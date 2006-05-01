|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=false; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
|Bars in test
|58833
|Ticks modelled
|767902
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|875.65
|Gross profit
|8915.65
|Gross loss
|-8040.01
|Profit factor
|1.11
|Expected payoff
|16.22
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2313.06 (64.82%)
|Relative drawdown
|64.82% (2313.06)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|54 (75.93%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|41 (75.93%)
|Loss trades (% of total)
|13 (24.07%)
|Largest
|profit trade
|362.89
|loss trade
|-840.72
|Average
|profit trade
|217.45
|loss trade
|-618.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (1842.99)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1426.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1842.99 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-1426.05 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 01:45
|sell
|1
|0.30
|113.74
|114.58
|113.32
|2
|2006.05.01 04:16
|t/p
|1
|0.30
|113.32
|114.58
|113.32
|111.20
|1111.20
|3
|2006.05.03 01:15
|sell
|2
|0.30
|113.36
|114.20
|112.94
|4
|2006.05.03 08:34
|t/p
|2
|0.30
|112.94
|114.20
|112.94
|111.56
|1222.76
|5
|2006.05.03 19:00
|sell
|3
|0.40
|113.50
|114.34
|113.08
|6
|2006.05.05 15:08
|t/p
|3
|0.40
|113.08
|114.34
|113.08
|123.79
|1346.55
|7
|2006.05.08 00:00
|sell
|4
|0.40
|112.57
|113.41
|112.15
|8
|2006.05.08 00:00
|t/p
|4
|0.40
|112.15
|113.41
|112.15
|150.07
|1496.62
|9
|2006.05.08 00:00
|sell
|5
|0.40
|111.92
|112.76
|111.50
|10
|2006.05.08 09:04
|t/p
|5
|0.40
|111.50
|112.76
|111.50
|150.70
|1647.32
|11
|2006.05.09 01:15
|sell
|6
|0.50
|111.72
|112.56
|111.30
|12
|2006.05.09 02:34
|t/p
|6
|0.50
|111.30
|112.56
|111.30
|188.68
|1836.00
|13
|2006.05.09 21:45
|sell
|7
|0.60
|111.15
|111.99
|110.73
|14
|2006.05.10 08:51
|t/p
|7
|0.60
|110.73
|111.99
|110.73
|218.29
|2054.29
|15
|2006.05.11 01:00
|sell
|8
|0.60
|110.88
|111.72
|110.46
|16
|2006.05.11 17:34
|t/p
|8
|0.60
|110.46
|111.72
|110.46
|228.18
|2282.47
|17
|2006.05.15 17:00
|sell
|9
|0.70
|110.28
|111.12
|109.86
|18
|2006.05.15 23:00
|t/p
|9
|0.70
|109.86
|111.12
|109.86
|267.74
|2550.21
|19
|2006.05.15 23:15
|sell
|10
|0.80
|110.53
|111.37
|110.11
|20
|2006.05.16 05:38
|t/p
|10
|0.80
|110.11
|111.37
|110.11
|292.78
|2842.99
|21
|2006.05.19 00:30
|sell
|11
|0.90
|110.86
|111.70
|110.44
|22
|2006.05.19 09:45
|s/l
|11
|0.90
|111.70
|111.70
|110.44
|-676.57
|2166.42
|23
|2006.05.23 01:45
|sell
|12
|0.60
|111.67
|112.51
|111.25
|24
|2006.05.23 06:48
|t/p
|12
|0.60
|111.25
|112.51
|111.25
|226.54
|2392.96
|25
|2006.05.25 00:15
|sell
|13
|0.70
|112.87
|113.71
|112.45
|26
|2006.05.25 10:42
|t/p
|13
|0.70
|112.45
|113.71
|112.45
|261.52
|2654.48
|27
|2006.05.30 21:15
|sell
|14
|0.80
|112.17
|113.01
|111.75
|28
|2006.05.31 08:37
|t/p
|14
|0.80
|111.75
|113.01
|111.75
|288.31
|2942.79
|29
|2006.06.05 01:30
|sell
|15
|0.90
|111.65
|112.49
|111.23
|30
|2006.06.06 03:10
|s/l
|15
|0.90
|112.49
|112.49
|111.23
|-685.94
|2256.85
|31
|2006.06.07 23:00
|sell
|16
|0.70
|113.56
|114.40
|113.14
|32
|2006.06.08 14:13
|s/l
|16
|0.70
|114.40
|114.40
|113.14
|-546.51
|1710.33
|33
|2006.06.14 20:45
|sell
|17
|0.50
|115.06
|115.90
|114.64
|34
|2006.06.16 08:24
|t/p
|17
|0.50
|114.64
|115.90
|114.64
|152.22
|1862.56
|35
|2006.06.19 00:00
|sell
|18
|0.60
|115.22
|116.06
|114.80
|36
|2006.06.20 08:48
|t/p
|18
|0.60
|114.80
|116.06
|114.80
|210.22
|2072.77
|37
|2006.06.20 23:45
|sell
|19
|0.60
|114.92
|115.76
|114.50
|38
|2006.06.21 04:33
|t/p
|19
|0.60
|114.50
|115.76
|114.50
|210.82
|2283.59
|39
|2006.06.26 18:00
|sell
|20
|0.70
|116.38
|117.22
|115.96
|40
|2006.06.27 03:09
|t/p
|20
|0.70
|115.96
|117.22
|115.96
|242.71
|2526.30
|41
|2006.06.27 20:30
|sell
|21
|0.80
|116.22
|117.06
|115.80
|42
|2006.06.29 20:17
|t/p
|21
|0.80
|115.80
|117.06
|115.80
|240.60
|2766.90
|43
|2006.06.30 20:30
|sell
|22
|0.80
|114.44
|115.28
|114.02
|44
|2006.07.05 15:15
|s/l
|22
|0.80
|115.28
|115.28
|114.02
|-620.05
|2146.85
|45
|2006.07.05 23:00
|sell
|23
|0.60
|115.71
|116.55
|115.29
|46
|2006.07.06 14:57
|t/p
|23
|0.60
|115.29
|116.55
|115.29
|190.74
|2337.59
|47
|2006.07.06 21:15
|sell
|24
|0.70
|115.18
|116.02
|114.76
|48
|2006.07.07 11:54
|t/p
|24
|0.70
|114.76
|116.02
|114.76
|245.35
|2582.94
|49
|2006.07.10 00:00
|sell
|25
|0.80
|113.87
|114.71
|113.45
|50
|2006.07.10 11:17
|t/p
|25
|0.80
|113.45
|114.71
|113.45
|296.25
|2879.19
|51
|2006.07.10 21:15
|sell
|26
|0.90
|114.14
|114.98
|113.72
|52
|2006.07.12 13:11
|s/l
|26
|0.90
|114.98
|114.98
|113.72
|-685.39
|2193.80
|53
|2006.07.12 23:00
|sell
|27
|0.70
|115.50
|116.34
|115.08
|54
|2006.07.13 10:03
|t/p
|27
|0.70
|115.08
|116.34
|115.08
|222.95
|2416.74
|55
|2006.07.14 01:45
|sell
|28
|0.70
|115.38
|116.22
|114.96
|56
|2006.07.14 15:12
|s/l
|28
|0.70
|116.22
|116.22
|114.96
|-505.85
|1910.89
|57
|2006.07.17 23:00
|sell
|29
|0.60
|117.24
|118.08
|116.82
|58
|2006.07.18 09:14
|t/p
|29
|0.60
|116.82
|118.08
|116.82
|206.44
|2117.33
|59
|2006.07.20 00:30
|sell
|30
|0.60
|116.86
|117.70
|116.44
|60
|2006.07.21 09:36
|t/p
|30
|0.60
|116.44
|117.70
|116.44
|207.13
|2324.46
|61
|2006.07.24 19:00
|sell
|31
|0.70
|116.70
|117.54
|116.28
|62
|2006.07.26 20:25
|t/p
|31
|0.70
|116.28
|117.54
|116.28
|231.18
|2555.63
|63
|2006.07.27 20:15
|sell
|32
|0.80
|115.78
|116.62
|115.36
|64
|2006.07.28 11:42
|t/p
|32
|0.80
|115.36
|116.62
|115.36
|278.90
|2834.53
|65
|2006.08.02 23:45
|sell
|33
|0.90
|114.66
|115.50
|114.24
|66
|2006.08.04 12:57
|s/l
|33
|0.90
|115.50
|115.50
|114.24
|-710.25
|2124.29
|67
|2006.08.07 20:30
|sell
|34
|0.60
|115.10
|115.94
|114.68
|68
|2006.08.08 20:14
|t/p
|34
|0.60
|114.68
|115.94
|114.68
|210.57
|2334.85
|69
|2006.08.08 23:00
|sell
|35
|0.70
|115.29
|116.13
|114.87
|70
|2006.08.09 12:45
|t/p
|35
|0.70
|114.87
|116.13
|114.87
|245.13
|2579.98
|71
|2006.08.09 17:15
|sell
|36
|0.80
|115.18
|116.02
|114.76
|72
|2006.08.10 11:22
|t/p
|36
|0.80
|114.76
|116.02
|114.76
|255.64
|2835.62
|73
|2006.08.11 19:00
|sell
|37
|0.90
|116.23
|117.07
|115.81
|74
|2006.08.16 14:31
|t/p
|37
|0.90
|115.81
|117.07
|115.81
|284.58
|3120.20
|75
|2006.08.18 21:30
|sell
|38
|0.90
|115.84
|116.68
|115.42
|76
|2006.08.21 09:48
|t/p
|38
|0.90
|115.42
|116.68
|115.42
|313.58
|3433.78
|77
|2006.08.24 01:45
|sell
|39
|1.00
|116.40
|117.24
|115.98
|78
|2006.08.25 08:40
|s/l
|39
|1.00
|117.24
|117.24
|115.98
|-731.91
|2701.88
|79
|2006.08.25 21:30
|sell
|40
|0.80
|117.25
|118.09
|116.83
|80
|2006.08.29 06:18
|t/p
|40
|0.80
|116.83
|118.09
|116.83
|262.82
|2964.70
|81
|2006.08.29 18:00
|sell
|41
|0.90
|116.92
|117.76
|116.50
|82
|2006.09.04 06:42
|t/p
|41
|0.90
|116.50
|117.76
|116.50
|240.88
|3205.58
|83
|2006.09.05 01:00
|sell
|42
|1.00
|116.16
|117.00
|115.74
|84
|2006.09.05 09:05
|t/p
|42
|1.00
|115.74
|117.00
|115.74
|362.89
|3568.47
|85
|2006.09.06 00:45
|sell
|43
|1.10
|116.16
|117.00
|115.74
|86
|2006.09.07 10:29
|s/l
|43
|1.10
|117.00
|117.00
|115.74
|-840.72
|2727.75
|87
|2006.09.08 01:00
|sell
|44
|0.80
|116.44
|117.28
|116.02
|88
|2006.09.11 09:11
|s/l
|44
|0.80
|117.28
|117.28
|116.02
|-585.33
|2142.42
|89
|2006.09.11 23:45
|sell
|45
|0.60
|117.61
|118.45
|117.19
|90
|2006.09.19 14:44
|t/p
|45
|0.60
|117.19
|118.45
|117.19
|140.70
|2283.12
|91
|2006.09.20 20:15
|sell
|46
|0.70
|117.39
|118.23
|116.97
|92
|2006.09.21 12:19
|t/p
|46
|0.70
|116.97
|118.23
|116.97
|218.87
|2501.98
|93
|2006.09.25 23:00
|sell
|47
|0.80
|116.60
|117.44
|116.18
|94
|2006.09.27 15:39
|s/l
|47
|0.80
|117.44
|117.44
|116.18
|-596.99
|1904.99
|95
|2006.09.29 20:30
|sell
|48
|0.60
|118.08
|118.92
|117.66
|96
|2006.10.02 16:35
|t/p
|48
|0.60
|117.66
|118.92
|117.66
|204.92
|2109.91
|97
|2006.10.02 23:15
|sell
|49
|0.60
|117.64
|118.48
|117.22
|98
|2006.10.06 14:57
|s/l
|49
|0.60
|118.48
|118.48
|117.22
|-480.83
|1629.08
|99
|2006.10.06 21:45
|sell
|50
|0.50
|119.00
|119.84
|118.58
|100
|2006.10.11 20:43
|s/l
|50
|0.50
|119.84
|119.84
|118.58
|-373.67
|1255.41
|101
|2006.10.17 20:15
|sell
|51
|0.40
|118.92
|119.76
|118.50
|102
|2006.10.17 23:58
|t/p
|51
|0.40
|118.50
|119.76
|118.50
|141.78
|1397.19
|103
|2006.10.23 23:45
|sell
|52
|0.40
|119.34
|120.18
|118.92
|104
|2006.10.25 20:23
|t/p
|52
|0.40
|118.92
|120.18
|118.92
|128.90
|1526.09
|105
|2006.10.27 01:00
|sell
|53
|0.50
|118.36
|119.20
|117.94
|106
|2006.10.27 14:56
|t/p
|53
|0.50
|117.94
|119.20
|117.94
|178.06
|1704.15
|107
|2006.10.30 00:14
|sell
|54
|0.50
|117.58
|118.42
|117.16
|108
|2006.10.31 17:31
|t/p
|54
|0.50
|117.16
|118.42
|117.16
|171.50
|1875.65