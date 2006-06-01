Strategy Tester Report
Goblin

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.01 00:00 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=5; MaxTrades=3; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test14719Ticks modelled531493Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit1219.38Gross profit4956.99Gross loss-3737.61
Profit factor1.33Expected payoff2.76
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1669.85 (28.35%)Relative drawdown28.35% (1669.85)
Total trades442Short positions (won %)133 (62.41%)Long positions (won %)309 (66.67%)
Profit trades (% of total)289 (65.38%)Loss trades (% of total)153 (34.62%)
Largestprofit trade40.00loss trade-902.20
Averageprofit trade17.15loss trade-24.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (140.00)consecutive losses (loss in money)5 (-1669.85)
Maximalconsecutive profit (count of wins)150.00 (6)consecutive loss (count of losses)-1669.85 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.01 00:00sell10.101.28160.00001.2806
22006.06.01 01:06t/p10.101.28060.00001.280610.003010.00
32006.06.01 01:06sell20.101.28060.00001.2796
42006.06.01 02:34t/p20.101.27960.00001.279610.003020.00
52006.06.01 02:34sell30.101.27950.00001.2785
62006.06.01 02:35t/p30.101.27850.00001.278510.003030.00
72006.06.01 02:35sell40.101.27840.00001.2774
82006.06.01 04:43t/p40.101.27740.00001.277410.003040.00
92006.06.01 04:43sell50.101.27730.00001.2763
102006.06.01 05:33t/p50.101.27630.00001.276310.003050.00
112006.06.01 05:33sell60.101.27630.00001.2753
122006.06.01 07:47sell70.201.27780.00001.2768
132006.06.01 08:20close70.201.27690.00001.276818.003068.00
142006.06.01 08:21close60.101.27680.00001.2753-5.003063.00
152006.06.01 08:21buy80.101.27690.00001.2779
162006.06.01 09:15buy90.201.27540.00001.2764
172006.06.01 09:19close90.201.27630.00001.276418.003081.00
182006.06.01 09:19close80.101.27600.00001.2779-9.003072.00
192006.06.01 09:19buy100.101.27610.00001.2771
202006.06.01 09:39t/p100.101.27710.00001.277110.003082.00
212006.06.01 09:39buy110.101.27710.00001.2781
222006.06.01 09:47t/p110.101.27810.00001.278110.003092.00
232006.06.01 09:47buy120.101.27810.00001.2791
242006.06.01 10:07t/p120.101.27910.00001.279110.003102.00
252006.06.01 10:07buy130.101.27910.00001.2801
262006.06.01 11:52buy140.201.27750.00001.2785
272006.06.01 12:41buy150.401.27600.00001.2770
282006.06.01 16:01t/p150.401.27700.00001.277040.003142.00
292006.06.01 16:01close140.201.27710.00001.2785-8.003134.00
302006.06.01 16:01close130.101.27660.00001.2801-25.003109.00
312006.06.01 16:01buy160.101.27530.00001.2763
322006.06.01 16:01t/p160.101.27630.00001.276310.003119.00
332006.06.01 16:01buy170.101.27730.00001.2783
342006.06.01 16:01buy180.201.27480.00001.2758
352006.06.01 16:02t/p180.201.27580.00001.275820.003139.00
362006.06.01 16:02close170.101.27730.00001.27830.003139.00
372006.06.01 16:02buy190.101.27500.00001.2760
382006.06.01 16:02t/p190.101.27600.00001.276010.003149.00
392006.06.01 16:02buy200.101.27630.00001.2773
402006.06.01 16:02t/p200.101.27730.00001.277310.003159.00
412006.06.01 16:02buy210.101.27810.00001.2791
422006.06.01 16:02buy220.201.27650.00001.2775
432006.06.01 16:02buy230.401.27460.00001.2756
442006.06.01 16:03t/p230.401.27560.00001.275640.003199.00
452006.06.01 16:03close220.201.27590.00001.2775-12.003187.00
462006.06.01 16:03close210.101.27560.00001.2791-25.003162.00
472006.06.01 16:03buy240.101.27520.00001.2762
482006.06.01 16:04t/p240.101.27620.00001.276210.003172.00
492006.06.01 16:04buy250.101.27630.00001.2773
502006.06.01 16:08t/p250.101.27730.00001.277310.003182.00
512006.06.01 16:08buy260.101.27730.00001.2783
522006.06.01 16:35t/p260.101.27830.00001.278310.003192.00
532006.06.01 16:35buy270.101.27840.00001.2794
542006.06.01 16:40t/p270.101.27940.00001.279410.003202.00
552006.06.01 16:40buy280.101.27940.00001.2804
562006.06.01 16:46t/p280.101.28040.00001.280410.003212.00
572006.06.01 16:46buy290.101.28040.00001.2814
582006.06.01 16:47t/p290.101.28140.00001.281410.003222.00
592006.06.01 16:47buy300.101.28140.00001.2824
602006.06.01 19:19buy310.201.27980.00001.2808
612006.06.01 19:31close310.201.28070.00001.280818.003240.00
622006.06.01 19:32close300.101.28060.00001.2824-8.003232.00
632006.06.01 19:32buy320.101.28070.00001.2817
642006.06.01 21:37buy330.201.27920.00001.2802
652006.06.01 22:42close330.201.28010.00001.280218.003250.00
662006.06.01 22:42close320.101.27990.00001.2817-8.003242.00
672006.06.01 22:42buy340.101.28010.00001.2811
682006.06.01 23:21t/p340.101.28110.00001.281110.003252.00
692006.06.01 23:21buy350.101.28110.00001.2821
702006.06.02 06:24t/p350.101.28210.00001.28219.133261.14
712006.06.02 06:24buy360.101.28210.00001.2831
722006.06.02 08:17buy370.201.28020.00001.2812
732006.06.02 08:17t/p370.201.28120.00001.281220.003281.14
742006.06.02 08:17close360.101.28140.00001.2831-7.003274.14
752006.06.02 08:17sell380.101.28110.00001.2801
762006.06.02 08:17t/p380.101.28010.00001.280110.003284.14
772006.06.02 08:17sell390.101.28010.00001.2791
782006.06.02 11:04sell400.201.28160.00001.2806
792006.06.02 12:03close400.201.28070.00001.280618.003302.14
802006.06.02 12:03close390.101.28080.00001.2791-7.003295.14
812006.06.02 12:04sell410.101.28070.00001.2797
822006.06.02 12:27sell420.201.28220.00001.2812
832006.06.02 12:46close420.201.28130.00001.281218.003313.14
842006.06.02 12:46close410.101.28120.00001.2797-5.003308.14
852006.06.02 12:46sell430.101.28140.00001.2804
862006.06.02 14:29sell440.201.28320.00001.2822
872006.06.02 14:30t/p440.201.28220.00001.282220.003328.14
882006.06.02 14:30close430.101.28160.00001.2804-2.003326.14
892006.06.02 14:30buy450.101.28230.00001.2833
902006.06.02 14:30t/p450.101.28330.00001.283310.003336.14
912006.06.02 14:30buy460.101.28350.00001.2845
922006.06.02 14:30t/p460.101.28450.00001.284510.003346.14
932006.06.02 14:30buy470.101.28450.00001.2855
942006.06.02 14:30t/p470.101.28550.00001.285510.003356.14
952006.06.02 14:30buy480.101.28550.00001.2865
962006.06.02 14:30t/p480.101.28650.00001.286510.003366.14
972006.06.02 14:30buy490.101.28960.00001.2906
982006.06.02 14:30buy500.201.28810.00001.2891
992006.06.02 14:30t/p500.201.28910.00001.289120.003386.14
1002006.06.02 14:30close490.101.28960.00001.29060.003386.14
1012006.06.02 14:30buy510.101.28910.00001.2901
1022006.06.02 14:30buy520.201.28610.00001.2871
1032006.06.02 14:30t/p520.201.28710.00001.287120.003406.14
1042006.06.02 14:30buy530.201.28730.00001.2883
1052006.06.02 14:30buy540.401.28530.00001.2863
1062006.06.02 14:30t/p540.401.28630.00001.286340.003446.14
1072006.06.02 14:30t/p530.201.28830.00001.288320.003466.14
1082006.06.02 14:30close510.101.28830.00001.2901-8.003458.14
1092006.06.02 14:30buy550.101.28860.00001.2896
1102006.06.02 14:30t/p550.101.28960.00001.289610.003468.14
1112006.06.02 14:30buy560.101.29140.00001.2924
1122006.06.02 14:30buy570.201.28880.00001.2898
1132006.06.02 14:31buy580.401.28720.00001.2882
1142006.06.02 14:31t/p580.401.28820.00001.288240.003508.14
1152006.06.02 14:31close570.201.28850.00001.2898-6.003502.14
1162006.06.02 14:31close560.101.28730.00001.2924-41.003461.14
1172006.06.02 14:31buy590.101.28730.00001.2883
1182006.06.02 14:31t/p590.101.28830.00001.288310.003471.14
1192006.06.02 14:31buy600.101.28830.00001.2893
1202006.06.02 14:31buy610.201.28680.00001.2878
1212006.06.02 14:31t/p610.201.28780.00001.287820.003491.14
1222006.06.02 14:31t/p600.101.28930.00001.289310.003501.14
1232006.06.02 14:31buy620.101.28930.00001.2903
1242006.06.02 14:31t/p620.101.29030.00001.290310.003511.14
1252006.06.02 14:31buy630.101.29140.00001.2924
1262006.06.02 14:31buy640.201.28770.00001.2887
1272006.06.02 14:31t/p640.201.28870.00001.288720.003531.14
1282006.06.02 14:31close630.101.28900.00001.2924-24.003507.14
1292006.06.02 14:31buy650.101.28850.00001.2895
1302006.06.02 14:31buy660.201.28530.00001.2863
1312006.06.02 14:31t/p660.201.28630.00001.286320.003527.14
1322006.06.02 14:31t/p650.101.28950.00001.289510.003537.14
1332006.06.02 14:31buy670.101.28950.00001.2905
1342006.06.02 14:31t/p670.101.29050.00001.290510.003547.14
1352006.06.02 14:31buy680.101.29140.00001.2924
1362006.06.02 14:31buy690.201.28870.00001.2897
1372006.06.02 14:31t/p690.201.28970.00001.289720.003567.14
1382006.06.02 14:31close680.101.29020.00001.2924-12.003555.14
1392006.06.02 14:31buy700.101.29050.00001.2915
1402006.06.02 14:31t/p700.101.29150.00001.291510.003565.14
1412006.06.02 14:31buy710.101.29340.00001.2944
1422006.06.02 14:31buy720.201.29190.00001.2929
1432006.06.02 14:31t/p720.201.29290.00001.292920.003585.14
1442006.06.02 14:31close710.101.29390.00001.29445.003590.14
1452006.06.02 14:31buy730.101.28990.00001.2909
1462006.06.02 14:31buy740.201.28760.00001.2886
1472006.06.02 14:32t/p740.201.28860.00001.288620.003610.14
1482006.06.02 14:32close730.101.29010.00001.29092.003612.14
1492006.06.02 14:32buy750.101.28980.00001.2908
1502006.06.02 14:32buy760.201.28810.00001.2891
1512006.06.02 14:32t/p760.201.28910.00001.289120.003632.14
1522006.06.02 14:40t/p750.101.29080.00001.290810.003642.14
1532006.06.02 14:40buy770.101.29080.00001.2918
1542006.06.02 14:41buy780.201.28910.00001.2901
1552006.06.02 14:41t/p780.201.29010.00001.290120.003662.14
1562006.06.02 14:41close770.101.29020.00001.2918-6.003656.14
1572006.06.02 14:41buy790.101.28770.00001.2887
1582006.06.02 14:41t/p790.101.28870.00001.288710.003666.14
1592006.06.02 14:41buy800.101.28940.00001.2904
1602006.06.02 14:41t/p800.101.29040.00001.290410.003676.14
1612006.06.02 14:41buy810.101.29270.00001.2937
1622006.06.02 14:41buy820.201.29050.00001.2915
1632006.06.02 14:43t/p820.201.29150.00001.291520.003696.14
1642006.06.02 14:43close810.101.29190.00001.2937-8.003688.14
1652006.06.02 14:43buy830.101.29210.00001.2931
1662006.06.02 14:43buy840.201.29040.00001.2914
1672006.06.02 14:43t/p840.201.29140.00001.291420.003708.14
1682006.06.02 14:43close830.101.29200.00001.2931-1.003707.14
1692006.06.02 14:43buy850.101.29210.00001.2931
1702006.06.02 14:43t/p850.101.29310.00001.293110.003717.14
1712006.06.02 14:43buy860.101.29310.00001.2941
1722006.06.02 14:44buy870.201.29130.00001.2923
1732006.06.02 14:44close870.201.29230.00001.292320.003737.14
1742006.06.02 14:44close860.101.29210.00001.2941-10.003727.14
1752006.06.02 14:44buy880.101.29220.00001.2932
1762006.06.02 14:44t/p880.101.29320.00001.293210.003737.14
1772006.06.02 14:44buy890.101.29390.00001.2949
1782006.06.02 14:47buy900.201.29240.00001.2934
1792006.06.02 14:47close900.201.29330.00001.293418.003755.14
1802006.06.02 14:47close890.101.29340.00001.2949-5.003750.14
1812006.06.02 14:47buy910.101.29360.00001.2946
1822006.06.02 14:51buy920.201.29210.00001.2931
1832006.06.02 15:14close920.201.29300.00001.293118.003768.14
1842006.06.02 15:14close910.101.29290.00001.2946-7.003761.14
1852006.06.02 15:14buy930.101.29300.00001.2940
1862006.06.02 15:28buy940.201.29140.00001.2924
1872006.06.02 16:03buy950.401.28970.00001.2907
1882006.06.02 16:06t/p950.401.29070.00001.290740.003801.14
1892006.06.02 16:06close940.201.29080.00001.2924-12.003789.14
1902006.06.02 16:06close930.101.29090.00001.2940-21.003768.14
1912006.06.02 16:06buy960.101.29090.00001.2919
1922006.06.02 16:26t/p960.101.29190.00001.291910.003778.14
1932006.06.02 16:26buy970.101.29200.00001.2930
1942006.06.02 16:42t/p970.101.29300.00001.293010.003788.14
1952006.06.02 16:42buy980.101.29310.00001.2941
1962006.06.02 17:29buy990.201.29150.00001.2925
1972006.06.02 17:33t/p990.201.29250.00001.292520.003808.14
1982006.06.02 17:33close980.101.29250.00001.2941-6.003802.14
1992006.06.02 17:33buy1000.101.29240.00001.2934
2002006.06.02 17:58buy1010.201.29090.00001.2919
2012006.06.02 18:05close1010.201.29180.00001.291918.003820.14
2022006.06.02 18:05close1000.101.29180.00001.2934-6.003814.14
2032006.06.02 18:05buy1020.101.29160.00001.2926
2042006.06.02 18:31t/p1020.101.29260.00001.292610.003824.14
2052006.06.02 18:31buy1030.101.29260.00001.2936
2062006.06.02 19:02t/p1030.101.29360.00001.293610.003834.14
2072006.06.02 19:02buy1040.101.29370.00001.2947
2082006.06.02 19:31buy1050.201.29220.00001.2932
2092006.06.02 19:51close1050.201.29310.00001.293218.003852.14
2102006.06.02 19:51close1040.101.29290.00001.2947-8.003844.14
2112006.06.02 19:51buy1060.101.29300.00001.2940
2122006.06.05 02:50t/p1060.101.29400.00001.29409.133853.27
2132006.06.05 09:28buy1070.101.29680.00001.2978
2142006.06.05 10:16buy1080.201.29530.00001.2963
2152006.06.05 10:32t/p1080.201.29630.00001.296320.003873.27
2162006.06.05 10:32close1070.101.29630.00001.2978-5.003868.27
2172006.06.05 10:32buy1090.101.29630.00001.2973
2182006.06.05 10:53t/p1090.101.29730.00001.297310.003878.27
2192006.06.05 10:53buy1100.101.29730.00001.2983
2202006.06.05 11:47buy1110.201.29580.00001.2968
2212006.06.05 12:38close1110.201.29670.00001.296818.003896.27
2222006.06.05 12:38close1100.101.29660.00001.2983-7.003889.27
2232006.06.05 12:45buy1120.101.29630.00001.2973
2242006.06.05 14:39buy1130.201.29470.00001.2957
2252006.06.05 15:00buy1140.401.29320.00001.2942
2262006.06.05 15:30t/p1140.401.29420.00001.294240.003929.27
2272006.06.05 15:30close1130.201.29430.00001.2957-8.003921.27
2282006.06.05 15:30close1120.101.29420.00001.2973-21.003900.27
2292006.06.05 20:44sell1150.101.29170.00001.2907
2302006.06.05 22:25t/p1150.101.29070.00001.290710.003910.27
2312006.06.05 22:28sell1160.101.29090.00001.2899
2322006.06.05 23:20t/p1160.101.28990.00001.289910.003920.27
2332006.06.05 23:21sell1170.101.29050.00001.2895
2342006.06.06 00:12t/p1170.101.28950.00001.289510.723930.99
2352006.06.06 08:00buy1180.101.29010.00001.2911
2362006.06.06 08:16t/p1180.101.29110.00001.291110.003940.99
2372006.06.06 08:16buy1190.101.29110.00001.2921
2382006.06.06 08:53t/p1190.101.29210.00001.292110.003950.99
2392006.06.06 08:53buy1200.101.29260.00001.2936
2402006.06.06 08:53buy1210.201.29110.00001.2921
2412006.06.06 08:53t/p1210.201.29210.00001.292120.003970.99
2422006.06.06 08:53buy1220.201.29100.00001.2920
2432006.06.06 08:53t/p1220.201.29200.00001.292020.003990.99
2442006.06.06 08:53close1200.101.29210.00001.2936-5.003985.99
2452006.06.06 08:53buy1230.101.29260.00001.2936
2462006.06.06 08:53buy1240.201.29090.00001.2919
2472006.06.06 08:53t/p1240.201.29190.00001.291920.004005.99
2482006.06.06 08:53close1230.101.29260.00001.29360.004005.99
2492006.06.06 08:53buy1250.101.29260.00001.2936
2502006.06.06 10:12buy1260.201.29100.00001.2920
2512006.06.06 10:56buy1270.401.28950.00001.2905
2522006.06.06 11:11t/p1270.401.29050.00001.290540.004045.99
2532006.06.06 11:11close1260.201.29050.00001.2920-10.004035.99
2542006.06.06 11:11close1250.101.29040.00001.2936-22.004013.99
2552006.06.06 11:11buy1280.101.29040.00001.2914
2562006.06.06 11:44buy1290.201.28890.00001.2899
2572006.06.06 12:16buy1300.401.28720.00001.2882
2582006.08.04 14:30t/p1300.401.28820.00001.2882-171.063842.93
2592006.08.04 14:30close1290.201.28840.00001.2899-115.533727.40
2602006.08.04 14:30close1280.101.28850.00001.2914-71.773655.64
2612006.08.04 14:30buy1310.101.28520.00001.2862
2622006.08.04 14:31buy1320.201.28260.00001.2836
2632006.08.04 14:31t/p1320.201.28360.00001.283620.003675.64
2642006.08.04 14:31t/p1310.101.28620.00001.286210.003685.64
2652006.08.04 14:31buy1330.101.28620.00001.2872
2662006.08.04 14:31buy1340.201.28410.00001.2851
2672006.08.04 14:31t/p1340.201.28510.00001.285120.003705.64
2682006.08.04 14:31close1330.101.28510.00001.2872-11.003694.64
2692006.08.04 14:31buy1350.101.28570.00001.2867
2702006.08.04 14:31t/p1350.101.28670.00001.286710.003704.64
2712006.08.04 14:31buy1360.101.28850.00001.2895
2722006.08.04 14:31buy1370.201.28570.00001.2867
2732006.08.04 14:31t/p1370.201.28670.00001.286720.003724.64
2742006.08.04 14:31close1360.101.28760.00001.2895-9.003715.64
2752006.08.04 14:31buy1380.101.28810.00001.2891
2762006.08.04 14:31buy1390.201.28530.00001.2863
2772006.08.04 14:32t/p1390.201.28630.00001.286320.003735.64
2782006.08.04 14:32close1380.101.28650.00001.2891-16.003719.64
2792006.08.04 14:32buy1400.101.28570.00001.2867
2802006.08.04 14:32t/p1400.101.28670.00001.286710.003729.64
2812006.08.04 14:32buy1410.101.28700.00001.2880
2822006.08.04 14:32t/p1410.101.28800.00001.288010.003739.64
2832006.08.04 14:32buy1420.101.28850.00001.2895
2842006.08.04 14:32buy1430.201.28640.00001.2874
2852006.08.04 14:32t/p1430.201.28740.00001.287420.003759.64
2862006.08.04 14:32close1420.101.28780.00001.2895-7.003752.64
2872006.08.04 14:32buy1440.101.28800.00001.2890
2882006.08.04 14:33buy1450.201.28610.00001.2871
2892006.08.04 14:33t/p1450.201.28710.00001.287120.003772.64
2902006.08.04 14:33close1440.101.28710.00001.2890-9.003763.64
2912006.08.04 14:33buy1460.101.28630.00001.2873
2922006.08.04 14:33t/p1460.101.28730.00001.287310.003773.64
2932006.08.04 14:33buy1470.101.28740.00001.2884
2942006.08.04 14:34buy1480.201.28590.00001.2869
2952006.08.04 14:37t/p1480.201.28690.00001.286920.003793.64
2962006.08.04 14:37close1470.101.28690.00001.2884-5.003788.64
2972006.08.04 14:37buy1490.101.28700.00001.2880
2982006.08.04 14:39t/p1490.101.28800.00001.288010.003798.64
2992006.08.04 14:39buy1500.101.28800.00001.2890
3002006.08.04 14:52buy1510.201.28650.00001.2875
3012006.08.04 14:52close1510.201.28740.00001.287518.003816.64
3022006.08.04 14:52close1500.101.28720.00001.2890-8.003808.64
3032006.08.04 14:52buy1520.101.28740.00001.2884
3042006.08.04 14:59t/p1520.101.28840.00001.288410.003818.64
3052006.08.04 14:59buy1530.101.28840.00001.2894
3062006.08.04 15:04buy1540.201.28690.00001.2879
3072006.08.04 15:05close1540.201.28780.00001.287918.003836.64
3082006.08.04 15:05close1530.101.28780.00001.2894-6.003830.64
3092006.08.04 15:05buy1550.101.28770.00001.2887
3102006.08.04 15:51t/p1550.101.28870.00001.288710.003840.64
3112006.08.04 15:51buy1560.101.28880.00001.2898
3122006.08.04 15:54t/p1560.101.28980.00001.289810.003850.64
3132006.08.04 15:54buy1570.101.28980.00001.2908
3142006.08.04 17:13buy1580.201.28830.00001.2893
3152006.08.04 17:37t/p1580.201.28930.00001.289320.003870.64
3162006.08.04 17:37close1570.101.28930.00001.2908-5.003865.64
3172006.08.04 17:37buy1590.101.28900.00001.2900
3182006.08.04 22:57buy1600.201.28740.00001.2884
3192006.08.07 00:00close1600.201.28830.00001.288416.273881.91
3202006.08.07 00:00close1590.101.28840.00001.2900-6.873875.04
3212006.08.07 18:00buy1610.101.28660.00001.2876
3222006.08.07 18:32buy1620.201.28510.00001.2861
3232006.08.07 19:50buy1630.401.28360.00001.2846
3242006.08.07 21:06t/p1630.401.28460.00001.284640.003915.04
3252006.08.07 21:06close1620.201.28470.00001.2861-8.003907.04
3262006.08.07 21:06close1610.101.28460.00001.2876-20.003887.04
3272006.08.08 03:00buy1640.101.28260.00001.2836
3282006.08.08 05:22buy1650.201.28110.00001.2821
3292006.08.08 05:44close1650.201.28210.00001.282120.003907.04
3302006.08.08 05:44close1640.101.28200.00001.2836-6.003901.04
3312006.08.08 05:45buy1660.101.28190.00001.2829
3322006.08.08 09:00t/p1660.101.28290.00001.282910.003911.04
3332006.08.08 09:00buy1670.101.28310.00001.2841
3342006.08.08 09:02t/p1670.101.28410.00001.284110.003921.04
3352006.08.08 09:02buy1680.101.28460.00001.2856
3362006.08.08 14:31buy1690.201.28310.00001.2841
3372006.08.08 15:58close1690.201.28410.00001.284120.003941.04
3382006.08.08 15:58close1680.101.28390.00001.2856-7.003934.04
3392006.08.08 15:58buy1700.101.28380.00001.2848
3402006.08.08 20:14t/p1700.101.28480.00001.284810.003944.04
3412006.08.08 20:14buy1710.101.28520.00001.2862
3422006.08.08 20:14t/p1710.101.28620.00001.286210.003954.04
3432006.08.08 20:14buy1720.101.28630.00001.2873
3442006.08.08 20:14t/p1720.101.28730.00001.287310.003964.04
3452006.08.08 20:14buy1730.101.28790.00001.2889
3462006.08.08 20:14buy1740.201.28590.00001.2869
3472006.08.08 20:14t/p1740.201.28690.00001.286920.003984.04
3482006.08.08 20:14buy1750.201.28360.00001.2846
3492006.08.08 20:14t/p1750.201.28460.00001.284620.004004.04
3502006.08.08 20:14buy1760.201.28580.00001.2868
3512006.08.08 20:14t/p1760.201.28680.00001.286820.004024.04
3522006.08.08 20:14buy1770.201.28630.00001.2873
3532006.08.08 20:14buy1780.401.28450.00001.2855
3542006.08.08 20:14t/p1780.401.28550.00001.285540.004064.04
3552006.08.08 20:14close1770.201.28710.00001.287316.004080.04
3562006.08.08 20:14close1730.101.28470.00001.2889-32.004048.04
3572006.08.08 20:14buy1790.101.28550.00001.2865
3582006.08.08 20:14t/p1790.101.28650.00001.286510.004058.04
3592006.08.08 20:14buy1800.101.28780.00001.2888
3602006.08.08 20:14buy1810.201.28590.00001.2869
3612006.08.08 20:14t/p1810.201.28690.00001.286920.004078.04
3622006.08.08 20:14close1800.101.28770.00001.2888-1.004077.04
3632006.08.08 20:15buy1820.101.28800.00001.2890
3642006.08.08 20:15buy1830.201.28610.00001.2871
3652006.08.08 20:15t/p1830.201.28710.00001.287120.004097.04
3662006.08.08 20:15buy1840.201.28550.00001.2865
3672006.08.08 20:15t/p1840.201.28650.00001.286520.004117.04
3682006.08.08 20:15buy1850.201.28600.00001.2870
3692006.08.08 20:15t/p1850.201.28700.00001.287020.004137.04
3702006.08.08 20:15close1820.101.28810.00001.28901.004138.04
3712006.08.08 20:15buy1860.101.28680.00001.2878
3722006.08.08 20:15t/p1860.101.28780.00001.287810.004148.04
3732006.08.08 20:15buy1870.101.28780.00001.2888
3742006.08.08 20:15t/p1870.101.28880.00001.288810.004158.04
3752006.08.08 20:15buy1880.101.28890.00001.2899
3762006.08.08 20:15buy1890.201.28730.00001.2883
3772006.08.08 20:16t/p1890.201.28830.00001.288320.004178.04
3782006.08.08 20:16close1880.101.28830.00001.2899-6.004172.04
3792006.08.08 20:16buy1900.101.28820.00001.2892
3802006.08.08 20:22buy1910.201.28650.00001.2875
3812006.08.08 20:22t/p1910.201.28750.00001.287520.004192.04
3822006.08.08 20:22close1900.101.28770.00001.2892-5.004187.04
3832006.08.08 20:22buy1920.101.28760.00001.2886
3842006.08.08 20:23buy1930.201.28570.00001.2867
3852006.08.08 20:23buy1940.401.28330.00001.2843
3862006.08.08 20:23t/p1940.401.28430.00001.284340.004227.04
3872006.08.08 20:23close1930.201.28440.00001.2867-26.004201.04
3882006.08.08 20:23close1920.101.28480.00001.2886-28.004173.04
3892006.08.08 20:23buy1950.101.28710.00001.2881
3902006.08.08 20:24buy1960.201.28330.00001.2843
3912006.08.08 20:24buy1970.401.28110.00001.2821
3922006.08.08 20:24t/p1960.201.28430.00001.284320.004193.04
3932006.08.08 20:24t/p1970.401.28210.00001.282140.004233.04
3942006.08.08 20:24close1950.101.28500.00001.2881-21.004212.04
3952006.08.08 20:24buy1980.101.28470.00001.2857
3962006.08.08 20:24buy1990.201.28310.00001.2841
3972006.08.08 20:25close1990.201.28400.00001.284118.004230.04
3982006.08.08 20:25close1980.101.28390.00001.2857-8.004222.04
3992006.08.08 20:25buy2000.101.28310.00001.2841
4002006.08.08 20:25t/p2000.101.28410.00001.284110.004232.04
4012006.08.08 20:25buy2010.101.28430.00001.2853
4022006.08.08 20:25buy2020.201.28280.00001.2838
4032006.08.08 20:25t/p2020.201.28380.00001.283820.004252.04
4042006.08.08 20:25close2010.101.28410.00001.2853-2.004250.04
4052006.08.08 20:25buy2030.101.28400.00001.2850
4062006.08.08 20:25buy2040.201.28150.00001.2825
4072006.08.08 20:25t/p2040.201.28250.00001.282520.004270.04
4082006.08.08 20:25close2030.101.28270.00001.2850-13.004257.04
4092006.08.08 20:25buy2050.101.28310.00001.2841
4102006.08.08 20:25buy2060.201.28140.00001.2824
4112006.08.08 20:25t/p2060.201.28240.00001.282420.004277.04
4122006.08.08 20:25close2050.101.28280.00001.2841-3.004274.04
4132006.08.08 20:25buy2070.101.28230.00001.2833
4142006.08.08 20:26t/p2070.101.28330.00001.283310.004284.04
4152006.08.08 20:26buy2080.101.28340.00001.2844
4162006.08.08 20:26buy2090.201.28160.00001.2826
4172006.08.08 20:26t/p2090.201.28260.00001.282620.004304.04
4182006.08.08 20:26close2080.101.28280.00001.2844-6.004298.04
4192006.08.08 20:27buy2100.101.28260.00001.2836
4202006.08.08 20:27t/p2100.101.28360.00001.283610.004308.04
4212006.08.08 20:27buy2110.101.28370.00001.2847
4222006.08.08 20:27buy2120.201.28210.00001.2831
4232006.08.08 20:27close2120.201.28300.00001.283118.004326.04
4242006.08.08 20:28close2110.101.28290.00001.2847-8.004318.04
4252006.08.08 20:28buy2130.101.28310.00001.2841
4262006.08.08 20:29t/p2130.101.28410.00001.284110.004328.04
4272006.08.08 20:29buy2140.101.28410.00001.2851
4282006.08.08 20:29buy2150.201.28260.00001.2836
4292006.08.08 20:30close2150.201.28350.00001.283618.004346.04
4302006.08.08 20:30close2140.101.28340.00001.2851-7.004339.04
4312006.08.08 20:30buy2160.101.28330.00001.2843
4322006.08.08 20:33buy2170.201.28180.00001.2828
4332006.08.08 20:33t/p2160.101.28430.00001.284310.004349.04
4342006.08.08 20:33t/p2170.201.28280.00001.282820.004369.04
4352006.08.08 20:33buy2180.101.28460.00001.2856
4362006.08.08 20:33buy2190.201.28310.00001.2841
4372006.08.08 20:33t/p2190.201.28410.00001.284120.004389.04
4382006.08.08 20:33close2180.101.28460.00001.28560.004389.04
4392006.08.08 20:34buy2200.101.28380.00001.2848
4402006.08.08 20:34buy2210.201.28180.00001.2828
4412006.08.08 20:34t/p2200.101.28480.00001.284810.004399.04
4422006.08.08 20:34t/p2210.201.28280.00001.282820.004419.04
4432006.08.08 20:34buy2220.101.28620.00001.2872
4442006.08.08 20:34t/p2220.101.28720.00001.287210.004429.04
4452006.08.08 20:34buy2230.101.28800.00001.2890
4462006.08.08 20:34buy2240.201.28620.00001.2872
4472006.08.08 20:34buy2250.401.28410.00001.2851
4482006.08.08 20:34t/p2250.401.28510.00001.285140.004469.04
4492006.08.08 20:34close2240.201.28570.00001.2872-10.004459.04
4502006.08.08 20:35close2230.101.28610.00001.2890-19.004440.04
4512006.08.08 20:35buy2260.101.28730.00001.2883
4522006.08.08 20:35buy2270.201.28520.00001.2862
4532006.08.08 20:35t/p2270.201.28620.00001.286220.004460.04
4542006.08.08 20:35close2260.101.28620.00001.2883-11.004449.04
4552006.08.08 20:35buy2280.101.28540.00001.2864
4562006.08.08 20:46t/p2280.101.28640.00001.286410.004459.04
4572006.08.08 20:46buy2290.101.28670.00001.2877
4582006.08.08 20:46buy2300.201.28490.00001.2859
4592006.08.08 20:46t/p2300.201.28590.00001.285920.004479.04
4602006.08.08 20:46close2290.101.28630.00001.2877-4.004475.04
4612006.08.08 20:46buy2310.101.28650.00001.2875
4622006.08.08 20:46buy2320.201.28490.00001.2859
4632006.08.08 20:46close2320.201.28590.00001.285920.004495.04
4642006.08.08 20:47close2310.101.28600.00001.2875-5.004490.04
4652006.08.08 20:47buy2330.101.28610.00001.2871
4662006.08.08 20:50t/p2330.101.28710.00001.287110.004500.04
4672006.08.08 20:50buy2340.101.28710.00001.2881
4682006.08.08 20:58buy2350.201.28550.00001.2865
4692006.08.08 21:02close2350.201.28640.00001.286518.004518.04
4702006.08.08 21:02close2340.101.28630.00001.2881-8.004510.04
4712006.08.08 21:02buy2360.101.28620.00001.2872
4722006.08.08 21:16buy2370.201.28460.00001.2856
4732006.08.08 21:20buy2380.401.28310.00001.2841
4742006.08.08 21:24t/p2380.401.28410.00001.284140.004550.04
4752006.08.08 21:24close2370.201.28410.00001.2856-10.004540.04
4762006.08.08 21:25close2360.101.28420.00001.2872-20.004520.04
4772006.08.08 21:25buy2390.101.28410.00001.2851
4782006.08.08 23:32buy2400.201.28260.00001.2836
4792006.08.09 00:42buy2410.401.28110.00001.2821
4802006.08.09 08:14t/p2410.401.28210.00001.282140.004560.04
4812006.08.09 08:14close2400.201.28220.00001.2836-9.734550.31
4822006.08.09 08:14close2390.101.28230.00001.2851-18.864531.45
4832006.08.09 08:14buy2420.101.28250.00001.2835
4842006.08.09 09:01t/p2420.101.28350.00001.283510.004541.45
4852006.08.09 09:01buy2430.101.28350.00001.2845
4862006.08.09 09:02t/p2430.101.28450.00001.284510.004551.45
4872006.08.09 09:02buy2440.101.28450.00001.2855
4882006.08.09 10:05t/p2440.101.28550.00001.285510.004561.45
4892006.08.09 10:05buy2450.101.28550.00001.2865
4902006.08.09 10:06t/p2450.101.28650.00001.286510.004571.45
4912006.08.09 10:06buy2460.101.28650.00001.2875
4922006.08.09 11:58t/p2460.101.28750.00001.287510.004581.45
4932006.08.09 11:58buy2470.101.28750.00001.2885
4942006.08.09 12:34t/p2470.101.28850.00001.288510.004591.45
4952006.08.09 12:34buy2480.101.28850.00001.2895
4962006.08.09 12:45t/p2480.101.28950.00001.289510.004601.45
4972006.08.09 12:45buy2490.101.28960.00001.2906
4982006.08.09 13:36buy2500.201.28800.00001.2890
4992006.08.09 16:13close2500.201.28890.00001.289018.004619.45
5002006.08.09 16:13close2490.101.28880.00001.2906-8.004611.45
5012006.08.09 16:14buy2510.101.28890.00001.2899
5022006.08.09 16:33buy2520.201.28740.00001.2884
5032006.08.09 16:51t/p2520.201.28840.00001.288420.004631.45
5042006.08.09 16:51close2510.101.28860.00001.2899-3.004628.45
5052006.08.09 16:51buy2530.101.28810.00001.2891
5062006.08.09 18:04t/p2530.101.28910.00001.289110.004638.45
5072006.08.09 18:04buy2540.101.28910.00001.2901
5082006.08.09 19:28buy2550.201.28760.00001.2886
5092006.08.09 20:31buy2560.401.28610.00001.2871
5102006.08.10 00:49t/p2560.401.28710.00001.287129.624668.07
5112006.08.10 00:49close2550.201.28720.00001.2886-13.194654.88
5122006.08.10 00:49close2540.101.28700.00001.2901-23.594631.28
5132006.08.10 00:50sell2570.101.28710.00001.2861
5142006.08.10 08:11sell2580.201.28870.00001.2877
5152006.08.10 09:02sell2590.401.29020.00001.2892
5162006.08.10 09:08t/p2590.401.28920.00001.289240.004671.28
5172006.08.10 09:08close2580.201.28920.00001.2877-10.004661.28
5182006.08.10 09:08close2570.101.28920.00001.2861-21.004640.28
5192006.08.10 09:08buy2600.101.28930.00001.2903
5202006.08.10 09:08t/p2600.101.29030.00001.290310.004650.28
5212006.08.10 09:08buy2610.101.29040.00001.2914
5222006.08.10 09:24buy2620.201.28890.00001.2899
5232006.08.10 09:41buy2630.401.28720.00001.2882
5242006.08.10 09:42t/p2630.401.28820.00001.288240.004690.28
5252006.08.10 09:42close2620.201.28820.00001.2899-14.004676.28
5262006.08.10 09:42close2610.101.28780.00001.2914-26.004650.28
5272006.08.10 09:42buy2640.101.28700.00001.2880
5282006.08.10 09:42t/p2640.101.28800.00001.288010.004660.28
5292006.08.10 09:42buy2650.101.28800.00001.2890
5302006.08.10 09:42t/p2650.101.28900.00001.289010.004670.28
5312006.08.10 09:42buy2660.101.29110.00001.2921
5322006.08.10 09:42buy2670.201.28680.00001.2878
5332006.08.10 09:43t/p2670.201.28780.00001.287820.004690.28
5342006.08.10 09:43close2660.101.28780.00001.2921-33.004657.28
5352006.08.10 09:43buy2680.101.28770.00001.2887
5362006.08.10 09:50buy2690.201.28610.00001.2871
5372006.08.10 10:11buy2700.401.28460.00001.2856
5382006.08.10 10:28t/p2700.401.28560.00001.285640.004697.28
5392006.08.10 10:28close2690.201.28560.00001.2871-10.004687.28
5402006.08.10 10:28close2680.101.28520.00001.2887-25.004662.28
5412006.08.10 10:28sell2710.101.28560.00001.2846
5422006.08.10 11:19sell2720.201.28720.00001.2862
5432006.08.10 11:25close2720.201.28630.00001.286218.004680.28
5442006.08.10 11:25close2710.101.28640.00001.2846-8.004672.28
5452006.08.10 11:25sell2730.101.28630.00001.2853
5462006.08.10 12:54t/p2730.101.28530.00001.285310.004682.28
5472006.08.10 12:54sell2740.101.28530.00001.2843
5482006.08.10 14:30t/p2740.101.28430.00001.284310.004692.28
5492006.08.10 14:30sell2750.101.28320.00001.2822
5502006.08.10 14:30t/p2750.101.28220.00001.282210.004702.28
5512006.08.10 14:30sell2760.101.28210.00001.2811
5522006.08.10 14:30sell2770.201.28490.00001.2839
5532006.08.10 14:31sell2780.401.28650.00001.2855
5542006.08.10 14:31t/p2780.401.28550.00001.285540.004742.28
5552006.08.10 14:31t/p2770.201.28390.00001.283920.004762.28
5562006.08.10 14:31close2760.101.28360.00001.2811-15.004747.28
5572006.08.10 14:31sell2790.101.28460.00001.2836
5582006.08.10 14:32t/p2790.101.28360.00001.283610.004757.28
5592006.08.10 14:32sell2800.101.28350.00001.2825
5602006.08.10 14:32t/p2800.101.28250.00001.282510.004767.28
5612006.08.10 14:32sell2810.101.28210.00001.2811
5622006.08.10 14:32sell2820.201.28480.00001.2838
5632006.08.10 14:32t/p2820.201.28380.00001.283820.004787.28
5642006.08.10 14:32close2810.101.28350.00001.2811-14.004773.28
5652006.08.10 14:32sell2830.101.28450.00001.2835
5662006.08.10 14:36t/p2830.101.28350.00001.283510.004783.28
5672006.08.10 14:36sell2840.101.28340.00001.2824
5682006.08.10 14:39t/p2840.101.28240.00001.282410.004793.28
5692006.08.10 14:39sell2850.101.28240.00001.2814
5702006.08.10 15:02sell2860.201.28390.00001.2829
5712006.08.10 15:26close2860.201.28300.00001.282918.004811.28
5722006.08.10 15:26close2850.101.28300.00001.2814-6.004805.28
5732006.08.10 15:26sell2870.101.28330.00001.2823
5742006.08.10 15:38t/p2870.101.28230.00001.282310.004815.28
5752006.08.10 15:38sell2880.101.28230.00001.2813
5762006.08.10 16:02t/p2880.101.28130.00001.281310.004825.28
5772006.08.10 16:02sell2890.101.28120.00001.2802
5782006.08.10 16:16t/p2890.101.28020.00001.280210.004835.28
5792006.08.10 16:16sell2900.101.28020.00001.2792
5802006.08.10 16:17t/p2900.101.27920.00001.279210.004845.28
5812006.08.10 16:17sell2910.101.27920.00001.2782
5822006.08.10 16:24t/p2910.101.27820.00001.278210.004855.28
5832006.08.10 16:24sell2920.101.27810.00001.2771
5842006.08.10 16:35t/p2920.101.27710.00001.277110.004865.28
5852006.08.10 16:35sell2930.101.27690.00001.2759
5862006.08.10 16:37t/p2930.101.27590.00001.275910.004875.28
5872006.08.10 16:37sell2940.101.27590.00001.2749
5882006.08.10 17:00sell2950.201.27740.00001.2764
5892006.08.10 17:15close2950.201.27650.00001.276418.004893.28
5902006.08.10 17:15close2940.101.27640.00001.2749-5.004888.28
5912006.08.10 17:15sell2960.101.27640.00001.2754
5922006.08.10 17:18t/p2960.101.27540.00001.275410.004898.28
5932006.08.10 17:18sell2970.101.27520.00001.2742
5942006.08.10 17:25sell2980.201.27670.00001.2757
5952006.08.10 17:41t/p2980.201.27570.00001.275720.004918.28
5962006.08.10 17:41close2970.101.27570.00001.2742-5.004913.28
5972006.08.10 17:41sell2990.101.27560.00001.2746
5982006.08.10 17:51sell3000.201.27710.00001.2761
5992006.08.10 17:56close3000.201.27620.00001.276118.004931.28
6002006.08.10 17:56close2990.101.27620.00001.2746-6.004925.28
6012006.08.10 17:56sell3010.101.27650.00001.2755
6022006.08.10 18:25sell3020.201.27800.00001.2770
6032006.08.10 18:49t/p3020.201.27700.00001.277020.004945.28
6042006.08.10 18:49close3010.101.27700.00001.2755-5.004940.28
6052006.08.10 18:50sell3030.101.27710.00001.2761
6062006.08.10 19:32sell3040.201.27860.00001.2776
6072006.08.10 19:53close3040.201.27770.00001.277618.004958.28
6082006.08.10 19:53close3030.101.27770.00001.2761-6.004952.28
6092006.08.10 19:53sell3050.101.27760.00001.2766
6102006.08.10 20:49sell3060.201.27930.00001.2783
6112006.08.11 02:09close3060.201.27840.00001.278319.444971.72
6122006.08.11 02:09close3050.101.27840.00001.2766-7.284964.44
6132006.08.11 02:09buy3070.101.27840.00001.2794
6142006.08.11 04:02buy3080.201.27660.00001.2776
6152006.08.11 04:40t/p3080.201.27760.00001.277620.004984.44
6162006.08.11 04:40close3070.101.27760.00001.2794-8.004976.44
6172006.08.11 04:41sell3090.101.27750.00001.2765
6182006.08.11 05:20t/p3090.101.27650.00001.276510.004986.44
6192006.08.11 05:20sell3100.101.27650.00001.2755
6202006.08.11 07:05sell3110.201.27800.00001.2770
6212006.08.11 07:35close3110.201.27710.00001.277018.005004.44
6222006.08.11 07:35close3100.101.27710.00001.2755-6.004998.44
6232006.08.11 07:35sell3120.101.27710.00001.2761
6242006.08.11 08:23t/p3120.101.27610.00001.276110.005008.44
6252006.08.11 08:23buy3130.101.27580.00001.2768
6262006.08.11 08:33buy3140.201.27420.00001.2752
6272006.08.11 08:33close3140.201.27510.00001.275218.005026.44
6282006.08.11 08:33close3130.101.27530.00001.2768-5.005021.44
6292006.08.11 08:33sell3150.101.27470.00001.2737
6302006.08.11 08:38sell3160.201.27650.00001.2755
6312006.08.11 09:08sell3170.401.27800.00001.2770
6322006.08.11 13:20t/p3170.401.27700.00001.277040.005061.44
6332006.08.11 13:20close3160.201.27700.00001.2755-10.005051.44
6342006.08.11 13:20close3150.101.27710.00001.2737-24.005027.44
6352006.08.11 13:21buy3180.101.27720.00001.2782
6362006.08.11 14:30buy3190.201.27550.00001.2765
6372006.08.11 14:30buy3200.401.27380.00001.2748
6382006.08.11 14:30t/p3200.401.27480.00001.274840.005067.44
6392006.08.11 14:30close3190.201.27500.00001.2765-10.005057.44
6402006.08.11 14:30close3180.101.27480.00001.2782-24.005033.44
6412006.08.11 14:30sell3210.101.27450.00001.2735
6422006.08.11 14:30sell3220.201.27610.00001.2751
6432006.08.11 14:30sell3230.401.27790.00001.2769
6442006.08.11 14:30t/p3230.401.27690.00001.276940.005073.44
6452006.08.11 14:30close3220.201.27640.00001.2751-6.005067.44
6462006.08.11 14:30close3210.101.27620.00001.2735-17.005050.44
6472006.08.11 14:30buy3240.101.27770.00001.2787
6482006.08.11 14:30buy3250.201.27410.00001.2751
6492006.08.11 14:30t/p3250.201.27510.00001.275120.005070.44
6502006.08.11 14:30close3240.101.27590.00001.2787-18.005052.44
6512006.08.11 14:30buy3260.101.27630.00001.2773
6522006.08.11 14:30buy3270.201.27390.00001.2749
6532006.08.11 14:31t/p3270.201.27490.00001.274920.005072.44
6542006.08.11 14:31close3260.101.27510.00001.2773-12.005060.44
6552006.08.11 14:31sell3280.101.27470.00001.2737
6562006.08.11 14:31t/p3280.101.27370.00001.273710.005070.44
6572006.08.11 14:31sell3290.101.27250.00001.2715
6582006.08.11 14:31sell3300.201.27400.00001.2730
6592006.08.11 14:31sell3310.401.27820.00001.2772
6602006.08.11 14:31t/p3310.401.27720.00001.277240.005110.44
6612006.08.11 14:31close3300.201.27310.00001.273018.005128.44
6622006.08.11 14:31close3290.101.27290.00001.2715-4.005124.44
6632006.08.11 14:31sell3320.101.27250.00001.2715
6642006.08.11 14:31sell3330.201.27820.00001.2772
6652006.08.11 14:31t/p3330.201.27720.00001.277220.005144.44
6662006.08.11 14:33t/p3320.101.27150.00001.271510.005154.44
6672006.08.11 14:33sell3340.101.27150.00001.2705
6682006.08.11 14:34sell3350.201.27340.00001.2724
6692006.08.11 14:34t/p3350.201.27240.00001.272420.005174.44
6702006.08.11 14:34close3340.101.27190.00001.2705-4.005170.44
6712006.08.11 14:34sell3360.101.27180.00001.2708
6722006.08.11 14:40sell3370.201.27340.00001.2724
6732006.08.11 14:45close3370.201.27250.00001.272418.005188.44
6742006.08.11 14:45close3360.101.27240.00001.2708-6.005182.44
6752006.08.11 14:45sell3380.101.27230.00001.2713
6762006.08.11 15:35sell3390.201.27390.00001.2729
6772006.08.11 15:46sell3400.401.27580.00001.2748
6782006.08.11 15:46t/p3400.401.27480.00001.274840.005222.44
6792006.08.11 15:46close3390.201.27440.00001.2729-10.005212.44
6802006.08.11 15:46close3380.101.27490.00001.2713-26.005186.44
6812006.08.11 15:46sell3410.101.27460.00001.2736
6822006.08.11 16:17sell3420.201.27610.00001.2751
6832006.08.11 16:32sell3430.401.27770.00001.2767
6842006.08.11 16:40t/p3430.401.27670.00001.276740.005226.44
6852006.08.11 16:40close3420.201.27630.00001.2751-4.005222.44
6862006.08.11 16:40close3410.101.27630.00001.2736-17.005205.44
6872006.08.11 16:40sell3440.101.27640.00001.2754
6882006.08.11 18:01t/p3440.101.27540.00001.275410.005215.44
6892006.08.11 18:01buy3450.101.27530.00001.2763
6902006.08.11 18:30buy3460.201.27370.00001.2747
6912006.08.11 20:15buy3470.401.27220.00001.2732
6922006.08.11 21:45t/p3470.401.27320.00001.273240.005255.44
6932006.08.11 21:45close3460.201.27320.00001.2747-10.005245.44
6942006.08.11 21:45close3450.101.27300.00001.2763-23.005222.44
6952006.08.11 21:45sell3480.101.27290.00001.2719
6962006.08.14 00:00t/p3480.101.27190.00001.271910.725233.16
6972006.08.14 00:00sell3490.101.27120.00001.2702
6982006.08.14 00:35sell3500.201.27270.00001.2717
6992006.08.14 01:07sell3510.401.27430.00001.2733
7002006.08.14 02:03t/p3510.401.27330.00001.273340.005273.16
7012006.08.14 02:03close3500.201.27320.00001.2717-10.005263.16
7022006.08.14 02:03close3490.101.27330.00001.2702-21.005242.16
7032006.08.14 11:00sell3520.101.27360.00001.2726
7042006.08.14 12:52t/p3520.101.27260.00001.272610.005252.16
7052006.08.14 12:52sell3530.101.27250.00001.2715
7062006.08.14 13:07t/p3530.101.27150.00001.271510.005262.16
7072006.08.14 13:07sell3540.101.27150.00001.2705
7082006.08.14 14:49sell3550.201.27310.00001.2721
7092006.08.14 15:33sell3560.401.27460.00001.2736
7102006.08.14 15:43t/p3560.401.27360.00001.273640.005302.16
7112006.08.14 15:43close3550.201.27360.00001.2721-10.005292.16
7122006.08.14 15:43close3540.101.27380.00001.2705-23.005269.16
7132006.08.14 15:43sell3570.101.27380.00001.2728
7142006.08.14 16:21sell3580.201.27540.00001.2744
7152006.08.14 16:36close3580.201.27450.00001.274418.005287.16
7162006.08.14 16:36close3570.101.27450.00001.2728-7.005280.16
7172006.08.14 19:32sell3590.101.27270.00001.2717
7182006.08.14 19:58t/p3590.101.27170.00001.271710.005290.16
7192006.08.14 19:58sell3600.101.27160.00001.2706
7202006.08.15 02:21sell3610.201.27320.00001.2722
7212006.08.15 02:55close3610.201.27230.00001.272218.005308.16
7222006.08.15 02:55close3600.101.27250.00001.2706-8.285299.88
7232006.08.15 03:43sell3620.101.27100.00001.2700
7242006.08.15 03:50t/p3620.101.27000.00001.270010.005309.88
7252006.08.15 03:50sell3630.101.27000.00001.2690
7262006.08.15 03:54sell3640.201.27150.00001.2705
7272006.08.15 05:19sell3650.401.27300.00001.2720
7282006.08.15 08:53t/p3650.401.27200.00001.272040.005349.88
7292006.08.15 08:53close3640.201.27200.00001.2705-10.005339.88
7302006.08.15 08:53close3630.101.27180.00001.2690-18.005321.88
7312006.08.15 11:00sell3660.101.27200.00001.2710
7322006.08.15 11:04t/p3660.101.27100.00001.271010.005331.88
7332006.08.15 11:04sell3670.101.27090.00001.2699
7342006.08.15 11:20sell3680.201.27240.00001.2714
7352006.08.15 11:26t/p3680.201.27140.00001.271420.005351.88
7362006.08.15 11:26close3670.101.27120.00001.2699-3.005348.88
7372006.08.15 11:26sell3690.101.27150.00001.2705
7382006.08.15 13:12sell3700.201.27310.00001.2721
7392006.08.15 13:52close3700.201.27220.00001.272118.005366.88
7402006.08.15 13:52close3690.101.27200.00001.2705-5.005361.88
7412006.08.15 13:52sell3710.101.27220.00001.2712
7422006.08.15 14:30sell3720.201.27640.00001.2754
7432006.08.15 14:30t/p3720.201.27540.00001.275420.005381.88
7442006.08.15 14:30close3710.101.27530.00001.2712-31.005350.88
7452006.08.16 00:00buy3730.101.27850.00001.2795
7462006.08.16 08:40t/p3730.101.27950.00001.279510.005360.88
7472006.08.16 08:40sell3740.101.27950.00001.2785
7482006.08.16 08:46t/p3740.101.27850.00001.278510.005370.88
7492006.08.16 08:46sell3750.101.27850.00001.2775
7502006.08.16 13:02t/p3750.101.27750.00001.277510.005380.88
7512006.08.16 13:02sell3760.101.27730.00001.2763
7522006.08.16 13:46sell3770.201.27890.00001.2779
7532006.08.16 14:30sell3780.401.28070.00001.2797
7542006.08.16 14:30t/p3780.401.27970.00001.279740.005420.88
7552006.08.16 14:30sell3790.401.28290.00001.2819
7562006.08.16 14:30t/p3790.401.28190.00001.281940.005460.88
7572006.08.16 14:30sell3800.401.28180.00001.2808
7582006.08.16 14:30t/p3800.401.28080.00001.280840.005500.88
7592006.08.16 14:30close3770.201.28010.00001.2779-24.005476.88
7602006.08.16 14:30close3760.101.28000.00001.2763-27.005449.88
7612006.08.16 14:30sell3810.101.27980.00001.2788
7622006.08.16 14:30sell3820.201.28160.00001.2806
7632006.08.16 14:30t/p3820.201.28060.00001.280620.005469.88
7642006.08.16 14:30close3810.101.28010.00001.2788-3.005466.88
7652006.08.16 14:30sell3830.101.28040.00001.2794
7662006.08.16 14:30t/p3830.101.27940.00001.279410.005476.88
7672006.08.16 14:30sell3840.101.27920.00001.2782
7682006.08.16 14:30sell3850.201.28280.00001.2818
7692006.08.16 14:31t/p3850.201.28180.00001.281820.005496.88
7702006.08.16 14:31close3840.101.28100.00001.2782-18.005478.88
7712006.08.16 14:31buy3860.101.28390.00001.2849
7722006.08.16 14:31buy3870.201.28150.00001.2825
7732006.08.16 14:31t/p3870.201.28250.00001.282520.005498.88
7742006.08.16 14:31close3860.101.28390.00001.28490.005498.88
7752006.08.16 14:31buy3880.101.28390.00001.2849
7762006.08.16 14:31buy3890.201.27820.00001.2792
7772006.08.16 14:31t/p3890.201.27920.00001.279220.005518.88
7782006.08.16 14:31buy3900.201.28210.00001.2831
7792006.08.16 14:31buy3910.401.27850.00001.2795
7802006.08.16 14:31t/p3900.201.28310.00001.283120.005538.88
7812006.08.16 14:31t/p3910.401.27950.00001.279540.005578.88
7822006.08.16 14:31close3880.101.28470.00001.28498.005586.88
7832006.08.16 14:31sell3920.101.27850.00001.2775
7842006.08.16 14:31sell3930.201.28370.00001.2827
7852006.08.16 14:34t/p3930.201.28270.00001.282720.005606.88
7862006.08.16 14:34close3920.101.28260.00001.2775-41.005565.88
7872006.08.16 14:34buy3940.101.28260.00001.2836
7882006.08.16 14:36t/p3940.101.28360.00001.283610.005575.88
7892006.08.16 14:36buy3950.101.28370.00001.2847
7902006.08.16 14:51t/p3950.101.28470.00001.284710.005585.88
7912006.08.16 14:51buy3960.101.28470.00001.2857
7922006.08.16 15:16t/p3960.101.28570.00001.285710.005595.88
7932006.08.16 15:16buy3970.101.28590.00001.2869
7942006.08.16 16:30buy3980.201.28440.00001.2854
7952006.08.16 16:35t/p3980.201.28540.00001.285420.005615.88
7962006.08.16 16:35close3970.101.28540.00001.2869-5.005610.88
7972006.08.16 16:35buy3990.101.28540.00001.2864
7982006.08.16 20:40buy4000.201.28390.00001.2849
7992006.08.17 01:59close4000.201.28480.00001.284912.815623.69
8002006.08.17 01:59close3990.101.28470.00001.2864-9.595614.10
8012006.08.17 10:00buy4010.101.28690.00001.2879
8022006.08.17 13:46t/p4010.101.28790.00001.287910.005624.10
8032006.08.17 13:46buy4020.101.28810.00001.2891
8042006.08.17 14:36buy4030.201.28660.00001.2876
8052006.08.17 14:48close4030.201.28750.00001.287618.005642.10
8062006.08.17 14:48close4020.101.28750.00001.2891-6.005636.10
8072006.08.17 14:48buy4040.101.28750.00001.2885
8082006.08.17 16:29buy4050.201.28600.00001.2870
8092006.08.17 17:08close4050.201.28690.00001.287018.005654.10
8102006.08.17 17:08close4040.101.28680.00001.2885-7.005647.10
8112006.08.18 03:22sell4060.101.28190.00001.2809
8122006.08.18 07:25sell4070.201.28350.00001.2825
8132006.08.18 10:05close4070.201.28260.00001.282518.005665.10
8142006.08.18 10:05close4060.101.28280.00001.2809-9.005656.10
8152006.08.18 10:06buy4080.101.28270.00001.2837
8162006.08.18 10:32t/p4080.101.28370.00001.283710.005666.10
8172006.08.18 10:32buy4090.101.28370.00001.2847
8182006.08.18 12:55buy4100.201.28210.00001.2831
8192006.08.18 13:26buy4110.401.28060.00001.2816
8202006.08.18 15:34t/p4110.401.28160.00001.281640.005706.10
8212006.08.18 15:34close4100.201.28160.00001.2831-10.005696.10
8222006.08.18 15:34close4090.101.28170.00001.2847-20.005676.10
8232006.08.18 15:34sell4120.101.28160.00001.2806
8242006.08.18 15:48sell4130.201.28320.00001.2822
8252006.08.18 15:49close4130.201.28230.00001.282218.005694.10
8262006.08.18 15:49close4120.101.28270.00001.2806-11.005683.10
8272006.08.18 15:49buy4140.101.28290.00001.2839
8282006.08.18 15:49t/p4140.101.28390.00001.283910.005693.10
8292006.08.18 15:49buy4150.101.28390.00001.2849
8302006.08.18 15:50buy4160.201.28240.00001.2834
8312006.08.18 15:50t/p4160.201.28340.00001.283420.005713.10
8322006.08.18 15:50close4150.101.28350.00001.2849-4.005709.10
8332006.08.18 15:50buy4170.101.28330.00001.2843
8342006.08.18 15:55t/p4170.101.28430.00001.284310.005719.10
8352006.08.18 15:55buy4180.101.28430.00001.2853
8362006.08.18 16:03buy4190.201.28280.00001.2838
8372006.08.18 16:14buy4200.401.28120.00001.2822
8382006.08.18 20:37t/p4200.401.28220.00001.282240.005759.10
8392006.08.18 20:37close4190.201.28240.00001.2838-8.005751.10
8402006.08.18 20:37close4180.101.28210.00001.2853-22.005729.10
8412006.08.18 20:37buy4210.101.28220.00001.2832
8422006.08.21 00:12t/p4210.101.28320.00001.28329.135738.23
8432006.08.21 00:12buy4220.101.28320.00001.2842
8442006.08.21 02:53t/p4220.101.28420.00001.284210.005748.23
8452006.08.21 02:53buy4230.101.28430.00001.2853
8462006.08.21 03:06t/p4230.101.28530.00001.285310.005758.23
8472006.08.21 03:06buy4240.101.28530.00001.2863
8482006.08.21 03:17t/p4240.101.28630.00001.286310.005768.23
8492006.08.21 03:17buy4250.101.28630.00001.2873
8502006.08.21 03:46t/p4250.101.28730.00001.287310.005778.23
8512006.08.21 03:46buy4260.101.28730.00001.2883
8522006.08.21 08:54t/p4260.101.28830.00001.288310.005788.23
8532006.08.21 08:54buy4270.101.28830.00001.2893
8542006.08.21 09:23t/p4270.101.28930.00001.289310.005798.23
8552006.08.21 09:23buy4280.101.28940.00001.2904
8562006.08.21 10:09t/p4280.101.29040.00001.290410.005808.23
8572006.08.21 10:09buy4290.101.29050.00001.2915
8582006.08.21 10:27buy4300.201.28900.00001.2900
8592006.08.21 10:44close4300.201.28990.00001.290018.005826.23
8602006.08.21 10:44close4290.101.28980.00001.2915-7.005819.23
8612006.08.21 10:44buy4310.101.28970.00001.2907
8622006.08.21 13:40buy4320.201.28810.00001.2891
8632006.08.21 13:54close4320.201.28900.00001.289118.005837.23
8642006.08.21 13:54close4310.101.28890.00001.2907-8.005829.23
8652006.08.21 13:56sell4330.101.28870.00001.2877
8662006.08.21 14:08sell4340.201.29020.00001.2892
8672006.08.21 14:09sell4350.401.29180.00001.2908
8682006.08.21 14:22t/p4350.401.29080.00001.290840.005869.23
8692006.08.21 14:22close4340.201.29060.00001.2892-8.005861.23
8702006.08.21 14:22close4330.101.29090.00001.2877-22.005839.23
8712006.08.21 14:23sell4360.101.29080.00001.2898
8722006.08.21 14:51t/p4360.101.28980.00001.289810.005849.23
8732006.08.21 14:51sell4370.101.28990.00001.2889
8742006.08.21 15:57sell4380.201.29140.00001.2904
8752006.08.21 16:00sell4390.401.29300.00001.2920
8762006.08.21 16:59t/p4390.401.29200.00001.292040.005889.23
8772006.08.21 16:59close4380.201.29180.00001.2904-8.005881.23
8782006.08.21 17:00close4370.101.29190.00001.2889-20.005861.23
8792006.08.21 17:00buy4400.101.29200.00001.2930
8802006.08.21 18:06buy4410.201.29050.00001.2915
8812006.08.21 22:14buy4420.401.28890.00001.2899
8822006.10.30 23:59close at stop4420.401.27240.00001.2899-902.204959.03
8832006.10.30 23:59close at stop4410.201.27240.00001.2915-483.104475.93
8842006.10.30 23:59close at stop4400.101.27240.00001.2930-256.554219.38