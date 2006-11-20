|Account: 1223497
|Name: Akil
|Currency: USD
|2006 November 20, 18:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15909971
|2006.11.20 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7686
|0.0000
|0.7691
|2006.11.20 17:06
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15908147
|2006.11.20 16:00
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1482
|0.0000
|1.1469
|2006.11.20 17:36
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|15904704
|2006.11.20 15:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1468
|0.0000
|1.1469
|2006.11.20 17:36
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15903483
|2006.11.20 15:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1457
|0.0000
|1.1469
|2006.11.20 17:36
|1.1469
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|15901174
|2006.11.20 14:00
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5928
|0.0000
|1.5940
|2006.11.20 18:25
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|15.43
|15900394
|2006.11.20 13:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7689
|0.0000
|0.7684
|2006.11.20 15:48
|0.7684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15900393
|2006.11.20 13:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1442
|0.0000
|1.1447
|2006.11.20 13:48
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15896490
|2006.11.20 12:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5934
|1.5444
|1.6444
|2006.11.20 18:30
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|15894523
|2006.11.20 10:47
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5935
|0.0000
|1.5940
|2006.11.20 18:25
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15894361
|2006.11.20 10:46
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1439
|0.0000
|1.1447
|2006.11.20 11:49
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|15891332
|2006.11.20 10:00
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5944
|0.0000
|1.5940
|2006.11.20 18:25
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|15888606
|2006.11.20 09:45
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1444
|0.0000
|1.1447
|2006.11.20 11:49
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|15875945
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.13
|0.00
|117.99
|2006.11.20 09:56
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|15875885
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.64
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|28.45
|15871805
|2006.11.20 08:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5957
|0.0000
|1.5940
|2006.11.20 18:25
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|15868043
|2006.11.20 07:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1450
|0.0000
|1.1447
|2006.11.20 11:49
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15868000
|2006.11.20 07:30
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5963
|0.0000
|1.5940
|2006.11.20 18:25
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|15860027
|2006.11.20 06:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.7685
|0.0000
|0.7692
|2006.11.20 09:56
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15858631
|2006.11.20 06:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5968
|0.0000
|1.5961
|2006.11.20 07:06
|1.5961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15855235
|2006.11.20 05:49
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1457
|0.0000
|1.1452
|2006.11.20 06:46
|1.1452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15850934
|2006.11.20 04:19
|buy
|0.01
|audusd
|0.7690
|0.0000
|0.7692
|2006.11.20 09:56
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15850119
|2006.11.20 03:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.87
|0.00
|117.99
|2006.11.20 09:56
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|15850104
|2006.11.20 03:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5962
|0.0000
|1.5961
|2006.11.20 07:06
|1.5961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15849765
|2006.11.20 03:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1452
|0.0000
|1.1457
|2006.11.20 04:21
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15848412
|2006.11.20 03:00
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.41
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15844025
|2006.11.20 01:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.23
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|15842099
|2006.11.20 00:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.15
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|15841372
|2006.11.20 00:00
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1462
|0.0000
|1.1456
|2006.11.20 02:03
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|15840755
|2006.11.19 23:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.09
|0.00
|151.43
|2006.11.20 16:33
|151.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|15838920
|2006.11.19 23:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1458
|0.0000
|1.1456
|2006.11.20 02:03
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15837710
|2006.11.19 22:45
|sell
|0.02
|audusd
|0.7696
|0.0000
|0.7688
|2006.11.20 03:35
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15837118
|2006.11.19 22:33
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5956
|0.0000
|1.5963
|2006.11.20 02:51
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15831533
|2006.11.17 19:33
|sell
|0.01
|audusd
|0.7688
|0.0000
|0.7688
|2006.11.20 03:35
|0.7688
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|15831038
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5963
|0.0000
|1.5963
|2006.11.20 02:51
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|15830968
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.76
|2006.11.17 19:39
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15829189
|2006.11.17 17:45
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.88
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|15827160
|2006.11.17 16:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.97
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15826191
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.04
|0.00
|150.98
|2006.11.17 20:04
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|15826182
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5965
|1.5444
|1.6444
|2006.11.20 18:30
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.55
|-19.29
|15825294
|2006.11.17 16:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1451
|0.0000
|1.1456
|2006.11.17 16:09
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15804183
|2006.11.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7649
|0.0000
|0.7656
|2006.11.17 14:33
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15803192
|2006.11.17 13:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5990
|0.0000
|1.5985
|2006.11.17 14:24
|1.5985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15803115
|2006.11.17 13:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1465
|0.0000
|1.1460
|2006.11.17 14:24
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15800973
|2006.11.17 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7656
|2006.11.17 14:33
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15799905
|2006.11.17 13:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.6007
|1.6494
|1.5494
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|0.00
|108.55
|15796788
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.6004
|0.0000
|1.5994
|2006.11.17 13:45
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|15796786
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.41
|0.00
|118.36
|2006.11.17 12:24
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15795530
|2006.11.17 11:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5994
|0.0000
|1.5994
|2006.11.17 13:45
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15794026
|2006.11.17 11:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5987
|0.0000
|1.5994
|2006.11.17 13:45
|1.5994
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|15787709
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.25
|0.00
|118.30
|2006.11.17 09:08
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15787098
|2006.11.17 08:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|15784772
|2006.11.17 08:15
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1415
|0.0000
|1.1424
|2006.11.17 08:52
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|15782839
|2006.11.17 08:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1426
|0.0000
|1.1424
|2006.11.17 08:52
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15782719
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5980
|0.0000
|1.5972
|2006.11.17 09:00
|1.5972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15781556
|2006.11.17 07:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5975
|0.0000
|1.5972
|2006.11.17 09:00
|1.5972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15781002
|2006.11.17 07:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.29
|0.00
|118.34
|2006.11.17 07:59
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15780997
|2006.11.17 07:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.25
|0.00
|151.25
|2006.11.17 10:52
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15778732
|2006.11.17 06:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.28
|0.00
|118.23
|2006.11.17 07:11
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15778715
|2006.11.17 06:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.14
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|15777352
|2006.11.17 06:16
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5969
|0.0000
|1.5972
|2006.11.17 09:00
|1.5972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|15777350
|2006.11.17 06:16
|sell
|0.16
|usdjpy
|118.44
|0.00
|118.33
|2006.11.17 06:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|14.87
|15773872
|2006.11.17 05:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.38
|123.28
|113.28
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|45.72
|15771794
|2006.11.17 04:15
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.33
|2006.11.17 06:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|15769153
|2006.11.17 02:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.28
|0.00
|118.33
|2006.11.17 06:37
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|15766612
|2006.11.17 01:47
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1424
|0.0000
|1.1417
|2006.11.17 07:33
|1.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|15765918
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15765851
|2006.11.17 01:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.23
|2006.11.17 07:17
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15765514
|2006.11.17 01:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5965
|0.0000
|1.5972
|2006.11.17 05:45
|1.5972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15762943
|2006.11.16 23:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1418
|0.0000
|1.1417
|2006.11.17 07:33
|1.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15756237
|2006.11.16 19:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7667
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.02
|0.60
|15755483
|2006.11.16 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7670
|2006.11.17 03:16
|0.7670
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|15754138
|2006.11.16 18:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5971
|0.0000
|1.5972
|2006.11.17 05:45
|1.5972
|0.00
|0.00
|0.06
|0.08
|15754048
|2006.11.16 18:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.22
|0.00
|118.33
|2006.11.17 06:37
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.86
|15752724
|2006.11.16 17:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.15
|0.00
|118.33
|2006.11.17 06:37
|118.33
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.52
|15746711
|2006.11.16 16:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1408
|0.0000
|1.1403
|2006.11.16 17:02
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15745468
|2006.11.16 15:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.21
|2006.11.16 17:07
|151.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15740317
|2006.11.16 14:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1392
|0.0000
|1.1397
|2006.11.16 14:16
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15737452
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.98
|0.00
|118.03
|2006.11.16 14:01
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15735217
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.08
|audusd
|0.7689
|0.0000
|0.7676
|2006.11.16 15:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|15730993
|2006.11.16 13:30
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1378
|0.0000
|1.1383
|2006.11.16 14:01
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15727452
|2006.11.16 12:30
|sell
|0.04
|audusd
|0.7676
|0.0000
|0.7676
|2006.11.16 15:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15726577
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.04
|0.00
|118.09
|2006.11.16 12:40
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15726533
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.20
|0.00
|151.25
|2006.11.16 13:30
|151.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15725459
|2006.11.16 11:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7669
|0.0000
|0.7676
|2006.11.16 15:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|15724715
|2006.11.16 11:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7663
|0.0000
|0.7676
|2006.11.16 15:05
|0.7676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|15719819
|2006.11.16 09:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.09
|0.00
|118.04
|2006.11.16 09:50
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15719771
|2006.11.16 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.09
|123.28
|113.28
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|-1.46
|-1.69
|15712654
|2006.11.16 08:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5987
|0.0000
|1.5980
|2006.11.16 13:10
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15709624
|2006.11.16 07:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1393
|0.0000
|1.1388
|2006.11.16 08:14
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15709145
|2006.11.16 07:15
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.40
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|15707823
|2006.11.16 07:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.35
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15706444
|2006.11.16 06:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.05
|0.00
|117.97
|2006.11.16 07:04
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15705342
|2006.11.16 06:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|0.00
|117.97
|2006.11.16 07:04
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15705333
|2006.11.16 06:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.27
|0.00
|151.32
|2006.11.16 09:43
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|15704760
|2006.11.16 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.16 08:33
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15703042
|2006.11.16 05:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5981
|0.0000
|1.5980
|2006.11.16 13:10
|1.5980
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15703038
|2006.11.16 05:15
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5981
|1.6494
|1.5494
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|-1.26
|30.55
|15699470
|2006.11.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.82
|0.00
|117.87
|2006.11.16 03:25
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15696169
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7657
|2006.11.16 04:24
|0.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15694631
|2006.11.16 01:15
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1382
|0.0000
|1.1390
|2006.11.16 04:06
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15693033
|2006.11.16 00:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.21
|0.00
|151.26
|2006.11.16 00:53
|151.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15690497
|2006.11.15 23:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|0.00
|118.00
|2006.11.16 00:38
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15688423
|2006.11.15 22:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1391
|0.0000
|1.1390
|2006.11.16 04:06
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15687683
|2006.11.15 22:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7652
|0.0000
|0.7647
|2006.11.15 23:50
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15685982
|2006.11.15 20:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.34
|0.00
|151.29
|2006.11.15 22:27
|151.29
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.43
|15684900
|2006.11.15 20:00
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1397
|0.0000
|1.1389
|2006.11.15 21:52
|1.1389
|0.00
|0.00
|-0.38
|2.81
|15684897
|2006.11.15 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.33
|156.33
|146.33
|2006.11.20 17:00
|151.40
|0.00
|0.00
|-5.25
|-5.92
|15674969
|2006.11.15 18:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.01
|2006.11.15 19:00
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15671670
|2006.11.15 17:27
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1391
|0.0000
|1.1389
|2006.11.15 21:52
|1.1389
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.35
|15671669
|2006.11.15 17:27
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.21
|0.00
|151.16
|2006.11.15 18:06
|151.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15644412
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5993
|0.0000
|1.5984
|2006.11.15 14:51
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|15642302
|2006.11.15 10:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1391
|0.0000
|1.1389
|2006.11.15 21:52
|1.1389
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.18
|15638338
|2006.11.15 10:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5987
|0.0000
|1.5984
|2006.11.15 14:51
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|15634828
|2006.11.15 10:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5979
|0.0000
|1.5984
|2006.11.15 14:51
|1.5984
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|15628972
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5982
|1.6494
|1.5494
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|-2.52
|16.09
|15628326
|2006.11.15 09:15
|sell
|1.28
|eurjpy
|151.12
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|119.24
|15627626
|2006.11.15 09:01
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1367
|0.0000
|1.1376
|2006.11.15 09:25
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|15626751
|2006.11.15 08:45
|sell
|0.64
|eurjpy
|151.06
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|15622570
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.32
|eurjpy
|151.00
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|15621372
|2006.11.15 07:32
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1375
|0.0000
|1.1376
|2006.11.15 09:25
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|15619427
|2006.11.15 07:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1382
|0.0000
|1.1376
|2006.11.15 09:25
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|15619378
|2006.11.15 07:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.74
|2006.11.15 07:17
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15618215
|2006.11.15 07:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7645
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15617784
|2006.11.15 06:45
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1376
|0.0000
|1.1383
|2006.11.15 07:08
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|15617749
|2006.11.15 06:45
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.86
|0.00
|117.76
|2006.11.15 07:10
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|15616530
|2006.11.15 06:30
|sell
|0.16
|eurjpy
|150.95
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|15614689
|2006.11.15 06:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.76
|2006.11.15 07:10
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15613908
|2006.11.15 06:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.7655
|0.0000
|0.7653
|2006.11.15 08:07
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|15612607
|2006.11.15 05:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.70
|0.00
|117.76
|2006.11.15 07:10
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|15612215
|2006.11.15 04:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|150.86
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|15611005
|2006.11.15 03:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|150.81
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.77
|15608229
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|150.73
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|15607445
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.61
|0.00
|117.56
|2006.11.15 01:03
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15607428
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.67
|0.00
|151.01
|2006.11.15 11:12
|151.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|15606468
|2006.11.15 00:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7657
|0.0000
|0.7652
|2006.11.15 05:32
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15603873
|2006.11.14 23:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.70
|0.00
|150.75
|2006.11.15 00:16
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15601464
|2006.11.14 22:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5935
|0.0000
|1.5940
|2006.11.15 05:53
|1.5940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|15598373
|2006.11.14 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.58
|2006.11.14 21:13
|117.58
|0.00
|0.00
|0.13
|0.43
|15596662
|2006.11.14 19:46
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1382
|0.0000
|1.1383
|2006.11.15 07:08
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.03
|0.09
|15587238
|2006.11.14 17:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1382
|0.0000
|1.1377
|2006.11.14 19:05
|1.1377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15579871
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.70
|0.00
|117.65
|2006.11.14 19:07
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15575090
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.78
|145.78
|155.78
|2006.11.15 19:45
|151.35
|0.00
|0.00
|0.91
|48.29
|15568914
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5942
|0.0000
|1.5950
|2006.11.14 17:18
|1.5950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15568865
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.16
|eurjpy
|150.62
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|15568861
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.69
|2006.11.14 15:48
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|15564941
|2006.11.14 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.74
|0.00
|117.69
|2006.11.14 15:48
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|15556968
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5951
|0.0000
|1.5950
|2006.11.14 17:18
|1.5950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15556721
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.08
|eurjpy
|150.73
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15555837
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.01
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7661
|2006.11.14 15:04
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15555816
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1378
|0.0000
|1.1383
|2006.11.14 15:07
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15553043
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1368
|1.0868
|1.1868
|2006.11.16 22:16
|1.1423
|0.00
|0.00
|1.34
|48.15
|15552805
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.29
|0.00
|117.40
|2006.11.14 14:38
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|15552776
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|150.79
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|15546582
|2006.11.14 13:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5946
|0.0000
|1.5941
|2006.11.14 14:30
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15546557
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.94
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|15546536
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.37
|0.00
|117.40
|2006.11.14 14:38
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15540969
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.40
|2006.11.14 14:38
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|15540018
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.01
|0.00
|150.75
|2006.11.14 16:00
|150.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.21
|15539029
|2006.11.14 13:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5957
|0.0000
|1.5950
|2006.11.14 13:34
|1.5950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15534004
|2006.11.14 11:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.85
|0.00
|117.80
|2006.11.14 11:41
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15533021
|2006.11.14 11:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1394
|0.0000
|1.1387
|2006.11.14 12:35
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|15531885
|2006.11.14 10:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5950
|0.0000
|1.5950
|2006.11.14 13:34
|1.5950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15531643
|2006.11.14 10:45
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1388
|0.0000
|1.1387
|2006.11.14 12:35
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15530985
|2006.11.14 10:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1393
|1.1883
|1.0883
|2006.11.14 14:15
|1.1368
|0.00
|0.00
|0.00
|43.98
|15530261
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.17
|0.00
|151.12
|2006.11.14 11:20
|151.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15527319
|2006.11.14 09:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.90
|0.00
|117.79
|2006.11.14 10:15
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|15524471
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|0.00
|117.79
|2006.11.14 10:15
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|15517625
|2006.11.14 08:00
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1372
|0.0000
|1.1367
|2006.11.14 08:50
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15517546
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.85
|0.00
|150.90
|2006.11.14 08:17
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15513426
|2006.11.14 07:15
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.48
|0.00
|117.61
|2006.11.14 08:15
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|15512095
|2006.11.14 07:00
|sell
|0.08
|audusd
|0.7656
|0.0000
|0.7646
|2006.11.14 07:30
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|15510561
|2006.11.14 06:15
|sell
|0.04
|audusd
|0.7650
|0.0000
|0.7646
|2006.11.14 07:30
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15509050
|2006.11.14 05:30
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.61
|2006.11.14 08:15
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|15508882
|2006.11.14 05:20
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1371
|0.0000
|1.1376
|2006.11.14 07:27
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15507069
|2006.11.14 04:45
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.65
|0.00
|117.61
|2006.11.14 08:15
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15505887
|2006.11.14 04:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7641
|0.0000
|0.7646
|2006.11.14 07:30
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15504130
|2006.11.14 03:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.86
|0.00
|150.91
|2006.11.14 04:49
|150.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15501227
|2006.11.14 02:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.72
|0.00
|117.61
|2006.11.14 08:15
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|15499432
|2006.11.14 01:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7636
|0.0000
|0.7646
|2006.11.14 07:30
|0.7646
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|15498304
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.80
|0.00
|117.61
|2006.11.14 08:15
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|15497563
|2006.11.14 00:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.95
|145.95
|155.95
|2006.11.14 09:15
|151.24
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|15493584
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1369
|0.0000
|1.1376
|2006.11.14 01:31
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|15485560
|2006.11.13 23:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1376
|0.0000
|1.1376
|2006.11.14 01:31
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15478827
|2006.11.13 19:18
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5943
|0.0000
|1.5938
|2006.11.14 07:02
|1.5938
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|15477385
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.16
|eurjpy
|151.37
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-1.68
|16.27
|15475971
|2006.11.13 17:45
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1388
|0.0000
|1.1378
|2006.11.13 19:40
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|15475157
|2006.11.13 17:30
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1381
|0.0000
|1.1378
|2006.11.13 19:40
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|15473982
|2006.11.13 16:45
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1373
|0.0000
|1.1378
|2006.11.13 19:40
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|15473117
|2006.11.13 16:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1366
|0.0000
|1.1378
|2006.11.13 19:40
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|15466050
|2006.11.13 15:00
|buy
|0.64
|audusd
|0.7622
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.58
|70.40
|15466020
|2006.11.13 15:00
|sell
|1.28
|usdjpy
|118.03
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-18.69
|173.75
|15463653
|2006.11.13 14:45
|buy
|0.32
|audusd
|0.7627
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.29
|19.20
|15460889
|2006.11.13 14:00
|buy
|0.16
|audusd
|0.7635
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.20
|15460864
|2006.11.13 14:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1363
|1.1883
|1.0883
|2006.11.14 14:15
|1.1368
|0.00
|0.00
|-0.32
|-4.40
|15459269
|2006.11.13 13:15
|sell
|0.64
|usdjpy
|117.91
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-9.34
|21.72
|15457187
|2006.11.13 12:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5942
|0.0000
|1.5935
|2006.11.13 13:50
|1.5935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15453135
|2006.11.13 11:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5936
|0.0000
|1.5935
|2006.11.13 13:50
|1.5935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15453093
|2006.11.13 11:15
|buy
|0.08
|audusd
|0.7643
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.07
|-8.00
|15451849
|2006.11.13 11:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7648
|0.7158
|0.8158
|2006.11.16 05:00
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.90
|28.00
|15450856
|2006.11.13 10:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.00
|15450424
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.08
|eurjpy
|151.32
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.84
|4.75
|15449278
|2006.11.13 10:00
|sell
|0.32
|usdjpy
|117.82
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-4.67
|-13.57
|15446824
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1338
|0.0000
|1.1326
|2006.11.13 11:19
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|15446524
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.64
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-2.34
|-31.22
|15446507
|2006.11.13 09:45
|sell
|0.04
|eurjpy
|151.19
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.42
|-2.04
|15444228
|2006.11.13 09:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.7655
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.40
|15444047
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-1.17
|-22.40
|15444039
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.37
|15444038
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1330
|0.0000
|1.1326
|2006.11.13 11:19
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|15442661
|2006.11.13 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.7660
|0.0000
|0.7633
|2006.11.13 23:53
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.70
|15442025
|2006.11.13 08:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5921
|0.0000
|1.5926
|2006.11.13 09:20
|1.5926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15440477
|2006.11.13 08:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.39
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.58
|-16.29
|15438534
|2006.11.13 07:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.29
|-9.16
|15438224
|2006.11.13 07:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5928
|0.0000
|1.5923
|2006.11.13 07:30
|1.5923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15437822
|2006.11.13 06:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.26
|0.00
|117.87
|2006.11.13 23:50
|117.87
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.18
|15437592
|2006.11.13 06:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.97
|0.00
|151.25
|2006.11.13 23:50
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.37
|15436139
|2006.11.13 06:00
|sell
|0.01
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7667
|2006.11.13 07:07
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15432346
|2006.11.13 03:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.27
|0.00
|117.32
|2006.11.13 06:15
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15430627
|2006.11.13 02:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.92
|0.00
|150.97
|2006.11.13 04:50
|150.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15429887
|2006.11.13 02:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.23
|112.42
|122.42
|2006.11.15 10:15
|118.01
|0.00
|0.00
|7.80
|198.29
|15428765
|2006.11.13 01:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5925
|0.0000
|1.5930
|2006.11.13 06:21
|1.5930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15423793
|2006.11.13 00:46
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1318
|0.0000
|1.1326
|2006.11.13 11:19
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|15421966
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|150.96
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|15421261
|2006.11.13 00:00
|buy
|0.04
|audusd
|0.7665
|0.0000
|0.7674
|2006.11.13 05:14
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15418652
|2006.11.12 23:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.05
|0.00
|151.04
|2006.11.13 01:00
|151.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15416955
|2006.11.12 22:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5924
|0.0000
|1.5919
|2006.11.13 01:20
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15415839
|2006.11.12 22:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1306
|0.0000
|1.1326
|2006.11.13 11:19
|1.1326
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|15414730
|2006.11.10 20:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.52
|2006.11.12 22:30
|117.52
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.43
|15414701
|2006.11.10 20:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.06
|2006.11.12 22:30
|151.06
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.43
|15413918
|2006.11.10 20:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5938
|0.0000
|1.5931
|2006.11.12 22:36
|1.5931
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.13
|15410164
|2006.11.10 18:46
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5932
|0.0000
|1.5931
|2006.11.12 22:36
|1.5931
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.08
|15408693
|2006.11.10 18:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1303
|2006.11.10 19:20
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15403829
|2006.11.10 16:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7672
|0.0000
|0.7674
|2006.11.13 05:14
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.02
|0.40
|15401219
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7676
|0.0000
|0.7674
|2006.11.13 05:14
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|15401102
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.00
|0.00
|151.07
|2006.11.10 15:52
|151.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|15398604
|2006.11.10 15:15
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1316
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|15395428
|2006.11.10 14:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.05
|0.00
|151.07
|2006.11.10 15:52
|151.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15395426
|2006.11.10 14:45
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1307
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|15393803
|2006.11.10 14:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5926
|0.0000
|1.5931
|2006.11.10 16:41
|1.5931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15382153
|2006.11.10 12:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|15379865
|2006.11.10 11:46
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1290
|0.0000
|1.1304
|2006.11.10 17:25
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|15372474
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.33
|0.00
|117.40
|2006.11.10 10:19
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|15369070
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7677
|2006.11.10 15:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15369016
|2006.11.10 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.39
|0.00
|117.40
|2006.11.10 10:19
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|15355749
|2006.11.10 08:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1275
|2006.11.10 08:56
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15355659
|2006.11.10 08:30
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5928
|0.0000
|1.5936
|2006.11.10 09:09
|1.5936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|15353350
|2006.11.10 08:16
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5934
|0.0000
|1.5936
|2006.11.10 09:09
|1.5936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|15351901
|2006.11.10 08:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5939
|0.0000
|1.5936
|2006.11.10 09:09
|1.5936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15347504
|2006.11.10 07:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|151.18
|0.00
|151.11
|2006.11.10 12:06
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|15344397
|2006.11.10 07:00
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5927
|0.0000
|1.5934
|2006.11.10 07:53
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|15341014
|2006.11.10 06:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|151.13
|0.00
|151.11
|2006.11.10 12:06
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15338114
|2006.11.10 05:30
|buy
|0.04
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7682
|2006.11.10 07:21
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|15334317
|2006.11.10 04:30
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1276
|0.0000
|1.1285
|2006.11.10 07:54
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|15334296
|2006.11.10 04:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7682
|2006.11.10 07:21
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15333941
|2006.11.10 04:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1282
|1.0782
|1.1782
|2006.11.13 13:15
|1.1358
|0.00
|0.00
|0.27
|66.91
|15332611
|2006.11.10 04:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.48
|112.42
|122.42
|2006.11.15 10:15
|118.01
|0.00
|0.00
|7.80
|89.82
|15331506
|2006.11.10 03:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5933
|0.0000
|1.5934
|2006.11.10 07:53
|1.5934
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15331001
|2006.11.10 03:32
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1281
|0.0000
|1.1285
|2006.11.10 07:54
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|15330977
|2006.11.10 03:32
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5929
|1.5438
|1.6438
|2006.11.15 07:15
|1.5944
|0.00
|0.00
|3.30
|24.11
|15330177
|2006.11.10 03:15
|buy
|0.04
|eurjpy
|151.06
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|15327943
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.16
|usdjpy
|117.46
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|15327892
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.11
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15325235
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.17
|0.00
|151.14
|2006.11.10 05:00
|151.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15325222
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.08
|usdjpy
|117.56
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|15320890
|2006.11.10 02:01
|buy
|0.01
|audusd
|0.7689
|0.0000
|0.7682
|2006.11.10 07:21
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15318370
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.04
|usdjpy
|117.64
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|15313176
|2006.11.10 00:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.82
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|15312577
|2006.11.09 23:46
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1291
|0.0000
|1.1285
|2006.11.10 07:54
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|15312574
|2006.11.09 23:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.87
|0.00
|117.60
|2006.11.10 05:01
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|15312535
|2006.11.09 23:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.87
|112.42
|122.42
|2006.11.15 10:15
|118.00
|0.00
|0.00
|3.90
|11.02
|15311166
|2006.11.09 23:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7694
|0.0000
|0.7689
|2006.11.10 01:19
|0.7689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15298805
|2006.11.09 19:15
|sell
|0.01
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7677
|2006.11.09 19:47
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15271577
|2006.11.09 15:30
|sell
|0.30
|eurjpy
|151.29
|156.04
|146.04
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-9.45
|107.08
|15263370
|2006.11.09 14:31
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1327
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|15262396
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.38
|123.27
|113.27
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-2.92
|98.47
|15261203
|2006.11.09 14:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5971
|0.0000
|1.5964
|2006.11.09 15:06
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15257896
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|118.49
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|15257795
|2006.11.09 13:45
|sell
|2.56
|eurjpy
|151.29
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-26.88
|456.87
|15248403
|2006.11.09 13:15
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1321
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|15245429
|2006.11.09 12:48
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5964
|0.0000
|1.5964
|2006.11.09 15:06
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15245318
|2006.11.09 12:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|118.15
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|15245230
|2006.11.09 12:45
|sell
|1.28
|eurjpy
|151.08
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-13.44
|0.00
|15243148
|2006.11.09 12:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.95
|156.04
|146.04
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-6.30
|13.60
|15241810
|2006.11.09 12:15
|buy
|0.02
|audusd
|0.7656
|0.0000
|0.7663
|2006.11.09 13:03
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15240240
|2006.11.09 12:00
|sell
|0.64
|eurjpy
|150.94
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-6.72
|-76.15
|15239528
|2006.11.09 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.7661
|0.0000
|0.7663
|2006.11.09 13:03
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15239498
|2006.11.09 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|123.27
|113.27
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-1.46
|22.07
|15238408
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.04
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|15238386
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.32
|eurjpy
|150.86
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-3.36
|-59.83
|15236227
|2006.11.09 11:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5955
|1.5438
|1.6438
|2006.11.15 07:15
|1.5944
|0.00
|0.00
|2.20
|-8.84
|15235928
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.90
|0.00
|118.25
|2006.11.09 15:01
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|15235904
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.16
|eurjpy
|150.74
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-1.68
|-46.23
|15234071
|2006.11.09 10:15
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1316
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15234058
|2006.11.09 10:15
|sell
|0.08
|eurjpy
|150.64
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-0.84
|-29.92
|15232099
|2006.11.09 09:45
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5958
|0.0000
|1.5966
|2006.11.09 12:21
|1.5966
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|15228830
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.84
|2006.11.09 09:25
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15228244
|2006.11.09 08:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.50
|156.04
|146.04
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-3.15
|-31.44
|15226771
|2006.11.09 08:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|150.58
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-0.42
|-17.00
|15218462
|2006.11.09 04:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7667
|0.0000
|0.7674
|2006.11.09 07:27
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|15216994
|2006.11.09 03:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.7673
|0.0000
|0.7674
|2006.11.09 07:27
|0.7674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|15216223
|2006.11.09 03:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|150.43
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-0.21
|-11.05
|15215306
|2006.11.09 02:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1307
|0.0000
|1.1318
|2006.11.09 15:00
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|15214271
|2006.11.09 02:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.96
|0.00
|117.89
|2006.11.09 02:22
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|15212058
|2006.11.09 01:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.37
|0.00
|151.08
|2006.11.10 01:36
|151.08
|0.00
|0.00
|-0.11
|-6.03
|15212053
|2006.11.09 01:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.90
|0.00
|117.89
|2006.11.09 02:22
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15212035
|2006.11.09 01:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7678
|0.7158
|0.8158
|2006.11.16 05:00
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.63
|-17.00
|15194105
|2006.11.08 22:34
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5967
|0.0000
|1.5966
|2006.11.09 12:21
|1.5966
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15194049
|2006.11.08 22:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.32
|0.00
|150.37
|2006.11.09 00:50
|150.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|0.00
|0.00
|-99.11
|1 699.21
|Closed P/L:
|1 600.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15703029
|2006.11.16 05:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7657
|0.8178
|0.7178
|0.7705
|0.00
|0.00
|-0.30
|-48.00
|15740281
|2006.11.16 14:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7688
|0.8178
|0.7178
|0.7705
|0.00
|0.00
|-0.60
|-34.00
|15760948
|2006.11.16 22:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1423
|1.1958
|1.0958
|1.1468
|0.00
|0.00
|-0.32
|-39.24
|15796154
|2006.11.17 11:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1449
|1.1958
|1.0958
|1.1468
|0.00
|0.00
|-0.64
|-33.14
|15826210
|2006.11.17 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.74
|112.74
|122.74
|118.10
|0.00
|0.00
|1.30
|30.48
|15908901
|2006.11.20 16:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.06
|0.00
|118.06
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|15910917
|2006.11.20 16:47
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1475
|1.1958
|1.0958
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|18.31
|15912839
|2006.11.20 17:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.06
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|0.00
|0.00
|-0.56
|-106.01
|Floating P/L:
|-106.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 600.10
|Floating P/L:
|-106.57
|Margin:
|1 000.00
|Balance:
|8 989.37
|Equity:
|8 882.80
|Free Margin:
|7 882.80
|Details:
|Gross Profit:
|2 223.60
|Gross Loss:
|623.50
|Total Net Profit:
|1 600.10
|Profit Factor:
|3.57
|Expected Payoff:
|5.20
|Absolute Drawdown:
|61.40
|Maximal Drawdown:
|198.54 (2.64%)
|Relative Drawdown:
|2.64% (198.54)
|Total Trades:
|308
|Short Positions (won %):
|166 (63.86%)
|Long Positions (won %):
|142 (73.24%)
|Profit Trades (% of total):
|210 (68.18%)
|Loss trades (% of total):
|98 (31.82%)
|Largest
|profit trade:
|429.99
|loss trade:
|-82.87
|Average
|profit trade:
|10.59
|loss trade:
|-6.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (55.07)
|consecutive losses ($):
|6 (-198.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|429.99 (1)
|consecutive loss (count):
|-198.54 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2