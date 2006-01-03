|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|1 Ora (H1) 1999.01.08 17:00 - 2006.11.17 20:00 (2006.01.02 - 2006.11.21)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|Name_Expert="Magic RSI"; Lots=0.1; PrefSettings=true; lStopLoss=20; sStopLoss=20; lTakeProfit=20; sTakeProfit=20; Profit=90; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav";
|Barre sotto esame
|48399
|Ticks adoperati per il modello
|13342000
|Qualita' del modello
|89.81%
|Deposito iniziale
|3000.00
|Profitto totale netto
|1620.15
|Profitto lordo
|12195.64
|Perdita lorda
|-10575.49
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.15
|Ricompensa attesa
|1.49
|Drawdown assoluto
|232.42
|Drawdown massimo (%)
|427.43 (11.45%)
|Relative drawdown
|11.45% (427.43)
|Operazioni totali
|1091
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|553 (52.98%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|538 (58.92%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|610 (55.91%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|481 (44.09%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|22.16
|operazione in perdita
|-24.59
|Media
|operazione con profito
|19.99
|operazione in perdita
|-21.99
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|13 (260.00)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|6 (-132.00)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|260.00 (13)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-132.00 (6)
|Media
|vincite consecutive
|2
|perdite consecutive
|2
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2006.01.02 05:41
|buy
|1
|0.10
|1.1833
|1.1811
|1.1853
|2
|2006.01.02 08:17
|t/p
|1
|0.10
|1.1853
|1.1811
|1.1853
|20.00
|3020.00
|3
|2006.01.02 08:21
|sell
|2
|0.10
|1.1862
|1.1884
|1.1842
|4
|2006.01.02 08:46
|t/p
|2
|0.10
|1.1842
|1.1884
|1.1842
|20.00
|3040.00
|5
|2006.01.02 12:31
|buy
|3
|0.10
|1.1829
|1.1807
|1.1849
|6
|2006.01.02 16:28
|s/l
|3
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1849
|-22.00
|3018.00
|7
|2006.01.02 16:28
|buy
|4
|0.10
|1.1804
|1.1782
|1.1824
|8
|2006.01.02 17:40
|t/p
|4
|0.10
|1.1824
|1.1782
|1.1824
|20.00
|3038.00
|9
|2006.01.02 17:41
|buy
|5
|0.10
|1.1818
|1.1796
|1.1838
|10
|2006.01.03 00:14
|t/p
|5
|0.10
|1.1838
|1.1796
|1.1838
|19.14
|3057.14
|11
|2006.01.03 01:55
|sell
|6
|0.10
|1.1858
|1.1880
|1.1838
|12
|2006.01.03 02:25
|s/l
|6
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1838
|-22.00
|3035.14
|13
|2006.01.03 02:25
|sell
|7
|0.10
|1.1879
|1.1901
|1.1859
|14
|2006.01.03 05:09
|s/l
|7
|0.10
|1.1901
|1.1901
|1.1859
|-22.00
|3013.14
|15
|2006.01.03 05:09
|sell
|8
|0.10
|1.1900
|1.1922
|1.1880
|16
|2006.01.03 06:41
|t/p
|8
|0.10
|1.1880
|1.1922
|1.1880
|20.00
|3033.14
|17
|2006.01.03 13:22
|buy
|9
|0.10
|1.1870
|1.1848
|1.1890
|18
|2006.01.03 14:22
|t/p
|9
|0.10
|1.1890
|1.1848
|1.1890
|20.00
|3053.14
|19
|2006.01.03 14:31
|sell
|10
|0.10
|1.1907
|1.1929
|1.1887
|20
|2006.01.03 14:42
|s/l
|10
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.1887
|-22.00
|3031.14
|21
|2006.01.03 14:42
|sell
|11
|0.10
|1.1927
|1.1949
|1.1907
|22
|2006.01.03 15:01
|s/l
|11
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.1907
|-22.00
|3009.14
|23
|2006.01.03 15:01
|sell
|12
|0.10
|1.1947
|1.1969
|1.1927
|24
|2006.01.03 15:18
|s/l
|12
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.1927
|-22.00
|2987.14
|25
|2006.01.03 15:18
|sell
|13
|0.10
|1.1967
|1.1989
|1.1947
|26
|2006.01.03 15:21
|t/p
|13
|0.10
|1.1947
|1.1989
|1.1947
|20.00
|3007.14
|27
|2006.01.03 15:21
|sell
|14
|0.10
|1.1945
|1.1967
|1.1925
|28
|2006.01.03 15:26
|s/l
|14
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1925
|-22.00
|2985.14
|29
|2006.01.03 15:26
|sell
|15
|0.10
|1.1965
|1.1987
|1.1945
|30
|2006.01.03 15:55
|s/l
|15
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.1945
|-22.00
|2963.14
|31
|2006.01.03 15:55
|sell
|16
|0.10
|1.1985
|1.2007
|1.1965
|32
|2006.01.03 16:13
|t/p
|16
|0.10
|1.1965
|1.2007
|1.1965
|20.00
|2983.14
|33
|2006.01.03 16:28
|sell
|17
|0.10
|1.1976
|1.1998
|1.1956
|34
|2006.01.03 19:02
|s/l
|17
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1956
|-22.00
|2961.14
|35
|2006.01.03 19:02
|sell
|18
|0.10
|1.1999
|1.2021
|1.1979
|36
|2006.01.03 19:34
|s/l
|18
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1979
|-22.00
|2939.14
|37
|2006.01.03 19:34
|sell
|19
|0.10
|1.2022
|1.2044
|1.2002
|38
|2006.01.04 00:43
|s/l
|19
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2002
|-21.28
|2917.86
|39
|2006.01.04 00:43
|sell
|20
|0.10
|1.2042
|1.2064
|1.2022
|40
|2006.01.04 02:08
|s/l
|20
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2022
|-22.00
|2895.86
|41
|2006.01.04 02:08
|sell
|21
|0.10
|1.2064
|1.2086
|1.2044
|42
|2006.01.04 03:13
|s/l
|21
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2044
|-22.00
|2873.86
|43
|2006.01.04 03:13
|sell
|22
|0.10
|1.2084
|1.2106
|1.2064
|44
|2006.01.04 04:04
|t/p
|22
|0.10
|1.2064
|1.2106
|1.2064
|20.00
|2893.86
|45
|2006.01.04 07:07
|buy
|23
|0.10
|1.2037
|1.2015
|1.2057
|46
|2006.01.04 07:43
|t/p
|23
|0.10
|1.2057
|1.2015
|1.2057
|20.00
|2913.86
|47
|2006.01.04 08:00
|buy
|24
|0.10
|1.2044
|1.2022
|1.2064
|48
|2006.01.04 09:19
|t/p
|24
|0.10
|1.2064
|1.2022
|1.2064
|20.00
|2933.86
|49
|2006.01.04 12:02
|sell
|25
|0.10
|1.2071
|1.2093
|1.2051
|50
|2006.01.04 12:36
|s/l
|25
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2051
|-22.00
|2911.86
|51
|2006.01.04 12:36
|sell
|26
|0.10
|1.2092
|1.2114
|1.2072
|52
|2006.01.04 12:39
|s/l
|26
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2072
|-22.00
|2889.86
|53
|2006.01.04 12:39
|sell
|27
|0.10
|1.2113
|1.2135
|1.2093
|54
|2006.01.04 12:47
|t/p
|27
|0.10
|1.2093
|1.2135
|1.2093
|20.00
|2909.86
|55
|2006.01.04 12:47
|sell
|28
|0.10
|1.2091
|1.2113
|1.2071
|56
|2006.01.04 14:48
|t/p
|28
|0.10
|1.2071
|1.2113
|1.2071
|20.00
|2929.86
|57
|2006.01.04 17:24
|sell
|29
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.2097
|58
|2006.01.04 18:02
|s/l
|29
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2097
|-22.00
|2907.86
|59
|2006.01.04 18:02
|sell
|30
|0.10
|1.2138
|1.2160
|1.2118
|60
|2006.01.04 19:58
|t/p
|30
|0.10
|1.2118
|1.2160
|1.2118
|20.00
|2927.86
|61
|2006.01.05 04:47
|buy
|31
|0.10
|1.2098
|1.2076
|1.2118
|62
|2006.01.05 10:51
|s/l
|31
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2118
|-22.00
|2905.86
|63
|2006.01.05 11:07
|buy
|32
|0.10
|1.2071
|1.2049
|1.2091
|64
|2006.01.05 11:25
|t/p
|32
|0.10
|1.2091
|1.2049
|1.2091
|20.00
|2925.86
|65
|2006.01.05 17:42
|sell
|33
|0.10
|1.2109
|1.2131
|1.2089
|66
|2006.01.06 01:37
|t/p
|33
|0.10
|1.2089
|1.2131
|1.2089
|20.72
|2946.57
|67
|2006.01.06 09:02
|sell
|34
|0.10
|1.2098
|1.2120
|1.2078
|68
|2006.01.06 13:31
|s/l
|34
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2078
|-22.00
|2924.57
|69
|2006.01.06 13:31
|sell
|35
|0.10
|1.2123
|1.2145
|1.2103
|70
|2006.01.06 13:36
|t/p
|35
|0.10
|1.2103
|1.2145
|1.2103
|20.00
|2944.57
|71
|2006.01.06 13:36
|sell
|36
|0.10
|1.2101
|1.2123
|1.2081
|72
|2006.01.06 13:42
|s/l
|36
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2081
|-22.00
|2922.57
|73
|2006.01.06 13:42
|sell
|37
|0.10
|1.2124
|1.2146
|1.2104
|74
|2006.01.06 13:43
|t/p
|37
|0.10
|1.2104
|1.2146
|1.2104
|20.00
|2942.57
|75
|2006.01.06 13:43
|sell
|38
|0.10
|1.2102
|1.2124
|1.2082
|76
|2006.01.06 13:46
|s/l
|38
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2082
|-22.00
|2920.57
|77
|2006.01.06 13:46
|sell
|39
|0.10
|1.2123
|1.2145
|1.2103
|78
|2006.01.06 13:49
|s/l
|39
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2103
|-22.00
|2898.57
|79
|2006.01.06 13:49
|sell
|40
|0.10
|1.2143
|1.2165
|1.2123
|80
|2006.01.06 13:51
|s/l
|40
|0.10
|1.2165
|1.2165
|1.2123
|-22.00
|2876.57
|81
|2006.01.06 13:51
|sell
|41
|0.10
|1.2164
|1.2186
|1.2144
|82
|2006.01.06 14:25
|t/p
|41
|0.10
|1.2144
|1.2186
|1.2144
|20.00
|2896.57
|83
|2006.01.08 23:12
|buy
|42
|0.10
|1.2138
|1.2116
|1.2158
|84
|2006.01.09 07:26
|s/l
|42
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2158
|-22.86
|2873.71
|85
|2006.01.09 07:26
|buy
|43
|0.10
|1.2118
|1.2096
|1.2138
|86
|2006.01.09 08:37
|s/l
|43
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2138
|-22.00
|2851.71
|87
|2006.01.09 08:37
|buy
|44
|0.10
|1.2097
|1.2075
|1.2117
|88
|2006.01.09 09:09
|s/l
|44
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2117
|-22.00
|2829.71
|89
|2006.01.09 09:09
|buy
|45
|0.10
|1.2075
|1.2053
|1.2095
|90
|2006.01.09 10:03
|t/p
|45
|0.10
|1.2095
|1.2053
|1.2095
|20.00
|2849.71
|91
|2006.01.09 11:07
|buy
|46
|0.10
|1.2076
|1.2054
|1.2096
|92
|2006.01.09 16:18
|s/l
|46
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2096
|-22.00
|2827.71
|93
|2006.01.09 16:18
|buy
|47
|0.10
|1.2054
|1.2032
|1.2074
|94
|2006.01.09 16:35
|t/p
|47
|0.10
|1.2074
|1.2032
|1.2074
|20.00
|2847.71
|95
|2006.01.09 16:43
|buy
|48
|0.10
|1.2062
|1.2040
|1.2082
|96
|2006.01.09 17:38
|t/p
|48
|0.10
|1.2082
|1.2040
|1.2082
|20.00
|2867.71
|97
|2006.01.10 00:01
|buy
|49
|0.10
|1.2067
|1.2045
|1.2087
|98
|2006.01.10 02:32
|s/l
|49
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2087
|-22.00
|2845.71
|99
|2006.01.10 07:28
|buy
|50
|0.10
|1.2051
|1.2029
|1.2071
|100
|2006.01.10 08:07
|t/p
|50
|0.10
|1.2071
|1.2029
|1.2071
|20.00
|2865.71
|101
|2006.01.10 08:11
|sell
|51
|0.10
|1.2078
|1.2100
|1.2058
|102
|2006.01.10 10:12
|s/l
|51
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2058
|-22.00
|2843.71
|103
|2006.01.10 10:12
|sell
|52
|0.10
|1.2099
|1.2121
|1.2079
|104
|2006.01.10 12:22
|t/p
|52
|0.10
|1.2079
|1.2121
|1.2079
|20.00
|2863.71
|105
|2006.01.10 14:34
|buy
|53
|0.10
|1.2042
|1.2020
|1.2062
|106
|2006.01.10 14:54
|t/p
|53
|0.10
|1.2062
|1.2020
|1.2062
|20.00
|2883.71
|107
|2006.01.10 22:24
|buy
|54
|0.10
|1.2057
|1.2035
|1.2077
|108
|2006.01.11 02:38
|t/p
|54
|0.10
|1.2077
|1.2035
|1.2077
|19.14
|2902.85
|109
|2006.01.11 02:38
|sell
|55
|0.10
|1.2077
|1.2099
|1.2057
|110
|2006.01.11 05:47
|t/p
|55
|0.10
|1.2057
|1.2099
|1.2057
|20.00
|2922.85
|111
|2006.01.11 09:03
|buy
|56
|0.10
|1.2046
|1.2024
|1.2066
|112
|2006.01.11 10:36
|t/p
|56
|0.10
|1.2066
|1.2024
|1.2066
|20.00
|2942.85
|113
|2006.01.11 11:41
|sell
|57
|0.10
|1.2080
|1.2102
|1.2060
|114
|2006.01.11 12:35
|s/l
|57
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2060
|-22.00
|2920.85
|115
|2006.01.11 12:35
|sell
|58
|0.10
|1.2101
|1.2123
|1.2081
|116
|2006.01.11 13:44
|t/p
|58
|0.10
|1.2081
|1.2123
|1.2081
|20.00
|2940.85
|117
|2006.01.11 13:49
|sell
|59
|0.10
|1.2086
|1.2108
|1.2066
|118
|2006.01.11 14:27
|s/l
|59
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2066
|-22.00
|2918.85
|119
|2006.01.11 14:27
|sell
|60
|0.10
|1.2108
|1.2130
|1.2088
|120
|2006.01.11 16:49
|s/l
|60
|0.10
|1.2130
|1.2130
|1.2088
|-22.00
|2896.85
|121
|2006.01.12 01:52
|sell
|61
|0.10
|1.2159
|1.2181
|1.2139
|122
|2006.01.12 04:51
|t/p
|61
|0.10
|1.2139
|1.2181
|1.2139
|20.00
|2916.85
|123
|2006.01.12 10:05
|buy
|62
|0.10
|1.2135
|1.2113
|1.2155
|124
|2006.01.12 10:18
|t/p
|62
|0.10
|1.2155
|1.2113
|1.2155
|20.00
|2936.85
|125
|2006.01.12 12:14
|buy
|63
|0.10
|1.2124
|1.2102
|1.2144
|126
|2006.01.12 13:31
|s/l
|63
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2144
|-22.00
|2914.85
|127
|2006.01.12 13:31
|buy
|64
|0.10
|1.2104
|1.2082
|1.2124
|128
|2006.01.12 13:37
|t/p
|64
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2124
|20.00
|2934.85
|129
|2006.01.12 13:37
|buy
|65
|0.10
|1.2129
|1.2107
|1.2149
|130
|2006.01.12 13:40
|s/l
|65
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2149
|-22.00
|2912.85
|131
|2006.01.12 13:40
|buy
|66
|0.10
|1.2108
|1.2086
|1.2128
|132
|2006.01.12 14:00
|s/l
|66
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2128
|-22.00
|2890.85
|133
|2006.01.12 14:00
|buy
|67
|0.10
|1.2085
|1.2063
|1.2105
|134
|2006.01.12 14:03
|s/l
|67
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.2105
|-22.00
|2868.85
|135
|2006.01.12 14:03
|buy
|68
|0.10
|1.2065
|1.2043
|1.2085
|136
|2006.01.12 14:07
|s/l
|68
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2085
|-22.00
|2846.85
|137
|2006.01.12 14:07
|buy
|69
|0.10
|1.2045
|1.2023
|1.2065
|138
|2006.01.12 14:11
|t/p
|69
|0.10
|1.2065
|1.2023
|1.2065
|20.00
|2866.85
|139
|2006.01.12 14:11
|buy
|70
|0.10
|1.2067
|1.2045
|1.2087
|140
|2006.01.12 14:28
|s/l
|70
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2087
|-22.00
|2844.85
|141
|2006.01.12 14:28
|buy
|71
|0.10
|1.2046
|1.2024
|1.2066
|142
|2006.01.12 14:29
|s/l
|71
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2066
|-22.00
|2822.85
|143
|2006.01.12 14:29
|buy
|72
|0.10
|1.2025
|1.2003
|1.2045
|144
|2006.01.12 17:04
|t/p
|72
|0.10
|1.2045
|1.2003
|1.2045
|20.00
|2842.85
|145
|2006.01.12 19:07
|buy
|73
|0.10
|1.2028
|1.2006
|1.2048
|146
|2006.01.12 23:21
|t/p
|73
|0.10
|1.2048
|1.2006
|1.2048
|20.00
|2862.85
|147
|2006.01.13 06:16
|sell
|74
|0.10
|1.2053
|1.2075
|1.2033
|148
|2006.01.13 07:32
|s/l
|74
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2033
|-22.00
|2840.85
|149
|2006.01.13 07:32
|sell
|75
|0.10
|1.2073
|1.2095
|1.2053
|150
|2006.01.13 11:03
|t/p
|75
|0.10
|1.2053
|1.2095
|1.2053
|20.00
|2860.85
|151
|2006.01.13 13:00
|buy
|76
|0.10
|1.2040
|1.2018
|1.2060
|152
|2006.01.13 13:32
|t/p
|76
|0.10
|1.2060
|1.2018
|1.2060
|20.00
|2880.85
|153
|2006.01.13 17:11
|sell
|77
|0.10
|1.2113
|1.2135
|1.2093
|154
|2006.01.13 17:39
|s/l
|77
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2093
|-22.00
|2858.85
|155
|2006.01.13 17:39
|sell
|78
|0.10
|1.2134
|1.2156
|1.2114
|156
|2006.01.15 23:00
|s/l
|78
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2114
|-22.00
|2836.85
|157
|2006.01.16 13:07
|buy
|79
|0.10
|1.2122
|1.2100
|1.2142
|158
|2006.01.17 00:57
|s/l
|79
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2142
|-22.86
|2813.98
|159
|2006.01.17 00:57
|buy
|80
|0.10
|1.2099
|1.2077
|1.2119
|160
|2006.01.17 00:58
|s/l
|80
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2119
|-22.00
|2791.98
|161
|2006.01.17 00:58
|buy
|81
|0.10
|1.2077
|1.2055
|1.2097
|162
|2006.01.17 01:48
|t/p
|81
|0.10
|1.2097
|1.2055
|1.2097
|20.00
|2811.98
|163
|2006.01.17 06:28
|sell
|82
|0.10
|1.2122
|1.2144
|1.2102
|164
|2006.01.17 07:28
|s/l
|82
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2102
|-22.00
|2789.98
|165
|2006.01.17 07:28
|sell
|83
|0.10
|1.2144
|1.2166
|1.2124
|166
|2006.01.17 08:33
|t/p
|83
|0.10
|1.2124
|1.2166
|1.2124
|20.00
|2809.98
|167
|2006.01.17 08:55
|sell
|84
|0.10
|1.2136
|1.2158
|1.2116
|168
|2006.01.17 09:44
|t/p
|84
|0.10
|1.2116
|1.2158
|1.2116
|20.00
|2829.98
|169
|2006.01.17 11:41
|buy
|85
|0.10
|1.2072
|1.2050
|1.2092
|170
|2006.01.17 12:37
|t/p
|85
|0.10
|1.2092
|1.2050
|1.2092
|20.00
|2849.98
|171
|2006.01.17 18:28
|sell
|86
|0.10
|1.2089
|1.2111
|1.2069
|172
|2006.01.17 20:28
|s/l
|86
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2069
|-22.00
|2827.98
|173
|2006.01.17 20:28
|sell
|87
|0.10
|1.2110
|1.2132
|1.2090
|174
|2006.01.18 01:15
|t/p
|87
|0.10
|1.2090
|1.2132
|1.2090
|20.72
|2848.70
|175
|2006.01.18 08:53
|sell
|88
|0.10
|1.2147
|1.2169
|1.2127
|176
|2006.01.18 09:07
|t/p
|88
|0.10
|1.2127
|1.2169
|1.2127
|20.00
|2868.70
|177
|2006.01.18 14:35
|sell
|89
|0.10
|1.2156
|1.2178
|1.2136
|178
|2006.01.18 15:02
|t/p
|89
|0.10
|1.2136
|1.2178
|1.2136
|20.00
|2888.70
|179
|2006.01.18 23:00
|sell
|90
|0.10
|1.2121
|1.2143
|1.2101
|180
|2006.01.19 00:20
|t/p
|90
|0.10
|1.2101
|1.2143
|1.2101
|22.16
|2910.86
|181
|2006.01.19 06:27
|sell
|91
|0.10
|1.2109
|1.2131
|1.2089
|182
|2006.01.19 07:28
|t/p
|91
|0.10
|1.2089
|1.2131
|1.2089
|20.00
|2930.86
|183
|2006.01.19 08:35
|buy
|92
|0.10
|1.2075
|1.2053
|1.2095
|184
|2006.01.19 14:10
|s/l
|92
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2095
|-22.00
|2908.86
|185
|2006.01.19 14:10
|buy
|93
|0.10
|1.2055
|1.2033
|1.2075
|186
|2006.01.19 14:44
|t/p
|93
|0.10
|1.2075
|1.2033
|1.2075
|20.00
|2928.86
|187
|2006.01.20 02:14
|buy
|94
|0.10
|1.2078
|1.2056
|1.2098
|188
|2006.01.20 08:38
|s/l
|94
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2098
|-22.00
|2906.86
|189
|2006.01.20 08:38
|buy
|95
|0.10
|1.2042
|1.2020
|1.2062
|190
|2006.01.20 08:40
|t/p
|95
|0.10
|1.2062
|1.2020
|1.2062
|20.00
|2926.86
|191
|2006.01.20 14:12
|sell
|96
|0.10
|1.2100
|1.2122
|1.2080
|192
|2006.01.20 14:51
|t/p
|96
|0.10
|1.2080
|1.2122
|1.2080
|20.00
|2946.86
|193
|2006.01.20 17:04
|sell
|97
|0.10
|1.2106
|1.2128
|1.2086
|194
|2006.01.20 18:49
|s/l
|97
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2086
|-22.00
|2924.86
|195
|2006.01.20 18:49
|sell
|98
|0.10
|1.2127
|1.2149
|1.2107
|196
|2006.01.22 23:08
|s/l
|98
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2107
|-22.00
|2902.86
|197
|2006.01.22 23:08
|sell
|99
|0.10
|1.2148
|1.2170
|1.2128
|198
|2006.01.22 23:54
|s/l
|99
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2128
|-22.00
|2880.86
|199
|2006.01.22 23:54
|sell
|100
|0.10
|1.2169
|1.2191
|1.2149
|200
|2006.01.23 00:41
|s/l
|100
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2149
|-21.28
|2859.58
|201
|2006.01.23 00:41
|sell
|101
|0.10
|1.2190
|1.2212
|1.2170
|202
|2006.01.23 00:41
|s/l
|101
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2170
|-22.00
|2837.58
|203
|2006.01.23 00:41
|sell
|102
|0.10
|1.2212
|1.2234
|1.2192
|204
|2006.01.23 00:42
|s/l
|102
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2192
|-22.00
|2815.58
|205
|2006.01.23 00:42
|sell
|103
|0.10
|1.2234
|1.2256
|1.2214
|206
|2006.01.23 00:57
|t/p
|103
|0.10
|1.2214
|1.2256
|1.2214
|20.00
|2835.58
|207
|2006.01.23 00:57
|sell
|104
|0.10
|1.2211
|1.2233
|1.2191
|208
|2006.01.23 01:19
|s/l
|104
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2191
|-22.00
|2813.58
|209
|2006.01.23 01:19
|sell
|105
|0.10
|1.2231
|1.2253
|1.2211
|210
|2006.01.23 03:53
|s/l
|105
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2211
|-22.00
|2791.58
|211
|2006.01.23 03:53
|sell
|106
|0.10
|1.2253
|1.2275
|1.2233
|212
|2006.01.23 04:14
|t/p
|106
|0.10
|1.2233
|1.2275
|1.2233
|20.00
|2811.58
|213
|2006.01.23 09:36
|sell
|107
|0.10
|1.2251
|1.2273
|1.2231
|214
|2006.01.23 10:36
|s/l
|107
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2231
|-22.00
|2789.58
|215
|2006.01.23 10:36
|sell
|108
|0.10
|1.2272
|1.2294
|1.2252
|216
|2006.01.23 10:53
|s/l
|108
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2252
|-22.00
|2767.58
|217
|2006.01.23 10:53
|sell
|109
|0.10
|1.2292
|1.2314
|1.2272
|218
|2006.01.23 11:28
|t/p
|109
|0.10
|1.2272
|1.2314
|1.2272
|20.00
|2787.58
|219
|2006.01.24 02:42
|buy
|110
|0.10
|1.2283
|1.2261
|1.2303
|220
|2006.01.24 05:41
|t/p
|110
|0.10
|1.2303
|1.2261
|1.2303
|20.00
|2807.58
|221
|2006.01.24 09:09
|buy
|111
|0.10
|1.2265
|1.2243
|1.2285
|222
|2006.01.24 10:01
|t/p
|111
|0.10
|1.2285
|1.2243
|1.2285
|20.00
|2827.58
|223
|2006.01.24 17:37
|sell
|112
|0.10
|1.2299
|1.2321
|1.2279
|224
|2006.01.24 19:21
|t/p
|112
|0.10
|1.2279
|1.2321
|1.2279
|20.00
|2847.58
|225
|2006.01.24 22:04
|buy
|113
|0.10
|1.2277
|1.2255
|1.2297
|226
|2006.01.25 00:15
|s/l
|113
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2297
|-22.86
|2824.72
|227
|2006.01.25 00:15
|buy
|114
|0.10
|1.2257
|1.2235
|1.2277
|228
|2006.01.25 00:58
|t/p
|114
|0.10
|1.2277
|1.2235
|1.2277
|20.00
|2844.72
|229
|2006.01.25 09:13
|sell
|115
|0.10
|1.2303
|1.2325
|1.2283
|230
|2006.01.25 09:57
|s/l
|115
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2283
|-22.00
|2822.72
|231
|2006.01.25 09:57
|sell
|116
|0.10
|1.2323
|1.2345
|1.2303
|232
|2006.01.25 10:44
|t/p
|116
|0.10
|1.2303
|1.2345
|1.2303
|20.00
|2842.72
|233
|2006.01.25 14:52
|buy
|117
|0.10
|1.2248
|1.2226
|1.2268
|234
|2006.01.25 15:04
|t/p
|117
|0.10
|1.2268
|1.2226
|1.2268
|20.00
|2862.72
|235
|2006.01.25 15:49
|buy
|118
|0.10
|1.2250
|1.2228
|1.2270
|236
|2006.01.25 16:09
|t/p
|118
|0.10
|1.2270
|1.2228
|1.2270
|20.00
|2882.72
|237
|2006.01.26 01:03
|sell
|119
|0.10
|1.2258
|1.2280
|1.2238
|238
|2006.01.26 09:04
|t/p
|119
|0.10
|1.2238
|1.2280
|1.2238
|20.00
|2902.72
|239
|2006.01.26 18:02
|buy
|120
|0.10
|1.2214
|1.2192
|1.2234
|240
|2006.01.27 02:25
|s/l
|120
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2234
|-22.86
|2879.85
|241
|2006.01.27 11:00
|buy
|121
|0.10
|1.2186
|1.2164
|1.2206
|242
|2006.01.27 13:19
|s/l
|121
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2206
|-22.00
|2857.85
|243
|2006.01.27 18:17
|buy
|122
|0.10
|1.2116
|1.2094
|1.2136
|244
|2006.01.27 18:30
|s/l
|122
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2136
|-22.00
|2835.85
|245
|2006.01.27 18:30
|buy
|123
|0.10
|1.2093
|1.2071
|1.2113
|246
|2006.01.27 20:23
|t/p
|123
|0.10
|1.2113
|1.2071
|1.2113
|20.00
|2855.85
|247
|2006.01.27 22:07
|buy
|124
|0.10
|1.2089
|1.2067
|1.2109
|248
|2006.01.29 23:04
|t/p
|124
|0.10
|1.2109
|1.2067
|1.2109
|20.00
|2875.85
|249
|2006.01.30 04:00
|buy
|125
|0.10
|1.2089
|1.2067
|1.2109
|250
|2006.01.30 06:37
|t/p
|125
|0.10
|1.2109
|1.2067
|1.2109
|20.00
|2895.85
|251
|2006.01.30 06:45
|sell
|126
|0.10
|1.2110
|1.2132
|1.2090
|252
|2006.01.30 08:29
|t/p
|126
|0.10
|1.2090
|1.2132
|1.2090
|20.00
|2915.85
|253
|2006.01.30 18:47
|buy
|127
|0.10
|1.2077
|1.2055
|1.2097
|254
|2006.01.30 22:14
|t/p
|127
|0.10
|1.2097
|1.2055
|1.2097
|20.00
|2935.85
|255
|2006.01.31 04:27
|sell
|128
|0.10
|1.2106
|1.2128
|1.2086
|256
|2006.01.31 12:12
|s/l
|128
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2086
|-22.00
|2913.85
|257
|2006.01.31 12:12
|sell
|129
|0.10
|1.2126
|1.2148
|1.2106
|258
|2006.01.31 15:58
|s/l
|129
|0.10
|1.2148
|1.2148
|1.2106
|-22.00
|2891.85
|259
|2006.01.31 15:58
|sell
|130
|0.10
|1.2146
|1.2168
|1.2126
|260
|2006.01.31 17:15
|s/l
|130
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2126
|-22.00
|2869.85
|261
|2006.01.31 17:15
|sell
|131
|0.10
|1.2168
|1.2190
|1.2148
|262
|2006.01.31 17:39
|s/l
|131
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.2148
|-22.00
|2847.85
|263
|2006.01.31 17:39
|sell
|132
|0.10
|1.2188
|1.2210
|1.2168
|264
|2006.01.31 18:43
|t/p
|132
|0.10
|1.2168
|1.2210
|1.2168
|20.00
|2867.85
|265
|2006.01.31 18:58
|sell
|133
|0.10
|1.2171
|1.2193
|1.2151
|266
|2006.01.31 19:22
|t/p
|133
|0.10
|1.2151
|1.2193
|1.2151
|20.00
|2887.85
|267
|2006.02.01 01:05
|buy
|134
|0.10
|1.2141
|1.2119
|1.2161
|268
|2006.02.01 05:02
|t/p
|134
|0.10
|1.2161
|1.2119
|1.2161
|20.00
|2907.85
|269
|2006.02.01 09:05
|buy
|135
|0.10
|1.2136
|1.2114
|1.2156
|270
|2006.02.01 09:49
|s/l
|135
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2156
|-22.00
|2885.85
|271
|2006.02.01 09:49
|buy
|136
|0.10
|1.2116
|1.2094
|1.2136
|272
|2006.02.01 11:33
|s/l
|136
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2136
|-22.00
|2863.85
|273
|2006.02.01 11:33
|buy
|137
|0.10
|1.2096
|1.2074
|1.2116
|274
|2006.02.01 13:50
|s/l
|137
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2116
|-22.00
|2841.85
|275
|2006.02.01 17:08
|buy
|138
|0.10
|1.2083
|1.2061
|1.2103
|276
|2006.02.01 19:22
|s/l
|138
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2103
|-22.00
|2819.85
|277
|2006.02.01 19:22
|buy
|139
|0.10
|1.2060
|1.2038
|1.2080
|278
|2006.02.02 00:19
|t/p
|139
|0.10
|1.2080
|1.2038
|1.2080
|17.41
|2837.26
|279
|2006.02.02 05:46
|buy
|140
|0.10
|1.2050
|1.2028
|1.2070
|280
|2006.02.02 08:02
|t/p
|140
|0.10
|1.2070
|1.2028
|1.2070
|20.00
|2857.26
|281
|2006.02.02 23:02
|buy
|141
|0.10
|1.2086
|1.2064
|1.2106
|282
|2006.02.03 01:08
|t/p
|141
|0.10
|1.2106
|1.2064
|1.2106
|19.14
|2876.39
|283
|2006.02.03 05:51
|buy
|142
|0.10
|1.2086
|1.2064
|1.2106
|284
|2006.02.03 11:11
|s/l
|142
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2106
|-22.00
|2854.39
|285
|2006.02.03 11:11
|buy
|143
|0.10
|1.2064
|1.2042
|1.2084
|286
|2006.02.03 13:31
|t/p
|143
|0.10
|1.2084
|1.2042
|1.2084
|20.00
|2874.39
|287
|2006.02.03 13:32
|buy
|144
|0.10
|1.2066
|1.2044
|1.2086
|288
|2006.02.03 13:33
|s/l
|144
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2086
|-22.00
|2852.39
|289
|2006.02.03 13:33
|buy
|145
|0.10
|1.2042
|1.2020
|1.2062
|290
|2006.02.03 13:36
|s/l
|145
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2062
|-22.00
|2830.39
|291
|2006.02.03 13:36
|buy
|146
|0.10
|1.2019
|1.1997
|1.2039
|292
|2006.02.03 13:46
|t/p
|146
|0.10
|1.2039
|1.1997
|1.2039
|20.00
|2850.39
|293
|2006.02.03 13:46
|buy
|147
|0.10
|1.2041
|1.2019
|1.2061
|294
|2006.02.03 13:53
|s/l
|147
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.2061
|-22.00
|2828.39
|295
|2006.02.03 13:53
|buy
|148
|0.10
|1.2019
|1.1997
|1.2039
|296
|2006.02.03 14:00
|s/l
|148
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2039
|-22.00
|2806.39
|297
|2006.02.03 14:00
|buy
|149
|0.10
|1.1999
|1.1977
|1.2019
|298
|2006.02.03 14:01
|t/p
|149
|0.10
|1.2019
|1.1977
|1.2019
|20.00
|2826.39
|299
|2006.02.03 14:02
|buy
|150
|0.10
|1.2010
|1.1988
|1.2030
|300
|2006.02.03 14:08
|s/l
|150
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2030
|-22.00
|2804.39
|301
|2006.02.03 14:08
|buy
|151
|0.10
|1.1988
|1.1966
|1.2008
|302
|2006.02.03 15:10
|t/p
|151
|0.10
|1.2008
|1.1966
|1.2008
|20.00
|2824.39
|303
|2006.02.03 15:12
|buy
|152
|0.10
|1.1995
|1.1973
|1.2015
|304
|2006.02.03 16:08
|t/p
|152
|0.10
|1.2015
|1.1973
|1.2015
|20.00
|2844.39
|305
|2006.02.05 23:03
|sell
|153
|0.10
|1.2036
|1.2058
|1.2016
|306
|2006.02.06 03:46
|t/p
|153
|0.10
|1.2016
|1.2058
|1.2016
|20.72
|2865.11
|307
|2006.02.06 08:35
|buy
|154
|0.10
|1.1991
|1.1969
|1.2011
|308
|2006.02.06 13:26
|s/l
|154
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2011
|-22.00
|2843.11
|309
|2006.02.07 07:51
|sell
|155
|0.10
|1.1996
|1.2018
|1.1976
|310
|2006.02.07 09:42
|s/l
|155
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1976
|-22.00
|2821.11
|311
|2006.02.07 09:42
|sell
|156
|0.10
|1.2016
|1.2038
|1.1996
|312
|2006.02.07 10:01
|t/p
|156
|0.10
|1.1996
|1.2038
|1.1996
|20.00
|2841.11
|313
|2006.02.07 10:01
|sell
|157
|0.10
|1.2000
|1.2022
|1.1980
|314
|2006.02.07 12:03
|t/p
|157
|0.10
|1.1980
|1.2022
|1.1980
|20.00
|2861.11
|315
|2006.02.07 22:17
|sell
|158
|0.10
|1.1995
|1.2017
|1.1975
|316
|2006.02.08 00:59
|t/p
|158
|0.10
|1.1975
|1.2017
|1.1975
|20.72
|2881.83
|317
|2006.02.08 05:02
|buy
|159
|0.10
|1.1968
|1.1946
|1.1988
|318
|2006.02.08 06:53
|t/p
|159
|0.10
|1.1988
|1.1946
|1.1988
|20.00
|2901.83
|319
|2006.02.08 12:24
|buy
|160
|0.10
|1.1957
|1.1935
|1.1977
|320
|2006.02.08 16:05
|s/l
|160
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.1977
|-22.00
|2879.83
|321
|2006.02.08 17:00
|buy
|161
|0.10
|1.1930
|1.1908
|1.1950
|322
|2006.02.08 17:52
|t/p
|161
|0.10
|1.1950
|1.1908
|1.1950
|20.00
|2899.83
|323
|2006.02.09 00:53
|sell
|162
|0.10
|1.1981
|1.2003
|1.1961
|324
|2006.02.09 15:06
|t/p
|162
|0.10
|1.1961
|1.2003
|1.1961
|20.00
|2919.83
|325
|2006.02.09 20:44
|sell
|163
|0.10
|1.1983
|1.2005
|1.1963
|326
|2006.02.10 00:03
|s/l
|163
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1963
|-21.28
|2898.55
|327
|2006.02.10 00:03
|sell
|164
|0.10
|1.2005
|1.2027
|1.1985
|328
|2006.02.10 00:13
|t/p
|164
|0.10
|1.1985
|1.2027
|1.1985
|20.00
|2918.55
|329
|2006.02.10 08:20
|buy
|165
|0.10
|1.1970
|1.1948
|1.1990
|330
|2006.02.10 13:42
|t/p
|165
|0.10
|1.1990
|1.1948
|1.1990
|20.00
|2938.55
|331
|2006.02.10 13:50
|sell
|166
|0.10
|1.2000
|1.2022
|1.1980
|332
|2006.02.10 13:57
|s/l
|166
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.1980
|-22.00
|2916.55
|333
|2006.02.10 13:57
|sell
|167
|0.10
|1.2021
|1.2043
|1.2001
|334
|2006.02.10 15:18
|t/p
|167
|0.10
|1.2001
|1.2043
|1.2001
|20.00
|2936.55
|335
|2006.02.10 20:31
|buy
|168
|0.10
|1.1897
|1.1875
|1.1917
|336
|2006.02.13 07:30
|t/p
|168
|0.10
|1.1917
|1.1875
|1.1917
|19.14
|2955.69
|337
|2006.02.13 07:31
|sell
|169
|0.10
|1.1919
|1.1941
|1.1899
|338
|2006.02.13 08:02
|t/p
|169
|0.10
|1.1899
|1.1941
|1.1899
|20.00
|2975.69
|339
|2006.02.13 08:44
|sell
|170
|0.10
|1.1912
|1.1934
|1.1892
|340
|2006.02.13 09:12
|t/p
|170
|0.10
|1.1892
|1.1934
|1.1892
|20.00
|2995.69
|341
|2006.02.13 10:21
|buy
|171
|0.10
|1.1884
|1.1862
|1.1904
|342
|2006.02.13 14:53
|t/p
|171
|0.10
|1.1904
|1.1862
|1.1904
|20.00
|3015.69
|343
|2006.02.13 14:53
|sell
|172
|0.10
|1.1905
|1.1927
|1.1885
|344
|2006.02.14 06:16
|s/l
|172
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1885
|-21.28
|2994.41
|345
|2006.02.14 06:16
|sell
|173
|0.10
|1.1926
|1.1948
|1.1906
|346
|2006.02.14 07:14
|t/p
|173
|0.10
|1.1906
|1.1948
|1.1906
|20.00
|3014.41
|347
|2006.02.14 07:32
|sell
|174
|0.10
|1.1918
|1.1940
|1.1898
|348
|2006.02.14 11:43
|t/p
|174
|0.10
|1.1898
|1.1940
|1.1898
|20.00
|3034.41
|349
|2006.02.14 12:00
|buy
|175
|0.10
|1.1897
|1.1875
|1.1917
|350
|2006.02.14 13:32
|s/l
|175
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1917
|-22.00
|3012.41
|351
|2006.02.14 14:18
|buy
|176
|0.10
|1.1866
|1.1844
|1.1886
|352
|2006.02.14 14:45
|t/p
|176
|0.10
|1.1886
|1.1844
|1.1886
|20.00
|3032.41
|353
|2006.02.14 19:38
|sell
|177
|0.10
|1.1911
|1.1933
|1.1891
|354
|2006.02.15 01:46
|s/l
|177
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1891
|-21.28
|3011.13
|355
|2006.02.15 01:46
|sell
|178
|0.10
|1.1932
|1.1954
|1.1912
|356
|2006.02.15 07:27
|t/p
|178
|0.10
|1.1912
|1.1954
|1.1912
|20.00
|3031.13
|357
|2006.02.15 07:27
|buy
|179
|0.10
|1.1912
|1.1890
|1.1932
|358
|2006.02.15 14:01
|t/p
|179
|0.10
|1.1932
|1.1890
|1.1932
|20.00
|3051.13
|359
|2006.02.15 14:10
|sell
|180
|0.10
|1.1944
|1.1966
|1.1924
|360
|2006.02.15 14:41
|t/p
|180
|0.10
|1.1924
|1.1966
|1.1924
|20.00
|3071.13
|361
|2006.02.15 15:08
|sell
|181
|0.10
|1.1937
|1.1959
|1.1917
|362
|2006.02.15 15:34
|t/p
|181
|0.10
|1.1917
|1.1959
|1.1917
|20.00
|3091.13
|363
|2006.02.15 23:00
|sell
|182
|0.10
|1.1896
|1.1918
|1.1876
|364
|2006.02.16 00:12
|t/p
|182
|0.10
|1.1876
|1.1918
|1.1876
|22.16
|3113.28
|365
|2006.02.16 09:29
|buy
|183
|0.10
|1.1869
|1.1847
|1.1889
|366
|2006.02.16 15:46
|t/p
|183
|0.10
|1.1889
|1.1847
|1.1889
|20.00
|3133.28
|367
|2006.02.16 16:01
|sell
|184
|0.10
|1.1886
|1.1908
|1.1866
|368
|2006.02.16 21:25
|s/l
|184
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1866
|-22.00
|3111.28
|369
|2006.02.16 21:25
|sell
|185
|0.10
|1.1906
|1.1928
|1.1886
|370
|2006.02.17 01:27
|t/p
|185
|0.10
|1.1886
|1.1928
|1.1886
|20.72
|3132.00
|371
|2006.02.17 02:59
|buy
|186
|0.10
|1.1879
|1.1857
|1.1899
|372
|2006.02.17 13:04
|s/l
|186
|0.10
|1.1857
|1.1857
|1.1899
|-22.00
|3110.00
|373
|2006.02.17 13:04
|buy
|187
|0.10
|1.1859
|1.1837
|1.1879
|374
|2006.02.17 13:35
|t/p
|187
|0.10
|1.1879
|1.1837
|1.1879
|20.00
|3130.00
|375
|2006.02.17 15:07
|sell
|188
|0.10
|1.1907
|1.1929
|1.1887
|376
|2006.02.17 15:19
|s/l
|188
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.1887
|-22.00
|3108.00
|377
|2006.02.17 15:19
|sell
|189
|0.10
|1.1927
|1.1949
|1.1907
|378
|2006.02.17 16:50
|t/p
|189
|0.10
|1.1907
|1.1949
|1.1907
|20.00
|3128.00
|379
|2006.02.17 20:15
|sell
|190
|0.10
|1.1940
|1.1962
|1.1920
|380
|2006.02.20 02:21
|s/l
|190
|0.10
|1.1962
|1.1962
|1.1920
|-21.28
|3106.72
|381
|2006.02.20 02:21
|sell
|191
|0.10
|1.1964
|1.1986
|1.1944
|382
|2006.02.20 08:37
|t/p
|191
|0.10
|1.1944
|1.1986
|1.1944
|20.00
|3126.72
|383
|2006.02.20 08:46
|buy
|192
|0.10
|1.1934
|1.1912
|1.1954
|384
|2006.02.21 07:23
|s/l
|192
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1954
|-22.86
|3103.86
|385
|2006.02.21 07:24
|buy
|193
|0.10
|1.1913
|1.1891
|1.1933
|386
|2006.02.21 15:41
|s/l
|193
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1933
|-22.00
|3081.86
|387
|2006.02.21 15:41
|buy
|194
|0.10
|1.1892
|1.1870
|1.1912
|388
|2006.02.21 16:50
|t/p
|194
|0.10
|1.1912
|1.1870
|1.1912
|20.00
|3101.86
|389
|2006.02.21 19:04
|sell
|195
|0.10
|1.1925
|1.1947
|1.1905
|390
|2006.02.22 08:53
|t/p
|195
|0.10
|1.1905
|1.1947
|1.1905
|20.72
|3122.58
|391
|2006.02.22 08:53
|buy
|196
|0.10
|1.1905
|1.1883
|1.1925
|392
|2006.02.22 10:26
|s/l
|196
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1925
|-22.00
|3100.58
|393
|2006.02.22 10:26
|buy
|197
|0.10
|1.1883
|1.1861
|1.1903
|394
|2006.02.22 13:31
|s/l
|197
|0.10
|1.1861
|1.1861
|1.1903
|-22.00
|3078.58
|395
|2006.02.22 13:31
|buy
|198
|0.10
|1.1863
|1.1841
|1.1883
|396
|2006.02.22 13:33
|t/p
|198
|0.10
|1.1883
|1.1841
|1.1883
|20.00
|3098.58
|397
|2006.02.22 13:35
|buy
|199
|0.10
|1.1874
|1.1852
|1.1894
|398
|2006.02.22 13:53
|t/p
|199
|0.10
|1.1894
|1.1852
|1.1894
|20.00
|3118.58
|399
|2006.02.22 23:19
|sell
|200
|0.10
|1.1918
|1.1940
|1.1898
|400
|2006.02.23 03:37
|t/p
|200
|0.10
|1.1898
|1.1940
|1.1898
|22.16
|3140.74
|401
|2006.02.23 03:37
|buy
|201
|0.10
|1.1898
|1.1876
|1.1918
|402
|2006.02.23 06:14
|t/p
|201
|0.10
|1.1918
|1.1876
|1.1918
|20.00
|3160.74
|403
|2006.02.23 07:19
|sell
|202
|0.10
|1.1919
|1.1941
|1.1899
|404
|2006.02.23 08:54
|t/p
|202
|0.10
|1.1899
|1.1941
|1.1899
|20.00
|3180.74
|405
|2006.02.23 10:00
|sell
|203
|0.10
|1.1943
|1.1965
|1.1923
|406
|2006.02.23 10:56
|s/l
|203
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.1923
|-22.00
|3158.74
|407
|2006.02.23 10:56
|sell
|204
|0.10
|1.1965
|1.1987
|1.1945
|408
|2006.02.23 13:36
|t/p
|204
|0.10
|1.1945
|1.1987
|1.1945
|20.00
|3178.74
|409
|2006.02.23 15:18
|buy
|205
|0.10
|1.1913
|1.1891
|1.1933
|410
|2006.02.23 17:35
|t/p
|205
|0.10
|1.1933
|1.1891
|1.1933
|20.00
|3198.74
|411
|2006.02.24 00:01
|sell
|206
|0.10
|1.1929
|1.1951
|1.1909
|412
|2006.02.24 08:07
|t/p
|206
|0.10
|1.1909
|1.1951
|1.1909
|20.00
|3218.74
|413
|2006.02.24 08:07
|buy
|207
|0.10
|1.1909
|1.1887
|1.1929
|414
|2006.02.24 08:36
|s/l
|207
|0.10
|1.1887
|1.1887
|1.1929
|-22.00
|3196.74
|415
|2006.02.24 08:36
|buy
|208
|0.10
|1.1888
|1.1866
|1.1908
|416
|2006.02.24 09:10
|t/p
|208
|0.10
|1.1908
|1.1866
|1.1908
|20.00
|3216.74
|417
|2006.02.24 09:19
|buy
|209
|0.10
|1.1902
|1.1880
|1.1922
|418
|2006.02.24 15:37
|s/l
|209
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1922
|-22.00
|3194.74
|419
|2006.02.24 21:00
|buy
|210
|0.10
|1.1867
|1.1845
|1.1887
|420
|2006.02.24 22:08
|t/p
|210
|0.10
|1.1887
|1.1845
|1.1887
|20.00
|3214.74
|421
|2006.02.26 23:22
|buy
|211
|0.10
|1.1842
|1.1820
|1.1862
|422
|2006.02.27 02:00
|t/p
|211
|0.10
|1.1862
|1.1820
|1.1862
|19.14
|3233.87
|423
|2006.02.27 08:11
|buy
|212
|0.10
|1.1845
|1.1823
|1.1865
|424
|2006.02.27 12:59
|t/p
|212
|0.10
|1.1865
|1.1823
|1.1865
|20.00
|3253.87
|425
|2006.02.27 15:02
|buy
|213
|0.10
|1.1841
|1.1819
|1.1861
|426
|2006.02.27 15:44
|t/p
|213
|0.10
|1.1861
|1.1819
|1.1861
|20.00
|3273.87
|427
|2006.02.27 23:03
|buy
|214
|0.10
|1.1846
|1.1824
|1.1866
|428
|2006.02.28 06:11
|t/p
|214
|0.10
|1.1866
|1.1824
|1.1866
|19.14
|3293.01
|429
|2006.02.28 07:35
|buy
|215
|0.10
|1.1843
|1.1821
|1.1863
|430
|2006.02.28 08:44
|t/p
|215
|0.10
|1.1863
|1.1821
|1.1863
|20.00
|3313.01
|431
|2006.02.28 10:35
|sell
|216
|0.10
|1.1885
|1.1907
|1.1865
|432
|2006.02.28 15:11
|s/l
|216
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1865
|-22.00
|3291.01
|433
|2006.02.28 15:11
|sell
|217
|0.10
|1.1905
|1.1927
|1.1885
|434
|2006.02.28 15:25
|s/l
|217
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1885
|-22.00
|3269.01
|435
|2006.02.28 15:25
|sell
|218
|0.10
|1.1926
|1.1948
|1.1906
|436
|2006.03.01 00:25
|s/l
|218
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1906
|-21.28
|3247.73
|437
|2006.03.01 00:25
|sell
|219
|0.10
|1.1946
|1.1968
|1.1926
|438
|2006.03.01 13:38
|s/l
|219
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.1926
|-22.00
|3225.73
|439
|2006.03.01 13:38
|sell
|220
|0.10
|1.1967
|1.1989
|1.1947
|440
|2006.03.01 15:09
|t/p
|220
|0.10
|1.1947
|1.1989
|1.1947
|20.00
|3245.73
|441
|2006.03.01 17:01
|buy
|221
|0.10
|1.1896
|1.1874
|1.1916
|442
|2006.03.01 17:59
|t/p
|221
|0.10
|1.1916
|1.1874
|1.1916
|20.00
|3265.73
|443
|2006.03.02 03:27
|sell
|222
|0.10
|1.1929
|1.1951
|1.1909
|444
|2006.03.02 09:24
|s/l
|222
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.1909
|-22.00
|3243.73
|445
|2006.03.02 09:24
|sell
|223
|0.10
|1.1949
|1.1971
|1.1929
|446
|2006.03.02 13:01
|t/p
|223
|0.10
|1.1929
|1.1971
|1.1929
|20.00
|3263.73
|447
|2006.03.02 15:03
|sell
|224
|0.10
|1.1963
|1.1985
|1.1943
|448
|2006.03.02 15:05
|s/l
|224
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.1943
|-22.00
|3241.73
|449
|2006.03.02 15:05
|sell
|225
|0.10
|1.1983
|1.2005
|1.1963
|450
|2006.03.02 15:37
|s/l
|225
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1963
|-22.00
|3219.73
|451
|2006.03.02 15:37
|sell
|226
|0.10
|1.2004
|1.2026
|1.1984
|452
|2006.03.02 15:57
|t/p
|226
|0.10
|1.1984
|1.2026
|1.1984
|20.00
|3239.73
|453
|2006.03.02 15:57
|sell
|227
|0.10
|1.1981
|1.2003
|1.1961
|454
|2006.03.02 16:20
|s/l
|227
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.1961
|-22.00
|3217.73
|455
|2006.03.02 16:20
|sell
|228
|0.10
|1.2002
|1.2024
|1.1982
|456
|2006.03.02 17:31
|s/l
|228
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.1982
|-22.00
|3195.73
|457
|2006.03.02 17:31
|sell
|229
|0.10
|1.2022
|1.2044
|1.2002
|458
|2006.03.02 20:32
|s/l
|229
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2002
|-22.00
|3173.73
|459
|2006.03.02 20:32
|sell
|230
|0.10
|1.2042
|1.2064
|1.2022
|460
|2006.03.03 00:56
|t/p
|230
|0.10
|1.2022
|1.2064
|1.2022
|20.72
|3194.45
|461
|2006.03.03 10:01
|buy
|231
|0.10
|1.2014
|1.1992
|1.2034
|462
|2006.03.03 13:33
|t/p
|231
|0.10
|1.2034
|1.1992
|1.2034
|20.00
|3214.45
|463
|2006.03.03 13:33
|sell
|232
|0.10
|1.2034
|1.2056
|1.2014
|464
|2006.03.03 14:32
|s/l
|232
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2014
|-22.00
|3192.45
|465
|2006.03.03 14:32
|sell
|233
|0.10
|1.2055
|1.2077
|1.2035
|466
|2006.03.03 15:01
|t/p
|233
|0.10
|1.2035
|1.2077
|1.2035
|20.00
|3212.45
|467
|2006.03.03 21:42
|sell
|234
|0.10
|1.2044
|1.2066
|1.2024
|468
|2006.03.05 23:14
|s/l
|234
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2024
|-22.00
|3190.45
|469
|2006.03.05 23:31
|sell
|235
|0.10
|1.2085
|1.2107
|1.2065
|470
|2006.03.06 04:47
|t/p
|235
|0.10
|1.2065
|1.2107
|1.2065
|20.72
|3211.17
|471
|2006.03.06 06:45
|buy
|236
|0.10
|1.2063
|1.2041
|1.2083
|472
|2006.03.06 07:16
|t/p
|236
|0.10
|1.2083
|1.2041
|1.2083
|20.00
|3231.17
|473
|2006.03.06 08:16
|sell
|237
|0.10
|1.2077
|1.2099
|1.2057
|474
|2006.03.06 08:53
|t/p
|237
|0.10
|1.2057
|1.2099
|1.2057
|20.00
|3251.17
|475
|2006.03.06 09:22
|buy
|238
|0.10
|1.2048
|1.2026
|1.2068
|476
|2006.03.06 11:05
|s/l
|238
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2068
|-22.00
|3229.17
|477
|2006.03.06 11:05
|buy
|239
|0.10
|1.2028
|1.2006
|1.2048
|478
|2006.03.06 13:40
|s/l
|239
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2048
|-22.00
|3207.17
|479
|2006.03.06 13:40
|buy
|240
|0.10
|1.2008
|1.1986
|1.2028
|480
|2006.03.06 14:44
|t/p
|240
|0.10
|1.2028
|1.1986
|1.2028
|20.00
|3227.17
|481
|2006.03.06 17:57
|buy
|241
|0.10
|1.1991
|1.1969
|1.2011
|482
|2006.03.06 18:11
|t/p
|241
|0.10
|1.2011
|1.1969
|1.2011
|20.00
|3247.17
|483
|2006.03.07 04:54
|buy
|242
|0.10
|1.1969
|1.1947
|1.1989
|484
|2006.03.07 04:59
|s/l
|242
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1989
|-22.00
|3225.17
|485
|2006.03.07 04:59
|buy
|243
|0.10
|1.1949
|1.1927
|1.1969
|486
|2006.03.07 05:34
|t/p
|243
|0.10
|1.1969
|1.1927
|1.1969
|20.00
|3245.17
|487
|2006.03.07 09:05
|buy
|244
|0.10
|1.1933
|1.1911
|1.1953
|488
|2006.03.07 10:37
|s/l
|244
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.1953
|-22.00
|3223.17
|489
|2006.03.07 10:37
|buy
|245
|0.10
|1.1911
|1.1889
|1.1931
|490
|2006.03.07 14:13
|s/l
|245
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1931
|-22.00
|3201.17
|491
|2006.03.07 15:38
|buy
|246
|0.10
|1.1882
|1.1860
|1.1902
|492
|2006.03.08 03:26
|t/p
|246
|0.10
|1.1902
|1.1860
|1.1902
|19.14
|3220.30
|493
|2006.03.09 01:25
|sell
|247
|0.10
|1.1949
|1.1971
|1.1929
|494
|2006.03.09 01:29
|t/p
|247
|0.10
|1.1929
|1.1971
|1.1929
|20.00
|3240.30
|495
|2006.03.09 05:00
|sell
|248
|0.10
|1.1945
|1.1967
|1.1925
|496
|2006.03.09 05:56
|t/p
|248
|0.10
|1.1925
|1.1967
|1.1925
|20.00
|3260.30
|497
|2006.03.09 13:53
|buy
|249
|0.10
|1.1913
|1.1891
|1.1933
|498
|2006.03.10 00:32
|s/l
|249
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1933
|-22.86
|3237.44
|499
|2006.03.10 00:32
|buy
|250
|0.10
|1.1893
|1.1871
|1.1913
|500
|2006.03.10 05:52
|t/p
|250
|0.10
|1.1913
|1.1871
|1.1913
|20.00
|3257.44
|501
|2006.03.10 06:46
|sell
|251
|0.10
|1.1917
|1.1939
|1.1897
|502
|2006.03.10 13:33
|t/p
|251
|0.10
|1.1897
|1.1939
|1.1897
|20.00
|3277.44
|503
|2006.03.10 13:33
|buy
|252
|0.10
|1.1897
|1.1875
|1.1917
|504
|2006.03.10 13:36
|t/p
|252
|0.10
|1.1917
|1.1875
|1.1917
|20.00
|3297.44
|505
|2006.03.10 13:38
|buy
|253
|0.10
|1.1909
|1.1887
|1.1929
|506
|2006.03.10 13:49
|s/l
|253
|0.10
|1.1887
|1.1887
|1.1929
|-22.00
|3275.44
|507
|2006.03.10 13:49
|buy
|254
|0.10
|1.1888
|1.1866
|1.1908
|508
|2006.03.10 14:00
|t/p
|254
|0.10
|1.1908
|1.1866
|1.1908
|20.00
|3295.44
|509
|2006.03.10 14:01
|buy
|255
|0.10
|1.1905
|1.1883
|1.1925
|510
|2006.03.10 14:21
|s/l
|255
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1925
|-22.00
|3273.44
|511
|2006.03.10 14:21
|buy
|256
|0.10
|1.1884
|1.1862
|1.1904
|512
|2006.03.10 14:38
|s/l
|256
|0.10
|1.1862
|1.1862
|1.1904
|-22.00
|3251.44
|513
|2006.03.10 14:38
|buy
|257
|0.10
|1.1863
|1.1841
|1.1883
|514
|2006.03.10 15:06
|t/p
|257
|0.10
|1.1883
|1.1841
|1.1883
|20.00
|3271.44
|515
|2006.03.10 15:27
|buy
|258
|0.10
|1.1877
|1.1855
|1.1897
|516
|2006.03.10 16:11
|t/p
|258
|0.10
|1.1897
|1.1855
|1.1897
|20.00
|3291.44
|517
|2006.03.10 19:23
|sell
|259
|0.10
|1.1911
|1.1933
|1.1891
|518
|2006.03.13 00:30
|s/l
|259
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1891
|-21.28
|3270.16
|519
|2006.03.13 00:30
|sell
|260
|0.10
|1.1931
|1.1953
|1.1911
|520
|2006.03.13 02:15
|s/l
|260
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1911
|-22.00
|3248.16
|521
|2006.03.13 02:15
|sell
|261
|0.10
|1.1951
|1.1973
|1.1931
|522
|2006.03.13 07:39
|s/l
|261
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1931
|-22.00
|3226.16
|523
|2006.03.13 07:39
|sell
|262
|0.10
|1.1971
|1.1993
|1.1951
|524
|2006.03.13 07:51
|t/p
|262
|0.10
|1.1951
|1.1993
|1.1951
|20.00
|3246.16
|525
|2006.03.13 07:57
|sell
|263
|0.10
|1.1960
|1.1982
|1.1940
|526
|2006.03.13 08:58
|t/p
|263
|0.10
|1.1940
|1.1982
|1.1940
|20.00
|3266.16
|527
|2006.03.13 13:15
|buy
|264
|0.10
|1.1922
|1.1900
|1.1942
|528
|2006.03.13 16:16
|t/p
|264
|0.10
|1.1942
|1.1900
|1.1942
|20.00
|3286.16
|529
|2006.03.13 16:16
|sell
|265
|0.10
|1.1943
|1.1965
|1.1923
|530
|2006.03.13 19:59
|s/l
|265
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.1923
|-22.00
|3264.16
|531
|2006.03.13 20:00
|sell
|266
|0.10
|1.1964
|1.1986
|1.1944
|532
|2006.03.14 00:54
|s/l
|266
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1944
|-21.28
|3242.88
|533
|2006.03.14 00:54
|sell
|267
|0.10
|1.1984
|1.2006
|1.1964
|534
|2006.03.14 01:12
|t/p
|267
|0.10
|1.1964
|1.2006
|1.1964
|20.00
|3262.88
|535
|2006.03.14 11:09
|buy
|268
|0.10
|1.1945
|1.1923
|1.1965
|536
|2006.03.14 13:29
|t/p
|268
|0.10
|1.1965
|1.1923
|1.1965
|20.00
|3282.88
|537
|2006.03.14 14:54
|sell
|269
|0.10
|1.1985
|1.2007
|1.1965
|538
|2006.03.14 15:04
|s/l
|269
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.1965
|-22.00
|3260.88
|539
|2006.03.14 15:04
|sell
|270
|0.10
|1.2005
|1.2027
|1.1985
|540
|2006.03.14 15:58
|s/l
|270
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.1985
|-22.00
|3238.88
|541
|2006.03.14 15:58
|sell
|271
|0.10
|1.2026
|1.2048
|1.2006
|542
|2006.03.15 08:33
|s/l
|271
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2006
|-21.28
|3217.60
|543
|2006.03.15 08:33
|sell
|272
|0.10
|1.2046
|1.2068
|1.2026
|544
|2006.03.15 09:03
|t/p
|272
|0.10
|1.2026
|1.2068
|1.2026
|20.00
|3237.60
|545
|2006.03.15 09:33
|sell
|273
|0.10
|1.2029
|1.2051
|1.2009
|546
|2006.03.15 14:13
|s/l
|273
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2009
|-22.00
|3215.60
|547
|2006.03.15 19:09
|sell
|274
|0.10
|1.2063
|1.2085
|1.2043
|548
|2006.03.16 06:53
|t/p
|274
|0.10
|1.2043
|1.2085
|1.2043
|22.16
|3237.76
|549
|2006.03.16 07:05
|buy
|275
|0.10
|1.2045
|1.2023
|1.2065
|550
|2006.03.16 08:05
|t/p
|275
|0.10
|1.2065
|1.2023
|1.2065
|20.00
|3257.76
|551
|2006.03.16 09:07
|sell
|276
|0.10
|1.2069
|1.2091
|1.2049
|552
|2006.03.16 10:18
|s/l
|276
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2049
|-22.00
|3235.76
|553
|2006.03.16 10:18
|sell
|277
|0.10
|1.2089
|1.2111
|1.2069
|554
|2006.03.16 11:20
|t/p
|277
|0.10
|1.2069
|1.2111
|1.2069
|20.00
|3255.76
|555
|2006.03.16 11:24
|sell
|278
|0.10
|1.2075
|1.2097
|1.2055
|556
|2006.03.16 13:31
|s/l
|278
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2055
|-22.00
|3233.76
|557
|2006.03.16 13:31
|sell
|279
|0.10
|1.2099
|1.2121
|1.2079
|558
|2006.03.16 13:40
|s/l
|279
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2079
|-22.00
|3211.76
|559
|2006.03.16 13:40
|sell
|280
|0.10
|1.2122
|1.2144
|1.2102
|560
|2006.03.16 14:03
|s/l
|280
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2102
|-22.00
|3189.76
|561
|2006.03.16 14:03
|sell
|281
|0.10
|1.2142
|1.2164
|1.2122
|562
|2006.03.16 14:17
|t/p
|281
|0.10
|1.2122
|1.2164
|1.2122
|20.00
|3209.76
|563
|2006.03.16 14:22
|sell
|282
|0.10
|1.2134
|1.2156
|1.2114
|564
|2006.03.16 15:06
|s/l
|282
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2114
|-22.00
|3187.76
|565
|2006.03.16 15:06
|sell
|283
|0.10
|1.2156
|1.2178
|1.2136
|566
|2006.03.16 17:19
|s/l
|283
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2136
|-22.00
|3165.76
|567
|2006.03.16 17:19
|sell
|284
|0.10
|1.2176
|1.2198
|1.2156
|568
|2006.03.17 02:31
|t/p
|284
|0.10
|1.2156
|1.2198
|1.2156
|20.72
|3186.48
|569
|2006.03.17 07:00
|buy
|285
|0.10
|1.2162
|1.2140
|1.2182
|570
|2006.03.17 09:45
|t/p
|285
|0.10
|1.2182
|1.2140
|1.2182
|20.00
|3206.48
|571
|2006.03.17 13:50
|sell
|286
|0.10
|1.2200
|1.2222
|1.2180
|572
|2006.03.17 14:04
|t/p
|286
|0.10
|1.2180
|1.2222
|1.2180
|20.00
|3226.48
|573
|2006.03.17 15:02
|buy
|287
|0.10
|1.2152
|1.2130
|1.2172
|574
|2006.03.17 15:33
|t/p
|287
|0.10
|1.2172
|1.2130
|1.2172
|20.00
|3246.48
|575
|2006.03.19 23:00
|buy
|288
|0.10
|1.2178
|1.2156
|1.2198
|576
|2006.03.20 06:59
|s/l
|288
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2198
|-22.86
|3223.61
|577
|2006.03.20 06:59
|buy
|289
|0.10
|1.2156
|1.2134
|1.2176
|578
|2006.03.20 07:16
|t/p
|289
|0.10
|1.2176
|1.2134
|1.2176
|20.00
|3243.61
|579
|2006.03.20 18:15
|buy
|290
|0.10
|1.2147
|1.2125
|1.2167
|580
|2006.03.20 18:24
|t/p
|290
|0.10
|1.2167
|1.2125
|1.2167
|20.00
|3263.61
|581
|2006.03.21 00:28
|buy
|291
|0.10
|1.2133
|1.2111
|1.2153
|582
|2006.03.21 01:10
|t/p
|291
|0.10
|1.2153
|1.2111
|1.2153
|20.00
|3283.61
|583
|2006.03.21 08:19
|buy
|292
|0.10
|1.2125
|1.2103
|1.2145
|584
|2006.03.21 10:00
|t/p
|292
|0.10
|1.2145
|1.2103
|1.2145
|20.00
|3303.61
|585
|2006.03.21 10:01
|sell
|293
|0.10
|1.2147
|1.2169
|1.2127
|586
|2006.03.21 14:02
|t/p
|293
|0.10
|1.2127
|1.2169
|1.2127
|20.00
|3323.61
|587
|2006.03.21 14:06
|buy
|294
|0.10
|1.2115
|1.2093
|1.2135
|588
|2006.03.21 14:21
|t/p
|294
|0.10
|1.2135
|1.2093
|1.2135
|20.00
|3343.61
|589
|2006.03.21 14:45
|buy
|295
|0.10
|1.2115
|1.2093
|1.2135
|590
|2006.03.21 15:52
|s/l
|295
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2135
|-22.00
|3321.61
|591
|2006.03.21 15:52
|buy
|296
|0.10
|1.2095
|1.2073
|1.2115
|592
|2006.03.21 23:05
|t/p
|296
|0.10
|1.2115
|1.2073
|1.2115
|20.00
|3341.61
|593
|2006.03.22 04:28
|buy
|297
|0.10
|1.2080
|1.2058
|1.2100
|594
|2006.03.22 07:13
|t/p
|297
|0.10
|1.2100
|1.2058
|1.2100
|20.00
|3361.61
|595
|2006.03.22 10:04
|buy
|298
|0.10
|1.2070
|1.2048
|1.2090
|596
|2006.03.22 13:32
|t/p
|298
|0.10
|1.2090
|1.2048
|1.2090
|20.00
|3381.61
|597
|2006.03.22 15:19
|sell
|299
|0.10
|1.2108
|1.2130
|1.2088
|598
|2006.03.22 16:00
|t/p
|299
|0.10
|1.2088
|1.2130
|1.2088
|20.00
|3401.61
|599
|2006.03.22 22:23
|buy
|300
|0.10
|1.2076
|1.2054
|1.2096
|600
|2006.03.23 01:10
|s/l
|300
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2096
|-24.59
|3377.02
|601
|2006.03.23 01:10
|buy
|301
|0.10
|1.2054
|1.2032
|1.2074
|602
|2006.03.23 07:25
|t/p
|301
|0.10
|1.2074
|1.2032
|1.2074
|20.00
|3397.02
|603
|2006.03.23 08:11
|sell
|302
|0.10
|1.2078
|1.2100
|1.2058
|604
|2006.03.23 11:19
|t/p
|302
|0.10
|1.2058
|1.2100
|1.2058
|20.00
|3417.02
|605
|2006.03.23 11:19
|buy
|303
|0.10
|1.2056
|1.2034
|1.2076
|606
|2006.03.23 15:03
|s/l
|303
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.2076
|-22.00
|3395.02
|607
|2006.03.23 15:23
|buy
|304
|0.10
|1.2006
|1.1984
|1.2026
|608
|2006.03.23 15:29
|s/l
|304
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2026
|-22.00
|3373.02
|609
|2006.03.23 15:29
|buy
|305
|0.10
|1.1982
|1.1960
|1.2002
|610
|2006.03.23 19:07
|s/l
|305
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.2002
|-22.00
|3351.02
|611
|2006.03.23 19:07
|buy
|306
|0.10
|1.1960
|1.1938
|1.1980
|612
|2006.03.24 00:01
|t/p
|306
|0.10
|1.1980
|1.1938
|1.1980
|19.14
|3370.15
|613
|2006.03.24 07:02
|sell
|307
|0.10
|1.1978
|1.2000
|1.1958
|614
|2006.03.24 12:13
|t/p
|307
|0.10
|1.1958
|1.2000
|1.1958
|20.00
|3390.15
|615
|2006.03.24 12:14
|buy
|308
|0.10
|1.1955
|1.1933
|1.1975
|616
|2006.03.24 13:13
|t/p
|308
|0.10
|1.1975
|1.1933
|1.1975
|20.00
|3410.15
|617
|2006.03.24 15:01
|sell
|309
|0.10
|1.1992
|1.2014
|1.1972
|618
|2006.03.24 15:07
|s/l
|309
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.1972
|-22.00
|3388.15
|619
|2006.03.24 15:07
|sell
|310
|0.10
|1.2013
|1.2035
|1.1993
|620
|2006.03.24 16:32
|s/l
|310
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.1993
|-22.00
|3366.15
|621
|2006.03.24 16:32
|sell
|311
|0.10
|1.2033
|1.2055
|1.2013
|622
|2006.03.27 04:32
|s/l
|311
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2013
|-21.28
|3344.87
|623
|2006.03.27 06:12
|sell
|312
|0.10
|1.2059
|1.2081
|1.2039
|624
|2006.03.27 08:03
|t/p
|312
|0.10
|1.2039
|1.2081
|1.2039
|20.00
|3364.87
|625
|2006.03.27 10:19
|buy
|313
|0.10
|1.2030
|1.2008
|1.2050
|626
|2006.03.27 17:27
|s/l
|313
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2050
|-22.00
|3342.87
|627
|2006.03.27 17:28
|buy
|314
|0.10
|1.2007
|1.1985
|1.2027
|628
|2006.03.28 01:13
|t/p
|314
|0.10
|1.2027
|1.1985
|1.2027
|19.14
|3362.01
|629
|2006.03.28 04:35
|buy
|315
|0.10
|1.2002
|1.1980
|1.2022
|630
|2006.03.28 08:08
|t/p
|315
|0.10
|1.2022
|1.1980
|1.2022
|20.00
|3382.01
|631
|2006.03.28 08:08
|sell
|316
|0.10
|1.2022
|1.2044
|1.2002
|632
|2006.03.28 09:01
|s/l
|316
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2002
|-22.00
|3360.01
|633
|2006.03.28 09:01
|sell
|317
|0.10
|1.2044
|1.2066
|1.2024
|634
|2006.03.28 09:15
|s/l
|317
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2024
|-22.00
|3338.01
|635
|2006.03.28 09:15
|sell
|318
|0.10
|1.2064
|1.2086
|1.2044
|636
|2006.03.28 13:02
|s/l
|318
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2044
|-22.00
|3316.01
|637
|2006.03.28 14:24
|sell
|319
|0.10
|1.2093
|1.2115
|1.2073
|638
|2006.03.28 16:09
|t/p
|319
|0.10
|1.2073
|1.2115
|1.2073
|20.00
|3336.01
|639
|2006.03.28 20:18
|buy
|320
|0.10
|1.2049
|1.2027
|1.2069
|640
|2006.03.28 20:22
|s/l
|320
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2069
|-22.00
|3314.01
|641
|2006.03.28 20:22
|buy
|321
|0.10
|1.2028
|1.2006
|1.2048
|642
|2006.03.28 20:37
|s/l
|321
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2048
|-22.00
|3292.01
|643
|2006.03.28 20:37
|buy
|322
|0.10
|1.2005
|1.1983
|1.2025
|644
|2006.03.29 08:59
|s/l
|322
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.2025
|-22.86
|3269.14
|645
|2006.03.29 17:23
|sell
|323
|0.10
|1.2039
|1.2061
|1.2019
|646
|2006.03.30 03:47
|s/l
|323
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2019
|-19.84
|3249.30
|647
|2006.03.30 03:47
|sell
|324
|0.10
|1.2060
|1.2082
|1.2040
|648
|2006.03.30 06:14
|s/l
|324
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2040
|-22.00
|3227.30
|649
|2006.03.30 06:14
|sell
|325
|0.10
|1.2081
|1.2103
|1.2061
|650
|2006.03.30 06:56
|t/p
|325
|0.10
|1.2061
|1.2103
|1.2061
|20.00
|3247.30
|651
|2006.03.30 22:03
|sell
|326
|0.10
|1.2168
|1.2190
|1.2148
|652
|2006.03.31 06:51
|t/p
|326
|0.10
|1.2148
|1.2190
|1.2148
|20.72
|3268.02
|653
|2006.03.31 06:51
|buy
|327
|0.10
|1.2148
|1.2126
|1.2168
|654
|2006.03.31 08:20
|s/l
|327
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2168
|-22.00
|3246.02
|655
|2006.03.31 08:20
|buy
|328
|0.10
|1.2128
|1.2106
|1.2148
|656
|2006.03.31 10:17
|s/l
|328
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2148
|-22.00
|3224.02
|657
|2006.03.31 10:17
|buy
|329
|0.10
|1.2106
|1.2084
|1.2126
|658
|2006.03.31 11:05
|s/l
|329
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2126
|-22.00
|3202.02
|659
|2006.03.31 11:05
|buy
|330
|0.10
|1.2084
|1.2062
|1.2104
|660
|2006.03.31 11:26
|t/p
|330
|0.10
|1.2104
|1.2062
|1.2104
|20.00
|3222.02
|661
|2006.03.31 11:26
|buy
|331
|0.10
|1.2106
|1.2084
|1.2126
|662
|2006.03.31 14:34
|t/p
|331
|0.10
|1.2126
|1.2084
|1.2126
|20.00
|3242.02
|663
|2006.03.31 16:04
|buy
|332
|0.10
|1.2090
|1.2068
|1.2110
|664
|2006.03.31 16:08
|t/p
|332
|0.10
|1.2110
|1.2068
|1.2110
|20.00
|3262.02
|665
|2006.03.31 17:32
|sell
|333
|0.10
|1.2129
|1.2151
|1.2109
|666
|2006.04.03 00:33
|t/p
|333
|0.10
|1.2109
|1.2151
|1.2109
|20.72
|3282.74
|667
|2006.04.03 00:33
|buy
|334
|0.10
|1.2109
|1.2087
|1.2129
|668
|2006.04.03 03:37
|s/l
|334
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2129
|-22.00
|3260.74
|669
|2006.04.03 03:37
|buy
|335
|0.10
|1.2089
|1.2067
|1.2109
|670
|2006.04.03 04:03
|s/l
|335
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2109
|-22.00
|3238.74
|671
|2006.04.03 04:03
|buy
|336
|0.10
|1.2065
|1.2043
|1.2085
|672
|2006.04.03 05:44
|s/l
|336
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2085
|-22.00
|3216.74
|673
|2006.04.03 05:44
|buy
|337
|0.10
|1.2042
|1.2020
|1.2062
|674
|2006.04.03 09:46
|t/p
|337
|0.10
|1.2062
|1.2020
|1.2062
|20.00
|3236.74
|675
|2006.04.03 12:34
|sell
|338
|0.10
|1.2074
|1.2096
|1.2054
|676
|2006.04.03 15:29
|s/l
|338
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2054
|-22.00
|3214.74
|677
|2006.04.03 15:41
|sell
|339
|0.10
|1.2104
|1.2126
|1.2084
|678
|2006.04.03 16:16
|s/l
|339
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2084
|-22.00
|3192.74
|679
|2006.04.03 16:16
|sell
|340
|0.10
|1.2124
|1.2146
|1.2104
|680
|2006.04.03 19:21
|s/l
|340
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2104
|-22.00
|3170.74
|681
|2006.04.03 19:21
|sell
|341
|0.10
|1.2144
|1.2166
|1.2124
|682
|2006.04.04 07:59
|t/p
|341
|0.10
|1.2124
|1.2166
|1.2124
|20.72
|3191.46
|683
|2006.04.04 13:06
|sell
|342
|0.10
|1.2222
|1.2244
|1.2202
|684
|2006.04.04 13:22
|s/l
|342
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2202
|-22.00
|3169.46
|685
|2006.04.04 13:22
|sell
|343
|0.10
|1.2245
|1.2267
|1.2225
|686
|2006.04.04 14:46
|s/l
|343
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2225
|-22.00
|3147.46
|687
|2006.04.04 14:46
|sell
|344
|0.10
|1.2266
|1.2288
|1.2246
|688
|2006.04.04 17:12
|t/p
|344
|0.10
|1.2246
|1.2288
|1.2246
|20.00
|3167.46
|689
|2006.04.05 01:18
|buy
|345
|0.10
|1.2245
|1.2223
|1.2265
|690
|2006.04.05 02:23
|t/p
|345
|0.10
|1.2265
|1.2223
|1.2265
|20.00
|3187.46
|691
|2006.04.05 04:14
|sell
|346
|0.10
|1.2276
|1.2298
|1.2256
|692
|2006.04.05 08:35
|t/p
|346
|0.10
|1.2256
|1.2298
|1.2256
|20.00
|3207.46
|693
|2006.04.05 14:39
|sell
|347
|0.10
|1.2298
|1.2320
|1.2278
|694
|2006.04.05 15:06
|t/p
|347
|0.10
|1.2278
|1.2320
|1.2278
|20.00
|3227.46
|695
|2006.04.06 01:07
|buy
|348
|0.10
|1.2279
|1.2257
|1.2299
|696
|2006.04.06 04:30
|t/p
|348
|0.10
|1.2299
|1.2257
|1.2299
|20.00
|3247.46
|697
|2006.04.06 04:30
|sell
|349
|0.10
|1.2299
|1.2321
|1.2279
|698
|2006.04.06 07:47
|t/p
|349
|0.10
|1.2279
|1.2321
|1.2279
|20.00
|3267.46
|699
|2006.04.06 08:22
|sell
|350
|0.10
|1.2299
|1.2321
|1.2279
|700
|2006.04.06 09:59
|s/l
|350
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2279
|-22.00
|3245.46
|701
|2006.04.06 09:59
|sell
|351
|0.10
|1.2319
|1.2341
|1.2299
|702
|2006.04.06 13:22
|t/p
|351
|0.10
|1.2299
|1.2341
|1.2299
|20.00
|3265.46
|703
|2006.04.06 13:47
|buy
|352
|0.10
|1.2249
|1.2227
|1.2269
|704
|2006.04.06 13:51
|s/l
|352
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2269
|-22.00
|3243.46
|705
|2006.04.06 13:51
|buy
|353
|0.10
|1.2229
|1.2207
|1.2249
|706
|2006.04.06 14:01
|t/p
|353
|0.10
|1.2249
|1.2207
|1.2249
|20.00
|3263.46
|707
|2006.04.06 14:01
|buy
|354
|0.10
|1.2239
|1.2217
|1.2259
|708
|2006.04.06 14:32
|s/l
|354
|0.10
|1.2217
|1.2217
|1.2259
|-22.00
|3241.46
|709
|2006.04.06 14:32
|buy
|355
|0.10
|1.2218
|1.2196
|1.2238
|710
|2006.04.06 15:04
|s/l
|355
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2238
|-22.00
|3219.46
|711
|2006.04.06 15:04
|buy
|356
|0.10
|1.2198
|1.2176
|1.2218
|712
|2006.04.06 15:15
|t/p
|356
|0.10
|1.2218
|1.2176
|1.2218
|20.00
|3239.46
|713
|2006.04.06 15:15
|buy
|357
|0.10
|1.2220
|1.2198
|1.2240
|714
|2006.04.06 15:31
|t/p
|357
|0.10
|1.2240
|1.2198
|1.2240
|20.00
|3259.46
|715
|2006.04.06 23:11
|buy
|358
|0.10
|1.2211
|1.2189
|1.2231
|716
|2006.04.07 02:28
|s/l
|358
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2231
|-22.86
|3236.60
|717
|2006.04.07 07:07
|sell
|359
|0.10
|1.2211
|1.2233
|1.2191
|718
|2006.04.07 07:54
|t/p
|359
|0.10
|1.2191
|1.2233
|1.2191
|20.00
|3256.60
|719
|2006.04.07 08:17
|buy
|360
|0.10
|1.2178
|1.2156
|1.2198
|720
|2006.04.07 09:23
|t/p
|360
|0.10
|1.2198
|1.2156
|1.2198
|20.00
|3276.60
|721
|2006.04.07 16:57
|buy
|361
|0.10
|1.2108
|1.2086
|1.2128
|722
|2006.04.07 22:37
|s/l
|361
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2128
|-22.00
|3254.60
|723
|2006.04.07 22:37
|buy
|362
|0.10
|1.2085
|1.2063
|1.2105
|724
|2006.04.09 23:00
|t/p
|362
|0.10
|1.2105
|1.2063
|1.2105
|20.00
|3274.60
|725
|2006.04.10 12:45
|buy
|363
|0.10
|1.2100
|1.2078
|1.2120
|726
|2006.04.10 14:42
|t/p
|363
|0.10
|1.2120
|1.2078
|1.2120
|20.00
|3294.60
|727
|2006.04.10 18:01
|buy
|364
|0.10
|1.2077
|1.2055
|1.2097
|728
|2006.04.10 18:21
|t/p
|364
|0.10
|1.2097
|1.2055
|1.2097
|20.00
|3314.60
|729
|2006.04.10 22:09
|sell
|365
|0.10
|1.2117
|1.2139
|1.2097
|730
|2006.04.11 01:46
|t/p
|365
|0.10
|1.2097
|1.2139
|1.2097
|20.72
|3335.32
|731
|2006.04.11 01:50
|buy
|366
|0.10
|1.2092
|1.2070
|1.2112
|732
|2006.04.11 04:14
|t/p
|366
|0.10
|1.2112
|1.2070
|1.2112
|20.00
|3355.32
|733
|2006.04.11 05:40
|sell
|367
|0.10
|1.2116
|1.2138
|1.2096
|734
|2006.04.11 07:06
|s/l
|367
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2096
|-22.00
|3333.32
|735
|2006.04.11 07:06
|sell
|368
|0.10
|1.2139
|1.2161
|1.2119
|736
|2006.04.11 10:12
|t/p
|368
|0.10
|1.2119
|1.2161
|1.2119
|20.00
|3353.32
|737
|2006.04.11 11:27
|buy
|369
|0.10
|1.2104
|1.2082
|1.2124
|738
|2006.04.11 14:22
|t/p
|369
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2124
|20.00
|3373.32
|739
|2006.04.11 20:19
|sell
|370
|0.10
|1.2141
|1.2163
|1.2121
|740
|2006.04.12 00:55
|s/l
|370
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2121
|-21.28
|3352.04
|741
|2006.04.12 00:55
|sell
|371
|0.10
|1.2165
|1.2187
|1.2145
|742
|2006.04.12 07:08
|t/p
|371
|0.10
|1.2145
|1.2187
|1.2145
|20.00
|3372.04
|743
|2006.04.12 07:08
|buy
|372
|0.10
|1.2144
|1.2122
|1.2164
|744
|2006.04.12 13:29
|s/l
|372
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2164
|-22.00
|3350.04
|745
|2006.04.12 13:29
|buy
|373
|0.10
|1.2124
|1.2102
|1.2144
|746
|2006.04.12 13:31
|s/l
|373
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2144
|-22.00
|3328.04
|747
|2006.04.12 13:31
|buy
|374
|0.10
|1.2103
|1.2081
|1.2123
|748
|2006.04.12 13:37
|s/l
|374
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2123
|-22.00
|3306.04
|749
|2006.04.12 13:37
|buy
|375
|0.10
|1.2081
|1.2059
|1.2101
|750
|2006.04.12 14:23
|t/p
|375
|0.10
|1.2101
|1.2059
|1.2101
|20.00
|3326.04
|751
|2006.04.12 22:06
|buy
|376
|0.10
|1.2103
|1.2081
|1.2123
|752
|2006.04.13 08:00
|t/p
|376
|0.10
|1.2123
|1.2081
|1.2123
|17.41
|3343.44
|753
|2006.04.13 08:05
|sell
|377
|0.10
|1.2132
|1.2154
|1.2112
|754
|2006.04.13 10:09
|t/p
|377
|0.10
|1.2112
|1.2154
|1.2112
|20.00
|3363.44
|755
|2006.04.13 12:00
|buy
|378
|0.10
|1.2100
|1.2078
|1.2120
|756
|2006.04.13 14:06
|s/l
|378
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2120
|-22.00
|3341.44
|757
|2006.04.13 14:06
|buy
|379
|0.10
|1.2080
|1.2058
|1.2100
|758
|2006.04.13 15:06
|t/p
|379
|0.10
|1.2100
|1.2058
|1.2100
|20.00
|3361.44
|759
|2006.04.13 15:22
|buy
|380
|0.10
|1.2085
|1.2063
|1.2105
|760
|2006.04.13 16:52
|t/p
|380
|0.10
|1.2105
|1.2063
|1.2105
|20.00
|3381.44
|761
|2006.04.13 19:01
|sell
|381
|0.10
|1.2116
|1.2138
|1.2096
|762
|2006.04.14 09:31
|t/p
|381
|0.10
|1.2096
|1.2138
|1.2096
|20.72
|3402.16
|763
|2006.04.14 09:31
|buy
|382
|0.10
|1.2096
|1.2074
|1.2116
|764
|2006.04.14 09:36
|t/p
|382
|0.10
|1.2116
|1.2074
|1.2116
|20.00
|3422.16
|765
|2006.04.14 09:37
|buy
|383
|0.10
|1.2104
|1.2082
|1.2124
|766
|2006.04.16 23:04
|t/p
|383
|0.10
|1.2124
|1.2082
|1.2124
|20.00
|3442.16
|767
|2006.04.16 23:20
|sell
|384
|0.10
|1.2132
|1.2154
|1.2112
|768
|2006.04.17 01:14
|s/l
|384
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2112
|-21.28
|3420.88
|769
|2006.04.17 01:14
|sell
|385
|0.10
|1.2154
|1.2176
|1.2134
|770
|2006.04.17 02:06
|s/l
|385
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2134
|-22.00
|3398.88
|771
|2006.04.17 02:06
|sell
|386
|0.10
|1.2174
|1.2196
|1.2154
|772
|2006.04.17 02:23
|s/l
|386
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2154
|-22.00
|3376.88
|773
|2006.04.17 02:23
|sell
|387
|0.10
|1.2194
|1.2216
|1.2174
|774
|2006.04.17 06:45
|t/p
|387
|0.10
|1.2174
|1.2216
|1.2174
|20.00
|3396.88
|775
|2006.04.17 11:18
|sell
|388
|0.10
|1.2198
|1.2220
|1.2178
|776
|2006.04.17 12:43
|s/l
|388
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.2178
|-22.00
|3374.88
|777
|2006.04.17 12:43
|sell
|389
|0.10
|1.2221
|1.2243
|1.2201
|778
|2006.04.17 12:55
|s/l
|389
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2201
|-22.00
|3352.88
|779
|2006.04.17 12:55
|sell
|390
|0.10
|1.2241
|1.2263
|1.2221
|780
|2006.04.17 13:32
|s/l
|390
|0.10
|1.2263
|1.2263
|1.2221
|-22.00
|3330.88
|781
|2006.04.17 13:32
|sell
|391
|0.10
|1.2263
|1.2285
|1.2243
|782
|2006.04.17 14:01
|t/p
|391
|0.10
|1.2243
|1.2285
|1.2243
|20.00
|3350.88
|783
|2006.04.18 02:15
|sell
|392
|0.10
|1.2270
|1.2292
|1.2250
|784
|2006.04.18 07:49
|t/p
|392
|0.10
|1.2250
|1.2292
|1.2250
|20.00
|3370.88
|785
|2006.04.18 07:49
|buy
|393
|0.10
|1.2250
|1.2228
|1.2270
|786
|2006.04.18 09:05
|s/l
|393
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2270
|-22.00
|3348.88
|787
|2006.04.18 09:05
|buy
|394
|0.10
|1.2230
|1.2208
|1.2250
|788
|2006.04.18 09:51
|t/p
|394
|0.10
|1.2250
|1.2208
|1.2250
|20.00
|3368.88
|789
|2006.04.18 13:32
|sell
|395
|0.10
|1.2276
|1.2298
|1.2256
|790
|2006.04.18 13:53
|s/l
|395
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2256
|-22.00
|3346.88
|791
|2006.04.18 13:53
|sell
|396
|0.10
|1.2296
|1.2318
|1.2276
|792
|2006.04.18 15:49
|t/p
|396
|0.10
|1.2276
|1.2318
|1.2276
|20.00
|3366.88
|793
|2006.04.18 21:40
|sell
|397
|0.10
|1.2326
|1.2348
|1.2306
|794
|2006.04.18 21:51
|s/l
|397
|0.10
|1.2348
|1.2348
|1.2306
|-22.00
|3344.88
|795
|2006.04.18 21:51
|sell
|398
|0.10
|1.2347
|1.2369
|1.2327
|796
|2006.04.18 22:26
|s/l
|398
|0.10
|1.2369
|1.2369
|1.2327
|-22.00
|3322.88
|797
|2006.04.18 22:26
|sell
|399
|0.10
|1.2368
|1.2390
|1.2348
|798
|2006.04.19 03:18
|t/p
|399
|0.10
|1.2348
|1.2390
|1.2348
|20.72
|3343.60
|799
|2006.04.19 04:10
|buy
|400
|0.10
|1.2345
|1.2323
|1.2365
|800
|2006.04.19 08:24
|t/p
|400
|0.10
|1.2365
|1.2323
|1.2365
|20.00
|3363.60
|801
|2006.04.19 10:15
|sell
|401
|0.10
|1.2375
|1.2397
|1.2355
|802
|2006.04.19 10:59
|t/p
|401
|0.10
|1.2355
|1.2397
|1.2355
|20.00
|3383.60
|803
|2006.04.19 12:08
|buy
|402
|0.10
|1.2339
|1.2317
|1.2359
|804
|2006.04.19 13:31
|s/l
|402
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2359
|-22.00
|3361.60
|805
|2006.04.19 13:31
|buy
|403
|0.10
|1.2318
|1.2296
|1.2338
|806
|2006.04.19 14:01
|s/l
|403
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2338
|-22.00
|3339.60
|807
|2006.04.19 14:01
|buy
|404
|0.10
|1.2297
|1.2275
|1.2317
|808
|2006.04.19 14:53
|t/p
|404
|0.10
|1.2317
|1.2275
|1.2317
|20.00
|3359.60
|809
|2006.04.19 14:53
|buy
|405
|0.10
|1.2319
|1.2297
|1.2339
|810
|2006.04.19 15:06
|t/p
|405
|0.10
|1.2339
|1.2297
|1.2339
|20.00
|3379.60
|811
|2006.04.19 17:09
|sell
|406
|0.10
|1.2359
|1.2381
|1.2339
|812
|2006.04.19 17:22
|s/l
|406
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2339
|-22.00
|3357.60
|813
|2006.04.19 17:22
|sell
|407
|0.10
|1.2382
|1.2404
|1.2362
|814
|2006.04.19 17:47
|t/p
|407
|0.10
|1.2362
|1.2404
|1.2362
|20.00
|3377.60
|815
|2006.04.19 17:47
|sell
|408
|0.10
|1.2359
|1.2381
|1.2339
|816
|2006.04.19 17:59
|s/l
|408
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2339
|-22.00
|3355.60
|817
|2006.04.19 17:59
|sell
|409
|0.10
|1.2379
|1.2401
|1.2359
|818
|2006.04.20 01:25
|t/p
|409
|0.10
|1.2359
|1.2401
|1.2359
|22.16
|3377.76
|819
|2006.04.20 01:25
|buy
|410
|0.10
|1.2357
|1.2335
|1.2377
|820
|2006.04.20 07:53
|s/l
|410
|0.10
|1.2335
|1.2335
|1.2377
|-22.00
|3355.76
|821
|2006.04.20 07:53
|buy
|411
|0.10
|1.2335
|1.2313
|1.2355
|822
|2006.04.20 08:41
|t/p
|411
|0.10
|1.2355
|1.2313
|1.2355
|20.00
|3375.76
|823
|2006.04.20 11:44
|buy
|412
|0.10
|1.2324
|1.2302
|1.2344
|824
|2006.04.20 13:04
|t/p
|412
|0.10
|1.2344
|1.2302
|1.2344
|20.00
|3395.76
|825
|2006.04.20 15:07
|buy
|413
|0.10
|1.2305
|1.2283
|1.2325
|826
|2006.04.20 16:08
|t/p
|413
|0.10
|1.2325
|1.2283
|1.2325
|20.00
|3415.76
|827
|2006.04.20 16:36
|buy
|414
|0.10
|1.2308
|1.2286
|1.2328
|828
|2006.04.20 16:55
|t/p
|414
|0.10
|1.2328
|1.2286
|1.2328
|20.00
|3435.76
|829
|2006.04.20 23:29
|buy
|415
|0.10
|1.2307
|1.2285
|1.2327
|830
|2006.04.21 00:51
|s/l
|415
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2327
|-22.86
|3412.90
|831
|2006.04.21 00:51
|buy
|416
|0.10
|1.2287
|1.2265
|1.2307
|832
|2006.04.21 01:11
|t/p
|416
|0.10
|1.2307
|1.2265
|1.2307
|20.00
|3432.90
|833
|2006.04.21 07:10
|buy
|417
|0.10
|1.2296
|1.2274
|1.2316
|834
|2006.04.21 07:44
|s/l
|417
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2316
|-22.00
|3410.90
|835
|2006.04.21 07:44
|buy
|418
|0.10
|1.2269
|1.2247
|1.2289
|836
|2006.04.21 07:58
|t/p
|418
|0.10
|1.2289
|1.2247
|1.2289
|20.00
|3430.90
|837
|2006.04.21 07:58
|buy
|419
|0.10
|1.2291
|1.2269
|1.2311
|838
|2006.04.21 09:04
|t/p
|419
|0.10
|1.2311
|1.2269
|1.2311
|20.00
|3450.90
|839
|2006.04.21 11:17
|sell
|420
|0.10
|1.2337
|1.2359
|1.2317
|840
|2006.04.21 12:00
|t/p
|420
|0.10
|1.2317
|1.2359
|1.2317
|20.00
|3470.90
|841
|2006.04.24 00:01
|sell
|421
|0.10
|1.2378
|1.2400
|1.2358
|842
|2006.04.24 01:31
|t/p
|421
|0.10
|1.2358
|1.2400
|1.2358
|20.00
|3490.90
|843
|2006.04.24 04:36
|buy
|422
|0.10
|1.2341
|1.2319
|1.2361
|844
|2006.04.24 05:47
|t/p
|422
|0.10
|1.2361
|1.2319
|1.2361
|20.00
|3510.90
|845
|2006.04.24 07:40
|sell
|423
|0.10
|1.2378
|1.2400
|1.2358
|846
|2006.04.24 08:32
|s/l
|423
|0.10
|1.2400
|1.2400
|1.2358
|-22.00
|3488.90
|847
|2006.04.24 08:32
|sell
|424
|0.10
|1.2400
|1.2422
|1.2380
|848
|2006.04.24 09:02
|t/p
|424
|0.10
|1.2380
|1.2422
|1.2380
|20.00
|3508.90
|849
|2006.04.24 09:06
|sell
|425
|0.10
|1.2386
|1.2408
|1.2366
|850
|2006.04.24 10:31
|t/p
|425
|0.10
|1.2366
|1.2408
|1.2366
|20.00
|3528.90
|851
|2006.04.24 13:10
|buy
|426
|0.10
|1.2364
|1.2342
|1.2384
|852
|2006.04.24 15:02
|s/l
|426
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2384
|-22.00
|3506.90
|853
|2006.04.24 15:02
|buy
|427
|0.10
|1.2342
|1.2320
|1.2362
|854
|2006.04.24 15:51
|t/p
|427
|0.10
|1.2362
|1.2320
|1.2362
|20.00
|3526.90
|855
|2006.04.24 18:06
|sell
|428
|0.10
|1.2399
|1.2421
|1.2379
|856
|2006.04.24 23:13
|t/p
|428
|0.10
|1.2379
|1.2421
|1.2379
|20.00
|3546.90
|857
|2006.04.25 02:21
|buy
|429
|0.10
|1.2372
|1.2350
|1.2392
|858
|2006.04.25 07:03
|t/p
|429
|0.10
|1.2392
|1.2350
|1.2392
|20.00
|3566.90
|859
|2006.04.25 07:03
|sell
|430
|0.10
|1.2393
|1.2415
|1.2373
|860
|2006.04.25 07:42
|t/p
|430
|0.10
|1.2373
|1.2415
|1.2373
|20.00
|3586.90
|861
|2006.04.25 09:02
|sell
|431
|0.10
|1.2411
|1.2433
|1.2391
|862
|2006.04.25 09:12
|t/p
|431
|0.10
|1.2391
|1.2433
|1.2391
|20.00
|3606.90
|863
|2006.04.25 13:09
|sell
|432
|0.10
|1.2416
|1.2438
|1.2396
|864
|2006.04.25 14:37
|s/l
|432
|0.10
|1.2438
|1.2438
|1.2396
|-22.00
|3584.90
|865
|2006.04.25 14:37
|sell
|433
|0.10
|1.2437
|1.2459
|1.2417
|866
|2006.04.25 15:00
|t/p
|433
|0.10
|1.2417
|1.2459
|1.2417
|20.00
|3604.90
|867
|2006.04.26 02:02
|sell
|434
|0.10
|1.2438
|1.2460
|1.2418
|868
|2006.04.26 04:52
|t/p
|434
|0.10
|1.2418
|1.2460
|1.2418
|20.00
|3624.90
|869
|2006.04.26 05:06
|buy
|435
|0.10
|1.2414
|1.2392
|1.2434
|870
|2006.04.26 09:41
|s/l
|435
|0.10
|1.2392
|1.2392
|1.2434
|-22.00
|3602.90
|871
|2006.04.26 17:00
|sell
|436
|0.10
|1.2462
|1.2484
|1.2442
|872
|2006.04.26 18:43
|t/p
|436
|0.10
|1.2442
|1.2484
|1.2442
|20.00
|3622.90
|873
|2006.04.27 02:00
|sell
|437
|0.10
|1.2466
|1.2488
|1.2446
|874
|2006.04.27 07:19
|t/p
|437
|0.10
|1.2446
|1.2488
|1.2446
|20.00
|3642.90
|875
|2006.04.27 07:28
|buy
|438
|0.10
|1.2441
|1.2419
|1.2461
|876
|2006.04.27 07:55
|t/p
|438
|0.10
|1.2461
|1.2419
|1.2461
|20.00
|3662.90
|877
|2006.04.27 08:27
|buy
|439
|0.10
|1.2448
|1.2426
|1.2468
|878
|2006.04.27 11:37
|s/l
|439
|0.10
|1.2426
|1.2426
|1.2468
|-22.00
|3640.90
|879
|2006.04.27 12:38
|buy
|440
|0.10
|1.2421
|1.2399
|1.2441
|880
|2006.04.27 14:30
|t/p
|440
|0.10
|1.2441
|1.2399
|1.2441
|20.00
|3660.90
|881
|2006.04.27 15:01
|sell
|441
|0.10
|1.2469
|1.2491
|1.2449
|882
|2006.04.27 15:09
|s/l
|441
|0.10
|1.2491
|1.2491
|1.2449
|-22.00
|3638.90
|883
|2006.04.27 15:09
|sell
|442
|0.10
|1.2489
|1.2511
|1.2469
|884
|2006.04.27 15:29
|s/l
|442
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2469
|-22.00
|3616.90
|885
|2006.04.27 15:29
|sell
|443
|0.10
|1.2509
|1.2531
|1.2489
|886
|2006.04.27 15:31
|s/l
|443
|0.10
|1.2531
|1.2531
|1.2489
|-22.00
|3594.90
|887
|2006.04.27 15:31
|sell
|444
|0.10
|1.2529
|1.2551
|1.2509
|888
|2006.04.27 15:49
|s/l
|444
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2509
|-22.00
|3572.90
|889
|2006.04.27 15:49
|sell
|445
|0.10
|1.2549
|1.2571
|1.2529
|890
|2006.04.27 16:16
|t/p
|445
|0.10
|1.2529
|1.2571
|1.2529
|20.00
|3592.90
|891
|2006.04.27 16:16
|sell
|446
|0.10
|1.2535
|1.2557
|1.2515
|892
|2006.04.27 16:53
|t/p
|446
|0.10
|1.2515
|1.2557
|1.2515
|20.00
|3612.90
|893
|2006.04.28 07:28
|sell
|447
|0.10
|1.2545
|1.2567
|1.2525
|894
|2006.04.28 07:47
|t/p
|447
|0.10
|1.2525
|1.2567
|1.2525
|20.00
|3632.90
|895
|2006.04.28 08:18
|sell
|448
|0.10
|1.2543
|1.2565
|1.2523
|896
|2006.04.28 09:37
|s/l
|448
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2523
|-22.00
|3610.90
|897
|2006.04.28 09:37
|sell
|449
|0.10
|1.2565
|1.2587
|1.2545
|898
|2006.04.28 11:10
|t/p
|449
|0.10
|1.2545
|1.2587
|1.2545
|20.00
|3630.90
|899
|2006.04.28 15:39
|sell
|450
|0.10
|1.2586
|1.2608
|1.2566
|900
|2006.04.28 16:06
|s/l
|450
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2566
|-22.00
|3608.90
|901
|2006.04.28 16:06
|sell
|451
|0.10
|1.2608
|1.2630
|1.2588
|902
|2006.04.28 16:10
|s/l
|451
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2588
|-22.00
|3586.90
|903
|2006.04.28 16:10
|sell
|452
|0.10
|1.2628
|1.2650
|1.2608
|904
|2006.04.28 16:44
|t/p
|452
|0.10
|1.2608
|1.2650
|1.2608
|20.00
|3606.90
|905
|2006.04.28 16:44
|sell
|453
|0.10
|1.2605
|1.2627
|1.2585
|906
|2006.04.28 16:58
|s/l
|453
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2585
|-22.00
|3584.90
|907
|2006.04.28 16:58
|sell
|454
|0.10
|1.2626
|1.2648
|1.2606
|908
|2006.04.28 22:57
|s/l
|454
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2606
|-22.00
|3562.90
|909
|2006.05.01 05:16
|sell
|455
|0.10
|1.2641
|1.2663
|1.2621
|910
|2006.05.01 08:46
|t/p
|455
|0.10
|1.2621
|1.2663
|1.2621
|20.00
|3582.90
|911
|2006.05.01 13:10
|sell
|456
|0.10
|1.2641
|1.2663
|1.2621
|912
|2006.05.01 13:31
|t/p
|456
|0.10
|1.2621
|1.2663
|1.2621
|20.00
|3602.90
|913
|2006.05.01 13:40
|sell
|457
|0.10
|1.2641
|1.2663
|1.2621
|914
|2006.05.01 13:57
|s/l
|457
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2621
|-22.00
|3580.90
|915
|2006.05.01 13:57
|sell
|458
|0.10
|1.2662
|1.2684
|1.2642
|916
|2006.05.01 14:09
|s/l
|458
|0.10
|1.2684
|1.2684
|1.2642
|-22.00
|3558.90
|917
|2006.05.01 14:09
|sell
|459
|0.10
|1.2684
|1.2706
|1.2664
|918
|2006.05.01 14:52
|t/p
|459
|0.10
|1.2664
|1.2706
|1.2664
|20.00
|3578.90
|919
|2006.05.01 20:20
|buy
|460
|0.10
|1.2577
|1.2555
|1.2597
|920
|2006.05.01 20:23
|t/p
|460
|0.10
|1.2597
|1.2555
|1.2597
|20.00
|3598.90
|921
|2006.05.01 20:41
|buy
|461
|0.10
|1.2577
|1.2555
|1.2597
|922
|2006.05.01 20:46
|s/l
|461
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2597
|-22.00
|3576.90
|923
|2006.05.01 20:46
|buy
|462
|0.10
|1.2557
|1.2535
|1.2577
|924
|2006.05.01 20:56
|t/p
|462
|0.10
|1.2577
|1.2535
|1.2577
|20.00
|3596.90
|925
|2006.05.01 21:29
|buy
|463
|0.10
|1.2582
|1.2560
|1.2602
|926
|2006.05.02 01:40
|s/l
|463
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2602
|-22.86
|3574.03
|927
|2006.05.02 07:51
|buy
|464
|0.10
|1.2568
|1.2546
|1.2588
|928
|2006.05.02 08:22
|t/p
|464
|0.10
|1.2588
|1.2546
|1.2588
|20.00
|3594.03
|929
|2006.05.02 09:42
|sell
|465
|0.10
|1.2623
|1.2645
|1.2603
|930
|2006.05.02 10:47
|s/l
|465
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2603
|-22.00
|3572.03
|931
|2006.05.02 10:47
|sell
|466
|0.10
|1.2643
|1.2665
|1.2623
|932
|2006.05.02 11:14
|s/l
|466
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2623
|-22.00
|3550.03
|933
|2006.05.02 11:14
|sell
|467
|0.10
|1.2664
|1.2686
|1.2644
|934
|2006.05.02 11:33
|t/p
|467
|0.10
|1.2644
|1.2686
|1.2644
|20.00
|3570.03
|935
|2006.05.02 11:43
|sell
|468
|0.10
|1.2648
|1.2670
|1.2628
|936
|2006.05.02 12:09
|t/p
|468
|0.10
|1.2628
|1.2670
|1.2628
|20.00
|3590.03
|937
|2006.05.03 03:25
|sell
|469
|0.10
|1.2643
|1.2665
|1.2623
|938
|2006.05.03 07:34
|s/l
|469
|0.10
|1.2665
|1.2665
|1.2623
|-22.00
|3568.03
|939
|2006.05.03 07:34
|sell
|470
|0.10
|1.2664
|1.2686
|1.2644
|940
|2006.05.03 08:12
|t/p
|470
|0.10
|1.2644
|1.2686
|1.2644
|20.00
|3588.03
|941
|2006.05.03 14:13
|buy
|471
|0.10
|1.2612
|1.2590
|1.2632
|942
|2006.05.03 14:58
|t/p
|471
|0.10
|1.2632
|1.2590
|1.2632
|20.00
|3608.03
|943
|2006.05.03 15:01
|buy
|472
|0.10
|1.2619
|1.2597
|1.2639
|944
|2006.05.03 15:04
|s/l
|472
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2639
|-22.00
|3586.03
|945
|2006.05.03 15:04
|buy
|473
|0.10
|1.2599
|1.2577
|1.2619
|946
|2006.05.03 15:06
|t/p
|473
|0.10
|1.2619
|1.2577
|1.2619
|20.00
|3606.03
|947
|2006.05.03 15:06
|buy
|474
|0.10
|1.2622
|1.2600
|1.2642
|948
|2006.05.03 15:13
|s/l
|474
|0.10
|1.2600
|1.2600
|1.2642
|-22.00
|3584.03
|949
|2006.05.03 15:13
|buy
|475
|0.10
|1.2602
|1.2580
|1.2622
|950
|2006.05.03 16:04
|t/p
|475
|0.10
|1.2622
|1.2580
|1.2622
|20.00
|3604.03
|951
|2006.05.04 05:00
|buy
|476
|0.10
|1.2610
|1.2588
|1.2630
|952
|2006.05.04 06:32
|t/p
|476
|0.10
|1.2630
|1.2588
|1.2630
|20.00
|3624.03
|953
|2006.05.04 09:13
|buy
|477
|0.10
|1.2588
|1.2566
|1.2608
|954
|2006.05.04 11:25
|t/p
|477
|0.10
|1.2608
|1.2566
|1.2608
|20.00
|3644.03
|955
|2006.05.04 13:34
|sell
|478
|0.10
|1.2623
|1.2645
|1.2603
|956
|2006.05.04 13:57
|t/p
|478
|0.10
|1.2603
|1.2645
|1.2603
|20.00
|3664.03
|957
|2006.05.04 14:01
|sell
|479
|0.10
|1.2615
|1.2637
|1.2595
|958
|2006.05.04 14:10
|s/l
|479
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2595
|-22.00
|3642.03
|959
|2006.05.04 14:10
|sell
|480
|0.10
|1.2636
|1.2658
|1.2616
|960
|2006.05.04 15:04
|s/l
|480
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2616
|-22.00
|3620.03
|961
|2006.05.04 15:04
|sell
|481
|0.10
|1.2656
|1.2678
|1.2636
|962
|2006.05.04 15:19
|s/l
|481
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2636
|-22.00
|3598.03
|963
|2006.05.04 15:19
|sell
|482
|0.10
|1.2679
|1.2701
|1.2659
|964
|2006.05.04 16:10
|s/l
|482
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2659
|-22.00
|3576.03
|965
|2006.05.04 16:10
|sell
|483
|0.10
|1.2700
|1.2722
|1.2680
|966
|2006.05.04 16:15
|t/p
|483
|0.10
|1.2680
|1.2722
|1.2680
|20.00
|3596.03
|967
|2006.05.04 16:15
|sell
|484
|0.10
|1.2687
|1.2709
|1.2667
|968
|2006.05.04 17:13
|t/p
|484
|0.10
|1.2667
|1.2709
|1.2667
|20.00
|3616.03
|969
|2006.05.04 19:12
|sell
|485
|0.10
|1.2720
|1.2742
|1.2700
|970
|2006.05.04 21:30
|t/p
|485
|0.10
|1.2700
|1.2742
|1.2700
|20.00
|3636.03
|971
|2006.05.05 03:01
|buy
|486
|0.10
|1.2687
|1.2665
|1.2707
|972
|2006.05.05 06:21
|t/p
|486
|0.10
|1.2707
|1.2665
|1.2707
|20.00
|3656.03
|973
|2006.05.05 06:21
|sell
|487
|0.10
|1.2707
|1.2729
|1.2687
|974
|2006.05.05 07:29
|t/p
|487
|0.10
|1.2687
|1.2729
|1.2687
|20.00
|3676.03
|975
|2006.05.05 08:04
|buy
|488
|0.10
|1.2675
|1.2653
|1.2695
|976
|2006.05.05 08:45
|t/p
|488
|0.10
|1.2695
|1.2653
|1.2695
|20.00
|3696.03
|977
|2006.05.05 13:31
|sell
|489
|0.10
|1.2729
|1.2751
|1.2709
|978
|2006.05.05 13:32
|s/l
|489
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2709
|-22.00
|3674.03
|979
|2006.05.05 13:32
|sell
|490
|0.10
|1.2752
|1.2774
|1.2732
|980
|2006.05.05 13:40
|t/p
|490
|0.10
|1.2732
|1.2774
|1.2732
|20.00
|3694.03
|981
|2006.05.05 13:40
|sell
|491
|0.10
|1.2729
|1.2751
|1.2709
|982
|2006.05.05 13:52
|s/l
|491
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2709
|-22.00
|3672.03
|983
|2006.05.05 13:52
|sell
|492
|0.10
|1.2749
|1.2771
|1.2729
|984
|2006.05.05 15:47
|t/p
|492
|0.10
|1.2729
|1.2771
|1.2729
|20.00
|3692.03
|985
|2006.05.05 22:07
|buy
|493
|0.10
|1.2725
|1.2703
|1.2745
|986
|2006.05.07 23:00
|t/p
|493
|0.10
|1.2745
|1.2703
|1.2745
|20.00
|3712.03
|987
|2006.05.08 00:32
|sell
|494
|0.10
|1.2749
|1.2771
|1.2729
|988
|2006.05.08 01:52
|t/p
|494
|0.10
|1.2729
|1.2771
|1.2729
|20.00
|3732.03
|989
|2006.05.08 06:19
|sell
|495
|0.10
|1.2739
|1.2761
|1.2719
|990
|2006.05.08 08:25
|s/l
|495
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2719
|-22.00
|3710.03
|991
|2006.05.08 08:25
|sell
|496
|0.10
|1.2760
|1.2782
|1.2740
|992
|2006.05.08 09:29
|s/l
|496
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2740
|-22.00
|3688.03
|993
|2006.05.08 09:29
|sell
|497
|0.10
|1.2780
|1.2802
|1.2760
|994
|2006.05.08 11:55
|t/p
|497
|0.10
|1.2760
|1.2802
|1.2760
|20.00
|3708.03
|995
|2006.05.08 14:57
|buy
|498
|0.10
|1.2717
|1.2695
|1.2737
|996
|2006.05.08 15:19
|s/l
|498
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2737
|-22.00
|3686.03
|997
|2006.05.08 15:19
|buy
|499
|0.10
|1.2697
|1.2675
|1.2717
|998
|2006.05.08 15:30
|t/p
|499
|0.10
|1.2717
|1.2675
|1.2717
|20.00
|3706.03
|999
|2006.05.08 15:30
|buy
|500
|0.10
|1.2714
|1.2692
|1.2734
|1000
|2006.05.08 19:07
|s/l
|500
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2734
|-22.00
|3684.03
|1001
|2006.05.08 19:07
|buy
|501
|0.10
|1.2694
|1.2672
|1.2714
|1002
|2006.05.08 19:34
|t/p
|501
|0.10
|1.2714
|1.2672
|1.2714
|20.00
|3704.03
|1003
|2006.05.08 19:49
|buy
|502
|0.10
|1.2700
|1.2678
|1.2720
|1004
|2006.05.09 07:32
|s/l
|502
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2720
|-22.86
|3681.17
|1005
|2006.05.09 08:14
|buy
|503
|0.10
|1.2664
|1.2642
|1.2684
|1006
|2006.05.09 09:12
|t/p
|503
|0.10
|1.2684
|1.2642
|1.2684
|20.00
|3701.17
|1007
|2006.05.09 14:00
|sell
|504
|0.10
|1.2708
|1.2730
|1.2688
|1008
|2006.05.09 14:27
|s/l
|504
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2688
|-22.00
|3679.17
|1009
|2006.05.09 14:27
|sell
|505
|0.10
|1.2729
|1.2751
|1.2709
|1010
|2006.05.09 15:02
|s/l
|505
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2709
|-22.00
|3657.17
|1011
|2006.05.09 15:02
|sell
|506
|0.10
|1.2750
|1.2772
|1.2730
|1012
|2006.05.09 15:19
|s/l
|506
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2730
|-22.00
|3635.17
|1013
|2006.05.09 15:19
|sell
|507
|0.10
|1.2770
|1.2792
|1.2750
|1014
|2006.05.09 16:33
|t/p
|507
|0.10
|1.2750
|1.2792
|1.2750
|20.00
|3655.17
|1015
|2006.05.09 16:39
|sell
|508
|0.10
|1.2760
|1.2782
|1.2740
|1016
|2006.05.10 07:48
|s/l
|508
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2740
|-21.28
|3633.89
|1017
|2006.05.10 07:48
|sell
|509
|0.10
|1.2781
|1.2803
|1.2761
|1018
|2006.05.10 07:56
|s/l
|509
|0.10
|1.2803
|1.2803
|1.2761
|-22.00
|3611.89
|1019
|2006.05.10 07:56
|sell
|510
|0.10
|1.2802
|1.2824
|1.2782
|1020
|2006.05.10 08:06
|t/p
|510
|0.10
|1.2782
|1.2824
|1.2782
|20.00
|3631.89
|1021
|2006.05.10 08:08
|sell
|511
|0.10
|1.2790
|1.2812
|1.2770
|1022
|2006.05.10 09:41
|t/p
|511
|0.10
|1.2770
|1.2812
|1.2770
|20.00
|3651.89
|1023
|2006.05.10 15:20
|sell
|512
|0.10
|1.2808
|1.2830
|1.2788
|1024
|2006.05.10 17:19
|t/p
|512
|0.10
|1.2788
|1.2830
|1.2788
|20.00
|3671.89
|1025
|2006.05.11 00:02
|buy
|513
|0.10
|1.2772
|1.2750
|1.2792
|1026
|2006.05.11 01:41
|s/l
|513
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2792
|-22.00
|3649.89
|1027
|2006.05.11 01:41
|buy
|514
|0.10
|1.2751
|1.2729
|1.2771
|1028
|2006.05.11 02:16
|s/l
|514
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2771
|-22.00
|3627.89
|1029
|2006.05.11 02:16
|buy
|515
|0.10
|1.2731
|1.2709
|1.2751
|1030
|2006.05.11 07:31
|t/p
|515
|0.10
|1.2751
|1.2709
|1.2751
|20.00
|3647.89
|1031
|2006.05.11 08:23
|buy
|516
|0.10
|1.2719
|1.2697
|1.2739
|1032
|2006.05.11 08:34
|s/l
|516
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2739
|-22.00
|3625.89
|1033
|2006.05.11 08:34
|buy
|517
|0.10
|1.2699
|1.2677
|1.2719
|1034
|2006.05.11 09:25
|t/p
|517
|0.10
|1.2719
|1.2677
|1.2719
|20.00
|3645.89
|1035
|2006.05.11 13:31
|sell
|518
|0.10
|1.2750
|1.2772
|1.2730
|1036
|2006.05.11 13:33
|s/l
|518
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2730
|-22.00
|3623.89
|1037
|2006.05.11 13:33
|sell
|519
|0.10
|1.2772
|1.2794
|1.2752
|1038
|2006.05.11 13:40
|t/p
|519
|0.10
|1.2752
|1.2794
|1.2752
|20.00
|3643.89
|1039
|2006.05.11 13:40
|sell
|520
|0.10
|1.2750
|1.2772
|1.2730
|1040
|2006.05.11 14:50
|s/l
|520
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2730
|-22.00
|3621.89
|1041
|2006.05.11 14:50
|sell
|521
|0.10
|1.2773
|1.2795
|1.2753
|1042
|2006.05.11 15:11
|s/l
|521
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2753
|-22.00
|3599.89
|1043
|2006.05.11 15:11
|sell
|522
|0.10
|1.2795
|1.2817
|1.2775
|1044
|2006.05.11 15:35
|s/l
|522
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2775
|-22.00
|3577.89
|1045
|2006.05.11 15:35
|sell
|523
|0.10
|1.2815
|1.2837
|1.2795
|1046
|2006.05.11 15:47
|s/l
|523
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2795
|-22.00
|3555.89
|1047
|2006.05.11 15:47
|sell
|524
|0.10
|1.2836
|1.2858
|1.2816
|1048
|2006.05.11 15:59
|t/p
|524
|0.10
|1.2816
|1.2858
|1.2816
|20.00
|3575.89
|1049
|2006.05.11 15:59
|sell
|525
|0.10
|1.2813
|1.2835
|1.2793
|1050
|2006.05.11 16:15
|s/l
|525
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2793
|-22.00
|3553.89
|1051
|2006.05.11 16:15
|sell
|526
|0.10
|1.2833
|1.2855
|1.2813
|1052
|2006.05.11 16:41
|s/l
|526
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2813
|-22.00
|3531.89
|1053
|2006.05.11 16:41
|sell
|527
|0.10
|1.2853
|1.2875
|1.2833
|1054
|2006.05.11 17:53
|s/l
|527
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2833
|-22.00
|3509.89
|1055
|2006.05.11 17:53
|sell
|528
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1056
|2006.05.11 18:16
|t/p
|528
|0.10
|1.2853
|1.2895
|1.2853
|20.00
|3529.89
|1057
|2006.05.12 05:47
|sell
|529
|0.10
|1.2864
|1.2886
|1.2844
|1058
|2006.05.12 07:30
|s/l
|529
|0.10
|1.2886
|1.2886
|1.2844
|-22.00
|3507.89
|1059
|2006.05.12 07:30
|sell
|530
|0.10
|1.2887
|1.2909
|1.2867
|1060
|2006.05.12 07:35
|t/p
|530
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2867
|20.00
|3527.89
|1061
|2006.05.12 07:40
|sell
|531
|0.10
|1.2874
|1.2896
|1.2854
|1062
|2006.05.12 08:27
|s/l
|531
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2854
|-22.00
|3505.89
|1063
|2006.05.12 08:27
|sell
|532
|0.10
|1.2895
|1.2917
|1.2875
|1064
|2006.05.12 10:35
|s/l
|532
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2875
|-22.00
|3483.89
|1065
|2006.05.12 10:35
|sell
|533
|0.10
|1.2915
|1.2937
|1.2895
|1066
|2006.05.12 10:39
|s/l
|533
|0.10
|1.2937
|1.2937
|1.2895
|-22.00
|3461.89
|1067
|2006.05.12 10:39
|sell
|534
|0.10
|1.2936
|1.2958
|1.2916
|1068
|2006.05.12 10:42
|s/l
|534
|0.10
|1.2958
|1.2958
|1.2916
|-22.00
|3439.89
|1069
|2006.05.12 10:42
|sell
|535
|0.10
|1.2957
|1.2979
|1.2937
|1070
|2006.05.12 10:47
|t/p
|535
|0.10
|1.2937
|1.2979
|1.2937
|20.00
|3459.89
|1071
|2006.05.12 10:47
|sell
|536
|0.10
|1.2932
|1.2954
|1.2912
|1072
|2006.05.12 11:35
|t/p
|536
|0.10
|1.2912
|1.2954
|1.2912
|20.00
|3479.89
|1073
|2006.05.12 11:39
|sell
|537
|0.10
|1.2924
|1.2946
|1.2904
|1074
|2006.05.12 12:52
|t/p
|537
|0.10
|1.2904
|1.2946
|1.2904
|20.00
|3499.89
|1075
|2006.05.12 17:29
|buy
|538
|0.10
|1.2866
|1.2844
|1.2886
|1076
|2006.05.12 17:54
|t/p
|538
|0.10
|1.2886
|1.2844
|1.2886
|20.00
|3519.89
|1077
|2006.05.12 20:44
|sell
|539
|0.10
|1.2920
|1.2942
|1.2900
|1078
|2006.05.12 22:21
|s/l
|539
|0.10
|1.2942
|1.2942
|1.2900
|-22.00
|3497.89
|1079
|2006.05.14 23:03
|sell
|540
|0.10
|1.2953
|1.2975
|1.2933
|1080
|2006.05.14 23:57
|s/l
|540
|0.10
|1.2975
|1.2975
|1.2933
|-22.00
|3475.89
|1081
|2006.05.14 23:57
|sell
|541
|0.10
|1.2973
|1.2995
|1.2953
|1082
|2006.05.15 00:23
|t/p
|541
|0.10
|1.2953
|1.2995
|1.2953
|20.72
|3496.61
|1083
|2006.05.15 08:09
|buy
|542
|0.10
|1.2887
|1.2865
|1.2907
|1084
|2006.05.15 09:05
|s/l
|542
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2907
|-22.00
|3474.61
|1085
|2006.05.15 09:05
|buy
|543
|0.10
|1.2865
|1.2843
|1.2885
|1086
|2006.05.15 09:08
|s/l
|543
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2885
|-22.00
|3452.61
|1087
|2006.05.15 09:08
|buy
|544
|0.10
|1.2844
|1.2822
|1.2864
|1088
|2006.05.15 09:26
|s/l
|544
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2864
|-22.00
|3430.61
|1089
|2006.05.15 09:26
|buy
|545
|0.10
|1.2821
|1.2799
|1.2841
|1090
|2006.05.15 09:35
|t/p
|545
|0.10
|1.2841
|1.2799
|1.2841
|20.00
|3450.61
|1091
|2006.05.15 09:35
|buy
|546
|0.10
|1.2843
|1.2821
|1.2863
|1092
|2006.05.15 11:39
|s/l
|546
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2863
|-22.00
|3428.61
|1093
|2006.05.15 11:39
|buy
|547
|0.10
|1.2823
|1.2801
|1.2843
|1094
|2006.05.15 11:57
|s/l
|547
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2843
|-22.00
|3406.61
|1095
|2006.05.15 11:57
|buy
|548
|0.10
|1.2803
|1.2781
|1.2823
|1096
|2006.05.15 12:25
|t/p
|548
|0.10
|1.2823
|1.2781
|1.2823
|20.00
|3426.61
|1097
|2006.05.16 03:05
|sell
|549
|0.10
|1.2819
|1.2841
|1.2799
|1098
|2006.05.16 04:53
|s/l
|549
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2799
|-22.00
|3404.61
|1099
|2006.05.16 04:53
|sell
|550
|0.10
|1.2839
|1.2861
|1.2819
|1100
|2006.05.16 05:50
|t/p
|550
|0.10
|1.2819
|1.2861
|1.2819
|20.00
|3424.61
|1101
|2006.05.16 13:31
|sell
|551
|0.10
|1.2839
|1.2861
|1.2819
|1102
|2006.05.16 13:41
|s/l
|551
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2819
|-22.00
|3402.61
|1103
|2006.05.16 13:41
|sell
|552
|0.10
|1.2859
|1.2881
|1.2839
|1104
|2006.05.16 14:16
|t/p
|552
|0.10
|1.2839
|1.2881
|1.2839
|20.00
|3422.61
|1105
|2006.05.16 14:22
|sell
|553
|0.10
|1.2853
|1.2875
|1.2833
|1106
|2006.05.16 16:13
|t/p
|553
|0.10
|1.2833
|1.2875
|1.2833
|20.00
|3442.61
|1107
|2006.05.17 09:50
|sell
|554
|0.10
|1.2908
|1.2930
|1.2888
|1108
|2006.05.17 12:52
|t/p
|554
|0.10
|1.2888
|1.2930
|1.2888
|20.00
|3462.61
|1109
|2006.05.17 13:08
|buy
|555
|0.10
|1.2876
|1.2854
|1.2896
|1110
|2006.05.17 13:41
|t/p
|555
|0.10
|1.2896
|1.2854
|1.2896
|20.00
|3482.61
|1111
|2006.05.17 14:03
|buy
|556
|0.10
|1.2883
|1.2861
|1.2903
|1112
|2006.05.17 14:20
|s/l
|556
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2903
|-22.00
|3460.61
|1113
|2006.05.17 14:20
|buy
|557
|0.10
|1.2862
|1.2840
|1.2882
|1114
|2006.05.17 14:44
|s/l
|557
|0.10
|1.2840
|1.2840
|1.2882
|-22.00
|3438.61
|1115
|2006.05.17 14:44
|buy
|558
|0.10
|1.2842
|1.2820
|1.2862
|1116
|2006.05.17 15:25
|s/l
|558
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2862
|-22.00
|3416.61
|1117
|2006.05.17 15:25
|buy
|559
|0.10
|1.2822
|1.2800
|1.2842
|1118
|2006.05.17 15:26
|s/l
|559
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2842
|-22.00
|3394.61
|1119
|2006.05.17 15:26
|buy
|560
|0.10
|1.2800
|1.2778
|1.2820
|1120
|2006.05.17 15:32
|s/l
|560
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2820
|-22.00
|3372.61
|1121
|2006.05.17 15:32
|buy
|561
|0.10
|1.2780
|1.2758
|1.2800
|1122
|2006.05.17 15:33
|s/l
|561
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2800
|-22.00
|3350.61
|1123
|2006.05.17 15:33
|buy
|562
|0.10
|1.2758
|1.2736
|1.2778
|1124
|2006.05.17 15:42
|t/p
|562
|0.10
|1.2778
|1.2736
|1.2778
|20.00
|3370.61
|1125
|2006.05.17 15:42
|buy
|563
|0.10
|1.2780
|1.2758
|1.2800
|1126
|2006.05.17 16:28
|s/l
|563
|0.10
|1.2758
|1.2758
|1.2800
|-22.00
|3348.61
|1127
|2006.05.17 16:28
|buy
|564
|0.10
|1.2758
|1.2736
|1.2778
|1128
|2006.05.17 16:31
|s/l
|564
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2778
|-22.00
|3326.61
|1129
|2006.05.17 16:31
|buy
|565
|0.10
|1.2738
|1.2716
|1.2758
|1130
|2006.05.17 17:01
|s/l
|565
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2758
|-22.00
|3304.61
|1131
|2006.05.17 17:01
|buy
|566
|0.10
|1.2718
|1.2696
|1.2738
|1132
|2006.05.17 17:06
|t/p
|566
|0.10
|1.2738
|1.2696
|1.2738
|20.00
|3324.61
|1133
|2006.05.18 02:42
|sell
|567
|0.10
|1.2768
|1.2790
|1.2748
|1134
|2006.05.18 06:57
|t/p
|567
|0.10
|1.2748
|1.2790
|1.2748
|20.00
|3344.61
|1135
|2006.05.18 07:03
|buy
|568
|0.10
|1.2739
|1.2717
|1.2759
|1136
|2006.05.18 07:59
|t/p
|568
|0.10
|1.2759
|1.2717
|1.2759
|20.00
|3364.61
|1137
|2006.05.18 09:20
|sell
|569
|0.10
|1.2784
|1.2806
|1.2764
|1138
|2006.05.18 09:34
|s/l
|569
|0.10
|1.2806
|1.2806
|1.2764
|-22.00
|3342.61
|1139
|2006.05.18 09:34
|sell
|570
|0.10
|1.2804
|1.2826
|1.2784
|1140
|2006.05.18 10:18
|t/p
|570
|0.10
|1.2784
|1.2826
|1.2784
|20.00
|3362.61
|1141
|2006.05.18 10:28
|sell
|571
|0.10
|1.2794
|1.2816
|1.2774
|1142
|2006.05.18 12:01
|t/p
|571
|0.10
|1.2774
|1.2816
|1.2774
|20.00
|3382.61
|1143
|2006.05.18 21:41
|sell
|572
|0.10
|1.2852
|1.2874
|1.2832
|1144
|2006.05.18 22:19
|s/l
|572
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2832
|-22.00
|3360.61
|1145
|2006.05.18 22:19
|sell
|573
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1146
|2006.05.18 23:29
|t/p
|573
|0.10
|1.2853
|1.2895
|1.2853
|20.00
|3380.61
|1147
|2006.05.18 23:57
|sell
|574
|0.10
|1.2855
|1.2877
|1.2835
|1148
|2006.05.19 04:47
|t/p
|574
|0.10
|1.2835
|1.2877
|1.2835
|20.72
|3401.33
|1149
|2006.05.19 08:03
|buy
|575
|0.10
|1.2811
|1.2789
|1.2831
|1150
|2006.05.19 08:29
|s/l
|575
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2831
|-22.00
|3379.33
|1151
|2006.05.19 08:29
|buy
|576
|0.10
|1.2791
|1.2769
|1.2811
|1152
|2006.05.19 08:41
|s/l
|576
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2811
|-22.00
|3357.33
|1153
|2006.05.19 08:41
|buy
|577
|0.10
|1.2771
|1.2749
|1.2791
|1154
|2006.05.19 08:58
|t/p
|577
|0.10
|1.2791
|1.2749
|1.2791
|20.00
|3377.33
|1155
|2006.05.19 08:58
|buy
|578
|0.10
|1.2794
|1.2772
|1.2814
|1156
|2006.05.19 09:05
|s/l
|578
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2814
|-22.00
|3355.33
|1157
|2006.05.19 09:05
|buy
|579
|0.10
|1.2774
|1.2752
|1.2794
|1158
|2006.05.19 10:51
|s/l
|579
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2794
|-22.00
|3333.33
|1159
|2006.05.19 10:51
|buy
|580
|0.10
|1.2752
|1.2730
|1.2772
|1160
|2006.05.19 12:07
|t/p
|580
|0.10
|1.2772
|1.2730
|1.2772
|20.00
|3353.33
|1161
|2006.05.19 14:04
|buy
|581
|0.10
|1.2721
|1.2699
|1.2741
|1162
|2006.05.19 14:28
|t/p
|581
|0.10
|1.2741
|1.2699
|1.2741
|20.00
|3373.33
|1163
|2006.05.19 15:05
|buy
|582
|0.10
|1.2732
|1.2710
|1.2752
|1164
|2006.05.19 15:27
|s/l
|582
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2752
|-22.00
|3351.33
|1165
|2006.05.19 15:27
|buy
|583
|0.10
|1.2712
|1.2690
|1.2732
|1166
|2006.05.19 16:46
|t/p
|583
|0.10
|1.2732
|1.2690
|1.2732
|20.00
|3371.33
|1167
|2006.05.22 01:12
|buy
|584
|0.10
|1.2755
|1.2733
|1.2775
|1168
|2006.05.22 02:34
|s/l
|584
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2775
|-22.00
|3349.33
|1169
|2006.05.22 02:34
|buy
|585
|0.10
|1.2734
|1.2712
|1.2754
|1170
|2006.05.22 04:35
|t/p
|585
|0.10
|1.2754
|1.2712
|1.2754
|20.00
|3369.33
|1171
|2006.05.22 07:55
|buy
|586
|0.10
|1.2697
|1.2675
|1.2717
|1172
|2006.05.22 08:03
|t/p
|586
|0.10
|1.2717
|1.2675
|1.2717
|20.00
|3389.33
|1173
|2006.05.22 14:47
|sell
|587
|0.10
|1.2789
|1.2811
|1.2769
|1174
|2006.05.22 15:21
|s/l
|587
|0.10
|1.2811
|1.2811
|1.2769
|-22.00
|3367.33
|1175
|2006.05.22 15:21
|sell
|588
|0.10
|1.2810
|1.2832
|1.2790
|1176
|2006.05.22 16:13
|s/l
|588
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2790
|-22.00
|3345.33
|1177
|2006.05.22 16:13
|sell
|589
|0.10
|1.2833
|1.2855
|1.2813
|1178
|2006.05.22 16:53
|s/l
|589
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2813
|-22.00
|3323.33
|1179
|2006.05.22 16:53
|sell
|590
|0.10
|1.2853
|1.2875
|1.2833
|1180
|2006.05.22 17:24
|t/p
|590
|0.10
|1.2833
|1.2875
|1.2833
|20.00
|3343.33
|1181
|2006.05.22 17:47
|sell
|591
|0.10
|1.2847
|1.2869
|1.2827
|1182
|2006.05.22 19:08
|s/l
|591
|0.10
|1.2869
|1.2869
|1.2827
|-22.00
|3321.33
|1183
|2006.05.22 19:10
|sell
|592
|0.10
|1.2882
|1.2904
|1.2862
|1184
|2006.05.22 20:06
|t/p
|592
|0.10
|1.2862
|1.2904
|1.2862
|20.00
|3341.33
|1185
|2006.05.22 20:22
|sell
|593
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1186
|2006.05.22 23:57
|t/p
|593
|0.10
|1.2853
|1.2895
|1.2853
|20.00
|3361.33
|1187
|2006.05.23 01:48
|buy
|594
|0.10
|1.2846
|1.2824
|1.2866
|1188
|2006.05.23 02:46
|t/p
|594
|0.10
|1.2866
|1.2824
|1.2866
|20.00
|3381.33
|1189
|2006.05.23 08:29
|buy
|595
|0.10
|1.2843
|1.2821
|1.2863
|1190
|2006.05.23 08:36
|s/l
|595
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2863
|-22.00
|3359.33
|1191
|2006.05.23 08:36
|buy
|596
|0.10
|1.2822
|1.2800
|1.2842
|1192
|2006.05.23 09:27
|t/p
|596
|0.10
|1.2842
|1.2800
|1.2842
|20.00
|3379.33
|1193
|2006.05.23 09:27
|buy
|597
|0.10
|1.2836
|1.2814
|1.2856
|1194
|2006.05.23 10:06
|t/p
|597
|0.10
|1.2856
|1.2814
|1.2856
|20.00
|3399.33
|1195
|2006.05.23 19:17
|sell
|598
|0.10
|1.2879
|1.2901
|1.2859
|1196
|2006.05.23 20:56
|t/p
|598
|0.10
|1.2859
|1.2901
|1.2859
|20.00
|3419.33
|1197
|2006.05.23 22:59
|buy
|599
|0.10
|1.2806
|1.2784
|1.2826
|1198
|2006.05.23 22:59
|s/l
|599
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2826
|-22.00
|3397.33
|1199
|2006.05.23 22:59
|buy
|600
|0.10
|1.2785
|1.2763
|1.2805
|1200
|2006.05.24 01:09
|t/p
|600
|0.10
|1.2805
|1.2763
|1.2805
|19.14
|3416.46
|1201
|2006.05.24 07:03
|buy
|601
|0.10
|1.2773
|1.2751
|1.2793
|1202
|2006.05.24 07:26
|t/p
|601
|0.10
|1.2793
|1.2751
|1.2793
|20.00
|3436.46
|1203
|2006.05.24 08:03
|sell
|602
|0.10
|1.2831
|1.2853
|1.2811
|1204
|2006.05.24 08:48
|s/l
|602
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2811
|-22.00
|3414.46
|1205
|2006.05.24 08:48
|sell
|603
|0.10
|1.2852
|1.2874
|1.2832
|1206
|2006.05.24 08:59
|t/p
|603
|0.10
|1.2832
|1.2874
|1.2832
|20.00
|3434.46
|1207
|2006.05.24 08:59
|sell
|604
|0.10
|1.2831
|1.2853
|1.2811
|1208
|2006.05.24 09:01
|s/l
|604
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2811
|-22.00
|3412.46
|1209
|2006.05.24 09:01
|sell
|605
|0.10
|1.2851
|1.2873
|1.2831
|1210
|2006.05.24 11:33
|s/l
|605
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2831
|-22.00
|3390.46
|1211
|2006.05.24 11:33
|sell
|606
|0.10
|1.2871
|1.2893
|1.2851
|1212
|2006.05.24 12:36
|t/p
|606
|0.10
|1.2851
|1.2893
|1.2851
|20.00
|3410.46
|1213
|2006.05.24 16:18
|buy
|607
|0.10
|1.2753
|1.2731
|1.2773
|1214
|2006.05.24 16:20
|s/l
|607
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2773
|-22.00
|3388.46
|1215
|2006.05.24 16:20
|buy
|608
|0.10
|1.2733
|1.2711
|1.2753
|1216
|2006.05.24 16:39
|t/p
|608
|0.10
|1.2753
|1.2711
|1.2753
|20.00
|3408.46
|1217
|2006.05.24 16:39
|buy
|609
|0.10
|1.2754
|1.2732
|1.2774
|1218
|2006.05.24 18:43
|t/p
|609
|0.10
|1.2774
|1.2732
|1.2774
|20.00
|3428.46
|1219
|2006.05.25 07:19
|sell
|610
|0.10
|1.2778
|1.2800
|1.2758
|1220
|2006.05.25 09:42
|s/l
|610
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2758
|-22.00
|3406.46
|1221
|2006.05.26 02:38
|buy
|611
|0.10
|1.2773
|1.2751
|1.2793
|1222
|2006.05.26 03:34
|t/p
|611
|0.10
|1.2793
|1.2751
|1.2793
|20.00
|3426.46
|1223
|2006.05.26 03:35
|buy
|612
|0.10
|1.2775
|1.2753
|1.2795
|1224
|2006.05.26 07:42
|t/p
|612
|0.10
|1.2795
|1.2753
|1.2795
|20.00
|3446.46
|1225
|2006.05.26 08:30
|sell
|613
|0.10
|1.2802
|1.2824
|1.2782
|1226
|2006.05.26 09:08
|s/l
|613
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2782
|-22.00
|3424.46
|1227
|2006.05.26 09:08
|sell
|614
|0.10
|1.2822
|1.2844
|1.2802
|1228
|2006.05.26 13:07
|t/p
|614
|0.10
|1.2802
|1.2844
|1.2802
|20.00
|3444.46
|1229
|2006.05.26 13:12
|buy
|615
|0.10
|1.2791
|1.2769
|1.2811
|1230
|2006.05.26 13:32
|t/p
|615
|0.10
|1.2811
|1.2769
|1.2811
|20.00
|3464.46
|1231
|2006.05.26 14:44
|buy
|616
|0.10
|1.2738
|1.2716
|1.2758
|1232
|2006.05.26 14:46
|t/p
|616
|0.10
|1.2758
|1.2716
|1.2758
|20.00
|3484.46
|1233
|2006.05.26 14:51
|buy
|617
|0.10
|1.2737
|1.2715
|1.2757
|1234
|2006.05.26 15:28
|s/l
|617
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2757
|-22.00
|3462.46
|1235
|2006.05.26 15:28
|buy
|618
|0.10
|1.2717
|1.2695
|1.2737
|1236
|2006.05.26 16:14
|t/p
|618
|0.10
|1.2737
|1.2695
|1.2737
|20.00
|3482.46
|1237
|2006.05.29 00:02
|sell
|619
|0.10
|1.2742
|1.2764
|1.2722
|1238
|2006.05.29 10:09
|s/l
|619
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2722
|-22.00
|3460.46
|1239
|2006.05.29 10:09
|sell
|620
|0.10
|1.2762
|1.2784
|1.2742
|1240
|2006.05.29 16:54
|t/p
|620
|0.10
|1.2742
|1.2784
|1.2742
|20.00
|3480.46
|1241
|2006.05.29 16:54
|buy
|621
|0.10
|1.2742
|1.2720
|1.2762
|1242
|2006.05.30 02:37
|t/p
|621
|0.10
|1.2762
|1.2720
|1.2762
|19.14
|3499.60
|1243
|2006.05.30 03:02
|sell
|622
|0.10
|1.2770
|1.2792
|1.2750
|1244
|2006.05.30 03:47
|s/l
|622
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2750
|-22.00
|3477.60
|1245
|2006.05.30 03:47
|sell
|623
|0.10
|1.2790
|1.2812
|1.2770
|1246
|2006.05.30 03:54
|s/l
|623
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2770
|-22.00
|3455.60
|1247
|2006.05.30 03:54
|sell
|624
|0.10
|1.2810
|1.2832
|1.2790
|1248
|2006.05.30 07:09
|s/l
|624
|0.10
|1.2832
|1.2832
|1.2790
|-22.00
|3433.60
|1249
|2006.05.30 07:09
|sell
|625
|0.10
|1.2831
|1.2853
|1.2811
|1250
|2006.05.30 08:03
|s/l
|625
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2811
|-22.00
|3411.60
|1251
|2006.05.30 08:03
|sell
|626
|0.10
|1.2852
|1.2874
|1.2832
|1252
|2006.05.30 10:51
|s/l
|626
|0.10
|1.2874
|1.2874
|1.2832
|-22.00
|3389.60
|1253
|2006.05.30 10:51
|sell
|627
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1254
|2006.05.30 12:37
|t/p
|627
|0.10
|1.2853
|1.2895
|1.2853
|20.00
|3409.60
|1255
|2006.05.31 01:56
|buy
|628
|0.10
|1.2850
|1.2828
|1.2870
|1256
|2006.05.31 02:25
|t/p
|628
|0.10
|1.2870
|1.2828
|1.2870
|20.00
|3429.60
|1257
|2006.05.31 07:18
|sell
|629
|0.10
|1.2887
|1.2909
|1.2867
|1258
|2006.05.31 09:06
|t/p
|629
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2867
|20.00
|3449.60
|1259
|2006.05.31 14:31
|buy
|630
|0.10
|1.2853
|1.2831
|1.2873
|1260
|2006.05.31 16:14
|s/l
|630
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2873
|-22.00
|3427.60
|1261
|2006.05.31 16:14
|buy
|631
|0.10
|1.2832
|1.2810
|1.2852
|1262
|2006.05.31 19:59
|s/l
|631
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2852
|-22.00
|3405.60
|1263
|2006.06.01 03:38
|buy
|632
|0.10
|1.2778
|1.2756
|1.2798
|1264
|2006.06.01 04:56
|s/l
|632
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2798
|-22.00
|3383.60
|1265
|2006.06.01 04:56
|buy
|633
|0.10
|1.2758
|1.2736
|1.2778
|1266
|2006.06.01 05:37
|t/p
|633
|0.10
|1.2778
|1.2736
|1.2778
|20.00
|3403.60
|1267
|2006.06.01 12:12
|buy
|634
|0.10
|1.2747
|1.2725
|1.2767
|1268
|2006.06.01 13:21
|s/l
|634
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2767
|-22.00
|3381.60
|1269
|2006.06.01 13:21
|buy
|635
|0.10
|1.2724
|1.2702
|1.2744
|1270
|2006.06.01 13:32
|t/p
|635
|0.10
|1.2744
|1.2702
|1.2744
|20.00
|3401.60
|1271
|2006.06.01 13:33
|buy
|636
|0.10
|1.2743
|1.2721
|1.2763
|1272
|2006.06.01 15:03
|t/p
|636
|0.10
|1.2763
|1.2721
|1.2763
|20.00
|3421.60
|1273
|2006.06.01 16:56
|sell
|637
|0.10
|1.2826
|1.2848
|1.2806
|1274
|2006.06.01 18:16
|t/p
|637
|0.10
|1.2806
|1.2848
|1.2806
|20.00
|3441.60
|1275
|2006.06.02 05:25
|sell
|638
|0.10
|1.2823
|1.2845
|1.2803
|1276
|2006.06.02 07:18
|t/p
|638
|0.10
|1.2803
|1.2845
|1.2803
|20.00
|3461.60
|1277
|2006.06.02 08:16
|buy
|639
|0.10
|1.2796
|1.2774
|1.2816
|1278
|2006.06.02 09:26
|t/p
|639
|0.10
|1.2816
|1.2774
|1.2816
|20.00
|3481.60
|1279
|2006.06.02 11:22
|sell
|640
|0.10
|1.2821
|1.2843
|1.2801
|1280
|2006.06.02 13:30
|s/l
|640
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2801
|-22.00
|3459.60
|1281
|2006.06.02 13:30
|sell
|641
|0.10
|1.2843
|1.2865
|1.2823
|1282
|2006.06.02 13:31
|s/l
|641
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2823
|-22.00
|3437.60
|1283
|2006.06.02 13:31
|sell
|642
|0.10
|1.2863
|1.2885
|1.2843
|1284
|2006.06.02 13:31
|s/l
|642
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2843
|-22.00
|3415.60
|1285
|2006.06.02 13:31
|sell
|643
|0.10
|1.2888
|1.2910
|1.2868
|1286
|2006.06.02 13:41
|s/l
|643
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2868
|-22.00
|3393.60
|1287
|2006.06.02 13:41
|sell
|644
|0.10
|1.2910
|1.2932
|1.2890
|1288
|2006.06.02 13:44
|s/l
|644
|0.10
|1.2932
|1.2932
|1.2890
|-22.00
|3371.60
|1289
|2006.06.02 13:44
|sell
|645
|0.10
|1.2931
|1.2953
|1.2911
|1290
|2006.06.02 13:56
|t/p
|645
|0.10
|1.2911
|1.2953
|1.2911
|20.00
|3391.60
|1291
|2006.06.02 13:56
|sell
|646
|0.10
|1.2908
|1.2930
|1.2888
|1292
|2006.06.02 14:06
|s/l
|646
|0.10
|1.2930
|1.2930
|1.2888
|-22.00
|3369.60
|1293
|2006.06.02 14:06
|sell
|647
|0.10
|1.2928
|1.2950
|1.2908
|1294
|2006.06.02 14:41
|t/p
|647
|0.10
|1.2908
|1.2950
|1.2908
|20.00
|3389.60
|1295
|2006.06.02 14:42
|sell
|648
|0.10
|1.2917
|1.2939
|1.2897
|1296
|2006.06.02 15:04
|t/p
|648
|0.10
|1.2897
|1.2939
|1.2897
|20.00
|3409.60
|1297
|2006.06.02 15:08
|sell
|649
|0.10
|1.2917
|1.2939
|1.2897
|1298
|2006.06.02 15:55
|s/l
|649
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2897
|-22.00
|3387.60
|1299
|2006.06.02 15:55
|sell
|650
|0.10
|1.2938
|1.2960
|1.2918
|1300
|2006.06.02 16:24
|t/p
|650
|0.10
|1.2918
|1.2960
|1.2918
|20.00
|3407.60
|1301
|2006.06.02 16:36
|sell
|651
|0.10
|1.2930
|1.2952
|1.2910
|1302
|2006.06.02 16:59
|t/p
|651
|0.10
|1.2910
|1.2952
|1.2910
|20.00
|3427.60
|1303
|2006.06.05 01:18
|sell
|652
|0.10
|1.2932
|1.2954
|1.2912
|1304
|2006.06.05 05:55
|s/l
|652
|0.10
|1.2954
|1.2954
|1.2912
|-22.00
|3405.60
|1305
|2006.06.05 09:56
|sell
|653
|0.10
|1.2977
|1.2999
|1.2957
|1306
|2006.06.05 12:04
|t/p
|653
|0.10
|1.2957
|1.2999
|1.2957
|20.00
|3425.60
|1307
|2006.06.05 13:55
|buy
|654
|0.10
|1.2937
|1.2915
|1.2957
|1308
|2006.06.05 15:34
|t/p
|654
|0.10
|1.2957
|1.2915
|1.2957
|20.00
|3445.60
|1309
|2006.06.05 18:01
|sell
|655
|0.10
|1.2966
|1.2988
|1.2946
|1310
|2006.06.05 19:24
|t/p
|655
|0.10
|1.2946
|1.2988
|1.2946
|20.00
|3465.60
|1311
|2006.06.05 21:00
|buy
|656
|0.10
|1.2915
|1.2893
|1.2935
|1312
|2006.06.05 23:12
|s/l
|656
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2935
|-22.00
|3443.60
|1313
|2006.06.05 23:12
|buy
|657
|0.10
|1.2895
|1.2873
|1.2915
|1314
|2006.06.06 07:18
|t/p
|657
|0.10
|1.2915
|1.2873
|1.2915
|19.14
|3462.73
|1315
|2006.06.06 07:18
|sell
|658
|0.10
|1.2916
|1.2938
|1.2896
|1316
|2006.06.06 08:04
|s/l
|658
|0.10
|1.2938
|1.2938
|1.2896
|-22.00
|3440.73
|1317
|2006.06.06 08:04
|sell
|659
|0.10
|1.2937
|1.2959
|1.2917
|1318
|2006.06.06 08:45
|t/p
|659
|0.10
|1.2917
|1.2959
|1.2917
|20.00
|3460.73
|1319
|2006.06.06 11:17
|buy
|660
|0.10
|1.2876
|1.2854
|1.2896
|1320
|2006.06.06 13:14
|s/l
|660
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2896
|-22.00
|3438.73
|1321
|2006.06.06 13:14
|buy
|661
|0.10
|1.2856
|1.2834
|1.2876
|1322
|2006.06.06 13:30
|s/l
|661
|0.10
|1.2834
|1.2834
|1.2876
|-22.00
|3416.73
|1323
|2006.06.06 13:30
|buy
|662
|0.10
|1.2836
|1.2814
|1.2856
|1324
|2006.06.06 15:43
|s/l
|662
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2856
|-22.00
|3394.73
|1325
|2006.06.06 15:43
|buy
|663
|0.10
|1.2815
|1.2793
|1.2835
|1326
|2006.06.06 16:40
|t/p
|663
|0.10
|1.2835
|1.2793
|1.2835
|20.00
|3414.73
|1327
|2006.06.06 16:57
|buy
|664
|0.10
|1.2820
|1.2798
|1.2840
|1328
|2006.06.06 17:39
|t/p
|664
|0.10
|1.2840
|1.2798
|1.2840
|20.00
|3434.73
|1329
|2006.06.06 23:21
|buy
|665
|0.10
|1.2816
|1.2794
|1.2836
|1330
|2006.06.07 00:49
|t/p
|665
|0.10
|1.2836
|1.2794
|1.2836
|19.14
|3453.87
|1331
|2006.06.07 03:32
|sell
|666
|0.10
|1.2839
|1.2861
|1.2819
|1332
|2006.06.07 05:35
|t/p
|666
|0.10
|1.2819
|1.2861
|1.2819
|20.00
|3473.87
|1333
|2006.06.07 05:35
|sell
|667
|0.10
|1.2836
|1.2858
|1.2816
|1334
|2006.06.07 06:56
|t/p
|667
|0.10
|1.2816
|1.2858
|1.2816
|20.00
|3493.87
|1335
|2006.06.07 06:56
|buy
|668
|0.10
|1.2815
|1.2793
|1.2835
|1336
|2006.06.07 07:32
|s/l
|668
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2835
|-22.00
|3471.87
|1337
|2006.06.07 07:32
|buy
|669
|0.10
|1.2795
|1.2773
|1.2815
|1338
|2006.06.07 08:57
|t/p
|669
|0.10
|1.2815
|1.2773
|1.2815
|20.00
|3491.87
|1339
|2006.06.07 12:47
|buy
|670
|0.10
|1.2773
|1.2751
|1.2793
|1340
|2006.06.07 13:17
|t/p
|670
|0.10
|1.2793
|1.2751
|1.2793
|20.00
|3511.87
|1341
|2006.06.08 03:09
|buy
|671
|0.10
|1.2781
|1.2759
|1.2801
|1342
|2006.06.08 03:42
|t/p
|671
|0.10
|1.2801
|1.2759
|1.2801
|20.00
|3531.87
|1343
|2006.06.08 03:43
|buy
|672
|0.10
|1.2781
|1.2759
|1.2801
|1344
|2006.06.08 03:43
|t/p
|672
|0.10
|1.2801
|1.2759
|1.2801
|20.00
|3551.87
|1345
|2006.06.08 03:57
|buy
|673
|0.10
|1.2781
|1.2759
|1.2801
|1346
|2006.06.08 07:11
|t/p
|673
|0.10
|1.2801
|1.2759
|1.2801
|20.00
|3571.87
|1347
|2006.06.08 07:11
|sell
|674
|0.10
|1.2803
|1.2825
|1.2783
|1348
|2006.06.08 07:34
|t/p
|674
|0.10
|1.2783
|1.2825
|1.2783
|20.00
|3591.87
|1349
|2006.06.08 08:10
|buy
|675
|0.10
|1.2759
|1.2737
|1.2779
|1350
|2006.06.08 12:50
|s/l
|675
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2779
|-22.00
|3569.87
|1351
|2006.06.08 12:54
|buy
|676
|0.10
|1.2735
|1.2713
|1.2755
|1352
|2006.06.08 13:31
|s/l
|676
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2755
|-22.00
|3547.87
|1353
|2006.06.08 13:31
|buy
|677
|0.10
|1.2713
|1.2691
|1.2733
|1354
|2006.06.08 13:33
|s/l
|677
|0.10
|1.2691
|1.2691
|1.2733
|-22.00
|3525.87
|1355
|2006.06.08 13:33
|buy
|678
|0.10
|1.2691
|1.2669
|1.2711
|1356
|2006.06.08 13:34
|s/l
|678
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2711
|-22.00
|3503.87
|1357
|2006.06.08 13:34
|buy
|679
|0.10
|1.2671
|1.2649
|1.2691
|1358
|2006.06.08 13:38
|t/p
|679
|0.10
|1.2691
|1.2649
|1.2691
|20.00
|3523.87
|1359
|2006.06.08 13:38
|buy
|680
|0.10
|1.2694
|1.2672
|1.2714
|1360
|2006.06.08 13:44
|s/l
|680
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2714
|-22.00
|3501.87
|1361
|2006.06.08 13:44
|buy
|681
|0.10
|1.2673
|1.2651
|1.2693
|1362
|2006.06.08 14:33
|s/l
|681
|0.10
|1.2651
|1.2651
|1.2693
|-22.00
|3479.87
|1363
|2006.06.08 14:33
|buy
|682
|0.10
|1.2651
|1.2629
|1.2671
|1364
|2006.06.08 14:48
|s/l
|682
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2671
|-22.00
|3457.87
|1365
|2006.06.08 14:48
|buy
|683
|0.10
|1.2630
|1.2608
|1.2650
|1366
|2006.06.08 14:58
|t/p
|683
|0.10
|1.2650
|1.2608
|1.2650
|20.00
|3477.87
|1367
|2006.06.08 14:58
|buy
|684
|0.10
|1.2653
|1.2631
|1.2673
|1368
|2006.06.08 16:19
|s/l
|684
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2673
|-22.00
|3455.87
|1369
|2006.06.08 16:19
|buy
|685
|0.10
|1.2633
|1.2611
|1.2653
|1370
|2006.06.08 17:06
|t/p
|685
|0.10
|1.2653
|1.2611
|1.2653
|20.00
|3475.87
|1371
|2006.06.09 00:33
|buy
|686
|0.10
|1.2638
|1.2616
|1.2658
|1372
|2006.06.09 08:02
|t/p
|686
|0.10
|1.2658
|1.2616
|1.2658
|20.00
|3495.87
|1373
|2006.06.09 08:02
|sell
|687
|0.10
|1.2658
|1.2680
|1.2638
|1374
|2006.06.09 13:31
|t/p
|687
|0.10
|1.2638
|1.2680
|1.2638
|20.00
|3515.87
|1375
|2006.06.09 13:36
|buy
|688
|0.10
|1.2603
|1.2581
|1.2623
|1376
|2006.06.09 13:43
|t/p
|688
|0.10
|1.2623
|1.2581
|1.2623
|20.00
|3535.87
|1377
|2006.06.09 14:00
|buy
|689
|0.10
|1.2607
|1.2585
|1.2627
|1378
|2006.06.09 14:18
|t/p
|689
|0.10
|1.2627
|1.2585
|1.2627
|20.00
|3555.87
|1379
|2006.06.11 23:00
|buy
|690
|0.10
|1.2615
|1.2593
|1.2635
|1380
|2006.06.12 06:14
|t/p
|690
|0.10
|1.2635
|1.2593
|1.2635
|19.14
|3575.00
|1381
|2006.06.12 07:33
|sell
|691
|0.10
|1.2645
|1.2667
|1.2625
|1382
|2006.06.12 08:35
|t/p
|691
|0.10
|1.2625
|1.2667
|1.2625
|20.00
|3595.00
|1383
|2006.06.12 09:09
|buy
|692
|0.10
|1.2609
|1.2587
|1.2629
|1384
|2006.06.12 09:31
|t/p
|692
|0.10
|1.2629
|1.2587
|1.2629
|20.00
|3615.00
|1385
|2006.06.12 10:22
|buy
|693
|0.10
|1.2612
|1.2590
|1.2632
|1386
|2006.06.12 12:26
|s/l
|693
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2632
|-22.00
|3593.00
|1387
|2006.06.12 12:26
|buy
|694
|0.10
|1.2592
|1.2570
|1.2612
|1388
|2006.06.12 13:07
|s/l
|694
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2612
|-22.00
|3571.00
|1389
|2006.06.12 13:07
|buy
|695
|0.10
|1.2571
|1.2549
|1.2591
|1390
|2006.06.12 13:45
|t/p
|695
|0.10
|1.2591
|1.2549
|1.2591
|20.00
|3591.00
|1391
|2006.06.12 19:41
|sell
|696
|0.10
|1.2616
|1.2638
|1.2596
|1392
|2006.06.12 21:03
|t/p
|696
|0.10
|1.2596
|1.2638
|1.2596
|20.00
|3611.00
|1393
|2006.06.13 08:00
|buy
|697
|0.10
|1.2566
|1.2544
|1.2586
|1394
|2006.06.13 08:24
|t/p
|697
|0.10
|1.2586
|1.2544
|1.2586
|20.00
|3631.00
|1395
|2006.06.13 08:53
|buy
|698
|0.10
|1.2565
|1.2543
|1.2585
|1396
|2006.06.13 09:08
|t/p
|698
|0.10
|1.2585
|1.2543
|1.2585
|20.00
|3651.00
|1397
|2006.06.13 11:05
|sell
|699
|0.10
|1.2599
|1.2621
|1.2579
|1398
|2006.06.13 12:35
|t/p
|699
|0.10
|1.2579
|1.2621
|1.2579
|20.00
|3671.00
|1399
|2006.06.13 13:34
|buy
|700
|0.10
|1.2550
|1.2528
|1.2570
|1400
|2006.06.13 13:35
|t/p
|700
|0.10
|1.2570
|1.2528
|1.2570
|20.00
|3691.00
|1401
|2006.06.13 22:01
|buy
|701
|0.10
|1.2534
|1.2512
|1.2554
|1402
|2006.06.14 01:19
|t/p
|701
|0.10
|1.2554
|1.2512
|1.2554
|19.14
|3710.14
|1403
|2006.06.14 07:19
|sell
|702
|0.10
|1.2574
|1.2596
|1.2554
|1404
|2006.06.14 08:40
|s/l
|702
|0.10
|1.2596
|1.2596
|1.2554
|-22.00
|3688.14
|1405
|2006.06.14 08:40
|sell
|703
|0.10
|1.2594
|1.2616
|1.2574
|1406
|2006.06.14 11:17
|t/p
|703
|0.10
|1.2574
|1.2616
|1.2574
|20.00
|3708.14
|1407
|2006.06.14 13:07
|buy
|704
|0.10
|1.2568
|1.2546
|1.2588
|1408
|2006.06.14 13:31
|s/l
|704
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2588
|-22.00
|3686.14
|1409
|2006.06.14 13:31
|buy
|705
|0.10
|1.2547
|1.2525
|1.2567
|1410
|2006.06.14 13:34
|t/p
|705
|0.10
|1.2567
|1.2525
|1.2567
|20.00
|3706.14
|1411
|2006.06.14 13:34
|buy
|706
|0.10
|1.2568
|1.2546
|1.2588
|1412
|2006.06.14 13:49
|s/l
|706
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2588
|-22.00
|3684.14
|1413
|2006.06.14 13:49
|buy
|707
|0.10
|1.2548
|1.2526
|1.2568
|1414
|2006.06.14 14:07
|t/p
|707
|0.10
|1.2568
|1.2526
|1.2568
|20.00
|3704.14
|1415
|2006.06.15 07:56
|sell
|708
|0.10
|1.2633
|1.2655
|1.2613
|1416
|2006.06.15 08:25
|t/p
|708
|0.10
|1.2613
|1.2655
|1.2613
|20.00
|3724.14
|1417
|2006.06.15 12:09
|buy
|709
|0.10
|1.2602
|1.2580
|1.2622
|1418
|2006.06.15 12:55
|t/p
|709
|0.10
|1.2622
|1.2580
|1.2622
|20.00
|3744.14
|1419
|2006.06.15 13:28
|sell
|710
|0.10
|1.2630
|1.2652
|1.2610
|1420
|2006.06.15 13:31
|t/p
|710
|0.10
|1.2610
|1.2652
|1.2610
|20.00
|3764.14
|1421
|2006.06.15 14:01
|sell
|711
|0.10
|1.2634
|1.2656
|1.2614
|1422
|2006.06.15 14:01
|s/l
|711
|0.10
|1.2656
|1.2656
|1.2614
|-22.00
|3742.14
|1423
|2006.06.15 14:01
|sell
|712
|0.10
|1.2656
|1.2678
|1.2636
|1424
|2006.06.15 14:03
|t/p
|712
|0.10
|1.2636
|1.2678
|1.2636
|20.00
|3762.14
|1425
|2006.06.15 14:03
|sell
|713
|0.10
|1.2635
|1.2657
|1.2615
|1426
|2006.06.15 14:10
|s/l
|713
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2615
|-22.00
|3740.14
|1427
|2006.06.15 14:10
|sell
|714
|0.10
|1.2655
|1.2677
|1.2635
|1428
|2006.06.15 14:30
|t/p
|714
|0.10
|1.2635
|1.2677
|1.2635
|20.00
|3760.14
|1429
|2006.06.15 14:31
|sell
|715
|0.10
|1.2633
|1.2655
|1.2613
|1430
|2006.06.15 16:30
|t/p
|715
|0.10
|1.2613
|1.2655
|1.2613
|20.00
|3780.14
|1431
|2006.06.16 02:02
|sell
|716
|0.10
|1.2649
|1.2671
|1.2629
|1432
|2006.06.16 09:10
|s/l
|716
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2629
|-22.00
|3758.14
|1433
|2006.06.16 09:10
|sell
|717
|0.10
|1.2671
|1.2693
|1.2651
|1434
|2006.06.16 12:17
|t/p
|717
|0.10
|1.2651
|1.2693
|1.2651
|20.00
|3778.14
|1435
|2006.06.16 13:11
|buy
|718
|0.10
|1.2650
|1.2628
|1.2670
|1436
|2006.06.16 14:54
|s/l
|718
|0.10
|1.2628
|1.2628
|1.2670
|-22.00
|3756.14
|1437
|2006.06.16 14:54
|buy
|719
|0.10
|1.2628
|1.2606
|1.2648
|1438
|2006.06.16 19:33
|t/p
|719
|0.10
|1.2648
|1.2606
|1.2648
|20.00
|3776.14
|1439
|2006.06.19 02:02
|buy
|720
|0.10
|1.2608
|1.2586
|1.2628
|1440
|2006.06.19 02:15
|s/l
|720
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2628
|-22.00
|3754.14
|1441
|2006.06.19 02:15
|buy
|721
|0.10
|1.2588
|1.2566
|1.2608
|1442
|2006.06.19 02:39
|s/l
|721
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2608
|-22.00
|3732.14
|1443
|2006.06.19 02:39
|buy
|722
|0.10
|1.2568
|1.2546
|1.2588
|1444
|2006.06.19 03:13
|t/p
|722
|0.10
|1.2588
|1.2546
|1.2588
|20.00
|3752.14
|1445
|2006.06.19 03:27
|buy
|723
|0.10
|1.2579
|1.2557
|1.2599
|1446
|2006.06.19 07:03
|t/p
|723
|0.10
|1.2599
|1.2557
|1.2599
|20.00
|3772.14
|1447
|2006.06.19 14:01
|buy
|724
|0.10
|1.2563
|1.2541
|1.2583
|1448
|2006.06.19 17:02
|t/p
|724
|0.10
|1.2583
|1.2541
|1.2583
|20.00
|3792.14
|1449
|2006.06.20 01:47
|buy
|725
|0.10
|1.2556
|1.2534
|1.2576
|1450
|2006.06.20 03:45
|t/p
|725
|0.10
|1.2576
|1.2534
|1.2576
|20.00
|3812.14
|1451
|2006.06.20 06:31
|sell
|726
|0.10
|1.2587
|1.2609
|1.2567
|1452
|2006.06.20 09:51
|t/p
|726
|0.10
|1.2567
|1.2609
|1.2567
|20.00
|3832.14
|1453
|2006.06.20 10:54
|buy
|727
|0.10
|1.2558
|1.2536
|1.2578
|1454
|2006.06.20 15:26
|t/p
|727
|0.10
|1.2578
|1.2536
|1.2578
|20.00
|3852.14
|1455
|2006.06.20 15:27
|sell
|728
|0.10
|1.2582
|1.2604
|1.2562
|1456
|2006.06.20 16:46
|t/p
|728
|0.10
|1.2562
|1.2604
|1.2562
|20.00
|3872.14
|1457
|2006.06.20 18:07
|sell
|729
|0.10
|1.2603
|1.2625
|1.2583
|1458
|2006.06.20 20:21
|t/p
|729
|0.10
|1.2583
|1.2625
|1.2583
|20.00
|3892.14
|1459
|2006.06.21 00:32
|sell
|730
|0.10
|1.2604
|1.2626
|1.2584
|1460
|2006.06.21 03:06
|s/l
|730
|0.10
|1.2626
|1.2626
|1.2584
|-22.00
|3870.14
|1461
|2006.06.21 03:06
|sell
|731
|0.10
|1.2626
|1.2648
|1.2606
|1462
|2006.06.21 14:05
|s/l
|731
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2606
|-22.00
|3848.14
|1463
|2006.06.21 14:05
|sell
|732
|0.10
|1.2648
|1.2670
|1.2628
|1464
|2006.06.21 17:00
|s/l
|732
|0.10
|1.2670
|1.2670
|1.2628
|-22.00
|3826.14
|1465
|2006.06.21 17:00
|sell
|733
|0.10
|1.2668
|1.2690
|1.2648
|1466
|2006.06.22 08:46
|t/p
|733
|0.10
|1.2648
|1.2690
|1.2648
|22.16
|3848.30
|1467
|2006.06.22 09:48
|buy
|734
|0.10
|1.2633
|1.2611
|1.2653
|1468
|2006.06.22 11:23
|s/l
|734
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2653
|-22.00
|3826.30
|1469
|2006.06.22 11:23
|buy
|735
|0.10
|1.2611
|1.2589
|1.2631
|1470
|2006.06.22 11:53
|s/l
|735
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2631
|-22.00
|3804.30
|1471
|2006.06.22 11:53
|buy
|736
|0.10
|1.2587
|1.2565
|1.2607
|1472
|2006.06.22 14:21
|s/l
|736
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2607
|-22.00
|3782.30
|1473
|2006.06.22 14:21
|buy
|737
|0.10
|1.2564
|1.2542
|1.2584
|1474
|2006.06.22 16:32
|t/p
|737
|0.10
|1.2584
|1.2542
|1.2584
|20.00
|3802.30
|1475
|2006.06.22 23:07
|buy
|738
|0.10
|1.2567
|1.2545
|1.2587
|1476
|2006.06.23 07:32
|t/p
|738
|0.10
|1.2587
|1.2545
|1.2587
|19.14
|3821.43
|1477
|2006.06.23 11:08
|buy
|739
|0.10
|1.2546
|1.2524
|1.2566
|1478
|2006.06.23 11:50
|t/p
|739
|0.10
|1.2566
|1.2524
|1.2566
|20.00
|3841.43
|1479
|2006.06.23 11:51
|buy
|740
|0.10
|1.2544
|1.2522
|1.2564
|1480
|2006.06.23 12:48
|s/l
|740
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2564
|-22.00
|3819.43
|1481
|2006.06.23 12:48
|buy
|741
|0.10
|1.2522
|1.2500
|1.2542
|1482
|2006.06.23 12:53
|s/l
|741
|0.10
|1.2500
|1.2500
|1.2542
|-22.00
|3797.43
|1483
|2006.06.23 12:53
|buy
|742
|0.10
|1.2502
|1.2480
|1.2522
|1484
|2006.06.23 13:22
|s/l
|742
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2522
|-22.00
|3775.43
|1485
|2006.06.23 13:22
|buy
|743
|0.10
|1.2482
|1.2460
|1.2502
|1486
|2006.06.23 13:31
|t/p
|743
|0.10
|1.2502
|1.2460
|1.2502
|20.00
|3795.43
|1487
|2006.06.23 13:31
|buy
|744
|0.10
|1.2504
|1.2482
|1.2524
|1488
|2006.06.23 13:50
|s/l
|744
|0.10
|1.2482
|1.2482
|1.2524
|-22.00
|3773.43
|1489
|2006.06.23 13:50
|buy
|745
|0.10
|1.2484
|1.2462
|1.2504
|1490
|2006.06.23 14:01
|t/p
|745
|0.10
|1.2504
|1.2462
|1.2504
|20.00
|3793.43
|1491
|2006.06.23 21:09
|buy
|746
|0.10
|1.2504
|1.2482
|1.2524
|1492
|2006.06.23 22:17
|t/p
|746
|0.10
|1.2524
|1.2482
|1.2524
|20.00
|3813.43
|1493
|2006.06.23 22:26
|buy
|747
|0.10
|1.2503
|1.2481
|1.2523
|1494
|2006.06.26 01:13
|t/p
|747
|0.10
|1.2523
|1.2481
|1.2523
|19.14
|3832.57
|1495
|2006.06.26 07:08
|buy
|748
|0.10
|1.2512
|1.2490
|1.2532
|1496
|2006.06.26 08:01
|t/p
|748
|0.10
|1.2532
|1.2490
|1.2532
|20.00
|3852.57
|1497
|2006.06.26 08:06
|sell
|749
|0.10
|1.2541
|1.2563
|1.2521
|1498
|2006.06.26 08:19
|s/l
|749
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2521
|-22.00
|3830.57
|1499
|2006.06.26 08:19
|sell
|750
|0.10
|1.2564
|1.2586
|1.2544
|1500
|2006.06.26 08:44
|s/l
|750
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2544
|-22.00
|3808.57
|1501
|2006.06.26 08:44
|sell
|751
|0.10
|1.2584
|1.2606
|1.2564
|1502
|2006.06.26 09:52
|t/p
|751
|0.10
|1.2564
|1.2606
|1.2564
|20.00
|3828.57
|1503
|2006.06.26 09:53
|sell
|752
|0.10
|1.2568
|1.2590
|1.2548
|1504
|2006.06.26 10:53
|t/p
|752
|0.10
|1.2548
|1.2590
|1.2548
|20.00
|3848.57
|1505
|2006.06.26 16:05
|buy
|753
|0.10
|1.2547
|1.2525
|1.2567
|1506
|2006.06.26 17:14
|t/p
|753
|0.10
|1.2567
|1.2525
|1.2567
|20.00
|3868.57
|1507
|2006.06.26 18:22
|sell
|754
|0.10
|1.2588
|1.2610
|1.2568
|1508
|2006.06.27 00:57
|s/l
|754
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2568
|-21.28
|3847.29
|1509
|2006.06.27 00:57
|sell
|755
|0.10
|1.2612
|1.2634
|1.2592
|1510
|2006.06.27 07:15
|t/p
|755
|0.10
|1.2592
|1.2634
|1.2592
|20.00
|3867.29
|1511
|2006.06.27 07:15
|buy
|756
|0.10
|1.2592
|1.2570
|1.2612
|1512
|2006.06.27 09:01
|t/p
|756
|0.10
|1.2612
|1.2570
|1.2612
|20.00
|3887.29
|1513
|2006.06.27 09:19
|buy
|757
|0.10
|1.2578
|1.2556
|1.2598
|1514
|2006.06.27 09:31
|t/p
|757
|0.10
|1.2598
|1.2556
|1.2598
|20.00
|3907.29
|1515
|2006.06.27 10:04
|buy
|758
|0.10
|1.2587
|1.2565
|1.2607
|1516
|2006.06.27 11:14
|s/l
|758
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2607
|-22.00
|3885.29
|1517
|2006.06.27 11:14
|buy
|759
|0.10
|1.2567
|1.2545
|1.2587
|1518
|2006.06.27 13:26
|t/p
|759
|0.10
|1.2587
|1.2545
|1.2587
|20.00
|3905.29
|1519
|2006.06.27 22:03
|buy
|760
|0.10
|1.2577
|1.2555
|1.2597
|1520
|2006.06.28 08:10
|s/l
|760
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2597
|-22.86
|3882.42
|1521
|2006.06.28 08:10
|buy
|761
|0.10
|1.2557
|1.2535
|1.2577
|1522
|2006.06.28 15:25
|s/l
|761
|0.10
|1.2535
|1.2535
|1.2577
|-22.00
|3860.42
|1523
|2006.06.29 02:10
|buy
|762
|0.10
|1.2541
|1.2519
|1.2561
|1524
|2006.06.29 12:20
|s/l
|762
|0.10
|1.2519
|1.2519
|1.2561
|-22.00
|3838.42
|1525
|2006.06.29 12:20
|buy
|763
|0.10
|1.2521
|1.2499
|1.2541
|1526
|2006.06.29 13:36
|t/p
|763
|0.10
|1.2541
|1.2499
|1.2541
|20.00
|3858.42
|1527
|2006.06.29 19:28
|sell
|764
|0.10
|1.2625
|1.2647
|1.2605
|1528
|2006.06.29 19:36
|s/l
|764
|0.10
|1.2647
|1.2647
|1.2605
|-22.00
|3836.42
|1529
|2006.06.29 19:36
|sell
|765
|0.10
|1.2645
|1.2667
|1.2625
|1530
|2006.06.29 19:50
|s/l
|765
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2625
|-22.00
|3814.42
|1531
|2006.06.29 19:50
|sell
|766
|0.10
|1.2665
|1.2687
|1.2645
|1532
|2006.06.29 20:11
|t/p
|766
|0.10
|1.2645
|1.2687
|1.2645
|20.00
|3834.42
|1533
|2006.06.30 02:09
|sell
|767
|0.10
|1.2683
|1.2705
|1.2663
|1534
|2006.06.30 02:35
|s/l
|767
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2663
|-22.00
|3812.42
|1535
|2006.06.30 02:35
|sell
|768
|0.10
|1.2706
|1.2728
|1.2686
|1536
|2006.06.30 06:38
|s/l
|768
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2686
|-22.00
|3790.42
|1537
|2006.06.30 06:38
|sell
|769
|0.10
|1.2727
|1.2749
|1.2707
|1538
|2006.06.30 07:18
|t/p
|769
|0.10
|1.2707
|1.2749
|1.2707
|20.00
|3810.42
|1539
|2006.06.30 13:43
|sell
|770
|0.10
|1.2770
|1.2792
|1.2750
|1540
|2006.06.30 13:59
|t/p
|770
|0.10
|1.2750
|1.2792
|1.2750
|20.00
|3830.42
|1541
|2006.06.30 14:08
|sell
|771
|0.10
|1.2759
|1.2781
|1.2739
|1542
|2006.06.30 15:39
|s/l
|771
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2739
|-22.00
|3808.42
|1543
|2006.06.30 15:39
|sell
|772
|0.10
|1.2779
|1.2801
|1.2759
|1544
|2006.06.30 22:49
|s/l
|772
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2759
|-22.00
|3786.42
|1545
|2006.06.30 22:49
|sell
|773
|0.10
|1.2799
|1.2821
|1.2779
|1546
|2006.07.03 01:22
|t/p
|773
|0.10
|1.2779
|1.2821
|1.2779
|20.72
|3807.14
|1547
|2006.07.03 10:54
|buy
|774
|0.10
|1.2762
|1.2740
|1.2782
|1548
|2006.07.03 11:29
|t/p
|774
|0.10
|1.2782
|1.2740
|1.2782
|20.00
|3827.14
|1549
|2006.07.04 07:28
|sell
|775
|0.10
|1.2822
|1.2844
|1.2802
|1550
|2006.07.04 11:48
|t/p
|775
|0.10
|1.2802
|1.2844
|1.2802
|20.00
|3847.14
|1551
|2006.07.04 22:43
|buy
|776
|0.10
|1.2789
|1.2767
|1.2809
|1552
|2006.07.05 05:53
|t/p
|776
|0.10
|1.2809
|1.2767
|1.2809
|19.14
|3866.28
|1553
|2006.07.05 05:53
|sell
|777
|0.10
|1.2809
|1.2831
|1.2789
|1554
|2006.07.05 06:35
|s/l
|777
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2789
|-22.00
|3844.28
|1555
|2006.07.05 06:35
|sell
|778
|0.10
|1.2829
|1.2851
|1.2809
|1556
|2006.07.05 07:22
|t/p
|778
|0.10
|1.2809
|1.2851
|1.2809
|20.00
|3864.28
|1557
|2006.07.06 05:13
|sell
|779
|0.10
|1.2740
|1.2762
|1.2720
|1558
|2006.07.06 13:34
|s/l
|779
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2720
|-22.00
|3842.28
|1559
|2006.07.06 13:34
|sell
|780
|0.10
|1.2760
|1.2782
|1.2740
|1560
|2006.07.06 13:35
|s/l
|780
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2740
|-22.00
|3820.28
|1561
|2006.07.06 13:35
|sell
|781
|0.10
|1.2780
|1.2802
|1.2760
|1562
|2006.07.06 14:00
|t/p
|781
|0.10
|1.2760
|1.2802
|1.2760
|20.00
|3840.28
|1563
|2006.07.06 19:01
|sell
|782
|0.10
|1.2773
|1.2795
|1.2753
|1564
|2006.07.07 10:40
|s/l
|782
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2753
|-21.28
|3819.00
|1565
|2006.07.07 13:30
|sell
|783
|0.10
|1.2798
|1.2820
|1.2778
|1566
|2006.07.07 13:30
|s/l
|783
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2778
|-22.00
|3797.00
|1567
|2006.07.07 13:30
|sell
|784
|0.10
|1.2819
|1.2841
|1.2799
|1568
|2006.07.07 13:31
|s/l
|784
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2799
|-22.00
|3775.00
|1569
|2006.07.07 13:31
|sell
|785
|0.10
|1.2839
|1.2861
|1.2819
|1570
|2006.07.07 13:31
|s/l
|785
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2819
|-22.00
|3753.00
|1571
|2006.07.07 13:31
|sell
|786
|0.10
|1.2859
|1.2881
|1.2839
|1572
|2006.07.07 13:32
|t/p
|786
|0.10
|1.2839
|1.2881
|1.2839
|20.00
|3773.00
|1573
|2006.07.07 13:32
|sell
|787
|0.10
|1.2834
|1.2856
|1.2814
|1574
|2006.07.07 13:36
|s/l
|787
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2814
|-22.00
|3751.00
|1575
|2006.07.07 13:36
|sell
|788
|0.10
|1.2855
|1.2877
|1.2835
|1576
|2006.07.07 13:49
|t/p
|788
|0.10
|1.2835
|1.2877
|1.2835
|20.00
|3771.00
|1577
|2006.07.07 13:49
|sell
|789
|0.10
|1.2832
|1.2854
|1.2812
|1578
|2006.07.07 13:59
|t/p
|789
|0.10
|1.2812
|1.2854
|1.2812
|20.00
|3791.00
|1579
|2006.07.07 13:59
|sell
|790
|0.10
|1.2808
|1.2830
|1.2788
|1580
|2006.07.07 14:16
|s/l
|790
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2788
|-22.00
|3769.00
|1581
|2006.07.07 14:16
|sell
|791
|0.10
|1.2828
|1.2850
|1.2808
|1582
|2006.07.07 21:23
|t/p
|791
|0.10
|1.2808
|1.2850
|1.2808
|20.00
|3789.00
|1583
|2006.07.07 22:30
|buy
|792
|0.10
|1.2801
|1.2779
|1.2821
|1584
|2006.07.10 10:30
|s/l
|792
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2821
|-22.86
|3766.13
|1585
|2006.07.10 12:04
|buy
|793
|0.10
|1.2765
|1.2743
|1.2785
|1586
|2006.07.10 13:29
|s/l
|793
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2785
|-22.00
|3744.13
|1587
|2006.07.10 13:29
|buy
|794
|0.10
|1.2743
|1.2721
|1.2763
|1588
|2006.07.10 14:39
|s/l
|794
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2763
|-22.00
|3722.13
|1589
|2006.07.10 14:39
|buy
|795
|0.10
|1.2723
|1.2701
|1.2743
|1590
|2006.07.10 16:07
|t/p
|795
|0.10
|1.2743
|1.2701
|1.2743
|20.00
|3742.13
|1591
|2006.07.11 06:05
|buy
|796
|0.10
|1.2736
|1.2714
|1.2756
|1592
|2006.07.11 07:55
|s/l
|796
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2756
|-22.00
|3720.13
|1593
|2006.07.11 07:55
|buy
|797
|0.10
|1.2716
|1.2694
|1.2736
|1594
|2006.07.11 08:38
|t/p
|797
|0.10
|1.2736
|1.2694
|1.2736
|20.00
|3740.13
|1595
|2006.07.11 16:18
|sell
|798
|0.10
|1.2761
|1.2783
|1.2741
|1596
|2006.07.11 21:39
|s/l
|798
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2741
|-22.00
|3718.13
|1597
|2006.07.11 21:39
|sell
|799
|0.10
|1.2781
|1.2803
|1.2761
|1598
|2006.07.11 23:19
|t/p
|799
|0.10
|1.2761
|1.2803
|1.2761
|20.00
|3738.13
|1599
|2006.07.12 07:11
|sell
|800
|0.10
|1.2771
|1.2793
|1.2751
|1600
|2006.07.12 09:15
|t/p
|800
|0.10
|1.2751
|1.2793
|1.2751
|20.00
|3758.13
|1601
|2006.07.12 09:42
|buy
|801
|0.10
|1.2737
|1.2715
|1.2757
|1602
|2006.07.12 12:28
|s/l
|801
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2757
|-22.00
|3736.13
|1603
|2006.07.12 12:28
|buy
|802
|0.10
|1.2715
|1.2693
|1.2735
|1604
|2006.07.12 13:22
|t/p
|802
|0.10
|1.2735
|1.2693
|1.2735
|20.00
|3756.13
|1605
|2006.07.12 13:31
|buy
|803
|0.10
|1.2723
|1.2701
|1.2743
|1606
|2006.07.12 13:32
|s/l
|803
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2743
|-22.00
|3734.13
|1607
|2006.07.12 13:32
|buy
|804
|0.10
|1.2701
|1.2679
|1.2721
|1608
|2006.07.12 14:04
|t/p
|804
|0.10
|1.2721
|1.2679
|1.2721
|20.00
|3754.13
|1609
|2006.07.12 14:05
|buy
|805
|0.10
|1.2715
|1.2693
|1.2735
|1610
|2006.07.12 14:51
|s/l
|805
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2735
|-22.00
|3732.13
|1611
|2006.07.12 14:51
|buy
|806
|0.10
|1.2695
|1.2673
|1.2715
|1612
|2006.07.13 00:00
|t/p
|806
|0.10
|1.2715
|1.2673
|1.2715
|17.41
|3749.54
|1613
|2006.07.13 11:40
|buy
|807
|0.10
|1.2692
|1.2670
|1.2712
|1614
|2006.07.13 13:45
|t/p
|807
|0.10
|1.2712
|1.2670
|1.2712
|20.00
|3769.54
|1615
|2006.07.13 15:12
|sell
|808
|0.10
|1.2724
|1.2746
|1.2704
|1616
|2006.07.13 15:32
|t/p
|808
|0.10
|1.2704
|1.2746
|1.2704
|20.00
|3789.54
|1617
|2006.07.14 01:52
|buy
|809
|0.10
|1.2683
|1.2661
|1.2703
|1618
|2006.07.14 07:23
|s/l
|809
|0.10
|1.2661
|1.2661
|1.2703
|-22.00
|3767.54
|1619
|2006.07.14 14:02
|buy
|810
|0.10
|1.2652
|1.2630
|1.2672
|1620
|2006.07.14 14:56
|s/l
|810
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2672
|-22.00
|3745.54
|1621
|2006.07.14 14:56
|buy
|811
|0.10
|1.2632
|1.2610
|1.2652
|1622
|2006.07.14 18:39
|t/p
|811
|0.10
|1.2652
|1.2610
|1.2652
|20.00
|3765.54
|1623
|2006.07.14 20:02
|sell
|812
|0.10
|1.2655
|1.2677
|1.2635
|1624
|2006.07.16 23:00
|t/p
|812
|0.10
|1.2635
|1.2677
|1.2635
|20.00
|3785.54
|1625
|2006.07.17 00:26
|buy
|813
|0.10
|1.2632
|1.2610
|1.2652
|1626
|2006.07.17 09:03
|s/l
|813
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2652
|-22.00
|3763.54
|1627
|2006.07.17 09:03
|buy
|814
|0.10
|1.2612
|1.2590
|1.2632
|1628
|2006.07.17 09:13
|s/l
|814
|0.10
|1.2590
|1.2590
|1.2632
|-22.00
|3741.54
|1629
|2006.07.17 09:13
|buy
|815
|0.10
|1.2592
|1.2570
|1.2612
|1630
|2006.07.17 09:38
|s/l
|815
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2612
|-22.00
|3719.54
|1631
|2006.07.17 09:38
|buy
|816
|0.10
|1.2571
|1.2549
|1.2591
|1632
|2006.07.17 10:26
|s/l
|816
|0.10
|1.2549
|1.2549
|1.2591
|-22.00
|3697.54
|1633
|2006.07.17 10:26
|buy
|817
|0.10
|1.2549
|1.2527
|1.2569
|1634
|2006.07.17 10:40
|s/l
|817
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2569
|-22.00
|3675.54
|1635
|2006.07.17 10:40
|buy
|818
|0.10
|1.2529
|1.2507
|1.2549
|1636
|2006.07.17 11:17
|t/p
|818
|0.10
|1.2549
|1.2507
|1.2549
|20.00
|3695.54
|1637
|2006.07.17 11:30
|buy
|819
|0.10
|1.2539
|1.2517
|1.2559
|1638
|2006.07.17 13:39
|s/l
|819
|0.10
|1.2517
|1.2517
|1.2559
|-22.00
|3673.54
|1639
|2006.07.17 13:39
|buy
|820
|0.10
|1.2519
|1.2497
|1.2539
|1640
|2006.07.17 14:36
|t/p
|820
|0.10
|1.2539
|1.2497
|1.2539
|20.00
|3693.54
|1641
|2006.07.17 14:48
|buy
|821
|0.10
|1.2529
|1.2507
|1.2549
|1642
|2006.07.18 08:15
|t/p
|821
|0.10
|1.2549
|1.2507
|1.2549
|19.14
|3712.68
|1643
|2006.07.18 08:15
|sell
|822
|0.10
|1.2549
|1.2571
|1.2529
|1644
|2006.07.18 09:56
|t/p
|822
|0.10
|1.2529
|1.2571
|1.2529
|20.00
|3732.68
|1645
|2006.07.18 10:05
|buy
|823
|0.10
|1.2501
|1.2479
|1.2521
|1646
|2006.07.18 10:45
|t/p
|823
|0.10
|1.2521
|1.2479
|1.2521
|20.00
|3752.68
|1647
|2006.07.19 02:00
|buy
|824
|0.10
|1.2485
|1.2463
|1.2505
|1648
|2006.07.19 04:21
|t/p
|824
|0.10
|1.2505
|1.2463
|1.2505
|20.00
|3772.68
|1649
|2006.07.19 09:05
|buy
|825
|0.10
|1.2483
|1.2461
|1.2503
|1650
|2006.07.19 09:23
|t/p
|825
|0.10
|1.2503
|1.2461
|1.2503
|20.00
|3792.68
|1651
|2006.07.19 13:16
|buy
|826
|0.10
|1.2478
|1.2456
|1.2498
|1652
|2006.07.19 15:01
|t/p
|826
|0.10
|1.2498
|1.2456
|1.2498
|20.00
|3812.68
|1653
|2006.07.19 18:29
|sell
|827
|0.10
|1.2605
|1.2627
|1.2585
|1654
|2006.07.20 11:29
|s/l
|827
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2585
|-19.84
|3792.84
|1655
|2006.07.20 12:03
|sell
|828
|0.10
|1.2638
|1.2660
|1.2618
|1656
|2006.07.21 08:16
|s/l
|828
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2618
|-21.28
|3771.55
|1657
|2006.07.21 09:07
|sell
|829
|0.10
|1.2668
|1.2690
|1.2648
|1658
|2006.07.21 13:11
|s/l
|829
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2648
|-22.00
|3749.55
|1659
|2006.07.21 14:17
|sell
|830
|0.10
|1.2691
|1.2713
|1.2671
|1660
|2006.07.21 14:40
|t/p
|830
|0.10
|1.2671
|1.2713
|1.2671
|20.00
|3769.55
|1661
|2006.07.21 21:00
|sell
|831
|0.10
|1.2699
|1.2721
|1.2679
|1662
|2006.07.24 01:02
|t/p
|831
|0.10
|1.2679
|1.2721
|1.2679
|20.72
|3790.27
|1663
|2006.07.24 01:50
|buy
|832
|0.10
|1.2662
|1.2640
|1.2682
|1664
|2006.07.24 02:29
|s/l
|832
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2682
|-22.00
|3768.27
|1665
|2006.07.24 02:29
|buy
|833
|0.10
|1.2642
|1.2620
|1.2662
|1666
|2006.07.24 03:21
|t/p
|833
|0.10
|1.2662
|1.2620
|1.2662
|20.00
|3788.27
|1667
|2006.07.24 06:48
|buy
|834
|0.10
|1.2630
|1.2608
|1.2650
|1668
|2006.07.24 07:00
|t/p
|834
|0.10
|1.2650
|1.2608
|1.2650
|20.00
|3808.27
|1669
|2006.07.24 07:04
|buy
|835
|0.10
|1.2635
|1.2613
|1.2655
|1670
|2006.07.24 09:47
|s/l
|835
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2655
|-22.00
|3786.27
|1671
|2006.07.24 09:47
|buy
|836
|0.10
|1.2615
|1.2593
|1.2635
|1672
|2006.07.24 10:29
|t/p
|836
|0.10
|1.2635
|1.2593
|1.2635
|20.00
|3806.27
|1673
|2006.07.24 22:00
|sell
|837
|0.10
|1.2638
|1.2660
|1.2618
|1674
|2006.07.25 01:13
|t/p
|837
|0.10
|1.2618
|1.2660
|1.2618
|20.72
|3826.99
|1675
|2006.07.25 06:19
|sell
|838
|0.10
|1.2647
|1.2669
|1.2627
|1676
|2006.07.25 07:25
|s/l
|838
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2627
|-22.00
|3804.99
|1677
|2006.07.25 07:25
|sell
|839
|0.10
|1.2667
|1.2689
|1.2647
|1678
|2006.07.25 08:34
|t/p
|839
|0.10
|1.2647
|1.2689
|1.2647
|20.00
|3824.99
|1679
|2006.07.25 14:53
|sell
|840
|0.10
|1.2662
|1.2684
|1.2642
|1680
|2006.07.25 15:07
|t/p
|840
|0.10
|1.2642
|1.2684
|1.2642
|20.00
|3844.99
|1681
|2006.07.25 17:03
|buy
|841
|0.10
|1.2570
|1.2548
|1.2590
|1682
|2006.07.26 00:45
|t/p
|841
|0.10
|1.2590
|1.2548
|1.2590
|19.14
|3864.13
|1683
|2006.07.26 00:45
|sell
|842
|0.10
|1.2591
|1.2613
|1.2571
|1684
|2006.07.26 02:10
|t/p
|842
|0.10
|1.2571
|1.2613
|1.2571
|20.00
|3884.13
|1685
|2006.07.26 02:10
|buy
|843
|0.10
|1.2570
|1.2548
|1.2590
|1686
|2006.07.26 06:05
|t/p
|843
|0.10
|1.2590
|1.2548
|1.2590
|20.00
|3904.13
|1687
|2006.07.26 07:00
|buy
|844
|0.10
|1.2571
|1.2549
|1.2591
|1688
|2006.07.26 08:12
|t/p
|844
|0.10
|1.2591
|1.2549
|1.2591
|20.00
|3924.13
|1689
|2006.07.26 15:10
|sell
|845
|0.10
|1.2611
|1.2633
|1.2591
|1690
|2006.07.26 17:01
|s/l
|845
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2591
|-22.00
|3902.13
|1691
|2006.07.26 17:01
|sell
|846
|0.10
|1.2632
|1.2654
|1.2612
|1692
|2006.07.26 17:34
|s/l
|846
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2612
|-22.00
|3880.13
|1693
|2006.07.26 17:34
|sell
|847
|0.10
|1.2652
|1.2674
|1.2632
|1694
|2006.07.26 19:02
|s/l
|847
|0.10
|1.2674
|1.2674
|1.2632
|-22.00
|3858.13
|1695
|2006.07.26 19:02
|sell
|848
|0.10
|1.2673
|1.2695
|1.2653
|1696
|2006.07.26 19:23
|s/l
|848
|0.10
|1.2695
|1.2695
|1.2653
|-22.00
|3836.13
|1697
|2006.07.26 19:23
|sell
|849
|0.10
|1.2695
|1.2717
|1.2675
|1698
|2006.07.26 21:22
|s/l
|849
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2675
|-22.00
|3814.13
|1699
|2006.07.26 21:22
|sell
|850
|0.10
|1.2716
|1.2738
|1.2696
|1700
|2006.07.27 06:42
|s/l
|850
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2696
|-19.84
|3794.29
|1701
|2006.07.27 06:42
|sell
|851
|0.10
|1.2737
|1.2759
|1.2717
|1702
|2006.07.27 13:31
|t/p
|851
|0.10
|1.2717
|1.2759
|1.2717
|20.00
|3814.29
|1703
|2006.07.27 18:06
|buy
|852
|0.10
|1.2714
|1.2692
|1.2734
|1704
|2006.07.27 19:18
|s/l
|852
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2734
|-22.00
|3792.29
|1705
|2006.07.27 19:18
|buy
|853
|0.10
|1.2694
|1.2672
|1.2714
|1706
|2006.07.28 12:00
|s/l
|853
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2714
|-22.86
|3769.42
|1707
|2006.07.28 15:57
|sell
|854
|0.10
|1.2768
|1.2790
|1.2748
|1708
|2006.07.28 16:41
|t/p
|854
|0.10
|1.2748
|1.2790
|1.2748
|20.00
|3789.42
|1709
|2006.07.28 22:29
|sell
|855
|0.10
|1.2773
|1.2795
|1.2753
|1710
|2006.07.31 02:17
|t/p
|855
|0.10
|1.2753
|1.2795
|1.2753
|20.72
|3810.14
|1711
|2006.07.31 13:11
|sell
|856
|0.10
|1.2776
|1.2798
|1.2756
|1712
|2006.07.31 15:19
|t/p
|856
|0.10
|1.2756
|1.2798
|1.2756
|20.00
|3830.14
|1713
|2006.07.31 18:33
|sell
|857
|0.10
|1.2778
|1.2800
|1.2758
|1714
|2006.08.01 01:36
|t/p
|857
|0.10
|1.2758
|1.2800
|1.2758
|20.72
|3850.86
|1715
|2006.08.01 02:41
|buy
|858
|0.10
|1.2752
|1.2730
|1.2772
|1716
|2006.08.01 06:03
|s/l
|858
|0.10
|1.2730
|1.2730
|1.2772
|-22.00
|3828.86
|1717
|2006.08.01 07:24
|buy
|859
|0.10
|1.2729
|1.2707
|1.2749
|1718
|2006.08.01 09:37
|t/p
|859
|0.10
|1.2749
|1.2707
|1.2749
|20.00
|3848.86
|1719
|2006.08.01 11:02
|sell
|860
|0.10
|1.2748
|1.2770
|1.2728
|1720
|2006.08.01 11:55
|s/l
|860
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2728
|-22.00
|3826.86
|1721
|2006.08.01 11:55
|sell
|861
|0.10
|1.2768
|1.2790
|1.2748
|1722
|2006.08.01 13:38
|t/p
|861
|0.10
|1.2748
|1.2790
|1.2748
|20.00
|3846.86
|1723
|2006.08.02 04:15
|sell
|862
|0.10
|1.2838
|1.2860
|1.2818
|1724
|2006.08.02 07:28
|t/p
|862
|0.10
|1.2818
|1.2860
|1.2818
|20.00
|3866.86
|1725
|2006.08.02 07:31
|buy
|863
|0.10
|1.2816
|1.2794
|1.2836
|1726
|2006.08.02 10:22
|s/l
|863
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2836
|-22.00
|3844.86
|1727
|2006.08.02 10:22
|buy
|864
|0.10
|1.2794
|1.2772
|1.2814
|1728
|2006.08.02 14:21
|t/p
|864
|0.10
|1.2814
|1.2772
|1.2814
|20.00
|3864.86
|1729
|2006.08.02 15:36
|sell
|865
|0.10
|1.2816
|1.2838
|1.2796
|1730
|2006.08.02 16:07
|t/p
|865
|0.10
|1.2796
|1.2838
|1.2796
|20.00
|3884.86
|1731
|2006.08.02 17:25
|buy
|866
|0.10
|1.2783
|1.2761
|1.2803
|1732
|2006.08.02 18:05
|t/p
|866
|0.10
|1.2803
|1.2761
|1.2803
|20.00
|3904.86
|1733
|2006.08.03 01:18
|buy
|867
|0.10
|1.2784
|1.2762
|1.2804
|1734
|2006.08.03 01:38
|s/l
|867
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2804
|-22.00
|3882.86
|1735
|2006.08.03 01:38
|buy
|868
|0.10
|1.2764
|1.2742
|1.2784
|1736
|2006.08.03 02:16
|s/l
|868
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2784
|-22.00
|3860.86
|1737
|2006.08.03 02:16
|buy
|869
|0.10
|1.2743
|1.2721
|1.2763
|1738
|2006.08.03 03:23
|t/p
|869
|0.10
|1.2763
|1.2721
|1.2763
|20.00
|3880.86
|1739
|2006.08.03 04:19
|buy
|870
|0.10
|1.2750
|1.2728
|1.2770
|1740
|2006.08.03 08:00
|t/p
|870
|0.10
|1.2770
|1.2728
|1.2770
|20.00
|3900.86
|1741
|2006.08.03 08:00
|sell
|871
|0.10
|1.2770
|1.2792
|1.2750
|1742
|2006.08.03 13:03
|s/l
|871
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2750
|-22.00
|3878.86
|1743
|2006.08.03 13:31
|sell
|872
|0.10
|1.2794
|1.2816
|1.2774
|1744
|2006.08.03 13:36
|s/l
|872
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2774
|-22.00
|3856.86
|1745
|2006.08.03 13:36
|sell
|873
|0.10
|1.2814
|1.2836
|1.2794
|1746
|2006.08.03 13:42
|s/l
|873
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2794
|-22.00
|3834.86
|1747
|2006.08.03 13:42
|sell
|874
|0.10
|1.2835
|1.2857
|1.2815
|1748
|2006.08.03 14:12
|t/p
|874
|0.10
|1.2815
|1.2857
|1.2815
|20.00
|3854.86
|1749
|2006.08.03 14:14
|sell
|875
|0.10
|1.2818
|1.2840
|1.2798
|1750
|2006.08.03 15:56
|t/p
|875
|0.10
|1.2798
|1.2840
|1.2798
|20.00
|3874.86
|1751
|2006.08.03 23:40
|buy
|876
|0.10
|1.2795
|1.2773
|1.2815
|1752
|2006.08.04 03:03
|t/p
|876
|0.10
|1.2815
|1.2773
|1.2815
|19.14
|3894.00
|1753
|2006.08.04 03:03
|sell
|877
|0.10
|1.2815
|1.2837
|1.2795
|1754
|2006.08.04 03:47
|t/p
|877
|0.10
|1.2795
|1.2837
|1.2795
|20.00
|3914.00
|1755
|2006.08.04 10:22
|buy
|878
|0.10
|1.2781
|1.2759
|1.2801
|1756
|2006.08.04 12:53
|t/p
|878
|0.10
|1.2801
|1.2759
|1.2801
|20.00
|3934.00
|1757
|2006.08.04 13:27
|sell
|879
|0.10
|1.2804
|1.2826
|1.2784
|1758
|2006.08.04 13:31
|s/l
|879
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2784
|-22.00
|3912.00
|1759
|2006.08.04 13:31
|sell
|880
|0.10
|1.2830
|1.2852
|1.2810
|1760
|2006.08.04 13:31
|s/l
|880
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2810
|-22.00
|3890.00
|1761
|2006.08.04 13:31
|sell
|881
|0.10
|1.2850
|1.2872
|1.2830
|1762
|2006.08.04 13:32
|s/l
|881
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2830
|-22.00
|3868.00
|1763
|2006.08.04 13:32
|sell
|882
|0.10
|1.2871
|1.2893
|1.2851
|1764
|2006.08.04 14:52
|s/l
|882
|0.10
|1.2893
|1.2893
|1.2851
|-22.00
|3846.00
|1765
|2006.08.04 14:52
|sell
|883
|0.10
|1.2893
|1.2915
|1.2873
|1766
|2006.08.04 21:58
|t/p
|883
|0.10
|1.2873
|1.2915
|1.2873
|20.00
|3866.00
|1767
|2006.08.04 21:58
|buy
|884
|0.10
|1.2873
|1.2851
|1.2893
|1768
|2006.08.07 00:46
|t/p
|884
|0.10
|1.2893
|1.2851
|1.2893
|19.14
|3885.13
|1769
|2006.08.07 00:46
|sell
|885
|0.10
|1.2893
|1.2915
|1.2873
|1770
|2006.08.07 07:57
|t/p
|885
|0.10
|1.2873
|1.2915
|1.2873
|20.00
|3905.13
|1771
|2006.08.07 07:57
|buy
|886
|0.10
|1.2873
|1.2851
|1.2893
|1772
|2006.08.07 10:46
|s/l
|886
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2893
|-22.00
|3883.13
|1773
|2006.08.07 22:59
|buy
|887
|0.10
|1.2820
|1.2798
|1.2840
|1774
|2006.08.08 08:03
|t/p
|887
|0.10
|1.2840
|1.2798
|1.2840
|19.14
|3902.27
|1775
|2006.08.08 08:03
|sell
|888
|0.10
|1.2840
|1.2862
|1.2820
|1776
|2006.08.08 12:15
|s/l
|888
|0.10
|1.2862
|1.2862
|1.2820
|-22.00
|3880.27
|1777
|2006.08.08 12:15
|sell
|889
|0.10
|1.2860
|1.2882
|1.2840
|1778
|2006.08.08 12:26
|t/p
|889
|0.10
|1.2840
|1.2882
|1.2840
|20.00
|3900.27
|1779
|2006.08.08 12:28
|sell
|890
|0.10
|1.2845
|1.2867
|1.2825
|1780
|2006.08.08 19:15
|s/l
|890
|0.10
|1.2867
|1.2867
|1.2825
|-22.00
|3878.27
|1781
|2006.08.08 19:15
|sell
|891
|0.10
|1.2869
|1.2891
|1.2849
|1782
|2006.08.08 19:18
|s/l
|891
|0.10
|1.2891
|1.2891
|1.2849
|-22.00
|3856.27
|1783
|2006.08.08 19:18
|sell
|892
|0.10
|1.2890
|1.2912
|1.2870
|1784
|2006.08.08 19:19
|t/p
|892
|0.10
|1.2870
|1.2912
|1.2870
|20.00
|3876.27
|1785
|2006.08.08 19:19
|sell
|893
|0.10
|1.2867
|1.2889
|1.2847
|1786
|2006.08.08 19:22
|s/l
|893
|0.10
|1.2889
|1.2889
|1.2847
|-22.00
|3854.27
|1787
|2006.08.08 19:22
|sell
|894
|0.10
|1.2888
|1.2910
|1.2868
|1788
|2006.08.08 19:23
|t/p
|894
|0.10
|1.2868
|1.2910
|1.2868
|20.00
|3874.27
|1789
|2006.08.08 19:23
|sell
|895
|0.10
|1.2865
|1.2887
|1.2845
|1790
|2006.08.08 19:24
|t/p
|895
|0.10
|1.2845
|1.2887
|1.2845
|20.00
|3894.27
|1791
|2006.08.08 19:24
|buy
|896
|0.10
|1.2837
|1.2815
|1.2857
|1792
|2006.08.08 19:24
|s/l
|896
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2857
|-22.00
|3872.27
|1793
|2006.08.08 19:24
|buy
|897
|0.10
|1.2816
|1.2794
|1.2836
|1794
|2006.08.08 19:25
|t/p
|897
|0.10
|1.2836
|1.2794
|1.2836
|20.00
|3892.27
|1795
|2006.08.08 19:25
|buy
|898
|0.10
|1.2833
|1.2811
|1.2853
|1796
|2006.08.08 19:34
|t/p
|898
|0.10
|1.2853
|1.2811
|1.2853
|20.00
|3912.27
|1797
|2006.08.08 19:34
|sell
|899
|0.10
|1.2860
|1.2882
|1.2840
|1798
|2006.08.08 20:20
|t/p
|899
|0.10
|1.2840
|1.2882
|1.2840
|20.00
|3932.27
|1799
|2006.08.08 23:27
|buy
|900
|0.10
|1.2813
|1.2791
|1.2833
|1800
|2006.08.08 23:49
|s/l
|900
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2833
|-22.00
|3910.27
|1801
|2006.08.08 23:49
|buy
|901
|0.10
|1.2793
|1.2771
|1.2813
|1802
|2006.08.08 23:50
|s/l
|901
|0.10
|1.2771
|1.2771
|1.2813
|-22.00
|3888.27
|1803
|2006.08.08 23:50
|buy
|902
|0.10
|1.2769
|1.2747
|1.2789
|1804
|2006.08.09 00:34
|t/p
|902
|0.10
|1.2789
|1.2747
|1.2789
|19.14
|3907.41
|1805
|2006.08.09 06:09
|sell
|903
|0.10
|1.2805
|1.2827
|1.2785
|1806
|2006.08.09 07:15
|s/l
|903
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2785
|-22.00
|3885.41
|1807
|2006.08.09 07:15
|sell
|904
|0.10
|1.2826
|1.2848
|1.2806
|1808
|2006.08.09 08:03
|s/l
|904
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2806
|-22.00
|3863.41
|1809
|2006.08.09 08:03
|sell
|905
|0.10
|1.2846
|1.2868
|1.2826
|1810
|2006.08.09 09:08
|s/l
|905
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2826
|-22.00
|3841.41
|1811
|2006.08.09 09:08
|sell
|906
|0.10
|1.2866
|1.2888
|1.2846
|1812
|2006.08.09 11:34
|s/l
|906
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2846
|-22.00
|3819.41
|1813
|2006.08.09 11:34
|sell
|907
|0.10
|1.2887
|1.2909
|1.2867
|1814
|2006.08.09 19:29
|t/p
|907
|0.10
|1.2867
|1.2909
|1.2867
|20.00
|3839.41
|1815
|2006.08.09 19:30
|buy
|908
|0.10
|1.2864
|1.2842
|1.2884
|1816
|2006.08.10 02:32
|t/p
|908
|0.10
|1.2884
|1.2842
|1.2884
|17.41
|3856.81
|1817
|2006.08.10 08:01
|sell
|909
|0.10
|1.2902
|1.2924
|1.2882
|1818
|2006.08.10 08:26
|t/p
|909
|0.10
|1.2882
|1.2924
|1.2882
|20.00
|3876.81
|1819
|2006.08.10 14:39
|buy
|910
|0.10
|1.2822
|1.2800
|1.2842
|1820
|2006.08.10 15:17
|s/l
|910
|0.10
|1.2800
|1.2800
|1.2842
|-22.00
|3854.81
|1821
|2006.08.10 15:17
|buy
|911
|0.10
|1.2797
|1.2775
|1.2817
|1822
|2006.08.10 15:35
|s/l
|911
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2817
|-22.00
|3832.81
|1823
|2006.08.10 15:35
|buy
|912
|0.10
|1.2777
|1.2755
|1.2797
|1824
|2006.08.10 16:18
|s/l
|912
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2797
|-22.00
|3810.81
|1825
|2006.08.10 16:18
|buy
|913
|0.10
|1.2757
|1.2735
|1.2777
|1826
|2006.08.10 16:28
|t/p
|913
|0.10
|1.2777
|1.2735
|1.2777
|20.00
|3830.81
|1827
|2006.08.10 16:29
|buy
|914
|0.10
|1.2775
|1.2753
|1.2795
|1828
|2006.08.10 19:50
|t/p
|914
|0.10
|1.2795
|1.2753
|1.2795
|20.00
|3850.81
|1829
|2006.08.11 01:10
|buy
|915
|0.10
|1.2787
|1.2765
|1.2807
|1830
|2006.08.11 03:03
|s/l
|915
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2807
|-22.00
|3828.81
|1831
|2006.08.11 03:03
|buy
|916
|0.10
|1.2767
|1.2745
|1.2787
|1832
|2006.08.11 03:57
|t/p
|916
|0.10
|1.2787
|1.2745
|1.2787
|20.00
|3848.81
|1833
|2006.08.11 03:57
|buy
|917
|0.10
|1.2773
|1.2751
|1.2793
|1834
|2006.08.11 07:26
|s/l
|917
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2793
|-22.00
|3826.81
|1835
|2006.08.11 07:27
|buy
|918
|0.10
|1.2750
|1.2728
|1.2770
|1836
|2006.08.11 07:39
|t/p
|918
|0.10
|1.2770
|1.2728
|1.2770
|20.00
|3846.81
|1837
|2006.08.11 09:10
|sell
|919
|0.10
|1.2791
|1.2813
|1.2771
|1838
|2006.08.11 12:10
|t/p
|919
|0.10
|1.2771
|1.2813
|1.2771
|20.00
|3866.81
|1839
|2006.08.11 12:44
|buy
|920
|0.10
|1.2764
|1.2742
|1.2784
|1840
|2006.08.11 13:29
|t/p
|920
|0.10
|1.2784
|1.2742
|1.2784
|20.00
|3886.81
|1841
|2006.08.11 13:31
|buy
|921
|0.10
|1.2769
|1.2747
|1.2789
|1842
|2006.08.11 13:31
|s/l
|921
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2789
|-22.00
|3864.81
|1843
|2006.08.11 13:31
|buy
|922
|0.10
|1.2746
|1.2724
|1.2766
|1844
|2006.08.11 13:32
|s/l
|922
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2766
|-22.00
|3842.81
|1845
|2006.08.11 13:32
|buy
|923
|0.10
|1.2725
|1.2703
|1.2745
|1846
|2006.08.11 14:37
|t/p
|923
|0.10
|1.2745
|1.2703
|1.2745
|20.00
|3862.81
|1847
|2006.08.13 23:00
|buy
|924
|0.10
|1.2714
|1.2692
|1.2734
|1848
|2006.08.13 23:59
|t/p
|924
|0.10
|1.2734
|1.2692
|1.2734
|20.00
|3882.81
|1849
|2006.08.14 03:03
|sell
|925
|0.10
|1.2753
|1.2775
|1.2733
|1850
|2006.08.14 08:27
|t/p
|925
|0.10
|1.2733
|1.2775
|1.2733
|20.00
|3902.81
|1851
|2006.08.14 11:52
|buy
|926
|0.10
|1.2726
|1.2704
|1.2746
|1852
|2006.08.14 14:33
|t/p
|926
|0.10
|1.2746
|1.2704
|1.2746
|20.00
|3922.81
|1853
|2006.08.14 20:00
|buy
|927
|0.10
|1.2716
|1.2694
|1.2736
|1854
|2006.08.15 01:26
|t/p
|927
|0.10
|1.2736
|1.2694
|1.2736
|19.14
|3941.95
|1855
|2006.08.15 05:09
|sell
|928
|0.10
|1.2743
|1.2765
|1.2723
|1856
|2006.08.15 07:27
|t/p
|928
|0.10
|1.2723
|1.2765
|1.2723
|20.00
|3961.95
|1857
|2006.08.15 13:31
|sell
|929
|0.10
|1.2751
|1.2773
|1.2731
|1858
|2006.08.15 13:32
|s/l
|929
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2731
|-22.00
|3939.95
|1859
|2006.08.15 13:32
|sell
|930
|0.10
|1.2771
|1.2793
|1.2751
|1860
|2006.08.15 14:07
|s/l
|930
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2751
|-22.00
|3917.95
|1861
|2006.08.15 14:07
|sell
|931
|0.10
|1.2791
|1.2813
|1.2771
|1862
|2006.08.16 12:08
|t/p
|931
|0.10
|1.2771
|1.2813
|1.2771
|20.72
|3938.67
|1863
|2006.08.16 12:08
|buy
|932
|0.10
|1.2771
|1.2749
|1.2791
|1864
|2006.08.16 12:46
|t/p
|932
|0.10
|1.2791
|1.2749
|1.2791
|20.00
|3958.67
|1865
|2006.08.16 13:31
|sell
|933
|0.10
|1.2822
|1.2844
|1.2802
|1866
|2006.08.16 13:32
|s/l
|933
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2802
|-22.00
|3936.67
|1867
|2006.08.16 13:32
|sell
|934
|0.10
|1.2842
|1.2864
|1.2822
|1868
|2006.08.16 14:18
|s/l
|934
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2822
|-22.00
|3914.67
|1869
|2006.08.16 14:18
|sell
|935
|0.10
|1.2862
|1.2884
|1.2842
|1870
|2006.08.16 18:48
|t/p
|935
|0.10
|1.2842
|1.2884
|1.2842
|20.00
|3934.67
|1871
|2006.08.16 21:21
|buy
|936
|0.10
|1.2836
|1.2814
|1.2856
|1872
|2006.08.17 01:16
|t/p
|936
|0.10
|1.2856
|1.2814
|1.2856
|17.41
|3952.07
|1873
|2006.08.17 01:36
|sell
|937
|0.10
|1.2858
|1.2880
|1.2838
|1874
|2006.08.17 08:35
|s/l
|937
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2838
|-22.00
|3930.07
|1875
|2006.08.17 09:35
|sell
|938
|0.10
|1.2875
|1.2897
|1.2855
|1876
|2006.08.17 10:24
|t/p
|938
|0.10
|1.2855
|1.2897
|1.2855
|20.00
|3950.07
|1877
|2006.08.17 10:57
|sell
|939
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1878
|2006.08.17 17:27
|t/p
|939
|0.10
|1.2853
|1.2895
|1.2853
|20.00
|3970.07
|1879
|2006.08.17 18:08
|buy
|940
|0.10
|1.2835
|1.2813
|1.2855
|1880
|2006.08.17 19:14
|s/l
|940
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2855
|-22.00
|3948.07
|1881
|2006.08.17 19:14
|buy
|941
|0.10
|1.2815
|1.2793
|1.2835
|1882
|2006.08.17 20:13
|t/p
|941
|0.10
|1.2835
|1.2793
|1.2835
|20.00
|3968.07
|1883
|2006.08.18 01:13
|sell
|942
|0.10
|1.2837
|1.2859
|1.2817
|1884
|2006.08.18 12:16
|t/p
|942
|0.10
|1.2817
|1.2859
|1.2817
|20.00
|3988.07
|1885
|2006.08.18 12:16
|buy
|943
|0.10
|1.2817
|1.2795
|1.2837
|1886
|2006.08.18 12:50
|s/l
|943
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2837
|-22.00
|3966.07
|1887
|2006.08.18 12:50
|buy
|944
|0.10
|1.2796
|1.2774
|1.2816
|1888
|2006.08.18 14:03
|t/p
|944
|0.10
|1.2816
|1.2774
|1.2816
|20.00
|3986.07
|1889
|2006.08.21 02:03
|sell
|945
|0.10
|1.2853
|1.2875
|1.2833
|1890
|2006.08.21 02:23
|s/l
|945
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2833
|-22.00
|3964.07
|1891
|2006.08.21 02:23
|sell
|946
|0.10
|1.2873
|1.2895
|1.2853
|1892
|2006.08.21 08:03
|s/l
|946
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2853
|-22.00
|3942.07
|1893
|2006.08.21 08:23
|sell
|947
|0.10
|1.2898
|1.2920
|1.2878
|1894
|2006.08.21 13:10
|s/l
|947
|0.10
|1.2920
|1.2920
|1.2878
|-22.00
|3920.07
|1895
|2006.08.21 13:10
|sell
|948
|0.10
|1.2920
|1.2942
|1.2900
|1896
|2006.08.21 13:42
|t/p
|948
|0.10
|1.2900
|1.2942
|1.2900
|20.00
|3940.07
|1897
|2006.08.21 14:07
|sell
|949
|0.10
|1.2911
|1.2933
|1.2891
|1898
|2006.08.21 15:00
|s/l
|949
|0.10
|1.2933
|1.2933
|1.2891
|-22.00
|3918.07
|1899
|2006.08.21 15:00
|sell
|950
|0.10
|1.2931
|1.2953
|1.2911
|1900
|2006.08.21 16:19
|t/p
|950
|0.10
|1.2911
|1.2953
|1.2911
|20.00
|3938.07
|1901
|2006.08.21 16:39
|sell
|951
|0.10
|1.2922
|1.2944
|1.2902
|1902
|2006.08.21 18:09
|t/p
|951
|0.10
|1.2902
|1.2944
|1.2902
|20.00
|3958.07
|1903
|2006.08.21 19:01
|buy
|952
|0.10
|1.2894
|1.2872
|1.2914
|1904
|2006.08.21 23:09
|s/l
|952
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2914
|-22.00
|3936.07
|1905
|2006.08.21 23:09
|buy
|953
|0.10
|1.2874
|1.2852
|1.2894
|1906
|2006.08.22 03:27
|s/l
|953
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2894
|-22.86
|3913.21
|1907
|2006.08.22 03:27
|buy
|954
|0.10
|1.2854
|1.2832
|1.2874
|1908
|2006.08.22 03:43
|t/p
|954
|0.10
|1.2874
|1.2832
|1.2874
|20.00
|3933.21
|1909
|2006.08.22 03:44
|buy
|955
|0.10
|1.2861
|1.2839
|1.2881
|1910
|2006.08.22 07:37
|t/p
|955
|0.10
|1.2881
|1.2839
|1.2881
|20.00
|3953.21
|1911
|2006.08.22 10:01
|buy
|956
|0.10
|1.2857
|1.2835
|1.2877
|1912
|2006.08.22 11:09
|s/l
|956
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2877
|-22.00
|3931.21
|1913
|2006.08.22 11:09
|buy
|957
|0.10
|1.2837
|1.2815
|1.2857
|1914
|2006.08.22 12:56
|s/l
|957
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2857
|-22.00
|3909.21
|1915
|2006.08.22 12:56
|buy
|958
|0.10
|1.2817
|1.2795
|1.2837
|1916
|2006.08.22 15:25
|s/l
|958
|0.10
|1.2795
|1.2795
|1.2837
|-22.00
|3887.21
|1917
|2006.08.22 15:25
|buy
|959
|0.10
|1.2796
|1.2774
|1.2816
|1918
|2006.08.22 15:41
|t/p
|959
|0.10
|1.2816
|1.2774
|1.2816
|20.00
|3907.21
|1919
|2006.08.22 15:46
|buy
|960
|0.10
|1.2804
|1.2782
|1.2824
|1920
|2006.08.22 19:14
|s/l
|960
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2824
|-22.00
|3885.21
|1921
|2006.08.22 19:14
|buy
|961
|0.10
|1.2784
|1.2762
|1.2804
|1922
|2006.08.22 20:02
|t/p
|961
|0.10
|1.2804
|1.2762
|1.2804
|20.00
|3905.21
|1923
|2006.08.22 23:41
|sell
|962
|0.10
|1.2816
|1.2838
|1.2796
|1924
|2006.08.23 01:35
|t/p
|962
|0.10
|1.2796
|1.2838
|1.2796
|20.72
|3925.93
|1925
|2006.08.23 03:11
|buy
|963
|0.10
|1.2786
|1.2764
|1.2806
|1926
|2006.08.23 07:56
|t/p
|963
|0.10
|1.2806
|1.2764
|1.2806
|20.00
|3945.93
|1927
|2006.08.23 07:58
|sell
|964
|0.10
|1.2813
|1.2835
|1.2793
|1928
|2006.08.23 08:34
|s/l
|964
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2793
|-22.00
|3923.93
|1929
|2006.08.23 08:34
|sell
|965
|0.10
|1.2833
|1.2855
|1.2813
|1930
|2006.08.23 10:15
|t/p
|965
|0.10
|1.2813
|1.2855
|1.2813
|20.00
|3943.93
|1931
|2006.08.23 14:01
|sell
|966
|0.10
|1.2828
|1.2850
|1.2808
|1932
|2006.08.23 15:01
|s/l
|966
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2808
|-22.00
|3921.93
|1933
|2006.08.23 15:01
|sell
|967
|0.10
|1.2848
|1.2870
|1.2828
|1934
|2006.08.23 15:17
|t/p
|967
|0.10
|1.2828
|1.2870
|1.2828
|20.00
|3941.93
|1935
|2006.08.23 15:17
|sell
|968
|0.10
|1.2833
|1.2855
|1.2813
|1936
|2006.08.23 15:20
|t/p
|968
|0.10
|1.2813
|1.2855
|1.2813
|20.00
|3961.93
|1937
|2006.08.23 18:00
|buy
|969
|0.10
|1.2782
|1.2760
|1.2802
|1938
|2006.08.23 19:49
|t/p
|969
|0.10
|1.2802
|1.2760
|1.2802
|20.00
|3981.93
|1939
|2006.08.24 02:03
|buy
|970
|0.10
|1.2772
|1.2750
|1.2792
|1940
|2006.08.24 09:01
|s/l
|970
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2792
|-22.00
|3959.93
|1941
|2006.08.24 15:57
|buy
|971
|0.10
|1.2789
|1.2767
|1.2809
|1942
|2006.08.24 16:55
|s/l
|971
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2809
|-22.00
|3937.93
|1943
|2006.08.24 16:55
|buy
|972
|0.10
|1.2766
|1.2744
|1.2786
|1944
|2006.08.25 15:08
|s/l
|972
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2786
|-22.86
|3915.06
|1945
|2006.08.25 15:08
|buy
|973
|0.10
|1.2744
|1.2722
|1.2764
|1946
|2006.08.25 16:08
|t/p
|973
|0.10
|1.2764
|1.2722
|1.2764
|20.00
|3935.06
|1947
|2006.08.25 22:15
|buy
|974
|0.10
|1.2747
|1.2725
|1.2767
|1948
|2006.08.28 01:05
|t/p
|974
|0.10
|1.2767
|1.2725
|1.2767
|19.14
|3954.20
|1949
|2006.08.28 01:05
|sell
|975
|0.10
|1.2767
|1.2789
|1.2747
|1950
|2006.08.28 04:28
|s/l
|975
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2747
|-22.00
|3932.20
|1951
|2006.08.28 04:28
|sell
|976
|0.10
|1.2787
|1.2809
|1.2767
|1952
|2006.08.28 06:05
|s/l
|976
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2767
|-22.00
|3910.20
|1953
|2006.08.28 06:05
|sell
|977
|0.10
|1.2808
|1.2830
|1.2788
|1954
|2006.08.28 16:08
|t/p
|977
|0.10
|1.2788
|1.2830
|1.2788
|20.00
|3930.20
|1955
|2006.08.28 21:53
|buy
|978
|0.10
|1.2779
|1.2757
|1.2799
|1956
|2006.08.29 00:33
|t/p
|978
|0.10
|1.2799
|1.2757
|1.2799
|19.14
|3949.33
|1957
|2006.08.29 01:39
|sell
|979
|0.10
|1.2807
|1.2829
|1.2787
|1958
|2006.08.29 05:13
|s/l
|979
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2787
|-22.00
|3927.33
|1959
|2006.08.29 05:13
|sell
|980
|0.10
|1.2827
|1.2849
|1.2807
|1960
|2006.08.29 10:56
|t/p
|980
|0.10
|1.2807
|1.2849
|1.2807
|20.00
|3947.33
|1961
|2006.08.29 12:06
|buy
|981
|0.10
|1.2806
|1.2784
|1.2826
|1962
|2006.08.29 15:08
|s/l
|981
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2826
|-22.00
|3925.33
|1963
|2006.08.29 15:08
|buy
|982
|0.10
|1.2785
|1.2763
|1.2805
|1964
|2006.08.29 15:23
|s/l
|982
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2805
|-22.00
|3903.33
|1965
|2006.08.29 15:23
|buy
|983
|0.10
|1.2765
|1.2743
|1.2785
|1966
|2006.08.29 19:02
|t/p
|983
|0.10
|1.2785
|1.2743
|1.2785
|20.00
|3923.33
|1967
|2006.08.29 19:27
|sell
|984
|0.10
|1.2814
|1.2836
|1.2794
|1968
|2006.08.29 19:38
|s/l
|984
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2794
|-22.00
|3901.33
|1969
|2006.08.29 19:38
|sell
|985
|0.10
|1.2835
|1.2857
|1.2815
|1970
|2006.08.30 02:35
|s/l
|985
|0.10
|1.2857
|1.2857
|1.2815
|-21.28
|3880.05
|1971
|2006.08.30 02:35
|sell
|986
|0.10
|1.2855
|1.2877
|1.2835
|1972
|2006.08.30 02:38
|t/p
|986
|0.10
|1.2835
|1.2877
|1.2835
|20.00
|3900.05
|1973
|2006.08.30 06:10
|sell
|987
|0.10
|1.2846
|1.2868
|1.2826
|1974
|2006.08.30 08:17
|t/p
|987
|0.10
|1.2826
|1.2868
|1.2826
|20.00
|3920.05
|1975
|2006.08.30 12:00
|buy
|988
|0.10
|1.2818
|1.2796
|1.2838
|1976
|2006.08.30 14:11
|t/p
|988
|0.10
|1.2838
|1.2796
|1.2838
|20.00
|3940.05
|1977
|2006.08.30 14:16
|sell
|989
|0.10
|1.2845
|1.2867
|1.2825
|1978
|2006.08.30 15:37
|t/p
|989
|0.10
|1.2825
|1.2867
|1.2825
|20.00
|3960.05
|1979
|2006.08.30 21:15
|sell
|990
|0.10
|1.2841
|1.2863
|1.2821
|1980
|2006.08.31 05:33
|t/p
|990
|0.10
|1.2821
|1.2863
|1.2821
|22.16
|3982.21
|1981
|2006.08.31 06:00
|buy
|991
|0.10
|1.2821
|1.2799
|1.2841
|1982
|2006.08.31 07:27
|t/p
|991
|0.10
|1.2841
|1.2799
|1.2841
|20.00
|4002.21
|1983
|2006.08.31 08:22
|sell
|992
|0.10
|1.2848
|1.2870
|1.2828
|1984
|2006.08.31 13:34
|s/l
|992
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2828
|-22.00
|3980.21
|1985
|2006.08.31 13:34
|sell
|993
|0.10
|1.2869
|1.2891
|1.2849
|1986
|2006.08.31 14:31
|t/p
|993
|0.10
|1.2849
|1.2891
|1.2849
|20.00
|4000.21
|1987
|2006.08.31 15:30
|buy
|994
|0.10
|1.2800
|1.2778
|1.2820
|1988
|2006.08.31 21:31
|t/p
|994
|0.10
|1.2820
|1.2778
|1.2820
|20.00
|4020.21
|1989
|2006.09.01 05:38
|buy
|995
|0.10
|1.2796
|1.2774
|1.2816
|1990
|2006.09.01 05:39
|t/p
|995
|0.10
|1.2816
|1.2774
|1.2816
|20.00
|4040.21
|1991
|2006.09.01 13:31
|buy
|996
|0.10
|1.2786
|1.2764
|1.2806
|1992
|2006.09.01 13:53
|s/l
|996
|0.10
|1.2764
|1.2764
|1.2806
|-22.00
|4018.21
|1993
|2006.09.01 13:53
|buy
|997
|0.10
|1.2764
|1.2742
|1.2784
|1994
|2006.09.01 15:01
|t/p
|997
|0.10
|1.2784
|1.2742
|1.2784
|20.00
|4038.21
|1995
|2006.09.04 00:01
|sell
|998
|0.10
|1.2851
|1.2873
|1.2831
|1996
|2006.09.04 11:59
|s/l
|998
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2831
|-22.00
|4016.21
|1997
|2006.09.04 22:00
|sell
|999
|0.10
|1.2876
|1.2898
|1.2856
|1998
|2006.09.04 23:56
|t/p
|999
|0.10
|1.2856
|1.2898
|1.2856
|20.00
|4036.21
|1999
|2006.09.05 13:01
|buy
|1000
|0.10
|1.2810
|1.2788
|1.2830
|2000
|2006.09.06 08:15
|t/p
|1000
|0.10
|1.2830
|1.2788
|1.2830
|19.14
|4055.35
|2001
|2006.09.06 08:15
|sell
|1001
|0.10
|1.2830
|1.2852
|1.2810
|2002
|2006.09.06 11:52
|t/p
|1001
|0.10
|1.2810
|1.2852
|1.2810
|20.00
|4075.35
|2003
|2006.09.06 13:04
|buy
|1002
|0.10
|1.2787
|1.2765
|1.2807
|2004
|2006.09.06 19:14
|t/p
|1002
|0.10
|1.2807
|1.2765
|1.2807
|20.00
|4095.35
|2005
|2006.09.07 00:15
|sell
|1003
|0.10
|1.2826
|1.2848
|1.2806
|2006
|2006.09.07 08:49
|t/p
|1003
|0.10
|1.2806
|1.2848
|1.2806
|20.00
|4115.35
|2007
|2006.09.07 09:45
|buy
|1004
|0.10
|1.2792
|1.2770
|1.2812
|2008
|2006.09.07 11:34
|s/l
|1004
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2812
|-22.00
|4093.35
|2009
|2006.09.07 12:07
|buy
|1005
|0.10
|1.2756
|1.2734
|1.2776
|2010
|2006.09.07 12:11
|s/l
|1005
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2776
|-22.00
|4071.35
|2011
|2006.09.07 12:11
|buy
|1006
|0.10
|1.2736
|1.2714
|1.2756
|2012
|2006.09.07 13:45
|s/l
|1006
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2756
|-22.00
|4049.35
|2013
|2006.09.07 13:45
|buy
|1007
|0.10
|1.2714
|1.2692
|1.2734
|2014
|2006.09.07 15:03
|t/p
|1007
|0.10
|1.2734
|1.2692
|1.2734
|20.00
|4069.35
|2015
|2006.09.08 01:31
|buy
|1008
|0.10
|1.2723
|1.2701
|1.2743
|2016
|2006.09.08 08:37
|s/l
|1008
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2743
|-22.00
|4047.35
|2017
|2006.09.08 09:13
|buy
|1009
|0.10
|1.2707
|1.2685
|1.2727
|2018
|2006.09.08 09:57
|t/p
|1009
|0.10
|1.2727
|1.2685
|1.2727
|20.00
|4067.35
|2019
|2006.09.08 11:01
|buy
|1010
|0.10
|1.2716
|1.2694
|1.2736
|2020
|2006.09.08 13:37
|s/l
|1010
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2736
|-22.00
|4045.35
|2021
|2006.09.08 14:06
|buy
|1011
|0.10
|1.2664
|1.2642
|1.2684
|2022
|2006.09.08 15:02
|t/p
|1011
|0.10
|1.2684
|1.2642
|1.2684
|20.00
|4065.35
|2023
|2006.09.08 15:07
|buy
|1012
|0.10
|1.2669
|1.2647
|1.2689
|2024
|2006.09.11 06:05
|t/p
|1012
|0.10
|1.2689
|1.2647
|1.2689
|19.14
|4084.48
|2025
|2006.09.11 06:05
|sell
|1013
|0.10
|1.2689
|1.2711
|1.2669
|2026
|2006.09.11 09:10
|s/l
|1013
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2669
|-22.00
|4062.48
|2027
|2006.09.11 09:31
|sell
|1014
|0.10
|1.2721
|1.2743
|1.2701
|2028
|2006.09.11 10:53
|s/l
|1014
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2701
|-22.00
|4040.48
|2029
|2006.09.11 10:53
|sell
|1015
|0.10
|1.2742
|1.2764
|1.2722
|2030
|2006.09.11 11:54
|t/p
|1015
|0.10
|1.2722
|1.2764
|1.2722
|20.00
|4060.48
|2031
|2006.09.11 15:09
|buy
|1016
|0.10
|1.2691
|1.2669
|1.2711
|2032
|2006.09.11 23:51
|t/p
|1016
|0.10
|1.2711
|1.2669
|1.2711
|20.00
|4080.48
|2033
|2006.09.12 06:08
|sell
|1017
|0.10
|1.2725
|1.2747
|1.2705
|2034
|2006.09.12 08:16
|t/p
|1017
|0.10
|1.2705
|1.2747
|1.2705
|20.00
|4100.48
|2035
|2006.09.12 10:02
|buy
|1018
|0.10
|1.2708
|1.2686
|1.2728
|2036
|2006.09.12 13:31
|t/p
|1018
|0.10
|1.2728
|1.2686
|1.2728
|20.00
|4120.48
|2037
|2006.09.12 13:31
|sell
|1019
|0.10
|1.2728
|1.2750
|1.2708
|2038
|2006.09.12 13:34
|t/p
|1019
|0.10
|1.2708
|1.2750
|1.2708
|20.00
|4140.48
|2039
|2006.09.12 13:57
|sell
|1020
|0.10
|1.2727
|1.2749
|1.2707
|2040
|2006.09.12 14:34
|t/p
|1020
|0.10
|1.2707
|1.2749
|1.2707
|20.00
|4160.48
|2041
|2006.09.12 15:27
|buy
|1021
|0.10
|1.2673
|1.2651
|1.2693
|2042
|2006.09.12 15:53
|t/p
|1021
|0.10
|1.2693
|1.2651
|1.2693
|20.00
|4180.48
|2043
|2006.09.13 02:19
|buy
|1022
|0.10
|1.2669
|1.2647
|1.2689
|2044
|2006.09.13 03:09
|t/p
|1022
|0.10
|1.2689
|1.2647
|1.2689
|20.00
|4200.48
|2045
|2006.09.13 07:48
|sell
|1023
|0.10
|1.2698
|1.2720
|1.2678
|2046
|2006.09.13 08:51
|t/p
|1023
|0.10
|1.2678
|1.2720
|1.2678
|20.00
|4220.48
|2047
|2006.09.13 13:09
|buy
|1024
|0.10
|1.2670
|1.2648
|1.2690
|2048
|2006.09.13 14:13
|t/p
|1024
|0.10
|1.2690
|1.2648
|1.2690
|20.00
|4240.48
|2049
|2006.09.13 15:02
|buy
|1025
|0.10
|1.2673
|1.2651
|1.2693
|2050
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1025
|0.10
|1.2693
|1.2651
|1.2693
|20.00
|4260.48
|2051
|2006.09.13 16:49
|sell
|1026
|0.10
|1.2708
|1.2730
|1.2688
|2052
|2006.09.13 19:13
|t/p
|1026
|0.10
|1.2688
|1.2730
|1.2688
|20.00
|4280.48
|2053
|2006.09.14 05:07
|buy
|1027
|0.10
|1.2687
|1.2665
|1.2707
|2054
|2006.09.14 11:15
|t/p
|1027
|0.10
|1.2707
|1.2665
|1.2707
|20.00
|4300.48
|2055
|2006.09.14 11:15
|sell
|1028
|0.10
|1.2707
|1.2729
|1.2687
|2056
|2006.09.14 12:17
|s/l
|1028
|0.10
|1.2729
|1.2729
|1.2687
|-22.00
|4278.48
|2057
|2006.09.14 12:17
|sell
|1029
|0.10
|1.2727
|1.2749
|1.2707
|2058
|2006.09.14 13:41
|t/p
|1029
|0.10
|1.2707
|1.2749
|1.2707
|20.00
|4298.48
|2059
|2006.09.15 02:01
|buy
|1030
|0.10
|1.2719
|1.2697
|1.2739
|2060
|2006.09.15 06:57
|t/p
|1030
|0.10
|1.2739
|1.2697
|1.2739
|20.00
|4318.48
|2061
|2006.09.15 06:57
|sell
|1031
|0.10
|1.2740
|1.2762
|1.2720
|2062
|2006.09.15 07:59
|t/p
|1031
|0.10
|1.2720
|1.2762
|1.2720
|20.00
|4338.48
|2063
|2006.09.15 11:04
|buy
|1032
|0.10
|1.2686
|1.2664
|1.2706
|2064
|2006.09.15 13:45
|s/l
|1032
|0.10
|1.2664
|1.2664
|1.2706
|-22.00
|4316.48
|2065
|2006.09.15 13:45
|buy
|1033
|0.10
|1.2663
|1.2641
|1.2683
|2066
|2006.09.15 14:16
|t/p
|1033
|0.10
|1.2683
|1.2641
|1.2683
|20.00
|4336.48
|2067
|2006.09.15 14:22
|buy
|1034
|0.10
|1.2670
|1.2648
|1.2690
|2068
|2006.09.15 14:34
|s/l
|1034
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2690
|-22.00
|4314.48
|2069
|2006.09.15 14:34
|buy
|1035
|0.10
|1.2649
|1.2627
|1.2669
|2070
|2006.09.15 20:41
|t/p
|1035
|0.10
|1.2669
|1.2627
|1.2669
|20.00
|4334.48
|2071
|2006.09.15 20:41
|sell
|1036
|0.10
|1.2669
|1.2691
|1.2649
|2072
|2006.09.17 23:00
|t/p
|1036
|0.10
|1.2649
|1.2691
|1.2649
|20.00
|4354.48
|2073
|2006.09.18 00:39
|buy
|1037
|0.10
|1.2635
|1.2613
|1.2655
|2074
|2006.09.18 01:18
|t/p
|1037
|0.10
|1.2655
|1.2613
|1.2655
|20.00
|4374.48
|2075
|2006.09.18 05:01
|sell
|1038
|0.10
|1.2661
|1.2683
|1.2641
|2076
|2006.09.18 07:21
|s/l
|1038
|0.10
|1.2683
|1.2683
|1.2641
|-22.00
|4352.48
|2077
|2006.09.18 14:01
|sell
|1039
|0.10
|1.2688
|1.2710
|1.2668
|2078
|2006.09.18 14:16
|t/p
|1039
|0.10
|1.2668
|1.2710
|1.2668
|20.00
|4372.48
|2079
|2006.09.18 15:10
|sell
|1040
|0.10
|1.2682
|1.2704
|1.2662
|2080
|2006.09.18 19:15
|s/l
|1040
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2662
|-22.00
|4350.48
|2081
|2006.09.19 01:24
|sell
|1041
|0.10
|1.2713
|1.2735
|1.2693
|2082
|2006.09.19 08:24
|t/p
|1041
|0.10
|1.2693
|1.2735
|1.2693
|20.00
|4370.48
|2083
|2006.09.19 08:24
|buy
|1042
|0.10
|1.2693
|1.2671
|1.2713
|2084
|2006.09.19 09:04
|s/l
|1042
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2713
|-22.00
|4348.48
|2085
|2006.09.19 09:04
|buy
|1043
|0.10
|1.2672
|1.2650
|1.2692
|2086
|2006.09.19 11:02
|s/l
|1043
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2692
|-22.00
|4326.48
|2087
|2006.09.19 11:02
|buy
|1044
|0.10
|1.2652
|1.2630
|1.2672
|2088
|2006.09.19 13:31
|t/p
|1044
|0.10
|1.2672
|1.2630
|1.2672
|20.00
|4346.48
|2089
|2006.09.19 14:11
|sell
|1045
|0.10
|1.2711
|1.2733
|1.2691
|2090
|2006.09.19 16:05
|t/p
|1045
|0.10
|1.2691
|1.2733
|1.2691
|20.00
|4366.48
|2091
|2006.09.20 04:01
|sell
|1046
|0.10
|1.2686
|1.2708
|1.2666
|2092
|2006.09.20 07:19
|t/p
|1046
|0.10
|1.2666
|1.2708
|1.2666
|20.00
|4386.48
|2093
|2006.09.20 07:19
|buy
|1047
|0.10
|1.2666
|1.2644
|1.2686
|2094
|2006.09.20 08:14
|t/p
|1047
|0.10
|1.2686
|1.2644
|1.2686
|20.00
|4406.48
|2095
|2006.09.20 15:01
|sell
|1048
|0.10
|1.2690
|1.2712
|1.2670
|2096
|2006.09.20 16:08
|s/l
|1048
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2670
|-22.00
|4384.48
|2097
|2006.09.20 16:08
|sell
|1049
|0.10
|1.2710
|1.2732
|1.2690
|2098
|2006.09.20 19:15
|t/p
|1049
|0.10
|1.2690
|1.2732
|1.2690
|20.00
|4404.48
|2099
|2006.09.20 19:21
|sell
|1050
|0.10
|1.2718
|1.2740
|1.2698
|2100
|2006.09.20 19:35
|t/p
|1050
|0.10
|1.2698
|1.2740
|1.2698
|20.00
|4424.48
|2101
|2006.09.21 01:19
|sell
|1051
|0.10
|1.2704
|1.2726
|1.2684
|2102
|2006.09.21 02:21
|s/l
|1051
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2684
|-22.00
|4402.48
|2103
|2006.09.21 02:21
|sell
|1052
|0.10
|1.2725
|1.2747
|1.2705
|2104
|2006.09.21 07:24
|t/p
|1052
|0.10
|1.2705
|1.2747
|1.2705
|20.00
|4422.48
|2105
|2006.09.21 07:24
|buy
|1053
|0.10
|1.2699
|1.2677
|1.2719
|2106
|2006.09.21 08:32
|t/p
|1053
|0.10
|1.2719
|1.2677
|1.2719
|20.00
|4442.48
|2107
|2006.09.21 12:01
|sell
|1054
|0.10
|1.2749
|1.2771
|1.2729
|2108
|2006.09.21 12:33
|t/p
|1054
|0.10
|1.2729
|1.2771
|1.2729
|20.00
|4462.48
|2109
|2006.09.22 06:15
|sell
|1055
|0.10
|1.2797
|1.2819
|1.2777
|2110
|2006.09.22 08:22
|s/l
|1055
|0.10
|1.2819
|1.2819
|1.2777
|-22.00
|4440.48
|2111
|2006.09.22 08:22
|sell
|1056
|0.10
|1.2819
|1.2841
|1.2799
|2112
|2006.09.22 16:25
|t/p
|1056
|0.10
|1.2799
|1.2841
|1.2799
|20.00
|4460.48
|2113
|2006.09.22 16:35
|buy
|1057
|0.10
|1.2789
|1.2767
|1.2809
|2114
|2006.09.22 17:29
|t/p
|1057
|0.10
|1.2809
|1.2767
|1.2809
|20.00
|4480.48
|2115
|2006.09.22 19:46
|buy
|1058
|0.10
|1.2788
|1.2766
|1.2808
|2116
|2006.09.22 22:11
|s/l
|1058
|0.10
|1.2766
|1.2766
|1.2808
|-22.00
|4458.48
|2117
|2006.09.22 22:18
|buy
|1059
|0.10
|1.2762
|1.2740
|1.2782
|2118
|2006.09.22 22:19
|t/p
|1059
|0.10
|1.2782
|1.2740
|1.2782
|20.00
|4478.48
|2119
|2006.09.25 05:00
|sell
|1060
|0.10
|1.2808
|1.2830
|1.2788
|2120
|2006.09.25 08:46
|t/p
|1060
|0.10
|1.2788
|1.2830
|1.2788
|20.00
|4498.48
|2121
|2006.09.25 10:02
|buy
|1061
|0.10
|1.2770
|1.2748
|1.2790
|2122
|2006.09.25 15:01
|s/l
|1061
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2790
|-22.00
|4476.48
|2123
|2006.09.25 15:01
|buy
|1062
|0.10
|1.2749
|1.2727
|1.2769
|2124
|2006.09.25 15:13
|t/p
|1062
|0.10
|1.2769
|1.2727
|1.2769
|20.00
|4496.48
|2125
|2006.09.25 15:29
|buy
|1063
|0.10
|1.2753
|1.2731
|1.2773
|2126
|2006.09.25 15:38
|s/l
|1063
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2773
|-22.00
|4474.48
|2127
|2006.09.25 15:38
|buy
|1064
|0.10
|1.2733
|1.2711
|1.2753
|2128
|2006.09.25 16:21
|t/p
|1064
|0.10
|1.2753
|1.2711
|1.2753
|20.00
|4494.48
|2129
|2006.09.25 16:47
|buy
|1065
|0.10
|1.2739
|1.2717
|1.2759
|2130
|2006.09.25 17:50
|t/p
|1065
|0.10
|1.2759
|1.2717
|1.2759
|20.00
|4514.48
|2131
|2006.09.25 23:27
|buy
|1066
|0.10
|1.2742
|1.2720
|1.2762
|2132
|2006.09.26 01:09
|t/p
|1066
|0.10
|1.2762
|1.2720
|1.2762
|19.14
|4533.62
|2133
|2006.09.26 01:51
|sell
|1067
|0.10
|1.2765
|1.2787
|1.2745
|2134
|2006.09.26 08:00
|t/p
|1067
|0.10
|1.2745
|1.2787
|1.2745
|20.00
|4553.62
|2135
|2006.09.26 09:15
|buy
|1068
|0.10
|1.2730
|1.2708
|1.2750
|2136
|2006.09.26 10:50
|s/l
|1068
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2750
|-22.00
|4531.62
|2137
|2006.09.26 10:50
|buy
|1069
|0.10
|1.2710
|1.2688
|1.2730
|2138
|2006.09.26 12:09
|s/l
|1069
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2730
|-22.00
|4509.62
|2139
|2006.09.26 12:09
|buy
|1070
|0.10
|1.2690
|1.2668
|1.2710
|2140
|2006.09.26 15:07
|s/l
|1070
|0.10
|1.2668
|1.2668
|1.2710
|-22.00
|4487.62
|2141
|2006.09.26 15:07
|buy
|1071
|0.10
|1.2670
|1.2648
|1.2690
|2142
|2006.09.26 16:51
|t/p
|1071
|0.10
|1.2690
|1.2648
|1.2690
|20.00
|4507.62
|2143
|2006.09.27 03:01
|sell
|1072
|0.10
|1.2700
|1.2722
|1.2680
|2144
|2006.09.27 07:09
|t/p
|1072
|0.10
|1.2680
|1.2722
|1.2680
|20.00
|4527.62
|2145
|2006.09.27 07:09
|buy
|1073
|0.10
|1.2680
|1.2658
|1.2700
|2146
|2006.09.27 09:51
|t/p
|1073
|0.10
|1.2700
|1.2658
|1.2700
|20.00
|4547.62
|2147
|2006.09.27 15:00
|sell
|1074
|0.10
|1.2705
|1.2727
|1.2685
|2148
|2006.09.27 15:05
|t/p
|1074
|0.10
|1.2685
|1.2727
|1.2685
|20.00
|4567.62
|2149
|2006.09.27 15:36
|sell
|1075
|0.10
|1.2705
|1.2727
|1.2685
|2150
|2006.09.28 01:26
|s/l
|1075
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2685
|-19.84
|4547.78
|2151
|2006.09.28 01:26
|sell
|1076
|0.10
|1.2726
|1.2748
|1.2706
|2152
|2006.09.28 10:12
|t/p
|1076
|0.10
|1.2706
|1.2748
|1.2706
|20.00
|4567.78
|2153
|2006.09.28 15:12
|buy
|1077
|0.10
|1.2697
|1.2675
|1.2717
|2154
|2006.09.28 19:55
|t/p
|1077
|0.10
|1.2717
|1.2675
|1.2717
|20.00
|4587.78
|2155
|2006.09.28 19:55
|sell
|1078
|0.10
|1.2717
|1.2739
|1.2697
|2156
|2006.09.28 22:39
|t/p
|1078
|0.10
|1.2697
|1.2739
|1.2697
|20.00
|4607.78
|2157
|2006.09.29 07:54
|buy
|1079
|0.10
|1.2682
|1.2660
|1.2702
|2158
|2006.09.29 09:05
|s/l
|1079
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2702
|-22.00
|4585.78
|2159
|2006.09.29 09:05
|buy
|1080
|0.10
|1.2662
|1.2640
|1.2682
|2160
|2006.09.29 13:43
|s/l
|1080
|0.10
|1.2640
|1.2640
|1.2682
|-22.00
|4563.78
|2161
|2006.09.29 13:43
|buy
|1081
|0.10
|1.2642
|1.2620
|1.2662
|2162
|2006.09.29 14:25
|t/p
|1081
|0.10
|1.2662
|1.2620
|1.2662
|20.00
|4583.78
|2163
|2006.09.29 16:24
|sell
|1082
|0.10
|1.2697
|1.2719
|1.2677
|2164
|2006.09.29 21:17
|t/p
|1082
|0.10
|1.2677
|1.2719
|1.2677
|20.00
|4603.78
|2165
|2006.09.29 21:48
|buy
|1083
|0.10
|1.2673
|1.2651
|1.2693
|2166
|2006.11.15 23:00
|t/p
|1083
|0.10
|1.2693
|1.2651
|1.2693
|-18.92
|4584.85
|2167
|2006.11.15 23:00
|sell
|1084
|0.10
|1.2826
|1.2848
|1.2806
|2168
|2006.11.16 09:33
|t/p
|1084
|0.10
|1.2806
|1.2848
|1.2806
|22.16
|4607.01
|2169
|2006.11.16 09:33
|buy
|1085
|0.10
|1.2805
|1.2783
|1.2825
|2170
|2006.11.16 13:30
|t/p
|1085
|0.10
|1.2825
|1.2783
|1.2825
|20.00
|4627.01
|2171
|2006.11.16 13:30
|sell
|1086
|0.10
|1.2836
|1.2858
|1.2816
|2172
|2006.11.16 13:52
|t/p
|1086
|0.10
|1.2816
|1.2858
|1.2816
|20.00
|4647.01
|2173
|2006.11.16 17:13
|buy
|1087
|0.10
|1.2791
|1.2769
|1.2811
|2174
|2006.11.17 05:43
|s/l
|1087
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2811
|-22.86
|4624.15
|2175
|2006.11.17 05:43
|buy
|1088
|0.10
|1.2770
|1.2748
|1.2790
|2176
|2006.11.17 08:14
|t/p
|1088
|0.10
|1.2790
|1.2748
|1.2790
|20.00
|4644.15
|2177
|2006.11.17 14:49
|sell
|1089
|0.10
|1.2796
|1.2818
|1.2776
|2178
|2006.11.17 15:02
|s/l
|1089
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2776
|-22.00
|4622.15
|2179
|2006.11.17 15:02
|sell
|1090
|0.10
|1.2817
|1.2839
|1.2797
|2180
|2006.11.17 15:17
|s/l
|1090
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2797
|-22.00
|4600.15
|2181
|2006.11.17 15:17
|sell
|1091
|0.10
|1.2838
|1.2860
|1.2818
|2182
|2006.11.17 16:45
|t/p
|1091
|0.10
|1.2818
|1.2860
|1.2818
|20.00
|4620.15