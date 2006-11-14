Alpari (UK) Ltd.
|Account: 6964
|Name: Cerberus Capital
|Currency: USD
|2006 November 17, 21:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|87182
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.765189
|0.0000
|0.7705
|2006.11.15 23:59
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.89
|87191
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.765189
|0.0000
|0.7685
|2006.11.15 23:59
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|87308
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.674774
|0.0000
|1.6686
|2006.11.15 14:07
|1.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|87310
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.674774
|0.0000
|1.6706
|2006.11.15 14:07
|1.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|87407
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.593355
|1.5979
|1.6054
|2006.11.15 15:57
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|36.38
|87630
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.6398
|150.90
|151.65
|2006.11.15 08:56
|151.05
|0.00
|0.00
|0.00
|34.81
|87635
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.6398
|150.91
|151.66
|2006.11.15 08:56
|151.05
|0.00
|0.00
|0.00
|69.62
|88158
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.281347
|0.0000
|1.2777
|2006.11.15 14:36
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|36.47
|88308
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.358344
|0.0000
|2.3530
|2006.11.15 10:37
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|88310
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.358344
|0.0000
|2.3552
|2006.11.15 10:37
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.53
|88393
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.9773
|0.00
|222.71
|2006.11.15 10:38
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|88892
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.895538
|0.0000
|1.9005
|2006.11.15 08:33
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|89049
|2006.11.14 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.137851
|0.0000
|1.1351
|2006.11.15 22:52
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|89751
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.5857
|0.00
|118.13
|2006.11.15 10:36
|117.92
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|89752
|2006.11.14 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.5857
|0.00
|117.93
|2006.11.15 10:35
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|58.39
|90111
|2006.11.15 06:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8985
|2006.11.15 08:32
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|90145
|2006.11.15 07:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|1.8964
|2006.11.15 08:32
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|90292
|2006.11.15 08:26
|sell
|0.40
|euraud
|1.6764
|0.0000
|1.6729
|2006.11.15 14:07
|1.6729
|0.00
|0.00
|0.00
|107.12
|90332
|2006.11.15 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.9003
|2006.11.15 16:07
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|90363
|2006.11.15 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8982
|2006.11.15 16:07
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|90377
|2006.11.15 08:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.08
|151.32
|151.43
|2006.11.15 23:20
|151.32
|0.00
|0.00
|0.00
|20.35
|90398
|2006.11.15 09:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.18
|0.00
|222.83
|2006.11.15 10:37
|223.02
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|90486
|2006.11.15 09:32
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3607
|0.0000
|2.3572
|2006.11.15 10:37
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|28.84
|90501
|2006.11.15 09:37
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3630
|0.0000
|2.3595
|2006.11.15 10:37
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|224.36
|90516
|2006.11.15 09:47
|sell
|0.40
|gbpjpy
|223.39
|0.00
|223.04
|2006.11.15 10:37
|223.04
|0.00
|0.00
|0.00
|118.67
|90623
|2006.11.15 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8962
|2006.11.15 16:07
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.00
|90636
|2006.11.15 10:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.96
|0.00
|118.31
|2006.11.15 23:59
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.64
|90649
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3598
|0.0000
|2.3633
|2006.11.15 23:59
|2.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.81
|90653
|2006.11.15 10:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|1.8942
|2006.11.15 16:07
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|90662
|2006.11.15 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.04
|0.00
|223.39
|2006.11.15 17:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|90798
|2006.11.15 11:21
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1399
|0.0000
|1.1364
|2006.11.15 22:52
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.00
|24.59
|90811
|2006.11.15 11:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8885
|0.0000
|1.8920
|2006.11.15 16:07
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|90842
|2006.11.15 11:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.83
|0.00
|223.18
|2006.11.15 17:35
|222.97
|0.00
|0.00
|0.00
|23.71
|90857
|2006.11.15 11:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8900
|2006.11.15 16:06
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|90860
|2006.11.15 11:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3579
|0.0000
|2.3612
|2006.11.15 23:59
|2.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.10
|91168
|2006.11.15 13:40
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.63
|0.00
|222.98
|2006.11.15 17:35
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|118.56
|91217
|2006.11.15 14:07
|sell
|0.10
|euraud
|1.6717
|0.0000
|1.6682
|2006.11.15 23:59
|1.6781
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.97
|91264
|2006.11.15 14:33
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1419
|1.1394
|1.1384
|2006.11.15 22:52
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|122.98
|91268
|2006.11.15 14:34
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8845
|0.0000
|1.8879
|2006.11.15 16:06
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|91284
|2006.11.15 14:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2737
|2006.11.15 23:59
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|91327
|2006.11.15 14:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|1.2757
|2006.11.15 23:59
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|91369
|2006.11.15 15:29
|sell
|0.20
|euraud
|1.6737
|0.0000
|1.6702
|2006.11.15 23:59
|1.6781
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.34
|91408
|2006.11.15 15:51
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3558
|0.0000
|2.3593
|2006.11.15 23:59
|2.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.74
|91420
|2006.11.15 15:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5984
|0.0000
|1.6019
|2006.11.15 23:59
|1.5978
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|91432
|2006.11.15 16:06
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3537
|0.0000
|2.3572
|2006.11.15 23:59
|2.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.55
|91441
|2006.11.15 16:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|1.8828
|2006.11.15 23:59
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|91598
|2006.11.15 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8848
|2006.11.15 23:59
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|91600
|2006.11.15 17:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.04
|0.00
|223.39
|2006.11.15 23:59
|222.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.90
|91635
|2006.11.15 17:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2777
|2006.11.15 23:59
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|91740
|2006.11.15 19:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.85
|0.00
|223.18
|2006.11.15 23:59
|222.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.57
|91960
|2006.11.15 20:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8868
|2006.11.15 23:59
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|91968
|2006.11.15 20:12
|sell
|0.40
|euraud
|1.6754
|0.0000
|1.6723
|2006.11.15 23:59
|1.6781
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.64
|92134
|2006.11.15 22:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1384
|0.0000
|1.1349
|2006.11.15 23:59
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|92153
|2006.11.15 23:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2797
|2006.11.15 23:59
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|92165
|2006.11.15 23:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.33
|0.00
|150.98
|2006.11.15 23:59
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|92380
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.764767
|0.0000
|0.7705
|2006.11.16 14:30
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|38.33
|92382
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.764767
|0.0000
|0.7685
|2006.11.16 14:30
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|74.66
|92516
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.678322
|0.0000
|1.6682
|2006.11.16 06:42
|1.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|30.05
|92517
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.678322
|0.0000
|1.6702
|2006.11.16 06:42
|1.6743
|0.00
|0.00
|0.00
|61.64
|92519
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.40
|euraud
|1.678322
|0.0000
|1.6723
|2006.11.16 06:42
|1.6744
|0.00
|0.00
|0.00
|120.22
|92636
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.597665
|0.0000
|1.6019
|2006.11.16 23:59
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|92906
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.265
|0.00
|150.98
|2006.11.16 23:59
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|93465
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.283441
|0.0000
|1.2737
|2006.11.16 15:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|37.41
|93479
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.283441
|0.0000
|1.2757
|2006.11.16 15:01
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|76.82
|93494
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.283441
|0.0000
|1.2777
|2006.11.16 15:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|149.64
|93557
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.283441
|0.0000
|1.2797
|2006.11.16 15:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|299.28
|93623
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.352584
|2.3568
|2.3643
|2006.11.16 10:44
|2.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|35.39
|93626
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.352584
|2.3570
|2.3645
|2006.11.16 10:44
|2.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|70.79
|93631
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.352584
|2.3570
|2.3645
|2006.11.16 10:44
|2.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|141.58
|93634
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.352584
|2.3570
|2.3645
|2006.11.16 10:44
|2.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|283.14
|93733
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.7022
|0.00
|223.39
|2006.11.16 08:07
|222.96
|0.00
|0.00
|0.00
|21.84
|93737
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.7022
|0.00
|223.05
|2006.11.16 08:07
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|40.30
|94254
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.890046
|0.0000
|1.8828
|2006.11.16 09:13
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|37.46
|94261
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.890046
|0.0000
|1.8848
|2006.11.16 09:13
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|72.92
|94283
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.890046
|0.0000
|1.8865
|2006.11.16 09:13
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|141.84
|94456
|2006.11.15 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.138753
|0.0000
|1.1377
|2006.11.16 14:02
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|95135
|2006.11.15 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.8271
|0.00
|118.17
|2006.11.16 09:49
|118.17
|0.00
|0.00
|0.00
|29.02
|95398
|2006.11.16 02:31
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.62
|0.00
|222.97
|2006.11.16 08:06
|222.97
|0.00
|0.00
|0.00
|118.62
|95554
|2006.11.16 06:43
|sell
|0.10
|euraud
|1.6727
|0.0000
|1.6692
|2006.11.16 11:26
|1.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|95624
|2006.11.16 07:54
|sell
|0.20
|euraud
|1.6747
|0.0000
|1.6712
|2006.11.16 11:26
|1.6712
|0.00
|0.00
|0.00
|53.69
|95654
|2006.11.16 08:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.02
|0.00
|223.36
|2006.11.16 10:30
|223.21
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|95791
|2006.11.16 09:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8826
|2006.11.16 15:01
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|95815
|2006.11.16 09:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.82
|0.00
|223.17
|2006.11.16 10:30
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|59.25
|95854
|2006.11.16 09:40
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1396
|0.0000
|1.1386
|2006.11.16 14:02
|1.1386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.57
|95873
|2006.11.16 09:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.19
|0.00
|118.54
|2006.11.16 23:59
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|95995
|2006.11.16 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|1.8851
|2006.11.16 15:01
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|95999
|2006.11.16 10:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.29
|0.00
|223.64
|2006.11.16 16:25
|223.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|96090
|2006.11.16 10:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3578
|0.0000
|2.3613
|2006.11.16 23:59
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.04
|96095
|2006.11.16 10:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.08
|0.00
|223.43
|2006.11.16 16:25
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|96105
|2006.11.16 10:50
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.87
|0.00
|223.22
|2006.11.16 16:24
|223.22
|0.00
|0.00
|0.00
|118.53
|96151
|2006.11.16 11:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3560
|0.0000
|2.3593
|2006.11.16 23:59
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|96212
|2006.11.16 11:26
|sell
|0.10
|euraud
|1.6700
|0.0000
|1.6665
|2006.11.16 14:50
|1.6665
|0.00
|0.00
|0.00
|26.94
|96236
|2006.11.16 12:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.34
|2006.11.16 23:59
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|32.15
|96383
|2006.11.16 14:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1382
|0.0000
|1.1372
|2006.11.16 14:30
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|96448
|2006.11.16 14:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8871
|2006.11.16 15:01
|1.8893
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|96502
|2006.11.16 14:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|1.8891
|2006.11.16 15:01
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|96513
|2006.11.16 14:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1369
|0.0000
|1.1359
|2006.11.16 23:59
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.76
|96518
|2006.11.16 14:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7691
|0.0000
|0.7726
|2006.11.16 23:59
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|96599
|2006.11.16 14:35
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1378
|0.0000
|1.1368
|2006.11.16 23:59
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.76
|96680
|2006.11.16 14:50
|sell
|0.10
|euraud
|1.6654
|0.0000
|1.6619
|2006.11.16 23:59
|1.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.93
|96801
|2006.11.16 15:01
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1387
|0.0000
|1.1377
|2006.11.16 23:59
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.02
|96805
|2006.11.16 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8918
|2006.11.16 23:59
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|96822
|2006.11.16 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2760
|2006.11.16 23:59
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|96917
|2006.11.16 15:16
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1396
|0.0000
|1.1386
|2006.11.16 23:59
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.03
|96952
|2006.11.16 15:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2780
|2006.11.16 23:59
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|97027
|2006.11.16 16:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.6674
|0.0000
|1.6639
|2006.11.16 23:59
|1.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.19
|97030
|2006.11.16 16:03
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1405
|0.0000
|1.1395
|2006.11.16 23:59
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.04
|97146
|2006.11.16 16:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.28
|0.00
|223.63
|2006.11.16 23:59
|223.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.61
|97699
|2006.11.16 19:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7670
|0.0000
|0.7705
|2006.11.16 23:59
|0.7661
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|97708
|2006.11.16 19:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.10
|0.00
|223.41
|2006.11.16 23:59
|223.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.23
|97943
|2006.11.16 23:16
|sell
|0.40
|euraud
|1.6697
|0.0000
|1.6662
|2006.11.16 23:59
|1.6710
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.86
|98159
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.766089
|0.0000
|0.7726
|2006.11.17 17:22
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|98163
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.766089
|0.0000
|0.7705
|2006.11.17 17:21
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|50.22
|98281
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.671074
|0.0000
|1.6619
|2006.11.17 07:50
|1.6662
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|98282
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.671074
|0.0000
|1.6639
|2006.11.17 07:50
|1.6663
|0.00
|0.00
|0.00
|73.25
|98288
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.40
|euraud
|1.671074
|0.0000
|1.6662
|2006.11.17 07:50
|1.6662
|0.00
|0.00
|0.00
|149.57
|98380
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.596355
|1.5991
|1.6066
|2006.11.17 14:43
|1.5991
|0.00
|0.00
|0.00
|21.93
|98672
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.265
|0.00
|150.98
|2006.11.17 16:35
|150.98
|0.00
|0.00
|0.00
|24.23
|99265
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.280047
|0.0000
|1.2760
|2006.11.17 05:15
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|19.47
|99277
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.280047
|0.0000
|1.2780
|2006.11.17 05:15
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|40.94
|99413
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.355628
|0.0000
|2.3613
|2006.11.17 07:50
|2.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|26.97
|99414
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.355628
|0.0000
|2.3593
|2006.11.17 07:50
|2.3593
|0.00
|0.00
|0.00
|58.74
|100062
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.888438
|0.0000
|1.8918
|2006.11.17 15:16
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|100282
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.142651
|0.0000
|1.1359
|2006.11.17 15:46
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.66
|100284
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.20
|usdcad
|1.142651
|0.0000
|1.1368
|2006.11.17 15:46
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.58
|100286
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.142651
|0.0000
|1.1377
|2006.11.17 15:45
|1.1439
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.68
|100288
|2006.11.16 23:59
|sell
|0.80
|usdcad
|1.142651
|0.0000
|1.1386
|2006.11.17 15:45
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.34
|100290
|2006.11.16 23:59
|sell
|1.60
|usdcad
|1.142651
|0.0000
|1.1395
|2006.11.17 15:45
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.73
|101064
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.1657
|0.00
|118.54
|2006.11.17 05:08
|118.33
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|101070
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.1657
|0.00
|118.34
|2006.11.17 05:07
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|29.46
|101138
|2006.11.17 00:01
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1425
|0.0000
|1.1390
|2006.11.17 15:45
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|-335.75
|101442
|2006.11.17 05:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.72
|2006.11.17 21:07
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.27
|101486
|2006.11.17 05:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|1.8898
|2006.11.17 15:16
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|101667
|2006.11.17 07:50
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3599
|0.0000
|2.3634
|2006.11.17 10:56
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|101668
|2006.11.17 07:50
|sell
|0.10
|euraud
|1.6649
|0.0000
|1.6614
|2006.11.17 17:40
|1.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.29
|101883
|2006.11.17 08:38
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3614
|2006.11.17 10:56
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|23.96
|102054
|2006.11.17 09:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8843
|0.0000
|1.8878
|2006.11.17 15:16
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|102151
|2006.11.17 09:07
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3561
|0.0000
|2.3596
|2006.11.17 10:56
|2.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|111.85
|102403
|2006.11.17 09:30
|sell
|0.20
|euraud
|1.6669
|0.0000
|1.6634
|2006.11.17 17:40
|1.6693
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.91
|102424
|2006.11.17 09:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.52
|2006.11.17 21:07
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.90
|102508
|2006.11.17 09:58
|sell
|0.40
|euraud
|1.6685
|0.0000
|1.6654
|2006.11.17 17:40
|1.6691
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.45
|102604
|2006.11.17 10:35
|sell
|6.40
|usdcad
|1.1445
|0.0000
|1.1410
|2006.11.17 15:45
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|391.68
|102653
|2006.11.17 10:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3597
|0.0000
|2.3562
|2006.11.17 14:45
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|102742
|2006.11.17 11:34
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3617
|0.0000
|2.3585
|2006.11.17 14:45
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|23.97
|102937
|2006.11.17 13:25
|sell
|12.80
|usdcad
|1.1465
|0.0000
|1.1430
|2006.11.17 15:45
|1.1438
|0.00
|0.00
|0.00
|3 021.51
|102994
|2006.11.17 13:54
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3637
|0.0000
|2.3602
|2006.11.17 14:45
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|111.86
|103022
|2006.11.17 14:00
|buy
|0.40
|audusd
|0.7650
|0.0000
|0.7685
|2006.11.17 17:20
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|103049
|2006.11.17 14:05
|sell
|0.80
|euraud
|1.6703
|0.0000
|1.6670
|2006.11.17 17:40
|1.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|92.26
|103783
|2006.11.17 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8878
|0.0000
|1.8913
|2006.11.17 15:54
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|104181
|2006.11.17 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8951
|2006.11.17 16:17
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|104195
|2006.11.17 15:56
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.97
|0.00
|118.32
|2006.11.17 21:06
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.33
|104261
|2006.11.17 16:02
|sell
|1.60
|euraud
|1.6723
|0.0000
|1.6688
|2006.11.17 17:40
|1.6688
|0.00
|0.00
|0.00
|430.59
|104321
|2006.11.17 16:06
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.77
|0.00
|118.12
|2006.11.17 21:06
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|67.87
|104480
|2006.11.17 16:38
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.92
|2006.11.17 21:06
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|393.69
|
|0.00
|0.00
|0.00
|6 646.37
|Closed P/L:
|6 646.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99508
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.1674
|0.00
|223.63
|
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|99514
|2006.11.16 23:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.1674
|0.00
|223.41
|
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.94
|101454
|2006.11.17 05:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2742
|
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|103516
|2006.11.17 14:43
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5996
|0.0000
|1.6031
|
|1.5958
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.53
|103526
|2006.11.17 14:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3604
|0.0000
|2.3639
|
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.89
|103713
|2006.11.17 15:12
|buy
|0.40
|gbpjpy
|222.96
|0.00
|223.31
|
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|30.58
|103995
|2006.11.17 15:39
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5976
|0.0000
|1.6011
|
|1.5958
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.93
|104074
|2006.11.17 15:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1437
|0.0000
|1.1402
|
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.16
|104106
|2006.11.17 15:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2762
|
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|104257
|2006.11.17 16:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2782
|
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|104386
|2006.11.17 16:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2802
|
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|104390
|2006.11.17 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8991
|
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|104448
|2006.11.17 16:28
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3617
|
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|104472
|2006.11.17 16:35
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.93
|0.00
|150.58
|
|151.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|104502
|2006.11.17 16:39
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5956
|0.0000
|1.5991
|
|1.5958
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|104719
|2006.11.17 17:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.7691
|0.0000
|0.7726
|
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|104745
|2006.11.17 17:40
|buy
|0.10
|euraud
|1.6693
|0.0000
|1.6728
|
|1.6672
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.14
|104748
|2006.11.17 17:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8936
|0.0000
|1.8971
|
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|104752
|2006.11.17 17:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1457
|0.0000
|1.1422
|
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.44
|104865
|2006.11.17 19:48
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3562
|0.0000
|2.3597
|
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|51.44
|104924
|2006.11.17 20:48
|buy
|0.20
|euraud
|1.6675
|0.0000
|1.6708
|
|1.6672
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|104967
|2006.11.17 21:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.89
|0.00
|118.24
|
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.44
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.00
|
|Floating P/L:
|-159.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 646.37
|Floating P/L:
|-159.00
|Margin:
|7 025.76
|Balance:
|60 675.08
|Equity:
|60 516.08
|Free Margin:
|53 490.33