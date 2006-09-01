Strategy Tester Report
MAGICRSI_ver.01

SimboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periodo1 Ora (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.09.01 - 2006.11.03)
ModelloPunti di controllo (sulla base dell'intervallo di tempo inferiore piu' vicino con interpolazione frattale di 12 punti di controllo)
ParametrilStopLoss=11; sStopLoss=11; lTakeProfit=10; sTakeProfit=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Magic RSI"; Slippage=1; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.05;
Barre sotto esame16355Ticks adoperati per il modello26817Qualita' del modello50.00%
Deposito iniziale500.00
Profitto totale netto885.88Profitto lordo1869.85Perdita lorda-983.97
Fattore di profitto (profit factor)1.90Ricompensa attesa1.68
Drawdown assoluto0.00Drawdown massimo (%)60.99 (4.78%)Relative drawdown4.78% (60.99)
Operazioni totali526Posizioni al ribasso (vincite %)246 (71.95%)Posizioni al rialzo (vincite %)280 (70.36%)
Operazioni con profitto (% del totale)374 (71.10%)Operazioni in perdita (% del totale)152 (28.90%)
Il piu' grandeoperazione con profito6.08operazione in perdita-6.93
Mediaoperazione con profito5.00operazione in perdita-6.47
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)18 (90.00)perdite consecutive (perdita in denaro)4 (-26.00)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)90.00 (18)perdita consecutiva (numero delle perdite)-26.00 (4)
Mediavincite consecutive3perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12006.09.01 03:15buy10.051.27991.27861.2809
22006.09.01 04:05t/p10.051.28091.27861.28095.00505.00
32006.09.01 05:40sell20.051.28131.28261.2803
42006.09.01 07:05t/p20.051.28031.28261.28035.00510.00
52006.09.01 08:35sell30.051.28241.28371.2814
62006.09.01 08:50t/p30.051.28141.28371.28145.00515.00
72006.09.01 09:00sell40.051.28231.28361.2813
82006.09.01 12:10t/p40.051.28131.28361.28135.00520.00
92006.09.01 12:15buy50.051.28001.27871.2810
102006.09.01 12:20t/p50.051.28101.27871.28105.00525.00
112006.09.01 12:20sell60.051.28271.28401.2817
122006.09.01 12:29t/p60.051.28171.28401.28175.00530.00
132006.09.01 12:35buy70.051.27741.27611.2784
142006.09.01 12:45t/p70.051.27841.27611.27845.00535.00
152006.09.01 12:50buy80.051.27631.27501.2773
162006.09.01 12:59t/p80.051.27731.27501.27735.00540.00
172006.09.01 12:59buy90.051.27801.27671.2790
182006.09.01 13:20s/l90.051.27671.27671.2790-6.50533.50
192006.09.01 13:20buy100.051.27571.27441.2767
202006.09.01 13:29t/p100.051.27671.27441.27675.00538.50
212006.09.01 13:29buy110.051.27691.27561.2779
222006.09.01 14:05t/p110.051.27791.27561.27795.00543.50
232006.09.01 14:20buy120.051.27701.27571.2780
242006.09.01 14:35t/p120.051.27801.27571.27805.00548.50
252006.09.01 16:15sell130.051.28451.28581.2835
262006.09.01 16:35t/p130.051.28351.28581.28355.00553.50
272006.09.01 16:50sell140.051.28381.28511.2828
282006.09.01 17:05t/p140.051.28281.28511.28285.00558.50
292006.09.01 20:15sell150.051.28441.28571.2834
302006.09.03 23:10s/l150.051.28571.28571.2834-6.50552.00
312006.09.03 23:10sell160.051.28561.28691.2846
322006.09.04 06:10t/p160.051.28461.28691.28465.36557.36
332006.09.04 06:10buy170.051.28461.28331.2856
342006.09.04 06:20t/p170.051.28561.28331.28565.00562.36
352006.09.04 06:50buy180.051.28461.28331.2856
362006.09.04 08:05t/p180.051.28561.28331.28565.00567.36
372006.09.04 08:10buy190.051.28511.28381.2861
382006.09.04 10:10t/p190.051.28611.28381.28615.00572.36
392006.09.04 16:10sell200.051.28671.28801.2857
402006.09.04 22:45t/p200.051.28571.28801.28575.00577.36
412006.09.04 22:45buy210.051.28571.28441.2867
422006.09.05 00:15s/l210.051.28441.28441.2867-6.93570.43
432006.09.05 00:15buy220.051.28441.28311.2854
442006.09.05 00:20t/p220.051.28541.28311.28545.00575.43
452006.09.05 00:29buy230.051.28441.28311.2854
462006.09.05 03:05s/l230.051.28311.28311.2854-6.50568.93
472006.09.05 03:05buy240.051.28311.28181.2841
482006.09.05 05:20t/p240.051.28411.28181.28415.00573.93
492006.09.05 07:40buy250.051.28221.28091.2832
502006.09.05 08:35t/p250.051.28321.28091.28325.00578.93
512006.09.05 11:50buy260.051.28101.27971.2820
522006.09.05 14:50s/l260.051.27971.27971.2820-6.50572.43
532006.09.05 14:50buy270.051.27971.27841.2807
542006.09.05 15:00t/p270.051.28071.27841.28075.00577.43
552006.09.05 15:20buy280.051.28061.27931.2816
562006.09.05 17:10t/p280.051.28161.27931.28165.00582.43
572006.09.05 19:05sell290.051.28231.28361.2813
582006.09.06 00:50t/p290.051.28131.28361.28135.36587.79
592006.09.06 01:50buy300.051.28101.27971.2820
602006.09.06 06:35t/p300.051.28201.27971.28205.00592.79
612006.09.06 07:20sell310.051.28291.28421.2819
622006.09.06 08:35t/p310.051.28191.28421.28195.00597.79
632006.09.06 11:05buy320.051.27911.27781.2801
642006.09.06 11:10t/p320.051.28011.27781.28015.00602.79
652006.09.06 11:20buy330.051.28001.27871.2810
662006.09.06 12:20s/l330.051.27871.27871.2810-6.50596.29
672006.09.06 12:20buy340.051.27881.27751.2798
682006.09.06 12:35t/p340.051.27981.27751.27985.00601.29
692006.09.06 12:40buy350.051.27941.27811.2804
702006.09.06 12:45s/l350.051.27811.27811.2804-6.50594.79
712006.09.06 12:45buy360.051.27791.27661.2789
722006.09.06 13:00t/p360.051.27891.27661.27895.00599.79
732006.09.06 13:10buy370.051.27861.27731.2796
742006.09.06 13:50s/l370.051.27731.27731.2796-6.50593.29
752006.09.06 13:50buy380.051.27721.27591.2782
762006.09.06 14:00t/p380.051.27821.27591.27825.00598.29
772006.09.06 14:00buy390.051.27841.27711.2794
782006.09.06 14:05t/p390.051.27941.27711.27945.00603.29
792006.09.06 14:15buy400.051.27831.27701.2793
802006.09.06 16:05s/l400.051.27701.27701.2793-6.50596.79
812006.09.06 16:05buy410.051.27721.27591.2782
822006.09.06 16:10t/p410.051.27821.27591.27825.00601.79
832006.09.06 16:20buy420.051.27761.27631.2786
842006.09.06 17:35t/p420.051.27861.27631.27865.00606.79
852006.09.06 18:50sell430.051.28151.28281.2805
862006.09.06 21:00t/p430.051.28051.28281.28055.00611.79
872006.09.06 22:35sell440.051.28171.28301.2807
882006.09.07 01:50s/l440.051.28301.28301.2807-5.42606.37
892006.09.07 01:50sell450.051.28291.28421.2819
902006.09.07 05:45t/p450.051.28191.28421.28195.00611.37
912006.09.07 05:50buy460.051.28121.27991.2822
922006.09.07 06:35t/p460.051.28221.27991.28225.00616.37
932006.09.07 07:40buy470.051.27981.27851.2808
942006.09.07 08:59s/l470.051.27851.27851.2808-6.50609.87
952006.09.07 08:59buy480.051.27781.27651.2788
962006.09.07 09:10t/p480.051.27881.27651.27885.00614.87
972006.09.07 09:15buy490.051.27751.27621.2785
982006.09.07 09:29t/p490.051.27851.27621.27855.00619.87
992006.09.07 09:50buy500.051.27811.27681.2791
1002006.09.07 10:40s/l500.051.27681.27681.2791-6.50613.37
1012006.09.07 10:40buy510.051.27561.27431.2766
1022006.09.07 10:50t/p510.051.27661.27431.27665.00618.37
1032006.09.07 10:50buy520.051.27691.27561.2779
1042006.09.07 11:05s/l520.051.27561.27561.2779-6.50611.87
1052006.09.07 11:05buy530.051.27261.27131.2736
1062006.09.07 11:10t/p530.051.27361.27131.27365.00616.87
1072006.09.07 11:10buy540.051.27601.27471.2770
1082006.09.07 11:20s/l540.051.27471.27471.2770-6.50610.37
1092006.09.07 11:20buy550.051.27451.27321.2755
1102006.09.07 11:50s/l550.051.27321.27321.2755-6.50603.87
1112006.09.07 11:50buy560.051.27281.27151.2738
1122006.09.07 12:05t/p560.051.27381.27151.27385.00608.87
1132006.09.07 12:15buy570.051.27351.27221.2745
1142006.09.07 12:45s/l570.051.27221.27221.2745-6.50602.37
1152006.09.07 12:45buy580.051.27131.27001.2723
1162006.09.07 13:05t/p580.051.27231.27001.27235.00607.37
1172006.09.07 13:10buy590.051.27131.27001.2723
1182006.09.07 13:35t/p590.051.27231.27001.27235.00612.37
1192006.09.07 13:50buy600.051.27101.26971.2720
1202006.09.07 13:59t/p600.051.27201.26971.27205.00617.37
1212006.09.08 00:15buy610.051.27241.27111.2734
1222006.09.08 06:05s/l610.051.27111.27111.2734-6.50610.87
1232006.09.08 06:05buy620.051.27091.26961.2719
1242006.09.08 06:35t/p620.051.27191.26961.27195.00615.87
1252006.09.08 06:50buy630.051.27091.26961.2719
1262006.09.08 06:59t/p630.051.27191.26961.27195.00620.87
1272006.09.08 07:20buy640.051.27111.26981.2721
1282006.09.08 07:35t/p640.051.27211.26981.27215.00625.87
1292006.09.08 07:45buy650.051.26981.26851.2708
1302006.09.08 07:50t/p650.051.27081.26851.27085.00630.87
1312006.09.08 08:10buy660.051.27091.26961.2719
1322006.09.08 08:15t/p660.051.27191.26961.27195.00635.87
1332006.09.08 10:10buy670.051.27151.27021.2725
1342006.09.08 11:10s/l670.051.27021.27021.2725-6.50629.37
1352006.09.08 11:10buy680.051.27021.26891.2712
1362006.09.08 11:35t/p680.051.27121.26891.27125.00634.37
1372006.09.08 11:50buy690.051.27071.26941.2717
1382006.09.08 12:05t/p690.051.27171.26941.27175.00639.37
1392006.09.08 12:40buy700.051.26671.26541.2677
1402006.09.08 12:45t/p700.051.26771.26541.26775.00644.37
1412006.09.08 12:45buy710.051.26821.26691.2692
1422006.09.08 12:50t/p710.051.26921.26691.26925.00649.37
1432006.09.08 12:50buy720.051.26971.26841.2707
1442006.09.08 12:59s/l720.051.26841.26841.2707-6.50642.87
1452006.09.08 12:59buy730.051.26741.26611.2684
1462006.09.08 13:20s/l730.051.26611.26611.2684-6.50636.37
1472006.09.08 13:20buy740.051.26631.26501.2673
1482006.09.08 13:29t/p740.051.26731.26501.26735.00641.37
1492006.09.08 13:29buy750.051.26761.26631.2686
1502006.09.08 14:15s/l750.051.26631.26631.2686-6.50634.87
1512006.09.08 14:15buy760.051.26531.26401.2663
1522006.09.08 14:35t/p760.051.26631.26401.26635.00639.87
1532006.09.08 14:35buy770.051.26711.26581.2681
1542006.09.11 00:35s/l770.051.26581.26581.2681-6.93632.94
1552006.09.11 00:35buy780.051.26581.26451.2668
1562006.09.11 00:40t/p780.051.26681.26451.26685.00637.94
1572006.09.11 00:45buy790.051.26611.26481.2671
1582006.09.11 01:10s/l790.051.26481.26481.2671-6.50631.44
1592006.09.11 01:10buy800.051.26501.26371.2660
1602006.09.11 01:35t/p800.051.26601.26371.26605.00636.44
1612006.09.11 04:45sell810.051.26811.26941.2671
1622006.09.11 05:50s/l810.051.26941.26941.2671-6.50629.94
1632006.09.11 05:50sell820.051.26961.27091.2686
1642006.09.11 06:10t/p820.051.26861.27091.26865.00634.94
1652006.09.11 06:29sell830.051.26941.27071.2684
1662006.09.11 06:35t/p830.051.26841.27071.26845.00639.94
1672006.09.11 06:40sell840.051.26881.27011.2678
1682006.09.11 08:05s/l840.051.27011.27011.2678-6.50633.44
1692006.09.11 08:05sell850.051.27031.27161.2693
1702006.09.11 08:10s/l850.051.27161.27161.2693-6.50626.94
1712006.09.11 08:10sell860.051.27181.27311.2708
1722006.09.11 08:15t/p860.051.27081.27311.27085.00631.94
1732006.09.11 08:15sell870.051.26931.27061.2683
1742006.09.11 08:29s/l870.051.27061.27061.2683-6.50625.44
1752006.09.11 08:29sell880.051.27161.27291.2706
1762006.09.11 09:05t/p880.051.27061.27291.27065.00630.44
1772006.09.11 09:20sell890.051.27111.27241.2701
1782006.09.11 09:45s/l890.051.27241.27241.2701-6.50623.94
1792006.09.11 09:45sell900.051.27391.27521.2729
1802006.09.11 10:05t/p900.051.27291.27521.27295.00628.94
1812006.09.11 10:10sell910.051.27331.27461.2723
1822006.09.11 10:35t/p910.051.27231.27461.27235.00633.94
1832006.09.11 10:50sell920.051.27261.27391.2716
1842006.09.11 11:10t/p920.051.27161.27391.27165.00638.94
1852006.09.11 14:05buy930.051.26821.26691.2692
1862006.09.11 14:10t/p930.051.26921.26691.26925.00643.94
1872006.09.11 14:29buy940.051.26861.26731.2696
1882006.09.11 15:05t/p940.051.26961.26731.26965.00648.94
1892006.09.11 15:20buy950.051.26861.26731.2696
1902006.09.11 15:29t/p950.051.26961.26731.26965.00653.94
1912006.09.11 22:45sell960.051.27121.27251.2702
1922006.09.11 23:40t/p960.051.27021.27251.27025.00658.94
1932006.09.12 01:05sell970.051.27221.27351.2712
1942006.09.12 02:05t/p970.051.27121.27351.27125.00663.94
1952006.09.12 05:20sell980.051.27241.27371.2714
1962006.09.12 05:35t/p980.051.27141.27371.27145.00668.94
1972006.09.12 07:35sell990.051.27281.27411.2718
1982006.09.12 07:45t/p990.051.27181.27411.27185.00673.94
1992006.09.12 08:10buy1000.051.27061.26931.2716
2002006.09.12 08:15t/p1000.051.27161.26931.27165.00678.94
2012006.09.12 09:50buy1010.051.27071.26941.2717
2022006.09.12 10:10t/p1010.051.27171.26941.27175.00683.94
2032006.09.12 10:15buy1020.051.27091.26961.2719
2042006.09.12 12:10t/p1020.051.27191.26961.27195.00688.94
2052006.09.12 12:10sell1030.051.27261.27391.2716
2062006.09.12 12:20t/p1030.051.27161.27391.27165.00693.94
2072006.09.12 12:20buy1040.051.27011.26881.2711
2082006.09.12 12:59t/p1040.051.27111.26881.27115.00698.94
2092006.09.12 12:59sell1050.051.27221.27351.2712
2102006.09.12 13:40t/p1050.051.27121.27351.27125.00703.94
2112006.09.12 13:40buy1060.051.26941.26811.2704
2122006.09.12 13:50t/p1060.051.27041.26811.27045.00708.94
2132006.09.12 14:05buy1070.051.26731.26601.2683
2142006.09.12 14:15t/p1070.051.26831.26601.26835.00713.94
2152006.09.12 14:20buy1080.051.26911.26781.2701
2162006.09.12 14:50s/l1080.051.26781.26781.2701-6.50707.44
2172006.09.12 14:50buy1090.051.26781.26651.2688
2182006.09.12 14:59t/p1090.051.26881.26651.26885.00712.44
2192006.09.12 14:59buy1100.051.26901.26771.2700
2202006.09.12 18:15s/l1100.051.26771.26771.2700-6.50705.94
2212006.09.12 22:20buy1110.051.26831.26701.2693
2222006.09.12 22:35t/p1110.051.26931.26701.26935.00710.94
2232006.09.13 00:05buy1120.051.26711.26581.2681
2242006.09.13 00:15t/p1120.051.26811.26581.26815.00715.94
2252006.09.13 01:20buy1130.051.26691.26561.2679
2262006.09.13 01:35t/p1130.051.26791.26561.26795.00720.94
2272006.09.13 06:10sell1140.051.26921.27051.2682
2282006.09.13 07:35t/p1140.051.26821.27051.26825.00725.94
2292006.09.13 12:20buy1150.051.26711.26581.2681
2302006.09.13 12:40t/p1150.051.26811.26581.26815.00730.94
2312006.09.13 12:45buy1160.051.26731.26601.2683
2322006.09.13 13:00t/p1160.051.26831.26601.26835.00735.94
2332006.09.13 13:45buy1170.051.26751.26621.2685
2342006.09.13 13:50t/p1170.051.26851.26621.26855.00740.94
2352006.09.13 13:59buy1180.051.26771.26641.2687
2362006.09.13 15:05t/p1180.051.26871.26641.26875.00745.94
2372006.09.13 15:10sell1190.051.26971.27101.2687
2382006.09.13 15:15t/p1190.051.26871.27101.26875.00750.94
2392006.09.13 15:35sell1200.051.27171.27301.2707
2402006.09.13 15:40t/p1200.051.27071.27301.27075.00755.94
2412006.09.13 15:40sell1210.051.26951.27081.2685
2422006.09.13 15:59s/l1210.051.27081.27081.2685-6.50749.44
2432006.09.13 15:59sell1220.051.27071.27201.2697
2442006.09.13 16:10t/p1220.051.26971.27201.26975.00754.44
2452006.09.13 16:20sell1230.051.27171.27301.2707
2462006.09.13 16:29t/p1230.051.27071.27301.27075.00759.44
2472006.09.13 16:50sell1240.051.27051.27181.2695
2482006.09.13 17:05t/p1240.051.26951.27181.26955.00764.44
2492006.09.14 04:20buy1250.051.26881.26751.2698
2502006.09.14 09:40t/p1250.051.26981.26751.26985.00769.44
2512006.09.14 09:40sell1260.051.27011.27141.2691
2522006.09.14 09:45t/p1260.051.26911.27141.26915.00774.44
2532006.09.14 10:05sell1270.051.27071.27201.2697
2542006.09.14 10:10t/p1270.051.26971.27201.26975.00779.44
2552006.09.14 10:20sell1280.051.27001.27131.2690
2562006.09.14 10:50s/l1280.051.27131.27131.2690-6.50772.94
2572006.09.14 10:50sell1290.051.27221.27351.2712
2582006.09.14 11:50s/l1290.051.27351.27351.2712-6.50766.44
2592006.09.14 11:50sell1300.051.27331.27461.2723
2602006.09.14 12:05t/p1300.051.27231.27461.27235.00771.44
2612006.09.14 12:15sell1310.051.27271.27401.2717
2622006.09.14 12:35t/p1310.051.27171.27401.27175.00776.44
2632006.09.14 12:45sell1320.051.27271.27401.2717
2642006.09.14 12:59t/p1320.051.27171.27401.27175.00781.44
2652006.09.14 14:35sell1330.051.27531.27661.2743
2662006.09.14 14:45t/p1330.051.27431.27661.27435.00786.44
2672006.09.14 14:59sell1340.051.27491.27621.2739
2682006.09.14 15:10t/p1340.051.27391.27621.27395.00791.44
2692006.09.14 15:20sell1350.051.27471.27601.2737
2702006.09.14 15:35t/p1350.051.27371.27601.27375.00796.44
2712006.09.15 01:05buy1360.051.27181.27051.2728
2722006.09.15 05:35t/p1360.051.27281.27051.27285.00801.44
2732006.09.15 05:35sell1370.051.27301.27431.2720
2742006.09.15 06:35t/p1370.051.27201.27431.27205.00806.44
2752006.09.15 08:15buy1380.051.27071.26941.2717
2762006.09.15 09:45s/l1380.051.26941.26941.2717-6.50799.94
2772006.09.15 09:45buy1390.051.26871.26741.2697
2782006.09.15 11:50s/l1390.051.26741.26741.2697-6.50793.44
2792006.09.15 11:50buy1400.051.26711.26581.2681
2802006.09.15 12:35t/p1400.051.26811.26581.26815.00798.44
2812006.09.15 12:50buy1410.051.26611.26481.2671
2822006.09.15 12:59t/p1410.051.26711.26481.26715.00803.44
2832006.09.15 12:59buy1420.051.26731.26601.2683
2842006.09.15 13:40s/l1420.051.26601.26601.2683-6.50796.94
2852006.09.15 13:40buy1430.051.26411.26281.2651
2862006.09.15 14:05t/p1430.051.26511.26281.26515.00801.94
2872006.09.15 14:10buy1440.051.26371.26241.2647
2882006.09.15 14:35t/p1440.051.26471.26241.26475.00806.94
2892006.09.15 14:50buy1450.051.26441.26311.2654
2902006.09.15 16:15t/p1450.051.26541.26311.26545.00811.94
2912006.09.15 16:20buy1460.051.26461.26331.2656
2922006.09.15 18:10t/p1460.051.26561.26331.26565.00816.94
2932006.09.15 20:45sell1470.051.26651.26781.2655
2942006.09.17 22:00t/p1470.051.26551.26781.26555.00821.94
2952006.09.17 22:00buy1480.051.26361.26231.2646
2962006.09.18 00:05t/p1480.051.26461.26231.26464.57826.50
2972006.09.18 00:10buy1490.051.26361.26231.2646
2982006.09.18 00:29t/p1490.051.26461.26231.26465.00831.50
2992006.09.18 04:15sell1500.051.26591.26721.2649
3002006.09.18 06:15s/l1500.051.26721.26721.2649-6.50825.00
3012006.09.18 06:15sell1510.051.26771.26901.2667
3022006.09.18 06:20t/p1510.051.26671.26901.26675.00830.00
3032006.09.18 06:29sell1520.051.26751.26881.2665
3042006.09.18 09:10t/p1520.051.26651.26881.26655.00835.00
3052006.09.18 13:05sell1530.051.26801.26931.2670
3062006.09.18 13:10t/p1530.051.26701.26931.26705.00840.00
3072006.09.18 13:20sell1540.051.26901.27031.2680
3082006.09.18 13:29t/p1540.051.26801.27031.26805.00845.00
3092006.09.18 13:50sell1550.051.26761.26891.2666
3102006.09.18 14:50s/l1550.051.26891.26891.2666-6.50838.50
3112006.09.18 14:50sell1560.051.26931.27061.2683
3122006.09.18 15:05t/p1560.051.26831.27061.26835.00843.50
3132006.09.18 15:20sell1570.051.26861.26991.2676
3142006.09.18 15:30t/p1570.051.26761.26991.26765.00848.50
3152006.09.18 19:30sell1580.051.27081.27211.2698
3162006.09.19 02:15s/l1580.051.27211.27211.2698-6.14842.36
3172006.09.19 02:15sell1590.051.27201.27331.2710
3182006.09.19 04:05t/p1590.051.27101.27331.27105.00847.36
3192006.09.19 06:10buy1600.051.27031.26901.2713
3202006.09.19 07:40s/l1600.051.26901.26901.2713-6.50840.86
3212006.09.19 07:40buy1610.051.26871.26741.2697
3222006.09.19 08:20s/l1610.051.26741.26741.2697-6.50834.36
3232006.09.19 08:20buy1620.051.26631.26501.2673
3242006.09.19 08:29t/p1620.051.26731.26501.26735.00839.36
3252006.09.19 08:29buy1630.051.26761.26631.2686
3262006.09.19 09:15s/l1630.051.26631.26631.2686-6.50832.86
3272006.09.19 09:15buy1640.051.26621.26491.2672
3282006.09.19 12:30t/p1640.051.26721.26491.26725.00837.86
3292006.09.19 12:35sell1650.051.27071.27201.2697
3302006.09.19 12:40t/p1650.051.26971.27201.26975.00842.86
3312006.09.19 12:50sell1660.051.27071.27201.2697
3322006.09.19 15:10t/p1660.051.26971.27201.26975.00847.86
3332006.09.20 04:40sell1670.051.26901.27031.2680
3342006.09.20 04:50t/p1670.051.26801.27031.26805.00852.86
3352006.09.20 05:15buy1680.051.26731.26601.2683
3362006.09.20 09:05t/p1680.051.26831.26601.26835.00857.86
3372006.09.20 09:05sell1690.051.26861.26991.2676
3382006.09.20 09:15t/p1690.051.26761.26991.26765.00862.86
3392006.09.20 09:20sell1700.051.26861.26991.2676
3402006.09.20 09:40t/p1700.051.26761.26991.26765.00867.86
3412006.09.20 10:35buy1710.051.26691.26561.2679
3422006.09.20 11:05t/p1710.051.26791.26561.26795.00872.86
3432006.09.20 13:10sell1720.051.26861.26991.2676
3442006.09.20 14:15s/l1720.051.26991.26991.2676-6.50866.36
3452006.09.20 14:15sell1730.051.26981.27111.2688
3462006.09.20 15:50s/l1730.051.27111.27111.2688-6.50859.86
3472006.09.20 15:50sell1740.051.27111.27241.2701
3482006.09.20 15:59t/p1740.051.27011.27241.27015.00864.86
3492006.09.20 15:59sell1750.051.26991.27121.2689
3502006.09.20 18:05s/l1750.051.27121.27121.2689-6.50858.36
3512006.09.20 18:05sell1760.051.27281.27411.2718
3522006.09.20 18:10t/p1760.051.27181.27411.27185.00863.36
3532006.09.20 18:20sell1770.051.27281.27411.2718
3542006.09.20 18:29t/p1770.051.27181.27411.27185.00868.36
3552006.09.20 20:20buy1780.051.26801.26671.2690
3562006.09.20 21:05t/p1780.051.26901.26671.26905.00873.36
3572006.09.21 00:10sell1790.051.27051.27181.2695
3582006.09.21 00:15t/p1790.051.26951.27181.26955.00878.36
3592006.09.21 00:35sell1800.051.27091.27221.2699
3602006.09.21 01:20s/l1800.051.27221.27221.2699-6.50871.86
3612006.09.21 01:20sell1810.051.27221.27351.2712
3622006.09.21 06:05t/p1810.051.27121.27351.27125.00876.86
3632006.09.21 06:20buy1820.051.26991.26861.2709
3642006.09.21 06:35t/p1820.051.27091.26861.27095.00881.86
3652006.09.21 10:50sell1830.051.27451.27581.2735
3662006.09.21 11:05t/p1830.051.27351.27581.27355.00886.86
3672006.09.21 11:20sell1840.051.27431.27561.2733
3682006.09.21 11:29t/p1840.051.27331.27561.27335.00891.86
3692006.09.21 15:50buy1850.051.27141.27011.2724
3702006.09.21 15:59t/p1850.051.27241.27011.27245.00896.86
3712006.09.21 16:05sell1860.051.27871.28001.2777
3722006.09.21 16:10t/p1860.051.27771.28001.27775.00901.86
3732006.09.21 16:29sell1870.051.27791.27921.2769
3742006.09.21 17:05t/p1870.051.27691.27921.27695.00906.86
3752006.09.21 17:20sell1880.051.27801.27931.2770
3762006.09.21 17:29t/p1880.051.27701.27931.27705.00911.86
3772006.09.21 17:50sell1890.051.27761.27891.2766
3782006.09.21 19:05s/l1890.051.27891.27891.2766-6.50905.36
3792006.09.21 19:05sell1900.051.27961.28091.2786
3802006.09.21 19:10t/p1900.051.27861.28091.27865.00910.36
3812006.09.21 19:10sell1910.051.27841.27971.2774
3822006.09.21 19:20s/l1910.051.27971.27971.2774-6.50903.86
3832006.09.21 19:20sell1920.051.27961.28091.2786
3842006.09.21 20:05t/p1920.051.27861.28091.27865.00908.86
3852006.09.21 20:20sell1930.051.27891.28021.2779
3862006.09.21 22:15t/p1930.051.27791.28021.27795.00913.86
3872006.09.22 00:10sell1940.051.27961.28091.2786
3882006.09.22 01:00t/p1940.051.27861.28091.27865.00918.86
3892006.09.22 01:15sell1950.051.27871.28001.2777
3902006.09.22 06:20s/l1950.051.28001.28001.2777-6.50912.36
3912006.09.22 06:20sell1960.051.28001.28131.2790
3922006.09.22 07:10s/l1960.051.28131.28131.2790-6.50905.86
3932006.09.22 07:10sell1970.051.28181.28311.2808
3942006.09.22 09:40t/p1970.051.28081.28311.28085.00910.86
3952006.09.22 18:45buy1980.051.27831.27701.2793
3962006.09.25 01:35t/p1980.051.27931.27701.27934.57915.43
3972006.09.25 03:15sell1990.051.28061.28191.2796
3982006.09.25 04:50s/l1990.051.28191.28191.2796-6.50908.93
3992006.09.25 04:50sell2000.051.28181.28311.2808
4002006.09.25 05:05t/p2000.051.28081.28311.28085.00913.93
4012006.09.25 05:20sell2010.051.28121.28251.2802
4022006.09.25 07:15t/p2010.051.28021.28251.28025.00918.93
4032006.09.25 07:40buy2020.051.27841.27711.2794
4042006.09.25 07:45t/p2020.051.27941.27711.27945.00923.93
4052006.09.25 07:59buy2030.051.27871.27741.2797
4062006.09.25 09:10s/l2030.051.27741.27741.2797-6.50917.43
4072006.09.25 09:10buy2040.051.27721.27591.2782
4082006.09.25 13:40s/l2040.051.27591.27591.2782-6.50910.93
4092006.09.25 13:40buy2050.051.27571.27441.2767
4102006.09.25 13:59t/p2050.051.27671.27441.27675.00915.93
4112006.09.25 14:05buy2060.051.27531.27401.2763
4122006.09.25 14:10t/p2060.051.27631.27401.27635.00920.93
4132006.09.25 14:15buy2070.051.27611.27481.2771
4142006.09.25 14:20s/l2070.051.27481.27481.2771-6.50914.43
4152006.09.25 14:20buy2080.051.27431.27301.2753
4162006.09.25 16:35t/p2080.051.27531.27301.27535.00919.43
4172006.09.26 07:05buy2090.051.27321.27191.2742
4182006.09.26 07:15t/p2090.051.27421.27191.27425.00924.43
4192006.09.26 08:15buy2100.051.27371.27241.2747
4202006.09.26 08:40s/l2100.051.27241.27241.2747-6.50917.93
4212006.09.26 08:40buy2110.051.27241.27111.2734
4222006.09.26 09:00s/l2110.051.27111.27111.2734-6.50911.43
4232006.09.26 09:00buy2120.051.27131.27001.2723
4242006.09.26 09:59s/l2120.051.27001.27001.2723-6.50904.93
4252006.09.26 09:59buy2130.051.26991.26861.2709
4262006.09.26 11:15s/l2130.051.26861.26861.2709-6.50898.43
4272006.09.26 11:15buy2140.051.26861.26731.2696
4282006.09.26 12:05t/p2140.051.26961.26731.26965.00903.43
4292006.09.26 12:15buy2150.051.26941.26811.2704
4302006.09.26 14:05s/l2150.051.26811.26811.2704-6.50896.93
4312006.09.26 14:05buy2160.051.26691.26561.2679
4322006.09.26 14:10t/p2160.051.26791.26561.26795.00901.93
4332006.09.26 14:10buy2170.051.26941.26811.2704
4342006.09.26 14:15s/l2170.051.26811.26811.2704-6.50895.43
4352006.09.26 14:15buy2180.051.26691.26561.2679
4362006.09.26 14:20t/p2180.051.26791.26561.26795.00900.43
4372006.09.26 14:20buy2190.051.26881.26751.2698
4382006.09.26 14:29s/l2190.051.26751.26751.2698-6.50893.93
4392006.09.26 14:29buy2200.051.26761.26631.2686
4402006.09.26 14:50s/l2200.051.26631.26631.2686-6.50887.43
4412006.09.26 14:50buy2210.051.26651.26521.2675
4422006.09.26 15:05t/p2210.051.26751.26521.26755.00892.43
4432006.09.26 15:20buy2220.051.26731.26601.2683
4442006.09.26 15:35t/p2220.051.26831.26601.26835.00897.43
4452006.09.27 05:40buy2230.051.26871.26741.2697
4462006.09.27 06:20s/l2230.051.26741.26741.2697-6.50890.93
4472006.09.27 06:20buy2240.051.26731.26601.2683
4482006.09.27 06:35t/p2240.051.26831.26601.26835.00895.93
4492006.09.27 06:35buy2250.051.26861.26731.2696
4502006.09.27 08:50t/p2250.051.26961.26731.26965.00900.93
4512006.09.27 12:20buy2260.051.26801.26671.2690
4522006.09.27 12:35t/p2260.051.26901.26671.26905.00905.93
4532006.09.27 12:40sell2270.051.27161.27291.2706
4542006.09.27 12:45t/p2270.051.27061.27291.27065.00910.93
4552006.09.27 12:45buy2280.051.26821.26691.2692
4562006.09.27 12:50t/p2280.051.26921.26691.26925.00915.93
4572006.09.27 12:50sell2290.051.27061.27191.2696
4582006.09.27 12:59t/p2290.051.26961.27191.26965.00920.93
4592006.09.27 14:50sell2300.051.27111.27241.2701
4602006.09.27 15:05t/p2300.051.27011.27241.27015.00925.93
4612006.09.27 15:15sell2310.051.27111.27241.2701
4622006.09.27 15:35t/p2310.051.27011.27241.27015.00930.93
4632006.09.27 23:50sell2320.051.27161.27291.2706
4642006.09.28 05:05s/l2320.051.27291.27291.2706-5.42925.51
4652006.09.28 05:05sell2330.051.27321.27451.2722
4662006.09.28 06:05t/p2330.051.27221.27451.27225.00930.51
4672006.09.28 06:45sell2340.051.27281.27411.2718
4682006.09.28 07:20t/p2340.051.27181.27411.27185.00935.51
4692006.09.28 07:45buy2350.051.27131.27001.2723
4702006.09.28 08:05t/p2350.051.27231.27001.27235.00940.51
4712006.09.28 08:35buy2360.051.27141.27011.2724
4722006.09.28 12:40s/l2360.051.27011.27011.2724-6.50934.01
4732006.09.28 12:40buy2370.051.26981.26851.2708
4742006.09.28 12:50t/p2370.051.27081.26851.27085.00939.01
4752006.09.28 12:59buy2380.051.27031.26901.2713
4762006.09.28 14:10s/l2380.051.26901.26901.2713-6.50932.51
4772006.09.28 14:10buy2390.051.26881.26751.2698
4782006.09.28 16:45t/p2390.051.26981.26751.26985.00937.51
4792006.09.28 18:40sell2400.051.27141.27271.2704
4802006.09.28 20:10t/p2400.051.27041.27271.27045.00942.51
4812006.09.29 06:20buy2410.051.26941.26811.2704
4822006.09.29 06:50s/l2410.051.26811.26811.2704-6.50936.01
4832006.09.29 06:50buy2420.051.26831.26701.2693
4842006.09.29 07:20s/l2420.051.26701.26701.2693-6.50929.51
4852006.09.29 07:20buy2430.051.26691.26561.2679
4862006.09.29 12:20s/l2430.051.26561.26561.2679-6.50923.01
4872006.09.29 12:20buy2440.051.26571.26441.2667
4882006.09.29 12:45s/l2440.051.26441.26441.2667-6.50916.51
4892006.09.29 12:45buy2450.051.26411.26281.2651
4902006.09.29 12:50t/p2450.051.26511.26281.26515.00921.51
4912006.09.29 12:50buy2460.051.26661.26531.2676
4922006.09.29 12:59s/l2460.051.26531.26531.2676-6.50915.01
4932006.09.29 12:59buy2470.051.26541.26411.2664
4942006.09.29 13:35t/p2470.051.26641.26411.26645.00920.01
4952006.09.29 13:50buy2480.051.26561.26431.2666
4962006.09.29 14:05t/p2480.051.26661.26431.26665.00925.01
4972006.09.29 14:15buy2490.051.26481.26351.2658
4982006.09.29 14:29t/p2490.051.26581.26351.26585.00930.01
4992006.09.29 15:29sell2500.051.26991.27121.2689
5002006.09.29 15:40t/p2500.051.26891.27121.26895.00935.01
5012006.09.29 15:45sell2510.051.27011.27141.2691
5022006.09.29 15:59t/p2510.051.26911.27141.26915.00940.01
5032006.09.29 15:59sell2520.051.26861.26991.2676
5042006.09.29 20:10t/p2520.051.26761.26991.26765.00945.01
5052006.09.29 20:50buy2530.051.26691.26561.2679
5062006.10.01 23:30t/p2530.051.26791.26561.26795.00950.01
5072006.10.02 09:45sell2540.051.26941.27071.2684
5082006.10.02 12:05t/p2540.051.26841.27071.26845.00955.01
5092006.10.02 12:35sell2550.051.26961.27091.2686
5102006.10.02 12:45t/p2550.051.26861.27091.26865.00960.01
5112006.10.02 12:59sell2560.051.26951.27081.2685
5122006.10.02 13:05s/l2560.051.27081.27081.2685-6.50953.51
5132006.10.02 13:05sell2570.051.27141.27271.2704
5142006.10.02 13:10t/p2570.051.27041.27271.27045.00958.51
5152006.10.02 13:15sell2580.051.27101.27231.2700
5162006.10.02 13:20t/p2580.051.27001.27231.27005.00963.51
5172006.10.02 13:29sell2590.051.27111.27241.2701
5182006.10.02 13:40s/l2590.051.27241.27241.2701-6.50957.01
5192006.10.02 13:40sell2600.051.27321.27451.2722
5202006.10.02 13:45t/p2600.051.27221.27451.27225.00962.01
5212006.10.02 13:45sell2610.051.27091.27221.2699
5222006.10.02 13:50s/l2610.051.27221.27221.2699-6.50955.51
5232006.10.02 13:50sell2620.051.27451.27581.2735
5242006.10.02 14:10t/p2620.051.27351.27581.27355.00960.51
5252006.10.02 14:10sell2630.051.27321.27451.2722
5262006.10.02 14:20s/l2630.051.27451.27451.2722-6.50954.01
5272006.10.02 14:20sell2640.051.27571.27701.2747
5282006.10.02 14:35t/p2640.051.27471.27701.27475.00959.01
5292006.10.02 14:35sell2650.051.27431.27561.2733
5302006.10.02 14:50s/l2650.051.27561.27561.2733-6.50952.51
5312006.10.02 14:50sell2660.051.27561.27691.2746
5322006.10.02 14:59t/p2660.051.27461.27691.27465.00957.51
5332006.10.02 14:59sell2670.051.27431.27561.2733
5342006.10.02 15:20s/l2670.051.27561.27561.2733-6.50951.01
5352006.10.02 15:20sell2680.051.27561.27691.2746
5362006.10.02 15:35t/p2680.051.27461.27691.27465.00956.01
5372006.10.02 15:35sell2690.051.27401.27531.2730
5382006.10.02 15:45s/l2690.051.27531.27531.2730-6.50949.51
5392006.10.02 15:45sell2700.051.27531.27661.2743
5402006.10.02 18:45t/p2700.051.27431.27661.27435.00954.51
5412006.10.02 23:50sell2710.051.27451.27581.2735
5422006.10.03 05:35s/l2710.051.27581.27581.2735-6.14948.37
5432006.10.03 05:35sell2720.051.27571.27701.2747
5442006.10.03 07:05t/p2720.051.27471.27701.27475.00953.37
5452006.10.03 09:20buy2730.051.27371.27241.2747
5462006.10.03 09:29t/p2730.051.27471.27241.27475.00958.37
5472006.10.03 12:29buy2740.051.27281.27151.2738
5482006.10.03 13:05t/p2740.051.27381.27151.27385.00963.37
5492006.10.03 13:20buy2750.051.27321.27191.2742
5502006.10.03 14:45t/p2750.051.27421.27191.27425.00968.37
5512006.10.03 16:10buy2760.051.27241.27111.2734
5522006.10.03 21:10t/p2760.051.27341.27111.27345.00973.37
5532006.10.04 01:10buy2770.051.27221.27091.2732
5542006.10.04 06:50t/p2770.051.27321.27091.27325.00978.37
5552006.10.04 07:20sell2780.051.27371.27501.2727
5562006.10.04 07:35t/p2780.051.27271.27501.27275.00983.37
5572006.10.04 08:35buy2790.051.26961.26831.2706
5582006.10.04 08:40t/p2790.051.27061.26831.27065.00988.37
5592006.10.04 08:45buy2800.051.26981.26851.2708
5602006.10.04 08:59s/l2800.051.26851.26851.2708-6.50981.87
5612006.10.04 08:59buy2810.051.26871.26741.2697
5622006.10.04 09:35t/p2810.051.26971.26741.26975.00986.87
5632006.10.04 09:50buy2820.051.26851.26721.2695
5642006.10.04 10:40s/l2820.051.26721.26721.2695-6.50980.37
5652006.10.04 10:40buy2830.051.26711.26581.2681
5662006.10.04 12:10t/p2830.051.26811.26581.26815.00985.37
5672006.10.04 12:15buy2840.051.26731.26601.2683
5682006.10.04 12:35t/p2840.051.26831.26601.26835.00990.37
5692006.10.04 12:40buy2850.051.26741.26611.2684
5702006.10.04 12:59t/p2850.051.26841.26611.26845.00995.37
5712006.10.04 16:35sell2860.051.27001.27131.2690
5722006.10.04 16:40t/p2860.051.26901.27131.26905.001000.37
5732006.10.04 17:05sell2870.051.26981.27111.2688
5742006.10.04 17:20t/p2870.051.26881.27111.26885.001005.37
5752006.10.04 17:29sell2880.051.26941.27071.2684
5762006.10.04 18:45s/l2880.051.27071.27071.2684-6.50998.87
5772006.10.04 18:45sell2890.051.27091.27221.2699
5782006.10.05 02:50t/p2890.051.26991.27221.26996.081004.95
5792006.10.05 02:50buy2900.051.26971.26841.2707
5802006.10.05 06:20t/p2900.051.27071.26841.27075.001009.95
5812006.10.05 06:20sell2910.051.27141.27271.2704
5822006.10.05 06:45t/p2910.051.27041.27271.27045.001014.95
5832006.10.05 09:15sell2920.051.27141.27271.2704
5842006.10.05 12:40t/p2920.051.27041.27271.27045.001019.95
5852006.10.05 12:40buy2930.051.26871.26741.2697
5862006.10.05 12:45t/p2930.051.26971.26741.26975.001024.95
5872006.10.05 12:50buy2940.051.26931.26801.2703
5882006.10.05 13:50s/l2940.051.26801.26801.2703-6.501018.45
5892006.10.05 13:50buy2950.051.26771.26641.2687
5902006.10.05 14:10t/p2950.051.26871.26641.26875.001023.45
5912006.10.05 14:15buy2960.051.26741.26611.2684
5922006.10.05 14:29t/p2960.051.26841.26611.26845.001028.45
5932006.10.06 01:05buy2970.051.26811.26681.2691
5942006.10.06 04:40t/p2970.051.26911.26681.26915.001033.45
5952006.10.06 07:15buy2980.051.26761.26631.2686
5962006.10.06 07:35t/p2980.051.26861.26631.26865.001038.45
5972006.10.06 11:50buy2990.051.26641.26511.2674
5982006.10.06 12:35t/p2990.051.26741.26511.26745.001043.45
5992006.10.06 12:50buy3000.051.25981.25851.2608
6002006.10.06 13:10t/p3000.051.26081.25851.26085.001048.45
6012006.10.06 13:10buy3010.051.26101.25971.2620
6022006.10.06 13:15s/l3010.051.25971.25971.2620-6.501041.95
6032006.10.06 13:15buy3020.051.25901.25771.2600
6042006.10.06 13:29t/p3020.051.26001.25771.26005.001046.95
6052006.10.06 13:29buy3030.051.26021.25891.2612
6062006.10.06 13:50s/l3030.051.25891.25891.2612-6.501040.45
6072006.10.06 13:50buy3040.051.25881.25751.2598
6082006.10.06 14:45s/l3040.051.25751.25751.2598-6.501033.95
6092006.10.06 14:45buy3050.051.25761.25631.2586
6102006.10.06 15:00t/p3050.051.25861.25631.25865.001038.95
6112006.10.06 15:20buy3060.051.25811.25681.2591
6122006.10.06 15:29t/p3060.051.25911.25681.25915.001043.95
6132006.10.09 03:50sell3070.051.26051.26181.2595
6142006.10.09 06:40t/p3070.051.25951.26181.25955.001048.95
6152006.10.09 10:20sell3080.051.26081.26211.2598
6162006.10.09 12:35t/p3080.051.25981.26211.25985.001053.95
6172006.10.09 15:35buy3090.051.25931.25801.2603
6182006.10.09 17:35t/p3090.051.26031.25801.26035.001058.95
6192006.10.09 21:50buy3100.051.25931.25801.2603
6202006.10.10 06:20t/p3100.051.26031.25801.26034.571063.52
6212006.10.10 06:20sell3110.051.26131.26261.2603
6222006.10.10 06:40t/p3110.051.26031.26261.26035.001068.52
6232006.10.10 06:45sell3120.051.26101.26231.2600
6242006.10.10 07:05t/p3120.051.26001.26231.26005.001073.52
6252006.10.10 07:20sell3130.051.26041.26171.2594
6262006.10.10 07:40t/p3130.051.25941.26171.25945.001078.52
6272006.10.10 07:50sell3140.051.26041.26171.2594
6282006.10.10 08:05t/p3140.051.25941.26171.25945.001083.52
6292006.10.10 08:05buy3150.051.25781.25651.2588
6302006.10.10 08:10t/p3150.051.25881.25651.25885.001088.52
6312006.10.10 08:20buy3160.051.25671.25541.2577
6322006.10.10 08:40t/p3160.051.25771.25541.25775.001093.52
6332006.10.10 08:45buy3170.051.25611.25481.2571
6342006.10.10 08:50t/p3170.051.25711.25481.25715.001098.52
6352006.10.10 08:50buy3180.051.25791.25661.2589
6362006.10.10 08:59s/l3180.051.25661.25661.2589-6.501092.02
6372006.10.10 08:59buy3190.051.25681.25551.2578
6382006.10.10 11:10s/l3190.051.25551.25551.2578-6.501085.52
6392006.10.10 11:10buy3200.051.25321.25191.2542
6402006.10.10 11:15t/p3200.051.25421.25191.25425.001090.52
6412006.10.10 11:15buy3210.051.25511.25381.2561
6422006.10.10 11:20s/l3210.051.25381.25381.2561-6.501084.02
6432006.10.10 11:20buy3220.051.25321.25191.2542
6442006.10.10 12:35t/p3220.051.25421.25191.25425.001089.02
6452006.10.10 12:45buy3230.051.25371.25241.2547
6462006.10.10 13:40s/l3230.051.25241.25241.2547-6.501082.52
6472006.10.10 13:40buy3240.051.25201.25071.2530
6482006.10.10 13:45t/p3240.051.25301.25071.25305.001087.52
6492006.10.10 13:59buy3250.051.25281.25151.2538
6502006.10.10 14:35t/p3250.051.25381.25151.25385.001092.52
6512006.10.10 14:50buy3260.051.25231.25101.2533
6522006.10.10 14:59t/p3260.051.25331.25101.25335.001097.52
6532006.10.10 21:45buy3270.051.25281.25151.2538
6542006.10.11 00:05t/p3270.051.25381.25151.25384.571102.09
6552006.10.11 03:20sell3280.051.25441.25571.2534
6562006.10.11 06:35t/p3280.051.25341.25571.25345.001107.09
6572006.10.11 06:35buy3290.051.25281.25151.2538
6582006.10.11 06:50t/p3290.051.25381.25151.25385.001112.09
6592006.10.11 10:10sell3300.051.25561.25691.2546
6602006.10.11 11:10t/p3300.051.25461.25691.25465.001117.09
6612006.10.11 11:15sell3310.051.25501.25631.2540
6622006.10.11 12:05t/p3310.051.25401.25631.25405.001122.09
6632006.10.11 12:50buy3320.051.25381.25251.2548
6642006.10.11 13:10t/p3320.051.25481.25251.25485.001127.09
6652006.10.11 13:20buy3330.051.25411.25281.2551
6662006.10.11 14:40t/p3330.051.25511.25281.25515.001132.09
6672006.10.11 14:40sell3340.051.25561.25691.2546
6682006.10.11 15:10t/p3340.051.25461.25691.25465.001137.09
6692006.10.11 15:10buy3350.051.25401.25271.2550
6702006.10.11 15:40t/p3350.051.25501.25271.25505.001142.09
6712006.10.11 15:40sell3360.051.25511.25641.2541
6722006.10.11 18:05t/p3360.051.25411.25641.25415.001147.09
6732006.10.11 18:05buy3370.051.25101.24971.2520
6742006.10.11 18:10t/p3370.051.25201.24971.25205.001152.09
6752006.10.11 18:15buy3380.051.25341.25211.2544
6762006.10.11 18:29s/l3380.051.25211.25211.2544-6.501145.59
6772006.10.11 18:29buy3390.051.25101.24971.2520
6782006.10.11 18:35t/p3390.051.25201.24971.25205.001150.59
6792006.10.11 18:35buy3400.051.25401.25271.2550
6802006.10.11 18:40s/l3400.051.25271.25271.2550-6.501144.09
6812006.10.11 18:40buy3410.051.25111.24981.2521
6822006.10.11 19:15t/p3410.051.25211.24981.25215.001149.09
6832006.10.11 19:20buy3420.051.25151.25021.2525
6842006.10.11 19:40t/p3420.051.25251.25021.25255.001154.09
6852006.10.11 19:45buy3430.051.25201.25071.2530
6862006.10.12 02:00t/p3430.051.25301.25071.25303.701157.79
6872006.10.12 03:15sell3440.051.25371.25501.2527
6882006.10.12 07:10s/l3440.051.25501.25501.2527-6.501151.29
6892006.10.12 07:10sell3450.051.25541.25671.2544
6902006.10.12 07:20t/p3450.051.25441.25671.25445.001156.29
6912006.10.12 07:29sell3460.051.25511.25641.2541
6922006.10.12 07:40s/l3460.051.25641.25641.2541-6.501149.79
6932006.10.12 07:40sell3470.051.25641.25771.2554
6942006.10.12 07:45t/p3470.051.25541.25771.25545.001154.79
6952006.10.12 07:45sell3480.051.25491.25621.2539
6962006.10.12 10:45t/p3480.051.25391.25621.25395.001159.79
6972006.10.12 11:50buy3490.051.25211.25081.2531
6982006.10.12 12:05t/p3490.051.25311.25081.25315.001164.79
6992006.10.12 12:15buy3500.051.25281.25151.2538
7002006.10.12 12:35t/p3500.051.25381.25151.25385.001169.79
7012006.10.12 12:50buy3510.051.25261.25131.2536
7022006.10.12 13:35t/p3510.051.25361.25131.25365.001174.79
7032006.10.12 17:45sell3520.051.25521.25651.2542
7042006.10.12 18:05t/p3520.051.25421.25651.25425.001179.79
7052006.10.12 18:20sell3530.051.25511.25641.2541
7062006.10.12 22:10s/l3530.051.25641.25641.2541-6.501173.29
7072006.10.12 22:10sell3540.051.25641.25771.2554
7082006.10.13 00:15t/p3540.051.25541.25771.25545.361178.65
7092006.10.13 00:20sell3550.051.25601.25731.2550
7102006.10.13 01:10s/l3550.051.25731.25731.2550-6.501172.15
7112006.10.13 01:10sell3560.051.25721.25851.2562
7122006.10.13 01:15t/p3560.051.25621.25851.25625.001177.15
7132006.10.13 01:29sell3570.051.25661.25791.2556
7142006.10.13 05:35s/l3570.051.25791.25791.2556-6.501170.65
7152006.10.13 05:35sell3580.051.25781.25911.2568
7162006.10.13 06:05t/p3580.051.25681.25911.25685.001175.65
7172006.10.13 06:35buy3590.051.25571.25441.2567
7182006.10.13 06:45t/p3590.051.25671.25441.25675.001180.65
7192006.10.13 07:45buy3600.051.25601.25471.2570
7202006.10.13 10:50s/l3600.051.25471.25471.2570-6.501174.15
7212006.10.13 10:50buy3610.051.25461.25331.2556
7222006.10.13 12:05t/p3610.051.25561.25331.25565.001179.15
7232006.10.13 12:35buy3620.051.25391.25261.2549
7242006.10.13 12:45s/l3620.051.25261.25261.2549-6.501172.65
7252006.10.13 12:45buy3630.051.25121.24991.2522
7262006.10.13 12:50t/p3630.051.25221.24991.25225.001177.65
7272006.10.13 12:59buy3640.051.25221.25091.2532
7282006.10.13 14:20s/l3640.051.25091.25091.2532-6.501171.15
7292006.10.13 14:20buy3650.051.24981.24851.2508
7302006.10.13 14:50s/l3650.051.24851.24851.2508-6.501164.65
7312006.10.13 14:50buy3660.051.24871.24741.2497
7322006.10.13 15:40t/p3660.051.24971.24741.24975.001169.65
7332006.10.13 15:45buy3670.051.24951.24821.2505
7342006.10.13 16:05t/p3670.051.25051.24821.25055.001174.65
7352006.10.13 16:20buy3680.051.24991.24861.2509
7362006.10.13 17:40t/p3680.051.25091.24861.25095.001179.65
7372006.10.16 01:05buy3690.051.24931.24801.2503
7382006.10.16 04:05t/p3690.051.25031.24801.25035.001184.65
7392006.10.16 05:15sell3700.051.25111.25241.2501
7402006.10.16 07:05t/p3700.051.25011.25241.25015.001189.65
7412006.10.16 07:10sell3710.051.25171.25301.2507
7422006.10.16 07:15t/p3710.051.25071.25301.25075.001194.65
7432006.10.16 07:50sell3720.051.25151.25281.2505
7442006.10.16 08:15s/l3720.051.25281.25281.2505-6.501188.15
7452006.10.16 08:15sell3730.051.25281.25411.2518
7462006.10.16 08:20t/p3730.051.25181.25411.25185.001193.15
7472006.10.16 08:29sell3740.051.25191.25321.2509
7482006.10.16 10:05t/p3740.051.25091.25321.25095.001198.15
7492006.10.16 10:35sell3750.051.25221.25351.2512
7502006.10.16 11:05t/p3750.051.25121.25351.25125.001203.15
7512006.10.16 11:10sell3760.051.25151.25281.2505
7522006.10.16 12:40s/l3760.051.25281.25281.2505-6.501196.65
7532006.10.16 12:40sell3770.051.25291.25421.2519
7542006.10.16 12:45t/p3770.051.25191.25421.25195.001201.65
7552006.10.16 12:50sell3780.051.25321.25451.2522
7562006.10.16 13:00t/p3780.051.25221.25451.25225.001206.65
7572006.10.16 13:05sell3790.051.25251.25381.2515
7582006.10.16 13:50s/l3790.051.25381.25381.2515-6.501200.15
7592006.10.16 13:50sell3800.051.25361.25491.2526
7602006.10.16 14:05t/p3800.051.25261.25491.25265.001205.15
7612006.10.16 14:20sell3810.051.25291.25421.2519
7622006.10.16 14:35t/p3810.051.25191.25421.25195.001210.15
7632006.10.16 19:20sell3820.051.25291.25421.2519
7642006.10.16 22:40s/l3820.051.25421.25421.2519-6.501203.65
7652006.10.16 22:40sell3830.051.25421.25551.2532
7662006.10.16 23:35t/p3830.051.25321.25551.25325.001208.65
7672006.10.17 07:20buy3840.051.25251.25121.2535
7682006.10.17 07:35t/p3840.051.25351.25121.25355.001213.65
7692006.10.17 07:45buy3850.051.25261.25131.2536
7702006.10.17 07:59t/p3850.051.25361.25131.25365.001218.65
7712006.10.17 10:45buy3860.051.25211.25081.2531
7722006.10.17 12:35t/p3860.051.25311.25081.25315.001223.65
7732006.10.17 12:40buy3870.051.25101.24971.2520
7742006.10.17 12:50t/p3870.051.25201.24971.25205.001228.65
7752006.10.17 13:00buy3880.051.25131.25001.2523
7762006.10.17 13:10t/p3880.051.25231.25001.25235.001233.65
7772006.10.17 13:20buy3890.051.25121.24991.2522
7782006.10.17 13:29t/p3890.051.25221.24991.25225.001238.65
7792006.10.17 14:05sell3900.051.25561.25691.2546
7802006.10.17 14:10t/p3900.051.25461.25691.25465.001243.65
7812006.10.17 15:40sell3910.051.25641.25771.2554
7822006.10.17 16:15t/p3910.051.25541.25771.25545.001248.65
7832006.10.17 16:20sell3920.051.25641.25771.2554
7842006.10.17 16:40t/p3920.051.25541.25771.25545.001253.65
7852006.10.17 21:50buy3930.051.25331.25201.2543
7862006.10.17 22:05t/p3930.051.25431.25201.25435.001258.65
7872006.10.18 05:50sell3940.051.25511.25641.2541
7882006.10.18 08:35t/p3940.051.25411.25641.25415.001263.65
7892006.10.18 08:35buy3950.051.25391.25261.2549
7902006.10.18 12:10t/p3950.051.25491.25261.25495.001268.65
7912006.10.18 12:40buy3960.051.25201.25071.2530
7922006.10.18 12:50t/p3960.051.25301.25071.25305.001273.65
7932006.10.18 12:59buy3970.051.25261.25131.2536
7942006.10.18 13:05s/l3970.051.25131.25131.2536-6.501267.15
7952006.10.18 13:05buy3980.051.25031.24901.2513
7962006.10.18 13:15t/p3980.051.25131.24901.25135.001272.15
7972006.10.18 13:15buy3990.051.25161.25031.2526
7982006.10.18 17:20t/p3990.051.25261.25031.25265.001277.15
7992006.10.18 18:45sell4000.051.25321.25451.2522
8002006.10.19 06:35s/l4000.051.25451.25451.2522-5.421271.73
8012006.10.19 07:29sell4010.051.25471.25601.2537
8022006.10.19 07:45s/l4010.051.25601.25601.2537-6.501265.23
8032006.10.19 07:45sell4020.051.25591.25721.2549
8042006.10.19 09:15s/l4020.051.25721.25721.2549-6.501258.73
8052006.10.19 09:15sell4030.051.25731.25861.2563
8062006.10.19 11:05t/p4030.051.25631.25861.25635.001263.73
8072006.10.19 13:15sell4040.051.25811.25941.2571
8082006.10.19 13:40s/l4040.051.25941.25941.2571-6.501257.23
8092006.10.19 13:40sell4050.051.25931.26061.2583
8102006.10.19 13:59t/p4050.051.25831.26061.25835.001262.23
8112006.10.19 13:59sell4060.051.25791.25921.2569
8122006.10.19 14:45s/l4060.051.25921.25921.2569-6.501255.73
8132006.10.19 14:45sell4070.051.25971.26101.2587
8142006.10.19 16:15s/l4070.051.26101.26101.2587-6.501249.23
8152006.10.19 16:15sell4080.051.26121.26251.2602
8162006.10.19 16:29t/p4080.051.26021.26251.26025.001254.23
8172006.10.19 16:29sell4090.051.25991.26121.2589
8182006.10.19 17:05s/l4090.051.26121.26121.2589-6.501247.73
8192006.10.19 17:05sell4100.051.26161.26291.2606
8202006.10.19 18:15s/l4100.051.26291.26291.2606-6.501241.23
8212006.10.19 18:15sell4110.051.26331.26461.2623
8222006.10.19 22:15t/p4110.051.26231.26461.26235.001246.23
8232006.10.19 23:00sell4120.051.26261.26391.2616
8242006.10.20 00:05s/l4120.051.26391.26391.2616-6.141240.09
8252006.10.20 00:05sell4130.051.26381.26511.2628
8262006.10.20 05:50t/p4130.051.26281.26511.26285.001245.09
8272006.10.20 05:50buy4140.051.26271.26141.2637
8282006.10.20 09:35s/l4140.051.26141.26141.2637-6.501238.59
8292006.10.20 09:35buy4150.051.26041.25911.2614
8302006.10.20 09:50t/p4150.051.26141.25911.26145.001243.59
8312006.10.20 09:59buy4160.051.26041.25911.2614
8322006.10.20 11:05t/p4160.051.26141.25911.26145.001248.59
8332006.10.23 05:40buy4170.051.26081.25951.2618
8342006.10.23 06:05s/l4170.051.25951.25951.2618-6.501242.09
8352006.10.23 06:05buy4180.051.25951.25821.2605
8362006.10.23 06:10t/p4180.051.26051.25821.26055.001247.09
8372006.10.23 06:15buy4190.051.26081.25951.2618
8382006.10.23 06:50s/l4190.051.25951.25951.2618-6.501240.59
8392006.10.23 06:50buy4200.051.25891.25761.2599
8402006.10.23 08:45s/l4200.051.25761.25761.2599-6.501234.09
8412006.10.23 08:45buy4210.051.25761.25631.2586
8422006.10.23 09:10s/l4210.051.25631.25631.2586-6.501227.59
8432006.10.23 09:10buy4220.051.25621.25491.2572
8442006.10.23 09:15t/p4220.051.25721.25491.25725.001232.59
8452006.10.23 09:15buy4230.051.25801.25671.2590
8462006.10.23 09:29s/l4230.051.25671.25671.2590-6.501226.09
8472006.10.23 09:29buy4240.051.25621.25491.2572
8482006.10.23 10:20s/l4240.051.25491.25491.2572-6.501219.59
8492006.10.23 10:20buy4250.051.25461.25331.2556
8502006.10.23 10:35t/p4250.051.25561.25331.25565.001224.59
8512006.10.23 10:40buy4260.051.25591.25461.2569
8522006.10.23 12:40s/l4260.051.25461.25461.2569-6.501218.09
8532006.10.23 12:40buy4270.051.25411.25281.2551
8542006.10.23 12:50t/p4270.051.25511.25281.25515.001223.09
8552006.10.23 12:59buy4280.051.25461.25331.2556
8562006.10.24 05:59s/l4280.051.25331.25331.2556-6.931216.16
8572006.10.24 05:59buy4290.051.25331.25201.2543
8582006.10.24 07:10t/p4290.051.25431.25201.25435.001221.16
8592006.10.24 07:15buy4300.051.25301.25171.2540
8602006.10.24 08:15t/p4300.051.25401.25171.25405.001226.16
8612006.10.24 08:20buy4310.051.25301.25171.2540
8622006.10.24 08:40t/p4310.051.25401.25171.25405.001231.16
8632006.10.24 15:05sell4320.051.25671.25801.2557
8642006.10.24 15:10t/p4320.051.25571.25801.25575.001236.16
8652006.10.24 15:20sell4330.051.25541.25671.2544
8662006.10.24 15:45s/l4330.051.25671.25671.2544-6.501229.66
8672006.10.24 15:45sell4340.051.25661.25791.2556
8682006.10.24 21:29t/p4340.051.25561.25791.25565.001234.66
8692006.10.25 01:05sell4350.051.25661.25791.2556
8702006.10.25 08:10s/l4350.051.25791.25791.2556-6.501228.16
8712006.10.25 08:10sell4360.051.25771.25901.2567
8722006.10.25 08:15t/p4360.051.25671.25901.25675.001233.16
8732006.10.25 09:20sell4370.051.25741.25871.2564
8742006.10.25 10:45s/l4370.051.25871.25871.2564-6.501226.66
8752006.10.25 10:45sell4380.051.25901.26031.2580
8762006.10.25 12:05t/p4380.051.25801.26031.25805.001231.66
8772006.10.25 12:15sell4390.051.25851.25981.2575
8782006.10.25 13:20t/p4390.051.25751.25981.25755.001236.66
8792006.10.25 15:05sell4400.051.25941.26071.2584
8802006.10.25 16:05t/p4400.051.25841.26071.25845.001241.66
8812006.10.25 18:05sell4410.051.26011.26141.2591
8822006.10.25 18:10t/p4410.051.25911.26141.25915.001246.66
8832006.10.25 18:20buy4420.051.25691.25561.2579
8842006.10.25 18:29t/p4420.051.25791.25561.25795.001251.66
8852006.10.25 18:35sell4430.051.26031.26161.2593
8862006.10.25 18:40s/l4430.051.26161.26161.2593-6.501245.16
8872006.10.25 18:40sell4440.051.26171.26301.2607
8882006.10.25 18:45t/p4440.051.26071.26301.26075.001250.16
8892006.10.25 18:59sell4450.051.26121.26251.2602
8902006.10.25 20:35t/p4450.051.26021.26251.26025.001255.16
8912006.10.25 22:05sell4460.051.26181.26311.2608
8922006.10.25 22:20t/p4460.051.26081.26311.26085.001260.16
8932006.10.25 22:30sell4470.051.26171.26301.2607
8942006.10.26 02:10s/l4470.051.26301.26301.2607-5.421254.74
8952006.10.26 02:10sell4480.051.26341.26471.2624
8962006.10.26 06:40s/l4480.051.26471.26471.2624-6.501248.24
8972006.10.26 06:40sell4490.051.26471.26601.2637
8982006.10.26 06:50t/p4490.051.26371.26601.26375.001253.24
8992006.10.26 07:05sell4500.051.26661.26791.2656
9002006.10.26 07:15t/p4500.051.26561.26791.26565.001258.24
9012006.10.26 07:20sell4510.051.26631.26761.2653
9022006.10.26 10:40t/p4510.051.26531.26761.26535.001263.24
9032006.10.26 12:35sell4520.051.26711.26841.2661
9042006.10.26 12:40t/p4520.051.26611.26841.26615.001268.24
9052006.10.26 13:20sell4530.051.26681.26811.2658
9062006.10.26 13:30t/p4530.051.26581.26811.26585.001273.24
9072006.10.26 14:40sell4540.051.26771.26901.2667
9082006.10.26 15:10t/p4540.051.26671.26901.26675.001278.24
9092006.10.26 15:29sell4550.051.26731.26861.2663
9102006.10.26 16:15s/l4550.051.26861.26861.2663-6.501271.74
9112006.10.26 16:15sell4560.051.26851.26981.2675
9122006.10.26 16:45s/l4560.051.26981.26981.2675-6.501265.24
9132006.10.26 16:45sell4570.051.26991.27121.2689
9142006.10.26 18:05t/p4570.051.26891.27121.26895.001270.24
9152006.10.26 18:10sell4580.051.26941.27071.2684
9162006.10.27 00:40s/l4580.051.27071.27071.2684-6.141264.10
9172006.10.27 00:40sell4590.051.27071.27201.2697
9182006.10.27 00:45t/p4590.051.26971.27201.26975.001269.10
9192006.10.27 00:59sell4600.051.27021.27151.2692
9202006.10.27 01:20s/l4600.051.27151.27151.2692-6.501262.60
9212006.10.27 01:20sell4610.051.27131.27261.2703
9222006.10.27 02:35t/p4610.051.27031.27261.27035.001267.60
9232006.10.27 02:45sell4620.051.27081.27211.2698
9242006.10.27 05:10t/p4620.051.26981.27211.26985.001272.60
9252006.10.27 06:15buy4630.051.26931.26801.2703
9262006.10.27 06:45s/l4630.051.26801.26801.2703-6.501266.10
9272006.10.27 06:45buy4640.051.26751.26621.2685
9282006.10.27 08:05t/p4640.051.26851.26621.26855.001271.10
9292006.10.27 08:29buy4650.051.26771.26641.2687
9302006.10.27 09:10s/l4650.051.26641.26641.2687-6.501264.60
9312006.10.27 09:10buy4660.051.26651.26521.2675
9322006.10.27 09:15t/p4660.051.26751.26521.26755.001269.60
9332006.10.27 09:20buy4670.051.26671.26541.2677
9342006.10.27 10:40t/p4670.051.26771.26541.26775.001274.60
9352006.10.27 10:45buy4680.051.26711.26581.2681
9362006.10.27 11:05t/p4680.051.26811.26581.26815.001279.60
9372006.10.27 12:40sell4690.051.27081.27211.2698
9382006.10.27 12:50s/l4690.051.27211.27211.2698-6.501273.10
9392006.10.27 12:50sell4700.051.27241.27371.2714
9402006.10.27 13:05t/p4700.051.27141.27371.27145.001278.10
9412006.10.27 13:10sell4710.051.27231.27361.2713
9422006.10.27 13:20s/l4710.051.27361.27361.2713-6.501271.60
9432006.10.27 13:20sell4720.051.27461.27591.2736
9442006.10.27 13:35t/p4720.051.27361.27591.27365.001276.60
9452006.10.27 13:35sell4730.051.27331.27461.2723
9462006.10.27 13:50s/l4730.051.27461.27461.2723-6.501270.10
9472006.10.27 13:50sell4740.051.27481.27611.2738
9482006.10.27 13:59t/p4740.051.27381.27611.27385.001275.10
9492006.10.27 13:59sell4750.051.27341.27471.2724
9502006.10.27 14:35t/p4750.051.27241.27471.27245.001280.10
9512006.10.27 14:40sell4760.051.27301.27431.2720
9522006.10.27 15:50t/p4760.051.27201.27431.27205.001285.10
9532006.10.27 16:10sell4770.051.27371.27501.2727
9542006.10.27 16:20t/p4770.051.27271.27501.27275.001290.10
9552006.10.27 17:20sell4780.051.27341.27471.2724
9562006.10.30 00:45t/p4780.051.27241.27471.27245.361295.46
9572006.10.30 01:20buy4790.051.27211.27081.2731
9582006.10.30 02:40t/p4790.051.27311.27081.27315.001300.46
9592006.10.30 06:10buy4800.051.27141.27011.2724
9602006.10.30 06:35t/p4800.051.27241.27011.27245.001305.46
9612006.10.30 06:50buy4810.051.27141.27011.2724
9622006.10.30 06:59t/p4810.051.27241.27011.27245.001310.46
9632006.10.30 08:10buy4820.051.27141.27011.2724
9642006.10.30 08:15t/p4820.051.27241.27011.27245.001315.46
9652006.10.30 09:35buy4830.051.27121.26991.2722
9662006.10.30 09:50t/p4830.051.27221.26991.27225.001320.46
9672006.10.30 12:15sell4840.051.27351.27481.2725
9682006.10.30 12:35t/p4840.051.27251.27481.27255.001325.46
9692006.10.30 12:40sell4850.051.27341.27471.2724
9702006.10.30 13:00t/p4850.051.27241.27471.27245.001330.46
9712006.10.30 13:05buy4860.051.27161.27031.2726
9722006.10.30 13:35s/l4860.051.27031.27031.2726-6.501323.96
9732006.10.30 13:35buy4870.051.27011.26881.2711
9742006.10.30 13:45t/p4870.051.27111.26881.27115.001328.96
9752006.10.30 13:45buy4880.051.27211.27081.2731
9762006.10.30 13:50s/l4880.051.27081.27081.2731-6.501322.46
9772006.10.30 13:50buy4890.051.27031.26901.2713
9782006.10.30 13:59t/p4890.051.27131.26901.27135.001327.46
9792006.10.30 13:59buy4900.051.27191.27061.2729
9802006.10.30 20:00t/p4900.051.27291.27061.27295.001332.46
9812006.10.30 20:00sell4910.051.27291.27421.2719
9822006.10.30 22:05t/p4910.051.27191.27421.27195.001337.46
9832006.10.30 22:05buy4920.051.27151.27021.2725
9842006.10.30 22:20t/p4920.051.27251.27021.27255.001342.46
9852006.10.30 22:29buy4930.051.27171.27041.2727
9862006.10.31 07:05s/l4930.051.27041.27041.2727-6.931335.52
9872006.10.31 07:05buy4940.051.26941.26811.2704
9882006.10.31 07:15t/p4940.051.27041.26811.27045.001340.52
9892006.10.31 07:29buy4950.051.26961.26831.2706
9902006.10.31 07:35s/l4950.051.26831.26831.2706-6.501334.02
9912006.10.31 07:35buy4960.051.26811.26681.2691
9922006.10.31 07:50t/p4960.051.26911.26681.26915.001339.02
9932006.10.31 07:50buy4970.051.26961.26831.2706
9942006.10.31 08:50s/l4970.051.26831.26831.2706-6.501332.52
9952006.10.31 08:50buy4980.051.26841.26711.2694
9962006.10.31 08:59t/p4980.051.26941.26711.26945.001337.52
9972006.10.31 13:20sell4990.051.27111.27241.2701
9982006.10.31 13:35t/p4990.051.27011.27241.27015.001342.52
9992006.10.31 13:50sell5000.051.27111.27241.2701
10002006.10.31 15:10s/l5000.051.27241.27241.2701-6.501336.02
10012006.10.31 15:10sell5010.051.27741.27871.2764
10022006.10.31 15:15t/p5010.051.27641.27871.27645.001341.02
10032006.10.31 15:15sell5020.051.27351.27481.2725
10042006.10.31 15:20s/l5020.051.27481.27481.2725-6.501334.52
10052006.10.31 15:20sell5030.051.27611.27741.2751
10062006.10.31 15:50s/l5030.051.27741.27741.2751-6.501328.02
10072006.10.31 15:50sell5040.051.27821.27951.2772
10082006.10.31 15:59t/p5040.051.27721.27951.27725.001333.02
10092006.10.31 15:59sell5050.051.27621.27751.2752
10102006.10.31 16:20s/l5050.051.27751.27751.2752-6.501326.52
10112006.10.31 16:20sell5060.051.27761.27891.2766
10122006.10.31 18:05t/p5060.051.27661.27891.27665.001331.52
10132006.10.31 18:10sell5070.051.27691.27821.2759
10142006.11.01 06:59t/p5070.051.27591.27821.27595.361336.88
10152006.11.01 06:59buy5080.051.27581.27451.2768
10162006.11.01 07:50s/l5080.051.27451.27451.2768-6.501330.38
10172006.11.01 07:50buy5090.051.27461.27331.2756
10182006.11.01 08:35t/p5090.051.27561.27331.27565.001335.38
10192006.11.01 08:50buy5100.051.27471.27341.2757
10202006.11.01 09:10t/p5100.051.27571.27341.27575.001340.38
10212006.11.01 15:15sell5110.051.27781.27911.2768
10222006.11.01 15:20s/l5110.051.27911.27911.2768-6.501333.88
10232006.11.01 15:20sell5120.051.27971.28101.2787
10242006.11.01 15:29t/p5120.051.27871.28101.27875.001338.88
10252006.11.01 15:29sell5130.051.27801.27931.2770
10262006.11.01 15:35t/p5130.051.27701.27931.27705.001343.88
10272006.11.01 15:50sell5140.051.27841.27971.2774
10282006.11.01 16:05t/p5140.051.27741.27971.27745.001348.88
10292006.11.01 16:20sell5150.051.27741.27871.2764
10302006.11.01 17:05t/p5150.051.27641.27871.27645.001353.88
10312006.11.02 00:40buy5160.051.27521.27391.2762
10322006.11.02 01:15s/l5160.051.27391.27391.2762-6.501347.38
10332006.11.02 01:15buy5170.051.27391.27261.2749
10342006.11.02 01:40t/p5170.051.27491.27261.27495.001352.38
10352006.11.02 01:50buy5180.051.27461.27331.2756
10362006.11.02 04:50t/p5180.051.27561.27331.27565.001357.38
10372006.11.02 06:05sell5190.051.27621.27751.2752
10382006.11.02 06:45t/p5190.051.27521.27751.27525.001362.38
10392006.11.02 06:50sell5200.051.27591.27721.2749
10402006.11.02 07:10t/p5200.051.27491.27721.27495.001367.38
10412006.11.02 07:10buy5210.051.27421.27291.2752
10422006.11.02 07:20t/p5210.051.27521.27291.27525.001372.38
10432006.11.02 07:29buy5220.051.27481.27351.2758
10442006.11.02 08:10t/p5220.051.27581.27351.27585.001377.38
10452006.11.02 08:20buy5230.051.27451.27321.2755
10462006.11.02 08:35t/p5230.051.27551.27321.27555.001382.38
10472006.11.02 09:20sell5240.051.27661.27791.2756
10482006.11.02 13:40s/l5240.051.27791.27791.2756-6.501375.88
10492006.11.02 13:40sell5250.051.27771.27901.2767
10502006.11.02 13:59t/p5250.051.27671.27901.27675.001380.88
10512006.11.02 16:40sell5260.051.27821.27951.2772
10522006.11.02 17:10t/p5260.051.27721.27951.27725.001385.88