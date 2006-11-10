Interbank FX, LLC

Account: 1260579 Name: bertrand bin Currency: USD 2006 November 10, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
153725412006.11.10 10:00buy0.10usdjpy117.33116.78118.832006.11.10 16:40117.380.000.000.004.26
153725292006.11.10 10:00buy0.10usdjpy117.33116.78118.332006.11.10 16:40117.380.000.000.004.26
153725102006.11.10 10:00buy0.10usdjpy117.33116.78117.832006.11.10 16:40117.380.000.000.004.26
153016502006.11.09 20:00sell0.10usdchf1.24301.24301.22352006.11.10 16:401.23840.000.00-1.1537.14
153016372006.11.09 20:00sell0.10usdchf1.24301.24301.23002006.11.10 16:401.23840.000.00-1.1537.14
153455882006.11.10 07:15buy0.10gbpusd1.90901.90901.92552006.11.10 16:391.91280.000.000.0038.00
153455742006.11.10 07:15buy0.10gbpusd1.90901.90901.92002006.11.10 16:391.91280.000.000.0038.00
152741862006.11.09 16:00buy0.10gbpjpy224.71223.91225.162006.11.10 16:39224.590.000.002.16-10.23
153011362006.11.09 19:56buy0.10eurjpy151.31150.51152.362006.11.10 16:39151.050.000.000.91-22.14
153011352006.11.09 19:56buy0.10eurjpy151.31150.51152.012006.11.10 16:39151.040.000.000.91-23.00
153011342006.11.09 19:56buy0.10eurjpy151.31150.51151.662006.11.10 16:39151.040.000.000.91-23.00
153455442006.11.10 07:15buy0.10gbpusd1.90901.90101.91452006.11.10 08:571.91450.000.000.0055.00
153016172006.11.09 20:00sell0.10usdchf1.24301.25101.23652006.11.10 08:571.23650.000.00-1.1552.57
153083402006.11.09 22:30buy0.10usdjpy117.86117.31118.362006.11.10 08:55117.310.000.000.00-46.88
153083502006.11.09 22:30buy0.10usdjpy117.86117.31118.862006.11.10 02:04117.540.000.000.00-27.22
153083562006.11.09 22:30buy0.10usdjpy117.86117.31119.362006.11.10 02:04117.550.000.000.00-26.37
152742282006.11.09 16:00buy0.10gbpjpy224.71223.91225.612006.11.10 01:46224.310.000.002.16-34.01
152742362006.11.09 16:00buy0.10gbpjpy224.71223.91226.062006.11.10 01:45224.310.000.002.16-34.01
151118602006.11.08 01:30buy0.10usdjpy117.62117.62119.122006.11.09 16:16118.270.000.003.9054.96
151118472006.11.08 01:30buy0.10usdjpy117.62117.62118.622006.11.09 16:15118.270.000.003.9054.96
149828372006.11.07 01:00sell0.10usdchf1.25491.25491.23542006.11.09 16:151.24690.000.00-4.6064.16
149828292006.11.07 01:00sell0.10usdchf1.25491.25491.24192006.11.09 16:151.24680.000.00-4.6064.97
150991252006.11.07 21:13buy0.10gbpusd1.90601.89801.91152006.11.09 13:471.89800.000.00-1.05-80.00
150991262006.11.07 21:13buy0.10gbpusd1.90601.89801.91702006.11.09 13:471.89800.000.00-1.05-80.00
150991282006.11.07 21:13buy0.10gbpusd1.90601.89801.92252006.11.09 13:471.89800.000.00-1.05-80.00
151675062006.11.08 15:15buy0.10gbpjpy224.28224.95225.632006.11.09 12:00224.950.000.006.4756.74
151149112006.11.08 03:00buy0.10eurjpy150.30150.82151.352006.11.09 11:11150.820.000.002.7344.05
151118212006.11.08 01:30buy0.10usdjpy117.62117.07118.122006.11.09 11:04118.120.000.003.9042.33
151675042006.11.08 15:15buy0.10gbpjpy224.28224.28225.182006.11.09 11:02225.180.000.006.4776.22
151149002006.11.08 03:00buy0.10eurjpy150.30150.30151.002006.11.09 11:02151.000.000.002.7359.28
151675032006.11.08 15:15buy0.10gbpjpy224.28223.48224.732006.11.09 10:00224.730.000.006.4738.18
151148912006.11.08 03:00buy0.10eurjpy150.30149.50150.652006.11.09 09:31150.650.000.002.7329.70
149859872006.11.07 01:30buy0.10eurjpy150.42149.58150.842006.11.08 18:25150.360.000.000.91-5.09
150485972006.11.07 13:21buy0.10gbpusd1.90571.89671.91522006.11.08 18:241.90650.000.00-0.358.00
149242132006.11.06 02:15sell0.20gbpjpy224.39225.23223.972006.11.08 16:45224.490.000.00-10.16-16.98
149928462006.11.07 04:07sell0.10gbpjpy224.26225.06222.962006.11.08 15:20224.300.000.00-2.54-3.39
149778102006.11.06 23:00sell0.10gbpjpy224.51224.51223.612006.11.08 14:23224.510.000.00-2.540.00
149778142006.11.06 23:00sell0.10gbpjpy224.51224.51223.162006.11.08 14:23224.510.000.00-2.540.00
149778052006.11.06 23:00sell0.10gbpjpy224.51225.31224.062006.11.08 13:04224.060.000.00-2.5438.26
149872952006.11.07 02:02sell0.10usdchf1.25341.25991.24442006.11.07 14:511.24440.000.000.0072.32
150451212006.11.07 11:11sell0.10usdjpy117.90118.50117.402006.11.07 14:43117.400.000.000.0042.59
150440382006.11.07 10:45sell0.10usdjpy117.94118.78117.522006.11.07 14:29117.520.000.000.0035.74
150452972006.11.07 11:16buy0.10gbpusd1.90471.89631.90892006.11.07 14:181.90890.000.000.0042.00
149262412006.11.06 03:46sell0.10usdjpy118.06118.61117.562006.11.07 14:09117.560.000.00-1.4642.53
149828142006.11.07 01:00sell0.10usdchf1.25491.26291.24842006.11.07 13:401.24840.000.000.0052.07
149831782006.11.07 01:03sell0.10usdjpy118.22118.82117.722006.11.07 04:50117.720.000.000.0042.47
149831232006.11.07 01:02sell0.10usdchf1.25491.26331.25072006.11.07 04:411.25070.000.000.0033.58
149645072006.11.06 16:30sell0.10usdjpy118.41119.25117.992006.11.07 04:07117.990.000.00-1.4635.60
149262482006.11.06 03:46sell0.10usdjpy118.06118.61117.062006.11.06 09:40118.380.000.000.00-27.03
149262512006.11.06 03:46sell0.10usdjpy118.06118.61116.562006.11.06 09:39118.370.000.000.00-26.19
147821022006.11.02 16:36buy0.05eurusd1.27801.27681.27882006.11.03 07:391.27680.000.00-0.43-6.00
147008132006.11.01 18:42sell0.05eurusd1.27670.00000.00002006.11.01 22:271.27600.000.001.083.50
146649412006.11.01 11:17buy0.05eurusd1.27580.00001.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.008.50
146362662006.10.31 22:23buy0.05eurusd1.27680.00001.27752006.11.01 15:001.27750.000.000.003.50
  0.00 0.00 10.68 745.30
Closed P/L: 755.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
154057262006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.9187 1.91060.000.00-0.35-26.00
154057282006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.9242 1.91060.000.00-0.35-26.00
154057292006.11.10 16:40buy0.10gbpusd1.91321.90521.9297 1.91060.000.00-0.35-26.00
  0.00 0.00 -1.05 -78.00
 Floating P/L: -79.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 755.98 Floating P/L: -79.05 Margin: 300.00
Balance: 4 007.91 Equity: 3 928.86 Free Margin: 3 628.86