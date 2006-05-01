Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_04

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; testme1="New (1-7?) test all modes for repeat signals=value"; signal_count=2; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=50; testme2="New setting (1-100) test me in mode 1 only:"; MaxTrades=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22;
Bars in test195670Ticks modelled1058816Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit16022.59Gross profit29661.51Gross loss-13638.92
Profit factor2.17Expected payoff186.31
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2456.40 (9.91%)Relative drawdown9.95% (1776.01)
Total trades86Short positions (won %)44 (75.00%)Long positions (won %)42 (78.57%)
Profit trades (% of total)66 (76.74%)Loss trades (% of total)20 (23.26%)
Largestprofit trade950.22loss trade-968.23
Averageprofit trade449.42loss trade-681.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (3653.70)consecutive losses (loss in money)3 (-2456.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5867.86 (9)consecutive loss (count of losses)-2456.40 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 02:00sell10.50113.75114.59112.91
22006.05.01 05:20modify10.50113.75113.73112.91
32006.05.01 05:23modify10.50113.75113.70112.91
42006.05.01 05:23modify10.50113.75113.64112.91
52006.05.01 05:24modify10.50113.75113.62112.91
62006.05.01 05:24modify10.50113.75113.61112.91
72006.05.01 05:39modify10.50113.75113.59112.91
82006.05.01 05:40modify10.50113.75113.58112.91
92006.05.01 05:40modify10.50113.75113.57112.91
102006.05.01 09:04modify10.50113.75113.56112.91
112006.05.01 09:04modify10.50113.75113.55112.91
122006.05.01 09:46modify10.50113.75113.54112.91
132006.05.01 15:40modify10.50113.75113.51112.91
142006.05.01 15:41modify10.50113.75113.48112.91
152006.05.01 15:42modify10.50113.75113.47112.91
162006.05.01 15:42modify10.50113.75113.44112.91
172006.05.01 15:42t/p10.50112.91113.44112.91372.0410372.04
182006.05.01 16:00buy20.50112.65111.81113.49
192006.05.01 18:39modify20.50112.65112.67113.49
202006.05.01 18:43modify20.50112.65112.68113.49
212006.05.01 20:45modify20.50112.65112.70113.49
222006.05.01 20:48modify20.50112.65112.72113.49
232006.05.01 20:49modify20.50112.65112.73113.49
242006.05.01 21:06modify20.50112.65112.75113.49
252006.05.01 21:11modify20.50112.65112.76113.49
262006.05.01 21:15modify20.50112.65112.77113.49
272006.05.01 21:16modify20.50112.65112.78113.49
282006.05.01 21:16modify20.50112.65112.79113.49
292006.05.01 21:58modify20.50112.65112.81113.49
302006.05.01 22:13modify20.50112.65112.84113.49
312006.05.01 22:13modify20.50112.65112.86113.49
322006.05.01 22:15modify20.50112.65112.88113.49
332006.05.01 22:15modify20.50112.65112.89113.49
342006.05.01 22:18modify20.50112.65112.92113.49
352006.05.01 22:19modify20.50112.65112.96113.49
362006.05.01 22:20t/p20.50113.49112.96113.49369.9810742.02
372006.05.02 08:00buy30.50113.77112.93114.61
382006.05.03 09:35s/l30.50112.93112.93114.61-365.6310376.39
392006.05.03 09:35buy40.50112.94112.10113.78
402006.05.03 11:26modify40.50112.94112.95113.78
412006.05.03 11:27modify40.50112.94112.97113.78
422006.05.03 12:59modify40.50112.94112.99113.78
432006.05.03 12:59modify40.50112.94113.03113.78
442006.05.03 13:00modify40.50112.94113.04113.78
452006.05.03 13:18modify40.50112.94113.05113.78
462006.05.03 13:18modify40.50112.94113.07113.78
472006.05.03 13:18modify40.50112.94113.10113.78
482006.05.03 13:27modify40.50112.94113.11113.78
492006.05.03 17:04modify40.50112.94113.15113.78
502006.05.03 17:04modify40.50112.94113.16113.78
512006.05.03 17:12modify40.50112.94113.17113.78
522006.05.03 17:13modify40.50112.94113.20113.78
532006.05.03 17:13modify40.50112.94113.21113.78
542006.05.03 17:13modify40.50112.94113.22113.78
552006.05.03 17:43modify40.50112.94113.23113.78
562006.05.03 17:45modify40.50112.94113.24113.78
572006.05.03 17:46modify40.50112.94113.26113.78
582006.05.03 18:27s/l40.50113.26113.26113.78141.2710517.66
592006.05.03 20:00sell50.50113.56114.40112.72
602006.05.05 16:11modify50.50113.56113.52112.72
612006.05.05 16:11modify50.50113.56113.51112.72
622006.05.05 16:12modify50.50113.56113.49112.72
632006.05.05 16:14modify50.50113.56113.47112.72
642006.05.05 16:14modify50.50113.56113.42112.72
652006.05.05 16:15modify50.50113.56113.41112.72
662006.05.05 16:16modify50.50113.56113.40112.72
672006.05.05 16:17modify50.50113.56113.37112.72
682006.05.05 16:18modify50.50113.56113.36112.72
692006.05.05 16:18modify50.50113.56113.32112.72
702006.05.05 16:18modify50.50113.56113.27112.72
712006.05.05 16:20modify50.50113.56113.25112.72
722006.05.05 16:20t/p50.50112.72113.25112.72343.4310861.09
732006.05.06 00:01sell60.50112.58113.42111.74
742006.05.08 01:00modify60.50112.58112.46111.74
752006.05.08 01:00modify60.50112.58112.44111.74
762006.05.08 01:02modify60.50112.58112.42111.74
772006.05.08 03:49modify60.50112.58112.39111.74
782006.05.08 03:50modify60.50112.58112.37111.74
792006.05.08 03:51modify60.50112.58112.35111.74
802006.05.08 03:52modify60.50112.58112.33111.74
812006.05.08 03:52modify60.50112.58112.32111.74
822006.05.08 04:03modify60.50112.58112.28111.74
832006.05.08 04:03modify60.50112.58112.27111.74
842006.05.08 04:03t/p60.50111.74112.27111.74368.6011229.69
852006.05.09 01:00sell70.60111.75112.59110.91
862006.05.09 03:35modify70.60111.75111.74110.91
872006.05.09 05:16s/l70.60111.74111.74110.915.3711235.06
882006.05.09 10:45sell80.60111.89112.73111.05
892006.05.09 16:01modify80.60111.89111.88111.05
902006.05.09 16:06modify80.60111.89111.87111.05
912006.05.09 16:08modify80.60111.89111.84111.05
922006.05.09 17:00modify80.60111.89111.83111.05
932006.05.09 17:00modify80.60111.89111.79111.05
942006.05.09 17:02modify80.60111.89111.78111.05
952006.05.09 17:04modify80.60111.89111.77111.05
962006.05.09 17:04modify80.60111.89111.76111.05
972006.05.09 17:05modify80.60111.89111.75111.05
982006.05.09 17:06modify80.60111.89111.74111.05
992006.05.09 17:06modify80.60111.89111.69111.05
1002006.05.09 17:07modify80.60111.89111.67111.05
1012006.05.09 17:07modify80.60111.89111.63111.05
1022006.05.09 17:08modify80.60111.89111.61111.05
1032006.05.09 17:08modify80.60111.89111.60111.05
1042006.05.09 17:19modify80.60111.89111.58111.05
1052006.05.09 17:20modify80.60111.89111.57111.05
1062006.05.09 17:20modify80.60111.89111.56111.05
1072006.05.09 17:21t/p80.60111.05111.56111.05453.8911688.95
1082006.05.09 23:15buy90.60111.12110.28111.96
1092006.05.10 21:11s/l90.60110.28110.28111.96-449.3711239.58
1102006.05.10 21:15buy100.60110.34109.50111.18
1112006.05.11 01:51modify100.60110.34110.35111.18
1122006.05.11 01:52modify100.60110.34110.37111.18
1132006.05.11 01:52modify100.60110.34110.38111.18
1142006.05.11 01:53modify100.60110.34110.39111.18
1152006.05.11 01:55modify100.60110.34110.41111.18
1162006.05.11 01:59modify100.60110.34110.42111.18
1172006.05.11 02:04modify100.60110.34110.43111.18
1182006.05.11 02:31modify100.60110.34110.44111.18
1192006.05.11 02:32modify100.60110.34110.46111.18
1202006.05.11 02:32modify100.60110.34110.48111.18
1212006.05.11 02:34modify100.60110.34110.49111.18
1222006.05.11 02:36modify100.60110.34110.53111.18
1232006.05.11 02:36modify100.60110.34110.54111.18
1242006.05.11 02:41modify100.60110.34110.56111.18
1252006.05.11 02:42modify100.60110.34110.58111.18
1262006.05.11 02:42modify100.60110.34110.60111.18
1272006.05.11 02:43modify100.60110.34110.61111.18
1282006.05.11 02:48modify100.60110.34110.62111.18
1292006.05.11 02:49modify100.60110.34110.65111.18
1302006.05.11 02:49modify100.60110.34110.67111.18
1312006.05.11 02:50t/p100.60111.18110.67111.18476.4011715.98
1322006.05.11 09:15buy110.60111.28110.44112.12
1332006.05.11 18:33s/l110.60110.44110.44112.12-456.3611259.62
1342006.05.11 23:45sell120.60110.68111.52109.84
1352006.05.12 03:04modify120.60110.68110.67109.84
1362006.05.12 03:04modify120.60110.68110.66109.84
1372006.05.12 03:05modify120.60110.68110.64109.84
1382006.05.12 03:07modify120.60110.68110.62109.84
1392006.05.12 03:07modify120.60110.68110.57109.84
1402006.05.12 03:10modify120.60110.68110.56109.84
1412006.05.12 03:10modify120.60110.68110.53109.84
1422006.05.12 03:11modify120.60110.68110.50109.84
1432006.05.12 03:11modify120.60110.68110.48109.84
1442006.05.12 03:13modify120.60110.68110.44109.84
1452006.05.12 10:26modify120.60110.68110.43109.84
1462006.05.12 10:26modify120.60110.68110.40109.84
1472006.05.12 10:26modify120.60110.68110.38109.84
1482006.05.12 10:26t/p120.60109.84110.38109.84450.0911709.71
1492006.05.12 17:15sell130.60110.01110.85109.17
1502006.05.15 01:52modify130.60110.01110.00109.17
1512006.05.15 01:53modify130.60110.01109.98109.17
1522006.05.15 04:28modify130.60110.01109.96109.17
1532006.05.15 04:29modify130.60110.01109.94109.17
1542006.05.15 04:29modify130.60110.01109.89109.17
1552006.05.15 04:30modify130.60110.01109.87109.17
1562006.05.15 04:30modify130.60110.01109.86109.17
1572006.05.15 09:29s/l130.60109.86109.86109.1773.1511782.86
1582006.05.15 10:15sell140.60109.79110.63108.95
1592006.05.15 23:35s/l140.60110.63110.63108.95-455.5311327.33
1602006.05.15 23:35sell150.60110.60111.44109.76
1612006.05.16 06:40modify150.60110.60110.59109.76
1622006.05.16 06:40modify150.60110.60110.58109.76
1632006.05.16 06:52modify150.60110.60110.56109.76
1642006.05.16 06:52modify150.60110.60110.55109.76
1652006.05.16 06:53modify150.60110.60110.52109.76
1662006.05.16 06:54modify150.60110.60110.51109.76
1672006.05.16 06:55modify150.60110.60110.50109.76
1682006.05.16 06:55modify150.60110.60110.49109.76
1692006.05.16 07:00modify150.60110.60110.48109.76
1702006.05.16 08:44modify150.60110.60110.46109.76
1712006.05.16 10:35s/l150.60110.46110.46109.7667.2911394.62
1722006.05.16 12:00sell160.60110.49111.33109.65
1732006.05.16 15:43modify160.60110.49110.48109.65
1742006.05.16 15:44modify160.60110.49110.47109.65
1752006.05.16 15:45modify160.60110.49110.45109.65
1762006.05.16 15:45modify160.60110.49110.44109.65
1772006.05.16 15:45modify160.60110.49110.41109.65
1782006.05.16 15:45modify160.60110.49110.38109.65
1792006.05.16 15:45modify160.60110.49110.34109.65
1802006.05.16 21:25modify160.60110.49110.33109.65
1812006.05.16 21:25modify160.60110.49110.32109.65
1822006.05.16 21:26modify160.60110.49110.31109.65
1832006.05.16 21:26modify160.60110.49110.28109.65
1842006.05.16 21:33modify160.60110.49110.25109.65
1852006.05.16 21:34modify160.60110.49110.24109.65
1862006.05.16 21:34modify160.60110.49110.23109.65
1872006.05.16 22:37modify160.60110.49110.22109.65
1882006.05.16 22:38modify160.60110.49110.20109.65
1892006.05.16 22:39modify160.60110.49110.18109.65
1902006.05.17 01:30modify160.60110.49110.17109.65
1912006.05.17 01:34modify160.60110.49110.16109.65
1922006.05.17 01:37modify160.60110.49110.15109.65
1932006.05.17 03:15t/p160.60109.65110.15109.65450.9311845.55
1942006.05.17 03:30buy170.60109.48108.64110.32
1952006.05.17 17:36modify170.60109.48109.49110.32
1962006.05.17 17:36modify170.60109.48109.50110.32
1972006.05.17 18:23modify170.60109.48109.51110.32
1982006.05.17 18:23modify170.60109.48109.53110.32
1992006.05.17 18:23modify170.60109.48109.56110.32
2002006.05.17 18:23modify170.60109.48109.58110.32
2012006.05.17 18:23modify170.60109.48109.61110.32
2022006.05.17 18:24modify170.60109.48109.62110.32
2032006.05.17 18:24modify170.60109.48109.66110.32
2042006.05.17 18:28modify170.60109.48109.67110.32
2052006.05.17 18:29modify170.60109.48109.70110.32
2062006.05.17 18:29modify170.60109.48109.72110.32
2072006.05.17 18:29modify170.60109.48109.75110.32
2082006.05.17 18:30modify170.60109.48109.78110.32
2092006.05.17 18:30modify170.60109.48109.82110.32
2102006.05.17 18:31t/p170.60110.32109.82110.32456.8112302.36
2112006.05.18 04:30buy180.60110.78109.94111.62
2122006.05.19 10:32modify180.60110.78110.79111.62
2132006.05.19 10:33modify180.60110.78110.80111.62
2142006.05.19 10:40modify180.60110.78110.81111.62
2152006.05.19 10:41modify180.60110.78110.83111.62
2162006.05.19 10:41modify180.60110.78110.86111.62
2172006.05.19 10:41modify180.60110.78110.90111.62
2182006.05.19 10:42modify180.60110.78110.92111.62
2192006.05.19 10:42modify180.60110.78110.94111.62
2202006.05.19 10:42modify180.60110.78110.99111.62
2212006.05.19 10:43modify180.60110.78111.02111.62
2222006.05.19 10:43modify180.60110.78111.05111.62
2232006.05.19 10:45modify180.60110.78111.09111.62
2242006.05.19 10:45t/p180.60111.62111.09111.62459.1012761.46
2252006.05.19 19:00buy190.60111.69110.85112.53
2262006.05.22 05:26modify190.60111.69111.70112.53
2272006.05.22 05:30modify190.60111.69111.73112.53
2282006.05.22 05:30modify190.60111.69111.75112.53
2292006.05.22 05:40modify190.60111.69111.76112.53
2302006.05.22 06:09modify190.60111.69111.78112.53
2312006.05.22 06:09modify190.60111.69111.81112.53
2322006.05.22 06:09modify190.60111.69111.85112.53
2332006.05.22 06:35s/l190.60111.85111.85112.5393.5212854.98
2342006.05.23 08:00buy200.60111.17110.33112.01
2352006.05.23 16:34modify200.60111.17111.18112.01
2362006.05.23 16:34modify200.60111.17111.19112.01
2372006.05.23 16:35modify200.60111.17111.20112.01
2382006.05.23 16:37modify200.60111.17111.23112.01
2392006.05.23 16:37modify200.60111.17111.25112.01
2402006.05.23 17:29s/l200.60111.25111.25112.0143.1512898.13
2412006.05.23 17:29buy210.60111.29110.45112.13
2422006.05.23 23:28modify210.60111.29111.30112.13
2432006.05.23 23:42modify210.60111.29111.31112.13
2442006.05.23 23:43modify210.60111.29111.32112.13
2452006.05.23 23:47modify210.60111.29111.33112.13
2462006.05.23 23:47modify210.60111.29111.35112.13
2472006.05.23 23:48modify210.60111.29111.36112.13
2482006.05.23 23:48modify210.60111.29111.39112.13
2492006.05.23 23:48modify210.60111.29111.41112.13
2502006.05.23 23:49modify210.60111.29111.43112.13
2512006.05.23 23:49modify210.60111.29111.46112.13
2522006.05.23 23:49modify210.60111.29111.50112.13
2532006.05.23 23:59modify210.60111.29111.51112.13
2542006.05.24 00:00modify210.60111.29111.52112.13
2552006.05.24 01:00t/p210.60112.13111.52112.13456.9313355.06
2562006.05.24 17:15sell220.70112.57113.41111.73
2572006.05.25 15:38modify220.70112.57112.52111.73
2582006.05.25 15:38modify220.70112.57112.47111.73
2592006.05.25 15:39modify220.70112.57112.45111.73
2602006.05.25 15:39modify220.70112.57112.41111.73
2612006.05.25 15:40modify220.70112.57112.40111.73
2622006.05.25 15:40modify220.70112.57112.39111.73
2632006.05.25 16:39modify220.70112.57112.38111.73
2642006.05.25 16:45modify220.70112.57112.35111.73
2652006.05.25 16:45modify220.70112.57112.30111.73
2662006.05.25 16:53modify220.70112.57112.29111.73
2672006.05.25 21:28modify220.70112.57112.28111.73
2682006.05.25 21:28modify220.70112.57112.24111.73
2692006.05.25 23:47t/p220.70111.73112.24111.73495.7513850.81
2702006.05.26 03:00buy230.70111.77110.93112.61
2712006.05.26 07:20modify230.70111.77111.79112.61
2722006.05.26 16:24modify230.70111.77111.81112.61
2732006.05.26 16:24modify230.70111.77111.84112.61
2742006.05.26 16:32modify230.70111.77111.88112.61
2752006.05.26 16:32modify230.70111.77111.93112.61
2762006.05.26 16:33modify230.70111.77111.95112.61
2772006.05.26 16:33modify230.70111.77111.96112.61
2782006.05.26 16:35modify230.70111.77111.97112.61
2792006.05.26 16:36modify230.70111.77112.00112.61
2802006.05.26 16:44modify230.70111.77112.03112.61
2812006.05.26 16:44modify230.70111.77112.04112.61
2822006.05.26 16:44modify230.70111.77112.07112.61
2832006.05.26 16:50modify230.70111.77112.10112.61
2842006.05.26 16:51t/p230.70112.61112.10112.61522.1614372.97
2852006.05.26 16:51sell240.70112.60113.44111.76
2862006.05.30 06:05modify240.70112.60112.59111.76
2872006.05.30 06:05modify240.70112.60112.58111.76
2882006.05.30 06:14modify240.70112.60112.56111.76
2892006.05.30 06:14modify240.70112.60112.53111.76
2902006.05.30 06:30modify240.70112.60112.50111.76
2912006.05.30 06:34modify240.70112.60112.49111.76
2922006.05.30 06:34modify240.70112.60112.47111.76
2932006.05.30 06:34modify240.70112.60112.44111.76
2942006.05.30 06:34modify240.70112.60112.39111.76
2952006.05.30 09:10modify240.70112.60112.37111.76
2962006.05.30 09:10modify240.70112.60112.32111.76
2972006.05.30 09:11modify240.70112.60112.31111.76
2982006.05.30 09:11modify240.70112.60112.28111.76
2992006.05.30 09:19modify240.70112.60112.27111.76
3002006.05.30 10:03modify240.70112.60112.26111.76
3012006.05.30 10:03t/p240.70111.76112.26111.76505.7414878.71
3022006.05.30 14:45sell250.70112.15112.99111.31
3032006.05.31 09:46modify250.70112.15112.08111.31
3042006.05.31 09:52modify250.70112.15112.05111.31
3052006.05.31 09:53modify250.70112.15111.98111.31
3062006.05.31 09:53modify250.70112.15111.97111.31
3072006.05.31 11:15s/l250.70111.97111.97111.31102.3114981.02
3082006.05.31 14:30sell260.70112.21113.05111.37
3092006.06.01 10:37s/l260.70113.05113.05111.37-550.5514430.47
3102006.06.01 10:37sell270.70113.06113.90112.22
3112006.06.01 17:47modify270.70113.06113.03112.22
3122006.06.01 17:51modify270.70113.06113.02112.22
3132006.06.01 17:51modify270.70113.06112.97112.22
3142006.06.01 17:52modify270.70113.06112.94112.22
3152006.06.01 17:52modify270.70113.06112.90112.22
3162006.06.01 17:57modify270.70113.06112.89112.22
3172006.06.02 10:14s/l270.70112.89112.89112.2295.1914525.66
3182006.06.02 10:15sell280.70112.84113.68112.00
3192006.06.02 15:31modify280.70112.84112.83112.00
3202006.06.02 15:31modify280.70112.84112.82112.00
3212006.06.02 15:31modify280.70112.84112.77112.00
3222006.06.02 15:31modify280.70112.84112.71112.00
3232006.06.02 15:31modify280.70112.84112.66112.00
3242006.06.02 15:31modify280.70112.84112.60112.00
3252006.06.02 15:33modify280.70112.84112.58112.00
3262006.06.02 15:33modify280.70112.84112.53112.00
3272006.06.02 15:34modify280.70112.84112.52112.00
3282006.06.02 15:34t/p280.70112.00112.52112.00525.1015050.76
3292006.06.02 15:45buy290.80112.00111.16112.84
3302006.06.06 07:15modify290.80112.00112.02112.84
3312006.06.06 07:15modify290.80112.00112.04112.84
3322006.06.06 15:12modify290.80112.00112.07112.84
3332006.06.06 15:13modify290.80112.00112.08112.84
3342006.06.06 15:13modify290.80112.00112.10112.84
3352006.06.06 15:13modify290.80112.00112.14112.84
3362006.06.06 15:14modify290.80112.00112.17112.84
3372006.06.06 15:14modify290.80112.00112.21112.84
3382006.06.06 15:17modify290.80112.00112.26112.84
3392006.06.06 15:17modify290.80112.00112.27112.84
3402006.06.06 15:33modify290.80112.00112.28112.84
3412006.06.06 15:34modify290.80112.00112.29112.84
3422006.06.06 15:34modify290.80112.00112.32112.84
3432006.06.06 15:35modify290.80112.00112.33112.84
3442006.06.06 15:35t/p290.80112.84112.33112.84615.9915666.76
3452006.06.07 04:15buy300.80113.10112.26113.94
3462006.06.07 16:33modify300.80113.10113.14113.94
3472006.06.07 16:34modify300.80113.10113.16113.94
3482006.06.07 16:34modify300.80113.10113.20113.94
3492006.06.07 16:47modify300.80113.10113.21113.94
3502006.06.08 04:28modify300.80113.10113.23113.94
3512006.06.08 04:28modify300.80113.10113.25113.94
3522006.06.08 08:48modify300.80113.10113.26113.94
3532006.06.08 08:48modify300.80113.10113.29113.94
3542006.06.08 09:35modify300.80113.10113.32113.94
3552006.06.08 09:35modify300.80113.10113.36113.94
3562006.06.08 09:37modify300.80113.10113.37113.94
3572006.06.08 09:40modify300.80113.10113.38113.94
3582006.06.08 10:05modify300.80113.10113.39113.94
3592006.06.08 10:07modify300.80113.10113.40113.94
3602006.06.08 10:08modify300.80113.10113.41113.94
3612006.06.08 10:10modify300.80113.10113.42113.94
3622006.06.08 10:20t/p300.80113.94113.42113.94620.5516287.30
3632006.06.08 10:30sell310.80113.91114.75113.07
3642006.06.08 15:34s/l310.80114.75114.75113.07-585.5215701.78
3652006.06.08 23:30buy320.80114.20113.36115.04
3662006.06.13 09:16modify320.80114.20114.21115.04
3672006.06.13 09:45modify320.80114.20114.24115.04
3682006.06.13 10:06modify320.80114.20114.25115.04
3692006.06.13 10:07modify320.80114.20114.26115.04
3702006.06.13 10:08modify320.80114.20114.27115.04
3712006.06.13 10:08modify320.80114.20114.28115.04
3722006.06.13 15:32modify320.80114.20114.31115.04
3732006.06.13 15:32modify320.80114.20114.32115.04
3742006.06.13 17:07modify320.80114.20114.33115.04
3752006.06.13 17:07modify320.80114.20114.36115.04
3762006.06.13 17:08modify320.80114.20114.39115.04
3772006.06.13 17:08modify320.80114.20114.41115.04
3782006.06.13 17:09modify320.80114.20114.43115.04
3792006.06.13 17:09modify320.80114.20114.46115.04
3802006.06.13 17:11modify320.80114.20114.47115.04
3812006.06.13 17:14modify320.80114.20114.48115.04
3822006.06.13 17:19modify320.80114.20114.51115.04
3832006.06.13 17:19modify320.80114.20114.53115.04
3842006.06.13 17:20t/p320.80115.04114.53115.04614.8716316.65
3852006.06.14 10:00buy330.80114.98114.14115.82
3862006.06.19 03:55modify330.80114.98114.99115.82
3872006.06.19 03:55modify330.80114.98115.00115.82
3882006.06.19 04:02modify330.80114.98115.02115.82
3892006.06.19 04:02modify330.80114.98115.07115.82
3902006.06.19 04:02modify330.80114.98115.11115.82
3912006.06.19 04:04modify330.80114.98115.13115.82
3922006.06.19 04:04modify330.80114.98115.17115.82
3932006.06.19 04:05modify330.80114.98115.18115.82
3942006.06.19 04:05modify330.80114.98115.19115.82
3952006.06.19 04:06modify330.80114.98115.21115.82
3962006.06.19 04:08modify330.80114.98115.23115.82
3972006.06.19 04:08modify330.80114.98115.24115.82
3982006.06.19 04:24modify330.80114.98115.25115.82
3992006.06.19 04:25modify330.80114.98115.26115.82
4002006.06.19 04:28modify330.80114.98115.27115.82
4012006.06.19 04:28modify330.80114.98115.28115.82
4022006.06.19 04:39modify330.80114.98115.29115.82
4032006.06.19 18:09s/l330.80115.29115.29115.82266.3916583.04
4042006.06.19 18:15buy340.80115.38114.54116.22
4052006.06.21 05:21s/l340.80114.54114.54116.22-566.2916016.75
4062006.06.21 10:00sell350.80114.70115.54113.86
4072006.06.22 13:32s/l350.80115.54115.54113.86-616.6615400.09
4082006.06.23 02:00buy360.80116.13115.29116.97
4092006.06.27 13:21modify360.80116.13116.16116.97
4102006.06.27 13:21modify360.80116.13116.20116.97
4112006.06.27 13:22modify360.80116.13116.21116.97
4122006.06.27 13:24modify360.80116.13116.22116.97
4132006.06.27 16:07s/l360.80116.22116.22116.9782.4615482.56
4142006.06.27 21:30sell370.80116.23117.07115.39
4152006.06.29 21:22modify370.80116.23116.21115.39
4162006.06.29 21:22modify370.80116.23116.17115.39
4172006.06.29 21:22modify370.80116.23116.16115.39
4182006.06.29 21:22modify370.80116.23116.12115.39
4192006.06.29 21:22modify370.80116.23116.08115.39
4202006.06.29 21:22modify370.80116.23116.03115.39
4212006.06.29 21:22modify370.80116.23115.95115.39
4222006.06.29 21:23modify370.80116.23115.94115.39
4232006.06.29 21:28modify370.80116.23115.92115.39
4242006.06.29 21:28t/p370.80115.39115.92115.39535.7516018.31
4252006.06.30 05:30buy380.80114.85114.01115.69
4262006.07.05 16:22modify380.80114.85114.86115.69
4272006.07.05 16:23modify380.80114.85114.87115.69
4282006.07.05 16:23modify380.80114.85114.88115.69
4292006.07.05 16:24modify380.80114.85114.89115.69
4302006.07.05 16:24modify380.80114.85114.91115.69
4312006.07.05 16:26modify380.80114.85114.92115.69
4322006.07.05 16:43modify380.80114.85114.93115.69
4332006.07.05 16:45modify380.80114.85114.94115.69
4342006.07.05 16:45modify380.80114.85114.96115.69
4352006.07.05 16:46modify380.80114.85114.97115.69
4362006.07.05 16:46modify380.80114.85114.98115.69
4372006.07.05 16:48modify380.80114.85115.00115.69
4382006.07.05 16:49modify380.80114.85115.01115.69
4392006.07.05 17:10modify380.80114.85115.04115.69
4402006.07.05 17:10modify380.80114.85115.07115.69
4412006.07.05 17:11modify380.80114.85115.09115.69
4422006.07.05 17:12modify380.80114.85115.10115.69
4432006.07.05 17:12modify380.80114.85115.11115.69
4442006.07.05 17:15modify380.80114.85115.13115.69
4452006.07.05 17:16modify380.80114.85115.15115.69
4462006.07.05 17:16modify380.80114.85115.16115.69
4472006.07.05 17:30modify380.80114.85115.17115.69
4482006.07.05 17:31modify380.80114.85115.18115.69
4492006.07.05 17:36t/p380.80115.69115.18115.69611.6316629.93
4502006.07.05 23:15sell390.80115.75116.59114.91
4512006.07.06 15:58modify390.80115.75115.74114.91
4522006.07.06 16:22modify390.80115.75115.71114.91
4532006.07.06 16:23modify390.80115.75115.66114.91
4542006.07.06 16:23modify390.80115.75115.65114.91
4552006.07.06 16:30modify390.80115.75115.62114.91
4562006.07.06 17:09modify390.80115.75115.60114.91
4572006.07.06 17:09modify390.80115.75115.57114.91
4582006.07.06 17:11modify390.80115.75115.54114.91
4592006.07.06 17:18modify390.80115.75115.53114.91
4602006.07.06 17:19modify390.80115.75115.51114.91
4612006.07.06 17:19modify390.80115.75115.48114.91
4622006.07.06 17:21modify390.80115.75115.45114.91
4632006.07.06 17:21t/p390.80114.91115.45114.91549.7717179.70
4642006.07.06 22:15sell400.90115.20116.04114.36
4652006.07.07 13:11modify400.90115.20115.19114.36
4662006.07.07 13:11modify400.90115.20115.16114.36
4672006.07.07 13:14modify400.90115.20115.12114.36
4682006.07.07 13:15modify400.90115.20115.10114.36
4692006.07.07 13:15modify400.90115.20115.09114.36
4702006.07.07 15:30modify400.90115.20115.08114.36
4712006.07.07 15:30modify400.90115.20115.03114.36
4722006.07.07 15:30modify400.90115.20115.00114.36
4732006.07.07 15:30modify400.90115.20114.95114.36
4742006.07.07 15:30modify400.90115.20114.89114.36
4752006.07.07 15:31modify400.90115.20114.87114.36
4762006.07.07 15:31t/p400.90114.36114.87114.36648.1617827.86
4772006.07.08 00:00sell410.90114.02114.86113.18
4782006.07.10 10:10modify410.90114.02114.00113.18
4792006.07.10 11:26modify410.90114.02113.99113.18
4802006.07.10 11:27modify410.90114.02113.97113.18
4812006.07.10 14:11s/l410.90113.97113.97113.1826.3417854.20
4822006.07.10 14:15sell420.90113.87114.71113.03
4832006.07.11 16:15s/l420.90114.71114.71113.03-672.0217182.18
4842006.07.12 04:45sell430.90114.36115.20113.52
4852006.07.12 14:27s/l430.90115.20115.20113.52-656.1416526.04
4862006.07.12 22:45buy440.80115.50114.66116.34
4872006.07.14 06:47modify440.80115.50115.51116.34
4882006.07.14 06:47modify440.80115.50115.56116.34
4892006.07.14 06:47modify440.80115.50115.59116.34
4902006.07.14 06:47modify440.80115.50115.63116.34
4912006.07.14 06:48modify440.80115.50115.64116.34
4922006.07.14 07:20s/l440.80115.64115.64116.34137.8916663.94
4932006.07.14 16:15sell450.80116.20117.04115.36
4942006.07.17 13:02s/l450.80117.04117.04115.36-585.7416078.20
4952006.07.17 21:30sell460.80117.16118.00116.32
4962006.07.20 04:24modify460.80117.16117.14116.32
4972006.07.20 04:29modify460.80117.16117.13116.32
4982006.07.20 08:06modify460.80117.16117.11116.32
4992006.07.20 08:07modify460.80117.16117.08116.32
5002006.07.20 08:07modify460.80117.16117.07116.32
5012006.07.20 23:55s/l460.80117.07117.07116.323.0916081.29
5022006.07.21 00:00sell470.80117.06117.90116.22
5032006.07.21 10:22modify470.80117.06117.04116.22
5042006.07.21 10:22modify470.80117.06117.00116.22
5052006.07.21 10:37modify470.80117.06116.95116.22
5062006.07.21 10:39modify470.80117.06116.92116.22
5072006.07.21 10:39modify470.80117.06116.88116.22
5082006.07.21 10:41modify470.80117.06116.87116.22
5092006.07.21 10:41modify470.80117.06116.86116.22
5102006.07.21 10:42modify470.80117.06116.85116.22
5112006.07.21 10:42modify470.80117.06116.83116.22
5122006.07.21 10:42modify470.80117.06116.79116.22
5132006.07.21 10:45modify470.80117.06116.77116.22
5142006.07.21 10:47modify470.80117.06116.76116.22
5152006.07.21 10:47modify470.80117.06116.75116.22
5162006.07.21 11:04t/p470.80116.22116.75116.22578.2716659.56
5172006.07.21 23:45buy480.80116.23115.39117.07
5182006.07.24 04:29modify480.80116.23116.24117.07
5192006.07.24 04:29modify480.80116.23116.25117.07
5202006.07.24 10:25modify480.80116.23116.28117.07
5212006.07.24 10:25modify480.80116.23116.32117.07
5222006.07.24 10:25modify480.80116.23116.36117.07
5232006.07.24 20:42modify480.80116.23116.37117.07
5242006.07.24 20:43modify480.80116.23116.38117.07
5252006.07.24 21:04modify480.80116.23116.39117.07
5262006.07.24 21:05modify480.80116.23116.41117.07
5272006.07.24 21:07modify480.80116.23116.43117.07
5282006.07.24 21:08modify480.80116.23116.45117.07
5292006.07.25 03:26modify480.80116.23116.46117.07
5302006.07.25 03:27modify480.80116.23116.47117.07
5312006.07.25 03:27modify480.80116.23116.49117.07
5322006.07.25 18:12modify480.80116.23116.52117.07
5332006.07.25 18:12modify480.80116.23116.56117.07
5342006.07.25 18:15t/p480.80117.07116.56117.07594.4817254.04
5352006.07.25 18:30sell490.90117.22118.06116.38
5362006.07.26 11:21modify490.90117.22117.21116.38
5372006.07.26 11:22modify490.90117.22117.18116.38
5382006.07.26 20:35modify490.90117.22117.17116.38
5392006.07.26 20:37modify490.90117.22117.15116.38
5402006.07.26 20:38modify490.90117.22117.14116.38
5412006.07.26 20:39modify490.90117.22117.12116.38
5422006.07.26 20:40modify490.90117.22117.10116.38
5432006.07.26 21:02modify490.90117.22117.07116.38
5442006.07.26 21:08modify490.90117.22117.04116.38
5452006.07.26 21:09modify490.90117.22117.02116.38
5462006.07.26 21:09modify490.90117.22117.01116.38
5472006.07.26 21:20modify490.90117.22117.00116.38
5482006.07.26 21:20modify490.90117.22116.96116.38
5492006.07.26 21:20modify490.90117.22116.90116.38
5502006.07.26 21:21modify490.90117.22116.89116.38
5512006.07.26 21:21t/p490.90116.38116.89116.38636.5717890.61
5522006.07.27 04:00sell500.90116.28117.12115.44
5532006.07.27 11:53modify500.90116.28116.24115.44
5542006.07.27 11:54modify500.90116.28116.22115.44
5552006.07.27 12:02modify500.90116.28116.21115.44
5562006.07.27 12:02modify500.90116.28116.20115.44
5572006.07.27 12:09modify500.90116.28116.19115.44
5582006.07.27 12:10modify500.90116.28116.17115.44
5592006.07.27 12:11modify500.90116.28116.15115.44
5602006.07.27 13:18modify500.90116.28116.13115.44
5612006.07.27 13:19modify500.90116.28116.12115.44
5622006.07.27 13:25modify500.90116.28116.11115.44
5632006.07.27 13:25modify500.90116.28116.07115.44
5642006.07.27 13:25modify500.90116.28116.03115.44
5652006.07.27 13:30modify500.90116.28116.02115.44
5662006.07.27 13:33modify500.90116.28116.01115.44
5672006.07.27 13:37modify500.90116.28116.00115.44
5682006.07.27 16:07modify500.90116.28115.99115.44
5692006.07.27 16:07t/p500.90115.44115.99115.44654.8918545.50
5702006.07.27 21:30sell510.90115.94116.78115.10
5712006.07.28 09:01modify510.90115.94115.93115.10
5722006.07.28 09:02modify510.90115.94115.90115.10
5732006.07.28 09:03modify510.90115.94115.89115.10
5742006.07.28 09:04modify510.90115.94115.88115.10
5752006.07.28 09:04modify510.90115.94115.86115.10
5762006.07.28 09:15modify510.90115.94115.85115.10
5772006.07.28 12:44modify510.90115.94115.84115.10
5782006.07.28 12:45modify510.90115.94115.83115.10
5792006.07.28 12:46modify510.90115.94115.81115.10
5802006.07.28 12:46modify510.90115.94115.77115.10
5812006.07.28 14:43s/l510.90115.77115.77115.10119.0018664.50
5822006.07.28 14:45sell520.90115.75116.59114.91
5832006.07.28 15:31modify520.90115.75115.74114.91
5842006.07.28 15:31modify520.90115.75115.68114.91
5852006.07.28 15:35modify520.90115.75115.67114.91
5862006.07.28 15:36modify520.90115.75115.64114.91
5872006.07.28 15:36modify520.90115.75115.60114.91
5882006.07.28 15:37modify520.90115.75115.59114.91
5892006.07.28 15:44modify520.90115.75115.57114.91
5902006.07.28 15:44modify520.90115.75115.52114.91
5912006.07.28 15:45modify520.90115.75115.50114.91
5922006.07.28 15:45modify520.90115.75115.47114.91
5932006.07.28 15:49modify520.90115.75115.46114.91
5942006.07.28 15:49t/p520.90114.91115.46114.91657.9719322.47
5952006.07.31 04:45sell531.00114.71115.55113.87
5962006.07.31 15:41modify531.00114.71114.70113.87
5972006.07.31 19:50s/l531.00114.70114.70113.878.7119331.18
5982006.08.01 02:00buy541.00114.58113.74115.42
5992006.08.01 15:44modify541.00114.58114.60115.42
6002006.08.01 15:47modify541.00114.58114.61115.42
6012006.08.01 16:01modify541.00114.58114.64115.42
6022006.08.01 16:02modify541.00114.58114.65115.42
6032006.08.01 16:02modify541.00114.58114.66115.42
6042006.08.01 16:11modify541.00114.58114.67115.42
6052006.08.01 16:11modify541.00114.58114.69115.42
6062006.08.01 16:12modify541.00114.58114.70115.42
6072006.08.01 17:02modify541.00114.58114.71115.42
6082006.08.01 17:02modify541.00114.58114.75115.42
6092006.08.01 17:04modify541.00114.58114.77115.42
6102006.08.01 17:04modify541.00114.58114.78115.42
6112006.08.01 17:05modify541.00114.58114.80115.42
6122006.08.01 17:27modify541.00114.58114.81115.42
6132006.08.01 17:28modify541.00114.58114.82115.42
6142006.08.01 17:28modify541.00114.58114.86115.42
6152006.08.01 17:28modify541.00114.58114.90115.42
6162006.08.01 19:07s/l541.00114.90114.90115.42278.5519609.73
6172006.08.01 21:15buy551.00114.71113.87115.55
6182006.08.03 18:14modify551.00114.71114.72115.55
6192006.08.03 18:14modify551.00114.71114.74115.55
6202006.08.03 18:14modify551.00114.71114.77115.55
6212006.08.03 18:15modify551.00114.71114.78115.55
6222006.08.03 18:26modify551.00114.71114.79115.55
6232006.08.03 18:27modify551.00114.71114.80115.55
6242006.08.03 18:27modify551.00114.71114.81115.55
6252006.08.03 19:02modify551.00114.71114.82115.55
6262006.08.04 10:55modify551.00114.71114.83115.55
6272006.08.04 10:55modify551.00114.71114.84115.55
6282006.08.04 12:14modify551.00114.71114.86115.55
6292006.08.04 12:14modify551.00114.71114.89115.55
6302006.08.04 12:19modify551.00114.71114.90115.55
6312006.08.04 12:29modify551.00114.71114.93115.55
6322006.08.04 12:30modify551.00114.71114.94115.55
6332006.08.04 12:30modify551.00114.71114.95115.55
6342006.08.04 12:41modify551.00114.71114.96115.55
6352006.08.04 13:58modify551.00114.71114.98115.55
6362006.08.04 13:58modify551.00114.71115.01115.55
6372006.08.04 14:01modify551.00114.71115.04115.55
6382006.08.04 14:01t/p551.00115.55115.04115.55791.0020400.73
6392006.08.07 06:30sell561.00114.43115.27113.59
6402006.08.08 00:42s/l561.00115.27115.27113.59-743.2719657.46
6412006.08.08 08:00sell571.00115.16116.00114.32
6422006.08.08 21:15modify571.00115.16115.15114.32
6432006.08.08 21:15modify571.00115.16115.09114.32
6442006.08.08 21:24s/l571.00115.09115.09114.3260.8119718.27
6452006.08.08 21:30sell581.00115.19116.03114.35
6462006.08.11 11:30s/l581.00116.03116.03114.35-796.8918921.38
6472006.08.11 20:00sell590.90116.28117.12115.44
6482006.08.16 16:16modify590.90116.28116.26115.44
6492006.08.16 16:18modify590.90116.28116.25115.44
6502006.08.16 16:19modify590.90116.28116.23115.44
6512006.08.16 16:21modify590.90116.28116.20115.44
6522006.08.16 16:21modify590.90116.28116.19115.44
6532006.08.16 16:22modify590.90116.28116.18115.44
6542006.08.16 16:33modify590.90116.28116.17115.44
6552006.08.16 16:34modify590.90116.28116.16115.44
6562006.08.17 04:03modify590.90116.28116.15115.44
6572006.08.17 04:13modify590.90116.28116.14115.44
6582006.08.17 04:13modify590.90116.28116.11115.44
6592006.08.17 04:14modify590.90116.28116.10115.44
6602006.08.17 04:21modify590.90116.28116.09115.44
6612006.08.17 09:08modify590.90116.28116.07115.44
6622006.08.17 09:09modify590.90116.28116.04115.44
6632006.08.17 09:09modify590.90116.28116.00115.44
6642006.08.17 10:14modify590.90116.28115.98115.44
6652006.08.17 10:18modify590.90116.28115.97115.44
6662006.08.17 10:18modify590.90116.28115.96115.44
6672006.08.17 10:19t/p590.90115.44115.96115.44576.0519497.43
6682006.08.17 10:30buy601.00115.43114.59116.27
6692006.08.17 20:21modify601.00115.43115.44116.27
6702006.08.17 20:22modify601.00115.43115.45116.27
6712006.08.17 20:22modify601.00115.43115.47116.27
6722006.08.17 20:23modify601.00115.43115.49116.27
6732006.08.17 20:23modify601.00115.43115.50116.27
6742006.08.17 20:26modify601.00115.43115.51116.27
6752006.08.17 20:26modify601.00115.43115.55116.27
6762006.08.17 20:57modify601.00115.43115.56116.27
6772006.08.17 20:58modify601.00115.43115.57116.27
6782006.08.17 20:58modify601.00115.43115.58116.27
6792006.08.17 20:58modify601.00115.43115.61116.27
6802006.08.17 20:58modify601.00115.43115.63116.27
6812006.08.17 20:59modify601.00115.43115.65116.27
6822006.08.17 20:59modify601.00115.43115.68116.27
6832006.08.17 21:02modify601.00115.43115.69116.27
6842006.08.18 12:22s/l601.00115.69115.69116.27237.6219735.05
6852006.08.18 12:22buy611.00115.70114.86116.54
6862006.08.22 05:23modify611.00115.70115.71116.54
6872006.08.22 05:27modify611.00115.70115.72116.54
6882006.08.22 05:27modify611.00115.70115.73116.54
6892006.08.22 10:12modify611.00115.70115.74116.54
6902006.08.22 10:50modify611.00115.70115.75116.54
6912006.08.22 10:50modify611.00115.70115.78116.54
6922006.08.22 10:51modify611.00115.70115.81116.54
6932006.08.22 10:51modify611.00115.70115.84116.54
6942006.08.22 11:05modify611.00115.70115.85116.54
6952006.08.22 11:05modify611.00115.70115.86116.54
6962006.08.22 14:57modify611.00115.70115.87116.54
6972006.08.22 14:58modify611.00115.70115.88116.54
6982006.08.22 15:14modify611.00115.70115.92116.54
6992006.08.22 15:14modify611.00115.70115.96116.54
7002006.08.22 15:15modify611.00115.70115.97116.54
7012006.08.22 15:19modify611.00115.70115.98116.54
7022006.08.22 15:19modify611.00115.70115.99116.54
7032006.08.22 15:21modify611.00115.70116.00116.54
7042006.08.22 16:11modify611.00115.70116.01116.54
7052006.08.22 16:45modify611.00115.70116.03116.54
7062006.08.22 16:45t/p611.00116.54116.03116.54746.3620481.41
7072006.08.23 09:00buy621.00116.38115.54117.22
7082006.08.25 08:49modify621.00116.38116.39117.22
7092006.08.25 08:50modify621.00116.38116.40117.22
7102006.08.25 08:50modify621.00116.38116.42117.22
7112006.08.25 08:51modify621.00116.38116.43117.22
7122006.08.25 08:51modify621.00116.38116.45117.22
7132006.08.25 09:03modify621.00116.38116.46117.22
7142006.08.25 09:04modify621.00116.38116.47117.22
7152006.08.25 09:12modify621.00116.38116.49117.22
7162006.08.25 09:17modify621.00116.38116.50117.22
7172006.08.25 09:22modify621.00116.38116.51117.22
7182006.08.25 09:23modify621.00116.38116.53117.22
7192006.08.25 09:23modify621.00116.38116.55117.22
7202006.08.25 09:24modify621.00116.38116.57117.22
7212006.08.25 09:25modify621.00116.38116.59117.22
7222006.08.25 09:26modify621.00116.38116.60117.22
7232006.08.25 09:27modify621.00116.38116.62117.22
7242006.08.25 09:28modify621.00116.38116.63117.22
7252006.08.25 09:30modify621.00116.38116.65117.22
7262006.08.25 09:30modify621.00116.38116.67117.22
7272006.08.25 09:31modify621.00116.38116.70117.22
7282006.08.25 09:31t/p621.00117.22116.70117.22767.8821249.29
7292006.08.25 15:30sell631.10117.31118.15116.47
7302006.08.29 07:27modify631.10117.31117.30116.47
7312006.08.29 07:29modify631.10117.31117.29116.47
7322006.08.29 07:29modify631.10117.31117.28116.47
7332006.08.29 07:30modify631.10117.31117.27116.47
7342006.08.29 07:30modify631.10117.31117.26116.47
7352006.08.29 07:34modify631.10117.31117.23116.47
7362006.08.29 07:35modify631.10117.31117.21116.47
7372006.08.29 07:36modify631.10117.31117.20116.47
7382006.08.29 10:51modify631.10117.31117.18116.47
7392006.08.29 10:51modify631.10117.31117.15116.47
7402006.08.29 10:53modify631.10117.31117.14116.47
7412006.08.29 10:54modify631.10117.31117.13116.47
7422006.08.29 11:03modify631.10117.31117.10116.47
7432006.08.29 11:04modify631.10117.31117.09116.47
7442006.08.29 21:58modify631.10117.31117.08116.47
7452006.08.29 21:58modify631.10117.31117.05116.47
7462006.08.29 21:59modify631.10117.31117.04116.47
7472006.08.30 10:17s/l631.10117.04117.04116.47205.5621454.85
7482006.08.30 17:00sell641.10117.00117.84116.16
7492006.09.04 07:42modify641.10117.00116.98116.16
7502006.09.04 07:43modify641.10117.00116.97116.16
7512006.09.04 07:46modify641.10117.00116.96116.16
7522006.09.04 07:46modify641.10117.00116.94116.16
7532006.09.04 07:47modify641.10117.00116.93116.16
7542006.09.04 07:47modify641.10117.00116.92116.16
7552006.09.04 07:49modify641.10117.00116.91116.16
7562006.09.04 07:50modify641.10117.00116.90116.16
7572006.09.04 07:50modify641.10117.00116.89116.16
7582006.09.04 07:50modify641.10117.00116.88116.16
7592006.09.04 10:45modify641.10117.00116.87116.16
7602006.09.04 10:45modify641.10117.00116.86116.16
7612006.09.04 10:45modify641.10117.00116.84116.16
7622006.09.04 10:47modify641.10117.00116.83116.16
7632006.09.04 10:47modify641.10117.00116.82116.16
7642006.09.04 10:47modify641.10117.00116.80116.16
7652006.09.04 10:48modify641.10117.00116.78116.16
7662006.09.04 10:49modify641.10117.00116.77116.16
7672006.09.04 10:49modify641.10117.00116.76116.16
7682006.09.04 10:51modify641.10117.00116.75116.16
7692006.09.04 11:00modify641.10117.00116.74116.16
7702006.09.04 11:02modify641.10117.00116.72116.16
7712006.09.04 11:02modify641.10117.00116.71116.16
7722006.09.04 11:03modify641.10117.00116.70116.16
7732006.09.04 11:03modify641.10117.00116.69116.16
7742006.09.04 11:04modify641.10117.00116.68116.16
7752006.09.04 11:17t/p641.10116.16116.68116.16715.2222170.07
7762006.09.04 20:20buy651.10116.07115.23116.91
7772006.09.06 14:26modify651.10116.07116.08116.91
7782006.09.06 14:26modify651.10116.07116.09116.91
7792006.09.06 14:26modify651.10116.07116.10116.91
7802006.09.06 14:26modify651.10116.07116.12116.91
7812006.09.06 14:26modify651.10116.07116.13116.91
7822006.09.06 14:28modify651.10116.07116.14116.91
7832006.09.06 14:28modify651.10116.07116.15116.91
7842006.09.06 14:28modify651.10116.07116.16116.91
7852006.09.06 14:28modify651.10116.07116.17116.91
7862006.09.06 14:28modify651.10116.07116.18116.91
7872006.09.06 15:28modify651.10116.07116.19116.91
7882006.09.06 15:30modify651.10116.07116.20116.91
7892006.09.06 15:30modify651.10116.07116.21116.91
7902006.09.06 15:31modify651.10116.07116.22116.91
7912006.09.06 18:22modify651.10116.07116.23116.91
7922006.09.06 18:36modify651.10116.07116.24116.91
7932006.09.06 19:02modify651.10116.07116.25116.91
7942006.09.06 19:02modify651.10116.07116.26116.91
7952006.09.06 19:04modify651.10116.07116.27116.91
7962006.09.06 19:05modify651.10116.07116.28116.91
7972006.09.06 19:15modify651.10116.07116.29116.91
7982006.09.06 19:17modify651.10116.07116.30116.91
7992006.09.06 19:17modify651.10116.07116.31116.91
8002006.09.06 19:20modify651.10116.07116.32116.91
8012006.09.06 19:56modify651.10116.07116.33116.91
8022006.09.06 19:57modify651.10116.07116.34116.91
8032006.09.06 19:57modify651.10116.07116.36116.91
8042006.09.06 19:58modify651.10116.07116.37116.91
8052006.09.07 10:40modify651.10116.07116.39116.91
8062006.09.07 10:40modify651.10116.07116.40116.91
8072006.09.07 10:40t/p651.10116.91116.40116.91860.7923030.86
8082006.09.07 11:45sell661.20117.02117.86116.18
8092006.09.07 11:53modify661.20117.02116.97116.18
8102006.09.07 11:55modify661.20117.02116.96116.18
8112006.09.07 11:55modify661.20117.02116.95116.18
8122006.09.07 11:55modify661.20117.02116.93116.18
8132006.09.07 11:56modify661.20117.02116.91116.18
8142006.09.07 11:56modify661.20117.02116.90116.18
8152006.09.07 11:56modify661.20117.02116.89116.18
8162006.09.07 12:01modify661.20117.02116.87116.18
8172006.09.07 12:04modify661.20117.02116.85116.18
8182006.09.07 12:04modify661.20117.02116.84116.18
8192006.09.07 12:07modify661.20117.02116.83116.18
8202006.09.07 12:08modify661.20117.02116.81116.18
8212006.09.07 12:08modify661.20117.02116.79116.18
8222006.09.07 12:08modify661.20117.02116.78116.18
8232006.09.07 12:08modify661.20117.02116.76116.18
8242006.09.07 12:10modify661.20117.02116.74116.18
8252006.09.07 12:10modify661.20117.02116.72116.18
8262006.09.07 12:10modify661.20117.02116.71116.18
8272006.09.07 12:10modify661.20117.02116.69116.18
8282006.09.07 12:11modify661.20117.02116.68116.18
8292006.09.07 12:14t/p661.20116.18116.68116.18867.6923898.55
8302006.09.07 22:32buy671.20116.38115.54117.22
8312006.09.08 18:47modify671.20116.38116.39117.22
8322006.09.08 18:47modify671.20116.38116.40117.22
8332006.09.08 18:54modify671.20116.38116.44117.22
8342006.09.08 19:06modify671.20116.38116.45117.22
8352006.09.08 19:08modify671.20116.38116.46117.22
8362006.09.08 19:10modify671.20116.38116.47117.22
8372006.09.08 19:11modify671.20116.38116.48117.22
8382006.09.08 19:23modify671.20116.38116.49117.22
8392006.09.08 19:23modify671.20116.38116.50117.22
8402006.09.08 19:33modify671.20116.38116.51117.22
8412006.09.08 19:39modify671.20116.38116.52117.22
8422006.09.08 19:39modify671.20116.38116.53117.22
8432006.09.11 01:18modify671.20116.38116.54117.22
8442006.09.11 01:19modify671.20116.38116.55117.22
8452006.09.11 09:15modify671.20116.38116.56117.22
8462006.09.11 09:15modify671.20116.38116.57117.22
8472006.09.11 09:15modify671.20116.38116.59117.22
8482006.09.11 09:16modify671.20116.38116.60117.22
8492006.09.11 09:16modify671.20116.38116.61117.22
8502006.09.11 09:34modify671.20116.38116.63117.22
8512006.09.11 09:34modify671.20116.38116.64117.22
8522006.09.11 09:34modify671.20116.38116.66117.22
8532006.09.11 10:03modify671.20116.38116.67117.22
8542006.09.11 10:03modify671.20116.38116.68117.22
8552006.09.11 10:10modify671.20116.38116.69117.22
8562006.09.11 10:10modify671.20116.38116.70117.22
8572006.09.11 10:10modify671.20116.38116.71117.22
8582006.09.11 10:11t/p671.20117.22116.71117.22890.6924789.24
8592006.09.11 10:15sell681.20117.24118.08116.40
8602006.09.12 21:03s/l681.20118.08118.08116.40-871.0423918.20
8612006.09.13 02:00buy691.20117.87117.03118.71
8622006.09.19 17:48s/l691.20117.03117.03118.71-769.0223149.18
8632006.09.20 01:16buy701.20117.71116.87118.55
8642006.09.21 13:29s/l701.20116.87116.87118.55-816.3522332.83
8652006.09.21 14:00buy711.10116.81115.97117.65
8662006.09.27 13:16modify711.10116.81116.82117.65
8672006.09.27 13:16modify711.10116.81116.83117.65
8682006.09.27 13:26modify711.10116.81116.84117.65
8692006.09.27 13:27modify711.10116.81116.85117.65
8702006.09.27 13:29modify711.10116.81116.87117.65
8712006.09.27 13:30modify711.10116.81116.88117.65
8722006.09.27 13:31modify711.10116.81116.89117.65
8732006.09.27 15:20modify711.10116.81116.90117.65
8742006.09.27 15:20modify711.10116.81116.91117.65
8752006.09.27 15:20modify711.10116.81116.92117.65
8762006.09.27 16:42modify711.10116.81116.93117.65
8772006.09.27 17:00modify711.10116.81116.94117.65
8782006.09.27 17:00modify711.10116.81116.95117.65
8792006.09.27 17:00modify711.10116.81116.96117.65
8802006.09.27 17:00modify711.10116.81116.97117.65
8812006.09.27 17:03modify711.10116.81116.98117.65
8822006.09.27 17:04modify711.10116.81117.00117.65
8832006.09.27 17:04modify711.10116.81117.02117.65
8842006.09.27 17:05modify711.10116.81117.03117.65
8852006.09.27 17:05modify711.10116.81117.04117.65
8862006.09.27 17:05modify711.10116.81117.05117.65
8872006.09.27 17:05modify711.10116.81117.07117.65
8882006.09.27 17:06modify711.10116.81117.08117.65
8892006.09.27 17:07modify711.10116.81117.09117.65
8902006.09.27 17:09modify711.10116.81117.10117.65
8912006.09.27 17:09modify711.10116.81117.11117.65
8922006.09.27 17:09modify711.10116.81117.12117.65
8932006.09.27 17:09modify711.10116.81117.13117.65
8942006.09.27 17:09modify711.10116.81117.14117.65
8952006.09.28 09:33t/p711.10117.65117.14117.65884.0923216.93
8962006.09.28 15:00buy721.20117.53116.69118.37
8972006.09.29 09:53modify721.20117.53117.54118.37
8982006.09.29 10:25modify721.20117.53117.57118.37
8992006.09.29 10:25modify721.20117.53117.58118.37
9002006.09.29 10:25modify721.20117.53117.60118.37
9012006.09.29 10:26modify721.20117.53117.61118.37
9022006.09.29 10:52modify721.20117.53117.63118.37
9032006.09.29 17:01modify721.20117.53117.64118.37
9042006.09.29 17:01modify721.20117.53117.65118.37
9052006.09.29 17:42modify721.20117.53117.66118.37
9062006.09.29 17:42modify721.20117.53117.67118.37
9072006.10.02 03:01modify721.20117.53117.69118.37
9082006.10.02 03:10modify721.20117.53117.71118.37
9092006.10.02 03:10modify721.20117.53117.73118.37
9102006.10.02 04:19modify721.20117.53117.74118.37
9112006.10.02 04:24modify721.20117.53117.75118.37
9122006.10.02 04:25modify721.20117.53117.76118.37
9132006.10.02 04:25modify721.20117.53117.77118.37
9142006.10.02 04:25modify721.20117.53117.79118.37
9152006.10.02 04:25modify721.20117.53117.81118.37
9162006.10.02 04:25modify721.20117.53117.82118.37
9172006.10.02 04:25modify721.20117.53117.84118.37
9182006.10.02 04:25modify721.20117.53117.85118.37
9192006.10.02 04:32t/p721.20118.37117.85118.37882.3424099.27
9202006.10.02 04:32sell731.20118.36119.20117.52
9212006.10.02 16:34modify731.20118.36118.35117.52
9222006.10.02 16:35modify731.20118.36118.31117.52
9232006.10.02 16:50modify731.20118.36118.30117.52
9242006.10.02 16:51modify731.20118.36118.29117.52
9252006.10.02 16:51modify731.20118.36118.28117.52
9262006.10.02 16:51modify731.20118.36118.27117.52
9272006.10.02 16:51modify731.20118.36118.26117.52
9282006.10.02 16:54modify731.20118.36118.25117.52
9292006.10.02 17:01modify731.20118.36118.24117.52
9302006.10.02 17:01modify731.20118.36118.21117.52
9312006.10.02 17:23modify731.20118.36118.20117.52
9322006.10.02 17:34modify731.20118.36118.19117.52
9332006.10.02 17:35modify731.20118.36118.18117.52
9342006.10.02 17:35modify731.20118.36118.15117.52
9352006.10.02 17:36modify731.20118.36118.14117.52
9362006.10.02 18:13modify731.20118.36118.13117.52
9372006.10.02 18:13modify731.20118.36118.12117.52
9382006.10.02 18:13modify731.20118.36118.11117.52
9392006.10.02 18:14modify731.20118.36118.10117.52
9402006.10.02 18:15modify731.20118.36118.09117.52
9412006.10.02 18:15modify731.20118.36118.08117.52
9422006.10.02 18:15modify731.20118.36118.06117.52
9432006.10.02 18:16modify731.20118.36118.05117.52
9442006.10.03 10:19modify731.20118.36118.04117.52
9452006.10.03 10:28modify731.20118.36118.03117.52
9462006.10.03 10:29t/p731.20117.52118.03117.52840.2824939.55
9472006.10.03 10:29buy741.20117.52116.68118.36
9482006.10.04 01:23modify741.20117.52117.53118.36
9492006.10.04 01:23modify741.20117.52117.54118.36
9502006.10.04 01:23modify741.20117.52117.55118.36
9512006.10.04 01:24modify741.20117.52117.56118.36
9522006.10.04 01:24modify741.20117.52117.57118.36
9532006.10.04 01:24modify741.20117.52117.58118.36
9542006.10.04 01:26modify741.20117.52117.59118.36
9552006.10.04 01:29modify741.20117.52117.60118.36
9562006.10.04 01:30modify741.20117.52117.62118.36
9572006.10.04 01:30modify741.20117.52117.63118.36
9582006.10.04 01:30modify741.20117.52117.64118.36
9592006.10.04 01:30modify741.20117.52117.65118.36
9602006.10.04 01:30modify741.20117.52117.66118.36
9612006.10.04 01:30modify741.20117.52117.67118.36
9622006.10.04 01:30modify741.20117.52117.68118.36
9632006.10.04 01:31modify741.20117.52117.69118.36
9642006.10.04 01:31modify741.20117.52117.70118.36
9652006.10.04 01:31modify741.20117.52117.71118.36
9662006.10.04 14:26modify741.20117.52117.72118.36
9672006.10.04 14:27modify741.20117.52117.73118.36
9682006.10.04 14:27modify741.20117.52117.74118.36
9692006.10.04 14:28modify741.20117.52117.76118.36
9702006.10.04 14:28modify741.20117.52117.78118.36
9712006.10.05 00:15s/l741.20117.78117.78118.36326.4625266.00
9722006.10.05 08:30buy751.30117.62116.78118.46
9732006.10.06 09:35modify751.30117.62117.63118.46
9742006.10.06 09:35modify751.30117.62117.64118.46
9752006.10.06 10:04modify751.30117.62117.65118.46
9762006.10.06 10:05modify751.30117.62117.66118.46
9772006.10.06 15:30s/l751.30117.66117.66118.4660.8725326.87
9782006.10.06 15:30buy761.30117.67116.83118.51
9792006.10.06 15:32modify761.30117.67117.68118.51
9802006.10.06 15:33modify761.30117.67117.69118.51
9812006.10.06 15:33modify761.30117.67117.71118.51
9822006.10.06 15:33modify761.30117.67117.72118.51
9832006.10.06 15:33modify761.30117.67117.73118.51
9842006.10.06 15:51modify761.30117.67117.75118.51
9852006.10.06 15:51modify761.30117.67117.76118.51
9862006.10.06 15:51modify761.30117.67117.78118.51
9872006.10.06 15:52modify761.30117.67117.79118.51
9882006.10.06 15:52modify761.30117.67117.81118.51
9892006.10.06 15:52modify761.30117.67117.82118.51
9902006.10.06 15:52modify761.30117.67117.84118.51
9912006.10.06 15:52modify761.30117.67117.85118.51
9922006.10.06 15:52modify761.30117.67117.86118.51
9932006.10.06 15:53modify761.30117.67117.87118.51
9942006.10.06 15:55modify761.30117.67117.89118.51
9952006.10.06 15:55modify761.30117.67117.90118.51
9962006.10.06 15:55modify761.30117.67117.92118.51
9972006.10.06 15:55modify761.30117.67117.93118.51
9982006.10.06 15:55modify761.30117.67117.94118.51
9992006.10.06 15:56modify761.30117.67117.95118.51
10002006.10.06 15:56modify761.30117.67117.96118.51
10012006.10.06 15:56modify761.30117.67117.97118.51
10022006.10.06 15:56modify761.30117.67117.98118.51
10032006.10.06 15:56modify761.30117.67118.00118.51
10042006.10.06 15:56t/p761.30118.51118.00118.51921.3626248.23
10052006.10.06 22:45sell771.30118.99119.83118.15
10062006.10.11 21:42s/l771.30119.83119.83118.15-968.2325280.00
10072006.10.12 04:00sell781.30119.72120.56118.88
10082006.10.13 05:38modify781.30119.72119.71118.88
10092006.10.13 05:54modify781.30119.72119.70118.88
10102006.10.13 05:59modify781.30119.72119.69118.88
10112006.10.13 10:36modify781.30119.72119.68118.88
10122006.10.13 10:36modify781.30119.72119.67118.88
10132006.10.13 10:36modify781.30119.72119.65118.88
10142006.10.13 10:37modify781.30119.72119.64118.88
10152006.10.13 10:50modify781.30119.72119.63118.88
10162006.10.13 10:50modify781.30119.72119.61118.88
10172006.10.13 10:52modify781.30119.72119.60118.88
10182006.10.13 15:33s/l781.30119.60119.60118.88111.4525391.45
10192006.10.13 22:48buy791.30119.70118.86120.54
10202006.10.17 10:59s/l791.30118.86118.86120.54-885.4024506.05
10212006.10.17 11:45buy801.20118.79117.95119.63
10222006.10.23 15:43modify801.20118.79118.80119.63
10232006.10.23 15:44modify801.20118.79118.81119.63
10242006.10.23 15:48modify801.20118.79118.82119.63
10252006.10.23 15:51modify801.20118.79118.83119.63
10262006.10.23 15:51modify801.20118.79118.85119.63
10272006.10.23 15:59modify801.20118.79118.86119.63
10282006.10.23 16:05modify801.20118.79118.87119.63
10292006.10.24 02:29modify801.20118.79118.88119.63
10302006.10.24 04:39modify801.20118.79118.89119.63
10312006.10.24 04:40modify801.20118.79118.90119.63
10322006.10.24 04:40modify801.20118.79118.91119.63
10332006.10.24 04:41modify801.20118.79118.92119.63
10342006.10.24 04:42modify801.20118.79118.93119.63
10352006.10.24 04:42modify801.20118.79118.95119.63
10362006.10.24 08:54modify801.20118.79118.96119.63
10372006.10.24 09:14modify801.20118.79118.97119.63
10382006.10.24 09:18modify801.20118.79118.98119.63
10392006.10.24 09:19modify801.20118.79118.99119.63
10402006.10.24 09:20modify801.20118.79119.00119.63
10412006.10.24 09:20modify801.20118.79119.01119.63
10422006.10.24 09:20modify801.20118.79119.02119.63
10432006.10.24 09:20modify801.20118.79119.03119.63
10442006.10.24 09:22modify801.20118.79119.04119.63
10452006.10.24 09:23modify801.20118.79119.05119.63
10462006.10.24 09:23modify801.20118.79119.07119.63
10472006.10.24 11:01modify801.20118.79119.08119.63
10482006.10.24 14:25modify801.20118.79119.09119.63
10492006.10.24 14:27modify801.20118.79119.10119.63
10502006.10.24 14:27modify801.20118.79119.11119.63
10512006.10.24 14:28modify801.20118.79119.12119.63
10522006.10.24 16:38modify801.20118.79119.13119.63
10532006.10.24 16:39t/p801.20119.63119.13119.63950.2225456.27
10542006.10.24 16:45sell811.30119.62120.46118.78
10552006.10.24 18:41modify811.30119.62119.61118.78
10562006.10.25 10:51modify811.30119.62119.60118.78
10572006.10.25 10:51modify811.30119.62119.58118.78
10582006.10.25 11:00modify811.30119.62119.57118.78
10592006.10.25 11:01modify811.30119.62119.56118.78
10602006.10.25 11:01modify811.30119.62119.55118.78
10612006.10.25 11:03modify811.30119.62119.53118.78
10622006.10.25 11:03modify811.30119.62119.52118.78
10632006.10.25 11:03modify811.30119.62119.51118.78
10642006.10.25 11:03modify811.30119.62119.50118.78
10652006.10.25 21:20modify811.30119.62119.49118.78
10662006.10.25 21:20modify811.30119.62119.46118.78
10672006.10.25 21:20modify811.30119.62119.44118.78
10682006.10.25 21:22modify811.30119.62119.43118.78
10692006.10.25 21:22modify811.30119.62119.42118.78
10702006.10.25 21:22modify811.30119.62119.40118.78
10712006.10.25 21:23modify811.30119.62119.39118.78
10722006.10.26 03:25modify811.30119.62119.37118.78
10732006.10.26 03:25modify811.30119.62119.36118.78
10742006.10.26 03:28modify811.30119.62119.35118.78
10752006.10.26 04:57modify811.30119.62119.34118.78
10762006.10.26 04:57modify811.30119.62119.33118.78
10772006.10.26 04:57modify811.30119.62119.32118.78
10782006.10.26 04:57modify811.30119.62119.30118.78
10792006.10.26 05:36modify811.30119.62119.29118.78
10802006.10.26 05:48t/p811.30118.78119.29118.78843.4326299.70
10812006.10.26 12:15buy821.30118.67117.83119.51
10822006.10.27 15:56s/l821.30117.83117.83119.51-910.1725389.52
10832006.10.30 01:30buy831.30117.60116.76118.44
10842006.10.31 18:43s/l831.30116.76116.76118.44-918.7424470.78
10852006.11.01 02:45buy841.20116.90116.06117.74
10862006.11.03 15:30modify841.20116.90116.91117.74
10872006.11.03 15:30modify841.20116.90116.96117.74
10882006.11.03 15:30modify841.20116.90117.00117.74
10892006.11.03 15:30modify841.20116.90117.06117.74
10902006.11.03 15:30modify841.20116.90117.11117.74
10912006.11.03 15:30modify841.20116.90117.16117.74
10922006.11.03 15:31modify841.20116.90117.17117.74
10932006.11.03 15:31modify841.20116.90117.21117.74
10942006.11.03 15:31t/p841.20117.74117.21117.74917.5225388.30
10952006.11.06 01:16buy851.30118.01117.17118.85
10962006.11.09 15:42modify851.30118.01118.02118.85
10972006.11.09 15:43modify851.30118.01118.03118.85
10982006.11.09 15:43modify851.30118.01118.04118.85
10992006.11.09 15:44modify851.30118.01118.05118.85
11002006.11.09 15:44modify851.30118.01118.06118.85
11012006.11.09 15:45modify851.30118.01118.07118.85
11022006.11.09 18:25s/l851.30118.07118.07118.85149.3925537.69
11032006.11.10 00:30buy861.30117.86117.02118.70
11042006.11.16 23:59close at stop861.30118.21117.02118.70484.9126022.59