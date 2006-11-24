Interbank FX, LLC
|Account: 1260579
|Name: bertrand bin
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16206147
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|151.67
|150.62
|2006.11.24 16:36
|151.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16206142
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|151.67
|150.97
|2006.11.24 16:36
|151.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16200751
|2006.11.24 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2098
|1.1903
|2006.11.24 15:59
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16200750
|2006.11.24 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2098
|1.1968
|2006.11.24 15:59
|1.2098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16143694
|2006.11.24 07:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.88
|223.68
|222.43
|2006.11.24 08:48
|223.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.15
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16129395
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2237
|1.2107
|2006.11.24 08:47
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|107.38
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16129400
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2139
|1.2042
|2006.11.24 08:35
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|80.73
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16028905
|2006.11.22 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.98
|150.18
|151.33
|2006.11.24 08:33
|151.33
|0.00
|0.00
|3.58
|30.21
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16143706
|2006.11.24 07:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.88
|223.68
|221.98
|2006.11.24 08:32
|223.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.25
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16143710
|2006.11.24 07:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.88
|223.68
|221.53
|2006.11.24 08:32
|223.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.53
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16087330
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.70
|115.86
|117.12
|2006.11.24 08:32
|115.86
|0.00
|0.00
|1.24
|-72.50
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16087247
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.70
|115.86
|116.91
|2006.11.24 08:32
|115.86
|0.00
|0.00
|1.24
|-72.50
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16087362
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.70
|115.86
|117.33
|2006.11.24 08:32
|115.86
|0.00
|0.00
|1.24
|-72.50
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16129387
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2317
|1.2172
|2006.11.24 08:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|53.40
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16036554
|2006.11.22 12:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|222.62
|223.87
|2006.11.23 09:53
|222.62
|0.00
|0.00
|6.47
|-68.81
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15832880
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2349
|1.2251
|2006.11.23 09:06
|1.2251
|0.00
|0.00
|-6.90
|159.17
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16028931
|2006.11.22 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.98
|150.98
|152.03
|2006.11.23 01:44
|150.98
|0.00
|0.00
|2.73
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16028924
|2006.11.22 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.98
|150.98
|151.68
|2006.11.23 01:44
|150.98
|0.00
|0.00
|2.73
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16036567
|2006.11.22 12:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|222.62
|224.32
|2006.11.22 15:08
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.19
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16036574
|2006.11.22 12:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.42
|222.62
|224.77
|2006.11.22 15:08
|222.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.05
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16027376
|2006.11.22 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|116.63
|117.89
|2006.11.22 15:07
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.02
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16027351
|2006.11.22 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|116.63
|117.68
|2006.11.22 15:07
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.02
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16027389
|2006.11.22 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|116.63
|118.10
|2006.11.22 15:07
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.02
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15832876
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2316
|2006.11.22 13:20
|1.2316
|0.00
|0.00
|-3.45
|105.55
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15928726
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.89
|224.69
|223.44
|2006.11.22 12:21
|223.44
|0.00
|0.00
|-2.54
|38.44
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15821834
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|151.05
|151.75
|2006.11.22 10:35
|151.05
|0.00
|0.00
|2.73
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15821839
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|151.05
|152.10
|2006.11.22 10:35
|151.05
|0.00
|0.00
|2.73
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15848441
|2006.11.20 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.87
|117.55
|117.24
|2006.11.22 09:22
|117.55
|0.00
|0.00
|-2.92
|27.22
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15848436
|2006.11.20 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.87
|118.71
|117.45
|2006.11.22 07:36
|117.45
|0.00
|0.00
|-2.92
|35.76
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15832872
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2381
|2006.11.22 04:40
|1.2381
|0.00
|0.00
|-3.45
|52.50
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15848424
|2006.11.20 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.87
|118.71
|117.66
|2006.11.22 02:26
|117.66
|0.00
|0.00
|-2.92
|17.85
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15928743
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.89
|224.69
|222.99
|2006.11.21 11:00
|224.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.87
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15928750
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.89
|224.69
|222.54
|2006.11.21 11:00
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.72
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15758885
|2006.11.16 21:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|222.44
|223.69
|2006.11.20 08:12
|223.69
|0.00
|0.00
|2.16
|38.11
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15821821
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|150.25
|151.40
|2006.11.20 02:51
|151.40
|0.00
|0.00
|0.91
|29.70
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|2.66
|-18.11
|Closed P/L:
|-15.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16206137
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|152.47
|151.32
|
|151.71
|0.00
|0.00
|-1.12
|-3.45
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16209072
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|223.37
|
|223.74
|0.00
|0.00
|-2.65
|6.90
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16209087
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|222.92
|
|223.74
|0.00
|0.00
|-2.65
|6.90
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16209114
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|222.47
|
|223.74
|0.00
|0.00
|-2.65
|6.90
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16204798
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9375
|
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.20
|-7.00
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16204810
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9430
|
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.20
|-7.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16204812
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9485
|
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.20
|-7.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16200743
|2006.11.24 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2178
|1.2033
|
|1.2091
|0.00
|0.00
|-1.20
|5.79
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16207992
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.64
|
|115.81
|0.00
|0.00
|-1.51
|3.45
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16208005
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.43
|
|115.81
|0.00
|0.00
|-1.51
|3.45
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16208014
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.22
|
|115.81
|0.00
|0.00
|-1.51
|3.45
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-15.40
|12.39
|
|Floating P/L:
|-3.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-15.45
|Floating P/L:
|-3.01
|Margin:
|1 100.00
|Balance:
|3 755.40
|Equity:
|3 752.39
|Free Margin:
|2 652.39