|Account: 1277265
|Name: Nick
|Currency: USD
|2006 November 20, 19:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15858798
|2006.11.20 06:18
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3553
|2.3536
|2.3469
|2006.11.20 11:55
|2.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|15845995
|2006.11.20 02:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1447
|1.1447
|1.1392
|2006.11.20 13:44
|1.1447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15833277
|2006.11.17 20:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.04
|151.40
|151.62
|2006.11.20 08:12
|151.62
|0.00
|0.00
|0.91
|49.11
|15825052
|2006.11.17 15:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1448
|1.1448
|1.1512
|2006.11.20 02:04
|1.1448
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|15822822
|2006.11.17 15:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8963
|1.8965
|0.0000
|2006.11.20 15:51
|1.8965
|0.00
|0.00
|-1.05
|6.00
|15822137
|2006.11.17 15:34
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5962
|1.5949
|1.5928
|2006.11.20 12:37
|1.5928
|0.00
|0.00
|-0.63
|27.41
|15810112
|2006.11.17 14:51
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3580
|2.3567
|2.3484
|2006.11.20 06:14
|2.3567
|0.00
|0.00
|-9.82
|52.25
|15801817
|2006.11.17 13:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1453
|1.1449
|1.1389
|2006.11.17 15:55
|1.1449
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|15798848
|2006.11.17 12:56
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6003
|1.5990
|1.5969
|2006.11.17 15:33
|1.5969
|0.00
|0.00
|0.00
|27.34
|15790437
|2006.11.17 09:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7658
|0.7680
|0.7709
|2006.11.20 07:17
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.18
|44.00
|15789833
|2006.11.17 09:29
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.32
|117.80
|117.56
|2006.11.17 15:38
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|323.24
|15789807
|2006.11.17 09:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1449
|1.1455
|1.1513
|2006.11.17 13:35
|1.1455
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|15783492
|2006.11.17 08:04
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3561
|2.3567
|2.3484
|2006.11.20 06:14
|2.3567
|0.00
|0.00
|-5.90
|-14.47
|15781057
|2006.11.17 07:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7678
|0.7680
|0.7709
|2006.11.20 07:17
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.09
|2.00
|15771501
|2006.11.17 04:11
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.36
|117.80
|117.56
|2006.11.17 15:38
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|204.15
|15763360
|2006.11.17 00:07
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5967
|1.5984
|1.6005
|2006.11.17 12:54
|1.6005
|0.00
|0.00
|0.00
|60.64
|15752352
|2006.11.16 17:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.12
|117.80
|117.56
|2006.11.17 15:38
|117.56
|0.00
|0.00
|-2.92
|95.27
|15752093
|2006.11.16 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.10
|117.80
|117.56
|2006.11.17 15:38
|117.56
|0.00
|0.00
|-1.46
|45.93
|15746973
|2006.11.16 16:37
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.27
|223.14
|222.28
|2006.11.17 09:40
|223.14
|0.00
|0.00
|-5.08
|21.96
|15742812
|2006.11.16 15:07
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1413
|0.0000
|1.1322
|2006.11.17 09:29
|1.1450
|0.00
|0.00
|-1.60
|-161.57
|15742100
|2006.11.16 15:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7679
|0.7679
|0.7633
|2006.11.17 07:32
|0.7679
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|15736649
|2006.11.16 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.02
|118.13
|118.79
|2006.11.16 17:18
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|15736635
|2006.11.16 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.03
|118.13
|118.79
|2006.11.16 17:18
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|15734674
|2006.11.16 13:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.94
|223.14
|222.28
|2006.11.17 09:40
|223.14
|0.00
|0.00
|-2.54
|-16.89
|15732259
|2006.11.16 13:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.17
|151.02
|150.57
|2006.11.17 20:04
|151.02
|0.00
|0.00
|-1.05
|12.73
|15726154
|2006.11.16 11:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.91
|222.91
|223.79
|2006.11.16 13:40
|222.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15723301
|2006.11.16 10:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.91
|222.91
|222.03
|2006.11.16 11:48
|222.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15719726
|2006.11.16 09:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.07
|118.06
|117.30
|2006.11.16 13:54
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15719706
|2006.11.16 09:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.07
|118.06
|117.30
|2006.11.16 13:54
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15717406
|2006.11.16 09:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3575
|2.3567
|2.3484
|2006.11.20 06:14
|2.3567
|0.00
|0.00
|-7.86
|12.86
|15717109
|2006.11.16 09:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.14
|222.98
|222.16
|2006.11.16 10:32
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|15716328
|2006.11.16 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8863
|1.8953
|0.0000
|2006.11.17 14:50
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.43
|-80.00
|15710118
|2006.11.16 07:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.45
|151.34
|150.78
|2006.11.16 13:30
|151.34
|0.00
|0.00
|0.00
|18.66
|15709915
|2006.11.16 07:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.83
|222.98
|222.16
|2006.11.16 10:32
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.70
|15696204
|2006.11.16 01:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.72
|222.83
|223.70
|2006.11.16 07:40
|222.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|15696145
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.87
|118.08
|118.63
|2006.11.16 09:43
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|15696136
|2006.11.16 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|118.08
|118.63
|2006.11.16 09:43
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|15690748
|2006.11.15 23:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8888
|1.8876
|0.0000
|2006.11.16 09:30
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15689522
|2006.11.15 22:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3537
|2.3567
|2.3484
|2006.11.20 06:14
|2.3567
|0.00
|0.00
|-3.94
|-24.11
|15688920
|2006.11.15 22:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.24
|151.34
|150.78
|2006.11.16 13:30
|151.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.48
|15642475
|2006.11.15 10:46
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1390
|0.0000
|1.1322
|2006.11.17 09:29
|1.1450
|0.00
|0.00
|-3.84
|-157.21
|15640387
|2006.11.15 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.03
|222.82
|223.70
|2006.11.16 07:40
|222.82
|0.00
|0.00
|6.47
|-17.78
|15633357
|2006.11.15 09:41
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3578
|2.3553
|2.3489
|2006.11.15 22:49
|2.3553
|0.00
|0.00
|-17.68
|60.20
|15626132
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.80
|117.80
|118.73
|2006.11.16 01:29
|117.80
|0.00
|0.00
|11.70
|0.00
|15626130
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5978
|1.5984
|1.6005
|2006.11.17 12:54
|1.6005
|0.00
|0.00
|2.20
|21.54
|15626127
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.08
|151.23
|151.68
|2006.11.15 22:27
|151.23
|0.00
|0.00
|5.46
|25.44
|15626124
|2006.11.15 08:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.25
|223.03
|222.15
|2006.11.15 10:37
|223.03
|0.00
|0.00
|0.00
|37.25
|15626025
|2006.11.15 08:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8951
|1.8874
|0.0000
|2006.11.15 11:19
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|15622568
|2006.11.15 07:45
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3587
|2.3553
|2.3489
|2006.11.15 22:49
|2.3553
|0.00
|0.00
|-11.79
|54.58
|15576415
|2006.11.14 16:09
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3563
|2.3553
|2.3489
|2006.11.15 22:49
|2.3553
|0.00
|0.00
|-7.87
|8.02
|15570958
|2006.11.14 15:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.62
|223.00
|222.15
|2006.11.15 10:36
|223.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|-32.17
|15529608
|2006.11.14 10:02
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3601
|2.3592
|2.3519
|2006.11.14 14:59
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|15520892
|2006.11.14 08:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.13
|151.23
|151.68
|2006.11.15 22:27
|151.23
|0.00
|0.00
|3.64
|8.48
|15473745
|2006.11.13 16:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3654
|2.3616
|2.3563
|2006.11.14 10:00
|2.3616
|0.00
|0.00
|-3.93
|61.13
|15469659
|2006.11.13 15:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.25
|150.91
|150.66
|2006.11.14 00:11
|150.91
|0.00
|0.00
|-1.05
|28.88
|15467109
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1357
|0.0000
|1.1322
|2006.11.17 09:29
|1.1450
|0.00
|0.00
|-3.84
|-162.45
|15467086
|2006.11.13 15:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.19
|117.80
|118.73
|2006.11.16 01:29
|117.80
|0.00
|0.00
|13.00
|-66.21
|15465509
|2006.11.13 14:53
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3626
|2.3616
|2.3563
|2006.11.14 10:00
|2.3616
|0.00
|0.00
|-1.97
|8.04
|15464979
|2006.11.13 14:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|117.80
|118.73
|2006.11.16 01:29
|117.80
|0.00
|0.00
|6.50
|-26.32
|15455475
|2006.11.13 12:01
|buy
|0.30
|audusd
|0.7645
|0.7677
|0.7702
|2006.11.16 15:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|1.35
|96.00
|15455363
|2006.11.13 12:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3656
|2.3634
|2.3574
|2006.11.13 14:50
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|15451278
|2006.11.13 10:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1323
|0.0000
|1.1322
|2006.11.17 09:29
|1.1450
|0.00
|0.00
|-1.92
|-110.92
|15436362
|2006.11.13 06:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.34
|117.87
|118.08
|2006.11.13 14:50
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|62.67
|15436354
|2006.11.13 06:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|117.85
|118.08
|2006.11.13 14:50
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|63.52
|15427711
|2006.11.13 01:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.52
|0.00
|225.47
|2006.11.14 15:41
|222.62
|0.00
|0.00
|4.31
|-323.16
|15425047
|2006.11.13 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.80
|0.00
|225.47
|2006.11.14 15:41
|222.62
|0.00
|0.00
|2.16
|-185.39
|15420649
|2006.11.12 23:52
|buy
|0.20
|audusd
|0.7666
|0.7677
|0.7702
|2006.11.16 15:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.90
|22.00
|15417171
|2006.11.12 22:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|117.33
|116.66
|2006.11.13 06:04
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|15417168
|2006.11.12 22:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.44
|117.33
|116.66
|2006.11.13 06:04
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|15406297
|2006.11.10 16:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1310
|1.1322
|1.1379
|2006.11.13 10:44
|1.1322
|0.00
|0.00
|0.27
|10.60
|15393441
|2006.11.10 14:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.99
|151.25
|151.71
|2006.11.13 15:23
|151.25
|0.00
|0.00
|1.82
|44.02
|15377305
|2006.11.10 11:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.79
|224.77
|223.90
|2006.11.13 00:59
|224.77
|0.00
|0.00
|-2.54
|1.70
|15373884
|2006.11.10 10:18
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3689
|2.3669
|2.3588
|2006.11.13 11:59
|2.3669
|0.00
|0.00
|-5.90
|48.31
|15364039
|2006.11.10 09:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.23
|117.43
|0.00
|2006.11.12 22:50
|117.43
|0.00
|0.00
|3.90
|51.09
|15356668
|2006.11.10 08:35
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3661
|2.3669
|2.3588
|2006.11.13 11:59
|2.3669
|0.00
|0.00
|-3.93
|-12.88
|15355423
|2006.11.10 08:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7683
|0.7677
|0.7702
|2006.11.16 15:02
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.54
|-6.00
|15350783
|2006.11.10 07:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1291
|1.1304
|1.1360
|2006.11.10 16:54
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|15349579
|2006.11.10 07:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.3669
|2.3588
|2006.11.13 11:59
|2.3669
|0.00
|0.00
|-1.97
|-35.42
|15336363
|2006.11.10 05:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.23
|151.25
|151.71
|2006.11.13 15:23
|151.25
|0.00
|0.00
|0.91
|1.69
|15331808
|2006.11.10 03:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3651
|2.3574
|2006.11.10 07:42
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|15328018
|2006.11.10 02:46
|buy
|0.50
|eurchf
|1.5929
|1.5949
|1.5972
|2006.11.15 08:32
|1.5972
|0.00
|0.00
|8.25
|172.65
|15323347
|2006.11.10 02:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.49
|117.43
|0.00
|2006.11.12 22:50
|117.43
|0.00
|0.00
|2.60
|-10.22
|15323292
|2006.11.10 02:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.45
|117.44
|116.59
|2006.11.10 09:34
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15317249
|2006.11.10 01:34
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.55
|224.75
|225.56
|2006.11.10 11:08
|224.75
|0.00
|0.00
|0.00
|34.09
|15307879
|2006.11.09 22:24
|sell
|0.20
|audusd
|0.7688
|0.7683
|0.7640
|2006.11.10 08:29
|0.7683
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|15300759
|2006.11.09 19:48
|sell
|0.10
|audusd
|0.7673
|0.7683
|0.7640
|2006.11.10 08:29
|0.7683
|0.00
|0.00
|-0.15
|-10.00
|15299821
|2006.11.09 19:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.25
|151.24
|150.67
|2006.11.10 05:02
|151.24
|0.00
|0.00
|-1.05
|0.85
|15288469
|2006.11.09 16:41
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.92
|0.00
|118.76
|2006.11.10 02:07
|117.45
|0.00
|0.00
|6.50
|-200.09
|15288457
|2006.11.09 16:41
|buy
|0.50
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.76
|2006.11.10 02:07
|117.45
|0.00
|0.00
|6.50
|-187.31
|15286898
|2006.11.09 16:37
|buy
|0.30
|eurchf
|1.5940
|1.5949
|1.5972
|2006.11.15 08:32
|1.5972
|0.00
|0.00
|6.60
|77.09
|15285077
|2006.11.09 16:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9080
|1.8991
|0.0000
|2006.11.13 15:05
|1.9008
|0.00
|0.00
|-2.80
|-288.00
|15277936
|2006.11.09 16:22
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.76
|2006.11.10 02:07
|117.45
|0.00
|0.00
|3.90
|-176.25
|15275297
|2006.11.09 16:11
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3685
|2.3667
|2.3613
|2006.11.10 03:45
|2.3667
|0.00
|0.00
|-1.97
|14.54
|15275230
|2006.11.09 16:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.90
|224.75
|225.56
|2006.11.10 11:08
|224.75
|0.00
|0.00
|2.16
|-12.78
|15272292
|2006.11.09 15:39
|buy
|0.20
|audusd
|0.7654
|0.7671
|0.7702
|2006.11.09 19:47
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|15266524
|2006.11.09 15:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7668
|0.7671
|0.7702
|2006.11.09 19:47
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15261867
|2006.11.09 14:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|0.00
|118.76
|2006.11.10 02:07
|117.45
|0.00
|0.00
|1.30
|-80.03
|15261791
|2006.11.09 14:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.38
|0.00
|118.76
|2006.11.10 02:07
|117.45
|0.00
|0.00
|1.30
|-79.18
|15259485
|2006.11.09 13:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.99
|224.89
|224.13
|2006.11.09 16:09
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|15251986
|2006.11.09 13:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1312
|1.1291
|1.1242
|2006.11.10 07:54
|1.1291
|0.00
|0.00
|-0.32
|18.60
|15250317
|2006.11.09 13:30
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3750
|2.3699
|2.3669
|2006.11.09 16:08
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|81.81
|15250198
|2006.11.09 13:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9014
|1.9011
|0.0000
|2006.11.09 16:04
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15249212
|2006.11.09 13:22
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3722
|2.3699
|2.3669
|2006.11.09 16:08
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|18.45
|15243459
|2006.11.09 12:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.93
|224.94
|225.79
|2006.11.09 13:48
|224.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15239024
|2006.11.09 11:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.06
|224.91
|224.20
|2006.11.09 12:31
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|15234370
|2006.11.09 10:24
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5954
|1.5949
|1.5972
|2006.11.15 08:32
|1.5972
|0.00
|0.00
|4.40
|28.91
|15232996
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9058
|1.9055
|0.0000
|2006.11.09 12:50
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15232569
|2006.11.09 09:54
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3803
|2.3752
|2.3731
|2006.11.09 13:22
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|57.70
|15229047
|2006.11.09 08:34
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3819
|2.3815
|2.3747
|2006.11.09 09:51
|2.3815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15226321
|2006.11.09 07:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9073
|1.8973
|0.0000
|2006.11.09 10:00
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|15209248
|2006.11.09 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.63
|225.04
|225.49
|2006.11.09 11:30
|225.04
|0.00
|0.00
|0.00
|34.73
|15208707
|2006.11.09 00:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1309
|1.1314
|1.1379
|2006.11.09 13:32
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|15204720
|2006.11.09 00:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7689
|0.7668
|0.7646
|2006.11.09 15:01
|0.7668
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|15201065
|2006.11.08 23:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9038
|1.9138
|0.0000
|2006.11.09 07:58
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|15197164
|2006.11.08 23:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1302
|0.0000
|1.1302
|2006.11.09 00:58
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15195785
|2006.11.08 22:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.84
|118.33
|0.00
|2006.11.09 14:06
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|41.41
|15195780
|2006.11.08 22:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|118.33
|0.00
|2006.11.09 14:06
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|42.25
|15195534
|2006.11.08 22:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.7701
|0.0000
|0.7701
|2006.11.09 00:30
|0.7701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15195314
|2006.11.08 22:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5966
|1.5945
|1.5972
|2006.11.15 08:32
|1.5972
|0.00
|0.00
|2.20
|4.82
|15194905
|2006.11.08 22:40
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3832
|2.3829
|2.3761
|2006.11.09 08:32
|2.3829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15194811
|2006.11.08 22:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.33
|151.23
|0.00
|2006.11.09 19:38
|151.23
|0.00
|0.00
|0.00
|76.33
|15194794
|2006.11.08 22:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.54
|0.00
|224.54
|2006.11.09 01:00
|224.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15168324
|2006.11.08 15:25
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9040
|1.8958
|0.0000
|2006.11.08 23:46
|1.9038
|0.00
|0.00
|-6.30
|-12.00
|15159649
|2006.11.08 14:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9022
|1.9122
|0.0000
|2006.11.08 15:25
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|15098894
|2006.11.07 21:07
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9060
|1.9010
|0.0000
|2006.11.08 14:37
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|15077842
|2006.11.07 16:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9098
|1.9048
|0.0000
|2006.11.07 19:55
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|15037513
|2006.11.07 09:00
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9041
|1.9001
|0.0000
|2006.11.09 13:37
|1.9001
|0.00
|0.00
|-12.60
|-360.00
|15023095
|2006.11.07 07:18
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9050
|1.9103
|0.0000
|2006.11.07 15:38
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|159.00
|15020140
|2006.11.07 06:54
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9031
|1.9081
|0.0000
|2006.11.07 07:18
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|15002842
|2006.11.07 04:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9052
|1.8971
|0.0000
|2006.11.08 14:13
|1.9023
|0.00
|0.00
|-2.80
|-232.00
|14998763
|2006.11.07 04:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9037
|1.9038
|0.0000
|2006.11.07 06:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14989094
|2006.11.07 02:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9006
|1.9056
|0.0000
|2006.11.07 04:33
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|14947916
|2006.11.06 11:07
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8954
|1.9004
|0.0000
|2006.11.07 01:24
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.65
|-150.00
|14938513
|2006.11.06 09:00
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.8974
|1.9014
|0.0000
|2006.11.07 01:26
|1.9014
|0.00
|0.00
|2.37
|-440.00
|14890072
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8983
|1.8972
|0.0000
|2006.11.06 10:02
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.65
|33.00
|14881326
|2006.11.03 14:00
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.8982
|1.9022
|0.0000
|2006.11.05 22:33
|1.9022
|0.00
|0.00
|2.80
|-520.00
|14872073
|2006.11.03 13:40
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8995
|1.8955
|0.0000
|2006.11.03 14:00
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.00
|14864039
|2006.11.03 13:32
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9027
|1.8987
|0.0000
|2006.11.03 13:40
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|14858148
|2006.11.03 13:30
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9051
|1.9011
|0.0000
|2006.11.03 13:31
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|14857324
|2006.11.03 13:30
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9074
|1.9034
|0.0000
|2006.11.03 13:30
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|14857259
|2006.11.03 13:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9062
|1.9013
|0.0000
|2006.11.03 14:59
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|14855188
|2006.11.03 13:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9094
|1.9044
|0.0000
|2006.11.03 13:30
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|14848423
|2006.11.03 12:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9084
|1.9134
|0.0000
|2006.11.03 13:27
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|14847463
|2006.11.03 12:00
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9098
|1.9058
|0.0000
|2006.11.03 13:30
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|14845962
|2006.11.03 11:37
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9089
|1.9039
|0.0000
|2006.11.03 12:10
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|14843837
|2006.11.03 11:01
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9077
|1.9117
|0.0000
|2006.11.03 12:00
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|14842657
|2006.11.03 10:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9082
|1.9132
|0.0000
|2006.11.03 11:37
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|14839455
|2006.11.03 10:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9104
|1.9054
|0.0000
|2006.11.03 10:47
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|14832545
|2006.11.03 09:01
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.9093
|1.9053
|0.0000
|2006.11.03 11:01
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|14831944
|2006.11.03 08:48
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9089
|1.9095
|0.0000
|2006.11.03 09:46
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|14827918
|2006.11.03 07:39
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9058
|1.9008
|0.0000
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|6.46
|750.00
|14826913
|2006.11.03 07:20
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9070
|1.9120
|0.0000
|2006.11.03 08:48
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|14826474
|2006.11.03 07:03
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9088
|1.9038
|0.0000
|2006.11.03 07:20
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|14791245
|2006.11.02 20:01
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9084
|1.9134
|0.0000
|2006.11.03 07:03
|1.9089
|0.00
|0.00
|1.29
|-30.00
|14790649
|2006.11.02 19:48
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9095
|1.9045
|0.0000
|2006.11.02 20:01
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|14790436
|2006.11.02 19:42
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9084
|1.9134
|0.0000
|2006.11.02 19:48
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|14761077
|2006.11.02 12:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9086
|1.9048
|0.0000
|2006.11.02 19:42
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|14734842
|2006.11.02 08:05
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9050
|1.9083
|0.0000
|2006.11.02 11:37
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|14729570
|2006.11.02 06:56
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9045
|1.9095
|0.0000
|2006.11.02 08:05
|1.9050
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|14719811
|2006.11.02 01:57
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9078
|1.9028
|0.0000
|2006.11.02 06:56
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|14719802
|2006.11.02 01:57
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.9079
|1.8998
|0.0000
|2006.11.03 07:39
|1.9058
|0.00
|0.00
|-5.95
|-357.00
|14690174
|2006.11.01 15:51
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.9074
|1.9124
|1.8974
|2006.11.01 19:59
|1.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|14690115
|2006.11.01 15:51
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.9076
|1.9113
|0.0000
|2006.11.01 19:43
|1.9113
|0.00
|0.00
|0.00
|-444.00
|14685032
|2006.11.01 15:10
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9114
|1.9064
|1.9214
|2006.11.01 15:51
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.00
|14675394
|2006.11.01 14:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9087
|1.9115
|1.9187
|2006.11.01 15:10
|1.9115
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|14675209
|2006.11.01 14:00
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9087
|1.9050
|0.0000
|2006.11.01 15:51
|1.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.00
|14670257
|2006.11.01 13:01
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9077
|1.9127
|1.8977
|2006.11.01 14:00
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|14670008
|2006.11.01 12:57
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.9077
|1.9127
|0.0000
|2006.11.01 14:00
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|14666101
|2006.11.01 11:56
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9102
|1.9052
|1.9202
|2006.11.01 13:01
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|14665972
|2006.11.01 11:55
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9100
|1.9050
|0.0000
|2006.11.01 12:57
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.00
|14647892
|2006.11.01 05:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9067
|1.9117
|1.8967
|2006.11.01 11:56
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|14647888
|2006.11.01 05:03
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.9068
|1.9109
|0.0000
|2006.11.01 10:21
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.00
|-615.00
|14639816
|2006.11.01 00:23
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9079
|1.9029
|1.9179
|2006.11.01 05:03
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|14639815
|2006.11.01 00:23
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9079
|1.9029
|0.0000
|2006.11.01 05:03
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|14639812
|2006.11.01 00:23
|buy
|2.20
|gbpusd
|1.9079
|1.9097
|0.0000
|2006.11.01 20:08
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|396.00
|0.00
|0.00
|-21.77
|-7 419.72
|Closed P/L:
|-7 441.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15790237
|2006.11.17 09:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.98
|0.00
|222.32
|223.98
|0.00
|0.00
|-2.54
|-84.66
|15801460
|2006.11.17 13:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.00
|0.00
|222.32
|223.98
|0.00
|0.00
|-5.08
|-165.93
|15823215
|2006.11.17 15:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.15
|118.12
|0.00
|0.00
|-1.46
|-50.80
|15823235
|2006.11.17 15:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.15
|118.12
|0.00
|0.00
|-1.46
|-50.80
|15827665
|2006.11.17 16:47
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.15
|118.12
|0.00
|0.00
|-4.38
|-93.97
|15827693
|2006.11.17 16:47
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.15
|118.12
|0.00
|0.00
|-4.38
|-93.97
|15838474
|2006.11.19 23:05
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.28
|0.00
|222.32
|223.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.79
|15866387
|2006.11.20 07:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.7679
|0.0000
|0.7648
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|15872977
|2006.11.20 08:05
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.99
|0.00
|117.15
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.05
|15875434
|2006.11.20 08:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.65
|0.00
|152.17
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.33
|15896317
|2006.11.20 11:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3521
|0.0000
|2.3437
|2.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.49
|15898174
|2006.11.20 12:38
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5924
|0.0000
|1.5889
|1.5944
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|15899160
|2006.11.20 13:09
|sell
|0.20
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7648
|0.7706
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|15907733
|2006.11.20 15:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1487
|0.0000
|1.1542
|1.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.56
|0.00
|0.00
|-19.30
|-993.41
|Floating P/L:
|-1 012.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-7 441.49
|Floating P/L:
|-1 012.71
|Margin:
|2 900.00
|Balance:
|3 918.71
|Equity:
|2 906.00
|Free Margin:
|6.00
|Details:
|Gross Profit:
|4 797.53
|Gross Loss:
|12 239.02
|Total Net Profit:
|-7 441.49
|Profit Factor:
|0.39
|Expected Payoff:
|-42.52
|Absolute Drawdown:
|8 448.39
|Maximal Drawdown:
|8 448.39 (74.37%)
|Relative Drawdown:
|74.37% (8 448.39)
|Total Trades:
|175
|Short Positions (won %):
|88 (57.95%)
|Long Positions (won %):
|87 (54.02%)
|Profit Trades (% of total):
|98 (56.00%)
|Loss trades (% of total):
|77 (44.00%)
|Largest
|profit trade:
|756.46
|loss trade:
|-615.00
|Average
|profit trade:
|48.95
|loss trade:
|-158.95
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (339.55)
|consecutive losses ($):
|12 (-3 156.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|756.46 (1)
|consecutive loss (count):
|-3 156.00 (12)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2