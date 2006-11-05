Interbank FX, LLC

Account: 1295435 Name: CostAvg Common RSI v1 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
149104142006.11.05 19:09balanceDeposit25 000.00
149298422006.11.06 06:30buy1.00eurusdm1.27071.22071.32072006.11.06 22:151.27310.000.00-0.8724.00
149377142006.11.06 08:45sell1.00usdjpym118.19123.19113.192006.11.07 01:30118.090.000.00-1.468.47
149620202006.11.06 15:34sell1.00eurchfm1.59681.64681.54682006.11.07 02:021.59710.000.00-0.63-2.39
149784862006.11.06 23:15sell1.00eurusdm1.27301.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.00-41.00
150166082006.11.07 06:30sell1.70eurusdm1.27641.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.00-11.90
150739462006.11.07 15:45sell2.80eurusdm1.28061.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.0098.00
149790342006.11.06 23:30buy1.00usdchfm1.25541.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.00-44.00
150165362006.11.07 06:30buy1.70usdchfm1.25121.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.00-17.68
150739402006.11.07 15:45buy2.80usdchfm1.24591.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.0089.61
149886632006.11.07 02:15buy1.00eurchfm1.59721.54721.64722006.11.08 07:151.59630.000.000.55-7.21
150951432006.11.07 20:30sell1.00usdchfm1.24951.29951.19952006.11.08 09:301.24610.000.00-1.1527.29
150951282006.11.07 20:30buy1.00eurusdm1.27721.22721.32722006.11.08 09:301.28050.000.00-0.8733.00
151424932006.11.08 10:00sell1.00eurusdm1.27981.32981.22982006.11.08 14:151.27570.000.000.0041.00
151435162006.11.08 10:15buy1.00usdchfm1.24641.19641.29642006.11.08 14:151.25110.000.000.0037.57
150739582006.11.07 15:45buy2.80usdjpym117.42112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.003.64109.26
150096202006.11.07 05:30buy1.70usdjpym117.79112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.002.2112.98
149892732006.11.07 02:31buy1.00usdjpym118.15112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.001.30-22.90
151675192006.11.08 15:15buy1.00eurusdm1.27681.22681.32682006.11.09 07:451.27730.000.00-2.605.00
151674932006.11.08 15:15sell1.00usdchfm1.25041.30041.20042006.11.09 08:151.24880.000.00-3.4512.81
151287812006.11.08 07:30sell1.00eurchfm1.59601.64601.54602006.11.09 10:451.59540.000.00-1.894.80
152362282006.11.09 11:02buy1.00eurchfm1.59551.54551.64552006.11.09 14:171.59710.000.000.0012.79
152395012006.11.09 11:45sell1.70usdjpym118.06123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-2.4837.52
152623952006.11.09 14:15sell2.80usdjpym118.38123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-4.09137.86
151675072006.11.08 15:15sell1.00usdjpym117.78123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-5.84-1.70
152633372006.11.09 14:31sell1.00eurchfm1.59721.64721.54722006.11.10 02:151.59320.000.00-0.6332.28
153264592006.11.10 02:30buy1.00eurchfm1.59321.54321.64322006.11.12 22:361.59200.000.000.55-9.69
153326352006.11.10 04:00buy1.70usdjpym117.47112.62122.622006.11.13 09:30117.540.000.002.2110.12
153125362006.11.09 23:45buy1.00usdjpym117.87112.62122.622006.11.13 09:30117.540.000.001.30-28.08
152928082006.11.09 17:16buy1.70usdchfm1.24241.19191.29192006.11.13 10:001.24110.000.003.36-17.81
152288702006.11.09 08:30buy1.00usdchfm1.24941.19191.29192006.11.13 10:001.24110.000.001.98-66.88
153326072006.11.10 04:00buy2.80usdchfm1.23891.18891.28892006.11.13 10:161.24030.000.002.7731.61
153687472006.11.10 09:30sell2.80eurusdm1.28791.33481.23482006.11.13 11:001.28420.000.002.02103.60
152288402006.11.09 08:30sell1.00eurusdm1.27831.33481.23482006.11.13 11:001.28410.000.001.44-58.00
152927912006.11.09 17:16sell1.70eurusdm1.28341.33481.23482006.11.13 11:001.28410.000.002.44-11.90
152623792006.11.09 14:15sell4.60eurjpym151.19155.92145.922006.11.14 00:00150.870.000.00-14.49125.09
152327652006.11.09 10:00sell1.70eurjpym150.61155.92145.922006.11.14 00:00150.870.000.00-5.37-37.56
149464472006.11.06 10:30sell1.00eurjpym150.30155.92145.922006.11.14 00:00150.870.000.00-8.40-48.44
152418202006.11.09 12:15sell2.80eurjpym150.89155.92145.922006.11.14 00:00150.870.000.00-8.824.76
154579982006.11.13 12:45sell1.00usdjpym117.80122.99112.992006.11.14 00:00117.660.000.00-1.4611.90
154723122006.11.13 16:00sell1.70usdjpym118.10122.99112.992006.11.14 00:00117.660.000.00-2.4863.57
154796922006.11.13 19:45buy1.70eurusdm1.28051.23181.33182006.11.14 00:001.28200.000.00-1.4725.50
154580002006.11.13 12:45buy1.00eurusdm1.28401.23181.33182006.11.14 00:001.28200.000.00-0.87-20.00
154975642006.11.14 00:45buy1.00eurjpym150.95145.95155.952006.11.14 09:15151.240.000.000.0024.62
154547462006.11.13 11:46sell1.00usdchfm1.24121.29331.19332006.11.14 14:001.24010.000.00-1.158.87
154776212006.11.13 18:15sell1.70usdchfm1.24451.29331.19332006.11.14 14:001.24010.000.00-1.9560.32
155244522006.11.14 09:30sell1.00eurjpym151.12156.12146.122006.11.14 15:15150.730.000.000.0033.13
155750882006.11.14 16:00buy1.00eurjpym150.78145.78155.782006.11.15 04:30150.860.000.000.916.79
154975872006.11.14 00:46buy1.00usdjpym117.77112.51122.512006.11.15 06:30117.900.000.001.3011.03
155558742006.11.14 14:45buy1.70usdjpym117.36112.51122.512006.11.15 06:30117.900.000.002.2177.86
155527932006.11.14 14:30buy1.00usdchfm1.24051.19051.29052006.11.15 06:301.24460.000.000.9932.94
155528082006.11.14 14:30sell1.70eurusdm1.28521.33401.23402006.11.15 11:001.27850.000.001.22113.90
154964622006.11.14 00:15sell1.00eurusdm1.28201.33401.23402006.11.15 11:001.27850.000.000.7235.00
156471722006.11.15 11:30sell1.70usdchfm1.25021.29801.19802006.11.16 13:451.24700.000.00-5.8743.62
156177152006.11.15 06:45sell1.00usdchfm1.24431.29801.19802006.11.16 13:451.24700.000.00-3.45-21.65
157454572006.11.16 15:45sell4.60eurjpym151.27156.23146.232006.11.16 22:23151.260.000.00-4.833.89
157372922006.11.16 14:00buy1.00usdchfm1.24691.19691.29692006.11.17 04:151.24930.000.000.9919.21
157116662006.11.16 08:15sell2.80eurjpym151.36156.19146.192006.11.17 06:45151.140.000.00-2.9452.07
156610982006.11.15 15:00sell1.70eurjpym151.11156.19146.192006.11.17 06:45151.140.000.00-7.15-4.31
156134202006.11.15 05:45sell1.00eurjpym150.85156.19146.192006.11.17 06:45151.140.000.00-4.20-24.51
157738732006.11.17 05:15sell4.60usdjpym118.38123.19113.192006.11.17 14:45118.110.000.000.00105.16
156460072006.11.15 11:15sell1.70usdjpym118.06123.19113.192006.11.17 14:45118.110.000.00-9.93-7.20
156193832006.11.15 07:15sell1.00usdjpym117.78123.19113.192006.11.17 14:45118.110.000.00-5.84-27.94
157459672006.11.16 16:01sell2.80usdjpym118.12123.19113.192006.11.17 14:45118.110.000.00-4.092.37
157777692006.11.17 06:30sell1.00usdchfm1.25051.30051.20052006.11.17 15:001.24760.000.000.0023.24
156472162006.11.15 11:31buy1.00eurusdm1.27851.22851.32852006.11.17 15:001.28050.000.00-3.4720.00
157773512006.11.17 06:16sell4.60eurchfm1.59681.64791.54792006.11.17 15:451.59620.000.000.0022.19
157972202006.11.17 12:15sell7.70eurchfm1.59981.64791.54792006.11.17 15:451.59620.000.000.00222.89
156289702006.11.15 09:30sell2.80eurchfm1.59821.64791.54792006.11.17 15:451.59620.000.00-7.0545.02
155318752006.11.14 10:46sell1.70eurchfm1.59491.64791.54792006.11.17 15:451.59620.000.00-5.35-17.77
154169482006.11.12 22:46sell1.00eurchfm1.59241.64791.54792006.11.17 15:451.59620.000.00-3.78-30.55
157792442006.11.17 07:00buy1.00eurjpym151.18145.99155.992006.11.19 23:14151.210.000.000.912.55
158297672006.11.17 18:15buy1.70eurjpym150.88145.99155.992006.11.19 23:14151.210.000.001.5547.61
158261812006.11.17 16:15buy1.00eurchfm1.59651.54651.64652006.11.20 06:151.59680.000.000.552.41
158600562006.11.20 06:30sell1.00eurchfm1.59641.64641.54642006.11.20 08:301.59530.000.000.008.85
158262112006.11.17 16:15buy1.00usdjpym117.74112.74122.742006.11.20 08:31118.090.000.001.3029.64
158262202006.11.17 16:16sell1.00eurusdm1.28241.33231.23232006.11.20 15:451.28230.000.000.721.00
158406442006.11.19 23:45sell1.70eurusdm1.28221.33231.23232006.11.20 15:451.28230.000.000.00-1.70
158500962006.11.20 03:45sell1.00eurjpym151.33156.33146.332006.11.20 17:00151.400.000.000.00-5.92
158261862006.11.17 16:15buy1.00usdchfm1.24481.19481.29482006.11.20 17:001.24320.000.000.99-12.87
158815252006.11.20 08:45buy1.00eurchfm1.59581.54381.64382006.11.20 18:301.59410.000.000.00-13.66
159089212006.11.20 16:15buy1.70eurchfm1.59271.54381.64382006.11.20 18:301.59410.000.000.0019.12
159089172006.11.20 16:15buy1.00eurusdm1.28231.23231.33232006.11.21 00:151.28310.000.00-0.878.00
158833072006.11.20 09:00sell1.00usdjpym118.06123.06113.062006.11.21 00:15117.950.000.00-1.469.33
159287942006.11.21 00:30buy1.00usdjpym118.04113.04123.042006.11.21 05:00118.130.000.000.007.62
159179872006.11.20 19:45sell1.00usdchfm1.24391.29391.19392006.11.21 08:151.24260.000.00-1.1510.46
159171272006.11.20 19:16sell1.00eurchfm1.59411.64411.54412006.11.21 08:311.59370.000.00-0.633.22
159287592006.11.21 00:30sell1.00eurusdm1.28141.33141.23142006.11.21 14:151.28010.000.000.0013.00
159647802006.11.21 14:30buy1.00eurusdm1.28071.23071.33072006.11.21 19:301.28430.000.000.0036.00
159359462006.11.21 05:15sell1.00usdjpym118.08123.08113.082006.11.21 19:45117.770.000.000.0026.32
160317912006.11.22 11:45buy1.70eurjpym150.97146.11156.112006.11.24 01:00150.740.000.006.09-33.60
159179692006.11.20 19:45buy1.00eurjpym151.34146.11156.112006.11.24 01:00150.740.000.005.40-51.57
161253072006.11.24 01:00buy7.70usdjpym116.44111.74121.742006.11.24 02:02116.380.000.000.00-39.70
160564382006.11.22 14:30buy2.80usdjpym116.92111.74121.742006.11.24 02:02116.380.000.0014.39-129.92
160701972006.11.22 15:45buy4.60usdjpym116.57111.74121.742006.11.24 02:02116.380.000.0023.64-75.10
160115062006.11.22 04:30buy1.70usdjpym117.63111.74121.742006.11.24 02:02116.380.000.008.74-182.59
159870822006.11.21 20:00buy1.00usdjpym117.88111.74121.742006.11.24 02:02116.380.000.006.44-128.89
161315552006.11.24 02:15sell1.00usdjpym116.34121.34111.342006.11.24 08:45115.830.000.000.0044.03
  0.00 0.00 -39.65 1 077.08
Closed P/L: 1 037.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
159486722006.11.21 09:15buy1.00eurchfm1.59371.53551.6355 1.58310.000.003.22-87.71
160586712006.11.22 15:00buy1.70eurchfm1.58861.53551.6355 1.58310.000.004.53-77.37
161202032006.11.23 11:15buy2.80eurchfm1.58591.53551.6355 1.58310.000.002.82-64.87
161945162006.11.24 12:30buy4.60eurchfm1.58231.53551.6355 1.58310.000.002.3230.45
161315292006.11.24 02:15sell1.00eurjpym150.76156.19146.19 151.710.000.00-1.12-82.04
161877002006.11.24 11:00sell1.70eurjpym151.45156.19146.19 151.710.000.00-1.90-38.17
159871142006.11.21 20:00sell1.00eurusdm1.28421.34861.2486 1.30980.000.004.10-256.00
160410232006.11.22 13:00sell1.70eurusdm1.28841.34861.2486 1.30980.000.005.73-363.80
160564322006.11.22 14:30sell2.80eurusdm1.29131.34861.2486 1.30980.000.009.43-518.00
160855292006.11.22 22:00sell4.60eurusdm1.29421.34861.2486 1.30980.000.005.56-717.60
161877162006.11.24 11:00sell7.70eurusdm1.30791.34861.2486 1.30980.000.004.66-146.30
159480562006.11.21 09:00buy1.00usdchfm1.24301.17181.2718 1.20850.000.005.86-285.48
160081502006.11.22 03:15buy1.70usdchfm1.24011.17181.2718 1.20850.000.008.27-444.52
160239162006.11.22 09:15buy2.80usdchfm1.23721.17181.2718 1.20850.000.0013.62-664.96
160723402006.11.22 16:00buy4.60usdchfm1.22861.17181.2718 1.20850.000.0022.36-765.08
161177922006.11.23 10:30buy7.70usdchfm1.22361.17181.2718 1.20850.000.0014.56-962.10
161877632006.11.24 11:00buy12.90usdchfm1.21081.17181.2718 1.20850.000.0012.19-245.51
161756252006.11.24 09:30buy1.00usdjpym115.94110.94120.94 115.780.000.001.24-13.82
  0.00 0.00 117.45 -5 702.88
 Floating P/L: -5 585.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 037.43 Floating P/L: -5 585.43 Margin: 3 115.00
Balance: 26 037.43 Equity: 20 452.00 Free Margin: 17 337.00