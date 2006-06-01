|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.01 00:00 - 2006.10.31 00:00 (2006.06.01 - 2006.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=10; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=5; MaxTrades=3; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|14719
|Ticks modelled
|531493
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|1219.38
|Gross profit
|4956.99
|Gross loss
|-3737.61
|Profit factor
|1.33
|Expected payoff
|2.76
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1669.85 (28.35%)
|Relative drawdown
|28.35% (1669.85)
|Total trades
|442
|Short positions (won %)
|133 (62.41%)
|Long positions (won %)
|309 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|289 (65.38%)
|Loss trades (% of total)
|153 (34.62%)
|Largest
|profit trade
|40.00
|loss trade
|-902.20
|Average
|profit trade
|17.15
|loss trade
|-24.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (140.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1669.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|150.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1669.85 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2806
|2
|2006.06.01 01:06
|t/p
|1
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|10.00
|3010.00
|3
|2006.06.01 01:06
|sell
|2
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2796
|4
|2006.06.01 02:34
|t/p
|2
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.2796
|10.00
|3020.00
|5
|2006.06.01 02:34
|sell
|3
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2785
|6
|2006.06.01 02:35
|t/p
|3
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|10.00
|3030.00
|7
|2006.06.01 02:35
|sell
|4
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2774
|8
|2006.06.01 04:43
|t/p
|4
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.2774
|10.00
|3040.00
|9
|2006.06.01 04:43
|sell
|5
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2763
|10
|2006.06.01 05:33
|t/p
|5
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|10.00
|3050.00
|11
|2006.06.01 05:33
|sell
|6
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2753
|12
|2006.06.01 07:47
|sell
|7
|0.20
|1.2778
|0.0000
|1.2768
|13
|2006.06.01 08:20
|close
|7
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2768
|18.00
|3068.00
|14
|2006.06.01 08:21
|close
|6
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.2753
|-5.00
|3063.00
|15
|2006.06.01 08:21
|buy
|8
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2779
|16
|2006.06.01 09:15
|buy
|9
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2764
|17
|2006.06.01 09:19
|close
|9
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2764
|18.00
|3081.00
|18
|2006.06.01 09:19
|close
|8
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2779
|-9.00
|3072.00
|19
|2006.06.01 09:19
|buy
|10
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2771
|20
|2006.06.01 09:39
|t/p
|10
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|10.00
|3082.00
|21
|2006.06.01 09:39
|buy
|11
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2781
|22
|2006.06.01 09:47
|t/p
|11
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|10.00
|3092.00
|23
|2006.06.01 09:47
|buy
|12
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2791
|24
|2006.06.01 10:07
|t/p
|12
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2791
|10.00
|3102.00
|25
|2006.06.01 10:07
|buy
|13
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.2801
|26
|2006.06.01 11:52
|buy
|14
|0.20
|1.2775
|0.0000
|1.2785
|27
|2006.06.01 12:41
|buy
|15
|0.40
|1.2760
|0.0000
|1.2770
|28
|2006.06.01 16:01
|t/p
|15
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|40.00
|3142.00
|29
|2006.06.01 16:01
|close
|14
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2785
|-8.00
|3134.00
|30
|2006.06.01 16:01
|close
|13
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.2801
|-25.00
|3109.00
|31
|2006.06.01 16:01
|buy
|16
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|32
|2006.06.01 16:01
|t/p
|16
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2763
|10.00
|3119.00
|33
|2006.06.01 16:01
|buy
|17
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|34
|2006.06.01 16:01
|buy
|18
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2758
|35
|2006.06.01 16:02
|t/p
|18
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2758
|20.00
|3139.00
|36
|2006.06.01 16:02
|close
|17
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|0.00
|3139.00
|37
|2006.06.01 16:02
|buy
|19
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2760
|38
|2006.06.01 16:02
|t/p
|19
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2760
|10.00
|3149.00
|39
|2006.06.01 16:02
|buy
|20
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|40
|2006.06.01 16:02
|t/p
|20
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|10.00
|3159.00
|41
|2006.06.01 16:02
|buy
|21
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2791
|42
|2006.06.01 16:02
|buy
|22
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2775
|43
|2006.06.01 16:02
|buy
|23
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2756
|44
|2006.06.01 16:03
|t/p
|23
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|40.00
|3199.00
|45
|2006.06.01 16:03
|close
|22
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.2775
|-12.00
|3187.00
|46
|2006.06.01 16:03
|close
|21
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2791
|-25.00
|3162.00
|47
|2006.06.01 16:03
|buy
|24
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2762
|48
|2006.06.01 16:04
|t/p
|24
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|10.00
|3172.00
|49
|2006.06.01 16:04
|buy
|25
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|50
|2006.06.01 16:08
|t/p
|25
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|10.00
|3182.00
|51
|2006.06.01 16:08
|buy
|26
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2783
|52
|2006.06.01 16:35
|t/p
|26
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.2783
|10.00
|3192.00
|53
|2006.06.01 16:35
|buy
|27
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2794
|54
|2006.06.01 16:40
|t/p
|27
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|10.00
|3202.00
|55
|2006.06.01 16:40
|buy
|28
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2804
|56
|2006.06.01 16:46
|t/p
|28
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2804
|10.00
|3212.00
|57
|2006.06.01 16:46
|buy
|29
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2814
|58
|2006.06.01 16:47
|t/p
|29
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2814
|10.00
|3222.00
|59
|2006.06.01 16:47
|buy
|30
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2824
|60
|2006.06.01 19:19
|buy
|31
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2808
|61
|2006.06.01 19:31
|close
|31
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2808
|18.00
|3240.00
|62
|2006.06.01 19:32
|close
|30
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2824
|-8.00
|3232.00
|63
|2006.06.01 19:32
|buy
|32
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2817
|64
|2006.06.01 21:37
|buy
|33
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2802
|65
|2006.06.01 22:42
|close
|33
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2802
|18.00
|3250.00
|66
|2006.06.01 22:42
|close
|32
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.2817
|-8.00
|3242.00
|67
|2006.06.01 22:42
|buy
|34
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2811
|68
|2006.06.01 23:21
|t/p
|34
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|10.00
|3252.00
|69
|2006.06.01 23:21
|buy
|35
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2821
|70
|2006.06.02 06:24
|t/p
|35
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|9.13
|3261.14
|71
|2006.06.02 06:24
|buy
|36
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|72
|2006.06.02 08:17
|buy
|37
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2812
|73
|2006.06.02 08:17
|t/p
|37
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2812
|20.00
|3281.14
|74
|2006.06.02 08:17
|close
|36
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2831
|-7.00
|3274.14
|75
|2006.06.02 08:17
|sell
|38
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.2801
|76
|2006.06.02 08:17
|t/p
|38
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2801
|10.00
|3284.14
|77
|2006.06.02 08:17
|sell
|39
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2791
|78
|2006.06.02 11:04
|sell
|40
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2806
|79
|2006.06.02 12:03
|close
|40
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2806
|18.00
|3302.14
|80
|2006.06.02 12:03
|close
|39
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2791
|-7.00
|3295.14
|81
|2006.06.02 12:04
|sell
|41
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2797
|82
|2006.06.02 12:27
|sell
|42
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2812
|83
|2006.06.02 12:46
|close
|42
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2812
|18.00
|3313.14
|84
|2006.06.02 12:46
|close
|41
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2797
|-5.00
|3308.14
|85
|2006.06.02 12:46
|sell
|43
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.2804
|86
|2006.06.02 14:29
|sell
|44
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2822
|87
|2006.06.02 14:30
|t/p
|44
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|20.00
|3328.14
|88
|2006.06.02 14:30
|close
|43
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2804
|-2.00
|3326.14
|89
|2006.06.02 14:30
|buy
|45
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2833
|90
|2006.06.02 14:30
|t/p
|45
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|10.00
|3336.14
|91
|2006.06.02 14:30
|buy
|46
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2845
|92
|2006.06.02 14:30
|t/p
|46
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|10.00
|3346.14
|93
|2006.06.02 14:30
|buy
|47
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2855
|94
|2006.06.02 14:30
|t/p
|47
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|10.00
|3356.14
|95
|2006.06.02 14:30
|buy
|48
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|96
|2006.06.02 14:30
|t/p
|48
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|10.00
|3366.14
|97
|2006.06.02 14:30
|buy
|49
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2906
|98
|2006.06.02 14:30
|buy
|50
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|99
|2006.06.02 14:30
|t/p
|50
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|20.00
|3386.14
|100
|2006.06.02 14:30
|close
|49
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2906
|0.00
|3386.14
|101
|2006.06.02 14:30
|buy
|51
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2901
|102
|2006.06.02 14:30
|buy
|52
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|103
|2006.06.02 14:30
|t/p
|52
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|20.00
|3406.14
|104
|2006.06.02 14:30
|buy
|53
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|105
|2006.06.02 14:30
|buy
|54
|0.40
|1.2853
|0.0000
|1.2863
|106
|2006.06.02 14:30
|t/p
|54
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|40.00
|3446.14
|107
|2006.06.02 14:30
|t/p
|53
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|20.00
|3466.14
|108
|2006.06.02 14:30
|close
|51
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2901
|-8.00
|3458.14
|109
|2006.06.02 14:30
|buy
|55
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2896
|110
|2006.06.02 14:30
|t/p
|55
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|10.00
|3468.14
|111
|2006.06.02 14:30
|buy
|56
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2924
|112
|2006.06.02 14:30
|buy
|57
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2898
|113
|2006.06.02 14:31
|buy
|58
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2882
|114
|2006.06.02 14:31
|t/p
|58
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|40.00
|3508.14
|115
|2006.06.02 14:31
|close
|57
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2898
|-6.00
|3502.14
|116
|2006.06.02 14:31
|close
|56
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2924
|-41.00
|3461.14
|117
|2006.06.02 14:31
|buy
|59
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|118
|2006.06.02 14:31
|t/p
|59
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|10.00
|3471.14
|119
|2006.06.02 14:31
|buy
|60
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2893
|120
|2006.06.02 14:31
|buy
|61
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2878
|121
|2006.06.02 14:31
|t/p
|61
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|20.00
|3491.14
|122
|2006.06.02 14:31
|t/p
|60
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|10.00
|3501.14
|123
|2006.06.02 14:31
|buy
|62
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2903
|124
|2006.06.02 14:31
|t/p
|62
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|10.00
|3511.14
|125
|2006.06.02 14:31
|buy
|63
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2924
|126
|2006.06.02 14:31
|buy
|64
|0.20
|1.2877
|0.0000
|1.2887
|127
|2006.06.02 14:31
|t/p
|64
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|20.00
|3531.14
|128
|2006.06.02 14:31
|close
|63
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2924
|-24.00
|3507.14
|129
|2006.06.02 14:31
|buy
|65
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2895
|130
|2006.06.02 14:31
|buy
|66
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2863
|131
|2006.06.02 14:31
|t/p
|66
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|20.00
|3527.14
|132
|2006.06.02 14:31
|t/p
|65
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|10.00
|3537.14
|133
|2006.06.02 14:31
|buy
|67
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2905
|134
|2006.06.02 14:31
|t/p
|67
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|10.00
|3547.14
|135
|2006.06.02 14:31
|buy
|68
|0.10
|1.2914
|0.0000
|1.2924
|136
|2006.06.02 14:31
|buy
|69
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2897
|137
|2006.06.02 14:31
|t/p
|69
|0.20
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|20.00
|3567.14
|138
|2006.06.02 14:31
|close
|68
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2924
|-12.00
|3555.14
|139
|2006.06.02 14:31
|buy
|70
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2915
|140
|2006.06.02 14:31
|t/p
|70
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|10.00
|3565.14
|141
|2006.06.02 14:31
|buy
|71
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2944
|142
|2006.06.02 14:31
|buy
|72
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2929
|143
|2006.06.02 14:31
|t/p
|72
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|20.00
|3585.14
|144
|2006.06.02 14:31
|close
|71
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2944
|5.00
|3590.14
|145
|2006.06.02 14:31
|buy
|73
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2909
|146
|2006.06.02 14:31
|buy
|74
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2886
|147
|2006.06.02 14:32
|t/p
|74
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|20.00
|3610.14
|148
|2006.06.02 14:32
|close
|73
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2909
|2.00
|3612.14
|149
|2006.06.02 14:32
|buy
|75
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2908
|150
|2006.06.02 14:32
|buy
|76
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|151
|2006.06.02 14:32
|t/p
|76
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|20.00
|3632.14
|152
|2006.06.02 14:40
|t/p
|75
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|10.00
|3642.14
|153
|2006.06.02 14:40
|buy
|77
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2918
|154
|2006.06.02 14:41
|buy
|78
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2901
|155
|2006.06.02 14:41
|t/p
|78
|0.20
|1.2901
|0.0000
|1.2901
|20.00
|3662.14
|156
|2006.06.02 14:41
|close
|77
|0.10
|1.2902
|0.0000
|1.2918
|-6.00
|3656.14
|157
|2006.06.02 14:41
|buy
|79
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2887
|158
|2006.06.02 14:41
|t/p
|79
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|10.00
|3666.14
|159
|2006.06.02 14:41
|buy
|80
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2904
|160
|2006.06.02 14:41
|t/p
|80
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|10.00
|3676.14
|161
|2006.06.02 14:41
|buy
|81
|0.10
|1.2927
|0.0000
|1.2937
|162
|2006.06.02 14:41
|buy
|82
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2915
|163
|2006.06.02 14:43
|t/p
|82
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2915
|20.00
|3696.14
|164
|2006.06.02 14:43
|close
|81
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2937
|-8.00
|3688.14
|165
|2006.06.02 14:43
|buy
|83
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|166
|2006.06.02 14:43
|buy
|84
|0.20
|1.2904
|0.0000
|1.2914
|167
|2006.06.02 14:43
|t/p
|84
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2914
|20.00
|3708.14
|168
|2006.06.02 14:43
|close
|83
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2931
|-1.00
|3707.14
|169
|2006.06.02 14:43
|buy
|85
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|170
|2006.06.02 14:43
|t/p
|85
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2931
|10.00
|3717.14
|171
|2006.06.02 14:43
|buy
|86
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2941
|172
|2006.06.02 14:44
|buy
|87
|0.20
|1.2913
|0.0000
|1.2923
|173
|2006.06.02 14:44
|close
|87
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2923
|20.00
|3737.14
|174
|2006.06.02 14:44
|close
|86
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2941
|-10.00
|3727.14
|175
|2006.06.02 14:44
|buy
|88
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|176
|2006.06.02 14:44
|t/p
|88
|0.10
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|10.00
|3737.14
|177
|2006.06.02 14:44
|buy
|89
|0.10
|1.2939
|0.0000
|1.2949
|178
|2006.06.02 14:47
|buy
|90
|0.20
|1.2924
|0.0000
|1.2934
|179
|2006.06.02 14:47
|close
|90
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2934
|18.00
|3755.14
|180
|2006.06.02 14:47
|close
|89
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.2949
|-5.00
|3750.14
|181
|2006.06.02 14:47
|buy
|91
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2946
|182
|2006.06.02 14:51
|buy
|92
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2931
|183
|2006.06.02 15:14
|close
|92
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2931
|18.00
|3768.14
|184
|2006.06.02 15:14
|close
|91
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2946
|-7.00
|3761.14
|185
|2006.06.02 15:14
|buy
|93
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2940
|186
|2006.06.02 15:28
|buy
|94
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2924
|187
|2006.06.02 16:03
|buy
|95
|0.40
|1.2897
|0.0000
|1.2907
|188
|2006.06.02 16:06
|t/p
|95
|0.40
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|40.00
|3801.14
|189
|2006.06.02 16:06
|close
|94
|0.20
|1.2908
|0.0000
|1.2924
|-12.00
|3789.14
|190
|2006.06.02 16:06
|close
|93
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2940
|-21.00
|3768.14
|191
|2006.06.02 16:06
|buy
|96
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2919
|192
|2006.06.02 16:26
|t/p
|96
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|10.00
|3778.14
|193
|2006.06.02 16:26
|buy
|97
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2930
|194
|2006.06.02 16:42
|t/p
|97
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2930
|10.00
|3788.14
|195
|2006.06.02 16:42
|buy
|98
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2941
|196
|2006.06.02 17:29
|buy
|99
|0.20
|1.2915
|0.0000
|1.2925
|197
|2006.06.02 17:33
|t/p
|99
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2925
|20.00
|3808.14
|198
|2006.06.02 17:33
|close
|98
|0.10
|1.2925
|0.0000
|1.2941
|-6.00
|3802.14
|199
|2006.06.02 17:33
|buy
|100
|0.10
|1.2924
|0.0000
|1.2934
|200
|2006.06.02 17:58
|buy
|101
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2919
|201
|2006.06.02 18:05
|close
|101
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2919
|18.00
|3820.14
|202
|2006.06.02 18:05
|close
|100
|0.10
|1.2918
|0.0000
|1.2934
|-6.00
|3814.14
|203
|2006.06.02 18:05
|buy
|102
|0.10
|1.2916
|0.0000
|1.2926
|204
|2006.06.02 18:31
|t/p
|102
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|10.00
|3824.14
|205
|2006.06.02 18:31
|buy
|103
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2936
|206
|2006.06.02 19:02
|t/p
|103
|0.10
|1.2936
|0.0000
|1.2936
|10.00
|3834.14
|207
|2006.06.02 19:02
|buy
|104
|0.10
|1.2937
|0.0000
|1.2947
|208
|2006.06.02 19:31
|buy
|105
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2932
|209
|2006.06.02 19:51
|close
|105
|0.20
|1.2931
|0.0000
|1.2932
|18.00
|3852.14
|210
|2006.06.02 19:51
|close
|104
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2947
|-8.00
|3844.14
|211
|2006.06.02 19:51
|buy
|106
|0.10
|1.2930
|0.0000
|1.2940
|212
|2006.06.05 02:50
|t/p
|106
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|9.13
|3853.27
|213
|2006.06.05 09:28
|buy
|107
|0.10
|1.2968
|0.0000
|1.2978
|214
|2006.06.05 10:16
|buy
|108
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2963
|215
|2006.06.05 10:32
|t/p
|108
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.2963
|20.00
|3873.27
|216
|2006.06.05 10:32
|close
|107
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2978
|-5.00
|3868.27
|217
|2006.06.05 10:32
|buy
|109
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2973
|218
|2006.06.05 10:53
|t/p
|109
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2973
|10.00
|3878.27
|219
|2006.06.05 10:53
|buy
|110
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2983
|220
|2006.06.05 11:47
|buy
|111
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2968
|221
|2006.06.05 12:38
|close
|111
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2968
|18.00
|3896.27
|222
|2006.06.05 12:38
|close
|110
|0.10
|1.2966
|0.0000
|1.2983
|-7.00
|3889.27
|223
|2006.06.05 12:45
|buy
|112
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2973
|224
|2006.06.05 14:39
|buy
|113
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2957
|225
|2006.06.05 15:00
|buy
|114
|0.40
|1.2932
|0.0000
|1.2942
|226
|2006.06.05 15:30
|t/p
|114
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2942
|40.00
|3929.27
|227
|2006.06.05 15:30
|close
|113
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2957
|-8.00
|3921.27
|228
|2006.06.05 15:30
|close
|112
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2973
|-21.00
|3900.27
|229
|2006.06.05 20:44
|sell
|115
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2907
|230
|2006.06.05 22:25
|t/p
|115
|0.10
|1.2907
|0.0000
|1.2907
|10.00
|3910.27
|231
|2006.06.05 22:28
|sell
|116
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2899
|232
|2006.06.05 23:20
|t/p
|116
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|10.00
|3920.27
|233
|2006.06.05 23:21
|sell
|117
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2895
|234
|2006.06.06 00:12
|t/p
|117
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|10.72
|3930.99
|235
|2006.06.06 08:00
|buy
|118
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2911
|236
|2006.06.06 08:16
|t/p
|118
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2911
|10.00
|3940.99
|237
|2006.06.06 08:16
|buy
|119
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2921
|238
|2006.06.06 08:53
|t/p
|119
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|10.00
|3950.99
|239
|2006.06.06 08:53
|buy
|120
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2936
|240
|2006.06.06 08:53
|buy
|121
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2921
|241
|2006.06.06 08:53
|t/p
|121
|0.20
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|20.00
|3970.99
|242
|2006.06.06 08:53
|buy
|122
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2920
|243
|2006.06.06 08:53
|t/p
|122
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|20.00
|3990.99
|244
|2006.06.06 08:53
|close
|120
|0.10
|1.2921
|0.0000
|1.2936
|-5.00
|3985.99
|245
|2006.06.06 08:53
|buy
|123
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2936
|246
|2006.06.06 08:53
|buy
|124
|0.20
|1.2909
|0.0000
|1.2919
|247
|2006.06.06 08:53
|t/p
|124
|0.20
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|20.00
|4005.99
|248
|2006.06.06 08:53
|close
|123
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2936
|0.00
|4005.99
|249
|2006.06.06 08:53
|buy
|125
|0.10
|1.2926
|0.0000
|1.2936
|250
|2006.06.06 10:12
|buy
|126
|0.20
|1.2910
|0.0000
|1.2920
|251
|2006.06.06 10:56
|buy
|127
|0.40
|1.2895
|0.0000
|1.2905
|252
|2006.06.06 11:11
|t/p
|127
|0.40
|1.2905
|0.0000
|1.2905
|40.00
|4045.99
|253
|2006.06.06 11:11
|close
|126
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2920
|-10.00
|4035.99
|254
|2006.06.06 11:11
|close
|125
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2936
|-22.00
|4013.99
|255
|2006.06.06 11:11
|buy
|128
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2914
|256
|2006.06.06 11:44
|buy
|129
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|257
|2006.06.06 12:16
|buy
|130
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2882
|258
|2006.08.04 14:30
|t/p
|130
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|-171.06
|3842.93
|259
|2006.08.04 14:30
|close
|129
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2899
|-115.53
|3727.40
|260
|2006.08.04 14:30
|close
|128
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2914
|-71.77
|3655.64
|261
|2006.08.04 14:30
|buy
|131
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2862
|262
|2006.08.04 14:31
|buy
|132
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|263
|2006.08.04 14:31
|t/p
|132
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|20.00
|3675.64
|264
|2006.08.04 14:31
|t/p
|131
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|10.00
|3685.64
|265
|2006.08.04 14:31
|buy
|133
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2872
|266
|2006.08.04 14:31
|buy
|134
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|267
|2006.08.04 14:31
|t/p
|134
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|20.00
|3705.64
|268
|2006.08.04 14:31
|close
|133
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.2872
|-11.00
|3694.64
|269
|2006.08.04 14:31
|buy
|135
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2867
|270
|2006.08.04 14:31
|t/p
|135
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|10.00
|3704.64
|271
|2006.08.04 14:31
|buy
|136
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2895
|272
|2006.08.04 14:31
|buy
|137
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2867
|273
|2006.08.04 14:31
|t/p
|137
|0.20
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|20.00
|3724.64
|274
|2006.08.04 14:31
|close
|136
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2895
|-9.00
|3715.64
|275
|2006.08.04 14:31
|buy
|138
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|276
|2006.08.04 14:31
|buy
|139
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2863
|277
|2006.08.04 14:32
|t/p
|139
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|20.00
|3735.64
|278
|2006.08.04 14:32
|close
|138
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2891
|-16.00
|3719.64
|279
|2006.08.04 14:32
|buy
|140
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2867
|280
|2006.08.04 14:32
|t/p
|140
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2867
|10.00
|3729.64
|281
|2006.08.04 14:32
|buy
|141
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2880
|282
|2006.08.04 14:32
|t/p
|141
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|10.00
|3739.64
|283
|2006.08.04 14:32
|buy
|142
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2895
|284
|2006.08.04 14:32
|buy
|143
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2874
|285
|2006.08.04 14:32
|t/p
|143
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|20.00
|3759.64
|286
|2006.08.04 14:32
|close
|142
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2895
|-7.00
|3752.64
|287
|2006.08.04 14:32
|buy
|144
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|288
|2006.08.04 14:33
|buy
|145
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|289
|2006.08.04 14:33
|t/p
|145
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|20.00
|3772.64
|290
|2006.08.04 14:33
|close
|144
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2890
|-9.00
|3763.64
|291
|2006.08.04 14:33
|buy
|146
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2873
|292
|2006.08.04 14:33
|t/p
|146
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|10.00
|3773.64
|293
|2006.08.04 14:33
|buy
|147
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2884
|294
|2006.08.04 14:34
|buy
|148
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2869
|295
|2006.08.04 14:37
|t/p
|148
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|20.00
|3793.64
|296
|2006.08.04 14:37
|close
|147
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2884
|-5.00
|3788.64
|297
|2006.08.04 14:37
|buy
|149
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2880
|298
|2006.08.04 14:39
|t/p
|149
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|10.00
|3798.64
|299
|2006.08.04 14:39
|buy
|150
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|300
|2006.08.04 14:52
|buy
|151
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2875
|301
|2006.08.04 14:52
|close
|151
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2875
|18.00
|3816.64
|302
|2006.08.04 14:52
|close
|150
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2890
|-8.00
|3808.64
|303
|2006.08.04 14:52
|buy
|152
|0.10
|1.2874
|0.0000
|1.2884
|304
|2006.08.04 14:59
|t/p
|152
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|10.00
|3818.64
|305
|2006.08.04 14:59
|buy
|153
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2894
|306
|2006.08.04 15:04
|buy
|154
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2879
|307
|2006.08.04 15:05
|close
|154
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2879
|18.00
|3836.64
|308
|2006.08.04 15:05
|close
|153
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2894
|-6.00
|3830.64
|309
|2006.08.04 15:05
|buy
|155
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2887
|310
|2006.08.04 15:51
|t/p
|155
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2887
|10.00
|3840.64
|311
|2006.08.04 15:51
|buy
|156
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2898
|312
|2006.08.04 15:54
|t/p
|156
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|10.00
|3850.64
|313
|2006.08.04 15:54
|buy
|157
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2908
|314
|2006.08.04 17:13
|buy
|158
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2893
|315
|2006.08.04 17:37
|t/p
|158
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|20.00
|3870.64
|316
|2006.08.04 17:37
|close
|157
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2908
|-5.00
|3865.64
|317
|2006.08.04 17:37
|buy
|159
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2900
|318
|2006.08.04 22:57
|buy
|160
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2884
|319
|2006.08.07 00:00
|close
|160
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2884
|16.27
|3881.91
|320
|2006.08.07 00:00
|close
|159
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.2900
|-6.87
|3875.04
|321
|2006.08.07 18:00
|buy
|161
|0.10
|1.2866
|0.0000
|1.2876
|322
|2006.08.07 18:32
|buy
|162
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2861
|323
|2006.08.07 19:50
|buy
|163
|0.40
|1.2836
|0.0000
|1.2846
|324
|2006.08.07 21:06
|t/p
|163
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|40.00
|3915.04
|325
|2006.08.07 21:06
|close
|162
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2861
|-8.00
|3907.04
|326
|2006.08.07 21:06
|close
|161
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2876
|-20.00
|3887.04
|327
|2006.08.08 03:00
|buy
|164
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|328
|2006.08.08 05:22
|buy
|165
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2821
|329
|2006.08.08 05:44
|close
|165
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|20.00
|3907.04
|330
|2006.08.08 05:44
|close
|164
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.2836
|-6.00
|3901.04
|331
|2006.08.08 05:45
|buy
|166
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2829
|332
|2006.08.08 09:00
|t/p
|166
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2829
|10.00
|3911.04
|333
|2006.08.08 09:00
|buy
|167
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|334
|2006.08.08 09:02
|t/p
|167
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|10.00
|3921.04
|335
|2006.08.08 09:02
|buy
|168
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|336
|2006.08.08 14:31
|buy
|169
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|337
|2006.08.08 15:58
|close
|169
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|20.00
|3941.04
|338
|2006.08.08 15:58
|close
|168
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2856
|-7.00
|3934.04
|339
|2006.08.08 15:58
|buy
|170
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|340
|2006.08.08 20:14
|t/p
|170
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|10.00
|3944.04
|341
|2006.08.08 20:14
|buy
|171
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2862
|342
|2006.08.08 20:14
|t/p
|171
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|10.00
|3954.04
|343
|2006.08.08 20:14
|buy
|172
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2873
|344
|2006.08.08 20:14
|t/p
|172
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|10.00
|3964.04
|345
|2006.08.08 20:14
|buy
|173
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2889
|346
|2006.08.08 20:14
|buy
|174
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2869
|347
|2006.08.08 20:14
|t/p
|174
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|20.00
|3984.04
|348
|2006.08.08 20:14
|buy
|175
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.2846
|349
|2006.08.08 20:14
|t/p
|175
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2846
|20.00
|4004.04
|350
|2006.08.08 20:14
|buy
|176
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2868
|351
|2006.08.08 20:14
|t/p
|176
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|20.00
|4024.04
|352
|2006.08.08 20:14
|buy
|177
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2873
|353
|2006.08.08 20:14
|buy
|178
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2855
|354
|2006.08.08 20:14
|t/p
|178
|0.40
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|40.00
|4064.04
|355
|2006.08.08 20:14
|close
|177
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2873
|16.00
|4080.04
|356
|2006.08.08 20:14
|close
|173
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2889
|-32.00
|4048.04
|357
|2006.08.08 20:14
|buy
|179
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|358
|2006.08.08 20:14
|t/p
|179
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|10.00
|4058.04
|359
|2006.08.08 20:14
|buy
|180
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2888
|360
|2006.08.08 20:14
|buy
|181
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2869
|361
|2006.08.08 20:14
|t/p
|181
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2869
|20.00
|4078.04
|362
|2006.08.08 20:14
|close
|180
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2888
|-1.00
|4077.04
|363
|2006.08.08 20:15
|buy
|182
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|364
|2006.08.08 20:15
|buy
|183
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|365
|2006.08.08 20:15
|t/p
|183
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|20.00
|4097.04
|366
|2006.08.08 20:15
|buy
|184
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|367
|2006.08.08 20:15
|t/p
|184
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|20.00
|4117.04
|368
|2006.08.08 20:15
|buy
|185
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2870
|369
|2006.08.08 20:15
|t/p
|185
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2870
|20.00
|4137.04
|370
|2006.08.08 20:15
|close
|182
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2890
|1.00
|4138.04
|371
|2006.08.08 20:15
|buy
|186
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2878
|372
|2006.08.08 20:15
|t/p
|186
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|10.00
|4148.04
|373
|2006.08.08 20:15
|buy
|187
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2888
|374
|2006.08.08 20:15
|t/p
|187
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|10.00
|4158.04
|375
|2006.08.08 20:15
|buy
|188
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|376
|2006.08.08 20:15
|buy
|189
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|377
|2006.08.08 20:16
|t/p
|189
|0.20
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|20.00
|4178.04
|378
|2006.08.08 20:16
|close
|188
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2899
|-6.00
|4172.04
|379
|2006.08.08 20:16
|buy
|190
|0.10
|1.2882
|0.0000
|1.2892
|380
|2006.08.08 20:22
|buy
|191
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2875
|381
|2006.08.08 20:22
|t/p
|191
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|20.00
|4192.04
|382
|2006.08.08 20:22
|close
|190
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2892
|-5.00
|4187.04
|383
|2006.08.08 20:22
|buy
|192
|0.10
|1.2876
|0.0000
|1.2886
|384
|2006.08.08 20:23
|buy
|193
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2867
|385
|2006.08.08 20:23
|buy
|194
|0.40
|1.2833
|0.0000
|1.2843
|386
|2006.08.08 20:23
|t/p
|194
|0.40
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|40.00
|4227.04
|387
|2006.08.08 20:23
|close
|193
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2867
|-26.00
|4201.04
|388
|2006.08.08 20:23
|close
|192
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2886
|-28.00
|4173.04
|389
|2006.08.08 20:23
|buy
|195
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2881
|390
|2006.08.08 20:24
|buy
|196
|0.20
|1.2833
|0.0000
|1.2843
|391
|2006.08.08 20:24
|buy
|197
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2821
|392
|2006.08.08 20:24
|t/p
|196
|0.20
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|20.00
|4193.04
|393
|2006.08.08 20:24
|t/p
|197
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|40.00
|4233.04
|394
|2006.08.08 20:24
|close
|195
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.2881
|-21.00
|4212.04
|395
|2006.08.08 20:24
|buy
|198
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2857
|396
|2006.08.08 20:24
|buy
|199
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|397
|2006.08.08 20:25
|close
|199
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.2841
|18.00
|4230.04
|398
|2006.08.08 20:25
|close
|198
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2857
|-8.00
|4222.04
|399
|2006.08.08 20:25
|buy
|200
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|400
|2006.08.08 20:25
|t/p
|200
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|10.00
|4232.04
|401
|2006.08.08 20:25
|buy
|201
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2853
|402
|2006.08.08 20:25
|buy
|202
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2838
|403
|2006.08.08 20:25
|t/p
|202
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|20.00
|4252.04
|404
|2006.08.08 20:25
|close
|201
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2853
|-2.00
|4250.04
|405
|2006.08.08 20:25
|buy
|203
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.2850
|406
|2006.08.08 20:25
|buy
|204
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|407
|2006.08.08 20:25
|t/p
|204
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|20.00
|4270.04
|408
|2006.08.08 20:25
|close
|203
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2850
|-13.00
|4257.04
|409
|2006.08.08 20:25
|buy
|205
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|410
|2006.08.08 20:25
|buy
|206
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2824
|411
|2006.08.08 20:25
|t/p
|206
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|20.00
|4277.04
|412
|2006.08.08 20:25
|close
|205
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2841
|-3.00
|4274.04
|413
|2006.08.08 20:25
|buy
|207
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2833
|414
|2006.08.08 20:26
|t/p
|207
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2833
|10.00
|4284.04
|415
|2006.08.08 20:26
|buy
|208
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2844
|416
|2006.08.08 20:26
|buy
|209
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2826
|417
|2006.08.08 20:26
|t/p
|209
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2826
|20.00
|4304.04
|418
|2006.08.08 20:26
|close
|208
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2844
|-6.00
|4298.04
|419
|2006.08.08 20:27
|buy
|210
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|420
|2006.08.08 20:27
|t/p
|210
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|10.00
|4308.04
|421
|2006.08.08 20:27
|buy
|211
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|422
|2006.08.08 20:27
|buy
|212
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|423
|2006.08.08 20:27
|close
|212
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2831
|18.00
|4326.04
|424
|2006.08.08 20:28
|close
|211
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2847
|-8.00
|4318.04
|425
|2006.08.08 20:28
|buy
|213
|0.10
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|426
|2006.08.08 20:29
|t/p
|213
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|10.00
|4328.04
|427
|2006.08.08 20:29
|buy
|214
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|428
|2006.08.08 20:29
|buy
|215
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|429
|2006.08.08 20:30
|close
|215
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2836
|18.00
|4346.04
|430
|2006.08.08 20:30
|close
|214
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2851
|-7.00
|4339.04
|431
|2006.08.08 20:30
|buy
|216
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2843
|432
|2006.08.08 20:33
|buy
|217
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|433
|2006.08.08 20:33
|t/p
|216
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|10.00
|4349.04
|434
|2006.08.08 20:33
|t/p
|217
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|20.00
|4369.04
|435
|2006.08.08 20:33
|buy
|218
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|436
|2006.08.08 20:33
|buy
|219
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|437
|2006.08.08 20:33
|t/p
|219
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|20.00
|4389.04
|438
|2006.08.08 20:33
|close
|218
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|0.00
|4389.04
|439
|2006.08.08 20:34
|buy
|220
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.2848
|440
|2006.08.08 20:34
|buy
|221
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2828
|441
|2006.08.08 20:34
|t/p
|220
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|10.00
|4399.04
|442
|2006.08.08 20:34
|t/p
|221
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2828
|20.00
|4419.04
|443
|2006.08.08 20:34
|buy
|222
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2872
|444
|2006.08.08 20:34
|t/p
|222
|0.10
|1.2872
|0.0000
|1.2872
|10.00
|4429.04
|445
|2006.08.08 20:34
|buy
|223
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|446
|2006.08.08 20:34
|buy
|224
|0.20
|1.2862
|0.0000
|1.2872
|447
|2006.08.08 20:34
|buy
|225
|0.40
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|448
|2006.08.08 20:34
|t/p
|225
|0.40
|1.2851
|0.0000
|1.2851
|40.00
|4469.04
|449
|2006.08.08 20:34
|close
|224
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2872
|-10.00
|4459.04
|450
|2006.08.08 20:35
|close
|223
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2890
|-19.00
|4440.04
|451
|2006.08.08 20:35
|buy
|226
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|452
|2006.08.08 20:35
|buy
|227
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2862
|453
|2006.08.08 20:35
|t/p
|227
|0.20
|1.2862
|0.0000
|1.2862
|20.00
|4460.04
|454
|2006.08.08 20:35
|close
|226
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2883
|-11.00
|4449.04
|455
|2006.08.08 20:35
|buy
|228
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|456
|2006.08.08 20:46
|t/p
|228
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2864
|10.00
|4459.04
|457
|2006.08.08 20:46
|buy
|229
|0.10
|1.2867
|0.0000
|1.2877
|458
|2006.08.08 20:46
|buy
|230
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2859
|459
|2006.08.08 20:46
|t/p
|230
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|20.00
|4479.04
|460
|2006.08.08 20:46
|close
|229
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2877
|-4.00
|4475.04
|461
|2006.08.08 20:46
|buy
|231
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2875
|462
|2006.08.08 20:46
|buy
|232
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2859
|463
|2006.08.08 20:46
|close
|232
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|20.00
|4495.04
|464
|2006.08.08 20:47
|close
|231
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.2875
|-5.00
|4490.04
|465
|2006.08.08 20:47
|buy
|233
|0.10
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|466
|2006.08.08 20:50
|t/p
|233
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|10.00
|4500.04
|467
|2006.08.08 20:50
|buy
|234
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2881
|468
|2006.08.08 20:58
|buy
|235
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|469
|2006.08.08 21:02
|close
|235
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2865
|18.00
|4518.04
|470
|2006.08.08 21:02
|close
|234
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2881
|-8.00
|4510.04
|471
|2006.08.08 21:02
|buy
|236
|0.10
|1.2862
|0.0000
|1.2872
|472
|2006.08.08 21:16
|buy
|237
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|473
|2006.08.08 21:20
|buy
|238
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2841
|474
|2006.08.08 21:24
|t/p
|238
|0.40
|1.2841
|0.0000
|1.2841
|40.00
|4550.04
|475
|2006.08.08 21:24
|close
|237
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2856
|-10.00
|4540.04
|476
|2006.08.08 21:25
|close
|236
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2872
|-20.00
|4520.04
|477
|2006.08.08 21:25
|buy
|239
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.2851
|478
|2006.08.08 23:32
|buy
|240
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|479
|2006.08.09 00:42
|buy
|241
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2821
|480
|2006.08.09 08:14
|t/p
|241
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|40.00
|4560.04
|481
|2006.08.09 08:14
|close
|240
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2836
|-9.73
|4550.31
|482
|2006.08.09 08:14
|close
|239
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2851
|-18.86
|4531.45
|483
|2006.08.09 08:14
|buy
|242
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2835
|484
|2006.08.09 09:01
|t/p
|242
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|10.00
|4541.45
|485
|2006.08.09 09:01
|buy
|243
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2845
|486
|2006.08.09 09:02
|t/p
|243
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2845
|10.00
|4551.45
|487
|2006.08.09 09:02
|buy
|244
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2855
|488
|2006.08.09 10:05
|t/p
|244
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|10.00
|4561.45
|489
|2006.08.09 10:05
|buy
|245
|0.10
|1.2855
|0.0000
|1.2865
|490
|2006.08.09 10:06
|t/p
|245
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2865
|10.00
|4571.45
|491
|2006.08.09 10:06
|buy
|246
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.2875
|492
|2006.08.09 11:58
|t/p
|246
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2875
|10.00
|4581.45
|493
|2006.08.09 11:58
|buy
|247
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2885
|494
|2006.08.09 12:34
|t/p
|247
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|10.00
|4591.45
|495
|2006.08.09 12:34
|buy
|248
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.2895
|496
|2006.08.09 12:45
|t/p
|248
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|10.00
|4601.45
|497
|2006.08.09 12:45
|buy
|249
|0.10
|1.2896
|0.0000
|1.2906
|498
|2006.08.09 13:36
|buy
|250
|0.20
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|499
|2006.08.09 16:13
|close
|250
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2890
|18.00
|4619.45
|500
|2006.08.09 16:13
|close
|249
|0.10
|1.2888
|0.0000
|1.2906
|-8.00
|4611.45
|501
|2006.08.09 16:14
|buy
|251
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|502
|2006.08.09 16:33
|buy
|252
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2884
|503
|2006.08.09 16:51
|t/p
|252
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.2884
|20.00
|4631.45
|504
|2006.08.09 16:51
|close
|251
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2899
|-3.00
|4628.45
|505
|2006.08.09 16:51
|buy
|253
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|506
|2006.08.09 18:04
|t/p
|253
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2891
|10.00
|4638.45
|507
|2006.08.09 18:04
|buy
|254
|0.10
|1.2891
|0.0000
|1.2901
|508
|2006.08.09 19:28
|buy
|255
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2886
|509
|2006.08.09 20:31
|buy
|256
|0.40
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|510
|2006.08.10 00:49
|t/p
|256
|0.40
|1.2871
|0.0000
|1.2871
|29.62
|4668.07
|511
|2006.08.10 00:49
|close
|255
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2886
|-13.19
|4654.88
|512
|2006.08.10 00:49
|close
|254
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2901
|-23.59
|4631.28
|513
|2006.08.10 00:50
|sell
|257
|0.10
|1.2871
|0.0000
|1.2861
|514
|2006.08.10 08:11
|sell
|258
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2877
|515
|2006.08.10 09:02
|sell
|259
|0.40
|1.2902
|0.0000
|1.2892
|516
|2006.08.10 09:08
|t/p
|259
|0.40
|1.2892
|0.0000
|1.2892
|40.00
|4671.28
|517
|2006.08.10 09:08
|close
|258
|0.20
|1.2892
|0.0000
|1.2877
|-10.00
|4661.28
|518
|2006.08.10 09:08
|close
|257
|0.10
|1.2892
|0.0000
|1.2861
|-21.00
|4640.28
|519
|2006.08.10 09:08
|buy
|260
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2903
|520
|2006.08.10 09:08
|t/p
|260
|0.10
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|10.00
|4650.28
|521
|2006.08.10 09:08
|buy
|261
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2914
|522
|2006.08.10 09:24
|buy
|262
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|523
|2006.08.10 09:41
|buy
|263
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2882
|524
|2006.08.10 09:42
|t/p
|263
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|40.00
|4690.28
|525
|2006.08.10 09:42
|close
|262
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2899
|-14.00
|4676.28
|526
|2006.08.10 09:42
|close
|261
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2914
|-26.00
|4650.28
|527
|2006.08.10 09:42
|buy
|264
|0.10
|1.2870
|0.0000
|1.2880
|528
|2006.08.10 09:42
|t/p
|264
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2880
|10.00
|4660.28
|529
|2006.08.10 09:42
|buy
|265
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2890
|530
|2006.08.10 09:42
|t/p
|265
|0.10
|1.2890
|0.0000
|1.2890
|10.00
|4670.28
|531
|2006.08.10 09:42
|buy
|266
|0.10
|1.2911
|0.0000
|1.2921
|532
|2006.08.10 09:42
|buy
|267
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2878
|533
|2006.08.10 09:43
|t/p
|267
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|20.00
|4690.28
|534
|2006.08.10 09:43
|close
|266
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.2921
|-33.00
|4657.28
|535
|2006.08.10 09:43
|buy
|268
|0.10
|1.2877
|0.0000
|1.2887
|536
|2006.08.10 09:50
|buy
|269
|0.20
|1.2861
|0.0000
|1.2871
|537
|2006.08.10 10:11
|buy
|270
|0.40
|1.2846
|0.0000
|1.2856
|538
|2006.08.10 10:28
|t/p
|270
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2856
|40.00
|4697.28
|539
|2006.08.10 10:28
|close
|269
|0.20
|1.2856
|0.0000
|1.2871
|-10.00
|4687.28
|540
|2006.08.10 10:28
|close
|268
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.2887
|-25.00
|4662.28
|541
|2006.08.10 10:28
|sell
|271
|0.10
|1.2856
|0.0000
|1.2846
|542
|2006.08.10 11:19
|sell
|272
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2862
|543
|2006.08.10 11:25
|close
|272
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2862
|18.00
|4680.28
|544
|2006.08.10 11:25
|close
|271
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.2846
|-8.00
|4672.28
|545
|2006.08.10 11:25
|sell
|273
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2853
|546
|2006.08.10 12:54
|t/p
|273
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|10.00
|4682.28
|547
|2006.08.10 12:54
|sell
|274
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2843
|548
|2006.08.10 14:30
|t/p
|274
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|10.00
|4692.28
|549
|2006.08.10 14:30
|sell
|275
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2822
|550
|2006.08.10 14:30
|t/p
|275
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|10.00
|4702.28
|551
|2006.08.10 14:30
|sell
|276
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2811
|552
|2006.08.10 14:30
|sell
|277
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2839
|553
|2006.08.10 14:31
|sell
|278
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2855
|554
|2006.08.10 14:31
|t/p
|278
|0.40
|1.2855
|0.0000
|1.2855
|40.00
|4742.28
|555
|2006.08.10 14:31
|t/p
|277
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|20.00
|4762.28
|556
|2006.08.10 14:31
|close
|276
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2811
|-15.00
|4747.28
|557
|2006.08.10 14:31
|sell
|279
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.2836
|558
|2006.08.10 14:32
|t/p
|279
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|10.00
|4757.28
|559
|2006.08.10 14:32
|sell
|280
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2825
|560
|2006.08.10 14:32
|t/p
|280
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|10.00
|4767.28
|561
|2006.08.10 14:32
|sell
|281
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2811
|562
|2006.08.10 14:32
|sell
|282
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2838
|563
|2006.08.10 14:32
|t/p
|282
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|20.00
|4787.28
|564
|2006.08.10 14:32
|close
|281
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2811
|-14.00
|4773.28
|565
|2006.08.10 14:32
|sell
|283
|0.10
|1.2845
|0.0000
|1.2835
|566
|2006.08.10 14:36
|t/p
|283
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2835
|10.00
|4783.28
|567
|2006.08.10 14:36
|sell
|284
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.2824
|568
|2006.08.10 14:39
|t/p
|284
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|10.00
|4793.28
|569
|2006.08.10 14:39
|sell
|285
|0.10
|1.2824
|0.0000
|1.2814
|570
|2006.08.10 15:02
|sell
|286
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2829
|571
|2006.08.10 15:26
|close
|286
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2829
|18.00
|4811.28
|572
|2006.08.10 15:26
|close
|285
|0.10
|1.2830
|0.0000
|1.2814
|-6.00
|4805.28
|573
|2006.08.10 15:26
|sell
|287
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2823
|574
|2006.08.10 15:38
|t/p
|287
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|10.00
|4815.28
|575
|2006.08.10 15:38
|sell
|288
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.2813
|576
|2006.08.10 16:02
|t/p
|288
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.2813
|10.00
|4825.28
|577
|2006.08.10 16:02
|sell
|289
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.2802
|578
|2006.08.10 16:16
|t/p
|289
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2802
|10.00
|4835.28
|579
|2006.08.10 16:16
|sell
|290
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.2792
|580
|2006.08.10 16:17
|t/p
|290
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|10.00
|4845.28
|581
|2006.08.10 16:17
|sell
|291
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2782
|582
|2006.08.10 16:24
|t/p
|291
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2782
|10.00
|4855.28
|583
|2006.08.10 16:24
|sell
|292
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2771
|584
|2006.08.10 16:35
|t/p
|292
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|10.00
|4865.28
|585
|2006.08.10 16:35
|sell
|293
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2759
|586
|2006.08.10 16:37
|t/p
|293
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2759
|10.00
|4875.28
|587
|2006.08.10 16:37
|sell
|294
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2749
|588
|2006.08.10 17:00
|sell
|295
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.2764
|589
|2006.08.10 17:15
|close
|295
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2764
|18.00
|4893.28
|590
|2006.08.10 17:15
|close
|294
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2749
|-5.00
|4888.28
|591
|2006.08.10 17:15
|sell
|296
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2754
|592
|2006.08.10 17:18
|t/p
|296
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|10.00
|4898.28
|593
|2006.08.10 17:18
|sell
|297
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2742
|594
|2006.08.10 17:25
|sell
|298
|0.20
|1.2767
|0.0000
|1.2757
|595
|2006.08.10 17:41
|t/p
|298
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|20.00
|4918.28
|596
|2006.08.10 17:41
|close
|297
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.2742
|-5.00
|4913.28
|597
|2006.08.10 17:41
|sell
|299
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2746
|598
|2006.08.10 17:51
|sell
|300
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2761
|599
|2006.08.10 17:56
|close
|300
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.2761
|18.00
|4931.28
|600
|2006.08.10 17:56
|close
|299
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2746
|-6.00
|4925.28
|601
|2006.08.10 17:56
|sell
|301
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2755
|602
|2006.08.10 18:25
|sell
|302
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|603
|2006.08.10 18:49
|t/p
|302
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|20.00
|4945.28
|604
|2006.08.10 18:49
|close
|301
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2755
|-5.00
|4940.28
|605
|2006.08.10 18:50
|sell
|303
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2761
|606
|2006.08.10 19:32
|sell
|304
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2776
|607
|2006.08.10 19:53
|close
|304
|0.20
|1.2777
|0.0000
|1.2776
|18.00
|4958.28
|608
|2006.08.10 19:53
|close
|303
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2761
|-6.00
|4952.28
|609
|2006.08.10 19:53
|sell
|305
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2766
|610
|2006.08.10 20:49
|sell
|306
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2783
|611
|2006.08.11 02:09
|close
|306
|0.20
|1.2784
|0.0000
|1.2783
|19.44
|4971.72
|612
|2006.08.11 02:09
|close
|305
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2766
|-7.28
|4964.44
|613
|2006.08.11 02:09
|buy
|307
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2794
|614
|2006.08.11 04:02
|buy
|308
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.2776
|615
|2006.08.11 04:40
|t/p
|308
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.2776
|20.00
|4984.44
|616
|2006.08.11 04:40
|close
|307
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.2794
|-8.00
|4976.44
|617
|2006.08.11 04:41
|sell
|309
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2765
|618
|2006.08.11 05:20
|t/p
|309
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2765
|10.00
|4986.44
|619
|2006.08.11 05:20
|sell
|310
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2755
|620
|2006.08.11 07:05
|sell
|311
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|621
|2006.08.11 07:35
|close
|311
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2770
|18.00
|5004.44
|622
|2006.08.11 07:35
|close
|310
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2755
|-6.00
|4998.44
|623
|2006.08.11 07:35
|sell
|312
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2761
|624
|2006.08.11 08:23
|t/p
|312
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.2761
|10.00
|5008.44
|625
|2006.08.11 08:23
|buy
|313
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2768
|626
|2006.08.11 08:33
|buy
|314
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2752
|627
|2006.08.11 08:33
|close
|314
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2752
|18.00
|5026.44
|628
|2006.08.11 08:33
|close
|313
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2768
|-5.00
|5021.44
|629
|2006.08.11 08:33
|sell
|315
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2737
|630
|2006.08.11 08:38
|sell
|316
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2755
|631
|2006.08.11 09:08
|sell
|317
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|632
|2006.08.11 13:20
|t/p
|317
|0.40
|1.2770
|0.0000
|1.2770
|40.00
|5061.44
|633
|2006.08.11 13:20
|close
|316
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2755
|-10.00
|5051.44
|634
|2006.08.11 13:20
|close
|315
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2737
|-24.00
|5027.44
|635
|2006.08.11 13:21
|buy
|318
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2782
|636
|2006.08.11 14:30
|buy
|319
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2765
|637
|2006.08.11 14:30
|buy
|320
|0.40
|1.2738
|0.0000
|1.2748
|638
|2006.08.11 14:30
|t/p
|320
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|40.00
|5067.44
|639
|2006.08.11 14:30
|close
|319
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2765
|-10.00
|5057.44
|640
|2006.08.11 14:30
|close
|318
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.2782
|-24.00
|5033.44
|641
|2006.08.11 14:30
|sell
|321
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2735
|642
|2006.08.11 14:30
|sell
|322
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2751
|643
|2006.08.11 14:30
|sell
|323
|0.40
|1.2779
|0.0000
|1.2769
|644
|2006.08.11 14:30
|t/p
|323
|0.40
|1.2769
|0.0000
|1.2769
|40.00
|5073.44
|645
|2006.08.11 14:30
|close
|322
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2751
|-6.00
|5067.44
|646
|2006.08.11 14:30
|close
|321
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.2735
|-17.00
|5050.44
|647
|2006.08.11 14:30
|buy
|324
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.2787
|648
|2006.08.11 14:30
|buy
|325
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2751
|649
|2006.08.11 14:30
|t/p
|325
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|20.00
|5070.44
|650
|2006.08.11 14:30
|close
|324
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2787
|-18.00
|5052.44
|651
|2006.08.11 14:30
|buy
|326
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2773
|652
|2006.08.11 14:30
|buy
|327
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2749
|653
|2006.08.11 14:31
|t/p
|327
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2749
|20.00
|5072.44
|654
|2006.08.11 14:31
|close
|326
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2773
|-12.00
|5060.44
|655
|2006.08.11 14:31
|sell
|328
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.2737
|656
|2006.08.11 14:31
|t/p
|328
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2737
|10.00
|5070.44
|657
|2006.08.11 14:31
|sell
|329
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2715
|658
|2006.08.11 14:31
|sell
|330
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2730
|659
|2006.08.11 14:31
|sell
|331
|0.40
|1.2782
|0.0000
|1.2772
|660
|2006.08.11 14:31
|t/p
|331
|0.40
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|40.00
|5110.44
|661
|2006.08.11 14:31
|close
|330
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2730
|18.00
|5128.44
|662
|2006.08.11 14:31
|close
|329
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2715
|-4.00
|5124.44
|663
|2006.08.11 14:31
|sell
|332
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2715
|664
|2006.08.11 14:31
|sell
|333
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2772
|665
|2006.08.11 14:31
|t/p
|333
|0.20
|1.2772
|0.0000
|1.2772
|20.00
|5144.44
|666
|2006.08.11 14:33
|t/p
|332
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|10.00
|5154.44
|667
|2006.08.11 14:33
|sell
|334
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2705
|668
|2006.08.11 14:34
|sell
|335
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2724
|669
|2006.08.11 14:34
|t/p
|335
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2724
|20.00
|5174.44
|670
|2006.08.11 14:34
|close
|334
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2705
|-4.00
|5170.44
|671
|2006.08.11 14:34
|sell
|336
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2708
|672
|2006.08.11 14:40
|sell
|337
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2724
|673
|2006.08.11 14:45
|close
|337
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2724
|18.00
|5188.44
|674
|2006.08.11 14:45
|close
|336
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2708
|-6.00
|5182.44
|675
|2006.08.11 14:45
|sell
|338
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2713
|676
|2006.08.11 15:35
|sell
|339
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2729
|677
|2006.08.11 15:46
|sell
|340
|0.40
|1.2758
|0.0000
|1.2748
|678
|2006.08.11 15:46
|t/p
|340
|0.40
|1.2748
|0.0000
|1.2748
|40.00
|5222.44
|679
|2006.08.11 15:46
|close
|339
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|-10.00
|5212.44
|680
|2006.08.11 15:46
|close
|338
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2713
|-26.00
|5186.44
|681
|2006.08.11 15:46
|sell
|341
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2736
|682
|2006.08.11 16:17
|sell
|342
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2751
|683
|2006.08.11 16:32
|sell
|343
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2767
|684
|2006.08.11 16:40
|t/p
|343
|0.40
|1.2767
|0.0000
|1.2767
|40.00
|5226.44
|685
|2006.08.11 16:40
|close
|342
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2751
|-4.00
|5222.44
|686
|2006.08.11 16:40
|close
|341
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2736
|-17.00
|5205.44
|687
|2006.08.11 16:40
|sell
|344
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2754
|688
|2006.08.11 18:01
|t/p
|344
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|10.00
|5215.44
|689
|2006.08.11 18:01
|buy
|345
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2763
|690
|2006.08.11 18:30
|buy
|346
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2747
|691
|2006.08.11 20:15
|buy
|347
|0.40
|1.2722
|0.0000
|1.2732
|692
|2006.08.11 21:45
|t/p
|347
|0.40
|1.2732
|0.0000
|1.2732
|40.00
|5255.44
|693
|2006.08.11 21:45
|close
|346
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2747
|-10.00
|5245.44
|694
|2006.08.11 21:45
|close
|345
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2763
|-23.00
|5222.44
|695
|2006.08.11 21:45
|sell
|348
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2719
|696
|2006.08.14 00:00
|t/p
|348
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2719
|10.72
|5233.16
|697
|2006.08.14 00:00
|sell
|349
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2702
|698
|2006.08.14 00:35
|sell
|350
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2717
|699
|2006.08.14 01:07
|sell
|351
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2733
|700
|2006.08.14 02:03
|t/p
|351
|0.40
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|40.00
|5273.16
|701
|2006.08.14 02:03
|close
|350
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2717
|-10.00
|5263.16
|702
|2006.08.14 02:03
|close
|349
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.2702
|-21.00
|5242.16
|703
|2006.08.14 11:00
|sell
|352
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2726
|704
|2006.08.14 12:52
|t/p
|352
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|10.00
|5252.16
|705
|2006.08.14 12:52
|sell
|353
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2715
|706
|2006.08.14 13:07
|t/p
|353
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2715
|10.00
|5262.16
|707
|2006.08.14 13:07
|sell
|354
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2705
|708
|2006.08.14 14:49
|sell
|355
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2721
|709
|2006.08.14 15:33
|sell
|356
|0.40
|1.2746
|0.0000
|1.2736
|710
|2006.08.14 15:43
|t/p
|356
|0.40
|1.2736
|0.0000
|1.2736
|40.00
|5302.16
|711
|2006.08.14 15:43
|close
|355
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2721
|-10.00
|5292.16
|712
|2006.08.14 15:43
|close
|354
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2705
|-23.00
|5269.16
|713
|2006.08.14 15:43
|sell
|357
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2728
|714
|2006.08.14 16:21
|sell
|358
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2744
|715
|2006.08.14 16:36
|close
|358
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2744
|18.00
|5287.16
|716
|2006.08.14 16:36
|close
|357
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.2728
|-7.00
|5280.16
|717
|2006.08.14 19:32
|sell
|359
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2717
|718
|2006.08.14 19:58
|t/p
|359
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2717
|10.00
|5290.16
|719
|2006.08.14 19:58
|sell
|360
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.2706
|720
|2006.08.15 02:21
|sell
|361
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2722
|721
|2006.08.15 02:55
|close
|361
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2722
|18.00
|5308.16
|722
|2006.08.15 02:55
|close
|360
|0.10
|1.2725
|0.0000
|1.2706
|-8.28
|5299.88
|723
|2006.08.15 03:43
|sell
|362
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2700
|724
|2006.08.15 03:50
|t/p
|362
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2700
|10.00
|5309.88
|725
|2006.08.15 03:50
|sell
|363
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2690
|726
|2006.08.15 03:54
|sell
|364
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2705
|727
|2006.08.15 05:19
|sell
|365
|0.40
|1.2730
|0.0000
|1.2720
|728
|2006.08.15 08:53
|t/p
|365
|0.40
|1.2720
|0.0000
|1.2720
|40.00
|5349.88
|729
|2006.08.15 08:53
|close
|364
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2705
|-10.00
|5339.88
|730
|2006.08.15 08:53
|close
|363
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2690
|-18.00
|5321.88
|731
|2006.08.15 11:00
|sell
|366
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2710
|732
|2006.08.15 11:04
|t/p
|366
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2710
|10.00
|5331.88
|733
|2006.08.15 11:04
|sell
|367
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2699
|734
|2006.08.15 11:20
|sell
|368
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2714
|735
|2006.08.15 11:26
|t/p
|368
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|20.00
|5351.88
|736
|2006.08.15 11:26
|close
|367
|0.10
|1.2712
|0.0000
|1.2699
|-3.00
|5348.88
|737
|2006.08.15 11:26
|sell
|369
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.2705
|738
|2006.08.15 13:12
|sell
|370
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2721
|739
|2006.08.15 13:52
|close
|370
|0.20
|1.2722
|0.0000
|1.2721
|18.00
|5366.88
|740
|2006.08.15 13:52
|close
|369
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2705
|-5.00
|5361.88
|741
|2006.08.15 13:52
|sell
|371
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2712
|742
|2006.08.15 14:30
|sell
|372
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2754
|743
|2006.08.15 14:30
|t/p
|372
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2754
|20.00
|5381.88
|744
|2006.08.15 14:30
|close
|371
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2712
|-31.00
|5350.88
|745
|2006.08.16 00:00
|buy
|373
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2795
|746
|2006.08.16 08:40
|t/p
|373
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|10.00
|5360.88
|747
|2006.08.16 08:40
|sell
|374
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2785
|748
|2006.08.16 08:46
|t/p
|374
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2785
|10.00
|5370.88
|749
|2006.08.16 08:46
|sell
|375
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|750
|2006.08.16 13:02
|t/p
|375
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2775
|10.00
|5380.88
|751
|2006.08.16 13:02
|sell
|376
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2763
|752
|2006.08.16 13:46
|sell
|377
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2779
|753
|2006.08.16 14:30
|sell
|378
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2797
|754
|2006.08.16 14:30
|t/p
|378
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2797
|40.00
|5420.88
|755
|2006.08.16 14:30
|sell
|379
|0.40
|1.2829
|0.0000
|1.2819
|756
|2006.08.16 14:30
|t/p
|379
|0.40
|1.2819
|0.0000
|1.2819
|40.00
|5460.88
|757
|2006.08.16 14:30
|sell
|380
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2808
|758
|2006.08.16 14:30
|t/p
|380
|0.40
|1.2808
|0.0000
|1.2808
|40.00
|5500.88
|759
|2006.08.16 14:30
|close
|377
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2779
|-24.00
|5476.88
|760
|2006.08.16 14:30
|close
|376
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2763
|-27.00
|5449.88
|761
|2006.08.16 14:30
|sell
|381
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2788
|762
|2006.08.16 14:30
|sell
|382
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2806
|763
|2006.08.16 14:30
|t/p
|382
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2806
|20.00
|5469.88
|764
|2006.08.16 14:30
|close
|381
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.2788
|-3.00
|5466.88
|765
|2006.08.16 14:30
|sell
|383
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2794
|766
|2006.08.16 14:30
|t/p
|383
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2794
|10.00
|5476.88
|767
|2006.08.16 14:30
|sell
|384
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2782
|768
|2006.08.16 14:30
|sell
|385
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2818
|769
|2006.08.16 14:31
|t/p
|385
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2818
|20.00
|5496.88
|770
|2006.08.16 14:31
|close
|384
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.2782
|-18.00
|5478.88
|771
|2006.08.16 14:31
|buy
|386
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|772
|2006.08.16 14:31
|buy
|387
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2825
|773
|2006.08.16 14:31
|t/p
|387
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2825
|20.00
|5498.88
|774
|2006.08.16 14:31
|close
|386
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|0.00
|5498.88
|775
|2006.08.16 14:31
|buy
|388
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|776
|2006.08.16 14:31
|buy
|389
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2792
|777
|2006.08.16 14:31
|t/p
|389
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2792
|20.00
|5518.88
|778
|2006.08.16 14:31
|buy
|390
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|779
|2006.08.16 14:31
|buy
|391
|0.40
|1.2785
|0.0000
|1.2795
|780
|2006.08.16 14:31
|t/p
|390
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|20.00
|5538.88
|781
|2006.08.16 14:31
|t/p
|391
|0.40
|1.2795
|0.0000
|1.2795
|40.00
|5578.88
|782
|2006.08.16 14:31
|close
|388
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2849
|8.00
|5586.88
|783
|2006.08.16 14:31
|sell
|392
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2775
|784
|2006.08.16 14:31
|sell
|393
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2827
|785
|2006.08.16 14:34
|t/p
|393
|0.20
|1.2827
|0.0000
|1.2827
|20.00
|5606.88
|786
|2006.08.16 14:34
|close
|392
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2775
|-41.00
|5565.88
|787
|2006.08.16 14:34
|buy
|394
|0.10
|1.2826
|0.0000
|1.2836
|788
|2006.08.16 14:36
|t/p
|394
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|10.00
|5575.88
|789
|2006.08.16 14:36
|buy
|395
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|790
|2006.08.16 14:51
|t/p
|395
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2847
|10.00
|5585.88
|791
|2006.08.16 14:51
|buy
|396
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2857
|792
|2006.08.16 15:16
|t/p
|396
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|10.00
|5595.88
|793
|2006.08.16 15:16
|buy
|397
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.2869
|794
|2006.08.16 16:30
|buy
|398
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2854
|795
|2006.08.16 16:35
|t/p
|398
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2854
|20.00
|5615.88
|796
|2006.08.16 16:35
|close
|397
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2869
|-5.00
|5610.88
|797
|2006.08.16 16:35
|buy
|399
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.2864
|798
|2006.08.16 20:40
|buy
|400
|0.20
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|799
|2006.08.17 01:59
|close
|400
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2849
|12.81
|5623.69
|800
|2006.08.17 01:59
|close
|399
|0.10
|1.2847
|0.0000
|1.2864
|-9.59
|5614.10
|801
|2006.08.17 10:00
|buy
|401
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.2879
|802
|2006.08.17 13:46
|t/p
|401
|0.10
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|10.00
|5624.10
|803
|2006.08.17 13:46
|buy
|402
|0.10
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|804
|2006.08.17 14:36
|buy
|403
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2876
|805
|2006.08.17 14:48
|close
|403
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2876
|18.00
|5642.10
|806
|2006.08.17 14:48
|close
|402
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2891
|-6.00
|5636.10
|807
|2006.08.17 14:48
|buy
|404
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.2885
|808
|2006.08.17 16:29
|buy
|405
|0.20
|1.2860
|0.0000
|1.2870
|809
|2006.08.17 17:08
|close
|405
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.2870
|18.00
|5654.10
|810
|2006.08.17 17:08
|close
|404
|0.10
|1.2868
|0.0000
|1.2885
|-7.00
|5647.10
|811
|2006.08.18 03:22
|sell
|406
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2809
|812
|2006.08.18 07:25
|sell
|407
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.2825
|813
|2006.08.18 10:05
|close
|407
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2825
|18.00
|5665.10
|814
|2006.08.18 10:05
|close
|406
|0.10
|1.2828
|0.0000
|1.2809
|-9.00
|5656.10
|815
|2006.08.18 10:06
|buy
|408
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2837
|816
|2006.08.18 10:32
|t/p
|408
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2837
|10.00
|5666.10
|817
|2006.08.18 10:32
|buy
|409
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|818
|2006.08.18 12:55
|buy
|410
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2831
|819
|2006.08.18 13:26
|buy
|411
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2816
|820
|2006.08.18 15:34
|t/p
|411
|0.40
|1.2816
|0.0000
|1.2816
|40.00
|5706.10
|821
|2006.08.18 15:34
|close
|410
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2831
|-10.00
|5696.10
|822
|2006.08.18 15:34
|close
|409
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.2847
|-20.00
|5676.10
|823
|2006.08.18 15:34
|sell
|412
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2806
|824
|2006.08.18 15:48
|sell
|413
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2822
|825
|2006.08.18 15:49
|close
|413
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2822
|18.00
|5694.10
|826
|2006.08.18 15:49
|close
|412
|0.10
|1.2827
|0.0000
|1.2806
|-11.00
|5683.10
|827
|2006.08.18 15:49
|buy
|414
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.2839
|828
|2006.08.18 15:49
|t/p
|414
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2839
|10.00
|5693.10
|829
|2006.08.18 15:49
|buy
|415
|0.10
|1.2839
|0.0000
|1.2849
|830
|2006.08.18 15:50
|buy
|416
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2834
|831
|2006.08.18 15:50
|t/p
|416
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2834
|20.00
|5713.10
|832
|2006.08.18 15:50
|close
|415
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.2849
|-4.00
|5709.10
|833
|2006.08.18 15:50
|buy
|417
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.2843
|834
|2006.08.18 15:55
|t/p
|417
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2843
|10.00
|5719.10
|835
|2006.08.18 15:55
|buy
|418
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2853
|836
|2006.08.18 16:03
|buy
|419
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2838
|837
|2006.08.18 16:14
|buy
|420
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2822
|838
|2006.08.18 20:37
|t/p
|420
|0.40
|1.2822
|0.0000
|1.2822
|40.00
|5759.10
|839
|2006.08.18 20:37
|close
|419
|0.20
|1.2824
|0.0000
|1.2838
|-8.00
|5751.10
|840
|2006.08.18 20:37
|close
|418
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.2853
|-22.00
|5729.10
|841
|2006.08.18 20:37
|buy
|421
|0.10
|1.2822
|0.0000
|1.2832
|842
|2006.08.21 00:12
|t/p
|421
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|9.13
|5738.23
|843
|2006.08.21 00:12
|buy
|422
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.2842
|844
|2006.08.21 02:53
|t/p
|422
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|10.00
|5748.23
|845
|2006.08.21 02:53
|buy
|423
|0.10
|1.2843
|0.0000
|1.2853
|846
|2006.08.21 03:06
|t/p
|423
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2853
|10.00
|5758.23
|847
|2006.08.21 03:06
|buy
|424
|0.10
|1.2853
|0.0000
|1.2863
|848
|2006.08.21 03:17
|t/p
|424
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2863
|10.00
|5768.23
|849
|2006.08.21 03:17
|buy
|425
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.2873
|850
|2006.08.21 03:46
|t/p
|425
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2873
|10.00
|5778.23
|851
|2006.08.21 03:46
|buy
|426
|0.10
|1.2873
|0.0000
|1.2883
|852
|2006.08.21 08:54
|t/p
|426
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2883
|10.00
|5788.23
|853
|2006.08.21 08:54
|buy
|427
|0.10
|1.2883
|0.0000
|1.2893
|854
|2006.08.21 09:23
|t/p
|427
|0.10
|1.2893
|0.0000
|1.2893
|10.00
|5798.23
|855
|2006.08.21 09:23
|buy
|428
|0.10
|1.2894
|0.0000
|1.2904
|856
|2006.08.21 10:09
|t/p
|428
|0.10
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|10.00
|5808.23
|857
|2006.08.21 10:09
|buy
|429
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2915
|858
|2006.08.21 10:27
|buy
|430
|0.20
|1.2890
|0.0000
|1.2900
|859
|2006.08.21 10:44
|close
|430
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2900
|18.00
|5826.23
|860
|2006.08.21 10:44
|close
|429
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2915
|-7.00
|5819.23
|861
|2006.08.21 10:44
|buy
|431
|0.10
|1.2897
|0.0000
|1.2907
|862
|2006.08.21 13:40
|buy
|432
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2891
|863
|2006.08.21 13:54
|close
|432
|0.20
|1.2890
|0.0000
|1.2891
|18.00
|5837.23
|864
|2006.08.21 13:54
|close
|431
|0.10
|1.2889
|0.0000
|1.2907
|-8.00
|5829.23
|865
|2006.08.21 13:56
|sell
|433
|0.10
|1.2887
|0.0000
|1.2877
|866
|2006.08.21 14:08
|sell
|434
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2892
|867
|2006.08.21 14:09
|sell
|435
|0.40
|1.2918
|0.0000
|1.2908
|868
|2006.08.21 14:22
|t/p
|435
|0.40
|1.2908
|0.0000
|1.2908
|40.00
|5869.23
|869
|2006.08.21 14:22
|close
|434
|0.20
|1.2906
|0.0000
|1.2892
|-8.00
|5861.23
|870
|2006.08.21 14:22
|close
|433
|0.10
|1.2909
|0.0000
|1.2877
|-22.00
|5839.23
|871
|2006.08.21 14:23
|sell
|436
|0.10
|1.2908
|0.0000
|1.2898
|872
|2006.08.21 14:51
|t/p
|436
|0.10
|1.2898
|0.0000
|1.2898
|10.00
|5849.23
|873
|2006.08.21 14:51
|sell
|437
|0.10
|1.2899
|0.0000
|1.2889
|874
|2006.08.21 15:57
|sell
|438
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2904
|875
|2006.08.21 16:00
|sell
|439
|0.40
|1.2930
|0.0000
|1.2920
|876
|2006.08.21 16:59
|t/p
|439
|0.40
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|40.00
|5889.23
|877
|2006.08.21 16:59
|close
|438
|0.20
|1.2918
|0.0000
|1.2904
|-8.00
|5881.23
|878
|2006.08.21 17:00
|close
|437
|0.10
|1.2919
|0.0000
|1.2889
|-20.00
|5861.23
|879
|2006.08.21 17:00
|buy
|440
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.2930
|880
|2006.08.21 18:06
|buy
|441
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2915
|881
|2006.08.21 22:14
|buy
|442
|0.40
|1.2889
|0.0000
|1.2899
|882
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|442
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2899
|-902.20
|4959.03
|883
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|441
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2915
|-483.10
|4475.93
|884
|2006.10.30 23:59
|close at stop
|440
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2930
|-256.55
|4219.38