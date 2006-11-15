Interbank FX, LLC
|Account: 1260579
|Name: bertrand bin
|Currency: USD
|2006 November 17, 18:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15669233
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|117.52
|118.57
|2006.11.17 15:39
|117.52
|0.00
|0.00
|5.20
|-46.80
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15652328
|2006.11.15 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2506
|1.2426
|1.2701
|2006.11.17 15:38
|1.2426
|0.00
|0.00
|3.96
|-64.38
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15652294
|2006.11.15 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2506
|1.2426
|1.2571
|2006.11.17 15:38
|1.2426
|0.00
|0.00
|3.96
|-64.38
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15652312
|2006.11.15 13:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2506
|1.2426
|1.2636
|2006.11.17 15:38
|1.2426
|0.00
|0.00
|3.96
|-64.38
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15650096
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.04
|151.04
|152.09
|2006.11.17 15:18
|151.04
|0.00
|0.00
|3.64
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15650094
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.04
|151.04
|151.74
|2006.11.17 15:18
|151.04
|0.00
|0.00
|3.64
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15674034
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8892
|1.8892
|1.8782
|2006.11.17 14:38
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.87
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15674054
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8892
|1.8892
|1.8727
|2006.11.17 14:38
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.87
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15758893
|2006.11.16 21:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|222.44
|224.14
|2006.11.17 08:39
|222.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.55
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15758897
|2006.11.16 21:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|222.44
|224.59
|2006.11.17 08:39
|222.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.85
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15674013
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8892
|1.8972
|1.8837
|2006.11.17 08:02
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.87
|55.00
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15691834
|2006.11.15 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.81
|222.81
|224.16
|2006.11.16 09:50
|222.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15691833
|2006.11.15 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.81
|222.81
|223.71
|2006.11.16 09:50
|222.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15691830
|2006.11.15 23:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.81
|222.01
|223.26
|2006.11.16 09:32
|223.26
|0.00
|0.00
|0.00
|38.09
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15669249
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|117.52
|119.07
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|3.90
|-26.32
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15669254
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|117.52
|119.57
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|3.90
|-26.32
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15650088
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.04
|150.24
|151.39
|2006.11.15 19:22
|151.39
|0.00
|0.00
|0.00
|29.65
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15608247
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|150.38
|2006.11.15 11:39
|151.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15608251
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|150.03
|2006.11.15 11:39
|151.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.40
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15608252
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|149.68
|2006.11.15 11:39
|151.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.56
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15642366
|2006.11.15 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.93
|222.13
|223.38
|2006.11.15 11:39
|222.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.94
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15642383
|2006.11.15 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.93
|222.13
|223.83
|2006.11.15 11:38
|222.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.09
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15642395
|2006.11.15 10:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.93
|222.13
|224.28
|2006.11.15 11:38
|222.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.94
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15598230
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|1.8891
|1.8808
|2006.11.15 11:38
|1.8867
|0.00
|0.00
|0.22
|106.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15562315
|2006.11.14 15:12
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2470
|1.2405
|1.2560
|2006.11.15 11:38
|1.2502
|0.00
|0.00
|1.98
|51.19
|
|20060611
|Mode2_SecondTrade
|15595287
|2006.11.14 19:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2430
|1.2560
|2006.11.15 11:38
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.99
|57.59
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15595289
|2006.11.14 19:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2430
|1.2625
|2006.11.15 11:38
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.99
|57.59
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15598223
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|1.8973
|1.8863
|2006.11.15 10:47
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.22
|110.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15595286
|2006.11.14 19:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2350
|1.2495
|2006.11.15 10:32
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.99
|52.02
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15482935
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2447
|1.2363
|1.2489
|2006.11.15 10:26
|1.2489
|0.00
|0.00
|1.98
|67.26
|
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15598725
|2006.11.14 21:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.98
|222.98
|223.88
|2006.11.15 09:37
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15598740
|2006.11.14 21:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.98
|222.98
|224.33
|2006.11.15 09:37
|222.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15598205
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|1.9053
|1.8918
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.22
|55.00
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15598692
|2006.11.14 21:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.98
|222.18
|223.43
|2006.11.15 08:47
|223.43
|0.00
|0.00
|0.00
|38.19
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15484323
|2006.11.13 22:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.14
|117.30
|118.56
|2006.11.14 13:33
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.22
|
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15520300
|2006.11.14 08:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.09
|150.79
|151.79
|2006.11.14 13:31
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.13
|
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15493360
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.87
|150.03
|151.29
|2006.11.14 09:11
|151.29
|0.00
|0.00
|0.00
|35.64
|
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15421938
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.63
|223.79
|225.05
|2006.11.14 06:14
|223.79
|0.00
|0.00
|4.31
|-142.93
|
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15425026
|2006.11.13 00:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.76
|223.96
|226.06
|2006.11.14 00:01
|223.96
|0.00
|0.00
|4.31
|-136.02
|
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15444442
|2006.11.13 09:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.19
|150.89
|151.89
|2006.11.13 23:57
|150.89
|0.00
|0.00
|0.91
|-25.49
|
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15421964
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.96
|150.12
|151.38
|2006.11.13 14:50
|151.38
|0.00
|0.00
|0.00
|71.13
|
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15405729
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9297
|2006.11.13 11:22
|1.9052
|0.00
|0.00
|-0.35
|-80.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15405726
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9187
|2006.11.13 11:22
|1.9052
|0.00
|0.00
|-0.35
|-80.00
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15405728
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9242
|2006.11.13 11:22
|1.9052
|0.00
|0.00
|-0.35
|-80.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15434482
|2006.11.13 04:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.28
|116.68
|117.78
|2006.11.13 09:54
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|
|20060611
|Mode2_SecondTrade[tp]
|15427616
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.23
|116.39
|117.65
|2006.11.13 09:44
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|71.40
|
|20050610
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|50.84
|-287.90
|Closed P/L:
|-237.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15758885
|2006.11.16 21:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.24
|222.44
|223.69
|
|222.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.45
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15821821
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|150.25
|151.40
|
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.30
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15821834
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|150.25
|151.75
|
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.30
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15821839
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.05
|150.25
|152.10
|
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.30
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.35
|
|Floating P/L:
|-77.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-237.06
|Floating P/L:
|-77.35
|Margin:
|400.00
|Balance:
|3 770.85
|Equity:
|3 693.50
|Free Margin:
|3 293.50