Alpari (UK) Ltd.
|Account: 6964
|Name: Cerberus Capital
|Currency: USD
|2006 November 15, 23:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87308
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.674774
|0.0000
|1.6686
|2006.11.15 14:07
|1.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|87310
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.674774
|0.0000
|1.6706
|2006.11.15 14:07
|1.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|87407
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.593355
|1.5979
|1.6054
|2006.11.15 15:57
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|36.38
|87630
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.6398
|150.90
|151.65
|2006.11.15 08:56
|151.05
|0.00
|0.00
|0.00
|34.81
|87635
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.6398
|150.91
|151.66
|2006.11.15 08:56
|151.05
|0.00
|0.00
|0.00
|69.62
|88158
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.281347
|0.0000
|1.2777
|2006.11.15 14:36
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|36.47
|88308
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.358344
|0.0000
|2.3530
|2006.11.15 10:37
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|88310
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.358344
|0.0000
|2.3552
|2006.11.15 10:37
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.53
|88393
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.9773
|0.00
|222.71
|2006.11.15 10:38
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|88892
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.895538
|0.0000
|1.9005
|2006.11.15 08:33
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|89049
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.137851
|0.0000
|1.1351
|2006.11.15 22:52
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|89751
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.5857
|0.00
|118.13
|2006.11.15 10:36
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|89752
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.5857
|0.00
|117.93
|2006.11.15 10:35
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|58.39
|90111
|2006.11.15 06:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8985
|2006.11.15 08:32
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|90145
|2006.11.15 07:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|1.8964
|2006.11.15 08:32
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|90292
|2006.11.15 08:26
|sell
|0.40
|euraud
|1.6764
|0.0000
|1.6729
|2006.11.15 14:07
|1.6729
|0.00
|0.00
|0.00
|107.12
|90332
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.9003
|2006.11.15 16:07
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|90363
|2006.11.15 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8982
|2006.11.15 16:07
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|90398
|2006.11.15 09:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.18
|0.00
|222.83
|2006.11.15 10:37
|223.02
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|90486
|2006.11.15 09:32
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3607
|0.0000
|2.3572
|2006.11.15 10:37
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|28.84
|90501
|2006.11.15 09:37
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3630
|0.0000
|2.3595
|2006.11.15 10:37
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|224.36
|90516
|2006.11.15 09:47
|sell
|0.40
|gbpjpy
|223.39
|0.00
|223.04
|2006.11.15 10:37
|223.04
|0.00
|0.00
|0.00
|118.67
|90623
|2006.11.15 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8962
|2006.11.15 16:07
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.00
|90653
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|1.8942
|2006.11.15 16:07
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|90662
|2006.11.15 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.04
|0.00
|223.39
|2006.11.15 17:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|90798
|2006.11.15 11:21
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1399
|0.0000
|1.1364
|2006.11.15 22:52
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|90811
|2006.11.15 11:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8885
|0.0000
|1.8920
|2006.11.15 16:07
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|90842
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.83
|0.00
|223.18
|2006.11.15 17:35
|222.97
|0.00
|0.00
|0.00
|23.71
|90857
|2006.11.15 11:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8900
|2006.11.15 16:06
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|91168
|2006.11.15 13:40
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.63
|0.00
|222.98
|2006.11.15 17:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|118.56
|91264
|2006.11.15 14:33
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1419
|1.1394
|1.1384
|2006.11.15 22:52
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|122.98
|91268
|2006.11.15 14:34
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8845
|0.0000
|1.8879
|2006.11.15 16:06
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 183.32
|Closed P/L:
|1 183.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87182
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.765189
|0.0000
|0.7705
|
|0.7650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|87191
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.765189
|0.0000
|0.7685
|
|0.7650
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|90377
|2006.11.15 08:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.08
|151.32
|151.43
|
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|22.89
|90636
|2006.11.15 10:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.31
|
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|90649
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3598
|0.0000
|2.3633
|
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.62
|90860
|2006.11.15 11:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3612
|
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.72
|91217
|2006.11.15 14:07
|sell
|0.10
|euraud
|1.6717
|0.0000
|1.6682
|
|1.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.63
|91284
|2006.11.15 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2737
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|91327
|2006.11.15 14:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2757
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|91369
|2006.11.15 15:29
|sell
|0.20
|euraud
|1.6737
|0.0000
|1.6702
|
|1.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.64
|91408
|2006.11.15 15:51
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3558
|0.0000
|2.3593
|
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.99
|91420
|2006.11.15 15:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5984
|0.0000
|1.6019
|
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|91432
|2006.11.15 16:06
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3537
|0.0000
|2.3572
|
|2.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.08
|91441
|2006.11.15 16:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|1.8828
|
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|91598
|2006.11.15 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8848
|
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|91600
|2006.11.15 17:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.04
|0.00
|223.39
|
|222.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.49
|91635
|2006.11.15 17:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2777
|
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|91740
|2006.11.15 19:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.85
|0.00
|223.18
|
|222.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|91960
|2006.11.15 20:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8868
|
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|91968
|2006.11.15 20:12
|sell
|0.40
|euraud
|1.6754
|0.0000
|1.6723
|
|1.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.23
|92134
|2006.11.15 22:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1384
|0.0000
|1.1349
|
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.78
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-727.75
|
|Floating P/L:
|-727.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 183.32
|Floating P/L:
|-727.75
|Margin:
|7 196.90
|Balance:
|55 212.03
|Equity:
|54 484.28
|Free Margin:
|47 287.38