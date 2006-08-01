|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.06.28 11:00 - 2006.11.01 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; MicroAccount=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; PhoenixMode1=true; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; PhoenixMode2=false; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=50; Mode2_StopLoss=60; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; PhoenixMode3=false; Mode3_CloseTrade2_3=30; Mode3_TakeProfit=100; Mode3_StopLoss=55; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=11; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=29; OSMASlow=40; OSMASignal=2; UseSignal4=true; Fast_Price=1;
|Bars in test
|8608
|Ticks modelled
|465709
|Modelling quality
|88.96%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|17918.79
|Gross profit
|22043.91
|Gross loss
|-4125.12
|Profit factor
|5.34
|Expected payoff
|358.38
|Absolute drawdown
|127.16
|Maximal drawdown
|2764.93 (47.12%)
|Relative drawdown
|47.12% (2764.93)
|Total trades
|50
|Short positions (won %)
|21 (90.48%)
|Long positions (won %)
|29 (86.21%)
|Profit trades (% of total)
|44 (88.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (12.00%)
|Largest
|profit trade
|1824.53
|loss trade
|-1266.87
|Average
|profit trade
|501.00
|loss trade
|-687.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (15816.19)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1978.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|15816.19 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-1978.35 (2)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 01:00
|buy
|1
|0.30
|114.56
|113.72
|114.98
|2
|2006.08.01 14:42
|t/p
|1
|0.30
|114.98
|113.72
|114.98
|109.58
|1109.58
|3
|2006.08.02 00:00
|sell
|2
|0.30
|114.64
|115.48
|114.22
|4
|2006.08.04 12:57
|s/l
|2
|0.30
|115.48
|115.48
|114.22
|-236.74
|872.84
|5
|2006.08.04 14:45
|buy
|3
|0.30
|114.67
|113.83
|115.09
|6
|2006.08.07 20:22
|t/p
|3
|0.30
|115.09
|113.83
|115.09
|113.21
|986.04
|7
|2006.08.08 05:00
|sell
|4
|0.30
|115.14
|115.98
|114.72
|8
|2006.08.08 20:14
|t/p
|4
|0.30
|114.72
|115.98
|114.72
|109.85
|1095.89
|9
|2006.08.08 20:15
|buy
|5
|0.30
|114.63
|113.79
|115.05
|10
|2006.08.08 20:23
|t/p
|5
|0.30
|115.05
|113.79
|115.05
|109.52
|1205.41
|11
|2006.08.08 20:23
|buy
|6
|0.40
|115.08
|114.24
|115.50
|12
|2006.08.09 00:29
|t/p
|6
|0.40
|115.50
|114.24
|115.50
|150.42
|1355.84
|13
|2006.08.09 06:30
|buy
|7
|0.40
|115.67
|114.83
|116.09
|14
|2006.08.09 12:45
|s/l
|7
|0.40
|114.83
|114.83
|116.09
|-292.64
|1063.20
|15
|2006.08.09 19:30
|sell
|8
|0.30
|115.18
|116.02
|114.76
|16
|2006.08.10 11:22
|t/p
|8
|0.30
|114.76
|116.02
|114.76
|95.88
|1159.08
|17
|2006.08.10 13:15
|buy
|9
|0.30
|114.86
|114.02
|115.28
|18
|2006.08.10 16:24
|t/p
|9
|0.30
|115.28
|114.02
|115.28
|109.29
|1268.37
|19
|2006.08.10 20:15
|buy
|10
|0.40
|115.43
|114.59
|115.85
|20
|2006.08.11 10:28
|t/p
|10
|0.40
|115.85
|114.59
|115.85
|149.99
|1418.36
|21
|2006.08.11 16:45
|buy
|11
|0.40
|116.07
|115.23
|116.49
|22
|2006.08.14 09:19
|t/p
|11
|0.40
|116.49
|115.23
|116.49
|149.20
|1567.57
|23
|2006.08.14 15:30
|buy
|12
|0.50
|116.54
|115.70
|116.96
|24
|2006.08.16 15:20
|s/l
|12
|0.50
|115.70
|115.70
|116.96
|-350.53
|1217.04
|25
|2006.08.17 14:30
|buy
|13
|0.40
|115.34
|114.50
|115.76
|26
|2006.08.17 19:00
|t/p
|13
|0.40
|115.76
|114.50
|115.76
|145.13
|1362.17
|27
|2006.08.18 03:30
|sell
|14
|0.40
|116.04
|116.88
|115.62
|28
|2006.08.18 11:43
|t/p
|14
|0.40
|115.62
|116.88
|115.62
|145.31
|1507.48
|29
|2006.08.18 11:43
|buy
|15
|0.50
|115.62
|114.78
|116.04
|30
|2006.08.22 00:19
|t/p
|15
|0.50
|116.04
|114.78
|116.04
|193.45
|1700.93
|31
|2006.08.22 06:45
|buy
|16
|0.50
|116.11
|115.27
|116.53
|32
|2006.08.22 16:25
|t/p
|16
|0.50
|116.53
|115.27
|116.53
|180.20
|1881.13
|33
|2006.08.22 21:30
|buy
|17
|0.60
|116.62
|115.78
|117.04
|34
|2006.08.25 08:23
|t/p
|17
|0.60
|117.04
|115.78
|117.04
|252.76
|2133.90
|35
|2006.08.25 14:00
|sell
|18
|0.60
|117.21
|118.05
|116.79
|36
|2006.08.29 06:28
|t/p
|18
|0.60
|116.79
|118.05
|116.79
|197.25
|2331.14
|37
|2006.08.29 08:45
|sell
|19
|0.70
|116.98
|117.82
|116.56
|38
|2006.08.29 20:57
|t/p
|19
|0.70
|116.56
|117.82
|116.56
|252.23
|2583.37
|39
|2006.08.30 17:15
|sell
|20
|0.80
|117.06
|117.90
|116.64
|40
|2006.09.04 06:21
|t/p
|20
|0.80
|116.64
|117.90
|116.64
|226.28
|2809.66
|41
|2006.09.04 18:00
|sell
|21
|0.80
|116.06
|116.90
|115.64
|42
|2006.09.05 09:24
|t/p
|21
|0.80
|115.64
|116.90
|115.64
|278.22
|3087.87
|43
|2006.09.05 09:24
|buy
|22
|0.90
|115.63
|114.79
|116.05
|44
|2006.09.05 16:39
|t/p
|22
|0.90
|116.05
|114.79
|116.05
|325.72
|3413.59
|45
|2006.09.06 02:15
|buy
|23
|1.00
|116.06
|115.22
|116.48
|46
|2006.09.06 13:16
|t/p
|23
|1.00
|116.48
|115.22
|116.48
|360.58
|3774.17
|47
|2006.09.06 17:00
|buy
|24
|1.10
|116.65
|115.81
|117.07
|48
|2006.09.11 08:16
|t/p
|24
|1.10
|117.07
|115.81
|117.07
|463.26
|4237.43
|49
|2006.09.11 15:45
|buy
|25
|1.30
|117.35
|116.51
|117.77
|50
|2006.09.12 16:12
|t/p
|25
|1.30
|117.77
|116.51
|117.77
|479.80
|4717.23
|51
|2006.09.13 03:45
|sell
|26
|1.40
|117.92
|118.76
|117.50
|52
|2006.09.13 15:24
|t/p
|26
|1.40
|117.50
|118.76
|117.50
|500.47
|5217.70
|53
|2006.09.13 15:24
|buy
|27
|1.60
|117.49
|116.65
|117.91
|54
|2006.09.15 18:37
|t/p
|27
|1.60
|117.91
|116.65
|117.91
|649.83
|5867.53
|55
|2006.09.18 14:45
|buy
|28
|1.80
|118.11
|117.27
|118.53
|56
|2006.09.19 14:33
|s/l
|28
|1.80
|117.27
|117.27
|118.53
|-1266.87
|4600.66
|57
|2006.09.19 17:45
|sell
|29
|1.40
|117.58
|118.42
|117.16
|58
|2006.09.20 08:56
|t/p
|29
|1.40
|117.16
|118.42
|117.16
|480.29
|5080.95
|59
|2006.09.21 00:00
|buy
|30
|1.50
|117.38
|116.54
|117.80
|60
|2006.09.21 18:32
|s/l
|30
|1.50
|116.54
|116.54
|117.80
|-1081.27
|3999.68
|61
|2006.09.22 02:00
|sell
|31
|1.20
|116.36
|117.20
|115.94
|62
|2006.09.26 16:47
|s/l
|31
|1.20
|117.20
|117.20
|115.94
|-897.08
|3102.60
|63
|2006.09.26 23:15
|buy
|32
|0.90
|117.11
|116.27
|117.53
|64
|2006.09.27 16:05
|t/p
|32
|0.90
|117.53
|116.27
|117.53
|332.83
|3435.43
|65
|2006.09.27 21:00
|buy
|33
|1.00
|117.49
|116.65
|117.91
|66
|2006.09.28 16:55
|t/p
|33
|1.00
|117.91
|116.65
|117.91
|393.66
|3829.09
|67
|2006.09.28 19:45
|buy
|34
|1.10
|117.84
|117.00
|118.26
|68
|2006.10.02 03:26
|t/p
|34
|1.10
|118.26
|117.00
|118.26
|418.13
|4247.23
|69
|2006.10.02 07:30
|sell
|35
|1.30
|118.29
|119.13
|117.87
|70
|2006.10.02 15:31
|t/p
|35
|1.30
|117.87
|119.13
|117.87
|463.22
|4710.45
|71
|2006.10.03 01:15
|buy
|36
|1.40
|117.69
|116.85
|118.11
|72
|2006.10.04 00:30
|t/p
|36
|1.40
|118.11
|116.85
|118.11
|515.28
|5225.72
|73
|2006.10.04 03:15
|buy
|37
|1.60
|118.00
|117.16
|118.42
|74
|2006.10.06 14:56
|t/p
|37
|1.60
|118.42
|117.16
|118.42
|647.32
|5873.04
|75
|2006.10.09 17:30
|buy
|38
|1.80
|119.06
|118.22
|119.48
|76
|2006.10.10 10:36
|t/p
|38
|1.80
|119.48
|118.22
|119.48
|655.15
|6528.19
|77
|2006.10.10 10:36
|sell
|39
|2.00
|119.49
|120.33
|119.07
|78
|2006.10.16 15:07
|t/p
|39
|2.00
|119.07
|120.33
|119.07
|520.10
|7048.30
|79
|2006.10.16 17:15
|sell
|40
|2.10
|119.22
|120.06
|118.80
|80
|2006.10.17 10:41
|t/p
|40
|2.10
|118.80
|120.06
|118.80
|709.97
|7758.27
|81
|2006.10.17 15:45
|buy
|41
|2.30
|118.65
|117.81
|119.07
|82
|2006.10.18 14:56
|t/p
|41
|2.30
|119.07
|117.81
|119.07
|839.93
|8598.20
|83
|2006.10.18 14:56
|sell
|42
|2.60
|119.08
|119.92
|118.66
|84
|2006.10.19 09:35
|t/p
|42
|2.60
|118.66
|119.92
|118.66
|799.75
|9397.95
|85
|2006.10.19 15:30
|buy
|43
|2.80
|118.54
|117.70
|118.96
|86
|2006.10.23 10:14
|t/p
|43
|2.80
|118.96
|117.70
|118.96
|1058.31
|10456.26
|87
|2006.10.24 12:30
|sell
|44
|3.10
|119.54
|120.38
|119.12
|88
|2006.10.24 17:42
|t/p
|44
|3.10
|119.12
|120.38
|119.12
|1093.02
|11549.28
|89
|2006.10.24 21:00
|sell
|45
|3.50
|119.25
|120.09
|118.83
|90
|2006.10.26 03:58
|t/p
|45
|3.50
|118.83
|120.09
|118.83
|1020.73
|12570.01
|91
|2006.10.26 07:15
|sell
|46
|3.80
|118.85
|119.69
|118.43
|92
|2006.10.26 18:44
|t/p
|46
|3.80
|118.43
|119.69
|118.43
|1347.74
|13917.75
|93
|2006.10.26 22:00
|sell
|47
|4.20
|118.37
|119.21
|117.95
|94
|2006.10.27 14:57
|t/p
|47
|4.20
|117.95
|119.21
|117.95
|1430.65
|15348.40
|95
|2006.10.30 20:15
|buy
|48
|4.60
|117.40
|116.56
|117.82
|96
|2006.10.31 09:57
|t/p
|48
|4.60
|117.82
|116.56
|117.82
|1697.08
|17045.48
|97
|2006.10.31 09:57
|sell
|49
|5.10
|117.83
|118.67
|117.41
|98
|2006.10.31 17:09
|t/p
|49
|5.10
|117.41
|118.67
|117.41
|1824.53
|18870.01
|99
|2006.10.31 21:30
|sell
|50
|5.70
|116.91
|117.75
|116.49
|100
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|50
|5.70
|116.90
|117.75
|116.49
|48.78
|18918.79