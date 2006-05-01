|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; testme1="New (1-7?) test all modes for repeat signals=value"; signal_count=2; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=50; testme2="New setting (1-100) test me in mode 1 only:"; MaxTrades=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22;
|Bars in test
|195670
|Ticks modelled
|1058816
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16022.59
|Gross profit
|29661.51
|Gross loss
|-13638.92
|Profit factor
|2.17
|Expected payoff
|186.31
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2456.40 (9.91%)
|Relative drawdown
|9.95% (1776.01)
|Total trades
|86
|Short positions (won %)
|44 (75.00%)
|Long positions (won %)
|42 (78.57%)
|Profit trades (% of total)
|66 (76.74%)
|Loss trades (% of total)
|20 (23.26%)
|Largest
|profit trade
|950.22
|loss trade
|-968.23
|Average
|profit trade
|449.42
|loss trade
|-681.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (3653.70)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-2456.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5867.86 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-2456.40 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|0.50
|113.75
|114.59
|112.91
|2
|2006.05.01 05:20
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.73
|112.91
|3
|2006.05.01 05:23
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.70
|112.91
|4
|2006.05.01 05:23
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.64
|112.91
|5
|2006.05.01 05:24
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.62
|112.91
|6
|2006.05.01 05:24
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.61
|112.91
|7
|2006.05.01 05:39
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.59
|112.91
|8
|2006.05.01 05:40
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.58
|112.91
|9
|2006.05.01 05:40
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.57
|112.91
|10
|2006.05.01 09:04
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.56
|112.91
|11
|2006.05.01 09:04
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.55
|112.91
|12
|2006.05.01 09:46
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.54
|112.91
|13
|2006.05.01 15:40
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.51
|112.91
|14
|2006.05.01 15:41
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.48
|112.91
|15
|2006.05.01 15:42
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.47
|112.91
|16
|2006.05.01 15:42
|modify
|1
|0.50
|113.75
|113.44
|112.91
|17
|2006.05.01 15:42
|t/p
|1
|0.50
|112.91
|113.44
|112.91
|372.04
|10372.04
|18
|2006.05.01 16:00
|buy
|2
|0.50
|112.65
|111.81
|113.49
|19
|2006.05.01 18:39
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.67
|113.49
|20
|2006.05.01 18:43
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.68
|113.49
|21
|2006.05.01 20:45
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.70
|113.49
|22
|2006.05.01 20:48
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.72
|113.49
|23
|2006.05.01 20:49
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.73
|113.49
|24
|2006.05.01 21:06
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.75
|113.49
|25
|2006.05.01 21:11
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.76
|113.49
|26
|2006.05.01 21:15
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.77
|113.49
|27
|2006.05.01 21:16
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.78
|113.49
|28
|2006.05.01 21:16
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.79
|113.49
|29
|2006.05.01 21:58
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.81
|113.49
|30
|2006.05.01 22:13
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.84
|113.49
|31
|2006.05.01 22:13
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.86
|113.49
|32
|2006.05.01 22:15
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.88
|113.49
|33
|2006.05.01 22:15
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.89
|113.49
|34
|2006.05.01 22:18
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.92
|113.49
|35
|2006.05.01 22:19
|modify
|2
|0.50
|112.65
|112.96
|113.49
|36
|2006.05.01 22:20
|t/p
|2
|0.50
|113.49
|112.96
|113.49
|369.98
|10742.02
|37
|2006.05.02 08:00
|buy
|3
|0.50
|113.77
|112.93
|114.61
|38
|2006.05.03 09:35
|s/l
|3
|0.50
|112.93
|112.93
|114.61
|-365.63
|10376.39
|39
|2006.05.03 09:35
|buy
|4
|0.50
|112.94
|112.10
|113.78
|40
|2006.05.03 11:26
|modify
|4
|0.50
|112.94
|112.95
|113.78
|41
|2006.05.03 11:27
|modify
|4
|0.50
|112.94
|112.97
|113.78
|42
|2006.05.03 12:59
|modify
|4
|0.50
|112.94
|112.99
|113.78
|43
|2006.05.03 12:59
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.03
|113.78
|44
|2006.05.03 13:00
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.04
|113.78
|45
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.05
|113.78
|46
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.07
|113.78
|47
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.10
|113.78
|48
|2006.05.03 13:27
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.11
|113.78
|49
|2006.05.03 17:04
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.15
|113.78
|50
|2006.05.03 17:04
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.16
|113.78
|51
|2006.05.03 17:12
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.17
|113.78
|52
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.20
|113.78
|53
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.21
|113.78
|54
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.22
|113.78
|55
|2006.05.03 17:43
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.23
|113.78
|56
|2006.05.03 17:45
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.24
|113.78
|57
|2006.05.03 17:46
|modify
|4
|0.50
|112.94
|113.26
|113.78
|58
|2006.05.03 18:27
|s/l
|4
|0.50
|113.26
|113.26
|113.78
|141.27
|10517.66
|59
|2006.05.03 20:00
|sell
|5
|0.50
|113.56
|114.40
|112.72
|60
|2006.05.05 16:11
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.52
|112.72
|61
|2006.05.05 16:11
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.51
|112.72
|62
|2006.05.05 16:12
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.49
|112.72
|63
|2006.05.05 16:14
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.47
|112.72
|64
|2006.05.05 16:14
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.42
|112.72
|65
|2006.05.05 16:15
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.41
|112.72
|66
|2006.05.05 16:16
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.40
|112.72
|67
|2006.05.05 16:17
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.37
|112.72
|68
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.36
|112.72
|69
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.32
|112.72
|70
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.27
|112.72
|71
|2006.05.05 16:20
|modify
|5
|0.50
|113.56
|113.25
|112.72
|72
|2006.05.05 16:20
|t/p
|5
|0.50
|112.72
|113.25
|112.72
|343.43
|10861.09
|73
|2006.05.06 00:01
|sell
|6
|0.50
|112.58
|113.42
|111.74
|74
|2006.05.08 01:00
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.46
|111.74
|75
|2006.05.08 01:00
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.44
|111.74
|76
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.42
|111.74
|77
|2006.05.08 03:49
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.39
|111.74
|78
|2006.05.08 03:50
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.37
|111.74
|79
|2006.05.08 03:51
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.35
|111.74
|80
|2006.05.08 03:52
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.33
|111.74
|81
|2006.05.08 03:52
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.32
|111.74
|82
|2006.05.08 04:03
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.28
|111.74
|83
|2006.05.08 04:03
|modify
|6
|0.50
|112.58
|112.27
|111.74
|84
|2006.05.08 04:03
|t/p
|6
|0.50
|111.74
|112.27
|111.74
|368.60
|11229.69
|85
|2006.05.09 01:00
|sell
|7
|0.60
|111.75
|112.59
|110.91
|86
|2006.05.09 03:35
|modify
|7
|0.60
|111.75
|111.74
|110.91
|87
|2006.05.09 05:16
|s/l
|7
|0.60
|111.74
|111.74
|110.91
|5.37
|11235.06
|88
|2006.05.09 10:45
|sell
|8
|0.60
|111.89
|112.73
|111.05
|89
|2006.05.09 16:01
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.88
|111.05
|90
|2006.05.09 16:06
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.87
|111.05
|91
|2006.05.09 16:08
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.84
|111.05
|92
|2006.05.09 17:00
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.83
|111.05
|93
|2006.05.09 17:00
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.79
|111.05
|94
|2006.05.09 17:02
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.78
|111.05
|95
|2006.05.09 17:04
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.77
|111.05
|96
|2006.05.09 17:04
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.76
|111.05
|97
|2006.05.09 17:05
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.75
|111.05
|98
|2006.05.09 17:06
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.74
|111.05
|99
|2006.05.09 17:06
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.69
|111.05
|100
|2006.05.09 17:07
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.67
|111.05
|101
|2006.05.09 17:07
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.63
|111.05
|102
|2006.05.09 17:08
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.61
|111.05
|103
|2006.05.09 17:08
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.60
|111.05
|104
|2006.05.09 17:19
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.58
|111.05
|105
|2006.05.09 17:20
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.57
|111.05
|106
|2006.05.09 17:20
|modify
|8
|0.60
|111.89
|111.56
|111.05
|107
|2006.05.09 17:21
|t/p
|8
|0.60
|111.05
|111.56
|111.05
|453.89
|11688.95
|108
|2006.05.09 23:15
|buy
|9
|0.60
|111.12
|110.28
|111.96
|109
|2006.05.10 21:11
|s/l
|9
|0.60
|110.28
|110.28
|111.96
|-449.37
|11239.58
|110
|2006.05.10 21:15
|buy
|10
|0.60
|110.34
|109.50
|111.18
|111
|2006.05.11 01:51
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.35
|111.18
|112
|2006.05.11 01:52
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.37
|111.18
|113
|2006.05.11 01:52
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.38
|111.18
|114
|2006.05.11 01:53
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.39
|111.18
|115
|2006.05.11 01:55
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.41
|111.18
|116
|2006.05.11 01:59
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.42
|111.18
|117
|2006.05.11 02:04
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.43
|111.18
|118
|2006.05.11 02:31
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.44
|111.18
|119
|2006.05.11 02:32
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.46
|111.18
|120
|2006.05.11 02:32
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.48
|111.18
|121
|2006.05.11 02:34
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.49
|111.18
|122
|2006.05.11 02:36
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.53
|111.18
|123
|2006.05.11 02:36
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.54
|111.18
|124
|2006.05.11 02:41
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.56
|111.18
|125
|2006.05.11 02:42
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.58
|111.18
|126
|2006.05.11 02:42
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.60
|111.18
|127
|2006.05.11 02:43
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.61
|111.18
|128
|2006.05.11 02:48
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.62
|111.18
|129
|2006.05.11 02:49
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.65
|111.18
|130
|2006.05.11 02:49
|modify
|10
|0.60
|110.34
|110.67
|111.18
|131
|2006.05.11 02:50
|t/p
|10
|0.60
|111.18
|110.67
|111.18
|476.40
|11715.98
|132
|2006.05.11 09:15
|buy
|11
|0.60
|111.28
|110.44
|112.12
|133
|2006.05.11 18:33
|s/l
|11
|0.60
|110.44
|110.44
|112.12
|-456.36
|11259.62
|134
|2006.05.11 23:45
|sell
|12
|0.60
|110.68
|111.52
|109.84
|135
|2006.05.12 03:04
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.67
|109.84
|136
|2006.05.12 03:04
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.66
|109.84
|137
|2006.05.12 03:05
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.64
|109.84
|138
|2006.05.12 03:07
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.62
|109.84
|139
|2006.05.12 03:07
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.57
|109.84
|140
|2006.05.12 03:10
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.56
|109.84
|141
|2006.05.12 03:10
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.53
|109.84
|142
|2006.05.12 03:11
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.50
|109.84
|143
|2006.05.12 03:11
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.48
|109.84
|144
|2006.05.12 03:13
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.44
|109.84
|145
|2006.05.12 10:26
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.43
|109.84
|146
|2006.05.12 10:26
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.40
|109.84
|147
|2006.05.12 10:26
|modify
|12
|0.60
|110.68
|110.38
|109.84
|148
|2006.05.12 10:26
|t/p
|12
|0.60
|109.84
|110.38
|109.84
|450.09
|11709.71
|149
|2006.05.12 17:15
|sell
|13
|0.60
|110.01
|110.85
|109.17
|150
|2006.05.15 01:52
|modify
|13
|0.60
|110.01
|110.00
|109.17
|151
|2006.05.15 01:53
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.98
|109.17
|152
|2006.05.15 04:28
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.96
|109.17
|153
|2006.05.15 04:29
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.94
|109.17
|154
|2006.05.15 04:29
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.89
|109.17
|155
|2006.05.15 04:30
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.87
|109.17
|156
|2006.05.15 04:30
|modify
|13
|0.60
|110.01
|109.86
|109.17
|157
|2006.05.15 09:29
|s/l
|13
|0.60
|109.86
|109.86
|109.17
|73.15
|11782.86
|158
|2006.05.15 10:15
|sell
|14
|0.60
|109.79
|110.63
|108.95
|159
|2006.05.15 23:35
|s/l
|14
|0.60
|110.63
|110.63
|108.95
|-455.53
|11327.33
|160
|2006.05.15 23:35
|sell
|15
|0.60
|110.60
|111.44
|109.76
|161
|2006.05.16 06:40
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.59
|109.76
|162
|2006.05.16 06:40
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.58
|109.76
|163
|2006.05.16 06:52
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.56
|109.76
|164
|2006.05.16 06:52
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.55
|109.76
|165
|2006.05.16 06:53
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.52
|109.76
|166
|2006.05.16 06:54
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.51
|109.76
|167
|2006.05.16 06:55
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.50
|109.76
|168
|2006.05.16 06:55
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.49
|109.76
|169
|2006.05.16 07:00
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.48
|109.76
|170
|2006.05.16 08:44
|modify
|15
|0.60
|110.60
|110.46
|109.76
|171
|2006.05.16 10:35
|s/l
|15
|0.60
|110.46
|110.46
|109.76
|67.29
|11394.62
|172
|2006.05.16 12:00
|sell
|16
|0.60
|110.49
|111.33
|109.65
|173
|2006.05.16 15:43
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.48
|109.65
|174
|2006.05.16 15:44
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.47
|109.65
|175
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.45
|109.65
|176
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.44
|109.65
|177
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.41
|109.65
|178
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.38
|109.65
|179
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.34
|109.65
|180
|2006.05.16 21:25
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.33
|109.65
|181
|2006.05.16 21:25
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.32
|109.65
|182
|2006.05.16 21:26
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.31
|109.65
|183
|2006.05.16 21:26
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.28
|109.65
|184
|2006.05.16 21:33
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.25
|109.65
|185
|2006.05.16 21:34
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.24
|109.65
|186
|2006.05.16 21:34
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.23
|109.65
|187
|2006.05.16 22:37
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.22
|109.65
|188
|2006.05.16 22:38
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.20
|109.65
|189
|2006.05.16 22:39
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.18
|109.65
|190
|2006.05.17 01:30
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.17
|109.65
|191
|2006.05.17 01:34
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.16
|109.65
|192
|2006.05.17 01:37
|modify
|16
|0.60
|110.49
|110.15
|109.65
|193
|2006.05.17 03:15
|t/p
|16
|0.60
|109.65
|110.15
|109.65
|450.93
|11845.55
|194
|2006.05.17 03:30
|buy
|17
|0.60
|109.48
|108.64
|110.32
|195
|2006.05.17 17:36
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.49
|110.32
|196
|2006.05.17 17:36
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.50
|110.32
|197
|2006.05.17 18:23
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.51
|110.32
|198
|2006.05.17 18:23
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.53
|110.32
|199
|2006.05.17 18:23
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.56
|110.32
|200
|2006.05.17 18:23
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.58
|110.32
|201
|2006.05.17 18:23
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.61
|110.32
|202
|2006.05.17 18:24
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.62
|110.32
|203
|2006.05.17 18:24
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.66
|110.32
|204
|2006.05.17 18:28
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.67
|110.32
|205
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.70
|110.32
|206
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.72
|110.32
|207
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.75
|110.32
|208
|2006.05.17 18:30
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.78
|110.32
|209
|2006.05.17 18:30
|modify
|17
|0.60
|109.48
|109.82
|110.32
|210
|2006.05.17 18:31
|t/p
|17
|0.60
|110.32
|109.82
|110.32
|456.81
|12302.36
|211
|2006.05.18 04:30
|buy
|18
|0.60
|110.78
|109.94
|111.62
|212
|2006.05.19 10:32
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.79
|111.62
|213
|2006.05.19 10:33
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.80
|111.62
|214
|2006.05.19 10:40
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.81
|111.62
|215
|2006.05.19 10:41
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.83
|111.62
|216
|2006.05.19 10:41
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.86
|111.62
|217
|2006.05.19 10:41
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.90
|111.62
|218
|2006.05.19 10:42
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.92
|111.62
|219
|2006.05.19 10:42
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.94
|111.62
|220
|2006.05.19 10:42
|modify
|18
|0.60
|110.78
|110.99
|111.62
|221
|2006.05.19 10:43
|modify
|18
|0.60
|110.78
|111.02
|111.62
|222
|2006.05.19 10:43
|modify
|18
|0.60
|110.78
|111.05
|111.62
|223
|2006.05.19 10:45
|modify
|18
|0.60
|110.78
|111.09
|111.62
|224
|2006.05.19 10:45
|t/p
|18
|0.60
|111.62
|111.09
|111.62
|459.10
|12761.46
|225
|2006.05.19 19:00
|buy
|19
|0.60
|111.69
|110.85
|112.53
|226
|2006.05.22 05:26
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.70
|112.53
|227
|2006.05.22 05:30
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.73
|112.53
|228
|2006.05.22 05:30
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.75
|112.53
|229
|2006.05.22 05:40
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.76
|112.53
|230
|2006.05.22 06:09
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.78
|112.53
|231
|2006.05.22 06:09
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.81
|112.53
|232
|2006.05.22 06:09
|modify
|19
|0.60
|111.69
|111.85
|112.53
|233
|2006.05.22 06:35
|s/l
|19
|0.60
|111.85
|111.85
|112.53
|93.52
|12854.98
|234
|2006.05.23 08:00
|buy
|20
|0.60
|111.17
|110.33
|112.01
|235
|2006.05.23 16:34
|modify
|20
|0.60
|111.17
|111.18
|112.01
|236
|2006.05.23 16:34
|modify
|20
|0.60
|111.17
|111.19
|112.01
|237
|2006.05.23 16:35
|modify
|20
|0.60
|111.17
|111.20
|112.01
|238
|2006.05.23 16:37
|modify
|20
|0.60
|111.17
|111.23
|112.01
|239
|2006.05.23 16:37
|modify
|20
|0.60
|111.17
|111.25
|112.01
|240
|2006.05.23 17:29
|s/l
|20
|0.60
|111.25
|111.25
|112.01
|43.15
|12898.13
|241
|2006.05.23 17:29
|buy
|21
|0.60
|111.29
|110.45
|112.13
|242
|2006.05.23 23:28
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.30
|112.13
|243
|2006.05.23 23:42
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.31
|112.13
|244
|2006.05.23 23:43
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.32
|112.13
|245
|2006.05.23 23:47
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.33
|112.13
|246
|2006.05.23 23:47
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.35
|112.13
|247
|2006.05.23 23:48
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.36
|112.13
|248
|2006.05.23 23:48
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.39
|112.13
|249
|2006.05.23 23:48
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.41
|112.13
|250
|2006.05.23 23:49
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.43
|112.13
|251
|2006.05.23 23:49
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.46
|112.13
|252
|2006.05.23 23:49
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.50
|112.13
|253
|2006.05.23 23:59
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.51
|112.13
|254
|2006.05.24 00:00
|modify
|21
|0.60
|111.29
|111.52
|112.13
|255
|2006.05.24 01:00
|t/p
|21
|0.60
|112.13
|111.52
|112.13
|456.93
|13355.06
|256
|2006.05.24 17:15
|sell
|22
|0.70
|112.57
|113.41
|111.73
|257
|2006.05.25 15:38
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.52
|111.73
|258
|2006.05.25 15:38
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.47
|111.73
|259
|2006.05.25 15:39
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.45
|111.73
|260
|2006.05.25 15:39
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.41
|111.73
|261
|2006.05.25 15:40
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.40
|111.73
|262
|2006.05.25 15:40
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.39
|111.73
|263
|2006.05.25 16:39
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.38
|111.73
|264
|2006.05.25 16:45
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.35
|111.73
|265
|2006.05.25 16:45
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.30
|111.73
|266
|2006.05.25 16:53
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.29
|111.73
|267
|2006.05.25 21:28
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.28
|111.73
|268
|2006.05.25 21:28
|modify
|22
|0.70
|112.57
|112.24
|111.73
|269
|2006.05.25 23:47
|t/p
|22
|0.70
|111.73
|112.24
|111.73
|495.75
|13850.81
|270
|2006.05.26 03:00
|buy
|23
|0.70
|111.77
|110.93
|112.61
|271
|2006.05.26 07:20
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.79
|112.61
|272
|2006.05.26 16:24
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.81
|112.61
|273
|2006.05.26 16:24
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.84
|112.61
|274
|2006.05.26 16:32
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.88
|112.61
|275
|2006.05.26 16:32
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.93
|112.61
|276
|2006.05.26 16:33
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.95
|112.61
|277
|2006.05.26 16:33
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.96
|112.61
|278
|2006.05.26 16:35
|modify
|23
|0.70
|111.77
|111.97
|112.61
|279
|2006.05.26 16:36
|modify
|23
|0.70
|111.77
|112.00
|112.61
|280
|2006.05.26 16:44
|modify
|23
|0.70
|111.77
|112.03
|112.61
|281
|2006.05.26 16:44
|modify
|23
|0.70
|111.77
|112.04
|112.61
|282
|2006.05.26 16:44
|modify
|23
|0.70
|111.77
|112.07
|112.61
|283
|2006.05.26 16:50
|modify
|23
|0.70
|111.77
|112.10
|112.61
|284
|2006.05.26 16:51
|t/p
|23
|0.70
|112.61
|112.10
|112.61
|522.16
|14372.97
|285
|2006.05.26 16:51
|sell
|24
|0.70
|112.60
|113.44
|111.76
|286
|2006.05.30 06:05
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.59
|111.76
|287
|2006.05.30 06:05
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.58
|111.76
|288
|2006.05.30 06:14
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.56
|111.76
|289
|2006.05.30 06:14
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.53
|111.76
|290
|2006.05.30 06:30
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.50
|111.76
|291
|2006.05.30 06:34
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.49
|111.76
|292
|2006.05.30 06:34
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.47
|111.76
|293
|2006.05.30 06:34
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.44
|111.76
|294
|2006.05.30 06:34
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.39
|111.76
|295
|2006.05.30 09:10
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.37
|111.76
|296
|2006.05.30 09:10
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.32
|111.76
|297
|2006.05.30 09:11
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.31
|111.76
|298
|2006.05.30 09:11
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.28
|111.76
|299
|2006.05.30 09:19
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.27
|111.76
|300
|2006.05.30 10:03
|modify
|24
|0.70
|112.60
|112.26
|111.76
|301
|2006.05.30 10:03
|t/p
|24
|0.70
|111.76
|112.26
|111.76
|505.74
|14878.71
|302
|2006.05.30 14:45
|sell
|25
|0.70
|112.15
|112.99
|111.31
|303
|2006.05.31 09:46
|modify
|25
|0.70
|112.15
|112.08
|111.31
|304
|2006.05.31 09:52
|modify
|25
|0.70
|112.15
|112.05
|111.31
|305
|2006.05.31 09:53
|modify
|25
|0.70
|112.15
|111.98
|111.31
|306
|2006.05.31 09:53
|modify
|25
|0.70
|112.15
|111.97
|111.31
|307
|2006.05.31 11:15
|s/l
|25
|0.70
|111.97
|111.97
|111.31
|102.31
|14981.02
|308
|2006.05.31 14:30
|sell
|26
|0.70
|112.21
|113.05
|111.37
|309
|2006.06.01 10:37
|s/l
|26
|0.70
|113.05
|113.05
|111.37
|-550.55
|14430.47
|310
|2006.06.01 10:37
|sell
|27
|0.70
|113.06
|113.90
|112.22
|311
|2006.06.01 17:47
|modify
|27
|0.70
|113.06
|113.03
|112.22
|312
|2006.06.01 17:51
|modify
|27
|0.70
|113.06
|113.02
|112.22
|313
|2006.06.01 17:51
|modify
|27
|0.70
|113.06
|112.97
|112.22
|314
|2006.06.01 17:52
|modify
|27
|0.70
|113.06
|112.94
|112.22
|315
|2006.06.01 17:52
|modify
|27
|0.70
|113.06
|112.90
|112.22
|316
|2006.06.01 17:57
|modify
|27
|0.70
|113.06
|112.89
|112.22
|317
|2006.06.02 10:14
|s/l
|27
|0.70
|112.89
|112.89
|112.22
|95.19
|14525.66
|318
|2006.06.02 10:15
|sell
|28
|0.70
|112.84
|113.68
|112.00
|319
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.83
|112.00
|320
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.82
|112.00
|321
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.77
|112.00
|322
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.71
|112.00
|323
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.66
|112.00
|324
|2006.06.02 15:31
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.60
|112.00
|325
|2006.06.02 15:33
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.58
|112.00
|326
|2006.06.02 15:33
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.53
|112.00
|327
|2006.06.02 15:34
|modify
|28
|0.70
|112.84
|112.52
|112.00
|328
|2006.06.02 15:34
|t/p
|28
|0.70
|112.00
|112.52
|112.00
|525.10
|15050.76
|329
|2006.06.02 15:45
|buy
|29
|0.80
|112.00
|111.16
|112.84
|330
|2006.06.06 07:15
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.02
|112.84
|331
|2006.06.06 07:15
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.04
|112.84
|332
|2006.06.06 15:12
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.07
|112.84
|333
|2006.06.06 15:13
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.08
|112.84
|334
|2006.06.06 15:13
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.10
|112.84
|335
|2006.06.06 15:13
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.14
|112.84
|336
|2006.06.06 15:14
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.17
|112.84
|337
|2006.06.06 15:14
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.21
|112.84
|338
|2006.06.06 15:17
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.26
|112.84
|339
|2006.06.06 15:17
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.27
|112.84
|340
|2006.06.06 15:33
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.28
|112.84
|341
|2006.06.06 15:34
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.29
|112.84
|342
|2006.06.06 15:34
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.32
|112.84
|343
|2006.06.06 15:35
|modify
|29
|0.80
|112.00
|112.33
|112.84
|344
|2006.06.06 15:35
|t/p
|29
|0.80
|112.84
|112.33
|112.84
|615.99
|15666.76
|345
|2006.06.07 04:15
|buy
|30
|0.80
|113.10
|112.26
|113.94
|346
|2006.06.07 16:33
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.14
|113.94
|347
|2006.06.07 16:34
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.16
|113.94
|348
|2006.06.07 16:34
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.20
|113.94
|349
|2006.06.07 16:47
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.21
|113.94
|350
|2006.06.08 04:28
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.23
|113.94
|351
|2006.06.08 04:28
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.25
|113.94
|352
|2006.06.08 08:48
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.26
|113.94
|353
|2006.06.08 08:48
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.29
|113.94
|354
|2006.06.08 09:35
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.32
|113.94
|355
|2006.06.08 09:35
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.36
|113.94
|356
|2006.06.08 09:37
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.37
|113.94
|357
|2006.06.08 09:40
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.38
|113.94
|358
|2006.06.08 10:05
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.39
|113.94
|359
|2006.06.08 10:07
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.40
|113.94
|360
|2006.06.08 10:08
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.41
|113.94
|361
|2006.06.08 10:10
|modify
|30
|0.80
|113.10
|113.42
|113.94
|362
|2006.06.08 10:20
|t/p
|30
|0.80
|113.94
|113.42
|113.94
|620.55
|16287.30
|363
|2006.06.08 10:30
|sell
|31
|0.80
|113.91
|114.75
|113.07
|364
|2006.06.08 15:34
|s/l
|31
|0.80
|114.75
|114.75
|113.07
|-585.52
|15701.78
|365
|2006.06.08 23:30
|buy
|32
|0.80
|114.20
|113.36
|115.04
|366
|2006.06.13 09:16
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.21
|115.04
|367
|2006.06.13 09:45
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.24
|115.04
|368
|2006.06.13 10:06
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.25
|115.04
|369
|2006.06.13 10:07
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.26
|115.04
|370
|2006.06.13 10:08
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.27
|115.04
|371
|2006.06.13 10:08
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.28
|115.04
|372
|2006.06.13 15:32
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.31
|115.04
|373
|2006.06.13 15:32
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.32
|115.04
|374
|2006.06.13 17:07
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.33
|115.04
|375
|2006.06.13 17:07
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.36
|115.04
|376
|2006.06.13 17:08
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.39
|115.04
|377
|2006.06.13 17:08
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.41
|115.04
|378
|2006.06.13 17:09
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.43
|115.04
|379
|2006.06.13 17:09
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.46
|115.04
|380
|2006.06.13 17:11
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.47
|115.04
|381
|2006.06.13 17:14
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.48
|115.04
|382
|2006.06.13 17:19
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.51
|115.04
|383
|2006.06.13 17:19
|modify
|32
|0.80
|114.20
|114.53
|115.04
|384
|2006.06.13 17:20
|t/p
|32
|0.80
|115.04
|114.53
|115.04
|614.87
|16316.65
|385
|2006.06.14 10:00
|buy
|33
|0.80
|114.98
|114.14
|115.82
|386
|2006.06.19 03:55
|modify
|33
|0.80
|114.98
|114.99
|115.82
|387
|2006.06.19 03:55
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.00
|115.82
|388
|2006.06.19 04:02
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.02
|115.82
|389
|2006.06.19 04:02
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.07
|115.82
|390
|2006.06.19 04:02
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.11
|115.82
|391
|2006.06.19 04:04
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.13
|115.82
|392
|2006.06.19 04:04
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.17
|115.82
|393
|2006.06.19 04:05
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.18
|115.82
|394
|2006.06.19 04:05
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.19
|115.82
|395
|2006.06.19 04:06
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.21
|115.82
|396
|2006.06.19 04:08
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.23
|115.82
|397
|2006.06.19 04:08
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.24
|115.82
|398
|2006.06.19 04:24
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.25
|115.82
|399
|2006.06.19 04:25
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.26
|115.82
|400
|2006.06.19 04:28
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.27
|115.82
|401
|2006.06.19 04:28
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.28
|115.82
|402
|2006.06.19 04:39
|modify
|33
|0.80
|114.98
|115.29
|115.82
|403
|2006.06.19 18:09
|s/l
|33
|0.80
|115.29
|115.29
|115.82
|266.39
|16583.04
|404
|2006.06.19 18:15
|buy
|34
|0.80
|115.38
|114.54
|116.22
|405
|2006.06.21 05:21
|s/l
|34
|0.80
|114.54
|114.54
|116.22
|-566.29
|16016.75
|406
|2006.06.21 10:00
|sell
|35
|0.80
|114.70
|115.54
|113.86
|407
|2006.06.22 13:32
|s/l
|35
|0.80
|115.54
|115.54
|113.86
|-616.66
|15400.09
|408
|2006.06.23 02:00
|buy
|36
|0.80
|116.13
|115.29
|116.97
|409
|2006.06.27 13:21
|modify
|36
|0.80
|116.13
|116.16
|116.97
|410
|2006.06.27 13:21
|modify
|36
|0.80
|116.13
|116.20
|116.97
|411
|2006.06.27 13:22
|modify
|36
|0.80
|116.13
|116.21
|116.97
|412
|2006.06.27 13:24
|modify
|36
|0.80
|116.13
|116.22
|116.97
|413
|2006.06.27 16:07
|s/l
|36
|0.80
|116.22
|116.22
|116.97
|82.46
|15482.56
|414
|2006.06.27 21:30
|sell
|37
|0.80
|116.23
|117.07
|115.39
|415
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.21
|115.39
|416
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.17
|115.39
|417
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.16
|115.39
|418
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.12
|115.39
|419
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.08
|115.39
|420
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|116.03
|115.39
|421
|2006.06.29 21:22
|modify
|37
|0.80
|116.23
|115.95
|115.39
|422
|2006.06.29 21:23
|modify
|37
|0.80
|116.23
|115.94
|115.39
|423
|2006.06.29 21:28
|modify
|37
|0.80
|116.23
|115.92
|115.39
|424
|2006.06.29 21:28
|t/p
|37
|0.80
|115.39
|115.92
|115.39
|535.75
|16018.31
|425
|2006.06.30 05:30
|buy
|38
|0.80
|114.85
|114.01
|115.69
|426
|2006.07.05 16:22
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.86
|115.69
|427
|2006.07.05 16:23
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.87
|115.69
|428
|2006.07.05 16:23
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.88
|115.69
|429
|2006.07.05 16:24
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.89
|115.69
|430
|2006.07.05 16:24
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.91
|115.69
|431
|2006.07.05 16:26
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.92
|115.69
|432
|2006.07.05 16:43
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.93
|115.69
|433
|2006.07.05 16:45
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.94
|115.69
|434
|2006.07.05 16:45
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.96
|115.69
|435
|2006.07.05 16:46
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.97
|115.69
|436
|2006.07.05 16:46
|modify
|38
|0.80
|114.85
|114.98
|115.69
|437
|2006.07.05 16:48
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.00
|115.69
|438
|2006.07.05 16:49
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.01
|115.69
|439
|2006.07.05 17:10
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.04
|115.69
|440
|2006.07.05 17:10
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.07
|115.69
|441
|2006.07.05 17:11
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.09
|115.69
|442
|2006.07.05 17:12
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.10
|115.69
|443
|2006.07.05 17:12
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.11
|115.69
|444
|2006.07.05 17:15
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.13
|115.69
|445
|2006.07.05 17:16
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.15
|115.69
|446
|2006.07.05 17:16
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.16
|115.69
|447
|2006.07.05 17:30
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.17
|115.69
|448
|2006.07.05 17:31
|modify
|38
|0.80
|114.85
|115.18
|115.69
|449
|2006.07.05 17:36
|t/p
|38
|0.80
|115.69
|115.18
|115.69
|611.63
|16629.93
|450
|2006.07.05 23:15
|sell
|39
|0.80
|115.75
|116.59
|114.91
|451
|2006.07.06 15:58
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.74
|114.91
|452
|2006.07.06 16:22
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.71
|114.91
|453
|2006.07.06 16:23
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.66
|114.91
|454
|2006.07.06 16:23
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.65
|114.91
|455
|2006.07.06 16:30
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.62
|114.91
|456
|2006.07.06 17:09
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.60
|114.91
|457
|2006.07.06 17:09
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.57
|114.91
|458
|2006.07.06 17:11
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.54
|114.91
|459
|2006.07.06 17:18
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.53
|114.91
|460
|2006.07.06 17:19
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.51
|114.91
|461
|2006.07.06 17:19
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.48
|114.91
|462
|2006.07.06 17:21
|modify
|39
|0.80
|115.75
|115.45
|114.91
|463
|2006.07.06 17:21
|t/p
|39
|0.80
|114.91
|115.45
|114.91
|549.77
|17179.70
|464
|2006.07.06 22:15
|sell
|40
|0.90
|115.20
|116.04
|114.36
|465
|2006.07.07 13:11
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.19
|114.36
|466
|2006.07.07 13:11
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.16
|114.36
|467
|2006.07.07 13:14
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.12
|114.36
|468
|2006.07.07 13:15
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.10
|114.36
|469
|2006.07.07 13:15
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.09
|114.36
|470
|2006.07.07 15:30
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.08
|114.36
|471
|2006.07.07 15:30
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.03
|114.36
|472
|2006.07.07 15:30
|modify
|40
|0.90
|115.20
|115.00
|114.36
|473
|2006.07.07 15:30
|modify
|40
|0.90
|115.20
|114.95
|114.36
|474
|2006.07.07 15:30
|modify
|40
|0.90
|115.20
|114.89
|114.36
|475
|2006.07.07 15:31
|modify
|40
|0.90
|115.20
|114.87
|114.36
|476
|2006.07.07 15:31
|t/p
|40
|0.90
|114.36
|114.87
|114.36
|648.16
|17827.86
|477
|2006.07.08 00:00
|sell
|41
|0.90
|114.02
|114.86
|113.18
|478
|2006.07.10 10:10
|modify
|41
|0.90
|114.02
|114.00
|113.18
|479
|2006.07.10 11:26
|modify
|41
|0.90
|114.02
|113.99
|113.18
|480
|2006.07.10 11:27
|modify
|41
|0.90
|114.02
|113.97
|113.18
|481
|2006.07.10 14:11
|s/l
|41
|0.90
|113.97
|113.97
|113.18
|26.34
|17854.20
|482
|2006.07.10 14:15
|sell
|42
|0.90
|113.87
|114.71
|113.03
|483
|2006.07.11 16:15
|s/l
|42
|0.90
|114.71
|114.71
|113.03
|-672.02
|17182.18
|484
|2006.07.12 04:45
|sell
|43
|0.90
|114.36
|115.20
|113.52
|485
|2006.07.12 14:27
|s/l
|43
|0.90
|115.20
|115.20
|113.52
|-656.14
|16526.04
|486
|2006.07.12 22:45
|buy
|44
|0.80
|115.50
|114.66
|116.34
|487
|2006.07.14 06:47
|modify
|44
|0.80
|115.50
|115.51
|116.34
|488
|2006.07.14 06:47
|modify
|44
|0.80
|115.50
|115.56
|116.34
|489
|2006.07.14 06:47
|modify
|44
|0.80
|115.50
|115.59
|116.34
|490
|2006.07.14 06:47
|modify
|44
|0.80
|115.50
|115.63
|116.34
|491
|2006.07.14 06:48
|modify
|44
|0.80
|115.50
|115.64
|116.34
|492
|2006.07.14 07:20
|s/l
|44
|0.80
|115.64
|115.64
|116.34
|137.89
|16663.94
|493
|2006.07.14 16:15
|sell
|45
|0.80
|116.20
|117.04
|115.36
|494
|2006.07.17 13:02
|s/l
|45
|0.80
|117.04
|117.04
|115.36
|-585.74
|16078.20
|495
|2006.07.17 21:30
|sell
|46
|0.80
|117.16
|118.00
|116.32
|496
|2006.07.20 04:24
|modify
|46
|0.80
|117.16
|117.14
|116.32
|497
|2006.07.20 04:29
|modify
|46
|0.80
|117.16
|117.13
|116.32
|498
|2006.07.20 08:06
|modify
|46
|0.80
|117.16
|117.11
|116.32
|499
|2006.07.20 08:07
|modify
|46
|0.80
|117.16
|117.08
|116.32
|500
|2006.07.20 08:07
|modify
|46
|0.80
|117.16
|117.07
|116.32
|501
|2006.07.20 23:55
|s/l
|46
|0.80
|117.07
|117.07
|116.32
|3.09
|16081.29
|502
|2006.07.21 00:00
|sell
|47
|0.80
|117.06
|117.90
|116.22
|503
|2006.07.21 10:22
|modify
|47
|0.80
|117.06
|117.04
|116.22
|504
|2006.07.21 10:22
|modify
|47
|0.80
|117.06
|117.00
|116.22
|505
|2006.07.21 10:37
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.95
|116.22
|506
|2006.07.21 10:39
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.92
|116.22
|507
|2006.07.21 10:39
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.88
|116.22
|508
|2006.07.21 10:41
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.87
|116.22
|509
|2006.07.21 10:41
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.86
|116.22
|510
|2006.07.21 10:42
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.85
|116.22
|511
|2006.07.21 10:42
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.83
|116.22
|512
|2006.07.21 10:42
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.79
|116.22
|513
|2006.07.21 10:45
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.77
|116.22
|514
|2006.07.21 10:47
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.76
|116.22
|515
|2006.07.21 10:47
|modify
|47
|0.80
|117.06
|116.75
|116.22
|516
|2006.07.21 11:04
|t/p
|47
|0.80
|116.22
|116.75
|116.22
|578.27
|16659.56
|517
|2006.07.21 23:45
|buy
|48
|0.80
|116.23
|115.39
|117.07
|518
|2006.07.24 04:29
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.24
|117.07
|519
|2006.07.24 04:29
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.25
|117.07
|520
|2006.07.24 10:25
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.28
|117.07
|521
|2006.07.24 10:25
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.32
|117.07
|522
|2006.07.24 10:25
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.36
|117.07
|523
|2006.07.24 20:42
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.37
|117.07
|524
|2006.07.24 20:43
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.38
|117.07
|525
|2006.07.24 21:04
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.39
|117.07
|526
|2006.07.24 21:05
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.41
|117.07
|527
|2006.07.24 21:07
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.43
|117.07
|528
|2006.07.24 21:08
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.45
|117.07
|529
|2006.07.25 03:26
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.46
|117.07
|530
|2006.07.25 03:27
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.47
|117.07
|531
|2006.07.25 03:27
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.49
|117.07
|532
|2006.07.25 18:12
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.52
|117.07
|533
|2006.07.25 18:12
|modify
|48
|0.80
|116.23
|116.56
|117.07
|534
|2006.07.25 18:15
|t/p
|48
|0.80
|117.07
|116.56
|117.07
|594.48
|17254.04
|535
|2006.07.25 18:30
|sell
|49
|0.90
|117.22
|118.06
|116.38
|536
|2006.07.26 11:21
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.21
|116.38
|537
|2006.07.26 11:22
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.18
|116.38
|538
|2006.07.26 20:35
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.17
|116.38
|539
|2006.07.26 20:37
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.15
|116.38
|540
|2006.07.26 20:38
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.14
|116.38
|541
|2006.07.26 20:39
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.12
|116.38
|542
|2006.07.26 20:40
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.10
|116.38
|543
|2006.07.26 21:02
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.07
|116.38
|544
|2006.07.26 21:08
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.04
|116.38
|545
|2006.07.26 21:09
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.02
|116.38
|546
|2006.07.26 21:09
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.01
|116.38
|547
|2006.07.26 21:20
|modify
|49
|0.90
|117.22
|117.00
|116.38
|548
|2006.07.26 21:20
|modify
|49
|0.90
|117.22
|116.96
|116.38
|549
|2006.07.26 21:20
|modify
|49
|0.90
|117.22
|116.90
|116.38
|550
|2006.07.26 21:21
|modify
|49
|0.90
|117.22
|116.89
|116.38
|551
|2006.07.26 21:21
|t/p
|49
|0.90
|116.38
|116.89
|116.38
|636.57
|17890.61
|552
|2006.07.27 04:00
|sell
|50
|0.90
|116.28
|117.12
|115.44
|553
|2006.07.27 11:53
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.24
|115.44
|554
|2006.07.27 11:54
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.22
|115.44
|555
|2006.07.27 12:02
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.21
|115.44
|556
|2006.07.27 12:02
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.20
|115.44
|557
|2006.07.27 12:09
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.19
|115.44
|558
|2006.07.27 12:10
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.17
|115.44
|559
|2006.07.27 12:11
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.15
|115.44
|560
|2006.07.27 13:18
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.13
|115.44
|561
|2006.07.27 13:19
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.12
|115.44
|562
|2006.07.27 13:25
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.11
|115.44
|563
|2006.07.27 13:25
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.07
|115.44
|564
|2006.07.27 13:25
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.03
|115.44
|565
|2006.07.27 13:30
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.02
|115.44
|566
|2006.07.27 13:33
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.01
|115.44
|567
|2006.07.27 13:37
|modify
|50
|0.90
|116.28
|116.00
|115.44
|568
|2006.07.27 16:07
|modify
|50
|0.90
|116.28
|115.99
|115.44
|569
|2006.07.27 16:07
|t/p
|50
|0.90
|115.44
|115.99
|115.44
|654.89
|18545.50
|570
|2006.07.27 21:30
|sell
|51
|0.90
|115.94
|116.78
|115.10
|571
|2006.07.28 09:01
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.93
|115.10
|572
|2006.07.28 09:02
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.90
|115.10
|573
|2006.07.28 09:03
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.89
|115.10
|574
|2006.07.28 09:04
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.88
|115.10
|575
|2006.07.28 09:04
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.86
|115.10
|576
|2006.07.28 09:15
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.85
|115.10
|577
|2006.07.28 12:44
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.84
|115.10
|578
|2006.07.28 12:45
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.83
|115.10
|579
|2006.07.28 12:46
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.81
|115.10
|580
|2006.07.28 12:46
|modify
|51
|0.90
|115.94
|115.77
|115.10
|581
|2006.07.28 14:43
|s/l
|51
|0.90
|115.77
|115.77
|115.10
|119.00
|18664.50
|582
|2006.07.28 14:45
|sell
|52
|0.90
|115.75
|116.59
|114.91
|583
|2006.07.28 15:31
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.74
|114.91
|584
|2006.07.28 15:31
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.68
|114.91
|585
|2006.07.28 15:35
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.67
|114.91
|586
|2006.07.28 15:36
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.64
|114.91
|587
|2006.07.28 15:36
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.60
|114.91
|588
|2006.07.28 15:37
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.59
|114.91
|589
|2006.07.28 15:44
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.57
|114.91
|590
|2006.07.28 15:44
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.52
|114.91
|591
|2006.07.28 15:45
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.50
|114.91
|592
|2006.07.28 15:45
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.47
|114.91
|593
|2006.07.28 15:49
|modify
|52
|0.90
|115.75
|115.46
|114.91
|594
|2006.07.28 15:49
|t/p
|52
|0.90
|114.91
|115.46
|114.91
|657.97
|19322.47
|595
|2006.07.31 04:45
|sell
|53
|1.00
|114.71
|115.55
|113.87
|596
|2006.07.31 15:41
|modify
|53
|1.00
|114.71
|114.70
|113.87
|597
|2006.07.31 19:50
|s/l
|53
|1.00
|114.70
|114.70
|113.87
|8.71
|19331.18
|598
|2006.08.01 02:00
|buy
|54
|1.00
|114.58
|113.74
|115.42
|599
|2006.08.01 15:44
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.60
|115.42
|600
|2006.08.01 15:47
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.61
|115.42
|601
|2006.08.01 16:01
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.64
|115.42
|602
|2006.08.01 16:02
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.65
|115.42
|603
|2006.08.01 16:02
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.66
|115.42
|604
|2006.08.01 16:11
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.67
|115.42
|605
|2006.08.01 16:11
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.69
|115.42
|606
|2006.08.01 16:12
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.70
|115.42
|607
|2006.08.01 17:02
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.71
|115.42
|608
|2006.08.01 17:02
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.75
|115.42
|609
|2006.08.01 17:04
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.77
|115.42
|610
|2006.08.01 17:04
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.78
|115.42
|611
|2006.08.01 17:05
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.80
|115.42
|612
|2006.08.01 17:27
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.81
|115.42
|613
|2006.08.01 17:28
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.82
|115.42
|614
|2006.08.01 17:28
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.86
|115.42
|615
|2006.08.01 17:28
|modify
|54
|1.00
|114.58
|114.90
|115.42
|616
|2006.08.01 19:07
|s/l
|54
|1.00
|114.90
|114.90
|115.42
|278.55
|19609.73
|617
|2006.08.01 21:15
|buy
|55
|1.00
|114.71
|113.87
|115.55
|618
|2006.08.03 18:14
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.72
|115.55
|619
|2006.08.03 18:14
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.74
|115.55
|620
|2006.08.03 18:14
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.77
|115.55
|621
|2006.08.03 18:15
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.78
|115.55
|622
|2006.08.03 18:26
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.79
|115.55
|623
|2006.08.03 18:27
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.80
|115.55
|624
|2006.08.03 18:27
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.81
|115.55
|625
|2006.08.03 19:02
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.82
|115.55
|626
|2006.08.04 10:55
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.83
|115.55
|627
|2006.08.04 10:55
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.84
|115.55
|628
|2006.08.04 12:14
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.86
|115.55
|629
|2006.08.04 12:14
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.89
|115.55
|630
|2006.08.04 12:19
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.90
|115.55
|631
|2006.08.04 12:29
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.93
|115.55
|632
|2006.08.04 12:30
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.94
|115.55
|633
|2006.08.04 12:30
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.95
|115.55
|634
|2006.08.04 12:41
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.96
|115.55
|635
|2006.08.04 13:58
|modify
|55
|1.00
|114.71
|114.98
|115.55
|636
|2006.08.04 13:58
|modify
|55
|1.00
|114.71
|115.01
|115.55
|637
|2006.08.04 14:01
|modify
|55
|1.00
|114.71
|115.04
|115.55
|638
|2006.08.04 14:01
|t/p
|55
|1.00
|115.55
|115.04
|115.55
|791.00
|20400.73
|639
|2006.08.07 06:30
|sell
|56
|1.00
|114.43
|115.27
|113.59
|640
|2006.08.08 00:42
|s/l
|56
|1.00
|115.27
|115.27
|113.59
|-743.27
|19657.46
|641
|2006.08.08 08:00
|sell
|57
|1.00
|115.16
|116.00
|114.32
|642
|2006.08.08 21:15
|modify
|57
|1.00
|115.16
|115.15
|114.32
|643
|2006.08.08 21:15
|modify
|57
|1.00
|115.16
|115.09
|114.32
|644
|2006.08.08 21:24
|s/l
|57
|1.00
|115.09
|115.09
|114.32
|60.81
|19718.27
|645
|2006.08.08 21:30
|sell
|58
|1.00
|115.19
|116.03
|114.35
|646
|2006.08.11 11:30
|s/l
|58
|1.00
|116.03
|116.03
|114.35
|-796.89
|18921.38
|647
|2006.08.11 20:00
|sell
|59
|0.90
|116.28
|117.12
|115.44
|648
|2006.08.16 16:16
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.26
|115.44
|649
|2006.08.16 16:18
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.25
|115.44
|650
|2006.08.16 16:19
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.23
|115.44
|651
|2006.08.16 16:21
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.20
|115.44
|652
|2006.08.16 16:21
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.19
|115.44
|653
|2006.08.16 16:22
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.18
|115.44
|654
|2006.08.16 16:33
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.17
|115.44
|655
|2006.08.16 16:34
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.16
|115.44
|656
|2006.08.17 04:03
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.15
|115.44
|657
|2006.08.17 04:13
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.14
|115.44
|658
|2006.08.17 04:13
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.11
|115.44
|659
|2006.08.17 04:14
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.10
|115.44
|660
|2006.08.17 04:21
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.09
|115.44
|661
|2006.08.17 09:08
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.07
|115.44
|662
|2006.08.17 09:09
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.04
|115.44
|663
|2006.08.17 09:09
|modify
|59
|0.90
|116.28
|116.00
|115.44
|664
|2006.08.17 10:14
|modify
|59
|0.90
|116.28
|115.98
|115.44
|665
|2006.08.17 10:18
|modify
|59
|0.90
|116.28
|115.97
|115.44
|666
|2006.08.17 10:18
|modify
|59
|0.90
|116.28
|115.96
|115.44
|667
|2006.08.17 10:19
|t/p
|59
|0.90
|115.44
|115.96
|115.44
|576.05
|19497.43
|668
|2006.08.17 10:30
|buy
|60
|1.00
|115.43
|114.59
|116.27
|669
|2006.08.17 20:21
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.44
|116.27
|670
|2006.08.17 20:22
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.45
|116.27
|671
|2006.08.17 20:22
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.47
|116.27
|672
|2006.08.17 20:23
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.49
|116.27
|673
|2006.08.17 20:23
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.50
|116.27
|674
|2006.08.17 20:26
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.51
|116.27
|675
|2006.08.17 20:26
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.55
|116.27
|676
|2006.08.17 20:57
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.56
|116.27
|677
|2006.08.17 20:58
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.57
|116.27
|678
|2006.08.17 20:58
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.58
|116.27
|679
|2006.08.17 20:58
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.61
|116.27
|680
|2006.08.17 20:58
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.63
|116.27
|681
|2006.08.17 20:59
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.65
|116.27
|682
|2006.08.17 20:59
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.68
|116.27
|683
|2006.08.17 21:02
|modify
|60
|1.00
|115.43
|115.69
|116.27
|684
|2006.08.18 12:22
|s/l
|60
|1.00
|115.69
|115.69
|116.27
|237.62
|19735.05
|685
|2006.08.18 12:22
|buy
|61
|1.00
|115.70
|114.86
|116.54
|686
|2006.08.22 05:23
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.71
|116.54
|687
|2006.08.22 05:27
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.72
|116.54
|688
|2006.08.22 05:27
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.73
|116.54
|689
|2006.08.22 10:12
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.74
|116.54
|690
|2006.08.22 10:50
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.75
|116.54
|691
|2006.08.22 10:50
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.78
|116.54
|692
|2006.08.22 10:51
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.81
|116.54
|693
|2006.08.22 10:51
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.84
|116.54
|694
|2006.08.22 11:05
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.85
|116.54
|695
|2006.08.22 11:05
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.86
|116.54
|696
|2006.08.22 14:57
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.87
|116.54
|697
|2006.08.22 14:58
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.88
|116.54
|698
|2006.08.22 15:14
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.92
|116.54
|699
|2006.08.22 15:14
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.96
|116.54
|700
|2006.08.22 15:15
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.97
|116.54
|701
|2006.08.22 15:19
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.98
|116.54
|702
|2006.08.22 15:19
|modify
|61
|1.00
|115.70
|115.99
|116.54
|703
|2006.08.22 15:21
|modify
|61
|1.00
|115.70
|116.00
|116.54
|704
|2006.08.22 16:11
|modify
|61
|1.00
|115.70
|116.01
|116.54
|705
|2006.08.22 16:45
|modify
|61
|1.00
|115.70
|116.03
|116.54
|706
|2006.08.22 16:45
|t/p
|61
|1.00
|116.54
|116.03
|116.54
|746.36
|20481.41
|707
|2006.08.23 09:00
|buy
|62
|1.00
|116.38
|115.54
|117.22
|708
|2006.08.25 08:49
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.39
|117.22
|709
|2006.08.25 08:50
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.40
|117.22
|710
|2006.08.25 08:50
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.42
|117.22
|711
|2006.08.25 08:51
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.43
|117.22
|712
|2006.08.25 08:51
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.45
|117.22
|713
|2006.08.25 09:03
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.46
|117.22
|714
|2006.08.25 09:04
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.47
|117.22
|715
|2006.08.25 09:12
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.49
|117.22
|716
|2006.08.25 09:17
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.50
|117.22
|717
|2006.08.25 09:22
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.51
|117.22
|718
|2006.08.25 09:23
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.53
|117.22
|719
|2006.08.25 09:23
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.55
|117.22
|720
|2006.08.25 09:24
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.57
|117.22
|721
|2006.08.25 09:25
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.59
|117.22
|722
|2006.08.25 09:26
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.60
|117.22
|723
|2006.08.25 09:27
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.62
|117.22
|724
|2006.08.25 09:28
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.63
|117.22
|725
|2006.08.25 09:30
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.65
|117.22
|726
|2006.08.25 09:30
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.67
|117.22
|727
|2006.08.25 09:31
|modify
|62
|1.00
|116.38
|116.70
|117.22
|728
|2006.08.25 09:31
|t/p
|62
|1.00
|117.22
|116.70
|117.22
|767.88
|21249.29
|729
|2006.08.25 15:30
|sell
|63
|1.10
|117.31
|118.15
|116.47
|730
|2006.08.29 07:27
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.30
|116.47
|731
|2006.08.29 07:29
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.29
|116.47
|732
|2006.08.29 07:29
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.28
|116.47
|733
|2006.08.29 07:30
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.27
|116.47
|734
|2006.08.29 07:30
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.26
|116.47
|735
|2006.08.29 07:34
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.23
|116.47
|736
|2006.08.29 07:35
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.21
|116.47
|737
|2006.08.29 07:36
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.20
|116.47
|738
|2006.08.29 10:51
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.18
|116.47
|739
|2006.08.29 10:51
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.15
|116.47
|740
|2006.08.29 10:53
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.14
|116.47
|741
|2006.08.29 10:54
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.13
|116.47
|742
|2006.08.29 11:03
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.10
|116.47
|743
|2006.08.29 11:04
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.09
|116.47
|744
|2006.08.29 21:58
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.08
|116.47
|745
|2006.08.29 21:58
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.05
|116.47
|746
|2006.08.29 21:59
|modify
|63
|1.10
|117.31
|117.04
|116.47
|747
|2006.08.30 10:17
|s/l
|63
|1.10
|117.04
|117.04
|116.47
|205.56
|21454.85
|748
|2006.08.30 17:00
|sell
|64
|1.10
|117.00
|117.84
|116.16
|749
|2006.09.04 07:42
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.98
|116.16
|750
|2006.09.04 07:43
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.97
|116.16
|751
|2006.09.04 07:46
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.96
|116.16
|752
|2006.09.04 07:46
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.94
|116.16
|753
|2006.09.04 07:47
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.93
|116.16
|754
|2006.09.04 07:47
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.92
|116.16
|755
|2006.09.04 07:49
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.91
|116.16
|756
|2006.09.04 07:50
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.90
|116.16
|757
|2006.09.04 07:50
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.89
|116.16
|758
|2006.09.04 07:50
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.88
|116.16
|759
|2006.09.04 10:45
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.87
|116.16
|760
|2006.09.04 10:45
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.86
|116.16
|761
|2006.09.04 10:45
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.84
|116.16
|762
|2006.09.04 10:47
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.83
|116.16
|763
|2006.09.04 10:47
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.82
|116.16
|764
|2006.09.04 10:47
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.80
|116.16
|765
|2006.09.04 10:48
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.78
|116.16
|766
|2006.09.04 10:49
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.77
|116.16
|767
|2006.09.04 10:49
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.76
|116.16
|768
|2006.09.04 10:51
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.75
|116.16
|769
|2006.09.04 11:00
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.74
|116.16
|770
|2006.09.04 11:02
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.72
|116.16
|771
|2006.09.04 11:02
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.71
|116.16
|772
|2006.09.04 11:03
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.70
|116.16
|773
|2006.09.04 11:03
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.69
|116.16
|774
|2006.09.04 11:04
|modify
|64
|1.10
|117.00
|116.68
|116.16
|775
|2006.09.04 11:17
|t/p
|64
|1.10
|116.16
|116.68
|116.16
|715.22
|22170.07
|776
|2006.09.04 20:20
|buy
|65
|1.10
|116.07
|115.23
|116.91
|777
|2006.09.06 14:26
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.08
|116.91
|778
|2006.09.06 14:26
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.09
|116.91
|779
|2006.09.06 14:26
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.10
|116.91
|780
|2006.09.06 14:26
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.12
|116.91
|781
|2006.09.06 14:26
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.13
|116.91
|782
|2006.09.06 14:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.14
|116.91
|783
|2006.09.06 14:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.15
|116.91
|784
|2006.09.06 14:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.16
|116.91
|785
|2006.09.06 14:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.17
|116.91
|786
|2006.09.06 14:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.18
|116.91
|787
|2006.09.06 15:28
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.19
|116.91
|788
|2006.09.06 15:30
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.20
|116.91
|789
|2006.09.06 15:30
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.21
|116.91
|790
|2006.09.06 15:31
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.22
|116.91
|791
|2006.09.06 18:22
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.23
|116.91
|792
|2006.09.06 18:36
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.24
|116.91
|793
|2006.09.06 19:02
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.25
|116.91
|794
|2006.09.06 19:02
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.26
|116.91
|795
|2006.09.06 19:04
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.27
|116.91
|796
|2006.09.06 19:05
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.28
|116.91
|797
|2006.09.06 19:15
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.29
|116.91
|798
|2006.09.06 19:17
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.30
|116.91
|799
|2006.09.06 19:17
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.31
|116.91
|800
|2006.09.06 19:20
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.32
|116.91
|801
|2006.09.06 19:56
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.33
|116.91
|802
|2006.09.06 19:57
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.34
|116.91
|803
|2006.09.06 19:57
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.36
|116.91
|804
|2006.09.06 19:58
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.37
|116.91
|805
|2006.09.07 10:40
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.39
|116.91
|806
|2006.09.07 10:40
|modify
|65
|1.10
|116.07
|116.40
|116.91
|807
|2006.09.07 10:40
|t/p
|65
|1.10
|116.91
|116.40
|116.91
|860.79
|23030.86
|808
|2006.09.07 11:45
|sell
|66
|1.20
|117.02
|117.86
|116.18
|809
|2006.09.07 11:53
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.97
|116.18
|810
|2006.09.07 11:55
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.96
|116.18
|811
|2006.09.07 11:55
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.95
|116.18
|812
|2006.09.07 11:55
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.93
|116.18
|813
|2006.09.07 11:56
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.91
|116.18
|814
|2006.09.07 11:56
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.90
|116.18
|815
|2006.09.07 11:56
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.89
|116.18
|816
|2006.09.07 12:01
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.87
|116.18
|817
|2006.09.07 12:04
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.85
|116.18
|818
|2006.09.07 12:04
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.84
|116.18
|819
|2006.09.07 12:07
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.83
|116.18
|820
|2006.09.07 12:08
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.81
|116.18
|821
|2006.09.07 12:08
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.79
|116.18
|822
|2006.09.07 12:08
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.78
|116.18
|823
|2006.09.07 12:08
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.76
|116.18
|824
|2006.09.07 12:10
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.74
|116.18
|825
|2006.09.07 12:10
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.72
|116.18
|826
|2006.09.07 12:10
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.71
|116.18
|827
|2006.09.07 12:10
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.69
|116.18
|828
|2006.09.07 12:11
|modify
|66
|1.20
|117.02
|116.68
|116.18
|829
|2006.09.07 12:14
|t/p
|66
|1.20
|116.18
|116.68
|116.18
|867.69
|23898.55
|830
|2006.09.07 22:32
|buy
|67
|1.20
|116.38
|115.54
|117.22
|831
|2006.09.08 18:47
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.39
|117.22
|832
|2006.09.08 18:47
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.40
|117.22
|833
|2006.09.08 18:54
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.44
|117.22
|834
|2006.09.08 19:06
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.45
|117.22
|835
|2006.09.08 19:08
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.46
|117.22
|836
|2006.09.08 19:10
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.47
|117.22
|837
|2006.09.08 19:11
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.48
|117.22
|838
|2006.09.08 19:23
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.49
|117.22
|839
|2006.09.08 19:23
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.50
|117.22
|840
|2006.09.08 19:33
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.51
|117.22
|841
|2006.09.08 19:39
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.52
|117.22
|842
|2006.09.08 19:39
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.53
|117.22
|843
|2006.09.11 01:18
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.54
|117.22
|844
|2006.09.11 01:19
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.55
|117.22
|845
|2006.09.11 09:15
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.56
|117.22
|846
|2006.09.11 09:15
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.57
|117.22
|847
|2006.09.11 09:15
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.59
|117.22
|848
|2006.09.11 09:16
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.60
|117.22
|849
|2006.09.11 09:16
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.61
|117.22
|850
|2006.09.11 09:34
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.63
|117.22
|851
|2006.09.11 09:34
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.64
|117.22
|852
|2006.09.11 09:34
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.66
|117.22
|853
|2006.09.11 10:03
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.67
|117.22
|854
|2006.09.11 10:03
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.68
|117.22
|855
|2006.09.11 10:10
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.69
|117.22
|856
|2006.09.11 10:10
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.70
|117.22
|857
|2006.09.11 10:10
|modify
|67
|1.20
|116.38
|116.71
|117.22
|858
|2006.09.11 10:11
|t/p
|67
|1.20
|117.22
|116.71
|117.22
|890.69
|24789.24
|859
|2006.09.11 10:15
|sell
|68
|1.20
|117.24
|118.08
|116.40
|860
|2006.09.12 21:03
|s/l
|68
|1.20
|118.08
|118.08
|116.40
|-871.04
|23918.20
|861
|2006.09.13 02:00
|buy
|69
|1.20
|117.87
|117.03
|118.71
|862
|2006.09.19 17:48
|s/l
|69
|1.20
|117.03
|117.03
|118.71
|-769.02
|23149.18
|863
|2006.09.20 01:16
|buy
|70
|1.20
|117.71
|116.87
|118.55
|864
|2006.09.21 13:29
|s/l
|70
|1.20
|116.87
|116.87
|118.55
|-816.35
|22332.83
|865
|2006.09.21 14:00
|buy
|71
|1.10
|116.81
|115.97
|117.65
|866
|2006.09.27 13:16
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.82
|117.65
|867
|2006.09.27 13:16
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.83
|117.65
|868
|2006.09.27 13:26
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.84
|117.65
|869
|2006.09.27 13:27
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.85
|117.65
|870
|2006.09.27 13:29
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.87
|117.65
|871
|2006.09.27 13:30
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.88
|117.65
|872
|2006.09.27 13:31
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.89
|117.65
|873
|2006.09.27 15:20
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.90
|117.65
|874
|2006.09.27 15:20
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.91
|117.65
|875
|2006.09.27 15:20
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.92
|117.65
|876
|2006.09.27 16:42
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.93
|117.65
|877
|2006.09.27 17:00
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.94
|117.65
|878
|2006.09.27 17:00
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.95
|117.65
|879
|2006.09.27 17:00
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.96
|117.65
|880
|2006.09.27 17:00
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.97
|117.65
|881
|2006.09.27 17:03
|modify
|71
|1.10
|116.81
|116.98
|117.65
|882
|2006.09.27 17:04
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.00
|117.65
|883
|2006.09.27 17:04
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.02
|117.65
|884
|2006.09.27 17:05
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.03
|117.65
|885
|2006.09.27 17:05
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.04
|117.65
|886
|2006.09.27 17:05
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.05
|117.65
|887
|2006.09.27 17:05
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.07
|117.65
|888
|2006.09.27 17:06
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.08
|117.65
|889
|2006.09.27 17:07
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.09
|117.65
|890
|2006.09.27 17:09
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.10
|117.65
|891
|2006.09.27 17:09
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.11
|117.65
|892
|2006.09.27 17:09
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.12
|117.65
|893
|2006.09.27 17:09
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.13
|117.65
|894
|2006.09.27 17:09
|modify
|71
|1.10
|116.81
|117.14
|117.65
|895
|2006.09.28 09:33
|t/p
|71
|1.10
|117.65
|117.14
|117.65
|884.09
|23216.93
|896
|2006.09.28 15:00
|buy
|72
|1.20
|117.53
|116.69
|118.37
|897
|2006.09.29 09:53
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.54
|118.37
|898
|2006.09.29 10:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.57
|118.37
|899
|2006.09.29 10:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.58
|118.37
|900
|2006.09.29 10:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.60
|118.37
|901
|2006.09.29 10:26
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.61
|118.37
|902
|2006.09.29 10:52
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.63
|118.37
|903
|2006.09.29 17:01
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.64
|118.37
|904
|2006.09.29 17:01
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.65
|118.37
|905
|2006.09.29 17:42
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.66
|118.37
|906
|2006.09.29 17:42
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.67
|118.37
|907
|2006.10.02 03:01
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.69
|118.37
|908
|2006.10.02 03:10
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.71
|118.37
|909
|2006.10.02 03:10
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.73
|118.37
|910
|2006.10.02 04:19
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.74
|118.37
|911
|2006.10.02 04:24
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.75
|118.37
|912
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.76
|118.37
|913
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.77
|118.37
|914
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.79
|118.37
|915
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.81
|118.37
|916
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.82
|118.37
|917
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.84
|118.37
|918
|2006.10.02 04:25
|modify
|72
|1.20
|117.53
|117.85
|118.37
|919
|2006.10.02 04:32
|t/p
|72
|1.20
|118.37
|117.85
|118.37
|882.34
|24099.27
|920
|2006.10.02 04:32
|sell
|73
|1.20
|118.36
|119.20
|117.52
|921
|2006.10.02 16:34
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.35
|117.52
|922
|2006.10.02 16:35
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.31
|117.52
|923
|2006.10.02 16:50
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.30
|117.52
|924
|2006.10.02 16:51
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.29
|117.52
|925
|2006.10.02 16:51
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.28
|117.52
|926
|2006.10.02 16:51
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.27
|117.52
|927
|2006.10.02 16:51
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.26
|117.52
|928
|2006.10.02 16:54
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.25
|117.52
|929
|2006.10.02 17:01
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.24
|117.52
|930
|2006.10.02 17:01
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.21
|117.52
|931
|2006.10.02 17:23
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.20
|117.52
|932
|2006.10.02 17:34
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.19
|117.52
|933
|2006.10.02 17:35
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.18
|117.52
|934
|2006.10.02 17:35
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.15
|117.52
|935
|2006.10.02 17:36
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.14
|117.52
|936
|2006.10.02 18:13
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.13
|117.52
|937
|2006.10.02 18:13
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.12
|117.52
|938
|2006.10.02 18:13
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.11
|117.52
|939
|2006.10.02 18:14
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.10
|117.52
|940
|2006.10.02 18:15
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.09
|117.52
|941
|2006.10.02 18:15
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.08
|117.52
|942
|2006.10.02 18:15
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.06
|117.52
|943
|2006.10.02 18:16
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.05
|117.52
|944
|2006.10.03 10:19
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.04
|117.52
|945
|2006.10.03 10:28
|modify
|73
|1.20
|118.36
|118.03
|117.52
|946
|2006.10.03 10:29
|t/p
|73
|1.20
|117.52
|118.03
|117.52
|840.28
|24939.55
|947
|2006.10.03 10:29
|buy
|74
|1.20
|117.52
|116.68
|118.36
|948
|2006.10.04 01:23
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.53
|118.36
|949
|2006.10.04 01:23
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.54
|118.36
|950
|2006.10.04 01:23
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.55
|118.36
|951
|2006.10.04 01:24
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.56
|118.36
|952
|2006.10.04 01:24
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.57
|118.36
|953
|2006.10.04 01:24
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.58
|118.36
|954
|2006.10.04 01:26
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.59
|118.36
|955
|2006.10.04 01:29
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.60
|118.36
|956
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.62
|118.36
|957
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.63
|118.36
|958
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.64
|118.36
|959
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.65
|118.36
|960
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.66
|118.36
|961
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.67
|118.36
|962
|2006.10.04 01:30
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.68
|118.36
|963
|2006.10.04 01:31
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.69
|118.36
|964
|2006.10.04 01:31
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.70
|118.36
|965
|2006.10.04 01:31
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.71
|118.36
|966
|2006.10.04 14:26
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.72
|118.36
|967
|2006.10.04 14:27
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.73
|118.36
|968
|2006.10.04 14:27
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.74
|118.36
|969
|2006.10.04 14:28
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.76
|118.36
|970
|2006.10.04 14:28
|modify
|74
|1.20
|117.52
|117.78
|118.36
|971
|2006.10.05 00:15
|s/l
|74
|1.20
|117.78
|117.78
|118.36
|326.46
|25266.00
|972
|2006.10.05 08:30
|buy
|75
|1.30
|117.62
|116.78
|118.46
|973
|2006.10.06 09:35
|modify
|75
|1.30
|117.62
|117.63
|118.46
|974
|2006.10.06 09:35
|modify
|75
|1.30
|117.62
|117.64
|118.46
|975
|2006.10.06 10:04
|modify
|75
|1.30
|117.62
|117.65
|118.46
|976
|2006.10.06 10:05
|modify
|75
|1.30
|117.62
|117.66
|118.46
|977
|2006.10.06 15:30
|s/l
|75
|1.30
|117.66
|117.66
|118.46
|60.87
|25326.87
|978
|2006.10.06 15:30
|buy
|76
|1.30
|117.67
|116.83
|118.51
|979
|2006.10.06 15:32
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.68
|118.51
|980
|2006.10.06 15:33
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.69
|118.51
|981
|2006.10.06 15:33
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.71
|118.51
|982
|2006.10.06 15:33
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.72
|118.51
|983
|2006.10.06 15:33
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.73
|118.51
|984
|2006.10.06 15:51
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.75
|118.51
|985
|2006.10.06 15:51
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.76
|118.51
|986
|2006.10.06 15:51
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.78
|118.51
|987
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.79
|118.51
|988
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.81
|118.51
|989
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.82
|118.51
|990
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.84
|118.51
|991
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.85
|118.51
|992
|2006.10.06 15:52
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.86
|118.51
|993
|2006.10.06 15:53
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.87
|118.51
|994
|2006.10.06 15:55
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.89
|118.51
|995
|2006.10.06 15:55
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.90
|118.51
|996
|2006.10.06 15:55
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.92
|118.51
|997
|2006.10.06 15:55
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.93
|118.51
|998
|2006.10.06 15:55
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.94
|118.51
|999
|2006.10.06 15:56
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.95
|118.51
|1000
|2006.10.06 15:56
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.96
|118.51
|1001
|2006.10.06 15:56
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.97
|118.51
|1002
|2006.10.06 15:56
|modify
|76
|1.30
|117.67
|117.98
|118.51
|1003
|2006.10.06 15:56
|modify
|76
|1.30
|117.67
|118.00
|118.51
|1004
|2006.10.06 15:56
|t/p
|76
|1.30
|118.51
|118.00
|118.51
|921.36
|26248.23
|1005
|2006.10.06 22:45
|sell
|77
|1.30
|118.99
|119.83
|118.15
|1006
|2006.10.11 21:42
|s/l
|77
|1.30
|119.83
|119.83
|118.15
|-968.23
|25280.00
|1007
|2006.10.12 04:00
|sell
|78
|1.30
|119.72
|120.56
|118.88
|1008
|2006.10.13 05:38
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.71
|118.88
|1009
|2006.10.13 05:54
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.70
|118.88
|1010
|2006.10.13 05:59
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.69
|118.88
|1011
|2006.10.13 10:36
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.68
|118.88
|1012
|2006.10.13 10:36
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.67
|118.88
|1013
|2006.10.13 10:36
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.65
|118.88
|1014
|2006.10.13 10:37
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.64
|118.88
|1015
|2006.10.13 10:50
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.63
|118.88
|1016
|2006.10.13 10:50
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.61
|118.88
|1017
|2006.10.13 10:52
|modify
|78
|1.30
|119.72
|119.60
|118.88
|1018
|2006.10.13 15:33
|s/l
|78
|1.30
|119.60
|119.60
|118.88
|111.45
|25391.45
|1019
|2006.10.13 22:48
|buy
|79
|1.30
|119.70
|118.86
|120.54
|1020
|2006.10.17 10:59
|s/l
|79
|1.30
|118.86
|118.86
|120.54
|-885.40
|24506.05
|1021
|2006.10.17 11:45
|buy
|80
|1.20
|118.79
|117.95
|119.63
|1022
|2006.10.23 15:43
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.80
|119.63
|1023
|2006.10.23 15:44
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.81
|119.63
|1024
|2006.10.23 15:48
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.82
|119.63
|1025
|2006.10.23 15:51
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.83
|119.63
|1026
|2006.10.23 15:51
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.85
|119.63
|1027
|2006.10.23 15:59
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.86
|119.63
|1028
|2006.10.23 16:05
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.87
|119.63
|1029
|2006.10.24 02:29
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.88
|119.63
|1030
|2006.10.24 04:39
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.89
|119.63
|1031
|2006.10.24 04:40
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.90
|119.63
|1032
|2006.10.24 04:40
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.91
|119.63
|1033
|2006.10.24 04:41
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.92
|119.63
|1034
|2006.10.24 04:42
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.93
|119.63
|1035
|2006.10.24 04:42
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.95
|119.63
|1036
|2006.10.24 08:54
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.96
|119.63
|1037
|2006.10.24 09:14
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.97
|119.63
|1038
|2006.10.24 09:18
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.98
|119.63
|1039
|2006.10.24 09:19
|modify
|80
|1.20
|118.79
|118.99
|119.63
|1040
|2006.10.24 09:20
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.00
|119.63
|1041
|2006.10.24 09:20
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.01
|119.63
|1042
|2006.10.24 09:20
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.02
|119.63
|1043
|2006.10.24 09:20
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.03
|119.63
|1044
|2006.10.24 09:22
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.04
|119.63
|1045
|2006.10.24 09:23
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.05
|119.63
|1046
|2006.10.24 09:23
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.07
|119.63
|1047
|2006.10.24 11:01
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.08
|119.63
|1048
|2006.10.24 14:25
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.09
|119.63
|1049
|2006.10.24 14:27
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.10
|119.63
|1050
|2006.10.24 14:27
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.11
|119.63
|1051
|2006.10.24 14:28
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.12
|119.63
|1052
|2006.10.24 16:38
|modify
|80
|1.20
|118.79
|119.13
|119.63
|1053
|2006.10.24 16:39
|t/p
|80
|1.20
|119.63
|119.13
|119.63
|950.22
|25456.27
|1054
|2006.10.24 16:45
|sell
|81
|1.30
|119.62
|120.46
|118.78
|1055
|2006.10.24 18:41
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.61
|118.78
|1056
|2006.10.25 10:51
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.60
|118.78
|1057
|2006.10.25 10:51
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.58
|118.78
|1058
|2006.10.25 11:00
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.57
|118.78
|1059
|2006.10.25 11:01
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.56
|118.78
|1060
|2006.10.25 11:01
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.55
|118.78
|1061
|2006.10.25 11:03
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.53
|118.78
|1062
|2006.10.25 11:03
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.52
|118.78
|1063
|2006.10.25 11:03
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.51
|118.78
|1064
|2006.10.25 11:03
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.50
|118.78
|1065
|2006.10.25 21:20
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.49
|118.78
|1066
|2006.10.25 21:20
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.46
|118.78
|1067
|2006.10.25 21:20
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.44
|118.78
|1068
|2006.10.25 21:22
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.43
|118.78
|1069
|2006.10.25 21:22
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.42
|118.78
|1070
|2006.10.25 21:22
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.40
|118.78
|1071
|2006.10.25 21:23
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.39
|118.78
|1072
|2006.10.26 03:25
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.37
|118.78
|1073
|2006.10.26 03:25
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.36
|118.78
|1074
|2006.10.26 03:28
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.35
|118.78
|1075
|2006.10.26 04:57
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.34
|118.78
|1076
|2006.10.26 04:57
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.33
|118.78
|1077
|2006.10.26 04:57
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.32
|118.78
|1078
|2006.10.26 04:57
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.30
|118.78
|1079
|2006.10.26 05:36
|modify
|81
|1.30
|119.62
|119.29
|118.78
|1080
|2006.10.26 05:48
|t/p
|81
|1.30
|118.78
|119.29
|118.78
|843.43
|26299.70
|1081
|2006.10.26 12:15
|buy
|82
|1.30
|118.67
|117.83
|119.51
|1082
|2006.10.27 15:56
|s/l
|82
|1.30
|117.83
|117.83
|119.51
|-910.17
|25389.52
|1083
|2006.10.30 01:30
|buy
|83
|1.30
|117.60
|116.76
|118.44
|1084
|2006.10.31 18:43
|s/l
|83
|1.30
|116.76
|116.76
|118.44
|-918.74
|24470.78
|1085
|2006.11.01 02:45
|buy
|84
|1.20
|116.90
|116.06
|117.74
|1086
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|116.91
|117.74
|1087
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|116.96
|117.74
|1088
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.00
|117.74
|1089
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.06
|117.74
|1090
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.11
|117.74
|1091
|2006.11.03 15:30
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.16
|117.74
|1092
|2006.11.03 15:31
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.17
|117.74
|1093
|2006.11.03 15:31
|modify
|84
|1.20
|116.90
|117.21
|117.74
|1094
|2006.11.03 15:31
|t/p
|84
|1.20
|117.74
|117.21
|117.74
|917.52
|25388.30
|1095
|2006.11.06 01:16
|buy
|85
|1.30
|118.01
|117.17
|118.85
|1096
|2006.11.09 15:42
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.02
|118.85
|1097
|2006.11.09 15:43
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.03
|118.85
|1098
|2006.11.09 15:43
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.04
|118.85
|1099
|2006.11.09 15:44
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.05
|118.85
|1100
|2006.11.09 15:44
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.06
|118.85
|1101
|2006.11.09 15:45
|modify
|85
|1.30
|118.01
|118.07
|118.85
|1102
|2006.11.09 18:25
|s/l
|85
|1.30
|118.07
|118.07
|118.85
|149.39
|25537.69
|1103
|2006.11.10 00:30
|buy
|86
|1.30
|117.86
|117.02
|118.70
|1104
|2006.11.16 23:59
|close at stop
|86
|1.30
|118.21
|117.02
|118.70
|484.91
|26022.59