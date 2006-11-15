Interbank FX, LLC

Account: 1260579 Name: bertrand bin Currency: USD 2006 November 17, 18:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
156692332006.11.15 16:45buy0.10usdjpy118.07117.52118.572006.11.17 15:39117.520.000.005.20-46.80
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
156523282006.11.15 13:30buy0.10usdchf1.25061.24261.27012006.11.17 15:381.24260.000.003.96-64.38
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
156522942006.11.15 13:30buy0.10usdchf1.25061.24261.25712006.11.17 15:381.24260.000.003.96-64.38
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
156523122006.11.15 13:30buy0.10usdchf1.25061.24261.26362006.11.17 15:381.24260.000.003.96-64.38
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156500962006.11.15 12:45buy0.10eurjpy151.04151.04152.092006.11.17 15:18151.040.000.003.640.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
156500942006.11.15 12:45buy0.10eurjpy151.04151.04151.742006.11.17 15:18151.040.000.003.640.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156740342006.11.15 18:15sell0.10gbpusd1.88921.88921.87822006.11.17 14:381.88920.000.000.870.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156740542006.11.15 18:15sell0.10gbpusd1.88921.88921.87272006.11.17 14:381.88920.000.000.870.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
157588932006.11.16 21:30buy0.10gbpjpy223.24222.44224.142006.11.17 08:39222.820.000.000.00-35.55
 20060613Mode3_SecondTrade
157588972006.11.16 21:30buy0.10gbpjpy223.24222.44224.592006.11.17 08:39222.840.000.000.00-33.85
 20060614Mode3_ThirdTrade
156740132006.11.15 18:15sell0.10gbpusd1.88921.89721.88372006.11.17 08:021.88370.000.000.8755.00
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
156918342006.11.15 23:45buy0.10gbpjpy222.81222.81224.162006.11.16 09:50222.810.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
156918332006.11.15 23:45buy0.10gbpjpy222.81222.81223.712006.11.16 09:50222.810.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156918302006.11.15 23:45buy0.10gbpjpy222.81222.01223.262006.11.16 09:32223.260.000.000.0038.09
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
156692492006.11.15 16:45buy0.10usdjpy118.07117.52119.072006.11.16 01:33117.760.000.003.90-26.32
 20060613Mode3_SecondTrade
156692542006.11.15 16:45buy0.10usdjpy118.07117.52119.572006.11.16 01:33117.760.000.003.90-26.32
 20060614Mode3_ThirdTrade
156500882006.11.15 12:45buy0.10eurjpy151.04150.24151.392006.11.15 19:22151.390.000.000.0029.65
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
156082472006.11.15 01:15sell0.10eurjpy150.73151.53150.382006.11.15 11:39151.030.000.000.00-25.40
 20050612Mode3_FirstTrade
156082512006.11.15 01:15sell0.10eurjpy150.73151.53150.032006.11.15 11:39151.030.000.000.00-25.40
 20060613Mode3_SecondTrade
156082522006.11.15 01:15sell0.10eurjpy150.73151.53149.682006.11.15 11:39151.020.000.000.00-24.56
 20060614Mode3_ThirdTrade
156423662006.11.15 10:45buy0.10gbpjpy222.93222.13223.382006.11.15 11:39222.730.000.000.00-16.94
 20050612Mode3_FirstTrade
156423832006.11.15 10:45buy0.10gbpjpy222.93222.13223.832006.11.15 11:38222.740.000.000.00-16.09
 20060613Mode3_SecondTrade
156423952006.11.15 10:45buy0.10gbpjpy222.93222.13224.282006.11.15 11:38222.730.000.000.00-16.94
 20060614Mode3_ThirdTrade
155982302006.11.14 20:30sell0.10gbpusd1.89731.88911.88082006.11.15 11:381.88670.000.000.22106.00
 20060614Mode3_ThirdTrade
155623152006.11.14 15:12buy0.20usdchf1.24701.24051.25602006.11.15 11:381.25020.000.001.9851.19
 20060611Mode2_SecondTrade
155952872006.11.14 19:19buy0.10usdchf1.24301.24301.25602006.11.15 11:381.25020.000.000.9957.59
 20060613Mode3_SecondTrade
155952892006.11.14 19:19buy0.10usdchf1.24301.24301.26252006.11.15 11:381.25020.000.000.9957.59
 20060614Mode3_ThirdTrade
155982232006.11.14 20:30sell0.10gbpusd1.89731.89731.88632006.11.15 10:471.88630.000.000.22110.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
155952862006.11.14 19:19buy0.10usdchf1.24301.23501.24952006.11.15 10:321.24950.000.000.9952.02
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154829352006.11.13 21:45buy0.20usdchf1.24471.23631.24892006.11.15 10:261.24890.000.001.9867.26
 20050610FirstTrade[tp]
155987252006.11.14 21:00buy0.10gbpjpy222.98222.98223.882006.11.15 09:37222.980.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
155987402006.11.14 21:01buy0.10gbpjpy222.98222.98224.332006.11.15 09:37222.980.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
155982052006.11.14 20:30sell0.10gbpusd1.89731.90531.89182006.11.15 09:361.89180.000.000.2255.00
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
155986922006.11.14 21:00buy0.10gbpjpy222.98222.18223.432006.11.15 08:47223.430.000.000.0038.19
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154843232006.11.13 22:30buy0.20usdjpy118.14117.30118.562006.11.14 13:33117.300.000.000.00-143.22
 20050610FirstTrade[sl]
155203002006.11.14 08:45buy0.20eurjpy151.09150.79151.792006.11.14 13:31150.790.000.000.00-51.13
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
154933602006.11.14 00:00buy0.10eurjpy150.87150.03151.292006.11.14 09:11151.290.000.000.0035.64
 20050610FirstTrade[tp]
154219382006.11.13 00:15buy0.20gbpjpy224.63223.79225.052006.11.14 06:14223.790.000.004.31-142.93
 20050610FirstTrade[sl]
154250262006.11.13 00:59buy0.20gbpjpy224.76223.96226.062006.11.14 00:01223.960.000.004.31-136.02
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
154444422006.11.13 09:31buy0.10eurjpy151.19150.89151.892006.11.13 23:57150.890.000.000.91-25.49
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
154219642006.11.13 00:15buy0.20eurjpy150.96150.12151.382006.11.13 14:50151.380.000.000.0071.13
 20050610FirstTrade[tp]
154057292006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.92972006.11.13 11:221.90520.000.00-0.35-80.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154057262006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.91872006.11.13 11:221.90520.000.00-0.35-80.00
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
154057282006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.92422006.11.13 11:221.90520.000.00-0.35-80.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154344822006.11.13 04:44buy0.10usdjpy117.28116.68117.782006.11.13 09:54117.780.000.000.0042.45
 20060611Mode2_SecondTrade[tp]
154276162006.11.13 01:30buy0.20usdjpy117.23116.39117.652006.11.13 09:44117.650.000.000.0071.40
 20050610FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 50.84 -287.90
Closed P/L: -237.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157588852006.11.16 21:30buy0.10gbpjpy223.24222.44223.69 222.870.000.000.00-31.45
 20050612Mode3_FirstTrade
158218212006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05150.25151.40 150.870.000.000.00-15.30
 20050612Mode3_FirstTrade
158218342006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05150.25151.75 150.870.000.000.00-15.30
 20060613Mode3_SecondTrade
158218392006.11.17 15:30buy0.10eurjpy151.05150.25152.10 150.870.000.000.00-15.30
 20060614Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 0.00 -77.35
 Floating P/L: -77.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -237.06 Floating P/L: -77.35 Margin: 400.00
Balance: 3 770.85 Equity: 3 693.50 Free Margin: 3 293.50