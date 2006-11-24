Interbank FX, LLC

Account: 1260579 Name: bertrand bin Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
162061472006.11.24 16:00sell0.10eurjpy151.67151.67150.622006.11.24 16:36151.670.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
162061422006.11.24 16:00sell0.10eurjpy151.67151.67150.972006.11.24 16:36151.670.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
162007512006.11.24 14:30sell0.10usdchf1.20981.20981.19032006.11.24 15:591.20980.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
162007502006.11.24 14:30sell0.10usdchf1.20981.20981.19682006.11.24 15:591.20980.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
161436942006.11.24 07:30sell0.10gbpjpy222.88223.68222.432006.11.24 08:48223.680.000.000.00-69.15
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
161293952006.11.24 01:32sell0.10usdchf1.22371.22371.21072006.11.24 08:471.21070.000.000.00107.38
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
161294002006.11.24 01:32sell0.10usdchf1.22371.21391.20422006.11.24 08:351.21390.000.000.0080.73
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
160289052006.11.22 10:45buy0.10eurjpy150.98150.18151.332006.11.24 08:33151.330.000.003.5830.21
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
161437062006.11.24 07:30sell0.10gbpjpy222.88223.68221.982006.11.24 08:32223.300.000.000.00-36.25
 20060613Mode3_SecondTrade
161437102006.11.24 07:30sell0.10gbpjpy222.88223.68221.532006.11.24 08:32223.280.000.000.00-34.53
 20060614Mode3_ThirdTrade
160873302006.11.22 23:15buy0.10usdjpy116.70115.86117.122006.11.24 08:32115.860.000.001.24-72.50
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
160872472006.11.22 23:15buy0.10usdjpy116.70115.86116.912006.11.24 08:32115.860.000.001.24-72.50
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
160873622006.11.22 23:15buy0.10usdjpy116.70115.86117.332006.11.24 08:32115.860.000.001.24-72.50
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
161293872006.11.24 01:32sell0.10usdchf1.22371.23171.21722006.11.24 08:301.21720.000.000.0053.40
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
160365542006.11.22 12:21buy0.10gbpjpy223.42222.62223.872006.11.23 09:53222.620.000.006.47-68.81
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
158328802006.11.17 20:00sell0.10usdchf1.24461.23491.22512006.11.23 09:061.22510.000.00-6.90159.17
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
160289312006.11.22 10:45buy0.10eurjpy150.98150.98152.032006.11.23 01:44150.980.000.002.730.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
160289242006.11.22 10:45buy0.10eurjpy150.98150.98151.682006.11.23 01:44150.980.000.002.730.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
160365672006.11.22 12:21buy0.10gbpjpy223.42222.62224.322006.11.22 15:08222.940.000.000.00-41.19
 20060613Mode3_SecondTrade
160365742006.11.22 12:21buy0.10gbpjpy223.42222.62224.772006.11.22 15:08222.930.000.000.00-42.05
 20060614Mode3_ThirdTrade
160273762006.11.22 10:00buy0.10usdjpy117.47116.63117.892006.11.22 15:07116.630.000.000.00-72.02
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
160273512006.11.22 10:00buy0.10usdjpy117.47116.63117.682006.11.22 15:07116.630.000.000.00-72.02
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
160273892006.11.22 10:00buy0.10usdjpy117.47116.63118.102006.11.22 15:07116.630.000.000.00-72.02
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158328762006.11.17 20:00sell0.10usdchf1.24461.25261.23162006.11.22 13:201.23160.000.00-3.45105.55
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
159287262006.11.21 00:30sell0.10gbpjpy223.89224.69223.442006.11.22 12:21223.440.000.00-2.5438.44
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158218342006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05151.05151.752006.11.22 10:35151.050.000.002.730.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
158218392006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05151.05152.102006.11.22 10:35151.050.000.002.730.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158484412006.11.20 03:00sell0.10usdjpy117.87117.55117.242006.11.22 09:22117.550.000.00-2.9227.22
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158484362006.11.20 03:00sell0.10usdjpy117.87118.71117.452006.11.22 07:36117.450.000.00-2.9235.76
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
158328722006.11.17 20:00sell0.10usdchf1.24461.25261.23812006.11.22 04:401.23810.000.00-3.4552.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158484242006.11.20 03:00sell0.10usdjpy117.87118.71117.662006.11.22 02:26117.660.000.00-2.9217.85
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
159287432006.11.21 00:30sell0.10gbpjpy223.89224.69222.992006.11.21 11:00224.290.000.000.00-33.87
 20060613Mode3_SecondTrade
159287502006.11.21 00:30sell0.10gbpjpy223.89224.69222.542006.11.21 11:00224.300.000.000.00-34.72
 20060614Mode3_ThirdTrade
157588852006.11.16 21:30buy0.10gbpjpy223.24222.44223.692006.11.20 08:12223.690.000.002.1638.11
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158218212006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05150.25151.402006.11.20 02:51151.400.000.000.9129.70
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 2.66 -18.11
Closed P/L: -15.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
162061372006.11.24 16:00sell0.10eurjpy151.67152.47151.32 151.710.000.00-1.12-3.45
 20050612Mode3_FirstTrade
162090722006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62223.37 223.740.000.00-2.656.90
 20050612Mode3_FirstTrade
162090872006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62222.92 223.740.000.00-2.656.90
 20060613Mode3_SecondTrade
162091142006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62222.47 223.740.000.00-2.656.90
 20060614Mode3_ThirdTrade
162047982006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.9375 1.93130.000.00-0.20-7.00
 20050612Mode3_FirstTrade
162048102006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.9430 1.93130.000.00-0.20-7.00
 20060613Mode3_SecondTrade
162048122006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.9485 1.93130.000.00-0.20-7.00
 20060614Mode3_ThirdTrade
162007432006.11.24 14:30sell0.10usdchf1.20981.21781.2033 1.20910.000.00-1.205.79
 20050612Mode3_FirstTrade
162079922006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.64 115.810.000.00-1.513.45
 20050612Mode3_FirstTrade
162080052006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.43 115.810.000.00-1.513.45
 20060613Mode3_SecondTrade
162080142006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.22 115.810.000.00-1.513.45
 20060614Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -15.40 12.39
 Floating P/L: -3.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -15.45 Floating P/L: -3.01 Margin: 1 100.00
Balance: 3 755.40 Equity: 3 752.39 Free Margin: 2 652.39