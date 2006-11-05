|Account: 1295435
|Name: CostAvg Common RSI v1
|Currency: USD
|2006 November 17, 18:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14910414
|2006.11.05 19:09
|balance
|Deposit
|25 000.00
|14929842
|2006.11.06 06:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.3207
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.87
|24.00
|14937714
|2006.11.06 08:45
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.19
|123.19
|113.19
|2006.11.07 01:30
|118.09
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.47
|14962020
|2006.11.06 15:34
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5968
|1.6468
|1.5468
|2006.11.07 02:02
|1.5971
|0.00
|0.00
|-0.63
|-2.39
|14978486
|2006.11.06 23:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2730
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|15016608
|2006.11.07 06:30
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.2764
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|15073946
|2006.11.07 15:45
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2806
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|15016536
|2006.11.07 06:30
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2512
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.68
|14979034
|2006.11.06 23:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2554
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|15073940
|2006.11.07 15:45
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2459
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|89.61
|14988663
|2006.11.07 02:15
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5972
|1.5472
|1.6472
|2006.11.08 07:15
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.55
|-7.21
|15095143
|2006.11.07 20:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2495
|1.2995
|1.1995
|2006.11.08 09:30
|1.2461
|0.00
|0.00
|-1.15
|27.29
|15095128
|2006.11.07 20:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2772
|1.2272
|1.3272
|2006.11.08 09:30
|1.2805
|0.00
|0.00
|-0.87
|33.00
|15142493
|2006.11.08 10:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2798
|1.3298
|1.2298
|2006.11.08 14:15
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|15143516
|2006.11.08 10:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2464
|1.1964
|1.2964
|2006.11.08 14:15
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|15009620
|2006.11.07 05:30
|buy
|1.70
|usdjpym
|117.79
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|2.21
|12.98
|15073958
|2006.11.07 15:45
|buy
|2.80
|usdjpym
|117.42
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|3.64
|109.26
|14989273
|2006.11.07 02:31
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.15
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|1.30
|-22.90
|15167519
|2006.11.08 15:15
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2768
|1.2268
|1.3268
|2006.11.09 07:45
|1.2773
|0.00
|0.00
|-2.60
|5.00
|15167493
|2006.11.08 15:15
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2504
|1.3004
|1.2004
|2006.11.09 08:15
|1.2488
|0.00
|0.00
|-3.45
|12.81
|15128781
|2006.11.08 07:30
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5960
|1.6460
|1.5460
|2006.11.09 10:45
|1.5954
|0.00
|0.00
|-1.89
|4.80
|15236228
|2006.11.09 11:02
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5955
|1.5455
|1.6455
|2006.11.09 14:17
|1.5971
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|15262395
|2006.11.09 14:15
|sell
|2.80
|usdjpym
|118.38
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-4.09
|137.86
|15239501
|2006.11.09 11:45
|sell
|1.70
|usdjpym
|118.06
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-2.48
|37.52
|15167507
|2006.11.08 15:15
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.78
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-5.84
|-1.70
|15263337
|2006.11.09 14:31
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5972
|1.6472
|1.5472
|2006.11.10 02:15
|1.5932
|0.00
|0.00
|-0.63
|32.28
|15326459
|2006.11.10 02:30
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5932
|1.5432
|1.6432
|2006.11.12 22:36
|1.5920
|0.00
|0.00
|0.55
|-9.69
|15332635
|2006.11.10 04:00
|buy
|1.70
|usdjpym
|117.47
|112.62
|122.62
|2006.11.13 09:30
|117.54
|0.00
|0.00
|2.21
|10.12
|15312536
|2006.11.09 23:45
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.87
|112.62
|122.62
|2006.11.13 09:30
|117.54
|0.00
|0.00
|1.30
|-28.08
|15228870
|2006.11.09 08:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2494
|1.1919
|1.2919
|2006.11.13 10:00
|1.2411
|0.00
|0.00
|1.98
|-66.88
|15292808
|2006.11.09 17:16
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2424
|1.1919
|1.2919
|2006.11.13 10:00
|1.2411
|0.00
|0.00
|3.36
|-17.81
|15332607
|2006.11.10 04:00
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2389
|1.1889
|1.2889
|2006.11.13 10:16
|1.2403
|0.00
|0.00
|2.77
|31.61
|15368747
|2006.11.10 09:30
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2879
|1.3348
|1.2348
|2006.11.13 11:00
|1.2842
|0.00
|0.00
|2.02
|103.60
|15228840
|2006.11.09 08:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2783
|1.3348
|1.2348
|2006.11.13 11:00
|1.2841
|0.00
|0.00
|1.44
|-58.00
|15292791
|2006.11.09 17:16
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.2834
|1.3348
|1.2348
|2006.11.13 11:00
|1.2841
|0.00
|0.00
|2.44
|-11.90
|15262379
|2006.11.09 14:15
|sell
|4.60
|eurjpym
|151.19
|155.92
|145.92
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-14.49
|125.09
|14946447
|2006.11.06 10:30
|sell
|1.00
|eurjpym
|150.30
|155.92
|145.92
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-8.40
|-48.44
|15241820
|2006.11.09 12:15
|sell
|2.80
|eurjpym
|150.89
|155.92
|145.92
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-8.82
|4.76
|15232765
|2006.11.09 10:00
|sell
|1.70
|eurjpym
|150.61
|155.92
|145.92
|2006.11.14 00:00
|150.87
|0.00
|0.00
|-5.37
|-37.56
|15472312
|2006.11.13 16:00
|sell
|1.70
|usdjpym
|118.10
|122.99
|112.99
|2006.11.14 00:00
|117.66
|0.00
|0.00
|-2.48
|63.57
|15457998
|2006.11.13 12:45
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.80
|122.99
|112.99
|2006.11.14 00:00
|117.66
|0.00
|0.00
|-1.46
|11.90
|15479692
|2006.11.13 19:45
|buy
|1.70
|eurusdm
|1.2805
|1.2318
|1.3318
|2006.11.14 00:00
|1.2820
|0.00
|0.00
|-1.47
|25.50
|15458000
|2006.11.13 12:45
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2840
|1.2318
|1.3318
|2006.11.14 00:00
|1.2820
|0.00
|0.00
|-0.87
|-20.00
|15497564
|2006.11.14 00:45
|buy
|1.00
|eurjpym
|150.95
|145.95
|155.95
|2006.11.14 09:15
|151.24
|0.00
|0.00
|0.00
|24.62
|15477621
|2006.11.13 18:15
|sell
|1.70
|usdchfm
|1.2445
|1.2933
|1.1933
|2006.11.14 14:00
|1.2401
|0.00
|0.00
|-1.95
|60.32
|15454746
|2006.11.13 11:46
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2412
|1.2933
|1.1933
|2006.11.14 14:00
|1.2401
|0.00
|0.00
|-1.15
|8.87
|15524452
|2006.11.14 09:30
|sell
|1.00
|eurjpym
|151.12
|156.12
|146.12
|2006.11.14 15:15
|150.73
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|15575088
|2006.11.14 16:00
|buy
|1.00
|eurjpym
|150.78
|145.78
|155.78
|2006.11.15 04:30
|150.86
|0.00
|0.00
|0.91
|6.79
|15555874
|2006.11.14 14:45
|buy
|1.70
|usdjpym
|117.36
|112.51
|122.51
|2006.11.15 06:30
|117.90
|0.00
|0.00
|2.21
|77.86
|15497587
|2006.11.14 00:46
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.77
|112.51
|122.51
|2006.11.15 06:30
|117.90
|0.00
|0.00
|1.30
|11.03
|15552793
|2006.11.14 14:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2405
|1.1905
|1.2905
|2006.11.15 06:30
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.99
|32.94
|15552808
|2006.11.14 14:30
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.2852
|1.3340
|1.2340
|2006.11.15 11:00
|1.2785
|0.00
|0.00
|1.22
|113.90
|15496462
|2006.11.14 00:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2820
|1.3340
|1.2340
|2006.11.15 11:00
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.72
|35.00
|15617715
|2006.11.15 06:45
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2443
|1.2980
|1.1980
|2006.11.16 13:45
|1.2470
|0.00
|0.00
|-3.45
|-21.65
|15647172
|2006.11.15 11:30
|sell
|1.70
|usdchfm
|1.2502
|1.2980
|1.1980
|2006.11.16 13:45
|1.2470
|0.00
|0.00
|-5.87
|43.62
|15745457
|2006.11.16 15:45
|sell
|4.60
|eurjpym
|151.27
|156.23
|146.23
|2006.11.16 22:23
|151.26
|0.00
|0.00
|-4.83
|3.89
|15737292
|2006.11.16 14:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2469
|1.1969
|1.2969
|2006.11.17 04:15
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.99
|19.21
|15711666
|2006.11.16 08:15
|sell
|2.80
|eurjpym
|151.36
|156.19
|146.19
|2006.11.17 06:45
|151.14
|0.00
|0.00
|-2.94
|52.07
|15613420
|2006.11.15 05:45
|sell
|1.00
|eurjpym
|150.85
|156.19
|146.19
|2006.11.17 06:45
|151.14
|0.00
|0.00
|-4.20
|-24.51
|15661098
|2006.11.15 15:00
|sell
|1.70
|eurjpym
|151.11
|156.19
|146.19
|2006.11.17 06:45
|151.14
|0.00
|0.00
|-7.15
|-4.31
|15773873
|2006.11.17 05:15
|sell
|4.60
|usdjpym
|118.38
|123.19
|113.19
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|105.16
|15745967
|2006.11.16 16:01
|sell
|2.80
|usdjpym
|118.12
|123.19
|113.19
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|-4.09
|2.37
|15646007
|2006.11.15 11:15
|sell
|1.70
|usdjpym
|118.06
|123.19
|113.19
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|-9.93
|-7.20
|15619383
|2006.11.15 07:15
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.78
|123.19
|113.19
|2006.11.17 14:45
|118.11
|0.00
|0.00
|-5.84
|-27.94
|15777769
|2006.11.17 06:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2505
|1.3005
|1.2005
|2006.11.17 15:00
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|23.24
|15647216
|2006.11.15 11:31
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2785
|1.2285
|1.3285
|2006.11.17 15:00
|1.2805
|0.00
|0.00
|-3.47
|20.00
|15797220
|2006.11.17 12:15
|sell
|7.70
|eurchfm
|1.5998
|1.6479
|1.5479
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|0.00
|222.89
|15777351
|2006.11.17 06:16
|sell
|4.60
|eurchfm
|1.5968
|1.6479
|1.5479
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|0.00
|22.19
|15531875
|2006.11.14 10:46
|sell
|1.70
|eurchfm
|1.5949
|1.6479
|1.5479
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|-5.35
|-17.77
|15628970
|2006.11.15 09:30
|sell
|2.80
|eurchfm
|1.5982
|1.6479
|1.5479
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|-7.05
|45.02
|15416948
|2006.11.12 22:46
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5924
|1.6479
|1.5479
|2006.11.17 15:45
|1.5962
|0.00
|0.00
|-3.78
|-30.55
|0.00
|0.00
|-106.26
|1 483.44
|Closed P/L:
|1 377.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15826181
|2006.11.17 16:15
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5965
|1.5465
|1.6465
|1.5952
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.46
|15779244
|2006.11.17 07:00
|buy
|1.00
|eurjpym
|151.18
|145.99
|155.99
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.18
|15826220
|2006.11.17 16:16
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2824
|1.3324
|1.2324
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|15826186
|2006.11.17 16:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2448
|1.1948
|1.2948
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.87
|15826211
|2006.11.17 16:15
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.74
|112.74
|122.74
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.31
|15829767
|2006.11.17 18:15
|buy
|1.70
|eurjpym
|150.88
|145.99
|155.99
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.84
|Floating P/L:
|-88.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 377.18
|Floating P/L:
|-88.84
|Margin:
|335.00
|Balance:
|26 377.18
|Equity:
|26 288.34
|Free Margin:
|25 953.34