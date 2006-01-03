Strategy Tester Report
MagicRSI 3

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Ora (H1) 1999.01.08 17:00 - 2006.11.17 20:00 (2006.01.02 - 2006.11.21)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriName_Expert="Magic RSI"; Lots=0.1; PrefSettings=true; lStopLoss=20; sStopLoss=20; lTakeProfit=20; sTakeProfit=20; Profit=90; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav";
Barre sotto esame48399Ticks adoperati per il modello13342000Qualita' del modello89.81%
Deposito iniziale3000.00
Profitto totale netto1620.15Profitto lordo12195.64Perdita lorda-10575.49
Fattore di profitto (profit factor)1.15Ricompensa attesa1.49
Drawdown assoluto232.42Drawdown massimo (%)427.43 (11.45%)Relative drawdown11.45% (427.43)
Operazioni totali1091Posizioni al ribasso (vincite %)553 (52.98%)Posizioni al rialzo (vincite %)538 (58.92%)
Operazioni con profitto (% del totale)610 (55.91%)Operazioni in perdita (% del totale)481 (44.09%)
Il piu' grandeoperazione con profito22.16operazione in perdita-24.59
Mediaoperazione con profito19.99operazione in perdita-21.99
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)13 (260.00)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-132.00)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)260.00 (13)perdita consecutiva (numero delle perdite)-132.00 (6)
Mediavincite consecutive2perdite consecutive2
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12006.01.02 05:41buy10.101.18331.18111.1853
22006.01.02 08:17t/p10.101.18531.18111.185320.003020.00
32006.01.02 08:21sell20.101.18621.18841.1842
42006.01.02 08:46t/p20.101.18421.18841.184220.003040.00
52006.01.02 12:31buy30.101.18291.18071.1849
62006.01.02 16:28s/l30.101.18071.18071.1849-22.003018.00
72006.01.02 16:28buy40.101.18041.17821.1824
82006.01.02 17:40t/p40.101.18241.17821.182420.003038.00
92006.01.02 17:41buy50.101.18181.17961.1838
102006.01.03 00:14t/p50.101.18381.17961.183819.143057.14
112006.01.03 01:55sell60.101.18581.18801.1838
122006.01.03 02:25s/l60.101.18801.18801.1838-22.003035.14
132006.01.03 02:25sell70.101.18791.19011.1859
142006.01.03 05:09s/l70.101.19011.19011.1859-22.003013.14
152006.01.03 05:09sell80.101.19001.19221.1880
162006.01.03 06:41t/p80.101.18801.19221.188020.003033.14
172006.01.03 13:22buy90.101.18701.18481.1890
182006.01.03 14:22t/p90.101.18901.18481.189020.003053.14
192006.01.03 14:31sell100.101.19071.19291.1887
202006.01.03 14:42s/l100.101.19291.19291.1887-22.003031.14
212006.01.03 14:42sell110.101.19271.19491.1907
222006.01.03 15:01s/l110.101.19491.19491.1907-22.003009.14
232006.01.03 15:01sell120.101.19471.19691.1927
242006.01.03 15:18s/l120.101.19691.19691.1927-22.002987.14
252006.01.03 15:18sell130.101.19671.19891.1947
262006.01.03 15:21t/p130.101.19471.19891.194720.003007.14
272006.01.03 15:21sell140.101.19451.19671.1925
282006.01.03 15:26s/l140.101.19671.19671.1925-22.002985.14
292006.01.03 15:26sell150.101.19651.19871.1945
302006.01.03 15:55s/l150.101.19871.19871.1945-22.002963.14
312006.01.03 15:55sell160.101.19851.20071.1965
322006.01.03 16:13t/p160.101.19651.20071.196520.002983.14
332006.01.03 16:28sell170.101.19761.19981.1956
342006.01.03 19:02s/l170.101.19981.19981.1956-22.002961.14
352006.01.03 19:02sell180.101.19991.20211.1979
362006.01.03 19:34s/l180.101.20211.20211.1979-22.002939.14
372006.01.03 19:34sell190.101.20221.20441.2002
382006.01.04 00:43s/l190.101.20441.20441.2002-21.282917.86
392006.01.04 00:43sell200.101.20421.20641.2022
402006.01.04 02:08s/l200.101.20641.20641.2022-22.002895.86
412006.01.04 02:08sell210.101.20641.20861.2044
422006.01.04 03:13s/l210.101.20861.20861.2044-22.002873.86
432006.01.04 03:13sell220.101.20841.21061.2064
442006.01.04 04:04t/p220.101.20641.21061.206420.002893.86
452006.01.04 07:07buy230.101.20371.20151.2057
462006.01.04 07:43t/p230.101.20571.20151.205720.002913.86
472006.01.04 08:00buy240.101.20441.20221.2064
482006.01.04 09:19t/p240.101.20641.20221.206420.002933.86
492006.01.04 12:02sell250.101.20711.20931.2051
502006.01.04 12:36s/l250.101.20931.20931.2051-22.002911.86
512006.01.04 12:36sell260.101.20921.21141.2072
522006.01.04 12:39s/l260.101.21141.21141.2072-22.002889.86
532006.01.04 12:39sell270.101.21131.21351.2093
542006.01.04 12:47t/p270.101.20931.21351.209320.002909.86
552006.01.04 12:47sell280.101.20911.21131.2071
562006.01.04 14:48t/p280.101.20711.21131.207120.002929.86
572006.01.04 17:24sell290.101.21171.21391.2097
582006.01.04 18:02s/l290.101.21391.21391.2097-22.002907.86
592006.01.04 18:02sell300.101.21381.21601.2118
602006.01.04 19:58t/p300.101.21181.21601.211820.002927.86
612006.01.05 04:47buy310.101.20981.20761.2118
622006.01.05 10:51s/l310.101.20761.20761.2118-22.002905.86
632006.01.05 11:07buy320.101.20711.20491.2091
642006.01.05 11:25t/p320.101.20911.20491.209120.002925.86
652006.01.05 17:42sell330.101.21091.21311.2089
662006.01.06 01:37t/p330.101.20891.21311.208920.722946.57
672006.01.06 09:02sell340.101.20981.21201.2078
682006.01.06 13:31s/l340.101.21201.21201.2078-22.002924.57
692006.01.06 13:31sell350.101.21231.21451.2103
702006.01.06 13:36t/p350.101.21031.21451.210320.002944.57
712006.01.06 13:36sell360.101.21011.21231.2081
722006.01.06 13:42s/l360.101.21231.21231.2081-22.002922.57
732006.01.06 13:42sell370.101.21241.21461.2104
742006.01.06 13:43t/p370.101.21041.21461.210420.002942.57
752006.01.06 13:43sell380.101.21021.21241.2082
762006.01.06 13:46s/l380.101.21241.21241.2082-22.002920.57
772006.01.06 13:46sell390.101.21231.21451.2103
782006.01.06 13:49s/l390.101.21451.21451.2103-22.002898.57
792006.01.06 13:49sell400.101.21431.21651.2123
802006.01.06 13:51s/l400.101.21651.21651.2123-22.002876.57
812006.01.06 13:51sell410.101.21641.21861.2144
822006.01.06 14:25t/p410.101.21441.21861.214420.002896.57
832006.01.08 23:12buy420.101.21381.21161.2158
842006.01.09 07:26s/l420.101.21161.21161.2158-22.862873.71
852006.01.09 07:26buy430.101.21181.20961.2138
862006.01.09 08:37s/l430.101.20961.20961.2138-22.002851.71
872006.01.09 08:37buy440.101.20971.20751.2117
882006.01.09 09:09s/l440.101.20751.20751.2117-22.002829.71
892006.01.09 09:09buy450.101.20751.20531.2095
902006.01.09 10:03t/p450.101.20951.20531.209520.002849.71
912006.01.09 11:07buy460.101.20761.20541.2096
922006.01.09 16:18s/l460.101.20541.20541.2096-22.002827.71
932006.01.09 16:18buy470.101.20541.20321.2074
942006.01.09 16:35t/p470.101.20741.20321.207420.002847.71
952006.01.09 16:43buy480.101.20621.20401.2082
962006.01.09 17:38t/p480.101.20821.20401.208220.002867.71
972006.01.10 00:01buy490.101.20671.20451.2087
982006.01.10 02:32s/l490.101.20451.20451.2087-22.002845.71
992006.01.10 07:28buy500.101.20511.20291.2071
1002006.01.10 08:07t/p500.101.20711.20291.207120.002865.71
1012006.01.10 08:11sell510.101.20781.21001.2058
1022006.01.10 10:12s/l510.101.21001.21001.2058-22.002843.71
1032006.01.10 10:12sell520.101.20991.21211.2079
1042006.01.10 12:22t/p520.101.20791.21211.207920.002863.71
1052006.01.10 14:34buy530.101.20421.20201.2062
1062006.01.10 14:54t/p530.101.20621.20201.206220.002883.71
1072006.01.10 22:24buy540.101.20571.20351.2077
1082006.01.11 02:38t/p540.101.20771.20351.207719.142902.85
1092006.01.11 02:38sell550.101.20771.20991.2057
1102006.01.11 05:47t/p550.101.20571.20991.205720.002922.85
1112006.01.11 09:03buy560.101.20461.20241.2066
1122006.01.11 10:36t/p560.101.20661.20241.206620.002942.85
1132006.01.11 11:41sell570.101.20801.21021.2060
1142006.01.11 12:35s/l570.101.21021.21021.2060-22.002920.85
1152006.01.11 12:35sell580.101.21011.21231.2081
1162006.01.11 13:44t/p580.101.20811.21231.208120.002940.85
1172006.01.11 13:49sell590.101.20861.21081.2066
1182006.01.11 14:27s/l590.101.21081.21081.2066-22.002918.85
1192006.01.11 14:27sell600.101.21081.21301.2088
1202006.01.11 16:49s/l600.101.21301.21301.2088-22.002896.85
1212006.01.12 01:52sell610.101.21591.21811.2139
1222006.01.12 04:51t/p610.101.21391.21811.213920.002916.85
1232006.01.12 10:05buy620.101.21351.21131.2155
1242006.01.12 10:18t/p620.101.21551.21131.215520.002936.85
1252006.01.12 12:14buy630.101.21241.21021.2144
1262006.01.12 13:31s/l630.101.21021.21021.2144-22.002914.85
1272006.01.12 13:31buy640.101.21041.20821.2124
1282006.01.12 13:37t/p640.101.21241.20821.212420.002934.85
1292006.01.12 13:37buy650.101.21291.21071.2149
1302006.01.12 13:40s/l650.101.21071.21071.2149-22.002912.85
1312006.01.12 13:40buy660.101.21081.20861.2128
1322006.01.12 14:00s/l660.101.20861.20861.2128-22.002890.85
1332006.01.12 14:00buy670.101.20851.20631.2105
1342006.01.12 14:03s/l670.101.20631.20631.2105-22.002868.85
1352006.01.12 14:03buy680.101.20651.20431.2085
1362006.01.12 14:07s/l680.101.20431.20431.2085-22.002846.85
1372006.01.12 14:07buy690.101.20451.20231.2065
1382006.01.12 14:11t/p690.101.20651.20231.206520.002866.85
1392006.01.12 14:11buy700.101.20671.20451.2087
1402006.01.12 14:28s/l700.101.20451.20451.2087-22.002844.85
1412006.01.12 14:28buy710.101.20461.20241.2066
1422006.01.12 14:29s/l710.101.20241.20241.2066-22.002822.85
1432006.01.12 14:29buy720.101.20251.20031.2045
1442006.01.12 17:04t/p720.101.20451.20031.204520.002842.85
1452006.01.12 19:07buy730.101.20281.20061.2048
1462006.01.12 23:21t/p730.101.20481.20061.204820.002862.85
1472006.01.13 06:16sell740.101.20531.20751.2033
1482006.01.13 07:32s/l740.101.20751.20751.2033-22.002840.85
1492006.01.13 07:32sell750.101.20731.20951.2053
1502006.01.13 11:03t/p750.101.20531.20951.205320.002860.85
1512006.01.13 13:00buy760.101.20401.20181.2060
1522006.01.13 13:32t/p760.101.20601.20181.206020.002880.85
1532006.01.13 17:11sell770.101.21131.21351.2093
1542006.01.13 17:39s/l770.101.21351.21351.2093-22.002858.85
1552006.01.13 17:39sell780.101.21341.21561.2114
1562006.01.15 23:00s/l780.101.21561.21561.2114-22.002836.85
1572006.01.16 13:07buy790.101.21221.21001.2142
1582006.01.17 00:57s/l790.101.21001.21001.2142-22.862813.98
1592006.01.17 00:57buy800.101.20991.20771.2119
1602006.01.17 00:58s/l800.101.20771.20771.2119-22.002791.98
1612006.01.17 00:58buy810.101.20771.20551.2097
1622006.01.17 01:48t/p810.101.20971.20551.209720.002811.98
1632006.01.17 06:28sell820.101.21221.21441.2102
1642006.01.17 07:28s/l820.101.21441.21441.2102-22.002789.98
1652006.01.17 07:28sell830.101.21441.21661.2124
1662006.01.17 08:33t/p830.101.21241.21661.212420.002809.98
1672006.01.17 08:55sell840.101.21361.21581.2116
1682006.01.17 09:44t/p840.101.21161.21581.211620.002829.98
1692006.01.17 11:41buy850.101.20721.20501.2092
1702006.01.17 12:37t/p850.101.20921.20501.209220.002849.98
1712006.01.17 18:28sell860.101.20891.21111.2069
1722006.01.17 20:28s/l860.101.21111.21111.2069-22.002827.98
1732006.01.17 20:28sell870.101.21101.21321.2090
1742006.01.18 01:15t/p870.101.20901.21321.209020.722848.70
1752006.01.18 08:53sell880.101.21471.21691.2127
1762006.01.18 09:07t/p880.101.21271.21691.212720.002868.70
1772006.01.18 14:35sell890.101.21561.21781.2136
1782006.01.18 15:02t/p890.101.21361.21781.213620.002888.70
1792006.01.18 23:00sell900.101.21211.21431.2101
1802006.01.19 00:20t/p900.101.21011.21431.210122.162910.86
1812006.01.19 06:27sell910.101.21091.21311.2089
1822006.01.19 07:28t/p910.101.20891.21311.208920.002930.86
1832006.01.19 08:35buy920.101.20751.20531.2095
1842006.01.19 14:10s/l920.101.20531.20531.2095-22.002908.86
1852006.01.19 14:10buy930.101.20551.20331.2075
1862006.01.19 14:44t/p930.101.20751.20331.207520.002928.86
1872006.01.20 02:14buy940.101.20781.20561.2098
1882006.01.20 08:38s/l940.101.20561.20561.2098-22.002906.86
1892006.01.20 08:38buy950.101.20421.20201.2062
1902006.01.20 08:40t/p950.101.20621.20201.206220.002926.86
1912006.01.20 14:12sell960.101.21001.21221.2080
1922006.01.20 14:51t/p960.101.20801.21221.208020.002946.86
1932006.01.20 17:04sell970.101.21061.21281.2086
1942006.01.20 18:49s/l970.101.21281.21281.2086-22.002924.86
1952006.01.20 18:49sell980.101.21271.21491.2107
1962006.01.22 23:08s/l980.101.21491.21491.2107-22.002902.86
1972006.01.22 23:08sell990.101.21481.21701.2128
1982006.01.22 23:54s/l990.101.21701.21701.2128-22.002880.86
1992006.01.22 23:54sell1000.101.21691.21911.2149
2002006.01.23 00:41s/l1000.101.21911.21911.2149-21.282859.58
2012006.01.23 00:41sell1010.101.21901.22121.2170
2022006.01.23 00:41s/l1010.101.22121.22121.2170-22.002837.58
2032006.01.23 00:41sell1020.101.22121.22341.2192
2042006.01.23 00:42s/l1020.101.22341.22341.2192-22.002815.58
2052006.01.23 00:42sell1030.101.22341.22561.2214
2062006.01.23 00:57t/p1030.101.22141.22561.221420.002835.58
2072006.01.23 00:57sell1040.101.22111.22331.2191
2082006.01.23 01:19s/l1040.101.22331.22331.2191-22.002813.58
2092006.01.23 01:19sell1050.101.22311.22531.2211
2102006.01.23 03:53s/l1050.101.22531.22531.2211-22.002791.58
2112006.01.23 03:53sell1060.101.22531.22751.2233
2122006.01.23 04:14t/p1060.101.22331.22751.223320.002811.58
2132006.01.23 09:36sell1070.101.22511.22731.2231
2142006.01.23 10:36s/l1070.101.22731.22731.2231-22.002789.58
2152006.01.23 10:36sell1080.101.22721.22941.2252
2162006.01.23 10:53s/l1080.101.22941.22941.2252-22.002767.58
2172006.01.23 10:53sell1090.101.22921.23141.2272
2182006.01.23 11:28t/p1090.101.22721.23141.227220.002787.58
2192006.01.24 02:42buy1100.101.22831.22611.2303
2202006.01.24 05:41t/p1100.101.23031.22611.230320.002807.58
2212006.01.24 09:09buy1110.101.22651.22431.2285
2222006.01.24 10:01t/p1110.101.22851.22431.228520.002827.58
2232006.01.24 17:37sell1120.101.22991.23211.2279
2242006.01.24 19:21t/p1120.101.22791.23211.227920.002847.58
2252006.01.24 22:04buy1130.101.22771.22551.2297
2262006.01.25 00:15s/l1130.101.22551.22551.2297-22.862824.72
2272006.01.25 00:15buy1140.101.22571.22351.2277
2282006.01.25 00:58t/p1140.101.22771.22351.227720.002844.72
2292006.01.25 09:13sell1150.101.23031.23251.2283
2302006.01.25 09:57s/l1150.101.23251.23251.2283-22.002822.72
2312006.01.25 09:57sell1160.101.23231.23451.2303
2322006.01.25 10:44t/p1160.101.23031.23451.230320.002842.72
2332006.01.25 14:52buy1170.101.22481.22261.2268
2342006.01.25 15:04t/p1170.101.22681.22261.226820.002862.72
2352006.01.25 15:49buy1180.101.22501.22281.2270
2362006.01.25 16:09t/p1180.101.22701.22281.227020.002882.72
2372006.01.26 01:03sell1190.101.22581.22801.2238
2382006.01.26 09:04t/p1190.101.22381.22801.223820.002902.72
2392006.01.26 18:02buy1200.101.22141.21921.2234
2402006.01.27 02:25s/l1200.101.21921.21921.2234-22.862879.85
2412006.01.27 11:00buy1210.101.21861.21641.2206
2422006.01.27 13:19s/l1210.101.21641.21641.2206-22.002857.85
2432006.01.27 18:17buy1220.101.21161.20941.2136
2442006.01.27 18:30s/l1220.101.20941.20941.2136-22.002835.85
2452006.01.27 18:30buy1230.101.20931.20711.2113
2462006.01.27 20:23t/p1230.101.21131.20711.211320.002855.85
2472006.01.27 22:07buy1240.101.20891.20671.2109
2482006.01.29 23:04t/p1240.101.21091.20671.210920.002875.85
2492006.01.30 04:00buy1250.101.20891.20671.2109
2502006.01.30 06:37t/p1250.101.21091.20671.210920.002895.85
2512006.01.30 06:45sell1260.101.21101.21321.2090
2522006.01.30 08:29t/p1260.101.20901.21321.209020.002915.85
2532006.01.30 18:47buy1270.101.20771.20551.2097
2542006.01.30 22:14t/p1270.101.20971.20551.209720.002935.85
2552006.01.31 04:27sell1280.101.21061.21281.2086
2562006.01.31 12:12s/l1280.101.21281.21281.2086-22.002913.85
2572006.01.31 12:12sell1290.101.21261.21481.2106
2582006.01.31 15:58s/l1290.101.21481.21481.2106-22.002891.85
2592006.01.31 15:58sell1300.101.21461.21681.2126
2602006.01.31 17:15s/l1300.101.21681.21681.2126-22.002869.85
2612006.01.31 17:15sell1310.101.21681.21901.2148
2622006.01.31 17:39s/l1310.101.21901.21901.2148-22.002847.85
2632006.01.31 17:39sell1320.101.21881.22101.2168
2642006.01.31 18:43t/p1320.101.21681.22101.216820.002867.85
2652006.01.31 18:58sell1330.101.21711.21931.2151
2662006.01.31 19:22t/p1330.101.21511.21931.215120.002887.85
2672006.02.01 01:05buy1340.101.21411.21191.2161
2682006.02.01 05:02t/p1340.101.21611.21191.216120.002907.85
2692006.02.01 09:05buy1350.101.21361.21141.2156
2702006.02.01 09:49s/l1350.101.21141.21141.2156-22.002885.85
2712006.02.01 09:49buy1360.101.21161.20941.2136
2722006.02.01 11:33s/l1360.101.20941.20941.2136-22.002863.85
2732006.02.01 11:33buy1370.101.20961.20741.2116
2742006.02.01 13:50s/l1370.101.20741.20741.2116-22.002841.85
2752006.02.01 17:08buy1380.101.20831.20611.2103
2762006.02.01 19:22s/l1380.101.20611.20611.2103-22.002819.85
2772006.02.01 19:22buy1390.101.20601.20381.2080
2782006.02.02 00:19t/p1390.101.20801.20381.208017.412837.26
2792006.02.02 05:46buy1400.101.20501.20281.2070
2802006.02.02 08:02t/p1400.101.20701.20281.207020.002857.26
2812006.02.02 23:02buy1410.101.20861.20641.2106
2822006.02.03 01:08t/p1410.101.21061.20641.210619.142876.39
2832006.02.03 05:51buy1420.101.20861.20641.2106
2842006.02.03 11:11s/l1420.101.20641.20641.2106-22.002854.39
2852006.02.03 11:11buy1430.101.20641.20421.2084
2862006.02.03 13:31t/p1430.101.20841.20421.208420.002874.39
2872006.02.03 13:32buy1440.101.20661.20441.2086
2882006.02.03 13:33s/l1440.101.20441.20441.2086-22.002852.39
2892006.02.03 13:33buy1450.101.20421.20201.2062
2902006.02.03 13:36s/l1450.101.20201.20201.2062-22.002830.39
2912006.02.03 13:36buy1460.101.20191.19971.2039
2922006.02.03 13:46t/p1460.101.20391.19971.203920.002850.39
2932006.02.03 13:46buy1470.101.20411.20191.2061
2942006.02.03 13:53s/l1470.101.20191.20191.2061-22.002828.39
2952006.02.03 13:53buy1480.101.20191.19971.2039
2962006.02.03 14:00s/l1480.101.19971.19971.2039-22.002806.39
2972006.02.03 14:00buy1490.101.19991.19771.2019
2982006.02.03 14:01t/p1490.101.20191.19771.201920.002826.39
2992006.02.03 14:02buy1500.101.20101.19881.2030
3002006.02.03 14:08s/l1500.101.19881.19881.2030-22.002804.39
3012006.02.03 14:08buy1510.101.19881.19661.2008
3022006.02.03 15:10t/p1510.101.20081.19661.200820.002824.39
3032006.02.03 15:12buy1520.101.19951.19731.2015
3042006.02.03 16:08t/p1520.101.20151.19731.201520.002844.39
3052006.02.05 23:03sell1530.101.20361.20581.2016
3062006.02.06 03:46t/p1530.101.20161.20581.201620.722865.11
3072006.02.06 08:35buy1540.101.19911.19691.2011
3082006.02.06 13:26s/l1540.101.19691.19691.2011-22.002843.11
3092006.02.07 07:51sell1550.101.19961.20181.1976
3102006.02.07 09:42s/l1550.101.20181.20181.1976-22.002821.11
3112006.02.07 09:42sell1560.101.20161.20381.1996
3122006.02.07 10:01t/p1560.101.19961.20381.199620.002841.11
3132006.02.07 10:01sell1570.101.20001.20221.1980
3142006.02.07 12:03t/p1570.101.19801.20221.198020.002861.11
3152006.02.07 22:17sell1580.101.19951.20171.1975
3162006.02.08 00:59t/p1580.101.19751.20171.197520.722881.83
3172006.02.08 05:02buy1590.101.19681.19461.1988
3182006.02.08 06:53t/p1590.101.19881.19461.198820.002901.83
3192006.02.08 12:24buy1600.101.19571.19351.1977
3202006.02.08 16:05s/l1600.101.19351.19351.1977-22.002879.83
3212006.02.08 17:00buy1610.101.19301.19081.1950
3222006.02.08 17:52t/p1610.101.19501.19081.195020.002899.83
3232006.02.09 00:53sell1620.101.19811.20031.1961
3242006.02.09 15:06t/p1620.101.19611.20031.196120.002919.83
3252006.02.09 20:44sell1630.101.19831.20051.1963
3262006.02.10 00:03s/l1630.101.20051.20051.1963-21.282898.55
3272006.02.10 00:03sell1640.101.20051.20271.1985
3282006.02.10 00:13t/p1640.101.19851.20271.198520.002918.55
3292006.02.10 08:20buy1650.101.19701.19481.1990
3302006.02.10 13:42t/p1650.101.19901.19481.199020.002938.55
3312006.02.10 13:50sell1660.101.20001.20221.1980
3322006.02.10 13:57s/l1660.101.20221.20221.1980-22.002916.55
3332006.02.10 13:57sell1670.101.20211.20431.2001
3342006.02.10 15:18t/p1670.101.20011.20431.200120.002936.55
3352006.02.10 20:31buy1680.101.18971.18751.1917
3362006.02.13 07:30t/p1680.101.19171.18751.191719.142955.69
3372006.02.13 07:31sell1690.101.19191.19411.1899
3382006.02.13 08:02t/p1690.101.18991.19411.189920.002975.69
3392006.02.13 08:44sell1700.101.19121.19341.1892
3402006.02.13 09:12t/p1700.101.18921.19341.189220.002995.69
3412006.02.13 10:21buy1710.101.18841.18621.1904
3422006.02.13 14:53t/p1710.101.19041.18621.190420.003015.69
3432006.02.13 14:53sell1720.101.19051.19271.1885
3442006.02.14 06:16s/l1720.101.19271.19271.1885-21.282994.41
3452006.02.14 06:16sell1730.101.19261.19481.1906
3462006.02.14 07:14t/p1730.101.19061.19481.190620.003014.41
3472006.02.14 07:32sell1740.101.19181.19401.1898
3482006.02.14 11:43t/p1740.101.18981.19401.189820.003034.41
3492006.02.14 12:00buy1750.101.18971.18751.1917
3502006.02.14 13:32s/l1750.101.18751.18751.1917-22.003012.41
3512006.02.14 14:18buy1760.101.18661.18441.1886
3522006.02.14 14:45t/p1760.101.18861.18441.188620.003032.41
3532006.02.14 19:38sell1770.101.19111.19331.1891
3542006.02.15 01:46s/l1770.101.19331.19331.1891-21.283011.13
3552006.02.15 01:46sell1780.101.19321.19541.1912
3562006.02.15 07:27t/p1780.101.19121.19541.191220.003031.13
3572006.02.15 07:27buy1790.101.19121.18901.1932
3582006.02.15 14:01t/p1790.101.19321.18901.193220.003051.13
3592006.02.15 14:10sell1800.101.19441.19661.1924
3602006.02.15 14:41t/p1800.101.19241.19661.192420.003071.13
3612006.02.15 15:08sell1810.101.19371.19591.1917
3622006.02.15 15:34t/p1810.101.19171.19591.191720.003091.13
3632006.02.15 23:00sell1820.101.18961.19181.1876
3642006.02.16 00:12t/p1820.101.18761.19181.187622.163113.28
3652006.02.16 09:29buy1830.101.18691.18471.1889
3662006.02.16 15:46t/p1830.101.18891.18471.188920.003133.28
3672006.02.16 16:01sell1840.101.18861.19081.1866
3682006.02.16 21:25s/l1840.101.19081.19081.1866-22.003111.28
3692006.02.16 21:25sell1850.101.19061.19281.1886
3702006.02.17 01:27t/p1850.101.18861.19281.188620.723132.00
3712006.02.17 02:59buy1860.101.18791.18571.1899
3722006.02.17 13:04s/l1860.101.18571.18571.1899-22.003110.00
3732006.02.17 13:04buy1870.101.18591.18371.1879
3742006.02.17 13:35t/p1870.101.18791.18371.187920.003130.00
3752006.02.17 15:07sell1880.101.19071.19291.1887
3762006.02.17 15:19s/l1880.101.19291.19291.1887-22.003108.00
3772006.02.17 15:19sell1890.101.19271.19491.1907
3782006.02.17 16:50t/p1890.101.19071.19491.190720.003128.00
3792006.02.17 20:15sell1900.101.19401.19621.1920
3802006.02.20 02:21s/l1900.101.19621.19621.1920-21.283106.72
3812006.02.20 02:21sell1910.101.19641.19861.1944
3822006.02.20 08:37t/p1910.101.19441.19861.194420.003126.72
3832006.02.20 08:46buy1920.101.19341.19121.1954
3842006.02.21 07:23s/l1920.101.19121.19121.1954-22.863103.86
3852006.02.21 07:24buy1930.101.19131.18911.1933
3862006.02.21 15:41s/l1930.101.18911.18911.1933-22.003081.86
3872006.02.21 15:41buy1940.101.18921.18701.1912
3882006.02.21 16:50t/p1940.101.19121.18701.191220.003101.86
3892006.02.21 19:04sell1950.101.19251.19471.1905
3902006.02.22 08:53t/p1950.101.19051.19471.190520.723122.58
3912006.02.22 08:53buy1960.101.19051.18831.1925
3922006.02.22 10:26s/l1960.101.18831.18831.1925-22.003100.58
3932006.02.22 10:26buy1970.101.18831.18611.1903
3942006.02.22 13:31s/l1970.101.18611.18611.1903-22.003078.58
3952006.02.22 13:31buy1980.101.18631.18411.1883
3962006.02.22 13:33t/p1980.101.18831.18411.188320.003098.58
3972006.02.22 13:35buy1990.101.18741.18521.1894
3982006.02.22 13:53t/p1990.101.18941.18521.189420.003118.58
3992006.02.22 23:19sell2000.101.19181.19401.1898
4002006.02.23 03:37t/p2000.101.18981.19401.189822.163140.74
4012006.02.23 03:37buy2010.101.18981.18761.1918
4022006.02.23 06:14t/p2010.101.19181.18761.191820.003160.74
4032006.02.23 07:19sell2020.101.19191.19411.1899
4042006.02.23 08:54t/p2020.101.18991.19411.189920.003180.74
4052006.02.23 10:00sell2030.101.19431.19651.1923
4062006.02.23 10:56s/l2030.101.19651.19651.1923-22.003158.74
4072006.02.23 10:56sell2040.101.19651.19871.1945
4082006.02.23 13:36t/p2040.101.19451.19871.194520.003178.74
4092006.02.23 15:18buy2050.101.19131.18911.1933
4102006.02.23 17:35t/p2050.101.19331.18911.193320.003198.74
4112006.02.24 00:01sell2060.101.19291.19511.1909
4122006.02.24 08:07t/p2060.101.19091.19511.190920.003218.74
4132006.02.24 08:07buy2070.101.19091.18871.1929
4142006.02.24 08:36s/l2070.101.18871.18871.1929-22.003196.74
4152006.02.24 08:36buy2080.101.18881.18661.1908
4162006.02.24 09:10t/p2080.101.19081.18661.190820.003216.74
4172006.02.24 09:19buy2090.101.19021.18801.1922
4182006.02.24 15:37s/l2090.101.18801.18801.1922-22.003194.74
4192006.02.24 21:00buy2100.101.18671.18451.1887
4202006.02.24 22:08t/p2100.101.18871.18451.188720.003214.74
4212006.02.26 23:22buy2110.101.18421.18201.1862
4222006.02.27 02:00t/p2110.101.18621.18201.186219.143233.87
4232006.02.27 08:11buy2120.101.18451.18231.1865
4242006.02.27 12:59t/p2120.101.18651.18231.186520.003253.87
4252006.02.27 15:02buy2130.101.18411.18191.1861
4262006.02.27 15:44t/p2130.101.18611.18191.186120.003273.87
4272006.02.27 23:03buy2140.101.18461.18241.1866
4282006.02.28 06:11t/p2140.101.18661.18241.186619.143293.01
4292006.02.28 07:35buy2150.101.18431.18211.1863
4302006.02.28 08:44t/p2150.101.18631.18211.186320.003313.01
4312006.02.28 10:35sell2160.101.18851.19071.1865
4322006.02.28 15:11s/l2160.101.19071.19071.1865-22.003291.01
4332006.02.28 15:11sell2170.101.19051.19271.1885
4342006.02.28 15:25s/l2170.101.19271.19271.1885-22.003269.01
4352006.02.28 15:25sell2180.101.19261.19481.1906
4362006.03.01 00:25s/l2180.101.19481.19481.1906-21.283247.73
4372006.03.01 00:25sell2190.101.19461.19681.1926
4382006.03.01 13:38s/l2190.101.19681.19681.1926-22.003225.73
4392006.03.01 13:38sell2200.101.19671.19891.1947
4402006.03.01 15:09t/p2200.101.19471.19891.194720.003245.73
4412006.03.01 17:01buy2210.101.18961.18741.1916
4422006.03.01 17:59t/p2210.101.19161.18741.191620.003265.73
4432006.03.02 03:27sell2220.101.19291.19511.1909
4442006.03.02 09:24s/l2220.101.19511.19511.1909-22.003243.73
4452006.03.02 09:24sell2230.101.19491.19711.1929
4462006.03.02 13:01t/p2230.101.19291.19711.192920.003263.73
4472006.03.02 15:03sell2240.101.19631.19851.1943
4482006.03.02 15:05s/l2240.101.19851.19851.1943-22.003241.73
4492006.03.02 15:05sell2250.101.19831.20051.1963
4502006.03.02 15:37s/l2250.101.20051.20051.1963-22.003219.73
4512006.03.02 15:37sell2260.101.20041.20261.1984
4522006.03.02 15:57t/p2260.101.19841.20261.198420.003239.73
4532006.03.02 15:57sell2270.101.19811.20031.1961
4542006.03.02 16:20s/l2270.101.20031.20031.1961-22.003217.73
4552006.03.02 16:20sell2280.101.20021.20241.1982
4562006.03.02 17:31s/l2280.101.20241.20241.1982-22.003195.73
4572006.03.02 17:31sell2290.101.20221.20441.2002
4582006.03.02 20:32s/l2290.101.20441.20441.2002-22.003173.73
4592006.03.02 20:32sell2300.101.20421.20641.2022
4602006.03.03 00:56t/p2300.101.20221.20641.202220.723194.45
4612006.03.03 10:01buy2310.101.20141.19921.2034
4622006.03.03 13:33t/p2310.101.20341.19921.203420.003214.45
4632006.03.03 13:33sell2320.101.20341.20561.2014
4642006.03.03 14:32s/l2320.101.20561.20561.2014-22.003192.45
4652006.03.03 14:32sell2330.101.20551.20771.2035
4662006.03.03 15:01t/p2330.101.20351.20771.203520.003212.45
4672006.03.03 21:42sell2340.101.20441.20661.2024
4682006.03.05 23:14s/l2340.101.20661.20661.2024-22.003190.45
4692006.03.05 23:31sell2350.101.20851.21071.2065
4702006.03.06 04:47t/p2350.101.20651.21071.206520.723211.17
4712006.03.06 06:45buy2360.101.20631.20411.2083
4722006.03.06 07:16t/p2360.101.20831.20411.208320.003231.17
4732006.03.06 08:16sell2370.101.20771.20991.2057
4742006.03.06 08:53t/p2370.101.20571.20991.205720.003251.17
4752006.03.06 09:22buy2380.101.20481.20261.2068
4762006.03.06 11:05s/l2380.101.20261.20261.2068-22.003229.17
4772006.03.06 11:05buy2390.101.20281.20061.2048
4782006.03.06 13:40s/l2390.101.20061.20061.2048-22.003207.17
4792006.03.06 13:40buy2400.101.20081.19861.2028
4802006.03.06 14:44t/p2400.101.20281.19861.202820.003227.17
4812006.03.06 17:57buy2410.101.19911.19691.2011
4822006.03.06 18:11t/p2410.101.20111.19691.201120.003247.17
4832006.03.07 04:54buy2420.101.19691.19471.1989
4842006.03.07 04:59s/l2420.101.19471.19471.1989-22.003225.17
4852006.03.07 04:59buy2430.101.19491.19271.1969
4862006.03.07 05:34t/p2430.101.19691.19271.196920.003245.17
4872006.03.07 09:05buy2440.101.19331.19111.1953
4882006.03.07 10:37s/l2440.101.19111.19111.1953-22.003223.17
4892006.03.07 10:37buy2450.101.19111.18891.1931
4902006.03.07 14:13s/l2450.101.18891.18891.1931-22.003201.17
4912006.03.07 15:38buy2460.101.18821.18601.1902
4922006.03.08 03:26t/p2460.101.19021.18601.190219.143220.30
4932006.03.09 01:25sell2470.101.19491.19711.1929
4942006.03.09 01:29t/p2470.101.19291.19711.192920.003240.30
4952006.03.09 05:00sell2480.101.19451.19671.1925
4962006.03.09 05:56t/p2480.101.19251.19671.192520.003260.30
4972006.03.09 13:53buy2490.101.19131.18911.1933
4982006.03.10 00:32s/l2490.101.18911.18911.1933-22.863237.44
4992006.03.10 00:32buy2500.101.18931.18711.1913
5002006.03.10 05:52t/p2500.101.19131.18711.191320.003257.44
5012006.03.10 06:46sell2510.101.19171.19391.1897
5022006.03.10 13:33t/p2510.101.18971.19391.189720.003277.44
5032006.03.10 13:33buy2520.101.18971.18751.1917
5042006.03.10 13:36t/p2520.101.19171.18751.191720.003297.44
5052006.03.10 13:38buy2530.101.19091.18871.1929
5062006.03.10 13:49s/l2530.101.18871.18871.1929-22.003275.44
5072006.03.10 13:49buy2540.101.18881.18661.1908
5082006.03.10 14:00t/p2540.101.19081.18661.190820.003295.44
5092006.03.10 14:01buy2550.101.19051.18831.1925
5102006.03.10 14:21s/l2550.101.18831.18831.1925-22.003273.44
5112006.03.10 14:21buy2560.101.18841.18621.1904
5122006.03.10 14:38s/l2560.101.18621.18621.1904-22.003251.44
5132006.03.10 14:38buy2570.101.18631.18411.1883
5142006.03.10 15:06t/p2570.101.18831.18411.188320.003271.44
5152006.03.10 15:27buy2580.101.18771.18551.1897
5162006.03.10 16:11t/p2580.101.18971.18551.189720.003291.44
5172006.03.10 19:23sell2590.101.19111.19331.1891
5182006.03.13 00:30s/l2590.101.19331.19331.1891-21.283270.16
5192006.03.13 00:30sell2600.101.19311.19531.1911
5202006.03.13 02:15s/l2600.101.19531.19531.1911-22.003248.16
5212006.03.13 02:15sell2610.101.19511.19731.1931
5222006.03.13 07:39s/l2610.101.19731.19731.1931-22.003226.16
5232006.03.13 07:39sell2620.101.19711.19931.1951
5242006.03.13 07:51t/p2620.101.19511.19931.195120.003246.16
5252006.03.13 07:57sell2630.101.19601.19821.1940
5262006.03.13 08:58t/p2630.101.19401.19821.194020.003266.16
5272006.03.13 13:15buy2640.101.19221.19001.1942
5282006.03.13 16:16t/p2640.101.19421.19001.194220.003286.16
5292006.03.13 16:16sell2650.101.19431.19651.1923
5302006.03.13 19:59s/l2650.101.19651.19651.1923-22.003264.16
5312006.03.13 20:00sell2660.101.19641.19861.1944
5322006.03.14 00:54s/l2660.101.19861.19861.1944-21.283242.88
5332006.03.14 00:54sell2670.101.19841.20061.1964
5342006.03.14 01:12t/p2670.101.19641.20061.196420.003262.88
5352006.03.14 11:09buy2680.101.19451.19231.1965
5362006.03.14 13:29t/p2680.101.19651.19231.196520.003282.88
5372006.03.14 14:54sell2690.101.19851.20071.1965
5382006.03.14 15:04s/l2690.101.20071.20071.1965-22.003260.88
5392006.03.14 15:04sell2700.101.20051.20271.1985
5402006.03.14 15:58s/l2700.101.20271.20271.1985-22.003238.88
5412006.03.14 15:58sell2710.101.20261.20481.2006
5422006.03.15 08:33s/l2710.101.20481.20481.2006-21.283217.60
5432006.03.15 08:33sell2720.101.20461.20681.2026
5442006.03.15 09:03t/p2720.101.20261.20681.202620.003237.60
5452006.03.15 09:33sell2730.101.20291.20511.2009
5462006.03.15 14:13s/l2730.101.20511.20511.2009-22.003215.60
5472006.03.15 19:09sell2740.101.20631.20851.2043
5482006.03.16 06:53t/p2740.101.20431.20851.204322.163237.76
5492006.03.16 07:05buy2750.101.20451.20231.2065
5502006.03.16 08:05t/p2750.101.20651.20231.206520.003257.76
5512006.03.16 09:07sell2760.101.20691.20911.2049
5522006.03.16 10:18s/l2760.101.20911.20911.2049-22.003235.76
5532006.03.16 10:18sell2770.101.20891.21111.2069
5542006.03.16 11:20t/p2770.101.20691.21111.206920.003255.76
5552006.03.16 11:24sell2780.101.20751.20971.2055
5562006.03.16 13:31s/l2780.101.20971.20971.2055-22.003233.76
5572006.03.16 13:31sell2790.101.20991.21211.2079
5582006.03.16 13:40s/l2790.101.21211.21211.2079-22.003211.76
5592006.03.16 13:40sell2800.101.21221.21441.2102
5602006.03.16 14:03s/l2800.101.21441.21441.2102-22.003189.76
5612006.03.16 14:03sell2810.101.21421.21641.2122
5622006.03.16 14:17t/p2810.101.21221.21641.212220.003209.76
5632006.03.16 14:22sell2820.101.21341.21561.2114
5642006.03.16 15:06s/l2820.101.21561.21561.2114-22.003187.76
5652006.03.16 15:06sell2830.101.21561.21781.2136
5662006.03.16 17:19s/l2830.101.21781.21781.2136-22.003165.76
5672006.03.16 17:19sell2840.101.21761.21981.2156
5682006.03.17 02:31t/p2840.101.21561.21981.215620.723186.48
5692006.03.17 07:00buy2850.101.21621.21401.2182
5702006.03.17 09:45t/p2850.101.21821.21401.218220.003206.48
5712006.03.17 13:50sell2860.101.22001.22221.2180
5722006.03.17 14:04t/p2860.101.21801.22221.218020.003226.48
5732006.03.17 15:02buy2870.101.21521.21301.2172
5742006.03.17 15:33t/p2870.101.21721.21301.217220.003246.48
5752006.03.19 23:00buy2880.101.21781.21561.2198
5762006.03.20 06:59s/l2880.101.21561.21561.2198-22.863223.61
5772006.03.20 06:59buy2890.101.21561.21341.2176
5782006.03.20 07:16t/p2890.101.21761.21341.217620.003243.61
5792006.03.20 18:15buy2900.101.21471.21251.2167
5802006.03.20 18:24t/p2900.101.21671.21251.216720.003263.61
5812006.03.21 00:28buy2910.101.21331.21111.2153
5822006.03.21 01:10t/p2910.101.21531.21111.215320.003283.61
5832006.03.21 08:19buy2920.101.21251.21031.2145
5842006.03.21 10:00t/p2920.101.21451.21031.214520.003303.61
5852006.03.21 10:01sell2930.101.21471.21691.2127
5862006.03.21 14:02t/p2930.101.21271.21691.212720.003323.61
5872006.03.21 14:06buy2940.101.21151.20931.2135
5882006.03.21 14:21t/p2940.101.21351.20931.213520.003343.61
5892006.03.21 14:45buy2950.101.21151.20931.2135
5902006.03.21 15:52s/l2950.101.20931.20931.2135-22.003321.61
5912006.03.21 15:52buy2960.101.20951.20731.2115
5922006.03.21 23:05t/p2960.101.21151.20731.211520.003341.61
5932006.03.22 04:28buy2970.101.20801.20581.2100
5942006.03.22 07:13t/p2970.101.21001.20581.210020.003361.61
5952006.03.22 10:04buy2980.101.20701.20481.2090
5962006.03.22 13:32t/p2980.101.20901.20481.209020.003381.61
5972006.03.22 15:19sell2990.101.21081.21301.2088
5982006.03.22 16:00t/p2990.101.20881.21301.208820.003401.61
5992006.03.22 22:23buy3000.101.20761.20541.2096
6002006.03.23 01:10s/l3000.101.20541.20541.2096-24.593377.02
6012006.03.23 01:10buy3010.101.20541.20321.2074
6022006.03.23 07:25t/p3010.101.20741.20321.207420.003397.02
6032006.03.23 08:11sell3020.101.20781.21001.2058
6042006.03.23 11:19t/p3020.101.20581.21001.205820.003417.02
6052006.03.23 11:19buy3030.101.20561.20341.2076
6062006.03.23 15:03s/l3030.101.20341.20341.2076-22.003395.02
6072006.03.23 15:23buy3040.101.20061.19841.2026
6082006.03.23 15:29s/l3040.101.19841.19841.2026-22.003373.02
6092006.03.23 15:29buy3050.101.19821.19601.2002
6102006.03.23 19:07s/l3050.101.19601.19601.2002-22.003351.02
6112006.03.23 19:07buy3060.101.19601.19381.1980
6122006.03.24 00:01t/p3060.101.19801.19381.198019.143370.15
6132006.03.24 07:02sell3070.101.19781.20001.1958
6142006.03.24 12:13t/p3070.101.19581.20001.195820.003390.15
6152006.03.24 12:14buy3080.101.19551.19331.1975
6162006.03.24 13:13t/p3080.101.19751.19331.197520.003410.15
6172006.03.24 15:01sell3090.101.19921.20141.1972
6182006.03.24 15:07s/l3090.101.20141.20141.1972-22.003388.15
6192006.03.24 15:07sell3100.101.20131.20351.1993
6202006.03.24 16:32s/l3100.101.20351.20351.1993-22.003366.15
6212006.03.24 16:32sell3110.101.20331.20551.2013
6222006.03.27 04:32s/l3110.101.20551.20551.2013-21.283344.87
6232006.03.27 06:12sell3120.101.20591.20811.2039
6242006.03.27 08:03t/p3120.101.20391.20811.203920.003364.87
6252006.03.27 10:19buy3130.101.20301.20081.2050
6262006.03.27 17:27s/l3130.101.20081.20081.2050-22.003342.87
6272006.03.27 17:28buy3140.101.20071.19851.2027
6282006.03.28 01:13t/p3140.101.20271.19851.202719.143362.01
6292006.03.28 04:35buy3150.101.20021.19801.2022
6302006.03.28 08:08t/p3150.101.20221.19801.202220.003382.01
6312006.03.28 08:08sell3160.101.20221.20441.2002
6322006.03.28 09:01s/l3160.101.20441.20441.2002-22.003360.01
6332006.03.28 09:01sell3170.101.20441.20661.2024
6342006.03.28 09:15s/l3170.101.20661.20661.2024-22.003338.01
6352006.03.28 09:15sell3180.101.20641.20861.2044
6362006.03.28 13:02s/l3180.101.20861.20861.2044-22.003316.01
6372006.03.28 14:24sell3190.101.20931.21151.2073
6382006.03.28 16:09t/p3190.101.20731.21151.207320.003336.01
6392006.03.28 20:18buy3200.101.20491.20271.2069
6402006.03.28 20:22s/l3200.101.20271.20271.2069-22.003314.01
6412006.03.28 20:22buy3210.101.20281.20061.2048
6422006.03.28 20:37s/l3210.101.20061.20061.2048-22.003292.01
6432006.03.28 20:37buy3220.101.20051.19831.2025
6442006.03.29 08:59s/l3220.101.19831.19831.2025-22.863269.14
6452006.03.29 17:23sell3230.101.20391.20611.2019
6462006.03.30 03:47s/l3230.101.20611.20611.2019-19.843249.30
6472006.03.30 03:47sell3240.101.20601.20821.2040
6482006.03.30 06:14s/l3240.101.20821.20821.2040-22.003227.30
6492006.03.30 06:14sell3250.101.20811.21031.2061
6502006.03.30 06:56t/p3250.101.20611.21031.206120.003247.30
6512006.03.30 22:03sell3260.101.21681.21901.2148
6522006.03.31 06:51t/p3260.101.21481.21901.214820.723268.02
6532006.03.31 06:51buy3270.101.21481.21261.2168
6542006.03.31 08:20s/l3270.101.21261.21261.2168-22.003246.02
6552006.03.31 08:20buy3280.101.21281.21061.2148
6562006.03.31 10:17s/l3280.101.21061.21061.2148-22.003224.02
6572006.03.31 10:17buy3290.101.21061.20841.2126
6582006.03.31 11:05s/l3290.101.20841.20841.2126-22.003202.02
6592006.03.31 11:05buy3300.101.20841.20621.2104
6602006.03.31 11:26t/p3300.101.21041.20621.210420.003222.02
6612006.03.31 11:26buy3310.101.21061.20841.2126
6622006.03.31 14:34t/p3310.101.21261.20841.212620.003242.02
6632006.03.31 16:04buy3320.101.20901.20681.2110
6642006.03.31 16:08t/p3320.101.21101.20681.211020.003262.02
6652006.03.31 17:32sell3330.101.21291.21511.2109
6662006.04.03 00:33t/p3330.101.21091.21511.210920.723282.74
6672006.04.03 00:33buy3340.101.21091.20871.2129
6682006.04.03 03:37s/l3340.101.20871.20871.2129-22.003260.74
6692006.04.03 03:37buy3350.101.20891.20671.2109
6702006.04.03 04:03s/l3350.101.20671.20671.2109-22.003238.74
6712006.04.03 04:03buy3360.101.20651.20431.2085
6722006.04.03 05:44s/l3360.101.20431.20431.2085-22.003216.74
6732006.04.03 05:44buy3370.101.20421.20201.2062
6742006.04.03 09:46t/p3370.101.20621.20201.206220.003236.74
6752006.04.03 12:34sell3380.101.20741.20961.2054
6762006.04.03 15:29s/l3380.101.20961.20961.2054-22.003214.74
6772006.04.03 15:41sell3390.101.21041.21261.2084
6782006.04.03 16:16s/l3390.101.21261.21261.2084-22.003192.74
6792006.04.03 16:16sell3400.101.21241.21461.2104
6802006.04.03 19:21s/l3400.101.21461.21461.2104-22.003170.74
6812006.04.03 19:21sell3410.101.21441.21661.2124
6822006.04.04 07:59t/p3410.101.21241.21661.212420.723191.46
6832006.04.04 13:06sell3420.101.22221.22441.2202
6842006.04.04 13:22s/l3420.101.22441.22441.2202-22.003169.46
6852006.04.04 13:22sell3430.101.22451.22671.2225
6862006.04.04 14:46s/l3430.101.22671.22671.2225-22.003147.46
6872006.04.04 14:46sell3440.101.22661.22881.2246
6882006.04.04 17:12t/p3440.101.22461.22881.224620.003167.46
6892006.04.05 01:18buy3450.101.22451.22231.2265
6902006.04.05 02:23t/p3450.101.22651.22231.226520.003187.46
6912006.04.05 04:14sell3460.101.22761.22981.2256
6922006.04.05 08:35t/p3460.101.22561.22981.225620.003207.46
6932006.04.05 14:39sell3470.101.22981.23201.2278
6942006.04.05 15:06t/p3470.101.22781.23201.227820.003227.46
6952006.04.06 01:07buy3480.101.22791.22571.2299
6962006.04.06 04:30t/p3480.101.22991.22571.229920.003247.46
6972006.04.06 04:30sell3490.101.22991.23211.2279
6982006.04.06 07:47t/p3490.101.22791.23211.227920.003267.46
6992006.04.06 08:22sell3500.101.22991.23211.2279
7002006.04.06 09:59s/l3500.101.23211.23211.2279-22.003245.46
7012006.04.06 09:59sell3510.101.23191.23411.2299
7022006.04.06 13:22t/p3510.101.22991.23411.229920.003265.46
7032006.04.06 13:47buy3520.101.22491.22271.2269
7042006.04.06 13:51s/l3520.101.22271.22271.2269-22.003243.46
7052006.04.06 13:51buy3530.101.22291.22071.2249
7062006.04.06 14:01t/p3530.101.22491.22071.224920.003263.46
7072006.04.06 14:01buy3540.101.22391.22171.2259
7082006.04.06 14:32s/l3540.101.22171.22171.2259-22.003241.46
7092006.04.06 14:32buy3550.101.22181.21961.2238
7102006.04.06 15:04s/l3550.101.21961.21961.2238-22.003219.46
7112006.04.06 15:04buy3560.101.21981.21761.2218
7122006.04.06 15:15t/p3560.101.22181.21761.221820.003239.46
7132006.04.06 15:15buy3570.101.22201.21981.2240
7142006.04.06 15:31t/p3570.101.22401.21981.224020.003259.46
7152006.04.06 23:11buy3580.101.22111.21891.2231
7162006.04.07 02:28s/l3580.101.21891.21891.2231-22.863236.60
7172006.04.07 07:07sell3590.101.22111.22331.2191
7182006.04.07 07:54t/p3590.101.21911.22331.219120.003256.60
7192006.04.07 08:17buy3600.101.21781.21561.2198
7202006.04.07 09:23t/p3600.101.21981.21561.219820.003276.60
7212006.04.07 16:57buy3610.101.21081.20861.2128
7222006.04.07 22:37s/l3610.101.20861.20861.2128-22.003254.60
7232006.04.07 22:37buy3620.101.20851.20631.2105
7242006.04.09 23:00t/p3620.101.21051.20631.210520.003274.60
7252006.04.10 12:45buy3630.101.21001.20781.2120
7262006.04.10 14:42t/p3630.101.21201.20781.212020.003294.60
7272006.04.10 18:01buy3640.101.20771.20551.2097
7282006.04.10 18:21t/p3640.101.20971.20551.209720.003314.60
7292006.04.10 22:09sell3650.101.21171.21391.2097
7302006.04.11 01:46t/p3650.101.20971.21391.209720.723335.32
7312006.04.11 01:50buy3660.101.20921.20701.2112
7322006.04.11 04:14t/p3660.101.21121.20701.211220.003355.32
7332006.04.11 05:40sell3670.101.21161.21381.2096
7342006.04.11 07:06s/l3670.101.21381.21381.2096-22.003333.32
7352006.04.11 07:06sell3680.101.21391.21611.2119
7362006.04.11 10:12t/p3680.101.21191.21611.211920.003353.32
7372006.04.11 11:27buy3690.101.21041.20821.2124
7382006.04.11 14:22t/p3690.101.21241.20821.212420.003373.32
7392006.04.11 20:19sell3700.101.21411.21631.2121
7402006.04.12 00:55s/l3700.101.21631.21631.2121-21.283352.04
7412006.04.12 00:55sell3710.101.21651.21871.2145
7422006.04.12 07:08t/p3710.101.21451.21871.214520.003372.04
7432006.04.12 07:08buy3720.101.21441.21221.2164
7442006.04.12 13:29s/l3720.101.21221.21221.2164-22.003350.04
7452006.04.12 13:29buy3730.101.21241.21021.2144
7462006.04.12 13:31s/l3730.101.21021.21021.2144-22.003328.04
7472006.04.12 13:31buy3740.101.21031.20811.2123
7482006.04.12 13:37s/l3740.101.20811.20811.2123-22.003306.04
7492006.04.12 13:37buy3750.101.20811.20591.2101
7502006.04.12 14:23t/p3750.101.21011.20591.210120.003326.04
7512006.04.12 22:06buy3760.101.21031.20811.2123
7522006.04.13 08:00t/p3760.101.21231.20811.212317.413343.44
7532006.04.13 08:05sell3770.101.21321.21541.2112
7542006.04.13 10:09t/p3770.101.21121.21541.211220.003363.44
7552006.04.13 12:00buy3780.101.21001.20781.2120
7562006.04.13 14:06s/l3780.101.20781.20781.2120-22.003341.44
7572006.04.13 14:06buy3790.101.20801.20581.2100
7582006.04.13 15:06t/p3790.101.21001.20581.210020.003361.44
7592006.04.13 15:22buy3800.101.20851.20631.2105
7602006.04.13 16:52t/p3800.101.21051.20631.210520.003381.44
7612006.04.13 19:01sell3810.101.21161.21381.2096
7622006.04.14 09:31t/p3810.101.20961.21381.209620.723402.16
7632006.04.14 09:31buy3820.101.20961.20741.2116
7642006.04.14 09:36t/p3820.101.21161.20741.211620.003422.16
7652006.04.14 09:37buy3830.101.21041.20821.2124
7662006.04.16 23:04t/p3830.101.21241.20821.212420.003442.16
7672006.04.16 23:20sell3840.101.21321.21541.2112
7682006.04.17 01:14s/l3840.101.21541.21541.2112-21.283420.88
7692006.04.17 01:14sell3850.101.21541.21761.2134
7702006.04.17 02:06s/l3850.101.21761.21761.2134-22.003398.88
7712006.04.17 02:06sell3860.101.21741.21961.2154
7722006.04.17 02:23s/l3860.101.21961.21961.2154-22.003376.88
7732006.04.17 02:23sell3870.101.21941.22161.2174
7742006.04.17 06:45t/p3870.101.21741.22161.217420.003396.88
7752006.04.17 11:18sell3880.101.21981.22201.2178
7762006.04.17 12:43s/l3880.101.22201.22201.2178-22.003374.88
7772006.04.17 12:43sell3890.101.22211.22431.2201
7782006.04.17 12:55s/l3890.101.22431.22431.2201-22.003352.88
7792006.04.17 12:55sell3900.101.22411.22631.2221
7802006.04.17 13:32s/l3900.101.22631.22631.2221-22.003330.88
7812006.04.17 13:32sell3910.101.22631.22851.2243
7822006.04.17 14:01t/p3910.101.22431.22851.224320.003350.88
7832006.04.18 02:15sell3920.101.22701.22921.2250
7842006.04.18 07:49t/p3920.101.22501.22921.225020.003370.88
7852006.04.18 07:49buy3930.101.22501.22281.2270
7862006.04.18 09:05s/l3930.101.22281.22281.2270-22.003348.88
7872006.04.18 09:05buy3940.101.22301.22081.2250
7882006.04.18 09:51t/p3940.101.22501.22081.225020.003368.88
7892006.04.18 13:32sell3950.101.22761.22981.2256
7902006.04.18 13:53s/l3950.101.22981.22981.2256-22.003346.88
7912006.04.18 13:53sell3960.101.22961.23181.2276
7922006.04.18 15:49t/p3960.101.22761.23181.227620.003366.88
7932006.04.18 21:40sell3970.101.23261.23481.2306
7942006.04.18 21:51s/l3970.101.23481.23481.2306-22.003344.88
7952006.04.18 21:51sell3980.101.23471.23691.2327
7962006.04.18 22:26s/l3980.101.23691.23691.2327-22.003322.88
7972006.04.18 22:26sell3990.101.23681.23901.2348
7982006.04.19 03:18t/p3990.101.23481.23901.234820.723343.60
7992006.04.19 04:10buy4000.101.23451.23231.2365
8002006.04.19 08:24t/p4000.101.23651.23231.236520.003363.60
8012006.04.19 10:15sell4010.101.23751.23971.2355
8022006.04.19 10:59t/p4010.101.23551.23971.235520.003383.60
8032006.04.19 12:08buy4020.101.23391.23171.2359
8042006.04.19 13:31s/l4020.101.23171.23171.2359-22.003361.60
8052006.04.19 13:31buy4030.101.23181.22961.2338
8062006.04.19 14:01s/l4030.101.22961.22961.2338-22.003339.60
8072006.04.19 14:01buy4040.101.22971.22751.2317
8082006.04.19 14:53t/p4040.101.23171.22751.231720.003359.60
8092006.04.19 14:53buy4050.101.23191.22971.2339
8102006.04.19 15:06t/p4050.101.23391.22971.233920.003379.60
8112006.04.19 17:09sell4060.101.23591.23811.2339
8122006.04.19 17:22s/l4060.101.23811.23811.2339-22.003357.60
8132006.04.19 17:22sell4070.101.23821.24041.2362
8142006.04.19 17:47t/p4070.101.23621.24041.236220.003377.60
8152006.04.19 17:47sell4080.101.23591.23811.2339
8162006.04.19 17:59s/l4080.101.23811.23811.2339-22.003355.60
8172006.04.19 17:59sell4090.101.23791.24011.2359
8182006.04.20 01:25t/p4090.101.23591.24011.235922.163377.76
8192006.04.20 01:25buy4100.101.23571.23351.2377
8202006.04.20 07:53s/l4100.101.23351.23351.2377-22.003355.76
8212006.04.20 07:53buy4110.101.23351.23131.2355
8222006.04.20 08:41t/p4110.101.23551.23131.235520.003375.76
8232006.04.20 11:44buy4120.101.23241.23021.2344
8242006.04.20 13:04t/p4120.101.23441.23021.234420.003395.76
8252006.04.20 15:07buy4130.101.23051.22831.2325
8262006.04.20 16:08t/p4130.101.23251.22831.232520.003415.76
8272006.04.20 16:36buy4140.101.23081.22861.2328
8282006.04.20 16:55t/p4140.101.23281.22861.232820.003435.76
8292006.04.20 23:29buy4150.101.23071.22851.2327
8302006.04.21 00:51s/l4150.101.22851.22851.2327-22.863412.90
8312006.04.21 00:51buy4160.101.22871.22651.2307
8322006.04.21 01:11t/p4160.101.23071.22651.230720.003432.90
8332006.04.21 07:10buy4170.101.22961.22741.2316
8342006.04.21 07:44s/l4170.101.22741.22741.2316-22.003410.90
8352006.04.21 07:44buy4180.101.22691.22471.2289
8362006.04.21 07:58t/p4180.101.22891.22471.228920.003430.90
8372006.04.21 07:58buy4190.101.22911.22691.2311
8382006.04.21 09:04t/p4190.101.23111.22691.231120.003450.90
8392006.04.21 11:17sell4200.101.23371.23591.2317
8402006.04.21 12:00t/p4200.101.23171.23591.231720.003470.90
8412006.04.24 00:01sell4210.101.23781.24001.2358
8422006.04.24 01:31t/p4210.101.23581.24001.235820.003490.90
8432006.04.24 04:36buy4220.101.23411.23191.2361
8442006.04.24 05:47t/p4220.101.23611.23191.236120.003510.90
8452006.04.24 07:40sell4230.101.23781.24001.2358
8462006.04.24 08:32s/l4230.101.24001.24001.2358-22.003488.90
8472006.04.24 08:32sell4240.101.24001.24221.2380
8482006.04.24 09:02t/p4240.101.23801.24221.238020.003508.90
8492006.04.24 09:06sell4250.101.23861.24081.2366
8502006.04.24 10:31t/p4250.101.23661.24081.236620.003528.90
8512006.04.24 13:10buy4260.101.23641.23421.2384
8522006.04.24 15:02s/l4260.101.23421.23421.2384-22.003506.90
8532006.04.24 15:02buy4270.101.23421.23201.2362
8542006.04.24 15:51t/p4270.101.23621.23201.236220.003526.90
8552006.04.24 18:06sell4280.101.23991.24211.2379
8562006.04.24 23:13t/p4280.101.23791.24211.237920.003546.90
8572006.04.25 02:21buy4290.101.23721.23501.2392
8582006.04.25 07:03t/p4290.101.23921.23501.239220.003566.90
8592006.04.25 07:03sell4300.101.23931.24151.2373
8602006.04.25 07:42t/p4300.101.23731.24151.237320.003586.90
8612006.04.25 09:02sell4310.101.24111.24331.2391
8622006.04.25 09:12t/p4310.101.23911.24331.239120.003606.90
8632006.04.25 13:09sell4320.101.24161.24381.2396
8642006.04.25 14:37s/l4320.101.24381.24381.2396-22.003584.90
8652006.04.25 14:37sell4330.101.24371.24591.2417
8662006.04.25 15:00t/p4330.101.24171.24591.241720.003604.90
8672006.04.26 02:02sell4340.101.24381.24601.2418
8682006.04.26 04:52t/p4340.101.24181.24601.241820.003624.90
8692006.04.26 05:06buy4350.101.24141.23921.2434
8702006.04.26 09:41s/l4350.101.23921.23921.2434-22.003602.90
8712006.04.26 17:00sell4360.101.24621.24841.2442
8722006.04.26 18:43t/p4360.101.24421.24841.244220.003622.90
8732006.04.27 02:00sell4370.101.24661.24881.2446
8742006.04.27 07:19t/p4370.101.24461.24881.244620.003642.90
8752006.04.27 07:28buy4380.101.24411.24191.2461
8762006.04.27 07:55t/p4380.101.24611.24191.246120.003662.90
8772006.04.27 08:27buy4390.101.24481.24261.2468
8782006.04.27 11:37s/l4390.101.24261.24261.2468-22.003640.90
8792006.04.27 12:38buy4400.101.24211.23991.2441
8802006.04.27 14:30t/p4400.101.24411.23991.244120.003660.90
8812006.04.27 15:01sell4410.101.24691.24911.2449
8822006.04.27 15:09s/l4410.101.24911.24911.2449-22.003638.90
8832006.04.27 15:09sell4420.101.24891.25111.2469
8842006.04.27 15:29s/l4420.101.25111.25111.2469-22.003616.90
8852006.04.27 15:29sell4430.101.25091.25311.2489
8862006.04.27 15:31s/l4430.101.25311.25311.2489-22.003594.90
8872006.04.27 15:31sell4440.101.25291.25511.2509
8882006.04.27 15:49s/l4440.101.25511.25511.2509-22.003572.90
8892006.04.27 15:49sell4450.101.25491.25711.2529
8902006.04.27 16:16t/p4450.101.25291.25711.252920.003592.90
8912006.04.27 16:16sell4460.101.25351.25571.2515
8922006.04.27 16:53t/p4460.101.25151.25571.251520.003612.90
8932006.04.28 07:28sell4470.101.25451.25671.2525
8942006.04.28 07:47t/p4470.101.25251.25671.252520.003632.90
8952006.04.28 08:18sell4480.101.25431.25651.2523
8962006.04.28 09:37s/l4480.101.25651.25651.2523-22.003610.90
8972006.04.28 09:37sell4490.101.25651.25871.2545
8982006.04.28 11:10t/p4490.101.25451.25871.254520.003630.90
8992006.04.28 15:39sell4500.101.25861.26081.2566
9002006.04.28 16:06s/l4500.101.26081.26081.2566-22.003608.90
9012006.04.28 16:06sell4510.101.26081.26301.2588
9022006.04.28 16:10s/l4510.101.26301.26301.2588-22.003586.90
9032006.04.28 16:10sell4520.101.26281.26501.2608
9042006.04.28 16:44t/p4520.101.26081.26501.260820.003606.90
9052006.04.28 16:44sell4530.101.26051.26271.2585
9062006.04.28 16:58s/l4530.101.26271.26271.2585-22.003584.90
9072006.04.28 16:58sell4540.101.26261.26481.2606
9082006.04.28 22:57s/l4540.101.26481.26481.2606-22.003562.90
9092006.05.01 05:16sell4550.101.26411.26631.2621
9102006.05.01 08:46t/p4550.101.26211.26631.262120.003582.90
9112006.05.01 13:10sell4560.101.26411.26631.2621
9122006.05.01 13:31t/p4560.101.26211.26631.262120.003602.90
9132006.05.01 13:40sell4570.101.26411.26631.2621
9142006.05.01 13:57s/l4570.101.26631.26631.2621-22.003580.90
9152006.05.01 13:57sell4580.101.26621.26841.2642
9162006.05.01 14:09s/l4580.101.26841.26841.2642-22.003558.90
9172006.05.01 14:09sell4590.101.26841.27061.2664
9182006.05.01 14:52t/p4590.101.26641.27061.266420.003578.90
9192006.05.01 20:20buy4600.101.25771.25551.2597
9202006.05.01 20:23t/p4600.101.25971.25551.259720.003598.90
9212006.05.01 20:41buy4610.101.25771.25551.2597
9222006.05.01 20:46s/l4610.101.25551.25551.2597-22.003576.90
9232006.05.01 20:46buy4620.101.25571.25351.2577
9242006.05.01 20:56t/p4620.101.25771.25351.257720.003596.90
9252006.05.01 21:29buy4630.101.25821.25601.2602
9262006.05.02 01:40s/l4630.101.25601.25601.2602-22.863574.03
9272006.05.02 07:51buy4640.101.25681.25461.2588
9282006.05.02 08:22t/p4640.101.25881.25461.258820.003594.03
9292006.05.02 09:42sell4650.101.26231.26451.2603
9302006.05.02 10:47s/l4650.101.26451.26451.2603-22.003572.03
9312006.05.02 10:47sell4660.101.26431.26651.2623
9322006.05.02 11:14s/l4660.101.26651.26651.2623-22.003550.03
9332006.05.02 11:14sell4670.101.26641.26861.2644
9342006.05.02 11:33t/p4670.101.26441.26861.264420.003570.03
9352006.05.02 11:43sell4680.101.26481.26701.2628
9362006.05.02 12:09t/p4680.101.26281.26701.262820.003590.03
9372006.05.03 03:25sell4690.101.26431.26651.2623
9382006.05.03 07:34s/l4690.101.26651.26651.2623-22.003568.03
9392006.05.03 07:34sell4700.101.26641.26861.2644
9402006.05.03 08:12t/p4700.101.26441.26861.264420.003588.03
9412006.05.03 14:13buy4710.101.26121.25901.2632
9422006.05.03 14:58t/p4710.101.26321.25901.263220.003608.03
9432006.05.03 15:01buy4720.101.26191.25971.2639
9442006.05.03 15:04s/l4720.101.25971.25971.2639-22.003586.03
9452006.05.03 15:04buy4730.101.25991.25771.2619
9462006.05.03 15:06t/p4730.101.26191.25771.261920.003606.03
9472006.05.03 15:06buy4740.101.26221.26001.2642
9482006.05.03 15:13s/l4740.101.26001.26001.2642-22.003584.03
9492006.05.03 15:13buy4750.101.26021.25801.2622
9502006.05.03 16:04t/p4750.101.26221.25801.262220.003604.03
9512006.05.04 05:00buy4760.101.26101.25881.2630
9522006.05.04 06:32t/p4760.101.26301.25881.263020.003624.03
9532006.05.04 09:13buy4770.101.25881.25661.2608
9542006.05.04 11:25t/p4770.101.26081.25661.260820.003644.03
9552006.05.04 13:34sell4780.101.26231.26451.2603
9562006.05.04 13:57t/p4780.101.26031.26451.260320.003664.03
9572006.05.04 14:01sell4790.101.26151.26371.2595
9582006.05.04 14:10s/l4790.101.26371.26371.2595-22.003642.03
9592006.05.04 14:10sell4800.101.26361.26581.2616
9602006.05.04 15:04s/l4800.101.26581.26581.2616-22.003620.03
9612006.05.04 15:04sell4810.101.26561.26781.2636
9622006.05.04 15:19s/l4810.101.26781.26781.2636-22.003598.03
9632006.05.04 15:19sell4820.101.26791.27011.2659
9642006.05.04 16:10s/l4820.101.27011.27011.2659-22.003576.03
9652006.05.04 16:10sell4830.101.27001.27221.2680
9662006.05.04 16:15t/p4830.101.26801.27221.268020.003596.03
9672006.05.04 16:15sell4840.101.26871.27091.2667
9682006.05.04 17:13t/p4840.101.26671.27091.266720.003616.03
9692006.05.04 19:12sell4850.101.27201.27421.2700
9702006.05.04 21:30t/p4850.101.27001.27421.270020.003636.03
9712006.05.05 03:01buy4860.101.26871.26651.2707
9722006.05.05 06:21t/p4860.101.27071.26651.270720.003656.03
9732006.05.05 06:21sell4870.101.27071.27291.2687
9742006.05.05 07:29t/p4870.101.26871.27291.268720.003676.03
9752006.05.05 08:04buy4880.101.26751.26531.2695
9762006.05.05 08:45t/p4880.101.26951.26531.269520.003696.03
9772006.05.05 13:31sell4890.101.27291.27511.2709
9782006.05.05 13:32s/l4890.101.27511.27511.2709-22.003674.03
9792006.05.05 13:32sell4900.101.27521.27741.2732
9802006.05.05 13:40t/p4900.101.27321.27741.273220.003694.03
9812006.05.05 13:40sell4910.101.27291.27511.2709
9822006.05.05 13:52s/l4910.101.27511.27511.2709-22.003672.03
9832006.05.05 13:52sell4920.101.27491.27711.2729
9842006.05.05 15:47t/p4920.101.27291.27711.272920.003692.03
9852006.05.05 22:07buy4930.101.27251.27031.2745
9862006.05.07 23:00t/p4930.101.27451.27031.274520.003712.03
9872006.05.08 00:32sell4940.101.27491.27711.2729
9882006.05.08 01:52t/p4940.101.27291.27711.272920.003732.03
9892006.05.08 06:19sell4950.101.27391.27611.2719
9902006.05.08 08:25s/l4950.101.27611.27611.2719-22.003710.03
9912006.05.08 08:25sell4960.101.27601.27821.2740
9922006.05.08 09:29s/l4960.101.27821.27821.2740-22.003688.03
9932006.05.08 09:29sell4970.101.27801.28021.2760
9942006.05.08 11:55t/p4970.101.27601.28021.276020.003708.03
9952006.05.08 14:57buy4980.101.27171.26951.2737
9962006.05.08 15:19s/l4980.101.26951.26951.2737-22.003686.03
9972006.05.08 15:19buy4990.101.26971.26751.2717
9982006.05.08 15:30t/p4990.101.27171.26751.271720.003706.03
9992006.05.08 15:30buy5000.101.27141.26921.2734
10002006.05.08 19:07s/l5000.101.26921.26921.2734-22.003684.03
10012006.05.08 19:07buy5010.101.26941.26721.2714
10022006.05.08 19:34t/p5010.101.27141.26721.271420.003704.03
10032006.05.08 19:49buy5020.101.27001.26781.2720
10042006.05.09 07:32s/l5020.101.26781.26781.2720-22.863681.17
10052006.05.09 08:14buy5030.101.26641.26421.2684
10062006.05.09 09:12t/p5030.101.26841.26421.268420.003701.17
10072006.05.09 14:00sell5040.101.27081.27301.2688
10082006.05.09 14:27s/l5040.101.27301.27301.2688-22.003679.17
10092006.05.09 14:27sell5050.101.27291.27511.2709
10102006.05.09 15:02s/l5050.101.27511.27511.2709-22.003657.17
10112006.05.09 15:02sell5060.101.27501.27721.2730
10122006.05.09 15:19s/l5060.101.27721.27721.2730-22.003635.17
10132006.05.09 15:19sell5070.101.27701.27921.2750
10142006.05.09 16:33t/p5070.101.27501.27921.275020.003655.17
10152006.05.09 16:39sell5080.101.27601.27821.2740
10162006.05.10 07:48s/l5080.101.27821.27821.2740-21.283633.89
10172006.05.10 07:48sell5090.101.27811.28031.2761
10182006.05.10 07:56s/l5090.101.28031.28031.2761-22.003611.89
10192006.05.10 07:56sell5100.101.28021.28241.2782
10202006.05.10 08:06t/p5100.101.27821.28241.278220.003631.89
10212006.05.10 08:08sell5110.101.27901.28121.2770
10222006.05.10 09:41t/p5110.101.27701.28121.277020.003651.89
10232006.05.10 15:20sell5120.101.28081.28301.2788
10242006.05.10 17:19t/p5120.101.27881.28301.278820.003671.89
10252006.05.11 00:02buy5130.101.27721.27501.2792
10262006.05.11 01:41s/l5130.101.27501.27501.2792-22.003649.89
10272006.05.11 01:41buy5140.101.27511.27291.2771
10282006.05.11 02:16s/l5140.101.27291.27291.2771-22.003627.89
10292006.05.11 02:16buy5150.101.27311.27091.2751
10302006.05.11 07:31t/p5150.101.27511.27091.275120.003647.89
10312006.05.11 08:23buy5160.101.27191.26971.2739
10322006.05.11 08:34s/l5160.101.26971.26971.2739-22.003625.89
10332006.05.11 08:34buy5170.101.26991.26771.2719
10342006.05.11 09:25t/p5170.101.27191.26771.271920.003645.89
10352006.05.11 13:31sell5180.101.27501.27721.2730
10362006.05.11 13:33s/l5180.101.27721.27721.2730-22.003623.89
10372006.05.11 13:33sell5190.101.27721.27941.2752
10382006.05.11 13:40t/p5190.101.27521.27941.275220.003643.89
10392006.05.11 13:40sell5200.101.27501.27721.2730
10402006.05.11 14:50s/l5200.101.27721.27721.2730-22.003621.89
10412006.05.11 14:50sell5210.101.27731.27951.2753
10422006.05.11 15:11s/l5210.101.27951.27951.2753-22.003599.89
10432006.05.11 15:11sell5220.101.27951.28171.2775
10442006.05.11 15:35s/l5220.101.28171.28171.2775-22.003577.89
10452006.05.11 15:35sell5230.101.28151.28371.2795
10462006.05.11 15:47s/l5230.101.28371.28371.2795-22.003555.89
10472006.05.11 15:47sell5240.101.28361.28581.2816
10482006.05.11 15:59t/p5240.101.28161.28581.281620.003575.89
10492006.05.11 15:59sell5250.101.28131.28351.2793
10502006.05.11 16:15s/l5250.101.28351.28351.2793-22.003553.89
10512006.05.11 16:15sell5260.101.28331.28551.2813
10522006.05.11 16:41s/l5260.101.28551.28551.2813-22.003531.89
10532006.05.11 16:41sell5270.101.28531.28751.2833
10542006.05.11 17:53s/l5270.101.28751.28751.2833-22.003509.89
10552006.05.11 17:53sell5280.101.28731.28951.2853
10562006.05.11 18:16t/p5280.101.28531.28951.285320.003529.89
10572006.05.12 05:47sell5290.101.28641.28861.2844
10582006.05.12 07:30s/l5290.101.28861.28861.2844-22.003507.89
10592006.05.12 07:30sell5300.101.28871.29091.2867
10602006.05.12 07:35t/p5300.101.28671.29091.286720.003527.89
10612006.05.12 07:40sell5310.101.28741.28961.2854
10622006.05.12 08:27s/l5310.101.28961.28961.2854-22.003505.89
10632006.05.12 08:27sell5320.101.28951.29171.2875
10642006.05.12 10:35s/l5320.101.29171.29171.2875-22.003483.89
10652006.05.12 10:35sell5330.101.29151.29371.2895
10662006.05.12 10:39s/l5330.101.29371.29371.2895-22.003461.89
10672006.05.12 10:39sell5340.101.29361.29581.2916
10682006.05.12 10:42s/l5340.101.29581.29581.2916-22.003439.89
10692006.05.12 10:42sell5350.101.29571.29791.2937
10702006.05.12 10:47t/p5350.101.29371.29791.293720.003459.89
10712006.05.12 10:47sell5360.101.29321.29541.2912
10722006.05.12 11:35t/p5360.101.29121.29541.291220.003479.89
10732006.05.12 11:39sell5370.101.29241.29461.2904
10742006.05.12 12:52t/p5370.101.29041.29461.290420.003499.89
10752006.05.12 17:29buy5380.101.28661.28441.2886
10762006.05.12 17:54t/p5380.101.28861.28441.288620.003519.89
10772006.05.12 20:44sell5390.101.29201.29421.2900
10782006.05.12 22:21s/l5390.101.29421.29421.2900-22.003497.89
10792006.05.14 23:03sell5400.101.29531.29751.2933
10802006.05.14 23:57s/l5400.101.29751.29751.2933-22.003475.89
10812006.05.14 23:57sell5410.101.29731.29951.2953
10822006.05.15 00:23t/p5410.101.29531.29951.295320.723496.61
10832006.05.15 08:09buy5420.101.28871.28651.2907
10842006.05.15 09:05s/l5420.101.28651.28651.2907-22.003474.61
10852006.05.15 09:05buy5430.101.28651.28431.2885
10862006.05.15 09:08s/l5430.101.28431.28431.2885-22.003452.61
10872006.05.15 09:08buy5440.101.28441.28221.2864
10882006.05.15 09:26s/l5440.101.28221.28221.2864-22.003430.61
10892006.05.15 09:26buy5450.101.28211.27991.2841
10902006.05.15 09:35t/p5450.101.28411.27991.284120.003450.61
10912006.05.15 09:35buy5460.101.28431.28211.2863
10922006.05.15 11:39s/l5460.101.28211.28211.2863-22.003428.61
10932006.05.15 11:39buy5470.101.28231.28011.2843
10942006.05.15 11:57s/l5470.101.28011.28011.2843-22.003406.61
10952006.05.15 11:57buy5480.101.28031.27811.2823
10962006.05.15 12:25t/p5480.101.28231.27811.282320.003426.61
10972006.05.16 03:05sell5490.101.28191.28411.2799
10982006.05.16 04:53s/l5490.101.28411.28411.2799-22.003404.61
10992006.05.16 04:53sell5500.101.28391.28611.2819
11002006.05.16 05:50t/p5500.101.28191.28611.281920.003424.61
11012006.05.16 13:31sell5510.101.28391.28611.2819
11022006.05.16 13:41s/l5510.101.28611.28611.2819-22.003402.61
11032006.05.16 13:41sell5520.101.28591.28811.2839
11042006.05.16 14:16t/p5520.101.28391.28811.283920.003422.61
11052006.05.16 14:22sell5530.101.28531.28751.2833
11062006.05.16 16:13t/p5530.101.28331.28751.283320.003442.61
11072006.05.17 09:50sell5540.101.29081.29301.2888
11082006.05.17 12:52t/p5540.101.28881.29301.288820.003462.61
11092006.05.17 13:08buy5550.101.28761.28541.2896
11102006.05.17 13:41t/p5550.101.28961.28541.289620.003482.61
11112006.05.17 14:03buy5560.101.28831.28611.2903
11122006.05.17 14:20s/l5560.101.28611.28611.2903-22.003460.61
11132006.05.17 14:20buy5570.101.28621.28401.2882
11142006.05.17 14:44s/l5570.101.28401.28401.2882-22.003438.61
11152006.05.17 14:44buy5580.101.28421.28201.2862
11162006.05.17 15:25s/l5580.101.28201.28201.2862-22.003416.61
11172006.05.17 15:25buy5590.101.28221.28001.2842
11182006.05.17 15:26s/l5590.101.28001.28001.2842-22.003394.61
11192006.05.17 15:26buy5600.101.28001.27781.2820
11202006.05.17 15:32s/l5600.101.27781.27781.2820-22.003372.61
11212006.05.17 15:32buy5610.101.27801.27581.2800
11222006.05.17 15:33s/l5610.101.27581.27581.2800-22.003350.61
11232006.05.17 15:33buy5620.101.27581.27361.2778
11242006.05.17 15:42t/p5620.101.27781.27361.277820.003370.61
11252006.05.17 15:42buy5630.101.27801.27581.2800
11262006.05.17 16:28s/l5630.101.27581.27581.2800-22.003348.61
11272006.05.17 16:28buy5640.101.27581.27361.2778
11282006.05.17 16:31s/l5640.101.27361.27361.2778-22.003326.61
11292006.05.17 16:31buy5650.101.27381.27161.2758
11302006.05.17 17:01s/l5650.101.27161.27161.2758-22.003304.61
11312006.05.17 17:01buy5660.101.27181.26961.2738
11322006.05.17 17:06t/p5660.101.27381.26961.273820.003324.61
11332006.05.18 02:42sell5670.101.27681.27901.2748
11342006.05.18 06:57t/p5670.101.27481.27901.274820.003344.61
11352006.05.18 07:03buy5680.101.27391.27171.2759
11362006.05.18 07:59t/p5680.101.27591.27171.275920.003364.61
11372006.05.18 09:20sell5690.101.27841.28061.2764
11382006.05.18 09:34s/l5690.101.28061.28061.2764-22.003342.61
11392006.05.18 09:34sell5700.101.28041.28261.2784
11402006.05.18 10:18t/p5700.101.27841.28261.278420.003362.61
11412006.05.18 10:28sell5710.101.27941.28161.2774
11422006.05.18 12:01t/p5710.101.27741.28161.277420.003382.61
11432006.05.18 21:41sell5720.101.28521.28741.2832
11442006.05.18 22:19s/l5720.101.28741.28741.2832-22.003360.61
11452006.05.18 22:19sell5730.101.28731.28951.2853
11462006.05.18 23:29t/p5730.101.28531.28951.285320.003380.61
11472006.05.18 23:57sell5740.101.28551.28771.2835
11482006.05.19 04:47t/p5740.101.28351.28771.283520.723401.33
11492006.05.19 08:03buy5750.101.28111.27891.2831
11502006.05.19 08:29s/l5750.101.27891.27891.2831-22.003379.33
11512006.05.19 08:29buy5760.101.27911.27691.2811
11522006.05.19 08:41s/l5760.101.27691.27691.2811-22.003357.33
11532006.05.19 08:41buy5770.101.27711.27491.2791
11542006.05.19 08:58t/p5770.101.27911.27491.279120.003377.33
11552006.05.19 08:58buy5780.101.27941.27721.2814
11562006.05.19 09:05s/l5780.101.27721.27721.2814-22.003355.33
11572006.05.19 09:05buy5790.101.27741.27521.2794
11582006.05.19 10:51s/l5790.101.27521.27521.2794-22.003333.33
11592006.05.19 10:51buy5800.101.27521.27301.2772
11602006.05.19 12:07t/p5800.101.27721.27301.277220.003353.33
11612006.05.19 14:04buy5810.101.27211.26991.2741
11622006.05.19 14:28t/p5810.101.27411.26991.274120.003373.33
11632006.05.19 15:05buy5820.101.27321.27101.2752
11642006.05.19 15:27s/l5820.101.27101.27101.2752-22.003351.33
11652006.05.19 15:27buy5830.101.27121.26901.2732
11662006.05.19 16:46t/p5830.101.27321.26901.273220.003371.33
11672006.05.22 01:12buy5840.101.27551.27331.2775
11682006.05.22 02:34s/l5840.101.27331.27331.2775-22.003349.33
11692006.05.22 02:34buy5850.101.27341.27121.2754
11702006.05.22 04:35t/p5850.101.27541.27121.275420.003369.33
11712006.05.22 07:55buy5860.101.26971.26751.2717
11722006.05.22 08:03t/p5860.101.27171.26751.271720.003389.33
11732006.05.22 14:47sell5870.101.27891.28111.2769
11742006.05.22 15:21s/l5870.101.28111.28111.2769-22.003367.33
11752006.05.22 15:21sell5880.101.28101.28321.2790
11762006.05.22 16:13s/l5880.101.28321.28321.2790-22.003345.33
11772006.05.22 16:13sell5890.101.28331.28551.2813
11782006.05.22 16:53s/l5890.101.28551.28551.2813-22.003323.33
11792006.05.22 16:53sell5900.101.28531.28751.2833
11802006.05.22 17:24t/p5900.101.28331.28751.283320.003343.33
11812006.05.22 17:47sell5910.101.28471.28691.2827
11822006.05.22 19:08s/l5910.101.28691.28691.2827-22.003321.33
11832006.05.22 19:10sell5920.101.28821.29041.2862
11842006.05.22 20:06t/p5920.101.28621.29041.286220.003341.33
11852006.05.22 20:22sell5930.101.28731.28951.2853
11862006.05.22 23:57t/p5930.101.28531.28951.285320.003361.33
11872006.05.23 01:48buy5940.101.28461.28241.2866
11882006.05.23 02:46t/p5940.101.28661.28241.286620.003381.33
11892006.05.23 08:29buy5950.101.28431.28211.2863
11902006.05.23 08:36s/l5950.101.28211.28211.2863-22.003359.33
11912006.05.23 08:36buy5960.101.28221.28001.2842
11922006.05.23 09:27t/p5960.101.28421.28001.284220.003379.33
11932006.05.23 09:27buy5970.101.28361.28141.2856
11942006.05.23 10:06t/p5970.101.28561.28141.285620.003399.33
11952006.05.23 19:17sell5980.101.28791.29011.2859
11962006.05.23 20:56t/p5980.101.28591.29011.285920.003419.33
11972006.05.23 22:59buy5990.101.28061.27841.2826
11982006.05.23 22:59s/l5990.101.27841.27841.2826-22.003397.33
11992006.05.23 22:59buy6000.101.27851.27631.2805
12002006.05.24 01:09t/p6000.101.28051.27631.280519.143416.46
12012006.05.24 07:03buy6010.101.27731.27511.2793
12022006.05.24 07:26t/p6010.101.27931.27511.279320.003436.46
12032006.05.24 08:03sell6020.101.28311.28531.2811
12042006.05.24 08:48s/l6020.101.28531.28531.2811-22.003414.46
12052006.05.24 08:48sell6030.101.28521.28741.2832
12062006.05.24 08:59t/p6030.101.28321.28741.283220.003434.46
12072006.05.24 08:59sell6040.101.28311.28531.2811
12082006.05.24 09:01s/l6040.101.28531.28531.2811-22.003412.46
12092006.05.24 09:01sell6050.101.28511.28731.2831
12102006.05.24 11:33s/l6050.101.28731.28731.2831-22.003390.46
12112006.05.24 11:33sell6060.101.28711.28931.2851
12122006.05.24 12:36t/p6060.101.28511.28931.285120.003410.46
12132006.05.24 16:18buy6070.101.27531.27311.2773
12142006.05.24 16:20s/l6070.101.27311.27311.2773-22.003388.46
12152006.05.24 16:20buy6080.101.27331.27111.2753
12162006.05.24 16:39t/p6080.101.27531.27111.275320.003408.46
12172006.05.24 16:39buy6090.101.27541.27321.2774
12182006.05.24 18:43t/p6090.101.27741.27321.277420.003428.46
12192006.05.25 07:19sell6100.101.27781.28001.2758
12202006.05.25 09:42s/l6100.101.28001.28001.2758-22.003406.46
12212006.05.26 02:38buy6110.101.27731.27511.2793
12222006.05.26 03:34t/p6110.101.27931.27511.279320.003426.46
12232006.05.26 03:35buy6120.101.27751.27531.2795
12242006.05.26 07:42t/p6120.101.27951.27531.279520.003446.46
12252006.05.26 08:30sell6130.101.28021.28241.2782
12262006.05.26 09:08s/l6130.101.28241.28241.2782-22.003424.46
12272006.05.26 09:08sell6140.101.28221.28441.2802
12282006.05.26 13:07t/p6140.101.28021.28441.280220.003444.46
12292006.05.26 13:12buy6150.101.27911.27691.2811
12302006.05.26 13:32t/p6150.101.28111.27691.281120.003464.46
12312006.05.26 14:44buy6160.101.27381.27161.2758
12322006.05.26 14:46t/p6160.101.27581.27161.275820.003484.46
12332006.05.26 14:51buy6170.101.27371.27151.2757
12342006.05.26 15:28s/l6170.101.27151.27151.2757-22.003462.46
12352006.05.26 15:28buy6180.101.27171.26951.2737
12362006.05.26 16:14t/p6180.101.27371.26951.273720.003482.46
12372006.05.29 00:02sell6190.101.27421.27641.2722
12382006.05.29 10:09s/l6190.101.27641.27641.2722-22.003460.46
12392006.05.29 10:09sell6200.101.27621.27841.2742
12402006.05.29 16:54t/p6200.101.27421.27841.274220.003480.46
12412006.05.29 16:54buy6210.101.27421.27201.2762
12422006.05.30 02:37t/p6210.101.27621.27201.276219.143499.60
12432006.05.30 03:02sell6220.101.27701.27921.2750
12442006.05.30 03:47s/l6220.101.27921.27921.2750-22.003477.60
12452006.05.30 03:47sell6230.101.27901.28121.2770
12462006.05.30 03:54s/l6230.101.28121.28121.2770-22.003455.60
12472006.05.30 03:54sell6240.101.28101.28321.2790
12482006.05.30 07:09s/l6240.101.28321.28321.2790-22.003433.60
12492006.05.30 07:09sell6250.101.28311.28531.2811
12502006.05.30 08:03s/l6250.101.28531.28531.2811-22.003411.60
12512006.05.30 08:03sell6260.101.28521.28741.2832
12522006.05.30 10:51s/l6260.101.28741.28741.2832-22.003389.60
12532006.05.30 10:51sell6270.101.28731.28951.2853
12542006.05.30 12:37t/p6270.101.28531.28951.285320.003409.60
12552006.05.31 01:56buy6280.101.28501.28281.2870
12562006.05.31 02:25t/p6280.101.28701.28281.287020.003429.60
12572006.05.31 07:18sell6290.101.28871.29091.2867
12582006.05.31 09:06t/p6290.101.28671.29091.286720.003449.60
12592006.05.31 14:31buy6300.101.28531.28311.2873
12602006.05.31 16:14s/l6300.101.28311.28311.2873-22.003427.60
12612006.05.31 16:14buy6310.101.28321.28101.2852
12622006.05.31 19:59s/l6310.101.28101.28101.2852-22.003405.60
12632006.06.01 03:38buy6320.101.27781.27561.2798
12642006.06.01 04:56s/l6320.101.27561.27561.2798-22.003383.60
12652006.06.01 04:56buy6330.101.27581.27361.2778
12662006.06.01 05:37t/p6330.101.27781.27361.277820.003403.60
12672006.06.01 12:12buy6340.101.27471.27251.2767
12682006.06.01 13:21s/l6340.101.27251.27251.2767-22.003381.60
12692006.06.01 13:21buy6350.101.27241.27021.2744
12702006.06.01 13:32t/p6350.101.27441.27021.274420.003401.60
12712006.06.01 13:33buy6360.101.27431.27211.2763
12722006.06.01 15:03t/p6360.101.27631.27211.276320.003421.60
12732006.06.01 16:56sell6370.101.28261.28481.2806
12742006.06.01 18:16t/p6370.101.28061.28481.280620.003441.60
12752006.06.02 05:25sell6380.101.28231.28451.2803
12762006.06.02 07:18t/p6380.101.28031.28451.280320.003461.60
12772006.06.02 08:16buy6390.101.27961.27741.2816
12782006.06.02 09:26t/p6390.101.28161.27741.281620.003481.60
12792006.06.02 11:22sell6400.101.28211.28431.2801
12802006.06.02 13:30s/l6400.101.28431.28431.2801-22.003459.60
12812006.06.02 13:30sell6410.101.28431.28651.2823
12822006.06.02 13:31s/l6410.101.28651.28651.2823-22.003437.60
12832006.06.02 13:31sell6420.101.28631.28851.2843
12842006.06.02 13:31s/l6420.101.28851.28851.2843-22.003415.60
12852006.06.02 13:31sell6430.101.28881.29101.2868
12862006.06.02 13:41s/l6430.101.29101.29101.2868-22.003393.60
12872006.06.02 13:41sell6440.101.29101.29321.2890
12882006.06.02 13:44s/l6440.101.29321.29321.2890-22.003371.60
12892006.06.02 13:44sell6450.101.29311.29531.2911
12902006.06.02 13:56t/p6450.101.29111.29531.291120.003391.60
12912006.06.02 13:56sell6460.101.29081.29301.2888
12922006.06.02 14:06s/l6460.101.29301.29301.2888-22.003369.60
12932006.06.02 14:06sell6470.101.29281.29501.2908
12942006.06.02 14:41t/p6470.101.29081.29501.290820.003389.60
12952006.06.02 14:42sell6480.101.29171.29391.2897
12962006.06.02 15:04t/p6480.101.28971.29391.289720.003409.60
12972006.06.02 15:08sell6490.101.29171.29391.2897
12982006.06.02 15:55s/l6490.101.29391.29391.2897-22.003387.60
12992006.06.02 15:55sell6500.101.29381.29601.2918
13002006.06.02 16:24t/p6500.101.29181.29601.291820.003407.60
13012006.06.02 16:36sell6510.101.29301.29521.2910
13022006.06.02 16:59t/p6510.101.29101.29521.291020.003427.60
13032006.06.05 01:18sell6520.101.29321.29541.2912
13042006.06.05 05:55s/l6520.101.29541.29541.2912-22.003405.60
13052006.06.05 09:56sell6530.101.29771.29991.2957
13062006.06.05 12:04t/p6530.101.29571.29991.295720.003425.60
13072006.06.05 13:55buy6540.101.29371.29151.2957
13082006.06.05 15:34t/p6540.101.29571.29151.295720.003445.60
13092006.06.05 18:01sell6550.101.29661.29881.2946
13102006.06.05 19:24t/p6550.101.29461.29881.294620.003465.60
13112006.06.05 21:00buy6560.101.29151.28931.2935
13122006.06.05 23:12s/l6560.101.28931.28931.2935-22.003443.60
13132006.06.05 23:12buy6570.101.28951.28731.2915
13142006.06.06 07:18t/p6570.101.29151.28731.291519.143462.73
13152006.06.06 07:18sell6580.101.29161.29381.2896
13162006.06.06 08:04s/l6580.101.29381.29381.2896-22.003440.73
13172006.06.06 08:04sell6590.101.29371.29591.2917
13182006.06.06 08:45t/p6590.101.29171.29591.291720.003460.73
13192006.06.06 11:17buy6600.101.28761.28541.2896
13202006.06.06 13:14s/l6600.101.28541.28541.2896-22.003438.73
13212006.06.06 13:14buy6610.101.28561.28341.2876
13222006.06.06 13:30s/l6610.101.28341.28341.2876-22.003416.73
13232006.06.06 13:30buy6620.101.28361.28141.2856
13242006.06.06 15:43s/l6620.101.28141.28141.2856-22.003394.73
13252006.06.06 15:43buy6630.101.28151.27931.2835
13262006.06.06 16:40t/p6630.101.28351.27931.283520.003414.73
13272006.06.06 16:57buy6640.101.28201.27981.2840
13282006.06.06 17:39t/p6640.101.28401.27981.284020.003434.73
13292006.06.06 23:21buy6650.101.28161.27941.2836
13302006.06.07 00:49t/p6650.101.28361.27941.283619.143453.87
13312006.06.07 03:32sell6660.101.28391.28611.2819
13322006.06.07 05:35t/p6660.101.28191.28611.281920.003473.87
13332006.06.07 05:35sell6670.101.28361.28581.2816
13342006.06.07 06:56t/p6670.101.28161.28581.281620.003493.87
13352006.06.07 06:56buy6680.101.28151.27931.2835
13362006.06.07 07:32s/l6680.101.27931.27931.2835-22.003471.87
13372006.06.07 07:32buy6690.101.27951.27731.2815
13382006.06.07 08:57t/p6690.101.28151.27731.281520.003491.87
13392006.06.07 12:47buy6700.101.27731.27511.2793
13402006.06.07 13:17t/p6700.101.27931.27511.279320.003511.87
13412006.06.08 03:09buy6710.101.27811.27591.2801
13422006.06.08 03:42t/p6710.101.28011.27591.280120.003531.87
13432006.06.08 03:43buy6720.101.27811.27591.2801
13442006.06.08 03:43t/p6720.101.28011.27591.280120.003551.87
13452006.06.08 03:57buy6730.101.27811.27591.2801
13462006.06.08 07:11t/p6730.101.28011.27591.280120.003571.87
13472006.06.08 07:11sell6740.101.28031.28251.2783
13482006.06.08 07:34t/p6740.101.27831.28251.278320.003591.87
13492006.06.08 08:10buy6750.101.27591.27371.2779
13502006.06.08 12:50s/l6750.101.27371.27371.2779-22.003569.87
13512006.06.08 12:54buy6760.101.27351.27131.2755
13522006.06.08 13:31s/l6760.101.27131.27131.2755-22.003547.87
13532006.06.08 13:31buy6770.101.27131.26911.2733
13542006.06.08 13:33s/l6770.101.26911.26911.2733-22.003525.87
13552006.06.08 13:33buy6780.101.26911.26691.2711
13562006.06.08 13:34s/l6780.101.26691.26691.2711-22.003503.87
13572006.06.08 13:34buy6790.101.26711.26491.2691
13582006.06.08 13:38t/p6790.101.26911.26491.269120.003523.87
13592006.06.08 13:38buy6800.101.26941.26721.2714
13602006.06.08 13:44s/l6800.101.26721.26721.2714-22.003501.87
13612006.06.08 13:44buy6810.101.26731.26511.2693
13622006.06.08 14:33s/l6810.101.26511.26511.2693-22.003479.87
13632006.06.08 14:33buy6820.101.26511.26291.2671
13642006.06.08 14:48s/l6820.101.26291.26291.2671-22.003457.87
13652006.06.08 14:48buy6830.101.26301.26081.2650
13662006.06.08 14:58t/p6830.101.26501.26081.265020.003477.87
13672006.06.08 14:58buy6840.101.26531.26311.2673
13682006.06.08 16:19s/l6840.101.26311.26311.2673-22.003455.87
13692006.06.08 16:19buy6850.101.26331.26111.2653
13702006.06.08 17:06t/p6850.101.26531.26111.265320.003475.87
13712006.06.09 00:33buy6860.101.26381.26161.2658
13722006.06.09 08:02t/p6860.101.26581.26161.265820.003495.87
13732006.06.09 08:02sell6870.101.26581.26801.2638
13742006.06.09 13:31t/p6870.101.26381.26801.263820.003515.87
13752006.06.09 13:36buy6880.101.26031.25811.2623
13762006.06.09 13:43t/p6880.101.26231.25811.262320.003535.87
13772006.06.09 14:00buy6890.101.26071.25851.2627
13782006.06.09 14:18t/p6890.101.26271.25851.262720.003555.87
13792006.06.11 23:00buy6900.101.26151.25931.2635
13802006.06.12 06:14t/p6900.101.26351.25931.263519.143575.00
13812006.06.12 07:33sell6910.101.26451.26671.2625
13822006.06.12 08:35t/p6910.101.26251.26671.262520.003595.00
13832006.06.12 09:09buy6920.101.26091.25871.2629
13842006.06.12 09:31t/p6920.101.26291.25871.262920.003615.00
13852006.06.12 10:22buy6930.101.26121.25901.2632
13862006.06.12 12:26s/l6930.101.25901.25901.2632-22.003593.00
13872006.06.12 12:26buy6940.101.25921.25701.2612
13882006.06.12 13:07s/l6940.101.25701.25701.2612-22.003571.00
13892006.06.12 13:07buy6950.101.25711.25491.2591
13902006.06.12 13:45t/p6950.101.25911.25491.259120.003591.00
13912006.06.12 19:41sell6960.101.26161.26381.2596
13922006.06.12 21:03t/p6960.101.25961.26381.259620.003611.00
13932006.06.13 08:00buy6970.101.25661.25441.2586
13942006.06.13 08:24t/p6970.101.25861.25441.258620.003631.00
13952006.06.13 08:53buy6980.101.25651.25431.2585
13962006.06.13 09:08t/p6980.101.25851.25431.258520.003651.00
13972006.06.13 11:05sell6990.101.25991.26211.2579
13982006.06.13 12:35t/p6990.101.25791.26211.257920.003671.00
13992006.06.13 13:34buy7000.101.25501.25281.2570
14002006.06.13 13:35t/p7000.101.25701.25281.257020.003691.00
14012006.06.13 22:01buy7010.101.25341.25121.2554
14022006.06.14 01:19t/p7010.101.25541.25121.255419.143710.14
14032006.06.14 07:19sell7020.101.25741.25961.2554
14042006.06.14 08:40s/l7020.101.25961.25961.2554-22.003688.14
14052006.06.14 08:40sell7030.101.25941.26161.2574
14062006.06.14 11:17t/p7030.101.25741.26161.257420.003708.14
14072006.06.14 13:07buy7040.101.25681.25461.2588
14082006.06.14 13:31s/l7040.101.25461.25461.2588-22.003686.14
14092006.06.14 13:31buy7050.101.25471.25251.2567
14102006.06.14 13:34t/p7050.101.25671.25251.256720.003706.14
14112006.06.14 13:34buy7060.101.25681.25461.2588
14122006.06.14 13:49s/l7060.101.25461.25461.2588-22.003684.14
14132006.06.14 13:49buy7070.101.25481.25261.2568
14142006.06.14 14:07t/p7070.101.25681.25261.256820.003704.14
14152006.06.15 07:56sell7080.101.26331.26551.2613
14162006.06.15 08:25t/p7080.101.26131.26551.261320.003724.14
14172006.06.15 12:09buy7090.101.26021.25801.2622
14182006.06.15 12:55t/p7090.101.26221.25801.262220.003744.14
14192006.06.15 13:28sell7100.101.26301.26521.2610
14202006.06.15 13:31t/p7100.101.26101.26521.261020.003764.14
14212006.06.15 14:01sell7110.101.26341.26561.2614
14222006.06.15 14:01s/l7110.101.26561.26561.2614-22.003742.14
14232006.06.15 14:01sell7120.101.26561.26781.2636
14242006.06.15 14:03t/p7120.101.26361.26781.263620.003762.14
14252006.06.15 14:03sell7130.101.26351.26571.2615
14262006.06.15 14:10s/l7130.101.26571.26571.2615-22.003740.14
14272006.06.15 14:10sell7140.101.26551.26771.2635
14282006.06.15 14:30t/p7140.101.26351.26771.263520.003760.14
14292006.06.15 14:31sell7150.101.26331.26551.2613
14302006.06.15 16:30t/p7150.101.26131.26551.261320.003780.14
14312006.06.16 02:02sell7160.101.26491.26711.2629
14322006.06.16 09:10s/l7160.101.26711.26711.2629-22.003758.14
14332006.06.16 09:10sell7170.101.26711.26931.2651
14342006.06.16 12:17t/p7170.101.26511.26931.265120.003778.14
14352006.06.16 13:11buy7180.101.26501.26281.2670
14362006.06.16 14:54s/l7180.101.26281.26281.2670-22.003756.14
14372006.06.16 14:54buy7190.101.26281.26061.2648
14382006.06.16 19:33t/p7190.101.26481.26061.264820.003776.14
14392006.06.19 02:02buy7200.101.26081.25861.2628
14402006.06.19 02:15s/l7200.101.25861.25861.2628-22.003754.14
14412006.06.19 02:15buy7210.101.25881.25661.2608
14422006.06.19 02:39s/l7210.101.25661.25661.2608-22.003732.14
14432006.06.19 02:39buy7220.101.25681.25461.2588
14442006.06.19 03:13t/p7220.101.25881.25461.258820.003752.14
14452006.06.19 03:27buy7230.101.25791.25571.2599
14462006.06.19 07:03t/p7230.101.25991.25571.259920.003772.14
14472006.06.19 14:01buy7240.101.25631.25411.2583
14482006.06.19 17:02t/p7240.101.25831.25411.258320.003792.14
14492006.06.20 01:47buy7250.101.25561.25341.2576
14502006.06.20 03:45t/p7250.101.25761.25341.257620.003812.14
14512006.06.20 06:31sell7260.101.25871.26091.2567
14522006.06.20 09:51t/p7260.101.25671.26091.256720.003832.14
14532006.06.20 10:54buy7270.101.25581.25361.2578
14542006.06.20 15:26t/p7270.101.25781.25361.257820.003852.14
14552006.06.20 15:27sell7280.101.25821.26041.2562
14562006.06.20 16:46t/p7280.101.25621.26041.256220.003872.14
14572006.06.20 18:07sell7290.101.26031.26251.2583
14582006.06.20 20:21t/p7290.101.25831.26251.258320.003892.14
14592006.06.21 00:32sell7300.101.26041.26261.2584
14602006.06.21 03:06s/l7300.101.26261.26261.2584-22.003870.14
14612006.06.21 03:06sell7310.101.26261.26481.2606
14622006.06.21 14:05s/l7310.101.26481.26481.2606-22.003848.14
14632006.06.21 14:05sell7320.101.26481.26701.2628
14642006.06.21 17:00s/l7320.101.26701.26701.2628-22.003826.14
14652006.06.21 17:00sell7330.101.26681.26901.2648
14662006.06.22 08:46t/p7330.101.26481.26901.264822.163848.30
14672006.06.22 09:48buy7340.101.26331.26111.2653
14682006.06.22 11:23s/l7340.101.26111.26111.2653-22.003826.30
14692006.06.22 11:23buy7350.101.26111.25891.2631
14702006.06.22 11:53s/l7350.101.25891.25891.2631-22.003804.30
14712006.06.22 11:53buy7360.101.25871.25651.2607
14722006.06.22 14:21s/l7360.101.25651.25651.2607-22.003782.30
14732006.06.22 14:21buy7370.101.25641.25421.2584
14742006.06.22 16:32t/p7370.101.25841.25421.258420.003802.30
14752006.06.22 23:07buy7380.101.25671.25451.2587
14762006.06.23 07:32t/p7380.101.25871.25451.258719.143821.43
14772006.06.23 11:08buy7390.101.25461.25241.2566
14782006.06.23 11:50t/p7390.101.25661.25241.256620.003841.43
14792006.06.23 11:51buy7400.101.25441.25221.2564
14802006.06.23 12:48s/l7400.101.25221.25221.2564-22.003819.43
14812006.06.23 12:48buy7410.101.25221.25001.2542
14822006.06.23 12:53s/l7410.101.25001.25001.2542-22.003797.43
14832006.06.23 12:53buy7420.101.25021.24801.2522
14842006.06.23 13:22s/l7420.101.24801.24801.2522-22.003775.43
14852006.06.23 13:22buy7430.101.24821.24601.2502
14862006.06.23 13:31t/p7430.101.25021.24601.250220.003795.43
14872006.06.23 13:31buy7440.101.25041.24821.2524
14882006.06.23 13:50s/l7440.101.24821.24821.2524-22.003773.43
14892006.06.23 13:50buy7450.101.24841.24621.2504
14902006.06.23 14:01t/p7450.101.25041.24621.250420.003793.43
14912006.06.23 21:09buy7460.101.25041.24821.2524
14922006.06.23 22:17t/p7460.101.25241.24821.252420.003813.43
14932006.06.23 22:26buy7470.101.25031.24811.2523
14942006.06.26 01:13t/p7470.101.25231.24811.252319.143832.57
14952006.06.26 07:08buy7480.101.25121.24901.2532
14962006.06.26 08:01t/p7480.101.25321.24901.253220.003852.57
14972006.06.26 08:06sell7490.101.25411.25631.2521
14982006.06.26 08:19s/l7490.101.25631.25631.2521-22.003830.57
14992006.06.26 08:19sell7500.101.25641.25861.2544
15002006.06.26 08:44s/l7500.101.25861.25861.2544-22.003808.57
15012006.06.26 08:44sell7510.101.25841.26061.2564
15022006.06.26 09:52t/p7510.101.25641.26061.256420.003828.57
15032006.06.26 09:53sell7520.101.25681.25901.2548
15042006.06.26 10:53t/p7520.101.25481.25901.254820.003848.57
15052006.06.26 16:05buy7530.101.25471.25251.2567
15062006.06.26 17:14t/p7530.101.25671.25251.256720.003868.57
15072006.06.26 18:22sell7540.101.25881.26101.2568
15082006.06.27 00:57s/l7540.101.26101.26101.2568-21.283847.29
15092006.06.27 00:57sell7550.101.26121.26341.2592
15102006.06.27 07:15t/p7550.101.25921.26341.259220.003867.29
15112006.06.27 07:15buy7560.101.25921.25701.2612
15122006.06.27 09:01t/p7560.101.26121.25701.261220.003887.29
15132006.06.27 09:19buy7570.101.25781.25561.2598
15142006.06.27 09:31t/p7570.101.25981.25561.259820.003907.29
15152006.06.27 10:04buy7580.101.25871.25651.2607
15162006.06.27 11:14s/l7580.101.25651.25651.2607-22.003885.29
15172006.06.27 11:14buy7590.101.25671.25451.2587
15182006.06.27 13:26t/p7590.101.25871.25451.258720.003905.29
15192006.06.27 22:03buy7600.101.25771.25551.2597
15202006.06.28 08:10s/l7600.101.25551.25551.2597-22.863882.42
15212006.06.28 08:10buy7610.101.25571.25351.2577
15222006.06.28 15:25s/l7610.101.25351.25351.2577-22.003860.42
15232006.06.29 02:10buy7620.101.25411.25191.2561
15242006.06.29 12:20s/l7620.101.25191.25191.2561-22.003838.42
15252006.06.29 12:20buy7630.101.25211.24991.2541
15262006.06.29 13:36t/p7630.101.25411.24991.254120.003858.42
15272006.06.29 19:28sell7640.101.26251.26471.2605
15282006.06.29 19:36s/l7640.101.26471.26471.2605-22.003836.42
15292006.06.29 19:36sell7650.101.26451.26671.2625
15302006.06.29 19:50s/l7650.101.26671.26671.2625-22.003814.42
15312006.06.29 19:50sell7660.101.26651.26871.2645
15322006.06.29 20:11t/p7660.101.26451.26871.264520.003834.42
15332006.06.30 02:09sell7670.101.26831.27051.2663
15342006.06.30 02:35s/l7670.101.27051.27051.2663-22.003812.42
15352006.06.30 02:35sell7680.101.27061.27281.2686
15362006.06.30 06:38s/l7680.101.27281.27281.2686-22.003790.42
15372006.06.30 06:38sell7690.101.27271.27491.2707
15382006.06.30 07:18t/p7690.101.27071.27491.270720.003810.42
15392006.06.30 13:43sell7700.101.27701.27921.2750
15402006.06.30 13:59t/p7700.101.27501.27921.275020.003830.42
15412006.06.30 14:08sell7710.101.27591.27811.2739
15422006.06.30 15:39s/l7710.101.27811.27811.2739-22.003808.42
15432006.06.30 15:39sell7720.101.27791.28011.2759
15442006.06.30 22:49s/l7720.101.28011.28011.2759-22.003786.42
15452006.06.30 22:49sell7730.101.27991.28211.2779
15462006.07.03 01:22t/p7730.101.27791.28211.277920.723807.14
15472006.07.03 10:54buy7740.101.27621.27401.2782
15482006.07.03 11:29t/p7740.101.27821.27401.278220.003827.14
15492006.07.04 07:28sell7750.101.28221.28441.2802
15502006.07.04 11:48t/p7750.101.28021.28441.280220.003847.14
15512006.07.04 22:43buy7760.101.27891.27671.2809
15522006.07.05 05:53t/p7760.101.28091.27671.280919.143866.28
15532006.07.05 05:53sell7770.101.28091.28311.2789
15542006.07.05 06:35s/l7770.101.28311.28311.2789-22.003844.28
15552006.07.05 06:35sell7780.101.28291.28511.2809
15562006.07.05 07:22t/p7780.101.28091.28511.280920.003864.28
15572006.07.06 05:13sell7790.101.27401.27621.2720
15582006.07.06 13:34s/l7790.101.27621.27621.2720-22.003842.28
15592006.07.06 13:34sell7800.101.27601.27821.2740
15602006.07.06 13:35s/l7800.101.27821.27821.2740-22.003820.28
15612006.07.06 13:35sell7810.101.27801.28021.2760
15622006.07.06 14:00t/p7810.101.27601.28021.276020.003840.28
15632006.07.06 19:01sell7820.101.27731.27951.2753
15642006.07.07 10:40s/l7820.101.27951.27951.2753-21.283819.00
15652006.07.07 13:30sell7830.101.27981.28201.2778
15662006.07.07 13:30s/l7830.101.28201.28201.2778-22.003797.00
15672006.07.07 13:30sell7840.101.28191.28411.2799
15682006.07.07 13:31s/l7840.101.28411.28411.2799-22.003775.00
15692006.07.07 13:31sell7850.101.28391.28611.2819
15702006.07.07 13:31s/l7850.101.28611.28611.2819-22.003753.00
15712006.07.07 13:31sell7860.101.28591.28811.2839
15722006.07.07 13:32t/p7860.101.28391.28811.283920.003773.00
15732006.07.07 13:32sell7870.101.28341.28561.2814
15742006.07.07 13:36s/l7870.101.28561.28561.2814-22.003751.00
15752006.07.07 13:36sell7880.101.28551.28771.2835
15762006.07.07 13:49t/p7880.101.28351.28771.283520.003771.00
15772006.07.07 13:49sell7890.101.28321.28541.2812
15782006.07.07 13:59t/p7890.101.28121.28541.281220.003791.00
15792006.07.07 13:59sell7900.101.28081.28301.2788
15802006.07.07 14:16s/l7900.101.28301.28301.2788-22.003769.00
15812006.07.07 14:16sell7910.101.28281.28501.2808
15822006.07.07 21:23t/p7910.101.28081.28501.280820.003789.00
15832006.07.07 22:30buy7920.101.28011.27791.2821
15842006.07.10 10:30s/l7920.101.27791.27791.2821-22.863766.13
15852006.07.10 12:04buy7930.101.27651.27431.2785
15862006.07.10 13:29s/l7930.101.27431.27431.2785-22.003744.13
15872006.07.10 13:29buy7940.101.27431.27211.2763
15882006.07.10 14:39s/l7940.101.27211.27211.2763-22.003722.13
15892006.07.10 14:39buy7950.101.27231.27011.2743
15902006.07.10 16:07t/p7950.101.27431.27011.274320.003742.13
15912006.07.11 06:05buy7960.101.27361.27141.2756
15922006.07.11 07:55s/l7960.101.27141.27141.2756-22.003720.13
15932006.07.11 07:55buy7970.101.27161.26941.2736
15942006.07.11 08:38t/p7970.101.27361.26941.273620.003740.13
15952006.07.11 16:18sell7980.101.27611.27831.2741
15962006.07.11 21:39s/l7980.101.27831.27831.2741-22.003718.13
15972006.07.11 21:39sell7990.101.27811.28031.2761
15982006.07.11 23:19t/p7990.101.27611.28031.276120.003738.13
15992006.07.12 07:11sell8000.101.27711.27931.2751
16002006.07.12 09:15t/p8000.101.27511.27931.275120.003758.13
16012006.07.12 09:42buy8010.101.27371.27151.2757
16022006.07.12 12:28s/l8010.101.27151.27151.2757-22.003736.13
16032006.07.12 12:28buy8020.101.27151.26931.2735
16042006.07.12 13:22t/p8020.101.27351.26931.273520.003756.13
16052006.07.12 13:31buy8030.101.27231.27011.2743
16062006.07.12 13:32s/l8030.101.27011.27011.2743-22.003734.13
16072006.07.12 13:32buy8040.101.27011.26791.2721
16082006.07.12 14:04t/p8040.101.27211.26791.272120.003754.13
16092006.07.12 14:05buy8050.101.27151.26931.2735
16102006.07.12 14:51s/l8050.101.26931.26931.2735-22.003732.13
16112006.07.12 14:51buy8060.101.26951.26731.2715
16122006.07.13 00:00t/p8060.101.27151.26731.271517.413749.54
16132006.07.13 11:40buy8070.101.26921.26701.2712
16142006.07.13 13:45t/p8070.101.27121.26701.271220.003769.54
16152006.07.13 15:12sell8080.101.27241.27461.2704
16162006.07.13 15:32t/p8080.101.27041.27461.270420.003789.54
16172006.07.14 01:52buy8090.101.26831.26611.2703
16182006.07.14 07:23s/l8090.101.26611.26611.2703-22.003767.54
16192006.07.14 14:02buy8100.101.26521.26301.2672
16202006.07.14 14:56s/l8100.101.26301.26301.2672-22.003745.54
16212006.07.14 14:56buy8110.101.26321.26101.2652
16222006.07.14 18:39t/p8110.101.26521.26101.265220.003765.54
16232006.07.14 20:02sell8120.101.26551.26771.2635
16242006.07.16 23:00t/p8120.101.26351.26771.263520.003785.54
16252006.07.17 00:26buy8130.101.26321.26101.2652
16262006.07.17 09:03s/l8130.101.26101.26101.2652-22.003763.54
16272006.07.17 09:03buy8140.101.26121.25901.2632
16282006.07.17 09:13s/l8140.101.25901.25901.2632-22.003741.54
16292006.07.17 09:13buy8150.101.25921.25701.2612
16302006.07.17 09:38s/l8150.101.25701.25701.2612-22.003719.54
16312006.07.17 09:38buy8160.101.25711.25491.2591
16322006.07.17 10:26s/l8160.101.25491.25491.2591-22.003697.54
16332006.07.17 10:26buy8170.101.25491.25271.2569
16342006.07.17 10:40s/l8170.101.25271.25271.2569-22.003675.54
16352006.07.17 10:40buy8180.101.25291.25071.2549
16362006.07.17 11:17t/p8180.101.25491.25071.254920.003695.54
16372006.07.17 11:30buy8190.101.25391.25171.2559
16382006.07.17 13:39s/l8190.101.25171.25171.2559-22.003673.54
16392006.07.17 13:39buy8200.101.25191.24971.2539
16402006.07.17 14:36t/p8200.101.25391.24971.253920.003693.54
16412006.07.17 14:48buy8210.101.25291.25071.2549
16422006.07.18 08:15t/p8210.101.25491.25071.254919.143712.68
16432006.07.18 08:15sell8220.101.25491.25711.2529
16442006.07.18 09:56t/p8220.101.25291.25711.252920.003732.68
16452006.07.18 10:05buy8230.101.25011.24791.2521
16462006.07.18 10:45t/p8230.101.25211.24791.252120.003752.68
16472006.07.19 02:00buy8240.101.24851.24631.2505
16482006.07.19 04:21t/p8240.101.25051.24631.250520.003772.68
16492006.07.19 09:05buy8250.101.24831.24611.2503
16502006.07.19 09:23t/p8250.101.25031.24611.250320.003792.68
16512006.07.19 13:16buy8260.101.24781.24561.2498
16522006.07.19 15:01t/p8260.101.24981.24561.249820.003812.68
16532006.07.19 18:29sell8270.101.26051.26271.2585
16542006.07.20 11:29s/l8270.101.26271.26271.2585-19.843792.84
16552006.07.20 12:03sell8280.101.26381.26601.2618
16562006.07.21 08:16s/l8280.101.26601.26601.2618-21.283771.55
16572006.07.21 09:07sell8290.101.26681.26901.2648
16582006.07.21 13:11s/l8290.101.26901.26901.2648-22.003749.55
16592006.07.21 14:17sell8300.101.26911.27131.2671
16602006.07.21 14:40t/p8300.101.26711.27131.267120.003769.55
16612006.07.21 21:00sell8310.101.26991.27211.2679
16622006.07.24 01:02t/p8310.101.26791.27211.267920.723790.27
16632006.07.24 01:50buy8320.101.26621.26401.2682
16642006.07.24 02:29s/l8320.101.26401.26401.2682-22.003768.27
16652006.07.24 02:29buy8330.101.26421.26201.2662
16662006.07.24 03:21t/p8330.101.26621.26201.266220.003788.27
16672006.07.24 06:48buy8340.101.26301.26081.2650
16682006.07.24 07:00t/p8340.101.26501.26081.265020.003808.27
16692006.07.24 07:04buy8350.101.26351.26131.2655
16702006.07.24 09:47s/l8350.101.26131.26131.2655-22.003786.27
16712006.07.24 09:47buy8360.101.26151.25931.2635
16722006.07.24 10:29t/p8360.101.26351.25931.263520.003806.27
16732006.07.24 22:00sell8370.101.26381.26601.2618
16742006.07.25 01:13t/p8370.101.26181.26601.261820.723826.99
16752006.07.25 06:19sell8380.101.26471.26691.2627
16762006.07.25 07:25s/l8380.101.26691.26691.2627-22.003804.99
16772006.07.25 07:25sell8390.101.26671.26891.2647
16782006.07.25 08:34t/p8390.101.26471.26891.264720.003824.99
16792006.07.25 14:53sell8400.101.26621.26841.2642
16802006.07.25 15:07t/p8400.101.26421.26841.264220.003844.99
16812006.07.25 17:03buy8410.101.25701.25481.2590
16822006.07.26 00:45t/p8410.101.25901.25481.259019.143864.13
16832006.07.26 00:45sell8420.101.25911.26131.2571
16842006.07.26 02:10t/p8420.101.25711.26131.257120.003884.13
16852006.07.26 02:10buy8430.101.25701.25481.2590
16862006.07.26 06:05t/p8430.101.25901.25481.259020.003904.13
16872006.07.26 07:00buy8440.101.25711.25491.2591
16882006.07.26 08:12t/p8440.101.25911.25491.259120.003924.13
16892006.07.26 15:10sell8450.101.26111.26331.2591
16902006.07.26 17:01s/l8450.101.26331.26331.2591-22.003902.13
16912006.07.26 17:01sell8460.101.26321.26541.2612
16922006.07.26 17:34s/l8460.101.26541.26541.2612-22.003880.13
16932006.07.26 17:34sell8470.101.26521.26741.2632
16942006.07.26 19:02s/l8470.101.26741.26741.2632-22.003858.13
16952006.07.26 19:02sell8480.101.26731.26951.2653
16962006.07.26 19:23s/l8480.101.26951.26951.2653-22.003836.13
16972006.07.26 19:23sell8490.101.26951.27171.2675
16982006.07.26 21:22s/l8490.101.27171.27171.2675-22.003814.13
16992006.07.26 21:22sell8500.101.27161.27381.2696
17002006.07.27 06:42s/l8500.101.27381.27381.2696-19.843794.29
17012006.07.27 06:42sell8510.101.27371.27591.2717
17022006.07.27 13:31t/p8510.101.27171.27591.271720.003814.29
17032006.07.27 18:06buy8520.101.27141.26921.2734
17042006.07.27 19:18s/l8520.101.26921.26921.2734-22.003792.29
17052006.07.27 19:18buy8530.101.26941.26721.2714
17062006.07.28 12:00s/l8530.101.26721.26721.2714-22.863769.42
17072006.07.28 15:57sell8540.101.27681.27901.2748
17082006.07.28 16:41t/p8540.101.27481.27901.274820.003789.42
17092006.07.28 22:29sell8550.101.27731.27951.2753
17102006.07.31 02:17t/p8550.101.27531.27951.275320.723810.14
17112006.07.31 13:11sell8560.101.27761.27981.2756
17122006.07.31 15:19t/p8560.101.27561.27981.275620.003830.14
17132006.07.31 18:33sell8570.101.27781.28001.2758
17142006.08.01 01:36t/p8570.101.27581.28001.275820.723850.86
17152006.08.01 02:41buy8580.101.27521.27301.2772
17162006.08.01 06:03s/l8580.101.27301.27301.2772-22.003828.86
17172006.08.01 07:24buy8590.101.27291.27071.2749
17182006.08.01 09:37t/p8590.101.27491.27071.274920.003848.86
17192006.08.01 11:02sell8600.101.27481.27701.2728
17202006.08.01 11:55s/l8600.101.27701.27701.2728-22.003826.86
17212006.08.01 11:55sell8610.101.27681.27901.2748
17222006.08.01 13:38t/p8610.101.27481.27901.274820.003846.86
17232006.08.02 04:15sell8620.101.28381.28601.2818
17242006.08.02 07:28t/p8620.101.28181.28601.281820.003866.86
17252006.08.02 07:31buy8630.101.28161.27941.2836
17262006.08.02 10:22s/l8630.101.27941.27941.2836-22.003844.86
17272006.08.02 10:22buy8640.101.27941.27721.2814
17282006.08.02 14:21t/p8640.101.28141.27721.281420.003864.86
17292006.08.02 15:36sell8650.101.28161.28381.2796
17302006.08.02 16:07t/p8650.101.27961.28381.279620.003884.86
17312006.08.02 17:25buy8660.101.27831.27611.2803
17322006.08.02 18:05t/p8660.101.28031.27611.280320.003904.86
17332006.08.03 01:18buy8670.101.27841.27621.2804
17342006.08.03 01:38s/l8670.101.27621.27621.2804-22.003882.86
17352006.08.03 01:38buy8680.101.27641.27421.2784
17362006.08.03 02:16s/l8680.101.27421.27421.2784-22.003860.86
17372006.08.03 02:16buy8690.101.27431.27211.2763
17382006.08.03 03:23t/p8690.101.27631.27211.276320.003880.86
17392006.08.03 04:19buy8700.101.27501.27281.2770
17402006.08.03 08:00t/p8700.101.27701.27281.277020.003900.86
17412006.08.03 08:00sell8710.101.27701.27921.2750
17422006.08.03 13:03s/l8710.101.27921.27921.2750-22.003878.86
17432006.08.03 13:31sell8720.101.27941.28161.2774
17442006.08.03 13:36s/l8720.101.28161.28161.2774-22.003856.86
17452006.08.03 13:36sell8730.101.28141.28361.2794
17462006.08.03 13:42s/l8730.101.28361.28361.2794-22.003834.86
17472006.08.03 13:42sell8740.101.28351.28571.2815
17482006.08.03 14:12t/p8740.101.28151.28571.281520.003854.86
17492006.08.03 14:14sell8750.101.28181.28401.2798
17502006.08.03 15:56t/p8750.101.27981.28401.279820.003874.86
17512006.08.03 23:40buy8760.101.27951.27731.2815
17522006.08.04 03:03t/p8760.101.28151.27731.281519.143894.00
17532006.08.04 03:03sell8770.101.28151.28371.2795
17542006.08.04 03:47t/p8770.101.27951.28371.279520.003914.00
17552006.08.04 10:22buy8780.101.27811.27591.2801
17562006.08.04 12:53t/p8780.101.28011.27591.280120.003934.00
17572006.08.04 13:27sell8790.101.28041.28261.2784
17582006.08.04 13:31s/l8790.101.28261.28261.2784-22.003912.00
17592006.08.04 13:31sell8800.101.28301.28521.2810
17602006.08.04 13:31s/l8800.101.28521.28521.2810-22.003890.00
17612006.08.04 13:31sell8810.101.28501.28721.2830
17622006.08.04 13:32s/l8810.101.28721.28721.2830-22.003868.00
17632006.08.04 13:32sell8820.101.28711.28931.2851
17642006.08.04 14:52s/l8820.101.28931.28931.2851-22.003846.00
17652006.08.04 14:52sell8830.101.28931.29151.2873
17662006.08.04 21:58t/p8830.101.28731.29151.287320.003866.00
17672006.08.04 21:58buy8840.101.28731.28511.2893
17682006.08.07 00:46t/p8840.101.28931.28511.289319.143885.13
17692006.08.07 00:46sell8850.101.28931.29151.2873
17702006.08.07 07:57t/p8850.101.28731.29151.287320.003905.13
17712006.08.07 07:57buy8860.101.28731.28511.2893
17722006.08.07 10:46s/l8860.101.28511.28511.2893-22.003883.13
17732006.08.07 22:59buy8870.101.28201.27981.2840
17742006.08.08 08:03t/p8870.101.28401.27981.284019.143902.27
17752006.08.08 08:03sell8880.101.28401.28621.2820
17762006.08.08 12:15s/l8880.101.28621.28621.2820-22.003880.27
17772006.08.08 12:15sell8890.101.28601.28821.2840
17782006.08.08 12:26t/p8890.101.28401.28821.284020.003900.27
17792006.08.08 12:28sell8900.101.28451.28671.2825
17802006.08.08 19:15s/l8900.101.28671.28671.2825-22.003878.27
17812006.08.08 19:15sell8910.101.28691.28911.2849
17822006.08.08 19:18s/l8910.101.28911.28911.2849-22.003856.27
17832006.08.08 19:18sell8920.101.28901.29121.2870
17842006.08.08 19:19t/p8920.101.28701.29121.287020.003876.27
17852006.08.08 19:19sell8930.101.28671.28891.2847
17862006.08.08 19:22s/l8930.101.28891.28891.2847-22.003854.27
17872006.08.08 19:22sell8940.101.28881.29101.2868
17882006.08.08 19:23t/p8940.101.28681.29101.286820.003874.27
17892006.08.08 19:23sell8950.101.28651.28871.2845
17902006.08.08 19:24t/p8950.101.28451.28871.284520.003894.27
17912006.08.08 19:24buy8960.101.28371.28151.2857
17922006.08.08 19:24s/l8960.101.28151.28151.2857-22.003872.27
17932006.08.08 19:24buy8970.101.28161.27941.2836
17942006.08.08 19:25t/p8970.101.28361.27941.283620.003892.27
17952006.08.08 19:25buy8980.101.28331.28111.2853
17962006.08.08 19:34t/p8980.101.28531.28111.285320.003912.27
17972006.08.08 19:34sell8990.101.28601.28821.2840
17982006.08.08 20:20t/p8990.101.28401.28821.284020.003932.27
17992006.08.08 23:27buy9000.101.28131.27911.2833
18002006.08.08 23:49s/l9000.101.27911.27911.2833-22.003910.27
18012006.08.08 23:49buy9010.101.27931.27711.2813
18022006.08.08 23:50s/l9010.101.27711.27711.2813-22.003888.27
18032006.08.08 23:50buy9020.101.27691.27471.2789
18042006.08.09 00:34t/p9020.101.27891.27471.278919.143907.41
18052006.08.09 06:09sell9030.101.28051.28271.2785
18062006.08.09 07:15s/l9030.101.28271.28271.2785-22.003885.41
18072006.08.09 07:15sell9040.101.28261.28481.2806
18082006.08.09 08:03s/l9040.101.28481.28481.2806-22.003863.41
18092006.08.09 08:03sell9050.101.28461.28681.2826
18102006.08.09 09:08s/l9050.101.28681.28681.2826-22.003841.41
18112006.08.09 09:08sell9060.101.28661.28881.2846
18122006.08.09 11:34s/l9060.101.28881.28881.2846-22.003819.41
18132006.08.09 11:34sell9070.101.28871.29091.2867
18142006.08.09 19:29t/p9070.101.28671.29091.286720.003839.41
18152006.08.09 19:30buy9080.101.28641.28421.2884
18162006.08.10 02:32t/p9080.101.28841.28421.288417.413856.81
18172006.08.10 08:01sell9090.101.29021.29241.2882
18182006.08.10 08:26t/p9090.101.28821.29241.288220.003876.81
18192006.08.10 14:39buy9100.101.28221.28001.2842
18202006.08.10 15:17s/l9100.101.28001.28001.2842-22.003854.81
18212006.08.10 15:17buy9110.101.27971.27751.2817
18222006.08.10 15:35s/l9110.101.27751.27751.2817-22.003832.81
18232006.08.10 15:35buy9120.101.27771.27551.2797
18242006.08.10 16:18s/l9120.101.27551.27551.2797-22.003810.81
18252006.08.10 16:18buy9130.101.27571.27351.2777
18262006.08.10 16:28t/p9130.101.27771.27351.277720.003830.81
18272006.08.10 16:29buy9140.101.27751.27531.2795
18282006.08.10 19:50t/p9140.101.27951.27531.279520.003850.81
18292006.08.11 01:10buy9150.101.27871.27651.2807
18302006.08.11 03:03s/l9150.101.27651.27651.2807-22.003828.81
18312006.08.11 03:03buy9160.101.27671.27451.2787
18322006.08.11 03:57t/p9160.101.27871.27451.278720.003848.81
18332006.08.11 03:57buy9170.101.27731.27511.2793
18342006.08.11 07:26s/l9170.101.27511.27511.2793-22.003826.81
18352006.08.11 07:27buy9180.101.27501.27281.2770
18362006.08.11 07:39t/p9180.101.27701.27281.277020.003846.81
18372006.08.11 09:10sell9190.101.27911.28131.2771
18382006.08.11 12:10t/p9190.101.27711.28131.277120.003866.81
18392006.08.11 12:44buy9200.101.27641.27421.2784
18402006.08.11 13:29t/p9200.101.27841.27421.278420.003886.81
18412006.08.11 13:31buy9210.101.27691.27471.2789
18422006.08.11 13:31s/l9210.101.27471.27471.2789-22.003864.81
18432006.08.11 13:31buy9220.101.27461.27241.2766
18442006.08.11 13:32s/l9220.101.27241.27241.2766-22.003842.81
18452006.08.11 13:32buy9230.101.27251.27031.2745
18462006.08.11 14:37t/p9230.101.27451.27031.274520.003862.81
18472006.08.13 23:00buy9240.101.27141.26921.2734
18482006.08.13 23:59t/p9240.101.27341.26921.273420.003882.81
18492006.08.14 03:03sell9250.101.27531.27751.2733
18502006.08.14 08:27t/p9250.101.27331.27751.273320.003902.81
18512006.08.14 11:52buy9260.101.27261.27041.2746
18522006.08.14 14:33t/p9260.101.27461.27041.274620.003922.81
18532006.08.14 20:00buy9270.101.27161.26941.2736
18542006.08.15 01:26t/p9270.101.27361.26941.273619.143941.95
18552006.08.15 05:09sell9280.101.27431.27651.2723
18562006.08.15 07:27t/p9280.101.27231.27651.272320.003961.95
18572006.08.15 13:31sell9290.101.27511.27731.2731
18582006.08.15 13:32s/l9290.101.27731.27731.2731-22.003939.95
18592006.08.15 13:32sell9300.101.27711.27931.2751
18602006.08.15 14:07s/l9300.101.27931.27931.2751-22.003917.95
18612006.08.15 14:07sell9310.101.27911.28131.2771
18622006.08.16 12:08t/p9310.101.27711.28131.277120.723938.67
18632006.08.16 12:08buy9320.101.27711.27491.2791
18642006.08.16 12:46t/p9320.101.27911.27491.279120.003958.67
18652006.08.16 13:31sell9330.101.28221.28441.2802
18662006.08.16 13:32s/l9330.101.28441.28441.2802-22.003936.67
18672006.08.16 13:32sell9340.101.28421.28641.2822
18682006.08.16 14:18s/l9340.101.28641.28641.2822-22.003914.67
18692006.08.16 14:18sell9350.101.28621.28841.2842
18702006.08.16 18:48t/p9350.101.28421.28841.284220.003934.67
18712006.08.16 21:21buy9360.101.28361.28141.2856
18722006.08.17 01:16t/p9360.101.28561.28141.285617.413952.07
18732006.08.17 01:36sell9370.101.28581.28801.2838
18742006.08.17 08:35s/l9370.101.28801.28801.2838-22.003930.07
18752006.08.17 09:35sell9380.101.28751.28971.2855
18762006.08.17 10:24t/p9380.101.28551.28971.285520.003950.07
18772006.08.17 10:57sell9390.101.28731.28951.2853
18782006.08.17 17:27t/p9390.101.28531.28951.285320.003970.07
18792006.08.17 18:08buy9400.101.28351.28131.2855
18802006.08.17 19:14s/l9400.101.28131.28131.2855-22.003948.07
18812006.08.17 19:14buy9410.101.28151.27931.2835
18822006.08.17 20:13t/p9410.101.28351.27931.283520.003968.07
18832006.08.18 01:13sell9420.101.28371.28591.2817
18842006.08.18 12:16t/p9420.101.28171.28591.281720.003988.07
18852006.08.18 12:16buy9430.101.28171.27951.2837
18862006.08.18 12:50s/l9430.101.27951.27951.2837-22.003966.07
18872006.08.18 12:50buy9440.101.27961.27741.2816
18882006.08.18 14:03t/p9440.101.28161.27741.281620.003986.07
18892006.08.21 02:03sell9450.101.28531.28751.2833
18902006.08.21 02:23s/l9450.101.28751.28751.2833-22.003964.07
18912006.08.21 02:23sell9460.101.28731.28951.2853
18922006.08.21 08:03s/l9460.101.28951.28951.2853-22.003942.07
18932006.08.21 08:23sell9470.101.28981.29201.2878
18942006.08.21 13:10s/l9470.101.29201.29201.2878-22.003920.07
18952006.08.21 13:10sell9480.101.29201.29421.2900
18962006.08.21 13:42t/p9480.101.29001.29421.290020.003940.07
18972006.08.21 14:07sell9490.101.29111.29331.2891
18982006.08.21 15:00s/l9490.101.29331.29331.2891-22.003918.07
18992006.08.21 15:00sell9500.101.29311.29531.2911
19002006.08.21 16:19t/p9500.101.29111.29531.291120.003938.07
19012006.08.21 16:39sell9510.101.29221.29441.2902
19022006.08.21 18:09t/p9510.101.29021.29441.290220.003958.07
19032006.08.21 19:01buy9520.101.28941.28721.2914
19042006.08.21 23:09s/l9520.101.28721.28721.2914-22.003936.07
19052006.08.21 23:09buy9530.101.28741.28521.2894
19062006.08.22 03:27s/l9530.101.28521.28521.2894-22.863913.21
19072006.08.22 03:27buy9540.101.28541.28321.2874
19082006.08.22 03:43t/p9540.101.28741.28321.287420.003933.21
19092006.08.22 03:44buy9550.101.28611.28391.2881
19102006.08.22 07:37t/p9550.101.28811.28391.288120.003953.21
19112006.08.22 10:01buy9560.101.28571.28351.2877
19122006.08.22 11:09s/l9560.101.28351.28351.2877-22.003931.21
19132006.08.22 11:09buy9570.101.28371.28151.2857
19142006.08.22 12:56s/l9570.101.28151.28151.2857-22.003909.21
19152006.08.22 12:56buy9580.101.28171.27951.2837
19162006.08.22 15:25s/l9580.101.27951.27951.2837-22.003887.21
19172006.08.22 15:25buy9590.101.27961.27741.2816
19182006.08.22 15:41t/p9590.101.28161.27741.281620.003907.21
19192006.08.22 15:46buy9600.101.28041.27821.2824
19202006.08.22 19:14s/l9600.101.27821.27821.2824-22.003885.21
19212006.08.22 19:14buy9610.101.27841.27621.2804
19222006.08.22 20:02t/p9610.101.28041.27621.280420.003905.21
19232006.08.22 23:41sell9620.101.28161.28381.2796
19242006.08.23 01:35t/p9620.101.27961.28381.279620.723925.93
19252006.08.23 03:11buy9630.101.27861.27641.2806
19262006.08.23 07:56t/p9630.101.28061.27641.280620.003945.93
19272006.08.23 07:58sell9640.101.28131.28351.2793
19282006.08.23 08:34s/l9640.101.28351.28351.2793-22.003923.93
19292006.08.23 08:34sell9650.101.28331.28551.2813
19302006.08.23 10:15t/p9650.101.28131.28551.281320.003943.93
19312006.08.23 14:01sell9660.101.28281.28501.2808
19322006.08.23 15:01s/l9660.101.28501.28501.2808-22.003921.93
19332006.08.23 15:01sell9670.101.28481.28701.2828
19342006.08.23 15:17t/p9670.101.28281.28701.282820.003941.93
19352006.08.23 15:17sell9680.101.28331.28551.2813
19362006.08.23 15:20t/p9680.101.28131.28551.281320.003961.93
19372006.08.23 18:00buy9690.101.27821.27601.2802
19382006.08.23 19:49t/p9690.101.28021.27601.280220.003981.93
19392006.08.24 02:03buy9700.101.27721.27501.2792
19402006.08.24 09:01s/l9700.101.27501.27501.2792-22.003959.93
19412006.08.24 15:57buy9710.101.27891.27671.2809
19422006.08.24 16:55s/l9710.101.27671.27671.2809-22.003937.93
19432006.08.24 16:55buy9720.101.27661.27441.2786
19442006.08.25 15:08s/l9720.101.27441.27441.2786-22.863915.06
19452006.08.25 15:08buy9730.101.27441.27221.2764
19462006.08.25 16:08t/p9730.101.27641.27221.276420.003935.06
19472006.08.25 22:15buy9740.101.27471.27251.2767
19482006.08.28 01:05t/p9740.101.27671.27251.276719.143954.20
19492006.08.28 01:05sell9750.101.27671.27891.2747
19502006.08.28 04:28s/l9750.101.27891.27891.2747-22.003932.20
19512006.08.28 04:28sell9760.101.27871.28091.2767
19522006.08.28 06:05s/l9760.101.28091.28091.2767-22.003910.20
19532006.08.28 06:05sell9770.101.28081.28301.2788
19542006.08.28 16:08t/p9770.101.27881.28301.278820.003930.20
19552006.08.28 21:53buy9780.101.27791.27571.2799
19562006.08.29 00:33t/p9780.101.27991.27571.279919.143949.33
19572006.08.29 01:39sell9790.101.28071.28291.2787
19582006.08.29 05:13s/l9790.101.28291.28291.2787-22.003927.33
19592006.08.29 05:13sell9800.101.28271.28491.2807
19602006.08.29 10:56t/p9800.101.28071.28491.280720.003947.33
19612006.08.29 12:06buy9810.101.28061.27841.2826
19622006.08.29 15:08s/l9810.101.27841.27841.2826-22.003925.33
19632006.08.29 15:08buy9820.101.27851.27631.2805
19642006.08.29 15:23s/l9820.101.27631.27631.2805-22.003903.33
19652006.08.29 15:23buy9830.101.27651.27431.2785
19662006.08.29 19:02t/p9830.101.27851.27431.278520.003923.33
19672006.08.29 19:27sell9840.101.28141.28361.2794
19682006.08.29 19:38s/l9840.101.28361.28361.2794-22.003901.33
19692006.08.29 19:38sell9850.101.28351.28571.2815
19702006.08.30 02:35s/l9850.101.28571.28571.2815-21.283880.05
19712006.08.30 02:35sell9860.101.28551.28771.2835
19722006.08.30 02:38t/p9860.101.28351.28771.283520.003900.05
19732006.08.30 06:10sell9870.101.28461.28681.2826
19742006.08.30 08:17t/p9870.101.28261.28681.282620.003920.05
19752006.08.30 12:00buy9880.101.28181.27961.2838
19762006.08.30 14:11t/p9880.101.28381.27961.283820.003940.05
19772006.08.30 14:16sell9890.101.28451.28671.2825
19782006.08.30 15:37t/p9890.101.28251.28671.282520.003960.05
19792006.08.30 21:15sell9900.101.28411.28631.2821
19802006.08.31 05:33t/p9900.101.28211.28631.282122.163982.21
19812006.08.31 06:00buy9910.101.28211.27991.2841
19822006.08.31 07:27t/p9910.101.28411.27991.284120.004002.21
19832006.08.31 08:22sell9920.101.28481.28701.2828
19842006.08.31 13:34s/l9920.101.28701.28701.2828-22.003980.21
19852006.08.31 13:34sell9930.101.28691.28911.2849
19862006.08.31 14:31t/p9930.101.28491.28911.284920.004000.21
19872006.08.31 15:30buy9940.101.28001.27781.2820
19882006.08.31 21:31t/p9940.101.28201.27781.282020.004020.21
19892006.09.01 05:38buy9950.101.27961.27741.2816
19902006.09.01 05:39t/p9950.101.28161.27741.281620.004040.21
19912006.09.01 13:31buy9960.101.27861.27641.2806
19922006.09.01 13:53s/l9960.101.27641.27641.2806-22.004018.21
19932006.09.01 13:53buy9970.101.27641.27421.2784
19942006.09.01 15:01t/p9970.101.27841.27421.278420.004038.21
19952006.09.04 00:01sell9980.101.28511.28731.2831
19962006.09.04 11:59s/l9980.101.28731.28731.2831-22.004016.21
19972006.09.04 22:00sell9990.101.28761.28981.2856
19982006.09.04 23:56t/p9990.101.28561.28981.285620.004036.21
19992006.09.05 13:01buy10000.101.28101.27881.2830
20002006.09.06 08:15t/p10000.101.28301.27881.283019.144055.35
20012006.09.06 08:15sell10010.101.28301.28521.2810
20022006.09.06 11:52t/p10010.101.28101.28521.281020.004075.35
20032006.09.06 13:04buy10020.101.27871.27651.2807
20042006.09.06 19:14t/p10020.101.28071.27651.280720.004095.35
20052006.09.07 00:15sell10030.101.28261.28481.2806
20062006.09.07 08:49t/p10030.101.28061.28481.280620.004115.35
20072006.09.07 09:45buy10040.101.27921.27701.2812
20082006.09.07 11:34s/l10040.101.27701.27701.2812-22.004093.35
20092006.09.07 12:07buy10050.101.27561.27341.2776
20102006.09.07 12:11s/l10050.101.27341.27341.2776-22.004071.35
20112006.09.07 12:11buy10060.101.27361.27141.2756
20122006.09.07 13:45s/l10060.101.27141.27141.2756-22.004049.35
20132006.09.07 13:45buy10070.101.27141.26921.2734
20142006.09.07 15:03t/p10070.101.27341.26921.273420.004069.35
20152006.09.08 01:31buy10080.101.27231.27011.2743
20162006.09.08 08:37s/l10080.101.27011.27011.2743-22.004047.35
20172006.09.08 09:13buy10090.101.27071.26851.2727
20182006.09.08 09:57t/p10090.101.27271.26851.272720.004067.35
20192006.09.08 11:01buy10100.101.27161.26941.2736
20202006.09.08 13:37s/l10100.101.26941.26941.2736-22.004045.35
20212006.09.08 14:06buy10110.101.26641.26421.2684
20222006.09.08 15:02t/p10110.101.26841.26421.268420.004065.35
20232006.09.08 15:07buy10120.101.26691.26471.2689
20242006.09.11 06:05t/p10120.101.26891.26471.268919.144084.48
20252006.09.11 06:05sell10130.101.26891.27111.2669
20262006.09.11 09:10s/l10130.101.27111.27111.2669-22.004062.48
20272006.09.11 09:31sell10140.101.27211.27431.2701
20282006.09.11 10:53s/l10140.101.27431.27431.2701-22.004040.48
20292006.09.11 10:53sell10150.101.27421.27641.2722
20302006.09.11 11:54t/p10150.101.27221.27641.272220.004060.48
20312006.09.11 15:09buy10160.101.26911.26691.2711
20322006.09.11 23:51t/p10160.101.27111.26691.271120.004080.48
20332006.09.12 06:08sell10170.101.27251.27471.2705
20342006.09.12 08:16t/p10170.101.27051.27471.270520.004100.48
20352006.09.12 10:02buy10180.101.27081.26861.2728
20362006.09.12 13:31t/p10180.101.27281.26861.272820.004120.48
20372006.09.12 13:31sell10190.101.27281.27501.2708
20382006.09.12 13:34t/p10190.101.27081.27501.270820.004140.48
20392006.09.12 13:57sell10200.101.27271.27491.2707
20402006.09.12 14:34t/p10200.101.27071.27491.270720.004160.48
20412006.09.12 15:27buy10210.101.26731.26511.2693
20422006.09.12 15:53t/p10210.101.26931.26511.269320.004180.48
20432006.09.13 02:19buy10220.101.26691.26471.2689
20442006.09.13 03:09t/p10220.101.26891.26471.268920.004200.48
20452006.09.13 07:48sell10230.101.26981.27201.2678
20462006.09.13 08:51t/p10230.101.26781.27201.267820.004220.48
20472006.09.13 13:09buy10240.101.26701.26481.2690
20482006.09.13 14:13t/p10240.101.26901.26481.269020.004240.48
20492006.09.13 15:02buy10250.101.26731.26511.2693
20502006.09.13 16:22t/p10250.101.26931.26511.269320.004260.48
20512006.09.13 16:49sell10260.101.27081.27301.2688
20522006.09.13 19:13t/p10260.101.26881.27301.268820.004280.48
20532006.09.14 05:07buy10270.101.26871.26651.2707
20542006.09.14 11:15t/p10270.101.27071.26651.270720.004300.48
20552006.09.14 11:15sell10280.101.27071.27291.2687
20562006.09.14 12:17s/l10280.101.27291.27291.2687-22.004278.48
20572006.09.14 12:17sell10290.101.27271.27491.2707
20582006.09.14 13:41t/p10290.101.27071.27491.270720.004298.48
20592006.09.15 02:01buy10300.101.27191.26971.2739
20602006.09.15 06:57t/p10300.101.27391.26971.273920.004318.48
20612006.09.15 06:57sell10310.101.27401.27621.2720
20622006.09.15 07:59t/p10310.101.27201.27621.272020.004338.48
20632006.09.15 11:04buy10320.101.26861.26641.2706
20642006.09.15 13:45s/l10320.101.26641.26641.2706-22.004316.48
20652006.09.15 13:45buy10330.101.26631.26411.2683
20662006.09.15 14:16t/p10330.101.26831.26411.268320.004336.48
20672006.09.15 14:22buy10340.101.26701.26481.2690
20682006.09.15 14:34s/l10340.101.26481.26481.2690-22.004314.48
20692006.09.15 14:34buy10350.101.26491.26271.2669
20702006.09.15 20:41t/p10350.101.26691.26271.266920.004334.48
20712006.09.15 20:41sell10360.101.26691.26911.2649
20722006.09.17 23:00t/p10360.101.26491.26911.264920.004354.48
20732006.09.18 00:39buy10370.101.26351.26131.2655
20742006.09.18 01:18t/p10370.101.26551.26131.265520.004374.48
20752006.09.18 05:01sell10380.101.26611.26831.2641
20762006.09.18 07:21s/l10380.101.26831.26831.2641-22.004352.48
20772006.09.18 14:01sell10390.101.26881.27101.2668
20782006.09.18 14:16t/p10390.101.26681.27101.266820.004372.48
20792006.09.18 15:10sell10400.101.26821.27041.2662
20802006.09.18 19:15s/l10400.101.27041.27041.2662-22.004350.48
20812006.09.19 01:24sell10410.101.27131.27351.2693
20822006.09.19 08:24t/p10410.101.26931.27351.269320.004370.48
20832006.09.19 08:24buy10420.101.26931.26711.2713
20842006.09.19 09:04s/l10420.101.26711.26711.2713-22.004348.48
20852006.09.19 09:04buy10430.101.26721.26501.2692
20862006.09.19 11:02s/l10430.101.26501.26501.2692-22.004326.48
20872006.09.19 11:02buy10440.101.26521.26301.2672
20882006.09.19 13:31t/p10440.101.26721.26301.267220.004346.48
20892006.09.19 14:11sell10450.101.27111.27331.2691
20902006.09.19 16:05t/p10450.101.26911.27331.269120.004366.48
20912006.09.20 04:01sell10460.101.26861.27081.2666
20922006.09.20 07:19t/p10460.101.26661.27081.266620.004386.48
20932006.09.20 07:19buy10470.101.26661.26441.2686
20942006.09.20 08:14t/p10470.101.26861.26441.268620.004406.48
20952006.09.20 15:01sell10480.101.26901.27121.2670
20962006.09.20 16:08s/l10480.101.27121.27121.2670-22.004384.48
20972006.09.20 16:08sell10490.101.27101.27321.2690
20982006.09.20 19:15t/p10490.101.26901.27321.269020.004404.48
20992006.09.20 19:21sell10500.101.27181.27401.2698
21002006.09.20 19:35t/p10500.101.26981.27401.269820.004424.48
21012006.09.21 01:19sell10510.101.27041.27261.2684
21022006.09.21 02:21s/l10510.101.27261.27261.2684-22.004402.48
21032006.09.21 02:21sell10520.101.27251.27471.2705
21042006.09.21 07:24t/p10520.101.27051.27471.270520.004422.48
21052006.09.21 07:24buy10530.101.26991.26771.2719
21062006.09.21 08:32t/p10530.101.27191.26771.271920.004442.48
21072006.09.21 12:01sell10540.101.27491.27711.2729
21082006.09.21 12:33t/p10540.101.27291.27711.272920.004462.48
21092006.09.22 06:15sell10550.101.27971.28191.2777
21102006.09.22 08:22s/l10550.101.28191.28191.2777-22.004440.48
21112006.09.22 08:22sell10560.101.28191.28411.2799
21122006.09.22 16:25t/p10560.101.27991.28411.279920.004460.48
21132006.09.22 16:35buy10570.101.27891.27671.2809
21142006.09.22 17:29t/p10570.101.28091.27671.280920.004480.48
21152006.09.22 19:46buy10580.101.27881.27661.2808
21162006.09.22 22:11s/l10580.101.27661.27661.2808-22.004458.48
21172006.09.22 22:18buy10590.101.27621.27401.2782
21182006.09.22 22:19t/p10590.101.27821.27401.278220.004478.48
21192006.09.25 05:00sell10600.101.28081.28301.2788
21202006.09.25 08:46t/p10600.101.27881.28301.278820.004498.48
21212006.09.25 10:02buy10610.101.27701.27481.2790
21222006.09.25 15:01s/l10610.101.27481.27481.2790-22.004476.48
21232006.09.25 15:01buy10620.101.27491.27271.2769
21242006.09.25 15:13t/p10620.101.27691.27271.276920.004496.48
21252006.09.25 15:29buy10630.101.27531.27311.2773
21262006.09.25 15:38s/l10630.101.27311.27311.2773-22.004474.48
21272006.09.25 15:38buy10640.101.27331.27111.2753
21282006.09.25 16:21t/p10640.101.27531.27111.275320.004494.48
21292006.09.25 16:47buy10650.101.27391.27171.2759
21302006.09.25 17:50t/p10650.101.27591.27171.275920.004514.48
21312006.09.25 23:27buy10660.101.27421.27201.2762
21322006.09.26 01:09t/p10660.101.27621.27201.276219.144533.62
21332006.09.26 01:51sell10670.101.27651.27871.2745
21342006.09.26 08:00t/p10670.101.27451.27871.274520.004553.62
21352006.09.26 09:15buy10680.101.27301.27081.2750
21362006.09.26 10:50s/l10680.101.27081.27081.2750-22.004531.62
21372006.09.26 10:50buy10690.101.27101.26881.2730
21382006.09.26 12:09s/l10690.101.26881.26881.2730-22.004509.62
21392006.09.26 12:09buy10700.101.26901.26681.2710
21402006.09.26 15:07s/l10700.101.26681.26681.2710-22.004487.62
21412006.09.26 15:07buy10710.101.26701.26481.2690
21422006.09.26 16:51t/p10710.101.26901.26481.269020.004507.62
21432006.09.27 03:01sell10720.101.27001.27221.2680
21442006.09.27 07:09t/p10720.101.26801.27221.268020.004527.62
21452006.09.27 07:09buy10730.101.26801.26581.2700
21462006.09.27 09:51t/p10730.101.27001.26581.270020.004547.62
21472006.09.27 15:00sell10740.101.27051.27271.2685
21482006.09.27 15:05t/p10740.101.26851.27271.268520.004567.62
21492006.09.27 15:36sell10750.101.27051.27271.2685
21502006.09.28 01:26s/l10750.101.27271.27271.2685-19.844547.78
21512006.09.28 01:26sell10760.101.27261.27481.2706
21522006.09.28 10:12t/p10760.101.27061.27481.270620.004567.78
21532006.09.28 15:12buy10770.101.26971.26751.2717
21542006.09.28 19:55t/p10770.101.27171.26751.271720.004587.78
21552006.09.28 19:55sell10780.101.27171.27391.2697
21562006.09.28 22:39t/p10780.101.26971.27391.269720.004607.78
21572006.09.29 07:54buy10790.101.26821.26601.2702
21582006.09.29 09:05s/l10790.101.26601.26601.2702-22.004585.78
21592006.09.29 09:05buy10800.101.26621.26401.2682
21602006.09.29 13:43s/l10800.101.26401.26401.2682-22.004563.78
21612006.09.29 13:43buy10810.101.26421.26201.2662
21622006.09.29 14:25t/p10810.101.26621.26201.266220.004583.78
21632006.09.29 16:24sell10820.101.26971.27191.2677
21642006.09.29 21:17t/p10820.101.26771.27191.267720.004603.78
21652006.09.29 21:48buy10830.101.26731.26511.2693
21662006.11.15 23:00t/p10830.101.26931.26511.2693-18.924584.85
21672006.11.15 23:00sell10840.101.28261.28481.2806
21682006.11.16 09:33t/p10840.101.28061.28481.280622.164607.01
21692006.11.16 09:33buy10850.101.28051.27831.2825
21702006.11.16 13:30t/p10850.101.28251.27831.282520.004627.01
21712006.11.16 13:30sell10860.101.28361.28581.2816
21722006.11.16 13:52t/p10860.101.28161.28581.281620.004647.01
21732006.11.16 17:13buy10870.101.27911.27691.2811
21742006.11.17 05:43s/l10870.101.27691.27691.2811-22.864624.15
21752006.11.17 05:43buy10880.101.27701.27481.2790
21762006.11.17 08:14t/p10880.101.27901.27481.279020.004644.15
21772006.11.17 14:49sell10890.101.27961.28181.2776
21782006.11.17 15:02s/l10890.101.28181.28181.2776-22.004622.15
21792006.11.17 15:02sell10900.101.28171.28391.2797
21802006.11.17 15:17s/l10900.101.28391.28391.2797-22.004600.15
21812006.11.17 15:17sell10910.101.28381.28601.2818
21822006.11.17 16:45t/p10910.101.28181.28601.281820.004620.15