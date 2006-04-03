|Symbole
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2006.04.03 00:00 - 2006.11.17 22:45 (2006.04.01 - 2006.11.18)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=false; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=45; StopLoss=80; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=50; Mode2_StopLoss=60; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=30; Mode3_TakeProfit=100; Mode3_StopLoss=55; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; Fast_Price=1;
|Bars en test
|60066
|Ticks modelés
|930034
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|5000.00
|Profit total net
|26356.23
|Profit brut
|41742.64
|Perte brute
|-15386.41
|Facteur de profit
|2.71
|Rémunération espérée
|202.74
|Chute absolue
|675.27
|Chute maximal (%)
|1425.86 (10.39%)
|Relative drawdown
|22.36% (1374.53)
|Total des Trades
|130
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|73 (79.45%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|57 (85.96%)
|Profits des Trades (% du total)
|107 (82.31%)
|Pertes des Trades (% du total)
|23 (17.69%)
|Le plus large
|gains par Trade
|469.61
|pertes par Trade
|-736.66
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|390.12
|pertes par Trade
|-668.97
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|17 (6553.23)
|pertes consecutives (perte en $)
|2 (-1425.86)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|6553.23 (17)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-1425.86 (2)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|6
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 01:00
|sell
|1
|1.00
|117.66
|118.46
|117.21
|2
|2006.04.03 06:39
|s/l
|1
|1.00
|118.46
|118.46
|117.21
|-675.27
|4324.73
|3
|2006.04.04 02:00
|sell
|2
|1.00
|117.73
|118.53
|117.28
|4
|2006.04.04 15:45
|t/p
|2
|1.00
|117.28
|118.53
|117.28
|383.70
|4708.43
|5
|2006.04.04 20:45
|sell
|3
|1.00
|117.43
|118.23
|116.98
|6
|2006.04.05 05:08
|t/p
|3
|1.00
|116.98
|118.23
|116.98
|369.88
|5078.30
|7
|2006.04.05 11:15
|sell
|4
|1.00
|117.32
|118.12
|116.87
|8
|2006.04.07 17:14
|s/l
|4
|1.00
|118.12
|118.12
|116.87
|-736.66
|4341.64
|9
|2006.04.07 17:14
|sell
|5
|1.00
|118.12
|118.92
|117.67
|10
|2006.04.17 14:24
|t/p
|5
|1.00
|117.67
|118.92
|117.67
|263.43
|4605.07
|11
|2006.04.17 14:30
|buy
|6
|1.00
|117.71
|116.91
|118.16
|12
|2006.04.18 10:07
|t/p
|6
|1.00
|118.16
|116.91
|118.16
|393.59
|4998.67
|13
|2006.04.18 20:30
|buy
|7
|1.00
|117.34
|116.54
|117.79
|14
|2006.04.19 15:22
|t/p
|7
|1.00
|117.79
|116.54
|117.79
|394.76
|5393.43
|15
|2006.04.19 15:22
|sell
|8
|1.00
|117.80
|118.60
|117.35
|16
|2006.04.19 18:22
|t/p
|8
|1.00
|117.35
|118.60
|117.35
|383.47
|5776.90
|17
|2006.04.20 12:00
|sell
|9
|1.00
|117.57
|118.37
|117.12
|18
|2006.04.21 11:29
|t/p
|9
|1.00
|117.12
|118.37
|117.12
|369.38
|6146.28
|19
|2006.04.21 20:30
|buy
|10
|1.00
|116.88
|116.08
|117.33
|20
|2006.04.24 00:00
|s/l
|10
|1.00
|116.08
|116.08
|117.33
|-678.75
|5467.53
|21
|2006.04.24 06:30
|buy
|11
|1.00
|115.78
|114.98
|116.23
|22
|2006.04.24 09:37
|s/l
|11
|1.00
|114.98
|114.98
|116.23
|-695.78
|4771.75
|23
|2006.04.24 18:30
|buy
|12
|1.00
|114.62
|113.82
|115.07
|24
|2006.04.26 05:51
|t/p
|12
|1.00
|115.07
|113.82
|115.07
|416.40
|5188.15
|25
|2006.04.26 06:00
|sell
|13
|1.00
|115.07
|115.87
|114.62
|26
|2006.04.27 11:43
|t/p
|13
|1.00
|114.62
|115.87
|114.62
|348.07
|5536.23
|27
|2006.04.27 11:43
|buy
|14
|1.00
|114.59
|113.79
|115.04
|28
|2006.04.27 14:04
|t/p
|14
|1.00
|115.04
|113.79
|115.04
|390.96
|5927.19
|29
|2006.04.27 16:00
|sell
|15
|1.00
|114.99
|115.79
|114.54
|30
|2006.04.27 16:01
|t/p
|15
|1.00
|114.54
|115.79
|114.54
|393.05
|6320.24
|31
|2006.04.27 16:01
|sell
|16
|1.00
|114.47
|115.27
|114.02
|32
|2006.04.27 16:47
|t/p
|16
|1.00
|114.02
|115.27
|114.02
|394.67
|6714.91
|33
|2006.04.28 09:00
|buy
|17
|1.00
|114.23
|113.43
|114.68
|34
|2006.05.01 04:12
|s/l
|17
|1.00
|113.43
|113.43
|114.68
|-692.59
|6022.32
|35
|2006.05.01 11:45
|sell
|18
|1.00
|113.24
|114.04
|112.79
|36
|2006.05.01 14:42
|t/p
|18
|1.00
|112.79
|114.04
|112.79
|399.01
|6421.33
|37
|2006.05.01 15:00
|buy
|19
|1.00
|112.67
|111.87
|113.12
|38
|2006.05.01 17:38
|t/p
|19
|1.00
|113.12
|111.87
|113.12
|397.77
|6819.10
|39
|2006.05.02 05:45
|sell
|20
|1.00
|113.63
|114.43
|113.18
|40
|2006.05.02 16:53
|t/p
|20
|1.00
|113.18
|114.43
|113.18
|397.67
|7216.77
|41
|2006.05.03 01:15
|sell
|21
|1.00
|113.36
|114.16
|112.91
|42
|2006.05.03 08:34
|t/p
|21
|1.00
|112.91
|114.16
|112.91
|398.58
|7615.35
|43
|2006.05.03 08:34
|buy
|22
|1.00
|112.90
|112.10
|113.35
|44
|2006.05.03 10:21
|t/p
|22
|1.00
|113.35
|112.10
|113.35
|396.97
|8012.32
|45
|2006.05.03 12:30
|sell
|23
|1.00
|113.53
|114.33
|113.08
|46
|2006.05.05 15:08
|t/p
|23
|1.00
|113.08
|114.33
|113.08
|338.48
|8350.80
|47
|2006.05.08 00:00
|sell
|24
|1.00
|112.57
|113.37
|112.12
|48
|2006.05.08 00:00
|t/p
|24
|1.00
|112.12
|113.37
|112.12
|402.00
|8752.80
|49
|2006.05.08 00:00
|sell
|25
|1.00
|111.92
|112.72
|111.47
|50
|2006.05.08 09:04
|t/p
|25
|1.00
|111.47
|112.72
|111.47
|403.81
|9156.61
|51
|2006.05.08 16:00
|sell
|26
|1.00
|111.50
|112.30
|111.05
|52
|2006.05.09 16:20
|t/p
|26
|1.00
|111.05
|112.30
|111.05
|390.35
|9546.95
|53
|2006.05.09 21:45
|sell
|27
|1.00
|111.15
|111.95
|110.70
|54
|2006.05.10 08:51
|t/p
|27
|1.00
|110.70
|111.95
|110.70
|391.63
|9938.59
|55
|2006.05.10 20:00
|buy
|28
|1.00
|110.44
|109.64
|110.89
|56
|2006.05.11 01:03
|t/p
|28
|1.00
|110.89
|109.64
|110.89
|444.06
|10382.65
|57
|2006.05.11 01:03
|sell
|29
|1.00
|110.89
|111.69
|110.44
|58
|2006.05.11 17:34
|t/p
|29
|1.00
|110.44
|111.69
|110.44
|407.50
|10790.15
|59
|2006.05.11 22:45
|sell
|30
|1.00
|110.66
|111.46
|110.21
|60
|2006.05.12 01:49
|t/p
|30
|1.00
|110.21
|111.46
|110.21
|393.44
|11183.58
|61
|2006.05.12 08:30
|buy
|31
|1.00
|110.01
|109.21
|110.46
|62
|2006.05.12 16:36
|t/p
|31
|1.00
|110.46
|109.21
|110.46
|407.20
|11590.78
|63
|2006.05.15 06:15
|sell
|32
|1.00
|109.66
|110.46
|109.21
|64
|2006.05.15 10:20
|s/l
|32
|1.00
|110.46
|110.46
|109.21
|-724.17
|10866.61
|65
|2006.05.15 10:20
|sell
|33
|1.00
|110.45
|111.25
|110.00
|66
|2006.05.15 11:50
|t/p
|33
|1.00
|110.00
|111.25
|110.00
|409.13
|11275.74
|67
|2006.05.15 17:00
|sell
|34
|1.00
|110.28
|111.08
|109.83
|68
|2006.05.15 23:00
|t/p
|34
|1.00
|109.83
|111.08
|109.83
|409.84
|11685.58
|69
|2006.05.15 23:15
|sell
|35
|1.00
|110.53
|111.33
|110.08
|70
|2006.05.16 05:39
|t/p
|35
|1.00
|110.08
|111.33
|110.08
|393.92
|12079.50
|71
|2006.05.16 11:00
|sell
|36
|1.00
|110.45
|111.25
|110.00
|72
|2006.05.16 14:42
|t/p
|36
|1.00
|110.00
|111.25
|110.00
|409.17
|12488.67
|73
|2006.05.16 20:30
|buy
|37
|1.00
|109.78
|108.98
|110.23
|74
|2006.05.17 17:29
|t/p
|37
|1.00
|110.23
|108.98
|110.23
|420.95
|12909.62
|75
|2006.05.18 03:30
|buy
|38
|1.00
|110.74
|109.94
|111.19
|76
|2006.05.18 13:35
|t/p
|38
|1.00
|111.19
|109.94
|111.19
|404.71
|13314.33
|77
|2006.05.18 13:35
|sell
|39
|1.00
|111.19
|111.99
|110.74
|78
|2006.05.18 15:30
|t/p
|39
|1.00
|110.74
|111.99
|110.74
|406.43
|13720.76
|79
|2006.05.19 00:30
|sell
|40
|1.00
|110.86
|111.66
|110.41
|80
|2006.05.19 09:45
|s/l
|40
|1.00
|111.66
|111.66
|110.41
|-716.33
|13004.43
|81
|2006.05.22 02:45
|sell
|41
|1.00
|111.94
|112.74
|111.49
|82
|2006.05.22 08:43
|s/l
|41
|1.00
|112.74
|112.74
|111.49
|-709.53
|12294.90
|83
|2006.05.23 01:45
|sell
|42
|1.00
|111.67
|112.47
|111.22
|84
|2006.05.23 06:48
|t/p
|42
|1.00
|111.22
|112.47
|111.22
|404.71
|12699.61
|85
|2006.05.23 07:00
|buy
|43
|1.00
|111.10
|110.30
|111.55
|86
|2006.05.23 09:55
|t/p
|43
|1.00
|111.55
|110.30
|111.55
|403.37
|13102.98
|87
|2006.05.23 15:30
|sell
|44
|1.00
|111.44
|112.24
|110.99
|88
|2006.05.24 00:03
|s/l
|44
|1.00
|112.24
|112.24
|110.99
|-727.25
|12375.73
|89
|2006.05.24 11:00
|buy
|45
|1.00
|111.85
|111.05
|112.30
|90
|2006.05.24 15:15
|t/p
|45
|1.00
|112.30
|111.05
|112.30
|400.71
|12776.44
|91
|2006.05.24 16:15
|sell
|46
|1.00
|112.55
|113.35
|112.10
|92
|2006.05.25 14:32
|t/p
|46
|1.00
|112.10
|113.35
|112.10
|356.81
|13133.24
|93
|2006.05.26 01:45
|buy
|47
|1.00
|111.75
|110.95
|112.20
|94
|2006.05.26 06:19
|t/p
|47
|1.00
|112.20
|110.95
|112.20
|400.93
|13534.17
|95
|2006.05.26 10:15
|buy
|48
|1.00
|111.92
|111.12
|112.37
|96
|2006.05.26 15:31
|t/p
|48
|1.00
|112.37
|111.12
|112.37
|400.39
|13934.56
|97
|2006.05.26 15:31
|sell
|49
|1.00
|112.39
|113.19
|111.94
|98
|2006.05.30 05:33
|t/p
|49
|1.00
|111.94
|113.19
|111.94
|372.36
|14306.92
|99
|2006.05.30 13:45
|sell
|50
|1.00
|112.17
|112.97
|111.72
|100
|2006.05.30 16:04
|t/p
|50
|1.00
|111.72
|112.97
|111.72
|402.79
|14709.72
|101
|2006.05.30 18:45
|buy
|51
|1.00
|112.05
|111.25
|112.50
|102
|2006.05.31 20:31
|t/p
|51
|1.00
|112.50
|111.25
|112.50
|412.71
|15122.42
|103
|2006.06.01 02:30
|sell
|52
|1.00
|112.60
|113.40
|112.15
|104
|2006.06.02 14:30
|t/p
|52
|1.00
|112.15
|113.40
|112.15
|386.65
|15509.08
|105
|2006.06.02 14:45
|buy
|53
|1.00
|111.86
|111.06
|112.31
|106
|2006.06.06 00:37
|t/p
|53
|1.00
|112.31
|111.06
|112.31
|426.18
|15935.26
|107
|2006.06.06 09:15
|buy
|54
|1.00
|112.12
|111.32
|112.57
|108
|2006.06.06 14:12
|t/p
|54
|1.00
|112.57
|111.32
|112.57
|399.69
|16334.95
|109
|2006.06.06 14:12
|sell
|55
|1.00
|112.59
|113.39
|112.14
|110
|2006.06.06 16:47
|s/l
|55
|1.00
|113.39
|113.39
|112.14
|-705.53
|15629.42
|111
|2006.06.07 03:15
|buy
|56
|1.00
|113.06
|112.26
|113.51
|112
|2006.06.07 15:32
|t/p
|56
|1.00
|113.51
|112.26
|113.51
|396.40
|16025.82
|113
|2006.06.07 20:30
|buy
|57
|1.00
|113.46
|112.66
|113.91
|114
|2006.06.08 09:20
|t/p
|57
|1.00
|113.91
|112.66
|113.91
|433.30
|16459.12
|115
|2006.06.08 09:30
|sell
|58
|1.00
|113.92
|114.72
|113.47
|116
|2006.06.08 14:33
|s/l
|58
|1.00
|114.72
|114.72
|113.47
|-697.29
|15761.83
|117
|2006.06.08 19:45
|buy
|59
|1.00
|114.15
|113.35
|114.60
|118
|2006.06.13 07:41
|t/p
|59
|1.00
|114.60
|113.35
|114.60
|430.88
|16192.71
|119
|2006.06.13 12:00
|buy
|60
|1.00
|114.44
|113.64
|114.89
|120
|2006.06.13 16:08
|t/p
|60
|1.00
|114.89
|113.64
|114.89
|391.68
|16584.39
|121
|2006.06.14 09:00
|buy
|61
|1.00
|115.00
|114.20
|115.45
|122
|2006.06.19 02:54
|t/p
|61
|1.00
|115.45
|114.20
|115.45
|453.49
|17037.88
|123
|2006.06.19 11:30
|buy
|62
|1.00
|115.66
|114.86
|116.11
|124
|2006.06.20 08:41
|s/l
|62
|1.00
|114.86
|114.86
|116.11
|-683.81
|16354.07
|125
|2006.06.20 20:45
|buy
|63
|1.00
|114.84
|114.04
|115.29
|126
|2006.06.22 12:15
|t/p
|63
|1.00
|115.29
|114.04
|115.29
|441.32
|16795.39
|127
|2006.06.23 00:00
|buy
|64
|1.00
|116.15
|115.35
|116.60
|128
|2006.06.27 12:20
|t/p
|64
|1.00
|116.60
|115.35
|116.60
|411.44
|17206.83
|129
|2006.06.27 20:30
|sell
|65
|1.00
|116.22
|117.02
|115.77
|130
|2006.06.29 20:17
|t/p
|65
|1.00
|115.77
|117.02
|115.77
|329.30
|17536.13
|131
|2006.06.30 04:30
|buy
|66
|1.00
|114.88
|114.08
|115.33
|132
|2006.07.05 15:15
|t/p
|66
|1.00
|115.33
|114.08
|115.33
|428.30
|17964.43
|133
|2006.07.05 23:00
|sell
|67
|1.00
|115.71
|116.51
|115.26
|134
|2006.07.06 14:57
|t/p
|67
|1.00
|115.26
|116.51
|115.26
|345.82
|18310.25
|135
|2006.07.06 14:57
|buy
|68
|1.00
|115.25
|114.45
|115.70
|136
|2006.07.07 14:30
|s/l
|68
|1.00
|114.45
|114.45
|115.70
|-686.55
|17623.70
|137
|2006.07.10 00:00
|sell
|69
|1.00
|113.87
|114.67
|113.42
|138
|2006.07.10 11:17
|t/p
|69
|1.00
|113.42
|114.67
|113.42
|396.79
|18020.49
|139
|2006.07.10 13:15
|sell
|70
|1.00
|113.84
|114.64
|113.39
|140
|2006.07.11 15:14
|s/l
|70
|1.00
|114.64
|114.64
|113.39
|-712.72
|17307.78
|141
|2006.07.11 18:00
|buy
|71
|1.00
|114.16
|113.36
|114.61
|142
|2006.07.12 10:08
|t/p
|71
|1.00
|114.61
|113.36
|114.61
|405.39
|17713.17
|143
|2006.07.12 23:00
|sell
|72
|1.00
|115.50
|116.30
|115.05
|144
|2006.07.13 10:03
|t/p
|72
|1.00
|115.05
|116.30
|115.05
|346.55
|18059.71
|145
|2006.07.13 17:30
|buy
|73
|1.00
|115.37
|114.57
|115.82
|146
|2006.07.14 03:21
|t/p
|73
|1.00
|115.82
|114.57
|115.82
|401.28
|18460.99
|147
|2006.07.14 03:30
|sell
|74
|1.00
|115.73
|116.53
|115.28
|148
|2006.07.17 09:52
|s/l
|74
|1.00
|116.53
|116.53
|115.28
|-701.27
|17759.72
|149
|2006.07.17 22:30
|sell
|75
|1.00
|117.22
|118.02
|116.77
|150
|2006.07.18 09:14
|t/p
|75
|1.00
|116.77
|118.02
|116.77
|370.50
|18130.21
|151
|2006.07.18 09:15
|buy
|76
|1.00
|116.79
|115.99
|117.24
|152
|2006.07.18 16:31
|t/p
|76
|1.00
|117.24
|115.99
|117.24
|383.83
|18514.04
|153
|2006.07.18 16:31
|sell
|77
|1.00
|117.24
|118.04
|116.79
|154
|2006.07.19 18:58
|t/p
|77
|1.00
|116.79
|118.04
|116.79
|370.46
|18884.51
|155
|2006.07.20 00:30
|sell
|78
|1.00
|116.86
|117.66
|116.41
|156
|2006.07.21 09:36
|t/p
|78
|1.00
|116.41
|117.66
|116.41
|371.73
|19256.23
|157
|2006.07.21 09:36
|buy
|79
|1.00
|116.40
|115.60
|116.85
|158
|2006.07.24 20:04
|t/p
|79
|1.00
|116.85
|115.60
|116.85
|397.82
|19654.05
|159
|2006.07.25 03:30
|sell
|80
|1.00
|116.83
|117.63
|116.38
|160
|2006.07.26 20:20
|t/p
|80
|1.00
|116.38
|117.63
|116.38
|371.82
|20025.87
|161
|2006.07.27 03:00
|sell
|81
|1.00
|116.30
|117.10
|115.85
|162
|2006.07.27 10:48
|t/p
|81
|1.00
|115.85
|117.10
|115.85
|388.44
|20414.31
|163
|2006.07.27 20:15
|sell
|82
|1.00
|115.78
|116.58
|115.33
|164
|2006.07.28 11:45
|t/p
|82
|1.00
|115.33
|116.58
|115.33
|375.32
|20789.62
|165
|2006.07.28 13:00
|sell
|83
|1.00
|115.67
|116.47
|115.22
|166
|2006.07.28 14:31
|t/p
|83
|1.00
|115.22
|116.47
|115.22
|390.62
|21180.24
|167
|2006.07.31 02:00
|buy
|84
|1.00
|114.68
|113.88
|115.13
|168
|2006.08.01 15:01
|t/p
|84
|1.00
|115.13
|113.88
|115.13
|403.58
|21583.82
|169
|2006.08.01 20:15
|buy
|85
|1.00
|114.72
|113.92
|115.17
|170
|2006.08.03 11:55
|t/p
|85
|1.00
|115.17
|113.92
|115.17
|441.73
|22025.55
|171
|2006.08.03 16:30
|buy
|86
|1.00
|114.92
|114.12
|115.37
|172
|2006.08.04 11:18
|t/p
|86
|1.00
|115.37
|114.12
|115.37
|402.76
|22428.31
|173
|2006.08.07 02:45
|buy
|87
|1.00
|114.35
|113.55
|114.80
|174
|2006.08.07 11:35
|t/p
|87
|1.00
|114.80
|113.55
|114.80
|391.99
|22820.30
|175
|2006.08.07 20:30
|sell
|88
|1.00
|115.10
|115.90
|114.65
|176
|2006.08.08 20:14
|t/p
|88
|1.00
|114.65
|115.90
|114.65
|377.76
|23198.07
|177
|2006.08.08 23:00
|sell
|89
|1.00
|115.29
|116.09
|114.84
|178
|2006.08.09 12:45
|t/p
|89
|1.00
|114.84
|116.09
|114.84
|377.01
|23575.08
|179
|2006.08.09 17:15
|sell
|90
|1.00
|115.18
|115.98
|114.73
|180
|2006.08.10 11:23
|t/p
|90
|1.00
|114.73
|115.98
|114.73
|347.61
|23922.69
|181
|2006.08.10 15:15
|buy
|91
|1.00
|114.86
|114.06
|115.31
|182
|2006.08.10 16:24
|t/p
|91
|1.00
|115.31
|114.06
|115.31
|390.26
|24312.95
|183
|2006.08.11 04:15
|sell
|92
|1.00
|115.47
|116.27
|115.02
|184
|2006.08.11 14:30
|s/l
|92
|1.00
|116.27
|116.27
|115.02
|-687.94
|23625.01
|185
|2006.08.11 19:00
|sell
|93
|1.00
|116.23
|117.03
|115.78
|186
|2006.08.16 14:37
|t/p
|93
|1.00
|115.78
|117.03
|115.78
|344.05
|23969.05
|187
|2006.08.16 22:15
|sell
|94
|1.00
|115.83
|116.63
|115.38
|188
|2006.08.17 09:22
|t/p
|94
|1.00
|115.38
|116.63
|115.38
|345.39
|24314.45
|189
|2006.08.17 09:30
|buy
|95
|1.00
|115.37
|114.57
|115.82
|190
|2006.08.17 19:03
|t/p
|95
|1.00
|115.82
|114.57
|115.82
|388.47
|24702.92
|191
|2006.08.18 04:00
|sell
|96
|1.00
|116.03
|116.83
|115.58
|192
|2006.08.18 11:44
|t/p
|96
|1.00
|115.58
|116.83
|115.58
|389.34
|25092.26
|193
|2006.08.18 11:44
|buy
|97
|1.00
|115.58
|114.78
|116.03
|194
|2006.08.22 00:19
|t/p
|97
|1.00
|116.03
|114.78
|116.03
|413.30
|25505.56
|195
|2006.08.22 09:00
|buy
|98
|1.00
|116.09
|115.29
|116.54
|196
|2006.08.22 16:25
|t/p
|98
|1.00
|116.54
|115.29
|116.54
|386.13
|25891.69
|197
|2006.08.23 07:45
|buy
|99
|1.00
|116.38
|115.58
|116.83
|198
|2006.08.25 07:34
|t/p
|99
|1.00
|116.83
|115.58
|116.83
|436.14
|26327.83
|199
|2006.08.25 07:34
|sell
|100
|1.00
|116.84
|117.64
|116.39
|200
|2006.09.04 06:50
|t/p
|100
|1.00
|116.39
|117.64
|116.39
|267.66
|26595.49
|201
|2006.09.04 19:15
|buy
|101
|1.00
|116.04
|115.24
|116.49
|202
|2006.09.06 13:16
|t/p
|101
|1.00
|116.49
|115.24
|116.49
|411.80
|27007.29
|203
|2006.09.07 04:45
|sell
|102
|1.00
|116.77
|117.57
|116.32
|204
|2006.09.07 11:08
|t/p
|102
|1.00
|116.32
|117.57
|116.32
|386.90
|27394.19
|205
|2006.09.07 21:30
|buy
|103
|1.00
|116.37
|115.57
|116.82
|206
|2006.09.08 15:05
|t/p
|103
|1.00
|116.82
|115.57
|116.82
|397.89
|27792.08
|207
|2006.09.11 00:30
|sell
|104
|1.00
|117.01
|117.81
|116.56
|208
|2006.09.12 16:12
|s/l
|104
|1.00
|117.81
|117.81
|116.56
|-693.93
|27098.14
|209
|2006.09.12 16:12
|sell
|105
|1.00
|117.79
|118.59
|117.34
|210
|2006.09.13 17:49
|t/p
|105
|1.00
|117.34
|118.59
|117.34
|368.63
|27466.77
|211
|2006.09.13 23:00
|sell
|106
|1.00
|117.67
|118.47
|117.22
|212
|2006.09.19 14:41
|t/p
|106
|1.00
|117.22
|118.47
|117.22
|294.64
|27761.41
|213
|2006.09.20 02:30
|sell
|107
|1.00
|117.61
|118.41
|117.16
|214
|2006.09.20 08:56
|t/p
|107
|1.00
|117.16
|118.41
|117.16
|384.16
|28145.57
|215
|2006.09.20 09:00
|buy
|108
|1.00
|117.12
|116.32
|117.57
|216
|2006.09.21 21:11
|s/l
|108
|1.00
|116.32
|116.32
|117.57
|-649.57
|27496.00
|217
|2006.09.22 03:15
|sell
|109
|1.00
|116.38
|117.18
|115.93
|218
|2006.09.26 16:46
|s/l
|109
|1.00
|117.18
|117.18
|115.93
|-712.46
|26783.54
|219
|2006.09.27 01:30
|buy
|110
|1.00
|117.02
|116.22
|117.47
|220
|2006.09.27 16:00
|t/p
|110
|1.00
|117.47
|116.22
|117.47
|383.08
|27166.62
|221
|2006.09.27 23:45
|buy
|111
|1.00
|117.49
|116.69
|117.94
|222
|2006.09.29 08:30
|t/p
|111
|1.00
|117.94
|116.69
|117.94
|432.49
|27599.11
|223
|2006.09.29 08:30
|sell
|112
|1.00
|117.96
|118.76
|117.51
|224
|2006.10.03 09:29
|t/p
|112
|1.00
|117.51
|118.76
|117.51
|353.23
|27952.34
|225
|2006.10.03 09:30
|buy
|113
|1.00
|117.52
|116.72
|117.97
|226
|2006.10.03 23:31
|t/p
|113
|1.00
|117.97
|116.72
|117.97
|381.42
|28333.76
|227
|2006.10.03 23:31
|sell
|114
|1.00
|117.98
|118.78
|117.53
|228
|2006.10.05 14:06
|t/p
|114
|1.00
|117.53
|118.78
|117.53
|323.38
|28657.14
|229
|2006.10.05 14:15
|buy
|115
|1.00
|117.49
|116.69
|117.94
|230
|2006.10.06 03:08
|t/p
|115
|1.00
|117.94
|116.69
|117.94
|394.30
|29051.44
|231
|2006.10.06 11:45
|sell
|116
|1.00
|117.99
|118.79
|117.54
|232
|2006.10.06 15:53
|s/l
|116
|1.00
|118.79
|118.79
|117.54
|-673.23
|28378.21
|233
|2006.10.06 21:45
|sell
|117
|1.00
|119.00
|119.80
|118.55
|234
|2006.10.11 20:34
|s/l
|117
|1.00
|119.80
|119.80
|118.55
|-712.40
|27665.80
|235
|2006.10.12 02:00
|sell
|118
|1.00
|119.73
|120.53
|119.28
|236
|2006.10.12 09:10
|t/p
|118
|1.00
|119.28
|120.53
|119.28
|377.29
|28043.09
|237
|2006.10.12 13:45
|sell
|119
|1.00
|119.60
|120.40
|119.15
|238
|2006.10.13 09:37
|t/p
|119
|1.00
|119.15
|120.40
|119.15
|362.87
|28405.96
|239
|2006.10.13 11:45
|sell
|120
|1.00
|119.36
|120.16
|118.91
|240
|2006.10.17 08:53
|t/p
|120
|1.00
|118.91
|120.16
|118.91
|348.72
|28754.68
|241
|2006.10.17 10:45
|buy
|121
|1.00
|118.76
|117.96
|119.21
|242
|2006.10.23 11:38
|t/p
|121
|1.00
|119.21
|117.96
|119.21
|453.99
|29208.67
|243
|2006.10.23 20:45
|buy
|122
|1.00
|119.29
|118.49
|119.74
|244
|2006.10.26 18:28
|s/l
|122
|1.00
|118.49
|118.49
|119.74
|-611.47
|28597.20
|245
|2006.10.27 01:00
|sell
|123
|1.00
|118.36
|119.16
|117.91
|246
|2006.10.27 14:57
|t/p
|123
|1.00
|117.91
|119.16
|117.91
|381.65
|28978.85
|247
|2006.10.30 00:14
|sell
|124
|1.00
|117.58
|118.38
|117.13
|248
|2006.10.31 17:32
|t/p
|124
|1.00
|117.13
|118.38
|117.13
|369.35
|29348.19
|249
|2006.11.01 03:00
|buy
|125
|1.00
|116.85
|116.05
|117.30
|250
|2006.11.02 02:55
|t/p
|125
|1.00
|117.30
|116.05
|117.30
|421.88
|29770.07
|251
|2006.11.02 09:15
|buy
|126
|1.00
|117.22
|116.42
|117.67
|252
|2006.11.03 14:31
|t/p
|126
|1.00
|117.67
|116.42
|117.67
|395.18
|30165.25
|253
|2006.11.03 22:45
|buy
|127
|1.00
|118.00
|117.20
|118.45
|254
|2006.11.09 14:42
|t/p
|127
|1.00
|118.45
|117.20
|118.45
|456.34
|30621.59
|255
|2006.11.09 23:30
|buy
|128
|1.00
|117.85
|117.05
|118.30
|256
|2006.11.16 18:15
|t/p
|128
|1.00
|118.30
|117.05
|118.30
|469.61
|31091.20
|257
|2006.11.16 18:15
|sell
|129
|1.00
|118.31
|119.11
|117.86
|258
|2006.11.17 16:04
|t/p
|129
|1.00
|117.86
|119.11
|117.86
|366.94
|31458.14
|259
|2006.11.17 16:15
|buy
|130
|1.00
|117.86
|117.06
|118.31
|260
|2006.11.17 22:59
|close at stop
|130
|1.00
|117.74
|117.06
|118.31
|-101.91
|31356.23