|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.07.20 14:00 - 2006.11.13 00:00 (2005.11.13 - 2006.11.13)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=-1;
|Bars in test
|2038
|Ticks modelled
|306402
|Modelling quality
|54.28%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|215879.69
|Gross profit
|481636.84
|Gross loss
|-265757.15
|Profit factor
|1.81
|Expected payoff
|219.39
|Absolute drawdown
|76.00
|Maximal drawdown
|41335.72 (15.85%)
|Relative drawdown
|17.78% (3475.82)
|Total trades
|984
|Short positions (won %)
|400 (69.50%)
|Long positions (won %)
|584 (70.03%)
|Profit trades (% of total)
|687 (69.82%)
|Loss trades (% of total)
|297 (30.18%)
|Largest
|profit trade
|6496.43
|loss trade
|-2002.00
|Average
|profit trade
|701.07
|loss trade
|-894.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (7243.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2193.95)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|57410.75 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-10519.29 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.20 14:00
|buy
|1
|0.40
|1.8504
|1.8485
|1.8601
|2
|2006.07.20 15:02
|s/l
|1
|0.40
|1.8485
|1.8485
|1.8601
|-76.00
|4924.00
|3
|2006.07.20 15:02
|buy
|2
|0.40
|1.8487
|1.8468
|1.8584
|4
|2006.07.20 15:17
|close
|2
|0.40
|1.8497
|1.8468
|1.8584
|40.00
|4964.00
|5
|2006.07.20 15:29
|buy
|3
|0.40
|1.8487
|1.8468
|1.8584
|6
|2006.07.20 15:47
|close
|3
|0.40
|1.8498
|1.8468
|1.8584
|44.00
|5008.00
|7
|2006.07.20 21:13
|buy
|4
|0.40
|1.8489
|1.8470
|1.8586
|8
|2006.07.21 02:09
|s/l
|4
|0.40
|1.8470
|1.8470
|1.8586
|-76.88
|4931.12
|9
|2006.07.21 13:30
|buy
|5
|0.40
|1.8567
|1.8548
|1.8664
|10
|2006.07.21 13:50
|modify
|5
|0.40
|1.8567
|1.8551
|1.8664
|11
|2006.07.21 13:50
|close
|5
|0.40
|1.8579
|1.8551
|1.8664
|48.00
|4979.12
|12
|2006.07.21 15:30
|buy
|6
|0.40
|1.8567
|1.8548
|1.8664
|13
|2006.07.21 15:31
|modify
|6
|0.40
|1.8567
|1.8550
|1.8664
|14
|2006.07.21 15:31
|close
|6
|0.40
|1.8582
|1.8550
|1.8664
|60.00
|5039.12
|15
|2006.07.21 15:31
|buy
|7
|0.40
|1.8567
|1.8548
|1.8664
|16
|2006.07.21 15:31
|modify
|7
|0.40
|1.8567
|1.8550
|1.8664
|17
|2006.07.21 15:31
|close
|7
|0.40
|1.8582
|1.8550
|1.8664
|60.00
|5099.12
|18
|2006.07.21 15:32
|buy
|8
|0.40
|1.8567
|1.8548
|1.8664
|19
|2006.07.21 15:40
|modify
|8
|0.40
|1.8567
|1.8549
|1.8664
|20
|2006.07.21 15:40
|close
|8
|0.40
|1.8581
|1.8549
|1.8664
|56.00
|5155.12
|21
|2006.07.21 17:38
|buy
|9
|0.40
|1.8575
|1.8556
|1.8672
|22
|2006.07.21 17:41
|modify
|9
|0.40
|1.8575
|1.8558
|1.8672
|23
|2006.07.21 17:41
|close
|9
|0.40
|1.8592
|1.8558
|1.8672
|68.00
|5223.12
|24
|2006.07.24 02:02
|buy
|10
|0.40
|1.8580
|1.8561
|1.8677
|25
|2006.07.24 02:31
|s/l
|10
|0.40
|1.8561
|1.8561
|1.8677
|-76.00
|5147.12
|26
|2006.07.24 10:34
|sell
|11
|0.40
|1.8516
|1.8535
|1.8419
|27
|2006.07.24 10:55
|modify
|11
|0.40
|1.8516
|1.8532
|1.8419
|28
|2006.07.24 10:56
|modify
|11
|0.40
|1.8516
|1.8531
|1.8419
|29
|2006.07.24 10:56
|modify
|11
|0.40
|1.8516
|1.8530
|1.8419
|30
|2006.07.24 10:56
|modify
|11
|0.40
|1.8516
|1.8528
|1.8419
|31
|2006.07.24 10:56
|close
|11
|0.40
|1.8501
|1.8528
|1.8419
|60.00
|5207.12
|32
|2006.07.24 10:59
|sell
|12
|0.40
|1.8516
|1.8535
|1.8419
|33
|2006.07.24 11:05
|s/l
|12
|0.40
|1.8535
|1.8535
|1.8419
|-76.00
|5131.12
|34
|2006.07.24 11:05
|sell
|13
|0.40
|1.8538
|1.8557
|1.8441
|35
|2006.07.24 11:15
|modify
|13
|0.40
|1.8538
|1.8557
|1.8441
|36
|2006.07.24 11:17
|modify
|13
|0.40
|1.8538
|1.8553
|1.8441
|37
|2006.07.24 11:18
|modify
|13
|0.40
|1.8538
|1.8552
|1.8441
|38
|2006.07.24 11:18
|close
|13
|0.40
|1.8524
|1.8552
|1.8441
|56.00
|5187.12
|39
|2006.07.24 11:18
|sell
|14
|0.40
|1.8537
|1.8556
|1.8440
|40
|2006.07.24 11:19
|modify
|14
|0.40
|1.8537
|1.8552
|1.8440
|41
|2006.07.24 11:22
|modify
|14
|0.40
|1.8537
|1.8536
|1.8440
|42
|2006.07.24 11:22
|close
|14
|0.40
|1.8508
|1.8536
|1.8440
|116.00
|5303.12
|43
|2006.07.24 11:37
|sell
|15
|0.40
|1.8540
|1.8559
|1.8443
|44
|2006.07.24 11:46
|modify
|15
|0.40
|1.8540
|1.8559
|1.8443
|45
|2006.07.24 11:50
|modify
|15
|0.40
|1.8540
|1.8547
|1.8443
|46
|2006.07.24 11:50
|close
|15
|0.40
|1.8519
|1.8547
|1.8443
|84.00
|5387.12
|47
|2006.07.24 13:22
|sell
|16
|0.40
|1.8535
|1.8554
|1.8438
|48
|2006.07.24 14:15
|s/l
|16
|0.40
|1.8554
|1.8554
|1.8438
|-76.00
|5311.12
|49
|2006.07.24 14:17
|sell
|17
|0.40
|1.8542
|1.8561
|1.8445
|50
|2006.07.24 15:00
|modify
|17
|0.40
|1.8542
|1.8556
|1.8445
|51
|2006.07.24 15:00
|close
|17
|0.40
|1.8523
|1.8556
|1.8445
|76.00
|5387.12
|52
|2006.07.24 15:01
|buy
|18
|0.40
|1.8525
|1.8506
|1.8622
|53
|2006.07.24 15:23
|close
|18
|0.40
|1.8539
|1.8506
|1.8622
|56.00
|5443.12
|54
|2006.07.24 15:30
|buy
|19
|0.40
|1.8525
|1.8506
|1.8622
|55
|2006.07.24 16:33
|s/l
|19
|0.40
|1.8506
|1.8506
|1.8622
|-76.00
|5367.12
|56
|2006.07.25 00:33
|buy
|20
|0.40
|1.8496
|1.8477
|1.8593
|57
|2006.07.25 00:50
|modify
|20
|0.40
|1.8496
|1.8477
|1.8593
|58
|2006.07.25 00:51
|modify
|20
|0.40
|1.8496
|1.8478
|1.8593
|59
|2006.07.25 00:52
|modify
|20
|0.40
|1.8496
|1.8479
|1.8593
|60
|2006.07.25 02:00
|s/l
|20
|0.40
|1.847931
|1.8479
|1.8593
|-66.76
|5300.36
|61
|2006.07.25 06:04
|sell
|21
|0.40
|1.8480
|1.8499
|1.8383
|62
|2006.07.25 06:10
|modify
|21
|0.40
|1.8480
|1.8495
|1.8383
|63
|2006.07.25 06:12
|modify
|21
|0.40
|1.8480
|1.8494
|1.8383
|64
|2006.07.25 06:17
|modify
|21
|0.40
|1.8480
|1.8491
|1.8383
|65
|2006.07.25 06:17
|close
|21
|0.40
|1.8464
|1.8491
|1.8383
|64.00
|5364.36
|66
|2006.07.25 06:29
|sell
|22
|0.40
|1.8479
|1.8498
|1.8382
|67
|2006.07.25 06:43
|modify
|22
|0.40
|1.8479
|1.8498
|1.8382
|68
|2006.07.25 06:44
|modify
|22
|0.40
|1.8479
|1.8497
|1.8382
|69
|2006.07.25 07:04
|s/l
|22
|0.40
|1.849693
|1.8497
|1.8382
|-71.71
|5292.65
|70
|2006.07.25 07:04
|sell
|23
|0.40
|1.8502
|1.8521
|1.8405
|71
|2006.07.25 07:05
|modify
|23
|0.40
|1.8502
|1.8512
|1.8405
|72
|2006.07.25 07:05
|close
|23
|0.40
|1.8486
|1.8512
|1.8405
|64.00
|5356.65
|73
|2006.07.25 07:25
|sell
|24
|0.40
|1.8498
|1.8517
|1.8401
|74
|2006.07.25 07:54
|s/l
|24
|0.40
|1.8517
|1.8517
|1.8401
|-76.00
|5280.65
|75
|2006.07.25 09:30
|buy
|25
|0.40
|1.8497
|1.8478
|1.8594
|76
|2006.07.25 10:15
|modify
|25
|0.40
|1.8497
|1.8478
|1.8594
|77
|2006.07.25 10:15
|close
|25
|0.40
|1.8509
|1.8478
|1.8594
|48.00
|5328.65
|78
|2006.07.25 10:30
|buy
|26
|0.40
|1.8493
|1.8474
|1.8590
|79
|2006.07.25 11:10
|close
|26
|0.40
|1.8505
|1.8474
|1.8590
|48.00
|5376.65
|80
|2006.07.25 14:36
|sell
|27
|0.40
|1.8507
|1.8526
|1.8410
|81
|2006.07.25 14:37
|close
|27
|0.40
|1.8494
|1.8526
|1.8410
|52.00
|5428.65
|82
|2006.07.25 14:42
|sell
|28
|0.40
|1.8506
|1.8525
|1.8409
|83
|2006.07.25 15:37
|s/l
|28
|0.40
|1.8525
|1.8525
|1.8409
|-76.00
|5352.65
|84
|2006.07.25 23:04
|sell
|29
|0.40
|1.8400
|1.8419
|1.8303
|85
|2006.07.26 04:55
|s/l
|29
|0.40
|1.8419
|1.8419
|1.8303
|-77.36
|5275.29
|86
|2006.07.26 09:50
|buy
|30
|0.40
|1.8398
|1.8379
|1.8495
|87
|2006.07.26 09:50
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8379
|1.8495
|88
|2006.07.26 09:55
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8382
|1.8495
|89
|2006.07.26 09:55
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8383
|1.8495
|90
|2006.07.26 09:55
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8384
|1.8495
|91
|2006.07.26 10:02
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8385
|1.8495
|92
|2006.07.26 10:08
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8386
|1.8495
|93
|2006.07.26 10:10
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8387
|1.8495
|94
|2006.07.26 10:12
|modify
|30
|0.40
|1.8398
|1.8389
|1.8495
|95
|2006.07.26 10:12
|close
|30
|0.40
|1.8407
|1.8389
|1.8495
|36.00
|5311.29
|96
|2006.07.26 10:12
|sell
|31
|0.40
|1.8408
|1.8427
|1.8311
|97
|2006.07.26 10:13
|modify
|31
|0.40
|1.8408
|1.8424
|1.8311
|98
|2006.07.26 10:17
|modify
|31
|0.40
|1.8408
|1.8419
|1.8311
|99
|2006.07.26 10:17
|modify
|31
|0.40
|1.8408
|1.8418
|1.8311
|100
|2006.07.26 10:17
|modify
|31
|0.40
|1.8408
|1.8417
|1.8311
|101
|2006.07.26 10:17
|close
|31
|0.40
|1.8399
|1.8417
|1.8311
|36.00
|5347.29
|102
|2006.07.26 10:22
|sell
|32
|0.40
|1.8405
|1.8424
|1.8308
|103
|2006.07.26 10:23
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8423
|1.8308
|104
|2006.07.26 10:23
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8422
|1.8308
|105
|2006.07.26 10:23
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8421
|1.8308
|106
|2006.07.26 10:25
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8419
|1.8308
|107
|2006.07.26 10:25
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8418
|1.8308
|108
|2006.07.26 10:25
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8417
|1.8308
|109
|2006.07.26 10:55
|modify
|32
|0.40
|1.8405
|1.8416
|1.8308
|110
|2006.07.26 14:34
|s/l
|32
|0.40
|1.841623
|1.8416
|1.8308
|-44.91
|5302.38
|111
|2006.07.26 21:02
|buy
|33
|0.40
|1.8522
|1.8503
|1.8619
|112
|2006.07.26 21:50
|close
|33
|0.40
|1.8537
|1.8503
|1.8619
|60.00
|5362.38
|113
|2006.07.27 11:00
|buy
|34
|0.40
|1.8594
|1.8575
|1.8691
|114
|2006.07.27 11:01
|modify
|34
|0.40
|1.8594
|1.8576
|1.8691
|115
|2006.07.27 11:10
|modify
|34
|0.40
|1.8594
|1.8580
|1.8691
|116
|2006.07.27 11:10
|close
|34
|0.40
|1.8604
|1.8580
|1.8691
|40.00
|5402.38
|117
|2006.07.27 14:30
|buy
|35
|0.40
|1.8600
|1.8581
|1.8697
|118
|2006.07.27 14:30
|s/l
|35
|0.40
|1.8581
|1.8581
|1.8697
|-76.00
|5326.38
|119
|2006.07.27 14:30
|buy
|36
|0.40
|1.8589
|1.8570
|1.8686
|120
|2006.07.27 14:40
|modify
|36
|0.40
|1.8589
|1.8575
|1.8686
|121
|2006.07.27 14:40
|modify
|36
|0.40
|1.8589
|1.8577
|1.8686
|122
|2006.07.27 14:40
|modify
|36
|0.40
|1.8589
|1.8579
|1.8686
|123
|2006.07.27 14:45
|modify
|36
|0.40
|1.8589
|1.8585
|1.8686
|124
|2006.07.27 14:45
|close
|36
|0.40
|1.8612
|1.8585
|1.8686
|92.00
|5418.38
|125
|2006.07.27 14:55
|buy
|37
|0.40
|1.8600
|1.8581
|1.8697
|126
|2006.07.27 14:59
|modify
|37
|0.40
|1.8600
|1.8585
|1.8697
|127
|2006.07.27 15:02
|modify
|37
|0.40
|1.8600
|1.8592
|1.8697
|128
|2006.07.27 15:02
|close
|37
|0.40
|1.8622
|1.8592
|1.8697
|88.00
|5506.38
|129
|2006.07.27 16:00
|buy
|38
|0.40
|1.8634
|1.8615
|1.8731
|130
|2006.07.27 16:10
|close
|38
|0.40
|1.8646
|1.8615
|1.8731
|48.00
|5554.38
|131
|2006.07.27 16:17
|buy
|39
|0.40
|1.8638
|1.8619
|1.8735
|132
|2006.07.27 16:22
|modify
|39
|0.40
|1.8638
|1.8629
|1.8735
|133
|2006.07.27 16:22
|close
|39
|0.40
|1.8665
|1.8629
|1.8735
|108.00
|5662.38
|134
|2006.07.27 16:30
|buy
|40
|0.50
|1.8641
|1.8622
|1.8738
|135
|2006.07.27 17:00
|s/l
|40
|0.50
|1.8622
|1.8622
|1.8738
|-95.00
|5567.38
|136
|2006.07.27 17:00
|buy
|41
|0.40
|1.8623
|1.8604
|1.8720
|137
|2006.07.27 17:01
|close
|41
|0.40
|1.8641
|1.8604
|1.8720
|72.00
|5639.38
|138
|2006.07.27 17:02
|buy
|42
|0.50
|1.8623
|1.8604
|1.8720
|139
|2006.07.27 17:18
|close
|42
|0.50
|1.8639
|1.8604
|1.8720
|80.00
|5719.38
|140
|2006.07.27 17:18
|buy
|43
|0.50
|1.8629
|1.8610
|1.8726
|141
|2006.07.27 17:19
|close
|43
|0.50
|1.8639
|1.8610
|1.8726
|50.00
|5769.38
|142
|2006.07.27 17:32
|buy
|44
|0.50
|1.8628
|1.8609
|1.8725
|143
|2006.07.27 19:00
|s/l
|44
|0.50
|1.8609
|1.8609
|1.8725
|-95.00
|5674.38
|144
|2006.07.28 05:34
|sell
|45
|0.50
|1.8583
|1.8602
|1.8486
|145
|2006.07.28 05:49
|close
|45
|0.50
|1.8569
|1.8602
|1.8486
|70.00
|5744.38
|146
|2006.07.28 10:05
|buy
|46
|0.50
|1.8582
|1.8563
|1.8679
|147
|2006.07.28 10:06
|modify
|46
|0.50
|1.8582
|1.8564
|1.8679
|148
|2006.07.28 10:06
|modify
|46
|0.50
|1.8582
|1.8566
|1.8679
|149
|2006.07.28 10:15
|modify
|46
|0.50
|1.8582
|1.8567
|1.8679
|150
|2006.07.28 10:20
|modify
|46
|0.50
|1.8582
|1.8571
|1.8679
|151
|2006.07.28 10:20
|close
|46
|0.50
|1.8597
|1.8571
|1.8679
|75.00
|5819.38
|152
|2006.07.28 10:29
|buy
|47
|0.50
|1.8583
|1.8564
|1.8680
|153
|2006.07.28 11:00
|modify
|47
|0.50
|1.8583
|1.8564
|1.8680
|154
|2006.07.28 11:00
|modify
|47
|0.50
|1.8583
|1.8566
|1.8680
|155
|2006.07.28 11:00
|modify
|47
|0.50
|1.8583
|1.8567
|1.8680
|156
|2006.07.28 11:00
|close
|47
|0.50
|1.8591
|1.8567
|1.8680
|40.00
|5859.38
|157
|2006.07.28 12:10
|buy
|48
|0.50
|1.8602
|1.8583
|1.8699
|158
|2006.07.28 12:30
|s/l
|48
|0.50
|1.8583
|1.8583
|1.8699
|-95.00
|5764.38
|159
|2006.07.28 12:30
|buy
|49
|0.50
|1.8585
|1.8566
|1.8682
|160
|2006.07.28 12:31
|modify
|49
|0.50
|1.8585
|1.8568
|1.8682
|161
|2006.07.28 12:55
|modify
|49
|0.50
|1.8585
|1.8569
|1.8682
|162
|2006.07.28 12:55
|close
|49
|0.50
|1.8594
|1.8569
|1.8682
|45.00
|5809.38
|163
|2006.07.28 12:59
|buy
|50
|0.50
|1.8574
|1.8555
|1.8671
|164
|2006.07.28 13:32
|s/l
|50
|0.50
|1.8555
|1.8555
|1.8671
|-95.00
|5714.38
|165
|2006.07.28 14:30
|sell
|51
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|166
|2006.07.28 14:30
|modify
|51
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|167
|2006.07.28 14:30
|modify
|51
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|168
|2006.07.28 14:30
|close
|51
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|5839.38
|169
|2006.07.28 14:30
|sell
|52
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|170
|2006.07.28 14:30
|modify
|52
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|171
|2006.07.28 14:30
|modify
|52
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|172
|2006.07.28 14:30
|close
|52
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|5964.38
|173
|2006.07.28 14:30
|sell
|53
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|174
|2006.07.28 14:30
|modify
|53
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|175
|2006.07.28 14:30
|modify
|53
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|176
|2006.07.28 14:30
|close
|53
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6089.38
|177
|2006.07.28 14:30
|sell
|54
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|178
|2006.07.28 14:30
|modify
|54
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|179
|2006.07.28 14:30
|modify
|54
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|180
|2006.07.28 14:30
|close
|54
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6214.38
|181
|2006.07.28 14:30
|sell
|55
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|182
|2006.07.28 14:30
|modify
|55
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|183
|2006.07.28 14:30
|modify
|55
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|184
|2006.07.28 14:30
|close
|55
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6339.38
|185
|2006.07.28 14:31
|sell
|56
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|186
|2006.07.28 14:31
|modify
|56
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|187
|2006.07.28 14:31
|modify
|56
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|188
|2006.07.28 14:31
|close
|56
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6464.38
|189
|2006.07.28 14:31
|sell
|57
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|190
|2006.07.28 14:31
|modify
|57
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|191
|2006.07.28 14:31
|modify
|57
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|192
|2006.07.28 14:31
|close
|57
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6589.38
|193
|2006.07.28 14:31
|sell
|58
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|194
|2006.07.28 14:31
|modify
|58
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|195
|2006.07.28 14:31
|modify
|58
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|196
|2006.07.28 14:31
|close
|58
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6714.38
|197
|2006.07.28 14:31
|sell
|59
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|198
|2006.07.28 14:31
|modify
|59
|0.50
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|199
|2006.07.28 14:31
|modify
|59
|0.50
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|200
|2006.07.28 14:31
|close
|59
|0.50
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|125.00
|6839.38
|201
|2006.07.28 14:31
|sell
|60
|0.60
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|202
|2006.07.28 14:31
|modify
|60
|0.60
|1.8573
|1.8592
|1.8476
|203
|2006.07.28 14:31
|modify
|60
|0.60
|1.8573
|1.8577
|1.8476
|204
|2006.07.28 14:31
|close
|60
|0.60
|1.8548
|1.8577
|1.8476
|150.00
|6989.38
|205
|2006.07.28 14:32
|sell
|61
|0.60
|1.8604
|1.8623
|1.8507
|206
|2006.07.28 14:32
|modify
|61
|0.60
|1.8604
|1.8623
|1.8507
|207
|2006.07.28 14:35
|s/l
|61
|0.60
|1.862259
|1.8623
|1.8507
|-111.51
|6877.87
|208
|2006.07.31 02:47
|buy
|62
|0.60
|1.8626
|1.8607
|1.8723
|209
|2006.07.31 02:55
|close
|62
|0.60
|1.8640
|1.8607
|1.8723
|84.00
|6961.87
|210
|2006.07.31 11:17
|buy
|63
|0.60
|1.8650
|1.8631
|1.8747
|211
|2006.07.31 11:23
|modify
|63
|0.60
|1.8650
|1.8634
|1.8747
|212
|2006.07.31 11:23
|modify
|63
|0.60
|1.8650
|1.8635
|1.8747
|213
|2006.07.31 11:25
|modify
|63
|0.60
|1.8650
|1.8642
|1.8747
|214
|2006.07.31 11:25
|modify
|63
|0.60
|1.8650
|1.8643
|1.8747
|215
|2006.07.31 12:07
|s/l
|63
|0.60
|1.864273
|1.8643
|1.8747
|-43.63
|6918.24
|216
|2006.07.31 12:10
|buy
|64
|0.60
|1.8641
|1.8622
|1.8738
|217
|2006.07.31 12:20
|modify
|64
|0.60
|1.8641
|1.8627
|1.8738
|218
|2006.07.31 12:20
|modify
|64
|0.60
|1.8641
|1.8628
|1.8738
|219
|2006.07.31 12:22
|modify
|64
|0.60
|1.8641
|1.8630
|1.8738
|220
|2006.07.31 12:22
|close
|64
|0.60
|1.8656
|1.8630
|1.8738
|90.00
|7008.24
|221
|2006.07.31 12:29
|buy
|65
|0.60
|1.8639
|1.8620
|1.8736
|222
|2006.07.31 13:13
|modify
|65
|0.60
|1.8639
|1.8621
|1.8736
|223
|2006.07.31 13:13
|close
|65
|0.60
|1.8648
|1.8621
|1.8736
|54.00
|7062.24
|224
|2006.07.31 15:00
|buy
|66
|0.60
|1.8671
|1.8652
|1.8768
|225
|2006.07.31 15:05
|close
|66
|0.60
|1.8681
|1.8652
|1.8768
|60.00
|7122.24
|226
|2006.07.31 15:12
|buy
|67
|0.60
|1.8669
|1.8650
|1.8766
|227
|2006.07.31 15:20
|close
|67
|0.60
|1.8679
|1.8650
|1.8766
|60.00
|7182.24
|228
|2006.07.31 15:30
|buy
|68
|0.60
|1.8668
|1.8649
|1.8765
|229
|2006.07.31 16:07
|s/l
|68
|0.60
|1.8649
|1.8649
|1.8765
|-114.00
|7068.24
|230
|2006.07.31 16:10
|buy
|69
|0.60
|1.8647
|1.8628
|1.8744
|231
|2006.07.31 16:20
|modify
|69
|0.60
|1.8647
|1.8629
|1.8744
|232
|2006.07.31 16:20
|close
|69
|0.60
|1.8661
|1.8629
|1.8744
|84.00
|7152.24
|233
|2006.07.31 16:37
|buy
|70
|0.60
|1.8647
|1.8628
|1.8744
|234
|2006.07.31 16:47
|modify
|70
|0.60
|1.8647
|1.8628
|1.8744
|235
|2006.07.31 16:47
|close
|70
|0.60
|1.8660
|1.8628
|1.8744
|78.00
|7230.24
|236
|2006.08.01 00:37
|buy
|71
|0.60
|1.8667
|1.8648
|1.8764
|237
|2006.08.01 00:48
|modify
|71
|0.60
|1.8667
|1.8649
|1.8764
|238
|2006.08.01 01:00
|modify
|71
|0.60
|1.8667
|1.8649
|1.8764
|239
|2006.08.01 01:00
|close
|71
|0.60
|1.8678
|1.8649
|1.8764
|66.00
|7296.24
|240
|2006.08.01 04:37
|sell
|72
|0.60
|1.8664
|1.8683
|1.8567
|241
|2006.08.01 04:56
|modify
|72
|0.60
|1.8664
|1.8682
|1.8567
|242
|2006.08.01 05:22
|modify
|72
|0.60
|1.8664
|1.8682
|1.8567
|243
|2006.08.01 05:47
|modify
|72
|0.60
|1.8664
|1.8681
|1.8567
|244
|2006.08.01 05:52
|modify
|72
|0.60
|1.8664
|1.8674
|1.8567
|245
|2006.08.01 05:52
|close
|72
|0.60
|1.8648
|1.8674
|1.8567
|96.00
|7392.24
|246
|2006.08.01 09:32
|sell
|73
|0.60
|1.8660
|1.8679
|1.8563
|247
|2006.08.01 09:42
|modify
|73
|0.60
|1.8660
|1.8676
|1.8563
|248
|2006.08.01 09:45
|modify
|73
|0.60
|1.8660
|1.8674
|1.8563
|249
|2006.08.01 10:34
|s/l
|73
|0.60
|1.867361
|1.8674
|1.8563
|-81.69
|7310.55
|250
|2006.08.01 11:33
|buy
|74
|0.60
|1.8655
|1.8636
|1.8752
|251
|2006.08.01 12:22
|modify
|74
|0.60
|1.8655
|1.8637
|1.8752
|252
|2006.08.01 12:42
|modify
|74
|0.60
|1.8655
|1.8640
|1.8752
|253
|2006.08.01 12:42
|close
|74
|0.60
|1.8667
|1.8640
|1.8752
|72.00
|7382.55
|254
|2006.08.01 14:01
|buy
|75
|0.60
|1.8664
|1.8645
|1.8761
|255
|2006.08.01 14:30
|s/l
|75
|0.60
|1.8645
|1.8645
|1.8761
|-114.00
|7268.55
|256
|2006.08.01 14:30
|buy
|76
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|257
|2006.08.01 14:30
|modify
|76
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|258
|2006.08.01 14:30
|close
|76
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7418.55
|259
|2006.08.01 14:30
|buy
|77
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|260
|2006.08.01 14:30
|s/l
|77
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7304.55
|261
|2006.08.01 14:30
|buy
|78
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|262
|2006.08.01 14:30
|modify
|78
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|263
|2006.08.01 14:30
|close
|78
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7454.55
|264
|2006.08.01 14:30
|buy
|79
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|265
|2006.08.01 14:30
|s/l
|79
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7340.55
|266
|2006.08.01 14:30
|buy
|80
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|267
|2006.08.01 14:30
|modify
|80
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|268
|2006.08.01 14:30
|close
|80
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7490.55
|269
|2006.08.01 14:30
|buy
|81
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|270
|2006.08.01 14:30
|s/l
|81
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7376.55
|271
|2006.08.01 14:30
|buy
|82
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|272
|2006.08.01 14:30
|modify
|82
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|273
|2006.08.01 14:30
|close
|82
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7526.55
|274
|2006.08.01 14:30
|buy
|83
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|275
|2006.08.01 14:30
|s/l
|83
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7412.55
|276
|2006.08.01 14:30
|buy
|84
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|277
|2006.08.01 14:30
|modify
|84
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|278
|2006.08.01 14:30
|close
|84
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7562.55
|279
|2006.08.01 14:30
|buy
|85
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|280
|2006.08.01 14:31
|s/l
|85
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7448.55
|281
|2006.08.01 14:31
|buy
|86
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|282
|2006.08.01 14:31
|modify
|86
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|283
|2006.08.01 14:31
|close
|86
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7598.55
|284
|2006.08.01 14:31
|buy
|87
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|285
|2006.08.01 14:31
|s/l
|87
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7484.55
|286
|2006.08.01 14:31
|buy
|88
|0.60
|1.8640
|1.8621
|1.8737
|287
|2006.08.01 14:31
|modify
|88
|0.60
|1.8640
|1.8637
|1.8737
|288
|2006.08.01 14:31
|close
|88
|0.60
|1.8665
|1.8637
|1.8737
|150.00
|7634.55
|289
|2006.08.01 14:31
|buy
|89
|0.60
|1.8659
|1.8640
|1.8756
|290
|2006.08.01 14:32
|s/l
|89
|0.60
|1.8640
|1.8640
|1.8756
|-114.00
|7520.55
|291
|2006.08.01 14:32
|buy
|90
|0.60
|1.8646
|1.8627
|1.8743
|292
|2006.08.01 14:37
|modify
|90
|0.60
|1.8646
|1.8631
|1.8743
|293
|2006.08.01 14:37
|close
|90
|0.60
|1.8659
|1.8631
|1.8743
|78.00
|7598.55
|294
|2006.08.01 14:37
|buy
|91
|0.60
|1.8662
|1.8643
|1.8759
|295
|2006.08.01 14:47
|modify
|91
|0.60
|1.8662
|1.8644
|1.8759
|296
|2006.08.01 14:47
|modify
|91
|0.60
|1.8662
|1.8651
|1.8759
|297
|2006.08.01 14:47
|close
|91
|0.60
|1.8679
|1.8651
|1.8759
|102.00
|7700.55
|298
|2006.08.01 14:59
|buy
|92
|0.60
|1.8651
|1.8632
|1.8748
|299
|2006.08.01 15:17
|close
|92
|0.60
|1.8662
|1.8632
|1.8748
|66.00
|7766.55
|300
|2006.08.01 15:17
|sell
|93
|0.60
|1.8661
|1.8680
|1.8564
|301
|2006.08.01 15:25
|close
|93
|0.60
|1.8648
|1.8680
|1.8564
|78.00
|7844.55
|302
|2006.08.01 15:29
|sell
|94
|0.60
|1.8662
|1.8681
|1.8565
|303
|2006.08.01 15:42
|s/l
|94
|0.60
|1.8681
|1.8681
|1.8565
|-114.00
|7730.55
|304
|2006.08.01 16:00
|buy
|95
|0.60
|1.8670
|1.8651
|1.8767
|305
|2006.08.01 16:22
|s/l
|95
|0.60
|1.8651
|1.8651
|1.8767
|-114.00
|7616.55
|306
|2006.08.01 16:22
|buy
|96
|0.60
|1.8651
|1.8632
|1.8748
|307
|2006.08.01 16:25
|close
|96
|0.60
|1.8663
|1.8632
|1.8748
|72.00
|7688.55
|308
|2006.08.01 16:25
|buy
|97
|0.60
|1.8670
|1.8651
|1.8767
|309
|2006.08.01 16:31
|s/l
|97
|0.60
|1.8651
|1.8651
|1.8767
|-114.00
|7574.55
|310
|2006.08.01 16:37
|buy
|98
|0.60
|1.8667
|1.8648
|1.8764
|311
|2006.08.01 16:50
|s/l
|98
|0.60
|1.8648
|1.8648
|1.8764
|-114.00
|7460.55
|312
|2006.08.01 16:50
|buy
|99
|0.60
|1.8652
|1.8633
|1.8749
|313
|2006.08.01 16:52
|close
|99
|0.60
|1.8668
|1.8633
|1.8749
|96.00
|7556.55
|314
|2006.08.01 16:53
|buy
|100
|0.60
|1.8670
|1.8651
|1.8767
|315
|2006.08.01 17:05
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8652
|1.8767
|316
|2006.08.01 17:07
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8656
|1.8767
|317
|2006.08.01 17:07
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8658
|1.8767
|318
|2006.08.01 17:07
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8659
|1.8767
|319
|2006.08.01 17:10
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8660
|1.8767
|320
|2006.08.01 17:22
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8662
|1.8767
|321
|2006.08.01 17:32
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8667
|1.8767
|322
|2006.08.01 17:35
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8669
|1.8767
|323
|2006.08.01 17:35
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8670
|1.8767
|324
|2006.08.01 17:48
|modify
|100
|0.60
|1.8670
|1.8671
|1.8767
|325
|2006.08.01 18:00
|close
|100
|0.60
|1.8707
|1.8671
|1.8767
|222.00
|7778.55
|326
|2006.08.02 12:34
|sell
|101
|0.60
|1.8762
|1.8781
|1.8665
|327
|2006.08.02 12:40
|modify
|101
|0.60
|1.8762
|1.8778
|1.8665
|328
|2006.08.02 12:40
|modify
|101
|0.60
|1.8762
|1.8777
|1.8665
|329
|2006.08.02 12:41
|modify
|101
|0.60
|1.8762
|1.8775
|1.8665
|330
|2006.08.02 12:41
|close
|101
|0.60
|1.8754
|1.8775
|1.8665
|48.00
|7826.55
|331
|2006.08.02 12:47
|sell
|102
|0.60
|1.8761
|1.8780
|1.8664
|332
|2006.08.02 12:50
|modify
|102
|0.60
|1.8761
|1.8779
|1.8664
|333
|2006.08.02 12:50
|modify
|102
|0.60
|1.8761
|1.8778
|1.8664
|334
|2006.08.02 12:51
|modify
|102
|0.60
|1.8761
|1.8777
|1.8664
|335
|2006.08.02 12:52
|modify
|102
|0.60
|1.8761
|1.8769
|1.8664
|336
|2006.08.02 12:52
|close
|102
|0.60
|1.8748
|1.8769
|1.8664
|78.00
|7904.55
|337
|2006.08.02 13:42
|sell
|103
|0.60
|1.8763
|1.8782
|1.8666
|338
|2006.08.02 13:47
|modify
|103
|0.60
|1.8763
|1.8776
|1.8666
|339
|2006.08.02 13:47
|close
|103
|0.60
|1.8754
|1.8776
|1.8666
|54.00
|7958.55
|340
|2006.08.02 15:10
|buy
|104
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|341
|2006.08.02 15:17
|modify
|104
|0.60
|1.8756
|1.8738
|1.8853
|342
|2006.08.02 15:17
|modify
|104
|0.60
|1.8756
|1.8740
|1.8853
|343
|2006.08.02 15:17
|close
|104
|0.60
|1.8766
|1.8740
|1.8853
|60.00
|8018.55
|344
|2006.08.02 15:25
|buy
|105
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|345
|2006.08.02 15:25
|modify
|105
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|346
|2006.08.02 15:25
|modify
|105
|0.60
|1.8756
|1.8741
|1.8853
|347
|2006.08.02 15:25
|close
|105
|0.60
|1.8767
|1.8741
|1.8853
|66.00
|8084.55
|348
|2006.08.02 15:25
|buy
|106
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|349
|2006.08.02 15:26
|modify
|106
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|350
|2006.08.02 15:26
|modify
|106
|0.60
|1.8756
|1.8741
|1.8853
|351
|2006.08.02 15:26
|close
|106
|0.60
|1.8767
|1.8741
|1.8853
|66.00
|8150.55
|352
|2006.08.02 15:26
|buy
|107
|0.70
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|353
|2006.08.02 15:26
|modify
|107
|0.70
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|354
|2006.08.02 15:27
|modify
|107
|0.70
|1.8756
|1.8741
|1.8853
|355
|2006.08.02 15:27
|close
|107
|0.70
|1.8767
|1.8741
|1.8853
|77.00
|8227.55
|356
|2006.08.02 17:00
|buy
|108
|0.70
|1.8777
|1.8758
|1.8874
|357
|2006.08.02 17:00
|s/l
|108
|0.70
|1.8758
|1.8758
|1.8874
|-133.00
|8094.55
|358
|2006.08.02 17:00
|buy
|109
|0.60
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|359
|2006.08.02 17:00
|modify
|109
|0.60
|1.8756
|1.8744
|1.8853
|360
|2006.08.02 17:00
|close
|109
|0.60
|1.8773
|1.8744
|1.8853
|102.00
|8196.55
|361
|2006.08.02 17:00
|buy
|110
|0.70
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|362
|2006.08.02 17:00
|modify
|110
|0.70
|1.8751
|1.8747
|1.8848
|363
|2006.08.02 17:00
|close
|110
|0.70
|1.8776
|1.8747
|1.8848
|175.00
|8371.55
|364
|2006.08.02 17:00
|buy
|111
|0.70
|1.8777
|1.8758
|1.8874
|365
|2006.08.02 17:00
|s/l
|111
|0.70
|1.8758
|1.8758
|1.8874
|-133.00
|8238.55
|366
|2006.08.02 17:00
|buy
|112
|0.70
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|367
|2006.08.02 17:00
|modify
|112
|0.70
|1.8756
|1.8744
|1.8853
|368
|2006.08.02 17:00
|close
|112
|0.70
|1.8773
|1.8744
|1.8853
|119.00
|8357.55
|369
|2006.08.02 17:00
|buy
|113
|0.70
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|370
|2006.08.02 17:01
|modify
|113
|0.70
|1.8751
|1.8747
|1.8848
|371
|2006.08.02 17:01
|close
|113
|0.70
|1.8776
|1.8747
|1.8848
|175.00
|8532.55
|372
|2006.08.02 17:01
|buy
|114
|0.70
|1.8777
|1.8758
|1.8874
|373
|2006.08.02 17:01
|s/l
|114
|0.70
|1.8758
|1.8758
|1.8874
|-133.00
|8399.55
|374
|2006.08.02 17:01
|buy
|115
|0.70
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|375
|2006.08.02 17:01
|modify
|115
|0.70
|1.8756
|1.8744
|1.8853
|376
|2006.08.02 17:01
|close
|115
|0.70
|1.8773
|1.8744
|1.8853
|119.00
|8518.55
|377
|2006.08.02 17:01
|buy
|116
|0.70
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|378
|2006.08.02 17:01
|modify
|116
|0.70
|1.8751
|1.8747
|1.8848
|379
|2006.08.02 17:01
|close
|116
|0.70
|1.8776
|1.8747
|1.8848
|175.00
|8693.55
|380
|2006.08.02 17:01
|buy
|117
|0.70
|1.8777
|1.8758
|1.8874
|381
|2006.08.02 17:01
|s/l
|117
|0.70
|1.8758
|1.8758
|1.8874
|-133.00
|8560.55
|382
|2006.08.02 17:01
|buy
|118
|0.70
|1.8756
|1.8737
|1.8853
|383
|2006.08.02 17:01
|modify
|118
|0.70
|1.8756
|1.8744
|1.8853
|384
|2006.08.02 17:01
|close
|118
|0.70
|1.8773
|1.8744
|1.8853
|119.00
|8679.55
|385
|2006.08.02 17:02
|buy
|119
|0.70
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|386
|2006.08.02 17:10
|modify
|119
|0.70
|1.8751
|1.8734
|1.8848
|387
|2006.08.02 17:10
|close
|119
|0.70
|1.8763
|1.8734
|1.8848
|84.00
|8763.55
|388
|2006.08.02 17:10
|buy
|120
|0.70
|1.8761
|1.8742
|1.8858
|389
|2006.08.02 17:10
|close
|120
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8858
|70.00
|8833.55
|390
|2006.08.02 17:10
|buy
|121
|0.70
|1.8761
|1.8742
|1.8858
|391
|2006.08.02 17:11
|close
|121
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8858
|70.00
|8903.55
|392
|2006.08.02 17:11
|buy
|122
|0.70
|1.8761
|1.8742
|1.8858
|393
|2006.08.02 17:11
|close
|122
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8858
|70.00
|8973.55
|394
|2006.08.02 17:11
|buy
|123
|0.70
|1.8761
|1.8742
|1.8858
|395
|2006.08.02 17:12
|close
|123
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8858
|70.00
|9043.55
|396
|2006.08.02 17:12
|buy
|124
|0.70
|1.8767
|1.8748
|1.8864
|397
|2006.08.02 17:12
|s/l
|124
|0.70
|1.8748
|1.8748
|1.8864
|-133.00
|8910.55
|398
|2006.08.02 17:12
|buy
|125
|0.70
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|399
|2006.08.02 17:13
|modify
|125
|0.70
|1.8751
|1.8734
|1.8848
|400
|2006.08.02 17:13
|close
|125
|0.70
|1.8763
|1.8734
|1.8848
|84.00
|8994.55
|401
|2006.08.02 17:13
|buy
|126
|0.70
|1.8765
|1.8746
|1.8862
|402
|2006.08.02 17:13
|s/l
|126
|0.70
|1.8746
|1.8746
|1.8862
|-133.00
|8861.55
|403
|2006.08.02 17:13
|buy
|127
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|404
|2006.08.02 17:13
|close
|127
|0.70
|1.8763
|1.8735
|1.8851
|63.00
|8924.55
|405
|2006.08.02 17:13
|buy
|128
|0.70
|1.8765
|1.8746
|1.8862
|406
|2006.08.02 17:14
|s/l
|128
|0.70
|1.8746
|1.8746
|1.8862
|-133.00
|8791.55
|407
|2006.08.02 17:14
|buy
|129
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|408
|2006.08.02 17:14
|close
|129
|0.70
|1.8763
|1.8735
|1.8851
|63.00
|8854.55
|409
|2006.08.02 17:14
|buy
|130
|0.70
|1.8765
|1.8746
|1.8862
|410
|2006.08.02 17:14
|s/l
|130
|0.70
|1.8746
|1.8746
|1.8862
|-133.00
|8721.55
|411
|2006.08.02 17:14
|buy
|131
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|412
|2006.08.02 17:15
|modify
|131
|0.70
|1.8754
|1.8742
|1.8851
|413
|2006.08.02 17:15
|close
|131
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8851
|119.00
|8840.55
|414
|2006.08.02 17:15
|buy
|132
|0.70
|1.8752
|1.8733
|1.8849
|415
|2006.08.02 17:15
|modify
|132
|0.70
|1.8752
|1.8735
|1.8849
|416
|2006.08.02 17:15
|close
|132
|0.70
|1.8764
|1.8735
|1.8849
|84.00
|8924.55
|417
|2006.08.02 17:15
|buy
|133
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|418
|2006.08.02 17:15
|modify
|133
|0.70
|1.8754
|1.8738
|1.8851
|419
|2006.08.02 17:15
|close
|133
|0.70
|1.8767
|1.8738
|1.8851
|91.00
|9015.55
|420
|2006.08.02 17:15
|buy
|134
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|421
|2006.08.02 17:15
|s/l
|134
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|8882.55
|422
|2006.08.02 17:15
|buy
|135
|0.70
|1.8752
|1.8733
|1.8849
|423
|2006.08.02 17:15
|modify
|135
|0.70
|1.8752
|1.8735
|1.8849
|424
|2006.08.02 17:15
|close
|135
|0.70
|1.8764
|1.8735
|1.8849
|84.00
|8966.55
|425
|2006.08.02 17:15
|buy
|136
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|426
|2006.08.02 17:16
|modify
|136
|0.70
|1.8754
|1.8738
|1.8851
|427
|2006.08.02 17:16
|close
|136
|0.70
|1.8767
|1.8738
|1.8851
|91.00
|9057.55
|428
|2006.08.02 17:16
|buy
|137
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|429
|2006.08.02 17:16
|s/l
|137
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|8924.55
|430
|2006.08.02 17:16
|buy
|138
|0.70
|1.8752
|1.8733
|1.8849
|431
|2006.08.02 17:16
|modify
|138
|0.70
|1.8752
|1.8735
|1.8849
|432
|2006.08.02 17:16
|close
|138
|0.70
|1.8764
|1.8735
|1.8849
|84.00
|9008.55
|433
|2006.08.02 17:16
|buy
|139
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|434
|2006.08.02 17:16
|modify
|139
|0.70
|1.8754
|1.8738
|1.8851
|435
|2006.08.02 17:16
|close
|139
|0.70
|1.8767
|1.8738
|1.8851
|91.00
|9099.55
|436
|2006.08.02 17:16
|buy
|140
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|437
|2006.08.02 17:16
|s/l
|140
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|8966.55
|438
|2006.08.02 17:16
|buy
|141
|0.70
|1.8752
|1.8733
|1.8849
|439
|2006.08.02 17:17
|modify
|141
|0.70
|1.8752
|1.8735
|1.8849
|440
|2006.08.02 17:17
|close
|141
|0.70
|1.8764
|1.8735
|1.8849
|84.00
|9050.55
|441
|2006.08.02 17:17
|buy
|142
|0.70
|1.8754
|1.8735
|1.8851
|442
|2006.08.02 17:17
|modify
|142
|0.70
|1.8754
|1.8742
|1.8851
|443
|2006.08.02 17:17
|close
|142
|0.70
|1.8771
|1.8742
|1.8851
|119.00
|9169.55
|444
|2006.08.02 17:17
|buy
|143
|0.70
|1.8778
|1.8759
|1.8875
|445
|2006.08.02 17:20
|s/l
|143
|0.70
|1.8759
|1.8759
|1.8875
|-133.00
|9036.55
|446
|2006.08.02 17:20
|buy
|144
|0.70
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|447
|2006.08.02 17:20
|modify
|144
|0.70
|1.8762
|1.8751
|1.8859
|448
|2006.08.02 17:20
|close
|144
|0.70
|1.8780
|1.8751
|1.8859
|126.00
|9162.55
|449
|2006.08.02 17:20
|buy
|145
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|450
|2006.08.02 17:20
|s/l
|145
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|9029.55
|451
|2006.08.02 17:20
|buy
|146
|0.70
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|452
|2006.08.02 17:20
|modify
|146
|0.70
|1.8762
|1.8751
|1.8859
|453
|2006.08.02 17:20
|close
|146
|0.70
|1.8780
|1.8751
|1.8859
|126.00
|9155.55
|454
|2006.08.02 17:21
|buy
|147
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|455
|2006.08.02 17:21
|s/l
|147
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|9022.55
|456
|2006.08.02 17:21
|buy
|148
|0.70
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|457
|2006.08.02 17:21
|modify
|148
|0.70
|1.8762
|1.8751
|1.8859
|458
|2006.08.02 17:21
|close
|148
|0.70
|1.8780
|1.8751
|1.8859
|126.00
|9148.55
|459
|2006.08.02 17:21
|buy
|149
|0.70
|1.8779
|1.8760
|1.8876
|460
|2006.08.02 17:22
|s/l
|149
|0.70
|1.8760
|1.8760
|1.8876
|-133.00
|9015.55
|461
|2006.08.02 17:22
|buy
|150
|0.70
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|462
|2006.08.02 17:22
|modify
|150
|0.70
|1.8762
|1.8751
|1.8859
|463
|2006.08.02 17:22
|close
|150
|0.70
|1.8780
|1.8751
|1.8859
|126.00
|9141.55
|464
|2006.08.02 17:22
|buy
|151
|0.70
|1.8770
|1.8751
|1.8867
|465
|2006.08.02 17:22
|close
|151
|0.70
|1.8777
|1.8751
|1.8867
|49.00
|9190.55
|466
|2006.08.02 17:23
|buy
|152
|0.70
|1.8772
|1.8753
|1.8869
|467
|2006.08.02 17:23
|close
|152
|0.70
|1.8782
|1.8753
|1.8869
|70.00
|9260.55
|468
|2006.08.02 17:23
|buy
|153
|0.70
|1.8772
|1.8753
|1.8869
|469
|2006.08.02 17:24
|close
|153
|0.70
|1.8782
|1.8753
|1.8869
|70.00
|9330.55
|470
|2006.08.02 17:24
|buy
|154
|0.70
|1.8772
|1.8753
|1.8869
|471
|2006.08.02 17:24
|close
|154
|0.70
|1.8782
|1.8753
|1.8869
|70.00
|9400.55
|472
|2006.08.02 17:29
|buy
|155
|0.80
|1.8774
|1.8755
|1.8871
|473
|2006.08.02 17:53
|close
|155
|0.80
|1.8784
|1.8755
|1.8871
|80.00
|9480.55
|474
|2006.08.02 21:30
|buy
|156
|0.80
|1.8776
|1.8757
|1.8873
|475
|2006.08.02 22:10
|s/l
|156
|0.80
|1.8757
|1.8757
|1.8873
|-152.00
|9328.55
|476
|2006.08.03 04:43
|sell
|157
|0.70
|1.8777
|1.8796
|1.8680
|477
|2006.08.03 04:55
|close
|157
|0.70
|1.8764
|1.8796
|1.8680
|91.00
|9419.55
|478
|2006.08.03 08:10
|sell
|158
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|479
|2006.08.03 08:16
|modify
|158
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|480
|2006.08.03 08:17
|modify
|158
|0.80
|1.8766
|1.8783
|1.8669
|481
|2006.08.03 08:17
|modify
|158
|0.80
|1.8766
|1.8779
|1.8669
|482
|2006.08.03 08:17
|close
|158
|0.80
|1.8752
|1.8779
|1.8669
|112.00
|9531.55
|483
|2006.08.03 08:37
|sell
|159
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|484
|2006.08.03 08:47
|modify
|159
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|485
|2006.08.03 08:48
|modify
|159
|0.80
|1.8766
|1.8784
|1.8669
|486
|2006.08.03 08:55
|modify
|159
|0.80
|1.8766
|1.8782
|1.8669
|487
|2006.08.03 08:55
|close
|159
|0.80
|1.8755
|1.8782
|1.8669
|88.00
|9619.55
|488
|2006.08.03 09:06
|sell
|160
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|489
|2006.08.03 09:13
|modify
|160
|0.80
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|490
|2006.08.03 09:13
|modify
|160
|0.80
|1.8766
|1.8784
|1.8669
|491
|2006.08.03 09:15
|modify
|160
|0.80
|1.8766
|1.8783
|1.8669
|492
|2006.08.03 09:15
|close
|160
|0.80
|1.8756
|1.8783
|1.8669
|80.00
|9699.55
|493
|2006.08.03 12:12
|sell
|161
|0.80
|1.8721
|1.8740
|1.8624
|494
|2006.08.03 12:24
|modify
|161
|0.80
|1.8721
|1.8737
|1.8624
|495
|2006.08.03 12:24
|close
|161
|0.80
|1.8707
|1.8737
|1.8624
|112.00
|9811.55
|496
|2006.08.03 12:35
|sell
|162
|0.80
|1.8730
|1.8749
|1.8633
|497
|2006.08.03 12:55
|modify
|162
|0.80
|1.8730
|1.8747
|1.8633
|498
|2006.08.03 12:55
|close
|162
|0.80
|1.8717
|1.8747
|1.8633
|104.00
|9915.55
|499
|2006.08.03 15:10
|buy
|163
|0.80
|1.8883
|1.8864
|1.8980
|500
|2006.08.03 15:17
|close
|163
|0.80
|1.8901
|1.8864
|1.8980
|144.00
|10059.55
|501
|2006.08.03 15:17
|buy
|164
|0.80
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|502
|2006.08.03 15:18
|close
|164
|0.80
|1.8901
|1.8866
|1.8982
|128.00
|10187.55
|503
|2006.08.03 15:18
|buy
|165
|0.80
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|504
|2006.08.03 15:18
|close
|165
|0.80
|1.8901
|1.8866
|1.8982
|128.00
|10315.55
|505
|2006.08.03 15:18
|buy
|166
|0.80
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|506
|2006.08.03 15:19
|close
|166
|0.80
|1.8901
|1.8866
|1.8982
|128.00
|10443.55
|507
|2006.08.03 15:19
|buy
|167
|0.80
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|508
|2006.08.03 15:19
|close
|167
|0.80
|1.8901
|1.8866
|1.8982
|128.00
|10571.55
|509
|2006.08.03 15:29
|buy
|168
|0.80
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|510
|2006.08.03 16:02
|s/l
|168
|0.80
|1.8866
|1.8866
|1.8982
|-152.00
|10419.55
|511
|2006.08.03 16:02
|buy
|169
|0.80
|1.8867
|1.8848
|1.8964
|512
|2006.08.03 16:13
|close
|169
|0.80
|1.8880
|1.8848
|1.8964
|104.00
|10523.55
|513
|2006.08.03 16:13
|buy
|170
|0.80
|1.8869
|1.8850
|1.8966
|514
|2006.08.03 16:17
|close
|170
|0.80
|1.8883
|1.8850
|1.8966
|112.00
|10635.55
|515
|2006.08.03 22:07
|buy
|171
|0.80
|1.8872
|1.8853
|1.8969
|516
|2006.08.04 04:00
|close
|171
|0.80
|1.8880
|1.8853
|1.8969
|62.24
|10697.79
|517
|2006.08.04 04:40
|buy
|172
|0.90
|1.8866
|1.8847
|1.8963
|518
|2006.08.04 04:55
|close
|172
|0.90
|1.8877
|1.8847
|1.8963
|99.00
|10796.79
|519
|2006.08.04 09:17
|buy
|173
|0.90
|1.8864
|1.8845
|1.8961
|520
|2006.08.04 09:21
|modify
|173
|0.90
|1.8864
|1.8847
|1.8961
|521
|2006.08.04 09:22
|modify
|173
|0.90
|1.8864
|1.8855
|1.8961
|522
|2006.08.04 09:22
|modify
|173
|0.90
|1.8864
|1.8859
|1.8961
|523
|2006.08.04 09:34
|modify
|173
|0.90
|1.8864
|1.8867
|1.8961
|524
|2006.08.04 09:47
|s/l
|173
|0.90
|1.88667
|1.8867
|1.8961
|24.27
|10821.06
|525
|2006.08.04 09:48
|buy
|174
|0.90
|1.8864
|1.8845
|1.8961
|526
|2006.08.04 09:48
|modify
|174
|0.90
|1.8864
|1.8851
|1.8961
|527
|2006.08.04 09:48
|modify
|174
|0.90
|1.8864
|1.8853
|1.8961
|528
|2006.08.04 09:52
|modify
|174
|0.90
|1.8864
|1.8873
|1.8961
|529
|2006.08.04 09:52
|s/l
|174
|0.90
|1.88727
|1.8873
|1.8961
|78.27
|10899.33
|530
|2006.08.04 15:02
|buy
|175
|0.90
|1.9055
|1.9036
|1.9152
|531
|2006.08.04 15:05
|close
|175
|0.90
|1.9067
|1.9036
|1.9152
|108.00
|11007.33
|532
|2006.08.04 15:05
|buy
|176
|0.90
|1.9058
|1.9039
|1.9155
|533
|2006.08.04 15:22
|close
|176
|0.90
|1.9073
|1.9039
|1.9155
|135.00
|11142.33
|534
|2006.08.04 15:30
|buy
|177
|0.90
|1.9058
|1.9039
|1.9155
|535
|2006.08.04 15:53
|modify
|177
|0.90
|1.9058
|1.9052
|1.9155
|536
|2006.08.04 16:00
|close
|177
|0.90
|1.9092
|1.9052
|1.9155
|306.00
|11448.33
|537
|2006.08.04 17:30
|buy
|178
|0.90
|1.9092
|1.9073
|1.9189
|538
|2006.08.04 18:10
|close
|178
|0.90
|1.9106
|1.9073
|1.9189
|126.00
|11574.33
|539
|2006.08.07 02:20
|buy
|179
|0.90
|1.9067
|1.9048
|1.9164
|540
|2006.08.07 03:34
|close
|179
|0.90
|1.9078
|1.9048
|1.9164
|99.00
|11673.33
|541
|2006.08.07 08:05
|sell
|180
|0.90
|1.9074
|1.9093
|1.8977
|542
|2006.08.07 08:05
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9093
|1.8977
|543
|2006.08.07 08:06
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9092
|1.8977
|544
|2006.08.07 08:06
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9091
|1.8977
|545
|2006.08.07 08:12
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9090
|1.8977
|546
|2006.08.07 08:14
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9089
|1.8977
|547
|2006.08.07 08:17
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9088
|1.8977
|548
|2006.08.07 08:18
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9087
|1.8977
|549
|2006.08.07 08:20
|modify
|180
|0.90
|1.9074
|1.9086
|1.8977
|550
|2006.08.07 08:20
|close
|180
|0.90
|1.9065
|1.9086
|1.8977
|81.00
|11754.33
|551
|2006.08.07 08:31
|sell
|181
|0.90
|1.9073
|1.9092
|1.8976
|552
|2006.08.07 08:32
|modify
|181
|0.90
|1.9073
|1.9085
|1.8976
|553
|2006.08.07 08:32
|close
|181
|0.90
|1.9064
|1.9085
|1.8976
|81.00
|11835.33
|554
|2006.08.07 08:35
|sell
|182
|0.90
|1.9074
|1.9093
|1.8977
|555
|2006.08.07 08:37
|modify
|182
|0.90
|1.9074
|1.9091
|1.8977
|556
|2006.08.07 08:38
|modify
|182
|0.90
|1.9074
|1.9087
|1.8977
|557
|2006.08.07 08:40
|modify
|182
|0.90
|1.9074
|1.9081
|1.8977
|558
|2006.08.07 08:40
|close
|182
|0.90
|1.9060
|1.9081
|1.8977
|126.00
|11961.33
|559
|2006.08.07 11:17
|buy
|183
|0.90
|1.9071
|1.9052
|1.9168
|560
|2006.08.07 11:21
|modify
|183
|0.90
|1.9071
|1.9055
|1.9168
|561
|2006.08.07 11:23
|modify
|183
|0.90
|1.9071
|1.9059
|1.9168
|562
|2006.08.07 11:32
|s/l
|183
|0.90
|1.90587
|1.9059
|1.9168
|-110.73
|11850.60
|563
|2006.08.07 11:32
|buy
|184
|0.90
|1.9060
|1.9041
|1.9157
|564
|2006.08.07 11:47
|modify
|184
|0.90
|1.9060
|1.9043
|1.9157
|565
|2006.08.07 11:50
|modify
|184
|0.90
|1.9060
|1.9045
|1.9157
|566
|2006.08.07 11:50
|modify
|184
|0.90
|1.9060
|1.9046
|1.9157
|567
|2006.08.07 12:03
|close
|184
|0.90
|1.9070
|1.9046
|1.9157
|90.00
|11940.60
|568
|2006.08.07 15:07
|buy
|185
|0.90
|1.9097
|1.9078
|1.9194
|569
|2006.08.07 16:10
|close
|185
|0.90
|1.9108
|1.9078
|1.9194
|99.00
|12039.60
|570
|2006.08.07 18:01
|buy
|186
|0.90
|1.9095
|1.9076
|1.9192
|571
|2006.08.07 19:00
|s/l
|186
|0.90
|1.9076
|1.9076
|1.9192
|-171.00
|11868.60
|572
|2006.08.07 19:01
|buy
|187
|0.90
|1.9071
|1.9052
|1.9168
|573
|2006.08.07 19:06
|close
|187
|0.90
|1.9080
|1.9052
|1.9168
|81.00
|11949.60
|574
|2006.08.07 19:23
|buy
|188
|0.90
|1.9073
|1.9054
|1.9170
|575
|2006.08.07 19:55
|s/l
|188
|0.90
|1.9054
|1.9054
|1.9170
|-171.00
|11778.60
|576
|2006.08.08 17:01
|buy
|189
|0.90
|1.9060
|1.9041
|1.9157
|577
|2006.08.08 17:02
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9044
|1.9157
|578
|2006.08.08 17:22
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9046
|1.9157
|579
|2006.08.08 17:22
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9047
|1.9157
|580
|2006.08.08 17:23
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9048
|1.9157
|581
|2006.08.08 17:47
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9049
|1.9157
|582
|2006.08.08 17:47
|modify
|189
|0.90
|1.9060
|1.9052
|1.9157
|583
|2006.08.08 17:47
|close
|189
|0.90
|1.9073
|1.9052
|1.9157
|117.00
|11895.60
|584
|2006.08.08 18:02
|buy
|190
|0.90
|1.9064
|1.9045
|1.9161
|585
|2006.08.08 18:15
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9048
|1.9161
|586
|2006.08.08 18:15
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9050
|1.9161
|587
|2006.08.08 18:16
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9051
|1.9161
|588
|2006.08.08 18:17
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9052
|1.9161
|589
|2006.08.08 18:19
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9053
|1.9161
|590
|2006.08.08 18:19
|modify
|190
|0.90
|1.9064
|1.9054
|1.9161
|591
|2006.08.08 18:19
|close
|190
|0.90
|1.9075
|1.9054
|1.9161
|99.00
|11994.60
|592
|2006.08.08 20:00
|buy
|191
|0.90
|1.9056
|1.9037
|1.9153
|593
|2006.08.08 20:00
|modify
|191
|0.90
|1.9056
|1.9038
|1.9153
|594
|2006.08.08 20:00
|modify
|191
|0.90
|1.9056
|1.9047
|1.9153
|595
|2006.08.08 20:02
|modify
|191
|0.90
|1.9056
|1.9054
|1.9153
|596
|2006.08.08 20:02
|close
|191
|0.90
|1.9076
|1.9054
|1.9153
|180.00
|12174.60
|597
|2006.08.08 20:02
|buy
|192
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|598
|2006.08.08 20:02
|modify
|192
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|599
|2006.08.08 20:02
|modify
|192
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|600
|2006.08.08 20:02
|close
|192
|1.00
|1.9076
|1.9054
|1.9148
|250.00
|12424.60
|601
|2006.08.08 20:02
|buy
|193
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|602
|2006.08.08 20:02
|modify
|193
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|603
|2006.08.08 20:02
|modify
|193
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|604
|2006.08.08 20:02
|modify
|193
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|605
|2006.08.08 20:02
|s/l
|193
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|12540.89
|606
|2006.08.08 20:02
|buy
|194
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|607
|2006.08.08 20:02
|modify
|194
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|608
|2006.08.08 20:02
|modify
|194
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|609
|2006.08.08 20:02
|modify
|194
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|610
|2006.08.08 20:02
|s/l
|194
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|12657.18
|611
|2006.08.08 20:02
|buy
|195
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|612
|2006.08.08 20:02
|modify
|195
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|613
|2006.08.08 20:02
|modify
|195
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|614
|2006.08.08 20:02
|modify
|195
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|615
|2006.08.08 20:02
|s/l
|195
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|12773.47
|616
|2006.08.08 20:02
|buy
|196
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|617
|2006.08.08 20:02
|modify
|196
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|618
|2006.08.08 20:02
|modify
|196
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|619
|2006.08.08 20:02
|modify
|196
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|620
|2006.08.08 20:02
|s/l
|196
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|12889.76
|621
|2006.08.08 20:02
|buy
|197
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|622
|2006.08.08 20:02
|modify
|197
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|623
|2006.08.08 20:02
|modify
|197
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|624
|2006.08.08 20:02
|modify
|197
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|625
|2006.08.08 20:02
|s/l
|197
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|13006.05
|626
|2006.08.08 20:02
|buy
|198
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|627
|2006.08.08 20:02
|modify
|198
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|628
|2006.08.08 20:02
|modify
|198
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|629
|2006.08.08 20:02
|modify
|198
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|630
|2006.08.08 20:02
|s/l
|198
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|13122.34
|631
|2006.08.08 20:02
|buy
|199
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|632
|2006.08.08 20:02
|modify
|199
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|633
|2006.08.08 20:02
|modify
|199
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|634
|2006.08.08 20:02
|modify
|199
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|635
|2006.08.08 20:02
|s/l
|199
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|13238.63
|636
|2006.08.08 20:02
|buy
|200
|1.00
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|637
|2006.08.08 20:02
|modify
|200
|1.00
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|638
|2006.08.08 20:02
|modify
|200
|1.00
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|639
|2006.08.08 20:02
|modify
|200
|1.00
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|640
|2006.08.08 20:02
|s/l
|200
|1.00
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|116.29
|13354.92
|641
|2006.08.08 20:02
|buy
|201
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|642
|2006.08.08 20:02
|modify
|201
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|643
|2006.08.08 20:02
|modify
|201
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|644
|2006.08.08 20:02
|modify
|201
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|645
|2006.08.08 20:02
|s/l
|201
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|13482.83
|646
|2006.08.08 20:02
|buy
|202
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|647
|2006.08.08 20:02
|modify
|202
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|648
|2006.08.08 20:02
|modify
|202
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|649
|2006.08.08 20:02
|modify
|202
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|650
|2006.08.08 20:02
|s/l
|202
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|13610.74
|651
|2006.08.08 20:02
|buy
|203
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|652
|2006.08.08 20:02
|modify
|203
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|653
|2006.08.08 20:02
|modify
|203
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|654
|2006.08.08 20:02
|modify
|203
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|655
|2006.08.08 20:02
|s/l
|203
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|13738.65
|656
|2006.08.08 20:02
|buy
|204
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|657
|2006.08.08 20:02
|modify
|204
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|658
|2006.08.08 20:02
|modify
|204
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|659
|2006.08.08 20:02
|modify
|204
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|660
|2006.08.08 20:02
|s/l
|204
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|13866.56
|661
|2006.08.08 20:02
|buy
|205
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|662
|2006.08.08 20:02
|modify
|205
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|663
|2006.08.08 20:02
|modify
|205
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|664
|2006.08.08 20:02
|modify
|205
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|665
|2006.08.08 20:02
|s/l
|205
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|13994.47
|666
|2006.08.08 20:02
|buy
|206
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|667
|2006.08.08 20:02
|modify
|206
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|668
|2006.08.08 20:02
|modify
|206
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|669
|2006.08.08 20:02
|modify
|206
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|670
|2006.08.08 20:02
|s/l
|206
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|14122.38
|671
|2006.08.08 20:02
|buy
|207
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|672
|2006.08.08 20:02
|modify
|207
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|673
|2006.08.08 20:02
|modify
|207
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|674
|2006.08.08 20:02
|modify
|207
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|675
|2006.08.08 20:02
|s/l
|207
|1.10
|1.906263
|1.9063
|1.9148
|127.91
|14250.29
|676
|2006.08.08 20:02
|buy
|208
|1.10
|1.9051
|1.9032
|1.9148
|677
|2006.08.08 20:02
|modify
|208
|1.10
|1.9051
|1.9041
|1.9148
|678
|2006.08.08 20:02
|modify
|208
|1.10
|1.9051
|1.9054
|1.9148
|679
|2006.08.08 20:02
|modify
|208
|1.10
|1.9051
|1.9063
|1.9148
|680
|2006.08.08 20:05
|modify
|208
|1.10
|1.9051
|1.9081
|1.9148
|681
|2006.08.08 20:05
|modify
|208
|1.10
|1.9051
|1.9093
|1.9148
|682
|2006.08.08 20:05
|s/l
|208
|1.10
|1.909263
|1.9093
|1.9148
|457.91
|14708.20
|683
|2006.08.08 20:47
|buy
|209
|1.20
|1.9055
|1.9036
|1.9152
|684
|2006.08.08 20:47
|modify
|209
|1.20
|1.9055
|1.9050
|1.9152
|685
|2006.08.08 20:52
|modify
|209
|1.20
|1.9055
|1.9074
|1.9152
|686
|2006.08.08 20:52
|modify
|209
|1.20
|1.9055
|1.9089
|1.9152
|687
|2006.08.08 20:52
|s/l
|209
|1.20
|1.908863
|1.9089
|1.9152
|403.54
|15111.74
|688
|2006.08.08 21:00
|buy
|210
|1.20
|1.9087
|1.9068
|1.9184
|689
|2006.08.08 21:00
|modify
|210
|1.20
|1.9087
|1.9068
|1.9184
|690
|2006.08.08 21:00
|modify
|210
|1.20
|1.9087
|1.9069
|1.9184
|691
|2006.08.08 21:02
|modify
|210
|1.20
|1.9087
|1.9070
|1.9184
|692
|2006.08.08 21:02
|close
|210
|1.20
|1.9101
|1.9070
|1.9184
|168.00
|15279.74
|693
|2006.08.08 21:03
|buy
|211
|1.20
|1.9089
|1.9070
|1.9186
|694
|2006.08.08 21:04
|modify
|211
|1.20
|1.9089
|1.9070
|1.9186
|695
|2006.08.08 21:08
|s/l
|211
|1.20
|1.907003
|1.9070
|1.9186
|-227.61
|15052.13
|696
|2006.08.08 21:09
|buy
|212
|1.20
|1.9081
|1.9062
|1.9178
|697
|2006.08.08 21:10
|modify
|212
|1.20
|1.9081
|1.9070
|1.9178
|698
|2006.08.08 21:10
|close
|212
|1.20
|1.9101
|1.9070
|1.9178
|240.00
|15292.13
|699
|2006.08.08 21:11
|buy
|213
|1.20
|1.9085
|1.9066
|1.9182
|700
|2006.08.08 21:12
|modify
|213
|1.20
|1.9085
|1.9070
|1.9182
|701
|2006.08.08 21:12
|close
|213
|1.20
|1.9101
|1.9070
|1.9182
|192.00
|15484.13
|702
|2006.08.08 21:12
|buy
|214
|1.20
|1.9085
|1.9066
|1.9182
|703
|2006.08.08 21:15
|s/l
|214
|1.20
|1.9066
|1.9066
|1.9182
|-228.00
|15256.13
|704
|2006.08.08 21:15
|buy
|215
|1.20
|1.9069
|1.9050
|1.9166
|705
|2006.08.08 21:20
|modify
|215
|1.20
|1.9069
|1.9052
|1.9166
|706
|2006.08.08 21:20
|close
|215
|1.20
|1.9083
|1.9052
|1.9166
|168.00
|15424.13
|707
|2006.08.08 21:20
|buy
|216
|1.20
|1.9084
|1.9065
|1.9181
|708
|2006.08.08 21:21
|s/l
|216
|1.20
|1.9065
|1.9065
|1.9181
|-228.00
|15196.13
|709
|2006.08.08 21:21
|buy
|217
|1.20
|1.9068
|1.9049
|1.9165
|710
|2006.08.08 21:21
|modify
|217
|1.20
|1.9068
|1.9052
|1.9165
|711
|2006.08.08 21:21
|close
|217
|1.20
|1.9083
|1.9052
|1.9165
|180.00
|15376.13
|712
|2006.08.08 21:21
|buy
|218
|1.20
|1.9084
|1.9065
|1.9181
|713
|2006.08.08 21:23
|modify
|218
|1.20
|1.9084
|1.9070
|1.9181
|714
|2006.08.08 21:23
|close
|218
|1.20
|1.9101
|1.9070
|1.9181
|204.00
|15580.13
|715
|2006.08.08 21:23
|buy
|219
|1.20
|1.9090
|1.9071
|1.9187
|716
|2006.08.08 22:32
|s/l
|219
|1.20
|1.9071
|1.9071
|1.9187
|-228.00
|15352.13
|717
|2006.08.08 22:49
|buy
|220
|1.20
|1.9082
|1.9063
|1.9179
|718
|2006.08.08 23:33
|s/l
|220
|1.20
|1.9063
|1.9063
|1.9179
|-228.00
|15124.13
|719
|2006.08.09 01:07
|sell
|221
|1.20
|1.8992
|1.9011
|1.8895
|720
|2006.08.09 01:36
|s/l
|221
|1.20
|1.9011
|1.9011
|1.8895
|-228.00
|14896.13
|721
|2006.08.09 01:36
|sell
|222
|1.20
|1.9007
|1.9026
|1.8910
|722
|2006.08.09 01:55
|close
|222
|1.20
|1.8993
|1.9026
|1.8910
|168.00
|15064.13
|723
|2006.08.09 01:59
|sell
|223
|1.20
|1.9002
|1.9021
|1.8905
|724
|2006.08.09 02:20
|close
|223
|1.20
|1.8991
|1.9021
|1.8905
|132.00
|15196.13
|725
|2006.08.09 09:00
|buy
|224
|1.20
|1.9066
|1.9047
|1.9163
|726
|2006.08.09 10:17
|close
|224
|1.20
|1.9079
|1.9047
|1.9163
|156.00
|15352.13
|727
|2006.08.09 11:30
|buy
|225
|1.20
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|728
|2006.08.09 11:30
|close
|225
|1.20
|1.9080
|1.9042
|1.9158
|228.00
|15580.13
|729
|2006.08.09 11:30
|buy
|226
|1.20
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|730
|2006.08.09 11:31
|close
|226
|1.20
|1.9080
|1.9042
|1.9158
|228.00
|15808.13
|731
|2006.08.09 11:31
|buy
|227
|1.20
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|732
|2006.08.09 11:31
|close
|227
|1.20
|1.9080
|1.9042
|1.9158
|228.00
|16036.13
|733
|2006.08.09 11:32
|buy
|228
|1.30
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|734
|2006.08.09 11:42
|close
|228
|1.30
|1.9077
|1.9042
|1.9158
|208.00
|16244.13
|735
|2006.08.09 11:59
|buy
|229
|1.30
|1.9067
|1.9048
|1.9164
|736
|2006.08.09 12:00
|s/l
|229
|1.30
|1.9048
|1.9048
|1.9164
|-247.00
|15997.13
|737
|2006.08.09 13:30
|buy
|230
|1.30
|1.9077
|1.9058
|1.9174
|738
|2006.08.09 13:53
|close
|230
|1.30
|1.9091
|1.9058
|1.9174
|182.00
|16179.13
|739
|2006.08.09 13:59
|buy
|231
|1.30
|1.9077
|1.9058
|1.9174
|740
|2006.08.09 14:40
|close
|231
|1.30
|1.9091
|1.9058
|1.9174
|182.00
|16361.13
|741
|2006.08.10 03:43
|sell
|232
|1.30
|1.9069
|1.9088
|1.8972
|742
|2006.08.10 03:43
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9086
|1.8972
|743
|2006.08.10 03:43
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9084
|1.8972
|744
|2006.08.10 03:43
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9083
|1.8972
|745
|2006.08.10 07:02
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9083
|1.8972
|746
|2006.08.10 07:02
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9082
|1.8972
|747
|2006.08.10 07:03
|modify
|232
|1.30
|1.9069
|1.9081
|1.8972
|748
|2006.08.10 07:03
|close
|232
|1.30
|1.9057
|1.9081
|1.8972
|156.00
|16517.13
|749
|2006.08.10 08:02
|sell
|233
|1.30
|1.9063
|1.9082
|1.8966
|750
|2006.08.10 08:02
|modify
|233
|1.30
|1.9063
|1.9081
|1.8966
|751
|2006.08.10 08:03
|modify
|233
|1.30
|1.9063
|1.9056
|1.8966
|752
|2006.08.10 08:03
|close
|233
|1.30
|1.9030
|1.9056
|1.8966
|429.00
|16946.13
|753
|2006.08.10 08:03
|sell
|234
|1.30
|1.9063
|1.9082
|1.8966
|754
|2006.08.10 08:03
|modify
|234
|1.30
|1.9063
|1.9081
|1.8966
|755
|2006.08.10 08:03
|modify
|234
|1.30
|1.9063
|1.9056
|1.8966
|756
|2006.08.10 08:03
|close
|234
|1.30
|1.9030
|1.9056
|1.8966
|429.00
|17375.13
|757
|2006.08.10 08:03
|sell
|235
|1.40
|1.9063
|1.9082
|1.8966
|758
|2006.08.10 08:03
|modify
|235
|1.40
|1.9063
|1.9081
|1.8966
|759
|2006.08.10 08:04
|modify
|235
|1.40
|1.9063
|1.9056
|1.8966
|760
|2006.08.10 08:04
|close
|235
|1.40
|1.9030
|1.9056
|1.8966
|462.00
|17837.13
|761
|2006.08.10 08:04
|sell
|236
|1.40
|1.9063
|1.9082
|1.8966
|762
|2006.08.10 08:04
|modify
|236
|1.40
|1.9063
|1.9081
|1.8966
|763
|2006.08.10 08:07
|modify
|236
|1.40
|1.9063
|1.9075
|1.8966
|764
|2006.08.10 08:07
|close
|236
|1.40
|1.9049
|1.9075
|1.8966
|196.00
|18033.13
|765
|2006.08.10 11:04
|sell
|237
|1.40
|1.9038
|1.9057
|1.8941
|766
|2006.08.10 11:12
|close
|237
|1.40
|1.9027
|1.9057
|1.8941
|154.00
|18187.13
|767
|2006.08.10 11:15
|sell
|238
|1.40
|1.9043
|1.9062
|1.8946
|768
|2006.08.10 11:24
|modify
|238
|1.40
|1.9043
|1.9058
|1.8946
|769
|2006.08.10 11:24
|close
|238
|1.40
|1.9018
|1.9058
|1.8946
|350.00
|18537.13
|770
|2006.08.10 11:29
|sell
|239
|1.50
|1.9039
|1.9058
|1.8942
|771
|2006.08.10 11:55
|close
|239
|1.50
|1.9027
|1.9058
|1.8942
|180.00
|18717.13
|772
|2006.08.10 11:55
|sell
|240
|1.50
|1.9028
|1.9047
|1.8931
|773
|2006.08.10 12:19
|close
|240
|1.50
|1.9013
|1.9047
|1.8931
|225.00
|18942.13
|774
|2006.08.10 13:30
|sell
|241
|1.50
|1.9035
|1.9054
|1.8938
|775
|2006.08.10 14:34
|s/l
|241
|1.50
|1.9054
|1.9054
|1.8938
|-285.00
|18657.13
|776
|2006.08.10 19:34
|sell
|242
|1.50
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|777
|2006.08.10 20:34
|s/l
|242
|1.50
|1.8933
|1.8933
|1.8817
|-285.00
|18372.13
|778
|2006.08.11 09:02
|sell
|243
|1.50
|1.8926
|1.8945
|1.8829
|779
|2006.08.11 09:27
|modify
|243
|1.50
|1.8926
|1.8941
|1.8829
|780
|2006.08.11 09:32
|s/l
|243
|1.50
|1.894058
|1.8941
|1.8829
|-218.73
|18153.40
|781
|2006.08.11 09:33
|sell
|244
|1.40
|1.8934
|1.8953
|1.8837
|782
|2006.08.11 09:55
|modify
|244
|1.40
|1.8934
|1.8953
|1.8837
|783
|2006.08.11 10:00
|s/l
|244
|1.40
|1.895258
|1.8953
|1.8837
|-260.15
|17893.25
|784
|2006.08.11 15:30
|sell
|245
|1.40
|1.8928
|1.8947
|1.8831
|785
|2006.08.11 15:30
|modify
|245
|1.40
|1.8928
|1.8937
|1.8831
|786
|2006.08.11 15:30
|close
|245
|1.40
|1.8899
|1.8937
|1.8831
|406.00
|18299.25
|787
|2006.08.11 15:30
|sell
|246
|1.50
|1.8928
|1.8947
|1.8831
|788
|2006.08.11 15:31
|modify
|246
|1.50
|1.8928
|1.8937
|1.8831
|789
|2006.08.11 15:31
|close
|246
|1.50
|1.8899
|1.8937
|1.8831
|435.00
|18734.25
|790
|2006.08.11 15:31
|sell
|247
|1.50
|1.8928
|1.8947
|1.8831
|791
|2006.08.11 15:32
|modify
|247
|1.50
|1.8928
|1.8937
|1.8831
|792
|2006.08.11 15:32
|close
|247
|1.50
|1.8899
|1.8937
|1.8831
|435.00
|19169.25
|793
|2006.08.11 15:32
|sell
|248
|1.50
|1.8952
|1.8971
|1.8855
|794
|2006.08.11 15:47
|close
|248
|1.50
|1.8936
|1.8971
|1.8855
|240.00
|19409.25
|795
|2006.08.11 15:47
|sell
|249
|1.50
|1.8927
|1.8946
|1.8830
|796
|2006.08.11 15:52
|s/l
|249
|1.50
|1.8946
|1.8946
|1.8830
|-285.00
|19124.25
|797
|2006.08.11 15:52
|sell
|250
|1.50
|1.8942
|1.8961
|1.8845
|798
|2006.08.11 15:55
|modify
|250
|1.50
|1.8942
|1.8952
|1.8845
|799
|2006.08.11 15:55
|close
|250
|1.50
|1.8914
|1.8952
|1.8845
|420.00
|19544.25
|800
|2006.08.11 15:59
|sell
|251
|1.50
|1.8948
|1.8967
|1.8851
|801
|2006.08.11 16:02
|s/l
|251
|1.50
|1.8967
|1.8967
|1.8851
|-285.00
|19259.25
|802
|2006.08.11 18:14
|buy
|252
|1.50
|1.8930
|1.8911
|1.9027
|803
|2006.08.11 18:18
|close
|252
|1.50
|1.8942
|1.8911
|1.9027
|180.00
|19439.25
|804
|2006.08.11 18:19
|buy
|253
|1.50
|1.8939
|1.8920
|1.9036
|805
|2006.08.11 18:33
|s/l
|253
|1.50
|1.8920
|1.8920
|1.9036
|-285.00
|19154.25
|806
|2006.08.11 18:38
|buy
|254
|1.50
|1.8936
|1.8917
|1.9033
|807
|2006.08.11 18:41
|s/l
|254
|1.50
|1.8917
|1.8917
|1.9033
|-285.00
|18869.25
|808
|2006.08.14 00:34
|sell
|255
|1.50
|1.8920
|1.8939
|1.8823
|809
|2006.08.14 03:00
|s/l
|255
|1.50
|1.8939
|1.8939
|1.8823
|-285.00
|18584.25
|810
|2006.08.14 09:12
|buy
|256
|1.50
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|811
|2006.08.14 09:22
|s/l
|256
|1.50
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-285.00
|18299.25
|812
|2006.08.14 09:22
|buy
|257
|1.50
|1.8909
|1.8890
|1.9006
|813
|2006.08.14 09:37
|modify
|257
|1.50
|1.8909
|1.8896
|1.9006
|814
|2006.08.14 09:47
|modify
|257
|1.50
|1.8909
|1.8897
|1.9006
|815
|2006.08.14 09:47
|close
|257
|1.50
|1.8921
|1.8897
|1.9006
|180.00
|18479.25
|816
|2006.08.14 09:48
|buy
|258
|1.50
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|817
|2006.08.14 09:48
|s/l
|258
|1.50
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-285.00
|18194.25
|818
|2006.08.14 09:49
|buy
|259
|1.40
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|819
|2006.08.14 09:49
|s/l
|259
|1.40
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-266.00
|17928.25
|820
|2006.08.14 09:55
|buy
|260
|1.40
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|821
|2006.08.14 09:55
|s/l
|260
|1.40
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-266.00
|17662.25
|822
|2006.08.14 09:56
|buy
|261
|1.40
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|823
|2006.08.14 09:56
|s/l
|261
|1.40
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-266.00
|17396.25
|824
|2006.08.14 09:56
|buy
|262
|1.40
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|825
|2006.08.14 09:57
|s/l
|262
|1.40
|1.8906
|1.8906
|1.9022
|-266.00
|17130.25
|826
|2006.08.14 17:33
|buy
|263
|1.40
|1.8900
|1.8881
|1.8997
|827
|2006.08.14 19:31
|s/l
|263
|1.40
|1.8881
|1.8881
|1.8997
|-266.00
|16864.25
|828
|2006.08.14 19:32
|buy
|264
|1.30
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|829
|2006.08.15 02:15
|modify
|264
|1.30
|1.8885
|1.8866
|1.8982
|830
|2006.08.15 02:15
|modify
|264
|1.30
|1.8885
|1.8869
|1.8982
|831
|2006.08.15 02:15
|modify
|264
|1.30
|1.8885
|1.8870
|1.8982
|832
|2006.08.15 02:17
|modify
|264
|1.30
|1.8885
|1.8874
|1.8982
|833
|2006.08.15 03:31
|s/l
|264
|1.30
|1.887431
|1.8874
|1.8982
|-141.87
|16722.38
|834
|2006.08.15 10:02
|buy
|265
|1.30
|1.8902
|1.8883
|1.8999
|835
|2006.08.15 10:13
|modify
|265
|1.30
|1.8902
|1.8884
|1.8999
|836
|2006.08.15 10:15
|modify
|265
|1.30
|1.8902
|1.8887
|1.8999
|837
|2006.08.15 10:32
|s/l
|265
|1.30
|1.888738
|1.8887
|1.8999
|-190.08
|16532.30
|838
|2006.08.15 10:32
|buy
|266
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|839
|2006.08.15 10:45
|s/l
|266
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16285.30
|840
|2006.08.15 10:45
|buy
|267
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|841
|2006.08.15 10:45
|modify
|267
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|842
|2006.08.15 10:45
|close
|267
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16545.30
|843
|2006.08.15 10:45
|buy
|268
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|844
|2006.08.15 10:45
|s/l
|268
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16298.30
|845
|2006.08.15 10:45
|buy
|269
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|846
|2006.08.15 10:45
|modify
|269
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|847
|2006.08.15 10:45
|close
|269
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16558.30
|848
|2006.08.15 10:45
|buy
|270
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|849
|2006.08.15 10:45
|s/l
|270
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16311.30
|850
|2006.08.15 10:45
|buy
|271
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|851
|2006.08.15 10:45
|modify
|271
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|852
|2006.08.15 10:45
|close
|271
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16571.30
|853
|2006.08.15 10:45
|buy
|272
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|854
|2006.08.15 10:45
|s/l
|272
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16324.30
|855
|2006.08.15 10:45
|buy
|273
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|856
|2006.08.15 10:45
|modify
|273
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|857
|2006.08.15 10:45
|close
|273
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16584.30
|858
|2006.08.15 10:45
|buy
|274
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|859
|2006.08.15 10:45
|s/l
|274
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16337.30
|860
|2006.08.15 10:45
|buy
|275
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|861
|2006.08.15 10:45
|modify
|275
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|862
|2006.08.15 10:45
|close
|275
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16597.30
|863
|2006.08.15 10:45
|buy
|276
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|864
|2006.08.15 10:45
|s/l
|276
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16350.30
|865
|2006.08.15 10:45
|buy
|277
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|866
|2006.08.15 10:46
|modify
|277
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|867
|2006.08.15 10:46
|close
|277
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16610.30
|868
|2006.08.15 10:46
|buy
|278
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|869
|2006.08.15 10:46
|s/l
|278
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16363.30
|870
|2006.08.15 10:46
|buy
|279
|1.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|871
|2006.08.15 10:46
|modify
|279
|1.30
|1.8878
|1.8868
|1.8975
|872
|2006.08.15 10:46
|close
|279
|1.30
|1.8898
|1.8868
|1.8975
|260.00
|16623.30
|873
|2006.08.15 10:46
|buy
|280
|1.30
|1.8893
|1.8874
|1.8990
|874
|2006.08.15 10:47
|s/l
|280
|1.30
|1.8874
|1.8874
|1.8990
|-247.00
|16376.30
|875
|2006.08.15 10:52
|buy
|281
|1.30
|1.8881
|1.8862
|1.8978
|876
|2006.08.15 10:55
|modify
|281
|1.30
|1.8881
|1.8863
|1.8978
|877
|2006.08.15 10:55
|modify
|281
|1.30
|1.8881
|1.8865
|1.8978
|878
|2006.08.15 11:15
|s/l
|281
|1.30
|1.886538
|1.8865
|1.8978
|-203.08
|16173.22
|879
|2006.08.16 13:34
|sell
|282
|1.30
|1.8910
|1.8929
|1.8813
|880
|2006.08.16 13:45
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8924
|1.8813
|881
|2006.08.16 13:47
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8923
|1.8813
|882
|2006.08.16 13:47
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8922
|1.8813
|883
|2006.08.16 13:48
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8921
|1.8813
|884
|2006.08.16 13:55
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8919
|1.8813
|885
|2006.08.16 13:56
|modify
|282
|1.30
|1.8910
|1.8918
|1.8813
|886
|2006.08.16 14:02
|s/l
|282
|1.30
|1.891806
|1.8918
|1.8813
|-104.79
|16068.43
|887
|2006.08.16 17:01
|buy
|283
|1.30
|1.8988
|1.8969
|1.9085
|888
|2006.08.16 17:45
|close
|283
|1.30
|1.9003
|1.8969
|1.9085
|195.00
|16263.43
|889
|2006.08.16 19:31
|buy
|284
|1.30
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|890
|2006.08.16 19:32
|close
|284
|1.30
|1.8983
|1.8947
|1.9063
|221.00
|16484.43
|891
|2006.08.16 19:50
|buy
|285
|1.30
|1.8971
|1.8952
|1.9068
|892
|2006.08.16 21:17
|s/l
|285
|1.30
|1.8952
|1.8952
|1.9068
|-247.00
|16237.43
|893
|2006.08.17 08:43
|buy
|286
|1.30
|1.8961
|1.8942
|1.9058
|894
|2006.08.17 08:44
|modify
|286
|1.30
|1.8961
|1.8942
|1.9058
|895
|2006.08.17 08:45
|modify
|286
|1.30
|1.8961
|1.8955
|1.9058
|896
|2006.08.17 08:45
|modify
|286
|1.30
|1.8961
|1.8958
|1.9058
|897
|2006.08.17 08:45
|close
|286
|1.30
|1.8978
|1.8958
|1.9058
|221.00
|16458.43
|898
|2006.08.17 08:48
|buy
|287
|1.30
|1.8961
|1.8942
|1.9058
|899
|2006.08.17 08:50
|modify
|287
|1.30
|1.8961
|1.8945
|1.9058
|900
|2006.08.17 08:50
|modify
|287
|1.30
|1.8961
|1.8952
|1.9058
|901
|2006.08.17 08:50
|modify
|287
|1.30
|1.8961
|1.8953
|1.9058
|902
|2006.08.17 08:55
|modify
|287
|1.30
|1.8961
|1.8954
|1.9058
|903
|2006.08.17 09:05
|close
|287
|1.30
|1.8974
|1.8954
|1.9058
|169.00
|16627.43
|904
|2006.08.17 09:08
|sell
|288
|1.30
|1.8968
|1.8987
|1.8871
|905
|2006.08.17 09:10
|modify
|288
|1.30
|1.8968
|1.8981
|1.8871
|906
|2006.08.17 09:20
|modify
|288
|1.30
|1.8968
|1.8979
|1.8871
|907
|2006.08.17 09:25
|s/l
|288
|1.30
|1.897923
|1.8979
|1.8871
|-146.02
|16481.41
|908
|2006.08.17 09:55
|sell
|289
|1.30
|1.8968
|1.8987
|1.8871
|909
|2006.08.17 09:59
|s/l
|289
|1.30
|1.8987
|1.8987
|1.8871
|-247.00
|16234.41
|910
|2006.08.17 10:50
|buy
|290
|1.30
|1.8963
|1.8944
|1.9060
|911
|2006.08.17 10:50
|modify
|290
|1.30
|1.8963
|1.8948
|1.9060
|912
|2006.08.17 10:50
|modify
|290
|1.30
|1.8963
|1.8964
|1.9060
|913
|2006.08.17 10:50
|s/l
|290
|1.30
|1.896363
|1.8964
|1.9060
|8.17
|16242.58
|914
|2006.08.17 10:50
|buy
|291
|1.30
|1.8967
|1.8948
|1.9064
|915
|2006.08.17 10:50
|modify
|291
|1.30
|1.8967
|1.8964
|1.9064
|916
|2006.08.17 10:50
|s/l
|291
|1.30
|1.896363
|1.8964
|1.9064
|-43.83
|16198.75
|917
|2006.08.17 10:51
|buy
|292
|1.30
|1.8967
|1.8948
|1.9064
|918
|2006.08.17 10:51
|modify
|292
|1.30
|1.8967
|1.8964
|1.9064
|919
|2006.08.17 10:51
|s/l
|292
|1.30
|1.896363
|1.8964
|1.9064
|-43.83
|16154.92
|920
|2006.08.17 10:51
|buy
|293
|1.30
|1.8967
|1.8948
|1.9064
|921
|2006.08.17 10:52
|modify
|293
|1.30
|1.8967
|1.8964
|1.9064
|922
|2006.08.17 10:52
|modify
|293
|1.30
|1.8967
|1.8967
|1.9064
|923
|2006.08.17 10:53
|modify
|293
|1.30
|1.8967
|1.8972
|1.9064
|924
|2006.08.17 10:53
|modify
|293
|1.30
|1.8967
|1.8984
|1.9064
|925
|2006.08.17 10:53
|s/l
|293
|1.30
|1.898363
|1.8984
|1.9064
|216.17
|16371.09
|926
|2006.08.17 15:02
|sell
|294
|1.30
|1.8964
|1.8983
|1.8867
|927
|2006.08.17 15:07
|modify
|294
|1.30
|1.8964
|1.8981
|1.8867
|928
|2006.08.17 15:10
|modify
|294
|1.30
|1.8964
|1.8979
|1.8867
|929
|2006.08.17 15:13
|modify
|294
|1.30
|1.8964
|1.8978
|1.8867
|930
|2006.08.17 15:18
|modify
|294
|1.30
|1.8964
|1.8977
|1.8867
|931
|2006.08.17 15:18
|modify
|294
|1.30
|1.8964
|1.8976
|1.8867
|932
|2006.08.17 15:18
|close
|294
|1.30
|1.8947
|1.8976
|1.8867
|221.00
|16592.09
|933
|2006.08.17 15:32
|sell
|295
|1.30
|1.8966
|1.8985
|1.8869
|934
|2006.08.17 15:36
|modify
|295
|1.30
|1.8966
|1.8983
|1.8869
|935
|2006.08.17 15:40
|modify
|295
|1.30
|1.8966
|1.8981
|1.8869
|936
|2006.08.17 15:40
|modify
|295
|1.30
|1.8966
|1.8980
|1.8869
|937
|2006.08.17 15:45
|modify
|295
|1.30
|1.8966
|1.8979
|1.8869
|938
|2006.08.17 15:47
|modify
|295
|1.30
|1.8966
|1.8978
|1.8869
|939
|2006.08.17 15:47
|close
|295
|1.30
|1.8949
|1.8978
|1.8869
|221.00
|16813.09
|940
|2006.08.17 17:04
|sell
|296
|1.30
|1.8944
|1.8963
|1.8847
|941
|2006.08.17 17:25
|modify
|296
|1.30
|1.8944
|1.8960
|1.8847
|942
|2006.08.17 17:25
|close
|296
|1.30
|1.8927
|1.8960
|1.8847
|221.00
|17034.09
|943
|2006.08.17 17:40
|sell
|297
|1.30
|1.8942
|1.8961
|1.8845
|944
|2006.08.17 17:55
|close
|297
|1.30
|1.8928
|1.8961
|1.8845
|182.00
|17216.09
|945
|2006.08.18 05:33
|sell
|298
|1.40
|1.8861
|1.8880
|1.8764
|946
|2006.08.18 08:30
|modify
|298
|1.40
|1.8861
|1.8879
|1.8764
|947
|2006.08.18 08:30
|modify
|298
|1.40
|1.8861
|1.8873
|1.8764
|948
|2006.08.18 08:30
|modify
|298
|1.40
|1.8861
|1.8872
|1.8764
|949
|2006.08.18 08:31
|modify
|298
|1.40
|1.8861
|1.8870
|1.8764
|950
|2006.08.18 08:31
|close
|298
|1.40
|1.8845
|1.8870
|1.8764
|224.00
|17440.09
|951
|2006.08.18 11:02
|sell
|299
|1.40
|1.8850
|1.8869
|1.8753
|952
|2006.08.18 11:17
|modify
|299
|1.40
|1.8850
|1.8866
|1.8753
|953
|2006.08.18 11:18
|modify
|299
|1.40
|1.8850
|1.8865
|1.8753
|954
|2006.08.18 11:20
|modify
|299
|1.40
|1.8850
|1.8859
|1.8753
|955
|2006.08.18 11:20
|close
|299
|1.40
|1.8843
|1.8859
|1.8753
|98.00
|17538.09
|956
|2006.08.18 11:40
|sell
|300
|1.40
|1.8850
|1.8869
|1.8753
|957
|2006.08.18 11:45
|modify
|300
|1.40
|1.8850
|1.8867
|1.8753
|958
|2006.08.18 11:45
|modify
|300
|1.40
|1.8850
|1.8866
|1.8753
|959
|2006.08.18 11:47
|modify
|300
|1.40
|1.8850
|1.8863
|1.8753
|960
|2006.08.18 11:50
|modify
|300
|1.40
|1.8850
|1.8861
|1.8753
|961
|2006.08.18 11:50
|close
|300
|1.40
|1.8843
|1.8861
|1.8753
|98.00
|17636.09
|962
|2006.08.18 15:37
|sell
|301
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|963
|2006.08.18 15:42
|modify
|301
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|964
|2006.08.18 15:45
|modify
|301
|1.40
|1.8856
|1.8865
|1.8759
|965
|2006.08.18 15:45
|close
|301
|1.40
|1.8839
|1.8865
|1.8759
|238.00
|17874.09
|966
|2006.08.18 15:45
|sell
|302
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|967
|2006.08.18 15:45
|modify
|302
|1.40
|1.8856
|1.8866
|1.8759
|968
|2006.08.18 15:45
|close
|302
|1.40
|1.8840
|1.8866
|1.8759
|224.00
|18098.09
|969
|2006.08.18 15:45
|sell
|303
|1.40
|1.8831
|1.8850
|1.8734
|970
|2006.08.18 15:45
|s/l
|303
|1.40
|1.8850
|1.8850
|1.8734
|-266.00
|17832.09
|971
|2006.08.18 15:45
|sell
|304
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|972
|2006.08.18 15:45
|modify
|304
|1.40
|1.8856
|1.8866
|1.8759
|973
|2006.08.18 15:45
|close
|304
|1.40
|1.8840
|1.8866
|1.8759
|224.00
|18056.09
|974
|2006.08.18 15:45
|sell
|305
|1.40
|1.8831
|1.8850
|1.8734
|975
|2006.08.18 15:46
|s/l
|305
|1.40
|1.8850
|1.8850
|1.8734
|-266.00
|17790.09
|976
|2006.08.18 15:46
|sell
|306
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|977
|2006.08.18 15:46
|modify
|306
|1.40
|1.8856
|1.8866
|1.8759
|978
|2006.08.18 15:46
|close
|306
|1.40
|1.8840
|1.8866
|1.8759
|224.00
|18014.09
|979
|2006.08.18 15:46
|sell
|307
|1.40
|1.8831
|1.8850
|1.8734
|980
|2006.08.18 15:46
|s/l
|307
|1.40
|1.8850
|1.8850
|1.8734
|-266.00
|17748.09
|981
|2006.08.18 15:46
|sell
|308
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|982
|2006.08.18 15:47
|modify
|308
|1.40
|1.8856
|1.8866
|1.8759
|983
|2006.08.18 15:47
|close
|308
|1.40
|1.8840
|1.8866
|1.8759
|224.00
|17972.09
|984
|2006.08.18 15:47
|sell
|309
|1.40
|1.8831
|1.8850
|1.8734
|985
|2006.08.18 15:47
|s/l
|309
|1.40
|1.8850
|1.8850
|1.8734
|-266.00
|17706.09
|986
|2006.08.18 15:47
|sell
|310
|1.40
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|987
|2006.08.18 15:50
|modify
|310
|1.40
|1.8856
|1.8833
|1.8759
|988
|2006.08.18 15:50
|close
|310
|1.40
|1.8807
|1.8833
|1.8759
|686.00
|18392.09
|989
|2006.08.18 16:12
|buy
|311
|1.50
|1.8833
|1.8814
|1.8930
|990
|2006.08.18 16:17
|s/l
|311
|1.50
|1.8814
|1.8814
|1.8930
|-285.00
|18107.09
|991
|2006.08.18 19:41
|sell
|312
|1.40
|1.8816
|1.8835
|1.8719
|992
|2006.08.21 02:37
|s/l
|312
|1.40
|1.8835
|1.8835
|1.8719
|-270.76
|17836.33
|993
|2006.08.21 18:01
|buy
|313
|1.40
|1.8955
|1.8936
|1.9052
|994
|2006.08.21 19:01
|s/l
|313
|1.40
|1.8936
|1.8936
|1.9052
|-266.00
|17570.33
|995
|2006.08.21 19:01
|buy
|314
|1.40
|1.8939
|1.8920
|1.9036
|996
|2006.08.21 19:31
|close
|314
|1.40
|1.8950
|1.8920
|1.9036
|154.00
|17724.33
|997
|2006.08.22 02:04
|sell
|315
|1.40
|1.8920
|1.8939
|1.8823
|998
|2006.08.22 02:49
|modify
|315
|1.40
|1.8920
|1.8937
|1.8823
|999
|2006.08.22 02:49
|close
|315
|1.40
|1.8907
|1.8937
|1.8823
|182.00
|17906.33
|1000
|2006.08.22 05:33
|sell
|316
|1.40
|1.8919
|1.8938
|1.8822
|1001
|2006.08.22 05:53
|modify
|316
|1.40
|1.8919
|1.8936
|1.8822
|1002
|2006.08.22 08:25
|s/l
|316
|1.40
|1.893648
|1.8936
|1.8822
|-244.70
|17661.63
|1003
|2006.08.22 08:25
|sell
|317
|1.40
|1.8933
|1.8952
|1.8836
|1004
|2006.08.22 09:30
|modify
|317
|1.40
|1.8933
|1.8952
|1.8836
|1005
|2006.08.22 09:30
|modify
|317
|1.40
|1.8933
|1.8949
|1.8836
|1006
|2006.08.22 09:31
|modify
|317
|1.40
|1.8933
|1.8944
|1.8836
|1007
|2006.08.22 09:31
|close
|317
|1.40
|1.8921
|1.8944
|1.8836
|168.00
|17829.63
|1008
|2006.08.22 09:31
|buy
|318
|1.40
|1.8915
|1.8896
|1.9012
|1009
|2006.08.22 09:31
|modify
|318
|1.40
|1.8915
|1.8916
|1.9012
|1010
|2006.08.22 09:31
|close
|318
|1.40
|1.8939
|1.8916
|1.9012
|336.00
|18165.63
|1011
|2006.08.22 09:31
|buy
|319
|1.40
|1.8938
|1.8919
|1.9035
|1012
|2006.08.22 09:32
|s/l
|319
|1.40
|1.8919
|1.8919
|1.9035
|-266.00
|17899.63
|1013
|2006.08.22 09:32
|buy
|320
|1.40
|1.8921
|1.8902
|1.9018
|1014
|2006.08.22 09:51
|modify
|320
|1.40
|1.8921
|1.8902
|1.9018
|1015
|2006.08.22 09:52
|modify
|320
|1.40
|1.8921
|1.8904
|1.9018
|1016
|2006.08.22 09:52
|modify
|320
|1.40
|1.8921
|1.8908
|1.9018
|1017
|2006.08.22 09:52
|close
|320
|1.40
|1.8931
|1.8908
|1.9018
|140.00
|18039.63
|1018
|2006.08.22 09:53
|buy
|321
|1.40
|1.8934
|1.8915
|1.9031
|1019
|2006.08.22 10:00
|s/l
|321
|1.40
|1.8915
|1.8915
|1.9031
|-266.00
|17773.63
|1020
|2006.08.22 11:15
|sell
|322
|1.40
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1021
|2006.08.22 11:22
|modify
|322
|1.40
|1.8914
|1.8932
|1.8817
|1022
|2006.08.22 11:22
|modify
|322
|1.40
|1.8914
|1.8930
|1.8817
|1023
|2006.08.22 11:22
|close
|322
|1.40
|1.8904
|1.8930
|1.8817
|140.00
|17913.63
|1024
|2006.08.22 11:30
|sell
|323
|1.40
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1025
|2006.08.22 11:42
|s/l
|323
|1.40
|1.8936
|1.8936
|1.8820
|-266.00
|17647.63
|1026
|2006.08.22 11:42
|sell
|324
|1.40
|1.8932
|1.8951
|1.8835
|1027
|2006.08.22 11:50
|modify
|324
|1.40
|1.8932
|1.8950
|1.8835
|1028
|2006.08.22 11:50
|modify
|324
|1.40
|1.8932
|1.8948
|1.8835
|1029
|2006.08.22 11:50
|modify
|324
|1.40
|1.8932
|1.8945
|1.8835
|1030
|2006.08.22 11:50
|close
|324
|1.40
|1.8919
|1.8945
|1.8835
|182.00
|17829.63
|1031
|2006.08.22 11:50
|sell
|325
|1.40
|1.8926
|1.8945
|1.8829
|1032
|2006.08.22 11:52
|modify
|325
|1.40
|1.8926
|1.8941
|1.8829
|1033
|2006.08.22 11:52
|close
|325
|1.40
|1.8915
|1.8941
|1.8829
|154.00
|17983.63
|1034
|2006.08.22 11:52
|sell
|326
|1.40
|1.8912
|1.8931
|1.8815
|1035
|2006.08.22 13:40
|modify
|326
|1.40
|1.8912
|1.8929
|1.8815
|1036
|2006.08.22 13:40
|close
|326
|1.40
|1.8898
|1.8929
|1.8815
|196.00
|18179.63
|1037
|2006.08.22 17:07
|sell
|327
|1.40
|1.8894
|1.8913
|1.8797
|1038
|2006.08.22 17:41
|close
|327
|1.40
|1.8877
|1.8913
|1.8797
|238.00
|18417.63
|1039
|2006.08.23 01:30
|buy
|328
|1.50
|1.8876
|1.8857
|1.8973
|1040
|2006.08.23 01:37
|close
|328
|1.50
|1.8887
|1.8857
|1.8973
|165.00
|18582.63
|1041
|2006.08.23 01:59
|buy
|329
|1.50
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|1042
|2006.08.23 02:25
|close
|329
|1.50
|1.8886
|1.8855
|1.8971
|180.00
|18762.63
|1043
|2006.08.23 02:29
|sell
|330
|1.50
|1.8879
|1.8898
|1.8782
|1044
|2006.08.23 04:17
|close
|330
|1.50
|1.8869
|1.8898
|1.8782
|150.00
|18912.63
|1045
|2006.08.23 10:01
|buy
|331
|1.50
|1.8917
|1.8898
|1.9014
|1046
|2006.08.23 10:22
|modify
|331
|1.50
|1.8917
|1.8901
|1.9014
|1047
|2006.08.23 10:22
|close
|331
|1.50
|1.8927
|1.8901
|1.9014
|150.00
|19062.63
|1048
|2006.08.23 10:31
|buy
|332
|1.50
|1.8916
|1.8897
|1.9013
|1049
|2006.08.23 11:47
|modify
|332
|1.50
|1.8916
|1.8898
|1.9013
|1050
|2006.08.23 11:49
|modify
|332
|1.50
|1.8916
|1.8899
|1.9013
|1051
|2006.08.23 12:12
|modify
|332
|1.50
|1.8916
|1.8900
|1.9013
|1052
|2006.08.23 12:15
|modify
|332
|1.50
|1.8916
|1.8901
|1.9013
|1053
|2006.08.23 12:15
|modify
|332
|1.50
|1.8916
|1.8902
|1.9013
|1054
|2006.08.23 13:08
|close
|332
|1.50
|1.8927
|1.8902
|1.9013
|165.00
|19227.63
|1055
|2006.08.23 16:00
|buy
|333
|1.50
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1056
|2006.08.23 16:00
|modify
|333
|1.50
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1057
|2006.08.23 16:00
|close
|333
|1.50
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|270.00
|19497.63
|1058
|2006.08.23 16:00
|buy
|334
|1.50
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1059
|2006.08.23 16:00
|modify
|334
|1.50
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1060
|2006.08.23 16:00
|close
|334
|1.50
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|270.00
|19767.63
|1061
|2006.08.23 16:01
|buy
|335
|1.60
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1062
|2006.08.23 16:01
|modify
|335
|1.60
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1063
|2006.08.23 16:01
|close
|335
|1.60
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|288.00
|20055.63
|1064
|2006.08.23 16:01
|buy
|336
|1.60
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1065
|2006.08.23 16:01
|modify
|336
|1.60
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1066
|2006.08.23 16:01
|close
|336
|1.60
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|288.00
|20343.63
|1067
|2006.08.23 16:01
|buy
|337
|1.60
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1068
|2006.08.23 16:01
|modify
|337
|1.60
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1069
|2006.08.23 16:01
|close
|337
|1.60
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|288.00
|20631.63
|1070
|2006.08.23 16:02
|buy
|338
|1.60
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1071
|2006.08.23 16:02
|modify
|338
|1.60
|1.8966
|1.8952
|1.9063
|1072
|2006.08.23 16:02
|close
|338
|1.60
|1.8984
|1.8952
|1.9063
|288.00
|20919.63
|1073
|2006.08.23 16:02
|buy
|339
|1.70
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1074
|2006.08.23 16:05
|modify
|339
|1.70
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1075
|2006.08.23 16:05
|close
|339
|1.70
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|255.00
|21174.63
|1076
|2006.08.23 16:05
|buy
|340
|1.70
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1077
|2006.08.23 16:05
|modify
|340
|1.70
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1078
|2006.08.23 16:05
|close
|340
|1.70
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|255.00
|21429.63
|1079
|2006.08.23 16:05
|buy
|341
|1.70
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1080
|2006.08.23 16:05
|modify
|341
|1.70
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1081
|2006.08.23 16:05
|close
|341
|1.70
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|255.00
|21684.63
|1082
|2006.08.23 16:05
|buy
|342
|1.70
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1083
|2006.08.23 16:06
|modify
|342
|1.70
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1084
|2006.08.23 16:06
|close
|342
|1.70
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|255.00
|21939.63
|1085
|2006.08.23 16:06
|buy
|343
|1.70
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1086
|2006.08.23 16:06
|modify
|343
|1.70
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1087
|2006.08.23 16:06
|close
|343
|1.70
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|255.00
|22194.63
|1088
|2006.08.23 16:06
|buy
|344
|1.80
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1089
|2006.08.23 16:06
|modify
|344
|1.80
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1090
|2006.08.23 16:06
|close
|344
|1.80
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|270.00
|22464.63
|1091
|2006.08.23 16:07
|buy
|345
|1.80
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1092
|2006.08.23 16:07
|modify
|345
|1.80
|1.8952
|1.8935
|1.9049
|1093
|2006.08.23 16:07
|close
|345
|1.80
|1.8967
|1.8935
|1.9049
|270.00
|22734.63
|1094
|2006.08.23 16:10
|buy
|346
|1.80
|1.8966
|1.8947
|1.9063
|1095
|2006.08.23 16:20
|modify
|346
|1.80
|1.8966
|1.8948
|1.9063
|1096
|2006.08.23 16:20
|close
|346
|1.80
|1.8980
|1.8948
|1.9063
|252.00
|22986.63
|1097
|2006.08.23 16:20
|buy
|347
|1.80
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1098
|2006.08.23 16:20
|modify
|347
|1.80
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1099
|2006.08.23 16:20
|close
|347
|1.80
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|306.00
|23292.63
|1100
|2006.08.23 16:20
|buy
|348
|1.80
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1101
|2006.08.23 16:20
|modify
|348
|1.80
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1102
|2006.08.23 16:20
|close
|348
|1.80
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|306.00
|23598.63
|1103
|2006.08.23 16:20
|buy
|349
|1.90
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1104
|2006.08.23 16:21
|modify
|349
|1.90
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1105
|2006.08.23 16:21
|close
|349
|1.90
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|323.00
|23921.63
|1106
|2006.08.23 16:21
|buy
|350
|1.90
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1107
|2006.08.23 16:21
|modify
|350
|1.90
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1108
|2006.08.23 16:21
|close
|350
|1.90
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|323.00
|24244.63
|1109
|2006.08.23 16:21
|buy
|351
|1.90
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1110
|2006.08.23 16:21
|modify
|351
|1.90
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1111
|2006.08.23 16:21
|close
|351
|1.90
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|323.00
|24567.63
|1112
|2006.08.23 16:22
|buy
|352
|1.90
|1.8957
|1.8938
|1.9054
|1113
|2006.08.23 16:22
|modify
|352
|1.90
|1.8957
|1.8942
|1.9054
|1114
|2006.08.23 16:22
|close
|352
|1.90
|1.8974
|1.8942
|1.9054
|323.00
|24890.63
|1115
|2006.08.23 16:29
|buy
|353
|2.00
|1.8961
|1.8942
|1.9058
|1116
|2006.08.23 16:30
|s/l
|353
|2.00
|1.8942
|1.8942
|1.9058
|-380.00
|24510.63
|1117
|2006.08.23 16:30
|buy
|354
|1.90
|1.8942
|1.8923
|1.9039
|1118
|2006.08.23 16:30
|s/l
|354
|1.90
|1.8923
|1.8923
|1.9039
|-361.00
|24149.63
|1119
|2006.08.23 16:30
|buy
|355
|1.90
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|1120
|2006.08.23 16:30
|modify
|355
|1.90
|1.8925
|1.8922
|1.9022
|1121
|2006.08.23 16:30
|close
|355
|1.90
|1.8954
|1.8922
|1.9022
|551.00
|24700.63
|1122
|2006.08.23 16:30
|buy
|356
|2.00
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1123
|2006.08.23 16:31
|s/l
|356
|2.00
|1.8933
|1.8933
|1.9049
|-380.00
|24320.63
|1124
|2006.08.23 16:31
|buy
|357
|1.90
|1.8937
|1.8918
|1.9034
|1125
|2006.08.23 16:31
|modify
|357
|1.90
|1.8937
|1.8922
|1.9034
|1126
|2006.08.23 16:31
|close
|357
|1.90
|1.8954
|1.8922
|1.9034
|323.00
|24643.63
|1127
|2006.08.23 16:31
|buy
|358
|2.00
|1.8952
|1.8933
|1.9049
|1128
|2006.08.23 16:32
|s/l
|358
|2.00
|1.8933
|1.8933
|1.9049
|-380.00
|24263.63
|1129
|2006.08.23 16:32
|buy
|359
|1.90
|1.8937
|1.8918
|1.9034
|1130
|2006.08.23 16:32
|modify
|359
|1.90
|1.8937
|1.8922
|1.9034
|1131
|2006.08.23 16:32
|close
|359
|1.90
|1.8954
|1.8922
|1.9034
|323.00
|24586.63
|1132
|2006.08.23 16:32
|buy
|360
|1.90
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|1133
|2006.08.23 16:50
|modify
|360
|1.90
|1.8925
|1.8906
|1.9022
|1134
|2006.08.23 16:50
|close
|360
|1.90
|1.8938
|1.8906
|1.9022
|247.00
|24833.63
|1135
|2006.08.23 16:50
|buy
|361
|2.00
|1.8944
|1.8925
|1.9041
|1136
|2006.08.23 17:00
|s/l
|361
|2.00
|1.8925
|1.8925
|1.9041
|-380.00
|24453.63
|1137
|2006.08.23 19:13
|sell
|362
|1.90
|1.8931
|1.8950
|1.8834
|1138
|2006.08.23 23:35
|close
|362
|1.90
|1.8921
|1.8950
|1.8834
|190.00
|24643.63
|1139
|2006.08.24 05:04
|sell
|363
|2.00
|1.8918
|1.8937
|1.8821
|1140
|2006.08.24 07:37
|modify
|363
|2.00
|1.8918
|1.8937
|1.8821
|1141
|2006.08.24 07:37
|modify
|363
|2.00
|1.8918
|1.8936
|1.8821
|1142
|2006.08.24 07:40
|modify
|363
|2.00
|1.8918
|1.8933
|1.8821
|1143
|2006.08.24 07:40
|close
|363
|2.00
|1.8908
|1.8933
|1.8821
|200.00
|24843.63
|1144
|2006.08.24 10:02
|sell
|364
|2.00
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1145
|2006.08.24 10:02
|modify
|364
|2.00
|1.8903
|1.8912
|1.8806
|1146
|2006.08.24 10:02
|close
|364
|2.00
|1.8888
|1.8912
|1.8806
|300.00
|25143.63
|1147
|2006.08.24 10:03
|sell
|365
|2.00
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1148
|2006.08.24 10:03
|modify
|365
|2.00
|1.8903
|1.8912
|1.8806
|1149
|2006.08.24 10:03
|close
|365
|2.00
|1.8888
|1.8912
|1.8806
|300.00
|25443.63
|1150
|2006.08.24 10:03
|sell
|366
|2.00
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1151
|2006.08.24 10:03
|modify
|366
|2.00
|1.8903
|1.8912
|1.8806
|1152
|2006.08.24 10:03
|close
|366
|2.00
|1.8888
|1.8912
|1.8806
|300.00
|25743.63
|1153
|2006.08.24 10:03
|sell
|367
|2.00
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1154
|2006.08.24 10:03
|modify
|367
|2.00
|1.8903
|1.8912
|1.8806
|1155
|2006.08.24 10:03
|close
|367
|2.00
|1.8888
|1.8912
|1.8806
|300.00
|26043.63
|1156
|2006.08.24 10:04
|sell
|368
|2.10
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1157
|2006.08.24 10:04
|modify
|368
|2.10
|1.8903
|1.8912
|1.8806
|1158
|2006.08.24 10:04
|close
|368
|2.10
|1.8888
|1.8912
|1.8806
|315.00
|26358.63
|1159
|2006.08.24 10:05
|sell
|369
|2.10
|1.8908
|1.8927
|1.8811
|1160
|2006.08.24 10:07
|modify
|369
|2.10
|1.8908
|1.8924
|1.8811
|1161
|2006.08.24 10:10
|modify
|369
|2.10
|1.8908
|1.8920
|1.8811
|1162
|2006.08.24 10:10
|close
|369
|2.10
|1.8896
|1.8920
|1.8811
|252.00
|26610.63
|1163
|2006.08.24 10:10
|sell
|370
|2.10
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1164
|2006.08.24 10:10
|modify
|370
|2.10
|1.8901
|1.8918
|1.8804
|1165
|2006.08.24 10:10
|modify
|370
|2.10
|1.8901
|1.8912
|1.8804
|1166
|2006.08.24 10:10
|close
|370
|2.10
|1.8888
|1.8912
|1.8804
|273.00
|26883.63
|1167
|2006.08.24 10:10
|sell
|371
|2.10
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1168
|2006.08.24 10:10
|modify
|371
|2.10
|1.8901
|1.8918
|1.8804
|1169
|2006.08.24 10:10
|modify
|371
|2.10
|1.8901
|1.8912
|1.8804
|1170
|2006.08.24 10:10
|close
|371
|2.10
|1.8888
|1.8912
|1.8804
|273.00
|27156.63
|1171
|2006.08.24 10:10
|sell
|372
|2.20
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1172
|2006.08.24 10:10
|modify
|372
|2.20
|1.8901
|1.8918
|1.8804
|1173
|2006.08.24 10:11
|modify
|372
|2.20
|1.8901
|1.8912
|1.8804
|1174
|2006.08.24 10:11
|close
|372
|2.20
|1.8888
|1.8912
|1.8804
|286.00
|27442.63
|1175
|2006.08.24 10:11
|sell
|373
|2.20
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1176
|2006.08.24 10:11
|modify
|373
|2.20
|1.8901
|1.8918
|1.8804
|1177
|2006.08.24 10:11
|modify
|373
|2.20
|1.8901
|1.8912
|1.8804
|1178
|2006.08.24 10:11
|close
|373
|2.20
|1.8888
|1.8912
|1.8804
|286.00
|27728.63
|1179
|2006.08.24 10:11
|sell
|374
|2.20
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1180
|2006.08.24 10:11
|modify
|374
|2.20
|1.8901
|1.8918
|1.8804
|1181
|2006.08.24 10:11
|modify
|374
|2.20
|1.8901
|1.8912
|1.8804
|1182
|2006.08.24 10:11
|close
|374
|2.20
|1.8888
|1.8912
|1.8804
|286.00
|28014.63
|1183
|2006.08.24 10:12
|sell
|375
|2.20
|1.8903
|1.8922
|1.8806
|1184
|2006.08.24 10:12
|s/l
|375
|2.20
|1.8922
|1.8922
|1.8806
|-418.00
|27596.63
|1185
|2006.08.24 10:12
|sell
|376
|2.20
|1.8921
|1.8940
|1.8824
|1186
|2006.08.24 10:12
|modify
|376
|2.20
|1.8921
|1.8928
|1.8824
|1187
|2006.08.24 10:12
|close
|376
|2.20
|1.8904
|1.8928
|1.8824
|374.00
|27970.63
|1188
|2006.08.24 10:12
|sell
|377
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1189
|2006.08.24 10:12
|modify
|377
|2.20
|1.8899
|1.8912
|1.8802
|1190
|2006.08.24 10:12
|s/l
|377
|2.20
|1.891224
|1.8912
|1.8802
|-291.19
|27679.44
|1191
|2006.08.24 10:12
|sell
|378
|2.20
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1192
|2006.08.24 10:13
|modify
|378
|2.20
|1.8914
|1.8928
|1.8817
|1193
|2006.08.24 10:13
|close
|378
|2.20
|1.8904
|1.8928
|1.8817
|220.00
|27899.44
|1194
|2006.08.24 10:13
|sell
|379
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1195
|2006.08.24 10:13
|modify
|379
|2.20
|1.8899
|1.8912
|1.8802
|1196
|2006.08.24 10:13
|s/l
|379
|2.20
|1.891224
|1.8912
|1.8802
|-291.19
|27608.25
|1197
|2006.08.24 10:13
|sell
|380
|2.20
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1198
|2006.08.24 10:13
|modify
|380
|2.20
|1.8914
|1.8928
|1.8817
|1199
|2006.08.24 10:13
|close
|380
|2.20
|1.8904
|1.8928
|1.8817
|220.00
|27828.25
|1200
|2006.08.24 10:13
|sell
|381
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1201
|2006.08.24 10:13
|modify
|381
|2.20
|1.8899
|1.8912
|1.8802
|1202
|2006.08.24 10:13
|s/l
|381
|2.20
|1.891224
|1.8912
|1.8802
|-291.19
|27537.06
|1203
|2006.08.24 10:13
|sell
|382
|2.20
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1204
|2006.08.24 10:13
|modify
|382
|2.20
|1.8914
|1.8928
|1.8817
|1205
|2006.08.24 10:13
|close
|382
|2.20
|1.8904
|1.8928
|1.8817
|220.00
|27757.06
|1206
|2006.08.24 10:13
|sell
|383
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1207
|2006.08.24 10:13
|modify
|383
|2.20
|1.8899
|1.8912
|1.8802
|1208
|2006.08.24 10:14
|s/l
|383
|2.20
|1.891224
|1.8912
|1.8802
|-291.19
|27465.87
|1209
|2006.08.24 10:14
|sell
|384
|2.20
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1210
|2006.08.24 10:14
|modify
|384
|2.20
|1.8914
|1.8928
|1.8817
|1211
|2006.08.24 10:14
|close
|384
|2.20
|1.8904
|1.8928
|1.8817
|220.00
|27685.87
|1212
|2006.08.24 10:14
|sell
|385
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1213
|2006.08.24 10:15
|s/l
|385
|2.20
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-418.00
|27267.87
|1214
|2006.08.24 10:15
|sell
|386
|2.20
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1215
|2006.08.24 10:15
|modify
|386
|2.20
|1.8925
|1.8929
|1.8828
|1216
|2006.08.24 10:15
|close
|386
|2.20
|1.8905
|1.8929
|1.8828
|440.00
|27707.87
|1217
|2006.08.24 10:15
|sell
|387
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1218
|2006.08.24 10:15
|s/l
|387
|2.20
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-418.00
|27289.87
|1219
|2006.08.24 10:15
|sell
|388
|2.20
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1220
|2006.08.24 10:15
|modify
|388
|2.20
|1.8917
|1.8934
|1.8820
|1221
|2006.08.24 10:15
|modify
|388
|2.20
|1.8917
|1.8914
|1.8820
|1222
|2006.08.24 10:15
|close
|388
|2.20
|1.8890
|1.8914
|1.8820
|594.00
|27883.87
|1223
|2006.08.24 10:15
|sell
|389
|2.20
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1224
|2006.08.24 10:15
|modify
|389
|2.20
|1.8925
|1.8939
|1.8828
|1225
|2006.08.24 10:15
|modify
|389
|2.20
|1.8925
|1.8929
|1.8828
|1226
|2006.08.24 10:15
|close
|389
|2.20
|1.8905
|1.8929
|1.8828
|440.00
|28323.87
|1227
|2006.08.24 10:15
|sell
|390
|2.20
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1228
|2006.08.24 10:15
|s/l
|390
|2.20
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-418.00
|27905.87
|1229
|2006.08.24 10:15
|sell
|391
|2.20
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1230
|2006.08.24 10:15
|modify
|391
|2.20
|1.8917
|1.8934
|1.8820
|1231
|2006.08.24 10:15
|modify
|391
|2.20
|1.8917
|1.8914
|1.8820
|1232
|2006.08.24 10:15
|close
|391
|2.20
|1.8890
|1.8914
|1.8820
|594.00
|28499.87
|1233
|2006.08.24 10:15
|sell
|392
|2.30
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1234
|2006.08.24 10:15
|modify
|392
|2.30
|1.8925
|1.8939
|1.8828
|1235
|2006.08.24 10:15
|modify
|392
|2.30
|1.8925
|1.8929
|1.8828
|1236
|2006.08.24 10:15
|close
|392
|2.30
|1.8905
|1.8929
|1.8828
|460.00
|28959.87
|1237
|2006.08.24 10:15
|sell
|393
|2.30
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1238
|2006.08.24 10:15
|s/l
|393
|2.30
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-437.00
|28522.87
|1239
|2006.08.24 10:15
|sell
|394
|2.30
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1240
|2006.08.24 10:15
|modify
|394
|2.30
|1.8917
|1.8934
|1.8820
|1241
|2006.08.24 10:15
|modify
|394
|2.30
|1.8917
|1.8914
|1.8820
|1242
|2006.08.24 10:15
|close
|394
|2.30
|1.8890
|1.8914
|1.8820
|621.00
|29143.87
|1243
|2006.08.24 10:16
|sell
|395
|2.30
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1244
|2006.08.24 10:16
|modify
|395
|2.30
|1.8925
|1.8939
|1.8828
|1245
|2006.08.24 10:16
|modify
|395
|2.30
|1.8925
|1.8929
|1.8828
|1246
|2006.08.24 10:16
|close
|395
|2.30
|1.8905
|1.8929
|1.8828
|460.00
|29603.87
|1247
|2006.08.24 10:16
|sell
|396
|2.30
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1248
|2006.08.24 10:16
|s/l
|396
|2.30
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-437.00
|29166.87
|1249
|2006.08.24 10:16
|sell
|397
|2.30
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1250
|2006.08.24 10:16
|modify
|397
|2.30
|1.8917
|1.8934
|1.8820
|1251
|2006.08.24 10:16
|modify
|397
|2.30
|1.8917
|1.8914
|1.8820
|1252
|2006.08.24 10:16
|close
|397
|2.30
|1.8890
|1.8914
|1.8820
|621.00
|29787.87
|1253
|2006.08.24 10:16
|sell
|398
|2.40
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1254
|2006.08.24 10:16
|modify
|398
|2.40
|1.8925
|1.8939
|1.8828
|1255
|2006.08.24 10:16
|modify
|398
|2.40
|1.8925
|1.8929
|1.8828
|1256
|2006.08.24 10:16
|close
|398
|2.40
|1.8905
|1.8929
|1.8828
|480.00
|30267.87
|1257
|2006.08.24 10:16
|sell
|399
|2.40
|1.8899
|1.8918
|1.8802
|1258
|2006.08.24 10:16
|s/l
|399
|2.40
|1.8918
|1.8918
|1.8802
|-456.00
|29811.87
|1259
|2006.08.24 10:16
|sell
|400
|2.40
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1260
|2006.08.24 10:16
|modify
|400
|2.40
|1.8917
|1.8934
|1.8820
|1261
|2006.08.24 10:16
|modify
|400
|2.40
|1.8917
|1.8914
|1.8820
|1262
|2006.08.24 10:16
|close
|400
|2.40
|1.8890
|1.8914
|1.8820
|648.00
|30459.87
|1263
|2006.08.24 10:16
|sell
|401
|2.40
|1.8925
|1.8944
|1.8828
|1264
|2006.08.24 10:17
|modify
|401
|2.40
|1.8925
|1.8905
|1.8828
|1265
|2006.08.24 10:17
|close
|401
|2.40
|1.8881
|1.8905
|1.8828
|1056.00
|31515.87
|1266
|2006.08.24 10:22
|sell
|402
|2.50
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1267
|2006.08.24 10:22
|s/l
|402
|2.50
|1.8920
|1.8920
|1.8804
|-475.00
|31040.87
|1268
|2006.08.24 10:22
|sell
|403
|2.50
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1269
|2006.08.24 10:22
|modify
|403
|2.50
|1.8917
|1.8925
|1.8820
|1270
|2006.08.24 10:22
|close
|403
|2.50
|1.8901
|1.8925
|1.8820
|400.00
|31440.87
|1271
|2006.08.24 10:23
|sell
|404
|2.50
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1272
|2006.08.24 10:23
|s/l
|404
|2.50
|1.8920
|1.8920
|1.8804
|-475.00
|30965.87
|1273
|2006.08.24 10:23
|sell
|405
|2.50
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1274
|2006.08.24 10:23
|modify
|405
|2.50
|1.8917
|1.8925
|1.8820
|1275
|2006.08.24 10:23
|close
|405
|2.50
|1.8901
|1.8925
|1.8820
|400.00
|31365.87
|1276
|2006.08.24 10:23
|sell
|406
|2.50
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1277
|2006.08.24 10:23
|s/l
|406
|2.50
|1.8920
|1.8920
|1.8804
|-475.00
|30890.87
|1278
|2006.08.24 10:23
|sell
|407
|2.40
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1279
|2006.08.24 10:23
|modify
|407
|2.40
|1.8917
|1.8925
|1.8820
|1280
|2006.08.24 10:23
|close
|407
|2.40
|1.8901
|1.8925
|1.8820
|384.00
|31274.87
|1281
|2006.08.24 10:23
|sell
|408
|2.50
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1282
|2006.08.24 10:23
|s/l
|408
|2.50
|1.8920
|1.8920
|1.8804
|-475.00
|30799.87
|1283
|2006.08.24 10:23
|sell
|409
|2.40
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1284
|2006.08.24 10:23
|modify
|409
|2.40
|1.8917
|1.8925
|1.8820
|1285
|2006.08.24 10:23
|close
|409
|2.40
|1.8901
|1.8925
|1.8820
|384.00
|31183.87
|1286
|2006.08.24 10:24
|sell
|410
|2.50
|1.8901
|1.8920
|1.8804
|1287
|2006.08.24 10:24
|s/l
|410
|2.50
|1.8920
|1.8920
|1.8804
|-475.00
|30708.87
|1288
|2006.08.24 10:24
|sell
|411
|2.40
|1.8917
|1.8936
|1.8820
|1289
|2006.08.24 10:24
|modify
|411
|2.40
|1.8917
|1.8925
|1.8820
|1290
|2006.08.24 10:24
|close
|411
|2.40
|1.8901
|1.8925
|1.8820
|384.00
|31092.87
|1291
|2006.08.24 10:29
|sell
|412
|2.50
|1.8916
|1.8935
|1.8819
|1292
|2006.08.24 10:30
|modify
|412
|2.50
|1.8916
|1.8934
|1.8819
|1293
|2006.08.24 10:33
|s/l
|412
|2.50
|1.893424
|1.8934
|1.8819
|-455.89
|30636.98
|1294
|2006.08.24 10:33
|sell
|413
|2.40
|1.8934
|1.8953
|1.8837
|1295
|2006.08.24 10:45
|modify
|413
|2.40
|1.8934
|1.8949
|1.8837
|1296
|2006.08.24 10:45
|modify
|413
|2.40
|1.8934
|1.8947
|1.8837
|1297
|2006.08.24 10:52
|modify
|413
|2.40
|1.8934
|1.8943
|1.8837
|1298
|2006.08.24 10:52
|close
|413
|2.40
|1.8919
|1.8943
|1.8837
|360.00
|30996.98
|1299
|2006.08.24 10:52
|sell
|414
|2.50
|1.8918
|1.8937
|1.8821
|1300
|2006.08.24 10:55
|modify
|414
|2.50
|1.8918
|1.8933
|1.8821
|1301
|2006.08.24 10:55
|modify
|414
|2.50
|1.8918
|1.8930
|1.8821
|1302
|2006.08.24 10:55
|close
|414
|2.50
|1.8906
|1.8930
|1.8821
|300.00
|31296.98
|1303
|2006.08.24 10:55
|sell
|415
|2.50
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1304
|2006.08.24 10:55
|modify
|415
|2.50
|1.8914
|1.8931
|1.8817
|1305
|2006.08.24 10:56
|modify
|415
|2.50
|1.8914
|1.8930
|1.8817
|1306
|2006.08.24 10:56
|modify
|415
|2.50
|1.8914
|1.8919
|1.8817
|1307
|2006.08.24 10:56
|close
|415
|2.50
|1.8895
|1.8919
|1.8817
|475.00
|31771.98
|1308
|2006.08.24 10:56
|sell
|416
|2.50
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1309
|2006.08.24 10:56
|modify
|416
|2.50
|1.8914
|1.8931
|1.8817
|1310
|2006.08.24 10:57
|modify
|416
|2.50
|1.8914
|1.8930
|1.8817
|1311
|2006.08.24 10:57
|modify
|416
|2.50
|1.8914
|1.8919
|1.8817
|1312
|2006.08.24 10:57
|close
|416
|2.50
|1.8895
|1.8919
|1.8817
|475.00
|32246.98
|1313
|2006.08.24 10:57
|sell
|417
|2.60
|1.8914
|1.8933
|1.8817
|1314
|2006.08.24 10:59
|s/l
|417
|2.60
|1.8933
|1.8933
|1.8817
|-494.00
|31752.98
|1315
|2006.08.24 10:59
|sell
|418
|2.50
|1.8934
|1.8953
|1.8837
|1316
|2006.08.24 11:48
|modify
|418
|2.50
|1.8934
|1.8953
|1.8837
|1317
|2006.08.24 11:50
|modify
|418
|2.50
|1.8934
|1.8951
|1.8837
|1318
|2006.08.24 13:43
|s/l
|418
|2.50
|1.8951
|1.8951
|1.8837
|-425.00
|31327.98
|1319
|2006.08.24 14:32
|buy
|419
|2.50
|1.8931
|1.8912
|1.9028
|1320
|2006.08.24 14:37
|modify
|419
|2.50
|1.8931
|1.8912
|1.9028
|1321
|2006.08.24 14:37
|modify
|419
|2.50
|1.8931
|1.8914
|1.9028
|1322
|2006.08.24 14:40
|modify
|419
|2.50
|1.8931
|1.8917
|1.9028
|1323
|2006.08.24 14:40
|close
|419
|2.50
|1.8948
|1.8917
|1.9028
|425.00
|31752.98
|1324
|2006.08.24 16:05
|buy
|420
|2.50
|1.8933
|1.8914
|1.9030
|1325
|2006.08.24 16:10
|modify
|420
|2.50
|1.8933
|1.8916
|1.9030
|1326
|2006.08.24 16:10
|close
|420
|2.50
|1.8950
|1.8916
|1.9030
|425.00
|32177.98
|1327
|2006.08.24 16:30
|buy
|421
|2.60
|1.8932
|1.8913
|1.9029
|1328
|2006.08.24 16:31
|modify
|421
|2.60
|1.8932
|1.8915
|1.9029
|1329
|2006.08.24 16:35
|s/l
|421
|2.60
|1.891451
|1.8915
|1.9029
|-454.72
|31723.26
|1330
|2006.08.24 16:35
|buy
|422
|2.50
|1.8920
|1.8901
|1.9017
|1331
|2006.08.24 16:42
|modify
|422
|2.50
|1.8920
|1.8902
|1.9017
|1332
|2006.08.24 16:42
|close
|422
|2.50
|1.8936
|1.8902
|1.9017
|400.00
|32123.26
|1333
|2006.08.24 16:50
|buy
|423
|2.50
|1.8933
|1.8914
|1.9030
|1334
|2006.08.24 16:59
|s/l
|423
|2.50
|1.8914
|1.8914
|1.9030
|-475.00
|31648.26
|1335
|2006.08.24 23:09
|sell
|424
|2.50
|1.8878
|1.8897
|1.8781
|1336
|2006.08.25 02:07
|modify
|424
|2.50
|1.8878
|1.8897
|1.8781
|1337
|2006.08.25 02:07
|close
|424
|2.50
|1.8864
|1.8897
|1.8781
|341.50
|31989.76
|1338
|2006.08.25 10:18
|sell
|425
|2.50
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|1339
|2006.08.25 10:18
|s/l
|425
|2.50
|1.8875
|1.8875
|1.8759
|-475.00
|31514.76
|1340
|2006.08.25 10:18
|sell
|426
|2.50
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|1341
|2006.08.25 10:19
|s/l
|426
|2.50
|1.8875
|1.8875
|1.8759
|-475.00
|31039.76
|1342
|2006.08.25 10:19
|sell
|427
|2.50
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|1343
|2006.08.25 10:20
|modify
|427
|2.50
|1.8856
|1.8867
|1.8759
|1344
|2006.08.25 10:25
|modify
|427
|2.50
|1.8856
|1.8863
|1.8759
|1345
|2006.08.25 10:25
|close
|427
|2.50
|1.8838
|1.8863
|1.8759
|450.00
|31489.76
|1346
|2006.08.25 10:30
|sell
|428
|2.50
|1.8855
|1.8874
|1.8758
|1347
|2006.08.25 10:34
|s/l
|428
|2.50
|1.8874
|1.8874
|1.8758
|-475.00
|31014.76
|1348
|2006.08.25 10:55
|sell
|429
|2.50
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|1349
|2006.08.25 10:56
|modify
|429
|2.50
|1.8856
|1.8875
|1.8759
|1350
|2006.08.25 11:04
|s/l
|429
|2.50
|1.887465
|1.8875
|1.8759
|-466.25
|30548.51
|1351
|2006.08.25 14:00
|buy
|430
|2.40
|1.8876
|1.8857
|1.8973
|1352
|2006.08.25 14:02
|s/l
|430
|2.40
|1.8857
|1.8857
|1.8973
|-456.00
|30092.51
|1353
|2006.08.25 14:02
|buy
|431
|2.40
|1.8861
|1.8842
|1.8958
|1354
|2006.08.25 14:12
|close
|431
|2.40
|1.8873
|1.8842
|1.8958
|288.00
|30380.51
|1355
|2006.08.25 14:12
|buy
|432
|2.40
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|1356
|2006.08.25 14:29
|s/l
|432
|2.40
|1.8859
|1.8859
|1.8975
|-456.00
|29924.51
|1357
|2006.08.25 14:29
|buy
|433
|2.40
|1.8861
|1.8842
|1.8958
|1358
|2006.08.25 14:40
|close
|433
|2.40
|1.8873
|1.8842
|1.8958
|288.00
|30212.51
|1359
|2006.08.25 14:40
|buy
|434
|2.40
|1.8876
|1.8857
|1.8973
|1360
|2006.08.25 16:02
|s/l
|434
|2.40
|1.8857
|1.8857
|1.8973
|-456.00
|29756.51
|1361
|2006.08.25 17:02
|sell
|435
|2.40
|1.8890
|1.8909
|1.8793
|1362
|2006.08.25 17:06
|s/l
|435
|2.40
|1.8909
|1.8909
|1.8793
|-456.00
|29300.51
|1363
|2006.08.28 16:31
|buy
|436
|2.30
|1.8972
|1.8953
|1.9069
|1364
|2006.08.28 16:31
|modify
|436
|2.30
|1.8972
|1.8953
|1.9069
|1365
|2006.08.28 16:53
|modify
|436
|2.30
|1.8972
|1.8956
|1.9069
|1366
|2006.08.28 16:53
|close
|436
|2.30
|1.8985
|1.8956
|1.9069
|299.00
|29599.51
|1367
|2006.08.28 16:59
|buy
|437
|2.30
|1.8973
|1.8954
|1.9070
|1368
|2006.08.28 19:05
|s/l
|437
|2.30
|1.8954
|1.8954
|1.9070
|-437.00
|29162.51
|1369
|2006.08.28 19:33
|buy
|438
|2.30
|1.8956
|1.8937
|1.9053
|1370
|2006.08.28 22:24
|s/l
|438
|2.30
|1.8937
|1.8937
|1.9053
|-437.00
|28725.51
|1371
|2006.08.29 11:01
|buy
|439
|2.30
|1.8996
|1.8977
|1.9093
|1372
|2006.08.29 11:01
|modify
|439
|2.30
|1.8996
|1.8979
|1.9093
|1373
|2006.08.29 11:17
|modify
|439
|2.30
|1.8996
|1.8980
|1.9093
|1374
|2006.08.29 11:20
|modify
|439
|2.30
|1.8996
|1.8981
|1.9093
|1375
|2006.08.29 11:21
|modify
|439
|2.30
|1.8996
|1.8982
|1.9093
|1376
|2006.08.29 11:22
|modify
|439
|2.30
|1.8996
|1.8987
|1.9093
|1377
|2006.08.29 11:22
|close
|439
|2.30
|1.9010
|1.8987
|1.9093
|322.00
|29047.51
|1378
|2006.08.29 11:30
|buy
|440
|2.30
|1.8993
|1.8974
|1.9090
|1379
|2006.08.29 11:31
|modify
|440
|2.30
|1.8993
|1.8975
|1.9090
|1380
|2006.08.29 11:47
|modify
|440
|2.30
|1.8993
|1.8976
|1.9090
|1381
|2006.08.29 11:50
|modify
|440
|2.30
|1.8993
|1.8981
|1.9090
|1382
|2006.08.29 11:50
|modify
|440
|2.30
|1.8993
|1.8985
|1.9090
|1383
|2006.08.29 11:50
|close
|440
|2.30
|1.9008
|1.8985
|1.9090
|345.00
|29392.51
|1384
|2006.08.29 11:59
|buy
|441
|2.30
|1.8996
|1.8977
|1.9093
|1385
|2006.08.29 12:46
|modify
|441
|2.30
|1.8996
|1.8981
|1.9093
|1386
|2006.08.29 14:30
|s/l
|441
|2.30
|1.898094
|1.8981
|1.9093
|-346.48
|29046.03
|1387
|2006.08.29 14:30
|buy
|442
|2.30
|1.8981
|1.8962
|1.9078
|1388
|2006.08.29 14:35
|modify
|442
|2.30
|1.8981
|1.8962
|1.9078
|1389
|2006.08.29 14:35
|modify
|442
|2.30
|1.8981
|1.8971
|1.9078
|1390
|2006.08.29 14:35
|close
|442
|2.30
|1.8996
|1.8971
|1.9078
|345.00
|29391.03
|1391
|2006.08.29 14:37
|buy
|443
|2.30
|1.8981
|1.8962
|1.9078
|1392
|2006.08.29 14:38
|modify
|443
|2.30
|1.8981
|1.8962
|1.9078
|1393
|2006.08.29 14:39
|modify
|443
|2.30
|1.8981
|1.8963
|1.9078
|1394
|2006.08.29 15:32
|modify
|443
|2.30
|1.8981
|1.8966
|1.9078
|1395
|2006.08.29 15:32
|close
|443
|2.30
|1.8992
|1.8966
|1.9078
|253.00
|29644.03
|1396
|2006.08.29 16:20
|buy
|444
|2.30
|1.8976
|1.8957
|1.9073
|1397
|2006.08.29 16:20
|modify
|444
|2.30
|1.8976
|1.8984
|1.9073
|1398
|2006.08.29 16:20
|close
|444
|2.30
|1.9011
|1.8984
|1.9073
|805.00
|30449.03
|1399
|2006.08.29 19:34
|sell
|445
|2.40
|1.8928
|1.8947
|1.8831
|1400
|2006.08.29 20:02
|s/l
|445
|2.40
|1.8947
|1.8947
|1.8831
|-456.00
|29993.03
|1401
|2006.08.29 20:02
|sell
|446
|2.40
|1.8963
|1.8982
|1.8866
|1402
|2006.08.29 20:10
|modify
|446
|2.40
|1.8963
|1.8974
|1.8866
|1403
|2006.08.29 20:10
|close
|446
|2.40
|1.8936
|1.8974
|1.8866
|648.00
|30641.03
|1404
|2006.08.29 20:10
|sell
|447
|2.40
|1.8933
|1.8952
|1.8836
|1405
|2006.08.29 20:15
|close
|447
|2.40
|1.8917
|1.8952
|1.8836
|384.00
|31025.03
|1406
|2006.08.29 20:29
|sell
|448
|2.50
|1.8971
|1.8990
|1.8874
|1407
|2006.08.29 20:30
|close
|448
|2.50
|1.8958
|1.8990
|1.8874
|325.00
|31350.03
|1408
|2006.08.29 20:30
|sell
|449
|2.50
|1.8952
|1.8971
|1.8855
|1409
|2006.08.29 20:30
|s/l
|449
|2.50
|1.8971
|1.8971
|1.8855
|-475.00
|30875.03
|1410
|2006.08.29 20:30
|sell
|450
|2.40
|1.8971
|1.8990
|1.8874
|1411
|2006.08.29 20:31
|close
|450
|2.40
|1.8958
|1.8990
|1.8874
|312.00
|31187.03
|1412
|2006.08.29 20:31
|sell
|451
|2.50
|1.8952
|1.8971
|1.8855
|1413
|2006.08.29 20:31
|s/l
|451
|2.50
|1.8971
|1.8971
|1.8855
|-475.00
|30712.03
|1414
|2006.08.29 20:31
|sell
|452
|2.40
|1.8971
|1.8990
|1.8874
|1415
|2006.08.29 20:31
|close
|452
|2.40
|1.8958
|1.8990
|1.8874
|312.00
|31024.03
|1416
|2006.08.29 20:31
|sell
|453
|2.50
|1.8952
|1.8971
|1.8855
|1417
|2006.08.29 20:32
|s/l
|453
|2.50
|1.8971
|1.8971
|1.8855
|-475.00
|30549.03
|1418
|2006.08.29 20:32
|sell
|454
|2.40
|1.8998
|1.9017
|1.8901
|1419
|2006.08.29 20:42
|close
|454
|2.40
|1.8979
|1.9017
|1.8901
|456.00
|31005.03
|1420
|2006.08.29 20:42
|sell
|455
|2.50
|1.8976
|1.8995
|1.8879
|1421
|2006.08.29 20:59
|s/l
|455
|2.50
|1.8995
|1.8995
|1.8879
|-475.00
|30530.03
|1422
|2006.08.29 20:59
|sell
|456
|2.40
|1.8991
|1.9010
|1.8894
|1423
|2006.08.29 23:31
|close
|456
|2.40
|1.8970
|1.9010
|1.8894
|504.00
|31034.03
|1424
|2006.08.30 07:40
|buy
|457
|2.50
|1.8988
|1.8969
|1.9085
|1425
|2006.08.30 08:32
|modify
|457
|2.50
|1.8988
|1.8985
|1.9085
|1426
|2006.08.30 09:00
|close
|457
|2.50
|1.9016
|1.8985
|1.9085
|700.00
|31734.03
|1427
|2006.08.30 09:07
|buy
|458
|2.50
|1.9004
|1.8985
|1.9101
|1428
|2006.08.30 09:12
|close
|458
|2.50
|1.9017
|1.8985
|1.9101
|325.00
|32059.03
|1429
|2006.08.30 09:12
|buy
|459
|2.50
|1.9007
|1.8988
|1.9104
|1430
|2006.08.30 09:15
|close
|459
|2.50
|1.9021
|1.8988
|1.9104
|350.00
|32409.03
|1431
|2006.08.30 09:35
|buy
|460
|2.60
|1.9004
|1.8985
|1.9101
|1432
|2006.08.30 09:55
|close
|460
|2.60
|1.9016
|1.8985
|1.9101
|312.00
|32721.03
|1433
|2006.08.30 17:01
|buy
|461
|2.60
|1.9047
|1.9028
|1.9144
|1434
|2006.08.30 18:30
|s/l
|461
|2.60
|1.9028
|1.9028
|1.9144
|-494.00
|32227.03
|1435
|2006.08.30 18:30
|buy
|462
|2.50
|1.9032
|1.9013
|1.9129
|1436
|2006.08.30 21:08
|close
|462
|2.50
|1.9043
|1.9013
|1.9129
|275.00
|32502.03
|1437
|2006.08.31 00:10
|sell
|463
|2.60
|1.9048
|1.9067
|1.8951
|1438
|2006.08.31 02:05
|modify
|463
|2.60
|1.9048
|1.9064
|1.8951
|1439
|2006.08.31 02:05
|close
|463
|2.60
|1.9033
|1.9064
|1.8951
|390.00
|32892.03
|1440
|2006.08.31 05:37
|buy
|464
|2.60
|1.9043
|1.9024
|1.9140
|1441
|2006.08.31 05:42
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9025
|1.9140
|1442
|2006.08.31 08:00
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9026
|1.9140
|1443
|2006.08.31 08:00
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9028
|1.9140
|1444
|2006.08.31 08:02
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9047
|1.9140
|1445
|2006.08.31 08:13
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9048
|1.9140
|1446
|2006.08.31 08:15
|modify
|464
|2.60
|1.9043
|1.9049
|1.9140
|1447
|2006.08.31 08:22
|s/l
|464
|2.60
|1.904853
|1.9049
|1.9140
|143.65
|33035.68
|1448
|2006.08.31 09:15
|buy
|465
|2.60
|1.9060
|1.9041
|1.9157
|1449
|2006.08.31 09:22
|modify
|465
|2.60
|1.9060
|1.9048
|1.9157
|1450
|2006.08.31 09:22
|close
|465
|2.60
|1.9072
|1.9048
|1.9157
|312.00
|33347.68
|1451
|2006.08.31 09:23
|buy
|466
|2.60
|1.9056
|1.9037
|1.9153
|1452
|2006.08.31 09:23
|modify
|466
|2.60
|1.9056
|1.9048
|1.9153
|1453
|2006.08.31 09:23
|close
|466
|2.60
|1.9072
|1.9048
|1.9153
|416.00
|33763.68
|1454
|2006.08.31 09:24
|buy
|467
|2.70
|1.9056
|1.9037
|1.9153
|1455
|2006.08.31 09:24
|modify
|467
|2.70
|1.9056
|1.9048
|1.9153
|1456
|2006.08.31 09:24
|close
|467
|2.70
|1.9072
|1.9048
|1.9153
|432.00
|34195.68
|1457
|2006.08.31 13:30
|buy
|468
|2.70
|1.9066
|1.9047
|1.9163
|1458
|2006.08.31 13:33
|modify
|468
|2.70
|1.9066
|1.9048
|1.9163
|1459
|2006.08.31 13:35
|modify
|468
|2.70
|1.9066
|1.9053
|1.9163
|1460
|2006.08.31 14:00
|close
|468
|2.70
|1.9076
|1.9053
|1.9163
|270.00
|34465.68
|1461
|2006.08.31 14:10
|buy
|469
|2.70
|1.9069
|1.9050
|1.9166
|1462
|2006.08.31 14:30
|modify
|469
|2.70
|1.9069
|1.9056
|1.9166
|1463
|2006.08.31 14:30
|close
|469
|2.70
|1.9083
|1.9056
|1.9166
|378.00
|34843.68
|1464
|2006.08.31 14:42
|buy
|470
|2.70
|1.9069
|1.9050
|1.9166
|1465
|2006.08.31 14:50
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9054
|1.9166
|1466
|2006.08.31 14:50
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9055
|1.9166
|1467
|2006.08.31 14:50
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9056
|1.9166
|1468
|2006.08.31 14:50
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9057
|1.9166
|1469
|2006.08.31 14:55
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9058
|1.9166
|1470
|2006.08.31 14:55
|modify
|470
|2.70
|1.9069
|1.9059
|1.9166
|1471
|2006.08.31 15:04
|close
|470
|2.70
|1.9082
|1.9059
|1.9166
|351.00
|35194.68
|1472
|2006.08.31 15:35
|buy
|471
|2.80
|1.9044
|1.9025
|1.9141
|1473
|2006.08.31 15:45
|modify
|471
|2.80
|1.9044
|1.9031
|1.9141
|1474
|2006.08.31 15:45
|close
|471
|2.80
|1.9059
|1.9031
|1.9141
|420.00
|35614.68
|1475
|2006.08.31 15:47
|buy
|472
|2.80
|1.9042
|1.9023
|1.9139
|1476
|2006.08.31 15:50
|modify
|472
|2.80
|1.9042
|1.9035
|1.9139
|1477
|2006.08.31 15:50
|close
|472
|2.80
|1.9063
|1.9035
|1.9139
|588.00
|36202.68
|1478
|2006.08.31 20:34
|sell
|473
|2.90
|1.9049
|1.9068
|1.8952
|1479
|2006.08.31 20:37
|close
|473
|2.90
|1.9037
|1.9068
|1.8952
|348.00
|36550.68
|1480
|2006.08.31 20:59
|sell
|474
|2.90
|1.9047
|1.9066
|1.8950
|1481
|2006.08.31 21:34
|close
|474
|2.90
|1.9038
|1.9066
|1.8950
|261.00
|36811.68
|1482
|2006.08.31 21:35
|buy
|475
|2.90
|1.9040
|1.9021
|1.9137
|1483
|2006.08.31 23:17
|close
|475
|2.90
|1.9049
|1.9021
|1.9137
|261.00
|37072.68
|1484
|2006.08.31 23:32
|buy
|476
|2.90
|1.9037
|1.9018
|1.9134
|1485
|2006.08.31 23:43
|close
|476
|2.90
|1.9046
|1.9018
|1.9134
|261.00
|37333.68
|1486
|2006.09.01 01:05
|sell
|477
|2.90
|1.9039
|1.9058
|1.8942
|1487
|2006.09.01 01:07
|close
|477
|2.90
|1.9029
|1.9058
|1.8942
|290.00
|37623.68
|1488
|2006.09.01 01:08
|sell
|478
|3.00
|1.9035
|1.9054
|1.8938
|1489
|2006.09.01 01:22
|close
|478
|3.00
|1.9024
|1.9054
|1.8938
|330.00
|37953.68
|1490
|2006.09.01 01:29
|sell
|479
|3.00
|1.9036
|1.9055
|1.8939
|1491
|2006.09.01 10:01
|modify
|479
|3.00
|1.9036
|1.9053
|1.8939
|1492
|2006.09.01 10:02
|modify
|479
|3.00
|1.9036
|1.9052
|1.8939
|1493
|2006.09.01 10:03
|modify
|479
|3.00
|1.9036
|1.9051
|1.8939
|1494
|2006.09.01 10:03
|modify
|479
|3.00
|1.9036
|1.9050
|1.8939
|1495
|2006.09.01 10:40
|s/l
|479
|3.00
|1.905013
|1.9050
|1.8939
|-423.86
|37529.82
|1496
|2006.09.01 11:00
|buy
|480
|3.00
|1.9039
|1.9020
|1.9136
|1497
|2006.09.01 11:01
|modify
|480
|3.00
|1.9039
|1.9021
|1.9136
|1498
|2006.09.01 11:03
|modify
|480
|3.00
|1.9039
|1.9023
|1.9136
|1499
|2006.09.01 11:08
|modify
|480
|3.00
|1.9039
|1.9026
|1.9136
|1500
|2006.09.01 11:08
|close
|480
|3.00
|1.9047
|1.9026
|1.9136
|240.00
|37769.82
|1501
|2006.09.01 11:10
|buy
|481
|3.00
|1.9040
|1.9021
|1.9137
|1502
|2006.09.01 11:11
|modify
|481
|3.00
|1.9040
|1.9024
|1.9137
|1503
|2006.09.01 11:25
|modify
|481
|3.00
|1.9040
|1.9025
|1.9137
|1504
|2006.09.01 11:25
|modify
|481
|3.00
|1.9040
|1.9026
|1.9137
|1505
|2006.09.01 12:25
|s/l
|481
|3.00
|1.902577
|1.9026
|1.9137
|-426.96
|37342.86
|1506
|2006.09.01 12:31
|sell
|482
|2.90
|1.9037
|1.9056
|1.8940
|1507
|2006.09.01 12:31
|modify
|482
|2.90
|1.9037
|1.9056
|1.8940
|1508
|2006.09.01 12:32
|modify
|482
|2.90
|1.9037
|1.9053
|1.8940
|1509
|2006.09.01 13:32
|s/l
|482
|2.90
|1.905275
|1.9053
|1.8940
|-456.75
|36886.11
|1510
|2006.09.01 14:07
|buy
|483
|2.90
|1.9037
|1.9018
|1.9134
|1511
|2006.09.01 14:10
|modify
|483
|2.90
|1.9037
|1.9022
|1.9134
|1512
|2006.09.01 14:10
|close
|483
|2.90
|1.9045
|1.9022
|1.9134
|232.00
|37118.11
|1513
|2006.09.01 14:10
|buy
|484
|2.90
|1.9037
|1.9018
|1.9134
|1514
|2006.09.01 14:10
|modify
|484
|2.90
|1.9037
|1.9019
|1.9134
|1515
|2006.09.01 14:10
|modify
|484
|2.90
|1.9037
|1.9022
|1.9134
|1516
|2006.09.01 14:10
|close
|484
|2.90
|1.9045
|1.9022
|1.9134
|232.00
|37350.11
|1517
|2006.09.01 14:10
|buy
|485
|2.90
|1.9038
|1.9019
|1.9135
|1518
|2006.09.01 14:10
|modify
|485
|2.90
|1.9038
|1.9022
|1.9135
|1519
|2006.09.01 14:12
|modify
|485
|2.90
|1.9038
|1.9031
|1.9135
|1520
|2006.09.01 14:12
|close
|485
|2.90
|1.9054
|1.9031
|1.9135
|464.00
|37814.11
|1521
|2006.09.01 14:15
|buy
|486
|3.00
|1.9034
|1.9015
|1.9131
|1522
|2006.09.01 14:22
|modify
|486
|3.00
|1.9034
|1.9016
|1.9131
|1523
|2006.09.01 14:25
|modify
|486
|3.00
|1.9034
|1.9025
|1.9131
|1524
|2006.09.01 14:25
|close
|486
|3.00
|1.9048
|1.9025
|1.9131
|420.00
|38234.11
|1525
|2006.09.01 15:33
|sell
|487
|3.00
|1.8985
|1.9004
|1.8888
|1526
|2006.09.01 15:55
|modify
|487
|3.00
|1.8985
|1.9000
|1.8888
|1527
|2006.09.01 15:55
|close
|487
|3.00
|1.8970
|1.9000
|1.8888
|450.00
|38684.11
|1528
|2006.09.01 16:02
|sell
|488
|3.10
|1.9016
|1.9035
|1.8919
|1529
|2006.09.01 16:20
|close
|488
|3.10
|1.9005
|1.9035
|1.8919
|341.00
|39025.11
|1530
|2006.09.01 16:20
|sell
|489
|3.10
|1.9008
|1.9027
|1.8911
|1531
|2006.09.01 16:22
|modify
|489
|3.10
|1.9008
|1.9012
|1.8911
|1532
|2006.09.01 16:22
|close
|489
|3.10
|1.8982
|1.9012
|1.8911
|806.00
|39831.11
|1533
|2006.09.01 16:30
|sell
|490
|3.10
|1.8990
|1.9009
|1.8893
|1534
|2006.09.01 16:31
|close
|490
|3.10
|1.8980
|1.9009
|1.8893
|310.00
|40141.11
|1535
|2006.09.01 16:31
|sell
|491
|3.20
|1.8990
|1.9009
|1.8893
|1536
|2006.09.01 16:32
|close
|491
|3.20
|1.8980
|1.9009
|1.8893
|320.00
|40461.11
|1537
|2006.09.01 16:32
|sell
|492
|3.20
|1.8990
|1.9009
|1.8893
|1538
|2006.09.01 16:34
|s/l
|492
|3.20
|1.9009
|1.9009
|1.8893
|-608.00
|39853.11
|1539
|2006.09.01 16:34
|sell
|493
|3.10
|1.9029
|1.9048
|1.8932
|1540
|2006.09.01 16:50
|modify
|493
|3.10
|1.9029
|1.9027
|1.8932
|1541
|2006.09.01 16:50
|close
|493
|3.10
|1.8997
|1.9027
|1.8932
|992.00
|40845.11
|1542
|2006.09.01 16:50
|sell
|494
|3.20
|1.8995
|1.9014
|1.8898
|1543
|2006.09.01 16:55
|close
|494
|3.20
|1.8986
|1.9014
|1.8898
|288.00
|41133.11
|1544
|2006.09.01 16:55
|sell
|495
|3.20
|1.8991
|1.9010
|1.8894
|1545
|2006.09.01 16:59
|s/l
|495
|3.20
|1.9010
|1.9010
|1.8894
|-608.00
|40525.11
|1546
|2006.09.01 16:59
|sell
|496
|3.20
|1.9033
|1.9052
|1.8936
|1547
|2006.09.01 17:18
|close
|496
|3.20
|1.9018
|1.9052
|1.8936
|480.00
|41005.11
|1548
|2006.09.01 17:19
|buy
|497
|3.20
|1.9018
|1.8999
|1.9115
|1549
|2006.09.01 17:35
|modify
|497
|3.20
|1.9018
|1.9010
|1.9115
|1550
|2006.09.01 17:35
|modify
|497
|3.20
|1.9018
|1.9011
|1.9115
|1551
|2006.09.01 17:37
|modify
|497
|3.20
|1.9018
|1.9015
|1.9115
|1552
|2006.09.01 17:40
|modify
|497
|3.20
|1.9018
|1.9017
|1.9115
|1553
|2006.09.01 17:45
|s/l
|497
|3.20
|1.901737
|1.9017
|1.9115
|-20.11
|40985.00
|1554
|2006.09.01 17:45
|buy
|498
|3.20
|1.9017
|1.8998
|1.9114
|1555
|2006.09.01 17:55
|modify
|498
|3.20
|1.9017
|1.9010
|1.9114
|1556
|2006.09.01 17:55
|modify
|498
|3.20
|1.9017
|1.9011
|1.9114
|1557
|2006.09.01 17:55
|modify
|498
|3.20
|1.9017
|1.9017
|1.9114
|1558
|2006.09.01 18:00
|close
|498
|3.20
|1.9046
|1.9017
|1.9114
|928.00
|41913.00
|1559
|2006.09.04 08:32
|buy
|499
|3.30
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|1560
|2006.09.04 08:34
|modify
|499
|3.30
|1.9061
|1.9043
|1.9158
|1561
|2006.09.04 08:44
|modify
|499
|3.30
|1.9061
|1.9044
|1.9158
|1562
|2006.09.04 08:48
|modify
|499
|3.30
|1.9061
|1.9046
|1.9158
|1563
|2006.09.04 08:48
|modify
|499
|3.30
|1.9061
|1.9048
|1.9158
|1564
|2006.09.04 08:48
|modify
|499
|3.30
|1.9061
|1.9052
|1.9158
|1565
|2006.09.04 08:48
|close
|499
|3.30
|1.9072
|1.9052
|1.9158
|363.00
|42276.00
|1566
|2006.09.04 08:49
|buy
|500
|3.30
|1.9062
|1.9043
|1.9159
|1567
|2006.09.04 08:49
|modify
|500
|3.30
|1.9062
|1.9048
|1.9159
|1568
|2006.09.04 08:52
|modify
|500
|3.30
|1.9062
|1.9049
|1.9159
|1569
|2006.09.04 08:53
|modify
|500
|3.30
|1.9062
|1.9050
|1.9159
|1570
|2006.09.04 10:49
|s/l
|500
|3.30
|1.90498
|1.9050
|1.9159
|-402.48
|41873.52
|1571
|2006.09.04 12:10
|sell
|501
|3.30
|1.9058
|1.9077
|1.8961
|1572
|2006.09.04 12:13
|modify
|501
|3.30
|1.9058
|1.9075
|1.8961
|1573
|2006.09.04 12:13
|modify
|501
|3.30
|1.9058
|1.9074
|1.8961
|1574
|2006.09.04 12:14
|modify
|501
|3.30
|1.9058
|1.9073
|1.8961
|1575
|2006.09.04 12:22
|modify
|501
|3.30
|1.9058
|1.9069
|1.8961
|1576
|2006.09.04 12:26
|modify
|501
|3.30
|1.9058
|1.9066
|1.8961
|1577
|2006.09.04 13:04
|s/l
|501
|3.30
|1.906602
|1.9066
|1.8961
|-264.71
|41608.81
|1578
|2006.09.04 16:38
|sell
|502
|3.30
|1.9065
|1.9084
|1.8968
|1579
|2006.09.04 16:45
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9080
|1.8968
|1580
|2006.09.04 16:45
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9079
|1.8968
|1581
|2006.09.04 16:47
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9078
|1.8968
|1582
|2006.09.04 16:47
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9077
|1.8968
|1583
|2006.09.04 16:50
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9076
|1.8968
|1584
|2006.09.04 16:59
|modify
|502
|3.30
|1.9065
|1.9070
|1.8968
|1585
|2006.09.04 17:00
|close
|502
|3.30
|1.9048
|1.9070
|1.8968
|561.00
|42169.81
|1586
|2006.09.04 23:05
|buy
|503
|3.30
|1.9062
|1.9043
|1.9159
|1587
|2006.09.04 23:08
|modify
|503
|3.30
|1.9062
|1.9043
|1.9159
|1588
|2006.09.04 23:08
|modify
|503
|3.30
|1.9062
|1.9044
|1.9159
|1589
|2006.09.05 01:11
|s/l
|503
|3.30
|1.904431
|1.9044
|1.9159
|-590.89
|41578.92
|1590
|2006.09.05 11:04
|sell
|504
|3.30
|1.8996
|1.9015
|1.8899
|1591
|2006.09.05 11:20
|modify
|504
|3.30
|1.8996
|1.9012
|1.8899
|1592
|2006.09.05 11:20
|close
|504
|3.30
|1.8988
|1.9012
|1.8899
|264.00
|41842.92
|1593
|2006.09.05 11:35
|sell
|505
|3.30
|1.9004
|1.9023
|1.8907
|1594
|2006.09.05 11:47
|modify
|505
|3.30
|1.9004
|1.9020
|1.8907
|1595
|2006.09.05 11:47
|close
|505
|3.30
|1.8996
|1.9020
|1.8907
|264.00
|42106.92
|1596
|2006.09.05 11:48
|sell
|506
|3.30
|1.8994
|1.9013
|1.8897
|1597
|2006.09.05 11:52
|modify
|506
|3.30
|1.8994
|1.9011
|1.8897
|1598
|2006.09.05 11:52
|modify
|506
|3.30
|1.8994
|1.9009
|1.8897
|1599
|2006.09.05 11:52
|close
|506
|3.30
|1.8985
|1.9009
|1.8897
|297.00
|42403.92
|1600
|2006.09.05 11:59
|sell
|507
|3.30
|1.8995
|1.9014
|1.8898
|1601
|2006.09.05 14:07
|modify
|507
|3.30
|1.8995
|1.9008
|1.8898
|1602
|2006.09.05 14:12
|modify
|507
|3.30
|1.8995
|1.9005
|1.8898
|1603
|2006.09.05 14:39
|modify
|507
|3.30
|1.8995
|1.9004
|1.8898
|1604
|2006.09.05 15:00
|close
|507
|3.30
|1.8979
|1.9004
|1.8898
|528.00
|42931.92
|1605
|2006.09.05 17:12
|sell
|508
|3.40
|1.8935
|1.8954
|1.8838
|1606
|2006.09.05 17:25
|close
|508
|3.40
|1.8925
|1.8954
|1.8838
|340.00
|43271.92
|1607
|2006.09.05 17:29
|sell
|509
|3.40
|1.8935
|1.8954
|1.8838
|1608
|2006.09.05 17:50
|close
|509
|3.40
|1.8927
|1.8954
|1.8838
|272.00
|43543.92
|1609
|2006.09.05 18:34
|sell
|510
|3.40
|1.8937
|1.8956
|1.8840
|1610
|2006.09.05 19:47
|close
|510
|3.40
|1.8927
|1.8956
|1.8840
|340.00
|43883.92
|1611
|2006.09.06 00:11
|sell
|511
|3.50
|1.8943
|1.8962
|1.8846
|1612
|2006.09.06 08:00
|modify
|511
|3.50
|1.8943
|1.8959
|1.8846
|1613
|2006.09.06 08:00
|modify
|511
|3.50
|1.8943
|1.8958
|1.8846
|1614
|2006.09.06 08:42
|s/l
|511
|3.50
|1.895806
|1.8958
|1.8846
|-527.00
|43356.92
|1615
|2006.09.06 15:04
|sell
|512
|3.50
|1.8838
|1.8857
|1.8741
|1616
|2006.09.06 15:22
|modify
|512
|3.50
|1.8838
|1.8856
|1.8741
|1617
|2006.09.06 15:22
|close
|512
|3.50
|1.8826
|1.8856
|1.8741
|420.00
|43776.92
|1618
|2006.09.06 16:12
|sell
|513
|3.50
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1619
|2006.09.06 16:22
|modify
|513
|3.50
|1.8813
|1.8830
|1.8716
|1620
|2006.09.06 16:22
|close
|513
|3.50
|1.8797
|1.8830
|1.8716
|560.00
|44336.92
|1621
|2006.09.06 16:29
|sell
|514
|3.50
|1.8814
|1.8833
|1.8717
|1622
|2006.09.06 16:55
|close
|514
|3.50
|1.8801
|1.8833
|1.8717
|455.00
|44791.92
|1623
|2006.09.06 17:07
|sell
|515
|3.60
|1.8815
|1.8834
|1.8718
|1624
|2006.09.06 17:24
|close
|515
|3.60
|1.8806
|1.8834
|1.8718
|324.00
|45115.92
|1625
|2006.09.06 17:32
|sell
|516
|3.60
|1.8814
|1.8833
|1.8717
|1626
|2006.09.06 20:02
|s/l
|516
|3.60
|1.8833
|1.8833
|1.8717
|-684.00
|44431.92
|1627
|2006.09.06 22:03
|buy
|517
|3.50
|1.8837
|1.8818
|1.8934
|1628
|2006.09.06 22:20
|close
|517
|3.50
|1.8845
|1.8818
|1.8934
|280.00
|44711.92
|1629
|2006.09.06 22:30
|buy
|518
|3.60
|1.8837
|1.8818
|1.8934
|1630
|2006.09.06 22:45
|close
|518
|3.60
|1.8847
|1.8818
|1.8934
|360.00
|45071.92
|1631
|2006.09.07 03:06
|buy
|519
|3.60
|1.8852
|1.8833
|1.8949
|1632
|2006.09.07 03:17
|close
|519
|3.60
|1.8865
|1.8833
|1.8949
|468.00
|45539.92
|1633
|2006.09.07 06:32
|buy
|520
|3.60
|1.8851
|1.8832
|1.8948
|1634
|2006.09.07 07:10
|modify
|520
|3.60
|1.8851
|1.8834
|1.8948
|1635
|2006.09.07 07:15
|modify
|520
|3.60
|1.8851
|1.8836
|1.8948
|1636
|2006.09.07 07:50
|s/l
|520
|3.60
|1.883601
|1.8836
|1.8948
|-539.74
|45000.18
|1637
|2006.09.07 07:50
|buy
|521
|3.60
|1.8840
|1.8821
|1.8937
|1638
|2006.09.07 09:02
|modify
|521
|3.60
|1.8840
|1.8833
|1.8937
|1639
|2006.09.07 09:02
|close
|521
|3.60
|1.8858
|1.8833
|1.8937
|648.00
|45648.18
|1640
|2006.09.07 09:07
|sell
|522
|3.60
|1.8862
|1.8881
|1.8765
|1641
|2006.09.07 09:17
|modify
|522
|3.60
|1.8862
|1.8879
|1.8765
|1642
|2006.09.07 09:20
|modify
|522
|3.60
|1.8862
|1.8877
|1.8765
|1643
|2006.09.07 09:20
|modify
|522
|3.60
|1.8862
|1.8876
|1.8765
|1644
|2006.09.07 09:20
|close
|522
|3.60
|1.8851
|1.8876
|1.8765
|396.00
|46044.18
|1645
|2006.09.07 09:20
|sell
|523
|3.70
|1.8848
|1.8867
|1.8751
|1646
|2006.09.07 09:22
|modify
|523
|3.70
|1.8848
|1.8867
|1.8751
|1647
|2006.09.07 09:27
|modify
|523
|3.70
|1.8848
|1.8862
|1.8751
|1648
|2006.09.07 09:27
|close
|523
|3.70
|1.8837
|1.8862
|1.8751
|407.00
|46451.18
|1649
|2006.09.07 09:37
|sell
|524
|3.70
|1.8846
|1.8865
|1.8749
|1650
|2006.09.07 09:42
|modify
|524
|3.70
|1.8846
|1.8865
|1.8749
|1651
|2006.09.07 09:45
|modify
|524
|3.70
|1.8846
|1.8861
|1.8749
|1652
|2006.09.07 09:45
|modify
|524
|3.70
|1.8846
|1.8860
|1.8749
|1653
|2006.09.07 09:45
|close
|524
|3.70
|1.8835
|1.8860
|1.8749
|407.00
|46858.18
|1654
|2006.09.07 11:04
|sell
|525
|3.70
|1.8832
|1.8851
|1.8735
|1655
|2006.09.07 11:12
|close
|525
|3.70
|1.8824
|1.8851
|1.8735
|296.00
|47154.18
|1656
|2006.09.07 11:12
|sell
|526
|3.80
|1.8821
|1.8840
|1.8724
|1657
|2006.09.07 11:24
|close
|526
|3.80
|1.8813
|1.8840
|1.8724
|304.00
|47458.18
|1658
|2006.09.07 11:39
|sell
|527
|3.80
|1.8830
|1.8849
|1.8733
|1659
|2006.09.07 11:43
|close
|527
|3.80
|1.8821
|1.8849
|1.8733
|342.00
|47800.18
|1660
|2006.09.07 11:45
|sell
|528
|3.80
|1.8820
|1.8839
|1.8723
|1661
|2006.09.07 12:35
|modify
|528
|3.80
|1.8820
|1.8836
|1.8723
|1662
|2006.09.07 12:39
|modify
|528
|3.80
|1.8820
|1.8830
|1.8723
|1663
|2006.09.07 12:45
|modify
|528
|3.80
|1.8820
|1.8818
|1.8723
|1664
|2006.09.07 12:50
|modify
|528
|3.80
|1.8820
|1.8813
|1.8723
|1665
|2006.09.07 13:00
|close
|528
|3.80
|1.8802
|1.8813
|1.8723
|684.00
|48484.18
|1666
|2006.09.07 15:03
|sell
|529
|3.90
|1.8724
|1.8743
|1.8627
|1667
|2006.09.07 15:20
|close
|529
|3.90
|1.8716
|1.8743
|1.8627
|312.00
|48796.18
|1668
|2006.09.07 15:20
|sell
|530
|3.90
|1.8721
|1.8740
|1.8624
|1669
|2006.09.07 15:24
|close
|530
|3.90
|1.8709
|1.8740
|1.8624
|468.00
|49264.18
|1670
|2006.09.07 15:33
|sell
|531
|3.90
|1.8740
|1.8759
|1.8643
|1671
|2006.09.07 15:47
|close
|531
|3.90
|1.8726
|1.8759
|1.8643
|546.00
|49810.18
|1672
|2006.09.07 15:48
|sell
|532
|4.00
|1.8721
|1.8740
|1.8624
|1673
|2006.09.07 15:55
|close
|532
|4.00
|1.8713
|1.8740
|1.8624
|320.00
|50130.18
|1674
|2006.09.07 15:59
|sell
|533
|4.00
|1.8735
|1.8754
|1.8638
|1675
|2006.09.07 17:04
|s/l
|533
|4.00
|1.8754
|1.8754
|1.8638
|-760.00
|49370.18
|1676
|2006.09.07 18:05
|sell
|534
|3.90
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|1677
|2006.09.07 18:14
|close
|534
|3.90
|1.8750
|1.8785
|1.8669
|624.00
|49994.18
|1678
|2006.09.07 18:35
|sell
|535
|4.00
|1.8764
|1.8783
|1.8667
|1679
|2006.09.07 18:42
|close
|535
|4.00
|1.8753
|1.8783
|1.8667
|440.00
|50434.18
|1680
|2006.09.07 18:47
|sell
|536
|4.00
|1.8765
|1.8784
|1.8668
|1681
|2006.09.07 18:50
|close
|536
|4.00
|1.8756
|1.8784
|1.8668
|360.00
|50794.18
|1682
|2006.09.07 18:55
|sell
|537
|4.10
|1.8767
|1.8786
|1.8670
|1683
|2006.09.07 20:30
|close
|537
|4.10
|1.8756
|1.8786
|1.8670
|451.00
|51245.18
|1684
|2006.09.07 20:30
|buy
|538
|4.10
|1.8752
|1.8733
|1.8849
|1685
|2006.09.07 20:50
|close
|538
|4.10
|1.8761
|1.8733
|1.8849
|369.00
|51614.18
|1686
|2006.09.07 20:51
|buy
|539
|4.10
|1.8764
|1.8745
|1.8861
|1687
|2006.09.07 22:00
|s/l
|539
|4.10
|1.8745
|1.8745
|1.8861
|-779.00
|50835.18
|1688
|2006.09.07 23:20
|buy
|540
|4.10
|1.8748
|1.8729
|1.8845
|1689
|2006.09.07 23:33
|close
|540
|4.10
|1.8761
|1.8729
|1.8845
|533.00
|51368.18
|1690
|2006.09.07 23:35
|sell
|541
|4.10
|1.8771
|1.8790
|1.8674
|1691
|2006.09.07 23:42
|close
|541
|4.10
|1.8756
|1.8790
|1.8674
|615.00
|51983.18
|1692
|2006.09.08 08:50
|sell
|542
|4.20
|1.8747
|1.8766
|1.8650
|1693
|2006.09.08 08:55
|modify
|542
|4.20
|1.8747
|1.8762
|1.8650
|1694
|2006.09.08 08:55
|modify
|542
|4.20
|1.8747
|1.8760
|1.8650
|1695
|2006.09.08 09:00
|close
|542
|4.20
|1.8735
|1.8760
|1.8650
|504.00
|52487.18
|1696
|2006.09.08 14:08
|sell
|543
|4.20
|1.8716
|1.8735
|1.8619
|1697
|2006.09.08 14:15
|modify
|543
|4.20
|1.8716
|1.8731
|1.8619
|1698
|2006.09.08 14:15
|close
|543
|4.20
|1.8703
|1.8731
|1.8619
|546.00
|53033.18
|1699
|2006.09.08 17:34
|sell
|544
|4.30
|1.8660
|1.8679
|1.8563
|1700
|2006.09.08 17:52
|close
|544
|4.30
|1.8650
|1.8679
|1.8563
|430.00
|53463.18
|1701
|2006.09.11 01:39
|sell
|545
|4.30
|1.8668
|1.8687
|1.8571
|1702
|2006.09.11 01:54
|close
|545
|4.30
|1.8659
|1.8687
|1.8571
|387.00
|53850.18
|1703
|2006.09.11 01:55
|sell
|546
|4.30
|1.8673
|1.8692
|1.8576
|1704
|2006.09.11 02:33
|modify
|546
|4.30
|1.8673
|1.8686
|1.8576
|1705
|2006.09.11 02:33
|close
|546
|4.30
|1.8653
|1.8686
|1.8576
|860.00
|54710.18
|1706
|2006.09.11 02:35
|buy
|547
|4.40
|1.8652
|1.8633
|1.8749
|1707
|2006.09.11 02:52
|close
|547
|4.40
|1.8662
|1.8633
|1.8749
|440.00
|55150.18
|1708
|2006.09.11 03:52
|sell
|548
|4.40
|1.8649
|1.8668
|1.8552
|1709
|2006.09.11 07:00
|s/l
|548
|4.40
|1.8668
|1.8668
|1.8552
|-836.00
|54314.18
|1710
|2006.09.11 11:50
|sell
|549
|4.40
|1.8665
|1.8684
|1.8568
|1711
|2006.09.11 11:50
|s/l
|549
|4.40
|1.8684
|1.8684
|1.8568
|-836.00
|53478.18
|1712
|2006.09.11 12:40
|buy
|550
|4.30
|1.8663
|1.8644
|1.8760
|1713
|2006.09.11 12:49
|close
|550
|4.30
|1.8674
|1.8644
|1.8760
|473.00
|53951.18
|1714
|2006.09.11 12:50
|buy
|551
|4.30
|1.8664
|1.8645
|1.8761
|1715
|2006.09.11 13:46
|s/l
|551
|4.30
|1.8645
|1.8645
|1.8761
|-817.00
|53134.18
|1716
|2006.09.11 14:36
|sell
|552
|4.30
|1.8659
|1.8678
|1.8562
|1717
|2006.09.11 15:36
|close
|552
|4.30
|1.8648
|1.8678
|1.8562
|473.00
|53607.18
|1718
|2006.09.11 18:41
|sell
|553
|4.30
|1.8635
|1.8654
|1.8538
|1719
|2006.09.11 18:47
|close
|553
|4.30
|1.8621
|1.8654
|1.8538
|602.00
|54209.18
|1720
|2006.09.11 22:21
|sell
|554
|4.40
|1.8656
|1.8675
|1.8559
|1721
|2006.09.12 00:00
|close
|554
|4.40
|1.8640
|1.8675
|1.8559
|689.04
|54898.22
|1722
|2006.09.12 00:20
|sell
|555
|4.40
|1.8653
|1.8672
|1.8556
|1723
|2006.09.12 00:25
|close
|555
|4.40
|1.8641
|1.8672
|1.8556
|528.00
|55426.22
|1724
|2006.09.12 00:38
|sell
|556
|4.50
|1.8653
|1.8672
|1.8556
|1725
|2006.09.12 01:40
|s/l
|556
|4.50
|1.8672
|1.8672
|1.8556
|-855.00
|54571.22
|1726
|2006.09.12 10:07
|sell
|557
|4.40
|1.8683
|1.8702
|1.8586
|1727
|2006.09.12 10:07
|modify
|557
|4.40
|1.8683
|1.8700
|1.8586
|1728
|2006.09.12 10:08
|modify
|557
|4.40
|1.8683
|1.8699
|1.8586
|1729
|2006.09.12 10:15
|modify
|557
|4.40
|1.8683
|1.8698
|1.8586
|1730
|2006.09.12 10:17
|modify
|557
|4.40
|1.8683
|1.8690
|1.8586
|1731
|2006.09.12 10:17
|close
|557
|4.40
|1.8666
|1.8690
|1.8586
|748.00
|55319.22
|1732
|2006.09.12 10:29
|sell
|558
|4.40
|1.8683
|1.8702
|1.8586
|1733
|2006.09.12 10:32
|s/l
|558
|4.40
|1.8702
|1.8702
|1.8586
|-836.00
|54483.22
|1734
|2006.09.12 15:00
|buy
|559
|4.40
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|1735
|2006.09.12 15:00
|close
|559
|4.40
|1.8761
|1.8730
|1.8846
|528.00
|55011.22
|1736
|2006.09.12 15:01
|buy
|560
|4.40
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|1737
|2006.09.12 15:01
|close
|560
|4.40
|1.8761
|1.8730
|1.8846
|528.00
|55539.22
|1738
|2006.09.12 15:01
|buy
|561
|4.40
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|1739
|2006.09.12 15:02
|close
|561
|4.40
|1.8761
|1.8730
|1.8846
|528.00
|56067.22
|1740
|2006.09.12 15:02
|buy
|562
|4.50
|1.8748
|1.8729
|1.8845
|1741
|2006.09.12 15:05
|close
|562
|4.50
|1.8759
|1.8729
|1.8845
|495.00
|56562.22
|1742
|2006.09.12 15:30
|buy
|563
|4.50
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|1743
|2006.09.12 15:52
|close
|563
|4.50
|1.8760
|1.8730
|1.8846
|495.00
|57057.22
|1744
|2006.09.12 16:00
|buy
|564
|4.60
|1.8719
|1.8700
|1.8816
|1745
|2006.09.12 16:02
|modify
|564
|4.60
|1.8719
|1.8703
|1.8816
|1746
|2006.09.12 16:02
|close
|564
|4.60
|1.8738
|1.8703
|1.8816
|874.00
|57931.22
|1747
|2006.09.12 17:38
|buy
|565
|4.60
|1.8745
|1.8726
|1.8842
|1748
|2006.09.12 20:07
|s/l
|565
|4.60
|1.8726
|1.8726
|1.8842
|-874.00
|57057.22
|1749
|2006.09.12 20:07
|buy
|566
|4.60
|1.8727
|1.8708
|1.8824
|1750
|2006.09.12 20:34
|close
|566
|4.60
|1.8743
|1.8708
|1.8824
|736.00
|57793.22
|1751
|2006.09.12 20:37
|buy
|567
|4.60
|1.8727
|1.8708
|1.8824
|1752
|2006.09.12 20:40
|close
|567
|4.60
|1.8741
|1.8708
|1.8824
|644.00
|58437.22
|1753
|2006.09.12 23:05
|buy
|568
|4.70
|1.8739
|1.8720
|1.8836
|1754
|2006.09.12 23:23
|close
|568
|4.70
|1.8746
|1.8720
|1.8836
|329.00
|58766.22
|1755
|2006.09.12 23:32
|buy
|569
|4.70
|1.8739
|1.8720
|1.8836
|1756
|2006.09.12 23:50
|close
|569
|4.70
|1.8747
|1.8720
|1.8836
|376.00
|59142.22
|1757
|2006.09.13 01:04
|buy
|570
|4.70
|1.8742
|1.8723
|1.8839
|1758
|2006.09.13 01:13
|close
|570
|4.70
|1.8752
|1.8723
|1.8839
|470.00
|59612.22
|1759
|2006.09.13 01:26
|buy
|571
|4.80
|1.8740
|1.8721
|1.8837
|1760
|2006.09.13 02:00
|s/l
|571
|4.80
|1.8721
|1.8721
|1.8837
|-912.00
|58700.22
|1761
|2006.09.13 11:00
|buy
|572
|4.70
|1.8726
|1.8707
|1.8823
|1762
|2006.09.13 11:01
|modify
|572
|4.70
|1.8726
|1.8713
|1.8823
|1763
|2006.09.13 11:01
|close
|572
|4.70
|1.8739
|1.8713
|1.8823
|611.00
|59311.22
|1764
|2006.09.13 11:01
|buy
|573
|4.80
|1.8726
|1.8707
|1.8823
|1765
|2006.09.13 11:15
|modify
|573
|4.80
|1.8726
|1.8712
|1.8823
|1766
|2006.09.13 11:15
|close
|573
|4.80
|1.8738
|1.8712
|1.8823
|576.00
|59887.22
|1767
|2006.09.13 11:16
|buy
|574
|4.80
|1.8730
|1.8711
|1.8827
|1768
|2006.09.13 11:16
|modify
|574
|4.80
|1.8730
|1.8712
|1.8827
|1769
|2006.09.13 11:16
|close
|574
|4.80
|1.8738
|1.8712
|1.8827
|384.00
|60271.22
|1770
|2006.09.13 11:17
|buy
|575
|4.80
|1.8730
|1.8711
|1.8827
|1771
|2006.09.13 11:17
|modify
|575
|4.80
|1.8730
|1.8713
|1.8827
|1772
|2006.09.13 11:17
|close
|575
|4.80
|1.8739
|1.8713
|1.8827
|432.00
|60703.22
|1773
|2006.09.13 11:32
|buy
|576
|4.90
|1.8731
|1.8712
|1.8828
|1774
|2006.09.13 11:42
|modify
|576
|4.90
|1.8731
|1.8713
|1.8828
|1775
|2006.09.13 11:42
|close
|576
|4.90
|1.8739
|1.8713
|1.8828
|392.00
|61095.22
|1776
|2006.09.13 16:32
|buy
|577
|4.90
|1.8735
|1.8716
|1.8832
|1777
|2006.09.13 16:42
|modify
|577
|4.90
|1.8735
|1.8720
|1.8832
|1778
|2006.09.13 16:45
|modify
|577
|4.90
|1.8735
|1.8725
|1.8832
|1779
|2006.09.13 16:45
|close
|577
|4.90
|1.8752
|1.8725
|1.8832
|833.00
|61928.22
|1780
|2006.09.13 16:47
|buy
|578
|5.00
|1.8735
|1.8716
|1.8832
|1781
|2006.09.13 16:50
|modify
|578
|5.00
|1.8735
|1.8719
|1.8832
|1782
|2006.09.13 16:52
|modify
|578
|5.00
|1.8735
|1.8724
|1.8832
|1783
|2006.09.13 16:52
|close
|578
|5.00
|1.8751
|1.8724
|1.8832
|800.00
|62728.22
|1784
|2006.09.14 08:06
|sell
|579
|5.00
|1.8774
|1.8793
|1.8677
|1785
|2006.09.14 08:07
|modify
|579
|5.00
|1.8774
|1.8781
|1.8677
|1786
|2006.09.14 08:07
|close
|579
|5.00
|1.8764
|1.8781
|1.8677
|500.00
|63228.22
|1787
|2006.09.14 08:10
|sell
|580
|5.10
|1.8774
|1.8793
|1.8677
|1788
|2006.09.14 08:10
|modify
|580
|5.10
|1.8774
|1.8792
|1.8677
|1789
|2006.09.14 08:12
|modify
|580
|5.10
|1.8774
|1.8785
|1.8677
|1790
|2006.09.14 08:12
|modify
|580
|5.10
|1.8774
|1.8783
|1.8677
|1791
|2006.09.14 08:12
|close
|580
|5.10
|1.8766
|1.8783
|1.8677
|408.00
|63636.22
|1792
|2006.09.14 08:15
|sell
|581
|5.10
|1.8773
|1.8792
|1.8676
|1793
|2006.09.14 08:15
|modify
|581
|5.10
|1.8773
|1.8790
|1.8676
|1794
|2006.09.14 08:16
|modify
|581
|5.10
|1.8773
|1.8789
|1.8676
|1795
|2006.09.14 08:17
|modify
|581
|5.10
|1.8773
|1.8782
|1.8676
|1796
|2006.09.14 08:17
|close
|581
|5.10
|1.8765
|1.8782
|1.8676
|408.00
|64044.22
|1797
|2006.09.14 08:33
|sell
|582
|5.10
|1.8777
|1.8796
|1.8680
|1798
|2006.09.14 08:33
|modify
|582
|5.10
|1.8777
|1.8794
|1.8680
|1799
|2006.09.14 08:35
|modify
|582
|5.10
|1.8777
|1.8789
|1.8680
|1800
|2006.09.14 08:35
|modify
|582
|5.10
|1.8777
|1.8788
|1.8680
|1801
|2006.09.14 08:36
|modify
|582
|5.10
|1.8777
|1.8787
|1.8680
|1802
|2006.09.14 08:36
|modify
|582
|5.10
|1.8777
|1.8785
|1.8680
|1803
|2006.09.14 08:36
|close
|582
|5.10
|1.8768
|1.8785
|1.8680
|459.00
|64503.22
|1804
|2006.09.14 08:37
|sell
|583
|5.20
|1.8775
|1.8794
|1.8678
|1805
|2006.09.14 08:38
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8794
|1.8678
|1806
|2006.09.14 08:40
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8792
|1.8678
|1807
|2006.09.14 08:40
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8791
|1.8678
|1808
|2006.09.14 08:45
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8790
|1.8678
|1809
|2006.09.14 08:46
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8789
|1.8678
|1810
|2006.09.14 08:50
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8788
|1.8678
|1811
|2006.09.14 08:50
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8787
|1.8678
|1812
|2006.09.14 08:52
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8786
|1.8678
|1813
|2006.09.14 08:53
|modify
|583
|5.20
|1.8775
|1.8784
|1.8678
|1814
|2006.09.14 08:53
|close
|583
|5.20
|1.8767
|1.8784
|1.8678
|416.00
|64919.22
|1815
|2006.09.14 11:10
|buy
|584
|5.20
|1.8796
|1.8777
|1.8893
|1816
|2006.09.14 11:15
|modify
|584
|5.20
|1.8796
|1.8778
|1.8893
|1817
|2006.09.14 11:17
|modify
|584
|5.20
|1.8796
|1.8780
|1.8893
|1818
|2006.09.14 11:17
|modify
|584
|5.20
|1.8796
|1.8786
|1.8893
|1819
|2006.09.14 11:20
|modify
|584
|5.20
|1.8796
|1.8787
|1.8893
|1820
|2006.09.14 11:25
|modify
|584
|5.20
|1.8796
|1.8788
|1.8893
|1821
|2006.09.14 11:25
|close
|584
|5.20
|1.8810
|1.8788
|1.8893
|728.00
|65647.22
|1822
|2006.09.14 11:41
|buy
|585
|5.20
|1.8796
|1.8777
|1.8893
|1823
|2006.09.14 11:42
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8778
|1.8893
|1824
|2006.09.14 11:43
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8779
|1.8893
|1825
|2006.09.14 11:45
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8780
|1.8893
|1826
|2006.09.14 11:45
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8783
|1.8893
|1827
|2006.09.14 11:47
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8785
|1.8893
|1828
|2006.09.14 11:47
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8786
|1.8893
|1829
|2006.09.14 11:50
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8787
|1.8893
|1830
|2006.09.14 11:53
|modify
|585
|5.20
|1.8796
|1.8788
|1.8893
|1831
|2006.09.14 11:53
|close
|585
|5.20
|1.8810
|1.8788
|1.8893
|728.00
|66375.22
|1832
|2006.09.14 15:01
|buy
|586
|5.30
|1.8860
|1.8841
|1.8957
|1833
|2006.09.14 16:10
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8845
|1.8957
|1834
|2006.09.14 16:12
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8852
|1.8957
|1835
|2006.09.14 16:15
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8854
|1.8957
|1836
|2006.09.14 16:17
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8855
|1.8957
|1837
|2006.09.14 16:17
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8856
|1.8957
|1838
|2006.09.14 16:18
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8857
|1.8957
|1839
|2006.09.14 16:18
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8858
|1.8957
|1840
|2006.09.14 16:37
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8859
|1.8957
|1841
|2006.09.14 16:37
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8862
|1.8957
|1842
|2006.09.14 16:38
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8864
|1.8957
|1843
|2006.09.14 16:38
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8866
|1.8957
|1844
|2006.09.14 16:40
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8874
|1.8957
|1845
|2006.09.14 16:40
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8875
|1.8957
|1846
|2006.09.14 16:42
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8877
|1.8957
|1847
|2006.09.14 16:43
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8878
|1.8957
|1848
|2006.09.14 16:45
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8879
|1.8957
|1849
|2006.09.14 16:45
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8880
|1.8957
|1850
|2006.09.14 16:45
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8881
|1.8957
|1851
|2006.09.14 16:45
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8882
|1.8957
|1852
|2006.09.14 16:45
|modify
|586
|5.30
|1.8860
|1.8883
|1.8957
|1853
|2006.09.14 17:00
|close
|586
|5.30
|1.8909
|1.8883
|1.8957
|2597.00
|68972.22
|1854
|2006.09.14 17:05
|buy
|587
|5.50
|1.8900
|1.8881
|1.8997
|1855
|2006.09.14 17:31
|s/l
|587
|5.50
|1.8881
|1.8881
|1.8997
|-1045.00
|67927.22
|1856
|2006.09.14 17:50
|buy
|588
|5.40
|1.8900
|1.8881
|1.8997
|1857
|2006.09.14 18:30
|s/l
|588
|5.40
|1.8881
|1.8881
|1.8997
|-1026.00
|66901.22
|1858
|2006.09.14 22:52
|buy
|589
|5.30
|1.8837
|1.8818
|1.8934
|1859
|2006.09.14 22:59
|modify
|589
|5.30
|1.8837
|1.8821
|1.8934
|1860
|2006.09.14 22:59
|close
|589
|5.30
|1.8865
|1.8821
|1.8934
|1484.00
|68385.22
|1861
|2006.09.14 23:04
|sell
|590
|5.40
|1.8879
|1.8898
|1.8782
|1862
|2006.09.14 23:19
|close
|590
|5.40
|1.8856
|1.8898
|1.8782
|1242.00
|69627.22
|1863
|2006.09.15 14:33
|sell
|591
|5.50
|1.8848
|1.8867
|1.8751
|1864
|2006.09.15 14:35
|modify
|591
|5.50
|1.8848
|1.8860
|1.8751
|1865
|2006.09.15 14:37
|modify
|591
|5.50
|1.8848
|1.8855
|1.8751
|1866
|2006.09.15 14:37
|close
|591
|5.50
|1.8836
|1.8855
|1.8751
|660.00
|70287.22
|1867
|2006.09.15 14:42
|sell
|592
|5.60
|1.8845
|1.8864
|1.8748
|1868
|2006.09.15 14:42
|modify
|592
|5.60
|1.8845
|1.8859
|1.8748
|1869
|2006.09.15 14:45
|modify
|592
|5.60
|1.8845
|1.8843
|1.8748
|1870
|2006.09.15 14:45
|close
|592
|5.60
|1.8824
|1.8843
|1.8748
|1176.00
|71463.22
|1871
|2006.09.15 14:45
|sell
|593
|5.70
|1.8818
|1.8837
|1.8721
|1872
|2006.09.15 14:52
|modify
|593
|5.70
|1.8818
|1.8833
|1.8721
|1873
|2006.09.15 14:55
|modify
|593
|5.70
|1.8818
|1.8829
|1.8721
|1874
|2006.09.15 14:55
|modify
|593
|5.70
|1.8818
|1.8825
|1.8721
|1875
|2006.09.15 14:55
|modify
|593
|5.70
|1.8818
|1.8824
|1.8721
|1876
|2006.09.15 14:55
|close
|593
|5.70
|1.8805
|1.8824
|1.8721
|741.00
|72204.22
|1877
|2006.09.15 16:34
|sell
|594
|5.80
|1.8785
|1.8804
|1.8688
|1878
|2006.09.15 16:55
|modify
|594
|5.80
|1.8785
|1.8797
|1.8688
|1879
|2006.09.15 16:55
|close
|594
|5.80
|1.8767
|1.8797
|1.8688
|1044.00
|73248.22
|1880
|2006.09.15 20:34
|sell
|595
|5.80
|1.8783
|1.8802
|1.8686
|1881
|2006.09.15 21:09
|s/l
|595
|5.80
|1.8802
|1.8802
|1.8686
|-1102.00
|72146.22
|1882
|2006.09.15 21:09
|sell
|596
|5.80
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1883
|2006.09.15 21:10
|modify
|596
|5.80
|1.8813
|1.8828
|1.8716
|1884
|2006.09.15 21:10
|close
|596
|5.80
|1.8791
|1.8828
|1.8716
|1276.00
|73422.22
|1885
|2006.09.15 21:14
|sell
|597
|5.90
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1886
|2006.09.15 21:17
|modify
|597
|5.90
|1.8813
|1.8826
|1.8716
|1887
|2006.09.15 21:17
|close
|597
|5.90
|1.8789
|1.8826
|1.8716
|1416.00
|74838.22
|1888
|2006.09.15 21:25
|sell
|598
|6.00
|1.8807
|1.8826
|1.8710
|1889
|2006.09.15 21:25
|close
|598
|6.00
|1.8789
|1.8826
|1.8710
|1080.00
|75918.22
|1890
|2006.09.15 21:33
|sell
|599
|6.10
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1891
|2006.09.15 21:35
|close
|599
|6.10
|1.8797
|1.8832
|1.8716
|976.00
|76894.22
|1892
|2006.09.15 21:36
|sell
|600
|6.10
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1893
|2006.09.15 21:36
|close
|600
|6.10
|1.8797
|1.8832
|1.8716
|976.00
|77870.22
|1894
|2006.09.15 21:38
|sell
|601
|6.20
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|1895
|2006.09.15 21:42
|close
|601
|6.20
|1.8798
|1.8832
|1.8716
|930.00
|78800.22
|1896
|2006.09.15 21:45
|sell
|602
|6.30
|1.8799
|1.8818
|1.8702
|1897
|2006.09.15 21:52
|s/l
|602
|6.30
|1.8818
|1.8818
|1.8702
|-1197.00
|77603.22
|1898
|2006.09.15 21:52
|sell
|603
|6.20
|1.8814
|1.8833
|1.8717
|1899
|2006.09.15 22:05
|close
|603
|6.20
|1.8802
|1.8833
|1.8717
|744.00
|78347.22
|1900
|2006.09.18 01:15
|sell
|604
|6.30
|1.8791
|1.8810
|1.8694
|1901
|2006.09.18 01:31
|close
|604
|6.30
|1.8778
|1.8810
|1.8694
|819.00
|79166.22
|1902
|2006.09.18 02:07
|sell
|605
|6.30
|1.8791
|1.8810
|1.8694
|1903
|2006.09.18 05:55
|s/l
|605
|6.30
|1.8810
|1.8810
|1.8694
|-1197.00
|77969.22
|1904
|2006.09.18 11:00
|buy
|606
|6.20
|1.8792
|1.8773
|1.8889
|1905
|2006.09.18 11:00
|s/l
|606
|6.20
|1.8773
|1.8773
|1.8889
|-1178.00
|76791.22
|1906
|2006.09.18 15:04
|sell
|607
|6.10
|1.8792
|1.8811
|1.8695
|1907
|2006.09.18 15:10
|modify
|607
|6.10
|1.8792
|1.8795
|1.8695
|1908
|2006.09.18 15:10
|close
|607
|6.10
|1.8764
|1.8795
|1.8695
|1708.00
|78499.22
|1909
|2006.09.18 16:45
|sell
|608
|6.30
|1.8780
|1.8799
|1.8683
|1910
|2006.09.18 17:10
|modify
|608
|6.30
|1.8780
|1.8798
|1.8683
|1911
|2006.09.18 17:10
|close
|608
|6.30
|1.8764
|1.8798
|1.8683
|1008.00
|79507.22
|1912
|2006.09.18 20:20
|sell
|609
|6.30
|1.8795
|1.8814
|1.8698
|1913
|2006.09.18 23:18
|s/l
|609
|6.30
|1.8814
|1.8814
|1.8698
|-1197.00
|78310.22
|1914
|2006.09.19 02:05
|buy
|610
|6.20
|1.8810
|1.8791
|1.8907
|1915
|2006.09.19 04:43
|modify
|610
|6.20
|1.8810
|1.8794
|1.8907
|1916
|2006.09.19 05:00
|modify
|610
|6.20
|1.8810
|1.8795
|1.8907
|1917
|2006.09.19 08:37
|modify
|610
|6.20
|1.8810
|1.8802
|1.8907
|1918
|2006.09.19 09:00
|close
|610
|6.20
|1.8826
|1.8802
|1.8907
|992.00
|79302.22
|1919
|2006.09.19 09:00
|buy
|611
|6.30
|1.8809
|1.8790
|1.8906
|1920
|2006.09.19 09:00
|modify
|611
|6.30
|1.8809
|1.8794
|1.8906
|1921
|2006.09.19 09:00
|close
|611
|6.30
|1.8818
|1.8794
|1.8906
|567.00
|79869.22
|1922
|2006.09.19 09:00
|buy
|612
|6.40
|1.8819
|1.8800
|1.8916
|1923
|2006.09.19 09:01
|modify
|612
|6.40
|1.8819
|1.8802
|1.8916
|1924
|2006.09.19 09:05
|modify
|612
|6.40
|1.8819
|1.8803
|1.8916
|1925
|2006.09.19 09:20
|s/l
|612
|6.40
|1.880256
|1.8803
|1.8916
|-1052.34
|78816.88
|1926
|2006.09.19 09:20
|buy
|613
|6.30
|1.8805
|1.8786
|1.8902
|1927
|2006.09.19 09:20
|modify
|613
|6.30
|1.8805
|1.8792
|1.8902
|1928
|2006.09.19 09:20
|close
|613
|6.30
|1.8816
|1.8792
|1.8902
|693.00
|79509.88
|1929
|2006.09.19 09:20
|buy
|614
|6.30
|1.8817
|1.8798
|1.8914
|1930
|2006.09.19 09:25
|modify
|614
|6.30
|1.8817
|1.8803
|1.8914
|1931
|2006.09.19 09:25
|close
|614
|6.30
|1.8827
|1.8803
|1.8914
|630.00
|80139.88
|1932
|2006.09.19 09:25
|buy
|615
|6.40
|1.8809
|1.8790
|1.8906
|1933
|2006.09.19 09:26
|modify
|615
|6.40
|1.8809
|1.8803
|1.8906
|1934
|2006.09.19 09:26
|close
|615
|6.40
|1.8827
|1.8803
|1.8906
|1152.00
|81291.88
|1935
|2006.09.19 09:26
|buy
|616
|6.50
|1.8821
|1.8802
|1.8918
|1936
|2006.09.19 09:26
|s/l
|616
|6.50
|1.8802
|1.8802
|1.8918
|-1235.00
|80056.88
|1937
|2006.09.19 09:26
|buy
|617
|6.40
|1.8805
|1.8786
|1.8902
|1938
|2006.09.19 09:26
|modify
|617
|6.40
|1.8805
|1.8803
|1.8902
|1939
|2006.09.19 09:26
|close
|617
|6.40
|1.8827
|1.8803
|1.8902
|1408.00
|81464.88
|1940
|2006.09.19 09:26
|buy
|618
|6.50
|1.8809
|1.8790
|1.8906
|1941
|2006.09.19 09:27
|modify
|618
|6.50
|1.8809
|1.8803
|1.8906
|1942
|2006.09.19 09:27
|close
|618
|6.50
|1.8827
|1.8803
|1.8906
|1170.00
|82634.88
|1943
|2006.09.19 09:30
|buy
|619
|6.60
|1.8805
|1.8786
|1.8902
|1944
|2006.09.19 09:30
|modify
|619
|6.60
|1.8805
|1.8787
|1.8902
|1945
|2006.09.19 09:33
|modify
|619
|6.60
|1.8805
|1.8789
|1.8902
|1946
|2006.09.19 09:35
|modify
|619
|6.60
|1.8805
|1.8791
|1.8902
|1947
|2006.09.19 09:35
|close
|619
|6.60
|1.8815
|1.8791
|1.8902
|660.00
|83294.88
|1948
|2006.09.19 09:35
|buy
|620
|6.60
|1.8817
|1.8798
|1.8914
|1949
|2006.09.19 09:47
|s/l
|620
|6.60
|1.8798
|1.8798
|1.8914
|-1254.00
|82040.88
|1950
|2006.09.19 09:47
|buy
|621
|6.50
|1.8803
|1.8784
|1.8900
|1951
|2006.09.19 09:48
|modify
|621
|6.50
|1.8803
|1.8785
|1.8900
|1952
|2006.09.19 09:53
|modify
|621
|6.50
|1.8803
|1.8792
|1.8900
|1953
|2006.09.19 09:53
|close
|621
|6.50
|1.8816
|1.8792
|1.8900
|845.00
|82885.88
|1954
|2006.09.19 09:53
|buy
|622
|6.60
|1.8807
|1.8788
|1.8904
|1955
|2006.09.19 09:54
|modify
|622
|6.60
|1.8807
|1.8792
|1.8904
|1956
|2006.09.19 09:54
|close
|622
|6.60
|1.8816
|1.8792
|1.8904
|594.00
|83479.88
|1957
|2006.09.19 09:54
|buy
|623
|6.70
|1.8807
|1.8788
|1.8904
|1958
|2006.09.19 09:55
|modify
|623
|6.70
|1.8807
|1.8795
|1.8904
|1959
|2006.09.19 09:55
|close
|623
|6.70
|1.8819
|1.8795
|1.8904
|804.00
|84283.88
|1960
|2006.09.19 09:55
|buy
|624
|6.70
|1.8821
|1.8802
|1.8918
|1961
|2006.09.19 09:55
|s/l
|624
|6.70
|1.8802
|1.8802
|1.8918
|-1273.00
|83010.88
|1962
|2006.09.19 09:55
|buy
|625
|6.60
|1.8805
|1.8786
|1.8902
|1963
|2006.09.19 09:56
|modify
|625
|6.60
|1.8805
|1.8790
|1.8902
|1964
|2006.09.19 09:56
|modify
|625
|6.60
|1.8805
|1.8797
|1.8902
|1965
|2006.09.19 09:56
|close
|625
|6.60
|1.8821
|1.8797
|1.8902
|1056.00
|84066.88
|1966
|2006.09.19 09:56
|buy
|626
|6.70
|1.8821
|1.8802
|1.8918
|1967
|2006.09.19 09:56
|s/l
|626
|6.70
|1.8802
|1.8802
|1.8918
|-1273.00
|82793.88
|1968
|2006.09.19 09:56
|buy
|627
|6.60
|1.8805
|1.8786
|1.8902
|1969
|2006.09.19 09:57
|modify
|627
|6.60
|1.8805
|1.8790
|1.8902
|1970
|2006.09.19 10:03
|s/l
|627
|6.60
|1.878956
|1.8790
|1.8902
|-1019.23
|81774.65
|1971
|2006.09.19 11:02
|sell
|628
|6.50
|1.8804
|1.8823
|1.8707
|1972
|2006.09.19 11:05
|modify
|628
|6.50
|1.8804
|1.8822
|1.8707
|1973
|2006.09.19 11:05
|modify
|628
|6.50
|1.8804
|1.8821
|1.8707
|1974
|2006.09.19 11:15
|modify
|628
|6.50
|1.8804
|1.8817
|1.8707
|1975
|2006.09.19 11:15
|close
|628
|6.50
|1.8793
|1.8817
|1.8707
|715.00
|82489.65
|1976
|2006.09.19 11:17
|sell
|629
|6.60
|1.8807
|1.8826
|1.8710
|1977
|2006.09.19 11:20
|modify
|629
|6.60
|1.8807
|1.8821
|1.8710
|1978
|2006.09.19 11:20
|modify
|629
|6.60
|1.8807
|1.8820
|1.8710
|1979
|2006.09.19 11:20
|close
|629
|6.60
|1.8796
|1.8820
|1.8710
|726.00
|83215.65
|1980
|2006.09.19 11:29
|sell
|630
|6.60
|1.8804
|1.8823
|1.8707
|1981
|2006.09.19 11:42
|modify
|630
|6.60
|1.8804
|1.8822
|1.8707
|1982
|2006.09.19 11:42
|modify
|630
|6.60
|1.8804
|1.8816
|1.8707
|1983
|2006.09.19 11:42
|close
|630
|6.60
|1.8792
|1.8816
|1.8707
|792.00
|84007.65
|1984
|2006.09.19 11:45
|sell
|631
|6.70
|1.8809
|1.8828
|1.8712
|1985
|2006.09.19 11:47
|modify
|631
|6.70
|1.8809
|1.8825
|1.8712
|1986
|2006.09.19 11:47
|modify
|631
|6.70
|1.8809
|1.8823
|1.8712
|1987
|2006.09.19 11:50
|modify
|631
|6.70
|1.8809
|1.8816
|1.8712
|1988
|2006.09.19 11:50
|close
|631
|6.70
|1.8792
|1.8816
|1.8712
|1139.00
|85146.65
|1989
|2006.09.19 20:05
|sell
|632
|6.80
|1.8826
|1.8845
|1.8729
|1990
|2006.09.19 20:21
|close
|632
|6.80
|1.8817
|1.8845
|1.8729
|612.00
|85758.65
|1991
|2006.09.19 20:38
|sell
|633
|6.80
|1.8825
|1.8844
|1.8728
|1992
|2006.09.19 20:52
|close
|633
|6.80
|1.8816
|1.8844
|1.8728
|612.00
|86370.65
|1993
|2006.09.19 23:10
|buy
|634
|6.90
|1.8815
|1.8796
|1.8912
|1994
|2006.09.19 23:15
|close
|634
|6.90
|1.8827
|1.8796
|1.8912
|828.00
|87198.65
|1995
|2006.09.19 23:25
|buy
|635
|7.00
|1.8816
|1.8797
|1.8913
|1996
|2006.09.19 23:33
|close
|635
|7.00
|1.8827
|1.8797
|1.8913
|770.00
|87968.65
|1997
|2006.09.19 23:37
|buy
|636
|7.00
|1.8814
|1.8795
|1.8911
|1998
|2006.09.19 23:56
|close
|636
|7.00
|1.8825
|1.8795
|1.8911
|770.00
|88738.65
|1999
|2006.09.19 23:59
|buy
|637
|7.10
|1.8815
|1.8796
|1.8912
|2000
|2006.09.20 03:33
|modify
|637
|7.10
|1.8815
|1.8797
|1.8912
|2001
|2006.09.20 04:00
|close
|637
|7.10
|1.8829
|1.8797
|1.8912
|978.38
|89717.03
|2002
|2006.09.20 08:02
|buy
|638
|7.10
|1.8826
|1.8807
|1.8923
|2003
|2006.09.20 08:02
|modify
|638
|7.10
|1.8826
|1.8810
|1.8923
|2004
|2006.09.20 08:16
|modify
|638
|7.10
|1.8826
|1.8812
|1.8923
|2005
|2006.09.20 08:43
|modify
|638
|7.10
|1.8826
|1.8819
|1.8923
|2006
|2006.09.20 08:51
|s/l
|638
|7.10
|1.881949
|1.8819
|1.8923
|-462.26
|89254.77
|2007
|2006.09.20 08:51
|buy
|639
|7.10
|1.8823
|1.8804
|1.8920
|2008
|2006.09.20 08:52
|modify
|639
|7.10
|1.8823
|1.8812
|1.8920
|2009
|2006.09.20 08:52
|modify
|639
|7.10
|1.8823
|1.8815
|1.8920
|2010
|2006.09.20 08:53
|modify
|639
|7.10
|1.8823
|1.8819
|1.8920
|2011
|2006.09.20 09:00
|close
|639
|7.10
|1.8839
|1.8819
|1.8920
|1136.00
|90390.77
|2012
|2006.09.20 09:03
|buy
|640
|7.20
|1.8829
|1.8810
|1.8926
|2013
|2006.09.20 09:10
|modify
|640
|7.20
|1.8829
|1.8813
|1.8926
|2014
|2006.09.20 09:10
|modify
|640
|7.20
|1.8829
|1.8816
|1.8926
|2015
|2006.09.20 09:12
|modify
|640
|7.20
|1.8829
|1.8820
|1.8926
|2016
|2006.09.20 09:12
|close
|640
|7.20
|1.8843
|1.8820
|1.8926
|1008.00
|91398.77
|2017
|2006.09.20 09:20
|buy
|641
|7.30
|1.8829
|1.8810
|1.8926
|2018
|2006.09.20 09:22
|modify
|641
|7.30
|1.8829
|1.8812
|1.8926
|2019
|2006.09.20 09:22
|modify
|641
|7.30
|1.8829
|1.8813
|1.8926
|2020
|2006.09.20 09:23
|modify
|641
|7.30
|1.8829
|1.8814
|1.8926
|2021
|2006.09.20 09:25
|modify
|641
|7.30
|1.8829
|1.8816
|1.8926
|2022
|2006.09.20 09:30
|s/l
|641
|7.30
|1.881559
|1.8816
|1.8926
|-978.72
|90420.05
|2023
|2006.09.20 09:31
|buy
|642
|7.20
|1.8829
|1.8810
|1.8926
|2024
|2006.09.20 09:31
|s/l
|642
|7.20
|1.8810
|1.8810
|1.8926
|-1368.00
|89052.05
|2025
|2006.09.20 09:32
|buy
|643
|7.10
|1.8826
|1.8807
|1.8923
|2026
|2006.09.20 09:32
|s/l
|643
|7.10
|1.8807
|1.8807
|1.8923
|-1349.00
|87703.05
|2027
|2006.09.20 09:32
|buy
|644
|7.00
|1.8808
|1.8789
|1.8905
|2028
|2006.09.20 09:35
|modify
|644
|7.00
|1.8808
|1.8791
|1.8905
|2029
|2006.09.20 09:36
|modify
|644
|7.00
|1.8808
|1.8792
|1.8905
|2030
|2006.09.20 09:37
|modify
|644
|7.00
|1.8808
|1.8799
|1.8905
|2031
|2006.09.20 09:37
|close
|644
|7.00
|1.8822
|1.8799
|1.8905
|980.00
|88683.05
|2032
|2006.09.20 09:38
|buy
|645
|7.10
|1.8824
|1.8805
|1.8921
|2033
|2006.09.20 09:56
|modify
|645
|7.10
|1.8824
|1.8811
|1.8921
|2034
|2006.09.20 10:25
|s/l
|645
|7.10
|1.881059
|1.8811
|1.8921
|-951.91
|87731.14
|2035
|2006.09.20 20:02
|buy
|646
|7.00
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|2036
|2006.09.20 20:02
|modify
|646
|7.00
|1.8874
|1.8859
|1.8971
|2037
|2006.09.20 20:02
|close
|646
|7.00
|1.8890
|1.8859
|1.8971
|1120.00
|88851.14
|2038
|2006.09.20 20:03
|buy
|647
|7.10
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|2039
|2006.09.20 20:03
|modify
|647
|7.10
|1.8874
|1.8859
|1.8971
|2040
|2006.09.20 20:03
|close
|647
|7.10
|1.8890
|1.8859
|1.8971
|1136.00
|89987.14
|2041
|2006.09.20 20:03
|buy
|648
|7.20
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|2042
|2006.09.20 20:03
|modify
|648
|7.20
|1.8874
|1.8859
|1.8971
|2043
|2006.09.20 20:03
|close
|648
|7.20
|1.8890
|1.8859
|1.8971
|1152.00
|91139.14
|2044
|2006.09.20 20:04
|buy
|649
|7.20
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|2045
|2006.09.20 20:04
|modify
|649
|7.20
|1.8874
|1.8859
|1.8971
|2046
|2006.09.20 20:04
|close
|649
|7.20
|1.8890
|1.8859
|1.8971
|1152.00
|92291.14
|2047
|2006.09.20 20:30
|buy
|650
|7.30
|1.8878
|1.8859
|1.8975
|2048
|2006.09.20 20:37
|modify
|650
|7.30
|1.8878
|1.8884
|1.8975
|2049
|2006.09.20 20:37
|modify
|650
|7.30
|1.8878
|1.8891
|1.8975
|2050
|2006.09.20 20:37
|modify
|650
|7.30
|1.8878
|1.8894
|1.8975
|2051
|2006.09.20 20:45
|s/l
|650
|7.30
|1.889383
|1.8894
|1.8975
|1155.23
|93446.37
|2052
|2006.09.20 20:45
|buy
|651
|7.40
|1.8883
|1.8864
|1.8980
|2053
|2006.09.20 20:48
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8865
|1.8980
|2054
|2006.09.20 20:50
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8866
|1.8980
|2055
|2006.09.20 20:52
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8882
|1.8980
|2056
|2006.09.20 20:52
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8890
|1.8980
|2057
|2006.09.20 20:52
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8891
|1.8980
|2058
|2006.09.20 20:53
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8893
|1.8980
|2059
|2006.09.20 20:53
|modify
|651
|7.40
|1.8883
|1.8896
|1.8980
|2060
|2006.09.20 20:59
|s/l
|651
|7.40
|1.889582
|1.8896
|1.8980
|949.05
|94395.42
|2061
|2006.09.20 23:22
|buy
|652
|7.50
|1.8870
|1.8851
|1.8967
|2062
|2006.09.20 23:38
|close
|652
|7.50
|1.8882
|1.8851
|1.8967
|900.00
|95295.42
|2063
|2006.09.20 23:50
|buy
|653
|7.60
|1.8871
|1.8852
|1.8968
|2064
|2006.09.21 01:34
|close
|653
|7.60
|1.8885
|1.8852
|1.8968
|1013.84
|96309.26
|2065
|2006.09.21 01:38
|sell
|654
|7.70
|1.8878
|1.8897
|1.8781
|2066
|2006.09.21 02:04
|s/l
|654
|7.70
|1.8897
|1.8897
|1.8781
|-1463.00
|94846.26
|2067
|2006.09.21 04:34
|buy
|655
|7.50
|1.8907
|1.8888
|1.9004
|2068
|2006.09.21 05:47
|close
|655
|7.50
|1.8918
|1.8888
|1.9004
|825.00
|95671.26
|2069
|2006.09.21 08:00
|buy
|656
|7.60
|1.8912
|1.8893
|1.9009
|2070
|2006.09.21 08:05
|close
|656
|7.60
|1.8924
|1.8893
|1.9009
|912.00
|96583.26
|2071
|2006.09.21 08:07
|buy
|657
|7.70
|1.8908
|1.8889
|1.9005
|2072
|2006.09.21 08:17
|close
|657
|7.70
|1.8919
|1.8889
|1.9005
|847.00
|97430.26
|2073
|2006.09.21 08:22
|buy
|658
|7.70
|1.8911
|1.8892
|1.9008
|2074
|2006.09.21 08:25
|close
|658
|7.70
|1.8924
|1.8892
|1.9008
|1001.00
|98431.26
|2075
|2006.09.21 16:00
|buy
|659
|7.80
|1.8970
|1.8951
|1.9067
|2076
|2006.09.21 16:17
|close
|659
|7.80
|1.8979
|1.8951
|1.9067
|702.00
|99133.26
|2077
|2006.09.21 16:35
|buy
|660
|7.80
|1.8968
|1.8949
|1.9065
|2078
|2006.09.21 17:13
|close
|660
|7.80
|1.8979
|1.8949
|1.9065
|858.00
|99991.26
|2079
|2006.09.21 17:30
|buy
|661
|7.90
|1.8958
|1.8939
|1.9055
|2080
|2006.09.21 17:40
|close
|661
|7.90
|1.8969
|1.8939
|1.9055
|869.00
|100860.26
|2081
|2006.09.21 17:50
|buy
|662
|8.00
|1.8959
|1.8940
|1.9056
|2082
|2006.09.21 18:00
|modify
|662
|8.00
|1.8959
|1.8949
|1.9056
|2083
|2006.09.21 18:00
|close
|662
|8.00
|1.8981
|1.8949
|1.9056
|1760.00
|102620.26
|2084
|2006.09.21 19:12
|buy
|663
|8.10
|1.9003
|1.8984
|1.9100
|2085
|2006.09.21 19:25
|close
|663
|8.10
|1.9019
|1.8984
|1.9100
|1296.00
|103916.26
|2086
|2006.09.21 19:29
|buy
|664
|8.20
|1.8994
|1.8975
|1.9091
|2087
|2006.09.21 20:02
|close
|664
|8.20
|1.9009
|1.8975
|1.9091
|1230.00
|105146.26
|2088
|2006.09.22 00:32
|buy
|665
|8.30
|1.9017
|1.8998
|1.9114
|2089
|2006.09.22 01:08
|close
|665
|8.30
|1.9028
|1.8998
|1.9114
|913.00
|106059.26
|2090
|2006.09.22 13:00
|buy
|666
|8.40
|1.9028
|1.9009
|1.9125
|2091
|2006.09.22 13:01
|modify
|666
|8.40
|1.9028
|1.9011
|1.9125
|2092
|2006.09.22 13:01
|modify
|666
|8.40
|1.9028
|1.9014
|1.9125
|2093
|2006.09.22 13:01
|modify
|666
|8.40
|1.9028
|1.9017
|1.9125
|2094
|2006.09.22 13:01
|close
|666
|8.40
|1.9042
|1.9017
|1.9125
|1176.00
|107235.26
|2095
|2006.09.22 13:01
|buy
|667
|8.50
|1.9028
|1.9009
|1.9125
|2096
|2006.09.22 13:07
|modify
|667
|8.50
|1.9028
|1.9010
|1.9125
|2097
|2006.09.22 13:07
|modify
|667
|8.50
|1.9028
|1.9020
|1.9125
|2098
|2006.09.22 13:07
|close
|667
|8.50
|1.9045
|1.9020
|1.9125
|1445.00
|108680.26
|2099
|2006.09.22 13:08
|buy
|668
|8.60
|1.9035
|1.9016
|1.9132
|2100
|2006.09.22 13:09
|modify
|668
|8.60
|1.9035
|1.9020
|1.9132
|2101
|2006.09.22 13:30
|s/l
|668
|8.60
|1.902004
|1.9020
|1.9132
|-1286.62
|107393.64
|2102
|2006.09.22 13:30
|buy
|669
|8.50
|1.9019
|1.9000
|1.9116
|2103
|2006.09.22 13:31
|modify
|669
|8.50
|1.9019
|1.9000
|1.9116
|2104
|2006.09.22 13:35
|modify
|669
|8.50
|1.9019
|1.9009
|1.9116
|2105
|2006.09.22 13:35
|close
|669
|8.50
|1.9034
|1.9009
|1.9116
|1275.00
|108668.64
|2106
|2006.09.22 13:35
|buy
|670
|8.60
|1.9034
|1.9015
|1.9131
|2107
|2006.09.22 13:35
|s/l
|670
|8.60
|1.9015
|1.9015
|1.9131
|-1634.00
|107034.64
|2108
|2006.09.22 13:35
|buy
|671
|8.40
|1.9019
|1.9000
|1.9116
|2109
|2006.09.22 13:35
|modify
|671
|8.40
|1.9019
|1.9001
|1.9116
|2110
|2006.09.22 13:36
|modify
|671
|8.40
|1.9019
|1.9009
|1.9116
|2111
|2006.09.22 13:36
|close
|671
|8.40
|1.9034
|1.9009
|1.9116
|1260.00
|108294.64
|2112
|2006.09.22 13:36
|buy
|672
|8.50
|1.9034
|1.9015
|1.9131
|2113
|2006.09.22 13:36
|s/l
|672
|8.50
|1.9015
|1.9015
|1.9131
|-1615.00
|106679.64
|2114
|2006.09.22 13:36
|buy
|673
|8.40
|1.9019
|1.9000
|1.9116
|2115
|2006.09.22 13:37
|modify
|673
|8.40
|1.9019
|1.9001
|1.9116
|2116
|2006.09.22 13:37
|modify
|673
|8.40
|1.9019
|1.9005
|1.9116
|2117
|2006.09.22 14:03
|modify
|673
|8.40
|1.9019
|1.9006
|1.9116
|2118
|2006.09.22 14:03
|close
|673
|8.40
|1.9033
|1.9006
|1.9116
|1176.00
|107855.64
|2119
|2006.09.22 15:17
|buy
|674
|8.50
|1.9021
|1.9002
|1.9118
|2120
|2006.09.22 15:17
|modify
|674
|8.50
|1.9021
|1.9004
|1.9118
|2121
|2006.09.22 15:18
|modify
|674
|8.50
|1.9021
|1.9007
|1.9118
|2122
|2006.09.22 15:18
|close
|674
|8.50
|1.9035
|1.9007
|1.9118
|1190.00
|109045.64
|2123
|2006.09.22 15:20
|buy
|675
|8.60
|1.9022
|1.9003
|1.9119
|2124
|2006.09.22 15:32
|modify
|675
|8.60
|1.9022
|1.9004
|1.9119
|2125
|2006.09.22 15:33
|modify
|675
|8.60
|1.9022
|1.9005
|1.9119
|2126
|2006.09.22 15:33
|modify
|675
|8.60
|1.9022
|1.9006
|1.9119
|2127
|2006.09.22 15:35
|modify
|675
|8.60
|1.9022
|1.9007
|1.9119
|2128
|2006.09.22 15:35
|close
|675
|8.60
|1.9035
|1.9007
|1.9119
|1118.00
|110163.64
|2129
|2006.09.22 15:40
|buy
|676
|8.70
|1.9019
|1.9000
|1.9116
|2130
|2006.09.22 15:45
|modify
|676
|8.70
|1.9019
|1.9005
|1.9116
|2131
|2006.09.22 15:45
|close
|676
|8.70
|1.9033
|1.9005
|1.9116
|1218.00
|111381.64
|2132
|2006.09.22 16:04
|sell
|677
|8.80
|1.9027
|1.9046
|1.8930
|2133
|2006.09.22 16:12
|modify
|677
|8.80
|1.9027
|1.9042
|1.8930
|2134
|2006.09.22 16:12
|close
|677
|8.80
|1.9012
|1.9042
|1.8930
|1320.00
|112701.64
|2135
|2006.09.22 16:13
|sell
|678
|8.90
|1.9027
|1.9046
|1.8930
|2136
|2006.09.22 16:15
|modify
|678
|8.90
|1.9027
|1.9043
|1.8930
|2137
|2006.09.22 16:19
|modify
|678
|8.90
|1.9027
|1.9039
|1.8930
|2138
|2006.09.22 16:19
|close
|678
|8.90
|1.9009
|1.9039
|1.8930
|1602.00
|114303.64
|2139
|2006.09.22 16:29
|sell
|679
|9.00
|1.9027
|1.9046
|1.8930
|2140
|2006.09.22 16:56
|modify
|679
|9.00
|1.9027
|1.9042
|1.8930
|2141
|2006.09.22 16:56
|close
|679
|9.00
|1.9012
|1.9042
|1.8930
|1350.00
|115653.64
|2142
|2006.09.25 03:35
|sell
|680
|9.10
|1.9021
|1.9040
|1.8924
|2143
|2006.09.25 05:51
|s/l
|680
|9.10
|1.9040
|1.9040
|1.8924
|-1729.00
|113924.64
|2144
|2006.09.25 09:00
|buy
|681
|9.00
|1.9045
|1.9026
|1.9142
|2145
|2006.09.25 09:07
|modify
|681
|9.00
|1.9045
|1.9027
|1.9142
|2146
|2006.09.25 09:07
|modify
|681
|9.00
|1.9045
|1.9029
|1.9142
|2147
|2006.09.25 09:07
|modify
|681
|9.00
|1.9045
|1.9030
|1.9142
|2148
|2006.09.25 09:12
|modify
|681
|9.00
|1.9045
|1.9036
|1.9142
|2149
|2006.09.25 09:12
|close
|681
|9.00
|1.9058
|1.9036
|1.9142
|1170.00
|115094.64
|2150
|2006.09.25 09:30
|buy
|682
|9.10
|1.9047
|1.9028
|1.9144
|2151
|2006.09.25 09:31
|s/l
|682
|9.10
|1.9028
|1.9028
|1.9144
|-1729.00
|113365.64
|2152
|2006.09.25 09:31
|buy
|683
|8.90
|1.9047
|1.9028
|1.9144
|2153
|2006.09.25 09:32
|s/l
|683
|8.90
|1.9028
|1.9028
|1.9144
|-1691.00
|111674.64
|2154
|2006.09.25 09:35
|buy
|684
|8.80
|1.9035
|1.9016
|1.9132
|2155
|2006.09.25 09:40
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9018
|1.9132
|2156
|2006.09.25 09:40
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9019
|1.9132
|2157
|2006.09.25 09:42
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9020
|1.9132
|2158
|2006.09.25 09:43
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9021
|1.9132
|2159
|2006.09.25 09:50
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9025
|1.9132
|2160
|2006.09.25 09:50
|modify
|684
|8.80
|1.9035
|1.9027
|1.9132
|2161
|2006.09.25 09:50
|close
|684
|8.80
|1.9049
|1.9027
|1.9132
|1232.00
|112906.64
|2162
|2006.09.25 09:50
|buy
|685
|8.90
|1.9045
|1.9026
|1.9142
|2163
|2006.09.25 09:51
|modify
|685
|8.90
|1.9045
|1.9027
|1.9142
|2164
|2006.09.25 09:51
|modify
|685
|8.90
|1.9045
|1.9028
|1.9142
|2165
|2006.09.25 09:52
|modify
|685
|8.90
|1.9045
|1.9029
|1.9142
|2166
|2006.09.25 09:52
|modify
|685
|8.90
|1.9045
|1.9030
|1.9142
|2167
|2006.09.25 09:53
|modify
|685
|8.90
|1.9045
|1.9031
|1.9142
|2168
|2006.09.25 10:01
|s/l
|685
|8.90
|1.903063
|1.9031
|1.9142
|-1279.06
|111627.58
|2169
|2006.09.25 11:00
|buy
|686
|8.80
|1.9023
|1.9004
|1.9120
|2170
|2006.09.25 11:01
|modify
|686
|8.80
|1.9023
|1.9011
|1.9120
|2171
|2006.09.25 11:01
|close
|686
|8.80
|1.9036
|1.9011
|1.9120
|1144.00
|112771.58
|2172
|2006.09.25 11:01
|buy
|687
|8.90
|1.9023
|1.9004
|1.9120
|2173
|2006.09.25 11:15
|modify
|687
|8.90
|1.9023
|1.9005
|1.9120
|2174
|2006.09.25 11:15
|modify
|687
|8.90
|1.9023
|1.9007
|1.9120
|2175
|2006.09.25 11:15
|modify
|687
|8.90
|1.9023
|1.9008
|1.9120
|2176
|2006.09.25 11:16
|modify
|687
|8.90
|1.9023
|1.9009
|1.9120
|2177
|2006.09.25 11:16
|modify
|687
|8.90
|1.9023
|1.9011
|1.9120
|2178
|2006.09.25 11:16
|close
|687
|8.90
|1.9036
|1.9011
|1.9120
|1157.00
|113928.58
|2179
|2006.09.25 11:20
|buy
|688
|9.00
|1.9025
|1.9006
|1.9122
|2180
|2006.09.25 11:21
|modify
|688
|9.00
|1.9025
|1.9008
|1.9122
|2181
|2006.09.25 11:22
|s/l
|688
|9.00
|1.900794
|1.9008
|1.9122
|-1535.79
|112392.79
|2182
|2006.09.25 11:22
|buy
|689
|8.90
|1.9010
|1.8991
|1.9107
|2183
|2006.09.25 11:30
|modify
|689
|8.90
|1.9010
|1.8992
|1.9107
|2184
|2006.09.25 11:30
|modify
|689
|8.90
|1.9010
|1.8996
|1.9107
|2185
|2006.09.25 11:30
|modify
|689
|8.90
|1.9010
|1.8997
|1.9107
|2186
|2006.09.25 11:30
|close
|689
|8.90
|1.9022
|1.8997
|1.9107
|1068.00
|113460.79
|2187
|2006.09.25 11:30
|buy
|690
|8.90
|1.9024
|1.9005
|1.9121
|2188
|2006.09.25 11:41
|modify
|690
|8.90
|1.9024
|1.9007
|1.9121
|2189
|2006.09.25 11:42
|modify
|690
|8.90
|1.9024
|1.9008
|1.9121
|2190
|2006.09.25 11:42
|modify
|690
|8.90
|1.9024
|1.9009
|1.9121
|2191
|2006.09.25 11:43
|modify
|690
|8.90
|1.9024
|1.9010
|1.9121
|2192
|2006.09.25 11:47
|modify
|690
|8.90
|1.9024
|1.9011
|1.9121
|2193
|2006.09.25 11:47
|close
|690
|8.90
|1.9036
|1.9011
|1.9121
|1068.00
|114528.79
|2194
|2006.09.25 11:47
|buy
|691
|9.00
|1.9025
|1.9006
|1.9122
|2195
|2006.09.25 11:49
|modify
|691
|9.00
|1.9025
|1.9011
|1.9122
|2196
|2006.09.25 11:55
|s/l
|691
|9.00
|1.901094
|1.9011
|1.9122
|-1265.79
|113263.00
|2197
|2006.09.25 11:55
|buy
|692
|8.90
|1.9014
|1.8995
|1.9111
|2198
|2006.09.25 11:59
|modify
|692
|8.90
|1.9014
|1.9004
|1.9111
|2199
|2006.09.25 11:59
|close
|692
|8.90
|1.9029
|1.9004
|1.9111
|1335.00
|114598.00
|2200
|2006.09.26 08:12
|buy
|693
|9.00
|1.9007
|1.8988
|1.9104
|2201
|2006.09.26 08:17
|modify
|693
|9.00
|1.9007
|1.8989
|1.9104
|2202
|2006.09.26 08:17
|modify
|693
|9.00
|1.9007
|1.8992
|1.9104
|2203
|2006.09.26 08:17
|modify
|693
|9.00
|1.9007
|1.8995
|1.9104
|2204
|2006.09.26 08:32
|modify
|693
|9.00
|1.9007
|1.8997
|1.9104
|2205
|2006.09.26 08:35
|s/l
|693
|9.00
|1.899691
|1.8997
|1.9104
|-908.04
|113689.96
|2206
|2006.09.26 11:08
|sell
|694
|9.00
|1.8954
|1.8973
|1.8857
|2207
|2006.09.26 11:25
|modify
|694
|9.00
|1.8954
|1.8967
|1.8857
|2208
|2006.09.26 12:23
|modify
|694
|9.00
|1.8954
|1.8967
|1.8857
|2209
|2006.09.26 12:23
|close
|694
|9.00
|1.8940
|1.8967
|1.8857
|1260.00
|114949.96
|2210
|2006.09.26 12:32
|sell
|695
|9.10
|1.8973
|1.8992
|1.8876
|2211
|2006.09.26 12:47
|modify
|695
|9.10
|1.8973
|1.8987
|1.8876
|2212
|2006.09.26 12:47
|close
|695
|9.10
|1.8960
|1.8987
|1.8876
|1183.00
|116132.96
|2213
|2006.09.26 12:48
|sell
|696
|9.20
|1.8956
|1.8975
|1.8859
|2214
|2006.09.26 12:50
|modify
|696
|9.20
|1.8956
|1.8975
|1.8859
|2215
|2006.09.26 12:50
|modify
|696
|9.20
|1.8956
|1.8973
|1.8859
|2216
|2006.09.26 14:09
|s/l
|696
|9.20
|1.897251
|1.8973
|1.8859
|-1519.31
|114613.65
|2217
|2006.09.26 14:09
|sell
|697
|9.10
|1.8969
|1.8988
|1.8872
|2218
|2006.09.26 14:42
|modify
|697
|9.10
|1.8969
|1.8982
|1.8872
|2219
|2006.09.26 14:42
|close
|697
|9.10
|1.8952
|1.8982
|1.8872
|1547.00
|116160.65
|2220
|2006.09.26 15:37
|sell
|698
|9.20
|1.8978
|1.8997
|1.8881
|2221
|2006.09.26 15:40
|modify
|698
|9.20
|1.8978
|1.8994
|1.8881
|2222
|2006.09.26 15:40
|close
|698
|9.20
|1.8962
|1.8994
|1.8881
|1472.00
|117632.65
|2223
|2006.09.26 15:52
|sell
|699
|9.30
|1.8977
|1.8996
|1.8880
|2224
|2006.09.26 16:03
|modify
|699
|9.30
|1.8977
|1.8969
|1.8880
|2225
|2006.09.26 16:03
|close
|699
|9.30
|1.8936
|1.8969
|1.8880
|3813.00
|121445.65
|2226
|2006.09.26 17:08
|sell
|700
|9.60
|1.8963
|1.8982
|1.8866
|2227
|2006.09.26 17:25
|close
|700
|9.60
|1.8949
|1.8982
|1.8866
|1344.00
|122789.65
|2228
|2006.09.26 17:29
|sell
|701
|9.70
|1.8961
|1.8980
|1.8864
|2229
|2006.09.26 17:51
|close
|701
|9.70
|1.8951
|1.8980
|1.8864
|970.00
|123759.65
|2230
|2006.09.26 17:52
|sell
|702
|9.80
|1.8961
|1.8980
|1.8864
|2231
|2006.09.26 18:18
|close
|702
|9.80
|1.8948
|1.8980
|1.8864
|1274.00
|125033.65
|2232
|2006.09.26 20:06
|sell
|703
|9.90
|1.8960
|1.8979
|1.8863
|2233
|2006.09.26 20:21
|close
|703
|9.90
|1.8951
|1.8979
|1.8863
|891.00
|125924.65
|2234
|2006.09.26 20:25
|sell
|704
|10.00
|1.8959
|1.8978
|1.8862
|2235
|2006.09.26 21:44
|close
|704
|10.00
|1.8949
|1.8978
|1.8862
|1000.00
|126924.65
|2236
|2006.09.26 21:45
|buy
|705
|10.00
|1.8955
|1.8936
|1.9052
|2237
|2006.09.26 22:08
|s/l
|705
|10.00
|1.8936
|1.8936
|1.9052
|-1900.00
|125024.65
|2238
|2006.09.27 09:06
|sell
|706
|9.90
|1.8947
|1.8966
|1.8850
|2239
|2006.09.27 09:22
|modify
|706
|9.90
|1.8947
|1.8965
|1.8850
|2240
|2006.09.27 09:24
|modify
|706
|9.90
|1.8947
|1.8964
|1.8850
|2241
|2006.09.27 09:25
|modify
|706
|9.90
|1.8947
|1.8960
|1.8850
|2242
|2006.09.27 09:30
|modify
|706
|9.90
|1.8947
|1.8956
|1.8850
|2243
|2006.09.27 09:32
|modify
|706
|9.90
|1.8947
|1.8949
|1.8850
|2244
|2006.09.27 09:32
|close
|706
|9.90
|1.8931
|1.8949
|1.8850
|1584.00
|126608.65
|2245
|2006.09.27 12:35
|sell
|707
|10.00
|1.8909
|1.8928
|1.8812
|2246
|2006.09.27 12:45
|modify
|707
|10.00
|1.8909
|1.8921
|1.8812
|2247
|2006.09.27 12:46
|modify
|707
|10.00
|1.8909
|1.8920
|1.8812
|2248
|2006.09.27 12:50
|modify
|707
|10.00
|1.8909
|1.8915
|1.8812
|2249
|2006.09.27 12:50
|close
|707
|10.00
|1.8891
|1.8915
|1.8812
|1800.00
|128408.65
|2250
|2006.09.27 14:32
|sell
|708
|10.00
|1.8935
|1.8954
|1.8838
|2251
|2006.09.27 14:35
|modify
|708
|10.00
|1.8935
|1.8927
|1.8838
|2252
|2006.09.27 14:35
|close
|708
|10.00
|1.8901
|1.8927
|1.8838
|3400.00
|131808.65
|2253
|2006.09.27 14:55
|sell
|709
|10.00
|1.8935
|1.8954
|1.8838
|2254
|2006.09.27 14:55
|modify
|709
|10.00
|1.8935
|1.8941
|1.8838
|2255
|2006.09.27 14:55
|close
|709
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8838
|2000.00
|133808.65
|2256
|2006.09.27 14:55
|sell
|710
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2257
|2006.09.27 14:55
|modify
|710
|10.00
|1.8929
|1.8941
|1.8832
|2258
|2006.09.27 14:55
|close
|710
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8832
|1400.00
|135208.65
|2259
|2006.09.27 14:55
|sell
|711
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2260
|2006.09.27 14:55
|modify
|711
|10.00
|1.8929
|1.8941
|1.8832
|2261
|2006.09.27 14:55
|close
|711
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8832
|1400.00
|136608.65
|2262
|2006.09.27 14:55
|sell
|712
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2263
|2006.09.27 14:56
|modify
|712
|10.00
|1.8929
|1.8941
|1.8832
|2264
|2006.09.27 14:56
|close
|712
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8832
|1400.00
|138008.65
|2265
|2006.09.27 14:56
|sell
|713
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2266
|2006.09.27 14:56
|modify
|713
|10.00
|1.8929
|1.8941
|1.8832
|2267
|2006.09.27 14:56
|close
|713
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8832
|1400.00
|139408.65
|2268
|2006.09.27 14:56
|sell
|714
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2269
|2006.09.27 14:56
|modify
|714
|10.00
|1.8929
|1.8941
|1.8832
|2270
|2006.09.27 14:56
|close
|714
|10.00
|1.8915
|1.8941
|1.8832
|1400.00
|140808.65
|2271
|2006.09.27 14:56
|sell
|715
|10.00
|1.8929
|1.8948
|1.8832
|2272
|2006.09.27 14:59
|modify
|715
|10.00
|1.8929
|1.8923
|1.8832
|2273
|2006.09.27 14:59
|close
|715
|10.00
|1.8897
|1.8923
|1.8832
|3200.00
|144008.65
|2274
|2006.09.27 20:37
|sell
|716
|10.00
|1.8891
|1.8910
|1.8794
|2275
|2006.09.28 01:40
|s/l
|716
|10.00
|1.8910
|1.8910
|1.8794
|-2002.00
|142006.65
|2276
|2006.09.28 04:02
|buy
|717
|10.00
|1.8896
|1.8877
|1.8993
|2277
|2006.09.28 04:18
|modify
|717
|10.00
|1.8896
|1.8881
|1.8993
|2278
|2006.09.28 04:23
|modify
|717
|10.00
|1.8896
|1.8882
|1.8993
|2279
|2006.09.28 04:32
|s/l
|717
|10.00
|1.888193
|1.8882
|1.8993
|-1406.79
|140599.86
|2280
|2006.09.28 10:14
|sell
|718
|10.00
|1.8821
|1.8840
|1.8724
|2281
|2006.09.28 10:20
|modify
|718
|10.00
|1.8821
|1.8831
|1.8724
|2282
|2006.09.28 10:20
|close
|718
|10.00
|1.8802
|1.8831
|1.8724
|1900.00
|142499.86
|2283
|2006.09.28 12:37
|sell
|719
|10.00
|1.8801
|1.8820
|1.8704
|2284
|2006.09.28 13:12
|close
|719
|10.00
|1.8787
|1.8820
|1.8704
|1400.00
|143899.86
|2285
|2006.09.28 20:36
|sell
|720
|10.00
|1.8771
|1.8790
|1.8674
|2286
|2006.09.28 20:41
|close
|720
|10.00
|1.8756
|1.8790
|1.8674
|1500.00
|145399.86
|2287
|2006.09.28 23:00
|buy
|721
|10.00
|1.8764
|1.8745
|1.8861
|2288
|2006.09.28 23:18
|close
|721
|10.00
|1.8772
|1.8745
|1.8861
|800.00
|146199.86
|2289
|2006.09.28 23:30
|buy
|722
|10.00
|1.8767
|1.8748
|1.8864
|2290
|2006.09.28 23:32
|s/l
|722
|10.00
|1.8748
|1.8748
|1.8864
|-1900.00
|144299.86
|2291
|2006.09.28 23:32
|buy
|723
|10.00
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|2292
|2006.09.28 23:43
|close
|723
|10.00
|1.8760
|1.8732
|1.8848
|900.00
|145199.86
|2293
|2006.09.28 23:44
|buy
|724
|10.00
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|2294
|2006.09.29 04:02
|modify
|724
|10.00
|1.8762
|1.8748
|1.8859
|2295
|2006.09.29 04:02
|close
|724
|10.00
|1.8776
|1.8748
|1.8859
|1378.00
|146577.86
|2296
|2006.09.29 10:45
|sell
|725
|10.00
|1.8693
|1.8712
|1.8596
|2297
|2006.09.29 10:52
|modify
|725
|10.00
|1.8693
|1.8709
|1.8596
|2298
|2006.09.29 10:55
|modify
|725
|10.00
|1.8693
|1.8708
|1.8596
|2299
|2006.09.29 11:07
|s/l
|725
|10.00
|1.870841
|1.8708
|1.8596
|-1541.43
|145036.43
|2300
|2006.09.29 11:07
|sell
|726
|10.00
|1.8714
|1.8733
|1.8617
|2301
|2006.09.29 11:17
|modify
|726
|10.00
|1.8714
|1.8732
|1.8617
|2302
|2006.09.29 11:17
|close
|726
|10.00
|1.8701
|1.8732
|1.8617
|1300.00
|146336.43
|2303
|2006.09.29 12:37
|sell
|727
|10.00
|1.8704
|1.8723
|1.8607
|2304
|2006.09.29 13:10
|modify
|727
|10.00
|1.8704
|1.8720
|1.8607
|2305
|2006.09.29 13:12
|modify
|727
|10.00
|1.8704
|1.8719
|1.8607
|2306
|2006.09.29 13:17
|modify
|727
|10.00
|1.8704
|1.8718
|1.8607
|2307
|2006.09.29 14:00
|close
|727
|10.00
|1.8690
|1.8718
|1.8607
|1400.00
|147736.43
|2308
|2006.09.29 15:05
|sell
|728
|10.00
|1.8655
|1.8674
|1.8558
|2309
|2006.09.29 15:25
|close
|728
|10.00
|1.8639
|1.8674
|1.8558
|1600.00
|149336.43
|2310
|2006.09.29 15:30
|sell
|729
|10.00
|1.8656
|1.8675
|1.8559
|2311
|2006.09.29 15:37
|s/l
|729
|10.00
|1.8675
|1.8675
|1.8559
|-1900.00
|147436.43
|2312
|2006.09.29 15:37
|sell
|730
|10.00
|1.8674
|1.8693
|1.8577
|2313
|2006.09.29 15:55
|close
|730
|10.00
|1.8654
|1.8693
|1.8577
|2000.00
|149436.43
|2314
|2006.10.02 00:32
|buy
|731
|10.00
|1.8733
|1.8714
|1.8830
|2315
|2006.10.02 00:42
|s/l
|731
|10.00
|1.8714
|1.8714
|1.8830
|-1900.00
|147536.43
|2316
|2006.10.02 00:42
|buy
|732
|10.00
|1.8708
|1.8689
|1.8805
|2317
|2006.10.02 00:44
|modify
|732
|10.00
|1.8708
|1.8698
|1.8805
|2318
|2006.10.02 00:49
|modify
|732
|10.00
|1.8708
|1.8708
|1.8805
|2319
|2006.10.02 01:23
|close
|732
|10.00
|1.8720
|1.8708
|1.8805
|1200.00
|148736.43
|2320
|2006.10.02 02:34
|buy
|733
|10.00
|1.8713
|1.8694
|1.8810
|2321
|2006.10.02 03:03
|s/l
|733
|10.00
|1.8694
|1.8694
|1.8810
|-1900.00
|146836.43
|2322
|2006.10.02 04:31
|sell
|734
|10.00
|1.8699
|1.8718
|1.8602
|2323
|2006.10.02 07:04
|s/l
|734
|10.00
|1.8718
|1.8718
|1.8602
|-1900.00
|144936.43
|2324
|2006.10.02 08:15
|sell
|735
|10.00
|1.8717
|1.8736
|1.8620
|2325
|2006.10.02 08:26
|s/l
|735
|10.00
|1.8736
|1.8736
|1.8620
|-1900.00
|143036.43
|2326
|2006.10.02 09:00
|buy
|736
|10.00
|1.8715
|1.8696
|1.8812
|2327
|2006.10.02 09:01
|s/l
|736
|10.00
|1.8696
|1.8696
|1.8812
|-1900.00
|141136.43
|2328
|2006.10.02 09:01
|buy
|737
|10.00
|1.8715
|1.8696
|1.8812
|2329
|2006.10.02 09:02
|s/l
|737
|10.00
|1.8696
|1.8696
|1.8812
|-1900.00
|139236.43
|2330
|2006.10.02 09:10
|buy
|738
|10.00
|1.8709
|1.8690
|1.8806
|2331
|2006.10.02 09:17
|modify
|738
|10.00
|1.8709
|1.8693
|1.8806
|2332
|2006.10.02 09:20
|modify
|738
|10.00
|1.8709
|1.8694
|1.8806
|2333
|2006.10.02 09:22
|modify
|738
|10.00
|1.8709
|1.8700
|1.8806
|2334
|2006.10.02 09:22
|close
|738
|10.00
|1.8725
|1.8700
|1.8806
|1600.00
|140836.43
|2335
|2006.10.02 09:22
|buy
|739
|10.00
|1.8708
|1.8689
|1.8805
|2336
|2006.10.02 09:23
|modify
|739
|10.00
|1.8708
|1.8691
|1.8805
|2337
|2006.10.02 09:23
|modify
|739
|10.00
|1.8708
|1.8694
|1.8805
|2338
|2006.10.02 09:23
|close
|739
|10.00
|1.8719
|1.8694
|1.8805
|1100.00
|141936.43
|2339
|2006.10.02 09:23
|buy
|740
|10.00
|1.8708
|1.8689
|1.8805
|2340
|2006.10.02 09:24
|modify
|740
|10.00
|1.8708
|1.8691
|1.8805
|2341
|2006.10.02 09:24
|modify
|740
|10.00
|1.8708
|1.8694
|1.8805
|2342
|2006.10.02 09:24
|close
|740
|10.00
|1.8719
|1.8694
|1.8805
|1100.00
|143036.43
|2343
|2006.10.02 10:30
|sell
|741
|10.00
|1.8705
|1.8724
|1.8608
|2344
|2006.10.02 10:35
|s/l
|741
|10.00
|1.8724
|1.8724
|1.8608
|-1900.00
|141136.43
|2345
|2006.10.02 10:35
|sell
|742
|10.00
|1.8721
|1.8740
|1.8624
|2346
|2006.10.02 10:47
|s/l
|742
|10.00
|1.8740
|1.8740
|1.8624
|-1900.00
|139236.43
|2347
|2006.10.02 10:55
|sell
|743
|10.00
|1.8705
|1.8724
|1.8608
|2348
|2006.10.02 10:59
|s/l
|743
|10.00
|1.8724
|1.8724
|1.8608
|-1900.00
|137336.43
|2349
|2006.10.03 17:40
|buy
|744
|10.00
|1.8874
|1.8855
|1.8971
|2350
|2006.10.03 17:45
|modify
|744
|10.00
|1.8874
|1.8861
|1.8971
|2351
|2006.10.03 17:46
|modify
|744
|10.00
|1.8874
|1.8862
|1.8971
|2352
|2006.10.03 17:47
|modify
|744
|10.00
|1.8874
|1.8864
|1.8971
|2353
|2006.10.03 17:47
|close
|744
|10.00
|1.8887
|1.8864
|1.8971
|1300.00
|138636.43
|2354
|2006.10.03 17:59
|buy
|745
|10.00
|1.8873
|1.8854
|1.8970
|2355
|2006.10.03 22:34
|modify
|745
|10.00
|1.8873
|1.8856
|1.8970
|2356
|2006.10.03 23:27
|modify
|745
|10.00
|1.8873
|1.8857
|1.8970
|2357
|2006.10.03 23:27
|close
|745
|10.00
|1.8882
|1.8857
|1.8970
|900.00
|139536.43
|2358
|2006.10.04 04:09
|sell
|746
|10.00
|1.8853
|1.8872
|1.8756
|2359
|2006.10.04 04:14
|modify
|746
|10.00
|1.8853
|1.8870
|1.8756
|2360
|2006.10.04 04:57
|modify
|746
|10.00
|1.8853
|1.8866
|1.8756
|2361
|2006.10.04 05:00
|modify
|746
|10.00
|1.8853
|1.8866
|1.8756
|2362
|2006.10.04 05:00
|close
|746
|10.00
|1.8843
|1.8866
|1.8756
|1000.00
|140536.43
|2363
|2006.10.04 05:36
|sell
|747
|10.00
|1.8849
|1.8868
|1.8752
|2364
|2006.10.04 06:45
|modify
|747
|10.00
|1.8849
|1.8865
|1.8752
|2365
|2006.10.04 06:52
|modify
|747
|10.00
|1.8849
|1.8864
|1.8752
|2366
|2006.10.04 06:52
|close
|747
|10.00
|1.8840
|1.8864
|1.8752
|900.00
|141436.43
|2367
|2006.10.04 08:04
|sell
|748
|10.00
|1.8848
|1.8867
|1.8751
|2368
|2006.10.04 08:09
|modify
|748
|10.00
|1.8848
|1.8861
|1.8751
|2369
|2006.10.04 08:14
|modify
|748
|10.00
|1.8848
|1.8860
|1.8751
|2370
|2006.10.04 08:34
|s/l
|748
|10.00
|1.885968
|1.8860
|1.8751
|-1168.21
|140268.22
|2371
|2006.10.04 08:34
|sell
|749
|10.00
|1.8870
|1.8889
|1.8773
|2372
|2006.10.04 08:35
|modify
|749
|10.00
|1.8870
|1.8872
|1.8773
|2373
|2006.10.04 08:35
|close
|749
|10.00
|1.8849
|1.8872
|1.8773
|2100.00
|142368.22
|2374
|2006.10.04 08:37
|sell
|750
|10.00
|1.8863
|1.8882
|1.8766
|2375
|2006.10.04 08:37
|modify
|750
|10.00
|1.8863
|1.8880
|1.8766
|2376
|2006.10.04 08:40
|modify
|750
|10.00
|1.8863
|1.8869
|1.8766
|2377
|2006.10.04 08:40
|close
|750
|10.00
|1.8846
|1.8869
|1.8766
|1700.00
|144068.22
|2378
|2006.10.04 08:42
|sell
|751
|10.00
|1.8847
|1.8866
|1.8750
|2379
|2006.10.04 08:42
|modify
|751
|10.00
|1.8847
|1.8865
|1.8750
|2380
|2006.10.04 08:43
|modify
|751
|10.00
|1.8847
|1.8862
|1.8750
|2381
|2006.10.04 08:43
|modify
|751
|10.00
|1.8847
|1.8860
|1.8750
|2382
|2006.10.04 08:43
|close
|751
|10.00
|1.8837
|1.8860
|1.8750
|1000.00
|145068.22
|2383
|2006.10.04 08:43
|sell
|752
|10.00
|1.8846
|1.8865
|1.8749
|2384
|2006.10.04 08:43
|modify
|752
|10.00
|1.8846
|1.8862
|1.8749
|2385
|2006.10.04 08:44
|modify
|752
|10.00
|1.8846
|1.8861
|1.8749
|2386
|2006.10.04 08:45
|s/l
|752
|10.00
|1.886068
|1.8861
|1.8749
|-1468.21
|143600.01
|2387
|2006.10.04 08:45
|sell
|753
|10.00
|1.8860
|1.8879
|1.8763
|2388
|2006.10.04 08:47
|modify
|753
|10.00
|1.8860
|1.8878
|1.8763
|2389
|2006.10.04 08:52
|modify
|753
|10.00
|1.8860
|1.8871
|1.8763
|2390
|2006.10.04 08:52
|close
|753
|10.00
|1.8848
|1.8871
|1.8763
|1200.00
|144800.01
|2391
|2006.10.04 08:52
|sell
|754
|10.00
|1.8847
|1.8866
|1.8750
|2392
|2006.10.04 08:55
|modify
|754
|10.00
|1.8847
|1.8860
|1.8750
|2393
|2006.10.04 08:55
|close
|754
|10.00
|1.8837
|1.8860
|1.8750
|1000.00
|145800.01
|2394
|2006.10.04 08:59
|sell
|755
|10.00
|1.8867
|1.8886
|1.8770
|2395
|2006.10.04 09:13
|s/l
|755
|10.00
|1.8886
|1.8886
|1.8770
|-1900.00
|143900.01
|2396
|2006.10.04 14:05
|sell
|756
|10.00
|1.8809
|1.8828
|1.8712
|2397
|2006.10.04 14:13
|close
|756
|10.00
|1.8798
|1.8828
|1.8712
|1100.00
|145000.01
|2398
|2006.10.04 14:35
|sell
|757
|10.00
|1.8812
|1.8831
|1.8715
|2399
|2006.10.04 14:50
|close
|757
|10.00
|1.8800
|1.8831
|1.8715
|1200.00
|146200.01
|2400
|2006.10.05 12:37
|sell
|758
|10.00
|1.8867
|1.8886
|1.8770
|2401
|2006.10.05 12:37
|modify
|758
|10.00
|1.8867
|1.8883
|1.8770
|2402
|2006.10.05 12:40
|modify
|758
|10.00
|1.8867
|1.8876
|1.8770
|2403
|2006.10.05 12:40
|modify
|758
|10.00
|1.8867
|1.8871
|1.8770
|2404
|2006.10.05 12:41
|modify
|758
|10.00
|1.8867
|1.8869
|1.8770
|2405
|2006.10.05 12:42
|s/l
|758
|10.00
|1.886943
|1.8869
|1.8770
|-243.21
|145956.80
|2406
|2006.10.05 12:42
|sell
|759
|10.00
|1.8867
|1.8886
|1.8770
|2407
|2006.10.05 12:45
|modify
|759
|10.00
|1.8867
|1.8883
|1.8770
|2408
|2006.10.05 12:45
|modify
|759
|10.00
|1.8867
|1.8882
|1.8770
|2409
|2006.10.05 12:47
|modify
|759
|10.00
|1.8867
|1.8881
|1.8770
|2410
|2006.10.05 12:47
|modify
|759
|10.00
|1.8867
|1.8875
|1.8770
|2411
|2006.10.05 12:50
|modify
|759
|10.00
|1.8867
|1.8864
|1.8770
|2412
|2006.10.05 12:50
|close
|759
|10.00
|1.8849
|1.8864
|1.8770
|1800.00
|147756.80
|2413
|2006.10.05 15:04
|sell
|760
|10.00
|1.8799
|1.8818
|1.8702
|2414
|2006.10.05 15:20
|modify
|760
|10.00
|1.8799
|1.8817
|1.8702
|2415
|2006.10.05 15:22
|modify
|760
|10.00
|1.8799
|1.8816
|1.8702
|2416
|2006.10.05 15:25
|modify
|760
|10.00
|1.8799
|1.8813
|1.8702
|2417
|2006.10.05 15:25
|close
|760
|10.00
|1.8788
|1.8813
|1.8702
|1100.00
|148856.80
|2418
|2006.10.05 15:45
|sell
|761
|10.00
|1.8798
|1.8817
|1.8701
|2419
|2006.10.05 15:45
|modify
|761
|10.00
|1.8798
|1.8813
|1.8701
|2420
|2006.10.05 15:47
|modify
|761
|10.00
|1.8798
|1.8799
|1.8701
|2421
|2006.10.05 15:47
|close
|761
|10.00
|1.8774
|1.8799
|1.8701
|2400.00
|151256.80
|2422
|2006.10.05 20:47
|sell
|762
|10.00
|1.8794
|1.8813
|1.8697
|2423
|2006.10.06 01:00
|modify
|762
|10.00
|1.8794
|1.8809
|1.8697
|2424
|2006.10.06 01:00
|close
|762
|10.00
|1.8779
|1.8809
|1.8697
|1466.00
|152722.80
|2425
|2006.10.06 05:04
|sell
|763
|10.00
|1.8782
|1.8801
|1.8685
|2426
|2006.10.06 05:20
|modify
|763
|10.00
|1.8782
|1.8796
|1.8685
|2427
|2006.10.06 05:20
|close
|763
|10.00
|1.8772
|1.8796
|1.8685
|1000.00
|153722.80
|2428
|2006.10.06 05:45
|sell
|764
|10.00
|1.8780
|1.8799
|1.8683
|2429
|2006.10.06 05:49
|modify
|764
|10.00
|1.8780
|1.8796
|1.8683
|2430
|2006.10.06 06:00
|modify
|764
|10.00
|1.8780
|1.8791
|1.8683
|2431
|2006.10.06 06:16
|modify
|764
|10.00
|1.8780
|1.8789
|1.8683
|2432
|2006.10.06 08:07
|modify
|764
|10.00
|1.8780
|1.8786
|1.8683
|2433
|2006.10.06 08:07
|close
|764
|10.00
|1.8766
|1.8786
|1.8683
|1400.00
|155122.80
|2434
|2006.10.06 09:15
|sell
|765
|10.00
|1.8743
|1.8762
|1.8646
|2435
|2006.10.06 09:21
|modify
|765
|10.00
|1.8743
|1.8761
|1.8646
|2436
|2006.10.06 09:22
|modify
|765
|10.00
|1.8743
|1.8759
|1.8646
|2437
|2006.10.06 09:23
|modify
|765
|10.00
|1.8743
|1.8755
|1.8646
|2438
|2006.10.06 10:32
|s/l
|765
|10.00
|1.875544
|1.8755
|1.8646
|-1243.93
|153878.87
|2439
|2006.10.06 13:04
|sell
|766
|10.00
|1.8765
|1.8784
|1.8668
|2440
|2006.10.06 13:09
|modify
|766
|10.00
|1.8765
|1.8783
|1.8668
|2441
|2006.10.06 13:34
|s/l
|766
|10.00
|1.878331
|1.8783
|1.8668
|-1830.71
|152048.16
|2442
|2006.10.06 13:37
|sell
|767
|10.00
|1.8766
|1.8785
|1.8669
|2443
|2006.10.06 13:40
|s/l
|767
|10.00
|1.8785
|1.8785
|1.8669
|-1900.00
|150148.16
|2444
|2006.10.06 13:42
|sell
|768
|10.00
|1.8765
|1.8784
|1.8668
|2445
|2006.10.06 13:42
|modify
|768
|10.00
|1.8765
|1.8782
|1.8668
|2446
|2006.10.06 13:42
|close
|768
|10.00
|1.8756
|1.8782
|1.8668
|900.00
|151048.16
|2447
|2006.10.06 13:43
|sell
|769
|10.00
|1.8763
|1.8782
|1.8666
|2448
|2006.10.06 13:45
|s/l
|769
|10.00
|1.8782
|1.8782
|1.8666
|-1900.00
|149148.16
|2449
|2006.10.06 13:45
|sell
|770
|10.00
|1.8765
|1.8784
|1.8668
|2450
|2006.10.06 13:49
|s/l
|770
|10.00
|1.8784
|1.8784
|1.8668
|-1900.00
|147248.16
|2451
|2006.10.06 14:30
|buy
|771
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2452
|2006.10.06 14:30
|modify
|771
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2453
|2006.10.06 14:30
|modify
|771
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2454
|2006.10.06 14:30
|s/l
|771
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|150744.59
|2455
|2006.10.06 14:30
|buy
|772
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2456
|2006.10.06 14:30
|modify
|772
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2457
|2006.10.06 14:30
|modify
|772
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2458
|2006.10.06 14:30
|s/l
|772
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|154241.02
|2459
|2006.10.06 14:30
|buy
|773
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2460
|2006.10.06 14:30
|modify
|773
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2461
|2006.10.06 14:30
|modify
|773
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2462
|2006.10.06 14:30
|s/l
|773
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|157737.45
|2463
|2006.10.06 14:30
|buy
|774
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2464
|2006.10.06 14:30
|modify
|774
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2465
|2006.10.06 14:30
|modify
|774
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2466
|2006.10.06 14:30
|s/l
|774
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|161233.88
|2467
|2006.10.06 14:30
|buy
|775
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2468
|2006.10.06 14:30
|modify
|775
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2469
|2006.10.06 14:30
|modify
|775
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2470
|2006.10.06 14:31
|s/l
|775
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|164730.31
|2471
|2006.10.06 14:31
|buy
|776
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2472
|2006.10.06 14:31
|modify
|776
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2473
|2006.10.06 14:31
|modify
|776
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2474
|2006.10.06 14:31
|s/l
|776
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|168226.74
|2475
|2006.10.06 14:31
|buy
|777
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2476
|2006.10.06 14:31
|modify
|777
|10.00
|1.8749
|1.8782
|1.8846
|2477
|2006.10.06 14:31
|modify
|777
|10.00
|1.8749
|1.8784
|1.8846
|2478
|2006.10.06 14:31
|s/l
|777
|10.00
|1.878396
|1.8784
|1.8846
|3496.43
|171723.17
|2479
|2006.10.06 14:32
|buy
|778
|10.00
|1.8749
|1.8730
|1.8846
|2480
|2006.10.06 14:32
|modify
|778
|10.00
|1.8749
|1.8736
|1.8846
|2481
|2006.10.06 14:32
|modify
|778
|10.00
|1.8749
|1.8754
|1.8846
|2482
|2006.10.06 14:32
|s/l
|778
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8846
|496.43
|172219.60
|2483
|2006.10.06 14:32
|buy
|779
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2484
|2006.10.06 14:32
|modify
|779
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2485
|2006.10.06 14:32
|modify
|779
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2486
|2006.10.06 14:32
|s/l
|779
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172316.03
|2487
|2006.10.06 14:32
|buy
|780
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2488
|2006.10.06 14:32
|modify
|780
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2489
|2006.10.06 14:32
|modify
|780
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2490
|2006.10.06 14:32
|s/l
|780
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172412.46
|2491
|2006.10.06 14:32
|buy
|781
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2492
|2006.10.06 14:33
|modify
|781
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2493
|2006.10.06 14:33
|modify
|781
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2494
|2006.10.06 14:33
|s/l
|781
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172508.89
|2495
|2006.10.06 14:33
|buy
|782
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2496
|2006.10.06 14:33
|modify
|782
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2497
|2006.10.06 14:33
|modify
|782
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2498
|2006.10.06 14:33
|s/l
|782
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172605.32
|2499
|2006.10.06 14:33
|buy
|783
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2500
|2006.10.06 14:33
|modify
|783
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2501
|2006.10.06 14:33
|modify
|783
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2502
|2006.10.06 14:33
|s/l
|783
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172701.75
|2503
|2006.10.06 14:33
|buy
|784
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2504
|2006.10.06 14:33
|modify
|784
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2505
|2006.10.06 14:33
|modify
|784
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2506
|2006.10.06 14:33
|s/l
|784
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172798.18
|2507
|2006.10.06 14:33
|buy
|785
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2508
|2006.10.06 14:33
|modify
|785
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2509
|2006.10.06 14:33
|modify
|785
|10.00
|1.8753
|1.8754
|1.8850
|2510
|2006.10.06 14:33
|s/l
|785
|10.00
|1.875396
|1.8754
|1.8850
|96.43
|172894.61
|2511
|2006.10.06 14:33
|buy
|786
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2512
|2006.10.06 14:37
|modify
|786
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2513
|2006.10.06 14:37
|modify
|786
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2514
|2006.10.06 14:37
|s/l
|786
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|175491.04
|2515
|2006.10.06 14:37
|buy
|787
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2516
|2006.10.06 14:37
|modify
|787
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2517
|2006.10.06 14:37
|modify
|787
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2518
|2006.10.06 14:37
|modify
|787
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2519
|2006.10.06 14:37
|s/l
|787
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|178087.47
|2520
|2006.10.06 14:37
|buy
|788
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2521
|2006.10.06 14:37
|modify
|788
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2522
|2006.10.06 14:37
|modify
|788
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2523
|2006.10.06 14:37
|modify
|788
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2524
|2006.10.06 14:37
|s/l
|788
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|180683.90
|2525
|2006.10.06 14:37
|buy
|789
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2526
|2006.10.06 14:38
|modify
|789
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2527
|2006.10.06 14:38
|modify
|789
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2528
|2006.10.06 14:38
|modify
|789
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2529
|2006.10.06 14:38
|s/l
|789
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|183280.33
|2530
|2006.10.06 14:38
|buy
|790
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2531
|2006.10.06 14:38
|modify
|790
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2532
|2006.10.06 14:38
|modify
|790
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2533
|2006.10.06 14:38
|modify
|790
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2534
|2006.10.06 14:38
|s/l
|790
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|185876.76
|2535
|2006.10.06 14:38
|buy
|791
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2536
|2006.10.06 14:38
|modify
|791
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2537
|2006.10.06 14:38
|modify
|791
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2538
|2006.10.06 14:38
|modify
|791
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2539
|2006.10.06 14:38
|s/l
|791
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|188473.19
|2540
|2006.10.06 14:38
|buy
|792
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2541
|2006.10.06 14:38
|modify
|792
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2542
|2006.10.06 14:38
|modify
|792
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2543
|2006.10.06 14:38
|modify
|792
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2544
|2006.10.06 14:38
|s/l
|792
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|191069.62
|2545
|2006.10.06 14:38
|buy
|793
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2546
|2006.10.06 14:38
|modify
|793
|10.00
|1.8753
|1.8736
|1.8850
|2547
|2006.10.06 14:38
|modify
|793
|10.00
|1.8753
|1.8749
|1.8850
|2548
|2006.10.06 14:38
|modify
|793
|10.00
|1.8753
|1.8779
|1.8850
|2549
|2006.10.06 14:38
|s/l
|793
|10.00
|1.877896
|1.8779
|1.8850
|2596.43
|193666.05
|2550
|2006.10.06 14:38
|buy
|794
|10.00
|1.8753
|1.8734
|1.8850
|2551
|2006.10.06 14:40
|modify
|794
|10.00
|1.8753
|1.8743
|1.8850
|2552
|2006.10.06 14:40
|modify
|794
|10.00
|1.8753
|1.8778
|1.8850
|2553
|2006.10.06 14:40
|modify
|794
|10.00
|1.8753
|1.8798
|1.8850
|2554
|2006.10.06 14:40
|modify
|794
|10.00
|1.8753
|1.8818
|1.8850
|2555
|2006.10.06 14:40
|s/l
|794
|10.00
|1.881796
|1.8818
|1.8850
|6496.43
|200162.48
|2556
|2006.10.06 14:47
|buy
|795
|10.00
|1.8768
|1.8749
|1.8865
|2557
|2006.10.06 14:47
|modify
|795
|10.00
|1.8768
|1.8764
|1.8865
|2558
|2006.10.06 14:50
|modify
|795
|10.00
|1.8768
|1.8785
|1.8865
|2559
|2006.10.06 14:50
|modify
|795
|10.00
|1.8768
|1.8813
|1.8865
|2560
|2006.10.06 14:50
|s/l
|795
|10.00
|1.881296
|1.8813
|1.8865
|4496.43
|204658.91
|2561
|2006.10.06 14:59
|buy
|796
|10.00
|1.8751
|1.8732
|1.8848
|2562
|2006.10.06 15:00
|s/l
|796
|10.00
|1.8732
|1.8732
|1.8848
|-1900.00
|202758.91
|2563
|2006.10.06 17:13
|sell
|797
|10.00
|1.8706
|1.8725
|1.8609
|2564
|2006.10.06 17:23
|close
|797
|10.00
|1.8695
|1.8725
|1.8609
|1100.00
|203858.91
|2565
|2006.10.06 17:29
|sell
|798
|10.00
|1.8709
|1.8728
|1.8612
|2566
|2006.10.06 18:15
|close
|798
|10.00
|1.8693
|1.8728
|1.8612
|1600.00
|205458.91
|2567
|2006.10.09 11:02
|sell
|799
|10.00
|1.8684
|1.8703
|1.8587
|2568
|2006.10.09 11:17
|modify
|799
|10.00
|1.8684
|1.8698
|1.8587
|2569
|2006.10.09 11:17
|modify
|799
|10.00
|1.8684
|1.8696
|1.8587
|2570
|2006.10.09 11:17
|modify
|799
|10.00
|1.8684
|1.8695
|1.8587
|2571
|2006.10.09 11:20
|modify
|799
|10.00
|1.8684
|1.8689
|1.8587
|2572
|2006.10.09 11:20
|close
|799
|10.00
|1.8668
|1.8689
|1.8587
|1600.00
|207058.91
|2573
|2006.10.09 11:33
|sell
|800
|10.00
|1.8683
|1.8702
|1.8586
|2574
|2006.10.09 11:45
|modify
|800
|10.00
|1.8683
|1.8700
|1.8586
|2575
|2006.10.09 11:46
|modify
|800
|10.00
|1.8683
|1.8699
|1.8586
|2576
|2006.10.09 11:47
|modify
|800
|10.00
|1.8683
|1.8694
|1.8586
|2577
|2006.10.09 11:47
|modify
|800
|10.00
|1.8683
|1.8692
|1.8586
|2578
|2006.10.09 11:48
|modify
|800
|10.00
|1.8683
|1.8690
|1.8586
|2579
|2006.10.09 12:12
|close
|800
|10.00
|1.8668
|1.8690
|1.8586
|1500.00
|208558.91
|2580
|2006.10.09 16:32
|sell
|801
|10.00
|1.8655
|1.8674
|1.8558
|2581
|2006.10.09 16:53
|modify
|801
|10.00
|1.8655
|1.8672
|1.8558
|2582
|2006.10.09 16:53
|close
|801
|10.00
|1.8644
|1.8672
|1.8558
|1100.00
|209658.91
|2583
|2006.10.09 19:49
|sell
|802
|10.00
|1.8670
|1.8689
|1.8573
|2584
|2006.10.09 23:32
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8686
|1.8573
|2585
|2006.10.10 02:00
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8685
|1.8573
|2586
|2006.10.10 02:00
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8683
|1.8573
|2587
|2006.10.10 02:02
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8682
|1.8573
|2588
|2006.10.10 02:16
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8679
|1.8573
|2589
|2006.10.10 02:17
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8677
|1.8573
|2590
|2006.10.10 04:48
|modify
|802
|10.00
|1.8670
|1.8677
|1.8573
|2591
|2006.10.10 04:48
|close
|802
|10.00
|1.8656
|1.8677
|1.8573
|1366.00
|211024.91
|2592
|2006.10.10 04:52
|buy
|803
|10.00
|1.8661
|1.8642
|1.8758
|2593
|2006.10.10 04:56
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8642
|1.8758
|2594
|2006.10.10 04:57
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8643
|1.8758
|2595
|2006.10.10 06:34
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8646
|1.8758
|2596
|2006.10.10 07:03
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8652
|1.8758
|2597
|2006.10.10 07:14
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8654
|1.8758
|2598
|2006.10.10 08:00
|modify
|803
|10.00
|1.8661
|1.8655
|1.8758
|2599
|2006.10.10 08:00
|close
|803
|10.00
|1.8672
|1.8655
|1.8758
|1100.00
|212124.91
|2600
|2006.10.10 09:02
|buy
|804
|10.00
|1.8684
|1.8665
|1.8781
|2601
|2006.10.10 09:05
|s/l
|804
|10.00
|1.8665
|1.8665
|1.8781
|-1900.00
|210224.91
|2602
|2006.10.10 09:06
|buy
|805
|10.00
|1.8684
|1.8665
|1.8781
|2603
|2006.10.10 09:06
|s/l
|805
|10.00
|1.8665
|1.8665
|1.8781
|-1900.00
|208324.91
|2604
|2006.10.10 09:07
|buy
|806
|10.00
|1.8684
|1.8665
|1.8781
|2605
|2006.10.10 09:07
|s/l
|806
|10.00
|1.8665
|1.8665
|1.8781
|-1900.00
|206424.91
|2606
|2006.10.10 09:17
|buy
|807
|10.00
|1.8684
|1.8665
|1.8781
|2607
|2006.10.10 09:22
|modify
|807
|10.00
|1.8684
|1.8672
|1.8781
|2608
|2006.10.10 09:22
|modify
|807
|10.00
|1.8684
|1.8677
|1.8781
|2609
|2006.10.10 09:22
|close
|807
|10.00
|1.8697
|1.8677
|1.8781
|1300.00
|207724.91
|2610
|2006.10.10 09:23
|buy
|808
|10.00
|1.8684
|1.8665
|1.8781
|2611
|2006.10.10 09:23
|modify
|808
|10.00
|1.8684
|1.8672
|1.8781
|2612
|2006.10.10 09:24
|modify
|808
|10.00
|1.8684
|1.8677
|1.8781
|2613
|2006.10.10 09:24
|close
|808
|10.00
|1.8697
|1.8677
|1.8781
|1300.00
|209024.91
|2614
|2006.10.10 09:29
|buy
|809
|10.00
|1.8675
|1.8656
|1.8772
|2615
|2006.10.10 09:52
|modify
|809
|10.00
|1.8675
|1.8658
|1.8772
|2616
|2006.10.10 09:52
|modify
|809
|10.00
|1.8675
|1.8659
|1.8772
|2617
|2006.10.10 09:55
|modify
|809
|10.00
|1.8675
|1.8660
|1.8772
|2618
|2006.10.10 09:55
|modify
|809
|10.00
|1.8675
|1.8663
|1.8772
|2619
|2006.10.10 10:00
|s/l
|809
|10.00
|1.86627
|1.8663
|1.8772
|-1230.00
|207794.91
|2620
|2006.10.11 08:30
|buy
|810
|10.00
|1.8542
|1.8523
|1.8639
|2621
|2006.10.11 08:30
|modify
|810
|10.00
|1.8542
|1.8528
|1.8639
|2622
|2006.10.11 08:31
|s/l
|810
|10.00
|1.852753
|1.8528
|1.8639
|-1446.79
|206348.12
|2623
|2006.10.11 11:42
|buy
|811
|10.00
|1.8564
|1.8545
|1.8661
|2624
|2006.10.11 11:53
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8546
|1.8661
|2625
|2006.10.11 11:55
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8547
|1.8661
|2626
|2006.10.11 11:56
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8548
|1.8661
|2627
|2006.10.11 12:20
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8548
|1.8661
|2628
|2006.10.11 12:22
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8549
|1.8661
|2629
|2006.10.11 12:22
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8550
|1.8661
|2630
|2006.10.11 12:46
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8551
|1.8661
|2631
|2006.10.11 12:47
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8552
|1.8661
|2632
|2006.10.11 12:47
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8553
|1.8661
|2633
|2006.10.11 12:48
|modify
|811
|10.00
|1.8564
|1.8554
|1.8661
|2634
|2006.10.11 12:48
|close
|811
|10.00
|1.8578
|1.8554
|1.8661
|1400.00
|207748.12
|2635
|2006.10.11 14:32
|buy
|812
|10.00
|1.8542
|1.8523
|1.8639
|2636
|2006.10.11 14:35
|modify
|812
|10.00
|1.8542
|1.8524
|1.8639
|2637
|2006.10.11 14:37
|modify
|812
|10.00
|1.8542
|1.8531
|1.8639
|2638
|2006.10.11 14:37
|close
|812
|10.00
|1.8556
|1.8531
|1.8639
|1400.00
|209148.12
|2639
|2006.10.11 14:40
|buy
|813
|10.00
|1.8547
|1.8528
|1.8644
|2640
|2006.10.11 14:48
|modify
|813
|10.00
|1.8547
|1.8528
|1.8644
|2641
|2006.10.11 14:50
|modify
|813
|10.00
|1.8547
|1.8549
|1.8644
|2642
|2006.10.11 14:50
|close
|813
|10.00
|1.8574
|1.8549
|1.8644
|2700.00
|211848.12
|2643
|2006.10.11 14:55
|buy
|814
|10.00
|1.8543
|1.8524
|1.8640
|2644
|2006.10.11 15:32
|modify
|814
|10.00
|1.8543
|1.8525
|1.8640
|2645
|2006.10.11 15:35
|modify
|814
|10.00
|1.8543
|1.8528
|1.8640
|2646
|2006.10.11 15:35
|close
|814
|10.00
|1.8556
|1.8528
|1.8640
|1300.00
|213148.12
|2647
|2006.10.11 15:35
|sell
|815
|10.00
|1.8553
|1.8572
|1.8456
|2648
|2006.10.11 15:52
|close
|815
|10.00
|1.8544
|1.8572
|1.8456
|900.00
|214048.12
|2649
|2006.10.11 16:15
|sell
|816
|10.00
|1.8564
|1.8583
|1.8467
|2650
|2006.10.11 16:22
|modify
|816
|10.00
|1.8564
|1.8581
|1.8467
|2651
|2006.10.11 16:22
|close
|816
|10.00
|1.8550
|1.8581
|1.8467
|1400.00
|215448.12
|2652
|2006.10.11 16:38
|sell
|817
|10.00
|1.8568
|1.8587
|1.8471
|2653
|2006.10.11 16:50
|modify
|817
|10.00
|1.8568
|1.8587
|1.8471
|2654
|2006.10.11 16:50
|close
|817
|10.00
|1.8556
|1.8587
|1.8471
|1200.00
|216648.12
|2655
|2006.10.11 16:59
|sell
|818
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2656
|2006.10.11 17:17
|close
|818
|10.00
|1.8553
|1.8581
|1.8465
|900.00
|217548.12
|2657
|2006.10.12 11:01
|buy
|819
|10.00
|1.8573
|1.8554
|1.8670
|2658
|2006.10.12 11:01
|modify
|819
|10.00
|1.8573
|1.8561
|1.8670
|2659
|2006.10.12 11:01
|close
|819
|10.00
|1.8584
|1.8561
|1.8670
|1100.00
|218648.12
|2660
|2006.10.12 11:17
|buy
|820
|10.00
|1.8570
|1.8551
|1.8667
|2661
|2006.10.12 11:18
|modify
|820
|10.00
|1.8570
|1.8554
|1.8667
|2662
|2006.10.12 11:18
|modify
|820
|10.00
|1.8570
|1.8559
|1.8667
|2663
|2006.10.12 11:18
|close
|820
|10.00
|1.8582
|1.8559
|1.8667
|1200.00
|219848.12
|2664
|2006.10.12 11:18
|buy
|821
|10.00
|1.8578
|1.8559
|1.8675
|2665
|2006.10.12 11:19
|modify
|821
|10.00
|1.8578
|1.8559
|1.8675
|2666
|2006.10.12 11:20
|modify
|821
|10.00
|1.8578
|1.8560
|1.8675
|2667
|2006.10.12 11:20
|modify
|821
|10.00
|1.8578
|1.8564
|1.8675
|2668
|2006.10.12 11:21
|modify
|821
|10.00
|1.8578
|1.8566
|1.8675
|2669
|2006.10.12 11:21
|close
|821
|10.00
|1.8589
|1.8566
|1.8675
|1100.00
|220948.12
|2670
|2006.10.12 11:22
|buy
|822
|10.00
|1.8577
|1.8558
|1.8674
|2671
|2006.10.12 11:22
|modify
|822
|10.00
|1.8577
|1.8564
|1.8674
|2672
|2006.10.12 11:22
|close
|822
|10.00
|1.8587
|1.8564
|1.8674
|1000.00
|221948.12
|2673
|2006.10.12 11:23
|buy
|823
|10.00
|1.8577
|1.8558
|1.8674
|2674
|2006.10.12 11:24
|modify
|823
|10.00
|1.8577
|1.8564
|1.8674
|2675
|2006.10.12 11:24
|close
|823
|10.00
|1.8587
|1.8564
|1.8674
|1000.00
|222948.12
|2676
|2006.10.12 11:25
|buy
|824
|10.00
|1.8578
|1.8559
|1.8675
|2677
|2006.10.12 11:31
|s/l
|824
|10.00
|1.8559
|1.8559
|1.8675
|-1900.00
|221048.12
|2678
|2006.10.12 11:31
|buy
|825
|10.00
|1.8558
|1.8539
|1.8655
|2679
|2006.10.12 11:31
|modify
|825
|10.00
|1.8558
|1.8539
|1.8655
|2680
|2006.10.12 11:45
|modify
|825
|10.00
|1.8558
|1.8541
|1.8655
|2681
|2006.10.12 11:46
|modify
|825
|10.00
|1.8558
|1.8548
|1.8655
|2682
|2006.10.12 11:46
|close
|825
|10.00
|1.8571
|1.8548
|1.8655
|1300.00
|222348.12
|2683
|2006.10.12 11:46
|buy
|826
|10.00
|1.8578
|1.8559
|1.8675
|2684
|2006.10.12 11:46
|s/l
|826
|10.00
|1.8559
|1.8559
|1.8675
|-1900.00
|220448.12
|2685
|2006.10.12 11:47
|buy
|827
|10.00
|1.8578
|1.8559
|1.8675
|2686
|2006.10.12 11:50
|modify
|827
|10.00
|1.8578
|1.8560
|1.8675
|2687
|2006.10.12 11:55
|s/l
|827
|10.00
|1.856001
|1.8560
|1.8675
|-1799.29
|218648.83
|2688
|2006.10.12 11:55
|buy
|828
|10.00
|1.8558
|1.8539
|1.8655
|2689
|2006.10.12 11:56
|modify
|828
|10.00
|1.8558
|1.8539
|1.8655
|2690
|2006.10.12 11:56
|modify
|828
|10.00
|1.8558
|1.8551
|1.8655
|2691
|2006.10.12 11:56
|close
|828
|10.00
|1.8574
|1.8551
|1.8655
|1600.00
|220248.83
|2692
|2006.10.12 11:56
|buy
|829
|10.00
|1.8576
|1.8557
|1.8673
|2693
|2006.10.12 11:59
|modify
|829
|10.00
|1.8576
|1.8558
|1.8673
|2694
|2006.10.12 12:00
|modify
|829
|10.00
|1.8576
|1.8558
|1.8673
|2695
|2006.10.12 12:30
|s/l
|829
|10.00
|1.855808
|1.8558
|1.8673
|-1792.50
|218456.33
|2696
|2006.10.12 12:30
|buy
|830
|10.00
|1.8559
|1.8540
|1.8656
|2697
|2006.10.12 12:31
|modify
|830
|10.00
|1.8559
|1.8542
|1.8656
|2698
|2006.10.12 12:42
|modify
|830
|10.00
|1.8559
|1.8543
|1.8656
|2699
|2006.10.12 12:46
|modify
|830
|10.00
|1.8559
|1.8544
|1.8656
|2700
|2006.10.12 13:10
|modify
|830
|10.00
|1.8559
|1.8547
|1.8656
|2701
|2006.10.12 13:10
|close
|830
|10.00
|1.8573
|1.8547
|1.8656
|1400.00
|219856.33
|2702
|2006.10.12 13:18
|sell
|831
|10.00
|1.8561
|1.8580
|1.8464
|2703
|2006.10.12 13:20
|modify
|831
|10.00
|1.8561
|1.8579
|1.8464
|2704
|2006.10.12 13:35
|modify
|831
|10.00
|1.8561
|1.8577
|1.8464
|2705
|2006.10.12 13:45
|modify
|831
|10.00
|1.8561
|1.8574
|1.8464
|2706
|2006.10.12 13:47
|modify
|831
|10.00
|1.8561
|1.8571
|1.8464
|2707
|2006.10.12 13:47
|close
|831
|10.00
|1.8545
|1.8571
|1.8464
|1600.00
|221456.33
|2708
|2006.10.12 14:30
|sell
|832
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2709
|2006.10.12 14:30
|modify
|832
|10.00
|1.8562
|1.8578
|1.8465
|2710
|2006.10.12 14:30
|modify
|832
|10.00
|1.8562
|1.8577
|1.8465
|2711
|2006.10.12 14:30
|close
|832
|10.00
|1.8549
|1.8577
|1.8465
|1300.00
|222756.33
|2712
|2006.10.12 14:30
|sell
|833
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2713
|2006.10.12 14:30
|modify
|833
|10.00
|1.8562
|1.8578
|1.8465
|2714
|2006.10.12 14:30
|modify
|833
|10.00
|1.8562
|1.8577
|1.8465
|2715
|2006.10.12 14:30
|close
|833
|10.00
|1.8549
|1.8577
|1.8465
|1300.00
|224056.33
|2716
|2006.10.12 14:30
|sell
|834
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2717
|2006.10.12 14:30
|modify
|834
|10.00
|1.8562
|1.8578
|1.8465
|2718
|2006.10.12 14:31
|modify
|834
|10.00
|1.8562
|1.8577
|1.8465
|2719
|2006.10.12 14:31
|close
|834
|10.00
|1.8549
|1.8577
|1.8465
|1300.00
|225356.33
|2720
|2006.10.12 14:31
|sell
|835
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2721
|2006.10.12 14:31
|modify
|835
|10.00
|1.8562
|1.8578
|1.8465
|2722
|2006.10.12 14:31
|modify
|835
|10.00
|1.8562
|1.8577
|1.8465
|2723
|2006.10.12 14:31
|close
|835
|10.00
|1.8549
|1.8577
|1.8465
|1300.00
|226656.33
|2724
|2006.10.12 14:31
|sell
|836
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2725
|2006.10.12 14:31
|modify
|836
|10.00
|1.8562
|1.8578
|1.8465
|2726
|2006.10.12 14:32
|s/l
|836
|10.00
|1.857848
|1.8578
|1.8465
|-1648.21
|225008.12
|2727
|2006.10.12 14:32
|sell
|837
|10.00
|1.8578
|1.8597
|1.8481
|2728
|2006.10.12 14:40
|modify
|837
|10.00
|1.8578
|1.8596
|1.8481
|2729
|2006.10.12 14:42
|modify
|837
|10.00
|1.8578
|1.8587
|1.8481
|2730
|2006.10.12 14:42
|close
|837
|10.00
|1.8559
|1.8587
|1.8481
|1900.00
|226908.12
|2731
|2006.10.12 14:42
|sell
|838
|10.00
|1.8561
|1.8580
|1.8464
|2732
|2006.10.12 14:50
|modify
|838
|10.00
|1.8561
|1.8577
|1.8464
|2733
|2006.10.12 15:10
|close
|838
|10.00
|1.8549
|1.8577
|1.8464
|1200.00
|228108.12
|2734
|2006.10.12 15:33
|sell
|839
|10.00
|1.8570
|1.8589
|1.8473
|2735
|2006.10.12 15:37
|modify
|839
|10.00
|1.8570
|1.8584
|1.8473
|2736
|2006.10.12 15:37
|close
|839
|10.00
|1.8552
|1.8584
|1.8473
|1800.00
|229908.12
|2737
|2006.10.12 15:40
|sell
|840
|10.00
|1.8570
|1.8589
|1.8473
|2738
|2006.10.12 15:45
|close
|840
|10.00
|1.8560
|1.8589
|1.8473
|1000.00
|230908.12
|2739
|2006.10.12 15:47
|sell
|841
|10.00
|1.8561
|1.8580
|1.8464
|2740
|2006.10.12 17:42
|close
|841
|10.00
|1.8554
|1.8580
|1.8464
|700.00
|231608.12
|2741
|2006.10.12 19:40
|sell
|842
|10.00
|1.8574
|1.8593
|1.8477
|2742
|2006.10.12 22:22
|s/l
|842
|10.00
|1.8593
|1.8593
|1.8477
|-1900.00
|229708.12
|2743
|2006.10.13 05:45
|buy
|843
|10.00
|1.8620
|1.8601
|1.8717
|2744
|2006.10.13 08:42
|s/l
|843
|10.00
|1.8601
|1.8601
|1.8717
|-1900.00
|227808.12
|2745
|2006.10.13 09:09
|buy
|844
|10.00
|1.8620
|1.8601
|1.8717
|2746
|2006.10.13 09:19
|modify
|844
|10.00
|1.8620
|1.8601
|1.8717
|2747
|2006.10.13 09:19
|modify
|844
|10.00
|1.8620
|1.8602
|1.8717
|2748
|2006.10.13 09:22
|modify
|844
|10.00
|1.8620
|1.8603
|1.8717
|2749
|2006.10.13 09:27
|modify
|844
|10.00
|1.8620
|1.8607
|1.8717
|2750
|2006.10.13 09:27
|close
|844
|10.00
|1.8630
|1.8607
|1.8717
|1000.00
|228808.12
|2751
|2006.10.13 09:35
|buy
|845
|10.00
|1.8620
|1.8601
|1.8717
|2752
|2006.10.13 09:41
|modify
|845
|10.00
|1.8620
|1.8603
|1.8717
|2753
|2006.10.13 09:41
|modify
|845
|10.00
|1.8620
|1.8606
|1.8717
|2754
|2006.10.13 09:41
|close
|845
|10.00
|1.8629
|1.8606
|1.8717
|900.00
|229708.12
|2755
|2006.10.13 09:45
|buy
|846
|10.00
|1.8620
|1.8601
|1.8717
|2756
|2006.10.13 13:06
|s/l
|846
|10.00
|1.8601
|1.8601
|1.8717
|-1900.00
|227808.12
|2757
|2006.10.13 14:36
|buy
|847
|10.00
|1.8605
|1.8586
|1.8702
|2758
|2006.10.13 14:36
|s/l
|847
|10.00
|1.8586
|1.8586
|1.8702
|-1900.00
|225908.12
|2759
|2006.10.13 14:36
|buy
|848
|10.00
|1.8607
|1.8588
|1.8704
|2760
|2006.10.13 14:36
|modify
|848
|10.00
|1.8607
|1.8598
|1.8704
|2761
|2006.10.13 14:36
|close
|848
|10.00
|1.8624
|1.8598
|1.8704
|1700.00
|227608.12
|2762
|2006.10.13 14:36
|buy
|849
|10.00
|1.8607
|1.8588
|1.8704
|2763
|2006.10.13 14:36
|s/l
|849
|10.00
|1.8588
|1.8588
|1.8704
|-1900.00
|225708.12
|2764
|2006.10.13 14:37
|buy
|850
|10.00
|1.8607
|1.8588
|1.8704
|2765
|2006.10.13 14:37
|modify
|850
|10.00
|1.8607
|1.8598
|1.8704
|2766
|2006.10.13 14:37
|close
|850
|10.00
|1.8624
|1.8598
|1.8704
|1700.00
|227408.12
|2767
|2006.10.13 14:40
|sell
|851
|10.00
|1.8627
|1.8646
|1.8530
|2768
|2006.10.13 14:42
|modify
|851
|10.00
|1.8627
|1.8631
|1.8530
|2769
|2006.10.13 14:42
|close
|851
|10.00
|1.8605
|1.8631
|1.8530
|2200.00
|229608.12
|2770
|2006.10.13 18:02
|sell
|852
|10.00
|1.8561
|1.8580
|1.8464
|2771
|2006.10.13 19:56
|s/l
|852
|10.00
|1.8580
|1.8580
|1.8464
|-1900.00
|227708.12
|2772
|2006.10.16 07:41
|sell
|853
|10.00
|1.8556
|1.8575
|1.8459
|2773
|2006.10.16 07:46
|modify
|853
|10.00
|1.8556
|1.8575
|1.8459
|2774
|2006.10.16 07:48
|modify
|853
|10.00
|1.8556
|1.8574
|1.8459
|2775
|2006.10.16 08:00
|modify
|853
|10.00
|1.8556
|1.8571
|1.8459
|2776
|2006.10.16 08:00
|modify
|853
|10.00
|1.8556
|1.8570
|1.8459
|2777
|2006.10.16 08:02
|modify
|853
|10.00
|1.8556
|1.8568
|1.8459
|2778
|2006.10.16 08:02
|close
|853
|10.00
|1.8549
|1.8568
|1.8459
|700.00
|228408.12
|2779
|2006.10.16 08:51
|sell
|854
|10.00
|1.8562
|1.8581
|1.8465
|2780
|2006.10.16 08:53
|modify
|854
|10.00
|1.8562
|1.8577
|1.8465
|2781
|2006.10.16 08:56
|modify
|854
|10.00
|1.8562
|1.8570
|1.8465
|2782
|2006.10.16 08:56
|close
|854
|10.00
|1.8551
|1.8570
|1.8465
|1100.00
|229508.12
|2783
|2006.10.16 12:00
|buy
|855
|10.00
|1.8606
|1.8587
|1.8703
|2784
|2006.10.16 12:04
|close
|855
|10.00
|1.8612
|1.8587
|1.8703
|600.00
|230108.12
|2785
|2006.10.16 12:14
|buy
|856
|10.00
|1.8606
|1.8587
|1.8703
|2786
|2006.10.16 12:31
|modify
|856
|10.00
|1.8606
|1.8588
|1.8703
|2787
|2006.10.16 12:31
|close
|856
|10.00
|1.8613
|1.8588
|1.8703
|700.00
|230808.12
|2788
|2006.10.16 12:42
|buy
|857
|10.00
|1.8606
|1.8587
|1.8703
|2789
|2006.10.16 12:50
|modify
|857
|10.00
|1.8606
|1.8589
|1.8703
|2790
|2006.10.16 12:50
|close
|857
|10.00
|1.8614
|1.8589
|1.8703
|800.00
|231608.12
|2791
|2006.10.16 12:50
|buy
|858
|10.00
|1.8606
|1.8587
|1.8703
|2792
|2006.10.16 13:17
|s/l
|858
|10.00
|1.8587
|1.8587
|1.8703
|-1900.00
|229708.12
|2793
|2006.10.16 16:01
|buy
|859
|10.00
|1.8619
|1.8600
|1.8716
|2794
|2006.10.16 16:06
|close
|859
|10.00
|1.8632
|1.8600
|1.8716
|1300.00
|231008.12
|2795
|2006.10.16 16:15
|buy
|860
|10.00
|1.8618
|1.8599
|1.8715
|2796
|2006.10.16 16:20
|close
|860
|10.00
|1.8630
|1.8599
|1.8715
|1200.00
|232208.12
|2797
|2006.10.16 16:27
|buy
|861
|10.00
|1.8618
|1.8599
|1.8715
|2798
|2006.10.16 17:42
|s/l
|861
|10.00
|1.8599
|1.8599
|1.8715
|-1900.00
|230308.12
|2799
|2006.10.16 17:46
|sell
|862
|10.00
|1.8610
|1.8629
|1.8513
|2800
|2006.10.16 18:23
|close
|862
|10.00
|1.8599
|1.8629
|1.8513
|1100.00
|231408.12
|2801
|2006.10.16 19:11
|buy
|863
|10.00
|1.8598
|1.8579
|1.8695
|2802
|2006.10.16 19:34
|close
|863
|10.00
|1.8606
|1.8579
|1.8695
|800.00
|232208.12
|2803
|2006.10.16 20:33
|sell
|864
|10.00
|1.8609
|1.8628
|1.8512
|2804
|2006.10.16 23:53
|s/l
|864
|10.00
|1.8628
|1.8628
|1.8512
|-1900.00
|230308.12
|2805
|2006.10.17 08:20
|buy
|865
|10.00
|1.8615
|1.8596
|1.8712
|2806
|2006.10.17 08:27
|modify
|865
|10.00
|1.8615
|1.8600
|1.8712
|2807
|2006.10.17 08:27
|modify
|865
|10.00
|1.8615
|1.8602
|1.8712
|2808
|2006.10.17 08:28
|modify
|865
|10.00
|1.8615
|1.8605
|1.8712
|2809
|2006.10.17 08:41
|modify
|865
|10.00
|1.8615
|1.8606
|1.8712
|2810
|2006.10.17 08:41
|close
|865
|10.00
|1.8627
|1.8606
|1.8712
|1200.00
|231508.12
|2811
|2006.10.17 10:18
|buy
|866
|10.00
|1.8615
|1.8596
|1.8712
|2812
|2006.10.17 10:26
|modify
|866
|10.00
|1.8615
|1.8598
|1.8712
|2813
|2006.10.17 10:27
|modify
|866
|10.00
|1.8615
|1.8600
|1.8712
|2814
|2006.10.17 10:27
|modify
|866
|10.00
|1.8615
|1.8601
|1.8712
|2815
|2006.10.17 10:30
|modify
|866
|10.00
|1.8615
|1.8607
|1.8712
|2816
|2006.10.17 10:30
|close
|866
|10.00
|1.8630
|1.8607
|1.8712
|1500.00
|233008.12
|2817
|2006.10.17 10:30
|buy
|867
|10.00
|1.8615
|1.8596
|1.8712
|2818
|2006.10.17 10:30
|modify
|867
|10.00
|1.8615
|1.8612
|1.8712
|2819
|2006.10.17 10:30
|close
|867
|10.00
|1.8635
|1.8612
|1.8712
|2000.00
|235008.12
|2820
|2006.10.17 10:30
|buy
|868
|10.00
|1.8615
|1.8596
|1.8712
|2821
|2006.10.17 10:30
|modify
|868
|10.00
|1.8615
|1.8607
|1.8712
|2822
|2006.10.17 10:30
|close
|868
|10.00
|1.8630
|1.8607
|1.8712
|1500.00
|236508.12
|2823
|2006.10.17 10:30
|buy
|869
|10.00
|1.8615
|1.8596
|1.8712
|2824
|2006.10.17 10:31
|modify
|869
|10.00
|1.8615
|1.8624
|1.8712
|2825
|2006.10.17 10:32
|s/l
|869
|10.00
|1.862411
|1.8624
|1.8712
|911.07
|237419.19
|2826
|2006.10.17 10:32
|buy
|870
|10.00
|1.8617
|1.8598
|1.8714
|2827
|2006.10.17 10:32
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8598
|1.8714
|2828
|2006.10.17 10:35
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8602
|1.8714
|2829
|2006.10.17 10:35
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8606
|1.8714
|2830
|2006.10.17 10:36
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8608
|1.8714
|2831
|2006.10.17 10:36
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8612
|1.8714
|2832
|2006.10.17 10:40
|modify
|870
|10.00
|1.8617
|1.8620
|1.8714
|2833
|2006.10.17 10:40
|s/l
|870
|10.00
|1.862011
|1.8620
|1.8714
|311.07
|237730.26
|2834
|2006.10.17 14:30
|buy
|871
|10.00
|1.8662
|1.8643
|1.8759
|2835
|2006.10.17 14:32
|close
|871
|10.00
|1.8671
|1.8643
|1.8759
|900.00
|238630.26
|2836
|2006.10.17 14:41
|buy
|872
|10.00
|1.8661
|1.8642
|1.8758
|2837
|2006.10.17 14:42
|close
|872
|10.00
|1.8670
|1.8642
|1.8758
|900.00
|239530.26
|2838
|2006.10.17 14:42
|buy
|873
|10.00
|1.8660
|1.8641
|1.8757
|2839
|2006.10.17 14:42
|close
|873
|10.00
|1.8668
|1.8641
|1.8757
|800.00
|240330.26
|2840
|2006.10.17 14:42
|buy
|874
|10.00
|1.8660
|1.8641
|1.8757
|2841
|2006.10.17 14:42
|close
|874
|10.00
|1.8668
|1.8641
|1.8757
|800.00
|241130.26
|2842
|2006.10.17 14:43
|buy
|875
|10.00
|1.8660
|1.8641
|1.8757
|2843
|2006.10.17 14:43
|close
|875
|10.00
|1.8668
|1.8641
|1.8757
|800.00
|241930.26
|2844
|2006.10.17 16:46
|buy
|876
|10.00
|1.8693
|1.8674
|1.8790
|2845
|2006.10.17 17:18
|modify
|876
|10.00
|1.8693
|1.8675
|1.8790
|2846
|2006.10.17 17:18
|close
|876
|10.00
|1.8712
|1.8675
|1.8790
|1900.00
|243830.26
|2847
|2006.10.17 18:08
|buy
|877
|10.00
|1.8718
|1.8699
|1.8815
|2848
|2006.10.17 18:11
|close
|877
|10.00
|1.8733
|1.8699
|1.8815
|1500.00
|245330.26
|2849
|2006.10.17 18:21
|buy
|878
|10.00
|1.8719
|1.8700
|1.8816
|2850
|2006.10.17 20:28
|s/l
|878
|10.00
|1.8700
|1.8700
|1.8816
|-1900.00
|243430.26
|2851
|2006.10.17 20:55
|buy
|879
|10.00
|1.8707
|1.8688
|1.8804
|2852
|2006.10.17 23:48
|close
|879
|10.00
|1.8718
|1.8688
|1.8804
|1100.00
|244530.26
|2853
|2006.10.17 23:53
|buy
|880
|10.00
|1.8699
|1.8680
|1.8796
|2854
|2006.10.17 23:55
|close
|880
|10.00
|1.8710
|1.8680
|1.8796
|1100.00
|245630.26
|2855
|2006.10.18 09:02
|buy
|881
|10.00
|1.8718
|1.8699
|1.8815
|2856
|2006.10.18 09:11
|modify
|881
|10.00
|1.8718
|1.8701
|1.8815
|2857
|2006.10.18 09:11
|modify
|881
|10.00
|1.8718
|1.8710
|1.8815
|2858
|2006.10.18 09:11
|close
|881
|10.00
|1.8730
|1.8710
|1.8815
|1200.00
|246830.26
|2859
|2006.10.18 10:30
|buy
|882
|10.00
|1.8711
|1.8692
|1.8808
|2860
|2006.10.18 10:30
|modify
|882
|10.00
|1.8711
|1.8692
|1.8808
|2861
|2006.10.18 10:33
|modify
|882
|10.00
|1.8711
|1.8710
|1.8808
|2862
|2006.10.18 10:33
|close
|882
|10.00
|1.8732
|1.8710
|1.8808
|2100.00
|248930.26
|2863
|2006.10.18 10:41
|buy
|883
|10.00
|1.8709
|1.8690
|1.8806
|2864
|2006.10.18 10:42
|modify
|883
|10.00
|1.8709
|1.8695
|1.8806
|2865
|2006.10.18 10:47
|modify
|883
|10.00
|1.8709
|1.8698
|1.8806
|2866
|2006.10.18 10:52
|modify
|883
|10.00
|1.8709
|1.8699
|1.8806
|2867
|2006.10.18 10:53
|modify
|883
|10.00
|1.8709
|1.8700
|1.8806
|2868
|2006.10.18 10:53
|close
|883
|10.00
|1.8722
|1.8700
|1.8806
|1300.00
|250230.26
|2869
|2006.10.18 10:55
|buy
|884
|10.00
|1.8711
|1.8692
|1.8808
|2870
|2006.10.18 10:56
|modify
|884
|10.00
|1.8711
|1.8695
|1.8808
|2871
|2006.10.18 11:11
|s/l
|884
|10.00
|1.869535
|1.8695
|1.8808
|-1564.64
|248665.62
|2872
|2006.10.18 14:30
|buy
|885
|10.00
|1.8704
|1.8685
|1.8801
|2873
|2006.10.18 14:30
|s/l
|885
|10.00
|1.8685
|1.8685
|1.8801
|-1900.00
|246765.62
|2874
|2006.10.19 10:30
|buy
|886
|10.00
|1.8716
|1.8697
|1.8813
|2875
|2006.10.19 10:30
|s/l
|886
|10.00
|1.8697
|1.8697
|1.8813
|-1900.00
|244865.62
|2876
|2006.10.19 10:30
|buy
|887
|10.00
|1.8682
|1.8663
|1.8779
|2877
|2006.10.19 10:31
|modify
|887
|10.00
|1.8682
|1.8694
|1.8779
|2878
|2006.10.19 10:31
|close
|887
|10.00
|1.8714
|1.8694
|1.8779
|3200.00
|248065.62
|2879
|2006.10.19 10:31
|buy
|888
|10.00
|1.8716
|1.8697
|1.8813
|2880
|2006.10.19 10:31
|s/l
|888
|10.00
|1.8697
|1.8697
|1.8813
|-1900.00
|246165.62
|2881
|2006.10.19 10:31
|buy
|889
|10.00
|1.8679
|1.8660
|1.8776
|2882
|2006.10.19 10:33
|modify
|889
|10.00
|1.8679
|1.8663
|1.8776
|2883
|2006.10.19 10:35
|modify
|889
|10.00
|1.8679
|1.8664
|1.8776
|2884
|2006.10.19 10:35
|modify
|889
|10.00
|1.8679
|1.8665
|1.8776
|2885
|2006.10.19 10:36
|modify
|889
|10.00
|1.8679
|1.8669
|1.8776
|2886
|2006.10.19 10:36
|close
|889
|10.00
|1.8689
|1.8669
|1.8776
|1000.00
|247165.62
|2887
|2006.10.19 10:36
|buy
|890
|10.00
|1.8697
|1.8678
|1.8794
|2888
|2006.10.19 10:39
|modify
|890
|10.00
|1.8697
|1.8682
|1.8794
|2889
|2006.10.19 10:39
|modify
|890
|10.00
|1.8697
|1.8690
|1.8794
|2890
|2006.10.19 10:39
|close
|890
|10.00
|1.8710
|1.8690
|1.8794
|1300.00
|248465.62
|2891
|2006.10.19 10:39
|buy
|891
|10.00
|1.8716
|1.8697
|1.8813
|2892
|2006.10.19 10:39
|s/l
|891
|10.00
|1.8697
|1.8697
|1.8813
|-1900.00
|246565.62
|2893
|2006.10.19 10:39
|buy
|892
|10.00
|1.8706
|1.8687
|1.8803
|2894
|2006.10.19 10:40
|modify
|892
|10.00
|1.8706
|1.8691
|1.8803
|2895
|2006.10.19 10:40
|modify
|892
|10.00
|1.8706
|1.8694
|1.8803
|2896
|2006.10.19 10:40
|close
|892
|10.00
|1.8714
|1.8694
|1.8803
|800.00
|247365.62
|2897
|2006.10.19 10:40
|buy
|893
|10.00
|1.8715
|1.8696
|1.8812
|2898
|2006.10.19 10:40
|modify
|893
|10.00
|1.8715
|1.8697
|1.8812
|2899
|2006.10.19 10:44
|s/l
|893
|10.00
|1.86967
|1.8697
|1.8812
|-1830.00
|245535.62
|2900
|2006.10.19 10:44
|buy
|894
|10.00
|1.8682
|1.8663
|1.8779
|2901
|2006.10.19 11:07
|modify
|894
|10.00
|1.8682
|1.8664
|1.8779
|2902
|2006.10.19 11:20
|modify
|894
|10.00
|1.8682
|1.8666
|1.8779
|2903
|2006.10.19 11:20
|close
|894
|10.00
|1.8692
|1.8666
|1.8779
|1000.00
|246535.62
|2904
|2006.10.20 11:45
|buy
|895
|10.00
|1.8809
|1.8790
|1.8906
|2905
|2006.10.20 11:52
|modify
|895
|10.00
|1.8809
|1.8794
|1.8906
|2906
|2006.10.20 11:53
|modify
|895
|10.00
|1.8809
|1.8797
|1.8906
|2907
|2006.10.20 11:53
|modify
|895
|10.00
|1.8809
|1.8798
|1.8906
|2908
|2006.10.20 12:36
|modify
|895
|10.00
|1.8809
|1.8800
|1.8906
|2909
|2006.10.20 12:36
|close
|895
|10.00
|1.8822
|1.8800
|1.8906
|1300.00
|247835.62
|2910
|2006.10.20 15:45
|buy
|896
|10.00
|1.8831
|1.8812
|1.8928
|2911
|2006.10.20 15:47
|modify
|896
|10.00
|1.8831
|1.8813
|1.8928
|2912
|2006.10.20 15:56
|modify
|896
|10.00
|1.8831
|1.8814
|1.8928
|2913
|2006.10.20 15:56
|modify
|896
|10.00
|1.8831
|1.8815
|1.8928
|2914
|2006.10.20 16:02
|s/l
|896
|10.00
|1.881459
|1.8815
|1.8928
|-1641.07
|246194.55
|2915
|2006.10.20 16:02
|buy
|897
|10.00
|1.8813
|1.8794
|1.8910
|2916
|2006.10.20 16:03
|modify
|897
|10.00
|1.8813
|1.8805
|1.8910
|2917
|2006.10.20 16:03
|close
|897
|10.00
|1.8834
|1.8805
|1.8910
|2100.00
|248294.55
|2918
|2006.10.20 16:06
|buy
|898
|10.00
|1.8815
|1.8796
|1.8912
|2919
|2006.10.20 16:07
|modify
|898
|10.00
|1.8815
|1.8799
|1.8912
|2920
|2006.10.20 16:07
|modify
|898
|10.00
|1.8815
|1.8800
|1.8912
|2921
|2006.10.20 16:07
|modify
|898
|10.00
|1.8815
|1.8804
|1.8912
|2922
|2006.10.20 16:07
|close
|898
|10.00
|1.8833
|1.8804
|1.8912
|1800.00
|250094.55
|2923
|2006.10.20 16:11
|buy
|899
|10.00
|1.8808
|1.8789
|1.8905
|2924
|2006.10.20 16:11
|modify
|899
|10.00
|1.8808
|1.8794
|1.8905
|2925
|2006.10.20 16:25
|modify
|899
|10.00
|1.8808
|1.8798
|1.8905
|2926
|2006.10.20 16:25
|close
|899
|10.00
|1.8827
|1.8798
|1.8905
|1900.00
|251994.55
|2927
|2006.10.20 16:25
|buy
|900
|10.00
|1.8816
|1.8797
|1.8913
|2928
|2006.10.20 16:57
|s/l
|900
|10.00
|1.8797
|1.8797
|1.8913
|-1900.00
|250094.55
|2929
|2006.10.20 17:01
|sell
|901
|10.00
|1.8813
|1.8832
|1.8716
|2930
|2006.10.20 17:30
|s/l
|901
|10.00
|1.8832
|1.8832
|1.8716
|-1900.00
|248194.55
|2931
|2006.10.23 16:10
|sell
|902
|10.00
|1.8707
|1.8726
|1.8610
|2932
|2006.10.23 16:45
|modify
|902
|10.00
|1.8707
|1.8726
|1.8610
|2933
|2006.10.23 16:48
|modify
|902
|10.00
|1.8707
|1.8725
|1.8610
|2934
|2006.10.23 16:48
|modify
|902
|10.00
|1.8707
|1.8723
|1.8610
|2935
|2006.10.23 16:48
|close
|902
|10.00
|1.8695
|1.8723
|1.8610
|1200.00
|249394.55
|2936
|2006.10.23 16:56
|sell
|903
|10.00
|1.8707
|1.8726
|1.8610
|2937
|2006.10.23 18:16
|s/l
|903
|10.00
|1.8726
|1.8726
|1.8610
|-1900.00
|247494.55
|2938
|2006.10.23 18:30
|sell
|904
|10.00
|1.8728
|1.8747
|1.8631
|2939
|2006.10.23 19:01
|modify
|904
|10.00
|1.8728
|1.8746
|1.8631
|2940
|2006.10.23 19:01
|close
|904
|10.00
|1.8714
|1.8746
|1.8631
|1400.00
|248894.55
|2941
|2006.10.24 03:17
|buy
|905
|10.00
|1.8718
|1.8699
|1.8815
|2942
|2006.10.24 04:01
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8699
|1.8815
|2943
|2006.10.24 04:28
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8700
|1.8815
|2944
|2006.10.24 04:28
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8701
|1.8815
|2945
|2006.10.24 05:03
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8702
|1.8815
|2946
|2006.10.24 05:11
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8703
|1.8815
|2947
|2006.10.24 07:02
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8703
|1.8815
|2948
|2006.10.24 07:06
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8704
|1.8815
|2949
|2006.10.24 07:06
|modify
|905
|10.00
|1.8718
|1.8705
|1.8815
|2950
|2006.10.24 07:53
|s/l
|905
|10.00
|1.870543
|1.8705
|1.8815
|-1257.14
|247637.41
|2951
|2006.10.24 10:09
|sell
|906
|10.00
|1.8696
|1.8715
|1.8599
|2952
|2006.10.24 10:14
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8714
|1.8599
|2953
|2006.10.24 10:30
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8713
|1.8599
|2954
|2006.10.24 10:36
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8712
|1.8599
|2955
|2006.10.24 10:36
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8711
|1.8599
|2956
|2006.10.24 10:36
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8710
|1.8599
|2957
|2006.10.24 11:57
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8709
|1.8599
|2958
|2006.10.24 11:57
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8705
|1.8599
|2959
|2006.10.24 11:58
|modify
|906
|10.00
|1.8696
|1.8704
|1.8599
|2960
|2006.10.24 11:58
|close
|906
|10.00
|1.8684
|1.8704
|1.8599
|1200.00
|248837.41
|2961
|2006.10.24 14:19
|buy
|907
|10.00
|1.8708
|1.8689
|1.8805
|2962
|2006.10.24 16:52
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8689
|1.8805
|2963
|2006.10.24 16:55
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8690
|1.8805
|2964
|2006.10.24 16:56
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8691
|1.8805
|2965
|2006.10.24 16:58
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8692
|1.8805
|2966
|2006.10.24 16:59
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8693
|1.8805
|2967
|2006.10.24 17:10
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8695
|1.8805
|2968
|2006.10.24 17:10
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8697
|1.8805
|2969
|2006.10.24 17:10
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8698
|1.8805
|2970
|2006.10.24 17:11
|modify
|907
|10.00
|1.8708
|1.8700
|1.8805
|2971
|2006.10.24 17:11
|close
|907
|10.00
|1.8728
|1.8700
|1.8805
|2000.00
|250837.41
|2972
|2006.10.24 21:36
|buy
|908
|10.00
|1.8738
|1.8719
|1.8835
|2973
|2006.10.24 23:35
|s/l
|908
|10.00
|1.8719
|1.8719
|1.8835
|-1900.00
|248937.41
|2974
|2006.10.25 00:51
|sell
|909
|10.00
|1.8731
|1.8750
|1.8634
|2975
|2006.10.25 05:38
|s/l
|909
|10.00
|1.8750
|1.8750
|1.8634
|-1900.00
|247037.41
|2976
|2006.10.25 06:11
|buy
|910
|10.00
|1.8741
|1.8722
|1.8838
|2977
|2006.10.25 08:06
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8723
|1.8838
|2978
|2006.10.25 08:07
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8724
|1.8838
|2979
|2006.10.25 08:09
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8726
|1.8838
|2980
|2006.10.25 08:10
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8727
|1.8838
|2981
|2006.10.25 08:10
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8728
|1.8838
|2982
|2006.10.25 08:10
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8729
|1.8838
|2983
|2006.10.25 09:22
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8732
|1.8838
|2984
|2006.10.25 09:22
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8735
|1.8838
|2985
|2006.10.25 09:23
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8736
|1.8838
|2986
|2006.10.25 09:25
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8737
|1.8838
|2987
|2006.10.25 09:26
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8738
|1.8838
|2988
|2006.10.25 09:27
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8740
|1.8838
|2989
|2006.10.25 09:33
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8742
|1.8838
|2990
|2006.10.25 09:34
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8744
|1.8838
|2991
|2006.10.25 09:40
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8745
|1.8838
|2992
|2006.10.25 09:46
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8746
|1.8838
|2993
|2006.10.25 09:47
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8747
|1.8838
|2994
|2006.10.25 09:48
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8748
|1.8838
|2995
|2006.10.25 09:48
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8751
|1.8838
|2996
|2006.10.25 09:48
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8752
|1.8838
|2997
|2006.10.25 09:49
|modify
|910
|10.00
|1.8741
|1.8753
|1.8838
|2998
|2006.10.25 10:00
|close
|910
|10.00
|1.8761
|1.8753
|1.8838
|2000.00
|249037.41
|2999
|2006.10.25 12:08
|buy
|911
|10.00
|1.8762
|1.8743
|1.8859
|3000
|2006.10.25 12:21
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8744
|1.8859
|3001
|2006.10.25 12:22
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8746
|1.8859
|3002
|2006.10.25 12:23
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8747
|1.8859
|3003
|2006.10.25 12:24
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8751
|1.8859
|3004
|2006.10.25 12:32
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8752
|1.8859
|3005
|2006.10.25 12:33
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8755
|1.8859
|3006
|2006.10.25 12:41
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8757
|1.8859
|3007
|2006.10.25 12:42
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8761
|1.8859
|3008
|2006.10.25 12:42
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8762
|1.8859
|3009
|2006.10.25 12:43
|modify
|911
|10.00
|1.8762
|1.8763
|1.8859
|3010
|2006.10.25 13:00
|close
|911
|10.00
|1.8780
|1.8763
|1.8859
|1800.00
|250837.41
|3011
|2006.10.25 15:07
|buy
|912
|10.00
|1.8765
|1.8746
|1.8862
|3012
|2006.10.25 16:19
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8746
|1.8862
|3013
|2006.10.25 16:19
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8747
|1.8862
|3014
|2006.10.25 16:23
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8748
|1.8862
|3015
|2006.10.25 16:23
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8749
|1.8862
|3016
|2006.10.25 16:23
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8752
|1.8862
|3017
|2006.10.25 16:23
|modify
|912
|10.00
|1.8765
|1.8754
|1.8862
|3018
|2006.10.25 16:23
|close
|912
|10.00
|1.8778
|1.8754
|1.8862
|1300.00
|252137.41
|3019
|2006.10.25 19:50
|buy
|913
|10.00
|1.8758
|1.8739
|1.8855
|3020
|2006.10.25 20:14
|modify
|913
|10.00
|1.8758
|1.8742
|1.8855
|3021
|2006.10.25 20:16
|modify
|913
|10.00
|1.8758
|1.8744
|1.8855
|3022
|2006.10.25 20:16
|close
|913
|10.00
|1.8769
|1.8744
|1.8855
|1100.00
|253237.41
|3023
|2006.10.25 20:18
|sell
|914
|10.00
|1.8771
|1.8790
|1.8674
|3024
|2006.10.25 20:19
|s/l
|914
|10.00
|1.8790
|1.8790
|1.8674
|-1900.00
|251337.41
|3025
|2006.10.25 22:58
|buy
|915
|10.00
|1.8774
|1.8755
|1.8871
|3026
|2006.10.25 23:59
|close
|915
|10.00
|1.8784
|1.8755
|1.8871
|1000.00
|252337.41
|3027
|2006.10.26 06:35
|buy
|916
|10.00
|1.8806
|1.8787
|1.8903
|3028
|2006.10.26 08:12
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8787
|1.8903
|3029
|2006.10.26 08:13
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8789
|1.8903
|3030
|2006.10.26 08:13
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8790
|1.8903
|3031
|2006.10.26 08:14
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8791
|1.8903
|3032
|2006.10.26 08:17
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8792
|1.8903
|3033
|2006.10.26 08:17
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8794
|1.8903
|3034
|2006.10.26 08:59
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8797
|1.8903
|3035
|2006.10.26 09:00
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8800
|1.8903
|3036
|2006.10.26 09:00
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8801
|1.8903
|3037
|2006.10.26 09:00
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8802
|1.8903
|3038
|2006.10.26 09:00
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8804
|1.8903
|3039
|2006.10.26 09:01
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8805
|1.8903
|3040
|2006.10.26 09:01
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8808
|1.8903
|3041
|2006.10.26 09:01
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8810
|1.8903
|3042
|2006.10.26 09:08
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8812
|1.8903
|3043
|2006.10.26 09:08
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8814
|1.8903
|3044
|2006.10.26 09:25
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8815
|1.8903
|3045
|2006.10.26 09:38
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8816
|1.8903
|3046
|2006.10.26 09:38
|modify
|916
|10.00
|1.8806
|1.8818
|1.8903
|3047
|2006.10.26 10:00
|close
|916
|10.00
|1.8839
|1.8818
|1.8903
|3300.00
|255637.41
|3048
|2006.10.26 12:35
|buy
|917
|10.00
|1.8839
|1.8820
|1.8936
|3049
|2006.10.26 13:00
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8820
|1.8936
|3050
|2006.10.26 13:37
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8822
|1.8936
|3051
|2006.10.26 13:45
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8823
|1.8936
|3052
|2006.10.26 13:47
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8824
|1.8936
|3053
|2006.10.26 14:19
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8826
|1.8936
|3054
|2006.10.26 14:23
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8827
|1.8936
|3055
|2006.10.26 14:23
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8828
|1.8936
|3056
|2006.10.26 14:23
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8831
|1.8936
|3057
|2006.10.26 14:23
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8834
|1.8936
|3058
|2006.10.26 14:24
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8835
|1.8936
|3059
|2006.10.26 14:30
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8837
|1.8936
|3060
|2006.10.26 14:30
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8839
|1.8936
|3061
|2006.10.26 14:30
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8840
|1.8936
|3062
|2006.10.26 14:31
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8842
|1.8936
|3063
|2006.10.26 14:34
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8844
|1.8936
|3064
|2006.10.26 14:34
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8845
|1.8936
|3065
|2006.10.26 14:34
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8847
|1.8936
|3066
|2006.10.26 14:36
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8849
|1.8936
|3067
|2006.10.26 14:36
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8851
|1.8936
|3068
|2006.10.26 14:36
|modify
|917
|10.00
|1.8839
|1.8852
|1.8936
|3069
|2006.10.26 15:00
|close
|917
|10.00
|1.8860
|1.8852
|1.8936
|2100.00
|257737.41
|3070
|2006.10.26 23:48
|buy
|918
|10.00
|1.8896
|1.8877
|1.8993
|3071
|2006.10.27 00:02
|close
|918
|10.00
|1.8904
|1.8877
|1.8993
|778.00
|258515.41
|3072
|2006.10.27 02:45
|sell
|919
|10.00
|1.8907
|1.8926
|1.8810
|3073
|2006.10.27 08:23
|modify
|919
|10.00
|1.8907
|1.8925
|1.8810
|3074
|2006.10.27 08:23
|modify
|919
|10.00
|1.8907
|1.8924
|1.8810
|3075
|2006.10.27 08:51
|modify
|919
|10.00
|1.8907
|1.8923
|1.8810
|3076
|2006.10.27 08:51
|modify
|919
|10.00
|1.8907
|1.8922
|1.8810
|3077
|2006.10.27 08:55
|modify
|919
|10.00
|1.8907
|1.8919
|1.8810
|3078
|2006.10.27 08:55
|close
|919
|10.00
|1.8896
|1.8919
|1.8810
|1100.00
|259615.41
|3079
|2006.10.27 12:45
|sell
|920
|10.00
|1.8900
|1.8919
|1.8803
|3080
|2006.10.27 13:05
|s/l
|920
|10.00
|1.8919
|1.8919
|1.8803
|-1900.00
|257715.41
|3081
|2006.10.27 14:06
|buy
|921
|10.00
|1.8913
|1.8894
|1.9010
|3082
|2006.10.27 14:30
|modify
|921
|10.00
|1.8913
|1.8897
|1.9010
|3083
|2006.10.27 14:30
|modify
|921
|10.00
|1.8913
|1.8899
|1.9010
|3084
|2006.10.27 14:30
|close
|921
|10.00
|1.8923
|1.8899
|1.9010
|1000.00
|258715.41
|3085
|2006.10.30 00:42
|sell
|922
|10.00
|1.8970
|1.8989
|1.8873
|3086
|2006.10.30 07:55
|s/l
|922
|10.00
|1.8989
|1.8989
|1.8873
|-1900.00
|256815.41
|3087
|2006.10.30 08:23
|buy
|923
|10.00
|1.8970
|1.8951
|1.9067
|3088
|2006.10.30 08:37
|modify
|923
|10.00
|1.8970
|1.8951
|1.9067
|3089
|2006.10.30 08:38
|modify
|923
|10.00
|1.8970
|1.8955
|1.9067
|3090
|2006.10.30 08:38
|modify
|923
|10.00
|1.8970
|1.8956
|1.9067
|3091
|2006.10.30 08:38
|modify
|923
|10.00
|1.8970
|1.8957
|1.9067
|3092
|2006.10.30 08:38
|close
|923
|10.00
|1.8979
|1.8957
|1.9067
|900.00
|257715.41
|3093
|2006.10.30 08:42
|buy
|924
|10.00
|1.8974
|1.8955
|1.9071
|3094
|2006.10.30 08:57
|modify
|924
|10.00
|1.8974
|1.8955
|1.9071
|3095
|2006.10.30 09:16
|modify
|924
|10.00
|1.8974
|1.8956
|1.9071
|3096
|2006.10.30 09:17
|modify
|924
|10.00
|1.8974
|1.8957
|1.9071
|3097
|2006.10.30 09:44
|modify
|924
|10.00
|1.8974
|1.8961
|1.9071
|3098
|2006.10.30 09:44
|close
|924
|10.00
|1.8984
|1.8961
|1.9071
|1000.00
|258715.41
|3099
|2006.10.30 10:30
|buy
|925
|10.00
|1.8983
|1.8964
|1.9080
|3100
|2006.10.30 10:54
|modify
|925
|10.00
|1.8983
|1.8964
|1.9080
|3101
|2006.10.30 10:54
|modify
|925
|10.00
|1.8983
|1.8966
|1.9080
|3102
|2006.10.30 10:55
|modify
|925
|10.00
|1.8983
|1.8967
|1.9080
|3103
|2006.10.30 11:43
|modify
|925
|10.00
|1.8983
|1.8968
|1.9080
|3104
|2006.10.30 11:43
|close
|925
|10.00
|1.8994
|1.8968
|1.9080
|1100.00
|259815.41
|3105
|2006.10.30 14:32
|buy
|926
|10.00
|1.9015
|1.8996
|1.9112
|3106
|2006.10.30 14:51
|close
|926
|10.00
|1.9024
|1.8996
|1.9112
|900.00
|260715.41
|3107
|2006.10.30 15:42
|buy
|927
|10.00
|1.9024
|1.9005
|1.9121
|3108
|2006.10.30 23:10
|s/l
|927
|10.00
|1.9005
|1.9005
|1.9121
|-1900.00
|258815.41
|3109
|2006.10.31 00:27
|sell
|928
|10.00
|1.9000
|1.9019
|1.8903
|3110
|2006.10.31 01:43
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9019
|1.8903
|3111
|2006.10.31 05:57
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9018
|1.8903
|3112
|2006.10.31 05:58
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9016
|1.8903
|3113
|2006.10.31 06:00
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9016
|1.8903
|3114
|2006.10.31 06:02
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9015
|1.8903
|3115
|2006.10.31 06:03
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9014
|1.8903
|3116
|2006.10.31 06:19
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9013
|1.8903
|3117
|2006.10.31 08:22
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9013
|1.8903
|3118
|2006.10.31 08:22
|modify
|928
|10.00
|1.9000
|1.9012
|1.8903
|3119
|2006.10.31 08:22
|close
|928
|10.00
|1.8991
|1.9012
|1.8903
|900.00
|259715.41
|3120
|2006.10.31 09:12
|sell
|929
|10.00
|1.8986
|1.9005
|1.8889
|3121
|2006.10.31 09:36
|s/l
|929
|10.00
|1.9005
|1.9005
|1.8889
|-1900.00
|257815.41
|3122
|2006.10.31 09:36
|sell
|930
|10.00
|1.8996
|1.9015
|1.8899
|3123
|2006.10.31 09:38
|s/l
|930
|10.00
|1.9015
|1.9015
|1.8899
|-1900.00
|255915.41
|3124
|2006.10.31 09:38
|sell
|931
|10.00
|1.9011
|1.9030
|1.8914
|3125
|2006.10.31 09:44
|s/l
|931
|10.00
|1.9030
|1.9030
|1.8914
|-1900.00
|254015.41
|3126
|2006.10.31 09:46
|sell
|932
|10.00
|1.9019
|1.9038
|1.8922
|3127
|2006.10.31 09:50
|modify
|932
|10.00
|1.9019
|1.9037
|1.8922
|3128
|2006.10.31 10:17
|close
|932
|10.00
|1.9010
|1.9037
|1.8922
|900.00
|254915.41
|3129
|2006.10.31 10:18
|buy
|933
|10.00
|1.9008
|1.8989
|1.9105
|3130
|2006.10.31 11:33
|s/l
|933
|10.00
|1.8989
|1.8989
|1.9105
|-1900.00
|253015.41
|3131
|2006.10.31 11:33
|buy
|934
|10.00
|1.8991
|1.8972
|1.9088
|3132
|2006.10.31 11:56
|s/l
|934
|10.00
|1.8972
|1.8972
|1.9088
|-1900.00
|251115.41
|3133
|2006.10.31 12:20
|sell
|935
|10.00
|1.8977
|1.8996
|1.8880
|3134
|2006.10.31 12:47
|s/l
|935
|10.00
|1.8996
|1.8996
|1.8880
|-1900.00
|249215.41
|3135
|2006.10.31 12:47
|sell
|936
|10.00
|1.8993
|1.9012
|1.8896
|3136
|2006.10.31 14:25
|s/l
|936
|10.00
|1.9012
|1.9012
|1.8896
|-1900.00
|247315.41
|3137
|2006.11.01 09:49
|sell
|937
|10.00
|1.9081
|1.9100
|1.8984
|3138
|2006.11.01 09:49
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9099
|1.8984
|3139
|2006.11.01 09:50
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9098
|1.8984
|3140
|2006.11.01 09:51
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9097
|1.8984
|3141
|2006.11.01 11:01
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9097
|1.8984
|3142
|2006.11.01 11:01
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9094
|1.8984
|3143
|2006.11.01 11:02
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9093
|1.8984
|3144
|2006.11.01 11:02
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9092
|1.8984
|3145
|2006.11.01 11:03
|modify
|937
|10.00
|1.9081
|1.9091
|1.8984
|3146
|2006.11.01 11:10
|s/l
|937
|10.00
|1.909119
|1.9091
|1.8984
|-1019.29
|246296.12
|3147
|2006.11.01 13:19
|buy
|938
|10.00
|1.9090
|1.9071
|1.9187
|3148
|2006.11.01 14:16
|s/l
|938
|10.00
|1.9071
|1.9071
|1.9187
|-1900.00
|244396.12
|3149
|2006.11.01 16:51
|buy
|939
|10.00
|1.9078
|1.9059
|1.9175
|3150
|2006.11.01 16:51
|modify
|939
|10.00
|1.9078
|1.9059
|1.9175
|3151
|2006.11.01 17:51
|modify
|939
|10.00
|1.9078
|1.9059
|1.9175
|3152
|2006.11.01 17:51
|modify
|939
|10.00
|1.9078
|1.9060
|1.9175
|3153
|2006.11.01 17:53
|modify
|939
|10.00
|1.9078
|1.9061
|1.9175
|3154
|2006.11.01 17:53
|modify
|939
|10.00
|1.9078
|1.9064
|1.9175
|3155
|2006.11.01 17:53
|close
|939
|10.00
|1.9094
|1.9064
|1.9175
|1600.00
|245996.12
|3156
|2006.11.01 17:55
|sell
|940
|10.00
|1.9089
|1.9108
|1.8992
|3157
|2006.11.01 20:36
|s/l
|940
|10.00
|1.9108
|1.9108
|1.8992
|-1900.00
|244096.12
|3158
|2006.11.01 21:07
|buy
|941
|10.00
|1.9107
|1.9088
|1.9204
|3159
|2006.11.01 21:11
|s/l
|941
|10.00
|1.9088
|1.9088
|1.9204
|-1900.00
|242196.12
|3160
|2006.11.01 21:34
|buy
|942
|10.00
|1.9086
|1.9067
|1.9183
|3161
|2006.11.02 00:55
|s/l
|942
|10.00
|1.9067
|1.9067
|1.9183
|-1966.00
|240230.12
|3162
|2006.11.02 10:24
|sell
|943
|10.00
|1.9073
|1.9092
|1.8976
|3163
|2006.11.02 11:16
|s/l
|943
|10.00
|1.9092
|1.9092
|1.8976
|-1900.00
|238330.12
|3164
|2006.11.02 12:54
|buy
|944
|10.00
|1.9079
|1.9060
|1.9176
|3165
|2006.11.02 14:19
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9061
|1.9176
|3166
|2006.11.02 14:19
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9063
|1.9176
|3167
|2006.11.02 14:21
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9065
|1.9176
|3168
|2006.11.02 14:23
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9066
|1.9176
|3169
|2006.11.02 14:23
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9067
|1.9176
|3170
|2006.11.02 14:23
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9068
|1.9176
|3171
|2006.11.02 14:30
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9069
|1.9176
|3172
|2006.11.02 14:30
|modify
|944
|10.00
|1.9079
|1.9073
|1.9176
|3173
|2006.11.02 15:35
|close
|944
|10.00
|1.9097
|1.9073
|1.9176
|1800.00
|240130.12
|3174
|2006.11.02 16:06
|buy
|945
|10.00
|1.9090
|1.9071
|1.9187
|3175
|2006.11.02 16:28
|s/l
|945
|10.00
|1.9071
|1.9071
|1.9187
|-1900.00
|238230.12
|3176
|2006.11.02 16:29
|buy
|946
|10.00
|1.9082
|1.9063
|1.9179
|3177
|2006.11.02 17:33
|modify
|946
|10.00
|1.9082
|1.9064
|1.9179
|3178
|2006.11.02 17:33
|modify
|946
|10.00
|1.9082
|1.9066
|1.9179
|3179
|2006.11.02 17:33
|modify
|946
|10.00
|1.9082
|1.9067
|1.9179
|3180
|2006.11.02 17:33
|close
|946
|10.00
|1.9099
|1.9067
|1.9179
|1700.00
|239930.12
|3181
|2006.11.02 19:33
|sell
|947
|10.00
|1.9088
|1.9107
|1.8991
|3182
|2006.11.03 00:10
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9106
|1.8991
|3183
|2006.11.03 00:23
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9105
|1.8991
|3184
|2006.11.03 01:41
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9105
|1.8991
|3185
|2006.11.03 01:54
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9102
|1.8991
|3186
|2006.11.03 05:41
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9101
|1.8991
|3187
|2006.11.03 05:42
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9100
|1.8991
|3188
|2006.11.03 07:09
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9100
|1.8991
|3189
|2006.11.03 07:10
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9099
|1.8991
|3190
|2006.11.03 07:26
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9098
|1.8991
|3191
|2006.11.03 07:28
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9096
|1.8991
|3192
|2006.11.03 08:09
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9095
|1.8991
|3193
|2006.11.03 08:18
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9094
|1.8991
|3194
|2006.11.03 08:18
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9093
|1.8991
|3195
|2006.11.03 08:18
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9092
|1.8991
|3196
|2006.11.03 08:18
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9090
|1.8991
|3197
|2006.11.03 08:19
|modify
|947
|10.00
|1.9088
|1.9088
|1.8991
|3198
|2006.11.03 08:19
|close
|947
|10.00
|1.9074
|1.9088
|1.8991
|1366.00
|241296.12
|3199
|2006.11.03 09:16
|sell
|948
|10.00
|1.9076
|1.9095
|1.8979
|3200
|2006.11.03 09:16
|modify
|948
|10.00
|1.9076
|1.9091
|1.8979
|3201
|2006.11.03 09:54
|s/l
|948
|10.00
|1.909136
|1.9091
|1.8979
|-1536.43
|239759.69
|3202
|2006.11.03 11:47
|buy
|949
|10.00
|1.9086
|1.9067
|1.9183
|3203
|2006.11.03 12:59
|modify
|949
|10.00
|1.9086
|1.9069
|1.9183
|3204
|2006.11.03 12:59
|modify
|949
|10.00
|1.9086
|1.9070
|1.9183
|3205
|2006.11.03 14:30
|s/l
|949
|10.00
|1.907025
|1.9070
|1.9183
|-1575.00
|238184.69
|3206
|2006.11.03 15:29
|sell
|950
|10.00
|1.9000
|1.9019
|1.8903
|3207
|2006.11.03 16:00
|close
|950
|10.00
|1.8984
|1.9019
|1.8903
|1600.00
|239784.69
|3208
|2006.11.06 11:14
|sell
|951
|10.00
|1.8977
|1.8996
|1.8880
|3209
|2006.11.06 11:22
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8993
|1.8880
|3210
|2006.11.06 11:23
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8992
|1.8880
|3211
|2006.11.06 11:24
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8991
|1.8880
|3212
|2006.11.06 11:24
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8989
|1.8880
|3213
|2006.11.06 11:56
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8988
|1.8880
|3214
|2006.11.06 11:57
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8987
|1.8880
|3215
|2006.11.06 12:03
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8986
|1.8880
|3216
|2006.11.06 12:03
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8985
|1.8880
|3217
|2006.11.06 12:03
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8984
|1.8880
|3218
|2006.11.06 12:03
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8983
|1.8880
|3219
|2006.11.06 12:06
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8982
|1.8880
|3220
|2006.11.06 12:06
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8981
|1.8880
|3221
|2006.11.06 12:07
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8978
|1.8880
|3222
|2006.11.06 12:20
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8977
|1.8880
|3223
|2006.11.06 12:20
|modify
|951
|10.00
|1.8977
|1.8976
|1.8880
|3224
|2006.11.06 13:22
|close
|951
|10.00
|1.8965
|1.8976
|1.8880
|1200.00
|240984.69
|3225
|2006.11.06 18:51
|sell
|952
|10.00
|1.8974
|1.8993
|1.8877
|3226
|2006.11.06 19:10
|modify
|952
|10.00
|1.8974
|1.8993
|1.8877
|3227
|2006.11.06 20:13
|modify
|952
|10.00
|1.8974
|1.8990
|1.8877
|3228
|2006.11.06 20:13
|modify
|952
|10.00
|1.8974
|1.8987
|1.8877
|3229
|2006.11.06 23:50
|s/l
|952
|10.00
|1.898737
|1.8987
|1.8877
|-1337.14
|239647.55
|3230
|2006.11.07 00:23
|buy
|953
|10.00
|1.8981
|1.8962
|1.9078
|3231
|2006.11.07 01:01
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8964
|1.9078
|3232
|2006.11.07 01:09
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8965
|1.9078
|3233
|2006.11.07 01:13
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8966
|1.9078
|3234
|2006.11.07 01:28
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8967
|1.9078
|3235
|2006.11.07 01:29
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8968
|1.9078
|3236
|2006.11.07 01:31
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8969
|1.9078
|3237
|2006.11.07 01:31
|modify
|953
|10.00
|1.8981
|1.8971
|1.9078
|3238
|2006.11.07 01:31
|close
|953
|10.00
|1.8991
|1.8971
|1.9078
|1000.00
|240647.55
|3239
|2006.11.07 11:11
|buy
|954
|10.00
|1.9039
|1.9020
|1.9136
|3240
|2006.11.07 14:21
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9021
|1.9136
|3241
|2006.11.07 14:21
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9024
|1.9136
|3242
|2006.11.07 14:21
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9026
|1.9136
|3243
|2006.11.07 14:23
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9028
|1.9136
|3244
|2006.11.07 14:26
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9029
|1.9136
|3245
|2006.11.07 14:26
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9030
|1.9136
|3246
|2006.11.07 14:29
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9032
|1.9136
|3247
|2006.11.07 14:29
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9033
|1.9136
|3248
|2006.11.07 14:32
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9034
|1.9136
|3249
|2006.11.07 14:32
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9036
|1.9136
|3250
|2006.11.07 14:33
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9038
|1.9136
|3251
|2006.11.07 14:33
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9039
|1.9136
|3252
|2006.11.07 14:36
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9040
|1.9136
|3253
|2006.11.07 14:37
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9041
|1.9136
|3254
|2006.11.07 14:40
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9043
|1.9136
|3255
|2006.11.07 14:40
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9044
|1.9136
|3256
|2006.11.07 14:40
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9045
|1.9136
|3257
|2006.11.07 14:58
|modify
|954
|10.00
|1.9039
|1.9046
|1.9136
|3258
|2006.11.07 15:00
|close
|954
|10.00
|1.9070
|1.9046
|1.9136
|3100.00
|243747.55
|3259
|2006.11.07 18:27
|buy
|955
|10.00
|1.9090
|1.9071
|1.9187
|3260
|2006.11.07 20:29
|s/l
|955
|10.00
|1.9071
|1.9071
|1.9187
|-1900.00
|241847.55
|3261
|2006.11.07 20:43
|buy
|956
|10.00
|1.9066
|1.9047
|1.9163
|3262
|2006.11.07 21:11
|s/l
|956
|10.00
|1.9047
|1.9047
|1.9163
|-1900.00
|239947.55
|3263
|2006.11.08 00:19
|buy
|957
|10.00
|1.9056
|1.9037
|1.9153
|3264
|2006.11.08 06:00
|modify
|957
|10.00
|1.9056
|1.9037
|1.9153
|3265
|2006.11.08 06:06
|modify
|957
|10.00
|1.9056
|1.9039
|1.9153
|3266
|2006.11.08 06:07
|modify
|957
|10.00
|1.9056
|1.9040
|1.9153
|3267
|2006.11.08 06:07
|modify
|957
|10.00
|1.9056
|1.9041
|1.9153
|3268
|2006.11.08 08:17
|s/l
|957
|10.00
|1.904138
|1.9041
|1.9153
|-1461.79
|238485.76
|3269
|2006.11.08 13:47
|buy
|958
|10.00
|1.9064
|1.9045
|1.9161
|3270
|2006.11.08 14:02
|s/l
|958
|10.00
|1.9045
|1.9045
|1.9161
|-1900.00
|236585.76
|3271
|2006.11.08 17:06
|sell
|959
|10.00
|1.9044
|1.9063
|1.8947
|3272
|2006.11.08 17:15
|s/l
|959
|10.00
|1.9063
|1.9063
|1.8947
|-1900.00
|234685.76
|3273
|2006.11.08 17:15
|sell
|960
|10.00
|1.9062
|1.9081
|1.8965
|3274
|2006.11.08 18:09
|close
|960
|10.00
|1.9052
|1.9081
|1.8965
|1000.00
|235685.76
|3275
|2006.11.08 18:16
|sell
|961
|10.00
|1.9064
|1.9083
|1.8967
|3276
|2006.11.08 18:59
|close
|961
|10.00
|1.9054
|1.9083
|1.8967
|1000.00
|236685.76
|3277
|2006.11.09 02:32
|sell
|962
|10.00
|1.9041
|1.9060
|1.8944
|3278
|2006.11.09 08:34
|s/l
|962
|10.00
|1.9060
|1.9060
|1.8944
|-1900.00
|234785.76
|3279
|2006.11.09 13:00
|buy
|963
|10.00
|1.9061
|1.9042
|1.9158
|3280
|2006.11.09 13:00
|s/l
|963
|10.00
|1.9042
|1.9042
|1.9158
|-1900.00
|232885.76
|3281
|2006.11.09 13:00
|buy
|964
|10.00
|1.9042
|1.9023
|1.9139
|3282
|2006.11.09 13:00
|modify
|964
|10.00
|1.9042
|1.9037
|1.9139
|3283
|2006.11.09 13:00
|close
|964
|10.00
|1.9059
|1.9037
|1.9139
|1700.00
|234585.76
|3284
|2006.11.09 13:00
|buy
|965
|10.00
|1.9062
|1.9043
|1.9159
|3285
|2006.11.09 13:00
|s/l
|965
|10.00
|1.9043
|1.9043
|1.9159
|-1900.00
|232685.76
|3286
|2006.11.09 13:00
|buy
|966
|10.00
|1.9042
|1.9023
|1.9139
|3287
|2006.11.09 13:01
|modify
|966
|10.00
|1.9042
|1.9028
|1.9139
|3288
|2006.11.09 13:02
|modify
|966
|10.00
|1.9042
|1.9029
|1.9139
|3289
|2006.11.09 13:02
|modify
|966
|10.00
|1.9042
|1.9034
|1.9139
|3290
|2006.11.09 13:02
|close
|966
|10.00
|1.9056
|1.9034
|1.9139
|1400.00
|234085.76
|3291
|2006.11.09 13:02
|buy
|967
|10.00
|1.9059
|1.9040
|1.9156
|3292
|2006.11.09 13:12
|s/l
|967
|10.00
|1.9040
|1.9040
|1.9156
|-1900.00
|232185.76
|3293
|2006.11.09 13:12
|buy
|968
|10.00
|1.9040
|1.9021
|1.9137
|3294
|2006.11.09 13:12
|modify
|968
|10.00
|1.9040
|1.9022
|1.9137
|3295
|2006.11.09 13:16
|s/l
|968
|10.00
|1.902194
|1.9022
|1.9137
|-1806.07
|230379.69
|3296
|2006.11.09 13:23
|buy
|969
|10.00
|1.9038
|1.9019
|1.9135
|3297
|2006.11.09 13:40
|modify
|969
|10.00
|1.9038
|1.9020
|1.9135
|3298
|2006.11.09 13:40
|modify
|969
|10.00
|1.9038
|1.9021
|1.9135
|3299
|2006.11.09 13:40
|modify
|969
|10.00
|1.9038
|1.9023
|1.9135
|3300
|2006.11.09 13:50
|modify
|969
|10.00
|1.9038
|1.9027
|1.9135
|3301
|2006.11.09 13:50
|close
|969
|10.00
|1.9049
|1.9027
|1.9135
|1100.00
|231479.69
|3302
|2006.11.09 13:50
|buy
|970
|10.00
|1.9052
|1.9033
|1.9149
|3303
|2006.11.09 14:06
|s/l
|970
|10.00
|1.9033
|1.9033
|1.9149
|-1900.00
|229579.69
|3304
|2006.11.09 15:23
|sell
|971
|10.00
|1.8996
|1.9015
|1.8899
|3305
|2006.11.09 16:00
|s/l
|971
|10.00
|1.9015
|1.9015
|1.8899
|-1900.00
|227679.69
|3306
|2006.11.09 17:03
|sell
|972
|10.00
|1.9006
|1.9025
|1.8909
|3307
|2006.11.09 17:19
|s/l
|972
|10.00
|1.9025
|1.9025
|1.8909
|-1900.00
|225779.69
|3308
|2006.11.09 17:19
|sell
|973
|10.00
|1.9025
|1.9044
|1.8928
|3309
|2006.11.09 17:19
|close
|973
|10.00
|1.9009
|1.9044
|1.8928
|1600.00
|227379.69
|3310
|2006.11.09 17:19
|sell
|974
|10.00
|1.9008
|1.9027
|1.8911
|3311
|2006.11.09 17:21
|s/l
|974
|10.00
|1.9027
|1.9027
|1.8911
|-1900.00
|225479.69
|3312
|2006.11.09 17:21
|sell
|975
|10.00
|1.9024
|1.9043
|1.8927
|3313
|2006.11.09 17:25
|s/l
|975
|10.00
|1.9043
|1.9043
|1.8927
|-1900.00
|223579.69
|3314
|2006.11.09 17:25
|sell
|976
|10.00
|1.9040
|1.9059
|1.8943
|3315
|2006.11.09 17:34
|s/l
|976
|10.00
|1.9059
|1.9059
|1.8943
|-1900.00
|221679.69
|3316
|2006.11.09 17:34
|sell
|977
|10.00
|1.9056
|1.9075
|1.8959
|3317
|2006.11.09 17:35
|s/l
|977
|10.00
|1.9075
|1.9075
|1.8959
|-1900.00
|219779.69
|3318
|2006.11.09 17:35
|sell
|978
|10.00
|1.9072
|1.9091
|1.8975
|3319
|2006.11.09 20:46
|close
|978
|10.00
|1.9057
|1.9091
|1.8975
|1500.00
|221279.69
|3320
|2006.11.10 07:27
|buy
|979
|10.00
|1.9084
|1.9065
|1.9181
|3321
|2006.11.10 08:04
|modify
|979
|10.00
|1.9084
|1.9066
|1.9181
|3322
|2006.11.10 08:11
|modify
|979
|10.00
|1.9084
|1.9067
|1.9181
|3323
|2006.11.10 08:15
|modify
|979
|10.00
|1.9084
|1.9077
|1.9181
|3324
|2006.11.10 08:16
|modify
|979
|10.00
|1.9084
|1.9078
|1.9181
|3325
|2006.11.10 08:18
|modify
|979
|10.00
|1.9084
|1.9079
|1.9181
|3326
|2006.11.10 08:18
|close
|979
|10.00
|1.9101
|1.9079
|1.9181
|1700.00
|222979.69
|3327
|2006.11.10 09:11
|sell
|980
|10.00
|1.9091
|1.9110
|1.8994
|3328
|2006.11.10 09:29
|s/l
|980
|10.00
|1.9110
|1.9110
|1.8994
|-1900.00
|221079.69
|3329
|2006.11.10 10:30
|buy
|981
|10.00
|1.9135
|1.9116
|1.9232
|3330
|2006.11.10 10:36
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9117
|1.9232
|3331
|2006.11.10 10:57
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9119
|1.9232
|3332
|2006.11.10 10:57
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9120
|1.9232
|3333
|2006.11.10 10:59
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9121
|1.9232
|3334
|2006.11.10 10:59
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9122
|1.9232
|3335
|2006.11.10 10:59
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9124
|1.9232
|3336
|2006.11.10 10:59
|modify
|981
|10.00
|1.9135
|1.9125
|1.9232
|3337
|2006.11.10 11:00
|close
|981
|10.00
|1.9156
|1.9125
|1.9232
|2100.00
|223179.69
|3338
|2006.11.10 12:28
|buy
|982
|10.00
|1.9160
|1.9141
|1.9257
|3339
|2006.11.10 13:22
|s/l
|982
|10.00
|1.9141
|1.9141
|1.9257
|-1900.00
|221279.69
|3340
|2006.11.10 16:09
|buy
|983
|10.00
|1.9133
|1.9114
|1.9230
|3341
|2006.11.10 16:52
|s/l
|983
|10.00
|1.9114
|1.9114
|1.9230
|-1900.00
|219379.69
|3342
|2006.11.10 16:52
|buy
|984
|10.00
|1.9118
|1.9099
|1.9215
|3343
|2006.11.10 17:30
|close
|984
|10.00
|1.9133
|1.9099
|1.9215
|1500.00
|220879.69