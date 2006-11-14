Alpari (UK) Ltd.

Account: 6964 Name: Cerberus Capital Currency: USD 2006 November 17, 21:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
871822006.11.14 23:59buy0.10audusd0.7651890.00000.77052006.11.15 23:590.76480.000.000.00-3.89
871912006.11.14 23:59buy0.20audusd0.7651890.00000.76852006.11.15 23:590.76480.000.000.00-7.78
873082006.11.14 23:59sell0.10euraud1.6747740.00001.66862006.11.15 14:071.67310.000.000.0012.80
873102006.11.14 23:59sell0.20euraud1.6747740.00001.67062006.11.15 14:071.67300.000.000.0027.14
874072006.11.14 23:59buy0.10eurchf1.5933551.59791.60542006.11.15 15:571.59790.000.000.0036.38
876302006.11.14 23:59buy0.10eurjpy150.6398150.90151.652006.11.15 08:56151.050.000.000.0034.81
876352006.11.14 23:59buy0.20eurjpy150.6398150.91151.662006.11.15 08:56151.050.000.000.0069.62
881582006.11.14 23:59sell0.10eurusd1.2813470.00001.27772006.11.15 14:361.27770.000.000.0036.47
883082006.11.14 23:59sell0.10gbpchf2.3583440.00002.35302006.11.15 10:372.35970.000.000.00-10.86
883102006.11.14 23:59sell0.20gbpchf2.3583440.00002.35522006.11.15 10:372.35950.000.000.00-18.53
883932006.11.14 23:59sell0.10gbpjpy222.97730.00222.712006.11.15 10:38223.050.000.000.00-6.16
888922006.11.14 23:59buy0.10gbpusd1.8955380.00001.90052006.11.15 08:331.89620.000.000.006.62
890492006.11.14 23:59sell0.10usdcad1.1378510.00001.13512006.11.15 22:521.13860.000.000.00-6.58
897512006.11.14 23:59buy0.10usdjpy117.58570.00118.132006.11.15 10:36117.920.000.000.0028.35
897522006.11.14 23:59buy0.20usdjpy117.58570.00117.932006.11.15 10:35117.930.000.000.0058.39
901112006.11.15 06:59buy0.20gbpusd1.89500.00001.89852006.11.15 08:321.89630.000.000.0026.00
901452006.11.15 07:18buy0.40gbpusd1.89290.00001.89642006.11.15 08:321.89640.000.000.00140.00
902922006.11.15 08:26sell0.40euraud1.67640.00001.67292006.11.15 14:071.67290.000.000.00107.12
903322006.11.15 08:33buy0.10gbpusd1.89680.00001.90032006.11.15 16:071.88620.000.000.00-106.00
903632006.11.15 08:48buy0.20gbpusd1.89470.00001.89822006.11.15 16:071.88610.000.000.00-172.00
903772006.11.15 08:57buy0.10eurjpy151.08151.32151.432006.11.15 23:20151.320.000.000.0020.35
903982006.11.15 09:06sell0.20gbpjpy223.180.00222.832006.11.15 10:37223.020.000.000.0027.12
904862006.11.15 09:32sell0.40gbpchf2.36070.00002.35722006.11.15 10:372.35980.000.000.0028.84
905012006.11.15 09:37sell0.80gbpchf2.36300.00002.35952006.11.15 10:372.35950.000.000.00224.36
905162006.11.15 09:47sell0.40gbpjpy223.390.00223.042006.11.15 10:37223.040.000.000.00118.67
906232006.11.15 10:34buy0.40gbpusd1.89270.00001.89622006.11.15 16:071.88600.000.000.00-268.00
906362006.11.15 10:36buy0.10usdjpy117.960.00118.312006.11.15 23:59117.870.000.000.00-7.64
906492006.11.15 10:37buy0.10gbpchf2.35980.00002.36332006.11.15 23:592.35310.000.000.00-53.81
906532006.11.15 10:37buy0.80gbpusd1.89070.00001.89422006.11.15 16:071.88620.000.000.00-360.00
906622006.11.15 10:38buy0.10gbpjpy223.040.00223.392006.11.15 17:35222.980.000.000.00-5.08
907982006.11.15 11:21sell0.20usdcad1.13990.00001.13642006.11.15 22:521.13850.000.000.0024.59
908112006.11.15 11:25buy1.60gbpusd1.88850.00001.89202006.11.15 16:071.88630.000.000.00-352.00
908422006.11.15 11:31buy0.20gbpjpy222.830.00223.182006.11.15 17:35222.970.000.000.0023.71
908572006.11.15 11:32buy3.20gbpusd1.88650.00001.89002006.11.15 16:061.88650.000.000.000.00
908602006.11.15 11:33buy0.20gbpchf2.35790.00002.36122006.11.15 23:592.35310.000.000.00-77.10
911682006.11.15 13:40buy0.40gbpjpy222.630.00222.982006.11.15 17:35222.980.000.000.00118.56
912172006.11.15 14:07sell0.10euraud1.67170.00001.66822006.11.15 23:591.67810.000.000.00-48.97
912642006.11.15 14:33sell0.40usdcad1.14191.13941.13842006.11.15 22:521.13840.000.000.00122.98
912682006.11.15 14:34buy6.40gbpusd1.88450.00001.88792006.11.15 16:061.88640.000.000.001 216.00
912842006.11.15 14:36sell0.10eurusd1.27720.00001.27372006.11.15 23:591.28330.000.000.00-61.00
913272006.11.15 14:51sell0.20eurusd1.27920.00001.27572006.11.15 23:591.28330.000.000.00-82.00
913692006.11.15 15:29sell0.20euraud1.67370.00001.67022006.11.15 23:591.67810.000.000.00-67.34
914082006.11.15 15:51buy0.40gbpchf2.35580.00002.35932006.11.15 23:592.35310.000.000.00-86.74
914202006.11.15 15:58buy0.10eurchf1.59840.00001.60192006.11.15 23:591.59780.000.000.00-4.82
914322006.11.15 16:06buy0.80gbpchf2.35370.00002.35722006.11.15 23:592.35310.000.000.00-38.55
914412006.11.15 16:07sell0.10gbpusd1.88630.00001.88282006.11.15 23:591.89010.000.000.00-38.00
915982006.11.15 17:35sell0.20gbpusd1.88830.00001.88482006.11.15 23:591.89010.000.000.00-36.00
916002006.11.15 17:36buy0.10gbpjpy223.040.00223.392006.11.15 23:59222.770.000.000.00-22.90
916352006.11.15 17:49sell0.40eurusd1.28120.00001.27772006.11.15 23:591.28330.000.000.00-84.00
917402006.11.15 19:20buy0.20gbpjpy222.850.00223.182006.11.15 23:59222.770.000.000.00-13.57
919602006.11.15 20:08sell0.40gbpusd1.89030.00001.88682006.11.15 23:591.89010.000.000.008.00
919682006.11.15 20:12sell0.40euraud1.67540.00001.67232006.11.15 23:591.67810.000.000.00-82.64
921342006.11.15 22:53sell0.10usdcad1.13840.00001.13492006.11.15 23:591.13890.000.000.00-4.39
921532006.11.15 23:09sell0.80eurusd1.28320.00001.27972006.11.15 23:591.28330.000.000.00-8.00
921652006.11.15 23:20sell0.10eurjpy151.330.00150.982006.11.15 23:59151.310.000.000.001.69
923802006.11.15 23:59buy0.10audusd0.7647670.00000.77052006.11.16 14:300.76860.000.000.0038.33
923822006.11.15 23:59buy0.20audusd0.7647670.00000.76852006.11.16 14:300.76850.000.000.0074.66
925162006.11.15 23:59sell0.10euraud1.6783220.00001.66822006.11.16 06:421.67440.000.000.0030.05
925172006.11.15 23:59sell0.20euraud1.6783220.00001.67022006.11.16 06:421.67430.000.000.0061.64
925192006.11.15 23:59sell0.40euraud1.6783220.00001.67232006.11.16 06:421.67440.000.000.00120.22
926362006.11.15 23:59buy0.10eurchf1.5976650.00001.60192006.11.16 23:591.59640.000.000.00-10.14
929062006.11.15 23:59sell0.10eurjpy151.2650.00150.982006.11.16 23:59151.280.000.000.00-1.27
934652006.11.15 23:59sell0.10eurusd1.2834410.00001.27372006.11.16 15:011.27970.000.000.0037.41
934792006.11.15 23:59sell0.20eurusd1.2834410.00001.27572006.11.16 15:011.27960.000.000.0076.82
934942006.11.15 23:59sell0.40eurusd1.2834410.00001.27772006.11.16 15:011.27970.000.000.00149.64
935572006.11.15 23:59sell0.80eurusd1.2834410.00001.27972006.11.16 15:011.27970.000.000.00299.28
936232006.11.15 23:59buy0.10gbpchf2.3525842.35682.36432006.11.16 10:442.35700.000.000.0035.39
936262006.11.15 23:59buy0.20gbpchf2.3525842.35702.36452006.11.16 10:442.35700.000.000.0070.79
936312006.11.15 23:59buy0.40gbpchf2.3525842.35702.36452006.11.16 10:442.35700.000.000.00141.58
936342006.11.15 23:59buy0.80gbpchf2.3525842.35702.36452006.11.16 10:442.35700.000.000.00283.14
937332006.11.15 23:59buy0.10gbpjpy222.70220.00223.392006.11.16 08:07222.960.000.000.0021.84
937372006.11.15 23:59buy0.20gbpjpy222.70220.00223.052006.11.16 08:07222.940.000.000.0040.30
942542006.11.15 23:59sell0.10gbpusd1.8900460.00001.88282006.11.16 09:131.88630.000.000.0037.46
942612006.11.15 23:59sell0.20gbpusd1.8900460.00001.88482006.11.16 09:131.88640.000.000.0072.92
942832006.11.15 23:59sell0.40gbpusd1.8900460.00001.88652006.11.16 09:131.88650.000.000.00141.84
944562006.11.15 23:59sell0.10usdcad1.1387530.00001.13772006.11.16 14:021.13870.000.000.000.47
951352006.11.15 23:59buy0.10usdjpy117.82710.00118.172006.11.16 09:49118.170.000.000.0029.02
953982006.11.16 02:31buy0.40gbpjpy222.620.00222.972006.11.16 08:06222.970.000.000.00118.62
955542006.11.16 06:43sell0.10euraud1.67270.00001.66922006.11.16 11:261.67150.000.000.009.21
956242006.11.16 07:54sell0.20euraud1.67470.00001.67122006.11.16 11:261.67120.000.000.0053.69
956542006.11.16 08:07buy0.10gbpjpy223.020.00223.362006.11.16 10:30223.210.000.000.0016.09
957912006.11.16 09:13sell0.10gbpusd1.88610.00001.88262006.11.16 15:011.88880.000.000.00-27.00
958152006.11.16 09:20buy0.20gbpjpy222.820.00223.172006.11.16 10:30223.170.000.000.0059.25
958542006.11.16 09:40sell0.20usdcad1.13960.00001.13862006.11.16 14:021.13860.000.000.0017.57
958732006.11.16 09:49buy0.10usdjpy118.190.00118.542006.11.16 23:59118.180.000.000.00-0.85
959952006.11.16 10:30sell0.20gbpusd1.88860.00001.88512006.11.16 15:011.88900.000.000.00-8.00
959992006.11.16 10:30buy0.10gbpjpy223.290.00223.642006.11.16 16:25223.190.000.000.00-8.47
960902006.11.16 10:44buy0.10gbpchf2.35780.00002.36132006.11.16 23:592.35580.000.000.00-16.04
960952006.11.16 10:48buy0.20gbpjpy223.080.00223.432006.11.16 16:25223.200.000.000.0020.32
961052006.11.16 10:50buy0.40gbpjpy222.870.00223.222006.11.16 16:24223.220.000.000.00118.53
961512006.11.16 11:08buy0.20gbpchf2.35600.00002.35932006.11.16 23:592.35580.000.000.00-3.21
962122006.11.16 11:26sell0.10euraud1.67000.00001.66652006.11.16 14:501.66650.000.000.0026.94
962362006.11.16 12:01buy0.20usdjpy117.990.00118.342006.11.16 23:59118.180.000.000.0032.15
963832006.11.16 14:02sell0.10usdcad1.13820.00001.13722006.11.16 14:301.13720.000.000.008.79
964482006.11.16 14:30sell0.40gbpusd1.89060.00001.88712006.11.16 15:011.88930.000.000.0052.00
965022006.11.16 14:30sell0.80gbpusd1.89260.00001.88912006.11.16 15:011.88910.000.000.00280.00
965132006.11.16 14:30sell0.10usdcad1.13690.00001.13592006.11.16 23:591.14270.000.000.00-50.76
965182006.11.16 14:30buy0.10audusd0.76910.00000.77262006.11.16 23:590.76610.000.000.00-30.00
965992006.11.16 14:35sell0.20usdcad1.13780.00001.13682006.11.16 23:591.14270.000.000.00-85.76
966802006.11.16 14:50sell0.10euraud1.66540.00001.66192006.11.16 23:591.67100.000.000.00-42.93
968012006.11.16 15:01sell0.40usdcad1.13870.00001.13772006.11.16 23:591.14270.000.000.00-140.02
968052006.11.16 15:01buy0.10gbpusd1.88830.00001.89182006.11.16 23:591.88840.000.000.001.00
968222006.11.16 15:01sell0.10eurusd1.27950.00001.27602006.11.16 23:591.28000.000.000.00-5.00
969172006.11.16 15:16sell0.80usdcad1.13960.00001.13862006.11.16 23:591.14270.000.000.00-217.03
969522006.11.16 15:26sell0.20eurusd1.28150.00001.27802006.11.16 23:591.28000.000.000.0030.00
970272006.11.16 16:02sell0.20euraud1.66740.00001.66392006.11.16 23:591.67100.000.000.00-55.19
970302006.11.16 16:03sell1.60usdcad1.14050.00001.13952006.11.16 23:591.14270.000.000.00-308.04
971462006.11.16 16:25buy0.10gbpjpy223.280.00223.632006.11.16 23:59223.190.000.000.00-7.61
976992006.11.16 19:00buy0.20audusd0.76700.00000.77052006.11.16 23:590.76610.000.000.00-18.00
977082006.11.16 19:02buy0.20gbpjpy223.100.00223.412006.11.16 23:59223.190.000.000.0015.23
979432006.11.16 23:16sell0.40euraud1.66970.00001.66622006.11.16 23:591.67100.000.000.00-39.86
981592006.11.16 23:59buy0.10audusd0.7660890.00000.77262006.11.17 17:220.76880.000.000.0027.11
981632006.11.16 23:59buy0.20audusd0.7660890.00000.77052006.11.17 17:210.76860.000.000.0050.22
982812006.11.16 23:59sell0.10euraud1.6710740.00001.66192006.11.17 07:501.66620.000.000.0037.40
982822006.11.16 23:59sell0.20euraud1.6710740.00001.66392006.11.17 07:501.66630.000.000.0073.25
982882006.11.16 23:59sell0.40euraud1.6710740.00001.66622006.11.17 07:501.66620.000.000.00149.57
983802006.11.16 23:59buy0.10eurchf1.5963551.59911.60662006.11.17 14:431.59910.000.000.0021.93
986722006.11.16 23:59sell0.10eurjpy151.2650.00150.982006.11.17 16:35150.980.000.000.0024.23
992652006.11.16 23:59sell0.10eurusd1.2800470.00001.27602006.11.17 05:151.27810.000.000.0019.47
992772006.11.16 23:59sell0.20eurusd1.2800470.00001.27802006.11.17 05:151.27800.000.000.0040.94
994132006.11.16 23:59buy0.10gbpchf2.3556280.00002.36132006.11.17 07:502.35900.000.000.0026.97
994142006.11.16 23:59buy0.20gbpchf2.3556280.00002.35932006.11.17 07:502.35930.000.000.0058.74
1000622006.11.16 23:59buy0.10gbpusd1.8884380.00001.89182006.11.17 15:161.88750.000.000.00-9.38
1002822006.11.16 23:59sell0.10usdcad1.1426510.00001.13592006.11.17 15:461.14410.000.000.00-12.66
1002842006.11.16 23:59sell0.20usdcad1.1426510.00001.13682006.11.17 15:461.14400.000.000.00-23.58
1002862006.11.16 23:59sell0.40usdcad1.1426510.00001.13772006.11.17 15:451.14390.000.000.00-43.68
1002882006.11.16 23:59sell0.80usdcad1.1426510.00001.13862006.11.17 15:451.14400.000.000.00-94.34
1002902006.11.16 23:59sell1.60usdcad1.1426510.00001.13952006.11.17 15:451.14380.000.000.00-160.73
1010642006.11.16 23:59buy0.10usdjpy118.16570.00118.542006.11.17 05:08118.330.000.000.0013.88
1010702006.11.16 23:59buy0.20usdjpy118.16570.00118.342006.11.17 05:07118.340.000.000.0029.46
1011382006.11.17 00:01sell3.20usdcad1.14250.00001.13902006.11.17 15:451.14370.000.000.00-335.75
1014422006.11.17 05:08buy0.10usdjpy118.370.00118.722006.11.17 21:07117.860.000.000.00-43.27
1014862006.11.17 05:41buy0.20gbpusd1.88630.00001.88982006.11.17 15:161.88760.000.000.0026.00
1016672006.11.17 07:50buy0.10gbpchf2.35990.00002.36342006.11.17 10:562.35980.000.000.00-0.80
1016682006.11.17 07:50sell0.10euraud1.66490.00001.66142006.11.17 17:401.66910.000.000.00-32.29
1018832006.11.17 08:38buy0.20gbpchf2.35820.00002.36142006.11.17 10:562.35970.000.000.0023.96
1020542006.11.17 09:01buy0.40gbpusd1.88430.00001.88782006.11.17 15:161.88780.000.000.00140.00
1021512006.11.17 09:07buy0.40gbpchf2.35610.00002.35962006.11.17 10:562.35960.000.000.00111.85
1024032006.11.17 09:30sell0.20euraud1.66690.00001.66342006.11.17 17:401.66930.000.000.00-36.91
1024242006.11.17 09:34buy0.20usdjpy118.170.00118.522006.11.17 21:07117.870.000.000.00-50.90
1025082006.11.17 09:58sell0.40euraud1.66850.00001.66542006.11.17 17:401.66910.000.000.00-18.45
1026042006.11.17 10:35sell6.40usdcad1.14450.00001.14102006.11.17 15:451.14380.000.000.00391.68
1026532006.11.17 10:56sell0.10gbpchf2.35970.00002.35622006.11.17 14:452.36010.000.000.00-3.20
1027422006.11.17 11:34sell0.20gbpchf2.36170.00002.35852006.11.17 14:452.36020.000.000.0023.97
1029372006.11.17 13:25sell12.80usdcad1.14650.00001.14302006.11.17 15:451.14380.000.000.003 021.51
1029942006.11.17 13:54sell0.40gbpchf2.36370.00002.36022006.11.17 14:452.36020.000.000.00111.86
1030222006.11.17 14:00buy0.40audusd0.76500.00000.76852006.11.17 17:200.76850.000.000.00140.00
1030492006.11.17 14:05sell0.80euraud1.67030.00001.66702006.11.17 17:401.66880.000.000.0092.26
1037832006.11.17 15:16buy0.10gbpusd1.88780.00001.89132006.11.17 15:541.89130.000.000.0035.00
1041812006.11.17 15:54buy0.10gbpusd1.89160.00001.89512006.11.17 16:171.89510.000.000.0035.00
1041952006.11.17 15:56buy0.40usdjpy117.970.00118.322006.11.17 21:06117.860.000.000.00-37.33
1042612006.11.17 16:02sell1.60euraud1.67230.00001.66882006.11.17 17:401.66880.000.000.00430.59
1043212006.11.17 16:06buy0.80usdjpy117.770.00118.122006.11.17 21:06117.870.000.000.0067.87
1044802006.11.17 16:38buy1.60usdjpy117.570.00117.922006.11.17 21:06117.860.000.000.00393.69
  0.00 0.00 0.00 6 646.37
Closed P/L: 6 646.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
995082006.11.16 23:59buy0.10gbpjpy223.16740.00223.63 223.050.000.000.00-9.98
995142006.11.16 23:59buy0.20gbpjpy223.16740.00223.41 223.050.000.000.00-19.94
1014542006.11.17 05:15sell0.10eurusd1.27770.00001.2742 1.28260.000.000.00-49.00
1035162006.11.17 14:43buy0.10eurchf1.59960.00001.6031 1.59580.000.000.00-30.53
1035262006.11.17 14:45buy0.10gbpchf2.36040.00002.3639 2.35780.000.000.00-20.89
1037132006.11.17 15:12buy0.40gbpjpy222.960.00223.31 223.050.000.000.0030.58
1039952006.11.17 15:39buy0.20eurchf1.59760.00001.6011 1.59580.000.000.00-28.93
1040742006.11.17 15:46sell0.10usdcad1.14370.00001.1402 1.14670.000.000.00-26.16
1041062006.11.17 15:50sell0.20eurusd1.27970.00001.2762 1.28260.000.000.00-58.00
1042572006.11.17 16:02sell0.40eurusd1.28170.00001.2782 1.28260.000.000.00-36.00
1043862006.11.17 16:17sell0.80eurusd1.28370.00001.2802 1.28260.000.000.0088.00
1043902006.11.17 16:17buy0.10gbpusd1.89560.00001.8991 1.89470.000.000.00-9.00
1044482006.11.17 16:28buy0.20gbpchf2.35820.00002.3617 2.35780.000.000.00-6.43
1044722006.11.17 16:35sell0.10eurjpy150.930.00150.58 151.000.000.000.00-5.95
1045022006.11.17 16:39buy0.40eurchf1.59560.00001.5991 1.59580.000.000.006.43
1047192006.11.17 17:23buy0.10audusd0.76910.00000.7726 0.76870.000.000.00-4.00
1047452006.11.17 17:40buy0.10euraud1.66930.00001.6728 1.66720.000.000.00-16.14
1047482006.11.17 17:43buy0.20gbpusd1.89360.00001.8971 1.89470.000.000.0022.00
1047522006.11.17 17:45sell0.20usdcad1.14570.00001.1422 1.14670.000.000.00-17.44
1048652006.11.17 19:48buy0.40gbpchf2.35620.00002.3597 2.35780.000.000.0051.44
1049242006.11.17 20:48buy0.20euraud1.66750.00001.6708 1.66720.000.000.00-4.62
1049672006.11.17 21:07buy0.10usdjpy117.890.00118.24 117.720.000.000.00-14.44
  0.00 0.00 0.00 -159.00
 Floating P/L: -159.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 646.37 Floating P/L: -159.00 Margin: 7 025.76
Balance: 60 675.08 Equity: 60 516.08 Free Margin: 53 490.33