TW Corp.
|Account: 142124
|Name: Scalper Trading
|Currency: USD
|Leverage: 1:300
|2015 September 22, 10:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15535814
|2015.09.15 23:18:29
|balance
|Deposit
|10 000.00
|15536088
|2015.09.15 23:24:47
|sell
|0.18
|euraud
|1.57711
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:27
|1.57747
|0.00
|0.00
|3.49
|-4.71
|15536087
|2015.09.15 23:24:47
|sell
|0.30
|audjpy
|86.029
|0.000
|0.000
|2015.09.18 11:49:27
|86.565
|0.00
|0.00
|-13.76
|-134.86
|15536089
|2015.09.15 23:24:47
|sell
|0.18
|gbpaud
|2.14662
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:26
|2.15270
|0.00
|0.00
|2.58
|-79.47
|15536093
|2015.09.15 23:24:48
|sell
|0.06
|eurjpy
|135.710
|0.000
|0.000
|2015.09.18 11:49:27
|136.552
|0.00
|0.00
|-0.65
|-42.37
|15536091
|2015.09.15 23:24:48
|sell
|0.15
|usdcad
|1.32403
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:25
|1.30773
|0.00
|0.00
|1.20
|186.97
|15536092
|2015.09.15 23:24:48
|sell
|0.06
|eurusd
|1.12716
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:26
|1.14522
|0.00
|0.00
|0.01
|-108.36
|15536096
|2015.09.15 23:24:49
|sell
|0.15
|gbpjpy
|184.723
|0.000
|0.000
|2015.09.18 11:49:26
|186.339
|0.00
|0.00
|-4.05
|-203.29
|15536094
|2015.09.15 23:24:49
|sell
|0.18
|nzdusd
|0.63548
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:26
|0.64244
|0.00
|0.00
|-9.95
|-125.28
|15536097
|2015.09.15 23:24:49
|buy
|0.12
|audusd
|0.71476
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:27
|0.72595
|0.00
|0.00
|2.31
|134.28
|15536098
|2015.09.15 23:24:50
|buy
|0.18
|eurcad
|1.49285
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:27
|1.49731
|0.00
|0.00
|-5.33
|61.39
|15536102
|2015.09.15 23:24:50
|buy
|0.12
|cadjpy
|90.947
|0.000
|0.000
|2015.09.18 11:49:27
|91.162
|0.00
|0.00
|0.29
|21.64
|15536099
|2015.09.15 23:24:50
|sell
|0.12
|audusd
|0.71455
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:15
|0.71892
|0.00
|0.00
|-1.33
|-52.44
|15536100
|2015.09.15 23:24:50
|buy
|0.18
|gbpcad
|2.03208
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:26
|2.04323
|0.00
|0.00
|-3.91
|153.49
|15536101
|2015.09.15 23:24:50
|buy
|0.15
|gbpjpy
|184.764
|0.000
|0.000
|2015.09.16 20:36:29
|186.839
|0.00
|0.00
|0.04
|258.12
|15536105
|2015.09.15 23:24:51
|buy
|0.06
|eurjpy
|135.734
|0.000
|0.000
|2015.09.16 20:36:26
|136.282
|0.00
|0.00
|0.00
|27.27
|15536104
|2015.09.15 23:24:51
|buy
|0.24
|nzdjpy
|76.551
|0.000
|0.000
|2015.09.18 11:49:26
|76.566
|0.00
|0.00
|0.29
|3.02
|15536106
|2015.09.15 23:24:51
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.53445
|0.00000
|0.00000
|2015.09.18 11:49:26
|1.56265
|0.00
|0.00
|0.00
|169.20
|15536103
|2015.09.15 23:24:51
|buy
|0.18
|nzdusd
|0.63572
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:27
|0.63525
|0.00
|0.00
|0.38
|-8.46
|15536108
|2015.09.15 23:24:51
|buy
|0.06
|eurusd
|1.12731
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:26
|1.13018
|0.00
|0.00
|-0.17
|17.22
|15536109
|2015.09.15 23:24:52
|buy
|0.15
|usdcad
|1.32427
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:25
|1.31779
|0.00
|0.00
|-1.90
|-73.76
|15536112
|2015.09.15 23:24:52
|buy
|0.18
|euraud
|1.57754
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:23
|1.57209
|0.00
|0.00
|-2.14
|-70.51
|15536111
|2015.09.15 23:24:52
|buy
|0.18
|gbpaud
|2.14728
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:24
|2.15530
|0.00
|0.00
|-2.00
|103.76
|15536114
|2015.09.15 23:24:53
|buy
|0.30
|audjpy
|86.066
|0.000
|0.000
|2015.09.16 20:36:22
|86.675
|0.00
|0.00
|0.87
|151.50
|15536118
|2015.09.15 23:25:00
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.53424
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:22
|1.54961
|0.00
|0.00
|-0.18
|-92.22
|15536119
|2015.09.15 23:25:01
|sell
|0.24
|nzdjpy
|76.509
|0.000
|0.000
|2015.09.16 20:36:21
|76.643
|0.00
|0.00
|-3.24
|-26.67
|15536120
|2015.09.15 23:25:01
|sell
|0.12
|cadjpy
|90.913
|0.000
|0.000
|2015.09.16 20:36:20
|91.521
|0.00
|0.00
|-0.45
|-60.50
|15536122
|2015.09.15 23:25:02
|sell
|0.18
|gbpcad
|2.03133
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:19
|2.04245
|0.00
|0.00
|0.08
|-151.86
|15536123
|2015.09.15 23:25:02
|sell
|0.18
|eurcad
|1.49244
|0.00000
|0.00000
|2015.09.16 20:36:18
|1.48965
|0.00
|0.00
|0.14
|38.11
|15747299
|2015.09.17 17:26:18
|sell
|0.18
|gbpaud
|2.17123
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:10
|2.15588
|0.00
|0.00
|0.00
|199.93
|15747298
|2015.09.17 17:26:18
|sell
|0.18
|euraud
|1.58279
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:11
|1.57552
|0.00
|0.00
|0.00
|94.69
|15747302
|2015.09.17 17:26:18
|sell
|0.06
|eurusd
|1.13260
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:10
|1.13983
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.38
|15747297
|2015.09.17 17:26:18
|sell
|0.30
|audjpy
|86.453
|0.000
|0.000
|2015.09.17 21:35:11
|86.940
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.58
|15747301
|2015.09.17 17:26:18
|sell
|0.15
|usdcad
|1.31753
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:08
|1.31213
|0.00
|0.00
|0.00
|61.73
|15747303
|2015.09.17 17:26:19
|sell
|0.06
|eurjpy
|136.895
|0.000
|0.000
|2015.09.17 21:35:10
|136.967
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|15747305
|2015.09.17 17:26:19
|sell
|0.15
|gbpjpy
|187.779
|0.000
|0.000
|2015.09.17 21:35:09
|187.401
|0.00
|0.00
|0.00
|47.18
|15747306
|2015.09.17 17:26:19
|buy
|0.12
|audusd
|0.71549
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:11
|0.72342
|0.00
|0.00
|0.00
|95.16
|15747308
|2015.09.17 17:26:19
|buy
|0.18
|eurcad
|1.49260
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:11
|1.49507
|0.00
|0.00
|0.00
|33.89
|15747304
|2015.09.17 17:26:19
|sell
|0.18
|nzdusd
|0.63305
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:08
|0.64066
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.98
|15747311
|2015.09.17 17:26:20
|buy
|0.24
|nzdjpy
|76.527
|0.000
|0.000
|2015.09.17 21:35:09
|76.931
|0.00
|0.00
|0.00
|80.70
|15747310
|2015.09.17 17:26:20
|buy
|0.12
|cadjpy
|91.746
|0.000
|0.000
|2015.09.17 21:35:11
|91.566
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|15747312
|2015.09.17 17:26:20
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.55383
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:09
|1.55942
|0.00
|0.00
|0.00
|33.54
|15747309
|2015.09.17 17:26:20
|buy
|0.18
|gbpcad
|2.04750
|0.00000
|0.00000
|2015.09.17 21:35:09
|2.04568
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.97
|15842285
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.30
|audjpy
|86.563
|0.000
|0.000
|2015.09.21 09:38:54
|86.051
|0.00
|0.00
|0.88
|-128.01
|15842287
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.18
|euraud
|1.57755
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:38:55
|1.57571
|0.00
|0.00
|-2.15
|-23.76
|15842289
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.18
|gbpaud
|2.15265
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:38:56
|2.16755
|0.00
|0.00
|-2.02
|192.36
|15842291
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.15
|usdcad
|1.30774
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:38:56
|1.31957
|0.00
|0.00
|-1.90
|134.48
|15842292
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.06
|eurusd
|1.14517
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:38:57
|1.13028
|0.00
|0.00
|-0.17
|-89.34
|15842293
|2015.09.18 11:50:12
|buy
|0.06
|eurjpy
|136.548
|0.000
|0.000
|2015.09.21 09:38:58
|135.634
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.70
|15842295
|2015.09.18 11:50:13
|buy
|0.18
|nzdusd
|0.64234
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:38:58
|0.63587
|0.00
|0.00
|0.38
|-116.46
|15842297
|2015.09.18 11:50:13
|buy
|0.15
|gbpjpy
|186.315
|0.000
|0.000
|2015.09.21 09:38:59
|186.577
|0.00
|0.00
|0.04
|32.75
|15842299
|2015.09.18 11:50:13
|sell
|0.12
|audusd
|0.72587
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:39:00
|0.71738
|0.00
|0.00
|-1.33
|101.88
|15842300
|2015.09.18 11:50:13
|sell
|0.18
|eurcad
|1.49719
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:39:00
|1.49183
|0.00
|0.00
|0.14
|73.10
|15842302
|2015.09.18 11:50:13
|sell
|0.18
|gbpcad
|2.04297
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:39:01
|2.05230
|0.00
|0.00
|0.08
|-127.25
|15842303
|2015.09.18 11:50:13
|sell
|0.12
|cadjpy
|91.164
|0.000
|0.000
|2015.09.21 09:39:02
|90.947
|0.00
|0.00
|-0.46
|21.69
|15842304
|2015.09.18 11:50:13
|sell
|0.24
|nzdjpy
|76.544
|0.000
|0.000
|2015.09.21 09:39:03
|76.324
|0.00
|0.00
|-3.25
|44.00
|15842306
|2015.09.18 11:50:14
|sell
|0.06
|gbpusd
|1.56246
|0.00000
|0.00000
|2015.09.21 09:39:03
|1.55503
|0.00
|0.00
|-0.18
|44.58
|15842378
|2015.09.18 11:50:51
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.56251
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:41
|1.54914
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.22
|15842380
|2015.09.18 11:50:51
|buy
|0.24
|nzdjpy
|76.550
|0.000
|0.000
|2015.09.22 10:07:40
|76.063
|0.00
|0.00
|0.12
|-97.22
|15842381
|2015.09.18 11:50:52
|buy
|0.12
|cadjpy
|91.171
|0.000
|0.000
|2015.09.22 10:07:42
|90.880
|0.00
|0.00
|0.12
|-29.05
|15842383
|2015.09.18 11:50:52
|buy
|0.18
|gbpcad
|2.04372
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:42
|2.04891
|0.00
|0.00
|-1.56
|70.63
|15842385
|2015.09.18 11:50:52
|buy
|0.18
|eurcad
|1.49776
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:43
|1.47804
|0.00
|0.00
|-2.12
|-268.37
|15842386
|2015.09.18 11:50:52
|buy
|0.12
|audusd
|0.72590
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:43
|0.71536
|0.00
|0.00
|0.92
|-126.48
|15842387
|2015.09.18 11:50:52
|sell
|0.15
|gbpjpy
|186.248
|0.000
|0.000
|2015.09.22 10:07:43
|186.278
|0.00
|0.00
|-1.62
|-3.75
|15842389
|2015.09.18 11:50:52
|sell
|0.18
|nzdusd
|0.64201
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:44
|0.63287
|0.00
|0.00
|-3.98
|164.52
|15842391
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.06
|eurusd
|1.14500
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:45
|1.11761
|0.00
|0.00
|0.00
|164.34
|15842392
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.15
|usdcad
|1.30773
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:45
|1.32285
|0.00
|0.00
|0.48
|-171.45
|15842393
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.18
|gbpaud
|2.15242
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:45
|2.16568
|0.00
|0.00
|1.03
|-170.78
|15842394
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.18
|euraud
|1.57746
|0.00000
|0.00000
|2015.09.22 10:07:46
|1.56221
|0.00
|0.00
|1.39
|196.42
|15842397
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.30
|audjpy
|86.500
|0.000
|0.000
|2015.09.22 10:07:46
|86.029
|0.00
|0.00
|-5.51
|117.52
|15842390
|2015.09.18 11:50:53
|sell
|0.06
|eurjpy
|136.508
|0.000
|0.000
|2015.09.22 10:07:44
|134.373
|0.00
|0.00
|-0.26
|106.53
|
|0.00
|0.00
|-58.31
|376.51
|Closed P/L:
|318.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|318.20
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 318.20
|Equity:
|10 318.20
|Free Margin:
|10 318.20