
|close
|862
|0.30
|1.1141
|1.1324
|1.1123
|5.39
|12793.47
|1724
|2006.06.06 10:00
|close
|861
|0.20
|1.1140
|1.1324
|1.1105
|-26.93
|12766.54
|1725
|2006.06.06 10:00
|close
|860
|0.10
|1.1138
|1.1323
|1.1086
|-28.73
|12737.81
|1726
|2006.06.06 10:00
|close
|859
|0.10
|1.1139
|1.1323
|1.1068
|-45.79
|12692.02
|1727
|2006.06.06 10:00
|buy
|864
|0.10
|1.1140
|1.0905
|1.1160
|1728
|2006.06.06 10:38
|t/p
|864
|0.10
|1.1160
|1.0905
|1.1160
|17.92
|12709.94
|1729
|2006.06.06 10:38
|buy
|865
|0.10
|1.1163
|1.0928
|1.1183
|1730
|2006.06.06 11:47
|buy
|866
|0.10
|1.1144
|1.0927
|1.1164
|1731
|2006.06.06 14:56
|buy
|867
|0.20
|1.1126
|1.0927
|1.1146
|1732
|2006.06.07 02:32
|t/p
|867
|0.20
|1.1146
|1.0927
|1.1146
|36.39
|12746.33
|1733
|2006.06.07 02:32
|close
|866
|0.10
|1.1146
|1.0927
|1.1164
|2.04
|12748.37
|1734
|2006.06.07 02:32
|close
|865
|0.10
|1.1147
|1.0928
|1.1183
|-14.10
|12734.27
|1735
|2006.06.07 02:32
|buy
|868
|0.10
|1.1151
|1.0916
|1.1171
|1736
|2006.06.07 03:59
|buy
|869
|0.10
|1.1133
|1.0916
|1.1153
|1737
|2006.06.07 04:54
|t/p
|869
|0.10
|1.1153
|1.0916
|1.1153
|17.93
|12752.20
|1738
|2006.06.07 04:54
|close
|868
|0.10
|1.1153
|1.0916
|1.1171
|1.79
|12753.99
|1739
|2006.06.07 04:54
|buy
|870
|0.10
|1.1156
|1.0921
|1.1176
|1740
|2006.06.07 05:06
|buy
|871
|0.10
|1.1138
|1.0921
|1.1158
|1741
|2006.06.07 07:38
|t/p
|871
|0.10
|1.1158
|1.0921
|1.1158
|17.92
|12771.91
|1742
|2006.06.07 07:38
|close
|870
|0.10
|1.1158
|1.0921
|1.1176
|1.79
|12773.70
|1743
|2006.06.07 07:38
|buy
|872
|0.10
|1.1162
|1.0927
|1.1182
|1744
|2006.06.07 08:21
|buy
|873
|0.10
|1.1143
|1.0926
|1.1163
|1745
|2006.06.07 09:20
|t/p
|873
|0.10
|1.1163
|1.0926
|1.1163
|17.92
|12791.62
|1746
|2006.06.07 09:20
|close
|872
|0.10
|1.1163
|1.0927
|1.1182
|0.90
|12792.52
|1747
|2006.06.07 09:20
|buy
|874
|0.10
|1.1165
|1.0930
|1.1185
|1748
|2006.06.07 10:09
|buy
|875
|0.10
|1.1147
|1.0930
|1.1167
|1749
|2006.06.07 10:15
|buy
|876
|0.20
|1.1129
|1.0930
|1.1149
|1750
|2006.06.07 12:03
|buy
|877
|0.30
|1.1111
|1.0930
|1.1131
|1751
|2006.06.07 15:32
|t/p
|877
|0.30
|1.1131
|1.0930
|1.1131
|53.90
|12846.42
|1752
|2006.06.07 15:32
|close
|876
|0.20
|1.1131
|1.0930
|1.1149
|3.59
|12850.01
|1753
|2006.06.07 15:32
|close
|875
|0.10
|1.1132
|1.0930
|1.1167
|-13.47
|12836.54
|1754
|2006.06.07 15:32
|close
|874
|0.10
|1.1133
|1.0930
|1.1185
|-28.74
|12807.80
|1755
|2006.06.07 15:32
|sell
|878
|0.10
|1.1131
|1.1366
|1.1111
|1756
|2006.06.08 02:34
|sell
|879
|0.10
|1.1149
|1.1366
|1.1129
|1757
|2006.06.08 05:33
|sell
|880
|0.20
|1.1169
|1.1368
|1.1149
|1758
|2006.06.08 08:24
|sell
|881
|0.30
|1.1187
|1.1368
|1.1167
|1759
|2006.06.08 08:34
|sell
|882
|0.50
|1.1205
|1.1368
|1.1185
|1760
|2006.06.08 08:54
|t/p
|882
|0.50
|1.1185
|1.1368
|1.1185
|89.41
|12897.21
|1761
|2006.06.08 08:54
|close
|881
|0.30
|1.1185
|1.1368
|1.1167
|5.36
|12902.57
|1762
|2006.06.08 08:54
|close
|880
|0.20
|1.1186
|1.1368
|1.1149
|-30.40
|12872.17
|1763
|2006.06.08 08:54
|close
|879
|0.10
|1.1187
|1.1366
|1.1129
|-33.97
|12838.20
|1764
|2006.06.08 08:54
|close
|878
|0.10
|1.1186
|1.1366
|1.1111
|-50.08
|12788.12
|1765
|2006.06.08 08:54
|buy
|883
|0.10
|1.1187
|1.0952
|1.1207
|1766
|2006.06.08 09:38
|t/p
|883
|0.10
|1.1207
|1.0952
|1.1207
|17.85
|12805.97
|1767
|2006.06.08 09:38
|buy
|884
|0.10
|1.1210
|1.0975
|1.1230
|1768
|2006.06.08 10:59
|t/p
|884
|0.10
|1.1230
|1.0975
|1.1230
|17.81
|12823.78
|1769
|2006.06.08 10:59
|buy
|885
|0.10
|1.1233
|1.0998
|1.1253
|1770
|2006.06.08 12:08
|buy
|886
|0.10
|1.1215
|1.0998
|1.1235
|1771
|2006.06.08 12:55
|t/p
|886
|0.10
|1.1235
|1.0998
|1.1235
|17.80
|12841.58
|1772
|2006.06.08 12:55
|close
|885
|0.10
|1.1235
|1.0998
|1.1253
|1.78
|12843.36
|1773
|2006.06.08 12:55
|buy
|887
|0.10
|1.1237
|1.1002
|1.1257
|1774
|2006.06.08 15:41
|buy
|888
|0.10
|1.1219
|1.1002
|1.1239
|1775
|2006.06.09 00:24
|buy
|889
|0.20
|1.1201
|1.1002
|1.1221
|1776
|2006.06.09 06:16
|buy
|890
|0.30
|1.1183
|1.1002
|1.1203
|1777
|2006.06.09 07:00
|buy
|891
|0.50
|1.1163
|1.1000
|1.1183
|1778
|2006.06.09 07:00
|buy
|892
|0.80
|1.1145
|1.1000
|1.1165
|1779
|2006.06.09 07:06
|buy
|893
|1.30
|1.1127
|1.1000
|1.1147
|1780
|2006.06.09 07:30
|buy
|894
|2.10
|1.1109
|1.1000
|1.1129
|1781
|2006.06.09 07:50
|t/p
|894
|2.10
|1.1129
|1.1000
|1.1129
|377.39
|13220.75
|1782
|2006.06.09 07:50
|close
|893
|1.30
|1.1129
|1.1000
|1.1147
|23.36
|13244.11
|1783
|2006.06.09 07:50
|close
|892
|0.80
|1.1128
|1.1000
|1.1165
|-122.21
|13121.90
|1784
|2006.06.09 07:50
|close
|891
|0.50
|1.1127
|1.1000
|1.1183
|-161.77
|12960.13
|1785
|2006.06.09 07:51
|close
|890
|0.30
|1.1126
|1.1002
|1.1203
|-153.69
|12806.44
|1786
|2006.06.09 07:51
|close
|889
|0.20
|1.1125
|1.1002
|1.1221
|-136.63
|12669.81
|1787
|2006.06.09 07:51
|close
|888
|0.10
|1.1124
|1.1002
|1.1239
|-85.15
|12584.66
|1788
|2006.06.09 07:51
|close
|887
|0.10
|1.1123
|1.1002
|1.1257
|-102.24
|12482.43
|1789
|2006.06.09 07:51
|sell
|895
|0.10
|1.1122
|1.1357
|1.1102
|1790
|2006.06.09 08:51
|t/p
|895
|0.10
|1.1102
|1.1357
|1.1102
|18.01
|12500.44
|1791
|2006.06.09 08:51
|sell
|896
|0.10
|1.1099
|1.1334
|1.1079
|1792
|2006.06.09 09:02
|t/p
|896
|0.10
|1.1079
|1.1334
|1.1079
|18.05
|12518.49
|1793
|2006.06.09 09:02
|sell
|897
|0.10
|1.1076
|1.1311
|1.1056
|1794
|2006.06.09 14:52
|t/p
|897
|0.10
|1.1056
|1.1311
|1.1056
|18.09
|12536.58
|1795
|2006.06.09 14:52
|sell
|898
|0.10
|1.1053
|1.1288
|1.1033
|1796
|2006.06.09 15:27
|sell
|899
|0.10
|1.1071
|1.1288
|1.1051
|1797
|2006.06.11 23:44
|t/p
|899
|0.10
|1.1051
|1.1288
|1.1051
|18.10
|12554.68
|1798
|2006.06.11 23:44
|close
|898
|0.10
|1.1051
|1.1288
|1.1033
|1.81
|12556.49
|1799
|2006.06.11 23:44
|buy
|900
|0.10
|1.1050
|1.0815
|1.1070
|1800
|2006.06.12 02:53
|buy
|901
|0.10
|1.1032
|1.0815
|1.1052
|1801
|2006.06.12 06:12
|t/p
|901
|0.10
|1.1052
|1.0815
|1.1052
|18.10
|12574.59
|1802
|2006.06.12 06:12
|close
|900
|0.10
|1.1052
|1.0815
|1.1070
|2.06
|12576.65
|1803
|2006.06.12 06:12
|buy
|902
|0.10
|1.1056
|1.0821
|1.1076
|1804
|2006.06.12 06:20
|buy
|903
|0.10
|1.1038
|1.0821
|1.1058
|1805
|2006.06.12 09:17
|buy
|904
|0.20
|1.1020
|1.0821
|1.1040
|1806
|2006.06.12 11:16
|buy
|905
|0.30
|1.1001
|1.0820
|1.1021
|1807
|2006.06.12 13:18
|buy
|906
|0.50
|1.0983
|1.0820
|1.1003
|1808
|2006.06.12 13:35
|buy
|907
|0.80
|1.0965
|1.0820
|1.0985
|1809
|2006.06.12 15:49
|t/p
|907
|0.80
|1.0985
|1.0820
|1.0985
|145.65
|12722.30
|1810
|2006.06.12 15:49
|close
|906
|0.50
|1.0985
|1.0820
|1.1003
|9.10
|12731.40
|1811
|2006.06.12 15:50
|close
|905
|0.30
|1.0986
|1.0820
|1.1021
|-40.96
|12690.44
|1812
|2006.06.12 15:50
|close
|904
|0.20
|1.0985
|1.0821
|1.1040
|-63.72
|12626.72
|1813
|2006.06.12 15:50
|close
|903
|0.10
|1.0986
|1.0821
|1.1058
|-47.33
|12579.39
|1814
|2006.06.12 15:50
|close
|902
|0.10
|1.0985
|1.0821
|1.1076
|-64.63
|12514.76
|1815
|2006.06.12 15:50
|sell
|908
|0.10
|1.0986
|1.1221
|1.0966
|1816
|2006.06.12 17:56
|sell
|909
|0.10
|1.1004
|1.1221
|1.0984
|1817
|2006.06.12 19:10
|t/p
|909
|0.10
|1.0984
|1.1221
|1.0984
|18.21
|12532.97
|1818
|2006.06.12 19:10
|close
|908
|0.10
|1.0983
|1.1221
|1.0966
|2.73
|12535.70
|1819
|2006.06.12 19:10
|buy
|910
|0.10
|1.0982
|1.0747
|1.1002
|1820
|2006.06.13 01:15
|t/p
|910
|0.10
|1.1002
|1.0747
|1.1002
|18.43
|12554.13
|1821
|2006.06.13 01:15
|buy
|911
|0.10
|1.1005
|1.0770
|1.1025
|1822
|2006.06.13 02:24
|t/p
|911
|0.10
|1.1025
|1.0770
|1.1025
|18.14
|12572.27
|1823
|2006.06.13 02:24
|buy
|912
|0.10
|1.1028
|1.0793
|1.1048
|1824
|2006.06.13 02:58
|t/p
|912
|0.10
|1.1048
|1.0793
|1.1048
|18.10
|12590.37
|1825
|2006.06.13 02:58
|buy
|913
|0.10
|1.1052
|1.0817
|1.1072
|1826
|2006.06.13 04:10
|buy
|914
|0.10
|1.1033
|1.0816
|1.1053
|1827
|2006.06.13 04:40
|buy
|915
|0.20
|1.1015
|1.0816
|1.1035
|1828
|2006.06.13 05:26
|t/p
|915
|0.20
|1.1035
|1.0816
|1.1035
|36.25
|12626.62
|1829
|2006.06.13 05:26
|close
|914
|0.10
|1.1035
|1.0816
|1.1053
|1.81
|12628.43
|1830
|2006.06.13 05:27
|close
|913
|0.10
|1.1034
|1.0817
|1.1072
|-16.31
|12612.12
|1831
|2006.06.13 05:27
|buy
|916
|0.10
|1.1039
|1.0804
|1.1059
|1832
|2006.06.13 06:04
|buy
|917
|0.10
|1.1021
|1.0804
|1.1041
|1833
|2006.06.13 07:27
|t/p
|917
|0.10
|1.1041
|1.0804
|1.1041
|18.11
|12630.23
|1834
|2006.06.13 07:27
|close
|916
|0.10
|1.1041
|1.0804
|1.1059
|1.81
|12632.04
|1835
|2006.06.13 07:28
|buy
|918
|0.10
|1.1045
|1.0810
|1.1065
|1836
|2006.06.13 08:01
|t/p
|918
|0.10
|1.1065
|1.0810
|1.1065
|18.08
|12650.12
|1837
|2006.06.13 08:01
|buy
|919
|0.10
|1.1068
|1.0833
|1.1088
|1838
|2006.06.13 09:19
|buy
|920
|0.10
|1.1050
|1.0833
|1.1070
|1839
|2006.06.13 10:20
|t/p
|920
|0.10
|1.1070
|1.0833
|1.1070
|18.07
|12668.19
|1840
|2006.06.13 10:20
|close
|919
|0.10
|1.1070
|1.0833
|1.1088
|1.81
|12670.00
|1841
|2006.06.13 10:20
|buy
|921
|0.10
|1.1073
|1.0838
|1.1093
|1842
|2006.06.13 10:49
|t/p
|921
|0.10
|1.1093
|1.0838
|1.1093
|18.03
|12688.03
|1843
|2006.06.13 10:49
|buy
|922
|0.10
|1.1096
|1.0861
|1.1116
|1844
|2006.06.13 12:00
|buy
|923
|0.10
|1.1077
|1.0860
|1.1097
|1845
|2006.06.13 12:29
|t/p
|923
|0.10
|1.1097
|1.0860
|1.1097
|18.02
|12706.05
|1846
|2006.06.13 12:29
|close
|922
|0.10
|1.1097
|1.0861
|1.1116
|0.90
|12706.95
|1847
|2006.06.13 12:29
|buy
|924
|0.10
|1.1101
|1.0866
|1.1121
|1848
|2006.06.13 13:18
|t/p
|924
|0.10
|1.1121
|1.0866
|1.1121
|17.98
|12724.93
|1849
|2006.06.13 13:18
|buy
|925
|0.10
|1.1125
|1.0890
|1.1145
|1850
|2006.06.14 02:48
|buy
|926
|0.10
|1.1107
|1.0890
|1.1127
|1851
|2006.06.14 03:36
|buy
|927
|0.20
|1.1089
|1.0890
|1.1109
|1852
|2006.06.14 04:40
|t/p
|927
|0.20
|1.1109
|1.0890
|1.1109
|36.01
|12760.94
|1853
|2006.06.14 04:40
|close
|926
|0.10
|1.1109
|1.0890
|1.1127
|1.80
|12762.74
|1854
|2006.06.14 04:40
|close
|925
|0.10
|1.1111
|1.0890
|1.1145
|-12.35
|12750.39
|1855
|2006.06.14 04:40
|sell
|928
|0.10
|1.1111
|1.1346
|1.1091
|1856
|2006.06.14 05:17
|sell
|929
|0.10
|1.1129
|1.1346
|1.1109
|1857
|2006.06.14 06:40
|t/p
|929
|0.10
|1.1109
|1.1346
|1.1109
|18.00
|12768.39
|1858
|2006.06.14 06:40
|close
|928
|0.10
|1.1109
|1.1346
|1.1091
|1.80
|12770.19
|1859
|2006.06.14 06:40
|sell
|930
|0.10
|1.1105
|1.1340
|1.1085
|1860
|2006.06.14 07:13
|sell
|931
|0.10
|1.1123
|1.1340
|1.1103
|1861
|2006.06.14 08:20
|sell
|932
|0.20
|1.1141
|1.1340
|1.1121
|1862
|2006.06.14 08:43
|sell
|933
|0.30
|1.1160
|1.1341
|1.1140
|1863
|2006.06.14 09:17
|t/p
|933
|0.30
|1.1140
|1.1341
|1.1140
|53.86
|12824.05
|1864
|2006.06.14 09:17
|close
|932
|0.20
|1.1140
|1.1340
|1.1121
|1.80
|12825.85
|1865
|2006.06.14 09:17
|close
|931
|0.10
|1.1141
|1.1340
|1.1103
|-16.16
|12809.69
|1866
|2006.06.14 09:17
|close
|930
|0.10
|1.1140
|1.1340
|1.1085
|-31.42
|12778.27
|1867
|2006.06.14 09:17
|buy
|934
|0.10
|1.1139
|1.0904
|1.1159
|1868
|2006.06.14 09:20
|buy
|935
|0.10
|1.1121
|1.0904
|1.1141
|1869
|2006.06.14 09:28
|buy
|936
|0.20
|1.1102
|1.0903
|1.1122
|1870
|2006.06.14 09:57
|t/p
|936
|0.20
|1.1122
|1.0903
|1.1122
|35.96
|12814.23
|1871
|2006.06.14 09:57
|close
|935
|0.10
|1.1122
|1.0904
|1.1141
|0.90
|12815.13
|1872
|2006.06.14 09:57
|close
|934
|0.10
|1.1122
|1.0904
|1.1159
|-15.29
|12799.84
|1873
|2006.06.14 09:57
|buy
|937
|0.10
|1.1124
|1.0889
|1.1144
|1874
|2006.06.14 14:59
|t/p
|937
|0.10
|1.1144
|1.0889
|1.1144
|17.94
|12817.78
|1875
|2006.06.14 14:59
|buy
|938
|0.10
|1.1148
|1.0913
|1.1168
|1876
|2006.06.14 17:50
|buy
|939
|0.10
|1.1130
|1.0913
|1.1150
|1877
|2006.06.15 08:30
|t/p
|939
|0.10
|1.1150
|1.0913
|1.1150
|18.69
|12836.47
|1878
|2006.06.15 08:30
|close
|938
|0.10
|1.1150
|1.0913
|1.1168
|2.54
|12839.02
|1879
|2006.06.15 08:30
|buy
|940
|0.10
|1.1154
|1.0919
|1.1174
|1880
|2006.06.15 09:00
|buy
|941
|0.10
|1.1134
|1.0917
|1.1154
|1881
|2006.06.15 09:38
|t/p
|941
|0.10
|1.1154
|1.0917
|1.1154
|17.93
|12856.95
|1882
|2006.06.15 09:38
|close
|940
|0.10
|1.1154
|1.0919
|1.1174
|0.00
|12856.95
|1883
|2006.06.15 09:38
|buy
|942
|0.10
|1.1156
|1.0921
|1.1176
|1884
|2006.06.15 11:02
|t/p
|942
|0.10
|1.1176
|1.0921
|1.1176
|17.90
|12874.85
|1885
|2006.06.15 11:02
|buy
|943
|0.10
|1.1179
|1.0944
|1.1199
|1886
|2006.06.15 13:50
|buy
|944
|0.10
|1.1161
|1.0944
|1.1181
|1887
|2006.06.15 14:32
|buy
|945
|0.20
|1.1141
|1.0942
|1.1161
|1888
|2006.06.15 16:14
|buy
|946
|0.30
|1.1122
|1.0941
|1.1142
|1889
|2006.06.16 06:14
|t/p
|946
|0.30
|1.1142
|1.0941
|1.1142
|54.60
|12929.45
|1890
|2006.06.16 06:14
|close
|945
|0.20
|1.1142
|1.0942
|1.1161
|2.30
|12931.76
|1891
|2006.06.16 06:14
|close
|944
|0.10
|1.1143
|1.0944
|1.1181
|-15.90
|12915.86
|1892
|2006.06.16 06:15
|close
|943
|0.10
|1.1142
|1.0944
|1.1199
|-32.96
|12882.90
|1893
|2006.06.16 06:15
|buy
|947
|0.10
|1.1144
|1.0909
|1.1164
|1894
|2006.06.16 08:30
|t/p
|947
|0.10
|1.1164
|1.0909
|1.1164
|17.91
|12900.81
|1895
|2006.06.16 08:30
|buy
|948
|0.10
|1.1167
|1.0932
|1.1187
|1896
|2006.06.16 09:32
|t/p
|948
|0.10
|1.1187
|1.0932
|1.1187
|17.88
|12918.69
|1897
|2006.06.16 09:32
|buy
|949
|0.10
|1.1190
|1.0955
|1.1210
|1898
|2006.06.16 10:16
|t/p
|949
|0.10
|1.1210
|1.0955
|1.1210
|17.84
|12936.53
|1899
|2006.06.16 10:16
|buy
|950
|0.10
|1.1214
|1.0979
|1.1234
|1900
|2006.06.16 11:10
|t/p
|950
|0.10
|1.1234
|1.0979
|1.1234
|17.80
|12954.33
|1901
|2006.06.16 11:10
|buy
|951
|0.10
|1.1237
|1.1002
|1.1257
|1902
|2006.06.16 12:00
|buy
|952
|0.10
|1.1219
|1.1002
|1.1239
|1903
|2006.06.16 12:35
|t/p
|952
|0.10
|1.1239
|1.1002
|1.1239
|17.80
|12972.13
|1904
|2006.06.16 12:35
|close
|951
|0.10
|1.1239
|1.1002
|1.1257
|1.78
|12973.91
|1905
|2006.06.16 12:35
|buy
|953
|0.10
|1.1241
|1.1006
|1.1261
|1906
|2006.06.16 13:30
|buy
|954
|0.10
|1.1223
|1.1006
|1.1243
|1907
|2006.06.18 21:23
|t/p
|954
|0.10
|1.1243
|1.1006
|1.1243
|17.79
|12991.70
|1908
|2006.06.18 21:23
|close
|953
|0.10
|1.1243
|1.1006
|1.1261
|1.78
|12993.48
|1909
|2006.06.18 21:23
|sell
|955
|0.10
|1.1244
|1.1479
|1.1224
|1910
|2006.06.19 02:54
|t/p
|955
|0.10
|1.1224
|1.1479
|1.1224
|17.52
|13010.99
|1911
|2006.06.19 02:54
|sell
|956
|0.10
|1.1220
|1.1455
|1.1200
|1912
|2006.06.19 04:08
|sell
|957
|0.10
|1.1238
|1.1455
|1.1218
|1913
|2006.06.19 08:04
|t/p
|957
|0.10
|1.1218
|1.1455
|1.1218
|17.83
|13028.82
|1914
|2006.06.19 08:04
|close
|956
|0.10
|1.1218
|1.1455
|1.1200
|1.78
|13030.60
|1915
|2006.06.19 08:04
|sell
|958
|0.10
|1.1219
|1.1454
|1.1199
|1916
|2006.06.19 09:51
|sell
|959
|0.10
|1.1237
|1.1454
|1.1217
|1917
|2006.06.19 13:30
|t/p
|959
|0.10
|1.1217
|1.1454
|1.1217
|17.83
|13048.43
|1918
|2006.06.19 13:30
|close
|958
|0.10
|1.1217
|1.1454
|1.1199
|1.78
|13050.21
|1919
|2006.06.19 13:30
|sell
|960
|0.10
|1.1215
|1.1450
|1.1195
|1920
|2006.06.19 14:46
|t/p
|960
|0.10
|1.1195
|1.1450
|1.1195
|17.87
|13068.08
|1921
|2006.06.19 14:46
|sell
|961
|0.10
|1.1192
|1.1427
|1.1172
|1922
|2006.06.19 19:43
|sell
|962
|0.10
|1.1210
|1.1427
|1.1190
|1923
|2006.06.20 03:08
|t/p
|962
|0.10
|1.1190
|1.1427
|1.1190
|17.57
|13085.65
|1924
|2006.06.20 03:08
|close
|961
|0.10
|1.1190
|1.1427
|1.1172
|1.49
|13087.14
|1925
|2006.06.20 03:08
|sell
|963
|0.10
|1.1186
|1.1421
|1.1166
|1926
|2006.06.20 03:29
|sell
|964
|0.10
|1.1204
|1.1421
|1.1184
|1927
|2006.06.20 05:04
|sell
|965
|0.20
|1.1222
|1.1421
|1.1202
|1928
|2006.06.20 05:56
|sell
|966
|0.30
|1.1240
|1.1421
|1.1220
|1929
|2006.06.20 07:00
|t/p
|966
|0.30
|1.1220
|1.1421
|1.1220
|53.48
|13140.62
|1930
|2006.06.20 07:00
|close
|965
|0.20
|1.1218
|1.1421
|1.1202
|7.13
|13147.75
|1931
|2006.06.20 07:00
|close
|964
|0.10
|1.1215
|1.1421
|1.1184
|-9.81
|13137.94
|1932
|2006.06.20 07:00
|close
|963
|0.10
|1.1207
|1.1421
|1.1166
|-18.74
|13119.20
|1933
|2006.06.20 07:00
|buy
|967
|0.10
|1.1205
|1.0970
|1.1225
|1934
|2006.06.20 07:01
|buy
|968
|0.10
|1.1187
|1.0970
|1.1207
|1935
|2006.06.20 07:16
|buy
|969
|0.20
|1.1169
|1.0970
|1.1189
|1936
|2006.06.20 08:29
|t/p
|969
|0.20
|1.1189
|1.0970
|1.1189
|35.75
|13154.95
|1937
|2006.06.20 08:29
|close
|968
|0.10
|1.1189
|1.0970
|1.1207
|1.79
|13156.74
|1938
|2006.06.20 08:29
|close
|967
|0.10
|1.1188
|1.0970
|1.1225
|-15.19
|13141.55
|1939
|2006.06.20 08:29
|sell
|970
|0.10
|1.1187
|1.1422
|1.1167
|1940
|2006.06.20 08:57
|t/p
|970
|0.10
|1.1167
|1.1422
|1.1167
|17.91
|13159.46
|1941
|2006.06.20 08:57
|sell
|971
|0.10
|1.1164
|1.1399
|1.1144
|1942
|2006.06.20 16:54
|sell
|972
|0.10
|1.1182
|1.1399
|1.1162
|1943
|2006.06.20 21:07
|t/p
|972
|0.10
|1.1162
|1.1399
|1.1162
|17.92
|13177.38
|1944
|2006.06.20 21:07
|close
|971
|0.10
|1.1162
|1.1399
|1.1144
|1.79
|13179.17
|1945
|2006.06.20 21:07
|sell
|973
|0.10
|1.1160
|1.1395
|1.1140
|1946
|2006.06.21 02:55
|t/p
|973
|0.10
|1.1140
|1.1395
|1.1140
|17.65
|13196.81
|1947
|2006.06.21 02:55
|sell
|974
|0.10
|1.1137
|1.1372
|1.1117
|1948
|2006.06.21 08:30
|t/p
|974
|0.10
|1.1117
|1.1372
|1.1117
|18.00
|13214.81
|1949
|2006.06.21 08:30
|sell
|975
|0.10
|1.1109
|1.1344
|1.1089
|1950
|2006.06.21 08:32
|t/p
|975
|0.10
|1.1089
|1.1344
|1.1089
|18.04
|13232.85
|1951
|2006.06.21 08:32
|sell
|976
|0.10
|1.1086
|1.1321
|1.1066
|1952
|2006.06.21 08:57
|t/p
|976
|0.10
|1.1066
|1.1321
|1.1066
|18.07
|13250.92
|1953
|2006.06.21 08:57
|sell
|977
|0.10
|1.1063
|1.1298
|1.1043
|1954
|2006.06.21 12:00
|t/p
|977
|0.10
|1.1043
|1.1298
|1.1043
|18.11
|13269.03
|1955
|2006.06.21 12:00
|sell
|978
|0.10
|1.1040
|1.1275
|1.1020
|1956
|2006.06.21 12:20
|sell
|979
|0.10
|1.1059
|1.1276
|1.1039
|1957
|2006.06.21 14:32
|sell
|980
|0.20
|1.1078
|1.1277
|1.1058
|1958
|2006.06.22 03:46
|sell
|981
|0.30
|1.1097
|1.1278
|1.1077
|1959
|2006.06.22 04:05
|sell
|982
|0.50
|1.1115
|1.1278
|1.1095
|1960
|2006.06.22 05:56
|t/p
|982
|0.50
|1.1095
|1.1278
|1.1095
|90.13
|13359.16
|1961
|2006.06.22 05:56
|close
|981
|0.30
|1.1095
|1.1278
|1.1077
|5.41
|13364.57
|1962
|2006.06.22 05:56
|close
|980
|0.20
|1.1096
|1.1277
|1.1058
|-34.26
|13330.31
|1963
|2006.06.22 05:56
|close
|979
|0.10
|1.1096
|1.1276
|1.1039
|-34.26
|13296.05
|1964
|2006.06.22 05:56
|close
|978
|0.10
|1.1095
|1.1275
|1.1020
|-50.48
|13245.57
|1965
|2006.06.22 05:56
|buy
|983
|0.10
|1.1096
|1.0861
|1.1116
|1966
|2006.06.22 06:24
|t/p
|983
|0.10
|1.1116
|1.0861
|1.1116
|17.99
|13263.56
|1967
|2006.06.22 06:24
|buy
|984
|0.10
|1.1119
|1.0884
|1.1139
|1968
|2006.06.22 08:03
|t/p
|984
|0.10
|1.1139
|1.0884
|1.1139
|17.95
|13281.51
|1969
|2006.06.22 08:03
|buy
|985
|0.10
|1.1142
|1.0907
|1.1162
|1970
|2006.06.22 08:33
|t/p
|985
|0.10
|1.1162
|1.0907
|1.1162
|17.92
|13299.43
|1971
|2006.06.22 08:33
|buy
|986
|0.10
|1.1165
|1.0930
|1.1185
|1972
|2006.06.22 08:36
|buy
|987
|0.10
|1.1147
|1.0930
|1.1167
|1973
|2006.06.22 09:00
|t/p
|987
|0.10
|1.1167
|1.0930
|1.1167
|17.91
|13317.34
|1974
|2006.06.22 09:00
|close
|986
|0.10
|1.1167
|1.0930
|1.1185
|1.79
|13319.13
|1975
|2006.06.22 09:00
|buy
|988
|0.10
|1.1168
|1.0933
|1.1188
|1976
|2006.06.22 10:17
|t/p
|988
|0.10
|1.1188
|1.0933
|1.1188
|17.88
|13337.01
|1977
|2006.06.22 10:17
|buy
|989
|0.10
|1.1191
|1.0956
|1.1211
|1978
|2006.06.22 10:56
|buy
|990
|0.10
|1.1173
|1.0956
|1.1193
|1979
|2006.06.22 12:42
|t/p
|990
|0.10
|1.1193
|1.0956
|1.1193
|17.87
|13354.88
|1980
|2006.06.22 12:42
|close
|989
|0.10
|1.1193
|1.0956
|1.1211
|1.79
|13356.67
|1981
|2006.06.22 12:42
|buy
|991
|0.10
|1.1195
|1.0960
|1.1215
|1982
|2006.06.22 14:36
|buy
|992
|0.10
|1.1177
|1.0960
|1.1197
|1983
|2006.06.22 20:22
|t/p
|992
|0.10
|1.1197
|1.0960
|1.1197
|17.86
|13374.53
|1984
|2006.06.22 20:22
|close
|991
|0.10
|1.1197
|1.0960
|1.1215
|1.79
|13376.32
|1985
|2006.06.22 20:23
|sell
|993
|0.10
|1.1198
|1.1433
|1.1178
|1986
|2006.06.23 04:45
|sell
|994
|0.10
|1.1216
|1.1433
|1.1196
|1987
|2006.06.23 05:53
|t/p
|994
|0.10
|1.1196
|1.1433
|1.1196
|17.86
|13394.18
|1988
|2006.06.23 05:53
|close
|993
|0.10
|1.1196
|1.1433
|1.1178
|1.49
|13395.66
|1989
|2006.06.23 05:53
|sell
|995
|0.10
|1.1195
|1.1430
|1.1175
|1990
|2006.06.23 06:16
|sell
|996
|0.10
|1.1213
|1.1430
|1.1193
|1991
|2006.06.23 07:52
|sell
|997
|0.20
|1.1231
|1.1430
|1.1211
|1992
|2006.06.23 09:21
|sell
|998
|0.30
|1.1249
|1.1430
|1.1229
|1993
|2006.06.23 09:24
|sell
|999
|0.50
|1.1267
|1.1430
|1.1247
|1994
|2006.06.23 09:33
|sell
|1000
|0.80
|1.1287
|1.1432
|1.1267
|1995
|2006.06.23 09:40
|t/p
|1000
|0.80
|1.1267
|1.1432
|1.1267
|142.01
|13537.67
|1996
|2006.06.23 09:40
|close
|999
|0.50
|1.1267
|1.1430
|1.1247
|0.00
|13537.67
|1997
|2006.06.23 09:40
|close
|998
|0.30
|1.1266
|1.1430
|1.1229
|-45.27
|13492.40
|1998
|2006.06.23 09:40
|close
|997
|0.20
|1.1267
|1.1430
|1.1211
|-63.90
|13428.50
|1999
|2006.06.23 09:40
|close
|996
|0.10
|1.1266
|1.1430
|1.1193
|-47.04
|13381.46
|2000
|2006.06.23 09:40
|close
|995
|0.10
|1.1267
|1.1430
|1.1175
|-63.90
|13317.56
|2001
|2006.06.23 09:40
|buy
|1001
|0.10
|1.1266
|1.1031
|1.1286
|2002
|2006.06.23 09:52
|buy
|1002
|0.10
|1.1248
|1.1031
|1.1268
|2003
|2006.06.23 10:23
|buy
|1003
|0.20
|1.1230
|1.1031
|1.1250
|2004
|2006.06.25 17:00
|buy
|1004
|0.30
|1.1188
|1.1007
|1.1208
|2005
|2006.06.25 18:01
|t/p
|1004
|0.30
|1.1208
|1.1007
|1.1208
|53.53
|13371.09
|2006
|2006.06.25 18:01
|close
|1003
|0.20
|1.1208
|1.1031
|1.1250
|-39.26
|13331.83
|2007
|2006.06.25 18:01
|close
|1002
|0.10
|1.1209
|1.1031
|1.1268
|-34.79
|13297.04
|2008
|2006.06.25 18:01
|close
|1001
|0.10
|1.1208
|1.1031
|1.1286
|-51.75
|13245.29
|2009
|2006.06.25 18:01
|sell
|1005
|0.10
|1.1208
|1.1443
|1.1188
|2010
|2006.06.26 06:53
|t/p
|1005
|0.10
|1.1188
|1.1443
|1.1188
|17.58
|13262.87
|2011
|2006.06.26 06:53
|sell
|1006
|0.10
|1.1185
|1.1420
|1.1165
|2012
|2006.06.26 08:24
|sell
|1007
|0.10
|1.1203
|1.1420
|1.1183
|2013
|2006.06.26 09:39
|t/p
|1007
|0.10
|1.1183
|1.1420
|1.1183
|17.88
|13280.75
|2014
|2006.06.26 09:39
|close
|1006
|0.10
|1.1183
|1.1420
|1.1165
|1.79
|13282.54
|2015
|2006.06.26 09:40
|sell
|1008
|0.10
|1.1179
|1.1414
|1.1159
|2016
|2006.06.26 10:00
|sell
|1009
|0.10
|1.1198
|1.1415
|1.1178
|2017
|2006.06.26 10:46
|sell
|1010
|0.20
|1.1216
|1.1415
|1.1196
|2018
|2006.06.26 10:55
|sell
|1011
|0.30
|1.1234
|1.1415
|1.1214
|2019
|2006.06.26 13:12
|t/p
|1011
|0.30
|1.1214
|1.1415
|1.1214
|53.50
|13336.04
|2020
|2006.06.26 13:12
|close
|1010
|0.20
|1.1213
|1.1415
|1.1196
|5.35
|13341.39
|2021
|2006.06.26 13:12
|close
|1009
|0.10
|1.1212
|1.1415
|1.1178
|-12.49
|13328.90
|2022
|2006.06.26 13:12
|close
|1008
|0.10
|1.1211
|1.1414
|1.1159
|-28.54
|13300.36
|2023
|2006.06.26 13:13
|buy
|1012
|0.10
|1.1210
|1.0975
|1.1230
|2024
|2006.06.26 13:54
|t/p
|1012
|0.10
|1.1230
|1.0975
|1.1230
|17.81
|13318.17
|2025
|2006.06.26 13:54
|buy
|1013
|0.10
|1.1233
|1.0998
|1.1253
|2026
|2006.06.26 16:08
|buy
|1014
|0.10
|1.1215
|1.0998
|1.1235
|2027
|2006.06.26 17:05
|t/p
|1014
|0.10
|1.1235
|1.0998
|1.1235
|17.80
|13335.97
|2028
|2006.06.26 17:05
|close
|1013
|0.10
|1.1235
|1.0998
|1.1253
|1.78
|13337.75
|2029
|2006.06.26 17:05
|buy
|1015
|0.10
|1.1237
|1.1002
|1.1257
|2030
|2006.06.26 20:42
|buy
|1016
|0.10
|1.1219
|1.1002
|1.1239
|2031
|2006.06.27 02:25
|buy
|1017
|0.20
|1.1201
|1.1002
|1.1221
|2032
|2006.06.27 05:52
|t/p
|1017
|0.20
|1.1221
|1.1002
|1.1221
|35.65
|13373.40
|2033
|2006.06.27 05:52
|close
|1016
|0.10
|1.1221
|1.1002
|1.1239
|2.03
|13375.43
|2034
|2006.06.27 05:52
|close
|1015
|0.10
|1.1222
|1.1002
|1.1257
|-13.12
|13362.31
|2035
|2006.06.27 05:52
|sell
|1018
|0.10
|1.1224
|1.1459
|1.1204
|2036
|2006.06.27 06:17
|sell
|1019
|0.10
|1.1242
|1.1459
|1.1222
|2037
|2006.06.27 08:21
|t/p
|1019
|0.10
|1.1222
|1.1459
|1.1222
|17.82
|13380.13
|2038
|2006.06.27 08:21
|close
|1018
|0.10
|1.1222
|1.1459
|1.1204
|1.78
|13381.91
|2039
|2006.06.27 08:21
|buy
|1020
|0.10
|1.1223
|1.0988
|1.1243
|2040
|2006.06.27 09:06
|buy
|1021
|0.10
|1.1204
|1.0987
|1.1224
|2041
|2006.06.27 16:00
|t/p
|1021
|0.10
|1.1224
|1.0987
|1.1224
|17.82
|13399.73
|2042
|2006.06.27 16:00
|close
|1020
|0.10
|1.1225
|1.0988
|1.1243
|1.78
|13401.51
|2043
|2006.06.27 16:00
|buy
|1022
|0.10
|1.1227
|1.0992
|1.1247
|2044
|2006.06.28 09:06
|t/p
|1022
|0.10
|1.1247
|1.0992
|1.1247
|18.03
|13419.54
|2045
|2006.06.28 09:06
|buy
|1023
|0.10
|1.1250
|1.1015
|1.1270
|2046
|2006.06.28 09:51
|buy
|1024
|0.10
|1.1232
|1.1015
|1.1252
|2047
|2006.06.28 10:25
|t/p
|1024
|0.10
|1.1252
|1.1015
|1.1252
|17.77
|13437.31
|2048
|2006.06.28 10:25
|close
|1023
|0.10
|1.1252
|1.1015
|1.1270
|1.78
|13439.09
|2049
|2006.06.28 10:25
|buy
|1025
|0.10
|1.1254
|1.1019
|1.1274
|2050
|2006.06.28 12:24
|buy
|1026
|0.10
|1.1236
|1.1019
|1.1256
|2051
|2006.06.28 12:29
|buy
|1027
|0.20
|1.1218
|1.1019
|1.1238
|2052
|2006.06.29 07:34
|buy
|1028
|0.30
|1.1200
|1.1019
|1.1220
|2053
|2006.06.29 08:42
|buy
|1029
|0.50
|1.1180
|1.1017
|1.1200
|2054
|2006.06.29 08:54
|buy
|1030
|0.80
|1.1162
|1.1017
|1.1182
|2055
|2006.06.29 09:18
|buy
|1031
|1.30
|1.1143
|1.1016
|1.1163
|2056
|2006.06.29 10:16
|buy
|1032
|2.10
|1.1125
|1.1016
|1.1145
|2057
|2006.06.29 11:32
|t/p
|1032
|2.10
|1.1145
|1.1016
|1.1145
|376.85
|13815.94
|2058
|2006.06.29 11:32
|close
|1031
|1.30
|1.1145
|1.1016
|1.1163
|23.33
|13839.27
|2059
|2006.06.29 11:32
|close
|1030
|0.80
|1.1144
|1.1017
|1.1182
|-129.22
|13710.05
|2060
|2006.06.29 11:33
|close
|1029
|0.50
|1.1143
|1.1017
|1.1200
|-166.02
|13544.03
|2061
|2006.06.29 11:33
|close
|1028
|0.30
|1.1142
|1.1019
|1.1220
|-156.17
|13387.86
|2062
|2006.06.29 11:33
|close
|1027
|0.20
|1.1143
|1.1019
|1.1238
|-133.10
|13254.76
|2063
|2006.06.29 11:33
|close
|1026
|0.10
|1.1144
|1.1019
|1.1256
|-81.81
|13172.96
|2064
|2006.06.29 11:34
|close
|1025
|0.10
|1.1143
|1.1019
|1.1274
|-98.86
|13074.10
|2065
|2006.06.29 11:34
|sell
|1033
|0.10
|1.1144
|1.1379
|1.1124
|2066
|2006.06.29 12:00
|sell
|1034
|0.10
|1.1162
|1.1379
|1.1142
|2067
|2006.06.29 14:17
|t/p
|1034
|0.10
|1.1142
|1.1379
|1.1142
|17.95
|13092.05
|2068
|2006.06.29 14:17
|close
|1033
|0.10
|1.1142
|1.1379
|1.1124
|1.80
|13093.85
|2069
|2006.06.29 14:17
|buy
|1035
|0.10
|1.1144
|1.0909
|1.1164
|2070
|2006.06.29 14:21
|buy
|1036
|0.10
|1.1125
|1.0908
|1.1145
|2071
|2006.06.29 14:45
|buy
|1037
|0.20
|1.1107
|1.0908
|1.1127
|2072
|2006.06.30 01:12
|buy
|1038
|0.30
|1.1089
|1.0908
|1.1109
|2073
|2006.06.30 05:43
|t/p
|1038
|0.30
|1.1109
|1.0908
|1.1109
|54.01
|13147.86
|2074
|2006.06.30 05:43
|close
|1037
|0.20
|1.1109
|1.0908
|1.1127
|4.10
|13151.96
|2075
|2006.06.30 05:44
|close
|1036
|0.10
|1.1107
|1.0908
|1.1145
|-15.96
|13136.01
|2076
|2006.06.30 05:44
|close
|1035
|0.10
|1.1108
|1.0909
|1.1164
|-32.16
|13103.85
|2077
|2006.06.30 05:44
|buy
|1039
|0.10
|1.1110
|1.0875
|1.1130
|2078
|2006.06.30 08:41
|buy
|1040
|0.10
|1.1092
|1.0875
|1.1112
|2079
|2006.06.30 10:20
|t/p
|1040
|0.10
|1.1112
|1.0875
|1.1112
|18.00
|13121.85
|2080
|2006.06.30 10:20
|close
|1039
|0.10
|1.1112
|1.0875
|1.1130
|1.80
|13123.65
|2081
|2006.06.30 10:20
|buy
|1041
|0.10
|1.1116
|1.0881
|1.1136
|2082
|2006.06.30 10:25
|buy
|1042
|0.10
|1.1098
|1.0881
|1.1118
|2083
|2006.06.30 10:53
|t/p
|1042
|0.10
|1.1118
|1.0881
|1.1118
|17.99
|13141.64
|2084
|2006.06.30 10:53
|close
|1041
|0.10
|1.1118
|1.0881
|1.1136
|1.80
|13143.44
|2085
|2006.06.30 10:53
|buy
|1043
|0.10
|1.1122
|1.0887
|1.1142
|2086
|2006.06.30 11:59
|t/p
|1043
|0.10
|1.1142
|1.0887
|1.1142
|17.95
|13161.39
|2087
|2006.06.30 11:59
|buy
|1044
|0.10
|1.1145
|1.0910
|1.1165
|2088
|2006.06.30 13:44
|t/p
|1044
|0.10
|1.1165
|1.0910
|1.1165
|17.91
|13179.30
|2089
|2006.06.30 13:44
|buy
|1045
|0.10
|1.1168
|1.0933
|1.1188
|2090
|2006.06.30 16:17
|buy
|1046
|0.10
|1.1150
|1.0933
|1.1170
|2091
|2006.07.02 18:05
|t/p
|1046
|0.10
|1.1170
|1.0933
|1.1170
|17.90
|13197.20
|2092
|2006.07.02 18:05
|close
|1045
|0.10
|1.1171
|1.0933
|1.1188
|2.69
|13199.89
|2093
|2006.07.02 18:05
|buy
|1047
|0.10
|1.1173
|1.0938
|1.1193
|2094
|2006.07.02 19:58
|buy
|1048
|0.10
|1.1154
|1.0937
|1.1174
|2095
|2006.07.02 21:33
|t/p
|1048
|0.10
|1.1174
|1.0937
|1.1174
|17.90
|13217.79
|2096
|2006.07.02 21:33
|close
|1047
|0.10
|1.1174
|1.0938
|1.1193
|0.89
|13218.68
|2097
|2006.07.02 21:37
|sell
|1049
|0.10
|1.1173
|1.1408
|1.1153
|2098
|2006.07.03 02:10
|t/p
|1049
|0.10
|1.1153
|1.1408
|1.1153
|17.63
|13236.30
|2099
|2006.07.03 02:10
|sell
|1050
|0.10
|1.1150
|1.1385
|1.1130
|2100
|2006.07.03 02:49
|t/p
|1050
|0.10
|1.1130
|1.1385
|1.1130
|17.97
|13254.27
|2101
|2006.07.03 02:49
|sell
|1051
|0.10
|1.1127
|1.1362
|1.1107
|2102
|2006.07.03 03:59
|sell
|1052
|0.10
|1.1145
|1.1362
|1.1125
|2103
|2006.07.03 05:10
|t/p
|1052
|0.10
|1.1125
|1.1362
|1.1125
|17.98
|13272.25
|2104
|2006.07.03 05:10
|close
|1051
|0.10
|1.1125
|1.1362
|1.1107
|1.80
|13274.05
|2105
|2006.07.03 05:10
|sell
|1053
|0.10
|1.1123
|1.1358
|1.1103
|2106
|2006.07.03 12:27
|t/p
|1053
|0.10
|1.1103
|1.1358
|1.1103
|18.01
|13292.06
|2107
|2006.07.03 12:27
|sell
|1054
|0.10
|1.1100
|1.1335
|1.1080
|2108
|2006.07.03 17:55
|sell
|1055
|0.10
|1.1120
|1.1337
|1.1100
|2109
|2006.07.04 05:40
|t/p
|1055
|0.10
|1.1100
|1.1337
|1.1100
|17.72
|13309.78
|2110
|2006.07.04 05:40
|close
|1054
|0.10
|1.1100
|1.1335
|1.1080
|-0.30
|13309.48
|2111
|2006.07.04 05:40
|sell
|1056
|0.10
|1.1098
|1.1333
|1.1078
|2112
|2006.07.04 06:51
|sell
|1057
|0.10
|1.1116
|1.1333
|1.1096
|2113
|2006.07.04 09:31
|t/p
|1057
|0.10
|1.1096
|1.1333
|1.1096
|18.03
|13327.51
|2114
|2006.07.04 09:31
|close
|1056
|0.10
|1.1095
|1.1333
|1.1078
|2.70
|13330.21
|2115
|2006.07.04 09:31
|sell
|1058
|0.10
|1.1093
|1.1328
|1.1073
|2116
|2006.07.04 10:26
|t/p
|1058
|0.10
|1.1073
|1.1328
|1.1073
|18.06
|13348.27
|2117
|2006.07.04 10:26
|sell
|1059
|0.10
|1.1070
|1.1305
|1.1050
|2118
|2006.07.04 17:51
|sell
|1060
|0.10
|1.1090
|1.1307
|1.1070
|2119
|2006.07.04 22:43
|t/p
|1060
|0.10
|1.1070
|1.1307
|1.1070
|18.07
|13366.34
|2120
|2006.07.04 22:43
|close
|1059
|0.10
|1.1070
|1.1305
|1.1050
|0.00
|13366.34
|2121
|2006.07.04 22:43
|buy
|1061
|0.10
|1.1071
|1.0836
|1.1091
|2122
|2006.07.05 00:51
|buy
|1062
|0.10
|1.1053
|1.0836
|1.1073
|2123
|2006.07.05 03:16
|t/p
|1062
|0.10
|1.1073
|1.0836
|1.1073
|18.06
|13384.40
|2124
|2006.07.05 03:16
|close
|1061
|0.10
|1.1073
|1.0836
|1.1091
|2.06
|13386.46
|2125
|2006.07.05 03:16
|buy
|1063
|0.10
|1.1077
|1.0842
|1.1097
|2126
|2006.07.05 07:35
|buy
|1064
|0.10
|1.1059
|1.0842
|1.1079
|2127
|2006.07.05 08:28
|t/p
|1064
|0.10
|1.1079
|1.0842
|1.1079
|18.05
|13404.51
|2128
|2006.07.05 08:28
|close
|1063
|0.10
|1.1079
|1.0842
|1.1097
|1.81
|13406.32
|2129
|2006.07.05 08:28
|buy
|1065
|0.10
|1.1081
|1.0846
|1.1101
|2130
|2006.07.05 10:16
|t/p
|1065
|0.10
|1.1101
|1.0846
|1.1101
|18.02
|13424.34
|2131
|2006.07.05 10:16
|buy
|1066
|0.10
|1.1104
|1.0869
|1.1124
|2132
|2006.07.05 10:32
|t/p
|1066
|0.10
|1.1124
|1.0869
|1.1124
|17.98
|13442.32
|2133
|2006.07.05 10:32
|buy
|1067
|0.10
|1.1127
|1.0892
|1.1147
|2134
|2006.07.06 05:18
|t/p
|1067
|0.10
|1.1147
|1.0892
|1.1147
|18.69
|13461.01
|2135
|2006.07.06 05:18
|buy
|1068
|0.10
|1.1151
|1.0916
|1.1171
|2136
|2006.07.06 07:24
|buy
|1069
|0.10
|1.1133
|1.0916
|1.1153
|2137
|2006.07.06 08:32
|buy
|1070
|0.20
|1.1115
|1.0916
|1.1135
|2138
|2006.07.06 10:32
|buy
|1071
|0.30
|1.1097
|1.0916
|1.1117
|2139
|2006.07.06 12:02
|t/p
|1071
|0.30
|1.1117
|1.0916
|1.1117
|53.97
|13514.98
|2140
|2006.07.06 12:02
|close
|1070
|0.20
|1.1117
|1.0916
|1.1135
|3.60
|13518.58
|2141
|2006.07.06 12:03
|close
|1069
|0.10
|1.1118
|1.0916
|1.1153
|-13.49
|13505.09
|2142
|2006.07.06 12:03
|close
|1068
|0.10
|1.1117
|1.0916
|1.1171
|-30.58
|13474.51
|2143
|2006.07.06 12:04
|sell
|1072
|0.10
|1.1118
|1.1353
|1.1098
|2144
|2006.07.06 13:43
|sell
|1073
|0.10
|1.1136
|1.1353
|1.1116
|2145
|2006.07.06 16:19
|t/p
|1073
|0.10
|1.1116
|1.1353
|1.1116
|17.99
|13492.50
|2146
|2006.07.06 16:19
|close
|1072
|0.10
|1.1116
|1.1353
|1.1098
|1.80
|13494.30
|2147
|2006.07.06 16:19
|sell
|1074
|0.10
|1.1114
|1.1349
|1.1094
|2148
|2006.07.06 16:53
|sell
|1075
|0.10
|1.1132
|1.1349
|1.1112
|2149
|2006.07.07 03:12
|t/p
|1075
|0.10
|1.1112
|1.1349
|1.1112
|17.70
|13512.00
|2150
|2006.07.07 03:12
|close
|1074
|0.10
|1.1112
|1.1349
|1.1094
|1.50
|13513.49
|2151
|2006.07.07 03:12
|sell
|1076
|0.10
|1.1108
|1.1343
|1.1088
|2152
|2006.07.07 07:00
|sell
|1077
|0.10
|1.1126
|1.1343
|1.1106
|2153
|2006.07.07 07:04
|sell
|1078
|0.20
|1.1144
|1.1343
|1.1124
|2154
|2006.07.07 08:30
|t/p
|1078
|0.20
|1.1124
|1.1343
|1.1124
|35.99
|13549.48
|2155
|2006.07.07 08:30
|close
|1077
|0.10
|1.1115
|1.1343
|1.1106
|9.90
|13559.38
|2156
|2006.07.07 08:30
|close
|1076
|0.10
|1.1112
|1.1343
|1.1088
|-3.60
|13555.78
|2157
|2006.07.07 08:30
|buy
|1079
|0.10
|1.1111
|1.0876
|1.1131
|2158
|2006.07.07 08:46
|buy
|1080
|0.10
|1.1093
|1.0876
|1.1113
|2159
|2006.07.07 08:58
|t/p
|1080
|0.10
|1.1113
|1.0876
|1.1113
|18.00
|13573.78
|2160
|2006.07.07 08:58
|close
|1079
|0.10
|1.1113
|1.0876
|1.1131
|1.80
|13575.58
|2161
|2006.07.07 08:58
|buy
|1081
|0.10
|1.1116
|1.0881
|1.1136
|2162
|2006.07.07 11:43
|t/p
|1081
|0.10
|1.1136
|1.0881
|1.1136
|17.96
|13593.54
|2163
|2006.07.07 11:43
|buy
|1082
|0.10
|1.1139
|1.0904
|1.1159
|2164
|2006.09.10 17:00
|t/p
|1082
|0.10
|1.1159
|1.0904
|1.1159
|33.69
|13627.23
|2165
|2006.09.10 17:00
|buy
|1083
|0.10
|1.1203
|1.0968
|1.1223
|2166
|2006.09.11 03:25
|t/p
|1083
|0.10
|1.1223
|1.0968
|1.1223
|18.07
|13645.30
|2167
|2006.09.11 03:25
|buy
|1084
|0.10
|1.1226
|1.0991
|1.1246
|2168
|2006.09.11 04:03
|buy
|1085
|0.10
|1.1208
|1.0991
|1.1228
|2169
|2006.09.11 04:09
|buy
|1086
|0.20
|1.1189
|1.0990
|1.1209
|2170
|2006.09.11 07:57
|t/p
|1086
|0.20
|1.1209
|1.0990
|1.1209
|35.69
|13680.99
|2171
|2006.09.11 07:57
|close
|1085
|0.10
|1.1209
|1.0991
|1.1228
|0.89
|13681.88
|2172
|2006.09.11 07:57
|close
|1084
|0.10
|1.1209
|1.0991
|1.1246
|-15.17
|13666.71
|2173
|2006.09.11 07:57
|sell
|1087
|0.10
|1.1209
|1.1444
|1.1189
|2174
|2006.09.12 03:04
|t/p
|1087
|0.10
|1.1189
|1.1444
|1.1189
|17.57
|13684.28
|2175
|2006.09.12 03:04
|sell
|1088
|0.10
|1.1186
|1.1421
|1.1166
|2176
|2006.09.12 08:31
|sell
|1089
|0.10
|1.1204
|1.1421
|1.1184
|2177
|2006.09.12 08:57
|t/p
|1089
|0.10
|1.1184
|1.1421
|1.1184
|17.88
|13702.16
|2178
|2006.09.12 08:57
|close
|1088
|0.10
|1.1184
|1.1421
|1.1166
|1.79
|13703.95
|2179
|2006.09.12 08:58
|buy
|1090
|0.10
|1.1185
|1.0950
|1.1205
|2180
|2006.09.12 10:39
|buy
|1091
|0.10
|1.1167
|1.0950
|1.1187
|2181
|2006.09.12 11:47
|t/p
|1091
|0.10
|1.1187
|1.0950
|1.1187
|17.88
|13721.83
|2182
|2006.09.12 11:47
|close
|1090
|0.10
|1.1187
|1.0950
|1.1205
|1.79
|13723.62
|2183
|2006.09.12 11:47
|buy
|1092
|0.10
|1.1189
|1.0954
|1.1209
|2184
|2006.09.12 14:08
|t/p
|1092
|0.10
|1.1209
|1.0954
|1.1209
|17.84
|13741.46
|2185
|2006.09.12 14:08
|buy
|1093
|0.10
|1.1212
|1.0977
|1.1232
|2186
|2006.09.12 15:15
|buy
|1094
|0.10
|1.1194
|1.0977
|1.1214
|2187
|2006.09.13 08:08
|t/p
|1094
|0.10
|1.1214
|1.0977
|1.1214
|18.08
|13759.54
|2188
|2006.09.13 08:08
|close
|1093
|0.10
|1.1214
|1.0977
|1.1232
|2.03
|13761.57
|2189
|2006.09.13 08:08
|buy
|1095
|0.10
|1.1216
|1.0981
|1.1236
|2190
|2006.09.13 11:04
|buy
|1096
|0.10
|1.1198
|1.0981
|1.1218
|2191
|2006.09.13 11:20
|buy
|1097
|0.20
|1.1180
|1.0981
|1.1200
|2192
|2006.09.13 12:52
|t/p
|1097
|0.20
|1.1200
|1.0981
|1.1200
|35.71
|13797.28
|2193
|2006.09.13 12:52
|close
|1096
|0.10
|1.1200
|1.0981
|1.1218
|1.79
|13799.07
|2194
|2006.09.13 12:52
|close
|1095
|0.10
|1.1199
|1.0981
|1.1236
|-15.18
|13783.89
|2195
|2006.09.13 12:53
|sell
|1098
|0.10
|1.1200
|1.1435
|1.1180
|2196
|2006.09.14 03:24
|t/p
|1098
|0.10
|1.1180
|1.1435
|1.1180
|16.98
|13800.87
|2197
|2006.09.14 03:24
|sell
|1099
|0.10
|1.1177
|1.1412
|1.1157
|2198
|2006.09.14 07:29
|t/p
|1099
|0.10
|1.1157
|1.1412
|1.1157
|17.93
|13818.80
|2199
|2006.09.14 07:29
|sell
|1100
|0.10
|1.1154
|1.1389
|1.1134
|2200
|2006.09.14 09:05
|t/p
|1100
|0.10
|1.1134
|1.1389
|1.1134
|17.96
|13836.76
|2201
|2006.09.14 09:05
|sell
|1101
|0.10
|1.1131
|1.1366
|1.1111
|2202
|2006.09.14 09:47
|sell
|1102
|0.10
|1.1150
|1.1367
|1.1130
|2203
|2006.09.14 10:17
|sell
|1103
|0.20
|1.1168
|1.1367
|1.1148
|2204
|2006.09.14 13:23
|sell
|1104
|0.30
|1.1186
|1.1367
|1.1166
|2205
|2006.09.15 08:16
|sell
|1105
|0.50
|1.1205
|1.1368
|1.1185
|2206
|2006.09.15 08:36
|t/p
|1105
|0.50
|1.1185
|1.1368
|1.1185
|89.41
|13926.17
|2207
|2006.09.15 08:36
|close
|1104
|0.30
|1.1185
|1.1367
|1.1166
|1.77
|13927.94
|2208
|2006.09.15 08:36
|close
|1103
|0.20
|1.1184
|1.1367
|1.1148
|-29.22
|13898.72
|2209
|2006.09.15 08:36
|close
|1102
|0.10
|1.1183
|1.1367
|1.1130
|-29.81
|13868.91
|2210
|2006.09.15 08:36
|close
|1101
|0.10
|1.1184
|1.1366
|1.1111
|-47.69
|13821.22
|2211
|2006.09.15 08:36
|buy
|1106
|0.10
|1.1185
|1.0950
|1.1205
|2212
|2006.09.15 08:44
|t/p
|1106
|0.10
|1.1205
|1.0950
|1.1205
|17.85
|13839.07
|2213
|2006.09.15 08:44
|buy
|1107
|0.10
|1.1208
|1.0973
|1.1228
|2214
|2006.09.15 09:03
|buy
|1108
|0.10
|1.1190
|1.0973
|1.1210
|2215
|2006.09.15 09:38
|t/p
|1108
|0.10
|1.1210
|1.0973
|1.1210
|17.84
|13856.91
|2216
|2006.09.15 09:38
|close
|1107
|0.10
|1.1210
|1.0973
|1.1228
|1.78
|13858.69
|2217
|2006.09.15 09:38
|buy
|1109
|0.10
|1.1214
|1.0979
|1.1234
|2218
|2006.09.15 12:00
|buy
|1110
|0.10
|1.1196
|1.0979
|1.1216
|2219
|2006.09.15 13:08
|buy
|1111
|0.20
|1.1178
|1.0979
|1.1198
|2220
|2006.09.17 20:26
|t/p
|1111
|0.20
|1.1198
|1.0979
|1.1198
|35.72
|13894.41
|2221
|2006.09.17 20:26
|close
|1110
|0.10
|1.1198
|1.0979
|1.1216
|1.79
|13896.20
|2222
|2006.09.17 20:26
|close
|1109
|0.10
|1.1199
|1.0979
|1.1234
|-13.39
|13882.81
|2223
|2006.09.17 20:29
|sell
|1112
|0.10
|1.1198
|1.1433
|1.1178
|2224
|2006.09.18 02:36
|t/p
|1112
|0.10
|1.1178
|1.1433
|1.1178
|17.59
|13900.39
|2225
|2006.09.18 02:36
|sell
|1113
|0.10
|1.1175
|1.1410
|1.1155
|2226
|2006.09.18 05:11
|sell
|1114
|0.10
|1.1193
|1.1410
|1.1173
|2227
|2006.09.18 06:50
|sell
|1115
|0.20
|1.1212
|1.1411
|1.1192
|2228
|2006.09.18 10:02
|t/p
|1115
|0.20
|1.1192
|1.1411
|1.1192
|35.74
|13936.13
|2229
|2006.09.18 10:02
|close
|1114
|0.10
|1.1192
|1.1410
|1.1173
|0.89
|13937.02
|2230
|2006.09.18 10:02
|close
|1113
|0.10
|1.1191
|1.1410
|1.1155
|-14.30
|13922.72
|2231
|2006.09.18 10:02
|buy
|1116
|0.10
|1.1191
|1.0956
|1.1211
|2232
|2006.09.18 10:09
|buy
|1117
|0.10
|1.1173
|1.0956
|1.1193
|2233
|2006.09.19 04:29
|t/p
|1117
|0.10
|1.1193
|1.0956
|1.1193
|18.12
|13940.84
|2234
|2006.09.19 04:29
|close
|1116
|0.10
|1.1193
|1.0956
|1.1211
|2.04
|13942.88
|2235
|2006.09.19 04:29
|buy
|1118
|0.10
|1.1195
|1.0960
|1.1215
|2236
|2006.09.19 08:04
|t/p
|1118
|0.10
|1.1215
|1.0960
|1.1215
|17.83
|13960.71
|2237
|2006.09.19 08:04
|buy
|1119
|0.10
|1.1218
|1.0983
|1.1238
|2238
|2006.09.19 08:32
|buy
|1120
|0.10
|1.1200
|1.0983
|1.1220
|2239
|2006.09.19 10:18
|t/p
|1120
|0.10
|1.1220
|1.0983
|1.1220
|17.83
|13978.54
|2240
|2006.09.19 10:18
|close
|1119
|0.10
|1.1220
|1.0983
|1.1238
|1.78
|13980.32
|2241
|2006.09.19 10:18
|buy
|1121
|0.10
|1.1222
|1.0987
|1.1242
|2242
|2006.09.19 11:37
|t/p
|1121
|0.10
|1.1242
|1.0987
|1.1242
|17.79
|13998.11
|2243
|2006.09.19 11:37
|buy
|1122
|0.10
|1.1245
|1.1010
|1.1265
|2244
|2006.09.19 11:49
|buy
|1123
|0.10
|1.1227
|1.1010
|1.1247
|2245
|2006.09.19 12:51
|t/p
|1123
|0.10
|1.1247
|1.1010
|1.1247
|17.78
|14015.89
|2246
|2006.09.19 12:51
|close
|1122
|0.10
|1.1247
|1.1010
|1.1265
|1.78
|14017.67
|2247
|2006.09.19 12:51
|buy
|1124
|0.10
|1.1251
|1.1016
|1.1271
|2248
|2006.09.19 13:05
|t/p
|1124
|0.10
|1.1271
|1.1016
|1.1271
|17.74
|14035.41
|2249
|2006.09.19 13:05
|buy
|1125
|0.10
|1.1274
|1.1039
|1.1294
|2250
|2006.09.21 03:16
|buy
|1126
|0.10
|1.1256
|1.1039
|1.1276
|2251
|2006.09.21 03:57
|buy
|1127
|0.20
|1.1238
|1.1039
|1.1258
|2252
|2006.09.21 08:30
|buy
|1128
|0.30
|1.1219
|1.1038
|1.1239
|2253
|2006.09.21 08:46
|buy
|1129
|0.50
|1.1201
|1.1038
|1.1221
|2254
|2006.09.21 12:03
|buy
|1130
|0.80
|1.1183
|1.1038
|1.1203
|2255
|2006.09.21 19:07
|t/p
|1130
|0.80
|1.1203
|1.1038
|1.1203
|142.82
|14178.23
|2256
|2006.09.21 19:07
|close
|1129
|0.50
|1.1203
|1.1038
|1.1221
|8.93
|14187.16
|2257
|2006.09.21 19:07
|close
|1128
|0.30
|1.1203
|1.1038
|1.1239
|-42.85
|14144.31
|2258
|2006.09.21 19:07
|close
|1127
|0.20
|1.1203
|1.1039
|1.1258
|-62.48
|14081.83
|2259
|2006.09.21 19:07
|close
|1126
|0.10
|1.1204
|1.1039
|1.1276
|-46.41
|14035.42
|2260
|2006.09.21 19:07
|close
|1125
|0.10
|1.1203
|1.1039
|1.1294
|-62.37
|13973.05
|2261
|2006.09.21 19:07
|buy
|1131
|0.10
|1.1207
|1.0972
|1.1227
|2262
|2006.09.22 02:59
|buy
|1132
|0.10
|1.1189
|1.0972
|1.1209
|2263
|2006.09.22 03:45
|buy
|1133
|0.20
|1.1171
|1.0972
|1.1191
|2264
|2006.09.22 04:25
|buy
|1134
|0.30
|1.1153
|1.0972
|1.1173
|2265
|2006.09.22 05:42
|buy
|1135
|0.50
|1.1135
|1.0972
|1.1155
|2266
|2006.09.22 10:18
|t/p
|1135
|0.50
|1.1155
|1.0972
|1.1155
|89.65
|14062.70
|2267
|2006.09.22 10:18
|close
|1134
|0.30
|1.1155
|1.0972
|1.1173
|5.38
|14068.08
|2268
|2006.09.22 10:18
|close
|1133
|0.20
|1.1154
|1.0972
|1.1191
|-30.48
|14037.60
|2269
|2006.09.22 10:18
|close
|1132
|0.10
|1.1155
|1.0972
|1.1209
|-30.48
|14007.12
|2270
|2006.09.22 10:18
|close
|1131
|0.10
|1.1155
|1.0972
|1.1227
|-46.37
|13960.75
|2271
|2006.09.22 10:18
|buy
|1136
|0.10
|1.1159
|1.0924
|1.1179
|2272
|2006.09.22 10:54
|t/p
|1136
|0.10
|1.1179
|1.0924
|1.1179
|17.89
|13978.64
|2273
|2006.09.22 10:54
|buy
|1137
|0.10
|1.1182
|1.0947
|1.1202
|2274
|2006.09.25 02:18
|buy
|1138
|0.10
|1.1164
|1.0947
|1.1184
|2275
|2006.09.25 09:45
|buy
|1139
|0.20
|1.1146
|1.0947
|1.1166
|2276
|2006.09.25 10:39
|t/p
|1139
|0.20
|1.1166
|1.0947
|1.1166
|35.82
|14014.46
|2277
|2006.09.25 10:39
|close
|1138
|0.10
|1.1166
|1.0947
|1.1184
|1.79
|14016.25
|2278
|2006.09.25 10:40
|close
|1137
|0.10
|1.1165
|1.0947
|1.1202
|-14.98
|14001.27
|2279
|2006.09.25 10:40
|sell
|1140
|0.10
|1.1166
|1.1401
|1.1146
|2280
|2006.09.25 14:03
|t/p
|1140
|0.10
|1.1146
|1.1401
|1.1146
|17.94
|14019.21
|2281
|2006.09.25 14:03
|sell
|1141
|0.10
|1.1143
|1.1378
|1.1123
|2282
|2006.09.25 14:42
|sell
|1142
|0.10
|1.1161
|1.1378
|1.1141
|2283
|2006.09.26 02:34
|t/p
|1142
|0.10
|1.1141
|1.1378
|1.1141
|17.65
|14036.86
|2284
|2006.09.26 02:34
|close
|1141
|0.10
|1.1141
|1.1378
|1.1123
|1.50
|14038.36
|2285
|2006.09.26 02:35
|sell
|1143
|0.10
|1.1138
|1.1373
|1.1118
|2286
|2006.09.26 04:47
|sell
|1144
|0.10
|1.1156
|1.1373
|1.1136
|2287
|2006.09.26 10:25
|sell
|1145
|0.20
|1.1174
|1.1373
|1.1154
|2288
|2006.09.26 12:55
|t/p
|1145
|0.20
|1.1154
|1.1373
|1.1154
|35.86
|14074.22
|2289
|2006.09.26 12:55
|close
|1144
|0.10
|1.1154
|1.1373
|1.1136
|1.79
|14076.01
|2290
|2006.09.26 12:56
|close
|1143
|0.10
|1.1153
|1.1373
|1.1118
|-13.45
|14062.56
|2291
|2006.09.26 12:56
|buy
|1146
|0.10
|1.1154
|1.0919
|1.1174
|2292
|2006.09.26 14:59
|buy
|1147
|0.10
|1.1136
|1.0919
|1.1156
|2293
|2006.09.27 02:09
|t/p
|1147
|0.10
|1.1156
|1.0919
|1.1156
|18.18
|14080.74
|2294
|2006.09.27 02:09
|close
|1146
|0.10
|1.1156
|1.0919
|1.1174
|2.04
|14082.78
|2295
|2006.09.27 02:09
|buy
|1148
|0.10
|1.1158
|1.0923
|1.1178
|2296
|2006.09.27 08:20
|buy
|1149
|0.10
|1.1140
|1.0923
|1.1160
|2297
|2006.09.27 09:41
|t/p
|1149
|0.10
|1.1160
|1.0923
|1.1160
|17.92
|14100.70
|2298
|2006.09.27 09:41
|close
|1148
|0.10
|1.1160
|1.0923
|1.1178
|1.79
|14102.49
|2299
|2006.09.27 09:41
|sell
|1150
|0.10
|1.1158
|1.1393
|1.1138
|2300
|2006.09.27 13:56
|t/p
|1150
|0.10
|1.1138
|1.1393
|1.1138
|17.96
|14120.45
|2301
|2006.09.27 13:56
|sell
|1151
|0.10
|1.1135
|1.1370
|1.1115
|2302
|2006.09.27 14:40
|t/p
|1151
|0.10
|1.1115
|1.1370
|1.1115
|17.99
|14138.44
|2303
|2006.09.27 14:40
|sell
|1152
|0.10
|1.1112
|1.1347
|1.1092
|2304
|2006.09.27 14:48
|t/p
|1152
|0.10
|1.1092
|1.1347
|1.1092
|18.03
|14156.47
|2305
|2006.09.27 14:48
|sell
|1153
|0.10
|1.1089
|1.1324
|1.1069
|2306
|2006.09.27 15:17
|sell
|1154
|0.10
|1.1107
|1.1324
|1.1087
|2307
|2006.09.28 08:35
|sell
|1155
|0.20
|1.1125
|1.1324
|1.1105
|2308
|2006.09.28 09:31
|t/p
|1155
|0.20
|1.1105
|1.1324
|1.1105
|36.02
|14192.49
|2309
|2006.09.28 09:31
|close
|1154
|0.10
|1.1105
|1.1324
|1.1087
|0.89
|14193.38
|2310
|2006.09.28 09:31
|close
|1153
|0.10
|1.1107
|1.1324
|1.1069
|-17.12
|14176.26
|2311
|2006.09.28 09:31
|buy
|1156
|0.10
|1.1106
|1.0871
|1.1126
|2312
|2006.09.29 03:24
|t/p
|1156
|0.10
|1.1126
|1.0871
|1.1126
|18.23
|14194.49
|2313
|2006.09.29 03:24
|buy
|1157
|0.10
|1.1129
|1.0894
|1.1149
|2314
|2006.09.29 03:45
|t/p
|1157
|0.10
|1.1149
|1.0894
|1.1149
|17.94
|14212.43
|2315
|2006.09.29 03:45
|buy
|1158
|0.10
|1.1154
|1.0919
|1.1174
|2316
|2006.09.29 06:43
|buy
|1159
|0.10
|1.1136
|1.0919
|1.1156
|2317
|2006.09.29 07:39
|t/p
|1159
|0.10
|1.1156
|1.0919
|1.1156
|17.93
|14230.36
|2318
|2006.09.29 07:39
|close
|1158
|0.10
|1.1156
|1.0919
|1.1174
|1.79
|14232.15
|2319
|2006.09.29 07:39
|buy
|1160
|0.10
|1.1158
|1.0923
|1.1178
|2320
|2006.09.29 08:41
|t/p
|1160
|0.10
|1.1178
|1.0923
|1.1178
|17.89
|14250.04
|2321
|2006.09.29 08:41
|buy
|1161
|0.10
|1.1181
|1.0946
|1.1201
|2322
|2006.09.29 10:56
|buy
|1162
|0.10
|1.1162
|1.0945
|1.1182
|2323
|2006.09.29 11:44
|buy
|1163
|0.20
|1.1142
|1.0943
|1.1162
|2324
|2006.09.29 12:28
|t/p
|1163
|0.20
|1.1162
|1.0943
|1.1162
|35.84
|14285.88
|2325
|2006.09.29 12:28
|close
|1162
|0.10
|1.1162
|1.0945
|1.1182
|0.00
|14285.88
|2326
|2006.09.29 12:28
|close
|1161
|0.10
|1.1161
|1.0946
|1.1201
|-17.92
|14267.96
|2327
|2006.09.29 12:28
|sell
|1164
|0.10
|1.1162
|1.1397
|1.1142
|2328
|2006.09.29 13:18
|sell
|1165
|0.10
|1.1181
|1.1398
|1.1161
|2329
|2006.10.02 03:05
|sell
|1166
|0.20
|1.1200
|1.1399
|1.1180
|2330
|2006.10.02 05:55
|t/p
|1166
|0.20
|1.1180
|1.1399
|1.1180
|35.78
|14303.74
|2331
|2006.10.02 05:55
|close
|1165
|0.10
|1.1180
|1.1398
|1.1161
|0.59
|14304.32
|2332
|2006.10.02 05:55
|close
|1164
|0.10
|1.1179
|1.1397
|1.1142
|-15.51
|14288.81
|2333
|2006.10.02 05:55
|sell
|1167
|0.10
|1.1177
|1.1412
|1.1157
|2334
|2006.10.02 07:27
|sell
|1168
|0.10
|1.1195
|1.1412
|1.1175
|2335
|2006.10.02 08:32
|sell
|1169
|0.20
|1.1213
|1.1412
|1.1193
|2336
|2006.10.02 09:18
|t/p
|1169
|0.20
|1.1193
|1.1412
|1.1193
|35.74
|14324.55
|2337
|2006.10.02 09:18
|close
|1168
|0.10
|1.1192
|1.1412
|1.1175
|2.68
|14327.23
|2338
|2006.10.02 09:19
|close
|1167
|0.10
|1.1193
|1.1412
|1.1157
|-14.29
|14312.94
|2339
|2006.10.02 09:19
|sell
|1170
|0.10
|1.1190
|1.1425
|1.1170
|2340
|2006.10.02 09:35
|t/p
|1170
|0.10
|1.1170
|1.1425
|1.1170
|17.91
|14330.85
|2341
|2006.10.02 09:35
|sell
|1171
|0.10
|1.1167
|1.1402
|1.1147
|2342
|2006.10.03 07:43
|sell
|1172
|0.10
|1.1185
|1.1402
|1.1165
|2343
|2006.10.03 08:35
|sell
|1173
|0.20
|1.1204
|1.1403
|1.1184
|2344
|2006.10.03 16:00
|sell
|1174
|0.30
|1.1222
|1.1403
|1.1202
|2345
|2006.10.04 02:29
|sell
|1175
|0.50
|1.1240
|1.1403
|1.1220
|2346
|2006.10.04 04:33
|sell
|1176
|0.80
|1.1259
|1.1404
|1.1239
|2347
|2006.10.04 04:46
|sell
|1177
|1.30
|1.1278
|1.1405
|1.1258
|2348
|2006.10.04 11:21
|sell
|1178
|2.10
|1.1296
|1.1405
|1.1276
|2349
|2006.10.04 13:13
|t/p
|1178
|2.10
|1.1276
|1.1405
|1.1276
|372.47
|14703.32
|2350
|2006.10.04 13:13
|close
|1177
|1.30
|1.1276
|1.1405
|1.1258
|23.06
|14726.38
|2351
|2006.10.04 13:13
|close
|1176
|0.80
|1.1277
|1.1404
|1.1239
|-127.69
|14598.69
|2352
|2006.10.04 13:13
|close
|1175
|0.50
|1.1277
|1.1403
|1.1220
|-164.05
|14434.64
|2353
|2006.10.04 13:13
|close
|1174
|0.30
|1.1274
|1.1403
|1.1202
|-139.28
|14295.36
|2354
|2006.10.04 13:13
|close
|1173
|0.20
|1.1275
|1.1403
|1.1184
|-126.55
|14168.81
|2355
|2006.10.04 13:13
|close
|1172
|0.10
|1.1276
|1.1402
|1.1165
|-81.00
|14087.81
|2356
|2006.10.04 13:13
|close
|1171
|0.10
|1.1275
|1.1402
|1.1147
|-96.40
|13991.41
|2357
|2006.10.04 13:13
|sell
|1179
|0.10
|1.1273
|1.1508
|1.1253
|2358
|2006.10.04 19:09
|t/p
|1179
|0.10
|1.1253
|1.1508
|1.1253
|17.77
|14009.18
|2359
|2006.10.04 19:09
|sell
|1180
|0.10
|1.1250
|1.1485
|1.1230
|2360
|2006.10.05 03:41
|sell
|1181
|0.10
|1.1268
|1.1485
|1.1248
|2361
|2006.10.05 16:12
|t/p
|1181
|0.10
|1.1248
|1.1485
|1.1248
|17.78
|14026.96
|2362
|2006.10.05 16:12
|close
|1180
|0.10
|1.1248
|1.1485
|1.1230
|0.87
|14027.83
|2363
|2006.10.05 16:12
|sell
|1182
|0.10
|1.1244
|1.1479
|1.1224
|2364
|2006.10.05 19:15
|sell
|1183
|0.10
|1.1262
|1.1479
|1.1242
|2365
|2006.10.06 03:37
|t/p
|1183
|0.10
|1.1242
|1.1479
|1.1242
|17.49
|14045.31
|2366
|2006.10.06 03:37
|close
|1182
|0.10
|1.1242
|1.1479
|1.1224
|1.48
|14046.79
|2367
|2006.10.06 03:37
|sell
|1184
|0.10
|1.1239
|1.1474
|1.1219
|2368
|2006.10.06 05:42
|t/p
|1184
|0.10
|1.1219
|1.1474
|1.1219
|17.83
|14064.62
|2369
|2006.10.06 05:42
|sell
|1185
|0.10
|1.1216
|1.1451
|1.1196
|2370
|2006.10.06 07:58
|sell
|1186
|0.10
|1.1234
|1.1451
|1.1214
|2371
|2006.10.06 08:31
|t/p
|1186
|0.10
|1.1214
|1.1451
|1.1214
|17.83
|14082.45
|2372
|2006.10.06 08:31
|close
|1185
|0.10
|1.1214
|1.1451
|1.1196
|1.78
|14084.23
|2373
|2006.10.06 08:31
|sell
|1187
|0.10
|1.1213
|1.1448
|1.1193
|2374
|2006.10.06 08:31
|sell
|1188
|0.10
|1.1231
|1.1448
|1.1211
|2375
|2006.10.06 08:32
|sell
|1189
|0.20
|1.1249
|1.1448
|1.1229
|2376
|2006.10.06 09:08
|sell
|1190
|0.30
|1.1267
|1.1448
|1.1247
|2377
|2006.10.06 09:23
|t/p
|1190
|0.30
|1.1247
|1.1448
|1.1247
|53.35
|14137.58
|2378
|2006.10.06 09:23
|close
|1189
|0.20
|1.1247
|1.1448
|1.1229
|3.56
|14141.14
|2379
|2006.10.06 09:23
|close
|1188
|0.10
|1.1248
|1.1448
|1.1211
|-15.11
|14126.03
|2380
|2006.10.06 09:23
|close
|1187
|0.10
|1.1247
|1.1448
|1.1193
|-30.23
|14095.80
|2381
|2006.10.06 09:24
|buy
|1191
|0.10
|1.1246
|1.1011
|1.1266
|2382
|2006.10.06 09:50
|t/p
|1191
|0.10
|1.1266
|1.1011
|1.1266
|17.75
|14113.55
|2383
|2006.10.06 09:50
|buy
|1192
|0.10
|1.1269
|1.1034
|1.1289
|2384
|2006.10.06 12:57
|buy
|1193
|0.10
|1.1251
|1.1034
|1.1271
|2385
|2006.10.09 07:08
|buy
|1194
|0.20
|1.1233
|1.1034
|1.1253
|2386
|2006.10.09 10:33
|buy
|1195
|0.30
|1.1215
|1.1034
|1.1235
|2387
|2006.10.09 11:29
|t/p
|1195
|0.30
|1.1235
|1.1034
|1.1235
|53.40
|14166.95
|2388
|2006.10.09 11:29
|close
|1194
|0.20
|1.1235
|1.1034
|1.1253
|3.56
|14170.51
|2389
|2006.10.09 11:30
|close
|1193
|0.10
|1.1234
|1.1034
|1.1271
|-14.88
|14155.63
|2390
|2006.10.09 11:30
|close
|1192
|0.10
|1.1235
|1.1034
|1.1289
|-30.01
|14125.62
|2391
|2006.10.09 11:32
|buy
|1196
|0.10
|1.1239
|1.1004
|1.1259
|2392
|2006.10.09 21:48
|t/p
|1196
|0.10
|1.1259
|1.1004
|1.1259
|17.76
|14143.38
|2393
|2006.10.09 21:48
|buy
|1197
|0.10
|1.1262
|1.1027
|1.1282
|2394
|2006.10.10 04:19
|buy
|1198
|0.10
|1.1244
|1.1027
|1.1264
|2395
|2006.10.10 04:34
|t/p
|1198
|0.10
|1.1264
|1.1027
|1.1264
|17.76
|14161.14
|2396
|2006.10.10 04:34
|close
|1197
|0.10
|1.1264
|1.1027
|1.1282
|2.03
|14163.18
|2397
|2006.10.10 04:34
|sell
|1199
|0.10
|1.1265
|1.1500
|1.1245
|2398
|2006.10.10 06:59
|sell
|1200
|0.10
|1.1283
|1.1500
|1.1263
|2399
|2006.10.10 09:10
|sell
|1201
|0.20
|1.1301
|1.1500
|1.1281
|2400
|2006.10.10 09:45
|sell
|1202
|0.30
|1.1320
|1.1501
|1.1300
|2401
|2006.10.10 23:33
|sell
|1203
|0.50
|1.1339
|1.1502
|1.1319
|2402
|2006.10.11 02:42
|sell
|1204
|0.80
|1.1357
|1.1502
|1.1337
|2403
|2006.10.11 06:42
|t/p
|1204
|0.80
|1.1337
|1.1502
|1.1337
|141.13
|14304.31
|2404
|2006.10.11 06:42
|close
|1203
|0.50
|1.1337
|1.1502
|1.1319
|7.30
|14311.61
|2405
|2006.10.11 06:42
|close
|1202
|0.30
|1.1338
|1.1501
|1.1300
|-48.54
|14263.07
|2406
|2006.10.11 06:42
|close
|1201
|0.20
|1.1339
|1.1500
|1.1281
|-67.64
|14195.43
|2407
|2006.10.11 06:42
|close
|1200
|0.10
|1.1338
|1.1500
|1.1263
|-48.81
|14146.61
|2408
|2006.10.11 06:43
|close
|1199
|0.10
|1.1337
|1.1500
|1.1245
|-63.81
|14082.80
|2409
|2006.10.11 06:43
|sell
|1205
|0.10
|1.1333
|1.1568
|1.1313
|2410
|2006.10.11 07:09
|sell
|1206
|0.10
|1.1351
|1.1568
|1.1331
|2411
|2006.10.11 09:30
|sell
|1207
|0.20
|1.1369
|1.1568
|1.1349
|2412
|2006.10.11 11:50
|t/p
|1207
|0.20
|1.1349
|1.1568
|1.1349
|35.25
|14118.05
|2413
|2006.10.11 11:50
|close
|1206
|0.10
|1.1349
|1.1568
|1.1331
|1.76
|14119.81
|2414
|2006.10.11 11:50
|close
|1205
|0.10
|1.1350
|1.1568
|1.1313
|-14.98
|14104.83
|2415
|2006.10.11 11:50
|sell
|1208
|0.10
|1.1346
|1.1581
|1.1326
|2416
|2006.10.11 12:58
|sell
|1209
|0.10
|1.1364
|1.1581
|1.1344
|2417
|2006.10.11 14:31
|sell
|1210
|0.20
|1.1383
|1.1582
|1.1363
|2418
|2006.10.12 02:49
|t/p
|1210
|0.20
|1.1363
|1.1582
|1.1363
|33.38
|14138.21
|2419
|2006.10.12 02:49
|close
|1209
|0.10
|1.1363
|1.1581
|1.1344
|-0.03
|14138.18
|2420
|2006.10.12 02:49
|close
|1208
|0.10
|1.1362
|1.1581
|1.1326
|-14.99
|14123.19
|2421
|2006.10.12 02:49
|sell
|1211
|0.10
|1.1360
|1.1595
|1.1340
|2422
|2006.10.12 08:21
|sell
|1212
|0.10
|1.1379
|1.1596
|1.1359
|2423
|2006.10.12 08:40
|t/p
|1212
|0.10
|1.1359
|1.1596
|1.1359
|17.61
|14140.80
|2424
|2006.10.12 08:40
|close
|1211
|0.10
|1.1359
|1.1595
|1.1340
|0.88
|14141.68
|2425
|2006.10.12 08:40
|buy
|1213
|0.10
|1.1358
|1.1123
|1.1378
|2426
|2006.10.12 16:22
|buy
|1214
|0.10
|1.1340
|1.1123
|1.1360
|2427
|2006.10.13 08:32
|t/p
|1214
|0.10
|1.1360
|1.1123
|1.1360
|17.86
|14159.54
|2428
|2006.10.13 08:32
|close
|1213
|0.10
|1.1360
|1.1123
|1.1378
|2.01
|14161.55
|2429
|2006.10.13 08:32
|buy
|1215
|0.10
|1.1363
|1.1128
|1.1383
|2430
|2006.10.13 10:01
|t/p
|1215
|0.10
|1.1383
|1.1128
|1.1383
|17.57
|14179.12
|2431
|2006.10.13 10:01
|buy
|1216
|0.10
|1.1386
|1.1151
|1.1406
|2432
|2006.10.13 11:45
|buy
|1217
|0.10
|1.1368
|1.1151
|1.1388
|2433
|2006.10.16 02:00
|t/p
|1217
|0.10
|1.1388
|1.1151
|1.1388
|17.81
|14196.93
|2434
|2006.10.16 02:00
|close
|1216
|0.10
|1.1388
|1.1151
|1.1406
|2.01
|14198.94
|2435
|2006.10.16 02:00
|buy
|1218
|0.10
|1.1390
|1.1155
|1.1410
|2436
|2006.10.16 03:24
|buy
|1219
|0.10
|1.1372
|1.1155
|1.1392
|2437
|2006.10.16 09:12
|buy
|1220
|0.20
|1.1354
|1.1155
|1.1374
|2438
|2006.10.16 10:17
|t/p
|1220
|0.20
|1.1374
|1.1155
|1.1374
|35.17
|14234.11
|2439
|2006.10.16 10:17
|close
|1219
|0.10
|1.1374
|1.1155
|1.1392
|1.76
|14235.87
|2440
|2006.10.16 10:17
|close
|1218
|0.10
|1.1375
|1.1155
|1.1410
|-13.19
|14222.68
|2441
|2006.10.16 10:17
|sell
|1221
|0.10
|1.1374
|1.1609
|1.1354
|2442
|2006.10.17 06:15
|t/p
|1221
|0.10
|1.1354
|1.1609
|1.1354
|17.31
|14239.99
|2443
|2006.10.17 06:15
|sell
|1222
|0.10
|1.1351
|1.1586
|1.1331
|2444
|2006.10.17 08:14
|sell
|1223
|0.10
|1.1369
|1.1586
|1.1349
|2445
|2006.10.17 09:06
|sell
|1224
|0.20
|1.1387
|1.1586
|1.1367
|2446
|2006.10.17 14:51
|sell
|1225
|0.30
|1.1405
|1.1586
|1.1385
|2447
|2006.10.18 05:16
|t/p
|1225
|0.30
|1.1385
|1.1586
|1.1385
|51.79
|14291.78
|2448
|2006.10.18 05:16
|close
|1224
|0.20
|1.1385
|1.1586
|1.1367
|2.90
|14294.68
|2449
|2006.10.18 05:16
|close
|1223
|0.10
|1.1385
|1.1586
|1.1349
|-14.35
|14280.32
|2450
|2006.10.18 05:16
|close
|1222
|0.10
|1.1386
|1.1586
|1.1331
|-31.04
|14249.28
|2451
|2006.10.18 05:16
|sell
|1226
|0.10
|1.1382
|1.1617
|1.1362
|2452
|2006.10.18 08:31
|sell
|1227
|0.10
|1.1402
|1.1619
|1.1382
|2453
|2006.10.18 10:42
|t/p
|1227
|0.10
|1.1382
|1.1619
|1.1382
|17.57
|14266.85
|2454
|2006.10.18 10:42
|close
|1226
|0.10
|1.1382
|1.1617
|1.1362
|0.00
|14266.85
|2455
|2006.10.18 10:42
|sell
|1228
|0.10
|1.1380
|1.1615
|1.1360
|2456
|2006.10.18 13:37
|t/p
|1228
|0.10
|1.1360
|1.1615
|1.1360
|17.61
|14284.46
|2457
|2006.10.18 13:37
|sell
|1229
|0.10
|1.1356
|1.1591
|1.1336
|2458
|2006.10.19 09:52
|t/p
|1229
|0.10
|1.1336
|1.1591
|1.1336
|16.73
|14301.19
|2459
|2006.10.19 09:52
|sell
|1230
|0.10
|1.1333
|1.1568
|1.1313
|2460
|2006.10.19 10:20
|sell
|1231
|0.10
|1.1351
|1.1568
|1.1331
|2461
|2006.10.19 11:42
|t/p
|1231
|0.10
|1.1331
|1.1568
|1.1331
|17.65
|14318.84
|2462
|2006.10.19 11:42
|close
|1230
|0.10
|1.1331
|1.1568
|1.1313
|1.77
|14320.61
|2463
|2006.10.19 11:42
|sell
|1232
|0.10
|1.1330
|1.1565
|1.1310
|2464
|2006.10.19 12:01
|t/p
|1232
|0.10
|1.1310
|1.1565
|1.1310
|17.69
|14338.30
|2465
|2006.10.19 12:01
|sell
|1233
|0.10
|1.1306
|1.1541
|1.1286
|2466
|2006.10.19 14:37
|t/p
|1233
|0.10
|1.1286
|1.1541
|1.1286
|17.72
|14356.02
|2467
|2006.10.19 14:37
|sell
|1234
|0.10
|1.1283
|1.1518
|1.1263
|2468
|2006.10.20 05:00
|t/p
|1234
|0.10
|1.1263
|1.1518
|1.1263
|17.46
|14373.48
|2469
|2006.10.20 05:00
|sell
|1235
|0.10
|1.1260
|1.1495
|1.1240
|2470
|2006.10.20 07:27
|t/p
|1235
|0.10
|1.1240
|1.1495
|1.1240
|17.79
|14391.27
|2471
|2006.10.20 07:27
|sell
|1236
|0.10
|1.1237
|1.1472
|1.1217
|2472
|2006.10.20 08:14
|t/p
|1236
|0.10
|1.1217
|1.1472
|1.1217
|17.83
|14409.10
|2473
|2006.10.20 08:14
|sell
|1237
|0.10
|1.1214
|1.1449
|1.1194
|2474
|2006.10.20 09:52
|sell
|1238
|0.10
|1.1232
|1.1449
|1.1212
|2475
|2006.10.20 11:21
|sell
|1239
|0.20
|1.1250
|1.1449
|1.1230
|2476
|2006.10.23 04:24
|sell
|1240
|0.30
|1.1268
|1.1449
|1.1248
|2477
|2006.10.23 13:01
|sell
|1241
|0.50
|1.1286
|1.1449
|1.1266
|2478
|2006.10.24 02:50
|sell
|1242
|0.80
|1.1305
|1.1450
|1.1285
|2479
|2006.10.24 11:03
|t/p
|1242
|0.80
|1.1285
|1.1450
|1.1285
|141.78
|14550.88
|2480
|2006.10.24 11:03
|close
|1241
|0.50
|1.1285
|1.1449
|1.1266
|2.91
|14553.79
|2481
|2006.10.24 11:03
|close
|1240
|0.30
|1.1286
|1.1449
|1.1248
|-48.76
|14505.03
|2482
|2006.10.24 11:03
|close
|1239
|0.20
|1.1285
|1.1449
|1.1230
|-63.24
|14441.78
|2483
|2006.10.24 11:03
|close
|1238
|0.10
|1.1286
|1.1449
|1.1212
|-48.46
|14393.32
|2484
|2006.10.24 11:03
|close
|1237
|0.10
|1.1287
|1.1449
|1.1194
|-65.29
|14328.04
|2485
|2006.10.24 11:04
|sell
|1243
|0.10
|1.1283
|1.1518
|1.1263
|2486
|2006.10.24 11:42
|t/p
|1243
|0.10
|1.1263
|1.1518
|1.1263
|17.76
|14345.80
|2487
|2006.10.24 11:42
|sell
|1244
|0.10
|1.1260
|1.1495
|1.1240
|2488
|2006.10.25 04:27
|sell
|1245
|0.10
|1.1278
|1.1495
|1.1258
|2489
|2006.10.25 10:35
|t/p
|1245
|0.10
|1.1258
|1.1495
|1.1258
|17.77
|14363.57
|2490
|2006.10.25 10:35
|close
|1244
|0.10
|1.1258
|1.1495
|1.1240
|1.48
|14365.04
|2491
|2006.10.25 10:35
|sell
|1246
|0.10
|1.1255
|1.1490
|1.1235
|2492
|2006.10.25 17:04
|t/p
|1246
|0.10
|1.1235
|1.1490
|1.1235
|17.80
|14382.84
|2493
|2006.10.25 17:04
|sell
|1247
|0.10
|1.1232
|1.1467
|1.1212
|2494
|2006.10.26 06:09
|sell
|1248
|0.10
|1.1250
|1.1467
|1.1230
|2495
|2006.10.26 08:14
|sell
|1249
|0.20
|1.1268
|1.1467
|1.1248
|2496
|2006.10.26 09:13
|sell
|1250
|0.30
|1.1286
|1.1467
|1.1266
|2497
|2006.10.26 10:09
|sell
|1251
|0.50
|1.1304
|1.1467
|1.1284
|2498
|2006.10.26 10:46
|t/p
|1251
|0.50
|1.1284
|1.1467
|1.1284
|88.62
|14471.46
|2499
|2006.10.26 10:46
|close
|1250
|0.30
|1.1284
|1.1467
|1.1266
|5.32
|14476.78
|2500
|2006.10.26 10:46
|close
|1249
|0.20
|1.1285
|1.1467
|1.1248
|-30.13
|14446.65
|2501
|2006.10.26 10:46
|close
|1248
|0.10
|1.1284
|1.1467
|1.1230
|-30.13
|14416.52
|2502
|2006.10.26 10:46
|close
|1247
|0.10
|1.1285
|1.1467
|1.1212
|-47.87
|14368.65
|2503
|2006.10.26 10:46
|buy
|1252
|0.10
|1.1285
|1.1050
|1.1305
|2504
|2006.10.26 11:01
|buy
|1253
|0.10
|1.1267
|1.1050
|1.1287
|2505
|2006.10.26 11:59
|buy
|1254
|0.20
|1.1249
|1.1050
|1.1269
|2506
|2006.10.26 12:24
|buy
|1255
|0.30
|1.1231
|1.1050
|1.1251
|2507
|2006.10.27 02:51
|t/p
|1255
|0.30
|1.1251
|1.1050
|1.1251
|54.08
|14422.74
|2508
|2006.10.27 02:51
|close
|1254
|0.20
|1.1251
|1.1050
|1.1269
|4.06
|14426.80
|2509
|2006.10.27 02:51
|close
|1253
|0.10
|1.1250
|1.1050
|1.1287
|-14.86
|14411.94
|2510
|2006.10.27 02:53
|close
|1252
|0.10
|1.1249
|1.1050
|1.1305
|-31.75
|14380.19
|2511
|2006.10.27 02:53
|buy
|1256
|0.10
|1.1253
|1.1018
|1.1273
|2512
|2006.10.27 07:01
|buy
|1257
|0.10
|1.1235
|1.1018
|1.1255
|2513
|2006.10.27 07:14
|t/p
|1257
|0.10
|1.1255
|1.1018
|1.1255
|17.77
|14397.96
|2514
|2006.10.27 07:14
|close
|1256
|0.10
|1.1255
|1.1018
|1.1273
|1.78
|14399.74
|2515
|2006.10.27 07:14
|buy
|1258
|0.10
|1.1256
|1.1021
|1.1276
|2516
|2006.10.27 08:26
|buy
|1259
|0.10
|1.1238
|1.1021
|1.1258
|2517
|2006.10.27 08:44
|buy
|1260
|0.20
|1.1220
|1.1021
|1.1240
|2518
|2006.10.27 09:12
|buy
|1261
|0.30
|1.1202
|1.1021
|1.1222
|2519
|2006.10.27 09:13
|buy
|1262
|0.50
|1.1183
|1.1020
|1.1203
|2520
|2006.10.29 20:52
|t/p
|1262
|0.50
|1.1203
|1.1020
|1.1203
|89.26
|14489.00
|2521
|2006.10.29 20:52
|close
|1261
|0.30
|1.1203
|1.1021
|1.1222
|2.68
|14491.68
|2522
|2006.10.29 20:53
|close
|1260
|0.20
|1.1202
|1.1021
|1.1240
|-32.14
|14459.54
|2523
|2006.10.29 21:00
|close
|1259
|0.10
|1.1201
|1.1021
|1.1258
|-33.03
|14426.51
|2524
|2006.10.29 21:00
|close
|1258
|0.10
|1.1200
|1.1021
|1.1276
|-50.00
|14376.51
|2525
|2006.10.29 21:00
|buy
|1263
|0.10
|1.1203
|1.0968
|1.1223
|2526
|2006.10.29 21:51
|buy
|1264
|0.10
|1.1184
|1.0967
|1.1204
|2527
|2006.10.30 04:25
|t/p
|1264
|0.10
|1.1204
|1.0967
|1.1204
|18.10
|14394.61
|2528
|2006.10.30 04:25
|close
|1263
|0.10
|1.1204
|1.0968
|1.1223
|1.14
|14395.75
|2529
|2006.10.30 04:25
|buy
|1265
|0.10
|1.1208
|1.0973
|1.1228
|2530
|2006.10.30 06:03
|t/p
|1265
|0.10
|1.1228
|1.0973
|1.1228
|17.81
|14413.56
|2531
|2006.10.30 06:03
|buy
|1266
|0.10
|1.1231
|1.0996
|1.1251
|2532
|2006.10.30 07:12
|buy
|1267
|0.10
|1.1213
|1.0996
|1.1233
|2533
|2006.10.30 10:36
|t/p
|1267
|0.10
|1.1233
|1.0996
|1.1233
|17.80
|14431.36
|2534
|2006.10.30 10:36
|close
|1266
|0.10
|1.1233
|1.0996
|1.1251
|1.78
|14433.14
|2535
|2006.10.30 10:36
|buy
|1268
|0.10
|1.1237
|1.1002
|1.1257
|2536
|2006.10.30 13:03
|t/p
|1268
|0.10
|1.1257
|1.1002
|1.1257
|17.77
|14450.91
|2537
|2006.10.30 13:03
|buy
|1269
|0.10
|1.1260
|1.1025
|1.1280
|2538
|2006.10.31 04:43
|t/p
|1269
|0.10
|1.1280
|1.1025
|1.1280
|17.98
|14468.90
|2539
|2006.10.31 04:43
|buy
|1270
|0.10
|1.1283
|1.1048
|1.1303
|2540
|2006.10.31 08:52
|buy
|1271
|0.10
|1.1265
|1.1048
|1.1285
|2541
|2006.10.31 10:02
|buy
|1272
|0.20
|1.1247
|1.1048
|1.1267
|2542
|2006.10.31 10:31
|buy
|1273
|0.30
|1.1229
|1.1048
|1.1249
|2543
|2006.10.31 11:00
|buy
|1274
|0.50
|1.1211
|1.1048
|1.1231
|2544
|2006.10.31 16:01
|t/p
|1274
|0.50
|1.1231
|1.1048
|1.1231
|89.03
|14557.93
|2545
|2006.10.31 16:01
|close
|1273
|0.30
|1.1232
|1.1048
|1.1249
|8.01
|14565.94
|2546
|2006.10.31 16:01
|close
|1272
|0.20
|1.1230
|1.1048
|1.1267
|-30.28
|14535.66
|2547
|2006.10.31 16:01
|close
|1271
|0.10
|1.1229
|1.1048
|1.1285
|-32.06
|14503.60
|2548
|2006.10.31 16:01
|close
|1270
|0.10
|1.1228
|1.1048
|1.1303
|-48.98
|14454.62
|2549
|2006.10.31 16:01
|sell
|1275
|0.10
|1.1229
|1.1464
|1.1209
|2550
|2006.10.31 23:33
|sell
|1276
|0.10
|1.1247
|1.1464
|1.1227
|2551
|2006.11.01 01:56
|sell
|1277
|0.20
|1.1265
|1.1464
|1.1245
|2552
|2006.11.01 02:18
|sell
|1278
|0.30
|1.1283
|1.1464
|1.1263
|2553
|2006.11.01 02:39
|sell
|1279
|0.50
|1.1304
|1.1467
|1.1284
|2554
|2006.11.01 07:19
|sell
|1280
|0.80
|1.1323
|1.1468
|1.1303
|2555
|2006.11.01 07:30
|sell
|1281
|1.30
|1.1341
|1.1468
|1.1321
|2556
|2006.11.01 09:01
|t/p
|1281
|1.30
|1.1321
|1.1468
|1.1321
|229.69
|14684.31
|2557
|2006.11.01 09:01
|close
|1280
|0.80
|1.1320
|1.1468
|1.1303
|21.20
|14705.51
|2558
|2006.11.01 09:01
|close
|1279
|0.50
|1.1319
|1.1467
|1.1284
|-66.26
|14639.25
|2559
|2006.11.01 09:01
|close
|1278
|0.30
|1.1320
|1.1464
|1.1263
|-98.06
|14541.19
|2560
|2006.11.01 09:01
|close
|1277
|0.20
|1.1321
|1.1464
|1.1245
|-98.93
|14442.26
|2561
|2006.11.01 09:01
|close
|1276
|0.10
|1.1320
|1.1464
|1.1227
|-64.79
|14377.46
|2562
|2006.11.01 09:01
|close
|1275
|0.10
|1.1321
|1.1464
|1.1209
|-81.56
|14295.90
|2563
|2006.11.01 09:01
|buy
|1282
|0.10
|1.1320
|1.1085
|1.1340
|2564
|2006.11.01 10:07
|buy
|1283
|0.10
|1.1302
|1.1085
|1.1322
|2565
|2006.11.01 10:10
|buy
|1284
|0.20
|1.1284
|1.1085
|1.1304
|2566
|2006.11.01 10:17
|t/p
|1284
|0.20
|1.1304
|1.1085
|1.1304
|35.39
|14331.29
|2567
|2006.11.01 10:17
|close
|1283
|0.10
|1.1304
|1.1085
|1.1322
|1.77
|14333.06
|2568
|2006.11.01 10:17
|close
|1282
|0.10
|1.1304
|1.1085
|1.1340
|-14.15
|14318.91
|2569
|2006.11.01 10:17
|sell
|1285
|0.10
|1.1304
|1.1539
|1.1284
|2570
|2006.11.01 12:08
|sell
|1286
|0.10
|1.1322
|1.1539
|1.1302
|2571
|2006.11.02 08:13
|sell
|1287
|0.20
|1.1341
|1.1540
|1.1321
|2572
|2006.11.02 09:00
|sell
|1288
|0.30
|1.1360
|1.1541
|1.1340
|2573
|2006.11.02 15:06
|t/p
|1288
|0.30
|1.1340
|1.1541
|1.1340
|52.91
|14371.82
|2574
|2006.11.02 15:06
|close
|1287
|0.20
|1.1340
|1.1540
|1.1321
|1.76
|14373.58
|2575
|2006.11.02 15:06
|close
|1286
|0.10
|1.1339
|1.1539
|1.1302
|-15.90
|14357.68
|2576
|2006.11.02 15:06
|close
|1285
|0.10
|1.1339
|1.1539
|1.1284
|-31.78
|14325.90
|2577
|2006.11.02 15:06
|sell
|1289
|0.10
|1.1337
|1.1572
|1.1317
|2578
|2006.11.03 07:01
|t/p
|1289
|0.10
|1.1317
|1.1572
|1.1317
|17.37
|14343.26
|2579
|2006.11.03 07:01
|buy
|1290
|0.10
|1.1315
|1.1080
|1.1335
|2580
|2006.11.03 07:01
|buy
|1291
|0.10
|1.1297
|1.1080
|1.1317
|2581
|2006.11.03 08:16
|buy
|1292
|0.20
|1.1279
|1.1080
|1.1299
|2582
|2006.11.03 08:31
|t/p
|1292
|0.20
|1.1299
|1.1080
|1.1299
|35.40
|14378.66
|2583
|2006.11.03 08:31
|close
|1291
|0.10
|1.1299
|1.1080
|1.1317
|1.77
|14380.43
|2584
|2006.11.03 08:31
|close
|1290
|0.10
|1.1301
|1.1080
|1.1335
|-12.39
|14368.04
|2585
|2006.11.03 08:31
|sell
|1293
|0.10
|1.1302
|1.1537
|1.1282
|2586
|2006.11.06 03:38
|sell
|1294
|0.10
|1.1320
|1.1537
|1.1300
|2587
|2006.11.06 05:03
|sell
|1295
|0.20
|1.1339
|1.1538
|1.1319
|2588
|2006.11.06 06:16
|sell
|1296
|0.30
|1.1357
|1.1538
|1.1337
|2589
|2006.11.06 09:06
|t/p
|1296
|0.30
|1.1337
|1.1538
|1.1337
|52.92
|14420.96
|2590
|2006.11.06 09:06
|close
|1295
|0.20
|1.1337
|1.1538
|1.1319
|3.53
|14424.49
|2591
|2006.11.06 09:06
|close
|1294
|0.10
|1.1337
|1.1537
|1.1300
|-15.00
|14409.49
|2592
|2006.11.06 09:06
|close
|1293
|0.10
|1.1335
|1.1537
|1.1282
|-29.41
|14380.08
|2593
|2006.11.06 09:06
|sell
|1297
|0.10
|1.1331
|1.1566
|1.1311
|2594
|2006.11.06 10:58
|t/p
|1297
|0.10
|1.1311
|1.1566
|1.1311
|17.68
|14397.76
|2595
|2006.11.06 10:58
|sell
|1298
|0.10
|1.1308
|1.1543
|1.1288
|2596
|2006.11.06 19:53
|t/p
|1298
|0.10
|1.1288
|1.1543
|1.1288
|17.72
|14415.48
|2597
|2006.11.06 19:53
|sell
|1299
|0.10
|1.1285
|1.1520
|1.1265
|2598
|2006.11.07 05:07
|sell
|1300
|0.10
|1.1303
|1.1520
|1.1283
|2599
|2006.11.07 08:00
|t/p
|1300
|0.10
|1.1283
|1.1520
|1.1283
|17.73
|14433.21
|2600
|2006.11.07 08:00
|close
|1299
|0.10
|1.1283
|1.1520
|1.1265
|1.47
|14434.67
|2601
|2006.11.07 08:00
|buy
|1301
|0.10
|1.1283
|1.1048
|1.1303
|2602
|2006.11.07 08:58
|buy
|1302
|0.10
|1.1265
|1.1048
|1.1285
|2603
|2006.11.07 11:10
|t/p
|1302
|0.10
|1.1285
|1.1048
|1.1285
|17.72
|14452.39
|2604
|2006.11.07 11:10
|close
|1301
|0.10
|1.1291
|1.1048
|1.1303
|7.09
|14459.48
|2605
|2006.11.07 11:10
|buy
|1303
|0.10
|1.1295
|1.1060
|1.1315
|2606
|2006.11.07 11:59
|buy
|1304
|0.10
|1.1277
|1.1060
|1.1297
|2607
|2006.11.07 18:19
|t/p
|1304
|0.10
|1.1297
|1.1060
|1.1297
|17.70
|14477.18
|2608
|2006.11.07 18:19
|close
|1303
|0.10
|1.1297
|1.1060
|1.1315
|1.77
|14478.95
|2609
|2006.11.07 18:19
|buy
|1305
|0.10
|1.1302
|1.1067
|1.1322
|2610
|2006.11.08 04:50
|buy
|1306
|0.10
|1.1284
|1.1067
|1.1304
|2611
|2006.11.08 05:37
|t/p
|1306
|0.10
|1.1304
|1.1067
|1.1304
|17.69
|14496.64
|2612
|2006.11.08 05:37
|close
|1305
|0.10
|1.1304
|1.1067
|1.1322
|2.02
|14498.67
|2613
|2006.11.08 05:37
|sell
|1307
|0.10
|1.1303
|1.1538
|1.1283
|2614
|2006.11.08 09:11
|sell
|1308
|0.10
|1.1322
|1.1539
|1.1302
|2615
|2006.11.08 10:27
|t/p
|1308
|0.10
|1.1302
|1.1539
|1.1302
|17.70
|14516.37
|2616
|2006.11.08 10:27
|close
|1307
|0.10
|1.1302
|1.1538
|1.1283
|0.88
|14517.25
|2617
|2006.11.08 10:27
|sell
|1309
|0.10
|1.1298
|1.1533
|1.1278
|2618
|2006.11.08 11:06
|t/p
|1309
|0.10
|1.1278
|1.1533
|1.1278
|17.73
|14534.98
|2619
|2006.11.08 11:06
|sell
|1310
|0.10
|1.1275
|1.1510
|1.1255
|2620
|2006.11.08 14:07
|sell
|1311
|0.10
|1.1293
|1.1510
|1.1273
|2621
|2006.11.08 21:08
|sell
|1312
|0.20
|1.1311
|1.1510
|1.1291
|2622
|2006.11.09 08:20
|sell
|1313
|0.30
|1.1329
|1.1510
|1.1309
|2623
|2006.11.09 10:02
|t/p
|1313
|0.30
|1.1309
|1.1510
|1.1309
|53.06
|14588.04
|2624
|2006.11.09 10:02
|close
|1312
|0.20
|1.1309
|1.1510
|1.1291
|1.72
|14589.75
|2625
|2006.11.09 10:02
|close
|1311
|0.10
|1.1309
|1.1510
|1.1273
|-15.06
|14574.69
|2626
|2006.11.09 10:03
|close
|1310
|0.10
|1.1309
|1.1510
|1.1255
|-30.97
|14543.72
|2627
|2006.11.09 10:03
|buy
|1314
|0.10
|1.1307
|1.1072
|1.1327
|2628
|2006.11.09 12:05
|buy
|1315
|0.10
|1.1288
|1.1071
|1.1308
|2629
|2006.11.09 23:56
|buy
|1316
|0.20
|1.1270
|1.1071
|1.1290
|2630
|2006.11.10 02:57
|t/p
|1316
|0.20
|1.1290
|1.1071
|1.1290
|35.93
|14579.65
|2631
|2006.11.10 02:57
|close
|1315
|0.10
|1.1290
|1.1071
|1.1308
|2.02
|14581.68
|2632
|2006.11.10 02:57
|close
|1314
|0.10
|1.1291
|1.1072
|1.1327
|-13.92
|14567.76
|2633
|2006.11.10 02:57
|buy
|1317
|0.10
|1.1295
|1.1060
|1.1315
|2634
|2006.11.10 03:55
|buy
|1318
|0.10
|1.1277
|1.1060
|1.1297
|2635
|2006.11.10 06:28
|t/p
|1318
|0.10
|1.1297
|1.1060
|1.1297
|17.70
|14585.46
|2636
|2006.11.10 06:28
|close
|1317
|0.10
|1.1297
|1.1060
|1.1315
|1.77
|14587.23
|2637
|2006.11.10 06:28
|buy
|1319
|0.10
|1.1299
|1.1064
|1.1319
|2638
|2006.11.10 10:16
|t/p
|1319
|0.10
|1.1319
|1.1064
|1.1319
|17.67
|14604.90
|2639
|2006.11.10 10:16
|buy
|1320
|0.10
|1.1323
|1.1088
|1.1343
|2640
|2006.11.10 11:56
|buy
|1321
|0.10
|1.1305
|1.1088
|1.1325
|2641
|2006.11.13 04:16
|t/p
|1321
|0.10
|1.1325
|1.1088
|1.1325
|17.91
|14622.81
|2642
|2006.11.13 04:16
|close
|1320
|0.10
|1.1325
|1.1088
|1.1343
|2.02
|14624.83
|2643
|2006.11.13 04:16
|sell
|1322
|0.10
|1.1325
|1.1560
|1.1305
|2644
|2006.11.13 05:25
|sell
|1323
|0.10
|1.1343
|1.1560
|1.1323
|2645
|2006.11.13 08:19
|sell
|1324
|0.20
|1.1362
|1.1561
|1.1342
|2646
|2006.11.13 12:19
|sell
|1325
|0.30
|1.1381
|1.1562
|1.1361
|2647
|2006.11.14 03:51
|t/p
|1325
|0.30
|1.1361
|1.1562
|1.1361
|51.90
|14676.73
|2648
|2006.11.14 03:51
|close
|1324
|0.20
|1.1361
|1.1561
|1.1342
|1.15
|14677.88
|2649
|2006.11.14 03:51
|close
|1323
|0.10
|1.1360
|1.1560
|1.1323
|-15.26
|14662.62
|2650
|2006.11.14 03:51
|close
|1322
|0.10
|1.1361
|1.1560
|1.1305
|-31.99
|14630.62
|2651
|2006.11.14 03:51
|sell
|1326
|0.10
|1.1357
|1.1592
|1.1337
|2652
|2006.11.14 04:25
|sell
|1327
|0.10
|1.1375
|1.1592
|1.1355
|2653
|2006.11.14 04:47
|sell
|1328
|0.20
|1.1393
|1.1592
|1.1373
|2654
|2006.11.14 08:32
|t/p
|1328
|0.20
|1.1373
|1.1592
|1.1373
|35.17
|14665.79
|2655
|2006.11.14 08:32
|close
|1327
|0.10
|1.1372
|1.1592
|1.1355
|2.64
|14668.43
|2656
|2006.11.14 08:33
|close
|1326
|0.10
|1.1373
|1.1592
|1.1337
|-14.07
|14654.36
|2657
|2006.11.14 08:33
|sell
|1329
|0.10
|1.1371
|1.1606
|1.1351
|2658
|2006.11.14 09:05
|t/p
|1329
|0.10
|1.1351
|1.1606
|1.1351
|17.62
|14671.98
|2659
|2006.11.14 09:05
|sell
|1330
|0.10
|1.1348
|1.1583
|1.1328
|2660
|2006.11.14 09:32
|sell
|1331
|0.10
|1.1366
|1.1583
|1.1346
|2661
|2006.11.14 10:05
|sell
|1332
|0.20
|1.1384
|1.1583
|1.1364
|2662
|2006.11.15 03:55
|t/p
|1332
|0.20
|1.1364
|1.1583
|1.1364
|34.59
|14706.58
|2663
|2006.11.15 03:55
|close
|1331
|0.10
|1.1364
|1.1583
|1.1346
|1.46
|14708.03
|2664
|2006.11.15 03:55
|close
|1330
|0.10
|1.1365
|1.1583
|1.1328
|-15.26
|14692.77
|2665
|2006.11.15 03:55
|sell
|1333
|0.10
|1.1361
|1.1596
|1.1341
|2666
|2006.11.15 04:28
|sell
|1334
|0.10
|1.1380
|1.1597
|1.1360
|2667
|2006.11.15 05:21
|sell
|1335
|0.20
|1.1398
|1.1597
|1.1378
|2668
|2006.11.15 08:33
|sell
|1336
|0.30
|1.1418
|1.1599
|1.1398
|2669
|2006.11.15 11:51
|t/p
|1336
|0.30
|1.1398
|1.1599
|1.1398
|52.64
|14745.41
|2670
|2006.11.15 11:51
|close
|1335
|0.20
|1.1398
|1.1597
|1.1378
|0.00
|14745.41
|2671
|2006.11.15 11:51
|close
|1334
|0.10
|1.1398
|1.1597
|1.1360
|-15.79
|14729.62
|2672
|2006.11.15 11:51
|close
|1333
|0.10
|1.1397
|1.1596
|1.1341
|-31.59
|14698.03
|2673
|2006.11.15 11:51
|buy
|1337
|0.10
|1.1398
|1.1163
|1.1418
|2674
|2006.11.15 20:11
|buy
|1338
|0.10
|1.1380
|1.1163
|1.1400
|2675
|2006.11.16 03:42
|t/p
|1338
|0.10
|1.1400
|1.1163
|1.1400
|18.29
|14716.32
|2676
|2006.11.16 03:42
|close
|1337
|0.10
|1.1400
|1.1163
|1.1418
|2.50
|14718.83
|2677
|2006.11.16 03:42
|buy
|1339
|0.10
|1.1404
|1.1169
|1.1424
|2678
|2006.11.16 08:02
|buy
|1340
|0.10
|1.1385
|1.1168
|1.1405
|2679
|2006.11.16 10:03
|t/p
|1340
|0.10
|1.1405
|1.1168
|1.1405
|17.54
|14736.37
|2680
|2006.11.16 10:03
|close
|1339
|0.10
|1.1405
|1.1169
|1.1424
|0.88
|14737.25
|2681
|2006.11.16 10:03
|buy
|1341
|0.10
|1.1408
|1.1173
|1.1428
|2682
|2006.11.17 04:13
|t/p
|1341
|0.10
|1.1428
|1.1173
|1.1428
|17.75
|14755.00
|2683
|2006.11.17 04:13
|sell
|1342
|0.10
|1.1428
|1.1663
|1.1408
|2684
|2006.11.17 04:50
|sell
|1343
|0.10
|1.1446
|1.1663
|1.1426
|2685
|2006.11.17 07:25
|sell
|1344
|0.20
|1.1464
|1.1663
|1.1444
|2686
|2006.11.17 09:41
|t/p
|1344
|0.20
|1.1444
|1.1663
|1.1444
|34.95
|14789.95
|2687
|2006.11.17 09:41
|close
|1343
|0.10
|1.1444
|1.1663
|1.1426
|1.75
|14791.70
|2688
|2006.11.17 09:41
|close
|1342
|0.10
|1.1443
|1.1663
|1.1408
|-13.11
|14778.59
|2689
|2006.11.17 09:41
|buy
|1345
|0.10
|1.1444
|1.1209
|1.1464
|2690
|2006.11.17 14:59
|t/p
|1345
|0.10
|1.1464
|1.1209
|1.1464
|17.45
|14796.04
|2691
|2006.11.17 14:59
|sell
|1346
|0.10
|1.1464
|1.1699
|1.1444
|2692
|2006.11.19 22:11
|t/p
|1346
|0.10
|1.1444
|1.1699
|1.1444
|17.48
|14813.52
|2693
|2006.11.19 22:11
|sell
|1347
|0.10
|1.1441
|1.1676
|1.1421
|2694
|2006.11.20 00:00
|sell
|1348
|0.10
|1.1459
|1.1676
|1.1439
|2695
|2006.11.20 03:49
|t/p
|1348
|0.10
|1.1439
|1.1676
|1.1439
|17.48
|14831.00
|2696
|2006.11.20 03:49
|close
|1347
|0.10
|1.1439
|1.1676
|1.1421
|1.45
|14832.44
|2697
|2006.11.20 03:49
|sell
|1349
|0.10
|1.1437
|1.1672
|1.1417
|2698
|2006.11.20 08:55
|sell
|1350
|0.10
|1.1455
|1.1672
|1.1435
|2699
|2006.11.20 10:45
|sell
|1351
|0.20
|1.1474
|1.1673
|1.1454
|2700
|2006.11.20 19:25
|t/p
|1351
|0.20
|1.1454
|1.1673
|1.1454
|34.92
|14867.36
|2701
|2006.11.20 19:25
|close
|1350
|0.10
|1.1453
|1.1672
|1.1435
|1.75
|14869.11
|2702
|2006.11.20 19:25
|close
|1349
|0.10
|1.1451
|1.1672
|1.1417
|-12.23
|14856.88
|2703
|2006.11.20 19:25
|sell
|1352
|0.10
|1.1449
|1.1684
|1.1429
|2704
|2006.11.20 23:52
|sell
|1353
|0.10
|1.1467
|1.1684
|1.1447
|2705
|2006.11.21 04:25
|t/p
|1353
|0.10
|1.1447
|1.1684
|1.1447
|17.17
|14874.05
|2706
|2006.11.21 04:25
|close
|1352
|0.10
|1.1447
|1.1684
|1.1429
|1.45
|14875.50
|2707
|2006.11.21 04:26
|sell
|1354
|0.10
|1.1445
|1.1680
|1.1425
|2708
|2006.11.21 06:15
|sell
|1355
|0.10
|1.1463
|1.1680
|1.1443
|2709
|2006.11.21 09:17
|sell
|1356
|0.20
|1.1482
|1.1681
|1.1462
|2710
|2006.11.21 12:13
|t/p
|1356
|0.20
|1.1462
|1.1681
|1.1462
|34.90
|14910.40
|2711
|2006.11.21 12:13
|close
|1355
|0.10
|1.1460
|1.1680
|1.1443
|2.62
|14913.02
|2712
|2006.11.21 12:13
|close
|1354
|0.10
|1.1460
|1.1680
|1.1425
|-13.09
|14899.93
|2713
|2006.11.21 12:13
|buy
|1357
|0.10
|1.1461
|1.1226
|1.1481
|2714
|2006.11.22 03:37
|buy
|1358
|0.10
|1.1443
|1.1226
|1.1463
|2715
|2006.11.22 07:02
|buy
|1359
|0.20
|1.1425
|1.1226
|1.1445
|2716
|2006.11.22 07:14
|buy
|1360
|0.30
|1.1406
|1.1225
|1.1426
|2717
|2006.11.22 08:29
|buy
|1361
|0.50
|1.1388
|1.1225
|1.1408
|2718
|2006.11.22 10:57
|t/p
|1361
|0.50
|1.1408
|1.1225
|1.1408
|87.66
|14987.59
|2719
|2006.11.22 10:57
|close
|1360
|0.30
|1.1408
|1.1225
|1.1426
|5.26
|14992.85
|2720
|2006.11.22 10:57
|close
|1359
|0.20
|1.1407
|1.1226
|1.1445
|-31.56
|14961.29
|2721
|2006.11.22 10:58
|close
|1358
|0.10
|1.1407
|1.1226
|1.1463
|-31.56
|14929.73
|2722
|2006.11.22 10:58
|close
|1357
|0.10
|1.1408
|1.1226
|1.1481
|-46.21
|14883.52
|2723
|2006.11.22 10:58
|sell
|1362
|0.10
|1.1408
|1.1643
|1.1388
|2724
|2006.11.22 17:24
|sell
|1363
|0.10
|1.1426
|1.1643
|1.1406
|2725
|2006.11.23 04:08
|t/p
|1363
|0.10
|1.1406
|1.1643
|1.1406
|16.62
|14900.14
|2726
|2006.11.23 04:08
|close
|1362
|0.10
|1.1406
|1.1643
|1.1388
|0.84
|14900.98
|2727
|2006.11.23 04:08
|sell
|1364
|0.10
|1.1402
|1.1637
|1.1382
|2728
|2006.11.23 07:46
|sell
|1365
|0.10
|1.1421
|1.1638
|1.1401
|2729
|2006.11.23 08:04
|t/p
|1365
|0.10
|1.1401
|1.1638
|1.1401
|17.54
|14918.52
|2730
|2006.11.23 08:04
|close
|1364
|0.10
|1.1401
|1.1637
|1.1382
|0.88
|14919.40
|2731
|2006.11.23 08:04
|sell
|1366
|0.10
|1.1399
|1.1634
|1.1379
|2732
|2006.11.23 09:42
|sell
|1367
|0.10
|1.1417
|1.1634
|1.1397
|2733
|2006.11.23 22:05
|t/p
|1367
|0.10
|1.1397
|1.1634
|1.1397
|17.55
|14936.95
|2734
|2006.11.23 22:05
|close
|1366
|0.10
|1.1397
|1.1634
|1.1379
|1.75
|14938.70
|2735
|2006.11.23 22:06
|sell
|1368
|0.10
|1.1395
|1.1630
|1.1375
|2736
|2006.11.24 02:46
|sell
|1369
|0.10
|1.1414
|1.1631
|1.1394
|2737
|2006.11.24 03:33
|t/p
|1369
|0.10
|1.1394
|1.1631
|1.1394
|17.55
|14956.25
|2738
|2006.11.24 03:33
|close
|1368
|0.10
|1.1394
|1.1630
|1.1375
|0.58
|14956.82
|2739
|2006.11.24 03:33
|sell
|1370
|0.10
|1.1392
|1.1627
|1.1372
|2740
|2006.11.24 03:46
|t/p
|1370
|0.10
|1.1372
|1.1627
|1.1372
|17.59
|14974.41
|2741
|2006.11.24 03:46
|sell
|1371
|0.10
|1.1367
|1.1602
|1.1347
|2742
|2006.11.24 05:18
|t/p
|1371
|0.10
|1.1347
|1.1602
|1.1347
|17.63
|14992.04
|2743
|2006.11.24 05:18
|sell
|1372
|0.10
|1.1344
|1.1579
|1.1324
|2744
|2006.11.24 05:29
|t/p
|1372
|0.10
|1.1324
|1.1579
|1.1324
|17.66
|15009.70
|2745
|2006.11.24 05:29
|sell
|1373
|0.10
|1.1319
|1.1554
|1.1299
|2746
|2006.11.24 06:42
|sell
|1374
|0.10
|1.1337
|1.1554
|1.1317
|2747
|2006.11.24 08:42
|t/p
|1374
|0.10
|1.1317
|1.1554
|1.1317
|17.67
|15027.37
|2748
|2006.11.24 08:42
|close
|1373
|0.10
|1.1317
|1.1554
|1.1299
|1.77
|15029.14
|2749
|2006.11.24 08:42
|sell
|1375
|0.10
|1.1316
|1.1551
|1.1296
|2750
|2006.11.24 09:15
|sell
|1376
|0.10
|1.1334
|1.1551
|1.1314
|2751
|2006.11.24 15:04
|sell
|1377
|0.20
|1.1352
|1.1551
|1.1332
|2752
|2006.11.24 16:31
|close at stop
|1377
|0.20
|1.1349
|1.1551
|1.1332
|5.29
|15034.43
|2753
|2006.11.24 16:31
|close at stop
|1376
|0.10
|1.1349
|1.1551
|1.1314
|-13.22
|15021.21
|2754
|2006.11.24 16:31
|close at stop
|1375
|0.10
|1.1349
|1.1551
|1.1296
|-29.08
|14992.13