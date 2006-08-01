Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93 Euro

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.07.20 14:00 - 2006.11.13 00:00 (2005.11.13 - 2006.11.13)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=-1;
Bars in test2038Ticks modelled306402Modelling quality54.28%
Initial deposit5000.00
Total net profit215879.69Gross profit481636.84Gross loss-265757.15
Profit factor1.81Expected payoff219.39
Absolute drawdown76.00Maximal drawdown41335.72 (15.85%)Relative drawdown17.78% (3475.82)
Total trades984Short positions (won %)400 (69.50%)Long positions (won %)584 (70.03%)
Profit trades (% of total)687 (69.82%)Loss trades (% of total)297 (30.18%)
Largestprofit trade6496.43loss trade-2002.00
Averageprofit trade701.07loss trade-894.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (7243.00)consecutive losses (loss in money)9 (-2193.95)
Maximalconsecutive profit (count of wins)57410.75 (25)consecutive loss (count of losses)-10519.29 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.20 14:00buy10.401.85041.84851.8601
22006.07.20 15:02s/l10.401.84851.84851.8601-76.004924.00
32006.07.20 15:02buy20.401.84871.84681.8584
42006.07.20 15:17close20.401.84971.84681.858440.004964.00
52006.07.20 15:29buy30.401.84871.84681.8584
62006.07.20 15:47close30.401.84981.84681.858444.005008.00
72006.07.20 21:13buy40.401.84891.84701.8586
82006.07.21 02:09s/l40.401.84701.84701.8586-76.884931.12
92006.07.21 13:30buy50.401.85671.85481.8664
102006.07.21 13:50modify50.401.85671.85511.8664
112006.07.21 13:50close50.401.85791.85511.866448.004979.12
122006.07.21 15:30buy60.401.85671.85481.8664
132006.07.21 15:31modify60.401.85671.85501.8664
142006.07.21 15:31close60.401.85821.85501.866460.005039.12
152006.07.21 15:31buy70.401.85671.85481.8664
162006.07.21 15:31modify70.401.85671.85501.8664
172006.07.21 15:31close70.401.85821.85501.866460.005099.12
182006.07.21 15:32buy80.401.85671.85481.8664
192006.07.21 15:40modify80.401.85671.85491.8664
202006.07.21 15:40close80.401.85811.85491.866456.005155.12
212006.07.21 17:38buy90.401.85751.85561.8672
222006.07.21 17:41modify90.401.85751.85581.8672
232006.07.21 17:41close90.401.85921.85581.867268.005223.12
242006.07.24 02:02buy100.401.85801.85611.8677
252006.07.24 02:31s/l100.401.85611.85611.8677-76.005147.12
262006.07.24 10:34sell110.401.85161.85351.8419
272006.07.24 10:55modify110.401.85161.85321.8419
282006.07.24 10:56modify110.401.85161.85311.8419
292006.07.24 10:56modify110.401.85161.85301.8419
302006.07.24 10:56modify110.401.85161.85281.8419
312006.07.24 10:56close110.401.85011.85281.841960.005207.12
322006.07.24 10:59sell120.401.85161.85351.8419
332006.07.24 11:05s/l120.401.85351.85351.8419-76.005131.12
342006.07.24 11:05sell130.401.85381.85571.8441
352006.07.24 11:15modify130.401.85381.85571.8441
362006.07.24 11:17modify130.401.85381.85531.8441
372006.07.24 11:18modify130.401.85381.85521.8441
382006.07.24 11:18close130.401.85241.85521.844156.005187.12
392006.07.24 11:18sell140.401.85371.85561.8440
402006.07.24 11:19modify140.401.85371.85521.8440
412006.07.24 11:22modify140.401.85371.85361.8440
422006.07.24 11:22close140.401.85081.85361.8440116.005303.12
432006.07.24 11:37sell150.401.85401.85591.8443
442006.07.24 11:46modify150.401.85401.85591.8443
452006.07.24 11:50modify150.401.85401.85471.8443
462006.07.24 11:50close150.401.85191.85471.844384.005387.12
472006.07.24 13:22sell160.401.85351.85541.8438
482006.07.24 14:15s/l160.401.85541.85541.8438-76.005311.12
492006.07.24 14:17sell170.401.85421.85611.8445
502006.07.24 15:00modify170.401.85421.85561.8445
512006.07.24 15:00close170.401.85231.85561.844576.005387.12
522006.07.24 15:01buy180.401.85251.85061.8622
532006.07.24 15:23close180.401.85391.85061.862256.005443.12
542006.07.24 15:30buy190.401.85251.85061.8622
552006.07.24 16:33s/l190.401.85061.85061.8622-76.005367.12
562006.07.25 00:33buy200.401.84961.84771.8593
572006.07.25 00:50modify200.401.84961.84771.8593
582006.07.25 00:51modify200.401.84961.84781.8593
592006.07.25 00:52modify200.401.84961.84791.8593
602006.07.25 02:00s/l200.401.8479311.84791.8593-66.765300.36
612006.07.25 06:04sell210.401.84801.84991.8383
622006.07.25 06:10modify210.401.84801.84951.8383
632006.07.25 06:12modify210.401.84801.84941.8383
642006.07.25 06:17modify210.401.84801.84911.8383
652006.07.25 06:17close210.401.84641.84911.838364.005364.36
662006.07.25 06:29sell220.401.84791.84981.8382
672006.07.25 06:43modify220.401.84791.84981.8382
682006.07.25 06:44modify220.401.84791.84971.8382
692006.07.25 07:04s/l220.401.8496931.84971.8382-71.715292.65
702006.07.25 07:04sell230.401.85021.85211.8405
712006.07.25 07:05modify230.401.85021.85121.8405
722006.07.25 07:05close230.401.84861.85121.840564.005356.65
732006.07.25 07:25sell240.401.84981.85171.8401
742006.07.25 07:54s/l240.401.85171.85171.8401-76.005280.65
752006.07.25 09:30buy250.401.84971.84781.8594
762006.07.25 10:15modify250.401.84971.84781.8594
772006.07.25 10:15close250.401.85091.84781.859448.005328.65
782006.07.25 10:30buy260.401.84931.84741.8590
792006.07.25 11:10close260.401.85051.84741.859048.005376.65
802006.07.25 14:36sell270.401.85071.85261.8410
812006.07.25 14:37close270.401.84941.85261.841052.005428.65
822006.07.25 14:42sell280.401.85061.85251.8409
832006.07.25 15:37s/l280.401.85251.85251.8409-76.005352.65
842006.07.25 23:04sell290.401.84001.84191.8303
852006.07.26 04:55s/l290.401.84191.84191.8303-77.365275.29
862006.07.26 09:50buy300.401.83981.83791.8495
872006.07.26 09:50modify300.401.83981.83791.8495
882006.07.26 09:55modify300.401.83981.83821.8495
892006.07.26 09:55modify300.401.83981.83831.8495
902006.07.26 09:55modify300.401.83981.83841.8495
912006.07.26 10:02modify300.401.83981.83851.8495
922006.07.26 10:08modify300.401.83981.83861.8495
932006.07.26 10:10modify300.401.83981.83871.8495
942006.07.26 10:12modify300.401.83981.83891.8495
952006.07.26 10:12close300.401.84071.83891.849536.005311.29
962006.07.26 10:12sell310.401.84081.84271.8311
972006.07.26 10:13modify310.401.84081.84241.8311
982006.07.26 10:17modify310.401.84081.84191.8311
992006.07.26 10:17modify310.401.84081.84181.8311
1002006.07.26 10:17modify310.401.84081.84171.8311
1012006.07.26 10:17close310.401.83991.84171.831136.005347.29
1022006.07.26 10:22sell320.401.84051.84241.8308
1032006.07.26 10:23modify320.401.84051.84231.8308
1042006.07.26 10:23modify320.401.84051.84221.8308
1052006.07.26 10:23modify320.401.84051.84211.8308
1062006.07.26 10:25modify320.401.84051.84191.8308
1072006.07.26 10:25modify320.401.84051.84181.8308
1082006.07.26 10:25modify320.401.84051.84171.8308
1092006.07.26 10:55modify320.401.84051.84161.8308
1102006.07.26 14:34s/l320.401.8416231.84161.8308-44.915302.38
1112006.07.26 21:02buy330.401.85221.85031.8619
1122006.07.26 21:50close330.401.85371.85031.861960.005362.38
1132006.07.27 11:00buy340.401.85941.85751.8691
1142006.07.27 11:01modify340.401.85941.85761.8691
1152006.07.27 11:10modify340.401.85941.85801.8691
1162006.07.27 11:10close340.401.86041.85801.869140.005402.38
1172006.07.27 14:30buy350.401.86001.85811.8697
1182006.07.27 14:30s/l350.401.85811.85811.8697-76.005326.38
1192006.07.27 14:30buy360.401.85891.85701.8686
1202006.07.27 14:40modify360.401.85891.85751.8686
1212006.07.27 14:40modify360.401.85891.85771.8686
1222006.07.27 14:40modify360.401.85891.85791.8686
1232006.07.27 14:45modify360.401.85891.85851.8686
1242006.07.27 14:45close360.401.86121.85851.868692.005418.38
1252006.07.27 14:55buy370.401.86001.85811.8697
1262006.07.27 14:59modify370.401.86001.85851.8697
1272006.07.27 15:02modify370.401.86001.85921.8697
1282006.07.27 15:02close370.401.86221.85921.869788.005506.38
1292006.07.27 16:00buy380.401.86341.86151.8731
1302006.07.27 16:10close380.401.86461.86151.873148.005554.38
1312006.07.27 16:17buy390.401.86381.86191.8735
1322006.07.27 16:22modify390.401.86381.86291.8735
1332006.07.27 16:22close390.401.86651.86291.8735108.005662.38
1342006.07.27 16:30buy400.501.86411.86221.8738
1352006.07.27 17:00s/l400.501.86221.86221.8738-95.005567.38
1362006.07.27 17:00buy410.401.86231.86041.8720
1372006.07.27 17:01close410.401.86411.86041.872072.005639.38
1382006.07.27 17:02buy420.501.86231.86041.8720
1392006.07.27 17:18close420.501.86391.86041.872080.005719.38
1402006.07.27 17:18buy430.501.86291.86101.8726
1412006.07.27 17:19close430.501.86391.86101.872650.005769.38
1422006.07.27 17:32buy440.501.86281.86091.8725
1432006.07.27 19:00s/l440.501.86091.86091.8725-95.005674.38
1442006.07.28 05:34sell450.501.85831.86021.8486
1452006.07.28 05:49close450.501.85691.86021.848670.005744.38
1462006.07.28 10:05buy460.501.85821.85631.8679
1472006.07.28 10:06modify460.501.85821.85641.8679
1482006.07.28 10:06modify460.501.85821.85661.8679
1492006.07.28 10:15modify460.501.85821.85671.8679
1502006.07.28 10:20modify460.501.85821.85711.8679
1512006.07.28 10:20close460.501.85971.85711.867975.005819.38
1522006.07.28 10:29buy470.501.85831.85641.8680
1532006.07.28 11:00modify470.501.85831.85641.8680
1542006.07.28 11:00modify470.501.85831.85661.8680
1552006.07.28 11:00modify470.501.85831.85671.8680
1562006.07.28 11:00close470.501.85911.85671.868040.005859.38
1572006.07.28 12:10buy480.501.86021.85831.8699
1582006.07.28 12:30s/l480.501.85831.85831.8699-95.005764.38
1592006.07.28 12:30buy490.501.85851.85661.8682
1602006.07.28 12:31modify490.501.85851.85681.8682
1612006.07.28 12:55modify490.501.85851.85691.8682
1622006.07.28 12:55close490.501.85941.85691.868245.005809.38
1632006.07.28 12:59buy500.501.85741.85551.8671
1642006.07.28 13:32s/l500.501.85551.85551.8671-95.005714.38
1652006.07.28 14:30sell510.501.85731.85921.8476
1662006.07.28 14:30modify510.501.85731.85921.8476
1672006.07.28 14:30modify510.501.85731.85771.8476
1682006.07.28 14:30close510.501.85481.85771.8476125.005839.38
1692006.07.28 14:30sell520.501.85731.85921.8476
1702006.07.28 14:30modify520.501.85731.85921.8476
1712006.07.28 14:30modify520.501.85731.85771.8476
1722006.07.28 14:30close520.501.85481.85771.8476125.005964.38
1732006.07.28 14:30sell530.501.85731.85921.8476
1742006.07.28 14:30modify530.501.85731.85921.8476
1752006.07.28 14:30modify530.501.85731.85771.8476
1762006.07.28 14:30close530.501.85481.85771.8476125.006089.38
1772006.07.28 14:30sell540.501.85731.85921.8476
1782006.07.28 14:30modify540.501.85731.85921.8476
1792006.07.28 14:30modify540.501.85731.85771.8476
1802006.07.28 14:30close540.501.85481.85771.8476125.006214.38
1812006.07.28 14:30sell550.501.85731.85921.8476
1822006.07.28 14:30modify550.501.85731.85921.8476
1832006.07.28 14:30modify550.501.85731.85771.8476
1842006.07.28 14:30close550.501.85481.85771.8476125.006339.38
1852006.07.28 14:31sell560.501.85731.85921.8476
1862006.07.28 14:31modify560.501.85731.85921.8476
1872006.07.28 14:31modify560.501.85731.85771.8476
1882006.07.28 14:31close560.501.85481.85771.8476125.006464.38
1892006.07.28 14:31sell570.501.85731.85921.8476
1902006.07.28 14:31modify570.501.85731.85921.8476
1912006.07.28 14:31modify570.501.85731.85771.8476
1922006.07.28 14:31close570.501.85481.85771.8476125.006589.38
1932006.07.28 14:31sell580.501.85731.85921.8476
1942006.07.28 14:31modify580.501.85731.85921.8476
1952006.07.28 14:31modify580.501.85731.85771.8476
1962006.07.28 14:31close580.501.85481.85771.8476125.006714.38
1972006.07.28 14:31sell590.501.85731.85921.8476
1982006.07.28 14:31modify590.501.85731.85921.8476
1992006.07.28 14:31modify590.501.85731.85771.8476
2002006.07.28 14:31close590.501.85481.85771.8476125.006839.38
2012006.07.28 14:31sell600.601.85731.85921.8476
2022006.07.28 14:31modify600.601.85731.85921.8476
2032006.07.28 14:31modify600.601.85731.85771.8476
2042006.07.28 14:31close600.601.85481.85771.8476150.006989.38
2052006.07.28 14:32sell610.601.86041.86231.8507
2062006.07.28 14:32modify610.601.86041.86231.8507
2072006.07.28 14:35s/l610.601.8622591.86231.8507-111.516877.87
2082006.07.31 02:47buy620.601.86261.86071.8723
2092006.07.31 02:55close620.601.86401.86071.872384.006961.87
2102006.07.31 11:17buy630.601.86501.86311.8747
2112006.07.31 11:23modify630.601.86501.86341.8747
2122006.07.31 11:23modify630.601.86501.86351.8747
2132006.07.31 11:25modify630.601.86501.86421.8747
2142006.07.31 11:25modify630.601.86501.86431.8747
2152006.07.31 12:07s/l630.601.8642731.86431.8747-43.636918.24
2162006.07.31 12:10buy640.601.86411.86221.8738
2172006.07.31 12:20modify640.601.86411.86271.8738
2182006.07.31 12:20modify640.601.86411.86281.8738
2192006.07.31 12:22modify640.601.86411.86301.8738
2202006.07.31 12:22close640.601.86561.86301.873890.007008.24
2212006.07.31 12:29buy650.601.86391.86201.8736
2222006.07.31 13:13modify650.601.86391.86211.8736
2232006.07.31 13:13close650.601.86481.86211.873654.007062.24
2242006.07.31 15:00buy660.601.86711.86521.8768
2252006.07.31 15:05close660.601.86811.86521.876860.007122.24
2262006.07.31 15:12buy670.601.86691.86501.8766
2272006.07.31 15:20close670.601.86791.86501.876660.007182.24
2282006.07.31 15:30buy680.601.86681.86491.8765
2292006.07.31 16:07s/l680.601.86491.86491.8765-114.007068.24
2302006.07.31 16:10buy690.601.86471.86281.8744
2312006.07.31 16:20modify690.601.86471.86291.8744
2322006.07.31 16:20close690.601.86611.86291.874484.007152.24
2332006.07.31 16:37buy700.601.86471.86281.8744
2342006.07.31 16:47modify700.601.86471.86281.8744
2352006.07.31 16:47close700.601.86601.86281.874478.007230.24
2362006.08.01 00:37buy710.601.86671.86481.8764
2372006.08.01 00:48modify710.601.86671.86491.8764
2382006.08.01 01:00modify710.601.86671.86491.8764
2392006.08.01 01:00close710.601.86781.86491.876466.007296.24
2402006.08.01 04:37sell720.601.86641.86831.8567
2412006.08.01 04:56modify720.601.86641.86821.8567
2422006.08.01 05:22modify720.601.86641.86821.8567
2432006.08.01 05:47modify720.601.86641.86811.8567
2442006.08.01 05:52modify720.601.86641.86741.8567
2452006.08.01 05:52close720.601.86481.86741.856796.007392.24
2462006.08.01 09:32sell730.601.86601.86791.8563
2472006.08.01 09:42modify730.601.86601.86761.8563
2482006.08.01 09:45modify730.601.86601.86741.8563
2492006.08.01 10:34s/l730.601.8673611.86741.8563-81.697310.55
2502006.08.01 11:33buy740.601.86551.86361.8752
2512006.08.01 12:22modify740.601.86551.86371.8752
2522006.08.01 12:42modify740.601.86551.86401.8752
2532006.08.01 12:42close740.601.86671.86401.875272.007382.55
2542006.08.01 14:01buy750.601.86641.86451.8761
2552006.08.01 14:30s/l750.601.86451.86451.8761-114.007268.55
2562006.08.01 14:30buy760.601.86401.86211.8737
2572006.08.01 14:30modify760.601.86401.86371.8737
2582006.08.01 14:30close760.601.86651.86371.8737150.007418.55
2592006.08.01 14:30buy770.601.86591.86401.8756
2602006.08.01 14:30s/l770.601.86401.86401.8756-114.007304.55
2612006.08.01 14:30buy780.601.86401.86211.8737
2622006.08.01 14:30modify780.601.86401.86371.8737
2632006.08.01 14:30close780.601.86651.86371.8737150.007454.55
2642006.08.01 14:30buy790.601.86591.86401.8756
2652006.08.01 14:30s/l790.601.86401.86401.8756-114.007340.55
2662006.08.01 14:30buy800.601.86401.86211.8737
2672006.08.01 14:30modify800.601.86401.86371.8737
2682006.08.01 14:30close800.601.86651.86371.8737150.007490.55
2692006.08.01 14:30buy810.601.86591.86401.8756
2702006.08.01 14:30s/l810.601.86401.86401.8756-114.007376.55
2712006.08.01 14:30buy820.601.86401.86211.8737
2722006.08.01 14:30modify820.601.86401.86371.8737
2732006.08.01 14:30close820.601.86651.86371.8737150.007526.55
2742006.08.01 14:30buy830.601.86591.86401.8756
2752006.08.01 14:30s/l830.601.86401.86401.8756-114.007412.55
2762006.08.01 14:30buy840.601.86401.86211.8737
2772006.08.01 14:30modify840.601.86401.86371.8737
2782006.08.01 14:30close840.601.86651.86371.8737150.007562.55
2792006.08.01 14:30buy850.601.86591.86401.8756
2802006.08.01 14:31s/l850.601.86401.86401.8756-114.007448.55
2812006.08.01 14:31buy860.601.86401.86211.8737
2822006.08.01 14:31modify860.601.86401.86371.8737
2832006.08.01 14:31close860.601.86651.86371.8737150.007598.55
2842006.08.01 14:31buy870.601.86591.86401.8756
2852006.08.01 14:31s/l870.601.86401.86401.8756-114.007484.55
2862006.08.01 14:31buy880.601.86401.86211.8737
2872006.08.01 14:31modify880.601.86401.86371.8737
2882006.08.01 14:31close880.601.86651.86371.8737150.007634.55
2892006.08.01 14:31buy890.601.86591.86401.8756
2902006.08.01 14:32s/l890.601.86401.86401.8756-114.007520.55
2912006.08.01 14:32buy900.601.86461.86271.8743
2922006.08.01 14:37modify900.601.86461.86311.8743
2932006.08.01 14:37close900.601.86591.86311.874378.007598.55
2942006.08.01 14:37buy910.601.86621.86431.8759
2952006.08.01 14:47modify910.601.86621.86441.8759
2962006.08.01 14:47modify910.601.86621.86511.8759
2972006.08.01 14:47close910.601.86791.86511.8759102.007700.55
2982006.08.01 14:59buy920.601.86511.86321.8748
2992006.08.01 15:17close920.601.86621.86321.874866.007766.55
3002006.08.01 15:17sell930.601.86611.86801.8564
3012006.08.01 15:25close930.601.86481.86801.856478.007844.55
3022006.08.01 15:29sell940.601.86621.86811.8565
3032006.08.01 15:42s/l940.601.86811.86811.8565-114.007730.55
3042006.08.01 16:00buy950.601.86701.86511.8767
3052006.08.01 16:22s/l950.601.86511.86511.8767-114.007616.55
3062006.08.01 16:22buy960.601.86511.86321.8748
3072006.08.01 16:25close960.601.86631.86321.874872.007688.55
3082006.08.01 16:25buy970.601.86701.86511.8767
3092006.08.01 16:31s/l970.601.86511.86511.8767-114.007574.55
3102006.08.01 16:37buy980.601.86671.86481.8764
3112006.08.01 16:50s/l980.601.86481.86481.8764-114.007460.55
3122006.08.01 16:50buy990.601.86521.86331.8749
3132006.08.01 16:52close990.601.86681.86331.874996.007556.55
3142006.08.01 16:53buy1000.601.86701.86511.8767
3152006.08.01 17:05modify1000.601.86701.86521.8767
3162006.08.01 17:07modify1000.601.86701.86561.8767
3172006.08.01 17:07modify1000.601.86701.86581.8767
3182006.08.01 17:07modify1000.601.86701.86591.8767
3192006.08.01 17:10modify1000.601.86701.86601.8767
3202006.08.01 17:22modify1000.601.86701.86621.8767
3212006.08.01 17:32modify1000.601.86701.86671.8767
3222006.08.01 17:35modify1000.601.86701.86691.8767
3232006.08.01 17:35modify1000.601.86701.86701.8767
3242006.08.01 17:48modify1000.601.86701.86711.8767
3252006.08.01 18:00close1000.601.87071.86711.8767222.007778.55
3262006.08.02 12:34sell1010.601.87621.87811.8665
3272006.08.02 12:40modify1010.601.87621.87781.8665
3282006.08.02 12:40modify1010.601.87621.87771.8665
3292006.08.02 12:41modify1010.601.87621.87751.8665
3302006.08.02 12:41close1010.601.87541.87751.866548.007826.55
3312006.08.02 12:47sell1020.601.87611.87801.8664
3322006.08.02 12:50modify1020.601.87611.87791.8664
3332006.08.02 12:50modify1020.601.87611.87781.8664
3342006.08.02 12:51modify1020.601.87611.87771.8664
3352006.08.02 12:52modify1020.601.87611.87691.8664
3362006.08.02 12:52close1020.601.87481.87691.866478.007904.55
3372006.08.02 13:42sell1030.601.87631.87821.8666
3382006.08.02 13:47modify1030.601.87631.87761.8666
3392006.08.02 13:47close1030.601.87541.87761.866654.007958.55
3402006.08.02 15:10buy1040.601.87561.87371.8853
3412006.08.02 15:17modify1040.601.87561.87381.8853
3422006.08.02 15:17modify1040.601.87561.87401.8853
3432006.08.02 15:17close1040.601.87661.87401.885360.008018.55
3442006.08.02 15:25buy1050.601.87561.87371.8853
3452006.08.02 15:25modify1050.601.87561.87371.8853
3462006.08.02 15:25modify1050.601.87561.87411.8853
3472006.08.02 15:25close1050.601.87671.87411.885366.008084.55
3482006.08.02 15:25buy1060.601.87561.87371.8853
3492006.08.02 15:26modify1060.601.87561.87371.8853
3502006.08.02 15:26modify1060.601.87561.87411.8853
3512006.08.02 15:26close1060.601.87671.87411.885366.008150.55
3522006.08.02 15:26buy1070.701.87561.87371.8853
3532006.08.02 15:26modify1070.701.87561.87371.8853
3542006.08.02 15:27modify1070.701.87561.87411.8853
3552006.08.02 15:27close1070.701.87671.87411.885377.008227.55
3562006.08.02 17:00buy1080.701.87771.87581.8874
3572006.08.02 17:00s/l1080.701.87581.87581.8874-133.008094.55
3582006.08.02 17:00buy1090.601.87561.87371.8853
3592006.08.02 17:00modify1090.601.87561.87441.8853
3602006.08.02 17:00close1090.601.87731.87441.8853102.008196.55
3612006.08.02 17:00buy1100.701.87511.87321.8848
3622006.08.02 17:00modify1100.701.87511.87471.8848
3632006.08.02 17:00close1100.701.87761.87471.8848175.008371.55
3642006.08.02 17:00buy1110.701.87771.87581.8874
3652006.08.02 17:00s/l1110.701.87581.87581.8874-133.008238.55
3662006.08.02 17:00buy1120.701.87561.87371.8853
3672006.08.02 17:00modify1120.701.87561.87441.8853
3682006.08.02 17:00close1120.701.87731.87441.8853119.008357.55
3692006.08.02 17:00buy1130.701.87511.87321.8848
3702006.08.02 17:01modify1130.701.87511.87471.8848
3712006.08.02 17:01close1130.701.87761.87471.8848175.008532.55
3722006.08.02 17:01buy1140.701.87771.87581.8874
3732006.08.02 17:01s/l1140.701.87581.87581.8874-133.008399.55
3742006.08.02 17:01buy1150.701.87561.87371.8853
3752006.08.02 17:01modify1150.701.87561.87441.8853
3762006.08.02 17:01close1150.701.87731.87441.8853119.008518.55
3772006.08.02 17:01buy1160.701.87511.87321.8848
3782006.08.02 17:01modify1160.701.87511.87471.8848
3792006.08.02 17:01close1160.701.87761.87471.8848175.008693.55
3802006.08.02 17:01buy1170.701.87771.87581.8874
3812006.08.02 17:01s/l1170.701.87581.87581.8874-133.008560.55
3822006.08.02 17:01buy1180.701.87561.87371.8853
3832006.08.02 17:01modify1180.701.87561.87441.8853
3842006.08.02 17:01close1180.701.87731.87441.8853119.008679.55
3852006.08.02 17:02buy1190.701.87511.87321.8848
3862006.08.02 17:10modify1190.701.87511.87341.8848
3872006.08.02 17:10close1190.701.87631.87341.884884.008763.55
3882006.08.02 17:10buy1200.701.87611.87421.8858
3892006.08.02 17:10close1200.701.87711.87421.885870.008833.55
3902006.08.02 17:10buy1210.701.87611.87421.8858
3912006.08.02 17:11close1210.701.87711.87421.885870.008903.55
3922006.08.02 17:11buy1220.701.87611.87421.8858
3932006.08.02 17:11close1220.701.87711.87421.885870.008973.55
3942006.08.02 17:11buy1230.701.87611.87421.8858
3952006.08.02 17:12close1230.701.87711.87421.885870.009043.55
3962006.08.02 17:12buy1240.701.87671.87481.8864
3972006.08.02 17:12s/l1240.701.87481.87481.8864-133.008910.55
3982006.08.02 17:12buy1250.701.87511.87321.8848
3992006.08.02 17:13modify1250.701.87511.87341.8848
4002006.08.02 17:13close1250.701.87631.87341.884884.008994.55
4012006.08.02 17:13buy1260.701.87651.87461.8862
4022006.08.02 17:13s/l1260.701.87461.87461.8862-133.008861.55
4032006.08.02 17:13buy1270.701.87541.87351.8851
4042006.08.02 17:13close1270.701.87631.87351.885163.008924.55
4052006.08.02 17:13buy1280.701.87651.87461.8862
4062006.08.02 17:14s/l1280.701.87461.87461.8862-133.008791.55
4072006.08.02 17:14buy1290.701.87541.87351.8851
4082006.08.02 17:14close1290.701.87631.87351.885163.008854.55
4092006.08.02 17:14buy1300.701.87651.87461.8862
4102006.08.02 17:14s/l1300.701.87461.87461.8862-133.008721.55
4112006.08.02 17:14buy1310.701.87541.87351.8851
4122006.08.02 17:15modify1310.701.87541.87421.8851
4132006.08.02 17:15close1310.701.87711.87421.8851119.008840.55
4142006.08.02 17:15buy1320.701.87521.87331.8849
4152006.08.02 17:15modify1320.701.87521.87351.8849
4162006.08.02 17:15close1320.701.87641.87351.884984.008924.55
4172006.08.02 17:15buy1330.701.87541.87351.8851
4182006.08.02 17:15modify1330.701.87541.87381.8851
4192006.08.02 17:15close1330.701.87671.87381.885191.009015.55
4202006.08.02 17:15buy1340.701.87791.87601.8876
4212006.08.02 17:15s/l1340.701.87601.87601.8876-133.008882.55
4222006.08.02 17:15buy1350.701.87521.87331.8849
4232006.08.02 17:15modify1350.701.87521.87351.8849
4242006.08.02 17:15close1350.701.87641.87351.884984.008966.55
4252006.08.02 17:15buy1360.701.87541.87351.8851
4262006.08.02 17:16modify1360.701.87541.87381.8851
4272006.08.02 17:16close1360.701.87671.87381.885191.009057.55
4282006.08.02 17:16buy1370.701.87791.87601.8876
4292006.08.02 17:16s/l1370.701.87601.87601.8876-133.008924.55
4302006.08.02 17:16buy1380.701.87521.87331.8849
4312006.08.02 17:16modify1380.701.87521.87351.8849
4322006.08.02 17:16close1380.701.87641.87351.884984.009008.55
4332006.08.02 17:16buy1390.701.87541.87351.8851
4342006.08.02 17:16modify1390.701.87541.87381.8851
4352006.08.02 17:16close1390.701.87671.87381.885191.009099.55
4362006.08.02 17:16buy1400.701.87791.87601.8876
4372006.08.02 17:16s/l1400.701.87601.87601.8876-133.008966.55
4382006.08.02 17:16buy1410.701.87521.87331.8849
4392006.08.02 17:17modify1410.701.87521.87351.8849
4402006.08.02 17:17close1410.701.87641.87351.884984.009050.55
4412006.08.02 17:17buy1420.701.87541.87351.8851
4422006.08.02 17:17modify1420.701.87541.87421.8851
4432006.08.02 17:17close1420.701.87711.87421.8851119.009169.55
4442006.08.02 17:17buy1430.701.87781.87591.8875
4452006.08.02 17:20s/l1430.701.87591.87591.8875-133.009036.55
4462006.08.02 17:20buy1440.701.87621.87431.8859
4472006.08.02 17:20modify1440.701.87621.87511.8859
4482006.08.02 17:20close1440.701.87801.87511.8859126.009162.55
4492006.08.02 17:20buy1450.701.87791.87601.8876
4502006.08.02 17:20s/l1450.701.87601.87601.8876-133.009029.55
4512006.08.02 17:20buy1460.701.87621.87431.8859
4522006.08.02 17:20modify1460.701.87621.87511.8859
4532006.08.02 17:20close1460.701.87801.87511.8859126.009155.55
4542006.08.02 17:21buy1470.701.87791.87601.8876
4552006.08.02 17:21s/l1470.701.87601.87601.8876-133.009022.55
4562006.08.02 17:21buy1480.701.87621.87431.8859
4572006.08.02 17:21modify1480.701.87621.87511.8859
4582006.08.02 17:21close1480.701.87801.87511.8859126.009148.55
4592006.08.02 17:21buy1490.701.87791.87601.8876
4602006.08.02 17:22s/l1490.701.87601.87601.8876-133.009015.55
4612006.08.02 17:22buy1500.701.87621.87431.8859
4622006.08.02 17:22modify1500.701.87621.87511.8859
4632006.08.02 17:22close1500.701.87801.87511.8859126.009141.55
4642006.08.02 17:22buy1510.701.87701.87511.8867
4652006.08.02 17:22close1510.701.87771.87511.886749.009190.55
4662006.08.02 17:23buy1520.701.87721.87531.8869
4672006.08.02 17:23close1520.701.87821.87531.886970.009260.55
4682006.08.02 17:23buy1530.701.87721.87531.8869
4692006.08.02 17:24close1530.701.87821.87531.886970.009330.55
4702006.08.02 17:24buy1540.701.87721.87531.8869
4712006.08.02 17:24close1540.701.87821.87531.886970.009400.55
4722006.08.02 17:29buy1550.801.87741.87551.8871
4732006.08.02 17:53close1550.801.87841.87551.887180.009480.55
4742006.08.02 21:30buy1560.801.87761.87571.8873
4752006.08.02 22:10s/l1560.801.87571.87571.8873-152.009328.55
4762006.08.03 04:43sell1570.701.87771.87961.8680
4772006.08.03 04:55close1570.701.87641.87961.868091.009419.55
4782006.08.03 08:10sell1580.801.87661.87851.8669
4792006.08.03 08:16modify1580.801.87661.87851.8669
4802006.08.03 08:17modify1580.801.87661.87831.8669
4812006.08.03 08:17modify1580.801.87661.87791.8669
4822006.08.03 08:17close1580.801.87521.87791.8669112.009531.55
4832006.08.03 08:37sell1590.801.87661.87851.8669
4842006.08.03 08:47modify1590.801.87661.87851.8669
4852006.08.03 08:48modify1590.801.87661.87841.8669
4862006.08.03 08:55modify1590.801.87661.87821.8669
4872006.08.03 08:55close1590.801.87551.87821.866988.009619.55
4882006.08.03 09:06sell1600.801.87661.87851.8669
4892006.08.03 09:13modify1600.801.87661.87851.8669
4902006.08.03 09:13modify1600.801.87661.87841.8669
4912006.08.03 09:15modify1600.801.87661.87831.8669
4922006.08.03 09:15close1600.801.87561.87831.866980.009699.55
4932006.08.03 12:12sell1610.801.87211.87401.8624
4942006.08.03 12:24modify1610.801.87211.87371.8624
4952006.08.03 12:24close1610.801.87071.87371.8624112.009811.55
4962006.08.03 12:35sell1620.801.87301.87491.8633
4972006.08.03 12:55modify1620.801.87301.87471.8633
4982006.08.03 12:55close1620.801.87171.87471.8633104.009915.55
4992006.08.03 15:10buy1630.801.88831.88641.8980
5002006.08.03 15:17close1630.801.89011.88641.8980144.0010059.55
5012006.08.03 15:17buy1640.801.88851.88661.8982
5022006.08.03 15:18close1640.801.89011.88661.8982128.0010187.55
5032006.08.03 15:18buy1650.801.88851.88661.8982
5042006.08.03 15:18close1650.801.89011.88661.8982128.0010315.55
5052006.08.03 15:18buy1660.801.88851.88661.8982
5062006.08.03 15:19close1660.801.89011.88661.8982128.0010443.55
5072006.08.03 15:19buy1670.801.88851.88661.8982
5082006.08.03 15:19close1670.801.89011.88661.8982128.0010571.55
5092006.08.03 15:29buy1680.801.88851.88661.8982
5102006.08.03 16:02s/l1680.801.88661.88661.8982-152.0010419.55
5112006.08.03 16:02buy1690.801.88671.88481.8964
5122006.08.03 16:13close1690.801.88801.88481.8964104.0010523.55
5132006.08.03 16:13buy1700.801.88691.88501.8966
5142006.08.03 16:17close1700.801.88831.88501.8966112.0010635.55
5152006.08.03 22:07buy1710.801.88721.88531.8969
5162006.08.04 04:00close1710.801.88801.88531.896962.2410697.79
5172006.08.04 04:40buy1720.901.88661.88471.8963
5182006.08.04 04:55close1720.901.88771.88471.896399.0010796.79
5192006.08.04 09:17buy1730.901.88641.88451.8961
5202006.08.04 09:21modify1730.901.88641.88471.8961
5212006.08.04 09:22modify1730.901.88641.88551.8961
5222006.08.04 09:22modify1730.901.88641.88591.8961
5232006.08.04 09:34modify1730.901.88641.88671.8961
5242006.08.04 09:47s/l1730.901.886671.88671.896124.2710821.06
5252006.08.04 09:48buy1740.901.88641.88451.8961
5262006.08.04 09:48modify1740.901.88641.88511.8961
5272006.08.04 09:48modify1740.901.88641.88531.8961
5282006.08.04 09:52modify1740.901.88641.88731.8961
5292006.08.04 09:52s/l1740.901.887271.88731.896178.2710899.33
5302006.08.04 15:02buy1750.901.90551.90361.9152
5312006.08.04 15:05close1750.901.90671.90361.9152108.0011007.33
5322006.08.04 15:05buy1760.901.90581.90391.9155
5332006.08.04 15:22close1760.901.90731.90391.9155135.0011142.33
5342006.08.04 15:30buy1770.901.90581.90391.9155
5352006.08.04 15:53modify1770.901.90581.90521.9155
5362006.08.04 16:00close1770.901.90921.90521.9155306.0011448.33
5372006.08.04 17:30buy1780.901.90921.90731.9189
5382006.08.04 18:10close1780.901.91061.90731.9189126.0011574.33
5392006.08.07 02:20buy1790.901.90671.90481.9164
5402006.08.07 03:34close1790.901.90781.90481.916499.0011673.33
5412006.08.07 08:05sell1800.901.90741.90931.8977
5422006.08.07 08:05modify1800.901.90741.90931.8977
5432006.08.07 08:06modify1800.901.90741.90921.8977
5442006.08.07 08:06modify1800.901.90741.90911.8977
5452006.08.07 08:12modify1800.901.90741.90901.8977
5462006.08.07 08:14modify1800.901.90741.90891.8977
5472006.08.07 08:17modify1800.901.90741.90881.8977
5482006.08.07 08:18modify1800.901.90741.90871.8977
5492006.08.07 08:20modify1800.901.90741.90861.8977
5502006.08.07 08:20close1800.901.90651.90861.897781.0011754.33
5512006.08.07 08:31sell1810.901.90731.90921.8976
5522006.08.07 08:32modify1810.901.90731.90851.8976
5532006.08.07 08:32close1810.901.90641.90851.897681.0011835.33
5542006.08.07 08:35sell1820.901.90741.90931.8977
5552006.08.07 08:37modify1820.901.90741.90911.8977
5562006.08.07 08:38modify1820.901.90741.90871.8977
5572006.08.07 08:40modify1820.901.90741.90811.8977
5582006.08.07 08:40close1820.901.90601.90811.8977126.0011961.33
5592006.08.07 11:17buy1830.901.90711.90521.9168
5602006.08.07 11:21modify1830.901.90711.90551.9168
5612006.08.07 11:23modify1830.901.90711.90591.9168
5622006.08.07 11:32s/l1830.901.905871.90591.9168-110.7311850.60
5632006.08.07 11:32buy1840.901.90601.90411.9157
5642006.08.07 11:47modify1840.901.90601.90431.9157
5652006.08.07 11:50modify1840.901.90601.90451.9157
5662006.08.07 11:50modify1840.901.90601.90461.9157
5672006.08.07 12:03close1840.901.90701.90461.915790.0011940.60
5682006.08.07 15:07buy1850.901.90971.90781.9194
5692006.08.07 16:10close1850.901.91081.90781.919499.0012039.60
5702006.08.07 18:01buy1860.901.90951.90761.9192
5712006.08.07 19:00s/l1860.901.90761.90761.9192-171.0011868.60
5722006.08.07 19:01buy1870.901.90711.90521.9168
5732006.08.07 19:06close1870.901.90801.90521.916881.0011949.60
5742006.08.07 19:23buy1880.901.90731.90541.9170
5752006.08.07 19:55s/l1880.901.90541.90541.9170-171.0011778.60
5762006.08.08 17:01buy1890.901.90601.90411.9157
5772006.08.08 17:02modify1890.901.90601.90441.9157
5782006.08.08 17:22modify1890.901.90601.90461.9157
5792006.08.08 17:22modify1890.901.90601.90471.9157
5802006.08.08 17:23modify1890.901.90601.90481.9157
5812006.08.08 17:47modify1890.901.90601.90491.9157
5822006.08.08 17:47modify1890.901.90601.90521.9157
5832006.08.08 17:47close1890.901.90731.90521.9157117.0011895.60
5842006.08.08 18:02buy1900.901.90641.90451.9161
5852006.08.08 18:15modify1900.901.90641.90481.9161
5862006.08.08 18:15modify1900.901.90641.90501.9161
5872006.08.08 18:16modify1900.901.90641.90511.9161
5882006.08.08 18:17modify1900.901.90641.90521.9161
5892006.08.08 18:19modify1900.901.90641.90531.9161
5902006.08.08 18:19modify1900.901.90641.90541.9161
5912006.08.08 18:19close1900.901.90751.90541.916199.0011994.60
5922006.08.08 20:00buy1910.901.90561.90371.9153
5932006.08.08 20:00modify1910.901.90561.90381.9153
5942006.08.08 20:00modify1910.901.90561.90471.9153
5952006.08.08 20:02modify1910.901.90561.90541.9153
5962006.08.08 20:02close1910.901.90761.90541.9153180.0012174.60
5972006.08.08 20:02buy1921.001.90511.90321.9148
5982006.08.08 20:02modify1921.001.90511.90411.9148
5992006.08.08 20:02modify1921.001.90511.90541.9148
6002006.08.08 20:02close1921.001.90761.90541.9148250.0012424.60
6012006.08.08 20:02buy1931.001.90511.90321.9148
6022006.08.08 20:02modify1931.001.90511.90411.9148
6032006.08.08 20:02modify1931.001.90511.90541.9148
6042006.08.08 20:02modify1931.001.90511.90631.9148
6052006.08.08 20:02s/l1931.001.9062631.90631.9148116.2912540.89
6062006.08.08 20:02buy1941.001.90511.90321.9148
6072006.08.08 20:02modify1941.001.90511.90411.9148
6082006.08.08 20:02modify1941.001.90511.90541.9148
6092006.08.08 20:02modify1941.001.90511.90631.9148
6102006.08.08 20:02s/l1941.001.9062631.90631.9148116.2912657.18
6112006.08.08 20:02buy1951.001.90511.90321.9148
6122006.08.08 20:02modify1951.001.90511.90411.9148
6132006.08.08 20:02modify1951.001.90511.90541.9148
6142006.08.08 20:02modify1951.001.90511.90631.9148
6152006.08.08 20:02s/l1951.001.9062631.90631.9148116.2912773.47
6162006.08.08 20:02buy1961.001.90511.90321.9148
6172006.08.08 20:02modify1961.001.90511.90411.9148
6182006.08.08 20:02modify1961.001.90511.90541.9148
6192006.08.08 20:02modify1961.001.90511.90631.9148
6202006.08.08 20:02s/l1961.001.9062631.90631.9148116.2912889.76
6212006.08.08 20:02buy1971.001.90511.90321.9148
6222006.08.08 20:02modify1971.001.90511.90411.9148
6232006.08.08 20:02modify1971.001.90511.90541.9148
6242006.08.08 20:02modify1971.001.90511.90631.9148
6252006.08.08 20:02s/l1971.001.9062631.90631.9148116.2913006.05
6262006.08.08 20:02buy1981.001.90511.90321.9148
6272006.08.08 20:02modify1981.001.90511.90411.9148
6282006.08.08 20:02modify1981.001.90511.90541.9148
6292006.08.08 20:02modify1981.001.90511.90631.9148
6302006.08.08 20:02s/l1981.001.9062631.90631.9148116.2913122.34
6312006.08.08 20:02buy1991.001.90511.90321.9148
6322006.08.08 20:02modify1991.001.90511.90411.9148
6332006.08.08 20:02modify1991.001.90511.90541.9148
6342006.08.08 20:02modify1991.001.90511.90631.9148
6352006.08.08 20:02s/l1991.001.9062631.90631.9148116.2913238.63
6362006.08.08 20:02buy2001.001.90511.90321.9148
6372006.08.08 20:02modify2001.001.90511.90411.9148
6382006.08.08 20:02modify2001.001.90511.90541.9148
6392006.08.08 20:02modify2001.001.90511.90631.9148
6402006.08.08 20:02s/l2001.001.9062631.90631.9148116.2913354.92
6412006.08.08 20:02buy2011.101.90511.90321.9148
6422006.08.08 20:02modify2011.101.90511.90411.9148
6432006.08.08 20:02modify2011.101.90511.90541.9148
6442006.08.08 20:02modify2011.101.90511.90631.9148
6452006.08.08 20:02s/l2011.101.9062631.90631.9148127.9113482.83
6462006.08.08 20:02buy2021.101.90511.90321.9148
6472006.08.08 20:02modify2021.101.90511.90411.9148
6482006.08.08 20:02modify2021.101.90511.90541.9148
6492006.08.08 20:02modify2021.101.90511.90631.9148
6502006.08.08 20:02s/l2021.101.9062631.90631.9148127.9113610.74
6512006.08.08 20:02buy2031.101.90511.90321.9148
6522006.08.08 20:02modify2031.101.90511.90411.9148
6532006.08.08 20:02modify2031.101.90511.90541.9148
6542006.08.08 20:02modify2031.101.90511.90631.9148
6552006.08.08 20:02s/l2031.101.9062631.90631.9148127.9113738.65
6562006.08.08 20:02buy2041.101.90511.90321.9148
6572006.08.08 20:02modify2041.101.90511.90411.9148
6582006.08.08 20:02modify2041.101.90511.90541.9148
6592006.08.08 20:02modify2041.101.90511.90631.9148
6602006.08.08 20:02s/l2041.101.9062631.90631.9148127.9113866.56
6612006.08.08 20:02buy2051.101.90511.90321.9148
6622006.08.08 20:02modify2051.101.90511.90411.9148
6632006.08.08 20:02modify2051.101.90511.90541.9148
6642006.08.08 20:02modify2051.101.90511.90631.9148
6652006.08.08 20:02s/l2051.101.9062631.90631.9148127.9113994.47
6662006.08.08 20:02buy2061.101.90511.90321.9148
6672006.08.08 20:02modify2061.101.90511.90411.9148
6682006.08.08 20:02modify2061.101.90511.90541.9148
6692006.08.08 20:02modify2061.101.90511.90631.9148
6702006.08.08 20:02s/l2061.101.9062631.90631.9148127.9114122.38
6712006.08.08 20:02buy2071.101.90511.90321.9148
6722006.08.08 20:02modify2071.101.90511.90411.9148
6732006.08.08 20:02modify2071.101.90511.90541.9148
6742006.08.08 20:02modify2071.101.90511.90631.9148
6752006.08.08 20:02s/l2071.101.9062631.90631.9148127.9114250.29
6762006.08.08 20:02buy2081.101.90511.90321.9148
6772006.08.08 20:02modify2081.101.90511.90411.9148
6782006.08.08 20:02modify2081.101.90511.90541.9148
6792006.08.08 20:02modify2081.101.90511.90631.9148
6802006.08.08 20:05modify2081.101.90511.90811.9148
6812006.08.08 20:05modify2081.101.90511.90931.9148
6822006.08.08 20:05s/l2081.101.9092631.90931.9148457.9114708.20
6832006.08.08 20:47buy2091.201.90551.90361.9152
6842006.08.08 20:47modify2091.201.90551.90501.9152
6852006.08.08 20:52modify2091.201.90551.90741.9152
6862006.08.08 20:52modify2091.201.90551.90891.9152
6872006.08.08 20:52s/l2091.201.9088631.90891.9152403.5415111.74
6882006.08.08 21:00buy2101.201.90871.90681.9184
6892006.08.08 21:00modify2101.201.90871.90681.9184
6902006.08.08 21:00modify2101.201.90871.90691.9184
6912006.08.08 21:02modify2101.201.90871.90701.9184
6922006.08.08 21:02close2101.201.91011.90701.9184168.0015279.74
6932006.08.08 21:03buy2111.201.90891.90701.9186
6942006.08.08 21:04modify2111.201.90891.90701.9186
6952006.08.08 21:08s/l2111.201.9070031.90701.9186-227.6115052.13
6962006.08.08 21:09buy2121.201.90811.90621.9178
6972006.08.08 21:10modify2121.201.90811.90701.9178
6982006.08.08 21:10close2121.201.91011.90701.9178240.0015292.13
6992006.08.08 21:11buy2131.201.90851.90661.9182
7002006.08.08 21:12modify2131.201.90851.90701.9182
7012006.08.08 21:12close2131.201.91011.90701.9182192.0015484.13
7022006.08.08 21:12buy2141.201.90851.90661.9182
7032006.08.08 21:15s/l2141.201.90661.90661.9182-228.0015256.13
7042006.08.08 21:15buy2151.201.90691.90501.9166
7052006.08.08 21:20modify2151.201.90691.90521.9166
7062006.08.08 21:20close2151.201.90831.90521.9166168.0015424.13
7072006.08.08 21:20buy2161.201.90841.90651.9181
7082006.08.08 21:21s/l2161.201.90651.90651.9181-228.0015196.13
7092006.08.08 21:21buy2171.201.90681.90491.9165
7102006.08.08 21:21modify2171.201.90681.90521.9165
7112006.08.08 21:21close2171.201.90831.90521.9165180.0015376.13
7122006.08.08 21:21buy2181.201.90841.90651.9181
7132006.08.08 21:23modify2181.201.90841.90701.9181
7142006.08.08 21:23close2181.201.91011.90701.9181204.0015580.13
7152006.08.08 21:23buy2191.201.90901.90711.9187
7162006.08.08 22:32s/l2191.201.90711.90711.9187-228.0015352.13
7172006.08.08 22:49buy2201.201.90821.90631.9179
7182006.08.08 23:33s/l2201.201.90631.90631.9179-228.0015124.13
7192006.08.09 01:07sell2211.201.89921.90111.8895
7202006.08.09 01:36s/l2211.201.90111.90111.8895-228.0014896.13
7212006.08.09 01:36sell2221.201.90071.90261.8910
7222006.08.09 01:55close2221.201.89931.90261.8910168.0015064.13
7232006.08.09 01:59sell2231.201.90021.90211.8905
7242006.08.09 02:20close2231.201.89911.90211.8905132.0015196.13
7252006.08.09 09:00buy2241.201.90661.90471.9163
7262006.08.09 10:17close2241.201.90791.90471.9163156.0015352.13
7272006.08.09 11:30buy2251.201.90611.90421.9158
7282006.08.09 11:30close2251.201.90801.90421.9158228.0015580.13
7292006.08.09 11:30buy2261.201.90611.90421.9158
7302006.08.09 11:31close2261.201.90801.90421.9158228.0015808.13
7312006.08.09 11:31buy2271.201.90611.90421.9158
7322006.08.09 11:31close2271.201.90801.90421.9158228.0016036.13
7332006.08.09 11:32buy2281.301.90611.90421.9158
7342006.08.09 11:42close2281.301.90771.90421.9158208.0016244.13
7352006.08.09 11:59buy2291.301.90671.90481.9164
7362006.08.09 12:00s/l2291.301.90481.90481.9164-247.0015997.13
7372006.08.09 13:30buy2301.301.90771.90581.9174
7382006.08.09 13:53close2301.301.90911.90581.9174182.0016179.13
7392006.08.09 13:59buy2311.301.90771.90581.9174
7402006.08.09 14:40close2311.301.90911.90581.9174182.0016361.13
7412006.08.10 03:43sell2321.301.90691.90881.8972
7422006.08.10 03:43modify2321.301.90691.90861.8972
7432006.08.10 03:43modify2321.301.90691.90841.8972
7442006.08.10 03:43modify2321.301.90691.90831.8972
7452006.08.10 07:02modify2321.301.90691.90831.8972
7462006.08.10 07:02modify2321.301.90691.90821.8972
7472006.08.10 07:03modify2321.301.90691.90811.8972
7482006.08.10 07:03close2321.301.90571.90811.8972156.0016517.13
7492006.08.10 08:02sell2331.301.90631.90821.8966
7502006.08.10 08:02modify2331.301.90631.90811.8966
7512006.08.10 08:03modify2331.301.90631.90561.8966
7522006.08.10 08:03close2331.301.90301.90561.8966429.0016946.13
7532006.08.10 08:03sell2341.301.90631.90821.8966
7542006.08.10 08:03modify2341.301.90631.90811.8966
7552006.08.10 08:03modify2341.301.90631.90561.8966
7562006.08.10 08:03close2341.301.90301.90561.8966429.0017375.13
7572006.08.10 08:03sell2351.401.90631.90821.8966
7582006.08.10 08:03modify2351.401.90631.90811.8966
7592006.08.10 08:04modify2351.401.90631.90561.8966
7602006.08.10 08:04close2351.401.90301.90561.8966462.0017837.13
7612006.08.10 08:04sell2361.401.90631.90821.8966
7622006.08.10 08:04modify2361.401.90631.90811.8966
7632006.08.10 08:07modify2361.401.90631.90751.8966
7642006.08.10 08:07close2361.401.90491.90751.8966196.0018033.13
7652006.08.10 11:04sell2371.401.90381.90571.8941
7662006.08.10 11:12close2371.401.90271.90571.8941154.0018187.13
7672006.08.10 11:15sell2381.401.90431.90621.8946
7682006.08.10 11:24modify2381.401.90431.90581.8946
7692006.08.10 11:24close2381.401.90181.90581.8946350.0018537.13
7702006.08.10 11:29sell2391.501.90391.90581.8942
7712006.08.10 11:55close2391.501.90271.90581.8942180.0018717.13
7722006.08.10 11:55sell2401.501.90281.90471.8931
7732006.08.10 12:19close2401.501.90131.90471.8931225.0018942.13
7742006.08.10 13:30sell2411.501.90351.90541.8938
7752006.08.10 14:34s/l2411.501.90541.90541.8938-285.0018657.13
7762006.08.10 19:34sell2421.501.89141.89331.8817
7772006.08.10 20:34s/l2421.501.89331.89331.8817-285.0018372.13
7782006.08.11 09:02sell2431.501.89261.89451.8829
7792006.08.11 09:27modify2431.501.89261.89411.8829
7802006.08.11 09:32s/l2431.501.8940581.89411.8829-218.7318153.40
7812006.08.11 09:33sell2441.401.89341.89531.8837
7822006.08.11 09:55modify2441.401.89341.89531.8837
7832006.08.11 10:00s/l2441.401.8952581.89531.8837-260.1517893.25
7842006.08.11 15:30sell2451.401.89281.89471.8831
7852006.08.11 15:30modify2451.401.89281.89371.8831
7862006.08.11 15:30close2451.401.88991.89371.8831406.0018299.25
7872006.08.11 15:30sell2461.501.89281.89471.8831
7882006.08.11 15:31modify2461.501.89281.89371.8831
7892006.08.11 15:31close2461.501.88991.89371.8831435.0018734.25
7902006.08.11 15:31sell2471.501.89281.89471.8831
7912006.08.11 15:32modify2471.501.89281.89371.8831
7922006.08.11 15:32close2471.501.88991.89371.8831435.0019169.25
7932006.08.11 15:32sell2481.501.89521.89711.8855
7942006.08.11 15:47close2481.501.89361.89711.8855240.0019409.25
7952006.08.11 15:47sell2491.501.89271.89461.8830
7962006.08.11 15:52s/l2491.501.89461.89461.8830-285.0019124.25
7972006.08.11 15:52sell2501.501.89421.89611.8845
7982006.08.11 15:55modify2501.501.89421.89521.8845
7992006.08.11 15:55close2501.501.89141.89521.8845420.0019544.25
8002006.08.11 15:59sell2511.501.89481.89671.8851
8012006.08.11 16:02s/l2511.501.89671.89671.8851-285.0019259.25
8022006.08.11 18:14buy2521.501.89301.89111.9027
8032006.08.11 18:18close2521.501.89421.89111.9027180.0019439.25
8042006.08.11 18:19buy2531.501.89391.89201.9036
8052006.08.11 18:33s/l2531.501.89201.89201.9036-285.0019154.25
8062006.08.11 18:38buy2541.501.89361.89171.9033
8072006.08.11 18:41s/l2541.501.89171.89171.9033-285.0018869.25
8082006.08.14 00:34sell2551.501.89201.89391.8823
8092006.08.14 03:00s/l2551.501.89391.89391.8823-285.0018584.25
8102006.08.14 09:12buy2561.501.89251.89061.9022
8112006.08.14 09:22s/l2561.501.89061.89061.9022-285.0018299.25
8122006.08.14 09:22buy2571.501.89091.88901.9006
8132006.08.14 09:37modify2571.501.89091.88961.9006
8142006.08.14 09:47modify2571.501.89091.88971.9006
8152006.08.14 09:47close2571.501.89211.88971.9006180.0018479.25
8162006.08.14 09:48buy2581.501.89251.89061.9022
8172006.08.14 09:48s/l2581.501.89061.89061.9022-285.0018194.25
8182006.08.14 09:49buy2591.401.89251.89061.9022
8192006.08.14 09:49s/l2591.401.89061.89061.9022-266.0017928.25
8202006.08.14 09:55buy2601.401.89251.89061.9022
8212006.08.14 09:55s/l2601.401.89061.89061.9022-266.0017662.25
8222006.08.14 09:56buy2611.401.89251.89061.9022
8232006.08.14 09:56s/l2611.401.89061.89061.9022-266.0017396.25
8242006.08.14 09:56buy2621.401.89251.89061.9022
8252006.08.14 09:57s/l2621.401.89061.89061.9022-266.0017130.25
8262006.08.14 17:33buy2631.401.89001.88811.8997
8272006.08.14 19:31s/l2631.401.88811.88811.8997-266.0016864.25
8282006.08.14 19:32buy2641.301.88851.88661.8982
8292006.08.15 02:15modify2641.301.88851.88661.8982
8302006.08.15 02:15modify2641.301.88851.88691.8982
8312006.08.15 02:15modify2641.301.88851.88701.8982
8322006.08.15 02:17modify2641.301.88851.88741.8982
8332006.08.15 03:31s/l2641.301.8874311.88741.8982-141.8716722.38
8342006.08.15 10:02buy2651.301.89021.88831.8999
8352006.08.15 10:13modify2651.301.89021.88841.8999
8362006.08.15 10:15modify2651.301.89021.88871.8999
8372006.08.15 10:32s/l2651.301.8887381.88871.8999-190.0816532.30
8382006.08.15 10:32buy2661.301.88931.88741.8990
8392006.08.15 10:45s/l2661.301.88741.88741.8990-247.0016285.30
8402006.08.15 10:45buy2671.301.88781.88591.8975
8412006.08.15 10:45modify2671.301.88781.88681.8975
8422006.08.15 10:45close2671.301.88981.88681.8975260.0016545.30
8432006.08.15 10:45buy2681.301.88931.88741.8990
8442006.08.15 10:45s/l2681.301.88741.88741.8990-247.0016298.30
8452006.08.15 10:45buy2691.301.88781.88591.8975
8462006.08.15 10:45modify2691.301.88781.88681.8975
8472006.08.15 10:45close2691.301.88981.88681.8975260.0016558.30
8482006.08.15 10:45buy2701.301.88931.88741.8990
8492006.08.15 10:45s/l2701.301.88741.88741.8990-247.0016311.30
8502006.08.15 10:45buy2711.301.88781.88591.8975
8512006.08.15 10:45modify2711.301.88781.88681.8975
8522006.08.15 10:45close2711.301.88981.88681.8975260.0016571.30
8532006.08.15 10:45buy2721.301.88931.88741.8990
8542006.08.15 10:45s/l2721.301.88741.88741.8990-247.0016324.30
8552006.08.15 10:45buy2731.301.88781.88591.8975
8562006.08.15 10:45modify2731.301.88781.88681.8975
8572006.08.15 10:45close2731.301.88981.88681.8975260.0016584.30
8582006.08.15 10:45buy2741.301.88931.88741.8990
8592006.08.15 10:45s/l2741.301.88741.88741.8990-247.0016337.30
8602006.08.15 10:45buy2751.301.88781.88591.8975
8612006.08.15 10:45modify2751.301.88781.88681.8975
8622006.08.15 10:45close2751.301.88981.88681.8975260.0016597.30
8632006.08.15 10:45buy2761.301.88931.88741.8990
8642006.08.15 10:45s/l2761.301.88741.88741.8990-247.0016350.30
8652006.08.15 10:45buy2771.301.88781.88591.8975
8662006.08.15 10:46modify2771.301.88781.88681.8975
8672006.08.15 10:46close2771.301.88981.88681.8975260.0016610.30
8682006.08.15 10:46buy2781.301.88931.88741.8990
8692006.08.15 10:46s/l2781.301.88741.88741.8990-247.0016363.30
8702006.08.15 10:46buy2791.301.88781.88591.8975
8712006.08.15 10:46modify2791.301.88781.88681.8975
8722006.08.15 10:46close2791.301.88981.88681.8975260.0016623.30
8732006.08.15 10:46buy2801.301.88931.88741.8990
8742006.08.15 10:47s/l2801.301.88741.88741.8990-247.0016376.30
8752006.08.15 10:52buy2811.301.88811.88621.8978
8762006.08.15 10:55modify2811.301.88811.88631.8978
8772006.08.15 10:55modify2811.301.88811.88651.8978
8782006.08.15 11:15s/l2811.301.8865381.88651.8978-203.0816173.22
8792006.08.16 13:34sell2821.301.89101.89291.8813
8802006.08.16 13:45modify2821.301.89101.89241.8813
8812006.08.16 13:47modify2821.301.89101.89231.8813
8822006.08.16 13:47modify2821.301.89101.89221.8813
8832006.08.16 13:48modify2821.301.89101.89211.8813
8842006.08.16 13:55modify2821.301.89101.89191.8813
8852006.08.16 13:56modify2821.301.89101.89181.8813
8862006.08.16 14:02s/l2821.301.8918061.89181.8813-104.7916068.43
8872006.08.16 17:01buy2831.301.89881.89691.9085
8882006.08.16 17:45close2831.301.90031.89691.9085195.0016263.43
8892006.08.16 19:31buy2841.301.89661.89471.9063
8902006.08.16 19:32close2841.301.89831.89471.9063221.0016484.43
8912006.08.16 19:50buy2851.301.89711.89521.9068
8922006.08.16 21:17s/l2851.301.89521.89521.9068-247.0016237.43
8932006.08.17 08:43buy2861.301.89611.89421.9058
8942006.08.17 08:44modify2861.301.89611.89421.9058
8952006.08.17 08:45modify2861.301.89611.89551.9058
8962006.08.17 08:45modify2861.301.89611.89581.9058
8972006.08.17 08:45close2861.301.89781.89581.9058221.0016458.43
8982006.08.17 08:48buy2871.301.89611.89421.9058
8992006.08.17 08:50modify2871.301.89611.89451.9058
9002006.08.17 08:50modify2871.301.89611.89521.9058
9012006.08.17 08:50modify2871.301.89611.89531.9058
9022006.08.17 08:55modify2871.301.89611.89541.9058
9032006.08.17 09:05close2871.301.89741.89541.9058169.0016627.43
9042006.08.17 09:08sell2881.301.89681.89871.8871
9052006.08.17 09:10modify2881.301.89681.89811.8871
9062006.08.17 09:20modify2881.301.89681.89791.8871
9072006.08.17 09:25s/l2881.301.8979231.89791.8871-146.0216481.41
9082006.08.17 09:55sell2891.301.89681.89871.8871
9092006.08.17 09:59s/l2891.301.89871.89871.8871-247.0016234.41
9102006.08.17 10:50buy2901.301.89631.89441.9060
9112006.08.17 10:50modify2901.301.89631.89481.9060
9122006.08.17 10:50modify2901.301.89631.89641.9060
9132006.08.17 10:50s/l2901.301.8963631.89641.90608.1716242.58
9142006.08.17 10:50buy2911.301.89671.89481.9064
9152006.08.17 10:50modify2911.301.89671.89641.9064
9162006.08.17 10:50s/l2911.301.8963631.89641.9064-43.8316198.75
9172006.08.17 10:51buy2921.301.89671.89481.9064
9182006.08.17 10:51modify2921.301.89671.89641.9064
9192006.08.17 10:51s/l2921.301.8963631.89641.9064-43.8316154.92
9202006.08.17 10:51buy2931.301.89671.89481.9064
9212006.08.17 10:52modify2931.301.89671.89641.9064
9222006.08.17 10:52modify2931.301.89671.89671.9064
9232006.08.17 10:53modify2931.301.89671.89721.9064
9242006.08.17 10:53modify2931.301.89671.89841.9064
9252006.08.17 10:53s/l2931.301.8983631.89841.9064216.1716371.09
9262006.08.17 15:02sell2941.301.89641.89831.8867
9272006.08.17 15:07modify2941.301.89641.89811.8867
9282006.08.17 15:10modify2941.301.89641.89791.8867
9292006.08.17 15:13modify2941.301.89641.89781.8867
9302006.08.17 15:18modify2941.301.89641.89771.8867
9312006.08.17 15:18modify2941.301.89641.89761.8867
9322006.08.17 15:18close2941.301.89471.89761.8867221.0016592.09
9332006.08.17 15:32sell2951.301.89661.89851.8869
9342006.08.17 15:36modify2951.301.89661.89831.8869
9352006.08.17 15:40modify2951.301.89661.89811.8869
9362006.08.17 15:40modify2951.301.89661.89801.8869
9372006.08.17 15:45modify2951.301.89661.89791.8869
9382006.08.17 15:47modify2951.301.89661.89781.8869
9392006.08.17 15:47close2951.301.89491.89781.8869221.0016813.09
9402006.08.17 17:04sell2961.301.89441.89631.8847
9412006.08.17 17:25modify2961.301.89441.89601.8847
9422006.08.17 17:25close2961.301.89271.89601.8847221.0017034.09
9432006.08.17 17:40sell2971.301.89421.89611.8845
9442006.08.17 17:55close2971.301.89281.89611.8845182.0017216.09
9452006.08.18 05:33sell2981.401.88611.88801.8764
9462006.08.18 08:30modify2981.401.88611.88791.8764
9472006.08.18 08:30modify2981.401.88611.88731.8764
9482006.08.18 08:30modify2981.401.88611.88721.8764
9492006.08.18 08:31modify2981.401.88611.88701.8764
9502006.08.18 08:31close2981.401.88451.88701.8764224.0017440.09
9512006.08.18 11:02sell2991.401.88501.88691.8753
9522006.08.18 11:17modify2991.401.88501.88661.8753
9532006.08.18 11:18modify2991.401.88501.88651.8753
9542006.08.18 11:20modify2991.401.88501.88591.8753
9552006.08.18 11:20close2991.401.88431.88591.875398.0017538.09
9562006.08.18 11:40sell3001.401.88501.88691.8753
9572006.08.18 11:45modify3001.401.88501.88671.8753
9582006.08.18 11:45modify3001.401.88501.88661.8753
9592006.08.18 11:47modify3001.401.88501.88631.8753
9602006.08.18 11:50modify3001.401.88501.88611.8753
9612006.08.18 11:50close3001.401.88431.88611.875398.0017636.09
9622006.08.18 15:37sell3011.401.88561.88751.8759
9632006.08.18 15:42modify3011.401.88561.88751.8759
9642006.08.18 15:45modify3011.401.88561.88651.8759
9652006.08.18 15:45close3011.401.88391.88651.8759238.0017874.09
9662006.08.18 15:45sell3021.401.88561.88751.8759
9672006.08.18 15:45modify3021.401.88561.88661.8759
9682006.08.18 15:45close3021.401.88401.88661.8759224.0018098.09
9692006.08.18 15:45sell3031.401.88311.88501.8734
9702006.08.18 15:45s/l3031.401.88501.88501.8734-266.0017832.09
9712006.08.18 15:45sell3041.401.88561.88751.8759
9722006.08.18 15:45modify3041.401.88561.88661.8759
9732006.08.18 15:45close3041.401.88401.88661.8759224.0018056.09
9742006.08.18 15:45sell3051.401.88311.88501.8734
9752006.08.18 15:46s/l3051.401.88501.88501.8734-266.0017790.09
9762006.08.18 15:46sell3061.401.88561.88751.8759
9772006.08.18 15:46modify3061.401.88561.88661.8759
9782006.08.18 15:46close3061.401.88401.88661.8759224.0018014.09
9792006.08.18 15:46sell3071.401.88311.88501.8734
9802006.08.18 15:46s/l3071.401.88501.88501.8734-266.0017748.09
9812006.08.18 15:46sell3081.401.88561.88751.8759
9822006.08.18 15:47modify3081.401.88561.88661.8759
9832006.08.18 15:47close3081.401.88401.88661.8759224.0017972.09
9842006.08.18 15:47sell3091.401.88311.88501.8734
9852006.08.18 15:47s/l3091.401.88501.88501.8734-266.0017706.09
9862006.08.18 15:47sell3101.401.88561.88751.8759
9872006.08.18 15:50modify3101.401.88561.88331.8759
9882006.08.18 15:50close3101.401.88071.88331.8759686.0018392.09
9892006.08.18 16:12buy3111.501.88331.88141.8930
9902006.08.18 16:17s/l3111.501.88141.88141.8930-285.0018107.09
9912006.08.18 19:41sell3121.401.88161.88351.8719
9922006.08.21 02:37s/l3121.401.88351.88351.8719-270.7617836.33
9932006.08.21 18:01buy3131.401.89551.89361.9052
9942006.08.21 19:01s/l3131.401.89361.89361.9052-266.0017570.33
9952006.08.21 19:01buy3141.401.89391.89201.9036
9962006.08.21 19:31close3141.401.89501.89201.9036154.0017724.33
9972006.08.22 02:04sell3151.401.89201.89391.8823
9982006.08.22 02:49modify3151.401.89201.89371.8823
9992006.08.22 02:49close3151.401.89071.89371.8823182.0017906.33
10002006.08.22 05:33sell3161.401.89191.89381.8822
10012006.08.22 05:53modify3161.401.89191.89361.8822
10022006.08.22 08:25s/l3161.401.8936481.89361.8822-244.7017661.63
10032006.08.22 08:25sell3171.401.89331.89521.8836
10042006.08.22 09:30modify3171.401.89331.89521.8836
10052006.08.22 09:30modify3171.401.89331.89491.8836
10062006.08.22 09:31modify3171.401.89331.89441.8836
10072006.08.22 09:31close3171.401.89211.89441.8836168.0017829.63
10082006.08.22 09:31buy3181.401.89151.88961.9012
10092006.08.22 09:31modify3181.401.89151.89161.9012
10102006.08.22 09:31close3181.401.89391.89161.9012336.0018165.63
10112006.08.22 09:31buy3191.401.89381.89191.9035
10122006.08.22 09:32s/l3191.401.89191.89191.9035-266.0017899.63
10132006.08.22 09:32buy3201.401.89211.89021.9018
10142006.08.22 09:51modify3201.401.89211.89021.9018
10152006.08.22 09:52modify3201.401.89211.89041.9018
10162006.08.22 09:52modify3201.401.89211.89081.9018
10172006.08.22 09:52close3201.401.89311.89081.9018140.0018039.63
10182006.08.22 09:53buy3211.401.89341.89151.9031
10192006.08.22 10:00s/l3211.401.89151.89151.9031-266.0017773.63
10202006.08.22 11:15sell3221.401.89141.89331.8817
10212006.08.22 11:22modify3221.401.89141.89321.8817
10222006.08.22 11:22modify3221.401.89141.89301.8817
10232006.08.22 11:22close3221.401.89041.89301.8817140.0017913.63
10242006.08.22 11:30sell3231.401.89171.89361.8820
10252006.08.22 11:42s/l3231.401.89361.89361.8820-266.0017647.63
10262006.08.22 11:42sell3241.401.89321.89511.8835
10272006.08.22 11:50modify3241.401.89321.89501.8835
10282006.08.22 11:50modify3241.401.89321.89481.8835
10292006.08.22 11:50modify3241.401.89321.89451.8835
10302006.08.22 11:50close3241.401.89191.89451.8835182.0017829.63
10312006.08.22 11:50sell3251.401.89261.89451.8829
10322006.08.22 11:52modify3251.401.89261.89411.8829
10332006.08.22 11:52close3251.401.89151.89411.8829154.0017983.63
10342006.08.22 11:52sell3261.401.89121.89311.8815
10352006.08.22 13:40modify3261.401.89121.89291.8815
10362006.08.22 13:40close3261.401.88981.89291.8815196.0018179.63
10372006.08.22 17:07sell3271.401.88941.89131.8797
10382006.08.22 17:41close3271.401.88771.89131.8797238.0018417.63
10392006.08.23 01:30buy3281.501.88761.88571.8973
10402006.08.23 01:37close3281.501.88871.88571.8973165.0018582.63
10412006.08.23 01:59buy3291.501.88741.88551.8971
10422006.08.23 02:25close3291.501.88861.88551.8971180.0018762.63
10432006.08.23 02:29sell3301.501.88791.88981.8782
10442006.08.23 04:17close3301.501.88691.88981.8782150.0018912.63
10452006.08.23 10:01buy3311.501.89171.88981.9014
10462006.08.23 10:22modify3311.501.89171.89011.9014
10472006.08.23 10:22close3311.501.89271.89011.9014150.0019062.63
10482006.08.23 10:31buy3321.501.89161.88971.9013
10492006.08.23 11:47modify3321.501.89161.88981.9013
10502006.08.23 11:49modify3321.501.89161.88991.9013
10512006.08.23 12:12modify3321.501.89161.89001.9013
10522006.08.23 12:15modify3321.501.89161.89011.9013
10532006.08.23 12:15modify3321.501.89161.89021.9013
10542006.08.23 13:08close3321.501.89271.89021.9013165.0019227.63
10552006.08.23 16:00buy3331.501.89661.89471.9063
10562006.08.23 16:00modify3331.501.89661.89521.9063
10572006.08.23 16:00close3331.501.89841.89521.9063270.0019497.63
10582006.08.23 16:00buy3341.501.89661.89471.9063
10592006.08.23 16:00modify3341.501.89661.89521.9063
10602006.08.23 16:00close3341.501.89841.89521.9063270.0019767.63
10612006.08.23 16:01buy3351.601.89661.89471.9063
10622006.08.23 16:01modify3351.601.89661.89521.9063
10632006.08.23 16:01close3351.601.89841.89521.9063288.0020055.63
10642006.08.23 16:01buy3361.601.89661.89471.9063
10652006.08.23 16:01modify3361.601.89661.89521.9063
10662006.08.23 16:01close3361.601.89841.89521.9063288.0020343.63
10672006.08.23 16:01buy3371.601.89661.89471.9063
10682006.08.23 16:01modify3371.601.89661.89521.9063
10692006.08.23 16:01close3371.601.89841.89521.9063288.0020631.63
10702006.08.23 16:02buy3381.601.89661.89471.9063
10712006.08.23 16:02modify3381.601.89661.89521.9063
10722006.08.23 16:02close3381.601.89841.89521.9063288.0020919.63
10732006.08.23 16:02buy3391.701.89521.89331.9049
10742006.08.23 16:05modify3391.701.89521.89351.9049
10752006.08.23 16:05close3391.701.89671.89351.9049255.0021174.63
10762006.08.23 16:05buy3401.701.89521.89331.9049
10772006.08.23 16:05modify3401.701.89521.89351.9049
10782006.08.23 16:05close3401.701.89671.89351.9049255.0021429.63
10792006.08.23 16:05buy3411.701.89521.89331.9049
10802006.08.23 16:05modify3411.701.89521.89351.9049
10812006.08.23 16:05close3411.701.89671.89351.9049255.0021684.63
10822006.08.23 16:05buy3421.701.89521.89331.9049
10832006.08.23 16:06modify3421.701.89521.89351.9049
10842006.08.23 16:06close3421.701.89671.89351.9049255.0021939.63
10852006.08.23 16:06buy3431.701.89521.89331.9049
10862006.08.23 16:06modify3431.701.89521.89351.9049
10872006.08.23 16:06close3431.701.89671.89351.9049255.0022194.63
10882006.08.23 16:06buy3441.801.89521.89331.9049
10892006.08.23 16:06modify3441.801.89521.89351.9049
10902006.08.23 16:06close3441.801.89671.89351.9049270.0022464.63
10912006.08.23 16:07buy3451.801.89521.89331.9049
10922006.08.23 16:07modify3451.801.89521.89351.9049
10932006.08.23 16:07close3451.801.89671.89351.9049270.0022734.63
10942006.08.23 16:10buy3461.801.89661.89471.9063
10952006.08.23 16:20modify3461.801.89661.89481.9063
10962006.08.23 16:20close3461.801.89801.89481.9063252.0022986.63
10972006.08.23 16:20buy3471.801.89571.89381.9054
10982006.08.23 16:20modify3471.801.89571.89421.9054
10992006.08.23 16:20close3471.801.89741.89421.9054306.0023292.63
11002006.08.23 16:20buy3481.801.89571.89381.9054
11012006.08.23 16:20modify3481.801.89571.89421.9054
11022006.08.23 16:20close3481.801.89741.89421.9054306.0023598.63
11032006.08.23 16:20buy3491.901.89571.89381.9054
11042006.08.23 16:21modify3491.901.89571.89421.9054
11052006.08.23 16:21close3491.901.89741.89421.9054323.0023921.63
11062006.08.23 16:21buy3501.901.89571.89381.9054
11072006.08.23 16:21modify3501.901.89571.89421.9054
11082006.08.23 16:21close3501.901.89741.89421.9054323.0024244.63
11092006.08.23 16:21buy3511.901.89571.89381.9054
11102006.08.23 16:21modify3511.901.89571.89421.9054
11112006.08.23 16:21close3511.901.89741.89421.9054323.0024567.63
11122006.08.23 16:22buy3521.901.89571.89381.9054
11132006.08.23 16:22modify3521.901.89571.89421.9054
11142006.08.23 16:22close3521.901.89741.89421.9054323.0024890.63
11152006.08.23 16:29buy3532.001.89611.89421.9058
11162006.08.23 16:30s/l3532.001.89421.89421.9058-380.0024510.63
11172006.08.23 16:30buy3541.901.89421.89231.9039
11182006.08.23 16:30s/l3541.901.89231.89231.9039-361.0024149.63
11192006.08.23 16:30buy3551.901.89251.89061.9022
11202006.08.23 16:30modify3551.901.89251.89221.9022
11212006.08.23 16:30close3551.901.89541.89221.9022551.0024700.63
11222006.08.23 16:30buy3562.001.89521.89331.9049
11232006.08.23 16:31s/l3562.001.89331.89331.9049-380.0024320.63
11242006.08.23 16:31buy3571.901.89371.89181.9034
11252006.08.23 16:31modify3571.901.89371.89221.9034
11262006.08.23 16:31close3571.901.89541.89221.9034323.0024643.63
11272006.08.23 16:31buy3582.001.89521.89331.9049
11282006.08.23 16:32s/l3582.001.89331.89331.9049-380.0024263.63
11292006.08.23 16:32buy3591.901.89371.89181.9034
11302006.08.23 16:32modify3591.901.89371.89221.9034
11312006.08.23 16:32close3591.901.89541.89221.9034323.0024586.63
11322006.08.23 16:32buy3601.901.89251.89061.9022
11332006.08.23 16:50modify3601.901.89251.89061.9022
11342006.08.23 16:50close3601.901.89381.89061.9022247.0024833.63
11352006.08.23 16:50buy3612.001.89441.89251.9041
11362006.08.23 17:00s/l3612.001.89251.89251.9041-380.0024453.63
11372006.08.23 19:13sell3621.901.89311.89501.8834
11382006.08.23 23:35close3621.901.89211.89501.8834190.0024643.63
11392006.08.24 05:04sell3632.001.89181.89371.8821
11402006.08.24 07:37modify3632.001.89181.89371.8821
11412006.08.24 07:37modify3632.001.89181.89361.8821
11422006.08.24 07:40modify3632.001.89181.89331.8821
11432006.08.24 07:40close3632.001.89081.89331.8821200.0024843.63
11442006.08.24 10:02sell3642.001.89031.89221.8806
11452006.08.24 10:02modify3642.001.89031.89121.8806
11462006.08.24 10:02close3642.001.88881.89121.8806300.0025143.63
11472006.08.24 10:03sell3652.001.89031.89221.8806
11482006.08.24 10:03modify3652.001.89031.89121.8806
11492006.08.24 10:03close3652.001.88881.89121.8806300.0025443.63
11502006.08.24 10:03sell3662.001.89031.89221.8806
11512006.08.24 10:03modify3662.001.89031.89121.8806
11522006.08.24 10:03close3662.001.88881.89121.8806300.0025743.63
11532006.08.24 10:03sell3672.001.89031.89221.8806
11542006.08.24 10:03modify3672.001.89031.89121.8806
11552006.08.24 10:03close3672.001.88881.89121.8806300.0026043.63
11562006.08.24 10:04sell3682.101.89031.89221.8806
11572006.08.24 10:04modify3682.101.89031.89121.8806
11582006.08.24 10:04close3682.101.88881.89121.8806315.0026358.63
11592006.08.24 10:05sell3692.101.89081.89271.8811
11602006.08.24 10:07modify3692.101.89081.89241.8811
11612006.08.24 10:10modify3692.101.89081.89201.8811
11622006.08.24 10:10close3692.101.88961.89201.8811252.0026610.63
11632006.08.24 10:10sell3702.101.89011.89201.8804
11642006.08.24 10:10modify3702.101.89011.89181.8804
11652006.08.24 10:10modify3702.101.89011.89121.8804
11662006.08.24 10:10close3702.101.88881.89121.8804273.0026883.63
11672006.08.24 10:10sell3712.101.89011.89201.8804
11682006.08.24 10:10modify3712.101.89011.89181.8804
11692006.08.24 10:10modify3712.101.89011.89121.8804
11702006.08.24 10:10close3712.101.88881.89121.8804273.0027156.63
11712006.08.24 10:10sell3722.201.89011.89201.8804
11722006.08.24 10:10modify3722.201.89011.89181.8804
11732006.08.24 10:11modify3722.201.89011.89121.8804
11742006.08.24 10:11close3722.201.88881.89121.8804286.0027442.63
11752006.08.24 10:11sell3732.201.89011.89201.8804
11762006.08.24 10:11modify3732.201.89011.89181.8804
11772006.08.24 10:11modify3732.201.89011.89121.8804
11782006.08.24 10:11close3732.201.88881.89121.8804286.0027728.63
11792006.08.24 10:11sell3742.201.89011.89201.8804
11802006.08.24 10:11modify3742.201.89011.89181.8804
11812006.08.24 10:11modify3742.201.89011.89121.8804
11822006.08.24 10:11close3742.201.88881.89121.8804286.0028014.63
11832006.08.24 10:12sell3752.201.89031.89221.8806
11842006.08.24 10:12s/l3752.201.89221.89221.8806-418.0027596.63
11852006.08.24 10:12sell3762.201.89211.89401.8824
11862006.08.24 10:12modify3762.201.89211.89281.8824
11872006.08.24 10:12close3762.201.89041.89281.8824374.0027970.63
11882006.08.24 10:12sell3772.201.88991.89181.8802
11892006.08.24 10:12modify3772.201.88991.89121.8802
11902006.08.24 10:12s/l3772.201.8912241.89121.8802-291.1927679.44
11912006.08.24 10:12sell3782.201.89141.89331.8817
11922006.08.24 10:13modify3782.201.89141.89281.8817
11932006.08.24 10:13close3782.201.89041.89281.8817220.0027899.44
11942006.08.24 10:13sell3792.201.88991.89181.8802
11952006.08.24 10:13modify3792.201.88991.89121.8802
11962006.08.24 10:13s/l3792.201.8912241.89121.8802-291.1927608.25
11972006.08.24 10:13sell3802.201.89141.89331.8817
11982006.08.24 10:13modify3802.201.89141.89281.8817
11992006.08.24 10:13close3802.201.89041.89281.8817220.0027828.25
12002006.08.24 10:13sell3812.201.88991.89181.8802
12012006.08.24 10:13modify3812.201.88991.89121.8802
12022006.08.24 10:13s/l3812.201.8912241.89121.8802-291.1927537.06
12032006.08.24 10:13sell3822.201.89141.89331.8817
12042006.08.24 10:13modify3822.201.89141.89281.8817
12052006.08.24 10:13close3822.201.89041.89281.8817220.0027757.06
12062006.08.24 10:13sell3832.201.88991.89181.8802
12072006.08.24 10:13modify3832.201.88991.89121.8802
12082006.08.24 10:14s/l3832.201.8912241.89121.8802-291.1927465.87
12092006.08.24 10:14sell3842.201.89141.89331.8817
12102006.08.24 10:14modify3842.201.89141.89281.8817
12112006.08.24 10:14close3842.201.89041.89281.8817220.0027685.87
12122006.08.24 10:14sell3852.201.88991.89181.8802
12132006.08.24 10:15s/l3852.201.89181.89181.8802-418.0027267.87
12142006.08.24 10:15sell3862.201.89251.89441.8828
12152006.08.24 10:15modify3862.201.89251.89291.8828
12162006.08.24 10:15close3862.201.89051.89291.8828440.0027707.87
12172006.08.24 10:15sell3872.201.88991.89181.8802
12182006.08.24 10:15s/l3872.201.89181.89181.8802-418.0027289.87
12192006.08.24 10:15sell3882.201.89171.89361.8820
12202006.08.24 10:15modify3882.201.89171.89341.8820
12212006.08.24 10:15modify3882.201.89171.89141.8820
12222006.08.24 10:15close3882.201.88901.89141.8820594.0027883.87
12232006.08.24 10:15sell3892.201.89251.89441.8828
12242006.08.24 10:15modify3892.201.89251.89391.8828
12252006.08.24 10:15modify3892.201.89251.89291.8828
12262006.08.24 10:15close3892.201.89051.89291.8828440.0028323.87
12272006.08.24 10:15sell3902.201.88991.89181.8802
12282006.08.24 10:15s/l3902.201.89181.89181.8802-418.0027905.87
12292006.08.24 10:15sell3912.201.89171.89361.8820
12302006.08.24 10:15modify3912.201.89171.89341.8820
12312006.08.24 10:15modify3912.201.89171.89141.8820
12322006.08.24 10:15close3912.201.88901.89141.8820594.0028499.87
12332006.08.24 10:15sell3922.301.89251.89441.8828
12342006.08.24 10:15modify3922.301.89251.89391.8828
12352006.08.24 10:15modify3922.301.89251.89291.8828
12362006.08.24 10:15close3922.301.89051.89291.8828460.0028959.87
12372006.08.24 10:15sell3932.301.88991.89181.8802
12382006.08.24 10:15s/l3932.301.89181.89181.8802-437.0028522.87
12392006.08.24 10:15sell3942.301.89171.89361.8820
12402006.08.24 10:15modify3942.301.89171.89341.8820
12412006.08.24 10:15modify3942.301.89171.89141.8820
12422006.08.24 10:15close3942.301.88901.89141.8820621.0029143.87
12432006.08.24 10:16sell3952.301.89251.89441.8828
12442006.08.24 10:16modify3952.301.89251.89391.8828
12452006.08.24 10:16modify3952.301.89251.89291.8828
12462006.08.24 10:16close3952.301.89051.89291.8828460.0029603.87
12472006.08.24 10:16sell3962.301.88991.89181.8802
12482006.08.24 10:16s/l3962.301.89181.89181.8802-437.0029166.87
12492006.08.24 10:16sell3972.301.89171.89361.8820
12502006.08.24 10:16modify3972.301.89171.89341.8820
12512006.08.24 10:16modify3972.301.89171.89141.8820
12522006.08.24 10:16close3972.301.88901.89141.8820621.0029787.87
12532006.08.24 10:16sell3982.401.89251.89441.8828
12542006.08.24 10:16modify3982.401.89251.89391.8828
12552006.08.24 10:16modify3982.401.89251.89291.8828
12562006.08.24 10:16close3982.401.89051.89291.8828480.0030267.87
12572006.08.24 10:16sell3992.401.88991.89181.8802
12582006.08.24 10:16s/l3992.401.89181.89181.8802-456.0029811.87
12592006.08.24 10:16sell4002.401.89171.89361.8820
12602006.08.24 10:16modify4002.401.89171.89341.8820
12612006.08.24 10:16modify4002.401.89171.89141.8820
12622006.08.24 10:16close4002.401.88901.89141.8820648.0030459.87
12632006.08.24 10:16sell4012.401.89251.89441.8828
12642006.08.24 10:17modify4012.401.89251.89051.8828
12652006.08.24 10:17close4012.401.88811.89051.88281056.0031515.87
12662006.08.24 10:22sell4022.501.89011.89201.8804
12672006.08.24 10:22s/l4022.501.89201.89201.8804-475.0031040.87
12682006.08.24 10:22sell4032.501.89171.89361.8820
12692006.08.24 10:22modify4032.501.89171.89251.8820
12702006.08.24 10:22close4032.501.89011.89251.8820400.0031440.87
12712006.08.24 10:23sell4042.501.89011.89201.8804
12722006.08.24 10:23s/l4042.501.89201.89201.8804-475.0030965.87
12732006.08.24 10:23sell4052.501.89171.89361.8820
12742006.08.24 10:23modify4052.501.89171.89251.8820
12752006.08.24 10:23close4052.501.89011.89251.8820400.0031365.87
12762006.08.24 10:23sell4062.501.89011.89201.8804
12772006.08.24 10:23s/l4062.501.89201.89201.8804-475.0030890.87
12782006.08.24 10:23sell4072.401.89171.89361.8820
12792006.08.24 10:23modify4072.401.89171.89251.8820
12802006.08.24 10:23close4072.401.89011.89251.8820384.0031274.87
12812006.08.24 10:23sell4082.501.89011.89201.8804
12822006.08.24 10:23s/l4082.501.89201.89201.8804-475.0030799.87
12832006.08.24 10:23sell4092.401.89171.89361.8820
12842006.08.24 10:23modify4092.401.89171.89251.8820
12852006.08.24 10:23close4092.401.89011.89251.8820384.0031183.87
12862006.08.24 10:24sell4102.501.89011.89201.8804
12872006.08.24 10:24s/l4102.501.89201.89201.8804-475.0030708.87
12882006.08.24 10:24sell4112.401.89171.89361.8820
12892006.08.24 10:24modify4112.401.89171.89251.8820
12902006.08.24 10:24close4112.401.89011.89251.8820384.0031092.87
12912006.08.24 10:29sell4122.501.89161.89351.8819
12922006.08.24 10:30modify4122.501.89161.89341.8819
12932006.08.24 10:33s/l4122.501.8934241.89341.8819-455.8930636.98
12942006.08.24 10:33sell4132.401.89341.89531.8837
12952006.08.24 10:45modify4132.401.89341.89491.8837
12962006.08.24 10:45modify4132.401.89341.89471.8837
12972006.08.24 10:52modify4132.401.89341.89431.8837
12982006.08.24 10:52close4132.401.89191.89431.8837360.0030996.98
12992006.08.24 10:52sell4142.501.89181.89371.8821
13002006.08.24 10:55modify4142.501.89181.89331.8821
13012006.08.24 10:55modify4142.501.89181.89301.8821
13022006.08.24 10:55close4142.501.89061.89301.8821300.0031296.98
13032006.08.24 10:55sell4152.501.89141.89331.8817
13042006.08.24 10:55modify4152.501.89141.89311.8817
13052006.08.24 10:56modify4152.501.89141.89301.8817
13062006.08.24 10:56modify4152.501.89141.89191.8817
13072006.08.24 10:56close4152.501.88951.89191.8817475.0031771.98
13082006.08.24 10:56sell4162.501.89141.89331.8817
13092006.08.24 10:56modify4162.501.89141.89311.8817
13102006.08.24 10:57modify4162.501.89141.89301.8817
13112006.08.24 10:57modify4162.501.89141.89191.8817
13122006.08.24 10:57close4162.501.88951.89191.8817475.0032246.98
13132006.08.24 10:57sell4172.601.89141.89331.8817
13142006.08.24 10:59s/l4172.601.89331.89331.8817-494.0031752.98
13152006.08.24 10:59sell4182.501.89341.89531.8837
13162006.08.24 11:48modify4182.501.89341.89531.8837
13172006.08.24 11:50modify4182.501.89341.89511.8837
13182006.08.24 13:43s/l4182.501.89511.89511.8837-425.0031327.98
13192006.08.24 14:32buy4192.501.89311.89121.9028
13202006.08.24 14:37modify4192.501.89311.89121.9028
13212006.08.24 14:37modify4192.501.89311.89141.9028
13222006.08.24 14:40modify4192.501.89311.89171.9028
13232006.08.24 14:40close4192.501.89481.89171.9028425.0031752.98
13242006.08.24 16:05buy4202.501.89331.89141.9030
13252006.08.24 16:10modify4202.501.89331.89161.9030
13262006.08.24 16:10close4202.501.89501.89161.9030425.0032177.98
13272006.08.24 16:30buy4212.601.89321.89131.9029
13282006.08.24 16:31modify4212.601.89321.89151.9029
13292006.08.24 16:35s/l4212.601.8914511.89151.9029-454.7231723.26
13302006.08.24 16:35buy4222.501.89201.89011.9017
13312006.08.24 16:42modify4222.501.89201.89021.9017
13322006.08.24 16:42close4222.501.89361.89021.9017400.0032123.26
13332006.08.24 16:50buy4232.501.89331.89141.9030
13342006.08.24 16:59s/l4232.501.89141.89141.9030-475.0031648.26
13352006.08.24 23:09sell4242.501.88781.88971.8781
13362006.08.25 02:07modify4242.501.88781.88971.8781
13372006.08.25 02:07close4242.501.88641.88971.8781341.5031989.76
13382006.08.25 10:18sell4252.501.88561.88751.8759
13392006.08.25 10:18s/l4252.501.88751.88751.8759-475.0031514.76
13402006.08.25 10:18sell4262.501.88561.88751.8759
13412006.08.25 10:19s/l4262.501.88751.88751.8759-475.0031039.76
13422006.08.25 10:19sell4272.501.88561.88751.8759
13432006.08.25 10:20modify4272.501.88561.88671.8759
13442006.08.25 10:25modify4272.501.88561.88631.8759
13452006.08.25 10:25close4272.501.88381.88631.8759450.0031489.76
13462006.08.25 10:30sell4282.501.88551.88741.8758
13472006.08.25 10:34s/l4282.501.88741.88741.8758-475.0031014.76
13482006.08.25 10:55sell4292.501.88561.88751.8759
13492006.08.25 10:56modify4292.501.88561.88751.8759
13502006.08.25 11:04s/l4292.501.8874651.88751.8759-466.2530548.51
13512006.08.25 14:00buy4302.401.88761.88571.8973
13522006.08.25 14:02s/l4302.401.88571.88571.8973-456.0030092.51
13532006.08.25 14:02buy4312.401.88611.88421.8958
13542006.08.25 14:12close4312.401.88731.88421.8958288.0030380.51
13552006.08.25 14:12buy4322.401.88781.88591.8975
13562006.08.25 14:29s/l4322.401.88591.88591.8975-456.0029924.51
13572006.08.25 14:29buy4332.401.88611.88421.8958
13582006.08.25 14:40close4332.401.88731.88421.8958288.0030212.51
13592006.08.25 14:40buy4342.401.88761.88571.8973
13602006.08.25 16:02s/l4342.401.88571.88571.8973-456.0029756.51
13612006.08.25 17:02sell4352.401.88901.89091.8793
13622006.08.25 17:06s/l4352.401.89091.89091.8793-456.0029300.51
13632006.08.28 16:31buy4362.301.89721.89531.9069
13642006.08.28 16:31modify4362.301.89721.89531.9069
13652006.08.28 16:53modify4362.301.89721.89561.9069
13662006.08.28 16:53close4362.301.89851.89561.9069299.0029599.51
13672006.08.28 16:59buy4372.301.89731.89541.9070
13682006.08.28 19:05s/l4372.301.89541.89541.9070-437.0029162.51
13692006.08.28 19:33buy4382.301.89561.89371.9053
13702006.08.28 22:24s/l4382.301.89371.89371.9053-437.0028725.51
13712006.08.29 11:01buy4392.301.89961.89771.9093
13722006.08.29 11:01modify4392.301.89961.89791.9093
13732006.08.29 11:17modify4392.301.89961.89801.9093
13742006.08.29 11:20modify4392.301.89961.89811.9093
13752006.08.29 11:21modify4392.301.89961.89821.9093
13762006.08.29 11:22modify4392.301.89961.89871.9093
13772006.08.29 11:22close4392.301.90101.89871.9093322.0029047.51
13782006.08.29 11:30buy4402.301.89931.89741.9090
13792006.08.29 11:31modify4402.301.89931.89751.9090
13802006.08.29 11:47modify4402.301.89931.89761.9090
13812006.08.29 11:50modify4402.301.89931.89811.9090
13822006.08.29 11:50modify4402.301.89931.89851.9090
13832006.08.29 11:50close4402.301.90081.89851.9090345.0029392.51
13842006.08.29 11:59buy4412.301.89961.89771.9093
13852006.08.29 12:46modify4412.301.89961.89811.9093
13862006.08.29 14:30s/l4412.301.8980941.89811.9093-346.4829046.03
13872006.08.29 14:30buy4422.301.89811.89621.9078
13882006.08.29 14:35modify4422.301.89811.89621.9078
13892006.08.29 14:35modify4422.301.89811.89711.9078
13902006.08.29 14:35close4422.301.89961.89711.9078345.0029391.03
13912006.08.29 14:37buy4432.301.89811.89621.9078
13922006.08.29 14:38modify4432.301.89811.89621.9078
13932006.08.29 14:39modify4432.301.89811.89631.9078
13942006.08.29 15:32modify4432.301.89811.89661.9078
13952006.08.29 15:32close4432.301.89921.89661.9078253.0029644.03
13962006.08.29 16:20buy4442.301.89761.89571.9073
13972006.08.29 16:20modify4442.301.89761.89841.9073
13982006.08.29 16:20close4442.301.90111.89841.9073805.0030449.03
13992006.08.29 19:34sell4452.401.89281.89471.8831
14002006.08.29 20:02s/l4452.401.89471.89471.8831-456.0029993.03
14012006.08.29 20:02sell4462.401.89631.89821.8866
14022006.08.29 20:10modify4462.401.89631.89741.8866
14032006.08.29 20:10close4462.401.89361.89741.8866648.0030641.03
14042006.08.29 20:10sell4472.401.89331.89521.8836
14052006.08.29 20:15close4472.401.89171.89521.8836384.0031025.03
14062006.08.29 20:29sell4482.501.89711.89901.8874
14072006.08.29 20:30close4482.501.89581.89901.8874325.0031350.03
14082006.08.29 20:30sell4492.501.89521.89711.8855
14092006.08.29 20:30s/l4492.501.89711.89711.8855-475.0030875.03
14102006.08.29 20:30sell4502.401.89711.89901.8874
14112006.08.29 20:31close4502.401.89581.89901.8874312.0031187.03
14122006.08.29 20:31sell4512.501.89521.89711.8855
14132006.08.29 20:31s/l4512.501.89711.89711.8855-475.0030712.03
14142006.08.29 20:31sell4522.401.89711.89901.8874
14152006.08.29 20:31close4522.401.89581.89901.8874312.0031024.03
14162006.08.29 20:31sell4532.501.89521.89711.8855
14172006.08.29 20:32s/l4532.501.89711.89711.8855-475.0030549.03
14182006.08.29 20:32sell4542.401.89981.90171.8901
14192006.08.29 20:42close4542.401.89791.90171.8901456.0031005.03
14202006.08.29 20:42sell4552.501.89761.89951.8879
14212006.08.29 20:59s/l4552.501.89951.89951.8879-475.0030530.03
14222006.08.29 20:59sell4562.401.89911.90101.8894
14232006.08.29 23:31close4562.401.89701.90101.8894504.0031034.03
14242006.08.30 07:40buy4572.501.89881.89691.9085
14252006.08.30 08:32modify4572.501.89881.89851.9085
14262006.08.30 09:00close4572.501.90161.89851.9085700.0031734.03
14272006.08.30 09:07buy4582.501.90041.89851.9101
14282006.08.30 09:12close4582.501.90171.89851.9101325.0032059.03
14292006.08.30 09:12buy4592.501.90071.89881.9104
14302006.08.30 09:15close4592.501.90211.89881.9104350.0032409.03
14312006.08.30 09:35buy4602.601.90041.89851.9101
14322006.08.30 09:55close4602.601.90161.89851.9101312.0032721.03
14332006.08.30 17:01buy4612.601.90471.90281.9144
14342006.08.30 18:30s/l4612.601.90281.90281.9144-494.0032227.03
14352006.08.30 18:30buy4622.501.90321.90131.9129
14362006.08.30 21:08close4622.501.90431.90131.9129275.0032502.03
14372006.08.31 00:10sell4632.601.90481.90671.8951
14382006.08.31 02:05modify4632.601.90481.90641.8951
14392006.08.31 02:05close4632.601.90331.90641.8951390.0032892.03
14402006.08.31 05:37buy4642.601.90431.90241.9140
14412006.08.31 05:42modify4642.601.90431.90251.9140
14422006.08.31 08:00modify4642.601.90431.90261.9140
14432006.08.31 08:00modify4642.601.90431.90281.9140
14442006.08.31 08:02modify4642.601.90431.90471.9140
14452006.08.31 08:13modify4642.601.90431.90481.9140
14462006.08.31 08:15modify4642.601.90431.90491.9140
14472006.08.31 08:22s/l4642.601.9048531.90491.9140143.6533035.68
14482006.08.31 09:15buy4652.601.90601.90411.9157
14492006.08.31 09:22modify4652.601.90601.90481.9157
14502006.08.31 09:22close4652.601.90721.90481.9157312.0033347.68
14512006.08.31 09:23buy4662.601.90561.90371.9153
14522006.08.31 09:23modify4662.601.90561.90481.9153
14532006.08.31 09:23close4662.601.90721.90481.9153416.0033763.68
14542006.08.31 09:24buy4672.701.90561.90371.9153
14552006.08.31 09:24modify4672.701.90561.90481.9153
14562006.08.31 09:24close4672.701.90721.90481.9153432.0034195.68
14572006.08.31 13:30buy4682.701.90661.90471.9163
14582006.08.31 13:33modify4682.701.90661.90481.9163
14592006.08.31 13:35modify4682.701.90661.90531.9163
14602006.08.31 14:00close4682.701.90761.90531.9163270.0034465.68
14612006.08.31 14:10buy4692.701.90691.90501.9166
14622006.08.31 14:30modify4692.701.90691.90561.9166
14632006.08.31 14:30close4692.701.90831.90561.9166378.0034843.68
14642006.08.31 14:42buy4702.701.90691.90501.9166
14652006.08.31 14:50modify4702.701.90691.90541.9166
14662006.08.31 14:50modify4702.701.90691.90551.9166
14672006.08.31 14:50modify4702.701.90691.90561.9166
14682006.08.31 14:50modify4702.701.90691.90571.9166
14692006.08.31 14:55modify4702.701.90691.90581.9166
14702006.08.31 14:55modify4702.701.90691.90591.9166
14712006.08.31 15:04close4702.701.90821.90591.9166351.0035194.68
14722006.08.31 15:35buy4712.801.90441.90251.9141
14732006.08.31 15:45modify4712.801.90441.90311.9141
14742006.08.31 15:45close4712.801.90591.90311.9141420.0035614.68
14752006.08.31 15:47buy4722.801.90421.90231.9139
14762006.08.31 15:50modify4722.801.90421.90351.9139
14772006.08.31 15:50close4722.801.90631.90351.9139588.0036202.68
14782006.08.31 20:34sell4732.901.90491.90681.8952
14792006.08.31 20:37close4732.901.90371.90681.8952348.0036550.68
14802006.08.31 20:59sell4742.901.90471.90661.8950
14812006.08.31 21:34close4742.901.90381.90661.8950261.0036811.68
14822006.08.31 21:35buy4752.901.90401.90211.9137
14832006.08.31 23:17close4752.901.90491.90211.9137261.0037072.68
14842006.08.31 23:32buy4762.901.90371.90181.9134
14852006.08.31 23:43close4762.901.90461.90181.9134261.0037333.68
14862006.09.01 01:05sell4772.901.90391.90581.8942
14872006.09.01 01:07close4772.901.90291.90581.8942290.0037623.68
14882006.09.01 01:08sell4783.001.90351.90541.8938
14892006.09.01 01:22close4783.001.90241.90541.8938330.0037953.68
14902006.09.01 01:29sell4793.001.90361.90551.8939
14912006.09.01 10:01modify4793.001.90361.90531.8939
14922006.09.01 10:02modify4793.001.90361.90521.8939
14932006.09.01 10:03modify4793.001.90361.90511.8939
14942006.09.01 10:03modify4793.001.90361.90501.8939
14952006.09.01 10:40s/l4793.001.9050131.90501.8939-423.8637529.82
14962006.09.01 11:00buy4803.001.90391.90201.9136
14972006.09.01 11:01modify4803.001.90391.90211.9136
14982006.09.01 11:03modify4803.001.90391.90231.9136
14992006.09.01 11:08modify4803.001.90391.90261.9136
15002006.09.01 11:08close4803.001.90471.90261.9136240.0037769.82
15012006.09.01 11:10buy4813.001.90401.90211.9137
15022006.09.01 11:11modify4813.001.90401.90241.9137
15032006.09.01 11:25modify4813.001.90401.90251.9137
15042006.09.01 11:25modify4813.001.90401.90261.9137
15052006.09.01 12:25s/l4813.001.9025771.90261.9137-426.9637342.86
15062006.09.01 12:31sell4822.901.90371.90561.8940
15072006.09.01 12:31modify4822.901.90371.90561.8940
15082006.09.01 12:32modify4822.901.90371.90531.8940
15092006.09.01 13:32s/l4822.901.9052751.90531.8940-456.7536886.11
15102006.09.01 14:07buy4832.901.90371.90181.9134
15112006.09.01 14:10modify4832.901.90371.90221.9134
15122006.09.01 14:10close4832.901.90451.90221.9134232.0037118.11
15132006.09.01 14:10buy4842.901.90371.90181.9134
15142006.09.01 14:10modify4842.901.90371.90191.9134
15152006.09.01 14:10modify4842.901.90371.90221.9134
15162006.09.01 14:10close4842.901.90451.90221.9134232.0037350.11
15172006.09.01 14:10buy4852.901.90381.90191.9135
15182006.09.01 14:10modify4852.901.90381.90221.9135
15192006.09.01 14:12modify4852.901.90381.90311.9135
15202006.09.01 14:12close4852.901.90541.90311.9135464.0037814.11
15212006.09.01 14:15buy4863.001.90341.90151.9131
15222006.09.01 14:22modify4863.001.90341.90161.9131
15232006.09.01 14:25modify4863.001.90341.90251.9131
15242006.09.01 14:25close4863.001.90481.90251.9131420.0038234.11
15252006.09.01 15:33sell4873.001.89851.90041.8888
15262006.09.01 15:55modify4873.001.89851.90001.8888
15272006.09.01 15:55close4873.001.89701.90001.8888450.0038684.11
15282006.09.01 16:02sell4883.101.90161.90351.8919
15292006.09.01 16:20close4883.101.90051.90351.8919341.0039025.11
15302006.09.01 16:20sell4893.101.90081.90271.8911
15312006.09.01 16:22modify4893.101.90081.90121.8911
15322006.09.01 16:22close4893.101.89821.90121.8911806.0039831.11
15332006.09.01 16:30sell4903.101.89901.90091.8893
15342006.09.01 16:31close4903.101.89801.90091.8893310.0040141.11
15352006.09.01 16:31sell4913.201.89901.90091.8893
15362006.09.01 16:32close4913.201.89801.90091.8893320.0040461.11
15372006.09.01 16:32sell4923.201.89901.90091.8893
15382006.09.01 16:34s/l4923.201.90091.90091.8893-608.0039853.11
15392006.09.01 16:34sell4933.101.90291.90481.8932
15402006.09.01 16:50modify4933.101.90291.90271.8932
15412006.09.01 16:50close4933.101.89971.90271.8932992.0040845.11
15422006.09.01 16:50sell4943.201.89951.90141.8898
15432006.09.01 16:55close4943.201.89861.90141.8898288.0041133.11
15442006.09.01 16:55sell4953.201.89911.90101.8894
15452006.09.01 16:59s/l4953.201.90101.90101.8894-608.0040525.11
15462006.09.01 16:59sell4963.201.90331.90521.8936
15472006.09.01 17:18close4963.201.90181.90521.8936480.0041005.11
15482006.09.01 17:19buy4973.201.90181.89991.9115
15492006.09.01 17:35modify4973.201.90181.90101.9115
15502006.09.01 17:35modify4973.201.90181.90111.9115
15512006.09.01 17:37modify4973.201.90181.90151.9115
15522006.09.01 17:40modify4973.201.90181.90171.9115
15532006.09.01 17:45s/l4973.201.9017371.90171.9115-20.1140985.00
15542006.09.01 17:45buy4983.201.90171.89981.9114
15552006.09.01 17:55modify4983.201.90171.90101.9114
15562006.09.01 17:55modify4983.201.90171.90111.9114
15572006.09.01 17:55modify4983.201.90171.90171.9114
15582006.09.01 18:00close4983.201.90461.90171.9114928.0041913.00
15592006.09.04 08:32buy4993.301.90611.90421.9158
15602006.09.04 08:34modify4993.301.90611.90431.9158
15612006.09.04 08:44modify4993.301.90611.90441.9158
15622006.09.04 08:48modify4993.301.90611.90461.9158
15632006.09.04 08:48modify4993.301.90611.90481.9158
15642006.09.04 08:48modify4993.301.90611.90521.9158
15652006.09.04 08:48close4993.301.90721.90521.9158363.0042276.00
15662006.09.04 08:49buy5003.301.90621.90431.9159
15672006.09.04 08:49modify5003.301.90621.90481.9159
15682006.09.04 08:52modify5003.301.90621.90491.9159
15692006.09.04 08:53modify5003.301.90621.90501.9159
15702006.09.04 10:49s/l5003.301.904981.90501.9159-402.4841873.52
15712006.09.04 12:10sell5013.301.90581.90771.8961
15722006.09.04 12:13modify5013.301.90581.90751.8961
15732006.09.04 12:13modify5013.301.90581.90741.8961
15742006.09.04 12:14modify5013.301.90581.90731.8961
15752006.09.04 12:22modify5013.301.90581.90691.8961
15762006.09.04 12:26modify5013.301.90581.90661.8961
15772006.09.04 13:04s/l5013.301.9066021.90661.8961-264.7141608.81
15782006.09.04 16:38sell5023.301.90651.90841.8968
15792006.09.04 16:45modify5023.301.90651.90801.8968
15802006.09.04 16:45modify5023.301.90651.90791.8968
15812006.09.04 16:47modify5023.301.90651.90781.8968
15822006.09.04 16:47modify5023.301.90651.90771.8968
15832006.09.04 16:50modify5023.301.90651.90761.8968
15842006.09.04 16:59modify5023.301.90651.90701.8968
15852006.09.04 17:00close5023.301.90481.90701.8968561.0042169.81
15862006.09.04 23:05buy5033.301.90621.90431.9159
15872006.09.04 23:08modify5033.301.90621.90431.9159
15882006.09.04 23:08modify5033.301.90621.90441.9159
15892006.09.05 01:11s/l5033.301.9044311.90441.9159-590.8941578.92
15902006.09.05 11:04sell5043.301.89961.90151.8899
15912006.09.05 11:20modify5043.301.89961.90121.8899
15922006.09.05 11:20close5043.301.89881.90121.8899264.0041842.92
15932006.09.05 11:35sell5053.301.90041.90231.8907
15942006.09.05 11:47modify5053.301.90041.90201.8907
15952006.09.05 11:47close5053.301.89961.90201.8907264.0042106.92
15962006.09.05 11:48sell5063.301.89941.90131.8897
15972006.09.05 11:52modify5063.301.89941.90111.8897
15982006.09.05 11:52modify5063.301.89941.90091.8897
15992006.09.05 11:52close5063.301.89851.90091.8897297.0042403.92
16002006.09.05 11:59sell5073.301.89951.90141.8898
16012006.09.05 14:07modify5073.301.89951.90081.8898
16022006.09.05 14:12modify5073.301.89951.90051.8898
16032006.09.05 14:39modify5073.301.89951.90041.8898
16042006.09.05 15:00close5073.301.89791.90041.8898528.0042931.92
16052006.09.05 17:12sell5083.401.89351.89541.8838
16062006.09.05 17:25close5083.401.89251.89541.8838340.0043271.92
16072006.09.05 17:29sell5093.401.89351.89541.8838
16082006.09.05 17:50close5093.401.89271.89541.8838272.0043543.92
16092006.09.05 18:34sell5103.401.89371.89561.8840
16102006.09.05 19:47close5103.401.89271.89561.8840340.0043883.92
16112006.09.06 00:11sell5113.501.89431.89621.8846
16122006.09.06 08:00modify5113.501.89431.89591.8846
16132006.09.06 08:00modify5113.501.89431.89581.8846
16142006.09.06 08:42s/l5113.501.8958061.89581.8846-527.0043356.92
16152006.09.06 15:04sell5123.501.88381.88571.8741
16162006.09.06 15:22modify5123.501.88381.88561.8741
16172006.09.06 15:22close5123.501.88261.88561.8741420.0043776.92
16182006.09.06 16:12sell5133.501.88131.88321.8716
16192006.09.06 16:22modify5133.501.88131.88301.8716
16202006.09.06 16:22close5133.501.87971.88301.8716560.0044336.92
16212006.09.06 16:29sell5143.501.88141.88331.8717
16222006.09.06 16:55close5143.501.88011.88331.8717455.0044791.92
16232006.09.06 17:07sell5153.601.88151.88341.8718
16242006.09.06 17:24close5153.601.88061.88341.8718324.0045115.92
16252006.09.06 17:32sell5163.601.88141.88331.8717
16262006.09.06 20:02s/l5163.601.88331.88331.8717-684.0044431.92
16272006.09.06 22:03buy5173.501.88371.88181.8934
16282006.09.06 22:20close5173.501.88451.88181.8934280.0044711.92
16292006.09.06 22:30buy5183.601.88371.88181.8934
16302006.09.06 22:45close5183.601.88471.88181.8934360.0045071.92
16312006.09.07 03:06buy5193.601.88521.88331.8949
16322006.09.07 03:17close5193.601.88651.88331.8949468.0045539.92
16332006.09.07 06:32buy5203.601.88511.88321.8948
16342006.09.07 07:10modify5203.601.88511.88341.8948
16352006.09.07 07:15modify5203.601.88511.88361.8948
16362006.09.07 07:50s/l5203.601.8836011.88361.8948-539.7445000.18
16372006.09.07 07:50buy5213.601.88401.88211.8937
16382006.09.07 09:02modify5213.601.88401.88331.8937
16392006.09.07 09:02close5213.601.88581.88331.8937648.0045648.18
16402006.09.07 09:07sell5223.601.88621.88811.8765
16412006.09.07 09:17modify5223.601.88621.88791.8765
16422006.09.07 09:20modify5223.601.88621.88771.8765
16432006.09.07 09:20modify5223.601.88621.88761.8765
16442006.09.07 09:20close5223.601.88511.88761.8765396.0046044.18
16452006.09.07 09:20sell5233.701.88481.88671.8751
16462006.09.07 09:22modify5233.701.88481.88671.8751
16472006.09.07 09:27modify5233.701.88481.88621.8751
16482006.09.07 09:27close5233.701.88371.88621.8751407.0046451.18
16492006.09.07 09:37sell5243.701.88461.88651.8749
16502006.09.07 09:42modify5243.701.88461.88651.8749
16512006.09.07 09:45modify5243.701.88461.88611.8749
16522006.09.07 09:45modify5243.701.88461.88601.8749
16532006.09.07 09:45close5243.701.88351.88601.8749407.0046858.18
16542006.09.07 11:04sell5253.701.88321.88511.8735
16552006.09.07 11:12close5253.701.88241.88511.8735296.0047154.18
16562006.09.07 11:12sell5263.801.88211.88401.8724
16572006.09.07 11:24close5263.801.88131.88401.8724304.0047458.18
16582006.09.07 11:39sell5273.801.88301.88491.8733
16592006.09.07 11:43close5273.801.88211.88491.8733342.0047800.18
16602006.09.07 11:45sell5283.801.88201.88391.8723
16612006.09.07 12:35modify5283.801.88201.88361.8723
16622006.09.07 12:39modify5283.801.88201.88301.8723
16632006.09.07 12:45modify5283.801.88201.88181.8723
16642006.09.07 12:50modify5283.801.88201.88131.8723
16652006.09.07 13:00close5283.801.88021.88131.8723684.0048484.18
16662006.09.07 15:03sell5293.901.87241.87431.8627
16672006.09.07 15:20close5293.901.87161.87431.8627312.0048796.18
16682006.09.07 15:20sell5303.901.87211.87401.8624
16692006.09.07 15:24close5303.901.87091.87401.8624468.0049264.18
16702006.09.07 15:33sell5313.901.87401.87591.8643
16712006.09.07 15:47close5313.901.87261.87591.8643546.0049810.18
16722006.09.07 15:48sell5324.001.87211.87401.8624
16732006.09.07 15:55close5324.001.87131.87401.8624320.0050130.18
16742006.09.07 15:59sell5334.001.87351.87541.8638
16752006.09.07 17:04s/l5334.001.87541.87541.8638-760.0049370.18
16762006.09.07 18:05sell5343.901.87661.87851.8669
16772006.09.07 18:14close5343.901.87501.87851.8669624.0049994.18
16782006.09.07 18:35sell5354.001.87641.87831.8667
16792006.09.07 18:42close5354.001.87531.87831.8667440.0050434.18
16802006.09.07 18:47sell5364.001.87651.87841.8668
16812006.09.07 18:50close5364.001.87561.87841.8668360.0050794.18
16822006.09.07 18:55sell5374.101.87671.87861.8670
16832006.09.07 20:30close5374.101.87561.87861.8670451.0051245.18
16842006.09.07 20:30buy5384.101.87521.87331.8849
16852006.09.07 20:50close5384.101.87611.87331.8849369.0051614.18
16862006.09.07 20:51buy5394.101.87641.87451.8861
16872006.09.07 22:00s/l5394.101.87451.87451.8861-779.0050835.18
16882006.09.07 23:20buy5404.101.87481.87291.8845
16892006.09.07 23:33close5404.101.87611.87291.8845533.0051368.18
16902006.09.07 23:35sell5414.101.87711.87901.8674
16912006.09.07 23:42close5414.101.87561.87901.8674615.0051983.18
16922006.09.08 08:50sell5424.201.87471.87661.8650
16932006.09.08 08:55modify5424.201.87471.87621.8650
16942006.09.08 08:55modify5424.201.87471.87601.8650
16952006.09.08 09:00close5424.201.87351.87601.8650504.0052487.18
16962006.09.08 14:08sell5434.201.87161.87351.8619
16972006.09.08 14:15modify5434.201.87161.87311.8619
16982006.09.08 14:15close5434.201.87031.87311.8619546.0053033.18
16992006.09.08 17:34sell5444.301.86601.86791.8563
17002006.09.08 17:52close5444.301.86501.86791.8563430.0053463.18
17012006.09.11 01:39sell5454.301.86681.86871.8571
17022006.09.11 01:54close5454.301.86591.86871.8571387.0053850.18
17032006.09.11 01:55sell5464.301.86731.86921.8576
17042006.09.11 02:33modify5464.301.86731.86861.8576
17052006.09.11 02:33close5464.301.86531.86861.8576860.0054710.18
17062006.09.11 02:35buy5474.401.86521.86331.8749
17072006.09.11 02:52close5474.401.86621.86331.8749440.0055150.18
17082006.09.11 03:52sell5484.401.86491.86681.8552
17092006.09.11 07:00s/l5484.401.86681.86681.8552-836.0054314.18
17102006.09.11 11:50sell5494.401.86651.86841.8568
17112006.09.11 11:50s/l5494.401.86841.86841.8568-836.0053478.18
17122006.09.11 12:40buy5504.301.86631.86441.8760
17132006.09.11 12:49close5504.301.86741.86441.8760473.0053951.18
17142006.09.11 12:50buy5514.301.86641.86451.8761
17152006.09.11 13:46s/l5514.301.86451.86451.8761-817.0053134.18
17162006.09.11 14:36sell5524.301.86591.86781.8562
17172006.09.11 15:36close5524.301.86481.86781.8562473.0053607.18
17182006.09.11 18:41sell5534.301.86351.86541.8538
17192006.09.11 18:47close5534.301.86211.86541.8538602.0054209.18
17202006.09.11 22:21sell5544.401.86561.86751.8559
17212006.09.12 00:00close5544.401.86401.86751.8559689.0454898.22
17222006.09.12 00:20sell5554.401.86531.86721.8556
17232006.09.12 00:25close5554.401.86411.86721.8556528.0055426.22
17242006.09.12 00:38sell5564.501.86531.86721.8556
17252006.09.12 01:40s/l5564.501.86721.86721.8556-855.0054571.22
17262006.09.12 10:07sell5574.401.86831.87021.8586
17272006.09.12 10:07modify5574.401.86831.87001.8586
17282006.09.12 10:08modify5574.401.86831.86991.8586
17292006.09.12 10:15modify5574.401.86831.86981.8586
17302006.09.12 10:17modify5574.401.86831.86901.8586
17312006.09.12 10:17close5574.401.86661.86901.8586748.0055319.22
17322006.09.12 10:29sell5584.401.86831.87021.8586
17332006.09.12 10:32s/l5584.401.87021.87021.8586-836.0054483.22
17342006.09.12 15:00buy5594.401.87491.87301.8846
17352006.09.12 15:00close5594.401.87611.87301.8846528.0055011.22
17362006.09.12 15:01buy5604.401.87491.87301.8846
17372006.09.12 15:01close5604.401.87611.87301.8846528.0055539.22
17382006.09.12 15:01buy5614.401.87491.87301.8846
17392006.09.12 15:02close5614.401.87611.87301.8846528.0056067.22
17402006.09.12 15:02buy5624.501.87481.87291.8845
17412006.09.12 15:05close5624.501.87591.87291.8845495.0056562.22
17422006.09.12 15:30buy5634.501.87491.87301.8846
17432006.09.12 15:52close5634.501.87601.87301.8846495.0057057.22
17442006.09.12 16:00buy5644.601.87191.87001.8816
17452006.09.12 16:02modify5644.601.87191.87031.8816
17462006.09.12 16:02close5644.601.87381.87031.8816874.0057931.22
17472006.09.12 17:38buy5654.601.87451.87261.8842
17482006.09.12 20:07s/l5654.601.87261.87261.8842-874.0057057.22
17492006.09.12 20:07buy5664.601.87271.87081.8824
17502006.09.12 20:34close5664.601.87431.87081.8824736.0057793.22
17512006.09.12 20:37buy5674.601.87271.87081.8824
17522006.09.12 20:40close5674.601.87411.87081.8824644.0058437.22
17532006.09.12 23:05buy5684.701.87391.87201.8836
17542006.09.12 23:23close5684.701.87461.87201.8836329.0058766.22
17552006.09.12 23:32buy5694.701.87391.87201.8836
17562006.09.12 23:50close5694.701.87471.87201.8836376.0059142.22
17572006.09.13 01:04buy5704.701.87421.87231.8839
17582006.09.13 01:13close5704.701.87521.87231.8839470.0059612.22
17592006.09.13 01:26buy5714.801.87401.87211.8837
17602006.09.13 02:00s/l5714.801.87211.87211.8837-912.0058700.22
17612006.09.13 11:00buy5724.701.87261.87071.8823
17622006.09.13 11:01modify5724.701.87261.87131.8823
17632006.09.13 11:01close5724.701.87391.87131.8823611.0059311.22
17642006.09.13 11:01buy5734.801.87261.87071.8823
17652006.09.13 11:15modify5734.801.87261.87121.8823
17662006.09.13 11:15close5734.801.87381.87121.8823576.0059887.22
17672006.09.13 11:16buy5744.801.87301.87111.8827
17682006.09.13 11:16modify5744.801.87301.87121.8827
17692006.09.13 11:16close5744.801.87381.87121.8827384.0060271.22
17702006.09.13 11:17buy5754.801.87301.87111.8827
17712006.09.13 11:17modify5754.801.87301.87131.8827
17722006.09.13 11:17close5754.801.87391.87131.8827432.0060703.22
17732006.09.13 11:32buy5764.901.87311.87121.8828
17742006.09.13 11:42modify5764.901.87311.87131.8828
17752006.09.13 11:42close5764.901.87391.87131.8828392.0061095.22
17762006.09.13 16:32buy5774.901.87351.87161.8832
17772006.09.13 16:42modify5774.901.87351.87201.8832
17782006.09.13 16:45modify5774.901.87351.87251.8832
17792006.09.13 16:45close5774.901.87521.87251.8832833.0061928.22
17802006.09.13 16:47buy5785.001.87351.87161.8832
17812006.09.13 16:50modify5785.001.87351.87191.8832
17822006.09.13 16:52modify5785.001.87351.87241.8832
17832006.09.13 16:52close5785.001.87511.87241.8832800.0062728.22
17842006.09.14 08:06sell5795.001.87741.87931.8677
17852006.09.14 08:07modify5795.001.87741.87811.8677
17862006.09.14 08:07close5795.001.87641.87811.8677500.0063228.22
17872006.09.14 08:10sell5805.101.87741.87931.8677
17882006.09.14 08:10modify5805.101.87741.87921.8677
17892006.09.14 08:12modify5805.101.87741.87851.8677
17902006.09.14 08:12modify5805.101.87741.87831.8677
17912006.09.14 08:12close5805.101.87661.87831.8677408.0063636.22
17922006.09.14 08:15sell5815.101.87731.87921.8676
17932006.09.14 08:15modify5815.101.87731.87901.8676
17942006.09.14 08:16modify5815.101.87731.87891.8676
17952006.09.14 08:17modify5815.101.87731.87821.8676
17962006.09.14 08:17close5815.101.87651.87821.8676408.0064044.22
17972006.09.14 08:33sell5825.101.87771.87961.8680
17982006.09.14 08:33modify5825.101.87771.87941.8680
17992006.09.14 08:35modify5825.101.87771.87891.8680
18002006.09.14 08:35modify5825.101.87771.87881.8680
18012006.09.14 08:36modify5825.101.87771.87871.8680
18022006.09.14 08:36modify5825.101.87771.87851.8680
18032006.09.14 08:36close5825.101.87681.87851.8680459.0064503.22
18042006.09.14 08:37sell5835.201.87751.87941.8678
18052006.09.14 08:38modify5835.201.87751.87941.8678
18062006.09.14 08:40modify5835.201.87751.87921.8678
18072006.09.14 08:40modify5835.201.87751.87911.8678
18082006.09.14 08:45modify5835.201.87751.87901.8678
18092006.09.14 08:46modify5835.201.87751.87891.8678
18102006.09.14 08:50modify5835.201.87751.87881.8678
18112006.09.14 08:50modify5835.201.87751.87871.8678
18122006.09.14 08:52modify5835.201.87751.87861.8678
18132006.09.14 08:53modify5835.201.87751.87841.8678
18142006.09.14 08:53close5835.201.87671.87841.8678416.0064919.22
18152006.09.14 11:10buy5845.201.87961.87771.8893
18162006.09.14 11:15modify5845.201.87961.87781.8893
18172006.09.14 11:17modify5845.201.87961.87801.8893
18182006.09.14 11:17modify5845.201.87961.87861.8893
18192006.09.14 11:20modify5845.201.87961.87871.8893
18202006.09.14 11:25modify5845.201.87961.87881.8893
18212006.09.14 11:25close5845.201.88101.87881.8893728.0065647.22
18222006.09.14 11:41buy5855.201.87961.87771.8893
18232006.09.14 11:42modify5855.201.87961.87781.8893
18242006.09.14 11:43modify5855.201.87961.87791.8893
18252006.09.14 11:45modify5855.201.87961.87801.8893
18262006.09.14 11:45modify5855.201.87961.87831.8893
18272006.09.14 11:47modify5855.201.87961.87851.8893
18282006.09.14 11:47modify5855.201.87961.87861.8893
18292006.09.14 11:50modify5855.201.87961.87871.8893
18302006.09.14 11:53modify5855.201.87961.87881.8893
18312006.09.14 11:53close5855.201.88101.87881.8893728.0066375.22
18322006.09.14 15:01buy5865.301.88601.88411.8957
18332006.09.14 16:10modify5865.301.88601.88451.8957
18342006.09.14 16:12modify5865.301.88601.88521.8957
18352006.09.14 16:15modify5865.301.88601.88541.8957
18362006.09.14 16:17modify5865.301.88601.88551.8957
18372006.09.14 16:17modify5865.301.88601.88561.8957
18382006.09.14 16:18modify5865.301.88601.88571.8957
18392006.09.14 16:18modify5865.301.88601.88581.8957
18402006.09.14 16:37modify5865.301.88601.88591.8957
18412006.09.14 16:37modify5865.301.88601.88621.8957
18422006.09.14 16:38modify5865.301.88601.88641.8957
18432006.09.14 16:38modify5865.301.88601.88661.8957
18442006.09.14 16:40modify5865.301.88601.88741.8957
18452006.09.14 16:40modify5865.301.88601.88751.8957
18462006.09.14 16:42modify5865.301.88601.88771.8957
18472006.09.14 16:43modify5865.301.88601.88781.8957
18482006.09.14 16:45modify5865.301.88601.88791.8957
18492006.09.14 16:45modify5865.301.88601.88801.8957
18502006.09.14 16:45modify5865.301.88601.88811.8957
18512006.09.14 16:45modify5865.301.88601.88821.8957
18522006.09.14 16:45modify5865.301.88601.88831.8957
18532006.09.14 17:00close5865.301.89091.88831.89572597.0068972.22
18542006.09.14 17:05buy5875.501.89001.88811.8997
18552006.09.14 17:31s/l5875.501.88811.88811.8997-1045.0067927.22
18562006.09.14 17:50buy5885.401.89001.88811.8997
18572006.09.14 18:30s/l5885.401.88811.88811.8997-1026.0066901.22
18582006.09.14 22:52buy5895.301.88371.88181.8934
18592006.09.14 22:59modify5895.301.88371.88211.8934
18602006.09.14 22:59close5895.301.88651.88211.89341484.0068385.22
18612006.09.14 23:04sell5905.401.88791.88981.8782
18622006.09.14 23:19close5905.401.88561.88981.87821242.0069627.22
18632006.09.15 14:33sell5915.501.88481.88671.8751
18642006.09.15 14:35modify5915.501.88481.88601.8751
18652006.09.15 14:37modify5915.501.88481.88551.8751
18662006.09.15 14:37close5915.501.88361.88551.8751660.0070287.22
18672006.09.15 14:42sell5925.601.88451.88641.8748
18682006.09.15 14:42modify5925.601.88451.88591.8748
18692006.09.15 14:45modify5925.601.88451.88431.8748
18702006.09.15 14:45close5925.601.88241.88431.87481176.0071463.22
18712006.09.15 14:45sell5935.701.88181.88371.8721
18722006.09.15 14:52modify5935.701.88181.88331.8721
18732006.09.15 14:55modify5935.701.88181.88291.8721
18742006.09.15 14:55modify5935.701.88181.88251.8721
18752006.09.15 14:55modify5935.701.88181.88241.8721
18762006.09.15 14:55close5935.701.88051.88241.8721741.0072204.22
18772006.09.15 16:34sell5945.801.87851.88041.8688
18782006.09.15 16:55modify5945.801.87851.87971.8688
18792006.09.15 16:55close5945.801.87671.87971.86881044.0073248.22
18802006.09.15 20:34sell5955.801.87831.88021.8686
18812006.09.15 21:09s/l5955.801.88021.88021.8686-1102.0072146.22
18822006.09.15 21:09sell5965.801.88131.88321.8716
18832006.09.15 21:10modify5965.801.88131.88281.8716
18842006.09.15 21:10close5965.801.87911.88281.87161276.0073422.22
18852006.09.15 21:14sell5975.901.88131.88321.8716
18862006.09.15 21:17modify5975.901.88131.88261.8716
18872006.09.15 21:17close5975.901.87891.88261.87161416.0074838.22
18882006.09.15 21:25sell5986.001.88071.88261.8710
18892006.09.15 21:25close5986.001.87891.88261.87101080.0075918.22
18902006.09.15 21:33sell5996.101.88131.88321.8716
18912006.09.15 21:35close5996.101.87971.88321.8716976.0076894.22
18922006.09.15 21:36sell6006.101.88131.88321.8716
18932006.09.15 21:36close6006.101.87971.88321.8716976.0077870.22
18942006.09.15 21:38sell6016.201.88131.88321.8716
18952006.09.15 21:42close6016.201.87981.88321.8716930.0078800.22
18962006.09.15 21:45sell6026.301.87991.88181.8702
18972006.09.15 21:52s/l6026.301.88181.88181.8702-1197.0077603.22
18982006.09.15 21:52sell6036.201.88141.88331.8717
18992006.09.15 22:05close6036.201.88021.88331.8717744.0078347.22
19002006.09.18 01:15sell6046.301.87911.88101.8694
19012006.09.18 01:31close6046.301.87781.88101.8694819.0079166.22
19022006.09.18 02:07sell6056.301.87911.88101.8694
19032006.09.18 05:55s/l6056.301.88101.88101.8694-1197.0077969.22
19042006.09.18 11:00buy6066.201.87921.87731.8889
19052006.09.18 11:00s/l6066.201.87731.87731.8889-1178.0076791.22
19062006.09.18 15:04sell6076.101.87921.88111.8695
19072006.09.18 15:10modify6076.101.87921.87951.8695
19082006.09.18 15:10close6076.101.87641.87951.86951708.0078499.22
19092006.09.18 16:45sell6086.301.87801.87991.8683
19102006.09.18 17:10modify6086.301.87801.87981.8683
19112006.09.18 17:10close6086.301.87641.87981.86831008.0079507.22
19122006.09.18 20:20sell6096.301.87951.88141.8698
19132006.09.18 23:18s/l6096.301.88141.88141.8698-1197.0078310.22
19142006.09.19 02:05buy6106.201.88101.87911.8907
19152006.09.19 04:43modify6106.201.88101.87941.8907
19162006.09.19 05:00modify6106.201.88101.87951.8907
19172006.09.19 08:37modify6106.201.88101.88021.8907
19182006.09.19 09:00close6106.201.88261.88021.8907992.0079302.22
19192006.09.19 09:00buy6116.301.88091.87901.8906
19202006.09.19 09:00modify6116.301.88091.87941.8906
19212006.09.19 09:00close6116.301.88181.87941.8906567.0079869.22
19222006.09.19 09:00buy6126.401.88191.88001.8916
19232006.09.19 09:01modify6126.401.88191.88021.8916
19242006.09.19 09:05modify6126.401.88191.88031.8916
19252006.09.19 09:20s/l6126.401.8802561.88031.8916-1052.3478816.88
19262006.09.19 09:20buy6136.301.88051.87861.8902
19272006.09.19 09:20modify6136.301.88051.87921.8902
19282006.09.19 09:20close6136.301.88161.87921.8902693.0079509.88
19292006.09.19 09:20buy6146.301.88171.87981.8914
19302006.09.19 09:25modify6146.301.88171.88031.8914
19312006.09.19 09:25close6146.301.88271.88031.8914630.0080139.88
19322006.09.19 09:25buy6156.401.88091.87901.8906
19332006.09.19 09:26modify6156.401.88091.88031.8906
19342006.09.19 09:26close6156.401.88271.88031.89061152.0081291.88
19352006.09.19 09:26buy6166.501.88211.88021.8918
19362006.09.19 09:26s/l6166.501.88021.88021.8918-1235.0080056.88
19372006.09.19 09:26buy6176.401.88051.87861.8902
19382006.09.19 09:26modify6176.401.88051.88031.8902
19392006.09.19 09:26close6176.401.88271.88031.89021408.0081464.88
19402006.09.19 09:26buy6186.501.88091.87901.8906
19412006.09.19 09:27modify6186.501.88091.88031.8906
19422006.09.19 09:27close6186.501.88271.88031.89061170.0082634.88
19432006.09.19 09:30buy6196.601.88051.87861.8902
19442006.09.19 09:30modify6196.601.88051.87871.8902
19452006.09.19 09:33modify6196.601.88051.87891.8902
19462006.09.19 09:35modify6196.601.88051.87911.8902
19472006.09.19 09:35close6196.601.88151.87911.8902660.0083294.88
19482006.09.19 09:35buy6206.601.88171.87981.8914
19492006.09.19 09:47s/l6206.601.87981.87981.8914-1254.0082040.88
19502006.09.19 09:47buy6216.501.88031.87841.8900
19512006.09.19 09:48modify6216.501.88031.87851.8900
19522006.09.19 09:53modify6216.501.88031.87921.8900
19532006.09.19 09:53close6216.501.88161.87921.8900845.0082885.88
19542006.09.19 09:53buy6226.601.88071.87881.8904
19552006.09.19 09:54modify6226.601.88071.87921.8904
19562006.09.19 09:54close6226.601.88161.87921.8904594.0083479.88
19572006.09.19 09:54buy6236.701.88071.87881.8904
19582006.09.19 09:55modify6236.701.88071.87951.8904
19592006.09.19 09:55close6236.701.88191.87951.8904804.0084283.88
19602006.09.19 09:55buy6246.701.88211.88021.8918
19612006.09.19 09:55s/l6246.701.88021.88021.8918-1273.0083010.88
19622006.09.19 09:55buy6256.601.88051.87861.8902
19632006.09.19 09:56modify6256.601.88051.87901.8902
19642006.09.19 09:56modify6256.601.88051.87971.8902
19652006.09.19 09:56close6256.601.88211.87971.89021056.0084066.88
19662006.09.19 09:56buy6266.701.88211.88021.8918
19672006.09.19 09:56s/l6266.701.88021.88021.8918-1273.0082793.88
19682006.09.19 09:56buy6276.601.88051.87861.8902
19692006.09.19 09:57modify6276.601.88051.87901.8902
19702006.09.19 10:03s/l6276.601.8789561.87901.8902-1019.2381774.65
19712006.09.19 11:02sell6286.501.88041.88231.8707
19722006.09.19 11:05modify6286.501.88041.88221.8707
19732006.09.19 11:05modify6286.501.88041.88211.8707
19742006.09.19 11:15modify6286.501.88041.88171.8707
19752006.09.19 11:15close6286.501.87931.88171.8707715.0082489.65
19762006.09.19 11:17sell6296.601.88071.88261.8710
19772006.09.19 11:20modify6296.601.88071.88211.8710
19782006.09.19 11:20modify6296.601.88071.88201.8710
19792006.09.19 11:20close6296.601.87961.88201.8710726.0083215.65
19802006.09.19 11:29sell6306.601.88041.88231.8707
19812006.09.19 11:42modify6306.601.88041.88221.8707
19822006.09.19 11:42modify6306.601.88041.88161.8707
19832006.09.19 11:42close6306.601.87921.88161.8707792.0084007.65
19842006.09.19 11:45sell6316.701.88091.88281.8712
19852006.09.19 11:47modify6316.701.88091.88251.8712
19862006.09.19 11:47modify6316.701.88091.88231.8712
19872006.09.19 11:50modify6316.701.88091.88161.8712
19882006.09.19 11:50close6316.701.87921.88161.87121139.0085146.65
19892006.09.19 20:05sell6326.801.88261.88451.8729
19902006.09.19 20:21close6326.801.88171.88451.8729612.0085758.65
19912006.09.19 20:38sell6336.801.88251.88441.8728
19922006.09.19 20:52close6336.801.88161.88441.8728612.0086370.65
19932006.09.19 23:10buy6346.901.88151.87961.8912
19942006.09.19 23:15close6346.901.88271.87961.8912828.0087198.65
19952006.09.19 23:25buy6357.001.88161.87971.8913
19962006.09.19 23:33close6357.001.88271.87971.8913770.0087968.65
19972006.09.19 23:37buy6367.001.88141.87951.8911
19982006.09.19 23:56close6367.001.88251.87951.8911770.0088738.65
19992006.09.19 23:59buy6377.101.88151.87961.8912
20002006.09.20 03:33modify6377.101.88151.87971.8912
20012006.09.20 04:00close6377.101.88291.87971.8912978.3889717.03
20022006.09.20 08:02buy6387.101.88261.88071.8923
20032006.09.20 08:02modify6387.101.88261.88101.8923
20042006.09.20 08:16modify6387.101.88261.88121.8923
20052006.09.20 08:43modify6387.101.88261.88191.8923
20062006.09.20 08:51s/l6387.101.8819491.88191.8923-462.2689254.77
20072006.09.20 08:51buy6397.101.88231.88041.8920
20082006.09.20 08:52modify6397.101.88231.88121.8920
20092006.09.20 08:52modify6397.101.88231.88151.8920
20102006.09.20 08:53modify6397.101.88231.88191.8920
20112006.09.20 09:00close6397.101.88391.88191.89201136.0090390.77
20122006.09.20 09:03buy6407.201.88291.88101.8926
20132006.09.20 09:10modify6407.201.88291.88131.8926
20142006.09.20 09:10modify6407.201.88291.88161.8926
20152006.09.20 09:12modify6407.201.88291.88201.8926
20162006.09.20 09:12close6407.201.88431.88201.89261008.0091398.77
20172006.09.20 09:20buy6417.301.88291.88101.8926
20182006.09.20 09:22modify6417.301.88291.88121.8926
20192006.09.20 09:22modify6417.301.88291.88131.8926
20202006.09.20 09:23modify6417.301.88291.88141.8926
20212006.09.20 09:25modify6417.301.88291.88161.8926
20222006.09.20 09:30s/l6417.301.8815591.88161.8926-978.7290420.05
20232006.09.20 09:31buy6427.201.88291.88101.8926
20242006.09.20 09:31s/l6427.201.88101.88101.8926-1368.0089052.05
20252006.09.20 09:32buy6437.101.88261.88071.8923
20262006.09.20 09:32s/l6437.101.88071.88071.8923-1349.0087703.05
20272006.09.20 09:32buy6447.001.88081.87891.8905
20282006.09.20 09:35modify6447.001.88081.87911.8905
20292006.09.20 09:36modify6447.001.88081.87921.8905
20302006.09.20 09:37modify6447.001.88081.87991.8905
20312006.09.20 09:37close6447.001.88221.87991.8905980.0088683.05
20322006.09.20 09:38buy6457.101.88241.88051.8921
20332006.09.20 09:56modify6457.101.88241.88111.8921
20342006.09.20 10:25s/l6457.101.8810591.88111.8921-951.9187731.14
20352006.09.20 20:02buy6467.001.88741.88551.8971
20362006.09.20 20:02modify6467.001.88741.88591.8971
20372006.09.20 20:02close6467.001.88901.88591.89711120.0088851.14
20382006.09.20 20:03buy6477.101.88741.88551.8971
20392006.09.20 20:03modify6477.101.88741.88591.8971
20402006.09.20 20:03close6477.101.88901.88591.89711136.0089987.14
20412006.09.20 20:03buy6487.201.88741.88551.8971
20422006.09.20 20:03modify6487.201.88741.88591.8971
20432006.09.20 20:03close6487.201.88901.88591.89711152.0091139.14
20442006.09.20 20:04buy6497.201.88741.88551.8971
20452006.09.20 20:04modify6497.201.88741.88591.8971
20462006.09.20 20:04close6497.201.88901.88591.89711152.0092291.14
20472006.09.20 20:30buy6507.301.88781.88591.8975
20482006.09.20 20:37modify6507.301.88781.88841.8975
20492006.09.20 20:37modify6507.301.88781.88911.8975
20502006.09.20 20:37modify6507.301.88781.88941.8975
20512006.09.20 20:45s/l6507.301.8893831.88941.89751155.2393446.37
20522006.09.20 20:45buy6517.401.88831.88641.8980
20532006.09.20 20:48modify6517.401.88831.88651.8980
20542006.09.20 20:50modify6517.401.88831.88661.8980
20552006.09.20 20:52modify6517.401.88831.88821.8980
20562006.09.20 20:52modify6517.401.88831.88901.8980
20572006.09.20 20:52modify6517.401.88831.88911.8980
20582006.09.20 20:53modify6517.401.88831.88931.8980
20592006.09.20 20:53modify6517.401.88831.88961.8980
20602006.09.20 20:59s/l6517.401.8895821.88961.8980949.0594395.42
20612006.09.20 23:22buy6527.501.88701.88511.8967
20622006.09.20 23:38close6527.501.88821.88511.8967900.0095295.42
20632006.09.20 23:50buy6537.601.88711.88521.8968
20642006.09.21 01:34close6537.601.88851.88521.89681013.8496309.26
20652006.09.21 01:38sell6547.701.88781.88971.8781
20662006.09.21 02:04s/l6547.701.88971.88971.8781-1463.0094846.26
20672006.09.21 04:34buy6557.501.89071.88881.9004
20682006.09.21 05:47close6557.501.89181.88881.9004825.0095671.26
20692006.09.21 08:00buy6567.601.89121.88931.9009
20702006.09.21 08:05close6567.601.89241.88931.9009912.0096583.26
20712006.09.21 08:07buy6577.701.89081.88891.9005
20722006.09.21 08:17close6577.701.89191.88891.9005847.0097430.26
20732006.09.21 08:22buy6587.701.89111.88921.9008
20742006.09.21 08:25close6587.701.89241.88921.90081001.0098431.26
20752006.09.21 16:00buy6597.801.89701.89511.9067
20762006.09.21 16:17close6597.801.89791.89511.9067702.0099133.26
20772006.09.21 16:35buy6607.801.89681.89491.9065
20782006.09.21 17:13close6607.801.89791.89491.9065858.0099991.26
20792006.09.21 17:30buy6617.901.89581.89391.9055
20802006.09.21 17:40close6617.901.89691.89391.9055869.00100860.26
20812006.09.21 17:50buy6628.001.89591.89401.9056
20822006.09.21 18:00modify6628.001.89591.89491.9056
20832006.09.21 18:00close6628.001.89811.89491.90561760.00102620.26
20842006.09.21 19:12buy6638.101.90031.89841.9100
20852006.09.21 19:25close6638.101.90191.89841.91001296.00103916.26
20862006.09.21 19:29buy6648.201.89941.89751.9091
20872006.09.21 20:02close6648.201.90091.89751.90911230.00105146.26
20882006.09.22 00:32buy6658.301.90171.89981.9114
20892006.09.22 01:08close6658.301.90281.89981.9114913.00106059.26
20902006.09.22 13:00buy6668.401.90281.90091.9125
20912006.09.22 13:01modify6668.401.90281.90111.9125
20922006.09.22 13:01modify6668.401.90281.90141.9125
20932006.09.22 13:01modify6668.401.90281.90171.9125
20942006.09.22 13:01close6668.401.90421.90171.91251176.00107235.26
20952006.09.22 13:01buy6678.501.90281.90091.9125
20962006.09.22 13:07modify6678.501.90281.90101.9125
20972006.09.22 13:07modify6678.501.90281.90201.9125
20982006.09.22 13:07close6678.501.90451.90201.91251445.00108680.26
20992006.09.22 13:08buy6688.601.90351.90161.9132
21002006.09.22 13:09modify6688.601.90351.90201.9132
21012006.09.22 13:30s/l6688.601.9020041.90201.9132-1286.62107393.64
21022006.09.22 13:30buy6698.501.90191.90001.9116
21032006.09.22 13:31modify6698.501.90191.90001.9116
21042006.09.22 13:35modify6698.501.90191.90091.9116
21052006.09.22 13:35close6698.501.90341.90091.91161275.00108668.64
21062006.09.22 13:35buy6708.601.90341.90151.9131
21072006.09.22 13:35s/l6708.601.90151.90151.9131-1634.00107034.64
21082006.09.22 13:35buy6718.401.90191.90001.9116
21092006.09.22 13:35modify6718.401.90191.90011.9116
21102006.09.22 13:36modify6718.401.90191.90091.9116
21112006.09.22 13:36close6718.401.90341.90091.91161260.00108294.64
21122006.09.22 13:36buy6728.501.90341.90151.9131
21132006.09.22 13:36s/l6728.501.90151.90151.9131-1615.00106679.64
21142006.09.22 13:36buy6738.401.90191.90001.9116
21152006.09.22 13:37modify6738.401.90191.90011.9116
21162006.09.22 13:37modify6738.401.90191.90051.9116
21172006.09.22 14:03modify6738.401.90191.90061.9116
21182006.09.22 14:03close6738.401.90331.90061.91161176.00107855.64
21192006.09.22 15:17buy6748.501.90211.90021.9118
21202006.09.22 15:17modify6748.501.90211.90041.9118
21212006.09.22 15:18modify6748.501.90211.90071.9118
21222006.09.22 15:18close6748.501.90351.90071.91181190.00109045.64
21232006.09.22 15:20buy6758.601.90221.90031.9119
21242006.09.22 15:32modify6758.601.90221.90041.9119
21252006.09.22 15:33modify6758.601.90221.90051.9119
21262006.09.22 15:33modify6758.601.90221.90061.9119
21272006.09.22 15:35modify6758.601.90221.90071.9119
21282006.09.22 15:35close6758.601.90351.90071.91191118.00110163.64
21292006.09.22 15:40buy6768.701.90191.90001.9116
21302006.09.22 15:45modify6768.701.90191.90051.9116
21312006.09.22 15:45close6768.701.90331.90051.91161218.00111381.64
21322006.09.22 16:04sell6778.801.90271.90461.8930
21332006.09.22 16:12modify6778.801.90271.90421.8930
21342006.09.22 16:12close6778.801.90121.90421.89301320.00112701.64
21352006.09.22 16:13sell6788.901.90271.90461.8930
21362006.09.22 16:15modify6788.901.90271.90431.8930
21372006.09.22 16:19modify6788.901.90271.90391.8930
21382006.09.22 16:19close6788.901.90091.90391.89301602.00114303.64
21392006.09.22 16:29sell6799.001.90271.90461.8930
21402006.09.22 16:56modify6799.001.90271.90421.8930
21412006.09.22 16:56close6799.001.90121.90421.89301350.00115653.64
21422006.09.25 03:35sell6809.101.90211.90401.8924
21432006.09.25 05:51s/l6809.101.90401.90401.8924-1729.00113924.64
21442006.09.25 09:00buy6819.001.90451.90261.9142
21452006.09.25 09:07modify6819.001.90451.90271.9142
21462006.09.25 09:07modify6819.001.90451.90291.9142
21472006.09.25 09:07modify6819.001.90451.90301.9142
21482006.09.25 09:12modify6819.001.90451.90361.9142
21492006.09.25 09:12close6819.001.90581.90361.91421170.00115094.64
21502006.09.25 09:30buy6829.101.90471.90281.9144
21512006.09.25 09:31s/l6829.101.90281.90281.9144-1729.00113365.64
21522006.09.25 09:31buy6838.901.90471.90281.9144
21532006.09.25 09:32s/l6838.901.90281.90281.9144-1691.00111674.64
21542006.09.25 09:35buy6848.801.90351.90161.9132
21552006.09.25 09:40modify6848.801.90351.90181.9132
21562006.09.25 09:40modify6848.801.90351.90191.9132
21572006.09.25 09:42modify6848.801.90351.90201.9132
21582006.09.25 09:43modify6848.801.90351.90211.9132
21592006.09.25 09:50modify6848.801.90351.90251.9132
21602006.09.25 09:50modify6848.801.90351.90271.9132
21612006.09.25 09:50close6848.801.90491.90271.91321232.00112906.64
21622006.09.25 09:50buy6858.901.90451.90261.9142
21632006.09.25 09:51modify6858.901.90451.90271.9142
21642006.09.25 09:51modify6858.901.90451.90281.9142
21652006.09.25 09:52modify6858.901.90451.90291.9142
21662006.09.25 09:52modify6858.901.90451.90301.9142
21672006.09.25 09:53modify6858.901.90451.90311.9142
21682006.09.25 10:01s/l6858.901.9030631.90311.9142-1279.06111627.58
21692006.09.25 11:00buy6868.801.90231.90041.9120
21702006.09.25 11:01modify6868.801.90231.90111.9120
21712006.09.25 11:01close6868.801.90361.90111.91201144.00112771.58
21722006.09.25 11:01buy6878.901.90231.90041.9120
21732006.09.25 11:15modify6878.901.90231.90051.9120
21742006.09.25 11:15modify6878.901.90231.90071.9120
21752006.09.25 11:15modify6878.901.90231.90081.9120
21762006.09.25 11:16modify6878.901.90231.90091.9120
21772006.09.25 11:16modify6878.901.90231.90111.9120
21782006.09.25 11:16close6878.901.90361.90111.91201157.00113928.58
21792006.09.25 11:20buy6889.001.90251.90061.9122
21802006.09.25 11:21modify6889.001.90251.90081.9122
21812006.09.25 11:22s/l6889.001.9007941.90081.9122-1535.79112392.79
21822006.09.25 11:22buy6898.901.90101.89911.9107
21832006.09.25 11:30modify6898.901.90101.89921.9107
21842006.09.25 11:30modify6898.901.90101.89961.9107
21852006.09.25 11:30modify6898.901.90101.89971.9107
21862006.09.25 11:30close6898.901.90221.89971.91071068.00113460.79
21872006.09.25 11:30buy6908.901.90241.90051.9121
21882006.09.25 11:41modify6908.901.90241.90071.9121
21892006.09.25 11:42modify6908.901.90241.90081.9121
21902006.09.25 11:42modify6908.901.90241.90091.9121
21912006.09.25 11:43modify6908.901.90241.90101.9121
21922006.09.25 11:47modify6908.901.90241.90111.9121
21932006.09.25 11:47close6908.901.90361.90111.91211068.00114528.79
21942006.09.25 11:47buy6919.001.90251.90061.9122
21952006.09.25 11:49modify6919.001.90251.90111.9122
21962006.09.25 11:55s/l6919.001.9010941.90111.9122-1265.79113263.00
21972006.09.25 11:55buy6928.901.90141.89951.9111
21982006.09.25 11:59modify6928.901.90141.90041.9111
21992006.09.25 11:59close6928.901.90291.90041.91111335.00114598.00
22002006.09.26 08:12buy6939.001.90071.89881.9104
22012006.09.26 08:17modify6939.001.90071.89891.9104
22022006.09.26 08:17modify6939.001.90071.89921.9104
22032006.09.26 08:17modify6939.001.90071.89951.9104
22042006.09.26 08:32modify6939.001.90071.89971.9104
22052006.09.26 08:35s/l6939.001.8996911.89971.9104-908.04113689.96
22062006.09.26 11:08sell6949.001.89541.89731.8857
22072006.09.26 11:25modify6949.001.89541.89671.8857
22082006.09.26 12:23modify6949.001.89541.89671.8857
22092006.09.26 12:23close6949.001.89401.89671.88571260.00114949.96
22102006.09.26 12:32sell6959.101.89731.89921.8876
22112006.09.26 12:47modify6959.101.89731.89871.8876
22122006.09.26 12:47close6959.101.89601.89871.88761183.00116132.96
22132006.09.26 12:48sell6969.201.89561.89751.8859
22142006.09.26 12:50modify6969.201.89561.89751.8859
22152006.09.26 12:50modify6969.201.89561.89731.8859
22162006.09.26 14:09s/l6969.201.8972511.89731.8859-1519.31114613.65
22172006.09.26 14:09sell6979.101.89691.89881.8872
22182006.09.26 14:42modify6979.101.89691.89821.8872
22192006.09.26 14:42close6979.101.89521.89821.88721547.00116160.65
22202006.09.26 15:37sell6989.201.89781.89971.8881
22212006.09.26 15:40modify6989.201.89781.89941.8881
22222006.09.26 15:40close6989.201.89621.89941.88811472.00117632.65
22232006.09.26 15:52sell6999.301.89771.89961.8880
22242006.09.26 16:03modify6999.301.89771.89691.8880
22252006.09.26 16:03close6999.301.89361.89691.88803813.00121445.65
22262006.09.26 17:08sell7009.601.89631.89821.8866
22272006.09.26 17:25close7009.601.89491.89821.88661344.00122789.65
22282006.09.26 17:29sell7019.701.89611.89801.8864
22292006.09.26 17:51close7019.701.89511.89801.8864970.00123759.65
22302006.09.26 17:52sell7029.801.89611.89801.8864
22312006.09.26 18:18close7029.801.89481.89801.88641274.00125033.65
22322006.09.26 20:06sell7039.901.89601.89791.8863
22332006.09.26 20:21close7039.901.89511.89791.8863891.00125924.65
22342006.09.26 20:25sell70410.001.89591.89781.8862
22352006.09.26 21:44close70410.001.89491.89781.88621000.00126924.65
22362006.09.26 21:45buy70510.001.89551.89361.9052
22372006.09.26 22:08s/l70510.001.89361.89361.9052-1900.00125024.65
22382006.09.27 09:06sell7069.901.89471.89661.8850
22392006.09.27 09:22modify7069.901.89471.89651.8850
22402006.09.27 09:24modify7069.901.89471.89641.8850
22412006.09.27 09:25modify7069.901.89471.89601.8850
22422006.09.27 09:30modify7069.901.89471.89561.8850
22432006.09.27 09:32modify7069.901.89471.89491.8850
22442006.09.27 09:32close7069.901.89311.89491.88501584.00126608.65
22452006.09.27 12:35sell70710.001.89091.89281.8812
22462006.09.27 12:45modify70710.001.89091.89211.8812
22472006.09.27 12:46modify70710.001.89091.89201.8812
22482006.09.27 12:50modify70710.001.89091.89151.8812
22492006.09.27 12:50close70710.001.88911.89151.88121800.00128408.65
22502006.09.27 14:32sell70810.001.89351.89541.8838
22512006.09.27 14:35modify70810.001.89351.89271.8838
22522006.09.27 14:35close70810.001.89011.89271.88383400.00131808.65
22532006.09.27 14:55sell70910.001.89351.89541.8838
22542006.09.27 14:55modify70910.001.89351.89411.8838
22552006.09.27 14:55close70910.001.89151.89411.88382000.00133808.65
22562006.09.27 14:55sell71010.001.89291.89481.8832
22572006.09.27 14:55modify71010.001.89291.89411.8832
22582006.09.27 14:55close71010.001.89151.89411.88321400.00135208.65
22592006.09.27 14:55sell71110.001.89291.89481.8832
22602006.09.27 14:55modify71110.001.89291.89411.8832
22612006.09.27 14:55close71110.001.89151.89411.88321400.00136608.65
22622006.09.27 14:55sell71210.001.89291.89481.8832
22632006.09.27 14:56modify71210.001.89291.89411.8832
22642006.09.27 14:56close71210.001.89151.89411.88321400.00138008.65
22652006.09.27 14:56sell71310.001.89291.89481.8832
22662006.09.27 14:56modify71310.001.89291.89411.8832
22672006.09.27 14:56close71310.001.89151.89411.88321400.00139408.65
22682006.09.27 14:56sell71410.001.89291.89481.8832
22692006.09.27 14:56modify71410.001.89291.89411.8832
22702006.09.27 14:56close71410.001.89151.89411.88321400.00140808.65
22712006.09.27 14:56sell71510.001.89291.89481.8832
22722006.09.27 14:59modify71510.001.89291.89231.8832
22732006.09.27 14:59close71510.001.88971.89231.88323200.00144008.65
22742006.09.27 20:37sell71610.001.88911.89101.8794
22752006.09.28 01:40s/l71610.001.89101.89101.8794-2002.00142006.65
22762006.09.28 04:02buy71710.001.88961.88771.8993
22772006.09.28 04:18modify71710.001.88961.88811.8993
22782006.09.28 04:23modify71710.001.88961.88821.8993
22792006.09.28 04:32s/l71710.001.8881931.88821.8993-1406.79140599.86
22802006.09.28 10:14sell71810.001.88211.88401.8724
22812006.09.28 10:20modify71810.001.88211.88311.8724
22822006.09.28 10:20close71810.001.88021.88311.87241900.00142499.86
22832006.09.28 12:37sell71910.001.88011.88201.8704
22842006.09.28 13:12close71910.001.87871.88201.87041400.00143899.86
22852006.09.28 20:36sell72010.001.87711.87901.8674
22862006.09.28 20:41close72010.001.87561.87901.86741500.00145399.86
22872006.09.28 23:00buy72110.001.87641.87451.8861
22882006.09.28 23:18close72110.001.87721.87451.8861800.00146199.86
22892006.09.28 23:30buy72210.001.87671.87481.8864
22902006.09.28 23:32s/l72210.001.87481.87481.8864-1900.00144299.86
22912006.09.28 23:32buy72310.001.87511.87321.8848
22922006.09.28 23:43close72310.001.87601.87321.8848900.00145199.86
22932006.09.28 23:44buy72410.001.87621.87431.8859
22942006.09.29 04:02modify72410.001.87621.87481.8859
22952006.09.29 04:02close72410.001.87761.87481.88591378.00146577.86
22962006.09.29 10:45sell72510.001.86931.87121.8596
22972006.09.29 10:52modify72510.001.86931.87091.8596
22982006.09.29 10:55modify72510.001.86931.87081.8596
22992006.09.29 11:07s/l72510.001.8708411.87081.8596-1541.43145036.43
23002006.09.29 11:07sell72610.001.87141.87331.8617
23012006.09.29 11:17modify72610.001.87141.87321.8617
23022006.09.29 11:17close72610.001.87011.87321.86171300.00146336.43
23032006.09.29 12:37sell72710.001.87041.87231.8607
23042006.09.29 13:10modify72710.001.87041.87201.8607
23052006.09.29 13:12modify72710.001.87041.87191.8607
23062006.09.29 13:17modify72710.001.87041.87181.8607
23072006.09.29 14:00close72710.001.86901.87181.86071400.00147736.43
23082006.09.29 15:05sell72810.001.86551.86741.8558
23092006.09.29 15:25close72810.001.86391.86741.85581600.00149336.43
23102006.09.29 15:30sell72910.001.86561.86751.8559
23112006.09.29 15:37s/l72910.001.86751.86751.8559-1900.00147436.43
23122006.09.29 15:37sell73010.001.86741.86931.8577
23132006.09.29 15:55close73010.001.86541.86931.85772000.00149436.43
23142006.10.02 00:32buy73110.001.87331.87141.8830
23152006.10.02 00:42s/l73110.001.87141.87141.8830-1900.00147536.43
23162006.10.02 00:42buy73210.001.87081.86891.8805
23172006.10.02 00:44modify73210.001.87081.86981.8805
23182006.10.02 00:49modify73210.001.87081.87081.8805
23192006.10.02 01:23close73210.001.87201.87081.88051200.00148736.43
23202006.10.02 02:34buy73310.001.87131.86941.8810
23212006.10.02 03:03s/l73310.001.86941.86941.8810-1900.00146836.43
23222006.10.02 04:31sell73410.001.86991.87181.8602
23232006.10.02 07:04s/l73410.001.87181.87181.8602-1900.00144936.43
23242006.10.02 08:15sell73510.001.87171.87361.8620
23252006.10.02 08:26s/l73510.001.87361.87361.8620-1900.00143036.43
23262006.10.02 09:00buy73610.001.87151.86961.8812
23272006.10.02 09:01s/l73610.001.86961.86961.8812-1900.00141136.43
23282006.10.02 09:01buy73710.001.87151.86961.8812
23292006.10.02 09:02s/l73710.001.86961.86961.8812-1900.00139236.43
23302006.10.02 09:10buy73810.001.87091.86901.8806
23312006.10.02 09:17modify73810.001.87091.86931.8806
23322006.10.02 09:20modify73810.001.87091.86941.8806
23332006.10.02 09:22modify73810.001.87091.87001.8806
23342006.10.02 09:22close73810.001.87251.87001.88061600.00140836.43
23352006.10.02 09:22buy73910.001.87081.86891.8805
23362006.10.02 09:23modify73910.001.87081.86911.8805
23372006.10.02 09:23modify73910.001.87081.86941.8805
23382006.10.02 09:23close73910.001.87191.86941.88051100.00141936.43
23392006.10.02 09:23buy74010.001.87081.86891.8805
23402006.10.02 09:24modify74010.001.87081.86911.8805
23412006.10.02 09:24modify74010.001.87081.86941.8805
23422006.10.02 09:24close74010.001.87191.86941.88051100.00143036.43
23432006.10.02 10:30sell74110.001.87051.87241.8608
23442006.10.02 10:35s/l74110.001.87241.87241.8608-1900.00141136.43
23452006.10.02 10:35sell74210.001.87211.87401.8624
23462006.10.02 10:47s/l74210.001.87401.87401.8624-1900.00139236.43
23472006.10.02 10:55sell74310.001.87051.87241.8608
23482006.10.02 10:59s/l74310.001.87241.87241.8608-1900.00137336.43
23492006.10.03 17:40buy74410.001.88741.88551.8971
23502006.10.03 17:45modify74410.001.88741.88611.8971
23512006.10.03 17:46modify74410.001.88741.88621.8971
23522006.10.03 17:47modify74410.001.88741.88641.8971
23532006.10.03 17:47close74410.001.88871.88641.89711300.00138636.43
23542006.10.03 17:59buy74510.001.88731.88541.8970
23552006.10.03 22:34modify74510.001.88731.88561.8970
23562006.10.03 23:27modify74510.001.88731.88571.8970
23572006.10.03 23:27close74510.001.88821.88571.8970900.00139536.43
23582006.10.04 04:09sell74610.001.88531.88721.8756
23592006.10.04 04:14modify74610.001.88531.88701.8756
23602006.10.04 04:57modify74610.001.88531.88661.8756
23612006.10.04 05:00modify74610.001.88531.88661.8756
23622006.10.04 05:00close74610.001.88431.88661.87561000.00140536.43
23632006.10.04 05:36sell74710.001.88491.88681.8752
23642006.10.04 06:45modify74710.001.88491.88651.8752
23652006.10.04 06:52modify74710.001.88491.88641.8752
23662006.10.04 06:52close74710.001.88401.88641.8752900.00141436.43
23672006.10.04 08:04sell74810.001.88481.88671.8751
23682006.10.04 08:09modify74810.001.88481.88611.8751
23692006.10.04 08:14modify74810.001.88481.88601.8751
23702006.10.04 08:34s/l74810.001.8859681.88601.8751-1168.21140268.22
23712006.10.04 08:34sell74910.001.88701.88891.8773
23722006.10.04 08:35modify74910.001.88701.88721.8773
23732006.10.04 08:35close74910.001.88491.88721.87732100.00142368.22
23742006.10.04 08:37sell75010.001.88631.88821.8766
23752006.10.04 08:37modify75010.001.88631.88801.8766
23762006.10.04 08:40modify75010.001.88631.88691.8766
23772006.10.04 08:40close75010.001.88461.88691.87661700.00144068.22
23782006.10.04 08:42sell75110.001.88471.88661.8750
23792006.10.04 08:42modify75110.001.88471.88651.8750
23802006.10.04 08:43modify75110.001.88471.88621.8750
23812006.10.04 08:43modify75110.001.88471.88601.8750
23822006.10.04 08:43close75110.001.88371.88601.87501000.00145068.22
23832006.10.04 08:43sell75210.001.88461.88651.8749
23842006.10.04 08:43modify75210.001.88461.88621.8749
23852006.10.04 08:44modify75210.001.88461.88611.8749
23862006.10.04 08:45s/l75210.001.8860681.88611.8749-1468.21143600.01
23872006.10.04 08:45sell75310.001.88601.88791.8763
23882006.10.04 08:47modify75310.001.88601.88781.8763
23892006.10.04 08:52modify75310.001.88601.88711.8763
23902006.10.04 08:52close75310.001.88481.88711.87631200.00144800.01
23912006.10.04 08:52sell75410.001.88471.88661.8750
23922006.10.04 08:55modify75410.001.88471.88601.8750
23932006.10.04 08:55close75410.001.88371.88601.87501000.00145800.01
23942006.10.04 08:59sell75510.001.88671.88861.8770
23952006.10.04 09:13s/l75510.001.88861.88861.8770-1900.00143900.01
23962006.10.04 14:05sell75610.001.88091.88281.8712
23972006.10.04 14:13close75610.001.87981.88281.87121100.00145000.01
23982006.10.04 14:35sell75710.001.88121.88311.8715
23992006.10.04 14:50close75710.001.88001.88311.87151200.00146200.01
24002006.10.05 12:37sell75810.001.88671.88861.8770
24012006.10.05 12:37modify75810.001.88671.88831.8770
24022006.10.05 12:40modify75810.001.88671.88761.8770
24032006.10.05 12:40modify75810.001.88671.88711.8770
24042006.10.05 12:41modify75810.001.88671.88691.8770
24052006.10.05 12:42s/l75810.001.8869431.88691.8770-243.21145956.80
24062006.10.05 12:42sell75910.001.88671.88861.8770
24072006.10.05 12:45modify75910.001.88671.88831.8770
24082006.10.05 12:45modify75910.001.88671.88821.8770
24092006.10.05 12:47modify75910.001.88671.88811.8770
24102006.10.05 12:47modify75910.001.88671.88751.8770
24112006.10.05 12:50modify75910.001.88671.88641.8770
24122006.10.05 12:50close75910.001.88491.88641.87701800.00147756.80
24132006.10.05 15:04sell76010.001.87991.88181.8702
24142006.10.05 15:20modify76010.001.87991.88171.8702
24152006.10.05 15:22modify76010.001.87991.88161.8702
24162006.10.05 15:25modify76010.001.87991.88131.8702
24172006.10.05 15:25close76010.001.87881.88131.87021100.00148856.80
24182006.10.05 15:45sell76110.001.87981.88171.8701
24192006.10.05 15:45modify76110.001.87981.88131.8701
24202006.10.05 15:47modify76110.001.87981.87991.8701
24212006.10.05 15:47close76110.001.87741.87991.87012400.00151256.80
24222006.10.05 20:47sell76210.001.87941.88131.8697
24232006.10.06 01:00modify76210.001.87941.88091.8697
24242006.10.06 01:00close76210.001.87791.88091.86971466.00152722.80
24252006.10.06 05:04sell76310.001.87821.88011.8685
24262006.10.06 05:20modify76310.001.87821.87961.8685
24272006.10.06 05:20close76310.001.87721.87961.86851000.00153722.80
24282006.10.06 05:45sell76410.001.87801.87991.8683
24292006.10.06 05:49modify76410.001.87801.87961.8683
24302006.10.06 06:00modify76410.001.87801.87911.8683
24312006.10.06 06:16modify76410.001.87801.87891.8683
24322006.10.06 08:07modify76410.001.87801.87861.8683
24332006.10.06 08:07close76410.001.87661.87861.86831400.00155122.80
24342006.10.06 09:15sell76510.001.87431.87621.8646
24352006.10.06 09:21modify76510.001.87431.87611.8646
24362006.10.06 09:22modify76510.001.87431.87591.8646
24372006.10.06 09:23modify76510.001.87431.87551.8646
24382006.10.06 10:32s/l76510.001.8755441.87551.8646-1243.93153878.87
24392006.10.06 13:04sell76610.001.87651.87841.8668
24402006.10.06 13:09modify76610.001.87651.87831.8668
24412006.10.06 13:34s/l76610.001.8783311.87831.8668-1830.71152048.16
24422006.10.06 13:37sell76710.001.87661.87851.8669
24432006.10.06 13:40s/l76710.001.87851.87851.8669-1900.00150148.16
24442006.10.06 13:42sell76810.001.87651.87841.8668
24452006.10.06 13:42modify76810.001.87651.87821.8668
24462006.10.06 13:42close76810.001.87561.87821.8668900.00151048.16
24472006.10.06 13:43sell76910.001.87631.87821.8666
24482006.10.06 13:45s/l76910.001.87821.87821.8666-1900.00149148.16
24492006.10.06 13:45sell77010.001.87651.87841.8668
24502006.10.06 13:49s/l77010.001.87841.87841.8668-1900.00147248.16
24512006.10.06 14:30buy77110.001.87491.87301.8846
24522006.10.06 14:30modify77110.001.87491.87821.8846
24532006.10.06 14:30modify77110.001.87491.87841.8846
24542006.10.06 14:30s/l77110.001.8783961.87841.88463496.43150744.59
24552006.10.06 14:30buy77210.001.87491.87301.8846
24562006.10.06 14:30modify77210.001.87491.87821.8846
24572006.10.06 14:30modify77210.001.87491.87841.8846
24582006.10.06 14:30s/l77210.001.8783961.87841.88463496.43154241.02
24592006.10.06 14:30buy77310.001.87491.87301.8846
24602006.10.06 14:30modify77310.001.87491.87821.8846
24612006.10.06 14:30modify77310.001.87491.87841.8846
24622006.10.06 14:30s/l77310.001.8783961.87841.88463496.43157737.45
24632006.10.06 14:30buy77410.001.87491.87301.8846
24642006.10.06 14:30modify77410.001.87491.87821.8846
24652006.10.06 14:30modify77410.001.87491.87841.8846
24662006.10.06 14:30s/l77410.001.8783961.87841.88463496.43161233.88
24672006.10.06 14:30buy77510.001.87491.87301.8846
24682006.10.06 14:30modify77510.001.87491.87821.8846
24692006.10.06 14:30modify77510.001.87491.87841.8846
24702006.10.06 14:31s/l77510.001.8783961.87841.88463496.43164730.31
24712006.10.06 14:31buy77610.001.87491.87301.8846
24722006.10.06 14:31modify77610.001.87491.87821.8846
24732006.10.06 14:31modify77610.001.87491.87841.8846
24742006.10.06 14:31s/l77610.001.8783961.87841.88463496.43168226.74
24752006.10.06 14:31buy77710.001.87491.87301.8846
24762006.10.06 14:31modify77710.001.87491.87821.8846
24772006.10.06 14:31modify77710.001.87491.87841.8846
24782006.10.06 14:31s/l77710.001.8783961.87841.88463496.43171723.17
24792006.10.06 14:32buy77810.001.87491.87301.8846
24802006.10.06 14:32modify77810.001.87491.87361.8846
24812006.10.06 14:32modify77810.001.87491.87541.8846
24822006.10.06 14:32s/l77810.001.8753961.87541.8846496.43172219.60
24832006.10.06 14:32buy77910.001.87531.87341.8850
24842006.10.06 14:32modify77910.001.87531.87361.8850
24852006.10.06 14:32modify77910.001.87531.87541.8850
24862006.10.06 14:32s/l77910.001.8753961.87541.885096.43172316.03
24872006.10.06 14:32buy78010.001.87531.87341.8850
24882006.10.06 14:32modify78010.001.87531.87361.8850
24892006.10.06 14:32modify78010.001.87531.87541.8850
24902006.10.06 14:32s/l78010.001.8753961.87541.885096.43172412.46
24912006.10.06 14:32buy78110.001.87531.87341.8850
24922006.10.06 14:33modify78110.001.87531.87361.8850
24932006.10.06 14:33modify78110.001.87531.87541.8850
24942006.10.06 14:33s/l78110.001.8753961.87541.885096.43172508.89
24952006.10.06 14:33buy78210.001.87531.87341.8850
24962006.10.06 14:33modify78210.001.87531.87361.8850
24972006.10.06 14:33modify78210.001.87531.87541.8850
24982006.10.06 14:33s/l78210.001.8753961.87541.885096.43172605.32
24992006.10.06 14:33buy78310.001.87531.87341.8850
25002006.10.06 14:33modify78310.001.87531.87361.8850
25012006.10.06 14:33modify78310.001.87531.87541.8850
25022006.10.06 14:33s/l78310.001.8753961.87541.885096.43172701.75
25032006.10.06 14:33buy78410.001.87531.87341.8850
25042006.10.06 14:33modify78410.001.87531.87361.8850
25052006.10.06 14:33modify78410.001.87531.87541.8850
25062006.10.06 14:33s/l78410.001.8753961.87541.885096.43172798.18
25072006.10.06 14:33buy78510.001.87531.87341.8850
25082006.10.06 14:33modify78510.001.87531.87361.8850
25092006.10.06 14:33modify78510.001.87531.87541.8850
25102006.10.06 14:33s/l78510.001.8753961.87541.885096.43172894.61
25112006.10.06 14:33buy78610.001.87531.87341.8850
25122006.10.06 14:37modify78610.001.87531.87491.8850
25132006.10.06 14:37modify78610.001.87531.87791.8850
25142006.10.06 14:37s/l78610.001.8778961.87791.88502596.43175491.04
25152006.10.06 14:37buy78710.001.87531.87341.8850
25162006.10.06 14:37modify78710.001.87531.87361.8850
25172006.10.06 14:37modify78710.001.87531.87491.8850
25182006.10.06 14:37modify78710.001.87531.87791.8850
25192006.10.06 14:37s/l78710.001.8778961.87791.88502596.43178087.47
25202006.10.06 14:37buy78810.001.87531.87341.8850
25212006.10.06 14:37modify78810.001.87531.87361.8850
25222006.10.06 14:37modify78810.001.87531.87491.8850
25232006.10.06 14:37modify78810.001.87531.87791.8850
25242006.10.06 14:37s/l78810.001.8778961.87791.88502596.43180683.90
25252006.10.06 14:37buy78910.001.87531.87341.8850
25262006.10.06 14:38modify78910.001.87531.87361.8850
25272006.10.06 14:38modify78910.001.87531.87491.8850
25282006.10.06 14:38modify78910.001.87531.87791.8850
25292006.10.06 14:38s/l78910.001.8778961.87791.88502596.43183280.33
25302006.10.06 14:38buy79010.001.87531.87341.8850
25312006.10.06 14:38modify79010.001.87531.87361.8850
25322006.10.06 14:38modify79010.001.87531.87491.8850
25332006.10.06 14:38modify79010.001.87531.87791.8850
25342006.10.06 14:38s/l79010.001.8778961.87791.88502596.43185876.76
25352006.10.06 14:38buy79110.001.87531.87341.8850
25362006.10.06 14:38modify79110.001.87531.87361.8850
25372006.10.06 14:38modify79110.001.87531.87491.8850
25382006.10.06 14:38modify79110.001.87531.87791.8850
25392006.10.06 14:38s/l79110.001.8778961.87791.88502596.43188473.19
25402006.10.06 14:38buy79210.001.87531.87341.8850
25412006.10.06 14:38modify79210.001.87531.87361.8850
25422006.10.06 14:38modify79210.001.87531.87491.8850
25432006.10.06 14:38modify79210.001.87531.87791.8850
25442006.10.06 14:38s/l79210.001.8778961.87791.88502596.43191069.62
25452006.10.06 14:38buy79310.001.87531.87341.8850
25462006.10.06 14:38modify79310.001.87531.87361.8850
25472006.10.06 14:38modify79310.001.87531.87491.8850
25482006.10.06 14:38modify79310.001.87531.87791.8850
25492006.10.06 14:38s/l79310.001.8778961.87791.88502596.43193666.05
25502006.10.06 14:38buy79410.001.87531.87341.8850
25512006.10.06 14:40modify79410.001.87531.87431.8850
25522006.10.06 14:40modify79410.001.87531.87781.8850
25532006.10.06 14:40modify79410.001.87531.87981.8850
25542006.10.06 14:40modify79410.001.87531.88181.8850
25552006.10.06 14:40s/l79410.001.8817961.88181.88506496.43200162.48
25562006.10.06 14:47buy79510.001.87681.87491.8865
25572006.10.06 14:47modify79510.001.87681.87641.8865
25582006.10.06 14:50modify79510.001.87681.87851.8865
25592006.10.06 14:50modify79510.001.87681.88131.8865
25602006.10.06 14:50s/l79510.001.8812961.88131.88654496.43204658.91
25612006.10.06 14:59buy79610.001.87511.87321.8848
25622006.10.06 15:00s/l79610.001.87321.87321.8848-1900.00202758.91
25632006.10.06 17:13sell79710.001.87061.87251.8609
25642006.10.06 17:23close79710.001.86951.87251.86091100.00203858.91
25652006.10.06 17:29sell79810.001.87091.87281.8612
25662006.10.06 18:15close79810.001.86931.87281.86121600.00205458.91
25672006.10.09 11:02sell79910.001.86841.87031.8587
25682006.10.09 11:17modify79910.001.86841.86981.8587
25692006.10.09 11:17modify79910.001.86841.86961.8587
25702006.10.09 11:17modify79910.001.86841.86951.8587
25712006.10.09 11:20modify79910.001.86841.86891.8587
25722006.10.09 11:20close79910.001.86681.86891.85871600.00207058.91
25732006.10.09 11:33sell80010.001.86831.87021.8586
25742006.10.09 11:45modify80010.001.86831.87001.8586
25752006.10.09 11:46modify80010.001.86831.86991.8586
25762006.10.09 11:47modify80010.001.86831.86941.8586
25772006.10.09 11:47modify80010.001.86831.86921.8586
25782006.10.09 11:48modify80010.001.86831.86901.8586
25792006.10.09 12:12close80010.001.86681.86901.85861500.00208558.91
25802006.10.09 16:32sell80110.001.86551.86741.8558
25812006.10.09 16:53modify80110.001.86551.86721.8558
25822006.10.09 16:53close80110.001.86441.86721.85581100.00209658.91
25832006.10.09 19:49sell80210.001.86701.86891.8573
25842006.10.09 23:32modify80210.001.86701.86861.8573
25852006.10.10 02:00modify80210.001.86701.86851.8573
25862006.10.10 02:00modify80210.001.86701.86831.8573
25872006.10.10 02:02modify80210.001.86701.86821.8573
25882006.10.10 02:16modify80210.001.86701.86791.8573
25892006.10.10 02:17modify80210.001.86701.86771.8573
25902006.10.10 04:48modify80210.001.86701.86771.8573
25912006.10.10 04:48close80210.001.86561.86771.85731366.00211024.91
25922006.10.10 04:52buy80310.001.86611.86421.8758
25932006.10.10 04:56modify80310.001.86611.86421.8758
25942006.10.10 04:57modify80310.001.86611.86431.8758
25952006.10.10 06:34modify80310.001.86611.86461.8758
25962006.10.10 07:03modify80310.001.86611.86521.8758
25972006.10.10 07:14modify80310.001.86611.86541.8758
25982006.10.10 08:00modify80310.001.86611.86551.8758
25992006.10.10 08:00close80310.001.86721.86551.87581100.00212124.91
26002006.10.10 09:02buy80410.001.86841.86651.8781
26012006.10.10 09:05s/l80410.001.86651.86651.8781-1900.00210224.91
26022006.10.10 09:06buy80510.001.86841.86651.8781
26032006.10.10 09:06s/l80510.001.86651.86651.8781-1900.00208324.91
26042006.10.10 09:07buy80610.001.86841.86651.8781
26052006.10.10 09:07s/l80610.001.86651.86651.8781-1900.00206424.91
26062006.10.10 09:17buy80710.001.86841.86651.8781
26072006.10.10 09:22modify80710.001.86841.86721.8781
26082006.10.10 09:22modify80710.001.86841.86771.8781
26092006.10.10 09:22close80710.001.86971.86771.87811300.00207724.91
26102006.10.10 09:23buy80810.001.86841.86651.8781
26112006.10.10 09:23modify80810.001.86841.86721.8781
26122006.10.10 09:24modify80810.001.86841.86771.8781
26132006.10.10 09:24close80810.001.86971.86771.87811300.00209024.91
26142006.10.10 09:29buy80910.001.86751.86561.8772
26152006.10.10 09:52modify80910.001.86751.86581.8772
26162006.10.10 09:52modify80910.001.86751.86591.8772
26172006.10.10 09:55modify80910.001.86751.86601.8772
26182006.10.10 09:55modify80910.001.86751.86631.8772
26192006.10.10 10:00s/l80910.001.866271.86631.8772-1230.00207794.91
26202006.10.11 08:30buy81010.001.85421.85231.8639
26212006.10.11 08:30modify81010.001.85421.85281.8639
26222006.10.11 08:31s/l81010.001.8527531.85281.8639-1446.79206348.12
26232006.10.11 11:42buy81110.001.85641.85451.8661
26242006.10.11 11:53modify81110.001.85641.85461.8661
26252006.10.11 11:55modify81110.001.85641.85471.8661
26262006.10.11 11:56modify81110.001.85641.85481.8661
26272006.10.11 12:20modify81110.001.85641.85481.8661
26282006.10.11 12:22modify81110.001.85641.85491.8661
26292006.10.11 12:22modify81110.001.85641.85501.8661
26302006.10.11 12:46modify81110.001.85641.85511.8661
26312006.10.11 12:47modify81110.001.85641.85521.8661
26322006.10.11 12:47modify81110.001.85641.85531.8661
26332006.10.11 12:48modify81110.001.85641.85541.8661
26342006.10.11 12:48close81110.001.85781.85541.86611400.00207748.12
26352006.10.11 14:32buy81210.001.85421.85231.8639
26362006.10.11 14:35modify81210.001.85421.85241.8639
26372006.10.11 14:37modify81210.001.85421.85311.8639
26382006.10.11 14:37close81210.001.85561.85311.86391400.00209148.12
26392006.10.11 14:40buy81310.001.85471.85281.8644
26402006.10.11 14:48modify81310.001.85471.85281.8644
26412006.10.11 14:50modify81310.001.85471.85491.8644
26422006.10.11 14:50close81310.001.85741.85491.86442700.00211848.12
26432006.10.11 14:55buy81410.001.85431.85241.8640
26442006.10.11 15:32modify81410.001.85431.85251.8640
26452006.10.11 15:35modify81410.001.85431.85281.8640
26462006.10.11 15:35close81410.001.85561.85281.86401300.00213148.12
26472006.10.11 15:35sell81510.001.85531.85721.8456
26482006.10.11 15:52close81510.001.85441.85721.8456900.00214048.12
26492006.10.11 16:15sell81610.001.85641.85831.8467
26502006.10.11 16:22modify81610.001.85641.85811.8467
26512006.10.11 16:22close81610.001.85501.85811.84671400.00215448.12
26522006.10.11 16:38sell81710.001.85681.85871.8471
26532006.10.11 16:50modify81710.001.85681.85871.8471
26542006.10.11 16:50close81710.001.85561.85871.84711200.00216648.12
26552006.10.11 16:59sell81810.001.85621.85811.8465
26562006.10.11 17:17close81810.001.85531.85811.8465900.00217548.12
26572006.10.12 11:01buy81910.001.85731.85541.8670
26582006.10.12 11:01modify81910.001.85731.85611.8670
26592006.10.12 11:01close81910.001.85841.85611.86701100.00218648.12
26602006.10.12 11:17buy82010.001.85701.85511.8667
26612006.10.12 11:18modify82010.001.85701.85541.8667
26622006.10.12 11:18modify82010.001.85701.85591.8667
26632006.10.12 11:18close82010.001.85821.85591.86671200.00219848.12
26642006.10.12 11:18buy82110.001.85781.85591.8675
26652006.10.12 11:19modify82110.001.85781.85591.8675
26662006.10.12 11:20modify82110.001.85781.85601.8675
26672006.10.12 11:20modify82110.001.85781.85641.8675
26682006.10.12 11:21modify82110.001.85781.85661.8675
26692006.10.12 11:21close82110.001.85891.85661.86751100.00220948.12
26702006.10.12 11:22buy82210.001.85771.85581.8674
26712006.10.12 11:22modify82210.001.85771.85641.8674
26722006.10.12 11:22close82210.001.85871.85641.86741000.00221948.12
26732006.10.12 11:23buy82310.001.85771.85581.8674
26742006.10.12 11:24modify82310.001.85771.85641.8674
26752006.10.12 11:24close82310.001.85871.85641.86741000.00222948.12
26762006.10.12 11:25buy82410.001.85781.85591.8675
26772006.10.12 11:31s/l82410.001.85591.85591.8675-1900.00221048.12
26782006.10.12 11:31buy82510.001.85581.85391.8655
26792006.10.12 11:31modify82510.001.85581.85391.8655
26802006.10.12 11:45modify82510.001.85581.85411.8655
26812006.10.12 11:46modify82510.001.85581.85481.8655
26822006.10.12 11:46close82510.001.85711.85481.86551300.00222348.12
26832006.10.12 11:46buy82610.001.85781.85591.8675
26842006.10.12 11:46s/l82610.001.85591.85591.8675-1900.00220448.12
26852006.10.12 11:47buy82710.001.85781.85591.8675
26862006.10.12 11:50modify82710.001.85781.85601.8675
26872006.10.12 11:55s/l82710.001.8560011.85601.8675-1799.29218648.83
26882006.10.12 11:55buy82810.001.85581.85391.8655
26892006.10.12 11:56modify82810.001.85581.85391.8655
26902006.10.12 11:56modify82810.001.85581.85511.8655
26912006.10.12 11:56close82810.001.85741.85511.86551600.00220248.83
26922006.10.12 11:56buy82910.001.85761.85571.8673
26932006.10.12 11:59modify82910.001.85761.85581.8673
26942006.10.12 12:00modify82910.001.85761.85581.8673
26952006.10.12 12:30s/l82910.001.8558081.85581.8673-1792.50218456.33
26962006.10.12 12:30buy83010.001.85591.85401.8656
26972006.10.12 12:31modify83010.001.85591.85421.8656
26982006.10.12 12:42modify83010.001.85591.85431.8656
26992006.10.12 12:46modify83010.001.85591.85441.8656
27002006.10.12 13:10modify83010.001.85591.85471.8656
27012006.10.12 13:10close83010.001.85731.85471.86561400.00219856.33
27022006.10.12 13:18sell83110.001.85611.85801.8464
27032006.10.12 13:20modify83110.001.85611.85791.8464
27042006.10.12 13:35modify83110.001.85611.85771.8464
27052006.10.12 13:45modify83110.001.85611.85741.8464
27062006.10.12 13:47modify83110.001.85611.85711.8464
27072006.10.12 13:47close83110.001.85451.85711.84641600.00221456.33
27082006.10.12 14:30sell83210.001.85621.85811.8465
27092006.10.12 14:30modify83210.001.85621.85781.8465
27102006.10.12 14:30modify83210.001.85621.85771.8465
27112006.10.12 14:30close83210.001.85491.85771.84651300.00222756.33
27122006.10.12 14:30sell83310.001.85621.85811.8465
27132006.10.12 14:30modify83310.001.85621.85781.8465
27142006.10.12 14:30modify83310.001.85621.85771.8465
27152006.10.12 14:30close83310.001.85491.85771.84651300.00224056.33
27162006.10.12 14:30sell83410.001.85621.85811.8465
27172006.10.12 14:30modify83410.001.85621.85781.8465
27182006.10.12 14:31modify83410.001.85621.85771.8465
27192006.10.12 14:31close83410.001.85491.85771.84651300.00225356.33
27202006.10.12 14:31sell83510.001.85621.85811.8465
27212006.10.12 14:31modify83510.001.85621.85781.8465
27222006.10.12 14:31modify83510.001.85621.85771.8465
27232006.10.12 14:31close83510.001.85491.85771.84651300.00226656.33
27242006.10.12 14:31sell83610.001.85621.85811.8465
27252006.10.12 14:31modify83610.001.85621.85781.8465
27262006.10.12 14:32s/l83610.001.8578481.85781.8465-1648.21225008.12
27272006.10.12 14:32sell83710.001.85781.85971.8481
27282006.10.12 14:40modify83710.001.85781.85961.8481
27292006.10.12 14:42modify83710.001.85781.85871.8481
27302006.10.12 14:42close83710.001.85591.85871.84811900.00226908.12
27312006.10.12 14:42sell83810.001.85611.85801.8464
27322006.10.12 14:50modify83810.001.85611.85771.8464
27332006.10.12 15:10close83810.001.85491.85771.84641200.00228108.12
27342006.10.12 15:33sell83910.001.85701.85891.8473
27352006.10.12 15:37modify83910.001.85701.85841.8473
27362006.10.12 15:37close83910.001.85521.85841.84731800.00229908.12
27372006.10.12 15:40sell84010.001.85701.85891.8473
27382006.10.12 15:45close84010.001.85601.85891.84731000.00230908.12
27392006.10.12 15:47sell84110.001.85611.85801.8464
27402006.10.12 17:42close84110.001.85541.85801.8464700.00231608.12
27412006.10.12 19:40sell84210.001.85741.85931.8477
27422006.10.12 22:22s/l84210.001.85931.85931.8477-1900.00229708.12
27432006.10.13 05:45buy84310.001.86201.86011.8717
27442006.10.13 08:42s/l84310.001.86011.86011.8717-1900.00227808.12
27452006.10.13 09:09buy84410.001.86201.86011.8717
27462006.10.13 09:19modify84410.001.86201.86011.8717
27472006.10.13 09:19modify84410.001.86201.86021.8717
27482006.10.13 09:22modify84410.001.86201.86031.8717
27492006.10.13 09:27modify84410.001.86201.86071.8717
27502006.10.13 09:27close84410.001.86301.86071.87171000.00228808.12
27512006.10.13 09:35buy84510.001.86201.86011.8717
27522006.10.13 09:41modify84510.001.86201.86031.8717
27532006.10.13 09:41modify84510.001.86201.86061.8717
27542006.10.13 09:41close84510.001.86291.86061.8717900.00229708.12
27552006.10.13 09:45buy84610.001.86201.86011.8717
27562006.10.13 13:06s/l84610.001.86011.86011.8717-1900.00227808.12
27572006.10.13 14:36buy84710.001.86051.85861.8702
27582006.10.13 14:36s/l84710.001.85861.85861.8702-1900.00225908.12
27592006.10.13 14:36buy84810.001.86071.85881.8704
27602006.10.13 14:36modify84810.001.86071.85981.8704
27612006.10.13 14:36close84810.001.86241.85981.87041700.00227608.12
27622006.10.13 14:36buy84910.001.86071.85881.8704
27632006.10.13 14:36s/l84910.001.85881.85881.8704-1900.00225708.12
27642006.10.13 14:37buy85010.001.86071.85881.8704
27652006.10.13 14:37modify85010.001.86071.85981.8704
27662006.10.13 14:37close85010.001.86241.85981.87041700.00227408.12
27672006.10.13 14:40sell85110.001.86271.86461.8530
27682006.10.13 14:42modify85110.001.86271.86311.8530
27692006.10.13 14:42close85110.001.86051.86311.85302200.00229608.12
27702006.10.13 18:02sell85210.001.85611.85801.8464
27712006.10.13 19:56s/l85210.001.85801.85801.8464-1900.00227708.12
27722006.10.16 07:41sell85310.001.85561.85751.8459
27732006.10.16 07:46modify85310.001.85561.85751.8459
27742006.10.16 07:48modify85310.001.85561.85741.8459
27752006.10.16 08:00modify85310.001.85561.85711.8459
27762006.10.16 08:00modify85310.001.85561.85701.8459
27772006.10.16 08:02modify85310.001.85561.85681.8459
27782006.10.16 08:02close85310.001.85491.85681.8459700.00228408.12
27792006.10.16 08:51sell85410.001.85621.85811.8465
27802006.10.16 08:53modify85410.001.85621.85771.8465
27812006.10.16 08:56modify85410.001.85621.85701.8465
27822006.10.16 08:56close85410.001.85511.85701.84651100.00229508.12
27832006.10.16 12:00buy85510.001.86061.85871.8703
27842006.10.16 12:04close85510.001.86121.85871.8703600.00230108.12
27852006.10.16 12:14buy85610.001.86061.85871.8703
27862006.10.16 12:31modify85610.001.86061.85881.8703
27872006.10.16 12:31close85610.001.86131.85881.8703700.00230808.12
27882006.10.16 12:42buy85710.001.86061.85871.8703
27892006.10.16 12:50modify85710.001.86061.85891.8703
27902006.10.16 12:50close85710.001.86141.85891.8703800.00231608.12
27912006.10.16 12:50buy85810.001.86061.85871.8703
27922006.10.16 13:17s/l85810.001.85871.85871.8703-1900.00229708.12
27932006.10.16 16:01buy85910.001.86191.86001.8716
27942006.10.16 16:06close85910.001.86321.86001.87161300.00231008.12
27952006.10.16 16:15buy86010.001.86181.85991.8715
27962006.10.16 16:20close86010.001.86301.85991.87151200.00232208.12
27972006.10.16 16:27buy86110.001.86181.85991.8715
27982006.10.16 17:42s/l86110.001.85991.85991.8715-1900.00230308.12
27992006.10.16 17:46sell86210.001.86101.86291.8513
28002006.10.16 18:23close86210.001.85991.86291.85131100.00231408.12
28012006.10.16 19:11buy86310.001.85981.85791.8695
28022006.10.16 19:34close86310.001.86061.85791.8695800.00232208.12
28032006.10.16 20:33sell86410.001.86091.86281.8512
28042006.10.16 23:53s/l86410.001.86281.86281.8512-1900.00230308.12
28052006.10.17 08:20buy86510.001.86151.85961.8712
28062006.10.17 08:27modify86510.001.86151.86001.8712
28072006.10.17 08:27modify86510.001.86151.86021.8712
28082006.10.17 08:28modify86510.001.86151.86051.8712
28092006.10.17 08:41modify86510.001.86151.86061.8712
28102006.10.17 08:41close86510.001.86271.86061.87121200.00231508.12
28112006.10.17 10:18buy86610.001.86151.85961.8712
28122006.10.17 10:26modify86610.001.86151.85981.8712
28132006.10.17 10:27modify86610.001.86151.86001.8712
28142006.10.17 10:27modify86610.001.86151.86011.8712
28152006.10.17 10:30modify86610.001.86151.86071.8712
28162006.10.17 10:30close86610.001.86301.86071.87121500.00233008.12
28172006.10.17 10:30buy86710.001.86151.85961.8712
28182006.10.17 10:30modify86710.001.86151.86121.8712
28192006.10.17 10:30close86710.001.86351.86121.87122000.00235008.12
28202006.10.17 10:30buy86810.001.86151.85961.8712
28212006.10.17 10:30modify86810.001.86151.86071.8712
28222006.10.17 10:30close86810.001.86301.86071.87121500.00236508.12
28232006.10.17 10:30buy86910.001.86151.85961.8712
28242006.10.17 10:31modify86910.001.86151.86241.8712
28252006.10.17 10:32s/l86910.001.8624111.86241.8712911.07237419.19
28262006.10.17 10:32buy87010.001.86171.85981.8714
28272006.10.17 10:32modify87010.001.86171.85981.8714
28282006.10.17 10:35modify87010.001.86171.86021.8714
28292006.10.17 10:35modify87010.001.86171.86061.8714
28302006.10.17 10:36modify87010.001.86171.86081.8714
28312006.10.17 10:36modify87010.001.86171.86121.8714
28322006.10.17 10:40modify87010.001.86171.86201.8714
28332006.10.17 10:40s/l87010.001.8620111.86201.8714311.07237730.26
28342006.10.17 14:30buy87110.001.86621.86431.8759
28352006.10.17 14:32close87110.001.86711.86431.8759900.00238630.26
28362006.10.17 14:41buy87210.001.86611.86421.8758
28372006.10.17 14:42close87210.001.86701.86421.8758900.00239530.26
28382006.10.17 14:42buy87310.001.86601.86411.8757
28392006.10.17 14:42close87310.001.86681.86411.8757800.00240330.26
28402006.10.17 14:42buy87410.001.86601.86411.8757
28412006.10.17 14:42close87410.001.86681.86411.8757800.00241130.26
28422006.10.17 14:43buy87510.001.86601.86411.8757
28432006.10.17 14:43close87510.001.86681.86411.8757800.00241930.26
28442006.10.17 16:46buy87610.001.86931.86741.8790
28452006.10.17 17:18modify87610.001.86931.86751.8790
28462006.10.17 17:18close87610.001.87121.86751.87901900.00243830.26
28472006.10.17 18:08buy87710.001.87181.86991.8815
28482006.10.17 18:11close87710.001.87331.86991.88151500.00245330.26
28492006.10.17 18:21buy87810.001.87191.87001.8816
28502006.10.17 20:28s/l87810.001.87001.87001.8816-1900.00243430.26
28512006.10.17 20:55buy87910.001.87071.86881.8804
28522006.10.17 23:48close87910.001.87181.86881.88041100.00244530.26
28532006.10.17 23:53buy88010.001.86991.86801.8796
28542006.10.17 23:55close88010.001.87101.86801.87961100.00245630.26
28552006.10.18 09:02buy88110.001.87181.86991.8815
28562006.10.18 09:11modify88110.001.87181.87011.8815
28572006.10.18 09:11modify88110.001.87181.87101.8815
28582006.10.18 09:11close88110.001.87301.87101.88151200.00246830.26
28592006.10.18 10:30buy88210.001.87111.86921.8808
28602006.10.18 10:30modify88210.001.87111.86921.8808
28612006.10.18 10:33modify88210.001.87111.87101.8808
28622006.10.18 10:33close88210.001.87321.87101.88082100.00248930.26
28632006.10.18 10:41buy88310.001.87091.86901.8806
28642006.10.18 10:42modify88310.001.87091.86951.8806
28652006.10.18 10:47modify88310.001.87091.86981.8806
28662006.10.18 10:52modify88310.001.87091.86991.8806
28672006.10.18 10:53modify88310.001.87091.87001.8806
28682006.10.18 10:53close88310.001.87221.87001.88061300.00250230.26
28692006.10.18 10:55buy88410.001.87111.86921.8808
28702006.10.18 10:56modify88410.001.87111.86951.8808
28712006.10.18 11:11s/l88410.001.8695351.86951.8808-1564.64248665.62
28722006.10.18 14:30buy88510.001.87041.86851.8801
28732006.10.18 14:30s/l88510.001.86851.86851.8801-1900.00246765.62
28742006.10.19 10:30buy88610.001.87161.86971.8813
28752006.10.19 10:30s/l88610.001.86971.86971.8813-1900.00244865.62
28762006.10.19 10:30buy88710.001.86821.86631.8779
28772006.10.19 10:31modify88710.001.86821.86941.8779
28782006.10.19 10:31close88710.001.87141.86941.87793200.00248065.62
28792006.10.19 10:31buy88810.001.87161.86971.8813
28802006.10.19 10:31s/l88810.001.86971.86971.8813-1900.00246165.62
28812006.10.19 10:31buy88910.001.86791.86601.8776
28822006.10.19 10:33modify88910.001.86791.86631.8776
28832006.10.19 10:35modify88910.001.86791.86641.8776
28842006.10.19 10:35modify88910.001.86791.86651.8776
28852006.10.19 10:36modify88910.001.86791.86691.8776
28862006.10.19 10:36close88910.001.86891.86691.87761000.00247165.62
28872006.10.19 10:36buy89010.001.86971.86781.8794
28882006.10.19 10:39modify89010.001.86971.86821.8794
28892006.10.19 10:39modify89010.001.86971.86901.8794
28902006.10.19 10:39close89010.001.87101.86901.87941300.00248465.62
28912006.10.19 10:39buy89110.001.87161.86971.8813
28922006.10.19 10:39s/l89110.001.86971.86971.8813-1900.00246565.62
28932006.10.19 10:39buy89210.001.87061.86871.8803
28942006.10.19 10:40modify89210.001.87061.86911.8803
28952006.10.19 10:40modify89210.001.87061.86941.8803
28962006.10.19 10:40close89210.001.87141.86941.8803800.00247365.62
28972006.10.19 10:40buy89310.001.87151.86961.8812
28982006.10.19 10:40modify89310.001.87151.86971.8812
28992006.10.19 10:44s/l89310.001.869671.86971.8812-1830.00245535.62
29002006.10.19 10:44buy89410.001.86821.86631.8779
29012006.10.19 11:07modify89410.001.86821.86641.8779
29022006.10.19 11:20modify89410.001.86821.86661.8779
29032006.10.19 11:20close89410.001.86921.86661.87791000.00246535.62
29042006.10.20 11:45buy89510.001.88091.87901.8906
29052006.10.20 11:52modify89510.001.88091.87941.8906
29062006.10.20 11:53modify89510.001.88091.87971.8906
29072006.10.20 11:53modify89510.001.88091.87981.8906
29082006.10.20 12:36modify89510.001.88091.88001.8906
29092006.10.20 12:36close89510.001.88221.88001.89061300.00247835.62
29102006.10.20 15:45buy89610.001.88311.88121.8928
29112006.10.20 15:47modify89610.001.88311.88131.8928
29122006.10.20 15:56modify89610.001.88311.88141.8928
29132006.10.20 15:56modify89610.001.88311.88151.8928
29142006.10.20 16:02s/l89610.001.8814591.88151.8928-1641.07246194.55
29152006.10.20 16:02buy89710.001.88131.87941.8910
29162006.10.20 16:03modify89710.001.88131.88051.8910
29172006.10.20 16:03close89710.001.88341.88051.89102100.00248294.55
29182006.10.20 16:06buy89810.001.88151.87961.8912
29192006.10.20 16:07modify89810.001.88151.87991.8912
29202006.10.20 16:07modify89810.001.88151.88001.8912
29212006.10.20 16:07modify89810.001.88151.88041.8912
29222006.10.20 16:07close89810.001.88331.88041.89121800.00250094.55
29232006.10.20 16:11buy89910.001.88081.87891.8905
29242006.10.20 16:11modify89910.001.88081.87941.8905
29252006.10.20 16:25modify89910.001.88081.87981.8905
29262006.10.20 16:25close89910.001.88271.87981.89051900.00251994.55
29272006.10.20 16:25buy90010.001.88161.87971.8913
29282006.10.20 16:57s/l90010.001.87971.87971.8913-1900.00250094.55
29292006.10.20 17:01sell90110.001.88131.88321.8716
29302006.10.20 17:30s/l90110.001.88321.88321.8716-1900.00248194.55
29312006.10.23 16:10sell90210.001.87071.87261.8610
29322006.10.23 16:45modify90210.001.87071.87261.8610
29332006.10.23 16:48modify90210.001.87071.87251.8610
29342006.10.23 16:48modify90210.001.87071.87231.8610
29352006.10.23 16:48close90210.001.86951.87231.86101200.00249394.55
29362006.10.23 16:56sell90310.001.87071.87261.8610
29372006.10.23 18:16s/l90310.001.87261.87261.8610-1900.00247494.55
29382006.10.23 18:30sell90410.001.87281.87471.8631
29392006.10.23 19:01modify90410.001.87281.87461.8631
29402006.10.23 19:01close90410.001.87141.87461.86311400.00248894.55
29412006.10.24 03:17buy90510.001.87181.86991.8815
29422006.10.24 04:01modify90510.001.87181.86991.8815
29432006.10.24 04:28modify90510.001.87181.87001.8815
29442006.10.24 04:28modify90510.001.87181.87011.8815
29452006.10.24 05:03modify90510.001.87181.87021.8815
29462006.10.24 05:11modify90510.001.87181.87031.8815
29472006.10.24 07:02modify90510.001.87181.87031.8815
29482006.10.24 07:06modify90510.001.87181.87041.8815
29492006.10.24 07:06modify90510.001.87181.87051.8815
29502006.10.24 07:53s/l90510.001.8705431.87051.8815-1257.14247637.41
29512006.10.24 10:09sell90610.001.86961.87151.8599
29522006.10.24 10:14modify90610.001.86961.87141.8599
29532006.10.24 10:30modify90610.001.86961.87131.8599
29542006.10.24 10:36modify90610.001.86961.87121.8599
29552006.10.24 10:36modify90610.001.86961.87111.8599
29562006.10.24 10:36modify90610.001.86961.87101.8599
29572006.10.24 11:57modify90610.001.86961.87091.8599
29582006.10.24 11:57modify90610.001.86961.87051.8599
29592006.10.24 11:58modify90610.001.86961.87041.8599
29602006.10.24 11:58close90610.001.86841.87041.85991200.00248837.41
29612006.10.24 14:19buy90710.001.87081.86891.8805
29622006.10.24 16:52modify90710.001.87081.86891.8805
29632006.10.24 16:55modify90710.001.87081.86901.8805
29642006.10.24 16:56modify90710.001.87081.86911.8805
29652006.10.24 16:58modify90710.001.87081.86921.8805
29662006.10.24 16:59modify90710.001.87081.86931.8805
29672006.10.24 17:10modify90710.001.87081.86951.8805
29682006.10.24 17:10modify90710.001.87081.86971.8805
29692006.10.24 17:10modify90710.001.87081.86981.8805
29702006.10.24 17:11modify90710.001.87081.87001.8805
29712006.10.24 17:11close90710.001.87281.87001.88052000.00250837.41
29722006.10.24 21:36buy90810.001.87381.87191.8835
29732006.10.24 23:35s/l90810.001.87191.87191.8835-1900.00248937.41
29742006.10.25 00:51sell90910.001.87311.87501.8634
29752006.10.25 05:38s/l90910.001.87501.87501.8634-1900.00247037.41
29762006.10.25 06:11buy91010.001.87411.87221.8838
29772006.10.25 08:06modify91010.001.87411.87231.8838
29782006.10.25 08:07modify91010.001.87411.87241.8838
29792006.10.25 08:09modify91010.001.87411.87261.8838
29802006.10.25 08:10modify91010.001.87411.87271.8838
29812006.10.25 08:10modify91010.001.87411.87281.8838
29822006.10.25 08:10modify91010.001.87411.87291.8838
29832006.10.25 09:22modify91010.001.87411.87321.8838
29842006.10.25 09:22modify91010.001.87411.87351.8838
29852006.10.25 09:23modify91010.001.87411.87361.8838
29862006.10.25 09:25modify91010.001.87411.87371.8838
29872006.10.25 09:26modify91010.001.87411.87381.8838
29882006.10.25 09:27modify91010.001.87411.87401.8838
29892006.10.25 09:33modify91010.001.87411.87421.8838
29902006.10.25 09:34modify91010.001.87411.87441.8838
29912006.10.25 09:40modify91010.001.87411.87451.8838
29922006.10.25 09:46modify91010.001.87411.87461.8838
29932006.10.25 09:47modify91010.001.87411.87471.8838
29942006.10.25 09:48modify91010.001.87411.87481.8838
29952006.10.25 09:48modify91010.001.87411.87511.8838
29962006.10.25 09:48modify91010.001.87411.87521.8838
29972006.10.25 09:49modify91010.001.87411.87531.8838
29982006.10.25 10:00close91010.001.87611.87531.88382000.00249037.41
29992006.10.25 12:08buy91110.001.87621.87431.8859
30002006.10.25 12:21modify91110.001.87621.87441.8859
30012006.10.25 12:22modify91110.001.87621.87461.8859
30022006.10.25 12:23modify91110.001.87621.87471.8859
30032006.10.25 12:24modify91110.001.87621.87511.8859
30042006.10.25 12:32modify91110.001.87621.87521.8859
30052006.10.25 12:33modify91110.001.87621.87551.8859
30062006.10.25 12:41modify91110.001.87621.87571.8859
30072006.10.25 12:42modify91110.001.87621.87611.8859
30082006.10.25 12:42modify91110.001.87621.87621.8859
30092006.10.25 12:43modify91110.001.87621.87631.8859
30102006.10.25 13:00close91110.001.87801.87631.88591800.00250837.41
30112006.10.25 15:07buy91210.001.87651.87461.8862
30122006.10.25 16:19modify91210.001.87651.87461.8862
30132006.10.25 16:19modify91210.001.87651.87471.8862
30142006.10.25 16:23modify91210.001.87651.87481.8862
30152006.10.25 16:23modify91210.001.87651.87491.8862
30162006.10.25 16:23modify91210.001.87651.87521.8862
30172006.10.25 16:23modify91210.001.87651.87541.8862
30182006.10.25 16:23close91210.001.87781.87541.88621300.00252137.41
30192006.10.25 19:50buy91310.001.87581.87391.8855
30202006.10.25 20:14modify91310.001.87581.87421.8855
30212006.10.25 20:16modify91310.001.87581.87441.8855
30222006.10.25 20:16close91310.001.87691.87441.88551100.00253237.41
30232006.10.25 20:18sell91410.001.87711.87901.8674
30242006.10.25 20:19s/l91410.001.87901.87901.8674-1900.00251337.41
30252006.10.25 22:58buy91510.001.87741.87551.8871
30262006.10.25 23:59close91510.001.87841.87551.88711000.00252337.41
30272006.10.26 06:35buy91610.001.88061.87871.8903
30282006.10.26 08:12modify91610.001.88061.87871.8903
30292006.10.26 08:13modify91610.001.88061.87891.8903
30302006.10.26 08:13modify91610.001.88061.87901.8903
30312006.10.26 08:14modify91610.001.88061.87911.8903
30322006.10.26 08:17modify91610.001.88061.87921.8903
30332006.10.26 08:17modify91610.001.88061.87941.8903
30342006.10.26 08:59modify91610.001.88061.87971.8903
30352006.10.26 09:00modify91610.001.88061.88001.8903
30362006.10.26 09:00modify91610.001.88061.88011.8903
30372006.10.26 09:00modify91610.001.88061.88021.8903
30382006.10.26 09:00modify91610.001.88061.88041.8903
30392006.10.26 09:01modify91610.001.88061.88051.8903
30402006.10.26 09:01modify91610.001.88061.88081.8903
30412006.10.26 09:01modify91610.001.88061.88101.8903
30422006.10.26 09:08modify91610.001.88061.88121.8903
30432006.10.26 09:08modify91610.001.88061.88141.8903
30442006.10.26 09:25modify91610.001.88061.88151.8903
30452006.10.26 09:38modify91610.001.88061.88161.8903
30462006.10.26 09:38modify91610.001.88061.88181.8903
30472006.10.26 10:00close91610.001.88391.88181.89033300.00255637.41
30482006.10.26 12:35buy91710.001.88391.88201.8936
30492006.10.26 13:00modify91710.001.88391.88201.8936
30502006.10.26 13:37modify91710.001.88391.88221.8936
30512006.10.26 13:45modify91710.001.88391.88231.8936
30522006.10.26 13:47modify91710.001.88391.88241.8936
30532006.10.26 14:19modify91710.001.88391.88261.8936
30542006.10.26 14:23modify91710.001.88391.88271.8936
30552006.10.26 14:23modify91710.001.88391.88281.8936
30562006.10.26 14:23modify91710.001.88391.88311.8936
30572006.10.26 14:23modify91710.001.88391.88341.8936
30582006.10.26 14:24modify91710.001.88391.88351.8936
30592006.10.26 14:30modify91710.001.88391.88371.8936
30602006.10.26 14:30modify91710.001.88391.88391.8936
30612006.10.26 14:30modify91710.001.88391.88401.8936
30622006.10.26 14:31modify91710.001.88391.88421.8936
30632006.10.26 14:34modify91710.001.88391.88441.8936
30642006.10.26 14:34modify91710.001.88391.88451.8936
30652006.10.26 14:34modify91710.001.88391.88471.8936
30662006.10.26 14:36modify91710.001.88391.88491.8936
30672006.10.26 14:36modify91710.001.88391.88511.8936
30682006.10.26 14:36modify91710.001.88391.88521.8936
30692006.10.26 15:00close91710.001.88601.88521.89362100.00257737.41
30702006.10.26 23:48buy91810.001.88961.88771.8993
30712006.10.27 00:02close91810.001.89041.88771.8993778.00258515.41
30722006.10.27 02:45sell91910.001.89071.89261.8810
30732006.10.27 08:23modify91910.001.89071.89251.8810
30742006.10.27 08:23modify91910.001.89071.89241.8810
30752006.10.27 08:51modify91910.001.89071.89231.8810
30762006.10.27 08:51modify91910.001.89071.89221.8810
30772006.10.27 08:55modify91910.001.89071.89191.8810
30782006.10.27 08:55close91910.001.88961.89191.88101100.00259615.41
30792006.10.27 12:45sell92010.001.89001.89191.8803
30802006.10.27 13:05s/l92010.001.89191.89191.8803-1900.00257715.41
30812006.10.27 14:06buy92110.001.89131.88941.9010
30822006.10.27 14:30modify92110.001.89131.88971.9010
30832006.10.27 14:30modify92110.001.89131.88991.9010
30842006.10.27 14:30close92110.001.89231.88991.90101000.00258715.41
30852006.10.30 00:42sell92210.001.89701.89891.8873
30862006.10.30 07:55s/l92210.001.89891.89891.8873-1900.00256815.41
30872006.10.30 08:23buy92310.001.89701.89511.9067
30882006.10.30 08:37modify92310.001.89701.89511.9067
30892006.10.30 08:38modify92310.001.89701.89551.9067
30902006.10.30 08:38modify92310.001.89701.89561.9067
30912006.10.30 08:38modify92310.001.89701.89571.9067
30922006.10.30 08:38close92310.001.89791.89571.9067900.00257715.41
30932006.10.30 08:42buy92410.001.89741.89551.9071
30942006.10.30 08:57modify92410.001.89741.89551.9071
30952006.10.30 09:16modify92410.001.89741.89561.9071
30962006.10.30 09:17modify92410.001.89741.89571.9071
30972006.10.30 09:44modify92410.001.89741.89611.9071
30982006.10.30 09:44close92410.001.89841.89611.90711000.00258715.41
30992006.10.30 10:30buy92510.001.89831.89641.9080
31002006.10.30 10:54modify92510.001.89831.89641.9080
31012006.10.30 10:54modify92510.001.89831.89661.9080
31022006.10.30 10:55modify92510.001.89831.89671.9080
31032006.10.30 11:43modify92510.001.89831.89681.9080
31042006.10.30 11:43close92510.001.89941.89681.90801100.00259815.41
31052006.10.30 14:32buy92610.001.90151.89961.9112
31062006.10.30 14:51close92610.001.90241.89961.9112900.00260715.41
31072006.10.30 15:42buy92710.001.90241.90051.9121
31082006.10.30 23:10s/l92710.001.90051.90051.9121-1900.00258815.41
31092006.10.31 00:27sell92810.001.90001.90191.8903
31102006.10.31 01:43modify92810.001.90001.90191.8903
31112006.10.31 05:57modify92810.001.90001.90181.8903
31122006.10.31 05:58modify92810.001.90001.90161.8903
31132006.10.31 06:00modify92810.001.90001.90161.8903
31142006.10.31 06:02modify92810.001.90001.90151.8903
31152006.10.31 06:03modify92810.001.90001.90141.8903
31162006.10.31 06:19modify92810.001.90001.90131.8903
31172006.10.31 08:22modify92810.001.90001.90131.8903
31182006.10.31 08:22modify92810.001.90001.90121.8903
31192006.10.31 08:22close92810.001.89911.90121.8903900.00259715.41
31202006.10.31 09:12sell92910.001.89861.90051.8889
31212006.10.31 09:36s/l92910.001.90051.90051.8889-1900.00257815.41
31222006.10.31 09:36sell93010.001.89961.90151.8899
31232006.10.31 09:38s/l93010.001.90151.90151.8899-1900.00255915.41
31242006.10.31 09:38sell93110.001.90111.90301.8914
31252006.10.31 09:44s/l93110.001.90301.90301.8914-1900.00254015.41
31262006.10.31 09:46sell93210.001.90191.90381.8922
31272006.10.31 09:50modify93210.001.90191.90371.8922
31282006.10.31 10:17close93210.001.90101.90371.8922900.00254915.41
31292006.10.31 10:18buy93310.001.90081.89891.9105
31302006.10.31 11:33s/l93310.001.89891.89891.9105-1900.00253015.41
31312006.10.31 11:33buy93410.001.89911.89721.9088
31322006.10.31 11:56s/l93410.001.89721.89721.9088-1900.00251115.41
31332006.10.31 12:20sell93510.001.89771.89961.8880
31342006.10.31 12:47s/l93510.001.89961.89961.8880-1900.00249215.41
31352006.10.31 12:47sell93610.001.89931.90121.8896
31362006.10.31 14:25s/l93610.001.90121.90121.8896-1900.00247315.41
31372006.11.01 09:49sell93710.001.90811.91001.8984
31382006.11.01 09:49modify93710.001.90811.90991.8984
31392006.11.01 09:50modify93710.001.90811.90981.8984
31402006.11.01 09:51modify93710.001.90811.90971.8984
31412006.11.01 11:01modify93710.001.90811.90971.8984
31422006.11.01 11:01modify93710.001.90811.90941.8984
31432006.11.01 11:02modify93710.001.90811.90931.8984
31442006.11.01 11:02modify93710.001.90811.90921.8984
31452006.11.01 11:03modify93710.001.90811.90911.8984
31462006.11.01 11:10s/l93710.001.9091191.90911.8984-1019.29246296.12
31472006.11.01 13:19buy93810.001.90901.90711.9187
31482006.11.01 14:16s/l93810.001.90711.90711.9187-1900.00244396.12
31492006.11.01 16:51buy93910.001.90781.90591.9175
31502006.11.01 16:51modify93910.001.90781.90591.9175
31512006.11.01 17:51modify93910.001.90781.90591.9175
31522006.11.01 17:51modify93910.001.90781.90601.9175
31532006.11.01 17:53modify93910.001.90781.90611.9175
31542006.11.01 17:53modify93910.001.90781.90641.9175
31552006.11.01 17:53close93910.001.90941.90641.91751600.00245996.12
31562006.11.01 17:55sell94010.001.90891.91081.8992
31572006.11.01 20:36s/l94010.001.91081.91081.8992-1900.00244096.12
31582006.11.01 21:07buy94110.001.91071.90881.9204
31592006.11.01 21:11s/l94110.001.90881.90881.9204-1900.00242196.12
31602006.11.01 21:34buy94210.001.90861.90671.9183
31612006.11.02 00:55s/l94210.001.90671.90671.9183-1966.00240230.12
31622006.11.02 10:24sell94310.001.90731.90921.8976
31632006.11.02 11:16s/l94310.001.90921.90921.8976-1900.00238330.12
31642006.11.02 12:54buy94410.001.90791.90601.9176
31652006.11.02 14:19modify94410.001.90791.90611.9176
31662006.11.02 14:19modify94410.001.90791.90631.9176
31672006.11.02 14:21modify94410.001.90791.90651.9176
31682006.11.02 14:23modify94410.001.90791.90661.9176
31692006.11.02 14:23modify94410.001.90791.90671.9176
31702006.11.02 14:23modify94410.001.90791.90681.9176
31712006.11.02 14:30modify94410.001.90791.90691.9176
31722006.11.02 14:30modify94410.001.90791.90731.9176
31732006.11.02 15:35close94410.001.90971.90731.91761800.00240130.12
31742006.11.02 16:06buy94510.001.90901.90711.9187
31752006.11.02 16:28s/l94510.001.90711.90711.9187-1900.00238230.12
31762006.11.02 16:29buy94610.001.90821.90631.9179
31772006.11.02 17:33modify94610.001.90821.90641.9179
31782006.11.02 17:33modify94610.001.90821.90661.9179
31792006.11.02 17:33modify94610.001.90821.90671.9179
31802006.11.02 17:33close94610.001.90991.90671.91791700.00239930.12
31812006.11.02 19:33sell94710.001.90881.91071.8991
31822006.11.03 00:10modify94710.001.90881.91061.8991
31832006.11.03 00:23modify94710.001.90881.91051.8991
31842006.11.03 01:41modify94710.001.90881.91051.8991
31852006.11.03 01:54modify94710.001.90881.91021.8991
31862006.11.03 05:41modify94710.001.90881.91011.8991
31872006.11.03 05:42modify94710.001.90881.91001.8991
31882006.11.03 07:09modify94710.001.90881.91001.8991
31892006.11.03 07:10modify94710.001.90881.90991.8991
31902006.11.03 07:26modify94710.001.90881.90981.8991
31912006.11.03 07:28modify94710.001.90881.90961.8991
31922006.11.03 08:09modify94710.001.90881.90951.8991
31932006.11.03 08:18modify94710.001.90881.90941.8991
31942006.11.03 08:18modify94710.001.90881.90931.8991
31952006.11.03 08:18modify94710.001.90881.90921.8991
31962006.11.03 08:18modify94710.001.90881.90901.8991
31972006.11.03 08:19modify94710.001.90881.90881.8991
31982006.11.03 08:19close94710.001.90741.90881.89911366.00241296.12
31992006.11.03 09:16sell94810.001.90761.90951.8979
32002006.11.03 09:16modify94810.001.90761.90911.8979
32012006.11.03 09:54s/l94810.001.9091361.90911.8979-1536.43239759.69
32022006.11.03 11:47buy94910.001.90861.90671.9183
32032006.11.03 12:59modify94910.001.90861.90691.9183
32042006.11.03 12:59modify94910.001.90861.90701.9183
32052006.11.03 14:30s/l94910.001.9070251.90701.9183-1575.00238184.69
32062006.11.03 15:29sell95010.001.90001.90191.8903
32072006.11.03 16:00close95010.001.89841.90191.89031600.00239784.69
32082006.11.06 11:14sell95110.001.89771.89961.8880
32092006.11.06 11:22modify95110.001.89771.89931.8880
32102006.11.06 11:23modify95110.001.89771.89921.8880
32112006.11.06 11:24modify95110.001.89771.89911.8880
32122006.11.06 11:24modify95110.001.89771.89891.8880
32132006.11.06 11:56modify95110.001.89771.89881.8880
32142006.11.06 11:57modify95110.001.89771.89871.8880
32152006.11.06 12:03modify95110.001.89771.89861.8880
32162006.11.06 12:03modify95110.001.89771.89851.8880
32172006.11.06 12:03modify95110.001.89771.89841.8880
32182006.11.06 12:03modify95110.001.89771.89831.8880
32192006.11.06 12:06modify95110.001.89771.89821.8880
32202006.11.06 12:06modify95110.001.89771.89811.8880
32212006.11.06 12:07modify95110.001.89771.89781.8880
32222006.11.06 12:20modify95110.001.89771.89771.8880
32232006.11.06 12:20modify95110.001.89771.89761.8880
32242006.11.06 13:22close95110.001.89651.89761.88801200.00240984.69
32252006.11.06 18:51sell95210.001.89741.89931.8877
32262006.11.06 19:10modify95210.001.89741.89931.8877
32272006.11.06 20:13modify95210.001.89741.89901.8877
32282006.11.06 20:13modify95210.001.89741.89871.8877
32292006.11.06 23:50s/l95210.001.8987371.89871.8877-1337.14239647.55
32302006.11.07 00:23buy95310.001.89811.89621.9078
32312006.11.07 01:01modify95310.001.89811.89641.9078
32322006.11.07 01:09modify95310.001.89811.89651.9078
32332006.11.07 01:13modify95310.001.89811.89661.9078
32342006.11.07 01:28modify95310.001.89811.89671.9078
32352006.11.07 01:29modify95310.001.89811.89681.9078
32362006.11.07 01:31modify95310.001.89811.89691.9078
32372006.11.07 01:31modify95310.001.89811.89711.9078
32382006.11.07 01:31close95310.001.89911.89711.90781000.00240647.55
32392006.11.07 11:11buy95410.001.90391.90201.9136
32402006.11.07 14:21modify95410.001.90391.90211.9136
32412006.11.07 14:21modify95410.001.90391.90241.9136
32422006.11.07 14:21modify95410.001.90391.90261.9136
32432006.11.07 14:23modify95410.001.90391.90281.9136
32442006.11.07 14:26modify95410.001.90391.90291.9136
32452006.11.07 14:26modify95410.001.90391.90301.9136
32462006.11.07 14:29modify95410.001.90391.90321.9136
32472006.11.07 14:29modify95410.001.90391.90331.9136
32482006.11.07 14:32modify95410.001.90391.90341.9136
32492006.11.07 14:32modify95410.001.90391.90361.9136
32502006.11.07 14:33modify95410.001.90391.90381.9136
32512006.11.07 14:33modify95410.001.90391.90391.9136
32522006.11.07 14:36modify95410.001.90391.90401.9136
32532006.11.07 14:37modify95410.001.90391.90411.9136
32542006.11.07 14:40modify95410.001.90391.90431.9136
32552006.11.07 14:40modify95410.001.90391.90441.9136
32562006.11.07 14:40modify95410.001.90391.90451.9136
32572006.11.07 14:58modify95410.001.90391.90461.9136
32582006.11.07 15:00close95410.001.90701.90461.91363100.00243747.55
32592006.11.07 18:27buy95510.001.90901.90711.9187
32602006.11.07 20:29s/l95510.001.90711.90711.9187-1900.00241847.55
32612006.11.07 20:43buy95610.001.90661.90471.9163
32622006.11.07 21:11s/l95610.001.90471.90471.9163-1900.00239947.55
32632006.11.08 00:19buy95710.001.90561.90371.9153
32642006.11.08 06:00modify95710.001.90561.90371.9153
32652006.11.08 06:06modify95710.001.90561.90391.9153
32662006.11.08 06:07modify95710.001.90561.90401.9153
32672006.11.08 06:07modify95710.001.90561.90411.9153
32682006.11.08 08:17s/l95710.001.9041381.90411.9153-1461.79238485.76
32692006.11.08 13:47buy95810.001.90641.90451.9161
32702006.11.08 14:02s/l95810.001.90451.90451.9161-1900.00236585.76
32712006.11.08 17:06sell95910.001.90441.90631.8947
32722006.11.08 17:15s/l95910.001.90631.90631.8947-1900.00234685.76
32732006.11.08 17:15sell96010.001.90621.90811.8965
32742006.11.08 18:09close96010.001.90521.90811.89651000.00235685.76
32752006.11.08 18:16sell96110.001.90641.90831.8967
32762006.11.08 18:59close96110.001.90541.90831.89671000.00236685.76
32772006.11.09 02:32sell96210.001.90411.90601.8944
32782006.11.09 08:34s/l96210.001.90601.90601.8944-1900.00234785.76
32792006.11.09 13:00buy96310.001.90611.90421.9158
32802006.11.09 13:00s/l96310.001.90421.90421.9158-1900.00232885.76
32812006.11.09 13:00buy96410.001.90421.90231.9139
32822006.11.09 13:00modify96410.001.90421.90371.9139
32832006.11.09 13:00close96410.001.90591.90371.91391700.00234585.76
32842006.11.09 13:00buy96510.001.90621.90431.9159
32852006.11.09 13:00s/l96510.001.90431.90431.9159-1900.00232685.76
32862006.11.09 13:00buy96610.001.90421.90231.9139
32872006.11.09 13:01modify96610.001.90421.90281.9139
32882006.11.09 13:02modify96610.001.90421.90291.9139
32892006.11.09 13:02modify96610.001.90421.90341.9139
32902006.11.09 13:02close96610.001.90561.90341.91391400.00234085.76
32912006.11.09 13:02buy96710.001.90591.90401.9156
32922006.11.09 13:12s/l96710.001.90401.90401.9156-1900.00232185.76
32932006.11.09 13:12buy96810.001.90401.90211.9137
32942006.11.09 13:12modify96810.001.90401.90221.9137
32952006.11.09 13:16s/l96810.001.9021941.90221.9137-1806.07230379.69
32962006.11.09 13:23buy96910.001.90381.90191.9135
32972006.11.09 13:40modify96910.001.90381.90201.9135
32982006.11.09 13:40modify96910.001.90381.90211.9135
32992006.11.09 13:40modify96910.001.90381.90231.9135
33002006.11.09 13:50modify96910.001.90381.90271.9135
33012006.11.09 13:50close96910.001.90491.90271.91351100.00231479.69
33022006.11.09 13:50buy97010.001.90521.90331.9149
33032006.11.09 14:06s/l97010.001.90331.90331.9149-1900.00229579.69
33042006.11.09 15:23sell97110.001.89961.90151.8899
33052006.11.09 16:00s/l97110.001.90151.90151.8899-1900.00227679.69
33062006.11.09 17:03sell97210.001.90061.90251.8909
33072006.11.09 17:19s/l97210.001.90251.90251.8909-1900.00225779.69
33082006.11.09 17:19sell97310.001.90251.90441.8928
33092006.11.09 17:19close97310.001.90091.90441.89281600.00227379.69
33102006.11.09 17:19sell97410.001.90081.90271.8911
33112006.11.09 17:21s/l97410.001.90271.90271.8911-1900.00225479.69
33122006.11.09 17:21sell97510.001.90241.90431.8927
33132006.11.09 17:25s/l97510.001.90431.90431.8927-1900.00223579.69
33142006.11.09 17:25sell97610.001.90401.90591.8943
33152006.11.09 17:34s/l97610.001.90591.90591.8943-1900.00221679.69
33162006.11.09 17:34sell97710.001.90561.90751.8959
33172006.11.09 17:35s/l97710.001.90751.90751.8959-1900.00219779.69
33182006.11.09 17:35sell97810.001.90721.90911.8975
33192006.11.09 20:46close97810.001.90571.90911.89751500.00221279.69
33202006.11.10 07:27buy97910.001.90841.90651.9181
33212006.11.10 08:04modify97910.001.90841.90661.9181
33222006.11.10 08:11modify97910.001.90841.90671.9181
33232006.11.10 08:15modify97910.001.90841.90771.9181
33242006.11.10 08:16modify97910.001.90841.90781.9181
33252006.11.10 08:18modify97910.001.90841.90791.9181
33262006.11.10 08:18close97910.001.91011.90791.91811700.00222979.69
33272006.11.10 09:11sell98010.001.90911.91101.8994
33282006.11.10 09:29s/l98010.001.91101.91101.8994-1900.00221079.69
33292006.11.10 10:30buy98110.001.91351.91161.9232
33302006.11.10 10:36modify98110.001.91351.91171.9232
33312006.11.10 10:57modify98110.001.91351.91191.9232
33322006.11.10 10:57modify98110.001.91351.91201.9232
33332006.11.10 10:59modify98110.001.91351.91211.9232
33342006.11.10 10:59modify98110.001.91351.91221.9232
33352006.11.10 10:59modify98110.001.91351.91241.9232
33362006.11.10 10:59modify98110.001.91351.91251.9232
33372006.11.10 11:00close98110.001.91561.91251.92322100.00223179.69
33382006.11.10 12:28buy98210.001.91601.91411.9257
33392006.11.10 13:22s/l98210.001.91411.91411.9257-1900.00221279.69
33402006.11.10 16:09buy98310.001.91331.91141.9230
33412006.11.10 16:52s/l98310.001.91141.91141.9230-1900.00219379.69
33422006.11.10 16:52buy98410.001.91181.90991.9215
33432006.11.10 17:30close98410.001.91331.90991.92151500.00220879.69