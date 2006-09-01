|Simbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periodo
|1 Ora (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.09.01 - 2006.11.03)
|Modello
|Punti di controllo (sulla base dell'intervallo di tempo inferiore piu' vicino con interpolazione frattale di 12 punti di controllo)
|Parametri
|lStopLoss=11; sStopLoss=11; lTakeProfit=10; sTakeProfit=10; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Magic RSI"; Slippage=1; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=0.05;
|Barre sotto esame
|16355
|Ticks adoperati per il modello
|26817
|Qualita' del modello
|50.00%
|Deposito iniziale
|500.00
|Profitto totale netto
|885.88
|Profitto lordo
|1869.85
|Perdita lorda
|-983.97
|Fattore di profitto (profit factor)
|1.90
|Ricompensa attesa
|1.68
|Drawdown assoluto
|0.00
|Drawdown massimo (%)
|60.99 (4.78%)
|Relative drawdown
|4.78% (60.99)
|Operazioni totali
|526
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|246 (71.95%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|280 (70.36%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|374 (71.10%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|152 (28.90%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|6.08
|operazione in perdita
|-6.93
|Media
|operazione con profito
|5.00
|operazione in perdita
|-6.47
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|18 (90.00)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|4 (-26.00)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|90.00 (18)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-26.00 (4)
|Media
|vincite consecutive
|3
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2006.09.01 03:15
|buy
|1
|0.05
|1.2799
|1.2786
|1.2809
|2
|2006.09.01 04:05
|t/p
|1
|0.05
|1.2809
|1.2786
|1.2809
|5.00
|505.00
|3
|2006.09.01 05:40
|sell
|2
|0.05
|1.2813
|1.2826
|1.2803
|4
|2006.09.01 07:05
|t/p
|2
|0.05
|1.2803
|1.2826
|1.2803
|5.00
|510.00
|5
|2006.09.01 08:35
|sell
|3
|0.05
|1.2824
|1.2837
|1.2814
|6
|2006.09.01 08:50
|t/p
|3
|0.05
|1.2814
|1.2837
|1.2814
|5.00
|515.00
|7
|2006.09.01 09:00
|sell
|4
|0.05
|1.2823
|1.2836
|1.2813
|8
|2006.09.01 12:10
|t/p
|4
|0.05
|1.2813
|1.2836
|1.2813
|5.00
|520.00
|9
|2006.09.01 12:15
|buy
|5
|0.05
|1.2800
|1.2787
|1.2810
|10
|2006.09.01 12:20
|t/p
|5
|0.05
|1.2810
|1.2787
|1.2810
|5.00
|525.00
|11
|2006.09.01 12:20
|sell
|6
|0.05
|1.2827
|1.2840
|1.2817
|12
|2006.09.01 12:29
|t/p
|6
|0.05
|1.2817
|1.2840
|1.2817
|5.00
|530.00
|13
|2006.09.01 12:35
|buy
|7
|0.05
|1.2774
|1.2761
|1.2784
|14
|2006.09.01 12:45
|t/p
|7
|0.05
|1.2784
|1.2761
|1.2784
|5.00
|535.00
|15
|2006.09.01 12:50
|buy
|8
|0.05
|1.2763
|1.2750
|1.2773
|16
|2006.09.01 12:59
|t/p
|8
|0.05
|1.2773
|1.2750
|1.2773
|5.00
|540.00
|17
|2006.09.01 12:59
|buy
|9
|0.05
|1.2780
|1.2767
|1.2790
|18
|2006.09.01 13:20
|s/l
|9
|0.05
|1.2767
|1.2767
|1.2790
|-6.50
|533.50
|19
|2006.09.01 13:20
|buy
|10
|0.05
|1.2757
|1.2744
|1.2767
|20
|2006.09.01 13:29
|t/p
|10
|0.05
|1.2767
|1.2744
|1.2767
|5.00
|538.50
|21
|2006.09.01 13:29
|buy
|11
|0.05
|1.2769
|1.2756
|1.2779
|22
|2006.09.01 14:05
|t/p
|11
|0.05
|1.2779
|1.2756
|1.2779
|5.00
|543.50
|23
|2006.09.01 14:20
|buy
|12
|0.05
|1.2770
|1.2757
|1.2780
|24
|2006.09.01 14:35
|t/p
|12
|0.05
|1.2780
|1.2757
|1.2780
|5.00
|548.50
|25
|2006.09.01 16:15
|sell
|13
|0.05
|1.2845
|1.2858
|1.2835
|26
|2006.09.01 16:35
|t/p
|13
|0.05
|1.2835
|1.2858
|1.2835
|5.00
|553.50
|27
|2006.09.01 16:50
|sell
|14
|0.05
|1.2838
|1.2851
|1.2828
|28
|2006.09.01 17:05
|t/p
|14
|0.05
|1.2828
|1.2851
|1.2828
|5.00
|558.50
|29
|2006.09.01 20:15
|sell
|15
|0.05
|1.2844
|1.2857
|1.2834
|30
|2006.09.03 23:10
|s/l
|15
|0.05
|1.2857
|1.2857
|1.2834
|-6.50
|552.00
|31
|2006.09.03 23:10
|sell
|16
|0.05
|1.2856
|1.2869
|1.2846
|32
|2006.09.04 06:10
|t/p
|16
|0.05
|1.2846
|1.2869
|1.2846
|5.36
|557.36
|33
|2006.09.04 06:10
|buy
|17
|0.05
|1.2846
|1.2833
|1.2856
|34
|2006.09.04 06:20
|t/p
|17
|0.05
|1.2856
|1.2833
|1.2856
|5.00
|562.36
|35
|2006.09.04 06:50
|buy
|18
|0.05
|1.2846
|1.2833
|1.2856
|36
|2006.09.04 08:05
|t/p
|18
|0.05
|1.2856
|1.2833
|1.2856
|5.00
|567.36
|37
|2006.09.04 08:10
|buy
|19
|0.05
|1.2851
|1.2838
|1.2861
|38
|2006.09.04 10:10
|t/p
|19
|0.05
|1.2861
|1.2838
|1.2861
|5.00
|572.36
|39
|2006.09.04 16:10
|sell
|20
|0.05
|1.2867
|1.2880
|1.2857
|40
|2006.09.04 22:45
|t/p
|20
|0.05
|1.2857
|1.2880
|1.2857
|5.00
|577.36
|41
|2006.09.04 22:45
|buy
|21
|0.05
|1.2857
|1.2844
|1.2867
|42
|2006.09.05 00:15
|s/l
|21
|0.05
|1.2844
|1.2844
|1.2867
|-6.93
|570.43
|43
|2006.09.05 00:15
|buy
|22
|0.05
|1.2844
|1.2831
|1.2854
|44
|2006.09.05 00:20
|t/p
|22
|0.05
|1.2854
|1.2831
|1.2854
|5.00
|575.43
|45
|2006.09.05 00:29
|buy
|23
|0.05
|1.2844
|1.2831
|1.2854
|46
|2006.09.05 03:05
|s/l
|23
|0.05
|1.2831
|1.2831
|1.2854
|-6.50
|568.93
|47
|2006.09.05 03:05
|buy
|24
|0.05
|1.2831
|1.2818
|1.2841
|48
|2006.09.05 05:20
|t/p
|24
|0.05
|1.2841
|1.2818
|1.2841
|5.00
|573.93
|49
|2006.09.05 07:40
|buy
|25
|0.05
|1.2822
|1.2809
|1.2832
|50
|2006.09.05 08:35
|t/p
|25
|0.05
|1.2832
|1.2809
|1.2832
|5.00
|578.93
|51
|2006.09.05 11:50
|buy
|26
|0.05
|1.2810
|1.2797
|1.2820
|52
|2006.09.05 14:50
|s/l
|26
|0.05
|1.2797
|1.2797
|1.2820
|-6.50
|572.43
|53
|2006.09.05 14:50
|buy
|27
|0.05
|1.2797
|1.2784
|1.2807
|54
|2006.09.05 15:00
|t/p
|27
|0.05
|1.2807
|1.2784
|1.2807
|5.00
|577.43
|55
|2006.09.05 15:20
|buy
|28
|0.05
|1.2806
|1.2793
|1.2816
|56
|2006.09.05 17:10
|t/p
|28
|0.05
|1.2816
|1.2793
|1.2816
|5.00
|582.43
|57
|2006.09.05 19:05
|sell
|29
|0.05
|1.2823
|1.2836
|1.2813
|58
|2006.09.06 00:50
|t/p
|29
|0.05
|1.2813
|1.2836
|1.2813
|5.36
|587.79
|59
|2006.09.06 01:50
|buy
|30
|0.05
|1.2810
|1.2797
|1.2820
|60
|2006.09.06 06:35
|t/p
|30
|0.05
|1.2820
|1.2797
|1.2820
|5.00
|592.79
|61
|2006.09.06 07:20
|sell
|31
|0.05
|1.2829
|1.2842
|1.2819
|62
|2006.09.06 08:35
|t/p
|31
|0.05
|1.2819
|1.2842
|1.2819
|5.00
|597.79
|63
|2006.09.06 11:05
|buy
|32
|0.05
|1.2791
|1.2778
|1.2801
|64
|2006.09.06 11:10
|t/p
|32
|0.05
|1.2801
|1.2778
|1.2801
|5.00
|602.79
|65
|2006.09.06 11:20
|buy
|33
|0.05
|1.2800
|1.2787
|1.2810
|66
|2006.09.06 12:20
|s/l
|33
|0.05
|1.2787
|1.2787
|1.2810
|-6.50
|596.29
|67
|2006.09.06 12:20
|buy
|34
|0.05
|1.2788
|1.2775
|1.2798
|68
|2006.09.06 12:35
|t/p
|34
|0.05
|1.2798
|1.2775
|1.2798
|5.00
|601.29
|69
|2006.09.06 12:40
|buy
|35
|0.05
|1.2794
|1.2781
|1.2804
|70
|2006.09.06 12:45
|s/l
|35
|0.05
|1.2781
|1.2781
|1.2804
|-6.50
|594.79
|71
|2006.09.06 12:45
|buy
|36
|0.05
|1.2779
|1.2766
|1.2789
|72
|2006.09.06 13:00
|t/p
|36
|0.05
|1.2789
|1.2766
|1.2789
|5.00
|599.79
|73
|2006.09.06 13:10
|buy
|37
|0.05
|1.2786
|1.2773
|1.2796
|74
|2006.09.06 13:50
|s/l
|37
|0.05
|1.2773
|1.2773
|1.2796
|-6.50
|593.29
|75
|2006.09.06 13:50
|buy
|38
|0.05
|1.2772
|1.2759
|1.2782
|76
|2006.09.06 14:00
|t/p
|38
|0.05
|1.2782
|1.2759
|1.2782
|5.00
|598.29
|77
|2006.09.06 14:00
|buy
|39
|0.05
|1.2784
|1.2771
|1.2794
|78
|2006.09.06 14:05
|t/p
|39
|0.05
|1.2794
|1.2771
|1.2794
|5.00
|603.29
|79
|2006.09.06 14:15
|buy
|40
|0.05
|1.2783
|1.2770
|1.2793
|80
|2006.09.06 16:05
|s/l
|40
|0.05
|1.2770
|1.2770
|1.2793
|-6.50
|596.79
|81
|2006.09.06 16:05
|buy
|41
|0.05
|1.2772
|1.2759
|1.2782
|82
|2006.09.06 16:10
|t/p
|41
|0.05
|1.2782
|1.2759
|1.2782
|5.00
|601.79
|83
|2006.09.06 16:20
|buy
|42
|0.05
|1.2776
|1.2763
|1.2786
|84
|2006.09.06 17:35
|t/p
|42
|0.05
|1.2786
|1.2763
|1.2786
|5.00
|606.79
|85
|2006.09.06 18:50
|sell
|43
|0.05
|1.2815
|1.2828
|1.2805
|86
|2006.09.06 21:00
|t/p
|43
|0.05
|1.2805
|1.2828
|1.2805
|5.00
|611.79
|87
|2006.09.06 22:35
|sell
|44
|0.05
|1.2817
|1.2830
|1.2807
|88
|2006.09.07 01:50
|s/l
|44
|0.05
|1.2830
|1.2830
|1.2807
|-5.42
|606.37
|89
|2006.09.07 01:50
|sell
|45
|0.05
|1.2829
|1.2842
|1.2819
|90
|2006.09.07 05:45
|t/p
|45
|0.05
|1.2819
|1.2842
|1.2819
|5.00
|611.37
|91
|2006.09.07 05:50
|buy
|46
|0.05
|1.2812
|1.2799
|1.2822
|92
|2006.09.07 06:35
|t/p
|46
|0.05
|1.2822
|1.2799
|1.2822
|5.00
|616.37
|93
|2006.09.07 07:40
|buy
|47
|0.05
|1.2798
|1.2785
|1.2808
|94
|2006.09.07 08:59
|s/l
|47
|0.05
|1.2785
|1.2785
|1.2808
|-6.50
|609.87
|95
|2006.09.07 08:59
|buy
|48
|0.05
|1.2778
|1.2765
|1.2788
|96
|2006.09.07 09:10
|t/p
|48
|0.05
|1.2788
|1.2765
|1.2788
|5.00
|614.87
|97
|2006.09.07 09:15
|buy
|49
|0.05
|1.2775
|1.2762
|1.2785
|98
|2006.09.07 09:29
|t/p
|49
|0.05
|1.2785
|1.2762
|1.2785
|5.00
|619.87
|99
|2006.09.07 09:50
|buy
|50
|0.05
|1.2781
|1.2768
|1.2791
|100
|2006.09.07 10:40
|s/l
|50
|0.05
|1.2768
|1.2768
|1.2791
|-6.50
|613.37
|101
|2006.09.07 10:40
|buy
|51
|0.05
|1.2756
|1.2743
|1.2766
|102
|2006.09.07 10:50
|t/p
|51
|0.05
|1.2766
|1.2743
|1.2766
|5.00
|618.37
|103
|2006.09.07 10:50
|buy
|52
|0.05
|1.2769
|1.2756
|1.2779
|104
|2006.09.07 11:05
|s/l
|52
|0.05
|1.2756
|1.2756
|1.2779
|-6.50
|611.87
|105
|2006.09.07 11:05
|buy
|53
|0.05
|1.2726
|1.2713
|1.2736
|106
|2006.09.07 11:10
|t/p
|53
|0.05
|1.2736
|1.2713
|1.2736
|5.00
|616.87
|107
|2006.09.07 11:10
|buy
|54
|0.05
|1.2760
|1.2747
|1.2770
|108
|2006.09.07 11:20
|s/l
|54
|0.05
|1.2747
|1.2747
|1.2770
|-6.50
|610.37
|109
|2006.09.07 11:20
|buy
|55
|0.05
|1.2745
|1.2732
|1.2755
|110
|2006.09.07 11:50
|s/l
|55
|0.05
|1.2732
|1.2732
|1.2755
|-6.50
|603.87
|111
|2006.09.07 11:50
|buy
|56
|0.05
|1.2728
|1.2715
|1.2738
|112
|2006.09.07 12:05
|t/p
|56
|0.05
|1.2738
|1.2715
|1.2738
|5.00
|608.87
|113
|2006.09.07 12:15
|buy
|57
|0.05
|1.2735
|1.2722
|1.2745
|114
|2006.09.07 12:45
|s/l
|57
|0.05
|1.2722
|1.2722
|1.2745
|-6.50
|602.37
|115
|2006.09.07 12:45
|buy
|58
|0.05
|1.2713
|1.2700
|1.2723
|116
|2006.09.07 13:05
|t/p
|58
|0.05
|1.2723
|1.2700
|1.2723
|5.00
|607.37
|117
|2006.09.07 13:10
|buy
|59
|0.05
|1.2713
|1.2700
|1.2723
|118
|2006.09.07 13:35
|t/p
|59
|0.05
|1.2723
|1.2700
|1.2723
|5.00
|612.37
|119
|2006.09.07 13:50
|buy
|60
|0.05
|1.2710
|1.2697
|1.2720
|120
|2006.09.07 13:59
|t/p
|60
|0.05
|1.2720
|1.2697
|1.2720
|5.00
|617.37
|121
|2006.09.08 00:15
|buy
|61
|0.05
|1.2724
|1.2711
|1.2734
|122
|2006.09.08 06:05
|s/l
|61
|0.05
|1.2711
|1.2711
|1.2734
|-6.50
|610.87
|123
|2006.09.08 06:05
|buy
|62
|0.05
|1.2709
|1.2696
|1.2719
|124
|2006.09.08 06:35
|t/p
|62
|0.05
|1.2719
|1.2696
|1.2719
|5.00
|615.87
|125
|2006.09.08 06:50
|buy
|63
|0.05
|1.2709
|1.2696
|1.2719
|126
|2006.09.08 06:59
|t/p
|63
|0.05
|1.2719
|1.2696
|1.2719
|5.00
|620.87
|127
|2006.09.08 07:20
|buy
|64
|0.05
|1.2711
|1.2698
|1.2721
|128
|2006.09.08 07:35
|t/p
|64
|0.05
|1.2721
|1.2698
|1.2721
|5.00
|625.87
|129
|2006.09.08 07:45
|buy
|65
|0.05
|1.2698
|1.2685
|1.2708
|130
|2006.09.08 07:50
|t/p
|65
|0.05
|1.2708
|1.2685
|1.2708
|5.00
|630.87
|131
|2006.09.08 08:10
|buy
|66
|0.05
|1.2709
|1.2696
|1.2719
|132
|2006.09.08 08:15
|t/p
|66
|0.05
|1.2719
|1.2696
|1.2719
|5.00
|635.87
|133
|2006.09.08 10:10
|buy
|67
|0.05
|1.2715
|1.2702
|1.2725
|134
|2006.09.08 11:10
|s/l
|67
|0.05
|1.2702
|1.2702
|1.2725
|-6.50
|629.37
|135
|2006.09.08 11:10
|buy
|68
|0.05
|1.2702
|1.2689
|1.2712
|136
|2006.09.08 11:35
|t/p
|68
|0.05
|1.2712
|1.2689
|1.2712
|5.00
|634.37
|137
|2006.09.08 11:50
|buy
|69
|0.05
|1.2707
|1.2694
|1.2717
|138
|2006.09.08 12:05
|t/p
|69
|0.05
|1.2717
|1.2694
|1.2717
|5.00
|639.37
|139
|2006.09.08 12:40
|buy
|70
|0.05
|1.2667
|1.2654
|1.2677
|140
|2006.09.08 12:45
|t/p
|70
|0.05
|1.2677
|1.2654
|1.2677
|5.00
|644.37
|141
|2006.09.08 12:45
|buy
|71
|0.05
|1.2682
|1.2669
|1.2692
|142
|2006.09.08 12:50
|t/p
|71
|0.05
|1.2692
|1.2669
|1.2692
|5.00
|649.37
|143
|2006.09.08 12:50
|buy
|72
|0.05
|1.2697
|1.2684
|1.2707
|144
|2006.09.08 12:59
|s/l
|72
|0.05
|1.2684
|1.2684
|1.2707
|-6.50
|642.87
|145
|2006.09.08 12:59
|buy
|73
|0.05
|1.2674
|1.2661
|1.2684
|146
|2006.09.08 13:20
|s/l
|73
|0.05
|1.2661
|1.2661
|1.2684
|-6.50
|636.37
|147
|2006.09.08 13:20
|buy
|74
|0.05
|1.2663
|1.2650
|1.2673
|148
|2006.09.08 13:29
|t/p
|74
|0.05
|1.2673
|1.2650
|1.2673
|5.00
|641.37
|149
|2006.09.08 13:29
|buy
|75
|0.05
|1.2676
|1.2663
|1.2686
|150
|2006.09.08 14:15
|s/l
|75
|0.05
|1.2663
|1.2663
|1.2686
|-6.50
|634.87
|151
|2006.09.08 14:15
|buy
|76
|0.05
|1.2653
|1.2640
|1.2663
|152
|2006.09.08 14:35
|t/p
|76
|0.05
|1.2663
|1.2640
|1.2663
|5.00
|639.87
|153
|2006.09.08 14:35
|buy
|77
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|154
|2006.09.11 00:35
|s/l
|77
|0.05
|1.2658
|1.2658
|1.2681
|-6.93
|632.94
|155
|2006.09.11 00:35
|buy
|78
|0.05
|1.2658
|1.2645
|1.2668
|156
|2006.09.11 00:40
|t/p
|78
|0.05
|1.2668
|1.2645
|1.2668
|5.00
|637.94
|157
|2006.09.11 00:45
|buy
|79
|0.05
|1.2661
|1.2648
|1.2671
|158
|2006.09.11 01:10
|s/l
|79
|0.05
|1.2648
|1.2648
|1.2671
|-6.50
|631.44
|159
|2006.09.11 01:10
|buy
|80
|0.05
|1.2650
|1.2637
|1.2660
|160
|2006.09.11 01:35
|t/p
|80
|0.05
|1.2660
|1.2637
|1.2660
|5.00
|636.44
|161
|2006.09.11 04:45
|sell
|81
|0.05
|1.2681
|1.2694
|1.2671
|162
|2006.09.11 05:50
|s/l
|81
|0.05
|1.2694
|1.2694
|1.2671
|-6.50
|629.94
|163
|2006.09.11 05:50
|sell
|82
|0.05
|1.2696
|1.2709
|1.2686
|164
|2006.09.11 06:10
|t/p
|82
|0.05
|1.2686
|1.2709
|1.2686
|5.00
|634.94
|165
|2006.09.11 06:29
|sell
|83
|0.05
|1.2694
|1.2707
|1.2684
|166
|2006.09.11 06:35
|t/p
|83
|0.05
|1.2684
|1.2707
|1.2684
|5.00
|639.94
|167
|2006.09.11 06:40
|sell
|84
|0.05
|1.2688
|1.2701
|1.2678
|168
|2006.09.11 08:05
|s/l
|84
|0.05
|1.2701
|1.2701
|1.2678
|-6.50
|633.44
|169
|2006.09.11 08:05
|sell
|85
|0.05
|1.2703
|1.2716
|1.2693
|170
|2006.09.11 08:10
|s/l
|85
|0.05
|1.2716
|1.2716
|1.2693
|-6.50
|626.94
|171
|2006.09.11 08:10
|sell
|86
|0.05
|1.2718
|1.2731
|1.2708
|172
|2006.09.11 08:15
|t/p
|86
|0.05
|1.2708
|1.2731
|1.2708
|5.00
|631.94
|173
|2006.09.11 08:15
|sell
|87
|0.05
|1.2693
|1.2706
|1.2683
|174
|2006.09.11 08:29
|s/l
|87
|0.05
|1.2706
|1.2706
|1.2683
|-6.50
|625.44
|175
|2006.09.11 08:29
|sell
|88
|0.05
|1.2716
|1.2729
|1.2706
|176
|2006.09.11 09:05
|t/p
|88
|0.05
|1.2706
|1.2729
|1.2706
|5.00
|630.44
|177
|2006.09.11 09:20
|sell
|89
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|178
|2006.09.11 09:45
|s/l
|89
|0.05
|1.2724
|1.2724
|1.2701
|-6.50
|623.94
|179
|2006.09.11 09:45
|sell
|90
|0.05
|1.2739
|1.2752
|1.2729
|180
|2006.09.11 10:05
|t/p
|90
|0.05
|1.2729
|1.2752
|1.2729
|5.00
|628.94
|181
|2006.09.11 10:10
|sell
|91
|0.05
|1.2733
|1.2746
|1.2723
|182
|2006.09.11 10:35
|t/p
|91
|0.05
|1.2723
|1.2746
|1.2723
|5.00
|633.94
|183
|2006.09.11 10:50
|sell
|92
|0.05
|1.2726
|1.2739
|1.2716
|184
|2006.09.11 11:10
|t/p
|92
|0.05
|1.2716
|1.2739
|1.2716
|5.00
|638.94
|185
|2006.09.11 14:05
|buy
|93
|0.05
|1.2682
|1.2669
|1.2692
|186
|2006.09.11 14:10
|t/p
|93
|0.05
|1.2692
|1.2669
|1.2692
|5.00
|643.94
|187
|2006.09.11 14:29
|buy
|94
|0.05
|1.2686
|1.2673
|1.2696
|188
|2006.09.11 15:05
|t/p
|94
|0.05
|1.2696
|1.2673
|1.2696
|5.00
|648.94
|189
|2006.09.11 15:20
|buy
|95
|0.05
|1.2686
|1.2673
|1.2696
|190
|2006.09.11 15:29
|t/p
|95
|0.05
|1.2696
|1.2673
|1.2696
|5.00
|653.94
|191
|2006.09.11 22:45
|sell
|96
|0.05
|1.2712
|1.2725
|1.2702
|192
|2006.09.11 23:40
|t/p
|96
|0.05
|1.2702
|1.2725
|1.2702
|5.00
|658.94
|193
|2006.09.12 01:05
|sell
|97
|0.05
|1.2722
|1.2735
|1.2712
|194
|2006.09.12 02:05
|t/p
|97
|0.05
|1.2712
|1.2735
|1.2712
|5.00
|663.94
|195
|2006.09.12 05:20
|sell
|98
|0.05
|1.2724
|1.2737
|1.2714
|196
|2006.09.12 05:35
|t/p
|98
|0.05
|1.2714
|1.2737
|1.2714
|5.00
|668.94
|197
|2006.09.12 07:35
|sell
|99
|0.05
|1.2728
|1.2741
|1.2718
|198
|2006.09.12 07:45
|t/p
|99
|0.05
|1.2718
|1.2741
|1.2718
|5.00
|673.94
|199
|2006.09.12 08:10
|buy
|100
|0.05
|1.2706
|1.2693
|1.2716
|200
|2006.09.12 08:15
|t/p
|100
|0.05
|1.2716
|1.2693
|1.2716
|5.00
|678.94
|201
|2006.09.12 09:50
|buy
|101
|0.05
|1.2707
|1.2694
|1.2717
|202
|2006.09.12 10:10
|t/p
|101
|0.05
|1.2717
|1.2694
|1.2717
|5.00
|683.94
|203
|2006.09.12 10:15
|buy
|102
|0.05
|1.2709
|1.2696
|1.2719
|204
|2006.09.12 12:10
|t/p
|102
|0.05
|1.2719
|1.2696
|1.2719
|5.00
|688.94
|205
|2006.09.12 12:10
|sell
|103
|0.05
|1.2726
|1.2739
|1.2716
|206
|2006.09.12 12:20
|t/p
|103
|0.05
|1.2716
|1.2739
|1.2716
|5.00
|693.94
|207
|2006.09.12 12:20
|buy
|104
|0.05
|1.2701
|1.2688
|1.2711
|208
|2006.09.12 12:59
|t/p
|104
|0.05
|1.2711
|1.2688
|1.2711
|5.00
|698.94
|209
|2006.09.12 12:59
|sell
|105
|0.05
|1.2722
|1.2735
|1.2712
|210
|2006.09.12 13:40
|t/p
|105
|0.05
|1.2712
|1.2735
|1.2712
|5.00
|703.94
|211
|2006.09.12 13:40
|buy
|106
|0.05
|1.2694
|1.2681
|1.2704
|212
|2006.09.12 13:50
|t/p
|106
|0.05
|1.2704
|1.2681
|1.2704
|5.00
|708.94
|213
|2006.09.12 14:05
|buy
|107
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|214
|2006.09.12 14:15
|t/p
|107
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|713.94
|215
|2006.09.12 14:20
|buy
|108
|0.05
|1.2691
|1.2678
|1.2701
|216
|2006.09.12 14:50
|s/l
|108
|0.05
|1.2678
|1.2678
|1.2701
|-6.50
|707.44
|217
|2006.09.12 14:50
|buy
|109
|0.05
|1.2678
|1.2665
|1.2688
|218
|2006.09.12 14:59
|t/p
|109
|0.05
|1.2688
|1.2665
|1.2688
|5.00
|712.44
|219
|2006.09.12 14:59
|buy
|110
|0.05
|1.2690
|1.2677
|1.2700
|220
|2006.09.12 18:15
|s/l
|110
|0.05
|1.2677
|1.2677
|1.2700
|-6.50
|705.94
|221
|2006.09.12 22:20
|buy
|111
|0.05
|1.2683
|1.2670
|1.2693
|222
|2006.09.12 22:35
|t/p
|111
|0.05
|1.2693
|1.2670
|1.2693
|5.00
|710.94
|223
|2006.09.13 00:05
|buy
|112
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|224
|2006.09.13 00:15
|t/p
|112
|0.05
|1.2681
|1.2658
|1.2681
|5.00
|715.94
|225
|2006.09.13 01:20
|buy
|113
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|226
|2006.09.13 01:35
|t/p
|113
|0.05
|1.2679
|1.2656
|1.2679
|5.00
|720.94
|227
|2006.09.13 06:10
|sell
|114
|0.05
|1.2692
|1.2705
|1.2682
|228
|2006.09.13 07:35
|t/p
|114
|0.05
|1.2682
|1.2705
|1.2682
|5.00
|725.94
|229
|2006.09.13 12:20
|buy
|115
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|230
|2006.09.13 12:40
|t/p
|115
|0.05
|1.2681
|1.2658
|1.2681
|5.00
|730.94
|231
|2006.09.13 12:45
|buy
|116
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|232
|2006.09.13 13:00
|t/p
|116
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|735.94
|233
|2006.09.13 13:45
|buy
|117
|0.05
|1.2675
|1.2662
|1.2685
|234
|2006.09.13 13:50
|t/p
|117
|0.05
|1.2685
|1.2662
|1.2685
|5.00
|740.94
|235
|2006.09.13 13:59
|buy
|118
|0.05
|1.2677
|1.2664
|1.2687
|236
|2006.09.13 15:05
|t/p
|118
|0.05
|1.2687
|1.2664
|1.2687
|5.00
|745.94
|237
|2006.09.13 15:10
|sell
|119
|0.05
|1.2697
|1.2710
|1.2687
|238
|2006.09.13 15:15
|t/p
|119
|0.05
|1.2687
|1.2710
|1.2687
|5.00
|750.94
|239
|2006.09.13 15:35
|sell
|120
|0.05
|1.2717
|1.2730
|1.2707
|240
|2006.09.13 15:40
|t/p
|120
|0.05
|1.2707
|1.2730
|1.2707
|5.00
|755.94
|241
|2006.09.13 15:40
|sell
|121
|0.05
|1.2695
|1.2708
|1.2685
|242
|2006.09.13 15:59
|s/l
|121
|0.05
|1.2708
|1.2708
|1.2685
|-6.50
|749.44
|243
|2006.09.13 15:59
|sell
|122
|0.05
|1.2707
|1.2720
|1.2697
|244
|2006.09.13 16:10
|t/p
|122
|0.05
|1.2697
|1.2720
|1.2697
|5.00
|754.44
|245
|2006.09.13 16:20
|sell
|123
|0.05
|1.2717
|1.2730
|1.2707
|246
|2006.09.13 16:29
|t/p
|123
|0.05
|1.2707
|1.2730
|1.2707
|5.00
|759.44
|247
|2006.09.13 16:50
|sell
|124
|0.05
|1.2705
|1.2718
|1.2695
|248
|2006.09.13 17:05
|t/p
|124
|0.05
|1.2695
|1.2718
|1.2695
|5.00
|764.44
|249
|2006.09.14 04:20
|buy
|125
|0.05
|1.2688
|1.2675
|1.2698
|250
|2006.09.14 09:40
|t/p
|125
|0.05
|1.2698
|1.2675
|1.2698
|5.00
|769.44
|251
|2006.09.14 09:40
|sell
|126
|0.05
|1.2701
|1.2714
|1.2691
|252
|2006.09.14 09:45
|t/p
|126
|0.05
|1.2691
|1.2714
|1.2691
|5.00
|774.44
|253
|2006.09.14 10:05
|sell
|127
|0.05
|1.2707
|1.2720
|1.2697
|254
|2006.09.14 10:10
|t/p
|127
|0.05
|1.2697
|1.2720
|1.2697
|5.00
|779.44
|255
|2006.09.14 10:20
|sell
|128
|0.05
|1.2700
|1.2713
|1.2690
|256
|2006.09.14 10:50
|s/l
|128
|0.05
|1.2713
|1.2713
|1.2690
|-6.50
|772.94
|257
|2006.09.14 10:50
|sell
|129
|0.05
|1.2722
|1.2735
|1.2712
|258
|2006.09.14 11:50
|s/l
|129
|0.05
|1.2735
|1.2735
|1.2712
|-6.50
|766.44
|259
|2006.09.14 11:50
|sell
|130
|0.05
|1.2733
|1.2746
|1.2723
|260
|2006.09.14 12:05
|t/p
|130
|0.05
|1.2723
|1.2746
|1.2723
|5.00
|771.44
|261
|2006.09.14 12:15
|sell
|131
|0.05
|1.2727
|1.2740
|1.2717
|262
|2006.09.14 12:35
|t/p
|131
|0.05
|1.2717
|1.2740
|1.2717
|5.00
|776.44
|263
|2006.09.14 12:45
|sell
|132
|0.05
|1.2727
|1.2740
|1.2717
|264
|2006.09.14 12:59
|t/p
|132
|0.05
|1.2717
|1.2740
|1.2717
|5.00
|781.44
|265
|2006.09.14 14:35
|sell
|133
|0.05
|1.2753
|1.2766
|1.2743
|266
|2006.09.14 14:45
|t/p
|133
|0.05
|1.2743
|1.2766
|1.2743
|5.00
|786.44
|267
|2006.09.14 14:59
|sell
|134
|0.05
|1.2749
|1.2762
|1.2739
|268
|2006.09.14 15:10
|t/p
|134
|0.05
|1.2739
|1.2762
|1.2739
|5.00
|791.44
|269
|2006.09.14 15:20
|sell
|135
|0.05
|1.2747
|1.2760
|1.2737
|270
|2006.09.14 15:35
|t/p
|135
|0.05
|1.2737
|1.2760
|1.2737
|5.00
|796.44
|271
|2006.09.15 01:05
|buy
|136
|0.05
|1.2718
|1.2705
|1.2728
|272
|2006.09.15 05:35
|t/p
|136
|0.05
|1.2728
|1.2705
|1.2728
|5.00
|801.44
|273
|2006.09.15 05:35
|sell
|137
|0.05
|1.2730
|1.2743
|1.2720
|274
|2006.09.15 06:35
|t/p
|137
|0.05
|1.2720
|1.2743
|1.2720
|5.00
|806.44
|275
|2006.09.15 08:15
|buy
|138
|0.05
|1.2707
|1.2694
|1.2717
|276
|2006.09.15 09:45
|s/l
|138
|0.05
|1.2694
|1.2694
|1.2717
|-6.50
|799.94
|277
|2006.09.15 09:45
|buy
|139
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2697
|278
|2006.09.15 11:50
|s/l
|139
|0.05
|1.2674
|1.2674
|1.2697
|-6.50
|793.44
|279
|2006.09.15 11:50
|buy
|140
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|280
|2006.09.15 12:35
|t/p
|140
|0.05
|1.2681
|1.2658
|1.2681
|5.00
|798.44
|281
|2006.09.15 12:50
|buy
|141
|0.05
|1.2661
|1.2648
|1.2671
|282
|2006.09.15 12:59
|t/p
|141
|0.05
|1.2671
|1.2648
|1.2671
|5.00
|803.44
|283
|2006.09.15 12:59
|buy
|142
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|284
|2006.09.15 13:40
|s/l
|142
|0.05
|1.2660
|1.2660
|1.2683
|-6.50
|796.94
|285
|2006.09.15 13:40
|buy
|143
|0.05
|1.2641
|1.2628
|1.2651
|286
|2006.09.15 14:05
|t/p
|143
|0.05
|1.2651
|1.2628
|1.2651
|5.00
|801.94
|287
|2006.09.15 14:10
|buy
|144
|0.05
|1.2637
|1.2624
|1.2647
|288
|2006.09.15 14:35
|t/p
|144
|0.05
|1.2647
|1.2624
|1.2647
|5.00
|806.94
|289
|2006.09.15 14:50
|buy
|145
|0.05
|1.2644
|1.2631
|1.2654
|290
|2006.09.15 16:15
|t/p
|145
|0.05
|1.2654
|1.2631
|1.2654
|5.00
|811.94
|291
|2006.09.15 16:20
|buy
|146
|0.05
|1.2646
|1.2633
|1.2656
|292
|2006.09.15 18:10
|t/p
|146
|0.05
|1.2656
|1.2633
|1.2656
|5.00
|816.94
|293
|2006.09.15 20:45
|sell
|147
|0.05
|1.2665
|1.2678
|1.2655
|294
|2006.09.17 22:00
|t/p
|147
|0.05
|1.2655
|1.2678
|1.2655
|5.00
|821.94
|295
|2006.09.17 22:00
|buy
|148
|0.05
|1.2636
|1.2623
|1.2646
|296
|2006.09.18 00:05
|t/p
|148
|0.05
|1.2646
|1.2623
|1.2646
|4.57
|826.50
|297
|2006.09.18 00:10
|buy
|149
|0.05
|1.2636
|1.2623
|1.2646
|298
|2006.09.18 00:29
|t/p
|149
|0.05
|1.2646
|1.2623
|1.2646
|5.00
|831.50
|299
|2006.09.18 04:15
|sell
|150
|0.05
|1.2659
|1.2672
|1.2649
|300
|2006.09.18 06:15
|s/l
|150
|0.05
|1.2672
|1.2672
|1.2649
|-6.50
|825.00
|301
|2006.09.18 06:15
|sell
|151
|0.05
|1.2677
|1.2690
|1.2667
|302
|2006.09.18 06:20
|t/p
|151
|0.05
|1.2667
|1.2690
|1.2667
|5.00
|830.00
|303
|2006.09.18 06:29
|sell
|152
|0.05
|1.2675
|1.2688
|1.2665
|304
|2006.09.18 09:10
|t/p
|152
|0.05
|1.2665
|1.2688
|1.2665
|5.00
|835.00
|305
|2006.09.18 13:05
|sell
|153
|0.05
|1.2680
|1.2693
|1.2670
|306
|2006.09.18 13:10
|t/p
|153
|0.05
|1.2670
|1.2693
|1.2670
|5.00
|840.00
|307
|2006.09.18 13:20
|sell
|154
|0.05
|1.2690
|1.2703
|1.2680
|308
|2006.09.18 13:29
|t/p
|154
|0.05
|1.2680
|1.2703
|1.2680
|5.00
|845.00
|309
|2006.09.18 13:50
|sell
|155
|0.05
|1.2676
|1.2689
|1.2666
|310
|2006.09.18 14:50
|s/l
|155
|0.05
|1.2689
|1.2689
|1.2666
|-6.50
|838.50
|311
|2006.09.18 14:50
|sell
|156
|0.05
|1.2693
|1.2706
|1.2683
|312
|2006.09.18 15:05
|t/p
|156
|0.05
|1.2683
|1.2706
|1.2683
|5.00
|843.50
|313
|2006.09.18 15:20
|sell
|157
|0.05
|1.2686
|1.2699
|1.2676
|314
|2006.09.18 15:30
|t/p
|157
|0.05
|1.2676
|1.2699
|1.2676
|5.00
|848.50
|315
|2006.09.18 19:30
|sell
|158
|0.05
|1.2708
|1.2721
|1.2698
|316
|2006.09.19 02:15
|s/l
|158
|0.05
|1.2721
|1.2721
|1.2698
|-6.14
|842.36
|317
|2006.09.19 02:15
|sell
|159
|0.05
|1.2720
|1.2733
|1.2710
|318
|2006.09.19 04:05
|t/p
|159
|0.05
|1.2710
|1.2733
|1.2710
|5.00
|847.36
|319
|2006.09.19 06:10
|buy
|160
|0.05
|1.2703
|1.2690
|1.2713
|320
|2006.09.19 07:40
|s/l
|160
|0.05
|1.2690
|1.2690
|1.2713
|-6.50
|840.86
|321
|2006.09.19 07:40
|buy
|161
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2697
|322
|2006.09.19 08:20
|s/l
|161
|0.05
|1.2674
|1.2674
|1.2697
|-6.50
|834.36
|323
|2006.09.19 08:20
|buy
|162
|0.05
|1.2663
|1.2650
|1.2673
|324
|2006.09.19 08:29
|t/p
|162
|0.05
|1.2673
|1.2650
|1.2673
|5.00
|839.36
|325
|2006.09.19 08:29
|buy
|163
|0.05
|1.2676
|1.2663
|1.2686
|326
|2006.09.19 09:15
|s/l
|163
|0.05
|1.2663
|1.2663
|1.2686
|-6.50
|832.86
|327
|2006.09.19 09:15
|buy
|164
|0.05
|1.2662
|1.2649
|1.2672
|328
|2006.09.19 12:30
|t/p
|164
|0.05
|1.2672
|1.2649
|1.2672
|5.00
|837.86
|329
|2006.09.19 12:35
|sell
|165
|0.05
|1.2707
|1.2720
|1.2697
|330
|2006.09.19 12:40
|t/p
|165
|0.05
|1.2697
|1.2720
|1.2697
|5.00
|842.86
|331
|2006.09.19 12:50
|sell
|166
|0.05
|1.2707
|1.2720
|1.2697
|332
|2006.09.19 15:10
|t/p
|166
|0.05
|1.2697
|1.2720
|1.2697
|5.00
|847.86
|333
|2006.09.20 04:40
|sell
|167
|0.05
|1.2690
|1.2703
|1.2680
|334
|2006.09.20 04:50
|t/p
|167
|0.05
|1.2680
|1.2703
|1.2680
|5.00
|852.86
|335
|2006.09.20 05:15
|buy
|168
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|336
|2006.09.20 09:05
|t/p
|168
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|857.86
|337
|2006.09.20 09:05
|sell
|169
|0.05
|1.2686
|1.2699
|1.2676
|338
|2006.09.20 09:15
|t/p
|169
|0.05
|1.2676
|1.2699
|1.2676
|5.00
|862.86
|339
|2006.09.20 09:20
|sell
|170
|0.05
|1.2686
|1.2699
|1.2676
|340
|2006.09.20 09:40
|t/p
|170
|0.05
|1.2676
|1.2699
|1.2676
|5.00
|867.86
|341
|2006.09.20 10:35
|buy
|171
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|342
|2006.09.20 11:05
|t/p
|171
|0.05
|1.2679
|1.2656
|1.2679
|5.00
|872.86
|343
|2006.09.20 13:10
|sell
|172
|0.05
|1.2686
|1.2699
|1.2676
|344
|2006.09.20 14:15
|s/l
|172
|0.05
|1.2699
|1.2699
|1.2676
|-6.50
|866.36
|345
|2006.09.20 14:15
|sell
|173
|0.05
|1.2698
|1.2711
|1.2688
|346
|2006.09.20 15:50
|s/l
|173
|0.05
|1.2711
|1.2711
|1.2688
|-6.50
|859.86
|347
|2006.09.20 15:50
|sell
|174
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|348
|2006.09.20 15:59
|t/p
|174
|0.05
|1.2701
|1.2724
|1.2701
|5.00
|864.86
|349
|2006.09.20 15:59
|sell
|175
|0.05
|1.2699
|1.2712
|1.2689
|350
|2006.09.20 18:05
|s/l
|175
|0.05
|1.2712
|1.2712
|1.2689
|-6.50
|858.36
|351
|2006.09.20 18:05
|sell
|176
|0.05
|1.2728
|1.2741
|1.2718
|352
|2006.09.20 18:10
|t/p
|176
|0.05
|1.2718
|1.2741
|1.2718
|5.00
|863.36
|353
|2006.09.20 18:20
|sell
|177
|0.05
|1.2728
|1.2741
|1.2718
|354
|2006.09.20 18:29
|t/p
|177
|0.05
|1.2718
|1.2741
|1.2718
|5.00
|868.36
|355
|2006.09.20 20:20
|buy
|178
|0.05
|1.2680
|1.2667
|1.2690
|356
|2006.09.20 21:05
|t/p
|178
|0.05
|1.2690
|1.2667
|1.2690
|5.00
|873.36
|357
|2006.09.21 00:10
|sell
|179
|0.05
|1.2705
|1.2718
|1.2695
|358
|2006.09.21 00:15
|t/p
|179
|0.05
|1.2695
|1.2718
|1.2695
|5.00
|878.36
|359
|2006.09.21 00:35
|sell
|180
|0.05
|1.2709
|1.2722
|1.2699
|360
|2006.09.21 01:20
|s/l
|180
|0.05
|1.2722
|1.2722
|1.2699
|-6.50
|871.86
|361
|2006.09.21 01:20
|sell
|181
|0.05
|1.2722
|1.2735
|1.2712
|362
|2006.09.21 06:05
|t/p
|181
|0.05
|1.2712
|1.2735
|1.2712
|5.00
|876.86
|363
|2006.09.21 06:20
|buy
|182
|0.05
|1.2699
|1.2686
|1.2709
|364
|2006.09.21 06:35
|t/p
|182
|0.05
|1.2709
|1.2686
|1.2709
|5.00
|881.86
|365
|2006.09.21 10:50
|sell
|183
|0.05
|1.2745
|1.2758
|1.2735
|366
|2006.09.21 11:05
|t/p
|183
|0.05
|1.2735
|1.2758
|1.2735
|5.00
|886.86
|367
|2006.09.21 11:20
|sell
|184
|0.05
|1.2743
|1.2756
|1.2733
|368
|2006.09.21 11:29
|t/p
|184
|0.05
|1.2733
|1.2756
|1.2733
|5.00
|891.86
|369
|2006.09.21 15:50
|buy
|185
|0.05
|1.2714
|1.2701
|1.2724
|370
|2006.09.21 15:59
|t/p
|185
|0.05
|1.2724
|1.2701
|1.2724
|5.00
|896.86
|371
|2006.09.21 16:05
|sell
|186
|0.05
|1.2787
|1.2800
|1.2777
|372
|2006.09.21 16:10
|t/p
|186
|0.05
|1.2777
|1.2800
|1.2777
|5.00
|901.86
|373
|2006.09.21 16:29
|sell
|187
|0.05
|1.2779
|1.2792
|1.2769
|374
|2006.09.21 17:05
|t/p
|187
|0.05
|1.2769
|1.2792
|1.2769
|5.00
|906.86
|375
|2006.09.21 17:20
|sell
|188
|0.05
|1.2780
|1.2793
|1.2770
|376
|2006.09.21 17:29
|t/p
|188
|0.05
|1.2770
|1.2793
|1.2770
|5.00
|911.86
|377
|2006.09.21 17:50
|sell
|189
|0.05
|1.2776
|1.2789
|1.2766
|378
|2006.09.21 19:05
|s/l
|189
|0.05
|1.2789
|1.2789
|1.2766
|-6.50
|905.36
|379
|2006.09.21 19:05
|sell
|190
|0.05
|1.2796
|1.2809
|1.2786
|380
|2006.09.21 19:10
|t/p
|190
|0.05
|1.2786
|1.2809
|1.2786
|5.00
|910.36
|381
|2006.09.21 19:10
|sell
|191
|0.05
|1.2784
|1.2797
|1.2774
|382
|2006.09.21 19:20
|s/l
|191
|0.05
|1.2797
|1.2797
|1.2774
|-6.50
|903.86
|383
|2006.09.21 19:20
|sell
|192
|0.05
|1.2796
|1.2809
|1.2786
|384
|2006.09.21 20:05
|t/p
|192
|0.05
|1.2786
|1.2809
|1.2786
|5.00
|908.86
|385
|2006.09.21 20:20
|sell
|193
|0.05
|1.2789
|1.2802
|1.2779
|386
|2006.09.21 22:15
|t/p
|193
|0.05
|1.2779
|1.2802
|1.2779
|5.00
|913.86
|387
|2006.09.22 00:10
|sell
|194
|0.05
|1.2796
|1.2809
|1.2786
|388
|2006.09.22 01:00
|t/p
|194
|0.05
|1.2786
|1.2809
|1.2786
|5.00
|918.86
|389
|2006.09.22 01:15
|sell
|195
|0.05
|1.2787
|1.2800
|1.2777
|390
|2006.09.22 06:20
|s/l
|195
|0.05
|1.2800
|1.2800
|1.2777
|-6.50
|912.36
|391
|2006.09.22 06:20
|sell
|196
|0.05
|1.2800
|1.2813
|1.2790
|392
|2006.09.22 07:10
|s/l
|196
|0.05
|1.2813
|1.2813
|1.2790
|-6.50
|905.86
|393
|2006.09.22 07:10
|sell
|197
|0.05
|1.2818
|1.2831
|1.2808
|394
|2006.09.22 09:40
|t/p
|197
|0.05
|1.2808
|1.2831
|1.2808
|5.00
|910.86
|395
|2006.09.22 18:45
|buy
|198
|0.05
|1.2783
|1.2770
|1.2793
|396
|2006.09.25 01:35
|t/p
|198
|0.05
|1.2793
|1.2770
|1.2793
|4.57
|915.43
|397
|2006.09.25 03:15
|sell
|199
|0.05
|1.2806
|1.2819
|1.2796
|398
|2006.09.25 04:50
|s/l
|199
|0.05
|1.2819
|1.2819
|1.2796
|-6.50
|908.93
|399
|2006.09.25 04:50
|sell
|200
|0.05
|1.2818
|1.2831
|1.2808
|400
|2006.09.25 05:05
|t/p
|200
|0.05
|1.2808
|1.2831
|1.2808
|5.00
|913.93
|401
|2006.09.25 05:20
|sell
|201
|0.05
|1.2812
|1.2825
|1.2802
|402
|2006.09.25 07:15
|t/p
|201
|0.05
|1.2802
|1.2825
|1.2802
|5.00
|918.93
|403
|2006.09.25 07:40
|buy
|202
|0.05
|1.2784
|1.2771
|1.2794
|404
|2006.09.25 07:45
|t/p
|202
|0.05
|1.2794
|1.2771
|1.2794
|5.00
|923.93
|405
|2006.09.25 07:59
|buy
|203
|0.05
|1.2787
|1.2774
|1.2797
|406
|2006.09.25 09:10
|s/l
|203
|0.05
|1.2774
|1.2774
|1.2797
|-6.50
|917.43
|407
|2006.09.25 09:10
|buy
|204
|0.05
|1.2772
|1.2759
|1.2782
|408
|2006.09.25 13:40
|s/l
|204
|0.05
|1.2759
|1.2759
|1.2782
|-6.50
|910.93
|409
|2006.09.25 13:40
|buy
|205
|0.05
|1.2757
|1.2744
|1.2767
|410
|2006.09.25 13:59
|t/p
|205
|0.05
|1.2767
|1.2744
|1.2767
|5.00
|915.93
|411
|2006.09.25 14:05
|buy
|206
|0.05
|1.2753
|1.2740
|1.2763
|412
|2006.09.25 14:10
|t/p
|206
|0.05
|1.2763
|1.2740
|1.2763
|5.00
|920.93
|413
|2006.09.25 14:15
|buy
|207
|0.05
|1.2761
|1.2748
|1.2771
|414
|2006.09.25 14:20
|s/l
|207
|0.05
|1.2748
|1.2748
|1.2771
|-6.50
|914.43
|415
|2006.09.25 14:20
|buy
|208
|0.05
|1.2743
|1.2730
|1.2753
|416
|2006.09.25 16:35
|t/p
|208
|0.05
|1.2753
|1.2730
|1.2753
|5.00
|919.43
|417
|2006.09.26 07:05
|buy
|209
|0.05
|1.2732
|1.2719
|1.2742
|418
|2006.09.26 07:15
|t/p
|209
|0.05
|1.2742
|1.2719
|1.2742
|5.00
|924.43
|419
|2006.09.26 08:15
|buy
|210
|0.05
|1.2737
|1.2724
|1.2747
|420
|2006.09.26 08:40
|s/l
|210
|0.05
|1.2724
|1.2724
|1.2747
|-6.50
|917.93
|421
|2006.09.26 08:40
|buy
|211
|0.05
|1.2724
|1.2711
|1.2734
|422
|2006.09.26 09:00
|s/l
|211
|0.05
|1.2711
|1.2711
|1.2734
|-6.50
|911.43
|423
|2006.09.26 09:00
|buy
|212
|0.05
|1.2713
|1.2700
|1.2723
|424
|2006.09.26 09:59
|s/l
|212
|0.05
|1.2700
|1.2700
|1.2723
|-6.50
|904.93
|425
|2006.09.26 09:59
|buy
|213
|0.05
|1.2699
|1.2686
|1.2709
|426
|2006.09.26 11:15
|s/l
|213
|0.05
|1.2686
|1.2686
|1.2709
|-6.50
|898.43
|427
|2006.09.26 11:15
|buy
|214
|0.05
|1.2686
|1.2673
|1.2696
|428
|2006.09.26 12:05
|t/p
|214
|0.05
|1.2696
|1.2673
|1.2696
|5.00
|903.43
|429
|2006.09.26 12:15
|buy
|215
|0.05
|1.2694
|1.2681
|1.2704
|430
|2006.09.26 14:05
|s/l
|215
|0.05
|1.2681
|1.2681
|1.2704
|-6.50
|896.93
|431
|2006.09.26 14:05
|buy
|216
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|432
|2006.09.26 14:10
|t/p
|216
|0.05
|1.2679
|1.2656
|1.2679
|5.00
|901.93
|433
|2006.09.26 14:10
|buy
|217
|0.05
|1.2694
|1.2681
|1.2704
|434
|2006.09.26 14:15
|s/l
|217
|0.05
|1.2681
|1.2681
|1.2704
|-6.50
|895.43
|435
|2006.09.26 14:15
|buy
|218
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|436
|2006.09.26 14:20
|t/p
|218
|0.05
|1.2679
|1.2656
|1.2679
|5.00
|900.43
|437
|2006.09.26 14:20
|buy
|219
|0.05
|1.2688
|1.2675
|1.2698
|438
|2006.09.26 14:29
|s/l
|219
|0.05
|1.2675
|1.2675
|1.2698
|-6.50
|893.93
|439
|2006.09.26 14:29
|buy
|220
|0.05
|1.2676
|1.2663
|1.2686
|440
|2006.09.26 14:50
|s/l
|220
|0.05
|1.2663
|1.2663
|1.2686
|-6.50
|887.43
|441
|2006.09.26 14:50
|buy
|221
|0.05
|1.2665
|1.2652
|1.2675
|442
|2006.09.26 15:05
|t/p
|221
|0.05
|1.2675
|1.2652
|1.2675
|5.00
|892.43
|443
|2006.09.26 15:20
|buy
|222
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|444
|2006.09.26 15:35
|t/p
|222
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|897.43
|445
|2006.09.27 05:40
|buy
|223
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2697
|446
|2006.09.27 06:20
|s/l
|223
|0.05
|1.2674
|1.2674
|1.2697
|-6.50
|890.93
|447
|2006.09.27 06:20
|buy
|224
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|448
|2006.09.27 06:35
|t/p
|224
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|895.93
|449
|2006.09.27 06:35
|buy
|225
|0.05
|1.2686
|1.2673
|1.2696
|450
|2006.09.27 08:50
|t/p
|225
|0.05
|1.2696
|1.2673
|1.2696
|5.00
|900.93
|451
|2006.09.27 12:20
|buy
|226
|0.05
|1.2680
|1.2667
|1.2690
|452
|2006.09.27 12:35
|t/p
|226
|0.05
|1.2690
|1.2667
|1.2690
|5.00
|905.93
|453
|2006.09.27 12:40
|sell
|227
|0.05
|1.2716
|1.2729
|1.2706
|454
|2006.09.27 12:45
|t/p
|227
|0.05
|1.2706
|1.2729
|1.2706
|5.00
|910.93
|455
|2006.09.27 12:45
|buy
|228
|0.05
|1.2682
|1.2669
|1.2692
|456
|2006.09.27 12:50
|t/p
|228
|0.05
|1.2692
|1.2669
|1.2692
|5.00
|915.93
|457
|2006.09.27 12:50
|sell
|229
|0.05
|1.2706
|1.2719
|1.2696
|458
|2006.09.27 12:59
|t/p
|229
|0.05
|1.2696
|1.2719
|1.2696
|5.00
|920.93
|459
|2006.09.27 14:50
|sell
|230
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|460
|2006.09.27 15:05
|t/p
|230
|0.05
|1.2701
|1.2724
|1.2701
|5.00
|925.93
|461
|2006.09.27 15:15
|sell
|231
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|462
|2006.09.27 15:35
|t/p
|231
|0.05
|1.2701
|1.2724
|1.2701
|5.00
|930.93
|463
|2006.09.27 23:50
|sell
|232
|0.05
|1.2716
|1.2729
|1.2706
|464
|2006.09.28 05:05
|s/l
|232
|0.05
|1.2729
|1.2729
|1.2706
|-5.42
|925.51
|465
|2006.09.28 05:05
|sell
|233
|0.05
|1.2732
|1.2745
|1.2722
|466
|2006.09.28 06:05
|t/p
|233
|0.05
|1.2722
|1.2745
|1.2722
|5.00
|930.51
|467
|2006.09.28 06:45
|sell
|234
|0.05
|1.2728
|1.2741
|1.2718
|468
|2006.09.28 07:20
|t/p
|234
|0.05
|1.2718
|1.2741
|1.2718
|5.00
|935.51
|469
|2006.09.28 07:45
|buy
|235
|0.05
|1.2713
|1.2700
|1.2723
|470
|2006.09.28 08:05
|t/p
|235
|0.05
|1.2723
|1.2700
|1.2723
|5.00
|940.51
|471
|2006.09.28 08:35
|buy
|236
|0.05
|1.2714
|1.2701
|1.2724
|472
|2006.09.28 12:40
|s/l
|236
|0.05
|1.2701
|1.2701
|1.2724
|-6.50
|934.01
|473
|2006.09.28 12:40
|buy
|237
|0.05
|1.2698
|1.2685
|1.2708
|474
|2006.09.28 12:50
|t/p
|237
|0.05
|1.2708
|1.2685
|1.2708
|5.00
|939.01
|475
|2006.09.28 12:59
|buy
|238
|0.05
|1.2703
|1.2690
|1.2713
|476
|2006.09.28 14:10
|s/l
|238
|0.05
|1.2690
|1.2690
|1.2713
|-6.50
|932.51
|477
|2006.09.28 14:10
|buy
|239
|0.05
|1.2688
|1.2675
|1.2698
|478
|2006.09.28 16:45
|t/p
|239
|0.05
|1.2698
|1.2675
|1.2698
|5.00
|937.51
|479
|2006.09.28 18:40
|sell
|240
|0.05
|1.2714
|1.2727
|1.2704
|480
|2006.09.28 20:10
|t/p
|240
|0.05
|1.2704
|1.2727
|1.2704
|5.00
|942.51
|481
|2006.09.29 06:20
|buy
|241
|0.05
|1.2694
|1.2681
|1.2704
|482
|2006.09.29 06:50
|s/l
|241
|0.05
|1.2681
|1.2681
|1.2704
|-6.50
|936.01
|483
|2006.09.29 06:50
|buy
|242
|0.05
|1.2683
|1.2670
|1.2693
|484
|2006.09.29 07:20
|s/l
|242
|0.05
|1.2670
|1.2670
|1.2693
|-6.50
|929.51
|485
|2006.09.29 07:20
|buy
|243
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|486
|2006.09.29 12:20
|s/l
|243
|0.05
|1.2656
|1.2656
|1.2679
|-6.50
|923.01
|487
|2006.09.29 12:20
|buy
|244
|0.05
|1.2657
|1.2644
|1.2667
|488
|2006.09.29 12:45
|s/l
|244
|0.05
|1.2644
|1.2644
|1.2667
|-6.50
|916.51
|489
|2006.09.29 12:45
|buy
|245
|0.05
|1.2641
|1.2628
|1.2651
|490
|2006.09.29 12:50
|t/p
|245
|0.05
|1.2651
|1.2628
|1.2651
|5.00
|921.51
|491
|2006.09.29 12:50
|buy
|246
|0.05
|1.2666
|1.2653
|1.2676
|492
|2006.09.29 12:59
|s/l
|246
|0.05
|1.2653
|1.2653
|1.2676
|-6.50
|915.01
|493
|2006.09.29 12:59
|buy
|247
|0.05
|1.2654
|1.2641
|1.2664
|494
|2006.09.29 13:35
|t/p
|247
|0.05
|1.2664
|1.2641
|1.2664
|5.00
|920.01
|495
|2006.09.29 13:50
|buy
|248
|0.05
|1.2656
|1.2643
|1.2666
|496
|2006.09.29 14:05
|t/p
|248
|0.05
|1.2666
|1.2643
|1.2666
|5.00
|925.01
|497
|2006.09.29 14:15
|buy
|249
|0.05
|1.2648
|1.2635
|1.2658
|498
|2006.09.29 14:29
|t/p
|249
|0.05
|1.2658
|1.2635
|1.2658
|5.00
|930.01
|499
|2006.09.29 15:29
|sell
|250
|0.05
|1.2699
|1.2712
|1.2689
|500
|2006.09.29 15:40
|t/p
|250
|0.05
|1.2689
|1.2712
|1.2689
|5.00
|935.01
|501
|2006.09.29 15:45
|sell
|251
|0.05
|1.2701
|1.2714
|1.2691
|502
|2006.09.29 15:59
|t/p
|251
|0.05
|1.2691
|1.2714
|1.2691
|5.00
|940.01
|503
|2006.09.29 15:59
|sell
|252
|0.05
|1.2686
|1.2699
|1.2676
|504
|2006.09.29 20:10
|t/p
|252
|0.05
|1.2676
|1.2699
|1.2676
|5.00
|945.01
|505
|2006.09.29 20:50
|buy
|253
|0.05
|1.2669
|1.2656
|1.2679
|506
|2006.10.01 23:30
|t/p
|253
|0.05
|1.2679
|1.2656
|1.2679
|5.00
|950.01
|507
|2006.10.02 09:45
|sell
|254
|0.05
|1.2694
|1.2707
|1.2684
|508
|2006.10.02 12:05
|t/p
|254
|0.05
|1.2684
|1.2707
|1.2684
|5.00
|955.01
|509
|2006.10.02 12:35
|sell
|255
|0.05
|1.2696
|1.2709
|1.2686
|510
|2006.10.02 12:45
|t/p
|255
|0.05
|1.2686
|1.2709
|1.2686
|5.00
|960.01
|511
|2006.10.02 12:59
|sell
|256
|0.05
|1.2695
|1.2708
|1.2685
|512
|2006.10.02 13:05
|s/l
|256
|0.05
|1.2708
|1.2708
|1.2685
|-6.50
|953.51
|513
|2006.10.02 13:05
|sell
|257
|0.05
|1.2714
|1.2727
|1.2704
|514
|2006.10.02 13:10
|t/p
|257
|0.05
|1.2704
|1.2727
|1.2704
|5.00
|958.51
|515
|2006.10.02 13:15
|sell
|258
|0.05
|1.2710
|1.2723
|1.2700
|516
|2006.10.02 13:20
|t/p
|258
|0.05
|1.2700
|1.2723
|1.2700
|5.00
|963.51
|517
|2006.10.02 13:29
|sell
|259
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|518
|2006.10.02 13:40
|s/l
|259
|0.05
|1.2724
|1.2724
|1.2701
|-6.50
|957.01
|519
|2006.10.02 13:40
|sell
|260
|0.05
|1.2732
|1.2745
|1.2722
|520
|2006.10.02 13:45
|t/p
|260
|0.05
|1.2722
|1.2745
|1.2722
|5.00
|962.01
|521
|2006.10.02 13:45
|sell
|261
|0.05
|1.2709
|1.2722
|1.2699
|522
|2006.10.02 13:50
|s/l
|261
|0.05
|1.2722
|1.2722
|1.2699
|-6.50
|955.51
|523
|2006.10.02 13:50
|sell
|262
|0.05
|1.2745
|1.2758
|1.2735
|524
|2006.10.02 14:10
|t/p
|262
|0.05
|1.2735
|1.2758
|1.2735
|5.00
|960.51
|525
|2006.10.02 14:10
|sell
|263
|0.05
|1.2732
|1.2745
|1.2722
|526
|2006.10.02 14:20
|s/l
|263
|0.05
|1.2745
|1.2745
|1.2722
|-6.50
|954.01
|527
|2006.10.02 14:20
|sell
|264
|0.05
|1.2757
|1.2770
|1.2747
|528
|2006.10.02 14:35
|t/p
|264
|0.05
|1.2747
|1.2770
|1.2747
|5.00
|959.01
|529
|2006.10.02 14:35
|sell
|265
|0.05
|1.2743
|1.2756
|1.2733
|530
|2006.10.02 14:50
|s/l
|265
|0.05
|1.2756
|1.2756
|1.2733
|-6.50
|952.51
|531
|2006.10.02 14:50
|sell
|266
|0.05
|1.2756
|1.2769
|1.2746
|532
|2006.10.02 14:59
|t/p
|266
|0.05
|1.2746
|1.2769
|1.2746
|5.00
|957.51
|533
|2006.10.02 14:59
|sell
|267
|0.05
|1.2743
|1.2756
|1.2733
|534
|2006.10.02 15:20
|s/l
|267
|0.05
|1.2756
|1.2756
|1.2733
|-6.50
|951.01
|535
|2006.10.02 15:20
|sell
|268
|0.05
|1.2756
|1.2769
|1.2746
|536
|2006.10.02 15:35
|t/p
|268
|0.05
|1.2746
|1.2769
|1.2746
|5.00
|956.01
|537
|2006.10.02 15:35
|sell
|269
|0.05
|1.2740
|1.2753
|1.2730
|538
|2006.10.02 15:45
|s/l
|269
|0.05
|1.2753
|1.2753
|1.2730
|-6.50
|949.51
|539
|2006.10.02 15:45
|sell
|270
|0.05
|1.2753
|1.2766
|1.2743
|540
|2006.10.02 18:45
|t/p
|270
|0.05
|1.2743
|1.2766
|1.2743
|5.00
|954.51
|541
|2006.10.02 23:50
|sell
|271
|0.05
|1.2745
|1.2758
|1.2735
|542
|2006.10.03 05:35
|s/l
|271
|0.05
|1.2758
|1.2758
|1.2735
|-6.14
|948.37
|543
|2006.10.03 05:35
|sell
|272
|0.05
|1.2757
|1.2770
|1.2747
|544
|2006.10.03 07:05
|t/p
|272
|0.05
|1.2747
|1.2770
|1.2747
|5.00
|953.37
|545
|2006.10.03 09:20
|buy
|273
|0.05
|1.2737
|1.2724
|1.2747
|546
|2006.10.03 09:29
|t/p
|273
|0.05
|1.2747
|1.2724
|1.2747
|5.00
|958.37
|547
|2006.10.03 12:29
|buy
|274
|0.05
|1.2728
|1.2715
|1.2738
|548
|2006.10.03 13:05
|t/p
|274
|0.05
|1.2738
|1.2715
|1.2738
|5.00
|963.37
|549
|2006.10.03 13:20
|buy
|275
|0.05
|1.2732
|1.2719
|1.2742
|550
|2006.10.03 14:45
|t/p
|275
|0.05
|1.2742
|1.2719
|1.2742
|5.00
|968.37
|551
|2006.10.03 16:10
|buy
|276
|0.05
|1.2724
|1.2711
|1.2734
|552
|2006.10.03 21:10
|t/p
|276
|0.05
|1.2734
|1.2711
|1.2734
|5.00
|973.37
|553
|2006.10.04 01:10
|buy
|277
|0.05
|1.2722
|1.2709
|1.2732
|554
|2006.10.04 06:50
|t/p
|277
|0.05
|1.2732
|1.2709
|1.2732
|5.00
|978.37
|555
|2006.10.04 07:20
|sell
|278
|0.05
|1.2737
|1.2750
|1.2727
|556
|2006.10.04 07:35
|t/p
|278
|0.05
|1.2727
|1.2750
|1.2727
|5.00
|983.37
|557
|2006.10.04 08:35
|buy
|279
|0.05
|1.2696
|1.2683
|1.2706
|558
|2006.10.04 08:40
|t/p
|279
|0.05
|1.2706
|1.2683
|1.2706
|5.00
|988.37
|559
|2006.10.04 08:45
|buy
|280
|0.05
|1.2698
|1.2685
|1.2708
|560
|2006.10.04 08:59
|s/l
|280
|0.05
|1.2685
|1.2685
|1.2708
|-6.50
|981.87
|561
|2006.10.04 08:59
|buy
|281
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2697
|562
|2006.10.04 09:35
|t/p
|281
|0.05
|1.2697
|1.2674
|1.2697
|5.00
|986.87
|563
|2006.10.04 09:50
|buy
|282
|0.05
|1.2685
|1.2672
|1.2695
|564
|2006.10.04 10:40
|s/l
|282
|0.05
|1.2672
|1.2672
|1.2695
|-6.50
|980.37
|565
|2006.10.04 10:40
|buy
|283
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|566
|2006.10.04 12:10
|t/p
|283
|0.05
|1.2681
|1.2658
|1.2681
|5.00
|985.37
|567
|2006.10.04 12:15
|buy
|284
|0.05
|1.2673
|1.2660
|1.2683
|568
|2006.10.04 12:35
|t/p
|284
|0.05
|1.2683
|1.2660
|1.2683
|5.00
|990.37
|569
|2006.10.04 12:40
|buy
|285
|0.05
|1.2674
|1.2661
|1.2684
|570
|2006.10.04 12:59
|t/p
|285
|0.05
|1.2684
|1.2661
|1.2684
|5.00
|995.37
|571
|2006.10.04 16:35
|sell
|286
|0.05
|1.2700
|1.2713
|1.2690
|572
|2006.10.04 16:40
|t/p
|286
|0.05
|1.2690
|1.2713
|1.2690
|5.00
|1000.37
|573
|2006.10.04 17:05
|sell
|287
|0.05
|1.2698
|1.2711
|1.2688
|574
|2006.10.04 17:20
|t/p
|287
|0.05
|1.2688
|1.2711
|1.2688
|5.00
|1005.37
|575
|2006.10.04 17:29
|sell
|288
|0.05
|1.2694
|1.2707
|1.2684
|576
|2006.10.04 18:45
|s/l
|288
|0.05
|1.2707
|1.2707
|1.2684
|-6.50
|998.87
|577
|2006.10.04 18:45
|sell
|289
|0.05
|1.2709
|1.2722
|1.2699
|578
|2006.10.05 02:50
|t/p
|289
|0.05
|1.2699
|1.2722
|1.2699
|6.08
|1004.95
|579
|2006.10.05 02:50
|buy
|290
|0.05
|1.2697
|1.2684
|1.2707
|580
|2006.10.05 06:20
|t/p
|290
|0.05
|1.2707
|1.2684
|1.2707
|5.00
|1009.95
|581
|2006.10.05 06:20
|sell
|291
|0.05
|1.2714
|1.2727
|1.2704
|582
|2006.10.05 06:45
|t/p
|291
|0.05
|1.2704
|1.2727
|1.2704
|5.00
|1014.95
|583
|2006.10.05 09:15
|sell
|292
|0.05
|1.2714
|1.2727
|1.2704
|584
|2006.10.05 12:40
|t/p
|292
|0.05
|1.2704
|1.2727
|1.2704
|5.00
|1019.95
|585
|2006.10.05 12:40
|buy
|293
|0.05
|1.2687
|1.2674
|1.2697
|586
|2006.10.05 12:45
|t/p
|293
|0.05
|1.2697
|1.2674
|1.2697
|5.00
|1024.95
|587
|2006.10.05 12:50
|buy
|294
|0.05
|1.2693
|1.2680
|1.2703
|588
|2006.10.05 13:50
|s/l
|294
|0.05
|1.2680
|1.2680
|1.2703
|-6.50
|1018.45
|589
|2006.10.05 13:50
|buy
|295
|0.05
|1.2677
|1.2664
|1.2687
|590
|2006.10.05 14:10
|t/p
|295
|0.05
|1.2687
|1.2664
|1.2687
|5.00
|1023.45
|591
|2006.10.05 14:15
|buy
|296
|0.05
|1.2674
|1.2661
|1.2684
|592
|2006.10.05 14:29
|t/p
|296
|0.05
|1.2684
|1.2661
|1.2684
|5.00
|1028.45
|593
|2006.10.06 01:05
|buy
|297
|0.05
|1.2681
|1.2668
|1.2691
|594
|2006.10.06 04:40
|t/p
|297
|0.05
|1.2691
|1.2668
|1.2691
|5.00
|1033.45
|595
|2006.10.06 07:15
|buy
|298
|0.05
|1.2676
|1.2663
|1.2686
|596
|2006.10.06 07:35
|t/p
|298
|0.05
|1.2686
|1.2663
|1.2686
|5.00
|1038.45
|597
|2006.10.06 11:50
|buy
|299
|0.05
|1.2664
|1.2651
|1.2674
|598
|2006.10.06 12:35
|t/p
|299
|0.05
|1.2674
|1.2651
|1.2674
|5.00
|1043.45
|599
|2006.10.06 12:50
|buy
|300
|0.05
|1.2598
|1.2585
|1.2608
|600
|2006.10.06 13:10
|t/p
|300
|0.05
|1.2608
|1.2585
|1.2608
|5.00
|1048.45
|601
|2006.10.06 13:10
|buy
|301
|0.05
|1.2610
|1.2597
|1.2620
|602
|2006.10.06 13:15
|s/l
|301
|0.05
|1.2597
|1.2597
|1.2620
|-6.50
|1041.95
|603
|2006.10.06 13:15
|buy
|302
|0.05
|1.2590
|1.2577
|1.2600
|604
|2006.10.06 13:29
|t/p
|302
|0.05
|1.2600
|1.2577
|1.2600
|5.00
|1046.95
|605
|2006.10.06 13:29
|buy
|303
|0.05
|1.2602
|1.2589
|1.2612
|606
|2006.10.06 13:50
|s/l
|303
|0.05
|1.2589
|1.2589
|1.2612
|-6.50
|1040.45
|607
|2006.10.06 13:50
|buy
|304
|0.05
|1.2588
|1.2575
|1.2598
|608
|2006.10.06 14:45
|s/l
|304
|0.05
|1.2575
|1.2575
|1.2598
|-6.50
|1033.95
|609
|2006.10.06 14:45
|buy
|305
|0.05
|1.2576
|1.2563
|1.2586
|610
|2006.10.06 15:00
|t/p
|305
|0.05
|1.2586
|1.2563
|1.2586
|5.00
|1038.95
|611
|2006.10.06 15:20
|buy
|306
|0.05
|1.2581
|1.2568
|1.2591
|612
|2006.10.06 15:29
|t/p
|306
|0.05
|1.2591
|1.2568
|1.2591
|5.00
|1043.95
|613
|2006.10.09 03:50
|sell
|307
|0.05
|1.2605
|1.2618
|1.2595
|614
|2006.10.09 06:40
|t/p
|307
|0.05
|1.2595
|1.2618
|1.2595
|5.00
|1048.95
|615
|2006.10.09 10:20
|sell
|308
|0.05
|1.2608
|1.2621
|1.2598
|616
|2006.10.09 12:35
|t/p
|308
|0.05
|1.2598
|1.2621
|1.2598
|5.00
|1053.95
|617
|2006.10.09 15:35
|buy
|309
|0.05
|1.2593
|1.2580
|1.2603
|618
|2006.10.09 17:35
|t/p
|309
|0.05
|1.2603
|1.2580
|1.2603
|5.00
|1058.95
|619
|2006.10.09 21:50
|buy
|310
|0.05
|1.2593
|1.2580
|1.2603
|620
|2006.10.10 06:20
|t/p
|310
|0.05
|1.2603
|1.2580
|1.2603
|4.57
|1063.52
|621
|2006.10.10 06:20
|sell
|311
|0.05
|1.2613
|1.2626
|1.2603
|622
|2006.10.10 06:40
|t/p
|311
|0.05
|1.2603
|1.2626
|1.2603
|5.00
|1068.52
|623
|2006.10.10 06:45
|sell
|312
|0.05
|1.2610
|1.2623
|1.2600
|624
|2006.10.10 07:05
|t/p
|312
|0.05
|1.2600
|1.2623
|1.2600
|5.00
|1073.52
|625
|2006.10.10 07:20
|sell
|313
|0.05
|1.2604
|1.2617
|1.2594
|626
|2006.10.10 07:40
|t/p
|313
|0.05
|1.2594
|1.2617
|1.2594
|5.00
|1078.52
|627
|2006.10.10 07:50
|sell
|314
|0.05
|1.2604
|1.2617
|1.2594
|628
|2006.10.10 08:05
|t/p
|314
|0.05
|1.2594
|1.2617
|1.2594
|5.00
|1083.52
|629
|2006.10.10 08:05
|buy
|315
|0.05
|1.2578
|1.2565
|1.2588
|630
|2006.10.10 08:10
|t/p
|315
|0.05
|1.2588
|1.2565
|1.2588
|5.00
|1088.52
|631
|2006.10.10 08:20
|buy
|316
|0.05
|1.2567
|1.2554
|1.2577
|632
|2006.10.10 08:40
|t/p
|316
|0.05
|1.2577
|1.2554
|1.2577
|5.00
|1093.52
|633
|2006.10.10 08:45
|buy
|317
|0.05
|1.2561
|1.2548
|1.2571
|634
|2006.10.10 08:50
|t/p
|317
|0.05
|1.2571
|1.2548
|1.2571
|5.00
|1098.52
|635
|2006.10.10 08:50
|buy
|318
|0.05
|1.2579
|1.2566
|1.2589
|636
|2006.10.10 08:59
|s/l
|318
|0.05
|1.2566
|1.2566
|1.2589
|-6.50
|1092.02
|637
|2006.10.10 08:59
|buy
|319
|0.05
|1.2568
|1.2555
|1.2578
|638
|2006.10.10 11:10
|s/l
|319
|0.05
|1.2555
|1.2555
|1.2578
|-6.50
|1085.52
|639
|2006.10.10 11:10
|buy
|320
|0.05
|1.2532
|1.2519
|1.2542
|640
|2006.10.10 11:15
|t/p
|320
|0.05
|1.2542
|1.2519
|1.2542
|5.00
|1090.52
|641
|2006.10.10 11:15
|buy
|321
|0.05
|1.2551
|1.2538
|1.2561
|642
|2006.10.10 11:20
|s/l
|321
|0.05
|1.2538
|1.2538
|1.2561
|-6.50
|1084.02
|643
|2006.10.10 11:20
|buy
|322
|0.05
|1.2532
|1.2519
|1.2542
|644
|2006.10.10 12:35
|t/p
|322
|0.05
|1.2542
|1.2519
|1.2542
|5.00
|1089.02
|645
|2006.10.10 12:45
|buy
|323
|0.05
|1.2537
|1.2524
|1.2547
|646
|2006.10.10 13:40
|s/l
|323
|0.05
|1.2524
|1.2524
|1.2547
|-6.50
|1082.52
|647
|2006.10.10 13:40
|buy
|324
|0.05
|1.2520
|1.2507
|1.2530
|648
|2006.10.10 13:45
|t/p
|324
|0.05
|1.2530
|1.2507
|1.2530
|5.00
|1087.52
|649
|2006.10.10 13:59
|buy
|325
|0.05
|1.2528
|1.2515
|1.2538
|650
|2006.10.10 14:35
|t/p
|325
|0.05
|1.2538
|1.2515
|1.2538
|5.00
|1092.52
|651
|2006.10.10 14:50
|buy
|326
|0.05
|1.2523
|1.2510
|1.2533
|652
|2006.10.10 14:59
|t/p
|326
|0.05
|1.2533
|1.2510
|1.2533
|5.00
|1097.52
|653
|2006.10.10 21:45
|buy
|327
|0.05
|1.2528
|1.2515
|1.2538
|654
|2006.10.11 00:05
|t/p
|327
|0.05
|1.2538
|1.2515
|1.2538
|4.57
|1102.09
|655
|2006.10.11 03:20
|sell
|328
|0.05
|1.2544
|1.2557
|1.2534
|656
|2006.10.11 06:35
|t/p
|328
|0.05
|1.2534
|1.2557
|1.2534
|5.00
|1107.09
|657
|2006.10.11 06:35
|buy
|329
|0.05
|1.2528
|1.2515
|1.2538
|658
|2006.10.11 06:50
|t/p
|329
|0.05
|1.2538
|1.2515
|1.2538
|5.00
|1112.09
|659
|2006.10.11 10:10
|sell
|330
|0.05
|1.2556
|1.2569
|1.2546
|660
|2006.10.11 11:10
|t/p
|330
|0.05
|1.2546
|1.2569
|1.2546
|5.00
|1117.09
|661
|2006.10.11 11:15
|sell
|331
|0.05
|1.2550
|1.2563
|1.2540
|662
|2006.10.11 12:05
|t/p
|331
|0.05
|1.2540
|1.2563
|1.2540
|5.00
|1122.09
|663
|2006.10.11 12:50
|buy
|332
|0.05
|1.2538
|1.2525
|1.2548
|664
|2006.10.11 13:10
|t/p
|332
|0.05
|1.2548
|1.2525
|1.2548
|5.00
|1127.09
|665
|2006.10.11 13:20
|buy
|333
|0.05
|1.2541
|1.2528
|1.2551
|666
|2006.10.11 14:40
|t/p
|333
|0.05
|1.2551
|1.2528
|1.2551
|5.00
|1132.09
|667
|2006.10.11 14:40
|sell
|334
|0.05
|1.2556
|1.2569
|1.2546
|668
|2006.10.11 15:10
|t/p
|334
|0.05
|1.2546
|1.2569
|1.2546
|5.00
|1137.09
|669
|2006.10.11 15:10
|buy
|335
|0.05
|1.2540
|1.2527
|1.2550
|670
|2006.10.11 15:40
|t/p
|335
|0.05
|1.2550
|1.2527
|1.2550
|5.00
|1142.09
|671
|2006.10.11 15:40
|sell
|336
|0.05
|1.2551
|1.2564
|1.2541
|672
|2006.10.11 18:05
|t/p
|336
|0.05
|1.2541
|1.2564
|1.2541
|5.00
|1147.09
|673
|2006.10.11 18:05
|buy
|337
|0.05
|1.2510
|1.2497
|1.2520
|674
|2006.10.11 18:10
|t/p
|337
|0.05
|1.2520
|1.2497
|1.2520
|5.00
|1152.09
|675
|2006.10.11 18:15
|buy
|338
|0.05
|1.2534
|1.2521
|1.2544
|676
|2006.10.11 18:29
|s/l
|338
|0.05
|1.2521
|1.2521
|1.2544
|-6.50
|1145.59
|677
|2006.10.11 18:29
|buy
|339
|0.05
|1.2510
|1.2497
|1.2520
|678
|2006.10.11 18:35
|t/p
|339
|0.05
|1.2520
|1.2497
|1.2520
|5.00
|1150.59
|679
|2006.10.11 18:35
|buy
|340
|0.05
|1.2540
|1.2527
|1.2550
|680
|2006.10.11 18:40
|s/l
|340
|0.05
|1.2527
|1.2527
|1.2550
|-6.50
|1144.09
|681
|2006.10.11 18:40
|buy
|341
|0.05
|1.2511
|1.2498
|1.2521
|682
|2006.10.11 19:15
|t/p
|341
|0.05
|1.2521
|1.2498
|1.2521
|5.00
|1149.09
|683
|2006.10.11 19:20
|buy
|342
|0.05
|1.2515
|1.2502
|1.2525
|684
|2006.10.11 19:40
|t/p
|342
|0.05
|1.2525
|1.2502
|1.2525
|5.00
|1154.09
|685
|2006.10.11 19:45
|buy
|343
|0.05
|1.2520
|1.2507
|1.2530
|686
|2006.10.12 02:00
|t/p
|343
|0.05
|1.2530
|1.2507
|1.2530
|3.70
|1157.79
|687
|2006.10.12 03:15
|sell
|344
|0.05
|1.2537
|1.2550
|1.2527
|688
|2006.10.12 07:10
|s/l
|344
|0.05
|1.2550
|1.2550
|1.2527
|-6.50
|1151.29
|689
|2006.10.12 07:10
|sell
|345
|0.05
|1.2554
|1.2567
|1.2544
|690
|2006.10.12 07:20
|t/p
|345
|0.05
|1.2544
|1.2567
|1.2544
|5.00
|1156.29
|691
|2006.10.12 07:29
|sell
|346
|0.05
|1.2551
|1.2564
|1.2541
|692
|2006.10.12 07:40
|s/l
|346
|0.05
|1.2564
|1.2564
|1.2541
|-6.50
|1149.79
|693
|2006.10.12 07:40
|sell
|347
|0.05
|1.2564
|1.2577
|1.2554
|694
|2006.10.12 07:45
|t/p
|347
|0.05
|1.2554
|1.2577
|1.2554
|5.00
|1154.79
|695
|2006.10.12 07:45
|sell
|348
|0.05
|1.2549
|1.2562
|1.2539
|696
|2006.10.12 10:45
|t/p
|348
|0.05
|1.2539
|1.2562
|1.2539
|5.00
|1159.79
|697
|2006.10.12 11:50
|buy
|349
|0.05
|1.2521
|1.2508
|1.2531
|698
|2006.10.12 12:05
|t/p
|349
|0.05
|1.2531
|1.2508
|1.2531
|5.00
|1164.79
|699
|2006.10.12 12:15
|buy
|350
|0.05
|1.2528
|1.2515
|1.2538
|700
|2006.10.12 12:35
|t/p
|350
|0.05
|1.2538
|1.2515
|1.2538
|5.00
|1169.79
|701
|2006.10.12 12:50
|buy
|351
|0.05
|1.2526
|1.2513
|1.2536
|702
|2006.10.12 13:35
|t/p
|351
|0.05
|1.2536
|1.2513
|1.2536
|5.00
|1174.79
|703
|2006.10.12 17:45
|sell
|352
|0.05
|1.2552
|1.2565
|1.2542
|704
|2006.10.12 18:05
|t/p
|352
|0.05
|1.2542
|1.2565
|1.2542
|5.00
|1179.79
|705
|2006.10.12 18:20
|sell
|353
|0.05
|1.2551
|1.2564
|1.2541
|706
|2006.10.12 22:10
|s/l
|353
|0.05
|1.2564
|1.2564
|1.2541
|-6.50
|1173.29
|707
|2006.10.12 22:10
|sell
|354
|0.05
|1.2564
|1.2577
|1.2554
|708
|2006.10.13 00:15
|t/p
|354
|0.05
|1.2554
|1.2577
|1.2554
|5.36
|1178.65
|709
|2006.10.13 00:20
|sell
|355
|0.05
|1.2560
|1.2573
|1.2550
|710
|2006.10.13 01:10
|s/l
|355
|0.05
|1.2573
|1.2573
|1.2550
|-6.50
|1172.15
|711
|2006.10.13 01:10
|sell
|356
|0.05
|1.2572
|1.2585
|1.2562
|712
|2006.10.13 01:15
|t/p
|356
|0.05
|1.2562
|1.2585
|1.2562
|5.00
|1177.15
|713
|2006.10.13 01:29
|sell
|357
|0.05
|1.2566
|1.2579
|1.2556
|714
|2006.10.13 05:35
|s/l
|357
|0.05
|1.2579
|1.2579
|1.2556
|-6.50
|1170.65
|715
|2006.10.13 05:35
|sell
|358
|0.05
|1.2578
|1.2591
|1.2568
|716
|2006.10.13 06:05
|t/p
|358
|0.05
|1.2568
|1.2591
|1.2568
|5.00
|1175.65
|717
|2006.10.13 06:35
|buy
|359
|0.05
|1.2557
|1.2544
|1.2567
|718
|2006.10.13 06:45
|t/p
|359
|0.05
|1.2567
|1.2544
|1.2567
|5.00
|1180.65
|719
|2006.10.13 07:45
|buy
|360
|0.05
|1.2560
|1.2547
|1.2570
|720
|2006.10.13 10:50
|s/l
|360
|0.05
|1.2547
|1.2547
|1.2570
|-6.50
|1174.15
|721
|2006.10.13 10:50
|buy
|361
|0.05
|1.2546
|1.2533
|1.2556
|722
|2006.10.13 12:05
|t/p
|361
|0.05
|1.2556
|1.2533
|1.2556
|5.00
|1179.15
|723
|2006.10.13 12:35
|buy
|362
|0.05
|1.2539
|1.2526
|1.2549
|724
|2006.10.13 12:45
|s/l
|362
|0.05
|1.2526
|1.2526
|1.2549
|-6.50
|1172.65
|725
|2006.10.13 12:45
|buy
|363
|0.05
|1.2512
|1.2499
|1.2522
|726
|2006.10.13 12:50
|t/p
|363
|0.05
|1.2522
|1.2499
|1.2522
|5.00
|1177.65
|727
|2006.10.13 12:59
|buy
|364
|0.05
|1.2522
|1.2509
|1.2532
|728
|2006.10.13 14:20
|s/l
|364
|0.05
|1.2509
|1.2509
|1.2532
|-6.50
|1171.15
|729
|2006.10.13 14:20
|buy
|365
|0.05
|1.2498
|1.2485
|1.2508
|730
|2006.10.13 14:50
|s/l
|365
|0.05
|1.2485
|1.2485
|1.2508
|-6.50
|1164.65
|731
|2006.10.13 14:50
|buy
|366
|0.05
|1.2487
|1.2474
|1.2497
|732
|2006.10.13 15:40
|t/p
|366
|0.05
|1.2497
|1.2474
|1.2497
|5.00
|1169.65
|733
|2006.10.13 15:45
|buy
|367
|0.05
|1.2495
|1.2482
|1.2505
|734
|2006.10.13 16:05
|t/p
|367
|0.05
|1.2505
|1.2482
|1.2505
|5.00
|1174.65
|735
|2006.10.13 16:20
|buy
|368
|0.05
|1.2499
|1.2486
|1.2509
|736
|2006.10.13 17:40
|t/p
|368
|0.05
|1.2509
|1.2486
|1.2509
|5.00
|1179.65
|737
|2006.10.16 01:05
|buy
|369
|0.05
|1.2493
|1.2480
|1.2503
|738
|2006.10.16 04:05
|t/p
|369
|0.05
|1.2503
|1.2480
|1.2503
|5.00
|1184.65
|739
|2006.10.16 05:15
|sell
|370
|0.05
|1.2511
|1.2524
|1.2501
|740
|2006.10.16 07:05
|t/p
|370
|0.05
|1.2501
|1.2524
|1.2501
|5.00
|1189.65
|741
|2006.10.16 07:10
|sell
|371
|0.05
|1.2517
|1.2530
|1.2507
|742
|2006.10.16 07:15
|t/p
|371
|0.05
|1.2507
|1.2530
|1.2507
|5.00
|1194.65
|743
|2006.10.16 07:50
|sell
|372
|0.05
|1.2515
|1.2528
|1.2505
|744
|2006.10.16 08:15
|s/l
|372
|0.05
|1.2528
|1.2528
|1.2505
|-6.50
|1188.15
|745
|2006.10.16 08:15
|sell
|373
|0.05
|1.2528
|1.2541
|1.2518
|746
|2006.10.16 08:20
|t/p
|373
|0.05
|1.2518
|1.2541
|1.2518
|5.00
|1193.15
|747
|2006.10.16 08:29
|sell
|374
|0.05
|1.2519
|1.2532
|1.2509
|748
|2006.10.16 10:05
|t/p
|374
|0.05
|1.2509
|1.2532
|1.2509
|5.00
|1198.15
|749
|2006.10.16 10:35
|sell
|375
|0.05
|1.2522
|1.2535
|1.2512
|750
|2006.10.16 11:05
|t/p
|375
|0.05
|1.2512
|1.2535
|1.2512
|5.00
|1203.15
|751
|2006.10.16 11:10
|sell
|376
|0.05
|1.2515
|1.2528
|1.2505
|752
|2006.10.16 12:40
|s/l
|376
|0.05
|1.2528
|1.2528
|1.2505
|-6.50
|1196.65
|753
|2006.10.16 12:40
|sell
|377
|0.05
|1.2529
|1.2542
|1.2519
|754
|2006.10.16 12:45
|t/p
|377
|0.05
|1.2519
|1.2542
|1.2519
|5.00
|1201.65
|755
|2006.10.16 12:50
|sell
|378
|0.05
|1.2532
|1.2545
|1.2522
|756
|2006.10.16 13:00
|t/p
|378
|0.05
|1.2522
|1.2545
|1.2522
|5.00
|1206.65
|757
|2006.10.16 13:05
|sell
|379
|0.05
|1.2525
|1.2538
|1.2515
|758
|2006.10.16 13:50
|s/l
|379
|0.05
|1.2538
|1.2538
|1.2515
|-6.50
|1200.15
|759
|2006.10.16 13:50
|sell
|380
|0.05
|1.2536
|1.2549
|1.2526
|760
|2006.10.16 14:05
|t/p
|380
|0.05
|1.2526
|1.2549
|1.2526
|5.00
|1205.15
|761
|2006.10.16 14:20
|sell
|381
|0.05
|1.2529
|1.2542
|1.2519
|762
|2006.10.16 14:35
|t/p
|381
|0.05
|1.2519
|1.2542
|1.2519
|5.00
|1210.15
|763
|2006.10.16 19:20
|sell
|382
|0.05
|1.2529
|1.2542
|1.2519
|764
|2006.10.16 22:40
|s/l
|382
|0.05
|1.2542
|1.2542
|1.2519
|-6.50
|1203.65
|765
|2006.10.16 22:40
|sell
|383
|0.05
|1.2542
|1.2555
|1.2532
|766
|2006.10.16 23:35
|t/p
|383
|0.05
|1.2532
|1.2555
|1.2532
|5.00
|1208.65
|767
|2006.10.17 07:20
|buy
|384
|0.05
|1.2525
|1.2512
|1.2535
|768
|2006.10.17 07:35
|t/p
|384
|0.05
|1.2535
|1.2512
|1.2535
|5.00
|1213.65
|769
|2006.10.17 07:45
|buy
|385
|0.05
|1.2526
|1.2513
|1.2536
|770
|2006.10.17 07:59
|t/p
|385
|0.05
|1.2536
|1.2513
|1.2536
|5.00
|1218.65
|771
|2006.10.17 10:45
|buy
|386
|0.05
|1.2521
|1.2508
|1.2531
|772
|2006.10.17 12:35
|t/p
|386
|0.05
|1.2531
|1.2508
|1.2531
|5.00
|1223.65
|773
|2006.10.17 12:40
|buy
|387
|0.05
|1.2510
|1.2497
|1.2520
|774
|2006.10.17 12:50
|t/p
|387
|0.05
|1.2520
|1.2497
|1.2520
|5.00
|1228.65
|775
|2006.10.17 13:00
|buy
|388
|0.05
|1.2513
|1.2500
|1.2523
|776
|2006.10.17 13:10
|t/p
|388
|0.05
|1.2523
|1.2500
|1.2523
|5.00
|1233.65
|777
|2006.10.17 13:20
|buy
|389
|0.05
|1.2512
|1.2499
|1.2522
|778
|2006.10.17 13:29
|t/p
|389
|0.05
|1.2522
|1.2499
|1.2522
|5.00
|1238.65
|779
|2006.10.17 14:05
|sell
|390
|0.05
|1.2556
|1.2569
|1.2546
|780
|2006.10.17 14:10
|t/p
|390
|0.05
|1.2546
|1.2569
|1.2546
|5.00
|1243.65
|781
|2006.10.17 15:40
|sell
|391
|0.05
|1.2564
|1.2577
|1.2554
|782
|2006.10.17 16:15
|t/p
|391
|0.05
|1.2554
|1.2577
|1.2554
|5.00
|1248.65
|783
|2006.10.17 16:20
|sell
|392
|0.05
|1.2564
|1.2577
|1.2554
|784
|2006.10.17 16:40
|t/p
|392
|0.05
|1.2554
|1.2577
|1.2554
|5.00
|1253.65
|785
|2006.10.17 21:50
|buy
|393
|0.05
|1.2533
|1.2520
|1.2543
|786
|2006.10.17 22:05
|t/p
|393
|0.05
|1.2543
|1.2520
|1.2543
|5.00
|1258.65
|787
|2006.10.18 05:50
|sell
|394
|0.05
|1.2551
|1.2564
|1.2541
|788
|2006.10.18 08:35
|t/p
|394
|0.05
|1.2541
|1.2564
|1.2541
|5.00
|1263.65
|789
|2006.10.18 08:35
|buy
|395
|0.05
|1.2539
|1.2526
|1.2549
|790
|2006.10.18 12:10
|t/p
|395
|0.05
|1.2549
|1.2526
|1.2549
|5.00
|1268.65
|791
|2006.10.18 12:40
|buy
|396
|0.05
|1.2520
|1.2507
|1.2530
|792
|2006.10.18 12:50
|t/p
|396
|0.05
|1.2530
|1.2507
|1.2530
|5.00
|1273.65
|793
|2006.10.18 12:59
|buy
|397
|0.05
|1.2526
|1.2513
|1.2536
|794
|2006.10.18 13:05
|s/l
|397
|0.05
|1.2513
|1.2513
|1.2536
|-6.50
|1267.15
|795
|2006.10.18 13:05
|buy
|398
|0.05
|1.2503
|1.2490
|1.2513
|796
|2006.10.18 13:15
|t/p
|398
|0.05
|1.2513
|1.2490
|1.2513
|5.00
|1272.15
|797
|2006.10.18 13:15
|buy
|399
|0.05
|1.2516
|1.2503
|1.2526
|798
|2006.10.18 17:20
|t/p
|399
|0.05
|1.2526
|1.2503
|1.2526
|5.00
|1277.15
|799
|2006.10.18 18:45
|sell
|400
|0.05
|1.2532
|1.2545
|1.2522
|800
|2006.10.19 06:35
|s/l
|400
|0.05
|1.2545
|1.2545
|1.2522
|-5.42
|1271.73
|801
|2006.10.19 07:29
|sell
|401
|0.05
|1.2547
|1.2560
|1.2537
|802
|2006.10.19 07:45
|s/l
|401
|0.05
|1.2560
|1.2560
|1.2537
|-6.50
|1265.23
|803
|2006.10.19 07:45
|sell
|402
|0.05
|1.2559
|1.2572
|1.2549
|804
|2006.10.19 09:15
|s/l
|402
|0.05
|1.2572
|1.2572
|1.2549
|-6.50
|1258.73
|805
|2006.10.19 09:15
|sell
|403
|0.05
|1.2573
|1.2586
|1.2563
|806
|2006.10.19 11:05
|t/p
|403
|0.05
|1.2563
|1.2586
|1.2563
|5.00
|1263.73
|807
|2006.10.19 13:15
|sell
|404
|0.05
|1.2581
|1.2594
|1.2571
|808
|2006.10.19 13:40
|s/l
|404
|0.05
|1.2594
|1.2594
|1.2571
|-6.50
|1257.23
|809
|2006.10.19 13:40
|sell
|405
|0.05
|1.2593
|1.2606
|1.2583
|810
|2006.10.19 13:59
|t/p
|405
|0.05
|1.2583
|1.2606
|1.2583
|5.00
|1262.23
|811
|2006.10.19 13:59
|sell
|406
|0.05
|1.2579
|1.2592
|1.2569
|812
|2006.10.19 14:45
|s/l
|406
|0.05
|1.2592
|1.2592
|1.2569
|-6.50
|1255.73
|813
|2006.10.19 14:45
|sell
|407
|0.05
|1.2597
|1.2610
|1.2587
|814
|2006.10.19 16:15
|s/l
|407
|0.05
|1.2610
|1.2610
|1.2587
|-6.50
|1249.23
|815
|2006.10.19 16:15
|sell
|408
|0.05
|1.2612
|1.2625
|1.2602
|816
|2006.10.19 16:29
|t/p
|408
|0.05
|1.2602
|1.2625
|1.2602
|5.00
|1254.23
|817
|2006.10.19 16:29
|sell
|409
|0.05
|1.2599
|1.2612
|1.2589
|818
|2006.10.19 17:05
|s/l
|409
|0.05
|1.2612
|1.2612
|1.2589
|-6.50
|1247.73
|819
|2006.10.19 17:05
|sell
|410
|0.05
|1.2616
|1.2629
|1.2606
|820
|2006.10.19 18:15
|s/l
|410
|0.05
|1.2629
|1.2629
|1.2606
|-6.50
|1241.23
|821
|2006.10.19 18:15
|sell
|411
|0.05
|1.2633
|1.2646
|1.2623
|822
|2006.10.19 22:15
|t/p
|411
|0.05
|1.2623
|1.2646
|1.2623
|5.00
|1246.23
|823
|2006.10.19 23:00
|sell
|412
|0.05
|1.2626
|1.2639
|1.2616
|824
|2006.10.20 00:05
|s/l
|412
|0.05
|1.2639
|1.2639
|1.2616
|-6.14
|1240.09
|825
|2006.10.20 00:05
|sell
|413
|0.05
|1.2638
|1.2651
|1.2628
|826
|2006.10.20 05:50
|t/p
|413
|0.05
|1.2628
|1.2651
|1.2628
|5.00
|1245.09
|827
|2006.10.20 05:50
|buy
|414
|0.05
|1.2627
|1.2614
|1.2637
|828
|2006.10.20 09:35
|s/l
|414
|0.05
|1.2614
|1.2614
|1.2637
|-6.50
|1238.59
|829
|2006.10.20 09:35
|buy
|415
|0.05
|1.2604
|1.2591
|1.2614
|830
|2006.10.20 09:50
|t/p
|415
|0.05
|1.2614
|1.2591
|1.2614
|5.00
|1243.59
|831
|2006.10.20 09:59
|buy
|416
|0.05
|1.2604
|1.2591
|1.2614
|832
|2006.10.20 11:05
|t/p
|416
|0.05
|1.2614
|1.2591
|1.2614
|5.00
|1248.59
|833
|2006.10.23 05:40
|buy
|417
|0.05
|1.2608
|1.2595
|1.2618
|834
|2006.10.23 06:05
|s/l
|417
|0.05
|1.2595
|1.2595
|1.2618
|-6.50
|1242.09
|835
|2006.10.23 06:05
|buy
|418
|0.05
|1.2595
|1.2582
|1.2605
|836
|2006.10.23 06:10
|t/p
|418
|0.05
|1.2605
|1.2582
|1.2605
|5.00
|1247.09
|837
|2006.10.23 06:15
|buy
|419
|0.05
|1.2608
|1.2595
|1.2618
|838
|2006.10.23 06:50
|s/l
|419
|0.05
|1.2595
|1.2595
|1.2618
|-6.50
|1240.59
|839
|2006.10.23 06:50
|buy
|420
|0.05
|1.2589
|1.2576
|1.2599
|840
|2006.10.23 08:45
|s/l
|420
|0.05
|1.2576
|1.2576
|1.2599
|-6.50
|1234.09
|841
|2006.10.23 08:45
|buy
|421
|0.05
|1.2576
|1.2563
|1.2586
|842
|2006.10.23 09:10
|s/l
|421
|0.05
|1.2563
|1.2563
|1.2586
|-6.50
|1227.59
|843
|2006.10.23 09:10
|buy
|422
|0.05
|1.2562
|1.2549
|1.2572
|844
|2006.10.23 09:15
|t/p
|422
|0.05
|1.2572
|1.2549
|1.2572
|5.00
|1232.59
|845
|2006.10.23 09:15
|buy
|423
|0.05
|1.2580
|1.2567
|1.2590
|846
|2006.10.23 09:29
|s/l
|423
|0.05
|1.2567
|1.2567
|1.2590
|-6.50
|1226.09
|847
|2006.10.23 09:29
|buy
|424
|0.05
|1.2562
|1.2549
|1.2572
|848
|2006.10.23 10:20
|s/l
|424
|0.05
|1.2549
|1.2549
|1.2572
|-6.50
|1219.59
|849
|2006.10.23 10:20
|buy
|425
|0.05
|1.2546
|1.2533
|1.2556
|850
|2006.10.23 10:35
|t/p
|425
|0.05
|1.2556
|1.2533
|1.2556
|5.00
|1224.59
|851
|2006.10.23 10:40
|buy
|426
|0.05
|1.2559
|1.2546
|1.2569
|852
|2006.10.23 12:40
|s/l
|426
|0.05
|1.2546
|1.2546
|1.2569
|-6.50
|1218.09
|853
|2006.10.23 12:40
|buy
|427
|0.05
|1.2541
|1.2528
|1.2551
|854
|2006.10.23 12:50
|t/p
|427
|0.05
|1.2551
|1.2528
|1.2551
|5.00
|1223.09
|855
|2006.10.23 12:59
|buy
|428
|0.05
|1.2546
|1.2533
|1.2556
|856
|2006.10.24 05:59
|s/l
|428
|0.05
|1.2533
|1.2533
|1.2556
|-6.93
|1216.16
|857
|2006.10.24 05:59
|buy
|429
|0.05
|1.2533
|1.2520
|1.2543
|858
|2006.10.24 07:10
|t/p
|429
|0.05
|1.2543
|1.2520
|1.2543
|5.00
|1221.16
|859
|2006.10.24 07:15
|buy
|430
|0.05
|1.2530
|1.2517
|1.2540
|860
|2006.10.24 08:15
|t/p
|430
|0.05
|1.2540
|1.2517
|1.2540
|5.00
|1226.16
|861
|2006.10.24 08:20
|buy
|431
|0.05
|1.2530
|1.2517
|1.2540
|862
|2006.10.24 08:40
|t/p
|431
|0.05
|1.2540
|1.2517
|1.2540
|5.00
|1231.16
|863
|2006.10.24 15:05
|sell
|432
|0.05
|1.2567
|1.2580
|1.2557
|864
|2006.10.24 15:10
|t/p
|432
|0.05
|1.2557
|1.2580
|1.2557
|5.00
|1236.16
|865
|2006.10.24 15:20
|sell
|433
|0.05
|1.2554
|1.2567
|1.2544
|866
|2006.10.24 15:45
|s/l
|433
|0.05
|1.2567
|1.2567
|1.2544
|-6.50
|1229.66
|867
|2006.10.24 15:45
|sell
|434
|0.05
|1.2566
|1.2579
|1.2556
|868
|2006.10.24 21:29
|t/p
|434
|0.05
|1.2556
|1.2579
|1.2556
|5.00
|1234.66
|869
|2006.10.25 01:05
|sell
|435
|0.05
|1.2566
|1.2579
|1.2556
|870
|2006.10.25 08:10
|s/l
|435
|0.05
|1.2579
|1.2579
|1.2556
|-6.50
|1228.16
|871
|2006.10.25 08:10
|sell
|436
|0.05
|1.2577
|1.2590
|1.2567
|872
|2006.10.25 08:15
|t/p
|436
|0.05
|1.2567
|1.2590
|1.2567
|5.00
|1233.16
|873
|2006.10.25 09:20
|sell
|437
|0.05
|1.2574
|1.2587
|1.2564
|874
|2006.10.25 10:45
|s/l
|437
|0.05
|1.2587
|1.2587
|1.2564
|-6.50
|1226.66
|875
|2006.10.25 10:45
|sell
|438
|0.05
|1.2590
|1.2603
|1.2580
|876
|2006.10.25 12:05
|t/p
|438
|0.05
|1.2580
|1.2603
|1.2580
|5.00
|1231.66
|877
|2006.10.25 12:15
|sell
|439
|0.05
|1.2585
|1.2598
|1.2575
|878
|2006.10.25 13:20
|t/p
|439
|0.05
|1.2575
|1.2598
|1.2575
|5.00
|1236.66
|879
|2006.10.25 15:05
|sell
|440
|0.05
|1.2594
|1.2607
|1.2584
|880
|2006.10.25 16:05
|t/p
|440
|0.05
|1.2584
|1.2607
|1.2584
|5.00
|1241.66
|881
|2006.10.25 18:05
|sell
|441
|0.05
|1.2601
|1.2614
|1.2591
|882
|2006.10.25 18:10
|t/p
|441
|0.05
|1.2591
|1.2614
|1.2591
|5.00
|1246.66
|883
|2006.10.25 18:20
|buy
|442
|0.05
|1.2569
|1.2556
|1.2579
|884
|2006.10.25 18:29
|t/p
|442
|0.05
|1.2579
|1.2556
|1.2579
|5.00
|1251.66
|885
|2006.10.25 18:35
|sell
|443
|0.05
|1.2603
|1.2616
|1.2593
|886
|2006.10.25 18:40
|s/l
|443
|0.05
|1.2616
|1.2616
|1.2593
|-6.50
|1245.16
|887
|2006.10.25 18:40
|sell
|444
|0.05
|1.2617
|1.2630
|1.2607
|888
|2006.10.25 18:45
|t/p
|444
|0.05
|1.2607
|1.2630
|1.2607
|5.00
|1250.16
|889
|2006.10.25 18:59
|sell
|445
|0.05
|1.2612
|1.2625
|1.2602
|890
|2006.10.25 20:35
|t/p
|445
|0.05
|1.2602
|1.2625
|1.2602
|5.00
|1255.16
|891
|2006.10.25 22:05
|sell
|446
|0.05
|1.2618
|1.2631
|1.2608
|892
|2006.10.25 22:20
|t/p
|446
|0.05
|1.2608
|1.2631
|1.2608
|5.00
|1260.16
|893
|2006.10.25 22:30
|sell
|447
|0.05
|1.2617
|1.2630
|1.2607
|894
|2006.10.26 02:10
|s/l
|447
|0.05
|1.2630
|1.2630
|1.2607
|-5.42
|1254.74
|895
|2006.10.26 02:10
|sell
|448
|0.05
|1.2634
|1.2647
|1.2624
|896
|2006.10.26 06:40
|s/l
|448
|0.05
|1.2647
|1.2647
|1.2624
|-6.50
|1248.24
|897
|2006.10.26 06:40
|sell
|449
|0.05
|1.2647
|1.2660
|1.2637
|898
|2006.10.26 06:50
|t/p
|449
|0.05
|1.2637
|1.2660
|1.2637
|5.00
|1253.24
|899
|2006.10.26 07:05
|sell
|450
|0.05
|1.2666
|1.2679
|1.2656
|900
|2006.10.26 07:15
|t/p
|450
|0.05
|1.2656
|1.2679
|1.2656
|5.00
|1258.24
|901
|2006.10.26 07:20
|sell
|451
|0.05
|1.2663
|1.2676
|1.2653
|902
|2006.10.26 10:40
|t/p
|451
|0.05
|1.2653
|1.2676
|1.2653
|5.00
|1263.24
|903
|2006.10.26 12:35
|sell
|452
|0.05
|1.2671
|1.2684
|1.2661
|904
|2006.10.26 12:40
|t/p
|452
|0.05
|1.2661
|1.2684
|1.2661
|5.00
|1268.24
|905
|2006.10.26 13:20
|sell
|453
|0.05
|1.2668
|1.2681
|1.2658
|906
|2006.10.26 13:30
|t/p
|453
|0.05
|1.2658
|1.2681
|1.2658
|5.00
|1273.24
|907
|2006.10.26 14:40
|sell
|454
|0.05
|1.2677
|1.2690
|1.2667
|908
|2006.10.26 15:10
|t/p
|454
|0.05
|1.2667
|1.2690
|1.2667
|5.00
|1278.24
|909
|2006.10.26 15:29
|sell
|455
|0.05
|1.2673
|1.2686
|1.2663
|910
|2006.10.26 16:15
|s/l
|455
|0.05
|1.2686
|1.2686
|1.2663
|-6.50
|1271.74
|911
|2006.10.26 16:15
|sell
|456
|0.05
|1.2685
|1.2698
|1.2675
|912
|2006.10.26 16:45
|s/l
|456
|0.05
|1.2698
|1.2698
|1.2675
|-6.50
|1265.24
|913
|2006.10.26 16:45
|sell
|457
|0.05
|1.2699
|1.2712
|1.2689
|914
|2006.10.26 18:05
|t/p
|457
|0.05
|1.2689
|1.2712
|1.2689
|5.00
|1270.24
|915
|2006.10.26 18:10
|sell
|458
|0.05
|1.2694
|1.2707
|1.2684
|916
|2006.10.27 00:40
|s/l
|458
|0.05
|1.2707
|1.2707
|1.2684
|-6.14
|1264.10
|917
|2006.10.27 00:40
|sell
|459
|0.05
|1.2707
|1.2720
|1.2697
|918
|2006.10.27 00:45
|t/p
|459
|0.05
|1.2697
|1.2720
|1.2697
|5.00
|1269.10
|919
|2006.10.27 00:59
|sell
|460
|0.05
|1.2702
|1.2715
|1.2692
|920
|2006.10.27 01:20
|s/l
|460
|0.05
|1.2715
|1.2715
|1.2692
|-6.50
|1262.60
|921
|2006.10.27 01:20
|sell
|461
|0.05
|1.2713
|1.2726
|1.2703
|922
|2006.10.27 02:35
|t/p
|461
|0.05
|1.2703
|1.2726
|1.2703
|5.00
|1267.60
|923
|2006.10.27 02:45
|sell
|462
|0.05
|1.2708
|1.2721
|1.2698
|924
|2006.10.27 05:10
|t/p
|462
|0.05
|1.2698
|1.2721
|1.2698
|5.00
|1272.60
|925
|2006.10.27 06:15
|buy
|463
|0.05
|1.2693
|1.2680
|1.2703
|926
|2006.10.27 06:45
|s/l
|463
|0.05
|1.2680
|1.2680
|1.2703
|-6.50
|1266.10
|927
|2006.10.27 06:45
|buy
|464
|0.05
|1.2675
|1.2662
|1.2685
|928
|2006.10.27 08:05
|t/p
|464
|0.05
|1.2685
|1.2662
|1.2685
|5.00
|1271.10
|929
|2006.10.27 08:29
|buy
|465
|0.05
|1.2677
|1.2664
|1.2687
|930
|2006.10.27 09:10
|s/l
|465
|0.05
|1.2664
|1.2664
|1.2687
|-6.50
|1264.60
|931
|2006.10.27 09:10
|buy
|466
|0.05
|1.2665
|1.2652
|1.2675
|932
|2006.10.27 09:15
|t/p
|466
|0.05
|1.2675
|1.2652
|1.2675
|5.00
|1269.60
|933
|2006.10.27 09:20
|buy
|467
|0.05
|1.2667
|1.2654
|1.2677
|934
|2006.10.27 10:40
|t/p
|467
|0.05
|1.2677
|1.2654
|1.2677
|5.00
|1274.60
|935
|2006.10.27 10:45
|buy
|468
|0.05
|1.2671
|1.2658
|1.2681
|936
|2006.10.27 11:05
|t/p
|468
|0.05
|1.2681
|1.2658
|1.2681
|5.00
|1279.60
|937
|2006.10.27 12:40
|sell
|469
|0.05
|1.2708
|1.2721
|1.2698
|938
|2006.10.27 12:50
|s/l
|469
|0.05
|1.2721
|1.2721
|1.2698
|-6.50
|1273.10
|939
|2006.10.27 12:50
|sell
|470
|0.05
|1.2724
|1.2737
|1.2714
|940
|2006.10.27 13:05
|t/p
|470
|0.05
|1.2714
|1.2737
|1.2714
|5.00
|1278.10
|941
|2006.10.27 13:10
|sell
|471
|0.05
|1.2723
|1.2736
|1.2713
|942
|2006.10.27 13:20
|s/l
|471
|0.05
|1.2736
|1.2736
|1.2713
|-6.50
|1271.60
|943
|2006.10.27 13:20
|sell
|472
|0.05
|1.2746
|1.2759
|1.2736
|944
|2006.10.27 13:35
|t/p
|472
|0.05
|1.2736
|1.2759
|1.2736
|5.00
|1276.60
|945
|2006.10.27 13:35
|sell
|473
|0.05
|1.2733
|1.2746
|1.2723
|946
|2006.10.27 13:50
|s/l
|473
|0.05
|1.2746
|1.2746
|1.2723
|-6.50
|1270.10
|947
|2006.10.27 13:50
|sell
|474
|0.05
|1.2748
|1.2761
|1.2738
|948
|2006.10.27 13:59
|t/p
|474
|0.05
|1.2738
|1.2761
|1.2738
|5.00
|1275.10
|949
|2006.10.27 13:59
|sell
|475
|0.05
|1.2734
|1.2747
|1.2724
|950
|2006.10.27 14:35
|t/p
|475
|0.05
|1.2724
|1.2747
|1.2724
|5.00
|1280.10
|951
|2006.10.27 14:40
|sell
|476
|0.05
|1.2730
|1.2743
|1.2720
|952
|2006.10.27 15:50
|t/p
|476
|0.05
|1.2720
|1.2743
|1.2720
|5.00
|1285.10
|953
|2006.10.27 16:10
|sell
|477
|0.05
|1.2737
|1.2750
|1.2727
|954
|2006.10.27 16:20
|t/p
|477
|0.05
|1.2727
|1.2750
|1.2727
|5.00
|1290.10
|955
|2006.10.27 17:20
|sell
|478
|0.05
|1.2734
|1.2747
|1.2724
|956
|2006.10.30 00:45
|t/p
|478
|0.05
|1.2724
|1.2747
|1.2724
|5.36
|1295.46
|957
|2006.10.30 01:20
|buy
|479
|0.05
|1.2721
|1.2708
|1.2731
|958
|2006.10.30 02:40
|t/p
|479
|0.05
|1.2731
|1.2708
|1.2731
|5.00
|1300.46
|959
|2006.10.30 06:10
|buy
|480
|0.05
|1.2714
|1.2701
|1.2724
|960
|2006.10.30 06:35
|t/p
|480
|0.05
|1.2724
|1.2701
|1.2724
|5.00
|1305.46
|961
|2006.10.30 06:50
|buy
|481
|0.05
|1.2714
|1.2701
|1.2724
|962
|2006.10.30 06:59
|t/p
|481
|0.05
|1.2724
|1.2701
|1.2724
|5.00
|1310.46
|963
|2006.10.30 08:10
|buy
|482
|0.05
|1.2714
|1.2701
|1.2724
|964
|2006.10.30 08:15
|t/p
|482
|0.05
|1.2724
|1.2701
|1.2724
|5.00
|1315.46
|965
|2006.10.30 09:35
|buy
|483
|0.05
|1.2712
|1.2699
|1.2722
|966
|2006.10.30 09:50
|t/p
|483
|0.05
|1.2722
|1.2699
|1.2722
|5.00
|1320.46
|967
|2006.10.30 12:15
|sell
|484
|0.05
|1.2735
|1.2748
|1.2725
|968
|2006.10.30 12:35
|t/p
|484
|0.05
|1.2725
|1.2748
|1.2725
|5.00
|1325.46
|969
|2006.10.30 12:40
|sell
|485
|0.05
|1.2734
|1.2747
|1.2724
|970
|2006.10.30 13:00
|t/p
|485
|0.05
|1.2724
|1.2747
|1.2724
|5.00
|1330.46
|971
|2006.10.30 13:05
|buy
|486
|0.05
|1.2716
|1.2703
|1.2726
|972
|2006.10.30 13:35
|s/l
|486
|0.05
|1.2703
|1.2703
|1.2726
|-6.50
|1323.96
|973
|2006.10.30 13:35
|buy
|487
|0.05
|1.2701
|1.2688
|1.2711
|974
|2006.10.30 13:45
|t/p
|487
|0.05
|1.2711
|1.2688
|1.2711
|5.00
|1328.96
|975
|2006.10.30 13:45
|buy
|488
|0.05
|1.2721
|1.2708
|1.2731
|976
|2006.10.30 13:50
|s/l
|488
|0.05
|1.2708
|1.2708
|1.2731
|-6.50
|1322.46
|977
|2006.10.30 13:50
|buy
|489
|0.05
|1.2703
|1.2690
|1.2713
|978
|2006.10.30 13:59
|t/p
|489
|0.05
|1.2713
|1.2690
|1.2713
|5.00
|1327.46
|979
|2006.10.30 13:59
|buy
|490
|0.05
|1.2719
|1.2706
|1.2729
|980
|2006.10.30 20:00
|t/p
|490
|0.05
|1.2729
|1.2706
|1.2729
|5.00
|1332.46
|981
|2006.10.30 20:00
|sell
|491
|0.05
|1.2729
|1.2742
|1.2719
|982
|2006.10.30 22:05
|t/p
|491
|0.05
|1.2719
|1.2742
|1.2719
|5.00
|1337.46
|983
|2006.10.30 22:05
|buy
|492
|0.05
|1.2715
|1.2702
|1.2725
|984
|2006.10.30 22:20
|t/p
|492
|0.05
|1.2725
|1.2702
|1.2725
|5.00
|1342.46
|985
|2006.10.30 22:29
|buy
|493
|0.05
|1.2717
|1.2704
|1.2727
|986
|2006.10.31 07:05
|s/l
|493
|0.05
|1.2704
|1.2704
|1.2727
|-6.93
|1335.52
|987
|2006.10.31 07:05
|buy
|494
|0.05
|1.2694
|1.2681
|1.2704
|988
|2006.10.31 07:15
|t/p
|494
|0.05
|1.2704
|1.2681
|1.2704
|5.00
|1340.52
|989
|2006.10.31 07:29
|buy
|495
|0.05
|1.2696
|1.2683
|1.2706
|990
|2006.10.31 07:35
|s/l
|495
|0.05
|1.2683
|1.2683
|1.2706
|-6.50
|1334.02
|991
|2006.10.31 07:35
|buy
|496
|0.05
|1.2681
|1.2668
|1.2691
|992
|2006.10.31 07:50
|t/p
|496
|0.05
|1.2691
|1.2668
|1.2691
|5.00
|1339.02
|993
|2006.10.31 07:50
|buy
|497
|0.05
|1.2696
|1.2683
|1.2706
|994
|2006.10.31 08:50
|s/l
|497
|0.05
|1.2683
|1.2683
|1.2706
|-6.50
|1332.52
|995
|2006.10.31 08:50
|buy
|498
|0.05
|1.2684
|1.2671
|1.2694
|996
|2006.10.31 08:59
|t/p
|498
|0.05
|1.2694
|1.2671
|1.2694
|5.00
|1337.52
|997
|2006.10.31 13:20
|sell
|499
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|998
|2006.10.31 13:35
|t/p
|499
|0.05
|1.2701
|1.2724
|1.2701
|5.00
|1342.52
|999
|2006.10.31 13:50
|sell
|500
|0.05
|1.2711
|1.2724
|1.2701
|1000
|2006.10.31 15:10
|s/l
|500
|0.05
|1.2724
|1.2724
|1.2701
|-6.50
|1336.02
|1001
|2006.10.31 15:10
|sell
|501
|0.05
|1.2774
|1.2787
|1.2764
|1002
|2006.10.31 15:15
|t/p
|501
|0.05
|1.2764
|1.2787
|1.2764
|5.00
|1341.02
|1003
|2006.10.31 15:15
|sell
|502
|0.05
|1.2735
|1.2748
|1.2725
|1004
|2006.10.31 15:20
|s/l
|502
|0.05
|1.2748
|1.2748
|1.2725
|-6.50
|1334.52
|1005
|2006.10.31 15:20
|sell
|503
|0.05
|1.2761
|1.2774
|1.2751
|1006
|2006.10.31 15:50
|s/l
|503
|0.05
|1.2774
|1.2774
|1.2751
|-6.50
|1328.02
|1007
|2006.10.31 15:50
|sell
|504
|0.05
|1.2782
|1.2795
|1.2772
|1008
|2006.10.31 15:59
|t/p
|504
|0.05
|1.2772
|1.2795
|1.2772
|5.00
|1333.02
|1009
|2006.10.31 15:59
|sell
|505
|0.05
|1.2762
|1.2775
|1.2752
|1010
|2006.10.31 16:20
|s/l
|505
|0.05
|1.2775
|1.2775
|1.2752
|-6.50
|1326.52
|1011
|2006.10.31 16:20
|sell
|506
|0.05
|1.2776
|1.2789
|1.2766
|1012
|2006.10.31 18:05
|t/p
|506
|0.05
|1.2766
|1.2789
|1.2766
|5.00
|1331.52
|1013
|2006.10.31 18:10
|sell
|507
|0.05
|1.2769
|1.2782
|1.2759
|1014
|2006.11.01 06:59
|t/p
|507
|0.05
|1.2759
|1.2782
|1.2759
|5.36
|1336.88
|1015
|2006.11.01 06:59
|buy
|508
|0.05
|1.2758
|1.2745
|1.2768
|1016
|2006.11.01 07:50
|s/l
|508
|0.05
|1.2745
|1.2745
|1.2768
|-6.50
|1330.38
|1017
|2006.11.01 07:50
|buy
|509
|0.05
|1.2746
|1.2733
|1.2756
|1018
|2006.11.01 08:35
|t/p
|509
|0.05
|1.2756
|1.2733
|1.2756
|5.00
|1335.38
|1019
|2006.11.01 08:50
|buy
|510
|0.05
|1.2747
|1.2734
|1.2757
|1020
|2006.11.01 09:10
|t/p
|510
|0.05
|1.2757
|1.2734
|1.2757
|5.00
|1340.38
|1021
|2006.11.01 15:15
|sell
|511
|0.05
|1.2778
|1.2791
|1.2768
|1022
|2006.11.01 15:20
|s/l
|511
|0.05
|1.2791
|1.2791
|1.2768
|-6.50
|1333.88
|1023
|2006.11.01 15:20
|sell
|512
|0.05
|1.2797
|1.2810
|1.2787
|1024
|2006.11.01 15:29
|t/p
|512
|0.05
|1.2787
|1.2810
|1.2787
|5.00
|1338.88
|1025
|2006.11.01 15:29
|sell
|513
|0.05
|1.2780
|1.2793
|1.2770
|1026
|2006.11.01 15:35
|t/p
|513
|0.05
|1.2770
|1.2793
|1.2770
|5.00
|1343.88
|1027
|2006.11.01 15:50
|sell
|514
|0.05
|1.2784
|1.2797
|1.2774
|1028
|2006.11.01 16:05
|t/p
|514
|0.05
|1.2774
|1.2797
|1.2774
|5.00
|1348.88
|1029
|2006.11.01 16:20
|sell
|515
|0.05
|1.2774
|1.2787
|1.2764
|1030
|2006.11.01 17:05
|t/p
|515
|0.05
|1.2764
|1.2787
|1.2764
|5.00
|1353.88
|1031
|2006.11.02 00:40
|buy
|516
|0.05
|1.2752
|1.2739
|1.2762
|1032
|2006.11.02 01:15
|s/l
|516
|0.05
|1.2739
|1.2739
|1.2762
|-6.50
|1347.38
|1033
|2006.11.02 01:15
|buy
|517
|0.05
|1.2739
|1.2726
|1.2749
|1034
|2006.11.02 01:40
|t/p
|517
|0.05
|1.2749
|1.2726
|1.2749
|5.00
|1352.38
|1035
|2006.11.02 01:50
|buy
|518
|0.05
|1.2746
|1.2733
|1.2756
|1036
|2006.11.02 04:50
|t/p
|518
|0.05
|1.2756
|1.2733
|1.2756
|5.00
|1357.38
|1037
|2006.11.02 06:05
|sell
|519
|0.05
|1.2762
|1.2775
|1.2752
|1038
|2006.11.02 06:45
|t/p
|519
|0.05
|1.2752
|1.2775
|1.2752
|5.00
|1362.38
|1039
|2006.11.02 06:50
|sell
|520
|0.05
|1.2759
|1.2772
|1.2749
|1040
|2006.11.02 07:10
|t/p
|520
|0.05
|1.2749
|1.2772
|1.2749
|5.00
|1367.38
|1041
|2006.11.02 07:10
|buy
|521
|0.05
|1.2742
|1.2729
|1.2752
|1042
|2006.11.02 07:20
|t/p
|521
|0.05
|1.2752
|1.2729
|1.2752
|5.00
|1372.38
|1043
|2006.11.02 07:29
|buy
|522
|0.05
|1.2748
|1.2735
|1.2758
|1044
|2006.11.02 08:10
|t/p
|522
|0.05
|1.2758
|1.2735
|1.2758
|5.00
|1377.38
|1045
|2006.11.02 08:20
|buy
|523
|0.05
|1.2745
|1.2732
|1.2755
|1046
|2006.11.02 08:35
|t/p
|523
|0.05
|1.2755
|1.2732
|1.2755
|5.00
|1382.38
|1047
|2006.11.02 09:20
|sell
|524
|0.05
|1.2766
|1.2779
|1.2756
|1048
|2006.11.02 13:40
|s/l
|524
|0.05
|1.2779
|1.2779
|1.2756
|-6.50
|1375.88
|1049
|2006.11.02 13:40
|sell
|525
|0.05
|1.2777
|1.2790
|1.2767
|1050
|2006.11.02 13:59
|t/p
|525
|0.05
|1.2767
|1.2790
|1.2767
|5.00
|1380.88
|1051
|2006.11.02 16:40
|sell
|526
|0.05
|1.2782
|1.2795
|1.2772
|1052
|2006.11.02 17:10
|t/p
|526
|0.05
|1.2772
|1.2795
|1.2772
|5.00
|1385.88