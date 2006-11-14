Alpari (UK) Ltd.

Account: 6964 Name: Cerberus Capital Currency: USD 2006 November 15, 23:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
873082006.11.14 23:59sell0.10euraud1.6747740.00001.66862006.11.15 14:071.67310.000.000.0012.80
873102006.11.14 23:59sell0.20euraud1.6747740.00001.67062006.11.15 14:071.67300.000.000.0027.14
874072006.11.14 23:59buy0.10eurchf1.5933551.59791.60542006.11.15 15:571.59790.000.000.0036.38
876302006.11.14 23:59buy0.10eurjpy150.6398150.90151.652006.11.15 08:56151.050.000.000.0034.81
876352006.11.14 23:59buy0.20eurjpy150.6398150.91151.662006.11.15 08:56151.050.000.000.0069.62
881582006.11.14 23:59sell0.10eurusd1.2813470.00001.27772006.11.15 14:361.27770.000.000.0036.47
883082006.11.14 23:59sell0.10gbpchf2.3583440.00002.35302006.11.15 10:372.35970.000.000.00-10.86
883102006.11.14 23:59sell0.20gbpchf2.3583440.00002.35522006.11.15 10:372.35950.000.000.00-18.53
883932006.11.14 23:59sell0.10gbpjpy222.97730.00222.712006.11.15 10:38223.050.000.000.00-6.16
888922006.11.14 23:59buy0.10gbpusd1.8955380.00001.90052006.11.15 08:331.89620.000.000.006.62
890492006.11.14 23:59sell0.10usdcad1.1378510.00001.13512006.11.15 22:521.13860.000.000.00-6.58
897512006.11.14 23:59buy0.10usdjpy117.58570.00118.132006.11.15 10:36117.920.000.000.0028.35
897522006.11.14 23:59buy0.20usdjpy117.58570.00117.932006.11.15 10:35117.930.000.000.0058.39
901112006.11.15 06:59buy0.20gbpusd1.89500.00001.89852006.11.15 08:321.89630.000.000.0026.00
901452006.11.15 07:18buy0.40gbpusd1.89290.00001.89642006.11.15 08:321.89640.000.000.00140.00
902922006.11.15 08:26sell0.40euraud1.67640.00001.67292006.11.15 14:071.67290.000.000.00107.12
903322006.11.15 08:33buy0.10gbpusd1.89680.00001.90032006.11.15 16:071.88620.000.000.00-106.00
903632006.11.15 08:48buy0.20gbpusd1.89470.00001.89822006.11.15 16:071.88610.000.000.00-172.00
903982006.11.15 09:06sell0.20gbpjpy223.180.00222.832006.11.15 10:37223.020.000.000.0027.12
904862006.11.15 09:32sell0.40gbpchf2.36070.00002.35722006.11.15 10:372.35980.000.000.0028.84
905012006.11.15 09:37sell0.80gbpchf2.36300.00002.35952006.11.15 10:372.35950.000.000.00224.36
905162006.11.15 09:47sell0.40gbpjpy223.390.00223.042006.11.15 10:37223.040.000.000.00118.67
906232006.11.15 10:34buy0.40gbpusd1.89270.00001.89622006.11.15 16:071.88600.000.000.00-268.00
906532006.11.15 10:37buy0.80gbpusd1.89070.00001.89422006.11.15 16:071.88620.000.000.00-360.00
906622006.11.15 10:38buy0.10gbpjpy223.040.00223.392006.11.15 17:35222.980.000.000.00-5.08
907982006.11.15 11:21sell0.20usdcad1.13990.00001.13642006.11.15 22:521.13850.000.000.0024.59
908112006.11.15 11:25buy1.60gbpusd1.88850.00001.89202006.11.15 16:071.88630.000.000.00-352.00
908422006.11.15 11:31buy0.20gbpjpy222.830.00223.182006.11.15 17:35222.970.000.000.0023.71
908572006.11.15 11:32buy3.20gbpusd1.88650.00001.89002006.11.15 16:061.88650.000.000.000.00
911682006.11.15 13:40buy0.40gbpjpy222.630.00222.982006.11.15 17:35222.980.000.000.00118.56
912642006.11.15 14:33sell0.40usdcad1.14191.13941.13842006.11.15 22:521.13840.000.000.00122.98
912682006.11.15 14:34buy6.40gbpusd1.88450.00001.88792006.11.15 16:061.88640.000.000.001 216.00
  0.00 0.00 0.00 1 183.32
Closed P/L: 1 183.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
871822006.11.14 23:59buy0.10audusd0.7651890.00000.7705 0.76500.000.000.00-1.89
871912006.11.14 23:59buy0.20audusd0.7651890.00000.7685 0.76500.000.000.00-3.78
903772006.11.15 08:57buy0.10eurjpy151.08151.32151.43 151.350.000.000.0022.89
906362006.11.15 10:36buy0.10usdjpy117.960.00118.31 117.960.000.000.000.00
906492006.11.15 10:37buy0.10gbpchf2.35980.00002.3633 2.35250.000.000.00-58.62
908602006.11.15 11:33buy0.20gbpchf2.35790.00002.3612 2.35250.000.000.00-86.72
912172006.11.15 14:07sell0.10euraud1.67170.00001.6682 1.67740.000.000.00-43.63
912842006.11.15 14:36sell0.10eurusd1.27720.00001.2737 1.28310.000.000.00-59.00
913272006.11.15 14:51sell0.20eurusd1.27920.00001.2757 1.28310.000.000.00-78.00
913692006.11.15 15:29sell0.20euraud1.67370.00001.6702 1.67740.000.000.00-56.64
914082006.11.15 15:51buy0.40gbpchf2.35580.00002.3593 2.35250.000.000.00-105.99
914202006.11.15 15:58buy0.10eurchf1.59840.00001.6019 1.59790.000.000.00-4.01
914322006.11.15 16:06buy0.80gbpchf2.35370.00002.3572 2.35250.000.000.00-77.08
914412006.11.15 16:07sell0.10gbpusd1.88630.00001.8828 1.88920.000.000.00-29.00
915982006.11.15 17:35sell0.20gbpusd1.88830.00001.8848 1.88920.000.000.00-18.00
916002006.11.15 17:36buy0.10gbpjpy223.040.00223.39 222.810.000.000.00-19.49
916352006.11.15 17:49sell0.40eurusd1.28120.00001.2777 1.28310.000.000.00-76.00
917402006.11.15 19:20buy0.20gbpjpy222.850.00223.18 222.810.000.000.00-6.78
919602006.11.15 20:08sell0.40gbpusd1.89030.00001.8868 1.88920.000.000.0044.00
919682006.11.15 20:12sell0.40euraud1.67540.00001.6723 1.67740.000.000.00-61.23
921342006.11.15 22:53sell0.10usdcad1.13840.00001.1349 1.13940.000.000.00-8.78
  0.00 0.00 0.00 -727.75
 Floating P/L: -727.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 183.32 Floating P/L: -727.75 Margin: 7 196.90
Balance: 55 212.03 Equity: 54 484.28 Free Margin: 47 287.38