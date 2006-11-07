|Account: 1297607
|Name: T4.0
|Currency: USD
|2006 November 27, 08:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15101388
|2006.11.07 22:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|15102840
|2006.11.07 22:33
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7731
|0.0000
|0.7702
|2006.11.08 05:58
|0.7702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|15126671
|2006.11.08 07:17
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9048
|0.0000
|1.9078
|2006.11.08 08:48
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15117766
|2006.11.08 04:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9068
|0.0000
|1.9098
|2006.11.08 08:48
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15127409
|2006.11.08 07:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2472
|2006.11.08 09:07
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|15102627
|2006.11.07 22:31
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2452
|2006.11.08 09:08
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|15140204
|2006.11.08 09:32
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9097
|0.0000
|1.9067
|2006.11.08 12:47
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|15133842
|2006.11.08 08:47
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9077
|0.0000
|1.9047
|2006.11.08 12:47
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|15105410
|2006.11.07 23:19
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9057
|0.0000
|1.9027
|2006.11.08 12:47
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|15141029
|2006.11.08 09:41
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2452
|0.0000
|1.2482
|2006.11.08 13:10
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|15137077
|2006.11.08 09:07
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2502
|2006.11.08 13:10
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15122216
|2006.11.08 06:07
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2492
|0.0000
|1.2522
|2006.11.08 13:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|15136483
|2006.11.08 09:05
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2793
|0.0000
|1.2763
|2006.11.08 14:11
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15106470
|2006.11.07 23:34
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2743
|2006.11.08 14:11
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15137756
|2006.11.08 09:16
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7715
|0.0000
|0.7685
|2006.11.08 14:13
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15121691
|2006.11.08 05:58
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7695
|0.0000
|0.7667
|2006.11.08 14:14
|0.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15152579
|2006.11.08 13:10
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2487
|0.0000
|1.2517
|2006.11.08 14:15
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|15150321
|2006.11.08 12:57
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9052
|0.0000
|1.9022
|2006.11.08 14:15
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15152743
|2006.11.08 13:12
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1315
|0.0000
|1.1285
|2006.11.08 16:05
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|15135868
|2006.11.08 09:00
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1295
|0.0000
|1.1265
|2006.11.08 16:05
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|15162597
|2006.11.08 14:34
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9024
|0.0000
|1.9053
|2006.11.08 16:12
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|15154145
|2006.11.08 13:26
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9043
|0.0000
|1.9073
|2006.11.08 16:12
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|15149918
|2006.11.08 12:55
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9093
|2006.11.08 16:13
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15133918
|2006.11.08 08:48
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9083
|0.0000
|1.9113
|2006.11.08 16:13
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|15172036
|2006.11.08 16:12
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7699
|0.0000
|0.7670
|2006.11.09 00:57
|0.7670
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.64
|15159715
|2006.11.08 14:14
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7680
|0.0000
|0.7650
|2006.11.09 00:58
|0.7670
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.80
|15205985
|2006.11.09 00:40
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9041
|0.0000
|1.9071
|2006.11.09 07:58
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15175076
|2006.11.08 17:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9061
|0.0000
|1.9091
|2006.11.09 07:58
|1.9071
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.50
|15103979
|2006.11.07 22:49
|buy
|0.05
|chfjpym
|94.26
|0.00
|94.56
|2006.11.09 11:02
|94.56
|0.00
|0.00
|0.03
|1.27
|15159146
|2006.11.08 14:12
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2507
|0.0000
|1.2478
|2006.11.09 11:02
|1.2478
|0.00
|0.00
|-1.10
|7.44
|15153879
|2006.11.08 13:24
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2459
|2006.11.09 11:02
|1.2478
|0.00
|0.00
|-0.55
|1.28
|15137194
|2006.11.08 09:08
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2469
|0.0000
|1.2439
|2006.11.09 11:03
|1.2479
|0.00
|0.00
|-0.28
|-0.64
|15176095
|2006.11.08 17:16
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9062
|0.0000
|1.9032
|2006.11.09 12:16
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.21
|9.60
|15170931
|2006.11.08 16:04
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9042
|0.0000
|1.9012
|2006.11.09 12:16
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.10
|1.60
|15160664
|2006.11.08 14:16
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9022
|0.0000
|1.8992
|2006.11.09 12:16
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.80
|15158797
|2006.11.08 14:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2762
|0.0000
|1.2792
|2006.11.09 12:50
|1.2792
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.00
|15111309
|2006.11.08 01:20
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2782
|0.0000
|1.2812
|2006.11.09 12:50
|1.2791
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.45
|15169011
|2006.11.08 15:36
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1292
|0.0000
|1.1322
|2006.11.09 13:06
|1.1322
|0.00
|0.00
|0.08
|2.65
|15147107
|2006.11.08 12:04
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1312
|0.0000
|1.1339
|2006.11.09 13:06
|1.1321
|0.00
|0.00
|0.04
|0.40
|15244829
|2006.11.09 12:40
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9046
|0.0000
|1.9016
|2006.11.09 13:30
|1.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15241973
|2006.11.09 12:16
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9026
|0.0000
|1.8996
|2006.11.09 13:30
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15252496
|2006.11.09 13:33
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9026
|0.0000
|1.8997
|2006.11.09 13:38
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|15250945
|2006.11.09 13:30
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9007
|0.0000
|1.8978
|2006.11.09 13:38
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15247142
|2006.11.09 13:05
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2506
|2006.11.09 13:43
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15172456
|2006.11.08 16:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2496
|0.0000
|1.2526
|2006.11.09 13:43
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.30
|0.80
|15160736
|2006.11.08 14:16
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2516
|0.0000
|1.2546
|2006.11.09 13:43
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.15
|-0.32
|15256422
|2006.11.09 13:42
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2503
|0.0000
|1.2473
|2006.11.09 15:01
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|15240311
|2006.11.09 12:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2453
|2006.11.09 15:04
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|15267124
|2006.11.09 15:04
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9020
|0.0000
|1.8990
|2006.11.09 15:59
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15254947
|2006.11.09 13:38
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8992
|0.0000
|1.8962
|2006.11.09 15:59
|1.8992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15267153
|2006.11.09 15:04
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2438
|2006.11.09 16:26
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|15268232
|2006.11.09 15:07
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2837
|2006.11.09 16:34
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15257257
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.40
|audusdm
|0.7650
|0.0000
|0.7680
|2006.11.09 16:35
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15208437
|2006.11.09 00:57
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7670
|0.0000
|0.7700
|2006.11.09 16:35
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|15204635
|2006.11.09 00:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7690
|0.0000
|0.7720
|2006.11.09 16:35
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|15178290
|2006.11.08 17:57
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7712
|0.0000
|0.7742
|2006.11.09 16:35
|0.7682
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.50
|15243372
|2006.11.09 12:31
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1320
|0.0000
|1.1290
|2006.11.09 17:38
|1.1290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|15181144
|2006.11.08 19:16
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1300
|0.0000
|1.1270
|2006.11.09 17:38
|1.1290
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.42
|15171029
|2006.11.08 16:05
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1280
|0.0000
|1.1250
|2006.11.09 17:38
|1.1291
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.78
|15280014
|2006.11.09 16:26
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2404
|2006.11.10 01:59
|1.2404
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.87
|15102628
|2006.11.07 22:31
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5960
|0.0000
|1.5930
|2006.11.10 02:00
|1.5930
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.94
|15284035
|2006.11.09 16:34
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9099
|2006.11.10 02:06
|1.9099
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.50
|15326960
|2006.11.10 02:36
|sell
|5.12
|gbpusdm
|1.9108
|0.0000
|1.9078
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|107.52
|15320149
|2006.11.10 02:00
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9088
|0.0000
|1.9058
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15284687
|2006.11.09 16:35
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9068
|0.0000
|1.9038
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.28
|-24.32
|15280094
|2006.11.09 16:26
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9048
|0.0000
|1.9018
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.14
|-24.96
|15277557
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9028
|0.0000
|1.8999
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.07
|-18.88
|15275173
|2006.11.09 16:09
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9009
|0.0000
|1.8979
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.03
|-12.48
|15274040
|2006.11.09 15:59
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8989
|0.0000
|1.8959
|2006.11.10 05:46
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.02
|-7.84
|15319758
|2006.11.10 01:59
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2370
|2006.11.10 08:55
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|15369083
|2006.11.10 09:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9140
|0.0000
|1.9170
|2006.11.10 10:44
|1.9170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15363559
|2006.11.10 09:03
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9160
|0.0000
|1.9189
|2006.11.10 10:44
|1.9169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|15360158
|2006.11.10 08:55
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1277
|0.0000
|1.1307
|2006.11.10 14:39
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|15352165
|2006.11.10 08:02
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1297
|0.0000
|1.1327
|2006.11.10 14:39
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|15358945
|2006.11.10 08:54
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.2879
|0.0000
|1.2849
|2006.11.10 15:04
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|112.64
|15322204
|2006.11.10 02:04
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.2859
|0.0000
|1.2830
|2006.11.10 15:04
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15284827
|2006.11.09 16:35
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.2840
|0.0000
|1.2810
|2006.11.10 15:04
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.92
|-24.32
|15278761
|2006.11.09 16:25
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2818
|0.0000
|1.2788
|2006.11.10 15:04
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.46
|-25.60
|15266192
|2006.11.09 15:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2798
|0.0000
|1.2769
|2006.11.10 15:04
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.23
|-19.52
|15225542
|2006.11.09 07:54
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2779
|0.0000
|1.2749
|2006.11.10 15:04
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.12
|-12.64
|15158936
|2006.11.08 14:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2759
|0.0000
|1.2729
|2006.11.10 15:04
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.23
|-7.84
|15359814
|2006.11.10 08:55
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.2368
|0.0000
|1.2398
|2006.11.10 15:52
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|113.64
|15321548
|2006.11.10 02:02
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2418
|2006.11.10 15:52
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|15286688
|2006.11.09 16:36
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2408
|0.0000
|1.2438
|2006.11.10 15:52
|1.2391
|0.00
|0.00
|1.58
|-21.95
|15283263
|2006.11.09 16:34
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2428
|0.0000
|1.2458
|2006.11.10 15:52
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.79
|-23.24
|15278966
|2006.11.09 16:25
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2478
|2006.11.10 15:52
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.40
|-18.40
|15266931
|2006.11.09 15:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2500
|2006.11.10 15:52
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.20
|-12.91
|15264078
|2006.11.09 14:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2493
|0.0000
|1.2522
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.10
|-8.39
|15257313
|2006.11.09 13:43
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2512
|0.0000
|1.2542
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.05
|-4.96
|15412876
|2006.11.10 19:55
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2375
|2006.11.13 01:05
|1.2375
|0.00
|0.00
|-0.37
|7.76
|15386743
|2006.11.10 13:10
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2355
|2006.11.13 01:05
|1.2376
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.16
|15359579
|2006.11.10 08:55
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2365
|0.0000
|1.2336
|2006.11.13 01:05
|1.2375
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.65
|15285891
|2006.11.09 16:36
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7684
|0.0000
|0.7654
|2006.11.13 08:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.80
|15208465
|2006.11.09 00:58
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7664
|0.0000
|0.7634
|2006.11.13 08:13
|0.7654
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|15407824
|2006.11.10 17:41
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9139
|0.0000
|1.9109
|2006.11.13 09:27
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.03
|4.80
|15403718
|2006.11.10 16:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9119
|0.0000
|1.9089
|2006.11.13 09:28
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.02
|0.80
|15427305
|2006.11.13 01:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2875
|0.0000
|1.2846
|2006.11.13 09:54
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|15396921
|2006.11.10 15:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2856
|0.0000
|1.2826
|2006.11.13 09:54
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.06
|0.80
|15443939
|2006.11.13 09:28
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9105
|0.0000
|1.9075
|2006.11.13 09:54
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15440621
|2006.11.13 08:04
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2385
|0.0000
|1.2415
|2006.11.13 10:57
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|15447765
|2006.11.13 09:54
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9071
|0.0000
|1.9041
|2006.11.13 12:05
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15452800
|2006.11.13 11:10
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1335
|0.0000
|1.1365
|2006.11.13 13:20
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|15441586
|2006.11.13 08:13
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7651
|0.0000
|0.7621
|2006.11.13 14:53
|0.7621
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15447934
|2006.11.13 09:54
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2812
|2006.11.13 15:06
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15456201
|2006.11.13 12:05
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9036
|0.0000
|1.9006
|2006.11.13 15:06
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15465415
|2006.11.13 14:51
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9013
|0.0000
|1.9042
|2006.11.13 23:51
|1.9034
|0.00
|0.00
|-1.12
|67.20
|15461077
|2006.11.13 14:04
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9032
|0.0000
|1.9061
|2006.11.13 23:51
|1.9034
|0.00
|0.00
|-0.56
|3.20
|15454229
|2006.11.13 11:37
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9051
|0.0000
|1.9081
|2006.11.13 23:51
|1.9033
|0.00
|0.00
|-0.28
|-14.40
|15445515
|2006.11.13 09:38
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9090
|0.0000
|1.9120
|2006.11.13 23:51
|1.9033
|0.00
|0.00
|-0.07
|-11.40
|15448490
|2006.11.13 09:55
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9071
|0.0000
|1.9100
|2006.11.13 23:51
|1.9033
|0.00
|0.00
|-0.14
|-15.20
|15442780
|2006.11.13 09:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9110
|0.0000
|1.9140
|2006.11.13 23:51
|1.9034
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.60
|15422162
|2006.11.13 00:18
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9130
|0.0000
|1.9160
|2006.11.13 23:51
|1.9035
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.75
|15475222
|2006.11.13 17:31
|sell
|2.56
|usdcadm
|1.1386
|0.0000
|1.1357
|2006.11.14 00:04
|1.1363
|0.00
|0.00
|-0.82
|51.82
|15459603
|2006.11.13 13:20
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.1367
|0.0000
|1.1337
|2006.11.14 00:04
|1.1364
|0.00
|0.00
|-0.41
|3.38
|15458745
|2006.11.13 13:05
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.1347
|0.0000
|1.1317
|2006.11.14 00:04
|1.1363
|0.00
|0.00
|-0.20
|-9.01
|15443997
|2006.11.13 09:29
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1327
|0.0000
|1.1297
|2006.11.14 00:05
|1.1364
|0.00
|0.00
|-0.10
|-10.42
|15395123
|2006.11.10 14:39
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1307
|0.0000
|1.1277
|2006.11.14 00:05
|1.1363
|0.00
|0.00
|-0.10
|-7.89
|15294504
|2006.11.09 17:38
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1287
|0.0000
|1.1257
|2006.11.14 00:05
|1.1364
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.42
|15462874
|2006.11.13 14:20
|buy
|0.40
|audusdm
|0.7629
|0.0000
|0.7659
|2006.11.14 06:59
|0.7659
|0.00
|0.00
|0.04
|12.00
|15448643
|2006.11.13 09:56
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7649
|0.0000
|0.7679
|2006.11.14 06:59
|0.7658
|0.00
|0.00
|0.02
|1.80
|15338377
|2006.11.10 05:32
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7669
|0.0000
|0.7698
|2006.11.14 06:59
|0.7657
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.20
|15285409
|2006.11.09 16:35
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7688
|0.0000
|0.7718
|2006.11.14 07:00
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|15266845
|2006.11.09 15:04
|sell
|0.64
|chfjpym
|94.84
|0.00
|94.54
|2006.11.14 07:15
|94.54
|0.00
|0.00
|-0.51
|16.34
|15236714
|2006.11.09 11:03
|sell
|0.32
|chfjpym
|94.64
|0.00
|94.35
|2006.11.14 07:15
|94.54
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.73
|15231432
|2006.11.09 09:32
|sell
|0.16
|chfjpym
|94.39
|0.00
|94.09
|2006.11.14 07:16
|94.55
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.18
|15102639
|2006.11.07 22:31
|sell
|0.08
|chfjpym
|94.18
|0.00
|93.88
|2006.11.14 07:16
|94.54
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.46
|15470704
|2006.11.13 15:31
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 08:01
|1.2420
|0.00
|0.00
|-1.47
|29.89
|15465056
|2006.11.13 14:51
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2430
|0.0000
|1.2400
|2006.11.14 08:02
|1.2420
|0.00
|0.00
|-0.74
|5.15
|15449164
|2006.11.13 09:59
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2381
|2006.11.14 08:02
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.32
|15443274
|2006.11.13 09:20
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2362
|2006.11.14 08:02
|1.2418
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.48
|15425411
|2006.11.13 01:05
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2372
|0.0000
|1.2342
|2006.11.14 08:02
|1.2419
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.03
|15468336
|2006.11.13 15:10
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2810
|0.0000
|1.2839
|2006.11.14 08:48
|1.2839
|0.00
|0.00
|-0.35
|11.60
|15456033
|2006.11.13 12:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2829
|0.0000
|1.2859
|2006.11.14 08:48
|1.2839
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.00
|15445069
|2006.11.13 09:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2849
|0.0000
|1.2878
|2006.11.14 08:48
|1.2838
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.10
|15424160
|2006.11.13 00:48
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2868
|0.0000
|1.2897
|2006.11.14 08:48
|1.2836
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.60
|15513822
|2006.11.14 07:16
|buy
|0.20
|chfjpym
|94.54
|0.00
|94.84
|2006.11.14 08:58
|94.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|15428417
|2006.11.13 01:39
|buy
|0.10
|chfjpym
|94.75
|0.00
|95.05
|2006.11.14 08:58
|94.83
|0.00
|0.00
|0.02
|0.68
|15321244
|2006.11.10 02:02
|buy
|0.05
|chfjpym
|94.95
|0.00
|95.25
|2006.11.14 08:58
|94.84
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.47
|15492114
|2006.11.13 23:55
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9042
|0.0000
|1.9012
|2006.11.14 09:31
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|15471924
|2006.11.13 15:58
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9022
|0.0000
|1.8992
|2006.11.14 09:31
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.03
|1.60
|15467600
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9002
|0.0000
|1.8972
|2006.11.14 09:31
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.80
|15329137
|2006.11.10 03:00
|buy
|0.20
|eurchfm
|1.5924
|0.0000
|1.5954
|2006.11.14 09:55
|1.5954
|0.00
|0.00
|0.22
|4.83
|15286083
|2006.11.09 16:36
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5944
|0.0000
|1.5973
|2006.11.14 09:56
|1.5954
|0.00
|0.00
|0.18
|0.80
|15122226
|2006.11.08 06:07
|buy
|0.05
|eurchfm
|1.5963
|0.0000
|1.5993
|2006.11.14 09:56
|1.5955
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.32
|15525211
|2006.11.14 09:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9002
|0.0000
|1.8972
|2006.11.14 10:46
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15523125
|2006.11.14 09:09
|sell
|0.32
|chfjpym
|94.89
|0.00
|94.59
|2006.11.14 12:57
|94.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|15519013
|2006.11.14 08:27
|sell
|0.16
|chfjpym
|94.68
|0.00
|94.39
|2006.11.14 12:57
|94.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|15513826
|2006.11.14 07:16
|sell
|0.08
|chfjpym
|94.49
|0.00
|94.19
|2006.11.14 12:57
|94.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|15532255
|2006.11.14 10:55
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8968
|0.0000
|1.8998
|2006.11.14 13:31
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15526573
|2006.11.14 09:40
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8988
|0.0000
|1.9018
|2006.11.14 13:31
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15525297
|2006.11.14 09:31
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9008
|0.0000
|1.9038
|2006.11.14 13:31
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|15514518
|2006.11.14 07:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9028
|0.0000
|1.9058
|2006.11.14 13:31
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|15508241
|2006.11.14 05:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9048
|0.0000
|1.9078
|2006.11.14 13:31
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|15529513
|2006.11.14 10:01
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2433
|0.0000
|1.2403
|2006.11.14 13:34
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|15517796
|2006.11.14 08:02
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2383
|2006.11.14 13:34
|1.2403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|15534228
|2006.11.14 11:37
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1402
|0.0000
|1.1372
|2006.11.14 13:56
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|15524320
|2006.11.14 09:27
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1382
|0.0000
|1.1352
|2006.11.14 13:56
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|15506844
|2006.11.14 04:41
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1362
|0.0000
|1.1332
|2006.11.14 13:56
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15545765
|2006.11.14 13:38
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9027
|0.0000
|1.8997
|2006.11.14 14:37
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|15542838
|2006.11.14 13:32
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9007
|0.0000
|1.8977
|2006.11.14 14:38
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|15540443
|2006.11.14 13:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8987
|0.0000
|1.8957
|2006.11.14 14:38
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|15531783
|2006.11.14 10:46
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8967
|0.0000
|1.8937
|2006.11.14 14:38
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|15548707
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2396
|0.0000
|1.2426
|2006.11.14 15:04
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|15543012
|2006.11.14 13:32
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2446
|2006.11.14 15:04
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|15529962
|2006.11.14 10:08
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2438
|0.0000
|1.2468
|2006.11.14 15:04
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|15543687
|2006.11.14 13:33
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2852
|0.0000
|1.2822
|2006.11.14 15:05
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|15517316
|2006.11.14 07:58
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2832
|0.0000
|1.2802
|2006.11.14 15:05
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15467348
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2782
|2006.11.14 15:05
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.72
|15554538
|2006.11.14 14:38
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8992
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 15:05
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15549355
|2006.11.14 14:02
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1361
|0.0000
|1.1390
|2006.11.14 15:10
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|15514533
|2006.11.14 07:27
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1381
|0.0000
|1.1411
|2006.11.14 15:11
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15559512
|2006.11.14 15:05
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8953
|0.0000
|1.8923
|2006.11.14 15:42
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15571295
|2006.11.14 15:42
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8928
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 16:37
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|15562132
|2006.11.14 15:12
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8948
|0.0000
|1.8978
|2006.11.14 16:37
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15559042
|2006.11.14 15:05
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8968
|0.0000
|1.8997
|2006.11.14 16:37
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|15557083
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8987
|0.0000
|1.9015
|2006.11.14 16:37
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|15553279
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9005
|0.0000
|1.9035
|2006.11.14 16:37
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|15548483
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9028
|0.0000
|1.9058
|2006.11.14 16:37
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|15562348
|2006.11.14 15:12
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2427
|2006.11.14 19:27
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|15559393
|2006.11.14 15:05
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2405
|2006.11.14 19:27
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|15555523
|2006.11.14 14:41
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2415
|0.0000
|1.2385
|2006.11.14 19:27
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|15544848
|2006.11.14 13:34
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2395
|0.0000
|1.2365
|2006.11.14 19:27
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|15562550
|2006.11.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2800
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 19:29
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|15558953
|2006.11.14 15:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2822
|0.0000
|1.2852
|2006.11.14 19:29
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|15557402
|2006.11.14 15:01
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2842
|0.0000
|1.2872
|2006.11.14 19:29
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|15584177
|2006.11.14 17:10
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.8960
|0.0000
|1.8931
|2006.11.15 06:17
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.07
|9.28
|15572294
|2006.11.14 15:44
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8940
|0.0000
|1.8910
|2006.11.15 06:17
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.03
|1.44
|15571595
|2006.11.14 15:42
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8919
|0.0000
|1.8889
|2006.11.15 06:17
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.04
|15554845
|2006.11.14 14:38
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5940
|0.0000
|1.5970
|2006.11.15 08:32
|1.5970
|0.00
|0.00
|0.06
|2.41
|15528548
|2006.11.14 09:56
|buy
|0.05
|eurchfm
|1.5960
|0.0000
|1.5990
|2006.11.15 08:32
|1.5970
|0.00
|0.00
|0.03
|0.40
|15594838
|2006.11.14 19:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2435
|0.0000
|1.2464
|2006.11.15 08:37
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.10
|2.33
|15567978
|2006.11.14 15:24
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2454
|0.0000
|1.2484
|2006.11.15 08:37
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|15620072
|2006.11.15 07:26
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8948
|0.0000
|1.8918
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15614800
|2006.11.15 06:17
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8928
|0.0000
|1.8898
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15631169
|2006.11.15 09:36
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8912
|0.0000
|1.8883
|2006.11.15 10:31
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|15558990
|2006.11.14 15:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2787
|2006.11.15 10:39
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.06
|2.40
|15593569
|2006.11.14 19:05
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1379
|0.0000
|1.1409
|2006.11.15 13:30
|1.1409
|0.00
|0.00
|0.03
|2.63
|15581632
|2006.11.14 16:45
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1399
|0.0000
|1.1429
|2006.11.15 13:30
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.01
|0.61
|15638807
|2006.11.15 10:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8873
|0.0000
|1.8845
|2006.11.15 13:33
|1.8845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|15653299
|2006.11.15 13:33
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.8847
|0.0000
|1.8877
|2006.11.15 15:11
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|73.60
|15639565
|2006.11.15 10:32
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.8867
|0.0000
|1.8896
|2006.11.15 15:11
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|15637495
|2006.11.15 10:25
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.8886
|0.0000
|1.8915
|2006.11.15 15:11
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|15632415
|2006.11.15 09:37
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.8905
|0.0000
|1.8935
|2006.11.15 15:11
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|15630346
|2006.11.15 09:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8926
|0.0000
|1.8956
|2006.11.15 15:11
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|15640585
|2006.11.15 10:38
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2501
|0.0000
|1.2471
|2006.11.15 15:11
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|28.73
|15628906
|2006.11.15 09:29
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|0.0000
|1.8975
|2006.11.15 15:11
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|15624784
|2006.11.15 08:11
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8965
|0.0000
|1.8995
|2006.11.15 15:11
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|15635924
|2006.11.15 10:19
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2481
|0.0000
|1.2451
|2006.11.15 15:11
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|15626211
|2006.11.15 08:33
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2432
|2006.11.15 15:11
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.59
|15614296
|2006.11.15 06:12
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2442
|0.0000
|1.2412
|2006.11.15 15:12
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|15596104
|2006.11.14 19:28
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2392
|2006.11.15 15:12
|1.2475
|0.00
|0.00
|-0.09
|-3.40
|15655636
|2006.11.15 13:40
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.1426
|0.0000
|1.1396
|2006.11.15 16:52
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|16.85
|15649137
|2006.11.15 12:28
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1406
|0.0000
|1.1376
|2006.11.15 17:41
|1.1398
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|15560941
|2006.11.14 15:09
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1386
|0.0000
|1.1356
|2006.11.15 17:42
|1.1397
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.54
|15548203
|2006.11.14 13:57
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1366
|0.0000
|1.1336
|2006.11.15 17:42
|1.1396
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.11
|15641448
|2006.11.15 10:39
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2788
|0.0000
|1.2817
|2006.11.15 19:05
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|15614985
|2006.11.15 06:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2837
|2006.11.15 19:05
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|15597420
|2006.11.14 20:07
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2827
|0.0000
|1.2857
|2006.11.15 19:05
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.65
|15672257
|2006.11.15 17:40
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.8889
|0.0000
|1.8859
|2006.11.16 08:19
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.21
|9.60
|15656986
|2006.11.15 13:51
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8862
|0.0000
|1.8832
|2006.11.16 08:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.10
|0.32
|15653443
|2006.11.15 13:33
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8842
|0.0000
|1.8812
|2006.11.16 08:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.44
|15570180
|2006.11.14 15:37
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7651
|0.0000
|0.7681
|2006.11.16 12:32
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.04
|3.00
|15545254
|2006.11.14 13:35
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7671
|0.0000
|0.7701
|2006.11.16 12:32
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|15720272
|2006.11.16 09:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8885
|0.0000
|1.8915
|2006.11.16 13:30
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15718867
|2006.11.16 09:37
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8905
|0.0000
|1.8935
|2006.11.16 13:30
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|15731734
|2006.11.16 13:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2480
|2006.11.16 13:54
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15706291
|2006.11.16 06:29
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2500
|2006.11.16 13:54
|1.2479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15730549
|2006.11.16 13:30
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.8917
|0.0000
|1.8887
|2006.11.16 14:01
|1.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|15677956
|2006.11.15 19:07
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2797
|2006.11.16 14:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.69
|8.64
|15662670
|2006.11.15 15:07
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2777
|2006.11.16 14:02
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.35
|0.96
|15641496
|2006.11.15 10:39
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2787
|0.0000
|1.2757
|2006.11.16 14:02
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.12
|15717565
|2006.11.16 09:32
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.8897
|0.0000
|1.8867
|2006.11.16 14:02
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|15716441
|2006.11.16 09:30
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8877
|0.0000
|1.8847
|2006.11.16 14:02
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|15712199
|2006.11.16 08:19
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8857
|0.0000
|1.8827
|2006.11.16 14:02
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|15734508
|2006.11.16 13:39
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1374
|0.0000
|1.1403
|2006.11.16 15:02
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|15707751
|2006.11.16 06:58
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1393
|0.0000
|1.1423
|2006.11.16 15:02
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15740880
|2006.11.16 14:26
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.16 17:14
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|15738412
|2006.11.16 14:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2795
|0.0000
|1.2765
|2006.11.16 17:14
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|15744099
|2006.11.16 15:23
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8900
|0.0000
|1.8870
|2006.11.17 04:15
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.03
|4.80
|15743295
|2006.11.16 15:13
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8880
|0.0000
|1.8850
|2006.11.17 04:15
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.02
|0.72
|15771905
|2006.11.17 04:15
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8867
|0.0000
|1.8837
|2006.11.17 08:02
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|15748522
|2006.11.16 17:03
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1404
|0.0000
|1.1433
|2006.11.17 09:13
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.03
|2.54
|15743173
|2006.11.16 15:12
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1423
|0.0000
|1.1452
|2006.11.17 09:13
|1.1433
|0.00
|0.00
|0.01
|0.44
|15749513
|2006.11.16 17:13
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2518
|2006.11.17 09:54
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.05
|1.16
|15789043
|2006.11.17 09:14
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1438
|0.0000
|1.1468
|2006.11.17 12:26
|1.1468
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|15727347
|2006.11.16 12:27
|sell
|0.64
|audusdm
|0.7678
|0.0000
|0.7648
|2006.11.17 13:05
|0.7648
|0.00
|0.00
|-0.10
|19.20
|15512076
|2006.11.14 06:59
|sell
|0.32
|audusdm
|0.7658
|0.0000
|0.7628
|2006.11.17 13:05
|0.7649
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.88
|15493128
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7637
|0.0000
|0.7607
|2006.11.17 13:05
|0.7648
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.76
|15465596
|2006.11.13 14:53
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7617
|0.0000
|0.7587
|2006.11.17 13:05
|0.7649
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.56
|15782350
|2006.11.17 08:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.8849
|0.0000
|1.8879
|2006.11.17 14:16
|1.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15772013
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8869
|0.0000
|1.8899
|2006.11.17 14:16
|1.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|15761506
|2006.11.16 23:01
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8890
|0.0000
|1.8919
|2006.11.17 14:16
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|15795785
|2006.11.17 11:43
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2528
|0.0000
|1.2498
|2006.11.17 14:25
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|15775263
|2006.11.17 05:45
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2478
|2006.11.17 14:25
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15750776
|2006.11.16 17:14
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2488
|0.0000
|1.2458
|2006.11.17 14:25
|1.2499
|0.00
|0.00
|-0.18
|-1.41
|15672256
|2006.11.15 17:39
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2468
|0.0000
|1.2438
|2006.11.17 14:25
|1.2500
|0.00
|0.00
|-0.37
|-2.05
|15798598
|2006.11.17 12:54
|sell
|1.28
|eurchfm
|1.6008
|0.0000
|1.5978
|2006.11.17 14:39
|1.5979
|0.00
|0.00
|0.00
|29.71
|15626413
|2006.11.15 08:37
|sell
|0.64
|eurchfm
|1.5988
|0.0000
|1.5958
|2006.11.17 14:39
|1.5978
|0.00
|0.00
|-1.61
|5.12
|15625987
|2006.11.15 08:32
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.5967
|0.0000
|1.5937
|2006.11.17 14:39
|1.5979
|0.00
|0.00
|-0.80
|-3.08
|15477329
|2006.11.13 17:59
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.5947
|0.0000
|1.5917
|2006.11.17 14:39
|1.5978
|0.00
|0.00
|-0.60
|-3.97
|15320553
|2006.11.10 02:00
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5927
|0.0000
|1.5897
|2006.11.17 14:39
|1.5977
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.20
|15797708
|2006.11.17 12:27
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.1468
|0.0000
|1.1439
|2006.11.17 14:42
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|30.21
|15790088
|2006.11.17 09:35
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.1449
|0.0000
|1.1419
|2006.11.17 14:42
|1.1440
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|15788944
|2006.11.17 09:13
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1429
|0.0000
|1.1399
|2006.11.17 14:42
|1.1441
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|15742279
|2006.11.16 15:05
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1409
|0.0000
|1.1379
|2006.11.17 14:42
|1.1440
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.34
|15672386
|2006.11.15 17:43
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1389
|0.0000
|1.1359
|2006.11.17 14:43
|1.1441
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.64
|15806105
|2006.11.17 14:16
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8880
|0.0000
|1.8910
|2006.11.17 14:52
|1.8910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15771196
|2006.11.17 04:05
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2782
|0.0000
|1.2812
|2006.11.17 15:01
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15738361
|2006.11.16 14:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2802
|0.0000
|1.2832
|2006.11.17 15:01
|1.2812
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.00
|15733824
|2006.11.16 13:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2823
|0.0000
|1.2853
|2006.11.17 15:01
|1.2811
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.20
|15730224
|2006.11.16 13:30
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2843
|0.0000
|1.2873
|2006.11.17 15:01
|1.2812
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.55
|15806896
|2006.11.17 14:25
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2494
|0.0000
|1.2464
|2006.11.17 15:02
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|15811332
|2006.11.17 14:53
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8912
|0.0000
|1.8942
|2006.11.17 15:05
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15799048
|2006.11.17 13:00
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7650
|0.0000
|0.7680
|2006.11.17 15:23
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15770163
|2006.11.17 03:02
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7670
|0.0000
|0.7700
|2006.11.17 15:24
|0.7680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|15814209
|2006.11.17 15:02
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2429
|2006.11.17 15:39
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|15561263
|2006.11.14 15:10
|buy
|0.20
|chfjpym
|94.50
|0.00
|94.79
|2006.11.20 00:54
|94.79
|0.00
|0.00
|0.24
|4.92
|15534505
|2006.11.14 11:41
|buy
|0.10
|chfjpym
|94.69
|0.00
|94.97
|2006.11.20 00:54
|94.79
|0.00
|0.00
|0.12
|0.85
|15522253
|2006.11.14 08:58
|buy
|0.05
|chfjpym
|94.88
|0.00
|95.18
|2006.11.20 00:54
|94.79
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.38
|15813604
|2006.11.17 15:01
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2814
|0.0000
|1.2844
|2006.11.20 02:51
|1.2844
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.50
|15826677
|2006.11.17 16:28
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2445
|0.0000
|1.2415
|2006.11.20 09:54
|1.2415
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.87
|15823123
|2006.11.17 15:39
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2425
|0.0000
|1.2395
|2006.11.20 09:54
|1.2416
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.58
|15809814
|2006.11.17 14:50
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5971
|0.0000
|1.5941
|2006.11.20 10:04
|1.5941
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.94
|15889574
|2006.11.20 09:54
|sell
|10.24
|gbpusdm
|1.8971
|0.0000
|1.8941
|2006.11.20 12:01
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|215.04
|15816426
|2006.11.17 15:06
|sell
|5.12
|gbpusdm
|1.8951
|0.0000
|1.8921
|2006.11.20 12:01
|1.8949
|0.00
|0.00
|1.10
|10.24
|15814279
|2006.11.17 15:02
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.8931
|0.0000
|1.8902
|2006.11.20 12:01
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.55
|-48.64
|15811409
|2006.11.17 14:53
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.8912
|0.0000
|1.8882
|2006.11.20 12:01
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.28
|-49.92
|15809096
|2006.11.17 14:45
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.8892
|0.0000
|1.8863
|2006.11.20 12:01
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.14
|-37.12
|15805046
|2006.11.17 14:13
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.8873
|0.0000
|1.8843
|2006.11.20 12:01
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.07
|-24.96
|15784247
|2006.11.17 08:13
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8853
|0.0000
|1.8824
|2006.11.20 12:01
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.03
|-15.84
|15783366
|2006.11.17 08:02
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8834
|0.0000
|1.8804
|2006.11.20 12:01
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.02
|-9.52
|15899120
|2006.11.20 13:07
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1429
|0.0000
|1.1457
|2006.11.20 13:55
|1.1457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.89
|15862599
|2006.11.20 06:51
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1447
|0.0000
|1.1477
|2006.11.20 13:55
|1.1456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|15852296
|2006.11.20 05:08
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1467
|0.0000
|1.1497
|2006.11.20 13:55
|1.1455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|15892695
|2006.11.20 10:19
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2403
|0.0000
|1.2433
|2006.11.20 16:46
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|61.80
|15889041
|2006.11.20 09:52
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2453
|2006.11.20 16:46
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|15818915
|2006.11.17 15:17
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2473
|2006.11.20 16:46
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.79
|-10.94
|15814504
|2006.11.17 15:03
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2493
|2006.11.20 16:47
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.40
|-11.59
|15809725
|2006.11.17 14:50
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2483
|0.0000
|1.2512
|2006.11.20 16:47
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.17
|15806412
|2006.11.17 14:20
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2532
|2006.11.20 16:47
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.04
|15793074
|2006.11.17 10:32
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2552
|2006.11.20 16:47
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.82
|15848085
|2006.11.20 02:52
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2843
|0.0000
|1.2814
|2006.11.20 16:53
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|18.56
|15815742
|2006.11.17 15:05
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2795
|2006.11.20 16:53
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.23
|3.20
|15811059
|2006.11.17 14:52
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2805
|0.0000
|1.2775
|2006.11.20 16:54
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.60
|15750939
|2006.11.16 17:14
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2755
|2006.11.20 16:54
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.40
|15893109
|2006.11.20 10:22
|sell
|0.64
|chfjpym
|95.16
|0.00
|94.87
|2006.11.20 21:27
|94.87
|0.00
|0.00
|-0.17
|15.72
|15875041
|2006.11.20 08:12
|sell
|0.32
|chfjpym
|94.97
|0.00
|94.67
|2006.11.20 21:28
|94.87
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.71
|15838836
|2006.11.19 23:13
|sell
|0.16
|chfjpym
|94.77
|0.00
|94.47
|2006.11.20 21:28
|94.88
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.49
|15538059
|2006.11.14 12:58
|sell
|0.08
|chfjpym
|94.57
|0.00
|94.27
|2006.11.20 21:28
|94.87
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.03
|15945621
|2006.11.21 08:09
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2831
|0.0000
|1.2802
|2006.11.21 14:06
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|15911504
|2006.11.20 16:54
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2782
|2006.11.21 14:06
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.06
|0.80
|15901231
|2006.11.20 14:01
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1455
|0.0000
|1.1485
|2006.11.21 14:18
|1.1485
|0.00
|0.00
|0.01
|1.31
|15963504
|2006.11.21 14:08
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2450
|0.0000
|1.2421
|2006.11.21 15:27
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|15911681
|2006.11.20 16:55
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2401
|2006.11.21 15:27
|1.2422
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.16
|15889439
|2006.11.20 09:54
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2381
|2006.11.21 15:27
|1.2423
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.77
|15907327
|2006.11.20 15:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2818
|0.0000
|1.2848
|2006.11.21 19:27
|1.2848
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|15896458
|2006.11.20 12:00
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2838
|0.0000
|1.2868
|2006.11.21 19:27
|1.2847
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.45
|15925453
|2006.11.21 00:12
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.8974
|0.0000
|1.9004
|2006.11.21 19:28
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|15991160
|2006.11.21 21:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8987
|0.0000
|1.9017
|2006.11.22 01:52
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|15983090
|2006.11.21 19:28
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9007
|0.0000
|1.9037
|2006.11.22 01:52
|1.9016
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.45
|15968228
|2006.11.21 15:27
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2390
|2006.11.22 02:20
|1.2390
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.94
|15821168
|2006.11.17 15:24
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7686
|0.0000
|0.7716
|2006.11.22 03:43
|0.7716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16022194
|2006.11.22 08:35
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9033
|2006.11.22 09:30
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|58.88
|16018583
|2006.11.22 07:41
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9043
|0.0000
|1.9013
|2006.11.22 09:30
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|16009347
|2006.11.22 03:53
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9023
|0.0000
|1.8993
|2006.11.22 09:30
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.32
|15983066
|2006.11.21 19:28
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9003
|0.0000
|1.8974
|2006.11.22 09:30
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.07
|-10.56
|15943809
|2006.11.21 07:42
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.8984
|0.0000
|1.8955
|2006.11.22 09:30
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.03
|-8.64
|15934677
|2006.11.21 04:50
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.8965
|0.0000
|1.8935
|2006.11.22 09:30
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.92
|15906844
|2006.11.20 15:45
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.1475
|0.0000
|1.1445
|2006.11.22 09:36
|1.1445
|0.00
|0.00
|-0.20
|8.39
|15825950
|2006.11.17 16:06
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1455
|0.0000
|1.1425
|2006.11.22 09:36
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.54
|15813250
|2006.11.17 15:00
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1435
|0.0000
|1.1405
|2006.11.22 09:36
|1.1442
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.49
|16004788
|2006.11.22 02:20
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2386
|0.0000
|1.2356
|2006.11.22 11:47
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|15891695
|2006.11.20 10:04
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5937
|0.0000
|1.5907
|2006.11.22 12:09
|1.5907
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.94
|16025598
|2006.11.22 09:36
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1438
|0.0000
|1.1408
|2006.11.22 12:14
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|16031942
|2006.11.22 11:47
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2350
|0.0000
|1.2320
|2006.11.22 13:19
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|16042859
|2006.11.22 13:20
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|1.2279
|2006.11.22 15:06
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|16008774
|2006.11.22 03:43
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7721
|0.0000
|0.7751
|2006.11.22 15:07
|0.7751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16066669
|2006.11.22 15:26
|sell
|20.48
|eurusdm
|1.2957
|0.0000
|1.2928
|2006.11.22 15:52
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.00
|409.60
|16060794
|2006.11.22 15:07
|sell
|10.24
|eurusdm
|1.2938
|0.0000
|1.2909
|2006.11.22 15:52
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16049366
|2006.11.22 13:32
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.2919
|0.0000
|1.2889
|2006.11.22 15:52
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.40
|16043808
|2006.11.22 13:21
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.2899
|0.0000
|1.2869
|2006.11.22 15:52
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.40
|16033412
|2006.11.22 12:05
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.2879
|0.0000
|1.2850
|2006.11.22 15:52
|1.2939
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.80
|16005028
|2006.11.22 02:20
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2860
|0.0000
|1.2831
|2006.11.22 15:52
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.92
|15980774
|2006.11.21 19:26
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2841
|0.0000
|1.2811
|2006.11.22 15:53
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.23
|-30.72
|15968276
|2006.11.21 15:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2821
|0.0000
|1.2791
|2006.11.22 15:53
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.12
|-18.72
|15963137
|2006.11.21 14:06
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2801
|0.0000
|1.2771
|2006.11.22 15:53
|1.2937
|0.00
|0.00
|0.06
|-10.88
|16033837
|2006.11.22 12:09
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5902
|0.0000
|1.5872
|2006.11.22 17:01
|1.5872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|16013844
|2006.11.22 05:11
|buy
|0.10
|chfjpym
|94.92
|0.00
|95.22
|2006.11.22 17:49
|95.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|15968634
|2006.11.21 15:30
|buy
|0.05
|chfjpym
|95.12
|0.00
|95.42
|2006.11.22 17:49
|95.21
|0.00
|0.00
|0.01
|0.39
|16059999
|2006.11.22 15:06
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2274
|0.0000
|1.2244
|2006.11.23 09:07
|1.2244
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.96
|16104150
|2006.11.23 07:59
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.2941
|0.0000
|1.2971
|2006.11.23 09:10
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16075064
|2006.11.22 17:03
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5865
|0.0000
|1.5835
|2006.11.23 15:02
|1.5835
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.96
|16078404
|2006.11.22 17:49
|sell
|0.32
|chfjpym
|95.21
|0.00
|94.92
|2006.11.23 16:24
|94.92
|0.00
|0.00
|-0.25
|7.99
|15942799
|2006.11.21 07:26
|sell
|0.16
|chfjpym
|95.02
|0.00
|94.73
|2006.11.24 01:00
|95.14
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.64
|15920693
|2006.11.20 21:28
|sell
|0.08
|chfjpym
|94.83
|0.00
|94.53
|2006.11.24 01:00
|95.13
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.06
|16107030
|2006.11.23 08:44
|buy
|0.05
|gbpusdm
|1.9149
|0.0000
|1.9179
|2006.11.24 07:51
|1.9179
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.50
|16109288
|2006.11.23 09:07
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2239
|0.0000
|1.2210
|2006.11.24 07:53
|1.2210
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.90
|16145363
|2006.11.24 07:53
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|1.2175
|2006.11.24 08:30
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|16110724
|2006.11.23 09:10
|buy
|0.05
|chfjpym
|95.15
|0.00
|95.45
|2006.11.24 08:32
|95.45
|0.00
|0.00
|0.01
|1.30
|16151961
|2006.11.24 08:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2165
|0.0000
|1.2135
|2006.11.24 08:32
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|16086092
|2006.11.22 22:17
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.1423
|0.0000
|1.1393
|2006.11.24 08:45
|1.1393
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.21
|16035417
|2006.11.22 12:14
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1403
|0.0000
|1.1373
|2006.11.24 08:45
|1.1393
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.70
|16108599
|2006.11.23 09:05
|buy
|25.60
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|1.2283
|2006.11.24 08:47
|1.2101
|0.00
|0.00
|24.19
|-3 215.60
|16061356
|2006.11.22 15:08
|buy
|12.80
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|1.2303
|2006.11.24 08:47
|1.2102
|0.00
|0.00
|50.12
|-1 808.63
|16050049
|2006.11.22 13:33
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2323
|2006.11.24 08:47
|1.2102
|0.00
|0.00
|25.06
|-1 010.08
|16043127
|2006.11.22 13:20
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|1.2343
|2006.11.24 08:47
|1.2101
|0.00
|0.00
|12.52
|-560.61
|16034792
|2006.11.22 12:11
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2334
|0.0000
|1.2362
|2006.11.24 08:47
|1.2100
|0.00
|0.00
|6.26
|-309.42
|16031986
|2006.11.22 11:47
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2353
|0.0000
|1.2383
|2006.11.24 08:48
|1.2103
|0.00
|0.00
|3.14
|-165.25
|16017888
|2006.11.22 07:36
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2373
|0.0000
|1.2403
|2006.11.24 08:48
|1.2104
|0.00
|0.00
|1.57
|-88.90
|16004590
|2006.11.22 02:19
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2393
|0.0000
|1.2422
|2006.11.24 08:48
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.78
|-48.09
|15968972
|2006.11.21 15:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2442
|2006.11.24 08:48
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.49
|-25.70
|15911085
|2006.11.20 16:52
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2432
|0.0000
|1.2462
|2006.11.24 08:48
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.30
|-13.76
|16155772
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2131
|0.0000
|1.2101
|2006.11.24 08:48
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|16167757
|2006.11.24 08:47
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.1370
|0.0000
|1.1340
|2006.11.24 10:21
|1.1340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|16171998
|2006.11.24 08:53
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2121
|0.0000
|1.2091
|2006.11.24 10:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|16169945
|2006.11.24 08:49
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2101
|0.0000
|1.2071
|2006.11.24 10:22
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16110956
|2006.11.23 09:10
|buy
|0.05
|audusdm
|0.7755
|0.0000
|0.7784
|2006.11.24 10:31
|0.7784
|0.00
|0.00
|0.01
|1.45
|16133265
|2006.11.24 02:50
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.5849
|0.0000
|1.5819
|2006.11.24 11:58
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|16155984
|2006.11.24 08:32
|sell
|5.12
|gbpusdm
|1.9263
|0.0000
|1.9234
|2006.11.26 22:30
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.28
|-634.88
|16171017
|2006.11.24 08:51
|sell
|5.12
|audusdm
|0.7771
|0.0000
|0.7742
|2006.11.26 22:30
|0.7818
|0.00
|0.00
|-1.23
|-240.64
|16150923
|2006.11.24 08:28
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9229
|0.0000
|1.9201
|2006.11.26 22:30
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.14
|-404.48
|16148927
|2006.11.24 08:27
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2995
|0.0000
|1.2965
|2006.11.26 22:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.39
|-97.28
|16167958
|2006.11.24 08:47
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.3073
|0.0000
|1.3044
|2006.11.26 22:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|3.10
|-378.88
|16017374
|2006.11.22 07:34
|sell
|1.28
|audusdm
|0.7726
|0.0000
|0.7696
|2006.11.26 22:30
|0.7818
|0.00
|0.00
|-1.20
|-117.76
|16152601
|2006.11.24 08:30
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3017
|0.0000
|1.2987
|2006.11.26 22:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.77
|-166.40
|16155541
|2006.11.24 08:32
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3038
|0.0000
|1.3010
|2006.11.26 22:30
|1.3147
|0.00
|0.00
|1.55
|-279.04
|16148638
|2006.11.24 08:25
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9211
|0.0000
|1.9181
|2006.11.26 22:30
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.07
|-224.00
|16148114
|2006.11.24 08:23
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9191
|0.0000
|1.9161
|2006.11.26 22:30
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.04
|-124.80
|16115023
|2006.11.23 09:57
|buy
|3.20
|eurchfm
|1.5864
|0.0000
|1.5894
|2006.11.26 22:30
|1.5836
|0.00
|0.00
|3.24
|-74.39
|16057053
|2006.11.22 14:42
|sell
|2.56
|audusdm
|0.7746
|0.0000
|0.7716
|2006.11.26 22:30
|0.7818
|0.00
|0.00
|-2.37
|-184.32
|15926383
|2006.11.21 00:15
|sell
|0.64
|audusdm
|0.7706
|0.0000
|0.7677
|2006.11.26 22:31
|0.7819
|0.00
|0.00
|-0.69
|-72.32
|16041670
|2006.11.22 13:15
|buy
|1.60
|eurchfm
|1.5884
|0.0000
|1.5914
|2006.11.26 22:31
|1.5831
|0.00
|0.00
|4.26
|-70.42
|16142601
|2006.11.24 07:19
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9171
|0.0000
|1.9141
|2006.11.26 22:31
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.02
|-69.76
|16122830
|2006.11.23 12:12
|buy
|6.40
|eurchfm
|1.5844
|0.0000
|1.5874
|2006.11.26 22:55
|1.5829
|0.00
|0.00
|6.46
|-79.82
|0.00
|0.00
|133.84
|-9 401.00
|Closed P/L:
|-9 267.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15799350
|2006.11.17 13:05
|sell
|0.08
|audusdm
|0.7647
|0.0000
|0.7617
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.11
|-11.12
|15815588
|2006.11.17 15:05
|sell
|0.16
|audusdm
|0.7667
|0.0000
|0.7637
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.21
|-19.04
|15826436
|2006.11.17 16:21
|sell
|0.32
|audusdm
|0.7687
|0.0000
|0.7657
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.45
|-31.68
|16135351
|2006.11.24 04:00
|sell
|0.08
|chfjpym
|94.98
|0.00
|94.68
|96.08
|0.00
|0.00
|-0.03
|-7.58
|16144320
|2006.11.24 07:49
|sell
|0.16
|chfjpym
|95.17
|0.00
|94.88
|96.08
|0.00
|0.00
|-0.05
|-12.54
|16154387
|2006.11.24 08:31
|sell
|0.32
|chfjpym
|95.36
|0.00
|95.07
|96.08
|0.00
|0.00
|-0.11
|-19.84
|16162972
|2006.11.24 08:37
|sell
|0.64
|chfjpym
|95.56
|0.00
|95.26
|96.08
|0.00
|0.00
|-0.21
|-28.66
|16277803
|2006.11.27 08:34
|sell
|1.28
|chfjpym
|96.04
|0.00
|95.74
|96.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|15684964
|2006.11.15 20:01
|buy
|0.05
|eurchfm
|1.5984
|0.0000
|1.6014
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.34
|-5.92
|15823164
|2006.11.17 15:39
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.5964
|0.0000
|1.5994
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.45
|-10.18
|15889367
|2006.11.20 09:54
|buy
|0.20
|eurchfm
|1.5944
|0.0000
|1.5974
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.75
|-17.05
|15966069
|2006.11.21 14:59
|buy
|0.40
|eurchfm
|1.5924
|0.0000
|1.5954
|1.5841
|0.00
|0.00
|1.28
|-27.47
|16034154
|2006.11.22 12:10
|buy
|0.80
|eurchfm
|1.5904
|0.0000
|1.5934
|1.5841
|0.00
|0.00
|2.12
|-41.72
|16102571
|2006.11.23 07:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2928
|0.0000
|1.2898
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.10
|-14.48
|16104894
|2006.11.23 08:08
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2947
|0.0000
|1.2918
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.20
|-25.92
|16110562
|2006.11.23 09:09
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2968
|0.0000
|1.2938
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.38
|-45.12
|16277799
|2006.11.27 08:34
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3107
|0.0000
|1.3079
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|16102720
|2006.11.23 07:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9131
|0.0000
|1.9101
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.92
|16105120
|2006.11.23 08:09
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9151
|0.0000
|1.9121
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.02
|-32.64
|16101890
|2006.11.23 07:17
|buy
|0.05
|usdcadm
|1.1432
|0.0000
|1.1462
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.15
|16106239
|2006.11.23 08:22
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1414
|0.0000
|1.1442
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.70
|16167783
|2006.11.24 08:47
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1375
|0.0000
|1.1405
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.53
|16207699
|2006.11.24 16:44
|buy
|0.40
|usdcadm
|1.1352
|0.0000
|1.1382
|1.1338
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.94
|0.00
|0.00
|4.67
|-396.89
|Floating P/L:
|-392.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-9 267.16
|Floating P/L:
|-392.22
|Margin:
|339.00
|Balance:
|732.84
|Equity:
|340.62
|Free Margin:
|1.62
|Details:
|Gross Profit:
|2 245.82
|Gross Loss:
|11 512.98
|Total Net Profit:
|-9 267.16
|Profit Factor:
|0.20
|Expected Payoff:
|-23.58
|Absolute Drawdown:
|9 267.16
|Maximal Drawdown:
|10 678.38 (93.58%)
|Relative Drawdown:
|93.58% (10 678.38)
|Total Trades:
|393
|Short Positions (won %):
|233 (61.37%)
|Long Positions (won %):
|160 (61.88%)
|Profit Trades (% of total):
|242 (61.58%)
|Loss trades (% of total):
|151 (38.42%)
|Largest
|profit trade:
|409.60
|loss trade:
|-3 191.41
|Average
|profit trade:
|9.28
|loss trade:
|-76.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (99.94)
|consecutive losses ($):
|16 (-3 204.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|420.88 (8)
|consecutive loss (count):
|-7 121.61 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3