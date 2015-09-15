TW Corp.

Account: 142124 Name: Scalper Trading Currency: USD Leverage: 1:300 2015 September 22, 10:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
155358142015.09.15 23:18:29balanceDeposit10 000.00
155360882015.09.15 23:24:47sell0.18euraud1.577110.000000.000002015.09.18 11:49:271.577470.000.003.49-4.71
155360872015.09.15 23:24:47sell0.30audjpy86.0290.0000.0002015.09.18 11:49:2786.5650.000.00-13.76-134.86
155360892015.09.15 23:24:47sell0.18gbpaud2.146620.000000.000002015.09.18 11:49:262.152700.000.002.58-79.47
155360932015.09.15 23:24:48sell0.06eurjpy135.7100.0000.0002015.09.18 11:49:27136.5520.000.00-0.65-42.37
155360912015.09.15 23:24:48sell0.15usdcad1.324030.000000.000002015.09.18 11:49:251.307730.000.001.20186.97
155360922015.09.15 23:24:48sell0.06eurusd1.127160.000000.000002015.09.18 11:49:261.145220.000.000.01-108.36
155360962015.09.15 23:24:49sell0.15gbpjpy184.7230.0000.0002015.09.18 11:49:26186.3390.000.00-4.05-203.29
155360942015.09.15 23:24:49sell0.18nzdusd0.635480.000000.000002015.09.18 11:49:260.642440.000.00-9.95-125.28
155360972015.09.15 23:24:49buy0.12audusd0.714760.000000.000002015.09.18 11:49:270.725950.000.002.31134.28
155360982015.09.15 23:24:50buy0.18eurcad1.492850.000000.000002015.09.18 11:49:271.497310.000.00-5.3361.39
155361022015.09.15 23:24:50buy0.12cadjpy90.9470.0000.0002015.09.18 11:49:2791.1620.000.000.2921.64
155360992015.09.15 23:24:50sell0.12audusd0.714550.000000.000002015.09.16 20:36:150.718920.000.00-1.33-52.44
155361002015.09.15 23:24:50buy0.18gbpcad2.032080.000000.000002015.09.18 11:49:262.043230.000.00-3.91153.49
155361012015.09.15 23:24:50buy0.15gbpjpy184.7640.0000.0002015.09.16 20:36:29186.8390.000.000.04258.12
155361052015.09.15 23:24:51buy0.06eurjpy135.7340.0000.0002015.09.16 20:36:26136.2820.000.000.0027.27
155361042015.09.15 23:24:51buy0.24nzdjpy76.5510.0000.0002015.09.18 11:49:2676.5660.000.000.293.02
155361062015.09.15 23:24:51buy0.06gbpusd1.534450.000000.000002015.09.18 11:49:261.562650.000.000.00169.20
155361032015.09.15 23:24:51buy0.18nzdusd0.635720.000000.000002015.09.16 20:36:270.635250.000.000.38-8.46
155361082015.09.15 23:24:51buy0.06eurusd1.127310.000000.000002015.09.16 20:36:261.130180.000.00-0.1717.22
155361092015.09.15 23:24:52buy0.15usdcad1.324270.000000.000002015.09.16 20:36:251.317790.000.00-1.90-73.76
155361122015.09.15 23:24:52buy0.18euraud1.577540.000000.000002015.09.16 20:36:231.572090.000.00-2.14-70.51
155361112015.09.15 23:24:52buy0.18gbpaud2.147280.000000.000002015.09.16 20:36:242.155300.000.00-2.00103.76
155361142015.09.15 23:24:53buy0.30audjpy86.0660.0000.0002015.09.16 20:36:2286.6750.000.000.87151.50
155361182015.09.15 23:25:00sell0.06gbpusd1.534240.000000.000002015.09.16 20:36:221.549610.000.00-0.18-92.22
155361192015.09.15 23:25:01sell0.24nzdjpy76.5090.0000.0002015.09.16 20:36:2176.6430.000.00-3.24-26.67
155361202015.09.15 23:25:01sell0.12cadjpy90.9130.0000.0002015.09.16 20:36:2091.5210.000.00-0.45-60.50
155361222015.09.15 23:25:02sell0.18gbpcad2.031330.000000.000002015.09.16 20:36:192.042450.000.000.08-151.86
155361232015.09.15 23:25:02sell0.18eurcad1.492440.000000.000002015.09.16 20:36:181.489650.000.000.1438.11
157472992015.09.17 17:26:18sell0.18gbpaud2.171230.000000.000002015.09.17 21:35:102.155880.000.000.00199.93
157472982015.09.17 17:26:18sell0.18euraud1.582790.000000.000002015.09.17 21:35:111.575520.000.000.0094.69
157473022015.09.17 17:26:18sell0.06eurusd1.132600.000000.000002015.09.17 21:35:101.139830.000.000.00-43.38
157472972015.09.17 17:26:18sell0.30audjpy86.4530.0000.0002015.09.17 21:35:1186.9400.000.000.00-121.58
157473012015.09.17 17:26:18sell0.15usdcad1.317530.000000.000002015.09.17 21:35:081.312130.000.000.0061.73
157473032015.09.17 17:26:19sell0.06eurjpy136.8950.0000.0002015.09.17 21:35:10136.9670.000.000.00-3.60
157473052015.09.17 17:26:19sell0.15gbpjpy187.7790.0000.0002015.09.17 21:35:09187.4010.000.000.0047.18
157473062015.09.17 17:26:19buy0.12audusd0.715490.000000.000002015.09.17 21:35:110.723420.000.000.0095.16
157473082015.09.17 17:26:19buy0.18eurcad1.492600.000000.000002015.09.17 21:35:111.495070.000.000.0033.89
157473042015.09.17 17:26:19sell0.18nzdusd0.633050.000000.000002015.09.17 21:35:080.640660.000.000.00-136.98
157473112015.09.17 17:26:20buy0.24nzdjpy76.5270.0000.0002015.09.17 21:35:0976.9310.000.000.0080.70
157473102015.09.17 17:26:20buy0.12cadjpy91.7460.0000.0002015.09.17 21:35:1191.5660.000.000.00-17.97
157473122015.09.17 17:26:20buy0.06gbpusd1.553830.000000.000002015.09.17 21:35:091.559420.000.000.0033.54
157473092015.09.17 17:26:20buy0.18gbpcad2.047500.000000.000002015.09.17 21:35:092.045680.000.000.00-24.97
158422852015.09.18 11:50:12buy0.30audjpy86.5630.0000.0002015.09.21 09:38:5486.0510.000.000.88-128.01
158422872015.09.18 11:50:12buy0.18euraud1.577550.000000.000002015.09.21 09:38:551.575710.000.00-2.15-23.76
158422892015.09.18 11:50:12buy0.18gbpaud2.152650.000000.000002015.09.21 09:38:562.167550.000.00-2.02192.36
158422912015.09.18 11:50:12buy0.15usdcad1.307740.000000.000002015.09.21 09:38:561.319570.000.00-1.90134.48
158422922015.09.18 11:50:12buy0.06eurusd1.145170.000000.000002015.09.21 09:38:571.130280.000.00-0.17-89.34
158422932015.09.18 11:50:12buy0.06eurjpy136.5480.0000.0002015.09.21 09:38:58135.6340.000.000.00-45.70
158422952015.09.18 11:50:13buy0.18nzdusd0.642340.000000.000002015.09.21 09:38:580.635870.000.000.38-116.46
158422972015.09.18 11:50:13buy0.15gbpjpy186.3150.0000.0002015.09.21 09:38:59186.5770.000.000.0432.75
158422992015.09.18 11:50:13sell0.12audusd0.725870.000000.000002015.09.21 09:39:000.717380.000.00-1.33101.88
158423002015.09.18 11:50:13sell0.18eurcad1.497190.000000.000002015.09.21 09:39:001.491830.000.000.1473.10
158423022015.09.18 11:50:13sell0.18gbpcad2.042970.000000.000002015.09.21 09:39:012.052300.000.000.08-127.25
158423032015.09.18 11:50:13sell0.12cadjpy91.1640.0000.0002015.09.21 09:39:0290.9470.000.00-0.4621.69
158423042015.09.18 11:50:13sell0.24nzdjpy76.5440.0000.0002015.09.21 09:39:0376.3240.000.00-3.2544.00
158423062015.09.18 11:50:14sell0.06gbpusd1.562460.000000.000002015.09.21 09:39:031.555030.000.00-0.1844.58
158423782015.09.18 11:50:51buy0.06gbpusd1.562510.000000.000002015.09.22 10:07:411.549140.000.000.00-80.22
158423802015.09.18 11:50:51buy0.24nzdjpy76.5500.0000.0002015.09.22 10:07:4076.0630.000.000.12-97.22
158423812015.09.18 11:50:52buy0.12cadjpy91.1710.0000.0002015.09.22 10:07:4290.8800.000.000.12-29.05
158423832015.09.18 11:50:52buy0.18gbpcad2.043720.000000.000002015.09.22 10:07:422.048910.000.00-1.5670.63
158423852015.09.18 11:50:52buy0.18eurcad1.497760.000000.000002015.09.22 10:07:431.478040.000.00-2.12-268.37
158423862015.09.18 11:50:52buy0.12audusd0.725900.000000.000002015.09.22 10:07:430.715360.000.000.92-126.48
158423872015.09.18 11:50:52sell0.15gbpjpy186.2480.0000.0002015.09.22 10:07:43186.2780.000.00-1.62-3.75
158423892015.09.18 11:50:52sell0.18nzdusd0.642010.000000.000002015.09.22 10:07:440.632870.000.00-3.98164.52
158423912015.09.18 11:50:53sell0.06eurusd1.145000.000000.000002015.09.22 10:07:451.117610.000.000.00164.34
158423922015.09.18 11:50:53sell0.15usdcad1.307730.000000.000002015.09.22 10:07:451.322850.000.000.48-171.45
158423932015.09.18 11:50:53sell0.18gbpaud2.152420.000000.000002015.09.22 10:07:452.165680.000.001.03-170.78
158423942015.09.18 11:50:53sell0.18euraud1.577460.000000.000002015.09.22 10:07:461.562210.000.001.39196.42
158423972015.09.18 11:50:53sell0.30audjpy86.5000.0000.0002015.09.22 10:07:4686.0290.000.00-5.51117.52
158423902015.09.18 11:50:53sell0.06eurjpy136.5080.0000.0002015.09.22 10:07:44134.3730.000.00-0.26106.53
  0.00 0.00 -58.31 376.51
Closed P/L: 318.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 318.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 318.20 Equity: 10 318.20 Free Margin: 10 318.20