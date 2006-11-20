Interbank FX, LLC

Account: 1223497 Name: Akil Currency: USD 2006 November 20, 18:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
159099712006.11.20 16:30buy0.01audusd0.76860.00000.76912006.11.20 17:060.76910.000.000.000.50
159081472006.11.20 16:00sell0.04usdcad1.14820.00001.14692006.11.20 17:361.14690.000.000.004.53
159047042006.11.20 15:15sell0.02usdcad1.14680.00001.14692006.11.20 17:361.14690.000.000.00-0.17
159034832006.11.20 15:00sell0.01usdcad1.14570.00001.14692006.11.20 17:361.14690.000.000.00-1.05
159011742006.11.20 14:00buy0.16eurchf1.59280.00001.59402006.11.20 18:251.59400.000.000.0015.43
159003942006.11.20 13:30sell0.01audusd0.76890.00000.76842006.11.20 15:480.76840.000.000.000.50
159003932006.11.20 13:30buy0.01usdcad1.14420.00001.14472006.11.20 13:481.14470.000.000.000.44
158964902006.11.20 12:00buy0.20eurchf1.59341.54441.64442006.11.20 18:301.59410.000.000.0011.25
158945232006.11.20 10:47buy0.08eurchf1.59350.00001.59402006.11.20 18:251.59400.000.000.003.22
158943612006.11.20 10:46buy0.04usdcad1.14390.00001.14472006.11.20 11:491.14470.000.000.002.80
158913322006.11.20 10:00buy0.04eurchf1.59440.00001.59402006.11.20 18:251.59400.000.000.00-1.29
158886062006.11.20 09:45buy0.02usdcad1.14440.00001.14472006.11.20 11:491.14470.000.000.000.52
158759452006.11.20 08:15sell0.02usdjpy118.130.00117.992006.11.20 09:56117.990.000.000.002.37
158758852006.11.20 08:15sell0.16eurjpy151.640.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.0028.45
158718052006.11.20 08:00buy0.02eurchf1.59570.00001.59402006.11.20 18:251.59400.000.000.00-2.74
158680432006.11.20 07:30buy0.01usdcad1.14500.00001.14472006.11.20 11:491.14470.000.000.00-0.26
158680002006.11.20 07:30buy0.01eurchf1.59630.00001.59402006.11.20 18:251.59400.000.000.00-1.85
158600272006.11.20 06:30buy0.02audusd0.76850.00000.76922006.11.20 09:560.76920.000.000.001.40
158586312006.11.20 06:15sell0.02eurchf1.59680.00001.59612006.11.20 07:061.59610.000.000.001.13
158552352006.11.20 05:49sell0.01usdcad1.14570.00001.14522006.11.20 06:461.14520.000.000.000.44
158509342006.11.20 04:19buy0.01audusd0.76900.00000.76922006.11.20 09:560.76920.000.000.000.20
158501192006.11.20 03:45sell0.01usdjpy117.870.00117.992006.11.20 09:56117.990.000.000.00-1.02
158501042006.11.20 03:45sell0.01eurchf1.59620.00001.59612006.11.20 07:061.59610.000.000.000.08
158497652006.11.20 03:30buy0.01usdcad1.14520.00001.14572006.11.20 04:211.14570.000.000.000.44
158484122006.11.20 03:00sell0.08eurjpy151.410.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-1.35
158440252006.11.20 01:00sell0.04eurjpy151.230.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-6.78
158420992006.11.20 00:15sell0.02eurjpy151.150.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-4.74
158413722006.11.20 00:00sell0.02usdcad1.14620.00001.14562006.11.20 02:031.14560.000.000.001.05
158407552006.11.19 23:45sell0.01eurjpy151.090.00151.432006.11.20 16:33151.430.000.000.00-2.88
158389202006.11.19 23:15sell0.01usdcad1.14580.00001.14562006.11.20 02:031.14560.000.000.000.17
158377102006.11.19 22:45sell0.02audusd0.76960.00000.76882006.11.20 03:350.76880.000.000.001.60
158371182006.11.19 22:33buy0.02eurchf1.59560.00001.59632006.11.20 02:511.59630.000.000.001.13
158315332006.11.17 19:33sell0.01audusd0.76880.00000.76882006.11.20 03:350.76880.000.00-0.020.00
158310382006.11.17 19:15buy0.01eurchf1.59630.00001.59632006.11.20 02:511.59630.000.000.060.00
158309682006.11.17 19:15buy0.01usdjpy117.710.00117.762006.11.17 19:39117.760.000.000.000.42
158291892006.11.17 17:45buy0.04eurjpy150.880.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.003.39
158271602006.11.17 16:45buy0.02eurjpy150.970.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.000.17
158261912006.11.17 16:15buy0.01eurjpy151.040.00150.982006.11.17 20:04150.980.000.000.00-0.51
158261822006.11.17 16:15buy0.10eurchf1.59651.54441.64442006.11.20 18:301.59410.000.000.55-19.29
158252942006.11.17 16:00buy0.01usdcad1.14510.00001.14562006.11.17 16:091.14560.000.000.000.44
158041832006.11.17 14:00buy0.02audusd0.76490.00000.76562006.11.17 14:330.76560.000.000.001.40
158031922006.11.17 13:45sell0.01eurchf1.59900.00001.59852006.11.17 14:241.59850.000.000.000.40
158031152006.11.17 13:45sell0.01usdcad1.14650.00001.14602006.11.17 14:241.14600.000.000.000.44
158009732006.11.17 13:30buy0.01audusd0.76540.00000.76562006.11.17 14:330.76560.000.000.000.20
157999052006.11.17 13:15sell0.30eurchf1.60071.64941.54942006.11.17 15:451.59620.000.000.00108.55
157967882006.11.17 12:00sell0.04eurchf1.60040.00001.59942006.11.17 13:451.59940.000.000.003.19
157967862006.11.17 12:00sell0.01usdjpy118.410.00118.362006.11.17 12:24118.360.000.000.000.42
157955302006.11.17 11:31sell0.02eurchf1.59940.00001.59942006.11.17 13:451.59940.000.000.000.00
157940262006.11.17 11:00sell0.01eurchf1.59870.00001.59942006.11.17 13:451.59940.000.000.00-0.55
157877092006.11.17 09:00buy0.01usdjpy118.250.00118.302006.11.17 09:08118.300.000.000.000.42
157870982006.11.17 08:45buy0.02eurjpy151.180.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.001.18
157847722006.11.17 08:15buy0.02usdcad1.14150.00001.14242006.11.17 08:521.14240.000.000.001.58
157828392006.11.17 08:00buy0.01usdcad1.14260.00001.14242006.11.17 08:521.14240.000.000.00-0.18
157827192006.11.17 08:00sell0.04eurchf1.59800.00001.59722006.11.17 09:001.59720.000.000.002.56
157815562006.11.17 07:45sell0.02eurchf1.59750.00001.59722006.11.17 09:001.59720.000.000.000.48
157810022006.11.17 07:30buy0.01usdjpy118.290.00118.342006.11.17 07:59118.340.000.000.000.42
157809972006.11.17 07:30buy0.01eurjpy151.250.00151.252006.11.17 10:52151.250.000.000.000.00
157787322006.11.17 06:45sell0.01usdjpy118.280.00118.232006.11.17 07:11118.230.000.000.000.42
157787152006.11.17 06:45buy0.02eurjpy151.140.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.001.52
157773522006.11.17 06:16sell0.01eurchf1.59690.00001.59722006.11.17 09:001.59720.000.000.00-0.24
157773502006.11.17 06:16sell0.16usdjpy118.440.00118.332006.11.17 06:37118.330.000.000.0014.87
157738722006.11.17 05:15sell0.20usdjpy118.38123.28113.282006.11.17 14:45118.110.000.000.0045.72
157717942006.11.17 04:15sell0.08usdjpy118.370.00118.332006.11.17 06:37118.330.000.000.002.70
157691532006.11.17 02:20sell0.04usdjpy118.280.00118.332006.11.17 06:37118.330.000.000.00-1.69
157666122006.11.17 01:47sell0.02usdcad1.14240.00001.14172006.11.17 07:331.14170.000.000.001.23
157659182006.11.17 01:30buy0.04audusd0.76620.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.003.20
157658512006.11.17 01:30buy0.01eurjpy151.260.00151.232006.11.17 07:17151.230.000.000.00-0.26
157655142006.11.17 01:16buy0.02eurchf1.59650.00001.59722006.11.17 05:451.59720.000.000.001.12
157629432006.11.16 23:45sell0.01usdcad1.14180.00001.14172006.11.17 07:331.14170.000.000.000.09
157562372006.11.16 19:15buy0.02audusd0.76670.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.020.60
157554832006.11.16 18:30buy0.01audusd0.76730.00000.76702006.11.17 03:160.76700.000.000.01-0.30
157541382006.11.16 18:00buy0.01eurchf1.59710.00001.59722006.11.17 05:451.59720.000.000.060.08
157540482006.11.16 18:00sell0.02usdjpy118.220.00118.332006.11.17 06:37118.330.000.00-0.29-1.86
157527242006.11.16 17:30sell0.01usdjpy118.150.00118.332006.11.17 06:37118.330.000.00-0.15-1.52
157467112006.11.16 16:30sell0.01usdcad1.14080.00001.14032006.11.16 17:021.14030.000.000.000.44
157454682006.11.16 15:45sell0.01eurjpy151.260.00151.212006.11.16 17:07151.210.000.000.000.42
157403172006.11.16 14:15buy0.01usdcad1.13920.00001.13972006.11.16 14:161.13970.000.000.000.44
157374522006.11.16 14:00buy0.01usdjpy117.980.00118.032006.11.16 14:01118.030.000.000.000.43
157352172006.11.16 13:45sell0.08audusd0.76890.00000.76762006.11.16 15:050.76760.000.000.0010.40
157309932006.11.16 13:30buy0.01usdcad1.13780.00001.13832006.11.16 14:011.13830.000.000.000.44
157274522006.11.16 12:30sell0.04audusd0.76760.00000.76762006.11.16 15:050.76760.000.000.000.00
157265772006.11.16 12:00buy0.01usdjpy118.040.00118.092006.11.16 12:40118.090.000.000.000.42
157265332006.11.16 12:00buy0.01eurjpy151.200.00151.252006.11.16 13:30151.250.000.000.000.43
157254592006.11.16 11:30sell0.02audusd0.76690.00000.76762006.11.16 15:050.76760.000.000.00-1.40
157247152006.11.16 11:15sell0.01audusd0.76630.00000.76762006.11.16 15:050.76760.000.000.00-1.30
157198192006.11.16 09:45sell0.01usdjpy118.090.00118.042006.11.16 09:50118.040.000.000.000.42
157197712006.11.16 09:45sell0.10usdjpy118.09123.28113.282006.11.17 14:45118.110.000.00-1.46-1.69
157126542006.11.16 08:30sell0.02eurchf1.59870.00001.59802006.11.16 13:101.59800.000.000.001.12
157096242006.11.16 07:30sell0.01usdcad1.13930.00001.13882006.11.16 08:141.13880.000.000.000.44
157091452006.11.16 07:15sell0.04eurjpy151.400.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.002.71
157078232006.11.16 07:00sell0.02eurjpy151.350.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.000.51
157064442006.11.16 06:30sell0.02usdjpy118.050.00117.972006.11.16 07:04117.970.000.000.001.36
157053422006.11.16 06:15sell0.01usdjpy117.950.00117.972006.11.16 07:04117.970.000.000.00-0.17
157053332006.11.16 06:15sell0.01eurjpy151.270.00151.322006.11.16 09:43151.320.000.000.00-0.42
157047602006.11.16 06:00sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.16 08:330.76520.000.000.000.50
157030422006.11.16 05:15sell0.01eurchf1.59810.00001.59802006.11.16 13:101.59800.000.000.000.08
157030382006.11.16 05:15sell0.20eurchf1.59811.64941.54942006.11.17 15:451.59620.000.00-1.2630.55
156994702006.11.16 03:00buy0.01usdjpy117.820.00117.872006.11.16 03:25117.870.000.000.000.42
156961692006.11.16 01:30buy0.01audusd0.76520.00000.76572006.11.16 04:240.76570.000.000.000.50
156946312006.11.16 01:15buy0.02usdcad1.13820.00001.13902006.11.16 04:061.13900.000.000.001.40
156930332006.11.16 00:15buy0.01eurjpy151.210.00151.262006.11.16 00:53151.260.000.000.000.42
156904972006.11.15 23:15buy0.01usdjpy117.950.00118.002006.11.16 00:38118.000.000.000.000.42
156884232006.11.15 22:15buy0.01usdcad1.13910.00001.13902006.11.16 04:061.13900.000.000.00-0.09
156876832006.11.15 22:00sell0.01audusd0.76520.00000.76472006.11.15 23:500.76470.000.000.000.50
156859822006.11.15 20:45sell0.01eurjpy151.340.00151.292006.11.15 22:27151.290.000.00-0.320.43
156849002006.11.15 20:00sell0.04usdcad1.13970.00001.13892006.11.15 21:521.13890.000.00-0.382.81
156848972006.11.15 20:00sell0.10eurjpy151.33156.33146.332006.11.20 17:00151.400.000.00-5.25-5.92
156749692006.11.15 18:45buy0.01usdjpy117.960.00118.012006.11.15 19:00118.010.000.000.000.42
156716702006.11.15 17:27sell0.02usdcad1.13910.00001.13892006.11.15 21:521.13890.000.00-0.190.35
156716692006.11.15 17:27sell0.01eurjpy151.210.00151.162006.11.15 18:06151.160.000.000.000.43
156444122006.11.15 11:00sell0.04eurchf1.59930.00001.59842006.11.15 14:511.59840.000.000.002.88
156423022006.11.15 10:45sell0.01usdcad1.13910.00001.13892006.11.15 21:521.13890.000.00-0.100.18
156383382006.11.15 10:30sell0.02eurchf1.59870.00001.59842006.11.15 14:511.59840.000.000.000.48
156348282006.11.15 10:00sell0.01eurchf1.59790.00001.59842006.11.15 14:511.59840.000.000.00-0.40
156289722006.11.15 09:30sell0.10eurchf1.59821.64941.54942006.11.17 15:451.59620.000.00-2.5216.09
156283262006.11.15 09:15sell1.28eurjpy151.120.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00119.24
156276262006.11.15 09:01buy0.04usdcad1.13670.00001.13762006.11.15 09:251.13760.000.000.003.16
156267512006.11.15 08:45sell0.64eurjpy151.060.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.0027.10
156225702006.11.15 07:45sell0.32eurjpy151.000.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.71
156213722006.11.15 07:32buy0.02usdcad1.13750.00001.13762006.11.15 09:251.13760.000.000.000.18
156194272006.11.15 07:15buy0.01usdcad1.13820.00001.13762006.11.15 09:251.13760.000.000.00-0.53
156193782006.11.15 07:15sell0.01usdjpy117.790.00117.742006.11.15 07:17117.740.000.000.000.42
156182152006.11.15 07:00buy0.02audusd0.76450.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.001.60
156177842006.11.15 06:45buy0.02usdcad1.13760.00001.13832006.11.15 07:081.13830.000.000.001.23
156177492006.11.15 06:45sell0.04usdjpy117.860.00117.762006.11.15 07:10117.760.000.000.003.40
156165302006.11.15 06:30sell0.16eurjpy150.950.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-8.13
156146892006.11.15 06:17sell0.02usdjpy117.770.00117.762006.11.15 07:10117.760.000.000.000.17
156139082006.11.15 06:01buy0.01audusd0.76550.00000.76532006.11.15 08:070.76530.000.000.00-0.20
156126072006.11.15 05:00sell0.01usdjpy117.700.00117.762006.11.15 07:10117.760.000.000.00-0.51
156122152006.11.15 04:30sell0.08eurjpy150.860.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-10.16
156110052006.11.15 03:30sell0.04eurjpy150.810.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-6.77
156082292006.11.15 01:15sell0.02eurjpy150.730.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-4.74
156074452006.11.15 01:00sell0.01usdjpy117.610.00117.562006.11.15 01:03117.560.000.000.000.43
156074282006.11.15 01:00sell0.01eurjpy150.670.00151.012006.11.15 11:12151.010.000.000.00-2.88
156064682006.11.15 00:30sell0.01audusd0.76570.00000.76522006.11.15 05:320.76520.000.000.000.50
156038732006.11.14 23:00buy0.01eurjpy150.700.00150.752006.11.15 00:16150.750.000.000.000.43
156014642006.11.14 22:00buy0.01eurchf1.59350.00001.59402006.11.15 05:531.59400.000.000.000.41
155983732006.11.14 20:45buy0.01usdjpy117.530.00117.582006.11.14 21:13117.580.000.000.130.43
155966622006.11.14 19:46buy0.01usdcad1.13820.00001.13832006.11.15 07:081.13830.000.000.030.09
155872382006.11.14 17:45sell0.01usdcad1.13820.00001.13772006.11.14 19:051.13770.000.000.000.44
155798712006.11.14 16:30sell0.01usdjpy117.700.00117.652006.11.14 19:07117.650.000.000.000.42
155750902006.11.14 16:00buy0.10eurjpy150.78145.78155.782006.11.15 19:45151.350.000.000.9148.29
155689142006.11.14 15:30buy0.02eurchf1.59420.00001.59502006.11.14 17:181.59500.000.000.001.28
155688652006.11.14 15:30buy0.16eurjpy150.620.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.0017.67
155688612006.11.14 15:30buy0.02usdjpy117.590.00117.692006.11.14 15:48117.690.000.000.001.70
155649412006.11.14 15:15buy0.01usdjpy117.740.00117.692006.11.14 15:48117.690.000.000.00-0.42
155569682006.11.14 15:00buy0.01eurchf1.59510.00001.59502006.11.14 17:181.59500.000.000.00-0.08
155567212006.11.14 15:00buy0.08eurjpy150.730.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.001.36
155558372006.11.14 14:45sell0.01audusd0.76660.00000.76612006.11.14 15:040.76610.000.000.000.50
155558162006.11.14 14:45buy0.01usdcad1.13780.00001.13832006.11.14 15:071.13830.000.000.000.44
155530432006.11.14 14:30buy0.10usdcad1.13681.08681.18682006.11.16 22:161.14230.000.001.3448.15
155528052006.11.14 14:30buy0.04usdjpy117.290.00117.402006.11.14 14:38117.400.000.000.003.75
155527762006.11.14 14:30buy0.04eurjpy150.790.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-1.35
155465822006.11.14 13:45sell0.01eurchf1.59460.00001.59412006.11.14 14:301.59410.000.000.000.40
155465572006.11.14 13:45buy0.02eurjpy150.940.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-3.23
155465362006.11.14 13:45buy0.02usdjpy117.370.00117.402006.11.14 14:38117.400.000.000.000.51
155409692006.11.14 13:30buy0.01usdjpy117.580.00117.402006.11.14 14:38117.400.000.000.00-1.53
155400182006.11.14 13:30buy0.01eurjpy151.010.00150.752006.11.14 16:00150.750.000.000.00-2.21
155390292006.11.14 13:15sell0.02eurchf1.59570.00001.59502006.11.14 13:341.59500.000.000.001.13
155340042006.11.14 11:30sell0.01usdjpy117.850.00117.802006.11.14 11:41117.800.000.000.000.42
155330212006.11.14 11:15sell0.02usdcad1.13940.00001.13872006.11.14 12:351.13870.000.000.001.23
155318852006.11.14 10:46sell0.01eurchf1.59500.00001.59502006.11.14 13:341.59500.000.000.000.00
155316432006.11.14 10:45sell0.01usdcad1.13880.00001.13872006.11.14 12:351.13870.000.000.000.09
155309852006.11.14 10:30sell0.20usdcad1.13931.18831.08832006.11.14 14:151.13680.000.000.0043.98
155302612006.11.14 10:15sell0.01eurjpy151.170.00151.122006.11.14 11:20151.120.000.000.000.42
155273192006.11.14 09:45sell0.02usdjpy117.900.00117.792006.11.14 10:15117.790.000.000.001.87
155244712006.11.14 09:30sell0.01usdjpy117.710.00117.792006.11.14 10:15117.790.000.000.00-0.68
155176252006.11.14 08:00sell0.01usdcad1.13720.00001.13672006.11.14 08:501.13670.000.000.000.44
155175462006.11.14 08:00buy0.01eurjpy150.850.00150.902006.11.14 08:17150.900.000.000.000.43
155134262006.11.14 07:15buy0.16usdjpy117.480.00117.612006.11.14 08:15117.610.000.000.0017.69
155120952006.11.14 07:00sell0.08audusd0.76560.00000.76462006.11.14 07:300.76460.000.000.008.00
155105612006.11.14 06:15sell0.04audusd0.76500.00000.76462006.11.14 07:300.76460.000.000.001.60
155090502006.11.14 05:30buy0.08usdjpy117.600.00117.612006.11.14 08:15117.610.000.000.000.68
155088822006.11.14 05:20buy0.01usdcad1.13710.00001.13762006.11.14 07:271.13760.000.000.000.44
155070692006.11.14 04:45buy0.04usdjpy117.650.00117.612006.11.14 08:15117.610.000.000.00-1.36
155058872006.11.14 04:15sell0.02audusd0.76410.00000.76462006.11.14 07:300.76460.000.000.00-1.00
155041302006.11.14 03:30buy0.01eurjpy150.860.00150.912006.11.14 04:49150.910.000.000.000.43
155012272006.11.14 02:00buy0.02usdjpy117.720.00117.612006.11.14 08:15117.610.000.000.00-1.87
154994322006.11.14 01:15sell0.01audusd0.76360.00000.76462006.11.14 07:300.76460.000.000.00-1.00
154983042006.11.14 01:00buy0.01usdjpy117.800.00117.612006.11.14 08:15117.610.000.000.00-1.62
154975632006.11.14 00:45buy0.10eurjpy150.95145.95155.952006.11.14 09:15151.240.000.000.0024.62
154935842006.11.14 00:00buy0.02usdcad1.13690.00001.13762006.11.14 01:311.13760.000.000.001.23
154855602006.11.13 23:00buy0.01usdcad1.13760.00001.13762006.11.14 01:311.13760.000.000.000.00
154788272006.11.13 19:18sell0.01eurchf1.59430.00001.59382006.11.14 07:021.59380.000.00-0.060.40
154773852006.11.13 18:00sell0.16eurjpy151.370.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-1.6816.27
154759712006.11.13 17:45sell0.08usdcad1.13880.00001.13782006.11.13 19:401.13780.000.000.007.03
154751572006.11.13 17:30sell0.04usdcad1.13810.00001.13782006.11.13 19:401.13780.000.000.001.05
154739822006.11.13 16:45sell0.02usdcad1.13730.00001.13782006.11.13 19:401.13780.000.000.00-0.88
154731172006.11.13 16:15sell0.01usdcad1.13660.00001.13782006.11.13 19:401.13780.000.000.00-1.05
154660502006.11.13 15:00buy0.64audusd0.76220.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.5870.40
154660202006.11.13 15:00sell1.28usdjpy118.030.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-18.69173.75
154636532006.11.13 14:45buy0.32audusd0.76270.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.2919.20
154608892006.11.13 14:00buy0.16audusd0.76350.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.14-3.20
154608642006.11.13 14:00sell0.10usdcad1.13631.18831.08832006.11.14 14:151.13680.000.00-0.32-4.40
154592692006.11.13 13:15sell0.64usdjpy117.910.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-9.3421.72
154571872006.11.13 12:15sell0.02eurchf1.59420.00001.59352006.11.13 13:501.59350.000.000.001.12
154531352006.11.13 11:15sell0.01eurchf1.59360.00001.59352006.11.13 13:501.59350.000.000.000.08
154530932006.11.13 11:15buy0.08audusd0.76430.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.07-8.00
154518492006.11.13 11:00buy0.20audusd0.76480.71580.81582006.11.16 05:000.76620.000.000.9028.00
154508562006.11.13 10:30buy0.04audusd0.76480.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.04-6.00
154504242006.11.13 10:15sell0.08eurjpy151.320.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.844.75
154492782006.11.13 10:00sell0.32usdjpy117.820.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-4.67-13.57
154468242006.11.13 09:45sell0.08usdcad1.13380.00001.13262006.11.13 11:191.13260.000.000.008.48
154465242006.11.13 09:45sell0.16usdjpy117.640.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-2.34-31.22
154465072006.11.13 09:45sell0.04eurjpy151.190.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.42-2.04
154442282006.11.13 09:30buy0.02audusd0.76550.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.02-4.40
154440472006.11.13 09:30sell0.08usdjpy117.540.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-1.17-22.40
154440392006.11.13 09:30sell0.02eurjpy151.110.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.21-2.37
154440382006.11.13 09:30sell0.04usdcad1.13300.00001.13262006.11.13 11:191.13260.000.000.001.41
154426612006.11.13 09:00buy0.01audusd0.76600.00000.76332006.11.13 23:530.76330.000.000.01-2.70
154420252006.11.13 08:45buy0.01eurchf1.59210.00001.59262006.11.13 09:201.59260.000.000.000.40
154404772006.11.13 08:00sell0.04usdjpy117.390.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-0.58-16.29
154385342006.11.13 07:15sell0.02usdjpy117.330.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-0.29-9.16
154382242006.11.13 07:00sell0.01eurchf1.59280.00001.59232006.11.13 07:301.59230.000.000.000.40
154378222006.11.13 06:45sell0.01usdjpy117.260.00117.872006.11.13 23:50117.870.000.00-0.15-5.18
154375922006.11.13 06:30sell0.01eurjpy150.970.00151.252006.11.13 23:50151.250.000.00-0.11-2.37
154361392006.11.13 06:00sell0.01audusd0.76720.00000.76672006.11.13 07:070.76670.000.000.000.50
154323462006.11.13 03:16buy0.01usdjpy117.270.00117.322006.11.13 06:15117.320.000.000.000.43
154306272006.11.13 02:30buy0.01eurjpy150.920.00150.972006.11.13 04:50150.970.000.000.000.43
154298872006.11.13 02:15buy0.30usdjpy117.23112.42122.422006.11.15 10:15118.010.000.007.80198.29
154287652006.11.13 01:45buy0.01eurchf1.59250.00001.59302006.11.13 06:211.59300.000.000.000.40
154237932006.11.13 00:46sell0.02usdcad1.13180.00001.13262006.11.13 11:191.13260.000.000.00-1.41
154219662006.11.13 00:15buy0.02eurjpy150.960.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.001.36
154212612006.11.13 00:00buy0.04audusd0.76650.00000.76742006.11.13 05:140.76740.000.000.003.60
154186522006.11.12 23:15buy0.01eurjpy151.050.00151.042006.11.13 01:00151.040.000.000.00-0.09
154169552006.11.12 22:46sell0.01eurchf1.59240.00001.59192006.11.13 01:201.59190.000.000.000.40
154158392006.11.12 22:30sell0.01usdcad1.13060.00001.13262006.11.13 11:191.13260.000.000.00-1.77
154147302006.11.10 20:46sell0.01usdjpy117.570.00117.522006.11.12 22:30117.520.000.00-0.150.43
154147012006.11.10 20:45sell0.01eurjpy151.110.00151.062006.11.12 22:30151.060.000.00-0.110.43
154139182006.11.10 20:15sell0.02eurchf1.59380.00001.59312006.11.12 22:361.59310.000.00-0.131.13
154101642006.11.10 18:46sell0.01eurchf1.59320.00001.59312006.11.12 22:361.59310.000.00-0.060.08
154086932006.11.10 18:00buy0.01usdcad1.12980.00001.13032006.11.10 19:201.13030.000.000.000.44
154038292006.11.10 16:00buy0.02audusd0.76720.00000.76742006.11.13 05:140.76740.000.000.020.40
154012192006.11.10 15:45buy0.01audusd0.76760.00000.76742006.11.13 05:140.76740.000.000.01-0.20
154011022006.11.10 15:45buy0.02eurjpy151.000.00151.072006.11.10 15:52151.070.000.000.001.19
153986042006.11.10 15:15sell0.08usdcad1.13160.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.008.49
153954282006.11.10 14:45buy0.01eurjpy151.050.00151.072006.11.10 15:52151.070.000.000.000.17
153954262006.11.10 14:45sell0.04usdcad1.13070.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.001.06
153938032006.11.10 14:15buy0.01eurchf1.59260.00001.59312006.11.10 16:411.59310.000.000.000.40
153821532006.11.10 12:15sell0.02usdcad1.12980.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.00-1.06
153798652006.11.10 11:46sell0.01usdcad1.12900.00001.13042006.11.10 17:251.13040.000.000.00-1.24
153724742006.11.10 10:00buy0.02usdjpy117.330.00117.402006.11.10 10:19117.400.000.000.001.19
153690702006.11.10 09:30sell0.01audusd0.76820.00000.76772006.11.10 15:020.76770.000.000.000.50
153690162006.11.10 09:30buy0.01usdjpy117.390.00117.402006.11.10 10:19117.400.000.000.000.09
153557492006.11.10 08:30sell0.01usdcad1.12800.00001.12752006.11.10 08:561.12750.000.000.000.44
153556592006.11.10 08:30buy0.04eurchf1.59280.00001.59362006.11.10 09:091.59360.000.000.002.59
153533502006.11.10 08:16buy0.02eurchf1.59340.00001.59362006.11.10 09:091.59360.000.000.000.33
153519012006.11.10 08:00buy0.01eurchf1.59390.00001.59362006.11.10 09:091.59360.000.000.00-0.25
153475042006.11.10 07:30sell0.02eurjpy151.180.00151.112006.11.10 12:06151.110.000.000.001.19
153443972006.11.10 07:00buy0.02eurchf1.59270.00001.59342006.11.10 07:531.59340.000.000.001.13
153410142006.11.10 06:15sell0.01eurjpy151.130.00151.112006.11.10 12:06151.110.000.000.000.17
153381142006.11.10 05:30buy0.04audusd0.76730.00000.76822006.11.10 07:210.76820.000.000.003.60
153343172006.11.10 04:30buy0.04usdcad1.12760.00001.12852006.11.10 07:541.12850.000.000.003.19
153342962006.11.10 04:30buy0.02audusd0.76800.00000.76822006.11.10 07:210.76820.000.000.000.40
153339412006.11.10 04:18buy0.10usdcad1.12821.07821.17822006.11.13 13:151.13580.000.000.2766.91
153326112006.11.10 04:00buy0.20usdjpy117.48112.42122.422006.11.15 10:15118.010.000.007.8089.82
153315062006.11.10 03:45buy0.01eurchf1.59330.00001.59342006.11.10 07:531.59340.000.000.000.08
153310012006.11.10 03:32buy0.02usdcad1.12810.00001.12852006.11.10 07:541.12850.000.000.000.71
153309772006.11.10 03:32buy0.20eurchf1.59291.54381.64382006.11.15 07:151.59440.000.003.3024.11
153301772006.11.10 03:15buy0.04eurjpy151.060.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.002.73
153279432006.11.10 02:45buy0.16usdjpy117.460.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.0019.05
153278922006.11.10 02:45buy0.02eurjpy151.110.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.000.51
153252352006.11.10 02:15buy0.01eurjpy151.170.00151.142006.11.10 05:00151.140.000.000.00-0.26
153252222006.11.10 02:15buy0.08usdjpy117.560.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.002.72
153208902006.11.10 02:01buy0.01audusd0.76890.00000.76822006.11.10 07:210.76820.000.000.00-0.70
153183702006.11.10 01:45buy0.04usdjpy117.640.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-1.36
153131762006.11.10 00:00buy0.02usdjpy117.820.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-3.74
153125772006.11.09 23:46buy0.01usdcad1.12910.00001.12852006.11.10 07:541.12850.000.000.00-0.53
153125742006.11.09 23:45buy0.01usdjpy117.870.00117.602006.11.10 05:01117.600.000.000.00-2.30
153125352006.11.09 23:45buy0.10usdjpy117.87112.42122.422006.11.15 10:15118.000.000.003.9011.02
153111662006.11.09 23:15sell0.01audusd0.76940.00000.76892006.11.10 01:190.76890.000.000.000.50
152988052006.11.09 19:15sell0.01audusd0.76820.00000.76772006.11.09 19:470.76770.000.000.000.50
152715772006.11.09 15:30sell0.30eurjpy151.29156.04146.042006.11.14 00:00150.870.000.00-9.45107.08
152633702006.11.09 14:31sell0.08usdcad1.13270.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.006.36
152623962006.11.09 14:15sell0.20usdjpy118.38123.27113.272006.11.09 23:15117.800.000.00-2.9298.47
152612032006.11.09 14:00sell0.02eurchf1.59710.00001.59642006.11.09 15:061.59640.000.000.001.12
152578962006.11.09 13:45sell0.08usdjpy118.490.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.0016.24
152577952006.11.09 13:45sell2.56eurjpy151.290.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-26.88456.87
152484032006.11.09 13:15sell0.04usdcad1.13210.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.001.06
152454292006.11.09 12:48sell0.01eurchf1.59640.00001.59642006.11.09 15:061.59640.000.000.000.00
152453182006.11.09 12:46sell0.04usdjpy118.150.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-3.38
152452302006.11.09 12:45sell1.28eurjpy151.080.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-13.440.00
152431482006.11.09 12:30sell0.20eurjpy150.95156.04146.042006.11.14 00:00150.870.000.00-6.3013.60
152418102006.11.09 12:15buy0.02audusd0.76560.00000.76632006.11.09 13:030.76630.000.000.001.40
152402402006.11.09 12:00sell0.64eurjpy150.940.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-6.72-76.15
152395282006.11.09 11:45buy0.01audusd0.76610.00000.76632006.11.09 13:030.76630.000.000.000.20
152394982006.11.09 11:45sell0.10usdjpy118.06123.27113.272006.11.09 23:15117.800.000.00-1.4622.07
152384082006.11.09 11:15sell0.02usdjpy118.040.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-3.55
152383862006.11.09 11:15sell0.32eurjpy150.860.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-3.36-59.83
152362272006.11.09 11:02buy0.10eurchf1.59551.54381.64382006.11.15 07:151.59440.000.002.20-8.84
152359282006.11.09 11:00sell0.01usdjpy117.900.00118.252006.11.09 15:01118.250.000.000.00-2.96
152359042006.11.09 11:00sell0.16eurjpy150.740.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-1.68-46.23
152340712006.11.09 10:15sell0.02usdcad1.13160.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.00-0.35
152340582006.11.09 10:15sell0.08eurjpy150.640.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-0.84-29.92
152320992006.11.09 09:45buy0.02eurchf1.59580.00001.59662006.11.09 12:211.59660.000.000.001.28
152288302006.11.09 08:30buy0.01usdjpy117.790.00117.842006.11.09 09:25117.840.000.000.000.42
152282442006.11.09 08:15sell0.10eurjpy150.50156.04146.042006.11.14 00:00150.870.000.00-3.15-31.44
152267712006.11.09 08:00sell0.04eurjpy150.580.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-0.42-17.00
152184622006.11.09 04:00buy0.02audusd0.76670.00000.76742006.11.09 07:270.76740.000.000.001.40
152169942006.11.09 03:30buy0.01audusd0.76730.00000.76742006.11.09 07:270.76740.000.000.000.10
152162232006.11.09 03:00sell0.02eurjpy150.430.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-0.21-11.05
152153062006.11.09 02:31sell0.01usdcad1.13070.00001.13182006.11.09 15:001.13180.000.000.00-0.97
152142712006.11.09 02:00sell0.02usdjpy117.960.00117.892006.11.09 02:22117.890.000.000.001.19
152120582006.11.09 01:30sell0.01eurjpy150.370.00151.082006.11.10 01:36151.080.000.00-0.11-6.03
152120532006.11.09 01:30sell0.01usdjpy117.900.00117.892006.11.09 02:22117.890.000.000.000.08
152120352006.11.09 01:30buy0.10audusd0.76780.71580.81582006.11.16 05:000.76610.000.000.63-17.00
151941052006.11.08 22:34buy0.01eurchf1.59670.00001.59662006.11.09 12:211.59660.000.000.00-0.08
151940492006.11.08 22:33buy0.01eurjpy150.320.00150.372006.11.09 00:50150.370.000.000.000.42
  0.00 0.00 -99.11 1 699.21
Closed P/L: 1 600.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157030292006.11.16 05:15sell0.10audusd0.76570.81780.7178 0.77050.000.00-0.30-48.00
157402812006.11.16 14:15sell0.20audusd0.76880.81780.7178 0.77050.000.00-0.60-34.00
157609482006.11.16 22:36sell0.10usdcad1.14231.19581.0958 1.14680.000.00-0.32-39.24
157961542006.11.17 11:45sell0.20usdcad1.14491.19581.0958 1.14680.000.00-0.64-33.14
158262102006.11.17 16:15buy0.10usdjpy117.74112.74122.74 118.100.000.001.3030.48
159089012006.11.20 16:15sell0.01usdjpy118.060.00118.06 118.130.000.000.00-0.59
159109172006.11.20 16:47sell0.30usdcad1.14751.19581.0958 1.14680.000.000.0018.31
159128392006.11.20 17:00sell0.02usdjpy118.140.00118.06 118.130.000.000.000.17
  0.00 0.00 -0.56 -106.01
 Floating P/L: -106.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 600.10 Floating P/L: -106.57 Margin: 1 000.00
Balance: 8 989.37 Equity: 8 882.80 Free Margin: 7 882.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 223.60 Gross Loss: 623.50 Total Net Profit: 1 600.10
Profit Factor: 3.57 Expected Payoff: 5.20  
Absolute Drawdown: 61.40 Maximal Drawdown: 198.54 (2.64%) Relative Drawdown: 2.64% (198.54)
 
Total Trades: 308 Short Positions (won %): 166 (63.86%) Long Positions (won %): 142 (73.24%)
Profit Trades (% of total): 210 (68.18%) Loss trades (% of total): 98 (31.82%)
Largest profit trade: 429.99 loss trade: -82.87
Average profit trade: 10.59 loss trade: -6.36
Maximum consecutive wins ($): 12 (55.07) consecutive losses ($): 6 (-198.54)
Maximal consecutive profit (count): 429.99 (1) consecutive loss (count): -198.54 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2