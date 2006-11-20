Interbank FX, LLC

Account: 1277265 Name: Nick Currency: USD 2006 November 20, 19:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
158587982006.11.20 06:18sell0.10gbpchf2.35532.35362.34692006.11.20 11:552.35360.000.000.0013.70
158459952006.11.20 02:05sell0.10usdcad1.14471.14471.13922006.11.20 13:441.14470.000.000.000.00
158332772006.11.17 20:05buy0.10eurjpy151.04151.40151.622006.11.20 08:12151.620.000.000.9149.11
158250522006.11.17 15:56buy0.10usdcad1.14481.14481.15122006.11.20 02:041.14480.000.000.270.00
158228222006.11.17 15:38buy0.30gbpusd1.89631.89650.00002006.11.20 15:511.89650.000.00-1.056.00
158221372006.11.17 15:34sell0.10eurchf1.59621.59491.59282006.11.20 12:371.59280.000.00-0.6327.41
158101122006.11.17 14:51sell0.50gbpchf2.35802.35672.34842006.11.20 06:142.35670.000.00-9.8252.25
158018172006.11.17 13:36sell0.10usdcad1.14531.14491.13892006.11.17 15:551.14490.000.000.003.49
157988482006.11.17 12:56sell0.10eurchf1.60031.59901.59692006.11.17 15:331.59690.000.000.0027.34
157904372006.11.17 09:47buy0.20audusd0.76580.76800.77092006.11.20 07:170.76800.000.000.1844.00
157898332006.11.17 09:29sell0.50usdjpy118.32117.80117.562006.11.17 15:38117.560.000.000.00323.24
157898072006.11.17 09:29buy0.10usdcad1.14491.14551.15132006.11.17 13:351.14550.000.000.005.24
157834922006.11.17 08:04sell0.30gbpchf2.35612.35672.34842006.11.20 06:142.35670.000.00-5.90-14.47
157810572006.11.17 07:33buy0.10audusd0.76780.76800.77092006.11.20 07:170.76800.000.000.092.00
157715012006.11.17 04:11sell0.30usdjpy118.36117.80117.562006.11.17 15:38117.560.000.000.00204.15
157633602006.11.17 00:07buy0.20eurchf1.59671.59841.60052006.11.17 12:541.60050.000.000.0060.64
157523522006.11.16 17:20sell0.20usdjpy118.12117.80117.562006.11.17 15:38117.560.000.00-2.9295.27
157520932006.11.16 17:19sell0.10usdjpy118.10117.80117.562006.11.17 15:38117.560.000.00-1.4645.93
157469732006.11.16 16:37sell0.20gbpjpy223.27223.14222.282006.11.17 09:40223.140.000.00-5.0821.96
157428122006.11.16 15:07sell0.50usdcad1.14130.00001.13222006.11.17 09:291.14500.000.00-1.60-161.57
157421002006.11.16 15:03sell0.10audusd0.76790.76790.76332006.11.17 07:320.76790.000.00-0.150.00
157366492006.11.16 13:55buy0.10usdjpy118.02118.13118.792006.11.16 17:18118.130.000.000.009.31
157366352006.11.16 13:55buy0.10usdjpy118.03118.13118.792006.11.16 17:18118.130.000.000.008.47
157346742006.11.16 13:41sell0.10gbpjpy222.94223.14222.282006.11.17 09:40223.140.000.00-2.54-16.89
157322592006.11.16 13:31sell0.10eurjpy151.17151.02150.572006.11.17 20:04151.020.000.00-1.0512.73
157261542006.11.16 11:49buy0.10gbpjpy222.91222.91223.792006.11.16 13:40222.910.000.000.000.00
157233012006.11.16 10:33sell0.10gbpjpy222.91222.91222.032006.11.16 11:48222.910.000.000.000.00
157197262006.11.16 09:44sell0.10usdjpy118.07118.06117.302006.11.16 13:54118.060.000.000.000.85
157197062006.11.16 09:44sell0.10usdjpy118.07118.06117.302006.11.16 13:54118.060.000.000.000.85
157174062006.11.16 09:32sell0.20gbpchf2.35752.35672.34842006.11.20 06:142.35670.000.00-7.8612.86
157171092006.11.16 09:31sell0.20gbpjpy223.14222.98222.162006.11.16 10:32222.980.000.000.0027.09
157163282006.11.16 09:30sell0.20gbpusd1.88631.89530.00002006.11.17 14:501.89030.000.000.43-80.00
157101182006.11.16 07:46sell0.20eurjpy151.45151.34150.782006.11.16 13:30151.340.000.000.0018.66
157099152006.11.16 07:41sell0.10gbpjpy222.83222.98222.162006.11.16 10:32222.980.000.000.00-12.70
156962042006.11.16 01:31buy0.20gbpjpy222.72222.83223.702006.11.16 07:40222.830.000.000.0018.63
156961452006.11.16 01:30buy0.10usdjpy117.87118.08118.632006.11.16 09:43118.080.000.000.0017.78
156961362006.11.16 01:30buy0.10usdjpy117.86118.08118.632006.11.16 09:43118.080.000.000.0018.63
156907482006.11.15 23:28sell0.20gbpusd1.88881.88760.00002006.11.16 09:301.88760.000.000.0024.00
156895222006.11.15 22:52sell0.10gbpchf2.35372.35672.34842006.11.20 06:142.35670.000.00-3.94-24.11
156889202006.11.15 22:28sell0.10eurjpy151.24151.34150.782006.11.16 13:30151.340.000.000.00-8.48
156424752006.11.15 10:46sell0.30usdcad1.13900.00001.13222006.11.17 09:291.14500.000.00-3.84-157.21
156403872006.11.15 10:38buy0.10gbpjpy223.03222.82223.702006.11.16 07:40222.820.000.006.47-17.78
156333572006.11.15 09:41sell0.30gbpchf2.35782.35532.34892006.11.15 22:492.35530.000.00-17.6860.20
156261322006.11.15 08:33buy0.30usdjpy117.80117.80118.732006.11.16 01:29117.800.000.0011.700.00
156261302006.11.15 08:33buy0.10eurchf1.59781.59841.60052006.11.17 12:541.60050.000.002.2021.54
156261272006.11.15 08:33buy0.20eurjpy151.08151.23151.682006.11.15 22:27151.230.000.005.4625.44
156261242006.11.15 08:33sell0.20gbpjpy223.25223.03222.152006.11.15 10:37223.030.000.000.0037.25
156260252006.11.15 08:32sell0.20gbpusd1.89511.88740.00002006.11.15 11:191.88740.000.000.00154.00
156225682006.11.15 07:45sell0.20gbpchf2.35872.35532.34892006.11.15 22:492.35530.000.00-11.7954.58
155764152006.11.14 16:09sell0.10gbpchf2.35632.35532.34892006.11.15 22:492.35530.000.00-7.878.02
155709582006.11.14 15:41sell0.10gbpjpy222.62223.00222.152006.11.15 10:36223.000.000.00-2.54-32.17
155296082006.11.14 10:02sell0.10gbpchf2.36012.35922.35192006.11.14 14:592.35920.000.000.007.25
155208922006.11.14 08:49buy0.10eurjpy151.13151.23151.682006.11.15 22:27151.230.000.003.648.48
154737452006.11.13 16:32sell0.20gbpchf2.36542.36162.35632006.11.14 10:002.36160.000.00-3.9361.13
154696592006.11.13 15:24sell0.10eurjpy151.25150.91150.662006.11.14 00:11150.910.000.00-1.0528.88
154671092006.11.13 15:06sell0.20usdcad1.13570.00001.13222006.11.17 09:291.14500.000.00-3.84-162.45
154670862006.11.13 15:06buy0.20usdjpy118.19117.80118.732006.11.16 01:29117.800.000.0013.00-66.21
154655092006.11.13 14:53sell0.10gbpchf2.36262.36162.35632006.11.14 10:002.36160.000.00-1.978.04
154649792006.11.13 14:51buy0.10usdjpy118.11117.80118.732006.11.16 01:29117.800.000.006.50-26.32
154554752006.11.13 12:01buy0.30audusd0.76450.76770.77022006.11.16 15:020.76770.000.001.3596.00
154553632006.11.13 12:00sell0.10gbpchf2.36562.36342.35742006.11.13 14:502.36340.000.000.0017.69
154512782006.11.13 10:45sell0.10usdcad1.13230.00001.13222006.11.17 09:291.14500.000.00-1.92-110.92
154363622006.11.13 06:05buy0.10usdjpy117.34117.87118.082006.11.13 14:50118.080.000.000.0062.67
154363542006.11.13 06:05buy0.10usdjpy117.33117.85118.082006.11.13 14:50118.080.000.000.0063.52
154277112006.11.13 01:31buy0.20gbpjpy224.520.00225.472006.11.14 15:41222.620.000.004.31-323.16
154250472006.11.13 01:00buy0.10gbpjpy224.800.00225.472006.11.14 15:41222.620.000.002.16-185.39
154206492006.11.12 23:52buy0.20audusd0.76660.76770.77022006.11.16 15:020.76770.000.000.9022.00
154171712006.11.12 22:51sell0.10usdjpy117.44117.33116.662006.11.13 06:04117.330.000.000.009.38
154171682006.11.12 22:51sell0.10usdjpy117.44117.33116.662006.11.13 06:04117.330.000.000.009.38
154062972006.11.10 16:54buy0.10usdcad1.13101.13221.13792006.11.13 10:441.13220.000.000.2710.60
153934412006.11.10 14:12buy0.20eurjpy150.99151.25151.712006.11.13 15:23151.250.000.001.8244.02
153773052006.11.10 11:09sell0.10gbpjpy224.79224.77223.902006.11.13 00:59224.770.000.00-2.541.70
153738842006.11.10 10:18sell0.30gbpchf2.36892.36692.35882006.11.13 11:592.36690.000.00-5.9048.31
153640392006.11.10 09:05buy0.30usdjpy117.23117.430.002006.11.12 22:50117.430.000.003.9051.09
153566682006.11.10 08:35sell0.20gbpchf2.36612.36692.35882006.11.13 11:592.36690.000.00-3.93-12.88
153554232006.11.10 08:30buy0.10audusd0.76830.76770.77022006.11.16 15:020.76770.000.000.54-6.00
153507832006.11.10 07:54buy0.10usdcad1.12911.13041.13602006.11.10 16:541.13040.000.000.0011.50
153495792006.11.10 07:44sell0.10gbpchf2.36252.36692.35882006.11.13 11:592.36690.000.00-1.97-35.42
153363632006.11.10 05:03buy0.10eurjpy151.23151.25151.712006.11.13 15:23151.250.000.000.911.69
153318082006.11.10 03:49sell0.10gbpchf2.36552.36512.35742006.11.10 07:422.36510.000.000.003.23
153280182006.11.10 02:46buy0.50eurchf1.59291.59491.59722006.11.15 08:321.59720.000.008.25172.65
153233472006.11.10 02:07buy0.20usdjpy117.49117.430.002006.11.12 22:50117.430.000.002.60-10.22
153232922006.11.10 02:07sell0.10usdjpy117.45117.44116.592006.11.10 09:34117.440.000.000.000.85
153172492006.11.10 01:34buy0.20gbpjpy224.55224.75225.562006.11.10 11:08224.750.000.000.0034.09
153078792006.11.09 22:24sell0.20audusd0.76880.76830.76402006.11.10 08:290.76830.000.000.0010.00
153007592006.11.09 19:48sell0.10audusd0.76730.76830.76402006.11.10 08:290.76830.000.00-0.15-10.00
152998212006.11.09 19:39sell0.10eurjpy151.25151.24150.672006.11.10 05:02151.240.000.00-1.050.85
152884692006.11.09 16:41buy0.50usdjpy117.920.00118.762006.11.10 02:07117.450.000.006.50-200.09
152884572006.11.09 16:41buy0.50usdjpy117.890.00118.762006.11.10 02:07117.450.000.006.50-187.31
152868982006.11.09 16:37buy0.30eurchf1.59401.59491.59722006.11.15 08:321.59720.000.006.6077.09
152850772006.11.09 16:35buy0.40gbpusd1.90801.89910.00002006.11.13 15:051.90080.000.00-2.80-288.00
152779362006.11.09 16:22buy0.30usdjpy118.140.00118.762006.11.10 02:07117.450.000.003.90-176.25
152752972006.11.09 16:11sell0.10gbpchf2.36852.36672.36132006.11.10 03:452.36670.000.00-1.9714.54
152752302006.11.09 16:10buy0.10gbpjpy224.90224.75225.562006.11.10 11:08224.750.000.002.16-12.78
152722922006.11.09 15:39buy0.20audusd0.76540.76710.77022006.11.09 19:470.76710.000.000.0034.00
152665242006.11.09 15:03buy0.10audusd0.76680.76710.77022006.11.09 19:470.76710.000.000.003.00
152618672006.11.09 14:06buy0.10usdjpy118.390.00118.762006.11.10 02:07117.450.000.001.30-80.03
152617912006.11.09 14:06buy0.10usdjpy118.380.00118.762006.11.10 02:07117.450.000.001.30-79.18
152594852006.11.09 13:49sell0.10gbpjpy224.99224.89224.132006.11.09 16:09224.890.000.000.008.45
152519862006.11.09 13:33sell0.10usdcad1.13121.12911.12422006.11.10 07:541.12910.000.00-0.3218.60
152503172006.11.09 13:30sell0.20gbpchf2.37502.36992.36692006.11.09 16:082.36990.000.000.0081.81
152501982006.11.09 13:30sell0.40gbpusd1.90141.90110.00002006.11.09 16:041.90110.000.000.0012.00
152492122006.11.09 13:22sell0.10gbpchf2.37222.36992.36692006.11.09 16:082.36990.000.000.0018.45
152434592006.11.09 12:32buy0.10gbpjpy224.93224.94225.792006.11.09 13:48224.940.000.000.000.85
152390242006.11.09 11:31sell0.10gbpjpy225.06224.91224.202006.11.09 12:31224.910.000.000.0012.69
152343702006.11.09 10:24buy0.20eurchf1.59541.59491.59722006.11.15 08:321.59720.000.004.4028.91
152329962006.11.09 10:00sell0.40gbpusd1.90581.90550.00002006.11.09 12:501.90550.000.000.0012.00
152325692006.11.09 09:54sell0.10gbpchf2.38032.37522.37312006.11.09 13:222.37310.000.000.0057.70
152290472006.11.09 08:34sell0.10gbpchf2.38192.38152.37472006.11.09 09:512.38150.000.000.003.20
152263212006.11.09 07:58buy0.40gbpusd1.90731.89730.00002006.11.09 10:001.90580.000.000.00-60.00
152092482006.11.09 01:01buy0.10gbpjpy224.63225.04225.492006.11.09 11:30225.040.000.000.0034.73
152087072006.11.09 00:59buy0.10usdcad1.13091.13141.13792006.11.09 13:321.13140.000.000.004.42
152047202006.11.09 00:31sell0.10audusd0.76890.76680.76462006.11.09 15:010.76680.000.000.0021.00
152010652006.11.08 23:46sell0.40gbpusd1.90381.91380.00002006.11.09 07:581.90740.000.000.00-144.00
151971642006.11.08 23:05buy0.10usdcad1.13020.00001.13022006.11.09 00:581.13020.000.000.000.00
151957852006.11.08 22:50buy0.10usdjpy117.84118.330.002006.11.09 14:06118.330.000.000.0041.41
151957802006.11.08 22:50buy0.10usdjpy117.83118.330.002006.11.09 14:06118.330.000.000.0042.25
151955342006.11.08 22:45sell0.10audusd0.77010.00000.77012006.11.09 00:300.77010.000.000.000.00
151953142006.11.08 22:43buy0.10eurchf1.59661.59451.59722006.11.15 08:321.59720.000.002.204.82
151949052006.11.08 22:40sell0.10gbpchf2.38322.38292.37612006.11.09 08:322.38290.000.000.002.40
151948112006.11.08 22:39buy0.10eurjpy150.33151.230.002006.11.09 19:38151.230.000.000.0076.33
151947942006.11.08 22:38buy0.10gbpjpy224.540.00224.542006.11.09 01:00224.540.000.000.000.00
151683242006.11.08 15:25buy0.60gbpusd1.90401.89580.00002006.11.08 23:461.90380.000.00-6.30-12.00
151596492006.11.08 14:14sell0.50gbpusd1.90221.91220.00002006.11.08 15:251.90400.000.000.00-90.00
150988942006.11.07 21:07buy0.30gbpusd1.90601.90100.00002006.11.08 14:371.90100.000.000.00-150.00
150778422006.11.07 16:39buy0.30gbpusd1.90981.90480.00002006.11.07 19:551.90480.000.000.00-150.00
150375132006.11.07 09:00buy0.90gbpusd1.90411.90010.00002006.11.09 13:371.90010.000.00-12.60-360.00
150230952006.11.07 07:18buy0.30gbpusd1.90501.91030.00002006.11.07 15:381.91030.000.000.00159.00
150201402006.11.07 06:54sell0.30gbpusd1.90311.90810.00002006.11.07 07:181.90500.000.000.00-57.00
150028422006.11.07 04:46buy0.80gbpusd1.90521.89710.00002006.11.08 14:131.90230.000.00-2.80-232.00
149987632006.11.07 04:33buy0.40gbpusd1.90371.90380.00002006.11.07 06:281.90380.000.000.004.00
149890942006.11.07 02:26sell0.40gbpusd1.90061.90560.00002006.11.07 04:331.90370.000.000.00-124.00
149479162006.11.06 11:07sell0.30gbpusd1.89541.90040.00002006.11.07 01:241.90040.000.000.65-150.00
149385132006.11.06 09:00sell1.10gbpusd1.89741.90140.00002006.11.07 01:261.90140.000.002.37-440.00
148900722006.11.03 15:00sell0.30gbpusd1.89831.89720.00002006.11.06 10:021.89720.000.000.6533.00
148813262006.11.03 14:00sell1.30gbpusd1.89821.90220.00002006.11.05 22:331.90220.000.002.80-520.00
148720732006.11.03 13:40buy1.30gbpusd1.89951.89550.00002006.11.03 14:001.89820.000.000.00-169.00
148640392006.11.03 13:32buy1.20gbpusd1.90271.89870.00002006.11.03 13:401.89870.000.000.00-480.00
148581482006.11.03 13:30buy1.20gbpusd1.90511.90110.00002006.11.03 13:311.90110.000.000.00-480.00
148573242006.11.03 13:30buy1.20gbpusd1.90741.90340.00002006.11.03 13:301.90340.000.000.00-480.00
148572592006.11.03 13:30sell0.40gbpusd1.90621.90130.00002006.11.03 14:591.90130.000.000.00196.00
148551882006.11.03 13:27buy0.50gbpusd1.90941.90440.00002006.11.03 13:301.90620.000.000.00-160.00
148484232006.11.03 12:10sell0.50gbpusd1.90841.91340.00002006.11.03 13:271.90940.000.000.00-50.00
148474632006.11.03 12:00buy1.50gbpusd1.90981.90580.00002006.11.03 13:301.90580.000.000.00-600.00
148459622006.11.03 11:37buy0.30gbpusd1.90891.90390.00002006.11.03 12:101.90840.000.000.00-15.00
148438372006.11.03 11:01sell1.50gbpusd1.90771.91170.00002006.11.03 12:001.90980.000.000.00-315.00
148426572006.11.03 10:47sell0.50gbpusd1.90821.91320.00002006.11.03 11:371.90890.000.000.00-35.00
148394552006.11.03 10:12buy0.50gbpusd1.91041.90540.00002006.11.03 10:471.90840.000.000.00-100.00
148325452006.11.03 09:01buy1.70gbpusd1.90931.90530.00002006.11.03 11:011.90770.000.000.00-272.00
148319442006.11.03 08:48buy0.60gbpusd1.90891.90950.00002006.11.03 09:461.90950.000.000.0036.00
148279182006.11.03 07:39sell1.50gbpusd1.90581.90080.00002006.11.07 01:261.90080.000.006.46750.00
148269132006.11.03 07:20sell0.60gbpusd1.90701.91200.00002006.11.03 08:481.90890.000.000.00-114.00
148264742006.11.03 07:03buy0.60gbpusd1.90881.90380.00002006.11.03 07:201.90700.000.000.00-108.00
147912452006.11.02 20:01sell0.60gbpusd1.90841.91340.00002006.11.03 07:031.90890.000.001.29-30.00
147906492006.11.02 19:48buy0.70gbpusd1.90951.90450.00002006.11.02 20:011.90840.000.000.00-77.00
147904362006.11.02 19:42sell0.70gbpusd1.90841.91340.00002006.11.02 19:481.90950.000.000.00-77.00
147610772006.11.02 12:30buy0.70gbpusd1.90861.90480.00002006.11.02 19:421.90840.000.000.00-14.00
147348422006.11.02 08:05buy0.60gbpusd1.90501.90830.00002006.11.02 11:371.90830.000.000.00198.00
147295702006.11.02 06:56sell0.60gbpusd1.90451.90950.00002006.11.02 08:051.90500.000.000.00-30.00
147198112006.11.02 01:57buy0.70gbpusd1.90781.90280.00002006.11.02 06:561.90460.000.000.00-224.00
147198022006.11.02 01:57buy1.70gbpusd1.90791.89980.00002006.11.03 07:391.90580.000.00-5.95-357.00
146901742006.11.01 15:51sell0.60gbpusd1.90741.91241.89742006.11.01 19:591.91240.000.000.00-300.00
146901152006.11.01 15:51sell1.20gbpusd1.90761.91130.00002006.11.01 19:431.91130.000.000.00-444.00
146850322006.11.01 15:10buy0.70gbpusd1.91141.90641.92142006.11.01 15:511.90750.000.000.00-273.00
146753942006.11.01 14:00buy0.50gbpusd1.90871.91151.91872006.11.01 15:101.91150.000.000.00140.00
146752092006.11.01 14:00buy1.40gbpusd1.90871.90500.00002006.11.01 15:511.90760.000.000.00-154.00
146702572006.11.01 13:01sell0.70gbpusd1.90771.91271.89772006.11.01 14:001.90870.000.000.00-70.00
146700082006.11.01 12:57sell1.30gbpusd1.90771.91270.00002006.11.01 14:001.90870.000.000.00-130.00
146661012006.11.01 11:56buy0.60gbpusd1.91021.90521.92022006.11.01 13:011.90770.000.000.00-150.00
146659722006.11.01 11:55buy1.60gbpusd1.91001.90500.00002006.11.01 12:571.90770.000.000.00-368.00
146478922006.11.01 05:03sell0.80gbpusd1.90671.91171.89672006.11.01 11:561.91020.000.000.00-280.00
146478882006.11.01 05:03sell1.50gbpusd1.90681.91090.00002006.11.01 10:211.91090.000.000.00-615.00
146398162006.11.01 00:23buy0.70gbpusd1.90791.90291.91792006.11.01 05:031.90670.000.000.00-84.00
146398152006.11.01 00:23buy1.80gbpusd1.90791.90290.00002006.11.01 05:031.90680.000.000.00-198.00
146398122006.11.01 00:23buy2.20gbpusd1.90791.90970.00002006.11.01 20:081.90970.000.000.00396.00
  0.00 0.00 -21.77 -7 419.72
Closed P/L: -7 441.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157902372006.11.17 09:41sell0.10gbpjpy222.980.00222.32 223.980.000.00-2.54-84.66
158014602006.11.17 13:33sell0.20gbpjpy223.000.00222.32 223.980.000.00-5.08-165.93
158232152006.11.17 15:39sell0.10usdjpy117.520.00117.15 118.120.000.00-1.46-50.80
158232352006.11.17 15:39sell0.10usdjpy117.520.00117.15 118.120.000.00-1.46-50.80
158276652006.11.17 16:47sell0.30usdjpy117.750.00117.15 118.120.000.00-4.38-93.97
158276932006.11.17 16:47sell0.30usdjpy117.750.00117.15 118.120.000.00-4.38-93.97
158384742006.11.19 23:05sell0.30gbpjpy223.280.00222.32 223.980.000.000.00-177.79
158663872006.11.20 07:18sell0.10audusd0.76790.00000.7648 0.77060.000.000.00-27.00
158729772006.11.20 08:05sell0.80usdjpy117.990.00117.15 118.120.000.000.00-88.05
158754342006.11.20 08:13buy0.10eurjpy151.650.00152.17 151.280.000.000.00-31.33
158963172006.11.20 11:57sell0.10gbpchf2.35210.00002.3437 2.36050.000.000.00-67.49
158981742006.11.20 12:38sell0.10eurchf1.59240.00001.5889 1.59440.000.000.00-16.06
158991602006.11.20 13:09sell0.20audusd0.76950.00000.7648 0.77060.000.000.00-22.00
159077332006.11.20 15:52buy0.10usdcad1.14870.00001.1542 1.14600.000.000.00-23.56
  0.00 0.00 -19.30 -993.41
 Floating P/L: -1 012.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -7 441.49 Floating P/L: -1 012.71 Margin: 2 900.00
Balance: 3 918.71 Equity: 2 906.00 Free Margin: 6.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 797.53 Gross Loss: 12 239.02 Total Net Profit: -7 441.49
Profit Factor: 0.39 Expected Payoff: -42.52  
Absolute Drawdown: 8 448.39 Maximal Drawdown: 8 448.39 (74.37%) Relative Drawdown: 74.37% (8 448.39)
 
Total Trades: 175 Short Positions (won %): 88 (57.95%) Long Positions (won %): 87 (54.02%)
Profit Trades (% of total): 98 (56.00%) Loss trades (% of total): 77 (44.00%)
Largest profit trade: 756.46 loss trade: -615.00
Average profit trade: 48.95 loss trade: -158.95
Maximum consecutive wins ($): 11 (339.55) consecutive losses ($): 12 (-3 156.00)
Maximal consecutive profit (count): 756.46 (1) consecutive loss (count): -3 156.00 (12)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2