Interbank FX, LLC
|Account: 1260579
|Name: bertrand bin
|Currency: USD
|2006 November 10, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15372541
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|116.78
|118.83
|2006.11.10 16:40
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|15372529
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|116.78
|118.33
|2006.11.10 16:40
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|15372510
|2006.11.10 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.33
|116.78
|117.83
|2006.11.10 16:40
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|15301650
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2430
|1.2235
|2006.11.10 16:40
|1.2384
|0.00
|0.00
|-1.15
|37.14
|15301637
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2430
|1.2300
|2006.11.10 16:40
|1.2384
|0.00
|0.00
|-1.15
|37.14
|15345588
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9090
|1.9090
|1.9255
|2006.11.10 16:39
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|15345574
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9090
|1.9090
|1.9200
|2006.11.10 16:39
|1.9128
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|15274186
|2006.11.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|223.91
|225.16
|2006.11.10 16:39
|224.59
|0.00
|0.00
|2.16
|-10.23
|15301136
|2006.11.09 19:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.31
|150.51
|152.36
|2006.11.10 16:39
|151.05
|0.00
|0.00
|0.91
|-22.14
|15301135
|2006.11.09 19:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.31
|150.51
|152.01
|2006.11.10 16:39
|151.04
|0.00
|0.00
|0.91
|-23.00
|15301134
|2006.11.09 19:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.31
|150.51
|151.66
|2006.11.10 16:39
|151.04
|0.00
|0.00
|0.91
|-23.00
|15345544
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9090
|1.9010
|1.9145
|2006.11.10 08:57
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|15301617
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2510
|1.2365
|2006.11.10 08:57
|1.2365
|0.00
|0.00
|-1.15
|52.57
|15308340
|2006.11.09 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|117.31
|118.36
|2006.11.10 08:55
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.88
|15308350
|2006.11.09 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|117.31
|118.86
|2006.11.10 02:04
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.22
|15308356
|2006.11.09 22:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.86
|117.31
|119.36
|2006.11.10 02:04
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.37
|15274228
|2006.11.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|223.91
|225.61
|2006.11.10 01:46
|224.31
|0.00
|0.00
|2.16
|-34.01
|15274236
|2006.11.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.71
|223.91
|226.06
|2006.11.10 01:45
|224.31
|0.00
|0.00
|2.16
|-34.01
|15111860
|2006.11.08 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.62
|117.62
|119.12
|2006.11.09 16:16
|118.27
|0.00
|0.00
|3.90
|54.96
|15111847
|2006.11.08 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.62
|117.62
|118.62
|2006.11.09 16:15
|118.27
|0.00
|0.00
|3.90
|54.96
|14982837
|2006.11.07 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2549
|1.2354
|2006.11.09 16:15
|1.2469
|0.00
|0.00
|-4.60
|64.16
|14982829
|2006.11.07 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2549
|1.2419
|2006.11.09 16:15
|1.2468
|0.00
|0.00
|-4.60
|64.97
|15099125
|2006.11.07 21:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|1.8980
|1.9115
|2006.11.09 13:47
|1.8980
|0.00
|0.00
|-1.05
|-80.00
|15099126
|2006.11.07 21:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|1.8980
|1.9170
|2006.11.09 13:47
|1.8980
|0.00
|0.00
|-1.05
|-80.00
|15099128
|2006.11.07 21:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|1.8980
|1.9225
|2006.11.09 13:47
|1.8980
|0.00
|0.00
|-1.05
|-80.00
|15167506
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.28
|224.95
|225.63
|2006.11.09 12:00
|224.95
|0.00
|0.00
|6.47
|56.74
|15114911
|2006.11.08 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.30
|150.82
|151.35
|2006.11.09 11:11
|150.82
|0.00
|0.00
|2.73
|44.05
|15111821
|2006.11.08 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.62
|117.07
|118.12
|2006.11.09 11:04
|118.12
|0.00
|0.00
|3.90
|42.33
|15167504
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.28
|224.28
|225.18
|2006.11.09 11:02
|225.18
|0.00
|0.00
|6.47
|76.22
|15114900
|2006.11.08 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.30
|150.30
|151.00
|2006.11.09 11:02
|151.00
|0.00
|0.00
|2.73
|59.28
|15167503
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.28
|223.48
|224.73
|2006.11.09 10:00
|224.73
|0.00
|0.00
|6.47
|38.18
|15114891
|2006.11.08 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.30
|149.50
|150.65
|2006.11.09 09:31
|150.65
|0.00
|0.00
|2.73
|29.70
|14985987
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.42
|149.58
|150.84
|2006.11.08 18:25
|150.36
|0.00
|0.00
|0.91
|-5.09
|15048597
|2006.11.07 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9057
|1.8967
|1.9152
|2006.11.08 18:24
|1.9065
|0.00
|0.00
|-0.35
|8.00
|14924213
|2006.11.06 02:15
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.39
|225.23
|223.97
|2006.11.08 16:45
|224.49
|0.00
|0.00
|-10.16
|-16.98
|14992846
|2006.11.07 04:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.26
|225.06
|222.96
|2006.11.08 15:20
|224.30
|0.00
|0.00
|-2.54
|-3.39
|14977810
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.51
|224.51
|223.61
|2006.11.08 14:23
|224.51
|0.00
|0.00
|-2.54
|0.00
|14977814
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.51
|224.51
|223.16
|2006.11.08 14:23
|224.51
|0.00
|0.00
|-2.54
|0.00
|14977805
|2006.11.06 23:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.51
|225.31
|224.06
|2006.11.08 13:04
|224.06
|0.00
|0.00
|-2.54
|38.26
|14987295
|2006.11.07 02:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2534
|1.2599
|1.2444
|2006.11.07 14:51
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|72.32
|15045121
|2006.11.07 11:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.90
|118.50
|117.40
|2006.11.07 14:43
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|42.59
|15044038
|2006.11.07 10:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.94
|118.78
|117.52
|2006.11.07 14:29
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|35.74
|15045297
|2006.11.07 11:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9047
|1.8963
|1.9089
|2006.11.07 14:18
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|14926241
|2006.11.06 03:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|118.61
|117.56
|2006.11.07 14:09
|117.56
|0.00
|0.00
|-1.46
|42.53
|14982814
|2006.11.07 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2629
|1.2484
|2006.11.07 13:40
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|52.07
|14983178
|2006.11.07 01:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.22
|118.82
|117.72
|2006.11.07 04:50
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|42.47
|14983123
|2006.11.07 01:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2549
|1.2633
|1.2507
|2006.11.07 04:41
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|14964507
|2006.11.06 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.41
|119.25
|117.99
|2006.11.07 04:07
|117.99
|0.00
|0.00
|-1.46
|35.60
|14926248
|2006.11.06 03:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|118.61
|117.06
|2006.11.06 09:40
|118.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.03
|14926251
|2006.11.06 03:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|118.61
|116.56
|2006.11.06 09:39
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.19
|14782102
|2006.11.02 16:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2780
|1.2768
|1.2788
|2006.11.03 07:39
|1.2768
|0.00
|0.00
|-0.43
|-6.00
|14700813
|2006.11.01 18:42
|sell
|0.05
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2006.11.01 22:27
|1.2760
|0.00
|0.00
|1.08
|3.50
|14664941
|2006.11.01 11:17
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2775
|2006.11.01 15:00
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|14636266
|2006.10.31 22:23
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2775
|2006.11.01 15:00
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|
|0.00
|0.00
|10.68
|745.30
|Closed P/L:
|755.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15405726
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9187
|
|1.9106
|0.00
|0.00
|-0.35
|-26.00
|15405728
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9242
|
|1.9106
|0.00
|0.00
|-0.35
|-26.00
|15405729
|2006.11.10 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9132
|1.9052
|1.9297
|
|1.9106
|0.00
|0.00
|-0.35
|-26.00
|
|0.00
|0.00
|-1.05
|-78.00
|
|Floating P/L:
|-79.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|755.98
|Floating P/L:
|-79.05
|Margin:
|300.00
|Balance:
|4 007.91
|Equity:
|3 928.86
|Free Margin:
|3 628.86