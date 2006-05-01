|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; testme1="New (1-7?) test all modes for repeat signals=value"; signal_count=1; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=0; testme2="New setting (1-100) test me in mode 1 only:"; MaxTrades=1; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22;
|Bars in test
|195670
|Ticks modelled
|1058816
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11035.45
|Gross profit
|25321.70
|Gross loss
|-14286.25
|Profit factor
|1.77
|Expected payoff
|159.93
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2039.49 (11.10%)
|Relative drawdown
|11.10% (2039.49)
|Total trades
|69
|Short positions (won %)
|32 (62.50%)
|Long positions (won %)
|37 (67.57%)
|Profit trades (% of total)
|45 (65.22%)
|Loss trades (% of total)
|24 (34.78%)
|Largest
|profit trade
|792.02
|loss trade
|-770.02
|Average
|profit trade
|562.70
|loss trade
|-595.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (3273.75)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-2039.49)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3273.75 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2039.49 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|0.50
|113.74
|114.58
|112.90
|2
|2006.05.01 15:42
|t/p
|1
|0.50
|112.90
|114.58
|112.90
|372.04
|10372.04
|3
|2006.05.01 16:00
|buy
|2
|0.50
|112.66
|111.82
|113.50
|4
|2006.05.01 22:20
|t/p
|2
|0.50
|113.50
|111.82
|113.50
|369.98
|10742.02
|5
|2006.05.02 08:00
|buy
|3
|0.50
|113.75
|112.91
|114.59
|6
|2006.05.03 09:35
|s/l
|3
|0.50
|112.91
|112.91
|114.59
|-365.63
|10376.39
|7
|2006.05.03 09:35
|buy
|4
|0.50
|112.92
|112.08
|113.76
|8
|2006.05.03 17:46
|t/p
|4
|0.50
|113.76
|112.08
|113.76
|369.20
|10745.59
|9
|2006.05.03 20:00
|sell
|5
|0.50
|113.54
|114.38
|112.70
|10
|2006.05.05 16:21
|t/p
|5
|0.50
|112.70
|114.38
|112.70
|343.50
|11089.09
|11
|2006.05.06 00:00
|sell
|6
|0.60
|112.57
|113.41
|111.73
|12
|2006.05.08 04:03
|t/p
|6
|0.60
|111.73
|113.41
|111.73
|442.41
|11531.50
|13
|2006.05.09 01:00
|sell
|7
|0.60
|111.75
|112.59
|110.91
|14
|2006.05.09 17:37
|t/p
|7
|0.60
|110.91
|112.59
|110.91
|454.42
|11985.92
|15
|2006.05.09 23:15
|buy
|8
|0.60
|111.10
|110.26
|111.94
|16
|2006.05.10 21:44
|s/l
|8
|0.60
|110.26
|110.26
|111.94
|-449.49
|11536.43
|17
|2006.05.10 21:45
|buy
|9
|0.60
|110.22
|109.38
|111.06
|18
|2006.05.11 02:41
|t/p
|9
|0.60
|111.06
|109.38
|111.06
|476.89
|12013.32
|19
|2006.05.11 09:15
|buy
|10
|0.60
|111.25
|110.41
|112.09
|20
|2006.05.11 18:34
|s/l
|10
|0.60
|110.41
|110.41
|112.09
|-456.48
|11556.84
|21
|2006.05.11 23:45
|sell
|11
|0.60
|110.66
|111.50
|109.82
|22
|2006.05.12 10:26
|t/p
|11
|0.60
|109.82
|111.50
|109.82
|450.38
|12007.22
|23
|2006.05.12 17:15
|sell
|12
|0.60
|109.98
|110.82
|109.14
|24
|2006.05.16 02:41
|s/l
|12
|0.60
|110.82
|110.82
|109.14
|-472.23
|11534.99
|25
|2006.05.16 05:45
|buy
|13
|0.60
|110.28
|109.44
|111.12
|26
|2006.05.17 03:29
|s/l
|13
|0.60
|109.44
|109.44
|111.12
|-452.84
|11082.15
|27
|2006.05.17 03:30
|buy
|14
|0.60
|109.49
|108.65
|110.33
|28
|2006.05.17 18:31
|t/p
|14
|0.60
|110.33
|108.65
|110.33
|456.81
|11538.96
|29
|2006.05.18 04:30
|buy
|15
|0.60
|110.76
|109.92
|111.60
|30
|2006.05.19 10:45
|t/p
|15
|0.60
|111.60
|109.92
|111.60
|459.10
|11998.06
|31
|2006.05.19 19:00
|buy
|16
|0.60
|111.68
|110.84
|112.52
|32
|2006.05.22 09:18
|t/p
|16
|0.60
|112.52
|110.84
|112.52
|455.57
|12453.63
|33
|2006.05.23 08:00
|buy
|17
|0.60
|111.18
|110.34
|112.02
|34
|2006.05.24 01:00
|t/p
|17
|0.60
|112.02
|110.34
|112.02
|456.93
|12910.57
|35
|2006.05.24 07:15
|sell
|18
|0.60
|112.39
|113.23
|111.55
|36
|2006.05.26 02:49
|t/p
|18
|0.60
|111.55
|113.23
|111.55
|416.78
|13327.35
|37
|2006.05.26 03:00
|buy
|19
|0.70
|111.69
|110.85
|112.53
|38
|2006.05.26 16:44
|t/p
|19
|0.70
|112.53
|110.85
|112.53
|522.53
|13849.88
|39
|2006.05.26 16:44
|sell
|20
|0.70
|112.53
|113.37
|111.69
|40
|2006.05.30 10:06
|t/p
|20
|0.70
|111.69
|113.37
|111.69
|506.02
|14355.90
|41
|2006.05.30 14:45
|sell
|21
|0.70
|112.16
|113.00
|111.32
|42
|2006.06.01 10:34
|s/l
|21
|0.70
|113.00
|113.00
|111.32
|-561.23
|13794.67
|43
|2006.06.01 10:34
|sell
|22
|0.70
|112.97
|113.81
|112.13
|44
|2006.06.02 15:31
|t/p
|22
|0.70
|112.13
|113.81
|112.13
|514.31
|14308.98
|45
|2006.06.02 15:45
|buy
|23
|0.70
|111.95
|111.11
|112.79
|46
|2006.06.06 15:34
|t/p
|23
|0.70
|112.79
|111.11
|112.79
|539.27
|14848.24
|47
|2006.06.07 04:15
|buy
|24
|0.70
|113.09
|112.25
|113.93
|48
|2006.06.08 10:20
|t/p
|24
|0.70
|113.93
|112.25
|113.93
|542.98
|15391.23
|49
|2006.06.08 10:30
|sell
|25
|0.80
|113.92
|114.76
|113.08
|50
|2006.06.08 15:34
|s/l
|25
|0.80
|114.76
|114.76
|113.08
|-585.52
|14805.71
|51
|2006.06.08 23:30
|buy
|26
|0.70
|114.17
|113.33
|115.01
|52
|2006.06.13 17:19
|t/p
|26
|0.70
|115.01
|113.33
|115.01
|538.18
|15343.89
|53
|2006.06.14 10:00
|buy
|27
|0.80
|115.02
|114.18
|115.86
|54
|2006.06.22 16:24
|t/p
|27
|0.80
|115.86
|114.18
|115.86
|682.57
|16026.46
|55
|2006.06.23 02:00
|buy
|28
|0.80
|116.14
|115.30
|116.98
|56
|2006.06.29 21:28
|s/l
|28
|0.80
|115.30
|115.30
|116.98
|-521.49
|15504.96
|57
|2006.06.30 03:45
|buy
|29
|0.80
|115.21
|114.37
|116.05
|58
|2006.06.30 15:36
|s/l
|29
|0.80
|114.37
|114.37
|116.05
|-587.72
|14917.24
|59
|2006.06.30 15:45
|buy
|30
|0.70
|114.21
|113.37
|115.05
|60
|2006.07.05 01:08
|t/p
|30
|0.70
|115.05
|113.37
|115.05
|537.96
|15455.21
|61
|2006.07.05 06:30
|buy
|31
|0.80
|114.91
|114.07
|115.75
|62
|2006.07.05 17:39
|t/p
|31
|0.80
|115.75
|114.07
|115.75
|580.56
|16035.77
|63
|2006.07.05 23:15
|sell
|32
|0.80
|115.73
|116.57
|114.89
|64
|2006.07.07 10:30
|t/p
|32
|0.80
|114.89
|116.57
|114.89
|538.24
|16574.01
|65
|2006.07.07 10:30
|buy
|33
|0.80
|114.88
|114.04
|115.72
|66
|2006.07.07 15:36
|s/l
|33
|0.80
|114.04
|114.04
|115.72
|-589.42
|15984.59
|67
|2006.07.08 00:00
|sell
|34
|0.80
|114.03
|114.87
|113.19
|68
|2006.07.12 12:59
|s/l
|34
|0.80
|114.87
|114.87
|113.19
|-619.94
|15364.65
|69
|2006.07.12 22:45
|buy
|35
|0.80
|115.50
|114.66
|116.34
|70
|2006.07.14 16:53
|t/p
|35
|0.80
|116.34
|114.66
|116.34
|618.64
|15983.29
|71
|2006.07.17 02:30
|sell
|36
|0.80
|116.23
|117.07
|115.39
|72
|2006.07.17 13:02
|s/l
|36
|0.80
|117.07
|117.07
|115.39
|-573.86
|15409.43
|73
|2006.07.17 21:30
|sell
|37
|0.80
|117.16
|118.00
|116.32
|74
|2006.07.21 10:42
|t/p
|37
|0.80
|116.32
|118.00
|116.32
|507.78
|15917.21
|75
|2006.07.21 10:42
|buy
|38
|0.80
|116.29
|115.45
|117.13
|76
|2006.07.25 18:22
|t/p
|38
|0.80
|117.13
|115.45
|117.13
|594.18
|16511.39
|77
|2006.07.25 18:30
|sell
|39
|0.80
|117.21
|118.05
|116.37
|78
|2006.07.26 21:21
|t/p
|39
|0.80
|116.37
|118.05
|116.37
|565.83
|17077.22
|79
|2006.07.27 04:00
|sell
|40
|0.90
|116.30
|117.14
|115.46
|80
|2006.07.27 16:07
|t/p
|40
|0.90
|115.46
|117.14
|115.46
|654.89
|17732.11
|81
|2006.07.27 21:30
|sell
|41
|0.90
|115.95
|116.79
|115.11
|82
|2006.07.28 15:36
|t/p
|41
|0.90
|115.11
|116.79
|115.11
|643.68
|18375.79
|83
|2006.07.31 04:45
|sell
|42
|0.90
|114.72
|115.56
|113.88
|84
|2006.08.04 14:01
|s/l
|42
|0.90
|115.56
|115.56
|113.88
|-732.99
|17642.80
|85
|2006.08.07 06:30
|sell
|43
|0.90
|114.42
|115.26
|113.58
|86
|2006.08.08 00:41
|s/l
|43
|0.90
|115.26
|115.26
|113.58
|-668.99
|16973.81
|87
|2006.08.08 08:00
|sell
|44
|0.80
|115.19
|116.03
|114.35
|88
|2006.08.11 11:30
|s/l
|44
|0.80
|116.03
|116.03
|114.35
|-637.51
|16336.30
|89
|2006.08.11 20:00
|sell
|45
|0.80
|116.27
|117.11
|115.43
|90
|2006.08.17 10:20
|t/p
|45
|0.80
|115.43
|117.11
|115.43
|512.14
|16848.44
|91
|2006.08.17 10:30
|buy
|46
|0.80
|115.41
|114.57
|116.25
|92
|2006.08.22 10:50
|t/p
|46
|0.80
|116.25
|114.57
|116.25
|608.83
|17457.27
|93
|2006.08.22 12:15
|sell
|47
|0.90
|116.22
|117.06
|115.38
|94
|2006.08.25 09:23
|s/l
|47
|0.90
|117.06
|117.06
|115.38
|-711.52
|16745.75
|95
|2006.08.25 15:30
|sell
|48
|0.80
|117.30
|118.14
|116.46
|96
|2006.09.04 07:46
|t/p
|48
|0.80
|116.46
|118.14
|116.46
|483.68
|17229.43
|97
|2006.09.04 20:15
|buy
|49
|0.90
|116.06
|115.22
|116.90
|98
|2006.09.07 10:40
|t/p
|49
|0.90
|116.90
|115.22
|116.90
|704.40
|17933.83
|99
|2006.09.07 11:45
|sell
|50
|0.90
|117.01
|117.85
|116.17
|100
|2006.09.07 12:14
|t/p
|50
|0.90
|116.17
|117.85
|116.17
|650.77
|18584.60
|101
|2006.09.07 22:30
|buy
|51
|0.90
|116.39
|115.55
|117.23
|102
|2006.09.11 10:11
|t/p
|51
|0.90
|117.23
|115.55
|117.23
|667.97
|19252.57
|103
|2006.09.11 10:15
|sell
|52
|1.00
|117.24
|118.08
|116.40
|104
|2006.09.12 21:03
|s/l
|52
|1.00
|118.08
|118.08
|116.40
|-725.87
|18526.70
|105
|2006.09.13 02:00
|buy
|53
|0.90
|117.85
|117.01
|118.69
|106
|2006.09.19 17:52
|s/l
|53
|0.90
|117.01
|117.01
|118.69
|-576.98
|17949.71
|107
|2006.09.20 01:15
|buy
|54
|0.90
|117.70
|116.86
|118.54
|108
|2006.09.21 13:29
|s/l
|54
|0.90
|116.86
|116.86
|118.54
|-612.38
|17337.34
|109
|2006.09.21 14:00
|buy
|55
|0.90
|116.82
|115.98
|117.66
|110
|2006.09.28 10:18
|t/p
|55
|0.90
|117.66
|115.98
|117.66
|723.24
|18060.57
|111
|2006.09.28 15:00
|buy
|56
|0.90
|117.53
|116.69
|118.37
|112
|2006.10.02 04:32
|t/p
|56
|0.90
|118.37
|116.69
|118.37
|661.76
|18722.33
|113
|2006.10.02 04:32
|sell
|57
|0.90
|118.37
|119.21
|117.53
|114
|2006.10.03 10:28
|t/p
|57
|0.90
|117.53
|119.21
|117.53
|630.10
|19352.43
|115
|2006.10.03 10:28
|buy
|58
|1.00
|117.53
|116.69
|118.37
|116
|2006.10.06 15:53
|t/p
|58
|1.00
|118.37
|116.69
|118.37
|773.74
|20126.17
|117
|2006.10.06 22:45
|sell
|59
|1.00
|118.99
|119.83
|118.15
|118
|2006.10.11 21:42
|s/l
|59
|1.00
|119.83
|119.83
|118.15
|-744.79
|19381.38
|119
|2006.10.12 04:00
|sell
|60
|1.00
|119.71
|120.55
|118.87
|120
|2006.10.17 11:41
|t/p
|60
|1.00
|118.87
|120.55
|118.87
|662.92
|20044.30
|121
|2006.10.17 11:45
|buy
|61
|1.00
|118.77
|117.93
|119.61
|122
|2006.10.24 14:27
|t/p
|61
|1.00
|119.61
|117.93
|119.61
|792.02
|20836.32
|123
|2006.10.24 15:15
|sell
|62
|1.00
|119.59
|120.43
|118.75
|124
|2006.10.26 10:06
|t/p
|62
|1.00
|118.75
|120.43
|118.75
|648.97
|21485.29
|125
|2006.10.26 12:15
|buy
|63
|1.10
|118.69
|117.85
|119.53
|126
|2006.10.27 15:56
|s/l
|63
|1.10
|117.85
|117.85
|119.53
|-770.02
|20715.27
|127
|2006.10.30 01:30
|buy
|64
|1.00
|117.59
|116.75
|118.43
|128
|2006.10.31 18:43
|s/l
|64
|1.00
|116.75
|116.75
|118.43
|-706.72
|20008.55
|129
|2006.11.01 02:45
|buy
|65
|1.00
|116.91
|116.07
|117.75
|130
|2006.11.03 15:31
|t/p
|65
|1.00
|117.75
|116.07
|117.75
|764.60
|20773.15
|131
|2006.11.06 01:15
|buy
|66
|1.00
|118.02
|117.18
|118.86
|132
|2006.11.10 11:05
|s/l
|66
|1.00
|117.18
|117.18
|118.86
|-639.99
|20133.16
|133
|2006.11.10 12:00
|buy
|67
|1.00
|117.36
|116.52
|118.20
|134
|2006.11.13 17:05
|t/p
|67
|1.00
|118.20
|116.52
|118.20
|723.48
|20856.64
|135
|2006.11.13 23:30
|sell
|68
|1.00
|118.15
|118.99
|117.31
|136
|2006.11.14 16:05
|t/p
|68
|1.00
|117.31
|118.99
|117.31
|701.45
|21558.09
|137
|2006.11.15 08:00
|sell
|69
|1.10
|117.73
|118.57
|116.89
|138
|2006.11.16 23:59
|close at stop
|69
|1.10
|118.24
|118.57
|116.89
|-522.64
|21035.45