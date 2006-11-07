Interbank FX, LLC

Account: 1297607 Name: T4.0 Currency: USD 2006 November 27, 08:34
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15101388 2006.11.07 22:06 balance Deposit 10 000.00
15102840 2006.11.07 22:33 sell 0.08 audusdm 0.7731 0.0000 0.7702 2006.11.08 05:58 0.7702 0.00 0.00 0.00 2.32
15126671 2006.11.08 07:17 buy 0.10 gbpusdm 1.9048 0.0000 1.9078 2006.11.08 08:48 1.9078 0.00 0.00 0.00 3.00
15117766 2006.11.08 04:44 buy 0.05 gbpusdm 1.9068 0.0000 1.9098 2006.11.08 08:48 1.9078 0.00 0.00 0.00 0.50
15127409 2006.11.08 07:20 sell 0.16 usdchfm 1.2502 0.0000 1.2472 2006.11.08 09:07 1.2472 0.00 0.00 0.00 3.85
15102627 2006.11.07 22:31 sell 0.08 usdchfm 1.2482 0.0000 1.2452 2006.11.08 09:08 1.2472 0.00 0.00 0.00 0.64
15140204 2006.11.08 09:32 sell 0.32 gbpusdm 1.9097 0.0000 1.9067 2006.11.08 12:47 1.9067 0.00 0.00 0.00 9.60
15133842 2006.11.08 08:47 sell 0.16 gbpusdm 1.9077 0.0000 1.9047 2006.11.08 12:47 1.9068 0.00 0.00 0.00 1.44
15105410 2006.11.07 23:19 sell 0.08 gbpusdm 1.9057 0.0000 1.9027 2006.11.08 12:47 1.9067 0.00 0.00 0.00 -0.80
15141029 2006.11.08 09:41 buy 0.20 usdchfm 1.2452 0.0000 1.2482 2006.11.08 13:10 1.2482 0.00 0.00 0.00 4.81
15137077 2006.11.08 09:07 buy 0.10 usdchfm 1.2472 0.0000 1.2502 2006.11.08 13:10 1.2483 0.00 0.00 0.00 0.88
15122216 2006.11.08 06:07 buy 0.05 usdchfm 1.2492 0.0000 1.2522 2006.11.08 13:10 1.2484 0.00 0.00 0.00 -0.32
15136483 2006.11.08 09:05 sell 0.16 eurusdm 1.2793 0.0000 1.2763 2006.11.08 14:11 1.2763 0.00 0.00 0.00 4.80
15106470 2006.11.07 23:34 sell 0.08 eurusdm 1.2773 0.0000 1.2743 2006.11.08 14:11 1.2763 0.00 0.00 0.00 0.80
15137756 2006.11.08 09:16 sell 0.16 audusdm 0.7715 0.0000 0.7685 2006.11.08 14:13 0.7685 0.00 0.00 0.00 4.80
15121691 2006.11.08 05:58 sell 0.08 audusdm 0.7695 0.0000 0.7667 2006.11.08 14:14 0.7685 0.00 0.00 0.00 0.80
15152579 2006.11.08 13:10 buy 0.05 usdchfm 1.2487 0.0000 1.2517 2006.11.08 14:15 1.2517 0.00 0.00 0.00 1.20
15150321 2006.11.08 12:57 sell 0.08 gbpusdm 1.9052 0.0000 1.9022 2006.11.08 14:15 1.9022 0.00 0.00 0.00 2.40
15152743 2006.11.08 13:12 sell 0.16 usdcadm 1.1315 0.0000 1.1285 2006.11.08 16:05 1.1285 0.00 0.00 0.00 4.25
15135868 2006.11.08 09:00 sell 0.08 usdcadm 1.1295 0.0000 1.1265 2006.11.08 16:05 1.1285 0.00 0.00 0.00 0.71
15162597 2006.11.08 14:34 buy 0.40 gbpusdm 1.9024 0.0000 1.9053 2006.11.08 16:12 1.9053 0.00 0.00 0.00 11.60
15154145 2006.11.08 13:26 buy 0.20 gbpusdm 1.9043 0.0000 1.9073 2006.11.08 16:12 1.9053 0.00 0.00 0.00 2.00
15149918 2006.11.08 12:55 buy 0.10 gbpusdm 1.9063 0.0000 1.9093 2006.11.08 16:13 1.9054 0.00 0.00 0.00 -0.90
15133918 2006.11.08 08:48 buy 0.05 gbpusdm 1.9083 0.0000 1.9113 2006.11.08 16:13 1.9053 0.00 0.00 0.00 -1.50
15172036 2006.11.08 16:12 sell 0.16 audusdm 0.7699 0.0000 0.7670 2006.11.09 00:57 0.7670 0.00 0.00 -0.07 4.64
15159715 2006.11.08 14:14 sell 0.08 audusdm 0.7680 0.0000 0.7650 2006.11.09 00:58 0.7670 0.00 0.00 -0.04 0.80
15205985 2006.11.09 00:40 buy 0.10 gbpusdm 1.9041 0.0000 1.9071 2006.11.09 07:58 1.9071 0.00 0.00 0.00 3.00
15175076 2006.11.08 17:00 buy 0.05 gbpusdm 1.9061 0.0000 1.9091 2006.11.09 07:58 1.9071 0.00 0.00 -0.05 0.50
15103979 2006.11.07 22:49 buy 0.05 chfjpym 94.26 0.00 94.56 2006.11.09 11:02 94.56 0.00 0.00 0.03 1.27
15159146 2006.11.08 14:12 sell 0.32 usdchfm 1.2507 0.0000 1.2478 2006.11.09 11:02 1.2478 0.00 0.00 -1.10 7.44
15153879 2006.11.08 13:24 sell 0.16 usdchfm 1.2488 0.0000 1.2459 2006.11.09 11:02 1.2478 0.00 0.00 -0.55 1.28
15137194 2006.11.08 09:08 sell 0.08 usdchfm 1.2469 0.0000 1.2439 2006.11.09 11:03 1.2479 0.00 0.00 -0.28 -0.64
15176095 2006.11.08 17:16 sell 0.32 gbpusdm 1.9062 0.0000 1.9032 2006.11.09 12:16 1.9032 0.00 0.00 0.21 9.60
15170931 2006.11.08 16:04 sell 0.16 gbpusdm 1.9042 0.0000 1.9012 2006.11.09 12:16 1.9032 0.00 0.00 0.10 1.60
15160664 2006.11.08 14:16 sell 0.08 gbpusdm 1.9022 0.0000 1.8992 2006.11.09 12:16 1.9032 0.00 0.00 0.05 -0.80
15158797 2006.11.08 14:12 buy 0.10 eurusdm 1.2762 0.0000 1.2792 2006.11.09 12:50 1.2792 0.00 0.00 -0.26 3.00
15111309 2006.11.08 01:20 buy 0.05 eurusdm 1.2782 0.0000 1.2812 2006.11.09 12:50 1.2791 0.00 0.00 -0.13 0.45
15169011 2006.11.08 15:36 buy 0.10 usdcadm 1.1292 0.0000 1.1322 2006.11.09 13:06 1.1322 0.00 0.00 0.08 2.65
15147107 2006.11.08 12:04 buy 0.05 usdcadm 1.1312 0.0000 1.1339 2006.11.09 13:06 1.1321 0.00 0.00 0.04 0.40
15244829 2006.11.09 12:40 sell 0.16 gbpusdm 1.9046 0.0000 1.9016 2006.11.09 13:30 1.9016 0.00 0.00 0.00 4.80
15241973 2006.11.09 12:16 sell 0.08 gbpusdm 1.9026 0.0000 1.8996 2006.11.09 13:30 1.9015 0.00 0.00 0.00 0.88
15252496 2006.11.09 13:33 sell 0.16 gbpusdm 1.9026 0.0000 1.8997 2006.11.09 13:38 1.8997 0.00 0.00 0.00 4.64
15250945 2006.11.09 13:30 sell 0.08 gbpusdm 1.9007 0.0000 1.8978 2006.11.09 13:38 1.8997 0.00 0.00 0.00 0.80
15247142 2006.11.09 13:05 buy 0.20 usdchfm 1.2476 0.0000 1.2506 2006.11.09 13:43 1.2506 0.00 0.00 0.00 4.80
15172456 2006.11.08 16:13 buy 0.10 usdchfm 1.2496 0.0000 1.2526 2006.11.09 13:43 1.2506 0.00 0.00 0.30 0.80
15160736 2006.11.08 14:16 buy 0.05 usdchfm 1.2516 0.0000 1.2546 2006.11.09 13:43 1.2508 0.00 0.00 0.15 -0.32
15256422 2006.11.09 13:42 sell 0.16 usdchfm 1.2503 0.0000 1.2473 2006.11.09 15:01 1.2473 0.00 0.00 0.00 3.85
15240311 2006.11.09 12:00 sell 0.08 usdchfm 1.2483 0.0000 1.2453 2006.11.09 15:04 1.2471 0.00 0.00 0.00 0.77
15267124 2006.11.09 15:04 sell 0.16 gbpusdm 1.9020 0.0000 1.8990 2006.11.09 15:59 1.8990 0.00 0.00 0.00 4.80
15254947 2006.11.09 13:38 sell 0.08 gbpusdm 1.8992 0.0000 1.8962 2006.11.09 15:59 1.8992 0.00 0.00 0.00 0.00
15267153 2006.11.09 15:04 sell 0.08 usdchfm 1.2468 0.0000 1.2438 2006.11.09 16:26 1.2438 0.00 0.00 0.00 1.93
15268232 2006.11.09 15:07 buy 0.05 eurusdm 1.2807 0.0000 1.2837 2006.11.09 16:34 1.2837 0.00 0.00 0.00 1.50
15257257 2006.11.09 13:43 buy 0.40 audusdm 0.7650 0.0000 0.7680 2006.11.09 16:35 0.7680 0.00 0.00 0.00 12.00
15208437 2006.11.09 00:57 buy 0.20 audusdm 0.7670 0.0000 0.7700 2006.11.09 16:35 0.7681 0.00 0.00 0.00 2.20
15204635 2006.11.09 00:30 buy 0.10 audusdm 0.7690 0.0000 0.7720 2006.11.09 16:35 0.7681 0.00 0.00 0.00 -0.90
15178290 2006.11.08 17:57 buy 0.05 audusdm 0.7712 0.0000 0.7742 2006.11.09 16:35 0.7682 0.00 0.00 0.01 -1.50
15243372 2006.11.09 12:31 sell 0.32 usdcadm 1.1320 0.0000 1.1290 2006.11.09 17:38 1.1290 0.00 0.00 0.00 8.50
15181144 2006.11.08 19:16 sell 0.16 usdcadm 1.1300 0.0000 1.1270 2006.11.09 17:38 1.1290 0.00 0.00 -0.15 1.42
15171029 2006.11.08 16:05 sell 0.08 usdcadm 1.1280 0.0000 1.1250 2006.11.09 17:38 1.1291 0.00 0.00 -0.08 -0.78
15280014 2006.11.09 16:26 sell 0.08 usdchfm 1.2433 0.0000 1.2404 2006.11.10 01:59 1.2404 0.00 0.00 -0.09 1.87
15102628 2006.11.07 22:31 sell 0.08 eurchfm 1.5960 0.0000 1.5930 2006.11.10 02:00 1.5930 0.00 0.00 -0.20 1.94
15284035 2006.11.09 16:34 buy 0.05 gbpusdm 1.9069 0.0000 1.9099 2006.11.10 02:06 1.9099 0.00 0.00 -0.02 1.50
15326960 2006.11.10 02:36 sell 5.12 gbpusdm 1.9108 0.0000 1.9078 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.00 107.52
15320149 2006.11.10 02:00 sell 2.56 gbpusdm 1.9088 0.0000 1.9058 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.00 2.56
15284687 2006.11.09 16:35 sell 1.28 gbpusdm 1.9068 0.0000 1.9038 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.28 -24.32
15280094 2006.11.09 16:26 sell 0.64 gbpusdm 1.9048 0.0000 1.9018 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.14 -24.96
15277557 2006.11.09 16:21 sell 0.32 gbpusdm 1.9028 0.0000 1.8999 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.07 -18.88
15275173 2006.11.09 16:09 sell 0.16 gbpusdm 1.9009 0.0000 1.8979 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.03 -12.48
15274040 2006.11.09 15:59 sell 0.08 gbpusdm 1.8989 0.0000 1.8959 2006.11.10 05:46 1.9087 0.00 0.00 0.02 -7.84
15319758 2006.11.10 01:59 sell 0.08 usdchfm 1.2400 0.0000 1.2370 2006.11.10 08:55 1.2370 0.00 0.00 0.00 1.94
15369083 2006.11.10 09:30 buy 0.10 gbpusdm 1.9140 0.0000 1.9170 2006.11.10 10:44 1.9170 0.00 0.00 0.00 3.00
15363559 2006.11.10 09:03 buy 0.05 gbpusdm 1.9160 0.0000 1.9189 2006.11.10 10:44 1.9169 0.00 0.00 0.00 0.45
15360158 2006.11.10 08:55 buy 0.10 usdcadm 1.1277 0.0000 1.1307 2006.11.10 14:39 1.1307 0.00 0.00 0.00 2.65
15352165 2006.11.10 08:02 buy 0.05 usdcadm 1.1297 0.0000 1.1327 2006.11.10 14:39 1.1308 0.00 0.00 0.00 0.49
15358945 2006.11.10 08:54 sell 5.12 eurusdm 1.2879 0.0000 1.2849 2006.11.10 15:04 1.2857 0.00 0.00 0.00 112.64
15322204 2006.11.10 02:04 sell 2.56 eurusdm 1.2859 0.0000 1.2830 2006.11.10 15:04 1.2858 0.00 0.00 0.00 2.56
15284827 2006.11.09 16:35 sell 1.28 eurusdm 1.2840 0.0000 1.2810 2006.11.10 15:04 1.2859 0.00 0.00 0.92 -24.32
15278761 2006.11.09 16:25 sell 0.64 eurusdm 1.2818 0.0000 1.2788 2006.11.10 15:04 1.2858 0.00 0.00 0.46 -25.60
15266192 2006.11.09 15:01 sell 0.32 eurusdm 1.2798 0.0000 1.2769 2006.11.10 15:04 1.2859 0.00 0.00 0.23 -19.52
15225542 2006.11.09 07:54 sell 0.16 eurusdm 1.2779 0.0000 1.2749 2006.11.10 15:04 1.2858 0.00 0.00 0.12 -12.64
15158936 2006.11.08 14:12 sell 0.08 eurusdm 1.2759 0.0000 1.2729 2006.11.10 15:04 1.2857 0.00 0.00 0.23 -7.84
15359814 2006.11.10 08:55 buy 6.40 usdchfm 1.2368 0.0000 1.2398 2006.11.10 15:52 1.2390 0.00 0.00 0.00 113.64
15321548 2006.11.10 02:02 buy 3.20 usdchfm 1.2388 0.0000 1.2418 2006.11.10 15:52 1.2390 0.00 0.00 0.00 5.17
15286688 2006.11.09 16:36 buy 1.60 usdchfm 1.2408 0.0000 1.2438 2006.11.10 15:52 1.2391 0.00 0.00 1.58 -21.95
15283263 2006.11.09 16:34 buy 0.80 usdchfm 1.2428 0.0000 1.2458 2006.11.10 15:52 1.2392 0.00 0.00 0.79 -23.24
15278966 2006.11.09 16:25 buy 0.40 usdchfm 1.2448 0.0000 1.2478 2006.11.10 15:52 1.2391 0.00 0.00 0.40 -18.40
15266931 2006.11.09 15:04 buy 0.20 usdchfm 1.2470 0.0000 1.2500 2006.11.10 15:52 1.2390 0.00 0.00 0.20 -12.91
15264078 2006.11.09 14:44 buy 0.10 usdchfm 1.2493 0.0000 1.2522 2006.11.10 15:52 1.2389 0.00 0.00 0.10 -8.39
15257313 2006.11.09 13:43 buy 0.05 usdchfm 1.2512 0.0000 1.2542 2006.11.10 15:52 1.2389 0.00 0.00 0.05 -4.96
15412876 2006.11.10 19:55 sell 0.32 usdchfm 1.2405 0.0000 1.2375 2006.11.13 01:05 1.2375 0.00 0.00 -0.37 7.76
15386743 2006.11.10 13:10 sell 0.16 usdchfm 1.2385 0.0000 1.2355 2006.11.13 01:05 1.2376 0.00 0.00 -0.18 1.16
15359579 2006.11.10 08:55 sell 0.08 usdchfm 1.2365 0.0000 1.2336 2006.11.13 01:05 1.2375 0.00 0.00 -0.09 -0.65
15285891 2006.11.09 16:36 sell 0.16 audusdm 0.7684 0.0000 0.7654 2006.11.13 08:13 0.7654 0.00 0.00 -0.04 4.80
15208465 2006.11.09 00:58 sell 0.08 audusdm 0.7664 0.0000 0.7634 2006.11.13 08:13 0.7654 0.00 0.00 -0.02 0.80
15407824 2006.11.10 17:41 sell 0.16 gbpusdm 1.9139 0.0000 1.9109 2006.11.13 09:27 1.9109 0.00 0.00 0.03 4.80
15403718 2006.11.10 16:00 sell 0.08 gbpusdm 1.9119 0.0000 1.9089 2006.11.13 09:28 1.9109 0.00 0.00 0.02 0.80
15427305 2006.11.13 01:28 sell 0.16 eurusdm 1.2875 0.0000 1.2846 2006.11.13 09:54 1.2846 0.00 0.00 0.00 4.64
15396921 2006.11.10 15:04 sell 0.08 eurusdm 1.2856 0.0000 1.2826 2006.11.13 09:54 1.2846 0.00 0.00 0.06 0.80
15443939 2006.11.13 09:28 sell 0.08 gbpusdm 1.9105 0.0000 1.9075 2006.11.13 09:54 1.9075 0.00 0.00 0.00 2.40
15440621 2006.11.13 08:04 buy 0.05 usdchfm 1.2385 0.0000 1.2415 2006.11.13 10:57 1.2415 0.00 0.00 0.00 1.21
15447765 2006.11.13 09:54 sell 0.08 gbpusdm 1.9071 0.0000 1.9041 2006.11.13 12:05 1.9041 0.00 0.00 0.00 2.40
15452800 2006.11.13 11:10 buy 0.05 usdcadm 1.1335 0.0000 1.1365 2006.11.13 13:20 1.1365 0.00 0.00 0.00 1.32
15441586 2006.11.13 08:13 sell 0.08 audusdm 0.7651 0.0000 0.7621 2006.11.13 14:53 0.7621 0.00 0.00 0.00 2.40
15447934 2006.11.13 09:54 sell 0.08 eurusdm 1.2842 0.0000 1.2812 2006.11.13 15:06 1.2812 0.00 0.00 0.00 2.40
15456201 2006.11.13 12:05 sell 0.08 gbpusdm 1.9036 0.0000 1.9006 2006.11.13 15:06 1.9006 0.00 0.00 0.00 2.40
15465415 2006.11.13 14:51 buy 3.20 gbpusdm 1.9013 0.0000 1.9042 2006.11.13 23:51 1.9034 0.00 0.00 -1.12 67.20
15461077 2006.11.13 14:04 buy 1.60 gbpusdm 1.9032 0.0000 1.9061 2006.11.13 23:51 1.9034 0.00 0.00 -0.56 3.20
15454229 2006.11.13 11:37 buy 0.80 gbpusdm 1.9051 0.0000 1.9081 2006.11.13 23:51 1.9033 0.00 0.00 -0.28 -14.40
15445515 2006.11.13 09:38 buy 0.20 gbpusdm 1.9090 0.0000 1.9120 2006.11.13 23:51 1.9033 0.00 0.00 -0.07 -11.40
15448490 2006.11.13 09:55 buy 0.40 gbpusdm 1.9071 0.0000 1.9100 2006.11.13 23:51 1.9033 0.00 0.00 -0.14 -15.20
15442780 2006.11.13 09:02 buy 0.10 gbpusdm 1.9110 0.0000 1.9140 2006.11.13 23:51 1.9034 0.00 0.00 -0.04 -7.60
15422162 2006.11.13 00:18 buy 0.05 gbpusdm 1.9130 0.0000 1.9160 2006.11.13 23:51 1.9035 0.00 0.00 -0.02 -4.75
15475222 2006.11.13 17:31 sell 2.56 usdcadm 1.1386 0.0000 1.1357 2006.11.14 00:04 1.1363 0.00 0.00 -0.82 51.82
15459603 2006.11.13 13:20 sell 1.28 usdcadm 1.1367 0.0000 1.1337 2006.11.14 00:04 1.1364 0.00 0.00 -0.41 3.38
15458745 2006.11.13 13:05 sell 0.64 usdcadm 1.1347 0.0000 1.1317 2006.11.14 00:04 1.1363 0.00 0.00 -0.20 -9.01
15443997 2006.11.13 09:29 sell 0.32 usdcadm 1.1327 0.0000 1.1297 2006.11.14 00:05 1.1364 0.00 0.00 -0.10 -10.42
15395123 2006.11.10 14:39 sell 0.16 usdcadm 1.1307 0.0000 1.1277 2006.11.14 00:05 1.1363 0.00 0.00 -0.10 -7.89
15294504 2006.11.09 17:38 sell 0.08 usdcadm 1.1287 0.0000 1.1257 2006.11.14 00:05 1.1364 0.00 0.00 -0.09 -5.42
15462874 2006.11.13 14:20 buy 0.40 audusdm 0.7629 0.0000 0.7659 2006.11.14 06:59 0.7659 0.00 0.00 0.04 12.00
15448643 2006.11.13 09:56 buy 0.20 audusdm 0.7649 0.0000 0.7679 2006.11.14 06:59 0.7658 0.00 0.00 0.02 1.80
15338377 2006.11.10 05:32 buy 0.10 audusdm 0.7669 0.0000 0.7698 2006.11.14 06:59 0.7657 0.00 0.00 0.02 -1.20
15285409 2006.11.09 16:35 buy 0.05 audusdm 0.7688 0.0000 0.7718 2006.11.14 07:00 0.7656 0.00 0.00 0.00 -1.60
15266845 2006.11.09 15:04 sell 0.64 chfjpym 94.84 0.00 94.54 2006.11.14 07:15 94.54 0.00 0.00 -0.51 16.34
15236714 2006.11.09 11:03 sell 0.32 chfjpym 94.64 0.00 94.35 2006.11.14 07:15 94.54 0.00 0.00 -0.24 2.73
15231432 2006.11.09 09:32 sell 0.16 chfjpym 94.39 0.00 94.09 2006.11.14 07:16 94.55 0.00 0.00 -0.12 -2.18
15102639 2006.11.07 22:31 sell 0.08 chfjpym 94.18 0.00 93.88 2006.11.14 07:16 94.54 0.00 0.00 -0.12 -2.46
15470704 2006.11.13 15:31 sell 1.28 usdchfm 1.2449 0.0000 1.2420 2006.11.14 08:01 1.2420 0.00 0.00 -1.47 29.89
15465056 2006.11.13 14:51 sell 0.64 usdchfm 1.2430 0.0000 1.2400 2006.11.14 08:02 1.2420 0.00 0.00 -0.74 5.15
15449164 2006.11.13 09:59 sell 0.32 usdchfm 1.2410 0.0000 1.2381 2006.11.14 08:02 1.2419 0.00 0.00 -0.37 -2.32
15443274 2006.11.13 09:20 sell 0.16 usdchfm 1.2391 0.0000 1.2362 2006.11.14 08:02 1.2418 0.00 0.00 -0.18 -3.48
15425411 2006.11.13 01:05 sell 0.08 usdchfm 1.2372 0.0000 1.2342 2006.11.14 08:02 1.2419 0.00 0.00 -0.09 -3.03
15468336 2006.11.13 15:10 buy 0.40 eurusdm 1.2810 0.0000 1.2839 2006.11.14 08:48 1.2839 0.00 0.00 -0.35 11.60
15456033 2006.11.13 12:05 buy 0.20 eurusdm 1.2829 0.0000 1.2859 2006.11.14 08:48 1.2839 0.00 0.00 -0.17 2.00
15445069 2006.11.13 09:36 buy 0.10 eurusdm 1.2849 0.0000 1.2878 2006.11.14 08:48 1.2838 0.00 0.00 -0.09 -1.10
15424160 2006.11.13 00:48 buy 0.05 eurusdm 1.2868 0.0000 1.2897 2006.11.14 08:48 1.2836 0.00 0.00 -0.04 -1.60
15513822 2006.11.14 07:16 buy 0.20 chfjpym 94.54 0.00 94.84 2006.11.14 08:58 94.84 0.00 0.00 0.00 5.10
15428417 2006.11.13 01:39 buy 0.10 chfjpym 94.75 0.00 95.05 2006.11.14 08:58 94.83 0.00 0.00 0.02 0.68
15321244 2006.11.10 02:02 buy 0.05 chfjpym 94.95 0.00 95.25 2006.11.14 08:58 94.84 0.00 0.00 0.02 -0.47
15492114 2006.11.13 23:55 sell 0.32 gbpusdm 1.9042 0.0000 1.9012 2006.11.14 09:31 1.9012 0.00 0.00 0.00 9.60
15471924 2006.11.13 15:58 sell 0.16 gbpusdm 1.9022 0.0000 1.8992 2006.11.14 09:31 1.9012 0.00 0.00 0.03 1.60
15467600 2006.11.13 15:06 sell 0.08 gbpusdm 1.9002 0.0000 1.8972 2006.11.14 09:31 1.9012 0.00 0.00 0.02 -0.80
15329137 2006.11.10 03:00 buy 0.20 eurchfm 1.5924 0.0000 1.5954 2006.11.14 09:55 1.5954 0.00 0.00 0.22 4.83
15286083 2006.11.09 16:36 buy 0.10 eurchfm 1.5944 0.0000 1.5973 2006.11.14 09:56 1.5954 0.00 0.00 0.18 0.80
15122226 2006.11.08 06:07 buy 0.05 eurchfm 1.5963 0.0000 1.5993 2006.11.14 09:56 1.5955 0.00 0.00 0.17 -0.32
15525211 2006.11.14 09:31 sell 0.08 gbpusdm 1.9002 0.0000 1.8972 2006.11.14 10:46 1.8972 0.00 0.00 0.00 2.40
15523125 2006.11.14 09:09 sell 0.32 chfjpym 94.89 0.00 94.59 2006.11.14 12:57 94.59 0.00 0.00 0.00 8.16
15519013 2006.11.14 08:27 sell 0.16 chfjpym 94.68 0.00 94.39 2006.11.14 12:57 94.61 0.00 0.00 0.00 0.96
15513826 2006.11.14 07:16 sell 0.08 chfjpym 94.49 0.00 94.19 2006.11.14 12:57 94.60 0.00 0.00 0.00 -0.74
15532255 2006.11.14 10:55 buy 0.80 gbpusdm 1.8968 0.0000 1.8998 2006.11.14 13:31 1.8998 0.00 0.00 0.00 24.00
15526573 2006.11.14 09:40 buy 0.40 gbpusdm 1.8988 0.0000 1.9018 2006.11.14 13:31 1.8998 0.00 0.00 0.00 4.00
15525297 2006.11.14 09:31 buy 0.20 gbpusdm 1.9008 0.0000 1.9038 2006.11.14 13:31 1.8999 0.00 0.00 0.00 -1.80
15514518 2006.11.14 07:27 buy 0.10 gbpusdm 1.9028 0.0000 1.9058 2006.11.14 13:31 1.8999 0.00 0.00 0.00 -2.90
15508241 2006.11.14 05:00 buy 0.05 gbpusdm 1.9048 0.0000 1.9078 2006.11.14 13:31 1.8999 0.00 0.00 0.00 -2.45
15529513 2006.11.14 10:01 sell 0.16 usdchfm 1.2433 0.0000 1.2403 2006.11.14 13:34 1.2403 0.00 0.00 0.00 3.87
15517796 2006.11.14 08:02 sell 0.08 usdchfm 1.2413 0.0000 1.2383 2006.11.14 13:34 1.2403 0.00 0.00 0.00 0.65
15534228 2006.11.14 11:37 sell 0.32 usdcadm 1.1402 0.0000 1.1372 2006.11.14 13:56 1.1372 0.00 0.00 0.00 8.44
15524320 2006.11.14 09:27 sell 0.16 usdcadm 1.1382 0.0000 1.1352 2006.11.14 13:56 1.1371 0.00 0.00 0.00 1.55
15506844 2006.11.14 04:41 sell 0.08 usdcadm 1.1362 0.0000 1.1332 2006.11.14 13:56 1.1372 0.00 0.00 0.00 -0.70
15545765 2006.11.14 13:38 sell 0.64 gbpusdm 1.9027 0.0000 1.8997 2006.11.14 14:37 1.8997 0.00 0.00 0.00 19.20
15542838 2006.11.14 13:32 sell 0.32 gbpusdm 1.9007 0.0000 1.8977 2006.11.14 14:38 1.8998 0.00 0.00 0.00 2.88
15540443 2006.11.14 13:30 sell 0.16 gbpusdm 1.8987 0.0000 1.8957 2006.11.14 14:38 1.8998 0.00 0.00 0.00 -1.76
15531783 2006.11.14 10:46 sell 0.08 gbpusdm 1.8967 0.0000 1.8937 2006.11.14 14:38 1.8996 0.00 0.00 0.00 -2.32
15548707 2006.11.14 14:00 buy 0.20 usdchfm 1.2396 0.0000 1.2426 2006.11.14 15:04 1.2426 0.00 0.00 0.00 4.83
15543012 2006.11.14 13:32 buy 0.10 usdchfm 1.2416 0.0000 1.2446 2006.11.14 15:04 1.2425 0.00 0.00 0.00 0.72
15529962 2006.11.14 10:08 buy 0.05 usdchfm 1.2438 0.0000 1.2468 2006.11.14 15:04 1.2425 0.00 0.00 0.00 -0.52
15543687 2006.11.14 13:33 sell 0.32 eurusdm 1.2852 0.0000 1.2822 2006.11.14 15:05 1.2822 0.00 0.00 0.00 9.60
15517316 2006.11.14 07:58 sell 0.16 eurusdm 1.2832 0.0000 1.2802 2006.11.14 15:05 1.2822 0.00 0.00 0.00 1.60
15467348 2006.11.13 15:06 sell 0.08 eurusdm 1.2812 0.0000 1.2782 2006.11.14 15:05 1.2821 0.00 0.00 0.06 -0.72
15554538 2006.11.14 14:38 sell 0.08 gbpusdm 1.8992 0.0000 1.8962 2006.11.14 15:05 1.8962 0.00 0.00 0.00 2.40
15549355 2006.11.14 14:02 buy 0.10 usdcadm 1.1361 0.0000 1.1390 2006.11.14 15:10 1.1390 0.00 0.00 0.00 2.55
15514533 2006.11.14 07:27 buy 0.05 usdcadm 1.1381 0.0000 1.1411 2006.11.14 15:11 1.1390 0.00 0.00 0.00 0.40
15559512 2006.11.14 15:05 sell 0.08 gbpusdm 1.8953 0.0000 1.8923 2006.11.14 15:42 1.8923 0.00 0.00 0.00 2.40
15571295 2006.11.14 15:42 buy 1.60 gbpusdm 1.8928 0.0000 1.8958 2006.11.14 16:37 1.8953 0.00 0.00 0.00 40.00
15562132 2006.11.14 15:12 buy 0.80 gbpusdm 1.8948 0.0000 1.8978 2006.11.14 16:37 1.8954 0.00 0.00 0.00 4.80
15559042 2006.11.14 15:05 buy 0.40 gbpusdm 1.8968 0.0000 1.8997 2006.11.14 16:37 1.8953 0.00 0.00 0.00 -6.00
15557083 2006.11.14 15:00 buy 0.20 gbpusdm 1.8987 0.0000 1.9015 2006.11.14 16:37 1.8953 0.00 0.00 0.00 -6.80
15553279 2006.11.14 14:30 buy 0.10 gbpusdm 1.9005 0.0000 1.9035 2006.11.14 16:37 1.8953 0.00 0.00 0.00 -5.20
15548483 2006.11.14 14:00 buy 0.05 gbpusdm 1.9028 0.0000 1.9058 2006.11.14 16:37 1.8952 0.00 0.00 0.00 -3.80
15562348 2006.11.14 15:12 sell 0.64 usdchfm 1.2457 0.0000 1.2427 2006.11.14 19:27 1.2427 0.00 0.00 0.00 15.45
15559393 2006.11.14 15:05 sell 0.32 usdchfm 1.2435 0.0000 1.2405 2006.11.14 19:27 1.2427 0.00 0.00 0.00 2.06
15555523 2006.11.14 14:41 sell 0.16 usdchfm 1.2415 0.0000 1.2385 2006.11.14 19:27 1.2428 0.00 0.00 0.00 -1.67
15544848 2006.11.14 13:34 sell 0.08 usdchfm 1.2395 0.0000 1.2365 2006.11.14 19:27 1.2427 0.00 0.00 0.00 -2.06
15562550 2006.11.14 15:12 buy 0.20 eurusdm 1.2800 0.0000 1.2829 2006.11.14 19:29 1.2829 0.00 0.00 0.00 5.80
15558953 2006.11.14 15:05 buy 0.10 eurusdm 1.2822 0.0000 1.2852 2006.11.14 19:29 1.2829 0.00 0.00 0.00 0.70
15557402 2006.11.14 15:01 buy 0.05 eurusdm 1.2842 0.0000 1.2872 2006.11.14 19:29 1.2828 0.00 0.00 0.00 -0.70
15584177 2006.11.14 17:10 sell 0.32 gbpusdm 1.8960 0.0000 1.8931 2006.11.15 06:17 1.8931 0.00 0.00 0.07 9.28
15572294 2006.11.14 15:44 sell 0.16 gbpusdm 1.8940 0.0000 1.8910 2006.11.15 06:17 1.8931 0.00 0.00 0.03 1.44
15571595 2006.11.14 15:42 sell 0.08 gbpusdm 1.8919 0.0000 1.8889 2006.11.15 06:17 1.8932 0.00 0.00 0.02 -1.04
15554845 2006.11.14 14:38 buy 0.10 eurchfm 1.5940 0.0000 1.5970 2006.11.15 08:32 1.5970 0.00 0.00 0.06 2.41
15528548 2006.11.14 09:56 buy 0.05 eurchfm 1.5960 0.0000 1.5990 2006.11.15 08:32 1.5970 0.00 0.00 0.03 0.40
15594838 2006.11.14 19:15 buy 0.10 usdchfm 1.2435 0.0000 1.2464 2006.11.15 08:37 1.2464 0.00 0.00 0.10 2.33
15567978 2006.11.14 15:24 buy 0.05 usdchfm 1.2454 0.0000 1.2484 2006.11.15 08:37 1.2464 0.00 0.00 0.05 0.40
15620072 2006.11.15 07:26 sell 0.16 gbpusdm 1.8948 0.0000 1.8918 2006.11.15 09:36 1.8918 0.00 0.00 0.00 4.80
15614800 2006.11.15 06:17 sell 0.08 gbpusdm 1.8928 0.0000 1.8898 2006.11.15 09:36 1.8918 0.00 0.00 0.00 0.80
15631169 2006.11.15 09:36 sell 0.08 gbpusdm 1.8912 0.0000 1.8883 2006.11.15 10:31 1.8883 0.00 0.00 0.00 2.32
15558990 2006.11.14 15:05 sell 0.08 eurusdm 1.2817 0.0000 1.2787 2006.11.15 10:39 1.2787 0.00 0.00 0.06 2.40
15593569 2006.11.14 19:05 buy 0.10 usdcadm 1.1379 0.0000 1.1409 2006.11.15 13:30 1.1409 0.00 0.00 0.03 2.63
15581632 2006.11.14 16:45 buy 0.05 usdcadm 1.1399 0.0000 1.1429 2006.11.15 13:30 1.1413 0.00 0.00 0.01 0.61
15638807 2006.11.15 10:31 sell 0.08 gbpusdm 1.8873 0.0000 1.8845 2006.11.15 13:33 1.8845 0.00 0.00 0.00 2.24
15653299 2006.11.15 13:33 buy 3.20 gbpusdm 1.8847 0.0000 1.8877 2006.11.15 15:11 1.8870 0.00 0.00 0.00 73.60
15639565 2006.11.15 10:32 buy 1.60 gbpusdm 1.8867 0.0000 1.8896 2006.11.15 15:11 1.8873 0.00 0.00 0.00 9.60
15637495 2006.11.15 10:25 buy 0.80 gbpusdm 1.8886 0.0000 1.8915 2006.11.15 15:11 1.8873 0.00 0.00 0.00 -10.40
15632415 2006.11.15 09:37 buy 0.40 gbpusdm 1.8905 0.0000 1.8935 2006.11.15 15:11 1.8873 0.00 0.00 0.00 -12.80
15630346 2006.11.15 09:35 buy 0.20 gbpusdm 1.8926 0.0000 1.8956 2006.11.15 15:11 1.8875 0.00 0.00 0.00 -10.20
15640585 2006.11.15 10:38 sell 1.28 usdchfm 1.2501 0.0000 1.2471 2006.11.15 15:11 1.2473 0.00 0.00 0.00 28.73
15628906 2006.11.15 09:29 buy 0.10 gbpusdm 1.8946 0.0000 1.8975 2006.11.15 15:11 1.8876 0.00 0.00 0.00 -7.00
15624784 2006.11.15 08:11 buy 0.05 gbpusdm 1.8965 0.0000 1.8995 2006.11.15 15:11 1.8876 0.00 0.00 0.00 -4.45
15635924 2006.11.15 10:19 sell 0.64 usdchfm 1.2481 0.0000 1.2451 2006.11.15 15:11 1.2474 0.00 0.00 0.00 3.59
15626211 2006.11.15 08:33 sell 0.32 usdchfm 1.2461 0.0000 1.2432 2006.11.15 15:11 1.2475 0.00 0.00 0.00 -3.59
15614296 2006.11.15 06:12 sell 0.16 usdchfm 1.2442 0.0000 1.2412 2006.11.15 15:12 1.2475 0.00 0.00 0.00 -4.23
15596104 2006.11.14 19:28 sell 0.08 usdchfm 1.2422 0.0000 1.2392 2006.11.15 15:12 1.2475 0.00 0.00 -0.09 -3.40
15655636 2006.11.15 13:40 sell 0.64 usdcadm 1.1426 0.0000 1.1396 2006.11.15 16:52 1.1396 0.00 0.00 0.00 16.85
15649137 2006.11.15 12:28 sell 0.32 usdcadm 1.1406 0.0000 1.1376 2006.11.15 17:41 1.1398 0.00 0.00 0.00 2.25
15560941 2006.11.14 15:09 sell 0.16 usdcadm 1.1386 0.0000 1.1356 2006.11.15 17:42 1.1397 0.00 0.00 -0.05 -1.54
15548203 2006.11.14 13:57 sell 0.08 usdcadm 1.1366 0.0000 1.1336 2006.11.15 17:42 1.1396 0.00 0.00 -0.03 -2.11
15641448 2006.11.15 10:39 buy 0.20 eurusdm 1.2788 0.0000 1.2817 2006.11.15 19:05 1.2817 0.00 0.00 0.00 5.80
15614985 2006.11.15 06:18 buy 0.10 eurusdm 1.2807 0.0000 1.2837 2006.11.15 19:05 1.2816 0.00 0.00 0.00 0.90
15597420 2006.11.14 20:07 buy 0.05 eurusdm 1.2827 0.0000 1.2857 2006.11.15 19:05 1.2814 0.00 0.00 -0.04 -0.65
15672257 2006.11.15 17:40 sell 0.32 gbpusdm 1.8889 0.0000 1.8859 2006.11.16 08:19 1.8859 0.00 0.00 0.21 9.60
15656986 2006.11.15 13:51 sell 0.16 gbpusdm 1.8862 0.0000 1.8832 2006.11.16 08:19 1.8860 0.00 0.00 0.10 0.32
15653443 2006.11.15 13:33 sell 0.08 gbpusdm 1.8842 0.0000 1.8812 2006.11.16 08:19 1.8860 0.00 0.00 0.05 -1.44
15570180 2006.11.14 15:37 buy 0.10 audusdm 0.7651 0.0000 0.7681 2006.11.16 12:32 0.7681 0.00 0.00 0.04 3.00
15545254 2006.11.14 13:35 buy 0.05 audusdm 0.7671 0.0000 0.7701 2006.11.16 12:32 0.7681 0.00 0.00 0.01 0.50
15720272 2006.11.16 09:48 buy 0.10 gbpusdm 1.8885 0.0000 1.8915 2006.11.16 13:30 1.8915 0.00 0.00 0.00 3.00
15718867 2006.11.16 09:37 buy 0.05 gbpusdm 1.8905 0.0000 1.8935 2006.11.16 13:30 1.8919 0.00 0.00 0.00 0.70
15731734 2006.11.16 13:30 buy 0.10 usdchfm 1.2450 0.0000 1.2480 2006.11.16 13:54 1.2480 0.00 0.00 0.00 2.40
15706291 2006.11.16 06:29 buy 0.05 usdchfm 1.2470 0.0000 1.2500 2006.11.16 13:54 1.2479 0.00 0.00 0.00 0.36
15730549 2006.11.16 13:30 sell 0.64 gbpusdm 1.8917 0.0000 1.8887 2006.11.16 14:01 1.8887 0.00 0.00 0.00 19.20
15677956 2006.11.15 19:07 sell 0.32 eurusdm 1.2824 0.0000 1.2797 2006.11.16 14:01 1.2797 0.00 0.00 0.69 8.64
15662670 2006.11.15 15:07 sell 0.16 eurusdm 1.2807 0.0000 1.2777 2006.11.16 14:02 1.2801 0.00 0.00 0.35 0.96
15641496 2006.11.15 10:39 sell 0.08 eurusdm 1.2787 0.0000 1.2757 2006.11.16 14:02 1.2801 0.00 0.00 0.17 -1.12
15717565 2006.11.16 09:32 sell 0.32 gbpusdm 1.8897 0.0000 1.8867 2006.11.16 14:02 1.8885 0.00 0.00 0.00 3.84
15716441 2006.11.16 09:30 sell 0.16 gbpusdm 1.8877 0.0000 1.8847 2006.11.16 14:02 1.8885 0.00 0.00 0.00 -1.28
15712199 2006.11.16 08:19 sell 0.08 gbpusdm 1.8857 0.0000 1.8827 2006.11.16 14:02 1.8886 0.00 0.00 0.00 -2.32
15734508 2006.11.16 13:39 buy 0.10 usdcadm 1.1374 0.0000 1.1403 2006.11.16 15:02 1.1403 0.00 0.00 0.00 2.54
15707751 2006.11.16 06:58 buy 0.05 usdcadm 1.1393 0.0000 1.1423 2006.11.16 15:02 1.1402 0.00 0.00 0.00 0.39
15740880 2006.11.16 14:26 sell 0.16 eurusdm 1.2815 0.0000 1.2785 2006.11.16 17:14 1.2785 0.00 0.00 0.00 4.80
15738412 2006.11.16 14:02 sell 0.08 eurusdm 1.2795 0.0000 1.2765 2006.11.16 17:14 1.2786 0.00 0.00 0.00 0.72
15744099 2006.11.16 15:23 sell 0.16 gbpusdm 1.8900 0.0000 1.8870 2006.11.17 04:15 1.8870 0.00 0.00 0.03 4.80
15743295 2006.11.16 15:13 sell 0.08 gbpusdm 1.8880 0.0000 1.8850 2006.11.17 04:15 1.8871 0.00 0.00 0.02 0.72
15771905 2006.11.17 04:15 sell 0.08 gbpusdm 1.8867 0.0000 1.8837 2006.11.17 08:02 1.8837 0.00 0.00 0.00 2.40
15748522 2006.11.16 17:03 buy 0.10 usdcadm 1.1404 0.0000 1.1433 2006.11.17 09:13 1.1433 0.00 0.00 0.03 2.54
15743173 2006.11.16 15:12 buy 0.05 usdcadm 1.1423 0.0000 1.1452 2006.11.17 09:13 1.1433 0.00 0.00 0.01 0.44
15749513 2006.11.16 17:13 buy 0.05 usdchfm 1.2489 0.0000 1.2518 2006.11.17 09:54 1.2518 0.00 0.00 0.05 1.16
15789043 2006.11.17 09:14 buy 0.05 usdcadm 1.1438 0.0000 1.1468 2006.11.17 12:26 1.1468 0.00 0.00 0.00 1.31
15727347 2006.11.16 12:27 sell 0.64 audusdm 0.7678 0.0000 0.7648 2006.11.17 13:05 0.7648 0.00 0.00 -0.10 19.20
15512076 2006.11.14 06:59 sell 0.32 audusdm 0.7658 0.0000 0.7628 2006.11.17 13:05 0.7649 0.00 0.00 -0.24 2.88
15493128 2006.11.13 23:59 sell 0.16 audusdm 0.7637 0.0000 0.7607 2006.11.17 13:05 0.7648 0.00 0.00 -0.11 -1.76
15465596 2006.11.13 14:53 sell 0.08 audusdm 0.7617 0.0000 0.7587 2006.11.17 13:05 0.7649 0.00 0.00 -0.07 -2.56
15782350 2006.11.17 08:00 buy 0.20 gbpusdm 1.8849 0.0000 1.8879 2006.11.17 14:16 1.8879 0.00 0.00 0.00 6.00
15772013 2006.11.17 04:15 buy 0.10 gbpusdm 1.8869 0.0000 1.8899 2006.11.17 14:16 1.8879 0.00 0.00 0.00 1.00
15761506 2006.11.16 23:01 buy 0.05 gbpusdm 1.8890 0.0000 1.8919 2006.11.17 14:16 1.8878 0.00 0.00 0.00 -0.60
15795785 2006.11.17 11:43 sell 0.64 usdchfm 1.2528 0.0000 1.2498 2006.11.17 14:25 1.2498 0.00 0.00 0.00 15.36
15775263 2006.11.17 05:45 sell 0.32 usdchfm 1.2508 0.0000 1.2478 2006.11.17 14:25 1.2498 0.00 0.00 0.00 2.56
15750776 2006.11.16 17:14 sell 0.16 usdchfm 1.2488 0.0000 1.2458 2006.11.17 14:25 1.2499 0.00 0.00 -0.18 -1.41
15672256 2006.11.15 17:39 sell 0.08 usdchfm 1.2468 0.0000 1.2438 2006.11.17 14:25 1.2500 0.00 0.00 -0.37 -2.05
15798598 2006.11.17 12:54 sell 1.28 eurchfm 1.6008 0.0000 1.5978 2006.11.17 14:39 1.5979 0.00 0.00 0.00 29.71
15626413 2006.11.15 08:37 sell 0.64 eurchfm 1.5988 0.0000 1.5958 2006.11.17 14:39 1.5978 0.00 0.00 -1.61 5.12
15625987 2006.11.15 08:32 sell 0.32 eurchfm 1.5967 0.0000 1.5937 2006.11.17 14:39 1.5979 0.00 0.00 -0.80 -3.08
15477329 2006.11.13 17:59 sell 0.16 eurchfm 1.5947 0.0000 1.5917 2006.11.17 14:39 1.5978 0.00 0.00 -0.60 -3.97
15320553 2006.11.10 02:00 sell 0.08 eurchfm 1.5927 0.0000 1.5897 2006.11.17 14:39 1.5977 0.00 0.00 -0.35 -3.20
15797708 2006.11.17 12:27 sell 1.28 usdcadm 1.1468 0.0000 1.1439 2006.11.17 14:42 1.1441 0.00 0.00 0.00 30.21
15790088 2006.11.17 09:35 sell 0.64 usdcadm 1.1449 0.0000 1.1419 2006.11.17 14:42 1.1440 0.00 0.00 0.00 5.03
15788944 2006.11.17 09:13 sell 0.32 usdcadm 1.1429 0.0000 1.1399 2006.11.17 14:42 1.1441 0.00 0.00 0.00 -3.36
15742279 2006.11.16 15:05 sell 0.16 usdcadm 1.1409 0.0000 1.1379 2006.11.17 14:42 1.1440 0.00 0.00 -0.05 -4.34
15672386 2006.11.15 17:43 sell 0.08 usdcadm 1.1389 0.0000 1.1359 2006.11.17 14:43 1.1441 0.00 0.00 -0.11 -3.64
15806105 2006.11.17 14:16 buy 0.05 gbpusdm 1.8880 0.0000 1.8910 2006.11.17 14:52 1.8910 0.00 0.00 0.00 1.50
15771196 2006.11.17 04:05 buy 0.40 eurusdm 1.2782 0.0000 1.2812 2006.11.17 15:01 1.2812 0.00 0.00 0.00 12.00
15738361 2006.11.16 14:02 buy 0.20 eurusdm 1.2802 0.0000 1.2832 2006.11.17 15:01 1.2812 0.00 0.00 -0.17 2.00
15733824 2006.11.16 13:35 buy 0.10 eurusdm 1.2823 0.0000 1.2853 2006.11.17 15:01 1.2811 0.00 0.00 -0.09 -1.20
15730224 2006.11.16 13:30 buy 0.05 eurusdm 1.2843 0.0000 1.2873 2006.11.17 15:01 1.2812 0.00 0.00 -0.04 -1.55
15806896 2006.11.17 14:25 sell 0.08 usdchfm 1.2494 0.0000 1.2464 2006.11.17 15:02 1.2464 0.00 0.00 0.00 1.93
15811332 2006.11.17 14:53 buy 0.05 gbpusdm 1.8912 0.0000 1.8942 2006.11.17 15:05 1.8942 0.00 0.00 0.00 1.50
15799048 2006.11.17 13:00 buy 0.10 audusdm 0.7650 0.0000 0.7680 2006.11.17 15:23 0.7680 0.00 0.00 0.00 3.00
15770163 2006.11.17 03:02 buy 0.05 audusdm 0.7670 0.0000 0.7700 2006.11.17 15:24 0.7680 0.00 0.00 0.00 0.50
15814209 2006.11.17 15:02 sell 0.08 usdchfm 1.2459 0.0000 1.2429 2006.11.17 15:39 1.2429 0.00 0.00 0.00 1.93
15561263 2006.11.14 15:10 buy 0.20 chfjpym 94.50 0.00 94.79 2006.11.20 00:54 94.79 0.00 0.00 0.24 4.92
15534505 2006.11.14 11:41 buy 0.10 chfjpym 94.69 0.00 94.97 2006.11.20 00:54 94.79 0.00 0.00 0.12 0.85
15522253 2006.11.14 08:58 buy 0.05 chfjpym 94.88 0.00 95.18 2006.11.20 00:54 94.79 0.00 0.00 0.06 -0.38
15813604 2006.11.17 15:01 buy 0.05 eurusdm 1.2814 0.0000 1.2844 2006.11.20 02:51 1.2844 0.00 0.00 -0.04 1.50
15826677 2006.11.17 16:28 sell 0.16 usdchfm 1.2445 0.0000 1.2415 2006.11.20 09:54 1.2415 0.00 0.00 -0.18 3.87
15823123 2006.11.17 15:39 sell 0.08 usdchfm 1.2425 0.0000 1.2395 2006.11.20 09:54 1.2416 0.00 0.00 -0.09 0.58
15809814 2006.11.17 14:50 sell 0.08 eurchfm 1.5971 0.0000 1.5941 2006.11.20 10:04 1.5941 0.00 0.00 -0.05 1.94
15889574 2006.11.20 09:54 sell 10.24 gbpusdm 1.8971 0.0000 1.8941 2006.11.20 12:01 1.8950 0.00 0.00 0.00 215.04
15816426 2006.11.17 15:06 sell 5.12 gbpusdm 1.8951 0.0000 1.8921 2006.11.20 12:01 1.8949 0.00 0.00 1.10 10.24
15814279 2006.11.17 15:02 sell 2.56 gbpusdm 1.8931 0.0000 1.8902 2006.11.20 12:01 1.8950 0.00 0.00 0.55 -48.64
15811409 2006.11.17 14:53 sell 1.28 gbpusdm 1.8912 0.0000 1.8882 2006.11.20 12:01 1.8951 0.00 0.00 0.28 -49.92
15809096 2006.11.17 14:45 sell 0.64 gbpusdm 1.8892 0.0000 1.8863 2006.11.20 12:01 1.8950 0.00 0.00 0.14 -37.12
15805046 2006.11.17 14:13 sell 0.32 gbpusdm 1.8873 0.0000 1.8843 2006.11.20 12:01 1.8951 0.00 0.00 0.07 -24.96
15784247 2006.11.17 08:13 sell 0.16 gbpusdm 1.8853 0.0000 1.8824 2006.11.20 12:01 1.8952 0.00 0.00 0.03 -15.84
15783366 2006.11.17 08:02 sell 0.08 gbpusdm 1.8834 0.0000 1.8804 2006.11.20 12:01 1.8953 0.00 0.00 0.02 -9.52
15899120 2006.11.20 13:07 buy 0.20 usdcadm 1.1429 0.0000 1.1457 2006.11.20 13:55 1.1457 0.00 0.00 0.00 4.89
15862599 2006.11.20 06:51 buy 0.10 usdcadm 1.1447 0.0000 1.1477 2006.11.20 13:55 1.1456 0.00 0.00 0.00 0.79
15852296 2006.11.20 05:08 buy 0.05 usdcadm 1.1467 0.0000 1.1497 2006.11.20 13:55 1.1455 0.00 0.00 0.00 -0.52
15892695 2006.11.20 10:19 buy 3.20 usdchfm 1.2403 0.0000 1.2433 2006.11.20 16:46 1.2427 0.00 0.00 0.00 61.80
15889041 2006.11.20 09:52 buy 1.60 usdchfm 1.2423 0.0000 1.2453 2006.11.20 16:46 1.2426 0.00 0.00 0.00 3.86
15818915 2006.11.17 15:17 buy 0.80 usdchfm 1.2443 0.0000 1.2473 2006.11.20 16:46 1.2426 0.00 0.00 0.79 -10.94
15814504 2006.11.17 15:03 buy 0.40 usdchfm 1.2463 0.0000 1.2493 2006.11.20 16:47 1.2427 0.00 0.00 0.40 -11.59
15809725 2006.11.17 14:50 buy 0.20 usdchfm 1.2483 0.0000 1.2512 2006.11.20 16:47 1.2426 0.00 0.00 0.20 -9.17
15806412 2006.11.17 14:20 buy 0.10 usdchfm 1.2502 0.0000 1.2532 2006.11.20 16:47 1.2427 0.00 0.00 0.10 -6.04
15793074 2006.11.17 10:32 buy 0.05 usdchfm 1.2522 0.0000 1.2552 2006.11.20 16:47 1.2427 0.00 0.00 0.05 -3.82
15848085 2006.11.20 02:52 sell 0.64 eurusdm 1.2843 0.0000 1.2814 2006.11.20 16:53 1.2814 0.00 0.00 0.00 18.56
15815742 2006.11.17 15:05 sell 0.32 eurusdm 1.2824 0.0000 1.2795 2006.11.20 16:53 1.2814 0.00 0.00 0.23 3.20
15811059 2006.11.17 14:52 sell 0.16 eurusdm 1.2805 0.0000 1.2775 2006.11.20 16:54 1.2815 0.00 0.00 0.12 -1.60
15750939 2006.11.16 17:14 sell 0.08 eurusdm 1.2785 0.0000 1.2755 2006.11.20 16:54 1.2815 0.00 0.00 0.12 -2.40
15893109 2006.11.20 10:22 sell 0.64 chfjpym 95.16 0.00 94.87 2006.11.20 21:27 94.87 0.00 0.00 -0.17 15.72
15875041 2006.11.20 08:12 sell 0.32 chfjpym 94.97 0.00 94.67 2006.11.20 21:28 94.87 0.00 0.00 -0.08 2.71
15838836 2006.11.19 23:13 sell 0.16 chfjpym 94.77 0.00 94.47 2006.11.20 21:28 94.88 0.00 0.00 -0.04 -1.49
15538059 2006.11.14 12:58 sell 0.08 chfjpym 94.57 0.00 94.27 2006.11.20 21:28 94.87 0.00 0.00 -0.14 -2.03
15945621 2006.11.21 08:09 sell 0.16 eurusdm 1.2831 0.0000 1.2802 2006.11.21 14:06 1.2802 0.00 0.00 0.00 4.64
15911504 2006.11.20 16:54 sell 0.08 eurusdm 1.2812 0.0000 1.2782 2006.11.21 14:06 1.2802 0.00 0.00 0.06 0.80
15901231 2006.11.20 14:01 buy 0.05 usdcadm 1.1455 0.0000 1.1485 2006.11.21 14:18 1.1485 0.00 0.00 0.01 1.31
15963504 2006.11.21 14:08 sell 0.32 usdchfm 1.2450 0.0000 1.2421 2006.11.21 15:27 1.2421 0.00 0.00 0.00 7.47
15911681 2006.11.20 16:55 sell 0.16 usdchfm 1.2431 0.0000 1.2401 2006.11.21 15:27 1.2422 0.00 0.00 -0.18 1.16
15889439 2006.11.20 09:54 sell 0.08 usdchfm 1.2411 0.0000 1.2381 2006.11.21 15:27 1.2423 0.00 0.00 -0.09 -0.77
15907327 2006.11.20 15:49 buy 0.10 eurusdm 1.2818 0.0000 1.2848 2006.11.21 19:27 1.2848 0.00 0.00 -0.09 3.00
15896458 2006.11.20 12:00 buy 0.05 eurusdm 1.2838 0.0000 1.2868 2006.11.21 19:27 1.2847 0.00 0.00 -0.04 0.45
15925453 2006.11.21 00:12 buy 0.05 gbpusdm 1.8974 0.0000 1.9004 2006.11.21 19:28 1.9004 0.00 0.00 0.00 1.50
15991160 2006.11.21 21:44 buy 0.10 gbpusdm 1.8987 0.0000 1.9017 2006.11.22 01:52 1.9017 0.00 0.00 0.00 3.00
15983090 2006.11.21 19:28 buy 0.05 gbpusdm 1.9007 0.0000 1.9037 2006.11.22 01:52 1.9016 0.00 0.00 -0.02 0.45
15968228 2006.11.21 15:27 sell 0.08 usdchfm 1.2420 0.0000 1.2390 2006.11.22 02:20 1.2390 0.00 0.00 -0.09 1.94
15821168 2006.11.17 15:24 buy 0.05 audusdm 0.7686 0.0000 0.7716 2006.11.22 03:43 0.7716 0.00 0.00 0.00 1.50
16022194 2006.11.22 08:35 sell 2.56 gbpusdm 1.9063 0.0000 1.9033 2006.11.22 09:30 1.9040 0.00 0.00 0.00 58.88
16018583 2006.11.22 07:41 sell 1.28 gbpusdm 1.9043 0.0000 1.9013 2006.11.22 09:30 1.9038 0.00 0.00 0.00 6.40
16009347 2006.11.22 03:53 sell 0.64 gbpusdm 1.9023 0.0000 1.8993 2006.11.22 09:30 1.9036 0.00 0.00 0.00 -8.32
15983066 2006.11.21 19:28 sell 0.32 gbpusdm 1.9003 0.0000 1.8974 2006.11.22 09:30 1.9036 0.00 0.00 0.07 -10.56
15943809 2006.11.21 07:42 sell 0.16 gbpusdm 1.8984 0.0000 1.8955 2006.11.22 09:30 1.9038 0.00 0.00 0.03 -8.64
15934677 2006.11.21 04:50 sell 0.08 gbpusdm 1.8965 0.0000 1.8935 2006.11.22 09:30 1.9039 0.00 0.00 0.02 -5.92
15906844 2006.11.20 15:45 sell 0.32 usdcadm 1.1475 0.0000 1.1445 2006.11.22 09:36 1.1445 0.00 0.00 -0.20 8.39
15825950 2006.11.17 16:06 sell 0.16 usdcadm 1.1455 0.0000 1.1425 2006.11.22 09:36 1.1444 0.00 0.00 -0.15 1.54
15813250 2006.11.17 15:00 sell 0.08 usdcadm 1.1435 0.0000 1.1405 2006.11.22 09:36 1.1442 0.00 0.00 -0.09 -0.49
16004788 2006.11.22 02:20 sell 0.08 usdchfm 1.2386 0.0000 1.2356 2006.11.22 11:47 1.2356 0.00 0.00 0.00 1.94
15891695 2006.11.20 10:04 sell 0.08 eurchfm 1.5937 0.0000 1.5907 2006.11.22 12:09 1.5907 0.00 0.00 -0.10 1.94
16025598 2006.11.22 09:36 sell 0.08 usdcadm 1.1438 0.0000 1.1408 2006.11.22 12:14 1.1408 0.00 0.00 0.00 2.10
16031942 2006.11.22 11:47 sell 0.08 usdchfm 1.2350 0.0000 1.2320 2006.11.22 13:19 1.2320 0.00 0.00 0.00 1.95
16042859 2006.11.22 13:20 sell 0.08 usdchfm 1.2309 0.0000 1.2279 2006.11.22 15:06 1.2279 0.00 0.00 0.00 1.95
16008774 2006.11.22 03:43 buy 0.05 audusdm 0.7721 0.0000 0.7751 2006.11.22 15:07 0.7751 0.00 0.00 0.00 1.50
16066669 2006.11.22 15:26 sell 20.48 eurusdm 1.2957 0.0000 1.2928 2006.11.22 15:52 1.2937 0.00 0.00 0.00 409.60
16060794 2006.11.22 15:07 sell 10.24 eurusdm 1.2938 0.0000 1.2909 2006.11.22 15:52 1.2938 0.00 0.00 0.00 0.00
16049366 2006.11.22 13:32 sell 5.12 eurusdm 1.2919 0.0000 1.2889 2006.11.22 15:52 1.2939 0.00 0.00 0.00 -102.40
16043808 2006.11.22 13:21 sell 2.56 eurusdm 1.2899 0.0000 1.2869 2006.11.22 15:52 1.2939 0.00 0.00 0.00 -102.40
16033412 2006.11.22 12:05 sell 1.28 eurusdm 1.2879 0.0000 1.2850 2006.11.22 15:52 1.2939 0.00 0.00 0.00 -76.80
16005028 2006.11.22 02:20 sell 0.64 eurusdm 1.2860 0.0000 1.2831 2006.11.22 15:52 1.2938 0.00 0.00 0.00 -49.92
15980774 2006.11.21 19:26 sell 0.32 eurusdm 1.2841 0.0000 1.2811 2006.11.22 15:53 1.2937 0.00 0.00 0.23 -30.72
15968276 2006.11.21 15:28 sell 0.16 eurusdm 1.2821 0.0000 1.2791 2006.11.22 15:53 1.2938 0.00 0.00 0.12 -18.72
15963137 2006.11.21 14:06 sell 0.08 eurusdm 1.2801 0.0000 1.2771 2006.11.22 15:53 1.2937 0.00 0.00 0.06 -10.88
16033837 2006.11.22 12:09 sell 0.08 eurchfm 1.5902 0.0000 1.5872 2006.11.22 17:01 1.5872 0.00 0.00 0.00 1.96
16013844 2006.11.22 05:11 buy 0.10 chfjpym 94.92 0.00 95.22 2006.11.22 17:49 95.22 0.00 0.00 0.00 2.56
15968634 2006.11.21 15:30 buy 0.05 chfjpym 95.12 0.00 95.42 2006.11.22 17:49 95.21 0.00 0.00 0.01 0.39
16059999 2006.11.22 15:06 sell 0.08 usdchfm 1.2274 0.0000 1.2244 2006.11.23 09:07 1.2244 0.00 0.00 -0.28 1.96
16104150 2006.11.23 07:59 buy 0.05 eurusdm 1.2941 0.0000 1.2971 2006.11.23 09:10 1.2971 0.00 0.00 0.00 1.50
16075064 2006.11.22 17:03 sell 0.08 eurchfm 1.5865 0.0000 1.5835 2006.11.23 15:02 1.5835 0.00 0.00 -0.15 1.96
16078404 2006.11.22 17:49 sell 0.32 chfjpym 95.21 0.00 94.92 2006.11.23 16:24 94.92 0.00 0.00 -0.25 7.99
15942799 2006.11.21 07:26 sell 0.16 chfjpym 95.02 0.00 94.73 2006.11.24 01:00 95.14 0.00 0.00 -0.22 -1.64
15920693 2006.11.20 21:28 sell 0.08 chfjpym 94.83 0.00 94.53 2006.11.24 01:00 95.13 0.00 0.00 -0.11 -2.06
16107030 2006.11.23 08:44 buy 0.05 gbpusdm 1.9149 0.0000 1.9179 2006.11.24 07:51 1.9179 0.00 0.00 -0.01 1.50
16109288 2006.11.23 09:07 sell 0.08 usdchfm 1.2239 0.0000 1.2210 2006.11.24 07:53 1.2210 0.00 0.00 -0.10 1.90
16145363 2006.11.24 07:53 sell 0.08 usdchfm 1.2205 0.0000 1.2175 2006.11.24 08:30 1.2175 0.00 0.00 0.00 1.97
16110724 2006.11.23 09:10 buy 0.05 chfjpym 95.15 0.00 95.45 2006.11.24 08:32 95.45 0.00 0.00 0.01 1.30
16151961 2006.11.24 08:30 sell 0.08 usdchfm 1.2165 0.0000 1.2135 2006.11.24 08:32 1.2135 0.00 0.00 0.00 1.98
16086092 2006.11.22 22:17 sell 0.16 usdcadm 1.1423 0.0000 1.1393 2006.11.24 08:45 1.1393 0.00 0.00 -0.06 4.21
16035417 2006.11.22 12:14 sell 0.08 usdcadm 1.1403 0.0000 1.1373 2006.11.24 08:45 1.1393 0.00 0.00 -0.11 0.70
16108599 2006.11.23 09:05 buy 25.60 usdchfm 1.2253 0.0000 1.2283 2006.11.24 08:47 1.2101 0.00 0.00 24.19 -3 215.60
16061356 2006.11.22 15:08 buy 12.80 usdchfm 1.2273 0.0000 1.2303 2006.11.24 08:47 1.2102 0.00 0.00 50.12 -1 808.63
16050049 2006.11.22 13:33 buy 6.40 usdchfm 1.2293 0.0000 1.2323 2006.11.24 08:47 1.2102 0.00 0.00 25.06 -1 010.08
16043127 2006.11.22 13:20 buy 3.20 usdchfm 1.2313 0.0000 1.2343 2006.11.24 08:47 1.2101 0.00 0.00 12.52 -560.61
16034792 2006.11.22 12:11 buy 1.60 usdchfm 1.2334 0.0000 1.2362 2006.11.24 08:47 1.2100 0.00 0.00 6.26 -309.42
16031986 2006.11.22 11:47 buy 0.80 usdchfm 1.2353 0.0000 1.2383 2006.11.24 08:48 1.2103 0.00 0.00 3.14 -165.25
16017888 2006.11.22 07:36 buy 0.40 usdchfm 1.2373 0.0000 1.2403 2006.11.24 08:48 1.2104 0.00 0.00 1.57 -88.90
16004590 2006.11.22 02:19 buy 0.20 usdchfm 1.2393 0.0000 1.2422 2006.11.24 08:48 1.2102 0.00 0.00 0.78 -48.09
15968972 2006.11.21 15:31 buy 0.10 usdchfm 1.2412 0.0000 1.2442 2006.11.24 08:48 1.2101 0.00 0.00 0.49 -25.70
15911085 2006.11.20 16:52 buy 0.05 usdchfm 1.2432 0.0000 1.2462 2006.11.24 08:48 1.2099 0.00 0.00 0.30 -13.76
16155772 2006.11.24 08:32 sell 0.08 usdchfm 1.2131 0.0000 1.2101 2006.11.24 08:48 1.2101 0.00 0.00 0.00 1.98
16167757 2006.11.24 08:47 sell 0.08 usdcadm 1.1370 0.0000 1.1340 2006.11.24 10:21 1.1340 0.00 0.00 0.00 2.12
16171998 2006.11.24 08:53 sell 0.16 usdchfm 1.2121 0.0000 1.2091 2006.11.24 10:21 1.2091 0.00 0.00 0.00 3.97
16169945 2006.11.24 08:49 sell 0.08 usdchfm 1.2101 0.0000 1.2071 2006.11.24 10:22 1.2092 0.00 0.00 0.00 0.60
16110956 2006.11.23 09:10 buy 0.05 audusdm 0.7755 0.0000 0.7784 2006.11.24 10:31 0.7784 0.00 0.00 0.01 1.45
16133265 2006.11.24 02:50 sell 0.08 eurchfm 1.5849 0.0000 1.5819 2006.11.24 11:58 1.5819 0.00 0.00 0.00 1.98
16155984 2006.11.24 08:32 sell 5.12 gbpusdm 1.9263 0.0000 1.9234 2006.11.26 22:30 1.9387 0.00 0.00 0.28 -634.88
16171017 2006.11.24 08:51 sell 5.12 audusdm 0.7771 0.0000 0.7742 2006.11.26 22:30 0.7818 0.00 0.00 -1.23 -240.64
16150923 2006.11.24 08:28 sell 2.56 gbpusdm 1.9229 0.0000 1.9201 2006.11.26 22:30 1.9387 0.00 0.00 0.14 -404.48
16148927 2006.11.24 08:27 sell 0.64 eurusdm 1.2995 0.0000 1.2965 2006.11.26 22:30 1.3147 0.00 0.00 0.39 -97.28
16167958 2006.11.24 08:47 sell 5.12 eurusdm 1.3073 0.0000 1.3044 2006.11.26 22:30 1.3147 0.00 0.00 3.10 -378.88
16017374 2006.11.22 07:34 sell 1.28 audusdm 0.7726 0.0000 0.7696 2006.11.26 22:30 0.7818 0.00 0.00 -1.20 -117.76
16152601 2006.11.24 08:30 sell 1.28 eurusdm 1.3017 0.0000 1.2987 2006.11.26 22:30 1.3147 0.00 0.00 0.77 -166.40
16155541 2006.11.24 08:32 sell 2.56 eurusdm 1.3038 0.0000 1.3010 2006.11.26 22:30 1.3147 0.00 0.00 1.55 -279.04
16148638 2006.11.24 08:25 sell 1.28 gbpusdm 1.9211 0.0000 1.9181 2006.11.26 22:30 1.9386 0.00 0.00 0.07 -224.00
16148114 2006.11.24 08:23 sell 0.64 gbpusdm 1.9191 0.0000 1.9161 2006.11.26 22:30 1.9386 0.00 0.00 0.04 -124.80
16115023 2006.11.23 09:57 buy 3.20 eurchfm 1.5864 0.0000 1.5894 2006.11.26 22:30 1.5836 0.00 0.00 3.24 -74.39
16057053 2006.11.22 14:42 sell 2.56 audusdm 0.7746 0.0000 0.7716 2006.11.26 22:30 0.7818 0.00 0.00 -2.37 -184.32
15926383 2006.11.21 00:15 sell 0.64 audusdm 0.7706 0.0000 0.7677 2006.11.26 22:31 0.7819 0.00 0.00 -0.69 -72.32
16041670 2006.11.22 13:15 buy 1.60 eurchfm 1.5884 0.0000 1.5914 2006.11.26 22:31 1.5831 0.00 0.00 4.26 -70.42
16142601 2006.11.24 07:19 sell 0.32 gbpusdm 1.9171 0.0000 1.9141 2006.11.26 22:31 1.9389 0.00 0.00 0.02 -69.76
16122830 2006.11.23 12:12 buy 6.40 eurchfm 1.5844 0.0000 1.5874 2006.11.26 22:55 1.5829 0.00 0.00 6.46 -79.82
  0.00 0.00 133.84 -9 401.00
Closed P/L: -9 267.16
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
15799350 2006.11.17 13:05 sell 0.08 audusdm 0.7647 0.0000 0.7617   0.7786 0.00 0.00 -0.11 -11.12
15815588 2006.11.17 15:05 sell 0.16 audusdm 0.7667 0.0000 0.7637   0.7786 0.00 0.00 -0.21 -19.04
15826436 2006.11.17 16:21 sell 0.32 audusdm 0.7687 0.0000 0.7657   0.7786 0.00 0.00 -0.45 -31.68
16135351 2006.11.24 04:00 sell 0.08 chfjpym 94.98 0.00 94.68   96.08 0.00 0.00 -0.03 -7.58
16144320 2006.11.24 07:49 sell 0.16 chfjpym 95.17 0.00 94.88   96.08 0.00 0.00 -0.05 -12.54
16154387 2006.11.24 08:31 sell 0.32 chfjpym 95.36 0.00 95.07   96.08 0.00 0.00 -0.11 -19.84
16162972 2006.11.24 08:37 sell 0.64 chfjpym 95.56 0.00 95.26   96.08 0.00 0.00 -0.21 -28.66
16277803 2006.11.27 08:34 sell 1.28 chfjpym 96.04 0.00 95.74   96.08 0.00 0.00 0.00 -4.41
15684964 2006.11.15 20:01 buy 0.05 eurchfm 1.5984 0.0000 1.6014   1.5841 0.00 0.00 0.34 -5.92
15823164 2006.11.17 15:39 buy 0.10 eurchfm 1.5964 0.0000 1.5994   1.5841 0.00 0.00 0.45 -10.18
15889367 2006.11.20 09:54 buy 0.20 eurchfm 1.5944 0.0000 1.5974   1.5841 0.00 0.00 0.75 -17.05
15966069 2006.11.21 14:59 buy 0.40 eurchfm 1.5924 0.0000 1.5954   1.5841 0.00 0.00 1.28 -27.47
16034154 2006.11.22 12:10 buy 0.80 eurchfm 1.5904 0.0000 1.5934   1.5841 0.00 0.00 2.12 -41.72
16102571 2006.11.23 07:30 sell 0.08 eurusdm 1.2928 0.0000 1.2898   1.3109 0.00 0.00 0.10 -14.48
16104894 2006.11.23 08:08 sell 0.16 eurusdm 1.2947 0.0000 1.2918   1.3109 0.00 0.00 0.20 -25.92
16110562 2006.11.23 09:09 sell 0.32 eurusdm 1.2968 0.0000 1.2938   1.3109 0.00 0.00 0.38 -45.12
16277799 2006.11.27 08:34 sell 0.64 eurusdm 1.3107 0.0000 1.3079   1.3109 0.00 0.00 0.00 -1.28
16102720 2006.11.23 07:31 sell 0.08 gbpusdm 1.9131 0.0000 1.9101   1.9355 0.00 0.00 0.00 -17.92
16105120 2006.11.23 08:09 sell 0.16 gbpusdm 1.9151 0.0000 1.9121   1.9355 0.00 0.00 0.02 -32.64
16101890 2006.11.23 07:17 buy 0.05 usdcadm 1.1432 0.0000 1.1462   1.1338 0.00 0.00 0.02 -4.15
16106239 2006.11.23 08:22 buy 0.10 usdcadm 1.1414 0.0000 1.1442   1.1338 0.00 0.00 0.04 -6.70
16167783 2006.11.24 08:47 buy 0.20 usdcadm 1.1375 0.0000 1.1405   1.1338 0.00 0.00 0.05 -6.53
16207699 2006.11.24 16:44 buy 0.40 usdcadm 1.1352 0.0000 1.1382   1.1338 0.00 0.00 0.09 -4.94
  0.00 0.00 4.67 -396.89
  Floating P/L: -392.22
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -9 267.16 Floating P/L: -392.22 Margin: 339.00
Balance: 732.84 Equity: 340.62 Free Margin: 1.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 245.82 Gross Loss: 11 512.98 Total Net Profit: -9 267.16
Profit Factor: 0.20 Expected Payoff: -23.58  
Absolute Drawdown: 9 267.16 Maximal Drawdown: 10 678.38 (93.58%) Relative Drawdown: 93.58% (10 678.38)
 
Total Trades: 393 Short Positions (won %): 233 (61.37%) Long Positions (won %): 160 (61.88%)
Profit Trades (% of total): 242 (61.58%) Loss trades (% of total): 151 (38.42%)
Largest profit trade: 409.60 loss trade: -3 191.41
Average profit trade: 9.28 loss trade: -76.24
Maximum consecutive wins ($): 15 (99.94) consecutive losses ($): 16 (-3 204.36)
Maximal consecutive profit (count): 420.88 (8) consecutive loss (count): -7 121.61 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3