Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_01

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=false; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; UseSignal4=true; Fast_Period=0; Fast_Price=1;
Bars in test58833Ticks modelled767902Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit875.65Gross profit8915.65Gross loss-8040.01
Profit factor1.11Expected payoff16.22
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2313.06 (64.82%)Relative drawdown64.82% (2313.06)
Total trades54Short positions (won %)54 (75.93%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)41 (75.93%)Loss trades (% of total)13 (24.07%)
Largestprofit trade362.89loss trade-840.72
Averageprofit trade217.45loss trade-618.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (1842.99)consecutive losses (loss in money)2 (-1426.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1842.99 (10)consecutive loss (count of losses)-1426.05 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 01:45sell10.30113.74114.58113.32
22006.05.01 04:16t/p10.30113.32114.58113.32111.201111.20
32006.05.03 01:15sell20.30113.36114.20112.94
42006.05.03 08:34t/p20.30112.94114.20112.94111.561222.76
52006.05.03 19:00sell30.40113.50114.34113.08
62006.05.05 15:08t/p30.40113.08114.34113.08123.791346.55
72006.05.08 00:00sell40.40112.57113.41112.15
82006.05.08 00:00t/p40.40112.15113.41112.15150.071496.62
92006.05.08 00:00sell50.40111.92112.76111.50
102006.05.08 09:04t/p50.40111.50112.76111.50150.701647.32
112006.05.09 01:15sell60.50111.72112.56111.30
122006.05.09 02:34t/p60.50111.30112.56111.30188.681836.00
132006.05.09 21:45sell70.60111.15111.99110.73
142006.05.10 08:51t/p70.60110.73111.99110.73218.292054.29
152006.05.11 01:00sell80.60110.88111.72110.46
162006.05.11 17:34t/p80.60110.46111.72110.46228.182282.47
172006.05.15 17:00sell90.70110.28111.12109.86
182006.05.15 23:00t/p90.70109.86111.12109.86267.742550.21
192006.05.15 23:15sell100.80110.53111.37110.11
202006.05.16 05:38t/p100.80110.11111.37110.11292.782842.99
212006.05.19 00:30sell110.90110.86111.70110.44
222006.05.19 09:45s/l110.90111.70111.70110.44-676.572166.42
232006.05.23 01:45sell120.60111.67112.51111.25
242006.05.23 06:48t/p120.60111.25112.51111.25226.542392.96
252006.05.25 00:15sell130.70112.87113.71112.45
262006.05.25 10:42t/p130.70112.45113.71112.45261.522654.48
272006.05.30 21:15sell140.80112.17113.01111.75
282006.05.31 08:37t/p140.80111.75113.01111.75288.312942.79
292006.06.05 01:30sell150.90111.65112.49111.23
302006.06.06 03:10s/l150.90112.49112.49111.23-685.942256.85
312006.06.07 23:00sell160.70113.56114.40113.14
322006.06.08 14:13s/l160.70114.40114.40113.14-546.511710.33
332006.06.14 20:45sell170.50115.06115.90114.64
342006.06.16 08:24t/p170.50114.64115.90114.64152.221862.56
352006.06.19 00:00sell180.60115.22116.06114.80
362006.06.20 08:48t/p180.60114.80116.06114.80210.222072.77
372006.06.20 23:45sell190.60114.92115.76114.50
382006.06.21 04:33t/p190.60114.50115.76114.50210.822283.59
392006.06.26 18:00sell200.70116.38117.22115.96
402006.06.27 03:09t/p200.70115.96117.22115.96242.712526.30
412006.06.27 20:30sell210.80116.22117.06115.80
422006.06.29 20:17t/p210.80115.80117.06115.80240.602766.90
432006.06.30 20:30sell220.80114.44115.28114.02
442006.07.05 15:15s/l220.80115.28115.28114.02-620.052146.85
452006.07.05 23:00sell230.60115.71116.55115.29
462006.07.06 14:57t/p230.60115.29116.55115.29190.742337.59
472006.07.06 21:15sell240.70115.18116.02114.76
482006.07.07 11:54t/p240.70114.76116.02114.76245.352582.94
492006.07.10 00:00sell250.80113.87114.71113.45
502006.07.10 11:17t/p250.80113.45114.71113.45296.252879.19
512006.07.10 21:15sell260.90114.14114.98113.72
522006.07.12 13:11s/l260.90114.98114.98113.72-685.392193.80
532006.07.12 23:00sell270.70115.50116.34115.08
542006.07.13 10:03t/p270.70115.08116.34115.08222.952416.74
552006.07.14 01:45sell280.70115.38116.22114.96
562006.07.14 15:12s/l280.70116.22116.22114.96-505.851910.89
572006.07.17 23:00sell290.60117.24118.08116.82
582006.07.18 09:14t/p290.60116.82118.08116.82206.442117.33
592006.07.20 00:30sell300.60116.86117.70116.44
602006.07.21 09:36t/p300.60116.44117.70116.44207.132324.46
612006.07.24 19:00sell310.70116.70117.54116.28
622006.07.26 20:25t/p310.70116.28117.54116.28231.182555.63
632006.07.27 20:15sell320.80115.78116.62115.36
642006.07.28 11:42t/p320.80115.36116.62115.36278.902834.53
652006.08.02 23:45sell330.90114.66115.50114.24
662006.08.04 12:57s/l330.90115.50115.50114.24-710.252124.29
672006.08.07 20:30sell340.60115.10115.94114.68
682006.08.08 20:14t/p340.60114.68115.94114.68210.572334.85
692006.08.08 23:00sell350.70115.29116.13114.87
702006.08.09 12:45t/p350.70114.87116.13114.87245.132579.98
712006.08.09 17:15sell360.80115.18116.02114.76
722006.08.10 11:22t/p360.80114.76116.02114.76255.642835.62
732006.08.11 19:00sell370.90116.23117.07115.81
742006.08.16 14:31t/p370.90115.81117.07115.81284.583120.20
752006.08.18 21:30sell380.90115.84116.68115.42
762006.08.21 09:48t/p380.90115.42116.68115.42313.583433.78
772006.08.24 01:45sell391.00116.40117.24115.98
782006.08.25 08:40s/l391.00117.24117.24115.98-731.912701.88
792006.08.25 21:30sell400.80117.25118.09116.83
802006.08.29 06:18t/p400.80116.83118.09116.83262.822964.70
812006.08.29 18:00sell410.90116.92117.76116.50
822006.09.04 06:42t/p410.90116.50117.76116.50240.883205.58
832006.09.05 01:00sell421.00116.16117.00115.74
842006.09.05 09:05t/p421.00115.74117.00115.74362.893568.47
852006.09.06 00:45sell431.10116.16117.00115.74
862006.09.07 10:29s/l431.10117.00117.00115.74-840.722727.75
872006.09.08 01:00sell440.80116.44117.28116.02
882006.09.11 09:11s/l440.80117.28117.28116.02-585.332142.42
892006.09.11 23:45sell450.60117.61118.45117.19
902006.09.19 14:44t/p450.60117.19118.45117.19140.702283.12
912006.09.20 20:15sell460.70117.39118.23116.97
922006.09.21 12:19t/p460.70116.97118.23116.97218.872501.98
932006.09.25 23:00sell470.80116.60117.44116.18
942006.09.27 15:39s/l470.80117.44117.44116.18-596.991904.99
952006.09.29 20:30sell480.60118.08118.92117.66
962006.10.02 16:35t/p480.60117.66118.92117.66204.922109.91
972006.10.02 23:15sell490.60117.64118.48117.22
982006.10.06 14:57s/l490.60118.48118.48117.22-480.831629.08
992006.10.06 21:45sell500.50119.00119.84118.58
1002006.10.11 20:43s/l500.50119.84119.84118.58-373.671255.41
1012006.10.17 20:15sell510.40118.92119.76118.50
1022006.10.17 23:58t/p510.40118.50119.76118.50141.781397.19
1032006.10.23 23:45sell520.40119.34120.18118.92
1042006.10.25 20:23t/p520.40118.92120.18118.92128.901526.09
1052006.10.27 01:00sell530.50118.36119.20117.94
1062006.10.27 14:56t/p530.50117.94119.20117.94178.061704.15
1072006.10.30 00:14sell540.50117.58118.42117.16
1082006.10.31 17:31t/p540.50117.16118.42117.16171.501875.65